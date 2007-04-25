Interbank FX, LLC

Account: Name: Currency: USD 2007 April 25, 17:06
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
328041152007.04.25 08:11buy0.02usdchf1.20301.19021.20652007.04.25 15:591.20270.000.000.00-0.50
328468992007.04.25 14:12buy0.04usdchf1.20121.19021.20472007.04.25 15:591.20280.000.000.005.32
328385842007.04.25 13:27buy0.02usdjpy118.72116.92119.072007.04.25 15:58118.610.000.000.00-1.85
328457262007.04.25 14:06buy0.04usdjpy118.53116.91118.882007.04.25 15:58118.590.000.000.002.02
328098392007.04.25 09:01buy0.02usdjpy118.54118.73119.282007.04.25 12:49118.730.000.000.003.20
328275132007.04.25 12:30buy0.02eurusd1.36501.35221.36852007.04.25 12:401.36290.000.000.00-4.20
328300962007.04.25 12:39buy0.04eurusd1.36321.35221.36672007.04.25 12:391.36300.000.000.00-0.80
327261492007.04.24 18:01buy0.02eurusd1.36231.36481.37032007.04.25 10:591.36480.000.00-0.125.00
327330802007.04.24 19:38buy0.02eurjpy161.61159.81161.962007.04.25 07:36161.570.000.000.17-0.68
327600202007.04.25 00:37buy0.04eurjpy161.43159.81161.782007.04.25 07:36161.580.000.000.005.07
327332322007.04.24 19:42buy0.02usdjpy118.59116.79118.942007.04.25 07:34118.460.000.000.27-2.19
327638102007.04.25 01:04buy0.04usdjpy118.41116.79118.762007.04.25 07:34118.470.000.000.002.03
325921902007.04.23 21:32sell0.02chfjpy98.0199.8197.662007.04.25 07:3498.450.000.00-0.07-7.42
326596552007.04.24 09:05sell0.04chfjpy98.2099.8297.852007.04.25 07:3398.440.000.00-0.13-8.10
326643192007.04.24 09:51sell0.08chfjpy98.3999.8398.042007.04.25 07:3398.450.000.00-0.27-4.05
327225752007.04.24 16:55sell0.16chfjpy98.5899.8498.232007.04.25 07:3398.440.000.00-0.5418.90
325927482007.04.23 21:44buy0.02eurchf1.64221.62421.64572007.04.25 07:171.64100.000.000.10-2.00
326156462007.04.24 01:49buy0.04eurchf1.64041.62421.64392007.04.25 07:171.64110.000.000.202.33
326553202007.04.24 08:07buy0.08eurchf1.63861.62421.64212007.04.25 07:171.64110.000.000.4016.63
325803792007.04.23 18:05buy0.02usdchf1.20861.19581.21212007.04.25 07:171.20270.000.000.36-9.81
326702932007.04.24 10:23buy0.04usdchf1.20671.19571.21022007.04.25 07:171.20260.000.000.36-13.64
326963512007.04.24 14:01buy0.08usdchf1.20431.19511.20782007.04.25 07:171.20240.000.000.71-12.64
327025032007.04.24 14:22buy0.16usdchf1.20251.19511.20602007.04.25 07:161.20250.000.001.420.00
327885582007.04.25 06:22buy0.32usdchf1.20061.19501.20412007.04.25 07:161.20240.000.000.0047.90
326809152007.04.24 11:43buy0.02eurjpy161.44159.64161.792007.04.24 19:34161.590.000.000.002.53
326894232007.04.24 13:07buy0.04eurjpy161.26161.58162.132007.04.24 19:34161.580.000.000.0010.80
326785092007.04.24 11:23buy0.02usdjpy118.80117.00119.152007.04.24 19:30118.580.000.000.00-3.71
326960042007.04.24 14:01buy0.04usdjpy118.56116.94118.912007.04.24 19:30118.590.000.000.001.01
327035282007.04.24 14:23buy0.08usdjpy118.38118.58119.132007.04.24 19:30118.580.000.000.0013.49
325810722007.04.23 18:20buy0.02eurusd1.35761.34481.36112007.04.24 11:401.35760.000.00-0.120.00
326164812007.04.24 01:56buy0.04eurusd1.35581.35771.36322007.04.24 11:401.35770.000.000.007.60
326404652007.04.24 05:09buy0.02usdjpy118.54118.82119.372007.04.24 10:16118.820.000.000.004.71
326562482007.04.24 08:25buy0.02eurjpy160.73161.22161.772007.04.24 10:15161.220.000.000.008.24
326328852007.04.24 03:41buy0.02eurjpy160.64160.82161.372007.04.24 07:41160.820.000.000.003.04
325799022007.04.23 18:00buy0.02usdjpy118.52116.72118.872007.04.24 04:35118.550.000.000.270.51
326105562007.04.24 01:26buy0.04usdjpy118.33116.71118.682007.04.24 04:35118.570.000.000.008.10
325800722007.04.23 18:02buy0.02eurjpy160.89159.09161.242007.04.24 03:13160.530.000.000.17-6.09
326070652007.04.24 00:54buy0.04eurjpy160.70159.08161.052007.04.24 03:13160.520.000.000.00-6.08
326137782007.04.24 01:36buy0.08eurjpy160.51159.07160.862007.04.24 03:13160.510.000.000.000.00
326192452007.04.24 02:08buy0.16eurjpy160.32159.06160.672007.04.24 03:12160.520.000.000.0027.03
323899192007.04.20 08:51buy0.02eurchf1.64251.62451.64602007.04.23 21:381.64200.000.000.20-0.82
324798282007.04.23 04:29buy0.04eurchf1.64071.62451.64422007.04.23 21:341.64190.000.000.203.97
324415582007.04.20 18:33buy0.02chfjpy98.4296.6298.772007.04.23 21:3297.960.000.000.06-7.77
324754762007.04.23 03:49buy0.04chfjpy98.2396.6198.582007.04.23 21:3298.080.000.000.06-5.06
324851122007.04.23 05:21buy0.08chfjpy98.0596.6198.402007.04.23 21:3298.110.000.000.124.04
324572172007.04.23 00:09sell0.02usdchf1.20641.21921.20292007.04.23 15:041.21000.000.000.00-5.95
325038782007.04.23 07:58sell0.04usdchf1.20821.21921.20472007.04.23 15:041.20990.000.000.00-5.62
325129872007.04.23 09:05sell0.08usdchf1.21001.21921.20652007.04.23 15:041.21000.000.000.000.00
325353722007.04.23 11:41sell0.16usdchf1.21181.21921.20832007.04.23 15:041.20990.000.000.0025.13
324573502007.04.23 00:09buy0.02eurusd1.36011.34731.36362007.04.23 14:591.35640.000.000.00-7.40
324895842007.04.23 05:54buy0.04eurusd1.35831.34731.36182007.04.23 14:581.35650.000.000.00-7.20
325077272007.04.23 08:24buy0.08eurusd1.35651.34731.36002007.04.23 14:571.35670.000.000.001.60
