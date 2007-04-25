|Account:
|Name:
|Currency: USD
|2007 April 25, 17:06
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|32804115
|2007.04.25 08:11
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2030
|1.1902
|1.2065
|2007.04.25 15:59
|1.2027
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|32846899
|2007.04.25 14:12
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2012
|1.1902
|1.2047
|2007.04.25 15:59
|1.2028
|0.00
|0.00
|0.00
|5.32
|32838584
|2007.04.25 13:27
|buy
|0.02
|usdjpy
|118.72
|116.92
|119.07
|2007.04.25 15:58
|118.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.85
|32845726
|2007.04.25 14:06
|buy
|0.04
|usdjpy
|118.53
|116.91
|118.88
|2007.04.25 15:58
|118.59
|0.00
|0.00
|0.00
|2.02
|32809839
|2007.04.25 09:01
|buy
|0.02
|usdjpy
|118.54
|118.73
|119.28
|2007.04.25 12:49
|118.73
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|32827513
|2007.04.25 12:30
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3650
|1.3522
|1.3685
|2007.04.25 12:40
|1.3629
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|32830096
|2007.04.25 12:39
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3632
|1.3522
|1.3667
|2007.04.25 12:39
|1.3630
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|32726149
|2007.04.24 18:01
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3623
|1.3648
|1.3703
|2007.04.25 10:59
|1.3648
|0.00
|0.00
|-0.12
|5.00
|32733080
|2007.04.24 19:38
|buy
|0.02
|eurjpy
|161.61
|159.81
|161.96
|2007.04.25 07:36
|161.57
|0.00
|0.00
|0.17
|-0.68
|32760020
|2007.04.25 00:37
|buy
|0.04
|eurjpy
|161.43
|159.81
|161.78
|2007.04.25 07:36
|161.58
|0.00
|0.00
|0.00
|5.07
|32733232
|2007.04.24 19:42
|buy
|0.02
|usdjpy
|118.59
|116.79
|118.94
|2007.04.25 07:34
|118.46
|0.00
|0.00
|0.27
|-2.19
|32763810
|2007.04.25 01:04
|buy
|0.04
|usdjpy
|118.41
|116.79
|118.76
|2007.04.25 07:34
|118.47
|0.00
|0.00
|0.00
|2.03
|32592190
|2007.04.23 21:32
|sell
|0.02
|chfjpy
|98.01
|99.81
|97.66
|2007.04.25 07:34
|98.45
|0.00
|0.00
|-0.07
|-7.42
|32659655
|2007.04.24 09:05
|sell
|0.04
|chfjpy
|98.20
|99.82
|97.85
|2007.04.25 07:33
|98.44
|0.00
|0.00
|-0.13
|-8.10
|32664319
|2007.04.24 09:51
|sell
|0.08
|chfjpy
|98.39
|99.83
|98.04
|2007.04.25 07:33
|98.45
|0.00
|0.00
|-0.27
|-4.05
|32722575
|2007.04.24 16:55
|sell
|0.16
|chfjpy
|98.58
|99.84
|98.23
|2007.04.25 07:33
|98.44
|0.00
|0.00
|-0.54
|18.90
|32592748
|2007.04.23 21:44
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6422
|1.6242
|1.6457
|2007.04.25 07:17
|1.6410
|0.00
|0.00
|0.10
|-2.00
|32615646
|2007.04.24 01:49
|buy
|0.04
|eurchf
|1.6404
|1.6242
|1.6439
|2007.04.25 07:17
|1.6411
|0.00
|0.00
|0.20
|2.33
|32655320
|2007.04.24 08:07
|buy
|0.08
|eurchf
|1.6386
|1.6242
|1.6421
|2007.04.25 07:17
|1.6411
|0.00
|0.00
|0.40
|16.63
|32580379
|2007.04.23 18:05
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2086
|1.1958
|1.2121
|2007.04.25 07:17
|1.2027
|0.00
|0.00
|0.36
|-9.81
|32670293
|2007.04.24 10:23
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2067
|1.1957
|1.2102
|2007.04.25 07:17
|1.2026
|0.00
|0.00
|0.36
|-13.64
|32696351
|2007.04.24 14:01
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2043
|1.1951
|1.2078
|2007.04.25 07:17
|1.2024
|0.00
|0.00
|0.71
|-12.64
|32702503
|2007.04.24 14:22
|buy
|0.16
|usdchf
|1.2025
|1.1951
|1.2060
|2007.04.25 07:16
|1.2025
|0.00
|0.00
|1.42
|0.00
|32788558
|2007.04.25 06:22
|buy
|0.32
|usdchf
|1.2006
|1.1950
|1.2041
|2007.04.25 07:16
|1.2024
|0.00
|0.00
|0.00
|47.90
|32680915
|2007.04.24 11:43
|buy
|0.02
|eurjpy
|161.44
|159.64
|161.79
|2007.04.24 19:34
|161.59
|0.00
|0.00
|0.00
|2.53
|32689423
|2007.04.24 13:07
|buy
|0.04
|eurjpy
|161.26
|161.58
|162.13
|2007.04.24 19:34
|161.58
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|32678509
|2007.04.24 11:23
|buy
|0.02
|usdjpy
|118.80
|117.00
|119.15
|2007.04.24 19:30
|118.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.71
|32696004
|2007.04.24 14:01
|buy
|0.04
|usdjpy
|118.56
|116.94
|118.91
|2007.04.24 19:30
|118.59
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|32703528
|2007.04.24 14:23
|buy
|0.08
|usdjpy
|118.38
|118.58
|119.13
|2007.04.24 19:30
|118.58
|0.00
|0.00
|0.00
|13.49
|32581072
|2007.04.23 18:20
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3576
|1.3448
|1.3611
|2007.04.24 11:40
|1.3576
|0.00
|0.00
|-0.12
|0.00
|32616481
|2007.04.24 01:56
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3558
|1.3577
|1.3632
|2007.04.24 11:40
|1.3577
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|32640465
|2007.04.24 05:09
|buy
|0.02
|usdjpy
|118.54
|118.82
|119.37
|2007.04.24 10:16
|118.82
|0.00
|0.00
|0.00
|4.71
|32656248
|2007.04.24 08:25
|buy
|0.02
|eurjpy
|160.73
|161.22
|161.77
|2007.04.24 10:15
|161.22
|0.00
|0.00
|0.00
|8.24
|32632885
|2007.04.24 03:41
|buy
|0.02
|eurjpy
|160.64
|160.82
|161.37
|2007.04.24 07:41
|160.82
|0.00
|0.00
|0.00
|3.04
|32579902
|2007.04.23 18:00
|buy
|0.02
|usdjpy
|118.52
|116.72
|118.87
|2007.04.24 04:35
|118.55
|0.00
|0.00
|0.27
|0.51
|32610556
|2007.04.24 01:26
|buy
|0.04
|usdjpy
|118.33
|116.71
|118.68
|2007.04.24 04:35
|118.57
|0.00
|0.00
|0.00
|8.10
|32580072
|2007.04.23 18:02
|buy
|0.02
|eurjpy
|160.89
|159.09
|161.24
|2007.04.24 03:13
|160.53
|0.00
|0.00
|0.17
|-6.09
|32607065
|2007.04.24 00:54
|buy
|0.04
|eurjpy
|160.70
|159.08
|161.05
|2007.04.24 03:13
|160.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.08
|32613778
|2007.04.24 01:36
|buy
|0.08
|eurjpy
|160.51
|159.07
|160.86
|2007.04.24 03:13
|160.51
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|32619245
|2007.04.24 02:08
|buy
|0.16
|eurjpy
|160.32
|159.06
|160.67
|2007.04.24 03:12
|160.52
|0.00
|0.00
|0.00
|27.03
|32389919
|2007.04.20 08:51
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6425
|1.6245
|1.6460
|2007.04.23 21:38
|1.6420
|0.00
|0.00
|0.20
|-0.82
|32479828
|2007.04.23 04:29
|buy
|0.04
|eurchf
|1.6407
|1.6245
|1.6442
|2007.04.23 21:34
|1.6419
|0.00
|0.00
|0.20
|3.97
|32441558
|2007.04.20 18:33
|buy
|0.02
|chfjpy
|98.42
|96.62
|98.77
|2007.04.23 21:32
|97.96
|0.00
|0.00
|0.06
|-7.77
|32475476
|2007.04.23 03:49
|buy
|0.04
|chfjpy
|98.23
|96.61
|98.58
|2007.04.23 21:32
|98.08
|0.00
|0.00
|0.06
|-5.06
|32485112
|2007.04.23 05:21
|buy
|0.08
|chfjpy
|98.05
|96.61
|98.40
|2007.04.23 21:32
|98.11
|0.00
|0.00
|0.12
|4.04
|32457217
|2007.04.23 00:09
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2064
|1.2192
|1.2029
|2007.04.23 15:04
|1.2100
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.95
|32503878
|2007.04.23 07:58
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2082
|1.2192
|1.2047
|2007.04.23 15:04
|1.2099
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.62
|32512987
|2007.04.23 09:05
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2100
|1.2192
|1.2065
|2007.04.23 15:04
|1.2100
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|32535372
|2007.04.23 11:41
|sell
|0.16
|usdchf
|1.2118
|1.2192
|1.2083
|2007.04.23 15:04
|1.2099
|0.00
|0.00
|0.00
|25.13
|32457350
|2007.04.23 00:09
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3601
|1.3473
|1.3636
|2007.04.23 14:59
|1.3564
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.40
|32489584
|2007.04.23 05:54
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3583
|1.3473
|1.3618
|2007.04.23 14:58
|1.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|32507727
|2007.04.23 08:24
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3565
|1.3473
|1.3600
|2007.04.23 14:57
|1.3567
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|32550812
|2007.04.23 13:31
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3546
|1.3472
|1.3581
|2007.04.23 14:55
|1.3566
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|32534925
|2007.04.23 11:40
|buy
|0.02
|usdjpy
|118.72
|118.90
|119.45
|2007.04.23 13:56
|118.90
|0.00
|0.00
|0.00
|3.03
|32543399
|2007.04.23 12:31
|buy
|0.02
|eurjpy
|160.93
|161.23
|161.78
|2007.04.23 13:56
|161.23
|0.00
|0.00
|0.00
|5.04
