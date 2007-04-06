|Account: 1426438
|Name: RB26DETT
|Currency: USD
|2007 April 27, 19:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|30622418
|2007.04.06 02:05
|balance
|Deposit
|1 000.00
|30623243
|2007.04.06 02:33
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.80
|117.00
|119.15
|2007.04.06 12:32
|119.15
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|772188
|RB26DETT[tp]
|30623356
|2007.04.06 02:34
|buy
|0.01
|eurjpym
|159.46
|157.66
|159.81
|2007.04.06 12:56
|159.51
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|772188
|RB26DETT
|30623706
|2007.04.06 02:45
|buy
|0.01
|chfjpym
|97.75
|95.95
|98.10
|2007.04.10 04:42
|97.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.31
|772188
|RB26DETT
|30627281
|2007.04.06 04:02
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3419
|1.3599
|1.3384
|2007.04.06 12:33
|1.3384
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|772188
|RB26DETT[tp]
|30630971
|2007.04.06 04:54
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2162
|1.1982
|1.2197
|2007.04.06 12:31
|1.2197
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|772188
|RB26DETT[tp]
|30746507
|2007.04.09 05:54
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3359
|1.3539
|1.3324
|2007.04.09 17:43
|1.3352
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|772188
|RB26DETT
|30747430
|2007.04.09 06:12
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2235
|1.2272
|1.2327
|2007.04.09 17:15
|1.2272
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|RB26DETT[sl]
|30748939
|2007.04.09 06:41
|sell
|0.01
|eurjpym
|159.33
|161.13
|158.98
|2007.04.09 23:53
|159.32
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.01
|772188
|RB26DETT
|30760550
|2007.04.09 09:54
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.25
|118.92
|118.37
|2007.04.10 02:14
|118.92
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.28
|772188
|RB26DETT[sl]
|30839429
|2007.04.10 01:41
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2236
|1.2206
|1.2151
|2007.04.10 02:57
|1.2206
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|772188
|RB26DETT[sl]
|30848318
|2007.04.10 02:09
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3403
|1.3424
|1.3479
|2007.04.10 02:57
|1.3424
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|772188
|RB26DETT[sl]
|30856604
|2007.04.10 02:41
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.77
|120.57
|118.42
|2007.04.11 18:43
|119.24
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.39
|772188
|RB26DETT
|30859224
|2007.04.10 02:57
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3426
|1.3246
|1.3461
|2007.04.10 13:06
|1.3429
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|772188
|RB26DETT
|30859265
|2007.04.10 02:57
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2202
|1.2172
|1.2117
|2007.04.10 13:46
|1.2172
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|772188
|RB26DETT[sl]
|30862307
|2007.04.10 03:30
|buy
|0.01
|eurjpym
|159.73
|159.92
|160.47
|2007.04.10 11:35
|159.92
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|772188
|RB26DETT[sl]
|30877483
|2007.04.10 05:43
|buy
|0.01
|chfjpym
|97.54
|97.80
|98.35
|2007.04.10 12:37
|97.80
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|772188
|RB26DETT[sl]
|31017275
|2007.04.11 01:00
|sell
|0.01
|eurjpym
|159.91
|159.71
|159.16
|2007.04.11 02:12
|159.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|772188
|RB26DETT[sl]
|31023828
|2007.04.11 01:41
|sell
|0.01
|chfjpym
|97.68
|99.48
|97.33
|2007.04.12 01:08
|97.63
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.05
|772188
|RB26DETT
|31024690
|2007.04.11 01:47
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2181
|1.2204
|1.2259
|2007.04.11 10:59
|1.2204
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|772188
|RB26DETT[sl]
|31041217
|2007.04.11 04:03
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3418
|1.3598
|1.3383
|2007.04.12 16:32
|1.3475
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.57
|772188
|RB26DETT
|31204069
|2007.04.12 01:00
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2237
|1.2057
|1.2272
|2007.04.12 16:02
|1.2162
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.62
|772188
|RB26DETT
|31209675
|2007.04.12 01:08
|sell
|0.01
|chfjpym
|97.57
|99.37
|97.22
|2007.04.13 17:49
|98.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|772188
|RB26DETT
|31232187
|2007.04.12 03:19
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.44
|117.64
|119.79
|2007.04.12 21:52
|119.06
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.32
|772188
|RB26DETT
|31240540
|2007.04.12 04:51
|buy
|0.01
|eurjpym
|160.80
|159.00
|161.15
|2007.04.12 15:27
|160.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|772188
|RB26DETT
|31431202
|2007.04.13 01:35
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3520
|1.3541
