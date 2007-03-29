Interbank FX, LLC

Account: 1417997 Name: Pounding_Yen Currency: USD 2007 April 27, 19:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
294219302007.03.28 12:18balanceDeposit5 000.00
294222522007.03.28 12:23buy0.10gbpusdm1.96420.00001.96622007.03.28 12:311.96620.000.000.002.00
294223032007.03.28 12:23sell0.20gbpjpym230.080.00229.882007.03.28 12:34229.880.000.000.003.42
294223102007.03.28 12:23sell0.20eurjpym156.360.00156.162007.03.28 12:35156.160.000.000.003.42
294223352007.03.28 12:23sell0.20eurusdm1.33450.00001.33252007.03.28 15:301.33440.000.000.000.20
294246532007.03.28 12:30buy0.10eurusdm1.33530.00001.33732007.03.28 15:011.33730.000.000.002.00
294257352007.03.28 12:31buy0.10gbpusdm1.96660.00001.96862007.03.29 04:001.96420.000.00-0.01-2.40
294269682007.03.28 12:34sell0.10gbpjpym229.780.00229.582007.03.28 13:53229.790.000.000.00-0.09
294274372007.03.28 12:35sell0.10eurjpym156.100.00155.902007.03.28 13:48156.110.000.000.00-0.09
294301672007.03.28 12:51sell0.20gbpjpym229.990.00229.792007.03.28 13:53229.790.000.000.003.42
294307222007.03.28 12:55sell0.20eurjpym156.300.00156.102007.03.28 13:48156.100.000.000.003.42
294316352007.03.28 13:00buy0.10gbpjpym230.180.00230.382007.03.28 15:07229.220.000.000.00-8.23
294316422007.03.28 13:00buy0.10eurjpym156.310.00156.512007.03.28 15:08155.870.000.000.00-3.77
294316982007.03.28 13:00sell0.10gbpusdm1.96590.00001.96392007.03.28 13:591.96580.000.000.000.10
294336432007.03.28 13:17buy0.20gbpjpym229.970.00230.172007.03.28 15:07229.240.000.000.00-12.52
294350762007.03.28 13:30sell0.20gbpusdm1.96790.00001.96592007.03.28 13:591.96590.000.000.004.00
294375132007.03.28 13:48sell0.10eurjpym156.060.00155.862007.03.28 14:02155.860.000.000.001.72
294377792007.03.28 13:50buy0.20eurjpym156.100.00156.302007.03.28 15:08155.890.000.000.00-3.60
294382812007.03.28 13:53sell0.10gbpjpym229.710.00229.512007.03.28 13:59229.510.000.000.001.72
294383452007.03.28 13:54buy0.40gbpjpym229.760.00229.962007.03.28 15:07229.200.000.000.00-19.20
294391592007.03.28 13:59buy0.80gbpjpym229.550.00229.752007.03.28 15:07229.220.000.000.00-22.63
294394192007.03.28 13:59sell0.10gbpusdm1.96530.00001.96332007.03.28 14:561.96580.000.000.00-0.50
294394352007.03.28 13:59sell0.10gbpjpym229.450.00229.252007.03.28 14:34229.460.000.000.00-0.08
294398812007.03.28 14:02buy0.40eurjpym155.890.00156.092007.03.28 15:08155.880.000.000.00-0.35
294399672007.03.28 14:02sell0.10eurjpym155.820.00155.622007.03.28 14:34155.860.000.000.00-0.35
294416132007.03.28 14:13sell0.20gbpjpym229.660.00229.462007.03.28 14:34229.460.000.000.003.43
294416952007.03.28 14:13sell0.20eurjpym156.030.00155.832007.03.28 14:34155.830.000.000.003.43
294417812007.03.28 14:13sell0.20eurusdm1.33650.00001.33452007.03.28 15:301.33450.000.000.004.00
294469842007.03.28 14:34sell0.10gbpjpym229.320.00229.122007.03.28 14:41229.120.000.000.001.71
294471612007.03.28 14:34sell0.20gbpusdm1.96780.00001.96582007.03.28 14:551.96580.000.000.004.00
294471882007.03.28 14:34sell0.10eurjpym155.820.00155.622007.03.28 14:41155.620.000.000.001.72
294474872007.03.28 14:35buy1.60gbpjpym229.350.00229.552007.03.28 15:07229.240.000.000.00-15.08
294488322007.03.28 14:41buy0.80eurjpym155.680.00155.882007.03.28 15:08155.880.000.000.0013.72
294489222007.03.28 14:41sell0.10eurjpym155.580.00155.382007.03.28 17:34155.790.000.000.00-1.80
294489532007.03.28 14:41buy3.20gbpjpym229.040.00229.242007.03.28 15:07229.240.000.000.0054.86
294489962007.03.28 14:41sell0.10gbpjpym228.970.00228.772007.03.28 15:56228.980.000.000.00-0.08
294519532007.03.28 14:56sell0.10gbpusdm1.96520.00001.96322007.03.28 15:301.96320.000.000.002.00
294533482007.03.28 15:01buy0.10eurusdm1.33750.00001.33952007.03.29 08:271.33340.000.00-0.18-4.10
294546802007.03.28 15:06sell0.20eurjpym155.790.00155.592007.03.28 17:32155.800.000.000.00-0.17
294548422007.03.28 15:07sell0.20gbpjpym229.180.00228.982007.03.28 15:56228.980.000.000.003.42
294550792007.03.28 15:07buy0.10gbpjpym229.290.00229.492007.03.28 15:31229.280.000.000.00-0.09
294553262007.03.28 15:08buy0.10eurjpym155.920.00156.122007.03.28 16:08155.920.000.000.000.00
294563612007.03.28 15:13buy0.20eurusdm1.33550.00001.33752007.03.29 08:271.33350.000.00-0.36-4.00
294566482007.03.28 15:14buy0.20gbpusdm1.96460.00001.96662007.03.29 04:001.96450.000.00-0.02-0.20
294587352007.03.28 15:26buy0.20eurjpym155.710.00155.912007.03.28 16:08155.910.000.000.003.42
294588772007.03.28 15:26buy0.20gbpjpym229.080.00229.282007.03.28 15:31229.280.000.000.003.43
294601342007.03.28 15:30sell0.10eurusdm1.33420.00001.33222007.03.28 18:331.33220.000.000.002.00
294605072007.03.28 15:30sell0.10gbpusdm1.96270.00001.96072007.03.29 12:371.96230.000.000.010.40
294607082007.03.28 15:31buy0.10gbpjpym229.370.00229.572007.03.28 16:06229.380.000.000.000.09
294617152007.03.28 15:36buy0.40eurusdm1.33350.00001.33552007.03.29 08:271.33340.000.00-0.73-0.40
294642132007.03.28 15:52buy0.20gbpjpym229.170.00229.372007.03.28 16:06229.370.000.000.003.42
294644112007.03.28 15:54buy0.40gbpusdm1.96250.00001.96452007.03.29 04:001.96450.000.00-0.058.00
294672022007.03.28 16:07buy0.10gbpjpym229.450.00229.652007.03.28 19:26229.420.000.000.00-0.26
294676082007.03.28 16:08buy0.10eurjpym155.940.00156.142007.03.29 01:46155.720.000.000.26-1.88
294733052007.03.28 16:52sell0.40eurjpym155.990.00155.792007.03.28 17:32155.790.000.000.006.85
294750182007.03.28 17:12sell0.10gbpjpym229.400.00229.202007.03.28 17:56229.410.000.000.00-0.09
294767292007.03.28 17:34sell0.10eurjpym155.760.00155.562007.03.28 19:56155.560.000.000.001.71
294782652007.03.28 17:47sell0.20gbpjpym229.610.00229.412007.03.28 17:56229.410.000.000.003.43
294796782007.03.28 17:56sell0.10gbpjpym229.350.00229.152007.03.29 00:44229.750.000.00-0.80-3.42
294822702007.03.28 18:22buy0.20eurjpym155.730.00155.932007.03.29 01:45155.720.000.000.51-0.17
294824812007.03.28 18:25buy0.20gbpjpym229.240.00229.442007.03.28 19:26229.440.000.000.003.42
294839422007.03.28 18:33sell0.10eurusdm1.33210.00001.33012007.03.29 12:371.33180.000.000.160.30
294887082007.03.28 19:26buy0.10gbpjpym229.510.00229.712007.03.28 22:21229.520.000.000.620.09
294894152007.03.28 19:29buy0.80eurusdm1.33150.00001.33352007.03.29 08:271.33350.000.00-1.4516.00
294924422007.03.28 19:54buy0.20gbpjpym229.300.00229.502007.03.28 22:20229.500.000.001.233.42
294927642007.03.28 19:57sell0.10eurjpym155.510.00155.312007.03.29 00:53155.500.000.00-0.340.09
295003342007.03.28 22:21buy0.10gbpjpym229.590.00229.792007.03.29 00:01229.560.000.000.00-0.25
295013762007.03.28 22:42buy0.20gbpjpym229.370.00229.572007.03.29 00:01229.570.000.000.003.42
295061832007.03.28 23:50sell0.20gbpjpym229.550.00229.352007.03.29 00:44229.750.000.000.00-3.42
295072542007.03.29 00:02buy0.10gbpjpym229.630.00229.832007.03.29 00:09229.830.000.000.001.71
295076822007.03.29 00:03sell0.20eurjpym155.710.00155.512007.03.29 00:53155.510.000.000.003.42
295082922007.03.29 00:07sell0.40gbpjpym229.760.00229.562007.03.29 00:44229.760.000.000.000.00
295089162007.03.29 00:09buy0.10gbpjpym229.910.00230.112007.03.29 01:16229.500.000.000.00-3.51
295100912007.03.29 00:17sell0.80gbpjpym229.960.00229.762007.03.29 00:43229.760.000.000.0013.67
295132932007.03.29 00:45buy0.20gbpjpym229.690.00229.892007.03.29 01:16229.490.000.000.00-3.42
295141642007.03.29 00:52sell0.10gbpjpym229.410.00229.212007.03.29 00:55229.210.000.000.001.71
295141782007.03.29 00:52buy0.40gbpjpym229.470.00229.672007.03.29 01:16229.480.000.000.000.34
295142372007.03.29 00:52buy0.40eurjpym155.520.00155.722007.03.29 01:45155.720.000.000.006.84
295143452007.03.29 00:53sell0.10eurjpym155.450.00155.252007.03.30 02:16156.890.000.00-0.11-12.23
295149602007.03.29 00:55buy0.80gbpjpym229.260.00229.462007.03.29 01:16229.460.000.000.0013.69
295150642007.03.29 00:55sell0.10gbpjpym229.140.00228.942007.03.29 01:58229.590.000.000.00-3.85
295161432007.03.29 01:01sell0.20gbpjpym229.340.00229.142007.03.29 01:58229.600.000.000.00-4.45
295179812007.03.29 01:16buy0.10gbpjpym229.590.00229.792007.03.29 01:46229.790.000.000.001.71
295189912007.03.29 01:35sell0.40gbpjpym229.550.00229.352007.03.29 01:58229.590.000.000.00-1.37
295191452007.03.29 01:37sell0.20eurjpym155.650.00155.452007.03.30 02:16156.900.000.00-0.22-21.24
295197812007.03.29 01:46buy0.10eurjpym155.770.00155.972007.03.29 03:31155.970.000.000.001.70
295198052007.03.29 01:46sell0.80gbpjpym229.770.00229.572007.03.29 01:58229.570.000.000.0013.68
295198312007.03.29 01:46buy0.10gbpjpym229.870.00230.072007.03.29 03:17229.870.000.000.000.00
295201762007.03.29 01:50buy0.20gbpjpym229.670.00229.872007.03.29 03:17229.870.000.000.003.41
295258162007.03.29 03:07sell0.40eurjpym155.860.00155.662007.03.30 02:16156.910.000.00-0.45-35.68
295268542007.03.29 03:17buy0.10gbpjpym229.970.00230.172007.03.29 03:57230.170.000.000.001.71
295282962007.03.29 03:31buy0.10eurjpym156.020.00156.222007.03.29 06:21156.220.000.000.001.71
295297672007.03.29 03:45sell0.80eurjpym156.070.00155.872007.03.30 02:16156.890.000.00-0.90-55.73
295301112007.03.29 03:57buy0.10gbpjpym230.340.00230.542007.03.29 06:04230.150.000.000.00-1.62
295307632007.03.29 04:00sell0.10gbpjpym230.280.00230.082007.03.29 04:42230.080.000.000.001.71
295310172007.03.29 04:00buy0.10gbpusdm1.96480.00001.96682007.03.30 03:291.96440.000.000.00-0.40
295311842007.03.29 04:01sell0.20gbpusdm1.96470.00001.96272007.03.29 12:361.96270.000.000.004.00
295350852007.03.29 04:38buy0.20gbpjpym230.140.00230.342007.03.29 06:04230.130.000.000.00-0.17
295354512007.03.29 04:42sell0.10gbpjpym230.000.00229.802007.03.29 07:33230.690.000.000.00-5.87
295388992007.03.29 05:35buy0.40gbpjpym229.930.00230.132007.03.29 06:04230.130.000.000.006.83
295415962007.03.29 06:04buy0.10gbpjpym230.260.00230.462007.03.29 06:37230.460.000.000.001.71
295417282007.03.29 06:05sell0.20gbpjpym230.210.00230.012007.03.29 07:32230.680.000.000.00-8.00
295436082007.03.29 06:21buy0.10eurjpym156.260.00156.462007.03.29 07:31156.460.000.000.001.70
295453522007.03.29 06:36sell0.40gbpjpym230.420.00230.222007.03.29 07:32230.710.000.000.00-9.88
295455102007.03.29 06:37buy0.10gbpjpym230.560.00230.762007.03.29 06:46230.560.000.000.000.00
295455292007.03.29 06:37sell1.60eurjpym156.270.00156.072007.03.30 02:16156.900.000.00-1.79-85.64
295459362007.03.29 06:40buy0.20gbpjpym230.340.00230.542007.03.29 06:46230.540.000.000.003.41
295468542007.03.29 06:46buy0.10gbpjpym230.630.00230.832007.03.29 07:31230.830.000.000.001.70
295481732007.03.29 06:54sell0.80gbpjpym230.640.00230.442007.03.29 07:32230.730.000.000.00-6.13
295540082007.03.29 07:31sell1.60gbpjpym230.930.00230.732007.03.29 07:32230.730.000.000.0027.25
295540272007.03.29 07:31buy0.10gbpjpym231.010.00231.212007.03.29 08:09230.800.000.000.00-1.79
295540412007.03.29 07:31buy0.10eurjpym156.540.00156.742007.03.29 08:05156.530.000.000.00-0.09
295540542007.03.29 07:31sell3.20eurjpym156.490.00156.292007.03.30 02:16156.900.000.00-3.58-111.48
295542482007.03.29 07:32buy0.20gbpjpym230.790.00230.992007.03.29 08:09230.790.000.000.000.00
295544222007.03.29 07:33sell0.10gbpjpym230.630.00230.432007.03.29 08:31230.650.000.000.00-0.17
295547432007.03.29 07:34buy0.40gbpjpym230.580.00230.782007.03.29 08:09230.780.000.000.006.81
295560252007.03.29 07:45buy0.20eurjpym156.330.00156.532007.03.29 08:05156.530.000.000.003.40
295584492007.03.29 08:05buy0.10eurjpym156.610.00156.812007.03.29 12:31156.810.000.000.001.70
295590572007.03.29 08:09buy0.10gbpjpym230.890.00231.092007.03.29 12:15230.690.000.000.00-1.70
295590912007.03.29 08:09sell0.20gbpjpym230.860.00230.662007.03.29 08:31230.660.000.000.003.41
295618062007.03.29 08:27buy0.20gbpjpym230.680.00230.882007.03.29 12:14230.680.000.000.000.00
295618662007.03.29 08:27buy0.10eurusdm1.33370.00001.33572007.03.30 13:001.33140.000.00-0.06-2.30
295624862007.03.29 08:31sell0.10gbpjpym230.570.00230.372007.03.29 11:33230.570.000.000.000.00
295642272007.03.29 08:53sell0.20eurusdm1.33410.00001.33212007.03.29 12:361.33210.000.000.004.00
295660332007.03.29 09:23sell0.20gbpjpym230.770.00230.572007.03.29 11:33230.570.000.000.003.41
295667922007.03.29 09:34sell6.40eurjpym156.700.00156.502007.03.30 02:15156.910.000.00-7.17-114.19
295741512007.03.29 11:33sell0.10gbpjpym230.460.00230.262007.03.29 15:58231.210.000.000.00-6.37
295749822007.03.29 11:45buy0.40gbpjpym230.480.00230.682007.03.29 12:14230.680.000.000.006.81
295772092007.03.29 12:12sell0.20gbpjpym230.670.00230.472007.03.29 15:58231.250.000.000.00-9.85
295774862007.03.29 12:15buy0.10gbpjpym230.780.00230.982007.03.29 12:31230.980.000.000.001.70
295809022007.03.29 12:31sell0.40gbpjpym230.880.00230.682007.03.29 15:58231.260.000.000.00-12.90
295813932007.03.29 12:32buy0.10gbpjpym231.090.00231.292007.03.29 14:16231.290.000.000.001.69
295814242007.03.29 12:32buy0.10eurjpym156.880.00157.082007.03.29 14:02157.080.000.000.001.70
295816622007.03.29 12:32sell0.80gbpjpym231.080.00230.882007.03.29 15:58231.260.000.000.00-12.22
295831312007.03.29 12:36sell12.80eurjpym156.900.00156.702007.03.30 02:15156.920.000.00-14.34-21.75
295837062007.03.29 12:37sell0.10eurusdm1.33180.00001.32982007.03.30 07:561.33180.000.000.050.00
295840822007.03.29 12:37buy0.20gbpusdm1.96240.00001.96442007.03.30 03:291.96440.000.00-0.014.00
295841712007.03.29 12:37sell0.10gbpusdm1.96190.00001.95992007.03.29 18:221.96200.000.000.00-0.10
295960322007.03.29 13:48sell0.20eurusdm1.33380.00001.33182007.03.30 07:561.33180.000.000.114.00
295985982007.03.29 14:02buy0.10eurjpym157.130.00157.332007.03.29 17:35157.330.000.000.001.70
296001752007.03.29 14:15sell25.60eurjpym157.110.00156.912007.03.30 02:15156.910.000.00-28.67435.01
296004082007.03.29 14:16buy0.10gbpjpym231.360.00231.562007.03.29 16:39231.190.000.000.00-1.44
296005462007.03.29 14:17sell1.60gbpjpym231.290.00231.092007.03.29 15:57231.270.000.000.002.72
296049032007.03.29 14:43sell3.20gbpjpym231.490.00231.292007.03.29 15:57231.290.000.000.0054.33
296131102007.03.29 15:58sell0.10gbpjpym231.150.00230.952007.03.29 16:33230.950.000.000.001.70
296132472007.03.29 15:58buy0.20gbpjpym231.160.00231.362007.03.29 16:39231.130.000.000.00-0.51
296154922007.03.29 16:12sell0.20gbpusdm1.96390.00001.96192007.03.29 18:221.96190.000.000.004.00
296184982007.03.29 16:34buy0.40gbpjpym230.930.00231.132007.03.29 16:39231.130.000.000.006.79
296185262007.03.29 16:34sell0.10gbpjpym230.840.00230.642007.03.29 18:03231.530.000.000.00-5.85
296187582007.03.29 16:37sell0.20gbpjpym231.060.00230.862007.03.29 18:03231.540.000.000.00-8.14
296189262007.03.29 16:39buy0.10gbpjpym231.250.00231.452007.03.29 17:35231.450.000.000.001.69
296193242007.03.29 16:45sell0.40gbpjpym231.270.00231.072007.03.29 18:03231.550.000.000.00-9.49
296231062007.03.29 17:35buy0.10eurjpym157.370.00157.572007.03.30 03:38156.940.000.000.09-3.66
296231652007.03.29 17:35buy0.10gbpjpym231.610.00231.812007.03.29 23:30231.810.000.000.211.69
296231802007.03.29 17:35sell0.80gbpjpym231.520.00231.322007.03.29 18:03231.530.000.000.00-0.68
296245042007.03.29 17:47sell1.60gbpjpym231.730.00231.532007.03.29 18:03231.530.000.000.0027.12
296257162007.03.29 18:03sell0.10gbpjpym231.450.00231.252007.03.30 00:31231.670.000.00-0.27-1.86
296269842007.03.29 18:23sell0.10gbpusdm1.96200.00001.96002007.03.30 07:181.96220.000.000.00-0.20
296358762007.03.29 20:54sell0.20gbpjpym231.650.00231.452007.03.30 00:31231.660.000.00-0.53-0.17
296442142007.03.29 23:30buy0.10gbpjpym231.880.00232.082007.03.30 00:11231.880.000.000.000.00
296461412007.03.29 23:50buy0.20gbpjpym231.670.00231.872007.03.30 00:11231.870.000.000.003.39
296479852007.03.30 00:05sell0.40gbpjpym231.860.00231.662007.03.30 00:31231.660.000.000.006.77
296489852007.03.30 00:11buy0.10gbpjpym231.970.00232.172007.03.30 00:56231.770.000.000.00-1.69
296500862007.03.30 00:29buy0.20gbpjpym231.760.00231.962007.03.30 00:56231.750.000.000.00-0.17
296503872007.03.30 00:32sell0.10gbpjpym231.600.00231.402007.03.30 00:53231.400.000.000.001.69
296525452007.03.30 00:49buy0.40gbpjpym231.550.00231.752007.03.30 00:56231.750.000.000.006.78
296530382007.03.30 00:53buy0.20eurjpym157.170.00157.372007.03.30 03:38156.950.000.000.00-3.74
296532432007.03.30 00:53sell0.10gbpjpym231.310.00231.112007.03.30 01:03231.550.000.000.00-2.04
296538042007.03.30 00:54sell0.20gbpjpym231.530.00231.332007.03.30 01:02231.560.000.000.00-0.51
296542612007.03.30 00:56sell0.40gbpjpym231.760.00231.562007.03.30 01:02231.560.000.000.006.78
296553212007.03.30 01:03sell0.10gbpjpym231.470.00231.272007.03.30 01:24231.270.000.000.001.70
296574072007.03.30 01:24sell0.10gbpjpym231.190.00230.992007.03.30 02:15230.990.000.000.001.69
296588542007.03.30 01:35buy0.40eurjpym156.960.00157.162007.03.30 03:38156.950.000.000.00-0.34
296624752007.03.30 02:15sell0.10gbpjpym230.900.00230.702007.03.30 02:26230.700.000.000.001.70
296626412007.03.30 02:17sell0.10eurjpym156.840.00156.642007.03.30 05:41157.090.000.000.00-2.12
296640402007.03.30 02:25buy0.80eurjpym156.760.00156.962007.03.30 03:37156.960.000.000.0013.61
296643442007.03.30 02:26sell0.10gbpjpym230.620.00230.422007.03.30 05:34231.290.000.000.00-5.69
296653652007.03.30 02:32sell0.20gbpjpym230.830.00230.632007.03.30 05:34231.270.000.000.00-7.48
296666012007.03.30 02:45sell0.40gbpjpym231.040.00230.842007.03.30 05:34231.260.000.000.00-7.47
296677192007.03.30 03:02buy0.10gbpjpym231.110.00231.312007.03.30 03:51231.310.000.000.001.70
296694952007.03.30 03:28sell0.20gbpusdm1.96420.00001.96222007.03.30 07:181.96220.000.000.004.00
296697042007.03.30 03:29buy0.10gbpusdm1.96490.00001.96692007.03.30 08:201.95810.000.000.00-6.80
296710132007.03.30 03:38buy0.10eurjpym156.970.00157.172007.03.30 04:01157.170.000.000.001.70
296714992007.03.30 03:45sell0.20eurjpym157.050.00156.852007.03.30 05:41157.080.000.000.00-0.51
296715232007.03.30 03:45sell0.80gbpjpym231.240.00231.042007.03.30 05:34231.250.000.000.00-0.68
296720012007.03.30 03:51buy0.10gbpjpym231.390.00231.592007.03.30 04:29231.370.000.000.00-0.17
296728092007.03.30 04:01buy0.10eurjpym157.200.00157.402007.03.30 06:57157.200.000.000.000.00
296730862007.03.30 04:03buy0.20gbpusdm1.96290.00001.96492007.03.30 08:201.95800.000.000.00-9.80
296731212007.03.30 04:03buy0.20gbpjpym231.170.00231.372007.03.30 04:29231.370.000.000.003.40
296754612007.03.30 04:29sell0.40eurjpym157.280.00157.082007.03.30 05:41157.080.000.000.006.80
296754732007.03.30 04:29buy0.10gbpjpym231.460.00231.662007.03.30 06:34231.180.000.000.00-2.37
296757322007.03.30 04:30sell1.60gbpjpym231.450.00231.252007.03.30 05:34231.250.000.000.0027.19
296802202007.03.30 05:34buy0.20gbpjpym231.230.00231.432007.03.30 06:34231.200.000.000.00-0.51
296802522007.03.30 05:34sell0.10gbpjpym231.190.00230.992007.03.30 05:59230.990.000.000.001.70
296808582007.03.30 05:41sell0.10eurjpym157.030.00156.832007.03.30 15:00157.180.000.000.00-1.27
296811692007.03.30 05:42buy0.40gbpjpym231.020.00231.222007.03.30 06:33231.220.000.000.006.79
296822572007.03.30 05:58buy0.20eurjpym156.990.00157.192007.03.30 06:57157.190.000.000.003.39
296824882007.03.30 05:59sell0.10gbpjpym230.910.00230.712007.03.30 07:19231.080.000.000.00-1.44
296836412007.03.30 06:11sell0.20gbpjpym231.110.00230.862007.03.30 07:18231.070.000.000.000.67
296857682007.03.30 06:34buy0.10gbpjpym231.270.00231.522007.03.30 07:26231.310.000.000.000.34
296880552007.03.30 06:57buy0.10eurjpym157.260.00157.512007.03.30 12:11157.310.000.000.000.42
296884432007.03.30 07:01sell0.40gbpjpym231.320.00231.072007.03.30 07:18231.070.000.000.008.48
296886442007.03.30 07:02sell0.20eurjpym157.240.00156.992007.03.30 15:00157.200.000.000.000.67
296905892007.03.30 07:18sell0.10gbpusdm1.96140.00001.95942007.03.30 07:331.95940.000.000.002.00
296908932007.03.30 07:18buy0.40gbpusdm1.96040.00001.96242007.03.30 08:201.95790.000.000.00-10.00
296910132007.03.30 07:18buy0.20gbpjpym231.060.00231.312007.03.30 07:26231.310.000.000.004.24
296912902007.03.30 07:19sell0.10gbpjpym231.000.00230.752007.03.30 07:48230.960.000.000.000.34
296922462007.03.30 07:25sell0.20gbpjpym231.210.00230.962007.03.30 07:48230.960.000.000.004.24
296926152007.03.30 07:26buy0.10gbpjpym231.370.00231.622007.03.30 08:20231.090.000.000.00-2.37
296939482007.03.30 07:33sell0.10gbpusdm1.95900.00001.95702007.03.30 07:531.95700.000.000.002.00
296943332007.03.30 07:34buy0.20gbpjpym231.140.00231.392007.03.30 08:20231.100.000.000.00-0.68
296953792007.03.30 07:37buy0.80gbpusdm1.95840.00001.96042007.03.30 08:201.95800.000.000.00-3.20
296974982007.03.30 07:48sell0.10gbpjpym230.890.00230.642007.03.30 08:43231.080.000.000.00-1.61
296982412007.03.30 07:53buy0.40gbpjpym230.860.00231.112007.03.30 08:20231.110.000.000.008.47
296983892007.03.30 07:53buy1.60gbpusdm1.95580.00001.95782007.03.30 08:201.95780.000.000.0032.00
296984922007.03.30 07:54sell0.10gbpusdm1.95590.00001.95392007.03.30 12:301.95800.000.000.00-2.10
296997862007.03.30 07:56buy0.20eurusdm1.33170.00001.33372007.03.30 13:001.33150.000.000.00-0.40
296999682007.03.30 07:56sell0.10eurusdm1.33130.00001.32932007.03.30 12:391.32930.000.000.002.00
297056112007.03.30 08:19sell0.20gbpjpym231.090.00230.842007.03.30 08:43231.060.000.000.000.50
297058152007.03.30 08:20buy0.10gbpjpym231.170.00231.422007.03.30 11:14231.210.000.000.000.34
297058782007.03.30 08:20sell0.20gbpusdm1.95790.00001.95592007.03.30 12:301.95790.000.000.000.00
297059582007.03.30 08:20buy0.10gbpusdm1.95840.00001.96042007.03.30 13:341.95840.000.000.000.00
297063712007.03.30 08:22sell0.40gbpjpym231.310.00231.062007.03.30 08:43231.060.000.000.008.47
297109352007.03.30 09:05sell0.10gbpjpym230.990.00230.742007.03.30 10:31230.950.000.000.000.34
297146132007.03.30 09:53sell0.20gbpjpym231.200.00230.952007.03.30 10:31230.950.000.000.004.24
297180202007.03.30 10:29buy0.20gbpjpym230.960.00231.212007.03.30 11:14231.210.000.000.004.24
297181962007.03.30 10:31sell0.10gbpjpym230.880.00230.632007.03.30 15:09231.490.000.000.00-5.17
