Interbank FX, LLC
|Account: 1434213
|Name: MrPacman
|Currency: USD
|2007 April 20, 19:42
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|31622575
|2007.04.13 23:22
|balance
|Deposit
|5 000.00
|31774533
|2007.04.16 17:00
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2137
|0.0000
|1.2167
|2007.04.16 21:23
|1.2144
|0.00
|0.00
|0.89
|5.76
|
|110017
|PacMan Buy
|31798353
|2007.04.16 22:00
|sell
|1.25
|eurusdm
|1.3530
|0.0000
|1.3500
|2007.04.18 12:05
|1.3574
|0.00
|0.00
|0.68
|-55.00
|
|210011
|PacMan Sell
|31832974
|2007.04.17 08:00
|sell
|1.00
|usdjpym
|119.31
|0.00
|119.01
|2007.04.17 09:02
|119.24
|0.00
|0.00
|0.00
|5.87
|
|210018
|PacMan Sell
|31853194
|2007.04.17 10:00
|buy
|1.25
|usdcadm
|1.1326
|0.0000
|1.1356
|2007.04.17 18:21
|1.1304
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.33
|
|110019
|PacMan Buy
|31853230
|2007.04.17 10:00
|sell
|1.00
|usdjpym
|119.29
|0.00
|118.99
|2007.04.17 13:38
|119.22
|0.00
|0.00
|0.00
|5.87
|
|210018
|PacMan Sell
|31880991
|2007.04.17 12:38
|sell
|2.48
|eurusdm
|1.3563
|0.0000
|1.3533
|2007.04.18 12:05
|1.3574
|0.00
|0.00
|1.34
|-27.28
|
|210011
|PacMan Sell
|31905531
|2007.04.17 14:13
|buy
|2.42
|usdcadm
|1.1292
|0.0000
|1.1322
|2007.04.17 18:20
|1.1305
|0.00
|0.00
|0.00
|27.83
|
|110019
|PacMan Buy
|32006903
|2007.04.18 06:53
|sell
|4.84
|eurusdm
|1.3597
|0.0000
|1.3567
|2007.04.18 12:05
|1.3577
|0.00
|0.00
|0.00
|96.80
|
|210011
|PacMan Sell
|32007060
|2007.04.18 06:54
|buy
|1.21
|eurusdm
|1.3599
|0.0000
|1.3629
|2007.04.18 08:57
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|7.26
|
|110011
|PacMan Buy
|32033022
|2007.04.18 08:57
|buy
|1.19
|eurusdm
|1.3607
|0.0000
|1.3637
|2007.04.18 08:59
|1.3613
|0.00
|0.00
|0.00
|7.14
|
|110011
|PacMan Buy
|32034643
|2007.04.18 08:59
|buy
|1.17
|eurusdm
|1.3617
|0.0000
|1.3647
|2007.04.18 20:12
|1.3595
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.74
|
|110011
|PacMan Buy
|32049800
|2007.04.18 11:00
|buy
|1.20
|usdcadm
|1.1310
|0.0000
|1.1340
|2007.04.18 11:55
|1.1317
|0.00
|0.00
|0.00
|7.42
|
|110019
|PacMan Buy
|32060157
|2007.04.18 11:55
|buy
|1.22
|usdcadm
|1.1322
|0.0000
|1.1352
|2007.04.18 12:03
|1.1329
|0.00
|0.00
|0.00
|7.54
|
|110019
|PacMan Buy
|32062840
|2007.04.18 12:05
|buy
|2.48
|eurusdm
|1.3583
|0.0000
|1.3613
|2007.04.18 20:12
|1.3595
|0.00
|0.00
|0.00
|29.76
|
|110011
|PacMan Buy
|32095005
|2007.04.18 15:00
|sell
|1.26
|gbpusdm
|2.0052
|0.0000
|2.0022
|2007.04.18 15:05
|2.0046
|0.00
|0.00
|0.00
|7.56
|
|210014
|PacMan Sell
|32095793
|2007.04.18 15:05
|sell
|1.25
|gbpusdm
|2.0040
|0.0000
|2.0010
|2007.04.19 00:49
|2.0061
|0.00
|0.00
|0.11
|-26.25
|
|210014
|PacMan Sell
|32099811
|2007.04.18 16:00
|sell
|1.25
|eurusdm
|1.3573
|0.0000
|1.3543
|2007.04.19 01:46
|1.3591
|0.00
|0.00
|2.03
|-22.50
|
|210011
|PacMan Sell
|32121140
|2007.04.18 20:26
|sell
|2.50
|gbpusdm
|2.0074
|0.0000
|2.0044
|2007.04.19 00:49
|2.0061
|0.00
|0.00
|0.23
|32.50
|
|210014
|PacMan Sell
|32122367
|2007.04.18 20:29
|sell
|2.48
|eurusdm
|1.3606
|0.0000
|1.3576
|2007.04.19 01:46
|1.3593
|0.00
|0.00
|4.02
|32.24
|
|210011
|PacMan Sell
|32170109
|2007.04.19 04:00
|sell
|1.28
|gbpusdm
|2.0040
|0.0000
|2.0010
|2007.04.19 04:59
|2.0035
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|
|210014
|PacMan Sell
|32179892
|2007.04.19 04:59
|sell
