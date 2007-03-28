Interbank FX, LLC

Account: 188xx Name: Noriezan Abdul Razak Currency: USD 2007 April 13, 19:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
151193432007.03.27 16:58balanceDeposit wire #20070327-000005753 414.68
151222082007.03.27 20:42buy0.18usdchfm1.21420.00001.21622007.03.28 07:401.2141-0.070.000.00-0.15
151222092007.03.27 20:43buy0.15usdjpym117.910.00118.112007.03.27 21:36117.90-0.060.000.00-0.13
151222102007.03.27 20:44sell0.18eurusdm1.33470.00001.33272007.03.28 08:361.3327-0.090.000.003.60
151222112007.03.27 20:45sell0.10gbpusdm1.96520.00001.96322007.03.27 21:201.9653-0.050.000.00-0.10
151222502007.03.27 20:54sell0.15usdjpym117.830.00117.632007.03.28 01:24117.63-0.060.000.002.55
151222512007.03.27 20:54buy0.10gbpusdm1.96600.00001.96802007.03.28 09:521.9637-0.050.000.00-2.30
151222542007.03.27 20:55sell0.18usdchfm1.21300.00001.21102007.03.27 21:091.2110-0.070.000.002.97
151223272007.03.27 21:01buy0.18eurusdm1.33530.00001.33732007.03.28 11:431.3352-0.090.000.00-0.18
151223752007.03.27 21:02buy0.36usdchfm1.21210.00001.21412007.03.28 07:401.2141-0.150.000.005.93
151224972007.03.27 21:03sell0.20gbpusdm1.96720.00001.96522007.03.27 21:201.9652-0.100.000.004.00
151227502007.03.27 21:09sell0.18usdchfm1.21060.00001.20862007.03.28 11:431.2105-0.070.000.000.15
151230672007.03.27 21:16buy0.30usdjpym117.700.00117.902007.03.27 21:36117.90-0.130.000.005.09
151232422007.03.27 21:20sell0.10gbpusdm1.96490.00001.96292007.03.28 06:011.9629-0.050.000.002.00
151234282007.03.27 21:36buy0.15usdjpym117.930.00118.132007.03.28 06:00117.29-0.060.000.00-8.18
151261752007.03.28 01:19buy0.30usdjpym117.730.00117.932007.03.28 06:00117.29-0.130.000.00-11.25
151263122007.03.28 01:24sell0.15usdjpym117.560.00117.362007.03.28 04:25117.36-0.060.000.002.56
151265052007.03.28 01:27buy0.60usdjpym117.530.00117.732007.03.28 06:00117.30-0.260.000.00-11.76
151286052007.03.28 04:25buy1.20usdjpym117.300.00117.502007.03.28 06:00117.30-0.510.000.000.00
151286072007.03.28 04:26sell0.15usdjpym117.280.00117.082007.03.28 12:30117.08-0.060.000.002.56
151287672007.03.28 04:31buy0.20gbpusdm1.96400.00001.96602007.03.28 09:521.9638-0.100.000.00-0.40
151305002007.03.28 05:11buy2.40usdjpym117.120.00117.302007.03.28 05:59117.30-1.020.000.0036.83
151310682007.03.28 06:00buy0.15usdjpym117.330.00117.532007.03.28 15:21116.69-0.060.000.00-8.23
151311242007.03.28 06:01sell0.10gbpusdm1.96250.00001.96052007.03.28 08:301.9621-0.050.000.000.40
151316562007.03.28 06:22sell0.20gbpusdm1.96450.00001.96252007.03.28 08:301.9625-0.100.000.004.00
151318792007.03.28 06:33sell0.36usdchfm1.21260.00001.21062007.03.28 11:431.2106-0.150.000.005.95
151330722007.03.28 07:34buy0.36eurusdm1.33330.00001.33532007.03.28 11:431.3353-0.180.000.007.20
151333282007.03.28 07:40buy0.18usdchfm1.21460.00001.21662007.03.28 15:101.2109-0.070.000.00-5.50
151344082007.03.28 08:26buy0.36usdchfm1.21260.00001.21462007.03.28 15:101.2107-0.150.000.00-5.65
151348182007.03.28 08:30buy0.40gbpusdm1.96170.00001.96372007.03.28 09:521.9637-0.200.000.008.00
151348542007.03.28 08:30sell0.10gbpusdm1.96060.00001.95862007.03.28 15:151.9645-0.050.000.00-3.90
151355052007.03.28 08:36sell0.18eurusdm1.33250.00001.33052007.03.28 15:301.3344-0.090.000.00-3.42
151363232007.03.28 08:48sell0.20gbpusdm1.96260.00001.96062007.03.28 15:151.9646-0.100.000.00-4.00
151392522007.03.28 09:52sell0.36eurusdm1.33450.00001.33252007.03.28 15:301.3345-0.180.000.000.00
151393002007.03.28 09:52buy0.10gbpusdm1.96400.00001.96602007.03.28 12:311.9660-0.050.000.002.00
151411292007.03.28 10:43sell0.40gbpusdm1.96460.00001.96262007.03.28 15:141.9647-0.200.000.00-0.40
151432402007.03.28 11:43buy0.72usdchfm1.21060.00001.21262007.03.28 15:101.2106-0.300.000.000.00
151432992007.03.28 11:43sell0.18usdchfm1.21000.00001.20802007.03.29 09:291.2141-0.070.000.00-6.08
151434062007.03.28 11:44buy0.18eurusdm1.33530.00001.33732007.03.28 15:011.3373-0.090.000.003.60
151450992007.03.28 12:18buy0.30usdjpym117.130.00117.332007.03.28 15:20116.71-0.130.000.00-10.80
151466912007.03.28 12:30sell0.15usdjpym117.030.00116.832007.03.28 13:51116.83-0.060.000.002.57
151468512007.03.28 12:31buy0.12gbpusdm1.96660.00001.96862007.03.29 04:001.9645-0.060.000.00-2.52
151475402007.03.28 12:35buy0.60usdjpym116.920.00117.122007.03.28 15:20116.72-0.260.000.00-10.28
151482692007.03.28 12:48sell0.96gbpusdm1.96660.00001.96462007.03.28 15:141.9646-0.480.000.0019.20
151511442007.03.28 13:51sell0.15usdjpym116.800.00116.602007.03.28 14:34116.60-0.060.000.002.57
151521412007.03.28 14:02buy1.20usdjpym116.720.00116.922007.03.28 15:20116.73-0.520.000.001.03
151533552007.03.28 14:16sell0.72eurusdm1.33660.00001.33462007.03.28 15:301.3346-0.360.000.0014.40
151549702007.03.28 14:34sell0.15usdjpym116.560.00116.362007.03.29 00:53116.79-0.060.000.00-2.95
151552362007.03.28 14:35buy2.40usdjpym116.520.00116.722007.03.28 15:20116.72-1.030.000.0041.12
151573072007.03.28 14:47buy1.44usdchfm1.20880.00001.21062007.03.28 15:101.2106-0.600.000.0021.41
151605822007.03.28 15:01buy0.18eurusdm1.33750.00001.33952007.03.29 08:271.3334-0.090.000.00-7.38
151628042007.03.28 15:10buy0.18usdchfm1.21130.00001.21332007.03.28 15:361.2133-0.070.000.002.97
151631002007.03.28 15:13buy0.36eurusdm1.33550.00001.33752007.03.29 08:271.3335-0.180.000.00-7.20
151633232007.03.28 15:14buy0.24gbpusdm1.96460.00001.96662007.03.29 04:001.9646-0.120.000.000.00
151634552007.03.28 15:15sell0.12gbpusdm1.96420.00001.96222007.03.28 15:541.9622-0.060.000.002.40
151642992007.03.28 15:21buy0.15usdjpym116.740.00116.942007.03.28 16:52116.94-0.060.000.002.57
151649582007.03.28 15:25sell0.36usdchfm1.21200.00001.21002007.03.29 09:291.2142-0.150.000.00-6.52
151657192007.03.28 15:30sell0.30usdjpym116.770.00116.572007.03.29 00:53116.78-0.130.000.00-0.26
151657672007.03.28 15:30sell0.18eurusdm1.33410.00001.33212007.03.28 18:351.3321-0.090.000.003.60
151668662007.03.28 15:36buy0.72eurusdm1.33350.00001.33552007.03.29 08:271.3334-0.360.000.00-0.72
151669002007.03.28 15:36buy0.18usdchfm1.21370.00001.21572007.03.28 16:241.2157-0.070.000.002.96
151678662007.03.28 15:41sell0.72usdchfm1.21400.00001.21202007.03.29 09:291.2140-0.300.000.000.00
151692682007.03.28 15:53buy0.48gbpusdm1.96260.00001.96462007.03.29 04:001.9646-0.240.000.009.60
151693582007.03.28 15:54sell0.12gbpusdm1.96180.00001.95982007.03.30 07:181.9619-0.060.000.00-0.12
151737702007.03.28 16:24buy0.18usdchfm1.21610.00001.21812007.03.29 12:311.2162-0.070.000.000.15
151738052007.03.28 16:24sell1.44usdchfm1.21610.00001.21412007.03.29 09:281.2141-0.590.000.0023.72
151764062007.03.28 16:52buy0.15usdjpym116.970.00117.172007.03.29 01:44116.98-0.060.000.000.13
151764172007.03.28 16:52sell0.60usdjpym116.970.00116.772007.03.29 00:53116.77-0.260.000.0010.28
151804412007.03.28 18:35sell0.18eurusdm1.33190.00001.32992007.03.29 12:361.3321-0.090.000.00-0.36
151818142007.03.28 19:29buy1.44eurusdm1.33150.00001.33352007.03.29 08:271.3335-0.720.000.0028.80
151903142007.03.29 00:53sell0.15usdjpym116.750.00116.552007.03.30 00:50118.03-0.060.000.00-16.27
151903772007.03.29 00:54buy0.30usdjpym116.770.00116.972007.03.29 01:43116.97-0.130.000.005.13
151915532007.03.29 01:44sell0.30usdjpym116.970.00116.772007.03.30 00:50118.02-0.130.000.00-26.69
151915542007.03.29 01:44buy0.15usdjpym116.990.00117.192007.03.29 03:50117.19-0.060.000.002.56
151944662007.03.29 03:43sell0.24gbpusdm1.96380.00001.96182007.03.30 07:181.9618-0.120.000.004.80
151946292007.03.29 03:45sell0.60usdjpym117.170.00116.972007.03.30 00:50118.03-0.260.000.00-43.72
151947702007.03.29 03:50buy0.15usdjpym117.220.00117.422007.03.29 07:00117.42-0.060.000.002.55
