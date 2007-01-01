Strategy Tester Report
10points_3_dynamic_stop JMACD
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2006.10.11 15:00 - 2007.04.24 00:00 (2007.01.01 - 2007.04.07)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=25; Lots=0.02; InitialStop=0; TrailingStop=10; MaxTrades=9; Pips=20; SecureProfit=10; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; EURUSDPipValue=10; GBPUSDPipValue=10; USDCHFPipValue=10; USDJPYPipValue=9.715; StartYear=2005; StartMonth=1; EndYear=2009; EndMonth=12; EndHour=22; EndMinute=30; mm=0; risk=0; AccountisNormal=0; Magic=10201;
|Bars in test
|6529
|Ticks modelled
|431234
|Modelling quality
|88.62%
|Initial deposit
|3000.00
|Total net profit
|2298.12
|Gross profit
|2827.15
|Gross loss
|-529.03
|Profit factor
|5.34
|Expected payoff
|6.88
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|112.98 (2.18%)
|Relative drawdown
|2.18% (112.98)
|Total trades
|334
|Short positions (won %)
|213 (85.92%)
|Long positions (won %)
|121 (78.51%)
|Profit trades (% of total)
|278 (83.23%)
|Loss trades (% of total)
|56 (16.77%)
|Largest
|profit trade
|121.60
|loss trade
|-33.17
|Average
|profit trade
|10.17
|loss trade
|-9.45
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|29 (265.64)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-112.98)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|265.64 (29)
|consecutive loss (count of losses)
|-112.98 (5)
|Average
|consecutive wins
|8
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.01.01 22:30
|sell
|1
|0.02
|1.3206
|0.0000
|1.3181
|2
|2007.01.02 06:30
|sell
|2
|0.04
|1.3239
|0.0000
|1.3214
|3
|2007.01.02 07:43
|sell
|3
|0.08
|1.3259
|0.0000
|1.3234
|4
|2007.01.02 10:29
|sell
|4
|0.16
|1.3279
|0.0000
|1.3254
|5
|2007.01.03 10:29
|t/p
|3
|0.08
|1.3234
|0.0000
|1.3234
|20.43
|3020.43
|6
|2007.01.03 10:29
|t/p
|4
|0.16
|1.3254
|0.0000
|1.3254
|40.86
|3061.30
|7
|2007.01.03 10:29
|close
|2
|0.04
|1.3226
|0.0000
|1.3214
|5.42
|3066.71
|8
|2007.01.03 10:30
|close
|1
|0.02
|1.3225
|0.0000
|1.3181
|-3.58
|3063.13
|9
|2007.01.03 10:30
|sell
|5
|0.02
|1.3260
|0.0000
|1.3235
|10
|2007.01.03 10:31
|t/p
|5
|0.02
|1.3235
|0.0000
|1.3235
|5.00
|3068.13
|11
|2007.01.03 10:31
|sell
|6
|0.02
|1.3230
|0.0000
|1.3205
|12
|2007.01.03 10:31
|sell
|7
|0.04
|1.3257
|0.0000
|1.3232
|13
|2007.01.03 10:59
|t/p
|7
|0.04
|1.3232
|0.0000
|1.3232
|10.00
|3078.13
|14
|2007.01.03 10:59
|close
|6
|0.02
|1.3229
|0.0000
|1.3205
|0.20
|3078.33
|15
|2007.01.03 11:00
|buy
|8
|0.02
|1.3228
|0.0000
|1.3253
|16
|2007.01.03 13:29
|t/p
|8
|0.02
|1.3253
|0.0000
|1.3253
|5.00
|3083.33
|17
|2007.01.03 13:29
|buy
|9
|0.02
|1.3256
|0.0000
|1.3281
|18
|2007.01.03 13:30
|buy
|10
|0.04
|1.3235
|0.0000
|1.3260
|19
|2007.01.03 15:29
|buy
|11
|0.08
|1.3182
|0.0000
|1.3207
|20
|2007.01.03 15:30
|t/p
|11
|0.08
|1.3207
|0.0000
|1.3207
|20.00
|3103.33
|21
|2007.01.03 15:30
|close
|10
|0.04
|1.3230
|0.0000
|1.3260
|-2.00
|3101.33
|22
|2007.01.03 15:32
|close
|9
|0.02
|1.3196
|0.0000
|1.3281
|-12.00
|3089.33
|23
|2007.01.03 15:32
|sell
|12
|0.02
|1.3230
|0.0000
|1.3205
|24
|2007.01.03 15:33
|t/p
|12
|0.02
|1.3205
|0.0000
|1.3205
|5.00
|3094.33
|25
|2007.01.03 15:33
|sell
|13
|0.02
|1.3196
|0.0000
|1.3171
|26
|2007.01.03 15:33
|sell
|14
|0.04
|1.3226
|0.0000
|1.3201
|27
|2007.01.03 15:34
|t/p
|14
|0.04
|1.3201
|0.0000
|1.3201
|10.00
|3104.33
|28
|2007.01.03 15:34
|sell
|15
|0.04
|1.3226
|0.0000
|1.3201
|29
|2007.01.03 15:35
|t/p
|15
|0.04
|1.3201
|0.0000
|1.3201
|10.00
|3114.33
|30
|2007.01.03 15:35
|sell
|16
|0.04
|1.3227
|0.0000
|1.3202
|31
|2007.01.03 15:37
|t/p
|16
|0.04
|1.3202
|0.0000
|1.3202
|10.00
|3124.33
|32
|2007.01.03 15:37
|sell
|17
|0.04
|1.3227
|0.0000
|1.3202
|33
|2007.01.03 15:38
|t/p
|17
|0.04
|1.3202
|0.0000
|1.3202
|10.00
|3134.33
|34
|2007.01.03 15:38
|sell
|18
|0.04
|1.3227
|0.0000
|1.3202
|35
|2007.01.03 15:39
|t/p
|18
|0.04
|1.3202
|0.0000
|1.3202
|10.00
|3144.33
|36
|2007.01.03 15:39
|sell
|19
|0.04
|1.3226
|0.0000
|1.3201
|37
|2007.01.03 15:40
|t/p
|19
|0.04
|1.3201
|0.0000
|1.3201
|10.00
|3154.33
|38
|2007.01.03 15:40
|sell
|20
|0.04
|1.3227
|0.0000
|1.3202
|39
|2007.01.03 15:41
|t/p
|20
|0.04
|1.3202
|0.0000
|1.3202
|10.00
|3164.33
|40
|2007.01.03 15:41
|sell
|21
|0.04
|1.3229
|0.0000
|1.3204
|41
|2007.01.03 15:43
|t/p
|21
|0.04
|1.3204
|0.0000
|1.3204
|10.00
|3174.33
|42
|2007.01.03 15:43
|sell
|22
|0.04
|1.3231
|0.0000
|1.3206
|43
|2007.01.03 15:44
|t/p
|22
|0.04
|1.3206
|0.0000
|1.3206
|10.00
|3184.33
|44
|2007.01.03 15:44
|sell
|23
|0.04
|1.3230
|0.0000
|1.3205
|45
|2007.01.03 15:48
|t/p
|23
|0.04
|1.3205
|0.0000
|1.3205
|10.00
|3194.33
|46
|2007.01.03 15:48
|sell
|24
|0.04
|1.3229
|0.0000
|1.3204
|47
|2007.01.03 15:49
|t/p
|24
|0.04
|1.3204
|0.0000
|1.3204
|10.00
|3204.33
|48
|2007.01.03 15:49
|sell
|25
|0.04
|1.3227
|0.0000
|1.3202
|49
|2007.01.03 15:52
|t/p
|25
|0.04
|1.3202
|0.0000
|1.3202
|10.00
|3214.33
|50
|2007.01.03 15:52
|sell
|26
|0.04
|1.3228
|0.0000
|1.3203
|51
|2007.01.03 15:53
|t/p
|26
|0.04
|1.3203
|0.0000
|1.3203
|10.00
|3224.33
|52
|2007.01.03 15:53
|sell
|27
|0.04
|1.3226
|0.0000
|1.3201
|53
|2007.01.03 15:54
|t/p
|27
|0.04
|1.3201
|0.0000
|1.3201
|10.00
|3234.33
|54
|2007.01.03 15:54
|sell
|28
|0.04
|1.3222
|0.0000
|1.3197
|55
|2007.01.03 15:59
|t/p
|28
|0.04
|1.3197
|0.0000
|1.3197
|10.00
|3244.33
|56
|2007.01.03 15:59
|close
|13
|0.02
|1.3197
|0.0000
|1.3171
|-0.20
|3244.13
|57
|2007.01.03 16:00
|sell
|29
|0.02
|1.3195
|0.0000
|1.3170
|58
|2007.01.03 16:29
|t/p
|29
|0.02
|1.3170
|0.0000
|1.3170
|5.00
|3249.13
|59
|2007.01.03 16:29
|sell
|30
|0.02
|1.3167
|0.0000
|1.3142
|60
|2007.01.03 16:44
|sell
|31
|0.04
|1.3188
|0.0000
|1.3163
|61
|2007.01.03 17:29
|t/p
|31
|0.04
|1.3163
|0.0000
|1.3163
|10.00
|3259.13
|62
|2007.01.03 17:29
|close
|30
|0.02
|1.3160
|0.0000
|1.3142
|1.40
|3260.53
|63
|2007.01.03 17:30
|buy
|32
|0.02
|1.3161
|0.0000
|1.3186
|64
|2007.01.04 08:29
|buy
|33
|0.04
|1.3140
|0.0000
|1.3165
|65
|2007.01.04 08:30
|t/p
|33
|0.04
|1.3165
|0.0000
|1.3165
|10.00
|3270.53
|66
|2007.01.04 08:30
|close
|32
|0.02
|1.3170
|0.0000
|1.3186
