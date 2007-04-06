Interbank FX, LLC

Account: 1426438 Name: RB26DETT Currency: USD 2007 April 27, 19:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
306224182007.04.06 02:05balanceDeposit1 000.00
306232432007.04.06 02:33buy0.01usdjpym118.80117.00119.152007.04.06 12:32119.150.000.000.000.29
 772188RB26DETT[tp]
306233562007.04.06 02:34buy0.01eurjpym159.46157.66159.812007.04.06 12:56159.510.000.000.000.05
 772188RB26DETT
306237062007.04.06 02:45buy0.01chfjpym97.7595.9598.102007.04.10 04:4297.380.000.000.00-0.31
 772188RB26DETT
306272812007.04.06 04:02sell0.01eurusdm1.34191.35991.33842007.04.06 12:331.33840.000.000.000.35
 772188RB26DETT[tp]
306309712007.04.06 04:54buy0.01usdchfm1.21621.19821.21972007.04.06 12:311.21970.000.000.000.29
 772188RB26DETT[tp]
307465072007.04.09 05:54sell0.01eurusdm1.33591.35391.33242007.04.09 17:431.33520.000.000.000.07
 772188RB26DETT
307474302007.04.09 06:12buy0.01usdchfm1.22351.22721.23272007.04.09 17:151.22720.000.000.000.30
 772188RB26DETT[sl]
307489392007.04.09 06:41sell0.01eurjpym159.33161.13158.982007.04.09 23:53159.320.000.00-0.010.01
 772188RB26DETT
307605502007.04.09 09:54sell0.01usdjpym119.25118.92118.372007.04.10 02:14118.920.000.00-0.010.28
 772188RB26DETT[sl]
308394292007.04.10 01:41sell0.01usdchfm1.22361.22061.21512007.04.10 02:571.22060.000.000.000.25
 772188RB26DETT[sl]
308483182007.04.10 02:09buy0.01eurusdm1.34031.34241.34792007.04.10 02:571.34240.000.000.000.21
 772188RB26DETT[sl]
308566042007.04.10 02:41sell0.01usdjpym118.77120.57118.422007.04.11 18:43119.240.000.00-0.01-0.39
 772188RB26DETT
308592242007.04.10 02:57buy0.01eurusdm1.34261.32461.34612007.04.10 13:061.34290.000.000.000.03
 772188RB26DETT
308592652007.04.10 02:57sell0.01usdchfm1.22021.21721.21172007.04.10 13:461.21720.000.000.000.25
 772188RB26DETT[sl]
308623072007.04.10 03:30buy0.01eurjpym159.73159.92160.472007.04.10 11:35159.920.000.000.000.16
 772188RB26DETT[sl]
308774832007.04.10 05:43buy0.01chfjpym97.5497.8098.352007.04.10 12:3797.800.000.000.000.22
 772188RB26DETT[sl]
310172752007.04.11 01:00sell0.01eurjpym159.91159.71159.162007.04.11 02:12159.710.000.000.000.16
 772188RB26DETT[sl]
310238282007.04.11 01:41sell0.01chfjpym97.6899.4897.332007.04.12 01:0897.630.000.00-0.010.05
 772188RB26DETT
310246902007.04.11 01:47buy0.01usdchfm1.21811.22041.22592007.04.11 10:591.22040.000.000.000.19
 772188RB26DETT[sl]
310412172007.04.11 04:03sell0.01eurusdm1.34181.35981.33832007.04.12 16:321.34750.000.000.02-0.57
 772188RB26DETT
312040692007.04.12 01:00buy0.01usdchfm1.22371.20571.22722007.04.12 16:021.21620.000.000.00-0.62
 772188RB26DETT
312096752007.04.12 01:08sell0.01chfjpym97.5799.3797.222007.04.13 17:4998.240.000.000.00-0.56
 772188RB26DETT
312321872007.04.12 03:19buy0.01usdjpym119.44117.64119.792007.04.12 21:52119.060.000.000.01-0.32
 772188RB26DETT
312405402007.04.12 04:51buy0.01eurjpym160.80159.00161.152007.04.12 15:27160.450.000.000.00-0.30
 772188RB26DETT
314312022007.04.13 01:35buy0.01eurusdm1.35201.35411.35962007.04.13 14:021.35410.000.000.000.21
 772188RB26DETT[sl]