151953302007.03.29 04:01buy0.12gbpusdm1.96500.00001.96702007.03.30 03:301.9652-0.060.000.000.24
151989922007.03.29 06:37sell1.20usdjpym117.370.00117.172007.03.30 00:50118.02-0.510.000.00-66.09
151996332007.03.29 07:00buy0.15usdjpym117.450.00117.652007.03.29 12:31117.65-0.060.000.002.55
152013042007.03.29 08:27buy0.18eurusdm1.33370.00001.33572007.03.29 13:481.3338-0.090.000.000.18
152021032007.03.29 08:53sell0.36eurusdm1.33410.00001.33212007.03.29 12:361.3321-0.180.000.007.20
152040542007.03.29 09:29buy0.36usdchfm1.21410.00001.21612007.03.29 12:311.2161-0.150.000.005.92
152040592007.03.29 09:29sell0.18usdchfm1.21380.00001.21182007.03.29 16:141.2157-0.070.000.00-2.81
152129092007.03.29 12:30sell0.36usdchfm1.21580.00001.21382007.03.29 16:141.2159-0.150.000.00-0.30
152131372007.03.29 12:31buy0.18usdchfm1.21670.00001.21872007.03.30 07:371.2187-0.070.000.002.95
152131542007.03.29 12:31sell2.40usdjpym117.580.00117.382007.03.30 00:50118.01-1.020.000.00-87.45
152133782007.03.29 12:31buy0.15usdjpym117.680.00117.882007.03.29 14:17117.88-0.060.000.002.54
152139852007.03.29 12:36buy0.24gbpusdm1.96300.00001.96502007.03.30 03:301.9650-0.120.000.004.80
152140132007.03.29 12:36sell4.80usdjpym117.780.00117.582007.03.30 00:50118.00-2.040.000.00-89.49
152142662007.03.29 12:36sell0.18eurusdm1.33180.00001.32982007.03.30 07:561.3317-0.090.000.000.18
152143202007.03.29 12:36sell0.72usdchfm1.21790.00001.21592007.03.29 16:141.2159-0.300.000.0011.84
152143752007.03.29 12:36buy0.36eurusdm1.33170.00001.33372007.03.29 13:481.3337-0.180.000.007.20
152193222007.03.29 13:48buy0.18eurusdm1.33390.00001.33592007.03.30 13:001.3315-0.090.000.00-4.32
152195532007.03.29 13:53sell0.36eurusdm1.33380.00001.33182007.03.30 07:561.3318-0.180.000.007.20
152214372007.03.29 14:17buy0.15usdjpym117.910.00118.112007.03.29 17:12117.91-0.060.000.000.00
152238482007.03.29 16:14buy0.30usdjpym117.710.00117.912007.03.29 17:12117.91-0.130.000.005.09
152239132007.03.29 16:14sell0.18usdchfm1.21540.00001.21342007.03.30 13:031.2205-0.070.000.00-7.52
152247052007.03.29 17:02sell0.36usdchfm1.21740.00001.21542007.03.30 13:031.2207-0.150.000.00-9.73
152249092007.03.29 17:12buy0.15usdjpym117.930.00118.132007.03.29 23:30118.13-0.060.000.002.54
152251852007.03.29 17:36sell9.60usdjpym117.980.00117.782007.03.30 00:49117.99-4.080.000.00-8.14
152293282007.03.29 23:30buy0.15usdjpym118.160.00118.362007.03.30 03:45117.72-0.060.000.00-5.61
152302352007.03.30 00:11sell19.20usdjpym118.180.00117.982007.03.30 00:49117.98-8.160.000.00325.48
152306442007.03.30 00:51sell0.15usdjpym117.990.00117.792007.03.30 01:37117.79-0.060.000.002.55
152306742007.03.30 00:52buy0.30usdjpym117.960.00118.162007.03.30 03:45117.74-0.130.000.00-5.61
152319272007.03.30 01:37sell0.15usdjpym117.760.00117.562007.03.30 02:26117.56-0.060.000.002.55
152321302007.03.30 02:01buy0.60usdjpym117.750.00117.952007.03.30 03:45117.75-0.260.000.000.00
152327282007.03.30 02:26sell0.15usdjpym117.530.00118.092007.03.30 14:59118.09-0.060.000.00-7.11
152327452007.03.30 02:26buy1.20usdjpym117.550.00117.752007.03.30 03:45117.75-0.510.000.0020.38
152340742007.03.30 03:30buy0.12gbpusdm1.96550.00001.96752007.03.30 08:181.9571-0.060.000.00-10.08
152344122007.03.30 03:45sell0.30usdjpym117.730.00118.092007.03.30 14:59118.09-0.130.000.00-9.15
152344442007.03.30 03:45buy0.15usdjpym117.760.00117.962007.03.30 07:26117.96-0.060.000.002.54
152347482007.03.30 04:02buy0.24gbpusdm1.96350.00001.96552007.03.30 08:181.9572-0.120.000.00-15.12
152371632007.03.30 07:18sell0.12gbpusdm1.96160.00001.95962007.03.30 07:331.9596-0.060.000.002.40
152371672007.03.30 07:18buy0.48gbpusdm1.96150.00001.96352007.03.30 08:181.9571-0.240.000.00-21.12
152375202007.03.30 07:26sell0.60usdjpym117.930.00118.092007.03.30 14:59118.09-0.260.000.00-8.13
152375312007.03.30 07:27buy0.15usdjpym117.980.00118.232007.03.30 08:06117.99-0.060.000.000.13
152378012007.03.30 07:33sell0.12gbpusdm1.95920.00001.95722007.03.30 07:531.9572-0.060.000.002.40
152378182007.03.30 07:33buy0.96gbpusdm1.95940.00001.96142007.03.30 08:181.9571-0.480.000.00-22.08
152382162007.03.30 07:37buy0.18usdchfm1.21910.00001.22152007.03.30 10:521.2215-0.070.000.003.54
152388192007.03.30 07:53buy1.92gbpusdm1.95740.00001.95942007.03.30 08:181.9572-0.960.000.00-3.84
152388742007.03.30 07:53sell0.12gbpusdm1.95580.00001.95382007.03.30 12:301.9581-0.060.000.00-2.76
152389392007.03.30 07:53buy3.84gbpusdm1.95520.00001.95722007.03.30 08:181.9572-1.920.000.0076.80
152392562007.03.30 07:55sell0.72usdchfm1.21940.00001.21702007.03.30 13:031.2209-0.300.000.00-8.85
152393542007.03.30 07:56buy0.36eurusdm1.33190.00001.33392007.03.30 13:001.3314-0.180.000.00-1.80
152394062007.03.30 07:56sell0.18eurusdm1.33120.00001.32922007.03.30 12:391.3292-0.090.000.003.60
152412182007.03.30 08:18buy0.12gbpusdm1.95740.00001.95942007.03.30 11:481.9594-0.060.000.002.40
152413382007.03.30 08:20sell0.24gbpusdm1.95780.00001.95582007.03.30 12:301.9579-0.120.000.00-0.24
152414402007.03.30 08:22sell1.20usdjpym118.140.00118.092007.03.30 14:59118.09-0.510.000.005.08
152466252007.03.30 10:52sell1.44usdchfm1.22140.00001.21902007.03.30 13:021.2210-0.590.000.004.72
152466372007.03.30 10:52buy0.18usdchfm1.22180.00001.22422007.03.30 12:381.2222-0.070.000.000.59
152486882007.03.30 11:48buy0.12gbpusdm1.95990.00001.96192007.03.30 13:241.9578-0.060.000.00-2.52
152487012007.03.30 11:48sell0.48gbpusdm1.95990.00001.95792007.03.30 12:301.9579-0.240.000.009.60
152492292007.03.30 12:00buy0.36usdchfm1.21980.00001.22222007.03.30 12:381.2222-0.150.000.007.07
152513262007.03.30 12:30buy0.24gbpusdm1.95790.00001.95992007.03.30 13:241.9579-0.120.000.000.00
152513392007.03.30 12:30sell0.12gbpusdm1.95740.00001.95542007.03.30 15:551.9682-0.060.000.00-12.96
152519572007.03.30 12:38buy0.18usdchfm1.22260.00001.22502007.03.30 14:141.2230-0.070.000.000.59
152520262007.03.30 12:39sell2.40usdjpym118.340.00118.092007.03.30 14:59118.09-1.010.000.0050.81
152520812007.03.30 12:39buy0.72eurusdm1.32950.00001.33152007.03.30 13:001.3315-0.360.000.0014.40
152521212007.03.30 12:39buy0.48gbpusdm1.95590.00001.95792007.03.30 13:241.9579-0.240.000.009.60
152521932007.03.30 12:39sell2.88usdchfm1.22340.00001.22102007.03.30 13:021.2210-1.180.000.0056.61
152522402007.03.30 12:39sell0.18eurusdm1.32890.00001.32692007.03.30 14:071.3289-0.090.000.000.00
152530042007.03.30 12:51sell0.36eurusdm1.33090.00001.32892007.03.30 14:071.3289-0.180.000.007.20
152535932007.03.30 13:00buy0.18eurusdm1.33160.00001.33362007.03.30 15:081.3316-0.090.000.000.00
152538392007.03.30 13:03buy0.36usdchfm1.22060.00001.22302007.03.30 14:131.2230-0.150.000.007.06
152538882007.03.30 13:03sell0.18usdchfm1.22030.00001.21792007.03.30 15:141.2185-0.070.000.002.66
152553962007.03.30 13:25buy0.12gbpusdm1.95830.00001.96032007.03.30 14:351.9583-0.060.000.000.00
152595632007.03.30 14:04sell0.36usdchfm1.22230.00001.21992007.03.30 15:141.2199-0.150.000.007.08
152596272007.03.30 14:05buy0.24gbpusdm1.95630.00001.95832007.03.30 14:351.9583-0.120.000.004.80
152597592007.03.30 14:07buy0.36eurusdm1.32960.00001.33162007.03.30 15:081.3316-0.180.000.007.20
152599242007.03.30 14:08sell0.18eurusdm1.32890.00001.32692007.03.30 15:551.3374-0.090.000.00-15.30
152603192007.03.30 14:14buy0.18usdchfm1.22330.00001.22572007.03.30 15:341.2126-0.070.000.00-15.88
152617602007.03.30 14:35buy0.12gbpusdm1.95860.00001.96062007.03.30 14:591.9606-0.060.000.002.40
152620092007.03.30 14:39sell0.24gbpusdm1.95940.00001.95742007.03.30 15:551.9681-0.120.000.00-20.88
152634472007.03.30 14:59buy0.12gbpusdm1.96100.00001.96302007.03.30 15:081.9630-0.060.000.002.40
152634552007.03.30 14:59buy0.36usdchfm1.22130.00001.22372007.03.30 15:341.2125-0.150.000.00-26.13