|1.44
|3271.96
|67
|2007.01.04 08:31
|sell
|34
|0.02
|1.3138
|0.0000
|1.3113
|68
|2007.01.04 08:31
|sell
|35
|0.04
|1.3170
|0.0000
|1.3145
|69
|2007.01.04 08:32
|t/p
|35
|0.04
|1.3145
|0.0000
|1.3145
|10.00
|3281.96
|70
|2007.01.04 08:32
|sell
|36
|0.04
|1.3171
|0.0000
|1.3146
|71
|2007.01.04 08:33
|t/p
|36
|0.04
|1.3146
|0.0000
|1.3146
|10.00
|3291.96
|72
|2007.01.04 08:33
|sell
|37
|0.04
|1.3171
|0.0000
|1.3146
|73
|2007.01.04 08:35
|t/p
|37
|0.04
|1.3146
|0.0000
|1.3146
|10.00
|3301.96
|74
|2007.01.04 08:35
|sell
|38
|0.04
|1.3172
|0.0000
|1.3147
|75
|2007.01.04 08:36
|t/p
|38
|0.04
|1.3147
|0.0000
|1.3147
|10.00
|3311.96
|76
|2007.01.04 08:36
|sell
|39
|0.04
|1.3174
|0.0000
|1.3149
|77
|2007.01.04 08:37
|t/p
|39
|0.04
|1.3149
|0.0000
|1.3149
|10.00
|3321.96
|78
|2007.01.04 08:37
|sell
|40
|0.04
|1.3173
|0.0000
|1.3148
|79
|2007.01.04 08:39
|t/p
|40
|0.04
|1.3148
|0.0000
|1.3148
|10.00
|3331.96
|80
|2007.01.04 08:39
|sell
|41
|0.04
|1.3171
|0.0000
|1.3146
|81
|2007.01.04 08:41
|t/p
|41
|0.04
|1.3146
|0.0000
|1.3146
|10.00
|3341.96
|82
|2007.01.04 08:41
|sell
|42
|0.04
|1.3174
|0.0000
|1.3149
|83
|2007.01.04 08:42
|t/p
|42
|0.04
|1.3149
|0.0000
|1.3149
|10.00
|3351.96
|84
|2007.01.04 08:42
|sell
|43
|0.04
|1.3175
|0.0000
|1.3150
|85
|2007.01.04 08:43
|t/p
|43
|0.04
|1.3150
|0.0000
|1.3150
|10.00
|3361.96
|86
|2007.01.04 08:43
|sell
|44
|0.04
|1.3174
|0.0000
|1.3149
|87
|2007.01.04 08:45
|t/p
|44
|0.04
|1.3149
|0.0000
|1.3149
|10.00
|3371.96
|88
|2007.01.04 08:45
|sell
|45
|0.04
|1.3177
|0.0000
|1.3152
|89
|2007.01.04 08:48
|t/p
|45
|0.04
|1.3152
|0.0000
|1.3152
|10.00
|3381.96
|90
|2007.01.04 08:48
|sell
|46
|0.04
|1.3176
|0.0000
|1.3151
|91
|2007.01.04 08:51
|t/p
|46
|0.04
|1.3151
|0.0000
|1.3151
|10.00
|3391.96
|92
|2007.01.04 08:51
|sell
|47
|0.04
|1.3177
|0.0000
|1.3152
|93
|2007.01.04 08:54
|t/p
|47
|0.04
|1.3152
|0.0000
|1.3152
|10.00
|3401.96
|94
|2007.01.04 08:54
|sell
|48
|0.04
|1.3172
|0.0000
|1.3147
|95
|2007.01.04 08:55
|t/p
|48
|0.04
|1.3147
|0.0000
|1.3147
|10.00
|3411.96
|96
|2007.01.04 08:55
|sell
|49
|0.04
|1.3170
|0.0000
|1.3145
|97
|2007.01.04 08:56
|t/p
|49
|0.04
|1.3145
|0.0000
|1.3145
|10.00
|3421.96
|98
|2007.01.04 08:56
|sell
|50
|0.04
|1.3169
|0.0000
|1.3144
|99
|2007.01.04 08:58
|t/p
|50
|0.04
|1.3144
|0.0000
|1.3144
|10.00
|3431.96
|100
|2007.01.04 08:58
|sell
|51
|0.04
|1.3170
|0.0000
|1.3145
|101
|2007.01.04 08:59
|t/p
|51
|0.04
|1.3145
|0.0000
|1.3145
|10.00
|3441.96
|102
|2007.01.04 09:02
|sell
|52
|0.04
|1.3165
|0.0000
|1.3140
|103
|2007.01.04 09:04
|t/p
|52
|0.04
|1.3140
|0.0000
|1.3140
|10.00
|3451.96
|104
|2007.01.04 09:04
|sell
|53
|0.04
|1.3161
|0.0000
|1.3136
|105
|2007.01.04 09:06
|t/p
|53
|0.04
|1.3136
|0.0000
|1.3136
|10.00
|3461.96
|106
|2007.01.04 10:29
|t/p
|34
|0.02
|1.3113
|0.0000
|1.3113
|5.00
|3466.96
|107
|2007.01.04 10:29
|buy
|54
|0.02
|1.3113
|0.0000
|1.3138
|108
|2007.01.04 14:59
|buy
|55
|0.04
|1.3092
|0.0000
|1.3117
|109
|2007.01.05 03:29
|buy
|56
|0.08
|1.3072
|0.0000
|1.3097
|110
|2007.01.05 07:59
|t/p
|56
|0.08
|1.3097
|0.0000
|1.3097
|20.00
|3486.96
|111
|2007.01.05 07:59
|close
|55
|0.04
|1.3101
|0.0000
|1.3117
|3.36
|3490.32
|112
|2007.01.05 08:00
|close
|54
|0.02
|1.3100
|0.0000
|1.3138
|-2.72
|3487.60
|113
|2007.01.05 08:00
|buy
|57
|0.02
|1.3090
|0.0000
|1.3115
|114
|2007.01.05 13:59
|buy
|58
|0.04
|1.3006
|0.0000
|1.3031
|115
|2007.01.05 14:01
|t/p
|58
|0.04
|1.3031
|0.0000
|1.3031
|10.00
|3497.60
|116
|2007.01.05 14:01
|close
|57
|0.02
|1.3083
|0.0000
|1.3115
|-1.40
|3496.20
|117
|2007.01.05 14:03
|sell
|59
|0.02
|1.3009
|0.0000
|1.2984
|118
|2007.01.05 14:03
|sell
|60
|0.04
|1.3082
|0.0000
|1.3057
|119
|2007.01.05 14:09
|t/p
|60
|0.04
|1.3057
|0.0000
|1.3057
|10.00
|3506.20
|120
|2007.01.05 14:09
|sell
|61
|0.04
|1.3083
|0.0000
|1.3058
|121
|2007.01.05 14:12
|t/p
|61
|0.04
|1.3058
|0.0000
|1.3058
|10.00
|3516.20
|122
|2007.01.05 14:12
|sell
|62
|0.04
|1.3082
|0.0000
|1.3057
|123
|2007.01.05 14:13
|t/p
|62
|0.04
|1.3057
|0.0000
|1.3057
|10.00
|3526.20
|124
|2007.01.05 14:13
|sell
|63
|0.04
|1.3082
|0.0000
|1.3057
|125
|2007.01.05 14:14
|t/p
|63
|0.04
|1.3057
|0.0000
|1.3057
|10.00
|3536.20
|126
|2007.01.05 14:14
|sell
|64
|0.04
|1.3084
|0.0000
|1.3059
|127
|2007.01.05 14:15
|t/p
|64
|0.04
|1.3059
|0.0000
|1.3059
|10.00
|3546.20
|128
|2007.01.05 14:15
|sell
|65
|0.04
|1.3082
|0.0000
|1.3057
|129
|2007.01.05 14:16
|t/p
|65
|0.04
|1.3057
|0.0000
|1.3057
|10.00
|3556.20
|130
|2007.01.05 14:16
|sell
|66
|0.04
|1.3086
|0.0000
|1.3061
|131
|2007.01.05 14:17
|t/p
|66
|0.04
|1.3061
|0.0000
|1.3061
|10.00
|3566.20
|132
|2007.01.05 14:17
|sell
|67
|0.04
|1.3087
|0.0000
|1.3062
|133
|2007.01.05 14:18
|t/p
|67
|0.04
|1.3062
|0.0000
|1.3062
|10.00
|3576.20
|134
|2007.01.05 14:18
|sell
|68
|0.04
|1.3084
|0.0000
|1.3059
|135
|2007.01.05 14:21
|t/p
|68
|0.04
|1.3059
|0.0000
|1.3059
|10.00
|3586.20
|136
|2007.01.05 14:21
|sell
|69
|0.04
|1.3079
|0.0000
|1.3054
|137
|2007.01.05 14:22
|t/p
|69
|0.04
|1.3054
|0.0000
|1.3054
|10.00
|3596.20
|138
|2007.01.05 14:22
|sell
|70
|0.04
|1.3079
|0.0000
|1.3054
|139
|2007.01.05 14:23
|t/p
|70
|0.04
|1.3054
|0.0000
|1.3054
|10.00
|3606.20
|140
|2007.01.05 14:23
|sell
|71
|0.04
|1.3080
|0.0000
|1.3055
|141
|2007.01.05 14:24
|t/p
|71
|0.04
|1.3055
|0.0000
|1.3055
|10.00
|3616.20
|142
|2007.01.05 14:24
|sell
|72
|0.04
|1.3082
|0.0000
|1.3057
|143
|2007.01.05 14:25
|t/p
|72
|0.04
|1.3057
|0.0000
|1.3057
|10.00
|3626.20
|144
|2007.01.05 14:25
|sell
|73
|0.04
|1.3082
|0.0000
|1.3057
|145
|2007.01.05 14:26
|t/p
|73
|0.04
|1.3057
|0.0000
|1.3057
|10.00
|3636.20
|146
|2007.01.05 14:26
|sell
|74
|0.04
|1.3085
|0.0000
|1.3060
|147
|2007.01.05 14:27
|t/p
|74
|0.04
|1.3060
|0.0000
|1.3060
|10.00
|3646.20
|148
|2007.01.05 14:27
|sell
|75
|0.04
|1.3081
|0.0000
|1.3056
|149
|2007.01.05 14:28
|t/p
|75
|0.04
|1.3056
|0.0000
|1.3056
|10.00
|3656.20
|150
|2007.01.05 14:28
|sell
|76
|0.04
|1.3082
|0.0000
|1.3057
|151
|2007.01.05 14:29
|t/p
|76
|0.04
|1.3057
|0.0000
|1.3057
|10.00
|3666.20
|152
|2007.01.05 14:29
|sell
|77
|0.04
|1.3046
|0.0000
|1.3021
|153
|2007.01.05 14:29
|t/p
|77
|0.04
|1.3021
|0.0000
|1.3021
|10.00
|3676.20
|154
|2007.01.08 13:59
|t/p
