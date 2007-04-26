Interbank FX, LLC
|Account: 1447799
|V1+V2 Mini
|Currency: USD
|2007 May 4, 15:50
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|33066043
|2007.04.26 21:37
|balance
|Deposit
|6 500.00
|33066072
|2007.04.26 21:38
|buy
|0.11
|eurusdm
|1.3593
|1.3393
|1.3620
|2007.04.27 10:02
|1.3620
|0.00
|0.00
|0.00
|2.97
|33066075
|2007.04.26 21:38
|sell
|0.11
|eurusdm
|1.3591
|1.3791
|1.3564
|2007.04.27 15:04
|1.3648
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.27
|33115585
|2007.04.27 08:13
|sell
|0.22
|eurusdm
|1.3611
|1.3791
|1.3584
|2007.04.27 15:04
|1.3648
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.14
|33126031
|2007.04.27 10:03
|buy
|0.11
|eurusdm
|1.3621
|1.3421
|1.3648
|2007.04.27 12:20
|1.3648
|0.00
|0.00
|0.00
|2.97
|33131640
|2007.04.27 10:42
|sell
|0.44
|eurusdm
|1.3631
|1.3791
|1.3604
|2007.04.27 15:04
|1.3648
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.48
|33141150
|2007.04.27 12:20
|buy
|0.11
|eurusdm
|1.3649
|1.3449
|1.3676
|2007.04.27 12:30
|1.3676
|0.00
|0.00
|0.00
|2.97
|33145795
|2007.04.27 12:30
|sell
|0.88
|eurusdm
|1.3675
|1.3815
|1.3648
|2007.04.27 15:04
|1.3648
|0.00
|0.00
|0.00
|23.76
|33146854
|2007.04.27 12:30
|buy
|0.11
|eurusdm
|1.3683
|1.3483
|1.3710
|2007.04.27 19:52
|1.3649
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.74
|33154492
|2007.04.27 12:49
|buy
|0.22
|eurusdm
|1.3663
|1.3483
|1.3690
|2007.04.27 19:53
|1.3649
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.08
|33170317
|2007.04.27 15:04
|sell
|0.22
|eurusdm
|1.3645
|1.3825
|1.3618
|2007.04.27 15:04
|1.3648
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|33170605
|2007.04.27 15:04
|sell
|0.11
|eurusdm
|1.3645
|1.3845
|1.3618
|2007.04.27 15:12
|1.3618
|0.00
|0.00
|0.00
|2.97
|33171189
|2007.04.27 15:04
|buy
|0.44
|eurusdm
|1.3642
|1.3482
|1.3669
|2007.04.27 19:52
|1.3649
|0.00
|0.00
|0.00
|3.08
|33173728
|2007.04.27 15:05
|buy
|0.88
|eurusdm
|1.3622
|1.3482
|1.3649
|2007.04.27 19:52
|1.3649
|0.00
|0.00
|0.00
|23.76
|33177123
|2007.04.27 15:12
|sell
|0.11
|eurusdm
|1.3614
|1.3814
|1.3587
|2007.04.30 06:41
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.06
|0.77
|33192158
|2007.04.27 16:16
|sell
|0.22
|eurusdm
|1.3634
|1.3814
|1.3607
|2007.04.30 06:40
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.12
|5.94
|33206100
|2007.04.27 19:53
|buy
|0.11
|eurusdm
|1.3650
|1.3450
|1.3677
|2007.04.29 22:00
|1.3633
|0.00
|0.00
|-0.07
|-1.87
|33208621
|2007.04.29 22:01
|buy
|0.11
|eurusdm
|1.3638
|1.3438
|1.3665
|2007.04.30 12:33
|1.3625
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.43
|33252990
|2007.04.30 06:08
|buy
|0.22
|eurusdm
|1.3618
|1.3438
|1.3645
|2007.04.30 12:47
|1.3625
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|33260208
|2007.04.30 06:41
|sell
|0.11
|eurusdm
|1.3606
|1.3806
|1.3579
|2007.05.01 01:16
|1.3639
|0.00
|0.00
|0.06
|-3.63
|33270421
|2007.04.30 07:25
|buy
|0.44
|eurusdm
|1.3598
|1.3438
|1.3625
|2007.04.30 12:33
|1.3625
|0.00
|0.00
|0.00
|11.88
|33322783
|2007.04.30 12:48