325508122007.04.23 13:31buy0.16eurusd1.35461.34721.35812007.04.23 14:551.35660.000.000.0032.00
325349252007.04.23 11:40buy0.02usdjpy118.72118.90119.452007.04.23 13:56118.900.000.000.003.03
325433992007.04.23 12:31buy0.02eurjpy160.93161.23161.782007.04.23 13:56161.230.000.000.005.04
324418962007.04.20 18:41buy0.02usdjpy118.76116.96119.112007.04.23 11:29118.670.000.000.27-1.52
324758772007.04.23 03:49buy0.04usdjpy118.58116.96118.932007.04.23 11:29118.660.000.000.002.70
324831362007.04.23 05:02buy0.08usdjpy118.39118.66119.212007.04.23 11:29118.660.000.000.0018.20
324598692007.04.23 00:32buy0.02eurjpy161.70159.90162.052007.04.23 11:15160.940.000.000.00-12.81
324694122007.04.23 02:38buy0.04eurjpy161.51159.89161.862007.04.23 11:15160.950.000.000.00-18.87
324744912007.04.23 03:41buy0.08eurjpy161.32159.88161.672007.04.23 11:15160.960.000.000.00-24.25
324757192007.04.23 03:49buy0.16eurjpy161.11159.85161.462007.04.23 11:14160.950.000.000.00-21.57
324843342007.04.23 05:14buy0.32eurjpy160.93159.85161.282007.04.23 11:14160.960.000.000.008.08
324867712007.04.23 05:32buy0.64eurjpy160.75159.85161.102007.04.23 11:14160.970.000.000.00118.57
324446372007.04.20 19:27buy0.02eurjpy161.52161.70162.252007.04.23 00:18161.700.000.000.173.03
323982552007.04.20 09:57buy0.02eurusd1.36101.34821.36452007.04.23 00:091.36010.000.00-0.12-1.80
324195562007.04.20 13:36buy0.04eurusd1.35921.34821.36272007.04.23 00:091.35980.000.00-0.242.40
323113092007.04.19 20:08sell0.02usdchf1.20501.21781.20152007.04.20 17:341.20750.000.00-0.19-4.14
323783132007.04.20 07:44sell0.04usdchf1.20681.21781.20332007.04.20 17:341.20730.000.000.00-1.66
324167442007.04.20 13:18sell0.08usdchf1.20871.21791.20522007.04.20 17:331.20720.000.000.009.94
323695102007.04.20 06:31buy0.02chfjpy98.6196.8198.962007.04.20 17:3298.420.000.000.00-3.20
323779652007.04.20 07:43buy0.04chfjpy98.3896.7698.732007.04.20 17:3298.430.000.000.001.68
323453092007.04.20 02:00buy0.02usdjpy118.63118.85119.402007.04.20 13:53118.850.000.000.003.70
323736052007.04.20 07:09buy0.02eurjpy161.70159.90162.052007.04.20 13:28161.590.000.000.00-1.85
323875922007.04.20 08:44buy0.04eurjpy161.51159.89161.862007.04.20 13:28161.580.000.000.002.36
324034792007.04.20 11:09buy0.08eurjpy161.32161.50162.052007.04.20 13:27161.590.000.000.0018.17
323113732007.04.19 20:08buy0.02eurchf1.63991.64221.64772007.04.20 08:421.64220.000.000.103.81
323456952007.04.20 02:05sell0.02eurusd1.36181.37461.35832007.04.20 07:141.36260.000.000.00-1.60
323659802007.04.20 06:14sell0.04eurusd1.36361.37461.36012007.04.20 07:141.36250.000.000.004.40
323505202007.04.20 03:08sell0.02eurjpy161.53163.33161.182007.04.20 07:00161.740.000.000.00-3.54
323638282007.04.20 06:11sell0.04eurjpy161.71163.33161.362007.04.20 07:00161.750.000.000.00-1.34
323675422007.04.20 06:19sell0.08eurjpy161.90163.34161.552007.04.20 07:00161.740.000.000.0010.79
323091952007.04.19 19:33buy0.02chfjpy98.2798.5399.082007.04.20 06:2198.530.000.000.034.38
323439392007.04.20 01:42buy0.02eurjpy161.57159.77161.922007.04.20 02:50161.490.000.000.00-1.35
323471352007.04.20 02:20buy0.04eurjpy161.39159.77161.742007.04.20 02:50161.500.000.000.003.70
323094802007.04.19 19:40buy0.02usdjpy118.39118.65119.202007.04.20 01:00118.650.000.000.274.38
323096282007.04.19 19:43buy0.02eurjpy161.11161.62162.172007.04.20 01:00161.620.000.000.178.60
322677692007.04.19 13:08buy0.02eurusd1.35891.36171.36722007.04.20 00:581.36170.000.00-0.125.60
322245312007.04.19 08:07buy0.02chfjpy98.0798.2798.822007.04.19 14:3998.270.000.000.003.38
322321932007.04.19 08:59buy0.02eurchf1.63441.63741.64292007.04.19 14:141.63740.000.000.004.98
322535122007.04.19 11:42buy0.02usdchf1.20241.20461.21012007.04.19 14:051.20460.000.000.003.65
322272932007.04.19 08:20buy0.02usdjpy117.86118.20118.752007.04.19 13:55118.200.000.000.005.75
322194462007.04.19 07:42buy0.02eurjpy160.23158.43160.582007.04.19 09:28160.250.000.000.000.34
322247472007.04.19 08:09buy0.04eurjpy160.01158.39160.362007.04.19 09:28160.260.000.000.008.48
322194402007.04.19 07:42buy0.02usdchf1.20371.19091.20722007.04.19 09:281.20220.000.000.00-2.50
322346062007.04.19 09:16buy0.04usdchf1.20191.19091.20542007.04.19 09:281.20220.000.000.001.00
321306152007.04.18 21:32buy0.02eurchf1.63851.62051.64202007.04.19 07:031.63440.000.000.00-6.82
321819102007.04.19 05:05buy0.02eurjpy160.16158.36160.512007.04.19 07:03160.380.000.000.003.72
321990342007.04.19 06:39buy0.08eurjpy159.77160.13160.682007.04.19 07:03160.390.000.000.0041.99
321536852007.04.19 02:16buy0.04eurchf1.63671.62051.64022007.04.19 07:031.63450.000.000.00-7.31
321661642007.04.19 03:39buy0.08eurchf1.63491.62051.63842007.04.19 07:031.63440.000.000.00-3.32
321294322007.04.18 21:15buy0.02usdchf1.20401.19121.20752007.04.19 07:031.20350.000.000.00-0.83
321659502007.04.19 03:39buy0.04usdchf1.20221.19121.20572007.04.19 07:031.20320.000.000.003.32
321276852007.04.18 21:03buy0.02chfjpy98.5996.7998.942007.04.19 07:0398.090.000.000.00-8.47
321944512007.04.19 06:19buy0.04eurjpy159.98158.36160.332007.04.19 07:03160.330.000.000.0011.85
321396372007.04.18 23:58buy0.04chfjpy98.4196.7998.762007.04.19 07:0298.080.000.000.00-11.18
321951142007.04.19 06:21buy0.16eurchf1.63311.62051.63662007.04.19 07:021.63380.000.000.009.31