|59
|0.02
|1.2984
|0.0000
|1.2984
|5.11
|3681.31
|155
|2007.01.08 13:59
|sell
|78
|0.02
|1.2979
|0.0000
|1.2954
|156
|2007.01.08 14:09
|sell
|79
|0.04
|1.3008
|0.0000
|1.2983
|157
|2007.01.08 18:03
|sell
|80
|0.08
|1.3028
|0.0000
|1.3003
|158
|2007.01.09 15:20
|t/p
|80
|0.08
|1.3003
|0.0000
|1.3003
|20.43
|3701.74
|159
|2007.01.09 15:20
|close
|79
|0.04
|1.3003
|0.0000
|1.2983
|2.22
|3703.96
|160
|2007.01.09 15:20
|close
|78
|0.02
|1.3004
|0.0000
|1.2954
|-4.89
|3699.07
|161
|2007.01.09 15:20
|buy
|81
|0.02
|1.3005
|0.0000
|1.3030
|162
|2007.01.10 00:29
|buy
|82
|0.04
|1.2966
|0.0000
|1.2991
|163
|2007.01.10 00:43
|t/p
|82
|0.04
|1.2991
|0.0000
|1.2991
|10.00
|3709.07
|164
|2007.01.10 00:43
|close
|81
|0.02
|1.2995
|0.0000
|1.3030
|-2.12
|3706.94
|165
|2007.01.10 00:52
|sell
|83
|0.02
|1.2971
|0.0000
|1.2946
|166
|2007.01.10 00:52
|sell
|84
|0.04
|1.2992
|0.0000
|1.2967
|167
|2007.01.10 01:19
|t/p
|84
|0.04
|1.2967
|0.0000
|1.2967
|10.00
|3716.94
|168
|2007.01.10 01:19
|close
|83
|0.02
|1.2967
|0.0000
|1.2946
|0.80
|3717.74
|169
|2007.01.10 01:19
|sell
|85
|0.02
|1.2961
|0.0000
|1.2936
|170
|2007.01.10 06:30
|sell
|86
|0.04
|1.2982
|0.0000
|1.2957
|171
|2007.01.10 15:29
|t/p
|85
|0.02
|1.2936
|0.0000
|1.2936
|5.00
|3722.74
|172
|2007.01.10 15:29
|t/p
|86
|0.04
|1.2957
|0.0000
|1.2957
|10.00
|3732.74
|173
|2007.01.10 15:29
|sell
|87
|0.02
|1.2933
|0.0000
|1.2908
|174
|2007.01.10 15:37
|sell
|88
|0.04
|1.2973
|0.0000
|1.2948
|175
|2007.01.10 15:59
|t/p
|88
|0.04
|1.2948
|0.0000
|1.2948
|10.00
|3742.74
|176
|2007.01.10 15:59
|close
|87
|0.02
|1.2948
|0.0000
|1.2908
|-3.00
|3739.74
|177
|2007.01.10 16:00
|buy
|89
|0.02
|1.2949
|0.0000
|1.2974
|178
|2007.01.11 10:37
|t/p
|89
|0.02
|1.2974
|0.0000
|1.2974
|4.64
|3744.38
|179
|2007.01.11 10:37
|buy
|90
|0.02
|1.2977
|0.0000
|1.3002
|180
|2007.01.11 13:59
|buy
|91
|0.04
|1.2938
|0.0000
|1.2963
|181
|2007.01.11 14:00
|t/p
|91
|0.04
|1.2963
|0.0000
|1.2963
|10.00
|3754.38
|182
|2007.01.11 14:00
|close
|90
|0.02
|1.2982
|0.0000
|1.3002
|1.00
|3755.38
|183
|2007.01.11 14:01
|sell
|92
|0.02
|1.2947
|0.0000
|1.2922
|184
|2007.01.11 14:01
|sell
|93
|0.04
|1.2983
|0.0000
|1.2958
|185
|2007.01.11 14:02
|t/p
|93
|0.04
|1.2958
|0.0000
|1.2958
|10.00
|3765.38
|186
|2007.01.11 14:02
|sell
|94
|0.04
|1.2981
|0.0000
|1.2956
|187
|2007.01.11 14:03
|t/p
|94
|0.04
|1.2956
|0.0000
|1.2956
|10.00
|3775.38
|188
|2007.01.11 14:03
|sell
|95
|0.04
|1.2980
|0.0000
|1.2955
|189
|2007.01.11 14:04
|t/p
|95
|0.04
|1.2955
|0.0000
|1.2955
|10.00
|3785.38
|190
|2007.01.11 14:04
|sell
|96
|0.04
|1.2981
|0.0000
|1.2956
|191
|2007.01.11 14:05
|t/p
|96
|0.04
|1.2956
|0.0000
|1.2956
|10.00
|3795.38
|192
|2007.01.11 14:05
|sell
|97
|0.04
|1.2982
|0.0000
|1.2957
|193
|2007.01.11 14:07
|t/p
|97
|0.04
|1.2957
|0.0000
|1.2957
|10.00
|3805.38
|194
|2007.01.11 14:07
|sell
|98
|0.04
|1.2981
|0.0000
|1.2956
|195
|2007.01.11 14:10
|t/p
|98
|0.04
|1.2956
|0.0000
|1.2956
|10.00
|3815.38
|196
|2007.01.11 14:10
|sell
|99
|0.04
|1.2982
|0.0000
|1.2957
|197
|2007.01.11 14:12
|t/p
|99
|0.04
|1.2957
|0.0000
|1.2957
|10.00
|3825.38
|198
|2007.01.11 14:12
|sell
|100
|0.04
|1.2981
|0.0000
|1.2956
|199
|2007.01.11 14:13
|t/p
|100
|0.04
|1.2956
|0.0000
|1.2956
|10.00
|3835.38
|200
|2007.01.11 14:13
|sell
|101
|0.04
|1.2981
|0.0000
|1.2956
|201
|2007.01.11 14:14
|t/p
|101
|0.04
|1.2956
|0.0000
|1.2956
|10.00
|3845.38
|202
|2007.01.11 14:14
|sell
|102
|0.04
|1.2981
|0.0000
|1.2956
|203
|2007.01.11 14:15
|t/p
|102
|0.04
|1.2956
|0.0000
|1.2956
|10.00
|3855.38
|204
|2007.01.11 14:15
|sell
|103
|0.04
|1.2981
|0.0000
|1.2956
|205
|2007.01.11 14:16
|t/p
|103
|0.04
|1.2956
|0.0000
|1.2956
|10.00
|3865.38
|206
|2007.01.11 14:16
|sell
|104
|0.04
|1.2981
|0.0000
|1.2956
|207
|2007.01.11 14:17
|t/p
|104
|0.04
|1.2956
|0.0000
|1.2956
|10.00
|3875.38
|208
|2007.01.11 14:17
|sell
|105
|0.04
|1.2982
|0.0000
|1.2957
|209
|2007.01.11 14:20
|t/p
|105
|0.04
|1.2957
|0.0000
|1.2957
|10.00
|3885.38
|210
|2007.01.11 14:20
|sell
|106
|0.04
|1.2983
|0.0000
|1.2958
|211
|2007.01.11 14:22
|t/p
|106
|0.04
|1.2958
|0.0000
|1.2958
|10.00
|3895.38
|212
|2007.01.11 14:22
|sell
|107
|0.04
|1.2984
|0.0000
|1.2959
|213
|2007.01.11 14:25
|t/p
|107
|0.04
|1.2959
|0.0000
|1.2959
|10.00
|3905.38
|214
|2007.01.11 14:25
|sell
|108
|0.04
|1.2987
|0.0000
|1.2962
|215
|2007.01.11 14:27
|t/p
|108
|0.04
|1.2962
|0.0000
|1.2962
|10.00
|3915.38
|216
|2007.01.11 14:27
|sell
|109
|0.04
|1.2987
|0.0000
|1.2962
|217
|2007.01.11 14:29
|t/p
|109
|0.04
|1.2962
|0.0000
|1.2962
|10.00
|3925.38
|218
|2007.01.11 14:29
|sell
|110
|0.04
|1.2984
|0.0000
|1.2959
|219
|2007.01.11 14:29
|t/p
|110
|0.04
|1.2959
|0.0000
|1.2959
|10.00
|3935.38
|220
|2007.01.11 14:30
|sell
|111
|0.04
|1.2982
|0.0000
|1.2957
|221
|2007.01.11 14:31
|t/p
|111
|0.04
|1.2957
|0.0000
|1.2957
|10.00
|3945.38
|222
|2007.01.11 14:31
|sell
|112
|0.04
|1.2983
|0.0000
|1.2958
|223
|2007.01.11 14:32
|t/p
|112
|0.04
|1.2958
|0.0000
|1.2958
|10.00
|3955.38
|224
|2007.01.11 14:32
|sell
|113
|0.04
|1.2984
|0.0000
|1.2959
|225
|2007.01.11 14:34
|t/p
|113
|0.04
|1.2959
|0.0000
|1.2959
|10.00
|3965.38
|226
|2007.01.11 14:34
|sell
|114
|0.04
|1.2977
|0.0000
|1.2952
|227
|2007.01.11 14:35
|t/p
|114
|0.04
|1.2952
|0.0000
|1.2952
|10.00
|3975.38
|228
|2007.01.11 14:35
|sell
|115
|0.04
|1.2981
|0.0000
|1.2956
|229
|2007.01.11 14:36
|t/p
|115
|0.04
|1.2956
|0.0000
|1.2956
|10.00
|3985.38
|230
|2007.01.11 15:20
|t/p
|92
|0.02
|1.2922
|0.0000
|1.2922
|5.00
|3990.38
|231
|2007.01.11 15:20
|sell
|116
|0.02
|1.2919
|0.0000
|1.2894
|232
|2007.01.11 15:59
|t/p
|116
|0.02
|1.2894
|0.0000
|1.2894
|5.00
|3995.38
|233
|2007.01.11 15:59
|sell
|117
|0.02
|1.2887
|0.0000
|1.2862
|234
|2007.01.11 16:00
|sell
|118
|0.04
|1.2917
|0.0000
|1.2892
|235
|2007.01.11 19:29
|t/p
|118
|0.04
|1.2892
|0.0000
|1.2892
|10.00
|4005.38
|236
|2007.01.11 19:29
|close
|117
|0.02
|1.2888
|0.0000
|1.2862
|-0.20
|4005.18
|237
|2007.01.11 19:30
|buy
|119
|0.02
|1.2887
|0.0000
|1.2912
|238
|2007.01.12 07:29
|t/p
|119
|0.02
|1.2912
|0.0000
|1.2912
|4.88
|4010.06
|239
|2007.01.12 07:29
|buy
|120
|0.02
|1.2916
|0.0000
|1.2941
|240
|2007.01.12 12:59
|buy
|121
|0.04
|1.2892
|0.0000
