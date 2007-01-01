Strategy Tester Report
10points_3_dynamic_stop JMACD

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2006.10.11 15:00 - 2007.04.24 00:00 (2007.01.01 - 2007.04.07)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfit=25; Lots=0.02; InitialStop=0; TrailingStop=10; MaxTrades=9; Pips=20; SecureProfit=10; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; EURUSDPipValue=10; GBPUSDPipValue=10; USDCHFPipValue=10; USDJPYPipValue=9.715; StartYear=2005; StartMonth=1; EndYear=2009; EndMonth=12; EndHour=22; EndMinute=30; mm=0; risk=0; AccountisNormal=0; Magic=10201;
Bars in test6529Ticks modelled431234Modelling quality88.62%
Initial deposit3000.00
Total net profit2298.12Gross profit2827.15Gross loss-529.03
Profit factor5.34Expected payoff6.88
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown112.98 (2.18%)Relative drawdown2.18% (112.98)
Total trades334Short positions (won %)213 (85.92%)Long positions (won %)121 (78.51%)
Profit trades (% of total)278 (83.23%)Loss trades (% of total)56 (16.77%)
Largestprofit trade121.60loss trade-33.17
Averageprofit trade10.17loss trade-9.45
Maximumconsecutive wins (profit in money)29 (265.64)consecutive losses (loss in money)5 (-112.98)
Maximalconsecutive profit (count of wins)265.64 (29)consecutive loss (count of losses)-112.98 (5)
Averageconsecutive wins8consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12007.01.01 22:30sell10.021.32060.00001.3181
22007.01.02 06:30sell20.041.32390.00001.3214
32007.01.02 07:43sell30.081.32590.00001.3234
42007.01.02 10:29sell40.161.32790.00001.3254
52007.01.03 10:29t/p30.081.32340.00001.323420.433020.43
62007.01.03 10:29t/p40.161.32540.00001.325440.863061.30
72007.01.03 10:29close20.041.32260.00001.32145.423066.71
82007.01.03 10:30close10.021.32250.00001.3181-3.583063.13
92007.01.03 10:30sell50.021.32600.00001.3235
102007.01.03 10:31t/p50.021.32350.00001.32355.003068.13
112007.01.03 10:31sell60.021.32300.00001.3205
122007.01.03 10:31sell70.041.32570.00001.3232
132007.01.03 10:59t/p70.041.32320.00001.323210.003078.13
142007.01.03 10:59close60.021.32290.00001.32050.203078.33
152007.01.03 11:00buy80.021.32280.00001.3253
162007.01.03 13:29t/p80.021.32530.00001.32535.003083.33
172007.01.03 13:29buy90.021.32560.00001.3281
182007.01.03 13:30buy100.041.32350.00001.3260
192007.01.03 15:29buy110.081.31820.00001.3207
202007.01.03 15:30t/p110.081.32070.00001.320720.003103.33
212007.01.03 15:30close100.041.32300.00001.3260-2.003101.33
222007.01.03 15:32close90.021.31960.00001.3281-12.003089.33
232007.01.03 15:32sell120.021.32300.00001.3205
242007.01.03 15:33t/p120.021.32050.00001.32055.003094.33
252007.01.03 15:33sell130.021.31960.00001.3171
262007.01.03 15:33sell140.041.32260.00001.3201
272007.01.03 15:34t/p140.041.32010.00001.320110.003104.33
282007.01.03 15:34sell150.041.32260.00001.3201
292007.01.03 15:35t/p150.041.32010.00001.320110.003114.33
302007.01.03 15:35sell160.041.32270.00001.3202
312007.01.03 15:37t/p160.041.32020.00001.320210.003124.33
322007.01.03 15:37sell170.041.32270.00001.3202
332007.01.03 15:38t/p170.041.32020.00001.320210.003134.33
342007.01.03 15:38sell180.041.32270.00001.3202
352007.01.03 15:39t/p180.041.32020.00001.320210.003144.33
362007.01.03 15:39sell190.041.32260.00001.3201
372007.01.03 15:40t/p190.041.32010.00001.320110.003154.33
382007.01.03 15:40sell200.041.32270.00001.3202
392007.01.03 15:41t/p200.041.32020.00001.320210.003164.33
402007.01.03 15:41sell210.041.32290.00001.3204
412007.01.03 15:43t/p210.041.32040.00001.320410.003174.33
422007.01.03 15:43sell220.041.32310.00001.3206
432007.01.03 15:44t/p220.041.32060.00001.320610.003184.33
442007.01.03 15:44sell230.041.32300.00001.3205
452007.01.03 15:48t/p230.041.32050.00001.320510.003194.33
462007.01.03 15:48sell240.041.32290.00001.3204
472007.01.03 15:49t/p240.041.32040.00001.320410.003204.33
482007.01.03 15:49sell250.041.32270.00001.3202
492007.01.03 15:52t/p250.041.32020.00001.320210.003214.33
502007.01.03 15:52sell260.041.32280.00001.3203
512007.01.03 15:53t/p260.041.32030.00001.320310.003224.33
522007.01.03 15:53sell270.041.32260.00001.3201
532007.01.03 15:54t/p270.041.32010.00001.320110.003234.33
542007.01.03 15:54sell280.041.32220.00001.3197
552007.01.03 15:59t/p280.041.31970.00001.319710.003244.33
562007.01.03 15:59close130.021.31970.00001.3171-0.203244.13
572007.01.03 16:00sell290.021.31950.00001.3170
582007.01.03 16:29t/p290.021.31700.00001.31705.003249.13
592007.01.03 16:29sell300.021.31670.00001.3142
602007.01.03 16:44sell310.041.31880.00001.3163
612007.01.03 17:29t/p310.041.31630.00001.316310.003259.13
622007.01.03 17:29close300.021.31600.00001.31421.403260.53
