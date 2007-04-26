Interbank FX, LLC

Account: 1447799 V1+V2 Mini Currency: USD 2007 May 4, 15:50
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
330660432007.04.26 21:37balanceDeposit6 500.00
330660722007.04.26 21:38buy0.11eurusdm1.35931.33931.36202007.04.27 10:021.36200.000.000.002.97
330660752007.04.26 21:38sell0.11eurusdm1.35911.37911.35642007.04.27 15:041.36480.000.000.00-6.27
331155852007.04.27 08:13sell0.22eurusdm1.36111.37911.35842007.04.27 15:041.36480.000.000.00-8.14
331260312007.04.27 10:03buy0.11eurusdm1.36211.34211.36482007.04.27 12:201.36480.000.000.002.97
331316402007.04.27 10:42sell0.44eurusdm1.36311.37911.36042007.04.27 15:041.36480.000.000.00-7.48
331411502007.04.27 12:20buy0.11eurusdm1.36491.34491.36762007.04.27 12:301.36760.000.000.002.97
331457952007.04.27 12:30sell0.88eurusdm1.36751.38151.36482007.04.27 15:041.36480.000.000.0023.76
331468542007.04.27 12:30buy0.11eurusdm1.36831.34831.37102007.04.27 19:521.36490.000.000.00-3.74
331544922007.04.27 12:49buy0.22eurusdm1.36631.34831.36902007.04.27 19:531.36490.000.000.00-3.08
331703172007.04.27 15:04sell0.22eurusdm1.36451.38251.36182007.04.27 15:041.36480.000.000.00-0.66
331706052007.04.27 15:04sell0.11eurusdm1.36451.38451.36182007.04.27 15:121.36180.000.000.002.97
331711892007.04.27 15:04buy0.44eurusdm1.36421.34821.36692007.04.27 19:521.36490.000.000.003.08
331737282007.04.27 15:05buy0.88eurusdm1.36221.34821.36492007.04.27 19:521.36490.000.000.0023.76
331771232007.04.27 15:12sell0.11eurusdm1.36141.38141.35872007.04.30 06:411.36070.000.000.060.77
331921582007.04.27 16:16sell0.22eurusdm1.36341.38141.36072007.04.30 06:401.36070.000.000.125.94
332061002007.04.27 19:53buy0.11eurusdm1.36501.34501.36772007.04.29 22:001.36330.000.00-0.07-1.87
332086212007.04.29 22:01buy0.11eurusdm1.36381.34381.36652007.04.30 12:331.36250.000.000.00-1.43
332529902007.04.30 06:08buy0.22eurusdm1.36181.34381.36452007.04.30 12:471.36250.000.000.001.54
332602082007.04.30 06:41sell0.11eurusdm1.36061.38061.35792007.05.01 01:161.36390.000.000.06-3.63
332704212007.04.30 07:25buy0.44eurusdm1.35981.34381.36252007.04.30 12:331.36250.000.000.0011.88
333227832007.04.30 12:48buy0.11eurusdm1.36291.34291.36562007.04.30 15:091.36560.000.000.002.97
333228512007.04.30 12:48sell0.22eurusdm1.36271.38071.36002007.05.01 01:161.36390.000.000.12-2.64
333450202007.04.30 14:50sell0.44eurusdm1.36471.38071.36202007.05.01 01:161.36390.000.000.243.52
333500082007.04.30 15:09buy0.11eurusdm1.36591.34591.36862007.05.01 13:131.36660.000.00-0.070.77
333546312007.04.30 15:18sell0.88eurusdm1.36671.38071.36402007.05.01 01:161.36400.000.000.4823.76
334090052007.05.01 01:16buy0.22eurusdm1.36391.34591.36662007.05.01 13:121.36660.000.000.005.94
334093042007.05.01 01:17sell0.11eurusdm1.36361.38361.36092007.05.01 07:311.36280.000.000.000.88
334372762007.05.01 06:50sell0.22eurusdm1.36561.38361.36292007.05.01 07:311.36290.000.000.005.94
334478312007.05.01 07:32sell0.11eurusdm1.36261.38261.35992007.05.01 14:091.36390.000.000.00-1.43
334617142007.05.01 08:53sell0.22eurusdm1.36461.38261.36192007.05.01 14:091.36380.000.000.001.76
334957682007.05.01 13:13sell0.44eurusdm1.36661.38261.36392007.05.01 14:081.36390.000.000.0011.88
