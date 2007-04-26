MIG Investments SA

Account: 225641 Name: Don Steinitz Currency: USD 2007 April 30, 18:05
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
57791112007.04.26 05:34balanceDeposit10 000.00
57993632007.04.27 03:47buy1.00eurusd1.36000.00000.00002007.04.27 19:251.36250.000.000.00250.00
57994052007.04.27 03:49buy1.00audusd0.82680.00000.00002007.04.27 19:250.82960.000.000.00280.00
58205142007.04.29 23:59buy1.00eurusd1.36340.00000.00002007.04.30 18:051.36590.000.000.00250.00
58205172007.04.30 00:00buy1.00gbpusd1.99660.00000.00002007.04.30 04:331.99640.000.000.00-20.00
58205322007.04.30 00:00sell1.00audusd0.82850.00000.00002007.04.30 04:230.82780.000.000.0070.00
58205782007.04.30 00:02buy1.00usdjpy119.340.000.002007.04.30 06:56119.520.000.000.00150.60
58206042007.04.30 00:03buy1.00chfjpy99.070.000.002007.04.30 06:5599.130.000.000.0050.20
58206592007.04.30 00:06buy1.00eurjpy162.710.000.002007.04.30 04:28162.950.000.000.00200.83
58206752007.04.30 00:07buy1.00gbpjpy238.280.000.002007.04.30 04:32238.550.000.000.00225.98
58208302007.04.30 04:23sell1.00gbpjpy238.530.000.002007.04.30 04:25238.620.000.000.00-75.29
58208522007.04.30 04:23sell1.00eurjpy162.960.000.002007.04.30 04:25163.000.000.000.00-33.46
58208582007.04.30 00:18sell limit1.00chfjpy99.330.000.002007.04.30 06:5799.13cancelled
58208602007.04.30 02:57sell1.00usdjpy119.590.000.002007.04.30 04:23119.560.000.000.0025.09
58208692007.04.30 02:41buy1.00audusd0.82600.00000.00002007.04.30 06:550.82680.000.000.0080.00
58208812007.04.30 00:20sell limit1.00gbpusd1.99910.00000.00002007.04.30 04:341.9965cancelled
58208872007.04.30 17:10sell1.00eurusd1.36590.00000.00002007.04.30 18:051.36610.000.000.00-20.00
58232832007.04.30 04:27sell limit1.00audusd0.82910.00000.00002007.04.30 04:300.8279cancelled
58233152007.04.30 04:29sell limit1.00audusd0.82850.00000.00002007.04.30 06:570.8265cancelled
58233342007.04.30 04:31sell limit1.00audusd0.83030.00000.00002007.04.30 04:310.8279cancelled
58233912007.04.30 04:33sell limit1.00usdjpy119.590.000.002007.04.30 06:57119.52cancelled
  0.00 0.00 0.00 1 433.95
Closed P/L: 1 433.95
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 433.95 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 11 433.95 Equity: 11 433.95 Free Margin: 11 433.95