632007.01.03 17:30buy320.021.31610.00001.3186
642007.01.04 08:29buy330.041.31400.00001.3165
652007.01.04 08:30t/p330.041.31650.00001.316510.003270.53
662007.01.04 08:30close320.021.31700.00001.31861.443271.96
672007.01.04 08:31sell340.021.31380.00001.3113
682007.01.04 08:31sell350.041.31700.00001.3145
692007.01.04 08:32t/p350.041.31450.00001.314510.003281.96
702007.01.04 08:32sell360.041.31710.00001.3146
712007.01.04 08:33t/p360.041.31460.00001.314610.003291.96
722007.01.04 08:33sell370.041.31710.00001.3146
732007.01.04 08:35t/p370.041.31460.00001.314610.003301.96
742007.01.04 08:35sell380.041.31720.00001.3147
752007.01.04 08:36t/p380.041.31470.00001.314710.003311.96
762007.01.04 08:36sell390.041.31740.00001.3149
772007.01.04 08:37t/p390.041.31490.00001.314910.003321.96
782007.01.04 08:37sell400.041.31730.00001.3148
792007.01.04 08:39t/p400.041.31480.00001.314810.003331.96
802007.01.04 08:39sell410.041.31710.00001.3146
812007.01.04 08:41t/p410.041.31460.00001.314610.003341.96
822007.01.04 08:41sell420.041.31740.00001.3149
832007.01.04 08:42t/p420.041.31490.00001.314910.003351.96
842007.01.04 08:42sell430.041.31750.00001.3150
852007.01.04 08:43t/p430.041.31500.00001.315010.003361.96
862007.01.04 08:43sell440.041.31740.00001.3149
872007.01.04 08:45t/p440.041.31490.00001.314910.003371.96
882007.01.04 08:45sell450.041.31770.00001.3152
892007.01.04 08:48t/p450.041.31520.00001.315210.003381.96
902007.01.04 08:48sell460.041.31760.00001.3151
912007.01.04 08:51t/p460.041.31510.00001.315110.003391.96
922007.01.04 08:51sell470.041.31770.00001.3152
932007.01.04 08:54t/p470.041.31520.00001.315210.003401.96
942007.01.04 08:54sell480.041.31720.00001.3147
952007.01.04 08:55t/p480.041.31470.00001.314710.003411.96
962007.01.04 08:55sell490.041.31700.00001.3145
972007.01.04 08:56t/p490.041.31450.00001.314510.003421.96
982007.01.04 08:56sell500.041.31690.00001.3144
992007.01.04 08:58t/p500.041.31440.00001.314410.003431.96
1002007.01.04 08:58sell510.041.31700.00001.3145
1012007.01.04 08:59t/p510.041.31450.00001.314510.003441.96
1022007.01.04 09:02sell520.041.31650.00001.3140
1032007.01.04 09:04t/p520.041.31400.00001.314010.003451.96
1042007.01.04 09:04sell530.041.31610.00001.3136
1052007.01.04 09:06t/p530.041.31360.00001.313610.003461.96
1062007.01.04 10:29t/p340.021.31130.00001.31135.003466.96
1072007.01.04 10:29buy540.021.31130.00001.3138
1082007.01.04 14:59buy550.041.30920.00001.3117
1092007.01.05 03:29buy560.081.30720.00001.3097
1102007.01.05 07:59t/p560.081.30970.00001.309720.003486.96
1112007.01.05 07:59close550.041.31010.00001.31173.363490.32
1122007.01.05 08:00close540.021.31000.00001.3138-2.723487.60
1132007.01.05 08:00buy570.021.30900.00001.3115
1142007.01.05 13:59buy580.041.30060.00001.3031
1152007.01.05 14:01t/p580.041.30310.00001.303110.003497.60
1162007.01.05 14:01close570.021.30830.00001.3115-1.403496.20
1172007.01.05 14:03sell590.021.30090.00001.2984
1182007.01.05 14:03sell600.041.30820.00001.3057
1192007.01.05 14:09t/p600.041.30570.00001.305710.003506.20
1202007.01.05 14:09sell610.041.30830.00001.3058
1212007.01.05 14:12t/p610.041.30580.00001.305810.003516.20
1222007.01.05 14:12sell620.041.30820.00001.3057
1232007.01.05 14:13t/p620.041.30570.00001.305710.003526.20
1242007.01.05 14:13sell630.041.30820.00001.3057
1252007.01.05 14:14t/p630.041.30570.00001.305710.003536.20
1262007.01.05 14:14sell640.041.30840.00001.3059
1272007.01.05 14:15t/p640.041.30590.00001.305910.003546.20
1282007.01.05 14:15sell650.041.30820.00001.3057
1292007.01.05 14:16t/p650.041.30570.00001.305710.003556.20
1302007.01.05 14:16sell660.041.30860.00001.3061
1312007.01.05 14:17t/p660.041.30610.00001.306110.003566.20
1322007.01.05 14:17sell670.041.30870.00001.3062
1332007.01.05 14:18t/p670.041.30620.00001.306210.003576.20
1342007.01.05 14:18sell680.041.30840.00001.3059
1352007.01.05 14:21t/p680.041.30590.00001.305910.003586.20
1362007.01.05 14:21sell690.041.30790.00001.3054
1372007.01.05 14:22t/p690.041.30540.00001.305410.003596.20
1382007.01.05 14:22sell700.041.30790.00001.3054
1392007.01.05 14:23t/p700.041.30540.00001.305410.003606.20
1402007.01.05 14:23sell710.041.30800.00001.3055
1412007.01.05 14:24t/p710.041.30550.00001.305510.003616.20
1422007.01.05 14:24sell720.041.30820.00001.3057
1432007.01.05 14:25t/p720.041.30570.00001.305710.003626.20
1442007.01.05 14:25sell730.041.30820.00001.3057
1452007.01.05 14:26t/p730.041.30570.00001.305710.003636.20
1462007.01.05 14:26sell740.041.30850.00001.3060
1472007.01.05 14:27t/p740.041.30600.00001.306010.003646.20
1482007.01.05 14:27sell750.041.30810.00001.3056
1492007.01.05 14:28t/p750.041.30560.00001.305610.003656.20
1502007.01.05 14:28sell760.041.30820.00001.3057
1512007.01.05 14:29t/p760.041.30570.00001.305710.003666.20