|1.2917
|241
|2007.01.12 14:29
|t/p
|121
|0.04
|1.2917
|0.0000
|1.2917
|10.00
|4020.06
|242
|2007.01.12 14:29
|close
|120
|0.02
|1.2922
|0.0000
|1.2941
|1.20
|4021.26
|243
|2007.01.12 14:30
|buy
|122
|0.02
|1.2924
|0.0000
|1.2949
|244
|2007.01.15 11:59
|t/p
|122
|0.02
|1.2949
|0.0000
|1.2949
|4.88
|4026.14
|245
|2007.01.15 11:59
|buy
|123
|0.02
|1.2953
|0.0000
|1.2978
|246
|2007.01.15 14:59
|buy
|124
|0.04
|1.2933
|0.0000
|1.2958
|247
|2007.01.16 07:59
|t/p
|124
|0.04
|1.2958
|0.0000
|1.2958
|9.76
|4035.90
|248
|2007.01.16 07:59
|close
|123
|0.02
|1.2963
|0.0000
|1.2978
|1.88
|4037.78
|249
|2007.01.16 08:00
|sell
|125
|0.02
|1.2964
|0.0000
|1.2939
|250
|2007.01.16 10:29
|sell
|126
|0.04
|1.2986
|0.0000
|1.2961
|251
|2007.01.16 13:29
|t/p
|126
|0.04
|1.2961
|0.0000
|1.2961
|10.00
|4047.78
|252
|2007.01.16 13:29
|close
|125
|0.02
|1.2947
|0.0000
|1.2939
|3.40
|4051.18
|253
|2007.01.16 13:30
|sell
|127
|0.02
|1.2941
|0.0000
|1.2916
|254
|2007.01.16 13:32
|sell
|128
|0.04
|1.2965
|0.0000
|1.2940
|255
|2007.01.16 14:59
|t/p
|128
|0.04
|1.2940
|0.0000
|1.2940
|10.00
|4061.18
|256
|2007.01.16 14:59
|close
|127
|0.02
|1.2937
|0.0000
|1.2916
|0.80
|4061.98
|257
|2007.01.16 15:00
|buy
|129
|0.02
|1.2936
|0.0000
|1.2961
|258
|2007.01.16 18:09
|buy
|130
|0.04
|1.2916
|0.0000
|1.2941
|259
|2007.01.17 15:59
|t/p
|130
|0.04
|1.2941
|0.0000
|1.2941
|9.76
|4071.73
|260
|2007.01.17 15:59
|close
|129
|0.02
|1.2949
|0.0000
|1.2961
|2.48
|4074.21
|261
|2007.01.17 16:00
|buy
|131
|0.02
|1.2953
|0.0000
|1.2978
|262
|2007.01.17 19:29
|buy
|132
|0.04
|1.2933
|0.0000
|1.2958
|263
|2007.01.18 03:00
|t/p
|132
|0.04
|1.2958
|0.0000
|1.2958
|9.27
|4083.49
|264
|2007.01.18 03:00
|close
|131
|0.02
|1.2958
|0.0000
|1.2978
|0.64
|4084.12
|265
|2007.01.18 03:22
|buy
|133
|0.02
|1.2956
|0.0000
|1.2981
|266
|2007.01.18 12:29
|buy
|134
|0.04
|1.2921
|0.0000
|1.2946
|267
|2007.01.18 15:29
|t/p
|134
|0.04
|1.2946
|0.0000
|1.2946
|10.00
|4094.12
|268
|2007.01.18 15:29
|close
|133
|0.02
|1.2954
|0.0000
|1.2981
|-0.40
|4093.72
|269
|2007.01.18 15:30
|buy
|135
|0.02
|1.2956
|0.0000
|1.2981
|270
|2007.01.19 02:29
|t/p
|135
|0.02
|1.2981
|0.0000
|1.2981
|4.88
|4098.60
|271
|2007.01.19 02:29
|buy
|136
|0.02
|1.2987
|0.0000
|1.3012
|272
|2007.01.19 10:29
|buy
|137
|0.04
|1.2964
|0.0000
|1.2989
|273
|2007.01.19 14:59
|buy
|138
|0.08
|1.2936
|0.0000
|1.2961
|274
|2007.01.19 15:29
|buy
|139
|0.16
|1.2916
|0.0000
|1.2941
|275
|2007.01.19 15:30
|t/p
|139
|0.16
|1.2941
|0.0000
|1.2941
|40.00
|4138.60
|276
|2007.01.19 15:30
|close
|138
|0.08
|1.2942
|0.0000
|1.2961
|4.80
|4143.40
|277
|2007.01.19 15:31
|close
|137
|0.04
|1.2943
|0.0000
|1.2989
|-8.40
|4135.00
|278
|2007.01.19 15:31
|close
|136
|0.02
|1.2942
|0.0000
|1.3012
|-9.00
|4126.00
|279
|2007.01.19 15:32
|buy
|140
|0.02
|1.2946
|0.0000
|1.2971
|280
|2007.01.22 02:00
|t/p
|140
|0.02
|1.2971
|0.0000
|1.2971
|4.88
|4130.88
|281
|2007.01.22 02:00
|buy
|141
|0.02
|1.2974
|0.0000
|1.2999
|282
|2007.01.22 10:59
|buy
|142
|0.04
|1.2945
|0.0000
|1.2970
|283
|2007.01.23 08:29
|t/p
|142
|0.04
|1.2970
|0.0000
|1.2970
|9.76
|4140.64
|284
|2007.01.23 08:29
|close
|141
|0.02
|1.2979
|0.0000
|1.2999
|0.88
|4141.52
|285
|2007.01.23 08:30
|buy
|143
|0.02
|1.2981
|0.0000
|1.3006
|286
|2007.01.23 10:29
|t/p
|143
|0.02
|1.3006
|0.0000
|1.3006
|5.00
|4146.52
|287
|2007.01.23 10:29
|buy
|144
|0.02
|1.3012
|0.0000
|1.3037
|288
|2007.01.23 13:54
|t/p
|144
|0.02
|1.3037
|0.0000
|1.3037
|5.00
|4151.52
|289
|2007.01.23 13:54
|sell
|145
|0.02
|1.3037
|0.0000
|1.3012
|290
|2007.01.24 07:47
|t/p
|145
|0.02
|1.3012
|0.0000
|1.3012
|5.11
|4156.63
|291
|2007.01.24 07:47
|sell
|146
|0.02
|1.3009
|0.0000
|1.2984
|292
|2007.01.24 08:59
|t/p
|146
|0.02
|1.2984
|0.0000
|1.2984
|5.00
|4161.63
|293
|2007.01.24 08:59
|sell
|147
|0.02
|1.2978
|0.0000
|1.2953
|294
|2007.01.24 09:03
|sell
|148
|0.04
|1.3004
|0.0000
|1.2979
|295
|2007.01.24 15:25
|t/p
|148
|0.04
|1.2979
|0.0000
|1.2979
|10.00
|4171.63
|296
|2007.01.24 15:25
|close
|147
|0.02
|1.2977
|0.0000
|1.2953
|0.20
|4171.83
|297
|2007.01.24 15:25
|sell
|149
|0.02
|1.2975
|0.0000
|1.2950
|298
|2007.01.24 17:08
|t/p
|149
|0.02
|1.2950
|0.0000
|1.2950
|5.00
|4176.83
|299
|2007.01.24 17:08
|buy
|150
|0.02
|1.2950
|0.0000
|1.2975
|300
|2007.01.25 07:59
|t/p
|150
|0.02
|1.2975
|0.0000
|1.2975
|4.64
|4181.46
|301
|2007.01.25 07:59
|buy
|151
|0.02
|1.2987
|0.0000
|1.3012
|302
|2007.01.25 18:29
|buy
|152
|0.04
|1.2967
|0.0000
|1.2992
|303
|2007.01.25 19:29
|buy
|153
|0.08
|1.2940
|0.0000
|1.2965
|304
|2007.01.26 08:29
|buy
|154
|0.16
|1.2918
|0.0000
|1.2943
|305
|2007.01.26 12:37
|buy
|155
|0.32
|1.2898
|0.0000
|1.2923
|306
|2007.01.28 23:00
|t/p
|155
|0.32
|1.2923
|0.0000
|1.2923
|80.00
|4261.46
|307
|2007.01.28 23:00
|close
|154
|0.16
|1.2924
|0.0000
|1.2943
|9.60
|4271.06
|308
|2007.01.28 23:00
|close
|153
|0.08
|1.2925
|0.0000
|1.2965
|-12.48
|4258.58
|309
|2007.01.28 23:01
|close
|152
|0.04
|1.2924
|0.0000
|1.2992
|-17.44
|4241.14
|310
|2007.01.28 23:01
|close
|151
|0.02
|1.2925
|0.0000
|1.3012
|-12.52
|4228.62
|311
|2007.01.28 23:02
|buy
|156
|0.02
|1.2927
|0.0000
|1.2952
|312
|2007.01.29 01:52
|buy
|157
|0.04
|1.2906
|0.0000
|1.2931
|313
|2007.01.29 14:59
|t/p
|157
|0.04
|1.2931
|0.0000
|1.2931
|10.00
|4238.62
|314
|2007.01.29 14:59
|close
|156
|0.02
|1.2936
|0.0000
|1.2952
|1.68
|4240.30
|315
|2007.01.29 15:00
|buy
|158
|0.02
|1.2940
|0.0000
|1.2965
|316
|2007.01.30 01:59
|t/p
|158
|0.02
|1.2965
|0.0000
|1.2965
|4.88
|4245.18
|317
|2007.01.30 01:59
|sell
|159
|0.02
|1.2965
|0.0000
|1.2940
|318
|2007.01.31 09:29
|t/p
|159
|0.02
|1.2940
|0.0000
|1.2940
|5.11
|4250.28
|319
|2007.01.31 09:29
|sell
|160
|0.02
|1.2937
|0.0000
|1.2912
|320
|2007.01.31 12:59
|sell
|161
|0.04
|1.2957
|0.0000
|1.2932
|321
|2007.01.31 15:29
|sell
|162
|0.08
|1.2997
|0.0000
|1.2972
|322
|2007.01.31 19:29
|sell
|163
|0.16
|1.3025
|0.0000
|1.3000
|323
|2007.02.02 14:29
|t/p
|163
|0.16
|1.3000
|0.0000
|1.3000
|43.46
|4293.74
|324
|2007.02.02 14:29
|close
|162
|0.08
|1.2987
|0.0000
|1.2972
|9.73
|4303.47
|325
|2007.02.02 14:30
|close
|161
|0.04
|1.2986
|0.0000
|1.2932
|-10.74
|4292.73
|326
|2007.02.02 14:30
|close
|160
|0.02
|1.3040
|0.0000
