|Account: 1417997
|Name: Pounding_Yen
|Currency: USD
|2007 April 27, 19:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|29421930
|2007.03.28 12:18
|balance
|Deposit
|5 000.00
|29422252
|2007.03.28 12:23
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9642
|0.0000
|1.9662
|2007.03.28 12:31
|1.9662
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|29422303
|2007.03.28 12:23
|sell
|0.20
|gbpjpym
|230.08
|0.00
|229.88
|2007.03.28 12:34
|229.88
|0.00
|0.00
|0.00
|3.42
|29422310
|2007.03.28 12:23
|sell
|0.20
|eurjpym
|156.36
|0.00
|156.16
|2007.03.28 12:35
|156.16
|0.00
|0.00
|0.00
|3.42
|29422335
|2007.03.28 12:23
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3345
|0.0000
|1.3325
|2007.03.28 15:30
|1.3344
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|29424653
|2007.03.28 12:30
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3353
|0.0000
|1.3373
|2007.03.28 15:01
|1.3373
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|29425735
|2007.03.28 12:31
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9666
|0.0000
|1.9686
|2007.03.29 04:00
|1.9642
|0.00
|0.00
|-0.01
|-2.40
|29426968
|2007.03.28 12:34
|sell
|0.10
|gbpjpym
|229.78
|0.00
|229.58
|2007.03.28 13:53
|229.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|29427437
|2007.03.28 12:35
|sell
|0.10
|eurjpym
|156.10
|0.00
|155.90
|2007.03.28 13:48
|156.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|29430167
|2007.03.28 12:51
|sell
|0.20
|gbpjpym
|229.99
|0.00
|229.79
|2007.03.28 13:53
|229.79
|0.00
|0.00
|0.00
|3.42
|29430722
|2007.03.28 12:55
|sell
|0.20
|eurjpym
|156.30
|0.00
|156.10
|2007.03.28 13:48
|156.10
|0.00
|0.00
|0.00
|3.42
|29431635
|2007.03.28 13:00
|buy
|0.10
|gbpjpym
|230.18
|0.00
|230.38
|2007.03.28 15:07
|229.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.23
|29431642
|2007.03.28 13:00
|buy
|0.10
|eurjpym
|156.31
|0.00
|156.51
|2007.03.28 15:08
|155.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.77
|29431698
|2007.03.28 13:00
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9659
|0.0000
|1.9639
|2007.03.28 13:59
|1.9658
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|29433643
|2007.03.28 13:17
|buy
|0.20
|gbpjpym
|229.97
|0.00
|230.17
|2007.03.28 15:07
|229.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.52
|29435076
|2007.03.28 13:30
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9679
|0.0000
|1.9659
|2007.03.28 13:59
|1.9659
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|29437513
|2007.03.28 13:48
|sell
|0.10
|eurjpym
|156.06
|0.00
|155.86
|2007.03.28 14:02
|155.86
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|29437779
|2007.03.28 13:50
|buy
|0.20
|eurjpym
|156.10
|0.00
|156.30
|2007.03.28 15:08
|155.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|29438281
|2007.03.28 13:53
|sell
|0.10
|gbpjpym
|229.71
|0.00
|229.51
|2007.03.28 13:59
|229.51
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|29438345
|2007.03.28 13:54
|buy
|0.40
|gbpjpym
|229.76
|0.00
|229.96
|2007.03.28 15:07
|229.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.20
|29439159
|2007.03.28 13:59
|buy
|0.80
|gbpjpym
|229.55
|0.00
|229.75
|2007.03.28 15:07
|229.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.63
|29439419
|2007.03.28 13:59
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9653
|0.0000
|1.9633
|2007.03.28 14:56
|1.9658
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|29439435
|2007.03.28 13:59
|sell
|0.10
|gbpjpym
|229.45
|0.00
|229.25
|2007.03.28 14:34
|229.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|29439881
|2007.03.28 14:02
|buy
|0.40
|eurjpym
|155.89
|0.00
|156.09
|2007.03.28 15:08
|155.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.35
|29439967
|2007.03.28 14:02
|sell
|0.10
|eurjpym
|155.82
|0.00
|155.62
|2007.03.28 14:34
|155.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.35
|29441613
|2007.03.28 14:13
|sell
|0.20
|gbpjpym
|229.66
|0.00
|229.46
|2007.03.28 14:34
|229.46
|0.00
|0.00
|0.00
|3.43
|29441695
|2007.03.28 14:13
|sell
|0.20
|eurjpym
|156.03
|0.00
|155.83
|2007.03.28 14:34
|155.83
|0.00
|0.00
|0.00
|3.43
|29441781
|2007.03.28 14:13
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3365
|0.0000
|1.3345
|2007.03.28 15:30
|1.3345
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|29446984
|2007.03.28 14:34
|sell
|0.10
|gbpjpym
|229.32
|0.00
|229.12
|2007.03.28 14:41
|229.12
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|29447161
|2007.03.28 14:34
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9678
|0.0000
|1.9658
|2007.03.28 14:55
|1.9658
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|29447188
|2007.03.28 14:34
|sell
|0.10
|eurjpym
|155.82
|0.00
|155.62
|2007.03.28 14:41
|155.62
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|29447487
|2007.03.28 14:35
|buy
|1.60
|gbpjpym
|229.35
|0.00
|229.55
|2007.03.28 15:07
|229.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.08
|29448832
|2007.03.28 14:41
|buy
|0.80
|eurjpym
|155.68
|0.00
|155.88
|2007.03.28 15:08
|155.88
|0.00
|0.00
|0.00
|13.72
|29448922
|2007.03.28 14:41
|sell
|0.10
|eurjpym
|155.58
|0.00
|155.38
|2007.03.28 17:34
|155.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|29448953
|2007.03.28 14:41
|buy
|3.20
|gbpjpym
|229.04
|0.00
|229.24
|2007.03.28 15:07
|229.24
|0.00
|0.00
|0.00
|54.86
|29448996
|2007.03.28 14:41
|sell
|0.10
|gbpjpym
|228.97
|0.00
|228.77
|2007.03.28 15:56
|228.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|29451953
|2007.03.28 14:56
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9652
|0.0000
|1.9632
|2007.03.28 15:30
|1.9632
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|29453348
|2007.03.28 15:01
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3375
|0.0000
|1.3395
|2007.03.29 08:27
|1.3334
|0.00
|0.00
|-0.18
|-4.10
|29454680
|2007.03.28 15:06
|sell
|0.20
|eurjpym
|155.79
|0.00
|155.59
|2007.03.28 17:32
|155.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|29454842
|2007.03.28 15:07
|sell
|0.20
|gbpjpym
|229.18
|0.00
|228.98
|2007.03.28 15:56
|228.98
|0.00
|0.00
|0.00
|3.42
|29455079
|2007.03.28 15:07
|buy
|0.10
|gbpjpym
|229.29
|0.00
|229.49
|2007.03.28 15:31
|229.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|29455326
|2007.03.28 15:08
|buy
|0.10
|eurjpym
|155.92
|0.00
|156.12
|2007.03.28 16:08
|155.92
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|29456361
|2007.03.28 15:13
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3355
|0.0000
|1.3375
|2007.03.29 08:27
|1.3335
|0.00
|0.00
|-0.36
|-4.00
|29456648
|2007.03.28 15:14
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9646
|0.0000
|1.9666
|2007.03.29 04:00
|1.9645
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.20
|29458735
|2007.03.28 15:26
|buy
|0.20
|eurjpym
|155.71
|0.00
|155.91
|2007.03.28 16:08
|155.91
|0.00
|0.00
|0.00
|3.42
|29458877
|2007.03.28 15:26
|buy
|0.20
|gbpjpym
|229.08
|0.00
|229.28
|2007.03.28 15:31
|229.28
|0.00
|0.00
|0.00
|3.43
|29460134
|2007.03.28 15:30
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3342
|0.0000
|1.3322
|2007.03.28 18:33
|1.3322
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|29460507
|2007.03.28 15:30
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9627
|0.0000
|1.9607
|2007.03.29 12:37
|1.9623
|0.00
|0.00
|0.01
|0.40
|29460708
|2007.03.28 15:31
|buy
|0.10
|gbpjpym
|229.37
|0.00
|229.57
|2007.03.28 16:06
|229.38
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|29461715
|2007.03.28 15:36
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3335
|0.0000
|1.3355
|2007.03.29 08:27
|1.3334
|0.00
|0.00
|-0.73
|-0.40
|29464213
|2007.03.28 15:52
|buy
|0.20
|gbpjpym
|229.17
|0.00
|229.37
|2007.03.28 16:06
|229.37
|0.00
|0.00
|0.00
|3.42
|29464411
|2007.03.28 15:54
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9625
|0.0000
|1.9645
|2007.03.29 04:00
|1.9645
|0.00
|0.00
|-0.05
|8.00
|29467202
|2007.03.28 16:07
|buy
|0.10
|gbpjpym
|229.45
|0.00
|229.65
|2007.03.28 19:26
|229.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|29467608
|2007.03.28 16:08
|buy
|0.10
|eurjpym
|155.94
|0.00
|156.14
|2007.03.29 01:46
|155.72
|0.00
|0.00
|0.26
|-1.88
|29473305
|2007.03.28 16:52
|sell
|0.40
|eurjpym
|155.99
|0.00
|155.79
|2007.03.28 17:32
|155.79
|0.00
|0.00
|0.00
|6.85
|29475018
|2007.03.28 17:12
|sell
|0.10
|gbpjpym
|229.40
|0.00
|229.20
|2007.03.28 17:56
|229.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|29476729
|2007.03.28 17:34
|sell
|0.10
|eurjpym
|155.76
|0.00
|155.56
|2007.03.28 19:56
|155.56
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|29478265
|2007.03.28 17:47
|sell
|0.20
|gbpjpym
|229.61
|0.00
|229.41
|2007.03.28 17:56
|229.41
|0.00
|0.00
|0.00
|3.43
|29479678
|2007.03.28 17:56
|sell
|0.10
|gbpjpym
|229.35
|0.00
|229.15
|2007.03.29 00:44
|229.75
|0.00
|0.00
|-0.80
|-3.42
|29482270
|2007.03.28 18:22
|buy
|0.20
|eurjpym
|155.73
|0.00
|155.93
|2007.03.29 01:45
|155.72
|0.00
|0.00
|0.51
|-0.17
|29482481
|2007.03.28 18:25
|buy
|0.20
|gbpjpym
|229.24
|0.00
|229.44
|2007.03.28 19:26
|229.44
|0.00
|0.00
|0.00
|3.42
|29483942
|2007.03.28 18:33
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3321
|0.0000
|1.3301
|2007.03.29 12:37
|1.3318
|0.00
|0.00
|0.16
|0.30
|29488708
|2007.03.28 19:26
|buy
|0.10
|gbpjpym
|229.51
|0.00
|229.71
|2007.03.28 22:21
|229.52
|0.00
|0.00
|0.62
|0.09
|29489415
|2007.03.28 19:29
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3315
|0.0000
|1.3335
|2007.03.29 08:27
|1.3335
|0.00
|0.00
|-1.45
|16.00
|29492442
|2007.03.28 19:54
|buy
|0.20
|gbpjpym
|229.30
|0.00
|229.50
|2007.03.28 22:20
|229.50
|0.00
|0.00
|1.23
|3.42
|29492764
|2007.03.28 19:57
|sell
|0.10
|eurjpym
|155.51
|0.00
|155.31
|2007.03.29 00:53
|155.50
|0.00
|0.00
|-0.34
|0.09
|29500334
|2007.03.28 22:21
|buy
|0.10
|gbpjpym
|229.59
|0.00
|229.79
|2007.03.29 00:01
|229.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|29501376
|2007.03.28 22:42
|buy
|0.20
|gbpjpym
|229.37
|0.00
|229.57
|2007.03.29 00:01
|229.57
|0.00
|0.00
|0.00
|3.42
|29506183
|2007.03.28 23:50
|sell
|0.20
|gbpjpym
|229.55
|0.00
|229.35
|2007.03.29 00:44
|229.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.42
|29507254
|2007.03.29 00:02
|buy
|0.10
|gbpjpym
|229.63
|0.00
|229.83
|2007.03.29 00:09
|229.83
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|29507682
|2007.03.29 00:03
|sell
|0.20
|eurjpym
|155.71
|0.00
|155.51
|2007.03.29 00:53
|155.51
|0.00
|0.00
|0.00
|3.42
|29508292
|2007.03.29 00:07
|sell
|0.40
|gbpjpym
|229.76
|0.00
|229.56
|2007.03.29 00:44
|229.76
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|29508916
|2007.03.29 00:09
|buy
|0.10
|gbpjpym
|229.91
|0.00
|230.11
|2007.03.29 01:16
|229.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.51
|29510091
|2007.03.29 00:17
|sell
|0.80
|gbpjpym
|229.96
|0.00
|229.76
|2007.03.29 00:43
|229.76
|0.00
|0.00
|0.00
|13.67
|29513293
|2007.03.29 00:45
|buy
|0.20
|gbpjpym
|229.69
|0.00
|229.89
|2007.03.29 01:16
|229.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.42
|29514164
|2007.03.29 00:52
|sell
|0.10
|gbpjpym
|229.41
|0.00
|229.21
|2007.03.29 00:55
|229.21
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|29514178
|2007.03.29 00:52
|buy
|0.40
|gbpjpym
|229.47
|0.00
|229.67
|2007.03.29 01:16
|229.48
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|29514237
|2007.03.29 00:52
|buy
|0.40
|eurjpym
|155.52
|0.00
|155.72
|2007.03.29 01:45
|155.72
|0.00
|0.00
|0.00
|6.84
|29514345
|2007.03.29 00:53
|sell
|0.10
|eurjpym
|155.45
|0.00
|155.25
|2007.03.30 02:16
|156.89
|0.00
|0.00
|-0.11
|-12.23
|29514960
|2007.03.29 00:55
|buy
|0.80
|gbpjpym
|229.26
|0.00
|229.46
|2007.03.29 01:16
|229.46
|0.00
|0.00
|0.00
|13.69
|29515064
|2007.03.29 00:55
|sell
|0.10
|gbpjpym
|229.14
|0.00
|228.94
|2007.03.29 01:58
|229.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.85
|29516143
|2007.03.29 01:01
|sell
|0.20
|gbpjpym
|229.34
|0.00
|229.14
|2007.03.29 01:58
|229.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.45
|29517981
|2007.03.29 01:16
|buy
|0.10
|gbpjpym
|229.59
|0.00
|229.79
|2007.03.29 01:46
|229.79
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|29518991
|2007.03.29 01:35
|sell
|0.40
|gbpjpym
|229.55
|0.00
|229.35
|2007.03.29 01:58
|229.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.37
|29519145
|2007.03.29 01:37
|sell
|0.20
|eurjpym
|155.65
|0.00
|155.45
|2007.03.30 02:16
|156.90
|0.00
|0.00
|-0.22
|-21.24
|29519781
|2007.03.29 01:46
|buy
|0.10
|eurjpym
|155.77
|0.00
|155.97
|2007.03.29 03:31
|155.97
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|29519805
|2007.03.29 01:46
|sell
|0.80
|gbpjpym
|229.77
|0.00
|229.57
|2007.03.29 01:58
|229.57
|0.00
|0.00
|0.00
|13.68
|29519831
|2007.03.29 01:46
|buy
|0.10
|gbpjpym
|229.87
|0.00
|230.07
|2007.03.29 03:17
|229.87
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|29520176
|2007.03.29 01:50
|buy
|0.20
|gbpjpym
|229.67
|0.00
|229.87
|2007.03.29 03:17
|229.87
|0.00
|0.00
|0.00
|3.41
|29525816
|2007.03.29 03:07
|sell
|0.40
|eurjpym
|155.86
|0.00
|155.66
|2007.03.30 02:16
|156.91
|0.00
|0.00
|-0.45
|-35.68
|29526854
|2007.03.29 03:17
|buy
|0.10
|gbpjpym
|229.97
|0.00
|230.17
|2007.03.29 03:57
|230.17
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|29528296
|2007.03.29 03:31
|buy
|0.10
|eurjpym
|156.02
|0.00
|156.22
|2007.03.29 06:21
|156.22
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|29529767
|2007.03.29 03:45
|sell
|0.80
|eurjpym
|156.07
|0.00
|155.87
|2007.03.30 02:16
|156.89
|0.00
|0.00
|-0.90
|-55.73
|29530111
|2007.03.29 03:57
|buy
|0.10
|gbpjpym
|230.34
|0.00
|230.54
|2007.03.29 06:04
|230.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.62
|29530763
|2007.03.29 04:00
|sell
|0.10
|gbpjpym
|230.28
|0.00
|230.08
|2007.03.29 04:42
|230.08
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|29531017
|2007.03.29 04:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9648
|0.0000
|1.9668
|2007.03.30 03:29
|1.9644
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|29531184
|2007.03.29 04:01
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9647
|0.0000
|1.9627
|2007.03.29 12:36
|1.9627
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|29535085
|2007.03.29 04:38
|buy
|0.20
|gbpjpym
|230.14
|0.00
|230.34
|2007.03.29 06:04
|230.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|29535451
|2007.03.29 04:42
|sell
|0.10
|gbpjpym
|230.00
|0.00
|229.80
|2007.03.29 07:33
|230.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.87
|29538899
|2007.03.29 05:35
|buy
|0.40
|gbpjpym
|229.93
|0.00
|230.13
|2007.03.29 06:04
|230.13
|0.00
|0.00
|0.00
|6.83
|29541596
|2007.03.29 06:04
|buy
|0.10
|gbpjpym
|230.26
|0.00
|230.46
|2007.03.29 06:37
|230.46
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|29541728
|2007.03.29 06:05
|sell
|0.20
|gbpjpym
|230.21
|0.00
|230.01
|2007.03.29 07:32
|230.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|29543608
|2007.03.29 06:21
|buy
|0.10
|eurjpym
|156.26
|0.00
|156.46
|2007.03.29 07:31
|156.46
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|29545352
|2007.03.29 06:36
|sell
|0.40
|gbpjpym
|230.42
|0.00
|230.22
|2007.03.29 07:32
|230.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.88
|29545510
|2007.03.29 06:37
|buy
|0.10
|gbpjpym
|230.56
|0.00
|230.76
|2007.03.29 06:46
|230.56
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|29545529
|2007.03.29 06:37
|sell
|1.60
|eurjpym
|156.27
|0.00
|156.07
|2007.03.30 02:16
|156.90
|0.00
|0.00
|-1.79
|-85.64
|29545936
|2007.03.29 06:40
|buy
|0.20
|gbpjpym
|230.34
|0.00
|230.54
|2007.03.29 06:46
|230.54
|0.00
|0.00
|0.00
|3.41
|29546854
|2007.03.29 06:46
|buy
|0.10
|gbpjpym
|230.63
|0.00
|230.83
|2007.03.29 07:31
|230.83
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|29548173
|2007.03.29 06:54
|sell
|0.80
|gbpjpym
|230.64
|0.00
|230.44
|2007.03.29 07:32
|230.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.13
|29554008
|2007.03.29 07:31
|sell
|1.60
|gbpjpym
|230.93
|0.00
|230.73
|2007.03.29 07:32
|230.73
|0.00
|0.00
|0.00
|27.25
|29554027
|2007.03.29 07:31
|buy
|0.10
|gbpjpym
|231.01
|0.00
|231.21
|2007.03.29 08:09
|230.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.79
|29554041
|2007.03.29 07:31
|buy
|0.10
|eurjpym
|156.54
|0.00
|156.74
|2007.03.29 08:05
|156.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|29554054
|2007.03.29 07:31
|sell
|3.20
|eurjpym
|156.49
|0.00
|156.29
|2007.03.30 02:16
|156.90
|0.00
|0.00
|-3.58
|-111.48
|29554248
|2007.03.29 07:32
|buy
|0.20
|gbpjpym
|230.79
|0.00
|230.99
|2007.03.29 08:09
|230.79
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|29554422
|2007.03.29 07:33
|sell
|0.10
|gbpjpym
|230.63
|0.00
|230.43
|2007.03.29 08:31
|230.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|29554743
|2007.03.29 07:34
|buy
|0.40
|gbpjpym
|230.58
|0.00
|230.78
|2007.03.29 08:09
|230.78
|0.00
|0.00
|0.00
|6.81
|29556025
|2007.03.29 07:45
|buy
|0.20
|eurjpym
|156.33
|0.00
|156.53
|2007.03.29 08:05
|156.53
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|29558449
|2007.03.29 08:05
|buy
|0.10
|eurjpym
|156.61
|0.00
|156.81
|2007.03.29 12:31
|156.81
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|29559057
|2007.03.29 08:09
|buy
|0.10
|gbpjpym
|230.89
|0.00
|231.09
|2007.03.29 12:15
|230.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|29559091
|2007.03.29 08:09
|sell
|0.20
|gbpjpym
|230.86
|0.00
|230.66
|2007.03.29 08:31
|230.66
|0.00
|0.00
|0.00
|3.41
|29561806
|2007.03.29 08:27
|buy
|0.20
|gbpjpym
|230.68
|0.00
|230.88
|2007.03.29 12:14
|230.68
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|29561866
|2007.03.29 08:27
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3337
|0.0000
|1.3357
|2007.03.30 13:00
|1.3314
|0.00
|0.00
|-0.06
|-2.30
|29562486
|2007.03.29 08:31
|sell
|0.10
|gbpjpym
|230.57
|0.00
|230.37
|2007.03.29 11:33
|230.57
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|29564227
|2007.03.29 08:53
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3341
|0.0000
|1.3321
|2007.03.29 12:36
|1.3321
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|29566033
|2007.03.29 09:23
|sell
|0.20
|gbpjpym
|230.77
|0.00
|230.57
|2007.03.29 11:33
|230.57
|0.00
|0.00
|0.00
|3.41
|29566792
|2007.03.29 09:34
|sell
|6.40
|eurjpym
|156.70
|0.00
|156.50
|2007.03.30 02:15
|156.91
|0.00
|0.00
|-7.17
|-114.19
|29574151
|2007.03.29 11:33
|sell
|0.10
|gbpjpym
|230.46
|0.00
|230.26
|2007.03.29 15:58
|231.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.37
|29574982
|2007.03.29 11:45
|buy
|0.40
|gbpjpym
|230.48
|0.00
|230.68
|2007.03.29 12:14
|230.68
|0.00
|0.00
|0.00
|6.81
|29577209
|2007.03.29 12:12
|sell
|0.20
|gbpjpym
|230.67
|0.00
|230.47
|2007.03.29 15:58
|231.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.85
|29577486
|2007.03.29 12:15
|buy
|0.10
|gbpjpym
|230.78
|0.00
|230.98
|2007.03.29 12:31
|230.98
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|29580902
|2007.03.29 12:31
|sell
|0.40
|gbpjpym
|230.88
|0.00
|230.68
|2007.03.29 15:58
|231.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.90
|29581393
|2007.03.29 12:32
|buy
|0.10
|gbpjpym
|231.09
|0.00
|231.29
|2007.03.29 14:16
|231.29
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|29581424
|2007.03.29 12:32
|buy
|0.10
|eurjpym
|156.88
|0.00
|157.08
|2007.03.29 14:02
|157.08
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|29581662
|2007.03.29 12:32
|sell
|0.80
|gbpjpym
|231.08
|0.00
|230.88
|2007.03.29 15:58
|231.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.22
|29583131
|2007.03.29 12:36
|sell
|12.80
|eurjpym
|156.90
|0.00
|156.70
|2007.03.30 02:15
|156.92
|0.00
|0.00
|-14.34
|-21.75
|29583706
|2007.03.29 12:37
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3318
|0.0000
|1.3298
|2007.03.30 07:56
|1.3318
|0.00
|0.00
|0.05
|0.00
|29584082
|2007.03.29 12:37
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9624
|0.0000
|1.9644
|2007.03.30 03:29
|1.9644
|0.00
|0.00
|-0.01
|4.00
|29584171
|2007.03.29 12:37
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9619
|0.0000
|1.9599
|2007.03.29 18:22
|1.9620
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|29596032
|2007.03.29 13:48
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3338
|0.0000
|1.3318
|2007.03.30 07:56
|1.3318
|0.00
|0.00
|0.11
|4.00
|29598598
|2007.03.29 14:02
|buy
|0.10
|eurjpym
|157.13
|0.00
|157.33
|2007.03.29 17:35
|157.33
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|29600175
|2007.03.29 14:15
|sell
|25.60
|eurjpym
|157.11
|0.00
|156.91
|2007.03.30 02:15
|156.91
|0.00
|0.00
|-28.67
|435.01
|29600408
|2007.03.29 14:16
|buy
|0.10
|gbpjpym
|231.36
|0.00
|231.56
|2007.03.29 16:39
|231.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.44
|29600546
|2007.03.29 14:17
|sell
|1.60
|gbpjpym
|231.29
|0.00
|231.09
|2007.03.29 15:57
|231.27
|0.00
|0.00
|0.00
|2.72
|29604903
|2007.03.29 14:43
|sell
|3.20
|gbpjpym
|231.49
|0.00
|231.29
|2007.03.29 15:57
|231.29
|0.00
|0.00
|0.00
|54.33
|29613110
|2007.03.29 15:58
|sell
|0.10
|gbpjpym
|231.15
|0.00
|230.95
|2007.03.29 16:33
|230.95
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|29613247
|2007.03.29 15:58
|buy
|0.20
|gbpjpym
|231.16
|0.00
|231.36
|2007.03.29 16:39
|231.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|29615492
|2007.03.29 16:12
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9639
|0.0000
|1.9619
|2007.03.29 18:22
|1.9619
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|29618498
|2007.03.29 16:34
|buy
|0.40
|gbpjpym
|230.93
|0.00
|231.13
|2007.03.29 16:39
|231.13
|0.00
|0.00
|0.00
|6.79
|29618526
|2007.03.29 16:34
|sell
|0.10
|gbpjpym
|230.84
|0.00
|230.64
|2007.03.29 18:03
|231.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.85
|29618758
|2007.03.29 16:37
|sell
|0.20
|gbpjpym
|231.06
|0.00
|230.86
|2007.03.29 18:03
|231.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.14
|29618926
|2007.03.29 16:39
|buy
|0.10
|gbpjpym
|231.25
|0.00
|231.45
|2007.03.29 17:35
|231.45
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|29619324
|2007.03.29 16:45
|sell
|0.40
|gbpjpym
|231.27
|0.00
|231.07
|2007.03.29 18:03
|231.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.49
|29623106
|2007.03.29 17:35
|buy
|0.10
|eurjpym
|157.37
|0.00
|157.57
|2007.03.30 03:38
|156.94
|0.00
|0.00
|0.09
|-3.66
|29623165
|2007.03.29 17:35
|buy
|0.10
|gbpjpym
|231.61
|0.00
|231.81
|2007.03.29 23:30
|231.81
|0.00
|0.00
|0.21
|1.69
|29623180
|2007.03.29 17:35
|sell
|0.80
|gbpjpym
|231.52
|0.00
|231.32
|2007.03.29 18:03
|231.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|29624504
|2007.03.29 17:47
|sell
|1.60
|gbpjpym
|231.73
|0.00
|231.53
|2007.03.29 18:03
|231.53
|0.00
|0.00
|0.00
|27.12
|29625716
|2007.03.29 18:03
|sell
|0.10
|gbpjpym
|231.45
|0.00
|231.25
|2007.03.30 00:31
|231.67
|0.00
|0.00
|-0.27
|-1.86
|29626984
|2007.03.29 18:23
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9620
|0.0000
|1.9600
|2007.03.30 07:18
|1.9622
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|29635876
|2007.03.29 20:54
|sell
|0.20
|gbpjpym
|231.65
|0.00
|231.45
|2007.03.30 00:31
|231.66
|0.00
|0.00
|-0.53
|-0.17
|29644214
|2007.03.29 23:30
|buy
|0.10
|gbpjpym
|231.88
|0.00
|232.08
|2007.03.30 00:11
|231.88
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|29646141
|2007.03.29 23:50
|buy
|0.20
|gbpjpym
|231.67
|0.00
|231.87
|2007.03.30 00:11
|231.87
|0.00
|0.00
|0.00
|3.39
|29647985
|2007.03.30 00:05
|sell
|0.40
|gbpjpym
|231.86
|0.00
|231.66
|2007.03.30 00:31
|231.66
|0.00
|0.00
|0.00
|6.77
|29648985
|2007.03.30 00:11
|buy
|0.10
|gbpjpym
|231.97
|0.00
|232.17
|2007.03.30 00:56
|231.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.69
|29650086
|2007.03.30 00:29
|buy
|0.20
|gbpjpym
|231.76
|0.00
|231.96
|2007.03.30 00:56
|231.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|29650387
|2007.03.30 00:32
|sell
|0.10
|gbpjpym
|231.60
|0.00
|231.40
|2007.03.30 00:53
|231.40
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|29652545
|2007.03.30 00:49
|buy
|0.40
|gbpjpym
|231.55
|0.00
|231.75
|2007.03.30 00:56
|231.75
|0.00
|0.00
|0.00
|6.78
|29653038
|2007.03.30 00:53
|buy
|0.20
|eurjpym
|157.17
|0.00
|157.37
|2007.03.30 03:38
|156.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.74
|29653243
|2007.03.30 00:53
|sell
|0.10
|gbpjpym
|231.31
|0.00
|231.11
|2007.03.30 01:03
|231.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.04
|29653804
|2007.03.30 00:54
|sell
|0.20
|gbpjpym
|231.53
|0.00
|231.33
|2007.03.30 01:02
|231.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|29654261
|2007.03.30 00:56
|sell
|0.40
|gbpjpym
|231.76
|0.00
|231.56
|2007.03.30 01:02
|231.56
|0.00
|0.00
|0.00
|6.78
|29655321
|2007.03.30 01:03
|sell
|0.10
|gbpjpym
|231.47
|0.00
|231.27
|2007.03.30 01:24
|231.27
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|29657407
|2007.03.30 01:24
|sell
|0.10
|gbpjpym
|231.19
|0.00
|230.99
|2007.03.30 02:15
|230.99
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|29658854
|2007.03.30 01:35
|buy
|0.40
|eurjpym
|156.96
|0.00
|157.16
|2007.03.30 03:38
|156.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|29662475
|2007.03.30 02:15
|sell
|0.10
|gbpjpym
|230.90
|0.00
|230.70
|2007.03.30 02:26
|230.70
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|29662641
|2007.03.30 02:17
|sell
|0.10
|eurjpym
|156.84
|0.00
|156.64
|2007.03.30 05:41
|157.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.12
|29664040
|2007.03.30 02:25
|buy
|0.80
|eurjpym
|156.76
|0.00
|156.96
|2007.03.30 03:37
|156.96
|0.00
|0.00
|0.00
|13.61
|29664344
|2007.03.30 02:26
|sell
|0.10
|gbpjpym
|230.62
|0.00
|230.42
|2007.03.30 05:34
|231.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.69
|29665365
|2007.03.30 02:32
|sell
|0.20
|gbpjpym
|230.83
|0.00
|230.63
|2007.03.30 05:34
|231.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.48
|29666601
|2007.03.30 02:45
|sell
|0.40
|gbpjpym
|231.04
|0.00
|230.84
|2007.03.30 05:34
|231.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.47
|29667719
|2007.03.30 03:02
|buy
|0.10
|gbpjpym
|231.11
|0.00
|231.31
|2007.03.30 03:51
|231.31
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|29669495
|2007.03.30 03:28
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9642
|0.0000
|1.9622
|2007.03.30 07:18
|1.9622
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|29669704
|2007.03.30 03:29
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9649
|0.0000
|1.9669
|2007.03.30 08:20
|1.9581
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.80
|29671013
|2007.03.30 03:38
|buy
|0.10
|eurjpym
|156.97
|0.00
|157.17
|2007.03.30 04:01
|157.17
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|29671499
|2007.03.30 03:45
|sell
|0.20
|eurjpym
|157.05
|0.00
|156.85
|2007.03.30 05:41
|157.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|29671523
|2007.03.30 03:45
|sell
|0.80
|gbpjpym
|231.24
|0.00
|231.04
|2007.03.30 05:34
|231.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|29672001
|2007.03.30 03:51
|buy
|0.10
|gbpjpym
|231.39
|0.00
|231.59
|2007.03.30 04:29
|231.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|29672809
|2007.03.30 04:01
|buy
|0.10
|eurjpym
|157.20
|0.00
|157.40
|2007.03.30 06:57
|157.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|29673086
|2007.03.30 04:03
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9629
|0.0000
|1.9649
|2007.03.30 08:20
|1.9580
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.80
|29673121
|2007.03.30 04:03
|buy
|0.20
|gbpjpym
|231.17
|0.00
|231.37
|2007.03.30 04:29
|231.37
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|29675461
|2007.03.30 04:29
|sell
|0.40
|eurjpym
|157.28
|0.00
|157.08
|2007.03.30 05:41
|157.08
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|29675473
|2007.03.30 04:29
|buy
|0.10
|gbpjpym
|231.46
|0.00
|231.66
|2007.03.30 06:34
|231.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.37
|29675732
|2007.03.30 04:30
|sell
|1.60
|gbpjpym
|231.45
|0.00
|231.25
|2007.03.30 05:34
|231.25
|0.00
|0.00
|0.00
|27.19
|29680220
|2007.03.30 05:34
|buy
|0.20
|gbpjpym
|231.23
|0.00
|231.43
|2007.03.30 06:34
|231.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|29680252
|2007.03.30 05:34
|sell
|0.10
|gbpjpym
|231.19
|0.00
|230.99
|2007.03.30 05:59
|230.99
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|29680858
|2007.03.30 05:41
|sell
|0.10
|eurjpym
|157.03
|0.00
|156.83
|2007.03.30 15:00
|157.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.27
|29681169
|2007.03.30 05:42
|buy
|0.40
|gbpjpym
|231.02
|0.00
|231.22
|2007.03.30 06:33
|231.22
|0.00
|0.00
|0.00
|6.79
|29682257
|2007.03.30 05:58
|buy
|0.20
|eurjpym
|156.99
|0.00
|157.19
|2007.03.30 06:57
|157.19
|0.00
|0.00
|0.00
|3.39
|29682488
|2007.03.30 05:59
|sell
|0.10
|gbpjpym
|230.91
|0.00
|230.71
|2007.03.30 07:19
|231.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.44
|29683641
|2007.03.30 06:11
|sell
|0.20
|gbpjpym
|231.11
|0.00
|230.86
|2007.03.30 07:18
|231.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|29685768
|2007.03.30 06:34
|buy
|0.10
|gbpjpym
|231.27
|0.00
|231.52
|2007.03.30 07:26
|231.31
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|29688055
|2007.03.30 06:57
|buy
|0.10
|eurjpym
|157.26
|0.00
|157.51
|2007.03.30 12:11
|157.31
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|29688443
|2007.03.30 07:01
|sell
|0.40
|gbpjpym
|231.32
|0.00
|231.07
|2007.03.30 07:18
|231.07
|0.00
|0.00
|0.00
|8.48
|29688644
|2007.03.30 07:02
|sell
|0.20
|eurjpym
|157.24
|0.00
|156.99
|2007.03.30 15:00
|157.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|29690589
|2007.03.30 07:18
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9614
|0.0000
|1.9594
|2007.03.30 07:33
|1.9594
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|29690893
|2007.03.30 07:18
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9604
|0.0000
|1.9624
|2007.03.30 08:20
|1.9579
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|29691013
|2007.03.30 07:18
|buy
|0.20
|gbpjpym
|231.06
|0.00
|231.31
|2007.03.30 07:26
|231.31
|0.00
|0.00
|0.00
|4.24
|29691290
|2007.03.30 07:19
|sell
|0.10
|gbpjpym
|231.00
|0.00
|230.75
|2007.03.30 07:48
|230.96
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|29692246
|2007.03.30 07:25
|sell
|0.20
|gbpjpym
|231.21
|0.00
|230.96
|2007.03.30 07:48
|230.96
|0.00
|0.00
|0.00
|4.24
|29692615
|2007.03.30 07:26
|buy
|0.10
|gbpjpym
|231.37
|0.00
|231.62
|2007.03.30 08:20
|231.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.37
|29693948
|2007.03.30 07:33
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9590
|0.0000
|1.9570
|2007.03.30 07:53
|1.9570
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|29694333
|2007.03.30 07:34
|buy
|0.20
|gbpjpym
|231.14
|0.00
|231.39
|2007.03.30 08:20
|231.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|29695379
|2007.03.30 07:37
|buy
|0.80
|gbpusdm
|1.9584
|0.0000
|1.9604
|2007.03.30 08:20
|1.9580
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|29697498
|2007.03.30 07:48
|sell
|0.10
|gbpjpym
|230.89
|0.00
|230.64
|2007.03.30 08:43
|231.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.61
|29698241
|2007.03.30 07:53
|buy
|0.40
|gbpjpym
|230.86
|0.00
|231.11
|2007.03.30 08:20
|231.11
|0.00
|0.00
|0.00
|8.47
|29698389
|2007.03.30 07:53
|buy
|1.60
|gbpusdm
|1.9558
|0.0000
|1.9578
|2007.03.30 08:20
|1.9578
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|29698492
|2007.03.30 07:54
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9559
|0.0000
|1.9539
|2007.03.30 12:30
|1.9580
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|29699786
|2007.03.30 07:56
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3317
|0.0000
|1.3337
|2007.03.30 13:00
|1.3315
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|29699968
|2007.03.30 07:56
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3313
|0.0000
|1.3293
|2007.03.30 12:39
|1.3293
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|29705611
|2007.03.30 08:19
|sell
|0.20
|gbpjpym
|231.09
|0.00
|230.84
|2007.03.30 08:43
|231.06
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|29705815
|2007.03.30 08:20
|buy
|0.10
|gbpjpym
|231.17
|0.00
|231.42
|2007.03.30 11:14
|231.21
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|29705878
|2007.03.30 08:20
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9579
|0.0000
|1.9559
|2007.03.30 12:30
|1.9579
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|29705958
|2007.03.30 08:20
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9584
|0.0000
|1.9604
|2007.03.30 13:34
|1.9584
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|29706371
|2007.03.30 08:22
|sell
|0.40
|gbpjpym
|231.31
|0.00
|231.06
|2007.03.30 08:43
|231.06
|0.00
|0.00
|0.00
|8.47
|29710935
|2007.03.30 09:05
|sell
|0.10
|gbpjpym
|230.99
|0.00
|230.74
|2007.03.30 10:31
|230.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|29714613
|2007.03.30 09:53
|sell
|0.20
|gbpjpym
|231.20
|0.00
|230.95
|2007.03.30 10:31
|230.95
|0.00
|0.00
|0.00
|4.24
|29718020
|2007.03.30 10:29
|buy
|0.20
|gbpjpym
|230.96
|0.00
|231.21
|2007.03.30 11:14
|231.21
|0.00
|0.00
|0.00
|4.24
|29718196
|2007.03.30 10:31
|sell
|0.10
|gbpjpym
|230.88
|0.00
|230.63
|2007.03.30 15:09
|231.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.17
|29718741
|2007.03.30 10:39
|buy
|0.20
|eurjpym
|157.05
|0.00
|157.30
|2007.03.30 12:11
|157.30
|0.00
|0.00
|0.00
|4.24
|29720061
|2007.03.30 10:49
|sell
|0.20
|gbpjpym
|231.08
|0.00
|230.83
|2007.03.30 15:09
|231.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.95
|29723256
|2007.03.30 11:14
|buy
|0.10
|gbpjpym
|231.28
|0.00
|231.53
|2007.03.30 12:54
|231.53
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|29723633
|2007.03.30 11:20
|sell
|0.40
|gbpjpym
|231.30
|0.00
|231.05
