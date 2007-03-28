|Account: 188xx
|Name: Noriezan Abdul Razak
|Currency: USD
|2007 April 13, 19:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|15119343
|2007.03.27 16:58
|balance
|Deposit wire #20070327-00000575
|3 414.68
|15122208
|2007.03.27 20:42
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2142
|0.0000
|1.2162
|2007.03.28 07:40
|1.2141
|-0.07
|0.00
|0.00
|-0.15
|15122209
|2007.03.27 20:43
|buy
|0.15
|usdjpym
|117.91
|0.00
|118.11
|2007.03.27 21:36
|117.90
|-0.06
|0.00
|0.00
|-0.13
|15122210
|2007.03.27 20:44
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3347
|0.0000
|1.3327
|2007.03.28 08:36
|1.3327
|-0.09
|0.00
|0.00
|3.60
|15122211
|2007.03.27 20:45
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9652
|0.0000
|1.9632
|2007.03.27 21:20
|1.9653
|-0.05
|0.00
|0.00
|-0.10
|15122250
|2007.03.27 20:54
|sell
|0.15
|usdjpym
|117.83
|0.00
|117.63
|2007.03.28 01:24
|117.63
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.55
|15122251
|2007.03.27 20:54
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9660
|0.0000
|1.9680
|2007.03.28 09:52
|1.9637
|-0.05
|0.00
|0.00
|-2.30
|15122254
|2007.03.27 20:55
|sell
|0.18
|usdchfm
|1.2130
|0.0000
|1.2110
|2007.03.27 21:09
|1.2110
|-0.07
|0.00
|0.00
|2.97
|15122327
|2007.03.27 21:01
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3353
|0.0000
|1.3373
|2007.03.28 11:43
|1.3352
|-0.09
|0.00
|0.00
|-0.18
|15122375
|2007.03.27 21:02
|buy
|0.36
|usdchfm
|1.2121
|0.0000
|1.2141
|2007.03.28 07:40
|1.2141
|-0.15
|0.00
|0.00
|5.93
|15122497
|2007.03.27 21:03
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9672
|0.0000
|1.9652
|2007.03.27 21:20
|1.9652
|-0.10
|0.00
|0.00
|4.00
|15122750
|2007.03.27 21:09
|sell
|0.18
|usdchfm
|1.2106
|0.0000
|1.2086
|2007.03.28 11:43
|1.2105
|-0.07
|0.00
|0.00
|0.15
|15123067
|2007.03.27 21:16
|buy
|0.30
|usdjpym
|117.70
|0.00
|117.90
|2007.03.27 21:36
|117.90
|-0.13
|0.00
|0.00
|5.09
|15123242
|2007.03.27 21:20
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9649
|0.0000
|1.9629
|2007.03.28 06:01
|1.9629
|-0.05
|0.00
|0.00
|2.00
|15123428
|2007.03.27 21:36
|buy
|0.15
|usdjpym
|117.93
|0.00
|118.13
|2007.03.28 06:00
|117.29
|-0.06
|0.00
|0.00
|-8.18
|15126175
|2007.03.28 01:19
|buy
|0.30
|usdjpym
|117.73
|0.00
|117.93
|2007.03.28 06:00
|117.29
|-0.13
|0.00
|0.00
|-11.25
|15126312
|2007.03.28 01:24
|sell
|0.15
|usdjpym
|117.56
|0.00
|117.36
|2007.03.28 04:25
|117.36
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.56
|15126505
|2007.03.28 01:27
|buy
|0.60
|usdjpym
|117.53
|0.00
|117.73
|2007.03.28 06:00
|117.30
|-0.26
|0.00
|0.00
|-11.76
|15128605
|2007.03.28 04:25
|buy
|1.20
|usdjpym
|117.30
|0.00
|117.50
|2007.03.28 06:00
|117.30
|-0.51
|0.00
|0.00
|0.00
|15128607
|2007.03.28 04:26
|sell
|0.15
|usdjpym
|117.28
|0.00
|117.08
|2007.03.28 12:30
|117.08
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.56
|15128767
|2007.03.28 04:31
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9640
|0.0000
|1.9660
|2007.03.28 09:52
|1.9638
|-0.10
|0.00
|0.00
|-0.40
|15130500
|2007.03.28 05:11
|buy
|2.40
|usdjpym
|117.12
|0.00
|117.30
|2007.03.28 05:59
|117.30
|-1.02
|0.00
|0.00
|36.83
|15131068
|2007.03.28 06:00
|buy
|0.15
|usdjpym
|117.33
|0.00
|117.53
|2007.03.28 15:21
|116.69
|-0.06
|0.00
|0.00
|-8.23
|15131124
|2007.03.28 06:01
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9625
|0.0000
|1.9605
|2007.03.28 08:30
|1.9621
|-0.05
|0.00
|0.00
|0.40
|15131656
|2007.03.28 06:22
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9645
|0.0000
|1.9625
|2007.03.28 08:30
|1.9625
|-0.10
|0.00
|0.00
|4.00
|15131879
|2007.03.28 06:33
|sell
|0.36
|usdchfm
|1.2126
|0.0000
|1.2106
|2007.03.28 11:43
|1.2106
|-0.15
|0.00
|0.00
|5.95
|15133072
|2007.03.28 07:34
|buy
|0.36
|eurusdm
|1.3333
|0.0000
|1.3353
|2007.03.28 11:43
|1.3353
|-0.18
|0.00
|0.00
|7.20
|15133328
|2007.03.28 07:40
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2146
|0.0000
|1.2166
|2007.03.28 15:10
|1.2109
|-0.07
|0.00
|0.00
|-5.50
|15134408
|2007.03.28 08:26
|buy
|0.36
|usdchfm
|1.2126
|0.0000
|1.2146
|2007.03.28 15:10
|1.2107
|-0.15
|0.00
|0.00
|-5.65
|15134818
|2007.03.28 08:30
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9617
|0.0000
|1.9637
|2007.03.28 09:52
|1.9637
|-0.20
|0.00
|0.00
|8.00
|15134854
|2007.03.28 08:30
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9606
|0.0000
|1.9586
|2007.03.28 15:15
|1.9645
|-0.05
|0.00
|0.00
|-3.90
|15135505
|2007.03.28 08:36
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3325
|0.0000
|1.3305
|2007.03.28 15:30
|1.3344
|-0.09
|0.00
|0.00
|-3.42
|15136323
|2007.03.28 08:48
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9626
|0.0000
|1.9606
|2007.03.28 15:15
|1.9646
|-0.10
|0.00
|0.00
|-4.00
|15139252
|2007.03.28 09:52
|sell
|0.36
|eurusdm
|1.3345
|0.0000
|1.3325
|2007.03.28 15:30
|1.3345
|-0.18
|0.00
|0.00
|0.00
|15139300
|2007.03.28 09:52
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9640
|0.0000
|1.9660
|2007.03.28 12:31
|1.9660
|-0.05
|0.00
|0.00
|2.00
|15141129
|2007.03.28 10:43
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9646
|0.0000
|1.9626
|2007.03.28 15:14
|1.9647
|-0.20
|0.00
|0.00
|-0.40
|15143240
|2007.03.28 11:43
|buy
|0.72
|usdchfm
|1.2106
|0.0000
|1.2126
|2007.03.28 15:10
|1.2106
|-0.30
|0.00
|0.00
|0.00
|15143299
|2007.03.28 11:43
|sell
|0.18
|usdchfm
|1.2100
|0.0000
|1.2080
|2007.03.29 09:29
|1.2141
|-0.07
|0.00
|0.00
|-6.08
|15143406
|2007.03.28 11:44
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3353
|0.0000
|1.3373
|2007.03.28 15:01
|1.3373
|-0.09
|0.00
|0.00
|3.60
|15145099
|2007.03.28 12:18
|buy
|0.30
|usdjpym
|117.13
|0.00
|117.33
|2007.03.28 15:20
|116.71
|-0.13
|0.00
|0.00
|-10.80
|15146691
|2007.03.28 12:30
|sell
|0.15
|usdjpym
|117.03
|0.00
|116.83
|2007.03.28 13:51
|116.83
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.57
|15146851
|2007.03.28 12:31
|buy
|0.12
|gbpusdm
|1.9666
|0.0000
|1.9686
|2007.03.29 04:00
|1.9645
|-0.06
|0.00
|0.00
|-2.52
|15147540
|2007.03.28 12:35
|buy
|0.60
|usdjpym
|116.92
|0.00
|117.12
|2007.03.28 15:20
|116.72
|-0.26
|0.00
|0.00
|-10.28
|15148269
|2007.03.28 12:48
|sell
|0.96
|gbpusdm
|1.9666
|0.0000
|1.9646
|2007.03.28 15:14
|1.9646
|-0.48
|0.00
|0.00
|19.20
|15151144
|2007.03.28 13:51
|sell
|0.15
|usdjpym
|116.80
|0.00
|116.60
|2007.03.28 14:34
|116.60
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.57
|15152141
|2007.03.28 14:02
|buy
|1.20
|usdjpym
|116.72
|0.00
|116.92
|2007.03.28 15:20
|116.73
|-0.52
|0.00
|0.00
|1.03
|15153355
|2007.03.28 14:16
|sell
|0.72
|eurusdm
|1.3366
|0.0000
|1.3346
|2007.03.28 15:30
|1.3346
|-0.36
|0.00
|0.00
|14.40
|15154970
|2007.03.28 14:34
|sell
|0.15
|usdjpym
|116.56
|0.00
|116.36
|2007.03.29 00:53
|116.79
|-0.06
|0.00
|0.00
|-2.95
|15155236
|2007.03.28 14:35
|buy
|2.40
|usdjpym
|116.52
|0.00
|116.72
|2007.03.28 15:20
|116.72
|-1.03
|0.00
|0.00
|41.12
|15157307
|2007.03.28 14:47
|buy
|1.44
|usdchfm
|1.2088
|0.0000
|1.2106
|2007.03.28 15:10
|1.2106
|-0.60
|0.00
|0.00
|21.41
|15160582
|2007.03.28 15:01
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3375
|0.0000
|1.3395
|2007.03.29 08:27
|1.3334
|-0.09
|0.00
|0.00
|-7.38
|15162804
|2007.03.28 15:10
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2113
|0.0000
|1.2133
|2007.03.28 15:36
|1.2133
|-0.07
|0.00
|0.00
|2.97
|15163100
|2007.03.28 15:13
|buy
|0.36
|eurusdm
|1.3355
|0.0000
|1.3375
|2007.03.29 08:27
|1.3335
|-0.18
|0.00
|0.00
|-7.20
|15163323
|2007.03.28 15:14
|buy
|0.24
|gbpusdm
|1.9646
|0.0000
|1.9666
|2007.03.29 04:00
|1.9646
|-0.12
|0.00
|0.00
|0.00
|15163455
|2007.03.28 15:15
|sell
|0.12
|gbpusdm
|1.9642
|0.0000
|1.9622
|2007.03.28 15:54
|1.9622
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.40
|15164299
|2007.03.28 15:21
|buy
|0.15
|usdjpym
|116.74
|0.00
|116.94
|2007.03.28 16:52
|116.94
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.57
|15164958
|2007.03.28 15:25
|sell
|0.36
|usdchfm
|1.2120
|0.0000
|1.2100
|2007.03.29 09:29
|1.2142
|-0.15
|0.00
|0.00
|-6.52
|15165719
|2007.03.28 15:30
|sell
|0.30
|usdjpym
|116.77
|0.00
|116.57
|2007.03.29 00:53
|116.78
|-0.13
|0.00
|0.00
|-0.26
|15165767
|2007.03.28 15:30
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3341
|0.0000
|1.3321
|2007.03.28 18:35
|1.3321
|-0.09
|0.00
|0.00
|3.60
|15166866
|2007.03.28 15:36
|buy
|0.72
|eurusdm
|1.3335
|0.0000
|1.3355
|2007.03.29 08:27
|1.3334
|-0.36
|0.00
|0.00
|-0.72
|15166900
|2007.03.28 15:36
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2137
|0.0000
|1.2157
|2007.03.28 16:24
|1.2157
|-0.07
|0.00
|0.00
|2.96
|15167866
|2007.03.28 15:41
|sell
|0.72
|usdchfm
|1.2140
|0.0000
|1.2120
|2007.03.29 09:29
|1.2140
|-0.30
|0.00
|0.00
|0.00
|15169268
|2007.03.28 15:53
|buy
|0.48
|gbpusdm
|1.9626
|0.0000
|1.9646
|2007.03.29 04:00
|1.9646
|-0.24
|0.00
|0.00
|9.60
|15169358
|2007.03.28 15:54
|sell
|0.12
|gbpusdm
|1.9618
|0.0000
|1.9598
|2007.03.30 07:18
|1.9619
|-0.06
|0.00
|0.00
|-0.12
|15173770
|2007.03.28 16:24
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2161
|0.0000
|1.2181
|2007.03.29 12:31
|1.2162
|-0.07
|0.00
|0.00
|0.15
|15173805
|2007.03.28 16:24
|sell
|1.44
|usdchfm
|1.2161
|0.0000
|1.2141
|2007.03.29 09:28
|1.2141
|-0.59
|0.00
|0.00
|23.72
|15176406
|2007.03.28 16:52
|buy
|0.15
|usdjpym
|116.97
|0.00
|117.17
|2007.03.29 01:44
|116.98
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.13
|15176417
|2007.03.28 16:52
|sell
|0.60
|usdjpym
|116.97
|0.00
|116.77
|2007.03.29 00:53
|116.77
|-0.26
|0.00
|0.00
|10.28
|15180441
|2007.03.28 18:35
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3319
|0.0000
|1.3299
|2007.03.29 12:36
|1.3321
|-0.09
|0.00
|0.00
|-0.36
|15181814
|2007.03.28 19:29
|buy
|1.44
|eurusdm
|1.3315
|0.0000
|1.3335
|2007.03.29 08:27
|1.3335
|-0.72
|0.00
|0.00
|28.80
|15190314
|2007.03.29 00:53
|sell
|0.15
|usdjpym
|116.75
|0.00
|116.55
|2007.03.30 00:50
|118.03
|-0.06
|0.00
|0.00
|-16.27
|15190377
|2007.03.29 00:54
|buy
|0.30
|usdjpym
|116.77
|0.00
|116.97
|2007.03.29 01:43
|116.97
|-0.13
|0.00
|0.00
|5.13
|15191553
|2007.03.29 01:44
|sell
|0.30
|usdjpym
|116.97
|0.00
|116.77
|2007.03.30 00:50
|118.02
|-0.13
|0.00
|0.00
|-26.69
|15191554
|2007.03.29 01:44
|buy
|0.15
|usdjpym
|116.99
|0.00
|117.19
|2007.03.29 03:50
|117.19
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.56
|15194466
|2007.03.29 03:43
|sell
|0.24
|gbpusdm
|1.9638
|0.0000
|1.9618
|2007.03.30 07:18
|1.9618
|-0.12
|0.00
|0.00
|4.80
|15194629
|2007.03.29 03:45
|sell
|0.60
|usdjpym
|117.17
|0.00
|116.97
|2007.03.30 00:50
|118.03
|-0.26
|0.00
|0.00
|-43.72
