Strategy Tester Report
PacManJr_GBP$ Beta1

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs. United States Dollar)
Period1 Hour (H1) 2007.01.09 07:00 - 2007.04.27 22:00 (2006.01.01 - 2007.04.25)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersSystemWideParms="** PacManJr_GBP$ Systemwide Parameters All Preset**"; UseNoDayTrade=true; NoTradeDay=5; risk="Risk and Lot sizing All Preset"; LotStep=4; LotSize=0.1; LScombined=true; eTargetEquityToCloseAndReset=0.12; RiskPercent=0.5; MA_Volume=80; ItRsi=" Set to true to use I_trend/Rsi signals "; ITRSI=true; Trl1=8; Trl5=40; LongMaxTrades=4; ShortMaxTrades=4; LongMagicNumber=0; ShortMagicNumber=0;
Bars in test1974Ticks modelled313274Modelling quality85.41%
Initial deposit3600.00
Total net profit4104.17Gross profit6548.84Gross loss-2444.67
Profit factor2.68Expected payoff8.68
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown157.50 (2.15%)Relative drawdown2.19% (147.70)
Total trades473Short positions (won %)137 (73.72%)Long positions (won %)336 (88.10%)
Profit trades (% of total)397 (83.93%)Loss trades (% of total)76 (16.07%)
Largestprofit trade179.20loss trade-95.20
Averageprofit trade16.50loss trade-32.17
Maximumconsecutive wins (profit in money)63 (770.68)consecutive losses (loss in money)2 (-157.50)
Maximalconsecutive profit (count of wins)825.78 (50)consecutive loss (count of losses)-157.50 (2)
Averageconsecutive wins6consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12007.01.09 12:00buy10.041.94271.89771.9487
22007.01.10 02:59buy20.161.93611.87461.9421
32007.01.10 03:00close20.161.94001.87461.942162.403662.40
42007.01.10 03:00close10.041.94001.89771.9487-10.863651.54
52007.01.10 14:12sell30.041.93731.98231.9313
62007.01.10 15:59close30.041.93491.98231.93139.603661.14
72007.01.10 15:59sell40.041.93611.98111.9301
82007.01.10 17:01close40.041.93241.98111.930114.803675.94
92007.01.10 17:02sell50.041.93211.97711.9261
102007.01.11 05:00sell60.161.93922.00071.9332
112007.01.11 05:01close60.161.93412.00071.933281.603757.54
122007.01.11 05:01close50.041.93411.97711.9261-8.103749.44
132007.01.11 11:00buy70.041.93531.89031.9413
142007.01.11 11:00close70.041.94121.89031.941323.603773.04
152007.01.11 11:01buy80.041.94121.89621.9472
162007.01.11 11:08modify80.041.94121.94131.9472
172007.01.11 11:09s/l80.041.94131.94131.94720.403773.44
182007.01.11 11:09buy90.041.94121.89621.9472
192007.01.11 11:11modify90.041.94121.94141.9472
202007.01.11 11:12s/l90.041.94141.94141.94720.803774.24
212007.01.11 11:12buy100.041.94121.89621.9472
222007.01.11 11:12modify100.041.94121.94151.9472
232007.01.11 11:13s/l100.041.94151.94151.94721.203775.44
242007.01.11 11:13buy110.041.94121.89621.9472
252007.01.11 11:13close110.041.94281.89621.94726.403781.84
262007.01.11 11:14buy120.041.94121.89621.9472
272007.01.11 11:14close120.041.94271.89621.94726.003787.84
282007.01.11 11:15buy130.041.94121.89621.9472
292007.01.11 11:15close130.041.94281.89621.94726.403794.24
302007.01.11 11:16buy140.041.94121.89621.9472
312007.01.11 11:16close140.041.94241.89621.94724.803799.04
322007.01.11 11:17buy150.041.94121.89621.9472
332007.01.11 11:19close150.041.94241.89621.94724.803803.84
342007.01.11 11:20buy160.041.94121.89621.9472
352007.01.11 11:20close160.041.94251.89621.94725.203809.04
362007.01.11 11:20buy170.041.94121.89621.9472
372007.01.11 12:00close170.041.94371.89621.947210.003819.04
382007.01.11 13:00buy180.041.93911.89411.9451
392007.01.11 13:00close180.041.94421.89411.945120.403839.44
402007.01.11 13:01buy190.041.93991.89491.9459
412007.01.11 13:01close190.041.94401.89491.945916.403855.84
422007.01.11 13:02buy200.041.93991.89491.9459
432007.01.11 13:02close200.041.94401.89491.945916.403872.24
442007.01.11 13:03buy210.041.93991.89491.9459
452007.01.11 13:03close210.041.94411.89491.945916.803889.04
462007.01.11 13:04buy220.041.93991.89491.9459
472007.01.11 13:04close220.041.94421.89491.945917.203906.24
482007.01.11 13:05buy230.041.93991.89491.9459
492007.01.11 13:05close230.041.94421.89491.945917.203923.44
