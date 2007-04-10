RB26DETT_ClassifiedStat_30avril.htm
A/C No: 1420846Name: 10 points 3_DS2007.04.30 19:58 (GMT)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
1306309737721882007.04.06 04:54buy0.10usdchfm1.21621.19821.21972007.04.06 12:311.21970.000.002.87
2307384337721882007.04.09 02:11buy0.10usdchfm1.22341.22721.23272007.04.09 17:151.22720.000.003.10
3308394027721882007.04.10 01:41sell0.10usdchfm1.22361.22061.21512007.04.10 02:571.22060.000.002.46
4308592677721882007.04.10 02:57sell0.10usdchfm1.22021.21721.21172007.04.10 13:461.21720.000.002.46
5310246917721882007.04.11 01:47buy0.10usdchfm1.21811.22041.22592007.04.11 10:591.22040.000.001.88
6312040657721882007.04.12 01:00buy0.10usdchfm1.22371.21091.22722007.04.12 08:491.22030.000.00-2.79
7312137777721882007.04.12 01:36buy0.20usdchfm1.22191.21091.22542007.04.12 08:491.22040.000.00-2.46
8312437007721882007.04.12 05:25buy0.40usdchfm1.22011.21091.22362007.04.12 08:491.22030.000.000.66
9312812787721882007.04.12 09:33buy0.10usdchfm1.22071.20791.22422007.04.12 16:311.21770.000.00-2.46
10312966347721882007.04.12 11:31buy0.20usdchfm1.21881.20781.22232007.04.12 16:311.21760.000.00-1.97
11313196037721882007.04.12 13:35buy0.40usdchfm1.21701.20781.22052007.04.12 16:311.21770.000.002.30
12313245977721882007.04.12 13:51buy0.80usdchfm1.21521.20781.21872007.04.12 16:311.21760.000.0015.77
13314388977721882007.04.13 02:35sell0.10usdchfm1.21451.21171.20622007.04.13 07:461.21170.000.002.31
14314866907721882007.04.13 07:46sell0.10usdchfm1.21121.20851.20302007.04.13 10:401.20850.000.002.23
15315308977721882007.04.13 11:54sell0.10usdchfm1.20761.22041.20412007.04.13 17:421.21500.000.00-6.09
16315426727721882007.04.13 12:40sell0.20usdchfm1.20941.22041.20592007.04.13 17:421.21490.000.00-9.05
17315660377721882007.04.13 14:36sell0.40usdchfm1.21121.22041.20772007.04.13 17:421.21500.000.00-12.51
18315690807721882007.04.13 14:41sell0.80usdchfm1.21301.22041.20952007.04.13 17:421.21510.000.00-13.83
19315760227721882007.04.13 14:56sell1.60usdchfm1.21481.22041.21132007.04.13 17:421.21500.000.00-2.63
20315846037721882007.04.13 15:13sell3.20usdchfm1.21691.22071.21342007.04.13 17:421.21490.000.0052.68
21316750007721882007.04.16 04:03sell0.10usdchfm1.21291.22571.20942007.04.17 07:031.21290.00-0.090.00
22317953527721882007.04.16 21:28sell0.20usdchfm1.21481.21281.20732007.04.17 07:031.21280.000.003.30
23318372057721882007.04.17 08:31sell0.10usdchfm1.21121.20781.20232007.04.17 12:531.20780.000.002.82
24319747177721882007.04.18 01:27sell0.10usdchfm1.20611.20381.19832007.04.18 09:051.20380.000.001.91
25321654357721882007.04.19 03:37sell0.10usdchfm1.20241.21521.19892007.04.19 12:461.20200.000.000.33
26322044847721882007.04.19 06:49sell0.20usdchfm1.20421.20201.19652007.04.19 12:461.20200.000.003.66
27323455117721882007.04.20 02:03sell0.10usdchfm1.20481.21761.20132007.04.23 06:041.20720.00-0.09-1.99
28323781257721882007.04.20 07:43sell0.20usdchfm1.20671.21771.20322007.04.23 06:041.20730.00-0.19-0.99
