|Account: 460651
|Name: terminator1234
|Currency: USD
|2007 May 2, 13:16
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|9165114
|2007.04.20 16:18
|balance
|Deposit
|50 000.00
|9165144
|2007.04.20 16:19
|buy
|0.10
|audusd
|0.8357
|0.0000
|0.8395
|2007.04.23 04:47
|0.8355
|0.00
|0.00
|0.06
|-2.00
|9165240
|2007.04.20 16:21
|buy
|0.10
|eurjpy
|161.60
|0.00
|161.98
|2007.04.20 16:34
|161.67
|0.00
|0.00
|0.00
|5.89
|9165265
|2007.04.20 16:21
|buy
|0.20
|eurjpy
|161.57
|0.00
|161.95
|2007.04.20 16:34
|161.68
|0.00
|0.00
|0.00
|18.50
|9165388
|2007.04.20 16:24
|buy
|0.30
|eurjpy
|161.54
|0.00
|161.92
|2007.04.20 16:26
|161.61
|0.00
|0.00
|0.00
|17.66
|9165851
|2007.04.20 16:34
|buy
|0.10
|eurjpy
|161.70
|0.00
|162.08
|2007.04.23 03:08
|161.77
|0.00
|0.00
|0.35
|5.88
|9165929
|2007.04.20 16:35
|buy
|0.20
|eurjpy
|161.67
|0.00
|162.05
|2007.04.23 03:08
|161.72
|0.00
|0.00
|0.69
|8.40
|9166140
|2007.04.20 16:39
|buy
|0.30
|eurjpy
|161.64
|0.00
|162.02
|2007.04.23 03:08
|161.71
|0.00
|0.00
|1.04
|17.67
|9166509
|2007.04.20 16:53
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.88
|0.00
|119.26
|2007.04.23 03:08
|118.93
|0.00
|0.00
|0.53
|4.20
|9167623
|2007.04.20 17:28
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.85
|0.00
|119.23
|2007.04.23 03:07
|118.89
|0.00
|0.00
|1.06
|6.73
|9167776
|2007.04.20 17:32
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6431
|0.0000
|1.6469
|2007.04.23 15:29
|1.6430
|0.00
|0.00
|0.28
|-0.83
|9168372
|2007.04.20 17:58
|buy
|0.30
|usdjpy
|118.82
|0.00
|119.20
|2007.04.23 03:07
|118.88
|0.00
|0.00
|1.59
|15.14
|9171344
|2007.04.20 19:38
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6427
|0.0000
|1.6465
|2007.04.23 15:29
|1.6429
|0.00
|0.00
|0.56
|3.30
|9172146
|2007.04.20 20:28
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6423
|0.0000
|1.6461
|2007.04.23 15:29
|1.6430
|0.00
|0.00
|0.84
|17.32
|9174274
|2007.04.20 23:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3591
|0.0000
|1.3553
|2007.04.23 03:39
|1.3595
|0.00
|0.00
|0.15
|-4.00
|9174355
|2007.04.20 23:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2087
|0.0000
|1.2125
|2007.04.23 11:28
|1.2087
|0.00
|0.00
|0.22
|0.00
|9174497
|2007.04.20 23:45
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2084
|0.0000
|1.2122
|2007.04.23 11:28
|1.2086
|0.00
|0.00
|0.45
|3.31
|9175449
|2007.04.22 23:05
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3599
|0.0000
|1.3561
|2007.04.23 03:39
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9175509
|2007.04.22 23:10
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2080
|0.0000
|1.2118
|2007.04.23 11:28
|1.2087
|0.00
|0.00
|0.00
|17.37
|9176176
|2007.04.23 00:09
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3603
|0.0000
|1.3565
|2007.04.23 03:39
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|9179252
|2007.04.23 03:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3592
|0.0000
|1.3554
|2007.04.23 06:40
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|9179540
|2007.04.23 04:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3596
|0.0000
|1.3558
|2007.04.23 06:40
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|9179738
|2007.04.23 04:30
|buy
|0.20
|audusd
|0.8352
|0.0000
|0.8390
|2007.04.23 04:47
|0.8356
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|9179770
|2007.04.23 04:31
|buy
|0.30
|audusd
|0.8349
|0.0000
|0.8387
|2007.04.23 04:46
|0.8355
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|9181102
|2007.04.23 06:24
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6782
|0.0000
|0.6744
|2007.04.23 10:57
|0.6785
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.01
|9186491
|2007.04.23 09:24
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6786
|0.0000
|0.6748
|2007.04.23 10:57
|0.6786
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9187365
|2007.04.23 09:44
|sell
|0.30
|eurgbp
|0.6790
|0.0000
|0.6752
|2007.04.23 10:57
|0.6785
|0.00
|0.00
|0.00
|30.02
|9192981
|2007.04.23 11:27
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6782
|0.0000
|0.6744
|2007.04.24 13:00
|0.6786
|0.00
|0.00
|0.22
|-8.00
|9195266
|2007.04.23 12:14
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1242