|2007.03.30 15:09
|231.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.76
|29725859
|2007.03.30 11:48
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9599
|0.0000
|1.9579
|2007.03.30 12:30
|1.9579
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|29728434
|2007.03.30 12:11
|buy
|0.10
|eurjpym
|157.36
|0.00
|157.61
|2007.03.30 15:41
|157.41
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|29733455
|2007.03.30 12:30
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9573
|0.0000
|1.9553
|2007.03.30 15:56
|1.9686
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.30
|29734989
|2007.03.30 12:39
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9564
|0.0000
|1.9584
|2007.03.30 13:34
|1.9584
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|29735338
|2007.03.30 12:40
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3295
|0.0000
|1.3315
|2007.03.30 13:00
|1.3315
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|29735635
|2007.03.30 12:40
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3291
|0.0000
|1.3271
|2007.03.30 14:08
|1.3289
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|29743086
|2007.03.30 12:52
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3311
|0.0000
|1.3291
|2007.03.30 14:07
|1.3291
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|29743508
|2007.03.30 12:53
|sell
|0.40
|eurjpym
|157.45
|0.00
|157.20
|2007.03.30 14:59
|157.20
|0.00
|0.00
|0.00
|8.47
|29743741
|2007.03.30 12:54
|sell
|0.80
|gbpjpym
|231.52
|0.00
|231.27
|2007.03.30 15:09
|231.49
|0.00
|0.00
|0.00
|2.04
|29743809
|2007.03.30 12:54
|buy
|0.10
|gbpjpym
|231.61
|0.00
|231.86
|2007.03.30 13:12
|231.65
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|29744151
|2007.03.30 12:56
|buy
|0.20
|gbpjpym
|231.41
|0.00
|231.66
|2007.03.30 13:12
|231.66
|0.00
|0.00
|0.00
|4.23
|29745157
|2007.03.30 13:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3317
|0.0000
|1.3337
|2007.03.30 15:13
|1.3317
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|29747309
|2007.03.30 13:12
|buy
|0.10
|gbpjpym
|231.69
|0.00
|231.94
|2007.03.30 14:37
|231.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|29749343
|2007.03.30 13:28
|buy
|0.20
|gbpjpym
|231.48
|0.00
|231.73
|2007.03.30 14:37
|231.73
|0.00
|0.00
|0.00
|4.22
|29749975
|2007.03.30 13:34
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9588
|0.0000
|1.9608
|2007.03.30 14:38
|1.9589
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|29757661
|2007.03.30 14:03
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9568
|0.0000
|1.9588
|2007.03.30 14:38
|1.9588
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|29758252
|2007.03.30 14:04
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3297
|0.0000
|1.3317
|2007.03.30 15:13
|1.3317
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|29759251
|2007.03.30 14:08
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3288
|0.0000
|1.3268
|2007.03.30 15:57
|1.3377
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.90
|29765025
|2007.03.30 14:37
|buy
|0.10
|gbpjpym
|231.82
|0.00
|232.07
|2007.03.30 15:20
|231.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.53
|29765069
|2007.03.30 14:37
|sell
|1.60
|gbpjpym
|231.75
|0.00
|231.50
|2007.03.30 15:09
|231.50
|0.00
|0.00
|0.00
|33.92
|29765440
|2007.03.30 14:39
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9596
|0.0000
|1.9616
|2007.03.30 15:07
|1.9616
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|29765479
|2007.03.30 14:39
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9593
|0.0000
|1.9573
|2007.03.30 15:56
|1.9685
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.40
|29769948
|2007.03.30 14:59
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3308
|0.0000
|1.3288
|2007.03.30 15:57
|1.3376
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.60
|29770431
|2007.03.30 14:59
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9613
|0.0000
|1.9593
|2007.03.30 15:56
|1.9685
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.80
|29770850
|2007.03.30 15:00
|buy
|0.20
|gbpjpym
|231.58
|0.00
|231.83
|2007.03.30 15:20
|231.67
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|29770888
|2007.03.30 15:00
|sell
|0.10
|eurjpym
|157.13
|0.00
|156.88
|2007.03.30 15:09
|157.08
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|29772268
|2007.03.30 15:06
|sell
|0.20
|eurjpym
|157.33
|0.00
|157.08
|2007.03.30 15:09
|157.08
|0.00
|0.00
|0.00
|4.24
|29772980
|2007.03.30 15:08
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9631
|0.0000
|1.9651
|2007.03.30 15:15
|1.9651
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|29773218
|2007.03.30 15:08
|buy
|0.20
|eurjpym
|157.16
|0.00
|157.41
|2007.03.30 15:41
|157.41
|0.00
|0.00
|0.00
|4.25
|29773516
|2007.03.30 15:09
|sell
|0.10
|eurjpym
|157.01
|0.00
|156.76
|2007.03.30 16:15
|156.96
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|29773723
|2007.03.30 15:09
|sell
|0.10
|gbpjpym
|231.42
|0.00
|231.17
|2007.03.30 15:15
|231.30
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|29774009
|2007.03.30 15:10
|sell
|0.20
|gbpjpym
|231.64
|0.00
|231.39
|2007.03.30 15:14
|231.39
|0.00
|0.00
|0.00
|4.24
|29774698
|2007.03.30 15:13
|sell
|0.80
|gbpusdm
|1.9633
|0.0000
|1.9613
|2007.03.30 15:56
|1.9683
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|29774971
|2007.03.30 15:13
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3318
|0.0000
|1.3338
|2007.03.30 15:17
|1.3338
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|29776196
|2007.03.30 15:15
|sell
|0.10
|gbpjpym
|231.27
|0.00
|231.02
|2007.03.30 15:29
|231.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.37
|29776309
|2007.03.30 15:15
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9655
|0.0000
|1.9675
|2007.03.30 15:20
|1.9675
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|29776594
|2007.03.30 15:16
|buy
|0.40
|gbpjpym
|231.38
|0.00
|231.63
|2007.03.30 15:20
|231.63
|0.00
|0.00
|0.00
|8.49
|29776695
|2007.03.30 15:16
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3332
|0.0000
|1.3312
|2007.03.30 15:56
|1.3373
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.40
|29778079
|2007.03.30 15:18
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3347
|0.0000
|1.3367
|2007.03.30 15:27
|1.3367
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|29778171
|2007.03.30 15:18
|sell
|1.60
|gbpusdm
|1.9658
|0.0000
|1.9638
|2007.03.30 15:55
|1.9685
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.20
|29779474
|2007.03.30 15:19
|sell
|0.20
|gbpjpym
|231.48
|0.00
|231.23
|2007.03.30 15:29
|231.44
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|29780022
|2007.03.30 15:20
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9681
|0.0000
|1.9701
|2007.03.30 15:29
|1.9701
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|29780428
|2007.03.30 15:20
|buy
|0.10
|gbpjpym
|231.71
|0.00
|231.96
|2007.03.30 15:57
|231.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.54
|29780842
|2007.03.30 15:21
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3355
|0.0000
|1.3335
|2007.03.30 15:56
|1.3370
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|29781030
|2007.03.30 15:21
|sell
|3.20
|gbpusdm
|1.9680
|0.0000
|1.9660
|2007.03.30 15:55
|1.9686
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.20
|29783319
|2007.03.30 15:24
|sell
|0.20
|eurjpym
|157.22
|0.00
|156.97
|2007.03.30 16:15
|156.97
|0.00
|0.00
|0.00
|4.26
|29783356
|2007.03.30 15:24
|sell
|0.40
|gbpjpym
|231.70
|0.00
|231.45
|2007.03.30 15:29
|231.45
|0.00
|0.00
|0.00
|8.52
|29785158
|2007.03.30 15:27
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3369
|0.0000
|1.3389
|2007.03.30 15:29
|1.3389
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|29786032
|2007.03.30 15:27
|sell
|1.60
|eurusdm
|1.3375
|0.0000
|1.3355
|2007.03.30 15:56
|1.3369
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|29787381
|2007.03.30 15:28
|buy
|0.20
|gbpjpym
|231.51
|0.00
|231.76
|2007.03.30 15:57
|231.55
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|29788302
|2007.03.30 15:28
|sell
|6.40
|gbpusdm
|1.9700
|0.0000
|1.9680
|2007.03.30 15:55
|1.9680
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|29788489
|2007.03.30 15:29
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9707
|0.0000
|1.9727
|2007.03.30 15:44
|1.9706
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|29789355
|2007.03.30 15:29
|sell
|0.10
|gbpjpym
|231.32
|0.00
|231.07
|2007.03.30 15:47
|231.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|29789774
|2007.03.30 15:29
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3393
|0.0000
|1.3413
|2007.04.02 12:52
|1.3371
|0.00
|0.00
|-0.06
|-2.20
|29790696
|2007.03.30 15:30
|sell
|0.20
|gbpjpym
|231.52
|0.00
|231.27
|2007.03.30 15:47
|231.27
|0.00
|0.00
|0.00
|4.26
|29794518
|2007.03.30 15:35
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9687
|0.0000
|1.9707
|2007.03.30 15:44
|1.9707
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|29795709
|2007.03.30 15:41
|buy
|0.10
|eurjpym
|157.41
|0.00
|157.66
|2007.03.30 16:53
|157.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.44
|29796933
|2007.03.30 15:44
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9709
|0.0000
|1.9729
|2007.04.02 05:02
|1.9686
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|29797114
|2007.03.30 15:44
|sell
|3.20
|eurusdm
|1.3395
|0.0000
|1.3375
|2007.03.30 15:55
|1.3375
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|29798028
|2007.03.30 15:46
|buy
|0.20
|eurjpym
|157.20
|0.00
|157.45
|2007.03.30 16:53
|157.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|29798077
|2007.03.30 15:46
|buy
|0.40
|gbpjpym
|231.30
|0.00
|231.55
|2007.03.30 15:57
|231.55
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|29798171
|2007.03.30 15:47
|sell
|0.10
|gbpjpym
|231.20
|0.00
|230.95
|2007.03.30 16:15
|231.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|29800550
|2007.03.30 15:50
|sell
|0.20
|gbpjpym
|231.41
|0.00
|231.16
|2007.03.30 16:14
|231.16
|0.00
|0.00
|0.00
|4.26
|29803621
|2007.03.30 15:56
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9686
|0.0000
|1.9706
|2007.04.02 05:01
|1.9685
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.20
|29804162
|2007.03.30 15:56
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3372
|0.0000
|1.3392
|2007.04.02 12:51
|1.3370
|0.00
|0.00
|-0.12
|-0.40
|29806110
|2007.03.30 16:00
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9685
|0.0000
|1.9665
|2007.04.02 14:34
|1.9775
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|29806225
|2007.03.30 16:00
|buy
|0.10
|gbpjpym
|231.50
|0.00
|231.75
|2007.03.30 16:23
|231.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.61
|29806320
|2007.03.30 16:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3375
|0.0000
|1.3355
|2007.03.30 18:57
|1.3355
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|29807794
|2007.03.30 16:03
|buy
|0.20
|gbpjpym
|231.29
|0.00
|231.54
|2007.03.30 16:23
|231.32
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|29811112
|2007.03.30 16:14
|buy
|0.40
|eurjpym
|156.99
|0.00
|157.24
|2007.03.30 16:53
|157.24
|0.00
|0.00
|0.00
|8.51
|29811215
|2007.03.30 16:15
|sell
|0.10
|gbpjpym
|231.07
|0.00
|230.82
|2007.04.01 23:52
|231.45
|0.00
|0.00
|-0.27
|-3.23
|29811247
|2007.03.30 16:15
|sell
|0.10
|eurjpym
|156.91
|0.00
|156.66
|2007.04.02 00:43
|157.25
|0.00
|0.00
|-0.11
|-2.89
|29811428
|2007.03.30 16:15
|buy
|0.40
|gbpjpym
|231.08
|0.00
|231.33
|2007.03.30 16:23
|231.33
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|29812986
|2007.03.30 16:20
|sell
|0.20
|gbpjpym
|231.28
|0.00
|231.03
|2007.04.01 23:52
|231.45
|0.00
|0.00
|-0.53
|-2.89
|29813652
|2007.03.30 16:23
|sell
|0.20
|eurjpym
|157.11
|0.00
|156.86
|2007.04.02 00:43
|157.26
|0.00
|0.00
|-0.22
|-2.55
|29816517
|2007.03.30 16:33
|buy
|0.10
|gbpjpym
|231.47
|0.00
|231.72
|2007.03.30 18:11
|231.72
|0.00
|0.00
|0.00
|2.12
|29821933
|2007.03.30 17:00
|buy
|0.10
|eurjpym
|157.25
|0.00
|157.50
|2007.04.02 00:10
|157.50
|0.00
|0.00
|0.09
|2.12
|29822558
|2007.03.30 17:02
|sell
|0.40
|gbpjpym
|231.49
|0.00
|231.24
|2007.04.01 23:52
|231.45
|0.00
|0.00
|-1.06
|1.36
|29829456
|2007.03.30 17:41
|sell
|0.40
|eurjpym
|157.32
|0.00
|157.07
|2007.04.02 00:43
|157.27
|0.00
|0.00
|-0.45
|1.69
|29833244
|2007.03.30 18:11
|sell
|0.80
|gbpjpym
|231.72
|0.00
|231.47
|2007.04.01 22:00
|231.47
|0.00
|0.00
|-2.12
|16.97
|29833276
|2007.03.30 18:12
|buy
|0.10
|gbpjpym
|231.81
|0.00
|232.06
|2007.04.01 22:45
|231.69
|0.00
|0.00
|0.21
|-1.02
|29841575
|2007.03.30 18:57
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3354
|0.0000
|1.3334
|2007.04.02 00:33
|1.3334
|0.00
|0.00
|0.05
|2.00
|29845218
|2007.03.30 19:20
|sell
|1.60
|gbpjpym
|231.93
|0.00
|231.68
|2007.04.01 22:00
|231.68
|0.00
|0.00
|-4.24
|33.94
|29850475
|2007.04.01 22:00
|buy
|0.20
|gbpjpym
|231.45
|0.00
|231.70
|2007.04.01 22:45
|231.70
|0.00
|0.00
|0.00
|4.25
|29859860
|2007.04.01 22:45
|sell
|0.80
|gbpjpym
|231.70
|0.00
|231.45
|2007.04.01 23:52
|231.45
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|29862074
|2007.04.01 23:01
|buy
|0.10
|gbpjpym
|231.77
|0.00
|232.02
|2007.04.02 00:04
|231.82
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|29869178
|2007.04.01 23:52
|buy
|0.20
|gbpjpym
|231.57
|0.00
|231.82
|2007.04.02 00:04
|231.82
|0.00
|0.00
|0.00
|4.24
|29869415
|2007.04.01 23:52
|sell
|0.10
|gbpjpym
|231.38
|0.00
|231.13
|2007.04.02 01:20
|231.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|29870699
|2007.04.01 23:58
|sell
|0.20
|gbpjpym
|231.58
|0.00
|231.33
|2007.04.02 01:20
|231.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.38
|29871620
|2007.04.02 00:02
|sell
|0.40
|gbpjpym
|231.79
|0.00
|231.54
|2007.04.02 01:20
|231.74
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|29872143
|2007.04.02 00:04
|buy
|0.10
|gbpjpym
|231.92
|0.00
|232.17
|2007.04.02 00:16
|232.17
|0.00
|0.00
|0.00
|2.12
|29873222
|2007.04.02 00:10
|sell
|0.80
|gbpjpym
|231.99
|0.00
|231.74
|2007.04.02 01:20
|231.74
|0.00
|0.00
|0.00
|16.98
|29873384
|2007.04.02 00:10
|buy
|0.10
|eurjpym
|157.54
|0.00
|157.79
|2007.04.02 03:10
|157.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.35
|29874416
|2007.04.02 00:15
|sell
|0.80
|eurjpym
|157.52
|0.00
|157.27
|2007.04.02 00:43
|157.27
|0.00
|0.00
|0.00
|16.96
|29874594
|2007.04.02 00:16
|buy
|0.10
|gbpjpym
|232.27
|0.00
|232.52
|2007.04.02 02:32
|231.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.06
|29875154
|2007.04.02 00:18
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3350
|0.0000
|1.3370
|2007.04.02 12:51
|1.3370
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|29878119
|2007.04.02 00:26
|buy
|0.20
|gbpjpym
|232.07
|0.00
|232.32
|2007.04.02 02:32
|231.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.54
|29878414
|2007.04.02 00:28
|buy
|0.20
|eurjpym
|157.33
|0.00
|157.58
|2007.04.02 03:10
|157.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|29880086
|2007.04.02 00:33
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3332
|0.0000
|1.3312
|2007.04.03 17:35
|1.3352
|0.00
|0.00
|0.05
|-2.00
|29881763
|2007.04.02 00:43
|sell
|0.10
|eurjpym
|157.23
|0.00
|156.98
|2007.04.02 06:45
|156.98
|0.00
|0.00
|0.00
|2.13
|29884715
|2007.04.02 01:06
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9666
|0.0000
|1.9686
|2007.04.02 05:01
|1.9686
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|29885755
|2007.04.02 01:15
|buy
|0.40
|gbpjpym
|231.86
|0.00
|232.11
|2007.04.02 02:32
|231.91
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|29886736
|2007.04.02 01:20
|sell
|0.10
|gbpjpym
|231.64
|0.00
|231.39
|2007.04.02 10:41
|232.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.26
|29886887
|2007.04.02 01:21
|buy
|0.80
|gbpjpym
|231.66
|0.00
|231.91
|2007.04.02 02:31
|231.91
|0.00
|0.00
|0.00
|16.97
|29888945
|2007.04.02 01:31
|sell
|0.20
|gbpjpym
|231.84
|0.00
|231.59
|2007.04.02 10:41
|232.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.96
|29890864
|2007.04.02 01:48
|buy
|0.40
|eurjpym
|157.13
|0.00
|157.38
|2007.04.02 03:09
|157.38
|0.00
|0.00
|0.00
|8.48
|29896145
|2007.04.02 02:32
|buy
|0.10
|gbpjpym
|232.00
|0.00
|232.25
|2007.04.02 07:18
|232.04
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|29898836
|2007.04.02 03:10
|buy
|0.10
|eurjpym
|157.41
|0.00
|157.66
|2007.04.02 08:03
|157.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.36
|29902423
|2007.04.02 03:50
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3352
|0.0000
|1.3332
|2007.04.03 17:35
|1.3352
|0.00
|0.00
|0.11
|0.00
|29907878
|2007.04.02 04:34
|buy
|0.20
|gbpjpym
|231.79
|0.00
|232.04
|2007.04.02 07:18
|232.04
|0.00
|0.00
|0.00
|4.25
|29914773
|2007.04.02 05:28
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9692
|0.0000
|1.9712
|2007.04.02 06:34
|1.9712
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|29916703
|2007.04.02 05:41
|buy
|0.20
|eurjpym
|157.20
|0.00
|157.45
|2007.04.02 08:03
|157.24
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|29923707
|2007.04.02 06:32
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9705
|0.0000
|1.9685
|2007.04.02 14:34
|1.9774
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.80
|29924321
|2007.04.02 06:34
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9717
|0.0000
|1.9737
|2007.04.02 07:38
|1.9737
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|29926674
|2007.04.02 06:44
|buy
|0.40
|eurjpym
|156.99
|0.00
|157.24
|2007.04.02 08:03
|157.24
|0.00
|0.00
|0.00
|8.49
|29927070
|2007.04.02 06:45
|sell
|0.10
|eurjpym
|156.94
|0.00
|156.69
|2007.04.03 18:06
|158.44
|0.00
|0.00
|-0.11
|-12.62
|29933222
|2007.04.02 07:18
|sell
|0.40
|gbpjpym
|232.05
|0.00
|231.80
|2007.04.02 10:40
|232.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.48
|29933269
|2007.04.02 07:18
|buy
|0.10
|gbpjpym
|232.11
|0.00
|232.36
|2007.04.02 08:41
|232.36
|0.00
|0.00
|0.00
|2.12
|29933472
|2007.04.02 07:19
|sell
|0.20
|eurjpym
|157.15
|0.00
|156.90
|2007.04.03 18:06
|158.44
|0.00
|0.00
|-0.22
|-21.69
|29934960
|2007.04.02 07:25
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9729
|0.0000
|1.9709
|2007.04.02 14:34
|1.9773
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.60
|29938253
|2007.04.02 07:36
|sell
|0.80
|gbpjpym
|232.26
|0.00
|232.01
|2007.04.02 10:40
|232.26
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|29938575
|2007.04.02 07:38
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9741
|0.0000
|1.9761
|2007.04.02 11:19
|1.9739
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|29941661
|2007.04.02 07:55
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9721
|0.0000
|1.9741
|2007.04.02 11:18
|1.9741
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|29943957
|2007.04.02 08:03
|buy
|0.10
|eurjpym
|157.30
|0.00
|157.55
|2007.04.02 14:59
|157.55
|0.00
|0.00
|0.00
|2.12
|29948921
|2007.04.02 08:41
|buy
|0.10
|gbpjpym
|232.44
|0.00
|232.69
|2007.04.02 11:39
|232.48
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|29950579
|2007.04.02 09:00
|sell
|1.60
|gbpjpym
|232.46
|0.00
|232.21
|2007.04.02 10:40
|232.21
|0.00
|0.00
|0.00
|33.98
|29952141
|2007.04.02 09:13
|sell
|0.40
|eurjpym
|157.36
|0.00
|157.11
|2007.04.03 18:06
|158.43
|0.00
|0.00
|-0.45
|-35.99
|29962118
|2007.04.02 10:38
|buy
|0.20
|gbpjpym
|232.23
|0.00
|232.48
|2007.04.02 11:39
|232.48
|0.00
|0.00
|0.00
|4.25
|29962534
|2007.04.02 10:41
|sell
|0.10
|gbpjpym
|232.17
|0.00
|231.92
|2007.04.02 14:13
|232.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.19
|29965637
|2007.04.02 11:19
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9745
|0.0000
|1.9765
|2007.04.02 11:49
|1.9765
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|29966880
|2007.04.02 11:30
|sell
|0.20
|gbpjpym
|232.37
|0.00
|232.12
|2007.04.02 14:13
|232.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.81
|29967121
|2007.04.02 11:30
|sell
|0.80
|gbpusdm
|1.9750
|0.0000
|1.9730
|2007.04.02 14:34
|1.9772
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.60
|29968568
|2007.04.02 11:39
|buy
|0.10
|gbpjpym
|232.56
|0.00
|232.81
|2007.04.02 12:01
|232.81
|0.00
|0.00
|0.00
|2.13
|29970081
|2007.04.02 11:47
|sell
|0.40
|gbpjpym
|232.58
|0.00
|232.33
|2007.04.02 14:13
|232.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.12
|29971023
|2007.04.02 11:49
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9768
|0.0000
|1.9788
|2007.04.02 13:07
|1.9788
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|29972356
|2007.04.02 11:54
|sell
|1.60
|gbpusdm
|1.9771
|0.0000
|1.9751
|2007.04.02 14:34
|1.9771
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|29973948
|2007.04.02 12:01
|buy
|0.10
|gbpjpym
|232.89
|0.00
|233.14
|2007.04.02 14:59
|232.97
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|29974012
|2007.04.02 12:01
|sell
|0.80
|gbpjpym
|232.80
|0.00
|232.55
|2007.04.02 14:13
|232.77
|0.00
|0.00
|0.00
|2.04
|29984020
|2007.04.02 12:52
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3373
|0.0000
|1.3393
|2007.04.03 13:27
|1.3372
|0.00
|0.00
|-0.06
|-0.10
|29984054
|2007.04.02 12:52
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3372
|0.0000
|1.3352
|2007.04.03 17:35
|1.3352
|0.00
|0.00
|0.22
|8.00
|29987535
|2007.04.02 13:07
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9793
|0.0000
|1.9813
|2007.04.02 16:26
|1.9791
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|29988269
|2007.04.02 13:11
|sell
|3.20
|gbpusdm
|1.9791
|0.0000
|1.9771
|2007.04.02 14:33
|1.9771
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|29992774
|2007.04.02 13:38
|sell
|1.60
|gbpjpym
|233.01
|0.00
|232.76
|2007.04.02 14:13
|232.76
|0.00
|0.00
|0.00
|34.02
|30002478
|2007.04.02 14:13
|sell
|0.10
|gbpjpym
|232.70
|0.00
|232.45
|2007.04.03 00:23
|233.06
|0.00
|0.00
|-0.27
|-3.06
|30007806
|2007.04.02 14:33
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9770
|0.0000
|1.9790
|2007.04.02 16:26
|1.9790
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|30008058
|2007.04.02 14:34
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9770
|0.0000
|1.9750
|2007.04.03 07:59
|1.9789
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|30009829
|2007.04.02 14:42
|buy
|0.20
|gbpjpym
|232.68
|0.00
|232.93
|2007.04.02 14:59
|232.93
|0.00
|0.00
|0.00
|4.25
|30014090
|2007.04.02 14:59
|sell
|0.20
|gbpjpym
|232.91
|0.00
|232.66
|2007.04.03 00:23
|233.07
|0.00
|0.00
|-0.53
|-2.71
|30014286
|2007.04.02 14:59
|buy
|0.10
|eurjpym
|157.57
|0.00
|157.82
|2007.04.02 23:35
|157.60
|0.00
|0.00
|0.09
|0.25
|30021464
|2007.04.02 15:41
|buy
|0.10
|gbpjpym
|233.12
|0.00
|233.37
|2007.04.02 23:36
|233.18
|0.00
|0.00
|0.21
|0.51
|30023812
|2007.04.02 15:51
|buy
|0.20
|gbpjpym
|232.92
|0.00
|233.17
|2007.04.02 23:35
|233.17
|0.00
|0.00
|0.41
|4.24
|30024108
|2007.04.02 15:52
|buy
|0.20
|eurjpym
|157.36
|0.00
|157.61
|2007.04.02 23:35
|157.61
|0.00
|0.00
|0.17
|4.25
|30028430
|2007.04.02 16:27
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9791
|0.0000
|1.9771
|2007.04.03 07:59
|1.9791
|0.00
|0.00
|0.01
|0.00
|30028452
|2007.04.02 16:27
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9796
|0.0000
|1.9816
|2007.04.03 06:23
|1.9796
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|30037761
|2007.04.02 17:42
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9776
|0.0000
|1.9796
|2007.04.03 06:23
|1.9796
|0.00
|0.00
|-0.01
|4.00
|30061301
|2007.04.02 22:02
|sell
|0.80
|eurjpym
|157.57
|0.00
|157.32
|2007.04.03 18:06
|158.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.18
|30067877
|2007.04.02 23:34
|sell
|0.40
|gbpjpym
|233.11
|0.00
|232.86
|2007.04.03 00:22
|233.07
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|30068110
|2007.04.02 23:35
|buy
|0.10
|eurjpym
|157.66
|0.00
|157.91
|2007.04.03 03:48
|157.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|30068218
|2007.04.02 23:36
|buy
|0.10
|gbpjpym
|233.23
|0.00
|233.48
|2007.04.03 03:42
|233.26
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|30072396
|2007.04.03 00:16
|sell
|0.80
|gbpjpym
|233.33
|0.00
|233.08
|2007.04.03 00:22
|233.08
|0.00
|0.00
|0.00
|16.98
|30073747
|2007.04.03 00:23
|sell
|0.10
|gbpjpym
|232.99
|0.00
|232.74
|2007.04.03 07:56
|234.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.25
|30076444
|2007.04.03 00:53
|buy
|0.20
|gbpjpym
|233.02
|0.00
|233.27
|2007.04.03 03:41
|233.27
|0.00
|0.00
|0.00
|4.24
|30076455
|2007.04.03 00:53
|buy
|0.20
|eurjpym
|157.45
|0.00
|157.70
|2007.04.03 03:44
|157.70
|0.00
|0.00
|0.00
|4.24
|30086052
|2007.04.03 03:24
|sell
|0.20
|gbpjpym
|233.20
|0.00
|232.95
|2007.04.03 07:56
|234.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.60
|30087783
|2007.04.03 03:42
|buy
|0.10
|gbpjpym
|233.34
|0.00
|233.59
|2007.04.03 05:19
|233.59
|0.00
|0.00
|0.00
|2.12
|30088288
|2007.04.03 03:49
|buy
|0.10
|eurjpym
|157.68
|0.00
|157.93
|2007.04.03 06:20
|157.93
|0.00
|0.00
|0.00
|2.12
|30094871
|2007.04.03 04:48
|sell
|0.40
|gbpjpym
|233.40
|0.00
|233.15
|2007.04.03 07:56
|234.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.12
|30096344
|2007.04.03 04:59
|sell
|1.60
|eurjpym
|157.77
|0.00
|157.52
|2007.04.03 18:05
|158.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.81
|30100761
|2007.04.03 05:19
|buy
|0.10
|gbpjpym
|233.66
|0.00
|233.91
|2007.04.03 06:20
|233.91
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|30101071
|2007.04.03 05:21
|sell
|0.80
|gbpjpym
|233.63
|0.00
|233.38
|2007.04.03 07:56
|234.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.05
|30111002
|2007.04.03 06:05
|sell
|1.60
|gbpjpym
|233.83
|0.00
|233.58
|2007.04.03 07:56
|234.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-79.72
|30114061
|2007.04.03 06:20
|buy
|0.10
|gbpjpym
|233.99
|0.00
|234.24
|2007.04.03 06:59
|234.24
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|30114115
|2007.04.03 06:20
|buy
|0.10
|eurjpym
|157.98
|0.00
|158.23
|2007.04.03 07:41
|158.23
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|30114224
|2007.04.03 06:21
|sell
|3.20
|eurjpym
|157.99
|0.00
|157.74
|2007.04.03 18:05
|158.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-115.72
|30114803
|2007.04.03 06:23
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9802
|0.0000
|1.9822
|2007.04.03 13:24
|1.9783
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|30115214
|2007.04.03 06:24
|sell
|3.20
|gbpjpym
|234.05
|0.00
|233.80
|2007.04.03 07:56
|234.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-102.70
|30123065
|2007.04.03 06:59
|buy
|0.10
|gbpjpym
|234.33
|0.00
|234.58
|2007.04.03 07:43
|234.58
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|30123356
|2007.04.03 07:00
|sell
|6.40
|gbpjpym
|234.26
|0.00
|234.01
|2007.04.03 07:56
|234.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-108.09
|30126330
|2007.04.03 07:11
|sell
|6.40
|eurjpym
|158.20
|0.00
|157.95
|2007.04.03 18:05
|158.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-113.03
|30126670
|2007.04.03 07:12
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9811
|0.0000
|1.9791
|2007.04.03 07:59
|1.9791
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|30133631
|2007.04.03 07:41
|buy
|0.10
|eurjpym
|158.27
|0.00
|158.52
|2007.04.03 12:08
|158.52
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|30134287
|2007.04.03 07:43
|sell
|12.80
|gbpjpym
|234.46
|0.00
|234.21
|2007.04.03 07:56
|234.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.23
|30134451
|2007.04.03 07:43
|buy
|0.10
|gbpjpym
|234.61
|0.00
|234.86
|2007.04.03 12:24
|234.67
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|30135188
|2007.04.03 07:45
|sell
|12.80
|eurjpym
|158.46
|0.00
|158.21
|2007.04.03 18:04
|158.42
|0.00
|0.00
|0.00
|43.05
|30135290
|2007.04.03 07:45
|sell
|25.60
|gbpjpym
|234.75
|0.00
|234.50
|2007.04.03 07:56
|234.50
|0.00
|0.00
|0.00
|540.31
|30139608
|2007.04.03 07:56
|buy
|0.20
|gbpjpym
|234.41
|0.00
|234.66
|2007.04.03 12:24
|234.66
|0.00
|0.00
|0.00
|4.21
|30140875
|2007.04.03 07:59
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9786
|0.0000
|1.9766
|2007.04.03 09:08
|1.9766
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|30141190
|2007.04.03 08:00
|sell
|0.10
|gbpjpym
|234.44
|0.00
|234.19
|2007.04.03 09:08
|234.19
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|30151938
|2007.04.03 09:06
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9782
|0.0000
|1.9802
|2007.04.03 13:24
|1.9782
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|30153017
|2007.04.03 09:09
|sell
|0.10
|gbpjpym
|234.23
|0.00
|233.98
|2007.04.03 16:33
|234.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.13
|30153273
|2007.04.03 09:09
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9761
|0.0000
|1.9741
|2007.04.03 16:59
|1.9761
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|30153390
|2007.04.03 09:09
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9762
|0.0000
|1.9782
|2007.04.03 13:24
|1.9782
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|30156212
|2007.04.03 09:13
|sell
|0.20
|gbpjpym
|234.43
|0.00
|234.18
|2007.04.03 16:33
|234.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.73
|30161059
|2007.04.03 09:36
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3353
|0.0000
|1.3373
|2007.04.03 13:27
|1.3373
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|30183382
|2007.04.03 12:08
|buy
|0.10
|eurjpym
|158.56
|0.00
|158.81
|2007.04.03 14:54
|158.81
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|30186450
|2007.04.03 12:23
|sell
|0.40
|gbpjpym
|234.64
|0.00
|234.39
|2007.04.03 16:33
|234.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.06
|30186914
|2007.04.03 12:24
|buy
|0.10
|gbpjpym
|234.78
|0.00
|235.03
|2007.04.03 15:49
|235.03
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|30196441
|2007.04.03 13:20
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9781
|0.0000
|1.9761
|2007.04.03 16:58
|1.9761
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|30197208
|2007.04.03 13:24
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9788
|0.0000
|1.9808
|2007.04.04 04:24
|1.9745
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.30
|30197857
|2007.04.03 13:27
|sell
|25.60
|eurjpym
|158.67
|0.00
|158.42
|2007.04.03 18:04
|158.42
|0.00
|0.00
|0.00
|538.23
|30198064
|2007.04.03 13:27
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3375
|0.0000
|1.3395
|2007.04.04 07:36
|1.3353
|0.00
|0.00
|-0.06
|-2.20
|30204359
|2007.04.03 14:02
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9768
|0.0000
|1.9788
|2007.04.04 04:23
|1.9744
|0.00
|0.00
|-0.01
|-4.80
|30211120
|2007.04.03 14:41
|sell
|0.80
|gbpjpym
|234.84
|0.00
|234.59
|2007.04.03 16:33
|234.82
|0.00
|0.00
|0.00
|1.35
|30213399
|2007.04.03 14:54
|buy
|0.10
|eurjpym
|158.85
|0.00
|159.10
|2007.04.04 03:59
|158.48
|0.00
|0.00
|0.09
|-3.11
|30222934
|2007.04.03 15:52
|sell
|1.60
|gbpjpym
|235.06
|0.00
|234.81
|2007.04.03 16:33
|234.81
|0.00
|0.00
|0.00
|33.67
|30230238
|2007.04.03 16:33
|sell
|0.10
|gbpjpym
|234.77
|0.00
|234.52
|2007.04.03 22:43
|234.52
|0.00
|0.00
|-0.27
|2.10
|30233474
|2007.04.03 16:59
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9757
|0.0000
|1.9737
|2007.04.03 17:57
|1.9737
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|30236934
|2007.04.03 17:33
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3354
|0.0000
|1.3374
|2007.04.04 07:36
|1.3352
|0.00
|0.00
|-0.12
|-0.40
|30237452
|2007.04.03 17:35
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3351
|0.0000
|1.3331
|2007.04.03 17:57
|1.3331
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|30240344
|2007.04.03 17:48
|buy
|0.20
|eurjpym
|158.64
|0.00
|158.89
|2007.04.04 03:59
|158.48
|0.00
|0.00
|0.17
|-2.69
|30242504
|2007.04.03 17:55
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9747
|0.0000
|1.9767
|2007.04.04 04:23
|1.9745
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.80
|30243260
|2007.04.03 17:57
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3333
|0.0000
|1.3353
|2007.04.04 07:36
|1.3353
|0.00
|0.00
|-0.24
|8.00
|30243340
|2007.04.03 17:58
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9732
|0.0000
|1.9712
|2007.04.04 11:00
|1.9732
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|30243477
|2007.04.03 17:58
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3328
|0.0000
|1.3308
|2007.04.04 11:02
|1.3346
|0.00
|0.00
|0.05
|-1.80
|30244796
|2007.04.03 18:01
|buy
|0.40
|eurjpym
|158.43
|0.00
|158.68
|2007.04.04 03:58
|158.47
|0.00
|0.00
|0.34
|1.34
|30246824
|2007.04.03 18:06
|sell
|0.10
|eurjpym
|158.39
|0.00
|158.14
|2007.04.04 00:25
|158.14
|0.00
|0.00
|-0.11
|2.10
|30252298
|2007.04.03 18:49
|buy
|0.10
|gbpjpym
|234.81
|0.00
|235.06
|2007.04.04 00:54
|234.45
|0.00
|0.00
|0.21
|-3.03
|30273109
|2007.04.03 22:33
|buy
|0.20
|gbpjpym
|234.60
|0.00
|234.85
|2007.04.04 00:54
|234.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.69
|30274245
|2007.04.03 22:43
|sell
|0.10
|gbpjpym
|234.46
|0.00
|234.21
|2007.04.03 23:32
|234.21
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|30277897
|2007.04.03 23:19
|buy
|0.40
|gbpjpym
|234.38
|0.00
|234.63
|2007.04.04 00:54
|234.43
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|30279425
|2007.04.03 23:30
|buy
|0.80
|eurjpym
|158.23
|0.00
|158.48
|2007.04.04 03:58
|158.48
|0.00
|0.00
|0.00
|16.82
|30280539
|2007.04.03 23:32
|sell
|0.10
|gbpjpym
|234.13
|0.00
|233.88
|2007.04.04 06:01
|234.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.03
|30281760
|2007.04.03 23:38
|sell
|0.20
|gbpjpym
|234.36
|0.00
|234.11
|2007.04.04 06:01
|234.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.36
|30289361
|2007.04.04 00:24
|buy
|0.80
|gbpjpym
|234.17
|0.00
|234.42
|2007.04.04 00:54
|234.42