|15194770
|2007.03.29 03:50
|buy
|0.15
|usdjpym
|117.22
|0.00
|117.42
|2007.03.29 07:00
|117.42
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.55
|15195330
|2007.03.29 04:01
|buy
|0.12
|gbpusdm
|1.9650
|0.0000
|1.9670
|2007.03.30 03:30
|1.9652
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.24
|15198992
|2007.03.29 06:37
|sell
|1.20
|usdjpym
|117.37
|0.00
|117.17
|2007.03.30 00:50
|118.02
|-0.51
|0.00
|0.00
|-66.09
|15199633
|2007.03.29 07:00
|buy
|0.15
|usdjpym
|117.45
|0.00
|117.65
|2007.03.29 12:31
|117.65
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.55
|15201304
|2007.03.29 08:27
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3337
|0.0000
|1.3357
|2007.03.29 13:48
|1.3338
|-0.09
|0.00
|0.00
|0.18
|15202103
|2007.03.29 08:53
|sell
|0.36
|eurusdm
|1.3341
|0.0000
|1.3321
|2007.03.29 12:36
|1.3321
|-0.18
|0.00
|0.00
|7.20
|15204054
|2007.03.29 09:29
|buy
|0.36
|usdchfm
|1.2141
|0.0000
|1.2161
|2007.03.29 12:31
|1.2161
|-0.15
|0.00
|0.00
|5.92
|15204059
|2007.03.29 09:29
|sell
|0.18
|usdchfm
|1.2138
|0.0000
|1.2118
|2007.03.29 16:14
|1.2157
|-0.07
|0.00
|0.00
|-2.81
|15212909
|2007.03.29 12:30
|sell
|0.36
|usdchfm
|1.2158
|0.0000
|1.2138
|2007.03.29 16:14
|1.2159
|-0.15
|0.00
|0.00
|-0.30
|15213137
|2007.03.29 12:31
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2167
|0.0000
|1.2187
|2007.03.30 07:37
|1.2187
|-0.07
|0.00
|0.00
|2.95
|15213154
|2007.03.29 12:31
|sell
|2.40
|usdjpym
|117.58
|0.00
|117.38
|2007.03.30 00:50
|118.01
|-1.02
|0.00
|0.00
|-87.45
|15213378
|2007.03.29 12:31
|buy
|0.15
|usdjpym
|117.68
|0.00
|117.88
|2007.03.29 14:17
|117.88
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.54
|15213985
|2007.03.29 12:36
|buy
|0.24
|gbpusdm
|1.9630
|0.0000
|1.9650
|2007.03.30 03:30
|1.9650
|-0.12
|0.00
|0.00
|4.80
|15214013
|2007.03.29 12:36
|sell
|4.80
|usdjpym
|117.78
|0.00
|117.58
|2007.03.30 00:50
|118.00
|-2.04
|0.00
|0.00
|-89.49
|15214266
|2007.03.29 12:36
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3318
|0.0000
|1.3298
|2007.03.30 07:56
|1.3317
|-0.09
|0.00
|0.00
|0.18
|15214320
|2007.03.29 12:36
|sell
|0.72
|usdchfm
|1.2179
|0.0000
|1.2159
|2007.03.29 16:14
|1.2159
|-0.30
|0.00
|0.00
|11.84
|15214375
|2007.03.29 12:36
|buy
|0.36
|eurusdm
|1.3317
|0.0000
|1.3337
|2007.03.29 13:48
|1.3337
|-0.18
|0.00
|0.00
|7.20
|15219322
|2007.03.29 13:48
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3339
|0.0000
|1.3359
|2007.03.30 13:00
|1.3315
|-0.09
|0.00
|0.00
|-4.32
|15219553
|2007.03.29 13:53
|sell
|0.36
|eurusdm
|1.3338
|0.0000
|1.3318
|2007.03.30 07:56
|1.3318
|-0.18
|0.00
|0.00
|7.20
|15221437
|2007.03.29 14:17
|buy
|0.15
|usdjpym
|117.91
|0.00
|118.11
|2007.03.29 17:12
|117.91
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.00
|15223848
|2007.03.29 16:14
|buy
|0.30
|usdjpym
|117.71
|0.00
|117.91
|2007.03.29 17:12
|117.91
|-0.13
|0.00
|0.00
|5.09
|15223913
|2007.03.29 16:14
|sell
|0.18
|usdchfm
|1.2154
|0.0000
|1.2134
|2007.03.30 13:03
|1.2205
|-0.07
|0.00
|0.00
|-7.52
|15224705
|2007.03.29 17:02
|sell
|0.36
|usdchfm
|1.2174
|0.0000
|1.2154
|2007.03.30 13:03
|1.2207
|-0.15
|0.00
|0.00
|-9.73
|15224909
|2007.03.29 17:12
|buy
|0.15
|usdjpym
|117.93
|0.00
|118.13
|2007.03.29 23:30
|118.13
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.54
|15225185
|2007.03.29 17:36
|sell
|9.60
|usdjpym
|117.98
|0.00
|117.78
|2007.03.30 00:49
|117.99
|-4.08
|0.00
|0.00
|-8.14
|15229328
|2007.03.29 23:30
|buy
|0.15
|usdjpym
|118.16
|0.00
|118.36
|2007.03.30 03:45
|117.72
|-0.06
|0.00
|0.00
|-5.61
|15230235
|2007.03.30 00:11
|sell
|19.20
|usdjpym
|118.18
|0.00
|117.98
|2007.03.30 00:49
|117.98
|-8.16
|0.00
|0.00
|325.48
|15230644
|2007.03.30 00:51
|sell
|0.15
|usdjpym
|117.99
|0.00
|117.79
|2007.03.30 01:37
|117.79
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.55
|15230674
|2007.03.30 00:52
|buy
|0.30
|usdjpym
|117.96
|0.00
|118.16
|2007.03.30 03:45
|117.74
|-0.13
|0.00
|0.00
|-5.61
|15231927
|2007.03.30 01:37
|sell
|0.15
|usdjpym
|117.76
|0.00
|117.56
|2007.03.30 02:26
|117.56
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.55
|15232130
|2007.03.30 02:01
|buy
|0.60
|usdjpym
|117.75
|0.00
|117.95
|2007.03.30 03:45
|117.75
|-0.26
|0.00
|0.00
|0.00
|15232728
|2007.03.30 02:26
|sell
|0.15
|usdjpym
|117.53
|0.00
|118.09
|2007.03.30 14:59
|118.09
|-0.06
|0.00
|0.00
|-7.11
|15232745
|2007.03.30 02:26
|buy
|1.20
|usdjpym
|117.55
|0.00
|117.75
|2007.03.30 03:45
|117.75
|-0.51
|0.00
|0.00
|20.38
|15234074
|2007.03.30 03:30
|buy
|0.12
|gbpusdm
|1.9655
|0.0000
|1.9675
|2007.03.30 08:18
|1.9571
|-0.06
|0.00
|0.00
|-10.08
|15234412
|2007.03.30 03:45
|sell
|0.30
|usdjpym
|117.73
|0.00
|118.09
|2007.03.30 14:59
|118.09
|-0.13
|0.00
|0.00
|-9.15
|15234444
|2007.03.30 03:45
|buy
|0.15
|usdjpym
|117.76
|0.00
|117.96
|2007.03.30 07:26
|117.96
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.54
|15234748
|2007.03.30 04:02
|buy
|0.24
|gbpusdm
|1.9635
|0.0000
|1.9655
|2007.03.30 08:18
|1.9572
|-0.12
|0.00
|0.00
|-15.12
|15237163
|2007.03.30 07:18
|sell
|0.12
|gbpusdm
|1.9616
|0.0000
|1.9596
|2007.03.30 07:33
|1.9596
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.40
|15237167
|2007.03.30 07:18
|buy
|0.48
|gbpusdm
|1.9615
|0.0000
|1.9635
|2007.03.30 08:18
|1.9571
|-0.24
|0.00
|0.00
|-21.12
|15237520
|2007.03.30 07:26
|sell
|0.60
|usdjpym
|117.93
|0.00
|118.09
|2007.03.30 14:59
|118.09
|-0.26
|0.00
|0.00
|-8.13
|15237531
|2007.03.30 07:27
|buy
|0.15
|usdjpym
|117.98
|0.00
|118.23
|2007.03.30 08:06
|117.99
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.13
|15237801
|2007.03.30 07:33
|sell
|0.12
|gbpusdm
|1.9592
|0.0000
|1.9572
|2007.03.30 07:53
|1.9572
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.40
|15237818
|2007.03.30 07:33
|buy
|0.96
|gbpusdm
|1.9594
|0.0000
|1.9614
|2007.03.30 08:18
|1.9571
|-0.48
|0.00
|0.00
|-22.08
|15238216
|2007.03.30 07:37
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2191
|0.0000
|1.2215
|2007.03.30 10:52
|1.2215
|-0.07
|0.00
|0.00
|3.54
|15238819
|2007.03.30 07:53
|buy
|1.92
|gbpusdm
|1.9574
|0.0000
|1.9594
|2007.03.30 08:18
|1.9572
|-0.96
|0.00
|0.00
|-3.84
|15238874
|2007.03.30 07:53
|sell
|0.12
|gbpusdm
|1.9558
|0.0000
|1.9538
|2007.03.30 12:30
|1.9581
|-0.06
|0.00
|0.00
|-2.76
|15238939
|2007.03.30 07:53
|buy
|3.84
|gbpusdm
|1.9552
|0.0000
|1.9572
|2007.03.30 08:18
|1.9572
|-1.92
|0.00
|0.00
|76.80
|15239256
|2007.03.30 07:55
|sell
|0.72
|usdchfm
|1.2194
|0.0000
|1.2170
|2007.03.30 13:03
|1.2209
|-0.30
|0.00
|0.00
|-8.85
|15239354
|2007.03.30 07:56
|buy
|0.36
|eurusdm
|1.3319
|0.0000
|1.3339
|2007.03.30 13:00
|1.3314
|-0.18
|0.00
|0.00
|-1.80
|15239406
|2007.03.30 07:56
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3312
|0.0000
|1.3292
|2007.03.30 12:39
|1.3292
|-0.09
|0.00
|0.00
|3.60
|15241218
|2007.03.30 08:18
|buy
|0.12
|gbpusdm
|1.9574
|0.0000
|1.9594
|2007.03.30 11:48
|1.9594
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.40
|15241338
|2007.03.30 08:20
|sell
|0.24
|gbpusdm
|1.9578
|0.0000
|1.9558
|2007.03.30 12:30
|1.9579
|-0.12
|0.00
|0.00
|-0.24
|15241440
|2007.03.30 08:22
|sell
|1.20
|usdjpym
|118.14
|0.00
|118.09
|2007.03.30 14:59
|118.09
|-0.51
|0.00
|0.00
|5.08
|15246625
|2007.03.30 10:52
|sell
|1.44
|usdchfm
|1.2214
|0.0000
|1.2190
|2007.03.30 13:02
|1.2210
|-0.59
|0.00
|0.00
|4.72
|15246637
|2007.03.30 10:52
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2218
|0.0000
|1.2242
|2007.03.30 12:38
|1.2222
|-0.07
|0.00
|0.00
|0.59
|15248688
|2007.03.30 11:48
|buy
|0.12
|gbpusdm
|1.9599
|0.0000
|1.9619
|2007.03.30 13:24
|1.9578
|-0.06
|0.00
|0.00
|-2.52
|15248701
|2007.03.30 11:48
|sell
|0.48
|gbpusdm
|1.9599
|0.0000
|1.9579
|2007.03.30 12:30
|1.9579
|-0.24
|0.00
|0.00
|9.60
|15249229
|2007.03.30 12:00
|buy
|0.36
|usdchfm
|1.2198
|0.0000
|1.2222
|2007.03.30 12:38
|1.2222
|-0.15
|0.00
|0.00
|7.07
|15251326
|2007.03.30 12:30
|buy
|0.24
|gbpusdm
|1.9579
|0.0000
|1.9599
|2007.03.30 13:24
|1.9579
|-0.12
|0.00
|0.00
|0.00
|15251339
|2007.03.30 12:30
|sell
|0.12
|gbpusdm
|1.9574
|0.0000
|1.9554
|2007.03.30 15:55
|1.9682
|-0.06
|0.00
|0.00
|-12.96
|15251957
|2007.03.30 12:38
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2226
|0.0000
|1.2250
|2007.03.30 14:14
|1.2230
|-0.07
|0.00
|0.00
|0.59
|15252026
|2007.03.30 12:39
|sell
|2.40
|usdjpym
|118.34
|0.00
|118.09
|2007.03.30 14:59
|118.09
|-1.01
|0.00
|0.00
|50.81
|15252081
|2007.03.30 12:39
|buy
|0.72
|eurusdm
|1.3295
|0.0000
|1.3315
|2007.03.30 13:00
|1.3315
|-0.36
|0.00
|0.00
|14.40
|15252121
|2007.03.30 12:39
|buy
|0.48
|gbpusdm
|1.9559
|0.0000
|1.9579
|2007.03.30 13:24
|1.9579
|-0.24
|0.00
|0.00
|9.60
|15252193
|2007.03.30 12:39
|sell
|2.88
|usdchfm
|1.2234
|0.0000
|1.2210
|2007.03.30 13:02
|1.2210
|-1.18
|0.00
|0.00
|56.61
|15252240
|2007.03.30 12:39
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3289
|0.0000
|1.3269
|2007.03.30 14:07
|1.3289
|-0.09
|0.00
|0.00
|0.00
|15253004
|2007.03.30 12:51
|sell
|0.36
|eurusdm
|1.3309
|0.0000
|1.3289
|2007.03.30 14:07
|1.3289
|-0.18
|0.00
|0.00
|7.20
|15253593
|2007.03.30 13:00
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3316
|0.0000
|1.3336
|2007.03.30 15:08
|1.3316
|-0.09
|0.00
|0.00
|0.00
|15253839
|2007.03.30 13:03
|buy
|0.36
|usdchfm
|1.2206
|0.0000
|1.2230
|2007.03.30 14:13
|1.2230
|-0.15
|0.00
|0.00
|7.06
|15253888
|2007.03.30 13:03
|sell
|0.18
|usdchfm
|1.2203
|0.0000
|1.2179
|2007.03.30 15:14
|1.2185
|-0.07
|0.00
|0.00
|2.66
|15255396
|2007.03.30 13:25
|buy
|0.12
|gbpusdm
|1.9583
|0.0000
|1.9603
|2007.03.30 14:35
|1.9583
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.00
|15259563
|2007.03.30 14:04
|sell
|0.36
|usdchfm
|1.2223
|0.0000
|1.2199
|2007.03.30 15:14
|1.2199
|-0.15
|0.00
|0.00
|7.08
|15259627
|2007.03.30 14:05
|buy
|0.24
|gbpusdm
|1.9563
|0.0000
|1.9583
|2007.03.30 14:35
|1.9583
|-0.12
|0.00
|0.00
|4.80
|15259759
|2007.03.30 14:07
|buy
|0.36
|eurusdm
|1.3296
|0.0000
|1.3316
|2007.03.30 15:08
|1.3316
|-0.18
|0.00
|0.00
|7.20
|15259924
|2007.03.30 14:08
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3289
|0.0000
|1.3269
|2007.03.30 15:55
|1.3374
|-0.09
|0.00
|0.00
|-15.30
|15260319
|2007.03.30 14:14
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2233
|0.0000
|1.2257
|2007.03.30 15:34
|1.2126
|-0.07
|0.00
|0.00
|-15.88
|15261760
|2007.03.30 14:35
|buy
|0.12
|gbpusdm
|1.9586
|0.0000
|1.9606
|2007.03.30 14:59
|1.9606
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.40
|15262009
|2007.03.30 14:39
|sell
|0.24
|gbpusdm
|1.9594
|0.0000
|1.9574
|2007.03.30 15:55
|1.9681
|-0.12
|0.00
|0.00
|-20.88
|15263447
|2007.03.30 14:59
|buy
|0.12
|gbpusdm
|1.9610
|0.0000
|1.9630
|2007.03.30 15:08
|1.9630