1522007.01.05 14:29sell770.041.30460.00001.3021
1532007.01.05 14:29t/p770.041.30210.00001.302110.003676.20
1542007.01.08 13:59t/p590.021.29840.00001.29845.113681.31
1552007.01.08 13:59sell780.021.29790.00001.2954
1562007.01.08 14:09sell790.041.30080.00001.2983
1572007.01.08 18:03sell800.081.30280.00001.3003
1582007.01.09 15:20t/p800.081.30030.00001.300320.433701.74
1592007.01.09 15:20close790.041.30030.00001.29832.223703.96
1602007.01.09 15:20close780.021.30040.00001.2954-4.893699.07
1612007.01.09 15:20buy810.021.30050.00001.3030
1622007.01.10 00:29buy820.041.29660.00001.2991
1632007.01.10 00:43t/p820.041.29910.00001.299110.003709.07
1642007.01.10 00:43close810.021.29950.00001.3030-2.123706.94
1652007.01.10 00:52sell830.021.29710.00001.2946
1662007.01.10 00:52sell840.041.29920.00001.2967
1672007.01.10 01:19t/p840.041.29670.00001.296710.003716.94
1682007.01.10 01:19close830.021.29670.00001.29460.803717.74
1692007.01.10 01:19sell850.021.29610.00001.2936
1702007.01.10 06:30sell860.041.29820.00001.2957
1712007.01.10 15:29t/p850.021.29360.00001.29365.003722.74
1722007.01.10 15:29t/p860.041.29570.00001.295710.003732.74
1732007.01.10 15:29sell870.021.29330.00001.2908
1742007.01.10 15:37sell880.041.29730.00001.2948
1752007.01.10 15:59t/p880.041.29480.00001.294810.003742.74
1762007.01.10 15:59close870.021.29480.00001.2908-3.003739.74
1772007.01.10 16:00buy890.021.29490.00001.2974
1782007.01.11 10:37t/p890.021.29740.00001.29744.643744.38
1792007.01.11 10:37buy900.021.29770.00001.3002
1802007.01.11 13:59buy910.041.29380.00001.2963
1812007.01.11 14:00t/p910.041.29630.00001.296310.003754.38
1822007.01.11 14:00close900.021.29820.00001.30021.003755.38
1832007.01.11 14:01sell920.021.29470.00001.2922
1842007.01.11 14:01sell930.041.29830.00001.2958
1852007.01.11 14:02t/p930.041.29580.00001.295810.003765.38
1862007.01.11 14:02sell940.041.29810.00001.2956
1872007.01.11 14:03t/p940.041.29560.00001.295610.003775.38
1882007.01.11 14:03sell950.041.29800.00001.2955
1892007.01.11 14:04t/p950.041.29550.00001.295510.003785.38
1902007.01.11 14:04sell960.041.29810.00001.2956
1912007.01.11 14:05t/p960.041.29560.00001.295610.003795.38
1922007.01.11 14:05sell970.041.29820.00001.2957
1932007.01.11 14:07t/p970.041.29570.00001.295710.003805.38
1942007.01.11 14:07sell980.041.29810.00001.2956
1952007.01.11 14:10t/p980.041.29560.00001.295610.003815.38
1962007.01.11 14:10sell990.041.29820.00001.2957
1972007.01.11 14:12t/p990.041.29570.00001.295710.003825.38
1982007.01.11 14:12sell1000.041.29810.00001.2956
1992007.01.11 14:13t/p1000.041.29560.00001.295610.003835.38
2002007.01.11 14:13sell1010.041.29810.00001.2956
2012007.01.11 14:14t/p1010.041.29560.00001.295610.003845.38
2022007.01.11 14:14sell1020.041.29810.00001.2956
2032007.01.11 14:15t/p1020.041.29560.00001.295610.003855.38
2042007.01.11 14:15sell1030.041.29810.00001.2956
2052007.01.11 14:16t/p1030.041.29560.00001.295610.003865.38
2062007.01.11 14:16sell1040.041.29810.00001.2956
2072007.01.11 14:17t/p1040.041.29560.00001.295610.003875.38
2082007.01.11 14:17sell1050.041.29820.00001.2957
2092007.01.11 14:20t/p1050.041.29570.00001.295710.003885.38
2102007.01.11 14:20sell1060.041.29830.00001.2958
2112007.01.11 14:22t/p1060.041.29580.00001.295810.003895.38
2122007.01.11 14:22sell1070.041.29840.00001.2959
2132007.01.11 14:25t/p1070.041.29590.00001.295910.003905.38
2142007.01.11 14:25sell1080.041.29870.00001.2962
2152007.01.11 14:27t/p1080.041.29620.00001.296210.003915.38
2162007.01.11 14:27sell1090.041.29870.00001.2962
2172007.01.11 14:29t/p1090.041.29620.00001.296210.003925.38
2182007.01.11 14:29sell1100.041.29840.00001.2959
2192007.01.11 14:29t/p1100.041.29590.00001.295910.003935.38
2202007.01.11 14:30sell1110.041.29820.00001.2957
2212007.01.11 14:31t/p1110.041.29570.00001.295710.003945.38
2222007.01.11 14:31sell1120.041.29830.00001.2958
2232007.01.11 14:32t/p1120.041.29580.00001.295810.003955.38
2242007.01.11 14:32sell1130.041.29840.00001.2959
2252007.01.11 14:34t/p1130.041.29590.00001.295910.003965.38
2262007.01.11 14:34sell1140.041.29770.00001.2952
2272007.01.11 14:35t/p1140.041.29520.00001.295210.003975.38
2282007.01.11 14:35sell1150.041.29810.00001.2956
2292007.01.11 14:36t/p1150.041.29560.00001.295610.003985.38
2302007.01.11 15:20t/p920.021.29220.00001.29225.003990.38
2312007.01.11 15:20sell1160.021.29190.00001.2894
2322007.01.11 15:59t/p1160.021.28940.00001.28945.003995.38
2332007.01.11 15:59sell1170.021.28870.00001.2862
2342007.01.11 16:00sell1180.041.29170.00001.2892
2352007.01.11 19:29t/p1180.041.28920.00001.289210.004005.38
2362007.01.11 19:29close1170.021.28880.00001.2862-0.204005.18
2372007.01.11 19:30buy1190.021.28870.00001.2912
2382007.01.12 07:29t/p1190.021.29120.00001.29124.884010.06