314326202007.04.13 01:43sell0.01usdjpym118.95118.70118.152007.04.13 06:47118.700.000.000.000.21
 772188RB26DETT[sl]
314388962007.04.13 02:35sell0.01usdchfm1.21441.21171.20622007.04.13 07:461.21170.000.000.000.22
 772188RB26DETT[sl]
314446752007.04.13 03:04sell0.01eurjpym160.61160.25159.702007.04.13 10:48160.250.000.000.000.30
 772188RB26DETT[sl]
314757702007.04.13 06:47sell0.01usdjpym118.66120.46118.312007.04.13 08:44118.310.000.000.000.29
 772188RB26DETT[tp]
314867092007.04.13 07:46sell0.01usdchfm1.21121.22921.20772007.04.13 10:281.20770.000.000.000.29
 772188RB26DETT[tp]
315309252007.04.13 11:54sell0.01usdchfm1.20761.22561.20412007.04.13 17:521.21420.000.000.00-0.54
 772188RB26DETT
316623292007.04.16 01:03sell0.01chfjpym98.1599.9597.802007.04.17 00:5698.540.000.000.00-0.33
 772188RB26DETT
316750012007.04.16 04:04sell0.01usdchfm1.21291.23091.20942007.04.17 07:031.21280.000.00-0.010.01
 772188RB26DETT
316777442007.04.16 04:30sell0.01eurusdm1.35521.37321.35172007.04.17 13:521.35820.000.000.01-0.30
 772188RB26DETT
316792422007.04.16 04:42buy0.01usdjpym119.39119.67120.222007.04.16 14:43119.670.000.000.000.23
 772188RB26DETT[sl]
317116262007.04.16 09:10buy0.01eurjpym161.99162.27162.822007.04.16 15:21162.270.000.000.000.23
 772188RB26DETT[sl]
318149712007.04.17 03:42sell0.01eurjpym161.87161.67161.122007.04.17 06:37161.670.000.000.000.17
 772188RB26DETT[sl]
318155272007.04.17 04:00sell0.01usdjpym119.56119.27118.722007.04.17 06:56119.270.000.000.000.24
 772188RB26DETT[sl]
318279102007.04.17 06:56sell0.01usdjpym119.24121.04118.892007.04.17 14:11119.180.000.000.000.05
 772188RB26DETT
318280132007.04.17 06:57sell0.01eurjpym161.49163.29161.142007.04.17 13:53161.730.000.000.00-0.20
 772188RB26DETT
318287042007.04.17 07:04sell0.01chfjpym98.28100.0897.932007.04.17 13:5198.620.000.000.00-0.29
 772188RB26DETT
318374222007.04.17 08:32sell0.01usdchfm1.21121.20781.20232007.04.17 12:531.20780.000.000.000.28
 772188RB26DETT[sl]
319730932007.04.18 01:15buy0.01eurusdm1.35911.34111.36262007.04.19 00:171.36080.000.00-0.020.17
 772188RB26DETT
319747322007.04.18 01:27sell0.01usdchfm1.20611.20381.19832007.04.18 09:051.20380.000.000.000.19
 772188RB26DETT[sl]
319807462007.04.18 02:26sell0.01usdjpym118.60118.41117.862007.04.18 12:03118.400.000.000.000.17
 772188RB26DETT
320003862007.04.18 06:14buy0.01eurjpym161.43159.63161.782007.04.18 10:05161.450.000.000.000.01
 772188RB26DETT
320407912007.04.18 09:37buy0.01chfjpym98.6496.8498.992007.04.18 19:0098.370.000.000.00-0.23
 772188RB26DETT
320502622007.04.18 11:07sell0.01eurjpym161.30160.86160.312007.04.18 11:57160.860.000.000.000.37
 772188RB26DETT[sl]
321489152007.04.19 01:12sell0.01eurusdm1.35951.35731.35182007.04.19 07:021.35730.000.000.000.22
 772188RB26DETT[sl]
321530362007.04.19 02:07sell0.01chfjpym98.2097.8897.332007.04.19 06:5797.880.000.000.000.27
 772188RB26DETT[sl]
321530802007.04.19 02:07sell0.01eurjpym160.77160.30159.752007.04.19 02:46160.300.000.000.000.40
 772188RB26DETT[sl]
321581342007.04.19 02:42sell0.01usdjpym118.08117.90117.352007.04.19 05:14117.900.000.000.000.15
 772188RB26DETT[sl]
321598042007.04.19 02:46sell0.01eurjpym160.26162.06159.912007.04.19 05:14160.190.000.000.000.06
 772188RB26DETT