|0.0000
|1.1280
|2007.04.23 16:33
|1.1242
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9195361
|2007.04.23 12:17
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1239
|0.0000
|1.1277
|2007.04.23 16:33
|1.1243
|0.00
|0.00
|0.00
|7.12
|9196301
|2007.04.23 12:46
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1235
|0.0000
|1.1273
|2007.04.23 16:32
|1.1242
|0.00
|0.00
|0.00
|18.68
|9199365
|2007.04.23 14:02
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.61
|0.00
|118.99
|2007.04.23 14:11
|118.68
|0.00
|0.00
|0.00
|5.90
|9199500
|2007.04.23 14:06
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.58
|0.00
|118.96
|2007.04.23 14:11
|118.67
|0.00
|0.00
|0.00
|15.17
|9199685
|2007.04.23 14:11
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.72
|0.00
|119.10
|2007.04.23 15:22
|118.72
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9200544
|2007.04.23 14:29
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.69
|0.00
|119.07
|2007.04.23 15:22
|118.71
|0.00
|0.00
|0.00
|3.37
|9201748
|2007.04.23 14:55
|buy
|0.30
|usdjpy
|118.66
|0.00
|119.04
|2007.04.23 15:21
|118.72
|0.00
|0.00
|0.00
|15.16
|9203489
|2007.04.23 16:05
|buy
|0.10
|eurjpy
|161.08
|0.00
|161.46
|2007.04.23 16:37
|161.13
|0.00
|0.00
|0.00
|4.21
|9204371
|2007.04.23 16:32
|buy
|0.20
|eurjpy
|161.05
|0.00
|161.43
|2007.04.23 16:37
|161.14
|0.00
|0.00
|0.00
|15.13
|9204453
|2007.04.23 16:33
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1247
|0.0000
|1.1285
|2007.04.24 05:30
|1.1245
|0.00
|0.00
|0.15
|-1.78
|9204580
|2007.04.23 16:36
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1243
|0.0000
|1.1281
|2007.04.24 05:30
|1.1246
|0.00
|0.00
|0.30
|5.34
|9204649
|2007.04.23 16:37
|buy
|0.10
|eurjpy
|161.19
|0.00
|161.57
|2007.04.23 17:19
|161.19
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9204903
|2007.04.23 16:43
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1239
|0.0000
|1.1277
|2007.04.24 05:30
|1.1246
|0.00
|0.00
|0.45
|18.67
|9206269
|2007.04.23 17:10
|buy
|0.20
|eurjpy
|161.16
|0.00
|161.54
|2007.04.23 17:19
|161.18
|0.00
|0.00
|0.00
|3.36
|9206437
|2007.04.23 17:13
|buy
|0.30
|eurjpy
|161.13
|0.00
|161.51
|2007.04.23 17:19
|161.19
|0.00
|0.00
|0.00
|15.14
|9216131
|2007.04.23 22:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3570
|0.0000
|1.3532
|2007.04.24 04:24
|1.3571
|0.00
|0.00
|0.15
|-1.00
|9217006
|2007.04.23 22:55
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3574
|0.0000
|1.3536
|2007.04.24 04:21
|1.3572
|0.00
|0.00
|0.30
|4.00
|9217147
|2007.04.23 23:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6424
|0.0000
|1.6462
|2007.04.25 11:17
|1.6424
|0.00
|0.00
|0.56
|0.00
|9217233
|2007.04.23 23:04
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2101
|0.0000
|1.2139
|2007.04.24 09:09
|1.2099
|0.00
|0.00
|0.22
|-1.65
|9217535
|2007.04.23 23:20
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6786
|0.0000
|0.6748
|2007.04.24 13:00
|0.6785
|0.00
|0.00
|0.44
|4.00
|9217541
|2007.04.23 23:20
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6421
|0.0000
|1.6459
|2007.04.25 11:16
|1.6423
|0.00
|0.00
|1.13
|3.32
|9217562
|2007.04.23 23:21
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2097
|0.0000
|1.2135
|2007.04.24 09:09
|1.2098
|0.00
|0.00
|0.45
|1.65
|9218373
|2007.04.24 00:01
|buy
|0.10
|eurjpy
|161.12
|0.00
|161.50
|2007.04.24 00:32
|160.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.82
|9218378
|2007.04.24 00:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.68
|0.00
|119.06
|2007.04.24 12:46
|118.68
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9218403
|2007.04.24 00:02
|buy
|0.20
|eurjpy
|161.09
|0.00
|161.47
|2007.04.24 00:32
|160.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.25
|9218439
|2007.04.24 00:03
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.65
|0.00
|119.03
|2007.04.24 12:46
|118.67
|0.00
|0.00
|0.00
|3.37
|9218461
|2007.04.24 00:04
|buy
|0.30
|eurjpy
|161.05
|0.00
|161.43
|2007.04.24 00:32
|161.14
|0.00
|0.00
|0.00
|22.76
|9218509
|2007.04.24 00:06
|buy
|0.30
|usdjpy
|118.62
|0.00
|119.00
|2007.04.24 12:46
|118.68
|0.00
|0.00
|0.00
|15.17
|9218721
|2007.04.24 00:14