502007.01.11 13:06buy240.041.93991.89491.9459
512007.01.11 13:06close240.041.94421.89491.945917.203940.64
522007.01.11 13:07buy250.041.93991.89491.9459
532007.01.11 13:07close250.041.94401.89491.945916.403957.04
542007.01.11 13:08buy260.041.93991.89491.9459
552007.01.11 13:08close260.041.94381.89491.945915.603972.64
562007.01.11 13:09buy270.041.93991.89491.9459
572007.01.11 13:09close270.041.94381.89491.945915.603988.24
582007.01.11 13:10buy280.041.93991.89491.9459
592007.01.11 13:10close280.041.94381.89491.945915.604003.84
602007.01.11 13:12buy290.041.93991.89491.9459
612007.01.11 13:12close290.041.94391.89491.945916.004019.84
622007.01.11 13:13buy300.041.93991.89491.9459
632007.01.11 13:13close300.041.94391.89491.945916.004035.84
642007.01.11 13:14buy310.041.93991.89491.9459
652007.01.11 13:14close310.041.94411.89491.945916.804052.64
662007.01.11 13:15buy320.041.93991.89491.9459
672007.01.11 13:15close320.041.94451.89491.945918.404071.04
682007.01.11 13:16buy330.041.93991.89491.9459
692007.01.11 13:16close330.041.94461.89491.945918.804089.84
702007.01.11 13:17buy340.041.93991.89491.9459
712007.01.11 13:17close340.041.94461.89491.945918.804108.64
722007.01.11 13:18buy350.041.93991.89491.9459
732007.01.11 13:18close350.041.94471.89491.945919.204127.84
742007.01.11 13:19buy360.041.93991.89491.9459
752007.01.11 13:19close360.041.94461.89491.945918.804146.64
762007.01.11 13:20buy370.041.93991.89491.9459
772007.01.11 13:20close370.041.94451.89491.945918.404165.04
782007.01.11 13:21buy380.041.93991.89491.9459
792007.01.11 13:21close380.041.94421.89491.945917.204182.24
802007.01.11 13:23buy390.041.93991.89491.9459
812007.01.11 13:23close390.041.94401.89491.945916.404198.64
822007.01.11 13:24buy400.041.93991.89491.9459
832007.01.11 13:24close400.041.94401.89491.945916.404215.04
842007.01.11 13:27buy410.041.93991.89491.9459
852007.01.11 13:27close410.041.94411.89491.945916.804231.84
862007.01.11 13:28buy420.041.93991.89491.9459
872007.01.11 13:28close420.041.94391.89491.945916.004247.84
882007.01.11 13:33buy430.041.93991.89491.9459
892007.01.11 13:33close430.041.94401.89491.945916.404264.24
902007.01.11 13:35buy440.041.93991.89491.9459
912007.01.11 13:35close440.041.94421.89491.945917.204281.44
922007.01.11 13:38buy450.041.93991.89491.9459
932007.01.11 13:38close450.041.94411.89491.945916.804298.24
942007.01.11 13:40buy460.041.93991.89491.9459
952007.01.11 13:40close460.041.94431.89491.945917.604315.84
962007.01.11 13:40buy470.041.93991.89491.9459
972007.01.11 14:00close470.041.94521.89491.945921.204337.04
982007.01.11 18:01buy480.041.94411.89911.9501
992007.01.11 20:59modify480.041.94411.94441.9501
1002007.01.11 21:00modify480.041.94411.94451.9501
1012007.01.11 21:00s/l480.041.94451.94451.95011.604338.64
1022007.01.11 23:00buy490.041.94571.90071.9517
1032007.01.12 02:00close490.041.94721.90071.95175.944344.58
1042007.01.15 00:00buy500.041.95981.91481.9658
1052007.01.15 00:02close500.041.96131.91481.96586.004350.58
1062007.01.15 00:03buy510.041.96001.91501.9660
1072007.01.15 00:03modify510.041.96001.96051.9660
1082007.01.15 00:05s/l510.041.96051.96051.96602.004352.58
1092007.01.15 00:05buy520.041.96001.91501.9660
1102007.01.15 00:05modify520.041.96001.96051.9660
1112007.01.15 00:05s/l520.041.96051.96051.96602.004354.58
1122007.01.15 00:05buy530.041.96001.91501.9660
1132007.01.15 03:00close530.041.96151.91501.96606.004360.58
1142007.01.15 04:00buy540.041.95871.91371.9647
1152007.01.15 04:00close540.041.96321.91371.964718.004378.58
1162007.01.15 04:01buy550.041.95971.91471.9657
1172007.01.15 04:01close550.041.96331.91471.965714.404392.98
1182007.01.15 04:02buy560.041.95971.91471.9657
1192007.01.15 04:02close560.041.96351.91471.965715.204408.18
1202007.01.15 04:03buy570.041.95971.91471.9657
1212007.01.15 04:03close570.041.96391.91471.965716.804424.98
1222007.01.15 04:04buy580.041.95971.91471.9657
1232007.01.15 04:04close580.041.96421.91471.965718.004442.98
1242007.01.15 04:04buy590.041.95971.91471.9657