321654382007.04.19 03:37sell0.01usdchfm1.20251.22051.19902007.04.19 12:461.20190.000.000.000.05
 772188RB26DETT
321832062007.04.19 05:14sell0.01usdjpym117.87119.67117.522007.04.19 08:20117.890.000.000.00-0.02
 772188RB26DETT
321832182007.04.19 05:14sell0.01eurjpym160.16161.96159.812007.04.19 06:30160.000.000.000.000.13
 772188RB26DETT
321990362007.04.19 06:39sell0.01eurjpym159.70161.54159.392007.04.19 08:09160.010.000.000.00-0.27
 772188RB26DETT
322074682007.04.19 06:59sell0.01chfjpym97.8699.6697.512007.04.23 04:0398.250.000.000.00-0.33
 772188RB26DETT
322486992007.04.19 11:01sell0.01eurusdm1.35901.37701.35552007.04.20 13:061.36080.000.000.01-0.18
 772188RB26DETT
322498612007.04.19 11:09sell0.01usdjpym117.84119.64117.492007.04.19 15:03118.290.000.000.00-0.38
 772188RB26DETT
322498682007.04.19 11:09sell0.01eurjpym160.18161.98159.832007.04.19 16:33160.930.000.000.00-0.63
 772188RB26DETT
323456352007.04.20 02:05sell0.01usdchfm1.20481.22281.20132007.04.23 15:041.21010.000.00-0.01-0.44
 772188RB26DETT
323523542007.04.20 03:32buy0.01eurjpym161.74159.94162.092007.04.20 06:21161.840.000.000.000.08
 772188RB26DETT
323534012007.04.20 03:43buy0.01usdjpym118.70118.88119.432007.04.23 00:19118.880.000.000.010.15
 772188RB26DETT[sl]
323932122007.04.20 09:11sell0.01eurjpym161.50163.30161.152007.04.23 03:49161.150.000.00-0.010.30
 772188RB26DETT[tp]
324654872007.04.23 01:33sell0.01eurusdm1.35901.35701.35152007.04.23 08:401.35700.000.000.000.20
 772188RB26DETT[sl]
324724022007.04.23 03:12sell0.01usdjpym118.81118.35117.802007.04.23 05:47118.350.000.000.000.39
 772188RB26DETT[sl]
324830982007.04.23 05:02sell0.01eurjpym160.92160.71160.162007.04.23 06:57160.710.000.000.000.18
 772188RB26DETT[sl]
324832102007.04.23 05:02sell0.01chfjpym98.0499.8497.692007.04.26 07:4998.700.000.00-0.01-0.56
 772188RB26DETT
324888122007.04.23 05:47sell0.01usdjpym118.32120.12117.972007.04.23 15:01118.710.000.000.00-0.33
 772188RB26DETT
325076702007.04.23 08:24sell0.01eurjpym160.48162.28160.132007.04.23 15:02161.080.000.000.00-0.50
 772188RB26DETT
325106242007.04.23 08:40sell0.01eurusdm1.35681.37481.35332007.04.26 07:491.36360.000.000.04-0.68
 772188RB26DETT
326093682007.04.24 01:14sell0.01eurjpym160.58160.40159.852007.04.24 02:14160.400.000.000.000.16
 772188RB26DETT[sl]
326194392007.04.24 02:10sell0.01usdjpym118.25120.05117.902007.04.24 14:30118.450.000.000.00-0.17
 772188RB26DETT
326203132007.04.24 02:14sell0.01eurjpym160.36162.16160.012007.04.26 06:09162.160.000.00-0.04-1.51
 772188RB26DETT[sl]
326321542007.04.24 03:30sell0.01usdchfm1.20871.20401.19852007.04.24 14:131.20400.000.000.000.39
 772188RB26DETT[sl]
327639782007.04.25 01:05sell0.01usdjpym118.39120.19118.042007.04.25 14:19118.520.000.000.00-0.11
 772188RB26DETT
327910912007.04.25 06:37sell0.01usdchfm1.20031.21831.19682007.04.25 14:191.20170.000.000.00-0.12
 772188RB26DETT
329147672007.04.26 01:37sell0.01usdjpym118.53120.33118.182007.04.26 07:49118.960.000.000.00-0.36
 772188RB26DETT
329173362007.04.26 02:03sell0.01usdchfm1.20411.22211.20062007.04.27 08:141.20630.000.00-0.01-0.18
 772188RB26DETT
329471762007.04.26 06:39buy0.01eurjpym162.31160.51162.662007.04.26 09:10162.430.000.000.000.10