|32441896
|2007.04.20 18:41
|buy
|0.02
|usdjpy
|118.76
|116.96
|119.11
|2007.04.23 11:29
|118.67
|0.00
|0.00
|0.27
|-1.52
|32475877
|2007.04.23 03:49
|buy
|0.04
|usdjpy
|118.58
|116.96
|118.93
|2007.04.23 11:29
|118.66
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|32483136
|2007.04.23 05:02
|buy
|0.08
|usdjpy
|118.39
|118.66
|119.21
|2007.04.23 11:29
|118.66
|0.00
|0.00
|0.00
|18.20
|32459869
|2007.04.23 00:32
|buy
|0.02
|eurjpy
|161.70
|159.90
|162.05
|2007.04.23 11:15
|160.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.81
|32469412
|2007.04.23 02:38
|buy
|0.04
|eurjpy
|161.51
|159.89
|161.86
|2007.04.23 11:15
|160.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.87
|32474491
|2007.04.23 03:41
|buy
|0.08
|eurjpy
|161.32
|159.88
|161.67
|2007.04.23 11:15
|160.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.25
|32475719
|2007.04.23 03:49
|buy
|0.16
|eurjpy
|161.11
|159.85
|161.46
|2007.04.23 11:14
|160.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.57
|32484334
|2007.04.23 05:14
|buy
|0.32
|eurjpy
|160.93
|159.85
|161.28
|2007.04.23 11:14
|160.96
|0.00
|0.00
|0.00
|8.08
|32486771
|2007.04.23 05:32
|buy
|0.64
|eurjpy
|160.75
|159.85
|161.10
|2007.04.23 11:14
|160.97
|0.00
|0.00
|0.00
|118.57
|32444637
|2007.04.20 19:27
|buy
|0.02
|eurjpy
|161.52
|161.70
|162.25
|2007.04.23 00:18
|161.70
|0.00
|0.00
|0.17
|3.03
|32398255
|2007.04.20 09:57
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3610
|1.3482
|1.3645
|2007.04.23 00:09
|1.3601
|0.00
|0.00
|-0.12
|-1.80
|32419556
|2007.04.20 13:36
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3592
|1.3482
|1.3627
|2007.04.23 00:09
|1.3598
|0.00
|0.00
|-0.24
|2.40
|32311309
|2007.04.19 20:08
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2050
|1.2178
|1.2015
|2007.04.20 17:34
|1.2075
|0.00
|0.00
|-0.19
|-4.14
|32378313
|2007.04.20 07:44
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2068
|1.2178
|1.2033
|2007.04.20 17:34
|1.2073
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.66
|32416744
|2007.04.20 13:18
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2087
|1.2179
|1.2052
|2007.04.20 17:33
|1.2072
|0.00
|0.00
|0.00
|9.94
|32369510
|2007.04.20 06:31
|buy
|0.02
|chfjpy
|98.61
|96.81
|98.96
|2007.04.20 17:32
|98.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|32377965
|2007.04.20 07:43
|buy
|0.04
|chfjpy
|98.38
|96.76
|98.73
|2007.04.20 17:32
|98.43
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|32345309
|2007.04.20 02:00
|buy
|0.02
|usdjpy
|118.63
|118.85
|119.40
|2007.04.20 13:53
|118.85
|0.00
|0.00
|0.00
|3.70
|32373605
|2007.04.20 07:09
|buy
|0.02
|eurjpy
|161.70
|159.90
|162.05
|2007.04.20 13:28
|161.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.85
|32387592
|2007.04.20 08:44
|buy
|0.04
|eurjpy
|161.51
|159.89
|161.86
|2007.04.20 13:28
|161.58
|0.00
|0.00
|0.00
|2.36
|32403479
|2007.04.20 11:09
|buy
|0.08
|eurjpy
|161.32
|161.50
|162.05
|2007.04.20 13:27
|161.59
|0.00
|0.00
|0.00
|18.17
|32311373
|2007.04.19 20:08
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6399
|1.6422
|1.6477
|2007.04.20 08:42
|1.6422
|0.00
|0.00
|0.10
|3.81
|32345695
|2007.04.20 02:05
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3618
|1.3746
|1.3583
|2007.04.20 07:14
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|32365980
|2007.04.20 06:14
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3636
|1.3746
|1.3601
|2007.04.20 07:14
|1.3625
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|32350520
|2007.04.20 03:08
|sell
|0.02
|eurjpy
|161.53
|163.33
|161.18
|2007.04.20 07:00
|161.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.54
|32363828
|2007.04.20 06:11
|sell
|0.04
|eurjpy
|161.71
|163.33
|161.36
|2007.04.20 07:00
|161.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.34
|32367542
|2007.04.20 06:19
|sell
|0.08
|eurjpy
|161.90
|163.34
|161.55
|2007.04.20 07:00
|161.74
|0.00
|0.00
|0.00
|10.79
|32309195
|2007.04.19 19:33
|buy
|0.02
|chfjpy
|98.27
|98.53
|99.08
|2007.04.20 06:21
|98.53
|0.00
|0.00
|0.03
|4.38
|32343939
|2007.04.20 01:42
|buy
|0.02
|eurjpy
|161.57
|159.77
|161.92
|2007.04.20 02:50
|161.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.35
|32347135
|2007.04.20 02:20
|buy
|0.04
|eurjpy
|161.39
|159.77
|161.74
|2007.04.20 02:50
|161.50
|0.00
|0.00
|0.00
|3.70
|32309480
|2007.04.19 19:40
|buy
|0.02
|usdjpy
|118.39
|118.65
|119.20
|2007.04.20 01:00
|118.65
|0.00
|0.00
|0.27
|4.38
|32309628
|2007.04.19 19:43
|buy
|0.02
|eurjpy
|161.11
|161.62
|162.17
|2007.04.20 01:00
|161.62
|0.00
|0.00
|0.17
|8.60
|32267769
|2007.04.19 13:08
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3589
|1.3617
|1.3672
|2007.04.20 00:58
|1.3617
|0.00
|0.00
|-0.12
|5.60
|32224531
|2007.04.19 08:07
|buy
|0.02
|chfjpy
|98.07
|98.27
|98.82
|2007.04.19 14:39
|98.27
|0.00
|0.00
|0.00
|3.38
|32232193
|2007.04.19 08:59
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6344
|1.6374
|1.6429
|2007.04.19 14:14
|1.6374
|0.00
|0.00
|0.00
|4.98
|32253512
|2007.04.19 11:42
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2024
|1.2046
|1.2101
|2007.04.19 14:05
|1.2046
|0.00
|0.00
|0.00
|3.65
|32227293
|2007.04.19 08:20
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.86
|118.20
|118.75
|2007.04.19 13:55
|118.20
|0.00
|0.00
|0.00
|5.75
|32219446
|2007.04.19 07:42
|buy
|0.02
|eurjpy
|160.23
|158.43
|160.58
|2007.04.19 09:28
|160.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|32224747
|2007.04.19 08:09
|buy
|0.04
|eurjpy
|160.01
|158.39
|160.36
|2007.04.19 09:28
|160.26
|0.00
|0.00
|0.00
|8.48
|32219440
|2007.04.19 07:42
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2037
|1.1909
|1.2072
|2007.04.19 09:28
|1.2022
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|32234606
|2007.04.19 09:16
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2019
|1.1909
|1.2054
|2007.04.19 09:28
|1.2022
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|32130615
|2007.04.18 21:32
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6385
|1.6205
|1.6420
|2007.04.19 07:03
|1.6344
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.82
|32181910
|2007.04.19 05:05
|buy
|0.02
|eurjpy
|160.16
|158.36
|160.51
|2007.04.19 07:03
|160.38
|0.00
|0.00
|0.00
|3.72
|32199034
|2007.04.19 06:39
|buy
|0.08
|eurjpy
|159.77
|160.13
|160.68
|2007.04.19 07:03
|160.39
|0.00
|0.00
|0.00
|41.99
|32153685
|2007.04.19 02:16
|buy
|0.04
|eurchf
|1.6367
|1.6205
|1.6402
|2007.04.19 07:03
|1.6345
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.31
|32166164
|2007.04.19 03:39
|buy
|0.08
|eurchf
|1.6349
|1.6205
|1.6384
|2007.04.19 07:03
|1.6344
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.32
|32129432
|2007.04.18 21:15
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2040
|1.1912
|1.2075
|2007.04.19 07:03
|1.2035
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.83
|32165950
|2007.04.19 03:39
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2022
|1.1912
|1.2057
|2007.04.19 07:03
|1.2032
|0.00
|0.00
|0.00
|3.32
|32127685
|2007.04.18 21:03
|buy
|0.02
|chfjpy
|98.59
|96.79
|98.94
|2007.04.19 07:03
|98.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.47
|32194451
|2007.04.19 06:19
|buy
|0.04
|eurjpy
|159.98
|158.36
|160.33
|2007.04.19 07:03
|160.33
|0.00
|0.00
|0.00
|11.85
|32139637
|2007.04.18 23:58
|buy
|0.04
|chfjpy
|98.41
|96.79
|98.76
|2007.04.19 07:02
|98.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.18
|32195114
|2007.04.19 06:21
|buy
|0.16
|eurchf
|1.6331
|1.6205
|1.6366
|2007.04.19 07:02
|1.6338
|0.00
|0.00
|0.00
|9.31
|32159091
|2007.04.19 02:44
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3581
|1.3453
|1.3616
|2007.04.19 07:02
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|32203266
|2007.04.19 06:46
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3563
|1.3453
|1.3598
|2007.04.19 07:02
|1.3577
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|32154215
|2007.04.19 02:21
|buy
|0.08
|chfjpy
|98.22
|96.78
|98.57
|2007.04.19 07:02
|98.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.20
