Account Report
|A/C No: 1420846
|Name: 10 points 3_DS
|2007.04.23 06:46 (GMT)
|
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|30630973
|772188
|2007.04.06 04:54
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2162
|1.1982
|1.2197
|2007.04.06 12:31
|1.2197
|0.00
|0.00
|2.87
|2
|30738433
|772188
|2007.04.09 02:11
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2234
|1.2272
|1.2327
|2007.04.09 17:15
|1.2272
|0.00
|0.00
|3.10
|3
|30839402
|772188
|2007.04.10 01:41
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2236
|1.2206
|1.2151
|2007.04.10 02:57
|1.2206
|0.00
|0.00
|2.46
|4
|30859267
|772188
|2007.04.10 02:57
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2202
|1.2172
|1.2117
|2007.04.10 13:46
|1.2172
|0.00
|0.00
|2.46
|5
|31024691
|772188
|2007.04.11 01:47
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2181
|1.2204
|1.2259
|2007.04.11 10:59
|1.2204
|0.00
|0.00
|1.88
|6
|31204065
|772188
|2007.04.12 01:00
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2237
|1.2109
|1.2272
|2007.04.12 08:49
|1.2203
|0.00
|0.00
|-2.79
|7
|31213777
|772188
|2007.04.12 01:36
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2219
|1.2109
|1.2254
|2007.04.12 08:49
|1.2204
|0.00
|0.00
|-2.46
|8
|31243700
|772188
|2007.04.12 05:25
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.2201
|1.2109
|1.2236
|2007.04.12 08:49
|1.2203
|0.00
|0.00
|0.66
|9
|31281278
|772188
|2007.04.12 09:33
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2207
|1.2079
|1.2242
|2007.04.12 16:31
|1.2177
|0.00
|0.00
|-2.46
|10
|31296634
|772188
|2007.04.12 11:31
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2188
|1.2078
|1.2223
|2007.04.12 16:31
|1.2176
|0.00
|0.00
|-1.97
|11
|31319603
|772188
|2007.04.12 13:35
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.2170
|1.2078
|1.2205
|2007.04.12 16:31
|1.2177
|0.00
|0.00
|2.30
|12
|31324597
|772188
|2007.04.12 13:51
|buy
|0.80
|usdchfm
|1.2152
|1.2078
|1.2187
|2007.04.12 16:31
|1.2176
|0.00
|0.00
|15.77
|13
|31438897
|772188
|2007.04.13 02:35
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2145
|1.2117
|1.2062
|2007.04.13 07:46
|1.2117
|0.00
|0.00
|2.31
|14
|31486690
|772188
|2007.04.13 07:46
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2112
|1.2085
|1.2030
|2007.04.13 10:40
|1.2085
|0.00
|0.00
|2.23
|15
|31530897
|772188
|2007.04.13 11:54
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2076
|1.2204
|1.2041
|2007.04.13 17:42
|1.2150
|0.00
|0.00
|-6.09
|16
|31542672
|772188
|2007.04.13 12:40
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2094
|1.2204
|1.2059
|2007.04.13 17:42
|1.2149
|0.00
|0.00
|-9.05
|17
|31566037
|772188
|2007.04.13 14:36
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.2112
|1.2204
|1.2077
|2007.04.13 17:42
|1.2150
|0.00
|0.00
|-12.51
|18
|31569080
|772188
|2007.04.13 14:41
|sell
|0.80
|usdchfm
|1.2130
|1.2204
|1.2095
|2007.04.13 17:42
|1.2151
|0.00
|0.00
|-13.83
|19
|31576022
|772188
|2007.04.13 14:56
|sell
|1.60
|usdchfm
|1.2148
|1.2204
|1.2113
|2007.04.13 17:42
|1.2150
|0.00
|0.00
|-2.63
|20
|31584603
|772188
|2007.04.13 15:13
|sell
|3.20
|usdchfm
|1.2169
|1.2207
|1.2134
|2007.04.13 17:42
|1.2149
|0.00
|0.00
|52.68
|21
|31675000
|772188
|2007.04.16 04:03
