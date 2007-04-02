Interbank FX, LLC
|Account: 1420788
|Name: Alpoim
|Currency: USD
|2007 April 20, 19:58
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|29870988
|2007.04.02 00:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3356
|0.0000
|1.3388
|2007.04.02 12:25
|1.3369
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|
|10201
|RF1
|29879494
|2007.04.02 00:32
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3337
|0.0000
|1.3369
|2007.04.02 12:25
|1.3369
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|
|10201
|RF1[tp]
|29978955
|2007.04.02 12:25
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3371
|0.0000
|1.3403
|2007.04.04 10:27
|1.3367
|0.00
|0.00
|-0.12
|-0.40
|
|10201
|RF1
|30161068
|2007.04.03 09:36
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3353
|0.0000
|1.3385
|2007.04.04 10:27
|1.3367
|0.00
|0.00
|-0.12
|2.80
|
|10201
|RF1
|30242935
|2007.04.03 17:57
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3335
|0.0000
|1.3367
|2007.04.04 10:26
|1.3367
|0.00
|0.00
|-0.24
|12.80
|
|10201
|RF1[tp]
|30358994
|2007.04.04 10:27
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3368
|0.0000
|1.3400
|2007.04.04 14:53
|1.3368
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|10201
|RF1
|30363626
|2007.04.04 11:00
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3350
|1.3369
|1.3421
|2007.04.04 14:53
|1.3369
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|
|10201
|RF1[sl]
|30376286
|2007.04.04 12:30
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3355
|1.3536
|1.3323
|2007.04.06 12:34
|1.3379
|0.00
|0.00
|0.21
|-2.40
|
|10202
|RF1
|30392526
|2007.04.04 14:34
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3373
|1.3536
|1.3341
|2007.04.06 12:34
|1.3382
|0.00
|0.00
|0.43
|-1.80
|
|10202
|RF1
|30396169
|2007.04.04 14:53
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3370
|1.3425
|1.3477
|2007.04.05 13:32
|1.3425
|0.00
|0.00
|-0.18
|5.50
|
|10201
|RF1[sl]
|30535384
|2007.04.05 13:09
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3391
|1.3536
|1.3359
|2007.04.06 12:34
|1.3380
|0.00
|0.00
|2.16
|44.00
|
|10202
|RF1
|30541689
|2007.04.05 13:23
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.3422
|1.3549
|1.3390
|2007.04.06 12:32
|1.3390
|0.00
|0.00
|4.32
|256.00
|
|10202
|RF1[tp]
|30553719
|2007.04.05 13:54
|sell
|16.00
|eurusdm
|1.3440
|1.3549
|1.3408
|2007.04.06 12:30
|1.3408
|0.00
|0.00
|8.64
|512.00
|
|10202
|RF1[tp]
|30635814
|2007.04.06 06:00
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3415
|1.3596
|1.3383
|2007.04.06 12:33
|1.3383
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|
|10201
|RF1[tp]
|30666726
|2007.04.06 12:34
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3372
|1.3553
|1.3340
|2007.04.09 07:46
|1.3364
|0.00
|0.00
|0.11
|1.60
|
|10201
|RF1
|30666941
|2007.04.06 12:35
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3382
|1.3201
|1.3414
|2007.04.10 02:32
|1.3414
|0.00
|0.00
|-1.21
|32.00
|
|10202
|RF1[tp]
|30670761
|2007.04.06 12:38
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3390
|1.3365
|1.3313
|2007.04.09 07:45
|1.3365
|0.00
|0.00
|0.22
|10.00
|
|10201
|RF1[sl]
|30734650
|2007.04.09 00:54
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3364
|1.3400
|1.3452
|2007.04.10 02:33
|1.3422
|0.00
|0.00
|-0.12
|11.60
|
|10202
|RF1
|30758241
|2007.04.09 09:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3378
|1.3424
|1.3476
|2007.04.10 02:57
|1.3424
|0.00
|0.00
|-0.06
|4.60
|
|10201
|RF1[sl]
|30802718
|2007.04.09 19:00
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3360
|1.3424
|1.3476
|2007.04.10 02:57
|1.3424
|0.00
|0.00
|-0.12
|12.80
|
|10201
|RF1[sl]
|30853729
|2007.04.10 02:34
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3422
|1.3603
|1.3390
|2007.04.11 12:45
|1.3420
|0.00
|0.00
|0.05
|0.20
|
|10202
|RF1
|30859222
|2007.04.10 02:57
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3426
|1.3246
|1.3458
|2007.04.10 13:06
|1.3430
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|
|10201
|RF1
|30899111
|2007.04.10 07:55
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3408
|1.3429
|1.3481
|2007.04.10 13:06
|1.3429
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|
|10201
|RF1[sl]