 772188RB26DETT
329583842007.04.26 07:49buy0.01usdjpym118.96119.17119.722007.04.26 09:45119.170.000.000.000.18
 772188RB26DETT[sl]
329601342007.04.26 07:58sell0.01eurusdm1.36391.36161.35612007.04.26 09:481.36160.000.000.000.23
 772188RB26DETT[sl]
329630042007.04.26 08:21buy0.01chfjpym98.7798.9699.512007.04.26 19:0198.960.000.000.000.16
 772188RB26DETT[sl]
329697782007.04.26 09:11buy0.01eurjpym162.47160.67162.822007.04.26 18:00162.690.000.000.000.18
 772188RB26DETT
329801452007.04.26 09:45buy0.01usdjpym119.20119.38119.932007.04.26 12:35119.380.000.000.000.15
 772188RB26DETT[sl]
329808902007.04.26 09:48sell0.01eurusdm1.36151.37951.35802007.04.27 15:061.36320.000.000.01-0.17
 772188RB26DETT
330893552007.04.27 03:02sell0.01eurjpym162.55162.37161.822007.04.27 07:40162.370.000.000.000.15
 772188RB26DETT[sl]
330893732007.04.27 03:03sell0.01usdjpym119.52119.34118.792007.04.27 12:29119.340.000.000.000.15
 772188RB26DETT[sl]
331182882007.04.27 08:23sell0.01usdchfm1.20631.22431.20282007.04.27 12:301.20280.000.000.000.29
 772188RB26DETT[tp]
306397612007.04.06 06:39buy0.02eurjpym159.28157.66159.632007.04.06 12:32159.630.000.000.000.59
 772188RB26DETT[tp]
307461642007.04.09 05:44buy0.02chfjpym97.5795.9597.922007.04.10 04:4297.380.000.000.00-0.32
 772188RB26DETT
307552652007.04.09 08:25sell0.02eurjpym159.52159.33158.782007.04.09 23:53159.330.000.00-0.020.31
 772188RB26DETT[sl]
307604812007.04.09 09:52sell0.02eurusdm1.33781.33521.32972007.04.09 17:431.33520.000.000.000.52
 772188RB26DETT[sl]
308622722007.04.10 03:30sell0.02usdjpym118.95120.57118.602007.04.11 18:42119.270.000.00-0.03-0.54
 772188RB26DETT
308991102007.04.10 07:55buy0.02eurusdm1.34081.34291.34842007.04.10 13:061.34290.000.000.000.42
 772188RB26DETT[sl]
310476192007.04.11 04:52sell0.02chfjpym97.8797.6397.082007.04.12 01:0797.630.000.00-0.020.40
 772188RB26DETT[sl]
311413922007.04.11 15:26sell0.02eurusdm1.34371.35991.34022007.04.12 16:311.34760.000.000.03-0.78
 772188RB26DETT
312137682007.04.12 01:36buy0.02usdchfm1.22191.20571.22542007.04.12 16:021.21630.000.000.00-0.92
 772188RB26DETT
312163962007.04.12 01:43sell0.02chfjpym97.7599.3797.402007.04.13 17:4998.250.000.00-0.01-0.84
 772188RB26DETT
312618162007.04.12 07:35buy0.02usdjpym119.25117.63119.602007.04.12 21:52119.050.000.000.03-0.34
 772188RB26DETT
312629822007.04.12 07:43buy0.02eurjpym160.62159.00160.972007.04.12 15:26160.450.000.000.00-0.28
 772188RB26DETT
315428382007.04.13 12:40sell0.02usdchfm1.20941.22561.20592007.04.13 17:521.21430.000.000.00-0.81
 772188RB26DETT
316762012007.04.16 04:15sell0.02chfjpym98.3499.9697.992007.04.17 00:5598.530.000.00-0.01-0.32
 772188RB26DETT
317953572007.04.16 21:28sell0.02usdchfm1.21481.21281.20732007.04.17 07:031.21280.000.000.000.33
 772188RB26DETT[sl]
318546982007.04.17 10:14sell0.02chfjpym98.47100.0998.122007.04.17 13:5198.610.000.000.00-0.23
 772188RB26DETT
318621262007.04.17 10:47sell0.02eurjpym161.69163.31161.342007.04.17 13:53161.740.000.000.00-0.08
 772188RB26DETT
318639452007.04.17 11:00sell0.02usdjpym119.42119.19118.642007.04.17 14:11119.190.000.000.000.39
 772188RB26DETT[sl]
318826492007.04.17 12:43sell0.02eurusdm1.35701.37321.35352007.04.17 13:511.35810.000.000.00-0.22