|0.00
|0.00
|0.00
|16.83
|30289417
|2007.04.04 00:25
|sell
|0.10
|eurjpym
|158.11
|0.00
|157.86
|2007.04.04 11:04
|158.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.96
|30292072
|2007.04.04 00:44
|sell
|0.20
|eurjpym
|158.32
|0.00
|158.07
|2007.04.04 11:04
|158.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.05
|30294490
|2007.04.04 00:54
|buy
|0.10
|gbpjpym
|234.54
|0.00
|234.79
|2007.04.04 04:01
|234.57
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|30297368
|2007.04.04 01:15
|buy
|0.20
|gbpjpym
|234.33
|0.00
|234.58
|2007.04.04 04:01
|234.58
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|30302066
|2007.04.04 01:59
|buy
|0.80
|gbpusdm
|1.9726
|0.0000
|1.9746
|2007.04.04 04:23
|1.9746
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|30315249
|2007.04.04 03:59
|buy
|0.10
|eurjpym
|158.53
|0.00
|158.78
|2007.04.04 10:13
|158.78
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|30315625
|2007.04.04 04:00
|sell
|0.40
|eurjpym
|158.52
|0.00
|158.27
|2007.04.04 11:04
|158.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.72
|30315732
|2007.04.04 04:01
|sell
|0.40
|gbpjpym
|234.57
|0.00
|234.32
|2007.04.04 06:01
|234.52
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|30315813
|2007.04.04 04:01
|buy
|0.10
|gbpjpym
|234.66
|0.00
|234.91
|2007.04.04 06:20
|234.69
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|30319091
|2007.04.04 04:24
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9748
|0.0000
|1.9768
|2007.04.04 08:16
|1.9768
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|30323872
|2007.04.04 05:14
|sell
|0.80
|gbpjpym
|234.77
|0.00
|234.52
|2007.04.04 06:01
|234.52
|0.00
|0.00
|0.00
|16.82
|30329557
|2007.04.04 06:02
|sell
|0.10
|gbpjpym
|234.39
|0.00
|234.14
|2007.04.04 11:53
|234.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.43
|30329571
|2007.04.04 06:02
|buy
|0.20
|gbpjpym
|234.45
|0.00
|234.70
|2007.04.04 06:20
|234.70
|0.00
|0.00
|0.00
|4.21
|30331909
|2007.04.04 06:18
|sell
|0.20
|gbpjpym
|234.59
|0.00
|234.34
|2007.04.04 11:53
|234.53
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|30332173
|2007.04.04 06:20
|buy
|0.10
|gbpjpym
|234.77
|0.00
|235.02
|2007.04.04 10:21
|234.83
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|30334095
|2007.04.04 06:38
|buy
|0.20
|gbpjpym
|234.57
|0.00
|234.82
|2007.04.04 10:21
|234.82
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|30338590
|2007.04.04 07:14
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9752
|0.0000
|1.9732
|2007.04.04 11:00
|1.9732
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|30341163
|2007.04.04 07:34
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3348
|0.0000
|1.3328
|2007.04.04 11:01
|1.3347
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|30342011
|2007.04.04 07:36
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3358
|0.0000
|1.3378
|2007.04.04 14:38
|1.3378
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|30347262
|2007.04.04 08:16
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9773
|0.0000
|1.9793
|2007.04.04 14:21
|1.9754
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|30353015
|2007.04.04 09:26
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9753
|0.0000
|1.9773
|2007.04.04 14:21
|1.9753
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|30355673
|2007.04.04 09:59
|sell
|0.80
|eurjpym
|158.73
|0.00
|158.48
|2007.04.04 11:04
|158.69
|0.00
|0.00
|0.00
|2.69
|30357160
|2007.04.04 10:13
|buy
|0.10
|eurjpym
|158.81
|0.00
|159.06
|2007.04.05 11:06
|158.85
|0.00
|0.00
|0.26
|0.33
|30358322
|2007.04.04 10:21
|sell
|0.40
|gbpjpym
|234.80
|0.00
|234.55
|2007.04.04 11:53
|234.55
|0.00
|0.00
|0.00
|8.41
|30358357
|2007.04.04 10:21
|buy
|0.10
|gbpjpym
|234.91
|0.00
|235.16
|2007.04.04 15:24
|234.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.04
|30359200
|2007.04.04 10:28
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3368
|0.0000
|1.3348
|2007.04.04 11:01
|1.3348
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|30361592
|2007.04.04 10:52
|sell
|1.60
|eurjpym
|158.94
|0.00
|158.69
|2007.04.04 11:04
|158.69
|0.00
|0.00
|0.00
|33.63
|30362801
|2007.04.04 10:59
|buy
|0.20
|gbpjpym
|234.70
|0.00
|234.95
|2007.04.04 15:24
|234.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|30363701
|2007.04.04 11:00
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9727
|0.0000
|1.9707
|2007.04.04 19:06
|1.9747
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|30363877
|2007.04.04 11:01
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9733
|0.0000
|1.9753
|2007.04.04 14:21
|1.9753
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|30364242
|2007.04.04 11:02
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3341
|0.0000
|1.3321
|2007.04.06 12:35
|1.3384
|0.00
|0.00
|0.21
|-4.30
|30365439
|2007.04.04 11:04
|sell
|0.10
|eurjpym
|158.65
|0.00
|158.40
|2007.04.09 23:01
|159.23
|0.00
|0.00
|-0.67
|-4.87
|30370903
|2007.04.04 11:53
|sell
|0.10
|gbpjpym
|234.49
|0.00
|234.24
|2007.04.04 13:31
|234.24
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|30371020
|2007.04.04 11:53
|buy
|0.40
|gbpjpym
|234.49
|0.00
|234.74
|2007.04.04 15:24
|234.55
|0.00
|0.00
|0.00
|2.02
|30377215
|2007.04.04 12:40
|buy
|0.20
|eurjpym
|158.60
|0.00
|158.85
|2007.04.05 11:06
|158.85
|0.00
|0.00
|0.51
|4.21
|30377588
|2007.04.04 12:42
|buy
|0.80
|gbpjpym
|234.29
|0.00
|234.54
|2007.04.04 15:24
|234.54
|0.00
|0.00
|0.00
|16.84
|30383446
|2007.04.04 13:31
|sell
|0.10
|gbpjpym
|234.16
|0.00
|233.91
|2007.04.04 18:28
|234.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.43
|30386481
|2007.04.04 14:00
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3361
|0.0000
|1.3341
|2007.04.06 12:34
|1.3382
|0.00
|0.00
|0.43
|-4.20
|30389446
|2007.04.04 14:19
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9747
|0.0000
|1.9727
|2007.04.04 19:06
|1.9748
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|30389899
|2007.04.04 14:21
|sell
|0.20
|gbpjpym
|234.37
|0.00
|234.12
|2007.04.04 18:28
|234.34
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|30390026
|2007.04.04 14:21
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9759
|0.0000
|1.9779
|2007.04.05 07:00
|1.9758
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.10
|30392985
|2007.04.04 14:39
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3380
|0.0000
|1.3400
|2007.04.05 11:20
|1.3380
|0.00
|0.00
|-0.18
|0.00
|30395726
|2007.04.04 14:50
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9767
|0.0000
|1.9747
|2007.04.04 19:06
|1.9747
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|30399764
|2007.04.04 15:24
|buy
|0.10
|gbpjpym
|234.64
|0.00
|234.89
|2007.04.04 20:47
|234.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.52
|30403318
|2007.04.04 16:00
|buy
|0.20
|gbpjpym
|234.42
|0.00
|234.67
|2007.04.04 20:47
|234.45
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|30405498
|2007.04.04 16:13
|sell
|0.40
|gbpjpym
|234.58
|0.00
|234.33
|2007.04.04 18:28
|234.33
|0.00
|0.00
|0.00
|8.43
|30417474
|2007.04.04 18:28
|sell
|0.10
|gbpjpym
|234.22
|0.00
|233.97
|2007.04.05 00:07
|234.42
|0.00
|0.00
|-0.80
|-1.69
|30419953
|2007.04.04 19:06
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9744
|0.0000
|1.9724
|2007.04.05 06:13
|1.9743
|0.00
|0.00
|0.01
|0.10
|30419969
|2007.04.04 19:06
|buy
|0.40
|gbpjpym
|234.21
|0.00
|234.46
|2007.04.04 20:47
|234.46
|0.00
|0.00
|0.00
|8.43
|30424242
|2007.04.04 20:25
|sell
|0.20
|gbpjpym
|234.43
|0.00
|234.18
|2007.04.05 00:06
|234.41
|0.00
|0.00
|-1.59
|0.34
|30425050
|2007.04.04 20:47
|buy
|0.10
|gbpjpym
|234.53
|0.00
|234.78
|2007.04.05 04:19
|234.37
|0.00
|0.00
|0.62
|-1.35
|30430494
|2007.04.04 22:41
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9764
|0.0000
|1.9744
|2007.04.05 06:13
|1.9744
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|30431276
|2007.04.04 22:57
|sell
|0.40
|gbpjpym
|234.64
|0.00
|234.39
|2007.04.05 00:06
|234.39
|0.00
|0.00
|0.00
|8.42
|30436858
|2007.04.05 00:07
|sell
|0.10
|gbpjpym
|234.33
|0.00
|234.08
|2007.04.05 06:24
|234.28
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|30437904
|2007.04.05 00:23
|buy
|0.20
|gbpjpym
|234.32
|0.00
|234.57
|2007.04.05 04:19
|234.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|30447530
|2007.04.05 02:30
|buy
|0.40
|gbpjpym
|234.11
|0.00
|234.36
|2007.04.05 04:19
|234.36
|0.00
|0.00
|0.00
|8.42
|30454024
|2007.04.05 04:19
|buy
|0.10
|gbpjpym
|234.44
|0.00
|234.69
|2007.04.05 08:10
|234.69
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|30460158
|2007.04.05 05:43
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3360
|0.0000
|1.3380
|2007.04.05 11:20
|1.3380
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|30460732
|2007.04.05 05:46
|sell
|0.20
|gbpjpym
|234.54
|0.00
|234.29
|2007.04.05 06:23
|234.29
|0.00
|0.00
|0.00
|4.22
|30463981
|2007.04.05 06:13
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9737
|0.0000
|1.9717
|2007.04.05 08:30
|1.9736
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|30464277
|2007.04.05 06:14
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9739
|0.0000
|1.9759
|2007.04.05 07:00
|1.9759
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|30465424
|2007.04.05 06:24
|sell
|0.10
|gbpjpym
|234.22
|0.00
|233.97
|2007.04.05 08:48
|234.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.69
|30469343
|2007.04.05 06:54
|sell
|0.20
|gbpjpym
|234.43
|0.00
|234.18
|2007.04.05 08:47
|234.41
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|30469470
|2007.04.05 06:55
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9757
|0.0000
|1.9737
|2007.04.05 08:30
|1.9737
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|30470431
|2007.04.05 07:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9763
|0.0000
|1.9783
|2007.04.05 11:19
|1.9729
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|30474217
|2007.04.05 07:29
|sell
|0.40
|gbpjpym
|234.65
|0.00
|234.40
|2007.04.05 08:47
|234.40
|0.00
|0.00
|0.00
|8.42
|30478789
|2007.04.05 08:10
|buy
|0.10
|gbpjpym
|234.77
|0.00
|235.02
|2007.04.05 11:03
|234.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.55
|30482878
|2007.04.05 08:30
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9731
|0.0000
|1.9711
|2007.04.05 10:58
|1.9711
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|30482897
|2007.04.05 08:30
|buy
|0.20
|gbpjpym
|234.50
|0.00
|234.75
|2007.04.05 11:03
|234.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.23
|30482932
|2007.04.05 08:30
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9738
|0.0000
|1.9758
|2007.04.05 11:19
|1.9729
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|30486558
|2007.04.05 08:48
|sell
|0.10
|gbpjpym
|234.35
|0.00
|234.10
|2007.04.05 11:00
|234.10
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|30490776
|2007.04.05 09:21
|buy
|0.40
|gbpjpym
|234.29
|0.00
|234.54
|2007.04.05 11:03
|234.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.72
|30503179
|2007.04.05 10:58
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9704
|0.0000
|1.9684
|2007.04.05 11:00
|1.9684
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|30503283
|2007.04.05 10:58
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9709
|0.0000
|1.9729
|2007.04.05 11:19
|1.9729
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|30505155
|2007.04.05 11:01
|sell
|0.10
|gbpjpym
|233.74
|0.00
|233.49
|2007.04.05 11:44
|234.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.36
|30505247
|2007.04.05 11:01
|buy
|0.80
|gbpjpym
|233.87
|0.00
|234.12
|2007.04.05 11:03
|234.12
|0.00
|0.00
|0.00
|16.84
|30505377
|2007.04.05 11:01
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9690
|0.0000
|1.9670
|2007.04.05 11:44
|1.9709
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|30506401
|2007.04.05 11:02
|sell
|0.20
|gbpjpym
|233.96
|0.00
|233.71
|2007.04.05 11:44
|234.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.37
|30506741
|2007.04.05 11:02
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9710
|0.0000
|1.9690
|2007.04.05 11:44
|1.9710
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|30508452
|2007.04.05 11:06
|buy
|0.10
|eurjpym
|158.88
|0.00
|159.13
|2007.04.05 12:27
|159.13
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|30508631
|2007.04.05 11:07
|sell
|0.20
|eurjpym
|158.86
|0.00
|158.61
|2007.04.09 23:00
|159.24
|0.00
|0.00
|-0.66
|-6.38
|30509714
|2007.04.05 11:11
|buy
|0.10
|gbpjpym
|234.24
|0.00
|234.49
|2007.04.05 13:23
|234.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.86
|30509771
|2007.04.05 11:11
|sell
|0.40
|gbpjpym
|234.19
|0.00
|233.94
|2007.04.05 11:44
|234.15
|0.00
|0.00
|0.00
|1.35
|30512335
|2007.04.05 11:19
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9732
|0.0000
|1.9752
|2007.04.05 13:23
|1.9720
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|30512618
|2007.04.05 11:20
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9731
|0.0000
|1.9711
|2007.04.05 11:43
|1.9711
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|30513193
|2007.04.05 11:20
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3383
|0.0000
|1.3403
|2007.04.05 13:12
|1.3403
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|30513230
|2007.04.05 11:20
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3382
|0.0000
|1.3362
|2007.04.06 12:34
|1.3381
|0.00
|0.00
|0.22
|0.40
|30514329
|2007.04.05 11:24
|sell
|0.80
|gbpjpym
|234.40
|0.00
|234.15
|2007.04.05 11:44
|234.15
|0.00
|0.00
|0.00
|16.83
|30517691
|2007.04.05 11:43
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9711
|0.0000
|1.9731
|2007.04.05 13:22
|1.9711
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|30517825
|2007.04.05 11:44
|sell
|0.10
|gbpjpym
|234.08
|0.00
|233.83
|2007.04.05 12:54
|233.83
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|30519582
|2007.04.05 11:54
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9703
|0.0000
|1.9683
|2007.04.05 12:13
|1.9683
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|30523766
|2007.04.05 12:12
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9691
|0.0000
|1.9711
|2007.04.05 13:22
|1.9711
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|30523972
|2007.04.05 12:12
|buy
|0.20
|gbpjpym
|234.04
|0.00
|234.29
|2007.04.05 13:22
|234.04
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|30524352
|2007.04.05 12:13
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9679
|0.0000
|1.9659
|2007.04.05 16:02
|1.9702
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|30526552
|2007.04.05 12:24
|sell
|0.40
|eurjpym
|159.07
|0.00
|158.82
|2007.04.09 23:00
|159.25
|0.00
|0.00
|-1.35
|-6.04
|30527142
|2007.04.05 12:27
|buy
|0.10
|eurjpym
|159.15
|0.00
|159.40
|2007.04.05 20:51
|159.40
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|30533120
|2007.04.05 12:54
|sell
|0.10
|gbpjpym
|233.74
|0.00
|233.49
|2007.04.05 13:58
|233.69
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|30533135
|2007.04.05 12:54
|buy
|0.40
|gbpjpym
|233.81
|0.00
|234.06
|2007.04.05 13:22
|234.06
|0.00
|0.00
|0.00
|8.42
|30537102
|2007.04.05 13:13
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3406
|0.0000
|1.3386
|2007.04.06 12:33
|1.3386
|0.00
|0.00
|0.43
|16.00
|30537169
|2007.04.05 13:13
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3407
|0.0000
|1.3427
|2007.04.05 13:26
|1.3427
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|30537361
|2007.04.05 13:13
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9702
|0.0000
|1.9682
|2007.04.05 16:02
|1.9703
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|30537600
|2007.04.05 13:14
|sell
|0.20
|gbpjpym
|233.95
|0.00
|233.70
|2007.04.05 13:58
|233.70
|0.00
|0.00
|0.00
|4.22
|30541896
|2007.04.05 13:23
|buy
|0.10
|gbpjpym
|234.12
|0.00
|234.37
|2007.04.05 16:30
|233.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.85
|30541965
|2007.04.05 13:23
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9723
|0.0000
|1.9743
|2007.04.09 20:09
|1.9621
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.20
|30542094
|2007.04.05 13:23
|sell
|0.80
|eurjpym
|159.27
|0.00
|159.02
|2007.04.09 23:00
|159.24
|0.00
|0.00
|-2.70
|2.02
|30542717
|2007.04.05 13:24
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9722
|0.0000
|1.9702
|2007.04.05 16:02
|1.9702
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|30544590
|2007.04.05 13:26
|sell
|1.60
|eurusdm
|1.3431
|0.0000
|1.3411
|2007.04.06 12:30
|1.3411
|0.00
|0.00
|0.86
|32.00
|30544808
|2007.04.05 13:27
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3432
|0.0000
|1.3452
|2007.04.10 00:47
|1.3366
|0.00
|0.00
|-0.18
|-6.60
|30546580
|2007.04.05 13:29
|buy
|0.20
|gbpjpym
|233.91
|0.00
|234.16
|2007.04.05 16:30
|233.91
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|30554971
|2007.04.05 13:58
|buy
|0.40
|gbpjpym
|233.66
|0.00
|233.91
|2007.04.05 16:30
|233.91
|0.00
|0.00
|0.00
|8.42
|30555037
|2007.04.05 13:58
|sell
|0.10
|gbpjpym
|233.56
|0.00
|233.31
|2007.04.06 06:38
|233.95
|0.00
|0.00
|-0.27
|-3.28
|30558196
|2007.04.05 14:09
|sell
|0.20
|gbpjpym
|233.77
|0.00
|233.52
|2007.04.06 06:38
|233.95
|0.00
|0.00
|-0.53
|-3.03
|30572767
|2007.04.05 16:02
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9703
|0.0000
|1.9723
|2007.04.09 20:04
|1.9622
|0.00
|0.00
|-0.02
|-16.20
|30572816
|2007.04.05 16:02
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9697
|0.0000
|1.9677
|2007.04.06 06:38
|1.9697
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|30576411
|2007.04.05 16:30
|buy
|0.10
|gbpjpym
|233.97
|0.00
|234.22
|2007.04.05 20:11
|234.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|30579087
|2007.04.05 17:03
|sell
|0.40
|gbpjpym
|233.98
|0.00
|233.73
|2007.04.06 06:38
|233.91
|0.00
|0.00
|-1.06
|2.36
|30589177
|2007.04.05 18:59
|buy
|0.20
|gbpjpym
|233.76
|0.00
|234.01
|2007.04.05 20:11
|234.01
|0.00
|0.00
|0.00
|4.21
|30595800
|2007.04.05 20:11
|buy
|0.10
|gbpjpym
|234.08
|0.00
|234.33
|2007.04.06 03:57
|234.14
|0.00
|0.00
|0.21
|0.50
|30599574
|2007.04.05 20:51
|buy
|0.10
|eurjpym
|159.42
|0.00
|159.67
|2007.04.10 02:33
|159.51
|0.00
|0.00
|0.27
|0.75
|30617324
|2007.04.06 00:45
|buy
|0.20
|gbpjpym
|233.88
|0.00
|234.13
|2007.04.06 03:57
|234.13
|0.00
|0.00
|0.00
|4.21
|30627028
|2007.04.06 03:57
|buy
|0.10
|gbpjpym
|234.21
|0.00
|234.46
|2007.04.06 12:32
|234.46
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|30628265
|2007.04.06 04:14
|sell
|1.60
|eurjpym
|159.49
|0.00
|159.24
|2007.04.09 23:00
|159.24
|0.00
|0.00
|-3.58
|33.55
|30629475
|2007.04.06 04:30
|sell
|0.80
|gbpjpym
|234.19
|0.00
|233.94
|2007.04.06 06:38
|233.94
|0.00
|0.00
|0.00
|16.83
|30630906
|2007.04.06 04:54
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9717
|0.0000
|1.9697
|2007.04.06 06:38
|1.9697
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|30639224
|2007.04.06 06:38
|buy
|0.20
|gbpjpym
|234.01
|0.00
|234.26
|2007.04.06 12:32
|234.26
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|30639590
|2007.04.06 06:38
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9695
|0.0000
|1.9675
|2007.04.06 12:30
|1.9675
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|30639600
|2007.04.06 06:38
|sell
|0.10
|gbpjpym
|233.84
|0.00
|233.59
|2007.04.09 09:52
|234.23
|0.00
|0.00
|-0.27
|-3.27
|30641236
|2007.04.06 06:52
|sell
|0.20
|gbpjpym
|234.05
|0.00
|233.80
|2007.04.09 09:52
|234.22
|0.00
|0.00
|-0.53
|-2.85
|30666460
|2007.04.06 12:34
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9659
|0.0000
|1.9679
|2007.04.09 20:03
|1.9621
|0.00
|0.00
|-0.02
|-15.20
|30666727
|2007.04.06 12:34
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9644
|0.0000
|1.9624
|2007.04.06 12:43
|1.9644
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|30666942
|2007.04.06 12:35
|buy
|0.10
|gbpjpym
|234.37
|0.00
|234.62
|2007.04.06 13:23
|234.41
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|30667583
|2007.04.06 12:35
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3385
|0.0000
|1.3405
|2007.04.10 00:47
|1.3365
|0.00
|0.00
|-0.24
|-4.00
|30667756
|2007.04.06 12:35
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3379
|0.0000
|1.3359
|2007.04.09 05:59
|1.3359
|0.00
|0.00
|0.05
|2.00
|30668350
|2007.04.06 12:36
|buy
|0.20
|gbpjpym
|234.16
|0.00
|234.41
|2007.04.06 13:23
|234.41
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|30670900
|2007.04.06 12:38
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9664
|0.0000
|1.9644
|2007.04.06 12:43
|1.9644
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|30672185
|2007.04.06 12:39
|sell
|0.40
|gbpjpym
|234.26
|0.00
|234.01
|2007.04.09 09:52
|234.22
|0.00
|0.00
|-1.06
|1.35
|30675127
|2007.04.06 12:43
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9636
|0.0000
|1.9616
|2007.04.09 11:23
|1.9636
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|30681084
|2007.04.06 12:55
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9656
|0.0000
|1.9636
|2007.04.09 11:23
|1.9636
|0.00
|0.00
|0.01
|4.00
|30686989
|2007.04.06 13:23
|buy
|0.10
|gbpjpym
|234.48
|0.00
|234.73
|2007.04.09 14:20
|234.06
|0.00
|0.00
|0.21
|-3.53
|30687580
|2007.04.06 13:28
|sell
|0.80
|gbpjpym
|234.47
|0.00
|234.22
|2007.04.09 09:51
|234.22
|0.00
|0.00
|-2.12
|16.77
|30731528
|2007.04.09 00:10
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3365
|0.0000
|1.3385
|2007.04.10 00:47
|1.3366
|0.00
|0.00
|-0.24
|0.40
|30746791
|2007.04.09 05:59
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3357
|0.0000
|1.3337
|2007.04.09 16:30
|1.3358
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|30751879
|2007.04.09 07:30
|buy
|0.80
|gbpusdm
|1.9639
|0.0000
|1.9659
|2007.04.09 20:02
|1.9622
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.60
|30752275
|2007.04.09 07:39
|buy
|0.20
|gbpjpym
|234.27
|0.00
|234.52
|2007.04.09 14:20
|234.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.18
|30760389
|2007.04.09 09:52
|sell
|0.10
|gbpjpym
|234.18
|0.00
|233.93
|2007.04.09 11:30
|234.17
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|30760477
|2007.04.09 09:52
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3378
|0.0000
|1.3358
|2007.04.09 16:30
|1.3358
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|30761890
|2007.04.09 10:19
|sell
|0.20
|gbpjpym
|234.41
|0.00
|234.16
|2007.04.09 11:29
|234.16
|0.00
|0.00
|0.00
|4.19
|30764200
|2007.04.09 11:23
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9632
|0.0000
|1.9612
|2007.04.09 13:14
|1.9612
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|30765010
|2007.04.09 11:30
|sell
|0.10
|gbpjpym
|234.07
|0.00
|233.82
|2007.04.09 13:14
|233.82
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|30765615
|2007.04.09 11:39
|buy
|0.40
|gbpjpym
|234.07
|0.00
|234.32
|2007.04.09 14:20
|234.11
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|30769871
|2007.04.09 12:45
|buy
|1.60
|gbpusdm
|1.9619
|0.0000
|1.9639
|2007.04.09 20:02
|1.9620
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|30772447
|2007.04.09 13:00
|buy
|0.80
|gbpjpym
|233.86
|0.00
|234.11
|2007.04.09 14:20
|234.11
|0.00
|0.00
|0.00
|16.76
|30773679
|2007.04.09 13:14
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9608
|0.0000
|1.9588
|2007.04.10 03:45
|1.9677
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.90
|30773783
|2007.04.09 13:14
|sell
|0.10
|gbpjpym
|233.75
|0.00
|233.50
|2007.04.09 23:09
|233.93
|0.00
|0.00
|-0.27
|-1.51
|30777506
|2007.04.09 13:58
|sell
|0.20
|gbpjpym
|233.96
|0.00
|233.71
|2007.04.09 23:09
|233.92
|0.00
|0.00
|-0.53
|0.67
|30781743
|2007.04.09 14:20
|buy
|0.10
|gbpjpym
|234.13
|0.00
|234.38
|2007.04.09 21:06
|234.17
|0.00
|0.00
|0.21
|0.33
|30783837
|2007.04.09 14:55
|buy
|0.20
|gbpjpym
|233.92
|0.00
|234.17
|2007.04.09 21:05
|234.17
|0.00
|0.00
|0.41
|4.19
|30789256
|2007.04.09 16:30
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3354
|0.0000
|1.3334
|2007.04.11 01:19
|1.3417
|0.00
|0.00
|0.10
|-6.30
|30794287
|2007.04.09 16:48
|buy
|3.20
|gbpusdm
|1.9599
|0.0000
|1.9619
|2007.04.09 20:02
|1.9619
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|30794933
|2007.04.09 16:52
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3345
|0.0000
|1.3365
|2007.04.10 00:46
|1.3365
|0.00
|0.00
|-0.48
|16.00
|30806674
|2007.04.09 20:10
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9624
|0.0000
|1.9644
|2007.04.10 00:59
|1.9644
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|30810049
|2007.04.09 21:07
|buy
|0.10
|gbpjpym
|234.24
|0.00
|234.49
|2007.04.10 02:33
|234.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.93
|30810076
|2007.04.09 21:07
|sell
|0.40
|gbpjpym
|234.17
|0.00
|233.92
|2007.04.09 23:09
|233.92
|0.00
|0.00
|0.00
|8.39
|30816477
|2007.04.09 22:55
|buy
|0.20
|gbpjpym
|234.04
|0.00
|234.29
|2007.04.10 02:33
|234.04
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|30817279
|2007.04.09 23:01
|sell
|0.10
|eurjpym
|159.20
|0.00
|158.95
|2007.04.11 01:18
|159.83
|0.00
|0.00
|-0.11
|-5.28
|30817857
|2007.04.09 23:10
|sell
|0.10
|gbpjpym
|233.86
|0.00
|233.61
|2007.04.10 07:52
|234.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.03
|30825721
|2007.04.10 00:36
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9628
|0.0000
|1.9608
|2007.04.10 03:45
|1.9678
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|30827474
|2007.04.10 00:47
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3367
|0.0000
|1.3387
|2007.04.10 01:47
|1.3387
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|30827545
|2007.04.10 00:47
|buy
|0.20
|eurjpym
|159.21
|0.00
|159.46
|2007.04.10 02:33
|159.46
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|30827671
|2007.04.10 00:48
|buy
|0.40
|gbpjpym
|233.83
|0.00
|234.08
|2007.04.10 02:33
|234.08
|0.00
|0.00
|0.00
|8.42
|30830031
|2007.04.10 00:58
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3374
|0.0000
|1.3354
|2007.04.11 01:19
|1.3418
|0.00
|0.00
|0.11
|-8.80
|30831253
|2007.04.10 00:59
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9650
|0.0000
|1.9670
|2007.04.10 01:52
|1.9670
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|30831374
|2007.04.10 00:59
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9648
|0.0000
|1.9628
|2007.04.10 03:44
|1.9677
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.60
|30841384
|2007.04.10 01:47
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3389
|0.0000
|1.3409
|2007.04.10 02:25
|1.3409
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|30841558
|2007.04.10 01:48
|sell
|0.80
|gbpusdm
|1.9668
|0.0000
|1.9648
|2007.04.10 03:44
|1.9676
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|30843039
|2007.04.10 01:52
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9674
|0.0000
|1.9694
|2007.04.10 02:32
|1.9694
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|30843235
|2007.04.10 01:52
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3395
|0.0000
|1.3375
|2007.04.11 01:18
|1.3417
|0.00
|0.00
|0.22
|-8.80
|30850478
|2007.04.10 02:25
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3411
|0.0000
|1.3431
|2007.04.10 02:40
|1.3431
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|30852541
|2007.04.10 02:33
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3418
|0.0000
|1.3398
|2007.04.11 01:18
|1.3418
|0.00
|0.00
|0.43
|0.00
|30852975
|2007.04.10 02:33
|sell
|0.20
|eurjpym
|159.48
|0.00
|159.23
|2007.04.11 01:18
|159.84
|0.00
|0.00
|-0.22
|-6.05
|30853362
|2007.04.10 02:33
|sell
|1.60
|gbpusdm
|1.9696
|0.0000
|1.9676
|2007.04.10 03:44
|1.9676
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|30853440
|2007.04.10 02:33
|buy
|0.10
|eurjpym
|159.52
|0.00
|159.77
|2007.04.10 04:05
|159.77
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|30853535
|2007.04.10 02:34
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9700
|0.0000
|1.9720
|2007.04.10 05:51
|1.9702
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|30853548
|2007.04.10 02:34
|buy
|0.10
|gbpjpym
|234.10
|0.00
|234.35
|2007.04.10 05:30
|234.35
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|30856315
|2007.04.10 02:40
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3433
|0.0000
|1.3453
|2007.04.10 12:16
|1.3432
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|30858527
|2007.04.10 02:53
|sell
|0.20
|gbpjpym
|234.07
|0.00
|233.82
|2007.04.10 07:52
|234.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.54
|30862241
|2007.04.10 03:30
|sell
|0.40
|eurjpym
|159.68
|0.00
|159.43
|2007.04.11 01:18
|159.86
|0.00
|0.00
|-0.45
|-6.04
|30863858
|2007.04.10 03:40
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9680
|0.0000
|1.9700
|2007.04.10 05:50
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|30864980
|2007.04.10 03:45
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9674
|0.0000
|1.9654
|2007.04.10 15:56
|1.9710
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|30867328
|2007.04.10 04:03
|sell
|0.40
|gbpjpym
|234.27
|0.00
|234.02
|2007.04.10 07:52
|234.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.71
|30867680
|2007.04.10 04:05
|buy
|0.10
|eurjpym
|159.81
|0.00
|160.06
|2007.04.10 12:16
|160.06
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|30876115
|2007.04.10 05:30
|buy
|0.10
|gbpjpym
|234.43
|0.00
|234.68
|2007.04.10 07:01
|234.68
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|30878327
|2007.04.10 05:49
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9694
|0.0000
|1.9674
|2007.04.10 15:56
|1.9712
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|30878804
|2007.04.10 05:51
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9703
|0.0000
|1.9723
|2007.04.10 08:36
|1.9705
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|30879424
|2007.04.10 05:54
|sell
|0.80
|gbpjpym
|234.48
|0.00
|234.23
|2007.04.10 07:52
|234.43
|0.00
|0.00
|0.00
|3.36
|30891840
|2007.04.10 07:01
|sell
|1.60
|gbpjpym
|234.68
|0.00
|234.43
|2007.04.10 07:52
|234.43
|0.00
|0.00
|0.00
|33.57
|30891869
|2007.04.10 07:01
|buy
|0.10
|gbpjpym
|234.79
|0.00
|235.04
|2007.04.10 09:07
|234.82
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|30896363
|2007.04.10 07:35
|buy
|0.20
|gbpjpym
|234.58
|0.00
|234.83
|2007.04.10 09:07
|234.83
|0.00
|0.00
|0.00
|4.19
|30897612
|2007.04.10 07:46
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3413
|0.0000
|1.3433
|2007.04.10 12:16
|1.3433
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|30898582
|2007.04.10 07:52
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9683
|0.0000
|1.9703
|2007.04.10 08:36
|1.9703
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|30898857
|2007.04.10 07:52
|sell
|0.10
|gbpjpym
|234.40
|0.00
|234.15
|2007.04.10 13:03
|235.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.29
|30902102
|2007.04.10 08:10
|sell
|0.20
|gbpjpym
|234.61
|0.00
|234.36
|2007.04.10 13:03
|235.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|30906749
|2007.04.10 08:37
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9708
|0.0000
|1.9728
|2007.04.10 11:05
|1.9728
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|30907847
|2007.04.10 08:41
|sell
|0.40
|gbpjpym
|234.82
|0.00
|234.57
|2007.04.10 13:03
|235.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.05
|30911075
|2007.04.10 09:07
|buy
|0.10
|gbpjpym
|234.89
|0.00
|235.14
|2007.04.10 11:04
|235.14
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|30912503
|2007.04.10 09:20
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9714
|0.0000
|1.9694
|2007.04.10 15:56
|1.9714
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|30920779
|2007.04.10 10:35
|sell
|0.80
|eurjpym
|159.89
|0.00
|159.64
|2007.04.11 01:18
|159.85
|0.00
|0.00
|-0.90
|2.69
|30922672
|2007.04.10 10:58
|sell
|0.80
|gbpjpym
|235.02
|0.00
|234.77
|2007.04.10 13:03
|234.99
|0.00
|0.00
|0.00
|2.01
|30924129
|2007.04.10 11:05
|sell
|1.60
|gbpjpym
|235.23
|0.00
|234.98
|2007.04.10 13:03
|234.98
|0.00
|0.00
|0.00
|33.61
|30924170
|2007.04.10 11:05
|buy
|0.10
|gbpjpym
|235.32
|0.00
|235.57
|2007.04.10 23:49
|234.91
|0.00
|0.00
|0.21
|-3.44
|30924275
|2007.04.10 11:05
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9732
|0.0000
|1.9752
|2007.04.10 16:06
|1.9730
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|30926967
|2007.04.10 11:25
|sell
|0.80
|gbpusdm
|1.9734
|0.0000
|1.9714
|2007.04.10 15:56
|1.9714
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|30930836
|2007.04.10 11:52
|buy
|0.20
|gbpjpym
|235.11
|0.00
|235.36
|2007.04.10 23:49
|234.93
|0.00
|0.00
|0.41
|-3.02
|30935411
|2007.04.10 12:16
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3434
|0.0000
|1.3454
|2007.04.10 15:06
|1.3454
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|30935480
|2007.04.10 12:16
|buy
|0.10
|eurjpym
|160.11
|0.00
|160.36
|2007.04.11 04:33
|159.93
|0.00
|0.00
|0.09
|-1.51
|30941098
|2007.04.10 12:47
|sell
|1.60
|eurusdm
|1.3438
|0.0000
|1.3418
|2007.04.11 01:18
|1.3418
|0.00
|0.00
|0.86
|32.00
|30944507
|2007.04.10 13:04
|sell
|0.10
|gbpjpym
|234.96
|0.00
|234.71
|2007.04.10 15:37
|234.71
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|30950049
|2007.04.10 13:35
|buy
|0.20
|eurjpym
|159.91
|0.00
|160.16
|2007.04.11 04:33
|159.94
|0.00
|0.00
|0.17
|0.50
|30950114
|2007.04.10 13:35
|buy
|0.40
|gbpjpym
|234.91
|0.00
|235.16
|2007.04.10 23:49
|234.94
|0.00
|0.00
|0.82
|1.01
|30965219
|2007.04.10 15:06
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3456
|0.0000
|1.3476
|2007.04.11 14:54
|1.3436
|0.00
|0.00
|-0.06
|-2.00
|30970496
|2007.04.10 15:37
|sell
|0.10
|gbpjpym
|234.63
|0.00
|234.38
|2007.04.11 01:18
|234.88
|0.00
|0.00
|-0.27
|-2.10
|30970503
|2007.04.10 15:37
|buy
|0.80
|gbpjpym
|234.70
|0.00
|234.95
|2007.04.10 23:49
|234.95
|0.00
|0.00
|1.64
|16.79
|30973034
