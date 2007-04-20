|Account: 460651
|Name: terminator1234
|Currency: USD
|2007 April 23, 20:03
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|9165114
|2007.04.20 16:18
|balance
|Deposit
|50 000.00
|9165144
|2007.04.20 16:19
|buy
|0.10
|audusd
|0.8357
|0.0000
|0.8395
|2007.04.23 04:47
|0.8355
|0.00
|0.00
|0.06
|-2.00
|9165240
|2007.04.20 16:21
|buy
|0.10
|eurjpy
|161.60
|0.00
|161.98
|2007.04.20 16:34
|161.67
|0.00
|0.00
|0.00
|5.89
|9165265
|2007.04.20 16:21
|buy
|0.20
|eurjpy
|161.57
|0.00
|161.95
|2007.04.20 16:34
|161.68
|0.00
|0.00
|0.00
|18.50
|9165388
|2007.04.20 16:24
|buy
|0.30
|eurjpy
|161.54
|0.00
|161.92
|2007.04.20 16:26
|161.61
|0.00
|0.00
|0.00
|17.66
|9165851
|2007.04.20 16:34
|buy
|0.10
|eurjpy
|161.70
|0.00
|162.08
|2007.04.23 03:08
|161.77
|0.00
|0.00
|0.35
|5.88
|9165929
|2007.04.20 16:35
|buy
|0.20
|eurjpy
|161.67
|0.00
|162.05
|2007.04.23 03:08
|161.72
|0.00
|0.00
|0.69
|8.40
|9166140
|2007.04.20 16:39
|buy
|0.30
|eurjpy
|161.64
|0.00
|162.02
|2007.04.23 03:08
|161.71
|0.00
|0.00
|1.04
|17.67
|9166509
|2007.04.20 16:53
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.88
|0.00
|119.26
|2007.04.23 03:08
|118.93
|0.00
|0.00
|0.53
|4.20
|9167623
|2007.04.20 17:28
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.85
|0.00
|119.23
|2007.04.23 03:07
|118.89
|0.00
|0.00
|1.06
|6.73
|9167776
|2007.04.20 17:32
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6431
|0.0000
|1.6469
|2007.04.23 15:29
|1.6430
|0.00
|0.00
|0.28
|-0.83
|9168372
|2007.04.20 17:58
|buy
|0.30
|usdjpy
|118.82
|0.00
|119.20
|2007.04.23 03:07
|118.88
|0.00
|0.00
|1.59
|15.14
|9171344
|2007.04.20 19:38
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6427
|0.0000
|1.6465
|2007.04.23 15:29
|1.6429
|0.00
|0.00
|0.56
|3.30
|9172146
|2007.04.20 20:28
|buy
|0.30
|eurchf
|1.6423
|0.0000
|1.6461
|2007.04.23 15:29
|1.6430
|0.00
|0.00
|0.84
|17.32
|9174274
|2007.04.20 23:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3591
|0.0000
|1.3553
|2007.04.23 03:39
|1.3595
|0.00
|0.00
|0.15
|-4.00
|9174355
|2007.04.20 23:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2087
|0.0000
|1.2125
|2007.04.23 11:28
|1.2087
|0.00
|0.00
|0.22
|0.00
|9174497
|2007.04.20 23:45
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2084
|0.0000
|1.2122
|2007.04.23 11:28
|1.2086
|0.00
|0.00
|0.45
|3.31
|9175449
|2007.04.22 23:05
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3599
|0.0000
|1.3561
|2007.04.23 03:39
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9175509
|2007.04.22 23:10
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2080
|0.0000
|1.2118
|2007.04.23 11:28
|1.2087
|0.00
|0.00
|0.00
|17.37
|9176176
|2007.04.23 00:09
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3603
|0.0000
|1.3565
|2007.04.23 03:39
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|9179252
|2007.04.23 03:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3592
|0.0000
|1.3554
|2007.04.23 06:40
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|9179540
|2007.04.23 04:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3596
|0.0000
|1.3558
|2007.04.23 06:40
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|9179738
|2007.04.23 04:30
|buy
|0.20
|audusd
|0.8352
|0.0000
|0.8390
|2007.04.23 04:47
|0.8356
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|9179770
|2007.04.23 04:31
|buy
|0.30
|audusd
|0.8349
|0.0000
|0.8387
|2007.04.23 04:46
|0.8355
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|9181102
|2007.04.23 06:24
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6782
|0.0000
|0.6744
|2007.04.23 10:57
|0.6785
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.01
|9186491
|2007.04.23 09:24
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6786
