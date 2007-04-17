Interbank FX, LLC
|Account: 1364692
|Name: Mohd Yusnaieny
|Currency: USD
|2007 May 1, 10:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|31904170
|2007.04.17 14:00
|buy
|2.00
|gbpusd
|2.0055
|0.0000
|2.0070
|2007.04.17 19:23
|2.0070
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|31964899
|2007.04.18 00:25
|buy
|2.00
|gbpusd
|2.0078
|0.0000
|2.0100
|2007.04.18 06:33
|2.0100
|0.00
|0.00
|0.00
|440.00
|31987000
|2007.04.18 03:44
|buy
|2.00
|gbpjpy
|238.33
|0.00
|238.83
|2007.04.18 06:21
|238.83
|0.00
|0.00
|0.00
|841.47
|31989773
|2007.04.18 04:24
|buy
|2.00
|eurjpy
|161.23
|0.00
|161.64
|2007.04.18 08:33
|161.35
|0.00
|0.00
|0.00
|202.30
|32021942
|2007.04.18 08:15
|buy
|2.00
|gbpjpy
|238.50
|0.00
|238.99
|2007.04.18 08:32
|238.81
|0.00
|0.00
|0.00
|522.54
|32021985
|2007.04.18 08:15
|buy
|2.00
|gbpusd
|2.0097
|0.0000
|2.0140
|2007.04.18 08:32
|2.0122
|0.00
|0.00
|0.00
|500.00
|32044015
|2007.04.18 10:02
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1307
|0.0000
|1.1279
|2007.04.18 13:22
|1.1279
|0.00
|0.00
|0.00
|496.50
|32082694
|2007.04.18 13:23
|buy
|2.00
|gbpjpy
|237.54
|0.00
|238.37
|2007.04.18 20:54
|238.37
|0.00
|0.00
|0.00
|1 398.84
|32163574
|2007.04.19 03:17
|buy
|2.00
|eurusd
|1.3590
|0.0000
|1.3612
|2007.04.19 04:40
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|32188980
|2007.04.19 05:46
|buy
|2.00
|gbpusd
|2.0048
|0.0000
|2.0060
|2007.04.20 06:12
|2.0046
|0.00
|0.00
|-0.80
|-40.00
|32212127
|2007.04.19 07:05
|buy
|2.00
|gbpjpy
|236.10
|0.00
|237.06
|2007.04.19 07:30
|236.49
|0.00
|0.00
|0.00
|660.79
|32216802
|2007.04.19 07:26
|buy
|2.00
|gbpusd
|2.0030
|2.0049
|2.0060
|2007.04.20 06:14
|2.0060
|0.00
|0.00
|-0.80
|600.00
|32328283
|2007.04.19 23:16
|buy
|2.00
|gbpjpy
|237.15
|0.00
|237.43
|2007.04.20 00:37
|237.43
|0.00
|0.00
|0.00
|472.58
|32348696
|2007.04.20 02:47
|buy
|2.00
|gbpjpy
|237.60
|0.00
|238.17
|2007.04.20 04:26
|237.60
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|32374777
|2007.04.20 07:18
|sell
|2.00
|gbpusd
|2.0046
|2.0045
|2.0000
|2007.04.20 08:17
|2.0045
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|32385378
|2007.04.20 08:33
|sell
|2.00
|gbpusd
|2.0022
|0.0000
|2.0002
|2007.04.23 06:10
|2.0021
|0.00
|0.00
|0.60
|20.00
|32396136
|2007.04.20 09:33
|buy
|2.00
|gbpjpy
|237.86
|237.86
|238.30
|2007.04.23 13:56
|237.86
|0.00
|0.00
|41.10
|0.00
|32403663
|2007.04.20 11:10
|buy limit
|2.00
|gbpjpy
|236.85
|0.00
|0.00
|2007.04.23 06:05
|236.92
|cancelled
|32411075
|2007.04.20 12:35
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1252
|0.0000
|0.0000
|2007.04.20 12:54
|1.1252
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|32412978
|2007.04.20 12:55
|buy
|2.00
|usdcad
|1.1253
|0.0000
|1.1275
|2007.04.24 14:06
|1.1224
|0.00
|0.00
|9.00
|-516.75
|32417473
|2007.04.20 13:22
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1248
|0.0000
|1.1217
|2007.04.20 18:49
|1.1217
|0.00
|0.00
|0.00
|552.73
|32489644
|2007.04.23 05:54
|buy
|2.00
|gbpjpy
|237.07
|0.00
|238.30
|2007.04.23 11:21
|237.50
|0.00
|0.00
|0.00
|724.40
|32509582
|2007.04.23 08:31
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.9987
|0.0000
|0.0000
|2007.04.23 08:35
|1.9998
|0.00
|0.00
|0.00
|-220.00
|32509987
|2007.04.23 08:35
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.9998