29324166737721882007.04.20 13:18sell0.44usdchfm1.20861.21781.20512007.04.23 06:041.20740.00-0.414.37
30325018337721882007.04.23 07:31sell0.11usdchfm1.20671.21951.20322007.04.23 18:291.20960.000.00-2.64
31325067827721882007.04.23 08:16sell0.22usdchfm1.20861.21961.20512007.04.23 18:261.20950.000.00-1.64
32325293857721882007.04.23 11:12sell0.44usdchfm1.21141.20961.20412007.04.23 18:261.20960.000.006.55
33326321617721882007.04.24 03:30sell0.11usdchfm1.20871.20401.19852007.04.24 14:131.20400.000.004.29
34327910457721882007.04.25 06:37sell0.11usdchfm1.20041.21321.19692007.04.25 10:141.20160.000.00-1.10
35327951317721882007.04.25 07:08sell0.22usdchfm1.20221.21321.19872007.04.25 10:141.20150.000.001.28
36327989337721882007.04.25 07:32sell0.44usdchfm1.20401.21321.20052007.04.25 10:141.20140.000.009.52
37328163297721882007.04.25 10:15sell0.11usdchfm1.20141.21421.19792007.04.25 14:011.20290.000.00-1.37
38328275997721882007.04.25 12:30sell0.22usdchfm1.20331.21431.19982007.04.25 14:011.20280.000.000.91
39328301027721882007.04.25 12:39sell0.44usdchfm1.20511.21431.20162007.04.25 14:011.20290.000.008.05
40329173257721882007.04.26 02:03sell0.11usdchfm1.20411.21691.20062007.04.26 14:051.20750.000.00-3.10
41329710297721882007.04.26 09:19sell0.22usdchfm1.20591.21691.20242007.04.26 14:051.20750.000.00-2.92
42329780287721882007.04.26 09:40sell0.44usdchfm1.20771.21691.20422007.04.26 14:051.20740.000.001.09
43330049927721882007.04.26 12:20sell0.88usdchfm1.20951.21691.20602007.04.26 14:031.20730.000.0016.04
44330892797721882007.04.27 03:00sell0.10usdchfm1.20801.20251.19702007.04.27 12:311.20250.000.004.57
0.00-0.7887.87
Summary P/L:87.09
 
Winning trades:(26) 157.00
Losing trades:(18) -69.91
Max summary P/L:87.09
Largest winning trade:52.68
Largest losing trade:-13.83
Max consecutive winners:5 (12.77)
Max consecutive losers:5 (-44.11)
Max consecutive profit:52.68 (1)
Max consecutive loss:-44.11 (5)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:44.11 (0.88%)
Profit factor:2.25
Avg. profit factor:1.55
Risk factor:1.97
 
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
1306242517721882007.04.06 02:53sell0.10gbpusdm1.97041.98841.96692007.04.06 12:301.96690.000.003.50
2307517757721882007.04.09 07:30sell0.10gbpusdm1.96381.96191.95642007.04.09 14:061.96190.000.001.90
3308331497721882007.04.10 01:06buy0.10gbpusdm1.96461.96651.97202007.04.10 01:571.96650.000.001.90
4308483637721882007.04.10 02:09buy0.10gbpusdm1.96821.97001.97552007.04.10 08:391.97000.000.001.80
5309221807721882007.04.10 10:55buy0.10gbpusdm1.97231.97671.98222007.04.11 02:111.97670.000.004.40
6310301687721882007.04.11 02:12buy0.10gbpusdm1.97711.95911.98062007.04.11 06:301.97800.000.000.90
7310413757721882007.04.11 04:05buy0.20gbpusdm1.97531.97801.98352007.04.11 06:301.97800.000.005.40
8310665587721882007.04.11 06:45buy0.10gbpusdm1.97981.96181.98332007.04.11 10:081.97820.000.00-1.60
9310824667721882007.04.11 08:02buy0.20gbpusdm1.97801.96181.98152007.04.11 10:081.97810.000.000.20
