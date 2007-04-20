FXLite LLC

Account: 551770 Name: RB26DETT Currency: USD 2007 April 27, 23:00

Closed Transactions:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit

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8222570 sell 0.20 eurusd 1.3631 1.3606 1.3551 1.3606 0.00 0.00 0.00 50.00

8204587 sell 0.10 eurusd 1.3590 1.3770 1.3555 1.3616 0.00 0.00 0.46 -26.00

8206045 sell 0.20 eurusd 1.3608 1.3770 1.3573 1.3615 0.00 0.00 0.92 -14.00

8216824 sell 0.40 eurusd 1.3626 1.3770 1.3591 1.3614 0.00 0.00 0.00 48.00

8185278 sell 0.10 eurusd 1.3599 1.3573 1.3518 1.3573 0.00 0.00 0.00 26.00

8168815 sell 0.10 eurusd 1.3583 1.3763 1.3548 1.3606 0.00 0.00 1.53 -23.00

8180939 sell 0.20 eurusd 1.3601 1.3763 1.3566 1.3605 0.00 0.00 3.05 -8.00

8183139 sell 0.40 eurusd 1.3619 1.3763 1.3584 1.3607 0.00 0.00 0.00 48.00

8147497 sell 0.10 eurusd 1.3562 1.3742 1.3527 1.3586 0.00 0.00 0.46 -24.00

8152038 sell 0.20 eurusd 1.3580 1.3742 1.3545 1.3585 0.00 0.00 0.00 -10.00

8159503 sell 0.40 eurusd 1.3599 1.3743 1.3564 1.3586 0.00 0.00 0.00 52.00

8126610 buy 0.10 eurusd 1.3545 1.3583 1.3638 1.3583 0.00 0.00 0.00 38.00

8102360 sell 0.10 eurusd 1.3558 1.3537 1.3482 1.3537 0.00 0.00 0.46 21.00

8089977 sell 0.10 eurusd 1.3501 1.3681 1.3466 1.3560 0.00 0.00 0.41 -59.00

8092729 sell 0.20 eurusd 1.3519 1.3681 1.3484 1.3561 0.00 0.00 0.81 -84.00

8094125 sell 0.40 eurusd 1.3539 1.3683 1.3504 1.3560 0.00 0.00 1.63 -84.00

8097157 sell 0.80 eurusd 1.3558 1.3684 1.3523 1.3561 0.00 0.00 0.00 -24.00

8098128 sell 1.60 eurusd 1.3576 1.3684 1.3541 1.3560 0.00 0.00 0.00 256.00

8084786 buy 0.10 eurusd 1.3551 1.3371 1.3586 1.3527 0.00 0.00 0.00 -24.00

8086613 buy 0.20 eurusd 1.3533 1.3371 1.3568 1.3526 0.00 0.00 0.00 -14.00

8087753 buy 0.40 eurusd 1.3515 1.3371 1.3550 1.3527 0.00 0.00 0.00 48.00

8066265 buy 0.10 eurusd 1.3513 1.3538 1.3593 1.3538 0.00 0.00 0.00 25.00

8062096 buy 0.10 eurusd 1.3489 1.3513 1.3568 1.3513 0.00 0.00 0.00 24.00

8047402 sell 0.10 eurusd 1.3451 1.3631 1.3416 1.3475 0.00 0.00 0.00 -24.00

8051005 sell 0.20 eurusd 1.3469 1.3631 1.3434 1.3476 0.00 0.00 0.00 -14.00

8055262 sell 0.40 eurusd 1.3487 1.3631 1.3452 1.3475 0.00 0.00 0.00 48.00

8029548 sell 0.10 eurusd 1.3426 1.3606 1.3391 1.3449 0.00 0.00 1.37 -23.00

8037035 sell 0.20 eurusd 1.3444 1.3606 1.3409 1.3450 0.00 0.00 0.00 -12.00

8037875 sell 0.40 eurusd 1.3462 1.3606 1.3427 1.3450 0.00 0.00 0.00 48.00

8028261 balance Deposit 5 000.00

0.00 0.00 11.10 271.00

Closed P/L: 282.10

Open Trades:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

No transactions

0.00 0.00 0.00 0.00

Floating P/L: 0.00

Working Orders:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price

No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: 282.10 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00

Balance: 5 282.10 Equity: 5 282.10 Free Margin: 5 282.10

Details:

Gross Profit: 738.46 Gross Loss: 456.36 Total Net Profit: 282.10

Profit Factor: 1.62 Expected Payoff: 9.40

Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 248.15 (4.65%) Relative Drawdown: 4.65% (248.15)

Total Trades: 30 Short Positions (won %): 24 (41.67%) Long Positions (won %): 6 (66.67%)

Profit Trades (% of total): 14 (46.67%) Loss trades (% of total): 16 (53.33%)

Largest profit trade: 256.00 loss trade: -83.19

Average profit trade: 52.75 loss trade: -28.52

Maximum consecutive wins ($): 3 (97.00) consecutive losses ($): 4 (-248.15)

Maximal consecutive profit (count): 256.00 (1) consecutive loss (count): -248.15 (4)