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2129
|1.2257
|1.2094
|2007.04.17 07:03
|1.2129
|0.00
|-0.09
|0.00
|22
|31795352
|772188
|2007.04.16 21:28
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2148
|1.2128
|1.2073
|2007.04.17 07:03
|1.2128
|0.00
|0.00
|3.30
|23
|31837205
|772188
|2007.04.17 08:31
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2112
|1.2078
|1.2023
|2007.04.17 12:53
|1.2078
|0.00
|0.00
|2.82
|24
|31974717
|772188
|2007.04.18 01:27
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2061
|1.2038
|1.1983
|2007.04.18 09:05
|1.2038
|0.00
|0.00
|1.91
|25
|32165435
|772188
|2007.04.19 03:37
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2024
|1.2152
|1.1989
|2007.04.19 12:46
|1.2020
|0.00
|0.00
|0.33
|26
|32204484
|772188
|2007.04.19 06:49
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2042
|1.2020
|1.1965
|2007.04.19 12:46
|1.2020
|0.00
|0.00
|3.66
|0.00
|-0.09
|46.95
|Summary P/L:
|46.86
|
|Winning trades:
|(16) 100.74
|Losing trades:
|(10) -53.88
|Max summary P/L:
|46.86
|Largest winning trade:
|52.68
|Largest losing trade:
|-13.83
|Max consecutive winners:
|5 (12.77)
|Max consecutive losers:
|5 (-44.11)
|Max consecutive profit:
|52.68 (1)
|Max consecutive loss:
|-44.11 (5)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|44.11 (0.88%)
|Profit factor:
|1.87
|Avg. profit factor:
|1.17
|Risk factor:
|1.06
|
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|30624251
|772188
|2007.04.06 02:53
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9704
|1.9884
|1.9669
|2007.04.06 12:30
|1.9669
|0.00
|0.00
|3.50
|2
|30751775
|772188
|2007.04.09 07:30
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9638
|1.9619
|1.9564
|2007.04.09 14:06
|1.9619
|0.00
|0.00
|1.90
|3
|30833149
|772188
|2007.04.10 01:06
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9646
|1.9665
|1.9720
|2007.04.10 01:57
|1.9665
|0.00
|0.00
|1.90
|4
|30848363
|772188
|2007.04.10 02:09
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9682
|1.9700
|1.9755
|2007.04.10 08:39
|1.9700
|0.00
|0.00
|1.80
|5
|30922180
|772188
|2007.04.10 10:55
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9723
|1.9767
|1.9822
|2007.04.11 02:11
|1.9767
|0.00
|0.00
|4.40
|6
|31030168
|772188
|2007.04.11 02:12
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9771
|1.9591
|1.9806
|2007.04.11 06:30
|1.9780
|0.00
|0.00
|0.90
|7
|31041375
|772188
|2007.04.11 04:05
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9753
|1.9780
|1.9835
|2007.04.11 06:30
|1.9780
|0.00
|0.00
|5.40
|8
|31066558
|772188
|2007.04.11 06:45
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9798
|1.9618
|1.9833
|2007.04.11 10:08
|1.9782
|0.00
|0.00
|-1.60
|9
|31082466
|772188
|2007.04.11 08:02
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9780
|1.9618
|1.9815
|2007.04.11 10:08
|1.9781
|0.00
|0.00
|0.20
|10
|31084020
|772188
|2007.04.11 08:08
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9762
|1.9781
|1.9836
|2007.04.11 10:08
|1.9781
|0.00
|0.00
|7.60
|11
|31204017
|772188
|2007.04.12 01:00
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9738
|1.9866
|1.9703
|2007.04.12 08:49
|1.9744
|0.00
|0.00
|-0.60
|12
|31215820
|772188
|2007.04.12 01:42