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3578
|0.0000
|1.3540
|2007.04.24 04:20
|1.3571
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|9220416
|2007.04.24 01:58
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2093
|0.0000
|1.2131
|2007.04.24 09:09
|1.2100
|0.00
|0.00
|0.00
|17.36
|9220600
|2007.04.24 02:03
|buy
|0.10
|audusd
|0.8334
|0.0000
|0.8372
|2007.04.24 03:08
|0.8337
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|9220693
|2007.04.24 02:07
|buy
|0.20
|audusd
|0.8331
|0.0000
|0.8369
|2007.04.24 03:08
|0.8339
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|9221568
|2007.04.24 02:57
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6417
|0.0000
|1.6455
|2007.04.25 11:16
|1.6424
|0.00
|0.00
|0.85
|17.45
|9222244
|2007.04.24 03:21
|buy
|0.10
|audusd
|0.8335
|0.0000
|0.8373
|2007.04.25 10:25
|0.8334
|0.00
|0.00
|0.06
|-1.00
|9222502
|2007.04.24 03:30
|buy
|0.20
|audusd
|0.8331
|0.0000
|0.8369
|2007.04.25 10:25
|0.8335
|0.00
|0.00
|0.12
|8.00
|9222700
|2007.04.24 03:37
|buy
|0.30
|audusd
|0.8327
|0.0000
|0.8365
|2007.04.25 10:25
|0.8334
|0.00
|0.00
|0.18
|21.00
|9224080
|2007.04.24 04:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3570
|0.0000
|1.3532
|2007.04.24 05:44
|1.3550
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|9232473
|2007.04.24 08:04
|sell
|0.30
|eurgbp
|0.6790
|0.0000
|0.6752
|2007.04.24 13:00
|0.6785
|0.00
|0.00
|0.00
|29.99
|9236294
|2007.04.24 09:27
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2099
|0.0000
|1.2137
|2007.04.27 18:17
|1.2100
|0.00
|0.00
|1.11
|0.83
|9236504
|2007.04.24 09:30
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2095
|0.0000
|1.2133
|2007.04.27 18:17
|1.2102
|0.00
|0.00
|2.24
|11.57
|9236813
|2007.04.24 09:36
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2091
|0.0000
|1.2129
|2007.04.27 18:17
|1.2105
|0.00
|0.00
|3.36
|34.70
|9239850
|2007.04.24 10:36
|buy
|0.10
|eurjpy
|160.88
|0.00
|161.26
|2007.04.24 12:19
|160.89
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|9240087
|2007.04.24 10:41
|buy
|0.20
|eurjpy
|160.85
|0.00
|161.23
|2007.04.24 12:18
|160.91
|0.00
|0.00
|0.00
|10.12
|9241370
|2007.04.24 11:12
|buy
|0.30
|eurjpy
|160.82
|0.00
|161.20
|2007.04.24 12:18
|160.90
|0.00
|0.00
|0.00
|20.23
|9254194
|2007.04.24 16:01
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1228
|0.0000
|1.1266
|2007.04.24 16:26
|1.1231
|0.00
|0.00
|0.00
|2.67
|9254211
|2007.04.24 16:01
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1224
|0.0000
|1.1262
|2007.04.24 16:25
|1.1233
|0.00
|0.00
|0.00
|16.02
|9265290
|2007.04.24 21:09
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.63
|0.00
|119.01
|2007.04.25 12:48
|118.62
|0.00
|0.00
|0.53
|-0.84
|9266418
|2007.04.24 22:34
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.60
|0.00
|118.98
|2007.04.25 12:48
|118.61
|0.00
|0.00
|1.06
|1.69
|9266451
|2007.04.24 22:37
|buy
|0.30
|usdjpy
|118.57
|0.00
|118.95
|2007.04.25 12:48
|118.63
|0.00
|0.00
|1.59
|15.17
|9273528
|2007.04.25 09:05
|buy
|0.10
|eurjpy
|161.56
|0.00
|161.94
|2007.04.25 09:42
|161.56
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9273573
|2007.04.25 09:06
|buy
|0.20
|eurjpy
|161.53
|0.00
|161.91
|2007.04.25 09:42
|161.55
|0.00
|0.00
|0.00
|3.38
|9273759
|2007.04.25 09:11
|buy
|0.30
|eurjpy
|161.50
|0.00
|161.88
|2007.04.25 09:42
|161.56
|0.00
|0.00
|0.00
|15.21
|9274787
|2007.04.25 09:42
|buy
|0.10
|eurjpy
|161.60
|0.00
|161.98
|2007.04.25 10:11
|161.66
|0.00
|0.00
|0.00
|5.06
|9274842
|2007.04.25 09:44
|buy
|0.20
|eurjpy
|161.57
|0.00
|161.95
|2007.04.25 10:11
|161.66
|0.00
|0.00
|0.00
|15.20
|9276514
|2007.04.25 10:48
|buy
|0.10
|eurjpy
|161.77
|0.00
|162.15
|2007.04.25 12:15
|161.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.69
|9276516
|2007.04.25 10:48
|buy
|0.20
|eurjpy
|161.71
|0.00
|162.09
|2007.04.25 12:14
|161.74
|0.00
|0.00
|0.00
|5.06
|9276747
|2007.04.25 10:57
|buy
|0.30
|eurjpy
|161.68
|0.00
|162.06
|2007.04.25 12:14
|161.75
|0.00
|0.00
|0.00
|17.72
|9283239
|2007.04.25 15:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3628
|0.0000
|1.3590
|2007.04.26 12:31
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.45
|2.00
|9283713
|2007.04.25 15:45
