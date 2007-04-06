Account Report
A/C No: 1420846Name: 10 points 3_DS2007.04.23 06:46 (GMT)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
1306309737721882007.04.06 04:54buy0.10usdchfm1.21621.19821.21972007.04.06 12:311.21970.000.002.87
2307384337721882007.04.09 02:11buy0.10usdchfm1.22341.22721.23272007.04.09 17:151.22720.000.003.10
3308394027721882007.04.10 01:41sell0.10usdchfm1.22361.22061.21512007.04.10 02:571.22060.000.002.46
4308592677721882007.04.10 02:57sell0.10usdchfm1.22021.21721.21172007.04.10 13:461.21720.000.002.46
5310246917721882007.04.11 01:47buy0.10usdchfm1.21811.22041.22592007.04.11 10:591.22040.000.001.88
6312040657721882007.04.12 01:00buy0.10usdchfm1.22371.21091.22722007.04.12 08:491.22030.000.00-2.79
7312137777721882007.04.12 01:36buy0.20usdchfm1.22191.21091.22542007.04.12 08:491.22040.000.00-2.46
8312437007721882007.04.12 05:25buy0.40usdchfm1.22011.21091.22362007.04.12 08:491.22030.000.000.66
9312812787721882007.04.12 09:33buy0.10usdchfm1.22071.20791.22422007.04.12 16:311.21770.000.00-2.46
10312966347721882007.04.12 11:31buy0.20usdchfm1.21881.20781.22232007.04.12 16:311.21760.000.00-1.97
11313196037721882007.04.12 13:35buy0.40usdchfm1.21701.20781.22052007.04.12 16:311.21770.000.002.30
12313245977721882007.04.12 13:51buy0.80usdchfm1.21521.20781.21872007.04.12 16:311.21760.000.0015.77
13314388977721882007.04.13 02:35sell0.10usdchfm1.21451.21171.20622007.04.13 07:461.21170.000.002.31
14314866907721882007.04.13 07:46sell0.10usdchfm1.21121.20851.20302007.04.13 10:401.20850.000.002.23
15315308977721882007.04.13 11:54sell0.10usdchfm1.20761.22041.20412007.04.13 17:421.21500.000.00-6.09
16315426727721882007.04.13 12:40sell0.20usdchfm1.20941.22041.20592007.04.13 17:421.21490.000.00-9.05
17315660377721882007.04.13 14:36sell0.40usdchfm1.21121.22041.20772007.04.13 17:421.21500.000.00-12.51
18315690807721882007.04.13 14:41sell0.80usdchfm1.21301.22041.20952007.04.13 17:421.21510.000.00-13.83
19315760227721882007.04.13 14:56sell1.60usdchfm1.21481.22041.21132007.04.13 17:421.21500.000.00-2.63
20315846037721882007.04.13 15:13sell3.20usdchfm1.21691.22071.21342007.04.13 17:421.21490.000.0052.68
21316750007721882007.04.16 04:03sell0.10usdchfm1.21291.22571.20942007.04.17 07:031.21290.00-0.090.00
22317953527721882007.04.16 21:28sell0.20usdchfm1.21481.21281.20732007.04.17 07:031.21280.000.003.30
23318372057721882007.04.17 08:31sell0.10usdchfm1.21121.20781.20232007.04.17 12:531.20780.000.002.82
24319747177721882007.04.18 01:27sell0.10usdchfm1.20611.20381.19832007.04.18 09:051.20380.000.001.91
25321654357721882007.04.19 03:37sell0.10usdchfm1.20241.21521.19892007.04.19 12:461.20200.000.000.33
26322044847721882007.04.19 06:49sell0.20usdchfm1.20421.20201.19652007.04.19 12:461.20200.000.003.66
0.00-0.0946.95
Summary P/L:46.86
 
Winning trades:(16) 100.74
Losing trades:(10) -53.88
Max summary P/L:46.86
Largest winning trade:52.68
Largest losing trade:-13.83
Max consecutive winners:5 (12.77)
Max consecutive losers:5 (-44.11)
Max consecutive profit:52.68 (1)
Max consecutive loss:-44.11 (5)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:44.11 (0.88%)
Profit factor:1.87
Avg. profit factor:1.17
Risk factor:1.06
 