|30946232
|2007.04.10 13:13
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3440
|1.3603
|1.3408
|2007.04.11 12:45
|1.3421
|0.00
|0.00
|0.11
|3.80
|
|10202
|RF1
|31017377
|2007.04.11 01:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3420
|1.3600
|1.3388
|2007.04.11 16:07
|1.3434
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|
|10201
|RF1
|31116836
|2007.04.11 12:45
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3421
|1.3276
|1.3449
|2007.04.12 01:41
|1.3449
|0.00
|0.00
|-0.73
|11.20
|
|10202
|RF1[tp]
|31137786
|2007.04.11 14:57
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3438
|1.3565
|1.3410
|2007.04.11 16:07
|1.3433
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|10201
|RF1
|31150906
|2007.04.11 17:00
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3428
|1.3573
|1.3400
|2007.04.12 02:11
|1.3453
|0.00
|0.00
|0.65
|-10.00
|
|10201
|RF1
|31213774
|2007.04.12 01:36
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3446
|1.3573
|1.3418
|2007.04.12 02:11
|1.3452
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|
|10201
|RF1
|31219050
|2007.04.12 01:48
|sell
|1.60
|eurusdm
|1.3464
|1.3573
|1.3436
|2007.04.12 02:11
|1.3453
|0.00
|0.00
|0.00
|17.60
|
|10201
|RF1
|31580337
|2007.04.13 15:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3511
|1.3656
|1.3483
|2007.04.16 06:21
|1.3553
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.42
|
|10201
|RF1
|31580360
|2007.04.13 15:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3513
|1.3368
|1.3541
|2007.04.15 22:00
|1.3541
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.28
|
|10202
|RF1[tp]
|31580804
|2007.04.13 15:01
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3512
|1.3587
|1.3472
|2007.04.13 15:13
|1.3504
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|
|10203
|RF1
|31581622
|2007.04.13 15:04
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3517
|1.3588
|1.3477
|2007.04.13 15:13
|1.3506
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|
|10203
|RF1
|31584654
|2007.04.13 15:14
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3501
|1.3576
|1.3461
|2007.04.13 15:19
|1.3496
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|
|10203
|RF1
|31585490
|2007.04.13 15:15
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3506
|1.3577
|1.3466
|2007.04.13 15:19
|1.3490
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|
|10203
|RF1
|31587932
|2007.04.13 15:19
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3493
|1.3568
|1.3453
|2007.04.13 15:26
|1.3501
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|
|10203
|RF1
|31588194
|2007.04.13 15:19
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3498
|1.3569
|1.3458
|2007.04.13 15:26
|1.3500
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|
|10203
|RF1
|31589342
|2007.04.13 15:21
|sell
|1.60
|eurusdm
|1.3503
|1.3570
|1.3463
|2007.04.13 15:26
|1.3501
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|
|10203
|RF1
|31589605
|2007.04.13 15:21
|sell
|3.20
|eurusdm
|1.3508
|1.3571
|1.3468
|2007.04.13 15:26
|1.3501
|0.00
|0.00
|0.00
|22.40
|
|10203
|RF1
|31591699
|2007.04.13 15:27
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3500
|1.3575
|1.3460
|2007.04.13 16:20
|1.3516
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|
|10203
|RF1
|31592800
|2007.04.13 15:30
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3505
|1.3576
|1.3465
|2007.04.13 16:19
|1.3515
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|
|10203
|RF1
|31595694
|2007.04.13 15:39
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3510
|1.3577
|1.3470
|2007.04.13 16:19
|1.3516
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|
|10203
|RF1
|31597007
|2007.04.13 15:43
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3515
|1.3578
|1.3475
|2007.04.13 16:19
|1.3515
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|10203
|RF1
|31599391
|2007.04.13 15:56
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.3519
|1.3578
|1.3479
|2007.04.13 16:19
|1.3514
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|10203
|RF1
|31603419
|2007.04.13 16:21
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3513
|1.3588
|1.3473
|2007.04.16 22:40
|1.3527
|0.00
|0.00
|0.54
|-7.00
|
|10203
|RF1
|31604871
|2007.04.13 16:33
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3518