10310840207721882007.04.11 08:08buy0.40gbpusdm1.97621.97811.98362007.04.11 10:081.97810.000.007.60
11312040177721882007.04.12 01:00sell0.10gbpusdm1.97381.98661.97032007.04.12 08:491.97440.000.00-0.60
12312158207721882007.04.12 01:42sell0.20gbpusdm1.97611.98711.97262007.04.12 08:491.97430.000.003.60
13312549807721882007.04.12 06:48sell0.40gbpusdm1.97791.97511.96962007.04.12 08:491.97420.000.0014.80
14312976437721882007.04.12 11:37buy0.10gbpusdm1.97781.97971.98522007.04.12 14:411.97970.000.001.90
15314695877721882007.04.13 06:21buy0.10gbpusdm1.98431.98621.99172007.04.13 10:391.98620.000.001.90
16315188447721882007.04.13 10:39buy0.10gbpusdm1.98661.97381.99012007.04.13 15:461.98130.000.00-5.30
17315659137721882007.04.13 14:36buy0.20gbpusdm1.98481.97381.98832007.04.13 15:451.98140.000.00-6.80
18315681427721882007.04.13 14:40buy0.40gbpusdm1.98281.97361.98632007.04.13 15:451.98130.000.00-6.00
19315866347721882007.04.13 15:17buy0.80gbpusdm1.98091.97351.98442007.04.13 15:451.98120.000.002.40
20315873227721882007.04.13 15:19buy1.60gbpusdm1.97901.98111.98662007.04.13 15:451.98110.000.0033.60
21316651307721882007.04.16 02:00buy0.10gbpusdm1.98821.99001.99552007.04.16 08:441.99000.000.001.80
22318243457721882007.04.17 06:25buy0.10gbpusdm1.99251.97971.99602007.04.17 08:301.99600.000.003.50
23318310217721882007.04.17 07:33buy0.20gbpusdm1.99071.97971.99422007.04.17 08:301.99420.000.007.00
24318549197721882007.04.17 10:15buy0.10gbpusdm2.00022.00202.00752007.04.17 10:392.00200.000.001.80
25319949287721882007.04.18 05:37buy0.10gbpusdm2.00892.01182.01732007.04.18 08:332.01180.000.002.90
26320540057721882007.04.18 11:30sell0.10gbpusdm2.00792.00511.99962007.04.18 12:092.00510.000.002.80
27321513537721882007.04.19 01:46sell0.10gbpusdm2.00541.99981.99432007.04.19 06:561.99980.000.005.60
28322071647721882007.04.19 06:59sell0.10gbpusdm2.00032.01311.99682007.04.19 10:382.00190.000.00-1.60
29322104357721882007.04.19 07:03sell0.20gbpusdm2.00222.01321.99872007.04.19 10:382.00180.000.000.80
30322200767721882007.04.19 07:43sell0.40gbpusdm2.00412.01332.00062007.04.19 10:372.00170.000.009.60
31322504577721882007.04.19 11:14sell0.10gbpusdm1.99902.01181.99552007.04.19 13:052.00030.000.00-1.30
32322517877721882007.04.19 11:22sell0.20gbpusdm2.00092.01191.99742007.04.19 13:052.00040.000.001.00
33322603957721882007.04.19 12:36sell0.40gbpusdm2.00282.01201.99932007.04.19 13:052.00050.000.009.20
34323452507721882007.04.20 02:00sell0.10gbpusdm2.00262.01541.99912007.04.20 07:532.00460.000.00-2.00
35323646857721882007.04.20 06:12sell0.20gbpusdm2.00452.01552.00102007.04.20 07:532.00450.000.000.00
36323681907721882007.04.20 06:21sell0.40gbpusdm2.00642.00451.99902007.04.20 07:532.00450.000.007.60
37323847907721882007.04.20 08:30sell0.11gbpusdm2.00242.00061.99512007.04.20 08:482.00060.000.001.98
38324046277721882007.04.20 11:25sell0.11gbpusdm2.00332.01611.99982007.04.23 06:441.99980.000.003.85
39324514677721882007.04.22 22:28sell0.22gbpusdm2.00552.00111.99562007.04.23 06:441.99970.000.0012.76
40325052427721882007.04.23 08:05sell0.11gbpusdm2.00052.01331.99702007.04.24 02:231.99700.000.003.85