321590912007.04.19 02:44buy0.02eurusd1.35811.34531.36162007.04.19 07:021.35780.000.000.00-0.60
322032662007.04.19 06:46buy0.04eurusd1.35631.34531.35982007.04.19 07:021.35770.000.000.005.60
321542152007.04.19 02:21buy0.08chfjpy98.2296.7898.572007.04.19 07:0298.040.000.000.00-12.20
321583922007.04.19 02:42buy0.16chfjpy98.0396.7798.382007.04.19 07:0298.000.000.000.00-4.06
322035752007.04.19 06:47buy0.32chfjpy97.8596.7798.202007.04.19 07:0297.990.000.000.0037.98
321134722007.04.18 19:15buy0.02usdjpy118.62116.82118.972007.04.19 07:02117.940.000.000.81-11.53
321316082007.04.18 21:46buy0.04usdjpy118.44116.82118.792007.04.19 07:02117.930.000.000.00-17.30
321413872007.04.19 00:13buy0.08usdjpy118.25116.81118.602007.04.19 07:02117.940.000.000.00-21.03
321572192007.04.19 02:40buy0.16usdjpy118.07116.81118.422007.04.19 07:02117.960.000.000.00-14.92
321660572007.04.19 03:39buy0.32usdjpy117.88116.80118.232007.04.19 07:02117.940.000.000.0016.28
321987492007.04.19 06:39buy0.64usdjpy117.69116.79118.042007.04.19 07:02117.920.000.000.00124.83
321237842007.04.18 20:33sell0.02eurjpy161.44161.07160.522007.04.19 00:18161.070.000.00-0.676.25
316555242007.04.16 00:05buy0.01eurchf1.64591.62791.64942007.04.18 21:131.63830.000.000.25-6.31
316989542007.04.16 07:47buy0.02eurchf1.64411.62791.64762007.04.18 21:121.63840.000.000.50-9.47
318230672007.04.17 06:09buy0.04eurchf1.64221.62781.64572007.04.18 21:121.63830.000.000.81-12.96
318604102007.04.17 10:37buy0.08eurchf1.64041.62781.64392007.04.18 21:121.63840.000.001.61-13.29
320172772007.04.18 07:52buy0.16eurchf1.63861.62781.64212007.04.18 21:111.63830.000.002.42-3.98
320507122007.04.18 11:12buy0.32eurchf1.63681.62781.64032007.04.18 21:111.63840.000.004.8542.53
318654892007.04.17 11:13buy0.01chfjpy98.6196.8198.962007.04.18 21:0398.510.000.000.05-0.84
319193702007.04.17 15:46buy0.02chfjpy98.4296.8098.772007.04.18 21:0298.520.000.000.121.68
320645772007.04.18 12:05buy0.04chfjpy98.2498.5099.052007.04.18 21:0198.530.000.000.179.77
321107822007.04.18 18:35buy0.02usdchf1.20611.19331.20962007.04.18 21:011.20380.000.000.53-3.82
321197912007.04.18 20:21buy0.04usdchf1.20431.19331.20782007.04.18 21:011.20390.000.001.07-1.33
318351182007.04.17 08:22buy0.01usdjpy119.28117.48119.632007.04.18 18:20118.670.000.000.14-5.14
319021272007.04.17 13:51buy0.02usdjpy119.10117.48119.452007.04.18 18:20118.660.000.000.27-7.42
319197862007.04.17 15:48buy0.04usdjpy118.90117.46119.252007.04.18 18:20118.650.000.000.54-8.43
319656022007.04.18 00:29buy0.08usdjpy118.72117.46119.072007.04.18 18:20118.660.000.000.00-4.05
320556792007.04.18 11:42buy0.16usdjpy118.53117.45118.882007.04.18 18:20118.650.000.000.0016.18
320911122007.04.18 14:22buy0.32usdjpy118.31118.59119.142007.04.18 18:20118.660.000.000.0094.39
320047412007.04.18 06:41buy0.01eurjpy161.54159.74161.892007.04.18 18:19161.020.000.000.00-4.39
320137902007.04.18 07:31buy0.02eurjpy161.35159.73161.702007.04.18 18:19161.010.000.000.00-5.73
320551932007.04.18 11:38buy0.04eurjpy161.17159.73161.522007.04.18 18:18161.020.000.000.00-5.05
320565952007.04.18 11:46buy0.08eurjpy160.98159.72161.332007.04.18 18:18161.010.000.000.002.03
320596832007.04.18 11:55buy0.16eurjpy160.79160.97161.522007.04.18 18:18161.010.000.000.0029.67
316180922007.04.13 18:56buy0.01usdchf1.21411.20131.21762007.04.18 18:181.20590.000.000.27-6.80
317140952007.04.16 09:26buy0.02usdchf1.21231.20131.21582007.04.18 18:181.20580.000.000.36-10.78
318623442007.04.17 10:49buy0.04usdchf1.21051.20131.21402007.04.18 18:181.20590.000.000.36-15.26
318840442007.04.17 12:45buy0.08usdchf1.20861.20121.21212007.04.18 18:181.20580.000.000.71-18.58
319695282007.04.18 00:47buy0.16usdchf1.20671.20111.21022007.04.18 18:181.20590.000.000.00-10.61
320292732007.04.18 08:44buy0.32usdchf1.20491.20111.20842007.04.18 18:181.20600.000.000.0029.19
320242202007.04.18 08:28buy0.01eurusd1.35971.34691.36322007.04.18 13:531.35820.000.000.00-1.50
320630592007.04.18 12:05buy0.02eurusd1.35781.34681.36132007.04.18 13:531.35830.000.000.001.00
320727462007.04.18 12:35buy0.04eurusd1.35591.35831.36382007.04.18 13:531.35830.000.000.009.60
318994542007.04.17 13:34buy0.01eurjpy161.92160.12162.272007.04.18 06:29161.510.000.000.09-3.45
319023382007.04.17 13:52buy0.02eurjpy161.73160.11162.082007.04.18 06:29161.500.000.000.17-3.87
319180922007.04.17 15:42buy0.04eurjpy161.53160.09161.882007.04.18 06:29161.510.000.000.34-0.67
319209172007.04.17 15:54buy0.08eurjpy161.35160.09161.702007.04.18 06:29161.500.000.000.6810.10
319655162007.04.18 00:29buy0.16eurjpy161.17161.50162.052007.04.18 06:29161.500.000.000.0044.42
319015452007.04.17 13:47buy0.01eurusd1.35791.34511.36142007.04.18 03:061.35810.000.00-0.060.20
319249432007.04.17 16:19buy0.02eurusd1.35611.35811.36362007.04.18 03:061.35810.000.00-0.124.00
317064132007.04.16 08:39buy0.01eurusd1.35531.34251.35882007.04.17 12:321.35530.000.00-0.060.00
317895702007.04.16 20:21buy0.02eurusd1.35351.35531.36082007.04.17 12:311.35530.000.00-0.123.60
317818282007.04.16 18:18buy0.01chfjpy98.6996.8999.042007.04.17 11:1398.520.000.000.01-1.42
318067862007.04.17 00:24buy0.02chfjpy98.5096.8898.852007.04.17 11:1298.520.000.000.000.34
318287422007.04.17 07:05buy0.04chfjpy98.3298.5399.082007.04.17 11:1298.530.000.000.007.04