|1.2912
|-20.17
|4272.56
|327
|2007.02.02 14:31
|sell
|164
|0.02
|1.2988
|0.0000
|1.2963
|328
|2007.02.02 14:31
|sell
|165
|0.04
|1.3031
|0.0000
|1.3006
|329
|2007.02.02 14:32
|t/p
|165
|0.04
|1.3006
|0.0000
|1.3006
|10.00
|4282.56
|330
|2007.02.02 14:32
|sell
|166
|0.04
|1.3031
|0.0000
|1.3006
|331
|2007.02.02 14:33
|t/p
|166
|0.04
|1.3006
|0.0000
|1.3006
|10.00
|4292.56
|332
|2007.02.02 14:33
|sell
|167
|0.04
|1.3039
|0.0000
|1.3014
|333
|2007.02.02 14:34
|t/p
|167
|0.04
|1.3014
|0.0000
|1.3014
|10.00
|4302.56
|334
|2007.02.02 14:34
|sell
|168
|0.04
|1.3044
|0.0000
|1.3019
|335
|2007.02.02 14:35
|t/p
|168
|0.04
|1.3019
|0.0000
|1.3019
|10.00
|4312.56
|336
|2007.02.02 14:35
|sell
|169
|0.04
|1.3045
|0.0000
|1.3020
|337
|2007.02.02 14:37
|t/p
|169
|0.04
|1.3020
|0.0000
|1.3020
|10.00
|4322.56
|338
|2007.02.02 14:37
|sell
|170
|0.04
|1.3049
|0.0000
|1.3024
|339
|2007.02.02 14:38
|t/p
|170
|0.04
|1.3024
|0.0000
|1.3024
|10.00
|4332.56
|340
|2007.02.02 14:38
|sell
|171
|0.04
|1.3043
|0.0000
|1.3018
|341
|2007.02.02 14:39
|t/p
|171
|0.04
|1.3018
|0.0000
|1.3018
|10.00
|4342.56
|342
|2007.02.02 14:39
|sell
|172
|0.04
|1.3040
|0.0000
|1.3015
|343
|2007.02.02 14:40
|t/p
|172
|0.04
|1.3015
|0.0000
|1.3015
|10.00
|4352.56
|344
|2007.02.02 14:40
|sell
|173
|0.04
|1.3043
|0.0000
|1.3018
|345
|2007.02.02 14:41
|t/p
|173
|0.04
|1.3018
|0.0000
|1.3018
|10.00
|4362.56
|346
|2007.02.02 14:41
|sell
|174
|0.04
|1.3045
|0.0000
|1.3020
|347
|2007.02.02 14:42
|t/p
|174
|0.04
|1.3020
|0.0000
|1.3020
|10.00
|4372.56
|348
|2007.02.02 14:42
|sell
|175
|0.04
|1.3040
|0.0000
|1.3015
|349
|2007.02.02 14:43
|t/p
|175
|0.04
|1.3015
|0.0000
|1.3015
|10.00
|4382.56
|350
|2007.02.02 14:43
|sell
|176
|0.04
|1.3032
|0.0000
|1.3007
|351
|2007.02.02 14:43
|t/p
|176
|0.04
|1.3007
|0.0000
|1.3007
|10.00
|4392.56
|352
|2007.02.02 15:00
|sell
|177
|0.04
|1.3024
|0.0000
|1.2999
|353
|2007.02.02 15:01
|t/p
|177
|0.04
|1.2999
|0.0000
|1.2999
|10.00
|4402.56
|354
|2007.02.02 15:01
|sell
|178
|0.04
|1.3018
|0.0000
|1.2993
|355
|2007.02.02 15:02
|t/p
|178
|0.04
|1.2993
|0.0000
|1.2993
|10.00
|4412.56
|356
|2007.02.02 16:59
|t/p
|164
|0.02
|1.2963
|0.0000
|1.2963
|5.00
|4417.56
|357
|2007.02.02 16:59
|buy
|179
|0.02
|1.2960
|0.0000
|1.2985
|358
|2007.02.05 04:00
|buy
|180
|0.04
|1.2940
|0.0000
|1.2965
|359
|2007.02.05 15:14
|buy
|181
|0.08
|1.2920
|0.0000
|1.2945
|360
|2007.02.06 11:21
|t/p
|181
|0.08
|1.2945
|0.0000
|1.2945
|19.52
|4437.08
|361
|2007.02.06 11:21
|close
|180
|0.04
|1.2946
|0.0000
|1.2965
|2.16
|4439.24
|362
|2007.02.06 11:21
|close
|179
|0.02
|1.2946
|0.0000
|1.2985
|-3.04
|4436.20
|363
|2007.02.06 11:21
|sell
|182
|0.02
|1.2946
|0.0000
|1.2921
|364
|2007.02.06 16:59
|sell
|183
|0.04
|1.2968
|0.0000
|1.2943
|365
|2007.02.06 18:29
|sell
|184
|0.08
|1.2988
|0.0000
|1.2963
|366
|2007.02.07 15:29
|sell
|185
|0.16
|1.3009
|0.0000
|1.2984
|367
|2007.02.08 15:59
|sell
|186
|0.32
|1.3038
|0.0000
|1.3013
|368
|2007.02.09 07:59
|t/p
|186
|0.32
|1.3013
|0.0000
|1.3013
|81.73
|4517.92
|369
|2007.02.09 07:59
|close
|185
|0.16
|1.3007
|0.0000
|1.2984
|6.66
|4524.58
|370
|2007.02.09 08:00
|close
|184
|0.08
|1.3008
|0.0000
|1.2963
|-13.84
|4510.74
|371
|2007.02.09 08:01
|close
|183
|0.04
|1.3015
|0.0000
|1.2943
|-17.72
|4493.02
|372
|2007.02.09 08:01
|close
|182
|0.02
|1.3033
|0.0000
|1.2921
|-16.86
|4476.16
|373
|2007.02.09 08:08
|sell
|187
|0.02
|1.3012
|0.0000
|1.2987
|374
|2007.02.09 08:08
|sell
|188
|0.04
|1.3034
|0.0000
|1.3009
|375
|2007.02.09 08:30
|t/p
|188
|0.04
|1.3009
|0.0000
|1.3009
|10.00
|4486.16
|376
|2007.02.09 08:30
|close
|187
|0.02
|1.3009
|0.0000
|1.2987
|0.60
|4486.76
|377
|2007.02.09 08:30
|sell
|189
|0.02
|1.3015
|0.0000
|1.2990
|378
|2007.02.09 14:29
|t/p
|189
|0.02
|1.2990
|0.0000
|1.2990
|5.00
|4491.76
|379
|2007.02.09 14:29
|sell
|190
|0.02
|1.2986
|0.0000
|1.2961
|380
|2007.02.09 14:30
|sell
|191
|0.04
|1.3007
|0.0000
|1.2982
|381
|2007.02.12 06:59
|sell
|192
|0.08
|1.3027
|0.0000
|1.3002
|382
|2007.02.12 09:29
|t/p
|192
|0.08
|1.3002
|0.0000
|1.3002
|20.00
|4511.76
|383
|2007.02.12 09:29
|close
|191
|0.04
|1.2997
|0.0000
|1.2982
|4.22
|4515.98
|384
|2007.02.12 09:30
|close
|190
|0.02
|1.2996
|0.0000
|1.2961
|-1.89
|4514.08
|385
|2007.02.12 09:30
|sell
|193
|0.02
|1.3007
|0.0000
|1.2982
|386
|2007.02.12 10:29
|t/p
|193
|0.02
|1.2982
|0.0000
|1.2982
|5.00
|4519.08
|387
|2007.02.12 10:29
|sell
|194
|0.02
|1.2957
|0.0000
|1.2932
|388
|2007.02.12 10:30
|sell
|195
|0.04
|1.2991
|0.0000
|1.2966
|389
|2007.02.12 10:32
|t/p
|195
|0.04
|1.2966
|0.0000
|1.2966
|10.00
|4529.08
|390
|2007.02.12 10:32
|sell
|196
|0.04
|1.2990
|0.0000
|1.2965
|391
|2007.02.12 10:34
|t/p
|196
|0.04
|1.2965
|0.0000
|1.2965
|10.00
|4539.08
|392
|2007.02.12 10:34
|sell
|197
|0.04
|1.2991
|0.0000
|1.2966
|393
|2007.02.12 10:42
|t/p
|197
|0.04
|1.2966
|0.0000
|1.2966
|10.00
|4549.08
|394
|2007.02.12 10:42
|sell
|198
|0.04
|1.2992
|0.0000
|1.2967
|395
|2007.02.12 10:47
|t/p
|198
|0.04
|1.2967
|0.0000
|1.2967
|10.00
|4559.08
|396
|2007.02.12 10:47
|sell
|199
|0.04
|1.2984
|0.0000
|1.2959
|397
|2007.02.12 11:30
|t/p
|199
|0.04
|1.2959
|0.0000
|1.2959
|10.00
|4569.08
|398
|2007.02.12 11:30
|close
|194
|0.02
|1.2959
|0.0000
|1.2932
|-0.40
|4568.68
|399
|2007.02.12 11:30
|buy
|200
|0.02
|1.2958
|0.0000
|1.2983
|400
|2007.02.13 07:29
|t/p
|200
|0.02
|1.2983
|0.0000
|1.2983
|4.88
|4573.56
|401
|2007.02.13 07:29
|buy
|201
|0.02
|1.2993
|0.0000
|1.3018
|402
|2007.02.13 13:29
|t/p
|201
|0.02
|1.3018
|0.0000
|1.3018
|5.00
|4578.56
|403
|2007.02.13 13:29
|buy
|202
|0.02
|1.3026
|0.0000
|1.3051
|404
|2007.02.14 07:29
|t/p
|202
|0.02
|1.3051
|0.0000
|1.3051
|4.88
|4583.44
|405
|2007.02.14 07:29
|buy
|203
|0.02
|1.3057
|0.0000
|1.3082
|406
|2007.02.14 08:29
|t/p
|203
|0.02
|1.3082
|0.0000
|1.3082
|5.00
|4588.44
|407
|2007.02.14 08:29
|buy
|204
|0.02
|1.3089
|0.0000
|1.3114
|408
|2007.02.14 15:29
|t/p
|204
|0.02
|1.3114
|0.0000
|1.3114
|5.00
|4593.44
|409
|2007.02.14 15:29
|buy
|205
|0.02
|1.3142
|0.0000
|1.3167
|410
|2007.02.16 09:20
|buy
|206
|0.04
|1.3122
|0.0000
|1.3147
|411
|2007.02.18 23:00
|t/p
|206
|0.04
|1.3147
|0.0000
|1.3147
|10.00
|4603.44
|412
|2007.02.18 23:00
|close
|205