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3632
|0.0000
|1.3594
|2007.04.26 12:31
|1.3627
|0.00
|0.00
|0.90
|10.00
|9283946
|2007.04.25 15:51
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3636
|0.0000
|1.3598
|2007.04.26 12:31
|1.3628
|0.00
|0.00
|1.35
|24.00
|9290488
|2007.04.25 20:04
|buy
|0.10
|audusd
|0.8331
|0.0000
|0.8369
|2007.04.26 00:14
|0.8351
|0.00
|0.00
|0.18
|20.00
|9293991
|2007.04.26 00:40
|buy
|0.10
|audusd
|0.8340
|0.0000
|0.8378
|2007.04.26 05:39
|0.8345
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|9295151
|2007.04.26 02:14
|buy
|0.20
|audusd
|0.8336
|0.0000
|0.8374
|2007.04.26 05:39
|0.8344
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|9296728
|2007.04.26 05:13
|buy
|0.10
|eurjpy
|161.91
|0.00
|162.29
|2007.04.26 07:26
|161.91
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9296881
|2007.04.26 05:27
|buy
|0.20
|eurjpy
|161.88
|0.00
|162.26
|2007.04.26 07:24
|161.90
|0.00
|0.00
|0.00
|3.37
|9296920
|2007.04.26 05:34
|buy
|0.30
|eurjpy
|161.85
|0.00
|162.23
|2007.04.26 07:23
|161.91
|0.00
|0.00
|0.00
|15.18
|9297808
|2007.04.26 07:26
|buy
|0.10
|eurjpy
|161.98
|0.00
|162.36
|2007.04.26 08:41
|161.98
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9297822
|2007.04.26 07:27
|buy
|0.20
|eurjpy
|161.95
|0.00
|162.33
|2007.04.26 08:41
|161.99
|0.00
|0.00
|0.00
|6.74
|9297829
|2007.04.26 07:27
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.67
|0.00
|119.05
|2007.04.26 09:08
|118.73
|0.00
|0.00
|0.00
|5.05
|9298080
|2007.04.26 07:50
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.64
|0.00
|119.02
|2007.04.26 09:08
|118.74
|0.00
|0.00
|0.00
|16.84
|9298088
|2007.04.26 07:51
|buy
|0.30
|eurjpy
|161.92
|0.00
|162.30
|2007.04.26 08:41
|161.98
|0.00
|0.00
|0.00
|15.17
|9299272
|2007.04.26 09:08
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.77
|0.00
|119.15
|2007.04.26 10:47
|119.02
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|9303733
|2007.04.26 12:30
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6440
|0.0000
|1.6478
|2007.04.26 15:20
|1.6438
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.65
|9304288
|2007.04.26 12:35
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6436
|0.0000
|1.6474
|2007.04.26 15:20
|1.6439
|0.00
|0.00
|0.00
|4.97
|9305771
|2007.04.26 13:05
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6431
|0.0000
|1.6469
|2007.04.26 15:20
|1.6440
|0.00
|0.00
|0.00
|22.33
|9316682
|2007.04.26 18:48
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6439
|0.0000
|1.6477
|2007.04.26 23:11
|1.6438
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.83
|9316741
|2007.04.26 18:50
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6435
|0.0000
|1.6473
|2007.04.26 23:11
|1.6437
|0.00
|0.00
|0.00
|3.31
|9317200
|2007.04.26 19:05
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6431
|0.0000
|1.6469
|2007.04.26 23:08
|1.6438
|0.00
|0.00
|0.00
|17.37
|9321513
|2007.04.27 00:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3589
|0.0000
|1.3551
|2007.04.27 09:14
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|9321896
|2007.04.27 01:01
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3593
|0.0000
|1.3555
|2007.04.27 09:13
|1.3589
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|9324038
|2007.04.27 03:42
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3597
|0.0000
|1.3559
|2007.04.27 09:13
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|9324805
|2007.04.27 04:46
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6443
|0.0000
|1.6481
|2007.04.27 12:48
|1.6444
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|9325076
|2007.04.27 05:09
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6440
|0.0000
|1.6478
|2007.04.27 12:47
|1.6443
|0.00
|0.00
|0.00
|4.97
|9325135
|2007.04.27 05:14
|buy
|0.10
|eurjpy
|162.74
|0.00
|163.12
|2007.04.27 12:56
|162.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9325182
|2007.04.27 05:18
|buy
|0.20
|eurjpy
|162.71
|0.00
|163.09
|2007.04.27 12:56
|162.75
|0.00
|0.00
|0.00
|6.69
|9325352
|2007.04.27 05:37
|buy
|0.30
|eurjpy
|162.68
|0.00
|163.06
|2007.04.27 12:56
|162.74
|0.00
|0.00
|0.00
|15.06
|9325498
|2007.04.27 05:58