317837362007.04.16 18:58buy0.01eurjpy162.24160.44162.592007.04.17 11:02161.740.000.000.09-4.19
317919312007.04.16 20:54buy0.02eurjpy162.06160.44162.412007.04.17 11:01161.750.000.000.17-5.19
318062262007.04.17 00:19buy0.04eurjpy161.88160.44162.232007.04.17 11:01161.740.000.000.00-4.69
318215292007.04.17 05:56buy0.08eurjpy161.68160.42162.032007.04.17 11:01161.750.000.000.004.69
318267062007.04.17 06:49buy0.16eurjpy161.50160.42161.852007.04.17 11:01161.740.000.000.0032.16
317018942007.04.16 08:14sell0.01usdjpy119.53119.28118.732007.04.17 06:56119.270.000.00-0.142.18
317502142007.04.16 14:14sell0.02usdjpy119.72119.27118.722007.04.17 06:56119.270.000.00-0.297.55
316781012007.04.16 04:32buy0.01chfjpy98.3698.6999.242007.04.16 15:2598.690.000.000.002.76
317036032007.04.16 08:28buy0.01eurjpy161.94162.16162.712007.04.16 14:45162.160.000.000.001.83
316821232007.04.16 05:22buy0.01eurjpy161.75161.95162.502007.04.16 06:44161.950.000.000.001.68
316600452007.04.16 00:45buy0.01eurusd1.35671.34391.36022007.04.16 06:411.35550.000.000.00-1.20
316832832007.04.16 05:41buy0.02eurusd1.35491.34391.35842007.04.16 06:411.35590.000.000.002.00
316480342007.04.15 23:23buy0.01eurjpy162.00160.20162.352007.04.16 04:15161.820.000.000.00-1.51
316496522007.04.15 23:28buy0.02eurjpy161.80160.18162.152007.04.16 04:15161.810.000.000.000.17
316565682007.04.16 00:15buy0.04eurjpy161.62160.18161.972007.04.16 04:15161.830.000.000.007.04
316416662007.04.15 22:52buy0.01chfjpy98.6196.8198.962007.04.16 04:1598.340.000.000.00-2.27
316470872007.04.15 23:20buy0.02chfjpy98.4296.8098.772007.04.16 04:1598.330.000.000.00-1.51
316549502007.04.16 00:02buy0.04chfjpy98.2496.8098.592007.04.16 04:1598.340.000.000.003.35
316466262007.04.15 23:19buy0.01usdjpy119.41117.61119.762007.04.16 02:22119.250.000.000.00-1.34
316498712007.04.15 23:29buy0.02usdjpy119.22117.60119.572007.04.16 02:22119.240.000.000.000.34
316574432007.04.16 00:21buy0.04usdjpy119.03117.59119.382007.04.16 02:21119.250.000.000.007.38
316208722007.04.13 19:36buy0.01eurchf1.64331.64541.65092007.04.16 00:051.64540.000.000.051.73
316154392007.04.13 18:15buy0.01chfjpy98.2198.5399.082007.04.15 22:4298.530.000.000.012.67
315472582007.04.13 13:01buy0.01eurchf1.63671.64281.64832007.04.13 14:591.64280.000.000.005.02
315350282007.04.13 12:14buy0.01eurusd1.35341.34061.35692007.04.13 14:431.35250.000.000.00-0.90
315697492007.04.13 14:41buy0.02eurusd1.35161.34061.35512007.04.13 14:421.35240.000.000.001.60
315537582007.04.13 13:45buy0.01usdjpy118.56116.76118.912007.04.13 14:35118.910.000.000.002.94
313721222007.04.12 18:37buy0.01chfjpy97.8998.1498.692007.04.13 14:0598.140.000.000.012.10
314384932007.04.13 02:32buy0.01usdchf1.21511.20231.21862007.04.13 12:411.20920.000.000.00-4.88
314717652007.04.13 06:28buy0.02usdchf1.21331.20231.21682007.04.13 12:411.20910.000.000.00-6.95
314819802007.04.13 07:22buy0.04usdchf1.21151.20231.21502007.04.13 12:401.20910.000.000.00-7.94
314970162007.04.13 08:42buy0.08usdchf1.20971.20231.21322007.04.13 12:401.20930.000.000.00-2.65
315159942007.04.13 10:27buy0.16usdchf1.20791.20231.21142007.04.13 12:401.20960.000.000.0022.49
313683452007.04.12 18:07buy0.01eurchf1.64061.62261.64412007.04.13 12:401.63660.000.000.05-3.31
314304542007.04.13 01:33buy0.01usdjpy118.97117.17119.322007.04.13 12:40118.640.000.000.00-2.78
314607712007.04.13 05:31buy0.02usdjpy118.78117.16119.132007.04.13 12:40118.620.000.000.00-2.70
314840272007.04.13 07:34buy0.02eurchf1.63881.62261.64232007.04.13 12:401.63650.000.000.00-3.80
314956732007.04.13 08:37buy0.04eurchf1.63701.62261.64052007.04.13 12:401.63650.000.000.00-1.66
314745472007.04.13 06:40buy0.04usdjpy118.60117.16118.952007.04.13 12:40118.610.000.000.000.34
314964482007.04.13 08:41buy0.08usdjpy118.37117.11118.722007.04.13 12:40118.620.000.000.0016.86
315278962007.04.13 11:40buy0.08eurchf1.63521.62261.63872007.04.13 12:401.63640.000.000.007.94
314856242007.04.13 07:42buy0.01eurjpy160.45158.65160.802007.04.13 12:11160.570.000.000.001.01
314975032007.04.13 08:43buy0.04eurjpy160.06160.43160.982007.04.13 12:11160.590.000.000.0017.87
314932092007.04.13 08:24buy0.02eurjpy160.24158.62160.592007.04.13 12:10160.590.000.000.005.90
314416702007.04.13 02:50buy0.01eurusd1.35181.35371.35922007.04.13 11:541.35370.000.000.001.90
314339442007.04.13 01:49buy0.01eurjpy160.77158.97161.122007.04.13 07:13160.610.000.000.00-1.35
314513002007.04.13 04:10buy0.02eurjpy160.59158.97160.942007.04.13 07:13160.600.000.000.000.17
314611282007.04.13 05:34buy0.04eurjpy160.41158.97160.762007.04.13 07:13160.610.000.000.006.74
313827932007.04.12 20:15buy0.01eurusd1.34861.35131.35682007.04.13 01:431.35130.000.00-0.062.70
313751182007.04.12 19:06buy0.01eurjpy160.50160.74161.292007.04.13 01:35160.740.000.000.092.01
313854752007.04.12 20:37buy0.01usdjpy119.16117.36119.512007.04.13 01:29118.960.000.000.14-1.68
313706492007.04.12 18:25buy0.01usdchf1.21661.20381.22012007.04.13 01:291.21470.000.000.09-1.56
314268462007.04.13 01:23buy0.02usdchf1.21471.20371.21822007.04.13 01:291.21470.000.000.000.00
314116962007.04.13 00:23buy0.02usdjpy118.97117.35119.322007.04.13 01:28118.970.000.000.000.00
311727962007.04.11 19:27buy0.01usdjpy119.34117.54119.692007.04.12 20:10119.110.000.000.41-1.93