 772188RB26DETT
320000172007.04.18 06:13sell0.02usdjpym118.78118.40117.852007.04.18 12:03118.400.000.000.000.64
 772188RB26DETT[sl]
320179982007.04.18 07:57buy0.02eurjpym161.25161.46162.012007.04.18 10:04161.460.000.000.000.35
 772188RB26DETT[sl]
320557722007.04.18 11:43buy0.02chfjpym98.4596.8398.802007.04.18 19:0098.380.000.000.00-0.12
 772188RB26DETT
320644592007.04.18 12:05buy0.02eurusdm1.35701.36081.36632007.04.19 00:171.36080.000.00-0.040.76
 772188RB26DETT[sl]
321648342007.04.19 03:30sell0.02eurjpym160.44160.19159.642007.04.19 05:14160.190.000.000.000.43
 772188RB26DETT[sl]
321873182007.04.19 05:37sell0.02eurjpym160.34160.00159.452007.04.19 06:30160.000.000.000.000.58
 772188RB26DETT[sl]
322045512007.04.19 06:49sell0.02usdchfm1.20441.20191.19642007.04.19 12:451.20190.000.000.000.42
 772188RB26DETT[sl]
322075092007.04.19 06:59sell0.02eurjpym159.88161.50159.532007.04.19 08:09160.010.000.000.00-0.22
 772188RB26DETT
322102382007.04.19 07:03sell0.02chfjpym98.1099.7297.752007.04.23 04:0398.260.000.00-0.02-0.27
 772188RB26DETT
322103852007.04.19 07:03sell0.02usdjpym118.13117.84117.292007.04.19 08:20117.840.000.000.000.50
 772188RB26DETT[sl]
322609582007.04.19 12:37sell0.02eurusdm1.36081.37701.35732007.04.20 13:061.36070.000.000.010.02
 772188RB26DETT
322617972007.04.19 12:39sell0.02eurjpym160.37161.99160.022007.04.19 16:33160.940.000.000.00-0.96
 772188RB26DETT
322672582007.04.19 13:07sell0.02usdjpym118.06119.68117.712007.04.19 15:03118.280.000.000.00-0.37
 772188RB26DETT
323558082007.04.20 04:15buy0.02eurjpym161.56161.83162.382007.04.20 06:20161.830.000.000.000.46
 772188RB26DETT[sl]
323779142007.04.20 07:43sell0.02usdchfm1.20671.22291.20322007.04.23 15:041.21000.000.00-0.02-0.55
 772188RB26DETT
324192122007.04.20 13:34sell0.02eurjpym161.68161.27160.722007.04.23 03:50161.080.000.00-0.021.01
 772188RB26DETT
325120672007.04.23 08:56sell0.02eurjpym160.66162.28160.312007.04.23 15:02161.070.000.000.00-0.69
 772188RB26DETT
325222382007.04.23 10:41sell0.02usdjpym118.50120.12118.152007.04.23 15:01118.720.000.000.00-0.37
 772188RB26DETT
326303882007.04.24 03:15sell0.02eurjpym160.55162.17160.202007.04.26 06:09162.170.000.00-0.09-2.73
 772188RB26DETT[sl]
326320862007.04.24 03:30sell0.02usdjpym118.43120.05118.082007.04.24 14:30118.460.000.000.00-0.05
 772188RB26DETT
326609812007.04.24 09:18sell0.02chfjpym98.2399.8597.882007.04.26 07:4998.710.000.00-0.03-0.81
 772188RB26DETT
326798052007.04.24 11:38sell0.02eurusdm1.35861.37481.35512007.04.26 07:491.36370.000.000.04-1.02
 772188RB26DETT
327938882007.04.25 06:55sell0.02usdchfm1.20211.21831.19862007.04.25 14:191.20170.000.000.000.07
 772188RB26DETT
328128162007.04.25 09:40sell0.02usdjpym118.58120.20118.232007.04.25 14:19118.510.000.000.000.12
 772188RB26DETT
329417572007.04.26 06:08sell0.02usdjpym118.72120.34118.372007.04.26 07:49118.970.000.000.00-0.42
 772188RB26DETT
329492082007.04.26 06:54buy0.02eurjpym162.13162.43162.982007.04.26 09:10162.430.000.000.000.51
 772188RB26DETT[sl]
329711292007.04.26 09:19sell0.02usdchfm1.20601.22221.20252007.04.27 08:141.20620.000.00-0.02-0.03
 772188RB26DETT
329775082007.04.26 09:38buy0.02eurjpym162.29160.67162.642007.04.26 17:16162.640.000.000.000.59
