FXLite LLC

Account: 551770 Name: RB26DETT Currency: USD 2007 April 27, 23:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
82213552007.04.20 07:32sell0.10eurusd1.36131.37931.35782007.04.20 16:061.36070.000.000.006.00
82225702007.04.20 09:11sell0.20eurusd1.36311.36061.35512007.04.20 16:061.36060.000.000.0050.00
82045872007.04.19 15:01sell0.10eurusd1.35901.37701.35552007.04.20 04:221.36160.000.000.46-26.00
82060452007.04.19 15:37sell0.20eurusd1.36081.37701.35732007.04.20 04:211.36150.000.000.92-14.00
82168242007.04.20 01:08sell0.40eurusd1.36261.37701.35912007.04.20 04:211.36140.000.000.0048.00
81852782007.04.19 04:11sell0.10eurusd1.35991.35731.35182007.04.19 10:021.35730.000.000.0026.00
81688152007.04.18 15:03sell0.10eurusd1.35831.37631.35482007.04.19 03:471.36060.000.001.53-23.00
81809392007.04.18 23:27sell0.20eurusd1.36011.37631.35662007.04.19 03:471.36050.000.003.05-8.00
81831392007.04.19 02:17sell0.40eurusd1.36191.37631.35842007.04.19 03:471.36070.000.000.0048.00
81474972007.04.17 20:08sell0.10eurusd1.35621.37421.35272007.04.18 15:031.35860.000.000.46-24.00
81520382007.04.18 03:36sell0.20eurusd1.35801.37421.35452007.04.18 15:031.35850.000.000.00-10.00
81595032007.04.18 10:10sell0.40eurusd1.35991.37431.35642007.04.18 15:031.35860.000.000.0052.00
81266102007.04.17 08:31buy0.10eurusd1.35451.35831.36382007.04.17 15:541.35830.000.000.0038.00
81023602007.04.16 05:05sell0.10eurusd1.35581.35371.34822007.04.17 03:181.35370.000.000.4621.00
80899772007.04.13 18:13sell0.10eurusd1.35011.36811.34662007.04.16 04:031.35600.000.000.41-59.00
80927292007.04.13 18:56sell0.20eurusd1.35191.36811.34842007.04.16 04:031.35610.000.000.81-84.00
80941252007.04.13 20:49sell0.40eurusd1.35391.36831.35042007.04.16 04:031.35600.000.001.63-84.00
80971572007.04.16 00:58sell0.80eurusd1.35581.36841.35232007.04.16 04:021.35610.000.000.00-24.00
80981282007.04.16 01:21sell1.60eurusd1.35761.36841.35412007.04.16 04:021.35600.000.000.00256.00
80847862007.04.13 17:01buy0.10eurusd1.35511.33711.35862007.04.13 17:431.35270.000.000.00-24.00
80866132007.04.13 17:36buy0.20eurusd1.35331.33711.35682007.04.13 17:431.35260.000.000.00-14.00
80877532007.04.13 17:41buy0.40eurusd1.35151.33711.35502007.04.13 17:431.35270.000.000.0048.00
80662652007.04.13 04:44buy0.10eurusd1.35131.35381.35932007.04.13 14:541.35380.000.000.0025.00
80620962007.04.13 00:36buy0.10eurusd1.34891.35131.35682007.04.13 04:431.35130.000.000.0024.00
80474022007.04.12 12:35sell0.10eurusd1.34511.36311.34162007.04.12 19:371.34750.000.000.00-24.00
80510052007.04.12 15:36sell0.20eurusd1.34691.36311.34342007.04.12 19:371.34760.000.000.00-14.00
80552622007.04.12 17:17sell0.40eurusd1.34871.36311.34522007.04.12 19:371.34750.000.000.0048.00
80295482007.04.11 21:00sell0.10eurusd1.34261.36061.33912007.04.12 11:491.34490.000.001.37-23.00
80370352007.04.12 04:35sell0.20eurusd1.34441.36061.34092007.04.12 11:491.34500.000.000.00-12.00
80378752007.04.12 04:42sell0.40eurusd1.34621.36061.34272007.04.12 11:491.34500.000.000.0048.00
80282612007.04.11 19:29balanceDeposit5 000.00
  0.00 0.00 11.10 271.00
Closed P/L: 282.10
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 282.10 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 5 282.10 Equity: 5 282.10 Free Margin: 5 282.10
 
Details:
Graph
Gross Profit: 738.46 Gross Loss: 456.36 Total Net Profit: 282.10
Profit Factor: 1.62 Expected Payoff: 9.40  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 248.15 (4.65%) Relative Drawdown: 4.65% (248.15)
 
Total Trades: 30 Short Positions (won %): 24 (41.67%) Long Positions (won %): 6 (66.67%)
Profit Trades (% of total): 14 (46.67%) Loss trades (% of total): 16 (53.33%)
Largest profit trade: 256.00 loss trade: -83.19
Average profit trade: 52.75 loss trade: -28.52
Maximum consecutive wins ($): 3 (97.00) consecutive losses ($): 4 (-248.15)
Maximal consecutive profit (count): 256.00 (1) consecutive loss (count): -248.15 (4)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2