41326397937721882007.04.24 05:02sell0.11gbpusdm1.99732.01011.99382007.04.24 18:151.99950.000.00-2.42
42326657677721882007.04.24 10:00sell0.22gbpusdm1.99912.01011.99562007.04.24 18:151.99960.000.00-1.10
43326690327721882007.04.24 10:17sell0.44gbpusdm2.00092.01011.99742007.04.24 18:151.99950.000.006.16
44327014057721882007.04.24 14:19sell0.88gbpusdm2.00292.00041.99492007.04.24 18:151.99940.000.0030.80
45327754107721882007.04.25 03:34buy0.11gbpusdm2.00361.99082.00712007.04.25 14:202.00380.000.000.22
46328309387721882007.04.25 12:41buy0.22gbpusdm2.00182.00382.00932007.04.25 14:202.00380.000.004.40
47329172507721882007.04.26 02:03buy0.11gbpusdm2.00321.99042.00672007.04.26 13:161.99040.000.00-14.08
48329721437721882007.04.26 09:26buy0.22gbpusdm2.00141.99042.00492007.04.26 13:161.99040.000.00-24.20
49329748517721882007.04.26 09:33buy0.44gbpusdm1.99951.99032.00302007.04.26 13:161.99030.000.00-40.48
50329825007721882007.04.26 10:00buy0.88gbpusdm1.99771.99032.00122007.04.26 13:161.99030.000.00-65.12
51329941837721882007.04.26 11:29buy1.76gbpusdm1.99591.99031.99942007.04.26 13:161.99030.000.00-98.56
52329954207721882007.04.26 11:31buy3.52gbpusdm1.99411.99031.99762007.04.26 13:161.99030.000.00-133.76
53330906987721882007.04.27 03:34buy0.10gbpusdm1.99241.97961.99592007.04.27 07:451.98900.000.00-3.40
54330980197721882007.04.27 05:54buy0.20gbpusdm1.99061.97961.99412007.04.27 07:451.98910.000.00-3.00
55331004267721882007.04.27 06:12buy0.40gbpusdm1.98881.97961.99232007.04.27 07:441.98900.000.000.80
56331058367721882007.04.27 06:57buy0.80gbpusdm1.98691.97951.99042007.04.27 07:441.98890.000.0016.00
57331259427721882007.04.27 10:02buy0.10gbpusdm1.99491.99722.00272007.04.27 10:471.99720.000.002.30
58331367097721882007.04.27 11:13buy0.10gbpusdm1.99991.98712.00342007.04.27 12:302.00340.000.003.50
59332887617721882007.04.30 08:54sell0.10gbpusdm1.98962.00241.98612007.04.30 15:192.00240.000.00-12.80
60332950487721882007.04.30 09:21sell0.20gbpusdm1.99142.00241.98792007.04.30 15:192.00240.000.00-22.00
61333004567721882007.04.30 09:59sell0.40gbpusdm1.99322.00241.98972007.04.30 15:192.00240.000.00-36.80
62333229827721882007.04.30 12:48sell0.80gbpusdm1.99512.00251.99162007.04.30 15:192.00250.000.00-59.20
63333417157721882007.04.30 14:35sell1.60gbpusdm1.99712.00271.99362007.04.30 15:192.00270.000.00-89.60
64333442257721882007.04.30 14:49sell3.20gbpusdm1.99902.00281.99552007.04.30 15:192.00280.000.00-121.60
0.000.00-527.30
Summary P/L:-527.30
 
Winning trades:(39) 226.02
Losing trades:(24) -753.32
Max summary P/L:174.70
Largest winning trade:33.60
Largest losing trade:-133.76
Max consecutive winners:9 (61.40)
Max consecutive losers:8 (-382.60)
Max consecutive profit:61.40 (9)
Max consecutive loss:-382.60 (8)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:702.00 (13.57%)
Profit factor:0.30
Avg. profit factor:0.18
Risk factor:-0.75
 
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
1306232377721882007.04.06 02:33buy0.10usdjpym118.80117.00119.152007.04.06 12:32119.150.000.002.94
