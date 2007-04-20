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|Gross Profit:
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|Profit Factor:
|1.62
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|Absolute Drawdown:
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|Maximal Drawdown:
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|Relative Drawdown:
|4.65% (248.15)
|Total Trades:
|30
|Short Positions (won %):
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|Long Positions (won %):
|6 (66.67%)
|Profit Trades (% of total):
|14 (46.67%)
|Loss trades (% of total):
|16 (53.33%)
|Largest
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|256.00
|loss trade:
|-83.19
|Average
|profit trade:
|52.75
|loss trade:
|-28.52
|Maximum
|consecutive wins ($):
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|consecutive profit (count):
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|-248.15 (4)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2