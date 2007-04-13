Interbank FX, LLC

Account: 1434213 Name: MrPacman Currency: USD 2007 April 20, 19:42
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
316225752007.04.13 23:22balanceDeposit5 000.00
317745332007.04.16 17:00buy1.00usdchfm1.21370.00001.21672007.04.16 21:231.21440.000.000.895.76
 110017PacMan Buy
317983532007.04.16 22:00sell1.25eurusdm1.35300.00001.35002007.04.18 12:051.35740.000.000.68-55.00
 210011PacMan Sell
318329742007.04.17 08:00sell1.00usdjpym119.310.00119.012007.04.17 09:02119.240.000.000.005.87
 210018PacMan Sell
318531942007.04.17 10:00buy1.25usdcadm1.13260.00001.13562007.04.17 18:211.13040.000.000.00-24.33
 110019PacMan Buy
318532302007.04.17 10:00sell1.00usdjpym119.290.00118.992007.04.17 13:38119.220.000.000.005.87
 210018PacMan Sell
318809912007.04.17 12:38sell2.48eurusdm1.35630.00001.35332007.04.18 12:051.35740.000.001.34-27.28
 210011PacMan Sell
319055312007.04.17 14:13buy2.42usdcadm1.12920.00001.13222007.04.17 18:201.13050.000.000.0027.83
 110019PacMan Buy
320069032007.04.18 06:53sell4.84eurusdm1.35970.00001.35672007.04.18 12:051.35770.000.000.0096.80
 210011PacMan Sell
320070602007.04.18 06:54buy1.21eurusdm1.35990.00001.36292007.04.18 08:571.36050.000.000.007.26
 110011PacMan Buy
320330222007.04.18 08:57buy1.19eurusdm1.36070.00001.36372007.04.18 08:591.36130.000.000.007.14
 110011PacMan Buy
320346432007.04.18 08:59buy1.17eurusdm1.36170.00001.36472007.04.18 20:121.35950.000.000.00-25.74
 110011PacMan Buy
320498002007.04.18 11:00buy1.20usdcadm1.13100.00001.13402007.04.18 11:551.13170.000.000.007.42
 110019PacMan Buy
320601572007.04.18 11:55buy1.22usdcadm1.13220.00001.13522007.04.18 12:031.13290.000.000.007.54
 110019PacMan Buy
320628402007.04.18 12:05buy2.48eurusdm1.35830.00001.36132007.04.18 20:121.35950.000.000.0029.76
 110011PacMan Buy
320950052007.04.18 15:00sell1.26gbpusdm2.00520.00002.00222007.04.18 15:052.00460.000.000.007.56
 210014PacMan Sell
320957932007.04.18 15:05sell1.25gbpusdm2.00400.00002.00102007.04.19 00:492.00610.000.000.11-26.25
 210014PacMan Sell
320998112007.04.18 16:00sell1.25eurusdm1.35730.00001.35432007.04.19 01:461.35910.000.002.03-22.50
 210011PacMan Sell
321211402007.04.18 20:26sell2.50gbpusdm2.00740.00002.00442007.04.19 00:492.00610.000.000.2332.50
 210014PacMan Sell
321223672007.04.18 20:29sell2.48eurusdm1.36060.00001.35762007.04.19 01:461.35930.000.004.0232.24
 210011PacMan Sell
321701092007.04.19 04:00sell1.28gbpusdm2.00400.00002.00102007.04.19 04:592.00350.000.000.006.40
 210014PacMan Sell
321798922007.04.19 04:59sell1.28gbpusdm2.00310.00002.00012007.04.19 06:242.00260.000.000.006.40
 210014PacMan Sell
322233522007.04.19 08:00sell1.28eurusdm1.35840.00001.35542007.04.19 08:091.35790.000.000.006.40
 210011PacMan Sell
322250812007.04.19 08:09sell1.28eurusdm1.35770.00001.35472007.04.19 12:501.35940.000.000.00-21.76
 210011PacMan Sell
322610682007.04.19 12:37sell2.54eurusdm1.36100.00001.35802007.04.19 12:501.35970.000.000.0033.02
 210011PacMan Sell
322932402007.04.19 16:00buy1.03usdjpym118.380.00118.682007.04.19 16:12118.450.000.000.006.09
 110018PacMan Buy
322932642007.04.19 16:00buy1.03usdchfm1.20480.00001.20782007.04.19 16:151.20540.000.000.005.13
 110017PacMan Buy
322951132007.04.19 16:12buy1.03usdjpym118.490.00118.792007.04.20 06:20118.790.000.001.3926.01
 110018PacMan Buy[tp]
322953282007.04.19 16:15buy1.03usdchfm1.20610.00001.20912007.04.20 07:451.20680.000.000.925.97
 110017PacMan Buy
323804412007.04.20 08:00buy1.29gbpusdm2.00420.00002.00722007.04.20 09:072.00230.000.000.00-24.51
 110014PacMan Buy
323887032007.04.20 08:46buy2.56gbpusdm2.00080.00002.00382007.04.20 09:072.00210.000.000.0033.28
 110014PacMan Buy
324029552007.04.20 11:01sell1.29eurusdm1.36050.00001.35752007.04.20 12:561.35990.000.000.007.74
 210011PacMan Sell
324136772007.04.20 12:56sell1.27eurusdm1.35960.00001.35662007.04.20 14:021.35900.000.000.007.62
 210011PacMan Sell
324241422007.04.20 14:14sell1.25usdcadm1.12300.00001.12002007.04.20 14:261.12240.000.000.006.68
 210019PacMan Sell
  0.00 0.00 11.61 196.92
Closed P/L: 208.53
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
323150392007.04.19 21:01buy1.28usdcadm1.12980.00001.1328 1.12270.000.000.00-80.95
 110019PacMan Buy
324101262007.04.20 12:30buy2.56usdcadm1.12680.00001.1293 1.12270.000.000.00-93.49
 110019PacMan Buy
324241312007.04.20 14:14buy5.04usdcadm1.12350.00001.1265 1.12270.000.000.00-35.91
 110019PacMan Buy
324254172007.04.20 14:26sell1.23usdcadm1.12180.00001.1188 1.12320.000.000.00-15.33
 210019PacMan Sell
324279012007.04.20 15:00sell1.25eurusdm1.35920.00001.3562 1.35970.000.000.00-6.25
 210011PacMan Sell
324328192007.04.20 16:00buy1.24gbpusdm2.00480.00002.0078 2.00290.000.000.00-23.56
 110014PacMan Buy
  0.00 0.00 0.00 -255.49
 Floating P/L: -255.49
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 208.53 Floating P/L: -255.49 Margin: 568.50
Balance: 5 208.53 Equity: 4 953.04 Free Margin: 4 384.54