|0.0000
|0.6748
|2007.04.23 10:57
|0.6786
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9187365
|2007.04.23 09:44
|sell
|0.30
|eurgbp
|0.6790
|0.0000
|0.6752
|2007.04.23 10:57
|0.6785
|0.00
|0.00
|0.00
|30.02
|9195266
|2007.04.23 12:14
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1242
|0.0000
|1.1280
|2007.04.23 16:33
|1.1242
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9195361
|2007.04.23 12:17
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1239
|0.0000
|1.1277
|2007.04.23 16:33
|1.1243
|0.00
|0.00
|0.00
|7.12
|9196301
|2007.04.23 12:46
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1235
|0.0000
|1.1273
|2007.04.23 16:32
|1.1242
|0.00
|0.00
|0.00
|18.68
|9199365
|2007.04.23 14:02
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.61
|0.00
|118.99
|2007.04.23 14:11
|118.68
|0.00
|0.00
|0.00
|5.90
|9199500
|2007.04.23 14:06
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.58
|0.00
|118.96
|2007.04.23 14:11
|118.67
|0.00
|0.00
|0.00
|15.17
|9199685
|2007.04.23 14:11
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.72
|0.00
|119.10
|2007.04.23 15:22
|118.72
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9200544
|2007.04.23 14:29
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.69
|0.00
|119.07
|2007.04.23 15:22
|118.71
|0.00
|0.00
|0.00
|3.37
|9201748
|2007.04.23 14:55
|buy
|0.30
|usdjpy
|118.66
|0.00
|119.04
|2007.04.23 15:21
|118.72
|0.00
|0.00
|0.00
|15.16
|9203489
|2007.04.23 16:05
|buy
|0.10
|eurjpy
|161.08
|0.00
|161.46
|2007.04.23 16:37
|161.13
|0.00
|0.00
|0.00
|4.21
|9204371
|2007.04.23 16:32
|buy
|0.20
|eurjpy
|161.05
|0.00
|161.43
|2007.04.23 16:37
|161.14
|0.00
|0.00
|0.00
|15.13
|9204649
|2007.04.23 16:37
|buy
|0.10
|eurjpy
|161.19
|0.00
|161.57
|2007.04.23 17:19
|161.19
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9206269
|2007.04.23 17:10
|buy
|0.20
|eurjpy
|161.16
|0.00
|161.54
|2007.04.23 17:19
|161.18
|0.00
|0.00
|0.00
|3.36
|9206437
|2007.04.23 17:13
|buy
|0.30
|eurjpy
|161.13
|0.00
|161.51
|2007.04.23 17:19
|161.19
|0.00
|0.00
|0.00
|15.14
|0.00
|0.00
|7.82
|336.79
|Closed P/L:
|344.61
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|9192981
|2007.04.23 11:27
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6782
|0.0000
|0.6744
|0.6784
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9204453
|2007.04.23 16:33
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1247
|0.0000
|1.1285
|1.1220
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.06
|9204580
|2007.04.23 16:36
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1243
|0.0000
|1.1281
|1.1220
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.00
|9204903
|2007.04.23 16:43
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1239
|0.0000
|1.1277
|1.1220
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-119.86
|Floating P/L:
|-119.86
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|344.61
|Floating P/L:
|-119.86
|Margin:
|147.13
|Balance:
|50 344.61
|Equity:
|50 224.75
|Free Margin:
|50 077.62
|Details:
|Gross Profit:
|356.96
|Gross Loss:
|12.35
|Total Net Profit:
|344.61
|Profit Factor:
|28.90
|Expected Payoff:
|8.84
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|6.01 (0.01%)
|Relative Drawdown:
|0.01% (6.01)
|Total Trades:
|39
|Short Positions (won %):
|8 (75.00%)
|Long Positions (won %):
|31 (93.55%)
|Profit Trades (% of total):
|35 (89.74%)
|Loss trades (% of total):
|4 (10.26%)
|Largest
|profit trade:
|30.02
|loss trade:
|-6.01
|Average
|profit trade:
|10.20
|loss trade:
|-3.09
|Maximum
|consecutive wins ($):
|11 (132.33)
|consecutive losses ($):
|1 (-6.01)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|132.33 (11)
|consecutive loss (count):
|-6.01 (1)
|Average
|consecutive wins:
|7
|consecutive losses:
|1