297187412007.03.30 10:39buy0.20eurjpym157.050.00157.302007.03.30 12:11157.300.000.000.004.24
297200612007.03.30 10:49sell0.20gbpjpym231.080.00230.832007.03.30 15:09231.490.000.000.00-6.95
297232562007.03.30 11:14buy0.10gbpjpym231.280.00231.532007.03.30 12:54231.530.000.000.002.11
297236332007.03.30 11:20sell0.40gbpjpym231.300.00231.052007.03.30 15:09231.470.000.000.00-5.76
297258592007.03.30 11:48sell0.40gbpusdm1.95990.00001.95792007.03.30 12:301.95790.000.000.008.00
297284342007.03.30 12:11buy0.10eurjpym157.360.00157.612007.03.30 15:41157.410.000.000.000.43
297334552007.03.30 12:30sell0.10gbpusdm1.95730.00001.95532007.03.30 15:561.96860.000.000.00-11.30
297349892007.03.30 12:39buy0.20gbpusdm1.95640.00001.95842007.03.30 13:341.95840.000.000.004.00
297353382007.03.30 12:40buy0.40eurusdm1.32950.00001.33152007.03.30 13:001.33150.000.000.008.00
297356352007.03.30 12:40sell0.10eurusdm1.32910.00001.32712007.03.30 14:081.32890.000.000.000.20
297430862007.03.30 12:52sell0.20eurusdm1.33110.00001.32912007.03.30 14:071.32910.000.000.004.00
297435082007.03.30 12:53sell0.40eurjpym157.450.00157.202007.03.30 14:59157.200.000.000.008.47
297437412007.03.30 12:54sell0.80gbpjpym231.520.00231.272007.03.30 15:09231.490.000.000.002.04
297438092007.03.30 12:54buy0.10gbpjpym231.610.00231.862007.03.30 13:12231.650.000.000.000.34
297441512007.03.30 12:56buy0.20gbpjpym231.410.00231.662007.03.30 13:12231.660.000.000.004.23
297451572007.03.30 13:00buy0.10eurusdm1.33170.00001.33372007.03.30 15:131.33170.000.000.000.00
297473092007.03.30 13:12buy0.10gbpjpym231.690.00231.942007.03.30 14:37231.730.000.000.000.34
297493432007.03.30 13:28buy0.20gbpjpym231.480.00231.732007.03.30 14:37231.730.000.000.004.22
297499752007.03.30 13:34buy0.10gbpusdm1.95880.00001.96082007.03.30 14:381.95890.000.000.000.10
297576612007.03.30 14:03buy0.20gbpusdm1.95680.00001.95882007.03.30 14:381.95880.000.000.004.00
297582522007.03.30 14:04buy0.20eurusdm1.32970.00001.33172007.03.30 15:131.33170.000.000.004.00
297592512007.03.30 14:08sell0.10eurusdm1.32880.00001.32682007.03.30 15:571.33770.000.000.00-8.90
297650252007.03.30 14:37buy0.10gbpjpym231.820.00232.072007.03.30 15:20231.640.000.000.00-1.53
297650692007.03.30 14:37sell1.60gbpjpym231.750.00231.502007.03.30 15:09231.500.000.000.0033.92
297654402007.03.30 14:39buy0.10gbpusdm1.95960.00001.96162007.03.30 15:071.96160.000.000.002.00
297654792007.03.30 14:39sell0.20gbpusdm1.95930.00001.95732007.03.30 15:561.96850.000.000.00-18.40
297699482007.03.30 14:59sell0.20eurusdm1.33080.00001.32882007.03.30 15:571.33760.000.000.00-13.60
297704312007.03.30 14:59sell0.40gbpusdm1.96130.00001.95932007.03.30 15:561.96850.000.000.00-28.80
297708502007.03.30 15:00buy0.20gbpjpym231.580.00231.832007.03.30 15:20231.670.000.000.001.53
297708882007.03.30 15:00sell0.10eurjpym157.130.00156.882007.03.30 15:09157.080.000.000.000.42
297722682007.03.30 15:06sell0.20eurjpym157.330.00157.082007.03.30 15:09157.080.000.000.004.24
297729802007.03.30 15:08buy0.10gbpusdm1.96310.00001.96512007.03.30 15:151.96510.000.000.002.00
297732182007.03.30 15:08buy0.20eurjpym157.160.00157.412007.03.30 15:41157.410.000.000.004.25
297735162007.03.30 15:09sell0.10eurjpym157.010.00156.762007.03.30 16:15156.960.000.000.000.43
297737232007.03.30 15:09sell0.10gbpjpym231.420.00231.172007.03.30 15:15231.300.000.000.001.02
297740092007.03.30 15:10sell0.20gbpjpym231.640.00231.392007.03.30 15:14231.390.000.000.004.24
297746982007.03.30 15:13sell0.80gbpusdm1.96330.00001.96132007.03.30 15:561.96830.000.000.00-40.00
297749712007.03.30 15:13buy0.10eurusdm1.33180.00001.33382007.03.30 15:171.33380.000.000.002.00
297761962007.03.30 15:15sell0.10gbpjpym231.270.00231.022007.03.30 15:29231.430.000.000.00-1.37
297763092007.03.30 15:15buy0.10gbpusdm1.96550.00001.96752007.03.30 15:201.96750.000.000.002.00
297765942007.03.30 15:16buy0.40gbpjpym231.380.00231.632007.03.30 15:20231.630.000.000.008.49
297766952007.03.30 15:16sell0.40eurusdm1.33320.00001.33122007.03.30 15:561.33730.000.000.00-16.40
297780792007.03.30 15:18buy0.10eurusdm1.33470.00001.33672007.03.30 15:271.33670.000.000.002.00
297781712007.03.30 15:18sell1.60gbpusdm1.96580.00001.96382007.03.30 15:551.96850.000.000.00-43.20
297794742007.03.30 15:19sell0.20gbpjpym231.480.00231.232007.03.30 15:29231.440.000.000.000.68
297800222007.03.30 15:20buy0.10gbpusdm1.96810.00001.97012007.03.30 15:291.97010.000.000.002.00
297804282007.03.30 15:20buy0.10gbpjpym231.710.00231.962007.03.30 15:57231.530.000.000.00-1.54
297808422007.03.30 15:21sell0.80eurusdm1.33550.00001.33352007.03.30 15:561.33700.000.000.00-12.00
297810302007.03.30 15:21sell3.20gbpusdm1.96800.00001.96602007.03.30 15:551.96860.000.000.00-19.20
297833192007.03.30 15:24sell0.20eurjpym157.220.00156.972007.03.30 16:15156.970.000.000.004.26
297833562007.03.30 15:24sell0.40gbpjpym231.700.00231.452007.03.30 15:29231.450.000.000.008.52
297851582007.03.30 15:27buy0.10eurusdm1.33690.00001.33892007.03.30 15:291.33890.000.000.002.00
297860322007.03.30 15:27sell1.60eurusdm1.33750.00001.33552007.03.30 15:561.33690.000.000.009.60
297873812007.03.30 15:28buy0.20gbpjpym231.510.00231.762007.03.30 15:57231.550.000.000.000.69
297883022007.03.30 15:28sell6.40gbpusdm1.97000.00001.96802007.03.30 15:551.96800.000.000.00128.00
297884892007.03.30 15:29buy0.10gbpusdm1.97070.00001.97272007.03.30 15:441.97060.000.000.00-0.10
297893552007.03.30 15:29sell0.10gbpjpym231.320.00231.072007.03.30 15:47231.270.000.000.000.43
297897742007.03.30 15:29buy0.10eurusdm1.33930.00001.34132007.04.02 12:521.33710.000.00-0.06-2.20
297906962007.03.30 15:30sell0.20gbpjpym231.520.00231.272007.03.30 15:47231.270.000.000.004.26
297945182007.03.30 15:35buy0.20gbpusdm1.96870.00001.97072007.03.30 15:441.97070.000.000.004.00
297957092007.03.30 15:41buy0.10eurjpym157.410.00157.662007.03.30 16:53157.240.000.000.00-1.44
297969332007.03.30 15:44buy0.10gbpusdm1.97090.00001.97292007.04.02 05:021.96860.000.000.00-2.30
297971142007.03.30 15:44sell3.20eurusdm1.33950.00001.33752007.03.30 15:551.33750.000.000.0064.00
297980282007.03.30 15:46buy0.20eurjpym157.200.00157.452007.03.30 16:53157.250.000.000.000.85
297980772007.03.30 15:46buy0.40gbpjpym231.300.00231.552007.03.30 15:57231.550.000.000.008.50
297981712007.03.30 15:47sell0.10gbpjpym231.200.00230.952007.03.30 16:15231.160.000.000.000.34
298005502007.03.30 15:50sell0.20gbpjpym231.410.00231.162007.03.30 16:14231.160.000.000.004.26
298036212007.03.30 15:56buy0.20gbpusdm1.96860.00001.97062007.04.02 05:011.96850.000.00-0.01-0.20
298041622007.03.30 15:56buy0.20eurusdm1.33720.00001.33922007.04.02 12:511.33700.000.00-0.12-0.40
298061102007.03.30 16:00sell0.10gbpusdm1.96850.00001.96652007.04.02 14:341.97750.000.000.00-9.00
298062252007.03.30 16:00buy0.10gbpjpym231.500.00231.752007.03.30 16:23231.310.000.000.00-1.61
298063202007.03.30 16:00sell0.10eurusdm1.33750.00001.33552007.03.30 18:571.33550.000.000.002.00
298077942007.03.30 16:03buy0.20gbpjpym231.290.00231.542007.03.30 16:23231.320.000.000.000.51
298111122007.03.30 16:14buy0.40eurjpym156.990.00157.242007.03.30 16:53157.240.000.000.008.51
298112152007.03.30 16:15sell0.10gbpjpym231.070.00230.822007.04.01 23:52231.450.000.00-0.27-3.23
298112472007.03.30 16:15sell0.10eurjpym156.910.00156.662007.04.02 00:43157.250.000.00-0.11-2.89
298114282007.03.30 16:15buy0.40gbpjpym231.080.00231.332007.03.30 16:23231.330.000.000.008.50
298129862007.03.30 16:20sell0.20gbpjpym231.280.00231.032007.04.01 23:52231.450.000.00-0.53-2.89
298136522007.03.30 16:23sell0.20eurjpym157.110.00156.862007.04.02 00:43157.260.000.00-0.22-2.55
298165172007.03.30 16:33buy0.10gbpjpym231.470.00231.722007.03.30 18:11231.720.000.000.002.12
298219332007.03.30 17:00buy0.10eurjpym157.250.00157.502007.04.02 00:10157.500.000.000.092.12
298225582007.03.30 17:02sell0.40gbpjpym231.490.00231.242007.04.01 23:52231.450.000.00-1.061.36
298294562007.03.30 17:41sell0.40eurjpym157.320.00157.072007.04.02 00:43157.270.000.00-0.451.69
298332442007.03.30 18:11sell0.80gbpjpym231.720.00231.472007.04.01 22:00231.470.000.00-2.1216.97
298332762007.03.30 18:12buy0.10gbpjpym231.810.00232.062007.04.01 22:45231.690.000.000.21-1.02
298415752007.03.30 18:57sell0.10eurusdm1.33540.00001.33342007.04.02 00:331.33340.000.000.052.00
298452182007.03.30 19:20sell1.60gbpjpym231.930.00231.682007.04.01 22:00231.680.000.00-4.2433.94
298504752007.04.01 22:00buy0.20gbpjpym231.450.00231.702007.04.01 22:45231.700.000.000.004.25
298598602007.04.01 22:45sell0.80gbpjpym231.700.00231.452007.04.01 23:52231.450.000.000.0017.00
298620742007.04.01 23:01buy0.10gbpjpym231.770.00232.022007.04.02 00:04231.820.000.000.000.42
298691782007.04.01 23:52buy0.20gbpjpym231.570.00231.822007.04.02 00:04231.820.000.000.004.24
298694152007.04.01 23:52sell0.10gbpjpym231.380.00231.132007.04.02 01:20231.710.000.000.00-2.80
298706992007.04.01 23:58sell0.20gbpjpym231.580.00231.332007.04.02 01:20231.720.000.000.00-2.38
298716202007.04.02 00:02sell0.40gbpjpym231.790.00231.542007.04.02 01:20231.740.000.000.001.70
298721432007.04.02 00:04buy0.10gbpjpym231.920.00232.172007.04.02 00:16232.170.000.000.002.12
298732222007.04.02 00:10sell0.80gbpjpym231.990.00231.742007.04.02 01:20231.740.000.000.0016.98
298733842007.04.02 00:10buy0.10eurjpym157.540.00157.792007.04.02 03:10157.380.000.000.00-1.35
298744162007.04.02 00:15sell0.80eurjpym157.520.00157.272007.04.02 00:43157.270.000.000.0016.96
298745942007.04.02 00:16buy0.10gbpjpym232.270.00232.522007.04.02 02:32231.910.000.000.00-3.06
298751542007.04.02 00:18buy0.40eurusdm1.33500.00001.33702007.04.02 12:511.33700.000.000.008.00
298781192007.04.02 00:26buy0.20gbpjpym232.070.00232.322007.04.02 02:32231.920.000.000.00-2.54
298784142007.04.02 00:28buy0.20eurjpym157.330.00157.582007.04.02 03:10157.370.000.000.000.68
298800862007.04.02 00:33sell0.10eurusdm1.33320.00001.33122007.04.03 17:351.33520.000.000.05-2.00
298817632007.04.02 00:43sell0.10eurjpym157.230.00156.982007.04.02 06:45156.980.000.000.002.13
298847152007.04.02 01:06buy0.40gbpusdm1.96660.00001.96862007.04.02 05:011.96860.000.000.008.00
298857552007.04.02 01:15buy0.40gbpjpym231.860.00232.112007.04.02 02:32231.910.000.000.001.69
298867362007.04.02 01:20sell0.10gbpjpym231.640.00231.392007.04.02 10:41232.260.000.000.00-5.26
298868872007.04.02 01:21buy0.80gbpjpym231.660.00231.912007.04.02 02:31231.910.000.000.0016.97
298889452007.04.02 01:31sell0.20gbpjpym231.840.00231.592007.04.02 10:41232.250.000.000.00-6.96
298908642007.04.02 01:48buy0.40eurjpym157.130.00157.382007.04.02 03:09157.380.000.000.008.48
298961452007.04.02 02:32buy0.10gbpjpym232.000.00232.252007.04.02 07:18232.040.000.000.000.34
298988362007.04.02 03:10buy0.10eurjpym157.410.00157.662007.04.02 08:03157.250.000.000.00-1.36
299024232007.04.02 03:50sell0.20eurusdm1.33520.00001.33322007.04.03 17:351.33520.000.000.110.00
299078782007.04.02 04:34buy0.20gbpjpym231.790.00232.042007.04.02 07:18232.040.000.000.004.25
299147732007.04.02 05:28buy0.10gbpusdm1.96920.00001.97122007.04.02 06:341.97120.000.000.002.00
299167032007.04.02 05:41buy0.20eurjpym157.200.00157.452007.04.02 08:03157.240.000.000.000.68
299237072007.04.02 06:32sell0.20gbpusdm1.97050.00001.96852007.04.02 14:341.97740.000.000.00-13.80
299243212007.04.02 06:34buy0.10gbpusdm1.97170.00001.97372007.04.02 07:381.97370.000.000.002.00
299266742007.04.02 06:44buy0.40eurjpym156.990.00157.242007.04.02 08:03157.240.000.000.008.49
299270702007.04.02 06:45sell0.10eurjpym156.940.00156.692007.04.03 18:06158.440.000.00-0.11-12.62
299332222007.04.02 07:18sell0.40gbpjpym232.050.00231.802007.04.02 10:40232.270.000.000.00-7.48
299332692007.04.02 07:18buy0.10gbpjpym232.110.00232.362007.04.02 08:41232.360.000.000.002.12
299334722007.04.02 07:19sell0.20eurjpym157.150.00156.902007.04.03 18:06158.440.000.00-0.22-21.69
299349602007.04.02 07:25sell0.40gbpusdm1.97290.00001.97092007.04.02 14:341.97730.000.000.00-17.60
299382532007.04.02 07:36sell0.80gbpjpym232.260.00232.012007.04.02 10:40232.260.000.000.000.00
299385752007.04.02 07:38buy0.10gbpusdm1.97410.00001.97612007.04.02 11:191.97390.000.000.00-0.20
299416612007.04.02 07:55buy0.20gbpusdm1.97210.00001.97412007.04.02 11:181.97410.000.000.004.00
299439572007.04.02 08:03buy0.10eurjpym157.300.00157.552007.04.02 14:59157.550.000.000.002.12
299489212007.04.02 08:41buy0.10gbpjpym232.440.00232.692007.04.02 11:39232.480.000.000.000.34
299505792007.04.02 09:00sell1.60gbpjpym232.460.00232.212007.04.02 10:40232.210.000.000.0033.98
299521412007.04.02 09:13sell0.40eurjpym157.360.00157.112007.04.03 18:06158.430.000.00-0.45-35.99
299621182007.04.02 10:38buy0.20gbpjpym232.230.00232.482007.04.02 11:39232.480.000.000.004.25
299625342007.04.02 10:41sell0.10gbpjpym232.170.00231.922007.04.02 14:13232.780.000.000.00-5.19
299656372007.04.02 11:19buy0.10gbpusdm1.97450.00001.97652007.04.02 11:491.97650.000.000.002.00
299668802007.04.02 11:30sell0.20gbpjpym232.370.00232.122007.04.02 14:13232.770.000.000.00-6.81
299671212007.04.02 11:30sell0.80gbpusdm1.97500.00001.97302007.04.02 14:341.97720.000.000.00-17.60
299685682007.04.02 11:39buy0.10gbpjpym232.560.00232.812007.04.02 12:01232.810.000.000.002.13
299700812007.04.02 11:47sell0.40gbpjpym232.580.00232.332007.04.02 14:13232.760.000.000.00-6.12
299710232007.04.02 11:49buy0.10gbpusdm1.97680.00001.97882007.04.02 13:071.97880.000.000.002.00
299723562007.04.02 11:54sell1.60gbpusdm1.97710.00001.97512007.04.02 14:341.97710.000.000.000.00
299739482007.04.02 12:01buy0.10gbpjpym232.890.00233.142007.04.02 14:59232.970.000.000.000.68
299740122007.04.02 12:01sell0.80gbpjpym232.800.00232.552007.04.02 14:13232.770.000.000.002.04
299840202007.04.02 12:52buy0.10eurusdm1.33730.00001.33932007.04.03 13:271.33720.000.00-0.06-0.10
299840542007.04.02 12:52sell0.40eurusdm1.33720.00001.33522007.04.03 17:351.33520.000.000.228.00
299875352007.04.02 13:07buy0.10gbpusdm1.97930.00001.98132007.04.02 16:261.97910.000.000.00-0.20
299882692007.04.02 13:11sell3.20gbpusdm1.97910.00001.97712007.04.02 14:331.97710.000.000.0064.00
299927742007.04.02 13:38sell1.60gbpjpym233.010.00232.762007.04.02 14:13232.760.000.000.0034.02
300024782007.04.02 14:13sell0.10gbpjpym232.700.00232.452007.04.03 00:23233.060.000.00-0.27-3.06
300078062007.04.02 14:33buy0.20gbpusdm1.97700.00001.97902007.04.02 16:261.97900.000.000.004.00
300080582007.04.02 14:34sell0.10gbpusdm1.97700.00001.97502007.04.03 07:591.97890.000.000.00-1.90
300098292007.04.02 14:42buy0.20gbpjpym232.680.00232.932007.04.02 14:59232.930.000.000.004.25
300140902007.04.02 14:59sell0.20gbpjpym232.910.00232.662007.04.03 00:23233.070.000.00-0.53-2.71
300142862007.04.02 14:59buy0.10eurjpym157.570.00157.822007.04.02 23:35157.600.000.000.090.25
300214642007.04.02 15:41buy0.10gbpjpym233.120.00233.372007.04.02 23:36233.180.000.000.210.51
300238122007.04.02 15:51buy0.20gbpjpym232.920.00233.172007.04.02 23:35233.170.000.000.414.24
300241082007.04.02 15:52buy0.20eurjpym157.360.00157.612007.04.02 23:35157.610.000.000.174.25
300284302007.04.02 16:27sell0.20gbpusdm1.97910.00001.97712007.04.03 07:591.97910.000.000.010.00
300284522007.04.02 16:27buy0.10gbpusdm1.97960.00001.98162007.04.03 06:231.97960.000.000.000.00
300377612007.04.02 17:42buy0.20gbpusdm1.97760.00001.97962007.04.03 06:231.97960.000.00-0.014.00
300613012007.04.02 22:02sell0.80eurjpym157.570.00157.322007.04.03 18:06158.420.000.000.00-57.18
300678772007.04.02 23:34sell0.40gbpjpym233.110.00232.862007.04.03 00:22233.070.000.000.001.36
300681102007.04.02 23:35buy0.10eurjpym157.660.00157.912007.04.03 03:48157.650.000.000.00-0.08
300682182007.04.02 23:36buy0.10gbpjpym233.230.00233.482007.04.03 03:42233.260.000.000.000.25
300723962007.04.03 00:16sell0.80gbpjpym233.330.00233.082007.04.03 00:22233.080.000.000.0016.98
300737472007.04.03 00:23sell0.10gbpjpym232.990.00232.742007.04.03 07:56234.440.000.000.00-12.25
300764442007.04.03 00:53buy0.20gbpjpym233.020.00233.272007.04.03 03:41233.270.000.000.004.24
300764552007.04.03 00:53buy0.20eurjpym157.450.00157.702007.04.03 03:44157.700.000.000.004.24
300860522007.04.03 03:24sell0.20gbpjpym233.200.00232.952007.04.03 07:56234.420.000.000.00-20.60
300877832007.04.03 03:42buy0.10gbpjpym233.340.00233.592007.04.03 05:19233.590.000.000.002.12
300882882007.04.03 03:49buy0.10eurjpym157.680.00157.932007.04.03 06:20157.930.000.000.002.12
300948712007.04.03 04:48sell0.40gbpjpym233.400.00233.152007.04.03 07:56234.410.000.000.00-34.12
300963442007.04.03 04:59sell1.60eurjpym157.770.00157.522007.04.03 18:05158.430.000.000.00-88.81
301007612007.04.03 05:19buy0.10gbpjpym233.660.00233.912007.04.03 06:20233.910.000.000.002.11
301010712007.04.03 05:21sell0.80gbpjpym233.630.00233.382007.04.03 07:56234.430.000.000.00-54.05
301110022007.04.03 06:05sell1.60gbpjpym233.830.00233.582007.04.03 07:56234.420.000.000.00-79.72
301140612007.04.03 06:20buy0.10gbpjpym233.990.00234.242007.04.03 06:59234.240.000.000.002.11
301141152007.04.03 06:20buy0.10eurjpym157.980.00158.232007.04.03 07:41158.230.000.000.002.11
301142242007.04.03 06:21sell3.20eurjpym157.990.00157.742007.04.03 18:05158.420.000.000.00-115.72
301148032007.04.03 06:23buy0.10gbpusdm1.98020.00001.98222007.04.03 13:241.97830.000.000.00-1.90
301152142007.04.03 06:24sell3.20gbpjpym234.050.00233.802007.04.03 07:56234.430.000.000.00-102.70
301230652007.04.03 06:59buy0.10gbpjpym234.330.00234.582007.04.03 07:43234.580.000.000.002.11
301233562007.04.03 07:00sell6.40gbpjpym234.260.00234.012007.04.03 07:56234.460.000.000.00-108.09
301263302007.04.03 07:11sell6.40eurjpym158.200.00157.952007.04.03 18:05158.410.000.000.00-113.03
301266702007.04.03 07:12sell0.40gbpusdm1.98110.00001.97912007.04.03 07:591.97910.000.000.008.00
301336312007.04.03 07:41buy0.10eurjpym158.270.00158.522007.04.03 12:08158.520.000.000.002.11
301342872007.04.03 07:43sell12.80gbpjpym234.460.00234.212007.04.03 07:56234.500.000.000.00-43.23
301344512007.04.03 07:43buy0.10gbpjpym234.610.00234.862007.04.03 12:24234.670.000.000.000.51
301351882007.04.03 07:45sell12.80eurjpym158.460.00158.212007.04.03 18:04158.420.000.000.0043.05
301352902007.04.03 07:45sell25.60gbpjpym234.750.00234.502007.04.03 07:56234.500.000.000.00540.31
301396082007.04.03 07:56buy0.20gbpjpym234.410.00234.662007.04.03 12:24234.660.000.000.004.21
301408752007.04.03 07:59sell0.10gbpusdm1.97860.00001.97662007.04.03 09:081.97660.000.000.002.00
301411902007.04.03 08:00sell0.10gbpjpym234.440.00234.192007.04.03 09:08234.190.000.000.002.11
301519382007.04.03 09:06buy0.20gbpusdm1.97820.00001.98022007.04.03 13:241.97820.000.000.000.00
301530172007.04.03 09:09sell0.10gbpjpym234.230.00233.982007.04.03 16:33234.840.000.000.00-5.13
301532732007.04.03 09:09sell0.10gbpusdm1.97610.00001.97412007.04.03 16:591.97610.000.000.000.00
301533902007.04.03 09:09buy0.40gbpusdm1.97620.00001.97822007.04.03 13:241.97820.000.000.008.00
301562122007.04.03 09:13sell0.20gbpjpym234.430.00234.182007.04.03 16:33234.830.000.000.00-6.73
301610592007.04.03 09:36buy0.20eurusdm1.33530.00001.33732007.04.03 13:271.33730.000.000.004.00
301833822007.04.03 12:08buy0.10eurjpym158.560.00158.812007.04.03 14:54158.810.000.000.002.10
301864502007.04.03 12:23sell0.40gbpjpym234.640.00234.392007.04.03 16:33234.820.000.000.00-6.06
301869142007.04.03 12:24buy0.10gbpjpym234.780.00235.032007.04.03 15:49235.030.000.000.002.10
301964412007.04.03 13:20sell0.20gbpusdm1.97810.00001.97612007.04.03 16:581.97610.000.000.004.00
301972082007.04.03 13:24buy0.10gbpusdm1.97880.00001.98082007.04.04 04:241.97450.000.000.00-4.30
301978572007.04.03 13:27sell25.60eurjpym158.670.00158.422007.04.03 18:04158.420.000.000.00538.23
301980642007.04.03 13:27buy0.10eurusdm1.33750.00001.33952007.04.04 07:361.33530.000.00-0.06-2.20
302043592007.04.03 14:02buy0.20gbpusdm1.97680.00001.97882007.04.04 04:231.97440.000.00-0.01-4.80
302111202007.04.03 14:41sell0.80gbpjpym234.840.00234.592007.04.03 16:33234.820.000.000.001.35
302133992007.04.03 14:54buy0.10eurjpym158.850.00159.102007.04.04 03:59158.480.000.000.09-3.11
302229342007.04.03 15:52sell1.60gbpjpym235.060.00234.812007.04.03 16:33234.810.000.000.0033.67
302302382007.04.03 16:33sell0.10gbpjpym234.770.00234.522007.04.03 22:43234.520.000.00-0.272.10
302334742007.04.03 16:59sell0.10gbpusdm1.97570.00001.97372007.04.03 17:571.97370.000.000.002.00
302369342007.04.03 17:33buy0.20eurusdm1.33540.00001.33742007.04.04 07:361.33520.000.00-0.12-0.40
302374522007.04.03 17:35sell0.10eurusdm1.33510.00001.33312007.04.03 17:571.33310.000.000.002.00
302403442007.04.03 17:48buy0.20eurjpym158.640.00158.892007.04.04 03:59158.480.000.000.17-2.69
302425042007.04.03 17:55buy0.40gbpusdm1.97470.00001.97672007.04.04 04:231.97450.000.00-0.02-0.80
302432602007.04.03 17:57buy0.40eurusdm1.33330.00001.33532007.04.04 07:361.33530.000.00-0.248.00
302433402007.04.03 17:58sell0.10gbpusdm1.97320.00001.97122007.04.04 11:001.97320.000.000.000.00
302434772007.04.03 17:58sell0.10eurusdm1.33280.00001.33082007.04.04 11:021.33460.000.000.05-1.80
302447962007.04.03 18:01buy0.40eurjpym158.430.00158.682007.04.04 03:58158.470.000.000.341.34
302468242007.04.03 18:06sell0.10eurjpym158.390.00158.142007.04.04 00:25158.140.000.00-0.112.10
302522982007.04.03 18:49buy0.10gbpjpym234.810.00235.062007.04.04 00:54234.450.000.000.21-3.03
302731092007.04.03 22:33buy0.20gbpjpym234.600.00234.852007.04.04 00:54234.440.000.000.00-2.69
302742452007.04.03 22:43sell0.10gbpjpym234.460.00234.212007.04.03 23:32234.210.000.000.002.10
302778972007.04.03 23:19buy0.40gbpjpym234.380.00234.632007.04.04 00:54234.430.000.000.001.69
302794252007.04.03 23:30buy0.80eurjpym158.230.00158.482007.04.04 03:58158.480.000.000.0016.82
302805392007.04.03 23:32sell0.10gbpjpym234.130.00233.882007.04.04 06:01234.490.000.000.00-3.03
302817602007.04.03 23:38sell0.20gbpjpym234.360.00234.112007.04.04 06:01234.500.000.000.00-2.36
302893612007.04.04 00:24buy0.80gbpjpym234.170.00234.422007.04.04 00:54234.420.000.000.0016.83
