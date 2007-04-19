FXDD
|Account: 476506
|Name: bertbin4
|Currency: USD
|2007 April 20, 22:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|8209233
|2007.04.19 17:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|160.65
|161.45
|160.09
|2007.04.20 03:02
|161.45
|0.00
|0.00
|-1.29
|-67.50
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[sl]
|8209248
|2007.04.19 17:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|160.65
|161.45
|159.95
|2007.04.19 17:24
|161.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.91
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade
|8209258
|2007.04.19 17:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|160.65
|161.45
|159.81
|2007.04.19 17:24
|161.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.23
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|8199516
|2007.04.19 12:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.85
|118.06
|118.35
|2007.04.19 17:01
|118.35
|0.00
|0.00
|0.00
|42.25
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|8199514
|2007.04.19 12:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.85
|117.85
|118.27
|2007.04.19 16:49
|118.27
|0.00
|0.00
|0.00
|35.51
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|8199512
|2007.04.19 12:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.85
|117.01
|118.19
|2007.04.19 16:48
|118.19
|0.00
|0.00
|0.00
|28.76
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|8153362
|2007.04.18 04:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.72
|117.88
|119.14
|2007.04.19 06:38
|117.88
|0.00
|0.00
|3.77
|-71.26
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[sl]
|8153363
|2007.04.18 04:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.72
|117.88
|119.22
|2007.04.19 06:38
|117.88
|0.00
|0.00
|3.77
|-71.26
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|8153360
|2007.04.18 04:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.72
|117.88
|119.06
|2007.04.19 06:38
|117.88
|0.00
|0.00
|3.77
|-71.26
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[sl]
|8168557
|2007.04.18 15:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|160.85
|160.85
|161.55
|2007.04.19 03:48
|160.85
|0.00
|0.00
|3.42
|0.00
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[sl]
|8168559
|2007.04.18 15:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|160.85
|160.85
|161.69
|2007.04.19 03:48
|160.85
|0.00
|0.00
|3.42
|0.00
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|8168556
|2007.04.18 15:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|160.85
|160.05
|161.41
|2007.04.18 23:22
|161.41
|0.00
|0.00
|0.00
|47.18
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|8136251
|2007.04.17 14:30
|sell
|0.10
|eurjpy
|161.67
|161.29
|160.83
|2007.04.18 14:53
|160.83
|0.00
|0.00
|-1.29
|70.99
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|8136249
|2007.04.17 14:30
|sell
|0.10
|eurjpy
|161.67
|161.67
|160.97
|2007.04.18 14:51
|160.97
|0.00
|0.00
|-1.29
|59.12
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|8101537
|2007.04.16 04:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2133
|1.2213
|1.2029
|2007.04.18 11:59
|1.2029
|0.00
|0.00
|-1.98
|86.46
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|8136248
|2007.04.17 14:30
|sell
|0.10
|eurjpy
|161.67
|162.47
|161.11
|2007.04.18 05:26
|161.11
|0.00
|0.00
|-1.29
|47.22
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|8105185
|2007.04.16 08:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.37
|119.16
|118.87
|2007.04.17 18:48
|118.87
|0.00
|0.00
|-1.39
|42.06
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|8105184
|2007.04.16 08:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.37
|119.37
|118.95
|2007.04.17 18:42
|118.95
|0.00
|0.00
|-1.39
|35.31
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|8105182
|2007.04.16 08:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.37
|120.21
|119.03
|2007.04.17 18:41
|119.03
|0.00
|0.00
|-1.39
|28.56
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|8117939
|2007.04.16 17:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9905
|1.9967
|2.0037
|2007.04.17 13:28
|2.0037
|0.00
|0.00
|-0.15
|132.00
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|8117938
|2007.04.16 17:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9905
|1.9905
|2.0015
|2007.04.17 13:23
|2.0015
|0.00
|0.00
|-0.15
|110.00
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|8117937
|2007.04.16 17:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9905
|1.9825
|1.9993
|2007.04.17 11:31
|1.9993
|0.00
|0.00
|-0.15
|88.00
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|8114757
|2007.04.16 15:45
|sell
|0.10
|eurjpy
|162.00
|162.80
|161.44
|2007.04.17 09:51
|161.44
|0.00
|0.00
|-1.29
|46.98
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|
|0.00
|0.00
|5.10
|522.98
|Closed P/L:
|528.08
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|8223043
|2007.04.20 09:15
|sell
|0.10
|eurjpy
|161.83
|162.63
|161.27
|
|161.43
|0.00
|0.00
|-1.29
|33.68
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade
|8223048
|2007.04.20 09:15
|sell
|0.10
|eurjpy
|161.83
|162.63
|161.13
|
|161.43
|0.00
|0.00
|-1.29
|33.68
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade
|8223051
|2007.04.20 09:15
|sell
|0.10
|eurjpy
|161.83
|162.63
|160.99
|
|161.43
|0.00
|0.00
|-1.29
|33.68
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|8214458
|2007.04.19 20:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0024
|2.0104
|1.9936
|
|2.0037
|0.00
|0.00
|-0.18
|-13.00
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade
|8214459
|2007.04.19 20:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0024
|2.0104
|1.9914
|
|2.0037
|0.00
|0.00
|-0.18
|-13.00
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade
|8214460
|2007.04.19 20:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0024
|2.0104
|1.9892
|
|2.0037
|0.00
|0.00
|-0.18
|-13.00
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|8101538
|2007.04.16 04:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2133
|1.2133
|1.2003
|
|1.2081
|0.00
|0.00
|-6.80
|43.04
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade
|8101539
|2007.04.16 04:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2133
|1.2133
|1.1977
|
|1.2081
|0.00
|0.00
|-6.80
|43.04
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|8215519
|2007.04.19 23:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.42
|119.26
|118.08
|
|118.75
|0.00
|0.00
|-2.78
|-27.79
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade
|8215520
|2007.04.19 23:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.42
|119.26
|118.00
|
|118.75
|0.00
|0.00
|-2.78
|-27.79
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade
|8215521
|2007.04.19 23:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.42
|119.26
|117.92
|
|118.75
|0.00
|0.00
|-2.78
|-27.79
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|
|0.00
|0.00
|-26.35
|64.75
|
|Floating P/L:
|38.40
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|528.08
|Floating P/L:
|38.40
|Margin:
|754.89
|Balance:
|7 715.67
|Equity:
|7 754.07
|Free Margin:
|6 999.19