|buy
|0.11
|eurusdm
|1.3629
|1.3429
|1.3656
|2007.04.30 15:09
|1.3656
|0.00
|0.00
|0.00
|2.97
|33322851
|2007.04.30 12:48
|sell
|0.22
|eurusdm
|1.3627
|1.3807
|1.3600
|2007.05.01 01:16
|1.3639
|0.00
|0.00
|0.12
|-2.64
|33345020
|2007.04.30 14:50
|sell
|0.44
|eurusdm
|1.3647
|1.3807
|1.3620
|2007.05.01 01:16
|1.3639
|0.00
|0.00
|0.24
|3.52
|33350008
|2007.04.30 15:09
|buy
|0.11
|eurusdm
|1.3659
|1.3459
|1.3686
|2007.05.01 13:13
|1.3666
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.77
|33354631
|2007.04.30 15:18
|sell
|0.88
|eurusdm
|1.3667
|1.3807
|1.3640
|2007.05.01 01:16
|1.3640
|0.00
|0.00
|0.48
|23.76
|33409005
|2007.05.01 01:16
|buy
|0.22
|eurusdm
|1.3639
|1.3459
|1.3666
|2007.05.01 13:12
|1.3666
|0.00
|0.00
|0.00
|5.94
|33409304
|2007.05.01 01:17
|sell
|0.11
|eurusdm
|1.3636
|1.3836
|1.3609
|2007.05.01 07:31
|1.3628
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|33437276
|2007.05.01 06:50
|sell
|0.22
|eurusdm
|1.3656
|1.3836
|1.3629
|2007.05.01 07:31
|1.3629
|0.00
|0.00
|0.00
|5.94
|33447831
|2007.05.01 07:32
|sell
|0.11
|eurusdm
|1.3626
|1.3826
|1.3599
|2007.05.01 14:09
|1.3639
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.43
|33461714
|2007.05.01 08:53
|sell
|0.22
|eurusdm
|1.3646
|1.3826
|1.3619
|2007.05.01 14:09
|1.3638
|0.00
|0.00
|0.00
|1.76
|33495768
|2007.05.01 13:13
|sell
|0.44
|eurusdm
|1.3666
|1.3826
|1.3639
|2007.05.01 14:08
|1.3639
|0.00
|0.00
|0.00
|11.88
|33496030
|2007.05.01 13:13
|buy
|0.11
|eurusdm
|1.3668
|1.3468
|1.3695
|2007.05.01 16:43
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.48
|33506830
|2007.05.01 14:00
|buy
|0.22
|eurusdm
|1.3648
|1.3468
|1.3675
|2007.05.01 16:45
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.56
|33511216
|2007.05.01 14:09
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3639
|1.3839
|1.3612
|2007.05.01 14:40
|1.3612
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|33514829
|2007.05.01 14:21
|buy
|0.48
|eurusdm
|1.3628
|1.3468
|1.3655
|2007.05.01 16:43
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.44
|33520535
|2007.05.01 14:40
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3610
|1.3810
|1.3583
|2007.05.02 03:18
|1.3583
|0.00
|0.00
|0.06
|3.24
|33520915
|2007.05.01 14:41
|buy
|0.96
|eurusdm
|1.3608
|1.3468
|1.3635
|2007.05.01 16:43
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.68
|33545550
|2007.05.01 16:44
|buy
|0.22
|eurusdm
|1.3603
|1.3423
|1.3630
|2007.05.01 16:45
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|33545588
|2007.05.01 16:45
|buy
|0.11
|eurusdm
|1.3603
|1.3403
|1.3630
|2007.05.02 14:25
|1.3602
|0.00
|0.00
|-0.07
|-0.11
|33582266
|2007.05.02 03:19
|buy
|0.22
|eurusdm
|1.3575
|1.3395
|1.3602
|2007.05.02 14:25
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|5.94
|33582514
|2007.05.02 03:19
|sell
|0.11
|eurusdm
|1.3571
|1.3771
|1.3544
|2007.05.02 21:59
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.18
|-1.43
|33600295
|2007.05.02 05:52
|sell
|0.22
|eurusdm
|1.3591
|1.3771
|1.3564
|2007.05.02 22:00
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.36
|1.54
|33666196