152634652007.03.30 14:59sell0.36eurusdm1.33090.00001.32892007.03.30 15:551.3375-0.180.000.00-23.76
152636132007.03.30 14:59sell0.48gbpusdm1.96140.00001.95942007.03.30 15:551.9678-0.240.000.00-30.72
152646422007.03.30 15:08buy0.12gbpusdm1.96320.00001.96522007.03.30 15:141.9652-0.060.000.002.40
152646512007.03.30 15:08buy0.18eurusdm1.33170.00001.33372007.03.30 15:171.3337-0.090.000.003.60
152654372007.03.30 15:14buy0.72usdchfm1.21930.00001.22172007.03.30 15:341.2126-0.300.000.00-39.78
152655012007.03.30 15:14sell0.96gbpusdm1.96410.00001.96212007.03.30 15:551.9677-0.480.000.00-34.56
152656262007.03.30 15:14sell0.18usdchfm1.21780.00001.21542007.03.30 15:211.2154-0.070.000.003.55
152656832007.03.30 15:14sell0.72eurusdm1.33290.00001.33092007.03.30 15:551.3373-0.360.000.00-31.68
152657112007.03.30 15:14buy0.12gbpusdm1.96560.00001.96732007.03.30 15:201.9673-0.060.000.002.04
152661242007.03.30 15:17buy0.18eurusdm1.33460.00001.33662007.03.30 15:271.3366-0.090.000.003.60
152661472007.03.30 15:17buy1.44usdchfm1.21620.00001.21862007.03.30 15:341.2126-0.590.000.00-42.75
152662572007.03.30 15:17sell1.44eurusdm1.33490.00001.33292007.03.30 15:551.3372-0.720.000.00-33.12
152662962007.03.30 15:17sell1.92gbpusdm1.96620.00001.96422007.03.30 15:551.9682-0.960.000.00-38.40
152667032007.03.30 15:20buy0.12gbpusdm1.96820.00001.97022007.03.30 15:291.9702-0.060.000.002.40
152669632007.03.30 15:21sell0.18usdchfm1.21440.00001.21202007.03.30 15:291.2120-0.070.000.003.56
152669852007.03.30 15:21sell3.84gbpusdm1.96860.00001.96662007.03.30 15:551.9687-1.920.000.00-3.84
152679172007.03.30 15:26buy2.88usdchfm1.21420.00001.21662007.03.30 15:341.2124-1.180.000.00-42.76
152680002007.03.30 15:27buy0.18eurusdm1.33690.00001.33892007.03.30 15:291.3389-0.090.000.003.60
152680312007.03.30 15:27sell2.88eurusdm1.33700.00001.33502007.03.30 15:551.3374-1.440.000.00-11.52
152687942007.03.30 15:29buy5.76usdchfm1.21220.00001.21462007.03.30 15:341.2126-2.390.000.0019.00
152688582007.03.30 15:29sell0.18usdchfm1.21160.00001.20922007.03.30 15:481.2092-0.070.000.003.57
152688952007.03.30 15:29buy0.12gbpusdm1.97080.00001.97282007.03.30 15:461.9708-0.060.000.000.00
152690612007.03.30 15:29buy0.18eurusdm1.33930.00001.34132007.04.02 12:521.3371-0.090.000.00-3.96
152692302007.03.30 15:30buy11.52usdchfm1.21020.00001.21262007.03.30 15:341.2126-4.780.000.00228.01
152692882007.03.30 15:30sell5.76eurusdm1.33900.00001.33702007.03.30 15:551.3370-2.880.000.00115.20
152699122007.03.30 15:32buy0.24gbpusdm1.96880.00001.97082007.03.30 15:461.9708-0.120.000.004.80
152720292007.03.30 15:44sell7.68gbpusdm1.97070.00001.96872007.03.30 15:551.9687-3.840.000.00153.60
152725902007.03.30 15:46buy0.12gbpusdm1.97120.00001.97322007.04.02 05:291.9693-0.060.000.00-2.28
152732672007.03.30 15:49sell0.18usdchfm1.20880.00001.20642007.04.02 07:291.2145-0.070.000.00-8.45
152737652007.03.30 15:51sell0.36usdchfm1.21080.00001.20842007.04.02 07:291.2146-0.150.000.00-11.26
152745992007.03.30 15:55buy0.24gbpusdm1.96920.00001.97122007.04.02 05:291.9692-0.120.000.000.00
152747202007.03.30 15:55buy0.36eurusdm1.33710.00001.33912007.04.02 12:521.3372-0.180.000.000.36
152749512007.03.30 15:55sell0.72usdchfm1.21290.00001.21052007.04.02 07:291.2146-0.300.000.00-10.08
152756412007.03.30 16:00sell0.12gbpusdm1.96830.00001.96632007.04.03 08:001.9788-0.060.000.00-12.60
152756702007.03.30 16:00buy0.18usdchfm1.21270.00001.21512007.03.30 18:571.2151-0.070.000.003.56
152756912007.03.30 16:00sell0.18eurusdm1.33740.00001.33542007.03.30 19:001.3354-0.090.000.003.60
152868732007.03.30 18:57sell1.44usdchfm1.21490.00001.21252007.04.02 07:281.2145-0.590.000.004.74
152869532007.03.30 18:57buy0.18usdchfm1.21550.00001.21792007.04.02 00:201.2159-0.070.000.000.59
152870402007.03.30 19:00sell0.18eurusdm1.33520.00001.33322007.04.02 00:181.3350-0.090.000.000.36
152885332007.04.01 22:00sell0.36eurusdm1.33720.00001.33522007.04.02 00:181.3352-0.180.000.007.20
152894222007.04.01 22:14buy0.36usdchfm1.21350.00001.21592007.04.02 00:201.2159-0.150.000.007.11
152921932007.04.02 00:18buy0.72eurusdm1.33510.00001.33712007.04.02 12:521.3371-0.360.000.0014.40
152922072007.04.02 00:18sell0.18eurusdm1.33480.00001.33282007.04.03 17:451.3347-0.090.000.000.18
152922122007.04.02 00:18buy0.48gbpusdm1.96720.00001.96922007.04.02 05:291.9692-0.240.000.009.60
152924222007.04.02 00:20buy0.18usdchfm1.21650.00001.21892007.04.02 18:161.2149-0.070.000.00-2.37
152928782007.04.02 00:32sell2.88usdchfm1.21690.00001.21452007.04.02 07:281.2145-1.180.000.0056.91
152993452007.04.02 05:30buy0.12gbpusdm1.96980.00001.97182007.04.02 07:201.9718-0.060.000.002.40
153018682007.04.02 06:31sell0.24gbpusdm1.97030.00001.96832007.04.03 08:001.9787-0.120.000.00-20.16
153037452007.04.02 07:20buy0.12gbpusdm1.97230.00001.97432007.04.02 11:181.9743-0.060.000.002.40
153038632007.04.02 07:25sell0.48gbpusdm1.97230.00001.97032007.04.03 08:001.9786-0.240.000.00-30.24
153042542007.04.02 07:29buy0.36usdchfm1.21440.00001.21682007.04.02 18:161.2148-0.150.000.001.19
153042582007.04.02 07:29sell0.18usdchfm1.21400.00001.21162007.04.02 14:161.2127-0.070.000.001.93
153079592007.04.02 11:18sell0.96gbpusdm1.97430.00001.97232007.04.03 07:591.9785-0.480.000.00-40.32
153079702007.04.02 11:18buy0.12gbpusdm1.97500.00001.97702007.04.02 11:501.9770-0.060.000.002.40
153089882007.04.02 11:50sell1.92gbpusdm1.97660.00001.97462007.04.03 07:591.9784-0.960.000.00-34.56
153090232007.04.02 11:50buy0.12gbpusdm1.97730.00001.97932007.04.02 13:121.9793-0.060.000.002.40
153093112007.04.02 11:55sell0.36eurusdm1.33680.00001.33482007.04.03 17:441.3348-0.180.000.007.20
153102562007.04.02 12:24sell3.84gbpusdm1.97860.00001.97662007.04.03 07:591.9786-1.920.000.000.00
153109852007.04.02 12:52buy0.18eurusdm1.33740.00001.33942007.04.03 14:081.3374-0.090.000.000.00
153115672007.04.02 13:12buy0.12gbpusdm1.97970.00001.98172007.04.03 06:231.9799-0.060.000.000.24
153138182007.04.02 14:15buy0.72usdchfm1.21240.00001.21482007.04.02 18:161.2148-0.300.000.0014.22
153138632007.04.02 14:16sell0.05usdchfm1.21230.00001.21032007.04.04 07:371.2201-0.020.000.00-3.20
153141902007.04.02 14:33buy0.24gbpusdm1.97770.00001.97972007.04.03 06:231.9797-0.120.000.004.80
153154732007.04.02 15:17sell0.36usdchfm1.21440.00001.21202007.04.04 07:371.2202-0.150.000.00-17.11
153173442007.04.02 18:16buy0.18usdchfm1.21540.00001.21782007.04.03 08:011.2170-0.070.000.002.37
153250002007.04.03 05:56sell0.72usdchfm1.21640.00001.21402007.04.04 07:371.2201-0.300.000.00-21.83
153256532007.04.03 06:23buy0.12gbpusdm1.98020.00001.98222007.04.03 13:201.9780-0.060.000.00-2.64
153266262007.04.03 06:59sell7.68gbpusdm1.98060.00001.97862007.04.03 07:591.9786-3.840.000.00153.60
153301482007.04.03 08:16buy0.18usdchfm1.21740.00001.21982007.04.03 17:331.2198-0.070.000.003.54
153308842007.04.03 08:59sell0.12gbpusdm1.97820.00001.97622007.04.03 09:081.9762-0.060.000.002.40
153310662007.04.03 09:06buy0.24gbpusdm1.97820.00001.98022007.04.03 13:201.9781-0.120.000.00-0.24
153313092007.04.03 09:08sell0.12gbpusdm1.97580.00001.97382007.04.03 17:481.9752-0.060.000.000.72
153313302007.04.03 09:08buy0.48gbpusdm1.97610.00001.97812007.04.03 13:191.9781-0.240.000.009.60
153313972007.04.03 09:09sell1.44usdchfm1.21840.00001.21602007.04.04 07:371.2200-0.590.000.00-18.89
153327392007.04.03 09:36buy0.36eurusdm1.33540.00001.33742007.04.03 14:081.3374-0.180.000.007.20
153386852007.04.03 13:20buy0.12gbpusdm1.97830.00001.98032007.04.04 07:261.9762-0.060.000.00-2.52
153388162007.04.03 13:24sell0.24gbpusdm1.97830.00001.97532007.04.03 17:471.9753-0.120.000.007.20
153397082007.04.03 14:08buy0.18eurusdm1.33760.00001.33962007.04.04 07:291.3342-0.090.000.00-6.12