302894172007.04.04 00:25sell0.10eurjpym158.110.00157.862007.04.04 11:04158.700.000.000.00-4.96
302920722007.04.04 00:44sell0.20eurjpym158.320.00158.072007.04.04 11:04158.680.000.000.00-6.05
302944902007.04.04 00:54buy0.10gbpjpym234.540.00234.792007.04.04 04:01234.570.000.000.000.26
302973682007.04.04 01:15buy0.20gbpjpym234.330.00234.582007.04.04 04:01234.580.000.000.004.20
303020662007.04.04 01:59buy0.80gbpusdm1.97260.00001.97462007.04.04 04:231.97460.000.000.0016.00
303152492007.04.04 03:59buy0.10eurjpym158.530.00158.782007.04.04 10:13158.780.000.000.002.10
303156252007.04.04 04:00sell0.40eurjpym158.520.00158.272007.04.04 11:04158.690.000.000.00-5.72
303157322007.04.04 04:01sell0.40gbpjpym234.570.00234.322007.04.04 06:01234.520.000.000.001.68
303158132007.04.04 04:01buy0.10gbpjpym234.660.00234.912007.04.04 06:20234.690.000.000.000.25
303190912007.04.04 04:24buy0.10gbpusdm1.97480.00001.97682007.04.04 08:161.97680.000.000.002.00
303238722007.04.04 05:14sell0.80gbpjpym234.770.00234.522007.04.04 06:01234.520.000.000.0016.82
303295572007.04.04 06:02sell0.10gbpjpym234.390.00234.142007.04.04 11:53234.560.000.000.00-1.43
303295712007.04.04 06:02buy0.20gbpjpym234.450.00234.702007.04.04 06:20234.700.000.000.004.21
303319092007.04.04 06:18sell0.20gbpjpym234.590.00234.342007.04.04 11:53234.530.000.000.001.01
303321732007.04.04 06:20buy0.10gbpjpym234.770.00235.022007.04.04 10:21234.830.000.000.000.50
303340952007.04.04 06:38buy0.20gbpjpym234.570.00234.822007.04.04 10:21234.820.000.000.004.20
303385902007.04.04 07:14sell0.20gbpusdm1.97520.00001.97322007.04.04 11:001.97320.000.000.004.00
303411632007.04.04 07:34sell0.20eurusdm1.33480.00001.33282007.04.04 11:011.33470.000.000.000.20
303420112007.04.04 07:36buy0.10eurusdm1.33580.00001.33782007.04.04 14:381.33780.000.000.002.00
303472622007.04.04 08:16buy0.10gbpusdm1.97730.00001.97932007.04.04 14:211.97540.000.000.00-1.90
303530152007.04.04 09:26buy0.20gbpusdm1.97530.00001.97732007.04.04 14:211.97530.000.000.000.00
303556732007.04.04 09:59sell0.80eurjpym158.730.00158.482007.04.04 11:04158.690.000.000.002.69
303571602007.04.04 10:13buy0.10eurjpym158.810.00159.062007.04.05 11:06158.850.000.000.260.33
303583222007.04.04 10:21sell0.40gbpjpym234.800.00234.552007.04.04 11:53234.550.000.000.008.41
303583572007.04.04 10:21buy0.10gbpjpym234.910.00235.162007.04.04 15:24234.550.000.000.00-3.04
303592002007.04.04 10:28sell0.40eurusdm1.33680.00001.33482007.04.04 11:011.33480.000.000.008.00
303615922007.04.04 10:52sell1.60eurjpym158.940.00158.692007.04.04 11:04158.690.000.000.0033.63
303628012007.04.04 10:59buy0.20gbpjpym234.700.00234.952007.04.04 15:24234.540.000.000.00-2.70
303637012007.04.04 11:00sell0.10gbpusdm1.97270.00001.97072007.04.04 19:061.97470.000.000.00-2.00
303638772007.04.04 11:01buy0.40gbpusdm1.97330.00001.97532007.04.04 14:211.97530.000.000.008.00
303642422007.04.04 11:02sell0.10eurusdm1.33410.00001.33212007.04.06 12:351.33840.000.000.21-4.30
303654392007.04.04 11:04sell0.10eurjpym158.650.00158.402007.04.09 23:01159.230.000.00-0.67-4.87
303709032007.04.04 11:53sell0.10gbpjpym234.490.00234.242007.04.04 13:31234.240.000.000.002.11
303710202007.04.04 11:53buy0.40gbpjpym234.490.00234.742007.04.04 15:24234.550.000.000.002.02
303772152007.04.04 12:40buy0.20eurjpym158.600.00158.852007.04.05 11:06158.850.000.000.514.21
303775882007.04.04 12:42buy0.80gbpjpym234.290.00234.542007.04.04 15:24234.540.000.000.0016.84
303834462007.04.04 13:31sell0.10gbpjpym234.160.00233.912007.04.04 18:28234.330.000.000.00-1.43
303864812007.04.04 14:00sell0.20eurusdm1.33610.00001.33412007.04.06 12:341.33820.000.000.43-4.20
303894462007.04.04 14:19sell0.20gbpusdm1.97470.00001.97272007.04.04 19:061.97480.000.000.00-0.20
303898992007.04.04 14:21sell0.20gbpjpym234.370.00234.122007.04.04 18:28234.340.000.000.000.51
303900262007.04.04 14:21buy0.10gbpusdm1.97590.00001.97792007.04.05 07:001.97580.000.00-0.01-0.10
303929852007.04.04 14:39buy0.10eurusdm1.33800.00001.34002007.04.05 11:201.33800.000.00-0.180.00
303957262007.04.04 14:50sell0.40gbpusdm1.97670.00001.97472007.04.04 19:061.97470.000.000.008.00
303997642007.04.04 15:24buy0.10gbpjpym234.640.00234.892007.04.04 20:47234.460.000.000.00-1.52
304033182007.04.04 16:00buy0.20gbpjpym234.420.00234.672007.04.04 20:47234.450.000.000.000.51
304054982007.04.04 16:13sell0.40gbpjpym234.580.00234.332007.04.04 18:28234.330.000.000.008.43
304174742007.04.04 18:28sell0.10gbpjpym234.220.00233.972007.04.05 00:07234.420.000.00-0.80-1.69
304199532007.04.04 19:06sell0.10gbpusdm1.97440.00001.97242007.04.05 06:131.97430.000.000.010.10
304199692007.04.04 19:06buy0.40gbpjpym234.210.00234.462007.04.04 20:47234.460.000.000.008.43
304242422007.04.04 20:25sell0.20gbpjpym234.430.00234.182007.04.05 00:06234.410.000.00-1.590.34
304250502007.04.04 20:47buy0.10gbpjpym234.530.00234.782007.04.05 04:19234.370.000.000.62-1.35
304304942007.04.04 22:41sell0.20gbpusdm1.97640.00001.97442007.04.05 06:131.97440.000.000.004.00
304312762007.04.04 22:57sell0.40gbpjpym234.640.00234.392007.04.05 00:06234.390.000.000.008.42
304368582007.04.05 00:07sell0.10gbpjpym234.330.00234.082007.04.05 06:24234.280.000.000.000.42
304379042007.04.05 00:23buy0.20gbpjpym234.320.00234.572007.04.05 04:19234.360.000.000.000.68
304475302007.04.05 02:30buy0.40gbpjpym234.110.00234.362007.04.05 04:19234.360.000.000.008.42
304540242007.04.05 04:19buy0.10gbpjpym234.440.00234.692007.04.05 08:10234.690.000.000.002.10
304601582007.04.05 05:43buy0.20eurusdm1.33600.00001.33802007.04.05 11:201.33800.000.000.004.00
304607322007.04.05 05:46sell0.20gbpjpym234.540.00234.292007.04.05 06:23234.290.000.000.004.22
304639812007.04.05 06:13sell0.10gbpusdm1.97370.00001.97172007.04.05 08:301.97360.000.000.000.10
304642772007.04.05 06:14buy0.20gbpusdm1.97390.00001.97592007.04.05 07:001.97590.000.000.004.00
304654242007.04.05 06:24sell0.10gbpjpym234.220.00233.972007.04.05 08:48234.420.000.000.00-1.69
304693432007.04.05 06:54sell0.20gbpjpym234.430.00234.182007.04.05 08:47234.410.000.000.000.34
304694702007.04.05 06:55sell0.20gbpusdm1.97570.00001.97372007.04.05 08:301.97370.000.000.004.00
304704312007.04.05 07:00buy0.10gbpusdm1.97630.00001.97832007.04.05 11:191.97290.000.000.00-3.40
304742172007.04.05 07:29sell0.40gbpjpym234.650.00234.402007.04.05 08:47234.400.000.000.008.42
304787892007.04.05 08:10buy0.10gbpjpym234.770.00235.022007.04.05 11:03234.110.000.000.00-5.55
304828782007.04.05 08:30sell0.10gbpusdm1.97310.00001.97112007.04.05 10:581.97110.000.000.002.00
304828972007.04.05 08:30buy0.20gbpjpym234.500.00234.752007.04.05 11:03234.130.000.000.00-6.23
304829322007.04.05 08:30buy0.20gbpusdm1.97380.00001.97582007.04.05 11:191.97290.000.000.00-1.80
304865582007.04.05 08:48sell0.10gbpjpym234.350.00234.102007.04.05 11:00234.100.000.000.002.10
304907762007.04.05 09:21buy0.40gbpjpym234.290.00234.542007.04.05 11:03234.120.000.000.00-5.72
305031792007.04.05 10:58sell0.10gbpusdm1.97040.00001.96842007.04.05 11:001.96840.000.000.002.00
305032832007.04.05 10:58buy0.40gbpusdm1.97090.00001.97292007.04.05 11:191.97290.000.000.008.00
305051552007.04.05 11:01sell0.10gbpjpym233.740.00233.492007.04.05 11:44234.140.000.000.00-3.36
305052472007.04.05 11:01buy0.80gbpjpym233.870.00234.122007.04.05 11:03234.120.000.000.0016.84
305053772007.04.05 11:01sell0.10gbpusdm1.96900.00001.96702007.04.05 11:441.97090.000.000.00-1.90
305064012007.04.05 11:02sell0.20gbpjpym233.960.00233.712007.04.05 11:44234.160.000.000.00-3.37
305067412007.04.05 11:02sell0.20gbpusdm1.97100.00001.96902007.04.05 11:441.97100.000.000.000.00
305084522007.04.05 11:06buy0.10eurjpym158.880.00159.132007.04.05 12:27159.130.000.000.002.10
305086312007.04.05 11:07sell0.20eurjpym158.860.00158.612007.04.09 23:00159.240.000.00-0.66-6.38
305097142007.04.05 11:11buy0.10gbpjpym234.240.00234.492007.04.05 13:23234.020.000.000.00-1.86
305097712007.04.05 11:11sell0.40gbpjpym234.190.00233.942007.04.05 11:44234.150.000.000.001.35
305123352007.04.05 11:19buy0.10gbpusdm1.97320.00001.97522007.04.05 13:231.97200.000.000.00-1.20
305126182007.04.05 11:20sell0.40gbpusdm1.97310.00001.97112007.04.05 11:431.97110.000.000.008.00
305131932007.04.05 11:20buy0.10eurusdm1.33830.00001.34032007.04.05 13:121.34030.000.000.002.00
305132302007.04.05 11:20sell0.40eurusdm1.33820.00001.33622007.04.06 12:341.33810.000.000.220.40
305143292007.04.05 11:24sell0.80gbpjpym234.400.00234.152007.04.05 11:44234.150.000.000.0016.83
305176912007.04.05 11:43buy0.20gbpusdm1.97110.00001.97312007.04.05 13:221.97110.000.000.000.00
305178252007.04.05 11:44sell0.10gbpjpym234.080.00233.832007.04.05 12:54233.830.000.000.002.11
305195822007.04.05 11:54sell0.10gbpusdm1.97030.00001.96832007.04.05 12:131.96830.000.000.002.00
305237662007.04.05 12:12buy0.40gbpusdm1.96910.00001.97112007.04.05 13:221.97110.000.000.008.00
305239722007.04.05 12:12buy0.20gbpjpym234.040.00234.292007.04.05 13:22234.040.000.000.000.00
305243522007.04.05 12:13sell0.10gbpusdm1.96790.00001.96592007.04.05 16:021.97020.000.000.00-2.30
305265522007.04.05 12:24sell0.40eurjpym159.070.00158.822007.04.09 23:00159.250.000.00-1.35-6.04
305271422007.04.05 12:27buy0.10eurjpym159.150.00159.402007.04.05 20:51159.400.000.000.002.10
305331202007.04.05 12:54sell0.10gbpjpym233.740.00233.492007.04.05 13:58233.690.000.000.000.43
305331352007.04.05 12:54buy0.40gbpjpym233.810.00234.062007.04.05 13:22234.060.000.000.008.42
305371022007.04.05 13:13sell0.80eurusdm1.34060.00001.33862007.04.06 12:331.33860.000.000.4316.00
305371692007.04.05 13:13buy0.10eurusdm1.34070.00001.34272007.04.05 13:261.34270.000.000.002.00
305373612007.04.05 13:13sell0.20gbpusdm1.97020.00001.96822007.04.05 16:021.97030.000.000.00-0.20
305376002007.04.05 13:14sell0.20gbpjpym233.950.00233.702007.04.05 13:58233.700.000.000.004.22
305418962007.04.05 13:23buy0.10gbpjpym234.120.00234.372007.04.05 16:30233.900.000.000.00-1.85
305419652007.04.05 13:23buy0.10gbpusdm1.97230.00001.97432007.04.09 20:091.96210.000.000.00-10.20
305420942007.04.05 13:23sell0.80eurjpym159.270.00159.022007.04.09 23:00159.240.000.00-2.702.02
305427172007.04.05 13:24sell0.40gbpusdm1.97220.00001.97022007.04.05 16:021.97020.000.000.008.00
305445902007.04.05 13:26sell1.60eurusdm1.34310.00001.34112007.04.06 12:301.34110.000.000.8632.00
305448082007.04.05 13:27buy0.10eurusdm1.34320.00001.34522007.04.10 00:471.33660.000.00-0.18-6.60
305465802007.04.05 13:29buy0.20gbpjpym233.910.00234.162007.04.05 16:30233.910.000.000.000.00
305549712007.04.05 13:58buy0.40gbpjpym233.660.00233.912007.04.05 16:30233.910.000.000.008.42
305550372007.04.05 13:58sell0.10gbpjpym233.560.00233.312007.04.06 06:38233.950.000.00-0.27-3.28
305581962007.04.05 14:09sell0.20gbpjpym233.770.00233.522007.04.06 06:38233.950.000.00-0.53-3.03
305727672007.04.05 16:02buy0.20gbpusdm1.97030.00001.97232007.04.09 20:041.96220.000.00-0.02-16.20
305728162007.04.05 16:02sell0.10gbpusdm1.96970.00001.96772007.04.06 06:381.96970.000.000.000.00
305764112007.04.05 16:30buy0.10gbpjpym233.970.00234.222007.04.05 20:11234.010.000.000.000.33
305790872007.04.05 17:03sell0.40gbpjpym233.980.00233.732007.04.06 06:38233.910.000.00-1.062.36
305891772007.04.05 18:59buy0.20gbpjpym233.760.00234.012007.04.05 20:11234.010.000.000.004.21
305958002007.04.05 20:11buy0.10gbpjpym234.080.00234.332007.04.06 03:57234.140.000.000.210.50
305995742007.04.05 20:51buy0.10eurjpym159.420.00159.672007.04.10 02:33159.510.000.000.270.75
306173242007.04.06 00:45buy0.20gbpjpym233.880.00234.132007.04.06 03:57234.130.000.000.004.21
306270282007.04.06 03:57buy0.10gbpjpym234.210.00234.462007.04.06 12:32234.460.000.000.002.10
306282652007.04.06 04:14sell1.60eurjpym159.490.00159.242007.04.09 23:00159.240.000.00-3.5833.55
306294752007.04.06 04:30sell0.80gbpjpym234.190.00233.942007.04.06 06:38233.940.000.000.0016.83
306309062007.04.06 04:54sell0.20gbpusdm1.97170.00001.96972007.04.06 06:381.96970.000.000.004.00
306392242007.04.06 06:38buy0.20gbpjpym234.010.00234.262007.04.06 12:32234.260.000.000.004.20
306395902007.04.06 06:38sell0.10gbpusdm1.96950.00001.96752007.04.06 12:301.96750.000.000.002.00
306396002007.04.06 06:38sell0.10gbpjpym233.840.00233.592007.04.09 09:52234.230.000.00-0.27-3.27
306412362007.04.06 06:52sell0.20gbpjpym234.050.00233.802007.04.09 09:52234.220.000.00-0.53-2.85
306664602007.04.06 12:34buy0.40gbpusdm1.96590.00001.96792007.04.09 20:031.96210.000.00-0.02-15.20
306667272007.04.06 12:34sell0.10gbpusdm1.96440.00001.96242007.04.06 12:431.96440.000.000.000.00
306669422007.04.06 12:35buy0.10gbpjpym234.370.00234.622007.04.06 13:23234.410.000.000.000.33
306675832007.04.06 12:35buy0.20eurusdm1.33850.00001.34052007.04.10 00:471.33650.000.00-0.24-4.00
306677562007.04.06 12:35sell0.10eurusdm1.33790.00001.33592007.04.09 05:591.33590.000.000.052.00
306683502007.04.06 12:36buy0.20gbpjpym234.160.00234.412007.04.06 13:23234.410.000.000.004.20
306709002007.04.06 12:38sell0.20gbpusdm1.96640.00001.96442007.04.06 12:431.96440.000.000.004.00
306721852007.04.06 12:39sell0.40gbpjpym234.260.00234.012007.04.09 09:52234.220.000.00-1.061.35
306751272007.04.06 12:43sell0.10gbpusdm1.96360.00001.96162007.04.09 11:231.96360.000.000.000.00
306810842007.04.06 12:55sell0.20gbpusdm1.96560.00001.96362007.04.09 11:231.96360.000.000.014.00
306869892007.04.06 13:23buy0.10gbpjpym234.480.00234.732007.04.09 14:20234.060.000.000.21-3.53
306875802007.04.06 13:28sell0.80gbpjpym234.470.00234.222007.04.09 09:51234.220.000.00-2.1216.77
307315282007.04.09 00:10buy0.40eurusdm1.33650.00001.33852007.04.10 00:471.33660.000.00-0.240.40
307467912007.04.09 05:59sell0.10eurusdm1.33570.00001.33372007.04.09 16:301.33580.000.000.00-0.10
307518792007.04.09 07:30buy0.80gbpusdm1.96390.00001.96592007.04.09 20:021.96220.000.000.00-13.60
307522752007.04.09 07:39buy0.20gbpjpym234.270.00234.522007.04.09 14:20234.080.000.000.00-3.18
307603892007.04.09 09:52sell0.10gbpjpym234.180.00233.932007.04.09 11:30234.170.000.000.000.08
307604772007.04.09 09:52sell0.20eurusdm1.33780.00001.33582007.04.09 16:301.33580.000.000.004.00
307618902007.04.09 10:19sell0.20gbpjpym234.410.00234.162007.04.09 11:29234.160.000.000.004.19
307642002007.04.09 11:23sell0.10gbpusdm1.96320.00001.96122007.04.09 13:141.96120.000.000.002.00
307650102007.04.09 11:30sell0.10gbpjpym234.070.00233.822007.04.09 13:14233.820.000.000.002.10
307656152007.04.09 11:39buy0.40gbpjpym234.070.00234.322007.04.09 14:20234.110.000.000.001.34
307698712007.04.09 12:45buy1.60gbpusdm1.96190.00001.96392007.04.09 20:021.96200.000.000.001.60
307724472007.04.09 13:00buy0.80gbpjpym233.860.00234.112007.04.09 14:20234.110.000.000.0016.76
307736792007.04.09 13:14sell0.10gbpusdm1.96080.00001.95882007.04.10 03:451.96770.000.000.00-6.90
307737832007.04.09 13:14sell0.10gbpjpym233.750.00233.502007.04.09 23:09233.930.000.00-0.27-1.51
307775062007.04.09 13:58sell0.20gbpjpym233.960.00233.712007.04.09 23:09233.920.000.00-0.530.67
307817432007.04.09 14:20buy0.10gbpjpym234.130.00234.382007.04.09 21:06234.170.000.000.210.33
307838372007.04.09 14:55buy0.20gbpjpym233.920.00234.172007.04.09 21:05234.170.000.000.414.19
307892562007.04.09 16:30sell0.10eurusdm1.33540.00001.33342007.04.11 01:191.34170.000.000.10-6.30
307942872007.04.09 16:48buy3.20gbpusdm1.95990.00001.96192007.04.09 20:021.96190.000.000.0064.00
307949332007.04.09 16:52buy0.80eurusdm1.33450.00001.33652007.04.10 00:461.33650.000.00-0.4816.00
308066742007.04.09 20:10buy0.10gbpusdm1.96240.00001.96442007.04.10 00:591.96440.000.000.002.00
308100492007.04.09 21:07buy0.10gbpjpym234.240.00234.492007.04.10 02:33234.010.000.000.00-1.93
308100762007.04.09 21:07sell0.40gbpjpym234.170.00233.922007.04.09 23:09233.920.000.000.008.39
308164772007.04.09 22:55buy0.20gbpjpym234.040.00234.292007.04.10 02:33234.040.000.000.000.00
308172792007.04.09 23:01sell0.10eurjpym159.200.00158.952007.04.11 01:18159.830.000.00-0.11-5.28
308178572007.04.09 23:10sell0.10gbpjpym233.860.00233.612007.04.10 07:52234.460.000.000.00-5.03
308257212007.04.10 00:36sell0.20gbpusdm1.96280.00001.96082007.04.10 03:451.96780.000.000.00-10.00
308274742007.04.10 00:47buy0.10eurusdm1.33670.00001.33872007.04.10 01:471.33870.000.000.002.00
308275452007.04.10 00:47buy0.20eurjpym159.210.00159.462007.04.10 02:33159.460.000.000.004.20
308276712007.04.10 00:48buy0.40gbpjpym233.830.00234.082007.04.10 02:33234.080.000.000.008.42
308300312007.04.10 00:58sell0.20eurusdm1.33740.00001.33542007.04.11 01:191.34180.000.000.11-8.80
308312532007.04.10 00:59buy0.10gbpusdm1.96500.00001.96702007.04.10 01:521.96700.000.000.002.00
308313742007.04.10 00:59sell0.40gbpusdm1.96480.00001.96282007.04.10 03:441.96770.000.000.00-11.60
308413842007.04.10 01:47buy0.10eurusdm1.33890.00001.34092007.04.10 02:251.34090.000.000.002.00
308415582007.04.10 01:48sell0.80gbpusdm1.96680.00001.96482007.04.10 03:441.96760.000.000.00-6.40
308430392007.04.10 01:52buy0.10gbpusdm1.96740.00001.96942007.04.10 02:321.96940.000.000.002.00
308432352007.04.10 01:52sell0.40eurusdm1.33950.00001.33752007.04.11 01:181.34170.000.000.22-8.80
308504782007.04.10 02:25buy0.10eurusdm1.34110.00001.34312007.04.10 02:401.34310.000.000.002.00
308525412007.04.10 02:33sell0.80eurusdm1.34180.00001.33982007.04.11 01:181.34180.000.000.430.00
308529752007.04.10 02:33sell0.20eurjpym159.480.00159.232007.04.11 01:18159.840.000.00-0.22-6.05
308533622007.04.10 02:33sell1.60gbpusdm1.96960.00001.96762007.04.10 03:441.96760.000.000.0032.00
308534402007.04.10 02:33buy0.10eurjpym159.520.00159.772007.04.10 04:05159.770.000.000.002.10
308535352007.04.10 02:34buy0.10gbpusdm1.97000.00001.97202007.04.10 05:511.97020.000.000.000.20
308535482007.04.10 02:34buy0.10gbpjpym234.100.00234.352007.04.10 05:30234.350.000.000.002.10
308563152007.04.10 02:40buy0.10eurusdm1.34330.00001.34532007.04.10 12:161.34320.000.000.00-0.10
308585272007.04.10 02:53sell0.20gbpjpym234.070.00233.822007.04.10 07:52234.460.000.000.00-6.54
308622412007.04.10 03:30sell0.40eurjpym159.680.00159.432007.04.11 01:18159.860.000.00-0.45-6.04
308638582007.04.10 03:40buy0.20gbpusdm1.96800.00001.97002007.04.10 05:501.97000.000.000.004.00
308649802007.04.10 03:45sell0.10gbpusdm1.96740.00001.96542007.04.10 15:561.97100.000.000.00-3.60
308673282007.04.10 04:03sell0.40gbpjpym234.270.00234.022007.04.10 07:52234.440.000.000.00-5.71
308676802007.04.10 04:05buy0.10eurjpym159.810.00160.062007.04.10 12:16160.060.000.000.002.10
308761152007.04.10 05:30buy0.10gbpjpym234.430.00234.682007.04.10 07:01234.680.000.000.002.10
308783272007.04.10 05:49sell0.20gbpusdm1.96940.00001.96742007.04.10 15:561.97120.000.000.00-3.60
308788042007.04.10 05:51buy0.10gbpusdm1.97030.00001.97232007.04.10 08:361.97050.000.000.000.20
308794242007.04.10 05:54sell0.80gbpjpym234.480.00234.232007.04.10 07:52234.430.000.000.003.36
308918402007.04.10 07:01sell1.60gbpjpym234.680.00234.432007.04.10 07:52234.430.000.000.0033.57
308918692007.04.10 07:01buy0.10gbpjpym234.790.00235.042007.04.10 09:07234.820.000.000.000.25
308963632007.04.10 07:35buy0.20gbpjpym234.580.00234.832007.04.10 09:07234.830.000.000.004.19
308976122007.04.10 07:46buy0.20eurusdm1.34130.00001.34332007.04.10 12:161.34330.000.000.004.00
308985822007.04.10 07:52buy0.20gbpusdm1.96830.00001.97032007.04.10 08:361.97030.000.000.004.00
308988572007.04.10 07:52sell0.10gbpjpym234.400.00234.152007.04.10 13:03235.030.000.000.00-5.29
309021022007.04.10 08:10sell0.20gbpjpym234.610.00234.362007.04.10 13:03235.020.000.000.00-6.89
309067492007.04.10 08:37buy0.10gbpusdm1.97080.00001.97282007.04.10 11:051.97280.000.000.002.00
309078472007.04.10 08:41sell0.40gbpjpym234.820.00234.572007.04.10 13:03235.000.000.000.00-6.05
309110752007.04.10 09:07buy0.10gbpjpym234.890.00235.142007.04.10 11:04235.140.000.000.002.10
309125032007.04.10 09:20sell0.40gbpusdm1.97140.00001.96942007.04.10 15:561.97140.000.000.000.00
309207792007.04.10 10:35sell0.80eurjpym159.890.00159.642007.04.11 01:18159.850.000.00-0.902.69
309226722007.04.10 10:58sell0.80gbpjpym235.020.00234.772007.04.10 13:03234.990.000.000.002.01
309241292007.04.10 11:05sell1.60gbpjpym235.230.00234.982007.04.10 13:03234.980.000.000.0033.61
309241702007.04.10 11:05buy0.10gbpjpym235.320.00235.572007.04.10 23:49234.910.000.000.21-3.44
309242752007.04.10 11:05buy0.10gbpusdm1.97320.00001.97522007.04.10 16:061.97300.000.000.00-0.20
309269672007.04.10 11:25sell0.80gbpusdm1.97340.00001.97142007.04.10 15:561.97140.000.000.0016.00
309308362007.04.10 11:52buy0.20gbpjpym235.110.00235.362007.04.10 23:49234.930.000.000.41-3.02
309354112007.04.10 12:16buy0.10eurusdm1.34340.00001.34542007.04.10 15:061.34540.000.000.002.00
309354802007.04.10 12:16buy0.10eurjpym160.110.00160.362007.04.11 04:33159.930.000.000.09-1.51
309410982007.04.10 12:47sell1.60eurusdm1.34380.00001.34182007.04.11 01:181.34180.000.000.8632.00
309445072007.04.10 13:04sell0.10gbpjpym234.960.00234.712007.04.10 15:37234.710.000.000.002.11
309500492007.04.10 13:35buy0.20eurjpym159.910.00160.162007.04.11 04:33159.940.000.000.170.50
309501142007.04.10 13:35buy0.40gbpjpym234.910.00235.162007.04.10 23:49234.940.000.000.821.01
309652192007.04.10 15:06buy0.10eurusdm1.34560.00001.34762007.04.11 14:541.34360.000.00-0.06-2.00
309704962007.04.10 15:37sell0.10gbpjpym234.630.00234.382007.04.11 01:18234.880.000.00-0.27-2.10
309705032007.04.10 15:37buy0.80gbpjpym234.700.00234.952007.04.10 23:49234.950.000.001.6416.79
309730342007.04.10 15:56buy0.20eurusdm1.34350.00001.34552007.04.11 14:541.34340.000.00-0.12-0.20
309731162007.04.10 15:56buy0.20gbpusdm1.97110.00001.97312007.04.10 16:061.97310.000.000.004.00
309732042007.04.10 15:56sell0.10gbpusdm1.97070.00001.96872007.04.11 04:071.97450.000.000.00-3.80
309744792007.04.10 16:04sell0.20gbpjpym234.830.00234.582007.04.11 01:18234.860.000.00-0.53-0.50
309745792007.04.10 16:04sell0.20gbpusdm1.97270.00001.97072007.04.11 04:061.97440.000.000.01-3.40
309750892007.04.10 16:06buy0.10gbpusdm1.97350.00001.97552007.04.11 01:341.97360.000.000.000.10
