Interbank FX, LLC

Account: 1200654 Name: Cliff Edwards Currency: USD 2007 April 24, 01:56
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
324234392007.04.20 14:08sell0.01gbpusd2.00180.00001.99802007.04.23 06:432.00080.000.000.001.00
324240082007.04.20 14:13buy0.01eurchf1.64300.00001.64682007.04.23 13:441.64210.000.000.05-0.74
324295152007.04.20 15:15sell0.02gbpusd2.00460.00002.00082007.04.23 06:432.00080.000.000.017.60
324312292007.04.20 15:38buy0.01eurjpy161.640.00162.022007.04.23 10:43160.810.000.000.09-7.00
324450292007.04.20 19:34buy0.02eurjpy161.450.00161.832007.04.23 10:43160.800.000.000.17-10.96
324487112007.04.22 22:01buy0.02eurchf1.64120.00001.64502007.04.23 13:441.64220.000.000.001.65
324589452007.04.23 00:23buy0.01usdjpy118.920.00119.302007.04.23 11:14118.730.000.000.00-1.60
324599902007.04.23 00:33sell0.02eurusd1.35950.00001.35572007.04.23 09:061.35570.000.000.007.60
324617352007.04.23 00:54buy0.01usdchf1.20790.00001.21172007.04.23 11:411.21170.000.000.003.14
324742762007.04.23 03:39buy0.02usdjpy118.740.00119.122007.04.23 11:14118.740.000.000.000.00
324749022007.04.23 03:44buy0.03eurjpy161.250.00161.632007.04.23 10:43160.800.000.000.00-11.39
324757912007.04.23 03:49buy0.05eurjpy161.070.00161.452007.04.23 10:43160.800.000.000.00-11.38
324759312007.04.23 03:49buy0.03usdjpy118.550.00118.932007.04.23 11:14118.750.000.000.005.05
324848552007.04.23 05:20buy0.08eurjpy160.890.00161.272007.04.23 10:43160.790.000.000.00-6.75
324858082007.04.23 05:26buy0.05usdjpy118.360.00118.742007.04.23 11:14118.740.000.000.0016.00
324873582007.04.23 05:37buy0.13eurjpy160.690.00161.072007.04.23 10:43160.790.000.000.0010.96
324909822007.04.23 06:04buy0.03eurchf1.63940.00001.64322007.04.23 13:441.64220.000.000.006.94
325076552007.04.23 08:24buy0.21eurjpy160.510.00160.892007.04.23 10:43160.810.000.000.0053.13
  0.00 0.00 0.32 63.25
Closed P/L: 63.57
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
324647842007.04.23 01:30sell0.01audusd0.83540.82990.7939 0.82710.000.00-0.028.30
325674662007.04.23 15:33sell0.01eurchf1.64080.00001.6370 1.64000.000.00-0.070.66
324939412007.04.23 06:36buy0.01eurgbp0.67910.00000.6829 0.67810.000.00-0.07-2.00
325471152007.04.23 13:05buy0.01eurjpy161.100.00161.48 160.340.000.000.09-6.43
325719102007.04.23 15:56buy0.02eurjpy160.920.00161.30 160.340.000.000.17-9.81
325690872007.04.23 15:38buy0.02eurusd1.35810.00001.3619 1.35540.000.00-0.12-5.40
325715722007.04.23 15:55buy0.01gbpusd2.00200.00002.0058 1.99870.000.000.00-3.30
324862012007.04.23 05:27sell0.01usdcad1.12280.00001.1190 1.12330.000.00-0.04-0.45
325683982007.04.23 15:35sell0.01usdchf1.20840.00001.2046 1.20990.000.00-0.09-1.24
325301102007.04.23 11:14buy0.01usdjpy118.750.00119.13 118.290.000.000.14-3.89
325681522007.04.23 15:34buy0.02usdjpy118.570.00118.95 118.290.000.000.27-4.73
326000072007.04.23 23:50buy0.03usdjpy118.370.00118.75 118.290.000.000.00-2.03
326059962007.04.24 00:43buy0.03eurjpy160.730.00161.11 160.340.000.000.00-9.89
326109472007.04.24 01:27buy0.05eurjpy160.540.00160.92 160.340.000.000.00-8.46
326139622007.04.24 01:37buy0.02eurusd1.35610.00001.3599 1.35540.000.000.00-1.40
326139972007.04.24 01:37buy0.02gbpusd1.99910.00002.0029 1.99870.000.000.00-0.80
  0.00 0.00 0.26 -50.87
 Floating P/L: -50.61
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 63.57 Floating P/L: -50.61 Margin: 290.00
Balance: 14 687.47 Equity: 14 636.86 Free Margin: 14 346.86