|32158392
|2007.04.19 02:42
|buy
|0.16
|chfjpy
|98.03
|96.77
|98.38
|2007.04.19 07:02
|98.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.06
|32203575
|2007.04.19 06:47
|buy
|0.32
|chfjpy
|97.85
|96.77
|98.20
|2007.04.19 07:02
|97.99
|0.00
|0.00
|0.00
|37.98
|32113472
|2007.04.18 19:15
|buy
|0.02
|usdjpy
|118.62
|116.82
|118.97
|2007.04.19 07:02
|117.94
|0.00
|0.00
|0.81
|-11.53
|32131608
|2007.04.18 21:46
|buy
|0.04
|usdjpy
|118.44
|116.82
|118.79
|2007.04.19 07:02
|117.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.30
|32141387
|2007.04.19 00:13
|buy
|0.08
|usdjpy
|118.25
|116.81
|118.60
|2007.04.19 07:02
|117.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.03
|32157219
|2007.04.19 02:40
|buy
|0.16
|usdjpy
|118.07
|116.81
|118.42
|2007.04.19 07:02
|117.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.92
|32166057
|2007.04.19 03:39
|buy
|0.32
|usdjpy
|117.88
|116.80
|118.23
|2007.04.19 07:02
|117.94
|0.00
|0.00
|0.00
|16.28
|32198749
|2007.04.19 06:39
|buy
|0.64
|usdjpy
|117.69
|116.79
|118.04
|2007.04.19 07:02
|117.92
|0.00
|0.00
|0.00
|124.83
|32123784
|2007.04.18 20:33
|sell
|0.02
|eurjpy
|161.44
|161.07
|160.52
|2007.04.19 00:18
|161.07
|0.00
|0.00
|-0.67
|6.25
|31655524
|2007.04.16 00:05
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6459
|1.6279
|1.6494
|2007.04.18 21:13
|1.6383
|0.00
|0.00
|0.25
|-6.31
|31698954
|2007.04.16 07:47
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6441
|1.6279
|1.6476
|2007.04.18 21:12
|1.6384
|0.00
|0.00
|0.50
|-9.47
|31823067
|2007.04.17 06:09
|buy
|0.04
|eurchf
|1.6422
|1.6278
|1.6457
|2007.04.18 21:12
|1.6383
|0.00
|0.00
|0.81
|-12.96
|31860410
|2007.04.17 10:37
|buy
|0.08
|eurchf
|1.6404
|1.6278
|1.6439
|2007.04.18 21:12
|1.6384
|0.00
|0.00
|1.61
|-13.29
|32017277
|2007.04.18 07:52
|buy
|0.16
|eurchf
|1.6386
|1.6278
|1.6421
|2007.04.18 21:11
|1.6383
|0.00
|0.00
|2.42
|-3.98
|32050712
|2007.04.18 11:12
|buy
|0.32
|eurchf
|1.6368
|1.6278
|1.6403
|2007.04.18 21:11
|1.6384
|0.00
|0.00
|4.85
|42.53
|31865489
|2007.04.17 11:13
|buy
|0.01
|chfjpy
|98.61
|96.81
|98.96
|2007.04.18 21:03
|98.51
|0.00
|0.00
|0.05
|-0.84
|31919370
|2007.04.17 15:46
|buy
|0.02
|chfjpy
|98.42
|96.80
|98.77
|2007.04.18 21:02
|98.52
|0.00
|0.00
|0.12
|1.68
|32064577
|2007.04.18 12:05
|buy
|0.04
|chfjpy
|98.24
|98.50
|99.05
|2007.04.18 21:01
|98.53
|0.00
|0.00
|0.17
|9.77
|32110782
|2007.04.18 18:35
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2061
|1.1933
|1.2096
|2007.04.18 21:01
|1.2038
|0.00
|0.00
|0.53
|-3.82
|32119791
|2007.04.18 20:21
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2043
|1.1933
|1.2078
|2007.04.18 21:01
|1.2039
|0.00
|0.00
|1.07
|-1.33
|31835118
|2007.04.17 08:22
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.28
|117.48
|119.63
|2007.04.18 18:20
|118.67
|0.00
|0.00
|0.14
|-5.14
|31902127
|2007.04.17 13:51
|buy
|0.02
|usdjpy
|119.10
|117.48
|119.45
|2007.04.18 18:20
|118.66
|0.00
|0.00
|0.27
|-7.42
|31919786
|2007.04.17 15:48
|buy
|0.04
|usdjpy
|118.90
|117.46
|119.25
|2007.04.18 18:20
|118.65
|0.00
|0.00
|0.54
|-8.43
|31965602
|2007.04.18 00:29
|buy
|0.08
|usdjpy
|118.72
|117.46
|119.07
|2007.04.18 18:20
|118.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.05
|32055679
|2007.04.18 11:42
|buy
|0.16
|usdjpy
|118.53
|117.45
|118.88
|2007.04.18 18:20
|118.65
|0.00
|0.00
|0.00
|16.18
|32091112
|2007.04.18 14:22
|buy
|0.32
|usdjpy
|118.31
|118.59
|119.14
|2007.04.18 18:20
|118.66
|0.00
|0.00
|0.00
|94.39
|32004741
|2007.04.18 06:41
|buy
|0.01
|eurjpy
|161.54
|159.74
|161.89
|2007.04.18 18:19
|161.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.39
|32013790
|2007.04.18 07:31
|buy
|0.02
|eurjpy
|161.35
|159.73
|161.70
|2007.04.18 18:19
|161.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.73
|32055193
|2007.04.18 11:38
|buy
|0.04
|eurjpy
|161.17
|159.73
|161.52
|2007.04.18 18:18
|161.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.05
|32056595
|2007.04.18 11:46
|buy
|0.08
|eurjpy
|160.98
|159.72
|161.33
|2007.04.18 18:18
|161.01
|0.00
|0.00
|0.00
|2.03
|32059683
|2007.04.18 11:55
|buy
|0.16
|eurjpy
|160.79
|160.97
|161.52
|2007.04.18 18:18
|161.01
|0.00
|0.00
|0.00
|29.67
|31618092
|2007.04.13 18:56
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2141
|1.2013
|1.2176
|2007.04.18 18:18
|1.2059
|0.00
|0.00
|0.27
|-6.80
|31714095
|2007.04.16 09:26
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2123
|1.2013
|1.2158
|2007.04.18 18:18
|1.2058
|0.00
|0.00
|0.36
|-10.78
|31862344
|2007.04.17 10:49
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2105
|1.2013
|1.2140
|2007.04.18 18:18
|1.2059
|0.00
|0.00
|0.36
|-15.26
|31884044
|2007.04.17 12:45
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2086
|1.2012
|1.2121
|2007.04.18 18:18
|1.2058
|0.00
|0.00
|0.71
|-18.58
|31969528
|2007.04.18 00:47
|buy
|0.16
|usdchf
|1.2067
|1.2011
|1.2102
|2007.04.18 18:18
|1.2059
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.61
|32029273
|2007.04.18 08:44
|buy
|0.32
|usdchf
|1.2049
|1.2011
|1.2084
|2007.04.18 18:18
|1.2060
|0.00
|0.00
|0.00
|29.19
|32024220
|2007.04.18 08:28
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3597
|1.3469
|1.3632
|2007.04.18 13:53
|1.3582
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|32063059
|2007.04.18 12:05
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3578
|1.3468
|1.3613
|2007.04.18 13:53
|1.3583
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|32072746
|2007.04.18 12:35
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3559
|1.3583
|1.3638
|2007.04.18 13:53
|1.3583
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|31899454
|2007.04.17 13:34
|buy
|0.01
|eurjpy
|161.92
|160.12
|162.27
|2007.04.18 06:29
|161.51
|0.00
|0.00
|0.09
|-3.45
|31902338
|2007.04.17 13:52
|buy
|0.02
|eurjpy
|161.73
|160.11
|162.08
|2007.04.18 06:29
|161.50
|0.00
|0.00
|0.17
|-3.87
|31918092
|2007.04.17 15:42
|buy
|0.04
|eurjpy
|161.53
|160.09
|161.88
|2007.04.18 06:29
|161.51
|0.00
|0.00
|0.34
|-0.67
|31920917
|2007.04.17 15:54
|buy
|0.08
|eurjpy
|161.35
|160.09
|161.70
|2007.04.18 06:29
|161.50
|0.00
|0.00
|0.68
|10.10
|31965516
|2007.04.18 00:29
|buy
|0.16
|eurjpy
|161.17
|161.50
|162.05
|2007.04.18 06:29
|161.50
|0.00
|0.00
|0.00
|44.42
|31901545
|2007.04.17 13:47
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3579
|1.3451
|1.3614
|2007.04.18 03:06
|1.3581
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.20
|31924943
|2007.04.17 16:19
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3561
|1.3581
|1.3636
|2007.04.18 03:06
|1.3581
|0.00
|0.00
|-0.12
|4.00
|31706413
|2007.04.16 08:39
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3553
|1.3425
|1.3588
|2007.04.17 12:32
|1.3553
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.00
|31789570
|2007.04.16 20:21
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3535
|1.3553
|1.3608
|2007.04.17 12:31
|1.3553
|0.00
|0.00
|-0.12
|3.60
|31781828
|2007.04.16 18:18
|buy
|0.01
|chfjpy
|98.69
|96.89
|99.04
|2007.04.17 11:13
|98.52
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.42
|31806786
|2007.04.17 00:24
|buy
|0.02
|chfjpy
|98.50
|96.88
|98.85
|2007.04.17 11:12
|98.52
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|31828742
|2007.04.17 07:05
|buy
|0.04
|chfjpy
|98.32
|98.53
|99.08
|2007.04.17 11:12
|98.53
|0.00
|0.00
|0.00
|7.04
|31783736
|2007.04.16 18:58
|buy
|0.01
|eurjpy
|162.24
|160.44
|162.59
|2007.04.17 11:02
|161.74
|0.00
|0.00
|0.09
|-4.19
|31791931
|2007.04.16 20:54
|buy
|0.02
|eurjpy
|162.06
|160.44
|162.41
|2007.04.17 11:01
|161.75
|0.00
|0.00
|0.17
|-5.19
|31806226
|2007.04.17 00:19
|buy
|0.04
|eurjpy
|161.88
|160.44
|162.23
|2007.04.17 11:01
|161.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.69
|31821529
|2007.04.17 05:56
|buy
|0.08
|eurjpy
|161.68
|160.42
|162.03
|2007.04.17 11:01
|161.75
|0.00
|0.00
|0.00
|4.69
|31826706
|2007.04.17 06:49
|buy
|0.16
|eurjpy
|161.50
|160.42
|161.85
|2007.04.17 11:01
|161.74
|0.00
|0.00
|0.00
|32.16
|31701894
|2007.04.16 08:14
|sell
|0.01
|usdjpy
|119.53
|119.28
|118.73