|1.3589
|1.3478
|2007.04.16 22:40
|1.3528
|0.00
|0.00
|1.08
|-10.00
|
|10203
|RF1
|31609883
|2007.04.13 17:38
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3522
|1.3589
|1.3482
|2007.04.16 22:40
|1.3527
|0.00
|0.00
|2.16
|-10.00
|
|10203
|RF1
|31610517
|2007.04.13 17:41
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3527
|1.3590
|1.3487
|2007.04.16 22:40
|1.3528
|0.00
|0.00
|4.32
|-4.00
|
|10203
|RF1
|31610562
|2007.04.13 17:41
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3530
|1.3657
|1.3502
|2007.04.16 06:21
|1.3552
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.44
|
|10201
|RF1
|31611854
|2007.04.13 17:48
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.3532
|1.3591
|1.3492
|2007.04.16 22:40
|1.3527
|0.00
|0.00
|8.64
|40.00
|
|10203
|RF1
|31640228
|2007.04.15 22:46
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3572
|1.3551
|1.3496
|2007.04.16 06:21
|1.3551
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|
|10201
|RF1[sl]
|31669132
|2007.04.16 02:58
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3564
|1.3454
|1.3599
|2007.04.17 12:31
|1.3556
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.08
|
|10202
|RF1
|31683972
|2007.04.16 05:44
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3546
|1.3454
|1.3581
|2007.04.17 12:31
|1.3556
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.20
|
|10202
|RF1
|31723576
|2007.04.16 11:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3556
|1.3537
|1.3482
|2007.04.17 00:18
|1.3537
|0.00
|0.00
|0.01
|0.19
|
|10201
|RF1[sl]
|31800065
|2007.04.16 22:33
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3528
|1.3454
|1.3563
|2007.04.17 12:31
|1.3563
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|
|10202
|RF1[tp]
|31800616
|2007.04.16 22:40
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3526
|1.3566
|1.3491
|2007.04.17 00:40
|1.3532
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|
|10203
|RF1
|31805425
|2007.04.17 00:14
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3531
|1.3567
|1.3496
|2007.04.17 00:39
|1.3533
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|
|10203
|RF1
|31806249
|2007.04.17 00:19
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3536
|1.3568
|1.3501
|2007.04.17 00:39
|1.3532
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|10203
|RF1
|31814625
|2007.04.17 03:31
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3534
|1.3644
|1.3499
|2007.04.17 11:57
|1.3550
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|
|10201
|RF1
|31814665
|2007.04.17 03:33
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3533
|1.3573
|1.3498
|2007.04.17 05:53
|1.3544
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.50
|
|10203
|RF1
|31816291
|2007.04.17 04:30
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3538
|1.3574
|1.3503
|2007.04.17 05:53
|1.3543
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|
|10203
|RF1
|31817840
|2007.04.17 05:10
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3542
|1.3574
|1.3507
|2007.04.17 05:53
|1.3544
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|
|10203
|RF1
|31820220
|2007.04.17 05:40
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3547
|1.3575
|1.3512
|2007.04.17 05:53
|1.3543
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|
|10203
|RF1
|31853290
|2007.04.17 10:00
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3533
|0.0000
|1.3498
|2007.04.17 10:57
|1.3542
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|
|10203
|RF1
|31854792
|2007.04.17 10:14
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3538
|0.0000
|1.3503
|2007.04.17 10:57
|1.3543
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|
|10203
|RF1
|31857654
|2007.04.17 10:27
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3542
|0.0000
|1.3507
|2007.04.17 10:57
|1.3542
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|10203
|RF1
|31862656
|2007.04.17 10:50
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.3547
|0.0000
|1.3512
|2007.04.17 10:57
|1.3543
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|
|10203
|RF1
|31871009
|2007.04.17 11:56
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3552
|0.0000
|1.3517
|2007.04.17 11:57
|1.3550
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|10201
|RF1