153426062007.04.03 16:24buy0.36eurusdm1.33580.00001.33782007.04.04 07:291.3343-0.180.000.00-5.40
153432992007.04.03 16:49buy0.24gbpusdm1.97630.00001.97832007.04.04 07:261.9763-0.120.000.000.00
153441322007.04.03 17:33buy0.18usdchfm1.22020.00001.22262007.04.03 18:001.2226-0.070.000.003.53
153442772007.04.03 17:35sell2.88usdchfm1.22040.00001.21802007.04.04 07:371.2200-1.180.000.009.44
153446582007.04.03 17:45sell0.18eurusdm1.33460.00001.33262007.04.03 18:001.3326-0.090.000.003.60
153448572007.04.03 17:48sell0.12gbpusdm1.97480.00001.97182007.04.04 12:461.9727-0.060.000.002.52
153450152007.04.03 17:50buy0.72eurusdm1.33410.00001.33612007.04.04 07:291.3344-0.360.000.002.16
153453392007.04.03 17:57buy0.48gbpusdm1.97430.00001.97632007.04.04 07:261.9763-0.240.000.009.60
153456042007.04.03 17:58sell5.76usdchfm1.22240.00001.22002007.04.04 07:371.2200-2.360.000.00113.31
153457822007.04.03 18:00buy0.18usdchfm1.22300.00001.22542007.04.04 11:031.2216-0.070.000.00-2.06
153458112007.04.03 18:00sell0.18eurusdm1.33230.00001.33032007.04.04 11:031.3341-0.090.000.00-3.24
153458822007.04.03 18:00buy1.44eurusdm1.33240.00001.33442007.04.04 07:291.3344-0.720.000.0028.80
153572422007.04.04 07:27buy0.12gbpusdm1.97670.00001.97872007.04.04 14:191.9747-0.060.000.00-2.40
153572862007.04.04 07:29sell0.36eurusdm1.33430.00001.33232007.04.04 11:031.3343-0.180.000.000.00
153573042007.04.04 07:29buy0.18eurusdm1.33450.00001.33652007.04.04 10:261.3365-0.090.000.003.60
153573372007.04.04 07:31buy0.36usdchfm1.22100.00001.22342007.04.04 11:031.2215-0.150.000.001.47
153577282007.04.04 07:37sell0.18usdchfm1.21980.00001.21742007.04.04 14:401.2181-0.070.000.002.51
153598212007.04.04 09:51buy0.24gbpusdm1.97470.00001.97672007.04.04 14:191.9748-0.120.000.000.24
153602322007.04.04 10:15sell0.72eurusdm1.33630.00001.33432007.04.04 11:031.3343-0.360.000.0014.40
153603652007.04.04 10:26buy0.18eurusdm1.33670.00001.33872007.04.04 14:221.3370-0.090.000.000.54
153604562007.04.04 10:28buy0.72usdchfm1.21900.00001.22142007.04.04 11:031.2214-0.300.000.0014.15
153610902007.04.04 11:00buy0.36eurusdm1.33500.00001.33702007.04.04 14:221.3370-0.180.000.007.20
153615522007.04.04 11:03sell0.18eurusdm1.33380.00001.33182007.04.05 05:461.3359-0.090.000.00-3.78
153615572007.04.04 11:03buy0.18usdchfm1.22210.00001.22452007.04.04 16:091.2205-0.070.000.00-2.36
153625912007.04.04 11:34buy0.48gbpusdm1.97270.00001.97472007.04.04 14:191.9747-0.240.000.009.60
153630552007.04.04 12:05buy0.36usdchfm1.22010.00001.22252007.04.04 16:091.2204-0.150.000.000.88
153644282007.04.04 12:46sell0.12gbpusdm1.97220.00001.96922007.04.05 06:141.9741-0.060.000.00-2.28
153650012007.04.04 13:02sell0.36eurusdm1.33580.00001.33382007.04.05 05:461.3359-0.180.000.00-0.36
153667422007.04.04 14:19sell0.24gbpusdm1.97470.00001.97172007.04.05 06:141.9742-0.120.000.001.20
153667652007.04.04 14:19buy0.12gbpusdm1.97520.00001.97722007.04.04 14:591.9772-0.060.000.002.40
153669072007.04.04 14:22buy0.18eurusdm1.33730.00001.33932007.04.05 11:171.3376-0.090.000.000.54
153673812007.04.04 14:37buy0.72usdchfm1.21810.00001.22052007.04.04 16:091.2205-0.300.000.0014.16
153674302007.04.04 14:37sell0.72eurusdm1.33790.00001.33592007.04.05 05:461.3359-0.360.000.0014.40
153676212007.04.04 14:40sell0.18usdchfm1.21780.00001.21542007.04.05 13:101.2177-0.070.000.000.15
153680652007.04.04 14:59sell0.48gbpusdm1.97710.00001.97412007.04.05 06:131.9741-0.240.000.0014.40
153680712007.04.04 14:59buy0.12gbpusdm1.97760.00001.97962007.04.05 11:031.9719-0.060.000.00-6.84
153691562007.04.04 16:00buy0.24gbpusdm1.97560.00001.97762007.04.05 11:021.9717-0.120.000.00-9.36
153694892007.04.04 16:03sell0.36usdchfm1.21980.00001.21742007.04.05 13:101.2174-0.150.000.007.10
153697222007.04.04 16:09buy0.18usdchfm1.22080.00001.22322007.04.05 16:131.2149-0.070.000.00-8.74
153755252007.04.05 05:49sell0.18eurusdm1.33580.00001.33382007.04.06 04:481.3417-0.090.000.00-10.62
153762432007.04.05 06:13buy0.36eurusdm1.33560.00001.33762007.04.05 11:171.3376-0.180.000.007.20
153763052007.04.05 06:14sell0.12gbpusdm1.97360.00001.97062007.04.05 10:101.9731-0.060.000.000.60
153769632007.04.05 07:00sell0.24gbpusdm1.97610.00001.97312007.04.05 10:101.9731-0.120.000.007.20
153793602007.04.05 08:30buy0.48gbpusdm1.97380.00001.97552007.04.05 11:021.9716-0.240.000.00-10.56
153815742007.04.05 10:10sell0.12gbpusdm1.97210.00001.96912007.04.05 11:001.9691-0.060.000.003.60
153822192007.04.05 10:58buy0.96gbpusdm1.97160.00001.97362007.04.05 11:021.9715-0.480.000.00-0.96
153828272007.04.05 11:00buy1.92gbpusdm1.96950.00001.97152007.04.05 11:021.9715-0.960.000.0038.40
153829372007.04.05 11:00sell0.12gbpusdm1.96870.00001.96572007.04.05 11:541.9707-0.060.000.00-2.40
153834422007.04.05 11:02sell0.24gbpusdm1.97120.00001.96822007.04.05 11:541.9708-0.120.000.000.96
153834832007.04.05 11:03buy0.12gbpusdm1.97240.00001.97442007.04.05 11:171.9724-0.060.000.000.00
153835692007.04.05 11:04buy0.24gbpusdm1.97040.00001.97242007.04.05 11:171.9724-0.120.000.004.80
153839892007.04.05 11:17buy0.12gbpusdm1.97300.00001.97502007.04.05 13:221.9712-0.060.000.00-2.16
153840322007.04.05 11:17buy0.18eurusdm1.33780.00001.33982007.04.05 13:101.3398-0.090.000.003.60
153841912007.04.05 11:20sell0.36eurusdm1.33780.00001.33582007.04.06 04:481.3418-0.180.000.00-14.40
153843322007.04.05 11:21sell0.48gbpusdm1.97370.00001.97072007.04.05 11:541.9707-0.240.000.0014.40
153848872007.04.05 11:44buy0.24gbpusdm1.97090.00001.97292007.04.05 13:211.9709-0.120.000.000.00
153850842007.04.05 11:54sell0.12gbpusdm1.97040.00001.96742007.04.05 12:111.9694-0.060.000.001.20
153860792007.04.05 12:11sell0.13gbpusdm1.96890.00001.96592007.04.06 12:301.9684-0.070.000.000.65
153860812007.04.05 12:12buy0.48gbpusdm1.96890.00001.97092007.04.05 13:211.9709-0.240.000.009.60
153865232007.04.05 12:26buy0.36usdchfm1.21880.00001.22122007.04.05 16:131.2150-0.150.000.00-11.26
153878372007.04.05 13:10sell0.18usdchfm1.21670.00001.21432007.04.05 13:231.2143-0.070.000.003.56
153878792007.04.05 13:10buy0.72usdchfm1.21680.00001.21922007.04.05 16:131.2149-0.300.000.00-11.26
153879022007.04.05 13:10sell0.72eurusdm1.33980.00001.33782007.04.06 04:471.3419-0.360.000.00-15.12
153879542007.04.05 13:10buy0.18eurusdm1.34000.00001.34202007.04.05 13:221.3420-0.090.000.003.60
153888332007.04.05 13:22sell0.26gbpusdm1.97140.00001.96842007.04.06 12:301.9684-0.130.000.007.80
153889052007.04.05 13:22buy0.12gbpusdm1.97170.00001.97372007.04.05 13:261.9737-0.060.000.002.40
153890292007.04.05 13:22sell1.44eurusdm1.34180.00001.33982007.04.06 04:461.3418-0.720.000.000.00
153891362007.04.05 13:22buy0.18eurusdm1.34230.00001.34432007.04.05 13:461.3434-0.090.000.001.98
153892192007.04.05 13:23buy1.44usdchfm1.21460.00001.21702007.04.05 16:131.2150-0.590.000.004.74
153892672007.04.05 13:23sell0.18usdchfm1.21390.00001.21152007.04.05 13:551.2132-0.070.000.001.04
153898002007.04.05 13:26buy0.12gbpusdm1.97430.00001.97632007.04.10 00:591.9644-0.060.000.00-11.88
153904992007.04.05 13:32buy0.24gbpusdm1.97230.00001.97432007.04.10 00:591.9643-0.120.000.00-19.20
153910312007.04.05 13:45sell2.88eurusdm1.34380.00001.34182007.04.06 04:461.3418-1.440.000.0057.60
153910852007.04.05 13:46buy0.18eurusdm1.34350.00001.34552007.04.10 00:481.3367-0.090.000.00-12.24
153912282007.04.05 13:52buy2.88usdchfm1.21260.00001.21502007.04.05 16:121.2150-1.180.000.0056.88
153913182007.04.05 13:55sell0.18usdchfm1.21290.00001.21052007.04.10 01:581.2227-0.070.000.00-14.43
153938852007.04.05 16:02buy0.48gbpusdm1.97030.00001.97232007.04.10 00:591.9641-0.240.000.00-29.76
153940812007.04.05 16:12sell0.36usdchfm1.21490.00001.21252007.04.10 01:581.2226-0.150.000.00-22.67
153940892007.04.05 16:13buy0.18usdchfm1.21540.00001.21782007.04.06 12:301.2178-0.070.000.003.55
