|Account: 1420846
|Name: 10 points 3_DS
|Currency: USD
|2007 April 17, 17:20
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|31677758
|2007.04.16 04:30
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3552
|1.3680
|1.3517
|2007.04.17 16:20
|1.3563
|0.00
|0.00
|0.05
|-1.10
|31882485
|2007.04.17 12:43
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3570
|1.3680
|1.3535
|2007.04.17 16:20
|1.3562
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|31886889
|2007.04.17 12:47
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3588
|1.3680
|1.3553
|2007.04.17 16:19
|1.3561
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|31827901
|2007.04.17 06:56
|sell
|0.10
|usdjpym
|119.24
|120.52
|118.89
|2007.04.17 14:08
|119.18
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|31863815
|2007.04.17 10:59
|sell
|0.20
|usdjpym
|119.42
|119.18
|118.63
|2007.04.17 14:08
|119.18
|0.00
|0.00
|0.00
|4.03
|31837205
|2007.04.17 08:31
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2112
|1.2078
|1.2023
|2007.04.17 12:53
|1.2078
|0.00
|0.00
|0.00
|2.82
|31854919
|2007.04.17 10:15
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0002
|2.0020
|2.0075
|2007.04.17 10:39
|2.0020
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|31824345
|2007.04.17 06:25
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9925
|1.9797
|1.9960
|2007.04.17 08:30
|1.9960
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|31831021
|2007.04.17 07:33
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9907
|1.9797
|1.9942
|2007.04.17 08:30
|1.9942
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|31675000
|2007.04.16 04:03
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2129
|1.2257
|1.2094
|2007.04.17 07:03
|1.2129
|0.00
|0.00
|-0.09
|0.00
|31795352
|2007.04.16 21:28
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2148
|1.2128
|1.2073
|2007.04.17 07:03
|1.2128
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|31815532
|2007.04.17 04:00
|sell
|0.10
|usdjpym
|119.56
|119.27
|118.72
|2007.04.17 06:56
|119.27
|0.00
|0.00
|0.00
|2.43
|31679238
|2007.04.16 04:42
|buy
|0.10
|usdjpym
|119.39
|119.67
|120.22
|2007.04.16 14:43
|119.67
|0.00
|0.00
|0.00
|2.34
|31665130
|2007.04.16 02:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9882
|1.9900
|1.9955
|2007.04.16 08:44
|1.9900
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|31530897
|2007.04.13 11:54
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2076
|1.2204
|1.2041
|2007.04.13 17:42
|1.2150
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.09
|31542672
|2007.04.13 12:40
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2094
|1.2204
|1.2059
|2007.04.13 17:42
|1.2149
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.05
|31566037
|2007.04.13 14:36
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.2112
|1.2204
|1.2077
|2007.04.13 17:42
|1.2150
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.51
|31569080
|2007.04.13 14:41
|sell
|0.80
|usdchfm
|1.2130
|1.2204
|1.2095
|2007.04.13 17:42
|1.2151
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.83
|31576022
|2007.04.13 14:56
|sell
|1.60
|usdchfm
|1.2148
|1.2204
|1.2113
|2007.04.13 17:42
|1.2150
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.63
|31584603
|2007.04.13 15:13
|sell
|3.20
|usdchfm
|1.2169
|1.2207
|1.2134
|2007.04.13 17:42
|1.2149
|0.00
|0.00
|0.00
|52.68
|31518844
|2007.04.13 10:39
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9866
|1.9738
|1.9901
|2007.04.13 15:46
|1.9813
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.30
|31565913
|2007.04.13 14:36
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9848
|1.9738
|1.9883
|2007.04.13 15:45
|1.9814
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.80
|31568142
|2007.04.13 14:40
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9828
|1.9736
|1.9863
|2007.04.13 15:45
|1.9813
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|31586634
|2007.04.13 15:17
|buy
|0.80
|gbpusdm
|1.9809
|1.9735
|1.9844
|2007.04.13 15:45
|1.9812
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|31587322
|2007.04.13 15:19
|buy
|1.60
|gbpusdm
|1.9790
|1.9811
|1.9866
|2007.04.13 15:45
|1.9811
|0.00
|0.00
|0.00
|33.60
|31431201
|2007.04.13 01:35
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3520
|1.3542
|1.3597
|2007.04.13 14:02
|1.3542
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|31486690
|2007.04.13 07:46
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2112
|1.2085
|1.2030
|2007.04.13 10:40
|1.2085
|0.00
|0.00
|0.00
|2.23
|31469587
|2007.04.13 06:21
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9843
|1.9862
|1.9917
|2007.04.13 10:39
|1.9862
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|31475747
|2007.04.13 06:47
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.67
|118.34
|117.79
|2007.04.13 08:49
