Interbank FX, LLC
|Account: 1200654
|Name: Cliff Edwards
|Currency: USD
|2007 April 24, 01:56
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|32423439
|2007.04.20 14:08
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0018
|0.0000
|1.9980
|2007.04.23 06:43
|2.0008
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|32424008
|2007.04.20 14:13
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6430
|0.0000
|1.6468
|2007.04.23 13:44
|1.6421
|0.00
|0.00
|0.05
|-0.74
|32429515
|2007.04.20 15:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0046
|0.0000
|2.0008
|2007.04.23 06:43
|2.0008
|0.00
|0.00
|0.01
|7.60
|32431229
|2007.04.20 15:38
|buy
|0.01
|eurjpy
|161.64
|0.00
|162.02
|2007.04.23 10:43
|160.81
|0.00
|0.00
|0.09
|-7.00
|32445029
|2007.04.20 19:34
|buy
|0.02
|eurjpy
|161.45
|0.00
|161.83
|2007.04.23 10:43
|160.80
|0.00
|0.00
|0.17
|-10.96
|32448711
|2007.04.22 22:01
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6412
|0.0000
|1.6450
|2007.04.23 13:44
|1.6422
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|32458945
|2007.04.23 00:23
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.92
|0.00
|119.30
|2007.04.23 11:14
|118.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|32459990
|2007.04.23 00:33
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3595
|0.0000
|1.3557
|2007.04.23 09:06
|1.3557
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|32461735
|2007.04.23 00:54
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2079
|0.0000
|1.2117
|2007.04.23 11:41
|1.2117
|0.00
|0.00
|0.00
|3.14
|32474276
|2007.04.23 03:39
|buy
|0.02
|usdjpy
|118.74
|0.00
|119.12
|2007.04.23 11:14
|118.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|32474902
|2007.04.23 03:44
|buy
|0.03
|eurjpy
|161.25
|0.00
|161.63
|2007.04.23 10:43
|160.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.39
|32475791
|2007.04.23 03:49
|buy
|0.05
|eurjpy
|161.07
|0.00
|161.45
|2007.04.23 10:43
|160.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.38
|32475931
|2007.04.23 03:49
|buy
|0.03
|usdjpy
|118.55
|0.00
|118.93
|2007.04.23 11:14
|118.75
|0.00
|0.00
|0.00
|5.05
|32484855
|2007.04.23 05:20
|buy
|0.08
|eurjpy
|160.89
|0.00
|161.27
|2007.04.23 10:43
|160.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.75
|32485808
|2007.04.23 05:26
|buy
|0.05
|usdjpy
|118.36
|0.00
|118.74
|2007.04.23 11:14
|118.74
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|32487358
|2007.04.23 05:37
|buy
|0.13
|eurjpy
|160.69
|0.00
|161.07
|2007.04.23 10:43
|160.79
|0.00
|0.00
|0.00
|10.96
|32490982
|2007.04.23 06:04
|buy
|0.03
|eurchf
|1.6394
|0.0000
|1.6432
|2007.04.23 13:44
|1.6422
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|32507655
|2007.04.23 08:24
|buy
|0.21
|eurjpy
|160.51
|0.00
|160.89
|2007.04.23 10:43
|160.81
|0.00
|0.00
|0.00
|53.13
|
|0.00
|0.00
|0.32
|63.25
|Closed P/L:
|63.57
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|32464784
|2007.04.23 01:30
|sell
|0.01
|audusd
|0.8354
|0.8299
|0.7939
|
|0.8271
|0.00
|0.00
|-0.02
|8.30
|32567466
|2007.04.23 15:33
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6408
|0.0000
|1.6370
|
|1.6400
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.66
|32493941
|2007.04.23 06:36
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.6791
|0.0000
|0.6829
|
|0.6781
|0.00
|0.00
|-0.07
|-2.00
|32547115
|2007.04.23 13:05
|buy
|0.01
|eurjpy
|161.10
|0.00
|161.48
|
|160.34
|0.00
|0.00
|0.09
|-6.43
|32571910
|2007.04.23 15:56
|buy
|0.02
|eurjpy
|160.92
|0.00
|161.30
|
|160.34
|0.00
|0.00
|0.17
|-9.81
|32569087
|2007.04.23 15:38
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3581
|0.0000
|1.3619
|
|1.3554
|0.00
|0.00
|-0.12
|-5.40
|32571572
|2007.04.23 15:55
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0020
|0.0000
|2.0058
|
|1.9987
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|32486201
|2007.04.23 05:27
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1228
|0.0000
|1.1190
|
|1.1233
|0.00
|0.00
|-0.04
|-0.45
|32568398
|2007.04.23 15:35
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2084
|0.0000
|1.2046
|
|1.2099
|0.00
|0.00
|-0.09
|-1.24
|32530110
|2007.04.23 11:14
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.75
|0.00
|119.13
|
|118.29
|0.00
|0.00
|0.14
|-3.89
|32568152
|2007.04.23 15:34
|buy
|0.02
|usdjpy
|118.57
|0.00
|118.95
|
|118.29
|0.00
|0.00
|0.27
|-4.73
|32600007
|2007.04.23 23:50
|buy
|0.03
|usdjpy
|118.37
|0.00
|118.75
|
|118.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.03
|32605996
|2007.04.24 00:43
|buy
|0.03
|eurjpy
|160.73
|0.00
|161.11
|
|160.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.89
|32610947
|2007.04.24 01:27
|buy
|0.05
|eurjpy
|160.54
|0.00
|160.92
|
|160.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.46
|32613962
|2007.04.24 01:37
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3561
|0.0000
|1.3599
|
|1.3554
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|32613997
|2007.04.24 01:37
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9991
|0.0000
|2.0029
|
|1.9987
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|
|0.00
|0.00
|0.26
|-50.87
|
|Floating P/L:
|-50.61
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|63.57
|Floating P/L:
|-50.61
|Margin:
|290.00
|Balance:
|14 687.47
|Equity:
|14 636.86
|Free Margin:
|14 346.86