153990522007.04.06 04:48sell0.18eurusdm1.34160.00001.33962007.04.06 12:301.3396-0.090.000.003.60
153995722007.04.06 05:22buy0.36eurusdm1.34170.00001.34372007.04.10 00:481.3366-0.180.000.00-18.36
154006352007.04.06 06:28sell0.72usdchfm1.21690.00001.21452007.04.10 01:581.2227-0.300.000.00-34.15
154071312007.04.06 12:31buy0.72eurusdm1.33990.00001.34172007.04.10 00:481.3367-0.360.000.00-23.04
154071782007.04.06 12:31buy0.96gbpusdm1.96790.00001.96992007.04.10 00:591.9643-0.480.000.00-34.56
154072772007.04.06 12:31sell0.18eurusdm1.33890.00001.33692007.04.06 14:041.3369-0.090.000.003.60
154073302007.04.06 12:31sell1.44usdchfm1.21900.00001.21662007.04.10 01:581.2226-0.590.000.00-42.40
154074722007.04.06 12:31sell0.13gbpusdm1.96620.00001.96322007.04.09 07:361.9639-0.070.000.002.99
154075282007.04.06 12:31buy0.18usdchfm1.22090.00001.22332007.04.09 06:421.2233-0.070.000.003.53
154078892007.04.06 12:31buy1.44eurusdm1.33810.00001.34012007.04.10 00:481.3366-0.720.000.00-21.60
154079392007.04.06 12:31buy1.92gbpusdm1.96590.00001.96792007.04.10 00:581.9639-0.960.000.00-38.40
154103712007.04.06 12:43sell2.88usdchfm1.22100.00001.21862007.04.10 01:581.2227-1.180.000.00-40.04
154160582007.04.06 14:04sell0.18eurusdm1.33660.00001.33462007.04.09 16:431.3346-0.090.000.003.60
154213772007.04.09 00:14sell5.76usdchfm1.22300.00001.22062007.04.10 01:581.2228-2.360.000.009.42
154220092007.04.09 00:54buy2.88eurusdm1.33640.00001.33842007.04.10 00:481.3367-1.440.000.008.64
154240612007.04.09 06:42buy0.18usdchfm1.22370.00001.22612007.04.09 16:291.2261-0.070.000.003.52
154244992007.04.09 07:30buy3.84gbpusdm1.96390.00001.96592007.04.10 00:581.9639-1.920.000.000.00
154245402007.04.09 07:37sell0.13gbpusdm1.96360.00001.96062007.04.09 12:481.9618-0.070.000.002.34
154280322007.04.09 12:45buy7.68gbpusdm1.96190.00001.96392007.04.10 00:581.9639-3.840.000.00153.60
154282112007.04.09 12:48sell0.13gbpusdm1.96130.00001.95832007.04.10 19:291.9710-0.070.000.00-12.61
154298672007.04.09 14:00sell11.52usdchfm1.22500.00001.22262007.04.10 01:581.2226-4.720.000.00226.14
154317352007.04.09 16:29buy0.18usdchfm1.22660.00001.22902007.04.11 07:321.2186-0.070.000.00-11.82
154325832007.04.09 16:43buy5.76eurusdm1.33470.00001.33672007.04.10 00:481.3367-2.880.000.00115.20
154326392007.04.09 16:44sell0.18eurusdm1.33440.00001.33242007.04.10 08:231.3410-0.090.000.00-11.88
154406742007.04.10 00:36sell0.24eurusdm1.33640.00001.33442007.04.10 08:231.3409-0.120.000.00-10.80
154410132007.04.10 00:48buy0.12eurusdm1.33680.00001.33882007.04.10 01:081.3376-0.060.000.000.96
154411092007.04.10 00:52sell0.26gbpusdm1.96380.00001.96082007.04.10 19:281.9711-0.130.000.00-18.98
154415152007.04.10 00:59buy0.36usdchfm1.22430.00001.22672007.04.11 07:321.2187-0.150.000.00-16.54
154415672007.04.10 00:59buy0.12gbpusdm1.96490.00001.96692007.04.10 01:481.9669-0.060.000.002.40
154421602007.04.10 01:10buy0.15eurusdm1.33810.00001.34012007.04.10 02:031.3401-0.080.000.003.00
154432862007.04.10 01:45sell0.60eurusdm1.33840.00001.33642007.04.10 08:231.3408-0.300.000.00-14.40
154433452007.04.10 01:46sell0.52gbpusdm1.96630.00001.96332007.04.10 19:281.9710-0.260.000.00-24.44
154435772007.04.10 01:48buy0.13gbpusdm1.96730.00001.96932007.04.10 02:321.9693-0.070.000.002.60
154441562007.04.10 01:58sell0.18usdchfm1.22220.00001.21982007.04.10 02:401.2198-0.070.000.003.54
154443242007.04.10 02:00buy0.48usdchfm1.22230.00001.22472007.04.11 07:321.2186-0.200.000.00-14.57
154445002007.04.10 02:03buy0.15eurusdm1.34030.00001.34232007.04.10 02:331.3423-0.080.000.003.00
154445442007.04.10 02:03sell1.20eurusdm1.34040.00001.33842007.04.10 08:231.3407-0.600.000.00-3.60
154453512007.04.10 02:25sell1.04gbpusdm1.96880.00001.96582007.04.10 19:281.9711-0.520.000.00-23.92
154458682007.04.10 02:32buy0.13gbpusdm1.96970.00001.97172007.04.10 05:501.9699-0.070.000.000.26
154461732007.04.10 02:33buy0.15eurusdm1.34240.00001.34442007.04.10 12:021.3427-0.080.000.000.45
154462942007.04.10 02:35sell2.40eurusdm1.34240.00001.34042007.04.10 08:211.3404-1.200.000.0048.00
154464492007.04.10 02:38buy0.96usdchfm1.22030.00001.22272007.04.11 07:311.2187-0.390.000.00-12.60
154465902007.04.10 02:40sell0.12usdchfm1.21940.00001.21702007.04.10 09:431.2190-0.050.000.000.39
154483412007.04.10 03:44buy0.26gbpusdm1.96770.00001.96972007.04.10 05:501.9697-0.130.000.005.20
154485882007.04.10 03:58sell0.24usdchfm1.22140.00001.21902007.04.10 09:431.2190-0.100.000.004.73
154487242007.04.10 04:03buy0.02gbpjpym234.340.00234.542007.04.10 05:50234.54-0.010.000.000.33
154489172007.04.10 04:07buy0.01gbpjpym234.300.00234.552007.04.10 05:50234.550.000.000.000.21
154501882007.04.10 05:50buy0.01gbpjpym234.640.00234.892007.04.10 07:01234.670.000.000.000.03
154502202007.04.10 05:50buy0.13gbpusdm1.97110.00001.97312007.04.10 08:411.9711-0.070.000.000.00
154504552007.04.10 05:55sell0.01gbpjpym234.460.00234.212007.04.10 07:52234.440.000.000.000.02
154505562007.04.10 05:59buy0.02gbpjpym234.420.00234.672007.04.10 07:01234.67-0.010.000.000.42
154505622007.04.10 05:59buy0.26gbpusdm1.96910.00001.97112007.04.10 08:411.9711-0.130.000.005.20
154518882007.04.10 07:01sell0.02gbpjpym234.690.00234.442007.04.10 07:52234.44-0.010.000.000.42
154518912007.04.10 07:01buy0.01gbpjpym234.790.00235.042007.04.10 08:41234.820.000.000.000.03
154523902007.04.10 07:35buy0.02gbpjpym234.570.00234.822007.04.10 08:41234.82-0.010.000.000.42
154527002007.04.10 07:52sell0.01gbpjpym234.350.00234.102007.04.10 13:32235.000.000.000.00-0.54
154529552007.04.10 08:01buy0.30eurusdm1.34070.00001.34272007.04.10 12:021.3427-0.150.000.006.00
154532752007.04.10 08:08sell0.02gbpjpym234.560.00234.312007.04.10 13:32234.99-0.010.000.00-0.72
154535812007.04.10 08:23sell0.15eurusdm1.34070.00001.33872007.04.10 18:131.3427-0.080.000.00-3.00
154536992007.04.10 08:36sell0.04gbpjpym234.770.00234.522007.04.10 13:31234.98-0.020.000.00-0.70
154538102007.04.10 08:41buy0.13gbpusdm1.97150.00001.97352007.04.10 11:251.9735-0.070.000.002.60
154538212007.04.10 08:41buy0.01gbpjpym234.900.00235.152007.04.10 10:35234.930.000.000.000.03
154539912007.04.10 08:54buy0.02gbpjpym234.690.00234.942007.04.10 10:35234.94-0.010.000.000.42
154542652007.04.10 09:20sell2.08gbpusdm1.97140.00001.96842007.04.10 19:281.9710-1.040.000.008.32
154546952007.04.10 09:44sell0.12usdchfm1.21870.00001.21632007.04.10 13:131.2163-0.050.000.002.37
154553002007.04.10 10:35buy0.01gbpjpym235.030.00235.282007.04.10 11:14235.280.000.000.000.21
154556002007.04.10 10:58sell0.08gbpjpym234.990.00234.742007.04.10 13:31234.96-0.030.000.000.21
154558002007.04.10 11:05sell0.16gbpjpym235.210.00234.962007.04.10 13:31234.96-0.070.000.003.36
154560422007.04.10 11:14buy0.01gbpjpym235.370.00235.622007.04.10 23:50235.120.000.000.00-0.21
154562552007.04.10 11:25buy0.13gbpusdm1.97390.00001.97592007.04.10 14:531.9739-0.070.000.000.00
154564032007.04.10 11:30sell4.16gbpusdm1.97390.00001.97092007.04.10 19:261.9709-2.080.000.00124.80
154566332007.04.10 11:52buy0.02gbpjpym235.160.00235.412007.04.10 23:50235.03-0.010.000.00-0.22
154569122007.04.10 12:02sell0.30eurusdm1.34270.00001.34072007.04.10 18:121.3428-0.150.000.00-0.30
154569172007.04.10 12:02buy0.15eurusdm1.34280.00001.34482007.04.10 15:041.3448-0.080.000.003.00
154572832007.04.10 12:16buy1.92usdchfm1.21830.00001.22072007.04.11 07:311.2187-0.790.000.006.30
154588012007.04.10 13:13sell0.12usdchfm1.21590.00001.21352007.04.12 01:411.2213-0.050.000.00-5.31
154588882007.04.10 13:16buy3.84usdchfm1.21630.00001.21872007.04.11 07:311.2187-1.570.000.0075.62
154591492007.04.10 13:32sell0.01gbpjpym234.910.00234.662007.04.10 15:45234.660.000.000.000.21