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
1306242517721882007.04.06 02:53sell0.10gbpusdm1.97041.98841.96692007.04.06 12:301.96690.000.003.50
2307517757721882007.04.09 07:30sell0.10gbpusdm1.96381.96191.95642007.04.09 14:061.96190.000.001.90
3308331497721882007.04.10 01:06buy0.10gbpusdm1.96461.96651.97202007.04.10 01:571.96650.000.001.90
4308483637721882007.04.10 02:09buy0.10gbpusdm1.96821.97001.97552007.04.10 08:391.97000.000.001.80
5309221807721882007.04.10 10:55buy0.10gbpusdm1.97231.97671.98222007.04.11 02:111.97670.000.004.40
6310301687721882007.04.11 02:12buy0.10gbpusdm1.97711.95911.98062007.04.11 06:301.97800.000.000.90
7310413757721882007.04.11 04:05buy0.20gbpusdm1.97531.97801.98352007.04.11 06:301.97800.000.005.40
8310665587721882007.04.11 06:45buy0.10gbpusdm1.97981.96181.98332007.04.11 10:081.97820.000.00-1.60
9310824667721882007.04.11 08:02buy0.20gbpusdm1.97801.96181.98152007.04.11 10:081.97810.000.000.20
10310840207721882007.04.11 08:08buy0.40gbpusdm1.97621.97811.98362007.04.11 10:081.97810.000.007.60
11312040177721882007.04.12 01:00sell0.10gbpusdm1.97381.98661.97032007.04.12 08:491.97440.000.00-0.60
12312158207721882007.04.12 01:42sell0.20gbpusdm1.97611.98711.97262007.04.12 08:491.97430.000.003.60
13312549807721882007.04.12 06:48sell0.40gbpusdm1.97791.97511.96962007.04.12 08:491.97420.000.0014.80
14312976437721882007.04.12 11:37buy0.10gbpusdm1.97781.97971.98522007.04.12 14:411.97970.000.001.90
15314695877721882007.04.13 06:21buy0.10gbpusdm1.98431.98621.99172007.04.13 10:391.98620.000.001.90
16315188447721882007.04.13 10:39buy0.10gbpusdm1.98661.97381.99012007.04.13 15:461.98130.000.00-5.30
17315659137721882007.04.13 14:36buy0.20gbpusdm1.98481.97381.98832007.04.13 15:451.98140.000.00-6.80
18315681427721882007.04.13 14:40buy0.40gbpusdm1.98281.97361.98632007.04.13 15:451.98130.000.00-6.00
19315866347721882007.04.13 15:17buy0.80gbpusdm1.98091.97351.98442007.04.13 15:451.98120.000.002.40
20315873227721882007.04.13 15:19buy1.60gbpusdm1.97901.98111.98662007.04.13 15:451.98110.000.0033.60
21316651307721882007.04.16 02:00buy0.10gbpusdm1.98821.99001.99552007.04.16 08:441.99000.000.001.80
22318243457721882007.04.17 06:25buy0.10gbpusdm1.99251.97971.99602007.04.17 08:301.99600.000.003.50
23318310217721882007.04.17 07:33buy0.20gbpusdm1.99071.97971.99422007.04.17 08:301.99420.000.007.00
24318549197721882007.04.17 10:15buy0.10gbpusdm2.00022.00202.00752007.04.17 10:392.00200.000.001.80
25319949287721882007.04.18 05:37buy0.10gbpusdm2.00892.01182.01732007.04.18 08:332.01180.000.002.90
26320540057721882007.04.18 11:30sell0.10gbpusdm2.00792.00511.99962007.04.18 12:092.00510.000.002.80
27321513537721882007.04.19 01:46sell0.10gbpusdm2.00541.99981.99432007.04.19 06:561.99980.000.005.60
28322071647721882007.04.19 06:59sell0.10gbpusdm2.00032.01311.99682007.04.19 10:382.00190.000.00-1.60
29322104357721882007.04.19 07:03sell0.20gbpusdm2.00222.01321.99872007.04.19 10:382.00180.000.000.80
30322200767721882007.04.19 07:43sell0.40gbpusdm2.00412.01332.00062007.04.19 10:372.00170.000.009.60
31322504577721882007.04.19 11:14sell0.10gbpusdm1.99902.01181.99552007.04.19 13:052.00030.000.00-1.30
32322517877721882007.04.19 11:22sell0.20gbpusdm2.00092.01191.99742007.04.19 13:052.00040.000.001.00
33322603957721882007.04.19 12:36sell0.40gbpusdm2.00282.01201.99932007.04.19 13:052.00050.000.009.20
34323452507721882007.04.20 02:00sell0.10gbpusdm2.00262.01541.99912007.04.20 07:532.00460.000.00-2.00
35323646857721882007.04.20 06:12sell0.20gbpusdm2.00452.01552.00102007.04.20 07:532.00450.000.000.00
36323681907721882007.04.20 06:21sell0.40gbpusdm2.00642.00451.99902007.04.20 07:532.00450.000.007.60
37323847907721882007.04.20 08:30sell0.11gbpusdm2.00242.00061.99512007.04.20 08:482.00060.000.001.98
0.000.00116.18
Summary P/L:116.18
 