309827412007.04.10 17:31buy0.20gbpusdm1.97150.00001.97352007.04.11 01:341.97350.000.00-0.014.00
310081852007.04.10 23:50buy0.10gbpjpym235.000.00235.252007.04.11 02:04235.050.000.000.000.42
310082502007.04.10 23:50sell0.40gbpjpym235.110.00234.862007.04.11 01:18234.860.000.000.008.39
310087022007.04.10 23:51sell1.60eurjpym160.100.00159.852007.04.11 01:18159.850.000.000.0033.58
310197312007.04.11 01:18sell0.10gbpjpym234.790.00234.542007.04.11 07:32235.840.000.000.00-8.81
310199202007.04.11 01:18sell0.10eurjpym159.780.00159.532007.04.11 18:43160.160.000.000.00-3.19
310202842007.04.11 01:20sell0.10eurusdm1.34160.00001.33962007.04.11 18:101.34170.000.000.00-0.10
310214572007.04.11 01:26buy0.20gbpjpym234.790.00235.042007.04.11 02:04235.040.000.000.004.20
310225332007.04.11 01:32sell0.20gbpjpym234.990.00234.742007.04.11 07:32235.830.000.000.00-14.09
310228362007.04.11 01:34buy0.10gbpusdm1.97390.00001.97592007.04.11 02:001.97590.000.000.002.00
310231972007.04.11 01:36buy0.40eurjpym159.700.00159.952007.04.11 04:33159.950.000.000.008.39
310252682007.04.11 01:50sell0.40gbpusdm1.97470.00001.97272007.04.11 04:061.97470.000.000.000.00
310277702007.04.11 02:01buy0.10gbpusdm1.97640.00001.97842007.04.11 05:391.97630.000.000.00-0.10
310286292007.04.11 02:04sell0.80gbpusdm1.97670.00001.97472007.04.11 04:061.97470.000.000.0016.00
310286912007.04.11 02:04buy0.10gbpjpym235.120.00235.372007.04.11 03:19235.370.000.000.002.10
310332362007.04.11 02:44sell0.40gbpjpym235.200.00234.952007.04.11 07:32235.820.000.000.00-20.80
310372512007.04.11 03:20buy0.10gbpjpym235.440.00235.692007.04.11 04:35235.480.000.000.000.34
310416522007.04.11 04:06buy0.20gbpjpym235.230.00235.482007.04.11 04:35235.480.000.000.004.19
310418322007.04.11 04:07buy0.20gbpusdm1.97440.00001.97642007.04.11 05:391.97640.000.000.004.00
310418432007.04.11 04:07sell0.10gbpusdm1.97410.00001.97212007.04.11 07:321.97820.000.000.00-4.10
310453602007.04.11 04:33buy0.10eurjpym159.960.00160.212007.04.11 13:20160.210.000.000.002.10
310454772007.04.11 04:34sell0.80gbpjpym235.400.00235.152007.04.11 07:32235.800.000.000.00-26.84
310457422007.04.11 04:35buy0.10gbpjpym235.530.00235.782007.04.11 06:13235.780.000.000.002.09
310476062007.04.11 04:52sell0.20eurjpym159.990.00159.742007.04.11 18:43160.170.000.000.00-3.02
310526712007.04.11 05:39sell0.20gbpusdm1.97610.00001.97412007.04.11 07:321.97830.000.000.00-4.40
310527582007.04.11 05:39buy0.10gbpusdm1.97680.00001.97882007.04.11 06:131.97880.000.000.002.00
310535752007.04.11 05:42sell1.60gbpjpym235.630.00235.382007.04.11 07:32235.790.000.000.00-21.47
310603752007.04.11 06:14sell0.40gbpusdm1.97910.00001.97712007.04.11 07:311.97910.000.000.000.00
310604892007.04.11 06:14buy0.10gbpusdm1.97920.00001.98122007.04.11 07:221.98120.000.000.002.00
310605652007.04.11 06:14sell3.20gbpjpym235.830.00235.582007.04.11 07:32235.780.000.000.0013.43
310606202007.04.11 06:14buy0.10gbpjpym235.910.00236.162007.04.11 06:44235.950.000.000.000.34
310646152007.04.11 06:34buy0.20gbpjpym235.700.00235.952007.04.11 06:44235.950.000.000.004.20
310664332007.04.11 06:44buy0.10gbpjpym236.010.00236.262007.04.11 07:18236.030.000.000.000.17
310683502007.04.11 06:53buy0.20gbpjpym235.800.00236.052007.04.11 07:17236.050.000.000.004.20
310727652007.04.11 07:17sell6.40gbpjpym236.040.00235.792007.04.11 07:32235.790.000.000.00134.23
310728112007.04.11 07:18buy0.10gbpjpym236.130.00236.382007.04.11 13:24236.040.000.000.00-0.76
310737272007.04.11 07:20sell0.80gbpusdm1.98110.00001.97912007.04.11 07:311.97910.000.000.0016.00
310742272007.04.11 07:22buy0.10gbpusdm1.98160.00001.98362007.04.11 12:521.97720.000.000.00-4.40
310761162007.04.11 07:31buy0.20gbpjpym235.920.00236.172007.04.11 13:23235.960.000.000.000.67
310761922007.04.11 07:31buy0.20gbpusdm1.97940.00001.98142007.04.11 12:521.97710.000.000.00-4.60
310768662007.04.11 07:32sell0.10gbpusdm1.97800.00001.97602007.04.11 12:251.97600.000.000.002.00
310769372007.04.11 07:32sell0.10gbpjpym235.770.00235.522007.04.11 18:01236.010.000.000.00-2.01
310825952007.04.11 08:02buy0.40gbpjpym235.710.00235.962007.04.11 13:23235.960.000.000.008.38
310833232007.04.11 08:05buy0.40gbpusdm1.97740.00001.97942007.04.11 12:521.97720.000.000.00-0.80
311134682007.04.11 12:25buy0.40eurusdm1.34140.00001.34342007.04.11 14:541.34340.000.000.008.00
311138062007.04.11 12:25sell0.10gbpusdm1.97560.00001.97362007.04.11 18:041.97560.000.000.000.00
311138622007.04.11 12:26buy0.80gbpusdm1.97540.00001.97742007.04.11 12:521.97740.000.000.0016.00
311180242007.04.11 12:53buy0.10gbpusdm1.97770.00001.97972007.04.12 01:431.97560.000.00-0.01-2.10
311213642007.04.11 13:20sell0.40eurjpym160.210.00159.962007.04.11 18:43160.170.000.000.001.34
311214002007.04.11 13:20buy0.10eurjpym160.260.00160.512007.04.12 01:41160.510.000.000.262.10
311221962007.04.11 13:24sell0.20gbpjpym236.030.00235.782007.04.11 18:01236.010.000.000.000.33
311223162007.04.11 13:24buy0.10gbpjpym236.130.00236.382007.04.12 01:44235.730.000.000.62-3.35
311302752007.04.11 14:09sell0.80eurjpym160.420.00160.172007.04.11 18:43160.170.000.000.0016.76
311330682007.04.11 14:28sell0.20gbpusdm1.97760.00001.97562007.04.11 18:041.97560.000.000.004.00
311337752007.04.11 14:32sell0.40gbpjpym236.240.00235.992007.04.11 18:01235.990.000.000.008.38
311370872007.04.11 14:54buy0.10eurusdm1.34370.00001.34572007.04.11 22:431.34360.000.00-0.18-0.10
311371132007.04.11 14:55sell0.20eurusdm1.34360.00001.34162007.04.11 18:101.34160.000.000.004.00
311584862007.04.11 18:01sell0.10gbpjpym235.940.00235.692007.04.11 18:42235.690.000.000.002.10
311597282007.04.11 18:05buy0.20gbpusdm1.97540.00001.97742007.04.12 01:421.97610.000.00-0.021.40
311598162007.04.11 18:05sell0.10gbpusdm1.97470.00001.97272007.04.12 07:451.97660.000.000.01-1.90
311600302007.04.11 18:05buy0.20gbpjpym235.920.00236.172007.04.12 01:44235.720.000.001.23-3.36
311601292007.04.11 18:05buy0.20eurusdm1.34170.00001.34372007.04.11 22:421.34370.000.00-0.364.00
311613122007.04.11 18:10sell0.10eurusdm1.34120.00001.33922007.04.13 14:411.35160.000.000.21-10.40
311674492007.04.11 18:41buy0.40gbpjpym235.710.00235.962007.04.12 01:43235.780.000.002.472.35
311678012007.04.11 18:42sell0.10gbpjpym235.590.00235.342007.04.12 01:01235.520.000.00-0.800.59
311682572007.04.11 18:43sell0.10eurjpym160.130.00159.882007.04.12 13:00160.390.000.00-0.34-2.18
311813392007.04.11 20:58sell0.20eurjpym160.330.00160.082007.04.12 13:00160.400.000.00-0.67-1.17
311813422007.04.11 20:58sell0.20gbpjpym235.800.00235.552007.04.12 01:01235.550.000.00-1.594.19
311826242007.04.11 21:14sell0.20eurusdm1.34320.00001.34122007.04.13 14:411.35170.000.000.11-17.00
311885172007.04.11 22:43buy0.10eurusdm1.34390.00001.34592007.04.12 01:421.34590.000.000.002.00
312049602007.04.12 01:01buy0.40gbpusdm1.97320.00001.97522007.04.12 01:411.97520.000.000.008.00
312053662007.04.12 01:01sell0.10gbpjpym235.450.00235.202007.04.12 07:46235.760.000.000.00-2.60
312057562007.04.12 01:01buy0.80gbpjpym235.510.00235.762007.04.12 01:42235.760.000.000.0016.77
312161272007.04.12 01:43sell0.20gbpjpym235.800.00235.552007.04.12 07:46235.770.000.000.000.50
312164282007.04.12 01:43sell0.40eurjpym160.650.00160.402007.04.12 13:00160.400.000.000.008.39
312166802007.04.12 01:43sell0.40eurusdm1.34610.00001.34412007.04.13 14:411.35170.000.000.22-22.40
312169842007.04.12 01:44buy0.10eurusdm1.34610.00001.34812007.04.12 13:481.34810.000.000.002.00
312170402007.04.12 01:44buy0.10gbpusdm1.97570.00001.97772007.04.12 06:181.97770.000.000.002.00
312170832007.04.12 01:44buy0.10eurjpym160.660.00160.912007.04.12 14:32160.500.000.000.00-1.34
312171902007.04.12 01:44buy0.10gbpjpym235.820.00236.072007.04.12 11:37236.070.000.000.002.10
312330292007.04.12 03:27sell0.40gbpjpym236.010.00235.762007.04.12 07:46235.760.000.000.008.38
312499342007.04.12 06:10sell0.20gbpusdm1.97670.00001.97472007.04.12 07:451.97670.000.000.000.00
312513342007.04.12 06:18buy0.10gbpusdm1.97810.00001.98012007.04.12 11:551.97800.000.000.00-0.10
312558272007.04.12 06:52sell0.40gbpusdm1.97870.00001.97672007.04.12 07:451.97670.000.000.008.00
312635952007.04.12 07:45sell0.10gbpusdm1.97630.00001.97432007.04.12 08:491.97430.000.000.002.00
312637282007.04.12 07:46sell0.10gbpjpym235.690.00235.442007.04.12 12:50235.650.000.000.000.34
312675112007.04.12 08:07sell0.20gbpjpym235.900.00235.652007.04.12 12:50235.650.000.000.004.19
312706722007.04.12 08:30buy0.20gbpusdm1.97600.00001.97802007.04.12 11:551.97800.000.000.004.00
312745862007.04.12 08:49sell0.10gbpusdm1.97380.00001.97182007.04.12 15:211.97760.000.000.00-3.80
312853082007.04.12 10:00sell0.20gbpusdm1.97580.00001.97382007.04.12 15:211.97750.000.000.00-3.40
312977952007.04.12 11:38buy0.10gbpjpym236.150.00236.402007.04.12 14:47235.540.000.000.00-5.12
313016672007.04.12 11:54sell0.40gbpusdm1.97780.00001.97582007.04.12 15:201.97780.000.000.000.00
313019082007.04.12 11:55buy0.10gbpusdm1.97820.00001.98022007.04.12 14:231.98020.000.000.002.00
313025702007.04.12 12:00buy0.20gbpjpym235.950.00236.202007.04.12 14:47235.560.000.000.00-6.56
313108302007.04.12 12:49buy0.40gbpjpym235.740.00235.992007.04.12 14:47235.550.000.000.00-6.39
313109712007.04.12 12:49buy0.20eurjpym160.450.00160.702007.04.12 14:32160.490.000.000.000.67
313112072007.04.12 12:50sell0.10gbpjpym235.580.00235.332007.04.12 13:53235.330.000.000.002.10
313132532007.04.12 13:00sell0.10eurjpym160.340.00160.092007.04.13 04:50160.500.000.00-0.11-1.35
313136602007.04.12 13:01buy0.80gbpjpym235.540.00235.792007.04.12 14:47235.570.000.000.002.02
313146682007.04.12 13:04buy0.40eurjpym160.240.00160.492007.04.12 14:32160.490.000.000.008.40
313231762007.04.12 13:48sell0.80eurusdm1.34810.00001.34612007.04.13 14:411.35190.000.000.43-30.40
313232282007.04.12 13:48buy0.10eurusdm1.34820.00001.35022007.04.12 14:401.35020.000.000.002.00
313254042007.04.12 13:53buy1.60gbpjpym235.320.00235.572007.04.12 14:47235.570.000.000.0033.60
313254652007.04.12 13:53sell0.10gbpjpym235.250.00235.002007.04.12 22:12235.600.000.00-0.27-2.94
313307462007.04.12 14:18sell0.80gbpusdm1.97980.00001.97782007.04.12 15:201.97780.000.000.0016.00
313331272007.04.12 14:23buy0.10gbpusdm1.98060.00001.98262007.04.12 18:301.97840.000.000.00-2.20
313351872007.04.12 14:32sell0.20gbpjpym235.460.00235.212007.04.12 22:12235.610.000.00-0.53-2.52
313354652007.04.12 14:32buy0.10eurjpym160.550.00160.802007.04.13 01:23160.800.000.000.092.10
313371722007.04.12 14:40buy0.10eurusdm1.35000.00001.35202007.04.13 00:381.34990.000.00-0.06-0.10
313402052007.04.12 14:48buy0.10gbpjpym235.630.00235.882007.04.12 20:07235.660.000.000.000.25
313440852007.04.12 15:09buy0.20gbpjpym235.420.00235.672007.04.12 20:07235.670.000.000.004.19
313451852007.04.12 15:18sell0.20eurjpym160.550.00160.302007.04.13 04:49160.510.000.00-0.220.68
313454792007.04.12 15:20buy0.20gbpusdm1.97860.00001.98062007.04.12 18:301.97850.000.000.00-0.20
313460112007.04.12 15:21sell0.10gbpusdm1.97730.00001.97532007.04.13 05:201.98140.000.000.00-4.10
313522132007.04.12 16:00buy0.20eurusdm1.34800.00001.35002007.04.13 00:381.35000.000.00-0.124.00
313567842007.04.12 16:31buy0.40gbpusdm1.97650.00001.97852007.04.12 18:301.97850.000.000.008.00
313715622007.04.12 18:32buy0.10gbpusdm1.97870.00001.98072007.04.13 00:441.98070.000.000.002.00
313791082007.04.12 19:42sell0.20gbpusdm1.97930.00001.97732007.04.13 05:201.98130.000.000.01-4.00
313822412007.04.12 20:07sell0.40gbpjpym235.670.00235.422007.04.12 22:12235.620.000.00-1.061.68
313822482007.04.12 20:08buy0.10gbpjpym235.730.00235.982007.04.13 01:29235.760.000.000.210.25
313911762007.04.12 21:34sell0.80gbpjpym235.870.00235.622007.04.12 22:12235.620.000.000.0016.79
313951342007.04.12 22:12sell0.10gbpjpym235.540.00235.292007.04.12 23:49235.500.000.000.000.33
313962662007.04.12 22:25sell0.20gbpjpym235.750.00235.502007.04.12 23:49235.500.000.000.004.20
314063292007.04.12 23:49buy0.20gbpjpym235.520.00235.772007.04.13 01:29235.770.000.000.004.20
314064042007.04.12 23:49sell0.10gbpjpym235.410.00235.162007.04.13 02:44235.610.000.000.00-1.68
314098492007.04.13 00:14sell0.20gbpjpym235.610.00235.362007.04.13 02:44235.630.000.000.00-0.33
314152082007.04.13 00:38buy0.10eurusdm1.34990.00001.35192007.04.13 01:231.35190.000.000.002.00
314156972007.04.13 00:39sell1.60eurusdm1.35020.00001.34822007.04.13 14:411.35180.000.000.00-25.60
314170302007.04.13 00:44buy0.10gbpusdm1.98110.00001.98312007.04.13 01:311.98310.000.000.002.00
314267012007.04.13 01:23sell0.40eurjpym160.760.00160.512007.04.13 04:49160.510.000.000.008.41
314268852007.04.13 01:23sell0.40gbpusdm1.98140.00001.97942007.04.13 05:201.98140.000.000.000.00
314271292007.04.13 01:23buy0.10eurusdm1.35210.00001.35412007.04.13 10:231.35410.000.000.002.00
314273142007.04.13 01:23buy0.10eurjpym160.820.00161.072007.04.13 10:48160.260.000.000.00-4.74
314284532007.04.13 01:29buy0.10gbpjpym235.830.00236.082007.04.13 06:10235.650.000.000.00-1.51
314293532007.04.13 01:31sell0.40gbpjpym235.880.00235.632007.04.13 02:44235.630.000.000.008.41
314294762007.04.13 01:32sell3.20eurusdm1.35220.00001.35022007.04.13 14:401.35220.000.000.000.00
314298422007.04.13 01:32buy0.10gbpusdm1.98350.00001.98552007.04.13 05:431.98360.000.000.000.10
314306012007.04.13 01:33sell0.80gbpusdm1.98340.00001.98142007.04.13 05:201.98140.000.000.0016.00
314379202007.04.13 02:27buy0.20gbpusdm1.98150.00001.98352007.04.13 05:421.98350.000.000.004.00
314402622007.04.13 02:44sell0.10gbpjpym235.530.00235.282007.04.13 05:16235.490.000.000.000.34
314402932007.04.13 02:44buy0.20gbpjpym235.610.00235.862007.04.13 06:09235.660.000.000.000.84
314406562007.04.13 02:45buy0.20eurjpym160.610.00160.862007.04.13 10:48160.270.000.000.00-5.74
314464572007.04.13 03:22sell0.20gbpjpym235.740.00235.492007.04.13 05:16235.490.000.000.004.20
314555312007.04.13 04:50sell0.10eurjpym160.450.00160.202007.04.13 08:27160.200.000.000.002.11
314588222007.04.13 05:16sell0.10gbpjpym235.400.00235.152007.04.13 07:37235.580.000.000.00-1.52
314594702007.04.13 05:20buy0.40gbpjpym235.410.00235.662007.04.13 06:09235.660.000.000.008.41
314596302007.04.13 05:20sell0.10gbpusdm1.98090.00001.97892007.04.13 14:351.98520.000.000.00-4.30
314611272007.04.13 05:34buy0.40eurjpym160.410.00160.662007.04.13 10:48160.260.000.000.00-5.07
314619512007.04.13 05:38sell0.20gbpusdm1.98290.00001.98092007.04.13 14:351.98530.000.000.00-4.80
314632942007.04.13 05:43buy0.10gbpusdm1.98400.00001.98602007.04.13 06:271.98600.000.000.002.00
314674622007.04.13 06:09sell0.20gbpjpym235.610.00235.362007.04.13 07:37235.570.000.000.000.68
314675722007.04.13 06:10buy0.10gbpjpym235.720.00235.972007.04.13 09:05235.160.000.000.00-4.73
314700752007.04.13 06:23sell0.40gbpusdm1.98500.00001.98302007.04.13 14:351.98500.000.000.000.00
314710272007.04.13 06:27buy0.10gbpusdm1.98640.00001.98842007.04.13 08:291.98640.000.000.000.00
314797032007.04.13 07:13sell0.40gbpjpym235.820.00235.572007.04.13 07:37235.570.000.000.008.43
314844712007.04.13 07:37sell0.10gbpjpym235.500.00235.252007.04.13 08:41235.250.000.000.002.11
314845122007.04.13 07:37buy0.20gbpjpym235.490.00235.742007.04.13 09:05235.150.000.000.00-5.75
314873782007.04.13 07:48buy0.20gbpusdm1.98440.00001.98642007.04.13 08:291.98640.000.000.004.00
314937712007.04.13 08:27sell0.10eurjpym160.160.00159.912007.04.13 15:31161.140.000.000.00-8.21
314937932007.04.13 08:27buy0.80eurjpym160.200.00160.452007.04.13 10:48160.250.000.000.003.38
314941982007.04.13 08:29buy0.10gbpusdm1.98680.00001.98882007.04.13 14:441.98480.000.000.00-2.00
314962952007.04.13 08:41buy0.40gbpjpym235.290.00235.542007.04.13 09:04235.140.000.000.00-5.07
314965372007.04.13 08:41sell0.10gbpjpym235.070.00234.822007.04.13 10:42234.820.000.000.002.12
314974482007.04.13 08:43buy0.80gbpjpym235.080.00235.332007.04.13 09:04235.130.000.000.003.38
314978222007.04.13 08:44buy1.60eurjpym159.990.00160.242007.04.13 10:48160.240.000.000.0033.81
314984222007.04.13 08:46buy1.60gbpjpym234.880.00235.132007.04.13 09:04235.130.000.000.0033.78
315021342007.04.13 09:05buy0.10gbpjpym235.230.00235.482007.04.13 11:43235.260.000.000.000.25
315088202007.04.13 09:54buy0.20gbpjpym235.010.00235.262007.04.13 11:43235.260.000.000.004.23
315152732007.04.13 10:23buy0.10eurusdm1.35430.00001.35632007.04.13 17:391.35230.000.000.00-2.00
315160542007.04.13 10:27sell6.40eurusdm1.35420.00001.35222007.04.13 14:401.35220.000.000.00128.00
315168402007.04.13 10:29sell0.80gbpusdm1.98700.00001.98502007.04.13 14:351.98500.000.000.0016.00
315196902007.04.13 10:42sell0.10gbpjpym234.750.00234.502007.04.13 12:20235.570.000.000.00-6.91
315205152007.04.13 10:48sell0.20gbpjpym234.960.00234.712007.04.13 12:20235.560.000.000.00-10.12
315207712007.04.13 10:48buy0.10eurjpym160.310.00160.562007.04.13 12:10160.560.000.000.002.11
315281152007.04.13 11:41sell0.40gbpjpym235.170.00234.922007.04.13 12:20235.560.000.000.00-13.16
315290062007.04.13 11:43buy0.10gbpjpym235.330.00235.582007.04.13 12:06235.580.000.000.002.11
315292702007.04.13 11:44sell0.20eurjpym160.360.00160.112007.04.13 15:31161.130.000.000.00-12.91
315298682007.04.13 11:49sell0.80gbpjpym235.370.00235.122007.04.13 12:20235.540.000.000.00-11.47
315329452007.04.13 12:06sell1.60gbpjpym235.580.00235.332007.04.13 12:20235.540.000.000.005.40
315329552007.04.13 12:06buy0.10gbpjpym235.650.00235.902007.04.13 12:10235.900.000.000.002.11
315341162007.04.13 12:10sell3.20gbpjpym235.810.00235.562007.04.13 12:20235.560.000.000.0067.48
315341802007.04.13 12:10buy0.10eurjpym160.600.00160.852007.04.13 14:02160.850.000.000.002.10
315342592007.04.13 12:11sell0.40eurjpym160.590.00160.342007.04.13 15:30161.100.000.000.00-17.10
315343132007.04.13 12:11buy0.10gbpjpym235.990.00236.242007.04.13 14:02235.820.000.000.00-1.44
315352522007.04.13 12:14buy0.20gbpjpym235.790.00236.042007.04.13 14:02235.830.000.000.000.68
315359852007.04.13 12:18buy0.40gbpjpym235.580.00235.832007.04.13 14:02235.830.000.000.008.42
315468332007.04.13 13:00sell0.10gbpjpym235.420.00235.172007.04.13 15:16236.660.000.000.00-10.38
315492682007.04.13 13:17sell0.20gbpjpym235.620.00235.372007.04.13 15:16236.680.000.000.00-17.76
315589342007.04.13 14:02sell0.40gbpjpym235.830.00235.582007.04.13 15:16236.690.000.000.00-28.81
315590002007.04.13 14:02buy0.10gbpjpym235.890.00236.142007.04.13 14:38236.140.000.000.002.10
315590542007.04.13 14:02sell0.80eurjpym160.800.00160.552007.04.13 15:30161.110.000.000.00-20.79
315593982007.04.13 14:02buy0.10eurjpym160.890.00161.142007.04.13 14:38161.140.000.000.002.10
315651802007.04.13 14:35sell0.80gbpjpym236.040.00235.792007.04.13 15:16236.670.000.000.00-42.20
315655692007.04.13 14:35sell0.10gbpusdm1.98490.00001.98292007.04.13 14:401.98290.000.000.002.00
315659252007.04.13 14:36buy0.20gbpusdm1.98480.00001.98682007.04.13 14:441.98470.000.000.00-0.20
315667012007.04.13 14:38sell1.60eurjpym161.010.00160.762007.04.13 15:30161.090.000.000.00-10.73
315670132007.04.13 14:38sell1.60gbpjpym236.290.00236.042007.04.13 15:16236.660.000.000.00-49.58
315671652007.04.13 14:39buy0.10eurjpym161.130.00161.382007.04.13 15:09161.380.000.000.002.09
315672032007.04.13 14:39buy0.10gbpjpym236.320.00236.572007.04.13 14:48236.570.000.000.002.10
315680452007.04.13 14:40buy0.20eurusdm1.35230.00001.35432007.04.13 17:391.35230.000.000.000.00
315693622007.04.13 14:41sell3.20eurjpym161.210.00160.962007.04.13 15:30160.960.000.000.0067.12
315694662007.04.13 14:41sell0.10gbpusdm1.98240.00001.98042007.04.13 15:161.98240.000.000.000.00
315698392007.04.13 14:41sell0.10eurusdm1.35130.00001.34932007.04.13 14:571.35130.000.000.000.00
315699502007.04.13 14:41buy0.40gbpusdm1.98260.00001.98462007.04.13 14:441.98460.000.000.008.00
315723302007.04.13 14:44sell0.20gbpusdm1.98440.00001.98242007.04.13 15:161.98240.000.000.004.00
315724092007.04.13 14:44sell0.20eurusdm1.35330.00001.35132007.04.13 14:571.35130.000.000.004.00
315731222007.04.13 14:45sell3.20gbpjpym236.490.00236.242007.04.13 15:16236.650.000.000.00-42.89
315741482007.04.13 14:48buy0.10gbpjpym236.650.00236.902007.04.13 15:09236.900.000.000.002.10
315767362007.04.13 14:57sell0.10eurusdm1.35100.00001.34902007.04.13 15:181.34900.000.000.002.00
315801932007.04.13 15:00buy0.10gbpusdm1.98300.00001.98502007.04.13 15:381.98200.000.000.00-1.00
315821032007.04.13 15:08sell6.40gbpjpym236.710.00236.462007.04.13 15:16236.650.000.000.0032.16
315827632007.04.13 15:09buy0.10gbpjpym236.970.00237.222007.04.13 17:47236.720.000.000.00-2.10
315827982007.04.13 15:09sell12.80gbpjpym236.920.00236.672007.04.13 15:16236.670.000.000.00268.01
315829602007.04.13 15:10buy0.10eurjpym161.410.00161.662007.04.15 22:00161.660.000.000.092.09
315847272007.04.13 15:14buy0.40eurusdm1.35030.00001.35232007.04.13 17:391.35230.000.000.008.00
315856402007.04.13 15:16buy0.20gbpjpym236.750.00237.002007.04.13 17:47236.710.000.000.00-0.67
315857252007.04.13 15:16sell0.10gbpusdm1.98200.00001.98002007.04.13 15:181.98000.000.000.002.00
315862992007.04.13 15:17sell0.10gbpjpym236.540.00236.292007.04.13 15:30236.290.000.000.002.10
315878282007.04.13 15:19sell0.10eurusdm1.34950.00001.34752007.04.16 06:161.35430.000.000.05-4.80
315879782007.04.13 15:19buy0.40gbpjpym236.450.00236.702007.04.13 17:47236.700.000.000.008.39
315881552007.04.13 15:19buy0.20gbpusdm1.98000.00001.98202007.04.13 15:381.98200.000.000.004.00
315882962007.04.13 15:20sell0.10gbpusdm1.97980.00001.97782007.04.16 11:041.99190.000.000.00-12.10
315885572007.04.13 15:20buy0.20eurjpym161.200.00161.452007.04.15 22:00161.450.000.000.174.19
315930292007.04.13 15:30sell0.10gbpjpym236.210.00235.962007.04.15 23:18237.440.000.00-0.27-10.30
315932582007.04.13 15:31sell0.10eurjpym161.120.00160.872007.04.15 23:09162.140.000.00-0.11-8.54
315937522007.04.13 15:31sell0.20gbpjpym236.420.00236.172007.04.15 23:18237.430.000.00-0.53-16.92
315954652007.04.13 15:38sell0.20gbpusdm1.98180.00001.97982007.04.16 11:041.99200.000.000.01-20.40