2307424657721882007.04.09 04:00sell0.10usdjpym119.33118.92118.372007.04.10 02:14118.920.00-0.143.45
3308566007721882007.04.10 02:41sell0.10usdjpym118.77120.57118.422007.04.11 18:42119.350.00-0.14-4.86
4308622597721882007.04.10 03:30sell0.20usdjpym118.95120.57118.602007.04.11 18:42119.340.00-0.29-6.54
5308996547721882007.04.10 07:58sell0.40usdjpym119.14120.58118.792007.04.11 18:42119.340.00-0.57-6.70
6311217247721882007.04.11 13:22sell0.80usdjpym119.33120.59118.982007.04.11 18:41119.320.000.000.67
7311619497721882007.04.11 18:12sell1.60usdjpym119.51120.59119.162007.04.11 18:41119.310.000.0026.82
8312328097721882007.04.12 03:25buy0.10usdjpym119.44118.16119.792007.04.12 20:07119.090.000.00-2.94
9312618097721882007.04.12 07:34buy0.20usdjpym119.25118.15119.602007.04.12 20:07119.100.000.00-2.52
10313144377721882007.04.12 13:04buy0.40usdjpym119.07118.15119.422007.04.12 20:06119.090.000.000.67
11313260847721882007.04.12 13:55buy0.80usdjpym118.88118.14119.232007.04.12 20:06119.100.000.0014.78
12314326187721882007.04.13 01:43sell0.10usdjpym118.95118.70118.152007.04.13 06:47118.700.000.002.11
13314757477721882007.04.13 06:47sell0.10usdjpym118.67118.34117.792007.04.13 08:49118.340.000.002.79
14316792387721882007.04.16 04:42buy0.10usdjpym119.39119.67120.222007.04.16 14:43119.670.000.002.34
15318155327721882007.04.17 04:00sell0.10usdjpym119.56119.27118.722007.04.17 06:56119.270.000.002.43
16318279017721882007.04.17 06:56sell0.10usdjpym119.24120.52118.892007.04.17 14:08119.180.000.000.50
17318638157721882007.04.17 10:59sell0.20usdjpym119.42119.18118.632007.04.17 14:08119.180.000.004.03
18319807397721882007.04.18 02:26sell0.10usdjpym118.60118.41117.862007.04.18 12:03118.400.000.001.69
19320000207721882007.04.18 06:13sell0.20usdjpym118.78118.40117.852007.04.18 12:03118.400.000.006.42
20321581267721882007.04.19 02:42sell0.10usdjpym118.08117.90117.352007.04.19 05:14117.900.000.001.53
21321832227721882007.04.19 05:14sell0.10usdjpym117.88119.16117.532007.04.19 08:20117.940.000.00-0.51
22322099297721882007.04.19 07:03sell0.20usdjpym118.06117.84117.292007.04.19 08:20117.840.000.003.73
23322498577721882007.04.19 11:09sell0.10usdjpym117.84119.12117.492007.04.20 10:45118.590.00-0.14-6.32
24322669687721882007.04.19 13:06sell0.20usdjpym118.03119.13117.682007.04.20 10:44118.580.00-0.29-9.28
25322738107721882007.04.19 13:48sell0.40usdjpym118.22119.14117.872007.04.20 10:44118.590.00-0.57-12.48
26322766457721882007.04.19 14:01sell0.80usdjpym118.40119.14118.052007.04.20 10:44118.580.00-1.14-12.14
27323379897721882007.04.20 00:52sell1.60usdjpym118.59119.15118.242007.04.20 10:44118.590.000.000.00
28323676517721882007.04.20 06:20sell3.20usdjpym118.78119.16118.432007.04.20 10:44118.580.000.0053.97
29324024857721882007.04.20 10:54sell0.11usdjpym118.67119.95118.322007.04.23 04:03118.640.00-0.160.28
30324179057721882007.04.20 13:26sell0.22usdjpym118.86118.64118.092007.04.23 04:03118.640.00-0.314.08
31324828327721882007.04.23 05:01sell0.11usdjpym118.42119.70118.072007.04.23 17:10118.590.000.00-1.58