Winning trades:(28) 141.38
Losing trades:(8) -25.20
Max summary P/L:116.18
Largest winning trade:33.60
Largest losing trade:-6.80
Max consecutive winners:9 (61.40)
Max consecutive losers:3 (-18.10)
Max consecutive profit:61.40 (9)
Max consecutive loss:-18.10 (3)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:18.10 (0.36%)
Profit factor:5.61
Avg. profit factor:1.60
Risk factor:6.42
 
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
1306232377721882007.04.06 02:33buy0.10usdjpym118.80117.00119.152007.04.06 12:32119.150.000.002.94
2307424657721882007.04.09 04:00sell0.10usdjpym119.33118.92118.372007.04.10 02:14118.920.00-0.143.45
3308566007721882007.04.10 02:41sell0.10usdjpym118.77120.57118.422007.04.11 18:42119.350.00-0.14-4.86
4308622597721882007.04.10 03:30sell0.20usdjpym118.95120.57118.602007.04.11 18:42119.340.00-0.29-6.54
5308996547721882007.04.10 07:58sell0.40usdjpym119.14120.58118.792007.04.11 18:42119.340.00-0.57-6.70
6311217247721882007.04.11 13:22sell0.80usdjpym119.33120.59118.982007.04.11 18:41119.320.000.000.67
7311619497721882007.04.11 18:12sell1.60usdjpym119.51120.59119.162007.04.11 18:41119.310.000.0026.82
8312328097721882007.04.12 03:25buy0.10usdjpym119.44118.16119.792007.04.12 20:07119.090.000.00-2.94
9312618097721882007.04.12 07:34buy0.20usdjpym119.25118.15119.602007.04.12 20:07119.100.000.00-2.52
10313144377721882007.04.12 13:04buy0.40usdjpym119.07118.15119.422007.04.12 20:06119.090.000.000.67
11313260847721882007.04.12 13:55buy0.80usdjpym118.88118.14119.232007.04.12 20:06119.100.000.0014.78
12314326187721882007.04.13 01:43sell0.10usdjpym118.95118.70118.152007.04.13 06:47118.700.000.002.11
13314757477721882007.04.13 06:47sell0.10usdjpym118.67118.34117.792007.04.13 08:49118.340.000.002.79
14316792387721882007.04.16 04:42buy0.10usdjpym119.39119.67120.222007.04.16 14:43119.670.000.002.34
15318155327721882007.04.17 04:00sell0.10usdjpym119.56119.27118.722007.04.17 06:56119.270.000.002.43
16318279017721882007.04.17 06:56sell0.10usdjpym119.24120.52118.892007.04.17 14:08119.180.000.000.50
17318638157721882007.04.17 10:59sell0.20usdjpym119.42119.18118.632007.04.17 14:08119.180.000.004.03
18319807397721882007.04.18 02:26sell0.10usdjpym118.60118.41117.862007.04.18 12:03118.400.000.001.69
19320000207721882007.04.18 06:13sell0.20usdjpym118.78118.40117.852007.04.18 12:03118.400.000.006.42
20321581267721882007.04.19 02:42sell0.10usdjpym118.08117.90117.352007.04.19 05:14117.900.000.001.53
21321832227721882007.04.19 05:14sell0.10usdjpym117.88119.16117.532007.04.19 08:20117.940.000.00-0.51
22322099297721882007.04.19 07:03sell0.20usdjpym118.06117.84117.292007.04.19 08:20117.840.000.003.73
23322498577721882007.04.19 11:09sell0.10usdjpym117.84119.12117.492007.04.20 10:45118.590.00-0.14-6.32
24322669687721882007.04.19 13:06sell0.20usdjpym118.03119.13117.682007.04.20 10:44118.580.00-0.29-9.28
25322738107721882007.04.19 13:48sell0.40usdjpym118.22119.14117.872007.04.20 10:44118.590.00-0.57-12.48
26322766457721882007.04.19 14:01sell0.80usdjpym118.40119.14118.052007.04.20 10:44118.580.00-1.14-12.14
27323379897721882007.04.20 00:52sell1.60usdjpym118.59119.15118.242007.04.20 10:44118.590.000.000.00
28323676517721882007.04.20 06:20sell3.20usdjpym118.78119.16118.432007.04.20 10:44118.580.000.0053.97
29324024857721882007.04.20 10:54sell0.11usdjpym118.67119.95118.322007.04.23 04:03118.640.00-0.160.28
30324179057721882007.04.20 13:26sell0.22usdjpym118.86118.64118.092007.04.23 04:03118.640.00-0.314.08
0.00-3.7570.94
Summary P/L:67.19
 