315969902007.04.13 15:43sell0.20eurusdm1.35150.00001.34952007.04.16 06:161.35420.000.000.11-5.40
315985932007.04.13 15:53buy0.10gbpusdm1.98310.00001.98512007.04.13 17:481.98510.000.000.002.00
316006242007.04.13 16:01sell0.40gbpjpym236.620.00236.372007.04.15 23:18237.440.000.00-1.06-27.47
316006642007.04.13 16:01sell0.20eurjpym161.330.00161.082007.04.15 23:09162.130.000.00-0.22-13.40
316096912007.04.13 17:37sell0.40gbpusdm1.98380.00001.98182007.04.16 11:041.99170.000.000.01-31.60
316101092007.04.13 17:39buy0.10eurusdm1.35240.00001.35442007.04.15 22:001.35440.000.00-0.062.00
316116592007.04.13 17:47buy0.10gbpjpym236.810.00237.062007.04.15 22:00237.060.000.000.212.09
316117352007.04.13 17:48buy0.10gbpusdm1.98550.00001.98752007.04.15 22:131.98750.000.000.002.00
316122052007.04.13 17:49sell0.40eurusdm1.35350.00001.35152007.04.16 06:161.35420.000.000.22-2.80
316129302007.04.13 17:49sell0.80gbpusdm1.98580.00001.98382007.04.16 11:031.99160.000.000.02-46.40
316236152007.04.15 22:00sell0.40eurjpym161.970.00161.722007.04.15 23:09162.140.000.000.00-5.70
316244622007.04.15 22:01buy0.10gbpjpym237.290.00237.542007.04.15 22:20237.540.000.000.002.10
316245872007.04.15 22:01sell0.80gbpjpym237.220.00236.972007.04.15 23:18237.430.000.000.00-14.07
316246282007.04.15 22:01buy0.10eurjpym161.980.00162.232007.04.15 22:21162.230.000.000.002.09
316252822007.04.15 22:02sell0.80eurusdm1.35620.00001.35422007.04.16 06:161.35420.000.000.0016.00
316254372007.04.15 22:02buy0.10eurusdm1.35650.00001.35852007.04.17 12:391.35650.000.00-0.060.00
316292012007.04.15 22:10sell1.60gbpjpym237.430.00237.182007.04.15 23:18237.410.000.000.002.68
316310212007.04.15 22:13buy0.10gbpusdm1.98790.00001.98992007.04.16 08:321.98990.000.000.002.00
316339452007.04.15 22:20buy0.10gbpjpym237.620.00237.872007.04.16 00:37236.880.000.000.00-6.21
316341442007.04.15 22:21sell0.80eurjpym162.180.00161.932007.04.15 23:08162.150.000.000.002.01
316346602007.04.15 22:22buy0.10eurjpym162.260.00162.512007.04.16 06:13161.890.000.000.00-3.10
316362912007.04.15 22:27sell1.60gbpusdm1.98780.00001.98582007.04.16 11:031.99150.000.000.00-59.20
316365652007.04.15 22:29sell3.20gbpjpym237.650.00237.402007.04.15 23:18237.400.000.000.0067.01
316386902007.04.15 22:39sell1.60eurjpym162.390.00162.142007.04.15 23:08162.140.000.000.0033.49
316440982007.04.15 23:09sell0.10eurjpym162.090.00161.842007.04.15 23:28161.840.000.000.002.10
316464102007.04.15 23:18buy0.20gbpjpym237.420.00237.672007.04.16 00:37236.890.000.000.00-8.89
316465692007.04.15 23:19sell0.10gbpjpym237.350.00237.102007.04.15 23:28237.100.000.000.002.10
316468302007.04.15 23:19buy0.20eurjpym162.050.00162.302007.04.16 06:13161.880.000.000.00-2.84
316488282007.04.15 23:25buy0.40gbpjpym237.210.00237.462007.04.16 00:37236.880.000.000.00-11.08
316495162007.04.15 23:28buy0.40eurjpym161.850.00162.102007.04.16 06:13161.890.000.000.001.34
316495762007.04.15 23:28sell0.10eurjpym161.800.00161.552007.04.16 00:20161.550.000.000.002.10
316496402007.04.15 23:28sell0.10gbpjpym236.990.00236.742007.04.16 00:02236.960.000.000.000.26
316526322007.04.15 23:42sell0.20gbpjpym237.210.00236.962007.04.16 00:02236.960.000.000.004.20
316547732007.04.16 00:01buy0.80gbpjpym237.010.00237.262007.04.16 00:37236.890.000.000.00-8.05
316550152007.04.16 00:02buy0.80eurjpym161.630.00161.882007.04.16 06:13161.880.000.000.0016.73
316550352007.04.16 00:02sell0.10gbpjpym236.820.00236.572007.04.16 00:21236.570.000.000.002.10
316568282007.04.16 00:16buy1.60gbpjpym236.800.00237.052007.04.16 00:37236.870.000.000.009.40
316573582007.04.16 00:20buy3.20gbpjpym236.600.00236.852007.04.16 00:37236.850.000.000.0067.12
316574682007.04.16 00:21sell0.10gbpjpym236.530.00236.282007.04.16 07:21237.290.000.000.00-6.37
316574922007.04.16 00:21sell0.10eurjpym161.510.00161.262007.04.16 20:36162.110.000.000.00-5.01
316589792007.04.16 00:34sell0.20gbpjpym236.740.00236.492007.04.16 07:21237.300.000.000.00-9.38
316595352007.04.16 00:37sell0.20eurjpym161.710.00161.462007.04.16 20:35162.100.000.000.00-6.51
316614742007.04.16 01:00buy0.10gbpjpym236.910.00237.162007.04.16 03:57237.160.000.000.002.10
316656492007.04.16 02:11sell0.40gbpjpym236.950.00236.702007.04.16 07:21237.310.000.000.00-12.06
316743662007.04.16 03:56sell0.80gbpjpym237.150.00236.902007.04.16 07:21237.320.000.000.00-11.38
316744712007.04.16 03:57buy0.10gbpjpym237.260.00237.512007.04.16 06:13237.510.000.000.002.09
316757912007.04.16 04:14sell1.60gbpjpym237.370.00237.122007.04.16 07:20237.330.000.000.005.36
316841192007.04.16 05:45buy0.20eurusdm1.35450.00001.35652007.04.17 12:391.35650.000.00-0.124.00
316875642007.04.16 06:13buy0.10gbpjpym237.590.00237.842007.04.16 06:41237.630.000.000.000.34
316876602007.04.16 06:13buy0.10eurjpym161.940.00162.192007.04.16 14:01162.190.000.000.002.09
316883172007.04.16 06:16sell0.10eurusdm1.35390.00001.35192007.04.16 20:131.35390.000.000.000.00
316889952007.04.16 06:20sell3.20gbpjpym237.580.00237.332007.04.16 07:20237.330.000.000.0066.97
316893252007.04.16 06:21buy0.20gbpjpym237.390.00237.642007.04.16 06:41237.640.000.000.004.19
316909662007.04.16 06:38sell0.40eurjpym161.920.00161.672007.04.16 20:35162.110.000.000.00-6.34
316914262007.04.16 06:41buy0.10gbpjpym237.710.00237.962007.04.16 08:01237.530.000.000.00-1.51
316915472007.04.16 06:41sell0.20eurusdm1.35590.00001.35392007.04.16 20:121.35390.000.000.004.00
316954752007.04.16 07:16buy0.20gbpjpym237.510.00237.762007.04.16 08:00237.550.000.000.000.67
316965042007.04.16 07:21buy0.40gbpjpym237.300.00237.552007.04.16 08:00237.550.000.000.008.37
316965072007.04.16 07:21sell0.10gbpjpym237.210.00236.962007.04.16 21:08238.200.000.00-0.27-8.27
316995562007.04.16 07:52sell0.20gbpjpym237.420.00237.172007.04.16 21:08238.200.000.00-0.53-13.03
317011312007.04.16 08:06buy0.10gbpjpym237.680.00237.932007.04.16 08:33237.730.000.000.000.42
317011882007.04.16 08:06sell0.40gbpjpym237.620.00237.372007.04.16 21:07238.190.000.00-1.06-19.05
317022772007.04.16 08:18buy0.20gbpjpym237.480.00237.732007.04.16 08:33237.730.000.000.004.18
317046252007.04.16 08:31sell3.20gbpusdm1.98980.00001.98782007.04.16 11:031.99140.000.000.00-51.20
317049672007.04.16 08:32buy0.10gbpusdm1.99030.00001.99232007.04.16 09:261.99230.000.000.002.00
317054632007.04.16 08:33buy0.10gbpjpym237.810.00238.062007.04.16 09:26238.060.000.000.002.10
317065132007.04.16 08:40sell0.80gbpjpym237.830.00237.582007.04.16 21:07238.180.000.00-2.12-23.39
317097282007.04.16 08:58sell6.40gbpusdm1.99180.00001.98982007.04.16 11:031.99150.000.000.0019.20
317107032007.04.16 09:02sell1.60gbpjpym238.040.00237.792007.04.16 21:07238.180.000.00-4.24-18.71
317137162007.04.16 09:26buy0.10gbpusdm1.99280.00001.99482007.04.16 13:001.99270.000.000.00-0.10
317138352007.04.16 09:26buy0.10gbpjpym238.140.00238.392007.04.16 15:00238.390.000.000.002.09
317178562007.04.16 09:50sell12.80gbpusdm1.99380.00001.99182007.04.16 11:021.99180.000.000.00256.00
317240012007.04.16 11:04sell0.10gbpusdm1.99140.00001.98942007.04.16 14:031.98940.000.000.002.00
317316672007.04.16 12:21buy0.20gbpusdm1.99080.00001.99282007.04.16 13:001.99280.000.000.004.00
317403452007.04.16 13:01buy0.10gbpusdm1.99320.00001.99522007.04.16 15:291.99100.000.000.00-2.20
317452302007.04.16 13:35buy0.20gbpusdm1.99120.00001.99322007.04.16 15:281.99110.000.000.00-0.20
317480182007.04.16 14:01sell0.80eurjpym162.120.00161.872007.04.16 20:34162.090.000.000.002.00
317480942007.04.16 14:01sell3.20gbpjpym238.250.00238.002007.04.16 21:07238.220.000.00-8.488.02
317481752007.04.16 14:01buy0.10eurjpym162.220.00162.472007.04.17 08:15161.590.000.000.09-5.28
317488352007.04.16 14:03sell0.10gbpusdm1.98900.00001.98702007.04.16 21:511.98880.000.000.000.20
317492882007.04.16 14:05buy0.40gbpusdm1.98920.00001.99122007.04.16 15:281.99120.000.000.008.00
317567402007.04.16 15:05sell1.60eurjpym162.330.00162.082007.04.16 20:32162.080.000.000.0033.40
317570402007.04.16 15:07buy0.10gbpjpym238.540.00238.792007.04.17 07:50237.540.000.000.21-8.39
317570722007.04.16 15:07sell6.40gbpjpym238.460.00238.212007.04.16 21:07238.210.000.00-16.96133.64
317618012007.04.16 15:26sell0.20gbpusdm1.99100.00001.98902007.04.16 21:511.98900.000.000.014.00
317624902007.04.16 15:29buy0.10gbpusdm1.99130.00001.99332007.04.17 05:311.99130.000.000.000.00
317777432007.04.16 17:13buy0.20gbpjpym238.330.00238.582007.04.17 07:50237.530.000.000.41-13.41
317884272007.04.16 20:13sell0.10eurusdm1.35380.00001.35182007.04.17 16:201.35630.000.000.05-2.50
317908602007.04.16 20:36sell0.10eurjpym162.060.00161.812007.04.17 00:38161.810.000.00-0.112.09
317935192007.04.16 21:08sell0.10gbpjpym238.130.00237.882007.04.17 00:38237.880.000.000.002.09
317944432007.04.16 21:18buy0.20eurjpym162.010.00162.262007.04.17 08:15161.600.000.000.00-6.88
317959542007.04.16 21:37buy0.20gbpusdm1.98930.00001.99132007.04.17 05:311.99130.000.000.004.00
317968002007.04.16 21:51sell0.10gbpusdm1.98860.00001.98662007.04.17 09:271.99770.000.000.00-9.10
317970732007.04.16 21:53buy0.40gbpjpym238.130.00238.382007.04.17 07:50237.550.000.000.00-19.45
318075612007.04.17 00:38buy0.80gbpjpym237.920.00238.172007.04.17 07:49237.540.000.000.00-25.49
318076022007.04.17 00:38sell0.10gbpjpym237.800.00237.552007.04.17 05:56237.790.000.000.000.09
318076432007.04.17 00:38buy0.40eurjpym161.800.00162.052007.04.17 08:15161.610.000.000.00-6.37
318076682007.04.17 00:39sell0.10eurjpym161.780.00161.532007.04.17 05:55161.740.000.000.000.33
318093842007.04.17 01:07sell0.20gbpjpym238.050.00237.802007.04.17 05:56237.800.000.000.004.19
318172572007.04.17 04:58sell0.20eurjpym161.990.00161.742007.04.17 05:55161.740.000.000.004.18
318189122007.04.17 05:28sell0.20gbpusdm1.99060.00001.98862007.04.17 09:271.99760.000.000.00-14.00
318193452007.04.17 05:31buy0.10gbpusdm1.99190.00001.99392007.04.17 08:301.99390.000.000.002.00
318213562007.04.17 05:56sell0.10eurjpym161.700.00161.452007.04.17 06:50161.450.000.000.002.09
318214812007.04.17 05:56sell0.10gbpjpym237.700.00237.452007.04.17 06:50237.450.000.000.002.09
318217472007.04.17 05:56buy1.60gbpjpym237.710.00237.962007.04.17 07:49237.540.000.000.00-22.81
318237882007.04.17 06:18buy0.80eurjpym161.590.00161.842007.04.17 08:15161.630.000.000.002.68
318266082007.04.17 06:48buy3.20gbpjpym237.510.00237.762007.04.17 07:49237.550.000.000.0010.73
318270662007.04.17 06:50sell0.10gbpjpym237.370.00237.122007.04.17 09:02238.250.000.000.00-7.38
318271442007.04.17 06:51sell0.10eurjpym161.400.00161.152007.04.17 13:49161.770.000.000.00-3.10
318273222007.04.17 06:51buy1.60eurjpym161.390.00161.642007.04.17 08:15161.640.000.000.0033.53
318290392007.04.17 07:09buy6.40gbpjpym237.290.00237.542007.04.17 07:49237.540.000.000.00134.17
318323082007.04.17 07:50buy0.10gbpjpym237.630.00237.882007.04.17 08:30237.880.000.000.002.09
318323592007.04.17 07:51sell0.20gbpjpym237.580.00237.332007.04.17 09:02238.260.000.000.00-11.41
318340422007.04.17 08:10sell0.20eurjpym161.610.00161.362007.04.17 13:48161.760.000.000.00-2.52
318346392007.04.17 08:16buy0.10eurjpym161.610.00161.862007.04.17 10:29161.630.000.000.000.17
318353912007.04.17 08:25sell0.40gbpusdm1.99260.00001.99062007.04.17 09:271.99750.000.000.00-19.60
318375502007.04.17 08:32buy0.10gbpjpym238.480.00238.732007.04.17 10:06238.520.000.000.000.33
318376352007.04.17 08:32sell0.40gbpjpym238.330.00238.082007.04.17 09:02238.290.000.000.001.34
318377372007.04.17 08:32buy0.10gbpusdm1.99910.00002.00112007.04.17 10:222.00110.000.000.002.00
318378912007.04.17 08:32sell0.80gbpusdm1.99750.00001.99552007.04.17 09:271.99750.000.000.000.00
318414592007.04.17 08:40sell0.80gbpjpym238.540.00238.292007.04.17 09:02238.290.000.000.0016.77
318419152007.04.17 08:43sell1.60gbpusdm1.99950.00001.99752007.04.17 09:271.99750.000.000.0032.00
318439362007.04.17 08:47buy0.20eurjpym161.410.00161.662007.04.17 10:29161.660.000.000.004.19
318468902007.04.17 09:02sell0.10gbpjpym238.170.00237.922007.04.17 13:39238.940.000.000.00-6.46
318469002007.04.17 09:02buy0.20gbpjpym238.270.00238.522007.04.17 10:06238.520.000.000.004.19
318483832007.04.17 09:17sell0.20gbpjpym238.370.00238.122007.04.17 13:39238.960.000.000.00-9.90
318500812007.04.17 09:27sell0.10gbpusdm1.99740.00001.99542007.04.17 13:262.00510.000.000.00-7.70
318535482007.04.17 10:02sell0.20gbpusdm1.99940.00001.99742007.04.17 13:252.00500.000.000.00-11.20
318538372007.04.17 10:06buy0.10gbpjpym238.610.00238.862007.04.17 10:22238.860.000.000.002.09
318541842007.04.17 10:12sell0.40gbpjpym238.580.00238.332007.04.17 13:39238.960.000.000.00-12.75
318558162007.04.17 10:20sell0.80gbpjpym238.800.00238.552007.04.17 13:39238.970.000.000.00-11.41
318564232007.04.17 10:22buy0.10gbpjpym238.940.00239.192007.04.17 12:08239.190.000.000.002.10
318564882007.04.17 10:22buy0.10gbpusdm2.00130.00002.00332007.04.17 10:292.00330.000.000.002.00
318570642007.04.17 10:23sell0.40gbpusdm2.00150.00001.99952007.04.17 13:252.00490.000.000.00-13.60
318583132007.04.17 10:29buy0.10gbpusdm2.00250.00002.00452007.04.17 12:302.00450.000.000.002.00
318584032007.04.17 10:29buy0.10eurjpym161.670.00161.922007.04.17 12:37161.920.000.000.002.09
318586922007.04.17 10:30sell1.60gbpjpym239.010.00238.762007.04.17 13:39238.970.000.000.005.37
318730572007.04.17 12:08buy0.10gbpjpym239.280.00239.532007.04.17 14:54239.110.000.000.00-1.43
318734892007.04.17 12:12sell3.20gbpjpym239.220.00238.972007.04.17 13:38238.970.000.000.0067.11
318774912007.04.17 12:31sell0.80gbpusdm2.00470.00002.00272007.04.17 13:252.00480.000.000.00-0.80
318776932007.04.17 12:31sell0.20eurusdm1.35590.00001.35392007.04.17 16:201.35620.000.000.00-0.60
318779712007.04.17 12:31buy0.10gbpusdm2.00560.00002.00762007.04.17 21:092.00760.000.000.002.00
318789082007.04.17 12:32sell0.40eurjpym161.820.00161.572007.04.17 13:48161.760.000.000.002.02
318806872007.04.17 12:37buy0.10eurjpym161.960.00162.212007.04.18 06:13161.430.000.000.09-4.46
318813812007.04.17 12:39buy0.10eurusdm1.35650.00001.35852007.04.17 12:471.35850.000.000.002.00
318843222007.04.17 12:45sell0.80eurjpym162.020.00161.772007.04.17 13:48161.770.000.000.0016.79
318844602007.04.17 12:45sell0.40eurusdm1.35810.00001.35612007.04.17 16:191.35610.000.000.008.00
318864272007.04.17 12:47buy0.10eurusdm1.35890.00001.36092007.04.18 01:151.35890.000.00-0.060.00
318867922007.04.17 12:47sell1.60gbpusdm2.00680.00002.00482007.04.17 13:252.00480.000.000.0032.00
318975562007.04.17 13:26sell0.10gbpusdm2.00480.00002.00282007.04.17 16:192.00470.000.000.000.10
318982502007.04.17 13:29buy0.20gbpjpym239.070.00239.322007.04.17 14:54239.110.000.000.000.67
319003362007.04.17 13:39sell0.10gbpjpym238.870.00238.622007.04.17 15:41238.820.000.000.000.42
319006732007.04.17 13:40buy0.40gbpjpym238.860.00239.112007.04.17 14:54239.110.000.000.008.38
319017712007.04.17 13:49buy0.20eurjpym161.760.00162.012007.04.18 06:13161.420.000.000.17-5.72
319018062007.04.17 13:49sell0.10eurjpym161.710.00161.462007.04.17 15:41161.660.000.000.000.42
319108952007.04.17 14:53sell0.20gbpjpym239.080.00238.832007.04.17 15:41238.830.000.000.004.20
319111962007.04.17 14:54buy0.10gbpjpym239.200.00239.452007.04.17 16:00238.810.000.000.00-3.28
319133322007.04.17 15:04sell0.20eurjpym161.920.00161.672007.04.17 15:41161.670.000.000.004.20
319147782007.04.17 15:19buy0.20eurusdm1.35690.00001.35892007.04.18 01:151.35890.000.00-0.124.00
319172692007.04.17 15:39buy0.20gbpjpym238.980.00239.232007.04.17 16:00238.840.000.000.00-2.36
319177552007.04.17 15:41sell0.10gbpjpym238.710.00238.462007.04.17 16:42238.460.000.000.002.10
319178412007.04.17 15:41sell0.10eurjpym161.570.00161.322007.04.17 16:41161.320.000.000.002.10
319178792007.04.17 15:41buy0.40gbpjpym238.770.00239.022007.04.17 16:00238.850.000.000.002.69
319182492007.04.17 15:42buy0.40eurjpym161.550.00161.802007.04.18 06:12161.400.000.000.34-5.05
319193062007.04.17 15:46buy0.80gbpjpym238.570.00238.822007.04.17 16:00238.820.000.000.0016.80
319202252007.04.17 15:49sell0.20gbpusdm2.00680.00002.00482007.04.17 16:192.00480.000.000.004.00
319209442007.04.17 15:54buy0.80eurjpym161.350.00161.602007.04.18 06:12161.390.000.000.682.69
319224402007.04.17 16:00buy0.10gbpjpym238.880.00239.132007.04.17 21:07238.710.000.000.21-1.43
319230372007.04.17 16:06buy0.20gbpjpym238.670.00238.922007.04.17 21:07238.710.000.000.410.67
319250042007.04.17 16:19sell0.10gbpusdm2.00420.00002.00222007.04.18 11:222.00960.000.000.00-5.40
319252912007.04.17 16:20sell0.10eurusdm1.35600.00001.35402007.04.18 12:051.35780.000.000.05-1.80
319285952007.04.17 16:41sell0.10eurjpym161.280.00161.032007.04.18 00:11161.240.000.00-0.110.34
319287752007.04.17 16:42sell0.10gbpjpym238.390.00238.142007.04.17 23:55238.560.000.00-0.27-1.43
319288142007.04.17 16:42buy0.40gbpjpym238.460.00238.712007.04.17 21:07238.710.000.000.828.41
319302452007.04.17 16:59sell0.20gbpjpym238.590.00238.342007.04.17 23:55238.550.000.00-0.530.67
319380372007.04.17 18:59sell0.20gbpusdm2.00620.00002.00422007.04.18 11:222.00950.000.000.01-6.60
319493002007.04.17 21:08buy0.10gbpjpym238.780.00239.032007.04.18 04:04238.410.000.000.00-3.12
319495972007.04.17 21:09buy0.10gbpusdm2.00800.00002.01002007.04.18 06:332.01000.000.000.002.00
319498452007.04.17 21:11sell0.40gbpjpym238.800.00238.552007.04.17 23:55238.550.000.000.008.41
319580562007.04.17 23:05sell0.20eurjpym161.490.00161.242007.04.18 00:11161.240.000.000.004.21
319615332007.04.17 23:55buy0.20gbpjpym238.570.00238.822007.04.18 04:04238.400.000.000.00-2.86
319615592007.04.17 23:55sell0.10gbpjpym238.490.00238.242007.04.18 02:25238.240.000.000.002.11
319635072007.04.18 00:12sell0.10eurjpym161.200.00160.952007.04.18 11:38161.150.000.000.000.42
319655132007.04.18 00:29buy0.40gbpjpym238.360.00238.612007.04.18 04:04238.410.000.000.001.69
319667652007.04.18 00:36sell0.20eurusdm1.35800.00001.35602007.04.18 12:051.35800.000.000.000.00
319680482007.04.18 00:40sell0.40gbpusdm2.00830.00002.00632007.04.18 11:222.00940.000.000.00-4.40
319731272007.04.18 01:15buy0.10eurusdm1.35910.00001.36112007.04.18 08:591.36110.000.000.002.00
319804442007.04.18 02:25sell0.10gbpjpym238.160.00237.912007.04.18 07:22238.540.000.000.00-3.20
319804862007.04.18 02:25buy1.60eurjpym161.140.00161.392007.04.18 06:12161.390.000.000.0033.69
319835512007.04.18 03:04buy0.80gbpjpym238.160.00238.412007.04.18 04:04238.410.000.000.0016.85
319878172007.04.18 03:59sell0.20gbpjpym238.360.00238.112007.04.18 07:22238.520.000.000.00-2.69
319882922007.04.18 04:04buy0.10gbpjpym238.480.00238.732007.04.18 05:46238.520.000.000.000.34
319905152007.04.18 04:34buy0.20gbpjpym238.270.00238.522007.04.18 05:46238.520.000.000.004.21
319966322007.04.18 05:46buy0.10gbpjpym238.580.00238.832007.04.18 06:21238.830.000.000.002.11
319972982007.04.18 05:51sell0.40gbpjpym238.570.00238.322007.04.18 07:22238.520.000.000.001.68
319999252007.04.18 06:12sell0.20eurjpym161.400.00161.152007.04.18 11:38161.150.000.000.004.22
320002602007.04.18 06:13buy0.10eurjpym161.470.00161.722007.04.18 09:33161.510.000.000.000.34
320017112007.04.18 06:21sell0.80gbpjpym238.770.00238.522007.04.18 07:22238.520.000.000.0016.84
320018182007.04.18 06:21buy0.10gbpjpym238.910.00239.162007.04.18 08:19238.540.000.000.00-3.12
320037042007.04.18 06:33buy0.10gbpusdm2.01030.00002.01232007.04.18 08:302.01140.000.000.001.10
320054082007.04.18 06:45buy0.20gbpjpym238.700.00238.952007.04.18 08:19238.530.000.000.00-2.87
320101462007.04.18 07:14sell0.40eurusdm1.36000.00001.35802007.04.18 12:051.35800.000.000.008.00
320118972007.04.18 07:21buy0.20gbpusdm2.00820.00002.01022007.04.18 08:302.01020.000.000.004.00
320121212007.04.18 07:22sell0.10gbpjpym238.460.00238.212007.04.18 11:14238.470.000.000.00-0.09
320122922007.04.18 07:23buy0.40gbpjpym238.480.00238.732007.04.18 08:19238.520.000.000.001.35
320148652007.04.18 07:38buy0.80gbpjpym238.270.00238.522007.04.18 08:18238.520.000.000.0016.84
320178072007.04.18 07:56buy0.20eurjpym161.260.00161.512007.04.18 09:33161.510.000.000.004.21
320226622007.04.18 08:19buy0.10gbpjpym238.610.00238.862007.04.18 08:32238.860.000.000.002.11
320250212007.04.18 08:30sell0.20gbpjpym238.710.00238.462007.04.18 11:14238.460.000.000.004.22
320250842007.04.18 08:30sell0.80gbpusdm2.01180.00002.00982007.04.18 11:222.00980.000.000.0016.00
320251722007.04.18 08:30buy0.10gbpusdm2.01270.00002.01472007.04.18 12:462.00460.000.000.00-8.10
320263532007.04.18 08:33buy0.10gbpjpym238.990.00239.242007.04.18 12:55237.530.000.000.00-12.34
320314732007.04.18 08:54buy0.20gbpjpym238.790.00239.042007.04.18 12:55237.530.000.000.00-21.28
320343682007.04.18 08:59buy0.10eurusdm1.36140.00001.36342007.04.18 13:401.35930.000.000.00-2.10
320402752007.04.18 09:33buy0.10eurjpym161.570.00161.822007.04.18 12:55160.800.000.000.00-6.51
320473172007.04.18 10:39buy0.40gbpjpym238.580.00238.832007.04.18 12:55237.540.000.000.00-35.13
320473492007.04.18 10:39buy0.20gbpusdm2.01070.00002.01272007.04.18 12:462.00460.000.000.00-12.20
320493712007.04.18 10:56buy0.20eurjpym161.360.00161.612007.04.18 12:55160.790.000.000.00-9.63
320508712007.04.18 11:14sell0.10gbpjpym238.390.00238.142007.04.18 11:31238.140.000.000.002.10
320520832007.04.18 11:22buy0.80gbpjpym238.330.00238.582007.04.18 12:55237.530.000.000.00-54.05
320522252007.04.18 11:23sell0.10gbpusdm2.00920.00002.00722007.04.18 11:532.00720.000.000.002.00
320539342007.04.18 11:30buy0.40gbpusdm2.00850.00002.01052007.04.18 12:462.00450.000.000.00-16.00
320541102007.04.18 11:31sell0.10gbpjpym238.060.00237.812007.04.18 11:50237.810.000.000.002.11
320546432007.04.18 11:34buy0.20eurusdm1.35940.00001.36142007.04.18 13:401.35940.000.000.000.00
320548982007.04.18 11:36buy1.60gbpjpym238.130.00238.382007.04.18 12:55237.550.000.000.00-78.37
320552362007.04.18 11:38buy0.40eurjpym161.160.00161.412007.04.18 12:55160.800.000.000.00-12.16
320552672007.04.18 11:38sell0.10eurjpym161.100.00160.852007.04.18 11:53160.850.000.000.002.11
320560472007.04.18 11:43buy3.20gbpjpym237.920.00238.172007.04.18 12:55237.540.000.000.00-102.69
320573462007.04.18 11:50sell0.10gbpjpym237.720.00237.472007.04.18 11:53237.470.000.000.002.12