2392007.01.12 07:29buy1200.021.29160.00001.2941
2402007.01.12 12:59buy1210.041.28920.00001.2917
2412007.01.12 14:29t/p1210.041.29170.00001.291710.004020.06
2422007.01.12 14:29close1200.021.29220.00001.29411.204021.26
2432007.01.12 14:30buy1220.021.29240.00001.2949
2442007.01.15 11:59t/p1220.021.29490.00001.29494.884026.14
2452007.01.15 11:59buy1230.021.29530.00001.2978
2462007.01.15 14:59buy1240.041.29330.00001.2958
2472007.01.16 07:59t/p1240.041.29580.00001.29589.764035.90
2482007.01.16 07:59close1230.021.29630.00001.29781.884037.78
2492007.01.16 08:00sell1250.021.29640.00001.2939
2502007.01.16 10:29sell1260.041.29860.00001.2961
2512007.01.16 13:29t/p1260.041.29610.00001.296110.004047.78
2522007.01.16 13:29close1250.021.29470.00001.29393.404051.18
2532007.01.16 13:30sell1270.021.29410.00001.2916
2542007.01.16 13:32sell1280.041.29650.00001.2940
2552007.01.16 14:59t/p1280.041.29400.00001.294010.004061.18
2562007.01.16 14:59close1270.021.29370.00001.29160.804061.98
2572007.01.16 15:00buy1290.021.29360.00001.2961
2582007.01.16 18:09buy1300.041.29160.00001.2941
2592007.01.17 15:59t/p1300.041.29410.00001.29419.764071.73
2602007.01.17 15:59close1290.021.29490.00001.29612.484074.21
2612007.01.17 16:00buy1310.021.29530.00001.2978
2622007.01.17 19:29buy1320.041.29330.00001.2958
2632007.01.18 03:00t/p1320.041.29580.00001.29589.274083.49
2642007.01.18 03:00close1310.021.29580.00001.29780.644084.12
2652007.01.18 03:22buy1330.021.29560.00001.2981
2662007.01.18 12:29buy1340.041.29210.00001.2946
2672007.01.18 15:29t/p1340.041.29460.00001.294610.004094.12
2682007.01.18 15:29close1330.021.29540.00001.2981-0.404093.72
2692007.01.18 15:30buy1350.021.29560.00001.2981
2702007.01.19 02:29t/p1350.021.29810.00001.29814.884098.60
2712007.01.19 02:29buy1360.021.29870.00001.3012
2722007.01.19 10:29buy1370.041.29640.00001.2989
2732007.01.19 14:59buy1380.081.29360.00001.2961
2742007.01.19 15:29buy1390.161.29160.00001.2941
2752007.01.19 15:30t/p1390.161.29410.00001.294140.004138.60
2762007.01.19 15:30close1380.081.29420.00001.29614.804143.40
2772007.01.19 15:31close1370.041.29430.00001.2989-8.404135.00
2782007.01.19 15:31close1360.021.29420.00001.3012-9.004126.00
2792007.01.19 15:32buy1400.021.29460.00001.2971
2802007.01.22 02:00t/p1400.021.29710.00001.29714.884130.88
2812007.01.22 02:00buy1410.021.29740.00001.2999
2822007.01.22 10:59buy1420.041.29450.00001.2970
2832007.01.23 08:29t/p1420.041.29700.00001.29709.764140.64
2842007.01.23 08:29close1410.021.29790.00001.29990.884141.52
2852007.01.23 08:30buy1430.021.29810.00001.3006
2862007.01.23 10:29t/p1430.021.30060.00001.30065.004146.52
2872007.01.23 10:29buy1440.021.30120.00001.3037
2882007.01.23 13:54t/p1440.021.30370.00001.30375.004151.52
2892007.01.23 13:54sell1450.021.30370.00001.3012
2902007.01.24 07:47t/p1450.021.30120.00001.30125.114156.63
2912007.01.24 07:47sell1460.021.30090.00001.2984
2922007.01.24 08:59t/p1460.021.29840.00001.29845.004161.63
2932007.01.24 08:59sell1470.021.29780.00001.2953
2942007.01.24 09:03sell1480.041.30040.00001.2979
2952007.01.24 15:25t/p1480.041.29790.00001.297910.004171.63
2962007.01.24 15:25close1470.021.29770.00001.29530.204171.83
2972007.01.24 15:25sell1490.021.29750.00001.2950
2982007.01.24 17:08t/p1490.021.29500.00001.29505.004176.83
2992007.01.24 17:08buy1500.021.29500.00001.2975
3002007.01.25 07:59t/p1500.021.29750.00001.29754.644181.46
3012007.01.25 07:59buy1510.021.29870.00001.3012
3022007.01.25 18:29buy1520.041.29670.00001.2992
3032007.01.25 19:29buy1530.081.29400.00001.2965
3042007.01.26 08:29buy1540.161.29180.00001.2943
3052007.01.26 12:37buy1550.321.28980.00001.2923
3062007.01.28 23:00t/p1550.321.29230.00001.292380.004261.46
3072007.01.28 23:00close1540.161.29240.00001.29439.604271.06
3082007.01.28 23:00close1530.081.29250.00001.2965-12.484258.58
3092007.01.28 23:01close1520.041.29240.00001.2992-17.444241.14
3102007.01.28 23:01close1510.021.29250.00001.3012-12.524228.62
3112007.01.28 23:02buy1560.021.29270.00001.2952
3122007.01.29 01:52buy1570.041.29060.00001.2931
3132007.01.29 14:59t/p1570.041.29310.00001.293110.004238.62
3142007.01.29 14:59close1560.021.29360.00001.29521.684240.30
3152007.01.29 15:00buy1580.021.29400.00001.2965
3162007.01.30 01:59t/p1580.021.29650.00001.29654.884245.18
3172007.01.30 01:59sell1590.021.29650.00001.2940
3182007.01.31 09:29t/p1590.021.29400.00001.29405.114250.28
3192007.01.31 09:29sell1600.021.29370.00001.2912
3202007.01.31 12:59sell1610.041.29570.00001.2932
3212007.01.31 15:29sell1620.081.29970.00001.2972
3222007.01.31 19:29sell1630.161.30250.00001.3000
3232007.02.02 14:29t/p1630.161.30000.00001.300043.464293.74
3242007.02.02 14:29close1620.081.29870.00001.29729.734303.47