313133272007.04.12 13:00buy0.02usdjpy119.16117.54119.512007.04.12 20:09119.100.000.000.00-1.01
313245312007.04.12 13:51buy0.04usdjpy118.97117.53119.322007.04.12 20:09119.110.000.000.004.70
312137532007.04.12 01:36buy0.01eurchf1.64291.62491.64642007.04.12 16:171.64020.000.000.00-2.22
312832712007.04.12 09:45buy0.02eurchf1.64111.62491.64462007.04.12 16:171.64020.000.000.00-1.48
312180902007.04.12 01:45buy0.01usdchf1.22101.20821.22452007.04.12 16:171.21640.000.000.00-3.78
313204272007.04.12 13:38buy0.04eurchf1.63931.62491.64282007.04.12 16:171.64010.000.000.002.63
313320652007.04.12 14:21buy0.08eurchf1.63751.62491.64102007.04.12 16:171.64010.000.000.0017.10
312470552007.04.12 05:51buy0.01chfjpy97.9296.1298.272007.04.12 16:1797.810.000.000.00-0.93
313149302007.04.12 13:05buy0.02chfjpy97.7496.1298.092007.04.12 16:1797.810.000.000.001.18
312490842007.04.12 06:05buy0.02usdchf1.21921.20821.22272007.04.12 16:171.21630.000.000.00-4.77
313193252007.04.12 13:34buy0.04usdchf1.21741.20821.22092007.04.12 16:171.21620.000.000.00-3.95
313233852007.04.12 13:48buy0.08usdchf1.21561.20821.21912007.04.12 16:171.21630.000.000.004.60
312331572007.04.12 03:29buy0.01eurjpy160.80159.00161.152007.04.12 14:48160.520.000.000.00-2.35
312629862007.04.12 07:43buy0.02eurjpy160.62159.00160.972007.04.12 14:47160.510.000.000.00-1.85
313110692007.04.12 12:50buy0.04eurjpy160.44159.00160.792007.04.12 14:47160.520.000.000.002.69
313146212007.04.12 13:04buy0.08eurjpy160.26159.00160.612007.04.12 14:47160.530.000.000.0018.15
312249592007.04.12 02:23buy0.01eurusd1.34561.34881.35432007.04.12 14:451.34880.000.000.003.20
312060392007.04.12 01:02buy0.01chfjpy97.6097.8498.392007.04.12 05:5197.840.000.000.002.01
311634612007.04.11 18:15buy0.01eurjpy160.30158.50160.652007.04.12 01:42160.650.000.000.262.94
311800182007.04.11 20:41buy0.01eurusd1.34291.33011.34642007.04.12 01:421.34640.000.00-0.183.50
311738092007.04.11 19:39buy0.01usdchf1.22071.22331.22882007.04.12 01:061.22330.000.000.272.13
311587392007.04.11 18:02buy0.01eurchf1.63891.64401.64952007.04.12 01:051.64400.000.000.154.17
311630182007.04.11 18:14buy0.01chfjpy97.8296.0298.172007.04.12 00:5597.570.000.000.04-2.09
312012402007.04.12 00:39buy0.02chfjpy97.6396.0197.982007.04.12 00:5597.570.000.000.00-1.01
311055842007.04.11 11:12buy0.01usdchf1.22061.20781.22412007.04.11 18:141.22200.000.000.001.15
309531572007.04.10 13:56buy0.01eurusd1.34311.33031.34662007.04.11 18:141.34090.000.00-0.06-2.20
311374482007.04.11 14:56buy0.02usdchf1.21871.22141.22692007.04.11 18:141.22210.000.000.005.56
311615722007.04.11 18:11buy0.02eurusd1.34131.33031.34482007.04.11 18:141.34080.000.000.00-1.00
309397542007.04.10 12:38buy0.01chfjpy97.8996.0998.242007.04.11 18:1497.740.000.000.01-1.25
310248742007.04.11 01:48buy0.02chfjpy97.7196.0998.062007.04.11 18:1497.730.000.000.000.34
310483232007.04.11 04:58sell0.01eurjpy160.01161.81159.662007.04.11 18:14160.290.000.000.00-2.34
311212912007.04.11 13:20sell0.02eurjpy160.19161.81159.842007.04.11 18:14160.280.000.000.00-1.50
311229512007.04.11 13:26sell0.04eurjpy160.37161.81160.022007.04.11 18:14160.270.000.000.003.35
310497662007.04.11 05:16buy0.01usdjpy119.18119.40119.952007.04.11 14:23119.400.000.000.001.84
310845762007.04.11 08:12buy0.01eurchf1.63621.63841.64392007.04.11 13:531.63840.000.000.001.80
309895472007.04.10 19:12buy0.01usdchf1.21811.22041.22592007.04.11 10:591.22040.000.000.091.88
308797642007.04.10 05:56buy0.01eurchf1.63771.61971.64122007.04.11 07:131.63560.000.000.05-1.72
309154802007.04.10 09:42buy0.02eurchf1.63591.61971.63942007.04.11 07:131.63550.000.000.10-0.66
309568092007.04.10 14:16buy0.04eurchf1.63401.61961.63752007.04.11 07:121.63560.000.000.205.26
309396462007.04.10 12:37buy0.01eurjpy160.02158.22160.372007.04.11 04:32159.880.000.000.09-1.17
310198882007.04.11 01:18buy0.02eurjpy159.84158.22160.192007.04.11 04:31159.890.000.000.000.84
310247102007.04.11 01:47buy0.04eurjpy159.66158.22160.012007.04.11 04:31159.880.000.000.007.38
310162632007.04.11 00:52buy0.01usdjpy119.21117.41119.562007.04.11 04:31119.160.000.000.00-0.42
310233302007.04.11 01:38buy0.02usdjpy119.02117.40119.372007.04.11 04:30119.150.000.000.002.18
309386262007.04.10 12:28buy0.01usdjpy119.18117.38119.532007.04.11 00:17119.250.000.000.140.59
309500432007.04.10 13:35buy0.02usdjpy119.00117.38119.352007.04.11 00:17119.260.000.000.274.36
308786542007.04.10 05:51buy0.01usdchf1.22091.20811.22442007.04.10 17:151.21690.000.000.00-3.29
309157492007.04.10 09:43buy0.02usdchf1.21891.20791.22242007.04.10 17:151.21700.000.000.00-3.12
309358162007.04.10 12:18buy0.04usdchf1.21711.20791.22062007.04.10 17:151.21690.000.000.00-0.66
309597292007.04.10 14:39buy0.08usdchf1.21491.20751.21842007.04.10 17:151.21700.000.000.0013.80
305504832007.04.05 13:42buy0.01eurusd1.34301.33021.34652007.04.10 13:041.34300.000.00-0.180.00
308977142007.04.10 07:46buy0.02eurusd1.34121.34301.34852007.04.10 13:041.34300.000.000.003.60
308856712007.04.10 06:29buy0.01chfjpy97.6297.8098.352007.04.10 12:3797.800.000.000.001.51
308992122007.04.10 07:55buy0.01eurjpy159.76159.98160.532007.04.10 12:30159.980.000.000.001.85
307213052007.04.06 19:34buy0.01usdjpy119.34117.54119.692007.04.10 11:13119.250.000.000.28-0.75