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.40
|15263455
|2007.03.30 14:59
|buy
|0.36
|usdchfm
|1.2213
|0.0000
|1.2237
|2007.03.30 15:34
|1.2125
|-0.15
|0.00
|0.00
|-26.13
|15263465
|2007.03.30 14:59
|sell
|0.36
|eurusdm
|1.3309
|0.0000
|1.3289
|2007.03.30 15:55
|1.3375
|-0.18
|0.00
|0.00
|-23.76
|15263613
|2007.03.30 14:59
|sell
|0.48
|gbpusdm
|1.9614
|0.0000
|1.9594
|2007.03.30 15:55
|1.9678
|-0.24
|0.00
|0.00
|-30.72
|15264642
|2007.03.30 15:08
|buy
|0.12
|gbpusdm
|1.9632
|0.0000
|1.9652
|2007.03.30 15:14
|1.9652
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.40
|15264651
|2007.03.30 15:08
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3317
|0.0000
|1.3337
|2007.03.30 15:17
|1.3337
|-0.09
|0.00
|0.00
|3.60
|15265437
|2007.03.30 15:14
|buy
|0.72
|usdchfm
|1.2193
|0.0000
|1.2217
|2007.03.30 15:34
|1.2126
|-0.30
|0.00
|0.00
|-39.78
|15265501
|2007.03.30 15:14
|sell
|0.96
|gbpusdm
|1.9641
|0.0000
|1.9621
|2007.03.30 15:55
|1.9677
|-0.48
|0.00
|0.00
|-34.56
|15265626
|2007.03.30 15:14
|sell
|0.18
|usdchfm
|1.2178
|0.0000
|1.2154
|2007.03.30 15:21
|1.2154
|-0.07
|0.00
|0.00
|3.55
|15265683
|2007.03.30 15:14
|sell
|0.72
|eurusdm
|1.3329
|0.0000
|1.3309
|2007.03.30 15:55
|1.3373
|-0.36
|0.00
|0.00
|-31.68
|15265711
|2007.03.30 15:14
|buy
|0.12
|gbpusdm
|1.9656
|0.0000
|1.9673
|2007.03.30 15:20
|1.9673
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.04
|15266124
|2007.03.30 15:17
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3346
|0.0000
|1.3366
|2007.03.30 15:27
|1.3366
|-0.09
|0.00
|0.00
|3.60
|15266147
|2007.03.30 15:17
|buy
|1.44
|usdchfm
|1.2162
|0.0000
|1.2186
|2007.03.30 15:34
|1.2126
|-0.59
|0.00
|0.00
|-42.75
|15266257
|2007.03.30 15:17
|sell
|1.44
|eurusdm
|1.3349
|0.0000
|1.3329
|2007.03.30 15:55
|1.3372
|-0.72
|0.00
|0.00
|-33.12
|15266296
|2007.03.30 15:17
|sell
|1.92
|gbpusdm
|1.9662
|0.0000
|1.9642
|2007.03.30 15:55
|1.9682
|-0.96
|0.00
|0.00
|-38.40
|15266703
|2007.03.30 15:20
|buy
|0.12
|gbpusdm
|1.9682
|0.0000
|1.9702
|2007.03.30 15:29
|1.9702
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.40
|15266963
|2007.03.30 15:21
|sell
|0.18
|usdchfm
|1.2144
|0.0000
|1.2120
|2007.03.30 15:29
|1.2120
|-0.07
|0.00
|0.00
|3.56
|15266985
|2007.03.30 15:21
|sell
|3.84
|gbpusdm
|1.9686
|0.0000
|1.9666
|2007.03.30 15:55
|1.9687
|-1.92
|0.00
|0.00
|-3.84
|15267917
|2007.03.30 15:26
|buy
|2.88
|usdchfm
|1.2142
|0.0000
|1.2166
|2007.03.30 15:34
|1.2124
|-1.18
|0.00
|0.00
|-42.76
|15268000
|2007.03.30 15:27
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3369
|0.0000
|1.3389
|2007.03.30 15:29
|1.3389
|-0.09
|0.00
|0.00
|3.60
|15268031
|2007.03.30 15:27
|sell
|2.88
|eurusdm
|1.3370
|0.0000
|1.3350
|2007.03.30 15:55
|1.3374
|-1.44
|0.00
|0.00
|-11.52
|15268794
|2007.03.30 15:29
|buy
|5.76
|usdchfm
|1.2122
|0.0000
|1.2146
|2007.03.30 15:34
|1.2126
|-2.39
|0.00
|0.00
|19.00
|15268858
|2007.03.30 15:29
|sell
|0.18
|usdchfm
|1.2116
|0.0000
|1.2092
|2007.03.30 15:48
|1.2092
|-0.07
|0.00
|0.00
|3.57
|15268895
|2007.03.30 15:29
|buy
|0.12
|gbpusdm
|1.9708
|0.0000
|1.9728
|2007.03.30 15:46
|1.9708
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.00
|15269061
|2007.03.30 15:29
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3393
|0.0000
|1.3413
|2007.04.02 12:52
|1.3371
|-0.09
|0.00
|0.00
|-3.96
|15269230
|2007.03.30 15:30
|buy
|11.52
|usdchfm
|1.2102
|0.0000
|1.2126
|2007.03.30 15:34
|1.2126
|-4.78
|0.00
|0.00
|228.01
|15269288
|2007.03.30 15:30
|sell
|5.76
|eurusdm
|1.3390
|0.0000
|1.3370
|2007.03.30 15:55
|1.3370
|-2.88
|0.00
|0.00
|115.20
|15269912
|2007.03.30 15:32
|buy
|0.24
|gbpusdm
|1.9688
|0.0000
|1.9708
|2007.03.30 15:46
|1.9708
|-0.12
|0.00
|0.00
|4.80
|15272029
|2007.03.30 15:44
|sell
|7.68
|gbpusdm
|1.9707
|0.0000
|1.9687
|2007.03.30 15:55
|1.9687
|-3.84
|0.00
|0.00
|153.60
|15272590
|2007.03.30 15:46
|buy
|0.12
|gbpusdm
|1.9712
|0.0000
|1.9732
|2007.04.02 05:29
|1.9693
|-0.06
|0.00
|0.00
|-2.28
|15273267
|2007.03.30 15:49
|sell
|0.18
|usdchfm
|1.2088
|0.0000
|1.2064
|2007.04.02 07:29
|1.2145
|-0.07
|0.00
|0.00
|-8.45
|15273765
|2007.03.30 15:51
|sell
|0.36
|usdchfm
|1.2108
|0.0000
|1.2084
|2007.04.02 07:29
|1.2146
|-0.15
|0.00
|0.00
|-11.26
|15274599
|2007.03.30 15:55
|buy
|0.24
|gbpusdm
|1.9692
|0.0000
|1.9712
|2007.04.02 05:29
|1.9692
|-0.12
|0.00
|0.00
|0.00
|15274720
|2007.03.30 15:55
|buy
|0.36
|eurusdm
|1.3371
|0.0000
|1.3391
|2007.04.02 12:52
|1.3372
|-0.18
|0.00
|0.00
|0.36
|15274951
|2007.03.30 15:55
|sell
|0.72
|usdchfm
|1.2129
|0.0000
|1.2105
|2007.04.02 07:29
|1.2146
|-0.30
|0.00
|0.00
|-10.08
|15275641
|2007.03.30 16:00
|sell
|0.12
|gbpusdm
|1.9683
|0.0000
|1.9663
|2007.04.03 08:00
|1.9788
|-0.06
|0.00
|0.00
|-12.60
|15275670
|2007.03.30 16:00
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2127
|0.0000
|1.2151
|2007.03.30 18:57
|1.2151
|-0.07
|0.00
|0.00
|3.56
|15275691
|2007.03.30 16:00
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3374
|0.0000
|1.3354
|2007.03.30 19:00
|1.3354
|-0.09
|0.00
|0.00
|3.60
|15286873
|2007.03.30 18:57
|sell
|1.44
|usdchfm
|1.2149
|0.0000
|1.2125
|2007.04.02 07:28
|1.2145
|-0.59
|0.00
|0.00
|4.74
|15286953
|2007.03.30 18:57
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2155
|0.0000
|1.2179
|2007.04.02 00:20
|1.2159
|-0.07
|0.00
|0.00
|0.59
|15287040
|2007.03.30 19:00
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3352
|0.0000
|1.3332
|2007.04.02 00:18
|1.3350
|-0.09
|0.00
|0.00
|0.36
|15288533
|2007.04.01 22:00
|sell
|0.36
|eurusdm
|1.3372
|0.0000
|1.3352
|2007.04.02 00:18
|1.3352
|-0.18
|0.00
|0.00
|7.20
|15289422
|2007.04.01 22:14
|buy
|0.36
|usdchfm
|1.2135
|0.0000
|1.2159
|2007.04.02 00:20
|1.2159
|-0.15
|0.00
|0.00
|7.11
|15292193
|2007.04.02 00:18
|buy
|0.72
|eurusdm
|1.3351
|0.0000
|1.3371
|2007.04.02 12:52
|1.3371
|-0.36
|0.00
|0.00
|14.40
|15292207
|2007.04.02 00:18
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3348
|0.0000
|1.3328
|2007.04.03 17:45
|1.3347
|-0.09
|0.00
|0.00
|0.18
|15292212
|2007.04.02 00:18
|buy
|0.48
|gbpusdm
|1.9672
|0.0000
|1.9692
|2007.04.02 05:29
|1.9692
|-0.24
|0.00
|0.00
|9.60
|15292422
|2007.04.02 00:20
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2165
|0.0000
|1.2189
|2007.04.02 18:16
|1.2149
|-0.07
|0.00
|0.00
|-2.37
|15292878
|2007.04.02 00:32
|sell
|2.88
|usdchfm
|1.2169
|0.0000
|1.2145
|2007.04.02 07:28
|1.2145
|-1.18
|0.00
|0.00
|56.91
|15299345
|2007.04.02 05:30
|buy
|0.12
|gbpusdm
|1.9698
|0.0000
|1.9718
|2007.04.02 07:20
|1.9718
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.40
|15301868
|2007.04.02 06:31
|sell
|0.24
|gbpusdm
|1.9703
|0.0000
|1.9683
|2007.04.03 08:00
|1.9787
|-0.12
|0.00
|0.00
|-20.16
|15303745
|2007.04.02 07:20
|buy
|0.12
|gbpusdm
|1.9723
|0.0000
|1.9743
|2007.04.02 11:18
|1.9743
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.40
|15303863
|2007.04.02 07:25
|sell
|0.48
|gbpusdm
|1.9723
|0.0000
|1.9703
|2007.04.03 08:00
|1.9786
|-0.24
|0.00
|0.00
|-30.24
|15304254
|2007.04.02 07:29
|buy
|0.36
|usdchfm
|1.2144
|0.0000
|1.2168
|2007.04.02 18:16
|1.2148
|-0.15
|0.00
|0.00
|1.19
|15304258
|2007.04.02 07:29
|sell
|0.18
|usdchfm
|1.2140
|0.0000
|1.2116
|2007.04.02 14:16
|1.2127
|-0.07
|0.00
|0.00
|1.93
|15307959
|2007.04.02 11:18
|sell
|0.96
|gbpusdm
|1.9743
|0.0000
|1.9723
|2007.04.03 07:59
|1.9785
|-0.48
|0.00
|0.00
|-40.32
|15307970
|2007.04.02 11:18
|buy
|0.12
|gbpusdm
|1.9750
|0.0000
|1.9770
|2007.04.02 11:50
|1.9770
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.40
|15308988
|2007.04.02 11:50
|sell
|1.92
|gbpusdm
|1.9766
|0.0000
|1.9746
|2007.04.03 07:59
|1.9784
|-0.96
|0.00
|0.00
|-34.56
|15309023
|2007.04.02 11:50
|buy
|0.12
|gbpusdm
|1.9773
|0.0000
|1.9793
|2007.04.02 13:12
|1.9793
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.40
|15309311
|2007.04.02 11:55
|sell
|0.36
|eurusdm
|1.3368
|0.0000
|1.3348
|2007.04.03 17:44
|1.3348
|-0.18
|0.00
|0.00
|7.20
|15310256
|2007.04.02 12:24
|sell
|3.84
|gbpusdm
|1.9786
|0.0000
|1.9766
|2007.04.03 07:59
|1.9786
|-1.92
|0.00
|0.00
|0.00
|15310985
|2007.04.02 12:52
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3374
|0.0000
|1.3394
|2007.04.03 14:08
|1.3374
|-0.09
|0.00
|0.00
|0.00
|15311567
|2007.04.02 13:12
|buy
|0.12
|gbpusdm
|1.9797
|0.0000
|1.9817
|2007.04.03 06:23
|1.9799
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.24
|15313818
|2007.04.02 14:15
|buy
|0.72
|usdchfm
|1.2124
|0.0000
|1.2148
|2007.04.02 18:16
|1.2148
|-0.30
|0.00
|0.00
|14.22
|15313863
|2007.04.02 14:16
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2123
|0.0000
|1.2103
|2007.04.04 07:37
|1.2201
|-0.02
|0.00
|0.00
|-3.20
|15314190
|2007.04.02 14:33
|buy
|0.24
|gbpusdm
|1.9777
|0.0000
|1.9797
|2007.04.03 06:23
|1.9797
|-0.12
|0.00
|0.00
|4.80
|15315473
|2007.04.02 15:17
|sell
|0.36
|usdchfm
|1.2144
|0.0000
|1.2120
|2007.04.04 07:37
|1.2202
|-0.15
|0.00
|0.00
|-17.11
|15317344
|2007.04.02 18:16
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2154
|0.0000
|1.2178
|2007.04.03 08:01
|1.2170
|-0.07
|0.00
|0.00
|2.37
|15325000
|2007.04.03 05:56
|sell
|0.72
|usdchfm
|1.2164
|0.0000
|1.2140
|2007.04.04 07:37
|1.2201
|-0.30
|0.00
|0.00
|-21.83
|15325653
|2007.04.03 06:23
|buy
|0.12
|gbpusdm
|1.9802
|0.0000
|1.9822
|2007.04.03 13:20
|1.9780
|-0.06
|0.00
|0.00
|-2.64
|15326626
|2007.04.03 06:59
|sell
|7.68
|gbpusdm
|1.9806
|0.0000
|1.9786
|2007.04.03 07:59
|1.9786
|-3.84
|0.00
|0.00
|153.60
|15330148
|2007.04.03 08:16
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2174
|0.0000
|1.2198
|2007.04.03 17:33
|1.2198
|-0.07
|0.00
|0.00
|3.54
|15330884
|2007.04.03 08:59
|sell
|0.12
|gbpusdm
|1.9782
|0.0000
|1.9762
|2007.04.03 09:08
|1.9762
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.40
|15331066
|2007.04.03 09:06
|buy
|0.24
|gbpusdm
|1.9782
|0.0000
|1.9802
|2007.04.03 13:20
|1.9781
|-0.12
|0.00
|0.00
|-0.24
|15331309
|2007.04.03 09:08
|sell
|0.12
|gbpusdm
|1.9758
|0.0000
|1.9738
|2007.04.03 17:48
|1.9752
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.72
|15331330
|2007.04.03 09:08
|buy
|0.48
|gbpusdm
|1.9761
|0.0000
|1.9781
|2007.04.03 13:19
|1.9781
|-0.24
|0.00
|0.00
|9.60
|15331397
|2007.04.03 09:09
|sell
|1.44
|usdchfm
|1.2184
|0.0000
|1.2160
|2007.04.04 07:37
|1.2200
|-0.59
|0.00
|0.00
|-18.89
|15332739
|2007.04.03 09:36
|buy
|0.36
|eurusdm
|1.3354
|0.0000
|1.3374
|2007.04.03 14:08
|1.3374
|-0.18
|0.00
|0.00
|7.20
|15338685
|2007.04.03 13:20
|buy
|0.12
|gbpusdm
|1.9783
|0.0000
|1.9803
|2007.04.04 07:26
|1.9762
|-0.06
|0.00
|0.00
|-2.52
|15338816
|2007.04.03 13:24
|sell
|0.24
|gbpusdm
|1.9783
|0.0000
|1.9753
|2007.04.03 17:47
|1.9753
|-0.12
|0.00
|0.00
|7.20
|15339708
|2007.04.03 14:08
