North Finance Co Ltd

Account: 460651 Name: terminator1234 Currency: USD 2007 April 23, 21:37
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
91651142007.04.20 16:18balanceDeposit50 000.00
91651442007.04.20 16:19buy0.10audusd0.83570.00000.83952007.04.23 04:470.83550.000.000.06-2.00
91652402007.04.20 16:21buy0.10eurjpy161.600.00161.982007.04.20 16:34161.670.000.000.005.89
91652652007.04.20 16:21buy0.20eurjpy161.570.00161.952007.04.20 16:34161.680.000.000.0018.50
91653882007.04.20 16:24buy0.30eurjpy161.540.00161.922007.04.20 16:26161.610.000.000.0017.66
91658512007.04.20 16:34buy0.10eurjpy161.700.00162.082007.04.23 03:08161.770.000.000.355.88
91659292007.04.20 16:35buy0.20eurjpy161.670.00162.052007.04.23 03:08161.720.000.000.698.40
91661402007.04.20 16:39buy0.30eurjpy161.640.00162.022007.04.23 03:08161.710.000.001.0417.67
91665092007.04.20 16:53buy0.10usdjpy118.880.00119.262007.04.23 03:08118.930.000.000.534.20
91676232007.04.20 17:28buy0.20usdjpy118.850.00119.232007.04.23 03:07118.890.000.001.066.73
91677762007.04.20 17:32buy0.10eurchf1.64310.00001.64692007.04.23 15:291.64300.000.000.28-0.83
91683722007.04.20 17:58buy0.30usdjpy118.820.00119.202007.04.23 03:07118.880.000.001.5915.14
91713442007.04.20 19:38buy0.20eurchf1.64270.00001.64652007.04.23 15:291.64290.000.000.563.30
91721462007.04.20 20:28buy0.30eurchf1.64230.00001.64612007.04.23 15:291.64300.000.000.8417.32
91742742007.04.20 23:26sell0.10eurusd1.35910.00001.35532007.04.23 03:391.35950.000.000.15-4.00
91743552007.04.20 23:31buy0.10usdchf1.20870.00001.21252007.04.23 11:281.20870.000.000.220.00
91744972007.04.20 23:45buy0.20usdchf1.20840.00001.21222007.04.23 11:281.20860.000.000.453.31
91754492007.04.22 23:05sell0.20eurusd1.35990.00001.35612007.04.23 03:391.35960.000.000.006.00
91755092007.04.22 23:10buy0.30usdchf1.20800.00001.21182007.04.23 11:281.20870.000.000.0017.37
91761762007.04.23 00:09sell0.30eurusd1.36030.00001.35652007.04.23 03:391.35960.000.000.0021.00
91792522007.04.23 03:54sell0.10eurusd1.35920.00001.35542007.04.23 06:401.35880.000.000.004.00
91795402007.04.23 04:15sell0.20eurusd1.35960.00001.35582007.04.23 06:401.35870.000.000.0018.00
91797382007.04.23 04:30buy0.20audusd0.83520.00000.83902007.04.23 04:470.83560.000.000.008.00
91797702007.04.23 04:31buy0.30audusd0.83490.00000.83872007.04.23 04:460.83550.000.000.0018.00
91811022007.04.23 06:24sell0.10eurgbp0.67820.00000.67442007.04.23 10:570.67850.000.000.00-6.01
91864912007.04.23 09:24sell0.20eurgbp0.67860.00000.67482007.04.23 10:570.67860.000.000.000.00
91873652007.04.23 09:44sell0.30eurgbp0.67900.00000.67522007.04.23 10:570.67850.000.000.0030.02
91952662007.04.23 12:14buy0.10usdcad1.12420.00001.12802007.04.23 16:331.12420.000.000.000.00
91953612007.04.23 12:17buy0.20usdcad1.12390.00001.12772007.04.23 16:331.12430.000.000.007.12
91963012007.04.23 12:46buy0.30usdcad1.12350.00001.12732007.04.23 16:321.12420.000.000.0018.68
91993652007.04.23 14:02buy0.10usdjpy118.610.00118.992007.04.23 14:11118.680.000.000.005.90
91995002007.04.23 14:06buy0.20usdjpy118.580.00118.962007.04.23 14:11118.670.000.000.0015.17
91996852007.04.23 14:11buy0.10usdjpy118.720.00119.102007.04.23 15:22118.720.000.000.000.00
92005442007.04.23 14:29buy0.20usdjpy118.690.00119.072007.04.23 15:22118.710.000.000.003.37
92017482007.04.23 14:55buy0.30usdjpy118.660.00119.042007.04.23 15:21118.720.000.000.0015.16
92034892007.04.23 16:05buy0.10eurjpy161.080.00161.462007.04.23 16:37161.130.000.000.004.21
92043712007.04.23 16:32buy0.20eurjpy161.050.00161.432007.04.23 16:37161.140.000.000.0015.13
92046492007.04.23 16:37buy0.10eurjpy161.190.00161.572007.04.23 17:19161.190.000.000.000.00
92062692007.04.23 17:10buy0.20eurjpy161.160.00161.542007.04.23 17:19161.180.000.000.003.36
92064372007.04.23 17:13buy0.30eurjpy161.130.00161.512007.04.23 17:19161.190.000.000.0015.14
  0.00 0.00 7.82 336.79
Closed P/L: 344.61
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
91929812007.04.23 11:27sell0.10eurgbp0.67820.00000.6744 0.67820.000.000.000.00
92044532007.04.23 16:33buy0.10usdcad1.12470.00001.1285 1.12270.000.000.00-17.81
92045802007.04.23 16:36buy0.20usdcad1.12430.00001.1281 1.12270.000.000.00-28.50
92049032007.04.23 16:43buy0.30usdcad1.12390.00001.1277 1.12270.000.000.00-32.07
  0.00 0.00 0.00 -78.38
 Floating P/L: -78.38
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 344.61 Floating P/L: -78.38 Margin: 147.13
Balance: 50 344.61 Equity: 50 266.23 Free Margin: 50 119.10
 
Details:
Graph
Gross Profit: 356.96 Gross Loss: 12.35 Total Net Profit: 344.61
Profit Factor: 28.90 Expected Payoff: 8.84  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 6.01 (0.01%) Relative Drawdown: 0.01% (6.01)
 
Total Trades: 39 Short Positions (won %): 8 (75.00%) Long Positions (won %): 31 (93.55%)
Profit Trades (% of total): 35 (89.74%) Loss trades (% of total): 4 (10.26%)
Largest profit trade: 30.02 loss trade: -6.01
Average profit trade: 10.20 loss trade: -3.09
Maximum consecutive wins ($): 11 (132.33) consecutive losses ($): 1 (-6.01)
Maximal consecutive profit (count): 132.33 (11) consecutive loss (count): -6.01 (1)
Average consecutive wins: 7 consecutive losses: 1