|1.28
|gbpusdm
|2.0031
|0.0000
|2.0001
|2007.04.19 06:24
|2.0026
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|
|210014
|PacMan Sell
|32223352
|2007.04.19 08:00
|sell
|1.28
|eurusdm
|1.3584
|0.0000
|1.3554
|2007.04.19 08:09
|1.3579
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|
|210011
|PacMan Sell
|32225081
|2007.04.19 08:09
|sell
|1.28
|eurusdm
|1.3577
|0.0000
|1.3547
|2007.04.19 12:50
|1.3594
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.76
|
|210011
|PacMan Sell
|32261068
|2007.04.19 12:37
|sell
|2.54
|eurusdm
|1.3610
|0.0000
|1.3580
|2007.04.19 12:50
|1.3597
|0.00
|0.00
|0.00
|33.02
|
|210011
|PacMan Sell
|32293240
|2007.04.19 16:00
|buy
|1.03
|usdjpym
|118.38
|0.00
|118.68
|2007.04.19 16:12
|118.45
|0.00
|0.00
|0.00
|6.09
|
|110018
|PacMan Buy
|32293264
|2007.04.19 16:00
|buy
|1.03
|usdchfm
|1.2048
|0.0000
|1.2078
|2007.04.19 16:15
|1.2054
|0.00
|0.00
|0.00
|5.13
|
|110017
|PacMan Buy
|32295113
|2007.04.19 16:12
|buy
|1.03
|usdjpym
|118.49
|0.00
|118.79
|2007.04.20 06:20
|118.79
|0.00
|0.00
|1.39
|26.01
|
|110018
|PacMan Buy[tp]
|32295328
|2007.04.19 16:15
|buy
|1.03
|usdchfm
|1.2061
|0.0000
|1.2091
|2007.04.20 07:45
|1.2068
|0.00
|0.00
|0.92
|5.97
|
|110017
|PacMan Buy
|32380441
|2007.04.20 08:00
|buy
|1.29
|gbpusdm
|2.0042
|0.0000
|2.0072
|2007.04.20 09:07
|2.0023
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.51
|
|110014
|PacMan Buy
|32388703
|2007.04.20 08:46
|buy
|2.56
|gbpusdm
|2.0008
|0.0000
|2.0038
|2007.04.20 09:07
|2.0021
|0.00
|0.00
|0.00
|33.28
|
|110014
|PacMan Buy
|32402955
|2007.04.20 11:01
|sell
|1.29
|eurusdm
|1.3605
|0.0000
|1.3575
|2007.04.20 12:56
|1.3599
|0.00
|0.00
|0.00
|7.74
|
|210011
|PacMan Sell
|32413677
|2007.04.20 12:56
|sell
|1.27
|eurusdm
|1.3596
|0.0000
|1.3566
|2007.04.20 14:02
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|7.62
|
|210011
|PacMan Sell
|32424142
|2007.04.20 14:14
|sell
|1.25
|usdcadm
|1.1230
|0.0000
|1.1200
|2007.04.20 14:26
|1.1224
|0.00
|0.00
|0.00
|6.68
|
|210019
|PacMan Sell
|
|0.00
|0.00
|11.61
|196.92
|Closed P/L:
|208.53
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|32315039
|2007.04.19 21:01
|buy
|1.28
|usdcadm
|1.1298
|0.0000
|1.1328
|
|1.1227
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.95
|
|110019
|PacMan Buy
|32410126
|2007.04.20 12:30
|buy
|2.56
|usdcadm
|1.1268
|0.0000
|1.1293
|
|1.1227
|0.00
|0.00
|0.00
|-93.49
|
|110019
|PacMan Buy
|32424131
|2007.04.20 14:14
|buy
|5.04
|usdcadm
|1.1235
|0.0000
|1.1265
|
|1.1227
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.91
|
|110019
|PacMan Buy
|32425417
|2007.04.20 14:26
|sell
|1.23
|usdcadm
|1.1218
|0.0000
|1.1188
|
|1.1232
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.33
|
|210019
|PacMan Sell
|32427901
|2007.04.20 15:00
|sell
|1.25
|eurusdm
|1.3592
|0.0000
|1.3562
|
|1.3597
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.25
|
|210011
|PacMan Sell
|32432819
|2007.04.20 16:00
|buy
|1.24
|gbpusdm
|2.0048
|0.0000
|2.0078
|
|2.0029
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.56
|
|110014
|PacMan Buy
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-255.49
|
|Floating P/L:
|-255.49
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|208.53
|Floating P/L:
|-255.49
|Margin:
|568.50
|Balance:
|5 208.53
|Equity:
|4 953.04
|Free Margin:
|4 384.54