|2007.04.10 15:56
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3435
|0.0000
|1.3455
|2007.04.11 14:54
|1.3434
|0.00
|0.00
|-0.12
|-0.20
|30973116
|2007.04.10 15:56
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9711
|0.0000
|1.9731
|2007.04.10 16:06
|1.9731
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|30973204
|2007.04.10 15:56
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9707
|0.0000
|1.9687
|2007.04.11 04:07
|1.9745
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.80
|30974479
|2007.04.10 16:04
|sell
|0.20
|gbpjpym
|234.83
|0.00
|234.58
|2007.04.11 01:18
|234.86
|0.00
|0.00
|-0.53
|-0.50
|30974579
|2007.04.10 16:04
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9727
|0.0000
|1.9707
|2007.04.11 04:06
|1.9744
|0.00
|0.00
|0.01
|-3.40
|30975089
|2007.04.10 16:06
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9735
|0.0000
|1.9755
|2007.04.11 01:34
|1.9736
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|30982741
|2007.04.10 17:31
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9715
|0.0000
|1.9735
|2007.04.11 01:34
|1.9735
|0.00
|0.00
|-0.01
|4.00
|31008185
|2007.04.10 23:50
|buy
|0.10
|gbpjpym
|235.00
|0.00
|235.25
|2007.04.11 02:04
|235.05
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|31008250
|2007.04.10 23:50
|sell
|0.40
|gbpjpym
|235.11
|0.00
|234.86
|2007.04.11 01:18
|234.86
|0.00
|0.00
|0.00
|8.39
|31008702
|2007.04.10 23:51
|sell
|1.60
|eurjpym
|160.10
|0.00
|159.85
|2007.04.11 01:18
|159.85
|0.00
|0.00
|0.00
|33.58
|31019731
|2007.04.11 01:18
|sell
|0.10
|gbpjpym
|234.79
|0.00
|234.54
|2007.04.11 07:32
|235.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.81
|31019920
|2007.04.11 01:18
|sell
|0.10
|eurjpym
|159.78
|0.00
|159.53
|2007.04.11 18:43
|160.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.19
|31020284
|2007.04.11 01:20
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3416
|0.0000
|1.3396
|2007.04.11 18:10
|1.3417
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|31021457
|2007.04.11 01:26
|buy
|0.20
|gbpjpym
|234.79
|0.00
|235.04
|2007.04.11 02:04
|235.04
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|31022533
|2007.04.11 01:32
|sell
|0.20
|gbpjpym
|234.99
|0.00
|234.74
|2007.04.11 07:32
|235.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.09
|31022836
|2007.04.11 01:34
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9739
|0.0000
|1.9759
|2007.04.11 02:00
|1.9759
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|31023197
|2007.04.11 01:36
|buy
|0.40
|eurjpym
|159.70
|0.00
|159.95
|2007.04.11 04:33
|159.95
|0.00
|0.00
|0.00
|8.39
|31025268
|2007.04.11 01:50
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9747
|0.0000
|1.9727
|2007.04.11 04:06
|1.9747
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|31027770
|2007.04.11 02:01
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9764
|0.0000
|1.9784
|2007.04.11 05:39
|1.9763
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|31028629
|2007.04.11 02:04
|sell
|0.80
|gbpusdm
|1.9767
|0.0000
|1.9747
|2007.04.11 04:06
|1.9747
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|31028691
|2007.04.11 02:04
|buy
|0.10
|gbpjpym
|235.12
|0.00
|235.37
|2007.04.11 03:19
|235.37
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|31033236
|2007.04.11 02:44
|sell
|0.40
|gbpjpym
|235.20
|0.00
|234.95
|2007.04.11 07:32
|235.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.80
|31037251
|2007.04.11 03:20
|buy
|0.10
|gbpjpym
|235.44
|0.00
|235.69
|2007.04.11 04:35
|235.48
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|31041652
|2007.04.11 04:06
|buy
|0.20
|gbpjpym
|235.23
|0.00
|235.48
|2007.04.11 04:35
|235.48
|0.00
|0.00
|0.00
|4.19
|31041832
|2007.04.11 04:07
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9744
|0.0000
|1.9764
|2007.04.11 05:39
|1.9764
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|31041843
|2007.04.11 04:07
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9741
|0.0000
|1.9721
|2007.04.11 07:32
|1.9782
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.10
|31045360
|2007.04.11 04:33
|buy
|0.10
|eurjpym
|159.96
|0.00
|160.21
|2007.04.11 13:20
|160.21
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|31045477
|2007.04.11 04:34
|sell
|0.80
|gbpjpym
|235.40
|0.00
|235.15
|2007.04.11 07:32
|235.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.84
|31045742
|2007.04.11 04:35
|buy
|0.10
|gbpjpym
|235.53
|0.00
|235.78
|2007.04.11 06:13
|235.78
|0.00
|0.00
|0.00
|2.09
|31047606
|2007.04.11 04:52
|sell
|0.20
|eurjpym
|159.99
|0.00
|159.74
|2007.04.11 18:43
|160.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.02
|31052671
|2007.04.11 05:39
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9761
|0.0000
|1.9741
|2007.04.11 07:32
|1.9783
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|31052758
|2007.04.11 05:39
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9768
|0.0000
|1.9788
|2007.04.11 06:13
|1.9788
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|31053575
|2007.04.11 05:42
|sell
|1.60
|gbpjpym
|235.63
|0.00
|235.38
|2007.04.11 07:32
|235.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.47
|31060375
|2007.04.11 06:14
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9791
|0.0000
|1.9771
|2007.04.11 07:31
|1.9791
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|31060489
|2007.04.11 06:14
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9792
|0.0000
|1.9812
|2007.04.11 07:22
|1.9812
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|31060565
|2007.04.11 06:14
|sell
|3.20
|gbpjpym
|235.83
|0.00
|235.58
|2007.04.11 07:32
|235.78
|0.00
|0.00
|0.00
|13.43
|31060620
|2007.04.11 06:14
|buy
|0.10
|gbpjpym
|235.91
|0.00
|236.16
|2007.04.11 06:44
|235.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|31064615
|2007.04.11 06:34
|buy
|0.20
|gbpjpym
|235.70
|0.00
|235.95
|2007.04.11 06:44
|235.95
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|31066433
|2007.04.11 06:44
|buy
|0.10
|gbpjpym
|236.01
|0.00
|236.26
|2007.04.11 07:18
|236.03
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|31068350
|2007.04.11 06:53
|buy
|0.20
|gbpjpym
|235.80
|0.00
|236.05
|2007.04.11 07:17
|236.05
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|31072765
|2007.04.11 07:17
|sell
|6.40
|gbpjpym
|236.04
|0.00
|235.79
|2007.04.11 07:32
|235.79
|0.00
|0.00
|0.00
|134.23
|31072811
|2007.04.11 07:18
|buy
|0.10
|gbpjpym
|236.13
|0.00
|236.38
|2007.04.11 13:24
|236.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|31073727
|2007.04.11 07:20
|sell
|0.80
|gbpusdm
|1.9811
|0.0000
|1.9791
|2007.04.11 07:31
|1.9791
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|31074227
|2007.04.11 07:22
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9816
|0.0000
|1.9836
|2007.04.11 12:52
|1.9772
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|31076116
|2007.04.11 07:31
|buy
|0.20
|gbpjpym
|235.92
|0.00
|236.17
|2007.04.11 13:23
|235.96
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|31076192
|2007.04.11 07:31
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9794
|0.0000
|1.9814
|2007.04.11 12:52
|1.9771
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.60
|31076866
|2007.04.11 07:32
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9780
|0.0000
|1.9760
|2007.04.11 12:25
|1.9760
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|31076937
|2007.04.11 07:32
|sell
|0.10
|gbpjpym
|235.77
|0.00
|235.52
|2007.04.11 18:01
|236.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.01
|31082595
|2007.04.11 08:02
|buy
|0.40
|gbpjpym
|235.71
|0.00
|235.96
|2007.04.11 13:23
|235.96
|0.00
|0.00
|0.00
|8.38
|31083323
|2007.04.11 08:05
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9774
|0.0000
|1.9794
|2007.04.11 12:52
|1.9772
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|31113468
|2007.04.11 12:25
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3414
|0.0000
|1.3434
|2007.04.11 14:54
|1.3434
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|31113806
|2007.04.11 12:25
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9756
|0.0000
|1.9736
|2007.04.11 18:04
|1.9756
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|31113862
|2007.04.11 12:26
|buy
|0.80
|gbpusdm
|1.9754
|0.0000
|1.9774
|2007.04.11 12:52
|1.9774
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|31118024
|2007.04.11 12:53
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9777
|0.0000
|1.9797
|2007.04.12 01:43
|1.9756
|0.00
|0.00
|-0.01
|-2.10
|31121364
|2007.04.11 13:20
|sell
|0.40
|eurjpym
|160.21
|0.00
|159.96
|2007.04.11 18:43
|160.17
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|31121400
|2007.04.11 13:20
|buy
|0.10
|eurjpym
|160.26
|0.00
|160.51
|2007.04.12 01:41
|160.51
|0.00
|0.00
|0.26
|2.10
|31122196
|2007.04.11 13:24
|sell
|0.20
|gbpjpym
|236.03
|0.00
|235.78
|2007.04.11 18:01
|236.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|31122316
|2007.04.11 13:24
|buy
|0.10
|gbpjpym
|236.13
|0.00
|236.38
|2007.04.12 01:44
|235.73
|0.00
|0.00
|0.62
|-3.35
|31130275
|2007.04.11 14:09
|sell
|0.80
|eurjpym
|160.42
|0.00
|160.17
|2007.04.11 18:43
|160.17
|0.00
|0.00
|0.00
|16.76
|31133068
|2007.04.11 14:28
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9776
|0.0000
|1.9756
|2007.04.11 18:04
|1.9756
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|31133775
|2007.04.11 14:32
|sell
|0.40
|gbpjpym
|236.24
|0.00
|235.99
|2007.04.11 18:01
|235.99
|0.00
|0.00
|0.00
|8.38
|31137087
|2007.04.11 14:54
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3437
|0.0000
|1.3457
|2007.04.11 22:43
|1.3436
|0.00
|0.00
|-0.18
|-0.10
|31137113
|2007.04.11 14:55
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3436
|0.0000
|1.3416
|2007.04.11 18:10
|1.3416
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|31158486
|2007.04.11 18:01
|sell
|0.10
|gbpjpym
|235.94
|0.00
|235.69
|2007.04.11 18:42
|235.69
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|31159728
|2007.04.11 18:05
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9754
|0.0000
|1.9774
|2007.04.12 01:42
|1.9761
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.40
|31159816
|2007.04.11 18:05
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9747
|0.0000
|1.9727
|2007.04.12 07:45
|1.9766
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.90
|31160030
|2007.04.11 18:05
|buy
|0.20
|gbpjpym
|235.92
|0.00
|236.17
|2007.04.12 01:44
|235.72
|0.00
|0.00
|1.23
|-3.36
|31160129
|2007.04.11 18:05
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3417
|0.0000
|1.3437
|2007.04.11 22:42
|1.3437
|0.00
|0.00
|-0.36
|4.00
|31161312
|2007.04.11 18:10
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3412
|0.0000
|1.3392
|2007.04.13 14:41
|1.3516
|0.00
|0.00
|0.21
|-10.40
|31167449
|2007.04.11 18:41
|buy
|0.40
|gbpjpym
|235.71
|0.00
|235.96
|2007.04.12 01:43
|235.78
|0.00
|0.00
|2.47
|2.35
|31167801
|2007.04.11 18:42
|sell
|0.10
|gbpjpym
|235.59
|0.00
|235.34
|2007.04.12 01:01
|235.52
|0.00
|0.00
|-0.80
|0.59
|31168257
|2007.04.11 18:43
|sell
|0.10
|eurjpym
|160.13
|0.00
|159.88
|2007.04.12 13:00
|160.39
|0.00
|0.00
|-0.34
|-2.18
|31181339
|2007.04.11 20:58
|sell
|0.20
|eurjpym
|160.33
|0.00
|160.08
|2007.04.12 13:00
|160.40
|0.00
|0.00
|-0.67
|-1.17
|31181342
|2007.04.11 20:58
|sell
|0.20
|gbpjpym
|235.80
|0.00
|235.55
|2007.04.12 01:01
|235.55
|0.00
|0.00
|-1.59
|4.19
|31182624
|2007.04.11 21:14
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3432
|0.0000
|1.3412
|2007.04.13 14:41
|1.3517
|0.00
|0.00
|0.11
|-17.00
|31188517
|2007.04.11 22:43
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3439
|0.0000
|1.3459
|2007.04.12 01:42
|1.3459
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|31204960
|2007.04.12 01:01
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9732
|0.0000
|1.9752
|2007.04.12 01:41
|1.9752
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|31205366
|2007.04.12 01:01
|sell
|0.10
|gbpjpym
|235.45
|0.00
|235.20
|2007.04.12 07:46
|235.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|31205756
|2007.04.12 01:01
|buy
|0.80
|gbpjpym
|235.51
|0.00
|235.76
|2007.04.12 01:42
|235.76
|0.00
|0.00
|0.00
|16.77
|31216127
|2007.04.12 01:43
|sell
|0.20
|gbpjpym
|235.80
|0.00
|235.55
|2007.04.12 07:46
|235.77
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|31216428
|2007.04.12 01:43
|sell
|0.40
|eurjpym
|160.65
|0.00
|160.40
|2007.04.12 13:00
|160.40
|0.00
|0.00
|0.00
|8.39
|31216680
|2007.04.12 01:43
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3461
|0.0000
|1.3441
|2007.04.13 14:41
|1.3517
|0.00
|0.00
|0.22
|-22.40
|31216984
|2007.04.12 01:44
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3461
|0.0000
|1.3481
|2007.04.12 13:48
|1.3481
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|31217040
|2007.04.12 01:44
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9757
|0.0000
|1.9777
|2007.04.12 06:18
|1.9777
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|31217083
|2007.04.12 01:44
|buy
|0.10
|eurjpym
|160.66
|0.00
|160.91
|2007.04.12 14:32
|160.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.34
|31217190
|2007.04.12 01:44
|buy
|0.10
|gbpjpym
|235.82
|0.00
|236.07
|2007.04.12 11:37
|236.07
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|31233029
|2007.04.12 03:27
|sell
|0.40
|gbpjpym
|236.01
|0.00
|235.76
|2007.04.12 07:46
|235.76
|0.00
|0.00
|0.00
|8.38
|31249934
|2007.04.12 06:10
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9767
|0.0000
|1.9747
|2007.04.12 07:45
|1.9767
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|31251334
|2007.04.12 06:18
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9781
|0.0000
|1.9801
|2007.04.12 11:55
|1.9780
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|31255827
|2007.04.12 06:52
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9787
|0.0000
|1.9767
|2007.04.12 07:45
|1.9767
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|31263595
|2007.04.12 07:45
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9763
|0.0000
|1.9743
|2007.04.12 08:49
|1.9743
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|31263728
|2007.04.12 07:46
|sell
|0.10
|gbpjpym
|235.69
|0.00
|235.44
|2007.04.12 12:50
|235.65
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|31267511
|2007.04.12 08:07
|sell
|0.20
|gbpjpym
|235.90
|0.00
|235.65
|2007.04.12 12:50
|235.65
|0.00
|0.00
|0.00
|4.19
|31270672
|2007.04.12 08:30
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9760
|0.0000
|1.9780
|2007.04.12 11:55
|1.9780
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|31274586
|2007.04.12 08:49
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9738
|0.0000
|1.9718
|2007.04.12 15:21
|1.9776
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.80
|31285308
|2007.04.12 10:00
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9758
|0.0000
|1.9738
|2007.04.12 15:21
|1.9775
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|31297795
|2007.04.12 11:38
|buy
|0.10
|gbpjpym
|236.15
|0.00
|236.40
|2007.04.12 14:47
|235.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.12
|31301667
|2007.04.12 11:54
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9778
|0.0000
|1.9758
|2007.04.12 15:20
|1.9778
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|31301908
|2007.04.12 11:55
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9782
|0.0000
|1.9802
|2007.04.12 14:23
|1.9802
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|31302570
|2007.04.12 12:00
|buy
|0.20
|gbpjpym
|235.95
|0.00
|236.20
|2007.04.12 14:47
|235.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.56
|31310830
|2007.04.12 12:49
|buy
|0.40
|gbpjpym
|235.74
|0.00
|235.99
|2007.04.12 14:47
|235.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.39
|31310971
|2007.04.12 12:49
|buy
|0.20
|eurjpym
|160.45
|0.00
|160.70
|2007.04.12 14:32
|160.49
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|31311207
|2007.04.12 12:50
|sell
|0.10
|gbpjpym
|235.58
|0.00
|235.33
|2007.04.12 13:53
|235.33
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|31313253
|2007.04.12 13:00
|sell
|0.10
|eurjpym
|160.34
|0.00
|160.09
|2007.04.13 04:50
|160.50
|0.00
|0.00
|-0.11
|-1.35
|31313660
|2007.04.12 13:01
|buy
|0.80
|gbpjpym
|235.54
|0.00
|235.79
|2007.04.12 14:47
|235.57
|0.00
|0.00
|0.00
|2.02
|31314668
|2007.04.12 13:04
|buy
|0.40
|eurjpym
|160.24
|0.00
|160.49
|2007.04.12 14:32
|160.49
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|31323176
|2007.04.12 13:48
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3481
|0.0000
|1.3461
|2007.04.13 14:41
|1.3519
|0.00
|0.00
|0.43
|-30.40
|31323228
|2007.04.12 13:48
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3482
|0.0000
|1.3502
|2007.04.12 14:40
|1.3502
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|31325404
|2007.04.12 13:53
|buy
|1.60
|gbpjpym
|235.32
|0.00
|235.57
|2007.04.12 14:47
|235.57
|0.00
|0.00
|0.00
|33.60
|31325465
|2007.04.12 13:53
|sell
|0.10
|gbpjpym
|235.25
|0.00
|235.00
|2007.04.12 22:12
|235.60
|0.00
|0.00
|-0.27
|-2.94
|31330746
|2007.04.12 14:18
|sell
|0.80
|gbpusdm
|1.9798
|0.0000
|1.9778
|2007.04.12 15:20
|1.9778
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|31333127
|2007.04.12 14:23
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9806
|0.0000
|1.9826
|2007.04.12 18:30
|1.9784
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|31335187
|2007.04.12 14:32
|sell
|0.20
|gbpjpym
|235.46
|0.00
|235.21
|2007.04.12 22:12
|235.61
|0.00
|0.00
|-0.53
|-2.52
|31335465
|2007.04.12 14:32
|buy
|0.10
|eurjpym
|160.55
|0.00
|160.80
|2007.04.13 01:23
|160.80
|0.00
|0.00
|0.09
|2.10
|31337172
|2007.04.12 14:40
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3500
|0.0000
|1.3520
|2007.04.13 00:38
|1.3499
|0.00
|0.00
|-0.06
|-0.10
|31340205
|2007.04.12 14:48
|buy
|0.10
|gbpjpym
|235.63
|0.00
|235.88
|2007.04.12 20:07
|235.66
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|31344085
|2007.04.12 15:09
|buy
|0.20
|gbpjpym
|235.42
|0.00
|235.67
|2007.04.12 20:07
|235.67
|0.00
|0.00
|0.00
|4.19
|31345185
|2007.04.12 15:18
|sell
|0.20
|eurjpym
|160.55
|0.00
|160.30
|2007.04.13 04:49
|160.51
|0.00
|0.00
|-0.22
|0.68
|31345479
|2007.04.12 15:20
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9786
|0.0000
|1.9806
|2007.04.12 18:30
|1.9785
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|31346011
|2007.04.12 15:21
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9773
|0.0000
|1.9753
|2007.04.13 05:20
|1.9814
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.10
|31352213
|2007.04.12 16:00
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3480
|0.0000
|1.3500
|2007.04.13 00:38
|1.3500
|0.00
|0.00
|-0.12
|4.00
|31356784
|2007.04.12 16:31
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9765
|0.0000
|1.9785
|2007.04.12 18:30
|1.9785
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|31371562
|2007.04.12 18:32
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9787
|0.0000
|1.9807
|2007.04.13 00:44
|1.9807
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|31379108
|2007.04.12 19:42
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9793
|0.0000
|1.9773
|2007.04.13 05:20
|1.9813
|0.00
|0.00
|0.01
|-4.00
|31382241
|2007.04.12 20:07
|sell
|0.40
|gbpjpym
|235.67
|0.00
|235.42
|2007.04.12 22:12
|235.62
|0.00
|0.00
|-1.06
|1.68
|31382248
|2007.04.12 20:08
|buy
|0.10
|gbpjpym
|235.73
|0.00
|235.98
|2007.04.13 01:29
|235.76
|0.00
|0.00
|0.21
|0.25
|31391176
|2007.04.12 21:34
|sell
|0.80
|gbpjpym
|235.87
|0.00
|235.62
|2007.04.12 22:12
|235.62
|0.00
|0.00
|0.00
|16.79
|31395134
|2007.04.12 22:12
|sell
|0.10
|gbpjpym
|235.54
|0.00
|235.29
|2007.04.12 23:49
|235.50
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|31396266
|2007.04.12 22:25
|sell
|0.20
|gbpjpym
|235.75
|0.00
|235.50
|2007.04.12 23:49
|235.50
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|31406329
|2007.04.12 23:49
|buy
|0.20
|gbpjpym
|235.52
|0.00
|235.77
|2007.04.13 01:29
|235.77
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|31406404
|2007.04.12 23:49
|sell
|0.10
|gbpjpym
|235.41
|0.00
|235.16
|2007.04.13 02:44
|235.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.68
|31409849
|2007.04.13 00:14
|sell
|0.20
|gbpjpym
|235.61
|0.00
|235.36
|2007.04.13 02:44
|235.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|31415208
|2007.04.13 00:38
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3499
|0.0000
|1.3519
|2007.04.13 01:23
|1.3519
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|31415697
|2007.04.13 00:39
|sell
|1.60
|eurusdm
|1.3502
|0.0000
|1.3482
|2007.04.13 14:41
|1.3518
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.60
|31417030
|2007.04.13 00:44
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9811
|0.0000
|1.9831
|2007.04.13 01:31
|1.9831
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|31426701
|2007.04.13 01:23
|sell
|0.40
|eurjpym
|160.76
|0.00
|160.51
|2007.04.13 04:49
|160.51
|0.00
|0.00
|0.00
|8.41
|31426885
|2007.04.13 01:23
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9814
|0.0000
|1.9794
|2007.04.13 05:20
|1.9814
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|31427129
|2007.04.13 01:23
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3521
|0.0000
|1.3541
|2007.04.13 10:23
|1.3541
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|31427314
|2007.04.13 01:23
|buy
|0.10
|eurjpym
|160.82
|0.00
|161.07
|2007.04.13 10:48
|160.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.74
|31428453
|2007.04.13 01:29
|buy
|0.10
|gbpjpym
|235.83
|0.00
|236.08
|2007.04.13 06:10
|235.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.51
|31429353
|2007.04.13 01:31
|sell
|0.40
|gbpjpym
|235.88
|0.00
|235.63
|2007.04.13 02:44
|235.63
|0.00
|0.00
|0.00
|8.41
|31429476
|2007.04.13 01:32
|sell
|3.20
|eurusdm
|1.3522
|0.0000
|1.3502
|2007.04.13 14:40
|1.3522
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|31429842
|2007.04.13 01:32
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9835
|0.0000
|1.9855
|2007.04.13 05:43
|1.9836
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|31430601
|2007.04.13 01:33
|sell
|0.80
|gbpusdm
|1.9834
|0.0000
|1.9814
|2007.04.13 05:20
|1.9814
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|31437920
|2007.04.13 02:27
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9815
|0.0000
|1.9835
|2007.04.13 05:42
|1.9835
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|31440262
|2007.04.13 02:44
|sell
|0.10
|gbpjpym
|235.53
|0.00
|235.28
|2007.04.13 05:16
|235.49
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|31440293
|2007.04.13 02:44
|buy
|0.20
|gbpjpym
|235.61
|0.00
|235.86
|2007.04.13 06:09
|235.66
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|31440656
|2007.04.13 02:45
|buy
|0.20
|eurjpym
|160.61
|0.00
|160.86
|2007.04.13 10:48
|160.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.74
|31446457
|2007.04.13 03:22
|sell
|0.20
|gbpjpym
|235.74
|0.00
|235.49
|2007.04.13 05:16
|235.49
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|31455531
|2007.04.13 04:50
|sell
|0.10
|eurjpym
|160.45
|0.00
|160.20
|2007.04.13 08:27
|160.20
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|31458822
|2007.04.13 05:16
|sell
|0.10
|gbpjpym
|235.40
|0.00
|235.15
|2007.04.13 07:37
|235.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.52
|31459470
|2007.04.13 05:20
|buy
|0.40
|gbpjpym
|235.41
|0.00
|235.66
|2007.04.13 06:09
|235.66
|0.00
|0.00
|0.00
|8.41
|31459630
|2007.04.13 05:20
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9809
|0.0000
|1.9789
|2007.04.13 14:35
|1.9852
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.30
|31461127
|2007.04.13 05:34
|buy
|0.40
|eurjpym
|160.41
|0.00
|160.66
|2007.04.13 10:48
|160.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.07
|31461951
|2007.04.13 05:38
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9829
|0.0000
|1.9809
|2007.04.13 14:35
|1.9853
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|31463294
|2007.04.13 05:43
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9840
|0.0000
|1.9860
|2007.04.13 06:27
|1.9860
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|31467462
|2007.04.13 06:09
|sell
|0.20
|gbpjpym
|235.61
|0.00
|235.36
|2007.04.13 07:37
|235.57
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|31467572
|2007.04.13 06:10
|buy
|0.10
|gbpjpym
|235.72
|0.00
|235.97
|2007.04.13 09:05
|235.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.73
|31470075
|2007.04.13 06:23
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9850
|0.0000
|1.9830
|2007.04.13 14:35
|1.9850
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|31471027
|2007.04.13 06:27
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9864
|0.0000
|1.9884
|2007.04.13 08:29
|1.9864
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|31479703
|2007.04.13 07:13
|sell
|0.40
|gbpjpym
|235.82
|0.00
|235.57
|2007.04.13 07:37
|235.57
|0.00
|0.00
|0.00
|8.43
|31484471
|2007.04.13 07:37
|sell
|0.10
|gbpjpym
|235.50
|0.00
|235.25
|2007.04.13 08:41
|235.25
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|31484512
|2007.04.13 07:37
|buy
|0.20
|gbpjpym
|235.49
|0.00
|235.74
|2007.04.13 09:05
|235.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.75
|31487378
|2007.04.13 07:48
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9844
|0.0000
|1.9864
|2007.04.13 08:29
|1.9864
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|31493771
|2007.04.13 08:27
|sell
|0.10
|eurjpym
|160.16
|0.00
|159.91
|2007.04.13 15:31
|161.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.21
|31493793
|2007.04.13 08:27
|buy
|0.80
|eurjpym
|160.20
|0.00
|160.45
|2007.04.13 10:48
|160.25
|0.00
|0.00
|0.00
|3.38
|31494198
|2007.04.13 08:29
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9868
|0.0000
|1.9888
|2007.04.13 14:44
|1.9848
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|31496295
|2007.04.13 08:41
|buy
|0.40
|gbpjpym
|235.29
|0.00
|235.54
|2007.04.13 09:04
|235.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.07
|31496537
|2007.04.13 08:41
|sell
|0.10
|gbpjpym
|235.07
|0.00
|234.82
|2007.04.13 10:42
|234.82
|0.00
|0.00
|0.00
|2.12
|31497448
|2007.04.13 08:43
|buy
|0.80
|gbpjpym
|235.08
|0.00
|235.33
|2007.04.13 09:04
|235.13
|0.00
|0.00
|0.00
|3.38
|31497822
|2007.04.13 08:44
|buy
|1.60
|eurjpym
|159.99
|0.00
|160.24
|2007.04.13 10:48
|160.24
|0.00
|0.00
|0.00
|33.81
|31498422
|2007.04.13 08:46
|buy
|1.60
|gbpjpym
|234.88
|0.00
|235.13
|2007.04.13 09:04
|235.13
|0.00
|0.00
|0.00
|33.78
|31502134
|2007.04.13 09:05
|buy
|0.10
|gbpjpym
|235.23
|0.00
|235.48
|2007.04.13 11:43
|235.26
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|31508820
|2007.04.13 09:54
|buy
|0.20
|gbpjpym
|235.01
|0.00
|235.26
|2007.04.13 11:43
|235.26
|0.00
|0.00
|0.00
|4.23
|31515273
|2007.04.13 10:23
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3543
|0.0000
|1.3563
|2007.04.13 17:39
|1.3523
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|31516054
|2007.04.13 10:27
|sell
|6.40
|eurusdm
|1.3542
|0.0000
|1.3522
|2007.04.13 14:40
|1.3522
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|31516840
|2007.04.13 10:29
|sell
|0.80
|gbpusdm
|1.9870
|0.0000
|1.9850
|2007.04.13 14:35
|1.9850
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|31519690
|2007.04.13 10:42
|sell
|0.10
|gbpjpym
|234.75
|0.00
|234.50
|2007.04.13 12:20
|235.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.91
|31520515
|2007.04.13 10:48
|sell
|0.20
|gbpjpym
|234.96
|0.00
|234.71
|2007.04.13 12:20
|235.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.12
|31520771
|2007.04.13 10:48
|buy
|0.10
|eurjpym
|160.31
|0.00
|160.56
|2007.04.13 12:10
|160.56
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|31528115
|2007.04.13 11:41
|sell
|0.40
|gbpjpym
|235.17
|0.00
|234.92
|2007.04.13 12:20
|235.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.16
|31529006
|2007.04.13 11:43
|buy
|0.10
|gbpjpym
|235.33
|0.00
|235.58
|2007.04.13 12:06
|235.58
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|31529270
|2007.04.13 11:44
|sell
|0.20
|eurjpym
|160.36
|0.00
|160.11
|2007.04.13 15:31
|161.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.91
|31529868
|2007.04.13 11:49
|sell
|0.80
|gbpjpym
|235.37
|0.00
|235.12
|2007.04.13 12:20
|235.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.47
|31532945
|2007.04.13 12:06
|sell
|1.60
|gbpjpym
|235.58
|0.00
|235.33
|2007.04.13 12:20
|235.54
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|31532955
|2007.04.13 12:06
|buy
|0.10
|gbpjpym
|235.65
|0.00
|235.90
|2007.04.13 12:10
|235.90
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|31534116
|2007.04.13 12:10
|sell
|3.20
|gbpjpym
|235.81
|0.00
|235.56
|2007.04.13 12:20
|235.56
|0.00
|0.00
|0.00
|67.48
|31534180
|2007.04.13 12:10
|buy
|0.10
|eurjpym
|160.60
|0.00
|160.85
|2007.04.13 14:02
|160.85
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|31534259
|2007.04.13 12:11
|sell
|0.40
|eurjpym
|160.59
|0.00
|160.34
|2007.04.13 15:30
|161.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.10
|31534313
|2007.04.13 12:11
|buy
|0.10
|gbpjpym
|235.99
|0.00
|236.24
|2007.04.13 14:02
|235.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.44
|31535252
|2007.04.13 12:14
|buy
|0.20
|gbpjpym
|235.79
|0.00
|236.04
|2007.04.13 14:02
|235.83
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|31535985
|2007.04.13 12:18
|buy
|0.40
|gbpjpym
|235.58
|0.00
|235.83
|2007.04.13 14:02
|235.83
|0.00
|0.00
|0.00
|8.42
|31546833
|2007.04.13 13:00
|sell
|0.10
|gbpjpym
|235.42
|0.00
|235.17
|2007.04.13 15:16
|236.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.38
|31549268
|2007.04.13 13:17
|sell
|0.20
|gbpjpym
|235.62
|0.00
|235.37
|2007.04.13 15:16
|236.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.76
|31558934
|2007.04.13 14:02
|sell
|0.40
|gbpjpym
|235.83
|0.00
|235.58
|2007.04.13 15:16
|236.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.81
|31559000
|2007.04.13 14:02
|buy
|0.10
|gbpjpym
|235.89
|0.00
|236.14
|2007.04.13 14:38
|236.14
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|31559054
|2007.04.13 14:02
|sell
|0.80
|eurjpym
|160.80
|0.00
|160.55
|2007.04.13 15:30
|161.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.79
|31559398
|2007.04.13 14:02
|buy
|0.10
|eurjpym
|160.89
|0.00
|161.14
|2007.04.13 14:38
|161.14
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|31565180
|2007.04.13 14:35
|sell
|0.80
|gbpjpym
|236.04
|0.00
|235.79
|2007.04.13 15:16
|236.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.20
|31565569
|2007.04.13 14:35
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9849
|0.0000
|1.9829
|2007.04.13 14:40
|1.9829
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|31565925
|2007.04.13 14:36
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9848
|0.0000
|1.9868
|2007.04.13 14:44
|1.9847
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|31566701
|2007.04.13 14:38
|sell
|1.60
|eurjpym
|161.01
|0.00
|160.76
|2007.04.13 15:30
|161.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.73
|31567013
|2007.04.13 14:38
|sell
|1.60
|gbpjpym
|236.29
|0.00
|236.04
|2007.04.13 15:16
|236.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.58
|31567165
|2007.04.13 14:39
|buy
|0.10
|eurjpym
|161.13
|0.00
|161.38
|2007.04.13 15:09
|161.38
|0.00
|0.00
|0.00
|2.09
|31567203
|2007.04.13 14:39
|buy
|0.10
|gbpjpym
|236.32
|0.00
|236.57
|2007.04.13 14:48
|236.57
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|31568045
|2007.04.13 14:40
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3523
|0.0000
|1.3543
|2007.04.13 17:39
|1.3523
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|31569362
|2007.04.13 14:41
|sell
|3.20
|eurjpym
|161.21
|0.00
|160.96
|2007.04.13 15:30
|160.96
|0.00
|0.00
|0.00
|67.12
|31569466
|2007.04.13 14:41
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9824
|0.0000
|1.9804
|2007.04.13 15:16
|1.9824
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|31569839
|2007.04.13 14:41
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3513
|0.0000
|1.3493
|2007.04.13 14:57
|1.3513
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|31569950
|2007.04.13 14:41
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9826
|0.0000
|1.9846
|2007.04.13 14:44
|1.9846
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|31572330
|2007.04.13 14:44
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9844
|0.0000
|1.9824
|2007.04.13 15:16
|1.9824
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|31572409
|2007.04.13 14:44
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3533
|0.0000
|1.3513
|2007.04.13 14:57
|1.3513
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|31573122
|2007.04.13 14:45
|sell
|3.20
|gbpjpym
|236.49
|0.00
|236.24
|2007.04.13 15:16
|236.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.89
|31574148
|2007.04.13 14:48
|buy
|0.10
|gbpjpym
|236.65
|0.00
|236.90
|2007.04.13 15:09
|236.90
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|31576736
|2007.04.13 14:57
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3510
|0.0000
|1.3490
|2007.04.13 15:18
|1.3490
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|31580193
|2007.04.13 15:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9830
|0.0000
|1.9850
|2007.04.13 15:38
|1.9820
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|31582103
|2007.04.13 15:08
|sell
|6.40
|gbpjpym
|236.71
|0.00
|236.46
|2007.04.13 15:16
|236.65
|0.00
|0.00
|0.00
|32.16
|31582763
|2007.04.13 15:09
|buy
|0.10
|gbpjpym
|236.97
|0.00
|237.22
|2007.04.13 17:47
|236.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|31582798
|2007.04.13 15:09
|sell
|12.80
|gbpjpym
|236.92