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9761
|1.9871
|1.9726
|2007.04.12 08:49
|1.9743
|0.00
|0.00
|3.60
|13
|31254980
|772188
|2007.04.12 06:48
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9779
|1.9751
|1.9696
|2007.04.12 08:49
|1.9742
|0.00
|0.00
|14.80
|14
|31297643
|772188
|2007.04.12 11:37
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9778
|1.9797
|1.9852
|2007.04.12 14:41
|1.9797
|0.00
|0.00
|1.90
|15
|31469587
|772188
|2007.04.13 06:21
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9843
|1.9862
|1.9917
|2007.04.13 10:39
|1.9862
|0.00
|0.00
|1.90
|16
|31518844
|772188
|2007.04.13 10:39
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9866
|1.9738
|1.9901
|2007.04.13 15:46
|1.9813
|0.00
|0.00
|-5.30
|17
|31565913
|772188
|2007.04.13 14:36
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9848
|1.9738
|1.9883
|2007.04.13 15:45
|1.9814
|0.00
|0.00
|-6.80
|18
|31568142
|772188
|2007.04.13 14:40
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9828
|1.9736
|1.9863
|2007.04.13 15:45
|1.9813
|0.00
|0.00
|-6.00
|19
|31586634
|772188
|2007.04.13 15:17
|buy
|0.80
|gbpusdm
|1.9809
|1.9735
|1.9844
|2007.04.13 15:45
|1.9812
|0.00
|0.00
|2.40
|20
|31587322
|772188
|2007.04.13 15:19
|buy
|1.60
|gbpusdm
|1.9790
|1.9811
|1.9866
|2007.04.13 15:45
|1.9811
|0.00
|0.00
|33.60
|21
|31665130
|772188
|2007.04.16 02:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9882
|1.9900
|1.9955
|2007.04.16 08:44
|1.9900
|0.00
|0.00
|1.80
|22
|31824345
|772188
|2007.04.17 06:25
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9925
|1.9797
|1.9960
|2007.04.17 08:30
|1.9960
|0.00
|0.00
|3.50
|23
|31831021
|772188
|2007.04.17 07:33
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9907
|1.9797
|1.9942
|2007.04.17 08:30
|1.9942
|0.00
|0.00
|7.00
|24
|31854919
|772188
|2007.04.17 10:15
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0002
|2.0020
|2.0075
|2007.04.17 10:39
|2.0020
|0.00
|0.00
|1.80
|25
|31994928
|772188
|2007.04.18 05:37
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0089
|2.0118
|2.0173
|2007.04.18 08:33
|2.0118
|0.00
|0.00
|2.90
|26
|32054005
|772188
|2007.04.18 11:30
|sell
|0.10
|gbpusdm
|2.0079
|2.0051
|1.9996
|2007.04.18 12:09
|2.0051
|0.00
|0.00
|2.80
|27
|32151353
|772188
|2007.04.19 01:46
|sell
|0.10
|gbpusdm
|2.0054
|1.9998
|1.9943
|2007.04.19 06:56
|1.9998
|0.00
|0.00
|5.60
|28
|32207164
|772188
|2007.04.19 06:59
|sell
|0.10
|gbpusdm
|2.0003
|2.0131
|1.9968
|2007.04.19 10:38
|2.0019
|0.00
|0.00
|-1.60
|29
|32210435
|772188
|2007.04.19 07:03
|sell
|0.20
|gbpusdm
|2.0022
|2.0132
|1.9987
|2007.04.19 10:38
|2.0018
|0.00
|0.00
|0.80
|30
|32220076
|772188
|2007.04.19 07:43
|sell
|0.40
|gbpusdm
|2.0041
|2.0133
|2.0006
|2007.04.19 10:37
|2.0017
|0.00
|0.00
|9.60
|31
|32250457
|772188
|2007.04.19 11:14
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9990
|2.0118
|1.9955
|2007.04.19 13:05
|2.0003
|0.00
|0.00
|-1.30
|32
|32251787
|772188
|2007.04.19 11:22
|sell
|0.20
|gbpusdm
|2.0009
|2.0119
|1.9974
|2007.04.19 13:05
|2.0004
|0.00
|0.00
|1.00
|33
|32260395
|772188
|2007.04.19 12:36
|sell
|0.40
|gbpusdm
|2.0028
|2.0120
|1.9993
|2007.04.19 13:05
|2.0005
|0.00
|0.00
|9.20
|34
|32345250
|772188
|2007.04.20 02:00
|sell