308701272007.04.10 04:35buy0.02usdjpy119.03117.41119.382007.04.10 11:13119.240.000.000.003.52
307200792007.04.06 19:12buy0.01eurjpy159.66157.86160.012007.04.10 06:16159.810.000.000.181.26
307353962007.04.09 01:02buy0.02eurjpy159.48159.73160.282007.04.10 06:15159.820.000.000.175.71
305501942007.04.05 13:41buy0.01chfjpy97.7595.9598.102007.04.10 06:1597.580.000.000.03-1.43
307442362007.04.09 04:48buy0.02chfjpy97.5795.9597.922007.04.10 06:1597.590.000.000.030.33
306663702007.04.06 12:34buy0.02eurusd1.33811.32711.34162007.04.10 02:321.34160.000.00-0.247.00
307347242007.04.09 00:55buy0.04eurusd1.33631.32711.33982007.04.10 01:521.33980.000.00-0.2414.00
306896492007.04.06 13:40buy0.01eurchf1.63431.63661.64212007.04.09 14:111.63660.000.000.051.88
307134152007.04.06 18:00buy0.01usdchf1.22181.22401.22952007.04.09 14:071.22400.000.000.091.80
304198152007.04.04 19:04buy0.01eurchf1.63101.63351.63902007.04.06 13:121.63350.000.000.202.05
306433172007.04.06 07:26buy0.01eurjpy159.30159.48160.032007.04.06 12:48159.480.000.000.001.51
306408042007.04.06 06:49buy0.01usdchf1.21701.20421.22052007.04.06 12:331.22050.000.000.002.87
304879622007.04.05 08:59buy0.01usdjpy118.79116.99119.142007.04.06 12:13118.820.000.000.140.25
305452162007.04.05 13:27buy0.02usdjpy118.61116.99118.962007.04.06 12:13118.790.000.000.273.03
303600512007.04.04 10:32buy0.01usdchf1.21901.20621.22252007.04.06 06:381.21690.000.000.36-1.73
305378122007.04.05 13:14buy0.02usdchf1.21591.20491.21942007.04.06 06:381.21680.000.000.181.48
305008382007.04.05 10:40sell0.01eurjpy158.80160.60158.452007.04.06 06:38159.320.000.00-0.11-4.38
305445762007.04.05 13:26buy0.04usdchf1.21331.21591.22142007.04.06 06:381.21680.000.000.3611.51
305216842007.04.05 12:00sell0.02eurjpy158.99160.61158.642007.04.06 06:38159.320.000.00-0.22-5.56
305379772007.04.05 13:14sell0.04eurjpy159.21160.65158.862007.04.06 06:38159.310.000.00-0.45-3.37
305995612007.04.05 20:51sell0.08eurjpy159.40160.66159.052007.04.06 06:38159.300.000.00-0.906.73
304168622007.04.04 18:15buy0.01chfjpy97.3597.6598.202007.04.05 13:2997.650.000.000.042.53
304168462007.04.04 18:14buy0.01eurusd1.33701.32421.34052007.04.05 13:131.34050.000.00-0.183.50
304854442007.04.05 08:41buy0.01eurjpy158.77156.97159.122007.04.05 10:27158.750.000.000.00-0.17
304942752007.04.05 09:55buy0.02eurjpy158.59156.97158.942007.04.05 10:27158.760.000.000.002.86
304552802007.04.05 04:39sell0.01eurjpy158.58160.38158.232007.04.05 08:12158.770.000.000.00-1.60
304170492007.04.04 18:22buy0.01usdjpy118.75116.95119.102007.04.05 08:12118.790.000.000.410.34
304456592007.04.05 02:14buy0.02usdjpy118.57116.95118.922007.04.05 08:12118.800.000.000.003.87
304789322007.04.05 08:11sell0.02eurjpy158.77160.39158.422007.04.05 08:12158.780.000.000.00-0.17
303852952007.04.04 13:55buy0.01eurjpy158.63156.83158.982007.04.05 04:35158.620.000.000.26-0.08
304467892007.04.05 02:24buy0.02eurjpy158.45156.83158.802007.04.05 04:35158.600.000.000.002.52
301664892007.04.03 10:11buy0.01eurchf1.62781.63061.63612007.04.04 16:461.63060.000.000.052.30
303581092007.04.04 10:18sell0.01eurusd1.33601.34881.33252007.04.04 16:111.33650.000.000.00-0.50
303929802007.04.04 14:39sell0.02eurusd1.33781.34881.33432007.04.04 16:101.33640.000.000.002.80
303639342007.04.04 11:01buy0.01chfjpy97.5095.7097.852007.04.04 16:1097.260.000.000.00-2.02
303771772007.04.04 12:39buy0.02chfjpy97.3295.7097.672007.04.04 16:1097.250.000.000.00-1.18
303564182007.04.04 10:06sell0.01usdjpy118.91118.67118.122007.04.04 14:59118.670.000.000.002.02
303706122007.04.04 11:48buy0.01eurjpy158.71156.91159.062007.04.04 13:11158.650.000.000.00-0.51
303781592007.04.04 12:45buy0.02eurjpy158.53156.91158.882007.04.04 13:11158.630.000.000.001.68
301204172007.04.03 06:42buy0.01chfjpy97.2497.4297.972007.04.04 10:5997.420.000.000.011.51
303316862007.04.04 06:17buy0.01eurjpy158.42158.85159.402007.04.04 10:56158.850.000.000.003.62
303552342007.04.04 09:56buy0.01usdchf1.22051.20771.22402007.04.04 10:311.21830.000.000.00-1.81
303597782007.04.04 10:30buy0.02usdchf1.21871.20771.22222007.04.04 10:311.21840.000.000.00-0.49
302885362007.04.04 00:16buy0.01usdjpy118.85117.05119.202007.04.04 09:52118.850.000.000.000.00
303473962007.04.04 08:17buy0.02usdjpy118.66117.04119.012007.04.04 09:51118.840.000.000.003.03
302506472007.04.03 18:32buy0.01usdchf1.22221.20941.22572007.04.04 09:511.22040.000.000.09-1.47
302525952007.04.03 18:50sell0.01eurusd1.33321.34601.32972007.04.04 09:501.33510.000.000.05-1.90
303417862007.04.04 07:36buy0.02usdchf1.22041.20941.22392007.04.04 09:501.22050.000.000.000.16
303414032007.04.04 07:34sell0.02eurusd1.33501.34601.33152007.04.04 09:501.33500.000.000.000.00
302999002007.04.04 01:42buy0.01eurjpy158.31158.51159.062007.04.04 05:55158.510.000.000.001.68
302443252007.04.03 18:00buy0.01eurjpy158.51156.71158.862007.04.04 00:44158.310.000.000.09-1.68
302748812007.04.03 22:53buy0.02eurjpy158.32156.70158.672007.04.04 00:43158.290.000.000.00-0.50
302894312007.04.04 00:25buy0.04eurjpy158.14156.70158.492007.04.04 00:43158.310.000.000.005.72
302601062007.04.03 19:52buy0.01usdjpy118.96117.16119.312007.04.03 23:40118.900.000.000.14-0.50
302798282007.04.03 23:31buy0.02usdjpy118.77117.15119.122007.04.03 23:40118.920.000.000.002.52