3252007.02.02 14:30close1610.041.29860.00001.2932-10.744292.73
3262007.02.02 14:30close1600.021.30400.00001.2912-20.174272.56
3272007.02.02 14:31sell1640.021.29880.00001.2963
3282007.02.02 14:31sell1650.041.30310.00001.3006
3292007.02.02 14:32t/p1650.041.30060.00001.300610.004282.56
3302007.02.02 14:32sell1660.041.30310.00001.3006
3312007.02.02 14:33t/p1660.041.30060.00001.300610.004292.56
3322007.02.02 14:33sell1670.041.30390.00001.3014
3332007.02.02 14:34t/p1670.041.30140.00001.301410.004302.56
3342007.02.02 14:34sell1680.041.30440.00001.3019
3352007.02.02 14:35t/p1680.041.30190.00001.301910.004312.56
3362007.02.02 14:35sell1690.041.30450.00001.3020
3372007.02.02 14:37t/p1690.041.30200.00001.302010.004322.56
3382007.02.02 14:37sell1700.041.30490.00001.3024
3392007.02.02 14:38t/p1700.041.30240.00001.302410.004332.56
3402007.02.02 14:38sell1710.041.30430.00001.3018
3412007.02.02 14:39t/p1710.041.30180.00001.301810.004342.56
3422007.02.02 14:39sell1720.041.30400.00001.3015
3432007.02.02 14:40t/p1720.041.30150.00001.301510.004352.56
3442007.02.02 14:40sell1730.041.30430.00001.3018
3452007.02.02 14:41t/p1730.041.30180.00001.301810.004362.56
3462007.02.02 14:41sell1740.041.30450.00001.3020
3472007.02.02 14:42t/p1740.041.30200.00001.302010.004372.56
3482007.02.02 14:42sell1750.041.30400.00001.3015
3492007.02.02 14:43t/p1750.041.30150.00001.301510.004382.56
3502007.02.02 14:43sell1760.041.30320.00001.3007
3512007.02.02 14:43t/p1760.041.30070.00001.300710.004392.56
3522007.02.02 15:00sell1770.041.30240.00001.2999
3532007.02.02 15:01t/p1770.041.29990.00001.299910.004402.56
3542007.02.02 15:01sell1780.041.30180.00001.2993
3552007.02.02 15:02t/p1780.041.29930.00001.299310.004412.56
3562007.02.02 16:59t/p1640.021.29630.00001.29635.004417.56
3572007.02.02 16:59buy1790.021.29600.00001.2985
3582007.02.05 04:00buy1800.041.29400.00001.2965
3592007.02.05 15:14buy1810.081.29200.00001.2945
3602007.02.06 11:21t/p1810.081.29450.00001.294519.524437.08
3612007.02.06 11:21close1800.041.29460.00001.29652.164439.24
3622007.02.06 11:21close1790.021.29460.00001.2985-3.044436.20
3632007.02.06 11:21sell1820.021.29460.00001.2921
3642007.02.06 16:59sell1830.041.29680.00001.2943
3652007.02.06 18:29sell1840.081.29880.00001.2963
3662007.02.07 15:29sell1850.161.30090.00001.2984
3672007.02.08 15:59sell1860.321.30380.00001.3013
3682007.02.09 07:59t/p1860.321.30130.00001.301381.734517.92
3692007.02.09 07:59close1850.161.30070.00001.29846.664524.58
3702007.02.09 08:00close1840.081.30080.00001.2963-13.844510.74
3712007.02.09 08:01close1830.041.30150.00001.2943-17.724493.02
3722007.02.09 08:01close1820.021.30330.00001.2921-16.864476.16
3732007.02.09 08:08sell1870.021.30120.00001.2987
3742007.02.09 08:08sell1880.041.30340.00001.3009
3752007.02.09 08:30t/p1880.041.30090.00001.300910.004486.16
3762007.02.09 08:30close1870.021.30090.00001.29870.604486.76
3772007.02.09 08:30sell1890.021.30150.00001.2990
3782007.02.09 14:29t/p1890.021.29900.00001.29905.004491.76
3792007.02.09 14:29sell1900.021.29860.00001.2961
3802007.02.09 14:30sell1910.041.30070.00001.2982
3812007.02.12 06:59sell1920.081.30270.00001.3002
3822007.02.12 09:29t/p1920.081.30020.00001.300220.004511.76
3832007.02.12 09:29close1910.041.29970.00001.29824.224515.98
3842007.02.12 09:30close1900.021.29960.00001.2961-1.894514.08
3852007.02.12 09:30sell1930.021.30070.00001.2982
3862007.02.12 10:29t/p1930.021.29820.00001.29825.004519.08
3872007.02.12 10:29sell1940.021.29570.00001.2932
3882007.02.12 10:30sell1950.041.29910.00001.2966
3892007.02.12 10:32t/p1950.041.29660.00001.296610.004529.08
3902007.02.12 10:32sell1960.041.29900.00001.2965
3912007.02.12 10:34t/p1960.041.29650.00001.296510.004539.08
3922007.02.12 10:34sell1970.041.29910.00001.2966
3932007.02.12 10:42t/p1970.041.29660.00001.296610.004549.08
3942007.02.12 10:42sell1980.041.29920.00001.2967
3952007.02.12 10:47t/p1980.041.29670.00001.296710.004559.08
3962007.02.12 10:47sell1990.041.29840.00001.2959
3972007.02.12 11:30t/p1990.041.29590.00001.295910.004569.08
3982007.02.12 11:30close1940.021.29590.00001.2932-0.404568.68
3992007.02.12 11:30buy2000.021.29580.00001.2983
4002007.02.13 07:29t/p2000.021.29830.00001.29834.884573.56
4012007.02.13 07:29buy2010.021.29930.00001.3018
4022007.02.13 13:29t/p2010.021.30180.00001.30185.004578.56
4032007.02.13 13:29buy2020.021.30260.00001.3051
4042007.02.14 07:29t/p2020.021.30510.00001.30514.884583.44
4052007.02.14 07:29buy2030.021.30570.00001.3082
4062007.02.14 08:29t/p2030.021.30820.00001.30825.004588.44
4072007.02.14 08:29buy2040.021.30890.00001.3114
4082007.02.14 15:29t/p2040.021.31140.00001.31145.004593.44
4092007.02.14 15:29buy2050.021.31420.00001.3167
4102007.02.16 09:20buy2060.041.31220.00001.3147