32325292647721882007.04.23 11:11sell0.22usdjpym118.72119.82118.372007.04.23 17:09118.600.000.002.23
33325494427721882007.04.23 13:24sell0.44usdjpym118.90119.82118.552007.04.23 15:35118.550.000.0012.99
34326194277721882007.04.24 02:10sell0.11usdjpym118.25119.53117.902007.04.24 14:30118.450.000.00-1.86
35326320837721882007.04.24 03:30sell0.22usdjpym118.43119.53118.082007.04.24 14:30118.460.000.00-0.56
36326539927721882007.04.24 07:45sell0.44usdjpym118.62119.54118.272007.04.24 14:30118.470.000.005.57
37326642397721882007.04.24 09:51sell0.88usdjpym118.81118.47117.922007.04.24 14:30118.470.000.0025.26
38327639627721882007.04.25 01:05sell0.11usdjpym118.39119.67118.042007.04.25 14:05118.590.000.00-1.86
39328127967721882007.04.25 09:40sell0.22usdjpym118.58119.68118.232007.04.25 14:05118.600.000.00-0.37
40328287997721882007.04.25 12:32sell0.44usdjpym118.76119.68118.412007.04.25 14:05118.590.000.006.31
41329147657721882007.04.26 01:37sell0.11usdjpym118.53119.81118.182007.04.26 13:54119.280.000.00-6.92
42329417657721882007.04.26 06:08sell0.22usdjpym118.72119.82118.372007.04.26 13:54119.270.000.00-10.15
43329470137721882007.04.26 06:39sell0.44usdjpym118.90119.82118.552007.04.26 13:54119.280.000.00-14.02
44329669417721882007.04.26 09:01sell0.88usdjpym119.09119.83118.742007.04.26 13:54119.270.000.00-13.28
45329923107721882007.04.26 11:04sell1.76usdjpym119.28119.84118.932007.04.26 13:54119.280.000.000.00
46330076097721882007.04.26 12:33sell3.52usdjpym119.47119.85119.122007.04.26 13:54119.270.000.0059.03
47330893827721882007.04.27 03:03sell0.10usdjpym119.52119.34118.792007.04.27 12:29119.340.000.001.51
0.00-3.75133.24
Summary P/L:129.49
 
Winning trades:(26) 247.52
Losing trades:(19) -118.03
Max summary P/L:129.49
Largest winning trade:59.03
Largest losing trade:-14.02
Max consecutive winners:11 (39.29)
Max consecutive losers:4 (-44.37)
Max consecutive profit:60.54 (2)
Max consecutive loss:-44.37 (4)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:44.37 (0.87%)
Profit factor:2.10
Avg. profit factor:1.53
Risk factor:2.92
 
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
1306189567721882007.04.06 01:00sell0.10eurusdm1.34211.33911.33362007.04.06 12:361.33910.000.003.00
2307401487721882007.04.09 03:00sell0.10eurusdm1.33611.35411.33262007.04.10 15:571.34380.000.05-7.70
3308305457721882007.04.10 00:58sell0.20eurusdm1.33791.35411.33442007.04.10 15:561.34370.000.00-11.60
4308439737721882007.04.10 01:53sell0.40eurusdm1.33991.35431.33642007.04.10 15:561.34360.000.00-14.80
5308523367721882007.04.10 02:32sell0.80eurusdm1.34181.35441.33832007.04.10 15:561.34370.000.00-15.20
6309410717721882007.04.10 12:47sell1.60eurusdm1.34371.35451.34022007.04.10 15:561.34360.000.001.60
7309652037721882007.04.10 15:06sell3.20eurusdm1.34551.35451.34202007.04.10 15:561.34350.000.0064.00
8310412037721882007.04.11 04:03sell0.10eurusdm1.34181.35981.33832007.04.12 08:491.34480.000.16-3.00
9311374907721882007.04.11 14:56sell0.20eurusdm1.34371.35991.34022007.04.12 08:491.34480.000.32-2.20
10312161177721882007.04.12 01:43sell0.40eurusdm1.34601.35521.34252007.04.12 08:491.34500.000.004.00