|2007.04.17 06:56
|119.27
|0.00
|0.00
|-0.14
|2.18
|31750214
|2007.04.16 14:14
|sell
|0.02
|usdjpy
|119.72
|119.27
|118.72
|2007.04.17 06:56
|119.27
|0.00
|0.00
|-0.29
|7.55
|31678101
|2007.04.16 04:32
|buy
|0.01
|chfjpy
|98.36
|98.69
|99.24
|2007.04.16 15:25
|98.69
|0.00
|0.00
|0.00
|2.76
|31703603
|2007.04.16 08:28
|buy
|0.01
|eurjpy
|161.94
|162.16
|162.71
|2007.04.16 14:45
|162.16
|0.00
|0.00
|0.00
|1.83
|31682123
|2007.04.16 05:22
|buy
|0.01
|eurjpy
|161.75
|161.95
|162.50
|2007.04.16 06:44
|161.95
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|31660045
|2007.04.16 00:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3567
|1.3439
|1.3602
|2007.04.16 06:41
|1.3555
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|31683283
|2007.04.16 05:41
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3549
|1.3439
|1.3584
|2007.04.16 06:41
|1.3559
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|31648034
|2007.04.15 23:23
|buy
|0.01
|eurjpy
|162.00
|160.20
|162.35
|2007.04.16 04:15
|161.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.51
|31649652
|2007.04.15 23:28
|buy
|0.02
|eurjpy
|161.80
|160.18
|162.15
|2007.04.16 04:15
|161.81
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|31656568
|2007.04.16 00:15
|buy
|0.04
|eurjpy
|161.62
|160.18
|161.97
|2007.04.16 04:15
|161.83
|0.00
|0.00
|0.00
|7.04
|31641666
|2007.04.15 22:52
|buy
|0.01
|chfjpy
|98.61
|96.81
|98.96
|2007.04.16 04:15
|98.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.27
|31647087
|2007.04.15 23:20
|buy
|0.02
|chfjpy
|98.42
|96.80
|98.77
|2007.04.16 04:15
|98.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.51
|31654950
|2007.04.16 00:02
|buy
|0.04
|chfjpy
|98.24
|96.80
|98.59
|2007.04.16 04:15
|98.34
|0.00
|0.00
|0.00
|3.35
|31646626
|2007.04.15 23:19
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.41
|117.61
|119.76
|2007.04.16 02:22
|119.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.34
|31649871
|2007.04.15 23:29
|buy
|0.02
|usdjpy
|119.22
|117.60
|119.57
|2007.04.16 02:22
|119.24
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|31657443
|2007.04.16 00:21
|buy
|0.04
|usdjpy
|119.03
|117.59
|119.38
|2007.04.16 02:21
|119.25
|0.00
|0.00
|0.00
|7.38
|31620872
|2007.04.13 19:36
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6433
|1.6454
|1.6509
|2007.04.16 00:05
|1.6454
|0.00
|0.00
|0.05
|1.73
|31615439
|2007.04.13 18:15
|buy
|0.01
|chfjpy
|98.21
|98.53
|99.08
|2007.04.15 22:42
|98.53
|0.00
|0.00
|0.01
|2.67
|31547258
|2007.04.13 13:01
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6367
|1.6428
|1.6483
|2007.04.13 14:59
|1.6428
|0.00
|0.00
|0.00
|5.02
|31535028
|2007.04.13 12:14
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3534
|1.3406
|1.3569
|2007.04.13 14:43
|1.3525
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|31569749
|2007.04.13 14:41
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3516
|1.3406
|1.3551
|2007.04.13 14:42
|1.3524
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|31553758
|2007.04.13 13:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.56
|116.76
|118.91
|2007.04.13 14:35
|118.91
|0.00
|0.00
|0.00
|2.94
|31372122
|2007.04.12 18:37
|buy
|0.01
|chfjpy
|97.89
|98.14
|98.69
|2007.04.13 14:05
|98.14
|0.00
|0.00
|0.01
|2.10
|31438493
|2007.04.13 02:32
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2151
|1.2023
|1.2186
|2007.04.13 12:41
|1.2092
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.88
|31471765
|2007.04.13 06:28
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2133
|1.2023
|1.2168
|2007.04.13 12:41
|1.2091
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.95
|31481980
|2007.04.13 07:22
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2115
|1.2023
|1.2150
|2007.04.13 12:40
|1.2091
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.94
|31497016
|2007.04.13 08:42
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2097
|1.2023
|1.2132
|2007.04.13 12:40
|1.2093
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.65
|31515994
|2007.04.13 10:27
|buy
|0.16
|usdchf
|1.2079
|1.2023
|1.2114
|2007.04.13 12:40
|1.2096
|0.00
|0.00
|0.00
|22.49
|31368345
|2007.04.12 18:07
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6406
|1.6226
|1.6441
|2007.04.13 12:40
|1.6366
|0.00
|0.00
|0.05
|-3.31
|31430454
|2007.04.13 01:33
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.97
|117.17
|119.32
|2007.04.13 12:40
|118.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.78
|31460771
|2007.04.13 05:31
|buy
|0.02
|usdjpy
|118.78
|117.16
|119.13
|2007.04.13 12:40
|118.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|31484027
|2007.04.13 07:34
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6388
|1.6226
|1.6423
|2007.04.13 12:40
|1.6365
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.80
|31495673
|2007.04.13 08:37
|buy
|0.04
|eurchf
|1.6370
|1.6226
|1.6405
|2007.04.13 12:40
|1.6365
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.66
|31474547
|2007.04.13 06:40
|buy
|0.04
|usdjpy
|118.60
|117.16
|118.95
|2007.04.13 12:40
|118.61
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|31496448
|2007.04.13 08:41
|buy
|0.08
|usdjpy
|118.37
|117.11
|118.72
|2007.04.13 12:40
|118.62
|0.00
|0.00
|0.00
|16.86
|31527896
|2007.04.13 11:40
|buy
|0.08
|eurchf
|1.6352
|1.6226
|1.6387
|2007.04.13 12:40
|1.6364
|0.00
|0.00
|0.00
|7.94
|31485624
|2007.04.13 07:42
|buy
|0.01
|eurjpy
|160.45
|158.65
|160.80
|2007.04.13 12:11
|160.57
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|31497503
|2007.04.13 08:43
|buy
|0.04
|eurjpy
|160.06
|160.43
|160.98
|2007.04.13 12:11
|160.59
|0.00
|0.00
|0.00
|17.87
|31493209
|2007.04.13 08:24
|buy
|0.02
|eurjpy
|160.24
|158.62
|160.59
|2007.04.13 12:10
|160.59
|0.00
|0.00
|0.00
|5.90
|31441670
|2007.04.13 02:50
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3518
|1.3537
|1.3592
|2007.04.13 11:54
|1.3537
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|31433944
|2007.04.13 01:49
|buy
|0.01
|eurjpy
|160.77
|158.97
|161.12
|2007.04.13 07:13
|160.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.35
|31451300
|2007.04.13 04:10
|buy
|0.02
|eurjpy
|160.59
|158.97
|160.94
|2007.04.13 07:13
|160.60
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|31461128
|2007.04.13 05:34
|buy
|0.04
|eurjpy
|160.41
|158.97
|160.76
|2007.04.13 07:13
|160.61
|0.00
|0.00
|0.00
|6.74
|31382793
|2007.04.12 20:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3486
|1.3513
|1.3568
|2007.04.13 01:43
|1.3513
|0.00
|0.00
|-0.06
|2.70
|31375118
|2007.04.12 19:06
|buy
|0.01
|eurjpy
|160.50
|160.74
|161.29
|2007.04.13 01:35
|160.74
|0.00
|0.00
|0.09
|2.01
|31385475
|2007.04.12 20:37
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.16
|117.36
|119.51
|2007.04.13 01:29
|118.96
|0.00
|0.00
|0.14
|-1.68
|31370649
|2007.04.12 18:25
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2166
|1.2038
|1.2201
|2007.04.13 01:29
|1.2147
|0.00
|0.00
|0.09
|-1.56
|31426846
|2007.04.13 01:23
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2147
|1.2037
|1.2182
|2007.04.13 01:29
|1.2147
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|31411696
|2007.04.13 00:23
|buy
|0.02
|usdjpy
|118.97
|117.35
|119.32
|2007.04.13 01:28
|118.97
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|31172796
|2007.04.11 19:27
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.34
|117.54
|119.69
|2007.04.12 20:10
|119.11
|0.00
|0.00
|0.41
|-1.93
|31313327
|2007.04.12 13:00
|buy
|0.02
|usdjpy
|119.16
|117.54
|119.51
|2007.04.12 20:09
|119.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.01
|31324531
|2007.04.12 13:51
|buy
|0.04
|usdjpy
|118.97
|117.53
|119.32
|2007.04.12 20:09
|119.11
|0.00
|0.00
|0.00
|4.70
|31213753
|2007.04.12 01:36
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6429
|1.6249
|1.6464
|2007.04.12 16:17
|1.6402
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.22
|31283271
|2007.04.12 09:45
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6411
|1.6249
|1.6446
|2007.04.12 16:17
|1.6402