4112007.02.18 23:00t/p2060.041.31470.00001.314710.004603.44
4122007.02.18 23:00close2050.021.31520.00001.31671.524604.96
4132007.02.18 23:00buy2070.021.31560.00001.3181
4142007.02.19 10:03buy2080.041.31350.00001.3160
4152007.02.20 01:29t/p2080.041.31600.00001.31609.764614.72
4162007.02.20 01:29close2070.021.31610.00001.31810.764615.47
4172007.02.20 01:30sell2090.021.31620.00001.3137
4182007.02.20 05:59sell2100.041.31850.00001.3160
4192007.02.20 07:59t/p2100.041.31600.00001.316010.004625.47
4202007.02.20 07:59close2090.021.31580.00001.31370.804626.27
4212007.02.20 08:00sell2110.021.31560.00001.3131
4222007.02.21 11:17t/p2110.021.31310.00001.31315.114631.38
4232007.02.21 11:17sell2120.021.31270.00001.3102
4242007.02.21 13:17sell2130.041.31470.00001.3122
4252007.02.21 13:32t/p2130.041.31220.00001.312210.004641.38
4262007.02.21 13:32close2120.021.31210.00001.31021.204642.58
4272007.02.21 13:32buy2140.021.31200.00001.3145
4282007.02.22 07:42buy2150.041.31000.00001.3125
4292007.02.22 16:21t/p2150.041.31250.00001.312510.004652.58
4302007.02.22 16:21close2140.021.31250.00001.31450.644653.22
4312007.02.22 16:21sell2160.021.31260.00001.3101
4322007.02.23 14:19sell2170.041.31460.00001.3121
4332007.02.23 14:50sell2180.081.31670.00001.3142
4342007.02.23 15:24sell2190.161.31870.00001.3162
4352007.02.23 16:04t/p2190.161.31620.00001.316240.004693.22
4362007.02.23 16:04close2180.081.31610.00001.31424.804698.02
4372007.02.23 16:04close2170.041.31620.00001.3121-6.404691.62
4382007.02.23 16:04close2160.021.31600.00001.3101-6.694684.93
4392007.02.23 16:04sell2200.021.31580.00001.3133
4402007.02.25 23:03sell2210.041.31810.00001.3156
4412007.02.26 12:05t/p2210.041.31560.00001.315610.224695.14
4422007.02.26 12:05close2200.021.31560.00001.31330.514695.65
4432007.02.26 12:06buy2220.021.31570.00001.3182
4442007.02.26 19:47t/p2220.021.31820.00001.31825.004700.65
4452007.02.26 19:47buy2230.021.31850.00001.3210
4462007.02.27 07:05buy2240.041.31640.00001.3189
4472007.02.27 08:10t/p2240.041.31890.00001.318910.004710.65
4482007.02.27 08:10close2230.021.31900.00001.32100.884711.53
4492007.02.27 08:10sell2250.021.31890.00001.3164
4502007.02.27 08:18sell2260.041.32090.00001.3184
4512007.02.27 13:04sell2270.081.32290.00001.3204
4522007.02.27 14:45sell2280.161.32490.00001.3224
4532007.02.27 15:01t/p2280.161.32240.00001.322440.004751.53
4542007.02.27 15:01close2270.081.32240.00001.32044.004755.53
4552007.02.27 15:01close2260.041.32220.00001.3184-5.204750.33
4562007.02.27 15:01close2250.021.32230.00001.3164-6.804743.53
4572007.02.27 15:01sell2290.021.32210.00001.3196
4582007.02.27 15:57sell2300.041.32420.00001.3217
4592007.02.28 01:22t/p2300.041.32170.00001.321710.224753.75
4602007.02.28 01:22close2290.021.32170.00001.31960.914754.65
4612007.02.28 01:22sell2310.021.32150.00001.3190
4622007.02.28 08:38t/p2310.021.31900.00001.31905.004759.65
4632007.02.28 08:38sell2320.021.31860.00001.3161
4642007.02.28 12:57sell2330.041.32080.00001.3183
4652007.02.28 16:49sell2340.081.32280.00001.3203
4662007.03.01 15:00t/p2340.081.32030.00001.320321.304780.95
4672007.03.01 15:00close2330.041.32030.00001.31832.654783.60
4682007.03.01 15:00close2320.021.32010.00001.3161-2.684780.92
4692007.03.01 15:00sell2350.021.31950.00001.3170
4702007.03.01 15:19t/p2350.021.31700.00001.31705.004785.92
4712007.03.01 15:19sell2360.021.31670.00001.3142
4722007.03.01 15:25sell2370.041.31870.00001.3162
4732007.03.01 16:03t/p2370.041.31620.00001.316210.004795.92
4742007.03.01 16:03close2360.021.31620.00001.31421.004796.92
4752007.03.01 16:03sell2380.021.31560.00001.3131
4762007.03.01 16:35sell2390.041.31760.00001.3151
4772007.03.01 19:58sell2400.081.31960.00001.3171
4782007.03.01 23:13t/p2400.081.31710.00001.317120.004816.92
4792007.03.01 23:13close2390.041.31710.00001.31512.004818.92
4802007.03.01 23:13close2380.021.31700.00001.3131-2.804816.12
4812007.03.01 23:13sell2410.021.31680.00001.3143
4822007.03.02 17:19sell2420.041.31880.00001.3163
4832007.03.04 23:07sell2430.081.32080.00001.3183
4842007.03.05 00:05t/p2430.081.31830.00001.318320.434836.55
4852007.03.05 00:05close2420.041.31830.00001.31632.224838.77
4862007.03.05 00:05close2410.021.31840.00001.3143-2.984835.79
4872007.03.05 00:05sell2440.021.31820.00001.3157
4882007.03.05 01:33t/p2440.021.31570.00001.31575.004840.79
4892007.03.05 01:33sell2450.021.31540.00001.3129
4902007.03.05 01:50t/p2450.021.31290.00001.31295.004845.79
4912007.03.05 01:50sell2460.021.31260.00001.3101
4922007.03.05 03:13sell2470.041.31470.00001.3122
4932007.03.05 05:21sell2480.081.31670.00001.3142
4942007.03.05 07:00t/p2480.081.31420.00001.314220.004865.79
4952007.03.05 07:00close2470.041.31420.00001.31222.004867.79
4962007.03.05 07:00close2460.021.31430.00001.3101-3.404864.39