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6436
|0.0000
|1.6474
|2007.04.27 12:47
|1.6443
|0.00
|0.00
|0.00
|17.40
|9327614
|2007.04.27 09:03
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.60
|0.00
|119.98
|2007.04.27 09:44
|119.65
|0.00
|0.00
|0.00
|4.18
|9327747
|2007.04.27 09:05
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.57
|0.00
|119.95
|2007.04.27 09:44
|119.66
|0.00
|0.00
|0.00
|15.04
|9328223
|2007.04.27 09:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3587
|0.0000
|1.3549
|2007.05.02 06:15
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.45
|0.00
|9328442
|2007.04.27 09:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3591
|0.0000
|1.3553
|2007.05.02 06:14
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.90
|6.00
|9328597
|2007.04.27 09:24
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3595
|0.0000
|1.3557
|2007.05.02 06:14
|1.3587
|0.00
|0.00
|1.35
|24.00
|9328991
|2007.04.27 09:44
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.69
|0.00
|120.07
|2007.04.27 18:05
|119.72
|0.00
|0.00
|0.00
|2.51
|9329008
|2007.04.27 09:45
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.66
|0.00
|120.04
|2007.04.27 18:05
|119.69
|0.00
|0.00
|0.00
|5.01
|9329019
|2007.04.27 09:45
|buy
|0.30
|usdjpy
|119.63
|0.00
|120.01
|2007.04.27 18:05
|119.71
|0.00
|0.00
|0.00
|20.05
|9333663
|2007.04.27 12:48
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6446
|0.0000
|1.6484
|2007.04.27 17:58
|1.6446
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9333709
|2007.04.27 12:50
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6442
|0.0000
|1.6480
|2007.04.27 17:58
|1.6445
|0.00
|0.00
|0.00
|4.98
|9333760
|2007.04.27 12:53
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6439
|0.0000
|1.6477
|2007.04.27 17:58
|1.6446
|0.00
|0.00
|0.00
|17.45
|9333812
|2007.04.27 12:56
|buy
|0.10
|eurjpy
|162.80
|0.00
|163.18
|2007.04.27 13:39
|162.80
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9333859
|2007.04.27 12:59
|buy
|0.20
|eurjpy
|162.77
|0.00
|163.15
|2007.04.27 13:38
|162.79
|0.00
|0.00
|0.00
|3.35
|9334933
|2007.04.27 13:17
|buy
|0.30
|eurjpy
|162.74
|0.00
|163.12
|2007.04.27 13:38
|162.80
|0.00
|0.00
|0.00
|15.07
|9335936
|2007.04.27 13:39
|buy
|0.10
|eurjpy
|162.86
|0.00
|163.24
|2007.04.27 17:08
|162.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|9335959
|2007.04.27 13:40
|buy
|0.20
|eurjpy
|162.83
|0.00
|163.21
|2007.04.27 17:08
|162.85
|0.00
|0.00
|0.00
|3.35
|9336708
|2007.04.27 13:59
|buy
|0.30
|eurjpy
|162.80
|0.00
|163.18
|2007.04.27 17:08
|162.86
|0.00
|0.00
|0.00
|15.10
|9346543
|2007.04.27 18:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.71
|0.00
|120.09
|2007.04.27 18:12
|119.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.34
|9346631
|2007.04.27 18:06
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.66
|0.00
|120.04
|2007.04.27 18:12
|119.69
|0.00
|0.00
|0.00
|5.01
|9346809
|2007.04.27 18:08
|buy
|0.30
|usdjpy
|119.63
|0.00
|120.01
|2007.04.27 18:12
|119.70
|0.00
|0.00
|0.00
|17.54
|9347058
|2007.04.27 18:12
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.71
|0.00
|120.09
|2007.04.27 19:33
|119.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.67
|9347536
|2007.04.27 18:17
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2102
|0.0000
|1.2140
|2007.04.30 12:03
|1.2099
|0.00
|0.00
|0.22
|-2.48
|9347561
|2007.04.27 18:17
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2098
|0.0000
|1.2136
|2007.04.30 12:03
|1.2100
|0.00
|0.00
|0.45
|3.31
|9347716
|2007.04.27 18:19
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2093
|0.0000
|1.2131
|2007.04.30 12:03
|1.2101
|0.00
|0.00
|0.67
|19.83
|9347888
|2007.04.27 18:23
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.66
|0.00
|120.04
|2007.04.27 19:32
|119.70
|0.00
|0.00
|0.00
|6.68
|9348393
|2007.04.27 18:36
|buy
|0.30
|usdjpy
|119.62
|0.00
|120.00
|2007.04.27 19:32
|119.69
|0.00
|0.00
|0.00
|17.55
|9349566
|2007.04.27 19:33
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.73
|0.00
|120.11
|2007.04.30 12:03
|119.72
|0.00
|0.00
|0.53
|-0.84
|9349748
|2007.04.27 19:43
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.70
|0.00
|120.08