320575452007.04.18 11:51buy0.80eurjpym160.950.00161.202007.04.18 12:55160.790.000.000.00-10.81
320577152007.04.18 11:52buy6.40gbpjpym237.710.00237.962007.04.18 12:55237.540.000.000.00-91.88
320583652007.04.18 11:53sell0.10eurjpym160.820.00160.572007.04.18 12:32160.570.000.000.002.12
320584442007.04.18 11:53buy12.80gbpjpym237.500.00237.752007.04.18 12:55237.550.000.000.0054.05
320585392007.04.18 11:53sell0.10gbpjpym237.390.00237.142007.04.18 12:32237.140.000.000.002.11
320586772007.04.18 11:54sell0.10gbpusdm2.00660.00002.00462007.04.18 12:052.00460.000.000.002.00
320589682007.04.18 11:54buy0.80gbpusdm2.00650.00002.00852007.04.18 12:462.00440.000.000.00-16.80
320596862007.04.18 11:55buy25.60gbpjpym237.290.00237.542007.04.18 12:55237.540.000.000.00540.50
320632722007.04.18 12:05sell0.10gbpusdm2.00420.00002.00222007.04.18 12:342.00220.000.000.002.00
320634432007.04.18 12:05sell0.10eurusdm1.35750.00001.35552007.04.19 01:141.35980.000.000.16-2.30
320637002007.04.18 12:05buy0.40eurusdm1.35740.00001.35942007.04.18 13:401.35940.000.000.008.00
320637652007.04.18 12:05buy1.60gbpusdm2.00440.00002.00642007.04.18 12:462.00430.000.000.00-1.60
320642782007.04.18 12:05buy1.60eurjpym160.740.00160.992007.04.18 12:55160.790.000.000.006.76
320709322007.04.18 12:32sell0.10gbpjpym237.060.00236.812007.04.18 13:57237.250.000.000.00-1.60
320709752007.04.18 12:32sell0.10eurjpym160.530.00160.282007.04.18 13:57160.680.000.000.00-1.27
320710642007.04.18 12:32buy3.20eurjpym160.540.00160.792007.04.18 12:55160.790.000.000.0067.56
320723622007.04.18 12:34sell0.10gbpusdm2.00170.00001.99972007.04.18 15:522.00440.000.000.00-2.70
320724772007.04.18 12:34buy3.20gbpusdm2.00230.00002.00432007.04.18 12:462.00430.000.000.0064.00
320751662007.04.18 12:45sell0.20gbpusdm2.00380.00002.00182007.04.18 15:512.00450.000.000.00-1.40
320769072007.04.18 12:52sell0.20gbpjpym237.270.00237.022007.04.18 13:57237.240.000.000.000.50
320778352007.04.18 12:54sell0.20eurjpym160.740.00160.492007.04.18 13:56160.700.000.000.000.68
320778622007.04.18 12:54sell0.40gbpjpym237.500.00237.252007.04.18 13:57237.250.000.000.008.46
320780502007.04.18 12:55sell0.40gbpusdm2.00590.00002.00392007.04.18 15:402.00390.000.000.008.00
320784172007.04.18 12:55buy0.10gbpjpym237.600.00237.852007.04.18 13:26237.640.000.000.000.34
320785692007.04.18 12:55buy0.10gbpusdm2.00670.00002.00872007.04.18 13:242.00660.000.000.00-0.10
320786942007.04.18 12:56buy0.10eurjpym160.850.00161.102007.04.18 17:22160.920.000.000.000.59
320804802007.04.18 13:07buy0.20gbpjpym237.390.00237.642007.04.18 13:26237.640.000.000.004.22
320811792007.04.18 13:13buy0.20gbpusdm2.00460.00002.00662007.04.18 13:242.00660.000.000.004.00
320830902007.04.18 13:25buy0.10gbpusdm2.00700.00002.00902007.04.18 19:512.00680.000.000.00-0.20
320834632007.04.18 13:26buy0.10gbpjpym237.730.00237.982007.04.18 16:12237.130.000.000.00-5.07
320835472007.04.18 13:27sell0.40eurjpym160.950.00160.702007.04.18 13:56160.700.000.000.008.46
320842702007.04.18 13:32buy0.20gbpjpym237.520.00237.772007.04.18 16:12237.130.000.000.00-6.59
320857072007.04.18 13:40buy0.10eurusdm1.35940.00001.36142007.04.18 20:101.35950.000.000.000.10
320875082007.04.18 13:57buy0.40gbpjpym237.290.00237.542007.04.18 16:12237.140.000.000.00-5.08
320875522007.04.18 13:57sell0.10eurjpym160.650.00160.402007.04.18 21:47161.280.000.00-0.34-5.31
320876202007.04.18 13:57sell0.10gbpjpym237.180.00236.932007.04.18 14:39237.140.000.000.000.34
320888782007.04.18 14:08buy0.20eurjpym160.630.00160.882007.04.18 17:21160.880.000.000.004.22
320911602007.04.18 14:22sell0.20gbpjpym237.400.00237.152007.04.18 14:39237.150.000.000.004.23
320933012007.04.18 14:39sell0.10gbpjpym237.030.00236.782007.04.18 15:28236.990.000.000.000.34
320935312007.04.18 14:41sell0.20gbpjpym237.240.00236.992007.04.18 15:28236.990.000.000.004.22
320955162007.04.18 15:04buy0.80gbpjpym237.080.00237.332007.04.18 16:12237.130.000.000.003.38
320955632007.04.18 15:04buy0.20gbpusdm2.00480.00002.00682007.04.18 19:512.00680.000.000.004.00
320975242007.04.18 15:28sell0.10gbpjpym236.910.00236.662007.04.18 21:47237.900.000.00-0.80-8.35
320981552007.04.18 15:35buy1.60gbpjpym236.870.00237.122007.04.18 16:12237.120.000.000.0033.83
320988742007.04.18 15:40buy0.20eurusdm1.35740.00001.35942007.04.18 20:101.35940.000.000.004.00
320992112007.04.18 15:52sell0.10gbpusdm2.00410.00002.00212007.04.19 00:492.00630.000.000.01-2.20
321008152007.04.18 16:12sell0.20gbpjpym237.110.00236.862007.04.18 21:47237.890.000.00-1.59-13.17
321008572007.04.18 16:12buy0.10gbpjpym237.220.00237.472007.04.18 17:21237.470.000.000.002.11
321032262007.04.18 16:49sell0.40gbpjpym237.320.00237.072007.04.18 21:46237.880.000.00-3.18-18.91
321051352007.04.18 17:21buy0.10gbpjpym237.550.00237.802007.04.18 18:11237.600.000.000.000.42
321051772007.04.18 17:21sell0.80gbpjpym237.520.00237.272007.04.18 21:46237.940.000.00-6.36-28.36
321054212007.04.18 17:21sell0.20eurjpym160.860.00160.612007.04.18 21:47161.310.000.00-0.67-7.59
321055692007.04.18 17:22buy0.10eurjpym160.940.00161.192007.04.18 19:34161.190.000.000.002.11
321071752007.04.18 17:43buy0.20gbpjpym237.350.00237.602007.04.18 18:11237.600.000.000.004.22
321085062007.04.18 18:12buy0.10gbpjpym237.680.00237.932007.04.18 18:20237.930.000.000.002.10
321090432007.04.18 18:16sell1.60gbpjpym237.820.00237.572007.04.18 21:46237.970.000.00-12.72-20.25
321093662007.04.18 18:17sell0.40eurjpym161.070.00160.822007.04.18 21:47161.270.000.00-1.34-6.75
321099352007.04.18 18:20buy0.10gbpjpym238.010.00238.262007.04.18 20:25238.260.000.000.002.11
321131222007.04.18 19:12sell0.20gbpusdm2.00620.00002.00422007.04.19 00:492.00620.000.000.020.00
321147612007.04.18 19:34buy0.10eurjpym161.230.00161.482007.04.18 20:30161.480.000.000.002.11
321147832007.04.18 19:34sell3.20gbpjpym238.020.00237.772007.04.18 21:46237.980.000.00-25.4410.81
321155792007.04.18 19:49sell0.80eurjpym161.270.00161.022007.04.18 21:46161.230.000.00-2.692.70
321158102007.04.18 19:49sell6.40gbpjpym238.230.00237.982007.04.18 21:46237.980.000.00-50.88135.03
321161712007.04.18 19:51buy0.10gbpusdm2.00710.00002.00912007.04.18 23:112.00910.000.00-0.012.00
321179172007.04.18 20:12sell0.20eurusdm1.35960.00001.35762007.04.19 01:131.35970.000.000.32-0.20
321180162007.04.18 20:12buy0.10eurusdm1.35970.00001.36172007.04.18 23:131.36170.000.00-0.182.00
321208792007.04.18 20:25buy0.10gbpjpym238.340.00238.592007.04.18 23:38238.140.000.000.62-1.69
321229182007.04.18 20:30buy0.10eurjpym161.500.00161.752007.04.19 07:02160.100.000.000.26-11.87
321232752007.04.18 20:31sell0.40gbpusdm2.00830.00002.00632007.04.19 00:492.00630.000.000.048.00
321246412007.04.18 20:37sell1.60eurjpym161.490.00161.242007.04.18 21:46161.240.000.00-5.3833.77
321301362007.04.18 21:25buy0.20gbpjpym238.140.00238.392007.04.18 23:38238.130.000.000.00-0.16
321315302007.04.18 21:46buy0.20eurjpym161.290.00161.542007.04.19 07:02160.090.000.000.00-20.35
321316012007.04.18 21:46buy0.40gbpjpym237.880.00238.132007.04.18 23:38238.130.000.000.008.44
321316872007.04.18 21:47sell0.10gbpjpym237.840.00237.592007.04.18 23:58237.800.000.000.000.34
321317402007.04.18 21:47sell0.10eurjpym161.250.00161.002007.04.19 00:12161.000.000.000.002.12
321329792007.04.18 22:03sell0.20gbpjpym238.050.00237.802007.04.18 23:58237.800.000.000.004.22
321366272007.04.18 23:11buy0.10gbpusdm2.00950.00002.01152007.04.19 07:032.00320.000.000.00-6.30
321367982007.04.18 23:12sell0.40eurusdm1.36160.00001.35962007.04.19 01:121.35960.000.000.008.00
321369722007.04.18 23:13buy0.10eurusdm1.36190.00001.36392007.04.19 09:141.35970.000.000.00-2.20
321384432007.04.18 23:38buy0.10gbpjpym238.270.00238.522007.04.19 01:56237.440.000.000.00-7.02
321390032007.04.18 23:51buy0.20gbpjpym238.070.00238.322007.04.19 01:56237.450.000.000.00-10.48
321393912007.04.18 23:56buy0.40gbpjpym237.850.00238.102007.04.19 01:56237.440.000.000.00-13.86
321396172007.04.18 23:58sell0.10gbpjpym237.710.00237.462007.04.19 00:13237.460.000.000.002.11
321408332007.04.19 00:11buy0.80gbpjpym237.620.00237.872007.04.19 01:56237.440.000.000.00-12.17
321409042007.04.19 00:11buy0.40eurjpym161.080.00161.332007.04.19 07:02160.080.000.000.00-33.92
321413982007.04.19 00:13sell0.10eurjpym160.930.00160.682007.04.19 02:21160.680.000.000.002.12
321415492007.04.19 00:13sell0.10gbpjpym237.390.00237.142007.04.19 00:48237.340.000.000.000.43
321418722007.04.19 00:14buy0.20gbpusdm2.00750.00002.00952007.04.19 07:032.00320.000.000.00-8.60
321419342007.04.19 00:14buy1.60gbpjpym237.410.00237.662007.04.19 01:56237.450.000.000.005.40
321439722007.04.19 00:34sell0.20gbpjpym237.590.00237.342007.04.19 00:48237.340.000.000.004.23
321454382007.04.19 00:48buy0.80eurjpym160.880.00161.132007.04.19 07:02160.040.000.000.00-56.99
321454752007.04.19 00:48sell0.10gbpjpym237.250.00237.002007.04.19 02:21237.190.000.000.000.50
321458942007.04.19 00:49sell0.10gbpusdm2.00580.00002.00382007.04.19 02:422.00380.000.000.002.00
321462342007.04.19 00:50buy3.20gbpjpym237.200.00237.452007.04.19 01:56237.450.000.000.0067.60
321467562007.04.19 00:54buy0.40gbpusdm2.00540.00002.00742007.04.19 07:032.00310.000.000.00-9.20
321493602007.04.19 01:14buy0.20eurusdm1.35970.00001.36172007.04.19 09:141.35970.000.000.000.00
321493832007.04.19 01:14sell0.10eurusdm1.35960.00001.35762007.04.19 06:281.35760.000.000.002.00
321521792007.04.19 01:56buy0.10gbpjpym237.530.00237.782007.04.19 05:34236.320.000.000.00-10.26
321521832007.04.19 01:56sell0.20gbpjpym237.460.00237.212007.04.19 02:21237.210.000.000.004.23
321532662007.04.19 02:10buy0.20gbpjpym237.320.00237.572007.04.19 05:34236.310.000.000.00-17.13
321542422007.04.19 02:21sell0.10eurjpym160.650.00160.402007.04.19 02:38160.400.000.000.002.12
321542622007.04.19 02:21sell0.10gbpjpym237.120.00236.872007.04.19 02:38236.870.000.000.002.12
321542952007.04.19 02:21buy1.60eurjpym160.670.00160.922007.04.19 07:02160.060.000.000.00-82.76
321545312007.04.19 02:22buy0.40gbpjpym237.110.00237.362007.04.19 05:34236.320.000.000.00-26.80
321549382007.04.19 02:24buy0.80gbpjpym236.900.00237.152007.04.19 05:34236.310.000.000.00-40.02
321565162007.04.19 02:37buy3.20eurjpym160.460.00160.712007.04.19 07:02160.070.000.000.00-105.81
321567182007.04.19 02:38sell0.10gbpjpym236.780.00236.532007.04.19 02:42236.530.000.000.002.12
321568582007.04.19 02:38sell0.10eurjpym160.360.00160.112007.04.19 05:03160.110.000.000.002.12
321575322007.04.19 02:40buy1.60gbpjpym236.700.00236.952007.04.19 05:34236.300.000.000.00-54.27
321585402007.04.19 02:42sell0.10gbpjpym236.400.00236.152007.04.19 03:39236.350.000.000.000.42
321585812007.04.19 02:42buy3.20gbpjpym236.470.00236.722007.04.19 05:34236.310.000.000.00-43.42
321586532007.04.19 02:42sell0.10gbpusdm2.00320.00002.00122007.04.19 04:022.00400.000.000.00-0.80
321590622007.04.19 02:44buy6.40eurjpym160.260.00160.512007.04.19 07:02160.060.000.000.00-108.54
321649382007.04.19 03:30sell0.20gbpjpym236.610.00236.362007.04.19 03:39236.360.000.000.004.24
321661322007.04.19 03:39sell0.10gbpjpym236.250.00236.002007.04.19 06:17236.000.000.000.002.12
321673922007.04.19 03:45sell0.20gbpusdm2.00590.00002.00392007.04.19 04:022.00390.000.000.004.00
321708772007.04.19 04:02sell0.10gbpusdm2.00360.00002.00162007.04.19 06:392.00160.000.000.002.00
321709282007.04.19 04:03buy6.40gbpjpym236.260.00236.512007.04.19 05:34236.290.000.000.0016.28
321799062007.04.19 04:59buy0.80gbpusdm2.00330.00002.00532007.04.19 07:032.00270.000.000.00-4.80
321815582007.04.19 05:03buy12.80gbpjpym236.040.00236.292007.04.19 05:34236.290.000.000.00271.37
321816002007.04.19 05:03sell0.10eurjpym160.040.00159.792007.04.19 06:19159.980.000.000.000.50
321835622007.04.19 05:16sell0.20eurjpym160.240.00159.992007.04.19 06:19159.990.000.000.004.25
321866712007.04.19 05:34buy0.10gbpjpym236.410.00236.662007.04.19 06:59235.710.000.000.00-5.95
321931122007.04.19 06:13buy0.20gbpjpym236.200.00236.452007.04.19 06:59235.710.000.000.00-8.32
321939262007.04.19 06:17sell0.10gbpjpym235.920.00235.672007.04.19 06:37235.670.000.000.002.13
321940112007.04.19 06:18buy0.40gbpjpym235.990.00236.242007.04.19 06:59235.700.000.000.00-9.84
321941232007.04.19 06:18buy12.80eurjpym160.050.00160.302007.04.19 07:02160.070.000.000.0021.71
321944662007.04.19 06:19sell0.10eurjpym159.950.00159.702007.04.19 06:43159.700.000.000.002.12
321962772007.04.19 06:26buy0.80gbpjpym235.790.00236.042007.04.19 06:59235.680.000.000.00-7.47
321967342007.04.19 06:28buy0.40eurusdm1.35770.00001.35972007.04.19 09:141.35970.000.000.008.00
321968302007.04.19 06:28sell0.10eurusdm1.35740.00001.35542007.04.20 07:421.36110.000.000.05-3.70
321983722007.04.19 06:37sell0.10gbpjpym235.590.00235.342007.04.19 06:43235.340.000.000.002.13
321986192007.04.19 06:38buy25.60eurjpym159.850.00160.102007.04.19 07:02160.100.000.000.00542.55
321989042007.04.19 06:39sell0.10gbpusdm2.00060.00001.99862007.04.19 10:402.00110.000.000.00-0.50
321991602007.04.19 06:39buy1.60gbpjpym235.430.00235.682007.04.19 06:59235.680.000.000.0033.95
321993072007.04.19 06:40buy1.60gbpusdm2.00060.00002.00262007.04.19 07:032.00260.000.000.0032.00
322003742007.04.19 06:43sell0.10gbpjpym235.370.00235.122007.04.19 07:04236.170.000.000.00-6.79
322004922007.04.19 06:43sell0.10eurjpym159.750.00159.502007.04.19 08:12159.940.000.000.00-1.61
322066032007.04.19 06:57sell0.20gbpjpym235.590.00235.342007.04.19 07:04236.180.000.000.00-10.01
322077502007.04.19 07:00buy0.10gbpjpym235.740.00235.992007.04.19 07:02235.990.000.000.002.12
322086502007.04.19 07:02sell0.40gbpjpym235.800.00235.552007.04.19 07:04236.180.000.000.00-12.88
322087042007.04.19 07:02sell0.20eurjpym159.960.00159.712007.04.19 08:12159.960.000.000.000.00
322089892007.04.19 07:02buy0.10gbpjpym236.150.00236.402007.04.19 07:03236.400.000.000.002.11
322091432007.04.19 07:02sell0.80gbpjpym236.060.00235.812007.04.19 07:04236.200.000.000.00-9.50
322094602007.04.19 07:02buy0.10eurjpym160.160.00160.412007.04.19 07:03160.410.000.000.002.12
322097102007.04.19 07:02sell0.40eurjpym160.210.00159.962007.04.19 08:11159.960.000.000.008.48
322099452007.04.19 07:03sell1.60gbpjpym236.290.00236.042007.04.19 07:04236.220.000.000.009.49
322101562007.04.19 07:03buy0.10gbpjpym236.520.00236.772007.04.19 07:25236.330.000.000.00-1.61
322103452007.04.19 07:03sell3.20gbpjpym236.490.00236.242007.04.19 07:04236.240.000.000.0067.82
322104242007.04.19 07:03buy0.10eurjpym160.430.00160.682007.04.19 09:28160.250.000.000.00-1.53
322107142007.04.19 07:03sell0.20gbpusdm2.00310.00002.00112007.04.19 10:402.00110.000.000.004.00
322110102007.04.19 07:03buy0.10gbpusdm2.00340.00002.00542007.04.19 11:262.00110.000.000.00-2.30
322112302007.04.19 07:03buy0.20eurjpym160.230.00160.482007.04.19 09:28160.260.000.000.000.51
322114992007.04.19 07:04buy0.20gbpjpym236.310.00236.562007.04.19 07:25236.340.000.000.000.51
322121832007.04.19 07:05buy0.40gbpjpym236.090.00236.342007.04.19 07:25236.340.000.000.008.47
322164852007.04.19 07:25buy0.10gbpjpym236.380.00236.632007.04.19 08:20236.100.000.000.00-2.38
322235642007.04.19 08:01sell0.10gbpjpym236.260.00236.012007.04.19 08:08236.010.000.000.002.12
322245942007.04.19 08:08buy0.20gbpjpym236.160.00236.412007.04.19 08:20236.140.000.000.00-0.34
322246702007.04.19 08:09buy0.40eurjpym160.000.00160.252007.04.19 09:28160.250.000.000.008.48
322247582007.04.19 08:09sell0.10gbpjpym235.970.00235.722007.04.19 10:38235.940.000.000.000.25
322256052007.04.19 08:12buy0.40gbpjpym235.940.00236.192007.04.19 08:20236.190.000.000.008.48
322256332007.04.19 08:12sell0.10eurjpym159.890.00159.642007.04.19 11:21160.030.000.000.00-1.19
322272452007.04.19 08:20sell0.20eurjpym160.100.00159.852007.04.19 11:21160.050.000.000.000.85
322320732007.04.19 08:58sell0.20eurusdm1.35940.00001.35742007.04.20 07:421.36100.000.000.11-3.20
322324412007.04.19 09:00buy0.10gbpjpym236.110.00236.362007.04.19 12:23235.940.000.000.00-1.44
322339832007.04.19 09:14buy0.10eurusdm1.36000.00001.36202007.04.19 22:061.36200.000.00-0.062.00
322363212007.04.19 09:28buy0.10eurjpym160.300.00160.552007.04.19 12:39160.350.000.000.000.42
322364492007.04.19 09:29sell0.20gbpjpym236.180.00235.932007.04.19 10:37235.930.000.000.004.25
322364772007.04.19 09:30sell0.40eurjpym160.300.00160.052007.04.19 11:20160.050.000.000.008.49
322444942007.04.19 10:38sell0.10gbpjpym235.880.00235.632007.04.19 11:14235.630.000.000.002.12
322449322007.04.19 10:40buy0.20gbpusdm2.00140.00002.00342007.04.19 11:262.00130.000.000.00-0.20
322449992007.04.19 10:40buy0.20gbpjpym235.910.00236.162007.04.19 12:23235.950.000.000.000.68
322450612007.04.19 10:41sell0.10gbpusdm2.00070.00001.99872007.04.19 12:522.00120.000.000.00-0.50
322501972007.04.19 11:13buy0.40gbpjpym235.700.00235.952007.04.19 12:23235.950.000.000.008.49
322504912007.04.19 11:15buy0.40gbpusdm1.99930.00002.00132007.04.19 11:262.00130.000.000.008.00
322505142007.04.19 11:15sell0.10gbpjpym235.460.00235.212007.04.19 14:59236.870.000.000.00-11.92
322511762007.04.19 11:19buy0.20eurjpym160.100.00160.352007.04.19 12:39160.350.000.000.004.24
322514162007.04.19 11:21sell0.10eurjpym159.980.00159.732007.04.20 02:14161.450.000.00-0.11-12.39
322521832007.04.19 11:25sell0.20gbpjpym235.670.00235.422007.04.19 14:59236.860.000.000.00-20.12
322523782007.04.19 11:26buy0.10gbpusdm2.00140.00002.00342007.04.19 12:382.00340.000.000.002.00
322581772007.04.19 12:19sell0.20eurjpym160.180.00159.932007.04.20 02:13161.440.000.00-0.22-21.25
322583662007.04.19 12:20sell0.40gbpjpym235.870.00235.622007.04.19 14:59236.880.000.000.00-34.16
322586822007.04.19 12:23buy0.10gbpjpym236.040.00236.292007.04.19 13:26236.290.000.000.002.11
322605442007.04.19 12:36sell0.20gbpusdm2.00320.00002.00122007.04.19 12:522.00120.000.000.004.00
322613892007.04.19 12:38buy0.10gbpusdm2.00400.00002.00602007.04.20 06:112.00420.000.000.000.20
322617822007.04.19 12:39buy0.10eurjpym160.400.00160.652007.04.19 13:48160.650.000.000.002.12
322618162007.04.19 12:39sell0.40eurjpym160.390.00160.142007.04.20 02:13161.430.000.00-0.45-35.08
322618382007.04.19 12:39sell0.80gbpjpym236.080.00235.832007.04.19 14:59236.870.000.000.00-53.44
322637292007.04.19 12:50buy0.20gbpusdm2.00200.00002.00402007.04.20 06:112.00400.000.00-0.014.00
322663152007.04.19 13:05sell0.10gbpusdm2.00050.00001.99852007.04.20 08:302.00200.000.000.00-1.50
322703112007.04.19 13:26sell1.60gbpjpym236.290.00236.042007.04.19 14:59236.900.000.000.00-82.51
322703312007.04.19 13:26buy0.10gbpjpym236.360.00236.612007.04.19 14:01236.610.000.000.002.11
322723592007.04.19 13:38sell0.80eurjpym160.590.00160.342007.04.20 02:13161.420.000.00-0.90-55.98
322738342007.04.19 13:48buy0.10eurjpym160.700.00160.952007.04.19 14:02160.950.000.000.002.11
322739842007.04.19 13:49sell3.20gbpjpym236.500.00236.252007.04.19 14:59236.890.000.000.00-105.50
322764242007.04.19 14:01buy0.10gbpjpym236.690.00236.942007.04.19 14:02236.940.000.000.002.11
322765372007.04.19 14:01sell1.60eurjpym160.820.00160.572007.04.20 02:13161.430.000.00-1.79-82.30
322765902007.04.19 14:01sell6.40gbpjpym236.750.00236.502007.04.19 14:59236.890.000.000.00-75.76
322771472007.04.19 14:02buy0.10eurjpym160.990.00161.242007.04.19 20:28161.240.000.000.002.11
322771582007.04.19 14:02buy0.10gbpjpym237.020.00237.272007.04.19 14:22237.070.000.000.000.42
322773122007.04.19 14:02sell12.80gbpjpym236.960.00236.712007.04.19 14:59236.920.000.000.0043.29
322774732007.04.19 14:03sell3.20eurjpym161.040.00160.792007.04.20 02:13161.420.000.00-3.58-102.54
322795892007.04.19 14:12buy0.20gbpjpym236.820.00237.072007.04.19 14:22237.070.000.000.004.22
322810982007.04.19 14:22buy0.10gbpjpym237.170.00237.422007.04.19 16:17237.210.000.000.000.34
322814992007.04.19 14:23sell25.60gbpjpym237.170.00236.922007.04.19 14:59236.920.000.000.00541.09
322831772007.04.19 14:30sell0.20gbpusdm2.00260.00002.00062007.04.20 08:302.00260.000.000.010.00
322859032007.04.19 14:50buy0.20gbpjpym236.960.00237.212007.04.19 16:16237.210.000.000.004.22
322877812007.04.19 15:01sell0.10gbpjpym236.780.00236.532007.04.19 16:31236.980.000.000.00-1.69
322916852007.04.19 15:43sell0.20gbpjpym236.990.00236.742007.04.19 16:31236.950.000.000.000.68
322955932007.04.19 16:16sell0.40gbpjpym237.200.00236.952007.04.19 16:31236.950.000.000.008.45
322956372007.04.19 16:17buy0.10gbpjpym237.330.00237.582007.04.19 20:27237.180.000.000.00-1.27
322972582007.04.19 16:30buy0.20gbpjpym237.130.00237.382007.04.19 20:27237.170.000.000.000.68
322975082007.04.19 16:31sell0.10gbpjpym236.910.00236.662007.04.19 22:21237.050.000.00-0.27-1.18
322980222007.04.19 16:37buy0.40gbpjpym236.920.00237.172007.04.19 20:27237.170.000.000.008.44
323111642007.04.19 20:04sell0.20gbpjpym237.110.00236.862007.04.19 22:21237.060.000.00-0.530.84
323130102007.04.19 20:27buy0.10gbpjpym237.280.00237.532007.04.20 00:01237.300.000.000.210.17
323131362007.04.19 20:28buy0.10eurjpym161.270.00161.522007.04.20 00:37161.520.000.000.092.11
323131542007.04.19 20:28sell6.40eurjpym161.250.00161.002007.04.20 02:13161.430.000.00-7.17-97.15
323148262007.04.19 20:58sell0.40gbpjpym237.320.00237.072007.04.19 22:21237.070.000.00-1.068.46
323187772007.04.19 21:56sell0.40eurusdm1.36140.00001.35942007.04.20 07:411.36140.000.000.000.00
323205582007.04.19 22:06buy0.10eurusdm1.36220.00001.36422007.04.23 15:351.35760.000.00-0.06-4.60
323230612007.04.19 22:21buy0.20gbpjpym237.050.00237.302007.04.20 00:01237.300.000.000.004.22
323230882007.04.19 22:21sell0.10gbpjpym236.960.00236.712007.04.20 02:00237.560.000.000.00-5.06
323291932007.04.19 23:30sell0.20gbpjpym237.170.00236.922007.04.20 02:00237.550.000.000.00-6.41
323327142007.04.20 00:01buy0.10gbpjpym237.380.00237.632007.04.20 00:52237.630.000.000.002.11
323328902007.04.20 00:02sell0.40gbpjpym237.370.00237.122007.04.20 02:00237.540.000.000.00-5.74
323360272007.04.20 00:35sell12.80eurjpym161.460.00161.212007.04.20 02:13161.420.000.000.0043.18
323362212007.04.20 00:37buy0.10eurjpym161.510.00161.762007.04.20 06:11161.760.000.000.002.10