11312794027721882007.04.12 09:14sell0.10eurusdm1.34521.35801.34172007.04.12 16:311.34760.000.00-2.40
12313194277721882007.04.12 13:34sell0.20eurusdm1.34701.35801.34352007.04.12 16:311.34770.000.00-1.40
13313306347721882007.04.12 14:18sell0.40eurusdm1.34881.35801.34532007.04.12 16:311.34790.000.003.60
14314312017721882007.04.13 01:35buy0.10eurusdm1.35201.35421.35972007.04.13 14:021.35420.000.002.20
15316777587721882007.04.16 04:30sell0.10eurusdm1.35521.36801.35172007.04.17 16:201.35630.000.05-1.10
16318824857721882007.04.17 12:43sell0.20eurusdm1.35701.36801.35352007.04.17 16:201.35620.000.001.60
17318868897721882007.04.17 12:47sell0.40eurusdm1.35881.36801.35532007.04.17 16:191.35610.000.0010.80
18319730557721882007.04.18 01:15buy0.10eurusdm1.35911.34631.36262007.04.18 22:161.36030.00-0.181.20
19320640547721882007.04.18 12:05buy0.20eurusdm1.35731.36031.36582007.04.18 22:161.36030.00-0.366.00
20321491407721882007.04.19 01:13sell0.10eurusdm1.35941.35731.35182007.04.19 07:021.35730.000.002.10
21322486927721882007.04.19 11:01sell0.10eurusdm1.35901.37181.35552007.04.20 10:441.36090.000.05-1.90
22322608717721882007.04.19 12:37sell0.20eurusdm1.36081.37181.35732007.04.20 10:441.36100.000.11-0.40
23323211577721882007.04.19 22:08sell0.40eurusdm1.36261.37181.35912007.04.20 10:431.36090.000.006.80
24324033337721882007.04.20 11:08sell0.11eurusdm1.36041.35851.35302007.04.23 07:281.35850.000.062.09
25326082547721882007.04.24 01:03sell0.11eurusdm1.35701.36981.35352007.04.24 18:151.36230.000.00-5.83
26326935427721882007.04.24 13:52sell0.22eurusdm1.35881.36981.35532007.04.24 18:151.36220.000.00-7.48
27326981397721882007.04.24 14:04sell0.44eurusdm1.36061.36981.35712007.04.24 18:151.36230.000.00-7.48
28327028727721882007.04.24 14:22sell0.88eurusdm1.36241.36981.35892007.04.24 18:151.36220.000.001.76
29327708297721882007.04.25 02:21buy0.11eurusdm1.36371.36551.37102007.04.25 14:201.36550.000.001.98
30329213287721882007.04.26 02:37buy0.11eurusdm1.36511.35231.36862007.04.26 14:031.36080.000.00-4.73
31329708887721882007.04.26 09:19buy0.22eurusdm1.36331.35231.36682007.04.26 14:031.36090.000.00-5.28
32329760847721882007.04.26 09:34buy0.44eurusdm1.36151.35231.36502007.04.26 14:031.36080.000.00-3.08
33329965107721882007.04.26 11:33buy0.88eurusdm1.35961.35221.36312007.04.26 14:031.36090.000.0011.44
34330917937721882007.04.27 04:03buy0.10eurusdm1.36061.36651.37202007.04.27 12:311.36660.000.006.00
35331015667721882007.04.27 06:14buy0.20eurusdm1.35881.36671.37222007.04.27 12:311.36670.000.0015.80
0.000.2650.39
Summary P/L:50.65
 
Winning trades:(18) 145.49
Losing trades:(17) -94.84
Max summary P/L:50.65
Largest winning trade:64.00
Largest losing trade:-15.20
Max consecutive winners:5 (21.16)
Max consecutive losers:4 (-49.25)
Max consecutive profit:65.60 (2)
Max consecutive loss:-49.25 (4)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:49.25 (0.98%)
Profit factor:1.53
Avg. profit factor:1.45
Risk factor:1.03
 
Grand Total P/L:-260.07
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