|0.10
|gbpusdm
|2.0026
|2.0154
|1.9991
|2007.04.20 07:53
|2.0046
|0.00
|0.00
|-2.00
|35
|32364685
|772188
|2007.04.20 06:12
|sell
|0.20
|gbpusdm
|2.0045
|2.0155
|2.0010
|2007.04.20 07:53
|2.0045
|0.00
|0.00
|0.00
|36
|32368190
|772188
|2007.04.20 06:21
|sell
|0.40
|gbpusdm
|2.0064
|2.0045
|1.9990
|2007.04.20 07:53
|2.0045
|0.00
|0.00
|7.60
|37
|32384790
|772188
|2007.04.20 08:30
|sell
|0.11
|gbpusdm
|2.0024
|2.0006
|1.9951
|2007.04.20 08:48
|2.0006
|0.00
|0.00
|1.98
|0.00
|0.00
|116.18
|Summary P/L:
|116.18
|
|Winning trades:
|(28) 141.38
|Losing trades:
|(8) -25.20
|Max summary P/L:
|116.18
|Largest winning trade:
|33.60
|Largest losing trade:
|-6.80
|Max consecutive winners:
|9 (61.40)
|Max consecutive losers:
|3 (-18.10)
|Max consecutive profit:
|61.40 (9)
|Max consecutive loss:
|-18.10 (3)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|18.10 (0.36%)
|Profit factor:
|5.61
|Avg. profit factor:
|1.60
|Risk factor:
|6.42
|
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|30623237
|772188
|2007.04.06 02:33
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.80
|117.00
|119.15
|2007.04.06 12:32
|119.15
|0.00
|0.00
|2.94
|2
|30742465
|772188
|2007.04.09 04:00
|sell
|0.10
|usdjpym
|119.33
|118.92
|118.37
|2007.04.10 02:14
|118.92
|0.00
|-0.14
|3.45
|3
|30856600
|772188
|2007.04.10 02:41
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.77
|120.57
|118.42
|2007.04.11 18:42
|119.35
|0.00
|-0.14
|-4.86
|4
|30862259
|772188
|2007.04.10 03:30
|sell
|0.20
|usdjpym
|118.95
|120.57
|118.60
|2007.04.11 18:42
|119.34
|0.00
|-0.29
|-6.54
|5
|30899654
|772188
|2007.04.10 07:58
|sell
|0.40
|usdjpym
|119.14
|120.58
|118.79
|2007.04.11 18:42
|119.34
|0.00
|-0.57
|-6.70
|6
|31121724
|772188
|2007.04.11 13:22
|sell
|0.80
|usdjpym
|119.33
|120.59
|118.98
|2007.04.11 18:41
|119.32
|0.00
|0.00
|0.67
|7
|31161949
|772188
|2007.04.11 18:12
|sell
|1.60
|usdjpym
|119.51
|120.59
|119.16
|2007.04.11 18:41
|119.31
|0.00
|0.00
|26.82
|8
|31232809
|772188
|2007.04.12 03:25
|buy
|0.10
|usdjpym
|119.44
|118.16
|119.79
|2007.04.12 20:07
|119.09
|0.00
|0.00
|-2.94
|9
|31261809
|772188
|2007.04.12 07:34
|buy
|0.20
|usdjpym
|119.25
|118.15
|119.60
|2007.04.12 20:07
|119.10
|0.00
|0.00
|-2.52
|10
|31314437
|772188
|2007.04.12 13:04
|buy
|0.40
|usdjpym
|119.07
|118.15
|119.42
|2007.04.12 20:06
|119.09
|0.00
|0.00
|0.67
|11
|31326084
|772188
|2007.04.12 13:55
|buy
|0.80
|usdjpym
|118.88
|118.14
|119.23
|2007.04.12 20:06
|119.10
|0.00
|0.00
|14.78
|12
|31432618
|772188
|2007.04.13 01:43
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.95
|118.70
|118.15
|2007.04.13 06:47
|118.70
|0.00
|0.00
|2.11
|13
|31475747
|772188
|2007.04.13 06:47
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.67
|118.34
|117.79
|2007.04.13 08:49
|118.34
|0.00
|0.00
|2.79
|14
|31679238
|772188
|2007.04.16 04:42
|buy
|0.10
|usdjpym
|119.39
|119.67
|120.22
|2007.04.16 14:43
|119.67
|0.00
|0.00
|2.34
|15
|31815532
|772188
|2007.04.17 04:00
|sell
|0.10
|usdjpym
|119.56
|119.27
|118.72
|2007.04.17 06:56
|119.27
|0.00
|0.00
|2.43
|16
|31827901
|772188
|2007.04.17 06:56
|sell
|0.10
|usdjpym
|119.24
|120.52
|118.89
|2007.04.17 14:08
|119.18
|0.00
|0.00
|0.50
|17
|31863815
|772188
|2007.04.17 10:59
|sell
|0.20