301623462007.04.03 09:44buy0.01usdjpy118.59118.80119.352007.04.03 18:15118.800.000.000.001.77
301474612007.04.03 08:35buy0.01usdchf1.21731.22201.22752007.04.03 18:151.22200.000.000.003.85
300403162007.04.02 18:05buy0.01eurusd1.33681.32401.34032007.04.03 17:361.33470.000.00-0.06-2.10
302375792007.04.03 17:35buy0.02eurusd1.33501.32401.33852007.04.03 17:361.33490.000.000.00-0.20
301426552007.04.03 08:05buy0.01eurjpy158.40158.62159.172007.04.03 13:57158.620.000.000.001.86
300402032007.04.02 18:04buy0.01eurchf1.62351.62731.63282007.04.03 09:301.62730.000.000.053.11
301129322007.04.03 06:15buy0.01usdjpy118.21118.46119.012007.04.03 07:49118.460.000.000.002.11
300421192007.04.02 18:18sell0.01usdchf1.21451.22731.21102007.04.03 07:221.21530.000.00-0.09-0.66
301079062007.04.03 05:52sell0.02usdchf1.21631.22731.21282007.04.03 07:221.21540.000.000.001.48
299532092007.04.02 09:22buy0.01chfjpy96.9797.1697.712007.04.03 06:4197.160.000.000.011.60
300922332007.04.03 04:21buy0.01eurjpy157.59157.80158.352007.04.03 05:39157.800.000.000.001.78
300409792007.04.02 18:10buy0.01usdjpy117.75118.08118.632007.04.03 05:39118.080.000.000.142.79
300398902007.04.02 18:01buy0.01eurjpy157.42157.60158.152007.04.03 04:08157.600.000.000.091.53
299842622007.04.02 12:53buy0.01eurchf1.62361.60561.62712007.04.02 15:421.62360.000.000.000.00
300031742007.04.02 14:15buy0.02eurchf1.62181.60561.62532007.04.02 15:401.62360.000.000.002.96
299565762007.04.02 09:54buy0.01usdjpy117.81116.01118.162007.04.02 15:00117.810.000.000.000.00
300010962007.04.02 14:07buy0.02usdjpy117.63116.01117.982007.04.02 14:59117.780.000.000.002.55
299898022007.04.02 13:19buy0.01eurjpy157.45155.65157.802007.04.02 14:59157.520.000.000.000.60
300034552007.04.02 14:16buy0.02eurjpy157.26155.64157.612007.04.02 14:59157.510.000.000.004.24
299095052007.04.02 04:42buy0.01usdchf1.21531.20251.21882007.04.02 14:591.21320.000.000.00-1.73
299712492007.04.02 11:50buy0.02usdchf1.21341.20241.21692007.04.02 14:591.21330.000.000.00-0.16
299683262007.04.02 11:38sell0.01eurusd1.33591.34871.33242007.04.02 14:331.33620.000.000.00-0.30
299893722007.04.02 13:16sell0.02eurusd1.33781.34881.33432007.04.02 14:331.33630.000.000.003.00
299505072007.04.02 08:59buy0.01eurjpy157.31155.51157.662007.04.02 12:20157.380.000.000.000.59
299624242007.04.02 10:40buy0.02eurjpy157.13155.51157.482007.04.02 12:20157.380.000.000.004.25
298719152007.04.02 00:03buy0.01eurchf1.62291.60491.62642007.04.02 12:131.62230.000.000.00-0.49
299575812007.04.02 09:59buy0.02eurchf1.62111.60491.62462007.04.02 12:131.62220.000.000.001.81
298620672007.04.01 23:01buy0.01chfjpy96.9695.1697.312007.04.02 09:1396.950.000.000.00-0.08
299265882007.04.02 06:43buy0.02chfjpy96.7795.1597.122007.04.02 09:1396.960.000.000.003.22
298902212007.04.02 01:42buy0.01eurjpy157.19155.39157.542007.04.02 08:01157.200.000.000.000.09
299263382007.04.02 06:43buy0.02eurjpy157.01155.39157.362007.04.02 08:00157.190.000.000.003.05
298984982007.04.02 03:03buy0.01usdjpy117.89116.09118.242007.04.02 07:59117.780.000.000.00-0.93
299089912007.04.02 04:39buy0.02usdjpy117.71116.09118.062007.04.02 07:59117.790.000.000.001.36
298369042007.03.30 18:32sell0.01usdchf1.21341.22621.20992007.04.02 03:561.21580.000.00-0.09-1.97
298415962007.03.30 18:57sell0.02usdchf1.21521.22621.21172007.04.02 03:551.21590.000.00-0.19-1.15
298795762007.04.02 00:32sell0.04usdchf1.21701.22621.21352007.04.02 03:531.21560.000.000.004.61
298430382007.03.30 19:03buy0.01eurusd1.33561.32281.33912007.04.02 03:501.33530.000.00-0.06-0.30
298794652007.04.02 00:32buy0.02eurusd1.33371.32271.33722007.04.02 03:501.33540.000.000.003.40
298484542007.03.30 19:49buy0.01usdjpy117.89116.09118.242007.04.01 22:45117.730.000.000.14-1.36
298504952007.04.01 22:00buy0.02usdjpy117.53115.91117.882007.04.01 22:45117.720.000.000.003.23
298338982007.03.30 18:16buy0.01chfjpy97.0595.2597.402007.04.01 22:4596.920.000.000.01-1.10
298546342007.04.01 22:07buy0.02chfjpy96.8695.2497.212007.04.01 22:4596.930.000.000.001.19
298354772007.03.30 18:27buy0.01eurjpy157.41155.61157.762007.04.01 22:40157.280.000.000.09-1.11
298509782007.04.01 22:00buy0.02eurjpy157.19155.57157.542007.04.01 22:40157.290.000.000.001.70
297466452007.03.30 13:09buy0.01eurchf1.62591.60791.62942007.03.30 15:561.62140.000.000.00-3.71
297755372007.03.30 15:14buy0.02eurchf1.62391.60771.62742007.03.30 15:561.62180.000.000.00-3.46
297894992007.03.30 15:29buy0.04eurchf1.62181.60741.62532007.03.30 15:551.62220.000.000.001.32
297987062007.03.30 15:48buy0.08eurchf1.61991.60731.62342007.03.30 15:551.62220.000.000.0015.17
297328422007.03.30 12:30buy0.01eurjpy157.37155.57157.722007.03.30 15:25157.230.000.000.00-1.19
297706412007.03.30 15:00buy0.02eurjpy157.19155.57157.542007.03.30 15:25157.240.000.000.000.85
296896352007.03.30 07:08buy0.01chfjpy96.8595.0597.202007.03.30 15:2496.900.000.000.000.42
297753032007.03.30 15:14buy0.04eurjpy157.01155.57157.362007.03.30 15:24157.250.000.000.008.15
297736302007.03.30 15:09buy0.02chfjpy96.6695.0497.012007.03.30 15:2496.860.000.000.003.39
297500672007.03.30 13:35buy0.01usdchf1.22031.22231.22782007.03.30 14:201.22230.000.000.001.64
296771142007.03.30 04:52sell0.01usdjpy117.80119.60117.452007.03.30 13:50118.190.000.000.00-3.30