|31871795
|2007.04.17 12:00
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3550
|1.3584
|1.3639
|2007.04.17 12:54
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|34.00
|
|10201
|RF1[sl]
|31871819
|2007.04.17 12:00
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3551
|0.0000
|1.3586
|2007.04.17 12:08
|1.3550
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|
|10203
|RF1
|31872379
|2007.04.17 12:04
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3546
|0.0000
|1.3581
|2007.04.17 12:08
|1.3549
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|10203
|RF1
|31873074
|2007.04.17 12:08
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3551
|0.0000
|1.3586
|2007.04.17 12:31
|1.3554
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|10203
|RF1
|31874959
|2007.04.17 12:23
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3546
|0.0000
|1.3581
|2007.04.17 12:30
|1.3555
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|
|10203
|RF1
|31878226
|2007.04.17 12:32
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3560
|0.0000
|1.3595
|2007.04.17 12:34
|1.3558
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|
|10203
|RF1
|31878407
|2007.04.17 12:32
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3553
|0.0000
|1.3518
|2007.04.17 13:09
|1.3582
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.00
|
|10202
|RF1
|31879538
|2007.04.17 12:33
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3556
|0.0000
|1.3591
|2007.04.17 12:34
|1.3559
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|10203
|RF1
|31879780
|2007.04.17 12:34
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3563
|1.3584
|1.3639
|2007.04.17 12:54
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|
|10203
|RF1[sl]
|31882957
|2007.04.17 12:44
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3572
|0.0000
|1.3537
|2007.04.17 13:09
|1.3581
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|
|10202
|RF1
|31887451
|2007.04.17 12:47
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3590
|0.0000
|1.3555
|2007.04.17 13:09
|1.3579
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|
|10202
|RF1
|31890523
|2007.04.17 12:54
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3585
|0.0000
|1.3620
|2007.04.17 13:10
|1.3582
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|
|10203
|RF1
|31890575
|2007.04.17 12:55
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3587
|0.0000
|1.3622
|2007.04.17 15:41
|1.3575
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|
|10201
|RF1
|31892746
|2007.04.17 13:05
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3580
|0.0000
|1.3615
|2007.04.17 13:10
|1.3583
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|10203
|RF1
|31914692
|2007.04.17 15:19
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3569
|0.0000
|1.3604
|2007.04.17 15:40
|1.3576
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|
|10201
|RF1
|31938747
|2007.04.17 19:08
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3568
|1.3591
|1.3646
|2007.04.18 07:21
|1.3591
|0.00
|0.00
|-0.61
|23.00
|
|10201
|RF1[sl]
|31938799
|2007.04.17 19:09
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3568
|0.0000
|1.3603
|2007.04.17 20:55
|1.3567
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|
|10203
|RF1
|31938833
|2007.04.17 19:10
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3566
|0.0000
|1.3531
|2007.04.18 11:55
|1.3589
|0.00
|0.00
|0.54
|-23.00
|
|10202
|RF1
|31947446
|2007.04.17 20:45
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3563
|0.0000
|1.3598
|2007.04.17 20:53
|1.3566
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|10203
|RF1
|31967174
|2007.04.18 00:37
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3584
|0.0000
|1.3549
|2007.04.18 11:55
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|
|10202
|RF1
|32032257
|2007.04.18 08:56
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3602
|0.0000
|1.3567
|2007.04.18 11:55
|1.3591
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|
|10202
|RF1
|32079702
|2007.04.18 13:00
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3578
|0.0000
|1.3543
|2007.04.18 13:46
|1.3589
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|
|10203
|RF1
|32081779
|2007.04.18 13:20
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3582