|1.3596
|2007.04.13 14:02
|1.3541
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|772188
|RB26DETT[sl]
|31432620
|2007.04.13 01:43
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.95
|118.70
|118.15
|2007.04.13 06:47
|118.70
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|772188
|RB26DETT[sl]
|31438896
|2007.04.13 02:35
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2144
|1.2117
|1.2062
|2007.04.13 07:46
|1.2117
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|772188
|RB26DETT[sl]
|31444675
|2007.04.13 03:04
|sell
|0.01
|eurjpym
|160.61
|160.25
|159.70
|2007.04.13 10:48
|160.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|RB26DETT[sl]
|31475770
|2007.04.13 06:47
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.66
|120.46
|118.31
|2007.04.13 08:44
|118.31
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|772188
|RB26DETT[tp]
|31486709
|2007.04.13 07:46
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2112
|1.2292
|1.2077
|2007.04.13 10:28
|1.2077
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|772188
|RB26DETT[tp]
|31530925
|2007.04.13 11:54
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2076
|1.2256
|1.2041
|2007.04.13 17:52
|1.2142
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|772188
|RB26DETT
|31662329
|2007.04.16 01:03
|sell
|0.01
|chfjpym
|98.15
|99.95
|97.80
|2007.04.17 00:56
|98.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|772188
|RB26DETT
|31675001
|2007.04.16 04:04
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2129
|1.2309
|1.2094
|2007.04.17 07:03
|1.2128
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.01
|772188
|RB26DETT
|31677744
|2007.04.16 04:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3552
|1.3732
|1.3517
|2007.04.17 13:52
|1.3582
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.30
|772188
|RB26DETT
|31679242
|2007.04.16 04:42
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.39
|119.67
|120.22
|2007.04.16 14:43
|119.67
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|772188
|RB26DETT[sl]
|31711626
|2007.04.16 09:10
|buy
|0.01
|eurjpym
|161.99
|162.27
|162.82
|2007.04.16 15:21
|162.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|772188
|RB26DETT[sl]
|31814971
|2007.04.17 03:42
|sell
|0.01
|eurjpym
|161.87
|161.67
|161.12
|2007.04.17 06:37
|161.67
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|772188
|RB26DETT[sl]
|31815527
|2007.04.17 04:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.56
|119.27
|118.72
|2007.04.17 06:56
|119.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|772188
|RB26DETT[sl]
|31827910
|2007.04.17 06:56
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.24
|121.04
|118.89
|2007.04.17 14:11
|119.18
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|772188
|RB26DETT
|31828013
|2007.04.17 06:57
|sell
|0.01
|eurjpym
|161.49
|163.29
|161.14
|2007.04.17 13:53
|161.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|772188
|RB26DETT
|31828704
|2007.04.17 07:04
|sell
|0.01
|chfjpym
|98.28
|100.08
|97.93
|2007.04.17 13:51
|98.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.29
|772188
|RB26DETT
|31837422
|2007.04.17 08:32
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2112
|1.2078
|1.2023
|2007.04.17 12:53
|1.2078
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|772188
|RB26DETT[sl]
|31973093
|2007.04.18 01:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3591
|1.3411
|1.3626
|2007.04.19 00:17
|1.3608
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.17
|772188
|RB26DETT
|31974732
|2007.04.18 01:27
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2061
|1.2038
|1.1983
|2007.04.18 09:05
|1.2038
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|772188
|RB26DETT[sl]
|31980746
|2007.04.18 02:26
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.60
|118.41
|117.86
|2007.04.18 12:03
|118.40
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|772188
|RB26DETT
|32000386
|2007.04.18 06:14
|buy
|0.01
|eurjpym
|161.43
|159.63
|161.78
|2007.04.18 10:05
|161.45
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|772188
|RB26DETT
|32040791
|2007.04.18 09:37
|buy
|0.01
|chfjpym
|98.64
|96.84
|98.99
|2007.04.18 19:00
|98.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|772188
|RB26DETT
|32050262
|2007.04.18 11:07
|sell
|0.01
|eurjpym
|161.30
|160.86
|160.31
|2007.04.18 11:57
|160.86
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|772188
|RB26DETT[sl]
|32148915
|2007.04.19 01:12
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3595
|1.3573
|1.3518
|2007.04.19 07:02
|1.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|772188
|RB26DETT[sl]
|32153036
|2007.04.19 02:07
|sell
|0.01
|chfjpym
|98.20
|97.88
|97.33
|2007.04.19 06:57
|97.88
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|772188
|RB26DETT[sl]
|32153080
|2007.04.19 02:07
|sell
|0.01
|eurjpym
|160.77
|160.30
|159.75
|2007.04.19 02:46
|160.30
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|772188