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.48
|31218090
|2007.04.12 01:45
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2210
|1.2082
|1.2245
|2007.04.12 16:17
|1.2164
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.78
|31320427
|2007.04.12 13:38
|buy
|0.04
|eurchf
|1.6393
|1.6249
|1.6428
|2007.04.12 16:17
|1.6401
|0.00
|0.00
|0.00
|2.63
|31332065
|2007.04.12 14:21
|buy
|0.08
|eurchf
|1.6375
|1.6249
|1.6410
|2007.04.12 16:17
|1.6401
|0.00
|0.00
|0.00
|17.10
|31247055
|2007.04.12 05:51
|buy
|0.01
|chfjpy
|97.92
|96.12
|98.27
|2007.04.12 16:17
|97.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.93
|31314930
|2007.04.12 13:05
|buy
|0.02
|chfjpy
|97.74
|96.12
|98.09
|2007.04.12 16:17
|97.81
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|31249084
|2007.04.12 06:05
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2192
|1.2082
|1.2227
|2007.04.12 16:17
|1.2163
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.77
|31319325
|2007.04.12 13:34
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2174
|1.2082
|1.2209
|2007.04.12 16:17
|1.2162
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.95
|31323385
|2007.04.12 13:48
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2156
|1.2082
|1.2191
|2007.04.12 16:17
|1.2163
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|31233157
|2007.04.12 03:29
|buy
|0.01
|eurjpy
|160.80
|159.00
|161.15
|2007.04.12 14:48
|160.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.35
|31262986
|2007.04.12 07:43
|buy
|0.02
|eurjpy
|160.62
|159.00
|160.97
|2007.04.12 14:47
|160.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.85
|31311069
|2007.04.12 12:50
|buy
|0.04
|eurjpy
|160.44
|159.00
|160.79
|2007.04.12 14:47
|160.52
|0.00
|0.00
|0.00
|2.69
|31314621
|2007.04.12 13:04
|buy
|0.08
|eurjpy
|160.26
|159.00
|160.61
|2007.04.12 14:47
|160.53
|0.00
|0.00
|0.00
|18.15
|31224959
|2007.04.12 02:23
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3456
|1.3488
|1.3543
|2007.04.12 14:45
|1.3488
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|31206039
|2007.04.12 01:02
|buy
|0.01
|chfjpy
|97.60
|97.84
|98.39
|2007.04.12 05:51
|97.84
|0.00
|0.00
|0.00
|2.01
|31163461
|2007.04.11 18:15
|buy
|0.01
|eurjpy
|160.30
|158.50
|160.65
|2007.04.12 01:42
|160.65
|0.00
|0.00
|0.26
|2.94
|31180018
|2007.04.11 20:41
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3429
|1.3301
|1.3464
|2007.04.12 01:42
|1.3464
|0.00
|0.00
|-0.18
|3.50
|31173809
|2007.04.11 19:39
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2207
|1.2233
|1.2288
|2007.04.12 01:06
|1.2233
|0.00
|0.00
|0.27
|2.13
|31158739
|2007.04.11 18:02
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6389
|1.6440
|1.6495
|2007.04.12 01:05
|1.6440
|0.00
|0.00
|0.15
|4.17
|31163018
|2007.04.11 18:14
|buy
|0.01
|chfjpy
|97.82
|96.02
|98.17
|2007.04.12 00:55
|97.57
|0.00
|0.00
|0.04
|-2.09
|31201240
|2007.04.12 00:39
|buy
|0.02
|chfjpy
|97.63
|96.01
|97.98
|2007.04.12 00:55
|97.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.01
|31105584
|2007.04.11 11:12
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2206
|1.2078
|1.2241
|2007.04.11 18:14
|1.2220
|0.00
|0.00
|0.00
|1.15
|30953157
|2007.04.10 13:56
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3431
|1.3303
|1.3466
|2007.04.11 18:14
|1.3409
|0.00
|0.00
|-0.06
|-2.20
|31137448
|2007.04.11 14:56
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2187
|1.2214
|1.2269
|2007.04.11 18:14
|1.2221
|0.00
|0.00
|0.00
|5.56
|31161572
|2007.04.11 18:11
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3413
|1.3303
|1.3448
|2007.04.11 18:14
|1.3408
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|30939754
|2007.04.10 12:38
|buy
|0.01
|chfjpy
|97.89
|96.09
|98.24
|2007.04.11 18:14
|97.74
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.25
|31024874
|2007.04.11 01:48
|buy
|0.02
|chfjpy
|97.71
|96.09
|98.06
|2007.04.11 18:14
|97.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|31048323
|2007.04.11 04:58
|sell
|0.01
|eurjpy
|160.01
|161.81
|159.66
|2007.04.11 18:14
|160.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.34
|31121291
|2007.04.11 13:20
|sell
|0.02
|eurjpy
|160.19
|161.81
|159.84
|2007.04.11 18:14
|160.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|31122951
|2007.04.11 13:26
|sell
|0.04
|eurjpy
|160.37
|161.81
|160.02
|2007.04.11 18:14
|160.27
|0.00
|0.00
|0.00
|3.35
|31049766
|2007.04.11 05:16
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.18
|119.40
|119.95
|2007.04.11 14:23
|119.40
|0.00
|0.00
|0.00
|1.84
|31084576
|2007.04.11 08:12
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6362
|1.6384
|1.6439
|2007.04.11 13:53
|1.6384
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|30989547
|2007.04.10 19:12
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2181
|1.2204
|1.2259
|2007.04.11 10:59
|1.2204
|0.00
|0.00
|0.09
|1.88
|30879764
|2007.04.10 05:56
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6377
|1.6197
|1.6412
|2007.04.11 07:13
|1.6356
|0.00
|0.00
|0.05
|-1.72
|30915480
|2007.04.10 09:42
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6359
|1.6197
|1.6394
|2007.04.11 07:13
|1.6355
|0.00
|0.00
|0.10
|-0.66
|30956809
|2007.04.10 14:16
|buy
|0.04
|eurchf
|1.6340
|1.6196
|1.6375
|2007.04.11 07:12
|1.6356
|0.00
|0.00
|0.20
|5.26
|30939646
|2007.04.10 12:37
|buy
|0.01
|eurjpy
|160.02
|158.22
|160.37
|2007.04.11 04:32
|159.88
|0.00
|0.00
|0.09
|-1.17
|31019888
|2007.04.11 01:18
|buy
|0.02
|eurjpy
|159.84
|158.22
|160.19
|2007.04.11 04:31
|159.89
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|31024710
|2007.04.11 01:47
|buy
|0.04
|eurjpy
|159.66
|158.22
|160.01
|2007.04.11 04:31
|159.88
|0.00
|0.00
|0.00
|7.38
|31016263
|2007.04.11 00:52
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.21
|117.41
|119.56
|2007.04.11 04:31
|119.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|31023330
|2007.04.11 01:38
|buy
|0.02
|usdjpy
|119.02
|117.40
|119.37
|2007.04.11 04:30
|119.15
|0.00
|0.00
|0.00
|2.18
|30938626
|2007.04.10 12:28
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.18
|117.38
|119.53
|2007.04.11 00:17
|119.25
|0.00
|0.00
|0.14
|0.59
|30950043
|2007.04.10 13:35
|buy
|0.02
|usdjpy
|119.00
|117.38
|119.35
|2007.04.11 00:17
|119.26
|0.00
|0.00
|0.27
|4.36
|30878654
|2007.04.10 05:51
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2209
|1.2081
|1.2244
|2007.04.10 17:15
|1.2169
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.29
|30915749
|2007.04.10 09:43
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2189
|1.2079
|1.2224
|2007.04.10 17:15
|1.2170
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.12
|30935816
|2007.04.10 12:18
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2171
|1.2079
|1.2206
|2007.04.10 17:15
|1.2169
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|30959729
|2007.04.10 14:39
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2149
|1.2075
|1.2184
|2007.04.10 17:15
|1.2170
|0.00
|0.00
|0.00
|13.80
|30550483
|2007.04.05 13:42
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3430
|1.3302
|1.3465
|2007.04.10 13:04
|1.3430
|0.00
|0.00
|-0.18
|0.00
|30897714
|2007.04.10 07:46
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3412
|1.3430
|1.3485
|2007.04.10 13:04
|1.3430
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|30885671
|2007.04.10 06:29
|buy
|0.01
|chfjpy
|97.62
|97.80
|98.35
|2007.04.10 12:37
|97.80
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|30899212
|2007.04.10 07:55
|buy
|0.01
|eurjpy
|159.76
|159.98
|160.53
|2007.04.10 12:30
|159.98
|0.00
|0.00
|0.00
|1.85
|30721305
|2007.04.06 19:34
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.34
|117.54
|119.69
|2007.04.10 11:13
|119.25
|0.00
|0.00
|0.28
|-0.75
|30870127
|2007.04.10 04:35
|buy
|0.02
|usdjpy
|119.03
|117.41
|119.38
|2007.04.10 11:13
|119.24
|0.00
|0.00
|0.00
|3.52
|30720079
|2007.04.06 19:12
|buy
|0.01
|eurjpy
|159.66
|157.86
|160.01
|2007.04.10 06:16
|159.81
|0.00
|0.00
|0.18
|1.26
|30735396
|2007.04.09 01:02
|buy
|0.02
|eurjpy
|159.48
|159.73
|160.28