4972007.03.05 07:00sell2490.021.31390.00001.3114
4982007.03.05 11:07t/p2490.021.31140.00001.31145.004869.39
4992007.03.05 11:07sell2500.021.31100.00001.3085
5002007.03.05 12:48t/p2500.021.30850.00001.30855.004874.39
5012007.03.05 12:48buy2510.021.30850.00001.3110
5022007.03.05 15:03t/p2510.021.31100.00001.31105.004879.39
5032007.03.05 15:03buy2520.021.31130.00001.3138
5042007.03.05 17:06buy2530.041.30930.00001.3118
5052007.03.06 07:44t/p2530.041.31180.00001.31189.764889.14
5062007.03.06 07:44close2520.021.31180.00001.31380.884890.02
5072007.03.06 07:44sell2540.021.31190.00001.3094
5082007.03.06 13:30t/p2540.021.30940.00001.30945.004895.02
5092007.03.06 13:30sell2550.021.30910.00001.3066
5102007.03.06 15:55sell2560.041.31110.00001.3086
5112007.03.06 23:09sell2570.081.31310.00001.3106
5122007.03.07 15:17sell2580.161.31510.00001.3126
5132007.03.07 19:24sell2590.321.31710.00001.3146
5142007.03.08 09:41t/p2590.321.31460.00001.314685.184980.21
5152007.03.08 09:41close2580.161.31460.00001.312610.594990.80
5162007.03.08 09:41close2570.081.31450.00001.3106-9.474981.33
5172007.03.08 09:41close2560.041.31460.00001.3086-13.144968.19
5182007.03.08 09:41close2550.021.31470.00001.3066-10.774957.42
5192007.03.08 09:41sell2600.021.31420.00001.3117
5202007.03.08 13:40sell2610.041.31620.00001.3137
5212007.03.08 13:58t/p2610.041.31370.00001.313710.004967.42
5222007.03.08 13:58close2600.021.31370.00001.31171.004968.42
5232007.03.08 13:58buy2620.021.31360.00001.3161
5242007.03.09 13:38buy2630.041.31150.00001.3140
5252007.03.09 13:53buy2640.081.30950.00001.3120
5262007.03.09 16:29t/p2640.081.31200.00001.312020.004988.42
5272007.03.09 16:29close2630.041.31200.00001.31402.004990.42
5282007.03.09 16:29close2620.021.31190.00001.3161-3.524986.90
5292007.03.09 16:29buy2650.021.31230.00001.3148
5302007.03.12 09:04t/p2650.021.31480.00001.31484.884991.78
5312007.03.12 09:04buy2660.021.31510.00001.3176
5322007.03.12 10:08t/p2660.021.31760.00001.31765.004996.78
5332007.03.12 10:08buy2670.021.31790.00001.3204
5342007.03.12 13:11buy2680.041.31590.00001.3184
5352007.03.12 15:12t/p2680.041.31840.00001.318410.005006.78
5362007.03.12 15:12close2670.021.31840.00001.32041.005007.78
5372007.03.12 15:12buy2690.021.31880.00001.3213
5382007.03.13 07:02buy2700.041.31680.00001.3193
5392007.03.13 12:30t/p2700.041.31930.00001.319310.005017.78
5402007.03.13 12:30close2690.021.31930.00001.32130.885018.66
5412007.03.13 12:30buy2710.021.31950.00001.3220
5422007.03.13 13:11t/p2710.021.32200.00001.32205.005023.66
5432007.03.13 13:11buy2720.021.32230.00001.3248
5442007.03.13 14:22buy2730.041.32020.00001.3227
5452007.03.14 11:19buy2740.081.31800.00001.3205
5462007.03.14 14:04t/p2740.081.32050.00001.320520.005043.66
5472007.03.14 14:04close2730.041.32050.00001.32270.965044.62
5482007.03.14 14:04close2720.021.32040.00001.3248-3.925040.70
5492007.03.14 14:04buy2750.021.32090.00001.3234
5502007.03.14 16:02t/p2750.021.32340.00001.32345.005045.70
5512007.03.14 16:02sell2760.021.32340.00001.3209
5522007.03.15 08:14t/p2760.021.32090.00001.32095.325051.02
5532007.03.15 08:14sell2770.021.32060.00001.3181
5542007.03.15 12:32sell2780.041.32260.00001.3201
5552007.03.15 15:17sell2790.081.32460.00001.3221
5562007.03.15 23:21sell2800.161.32660.00001.3241
5572007.03.16 00:53sell2810.321.32860.00001.3261
5582007.03.16 02:02sell2820.641.33060.00001.3281
5592007.03.16 06:18close2820.641.32870.00001.3281121.605172.62
5602007.03.16 06:19close2810.321.32880.00001.3261-6.405166.22
5612007.03.16 06:19close2800.161.32870.00001.3241-32.745133.48
5622007.03.16 06:19close2790.081.32880.00001.3221-33.175100.32
5632007.03.16 06:20close2780.041.32870.00001.3201-24.185076.13
5642007.03.16 06:20close2770.021.32890.00001.3181-16.495059.64
5652007.03.16 06:20sell2830.021.32850.00001.3260
5662007.03.16 07:09sell2840.041.33050.00001.3280
5672007.03.16 09:20sell2850.081.33250.00001.3300
5682007.03.19 02:10t/p2850.081.33000.00001.330020.435080.07
5692007.03.19 02:10close2840.041.33000.00001.32802.225082.29
5702007.03.19 02:10close2830.021.33010.00001.3260-3.095079.20
5712007.03.19 02:11sell2860.021.32970.00001.3272
5722007.03.20 18:02sell2870.041.33170.00001.3292
5732007.03.21 13:18t/p2870.041.32920.00001.329210.225089.41
5742007.03.21 13:18close2860.021.32920.00001.32721.225090.63
5752007.03.21 13:18buy2880.021.32930.00001.3318
5762007.03.21 18:08t/p2880.021.33180.00001.33185.005095.63
5772007.03.21 18:08buy2890.021.33210.00001.3346
5782007.03.21 18:13t/p2890.021.33460.00001.33465.005100.63
5792007.03.21 18:13buy2900.021.33490.00001.3374
5802007.03.21 18:19t/p2900.021.33740.00001.33745.005105.63
5812007.03.21 18:19buy2910.021.33770.00001.3402
5822007.03.21 18:26buy2920.041.33570.00001.3382