|RB26DETT[sl]
|32158134
|2007.04.19 02:42
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.08
|117.90
|117.35
|2007.04.19 05:14
|117.90
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|772188
|RB26DETT[sl]
|32159804
|2007.04.19 02:46
|sell
|0.01
|eurjpym
|160.26
|162.06
|159.91
|2007.04.19 05:14
|160.19
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|772188
|RB26DETT
|32165438
|2007.04.19 03:37
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2025
|1.2205
|1.1990
|2007.04.19 12:46
|1.2019
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|772188
|RB26DETT
|32183206
|2007.04.19 05:14
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.87
|119.67
|117.52
|2007.04.19 08:20
|117.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|772188
|RB26DETT
|32183218
|2007.04.19 05:14
|sell
|0.01
|eurjpym
|160.16
|161.96
|159.81
|2007.04.19 06:30
|160.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|772188
|RB26DETT
|32199036
|2007.04.19 06:39
|sell
|0.01
|eurjpym
|159.70
|161.54
|159.39
|2007.04.19 08:09
|160.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|772188
|RB26DETT
|32207468
|2007.04.19 06:59
|sell
|0.01
|chfjpym
|97.86
|99.66
|97.51
|2007.04.23 04:03
|98.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|772188
|RB26DETT
|32248699
|2007.04.19 11:01
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3590
|1.3770
|1.3555
|2007.04.20 13:06
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.18
|772188
|RB26DETT
|32249861
|2007.04.19 11:09
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.84
|119.64
|117.49
|2007.04.19 15:03
|118.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|772188
|RB26DETT
|32249868
|2007.04.19 11:09
|sell
|0.01
|eurjpym
|160.18
|161.98
|159.83
|2007.04.19 16:33
|160.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.63
|772188
|RB26DETT
|32345635
|2007.04.20 02:05
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2048
|1.2228
|1.2013
|2007.04.23 15:04
|1.2101
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.44
|772188
|RB26DETT
|32352354
|2007.04.20 03:32
|buy
|0.01
|eurjpym
|161.74
|159.94
|162.09
|2007.04.20 06:21
|161.84
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|772188
|RB26DETT
|32353401
|2007.04.20 03:43
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.70
|118.88
|119.43
|2007.04.23 00:19
|118.88
|0.00
|0.00
|0.01
|0.15
|772188
|RB26DETT[sl]
|32393212
|2007.04.20 09:11
|sell
|0.01
|eurjpym
|161.50
|163.30
|161.15
|2007.04.23 03:49
|161.15
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.30
|772188
|RB26DETT[tp]
|32465487
|2007.04.23 01:33
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3590
|1.3570
|1.3515
|2007.04.23 08:40
|1.3570
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|772188
|RB26DETT[sl]
|32472402
|2007.04.23 03:12
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.81
|118.35
|117.80
|2007.04.23 05:47
|118.35
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|772188
|RB26DETT[sl]
|32483098
|2007.04.23 05:02
|sell
|0.01
|eurjpym
|160.92
|160.71
|160.16
|2007.04.23 06:57
|160.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|772188
|RB26DETT[sl]
|32483210
|2007.04.23 05:02
|sell
|0.01
|chfjpym
|98.04
|99.84
|97.69
|2007.04.26 07:49
|98.70
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.56
|772188
|RB26DETT
|32488812
|2007.04.23 05:47
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.32
|120.12
|117.97
|2007.04.23 15:01
|118.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|772188
|RB26DETT
|32507670
|2007.04.23 08:24
|sell
|0.01
|eurjpym
|160.48
|162.28
|160.13
|2007.04.23 15:02
|161.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|772188
|RB26DETT
|32510624
|2007.04.23 08:40
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3568
|1.3748
|1.3533
|2007.04.26 07:49
|1.3636
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.68
|772188
|RB26DETT
|32609368
|2007.04.24 01:14
|sell
|0.01
|eurjpym
|160.58
|160.40
|159.85
|2007.04.24 02:14
|160.40
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|772188
|RB26DETT[sl]
|32619439
|2007.04.24 02:10
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.25
|120.05
|117.90
|2007.04.24 14:30
|118.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|772188
|RB26DETT
|32620313
|2007.04.24 02:14
|sell
|0.01
|eurjpym
|160.36
|162.16
|160.01
|2007.04.26 06:09
|162.16
|0.00
|0.00
|-0.04
|-1.51
|772188
|RB26DETT[sl]
|32632154
|2007.04.24 03:30
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2087
|1.2040
|1.1985
|2007.04.24 14:13
|1.2040
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|772188
|RB26DETT[sl]
|32763978
|2007.04.25 01:05
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.39
|120.19
|118.04
|2007.04.25 14:19
|118.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|772188
|RB26DETT
|32791091
|2007.04.25 06:37
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2003
|1.2183
|1.1968
|2007.04.25 14:19