323369012007.04.20 00:42sell0.80gbpjpym237.590.00237.342007.04.20 01:59237.550.000.000.002.70
323380422007.04.20 00:52buy0.10gbpjpym237.710.00237.962007.04.20 03:30237.760.000.000.000.42
323388152007.04.20 00:56sell25.60eurjpym161.670.00161.422007.04.20 02:13161.420.000.000.00539.72
323389162007.04.20 00:56sell1.60gbpjpym237.810.00237.562007.04.20 01:59237.560.000.000.0033.73
323452902007.04.20 02:00sell0.10gbpjpym237.490.00237.242007.04.20 07:43237.860.000.000.00-3.12
323455692007.04.20 02:04buy0.20gbpjpym237.510.00237.762007.04.20 03:29237.760.000.000.004.21
323465682007.04.20 02:14sell0.10eurjpym161.400.00161.152007.04.20 07:44161.550.000.000.00-1.26
323515252007.04.20 03:22sell0.20eurjpym161.610.00161.362007.04.20 07:43161.560.000.000.000.84
323519392007.04.20 03:28sell0.20gbpjpym237.710.00237.462007.04.20 07:43237.870.000.000.00-2.70
323521312007.04.20 03:30buy0.10gbpjpym237.830.00238.082007.04.20 06:12237.900.000.000.000.59
323586262007.04.20 05:05buy0.20gbpjpym237.630.00237.882007.04.20 06:12237.880.000.000.004.21
323645622007.04.20 06:11buy0.10gbpusdm2.00480.00002.00682007.04.20 08:382.00210.000.000.00-2.70
323646202007.04.20 06:11buy0.10eurjpym161.800.00162.052007.04.20 13:32161.640.000.000.00-1.34
323647592007.04.20 06:12sell0.40gbpusdm2.00470.00002.00272007.04.20 08:302.00270.000.000.008.00
323647982007.04.20 06:12buy0.10gbpjpym237.990.00238.242007.04.20 06:19238.240.000.000.002.10
323648182007.04.20 06:12sell0.40gbpjpym237.930.00237.682007.04.20 07:43237.880.000.000.001.68
323652092007.04.20 06:14sell0.40eurjpym161.820.00161.572007.04.20 07:43161.570.000.000.008.43
323653942007.04.20 06:14sell0.80eurusdm1.36340.00001.36142007.04.20 07:411.36140.000.000.0016.00
323673242007.04.20 06:18sell0.80gbpjpym238.140.00237.892007.04.20 07:43237.890.000.000.0016.85
323676062007.04.20 06:20buy0.10gbpjpym238.330.00238.582007.04.20 09:13237.810.000.000.00-4.38
323707962007.04.20 06:44buy0.20gbpjpym238.130.00238.382007.04.20 09:13237.810.000.000.00-5.39
323725882007.04.20 07:01buy0.40gbpjpym237.920.00238.172007.04.20 09:13237.790.000.000.00-4.38
323776742007.04.20 07:42buy0.20eurjpym161.600.00161.852007.04.20 13:32161.640.000.000.000.67
323777372007.04.20 07:42sell0.10eurusdm1.36100.00001.35902007.04.20 13:391.35900.000.000.002.00
323782512007.04.20 07:43sell0.10gbpjpym237.790.00237.542007.04.20 08:42237.720.000.000.000.59
323784842007.04.20 07:44sell0.10eurjpym161.540.00161.292007.04.20 11:10161.290.000.000.002.11
323814152007.04.20 08:13sell0.20gbpjpym237.990.00237.742007.04.20 08:42237.740.000.000.004.21
323845142007.04.20 08:30buy0.20gbpusdm2.00190.00002.00392007.04.20 08:342.00390.000.000.004.00
323845422007.04.20 08:30sell0.10gbpusdm2.00110.00001.99912007.04.20 08:462.00110.000.000.000.00
323856282007.04.20 08:34sell0.20gbpusdm2.00320.00002.00122007.04.20 08:462.00120.000.000.004.00
323871182007.04.20 08:42sell0.10gbpjpym237.630.00237.382007.04.20 08:47237.380.000.000.002.10
323871402007.04.20 08:42buy0.80gbpjpym237.700.00237.952007.04.20 09:13237.740.000.000.002.70
323882992007.04.20 08:45buy1.60gbpjpym237.490.00237.742007.04.20 09:13237.740.000.000.0033.70
323884572007.04.20 08:46sell0.10gbpusdm2.00030.00001.99832007.04.20 12:552.00260.000.000.00-2.30
323890112007.04.20 08:47sell0.10gbpjpym237.200.00236.952007.04.20 11:09237.580.000.000.00-3.20
323894862007.04.20 08:49sell0.20gbpjpym237.400.00237.152007.04.20 11:09237.590.000.000.00-3.21
323911182007.04.20 09:00buy0.10gbpusdm2.00110.00002.00312007.04.20 09:132.00310.000.000.002.00
323926902007.04.20 09:07sell0.20gbpusdm2.00240.00002.00042007.04.20 12:552.00250.000.000.00-0.20
323927322007.04.20 09:07sell0.40gbpjpym237.610.00237.362007.04.20 11:09237.570.000.000.001.35
323937392007.04.20 09:13buy0.10gbpusdm2.00380.00002.00582007.04.20 15:142.00390.000.000.000.10
323937762007.04.20 09:13sell0.80gbpjpym237.820.00237.572007.04.20 11:09237.570.000.000.0016.86
323938682007.04.20 09:13buy0.10gbpjpym237.880.00238.132007.04.20 11:42237.700.000.000.00-1.51
323978122007.04.20 09:52sell0.40gbpusdm2.00450.00002.00252007.04.20 12:552.00250.000.000.008.00
324015862007.04.20 10:43buy0.20gbpjpym237.670.00237.922007.04.20 11:42237.700.000.000.000.51
324016342007.04.20 10:43buy0.40eurjpym161.390.00161.642007.04.20 13:32161.640.000.000.008.41
324034542007.04.20 11:09sell0.10gbpjpym237.490.00237.242007.04.20 16:57237.880.000.000.00-3.29
324035842007.04.20 11:10sell0.10eurjpym161.260.00161.012007.04.23 03:03161.420.000.00-0.11-1.35
324043072007.04.20 11:18buy0.40gbpjpym237.460.00237.712007.04.20 11:42237.710.000.000.008.43
324056562007.04.20 11:37sell0.20gbpjpym237.700.00237.452007.04.20 16:55237.870.000.000.00-2.86
324060352007.04.20 11:42buy0.10gbpjpym237.790.00238.042007.04.20 12:55237.840.000.000.000.42
324069662007.04.20 11:54buy0.20gbpjpym237.580.00237.832007.04.20 12:55237.830.000.000.004.21
324104362007.04.20 12:31sell0.20eurjpym161.460.00161.212007.04.23 03:03161.420.000.00-0.220.68
324132162007.04.20 12:55buy0.10gbpjpym237.930.00238.182007.04.20 15:37238.180.000.000.002.10
324135332007.04.20 12:56buy0.20eurusdm1.35980.00001.36182007.04.23 15:351.35770.000.00-0.12-4.20
324137192007.04.20 12:56sell0.10gbpusdm2.00190.00001.99992007.04.23 06:082.00200.000.000.00-0.10
324169112007.04.20 13:18buy0.20gbpusdm2.00180.00002.00382007.04.20 15:142.00380.000.000.004.00
324179032007.04.20 13:26sell0.40gbpjpym237.900.00237.652007.04.20 16:55237.860.000.000.001.35
324189492007.04.20 13:32buy0.10eurjpym161.660.00161.912007.04.23 00:08161.690.000.000.090.25
324191752007.04.20 13:34sell0.40eurjpym161.670.00161.422007.04.23 03:03161.420.000.00-0.458.42
324192042007.04.20 13:34sell0.80gbpjpym238.110.00237.862007.04.20 16:55237.860.000.000.0016.85
324200962007.04.20 13:39sell0.10eurusdm1.35880.00001.35682007.04.23 08:151.35680.000.000.052.00
324291992007.04.20 15:14sell0.20gbpusdm2.00400.00002.00202007.04.23 06:082.00200.000.000.014.00
324292492007.04.20 15:15buy0.10gbpusdm2.00440.00002.00642007.04.23 07:302.00170.000.000.00-2.70
324312382007.04.20 15:38buy0.10gbpjpym238.270.00238.522007.04.23 00:08238.280.000.000.210.09
324345442007.04.20 16:42buy0.20gbpjpym238.070.00238.322007.04.23 00:08238.320.000.000.414.20
324354872007.04.20 16:57sell0.10gbpjpym237.800.00237.552007.04.23 02:39237.930.000.00-0.27-1.09
324366482007.04.20 17:17sell0.20gbpjpym238.010.00237.762007.04.23 02:39237.970.000.00-0.530.67
324450432007.04.20 19:34buy0.20eurjpym161.450.00161.702007.04.23 00:08161.700.000.000.174.20
324567582007.04.23 00:08buy0.10eurjpym161.730.00161.982007.04.23 11:12160.920.000.000.00-6.82
324567982007.04.23 00:08sell0.40gbpjpym238.220.00237.972007.04.23 02:39237.970.000.000.008.42
324569962007.04.23 00:08buy0.10gbpjpym238.380.00238.632007.04.23 07:27236.760.000.000.00-13.69
324585222007.04.23 00:19buy0.20gbpjpym238.170.00238.422007.04.23 07:27236.750.000.000.00-24.00
324694212007.04.23 02:38buy0.20eurjpym161.510.00161.762007.04.23 11:12160.930.000.000.00-9.77
324696022007.04.23 02:39buy0.40gbpjpym237.910.00238.162007.04.23 07:27236.760.000.000.00-38.88
324696102007.04.23 02:39sell0.10gbpjpym237.850.00237.602007.04.23 03:49237.600.000.000.002.11
324719152007.04.23 03:04sell0.10eurjpym161.370.00161.122007.04.23 03:49161.120.000.000.002.10
324745662007.04.23 03:41buy0.40eurjpym161.300.00161.552007.04.23 11:12160.920.000.000.00-12.80
324755312007.04.23 03:49buy0.80gbpjpym237.670.00237.922007.04.23 07:27236.760.000.000.00-61.52
324757172007.04.23 03:49sell0.10gbpjpym237.520.00237.272007.04.23 05:02237.270.000.000.002.11
324758442007.04.23 03:49buy0.80eurjpym161.090.00161.342007.04.23 11:12160.930.000.000.00-10.79
324759162007.04.23 03:49sell0.10eurjpym161.020.00160.772007.04.23 05:26160.770.000.000.002.11
324764992007.04.23 03:51buy1.60gbpjpym237.460.00237.712007.04.23 07:27236.770.000.000.00-93.29
324831722007.04.23 05:02sell0.10gbpjpym237.190.00236.942007.04.23 05:32236.940.000.000.002.12
324832002007.04.23 05:02buy3.20gbpjpym237.250.00237.502007.04.23 07:27236.770.000.000.00-129.79
324848632007.04.23 05:20buy1.60eurjpym160.890.00161.142007.04.23 11:12160.920.000.000.004.05
324858392007.04.23 05:26buy6.40gbpjpym237.040.00237.292007.04.23 07:27236.750.000.000.00-156.83
324858922007.04.23 05:26sell0.10eurjpym160.720.00160.472007.04.23 16:01160.880.000.000.00-1.35
324868792007.04.23 05:32sell0.10gbpjpym236.850.00236.602007.04.23 06:48236.600.000.000.002.12
324874022007.04.23 05:37buy3.20eurjpym160.680.00160.932007.04.23 11:11160.930.000.000.0067.39
324909402007.04.23 06:04buy0.20gbpusdm2.00230.00002.00432007.04.23 07:302.00180.000.000.00-1.00
324914032007.04.23 06:08sell0.10gbpusdm2.00150.00001.99952007.04.23 06:441.99950.000.000.002.00
324940982007.04.23 06:38buy12.80gbpjpym236.740.00236.992007.04.23 07:27236.740.000.000.000.00
324949602007.04.23 06:44buy0.40gbpusdm1.99960.00002.00162007.04.23 07:302.00160.000.000.008.00
324950972007.04.23 06:44sell0.10gbpusdm1.99920.00001.99722007.04.23 08:241.99930.000.000.00-0.10
324954302007.04.23 06:45buy0.40eurusdm1.35780.00001.35982007.04.23 15:351.35780.000.000.000.00
324962102007.04.23 06:49sell0.10gbpjpym236.410.00236.162007.04.23 08:24236.580.000.000.00-1.43
324963392007.04.23 06:49buy25.60gbpjpym236.480.00236.732007.04.23 07:27236.730.000.000.00540.77
325005022007.04.23 07:25sell0.20gbpjpym236.610.00236.362007.04.23 08:24236.570.000.000.000.67
325011042007.04.23 07:28buy0.10gbpjpym236.830.00237.082007.04.23 09:39236.850.000.000.000.17
325012852007.04.23 07:28sell0.40gbpjpym236.820.00236.572007.04.23 08:24236.570.000.000.008.46
325016482007.04.23 07:30sell0.20gbpusdm2.00130.00001.99932007.04.23 08:241.99930.000.000.004.00
325017242007.04.23 07:30buy0.10gbpusdm2.00220.00002.00422007.04.23 13:442.00000.000.000.00-2.20
325054382007.04.23 08:07buy0.20gbpusdm2.00010.00002.00212007.04.23 13:442.00010.000.000.000.00
325054522007.04.23 08:07buy0.20gbpjpym236.630.00236.882007.04.23 09:39236.880.000.000.004.22
325065652007.04.23 08:16sell0.10eurusdm1.35670.00001.35472007.04.23 13:311.35470.000.000.002.00
325076802007.04.23 08:24sell0.10gbpjpym236.490.00236.242007.04.23 14:47237.580.000.000.00-9.17
325077952007.04.23 08:24sell0.10gbpusdm1.99880.00001.99682007.04.23 13:251.99860.000.000.000.20
325100542007.04.23 08:36sell0.20gbpjpym236.700.00236.452007.04.23 14:47237.570.000.000.00-14.64
325132922007.04.23 09:06buy0.80eurusdm1.35580.00001.35782007.04.23 15:351.35780.000.000.0016.00
325160182007.04.23 09:39buy0.10gbpjpym236.940.00237.192007.04.23 10:42237.190.000.000.002.11
325161332007.04.23 09:41sell0.40gbpjpym236.900.00236.652007.04.23 14:47237.580.000.000.00-22.90
325184412007.04.23 10:06sell0.20gbpusdm2.00080.00001.99882007.04.23 13:251.99880.000.000.004.00
325223312007.04.23 10:41sell0.80gbpjpym237.110.00236.862007.04.23 14:47237.570.000.000.00-30.98
325226292007.04.23 10:42buy0.10gbpjpym237.260.00237.512007.04.23 11:14237.510.000.000.002.10
325293182007.04.23 11:11sell1.60gbpjpym237.440.00237.192007.04.23 14:47237.580.000.000.00-18.85
325293442007.04.23 11:12sell0.20eurjpym160.930.00160.682007.04.23 16:00160.890.000.000.000.68
325297202007.04.23 11:13buy0.10eurjpym160.970.00161.222007.04.23 13:42161.220.000.000.002.10
325299882007.04.23 11:14buy0.10gbpjpym237.590.00237.842007.04.23 13:14237.640.000.000.000.43
325378852007.04.23 11:52buy0.20gbpjpym237.390.00237.642007.04.23 13:14237.640.000.000.004.21
325482612007.04.23 13:14buy0.10gbpjpym237.740.00237.992007.04.23 13:53237.990.000.000.002.10
325482682007.04.23 13:14sell3.20gbpjpym237.650.00237.402007.04.23 14:47237.600.000.000.0013.47
325497482007.04.23 13:26sell0.10gbpusdm1.99830.00001.99632007.04.23 19:422.00040.000.000.00-2.10
325509292007.04.23 13:31sell0.10eurusdm1.35440.00001.35242007.04.25 12:431.36310.000.000.10-8.70
325512792007.04.23 13:32buy0.40gbpusdm1.99810.00002.00012007.04.23 13:442.00010.000.000.008.00
325526112007.04.23 13:37sell0.40eurjpym161.140.00160.892007.04.23 16:00160.890.000.000.008.44
325534672007.04.23 13:42sell6.40gbpjpym237.860.00237.612007.04.23 14:47237.610.000.000.00134.66
325534802007.04.23 13:42buy0.10eurjpym161.260.00161.512007.04.23 21:32161.120.000.000.09-1.18
325539342007.04.23 13:45buy0.10gbpusdm2.00060.00002.00262007.04.23 15:452.00260.000.000.002.00
325539942007.04.23 13:45sell0.20gbpusdm2.00030.00001.99832007.04.23 19:422.00050.000.000.00-0.40
325550332007.04.23 13:53buy0.10gbpjpym238.120.00238.372007.04.23 16:32237.310.000.000.00-6.83
325555542007.04.23 13:56buy0.20gbpjpym237.920.00238.172007.04.23 16:32237.320.000.000.00-10.13
325571532007.04.23 14:10buy0.40gbpjpym237.710.00237.962007.04.23 16:32237.330.000.000.00-12.82
325602292007.04.23 14:41sell0.20eurusdm1.35650.00001.35452007.04.25 12:421.36300.000.000.22-13.00
325611272007.04.23 14:47sell0.10gbpjpym237.510.00237.262007.04.23 15:55237.260.000.000.002.11
325628842007.04.23 15:00buy0.80gbpjpym237.510.00237.762007.04.23 16:32237.340.000.000.00-11.47
325649472007.04.23 15:12buy0.20eurjpym161.050.00161.302007.04.23 21:32161.100.000.000.170.84
325686752007.04.23 15:35buy0.10eurusdm1.35790.00001.35992007.04.24 10:481.35780.000.00-0.06-0.10
325688462007.04.23 15:36sell0.40gbpusdm2.00240.00002.00042007.04.23 19:412.00040.000.000.008.00
325706882007.04.23 15:45buy0.10gbpusdm2.00290.00002.00492007.04.24 09:481.99830.000.000.00-4.60
325715862007.04.23 15:55buy1.60gbpjpym237.300.00237.552007.04.23 16:32237.340.000.000.005.40
325716582007.04.23 15:55sell0.10gbpjpym237.180.00236.932007.04.23 21:14237.140.000.00-0.270.33
325726322007.04.23 16:01sell0.10eurjpym160.850.00160.602007.04.24 00:26160.810.000.00-0.110.34
325729212007.04.23 16:02buy0.40eurjpym160.850.00161.102007.04.23 21:32161.100.000.000.348.43
325730232007.04.23 16:02buy3.20gbpjpym237.090.00237.342007.04.23 16:32237.340.000.000.0067.48
325755252007.04.23 16:33buy0.10gbpjpym237.380.00237.632007.04.24 03:12236.380.000.000.21-8.45
325777582007.04.23 17:12sell0.20gbpjpym237.390.00237.142007.04.23 21:14237.140.000.00-0.534.22
325828672007.04.23 18:48buy0.20gbpusdm2.00080.00002.00282007.04.24 09:481.99820.000.00-0.01-5.20
325852262007.04.23 19:43sell0.10gbpusdm2.00010.00001.99812007.04.24 02:041.99810.000.000.002.00
325869642007.04.23 20:07sell0.20eurjpym161.050.00160.802007.04.24 00:26160.800.000.00-0.224.22
325909102007.04.23 21:13buy0.20gbpjpym237.170.00237.422007.04.24 03:12236.390.000.000.00-13.18
325910162007.04.23 21:14sell0.10gbpjpym236.960.00236.712007.04.23 23:51236.970.000.000.00-0.09
325919462007.04.23 21:31sell0.20gbpjpym237.170.00236.922007.04.23 23:50236.920.000.000.004.23
325920662007.04.23 21:32buy0.10eurjpym161.170.00161.422007.04.24 03:24160.580.000.000.00-4.98
325921772007.04.23 21:32buy0.20eurjpym160.940.00161.192007.04.24 03:23160.570.000.000.00-6.25
325999962007.04.23 23:50buy0.40gbpjpym236.950.00237.202007.04.24 03:12236.380.000.000.00-19.26
326000942007.04.23 23:51sell0.10gbpjpym236.890.00236.642007.04.24 00:54236.850.000.000.000.34
326024082007.04.24 00:07sell0.20gbpjpym237.090.00236.842007.04.24 00:54236.840.000.000.004.23
326047382007.04.24 00:26sell0.10eurjpym160.760.00160.512007.04.24 01:36160.510.000.000.002.11
326061312007.04.24 00:43buy0.40eurjpym160.730.00160.982007.04.24 03:23160.580.000.000.00-5.07
326071272007.04.24 00:54sell0.10gbpjpym236.770.00236.522007.04.24 01:55236.520.000.000.002.11
326093492007.04.24 01:14buy0.80gbpjpym236.740.00236.992007.04.24 03:11236.390.000.000.00-23.65
326137162007.04.24 01:36buy0.80eurjpym160.520.00160.772007.04.24 03:23160.570.000.000.003.37
326137832007.04.24 01:36sell0.10eurjpym160.460.00160.212007.04.24 06:13160.640.000.000.00-1.52
326163332007.04.24 01:55buy0.20eurusdm1.35590.00001.35792007.04.24 10:481.35790.000.000.004.00
326163632007.04.24 01:56buy1.60gbpjpym236.520.00236.772007.04.24 03:11236.370.000.000.00-20.27
326163882007.04.24 01:56sell0.10gbpjpym236.460.00236.212007.04.24 02:23236.210.000.000.002.12
326175332007.04.24 02:00buy0.40gbpusdm1.99880.00002.00082007.04.24 09:481.99830.000.000.00-2.00
326184192007.04.24 02:04sell0.10gbpusdm1.99760.00001.99562007.04.24 11:391.99960.000.000.00-2.00
326187342007.04.24 02:05buy3.20gbpjpym236.320.00236.572007.04.24 03:11236.360.000.000.0010.81
326192462007.04.24 02:08buy1.60eurjpym160.320.00160.572007.04.24 03:23160.570.000.000.0033.79
326217532007.04.24 02:24buy0.80gbpusdm1.99630.00001.99832007.04.24 09:481.99830.000.000.0016.00
326219602007.04.24 02:24sell0.10gbpjpym236.070.00235.822007.04.24 05:26236.660.000.000.00-4.98
326254622007.04.24 02:41buy6.40gbpjpym236.110.00236.362007.04.24 03:11236.360.000.000.00135.17
326283362007.04.24 02:59sell0.20gbpjpym236.270.00236.022007.04.24 05:26236.640.000.000.00-6.24
326301152007.04.24 03:12buy0.10gbpjpym236.470.00236.722007.04.24 04:08236.720.000.000.002.11
326312542007.04.24 03:22sell0.40gbpjpym236.480.00236.232007.04.24 05:26236.630.000.000.00-5.06
326315872007.04.24 03:24buy0.10eurjpym160.640.00160.892007.04.24 04:44160.890.000.000.002.11
326338852007.04.24 03:52sell0.20eurjpym160.670.00160.422007.04.24 06:12160.620.000.000.000.85
326351662007.04.24 04:06sell0.80gbpjpym236.680.00236.432007.04.24 05:26236.630.000.000.003.38
326353812007.04.24 04:08buy0.10gbpjpym236.810.00237.062007.04.24 07:58236.860.000.000.000.43
326376782007.04.24 04:36sell1.60gbpjpym236.900.00236.652007.04.24 05:26236.650.000.000.0033.76
326384772007.04.24 04:43sell0.40eurjpym160.870.00160.622007.04.24 06:12160.620.000.000.008.44
326386512007.04.24 04:44buy0.10eurjpym160.930.00161.182007.04.24 09:46160.980.000.000.000.42
326409732007.04.24 05:18buy0.20eurjpym160.730.00160.982007.04.24 09:46160.980.000.000.004.21
326412702007.04.24 05:26sell0.10gbpjpym236.570.00236.322007.04.24 12:11237.560.000.000.00-8.33
326432912007.04.24 05:53buy0.20gbpjpym236.600.00236.852007.04.24 07:57236.850.000.000.004.21
326452472007.04.24 06:13sell0.10eurjpym160.610.00160.362007.04.24 13:40161.210.000.000.00-5.05
326531962007.04.24 07:36sell0.20eurjpym160.830.00160.582007.04.24 13:39161.200.000.000.00-6.24
326532562007.04.24 07:37sell0.20gbpjpym236.770.00236.522007.04.24 12:11237.570.000.000.00-13.47
326544792007.04.24 07:58buy0.10gbpjpym236.950.00237.202007.04.24 09:19236.960.000.000.000.08
326556412007.04.24 08:13buy0.20gbpjpym236.730.00236.982007.04.24 09:18236.980.000.000.004.22
326610772007.04.24 09:19sell0.40gbpjpym236.980.00236.732007.04.24 12:11237.560.000.000.00-19.53
326610992007.04.24 09:19buy0.10gbpjpym237.030.00237.282007.04.24 09:49237.280.000.000.002.11
326632392007.04.24 09:46sell0.80gbpjpym237.180.00236.932007.04.24 12:10237.570.000.000.00-26.26
326632932007.04.24 09:46buy0.10eurjpym161.040.00161.292007.04.24 10:13161.290.000.000.002.10
326634172007.04.24 09:47sell0.40eurjpym161.040.00160.792007.04.24 13:39161.210.000.000.00-5.73
326637652007.04.24 09:48buy0.10gbpusdm1.99860.00002.00062007.04.24 10:162.00060.000.000.002.00
326638182007.04.24 09:49buy0.10gbpjpym237.370.00237.622007.04.24 10:10237.620.000.000.002.11
326642742007.04.24 09:51sell1.60gbpjpym237.390.00237.142007.04.24 12:10237.560.000.000.00-22.89
326667512007.04.24 10:05sell3.20gbpjpym237.590.00237.342007.04.24 12:10237.550.000.000.0010.77
326671722007.04.24 10:09sell0.20gbpusdm1.99960.00001.99762007.04.24 11:391.99960.000.000.000.00
326674372007.04.24 10:11buy0.10gbpjpym237.710.00237.962007.04.24 10:50237.960.000.000.002.11
326677822007.04.24 10:12sell0.80eurjpym161.240.00160.992007.04.24 13:39161.200.000.000.002.70
326679622007.04.24 10:13buy0.10eurjpym161.330.00161.582007.04.24 17:35161.580.000.000.002.10
326689312007.04.24 10:16buy0.10gbpusdm2.00100.00002.00302007.04.24 14:192.00300.000.000.002.00
326695062007.04.24 10:18sell6.40gbpjpym237.800.00237.552007.04.24 12:10237.550.000.000.00134.64
326742982007.04.24 10:48buy0.10eurusdm1.35800.00001.36002007.04.24 14:001.36000.000.000.002.00
326744612007.04.24 10:48sell0.40gbpusdm2.00170.00001.99972007.04.24 11:391.99970.000.000.008.00
326748132007.04.24 10:49sell1.60eurjpym161.450.00161.202007.04.24 13:39161.200.000.000.0033.70
326749902007.04.24 10:50buy0.10gbpjpym238.040.00238.292007.04.24 20:32237.500.000.000.00-4.55
326755942007.04.24 10:56buy0.20gbpjpym237.830.00238.082007.04.24 20:32237.490.000.000.00-5.74
326797582007.04.24 11:38sell0.40eurusdm1.35850.00001.35652007.04.25 12:421.36300.000.000.22-18.00
326802942007.04.24 11:39sell0.10gbpusdm1.99910.00001.99712007.04.24 16:052.00200.000.000.00-2.90
326803432007.04.24 11:40buy0.40gbpjpym237.630.00237.882007.04.24 20:32237.450.000.000.00-6.07
326837792007.04.24 12:11sell0.10gbpjpym237.470.00237.222007.04.24 14:26237.220.000.000.002.11
326890222007.04.24 13:04buy0.80gbpjpym237.420.00237.672007.04.24 20:32237.460.000.000.002.70
326926732007.04.24 13:40sell0.10eurjpym161.170.00160.922007.04.25 01:11161.330.000.00-0.11-1.35
326961432007.04.24 14:01sell0.80eurusdm1.36050.00001.35852007.04.25 12:421.36290.000.000.43-19.20
326963132007.04.24 14:01sell0.20gbpusdm2.00200.00002.00002007.04.24 16:052.00210.000.000.00-0.20
326964532007.04.24 14:01buy0.10eurusdm1.36080.00001.36282007.04.24 14:251.36280.000.000.002.00
326989452007.04.24 14:08sell0.20eurjpym161.370.00161.122007.04.25 01:11161.340.000.00-0.220.51
327013342007.04.24 14:19buy0.10gbpusdm2.00350.00002.00552007.04.24 19:522.00110.000.000.00-2.40
327030712007.04.24 14:22sell0.40gbpusdm2.00410.00002.00212007.04.24 16:052.00210.000.000.008.00
327032162007.04.24 14:23sell1.60eurusdm1.36260.00001.36062007.04.25 12:421.36280.000.000.86-3.20
327044132007.04.24 14:25buy0.10eurusdm1.36300.00001.36502007.04.25 06:371.36500.000.00-0.062.00
327049382007.04.24 14:26sell0.10gbpjpym237.150.00236.902007.04.25 00:46237.120.000.00-0.270.25
327054112007.04.24 14:28buy1.60gbpjpym237.210.00237.462007.04.24 20:32237.460.000.000.0033.73
327139072007.04.24 15:27sell0.20gbpjpym237.360.00237.112007.04.25 00:46237.110.000.00-0.534.22