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3376
|0.0000
|1.3396
|2007.04.04 07:29
|1.3342
|-0.09
|0.00
|0.00
|-6.12
|15342606
|2007.04.03 16:24
|buy
|0.36
|eurusdm
|1.3358
|0.0000
|1.3378
|2007.04.04 07:29
|1.3343
|-0.18
|0.00
|0.00
|-5.40
|15343299
|2007.04.03 16:49
|buy
|0.24
|gbpusdm
|1.9763
|0.0000
|1.9783
|2007.04.04 07:26
|1.9763
|-0.12
|0.00
|0.00
|0.00
|15344132
|2007.04.03 17:33
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2202
|0.0000
|1.2226
|2007.04.03 18:00
|1.2226
|-0.07
|0.00
|0.00
|3.53
|15344277
|2007.04.03 17:35
|sell
|2.88
|usdchfm
|1.2204
|0.0000
|1.2180
|2007.04.04 07:37
|1.2200
|-1.18
|0.00
|0.00
|9.44
|15344658
|2007.04.03 17:45
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3346
|0.0000
|1.3326
|2007.04.03 18:00
|1.3326
|-0.09
|0.00
|0.00
|3.60
|15344857
|2007.04.03 17:48
|sell
|0.12
|gbpusdm
|1.9748
|0.0000
|1.9718
|2007.04.04 12:46
|1.9727
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.52
|15345015
|2007.04.03 17:50
|buy
|0.72
|eurusdm
|1.3341
|0.0000
|1.3361
|2007.04.04 07:29
|1.3344
|-0.36
|0.00
|0.00
|2.16
|15345339
|2007.04.03 17:57
|buy
|0.48
|gbpusdm
|1.9743
|0.0000
|1.9763
|2007.04.04 07:26
|1.9763
|-0.24
|0.00
|0.00
|9.60
|15345604
|2007.04.03 17:58
|sell
|5.76
|usdchfm
|1.2224
|0.0000
|1.2200
|2007.04.04 07:37
|1.2200
|-2.36
|0.00
|0.00
|113.31
|15345782
|2007.04.03 18:00
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2230
|0.0000
|1.2254
|2007.04.04 11:03
|1.2216
|-0.07
|0.00
|0.00
|-2.06
|15345811
|2007.04.03 18:00
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3323
|0.0000
|1.3303
|2007.04.04 11:03
|1.3341
|-0.09
|0.00
|0.00
|-3.24
|15345882
|2007.04.03 18:00
|buy
|1.44
|eurusdm
|1.3324
|0.0000
|1.3344
|2007.04.04 07:29
|1.3344
|-0.72
|0.00
|0.00
|28.80
|15357242
|2007.04.04 07:27
|buy
|0.12
|gbpusdm
|1.9767
|0.0000
|1.9787
|2007.04.04 14:19
|1.9747
|-0.06
|0.00
|0.00
|-2.40
|15357286
|2007.04.04 07:29
|sell
|0.36
|eurusdm
|1.3343
|0.0000
|1.3323
|2007.04.04 11:03
|1.3343
|-0.18
|0.00
|0.00
|0.00
|15357304
|2007.04.04 07:29
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3345
|0.0000
|1.3365
|2007.04.04 10:26
|1.3365
|-0.09
|0.00
|0.00
|3.60
|15357337
|2007.04.04 07:31
|buy
|0.36
|usdchfm
|1.2210
|0.0000
|1.2234
|2007.04.04 11:03
|1.2215
|-0.15
|0.00
|0.00
|1.47
|15357728
|2007.04.04 07:37
|sell
|0.18
|usdchfm
|1.2198
|0.0000
|1.2174
|2007.04.04 14:40
|1.2181
|-0.07
|0.00
|0.00
|2.51
|15359821
|2007.04.04 09:51
|buy
|0.24
|gbpusdm
|1.9747
|0.0000
|1.9767
|2007.04.04 14:19
|1.9748
|-0.12
|0.00
|0.00
|0.24
|15360232
|2007.04.04 10:15
|sell
|0.72
|eurusdm
|1.3363
|0.0000
|1.3343
|2007.04.04 11:03
|1.3343
|-0.36
|0.00
|0.00
|14.40
|15360365
|2007.04.04 10:26
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3367
|0.0000
|1.3387
|2007.04.04 14:22
|1.3370
|-0.09
|0.00
|0.00
|0.54
|15360456
|2007.04.04 10:28
|buy
|0.72
|usdchfm
|1.2190
|0.0000
|1.2214
|2007.04.04 11:03
|1.2214
|-0.30
|0.00
|0.00
|14.15
|15361090
|2007.04.04 11:00
|buy
|0.36
|eurusdm
|1.3350
|0.0000
|1.3370
|2007.04.04 14:22
|1.3370
|-0.18
|0.00
|0.00
|7.20
|15361552
|2007.04.04 11:03
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3338
|0.0000
|1.3318
|2007.04.05 05:46
|1.3359
|-0.09
|0.00
|0.00
|-3.78
|15361557
|2007.04.04 11:03
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2221
|0.0000
|1.2245
|2007.04.04 16:09
|1.2205
|-0.07
|0.00
|0.00
|-2.36
|15362591
|2007.04.04 11:34
|buy
|0.48
|gbpusdm
|1.9727
|0.0000
|1.9747
|2007.04.04 14:19
|1.9747
|-0.24
|0.00
|0.00
|9.60
|15363055
|2007.04.04 12:05
|buy
|0.36
|usdchfm
|1.2201
|0.0000
|1.2225
|2007.04.04 16:09
|1.2204
|-0.15
|0.00
|0.00
|0.88
|15364428
|2007.04.04 12:46
|sell
|0.12
|gbpusdm
|1.9722
|0.0000
|1.9692
|2007.04.05 06:14
|1.9741
|-0.06
|0.00
|0.00
|-2.28
|15365001
|2007.04.04 13:02
|sell
|0.36
|eurusdm
|1.3358
|0.0000
|1.3338
|2007.04.05 05:46
|1.3359
|-0.18
|0.00
|0.00
|-0.36
|15366742
|2007.04.04 14:19
|sell
|0.24
|gbpusdm
|1.9747
|0.0000
|1.9717
|2007.04.05 06:14
|1.9742
|-0.12
|0.00
|0.00
|1.20
|15366765
|2007.04.04 14:19
|buy
|0.12
|gbpusdm
|1.9752
|0.0000
|1.9772
|2007.04.04 14:59
|1.9772
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.40
|15366907
|2007.04.04 14:22
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3373
|0.0000
|1.3393
|2007.04.05 11:17
|1.3376
|-0.09
|0.00
|0.00
|0.54
|15367381
|2007.04.04 14:37
|buy
|0.72
|usdchfm
|1.2181
|0.0000
|1.2205
|2007.04.04 16:09
|1.2205
|-0.30
|0.00
|0.00
|14.16
|15367430
|2007.04.04 14:37
|sell
|0.72
|eurusdm
|1.3379
|0.0000
|1.3359
|2007.04.05 05:46
|1.3359
|-0.36
|0.00
|0.00
|14.40
|15367621
|2007.04.04 14:40
|sell
|0.18
|usdchfm
|1.2178
|0.0000
|1.2154
|2007.04.05 13:10
|1.2177
|-0.07
|0.00
|0.00
|0.15
|15368065
|2007.04.04 14:59
|sell
|0.48
|gbpusdm
|1.9771
|0.0000
|1.9741
|2007.04.05 06:13
|1.9741
|-0.24
|0.00
|0.00
|14.40
|15368071
|2007.04.04 14:59
|buy
|0.12
|gbpusdm
|1.9776
|0.0000
|1.9796
|2007.04.05 11:03
|1.9719
|-0.06
|0.00
|0.00
|-6.84
|15369156
|2007.04.04 16:00
|buy
|0.24
|gbpusdm
|1.9756
|0.0000
|1.9776
|2007.04.05 11:02
|1.9717
|-0.12
|0.00
|0.00
|-9.36
|15369489
|2007.04.04 16:03
|sell
|0.36
|usdchfm
|1.2198
|0.0000
|1.2174
|2007.04.05 13:10
|1.2174
|-0.15
|0.00
|0.00
|7.10
|15369722
|2007.04.04 16:09
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2208
|0.0000
|1.2232
|2007.04.05 16:13
|1.2149
|-0.07
|0.00
|0.00
|-8.74
|15375525
|2007.04.05 05:49
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3358
|0.0000
|1.3338
|2007.04.06 04:48
|1.3417
|-0.09
|0.00
|0.00
|-10.62
|15376243
|2007.04.05 06:13
|buy
|0.36
|eurusdm
|1.3356
|0.0000
|1.3376
|2007.04.05 11:17
|1.3376
|-0.18
|0.00
|0.00
|7.20
|15376305
|2007.04.05 06:14
|sell
|0.12
|gbpusdm
|1.9736
|0.0000
|1.9706
|2007.04.05 10:10
|1.9731
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.60
|15376963
|2007.04.05 07:00
|sell
|0.24
|gbpusdm
|1.9761
|0.0000
|1.9731
|2007.04.05 10:10
|1.9731
|-0.12
|0.00
|0.00
|7.20
|15379360
|2007.04.05 08:30
|buy
|0.48
|gbpusdm
|1.9738
|0.0000
|1.9755
|2007.04.05 11:02
|1.9716
|-0.24
|0.00
|0.00
|-10.56
|15381574
|2007.04.05 10:10
|sell
|0.12
|gbpusdm
|1.9721
|0.0000
|1.9691
|2007.04.05 11:00
|1.9691
|-0.06
|0.00
|0.00
|3.60
|15382219
|2007.04.05 10:58
|buy
|0.96
|gbpusdm
|1.9716
|0.0000
|1.9736
|2007.04.05 11:02
|1.9715
|-0.48
|0.00
|0.00
|-0.96
|15382827
|2007.04.05 11:00
|buy
|1.92
|gbpusdm
|1.9695
|0.0000
|1.9715
|2007.04.05 11:02
|1.9715
|-0.96
|0.00
|0.00
|38.40
|15382937
|2007.04.05 11:00
|sell
|0.12
|gbpusdm
|1.9687
|0.0000
|1.9657
|2007.04.05 11:54
|1.9707
|-0.06
|0.00
|0.00
|-2.40
|15383442
|2007.04.05 11:02
|sell
|0.24
|gbpusdm
|1.9712
|0.0000
|1.9682
|2007.04.05 11:54
|1.9708
|-0.12
|0.00
|0.00
|0.96
|15383483
|2007.04.05 11:03
|buy
|0.12
|gbpusdm
|1.9724
|0.0000
|1.9744
|2007.04.05 11:17
|1.9724
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.00
|15383569
|2007.04.05 11:04
|buy
|0.24
|gbpusdm
|1.9704
|0.0000
|1.9724
|2007.04.05 11:17
|1.9724
|-0.12
|0.00
|0.00
|4.80
|15383989
|2007.04.05 11:17
|buy
|0.12
|gbpusdm
|1.9730
|0.0000
|1.9750
|2007.04.05 13:22
|1.9712
|-0.06
|0.00
|0.00
|-2.16
|15384032
|2007.04.05 11:17
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3378
|0.0000
|1.3398
|2007.04.05 13:10
|1.3398
|-0.09
|0.00
|0.00
|3.60
|15384191
|2007.04.05 11:20
|sell
|0.36
|eurusdm
|1.3378
|0.0000
|1.3358
|2007.04.06 04:48
|1.3418
|-0.18
|0.00
|0.00
|-14.40
|15384332
|2007.04.05 11:21
|sell
|0.48
|gbpusdm
|1.9737
|0.0000
|1.9707
|2007.04.05 11:54
|1.9707
|-0.24
|0.00
|0.00
|14.40
|15384887
|2007.04.05 11:44
|buy
|0.24
|gbpusdm
|1.9709
|0.0000
|1.9729
|2007.04.05 13:21
|1.9709
|-0.12
|0.00
|0.00
|0.00
|15385084
|2007.04.05 11:54
|sell
|0.12
|gbpusdm
|1.9704
|0.0000
|1.9674
|2007.04.05 12:11
|1.9694
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.20
|15386079
|2007.04.05 12:11
|sell
|0.13
|gbpusdm
|1.9689
|0.0000
|1.9659
|2007.04.06 12:30
|1.9684
|-0.07
|0.00
|0.00
|0.65
|15386081
|2007.04.05 12:12
|buy
|0.48
|gbpusdm
|1.9689
|0.0000
|1.9709
|2007.04.05 13:21
|1.9709
|-0.24
|0.00
|0.00
|9.60
|15386523
|2007.04.05 12:26
|buy
|0.36
|usdchfm
|1.2188
|0.0000
|1.2212
|2007.04.05 16:13
|1.2150
|-0.15
|0.00
|0.00
|-11.26
|15387837
|2007.04.05 13:10
|sell
|0.18
|usdchfm
|1.2167
|0.0000
|1.2143
|2007.04.05 13:23
|1.2143
|-0.07
|0.00
|0.00
|3.56
|15387879
|2007.04.05 13:10
|buy
|0.72
|usdchfm
|1.2168
|0.0000
|1.2192
|2007.04.05 16:13
|1.2149
|-0.30
|0.00
|0.00
|-11.26
|15387902
|2007.04.05 13:10
|sell
|0.72
|eurusdm
|1.3398
|0.0000
|1.3378
|2007.04.06 04:47
|1.3419
|-0.36
|0.00
|0.00
|-15.12
|15387954
|2007.04.05 13:10
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3400
|0.0000
|1.3420
|2007.04.05 13:22
|1.3420
|-0.09
|0.00
|0.00
|3.60
|15388833
|2007.04.05 13:22
|sell
|0.26
|gbpusdm
|1.9714
|0.0000
|1.9684
|2007.04.06 12:30
|1.9684
|-0.13
|0.00
|0.00
|7.80
|15388905
|2007.04.05 13:22
|buy
|0.12
|gbpusdm
|1.9717
|0.0000
|1.9737
|2007.04.05 13:26
|1.9737
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.40
|15389029
|2007.04.05 13:22
|sell
|1.44
|eurusdm
|1.3418
|0.0000
|1.3398
|2007.04.06 04:46
|1.3418
|-0.72
|0.00
|0.00
|0.00
|15389136
|2007.04.05 13:22
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3423
|0.0000
|1.3443
|2007.04.05 13:46
|1.3434
|-0.09
|0.00
|0.00
|1.98
|15389219
|2007.04.05 13:23
|buy
|1.44
|usdchfm
|1.2146
|0.0000
|1.2170
|2007.04.05 16:13
|1.2150
|-0.59
|0.00
|0.00
|4.74
|15389267
|2007.04.05 13:23
|sell
|0.18
|usdchfm
|1.2139
|0.0000
|1.2115
|2007.04.05 13:55
|1.2132
|-0.07
|0.00
|0.00
|1.04
|15389800
|2007.04.05 13:26
|buy
|0.12
|gbpusdm
|1.9743
|0.0000
|1.9763
|2007.04.10 00:59
|1.9644
|-0.06
|0.00
|0.00
|-11.88
|15390499
|2007.04.05 13:32
|buy
|0.24
|gbpusdm
|1.9723
|0.0000
|1.9743
|2007.04.10 00:59
|1.9643
|-0.12
|0.00
|0.00
|-19.20
|15391031
|2007.04.05 13:45
|sell
|2.88
|eurusdm
|1.3438
|0.0000
|1.3418
|2007.04.06 04:46
|1.3418
|-1.44
|0.00
|0.00
|57.60
|15391085
|2007.04.05 13:46
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3435
|0.0000
|1.3455
|2007.04.10 00:48
|1.3367
|-0.09
|0.00
|0.00
|-12.24
|15391228
|2007.04.05 13:52
|buy
|2.88
|usdchfm
|1.2126
|0.0000
|1.2150
|2007.04.05 16:12
|1.2150
|-1.18
|0.00
|0.00
|56.88
|15391318
|2007.04.05 13:55
|sell
|0.18
|usdchfm
|1.2129
|0.0000
|1.2105
|2007.04.10 01:58
|1.2227
|-0.07
|0.00
|0.00
|-14.43
|15393885
|2007.04.05 16:02
|buy
|0.48
|gbpusdm
|1.9703
|0.0000
|1.9723
|2007.04.10 00:59
|1.9641
|-0.24
|0.00
|0.00
|-29.76
|15394081
|2007.04.05 16:12
|sell
|0.36
|usdchfm
|1.2149
|0.0000
|1.2125
|2007.04.10 01:58
|1.2226
|-0.15
|0.00
|0.00
|-22.67
|15394089
|2007.04.05 16:13
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2154
|0.0000
|1.2178
|2007.04.06 12:30
|1.2178
|-0.07
|0.00
|0.00