|2007.04.30 12:03
|119.73
|0.00
|0.00
|1.05
|5.01
|9350724
|2007.04.27 20:51
|buy
|0.30
|usdjpy
|119.67
|0.00
|120.05
|2007.04.30 12:03
|119.74
|0.00
|0.00
|1.58
|17.54
|9357683
|2007.04.30 04:01
|buy
|0.10
|eurjpy
|162.91
|0.00
|163.29
|2007.04.30 05:12
|162.92
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|9357760
|2007.04.30 04:08
|buy
|0.20
|eurjpy
|162.88
|0.00
|163.26
|2007.04.30 05:12
|162.92
|0.00
|0.00
|0.00
|6.69
|9357898
|2007.04.30 04:25
|buy
|0.30
|eurjpy
|162.85
|0.00
|163.23
|2007.04.30 05:12
|162.91
|0.00
|0.00
|0.00
|15.06
|9358414
|2007.04.30 05:16
|buy
|0.10
|eurjpy
|162.99
|0.00
|163.37
|2007.04.30 18:15
|162.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.67
|9358453
|2007.04.30 05:19
|buy
|0.20
|eurjpy
|162.96
|0.00
|163.34
|2007.04.30 18:15
|162.98
|0.00
|0.00
|0.00
|3.35
|9360164
|2007.04.30 07:58
|buy
|0.30
|eurjpy
|162.93
|0.00
|163.31
|2007.04.30 18:15
|162.99
|0.00
|0.00
|0.00
|15.08
|9366879
|2007.04.30 11:52
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6445
|0.0000
|1.6483
|2007.04.30 18:06
|1.6470
|0.00
|0.00
|0.00
|20.72
|9369067
|2007.04.30 13:12
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.65
|0.00
|120.03
|2007.04.30 14:42
|119.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.67
|9369134
|2007.04.30 13:14
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.62
|0.00
|120.00
|2007.04.30 14:42
|119.64
|0.00
|0.00
|0.00
|3.34
|9369275
|2007.04.30 13:19
|buy
|0.30
|usdjpy
|119.59
|0.00
|119.97
|2007.04.30 14:42
|119.65
|0.00
|0.00
|0.00
|15.04
|9370724
|2007.04.30 14:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.71
|0.00
|120.09
|2007.05.01 17:41
|119.72
|0.00
|0.00
|0.53
|0.84
|9370764
|2007.04.30 14:48
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.67
|0.00
|120.05
|2007.05.01 17:41
|119.73
|0.00
|0.00
|1.05
|10.02
|9371409
|2007.04.30 15:22
|buy
|0.30
|usdjpy
|119.64
|0.00
|120.02
|2007.05.01 17:41
|119.72
|0.00
|0.00
|1.58
|20.05
|9381967
|2007.04.30 21:47
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2079
|0.0000
|1.2117
|2007.05.01 09:27
|1.2079
|0.00
|0.00
|0.22
|0.00
|9382283
|2007.04.30 22:07
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2075
|0.0000
|1.2113
|2007.05.01 09:26
|1.2078
|0.00
|0.00
|0.45
|4.97
|9382996
|2007.04.30 23:33
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2071
|0.0000
|1.2109
|2007.05.01 09:26
|1.2078
|0.00
|0.00
|0.67
|17.39
|9384721
|2007.05.01 03:10
|buy
|0.10
|eurjpy
|163.17
|0.00
|163.55
|2007.05.01 05:34
|163.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.67
|9384770
|2007.05.01 03:17
|buy
|0.20
|eurjpy
|163.14
|0.00
|163.52
|2007.05.01 05:34
|163.16
|0.00
|0.00
|0.00
|3.35
|9385048
|2007.05.01 03:54
|buy
|0.30
|eurjpy
|163.10
|0.00
|163.48
|2007.05.01 05:34
|163.17
|0.00
|0.00
|0.00
|17.57
|9385937
|2007.05.01 05:15
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6480
|0.0000
|1.6518
|2007.05.01 13:56
|1.6479
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.83
|9392084
|2007.05.01 12:26
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6476
|0.0000
|1.6514
|2007.05.01 13:56
|1.6478
|0.00
|0.00
|0.00
|3.31
|9392306
|2007.05.01 12:41
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6472
|0.0000
|1.6510
|2007.05.01 13:56
|1.6479
|0.00
|0.00
|0.00
|17.39
|9394721
|2007.05.01 15:02
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6496
|0.0000
|1.6534
|2007.05.01 17:47
|1.6509
|0.00
|0.00
|0.00
|10.71
|9395917
|2007.05.01 16:04
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6492
|0.0000
|1.6530
|2007.05.01 17:47
|1.6508
|0.00
|0.00
|0.00
|26.38
|9396619
|2007.05.01 16:16
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6488
|0.0000
|1.6526
|2007.05.01 17:46
|1.6497
|0.00
|0.00
|0.00
|22.27
|9398192
|2007.05.01 17:01
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2085
|0.0000
|1.2123
|2007.05.01 17:08
|1.2082
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.48
|9398306
|2007.05.01 17:01
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2081
|0.0000
|1.2119
|2007.05.01 17:08
|1.2083
|0.00
|0.00
|0.00
|3.31
|9398312
|2007.05.01 17:01
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2077
|0.0000
|1.2115