5832007.03.21 18:49t/p2920.041.33820.00001.338210.005115.63
5842007.03.21 18:49close2910.021.33820.00001.34021.005116.63
5852007.03.21 18:49buy2930.021.33840.00001.3409
5862007.03.21 23:49t/p2930.021.34090.00001.34095.005121.63
5872007.03.21 23:49buy2940.021.34120.00001.3437
5882007.03.22 00:18buy2950.041.33920.00001.3417
5892007.03.22 07:19buy2960.081.33720.00001.3397
5902007.03.22 10:49buy2970.161.33520.00001.3377
5912007.03.22 16:48buy2980.321.33320.00001.3357
5922007.03.23 09:14buy2990.641.33120.00001.3337
5932007.03.23 12:19close2990.641.33310.00001.3337121.605243.23
5942007.03.23 12:19close2980.321.33320.00001.3357-1.945241.29
5952007.03.23 12:20close2970.161.33330.00001.3377-31.375209.93
5962007.03.23 12:20close2960.081.33320.00001.3397-32.485177.44
5972007.03.23 12:20close2950.041.33330.00001.3417-23.845153.60
5982007.03.23 12:20close2940.021.33310.00001.3437-16.685136.91
5992007.03.23 12:21buy3000.021.33350.00001.3360
6002007.03.23 14:00buy3010.041.33130.00001.3338
6012007.03.23 14:49buy3020.081.32930.00001.3318
6022007.03.25 22:44buy3030.161.32730.00001.3298
6032007.03.26 14:00t/p3030.161.32980.00001.329839.035175.95
6042007.03.26 14:00close3020.081.32980.00001.33183.525179.46
6052007.03.26 14:00close3010.041.32970.00001.3338-6.645172.82
6062007.03.26 14:00close3000.021.32980.00001.3360-7.525165.30
6072007.03.26 14:00buy3040.021.33000.00001.3325
6082007.03.26 14:14t/p3040.021.33250.00001.33255.005170.30
6092007.03.26 14:14buy3050.021.33280.00001.3353
6102007.03.27 08:19t/p3050.021.33530.00001.33534.885175.18
6112007.03.27 08:19buy3060.021.33560.00001.3381
6122007.03.27 13:19buy3070.041.33360.00001.3361
6132007.03.27 14:19t/p3070.041.33610.00001.336110.005185.18
6142007.03.27 14:19close3060.021.33610.00001.33811.005186.18
6152007.03.27 14:19sell3080.021.33600.00001.3335
6162007.03.28 07:48t/p3080.021.33350.00001.33355.115191.29
6172007.03.28 07:48sell3090.021.33320.00001.3307
6182007.03.28 11:48sell3100.041.33520.00001.3327
6192007.03.28 14:49sell3110.081.33720.00001.3347
6202007.03.28 15:31t/p3110.081.33470.00001.334720.005211.29
6212007.03.28 15:31close3100.041.33470.00001.33272.005213.29
6222007.03.28 15:31close3090.021.33480.00001.3307-3.205210.09
6232007.03.28 15:31sell3120.021.33440.00001.3319
6242007.03.28 19:18t/p3120.021.33190.00001.33195.005215.09
6252007.03.28 19:18sell3130.021.33160.00001.3291
6262007.03.29 08:19sell3140.041.33360.00001.3311
6272007.03.30 10:44t/p3140.041.33110.00001.331110.225225.30
6282007.03.30 10:44close3130.021.33110.00001.32911.435226.73
6292007.03.30 10:45buy3150.021.33100.00001.3335
6302007.03.30 12:50buy3160.041.32900.00001.3315
6312007.03.30 13:13t/p3160.041.33150.00001.331510.005236.73
6322007.03.30 13:13close3150.021.33150.00001.33351.005237.73
6332007.03.30 13:13buy3170.021.33170.00001.3342
6342007.03.30 13:50buy3180.041.32970.00001.3322
6352007.03.30 15:08t/p3180.041.33220.00001.332210.005247.73
6362007.03.30 15:08close3170.021.33220.00001.33421.005248.73
6372007.03.30 15:08buy3190.021.33260.00001.3351
6382007.03.30 15:13t/p3190.021.33510.00001.33515.005253.73
6392007.03.30 15:13buy3200.021.33540.00001.3379
6402007.03.30 15:19t/p3200.021.33790.00001.33795.005258.73
6412007.03.30 15:19buy3210.021.33820.00001.3407
6422007.03.30 15:27buy3220.041.33620.00001.3387
6432007.03.30 15:29t/p3220.041.33870.00001.338710.005268.73
6442007.03.30 18:45buy3230.041.33620.00001.3387
6452007.04.02 00:19buy3240.081.33420.00001.3367
6462007.04.02 11:49t/p3240.081.33670.00001.336720.005288.73
6472007.04.02 11:49close3230.041.33670.00001.33871.765290.49
6482007.04.02 11:50close3210.021.33680.00001.3407-2.925287.57
6492007.04.02 11:50buy3250.021.33700.00001.3395
6502007.04.03 17:35buy3260.041.33500.00001.3375
6512007.04.03 17:58buy3270.081.33300.00001.3355
6522007.04.04 07:36t/p3270.081.33550.00001.335519.525307.09
6532007.04.04 07:36close3260.041.33560.00001.33752.165309.25
6542007.04.04 07:36close3250.021.33550.00001.3395-3.245306.00
6552007.04.04 07:36buy3280.021.33600.00001.3385
6562007.04.04 11:03buy3290.041.33390.00001.3364
6572007.04.04 14:01t/p3290.041.33640.00001.336410.005316.00
6582007.04.04 14:01close3280.021.33640.00001.33850.805316.80
6592007.04.04 14:01buy3300.021.33660.00001.3391
6602007.04.05 13:08t/p3300.021.33910.00001.33914.645321.44
6612007.04.05 13:08buy3310.021.33940.00001.3419
6622007.04.05 13:22t/p3310.021.34190.00001.34195.005326.44
6632007.04.05 13:22buy3320.021.34230.00001.3448
6642007.04.06 12:30buy3330.041.34010.00001.3426
6652007.04.06 12:32buy3340.081.33800.00001.3405
6662007.04.06 19:59close at stop3340.081.33720.00001.3405-6.405320.04
6672007.04.06 19:59close at stop3330.041.33720.00001.3426-11.605308.44
6682007.04.06 19:59close at stop3320.021.33720.00001.3448-10.325298.12