|0.0000
|1.3547
|2007.04.18 13:45
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|
|10203
|RF1
|32082573
|2007.04.18 13:22
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3587
|0.0000
|1.3552
|2007.04.18 13:45
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|10203
|RF1
|32085423
|2007.04.18 13:40
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.3592
|0.0000
|1.3557
|2007.04.18 13:44
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|
|10203
|RF1
|32152407
|2007.04.19 02:00
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3594
|0.0000
|1.3559
|2007.04.19 12:46
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|
|10201
|RF1
|32152556
|2007.04.19 02:01
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3595
|0.0000
|1.3630
|2007.04.19 07:43
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|
|10202
|RF1
|32159583
|2007.04.19 02:45
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3581
|0.0000
|1.3546
|2007.04.19 04:28
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|
|10203
|RF1
|32161261
|2007.04.19 02:57
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3586
|0.0000
|1.3551
|2007.04.19 04:28
|1.3595
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|
|10203
|RF1
|32163692
|2007.04.19 03:19
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3591
|0.0000
|1.3556
|2007.04.19 04:28
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|
|10203
|RF1
|32165529
|2007.04.19 03:38
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.3596
|0.0000
|1.3561
|2007.04.19 04:28
|1.3595
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|10203
|RF1
|32166848
|2007.04.19 03:42
|sell
|16.00
|eurusdm
|1.3600
|0.0000
|1.3565
|2007.04.19 04:28
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|
|10203
|RF1
|32196759
|2007.04.19 06:28
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3577
|0.0000
|1.3612
|2007.04.19 07:43
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|
|10202
|RF1
|32223375
|2007.04.19 08:00
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3585
|1.3604
|1.3659
|2007.04.19 12:45
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|
|10202
|RF1[sl]
|32227210
|2007.04.19 08:20
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3583
|0.0000
|1.3548
|2007.04.19 09:03
|1.3591
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|
|10203
|RF1
|32230006
|2007.04.19 08:42
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3588
|0.0000
|1.3553
|2007.04.19 09:03
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|
|10203
|RF1
|32231822
|2007.04.19 08:57
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3593
|0.0000
|1.3558
|2007.04.19 09:03
|1.3589
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|
|10203
|RF1
|32248320
|2007.04.19 11:00
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3586
|0.0000
|1.3551
|2007.04.19 11:55
|1.3589
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|
|10203
|RF1
|32249027
|2007.04.19 11:02
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3591
|0.0000
|1.3556
|2007.04.19 11:55
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|10203
|RF1
|32255315
|2007.04.19 11:55
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3586
|0.0000
|1.3551
|2007.04.19 12:25
|1.3597
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|
|10203
|RF1
|32256205
|2007.04.19 12:02
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3591
|0.0000
|1.3556
|2007.04.19 12:25
|1.3598
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|
|10203
|RF1
|32256888
|2007.04.19 12:08
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3596
|0.0000
|1.3561
|2007.04.19 12:24
|1.3597
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|
|10203
|RF1
|32257215
|2007.04.19 12:10
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.3600
|0.0000
|1.3565
|2007.04.19 12:24
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|
|10203
|RF1
|32261303
|2007.04.19 12:38
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3612
|0.0000
|1.3577
|2007.04.19 12:46
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|
|10201
|RF1
|32275888
|2007.04.19 14:00
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3586
|0.0000
|1.3551
|2007.04.19 14:39
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|
|10201
|RF1
|32275913
|2007.04.19 14:00