|1.2017
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|772188
|RB26DETT
|32914767
|2007.04.26 01:37
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.53
|120.33
|118.18
|2007.04.26 07:49
|118.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|772188
|RB26DETT
|32917336
|2007.04.26 02:03
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2041
|1.2221
|1.2006
|2007.04.27 08:14
|1.2063
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.18
|772188
|RB26DETT
|32947176
|2007.04.26 06:39
|buy
|0.01
|eurjpym
|162.31
|160.51
|162.66
|2007.04.26 09:10
|162.43
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|RB26DETT
|32958384
|2007.04.26 07:49
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.96
|119.17
|119.72
|2007.04.26 09:45
|119.17
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|772188
|RB26DETT[sl]
|32960134
|2007.04.26 07:58
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3639
|1.3616
|1.3561
|2007.04.26 09:48
|1.3616
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|772188
|RB26DETT[sl]
|32963004
|2007.04.26 08:21
|buy
|0.01
|chfjpym
|98.77
|98.96
|99.51
|2007.04.26 19:01
|98.96
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|772188
|RB26DETT[sl]
|32969778
|2007.04.26 09:11
|buy
|0.01
|eurjpym
|162.47
|160.67
|162.82
|2007.04.26 18:00
|162.69
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|772188
|RB26DETT
|32980145
|2007.04.26 09:45
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.20
|119.38
|119.93
|2007.04.26 12:35
|119.38
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|772188
|RB26DETT[sl]
|32980890
|2007.04.26 09:48
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3615
|1.3795
|1.3580
|2007.04.27 15:06
|1.3632
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.17
|772188
|RB26DETT
|33089355
|2007.04.27 03:02
|sell
|0.01
|eurjpym
|162.55
|162.37
|161.82
|2007.04.27 07:40
|162.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|772188
|RB26DETT[sl]
|33089373
|2007.04.27 03:03
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.52
|119.34
|118.79
|2007.04.27 12:29
|119.34
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|772188
|RB26DETT[sl]
|33118288
|2007.04.27 08:23
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2063
|1.2243
|1.2028
|2007.04.27 12:30
|1.2028
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|772188
|RB26DETT[tp]
|30639761
|2007.04.06 06:39
|buy
|0.02
|eurjpym
|159.28
|157.66
|159.63
|2007.04.06 12:32
|159.63
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|772188
|RB26DETT[tp]
|30746164
|2007.04.09 05:44
|buy
|0.02
|chfjpym
|97.57
|95.95
|97.92
|2007.04.10 04:42
|97.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|772188
|RB26DETT
|30755265
|2007.04.09 08:25
|sell
|0.02
|eurjpym
|159.52
|159.33
|158.78
|2007.04.09 23:53
|159.33
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.31
|772188
|RB26DETT[sl]
|30760481
|2007.04.09 09:52
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3378
|1.3352
|1.3297
|2007.04.09 17:43
|1.3352
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|772188
|RB26DETT[sl]
|30862272
|2007.04.10 03:30
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.95
|120.57
|118.60
|2007.04.11 18:42
|119.27
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.54
|772188
|RB26DETT
|30899110
|2007.04.10 07:55
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3408
|1.3429
|1.3484
|2007.04.10 13:06
|1.3429
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|772188
|RB26DETT[sl]
|31047619
|2007.04.11 04:52
|sell
|0.02
|chfjpym
|97.87
|97.63
|97.08
|2007.04.12 01:07
|97.63
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.40
|772188
|RB26DETT[sl]
|31141392
|2007.04.11 15:26
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3437
|1.3599
|1.3402
|2007.04.12 16:31
|1.3476
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.78
|772188
|RB26DETT
|31213768
|2007.04.12 01:36
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2219
|1.2057
|1.2254
|2007.04.12 16:02
|1.2163
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.92
|772188
|RB26DETT
|31216396
|2007.04.12 01:43
|sell
|0.02
|chfjpym
|97.75
|99.37
|97.40
|2007.04.13 17:49
|98.25
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.84
|772188
|RB26DETT
|31261816
|2007.04.12 07:35
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.25
|117.63
|119.60
|2007.04.12 21:52
|119.05
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.34
|772188
|RB26DETT
|31262982
|2007.04.12 07:43
|buy
|0.02
|eurjpym
|160.62
|159.00
|160.97
|2007.04.12 15:26
|160.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|772188
|RB26DETT
|31542838
|2007.04.13 12:40
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2094
|1.2256
|1.2059
|2007.04.13 17:52
|1.2143
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|772188
|RB26DETT
|31676201
|2007.04.16 04:15
|sell
|0.02
|chfjpym
|98.34
|99.96
|97.99
|2007.04.17 00:55
|98.53