Winning trades:(19) 134.62
Losing trades:(10) -67.43
Max summary P/L:67.19
Largest winning trade:53.97
Largest losing trade:-13.28
Max consecutive winners:11 (39.29)
Max consecutive losers:4 (-42.36)
Max consecutive profit:57.86 (3)
Max consecutive loss:-42.36 (4)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:42.36 (0.84%)
Profit factor:2.00
Avg. profit factor:1.05
Risk factor:1.59
 
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
1306189567721882007.04.06 01:00sell0.10eurusdm1.34211.33911.33362007.04.06 12:361.33910.000.003.00
2307401487721882007.04.09 03:00sell0.10eurusdm1.33611.35411.33262007.04.10 15:571.34380.000.05-7.70
3308305457721882007.04.10 00:58sell0.20eurusdm1.33791.35411.33442007.04.10 15:561.34370.000.00-11.60
4308439737721882007.04.10 01:53sell0.40eurusdm1.33991.35431.33642007.04.10 15:561.34360.000.00-14.80
5308523367721882007.04.10 02:32sell0.80eurusdm1.34181.35441.33832007.04.10 15:561.34370.000.00-15.20
6309410717721882007.04.10 12:47sell1.60eurusdm1.34371.35451.34022007.04.10 15:561.34360.000.001.60
7309652037721882007.04.10 15:06sell3.20eurusdm1.34551.35451.34202007.04.10 15:561.34350.000.0064.00
8310412037721882007.04.11 04:03sell0.10eurusdm1.34181.35981.33832007.04.12 08:491.34480.000.16-3.00
9311374907721882007.04.11 14:56sell0.20eurusdm1.34371.35991.34022007.04.12 08:491.34480.000.32-2.20
10312161177721882007.04.12 01:43sell0.40eurusdm1.34601.35521.34252007.04.12 08:491.34500.000.004.00
11312794027721882007.04.12 09:14sell0.10eurusdm1.34521.35801.34172007.04.12 16:311.34760.000.00-2.40
12313194277721882007.04.12 13:34sell0.20eurusdm1.34701.35801.34352007.04.12 16:311.34770.000.00-1.40
13313306347721882007.04.12 14:18sell0.40eurusdm1.34881.35801.34532007.04.12 16:311.34790.000.003.60
14314312017721882007.04.13 01:35buy0.10eurusdm1.35201.35421.35972007.04.13 14:021.35420.000.002.20
15316777587721882007.04.16 04:30sell0.10eurusdm1.35521.36801.35172007.04.17 16:201.35630.000.05-1.10
16318824857721882007.04.17 12:43sell0.20eurusdm1.35701.36801.35352007.04.17 16:201.35620.000.001.60
17318868897721882007.04.17 12:47sell0.40eurusdm1.35881.36801.35532007.04.17 16:191.35610.000.0010.80
18319730557721882007.04.18 01:15buy0.10eurusdm1.35911.34631.36262007.04.18 22:161.36030.00-0.181.20
19320640547721882007.04.18 12:05buy0.20eurusdm1.35731.36031.36582007.04.18 22:161.36030.00-0.366.00
20321491407721882007.04.19 01:13sell0.10eurusdm1.35941.35731.35182007.04.19 07:021.35730.000.002.10
21322486927721882007.04.19 11:01sell0.10eurusdm1.35901.37181.35552007.04.20 10:441.36090.000.05-1.90
22322608717721882007.04.19 12:37sell0.20eurusdm1.36081.37181.35732007.04.20 10:441.36100.000.11-0.40
23323211577721882007.04.19 22:08sell0.40eurusdm1.36261.37181.35912007.04.20 10:431.36090.000.006.80
0.000.2045.20
Summary P/L:45.40
 
Winning trades:(12) 106.36
Losing trades:(11) -60.96
Max summary P/L:45.40
Largest winning trade:64.00
Largest losing trade:-15.20
Max consecutive winners:5 (21.16)
Max consecutive losers:4 (-49.25)
Max consecutive profit:65.60 (2)
Max consecutive loss:-49.25 (4)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:49.25 (0.98%)
Profit factor:1.74
Avg. profit factor:1.60
Risk factor:0.92
 
Grand Total P/L:275.63
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