 772188RB26DETT[tp]
331320942007.04.27 10:43sell0.02eurusdm1.36331.37951.35982007.04.27 15:061.36300.000.000.000.06
 772188RB26DETT
307880392007.04.09 16:23buy0.04chfjpym97.3895.9497.732007.04.10 04:4297.380.000.000.010.00
 772188RB26DETT
308996462007.04.10 07:58sell0.04usdjpym119.14120.58118.792007.04.11 18:42119.280.000.00-0.06-0.47
 772188RB26DETT
312160922007.04.12 01:43sell0.04eurusdm1.34611.36051.34262007.04.12 16:311.34750.000.000.00-0.56
 772188RB26DETT
312437252007.04.12 05:25buy0.04usdchfm1.22011.20571.22362007.04.12 16:021.21640.000.000.00-1.22
 772188RB26DETT
312441032007.04.12 05:26sell0.04chfjpym97.9399.3797.582007.04.13 17:4998.240.000.00-0.01-1.04
 772188RB26DETT
313110922007.04.12 12:50buy0.04eurjpym160.44159.00160.792007.04.12 15:26160.460.000.000.000.07
 772188RB26DETT
313144702007.04.12 13:04buy0.04usdjpym119.06117.62119.412007.04.12 21:52119.060.000.000.050.00
 772188RB26DETT
315662312007.04.13 14:36sell0.04usdchfm1.21121.22561.20772007.04.13 17:521.21420.000.000.00-0.99
 772188RB26DETT
317017262007.04.16 08:13sell0.04chfjpym98.5399.9798.182007.04.17 00:5598.540.000.00-0.01-0.03
 772188RB26DETT
318798822007.04.17 12:34sell0.04eurjpym161.87163.31161.522007.04.17 13:52161.730.000.000.000.47
 772188RB26DETT
318804792007.04.17 12:36sell0.04chfjpym98.65100.0998.302007.04.17 13:5198.620.000.000.000.10
 772188RB26DETT
318874802007.04.17 12:48sell0.04eurusdm1.35901.37341.35552007.04.17 13:511.35810.000.000.000.36
 772188RB26DETT
320631932007.04.18 12:05buy0.04chfjpym98.2796.8398.622007.04.18 18:5998.370.000.000.000.34
 772188RB26DETT
322090612007.04.19 07:02sell0.04eurjpym160.08161.52159.732007.04.19 08:09160.020.000.000.000.21
 772188RB26DETT
322722382007.04.19 13:38sell0.04eurjpym160.55161.99160.202007.04.19 16:33160.930.000.000.00-1.29
 772188RB26DETT
322739592007.04.19 13:49sell0.04usdjpym118.25119.69117.902007.04.19 15:02118.270.000.000.00-0.07
 772188RB26DETT
322808202007.04.19 14:21sell0.04chfjpym98.2899.7297.932007.04.23 04:0398.240.000.00-0.020.13
 772188RB26DETT
323211442007.04.19 22:08sell0.04eurusdm1.36261.36071.35522007.04.20 13:061.36070.000.000.000.76
 772188RB26DETT[sl]
324167642007.04.20 13:18sell0.04usdchfm1.20871.22311.20522007.04.23 15:041.20990.000.00-0.04-0.40
 772188RB26DETT
325292982007.04.23 11:11sell0.04usdjpym118.72120.16118.372007.04.23 15:01118.710.000.000.000.03
 772188RB26DETT
325294092007.04.23 11:12sell0.04eurjpym160.92162.36160.572007.04.23 15:02161.080.000.000.00-0.54
 772188RB26DETT
326368282007.04.24 04:30sell0.04eurjpym160.74162.18160.392007.04.26 06:09162.180.000.00-0.17-4.85
 772188RB26DETT[sl]
326540042007.04.24 07:45sell0.04usdjpym118.62120.06118.272007.04.24 14:30118.470.000.000.000.51
 772188RB26DETT
326663932007.04.24 10:03sell0.04chfjpym98.4299.8698.072007.04.26 07:4998.720.000.00-0.05-1.01
 772188RB26DETT
326978792007.04.24 14:03sell0.04eurusdm1.36051.37491.35702007.04.26 07:491.36350.000.000.08-1.20
 772188RB26DETT
327989432007.04.25 07:32sell0.04usdchfm1.20391.20171.19622007.04.25 14:191.20170.000.000.000.73
 772188RB26DETT[sl]
328289442007.04.25 12:32sell0.04usdjpym118.76118.52117.972007.04.25 14:19118.520.000.000.000.81