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.32
|772188
|RB26DETT
|31795357
|2007.04.16 21:28
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2148
|1.2128
|1.2073
|2007.04.17 07:03
|1.2128
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|772188
|RB26DETT[sl]
|31854698
|2007.04.17 10:14
|sell
|0.02
|chfjpym
|98.47
|100.09
|98.12
|2007.04.17 13:51
|98.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|772188
|RB26DETT
|31862126
|2007.04.17 10:47
|sell
|0.02
|eurjpym
|161.69
|163.31
|161.34
|2007.04.17 13:53
|161.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|772188
|RB26DETT
|31863945
|2007.04.17 11:00
|sell
|0.02
|usdjpym
|119.42
|119.19
|118.64
|2007.04.17 14:11
|119.19
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|772188
|RB26DETT[sl]
|31882649
|2007.04.17 12:43
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3570
|1.3732
|1.3535
|2007.04.17 13:51
|1.3581
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|772188
|RB26DETT
|32000017
|2007.04.18 06:13
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.78
|118.40
|117.85
|2007.04.18 12:03
|118.40
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|772188
|RB26DETT[sl]
|32017998
|2007.04.18 07:57
|buy
|0.02
|eurjpym
|161.25
|161.46
|162.01
|2007.04.18 10:04
|161.46
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|772188
|RB26DETT[sl]
|32055772
|2007.04.18 11:43
|buy
|0.02
|chfjpym
|98.45
|96.83
|98.80
|2007.04.18 19:00
|98.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|772188
|RB26DETT
|32064459
|2007.04.18 12:05
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3570
|1.3608
|1.3663
|2007.04.19 00:17
|1.3608
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.76
|772188
|RB26DETT[sl]
|32164834
|2007.04.19 03:30
|sell
|0.02
|eurjpym
|160.44
|160.19
|159.64
|2007.04.19 05:14
|160.19
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|772188
|RB26DETT[sl]
|32187318
|2007.04.19 05:37
|sell
|0.02
|eurjpym
|160.34
|160.00
|159.45
|2007.04.19 06:30
|160.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|772188
|RB26DETT[sl]
|32204551
|2007.04.19 06:49
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2044
|1.2019
|1.1964
|2007.04.19 12:45
|1.2019
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|772188
|RB26DETT[sl]
|32207509
|2007.04.19 06:59
|sell
|0.02
|eurjpym
|159.88
|161.50
|159.53
|2007.04.19 08:09
|160.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|772188
|RB26DETT
|32210238
|2007.04.19 07:03
|sell
|0.02
|chfjpym
|98.10
|99.72
|97.75
|2007.04.23 04:03
|98.26
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.27
|772188
|RB26DETT
|32210385
|2007.04.19 07:03
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.13
|117.84
|117.29
|2007.04.19 08:20
|117.84
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|772188
|RB26DETT[sl]
|32260958
|2007.04.19 12:37
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3608
|1.3770
|1.3573
|2007.04.20 13:06
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.01
|0.02
|772188
|RB26DETT
|32261797
|2007.04.19 12:39
|sell
|0.02
|eurjpym
|160.37
|161.99
|160.02
|2007.04.19 16:33
|160.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.96
|772188
|RB26DETT
|32267258
|2007.04.19 13:07
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.06
|119.68
|117.71
|2007.04.19 15:03
|118.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|772188
|RB26DETT
|32355808
|2007.04.20 04:15
|buy
|0.02
|eurjpym
|161.56
|161.83
|162.38
|2007.04.20 06:20
|161.83
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|772188
|RB26DETT[sl]
|32377914
|2007.04.20 07:43
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2067
|1.2229
|1.2032
|2007.04.23 15:04
|1.2100
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.55
|772188
|RB26DETT
|32419212
|2007.04.20 13:34
|sell
|0.02
|eurjpym
|161.68
|161.27
|160.72
|2007.04.23 03:50
|161.08
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.01
|772188
|RB26DETT
|32512067
|2007.04.23 08:56
|sell
|0.02
|eurjpym
|160.66
|162.28
|160.31
|2007.04.23 15:02
|161.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.69
|772188
|RB26DETT
|32522238
|2007.04.23 10:41
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.50
|120.12
|118.15
|2007.04.23 15:01
|118.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|772188
|RB26DETT
|32630388
|2007.04.24 03:15
|sell
|0.02
|eurjpym
|160.55
|162.17
|160.20
|2007.04.26 06:09
|162.17
|0.00
|0.00
|-0.09
|-2.73
|772188
|RB26DETT[sl]
|32632086
|2007.04.24 03:30
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.43
|120.05
|118.08
|2007.04.24 14:30
|118.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|772188
|RB26DETT
|32660981
|2007.04.24 09:18
|sell
|0.02
|chfjpym
|98.23
|99.85
|97.88
|2007.04.26 07:49
|98.71
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.81
|772188
|RB26DETT
|32679805
|2007.04.24 11:38
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3586
|1.3748
|1.3551
|2007.04.26 07:49
|1.3637
|0.00
|0.00
|0.04