|0.00
|236.67
|2007.04.13 15:16
|236.67
|0.00
|0.00
|0.00
|268.01
|31582960
|2007.04.13 15:10
|buy
|0.10
|eurjpym
|161.41
|0.00
|161.66
|2007.04.15 22:00
|161.66
|0.00
|0.00
|0.09
|2.09
|31584727
|2007.04.13 15:14
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3503
|0.0000
|1.3523
|2007.04.13 17:39
|1.3523
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|31585640
|2007.04.13 15:16
|buy
|0.20
|gbpjpym
|236.75
|0.00
|237.00
|2007.04.13 17:47
|236.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.67
|31585725
|2007.04.13 15:16
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9820
|0.0000
|1.9800
|2007.04.13 15:18
|1.9800
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|31586299
|2007.04.13 15:17
|sell
|0.10
|gbpjpym
|236.54
|0.00
|236.29
|2007.04.13 15:30
|236.29
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|31587828
|2007.04.13 15:19
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3495
|0.0000
|1.3475
|2007.04.16 06:16
|1.3543
|0.00
|0.00
|0.05
|-4.80
|31587978
|2007.04.13 15:19
|buy
|0.40
|gbpjpym
|236.45
|0.00
|236.70
|2007.04.13 17:47
|236.70
|0.00
|0.00
|0.00
|8.39
|31588155
|2007.04.13 15:19
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9800
|0.0000
|1.9820
|2007.04.13 15:38
|1.9820
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|31588296
|2007.04.13 15:20
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9798
|0.0000
|1.9778
|2007.04.16 11:04
|1.9919
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.10
|31588557
|2007.04.13 15:20
|buy
|0.20
|eurjpym
|161.20
|0.00
|161.45
|2007.04.15 22:00
|161.45
|0.00
|0.00
|0.17
|4.19
|31593029
|2007.04.13 15:30
|sell
|0.10
|gbpjpym
|236.21
|0.00
|235.96
|2007.04.15 23:18
|237.44
|0.00
|0.00
|-0.27
|-10.30
|31593258
|2007.04.13 15:31
|sell
|0.10
|eurjpym
|161.12
|0.00
|160.87
|2007.04.15 23:09
|162.14
|0.00
|0.00
|-0.11
|-8.54
|31593752
|2007.04.13 15:31
|sell
|0.20
|gbpjpym
|236.42
|0.00
|236.17
|2007.04.15 23:18
|237.43
|0.00
|0.00
|-0.53
|-16.92
|31595465
|2007.04.13 15:38
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9818
|0.0000
|1.9798
|2007.04.16 11:04
|1.9920
|0.00
|0.00
|0.01
|-20.40
|31596990
|2007.04.13 15:43
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3515
|0.0000
|1.3495
|2007.04.16 06:16
|1.3542
|0.00
|0.00
|0.11
|-5.40
|31598593
|2007.04.13 15:53
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9831
|0.0000
|1.9851
|2007.04.13 17:48
|1.9851
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|31600624
|2007.04.13 16:01
|sell
|0.40
|gbpjpym
|236.62
|0.00
|236.37
|2007.04.15 23:18
|237.44
|0.00
|0.00
|-1.06
|-27.47
|31600664
|2007.04.13 16:01
|sell
|0.20
|eurjpym
|161.33
|0.00
|161.08
|2007.04.15 23:09
|162.13
|0.00
|0.00
|-0.22
|-13.40
|31609691
|2007.04.13 17:37
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9838
|0.0000
|1.9818
|2007.04.16 11:04
|1.9917
|0.00
|0.00
|0.01
|-31.60
|31610109
|2007.04.13 17:39
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3524
|0.0000
|1.3544
|2007.04.15 22:00
|1.3544
|0.00
|0.00
|-0.06
|2.00
|31611659
|2007.04.13 17:47
|buy
|0.10
|gbpjpym
|236.81
|0.00
|237.06
|2007.04.15 22:00
|237.06
|0.00
|0.00
|0.21
|2.09
|31611735
|2007.04.13 17:48
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9855
|0.0000
|1.9875
|2007.04.15 22:13
|1.9875
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|31612205
|2007.04.13 17:49
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3535
|0.0000
|1.3515
|2007.04.16 06:16
|1.3542
|0.00
|0.00
|0.22
|-2.80
|31612930
|2007.04.13 17:49
|sell
|0.80
|gbpusdm
|1.9858
|0.0000
|1.9838
|2007.04.16 11:03
|1.9916
|0.00
|0.00
|0.02
|-46.40
|31623615
|2007.04.15 22:00
|sell
|0.40
|eurjpym
|161.97
|0.00
|161.72
|2007.04.15 23:09
|162.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.70
|31624462
|2007.04.15 22:01
|buy
|0.10
|gbpjpym
|237.29
|0.00
|237.54
|2007.04.15 22:20
|237.54
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|31624587
|2007.04.15 22:01
|sell
|0.80
|gbpjpym
|237.22
|0.00
|236.97
|2007.04.15 23:18
|237.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.07
|31624628
|2007.04.15 22:01
|buy
|0.10
|eurjpym
|161.98
|0.00
|162.23
|2007.04.15 22:21
|162.23
|0.00
|0.00
|0.00
|2.09
|31625282
|2007.04.15 22:02
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3562
|0.0000
|1.3542
|2007.04.16 06:16
|1.3542
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|31625437
|2007.04.15 22:02
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3565
|0.0000
|1.3585
|2007.04.17 12:39
|1.3565
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.00
|31629201
|2007.04.15 22:10
|sell
|1.60
|gbpjpym
|237.43
|0.00
|237.18
|2007.04.15 23:18
|237.41
|0.00
|0.00
|0.00
|2.68
|31631021
|2007.04.15 22:13
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9879
|0.0000
|1.9899
|2007.04.16 08:32
|1.9899
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|31633945
|2007.04.15 22:20
|buy
|0.10
|gbpjpym
|237.62
|0.00
|237.87
|2007.04.16 00:37
|236.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.21
|31634144
|2007.04.15 22:21
|sell
|0.80
|eurjpym
|162.18
|0.00
|161.93
|2007.04.15 23:08
|162.15
|0.00
|0.00
|0.00
|2.01
|31634660
|2007.04.15 22:22
|buy
|0.10
|eurjpym
|162.26
|0.00
|162.51
|2007.04.16 06:13
|161.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.10
|31636291
|2007.04.15 22:27
|sell
|1.60
|gbpusdm
|1.9878
|0.0000
|1.9858
|2007.04.16 11:03
|1.9915
|0.00
|0.00
|0.00
|-59.20
|31636565
|2007.04.15 22:29
|sell
|3.20
|gbpjpym
|237.65
|0.00
|237.40
|2007.04.15 23:18
|237.40
|0.00
|0.00
|0.00
|67.01
|31638690
|2007.04.15 22:39
|sell
|1.60
|eurjpym
|162.39
|0.00
|162.14
|2007.04.15 23:08
|162.14
|0.00
|0.00
|0.00
|33.49
|31644098
|2007.04.15 23:09
|sell
|0.10
|eurjpym
|162.09
|0.00
|161.84
|2007.04.15 23:28
|161.84
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|31646410
|2007.04.15 23:18
|buy
|0.20
|gbpjpym
|237.42
|0.00
|237.67
|2007.04.16 00:37
|236.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.89
|31646569
|2007.04.15 23:19
|sell
|0.10
|gbpjpym
|237.35
|0.00
|237.10
|2007.04.15 23:28
|237.10
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|31646830
|2007.04.15 23:19
|buy
|0.20
|eurjpym
|162.05
|0.00
|162.30
|2007.04.16 06:13
|161.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.84
|31648828
|2007.04.15 23:25
|buy
|0.40
|gbpjpym
|237.21
|0.00
|237.46
|2007.04.16 00:37
|236.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.08
|31649516
|2007.04.15 23:28
|buy
|0.40
|eurjpym
|161.85
|0.00
|162.10
|2007.04.16 06:13
|161.89
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|31649576
|2007.04.15 23:28
|sell
|0.10
|eurjpym
|161.80
|0.00
|161.55
|2007.04.16 00:20
|161.55
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|31649640
|2007.04.15 23:28
|sell
|0.10
|gbpjpym
|236.99
|0.00
|236.74
|2007.04.16 00:02
|236.96
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|31652632
|2007.04.15 23:42
|sell
|0.20
|gbpjpym
|237.21
|0.00
|236.96
|2007.04.16 00:02
|236.96
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|31654773
|2007.04.16 00:01
|buy
|0.80
|gbpjpym
|237.01
|0.00
|237.26
|2007.04.16 00:37
|236.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.05
|31655015
|2007.04.16 00:02
|buy
|0.80
|eurjpym
|161.63
|0.00
|161.88
|2007.04.16 06:13
|161.88
|0.00
|0.00
|0.00
|16.73
|31655035
|2007.04.16 00:02
|sell
|0.10
|gbpjpym
|236.82
|0.00
|236.57
|2007.04.16 00:21
|236.57
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|31656828
|2007.04.16 00:16
|buy
|1.60
|gbpjpym
|236.80
|0.00
|237.05
|2007.04.16 00:37
|236.87
|0.00
|0.00
|0.00
|9.40
|31657358
|2007.04.16 00:20
|buy
|3.20
|gbpjpym
|236.60
|0.00
|236.85
|2007.04.16 00:37
|236.85
|0.00
|0.00
|0.00
|67.12
|31657468
|2007.04.16 00:21
|sell
|0.10
|gbpjpym
|236.53
|0.00
|236.28
|2007.04.16 07:21
|237.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.37
|31657492
|2007.04.16 00:21
|sell
|0.10
|eurjpym
|161.51
|0.00
|161.26
|2007.04.16 20:36
|162.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.01
|31658979
|2007.04.16 00:34
|sell
|0.20
|gbpjpym
|236.74
|0.00
|236.49
|2007.04.16 07:21
|237.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.38
|31659535
|2007.04.16 00:37
|sell
|0.20
|eurjpym
|161.71
|0.00
|161.46
|2007.04.16 20:35
|162.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.51
|31661474
|2007.04.16 01:00
|buy
|0.10
|gbpjpym
|236.91
|0.00
|237.16
|2007.04.16 03:57
|237.16
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|31665649
|2007.04.16 02:11
|sell
|0.40
|gbpjpym
|236.95
|0.00
|236.70
|2007.04.16 07:21
|237.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.06
|31674366
|2007.04.16 03:56
|sell
|0.80
|gbpjpym
|237.15
|0.00
|236.90
|2007.04.16 07:21
|237.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.38
|31674471
|2007.04.16 03:57
|buy
|0.10
|gbpjpym
|237.26
|0.00
|237.51
|2007.04.16 06:13
|237.51
|0.00
|0.00
|0.00
|2.09
|31675791
|2007.04.16 04:14
|sell
|1.60
|gbpjpym
|237.37
|0.00
|237.12
|2007.04.16 07:20
|237.33
|0.00
|0.00
|0.00
|5.36
|31684119
|2007.04.16 05:45
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3545
|0.0000
|1.3565
|2007.04.17 12:39
|1.3565
|0.00
|0.00
|-0.12
|4.00
|31687564
|2007.04.16 06:13
|buy
|0.10
|gbpjpym
|237.59
|0.00
|237.84
|2007.04.16 06:41
|237.63
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|31687660
|2007.04.16 06:13
|buy
|0.10
|eurjpym
|161.94
|0.00
|162.19
|2007.04.16 14:01
|162.19
|0.00
|0.00
|0.00
|2.09
|31688317
|2007.04.16 06:16
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3539
|0.0000
|1.3519
|2007.04.16 20:13
|1.3539
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|31688995
|2007.04.16 06:20
|sell
|3.20
|gbpjpym
|237.58
|0.00
|237.33
|2007.04.16 07:20
|237.33
|0.00
|0.00
|0.00
|66.97
|31689325
|2007.04.16 06:21
|buy
|0.20
|gbpjpym
|237.39
|0.00
|237.64
|2007.04.16 06:41
|237.64
|0.00
|0.00
|0.00
|4.19
|31690966
|2007.04.16 06:38
|sell
|0.40
|eurjpym
|161.92
|0.00
|161.67
|2007.04.16 20:35
|162.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.34
|31691426
|2007.04.16 06:41
|buy
|0.10
|gbpjpym
|237.71
|0.00
|237.96
|2007.04.16 08:01
|237.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.51
|31691547
|2007.04.16 06:41
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3559
|0.0000
|1.3539
|2007.04.16 20:12
|1.3539
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|31695475
|2007.04.16 07:16
|buy
|0.20
|gbpjpym
|237.51
|0.00
|237.76
|2007.04.16 08:00
|237.55
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|31696504
|2007.04.16 07:21
|buy
|0.40
|gbpjpym
|237.30
|0.00
|237.55
|2007.04.16 08:00
|237.55
|0.00
|0.00
|0.00
|8.37
|31696507
|2007.04.16 07:21
|sell
|0.10
|gbpjpym
|237.21
|0.00
|236.96
|2007.04.16 21:08
|238.20
|0.00
|0.00
|-0.27
|-8.27
|31699556
|2007.04.16 07:52
|sell
|0.20
|gbpjpym
|237.42
|0.00
|237.17
|2007.04.16 21:08
|238.20
|0.00
|0.00
|-0.53
|-13.03
|31701131
|2007.04.16 08:06
|buy
|0.10
|gbpjpym
|237.68
|0.00
|237.93
|2007.04.16 08:33
|237.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|31701188
|2007.04.16 08:06
|sell
|0.40
|gbpjpym
|237.62
|0.00
|237.37
|2007.04.16 21:07
|238.19
|0.00
|0.00
|-1.06
|-19.05
|31702277
|2007.04.16 08:18
|buy
|0.20
|gbpjpym
|237.48
|0.00
|237.73
|2007.04.16 08:33
|237.73
|0.00
|0.00
|0.00
|4.18
|31704625
|2007.04.16 08:31
|sell
|3.20
|gbpusdm
|1.9898
|0.0000
|1.9878
|2007.04.16 11:03
|1.9914
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.20
|31704967
|2007.04.16 08:32
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9903
|0.0000
|1.9923
|2007.04.16 09:26
|1.9923
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|31705463
|2007.04.16 08:33
|buy
|0.10
|gbpjpym
|237.81
|0.00
|238.06
|2007.04.16 09:26
|238.06
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|31706513
|2007.04.16 08:40
|sell
|0.80
|gbpjpym
|237.83
|0.00
|237.58
|2007.04.16 21:07
|238.18
|0.00
|0.00
|-2.12
|-23.39
|31709728
|2007.04.16 08:58
|sell
|6.40
|gbpusdm
|1.9918
|0.0000
|1.9898
|2007.04.16 11:03
|1.9915
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|31710703
|2007.04.16 09:02
|sell
|1.60
|gbpjpym
|238.04
|0.00
|237.79
|2007.04.16 21:07
|238.18
|0.00
|0.00
|-4.24
|-18.71
|31713716
|2007.04.16 09:26
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9928
|0.0000
|1.9948
|2007.04.16 13:00
|1.9927
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|31713835
|2007.04.16 09:26
|buy
|0.10
|gbpjpym
|238.14
|0.00
|238.39
|2007.04.16 15:00
|238.39
|0.00
|0.00
|0.00
|2.09
|31717856
|2007.04.16 09:50
|sell
|12.80
|gbpusdm
|1.9938
|0.0000
|1.9918
|2007.04.16 11:02
|1.9918
|0.00
|0.00
|0.00
|256.00
|31724001
|2007.04.16 11:04
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9914
|0.0000
|1.9894
|2007.04.16 14:03
|1.9894
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|31731667
|2007.04.16 12:21
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9908
|0.0000
|1.9928
|2007.04.16 13:00
|1.9928
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|31740345
|2007.04.16 13:01
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9932
|0.0000
|1.9952
|2007.04.16 15:29
|1.9910
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|31745230
|2007.04.16 13:35
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9912
|0.0000
|1.9932
|2007.04.16 15:28
|1.9911
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|31748018
|2007.04.16 14:01
|sell
|0.80
|eurjpym
|162.12
|0.00
|161.87
|2007.04.16 20:34
|162.09
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|31748094
|2007.04.16 14:01
|sell
|3.20
|gbpjpym
|238.25
|0.00
|238.00
|2007.04.16 21:07
|238.22
|0.00
|0.00
|-8.48
|8.02
|31748175
|2007.04.16 14:01
|buy
|0.10
|eurjpym
|162.22
|0.00
|162.47
|2007.04.17 08:15
|161.59
|0.00
|0.00
|0.09
|-5.28
|31748835
|2007.04.16 14:03
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9890
|0.0000
|1.9870
|2007.04.16 21:51
|1.9888
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|31749288
|2007.04.16 14:05
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9892
|0.0000
|1.9912
|2007.04.16 15:28
|1.9912
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|31756740
|2007.04.16 15:05
|sell
|1.60
|eurjpym
|162.33
|0.00
|162.08
|2007.04.16 20:32
|162.08
|0.00
|0.00
|0.00
|33.40
|31757040
|2007.04.16 15:07
|buy
|0.10
|gbpjpym
|238.54
|0.00
|238.79
|2007.04.17 07:50
|237.54
|0.00
|0.00
|0.21
|-8.39
|31757072
|2007.04.16 15:07
|sell
|6.40
|gbpjpym
|238.46
|0.00
|238.21
|2007.04.16 21:07
|238.21
|0.00
|0.00
|-16.96
|133.64
|31761801
|2007.04.16 15:26
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9910
|0.0000
|1.9890
|2007.04.16 21:51
|1.9890
|0.00
|0.00
|0.01
|4.00
|31762490
|2007.04.16 15:29
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9913
|0.0000
|1.9933
|2007.04.17 05:31
|1.9913
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|31777743
|2007.04.16 17:13
|buy
|0.20
|gbpjpym
|238.33
|0.00
|238.58
|2007.04.17 07:50
|237.53
|0.00
|0.00
|0.41
|-13.41
|31788427
|2007.04.16 20:13
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3538
|0.0000
|1.3518
|2007.04.17 16:20
|1.3563
|0.00
|0.00
|0.05
|-2.50
|31790860
|2007.04.16 20:36
|sell
|0.10
|eurjpym
|162.06
|0.00
|161.81
|2007.04.17 00:38
|161.81
|0.00
|0.00
|-0.11
|2.09
|31793519
|2007.04.16 21:08
|sell
|0.10
|gbpjpym
|238.13
|0.00
|237.88
|2007.04.17 00:38
|237.88
|0.00
|0.00
|0.00
|2.09
|31794443
|2007.04.16 21:18
|buy
|0.20
|eurjpym
|162.01
|0.00
|162.26
|2007.04.17 08:15
|161.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.88
|31795954
|2007.04.16 21:37
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9893
|0.0000
|1.9913
|2007.04.17 05:31
|1.9913
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|31796800
|2007.04.16 21:51
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9886
|0.0000
|1.9866
|2007.04.17 09:27
|1.9977
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.10
|31797073
|2007.04.16 21:53
|buy
|0.40
|gbpjpym
|238.13
|0.00
|238.38
|2007.04.17 07:50
|237.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.45
|31807561
|2007.04.17 00:38
|buy
|0.80
|gbpjpym
|237.92
|0.00
|238.17
|2007.04.17 07:49
|237.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.49
|31807602
|2007.04.17 00:38
|sell
|0.10
|gbpjpym
|237.80
|0.00
|237.55
|2007.04.17 05:56
|237.79
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|31807643
|2007.04.17 00:38
|buy
|0.40
|eurjpym
|161.80
|0.00
|162.05
|2007.04.17 08:15
|161.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.37
|31807668
|2007.04.17 00:39
|sell
|0.10
|eurjpym
|161.78
|0.00
|161.53
|2007.04.17 05:55
|161.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|31809384
|2007.04.17 01:07
|sell
|0.20
|gbpjpym
|238.05
|0.00
|237.80
|2007.04.17 05:56
|237.80
|0.00
|0.00
|0.00
|4.19
|31817257
|2007.04.17 04:58
|sell
|0.20
|eurjpym
|161.99
|0.00
|161.74
|2007.04.17 05:55
|161.74
|0.00
|0.00
|0.00
|4.18
|31818912
|2007.04.17 05:28
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9906
|0.0000
|1.9886
|2007.04.17 09:27
|1.9976
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|31819345
|2007.04.17 05:31
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9919
|0.0000
|1.9939
|2007.04.17 08:30
|1.9939
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|31821356
|2007.04.17 05:56
|sell
|0.10
|eurjpym
|161.70
|0.00
|161.45
|2007.04.17 06:50
|161.45
|0.00
|0.00
|0.00
|2.09
|31821481
|2007.04.17 05:56
|sell
|0.10
|gbpjpym
|237.70
|0.00
|237.45
|2007.04.17 06:50
|237.45
|0.00
|0.00
|0.00
|2.09
|31821747
|2007.04.17 05:56
|buy
|1.60
|gbpjpym
|237.71
|0.00
|237.96
|2007.04.17 07:49
|237.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.81
|31823788
|2007.04.17 06:18
|buy
|0.80
|eurjpym
|161.59
|0.00
|161.84
|2007.04.17 08:15
|161.63
|0.00
|0.00
|0.00
|2.68
|31826608
|2007.04.17 06:48
|buy
|3.20
|gbpjpym
|237.51
|0.00
|237.76
|2007.04.17 07:49
|237.55
|0.00
|0.00
|0.00
|10.73
|31827066
|2007.04.17 06:50
|sell
|0.10
|gbpjpym
|237.37
|0.00
|237.12
|2007.04.17 09:02
|238.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.38
|31827144
|2007.04.17 06:51
|sell
|0.10
|eurjpym
|161.40
|0.00
|161.15
|2007.04.17 13:49
|161.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.10
|31827322
|2007.04.17 06:51
|buy
|1.60
|eurjpym
|161.39
|0.00
|161.64
|2007.04.17 08:15
|161.64
|0.00
|0.00
|0.00
|33.53
|31829039
|2007.04.17 07:09
|buy
|6.40
|gbpjpym
|237.29
|0.00
|237.54
|2007.04.17 07:49
|237.54
|0.00
|0.00
|0.00
|134.17
|31832308
|2007.04.17 07:50
|buy
|0.10
|gbpjpym
|237.63
|0.00
|237.88
|2007.04.17 08:30
|237.88
|0.00
|0.00
|0.00
|2.09
|31832359
|2007.04.17 07:51
|sell
|0.20
|gbpjpym
|237.58
|0.00
|237.33
|2007.04.17 09:02
|238.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.41
|31834042
|2007.04.17 08:10
|sell
|0.20
|eurjpym
|161.61
|0.00
|161.36
|2007.04.17 13:48
|161.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.52
|31834639
|2007.04.17 08:16
|buy
|0.10
|eurjpym
|161.61
|0.00
|161.86
|2007.04.17 10:29
|161.63
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|31835391
|2007.04.17 08:25
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9926
|0.0000
|1.9906
|2007.04.17 09:27
|1.9975
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.60
|31837550
|2007.04.17 08:32
|buy
|0.10
|gbpjpym
|238.48
|0.00
|238.73
|2007.04.17 10:06
|238.52
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|31837635
|2007.04.17 08:32
|sell
|0.40
|gbpjpym
|238.33
|0.00
|238.08
|2007.04.17 09:02
|238.29
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|31837737
|2007.04.17 08:32
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9991
|0.0000
|2.0011
|2007.04.17 10:22
|2.0011
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|31837891
|2007.04.17 08:32
|sell
|0.80
|gbpusdm
|1.9975
|0.0000
|1.9955
|2007.04.17 09:27
|1.9975
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|31841459
|2007.04.17 08:40
|sell
|0.80
|gbpjpym
|238.54
|0.00
|238.29
|2007.04.17 09:02
|238.29
|0.00
|0.00
|0.00
|16.77
|31841915
|2007.04.17 08:43
|sell
|1.60
|gbpusdm
|1.9995
|0.0000
|1.9975
|2007.04.17 09:27
|1.9975
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|31843936
|2007.04.17 08:47
|buy
|0.20
|eurjpym
|161.41
|0.00
|161.66
|2007.04.17 10:29
|161.66
|0.00
|0.00
|0.00
|4.19
|31846890
|2007.04.17 09:02
|sell
|0.10
|gbpjpym
|238.17
|0.00
|237.92
|2007.04.17 13:39
|238.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.46
|31846900
|2007.04.17 09:02
|buy
|0.20
|gbpjpym
|238.27
|0.00
|238.52
|2007.04.17 10:06
|238.52
|0.00
|0.00
|0.00
|4.19
|31848383
|2007.04.17 09:17
|sell
|0.20
|gbpjpym
|238.37
|0.00
|238.12
|2007.04.17 13:39
|238.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.90
|31850081
|2007.04.17 09:27
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9974
|0.0000
|1.9954
|2007.04.17 13:26
|2.0051
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.70
|31853548
|2007.04.17 10:02
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9994
|0.0000
|1.9974
|2007.04.17 13:25
|2.0050
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.20
|31853837
|2007.04.17 10:06
|buy
|0.10
|gbpjpym
|238.61
|0.00
|238.86
|2007.04.17 10:22
|238.86
|0.00
|0.00
|0.00
|2.09
|31854184
|2007.04.17 10:12
|sell
|0.40
|gbpjpym
|238.58
|0.00
|238.33
|2007.04.17 13:39
|238.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.75
|31855816
|2007.04.17 10:20
|sell
|0.80
|gbpjpym
|238.80
|0.00
|238.55
|2007.04.17 13:39
|238.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.41
|31856423
|2007.04.17 10:22
|buy
|0.10
|gbpjpym
|238.94
|0.00
|239.19
|2007.04.17 12:08
|239.19
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|31856488
|2007.04.17 10:22
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0013
|0.0000
|2.0033
|2007.04.17 10:29
|2.0033
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|31857064
|2007.04.17 10:23
|sell
|0.40
|gbpusdm
|2.0015
|0.0000
|1.9995
|2007.04.17 13:25
|2.0049
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.60
|31858313
|2007.04.17 10:29
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0025
|0.0000
|2.0045
|2007.04.17 12:30
|2.0045
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|31858403
|2007.04.17 10:29
|buy
|0.10
|eurjpym
|161.67
|0.00
|161.92
|2007.04.17 12:37
|161.92
|0.00
|0.00
|0.00
|2.09
|31858692
|2007.04.17 10:30
|sell
|1.60
|gbpjpym
|239.01
|0.00
|238.76
|2007.04.17 13:39
|238.97
|0.00
|0.00
|0.00
|5.37
|31873057
|2007.04.17 12:08
|buy
|0.10
|gbpjpym
|239.28
|0.00
|239.53
|2007.04.17 14:54
|239.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.43
|31873489
|2007.04.17 12:12
|sell
|3.20
|gbpjpym
|239.22
|0.00
|238.97
|2007.04.17 13:38
|238.97
|0.00
|0.00
|0.00
|67.11
|31877491
|2007.04.17 12:31
|sell
|0.80
|gbpusdm
|2.0047
|0.0000
|2.0027
|2007.04.17 13:25
|2.0048
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|31877693
|2007.04.17 12:31
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3559
|0.0000
|1.3539
|2007.04.17 16:20
|1.3562
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|31877971
|2007.04.17 12:31
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0056
|0.0000
|2.0076
|2007.04.17 21:09
|2.0076
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|31878908
|2007.04.17 12:32
|sell
|0.40
|eurjpym
|161.82
|0.00
|161.57
|2007.04.17 13:48
|161.76
|0.00
|0.00
|0.00
|2.02
|31880687
|2007.04.17 12:37
|buy
|0.10
|eurjpym
|161.96
|0.00
|162.21
|2007.04.18 06:13
|161.43
|0.00
|0.00
|0.09
|-4.46
|31881381
|2007.04.17 12:39
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3565
|0.0000
|1.3585
|2007.04.17 12:47
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|31884322
|2007.04.17 12:45
|sell
|0.80
|eurjpym
|162.02
|0.00
|161.77
|2007.04.17 13:48
|161.77
|0.00
|0.00
|0.00
|16.79
|31884460
|2007.04.17 12:45
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3581
|0.0000
|1.3561
|2007.04.17 16:19
|1.3561
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|31886427
|2007.04.17 12:47
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3589
|0.0000
|1.3609
|2007.04.18 01:15
|1.3589
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.00
|31886792
|2007.04.17 12:47
|sell
|1.60
|gbpusdm
|2.0068
|0.0000
|2.0048
|2007.04.17 13:25
|2.0048
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|31897556
|2007.04.17 13:26
|sell
|0.10
|gbpusdm
|2.0048
|0.0000
|2.0028
|2007.04.17 16:19
|2.0047
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|31898250
|2007.04.17 13:29
|buy
|0.20
|gbpjpym
|239.07
|0.00
|239.32
|2007.04.17 14:54
|239.11
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|31900336
|2007.04.17 13:39
|sell
|0.10
|gbpjpym
|238.87
|0.00
|238.62
|2007.04.17 15:41
|238.82
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|31900673
|2007.04.17 13:40
|buy
|0.40
|gbpjpym
|238.86
|0.00
|239.11
|2007.04.17 14:54
|239.11
|0.00
|0.00
|0.00
|8.38
|31901771
|2007.04.17 13:49
|buy
|0.20
|eurjpym
|161.76
|0.00
|162.01
|2007.04.18 06:13
|161.42
|0.00
|0.00
|0.17
|-5.72
|31901806
|2007.04.17 13:49
|sell
|0.10
|eurjpym
|161.71
|0.00
|161.46
|2007.04.17 15:41
|161.66
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|31910895
|2007.04.17 14:53
|sell
|0.20
|gbpjpym
|239.08
|0.00
|238.83
|2007.04.17 15:41
|238.83
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|31911196
|2007.04.17 14:54
|buy
|0.10
|gbpjpym
|239.20
|0.00
|239.45
|2007.04.17 16:00
|238.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.28
|31913332
|2007.04.17 15:04
|sell
|0.20
|eurjpym
|161.92
|0.00
|161.67
|2007.04.17 15:41
|161.67
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|31914778
|2007.04.17 15:19
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3569
|0.0000
|1.3589
|2007.04.18 01:15
|1.3589
|0.00
|0.00
|-0.12
|4.00
|31917269
|2007.04.17 15:39
|buy
|0.20
|gbpjpym
|238.98
|0.00
|239.23
|2007.04.17 16:00
|238.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.36
|31917755
|2007.04.17 15:41
|sell
|0.10
|gbpjpym
|238.71
|0.00
|238.46
|2007.04.17 16:42
|238.46
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|31917841
|2007.04.17 15:41
|sell
|0.10
|eurjpym
|161.57
|0.00
|161.32
|2007.04.17 16:41
|161.32
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|31917879
|2007.04.17 15:41
|buy
|0.40
|gbpjpym
|238.77
|0.00
|239.02
|2007.04.17 16:00
|238.85
|0.00
|0.00
|0.00
|2.69
|31918249
|2007.04.17 15:42
|buy
|0.40
|eurjpym
|161.55
|0.00
|161.80
|2007.04.18 06:12
|161.40
|0.00
|0.00
|0.34
|-5.05
|31919306
|2007.04.17 15:46
|buy
|0.80
|gbpjpym
|238.57
|0.00
|238.82
|2007.04.17 16:00
|238.82
|0.00
|0.00
|0.00
|16.80
|31920225
|2007.04.17 15:49
|sell
|0.20
|gbpusdm
|2.0068
|0.0000
|2.0048
|2007.04.17 16:19
|2.0048
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|31920944
|2007.04.17 15:54
|buy
|0.80
|eurjpym
|161.35
|0.00
|161.60
|2007.04.18 06:12
|161.39
|0.00
|0.00
|0.68
|2.69
|31922440
|2007.04.17 16:00
|buy
|0.10
|gbpjpym
|238.88
|0.00
|239.13
|2007.04.17 21:07
|238.71
|0.00
|0.00
|0.21
|-1.43
|31923037
|2007.04.17 16:06
|buy
|0.20
|gbpjpym
|238.67
|0.00
|238.92
|2007.04.17 21:07
|238.71
|0.00
|0.00
|0.41
|0.67
|31925004
|2007.04.17 16:19
|sell
|0.10
|gbpusdm
|2.0042
|0.0000
|2.0022
|2007.04.18 11:22
|2.0096
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.40
|31925291
|2007.04.17 16:20
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3560
|0.0000
|1.3540
|2007.04.18 12:05
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.05
|-1.80
|31928595
|2007.04.17 16:41
|sell
|0.10
|eurjpym
|161.28
|0.00
|161.03
|2007.04.18 00:11
|161.24
|0.00
|0.00
|-0.11
|0.34
|31928775
|2007.04.17 16:42
|sell
|0.10
|gbpjpym
|238.39
|0.00
|238.14
|2007.04.17 23:55
|238.56
|0.00
|0.00
|-0.27
|-1.43
|31928814
|2007.04.17 16:42
|buy
|0.40
|gbpjpym
|238.46
|0.00
|238.71
|2007.04.17 21:07
|238.71
|0.00
|0.00
|0.82
|8.41
|31930245
|2007.04.17 16:59
|sell
|0.20
|gbpjpym
|238.59
|0.00
|238.34
|2007.04.17 23:55
|238.55
|0.00
|0.00
|-0.53
|0.67
|31938037
|2007.04.17 18:59
|sell
|0.20
|gbpusdm
|2.0062
|0.0000
|2.0042
|2007.04.18 11:22
|2.0095
|0.00
|0.00
|0.01
|-6.60
|31949300
|2007.04.17 21:08
|buy
|0.10
|gbpjpym
|238.78
|0.00
|239.03
|2007.04.18 04:04
|238.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.12
|31949597
|2007.04.17 21:09
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0080
|0.0000
|2.0100
|2007.04.18 06:33
|2.0100
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|31949845
|2007.04.17 21:11
|sell
|0.40
|gbpjpym
|238.80
|0.00
|238.55
|2007.04.17 23:55
|238.55
|0.00
|0.00
|0.00
|8.41
|31958056
|2007.04.17 23:05
|sell
|0.20
|eurjpym
|161.49
|0.00
|161.24
|2007.04.18 00:11
|161.24
|0.00
|0.00
|0.00
|4.21
|31961533
|2007.04.17 23:55
|buy
|0.20
|gbpjpym
|238.57
|0.00
|238.82
|2007.04.18 04:04
|238.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.86
|31961559
|2007.04.17 23:55
|sell
|0.10
|gbpjpym
|238.49
|0.00
|238.24
|2007.04.18 02:25
|238.24
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|31963507
|2007.04.18 00:12
|sell
|0.10
|eurjpym
|161.20
|0.00
|160.95
|2007.04.18 11:38
|161.15
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|31965513
|2007.04.18 00:29
|buy
|0.40
|gbpjpym
|238.36
|0.00
|238.61
|2007.04.18 04:04
|238.41
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|31966765
|2007.04.18 00:36
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3580
|0.0000
|1.3560
|2007.04.18 12:05
|1.3580
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|31968048
|2007.04.18 00:40
|sell
|0.40
|gbpusdm
|2.0083
|0.0000
|2.0063
|2007.04.18 11:22
|2.0094
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|31973127
|2007.04.18 01:15
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3591
|0.0000
|1.3611
|2007.04.18 08:59
|1.3611
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|31980444
|2007.04.18 02:25
|sell
|0.10
|gbpjpym
|238.16
|0.00
|237.91
|2007.04.18 07:22
|238.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|31980486
|2007.04.18 02:25
|buy
|1.60
|eurjpym
|161.14
|0.00
|161.39
|2007.04.18 06:12
|161.39
|0.00
|0.00
|0.00
|33.69
|31983551
|2007.04.18 03:04
|buy
|0.80
|gbpjpym
|238.16
|0.00
|238.41
|2007.04.18 04:04
|238.41
|0.00
|0.00
|0.00
|16.85
|31987817
|2007.04.18 03:59
|sell
|0.20
|gbpjpym
|238.36
|0.00
|238.11
|2007.04.18 07:22
|238.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.69
|31988292
|2007.04.18 04:04
|buy
|0.10
|gbpjpym
|238.48
|0.00
|238.73
|2007.04.18 05:46
|238.52
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|31990515
|2007.04.18 04:34
|buy
|0.20
|gbpjpym
|238.27
|0.00
|238.52
|2007.04.18 05:46
|238.52
|0.00
|0.00
|0.00
|4.21
|31996632
|2007.04.18 05:46
|buy
|0.10
|gbpjpym
|238.58
|0.00
|238.83
|2007.04.18 06:21
|238.83
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|31997298
|2007.04.18 05:51
|sell
|0.40
|gbpjpym
|238.57
|0.00
|238.32
|2007.04.18 07:22
|238.52
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|31999925
|2007.04.18 06:12
|sell
|0.20
|eurjpym
|161.40
|0.00
|161.15
|2007.04.18 11:38
|161.15
|0.00
|0.00
|0.00
|4.22
|32000260
|2007.04.18 06:13
|buy
|0.10
|eurjpym
|161.47
|0.00
|161.72
|2007.04.18 09:33
|161.51
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|32001711
|2007.04.18 06:21
|sell
|0.80
|gbpjpym
|238.77
|0.00
|238.52
|2007.04.18 07:22
|238.52
|0.00
|0.00
|0.00
|16.84
|32001818
|2007.04.18 06:21
|buy
|0.10
|gbpjpym
|238.91
|0.00
|239.16
|2007.04.18 08:19
|238.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.12
|32003704
|2007.04.18 06:33
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0103
|0.0000
|2.0123
|2007.04.18 08:30
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|32005408
|2007.04.18 06:45
|buy
|0.20
|gbpjpym
|238.70
|0.00
|238.95
|2007.04.18 08:19
|238.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.87
|32010146
|2007.04.18 07:14
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3600
|0.0000
|1.3580
|2007.04.18 12:05
|1.3580
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|32011897
|2007.04.18 07:21
|buy
|0.20
|gbpusdm
|2.0082
|0.0000
|2.0102
|2007.04.18 08:30
|2.0102
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|32012121
|2007.04.18 07:22
|sell
|0.10
|gbpjpym
|238.46
|0.00
|238.21
|2007.04.18 11:14
|238.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|32012292
|2007.04.18 07:23
|buy
|0.40
|gbpjpym
|238.48
|0.00
|238.73
|2007.04.18 08:19
|238.52
|0.00
|0.00
|0.00
|1.35
|32014865
|2007.04.18 07:38
|buy
|0.80
|gbpjpym
|238.27
|0.00
|238.52
|2007.04.18 08:18
|238.52
|0.00
|0.00
|0.00
|16.84
|32017807
|2007.04.18 07:56
|buy
|0.20
|eurjpym
|161.26
|0.00
|161.51
|2007.04.18 09:33
|161.51
|0.00
|0.00
|0.00
|4.21
|32022662
|2007.04.18 08:19
|buy
|0.10
|gbpjpym
|238.61
|0.00
|238.86
|2007.04.18 08:32
|238.86
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|32025021
|2007.04.18 08:30
|sell
|0.20
|gbpjpym
|238.71
|0.00
|238.46
|2007.04.18 11:14
|238.46
|0.00
|0.00
|0.00
|4.22
|32025084
|2007.04.18 08:30
|sell
|0.80
|gbpusdm
|2.0118
|0.0000
|2.0098
|2007.04.18 11:22
|2.0098
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|32025172
|2007.04.18 08:30
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0127
|0.0000
|2.0147
|2007.04.18 12:46
|2.0046
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.10
|32026353
|2007.04.18 08:33
|buy
|0.10
|gbpjpym
|238.99
|0.00
|239.24
|2007.04.18 12:55
|237.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.34
|32031473
|2007.04.18 08:54
|buy
|0.20
|gbpjpym
|238.79
|0.00
|239.04
|2007.04.18 12:55
|237.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.28
|32034368
|2007.04.18 08:59
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3614
|0.0000
|1.3634
|2007.04.18 13:40
|1.3593
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|32040275
|2007.04.18 09:33
|buy
|0.10
|eurjpym
|161.57
|0.00
|161.82
|2007.04.18 12:55
|160.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.51
|32047317
|2007.04.18 10:39