 772188RB26DETT[sl]
329551802007.04.26 07:33sell0.04usdjpym118.90120.34118.552007.04.26 07:48118.940.000.000.00-0.13
 772188RB26DETT
329796722007.04.26 09:43sell0.04usdchfm1.20781.22221.20432007.04.27 08:141.20610.000.00-0.040.56
 772188RB26DETT
331457902007.04.27 12:30sell0.04eurusdm1.36761.36291.35742007.04.27 15:061.36290.000.000.001.88
 772188RB26DETT[sl]
308383782007.04.10 01:37buy0.08chfjpym97.1997.3897.932007.04.10 04:4297.380.000.000.001.28
 772188RB26DETT[sl]
311217132007.04.11 13:22sell0.08usdjpym119.33120.59118.982007.04.11 18:42119.290.000.000.000.27
 772188RB26DETT
313080982007.04.12 12:36buy0.08usdchfm1.21831.20571.22182007.04.12 16:021.21650.000.000.00-1.18
 772188RB26DETT
313145462007.04.12 13:04buy0.08eurjpym160.26160.45161.002007.04.12 15:26160.450.000.000.001.28
 772188RB26DETT[sl]
313221102007.04.12 13:46sell0.08eurusdm1.34791.36051.34442007.04.12 16:311.34760.000.000.000.24
 772188RB26DETT
313261002007.04.12 13:55buy0.08usdjpym118.88119.07119.622007.04.12 21:52119.070.000.000.111.28
 772188RB26DETT[sl]
315342102007.04.13 12:11sell0.08chfjpym98.1399.3997.782007.04.13 17:4998.240.000.000.00-0.74
 772188RB26DETT
315706242007.04.13 14:42sell0.08usdchfm1.21321.22581.20972007.04.13 17:511.21410.000.000.00-0.59
 772188RB26DETT
317550042007.04.16 14:54sell0.08chfjpym98.7298.5497.992007.04.17 00:5598.540.000.00-0.031.20
 772188RB26DETT[sl]
318860242007.04.17 12:46sell0.08eurjpym162.05161.83161.282007.04.17 13:52161.740.000.000.002.09
 772188RB26DETT
320712482007.04.18 12:33buy0.08chfjpym98.0898.3098.852007.04.18 18:5998.380.000.000.002.02
 772188RB26DETT
322100802007.04.19 07:03sell0.08eurjpym160.32161.58159.972007.04.19 08:08159.970.000.000.002.38
 772188RB26DETT[tp]
322741452007.04.19 13:49sell0.08eurjpym160.75162.01160.402007.04.19 16:32160.950.000.000.00-1.35
 772188RB26DETT
322772952007.04.19 14:02sell0.08usdjpym118.45119.71118.102007.04.19 15:02118.260.000.000.001.29
 772188RB26DETT
323384692007.04.20 00:55sell0.08chfjpym98.4798.2497.692007.04.23 04:0398.240.000.00-0.031.55
 772188RB26DETT[sl]
325218852007.04.23 10:40sell0.08usdchfm1.21061.22321.20712007.04.23 15:041.21000.000.000.000.40
 772188RB26DETT
325474352007.04.23 13:06sell0.08eurjpym161.10162.36160.752007.04.23 15:01161.070.000.000.000.20
 772188RB26DETT
325494592007.04.23 13:24sell0.08usdjpym118.90120.16118.552007.04.23 15:01118.720.000.000.001.21
 772188RB26DETT
326628632007.04.24 09:45sell0.08eurjpym160.93162.19160.582007.04.26 06:09162.190.000.00-0.36-8.49
 772188RB26DETT[sl]
326642672007.04.24 09:51sell0.08usdjpym118.81118.47117.922007.04.24 14:30118.470.000.000.002.30
 772188RB26DETT[sl]
327027862007.04.24 14:22sell0.08eurusdm1.36231.37491.35882007.04.26 07:491.36360.000.000.17-1.04
 772188RB26DETT
327305762007.04.24 18:59sell0.08chfjpym98.6199.8798.262007.04.26 07:4898.710.000.00-0.11-0.67
 772188RB26DETT
330076972007.04.26 12:33sell0.08usdchfm1.20961.20691.20142007.04.27 08:141.20600.000.00-0.082.39
 772188RB26DETT
311619372007.04.11 18:12sell0.16usdjpym119.51120.59119.162007.04.11 18:42119.270.000.000.003.22
 772188RB26DETT
313216662007.04.12 13:46buy0.16usdchfm1.21651.20571.22002007.04.12 16:011.21650.000.000.000.00