|-1.02
|772188
|RB26DETT
|32793888
|2007.04.25 06:55
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2021
|1.2183
|1.1986
|2007.04.25 14:19
|1.2017
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|772188
|RB26DETT
|32812816
|2007.04.25 09:40
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.58
|120.20
|118.23
|2007.04.25 14:19
|118.51
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|772188
|RB26DETT
|32941757
|2007.04.26 06:08
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.72
|120.34
|118.37
|2007.04.26 07:49
|118.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|772188
|RB26DETT
|32949208
|2007.04.26 06:54
|buy
|0.02
|eurjpym
|162.13
|162.43
|162.98
|2007.04.26 09:10
|162.43
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|772188
|RB26DETT[sl]
|32971129
|2007.04.26 09:19
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2060
|1.2222
|1.2025
|2007.04.27 08:14
|1.2062
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.03
|772188
|RB26DETT
|32977508
|2007.04.26 09:38
|buy
|0.02
|eurjpym
|162.29
|160.67
|162.64
|2007.04.26 17:16
|162.64
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|772188
|RB26DETT[tp]
|33132094
|2007.04.27 10:43
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3633
|1.3795
|1.3598
|2007.04.27 15:06
|1.3630
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|772188
|RB26DETT
|30788039
|2007.04.09 16:23
|buy
|0.04
|chfjpym
|97.38
|95.94
|97.73
|2007.04.10 04:42
|97.38
|0.00
|0.00
|0.01
|0.00
|772188
|RB26DETT
|30899646
|2007.04.10 07:58
|sell
|0.04
|usdjpym
|119.14
|120.58
|118.79
|2007.04.11 18:42
|119.28
|0.00
|0.00
|-0.06
|-0.47
|772188
|RB26DETT
|31216092
|2007.04.12 01:43
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3461
|1.3605
|1.3426
|2007.04.12 16:31
|1.3475
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|772188
|RB26DETT
|31243725
|2007.04.12 05:25
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2201
|1.2057
|1.2236
|2007.04.12 16:02
|1.2164
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.22
|772188
|RB26DETT
|31244103
|2007.04.12 05:26
|sell
|0.04
|chfjpym
|97.93
|99.37
|97.58
|2007.04.13 17:49
|98.24
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.04
|772188
|RB26DETT
|31311092
|2007.04.12 12:50
|buy
|0.04
|eurjpym
|160.44
|159.00
|160.79
|2007.04.12 15:26
|160.46
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|772188
|RB26DETT
|31314470
|2007.04.12 13:04
|buy
|0.04
|usdjpym
|119.06
|117.62
|119.41
|2007.04.12 21:52
|119.06
|0.00
|0.00
|0.05
|0.00
|772188
|RB26DETT
|31566231
|2007.04.13 14:36
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2112
|1.2256
|1.2077
|2007.04.13 17:52
|1.2142
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.99
|772188
|RB26DETT
|31701726
|2007.04.16 08:13
|sell
|0.04
|chfjpym
|98.53
|99.97
|98.18
|2007.04.17 00:55
|98.54
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.03
|772188
|RB26DETT
|31879882
|2007.04.17 12:34
|sell
|0.04
|eurjpym
|161.87
|163.31
|161.52
|2007.04.17 13:52
|161.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|772188
|RB26DETT
|31880479
|2007.04.17 12:36
|sell
|0.04
|chfjpym
|98.65
|100.09
|98.30
|2007.04.17 13:51
|98.62
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|RB26DETT
|31887480
|2007.04.17 12:48
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3590
|1.3734
|1.3555
|2007.04.17 13:51
|1.3581
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|772188
|RB26DETT
|32063193
|2007.04.18 12:05
|buy
|0.04
|chfjpym
|98.27
|96.83
|98.62
|2007.04.18 18:59
|98.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|772188
|RB26DETT
|32209061
|2007.04.19 07:02
|sell
|0.04
|eurjpym
|160.08
|161.52
|159.73
|2007.04.19 08:09
|160.02
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|772188
|RB26DETT
|32272238
|2007.04.19 13:38
|sell
|0.04
|eurjpym
|160.55
|161.99
|160.20
|2007.04.19 16:33
|160.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.29
|772188
|RB26DETT
|32273959
|2007.04.19 13:49
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.25
|119.69
|117.90
|2007.04.19 15:02
|118.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|772188
|RB26DETT
|32280820
|2007.04.19 14:21
|sell
|0.04
|chfjpym
|98.28
|99.72
|97.93
|2007.04.23 04:03
|98.24
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.13
|772188
|RB26DETT
|32321144
|2007.04.19 22:08
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3626
|1.3607
|1.3552
|2007.04.20 13:06
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|772188
|RB26DETT[sl]
|32416764
|2007.04.20 13:18
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2087
|1.2231
|1.2052
|2007.04.23 15:04
|1.2099
|0.00
|0.00
|-0.04
|-0.40
|772188
|RB26DETT
|32529298
|2007.04.23 11:11
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.72
|120.16
|118.37
|2007.04.23 15:01
|118.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|772188
|RB26DETT
|32529409
|2007.04.23 11:12
|sell
|0.04
|eurjpym
|160.92
|162.36
|160.57