154591542007.04.10 13:33buy0.04gbpjpym234.950.00235.202007.04.10 23:50234.99-0.020.000.000.13
154599282007.04.10 14:07buy0.26gbpusdm1.97190.00001.97392007.04.10 14:531.9739-0.130.000.005.20
154614202007.04.10 14:38sell0.60eurusdm1.34470.00001.34272007.04.10 18:121.3427-0.300.000.0012.00
154617272007.04.10 14:53buy0.13gbpusdm1.97420.00001.97622007.04.11 01:491.9742-0.070.000.000.00
154620872007.04.10 15:04buy0.15eurusdm1.34500.00001.34702007.04.11 14:541.3435-0.080.000.00-2.25
154628902007.04.10 15:34buy0.08gbpjpym234.730.00234.982007.04.10 23:50234.98-0.030.000.001.68
154629752007.04.10 15:43buy0.26gbpusdm1.97220.00001.97422007.04.11 01:481.9742-0.130.000.005.20
154630032007.04.10 15:45sell0.01gbpjpym234.580.00234.332007.04.11 01:19234.850.000.000.00-0.22
154634702007.04.10 16:04sell0.02gbpjpym234.800.00234.552007.04.11 01:19234.84-0.010.000.00-0.07
154641022007.04.10 17:13buy0.30eurusdm1.34330.00001.34532007.04.11 14:541.3436-0.150.000.000.90
154647522007.04.10 18:13sell0.15eurusdm1.34260.00001.34062007.04.11 18:181.3416-0.080.000.001.50
154647632007.04.10 18:13sell0.24usdchfm1.21790.00001.21552007.04.12 01:411.2212-0.100.000.00-6.49
154653782007.04.10 19:29sell0.13gbpusdm1.97070.00001.96772007.04.11 08:031.9777-0.070.000.00-9.10
154674792007.04.10 23:50sell0.04gbpjpym235.090.00234.842007.04.11 01:19234.84-0.020.000.000.84
154674812007.04.10 23:50buy0.01gbpjpym235.160.00235.412007.04.11 02:44235.200.000.000.000.03
154693372007.04.11 01:06buy0.02gbpjpym234.950.00235.202007.04.11 02:44235.20-0.010.000.000.42
154696862007.04.11 01:19sell0.01gbpjpym234.740.00234.492007.04.11 07:32235.840.000.000.00-0.92
154700212007.04.11 01:32sell0.02gbpjpym234.960.00234.712007.04.11 07:32235.83-0.010.000.00-1.46
154700262007.04.11 01:32sell0.26gbpusdm1.97310.00001.97012007.04.11 08:031.9776-0.130.000.00-11.70
154704342007.04.11 01:49buy0.13gbpusdm1.97470.00001.97672007.04.11 02:041.9767-0.070.000.002.60
154707432007.04.11 01:55sell0.52gbpusdm1.97560.00001.97262007.04.11 08:031.9775-0.260.000.00-9.88
154711202007.04.11 02:04buy0.13gbpusdm1.97720.00001.97922007.04.11 06:041.9772-0.070.000.000.00
154712732007.04.11 02:08sell0.04gbpjpym235.180.00234.932007.04.11 07:32235.81-0.020.000.00-2.12
154720812007.04.11 02:44buy0.01gbpjpym235.250.00235.502007.04.11 05:27235.500.000.000.000.21
154734222007.04.11 04:06buy0.26gbpusdm1.97520.00001.97722007.04.11 06:041.9772-0.130.000.005.20
154738752007.04.11 04:25buy0.60eurusdm1.34160.00001.34362007.04.11 14:541.3436-0.300.000.0012.00
154740392007.04.11 04:34sell0.08gbpjpym235.400.00235.152007.04.11 07:32235.79-0.030.000.00-2.61
154750512007.04.11 05:27buy0.01gbpjpym235.570.00235.822007.04.11 06:13235.820.000.000.000.21
154752852007.04.11 05:42sell0.16gbpjpym235.610.00235.362007.04.11 07:32235.78-0.070.000.00-2.28
154759232007.04.11 06:11buy0.13gbpusdm1.97780.00001.97982007.04.11 07:001.9798-0.070.000.002.60
154759492007.04.11 06:13buy0.01gbpjpym235.910.00236.162007.04.11 06:44235.950.000.000.000.04
154759812007.04.11 06:13sell0.32gbpjpym235.830.00235.582007.04.11 07:32235.79-0.130.000.001.08
154759882007.04.11 06:13sell1.04gbpusdm1.97810.00001.97512007.04.11 08:031.9776-0.520.000.005.20
154764962007.04.11 06:34buy0.02gbpjpym235.700.00235.952007.04.11 06:44235.95-0.010.000.000.42
154767242007.04.11 06:44buy0.01gbpjpym236.040.00236.292007.04.11 07:18236.070.000.000.000.02
154769552007.04.11 06:53buy0.02gbpjpym235.820.00236.072007.04.11 07:18236.07-0.010.000.000.42
154771192007.04.11 07:02buy0.13gbpusdm1.98040.00001.98242007.04.11 08:561.9783-0.070.000.00-2.73
154775322007.04.11 07:17sell0.64gbpjpym236.050.00235.802007.04.11 07:32235.80-0.270.000.0013.43
154775462007.04.11 07:18buy0.01gbpjpym236.140.00236.392007.04.11 10:17235.920.000.000.00-0.18
154775722007.04.11 07:19sell2.08gbpusdm1.98060.00001.97762007.04.11 08:021.9776-1.040.000.0062.40
154778482007.04.11 07:31buy0.02gbpjpym235.920.00236.172007.04.11 10:17235.93-0.010.000.000.02
154779542007.04.11 07:31buy0.26gbpusdm1.97840.00001.98042007.04.11 08:561.9784-0.130.000.000.00
154779912007.04.11 07:32sell0.01gbpjpym235.780.00235.532007.04.11 18:04236.020.000.000.00-0.20
154779962007.04.11 07:32buy0.12usdchfm1.21890.00001.22132007.04.11 10:461.2213-0.050.000.002.36
154788322007.04.11 08:03buy0.04gbpjpym235.690.00235.942007.04.11 10:16235.94-0.020.000.000.84
154788682007.04.11 08:03sell0.13gbpusdm1.97720.00001.97422007.04.11 18:071.9759-0.070.000.001.69
154789632007.04.11 08:06buy0.52gbpusdm1.97640.00001.97842007.04.11 08:561.9784-0.260.000.0010.40
154796732007.04.11 09:03buy0.13gbpusdm1.97860.00001.98062007.04.11 14:581.9786-0.070.000.000.00
154802612007.04.11 10:17buy0.01gbpjpym235.980.00236.232007.04.11 13:24236.040.000.000.000.05
154803952007.04.11 10:33sell0.48usdchfm1.21990.00001.21752007.04.12 01:411.2213-0.200.000.00-5.50
154806012007.04.11 10:41buy0.02gbpjpym235.750.00236.002007.04.11 13:24236.00-0.010.000.000.42
154807652007.04.11 10:46buy0.12usdchfm1.22160.00001.22402007.04.11 18:101.2217-0.050.000.000.10
154812642007.04.11 11:23buy0.26gbpusdm1.97660.00001.97862007.04.11 14:581.9786-0.130.000.005.20
154838482007.04.11 13:24sell0.02gbpjpym236.010.00235.762007.04.11 18:04235.98-0.010.000.000.05
154838572007.04.11 13:24buy0.01gbpjpym236.110.00236.362007.04.12 02:00235.950.000.000.00-0.14
154852672007.04.11 14:31sell0.04gbpjpym236.220.00235.972007.04.11 18:04235.97-0.020.000.000.83
154855392007.04.11 14:45buy0.24usdchfm1.21960.00001.22202007.04.11 18:101.2220-0.100.000.004.71
154857722007.04.11 14:54balanceDeposit wire #20070411-00000640977.99
154857802007.04.11 14:55buy0.15eurusdm1.34380.00001.34582007.04.12 00:141.3441-0.080.000.000.45
154859802007.04.11 14:58buy0.15gbpusdm1.97890.00001.98092007.04.12 01:361.9748-0.080.000.00-6.15
154874782007.04.11 16:48buy0.30gbpusdm1.97690.00001.97892007.04.12 01:361.9749-0.150.000.00-6.00
154904842007.04.11 18:04sell0.01gbpjpym235.940.00235.692007.04.11 18:42235.690.000.000.000.21
154905242007.04.11 18:04buy0.34eurusdm1.34210.00001.34412007.04.12 00:141.3441-0.170.000.006.80
154906002007.04.11 18:05buy0.60gbpusdm1.97490.00001.97692007.04.12 01:361.9748-0.300.000.00-0.60
154908032007.04.11 18:07sell0.15gbpusdm1.97560.00001.97262007.04.11 18:211.9745-0.080.000.001.65
154910782007.04.11 18:10sell1.12usdchfm1.22190.00001.21952007.04.12 01:411.2214-0.460.000.004.58
154910922007.04.11 18:10buy0.14usdchfm1.22200.00001.22442007.04.12 00:081.2224-0.060.000.000.46
154913802007.04.11 18:13buy0.02gbpjpym235.900.00236.152007.04.12 02:00235.94-0.010.000.000.07
154915552007.04.11 18:19sell0.17eurusdm1.34130.00001.33932007.04.12 08:491.3454-0.090.000.00-6.97
154915902007.04.11 18:21sell0.15gbpusdm1.97420.00001.97122007.04.13 14:391.9834-0.080.000.00-13.80
154921872007.04.11 18:42buy0.04gbpjpym235.680.00235.932007.04.12 02:00235.93-0.020.000.000.84
154921992007.04.11 18:42sell0.01gbpjpym235.600.00235.352007.04.12 01:01235.530.000.000.000.06
154943002007.04.11 21:45sell0.02gbpjpym235.810.00235.562007.04.12 01:01235.56-0.010.000.000.41
154943822007.04.11 21:55sell0.34eurusdm1.34330.00001.34132007.04.12 08:491.3453-0.170.000.00-6.80
154955602007.04.11 23:38buy0.28usdchfm1.22000.00001.22242007.04.12 00:081.2224-0.110.000.005.50
154960592007.04.12 00:08buy0.14usdchfm1.22270.00001.22512007.04.12 16:271.2168-0.060.000.00-6.79
154962032007.04.12 00:14buy0.17eurusdm1.34420.00001.34622007.04.12 01:421.3462-0.090.000.003.40
154974022007.04.12 01:01buy1.20gbpusdm1.97280.00001.97482007.04.12 01:361.9748-0.600.000.0024.00
154974112007.04.12 01:01sell0.01gbpjpym235.460.00235.212007.04.12 12:50235.660.000.000.00-0.17
154974632007.04.12 01:02sell2.24usdchfm1.22390.00001.22152007.04.12 01:411.2215-0.920.000.0044.01