296938392007.03.30 07:33sell0.02usdjpy117.98119.60117.632007.03.30 13:50118.190.000.000.00-3.55
297343422007.03.30 12:35sell0.04usdjpy118.17119.61117.822007.03.30 13:50118.180.000.000.00-0.34
297472522007.03.30 13:12sell0.08usdjpy118.36119.62118.012007.03.30 13:50118.180.000.000.0012.18
296041262007.03.29 14:38buy0.01eurusd1.33341.31541.33692007.03.30 13:251.33180.000.00-0.06-1.60
296999052007.03.30 07:56buy0.02eurusd1.33161.32061.33512007.03.30 13:251.33190.000.000.000.60
297349392007.03.30 12:39buy0.04eurusd1.32951.32031.33302007.03.30 13:251.33180.000.000.009.20
296865012007.03.30 06:41buy0.01eurchf1.62371.62561.63112007.03.30 12:571.62560.000.000.001.56
297150472007.03.30 09:58buy0.01usdchf1.22001.20721.22352007.03.30 12:391.22350.000.000.002.86
297135372007.03.30 09:38buy0.01eurjpy157.25155.45157.602007.03.30 12:27157.270.000.000.000.17
297184702007.03.30 10:35buy0.02eurjpy157.07157.27157.822007.03.30 12:27157.270.000.000.003.39
296793662007.03.30 05:21buy0.01eurjpy157.29155.49157.642007.03.30 08:23157.330.000.000.000.34
296801852007.03.30 05:34buy0.02eurjpy157.10157.32157.872007.03.30 08:23157.320.000.000.003.72
296648452007.03.30 02:28buy0.01eurjpy156.76157.07157.622007.03.30 04:03157.070.000.000.002.63
296262822007.03.29 18:11buy0.01eurjpy157.30155.50157.652007.03.30 00:56157.330.000.000.090.25
296533492007.03.30 00:53buy0.02eurjpy157.12155.50157.472007.03.30 00:56157.340.000.000.003.73
295638582007.03.29 08:51buy0.01eurjpy156.52154.72156.872007.03.29 12:31156.870.000.000.002.97
295189112007.03.29 01:33buy0.01eurusd1.33071.33421.33972007.03.29 12:231.33420.000.000.003.50
295383432007.03.29 05:30sell0.01usdjpy117.14118.94116.792007.03.29 08:35117.400.000.000.00-2.21
295453572007.03.29 06:36sell0.02usdjpy117.33118.95116.982007.03.29 08:35117.390.000.000.00-1.02
295590262007.03.29 08:09sell0.04usdjpy117.51118.95117.162007.03.29 08:35117.390.000.000.004.09
295451622007.03.29 06:35buy0.01eurjpy156.27156.52157.072007.03.29 08:10156.520.000.000.002.13
295337622007.03.29 04:17buy0.01eurjpy156.17154.37156.522007.03.29 06:08156.160.000.000.00-0.08
295389252007.03.29 05:35buy0.02eurjpy155.98154.36156.332007.03.29 06:08156.160.000.000.003.07
294561712007.03.28 15:12sell0.01eurjpy155.82155.64155.092007.03.28 21:13155.640.000.00-0.341.54
294284572007.03.28 12:40buy0.01eurjpy156.20154.40156.552007.03.28 15:07155.810.000.000.00-3.35
294381712007.03.28 13:53buy0.02eurjpy156.00154.38156.352007.03.28 15:07155.800.000.000.00-3.43
294474482007.03.28 14:35buy0.04eurjpy155.82154.38156.172007.03.28 15:07155.810.000.000.00-0.35
294488852007.03.28 14:41buy0.08eurjpy155.64154.38155.992007.03.28 15:06155.800.000.000.0010.98
294132822007.03.28 10:53sell0.01eurjpy156.41156.18155.632007.03.28 12:39156.180.000.000.001.96
293556542007.03.28 01:21buy0.01eurusd1.33501.31701.33852007.03.28 11:431.33510.000.000.000.10
293985682007.03.28 08:35buy0.02eurusd1.33321.31701.33672007.03.28 11:431.33500.000.000.003.60
294064942007.03.28 09:52sell0.01eurjpy156.62156.39155.842007.03.28 10:43156.390.000.000.001.97
293586512007.03.28 01:34buy0.01eurjpy156.85155.05157.202007.03.28 09:42156.610.000.000.00-2.05
293923062007.03.28 07:42buy0.02eurjpy156.61154.99156.962007.03.28 09:42156.600.000.000.00-0.17
293985752007.03.28 08:35buy0.04eurjpy156.42154.98156.772007.03.28 09:41156.600.000.000.006.13
293598432007.03.28 01:51buy0.02eurjpy156.67155.05157.022007.03.28 07:38156.560.000.000.00-1.87
293719882007.03.28 04:38buy0.04eurjpy156.48155.04156.832007.03.28 07:28156.660.000.000.006.14
293280712007.03.27 17:37sell0.01eurjpy157.38156.91156.362007.03.28 01:29156.910.000.00-0.113.99
292552032007.03.27 05:43buy0.01eurusd1.33291.33521.34072007.03.27 14:341.33520.000.000.002.30
291735802007.03.26 08:31buy0.01eurusd1.32721.30921.33072007.03.26 14:001.33070.000.000.003.50
291721242007.03.26 08:01buy0.01eurjpy156.77157.03157.582007.03.26 12:12157.030.000.000.002.19
291326712007.03.25 10:20balanceDeposit1 000.00
  0.00 0.00 22.89 1 005.49
Closed P/L: 1 028.38
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
328035272007.04.25 08:04buy0.02eurchf1.64171.62371.6452 1.64200.000.000.000.49
328043632007.04.25 08:14buy0.02chfjpy98.5196.7198.86 98.540.000.000.000.51
328090862007.04.25 08:52buy0.02eurjpy161.70159.90162.05 161.870.000.000.002.87
  0.00 0.00 0.00 3.87
 Floating P/L: 3.87
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 028.38 Floating P/L: 3.87 Margin: 30.00
Balance: 2 028.38 Equity: 2 032.25 Free Margin: 2 002.25
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 712.45 Gross Loss: 684.07 Total Net Profit: 1 028.38
Profit Factor: 2.50 Expected Payoff: 2.43  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 77.50 (4.00%) Relative Drawdown: 4.00% (77.50)
 
Total Trades: 423 Short Positions (won %): 51 (45.10%) Long Positions (won %): 372 (60.48%)
Profit Trades (% of total): 248 (58.63%) Loss trades (% of total): 175 (41.37%)
Largest profit trade: 124.83 loss trade: -24.25
Average profit trade: 6.91 loss trade: -3.91
Maximum consecutive wins ($): 13 (35.01) consecutive losses ($): 6 (-27.64)
Maximal consecutive profit (count): 146.69 (3) consecutive loss (count): -77.50 (4)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2