|2007.04.23 15:02
|161.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|772188
|RB26DETT
|32636828
|2007.04.24 04:30
|sell
|0.04
|eurjpym
|160.74
|162.18
|160.39
|2007.04.26 06:09
|162.18
|0.00
|0.00
|-0.17
|-4.85
|772188
|RB26DETT[sl]
|32654004
|2007.04.24 07:45
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.62
|120.06
|118.27
|2007.04.24 14:30
|118.47
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|772188
|RB26DETT
|32666393
|2007.04.24 10:03
|sell
|0.04
|chfjpym
|98.42
|99.86
|98.07
|2007.04.26 07:49
|98.72
|0.00
|0.00
|-0.05
|-1.01
|772188
|RB26DETT
|32697879
|2007.04.24 14:03
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3605
|1.3749
|1.3570
|2007.04.26 07:49
|1.3635
|0.00
|0.00
|0.08
|-1.20
|772188
|RB26DETT
|32798943
|2007.04.25 07:32
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2039
|1.2017
|1.1962
|2007.04.25 14:19
|1.2017
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|772188
|RB26DETT[sl]
|32828944
|2007.04.25 12:32
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.76
|118.52
|117.97
|2007.04.25 14:19
|118.52
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|772188
|RB26DETT[sl]
|32955180
|2007.04.26 07:33
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.90
|120.34
|118.55
|2007.04.26 07:48
|118.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|772188
|RB26DETT
|32979672
|2007.04.26 09:43
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2078
|1.2222
|1.2043
|2007.04.27 08:14
|1.2061
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.56
|772188
|RB26DETT
|33145790
|2007.04.27 12:30
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3676
|1.3629
|1.3574
|2007.04.27 15:06
|1.3629
|0.00
|0.00
|0.00
|1.88
|772188
|RB26DETT[sl]
|30838378
|2007.04.10 01:37
|buy
|0.08
|chfjpym
|97.19
|97.38
|97.93
|2007.04.10 04:42
|97.38
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|772188
|RB26DETT[sl]
|31121713
|2007.04.11 13:22
|sell
|0.08
|usdjpym
|119.33
|120.59
|118.98
|2007.04.11 18:42
|119.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|772188
|RB26DETT
|31308098
|2007.04.12 12:36
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2183
|1.2057
|1.2218
|2007.04.12 16:02
|1.2165
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.18
|772188
|RB26DETT
|31314546
|2007.04.12 13:04
|buy
|0.08
|eurjpym
|160.26
|160.45
|161.00
|2007.04.12 15:26
|160.45
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|772188
|RB26DETT[sl]
|31322110
|2007.04.12 13:46
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3479
|1.3605
|1.3444
|2007.04.12 16:31
|1.3476
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|772188
|RB26DETT
|31326100
|2007.04.12 13:55
|buy
|0.08
|usdjpym
|118.88
|119.07
|119.62
|2007.04.12 21:52
|119.07
|0.00
|0.00
|0.11
|1.28
|772188
|RB26DETT[sl]
|31534210
|2007.04.13 12:11
|sell
|0.08
|chfjpym
|98.13
|99.39
|97.78
|2007.04.13 17:49
|98.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.74
|772188
|RB26DETT
|31570624
|2007.04.13 14:42
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2132
|1.2258
|1.2097
|2007.04.13 17:51
|1.2141
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.59
|772188
|RB26DETT
|31755004
|2007.04.16 14:54
|sell
|0.08
|chfjpym
|98.72
|98.54
|97.99
|2007.04.17 00:55
|98.54
|0.00
|0.00
|-0.03
|1.20
|772188
|RB26DETT[sl]
|31886024
|2007.04.17 12:46
|sell
|0.08
|eurjpym
|162.05
|161.83
|161.28
|2007.04.17 13:52
|161.74
|0.00
|0.00
|0.00
|2.09
|772188
|RB26DETT
|32071248
|2007.04.18 12:33
|buy
|0.08
|chfjpym
|98.08
|98.30
|98.85
|2007.04.18 18:59
|98.38
|0.00
|0.00
|0.00
|2.02
|772188
|RB26DETT
|32210080
|2007.04.19 07:03
|sell
|0.08
|eurjpym
|160.32
|161.58
|159.97
|2007.04.19 08:08
|159.97
|0.00
|0.00
|0.00
|2.38
|772188
|RB26DETT[tp]
|32274145
|2007.04.19 13:49
|sell
|0.08
|eurjpym
|160.75
|162.01
|160.40
|2007.04.19 16:32
|160.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.35
|772188
|RB26DETT
|32277295
|2007.04.19 14:02
|sell
|0.08
|usdjpym
|118.45
|119.71
|118.10
|2007.04.19 15:02
|118.26
|0.00
|0.00
|0.00
|1.29
|772188
|RB26DETT
|32338469
|2007.04.20 00:55
|sell
|0.08
|chfjpym
|98.47
|98.24
|97.69
|2007.04.23 04:03
|98.24
|0.00
|0.00
|-0.03
|1.55
|772188
|RB26DETT[sl]
|32521885
|2007.04.23 10:40
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2106
|1.2232
|1.2071
|2007.04.23 15:04
|1.2100
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|772188
|RB26DETT
|32547435
|2007.04.23 13:06
|sell
|0.08
|eurjpym
|161.10
|162.36
|160.75
|2007.04.23 15:01
|161.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|772188
|RB26DETT
|32549459
|2007.04.23 13:24
|sell
|0.08
|usdjpym
|118.90
|120.16
|118.55
|2007.04.23 15:01
|118.72
|0.00
|0.00
|0.00
|1.21
|772188
|RB26DETT
|32662863
|2007.04.24 09:45
|sell
|0.08
|eurjpym
|160.93
|162.19
|160.58
|2007.04.26 06:09
|162.19
|0.00
|0.00
|-0.36
|-8.49
|772188
|RB26DETT[sl]
|32664267
|2007.04.24 09:51
|sell
|0.08
|usdjpym
|118.81
|118.47
|117.92
|2007.04.24 14:30
|118.47
