MTReport - 4.0

https://www.metatrader5.com


Net profit 488.32Initial deposit 5000.00
Gross profit 892.99Interest earned -2.26
Gross loss 402.41Commission paid 0.00
 
Total number of trades 31Percentage profitable 67.7%
Total number of pips 56Average pips per trade 1.8
 
Number of winning trades 21Number of losing trades 10
Average winning trade 42.52Average losing trade 40.24
Average winning pips 4.8Average losing pips 4.6
 
Return (11.0 days) 9.8%Maximum drawdown 4.1%

TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PricePipsProfitBalanceDd
307362752007.04.09 01:17sell 0.10usdcad1.15071.16871.14722007.04.10 03:291.15061 0.87 5000.52
307753432007.04.09 13:36sell 0.20usdcad1.15251.15071.14522007.04.10 03:291.150718 31.29 5031.11
308620342007.04.10 03:29sell 0.10usdcad1.15021.16821.14672007.04.10 10:401.148517 14.80 5045.91
308915652007.04.10 07:00sell 0.20usdcad1.15201.14851.14302007.04.10 10:401.148535 60.95 5106.86
309212552007.04.10 10:40sell 0.10usdcad1.14781.14481.13932007.04.11 12:441.144830 26.21 5132.72
311189732007.04.11 13:00sell 0.10usdcad1.14351.13931.13382007.04.11 22:021.139342 36.86 5168.53
312131912007.04.12 01:33sell 0.10usdcad1.13971.13731.13182007.04.12 14:041.137324 21.10 5189.63
313340422007.04.12 14:27sell 0.11usdcad1.13621.13441.12892007.04.13 11:111.134418 17.45 5206.69
315532802007.04.13 13:42buy 0.11usdcad1.13631.13831.14382007.04.13 15:201.138320 19.33 5226.02
317151112007.04.16 09:28buy 0.88usdcad1.13361.12621.13712007.04.17 08:111.1334-2 -15.53 5212.47
317533252007.04.16 14:40buy 1.76usdcad1.13171.12611.13522007.04.17 08:111.133316 248.48 5464.91
316035302007.04.13 16:22buy 0.11usdcad1.13901.12621.14252007.04.17 08:121.1331-59 -57.28 5408.13*
316132512007.04.13 17:50buy 0.22usdcad1.13721.12621.14072007.04.17 08:121.1332-40 -77.66 5331.47*
316988992007.04.16 07:46buy 0.44usdcad1.13541.12621.13892007.04.17 08:121.1331-23 -89.31 5243.15*
318536982007.04.17 10:04sell 0.11usdcad1.13171.12901.12352007.04.18 05:431.129027 26.31 5269.07
320401502007.04.18 09:32sell 0.44usdcad1.13211.14131.12862007.04.18 09:591.131110 38.90 5307.97
319960222007.04.18 05:43sell 0.11usdcad1.12851.14131.12502007.04.18 10:001.1311-26 -25.29 5282.68
320063392007.04.18 06:50sell 0.22usdcad1.13031.14131.12682007.04.18 10:001.1310-7 -13.62 5269.06
320539912007.04.18 11:30sell 0.11usdcad1.13001.14281.12652007.04.18 12:271.1319-19 -18.46 5250.60
320601362007.04.18 11:55sell 0.22usdcad1.13181.14281.12832007.04.18 12:271.13180 0.00 5250.60
320676092007.04.18 12:17sell 0.44usdcad1.13361.14281.13012007.04.18 12:271.132016 62.19 5312.79
320797432007.04.18 13:00sell 0.11usdcad1.12991.12771.12222007.04.18 14:221.127722 21.46 5334.25
321065512007.04.18 17:32sell 0.11usdcad1.12751.14031.12402007.04.19 09:521.12705 4.88 5337.97
321567272007.04.19 02:38sell 0.24usdcad1.12931.12701.12152007.04.19 09:521.127023 48.98 5386.95
322482692007.04.19 11:00sell 0.12usdcad1.12471.13801.12172007.04.20 02:551.1288-41 -43.59 5342.94
322642172007.04.19 12:52sell 0.24usdcad1.12651.13751.12302007.04.20 02:551.1286-21 -44.66 5297.44
322851512007.04.19 14:42sell 0.48usdcad1.12831.13751.12482007.04.20 02:551.1287-4 -17.01 5278.75
323098242007.04.19 19:45sell 0.96usdcad1.13011.13751.12662007.04.20 02:551.128813 110.56 5385.95
323531522007.04.20 03:40sell 0.12usdcad1.12741.14021.12392007.04.20 12:311.126113 13.85 5399.80
323824332007.04.20 08:22sell 0.24usdcad1.12921.12601.12052007.04.20 12:311.126032 68.21 5468.01
324104072007.04.20 12:31sell 0.12usdcad1.12461.12271.11722007.04.20 19:171.122719 20.31 5488.32