|3.55
|15399052
|2007.04.06 04:48
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3416
|0.0000
|1.3396
|2007.04.06 12:30
|1.3396
|-0.09
|0.00
|0.00
|3.60
|15399572
|2007.04.06 05:22
|buy
|0.36
|eurusdm
|1.3417
|0.0000
|1.3437
|2007.04.10 00:48
|1.3366
|-0.18
|0.00
|0.00
|-18.36
|15400635
|2007.04.06 06:28
|sell
|0.72
|usdchfm
|1.2169
|0.0000
|1.2145
|2007.04.10 01:58
|1.2227
|-0.30
|0.00
|0.00
|-34.15
|15407131
|2007.04.06 12:31
|buy
|0.72
|eurusdm
|1.3399
|0.0000
|1.3417
|2007.04.10 00:48
|1.3367
|-0.36
|0.00
|0.00
|-23.04
|15407178
|2007.04.06 12:31
|buy
|0.96
|gbpusdm
|1.9679
|0.0000
|1.9699
|2007.04.10 00:59
|1.9643
|-0.48
|0.00
|0.00
|-34.56
|15407277
|2007.04.06 12:31
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3389
|0.0000
|1.3369
|2007.04.06 14:04
|1.3369
|-0.09
|0.00
|0.00
|3.60
|15407330
|2007.04.06 12:31
|sell
|1.44
|usdchfm
|1.2190
|0.0000
|1.2166
|2007.04.10 01:58
|1.2226
|-0.59
|0.00
|0.00
|-42.40
|15407472
|2007.04.06 12:31
|sell
|0.13
|gbpusdm
|1.9662
|0.0000
|1.9632
|2007.04.09 07:36
|1.9639
|-0.07
|0.00
|0.00
|2.99
|15407528
|2007.04.06 12:31
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2209
|0.0000
|1.2233
|2007.04.09 06:42
|1.2233
|-0.07
|0.00
|0.00
|3.53
|15407889
|2007.04.06 12:31
|buy
|1.44
|eurusdm
|1.3381
|0.0000
|1.3401
|2007.04.10 00:48
|1.3366
|-0.72
|0.00
|0.00
|-21.60
|15407939
|2007.04.06 12:31
|buy
|1.92
|gbpusdm
|1.9659
|0.0000
|1.9679
|2007.04.10 00:58
|1.9639
|-0.96
|0.00
|0.00
|-38.40
|15410371
|2007.04.06 12:43
|sell
|2.88
|usdchfm
|1.2210
|0.0000
|1.2186
|2007.04.10 01:58
|1.2227
|-1.18
|0.00
|0.00
|-40.04
|15416058
|2007.04.06 14:04
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3366
|0.0000
|1.3346
|2007.04.09 16:43
|1.3346
|-0.09
|0.00
|0.00
|3.60
|15421377
|2007.04.09 00:14
|sell
|5.76
|usdchfm
|1.2230
|0.0000
|1.2206
|2007.04.10 01:58
|1.2228
|-2.36
|0.00
|0.00
|9.42
|15422009
|2007.04.09 00:54
|buy
|2.88
|eurusdm
|1.3364
|0.0000
|1.3384
|2007.04.10 00:48
|1.3367
|-1.44
|0.00
|0.00
|8.64
|15424061
|2007.04.09 06:42
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2237
|0.0000
|1.2261
|2007.04.09 16:29
|1.2261
|-0.07
|0.00
|0.00
|3.52
|15424499
|2007.04.09 07:30
|buy
|3.84
|gbpusdm
|1.9639
|0.0000
|1.9659
|2007.04.10 00:58
|1.9639
|-1.92
|0.00
|0.00
|0.00
|15424540
|2007.04.09 07:37
|sell
|0.13
|gbpusdm
|1.9636
|0.0000
|1.9606
|2007.04.09 12:48
|1.9618
|-0.07
|0.00
|0.00
|2.34
|15428032
|2007.04.09 12:45
|buy
|7.68
|gbpusdm
|1.9619
|0.0000
|1.9639
|2007.04.10 00:58
|1.9639
|-3.84
|0.00
|0.00
|153.60
|15428211
|2007.04.09 12:48
|sell
|0.13
|gbpusdm
|1.9613
|0.0000
|1.9583
|2007.04.10 19:29
|1.9710
|-0.07
|0.00
|0.00
|-12.61
|15429867
|2007.04.09 14:00
|sell
|11.52
|usdchfm
|1.2250
|0.0000
|1.2226
|2007.04.10 01:58
|1.2226
|-4.72
|0.00
|0.00
|226.14
|15431735
|2007.04.09 16:29
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2266
|0.0000
|1.2290
|2007.04.11 07:32
|1.2186
|-0.07
|0.00
|0.00
|-11.82
|15432583
|2007.04.09 16:43
|buy
|5.76
|eurusdm
|1.3347
|0.0000
|1.3367
|2007.04.10 00:48
|1.3367
|-2.88
|0.00
|0.00
|115.20
|15432639
|2007.04.09 16:44
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3344
|0.0000
|1.3324
|2007.04.10 08:23
|1.3410
|-0.09
|0.00
|0.00
|-11.88
|15440674
|2007.04.10 00:36
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3364
|0.0000
|1.3344
|2007.04.10 08:23
|1.3409
|-0.12
|0.00
|0.00
|-10.80
|15441013
|2007.04.10 00:48
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3368
|0.0000
|1.3388
|2007.04.10 01:08
|1.3376
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.96
|15441109
|2007.04.10 00:52
|sell
|0.26
|gbpusdm
|1.9638
|0.0000
|1.9608
|2007.04.10 19:28
|1.9711
|-0.13
|0.00
|0.00
|-18.98
|15441515
|2007.04.10 00:59
|buy
|0.36
|usdchfm
|1.2243
|0.0000
|1.2267
|2007.04.11 07:32
|1.2187
|-0.15
|0.00
|0.00
|-16.54
|15441567
|2007.04.10 00:59
|buy
|0.12
|gbpusdm
|1.9649
|0.0000
|1.9669
|2007.04.10 01:48
|1.9669
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.40
|15442160
|2007.04.10 01:10
|buy
|0.15
|eurusdm
|1.3381
|0.0000
|1.3401
|2007.04.10 02:03
|1.3401
|-0.08
|0.00
|0.00
|3.00
|15443286
|2007.04.10 01:45
|sell
|0.60
|eurusdm
|1.3384
|0.0000
|1.3364
|2007.04.10 08:23
|1.3408
|-0.30
|0.00
|0.00
|-14.40
|15443345
|2007.04.10 01:46
|sell
|0.52
|gbpusdm
|1.9663
|0.0000
|1.9633
|2007.04.10 19:28
|1.9710
|-0.26
|0.00
|0.00
|-24.44
|15443577
|2007.04.10 01:48
|buy
|0.13
|gbpusdm
|1.9673
|0.0000
|1.9693
|2007.04.10 02:32
|1.9693
|-0.07
|0.00
|0.00
|2.60
|15444156
|2007.04.10 01:58
|sell
|0.18
|usdchfm
|1.2222
|0.0000
|1.2198
|2007.04.10 02:40
|1.2198
|-0.07
|0.00
|0.00
|3.54
|15444324
|2007.04.10 02:00
|buy
|0.48
|usdchfm
|1.2223
|0.0000
|1.2247
|2007.04.11 07:32
|1.2186
|-0.20
|0.00
|0.00
|-14.57
|15444500
|2007.04.10 02:03
|buy
|0.15
|eurusdm
|1.3403
|0.0000
|1.3423
|2007.04.10 02:33
|1.3423
|-0.08
|0.00
|0.00
|3.00
|15444544
|2007.04.10 02:03
|sell
|1.20
|eurusdm
|1.3404
|0.0000
|1.3384
|2007.04.10 08:23
|1.3407
|-0.60
|0.00
|0.00
|-3.60
|15445351
|2007.04.10 02:25
|sell
|1.04
|gbpusdm
|1.9688
|0.0000
|1.9658
|2007.04.10 19:28
|1.9711
|-0.52
|0.00
|0.00
|-23.92
|15445868
|2007.04.10 02:32
|buy
|0.13
|gbpusdm
|1.9697
|0.0000
|1.9717
|2007.04.10 05:50
|1.9699
|-0.07
|0.00
|0.00
|0.26
|15446173
|2007.04.10 02:33
|buy
|0.15
|eurusdm
|1.3424
|0.0000
|1.3444
|2007.04.10 12:02
|1.3427
|-0.08
|0.00
|0.00
|0.45
|15446294
|2007.04.10 02:35
|sell
|2.40
|eurusdm
|1.3424
|0.0000
|1.3404
|2007.04.10 08:21
|1.3404
|-1.20
|0.00
|0.00
|48.00
|15446449
|2007.04.10 02:38
|buy
|0.96
|usdchfm
|1.2203
|0.0000
|1.2227
|2007.04.11 07:31
|1.2187
|-0.39
|0.00
|0.00
|-12.60
|15446590
|2007.04.10 02:40
|sell
|0.12
|usdchfm
|1.2194
|0.0000
|1.2170
|2007.04.10 09:43
|1.2190
|-0.05
|0.00
|0.00
|0.39
|15448341
|2007.04.10 03:44
|buy
|0.26
|gbpusdm
|1.9677
|0.0000
|1.9697
|2007.04.10 05:50
|1.9697
|-0.13
|0.00
|0.00
|5.20
|15448588
|2007.04.10 03:58
|sell
|0.24
|usdchfm
|1.2214
|0.0000
|1.2190
|2007.04.10 09:43
|1.2190
|-0.10
|0.00
|0.00
|4.73
|15448724
|2007.04.10 04:03
|buy
|0.02
|gbpjpym
|234.34
|0.00
|234.54
|2007.04.10 05:50
|234.54
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.33
|15448917
|2007.04.10 04:07
|buy
|0.01
|gbpjpym
|234.30
|0.00
|234.55
|2007.04.10 05:50
|234.55
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15450188
|2007.04.10 05:50
|buy
|0.01
|gbpjpym
|234.64
|0.00
|234.89
|2007.04.10 07:01
|234.67
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|15450220
|2007.04.10 05:50
|buy
|0.13
|gbpusdm
|1.9711
|0.0000
|1.9731
|2007.04.10 08:41
|1.9711
|-0.07
|0.00
|0.00
|0.00
|15450455
|2007.04.10 05:55
|sell
|0.01
|gbpjpym
|234.46
|0.00
|234.21
|2007.04.10 07:52
|234.44
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|15450556
|2007.04.10 05:59
|buy
|0.02
|gbpjpym
|234.42
|0.00
|234.67
|2007.04.10 07:01
|234.67
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.42
|15450562
|2007.04.10 05:59
|buy
|0.26
|gbpusdm
|1.9691
|0.0000
|1.9711
|2007.04.10 08:41
|1.9711
|-0.13
|0.00
|0.00
|5.20
|15451888
|2007.04.10 07:01
|sell
|0.02
|gbpjpym
|234.69
|0.00
|234.44
|2007.04.10 07:52
|234.44
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.42
|15451891
|2007.04.10 07:01
|buy
|0.01
|gbpjpym
|234.79
|0.00
|235.04
|2007.04.10 08:41
|234.82
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|15452390
|2007.04.10 07:35
|buy
|0.02
|gbpjpym
|234.57
|0.00
|234.82
|2007.04.10 08:41
|234.82
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.42
|15452700
|2007.04.10 07:52
|sell
|0.01
|gbpjpym
|234.35
|0.00
|234.10
|2007.04.10 13:32
|235.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|15452955
|2007.04.10 08:01
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.3407
|0.0000
|1.3427
|2007.04.10 12:02
|1.3427
|-0.15
|0.00
|0.00
|6.00
|15453275
|2007.04.10 08:08
|sell
|0.02
|gbpjpym
|234.56
|0.00
|234.31
|2007.04.10 13:32
|234.99
|-0.01
|0.00
|0.00
|-0.72
|15453581
|2007.04.10 08:23
|sell
|0.15
|eurusdm
|1.3407
|0.0000
|1.3387
|2007.04.10 18:13
|1.3427
|-0.08
|0.00
|0.00
|-3.00
|15453699
|2007.04.10 08:36
|sell
|0.04
|gbpjpym
|234.77
|0.00
|234.52
|2007.04.10 13:31
|234.98
|-0.02
|0.00
|0.00
|-0.70
|15453810
|2007.04.10 08:41
|buy
|0.13
|gbpusdm
|1.9715
|0.0000
|1.9735
|2007.04.10 11:25
|1.9735
|-0.07
|0.00
|0.00
|2.60
|15453821
|2007.04.10 08:41
|buy
|0.01
|gbpjpym
|234.90
|0.00
|235.15
|2007.04.10 10:35
|234.93
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|15453991
|2007.04.10 08:54
|buy
|0.02
|gbpjpym
|234.69
|0.00
|234.94
|2007.04.10 10:35
|234.94
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.42
|15454265
|2007.04.10 09:20
|sell
|2.08
|gbpusdm
|1.9714
|0.0000
|1.9684
|2007.04.10 19:28
|1.9710
|-1.04
|0.00
|0.00
|8.32
|15454695
|2007.04.10 09:44
|sell
|0.12
|usdchfm
|1.2187
|0.0000
|1.2163
|2007.04.10 13:13
|1.2163
|-0.05
|0.00
|0.00
|2.37
|15455300
|2007.04.10 10:35
|buy
|0.01
|gbpjpym
|235.03
|0.00
|235.28
|2007.04.10 11:14
|235.28
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15455600
|2007.04.10 10:58
|sell
|0.08
|gbpjpym
|234.99
|0.00
|234.74
|2007.04.10 13:31
|234.96
|-0.03
|0.00
|0.00
|0.21
|15455800
|2007.04.10 11:05
|sell
|0.16
|gbpjpym
|235.21
|0.00
|234.96
|2007.04.10 13:31
|234.96
|-0.07
|0.00
|0.00
|3.36
|15456042
|2007.04.10 11:14
|buy
|0.01
|gbpjpym
|235.37
|0.00
|235.62
|2007.04.10 23:50
|235.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|15456255
|2007.04.10 11:25
|buy
|0.13
|gbpusdm
|1.9739
|0.0000
|1.9759
|2007.04.10 14:53
|1.9739
|-0.07
|0.00
|0.00
|0.00
|15456403
|2007.04.10 11:30
|sell
|4.16
|gbpusdm
|1.9739
|0.0000
|1.9709
|2007.04.10 19:26
|1.9709
|-2.08
|0.00
|0.00
|124.80
|15456633
|2007.04.10 11:52
|buy
|0.02
|gbpjpym
|235.16
|0.00
|235.41
|2007.04.10 23:50
|235.03
|-0.01
|0.00
|0.00
|-0.22
|15456912
|2007.04.10 12:02
|sell
|0.30
|eurusdm
|1.3427
|0.0000
|1.3407
|2007.04.10 18:12
|1.3428
|-0.15
|0.00
|0.00
|-0.30
|15456917
|2007.04.10 12:02
|buy
|0.15
|eurusdm
|1.3428
|0.0000
|1.3448
|2007.04.10 15:04
|1.3448
|-0.08
|0.00
|0.00
|3.00
|15457283
|2007.04.10 12:16
|buy
|1.92
|usdchfm
|1.2183
|0.0000
|1.2207
|2007.04.11 07:31
|1.2187
|-0.79
|0.00
|0.00
|6.30
|15458801
|2007.04.10 13:13
|sell
|0.12
|usdchfm
|1.2159
|0.0000
|1.2135
|2007.04.12 01:41
|1.2213
|-0.05
|0.00
|0.00
|-5.31
|15458888
|2007.04.10 13:16
|buy
|3.84
|usdchfm
|1.2163
|0.0000
|1.2187
|2007.04.11 07:31
|1.2187
|-1.57
|0.00
|0.00
|75.62
|15459149
|2007.04.10 13:32
|sell
|0.01
|gbpjpym
|234.91
|0.00
|234.66
|2007.04.10 15:45
|234.66
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15459154
|2007.04.10 13:33
|buy
|0.04
|gbpjpym
|234.95
|0.00
|235.20
|2007.04.10 23:50
|234.99
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.13