|0.02
|1.3152
|0.0000
|1.3167
|1.52
|4604.96
|413
|2007.02.18 23:00
|buy
|207
|0.02
|1.3156
|0.0000
|1.3181
|414
|2007.02.19 10:03
|buy
|208
|0.04
|1.3135
|0.0000
|1.3160
|415
|2007.02.20 01:29
|t/p
|208
|0.04
|1.3160
|0.0000
|1.3160
|9.76
|4614.72
|416
|2007.02.20 01:29
|close
|207
|0.02
|1.3161
|0.0000
|1.3181
|0.76
|4615.47
|417
|2007.02.20 01:30
|sell
|209
|0.02
|1.3162
|0.0000
|1.3137
|418
|2007.02.20 05:59
|sell
|210
|0.04
|1.3185
|0.0000
|1.3160
|419
|2007.02.20 07:59
|t/p
|210
|0.04
|1.3160
|0.0000
|1.3160
|10.00
|4625.47
|420
|2007.02.20 07:59
|close
|209
|0.02
|1.3158
|0.0000
|1.3137
|0.80
|4626.27
|421
|2007.02.20 08:00
|sell
|211
|0.02
|1.3156
|0.0000
|1.3131
|422
|2007.02.21 11:17
|t/p
|211
|0.02
|1.3131
|0.0000
|1.3131
|5.11
|4631.38
|423
|2007.02.21 11:17
|sell
|212
|0.02
|1.3127
|0.0000
|1.3102
|424
|2007.02.21 13:17
|sell
|213
|0.04
|1.3147
|0.0000
|1.3122
|425
|2007.02.21 13:32
|t/p
|213
|0.04
|1.3122
|0.0000
|1.3122
|10.00
|4641.38
|426
|2007.02.21 13:32
|close
|212
|0.02
|1.3121
|0.0000
|1.3102
|1.20
|4642.58
|427
|2007.02.21 13:32
|buy
|214
|0.02
|1.3120
|0.0000
|1.3145
|428
|2007.02.22 07:42
|buy
|215
|0.04
|1.3100
|0.0000
|1.3125
|429
|2007.02.22 16:21
|t/p
|215
|0.04
|1.3125
|0.0000
|1.3125
|10.00
|4652.58
|430
|2007.02.22 16:21
|close
|214
|0.02
|1.3125
|0.0000
|1.3145
|0.64
|4653.22
|431
|2007.02.22 16:21
|sell
|216
|0.02
|1.3126
|0.0000
|1.3101
|432
|2007.02.23 14:19
|sell
|217
|0.04
|1.3146
|0.0000
|1.3121
|433
|2007.02.23 14:50
|sell
|218
|0.08
|1.3167
|0.0000
|1.3142
|434
|2007.02.23 15:24
|sell
|219
|0.16
|1.3187
|0.0000
|1.3162
|435
|2007.02.23 16:04
|t/p
|219
|0.16
|1.3162
|0.0000
|1.3162
|40.00
|4693.22
|436
|2007.02.23 16:04
|close
|218
|0.08
|1.3161
|0.0000
|1.3142
|4.80
|4698.02
|437
|2007.02.23 16:04
|close
|217
|0.04
|1.3162
|0.0000
|1.3121
|-6.40
|4691.62
|438
|2007.02.23 16:04
|close
|216
|0.02
|1.3160
|0.0000
|1.3101
|-6.69
|4684.93
|439
|2007.02.23 16:04
|sell
|220
|0.02
|1.3158
|0.0000
|1.3133
|440
|2007.02.25 23:03
|sell
|221
|0.04
|1.3181
|0.0000
|1.3156
|441
|2007.02.26 12:05
|t/p
|221
|0.04
|1.3156
|0.0000
|1.3156
|10.22
|4695.14
|442
|2007.02.26 12:05
|close
|220
|0.02
|1.3156
|0.0000
|1.3133
|0.51
|4695.65
|443
|2007.02.26 12:06
|buy
|222
|0.02
|1.3157
|0.0000
|1.3182
|444
|2007.02.26 19:47
|t/p
|222
|0.02
|1.3182
|0.0000
|1.3182
|5.00
|4700.65
|445
|2007.02.26 19:47
|buy
|223
|0.02
|1.3185
|0.0000
|1.3210
|446
|2007.02.27 07:05
|buy
|224
|0.04
|1.3164
|0.0000
|1.3189
|447
|2007.02.27 08:10
|t/p
|224
|0.04
|1.3189
|0.0000
|1.3189
|10.00
|4710.65
|448
|2007.02.27 08:10
|close
|223
|0.02
|1.3190
|0.0000
|1.3210
|0.88
|4711.53
|449
|2007.02.27 08:10
|sell
|225
|0.02
|1.3189
|0.0000
|1.3164
|450
|2007.02.27 08:18
|sell
|226
|0.04
|1.3209
|0.0000
|1.3184
|451
|2007.02.27 13:04
|sell
|227
|0.08
|1.3229
|0.0000
|1.3204
|452
|2007.02.27 14:45
|sell
|228
|0.16
|1.3249
|0.0000
|1.3224
|453
|2007.02.27 15:01
|t/p
|228
|0.16
|1.3224
|0.0000
|1.3224
|40.00
|4751.53
|454
|2007.02.27 15:01
|close
|227
|0.08
|1.3224
|0.0000
|1.3204
|4.00
|4755.53
|455
|2007.02.27 15:01
|close
|226
|0.04
|1.3222
|0.0000
|1.3184
|-5.20
|4750.33
|456
|2007.02.27 15:01
|close
|225
|0.02
|1.3223
|0.0000
|1.3164
|-6.80
|4743.53
|457
|2007.02.27 15:01
|sell
|229
|0.02
|1.3221
|0.0000
|1.3196
|458
|2007.02.27 15:57
|sell
|230
|0.04
|1.3242
|0.0000
|1.3217
|459
|2007.02.28 01:22
|t/p
|230
|0.04
|1.3217
|0.0000
|1.3217
|10.22
|4753.75
|460
|2007.02.28 01:22
|close
|229
|0.02
|1.3217
|0.0000
|1.3196
|0.91
|4754.65
|461
|2007.02.28 01:22
|sell
|231
|0.02
|1.3215
|0.0000
|1.3190
|462
|2007.02.28 08:38
|t/p
|231
|0.02
|1.3190
|0.0000
|1.3190
|5.00
|4759.65
|463
|2007.02.28 08:38
|sell
|232
|0.02
|1.3186
|0.0000
|1.3161
|464
|2007.02.28 12:57
|sell
|233
|0.04
|1.3208
|0.0000
|1.3183
|465
|2007.02.28 16:49
|sell
|234
|0.08
|1.3228
|0.0000
|1.3203
|466
|2007.03.01 15:00
|t/p
|234
|0.08
|1.3203
|0.0000
|1.3203
|21.30
|4780.95
|467
|2007.03.01 15:00
|close
|233
|0.04
|1.3203
|0.0000
|1.3183
|2.65
|4783.60
|468
|2007.03.01 15:00
|close
|232
|0.02
|1.3201
|0.0000
|1.3161
|-2.68
|4780.92
|469
|2007.03.01 15:00
|sell
|235
|0.02
|1.3195
|0.0000
|1.3170
|470
|2007.03.01 15:19
|t/p
|235
|0.02
|1.3170
|0.0000
|1.3170
|5.00
|4785.92
|471
|2007.03.01 15:19
|sell
|236
|0.02
|1.3167
|0.0000
|1.3142
|472
|2007.03.01 15:25
|sell
|237
|0.04
|1.3187
|0.0000
|1.3162
|473
|2007.03.01 16:03
|t/p
|237
|0.04
|1.3162
|0.0000
|1.3162
|10.00
|4795.92
|474
|2007.03.01 16:03
|close
|236
|0.02
|1.3162
|0.0000
|1.3142
|1.00
|4796.92
|475
|2007.03.01 16:03
|sell
|238
|0.02
|1.3156
|0.0000
|1.3131
|476
|2007.03.01 16:35
|sell
|239
|0.04
|1.3176
|0.0000
|1.3151
|477
|2007.03.01 19:58
|sell
|240
|0.08
|1.3196
|0.0000
|1.3171
|478
|2007.03.01 23:13
|t/p
|240
|0.08
|1.3171
|0.0000
|1.3171
|20.00
|4816.92
|479
|2007.03.01 23:13
|close
|239
|0.04
|1.3171
|0.0000
|1.3151
|2.00
|4818.92
|480
|2007.03.01 23:13
|close
|238
|0.02
|1.3170
|0.0000
|1.3131
|-2.80
|4816.12
|481
|2007.03.01 23:13
|sell
|241
|0.02
|1.3168
|0.0000
|1.3143
|482
|2007.03.02 17:19
|sell
|242
|0.04
|1.3188
|0.0000
|1.3163
|483
|2007.03.04 23:07
|sell
|243
|0.08
|1.3208
|0.0000
|1.3183
|484
|2007.03.05 00:05
|t/p
|243
|0.08
|1.3183
|0.0000
|1.3183
|20.43
|4836.55
|485
|2007.03.05 00:05
|close
|242
|0.04
|1.3183
|0.0000
|1.3163
|2.22
|4838.77
|486
|2007.03.05 00:05
|close
|241
|0.02
|1.3184
|0.0000
|1.3143
|-2.98
|4835.79
|487
|2007.03.05 00:05
|sell
|244
|0.02
|1.3182
|0.0000
|1.3157
|488
|2007.03.05 01:33
|t/p
|244
|0.02
|1.3157
|0.0000
|1.3157
|5.00
|4840.79
|489
|2007.03.05 01:33
|sell
|245
|0.02
|1.3154
|0.0000
|1.3129
|490
|2007.03.05 01:50
|t/p
|245
|0.02
|1.3129
|0.0000
|1.3129
|5.00
|4845.79
|491
|2007.03.05 01:50
|sell
|246
|0.02
|1.3126
|0.0000
|1.3101
|492
|2007.03.05 03:13
|sell
|247
|0.04
|1.3147
|0.0000
|1.3122
|493
|2007.03.05 05:21
|sell
|248
|0.08
|1.3167
|0.0000
|1.3142
|494
|2007.03.05 07:00
|t/p
|248
|0.08
|1.3142
|0.0000
|1.3142
|20.00
|4865.79
|495
|2007.03.05 07:00
|close
|247
|0.04
|1.3142
|0.0000
|1.3122
|2.00
|4867.79
|496
|2007.03.05 07:00
|close
|246
|0.02
|1.3143
|0.0000
|1.3101
|-3.40
|4864.39
|497
|2007.03.05 07:00
|sell
|249
|0.02
|1.3139
|0.0000
|1.3114