|buy
|0.40
|gbpjpym
|238.58
|0.00
|238.83
|2007.04.18 12:55
|237.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.13
|32047349
|2007.04.18 10:39
|buy
|0.20
|gbpusdm
|2.0107
|0.0000
|2.0127
|2007.04.18 12:46
|2.0046
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.20
|32049371
|2007.04.18 10:56
|buy
|0.20
|eurjpym
|161.36
|0.00
|161.61
|2007.04.18 12:55
|160.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.63
|32050871
|2007.04.18 11:14
|sell
|0.10
|gbpjpym
|238.39
|0.00
|238.14
|2007.04.18 11:31
|238.14
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|32052083
|2007.04.18 11:22
|buy
|0.80
|gbpjpym
|238.33
|0.00
|238.58
|2007.04.18 12:55
|237.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.05
|32052225
|2007.04.18 11:23
|sell
|0.10
|gbpusdm
|2.0092
|0.0000
|2.0072
|2007.04.18 11:53
|2.0072
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|32053934
|2007.04.18 11:30
|buy
|0.40
|gbpusdm
|2.0085
|0.0000
|2.0105
|2007.04.18 12:46
|2.0045
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|32054110
|2007.04.18 11:31
|sell
|0.10
|gbpjpym
|238.06
|0.00
|237.81
|2007.04.18 11:50
|237.81
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|32054643
|2007.04.18 11:34
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3594
|0.0000
|1.3614
|2007.04.18 13:40
|1.3594
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|32054898
|2007.04.18 11:36
|buy
|1.60
|gbpjpym
|238.13
|0.00
|238.38
|2007.04.18 12:55
|237.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.37
|32055236
|2007.04.18 11:38
|buy
|0.40
|eurjpym
|161.16
|0.00
|161.41
|2007.04.18 12:55
|160.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.16
|32055267
|2007.04.18 11:38
|sell
|0.10
|eurjpym
|161.10
|0.00
|160.85
|2007.04.18 11:53
|160.85
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|32056047
|2007.04.18 11:43
|buy
|3.20
|gbpjpym
|237.92
|0.00
|238.17
|2007.04.18 12:55
|237.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-102.69
|32057346
|2007.04.18 11:50
|sell
|0.10
|gbpjpym
|237.72
|0.00
|237.47
|2007.04.18 11:53
|237.47
|0.00
|0.00
|0.00
|2.12
|32057545
|2007.04.18 11:51
|buy
|0.80
|eurjpym
|160.95
|0.00
|161.20
|2007.04.18 12:55
|160.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.81
|32057715
|2007.04.18 11:52
|buy
|6.40
|gbpjpym
|237.71
|0.00
|237.96
|2007.04.18 12:55
|237.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-91.88
|32058365
|2007.04.18 11:53
|sell
|0.10
|eurjpym
|160.82
|0.00
|160.57
|2007.04.18 12:32
|160.57
|0.00
|0.00
|0.00
|2.12
|32058444
|2007.04.18 11:53
|buy
|12.80
|gbpjpym
|237.50
|0.00
|237.75
|2007.04.18 12:55
|237.55
|0.00
|0.00
|0.00
|54.05
|32058539
|2007.04.18 11:53
|sell
|0.10
|gbpjpym
|237.39
|0.00
|237.14
|2007.04.18 12:32
|237.14
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|32058677
|2007.04.18 11:54
|sell
|0.10
|gbpusdm
|2.0066
|0.0000
|2.0046
|2007.04.18 12:05
|2.0046
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|32058968
|2007.04.18 11:54
|buy
|0.80
|gbpusdm
|2.0065
|0.0000
|2.0085
|2007.04.18 12:46
|2.0044
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.80
|32059686
|2007.04.18 11:55
|buy
|25.60
|gbpjpym
|237.29
|0.00
|237.54
|2007.04.18 12:55
|237.54
|0.00
|0.00
|0.00
|540.50
|32063272
|2007.04.18 12:05
|sell
|0.10
|gbpusdm
|2.0042
|0.0000
|2.0022
|2007.04.18 12:34
|2.0022
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|32063443
|2007.04.18 12:05
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3575
|0.0000
|1.3555
|2007.04.19 01:14
|1.3598
|0.00
|0.00
|0.16
|-2.30
|32063700
|2007.04.18 12:05
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3574
|0.0000
|1.3594
|2007.04.18 13:40
|1.3594
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|32063765
|2007.04.18 12:05
|buy
|1.60
|gbpusdm
|2.0044
|0.0000
|2.0064
|2007.04.18 12:46
|2.0043
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|32064278
|2007.04.18 12:05
|buy
|1.60
|eurjpym
|160.74
|0.00
|160.99
|2007.04.18 12:55
|160.79
|0.00
|0.00
|0.00
|6.76
|32070932
|2007.04.18 12:32
|sell
|0.10
|gbpjpym
|237.06
|0.00
|236.81
|2007.04.18 13:57
|237.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|32070975
|2007.04.18 12:32
|sell
|0.10
|eurjpym
|160.53
|0.00
|160.28
|2007.04.18 13:57
|160.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.27
|32071064
|2007.04.18 12:32
|buy
|3.20
|eurjpym
|160.54
|0.00
|160.79
|2007.04.18 12:55
|160.79
|0.00
|0.00
|0.00
|67.56
|32072362
|2007.04.18 12:34
|sell
|0.10
|gbpusdm
|2.0017
|0.0000
|1.9997
|2007.04.18 15:52
|2.0044
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|32072477
|2007.04.18 12:34
|buy
|3.20
|gbpusdm
|2.0023
|0.0000
|2.0043
|2007.04.18 12:46
|2.0043
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|32075166
|2007.04.18 12:45
|sell
|0.20
|gbpusdm
|2.0038
|0.0000
|2.0018
|2007.04.18 15:51
|2.0045
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|32076907
|2007.04.18 12:52
|sell
|0.20
|gbpjpym
|237.27
|0.00
|237.02
|2007.04.18 13:57
|237.24
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|32077835
|2007.04.18 12:54
|sell
|0.20
|eurjpym
|160.74
|0.00
|160.49
|2007.04.18 13:56
|160.70
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|32077862
|2007.04.18 12:54
|sell
|0.40
|gbpjpym
|237.50
|0.00
|237.25
|2007.04.18 13:57
|237.25
|0.00
|0.00
|0.00
|8.46
|32078050
|2007.04.18 12:55
|sell
|0.40
|gbpusdm
|2.0059
|0.0000
|2.0039
|2007.04.18 15:40
|2.0039
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|32078417
|2007.04.18 12:55
|buy
|0.10
|gbpjpym
|237.60
|0.00
|237.85
|2007.04.18 13:26
|237.64
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|32078569
|2007.04.18 12:55
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0067
|0.0000
|2.0087
|2007.04.18 13:24
|2.0066
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|32078694
|2007.04.18 12:56
|buy
|0.10
|eurjpym
|160.85
|0.00
|161.10
|2007.04.18 17:22
|160.92
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|32080480
|2007.04.18 13:07
|buy
|0.20
|gbpjpym
|237.39
|0.00
|237.64
|2007.04.18 13:26
|237.64
|0.00
|0.00
|0.00
|4.22
|32081179
|2007.04.18 13:13
|buy
|0.20
|gbpusdm
|2.0046
|0.0000
|2.0066
|2007.04.18 13:24
|2.0066
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|32083090
|2007.04.18 13:25
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0070
|0.0000
|2.0090
|2007.04.18 19:51
|2.0068
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|32083463
|2007.04.18 13:26
|buy
|0.10
|gbpjpym
|237.73
|0.00
|237.98
|2007.04.18 16:12
|237.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.07
|32083547
|2007.04.18 13:27
|sell
|0.40
|eurjpym
|160.95
|0.00
|160.70
|2007.04.18 13:56
|160.70
|0.00
|0.00
|0.00
|8.46
|32084270
|2007.04.18 13:32
|buy
|0.20
|gbpjpym
|237.52
|0.00
|237.77
|2007.04.18 16:12
|237.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.59
|32085707
|2007.04.18 13:40
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3594
|0.0000
|1.3614
|2007.04.18 20:10
|1.3595
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|32087508
|2007.04.18 13:57
|buy
|0.40
|gbpjpym
|237.29
|0.00
|237.54
|2007.04.18 16:12
|237.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.08
|32087552
|2007.04.18 13:57
|sell
|0.10
|eurjpym
|160.65
|0.00
|160.40
|2007.04.18 21:47
|161.28
|0.00
|0.00
|-0.34
|-5.31
|32087620
|2007.04.18 13:57
|sell
|0.10
|gbpjpym
|237.18
|0.00
|236.93
|2007.04.18 14:39
|237.14
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|32088878
|2007.04.18 14:08
|buy
|0.20
|eurjpym
|160.63
|0.00
|160.88
|2007.04.18 17:21
|160.88
|0.00
|0.00
|0.00
|4.22
|32091160
|2007.04.18 14:22
|sell
|0.20
|gbpjpym
|237.40
|0.00
|237.15
|2007.04.18 14:39
|237.15
|0.00
|0.00
|0.00
|4.23
|32093301
|2007.04.18 14:39
|sell
|0.10
|gbpjpym
|237.03
|0.00
|236.78
|2007.04.18 15:28
|236.99
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|32093531
|2007.04.18 14:41
|sell
|0.20
|gbpjpym
|237.24
|0.00
|236.99
|2007.04.18 15:28
|236.99
|0.00
|0.00
|0.00
|4.22
|32095516
|2007.04.18 15:04
|buy
|0.80
|gbpjpym
|237.08
|0.00
|237.33
|2007.04.18 16:12
|237.13
|0.00
|0.00
|0.00
|3.38
|32095563
|2007.04.18 15:04
|buy
|0.20
|gbpusdm
|2.0048
|0.0000
|2.0068
|2007.04.18 19:51
|2.0068
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|32097524
|2007.04.18 15:28
|sell
|0.10
|gbpjpym
|236.91
|0.00
|236.66
|2007.04.18 21:47
|237.90
|0.00
|0.00
|-0.80
|-8.35
|32098155
|2007.04.18 15:35
|buy
|1.60
|gbpjpym
|236.87
|0.00
|237.12
|2007.04.18 16:12
|237.12
|0.00
|0.00
|0.00
|33.83
|32098874
|2007.04.18 15:40
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3574
|0.0000
|1.3594
|2007.04.18 20:10
|1.3594
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|32099211
|2007.04.18 15:52
|sell
|0.10
|gbpusdm
|2.0041
|0.0000
|2.0021
|2007.04.19 00:49
|2.0063
|0.00
|0.00
|0.01
|-2.20
|32100815
|2007.04.18 16:12
|sell
|0.20
|gbpjpym
|237.11
|0.00
|236.86
|2007.04.18 21:47
|237.89
|0.00
|0.00
|-1.59
|-13.17
|32100857
|2007.04.18 16:12
|buy
|0.10
|gbpjpym
|237.22
|0.00
|237.47
|2007.04.18 17:21
|237.47
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|32103226
|2007.04.18 16:49
|sell
|0.40
|gbpjpym
|237.32
|0.00
|237.07
|2007.04.18 21:46
|237.88
|0.00
|0.00
|-3.18
|-18.91
|32105135
|2007.04.18 17:21
|buy
|0.10
|gbpjpym
|237.55
|0.00
|237.80
|2007.04.18 18:11
|237.60
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|32105177
|2007.04.18 17:21
|sell
|0.80
|gbpjpym
|237.52
|0.00
|237.27
|2007.04.18 21:46
|237.94
|0.00
|0.00
|-6.36
|-28.36
|32105421
|2007.04.18 17:21
|sell
|0.20
|eurjpym
|160.86
|0.00
|160.61
|2007.04.18 21:47
|161.31
|0.00
|0.00
|-0.67
|-7.59
|32105569
|2007.04.18 17:22
|buy
|0.10
|eurjpym
|160.94
|0.00
|161.19
|2007.04.18 19:34
|161.19
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|32107175
|2007.04.18 17:43
|buy
|0.20
|gbpjpym
|237.35
|0.00
|237.60
|2007.04.18 18:11
|237.60
|0.00
|0.00
|0.00
|4.22
|32108506
|2007.04.18 18:12
|buy
|0.10
|gbpjpym
|237.68
|0.00
|237.93
|2007.04.18 18:20
|237.93
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|32109043
|2007.04.18 18:16
|sell
|1.60
|gbpjpym
|237.82
|0.00
|237.57
|2007.04.18 21:46
|237.97
|0.00
|0.00
|-12.72
|-20.25
|32109366
|2007.04.18 18:17
|sell
|0.40
|eurjpym
|161.07
|0.00
|160.82
|2007.04.18 21:47
|161.27
|0.00
|0.00
|-1.34
|-6.75
|32109935
|2007.04.18 18:20
|buy
|0.10
|gbpjpym
|238.01
|0.00
|238.26
|2007.04.18 20:25
|238.26
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|32113122
|2007.04.18 19:12
|sell
|0.20
|gbpusdm
|2.0062
|0.0000
|2.0042
|2007.04.19 00:49
|2.0062
|0.00
|0.00
|0.02
|0.00
|32114761
|2007.04.18 19:34
|buy
|0.10
|eurjpym
|161.23
|0.00
|161.48
|2007.04.18 20:30
|161.48
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|32114783
|2007.04.18 19:34
|sell
|3.20
|gbpjpym
|238.02
|0.00
|237.77
|2007.04.18 21:46
|237.98
|0.00
|0.00
|-25.44
|10.81
|32115579
|2007.04.18 19:49
|sell
|0.80
|eurjpym
|161.27
|0.00
|161.02
|2007.04.18 21:46
|161.23
|0.00
|0.00
|-2.69
|2.70
|32115810
|2007.04.18 19:49
|sell
|6.40
|gbpjpym
|238.23
|0.00
|237.98
|2007.04.18 21:46
|237.98
|0.00
|0.00
|-50.88
|135.03
|32116171
|2007.04.18 19:51
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0071
|0.0000
|2.0091
|2007.04.18 23:11
|2.0091
|0.00
|0.00
|-0.01
|2.00
|32117917
|2007.04.18 20:12
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3596
|0.0000
|1.3576
|2007.04.19 01:13
|1.3597
|0.00
|0.00
|0.32
|-0.20
|32118016
|2007.04.18 20:12
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3597
|0.0000
|1.3617
|2007.04.18 23:13
|1.3617
|0.00
|0.00
|-0.18
|2.00
|32120879
|2007.04.18 20:25
|buy
|0.10
|gbpjpym
|238.34
|0.00
|238.59
|2007.04.18 23:38
|238.14
|0.00
|0.00
|0.62
|-1.69
|32122918
|2007.04.18 20:30
|buy
|0.10
|eurjpym
|161.50
|0.00
|161.75
|2007.04.19 07:02
|160.10
|0.00
|0.00
|0.26
|-11.87
|32123275
|2007.04.18 20:31
|sell
|0.40
|gbpusdm
|2.0083
|0.0000
|2.0063
|2007.04.19 00:49
|2.0063
|0.00
|0.00
|0.04
|8.00
|32124641
|2007.04.18 20:37
|sell
|1.60
|eurjpym
|161.49
|0.00
|161.24
|2007.04.18 21:46
|161.24
|0.00
|0.00
|-5.38
|33.77
|32130136
|2007.04.18 21:25
|buy
|0.20
|gbpjpym
|238.14
|0.00
|238.39
|2007.04.18 23:38
|238.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|32131530
|2007.04.18 21:46
|buy
|0.20
|eurjpym
|161.29
|0.00
|161.54
|2007.04.19 07:02
|160.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.35
|32131601
|2007.04.18 21:46
|buy
|0.40
|gbpjpym
|237.88
|0.00
|238.13
|2007.04.18 23:38
|238.13
|0.00
|0.00
|0.00
|8.44
|32131687
|2007.04.18 21:47
|sell
|0.10
|gbpjpym
|237.84
|0.00
|237.59
|2007.04.18 23:58
|237.80
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|32131740
|2007.04.18 21:47
|sell
|0.10
|eurjpym
|161.25
|0.00
|161.00
|2007.04.19 00:12
|161.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2.12
|32132979
|2007.04.18 22:03
|sell
|0.20
|gbpjpym
|238.05
|0.00
|237.80
|2007.04.18 23:58
|237.80
|0.00
|0.00
|0.00
|4.22
|32136627
|2007.04.18 23:11
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0095
|0.0000
|2.0115
|2007.04.19 07:03
|2.0032
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.30
|32136798
|2007.04.18 23:12
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3616
|0.0000
|1.3596
|2007.04.19 01:12
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|32136972
|2007.04.18 23:13
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3619
|0.0000
|1.3639
|2007.04.19 09:14
|1.3597
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|32138443
|2007.04.18 23:38
|buy
|0.10
|gbpjpym
|238.27
|0.00
|238.52
|2007.04.19 01:56
|237.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|32139003
|2007.04.18 23:51
|buy
|0.20
|gbpjpym
|238.07
|0.00
|238.32
|2007.04.19 01:56
|237.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.48
|32139391
|2007.04.18 23:56
|buy
|0.40
|gbpjpym
|237.85
|0.00
|238.10
|2007.04.19 01:56
|237.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.86
|32139617
|2007.04.18 23:58
|sell
|0.10
|gbpjpym
|237.71
|0.00
|237.46
|2007.04.19 00:13
|237.46
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|32140833
|2007.04.19 00:11
|buy
|0.80
|gbpjpym
|237.62
|0.00
|237.87
|2007.04.19 01:56
|237.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.17
|32140904
|2007.04.19 00:11
|buy
|0.40
|eurjpym
|161.08
|0.00
|161.33
|2007.04.19 07:02
|160.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.92
|32141398
|2007.04.19 00:13
|sell
|0.10
|eurjpym
|160.93
|0.00
|160.68
|2007.04.19 02:21
|160.68
|0.00
|0.00
|0.00
|2.12
|32141549
|2007.04.19 00:13
|sell
|0.10
|gbpjpym
|237.39
|0.00
|237.14
|2007.04.19 00:48
|237.34
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|32141872
|2007.04.19 00:14
|buy
|0.20
|gbpusdm
|2.0075
|0.0000
|2.0095
|2007.04.19 07:03
|2.0032
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.60
|32141934
|2007.04.19 00:14
|buy
|1.60
|gbpjpym
|237.41
|0.00
|237.66
|2007.04.19 01:56
|237.45
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|32143972
|2007.04.19 00:34
|sell
|0.20
|gbpjpym
|237.59
|0.00
|237.34
|2007.04.19 00:48
|237.34
|0.00
|0.00
|0.00
|4.23
|32145438
|2007.04.19 00:48
|buy
|0.80
|eurjpym
|160.88
|0.00
|161.13
|2007.04.19 07:02
|160.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.99
|32145475
|2007.04.19 00:48
|sell
|0.10
|gbpjpym
|237.25
|0.00
|237.00
|2007.04.19 02:21
|237.19
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|32145894
|2007.04.19 00:49
|sell
|0.10
|gbpusdm
|2.0058
|0.0000
|2.0038
|2007.04.19 02:42
|2.0038
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|32146234
|2007.04.19 00:50
|buy
|3.20
|gbpjpym
|237.20
|0.00
|237.45
|2007.04.19 01:56
|237.45
|0.00
|0.00
|0.00
|67.60
|32146756
|2007.04.19 00:54
|buy
|0.40
|gbpusdm
|2.0054
|0.0000
|2.0074
|2007.04.19 07:03
|2.0031
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.20
|32149360
|2007.04.19 01:14
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3597
|0.0000
|1.3617
|2007.04.19 09:14
|1.3597
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|32149383
|2007.04.19 01:14
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3596
|0.0000
|1.3576
|2007.04.19 06:28
|1.3576
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|32152179
|2007.04.19 01:56
|buy
|0.10
|gbpjpym
|237.53
|0.00
|237.78
|2007.04.19 05:34
|236.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.26
|32152183
|2007.04.19 01:56
|sell
|0.20
|gbpjpym
|237.46
|0.00
|237.21
|2007.04.19 02:21
|237.21
|0.00
|0.00
|0.00
|4.23
|32153266
|2007.04.19 02:10
|buy
|0.20
|gbpjpym
|237.32
|0.00
|237.57
|2007.04.19 05:34
|236.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.13
|32154242
|2007.04.19 02:21
|sell
|0.10
|eurjpym
|160.65
|0.00
|160.40
|2007.04.19 02:38
|160.40
|0.00
|0.00
|0.00
|2.12
|32154262
|2007.04.19 02:21
|sell
|0.10
|gbpjpym
|237.12
|0.00
|236.87
|2007.04.19 02:38
|236.87
|0.00
|0.00
|0.00
|2.12
|32154295
|2007.04.19 02:21
|buy
|1.60
|eurjpym
|160.67
|0.00
|160.92
|2007.04.19 07:02
|160.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-82.76
|32154531
|2007.04.19 02:22
|buy
|0.40
|gbpjpym
|237.11
|0.00
|237.36
|2007.04.19 05:34
|236.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.80
|32154938
|2007.04.19 02:24
|buy
|0.80
|gbpjpym
|236.90
|0.00
|237.15
|2007.04.19 05:34
|236.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.02
|32156516
|2007.04.19 02:37
|buy
|3.20
|eurjpym
|160.46
|0.00
|160.71
|2007.04.19 07:02
|160.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-105.81
|32156718
|2007.04.19 02:38
|sell
|0.10
|gbpjpym
|236.78
|0.00
|236.53
|2007.04.19 02:42
|236.53
|0.00
|0.00
|0.00
|2.12
|32156858
|2007.04.19 02:38
|sell
|0.10
|eurjpym
|160.36
|0.00
|160.11
|2007.04.19 05:03
|160.11
|0.00
|0.00
|0.00
|2.12
|32157532
|2007.04.19 02:40
|buy
|1.60
|gbpjpym
|236.70
|0.00
|236.95
|2007.04.19 05:34
|236.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.27
|32158540
|2007.04.19 02:42
|sell
|0.10
|gbpjpym
|236.40
|0.00
|236.15
|2007.04.19 03:39
|236.35
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|32158581
|2007.04.19 02:42
|buy
|3.20
|gbpjpym
|236.47
|0.00
|236.72
|2007.04.19 05:34
|236.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.42
|32158653
|2007.04.19 02:42
|sell
|0.10
|gbpusdm
|2.0032
|0.0000
|2.0012
|2007.04.19 04:02
|2.0040
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|32159062
|2007.04.19 02:44
|buy
|6.40
|eurjpym
|160.26
|0.00
|160.51
|2007.04.19 07:02
|160.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-108.54
|32164938
|2007.04.19 03:30
|sell
|0.20
|gbpjpym
|236.61
|0.00
|236.36
|2007.04.19 03:39
|236.36
|0.00
|0.00
|0.00
|4.24
|32166132
|2007.04.19 03:39
|sell
|0.10
|gbpjpym
|236.25
|0.00
|236.00
|2007.04.19 06:17
|236.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2.12
|32167392
|2007.04.19 03:45
|sell
|0.20
|gbpusdm
|2.0059
|0.0000
|2.0039
|2007.04.19 04:02
|2.0039
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|32170877
|2007.04.19 04:02
|sell
|0.10
|gbpusdm
|2.0036
|0.0000
|2.0016
|2007.04.19 06:39
|2.0016
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|32170928
|2007.04.19 04:03
|buy
|6.40
|gbpjpym
|236.26
|0.00
|236.51
|2007.04.19 05:34
|236.29
|0.00
|0.00
|0.00
|16.28
|32179906
|2007.04.19 04:59
|buy
|0.80
|gbpusdm
|2.0033
|0.0000
|2.0053
|2007.04.19 07:03
|2.0027
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|32181558
|2007.04.19 05:03
|buy
|12.80
|gbpjpym
|236.04
|0.00
|236.29
|2007.04.19 05:34
|236.29
|0.00
|0.00
|0.00
|271.37
|32181600
|2007.04.19 05:03
|sell
|0.10
|eurjpym
|160.04
|0.00
|159.79
|2007.04.19 06:19
|159.98
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|32183562
|2007.04.19 05:16
|sell
|0.20
|eurjpym
|160.24
|0.00
|159.99
|2007.04.19 06:19
|159.99
|0.00
|0.00
|0.00
|4.25
|32186671
|2007.04.19 05:34
|buy
|0.10
|gbpjpym
|236.41
|0.00
|236.66
|2007.04.19 06:59
|235.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.95
|32193112
|2007.04.19 06:13
|buy
|0.20
|gbpjpym
|236.20
|0.00
|236.45
|2007.04.19 06:59
|235.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.32
|32193926
|2007.04.19 06:17
|sell
|0.10
|gbpjpym
|235.92
|0.00
|235.67
|2007.04.19 06:37
|235.67
|0.00
|0.00
|0.00
|2.13
|32194011
|2007.04.19 06:18
|buy
|0.40
|gbpjpym
|235.99
|0.00
|236.24
|2007.04.19 06:59
|235.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.84
|32194123
|2007.04.19 06:18
|buy
|12.80
|eurjpym
|160.05
|0.00
|160.30
|2007.04.19 07:02
|160.07
|0.00
|0.00
|0.00
|21.71
|32194466
|2007.04.19 06:19
|sell
|0.10
|eurjpym
|159.95
|0.00
|159.70
|2007.04.19 06:43
|159.70
|0.00
|0.00
|0.00
|2.12
|32196277
|2007.04.19 06:26
|buy
|0.80
|gbpjpym
|235.79
|0.00
|236.04
|2007.04.19 06:59
|235.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.47
|32196734
|2007.04.19 06:28
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3577
|0.0000
|1.3597
|2007.04.19 09:14
|1.3597
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|32196830
|2007.04.19 06:28
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3574
|0.0000
|1.3554
|2007.04.20 07:42
|1.3611
|0.00
|0.00
|0.05
|-3.70
|32198372
|2007.04.19 06:37
|sell
|0.10
|gbpjpym
|235.59
|0.00
|235.34
|2007.04.19 06:43
|235.34
|0.00
|0.00
|0.00
|2.13
|32198619
|2007.04.19 06:38
|buy
|25.60
|eurjpym
|159.85
|0.00
|160.10
|2007.04.19 07:02
|160.10
|0.00
|0.00
|0.00
|542.55
|32198904
|2007.04.19 06:39
|sell
|0.10
|gbpusdm
|2.0006
|0.0000
|1.9986
|2007.04.19 10:40
|2.0011
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|32199160
|2007.04.19 06:39
|buy
|1.60
|gbpjpym
|235.43
|0.00
|235.68
|2007.04.19 06:59
|235.68
|0.00
|0.00
|0.00
|33.95
|32199307
|2007.04.19 06:40
|buy
|1.60
|gbpusdm
|2.0006
|0.0000
|2.0026
|2007.04.19 07:03
|2.0026
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|32200374
|2007.04.19 06:43
|sell
|0.10
|gbpjpym
|235.37
|0.00
|235.12
|2007.04.19 07:04
|236.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.79
|32200492
|2007.04.19 06:43
|sell
|0.10
|eurjpym
|159.75
|0.00
|159.50
|2007.04.19 08:12
|159.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.61
|32206603
|2007.04.19 06:57
|sell
|0.20
|gbpjpym
|235.59
|0.00
|235.34
|2007.04.19 07:04
|236.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.01
|32207750
|2007.04.19 07:00
|buy
|0.10
|gbpjpym
|235.74
|0.00
|235.99
|2007.04.19 07:02
|235.99
|0.00
|0.00
|0.00
|2.12
|32208650
|2007.04.19 07:02
|sell
|0.40
|gbpjpym
|235.80
|0.00
|235.55
|2007.04.19 07:04
|236.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.88
|32208704
|2007.04.19 07:02
|sell
|0.20
|eurjpym
|159.96
|0.00
|159.71
|2007.04.19 08:12
|159.96
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|32208989
|2007.04.19 07:02
|buy
|0.10
|gbpjpym
|236.15
|0.00
|236.40
|2007.04.19 07:03
|236.40
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|32209143
|2007.04.19 07:02
|sell
|0.80
|gbpjpym
|236.06
|0.00
|235.81
|2007.04.19 07:04
|236.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.50
|32209460
|2007.04.19 07:02
|buy
|0.10
|eurjpym
|160.16
|0.00
|160.41
|2007.04.19 07:03
|160.41
|0.00
|0.00
|0.00
|2.12
|32209710
|2007.04.19 07:02
|sell
|0.40
|eurjpym
|160.21
|0.00
|159.96
|2007.04.19 08:11
|159.96
|0.00
|0.00
|0.00
|8.48
|32209945
|2007.04.19 07:03
|sell
|1.60
|gbpjpym
|236.29
|0.00
|236.04
|2007.04.19 07:04
|236.22
|0.00
|0.00
|0.00
|9.49
|32210156
|2007.04.19 07:03
|buy
|0.10
|gbpjpym
|236.52
|0.00
|236.77
|2007.04.19 07:25
|236.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.61
|32210345
|2007.04.19 07:03
|sell
|3.20
|gbpjpym
|236.49
|0.00
|236.24
|2007.04.19 07:04
|236.24
|0.00
|0.00
|0.00
|67.82
|32210424
|2007.04.19 07:03
|buy
|0.10
|eurjpym
|160.43
|0.00
|160.68
|2007.04.19 09:28
|160.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.53
|32210714
|2007.04.19 07:03
|sell
|0.20
|gbpusdm
|2.0031
|0.0000
|2.0011
|2007.04.19 10:40
|2.0011
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|32211010
|2007.04.19 07:03
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0034
|0.0000
|2.0054
|2007.04.19 11:26
|2.0011
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|32211230
|2007.04.19 07:03
|buy
|0.20
|eurjpym
|160.23
|0.00
|160.48
|2007.04.19 09:28
|160.26
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|32211499
|2007.04.19 07:04
|buy
|0.20
|gbpjpym
|236.31
|0.00
|236.56
|2007.04.19 07:25
|236.34
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|32212183
|2007.04.19 07:05
|buy
|0.40
|gbpjpym
|236.09
|0.00
|236.34
|2007.04.19 07:25
|236.34
|0.00
|0.00
|0.00
|8.47
|32216485
|2007.04.19 07:25
|buy
|0.10
|gbpjpym
|236.38
|0.00
|236.63
|2007.04.19 08:20
|236.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.38
|32223564
|2007.04.19 08:01
|sell
|0.10
|gbpjpym
|236.26
|0.00
|236.01
|2007.04.19 08:08
|236.01
|0.00
|0.00
|0.00
|2.12
|32224594
|2007.04.19 08:08
|buy
|0.20
|gbpjpym
|236.16
|0.00
|236.41
|2007.04.19 08:20
|236.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|32224670
|2007.04.19 08:09
|buy
|0.40
|eurjpym
|160.00
|0.00
|160.25
|2007.04.19 09:28
|160.25
|0.00
|0.00
|0.00
|8.48
|32224758
|2007.04.19 08:09
|sell
|0.10
|gbpjpym
|235.97
|0.00
|235.72
|2007.04.19 10:38
|235.94
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|32225605
|2007.04.19 08:12
|buy
|0.40
|gbpjpym
|235.94
|0.00
|236.19
|2007.04.19 08:20
|236.19
|0.00
|0.00
|0.00
|8.48
|32225633
|2007.04.19 08:12
|sell
|0.10
|eurjpym
|159.89
|0.00
|159.64
|2007.04.19 11:21
|160.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.19
|32227245
|2007.04.19 08:20
|sell
|0.20
|eurjpym
|160.10
|0.00
|159.85
|2007.04.19 11:21
|160.05
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|32232073
|2007.04.19 08:58
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3594
|0.0000
|1.3574
|2007.04.20 07:42
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.11
|-3.20
|32232441
|2007.04.19 09:00
|buy
|0.10
|gbpjpym
|236.11
|0.00
|236.36
|2007.04.19 12:23
|235.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.44
|32233983
|2007.04.19 09:14
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3600
|0.0000
|1.3620
|2007.04.19 22:06
|1.3620
|0.00
|0.00
|-0.06
|2.00
|32236321
|2007.04.19 09:28
|buy
|0.10
|eurjpym
|160.30
|0.00
|160.55
|2007.04.19 12:39
|160.35
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|32236449
|2007.04.19 09:29
|sell
|0.20
|gbpjpym
|236.18
|0.00
|235.93
|2007.04.19 10:37
|235.93
|0.00
|0.00
|0.00
|4.25
|32236477
|2007.04.19 09:30
|sell
|0.40
|eurjpym
|160.30
|0.00
|160.05
|2007.04.19 11:20
|160.05
|0.00
|0.00
|0.00
|8.49
|32244494
|2007.04.19 10:38
|sell
|0.10
|gbpjpym
|235.88
|0.00
|235.63
|2007.04.19 11:14
|235.63
|0.00
|0.00
|0.00
|2.12
|32244932
|2007.04.19 10:40
|buy
|0.20
|gbpusdm
|2.0014
|0.0000
|2.0034
|2007.04.19 11:26
|2.0013
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|32244999
|2007.04.19 10:40
|buy
|0.20
|gbpjpym
|235.91
|0.00
|236.16
|2007.04.19 12:23
|235.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|32245061
|2007.04.19 10:41
|sell
|0.10
|gbpusdm
|2.0007
|0.0000
|1.9987
|2007.04.19 12:52
|2.0012
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|32250197
|2007.04.19 11:13
|buy
|0.40
|gbpjpym
|235.70
|0.00
|235.95
|2007.04.19 12:23
|235.95
|0.00
|0.00
|0.00
|8.49
|32250491
|2007.04.19 11:15
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9993
|0.0000
|2.0013
|2007.04.19 11:26
|2.0013
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|32250514
|2007.04.19 11:15
|sell
|0.10
|gbpjpym
|235.46
|0.00
|235.21
|2007.04.19 14:59
|236.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.92
|32251176
|2007.04.19 11:19
|buy
|0.20
|eurjpym
|160.10
|0.00
|160.35
|2007.04.19 12:39
|160.35
|0.00
|0.00
|0.00
|4.24
|32251416
|2007.04.19 11:21
|sell
|0.10
|eurjpym
|159.98
|0.00
|159.73
|2007.04.20 02:14
|161.45
|0.00
|0.00
|-0.11
|-12.39
|32252183
|2007.04.19 11:25
|sell
|0.20
|gbpjpym
|235.67
|0.00
|235.42
|2007.04.19 14:59
|236.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.12
|32252378
|2007.04.19 11:26
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0014
|0.0000
|2.0034
|2007.04.19 12:38
|2.0034
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|32258177
|2007.04.19 12:19
|sell
|0.20
|eurjpym
|160.18
|0.00
|159.93
|2007.04.20 02:13
|161.44
|0.00
|0.00
|-0.22
|-21.25
|32258366
|2007.04.19 12:20
|sell
|0.40
|gbpjpym
|235.87
|0.00
|235.62
|2007.04.19 14:59
|236.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.16
|32258682
|2007.04.19 12:23
|buy
|0.10
|gbpjpym
|236.04
|0.00
|236.29
|2007.04.19 13:26
|236.29
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|32260544
|2007.04.19 12:36
|sell
|0.20
|gbpusdm
|2.0032
|0.0000
|2.0012
|2007.04.19 12:52
|2.0012
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|32261389
|2007.04.19 12:38
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0040
|0.0000
|2.0060
|2007.04.20 06:11
|2.0042
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|32261782
|2007.04.19 12:39
|buy
|0.10
|eurjpym
|160.40
|0.00
|160.65
|2007.04.19 13:48
|160.65
|0.00
|0.00
|0.00
|2.12
|32261816
|2007.04.19 12:39
|sell
|0.40
|eurjpym
|160.39
|0.00
|160.14
|2007.04.20 02:13
|161.43
|0.00
|0.00
|-0.45
|-35.08
|32261838
|2007.04.19 12:39
|sell
|0.80
|gbpjpym
|236.08
|0.00
|235.83
|2007.04.19 14:59
|236.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.44
|32263729
|2007.04.19 12:50
|buy
|0.20
|gbpusdm
|2.0020
|0.0000
|2.0040
|2007.04.20 06:11
|2.0040
|0.00
|0.00
|-0.01
|4.00
|32266315
|2007.04.19 13:05
|sell
|0.10
|gbpusdm
|2.0005
|0.0000
|1.9985
|2007.04.20 08:30
|2.0020
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|32270311
|2007.04.19 13:26
|sell
|1.60
|gbpjpym
|236.29
|0.00
|236.04
|2007.04.19 14:59
|236.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-82.51
|32270331
|2007.04.19 13:26
|buy
|0.10
|gbpjpym
|236.36
|0.00
|236.61
|2007.04.19 14:01
|236.61
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|32272359
|2007.04.19 13:38
|sell
|0.80
|eurjpym
|160.59
|0.00
|160.34
|2007.04.20 02:13
|161.42
|0.00
|0.00
|-0.90
|-55.98
|32273834
|2007.04.19 13:48
|buy
|0.10
|eurjpym
|160.70
|0.00
|160.95
|2007.04.19 14:02
|160.95
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|32273984
|2007.04.19 13:49
|sell
|3.20
|gbpjpym
|236.50
|0.00
|236.25
|2007.04.19 14:59
|236.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-105.50
|32276424
|2007.04.19 14:01
|buy
|0.10
|gbpjpym
|236.69
|0.00
|236.94
|2007.04.19 14:02
|236.94
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|32276537
|2007.04.19 14:01
|sell
|1.60
|eurjpym
|160.82
|0.00
|160.57
|2007.04.20 02:13
|161.43
|0.00
|0.00
|-1.79
|-82.30
|32276590
|2007.04.19 14:01
|sell
|6.40
|gbpjpym
|236.75
|0.00
|236.50
|2007.04.19 14:59
|236.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-75.76
|32277147
|2007.04.19 14:02
|buy
|0.10
|eurjpym
|160.99
|0.00
|161.24
|2007.04.19 20:28
|161.24
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|32277158
|2007.04.19 14:02
|buy
|0.10
|gbpjpym
|237.02
|0.00
|237.27
|2007.04.19 14:22
|237.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|32277312
|2007.04.19 14:02
|sell
|12.80
|gbpjpym
|236.96
|0.00
|236.71
|2007.04.19 14:59
|236.92
|0.00
|0.00
|0.00
|43.29
|32277473
|2007.04.19 14:03
|sell
|3.20
|eurjpym
|161.04
|0.00
|160.79
|2007.04.20 02:13
|161.42
|0.00
|0.00
|-3.58
|-102.54
|32279589
|2007.04.19 14:12
|buy
|0.20
|gbpjpym
|236.82
|0.00
|237.07
|2007.04.19 14:22
|237.07
|0.00
|0.00
|0.00
|4.22
|32281098
|2007.04.19 14:22
|buy
|0.10
|gbpjpym
|237.17
|0.00
|237.42
|2007.04.19 16:17
|237.21
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|32281499
|2007.04.19 14:23
|sell
|25.60
|gbpjpym
|237.17
|0.00
|236.92
|2007.04.19 14:59
|236.92
|0.00
|0.00
|0.00
|541.09
|32283177
|2007.04.19 14:30
|sell
|0.20
|gbpusdm
|2.0026
|0.0000
|2.0006
|2007.04.20 08:30
|2.0026
|0.00
|0.00
|0.01
|0.00
|32285903
|2007.04.19 14:50
|buy
|0.20
|gbpjpym
|236.96
|0.00
|237.21
|2007.04.19 16:16
|237.21
|0.00
|0.00
|0.00
|4.22
|32287781
|2007.04.19 15:01
|sell
|0.10
|gbpjpym
|236.78
|0.00
|236.53
|2007.04.19 16:31
|236.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.69
|32291685
|2007.04.19 15:43
|sell
|0.20
|gbpjpym
|236.99
|0.00
|236.74
|2007.04.19 16:31
|236.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|32295593
|2007.04.19 16:16
|sell
|0.40
|gbpjpym
|237.20
|0.00
|236.95
|2007.04.19 16:31
|236.95
|0.00
|0.00
|0.00
|8.45
|32295637
|2007.04.19 16:17
|buy
|0.10
|gbpjpym
|237.33
|0.00
|237.58
|2007.04.19 20:27
|237.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.27
|32297258
|2007.04.19 16:30
|buy
|0.20
|gbpjpym
|237.13
|0.00
|237.38
|2007.04.19 20:27
|237.17
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|32297508
|2007.04.19 16:31
|sell
|0.10
|gbpjpym
|236.91
|0.00
|236.66
|2007.04.19 22:21
|237.05
|0.00
|0.00
|-0.27
|-1.18
|32298022
|2007.04.19 16:37
|buy
|0.40
|gbpjpym
|236.92
|0.00
|237.17
|2007.04.19 20:27
|237.17
|0.00
|0.00
|0.00
|8.44
|32311164
|2007.04.19 20:04
|sell
|0.20
|gbpjpym
|237.11
|0.00
|236.86
|2007.04.19 22:21
|237.06
|0.00
|0.00
|-0.53
|0.84
|32313010
|2007.04.19 20:27
|buy
|0.10
|gbpjpym
|237.28
|0.00
|237.53
|2007.04.20 00:01
|237.30
|0.00
|0.00
|0.21
|0.17
|32313136
|2007.04.19 20:28
|buy
|0.10
|eurjpym
|161.27
|0.00
|161.52
|2007.04.20 00:37
|161.52
|0.00
|0.00
|0.09
|2.11
|32313154
|2007.04.19 20:28
|sell
|6.40
|eurjpym
|161.25
|0.00
|161.00
|2007.04.20 02:13
|161.43
|0.00
|0.00
|-7.17
|-97.15
|32314826
|2007.04.19 20:58
|sell
|0.40
|gbpjpym
|237.32
|0.00
|237.07
|2007.04.19 22:21
|237.07
|0.00
|0.00
|-1.06
|8.46
|32318777
|2007.04.19 21:56
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3614
|0.0000
|1.3594
|2007.04.20 07:41
|1.3614
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|32320558
|2007.04.19 22:06
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3622
|0.0000
|1.3642
|2007.04.23 15:35
|1.3576
|0.00
|0.00
|-0.06
|-4.60
|32323061
|2007.04.19 22:21
|buy
|0.20
|gbpjpym
|237.05