154985852007.04.12 01:37buy0.15gbpusdm1.97530.00001.97732007.04.12 06:171.9773-0.080.000.003.00
154987612007.04.12 01:41sell0.68eurusdm1.34530.00001.34332007.04.12 08:491.3453-0.340.000.000.00
154988652007.04.12 01:41sell0.14usdchfm1.22100.00001.21862007.04.12 07:161.2186-0.060.000.002.76
154990462007.04.12 01:42sell0.02gbpjpym235.690.00235.442007.04.12 12:50235.67-0.010.000.000.04
154991172007.04.12 01:42buy0.28usdchfm1.22060.00001.22302007.04.12 16:261.2169-0.110.000.00-8.51
154991442007.04.12 01:42buy0.17eurusdm1.34650.00001.34852007.04.12 12:361.3468-0.090.000.000.51
154998942007.04.12 02:00sell0.04gbpjpym235.900.00235.652007.04.12 12:50235.65-0.020.000.000.84
154999232007.04.12 02:00buy0.01gbpjpym236.050.00236.302007.04.12 20:06235.650.000.000.00-0.33
155002082007.04.12 02:05buy0.02gbpjpym235.840.00236.092007.04.12 20:06235.66-0.010.000.00-0.31
155022852007.04.12 05:13buy0.01usdcadm1.14100.00000.00002007.04.13 15:541.13750.000.000.00-0.31
155037302007.04.12 06:10sell0.30gbpusdm1.97670.00001.97372007.04.13 14:391.9833-0.150.000.00-19.80
155039122007.04.12 06:17buy0.15gbpusdm1.97770.00001.97972007.04.12 11:381.9775-0.080.000.00-0.30
155060142007.04.12 07:16sell1.36eurusdm1.34730.00001.34532007.04.12 08:491.3453-0.680.000.0027.20
155060572007.04.12 07:16buy0.56usdchfm1.21860.00001.22102007.04.12 16:261.2168-0.230.000.00-8.28
155060902007.04.12 07:16sell0.14usdchfm1.21830.00001.21592007.04.12 12:361.2180-0.060.000.000.34
155080452007.04.12 08:30buy0.30gbpusdm1.97550.00001.97752007.04.12 11:381.9775-0.150.000.006.00
155088112007.04.12 08:49sell0.17eurusdm1.34510.00001.34312007.04.13 14:381.3531-0.090.000.00-13.60
155088972007.04.12 08:49buy0.34eurusdm1.34480.00001.34682007.04.12 12:361.3468-0.170.000.006.80
155089242007.04.12 08:49sell0.28usdchfm1.22030.00001.21792007.04.12 12:361.2179-0.110.000.005.52
155110492007.04.12 10:00buy0.02usdcadm1.13920.00000.00002007.04.13 15:531.1376-0.010.000.00-0.28
155115942007.04.12 10:20buy0.04usdcadm1.13740.00001.14752007.04.13 15:511.1377-0.020.000.000.11
155130832007.04.12 11:38buy0.15gbpusdm1.97780.00001.97982007.04.12 14:171.9798-0.080.000.003.00
155151092007.04.12 12:36buy0.17eurusdm1.34710.00001.34912007.04.12 13:451.3473-0.090.000.000.34
155151192007.04.12 12:36sell0.14usdchfm1.21770.00001.21532007.04.12 13:511.2153-0.060.000.002.76
155160842007.04.12 12:50buy0.34eurusdm1.34540.00001.34742007.04.12 13:451.3474-0.170.000.006.80
155161292007.04.12 12:50sell0.01gbpjpym235.580.00235.332007.04.12 13:53235.330.000.000.000.21
155165772007.04.12 13:00buy0.04gbpjpym235.630.00235.882007.04.12 20:06235.65-0.020.000.000.07
155167902007.04.12 13:04buy0.08gbpjpym235.400.00235.652007.04.12 20:05235.65-0.030.000.001.68
155173932007.04.12 13:34sell0.34eurusdm1.34710.00001.34512007.04.13 14:381.3530-0.170.000.00-20.06
155177162007.04.12 13:45buy1.12usdchfm1.21660.00001.21902007.04.12 16:261.2170-0.460.000.003.68
155177402007.04.12 13:45buy0.17eurusdm1.34760.00001.34962007.04.12 14:391.3496-0.090.000.003.40
155186342007.04.12 13:50sell0.60gbpusdm1.97910.00001.97612007.04.13 14:391.9834-0.300.000.00-25.80
155188032007.04.12 13:51sell0.14usdchfm1.21510.00001.21272007.04.13 01:231.2147-0.060.000.000.46
155191452007.04.12 13:53sell0.01gbpjpym235.250.00235.002007.04.12 22:11235.630.000.000.00-0.32
155204792007.04.12 14:17buy0.15gbpusdm1.98020.00001.98222007.04.12 18:301.9783-0.080.000.00-2.85
155207772007.04.12 14:20buy2.24usdchfm1.21460.00001.21702007.04.12 16:261.2170-0.920.000.0044.17
155209542007.04.12 14:22sell0.68eurusdm1.34910.00001.34712007.04.13 14:381.3531-0.340.000.00-27.20
155214172007.04.12 14:32sell0.02gbpjpym235.460.00235.212007.04.12 22:11235.64-0.010.000.00-0.30
155216952007.04.12 14:39buy0.17eurusdm1.34990.00001.35192007.04.13 00:391.3503-0.090.000.000.68
155230572007.04.12 15:20buy0.30gbpusdm1.97820.00001.98022007.04.12 18:291.9783-0.150.000.000.30
155238432007.04.12 16:00buy0.34eurusdm1.34820.00001.35022007.04.13 00:391.3502-0.170.000.006.80
155243742007.04.12 16:27buy0.14usdchfm1.21740.00001.21982007.04.13 12:401.2095-0.060.000.00-9.14
155243792007.04.12 16:27sell0.28usdchfm1.21710.00001.21472007.04.13 01:231.2147-0.110.000.005.53
155245302007.04.12 16:31buy0.60gbpusdm1.97620.00001.97822007.04.12 18:291.9782-0.300.000.0012.00
155253652007.04.12 17:43buy0.08usdcadm1.13560.00001.14562007.04.13 15:511.1376-0.040.000.001.41
155258022007.04.12 18:30buy0.15gbpusdm1.97880.00001.98082007.04.13 00:441.9808-0.080.000.003.00
155266912007.04.12 20:06buy0.01gbpjpym235.720.00235.972007.04.13 01:29235.770.000.000.000.05
155267192007.04.12 20:10sell0.04gbpjpym235.680.00235.432007.04.12 22:11235.65-0.020.000.000.10
155274982007.04.12 21:36sell0.08gbpjpym235.910.00235.662007.04.12 22:11235.66-0.030.000.001.68
155283432007.04.12 22:12sell0.01gbpjpym235.540.00235.292007.04.12 23:49235.500.000.000.000.03
155285932007.04.12 22:25sell0.02gbpjpym235.730.00235.502007.04.12 23:49235.50-0.010.000.000.39
155298842007.04.12 23:49buy0.02gbpjpym235.510.00235.762007.04.13 01:29235.76-0.010.000.000.43
155298932007.04.12 23:49sell0.01gbpjpym235.410.00235.162007.04.13 02:45235.610.000.000.00-0.17
155302682007.04.13 00:14sell0.02gbpjpym235.630.00235.382007.04.13 02:45235.63-0.010.000.000.00
155312992007.04.13 00:39buy0.17eurusdm1.35050.00001.35252007.04.13 06:371.3525-0.090.000.003.40
155315022007.04.13 00:44buy0.16usdcadm1.13380.00001.14382007.04.13 15:511.1377-0.070.000.005.48
155315562007.04.13 00:44sell1.36eurusdm1.35110.00001.34912007.04.13 14:381.3532-0.680.000.00-28.56
155317102007.04.13 00:45buy0.28usdchfm1.21520.00001.21762007.04.13 12:401.2094-0.110.000.00-13.43
155317322007.04.13 00:45buy0.15gbpusdm1.98080.00001.98282007.04.13 01:311.9828-0.080.000.003.00
155335892007.04.13 01:23sell0.14usdchfm1.21430.00001.21192007.04.13 06:431.2119-0.060.000.002.77
155336192007.04.13 01:23sell1.20gbpusdm1.98160.00001.97862007.04.13 14:391.9835-0.600.000.00-22.80
155338172007.04.13 01:29buy0.01gbpjpym235.840.00236.092007.04.13 06:09235.650.000.000.00-0.16
155339722007.04.13 01:31buy0.15gbpusdm1.98360.00001.98532007.04.13 05:431.9836-0.080.000.000.00
155340402007.04.13 01:31sell0.04gbpjpym235.880.00235.652007.04.13 02:44235.65-0.020.000.000.77
155356902007.04.13 02:25buy0.30gbpusdm1.98160.00001.98362007.04.13 05:421.9836-0.150.000.006.00
155361392007.04.13 02:45sell0.01gbpjpym235.530.00235.282007.04.13 04:52235.490.000.000.000.03
155361412007.04.13 02:45buy0.02gbpjpym235.600.00235.852007.04.13 06:09235.66-0.010.000.000.10
155367722007.04.13 03:22sell0.02gbpjpym235.740.00235.492007.04.13 04:52235.49-0.010.000.000.43
155378682007.04.13 04:52sell0.01gbpjpym235.440.00235.192007.04.13 08:24235.390.000.000.000.05
155382252007.04.13 05:20buy0.04gbpjpym235.390.00235.642007.04.13 06:09235.64-0.020.000.000.84
155386422007.04.13 05:44buy0.15gbpusdm1.98410.00001.98612007.04.13 06:271.9861-0.080.000.003.00
155386622007.04.13 05:44sell2.40gbpusdm1.98410.00001.98112007.04.13 14:391.9836-1.200.000.0012.00
155392282007.04.13 06:09sell0.02gbpjpym235.650.00235.402007.04.13 08:24235.40-0.010.000.000.42
155392362007.04.13 06:10buy0.01gbpjpym235.720.00235.972007.04.13 11:44235.290.000.000.00-0.36
155399132007.04.13 06:27buy0.15gbpusdm1.98650.00001.98852007.04.13 08:341.9865-0.080.000.000.00
155400512007.04.13 06:28buy0.56usdchfm1.21320.00001.21562007.04.13 12:401.2093-0.230.000.00-18.06
155400752007.04.13 06:28sell4.80gbpusdm1.98660.00001.98362007.04.13 14:391.9836-2.400.000.00144.00
155403752007.04.13 06:37buy0.17eurusdm1.35270.00001.35472007.04.13 11:431.3547-0.090.000.003.40
155406032007.04.13 06:44sell0.14usdchfm1.21140.00001.20902007.04.13 10:021.2090-0.060.000.002.78
155415322007.04.13 07:18sell2.72eurusdm1.35310.00001.35112007.04.13 14:381.3531-1.360.000.000.00
