Interbank FX, LLC

Account: 1364692 Name: Mohd Yusnaieny Currency: USD 2007 May 1, 10:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
319041702007.04.17 14:00buy2.00gbpusd2.00550.00002.00702007.04.17 19:232.00700.000.000.00300.00
319648992007.04.18 00:25buy2.00gbpusd2.00780.00002.01002007.04.18 06:332.01000.000.000.00440.00
319870002007.04.18 03:44buy2.00gbpjpy238.330.00238.832007.04.18 06:21238.830.000.000.00841.47
319897732007.04.18 04:24buy2.00eurjpy161.230.00161.642007.04.18 08:33161.350.000.000.00202.30
320219422007.04.18 08:15buy2.00gbpjpy238.500.00238.992007.04.18 08:32238.810.000.000.00522.54
320219852007.04.18 08:15buy2.00gbpusd2.00970.00002.01402007.04.18 08:322.01220.000.000.00500.00
320440152007.04.18 10:02sell2.00usdcad1.13070.00001.12792007.04.18 13:221.12790.000.000.00496.50
320826942007.04.18 13:23buy2.00gbpjpy237.540.00238.372007.04.18 20:54238.370.000.000.001 398.84
321635742007.04.19 03:17buy2.00eurusd1.35900.00001.36122007.04.19 04:401.35900.000.000.000.00
321889802007.04.19 05:46buy2.00gbpusd2.00480.00002.00602007.04.20 06:122.00460.000.00-0.80-40.00
322121272007.04.19 07:05buy2.00gbpjpy236.100.00237.062007.04.19 07:30236.490.000.000.00660.79
322168022007.04.19 07:26buy2.00gbpusd2.00302.00492.00602007.04.20 06:142.00600.000.00-0.80600.00
323282832007.04.19 23:16buy2.00gbpjpy237.150.00237.432007.04.20 00:37237.430.000.000.00472.58
323486962007.04.20 02:47buy2.00gbpjpy237.600.00238.172007.04.20 04:26237.600.000.000.000.00
323747772007.04.20 07:18sell2.00gbpusd2.00462.00452.00002007.04.20 08:172.00450.000.000.0020.00
323853782007.04.20 08:33sell2.00gbpusd2.00220.00002.00022007.04.23 06:102.00210.000.000.6020.00
323961362007.04.20 09:33buy2.00gbpjpy237.86237.86238.302007.04.23 13:56237.860.000.0041.100.00
324036632007.04.20 11:10buy limit2.00gbpjpy236.850.000.002007.04.23 06:05236.92cancelled
324110752007.04.20 12:35sell2.00usdcad1.12520.00000.00002007.04.20 12:541.12520.000.000.000.00
324129782007.04.20 12:55buy2.00usdcad1.12530.00001.12752007.04.24 14:061.12240.000.009.00-516.75
324174732007.04.20 13:22sell2.00usdcad1.12480.00001.12172007.04.20 18:491.12170.000.000.00552.73
324896442007.04.23 05:54buy2.00gbpjpy237.070.00238.302007.04.23 11:21237.500.000.000.00724.40
325095822007.04.23 08:31sell2.00gbpusd1.99870.00000.00002007.04.23 08:351.99980.000.000.00-220.00
325099872007.04.23 08:35buy2.00gbpusd1.99980.00000.00002007.04.23 08:421.99980.000.000.000.00
325114812007.04.23 08:49sell2.00gbpusd1.99890.00001.99682007.04.24 02:051.99780.000.000.60220.00
326130272007.04.24 01:34sell2.00audusd0.82730.00000.82532007.04.24 02:000.82590.000.000.00280.00
326585132007.04.24 08:55buy2.00gbpusd1.99740.00001.99902007.04.24 10:001.99900.000.000.00320.00
326761362007.04.24 11:01sell2.00gbpjpy237.650.00236.872007.04.24 12:22237.620.000.000.0050.49
326851572007.04.24 12:28sell2.00usdcad1.11910.00001.11752007.04.25 14:041.11750.000.00-7.00286.35
326986182007.04.24 14:06sell2.00usdcad1.12250.00001.11752007.04.25 14:041.11750.000.00-7.00894.85
327514252007.04.24 23:10buy2.00gbpjpy237.410.00237.812007.04.25 09:45237.810.000.000.00674.48
328074032007.04.25 08:34buy2.00gbpusd2.00430.00002.00602007.04.25 14:322.00530.000.000.00200.00
329342482007.04.26 05:07sell2.00gbpjpy237.720.00237.502007.04.27 07:18237.500.000.00-53.00368.30
330751392007.04.26 23:49buy2.00gbpjpy238.050.00238.352007.04.27 01:01238.240.000.000.00317.43
331560612007.04.27 12:55sell2.00gbpusd2.00190.00001.99502007.04.27 15:121.99810.000.000.00760.00
331599552007.04.27 13:39buy2.00gbpjpy238.640.000.002007.04.27 14:15238.760.000.000.00201.31
331680462007.04.27 14:56sell2.50gbpusd2.00230.00000.00002007.04.27 15:121.99820.000.000.001 025.00
331787192007.04.27 15:15sell2.50gbpusd1.99820.00001.99512007.04.27 15:171.99670.000.000.00375.00
332282032007.04.30 01:03buy2.00gbpjpy238.570.00239.052007.04.30 13:32238.580.000.000.0016.73
332452722007.04.30 05:04sell2.00gbpusd1.99440.00001.98852007.04.30 08:191.99240.000.000.00400.00
  0.00 0.00 -17.30 13 365.34
Closed P/L: 13 348.04
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
295740362007.03.29 11:31sell1.00eurjpy156.670.00156.37 163.170.000.00-347.20-5 433.42
298959512007.04.02 17:04sell2.00eurjpy157.550.00157.35 163.170.000.00-649.60-9 395.64
301631202007.04.03 09:49sell2.00eurjpy158.320.00157.44 163.170.000.00-627.20-8 108.34
334589952007.05.01 08:34buy2.00gbpusd2.00180.00002.0054 2.00150.000.000.00-60.00
334601072007.05.01 08:45buy2.00gbpjpy239.380.00239.50 239.370.000.000.00-16.72
  0.00 0.00 -1 624.00 -23 014.12
 Floating P/L: -24 638.12
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
324004422007.04.20 10:27sell limit2.00gbpusd2.01500.00000.0000 2.0015
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 13 348.04 Floating P/L: -24 638.12 Margin: 4 500.00
Balance: 70 600.06 Equity: 45 961.94 Free Margin: 41 461.94