327178842007.04.24 16:06sell0.10gbpusdm2.00150.00001.99952007.04.24 18:151.99950.000.000.002.00
327186512007.04.24 16:09buy0.20gbpusdm2.00140.00002.00342007.04.24 19:522.00120.000.000.00-0.40
327247872007.04.24 17:35buy0.10eurjpym161.620.00161.872007.04.25 07:12161.660.000.000.090.34
327247932007.04.24 17:35sell0.40eurjpym161.580.00161.332007.04.25 01:11161.330.000.00-0.458.45
327272892007.04.24 18:15sell0.10gbpusdm1.99910.00001.99712007.04.25 07:192.00310.000.000.00-4.00
327279132007.04.24 18:20buy0.40gbpusdm1.99930.00002.00132007.04.24 19:512.00130.000.000.008.00
327336232007.04.24 19:49sell0.20gbpusdm2.00110.00001.99912007.04.25 07:192.00320.000.000.01-4.20
327343232007.04.24 19:54buy0.10gbpusdm2.00140.00002.00342007.04.25 03:502.00340.000.000.002.00
327399372007.04.24 20:32buy0.10gbpjpym237.560.00237.812007.04.25 06:30237.360.000.000.21-1.69
327445702007.04.24 21:18buy0.20gbpjpym237.350.00237.602007.04.25 06:30237.370.000.000.000.34
327601032007.04.25 00:38buy0.20eurjpym161.420.00161.672007.04.25 07:11161.670.000.000.004.22
327609932007.04.25 00:46buy0.40gbpjpym237.140.00237.392007.04.25 06:30237.390.000.000.008.45
327610702007.04.25 00:46sell0.10gbpjpym237.050.00236.802007.04.25 11:10237.630.000.000.00-4.89
327646312007.04.25 01:11sell0.10eurjpym161.280.00161.032007.04.26 21:43162.490.000.00-0.45-10.12
327710132007.04.25 02:22sell0.20eurjpym161.490.00161.242007.04.26 21:43162.500.000.00-0.89-16.89
327743002007.04.25 03:21sell0.20gbpjpym237.260.00237.012007.04.25 11:10237.640.000.000.00-6.41
327754242007.04.25 03:34sell0.40gbpusdm2.00320.00002.00122007.04.25 07:192.00330.000.000.00-0.40
327762612007.04.25 03:51buy0.10gbpusdm2.00370.00002.00572007.04.25 06:292.00570.000.000.002.00
327867702007.04.25 06:12sell0.80gbpusdm2.00530.00002.00332007.04.25 07:192.00330.000.000.0016.00
327889022007.04.25 06:23sell3.20eurusdm1.36460.00001.36262007.04.25 12:411.36260.000.000.0064.00
327896372007.04.25 06:30buy0.10gbpusdm2.00610.00002.00812007.04.25 14:002.00320.000.000.00-2.90
327898142007.04.25 06:30buy0.10gbpjpym237.430.00237.682007.04.25 07:51237.470.000.000.000.34
327910812007.04.25 06:37buy0.10eurusdm1.36490.00001.36692007.04.25 14:011.36470.000.000.00-0.20
327954322007.04.25 07:12buy0.10eurjpym161.700.00161.952007.04.25 09:53161.950.000.000.002.11
327960062007.04.25 07:16buy0.20gbpusdm2.00400.00002.00602007.04.25 14:002.00320.000.000.00-1.60
327967472007.04.25 07:19buy0.20gbpjpym237.230.00237.482007.04.25 07:51237.480.000.000.004.22
327968492007.04.25 07:19sell0.10gbpusdm2.00270.00002.00072007.04.25 12:392.00260.000.000.000.10
327979852007.04.25 07:29sell0.40eurjpym161.700.00161.452007.04.26 21:42162.510.000.00-1.79-27.10
328007012007.04.25 07:50sell0.40gbpjpym237.460.00237.212007.04.25 11:10237.630.000.000.00-5.73
328007372007.04.25 07:51buy0.10gbpjpym237.540.00237.792007.04.25 09:45237.790.000.000.002.10
328042082007.04.25 08:12sell0.20gbpusdm2.00470.00002.00272007.04.25 12:392.00270.000.000.004.00
328107782007.04.25 09:15sell0.80gbpjpym237.670.00237.422007.04.25 11:10237.650.000.000.001.34
328133782007.04.25 09:45buy0.10gbpjpym237.870.00238.122007.04.25 12:32237.940.000.000.000.59
328134042007.04.25 09:45sell0.80eurjpym161.900.00161.652007.04.26 21:42162.500.000.00-3.59-40.15
328142712007.04.25 09:52sell1.60gbpjpym237.870.00237.622007.04.25 11:10237.620.000.000.0033.74
328143892007.04.25 09:53buy0.10eurjpym161.990.00162.242007.04.26 05:58162.040.000.000.260.42
328184292007.04.25 10:49buy0.20gbpjpym237.670.00237.922007.04.25 12:32237.920.000.000.004.21
328192792007.04.25 11:03buy0.20eurjpym161.790.00162.042007.04.26 05:58162.040.000.000.514.21
328197562007.04.25 11:10sell0.10gbpjpym237.540.00237.292007.04.25 14:11237.490.000.000.000.43
328237682007.04.25 12:10sell0.20gbpjpym237.740.00237.492007.04.25 14:10237.490.000.000.004.22
328289202007.04.25 12:32buy0.10gbpjpym238.000.00238.252007.04.25 17:24237.800.000.000.00-1.69
328302692007.04.25 12:39sell0.10gbpusdm2.00210.00002.00012007.04.25 18:542.00230.000.000.00-0.20
328313852007.04.25 12:41buy0.40gbpusdm2.00120.00002.00322007.04.25 14:002.00320.000.000.008.00
328319002007.04.25 12:42buy0.20eurusdm1.36280.00001.36482007.04.25 14:001.36480.000.000.004.00
328322162007.04.25 12:42buy0.20gbpjpym237.780.00238.032007.04.25 17:24237.810.000.000.000.50
328323162007.04.25 12:43sell0.10eurusdm1.36280.00001.36082007.04.26 09:311.36290.000.000.16-0.10
328435272007.04.25 14:00buy0.10gbpusdm2.00380.00002.00582007.04.25 14:332.00580.000.000.002.00
328438612007.04.25 14:01sell0.20eurusdm1.36490.00001.36292007.04.26 09:311.36290.000.000.324.00
328438912007.04.25 14:01buy0.10eurusdm1.36500.00001.36702007.04.26 12:561.36090.000.00-0.18-4.10
328453052007.04.25 14:05sell0.20gbpusdm2.00410.00002.00212007.04.25 18:532.00210.000.000.004.00
328461192007.04.25 14:09buy0.40gbpjpym237.570.00237.822007.04.25 17:23237.820.000.000.008.43
328464302007.04.25 14:11sell0.10gbpjpym237.420.00237.172007.04.25 23:21237.390.000.00-0.800.25
328514602007.04.25 14:29sell0.20gbpjpym237.620.00237.372007.04.25 23:21237.370.000.00-1.594.22
328520602007.04.25 14:33buy0.10gbpusdm2.00610.00002.00812007.04.26 04:202.00400.000.00-0.01-2.10
328594322007.04.25 15:58buy0.20gbpusdm2.00400.00002.00602007.04.26 04:202.00390.000.00-0.02-0.20
328673552007.04.25 17:24buy0.10gbpjpym237.890.00238.142007.04.26 04:21237.710.000.000.62-1.52
328728912007.04.25 18:24buy0.20gbpjpym237.680.00237.932007.04.26 04:20237.720.000.001.230.67
328748982007.04.25 18:54sell0.10gbpusdm2.00180.00001.99982007.04.26 09:262.00130.000.000.010.50
328759212007.04.25 19:05buy0.40gbpusdm2.00200.00002.00402007.04.26 04:202.00400.000.00-0.058.00
328839382007.04.25 21:15buy0.40gbpjpym237.450.00237.702007.04.26 04:20237.700.000.000.008.43
328987352007.04.25 23:21sell0.10gbpjpym237.300.00237.052007.04.26 10:00238.210.000.000.00-7.63
329026012007.04.25 23:56sell0.20gbpjpym237.510.00237.262007.04.26 10:00238.220.000.000.00-11.91
329299032007.04.26 04:20sell0.20gbpusdm2.00380.00002.00182007.04.26 09:262.00180.000.000.004.00
329299812007.04.26 04:21buy0.10gbpjpym237.780.00238.032007.04.26 05:57238.030.000.000.002.11
329299892007.04.26 04:21buy0.10gbpusdm2.00430.00002.00632007.04.27 08:011.99110.000.000.00-13.20
329301192007.04.26 04:21sell0.40gbpjpym237.710.00237.462007.04.26 10:00238.240.000.000.00-17.77
329372112007.04.26 05:40sell0.80gbpjpym237.920.00237.672007.04.26 10:00238.250.000.000.00-22.13
329396132007.04.26 05:57buy0.10gbpjpym238.090.00238.342007.04.26 06:38238.340.000.000.002.10
329398002007.04.26 05:58buy0.10eurjpym162.070.00162.322007.04.26 08:35162.320.000.000.002.10
329419622007.04.26 06:08sell1.60gbpjpym238.120.00237.872007.04.26 10:00238.270.000.000.00-20.12
329420322007.04.26 06:09sell1.60eurjpym162.120.00161.872007.04.26 21:42162.510.000.00-1.79-52.19
329467352007.04.26 06:38sell3.20gbpjpym238.330.00238.082007.04.26 10:00238.260.000.000.0018.78
329467612007.04.26 06:38buy0.10gbpjpym238.420.00238.672007.04.26 07:48238.330.000.000.00-0.76
329487282007.04.26 06:50buy0.20gbpjpym238.210.00238.462007.04.26 07:47238.460.000.000.004.20
329609082007.04.26 08:01buy0.10gbpjpym238.420.00238.672007.04.26 09:08238.670.000.000.002.09
329644162007.04.26 08:35buy0.10eurjpym162.350.00162.602007.04.26 17:15162.600.000.000.002.09
329662352007.04.26 08:57sell3.20eurjpym162.330.00162.082007.04.26 21:41162.500.000.00-3.58-45.50
329678182007.04.26 09:02sell6.40gbpjpym238.540.00238.292007.04.26 09:59238.290.000.000.00134.16
329681672007.04.26 09:03buy0.20gbpusdm2.00230.00002.00432007.04.27 08:011.99120.000.00-0.01-22.20
329691012007.04.26 09:08buy0.10gbpjpym238.750.00239.002007.04.26 15:00237.770.000.000.00-8.21
329700972007.04.26 09:13buy0.20gbpjpym238.540.00238.792007.04.26 14:59237.750.000.000.00-13.23
329722422007.04.26 09:26sell0.10gbpusdm2.00100.00001.99902007.04.26 09:341.99900.000.000.002.00
329732922007.04.26 09:31buy0.20eurusdm1.36300.00001.36502007.04.26 12:561.36080.000.000.00-4.40
329735622007.04.26 09:31sell0.10eurusdm1.36250.00001.36052007.04.26 09:421.36050.000.000.002.00
329742222007.04.26 09:32buy0.40gbpusdm2.00020.00002.00222007.04.27 08:011.99110.000.00-0.02-36.40
329762262007.04.26 09:34sell0.10gbpusdm1.99860.00001.99662007.04.26 10:021.99660.000.000.002.00
329780602007.04.26 09:40buy0.40eurusdm1.36100.00001.36302007.04.26 12:551.36100.000.000.000.00
329793032007.04.26 09:42sell0.10eurusdm1.36030.00001.35832007.04.27 15:041.36530.000.000.05-5.00
329801622007.04.26 09:45buy0.40gbpjpym238.330.00238.582007.04.26 14:59237.750.000.000.00-19.43
329828782007.04.26 10:00buy0.80gbpusdm1.99750.00001.99952007.04.27 08:011.99100.000.00-0.03-52.00
329830552007.04.26 10:00sell0.10gbpjpym238.110.00237.862007.04.26 11:31238.070.000.000.000.33
329838252007.04.26 10:02buy0.80gbpjpym238.120.00238.372007.04.26 14:59237.760.000.000.00-24.13
329842112007.04.26 10:02sell0.10gbpusdm1.99620.00001.99422007.04.26 11:291.99620.000.000.000.00
329896252007.04.26 10:35sell0.20gbpusdm1.99820.00001.99622007.04.26 11:291.99620.000.000.004.00
329911942007.04.26 10:49sell0.20gbpjpym238.320.00238.072007.04.26 11:31238.070.000.000.004.19
329942392007.04.26 11:29sell0.10gbpusdm1.99550.00001.99352007.04.26 11:331.99350.000.000.002.00
329946892007.04.26 11:30buy1.60gbpusdm1.99490.00001.99692007.04.27 08:011.99110.000.00-0.06-60.80
329953932007.04.26 11:31sell0.10gbpjpym237.960.00237.712007.04.26 13:13237.710.000.000.002.10
329968532007.04.26 11:33sell0.10gbpusdm1.99290.00001.99092007.04.26 13:131.99090.000.000.002.00
329973642007.04.26 11:34buy3.20gbpusdm1.99290.00001.99492007.04.27 08:011.99100.000.00-0.13-60.80
329979982007.04.26 11:34buy1.60gbpjpym237.920.00238.172007.04.26 14:59237.770.000.000.00-20.11
330076352007.04.26 12:33buy0.80eurusdm1.35900.00001.36102007.04.26 12:551.36100.000.000.0016.00
330118722007.04.26 12:56buy0.10eurusdm1.36100.00001.36302007.04.27 08:131.36110.000.00-0.060.10
330139162007.04.26 13:13sell0.10gbpjpym237.710.00237.462007.04.26 14:13237.460.000.000.002.10
330140232007.04.26 13:13sell0.10gbpusdm1.99110.00001.98912007.04.27 06:081.98910.000.000.002.00
330149852007.04.26 13:16buy6.40gbpusdm1.99090.00001.99292007.04.27 08:011.99090.000.00-0.260.00
330186952007.04.26 13:48buy3.20gbpjpym237.710.00237.962007.04.26 14:59237.760.000.000.0013.41
330208732007.04.26 14:02buy6.40gbpjpym237.510.00237.762007.04.26 14:59237.760.000.000.00134.03
330224132007.04.26 14:14sell0.10gbpjpym237.380.00237.132007.04.26 21:52237.950.000.00-0.27-4.77
330271322007.04.26 14:45sell0.20gbpjpym237.580.00237.332007.04.26 21:52237.970.000.00-0.53-6.53
330286632007.04.26 15:00buy0.10gbpjpym237.860.00238.112007.04.26 17:21238.110.000.000.002.09
330286682007.04.26 15:00sell0.40gbpjpym237.790.00237.542007.04.26 21:52237.980.000.00-1.06-6.36
330334492007.04.26 15:38buy0.20eurusdm1.35900.00001.36102007.04.27 08:121.36100.000.00-0.124.00
330340602007.04.26 15:41sell0.80gbpjpym237.990.00237.742007.04.26 21:52237.960.000.00-2.122.01
330411362007.04.26 17:00sell6.40eurjpym162.540.00162.292007.04.26 21:40162.490.000.00-7.1726.77
330428722007.04.26 17:15buy0.10eurjpym162.650.00162.902007.04.27 00:44162.700.000.000.090.41
330438282007.04.26 17:21buy0.10gbpjpym238.190.00238.442007.04.27 00:55238.230.000.000.210.33
330440212007.04.26 17:21sell12.80eurjpym162.740.00162.492007.04.26 21:40162.490.000.00-14.34267.65
330486442007.04.26 18:09sell1.60gbpjpym238.200.00237.952007.04.26 21:52237.950.000.00-4.2433.46
330663012007.04.26 21:45sell0.10eurjpym162.460.00162.212007.04.27 05:15162.430.000.000.000.25
330665562007.04.26 21:52buy0.20gbpjpym237.980.00238.232007.04.27 00:54238.230.000.000.004.18
330666292007.04.26 21:52buy0.20eurjpym162.450.00162.702007.04.27 00:44162.700.000.000.004.18
330666902007.04.26 21:53sell0.10gbpjpym237.860.00237.612007.04.27 05:06237.870.000.000.00-0.08
330736652007.04.26 23:30sell0.20gbpjpym238.120.00237.872007.04.27 05:06237.870.000.000.004.19
330793302007.04.27 00:39sell0.20eurjpym162.670.00162.422007.04.27 05:15162.420.000.000.004.19
330799012007.04.27 00:45buy0.10eurjpym162.730.00162.982007.04.27 08:57162.610.000.000.00-1.01
330812502007.04.27 00:55buy0.10gbpjpym238.340.00238.592007.04.27 08:14237.880.000.000.00-3.86
330853432007.04.27 01:47buy0.20gbpjpym238.140.00238.392007.04.27 08:14237.890.000.000.00-4.19
330943422007.04.27 04:56buy0.40gbpjpym237.910.00238.162007.04.27 08:14237.870.000.000.00-1.34
330944172007.04.27 04:56buy0.20eurjpym162.510.00162.762007.04.27 08:56162.610.000.000.001.68
330950852007.04.27 05:06sell0.10gbpjpym237.790.00237.542007.04.27 06:13237.710.000.000.000.67
330957482007.04.27 05:15sell0.10eurjpym162.400.00162.152007.04.27 07:29162.350.000.000.000.42
330973362007.04.27 05:43sell0.20gbpjpym238.000.00237.752007.04.27 06:13237.750.000.000.004.18
330999682007.04.27 06:08sell0.10gbpusdm1.98880.00001.98682007.04.27 06:571.98680.000.000.002.00
331003012007.04.27 06:10buy12.80gbpusdm1.98890.00001.99092007.04.27 08:011.99090.000.000.00256.00
331012202007.04.27 06:13sell0.10gbpjpym237.640.00237.392007.04.27 06:57237.610.000.000.000.26
331016942007.04.27 06:15buy0.80gbpjpym237.700.00237.952007.04.27 08:14237.850.000.000.0010.06
331025872007.04.27 06:20sell0.20eurjpym162.610.00162.362007.04.27 07:29162.360.000.000.004.18
331026122007.04.27 06:20sell0.20gbpjpym237.850.00237.602007.04.27 06:57237.600.000.000.004.18
331057252007.04.27 06:57sell0.10gbpjpym237.530.00237.282007.04.27 12:34238.310.000.000.00-6.56
331058572007.04.27 06:57sell0.10gbpusdm1.98640.00001.98442007.04.27 15:051.99830.000.000.00-11.90
331089892007.04.27 07:22sell0.20gbpusdm1.98850.00001.98652007.04.27 15:051.99840.000.000.00-19.80
331096512007.04.27 07:29buy1.60gbpjpym237.490.00237.742007.04.27 08:13237.740.000.000.0033.53
331097262007.04.27 07:29sell0.10eurjpym162.320.00162.072007.04.27 15:17162.910.000.000.00-4.93
331104892007.04.27 07:36buy0.40eurjpym162.280.00162.532007.04.27 08:25162.530.000.000.008.37
331134802007.04.27 08:00sell0.40gbpusdm1.99050.00001.98852007.04.27 15:051.99830.000.000.00-31.20
331139122007.04.27 08:01buy0.10gbpusdm1.99160.00001.99362007.04.27 08:131.99360.000.000.002.00
331157382007.04.27 08:13sell0.80gbpusdm1.99290.00001.99092007.04.27 15:051.99880.000.000.00-47.20
331158072007.04.27 08:13buy0.10eurusdm1.36140.00001.36342007.04.27 10:441.36340.000.000.002.00
331159382007.04.27 08:13sell0.20gbpjpym237.790.00237.542007.04.27 12:34238.310.000.000.00-8.74
331162782007.04.27 08:14buy0.10gbpusdm1.99410.00001.99612007.04.27 10:131.99610.000.000.002.00
331164622007.04.27 08:14buy0.10gbpjpym237.970.00238.222007.04.27 08:36238.220.000.000.002.10
331168652007.04.27 08:15sell0.40gbpjpym237.990.00237.742007.04.27 12:34238.320.000.000.00-11.10
331216282007.04.27 08:57buy0.10gbpjpym238.280.00238.532007.04.27 10:39238.530.000.000.002.09
331216722007.04.27 08:57sell0.20eurjpym162.600.00162.352007.04.27 15:17162.910.000.000.00-5.18
331217472007.04.27 08:57sell0.80gbpjpym238.200.00237.952007.04.27 12:34238.310.000.000.00-7.40
331217502007.04.27 08:57buy0.10eurjpym162.660.00162.912007.04.27 14:09162.910.000.000.002.10
331256152007.04.27 10:02sell1.60gbpjpym238.400.00238.152007.04.27 12:34238.340.000.000.008.07
331257922007.04.27 10:02sell1.60gbpusdm1.99500.00001.99302007.04.27 15:051.99900.000.000.00-64.00
331268112007.04.27 10:08sell0.20eurusdm1.36230.00001.36032007.04.27 15:041.36540.000.000.00-6.20
331269152007.04.27 10:08sell0.40eurjpym162.800.00162.552007.04.27 15:17162.890.000.000.00-3.01
331282072007.04.27 10:13buy0.10gbpusdm1.99650.00001.99852007.04.27 10:591.99850.000.000.002.00
331301742007.04.27 10:39buy0.10gbpjpym238.610.00238.862007.04.27 12:50238.620.000.000.000.08
331304242007.04.27 10:39sell3.20gbpusdm1.99700.00001.99502007.04.27 15:051.99930.000.000.00-73.60
331308242007.04.27 10:40sell3.20gbpjpym238.610.00238.362007.04.27 12:33238.360.000.000.0067.25
331322352007.04.27 10:44buy0.10eurusdm1.36360.00001.36562007.04.27 12:301.36560.000.000.002.00
331359762007.04.27 11:11sell0.40eurusdm1.36430.00001.36232007.04.27 15:041.36550.000.000.00-4.80
331363742007.04.27 11:12buy0.10gbpusdm1.99930.00002.00132007.04.27 12:242.00130.000.000.002.00
331364702007.04.27 11:12sell6.40gbpusdm1.99920.00001.99722007.04.27 15:051.99940.000.000.00-12.80
331419792007.04.27 12:24sell12.80gbpusdm2.00140.00001.99942007.04.27 15:051.99940.000.000.00256.00
331421252007.04.27 12:24buy0.10gbpusdm2.00180.00002.00382007.04.27 12:312.00380.000.000.002.00
331451652007.04.27 12:30buy0.10eurusdm1.36740.00001.36942007.04.27 16:121.36310.000.000.00-4.30
331459962007.04.27 12:30sell0.80eurusdm1.36740.00001.36542007.04.27 15:041.36540.000.000.0016.00
331486062007.04.27 12:31buy0.10gbpusdm2.00460.00002.00662007.04.27 15:082.00010.000.000.00-4.50
331506932007.04.27 12:33buy0.20gbpjpym238.380.00238.632007.04.27 12:50238.630.000.000.004.20
331509222007.04.27 12:34sell0.10gbpjpym238.240.00237.992007.04.27 15:33239.060.000.000.00-6.85
331528442007.04.27 12:41buy0.20gbpusdm2.00250.00002.00452007.04.27 15:082.00000.000.000.00-5.00
331531162007.04.27 12:42sell0.20gbpjpym238.450.00238.202007.04.27 15:33239.070.000.000.00-10.36
331554312007.04.27 12:50buy0.10gbpjpym238.690.00238.942007.04.27 14:00238.730.000.000.000.33
331564082007.04.27 13:00buy0.20gbpjpym238.480.00238.732007.04.27 14:00238.730.000.000.004.19
331610132007.04.27 13:57sell0.40gbpjpym238.650.00238.402007.04.27 15:33239.060.000.000.00-13.71
331619572007.04.27 14:00buy0.10gbpjpym238.840.00239.092007.04.27 14:22238.880.000.000.000.34
331631242007.04.27 14:05buy0.20gbpjpym238.640.00238.892007.04.27 14:22238.890.000.000.004.19
331634322007.04.27 14:09buy0.10eurjpym162.950.00163.202007.04.27 15:04163.200.000.000.002.09
331641532007.04.27 14:17sell0.80gbpjpym238.860.00238.612007.04.27 15:33239.070.000.000.00-14.04
331644542007.04.27 14:22buy0.10gbpjpym238.970.00239.222007.04.27 15:04239.220.000.000.002.09
331661512007.04.27 14:43sell0.80eurjpym163.010.00162.762007.04.27 15:16162.970.000.000.002.67
331668242007.04.27 14:50sell1.60gbpjpym239.080.00238.832007.04.27 15:33239.050.000.000.004.01
331696222007.04.27 15:04buy0.10gbpjpym239.310.00239.562007.04.27 15:19239.320.000.000.000.08
331699012007.04.27 15:04buy0.20eurusdm1.36520.00001.36722007.04.27 16:121.36320.000.000.00-4.00
331699452007.04.27 15:04sell0.10eurusdm1.36490.00001.36292007.04.27 15:051.36290.000.000.002.00
331705772007.04.27 15:04sell3.20gbpjpym239.300.00239.052007.04.27 15:32239.050.000.000.0066.85
331711662007.04.27 15:04sell1.60eurjpym163.210.00162.962007.04.27 15:16162.960.000.000.0033.41
331712542007.04.27 15:04buy0.40gbpusdm2.00040.00002.00242007.04.27 15:082.00020.000.000.00-0.80
331725882007.04.27 15:05buy0.40eurusdm1.36310.00001.36512007.04.27 16:121.36310.000.000.000.00
331729782007.04.27 15:05sell0.10eurusdm1.36250.00001.36052007.04.27 15:171.36050.000.000.002.00
331738712007.04.27 15:05buy0.80gbpusdm1.99840.00002.00042007.04.27 15:082.00040.000.000.0016.00
331739472007.04.27 15:05sell0.10gbpusdm1.99790.00001.99592007.04.27 15:161.99790.000.000.000.00
331747332007.04.27 15:06sell0.20gbpusdm1.99990.00001.99792007.04.27 15:161.99790.000.000.004.00
331797502007.04.27 15:16sell0.10gbpusdm1.99730.00001.99532007.04.27 16:411.99730.000.000.000.00
331798332007.04.27 15:16buy0.80eurusdm1.36110.00001.36312007.04.27 16:121.36310.000.000.0016.00
331804222007.04.27 15:17buy0.20gbpjpym239.060.00239.312007.04.27 15:19239.310.000.000.004.18
331873252007.04.27 15:37sell0.20gbpusdm1.99930.00001.99732007.04.27 16:411.99730.000.000.004.00
331918042007.04.27 16:12buy0.10eurusdm1.36320.00001.36522007.04.27 19:551.36520.000.000.002.00
  0.00 0.00 -281.58 5 617.07
Closed P/L: 5 335.49
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
331707952007.04.27 15:04buy0.10eurjpym163.220.00163.47 163.090.000.000.09-1.09
331774042007.04.27 15:12buy0.20eurjpym163.010.00163.26 163.090.000.000.171.34
331810282007.04.27 15:17sell0.10eurjpym162.840.00162.59 163.130.000.00-0.11-2.43
331919912007.04.27 16:15sell0.20eurjpym163.070.00162.82 163.130.000.00-0.22-1.00
331806142007.04.27 15:17sell0.10eurusdm1.36020.00001.3582 1.36520.000.000.05-5.00
331868412007.04.27 15:36sell0.20eurusdm1.36220.00001.3602 1.36520.000.000.11-6.00
332022612007.04.27 18:55sell0.40eurusdm1.36420.00001.3622 1.36520.000.000.22-4.00
332064142007.04.27 19:55buy0.10eurusdm1.36540.00001.3674 1.36500.000.00-0.06-0.40
331826222007.04.27 15:19buy0.10gbpjpym239.380.00239.63 238.740.000.000.21-5.36
331835532007.04.27 15:23buy0.20gbpjpym239.160.00239.41 238.740.000.000.41-7.03
331860932007.04.27 15:33sell0.10gbpjpym238.990.00238.74 238.820.000.00-0.271.42
331950702007.04.27 16:46buy0.40gbpjpym238.950.00239.20 238.740.000.000.82-7.04
331902322007.04.27 16:00buy0.10gbpusdm1.99870.00002.0007 1.99800.000.000.00-0.70
331942552007.04.27 16:41sell0.10gbpusdm1.99680.00001.9948 1.99840.000.000.00-1.60
331946702007.04.27 16:45buy0.20gbpusdm1.99670.00001.9987 1.99800.000.00-0.012.60
  0.00 0.00 1.41 -36.29
 Floating P/L: -34.88
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 5 335.49 Floating P/L: -34.88 Margin: 50.00
Balance: 10 335.49 Equity: 10 300.61 Free Margin: 10 250.61
 
Details:
Graph
Gross Profit: 13 722.26 Gross Loss: 8 386.77 Total Net Profit: 5 335.49
Profit Factor: 1.64 Expected Payoff: 2.97  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 518.00 (5.33%) Relative Drawdown: 8.65% (486.50)
 
Total Trades: 1798 Short Positions (won %): 910 (56.70%) Long Positions (won %): 888 (66.44%)
Profit Trades (% of total): 1106 (61.51%) Loss trades (% of total): 692 (38.49%)
Largest profit trade: 542.55 loss trade: -156.83
Average profit trade: 12.41 loss trade: -12.12
Maximum consecutive wins ($): 14 (170.15) consecutive losses ($): 11 (-434.85)
Maximal consecutive profit (count): 668.87 (4) consecutive loss (count): -518.00 (7)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2