|118.34
|0.00
|0.00
|0.00
|2.79
|31438897
|2007.04.13 02:35
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2145
|1.2117
|1.2062
|2007.04.13 07:46
|1.2117
|0.00
|0.00
|0.00
|2.31
|31432618
|2007.04.13 01:43
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.95
|118.70
|118.15
|2007.04.13 06:47
|118.70
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|31232809
|2007.04.12 03:25
|buy
|0.10
|usdjpym
|119.44
|118.16
|119.79
|2007.04.12 20:07
|119.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.94
|31261809
|2007.04.12 07:34
|buy
|0.20
|usdjpym
|119.25
|118.15
|119.60
|2007.04.12 20:07
|119.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.52
|31314437
|2007.04.12 13:04
|buy
|0.40
|usdjpym
|119.07
|118.15
|119.42
|2007.04.12 20:06
|119.09
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|31326084
|2007.04.12 13:55
|buy
|0.80
|usdjpym
|118.88
|118.14
|119.23
|2007.04.12 20:06
|119.10
|0.00
|0.00
|0.00
|14.78
|31279402
|2007.04.12 09:14
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3452
|1.3580
|1.3417
|2007.04.12 16:31
|1.3476
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|31281278
|2007.04.12 09:33
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2207
|1.2079
|1.2242
|2007.04.12 16:31
|1.2177
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.46
|31296634
|2007.04.12 11:31
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2188
|1.2078
|1.2223
|2007.04.12 16:31
|1.2176
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.97
|31319603
|2007.04.12 13:35
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.2170
|1.2078
|1.2205
|2007.04.12 16:31
|1.2177
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|31324597
|2007.04.12 13:51
|buy
|0.80
|usdchfm
|1.2152
|1.2078
|1.2187
|2007.04.12 16:31
|1.2176
|0.00
|0.00
|0.00
|15.77
|31319427
|2007.04.12 13:34
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3470
|1.3580
|1.3435
|2007.04.12 16:31
|1.3477
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|31330634
|2007.04.12 14:18
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3488
|1.3580
|1.3453
|2007.04.12 16:31
|1.3479
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|31297643
|2007.04.12 11:37
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9778
|1.9797
|1.9852
|2007.04.12 14:41
|1.9797
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|31204065
|2007.04.12 01:00
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2237
|1.2109
|1.2272
|2007.04.12 08:49
|1.2203
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.79
|31204017
|2007.04.12 01:00
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9738
|1.9866
|1.9703
|2007.04.12 08:49
|1.9744
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|31213777
|2007.04.12 01:36
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2219
|1.2109
|1.2254
|2007.04.12 08:49
|1.2204
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.46
|31215820
|2007.04.12 01:42
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9761
|1.9871
|1.9726
|2007.04.12 08:49
|1.9743
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|31254980
|2007.04.12 06:48
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9779
|1.9751
|1.9696
|2007.04.12 08:49
|1.9742
|0.00
|0.00
|0.00
|14.80
|31041203
|2007.04.11 04:03
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3418
|1.3598
|1.3383
|2007.04.12 08:49
|1.3448
|0.00
|0.00
|0.16
|-3.00
|31243700
|2007.04.12 05:25
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.2201
|1.2109
|1.2236
|2007.04.12 08:49
|1.2203
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|31137490
|2007.04.11 14:56
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3437
|1.3599
|1.3402
|2007.04.12 08:49
|1.3448
|0.00
|0.00
|0.32
|-2.20
|31216117
|2007.04.12 01:43
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3460
|1.3552
|1.3425
|2007.04.12 08:49
|1.3450
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|30856600
|2007.04.10 02:41
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.77
|120.57
|118.42
|2007.04.11 18:42
|119.35
|0.00
|0.00
|-0.14
|-4.86
|30862259
|2007.04.10 03:30
|sell
|0.20
|usdjpym
|118.95
|120.57
|118.60
|2007.04.11 18:42
|119.34
|0.00
|0.00
|-0.29
|-6.54
|30899654
|2007.04.10 07:58
|sell
|0.40
|usdjpym
|119.14
|120.58
|118.79
|2007.04.11 18:42
|119.34
|0.00
|0.00
|-0.57
|-6.70
|31121724
|2007.04.11 13:22
|sell
|0.80
|usdjpym
|119.33
|120.59
|118.98
|2007.04.11 18:41
|119.32
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|31161949
|2007.04.11 18:12
|sell
|1.60
|usdjpym
|119.51
|120.59
|119.16
|2007.04.11 18:41
|119.31
|0.00
|0.00
|0.00
|26.82
|31024691
|2007.04.11 01:47
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2181
|1.2204
|1.2259
|2007.04.11 10:59
|1.2204
|0.00
|0.00
|0.00
|1.88
|31066558
|2007.04.11 06:45
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9798
|1.9618