334960302007.05.01 13:13buy0.11eurusdm1.36681.34681.36952007.05.01 16:431.36000.000.000.00-7.48
335068302007.05.01 14:00buy0.22eurusdm1.36481.34681.36752007.05.01 16:451.36000.000.000.00-10.56
335112162007.05.01 14:09sell0.12eurusdm1.36391.38391.36122007.05.01 14:401.36120.000.000.003.24
335148292007.05.01 14:21buy0.48eurusdm1.36281.34681.36552007.05.01 16:431.36000.000.000.00-13.44
335205352007.05.01 14:40sell0.12eurusdm1.36101.38101.35832007.05.02 03:181.35830.000.000.063.24
335209152007.05.01 14:41buy0.96eurusdm1.36081.34681.36352007.05.01 16:431.36000.000.000.00-7.68
335455502007.05.01 16:44buy0.22eurusdm1.36031.34231.36302007.05.01 16:451.36000.000.000.00-0.66
335455882007.05.01 16:45buy0.11eurusdm1.36031.34031.36302007.05.02 14:251.36020.000.00-0.07-0.11
335822662007.05.02 03:19buy0.22eurusdm1.35751.33951.36022007.05.02 14:251.36020.000.000.005.94
335825142007.05.02 03:19sell0.11eurusdm1.35711.37711.35442007.05.02 21:591.35840.000.000.18-1.43
336002952007.05.02 05:52sell0.22eurusdm1.35911.37711.35642007.05.02 22:001.35840.000.000.361.54
336661962007.05.02 14:26buy0.11eurusdm1.36061.34061.36332007.05.03 06:021.36130.000.00-0.200.77
336688332007.05.02 14:32sell0.44eurusdm1.36111.37711.35842007.05.02 21:571.35840.000.000.7111.88
336961552007.05.02 21:49buy0.22eurusdm1.35861.34061.36132007.05.03 06:021.36130.000.000.005.94
336970592007.05.02 22:00sell0.11eurusdm1.35831.37831.35562007.05.03 13:461.35760.000.000.000.77
337125942007.05.03 04:34sell0.22eurusdm1.36031.37831.35762007.05.03 13:461.35760.000.000.005.94
337189672007.05.03 06:02buy0.11eurusdm1.36171.34171.36442007.05.04 06:301.35640.000.00-0.07-5.83
337504132007.05.03 12:55buy0.22eurusdm1.35971.34171.36242007.05.04 06:301.35640.000.00-0.13-7.26
337580332007.05.03 13:45buy0.44eurusdm1.35771.34171.36042007.05.04 06:301.35640.000.00-0.27-5.72
337584032007.05.03 13:46sell0.11eurusdm1.35731.37731.35462007.05.04 01:361.35460.000.000.062.97
337636802007.05.03 14:03buy0.88eurusdm1.35571.34171.35842007.05.04 06:301.35640.000.00-0.536.16
338130752007.05.04 01:36sell0.12eurusdm1.35431.37431.35162007.05.04 12:351.35570.000.000.00-1.68
338186812007.05.04 02:31buy1.92eurusdm1.35371.34171.35642007.05.04 06:301.35640.000.000.0051.84
338325992007.05.04 06:06sell0.24eurusdm1.35631.37431.35362007.05.04 12:351.35550.000.000.001.92
338339602007.05.04 06:30buy0.12eurusdm1.35651.33651.35922007.05.04 12:581.35920.000.000.003.24
338744562007.05.04 12:31sell0.48eurusdm1.35841.37441.35572007.05.04 12:351.35570.000.000.0012.96
  0.00 0.00 1.04 156.16
Closed P/L: 157.20
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
338787102007.05.04 12:35sell0.12eurusdm1.35531.37531.3526 1.35850.000.000.00-3.84
338801872007.05.04 12:39sell0.24eurusdm1.35731.37531.3546 1.35850.000.000.00-2.88
338868072007.05.04 12:58buy0.12eurusdm1.35951.33951.3622 1.35830.000.000.00-1.44
338869942007.05.04 12:58sell0.48eurusdm1.35961.37561.3569 1.35850.000.000.005.28
  0.00 0.00 0.00 -2.88
 Floating P/L: -2.88
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 6 500.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 157.20 Floating P/L: -2.88 Margin: 42.00
Balance: 6 657.20 Equity: 6 654.32 Free Margin: 6 612.32