|2007.04.10 06:15
|159.82
|0.00
|0.00
|0.17
|5.71
|30550194
|2007.04.05 13:41
|buy
|0.01
|chfjpy
|97.75
|95.95
|98.10
|2007.04.10 06:15
|97.58
|0.00
|0.00
|0.03
|-1.43
|30744236
|2007.04.09 04:48
|buy
|0.02
|chfjpy
|97.57
|95.95
|97.92
|2007.04.10 06:15
|97.59
|0.00
|0.00
|0.03
|0.33
|30666370
|2007.04.06 12:34
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3381
|1.3271
|1.3416
|2007.04.10 02:32
|1.3416
|0.00
|0.00
|-0.24
|7.00
|30734724
|2007.04.09 00:55
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3363
|1.3271
|1.3398
|2007.04.10 01:52
|1.3398
|0.00
|0.00
|-0.24
|14.00
|30689649
|2007.04.06 13:40
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6343
|1.6366
|1.6421
|2007.04.09 14:11
|1.6366
|0.00
|0.00
|0.05
|1.88
|30713415
|2007.04.06 18:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2218
|1.2240
|1.2295
|2007.04.09 14:07
|1.2240
|0.00
|0.00
|0.09
|1.80
|30419815
|2007.04.04 19:04
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6310
|1.6335
|1.6390
|2007.04.06 13:12
|1.6335
|0.00
|0.00
|0.20
|2.05
|30643317
|2007.04.06 07:26
|buy
|0.01
|eurjpy
|159.30
|159.48
|160.03
|2007.04.06 12:48
|159.48
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|30640804
|2007.04.06 06:49
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2170
|1.2042
|1.2205
|2007.04.06 12:33
|1.2205
|0.00
|0.00
|0.00
|2.87
|30487962
|2007.04.05 08:59
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.79
|116.99
|119.14
|2007.04.06 12:13
|118.82
|0.00
|0.00
|0.14
|0.25
|30545216
|2007.04.05 13:27
|buy
|0.02
|usdjpy
|118.61
|116.99
|118.96
|2007.04.06 12:13
|118.79
|0.00
|0.00
|0.27
|3.03
|30360051
|2007.04.04 10:32
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2190
|1.2062
|1.2225
|2007.04.06 06:38
|1.2169
|0.00
|0.00
|0.36
|-1.73
|30537812
|2007.04.05 13:14
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2159
|1.2049
|1.2194
|2007.04.06 06:38
|1.2168
|0.00
|0.00
|0.18
|1.48
|30500838
|2007.04.05 10:40
|sell
|0.01
|eurjpy
|158.80
|160.60
|158.45
|2007.04.06 06:38
|159.32
|0.00
|0.00
|-0.11
|-4.38
|30544576
|2007.04.05 13:26
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2133
|1.2159
|1.2214
|2007.04.06 06:38
|1.2168
|0.00
|0.00
|0.36
|11.51
|30521684
|2007.04.05 12:00
|sell
|0.02
|eurjpy
|158.99
|160.61
|158.64
|2007.04.06 06:38
|159.32
|0.00
|0.00
|-0.22
|-5.56
|30537977
|2007.04.05 13:14
|sell
|0.04
|eurjpy
|159.21
|160.65
|158.86
|2007.04.06 06:38
|159.31
|0.00
|0.00
|-0.45
|-3.37
|30599561
|2007.04.05 20:51
|sell
|0.08
|eurjpy
|159.40
|160.66
|159.05
|2007.04.06 06:38
|159.30
|0.00
|0.00
|-0.90
|6.73
|30416862
|2007.04.04 18:15
|buy
|0.01
|chfjpy
|97.35
|97.65
|98.20
|2007.04.05 13:29
|97.65
|0.00
|0.00
|0.04
|2.53
|30416846
|2007.04.04 18:14
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3370
|1.3242
|1.3405
|2007.04.05 13:13
|1.3405
|0.00
|0.00
|-0.18
|3.50
|30485444
|2007.04.05 08:41
|buy
|0.01
|eurjpy
|158.77
|156.97
|159.12
|2007.04.05 10:27
|158.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|30494275
|2007.04.05 09:55
|buy
|0.02
|eurjpy
|158.59
|156.97
|158.94
|2007.04.05 10:27
|158.76
|0.00
|0.00
|0.00
|2.86
|30455280
|2007.04.05 04:39
|sell
|0.01
|eurjpy
|158.58
|160.38
|158.23
|2007.04.05 08:12
|158.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|30417049
|2007.04.04 18:22
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.75
|116.95
|119.10
|2007.04.05 08:12
|118.79
|0.00
|0.00
|0.41
|0.34
|30445659
|2007.04.05 02:14
|buy
|0.02
|usdjpy
|118.57
|116.95
|118.92
|2007.04.05 08:12
|118.80
|0.00
|0.00
|0.00
|3.87
|30478932
|2007.04.05 08:11
|sell
|0.02
|eurjpy
|158.77
|160.39
|158.42
|2007.04.05 08:12
|158.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|30385295
|2007.04.04 13:55
|buy
|0.01
|eurjpy
|158.63
|156.83
|158.98
|2007.04.05 04:35
|158.62
|0.00
|0.00
|0.26
|-0.08
|30446789
|2007.04.05 02:24
|buy
|0.02
|eurjpy
|158.45
|156.83
|158.80
|2007.04.05 04:35
|158.60
|0.00
|0.00
|0.00
|2.52
|30166489
|2007.04.03 10:11
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6278
|1.6306
|1.6361
|2007.04.04 16:46
|1.6306
|0.00
|0.00
|0.05
|2.30
|30358109
|2007.04.04 10:18
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3360
|1.3488
|1.3325
|2007.04.04 16:11
|1.3365
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|30392980
|2007.04.04 14:39
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3378
|1.3488
|1.3343
|2007.04.04 16:10
|1.3364
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|30363934
|2007.04.04 11:01
|buy
|0.01
|chfjpy
|97.50
|95.70
|97.85
|2007.04.04 16:10
|97.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.02
|30377177
|2007.04.04 12:39
|buy
|0.02
|chfjpy
|97.32
|95.70
|97.67
|2007.04.04 16:10
|97.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.18
|30356418
|2007.04.04 10:06
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.91
|118.67
|118.12
|2007.04.04 14:59
|118.67
|0.00
|0.00
|0.00
|2.02
|30370612
|2007.04.04 11:48
|buy
|0.01
|eurjpy
|158.71
|156.91
|159.06
|2007.04.04 13:11
|158.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|30378159
|2007.04.04 12:45
|buy
|0.02
|eurjpy
|158.53
|156.91
|158.88
|2007.04.04 13:11
|158.63
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|30120417
|2007.04.03 06:42
|buy
|0.01
|chfjpy
|97.24
|97.42
|97.97
|2007.04.04 10:59
|97.42
|0.00
|0.00
|0.01
|1.51
|30331686
|2007.04.04 06:17
|buy
|0.01
|eurjpy
|158.42
|158.85
|159.40
|2007.04.04 10:56
|158.85
|0.00
|0.00
|0.00
|3.62
|30355234
|2007.04.04 09:56
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2205
|1.2077
|1.2240
|2007.04.04 10:31
|1.2183
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.81
|30359778
|2007.04.04 10:30
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2187
|1.2077
|1.2222
|2007.04.04 10:31
|1.2184
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|30288536
|2007.04.04 00:16
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.85
|117.05
|119.20
|2007.04.04 09:52
|118.85
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|30347396
|2007.04.04 08:17
|buy
|0.02
|usdjpy
|118.66
|117.04
|119.01
|2007.04.04 09:51
|118.84
|0.00
|0.00
|0.00
|3.03
|30250647
|2007.04.03 18:32
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2222
|1.2094
|1.2257
|2007.04.04 09:51
|1.2204
|0.00
|0.00
|0.09
|-1.47
|30252595
|2007.04.03 18:50
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3332
|1.3460
|1.3297
|2007.04.04 09:50
|1.3351
|0.00
|0.00
|0.05
|-1.90
|30341786
|2007.04.04 07:36
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2204
|1.2094
|1.2239
|2007.04.04 09:50
|1.2205
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|30341403
|2007.04.04 07:34
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3350
|1.3460
|1.3315
|2007.04.04 09:50
|1.3350
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|30299900
|2007.04.04 01:42
|buy
|0.01
|eurjpy
|158.31
|158.51
|159.06
|2007.04.04 05:55
|158.51
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|30244325
|2007.04.03 18:00
|buy
|0.01
|eurjpy
|158.51
|156.71
|158.86
|2007.04.04 00:44
|158.31
|0.00
|0.00
|0.09
|-1.68
|30274881
|2007.04.03 22:53
|buy
|0.02
|eurjpy
|158.32
|156.70
|158.67
|2007.04.04 00:43
|158.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|30289431
|2007.04.04 00:25
|buy
|0.04
|eurjpy
|158.14
|156.70
|158.49
|2007.04.04 00:43
|158.31
|0.00
|0.00
|0.00
|5.72
|30260106
|2007.04.03 19:52
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.96
|117.16
|119.31
|2007.04.03 23:40
|118.90
|0.00
|0.00
|0.14
|-0.50
|30279828
|2007.04.03 23:31
|buy
|0.02
|usdjpy
|118.77
|117.15
|119.12
|2007.04.03 23:40
|118.92
|0.00
|0.00
|0.00
|2.52
|30162346
|2007.04.03 09:44
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.59
|118.80
|119.35
|2007.04.03 18:15
|118.80
|0.00
|0.00
|0.00
|1.77
|30147461
|2007.04.03 08:35
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2173
|1.2220
|1.2275
|2007.04.03 18:15
|1.2220
|0.00
|0.00
|0.00
|3.85
|30040316
|2007.04.02 18:05
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3368
|1.3240
|1.3403
|2007.04.03 17:36
|1.3347