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|772188
|RB26DETT[sl]
|32702786
|2007.04.24 14:22
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3623
|1.3749
|1.3588
|2007.04.26 07:49
|1.3636
|0.00
|0.00
|0.17
|-1.04
|772188
|RB26DETT
|32730576
|2007.04.24 18:59
|sell
|0.08
|chfjpym
|98.61
|99.87
|98.26
|2007.04.26 07:48
|98.71
|0.00
|0.00
|-0.11
|-0.67
|772188
|RB26DETT
|33007697
|2007.04.26 12:33
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2096
|1.2069
|1.2014
|2007.04.27 08:14
|1.2060
|0.00
|0.00
|-0.08
|2.39
|772188
|RB26DETT
|31161937
|2007.04.11 18:12
|sell
|0.16
|usdjpym
|119.51
|120.59
|119.16
|2007.04.11 18:42
|119.27
|0.00
|0.00
|0.00
|3.22
|772188
|RB26DETT
|31321666
|2007.04.12 13:46
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.2165
|1.2057
|1.2200
|2007.04.12 16:01
|1.2165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|772188
|RB26DETT
|31336887
|2007.04.12 14:40
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3498
|1.3606
|1.3463
|2007.04.12 16:31
|1.3477
|0.00
|0.00
|0.00
|3.36
|772188
|RB26DETT
|31568617
|2007.04.13 14:40
|sell
|0.16
|chfjpym
|98.32
|99.40
|97.97
|2007.04.13 17:49
|98.24
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|772188
|RB26DETT
|31576368
|2007.04.13 14:56
|sell
|0.16
|usdchfm
|1.2150
|1.2258
|1.2115
|2007.04.13 17:51
|1.2144
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|772188
|RB26DETT
|32277266
|2007.04.19 14:02
|sell
|0.16
|eurjpym
|160.97
|162.05
|160.62
|2007.04.19 16:32
|160.94
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|772188
|RB26DETT
|32542838
|2007.04.23 12:28
|sell
|0.16
|usdchfm
|1.2124
|1.2232
|1.2089
|2007.04.23 15:04
|1.2099
|0.00
|0.00
|0.00
|3.31
|772188
|RB26DETT
|32554941
|2007.04.23 13:53
|sell
|0.16
|eurjpym
|161.28
|162.36
|160.93
|2007.04.23 15:01
|161.06
|0.00
|0.00
|0.00
|2.96
|772188
|RB26DETT
|32664285
|2007.04.24 09:51
|sell
|0.16
|eurjpym
|161.12
|162.20
|160.77
|2007.04.26 06:09
|162.19
|0.00
|0.00
|-0.72
|-14.41
|772188
|RB26DETT
|32739547
|2007.04.24 20:32
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3642
|1.3750
|1.3607
|2007.04.26 07:49
|1.3637
|0.00
|0.00
|0.35
|0.80
|772188
|RB26DETT
|31331405
|2007.04.12 14:20
|buy
|0.32
|usdchfm
|1.2147
|1.2057
|1.2182
|2007.04.12 16:01
|1.2165
|0.00
|0.00
|0.00
|4.73
|772188
|RB26DETT
|31584580
|2007.04.13 15:13
|sell
|0.32
|usdchfm
|1.2170
|1.2151
|1.2096
|2007.04.13 17:49
|1.2143
|0.00
|0.00
|0.00
|7.12
|772188
|RB26DETT
|32281628
|2007.04.19 14:23
|sell
|0.32
|eurjpym
|161.15
|162.05
|160.80
|2007.04.19 16:32
|160.93
|0.00
|0.00
|0.00
|5.95
|772188
|RB26DETT
|32668020
|2007.04.24 10:13
|sell
|0.32
|eurjpym
|161.30
|162.20
|160.95
|2007.04.26 06:09
|162.16
|0.00
|0.00
|-1.44
|-23.16
|772188
|RB26DETT
|32846978
|2007.04.25 14:12
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3660
|1.3750
|1.3625
|2007.04.26 07:48
|1.3637
|0.00
|0.00
|0.52
|7.36
|772188
|RB26DETT
|0.00
|0.00
|-2.14
|-1.20
|Closed P/L:
|-3.34
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|33095346
|2007.04.27 05:08
|sell
|0.01
|chfjpym
|98.89
|100.69
|98.54
|99.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|772188
|RB26DETT
|33111026
|2007.04.27 07:40
|sell
|0.01
|eurjpym
|162.33
|164.13
|161.98
|163.13
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.67
|772188
|RB26DETT
|33118403
|2007.04.27 08:25
|sell
|0.02
|eurjpym
|162.52
|164.14
|162.17
|163.13
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.02
|772188
|RB26DETT
|33124927
|2007.04.27 09:56
|sell
|0.04
|eurjpym
|162.71
|164.15
|162.36
|163.13
|0.00
|0.00
|-0.04
|-1.41
|772188
|RB26DETT
|33136916
|2007.04.27 11:14
|sell
|0.02
|chfjpym
|99.08
|100.70
|98.73
|99.18
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.17
|772188
|RB26DETT
|33163384
|2007.04.27 14:09
|sell
|0.08
|eurjpym
|162.90
|164.16
|162.55
|163.13
|0.00
|0.00
|-0.09
|-1.54
|772188
|RB26DETT
|33166842
|2007.04.27 14:50
|sell
|0.16
|eurjpym
|163.08
|164.16
|162.73
|163.13
|0.00
|0.00
|-0.18
|-0.66
|772188
|RB26DETT
|0.00
|0.00
|-0.35
|-5.71
|Floating P/L:
|-6.06
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-3.34
|Floating P/L:
|-6.06
|Margin:
|17.00
|Balance:
|996.66
|Equity:
|990.60
|Free Margin:
|973.60
|Details:
|Gross Profit:
|91.11
|Gross Loss:
|94.45
|Total Net Profit:
|-3.34
|Profit Factor:
|0.96
|Expected Payoff:
|-0.02
|Absolute Drawdown:
|12.57
|Maximal Drawdown:
|59.11 (5.65%)
|Relative Drawdown:
|5.65% (59.11)
|Total Trades:
|206
|Short Positions (won %):
|156 (56.41%)
|Long Positions (won %):
|50 (76.00%)
|Profit Trades (% of total):
|126 (61.17%)
|Loss trades (% of total):
|80 (38.83%)
|Largest
|profit trade:
|7.88
|loss trade:
|-24.60
|Average
|profit trade:
|0.72
|loss trade:
|-1.18
|Maximum
|consecutive wins ($):
|15 (4.77)
|consecutive losses ($):
|10 (-59.11)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|7.88 (1)
|consecutive loss (count):
|-59.11 (10)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|3