|usdjpym
|119.42
|119.18
|118.63
|2007.04.17 14:08
|119.18
|0.00
|0.00
|4.03
|18
|31980739
|772188
|2007.04.18 02:26
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.60
|118.41
|117.86
|2007.04.18 12:03
|118.40
|0.00
|0.00
|1.69
|19
|32000020
|772188
|2007.04.18 06:13
|sell
|0.20
|usdjpym
|118.78
|118.40
|117.85
|2007.04.18 12:03
|118.40
|0.00
|0.00
|6.42
|20
|32158126
|772188
|2007.04.19 02:42
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.08
|117.90
|117.35
|2007.04.19 05:14
|117.90
|0.00
|0.00
|1.53
|21
|32183222
|772188
|2007.04.19 05:14
|sell
|0.10
|usdjpym
|117.88
|119.16
|117.53
|2007.04.19 08:20
|117.94
|0.00
|0.00
|-0.51
|22
|32209929
|772188
|2007.04.19 07:03
|sell
|0.20
|usdjpym
|118.06
|117.84
|117.29
|2007.04.19 08:20
|117.84
|0.00
|0.00
|3.73
|23
|32249857
|772188
|2007.04.19 11:09
|sell
|0.10
|usdjpym
|117.84
|119.12
|117.49
|2007.04.20 10:45
|118.59
|0.00
|-0.14
|-6.32
|24
|32266968
|772188
|2007.04.19 13:06
|sell
|0.20
|usdjpym
|118.03
|119.13
|117.68
|2007.04.20 10:44
|118.58
|0.00
|-0.29
|-9.28
|25
|32273810
|772188
|2007.04.19 13:48
|sell
|0.40
|usdjpym
|118.22
|119.14
|117.87
|2007.04.20 10:44
|118.59
|0.00
|-0.57
|-12.48
|26
|32276645
|772188
|2007.04.19 14:01
|sell
|0.80
|usdjpym
|118.40
|119.14
|118.05
|2007.04.20 10:44
|118.58
|0.00
|-1.14
|-12.14
|27
|32337989
|772188
|2007.04.20 00:52
|sell
|1.60
|usdjpym
|118.59
|119.15
|118.24
|2007.04.20 10:44
|118.59
|0.00
|0.00
|0.00
|28
|32367651
|772188
|2007.04.20 06:20
|sell
|3.20
|usdjpym
|118.78
|119.16
|118.43
|2007.04.20 10:44
|118.58
|0.00
|0.00
|53.97
|29
|32402485
|772188
|2007.04.20 10:54
|sell
|0.11
|usdjpym
|118.67
|119.95
|118.32
|2007.04.23 04:03
|118.64
|0.00
|-0.16
|0.28
|30
|32417905
|772188
|2007.04.20 13:26
|sell
|0.22
|usdjpym
|118.86
|118.64
|118.09
|2007.04.23 04:03
|118.64
|0.00
|-0.31
|4.08
|0.00
|-3.75
|70.94
|Summary P/L:
|67.19
|
|Winning trades:
|(19) 134.62
|Losing trades:
|(10) -67.43
|Max summary P/L:
|67.19
|Largest winning trade:
|53.97
|Largest losing trade:
|-13.28
|Max consecutive winners:
|11 (39.29)
|Max consecutive losers:
|4 (-42.36)
|Max consecutive profit:
|57.86 (3)
|Max consecutive loss:
|-42.36 (4)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|42.36 (0.84%)
|Profit factor:
|2.00
|Avg. profit factor:
|1.05
|Risk factor:
|1.59
|
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|30618956
|772188
|2007.04.06 01:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3421
|1.3391
|1.3336
|2007.04.06 12:36
|1.3391
|0.00
|0.00
|3.00
|2
|30740148
|772188
|2007.04.09 03:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3361
|1.3541
|1.3326
|2007.04.10 15:57
|1.3438
|0.00
|0.05
|-7.70
|3
|30830545
|772188
|2007.04.10 00:58
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3379
|1.3541
|1.3344
|2007.04.10 15:56
|1.3437
|0.00
|0.00
|-11.60
|4
|30843973
|772188
|2007.04.10 01:53
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3399
|1.3543
|1.3364
|2007.04.10 15:56
|1.3436
|0.00
|0.00
|-14.80
|5
|30852336
|772188
|2007.04.10 02:32
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3418
|1.3544
|1.3383
|2007.04.10 15:56
|1.3437
|0.00
|0.00
|-15.20
|6
|30941071
|772188
|2007.04.10 12:47
|sell
|1.60
|eurusdm
|1.3437
|1.3545