|15459928
|2007.04.10 14:07
|buy
|0.26
|gbpusdm
|1.9719
|0.0000
|1.9739
|2007.04.10 14:53
|1.9739
|-0.13
|0.00
|0.00
|5.20
|15461420
|2007.04.10 14:38
|sell
|0.60
|eurusdm
|1.3447
|0.0000
|1.3427
|2007.04.10 18:12
|1.3427
|-0.30
|0.00
|0.00
|12.00
|15461727
|2007.04.10 14:53
|buy
|0.13
|gbpusdm
|1.9742
|0.0000
|1.9762
|2007.04.11 01:49
|1.9742
|-0.07
|0.00
|0.00
|0.00
|15462087
|2007.04.10 15:04
|buy
|0.15
|eurusdm
|1.3450
|0.0000
|1.3470
|2007.04.11 14:54
|1.3435
|-0.08
|0.00
|0.00
|-2.25
|15462890
|2007.04.10 15:34
|buy
|0.08
|gbpjpym
|234.73
|0.00
|234.98
|2007.04.10 23:50
|234.98
|-0.03
|0.00
|0.00
|1.68
|15462975
|2007.04.10 15:43
|buy
|0.26
|gbpusdm
|1.9722
|0.0000
|1.9742
|2007.04.11 01:48
|1.9742
|-0.13
|0.00
|0.00
|5.20
|15463003
|2007.04.10 15:45
|sell
|0.01
|gbpjpym
|234.58
|0.00
|234.33
|2007.04.11 01:19
|234.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|15463470
|2007.04.10 16:04
|sell
|0.02
|gbpjpym
|234.80
|0.00
|234.55
|2007.04.11 01:19
|234.84
|-0.01
|0.00
|0.00
|-0.07
|15464102
|2007.04.10 17:13
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.3433
|0.0000
|1.3453
|2007.04.11 14:54
|1.3436
|-0.15
|0.00
|0.00
|0.90
|15464752
|2007.04.10 18:13
|sell
|0.15
|eurusdm
|1.3426
|0.0000
|1.3406
|2007.04.11 18:18
|1.3416
|-0.08
|0.00
|0.00
|1.50
|15464763
|2007.04.10 18:13
|sell
|0.24
|usdchfm
|1.2179
|0.0000
|1.2155
|2007.04.12 01:41
|1.2212
|-0.10
|0.00
|0.00
|-6.49
|15465378
|2007.04.10 19:29
|sell
|0.13
|gbpusdm
|1.9707
|0.0000
|1.9677
|2007.04.11 08:03
|1.9777
|-0.07
|0.00
|0.00
|-9.10
|15467479
|2007.04.10 23:50
|sell
|0.04
|gbpjpym
|235.09
|0.00
|234.84
|2007.04.11 01:19
|234.84
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.84
|15467481
|2007.04.10 23:50
|buy
|0.01
|gbpjpym
|235.16
|0.00
|235.41
|2007.04.11 02:44
|235.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|15469337
|2007.04.11 01:06
|buy
|0.02
|gbpjpym
|234.95
|0.00
|235.20
|2007.04.11 02:44
|235.20
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.42
|15469686
|2007.04.11 01:19
|sell
|0.01
|gbpjpym
|234.74
|0.00
|234.49
|2007.04.11 07:32
|235.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.92
|15470021
|2007.04.11 01:32
|sell
|0.02
|gbpjpym
|234.96
|0.00
|234.71
|2007.04.11 07:32
|235.83
|-0.01
|0.00
|0.00
|-1.46
|15470026
|2007.04.11 01:32
|sell
|0.26
|gbpusdm
|1.9731
|0.0000
|1.9701
|2007.04.11 08:03
|1.9776
|-0.13
|0.00
|0.00
|-11.70
|15470434
|2007.04.11 01:49
|buy
|0.13
|gbpusdm
|1.9747
|0.0000
|1.9767
|2007.04.11 02:04
|1.9767
|-0.07
|0.00
|0.00
|2.60
|15470743
|2007.04.11 01:55
|sell
|0.52
|gbpusdm
|1.9756
|0.0000
|1.9726
|2007.04.11 08:03
|1.9775
|-0.26
|0.00
|0.00
|-9.88
|15471120
|2007.04.11 02:04
|buy
|0.13
|gbpusdm
|1.9772
|0.0000
|1.9792
|2007.04.11 06:04
|1.9772
|-0.07
|0.00
|0.00
|0.00
|15471273
|2007.04.11 02:08
|sell
|0.04
|gbpjpym
|235.18
|0.00
|234.93
|2007.04.11 07:32
|235.81
|-0.02
|0.00
|0.00
|-2.12
|15472081
|2007.04.11 02:44
|buy
|0.01
|gbpjpym
|235.25
|0.00
|235.50
|2007.04.11 05:27
|235.50
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15473422
|2007.04.11 04:06
|buy
|0.26
|gbpusdm
|1.9752
|0.0000
|1.9772
|2007.04.11 06:04
|1.9772
|-0.13
|0.00
|0.00
|5.20
|15473875
|2007.04.11 04:25
|buy
|0.60
|eurusdm
|1.3416
|0.0000
|1.3436
|2007.04.11 14:54
|1.3436
|-0.30
|0.00
|0.00
|12.00
|15474039
|2007.04.11 04:34
|sell
|0.08
|gbpjpym
|235.40
|0.00
|235.15
|2007.04.11 07:32
|235.79
|-0.03
|0.00
|0.00
|-2.61
|15475051
|2007.04.11 05:27
|buy
|0.01
|gbpjpym
|235.57
|0.00
|235.82
|2007.04.11 06:13
|235.82
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15475285
|2007.04.11 05:42
|sell
|0.16
|gbpjpym
|235.61
|0.00
|235.36
|2007.04.11 07:32
|235.78
|-0.07
|0.00
|0.00
|-2.28
|15475923
|2007.04.11 06:11
|buy
|0.13
|gbpusdm
|1.9778
|0.0000
|1.9798
|2007.04.11 07:00
|1.9798
|-0.07
|0.00
|0.00
|2.60
|15475949
|2007.04.11 06:13
|buy
|0.01
|gbpjpym
|235.91
|0.00
|236.16
|2007.04.11 06:44
|235.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|15475981
|2007.04.11 06:13
|sell
|0.32
|gbpjpym
|235.83
|0.00
|235.58
|2007.04.11 07:32
|235.79
|-0.13
|0.00
|0.00
|1.08
|15475988
|2007.04.11 06:13
|sell
|1.04
|gbpusdm
|1.9781
|0.0000
|1.9751
|2007.04.11 08:03
|1.9776
|-0.52
|0.00
|0.00
|5.20
|15476496
|2007.04.11 06:34
|buy
|0.02
|gbpjpym
|235.70
|0.00
|235.95
|2007.04.11 06:44
|235.95
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.42
|15476724
|2007.04.11 06:44
|buy
|0.01
|gbpjpym
|236.04
|0.00
|236.29
|2007.04.11 07:18
|236.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|15476955
|2007.04.11 06:53
|buy
|0.02
|gbpjpym
|235.82
|0.00
|236.07
|2007.04.11 07:18
|236.07
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.42
|15477119
|2007.04.11 07:02
|buy
|0.13
|gbpusdm
|1.9804
|0.0000
|1.9824
|2007.04.11 08:56
|1.9783
|-0.07
|0.00
|0.00
|-2.73
|15477532
|2007.04.11 07:17
|sell
|0.64
|gbpjpym
|236.05
|0.00
|235.80
|2007.04.11 07:32
|235.80
|-0.27
|0.00
|0.00
|13.43
|15477546
|2007.04.11 07:18
|buy
|0.01
|gbpjpym
|236.14
|0.00
|236.39
|2007.04.11 10:17
|235.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|15477572
|2007.04.11 07:19
|sell
|2.08
|gbpusdm
|1.9806
|0.0000
|1.9776
|2007.04.11 08:02
|1.9776
|-1.04
|0.00
|0.00
|62.40
|15477848
|2007.04.11 07:31
|buy
|0.02
|gbpjpym
|235.92
|0.00
|236.17
|2007.04.11 10:17
|235.93
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.02
|15477954
|2007.04.11 07:31
|buy
|0.26
|gbpusdm
|1.9784
|0.0000
|1.9804
|2007.04.11 08:56
|1.9784
|-0.13
|0.00
|0.00
|0.00
|15477991
|2007.04.11 07:32
|sell
|0.01
|gbpjpym
|235.78
|0.00
|235.53
|2007.04.11 18:04
|236.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|15477996
|2007.04.11 07:32
|buy
|0.12
|usdchfm
|1.2189
|0.0000
|1.2213
|2007.04.11 10:46
|1.2213
|-0.05
|0.00
|0.00
|2.36
|15478832
|2007.04.11 08:03
|buy
|0.04
|gbpjpym
|235.69
|0.00
|235.94
|2007.04.11 10:16
|235.94
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.84
|15478868
|2007.04.11 08:03
|sell
|0.13
|gbpusdm
|1.9772
|0.0000
|1.9742
|2007.04.11 18:07
|1.9759
|-0.07
|0.00
|0.00
|1.69
|15478963
|2007.04.11 08:06
|buy
|0.52
|gbpusdm
|1.9764
|0.0000
|1.9784
|2007.04.11 08:56
|1.9784
|-0.26
|0.00
|0.00
|10.40
|15479673
|2007.04.11 09:03
|buy
|0.13
|gbpusdm
|1.9786
|0.0000
|1.9806
|2007.04.11 14:58
|1.9786
|-0.07
|0.00
|0.00
|0.00
|15480261
|2007.04.11 10:17
|buy
|0.01
|gbpjpym
|235.98
|0.00
|236.23
|2007.04.11 13:24
|236.04
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|15480395
|2007.04.11 10:33
|sell
|0.48
|usdchfm
|1.2199
|0.0000
|1.2175
|2007.04.12 01:41
|1.2213
|-0.20
|0.00
|0.00
|-5.50
|15480601
|2007.04.11 10:41
|buy
|0.02
|gbpjpym
|235.75
|0.00
|236.00
|2007.04.11 13:24
|236.00
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.42
|15480765
|2007.04.11 10:46
|buy
|0.12
|usdchfm
|1.2216
|0.0000
|1.2240
|2007.04.11 18:10
|1.2217
|-0.05
|0.00
|0.00
|0.10
|15481264
|2007.04.11 11:23
|buy
|0.26
|gbpusdm
|1.9766
|0.0000
|1.9786
|2007.04.11 14:58
|1.9786
|-0.13
|0.00
|0.00
|5.20
|15483848
|2007.04.11 13:24
|sell
|0.02
|gbpjpym
|236.01
|0.00
|235.76
|2007.04.11 18:04
|235.98
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.05
|15483857
|2007.04.11 13:24
|buy
|0.01
|gbpjpym
|236.11
|0.00
|236.36
|2007.04.12 02:00
|235.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|15485267
|2007.04.11 14:31
|sell
|0.04
|gbpjpym
|236.22
|0.00
|235.97
|2007.04.11 18:04
|235.97
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.83
|15485539
|2007.04.11 14:45
|buy
|0.24
|usdchfm
|1.2196
|0.0000
|1.2220
|2007.04.11 18:10
|1.2220
|-0.10
|0.00
|0.00
|4.71
|15485772
|2007.04.11 14:54
|balance
|Deposit wire #20070411-00000640
|977.99
|15485780
|2007.04.11 14:55
|buy
|0.15
|eurusdm
|1.3438
|0.0000
|1.3458
|2007.04.12 00:14
|1.3441
|-0.08
|0.00
|0.00
|0.45
|15485980
|2007.04.11 14:58
|buy
|0.15
|gbpusdm
|1.9789
|0.0000
|1.9809
|2007.04.12 01:36
|1.9748
|-0.08
|0.00
|0.00
|-6.15
|15487478
|2007.04.11 16:48
|buy
|0.30
|gbpusdm
|1.9769
|0.0000
|1.9789
|2007.04.12 01:36
|1.9749
|-0.15
|0.00
|0.00
|-6.00
|15490484
|2007.04.11 18:04
|sell
|0.01
|gbpjpym
|235.94
|0.00
|235.69
|2007.04.11 18:42
|235.69
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15490524
|2007.04.11 18:04
|buy
|0.34
|eurusdm
|1.3421
|0.0000
|1.3441
|2007.04.12 00:14
|1.3441
|-0.17
|0.00
|0.00
|6.80
|15490600
|2007.04.11 18:05
|buy
|0.60
|gbpusdm
|1.9749
|0.0000
|1.9769
|2007.04.12 01:36
|1.9748
|-0.30
|0.00
|0.00
|-0.60
|15490803
|2007.04.11 18:07
|sell
|0.15
|gbpusdm
|1.9756
|0.0000
|1.9726
|2007.04.11 18:21
|1.9745
|-0.08
|0.00
|0.00
|1.65
|15491078
|2007.04.11 18:10
|sell
|1.12
|usdchfm
|1.2219
|0.0000
|1.2195
|2007.04.12 01:41
|1.2214
|-0.46
|0.00
|0.00
|4.58
|15491092
|2007.04.11 18:10
|buy
|0.14
|usdchfm
|1.2220
|0.0000
|1.2244
|2007.04.12 00:08
|1.2224
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.46
|15491380
|2007.04.11 18:13
|buy
|0.02
|gbpjpym
|235.90
|0.00
|236.15
|2007.04.12 02:00
|235.94
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.07
|15491555
|2007.04.11 18:19
|sell
|0.17
|eurusdm
|1.3413
|0.0000
|1.3393
|2007.04.12 08:49
|1.3454
|-0.09
|0.00
|0.00
|-6.97
|15491590
|2007.04.11 18:21
|sell
|0.15
|gbpusdm
|1.9742
|0.0000
|1.9712
|2007.04.13 14:39
|1.9834
|-0.08
|0.00
|0.00
|-13.80
|15492187
|2007.04.11 18:42
|buy
|0.04
|gbpjpym
|235.68
|0.00
|235.93
|2007.04.12 02:00
|235.93
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.84
|15492199
|2007.04.11 18:42
|sell
|0.01
|gbpjpym
|235.60
|0.00
|235.35
|2007.04.12 01:01
|235.53
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|15494300
|2007.04.11 21:45
|sell
|0.02
|gbpjpym
|235.81
|0.00
|235.56
|2007.04.12 01:01
|235.56
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.41
|15494382
|2007.04.11 21:55
|sell
|0.34
|eurusdm
|1.3433
|0.0000
|1.3413
|2007.04.12 08:49
|1.3453
|-0.17
|0.00
|0.00
|-6.80
|15495560
|2007.04.11 23:38
|buy
|0.28
|usdchfm
|1.2200
|0.0000
|1.2224
|2007.04.12 00:08
|1.2224
|-0.11
|0.00
|0.00
|5.50
|15496059
|2007.04.12 00:08
|buy
|0.14
|usdchfm
|1.2227
|0.0000
|1.2251
|2007.04.12 16:27
|1.2168
|-0.06
|0.00
|0.00
|-6.79
|15496203
|2007.04.12 00:14
|buy
|0.17
|eurusdm
|1.3442
|0.0000
|1.3462
|2007.04.12 01:42
|1.3462
|-0.09
|0.00
|0.00
|3.40
|15497402
|2007.04.12 01:01
|buy
|1.20
|gbpusdm
|1.9728
|0.0000
|1.9748
|2007.04.12 01:36
|1.9748
|-0.60
|0.00
|0.00
|24.00
|15497411
|2007.04.12 01:01
|sell
|0.01
|gbpjpym
|235.46
|0.00
|235.21
|2007.04.12 12:50
|235.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|15497463
|2007.04.12 01:02
|sell
|2.24
|usdchfm
|1.2239
|0.0000
|1.2215
|2007.04.12 01:41
|1.2215
|-0.92
|0.00
|0.00
|44.01
|15498585
|2007.04.12 01:37
|buy
|0.15
|gbpusdm
|1.9753
|0.0000
|1.9773