|2007.05.01 17:08
|1.2084
|0.00
|0.00
|0.00
|17.38
|9398816
|2007.05.01 17:08
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2087
|0.0000
|1.2125
|2007.05.01 17:18
|1.2095
|0.00
|0.00
|0.00
|6.61
|9398998
|2007.05.01 17:09
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2084
|0.0000
|1.2122
|2007.05.01 17:18
|1.2094
|0.00
|0.00
|0.00
|16.54
|9399357
|2007.05.01 17:18
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2101
|0.0000
|1.2139
|2007.05.01 17:27
|1.2104
|0.00
|0.00
|0.00
|2.48
|9399429
|2007.05.01 17:19
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2097
|0.0000
|1.2135
|2007.05.01 17:27
|1.2107
|0.00
|0.00
|0.00
|16.52
|9400214
|2007.05.01 17:27
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2107
|0.0000
|1.2145
|2007.05.01 17:41
|1.2114
|0.00
|0.00
|0.00
|5.78
|9400260
|2007.05.01 17:28
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2104
|0.0000
|1.2142
|2007.05.01 17:41
|1.2114
|0.00
|0.00
|0.00
|16.51
|9401177
|2007.05.01 17:41
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2117
|0.0000
|1.2155
|2007.05.01 17:58
|1.2144
|0.00
|0.00
|0.00
|22.23
|9401204
|2007.05.01 17:41
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.74
|0.00
|120.12
|2007.05.01 17:58
|119.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9401221
|2007.05.01 17:41
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.70
|0.00
|120.08
|2007.05.01 17:58
|119.75
|0.00
|0.00
|0.00
|8.35
|9401936
|2007.05.01 17:52
|buy
|0.30
|usdjpy
|119.67
|0.00
|120.05
|2007.05.01 17:58
|119.76
|0.00
|0.00
|0.00
|22.55
|9402009
|2007.05.01 17:53
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6509
|0.0000
|1.6547
|2007.05.02 09:44
|1.6508
|0.00
|0.00
|0.28
|-0.82
|9402270
|2007.05.01 17:58
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2149
|0.0000
|1.2187
|2007.05.01 18:44
|1.2157
|0.00
|0.00
|0.00
|6.58
|9402323
|2007.05.01 17:58
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.76
|0.00
|120.14
|2007.05.01 18:17
|119.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|9402382
|2007.05.01 17:59
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2145
|0.0000
|1.2183
|2007.05.01 18:43
|1.2148
|0.00
|0.00
|0.00
|4.94
|9402430
|2007.05.01 18:00
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2141
|0.0000
|1.2179
|2007.05.01 18:42
|1.2149
|0.00
|0.00
|0.00
|19.75
|9402438
|2007.05.01 18:00
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.73
|0.00
|120.11
|2007.05.01 18:17
|119.76
|0.00
|0.00
|0.00
|5.01
|9402980
|2007.05.01 18:06
|buy
|0.30
|usdjpy
|119.70
|0.00
|120.08
|2007.05.01 18:17
|119.76
|0.00
|0.00
|0.00
|15.03
|9403590
|2007.05.01 18:22
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.79
|0.00
|120.17
|2007.05.01 23:15
|119.79
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9403644
|2007.05.01 18:23
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.76
|0.00
|120.14
|2007.05.01 23:15
|119.80
|0.00
|0.00
|0.00
|6.68
|9404561
|2007.05.01 18:48
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2152
|0.0000
|1.2190
|2007.05.02 05:46
|1.2151
|0.00
|0.00
|0.22
|-0.82
|9404595
|2007.05.01 18:48
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2148
|0.0000
|1.2186
|2007.05.02 05:46
|1.2152
|0.00
|0.00
|0.44
|6.58
|9406951
|2007.05.01 21:18
|buy
|0.30
|usdjpy
|119.73
|0.00
|120.11
|2007.05.01 23:14
|119.79
|0.00
|0.00
|0.00
|15.03
|9407190
|2007.05.01 21:34
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2145
|0.0000
|1.2183
|2007.05.02 05:46
|1.2152
|0.00
|0.00
|0.67
|17.28
|9412223
|2007.05.02 05:47
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2156
|0.0000
|1.2194
|2007.05.02 09:43
|1.2155
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.82
|9415002
|2007.05.02 08:42
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2152
|0.0000
|1.2190
|2007.05.02 09:43
|1.2154
|0.00
|0.00
|0.00
|3.29
|9415190
|2007.05.02 08:47
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2148
|0.0000
|1.2186
|2007.05.02 09:43
|1.2155
|0.00
|0.00
|0.00
|17.28
|9415619
|2007.05.02 08:57
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6505
|0.0000
|1.6543
|2007.05.02 09:43
|1.6509
|0.00
|0.00
|0.00
|6.58
|9415969
|2007.05.02 09:04