|2007.05.02 14:26
|buy
|0.11
|eurusdm
|1.3606
|1.3406
|1.3633
|2007.05.03 06:02
|1.3613
|0.00
|0.00
|-0.20
|0.77
|33668833
|2007.05.02 14:32
|sell
|0.44
|eurusdm
|1.3611
|1.3771
|1.3584
|2007.05.02 21:57
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.71
|11.88
|33696155
|2007.05.02 21:49
|buy
|0.22
|eurusdm
|1.3586
|1.3406
|1.3613
|2007.05.03 06:02
|1.3613
|0.00
|0.00
|0.00
|5.94
|33697059
|2007.05.02 22:00
|sell
|0.11
|eurusdm
|1.3583
|1.3783
|1.3556
|2007.05.03 13:46
|1.3576
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|33712594
|2007.05.03 04:34
|sell
|0.22
|eurusdm
|1.3603
|1.3783
|1.3576
|2007.05.03 13:46
|1.3576
|0.00
|0.00
|0.00
|5.94
|33718967
|2007.05.03 06:02
|buy
|0.11
|eurusdm
|1.3617
|1.3417
|1.3644
|2007.05.04 06:30
|1.3564
|0.00
|0.00
|-0.07
|-5.83
|33750413
|2007.05.03 12:55
|buy
|0.22
|eurusdm
|1.3597
|1.3417
|1.3624
|2007.05.04 06:30
|1.3564
|0.00
|0.00
|-0.13
|-7.26
|33758033
|2007.05.03 13:45
|buy
|0.44
|eurusdm
|1.3577
|1.3417
|1.3604
|2007.05.04 06:30
|1.3564
|0.00
|0.00
|-0.27
|-5.72
|33758403
|2007.05.03 13:46
|sell
|0.11
|eurusdm
|1.3573
|1.3773
|1.3546
|2007.05.04 01:36
|1.3546
|0.00
|0.00
|0.06
|2.97
|33763680
|2007.05.03 14:03
|buy
|0.88
|eurusdm
|1.3557
|1.3417
|1.3584
|2007.05.04 06:30
|1.3564
|0.00
|0.00
|-0.53
|6.16
|33813075
|2007.05.04 01:36
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3543
|1.3743
|1.3516
|2007.05.04 12:35
|1.3557
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.68
|33818681
|2007.05.04 02:31
|buy
|1.92
|eurusdm
|1.3537
|1.3417
|1.3564
|2007.05.04 06:30
|1.3564
|0.00
|0.00
|0.00
|51.84
|33832599
|2007.05.04 06:06
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3563
|1.3743
|1.3536
|2007.05.04 12:35
|1.3555
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|33833960
|2007.05.04 06:30
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3565
|1.3365
|1.3592
|2007.05.04 12:58
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|33874456
|2007.05.04 12:31
|sell
|0.48
|eurusdm
|1.3584
|1.3744
|1.3557
|2007.05.04 12:35
|1.3557
|0.00
|0.00
|0.00
|12.96
|
|0.00
|0.00
|1.04
|156.16
|Closed P/L:
|157.20
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|33878710
|2007.05.04 12:35
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3553
|1.3753
|1.3526
|
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.84
|33880187
|2007.05.04 12:39
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3573
|1.3753
|1.3546
|
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.88
|33886807
|2007.05.04 12:58
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3595
|1.3395
|1.3622
|
|1.3583
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.44
|33886994
|2007.05.04 12:58
|sell
|0.48
|eurusdm
|1.3596
|1.3756
|1.3569
|
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|5.28
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.88
|
|Floating P/L:
|-2.88
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|6 500.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|157.20
|Floating P/L:
|-2.88
|Margin:
|42.00
|Balance:
|6 657.20
|Equity:
|6 654.32
|Free Margin:
|6 612.32