|2007.04.12 06:17
|1.9773
|-0.08
|0.00
|0.00
|3.00
|15498761
|2007.04.12 01:41
|sell
|0.68
|eurusdm
|1.3453
|0.0000
|1.3433
|2007.04.12 08:49
|1.3453
|-0.34
|0.00
|0.00
|0.00
|15498865
|2007.04.12 01:41
|sell
|0.14
|usdchfm
|1.2210
|0.0000
|1.2186
|2007.04.12 07:16
|1.2186
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.76
|15499046
|2007.04.12 01:42
|sell
|0.02
|gbpjpym
|235.69
|0.00
|235.44
|2007.04.12 12:50
|235.67
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.04
|15499117
|2007.04.12 01:42
|buy
|0.28
|usdchfm
|1.2206
|0.0000
|1.2230
|2007.04.12 16:26
|1.2169
|-0.11
|0.00
|0.00
|-8.51
|15499144
|2007.04.12 01:42
|buy
|0.17
|eurusdm
|1.3465
|0.0000
|1.3485
|2007.04.12 12:36
|1.3468
|-0.09
|0.00
|0.00
|0.51
|15499894
|2007.04.12 02:00
|sell
|0.04
|gbpjpym
|235.90
|0.00
|235.65
|2007.04.12 12:50
|235.65
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.84
|15499923
|2007.04.12 02:00
|buy
|0.01
|gbpjpym
|236.05
|0.00
|236.30
|2007.04.12 20:06
|235.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|15500208
|2007.04.12 02:05
|buy
|0.02
|gbpjpym
|235.84
|0.00
|236.09
|2007.04.12 20:06
|235.66
|-0.01
|0.00
|0.00
|-0.31
|15502285
|2007.04.12 05:13
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1410
|0.0000
|0.0000
|2007.04.13 15:54
|1.1375
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.31
|15503730
|2007.04.12 06:10
|sell
|0.30
|gbpusdm
|1.9767
|0.0000
|1.9737
|2007.04.13 14:39
|1.9833
|-0.15
|0.00
|0.00
|-19.80
|15503912
|2007.04.12 06:17
|buy
|0.15
|gbpusdm
|1.9777
|0.0000
|1.9797
|2007.04.12 11:38
|1.9775
|-0.08
|0.00
|0.00
|-0.30
|15506014
|2007.04.12 07:16
|sell
|1.36
|eurusdm
|1.3473
|0.0000
|1.3453
|2007.04.12 08:49
|1.3453
|-0.68
|0.00
|0.00
|27.20
|15506057
|2007.04.12 07:16
|buy
|0.56
|usdchfm
|1.2186
|0.0000
|1.2210
|2007.04.12 16:26
|1.2168
|-0.23
|0.00
|0.00
|-8.28
|15506090
|2007.04.12 07:16
|sell
|0.14
|usdchfm
|1.2183
|0.0000
|1.2159
|2007.04.12 12:36
|1.2180
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.34
|15508045
|2007.04.12 08:30
|buy
|0.30
|gbpusdm
|1.9755
|0.0000
|1.9775
|2007.04.12 11:38
|1.9775
|-0.15
|0.00
|0.00
|6.00
|15508811
|2007.04.12 08:49
|sell
|0.17
|eurusdm
|1.3451
|0.0000
|1.3431
|2007.04.13 14:38
|1.3531
|-0.09
|0.00
|0.00
|-13.60
|15508897
|2007.04.12 08:49
|buy
|0.34
|eurusdm
|1.3448
|0.0000
|1.3468
|2007.04.12 12:36
|1.3468
|-0.17
|0.00
|0.00
|6.80
|15508924
|2007.04.12 08:49
|sell
|0.28
|usdchfm
|1.2203
|0.0000
|1.2179
|2007.04.12 12:36
|1.2179
|-0.11
|0.00
|0.00
|5.52
|15511049
|2007.04.12 10:00
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1392
|0.0000
|0.0000
|2007.04.13 15:53
|1.1376
|-0.01
|0.00
|0.00
|-0.28
|15511594
|2007.04.12 10:20
|buy
|0.04
|usdcadm
|1.1374
|0.0000
|1.1475
|2007.04.13 15:51
|1.1377
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.11
|15513083
|2007.04.12 11:38
|buy
|0.15
|gbpusdm
|1.9778
|0.0000
|1.9798
|2007.04.12 14:17
|1.9798
|-0.08
|0.00
|0.00
|3.00
|15515109
|2007.04.12 12:36
|buy
|0.17
|eurusdm
|1.3471
|0.0000
|1.3491
|2007.04.12 13:45
|1.3473
|-0.09
|0.00
|0.00
|0.34
|15515119
|2007.04.12 12:36
|sell
|0.14
|usdchfm
|1.2177
|0.0000
|1.2153
|2007.04.12 13:51
|1.2153
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.76
|15516084
|2007.04.12 12:50
|buy
|0.34
|eurusdm
|1.3454
|0.0000
|1.3474
|2007.04.12 13:45
|1.3474
|-0.17
|0.00
|0.00
|6.80
|15516129
|2007.04.12 12:50
|sell
|0.01
|gbpjpym
|235.58
|0.00
|235.33
|2007.04.12 13:53
|235.33
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15516577
|2007.04.12 13:00
|buy
|0.04
|gbpjpym
|235.63
|0.00
|235.88
|2007.04.12 20:06
|235.65
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.07
|15516790
|2007.04.12 13:04
|buy
|0.08
|gbpjpym
|235.40
|0.00
|235.65
|2007.04.12 20:05
|235.65
|-0.03
|0.00
|0.00
|1.68
|15517393
|2007.04.12 13:34
|sell
|0.34
|eurusdm
|1.3471
|0.0000
|1.3451
|2007.04.13 14:38
|1.3530
|-0.17
|0.00
|0.00
|-20.06
|15517716
|2007.04.12 13:45
|buy
|1.12
|usdchfm
|1.2166
|0.0000
|1.2190
|2007.04.12 16:26
|1.2170
|-0.46
|0.00
|0.00
|3.68
|15517740
|2007.04.12 13:45
|buy
|0.17
|eurusdm
|1.3476
|0.0000
|1.3496
|2007.04.12 14:39
|1.3496
|-0.09
|0.00
|0.00
|3.40
|15518634
|2007.04.12 13:50
|sell
|0.60
|gbpusdm
|1.9791
|0.0000
|1.9761
|2007.04.13 14:39
|1.9834
|-0.30
|0.00
|0.00
|-25.80
|15518803
|2007.04.12 13:51
|sell
|0.14
|usdchfm
|1.2151
|0.0000
|1.2127
|2007.04.13 01:23
|1.2147
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.46
|15519145
|2007.04.12 13:53
|sell
|0.01
|gbpjpym
|235.25
|0.00
|235.00
|2007.04.12 22:11
|235.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|15520479
|2007.04.12 14:17
|buy
|0.15
|gbpusdm
|1.9802
|0.0000
|1.9822
|2007.04.12 18:30
|1.9783
|-0.08
|0.00
|0.00
|-2.85
|15520777
|2007.04.12 14:20
|buy
|2.24
|usdchfm
|1.2146
|0.0000
|1.2170
|2007.04.12 16:26
|1.2170
|-0.92
|0.00
|0.00
|44.17
|15520954
|2007.04.12 14:22
|sell
|0.68
|eurusdm
|1.3491
|0.0000
|1.3471
|2007.04.13 14:38
|1.3531
|-0.34
|0.00
|0.00
|-27.20
|15521417
|2007.04.12 14:32
|sell
|0.02
|gbpjpym
|235.46
|0.00
|235.21
|2007.04.12 22:11
|235.64
|-0.01
|0.00
|0.00
|-0.30
|15521695
|2007.04.12 14:39
|buy
|0.17
|eurusdm
|1.3499
|0.0000
|1.3519
|2007.04.13 00:39
|1.3503
|-0.09
|0.00
|0.00
|0.68
|15523057
|2007.04.12 15:20
|buy
|0.30
|gbpusdm
|1.9782
|0.0000
|1.9802
|2007.04.12 18:29
|1.9783
|-0.15
|0.00
|0.00
|0.30
|15523843
|2007.04.12 16:00
|buy
|0.34
|eurusdm
|1.3482
|0.0000
|1.3502
|2007.04.13 00:39
|1.3502
|-0.17
|0.00
|0.00
|6.80
|15524374
|2007.04.12 16:27
|buy
|0.14
|usdchfm
|1.2174
|0.0000
|1.2198
|2007.04.13 12:40
|1.2095
|-0.06
|0.00
|0.00
|-9.14
|15524379
|2007.04.12 16:27
|sell
|0.28
|usdchfm
|1.2171
|0.0000
|1.2147
|2007.04.13 01:23
|1.2147
|-0.11
|0.00
|0.00
|5.53
|15524530
|2007.04.12 16:31
|buy
|0.60
|gbpusdm
|1.9762
|0.0000
|1.9782
|2007.04.12 18:29
|1.9782
|-0.30
|0.00
|0.00
|12.00
|15525365
|2007.04.12 17:43
|buy
|0.08
|usdcadm
|1.1356
|0.0000
|1.1456
|2007.04.13 15:51
|1.1376
|-0.04
|0.00
|0.00
|1.41
|15525802
|2007.04.12 18:30
|buy
|0.15
|gbpusdm
|1.9788
|0.0000
|1.9808
|2007.04.13 00:44
|1.9808
|-0.08
|0.00
|0.00
|3.00
|15526691
|2007.04.12 20:06
|buy
|0.01
|gbpjpym
|235.72
|0.00
|235.97
|2007.04.13 01:29
|235.77
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|15526719
|2007.04.12 20:10
|sell
|0.04
|gbpjpym
|235.68
|0.00
|235.43
|2007.04.12 22:11
|235.65
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.10
|15527498
|2007.04.12 21:36
|sell
|0.08
|gbpjpym
|235.91
|0.00
|235.66
|2007.04.12 22:11
|235.66
|-0.03
|0.00
|0.00
|1.68
|15528343
|2007.04.12 22:12
|sell
|0.01
|gbpjpym
|235.54
|0.00
|235.29
|2007.04.12 23:49
|235.50
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|15528593
|2007.04.12 22:25
|sell
|0.02
|gbpjpym
|235.73
|0.00
|235.50
|2007.04.12 23:49
|235.50
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.39
|15529884
|2007.04.12 23:49
|buy
|0.02
|gbpjpym
|235.51
|0.00
|235.76
|2007.04.13 01:29
|235.76
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.43
|15529893
|2007.04.12 23:49
|sell
|0.01
|gbpjpym
|235.41
|0.00
|235.16
|2007.04.13 02:45
|235.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|15530268
|2007.04.13 00:14
|sell
|0.02
|gbpjpym
|235.63
|0.00
|235.38
|2007.04.13 02:45
|235.63
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.00
|15531299
|2007.04.13 00:39
|buy
|0.17
|eurusdm
|1.3505
|0.0000
|1.3525
|2007.04.13 06:37
|1.3525
|-0.09
|0.00
|0.00
|3.40
|15531502
|2007.04.13 00:44
|buy
|0.16
|usdcadm
|1.1338
|0.0000
|1.1438
|2007.04.13 15:51
|1.1377
|-0.07
|0.00
|0.00
|5.48
|15531556
|2007.04.13 00:44
|sell
|1.36
|eurusdm
|1.3511
|0.0000
|1.3491
|2007.04.13 14:38
|1.3532
|-0.68
|0.00
|0.00
|-28.56
|15531710
|2007.04.13 00:45
|buy
|0.28
|usdchfm
|1.2152
|0.0000
|1.2176
|2007.04.13 12:40
|1.2094
|-0.11
|0.00
|0.00
|-13.43
|15531732
|2007.04.13 00:45
|buy
|0.15
|gbpusdm
|1.9808
|0.0000
|1.9828
|2007.04.13 01:31
|1.9828
|-0.08
|0.00
|0.00
|3.00
|15533589
|2007.04.13 01:23
|sell
|0.14
|usdchfm
|1.2143
|0.0000
|1.2119
|2007.04.13 06:43
|1.2119
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.77
|15533619
|2007.04.13 01:23
|sell
|1.20
|gbpusdm
|1.9816
|0.0000
|1.9786
|2007.04.13 14:39
|1.9835
|-0.60
|0.00
|0.00
|-22.80
|15533817
|2007.04.13 01:29
|buy
|0.01
|gbpjpym
|235.84
|0.00
|236.09
|2007.04.13 06:09
|235.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|15533972
|2007.04.13 01:31
|buy
|0.15
|gbpusdm
|1.9836
|0.0000
|1.9853
|2007.04.13 05:43
|1.9836
|-0.08
|0.00
|0.00
|0.00
|15534040
|2007.04.13 01:31
|sell
|0.04
|gbpjpym
|235.88
|0.00
|235.65
|2007.04.13 02:44
|235.65
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.77
|15535690
|2007.04.13 02:25
|buy
|0.30
|gbpusdm
|1.9816
|0.0000
|1.9836
|2007.04.13 05:42
|1.9836
|-0.15
|0.00
|0.00
|6.00
|15536139
|2007.04.13 02:45
|sell
|0.01
|gbpjpym
|235.53
|0.00
|235.28
|2007.04.13 04:52
|235.49
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|15536141
|2007.04.13 02:45
|buy
|0.02
|gbpjpym
|235.60
|0.00
|235.85
|2007.04.13 06:09
|235.66
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.10
|15536772
|2007.04.13 03:22
|sell
|0.02
|gbpjpym
|235.74
|0.00
|235.49
|2007.04.13 04:52
|235.49
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.43
|15537868
|2007.04.13 04:52
|sell
|0.01
|gbpjpym
|235.44
|0.00
|235.19
|2007.04.13 08:24
|235.39
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|15538225
|2007.04.13 05:20
|buy
|0.04
|gbpjpym
|235.39
|0.00
|235.64
|2007.04.13 06:09
|235.64
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.84
|15538642
|2007.04.13 05:44
|buy
|0.15
|gbpusdm
|1.9841
|0.0000
|1.9861
|2007.04.13 06:27
|1.9861
|-0.08
|0.00
|0.00
|3.00
|15538662
|2007.04.13 05:44
|sell
|2.40
|gbpusdm
|1.9841
|0.0000
|1.9811
|2007.04.13 14:39
|1.9836
|-1.20
|0.00
|0.00
|12.00
|15539228
|2007.04.13 06:09
|sell
|0.02
|gbpjpym
|235.65
|0.00
|235.40
|2007.04.13 08:24
|235.40
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.42
|15539236
|2007.04.13 06:10
|buy
|0.01
|gbpjpym
|235.72
|0.00
|235.97
|2007.04.13 11:44
|235.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|15539913
|2007.04.13 06:27
|buy
|0.15
|gbpusdm
|1.9865
|0.0000
|1.9885
|2007.04.13 08:34
|1.9865
|-0.08
|0.00
|0.00
|0.00
|15540051
|2007.04.13 06:28
|buy
|0.56
|usdchfm
|1.2132
|0.0000
|1.2156
|2007.04.13 12:40
|1.2093
|-0.23
|0.00
|0.00
|-18.06
|15540075
|2007.04.13 06:28
|sell
|4.80
|gbpusdm
|1.9866
|0.0000
|1.9836
|2007.04.13 14:39
|1.9836
|-2.40
|0.00
|0.00
|144.00
|15540375
|2007.04.13 06:37
|buy
|0.17
|eurusdm
|1.3527
|0.0000
|1.3547
|2007.04.13 11:43
|1.3547
|-0.09
|0.00
|0.00
|3.40
|15540603
|2007.04.13 06:44
|sell
|0.14
|usdchfm
|1.2114
|0.0000
|1.2090
|2007.04.13 10:02
|1.2090