|1.9833
|2007.04.11 10:08
|1.9782
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|31082466
|2007.04.11 08:02
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9780
|1.9618
|1.9815
|2007.04.11 10:08
|1.9781
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|31084020
|2007.04.11 08:08
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9762
|1.9781
|1.9836
|2007.04.11 10:08
|1.9781
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|31030168
|2007.04.11 02:12
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9771
|1.9591
|1.9806
|2007.04.11 06:30
|1.9780
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|31041375
|2007.04.11 04:05
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9753
|1.9780
|1.9835
|2007.04.11 06:30
|1.9780
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|30922180
|2007.04.10 10:55
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9723
|1.9767
|1.9822
|2007.04.11 02:11
|1.9767
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|30740148
|2007.04.09 03:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3361
|1.3541
|1.3326
|2007.04.10 15:57
|1.3438
|0.00
|0.00
|0.05
|-7.70
|30830545
|2007.04.10 00:58
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3379
|1.3541
|1.3344
|2007.04.10 15:56
|1.3437
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.60
|30843973
|2007.04.10 01:53
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3399
|1.3543
|1.3364
|2007.04.10 15:56
|1.3436
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.80
|30852336
|2007.04.10 02:32
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3418
|1.3544
|1.3383
|2007.04.10 15:56
|1.3437
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.20
|30941071
|2007.04.10 12:47
|sell
|1.60
|eurusdm
|1.3437
|1.3545
|1.3402
|2007.04.10 15:56
|1.3436
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|30965203
|2007.04.10 15:06
|sell
|3.20
|eurusdm
|1.3455
|1.3545
|1.3420
|2007.04.10 15:56
|1.3435
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|30859267
|2007.04.10 02:57
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2202
|1.2172
|1.2117
|2007.04.10 13:46
|1.2172
|0.00
|0.00
|0.00
|2.46
|30848363
|2007.04.10 02:09
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9682
|1.9700
|1.9755
|2007.04.10 08:39
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|30839402
|2007.04.10 01:41
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2236
|1.2206
|1.2151
|2007.04.10 02:57
|1.2206
|0.00
|0.00
|0.00
|2.46
|30742465
|2007.04.09 04:00
|sell
|0.10
|usdjpym
|119.33
|118.92
|118.37
|2007.04.10 02:14
|118.92
|0.00
|0.00
|-0.14
|3.45
|30833149
|2007.04.10 01:06
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9646
|1.9665
|1.9720
|2007.04.10 01:57
|1.9665
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|30738433
|2007.04.09 02:11
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2234
|1.2272
|1.2327
|2007.04.09 17:15
|1.2272
|0.00
|0.00
|0.00
|3.10
|30751775
|2007.04.09 07:30
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9638
|1.9619
|1.9564
|2007.04.09 14:06
|1.9619
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|30618956
|2007.04.06 01:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3421
|1.3391
|1.3336
|2007.04.06 12:36
|1.3391
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|30623237
|2007.04.06 02:33
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.80
|117.00
|119.15
|2007.04.06 12:32
|119.15
|0.00
|0.00
|0.00
|2.94
|30630973
|2007.04.06 04:54
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2162
|1.1982
|1.2197
|2007.04.06 12:31
|1.2197
|0.00
|0.00
|0.00
|2.87
|30624251
|2007.04.06 02:53
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9704
|1.9884
|1.9669
|2007.04.06 12:30
|1.9669
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|29849564
|2007.03.31 14:21
|balance
|Deposit
|5 000.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|192.02
|Closed P/L:
|191.37
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|191.37
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|5 191.37
|Equity:
|5 191.37
|Free Margin:
|5 191.37
|Details:
|Gross Profit:
|348.93
|Gross Loss:
|157.56
|Total Net Profit:
|191.37
|Profit Factor:
|2.21
|Expected Payoff:
|2.36
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|49.25 (0.97%)
|Relative Drawdown:
|0.97% (49.25)
|Total Trades:
|81
|Short Positions (won %):
|45 (57.78%)
|Long Positions (won %):
|36 (72.22%)
|Profit Trades (% of total):
|52 (64.20%)
|Loss trades (% of total):
|29 (35.80%)
|Largest
|profit trade:
|64.00
|loss trade:
|-15.20
|Average
|profit trade:
|6.71
|loss trade:
|-5.43
|Maximum
|consecutive wins ($):
|13 (94.84)
|consecutive losses ($):
|5 (-44.11)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|94.84 (13)
|consecutive loss (count):
|-49.25 (4)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2