|498
|2007.03.05 11:07
|t/p
|249
|0.02
|1.3114
|0.0000
|1.3114
|5.00
|4869.39
|499
|2007.03.05 11:07
|sell
|250
|0.02
|1.3110
|0.0000
|1.3085
|500
|2007.03.05 12:48
|t/p
|250
|0.02
|1.3085
|0.0000
|1.3085
|5.00
|4874.39
|501
|2007.03.05 12:48
|buy
|251
|0.02
|1.3085
|0.0000
|1.3110
|502
|2007.03.05 15:03
|t/p
|251
|0.02
|1.3110
|0.0000
|1.3110
|5.00
|4879.39
|503
|2007.03.05 15:03
|buy
|252
|0.02
|1.3113
|0.0000
|1.3138
|504
|2007.03.05 17:06
|buy
|253
|0.04
|1.3093
|0.0000
|1.3118
|505
|2007.03.06 07:44
|t/p
|253
|0.04
|1.3118
|0.0000
|1.3118
|9.76
|4889.14
|506
|2007.03.06 07:44
|close
|252
|0.02
|1.3118
|0.0000
|1.3138
|0.88
|4890.02
|507
|2007.03.06 07:44
|sell
|254
|0.02
|1.3119
|0.0000
|1.3094
|508
|2007.03.06 13:30
|t/p
|254
|0.02
|1.3094
|0.0000
|1.3094
|5.00
|4895.02
|509
|2007.03.06 13:30
|sell
|255
|0.02
|1.3091
|0.0000
|1.3066
|510
|2007.03.06 15:55
|sell
|256
|0.04
|1.3111
|0.0000
|1.3086
|511
|2007.03.06 23:09
|sell
|257
|0.08
|1.3131
|0.0000
|1.3106
|512
|2007.03.07 15:17
|sell
|258
|0.16
|1.3151
|0.0000
|1.3126
|513
|2007.03.07 19:24
|sell
|259
|0.32
|1.3171
|0.0000
|1.3146
|514
|2007.03.08 09:41
|t/p
|259
|0.32
|1.3146
|0.0000
|1.3146
|85.18
|4980.21
|515
|2007.03.08 09:41
|close
|258
|0.16
|1.3146
|0.0000
|1.3126
|10.59
|4990.80
|516
|2007.03.08 09:41
|close
|257
|0.08
|1.3145
|0.0000
|1.3106
|-9.47
|4981.33
|517
|2007.03.08 09:41
|close
|256
|0.04
|1.3146
|0.0000
|1.3086
|-13.14
|4968.19
|518
|2007.03.08 09:41
|close
|255
|0.02
|1.3147
|0.0000
|1.3066
|-10.77
|4957.42
|519
|2007.03.08 09:41
|sell
|260
|0.02
|1.3142
|0.0000
|1.3117
|520
|2007.03.08 13:40
|sell
|261
|0.04
|1.3162
|0.0000
|1.3137
|521
|2007.03.08 13:58
|t/p
|261
|0.04
|1.3137
|0.0000
|1.3137
|10.00
|4967.42
|522
|2007.03.08 13:58
|close
|260
|0.02
|1.3137
|0.0000
|1.3117
|1.00
|4968.42
|523
|2007.03.08 13:58
|buy
|262
|0.02
|1.3136
|0.0000
|1.3161
|524
|2007.03.09 13:38
|buy
|263
|0.04
|1.3115
|0.0000
|1.3140
|525
|2007.03.09 13:53
|buy
|264
|0.08
|1.3095
|0.0000
|1.3120
|526
|2007.03.09 16:29
|t/p
|264
|0.08
|1.3120
|0.0000
|1.3120
|20.00
|4988.42
|527
|2007.03.09 16:29
|close
|263
|0.04
|1.3120
|0.0000
|1.3140
|2.00
|4990.42
|528
|2007.03.09 16:29
|close
|262
|0.02
|1.3119
|0.0000
|1.3161
|-3.52
|4986.90
|529
|2007.03.09 16:29
|buy
|265
|0.02
|1.3123
|0.0000
|1.3148
|530
|2007.03.12 09:04
|t/p
|265
|0.02
|1.3148
|0.0000
|1.3148
|4.88
|4991.78
|531
|2007.03.12 09:04
|buy
|266
|0.02
|1.3151
|0.0000
|1.3176
|532
|2007.03.12 10:08
|t/p
|266
|0.02
|1.3176
|0.0000
|1.3176
|5.00
|4996.78
|533
|2007.03.12 10:08
|buy
|267
|0.02
|1.3179
|0.0000
|1.3204
|534
|2007.03.12 13:11
|buy
|268
|0.04
|1.3159
|0.0000
|1.3184
|535
|2007.03.12 15:12
|t/p
|268
|0.04
|1.3184
|0.0000
|1.3184
|10.00
|5006.78
|536
|2007.03.12 15:12
|close
|267
|0.02
|1.3184
|0.0000
|1.3204
|1.00
|5007.78
|537
|2007.03.12 15:12
|buy
|269
|0.02
|1.3188
|0.0000
|1.3213
|538
|2007.03.13 07:02
|buy
|270
|0.04
|1.3168
|0.0000
|1.3193
|539
|2007.03.13 12:30
|t/p
|270
|0.04
|1.3193
|0.0000
|1.3193
|10.00
|5017.78
|540
|2007.03.13 12:30
|close
|269
|0.02
|1.3193
|0.0000
|1.3213
|0.88
|5018.66
|541
|2007.03.13 12:30
|buy
|271
|0.02
|1.3195
|0.0000
|1.3220
|542
|2007.03.13 13:11
|t/p
|271
|0.02
|1.3220
|0.0000
|1.3220
|5.00
|5023.66
|543
|2007.03.13 13:11
|buy
|272
|0.02
|1.3223
|0.0000
|1.3248
|544
|2007.03.13 14:22
|buy
|273
|0.04
|1.3202
|0.0000
|1.3227
|545
|2007.03.14 11:19
|buy
|274
|0.08
|1.3180
|0.0000
|1.3205
|546
|2007.03.14 14:04
|t/p
|274
|0.08
|1.3205
|0.0000
|1.3205
|20.00
|5043.66
|547
|2007.03.14 14:04
|close
|273
|0.04
|1.3205
|0.0000
|1.3227
|0.96
|5044.62
|548
|2007.03.14 14:04
|close
|272
|0.02
|1.3204
|0.0000
|1.3248
|-3.92
|5040.70
|549
|2007.03.14 14:04
|buy
|275
|0.02
|1.3209
|0.0000
|1.3234
|550
|2007.03.14 16:02
|t/p
|275
|0.02
|1.3234
|0.0000
|1.3234
|5.00
|5045.70
|551
|2007.03.14 16:02
|sell
|276
|0.02
|1.3234
|0.0000
|1.3209
|552
|2007.03.15 08:14
|t/p
|276
|0.02
|1.3209
|0.0000
|1.3209
|5.32
|5051.02
|553
|2007.03.15 08:14
|sell
|277
|0.02
|1.3206
|0.0000
|1.3181
|554
|2007.03.15 12:32
|sell
|278
|0.04
|1.3226
|0.0000
|1.3201
|555
|2007.03.15 15:17
|sell
|279
|0.08
|1.3246
|0.0000
|1.3221
|556
|2007.03.15 23:21
|sell
|280
|0.16
|1.3266
|0.0000
|1.3241
|557
|2007.03.16 00:53
|sell
|281
|0.32
|1.3286
|0.0000
|1.3261
|558
|2007.03.16 02:02
|sell
|282
|0.64
|1.3306
|0.0000
|1.3281
|559
|2007.03.16 06:18
|close
|282
|0.64
|1.3287
|0.0000
|1.3281
|121.60
|5172.62
|560
|2007.03.16 06:19
|close
|281
|0.32
|1.3288
|0.0000
|1.3261
|-6.40
|5166.22
|561
|2007.03.16 06:19
|close
|280
|0.16
|1.3287
|0.0000
|1.3241
|-32.74
|5133.48
|562
|2007.03.16 06:19
|close
|279
|0.08
|1.3288
|0.0000
|1.3221
|-33.17
|5100.32
|563
|2007.03.16 06:20
|close
|278
|0.04
|1.3287
|0.0000
|1.3201
|-24.18
|5076.13
|564
|2007.03.16 06:20
|close
|277
|0.02
|1.3289
|0.0000
|1.3181
|-16.49
|5059.64
|565
|2007.03.16 06:20
|sell
|283
|0.02
|1.3285
|0.0000
|1.3260
|566
|2007.03.16 07:09
|sell
|284
|0.04
|1.3305
|0.0000
|1.3280
|567
|2007.03.16 09:20
|sell
|285
|0.08
|1.3325
|0.0000
|1.3300
|568
|2007.03.19 02:10
|t/p
|285
|0.08
|1.3300
|0.0000
|1.3300
|20.43
|5080.07
|569
|2007.03.19 02:10
|close
|284
|0.04
|1.3300
|0.0000
|1.3280
|2.22
|5082.29
|570
|2007.03.19 02:10
|close
|283
|0.02
|1.3301
|0.0000
|1.3260
|-3.09
|5079.20
|571
|2007.03.19 02:11
|sell
|286
|0.02
|1.3297
|0.0000
|1.3272
|572
|2007.03.20 18:02
|sell
|287
|0.04
|1.3317
|0.0000
|1.3292
|573
|2007.03.21 13:18
|t/p
|287
|0.04
|1.3292
|0.0000
|1.3292
|10.22
|5089.41
|574
|2007.03.21 13:18
|close
|286
|0.02
|1.3292
|0.0000
|1.3272
|1.22
|5090.63
|575
|2007.03.21 13:18
|buy
|288
|0.02
|1.3293
|0.0000
|1.3318
|576
|2007.03.21 18:08
|t/p
|288
|0.02
|1.3318
|0.0000
|1.3318
|5.00
|5095.63
|577
|2007.03.21 18:08
|buy
|289
|0.02
|1.3321
|0.0000
|1.3346
|578
|2007.03.21 18:13
|t/p
|289
|0.02
|1.3346
|0.0000
|1.3346
|5.00
|5100.63
|579
|2007.03.21 18:13
|buy
|290
|0.02
|1.3349
|0.0000
|1.3374
|580
|2007.03.21 18:19
|t/p
|290
|0.02
|1.3374
|0.0000
|1.3374
|5.00
|5105.63
|581
|2007.03.21 18:19
|buy
|291
|0.02
|1.3377
|0.0000
|1.3402
|582
|2007.03.21 18:26
|buy
|292
|0.04
|1.3357
|0.0000
|1.3382
|583
|2007.03.21 18:49
|t/p
|292
|0.04
|1.3382
|0.0000