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6502
|0.0000
|1.6540
|2007.05.02 09:43
|1.6509
|0.00
|0.00
|0.00
|17.27
|9418854
|2007.05.02 11:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6517
|0.0000
|1.6555
|2007.05.02 12:24
|1.6522
|0.00
|0.00
|0.00
|4.11
|9419170
|2007.05.02 11:11
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6513
|0.0000
|1.6551
|2007.05.02 12:23
|1.6523
|0.00
|0.00
|0.00
|16.44
|9420356
|2007.05.02 11:57
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.09
|0.00
|120.47
|2007.05.02 12:53
|120.11
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|9420792
|2007.05.02 12:05
|buy
|0.20
|usdjpy
|120.06
|0.00
|120.44
|2007.05.02 12:53
|120.10
|0.00
|0.00
|0.00
|6.66
|9421115
|2007.05.02 12:19
|buy
|0.30
|usdjpy
|120.03
|0.00
|120.41
|2007.05.02 12:52
|120.11
|0.00
|0.00
|0.00
|19.98
|0.00
|0.00
|39.48
|1 747.67
|Closed P/L:
|1 787.15
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|9297148
|2007.04.26 06:04
|buy
|0.10
|audusd
|0.8349
|0.0000
|0.8387
|0.8249
|0.00
|0.00
|0.24
|-100.00
|9297165
|2007.04.26 06:05
|buy
|0.20
|audusd
|0.8345
|0.0000
|0.8383
|0.8249
|0.00
|0.00
|0.48
|-192.00
|9297399
|2007.04.26 06:35
|buy
|0.30
|audusd
|0.8341
|0.0000
|0.8379
|0.8249
|0.00
|0.00
|0.72
|-276.00
|9245741
|2007.04.24 13:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6783
|0.0000
|0.6745
|0.6814
|0.00
|0.00
|1.76
|-61.78
|9249965
|2007.04.24 14:17
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6787
|0.0000
|0.6749
|0.6814
|0.00
|0.00
|3.52
|-107.62
|9250848
|2007.04.24 14:38
|sell
|0.30
|eurgbp
|0.6790
|0.0000
|0.6752
|0.6814
|0.00
|0.00
|5.28
|-143.50
|9394652
|2007.05.01 15:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|163.27
|0.00
|163.65
|163.12
|0.00
|0.00
|0.34
|-12.49
|9394788
|2007.05.01 15:08
|buy
|0.20
|eurjpy
|163.24
|0.00
|163.62
|163.12
|0.00
|0.00
|0.68
|-19.97
|9394847
|2007.05.01 15:12
|buy
|0.30
|eurjpy
|163.21
|0.00
|163.59
|163.12
|0.00
|0.00
|1.03
|-22.48
|9255666
|2007.04.24 16:26
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1237
|0.0000
|1.1275
|1.1125
|0.00
|0.00
|1.21
|-100.67
|9257357
|2007.04.24 17:00
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1233
|0.0000
|1.1271
|1.1125
|0.00
|0.00
|2.43
|-194.16
|9258086
|2007.04.24 17:06
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1229
|0.0000
|1.1267
|1.1125
|0.00
|0.00
|3.65
|-280.45
|9421205
|2007.05.02 12:24
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6527
|0.0000
|1.6565
|1.6516
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.05
|9421383
|2007.05.02 12:31
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6523
|0.0000
|1.6561
|1.6516
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.51
|9422000
|2007.05.02 12:53
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2173
|0.0000
|1.2211
|1.2165
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.58
|9422609
|2007.05.02 13:09
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2169
|0.0000
|1.2207
|1.2165
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.58
|9422767
|2007.05.02 13:15
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6520
|0.0000
|1.6558
|1.6516
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.87
|0.00
|0.00
|21.34
|-1 554.71
|Floating P/L:
|-1 533.37
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 787.15
|Floating P/L:
|-1 533.37
|Margin:
|769.81
|Balance:
|51 787.15
|Equity:
|50 253.78
|Free Margin:
|49 483.97
|Details:
|Gross Profit:
|1 868.22
|Gross Loss:
|81.07
|Total Net Profit:
|1 787.15
|Profit Factor:
|23.04
|Expected Payoff:
|8.72
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|32.07 (0.06%)
|Relative Drawdown:
|0.06% (32.07)
|Total Trades:
|205
|Short Positions (won %):
|24 (83.33%)
|Long Positions (won %):
|181 (86.19%)
|Profit Trades (% of total):
|176 (85.85%)
|Loss trades (% of total):
|29 (14.15%)
|Largest
|profit trade:
|38.06
|loss trade:
|-20.25
|Average
|profit trade:
|10.61
|loss trade:
|-2.80
|Maximum
|consecutive wins ($):
|18 (231.04)
|consecutive losses ($):
|2 (-32.07)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|231.04 (18)
|consecutive loss (count):
|-32.07 (2)
|Average
|consecutive wins:
|6
|consecutive losses:
|1