FXDD

Account: 476506 Name: bertbin4 Currency: USD 2007 April 20, 22:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
82092332007.04.19 17:00sell0.10eurjpy160.65161.45160.092007.04.20 03:02161.450.000.00-1.29-67.50
 20061122Mode3_FirstTrade[sl]
82092482007.04.19 17:00sell0.10eurjpy160.65161.45159.952007.04.19 17:24161.230.000.000.00-48.91
 20061123Mode3_SecondTrade
82092582007.04.19 17:00sell0.10eurjpy160.65161.45159.812007.04.19 17:24161.210.000.000.00-47.23
 20061124Mode3_ThirdTrade
81995162007.04.19 12:15buy0.10usdjpy117.85118.06118.352007.04.19 17:01118.350.000.000.0042.25
 20061124Mode3_ThirdTrade[tp]
81995142007.04.19 12:15buy0.10usdjpy117.85117.85118.272007.04.19 16:49118.270.000.000.0035.51
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
81995122007.04.19 12:15buy0.10usdjpy117.85117.01118.192007.04.19 16:48118.190.000.000.0028.76
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
81533622007.04.18 04:30buy0.10usdjpy118.72117.88119.142007.04.19 06:38117.880.000.003.77-71.26
 20061123Mode3_SecondTrade[sl]
81533632007.04.18 04:30buy0.10usdjpy118.72117.88119.222007.04.19 06:38117.880.000.003.77-71.26
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
81533602007.04.18 04:30buy0.10usdjpy118.72117.88119.062007.04.19 06:38117.880.000.003.77-71.26
 20061122Mode3_FirstTrade[sl]
81685572007.04.18 15:00buy0.10eurjpy160.85160.85161.552007.04.19 03:48160.850.000.003.420.00
 20061123Mode3_SecondTrade[sl]
81685592007.04.18 15:00buy0.10eurjpy160.85160.85161.692007.04.19 03:48160.850.000.003.420.00
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
81685562007.04.18 15:00buy0.10eurjpy160.85160.05161.412007.04.18 23:22161.410.000.000.0047.18
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
81362512007.04.17 14:30sell0.10eurjpy161.67161.29160.832007.04.18 14:53160.830.000.00-1.2970.99
 20061124Mode3_ThirdTrade[tp]
81362492007.04.17 14:30sell0.10eurjpy161.67161.67160.972007.04.18 14:51160.970.000.00-1.2959.12
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
81015372007.04.16 04:02sell0.10usdchf1.21331.22131.20292007.04.18 11:591.20290.000.00-1.9886.46
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
81362482007.04.17 14:30sell0.10eurjpy161.67162.47161.112007.04.18 05:26161.110.000.00-1.2947.22
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
81051852007.04.16 08:30sell0.10usdjpy119.37119.16118.872007.04.17 18:48118.870.000.00-1.3942.06
 20061124Mode3_ThirdTrade[tp]
81051842007.04.16 08:30sell0.10usdjpy119.37119.37118.952007.04.17 18:42118.950.000.00-1.3935.31
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
81051822007.04.16 08:30sell0.10usdjpy119.37120.21119.032007.04.17 18:41119.030.000.00-1.3928.56
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
81179392007.04.16 17:45buy0.10gbpusd1.99051.99672.00372007.04.17 13:282.00370.000.00-0.15132.00
 20061124Mode3_ThirdTrade[tp]
81179382007.04.16 17:45buy0.10gbpusd1.99051.99052.00152007.04.17 13:232.00150.000.00-0.15110.00
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
81179372007.04.16 17:45buy0.10gbpusd1.99051.98251.99932007.04.17 11:311.99930.000.00-0.1588.00
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
81147572007.04.16 15:45sell0.10eurjpy162.00162.80161.442007.04.17 09:51161.440.000.00-1.2946.98
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
  0.00 0.00 5.10 522.98
Closed P/L: 528.08
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
82230432007.04.20 09:15sell0.10eurjpy161.83162.63161.27 161.430.000.00-1.2933.68
 20061122Mode3_FirstTrade
82230482007.04.20 09:15sell0.10eurjpy161.83162.63161.13 161.430.000.00-1.2933.68
 20061123Mode3_SecondTrade
82230512007.04.20 09:15sell0.10eurjpy161.83162.63160.99 161.430.000.00-1.2933.68
 20061124Mode3_ThirdTrade
82144582007.04.19 20:00sell0.10gbpusd2.00242.01041.9936 2.00370.000.00-0.18-13.00
 20061122Mode3_FirstTrade
82144592007.04.19 20:00sell0.10gbpusd2.00242.01041.9914 2.00370.000.00-0.18-13.00
 20061123Mode3_SecondTrade
82144602007.04.19 20:00sell0.10gbpusd2.00242.01041.9892 2.00370.000.00-0.18-13.00
 20061124Mode3_ThirdTrade
81015382007.04.16 04:02sell0.10usdchf1.21331.21331.2003 1.20810.000.00-6.8043.04
 20061123Mode3_SecondTrade
81015392007.04.16 04:02sell0.10usdchf1.21331.21331.1977 1.20810.000.00-6.8043.04
 20061124Mode3_ThirdTrade
82155192007.04.19 23:00sell0.10usdjpy118.42119.26118.08 118.750.000.00-2.78-27.79
 20061122Mode3_FirstTrade
82155202007.04.19 23:00sell0.10usdjpy118.42119.26118.00 118.750.000.00-2.78-27.79
 20061123Mode3_SecondTrade
82155212007.04.19 23:00sell0.10usdjpy118.42119.26117.92 118.750.000.00-2.78-27.79
 20061124Mode3_ThirdTrade
  0.00 0.00 -26.35 64.75
 Floating P/L: 38.40
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 528.08 Floating P/L: 38.40 Margin: 754.89
Balance: 7 715.67 Equity: 7 754.07 Free Margin: 6 999.19