|0.00
|237.30
|2007.04.20 00:01
|237.30
|0.00
|0.00
|0.00
|4.22
|32323088
|2007.04.19 22:21
|sell
|0.10
|gbpjpym
|236.96
|0.00
|236.71
|2007.04.20 02:00
|237.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.06
|32329193
|2007.04.19 23:30
|sell
|0.20
|gbpjpym
|237.17
|0.00
|236.92
|2007.04.20 02:00
|237.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.41
|32332714
|2007.04.20 00:01
|buy
|0.10
|gbpjpym
|237.38
|0.00
|237.63
|2007.04.20 00:52
|237.63
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|32332890
|2007.04.20 00:02
|sell
|0.40
|gbpjpym
|237.37
|0.00
|237.12
|2007.04.20 02:00
|237.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.74
|32336027
|2007.04.20 00:35
|sell
|12.80
|eurjpym
|161.46
|0.00
|161.21
|2007.04.20 02:13
|161.42
|0.00
|0.00
|0.00
|43.18
|32336221
|2007.04.20 00:37
|buy
|0.10
|eurjpym
|161.51
|0.00
|161.76
|2007.04.20 06:11
|161.76
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|32336901
|2007.04.20 00:42
|sell
|0.80
|gbpjpym
|237.59
|0.00
|237.34
|2007.04.20 01:59
|237.55
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|32338042
|2007.04.20 00:52
|buy
|0.10
|gbpjpym
|237.71
|0.00
|237.96
|2007.04.20 03:30
|237.76
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|32338815
|2007.04.20 00:56
|sell
|25.60
|eurjpym
|161.67
|0.00
|161.42
|2007.04.20 02:13
|161.42
|0.00
|0.00
|0.00
|539.72
|32338916
|2007.04.20 00:56
|sell
|1.60
|gbpjpym
|237.81
|0.00
|237.56
|2007.04.20 01:59
|237.56
|0.00
|0.00
|0.00
|33.73
|32345290
|2007.04.20 02:00
|sell
|0.10
|gbpjpym
|237.49
|0.00
|237.24
|2007.04.20 07:43
|237.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.12
|32345569
|2007.04.20 02:04
|buy
|0.20
|gbpjpym
|237.51
|0.00
|237.76
|2007.04.20 03:29
|237.76
|0.00
|0.00
|0.00
|4.21
|32346568
|2007.04.20 02:14
|sell
|0.10
|eurjpym
|161.40
|0.00
|161.15
|2007.04.20 07:44
|161.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.26
|32351525
|2007.04.20 03:22
|sell
|0.20
|eurjpym
|161.61
|0.00
|161.36
|2007.04.20 07:43
|161.56
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|32351939
|2007.04.20 03:28
|sell
|0.20
|gbpjpym
|237.71
|0.00
|237.46
|2007.04.20 07:43
|237.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|32352131
|2007.04.20 03:30
|buy
|0.10
|gbpjpym
|237.83
|0.00
|238.08
|2007.04.20 06:12
|237.90
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|32358626
|2007.04.20 05:05
|buy
|0.20
|gbpjpym
|237.63
|0.00
|237.88
|2007.04.20 06:12
|237.88
|0.00
|0.00
|0.00
|4.21
|32364562
|2007.04.20 06:11
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0048
|0.0000
|2.0068
|2007.04.20 08:38
|2.0021
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|32364620
|2007.04.20 06:11
|buy
|0.10
|eurjpym
|161.80
|0.00
|162.05
|2007.04.20 13:32
|161.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.34
|32364759
|2007.04.20 06:12
|sell
|0.40
|gbpusdm
|2.0047
|0.0000
|2.0027
|2007.04.20 08:30
|2.0027
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|32364798
|2007.04.20 06:12
|buy
|0.10
|gbpjpym
|237.99
|0.00
|238.24
|2007.04.20 06:19
|238.24
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|32364818
|2007.04.20 06:12
|sell
|0.40
|gbpjpym
|237.93
|0.00
|237.68
|2007.04.20 07:43
|237.88
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|32365209
|2007.04.20 06:14
|sell
|0.40
|eurjpym
|161.82
|0.00
|161.57
|2007.04.20 07:43
|161.57
|0.00
|0.00
|0.00
|8.43
|32365394
|2007.04.20 06:14
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3634
|0.0000
|1.3614
|2007.04.20 07:41
|1.3614
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|32367324
|2007.04.20 06:18
|sell
|0.80
|gbpjpym
|238.14
|0.00
|237.89
|2007.04.20 07:43
|237.89
|0.00
|0.00
|0.00
|16.85
|32367606
|2007.04.20 06:20
|buy
|0.10
|gbpjpym
|238.33
|0.00
|238.58
|2007.04.20 09:13
|237.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.38
|32370796
|2007.04.20 06:44
|buy
|0.20
|gbpjpym
|238.13
|0.00
|238.38
|2007.04.20 09:13
|237.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.39
|32372588
|2007.04.20 07:01
|buy
|0.40
|gbpjpym
|237.92
|0.00
|238.17
|2007.04.20 09:13
|237.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.38
|32377674
|2007.04.20 07:42
|buy
|0.20
|eurjpym
|161.60
|0.00
|161.85
|2007.04.20 13:32
|161.64
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|32377737
|2007.04.20 07:42
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3610
|0.0000
|1.3590
|2007.04.20 13:39
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|32378251
|2007.04.20 07:43
|sell
|0.10
|gbpjpym
|237.79
|0.00
|237.54
|2007.04.20 08:42
|237.72
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|32378484
|2007.04.20 07:44
|sell
|0.10
|eurjpym
|161.54
|0.00
|161.29
|2007.04.20 11:10
|161.29
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|32381415
|2007.04.20 08:13
|sell
|0.20
|gbpjpym
|237.99
|0.00
|237.74
|2007.04.20 08:42
|237.74
|0.00
|0.00
|0.00
|4.21
|32384514
|2007.04.20 08:30
|buy
|0.20
|gbpusdm
|2.0019
|0.0000
|2.0039
|2007.04.20 08:34
|2.0039
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|32384542
|2007.04.20 08:30
|sell
|0.10
|gbpusdm
|2.0011
|0.0000
|1.9991
|2007.04.20 08:46
|2.0011
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|32385628
|2007.04.20 08:34
|sell
|0.20
|gbpusdm
|2.0032
|0.0000
|2.0012
|2007.04.20 08:46
|2.0012
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|32387118
|2007.04.20 08:42
|sell
|0.10
|gbpjpym
|237.63
|0.00
|237.38
|2007.04.20 08:47
|237.38
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|32387140
|2007.04.20 08:42
|buy
|0.80
|gbpjpym
|237.70
|0.00
|237.95
|2007.04.20 09:13
|237.74
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|32388299
|2007.04.20 08:45
|buy
|1.60
|gbpjpym
|237.49
|0.00
|237.74
|2007.04.20 09:13
|237.74
|0.00
|0.00
|0.00
|33.70
|32388457
|2007.04.20 08:46
|sell
|0.10
|gbpusdm
|2.0003
|0.0000
|1.9983
|2007.04.20 12:55
|2.0026
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|32389011
|2007.04.20 08:47
|sell
|0.10
|gbpjpym
|237.20
|0.00
|236.95
|2007.04.20 11:09
|237.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|32389486
|2007.04.20 08:49
|sell
|0.20
|gbpjpym
|237.40
|0.00
|237.15
|2007.04.20 11:09
|237.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.21
|32391118
|2007.04.20 09:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0011
|0.0000
|2.0031
|2007.04.20 09:13
|2.0031
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|32392690
|2007.04.20 09:07
|sell
|0.20
|gbpusdm
|2.0024
|0.0000
|2.0004
|2007.04.20 12:55
|2.0025
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|32392732
|2007.04.20 09:07
|sell
|0.40
|gbpjpym
|237.61
|0.00
|237.36
|2007.04.20 11:09
|237.57
|0.00
|0.00
|0.00
|1.35
|32393739
|2007.04.20 09:13
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0038
|0.0000
|2.0058
|2007.04.20 15:14
|2.0039
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|32393776
|2007.04.20 09:13
|sell
|0.80
|gbpjpym
|237.82
|0.00
|237.57
|2007.04.20 11:09
|237.57
|0.00
|0.00
|0.00
|16.86
|32393868
|2007.04.20 09:13
|buy
|0.10
|gbpjpym
|237.88
|0.00
|238.13
|2007.04.20 11:42
|237.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.51
|32397812
|2007.04.20 09:52
|sell
|0.40
|gbpusdm
|2.0045
|0.0000
|2.0025
|2007.04.20 12:55
|2.0025
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|32401586
|2007.04.20 10:43
|buy
|0.20
|gbpjpym
|237.67
|0.00
|237.92
|2007.04.20 11:42
|237.70
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|32401634
|2007.04.20 10:43
|buy
|0.40
|eurjpym
|161.39
|0.00
|161.64
|2007.04.20 13:32
|161.64
|0.00
|0.00
|0.00
|8.41
|32403454
|2007.04.20 11:09
|sell
|0.10
|gbpjpym
|237.49
|0.00
|237.24
|2007.04.20 16:57
|237.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.29
|32403584
|2007.04.20 11:10
|sell
|0.10
|eurjpym
|161.26
|0.00
|161.01
|2007.04.23 03:03
|161.42
|0.00
|0.00
|-0.11
|-1.35
|32404307
|2007.04.20 11:18
|buy
|0.40
|gbpjpym
|237.46
|0.00
|237.71
|2007.04.20 11:42
|237.71
|0.00
|0.00
|0.00
|8.43
|32405656
|2007.04.20 11:37
|sell
|0.20
|gbpjpym
|237.70
|0.00
|237.45
|2007.04.20 16:55
|237.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.86
|32406035
|2007.04.20 11:42
|buy
|0.10
|gbpjpym
|237.79
|0.00
|238.04
|2007.04.20 12:55
|237.84
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|32406966
|2007.04.20 11:54
|buy
|0.20
|gbpjpym
|237.58
|0.00
|237.83
|2007.04.20 12:55
|237.83
|0.00
|0.00
|0.00
|4.21
|32410436
|2007.04.20 12:31
|sell
|0.20
|eurjpym
|161.46
|0.00
|161.21
|2007.04.23 03:03
|161.42
|0.00
|0.00
|-0.22
|0.68
|32413216
|2007.04.20 12:55
|buy
|0.10
|gbpjpym
|237.93
|0.00
|238.18
|2007.04.20 15:37
|238.18
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|32413533
|2007.04.20 12:56
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3598
|0.0000
|1.3618
|2007.04.23 15:35
|1.3577
|0.00
|0.00
|-0.12
|-4.20
|32413719
|2007.04.20 12:56
|sell
|0.10
|gbpusdm
|2.0019
|0.0000
|1.9999
|2007.04.23 06:08
|2.0020
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|32416911
|2007.04.20 13:18
|buy
|0.20
|gbpusdm
|2.0018
|0.0000
|2.0038
|2007.04.20 15:14
|2.0038
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|32417903
|2007.04.20 13:26
|sell
|0.40
|gbpjpym
|237.90
|0.00
|237.65
|2007.04.20 16:55
|237.86
|0.00
|0.00
|0.00
|1.35
|32418949
|2007.04.20 13:32
|buy
|0.10
|eurjpym
|161.66
|0.00
|161.91
|2007.04.23 00:08
|161.69
|0.00
|0.00
|0.09
|0.25
|32419175
|2007.04.20 13:34
|sell
|0.40
|eurjpym
|161.67
|0.00
|161.42
|2007.04.23 03:03
|161.42
|0.00
|0.00
|-0.45
|8.42
|32419204
|2007.04.20 13:34
|sell
|0.80
|gbpjpym
|238.11
|0.00
|237.86
|2007.04.20 16:55
|237.86
|0.00
|0.00
|0.00
|16.85
|32420096
|2007.04.20 13:39
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3588
|0.0000
|1.3568
|2007.04.23 08:15
|1.3568
|0.00
|0.00
|0.05
|2.00
|32429199
|2007.04.20 15:14
|sell
|0.20
|gbpusdm
|2.0040
|0.0000
|2.0020
|2007.04.23 06:08
|2.0020
|0.00
|0.00
|0.01
|4.00
|32429249
|2007.04.20 15:15
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0044
|0.0000
|2.0064
|2007.04.23 07:30
|2.0017
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|32431238
|2007.04.20 15:38
|buy
|0.10
|gbpjpym
|238.27
|0.00
|238.52
|2007.04.23 00:08
|238.28
|0.00
|0.00
|0.21
|0.09
|32434544
|2007.04.20 16:42
|buy
|0.20
|gbpjpym
|238.07
|0.00
|238.32
|2007.04.23 00:08
|238.32
|0.00
|0.00
|0.41
|4.20
|32435487
|2007.04.20 16:57
|sell
|0.10
|gbpjpym
|237.80
|0.00
|237.55
|2007.04.23 02:39
|237.93
|0.00
|0.00
|-0.27
|-1.09
|32436648
|2007.04.20 17:17
|sell
|0.20
|gbpjpym
|238.01
|0.00
|237.76
|2007.04.23 02:39
|237.97
|0.00
|0.00
|-0.53
|0.67
|32445043
|2007.04.20 19:34
|buy
|0.20
|eurjpym
|161.45
|0.00
|161.70
|2007.04.23 00:08
|161.70
|0.00
|0.00
|0.17
|4.20
|32456758
|2007.04.23 00:08
|buy
|0.10
|eurjpym
|161.73
|0.00
|161.98
|2007.04.23 11:12
|160.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.82
|32456798
|2007.04.23 00:08
|sell
|0.40
|gbpjpym
|238.22
|0.00
|237.97
|2007.04.23 02:39
|237.97
|0.00
|0.00
|0.00
|8.42
|32456996
|2007.04.23 00:08
|buy
|0.10
|gbpjpym
|238.38
|0.00
|238.63
|2007.04.23 07:27
|236.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.69
|32458522
|2007.04.23 00:19
|buy
|0.20
|gbpjpym
|238.17
|0.00
|238.42
|2007.04.23 07:27
|236.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|32469421
|2007.04.23 02:38
|buy
|0.20
|eurjpym
|161.51
|0.00
|161.76
|2007.04.23 11:12
|160.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.77
|32469602
|2007.04.23 02:39
|buy
|0.40
|gbpjpym
|237.91
|0.00
|238.16
|2007.04.23 07:27
|236.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.88
|32469610
|2007.04.23 02:39
|sell
|0.10
|gbpjpym
|237.85
|0.00
|237.60
|2007.04.23 03:49
|237.60
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|32471915
|2007.04.23 03:04
|sell
|0.10
|eurjpym
|161.37
|0.00
|161.12
|2007.04.23 03:49
|161.12
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|32474566
|2007.04.23 03:41
|buy
|0.40
|eurjpym
|161.30
|0.00
|161.55
|2007.04.23 11:12
|160.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|32475531
|2007.04.23 03:49
|buy
|0.80
|gbpjpym
|237.67
|0.00
|237.92
|2007.04.23 07:27
|236.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-61.52
|32475717
|2007.04.23 03:49
|sell
|0.10
|gbpjpym
|237.52
|0.00
|237.27
|2007.04.23 05:02
|237.27
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|32475844
|2007.04.23 03:49
|buy
|0.80
|eurjpym
|161.09
|0.00
|161.34
|2007.04.23 11:12
|160.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.79
|32475916
|2007.04.23 03:49
|sell
|0.10
|eurjpym
|161.02
|0.00
|160.77
|2007.04.23 05:26
|160.77
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|32476499
|2007.04.23 03:51
|buy
|1.60
|gbpjpym
|237.46
|0.00
|237.71
|2007.04.23 07:27
|236.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-93.29
|32483172
|2007.04.23 05:02
|sell
|0.10
|gbpjpym
|237.19
|0.00
|236.94
|2007.04.23 05:32
|236.94
|0.00
|0.00
|0.00
|2.12
|32483200
|2007.04.23 05:02
|buy
|3.20
|gbpjpym
|237.25
|0.00
|237.50
|2007.04.23 07:27
|236.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-129.79
|32484863
|2007.04.23 05:20
|buy
|1.60
|eurjpym
|160.89
|0.00
|161.14
|2007.04.23 11:12
|160.92
|0.00
|0.00
|0.00
|4.05
|32485839
|2007.04.23 05:26
|buy
|6.40
|gbpjpym
|237.04
|0.00
|237.29
|2007.04.23 07:27
|236.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-156.83
|32485892
|2007.04.23 05:26
|sell
|0.10
|eurjpym
|160.72
|0.00
|160.47
|2007.04.23 16:01
|160.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.35
|32486879
|2007.04.23 05:32
|sell
|0.10
|gbpjpym
|236.85
|0.00
|236.60
|2007.04.23 06:48
|236.60
|0.00
|0.00
|0.00
|2.12
|32487402
|2007.04.23 05:37
|buy
|3.20
|eurjpym
|160.68
|0.00
|160.93
|2007.04.23 11:11
|160.93
|0.00
|0.00
|0.00
|67.39
|32490940
|2007.04.23 06:04
|buy
|0.20
|gbpusdm
|2.0023
|0.0000
|2.0043
|2007.04.23 07:30
|2.0018
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|32491403
|2007.04.23 06:08
|sell
|0.10
|gbpusdm
|2.0015
|0.0000
|1.9995
|2007.04.23 06:44
|1.9995
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|32494098
|2007.04.23 06:38
|buy
|12.80
|gbpjpym
|236.74
|0.00
|236.99
|2007.04.23 07:27
|236.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|32494960
|2007.04.23 06:44
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9996
|0.0000
|2.0016
|2007.04.23 07:30
|2.0016
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|32495097
|2007.04.23 06:44
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9992
|0.0000
|1.9972
|2007.04.23 08:24
|1.9993
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|32495430
|2007.04.23 06:45
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3578
|0.0000
|1.3598
|2007.04.23 15:35
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|32496210
|2007.04.23 06:49
|sell
|0.10
|gbpjpym
|236.41
|0.00
|236.16
|2007.04.23 08:24
|236.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.43
|32496339
|2007.04.23 06:49
|buy
|25.60
|gbpjpym
|236.48
|0.00
|236.73
|2007.04.23 07:27
|236.73
|0.00
|0.00
|0.00
|540.77
|32500502
|2007.04.23 07:25
|sell
|0.20
|gbpjpym
|236.61
|0.00
|236.36
|2007.04.23 08:24
|236.57
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|32501104
|2007.04.23 07:28
|buy
|0.10
|gbpjpym
|236.83
|0.00
|237.08
|2007.04.23 09:39
|236.85
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|32501285
|2007.04.23 07:28
|sell
|0.40
|gbpjpym
|236.82
|0.00
|236.57
|2007.04.23 08:24
|236.57
|0.00
|0.00
|0.00
|8.46
|32501648
|2007.04.23 07:30
|sell
|0.20
|gbpusdm
|2.0013
|0.0000
|1.9993
|2007.04.23 08:24
|1.9993
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|32501724
|2007.04.23 07:30
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0022
|0.0000
|2.0042
|2007.04.23 13:44
|2.0000
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|32505438
|2007.04.23 08:07
|buy
|0.20
|gbpusdm
|2.0001
|0.0000
|2.0021
|2007.04.23 13:44
|2.0001
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|32505452
|2007.04.23 08:07
|buy
|0.20
|gbpjpym
|236.63
|0.00
|236.88
|2007.04.23 09:39
|236.88
|0.00
|0.00
|0.00
|4.22
|32506565
|2007.04.23 08:16
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3567
|0.0000
|1.3547
|2007.04.23 13:31
|1.3547
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|32507680
|2007.04.23 08:24
|sell
|0.10
|gbpjpym
|236.49
|0.00
|236.24
|2007.04.23 14:47
|237.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.17
|32507795
|2007.04.23 08:24
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9988
|0.0000
|1.9968
|2007.04.23 13:25
|1.9986
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|32510054
|2007.04.23 08:36
|sell
|0.20
|gbpjpym
|236.70
|0.00
|236.45
|2007.04.23 14:47
|237.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.64
|32513292
|2007.04.23 09:06
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3558
|0.0000
|1.3578
|2007.04.23 15:35
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|32516018
|2007.04.23 09:39
|buy
|0.10
|gbpjpym
|236.94
|0.00
|237.19
|2007.04.23 10:42
|237.19
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|32516133
|2007.04.23 09:41
|sell
|0.40
|gbpjpym
|236.90
|0.00
|236.65
|2007.04.23 14:47
|237.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.90
|32518441
|2007.04.23 10:06
|sell
|0.20
|gbpusdm
|2.0008
|0.0000
|1.9988
|2007.04.23 13:25
|1.9988
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|32522331
|2007.04.23 10:41
|sell
|0.80
|gbpjpym
|237.11
|0.00
|236.86
|2007.04.23 14:47
|237.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.98
|32522629
|2007.04.23 10:42
|buy
|0.10
|gbpjpym
|237.26
|0.00
|237.51
|2007.04.23 11:14
|237.51
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|32529318
|2007.04.23 11:11
|sell
|1.60
|gbpjpym
|237.44
|0.00
|237.19
|2007.04.23 14:47
|237.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.85
|32529344
|2007.04.23 11:12
|sell
|0.20
|eurjpym
|160.93
|0.00
|160.68
|2007.04.23 16:00
|160.89
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|32529720
|2007.04.23 11:13
|buy
|0.10
|eurjpym
|160.97
|0.00
|161.22
|2007.04.23 13:42
|161.22
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|32529988
|2007.04.23 11:14
|buy
|0.10
|gbpjpym
|237.59
|0.00
|237.84
|2007.04.23 13:14
|237.64
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|32537885
|2007.04.23 11:52
|buy
|0.20
|gbpjpym
|237.39
|0.00
|237.64
|2007.04.23 13:14
|237.64
|0.00
|0.00
|0.00
|4.21
|32548261
|2007.04.23 13:14
|buy
|0.10
|gbpjpym
|237.74
|0.00
|237.99
|2007.04.23 13:53
|237.99
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|32548268
|2007.04.23 13:14
|sell
|3.20
|gbpjpym
|237.65
|0.00
|237.40
|2007.04.23 14:47
|237.60
|0.00
|0.00
|0.00
|13.47
|32549748
|2007.04.23 13:26
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9983
|0.0000
|1.9963
|2007.04.23 19:42
|2.0004
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|32550929
|2007.04.23 13:31
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3544
|0.0000
|1.3524
|2007.04.25 12:43
|1.3631
|0.00
|0.00
|0.10
|-8.70
|32551279
|2007.04.23 13:32
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9981
|0.0000
|2.0001
|2007.04.23 13:44
|2.0001
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|32552611
|2007.04.23 13:37
|sell
|0.40
|eurjpym
|161.14
|0.00
|160.89
|2007.04.23 16:00
|160.89
|0.00
|0.00
|0.00
|8.44
|32553467
|2007.04.23 13:42
|sell
|6.40
|gbpjpym
|237.86
|0.00
|237.61
|2007.04.23 14:47
|237.61
|0.00
|0.00
|0.00
|134.66
|32553480
|2007.04.23 13:42
|buy
|0.10
|eurjpym
|161.26
|0.00
|161.51
|2007.04.23 21:32
|161.12
|0.00
|0.00
|0.09
|-1.18
|32553934
|2007.04.23 13:45
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0006
|0.0000
|2.0026
|2007.04.23 15:45
|2.0026
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|32553994
|2007.04.23 13:45
|sell
|0.20
|gbpusdm
|2.0003
|0.0000
|1.9983
|2007.04.23 19:42
|2.0005
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|32555033
|2007.04.23 13:53
|buy
|0.10
|gbpjpym
|238.12
|0.00
|238.37
|2007.04.23 16:32
|237.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.83
|32555554
|2007.04.23 13:56
|buy
|0.20
|gbpjpym
|237.92
|0.00
|238.17
|2007.04.23 16:32
|237.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.13
|32557153
|2007.04.23 14:10
|buy
|0.40
|gbpjpym
|237.71
|0.00
|237.96
|2007.04.23 16:32
|237.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.82
|32560229
|2007.04.23 14:41
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3565
|0.0000
|1.3545
|2007.04.25 12:42
|1.3630
|0.00
|0.00
|0.22
|-13.00
|32561127
|2007.04.23 14:47
|sell
|0.10
|gbpjpym
|237.51
|0.00
|237.26
|2007.04.23 15:55
|237.26
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|32562884
|2007.04.23 15:00
|buy
|0.80
|gbpjpym
|237.51
|0.00
|237.76
|2007.04.23 16:32
|237.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.47
|32564947
|2007.04.23 15:12
|buy
|0.20
|eurjpym
|161.05
|0.00
|161.30
|2007.04.23 21:32
|161.10
|0.00
|0.00
|0.17
|0.84
|32568675
|2007.04.23 15:35
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3579
|0.0000
|1.3599
|2007.04.24 10:48
|1.3578
|0.00
|0.00
|-0.06
|-0.10
|32568846
|2007.04.23 15:36
|sell
|0.40
|gbpusdm
|2.0024
|0.0000
|2.0004
|2007.04.23 19:41
|2.0004
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|32570688
|2007.04.23 15:45
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0029
|0.0000
|2.0049
|2007.04.24 09:48
|1.9983
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.60
|32571586
|2007.04.23 15:55
|buy
|1.60
|gbpjpym
|237.30
|0.00
|237.55
|2007.04.23 16:32
|237.34
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|32571658
|2007.04.23 15:55
|sell
|0.10
|gbpjpym
|237.18
|0.00
|236.93
|2007.04.23 21:14
|237.14
|0.00
|0.00
|-0.27
|0.33
|32572632
|2007.04.23 16:01
|sell
|0.10
|eurjpym
|160.85
|0.00
|160.60
|2007.04.24 00:26
|160.81
|0.00
|0.00
|-0.11
|0.34
|32572921
|2007.04.23 16:02
|buy
|0.40
|eurjpym
|160.85
|0.00
|161.10
|2007.04.23 21:32
|161.10
|0.00
|0.00
|0.34
|8.43
|32573023
|2007.04.23 16:02
|buy
|3.20
|gbpjpym
|237.09
|0.00
|237.34
|2007.04.23 16:32
|237.34
|0.00
|0.00
|0.00
|67.48
|32575525
|2007.04.23 16:33
|buy
|0.10
|gbpjpym
|237.38
|0.00
|237.63
|2007.04.24 03:12
|236.38
|0.00
|0.00
|0.21
|-8.45
|32577758
|2007.04.23 17:12
|sell
|0.20
|gbpjpym
|237.39
|0.00
|237.14
|2007.04.23 21:14
|237.14
|0.00
|0.00
|-0.53
|4.22
|32582867
|2007.04.23 18:48
|buy
|0.20
|gbpusdm
|2.0008
|0.0000
|2.0028
|2007.04.24 09:48
|1.9982
|0.00
|0.00
|-0.01
|-5.20
|32585226
|2007.04.23 19:43
|sell
|0.10
|gbpusdm
|2.0001
|0.0000
|1.9981
|2007.04.24 02:04
|1.9981
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|32586964
|2007.04.23 20:07
|sell
|0.20
|eurjpym
|161.05
|0.00
|160.80
|2007.04.24 00:26
|160.80
|0.00
|0.00
|-0.22
|4.22
|32590910
|2007.04.23 21:13
|buy
|0.20
|gbpjpym
|237.17
|0.00
|237.42
|2007.04.24 03:12
|236.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.18
|32591016
|2007.04.23 21:14
|sell
|0.10
|gbpjpym
|236.96
|0.00
|236.71
|2007.04.23 23:51
|236.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|32591946
|2007.04.23 21:31
|sell
|0.20
|gbpjpym
|237.17
|0.00
|236.92
|2007.04.23 23:50
|236.92
|0.00
|0.00
|0.00
|4.23
|32592066
|2007.04.23 21:32
|buy
|0.10
|eurjpym
|161.17
|0.00
|161.42
|2007.04.24 03:24
|160.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.98
|32592177
|2007.04.23 21:32
|buy
|0.20
|eurjpym
|160.94
|0.00
|161.19
|2007.04.24 03:23
|160.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.25
|32599996
|2007.04.23 23:50
|buy
|0.40
|gbpjpym
|236.95
|0.00
|237.20
|2007.04.24 03:12
|236.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.26
|32600094
|2007.04.23 23:51
|sell
|0.10
|gbpjpym
|236.89
|0.00
|236.64
|2007.04.24 00:54
|236.85
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|32602408
|2007.04.24 00:07
|sell
|0.20
|gbpjpym
|237.09
|0.00
|236.84
|2007.04.24 00:54
|236.84
|0.00
|0.00
|0.00
|4.23
|32604738
|2007.04.24 00:26
|sell
|0.10
|eurjpym
|160.76
|0.00
|160.51
|2007.04.24 01:36
|160.51
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|32606131
|2007.04.24 00:43
|buy
|0.40
|eurjpym
|160.73
|0.00
|160.98
|2007.04.24 03:23
|160.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.07
|32607127
|2007.04.24 00:54
|sell
|0.10
|gbpjpym
|236.77
|0.00
|236.52
|2007.04.24 01:55
|236.52
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|32609349
|2007.04.24 01:14
|buy
|0.80
|gbpjpym
|236.74
|0.00
|236.99
|2007.04.24 03:11
|236.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.65
|32613716
|2007.04.24 01:36
|buy
|0.80
|eurjpym
|160.52
|0.00
|160.77
|2007.04.24 03:23
|160.57
|0.00
|0.00
|0.00
|3.37
|32613783
|2007.04.24 01:36
|sell
|0.10
|eurjpym
|160.46
|0.00
|160.21
|2007.04.24 06:13
|160.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.52
|32616333
|2007.04.24 01:55
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3559
|0.0000
|1.3579
|2007.04.24 10:48
|1.3579
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|32616363
|2007.04.24 01:56
|buy
|1.60
|gbpjpym
|236.52
|0.00
|236.77
|2007.04.24 03:11
|236.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.27
|32616388
|2007.04.24 01:56
|sell
|0.10
|gbpjpym
|236.46
|0.00
|236.21
|2007.04.24 02:23
|236.21
|0.00
|0.00
|0.00
|2.12
|32617533
|2007.04.24 02:00
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9988
|0.0000
|2.0008
|2007.04.24 09:48
|1.9983
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|32618419
|2007.04.24 02:04
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9976
|0.0000
|1.9956
|2007.04.24 11:39
|1.9996
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|32618734
|2007.04.24 02:05
|buy
|3.20
|gbpjpym
|236.32
|0.00
|236.57
|2007.04.24 03:11
|236.36
|0.00
|0.00
|0.00
|10.81
|32619246
|2007.04.24 02:08
|buy
|1.60
|eurjpym
|160.32
|0.00
|160.57
|2007.04.24 03:23
|160.57
|0.00
|0.00
|0.00
|33.79
|32621753
|2007.04.24 02:24
|buy
|0.80
|gbpusdm
|1.9963
|0.0000
|1.9983
|2007.04.24 09:48
|1.9983
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|32621960
|2007.04.24 02:24
|sell
|0.10
|gbpjpym
|236.07
|0.00
|235.82
|2007.04.24 05:26
|236.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.98
|32625462
|2007.04.24 02:41
|buy
|6.40
|gbpjpym
|236.11
|0.00
|236.36
|2007.04.24 03:11
|236.36
|0.00
|0.00
|0.00
|135.17
|32628336
|2007.04.24 02:59
|sell
|0.20
|gbpjpym
|236.27
|0.00
|236.02
|2007.04.24 05:26
|236.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.24
|32630115
|2007.04.24 03:12
|buy
|0.10
|gbpjpym
|236.47
|0.00
|236.72
|2007.04.24 04:08
|236.72
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|32631254
|2007.04.24 03:22
|sell
|0.40
|gbpjpym
|236.48
|0.00
|236.23
|2007.04.24 05:26
|236.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.06
|32631587
|2007.04.24 03:24
|buy
|0.10
|eurjpym
|160.64
|0.00
|160.89
|2007.04.24 04:44
|160.89
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|32633885
|2007.04.24 03:52
|sell
|0.20
|eurjpym
|160.67
|0.00
|160.42
|2007.04.24 06:12
|160.62
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|32635166
|2007.04.24 04:06
|sell
|0.80
|gbpjpym
|236.68
|0.00
|236.43
|2007.04.24 05:26
|236.63
|0.00
|0.00
|0.00
|3.38
|32635381
|2007.04.24 04:08
|buy
|0.10
|gbpjpym
|236.81
|0.00
|237.06
|2007.04.24 07:58
|236.86
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|32637678
|2007.04.24 04:36
|sell
|1.60
|gbpjpym
|236.90
|0.00
|236.65
|2007.04.24 05:26
|236.65
|0.00
|0.00
|0.00
|33.76
|32638477
|2007.04.24 04:43
|sell
|0.40
|eurjpym
|160.87
|0.00
|160.62
|2007.04.24 06:12
|160.62
|0.00
|0.00
|0.00
|8.44
|32638651
|2007.04.24 04:44
|buy
|0.10
|eurjpym
|160.93
|0.00
|161.18
|2007.04.24 09:46
|160.98
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|32640973
|2007.04.24 05:18
|buy
|0.20
|eurjpym
|160.73
|0.00
|160.98
|2007.04.24 09:46
|160.98
|0.00
|0.00
|0.00
|4.21
|32641270
|2007.04.24 05:26
|sell
|0.10
|gbpjpym
|236.57
|0.00
|236.32
|2007.04.24 12:11
|237.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.33
|32643291
|2007.04.24 05:53
|buy
|0.20
|gbpjpym
|236.60
|0.00
|236.85
|2007.04.24 07:57
|236.85
|0.00
|0.00
|0.00
|4.21
|32645247
|2007.04.24 06:13
|sell
|0.10
|eurjpym
|160.61
|0.00
|160.36
|2007.04.24 13:40
|161.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.05
|32653196
|2007.04.24 07:36
|sell
|0.20
|eurjpym
|160.83
|0.00
|160.58
|2007.04.24 13:39
|161.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.24
|32653256
|2007.04.24 07:37
|sell
|0.20
|gbpjpym
|236.77
|0.00
|236.52
|2007.04.24 12:11
|237.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.47
|32654479
|2007.04.24 07:58
|buy
|0.10
|gbpjpym
|236.95
|0.00
|237.20
|2007.04.24 09:19
|236.96
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|32655641
|2007.04.24 08:13
|buy
|0.20
|gbpjpym
|236.73
|0.00
|236.98
|2007.04.24 09:18
|236.98
|0.00
|0.00
|0.00
|4.22
|32661077
|2007.04.24 09:19
|sell
|0.40
|gbpjpym
|236.98
|0.00
|236.73
|2007.04.24 12:11
|237.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.53
|32661099
|2007.04.24 09:19
|buy
|0.10
|gbpjpym
|237.03
|0.00
|237.28
|2007.04.24 09:49
|237.28
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|32663239
|2007.04.24 09:46
|sell
|0.80
|gbpjpym
|237.18
|0.00
|236.93
|2007.04.24 12:10
|237.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.26
|32663293
|2007.04.24 09:46
|buy
|0.10
|eurjpym
|161.04
|0.00
|161.29
|2007.04.24 10:13
|161.29
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|32663417
|2007.04.24 09:47
|sell
|0.40
|eurjpym
|161.04
|0.00
|160.79
|2007.04.24 13:39
|161.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.73
|32663765
|2007.04.24 09:48
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9986
|0.0000
|2.0006
|2007.04.24 10:16
|2.0006
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|32663818
|2007.04.24 09:49
|buy
|0.10
|gbpjpym
|237.37
|0.00
|237.62
|2007.04.24 10:10
|237.62
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|32664274
|2007.04.24 09:51
|sell
|1.60
|gbpjpym
|237.39
|0.00
|237.14
|2007.04.24 12:10
|237.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.89
|32666751
|2007.04.24 10:05
|sell
|3.20
|gbpjpym
|237.59
|0.00
|237.34
|2007.04.24 12:10
|237.55
|0.00
|0.00
|0.00
|10.77
|32667172
|2007.04.24 10:09
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9996
|0.0000
|1.9976
|2007.04.24 11:39
|1.9996
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|32667437
|2007.04.24 10:11
|buy
|0.10
|gbpjpym
|237.71
|0.00
|237.96
|2007.04.24 10:50
|237.96
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|32667782
|2007.04.24 10:12
|sell
|0.80
|eurjpym
|161.24
|0.00
|160.99
|2007.04.24 13:39
|161.20
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|32667962
|2007.04.24 10:13
|buy
|0.10
|eurjpym
|161.33
|0.00
|161.58
|2007.04.24 17:35
|161.58
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|32668931
|2007.04.24 10:16
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0010
|0.0000
|2.0030
|2007.04.24 14:19
|2.0030
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|32669506
|2007.04.24 10:18
|sell
|6.40
|gbpjpym
|237.80
|0.00
|237.55
|2007.04.24 12:10
|237.55
|0.00
|0.00
|0.00
|134.64
|32674298
|2007.04.24 10:48
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3580
|0.0000
|1.3600
|2007.04.24 14:00
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|32674461
|2007.04.24 10:48
|sell
|0.40
|gbpusdm
|2.0017
|0.0000
|1.9997
|2007.04.24 11:39
|1.9997
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|32674813
|2007.04.24 10:49
|sell
|1.60
|eurjpym
|161.45
|0.00
|161.20
|2007.04.24 13:39
|161.20
|0.00
|0.00
|0.00
|33.70
|32674990
|2007.04.24 10:50
|buy
|0.10
|gbpjpym
|238.04
|0.00
|238.29
|2007.04.24 20:32
|237.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.55
|32675594
|2007.04.24 10:56
|buy
|0.20
|gbpjpym
|237.83
|0.00
|238.08
|2007.04.24 20:32
|237.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.74
|32679758
|2007.04.24 11:38
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3585
|0.0000
|1.3565
|2007.04.25 12:42
|1.3630
|0.00
|0.00
|0.22
|-18.00
|32680294
|2007.04.24 11:39
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9991
|0.0000
|1.9971
|2007.04.24 16:05
|2.0020
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.90
|32680343
|2007.04.24 11:40
|buy
|0.40
|gbpjpym
|237.63
|0.00
|237.88
|2007.04.24 20:32
|237.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.07
|32683779
|2007.04.24 12:11
|sell
|0.10
|gbpjpym
|237.47
|0.00
|237.22
|2007.04.24 14:26
|237.22
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|32689022
|2007.04.24 13:04
|buy
|0.80
|gbpjpym
|237.42
|0.00
|237.67
|2007.04.24 20:32
|237.46
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|32692673
|2007.04.24 13:40
|sell
|0.10
|eurjpym
|161.17
|0.00
|160.92
|2007.04.25 01:11
|161.33
|0.00
|0.00
|-0.11
|-1.35
|32696143
|2007.04.24 14:01
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3605
|0.0000
|1.3585
|2007.04.25 12:42
|1.3629
|0.00
|0.00
|0.43
|-19.20
|32696313
|2007.04.24 14:01
|sell
|0.20
|gbpusdm
|2.0020
|0.0000
|2.0000
|2007.04.24 16:05
|2.0021
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|32696453
|2007.04.24 14:01
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3608
|0.0000
|1.3628
|2007.04.24 14:25
|1.3628
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|32698945
|2007.04.24 14:08
|sell
|0.20
|eurjpym
|161.37
|0.00
|161.12
|2007.04.25 01:11
|161.34
|0.00
|0.00
|-0.22
|0.51
|32701334
|2007.04.24 14:19
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0035
|0.0000
|2.0055
|2007.04.24 19:52
|2.0011
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|32703071
|2007.04.24 14:22
|sell
|0.40
|gbpusdm
|2.0041
|0.0000
|2.0021
|2007.04.24 16:05
|2.0021
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|32703216
|2007.04.24 14:23
|sell
|1.60
|eurusdm
|1.3626
|0.0000
|1.3606