|0.00
|0.00
|-0.06
|-2.10
|30237579
|2007.04.03 17:35
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3350
|1.3240
|1.3385
|2007.04.03 17:36
|1.3349
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|30142655
|2007.04.03 08:05
|buy
|0.01
|eurjpy
|158.40
|158.62
|159.17
|2007.04.03 13:57
|158.62
|0.00
|0.00
|0.00
|1.86
|30040203
|2007.04.02 18:04
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6235
|1.6273
|1.6328
|2007.04.03 09:30
|1.6273
|0.00
|0.00
|0.05
|3.11
|30112932
|2007.04.03 06:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.21
|118.46
|119.01
|2007.04.03 07:49
|118.46
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|30042119
|2007.04.02 18:18
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2145
|1.2273
|1.2110
|2007.04.03 07:22
|1.2153
|0.00
|0.00
|-0.09
|-0.66
|30107906
|2007.04.03 05:52
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2163
|1.2273
|1.2128
|2007.04.03 07:22
|1.2154
|0.00
|0.00
|0.00
|1.48
|29953209
|2007.04.02 09:22
|buy
|0.01
|chfjpy
|96.97
|97.16
|97.71
|2007.04.03 06:41
|97.16
|0.00
|0.00
|0.01
|1.60
|30092233
|2007.04.03 04:21
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.59
|157.80
|158.35
|2007.04.03 05:39
|157.80
|0.00
|0.00
|0.00
|1.78
|30040979
|2007.04.02 18:10
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.75
|118.08
|118.63
|2007.04.03 05:39
|118.08
|0.00
|0.00
|0.14
|2.79
|30039890
|2007.04.02 18:01
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.42
|157.60
|158.15
|2007.04.03 04:08
|157.60
|0.00
|0.00
|0.09
|1.53
|29984262
|2007.04.02 12:53
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6236
|1.6056
|1.6271
|2007.04.02 15:42
|1.6236
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|30003174
|2007.04.02 14:15
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6218
|1.6056
|1.6253
|2007.04.02 15:40
|1.6236
|0.00
|0.00
|0.00
|2.96
|29956576
|2007.04.02 09:54
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.81
|116.01
|118.16
|2007.04.02 15:00
|117.81
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|30001096
|2007.04.02 14:07
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.63
|116.01
|117.98
|2007.04.02 14:59
|117.78
|0.00
|0.00
|0.00
|2.55
|29989802
|2007.04.02 13:19
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.45
|155.65
|157.80
|2007.04.02 14:59
|157.52
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|30003455
|2007.04.02 14:16
|buy
|0.02
|eurjpy
|157.26
|155.64
|157.61
|2007.04.02 14:59
|157.51
|0.00
|0.00
|0.00
|4.24
|29909505
|2007.04.02 04:42
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2153
|1.2025
|1.2188
|2007.04.02 14:59
|1.2132
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.73
|29971249
|2007.04.02 11:50
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2134
|1.2024
|1.2169
|2007.04.02 14:59
|1.2133
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|29968326
|2007.04.02 11:38
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3359
|1.3487
|1.3324
|2007.04.02 14:33
|1.3362
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|29989372
|2007.04.02 13:16
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3378
|1.3488
|1.3343
|2007.04.02 14:33
|1.3363
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|29950507
|2007.04.02 08:59
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.31
|155.51
|157.66
|2007.04.02 12:20
|157.38
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|29962424
|2007.04.02 10:40
|buy
|0.02
|eurjpy
|157.13
|155.51
|157.48
|2007.04.02 12:20
|157.38
|0.00
|0.00
|0.00
|4.25
|29871915
|2007.04.02 00:03
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6229
|1.6049
|1.6264
|2007.04.02 12:13
|1.6223
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|29957581
|2007.04.02 09:59
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6211
|1.6049
|1.6246
|2007.04.02 12:13
|1.6222
|0.00
|0.00
|0.00
|1.81
|29862067
|2007.04.01 23:01
|buy
|0.01
|chfjpy
|96.96
|95.16
|97.31
|2007.04.02 09:13
|96.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|29926588
|2007.04.02 06:43
|buy
|0.02
|chfjpy
|96.77
|95.15
|97.12
|2007.04.02 09:13
|96.96
|0.00
|0.00
|0.00
|3.22
|29890221
|2007.04.02 01:42
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.19
|155.39
|157.54
|2007.04.02 08:01
|157.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|29926338
|2007.04.02 06:43
|buy
|0.02
|eurjpy
|157.01
|155.39
|157.36
|2007.04.02 08:00
|157.19
|0.00
|0.00
|0.00
|3.05
|29898498
|2007.04.02 03:03
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.89
|116.09
|118.24
|2007.04.02 07:59
|117.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.93
|29908991
|2007.04.02 04:39
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.71
|116.09
|118.06
|2007.04.02 07:59
|117.79
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|29836904
|2007.03.30 18:32
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2134
|1.2262
|1.2099
|2007.04.02 03:56
|1.2158
|0.00
|0.00
|-0.09
|-1.97
|29841596
|2007.03.30 18:57
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2152
|1.2262
|1.2117
|2007.04.02 03:55
|1.2159
|0.00
|0.00
|-0.19
|-1.15
|29879576
|2007.04.02 00:32
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2170
|1.2262
|1.2135
|2007.04.02 03:53
|1.2156
|0.00
|0.00
|0.00
|4.61
|29843038
|2007.03.30 19:03
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3356
|1.3228
|1.3391
|2007.04.02 03:50
|1.3353
|0.00
|0.00
|-0.06
|-0.30
|29879465
|2007.04.02 00:32
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3337
|1.3227
|1.3372
|2007.04.02 03:50
|1.3354
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|29848454
|2007.03.30 19:49
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.89
|116.09
|118.24
|2007.04.01 22:45
|117.73
|0.00
|0.00
|0.14
|-1.36
|29850495
|2007.04.01 22:00
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.53
|115.91
|117.88
|2007.04.01 22:45
|117.72
|0.00
|0.00
|0.00
|3.23
|29833898
|2007.03.30 18:16
|buy
|0.01
|chfjpy
|97.05
|95.25
|97.40
|2007.04.01 22:45
|96.92
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.10
|29854634
|2007.04.01 22:07
|buy
|0.02
|chfjpy
|96.86
|95.24
|97.21
|2007.04.01 22:45
|96.93
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|29835477
|2007.03.30 18:27
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.41
|155.61
|157.76
|2007.04.01 22:40
|157.28
|0.00
|0.00
|0.09
|-1.11
|29850978
|2007.04.01 22:00
|buy
|0.02
|eurjpy
|157.19
|155.57
|157.54
|2007.04.01 22:40
|157.29
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|29746645
|2007.03.30 13:09
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6259
|1.6079
|1.6294
|2007.03.30 15:56
|1.6214
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.71
|29775537
|2007.03.30 15:14
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6239
|1.6077
|1.6274
|2007.03.30 15:56
|1.6218
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.46
|29789499
|2007.03.30 15:29
|buy
|0.04
|eurchf
|1.6218
|1.6074
|1.6253
|2007.03.30 15:55
|1.6222
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|29798706
|2007.03.30 15:48
|buy
|0.08
|eurchf
|1.6199
|1.6073
|1.6234
|2007.03.30 15:55
|1.6222
|0.00
|0.00
|0.00
|15.17
|29732842
|2007.03.30 12:30
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.37
|155.57
|157.72
|2007.03.30 15:25
|157.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.19
|29770641
|2007.03.30 15:00
|buy
|0.02
|eurjpy
|157.19
|155.57
|157.54
|2007.03.30 15:25
|157.24
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|29689635
|2007.03.30 07:08
|buy
|0.01
|chfjpy
|96.85
|95.05
|97.20
|2007.03.30 15:24
|96.90
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|29775303
|2007.03.30 15:14
|buy
|0.04
|eurjpy
|157.01
|155.57
|157.36
|2007.03.30 15:24
|157.25
|0.00
|0.00
|0.00
|8.15
|29773630
|2007.03.30 15:09
|buy
|0.02
|chfjpy
|96.66
|95.04
|97.01
|2007.03.30 15:24
|96.86
|0.00
|0.00
|0.00
|3.39
|29750067
|2007.03.30 13:35
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2203
|1.2223
|1.2278
|2007.03.30 14:20
|1.2223
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|29677114