|0.0000
|0.0000
|2007.04.23 08:42
|1.9998
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|32511481
|2007.04.23 08:49
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.9989
|0.0000
|1.9968
|2007.04.24 02:05
|1.9978
|0.00
|0.00
|0.60
|220.00
|32613027
|2007.04.24 01:34
|sell
|2.00
|audusd
|0.8273
|0.0000
|0.8253
|2007.04.24 02:00
|0.8259
|0.00
|0.00
|0.00
|280.00
|32658513
|2007.04.24 08:55
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.9974
|0.0000
|1.9990
|2007.04.24 10:00
|1.9990
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|32676136
|2007.04.24 11:01
|sell
|2.00
|gbpjpy
|237.65
|0.00
|236.87
|2007.04.24 12:22
|237.62
|0.00
|0.00
|0.00
|50.49
|32685157
|2007.04.24 12:28
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1191
|0.0000
|1.1175
|2007.04.25 14:04
|1.1175
|0.00
|0.00
|-7.00
|286.35
|32698618
|2007.04.24 14:06
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1225
|0.0000
|1.1175
|2007.04.25 14:04
|1.1175
|0.00
|0.00
|-7.00
|894.85
|32751425
|2007.04.24 23:10
|buy
|2.00
|gbpjpy
|237.41
|0.00
|237.81
|2007.04.25 09:45
|237.81
|0.00
|0.00
|0.00
|674.48
|32807403
|2007.04.25 08:34
|buy
|2.00
|gbpusd
|2.0043
|0.0000
|2.0060
|2007.04.25 14:32
|2.0053
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|32934248
|2007.04.26 05:07
|sell
|2.00
|gbpjpy
|237.72
|0.00
|237.50
|2007.04.27 07:18
|237.50
|0.00
|0.00
|-53.00
|368.30
|33075139
|2007.04.26 23:49
|buy
|2.00
|gbpjpy
|238.05
|0.00
|238.35
|2007.04.27 01:01
|238.24
|0.00
|0.00
|0.00
|317.43
|33156061
|2007.04.27 12:55
|sell
|2.00
|gbpusd
|2.0019
|0.0000
|1.9950
|2007.04.27 15:12
|1.9981
|0.00
|0.00
|0.00
|760.00
|33159955
|2007.04.27 13:39
|buy
|2.00
|gbpjpy
|238.64
|0.00
|0.00
|2007.04.27 14:15
|238.76
|0.00
|0.00
|0.00
|201.31
|33168046
|2007.04.27 14:56
|sell
|2.50
|gbpusd
|2.0023
|0.0000
|0.0000
|2007.04.27 15:12
|1.9982
|0.00
|0.00
|0.00
|1 025.00
|33178719
|2007.04.27 15:15
|sell
|2.50
|gbpusd
|1.9982
|0.0000
|1.9951
|2007.04.27 15:17
|1.9967
|0.00
|0.00
|0.00
|375.00
|33228203
|2007.04.30 01:03
|buy
|2.00
|gbpjpy
|238.57
|0.00
|239.05
|2007.04.30 13:32
|238.58
|0.00
|0.00
|0.00
|16.73
|33245272
|2007.04.30 05:04
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.9944
|0.0000
|1.9885
|2007.04.30 08:19
|1.9924
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|
|0.00
|0.00
|-17.30
|13 365.34
|Closed P/L:
|13 348.04
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|29574036
|2007.03.29 11:31
|sell
|1.00
|eurjpy
|156.67
|0.00
|156.37
|
|163.17
|0.00
|0.00
|-347.20
|-5 433.42
|29895951
|2007.04.02 17:04
|sell
|2.00
|eurjpy
|157.55
|0.00
|157.35
|
|163.17
|0.00
|0.00
|-649.60
|-9 395.64
|30163120
|2007.04.03 09:49
|sell
|2.00
|eurjpy
|158.32
|0.00
|157.44
|
|163.17
|0.00
|0.00
|-627.20
|-8 108.34
|33458995
|2007.05.01 08:34
|buy
|2.00
|gbpusd
|2.0018
|0.0000
|2.0054
|
|2.0015
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|33460107
|2007.05.01 08:45
|buy
|2.00
|gbpjpy
|239.38
|0.00
|239.50
|
|239.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.72
|
|0.00
|0.00
|-1 624.00
|-23 014.12
|
|Floating P/L:
|-24 638.12
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|32400442
|2007.04.20 10:27
|sell limit
|2.00
|gbpusd
|2.0150
|0.0000
|0.0000
|
|2.0015
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|13 348.04
|Floating P/L:
|-24 638.12
|Margin:
|4 500.00
|Balance:
|70 600.06
|Equity:
|45 961.94
|Free Margin:
|41 461.94