155419302007.04.13 07:37buy0.02gbpjpym235.490.00235.742007.04.13 11:44235.30-0.010.000.00-0.32
155419392007.04.13 07:37buy1.12usdchfm1.21120.00001.21362007.04.13 12:401.2094-0.460.000.00-16.67
155421482007.04.13 07:48buy0.30gbpusdm1.98450.00001.98652007.04.13 08:341.9865-0.150.000.006.00
155428392007.04.13 08:24sell0.01gbpjpym235.350.00235.102007.04.13 08:43235.100.000.000.000.21
155429852007.04.13 08:34buy0.15gbpusdm1.98670.00001.98872007.04.13 14:441.9849-0.080.000.00-2.70
155430672007.04.13 08:41buy0.04gbpjpym235.260.00235.512007.04.13 11:44235.31-0.020.000.000.16
155432062007.04.13 08:43sell0.01gbpjpym235.020.00234.772007.04.13 12:39235.490.000.000.00-0.39
155432512007.04.13 08:44buy0.08gbpjpym235.040.00235.292007.04.13 11:44235.29-0.030.000.001.69
155443682007.04.13 10:02buy2.24usdchfm1.20920.00001.21162007.04.13 12:401.2096-0.930.000.007.41
155443832007.04.13 10:02sell0.14usdchfm1.20860.00001.20622007.04.13 15:301.2164-0.060.000.00-8.98
155459252007.04.13 11:40buy4.48usdchfm1.20720.00001.20962007.04.13 12:401.2096-1.860.000.0088.89
155460812007.04.13 11:44buy0.17eurusdm1.35480.00001.35682007.04.13 14:001.3551-0.090.000.000.51
155461032007.04.13 11:44sell0.02gbpjpym235.300.00235.052007.04.13 12:39235.49-0.010.000.00-0.32
155461052007.04.13 11:44buy0.01gbpjpym235.370.00235.622007.04.13 12:08235.620.000.000.000.21
155467932007.04.13 12:05sell0.04gbpjpym235.520.00235.272007.04.13 12:39235.49-0.020.000.000.10
155469002007.04.13 12:09buy0.01gbpjpym235.710.00235.962007.04.13 14:02235.760.000.000.000.04
155469252007.04.13 12:09sell0.08gbpjpym235.740.00235.492007.04.13 12:39235.49-0.030.000.001.69
155492392007.04.13 12:37buy0.02gbpjpym235.520.00235.752007.04.13 14:02235.75-0.010.000.000.39
155493572007.04.13 12:40buy0.34eurusdm1.35310.00001.35512007.04.13 14:001.3551-0.170.000.006.80
155494212007.04.13 12:40buy0.14usdchfm1.21000.00001.21242007.04.13 14:401.2124-0.060.000.002.77
155501502007.04.13 13:00sell0.01gbpjpym235.420.00235.172007.04.13 15:16236.690.000.000.00-1.06
155503992007.04.13 13:17sell0.02gbpjpym235.630.00235.382007.04.13 15:16236.68-0.010.000.00-1.76
155517512007.04.13 14:00buy0.17eurusdm1.35530.00001.35732007.04.13 15:581.3518-0.090.000.00-5.95
155517722007.04.13 14:00sell5.44eurusdm1.35510.00001.35312007.04.13 14:381.3531-2.720.000.00108.80
155520362007.04.13 14:02buy0.01gbpjpym235.900.00236.152007.04.13 14:38236.150.000.000.000.21
155520492007.04.13 14:02sell0.04gbpjpym235.850.00235.602007.04.13 15:16236.67-0.020.000.00-2.75
155525502007.04.13 14:10buy0.34eurusdm1.35360.00001.35562007.04.13 15:581.3519-0.170.000.00-5.78
155532382007.04.13 14:35sell0.08gbpjpym236.040.00235.812007.04.13 15:16236.66-0.030.000.00-4.15
155532912007.04.13 14:35sell0.28usdchfm1.21060.00001.20822007.04.13 15:301.2163-0.120.000.00-13.12
155533742007.04.13 14:36buy0.30gbpusdm1.98470.00001.98672007.04.13 14:441.9847-0.150.000.000.00
155535042007.04.13 14:38buy0.01gbpjpym236.290.00236.542007.04.13 14:48236.540.000.000.000.21
155535192007.04.13 14:38sell0.16gbpjpym236.260.00236.012007.04.13 15:16236.65-0.070.000.00-5.22
155536492007.04.13 14:38sell0.17eurusdm1.35300.00001.35102007.04.13 14:571.3510-0.090.000.003.40
155538582007.04.13 14:39sell0.15gbpusdm1.98290.00001.97992007.04.13 15:181.9799-0.080.000.004.50
155539692007.04.13 14:40buy0.60gbpusdm1.98270.00001.98472007.04.13 14:441.9847-0.300.000.0012.00
155540242007.04.13 14:40buy0.14usdchfm1.21280.00001.21522007.04.13 14:561.2152-0.060.000.002.76
155541342007.04.13 14:40sell0.32gbpjpym236.480.00236.232007.04.13 15:16236.64-0.130.000.00-4.29
155541942007.04.13 14:40sell0.56usdchfm1.21260.00001.21022007.04.13 15:301.2162-0.230.000.00-16.58
155542302007.04.13 14:40buy0.68eurusdm1.35180.00001.35382007.04.13 15:581.3520-0.340.000.001.36
155549172007.04.13 14:48buy0.01gbpjpym236.630.00236.882007.04.13 15:08236.880.000.000.000.21
155555202007.04.13 14:56sell1.12usdchfm1.21460.00001.21222007.04.13 15:301.2161-0.460.000.00-13.81
155555752007.04.13 14:56buy0.14usdchfm1.21560.00001.21802007.04.13 15:181.2180-0.060.000.002.76
155558502007.04.13 14:57sell0.17eurusdm1.35090.00001.34892007.04.13 15:181.3489-0.090.000.003.40
155558732007.04.13 14:57sell2.24usdchfm1.21660.00001.21422007.04.13 15:301.2162-0.920.000.007.37
155562212007.04.13 15:01buy0.15gbpusdm1.98310.00001.98512007.04.13 15:211.9810-0.080.000.00-3.15
155565532007.04.13 15:06sell0.64gbpjpym236.690.00236.442007.04.13 15:16236.65-0.270.000.002.14
155566392007.04.13 15:08buy0.01gbpjpym236.960.00237.212007.04.13 16:01236.610.000.000.00-0.29
155567042007.04.13 15:09sell1.28gbpjpym236.900.00236.652007.04.13 15:16236.65-0.530.000.0026.80
155572242007.04.13 15:16buy0.02gbpjpym236.750.00237.002007.04.13 16:01236.63-0.010.000.00-0.21
155573392007.04.13 15:17sell0.01gbpjpym236.540.00236.292007.04.13 15:30236.290.000.000.000.21
155573652007.04.13 15:17buy0.30gbpusdm1.98110.00001.98312007.04.13 15:211.9811-0.150.000.000.00
155573862007.04.13 15:17buy1.36eurusdm1.35000.00001.35202007.04.13 15:581.3520-0.680.000.0027.20
155578212007.04.13 15:18buy0.60gbpusdm1.97910.00001.98112007.04.13 15:211.9811-0.300.000.0012.00
155578342007.04.13 15:18buy0.04gbpjpym236.520.00236.772007.04.13 16:01236.61-0.020.000.000.30
155579132007.04.13 15:18sell4.48usdchfm1.21860.00001.21622007.04.13 15:301.2162-1.840.000.0088.41
155589982007.04.13 15:30buy0.08gbpjpym236.300.00236.552007.04.13 16:01236.55-0.030.000.001.68
155597652007.04.13 15:53buy0.15gbpusdm1.98310.00001.98512007.04.13 17:481.9851-0.080.000.003.00
155601232007.04.13 16:01buy0.01gbpjpym236.660.00236.912007.04.13 17:47236.700.000.000.000.03
155609162007.04.13 16:37buy0.02gbpjpym236.450.00236.702007.04.13 17:47236.70-0.010.000.000.41
  -173.03 0.00 0.00 1 891.09
Closed P/L: 1 718.06
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
155578602007.04.13 15:18sell0.17eurusdm1.34880.00001.3468 1.3532-0.090.000.00-7.48
155583872007.04.13 15:21sell0.34eurusdm1.35080.00001.3488 1.3532-0.170.000.00-8.16
155599292007.04.13 15:58buy0.17eurusdm1.35210.00001.3541 1.3530-0.090.000.001.53
155619952007.04.13 17:41sell0.72eurusdm1.35290.00001.3509 1.3532-0.360.000.00-2.16
155590422007.04.13 15:30sell0.01gbpjpym236.120.00235.87 236.810.000.000.00-0.58
155591552007.04.13 15:31sell0.02gbpjpym236.330.00236.08 236.81-0.010.000.00-0.80
155600882007.04.13 16:01sell0.04gbpjpym236.560.00236.31 236.81-0.020.000.00-0.83
155621642007.04.13 17:47buy0.01gbpjpym236.800.00237.05 236.730.000.000.00-0.06
155621942007.04.13 17:48sell0.08gbpjpym236.770.00236.52 236.81-0.030.000.00-0.27
155577842007.04.13 15:18sell0.15gbpusdm1.97890.00001.9759 1.9869-0.080.000.00-12.00
155585162007.04.13 15:22sell0.30gbpusdm1.98140.00001.9784 1.9869-0.150.000.00-16.50
155618202007.04.13 17:37sell0.60gbpusdm1.98390.00001.9809 1.9869-0.300.000.00-18.00
155621862007.04.13 17:48buy0.15gbpusdm1.98560.00001.9876 1.9865-0.080.000.001.35
155633212007.04.13 18:52sell1.20gbpusdm1.98640.00001.9834 1.9869-0.600.000.00-6.00
155598272007.04.13 15:54buy0.01usdcadm1.13810.00001.1481 1.13690.000.000.00-0.11
155578492007.04.13 15:18buy0.14usdchfm1.21880.00001.2212 1.2141-0.060.000.00-5.42
155583712007.04.13 15:21buy0.28usdchfm1.21680.00001.2192 1.2141-0.110.000.00-6.23
155594822007.04.13 15:40sell0.14usdchfm1.21570.00001.2133 1.2145-0.060.000.001.38
155620912007.04.13 17:43buy0.56usdchfm1.21480.00001.2172 1.2141-0.230.000.00-3.23
  -2.44 0.00 0.00 -83.57
 Floating P/L: -86.01
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 4 392.67 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 718.06 Floating P/L: -86.01 Margin: 231.00
Balance: 6 263.77 Equity: 6 177.76 Free Margin: 5 946.76