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.78
|15541532
|2007.04.13 07:18
|sell
|2.72
|eurusdm
|1.3531
|0.0000
|1.3511
|2007.04.13 14:38
|1.3531
|-1.36
|0.00
|0.00
|0.00
|15541930
|2007.04.13 07:37
|buy
|0.02
|gbpjpym
|235.49
|0.00
|235.74
|2007.04.13 11:44
|235.30
|-0.01
|0.00
|0.00
|-0.32
|15541939
|2007.04.13 07:37
|buy
|1.12
|usdchfm
|1.2112
|0.0000
|1.2136
|2007.04.13 12:40
|1.2094
|-0.46
|0.00
|0.00
|-16.67
|15542148
|2007.04.13 07:48
|buy
|0.30
|gbpusdm
|1.9845
|0.0000
|1.9865
|2007.04.13 08:34
|1.9865
|-0.15
|0.00
|0.00
|6.00
|15542839
|2007.04.13 08:24
|sell
|0.01
|gbpjpym
|235.35
|0.00
|235.10
|2007.04.13 08:43
|235.10
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15542985
|2007.04.13 08:34
|buy
|0.15
|gbpusdm
|1.9867
|0.0000
|1.9887
|2007.04.13 14:44
|1.9849
|-0.08
|0.00
|0.00
|-2.70
|15543067
|2007.04.13 08:41
|buy
|0.04
|gbpjpym
|235.26
|0.00
|235.51
|2007.04.13 11:44
|235.31
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.16
|15543206
|2007.04.13 08:43
|sell
|0.01
|gbpjpym
|235.02
|0.00
|234.77
|2007.04.13 12:39
|235.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|15543251
|2007.04.13 08:44
|buy
|0.08
|gbpjpym
|235.04
|0.00
|235.29
|2007.04.13 11:44
|235.29
|-0.03
|0.00
|0.00
|1.69
|15544368
|2007.04.13 10:02
|buy
|2.24
|usdchfm
|1.2092
|0.0000
|1.2116
|2007.04.13 12:40
|1.2096
|-0.93
|0.00
|0.00
|7.41
|15544383
|2007.04.13 10:02
|sell
|0.14
|usdchfm
|1.2086
|0.0000
|1.2062
|2007.04.13 15:30
|1.2164
|-0.06
|0.00
|0.00
|-8.98
|15545925
|2007.04.13 11:40
|buy
|4.48
|usdchfm
|1.2072
|0.0000
|1.2096
|2007.04.13 12:40
|1.2096
|-1.86
|0.00
|0.00
|88.89
|15546081
|2007.04.13 11:44
|buy
|0.17
|eurusdm
|1.3548
|0.0000
|1.3568
|2007.04.13 14:00
|1.3551
|-0.09
|0.00
|0.00
|0.51
|15546103
|2007.04.13 11:44
|sell
|0.02
|gbpjpym
|235.30
|0.00
|235.05
|2007.04.13 12:39
|235.49
|-0.01
|0.00
|0.00
|-0.32
|15546105
|2007.04.13 11:44
|buy
|0.01
|gbpjpym
|235.37
|0.00
|235.62
|2007.04.13 12:08
|235.62
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15546793
|2007.04.13 12:05
|sell
|0.04
|gbpjpym
|235.52
|0.00
|235.27
|2007.04.13 12:39
|235.49
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.10
|15546900
|2007.04.13 12:09
|buy
|0.01
|gbpjpym
|235.71
|0.00
|235.96
|2007.04.13 14:02
|235.76
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|15546925
|2007.04.13 12:09
|sell
|0.08
|gbpjpym
|235.74
|0.00
|235.49
|2007.04.13 12:39
|235.49
|-0.03
|0.00
|0.00
|1.69
|15549239
|2007.04.13 12:37
|buy
|0.02
|gbpjpym
|235.52
|0.00
|235.75
|2007.04.13 14:02
|235.75
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.39
|15549357
|2007.04.13 12:40
|buy
|0.34
|eurusdm
|1.3531
|0.0000
|1.3551
|2007.04.13 14:00
|1.3551
|-0.17
|0.00
|0.00
|6.80
|15549421
|2007.04.13 12:40
|buy
|0.14
|usdchfm
|1.2100
|0.0000
|1.2124
|2007.04.13 14:40
|1.2124
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.77
|15550150
|2007.04.13 13:00
|sell
|0.01
|gbpjpym
|235.42
|0.00
|235.17
|2007.04.13 15:16
|236.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.06
|15550399
|2007.04.13 13:17
|sell
|0.02
|gbpjpym
|235.63
|0.00
|235.38
|2007.04.13 15:16
|236.68
|-0.01
|0.00
|0.00
|-1.76
|15551751
|2007.04.13 14:00
|buy
|0.17
|eurusdm
|1.3553
|0.0000
|1.3573
|2007.04.13 15:58
|1.3518
|-0.09
|0.00
|0.00
|-5.95
|15551772
|2007.04.13 14:00
|sell
|5.44
|eurusdm
|1.3551
|0.0000
|1.3531
|2007.04.13 14:38
|1.3531
|-2.72
|0.00
|0.00
|108.80
|15552036
|2007.04.13 14:02
|buy
|0.01
|gbpjpym
|235.90
|0.00
|236.15
|2007.04.13 14:38
|236.15
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15552049
|2007.04.13 14:02
|sell
|0.04
|gbpjpym
|235.85
|0.00
|235.60
|2007.04.13 15:16
|236.67
|-0.02
|0.00
|0.00
|-2.75
|15552550
|2007.04.13 14:10
|buy
|0.34
|eurusdm
|1.3536
|0.0000
|1.3556
|2007.04.13 15:58
|1.3519
|-0.17
|0.00
|0.00
|-5.78
|15553238
|2007.04.13 14:35
|sell
|0.08
|gbpjpym
|236.04
|0.00
|235.81
|2007.04.13 15:16
|236.66
|-0.03
|0.00
|0.00
|-4.15
|15553291
|2007.04.13 14:35
|sell
|0.28
|usdchfm
|1.2106
|0.0000
|1.2082
|2007.04.13 15:30
|1.2163
|-0.12
|0.00
|0.00
|-13.12
|15553374
|2007.04.13 14:36
|buy
|0.30
|gbpusdm
|1.9847
|0.0000
|1.9867
|2007.04.13 14:44
|1.9847
|-0.15
|0.00
|0.00
|0.00
|15553504
|2007.04.13 14:38
|buy
|0.01
|gbpjpym
|236.29
|0.00
|236.54
|2007.04.13 14:48
|236.54
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15553519
|2007.04.13 14:38
|sell
|0.16
|gbpjpym
|236.26
|0.00
|236.01
|2007.04.13 15:16
|236.65
|-0.07
|0.00
|0.00
|-5.22
|15553649
|2007.04.13 14:38
|sell
|0.17
|eurusdm
|1.3530
|0.0000
|1.3510
|2007.04.13 14:57
|1.3510
|-0.09
|0.00
|0.00
|3.40
|15553858
|2007.04.13 14:39
|sell
|0.15
|gbpusdm
|1.9829
|0.0000
|1.9799
|2007.04.13 15:18
|1.9799
|-0.08
|0.00
|0.00
|4.50
|15553969
|2007.04.13 14:40
|buy
|0.60
|gbpusdm
|1.9827
|0.0000
|1.9847
|2007.04.13 14:44
|1.9847
|-0.30
|0.00
|0.00
|12.00
|15554024
|2007.04.13 14:40
|buy
|0.14
|usdchfm
|1.2128
|0.0000
|1.2152
|2007.04.13 14:56
|1.2152
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.76
|15554134
|2007.04.13 14:40
|sell
|0.32
|gbpjpym
|236.48
|0.00
|236.23
|2007.04.13 15:16
|236.64
|-0.13
|0.00
|0.00
|-4.29
|15554194
|2007.04.13 14:40
|sell
|0.56
|usdchfm
|1.2126
|0.0000
|1.2102
|2007.04.13 15:30
|1.2162
|-0.23
|0.00
|0.00
|-16.58
|15554230
|2007.04.13 14:40
|buy
|0.68
|eurusdm
|1.3518
|0.0000
|1.3538
|2007.04.13 15:58
|1.3520
|-0.34
|0.00
|0.00
|1.36
|15554917
|2007.04.13 14:48
|buy
|0.01
|gbpjpym
|236.63
|0.00
|236.88
|2007.04.13 15:08
|236.88
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15555520
|2007.04.13 14:56
|sell
|1.12
|usdchfm
|1.2146
|0.0000
|1.2122
|2007.04.13 15:30
|1.2161
|-0.46
|0.00
|0.00
|-13.81
|15555575
|2007.04.13 14:56
|buy
|0.14
|usdchfm
|1.2156
|0.0000
|1.2180
|2007.04.13 15:18
|1.2180
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.76
|15555850
|2007.04.13 14:57
|sell
|0.17
|eurusdm
|1.3509
|0.0000
|1.3489
|2007.04.13 15:18
|1.3489
|-0.09
|0.00
|0.00
|3.40
|15555873
|2007.04.13 14:57
|sell
|2.24
|usdchfm
|1.2166
|0.0000
|1.2142
|2007.04.13 15:30
|1.2162
|-0.92
|0.00
|0.00
|7.37
|15556221
|2007.04.13 15:01
|buy
|0.15
|gbpusdm
|1.9831
|0.0000
|1.9851
|2007.04.13 15:21
|1.9810
|-0.08
|0.00
|0.00
|-3.15
|15556553
|2007.04.13 15:06
|sell
|0.64
|gbpjpym
|236.69
|0.00
|236.44
|2007.04.13 15:16
|236.65
|-0.27
|0.00
|0.00
|2.14
|15556639
|2007.04.13 15:08
|buy
|0.01
|gbpjpym
|236.96
|0.00
|237.21
|2007.04.13 16:01
|236.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.29
|15556704
|2007.04.13 15:09
|sell
|1.28
|gbpjpym
|236.90
|0.00
|236.65
|2007.04.13 15:16
|236.65
|-0.53
|0.00
|0.00
|26.80
|15557224
|2007.04.13 15:16
|buy
|0.02
|gbpjpym
|236.75
|0.00
|237.00
|2007.04.13 16:01
|236.63
|-0.01
|0.00
|0.00
|-0.21
|15557339
|2007.04.13 15:17
|sell
|0.01
|gbpjpym
|236.54
|0.00
|236.29
|2007.04.13 15:30
|236.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15557365
|2007.04.13 15:17
|buy
|0.30
|gbpusdm
|1.9811
|0.0000
|1.9831
|2007.04.13 15:21
|1.9811
|-0.15
|0.00
|0.00
|0.00
|15557386
|2007.04.13 15:17
|buy
|1.36
|eurusdm
|1.3500
|0.0000
|1.3520
|2007.04.13 15:58
|1.3520
|-0.68
|0.00
|0.00
|27.20
|15557821
|2007.04.13 15:18
|buy
|0.60
|gbpusdm
|1.9791
|0.0000
|1.9811
|2007.04.13 15:21
|1.9811
|-0.30
|0.00
|0.00
|12.00
|15557834
|2007.04.13 15:18
|buy
|0.04
|gbpjpym
|236.52
|0.00
|236.77
|2007.04.13 16:01
|236.61
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.30
|15557913
|2007.04.13 15:18
|sell
|4.48
|usdchfm
|1.2186
|0.0000
|1.2162
|2007.04.13 15:30
|1.2162
|-1.84
|0.00
|0.00
|88.41
|15558998
|2007.04.13 15:30
|buy
|0.08
|gbpjpym
|236.30
|0.00
|236.55
|2007.04.13 16:01
|236.55
|-0.03
|0.00
|0.00
|1.68
|15559765
|2007.04.13 15:53
|buy
|0.15
|gbpusdm
|1.9831
|0.0000
|1.9851
|2007.04.13 17:48
|1.9851
|-0.08
|0.00
|0.00
|3.00
|15560123
|2007.04.13 16:01
|buy
|0.01
|gbpjpym
|236.66
|0.00
|236.91
|2007.04.13 17:47
|236.70
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|15560916
|2007.04.13 16:37
|buy
|0.02
|gbpjpym
|236.45
|0.00
|236.70
|2007.04.13 17:47
|236.70
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.41
|
|-173.03
|0.00
|0.00
|1 891.09
|Closed P/L:
|1 718.06
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|15557860
|2007.04.13 15:18
|sell
|0.17
|eurusdm
|1.3488
|0.0000
|1.3468
|
|1.3532
|-0.09
|0.00
|0.00
|-7.48
|15558387
|2007.04.13 15:21
|sell
|0.34
|eurusdm
|1.3508
|0.0000
|1.3488
|
|1.3532
|-0.17
|0.00
|0.00
|-8.16
|15559929
|2007.04.13 15:58
|buy
|0.17
|eurusdm
|1.3521
|0.0000
|1.3541
|
|1.3530
|-0.09
|0.00
|0.00
|1.53
|15561995
|2007.04.13 17:41
|sell
|0.72
|eurusdm
|1.3529
|0.0000
|1.3509
|
|1.3532
|-0.36
|0.00
|0.00
|-2.16
|15559042
|2007.04.13 15:30
|sell
|0.01
|gbpjpym
|236.12
|0.00
|235.87
|
|236.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.58
|15559155
|2007.04.13 15:31
|sell
|0.02
|gbpjpym
|236.33
|0.00
|236.08
|
|236.81
|-0.01
|0.00
|0.00
|-0.80
|15560088
|2007.04.13 16:01
|sell
|0.04
|gbpjpym
|236.56
|0.00
|236.31
|
|236.81
|-0.02
|0.00
|0.00
|-0.83
|15562164
|2007.04.13 17:47
|buy
|0.01
|gbpjpym
|236.80
|0.00
|237.05
|
|236.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|15562194
|2007.04.13 17:48
|sell
|0.08
|gbpjpym
|236.77
|0.00
|236.52
|
|236.81
|-0.03
|0.00
|0.00
|-0.27
|15557784
|2007.04.13 15:18
|sell
|0.15
|gbpusdm
|1.9789
|0.0000
|1.9759
|
|1.9869
|-0.08
|0.00
|0.00
|-12.00
|15558516
|2007.04.13 15:22
|sell
|0.30
|gbpusdm
|1.9814
|0.0000
|1.9784
|
|1.9869
|-0.15
|0.00
|0.00
|-16.50
|15561820
|2007.04.13 17:37
|sell
|0.60
|gbpusdm
|1.9839
|0.0000
|1.9809
|
|1.9869
|-0.30
|0.00
|0.00
|-18.00
|15562186
|2007.04.13 17:48
|buy
|0.15
|gbpusdm
|1.9856
|0.0000
|1.9876
|
|1.9865
|-0.08
|0.00
|0.00
|1.35
|15563321
|2007.04.13 18:52
|sell
|1.20
|gbpusdm
|1.9864
|0.0000
|1.9834
|
|1.9869
|-0.60
|0.00
|0.00
|-6.00
|15559827
|2007.04.13 15:54
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1381
|0.0000
|1.1481
|
|1.1369
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|15557849
|2007.04.13 15:18
|buy
|0.14
|usdchfm
|1.2188
|0.0000
|1.2212
|
|1.2141
|-0.06
|0.00
|0.00
|-5.42
|15558371
|2007.04.13 15:21
|buy
|0.28
|usdchfm
|1.2168
|0.0000
|1.2192
|
|1.2141
|-0.11
|0.00
|0.00
|-6.23
|15559482
|2007.04.13 15:40
|sell
|0.14
|usdchfm
|1.2157
|0.0000
|1.2133
|
|1.2145
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.38
|15562091
|2007.04.13 17:43
|buy
|0.56
|usdchfm
|1.2148
|0.0000
|1.2172
|
|1.2141
|-0.23
|0.00
|0.00
|-3.23
|
|-2.44
|0.00
|0.00
|-83.57
|
|Floating P/L:
|-86.01
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|4 392.67
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|1 718.06
|Floating P/L:
|-86.01
|Margin:
|231.00
|Balance:
|6 263.77
|Equity:
|6 177.76
|Free Margin:
|5 946.76