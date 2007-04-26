MIG Investments SA
|Account: 225641
|Name: Don Steinitz
|Currency: USD
|2007 April 30, 18:05
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5779111
|2007.04.26 05:34
|balance
|Deposit
|10 000.00
|5799363
|2007.04.27 03:47
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3600
|0.0000
|0.0000
|2007.04.27 19:25
|1.3625
|0.00
|0.00
|0.00
|250.00
|5799405
|2007.04.27 03:49
|buy
|1.00
|audusd
|0.8268
|0.0000
|0.0000
|2007.04.27 19:25
|0.8296
|0.00
|0.00
|0.00
|280.00
|5820514
|2007.04.29 23:59
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3634
|0.0000
|0.0000
|2007.04.30 18:05
|1.3659
|0.00
|0.00
|0.00
|250.00
|5820517
|2007.04.30 00:00
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9966
|0.0000
|0.0000
|2007.04.30 04:33
|1.9964
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|5820532
|2007.04.30 00:00
|sell
|1.00
|audusd
|0.8285
|0.0000
|0.0000
|2007.04.30 04:23
|0.8278
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|5820578
|2007.04.30 00:02
|buy
|1.00
|usdjpy
|119.34
|0.00
|0.00
|2007.04.30 06:56
|119.52
|0.00
|0.00
|0.00
|150.60
|5820604
|2007.04.30 00:03
|buy
|1.00
|chfjpy
|99.07
|0.00
|0.00
|2007.04.30 06:55
|99.13
|0.00
|0.00
|0.00
|50.20
|5820659
|2007.04.30 00:06
|buy
|1.00
|eurjpy
|162.71
|0.00
|0.00
|2007.04.30 04:28
|162.95
|0.00
|0.00
|0.00
|200.83
|5820675
|2007.04.30 00:07
|buy
|1.00
|gbpjpy
|238.28
|0.00
|0.00
|2007.04.30 04:32
|238.55
|0.00
|0.00
|0.00
|225.98
|5820830
|2007.04.30 04:23
|sell
|1.00
|gbpjpy
|238.53
|0.00
|0.00
|2007.04.30 04:25
|238.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-75.29
|5820852
|2007.04.30 04:23
|sell
|1.00
|eurjpy
|162.96
|0.00
|0.00
|2007.04.30 04:25
|163.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.46
|5820858
|2007.04.30 00:18
|sell limit
|1.00
|chfjpy
|99.33
|0.00
|0.00
|2007.04.30 06:57
|99.13
|cancelled
|5820860
|2007.04.30 02:57
|sell
|1.00
|usdjpy
|119.59
|0.00
|0.00
|2007.04.30 04:23
|119.56
|0.00
|0.00
|0.00
|25.09
|5820869
|2007.04.30 02:41
|buy
|1.00
|audusd
|0.8260
|0.0000
|0.0000
|2007.04.30 06:55
|0.8268
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|5820881
|2007.04.30 00:20
|sell limit
|1.00
|gbpusd
|1.9991
|0.0000
|0.0000
|2007.04.30 04:34
|1.9965
|cancelled
|5820887
|2007.04.30 17:10
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3659
|0.0000
|0.0000
|2007.04.30 18:05
|1.3661
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|5823283
|2007.04.30 04:27
|sell limit
|1.00
|audusd
|0.8291
|0.0000
|0.0000
|2007.04.30 04:30
|0.8279
|cancelled
|5823315
|2007.04.30 04:29
|sell limit
|1.00
|audusd
|0.8285
|0.0000
|0.0000
|2007.04.30 06:57
|0.8265
|cancelled
|5823334
|2007.04.30 04:31
|sell limit
|1.00
|audusd
|0.8303
|0.0000
|0.0000
|2007.04.30 04:31
|0.8279
|cancelled
|5823391
|2007.04.30 04:33
|sell limit
|1.00
|usdjpy
|119.59
|0.00
|0.00
|2007.04.30 06:57
|119.52
|cancelled
|
|0.00
|0.00
|0.00
|1 433.95
|Closed P/L:
|1 433.95
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|1 433.95
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|11 433.95
|Equity:
|11 433.95
|Free Margin:
|11 433.95