 772188RB26DETT
313368872007.04.12 14:40sell0.16eurusdm1.34981.36061.34632007.04.12 16:311.34770.000.000.003.36
 772188RB26DETT
315686172007.04.13 14:40sell0.16chfjpym98.3299.4097.972007.04.13 17:4998.240.000.000.001.07
 772188RB26DETT
315763682007.04.13 14:56sell0.16usdchfm1.21501.22581.21152007.04.13 17:511.21440.000.000.000.79
 772188RB26DETT
322772662007.04.19 14:02sell0.16eurjpym160.97162.05160.622007.04.19 16:32160.940.000.000.000.41
 772188RB26DETT
325428382007.04.23 12:28sell0.16usdchfm1.21241.22321.20892007.04.23 15:041.20990.000.000.003.31
 772188RB26DETT
325549412007.04.23 13:53sell0.16eurjpym161.28162.36160.932007.04.23 15:01161.060.000.000.002.96
 772188RB26DETT
326642852007.04.24 09:51sell0.16eurjpym161.12162.20160.772007.04.26 06:09162.190.000.00-0.72-14.41
 772188RB26DETT
327395472007.04.24 20:32sell0.16eurusdm1.36421.37501.36072007.04.26 07:491.36370.000.000.350.80
 772188RB26DETT
313314052007.04.12 14:20buy0.32usdchfm1.21471.20571.21822007.04.12 16:011.21650.000.000.004.73
 772188RB26DETT
315845802007.04.13 15:13sell0.32usdchfm1.21701.21511.20962007.04.13 17:491.21430.000.000.007.12
 772188RB26DETT
322816282007.04.19 14:23sell0.32eurjpym161.15162.05160.802007.04.19 16:32160.930.000.000.005.95
 772188RB26DETT
326680202007.04.24 10:13sell0.32eurjpym161.30162.20160.952007.04.26 06:09162.160.000.00-1.44-23.16
 772188RB26DETT
328469782007.04.25 14:12sell0.32eurusdm1.36601.37501.36252007.04.26 07:481.36370.000.000.527.36
 772188RB26DETT
  0.00 0.00 -2.14 -1.20
Closed P/L: -3.34
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
330953462007.04.27 05:08sell0.01chfjpym98.89100.6998.54 99.180.000.000.00-0.24
 772188RB26DETT
331110262007.04.27 07:40sell0.01eurjpym162.33164.13161.98 163.130.000.00-0.01-0.67
 772188RB26DETT
331184032007.04.27 08:25sell0.02eurjpym162.52164.14162.17 163.130.000.00-0.02-1.02
 772188RB26DETT
331249272007.04.27 09:56sell0.04eurjpym162.71164.15162.36 163.130.000.00-0.04-1.41
 772188RB26DETT
331369162007.04.27 11:14sell0.02chfjpym99.08100.7098.73 99.180.000.00-0.01-0.17
 772188RB26DETT
331633842007.04.27 14:09sell0.08eurjpym162.90164.16162.55 163.130.000.00-0.09-1.54
 772188RB26DETT
331668422007.04.27 14:50sell0.16eurjpym163.08164.16162.73 163.130.000.00-0.18-0.66
 772188RB26DETT
  0.00 0.00 -0.35 -5.71
 Floating P/L: -6.06
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -3.34 Floating P/L: -6.06 Margin: 17.00
Balance: 996.66 Equity: 990.60 Free Margin: 973.60
 
Details:
Graph
Gross Profit: 91.11 Gross Loss: 94.45 Total Net Profit: -3.34
Profit Factor: 0.96 Expected Payoff: -0.02  
Absolute Drawdown: 12.57 Maximal Drawdown: 59.11 (5.65%) Relative Drawdown: 5.65% (59.11)
 
Total Trades: 206 Short Positions (won %): 156 (56.41%) Long Positions (won %): 50 (76.00%)
Profit Trades (% of total): 126 (61.17%) Loss trades (% of total): 80 (38.83%)
Largest profit trade: 7.88 loss trade: -24.60
Average profit trade: 0.72 loss trade: -1.18
Maximum consecutive wins ($): 15 (4.77) consecutive losses ($): 10 (-59.11)
Maximal consecutive profit (count): 7.88 (1) consecutive loss (count): -59.11 (10)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 3