|2007.04.25 12:42
|1.3628
|0.00
|0.00
|0.86
|-3.20
|32704413
|2007.04.24 14:25
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3630
|0.0000
|1.3650
|2007.04.25 06:37
|1.3650
|0.00
|0.00
|-0.06
|2.00
|32704938
|2007.04.24 14:26
|sell
|0.10
|gbpjpym
|237.15
|0.00
|236.90
|2007.04.25 00:46
|237.12
|0.00
|0.00
|-0.27
|0.25
|32705411
|2007.04.24 14:28
|buy
|1.60
|gbpjpym
|237.21
|0.00
|237.46
|2007.04.24 20:32
|237.46
|0.00
|0.00
|0.00
|33.73
|32713907
|2007.04.24 15:27
|sell
|0.20
|gbpjpym
|237.36
|0.00
|237.11
|2007.04.25 00:46
|237.11
|0.00
|0.00
|-0.53
|4.22
|32717884
|2007.04.24 16:06
|sell
|0.10
|gbpusdm
|2.0015
|0.0000
|1.9995
|2007.04.24 18:15
|1.9995
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|32718651
|2007.04.24 16:09
|buy
|0.20
|gbpusdm
|2.0014
|0.0000
|2.0034
|2007.04.24 19:52
|2.0012
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|32724787
|2007.04.24 17:35
|buy
|0.10
|eurjpym
|161.62
|0.00
|161.87
|2007.04.25 07:12
|161.66
|0.00
|0.00
|0.09
|0.34
|32724793
|2007.04.24 17:35
|sell
|0.40
|eurjpym
|161.58
|0.00
|161.33
|2007.04.25 01:11
|161.33
|0.00
|0.00
|-0.45
|8.45
|32727289
|2007.04.24 18:15
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9991
|0.0000
|1.9971
|2007.04.25 07:19
|2.0031
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|32727913
|2007.04.24 18:20
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9993
|0.0000
|2.0013
|2007.04.24 19:51
|2.0013
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|32733623
|2007.04.24 19:49
|sell
|0.20
|gbpusdm
|2.0011
|0.0000
|1.9991
|2007.04.25 07:19
|2.0032
|0.00
|0.00
|0.01
|-4.20
|32734323
|2007.04.24 19:54
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0014
|0.0000
|2.0034
|2007.04.25 03:50
|2.0034
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|32739937
|2007.04.24 20:32
|buy
|0.10
|gbpjpym
|237.56
|0.00
|237.81
|2007.04.25 06:30
|237.36
|0.00
|0.00
|0.21
|-1.69
|32744570
|2007.04.24 21:18
|buy
|0.20
|gbpjpym
|237.35
|0.00
|237.60
|2007.04.25 06:30
|237.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|32760103
|2007.04.25 00:38
|buy
|0.20
|eurjpym
|161.42
|0.00
|161.67
|2007.04.25 07:11
|161.67
|0.00
|0.00
|0.00
|4.22
|32760993
|2007.04.25 00:46
|buy
|0.40
|gbpjpym
|237.14
|0.00
|237.39
|2007.04.25 06:30
|237.39
|0.00
|0.00
|0.00
|8.45
|32761070
|2007.04.25 00:46
|sell
|0.10
|gbpjpym
|237.05
|0.00
|236.80
|2007.04.25 11:10
|237.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.89
|32764631
|2007.04.25 01:11
|sell
|0.10
|eurjpym
|161.28
|0.00
|161.03
|2007.04.26 21:43
|162.49
|0.00
|0.00
|-0.45
|-10.12
|32771013
|2007.04.25 02:22
|sell
|0.20
|eurjpym
|161.49
|0.00
|161.24
|2007.04.26 21:43
|162.50
|0.00
|0.00
|-0.89
|-16.89
|32774300
|2007.04.25 03:21
|sell
|0.20
|gbpjpym
|237.26
|0.00
|237.01
|2007.04.25 11:10
|237.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.41
|32775424
|2007.04.25 03:34
|sell
|0.40
|gbpusdm
|2.0032
|0.0000
|2.0012
|2007.04.25 07:19
|2.0033
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|32776261
|2007.04.25 03:51
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0037
|0.0000
|2.0057
|2007.04.25 06:29
|2.0057
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|32786770
|2007.04.25 06:12
|sell
|0.80
|gbpusdm
|2.0053
|0.0000
|2.0033
|2007.04.25 07:19
|2.0033
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|32788902
|2007.04.25 06:23
|sell
|3.20
|eurusdm
|1.3646
|0.0000
|1.3626
|2007.04.25 12:41
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|32789637
|2007.04.25 06:30
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0061
|0.0000
|2.0081
|2007.04.25 14:00
|2.0032
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.90
|32789814
|2007.04.25 06:30
|buy
|0.10
|gbpjpym
|237.43
|0.00
|237.68
|2007.04.25 07:51
|237.47
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|32791081
|2007.04.25 06:37
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3649
|0.0000
|1.3669
|2007.04.25 14:01
|1.3647
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|32795432
|2007.04.25 07:12
|buy
|0.10
|eurjpym
|161.70
|0.00
|161.95
|2007.04.25 09:53
|161.95
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|32796006
|2007.04.25 07:16
|buy
|0.20
|gbpusdm
|2.0040
|0.0000
|2.0060
|2007.04.25 14:00
|2.0032
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|32796747
|2007.04.25 07:19
|buy
|0.20
|gbpjpym
|237.23
|0.00
|237.48
|2007.04.25 07:51
|237.48
|0.00
|0.00
|0.00
|4.22
|32796849
|2007.04.25 07:19
|sell
|0.10
|gbpusdm
|2.0027
|0.0000
|2.0007
|2007.04.25 12:39
|2.0026
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|32797985
|2007.04.25 07:29
|sell
|0.40
|eurjpym
|161.70
|0.00
|161.45
|2007.04.26 21:42
|162.51
|0.00
|0.00
|-1.79
|-27.10
|32800701
|2007.04.25 07:50
|sell
|0.40
|gbpjpym
|237.46
|0.00
|237.21
|2007.04.25 11:10
|237.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.73
|32800737
|2007.04.25 07:51
|buy
|0.10
|gbpjpym
|237.54
|0.00
|237.79
|2007.04.25 09:45
|237.79
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|32804208
|2007.04.25 08:12
|sell
|0.20
|gbpusdm
|2.0047
|0.0000
|2.0027
|2007.04.25 12:39
|2.0027
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|32810778
|2007.04.25 09:15
|sell
|0.80
|gbpjpym
|237.67
|0.00
|237.42
|2007.04.25 11:10
|237.65
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|32813378
|2007.04.25 09:45
|buy
|0.10
|gbpjpym
|237.87
|0.00
|238.12
|2007.04.25 12:32
|237.94
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|32813404
|2007.04.25 09:45
|sell
|0.80
|eurjpym
|161.90
|0.00
|161.65
|2007.04.26 21:42
|162.50
|0.00
|0.00
|-3.59
|-40.15
|32814271
|2007.04.25 09:52
|sell
|1.60
|gbpjpym
|237.87
|0.00
|237.62
|2007.04.25 11:10
|237.62
|0.00
|0.00
|0.00
|33.74
|32814389
|2007.04.25 09:53
|buy
|0.10
|eurjpym
|161.99
|0.00
|162.24
|2007.04.26 05:58
|162.04
|0.00
|0.00
|0.26
|0.42
|32818429
|2007.04.25 10:49
|buy
|0.20
|gbpjpym
|237.67
|0.00
|237.92
|2007.04.25 12:32
|237.92
|0.00
|0.00
|0.00
|4.21
|32819279
|2007.04.25 11:03
|buy
|0.20
|eurjpym
|161.79
|0.00
|162.04
|2007.04.26 05:58
|162.04
|0.00
|0.00
|0.51
|4.21
|32819756
|2007.04.25 11:10
|sell
|0.10
|gbpjpym
|237.54
|0.00
|237.29
|2007.04.25 14:11
|237.49
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|32823768
|2007.04.25 12:10
|sell
|0.20
|gbpjpym
|237.74
|0.00
|237.49
|2007.04.25 14:10
|237.49
|0.00
|0.00
|0.00
|4.22
|32828920
|2007.04.25 12:32
|buy
|0.10
|gbpjpym
|238.00
|0.00
|238.25
|2007.04.25 17:24
|237.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.69
|32830269
|2007.04.25 12:39
|sell
|0.10
|gbpusdm
|2.0021
|0.0000
|2.0001
|2007.04.25 18:54
|2.0023
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|32831385
|2007.04.25 12:41
|buy
|0.40
|gbpusdm
|2.0012
|0.0000
|2.0032
|2007.04.25 14:00
|2.0032
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|32831900
|2007.04.25 12:42
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3628
|0.0000
|1.3648
|2007.04.25 14:00
|1.3648
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|32832216
|2007.04.25 12:42
|buy
|0.20
|gbpjpym
|237.78
|0.00
|238.03
|2007.04.25 17:24
|237.81
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|32832316
|2007.04.25 12:43
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3628
|0.0000
|1.3608
|2007.04.26 09:31
|1.3629
|0.00
|0.00
|0.16
|-0.10
|32843527
|2007.04.25 14:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0038
|0.0000
|2.0058
|2007.04.25 14:33
|2.0058
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|32843861
|2007.04.25 14:01
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3649
|0.0000
|1.3629
|2007.04.26 09:31
|1.3629
|0.00
|0.00
|0.32
|4.00
|32843891
|2007.04.25 14:01
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3650
|0.0000
|1.3670
|2007.04.26 12:56
|1.3609
|0.00
|0.00
|-0.18
|-4.10
|32845305
|2007.04.25 14:05
|sell
|0.20
|gbpusdm
|2.0041
|0.0000
|2.0021
|2007.04.25 18:53
|2.0021
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|32846119
|2007.04.25 14:09
|buy
|0.40
|gbpjpym
|237.57
|0.00
|237.82
|2007.04.25 17:23
|237.82
|0.00
|0.00
|0.00
|8.43
|32846430
|2007.04.25 14:11
|sell
|0.10
|gbpjpym
|237.42
|0.00
|237.17
|2007.04.25 23:21
|237.39
|0.00
|0.00
|-0.80
|0.25
|32851460
|2007.04.25 14:29
|sell
|0.20
|gbpjpym
|237.62
|0.00
|237.37
|2007.04.25 23:21
|237.37
|0.00
|0.00
|-1.59
|4.22
|32852060
|2007.04.25 14:33
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0061
|0.0000
|2.0081
|2007.04.26 04:20
|2.0040
|0.00
|0.00
|-0.01
|-2.10
|32859432
|2007.04.25 15:58
|buy
|0.20
|gbpusdm
|2.0040
|0.0000
|2.0060
|2007.04.26 04:20
|2.0039
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.20
|32867355
|2007.04.25 17:24
|buy
|0.10
|gbpjpym
|237.89
|0.00
|238.14
|2007.04.26 04:21
|237.71
|0.00
|0.00
|0.62
|-1.52
|32872891
|2007.04.25 18:24
|buy
|0.20
|gbpjpym
|237.68
|0.00
|237.93
|2007.04.26 04:20
|237.72
|0.00
|0.00
|1.23
|0.67
|32874898
|2007.04.25 18:54
|sell
|0.10
|gbpusdm
|2.0018
|0.0000
|1.9998
|2007.04.26 09:26
|2.0013
|0.00
|0.00
|0.01
|0.50
|32875921
|2007.04.25 19:05
|buy
|0.40
|gbpusdm
|2.0020
|0.0000
|2.0040
|2007.04.26 04:20
|2.0040
|0.00
|0.00
|-0.05
|8.00
|32883938
|2007.04.25 21:15
|buy
|0.40
|gbpjpym
|237.45
|0.00
|237.70
|2007.04.26 04:20
|237.70
|0.00
|0.00
|0.00
|8.43
|32898735
|2007.04.25 23:21
|sell
|0.10
|gbpjpym
|237.30
|0.00
|237.05
|2007.04.26 10:00
|238.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.63
|32902601
|2007.04.25 23:56
|sell
|0.20
|gbpjpym
|237.51
|0.00
|237.26
|2007.04.26 10:00
|238.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.91
|32929903
|2007.04.26 04:20
|sell
|0.20
|gbpusdm
|2.0038
|0.0000
|2.0018
|2007.04.26 09:26
|2.0018
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|32929981
|2007.04.26 04:21
|buy
|0.10
|gbpjpym
|237.78
|0.00
|238.03
|2007.04.26 05:57
|238.03
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|32929989
|2007.04.26 04:21
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0043
|0.0000
|2.0063
|2007.04.27 08:01
|1.9911
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.20
|32930119
|2007.04.26 04:21
|sell
|0.40
|gbpjpym
|237.71
|0.00
|237.46
|2007.04.26 10:00
|238.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.77
|32937211
|2007.04.26 05:40
|sell
|0.80
|gbpjpym
|237.92
|0.00
|237.67
|2007.04.26 10:00
|238.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.13
|32939613
|2007.04.26 05:57
|buy
|0.10
|gbpjpym
|238.09
|0.00
|238.34
|2007.04.26 06:38
|238.34
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|32939800
|2007.04.26 05:58
|buy
|0.10
|eurjpym
|162.07
|0.00
|162.32
|2007.04.26 08:35
|162.32
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|32941962
|2007.04.26 06:08
|sell
|1.60
|gbpjpym
|238.12
|0.00
|237.87
|2007.04.26 10:00
|238.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.12
|32942032
|2007.04.26 06:09
|sell
|1.60
|eurjpym
|162.12
|0.00
|161.87
|2007.04.26 21:42
|162.51
|0.00
|0.00
|-1.79
|-52.19
|32946735
|2007.04.26 06:38
|sell
|3.20
|gbpjpym
|238.33
|0.00
|238.08
|2007.04.26 10:00
|238.26
|0.00
|0.00
|0.00
|18.78
|32946761
|2007.04.26 06:38
|buy
|0.10
|gbpjpym
|238.42
|0.00
|238.67
|2007.04.26 07:48
|238.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|32948728
|2007.04.26 06:50
|buy
|0.20
|gbpjpym
|238.21
|0.00
|238.46
|2007.04.26 07:47
|238.46
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|32960908
|2007.04.26 08:01
|buy
|0.10
|gbpjpym
|238.42
|0.00
|238.67
|2007.04.26 09:08
|238.67
|0.00
|0.00
|0.00
|2.09
|32964416
|2007.04.26 08:35
|buy
|0.10
|eurjpym
|162.35
|0.00
|162.60
|2007.04.26 17:15
|162.60
|0.00
|0.00
|0.00
|2.09
|32966235
|2007.04.26 08:57
|sell
|3.20
|eurjpym
|162.33
|0.00
|162.08
|2007.04.26 21:41
|162.50
|0.00
|0.00
|-3.58
|-45.50
|32967818
|2007.04.26 09:02
|sell
|6.40
|gbpjpym
|238.54
|0.00
|238.29
|2007.04.26 09:59
|238.29
|0.00
|0.00
|0.00
|134.16
|32968167
|2007.04.26 09:03
|buy
|0.20
|gbpusdm
|2.0023
|0.0000
|2.0043
|2007.04.27 08:01
|1.9912
|0.00
|0.00
|-0.01
|-22.20
|32969101
|2007.04.26 09:08
|buy
|0.10
|gbpjpym
|238.75
|0.00
|239.00
|2007.04.26 15:00
|237.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.21
|32970097
|2007.04.26 09:13
|buy
|0.20
|gbpjpym
|238.54
|0.00
|238.79
|2007.04.26 14:59
|237.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.23
|32972242
|2007.04.26 09:26
|sell
|0.10
|gbpusdm
|2.0010
|0.0000
|1.9990
|2007.04.26 09:34
|1.9990
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|32973292
|2007.04.26 09:31
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3630
|0.0000
|1.3650
|2007.04.26 12:56
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|32973562
|2007.04.26 09:31
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3625
|0.0000
|1.3605
|2007.04.26 09:42
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|32974222
|2007.04.26 09:32
|buy
|0.40
|gbpusdm
|2.0002
|0.0000
|2.0022
|2007.04.27 08:01
|1.9911
|0.00
|0.00
|-0.02
|-36.40
|32976226
|2007.04.26 09:34
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9986
|0.0000
|1.9966
|2007.04.26 10:02
|1.9966
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|32978060
|2007.04.26 09:40
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3610
|0.0000
|1.3630
|2007.04.26 12:55
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|32979303
|2007.04.26 09:42
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3603
|0.0000
|1.3583
|2007.04.27 15:04
|1.3653
|0.00
|0.00
|0.05
|-5.00
|32980162
|2007.04.26 09:45
|buy
|0.40
|gbpjpym
|238.33
|0.00
|238.58
|2007.04.26 14:59
|237.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.43
|32982878
|2007.04.26 10:00
|buy
|0.80
|gbpusdm
|1.9975
|0.0000
|1.9995
|2007.04.27 08:01
|1.9910
|0.00
|0.00
|-0.03
|-52.00
|32983055
|2007.04.26 10:00
|sell
|0.10
|gbpjpym
|238.11
|0.00
|237.86
|2007.04.26 11:31
|238.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|32983825
|2007.04.26 10:02
|buy
|0.80
|gbpjpym
|238.12
|0.00
|238.37
|2007.04.26 14:59
|237.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.13
|32984211
|2007.04.26 10:02
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9962
|0.0000
|1.9942
|2007.04.26 11:29
|1.9962
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|32989625
|2007.04.26 10:35
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9982
|0.0000
|1.9962
|2007.04.26 11:29
|1.9962
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|32991194
|2007.04.26 10:49
|sell
|0.20
|gbpjpym
|238.32
|0.00
|238.07
|2007.04.26 11:31
|238.07
|0.00
|0.00
|0.00
|4.19
|32994239
|2007.04.26 11:29
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9955
|0.0000
|1.9935
|2007.04.26 11:33
|1.9935
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|32994689
|2007.04.26 11:30
|buy
|1.60
|gbpusdm
|1.9949
|0.0000
|1.9969
|2007.04.27 08:01
|1.9911
|0.00
|0.00
|-0.06
|-60.80
|32995393
|2007.04.26 11:31
|sell
|0.10
|gbpjpym
|237.96
|0.00
|237.71
|2007.04.26 13:13
|237.71
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|32996853
|2007.04.26 11:33
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9929
|0.0000
|1.9909
|2007.04.26 13:13
|1.9909
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|32997364
|2007.04.26 11:34
|buy
|3.20
|gbpusdm
|1.9929
|0.0000
|1.9949
|2007.04.27 08:01
|1.9910
|0.00
|0.00
|-0.13
|-60.80
|32997998
|2007.04.26 11:34
|buy
|1.60
|gbpjpym
|237.92
|0.00
|238.17
|2007.04.26 14:59
|237.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.11
|33007635
|2007.04.26 12:33
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3590
|0.0000
|1.3610
|2007.04.26 12:55
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|33011872
|2007.04.26 12:56
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3610
|0.0000
|1.3630
|2007.04.27 08:13
|1.3611
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.10
|33013916
|2007.04.26 13:13
|sell
|0.10
|gbpjpym
|237.71
|0.00
|237.46
|2007.04.26 14:13
|237.46
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|33014023
|2007.04.26 13:13
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9911
|0.0000
|1.9891
|2007.04.27 06:08
|1.9891
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|33014985
|2007.04.26 13:16
|buy
|6.40
|gbpusdm
|1.9909
|0.0000
|1.9929
|2007.04.27 08:01
|1.9909
|0.00
|0.00
|-0.26
|0.00
|33018695
|2007.04.26 13:48
|buy
|3.20
|gbpjpym
|237.71
|0.00
|237.96
|2007.04.26 14:59
|237.76
|0.00
|0.00
|0.00
|13.41
|33020873
|2007.04.26 14:02
|buy
|6.40
|gbpjpym
|237.51
|0.00
|237.76
|2007.04.26 14:59
|237.76
|0.00
|0.00
|0.00
|134.03
|33022413
|2007.04.26 14:14
|sell
|0.10
|gbpjpym
|237.38
|0.00
|237.13
|2007.04.26 21:52
|237.95
|0.00
|0.00
|-0.27
|-4.77
|33027132
|2007.04.26 14:45
|sell
|0.20
|gbpjpym
|237.58
|0.00
|237.33
|2007.04.26 21:52
|237.97
|0.00
|0.00
|-0.53
|-6.53
|33028663
|2007.04.26 15:00
|buy
|0.10
|gbpjpym
|237.86
|0.00
|238.11
|2007.04.26 17:21
|238.11
|0.00
|0.00
|0.00
|2.09
|33028668
|2007.04.26 15:00
|sell
|0.40
|gbpjpym
|237.79
|0.00
|237.54
|2007.04.26 21:52
|237.98
|0.00
|0.00
|-1.06
|-6.36
|33033449
|2007.04.26 15:38
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3590
|0.0000
|1.3610
|2007.04.27 08:12
|1.3610
|0.00
|0.00
|-0.12
|4.00
|33034060
|2007.04.26 15:41
|sell
|0.80
|gbpjpym
|237.99
|0.00
|237.74
|2007.04.26 21:52
|237.96
|0.00
|0.00
|-2.12
|2.01
|33041136
|2007.04.26 17:00
|sell
|6.40
|eurjpym
|162.54
|0.00
|162.29
|2007.04.26 21:40
|162.49
|0.00
|0.00
|-7.17
|26.77
|33042872
|2007.04.26 17:15
|buy
|0.10
|eurjpym
|162.65
|0.00
|162.90
|2007.04.27 00:44
|162.70
|0.00
|0.00
|0.09
|0.41
|33043828
|2007.04.26 17:21
|buy
|0.10
|gbpjpym
|238.19
|0.00
|238.44
|2007.04.27 00:55
|238.23
|0.00
|0.00
|0.21
|0.33
|33044021
|2007.04.26 17:21
|sell
|12.80
|eurjpym
|162.74
|0.00
|162.49
|2007.04.26 21:40
|162.49
|0.00
|0.00
|-14.34
|267.65
|33048644
|2007.04.26 18:09
|sell
|1.60
|gbpjpym
|238.20
|0.00
|237.95
|2007.04.26 21:52
|237.95
|0.00
|0.00
|-4.24
|33.46
|33066301
|2007.04.26 21:45
|sell
|0.10
|eurjpym
|162.46
|0.00
|162.21
|2007.04.27 05:15
|162.43
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|33066556
|2007.04.26 21:52
|buy
|0.20
|gbpjpym
|237.98
|0.00
|238.23
|2007.04.27 00:54
|238.23
|0.00
|0.00
|0.00
|4.18
|33066629
|2007.04.26 21:52
|buy
|0.20
|eurjpym
|162.45
|0.00
|162.70
|2007.04.27 00:44
|162.70
|0.00
|0.00
|0.00
|4.18
|33066690
|2007.04.26 21:53
|sell
|0.10
|gbpjpym
|237.86
|0.00
|237.61
|2007.04.27 05:06
|237.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|33073665
|2007.04.26 23:30
|sell
|0.20
|gbpjpym
|238.12
|0.00
|237.87
|2007.04.27 05:06
|237.87
|0.00
|0.00
|0.00
|4.19
|33079330
|2007.04.27 00:39
|sell
|0.20
|eurjpym
|162.67
|0.00
|162.42
|2007.04.27 05:15
|162.42
|0.00
|0.00
|0.00
|4.19
|33079901
|2007.04.27 00:45
|buy
|0.10
|eurjpym
|162.73
|0.00
|162.98
|2007.04.27 08:57
|162.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.01
|33081250
|2007.04.27 00:55
|buy
|0.10
|gbpjpym
|238.34
|0.00
|238.59
|2007.04.27 08:14
|237.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.86
|33085343
|2007.04.27 01:47
|buy
|0.20
|gbpjpym
|238.14
|0.00
|238.39
|2007.04.27 08:14
|237.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.19
|33094342
|2007.04.27 04:56
|buy
|0.40
|gbpjpym
|237.91
|0.00
|238.16
|2007.04.27 08:14
|237.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.34
|33094417
|2007.04.27 04:56
|buy
|0.20
|eurjpym
|162.51
|0.00
|162.76
|2007.04.27 08:56
|162.61
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|33095085
|2007.04.27 05:06
|sell
|0.10
|gbpjpym
|237.79
|0.00
|237.54
|2007.04.27 06:13
|237.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|33095748
|2007.04.27 05:15
|sell
|0.10
|eurjpym
|162.40
|0.00
|162.15
|2007.04.27 07:29
|162.35
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|33097336
|2007.04.27 05:43
|sell
|0.20
|gbpjpym
|238.00
|0.00
|237.75
|2007.04.27 06:13
|237.75
|0.00
|0.00
|0.00
|4.18
|33099968
|2007.04.27 06:08
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9888
|0.0000
|1.9868
|2007.04.27 06:57
|1.9868
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|33100301
|2007.04.27 06:10
|buy
|12.80
|gbpusdm
|1.9889
|0.0000
|1.9909
|2007.04.27 08:01
|1.9909
|0.00
|0.00
|0.00
|256.00
|33101220
|2007.04.27 06:13
|sell
|0.10
|gbpjpym
|237.64
|0.00
|237.39
|2007.04.27 06:57
|237.61
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|33101694
|2007.04.27 06:15
|buy
|0.80
|gbpjpym
|237.70
|0.00
|237.95
|2007.04.27 08:14
|237.85
|0.00
|0.00
|0.00
|10.06
|33102587
|2007.04.27 06:20
|sell
|0.20
|eurjpym
|162.61
|0.00
|162.36
|2007.04.27 07:29
|162.36
|0.00
|0.00
|0.00
|4.18
|33102612
|2007.04.27 06:20
|sell
|0.20
|gbpjpym
|237.85
|0.00
|237.60
|2007.04.27 06:57
|237.60
|0.00
|0.00
|0.00
|4.18
|33105725
|2007.04.27 06:57
|sell
|0.10
|gbpjpym
|237.53
|0.00
|237.28
|2007.04.27 12:34
|238.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.56
|33105857
|2007.04.27 06:57
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9864
|0.0000
|1.9844
|2007.04.27 15:05
|1.9983
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.90
|33108989
|2007.04.27 07:22
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9885
|0.0000
|1.9865
|2007.04.27 15:05
|1.9984
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.80
|33109651
|2007.04.27 07:29
|buy
|1.60
|gbpjpym
|237.49
|0.00
|237.74
|2007.04.27 08:13
|237.74
|0.00
|0.00
|0.00
|33.53
|33109726
|2007.04.27 07:29
|sell
|0.10
|eurjpym
|162.32
|0.00
|162.07
|2007.04.27 15:17
|162.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.93
|33110489
|2007.04.27 07:36
|buy
|0.40
|eurjpym
|162.28
|0.00
|162.53
|2007.04.27 08:25
|162.53
|0.00
|0.00
|0.00
|8.37
|33113480
|2007.04.27 08:00
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9905
|0.0000
|1.9885
|2007.04.27 15:05
|1.9983
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.20
|33113912
|2007.04.27 08:01
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9916
|0.0000
|1.9936
|2007.04.27 08:13
|1.9936
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|33115738
|2007.04.27 08:13
|sell
|0.80
|gbpusdm
|1.9929
|0.0000
|1.9909
|2007.04.27 15:05
|1.9988
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.20
|33115807
|2007.04.27 08:13
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3614
|0.0000
|1.3634
|2007.04.27 10:44
|1.3634
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|33115938
|2007.04.27 08:13
|sell
|0.20
|gbpjpym
|237.79
|0.00
|237.54
|2007.04.27 12:34
|238.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.74
|33116278
|2007.04.27 08:14
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9941
|0.0000
|1.9961
|2007.04.27 10:13
|1.9961
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|33116462
|2007.04.27 08:14
|buy
|0.10
|gbpjpym
|237.97
|0.00
|238.22
|2007.04.27 08:36
|238.22
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|33116865
|2007.04.27 08:15
|sell
|0.40
|gbpjpym
|237.99
|0.00
|237.74
|2007.04.27 12:34
|238.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.10
|33121628
|2007.04.27 08:57
|buy
|0.10
|gbpjpym
|238.28
|0.00
|238.53
|2007.04.27 10:39
|238.53
|0.00
|0.00
|0.00
|2.09
|33121672
|2007.04.27 08:57
|sell
|0.20
|eurjpym
|162.60
|0.00
|162.35
|2007.04.27 15:17
|162.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.18
|33121747
|2007.04.27 08:57
|sell
|0.80
|gbpjpym
|238.20
|0.00
|237.95
|2007.04.27 12:34
|238.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.40
|33121750
|2007.04.27 08:57
|buy
|0.10
|eurjpym
|162.66
|0.00
|162.91
|2007.04.27 14:09
|162.91
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|33125615
|2007.04.27 10:02
|sell
|1.60
|gbpjpym
|238.40
|0.00
|238.15
|2007.04.27 12:34
|238.34
|0.00
|0.00
|0.00
|8.07
|33125792
|2007.04.27 10:02
|sell
|1.60
|gbpusdm
|1.9950
|0.0000
|1.9930
|2007.04.27 15:05
|1.9990
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|33126811
|2007.04.27 10:08
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3623
|0.0000
|1.3603
|2007.04.27 15:04
|1.3654
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.20
|33126915
|2007.04.27 10:08
|sell
|0.40
|eurjpym
|162.80
|0.00
|162.55
|2007.04.27 15:17
|162.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.01
|33128207
|2007.04.27 10:13
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9965
|0.0000
|1.9985
|2007.04.27 10:59
|1.9985
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|33130174
|2007.04.27 10:39
|buy
|0.10
|gbpjpym
|238.61
|0.00
|238.86
|2007.04.27 12:50
|238.62
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|33130424
|2007.04.27 10:39
|sell
|3.20
|gbpusdm
|1.9970
|0.0000
|1.9950
|2007.04.27 15:05
|1.9993
|0.00
|0.00
|0.00
|-73.60
|33130824
|2007.04.27 10:40
|sell
|3.20
|gbpjpym
|238.61
|0.00
|238.36
|2007.04.27 12:33
|238.36
|0.00
|0.00
|0.00
|67.25
|33132235
|2007.04.27 10:44
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3636
|0.0000
|1.3656
|2007.04.27 12:30
|1.3656
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|33135976
|2007.04.27 11:11
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3643
|0.0000
|1.3623
|2007.04.27 15:04
|1.3655
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|33136374
|2007.04.27 11:12
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9993
|0.0000
|2.0013
|2007.04.27 12:24
|2.0013
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|33136470
|2007.04.27 11:12
|sell
|6.40
|gbpusdm
|1.9992
|0.0000
|1.9972
|2007.04.27 15:05
|1.9994
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|33141979
|2007.04.27 12:24
|sell
|12.80
|gbpusdm
|2.0014
|0.0000
|1.9994
|2007.04.27 15:05
|1.9994
|0.00
|0.00
|0.00
|256.00
|33142125
|2007.04.27 12:24
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0018
|0.0000
|2.0038
|2007.04.27 12:31
|2.0038
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|33145165
|2007.04.27 12:30
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3674
|0.0000
|1.3694
|2007.04.27 16:12
|1.3631
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.30
|33145996
|2007.04.27 12:30
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3674
|0.0000
|1.3654
|2007.04.27 15:04
|1.3654
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|33148606
|2007.04.27 12:31
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0046
|0.0000
|2.0066
|2007.04.27 15:08
|2.0001
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.50
|33150693
|2007.04.27 12:33
|buy
|0.20
|gbpjpym
|238.38
|0.00
|238.63
|2007.04.27 12:50
|238.63
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|33150922
|2007.04.27 12:34
|sell
|0.10
|gbpjpym
|238.24
|0.00
|237.99
|2007.04.27 15:33
|239.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.85
|33152844
|2007.04.27 12:41
|buy
|0.20
|gbpusdm
|2.0025
|0.0000
|2.0045
|2007.04.27 15:08
|2.0000
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|33153116
|2007.04.27 12:42
|sell
|0.20
|gbpjpym
|238.45
|0.00
|238.20
|2007.04.27 15:33
|239.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.36
|33155431
|2007.04.27 12:50
|buy
|0.10
|gbpjpym
|238.69
|0.00
|238.94
|2007.04.27 14:00
|238.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|33156408
|2007.04.27 13:00
|buy
|0.20
|gbpjpym
|238.48
|0.00
|238.73
|2007.04.27 14:00
|238.73
|0.00
|0.00
|0.00
|4.19
|33161013
|2007.04.27 13:57
|sell
|0.40
|gbpjpym
|238.65
|0.00
|238.40
|2007.04.27 15:33
|239.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.71
|33161957
|2007.04.27 14:00
|buy
|0.10
|gbpjpym
|238.84
|0.00
|239.09
|2007.04.27 14:22
|238.88
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|33163124
|2007.04.27 14:05
|buy
|0.20
|gbpjpym
|238.64
|0.00
|238.89
|2007.04.27 14:22
|238.89
|0.00
|0.00
|0.00
|4.19
|33163432
|2007.04.27 14:09
|buy
|0.10
|eurjpym
|162.95
|0.00
|163.20
|2007.04.27 15:04
|163.20
|0.00
|0.00
|0.00
|2.09
|33164153
|2007.04.27 14:17
|sell
|0.80
|gbpjpym
|238.86
|0.00
|238.61
|2007.04.27 15:33
|239.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.04
|33164454
|2007.04.27 14:22
|buy
|0.10
|gbpjpym
|238.97
|0.00
|239.22
|2007.04.27 15:04
|239.22
|0.00
|0.00
|0.00
|2.09
|33166151
|2007.04.27 14:43
|sell
|0.80
|eurjpym
|163.01
|0.00
|162.76
|2007.04.27 15:16
|162.97
|0.00
|0.00
|0.00
|2.67
|33166824
|2007.04.27 14:50
|sell
|1.60
|gbpjpym
|239.08
|0.00
|238.83
|2007.04.27 15:33
|239.05
|0.00
|0.00
|0.00
|4.01
|33169622
|2007.04.27 15:04
|buy
|0.10
|gbpjpym
|239.31
|0.00
|239.56
|2007.04.27 15:19
|239.32
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|33169901
|2007.04.27 15:04
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3652
|0.0000
|1.3672
|2007.04.27 16:12
|1.3632
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|33169945
|2007.04.27 15:04
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3649
|0.0000
|1.3629
|2007.04.27 15:05
|1.3629
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|33170577
|2007.04.27 15:04
|sell
|3.20
|gbpjpym
|239.30
|0.00
|239.05
|2007.04.27 15:32
|239.05
|0.00
|0.00
|0.00
|66.85
|33171166
|2007.04.27 15:04
|sell
|1.60
|eurjpym
|163.21
|0.00
|162.96
|2007.04.27 15:16
|162.96
|0.00
|0.00
|0.00
|33.41
|33171254
|2007.04.27 15:04
|buy
|0.40
|gbpusdm
|2.0004
|0.0000
|2.0024
|2007.04.27 15:08
|2.0002
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|33172588
|2007.04.27 15:05
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3631
|0.0000
|1.3651
|2007.04.27 16:12
|1.3631
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|33172978
|2007.04.27 15:05
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3625
|0.0000
|1.3605
|2007.04.27 15:17
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|33173871
|2007.04.27 15:05
|buy
|0.80
|gbpusdm
|1.9984
|0.0000
|2.0004
|2007.04.27 15:08
|2.0004
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|33173947
|2007.04.27 15:05
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9979
|0.0000
|1.9959
|2007.04.27 15:16
|1.9979
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|33174733
|2007.04.27 15:06
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9999
|0.0000
|1.9979
|2007.04.27 15:16
|1.9979
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|33179750
|2007.04.27 15:16
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9973
|0.0000
|1.9953
|2007.04.27 16:41
|1.9973
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|33179833
|2007.04.27 15:16
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3611
|0.0000
|1.3631
|2007.04.27 16:12
|1.3631
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|33180422
|2007.04.27 15:17
|buy
|0.20
|gbpjpym
|239.06
|0.00
|239.31
|2007.04.27 15:19
|239.31
|0.00
|0.00
|0.00
|4.18
|33187325
|2007.04.27 15:37
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9993
|0.0000
|1.9973
|2007.04.27 16:41
|1.9973
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|33191804
|2007.04.27 16:12
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3632
|0.0000
|1.3652
|2007.04.27 19:55
|1.3652
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|0.00
|0.00
|-281.58
|5 617.07
|Closed P/L:
|5 335.49
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|33170795
|2007.04.27 15:04
|buy
|0.10
|eurjpym
|163.22
|0.00
|163.47
|163.09
|0.00
|0.00
|0.09
|-1.09
|33177404
|2007.04.27 15:12
|buy
|0.20
|eurjpym
|163.01
|0.00
|163.26
|163.09
|0.00
|0.00
|0.17
|1.34
|33181028
|2007.04.27 15:17
|sell
|0.10
|eurjpym
|162.84
|0.00
|162.59
|163.13
|0.00
|0.00
|-0.11
|-2.43
|33191991
|2007.04.27 16:15
|sell
|0.20
|eurjpym
|163.07
|0.00
|162.82
|163.13
|0.00
|0.00
|-0.22
|-1.00
|33180614
|2007.04.27 15:17
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3602
|0.0000
|1.3582
|1.3652
|0.00
|0.00
|0.05
|-5.00
|33186841
|2007.04.27 15:36
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3622
|0.0000
|1.3602
|1.3652
|0.00
|0.00
|0.11
|-6.00
|33202261
|2007.04.27 18:55
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3642
|0.0000
|1.3622
|1.3652
|0.00
|0.00
|0.22
|-4.00
|33206414
|2007.04.27 19:55
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3654
|0.0000
|1.3674
|1.3650
|0.00
|0.00
|-0.06
|-0.40
|33182622
|2007.04.27 15:19
|buy
|0.10
|gbpjpym
|239.38
|0.00
|239.63
|238.74
|0.00
|0.00
|0.21
|-5.36
|33183553
|2007.04.27 15:23
|buy
|0.20
|gbpjpym
|239.16
|0.00
|239.41
|238.74
|0.00
|0.00
|0.41
|-7.03
|33186093
|2007.04.27 15:33
|sell
|0.10
|gbpjpym
|238.99
|0.00
|238.74
|238.82
|0.00
|0.00
|-0.27
|1.42
|33195070
|2007.04.27 16:46
|buy
|0.40
|gbpjpym
|238.95
|0.00
|239.20
|238.74
|0.00
|0.00
|0.82
|-7.04
|33190232
|2007.04.27 16:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9987
|0.0000
|2.0007
|1.9980
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|33194255
|2007.04.27 16:41
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9968
|0.0000
|1.9948
|1.9984
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|33194670
|2007.04.27 16:45
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9967
|0.0000
|1.9987
|1.9980
|0.00
|0.00
|-0.01
|2.60
|0.00
|0.00
|1.41
|-36.29
|Floating P/L:
|-34.88
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|5 335.49
|Floating P/L:
|-34.88
|Margin:
|50.00
|Balance:
|10 335.49
|Equity:
|10 300.61
|Free Margin:
|10 250.61
|Details:
|Gross Profit:
|13 722.26
|Gross Loss:
|8 386.77
|Total Net Profit:
|5 335.49
|Profit Factor:
|1.64
|Expected Payoff:
|2.97
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|518.00 (5.33%)
|Relative Drawdown:
|8.65% (486.50)
|Total Trades:
|1798
|Short Positions (won %):
|910 (56.70%)
|Long Positions (won %):
|888 (66.44%)
|Profit Trades (% of total):
|1106 (61.51%)
|Loss trades (% of total):
|692 (38.49%)
|Largest
|profit trade:
|542.55
|loss trade:
|-156.83
|Average
|profit trade:
|12.41
|loss trade:
|-12.12
|Maximum
|consecutive wins ($):
|14 (170.15)
|consecutive losses ($):
|11 (-434.85)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|668.87 (4)
|consecutive loss (count):
|-518.00 (7)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2