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3589
|1.3617
|1.3672
|2007.04.20 00:58
|1.3617
|0.00
|0.00
|-0.61
|28.00
|
|10202
|RF1[sl]
|32282985
|2007.04.19 14:30
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3604
|0.0000
|1.3569
|2007.04.19 14:39
|1.3597
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|
|10201
|RF1
|32293252
|2007.04.19 16:00
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3608
|0.0000
|1.3643
|2007.04.20 14:22
|1.3596
|0.00
|0.00
|-0.61
|-12.00
|
|10201
|RF1
|32293267
|2007.04.19 16:00
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3608
|0.0000
|1.3643
|2007.04.19 16:26
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|
|10203
|RF1
|32293701
|2007.04.19 16:01
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3603
|0.0000
|1.3638
|2007.04.19 16:26
|1.3601
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|
|10203
|RF1
|32295164
|2007.04.19 16:12
|buy
|4.00
|eurusdm
|1.3598
|0.0000
|1.3633
|2007.04.19 16:25
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|
|10203
|RF1
|32299812
|2007.04.19 17:00
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3608
|0.0000
|1.3643
|2007.04.19 19:16
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|
|10203
|RF1
|32302233
|2007.04.19 17:34
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3603
|0.0000
|1.3638
|2007.04.19 19:16
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|10203
|RF1
|32308928
|2007.04.19 19:30
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3610
|0.0000
|1.3645
|2007.04.19 20:21
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|
|10203
|RF1
|32309696
|2007.04.19 19:45
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3605
|0.0000
|1.3640
|2007.04.19 20:21
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|10203
|RF1
|32368968
|2007.04.20 06:27
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3630
|0.0000
|1.3665
|2007.04.20 07:13
|1.3623
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|
|10203
|RF1
|32373010
|2007.04.20 07:04
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3625
|0.0000
|1.3660
|2007.04.20 07:13
|1.3624
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|
|10203
|RF1
|32374010
|2007.04.20 07:12
|buy
|4.00
|eurusdm
|1.3620
|0.0000
|1.3655
|2007.04.20 07:13
|1.3624
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|
|10203
|RF1
|32390888
|2007.04.20 09:00
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3603
|0.0000
|1.3568
|2007.04.20 11:08
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|
|10203
|RF1
|32393325
|2007.04.20 09:11
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3608
|0.0000
|1.3573
|2007.04.20 11:08
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|10203
|RF1
|32417047
|2007.04.20 13:19
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3598
|0.0000
|1.3563
|2007.04.20 17:40
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|
|10203
|RF1
|32420105
|2007.04.20 13:39
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3590
|0.0000
|1.3625
|2007.04.20 14:21
|1.3597
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|
|10201
|RF1
|32431761
|2007.04.20 15:45
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3602
|0.0000
|1.3567
|2007.04.20 17:40
|1.3599
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|10203
|RF1
|32441601
|2007.04.20 18:34
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3598
|0.0000
|1.3563
|2007.04.20 19:32
|1.3598
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|10203
|RF1
|32443678
|2007.04.20 19:09
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3602
|0.0000
|1.3567
|2007.04.20 19:32
|1.3599
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|10203
|RF1
|
|0.00
|0.00
|29.45
|1 289.11
|Closed P/L:
|1 318.56
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|32390905
|2007.04.20 09:00
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3604
|0.0000
|1.3639
|
|1.3597
|0.00
|0.00
|-0.61
|-7.00
|
|10202
|RF1
|32424851
|2007.04.20 14:22
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3595
|0.0000
|1.3560
|
|1.3599
|0.00
|0.00
|0.54
|-4.00
|
|10201
|RF1
|
|0.00
|0.00
|-0.07
|-11.00
|
|Floating P/L:
|-11.07
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|1 318.56
|Floating P/L:
|-11.07
|Margin:
|50.00
|Balance:
|4 318.56
|Equity:
|4 307.49
|Free Margin:
|4 257.49