|2007.03.30 04:52
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.80
|119.60
|117.45
|2007.03.30 13:50
|118.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|29693839
|2007.03.30 07:33
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.98
|119.60
|117.63
|2007.03.30 13:50
|118.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.55
|29734342
|2007.03.30 12:35
|sell
|0.04
|usdjpy
|118.17
|119.61
|117.82
|2007.03.30 13:50
|118.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|29747252
|2007.03.30 13:12
|sell
|0.08
|usdjpy
|118.36
|119.62
|118.01
|2007.03.30 13:50
|118.18
|0.00
|0.00
|0.00
|12.18
|29604126
|2007.03.29 14:38
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3334
|1.3154
|1.3369
|2007.03.30 13:25
|1.3318
|0.00
|0.00
|-0.06
|-1.60
|29699905
|2007.03.30 07:56
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3316
|1.3206
|1.3351
|2007.03.30 13:25
|1.3319
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|29734939
|2007.03.30 12:39
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3295
|1.3203
|1.3330
|2007.03.30 13:25
|1.3318
|0.00
|0.00
|0.00
|9.20
|29686501
|2007.03.30 06:41
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6237
|1.6256
|1.6311
|2007.03.30 12:57
|1.6256
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|29715047
|2007.03.30 09:58
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2200
|1.2072
|1.2235
|2007.03.30 12:39
|1.2235
|0.00
|0.00
|0.00
|2.86
|29713537
|2007.03.30 09:38
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.25
|155.45
|157.60
|2007.03.30 12:27
|157.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|29718470
|2007.03.30 10:35
|buy
|0.02
|eurjpy
|157.07
|157.27
|157.82
|2007.03.30 12:27
|157.27
|0.00
|0.00
|0.00
|3.39
|29679366
|2007.03.30 05:21
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.29
|155.49
|157.64
|2007.03.30 08:23
|157.33
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|29680185
|2007.03.30 05:34
|buy
|0.02
|eurjpy
|157.10
|157.32
|157.87
|2007.03.30 08:23
|157.32
|0.00
|0.00
|0.00
|3.72
|29664845
|2007.03.30 02:28
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.76
|157.07
|157.62
|2007.03.30 04:03
|157.07
|0.00
|0.00
|0.00
|2.63
|29626282
|2007.03.29 18:11
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.30
|155.50
|157.65
|2007.03.30 00:56
|157.33
|0.00
|0.00
|0.09
|0.25
|29653349
|2007.03.30 00:53
|buy
|0.02
|eurjpy
|157.12
|155.50
|157.47
|2007.03.30 00:56
|157.34
|0.00
|0.00
|0.00
|3.73
|29563858
|2007.03.29 08:51
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.52
|154.72
|156.87
|2007.03.29 12:31
|156.87
|0.00
|0.00
|0.00
|2.97
|29518911
|2007.03.29 01:33
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3307
|1.3342
|1.3397
|2007.03.29 12:23
|1.3342
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|29538343
|2007.03.29 05:30
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.14
|118.94
|116.79
|2007.03.29 08:35
|117.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.21
|29545357
|2007.03.29 06:36
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.33
|118.95
|116.98
|2007.03.29 08:35
|117.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.02
|29559026
|2007.03.29 08:09
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.51
|118.95
|117.16
|2007.03.29 08:35
|117.39
|0.00
|0.00
|0.00
|4.09
|29545162
|2007.03.29 06:35
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.27
|156.52
|157.07
|2007.03.29 08:10
|156.52
|0.00
|0.00
|0.00
|2.13
|29533762
|2007.03.29 04:17
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.17
|154.37
|156.52
|2007.03.29 06:08
|156.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|29538925
|2007.03.29 05:35
|buy
|0.02
|eurjpy
|155.98
|154.36
|156.33
|2007.03.29 06:08
|156.16
|0.00
|0.00
|0.00
|3.07
|29456171
|2007.03.28 15:12
|sell
|0.01
|eurjpy
|155.82
|155.64
|155.09
|2007.03.28 21:13
|155.64
|0.00
|0.00
|-0.34
|1.54
|29428457
|2007.03.28 12:40
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.20
|154.40
|156.55
|2007.03.28 15:07
|155.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.35
|29438171
|2007.03.28 13:53
|buy
|0.02
|eurjpy
|156.00
|154.38
|156.35
|2007.03.28 15:07
|155.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.43
|29447448
|2007.03.28 14:35
|buy
|0.04
|eurjpy
|155.82
|154.38
|156.17
|2007.03.28 15:07
|155.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.35
|29448885
|2007.03.28 14:41
|buy
|0.08
|eurjpy
|155.64
|154.38
|155.99
|2007.03.28 15:06
|155.80
|0.00
|0.00
|0.00
|10.98
|29413282
|2007.03.28 10:53
|sell
|0.01
|eurjpy
|156.41
|156.18
|155.63
|2007.03.28 12:39
|156.18
|0.00
|0.00
|0.00
|1.96
|29355654
|2007.03.28 01:21
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3350
|1.3170
|1.3385
|2007.03.28 11:43
|1.3351
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|29398568
|2007.03.28 08:35
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3332
|1.3170
|1.3367
|2007.03.28 11:43
|1.3350
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|29406494
|2007.03.28 09:52
|sell
|0.01
|eurjpy
|156.62
|156.39
|155.84
|2007.03.28 10:43
|156.39
|0.00
|0.00
|0.00
|1.97
|29358651
|2007.03.28 01:34
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.85
|155.05
|157.20
|2007.03.28 09:42
|156.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.05
|29392306
|2007.03.28 07:42
|buy
|0.02
|eurjpy
|156.61
|154.99
|156.96
|2007.03.28 09:42
|156.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|29398575
|2007.03.28 08:35
|buy
|0.04
|eurjpy
|156.42
|154.98
|156.77
|2007.03.28 09:41
|156.60
|0.00
|0.00
|0.00
|6.13
|29359843
|2007.03.28 01:51
|buy
|0.02
|eurjpy
|156.67
|155.05
|157.02
|2007.03.28 07:38
|156.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.87
|29371988
|2007.03.28 04:38
|buy
|0.04
|eurjpy
|156.48
|155.04
|156.83
|2007.03.28 07:28
|156.66
|0.00
|0.00
|0.00
|6.14
|29328071
|2007.03.27 17:37
|sell
|0.01
|eurjpy
|157.38
|156.91
|156.36
|2007.03.28 01:29
|156.91
|0.00
|0.00
|-0.11
|3.99
|29255203
|2007.03.27 05:43
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3329
|1.3352
|1.3407
|2007.03.27 14:34
|1.3352
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|29173580
|2007.03.26 08:31
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3272
|1.3092
|1.3307
|2007.03.26 14:00
|1.3307
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|29172124
|2007.03.26 08:01
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.77
|157.03
|157.58
|2007.03.26 12:12
|157.03
|0.00
|0.00
|0.00
|2.19
|29132671
|2007.03.25 10:20
|balance
|Deposit
|1 000.00
|0.00
|0.00
|22.89
|1 005.49
|Closed P/L:
|1 028.38
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|32803527
|2007.04.25 08:04
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6417
|1.6237
|1.6452
|1.6420
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|32804363
|2007.04.25 08:14
|buy
|0.02
|chfjpy
|98.51
|96.71
|98.86
|98.54
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|32809086
|2007.04.25 08:52
|buy
|0.02
|eurjpy
|161.70
|159.90
|162.05
|161.87
|0.00
|0.00
|0.00
|2.87
|0.00
|0.00
|0.00
|3.87
|Floating P/L:
|3.87
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 028.38
|Floating P/L:
|3.87
|Margin:
|30.00
|Balance:
|2 028.38
|Equity:
|2 032.25
|Free Margin:
|2 002.25
|Details:
|Gross Profit:
|1 712.45
|Gross Loss:
|684.07
|Total Net Profit:
|1 028.38
|Profit Factor:
|2.50
|Expected Payoff:
|2.43
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|77.50 (4.00%)
|Relative Drawdown:
|4.00% (77.50)
|Total Trades:
|423
|Short Positions (won %):
|51 (45.10%)
|Long Positions (won %):
|372 (60.48%)
|Profit Trades (% of total):
|248 (58.63%)
|Loss trades (% of total):
|175 (41.37%)
|Largest
|profit trade:
|124.83
|loss trade:
|-24.25
|Average
|profit trade:
|6.91
|loss trade:
|-3.91
|Maximum
|consecutive wins ($):
|13 (35.01)
|consecutive losses ($):
|6 (-27.64)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|146.69 (3)
|consecutive loss (count):
|-77.50 (4)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2