|1.3402
|2007.04.10 15:56
|1.3436
|0.00
|0.00
|1.60
|7
|30965203
|772188
|2007.04.10 15:06
|sell
|3.20
|eurusdm
|1.3455
|1.3545
|1.3420
|2007.04.10 15:56
|1.3435
|0.00
|0.00
|64.00
|8
|31041203
|772188
|2007.04.11 04:03
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3418
|1.3598
|1.3383
|2007.04.12 08:49
|1.3448
|0.00
|0.16
|-3.00
|9
|31137490
|772188
|2007.04.11 14:56
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3437
|1.3599
|1.3402
|2007.04.12 08:49
|1.3448
|0.00
|0.32
|-2.20
|10
|31216117
|772188
|2007.04.12 01:43
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3460
|1.3552
|1.3425
|2007.04.12 08:49
|1.3450
|0.00
|0.00
|4.00
|11
|31279402
|772188
|2007.04.12 09:14
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3452
|1.3580
|1.3417
|2007.04.12 16:31
|1.3476
|0.00
|0.00
|-2.40
|12
|31319427
|772188
|2007.04.12 13:34
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3470
|1.3580
|1.3435
|2007.04.12 16:31
|1.3477
|0.00
|0.00
|-1.40
|13
|31330634
|772188
|2007.04.12 14:18
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3488
|1.3580
|1.3453
|2007.04.12 16:31
|1.3479
|0.00
|0.00
|3.60
|14
|31431201
|772188
|2007.04.13 01:35
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3520
|1.3542
|1.3597
|2007.04.13 14:02
|1.3542
|0.00
|0.00
|2.20
|15
|31677758
|772188
|2007.04.16 04:30
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3552
|1.3680
|1.3517
|2007.04.17 16:20
|1.3563
|0.00
|0.05
|-1.10
|16
|31882485
|772188
|2007.04.17 12:43
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3570
|1.3680
|1.3535
|2007.04.17 16:20
|1.3562
|0.00
|0.00
|1.60
|17
|31886889
|772188
|2007.04.17 12:47
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3588
|1.3680
|1.3553
|2007.04.17 16:19
|1.3561
|0.00
|0.00
|10.80
|18
|31973055
|772188
|2007.04.18 01:15
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3591
|1.3463
|1.3626
|2007.04.18 22:16
|1.3603
|0.00
|-0.18
|1.20
|19
|32064054
|772188
|2007.04.18 12:05
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3573
|1.3603
|1.3658
|2007.04.18 22:16
|1.3603
|0.00
|-0.36
|6.00
|20
|32149140
|772188
|2007.04.19 01:13
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3594
|1.3573
|1.3518
|2007.04.19 07:02
|1.3573
|0.00
|0.00
|2.10
|21
|32248692
|772188
|2007.04.19 11:01
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3590
|1.3718
|1.3555
|2007.04.20 10:44
|1.3609
|0.00
|0.05
|-1.90
|22
|32260871
|772188
|2007.04.19 12:37
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3608
|1.3718
|1.3573
|2007.04.20 10:44
|1.3610
|0.00
|0.11
|-0.40
|23
|32321157
|772188
|2007.04.19 22:08
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3626
|1.3718
|1.3591
|2007.04.20 10:43
|1.3609
|0.00
|0.00
|6.80
|0.00
|0.20
|45.20
|Summary P/L:
|45.40
|
|Winning trades:
|(12) 106.36
|Losing trades:
|(11) -60.96
|Max summary P/L:
|45.40
|Largest winning trade:
|64.00
|Largest losing trade:
|-15.20
|Max consecutive winners:
|5 (21.16)
|Max consecutive losers:
|4 (-49.25)
|Max consecutive profit:
|65.60 (2)
|Max consecutive loss:
|-49.25 (4)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|49.25 (0.98%)
|Profit factor:
|1.74
|Avg. profit factor:
|1.60
|Risk factor:
|0.92
|
|Grand Total P/L:
|275.63
* * *