|1.3382
|10.00
|5115.63
|584
|2007.03.21 18:49
|close
|291
|0.02
|1.3382
|0.0000
|1.3402
|1.00
|5116.63
|585
|2007.03.21 18:49
|buy
|293
|0.02
|1.3384
|0.0000
|1.3409
|586
|2007.03.21 23:49
|t/p
|293
|0.02
|1.3409
|0.0000
|1.3409
|5.00
|5121.63
|587
|2007.03.21 23:49
|buy
|294
|0.02
|1.3412
|0.0000
|1.3437
|588
|2007.03.22 00:18
|buy
|295
|0.04
|1.3392
|0.0000
|1.3417
|589
|2007.03.22 07:19
|buy
|296
|0.08
|1.3372
|0.0000
|1.3397
|590
|2007.03.22 10:49
|buy
|297
|0.16
|1.3352
|0.0000
|1.3377
|591
|2007.03.22 16:48
|buy
|298
|0.32
|1.3332
|0.0000
|1.3357
|592
|2007.03.23 09:14
|buy
|299
|0.64
|1.3312
|0.0000
|1.3337
|593
|2007.03.23 12:19
|close
|299
|0.64
|1.3331
|0.0000
|1.3337
|121.60
|5243.23
|594
|2007.03.23 12:19
|close
|298
|0.32
|1.3332
|0.0000
|1.3357
|-1.94
|5241.29
|595
|2007.03.23 12:20
|close
|297
|0.16
|1.3333
|0.0000
|1.3377
|-31.37
|5209.93
|596
|2007.03.23 12:20
|close
|296
|0.08
|1.3332
|0.0000
|1.3397
|-32.48
|5177.44
|597
|2007.03.23 12:20
|close
|295
|0.04
|1.3333
|0.0000
|1.3417
|-23.84
|5153.60
|598
|2007.03.23 12:20
|close
|294
|0.02
|1.3331
|0.0000
|1.3437
|-16.68
|5136.91
|599
|2007.03.23 12:21
|buy
|300
|0.02
|1.3335
|0.0000
|1.3360
|600
|2007.03.23 14:00
|buy
|301
|0.04
|1.3313
|0.0000
|1.3338
|601
|2007.03.23 14:49
|buy
|302
|0.08
|1.3293
|0.0000
|1.3318
|602
|2007.03.25 22:44
|buy
|303
|0.16
|1.3273
|0.0000
|1.3298
|603
|2007.03.26 14:00
|t/p
|303
|0.16
|1.3298
|0.0000
|1.3298
|39.03
|5175.95
|604
|2007.03.26 14:00
|close
|302
|0.08
|1.3298
|0.0000
|1.3318
|3.52
|5179.46
|605
|2007.03.26 14:00
|close
|301
|0.04
|1.3297
|0.0000
|1.3338
|-6.64
|5172.82
|606
|2007.03.26 14:00
|close
|300
|0.02
|1.3298
|0.0000
|1.3360
|-7.52
|5165.30
|607
|2007.03.26 14:00
|buy
|304
|0.02
|1.3300
|0.0000
|1.3325
|608
|2007.03.26 14:14
|t/p
|304
|0.02
|1.3325
|0.0000
|1.3325
|5.00
|5170.30
|609
|2007.03.26 14:14
|buy
|305
|0.02
|1.3328
|0.0000
|1.3353
|610
|2007.03.27 08:19
|t/p
|305
|0.02
|1.3353
|0.0000
|1.3353
|4.88
|5175.18
|611
|2007.03.27 08:19
|buy
|306
|0.02
|1.3356
|0.0000
|1.3381
|612
|2007.03.27 13:19
|buy
|307
|0.04
|1.3336
|0.0000
|1.3361
|613
|2007.03.27 14:19
|t/p
|307
|0.04
|1.3361
|0.0000
|1.3361
|10.00
|5185.18
|614
|2007.03.27 14:19
|close
|306
|0.02
|1.3361
|0.0000
|1.3381
|1.00
|5186.18
|615
|2007.03.27 14:19
|sell
|308
|0.02
|1.3360
|0.0000
|1.3335
|616
|2007.03.28 07:48
|t/p
|308
|0.02
|1.3335
|0.0000
|1.3335
|5.11
|5191.29
|617
|2007.03.28 07:48
|sell
|309
|0.02
|1.3332
|0.0000
|1.3307
|618
|2007.03.28 11:48
|sell
|310
|0.04
|1.3352
|0.0000
|1.3327
|619
|2007.03.28 14:49
|sell
|311
|0.08
|1.3372
|0.0000
|1.3347
|620
|2007.03.28 15:31
|t/p
|311
|0.08
|1.3347
|0.0000
|1.3347
|20.00
|5211.29
|621
|2007.03.28 15:31
|close
|310
|0.04
|1.3347
|0.0000
|1.3327
|2.00
|5213.29
|622
|2007.03.28 15:31
|close
|309
|0.02
|1.3348
|0.0000
|1.3307
|-3.20
|5210.09
|623
|2007.03.28 15:31
|sell
|312
|0.02
|1.3344
|0.0000
|1.3319
|624
|2007.03.28 19:18
|t/p
|312
|0.02
|1.3319
|0.0000
|1.3319
|5.00
|5215.09
|625
|2007.03.28 19:18
|sell
|313
|0.02
|1.3316
|0.0000
|1.3291
|626
|2007.03.29 08:19
|sell
|314
|0.04
|1.3336
|0.0000
|1.3311
|627
|2007.03.30 10:44
|t/p
|314
|0.04
|1.3311
|0.0000
|1.3311
|10.22
|5225.30
|628
|2007.03.30 10:44
|close
|313
|0.02
|1.3311
|0.0000
|1.3291
|1.43
|5226.73
|629
|2007.03.30 10:45
|buy
|315
|0.02
|1.3310
|0.0000
|1.3335
|630
|2007.03.30 12:50
|buy
|316
|0.04
|1.3290
|0.0000
|1.3315
|631
|2007.03.30 13:13
|t/p
|316
|0.04
|1.3315
|0.0000
|1.3315
|10.00
|5236.73
|632
|2007.03.30 13:13
|close
|315
|0.02
|1.3315
|0.0000
|1.3335
|1.00
|5237.73
|633
|2007.03.30 13:13
|buy
|317
|0.02
|1.3317
|0.0000
|1.3342
|634
|2007.03.30 13:50
|buy
|318
|0.04
|1.3297
|0.0000
|1.3322
|635
|2007.03.30 15:08
|t/p
|318
|0.04
|1.3322
|0.0000
|1.3322
|10.00
|5247.73
|636
|2007.03.30 15:08
|close
|317
|0.02
|1.3322
|0.0000
|1.3342
|1.00
|5248.73
|637
|2007.03.30 15:08
|buy
|319
|0.02
|1.3326
|0.0000
|1.3351
|638
|2007.03.30 15:13
|t/p
|319
|0.02
|1.3351
|0.0000
|1.3351
|5.00
|5253.73
|639
|2007.03.30 15:13
|buy
|320
|0.02
|1.3354
|0.0000
|1.3379
|640
|2007.03.30 15:19
|t/p
|320
|0.02
|1.3379
|0.0000
|1.3379
|5.00
|5258.73
|641
|2007.03.30 15:19
|buy
|321
|0.02
|1.3382
|0.0000
|1.3407
|642
|2007.03.30 15:27
|buy
|322
|0.04
|1.3362
|0.0000
|1.3387
|643
|2007.03.30 15:29
|t/p
|322
|0.04
|1.3387
|0.0000
|1.3387
|10.00
|5268.73
|644
|2007.03.30 18:45
|buy
|323
|0.04
|1.3362
|0.0000
|1.3387
|645
|2007.04.02 00:19
|buy
|324
|0.08
|1.3342
|0.0000
|1.3367
|646
|2007.04.02 11:49
|t/p
|324
|0.08
|1.3367
|0.0000
|1.3367
|20.00
|5288.73
|647
|2007.04.02 11:49
|close
|323
|0.04
|1.3367
|0.0000
|1.3387
|1.76
|5290.49
|648
|2007.04.02 11:50
|close
|321
|0.02
|1.3368
|0.0000
|1.3407
|-2.92
|5287.57
|649
|2007.04.02 11:50
|buy
|325
|0.02
|1.3370
|0.0000
|1.3395
|650
|2007.04.03 17:35
|buy
|326
|0.04
|1.3350
|0.0000
|1.3375
|651
|2007.04.03 17:58
|buy
|327
|0.08
|1.3330
|0.0000
|1.3355
|652
|2007.04.04 07:36
|t/p
|327
|0.08
|1.3355
|0.0000
|1.3355
|19.52
|5307.09
|653
|2007.04.04 07:36
|close
|326
|0.04
|1.3356
|0.0000
|1.3375
|2.16
|5309.25
|654
|2007.04.04 07:36
|close
|325
|0.02
|1.3355
|0.0000
|1.3395
|-3.24
|5306.00
|655
|2007.04.04 07:36
|buy
|328
|0.02
|1.3360
|0.0000
|1.3385
|656
|2007.04.04 11:03
|buy
|329
|0.04
|1.3339
|0.0000
|1.3364
|657
|2007.04.04 14:01
|t/p
|329
|0.04
|1.3364
|0.0000
|1.3364
|10.00
|5316.00
|658
|2007.04.04 14:01
|close
|328
|0.02
|1.3364
|0.0000
|1.3385
|0.80
|5316.80
|659
|2007.04.04 14:01
|buy
|330
|0.02
|1.3366
|0.0000
|1.3391
|660
|2007.04.05 13:08
|t/p
|330
|0.02
|1.3391
|0.0000
|1.3391
|4.64
|5321.44
|661
|2007.04.05 13:08
|buy
|331
|0.02
|1.3394
|0.0000
|1.3419
|662
|2007.04.05 13:22
|t/p
|331
|0.02
|1.3419
|0.0000
|1.3419
|5.00
|5326.44
|663
|2007.04.05 13:22
|buy
|332
|0.02
|1.3423
|0.0000
|1.3448
|664
|2007.04.06 12:30
|buy
|333
|0.04
|1.3401
|0.0000
|1.3426
|665
|2007.04.06 12:32
|buy
|334
|0.08
|1.3380
|0.0000
|1.3405
|666
|2007.04.06 19:59
|close at stop
|334
|0.08
|1.3372
|0.0000
|1.3405
|-6.40
|5320.04
|667
|2007.04.06 19:59
|close at stop
|333
|0.04
|1.3372
|0.0000
|1.3426
|-11.60
|5308.44
|668
|2007.04.06 19:59
|close at stop
|332
|0.02
|1.3372
|0.0000
|1.3448
|-10.32
|5298.12