1252007.01.15 05:00close590.041.96521.91471.965722.004464.98
1262007.01.15 12:00buy600.041.96581.92081.9718
1272007.01.16 02:07modify600.041.96581.96601.9718
1282007.01.16 02:08s/l600.041.96601.96601.97180.744465.72
1292007.01.16 04:00buy610.041.96381.91881.9698
1302007.01.16 04:00modify610.041.96381.96401.9698
1312007.01.16 04:02close610.041.96531.96401.96986.004471.72
1322007.01.16 04:03buy620.041.96471.91971.9707
1332007.01.16 04:03modify620.041.96471.96471.9707
1342007.01.16 04:04s/l620.041.96471.96471.97070.004471.72
1352007.01.16 04:04buy630.041.96471.91971.9707
1362007.01.16 04:04modify630.041.96471.96501.9707
1372007.01.16 04:04s/l630.041.96501.96501.97071.204472.92
1382007.01.16 04:04buy640.041.96471.91971.9707
1392007.01.16 05:00modify640.041.96471.96501.9707
1402007.01.16 05:01s/l640.041.96501.96501.97071.204474.12
1412007.01.16 05:01buy650.041.96481.91981.9708
1422007.01.16 06:00modify650.041.96481.96501.9708
1432007.01.16 06:01modify650.041.96481.96521.9708
1442007.01.16 06:02s/l650.041.96521.96521.97081.604475.72
1452007.01.16 06:02buy660.041.96551.92051.9715
1462007.01.16 07:00close660.041.96691.92051.97155.604481.32
1472007.01.16 13:00buy670.041.96621.92121.9722
1482007.01.16 14:59modify670.041.96621.96621.9722
1492007.01.16 15:59s/l670.041.96621.96621.97220.004481.32
1502007.01.16 23:00sell680.041.96082.00581.9548
1512007.01.17 08:00buy690.041.96641.92141.9724
1522007.01.17 09:00sell700.161.96712.02861.9611
1532007.01.17 09:01modify690.041.96641.96691.9724
1542007.01.17 09:02s/l690.041.96691.96691.97242.004483.32
1552007.01.17 09:59close700.161.96482.02861.961136.804520.12
1562007.01.17 09:59close680.041.96482.00581.9548-16.034504.09
1572007.01.17 12:00buy710.051.97221.92721.9782
1582007.01.17 12:59buy720.161.96561.90411.9716
1592007.01.17 13:00close720.161.97091.90411.971684.804588.89
1602007.01.17 13:00close710.051.97091.92721.9782-6.504582.39
1612007.01.17 13:01buy730.051.96661.92161.9726
1622007.01.17 13:01close730.051.97081.92161.972621.004603.39
1632007.01.17 13:02buy740.051.96661.92161.9726
1642007.01.17 13:02close740.051.97051.92161.972619.504622.89
1652007.01.17 13:03buy750.051.96661.92161.9726
1662007.01.17 13:03close750.051.97091.92161.972621.504644.39
1672007.01.17 13:04buy760.051.96661.92161.9726
1682007.01.17 13:04close760.051.97101.92161.972622.004666.39
1692007.01.17 13:05buy770.051.96661.92161.9726
1702007.01.17 13:05close770.051.97101.92161.972622.004688.39
1712007.01.17 13:07buy780.051.96661.92161.9726
1722007.01.17 13:07close780.051.97111.92161.972622.504710.89
1732007.01.17 13:08buy790.051.96661.92161.9726
1742007.01.17 13:08close790.051.97121.92161.972623.004733.89
1752007.01.17 13:09buy800.051.96661.92161.9726
1762007.01.17 13:09close800.051.97141.92161.972624.004757.89
1772007.01.17 13:11buy810.051.96661.92161.9726
1782007.01.17 13:11close810.051.97081.92161.972621.004778.89
1792007.01.17 13:12buy820.051.96661.92161.9726
1802007.01.17 13:12close820.051.97091.92161.972621.504800.39
1812007.01.17 13:13buy830.051.96661.92161.9726
1822007.01.17 13:13close830.051.97091.92161.972621.504821.89
1832007.01.17 13:14buy840.051.96661.92161.9726
1842007.01.17 13:14close840.051.97081.92161.972621.004842.89
1852007.01.17 13:15buy850.051.96661.92161.9726
1862007.01.17 13:15close850.051.97081.92161.972621.004863.89
1872007.01.17 13:16buy860.051.96661.92161.9726
1882007.01.17 13:16close860.051.97101.92161.972622.004885.89
1892007.01.17 13:17buy870.051.96661.92161.9726
1902007.01.17 13:17close870.051.97111.92161.972622.504908.39
1912007.01.17 13:20buy880.051.96661.92161.9726
1922007.01.17 13:20close880.051.97081.92161.972621.004929.39
1932007.01.17 13:21buy890.051.96661.92161.9726
1942007.01.17 13:21close890.051.97101.92161.972622.004951.39
1952007.01.17 13:22buy900.051.96661.92161.9726
1962007.01.17 13:22close900.051.97101.92161.972622.004973.39
1972007.01.17 13:23buy910.051.96661.92161.9726
1982007.01.17 13:23close910.051.97091.92161.972621.504994.89
1992007.01.17 13:24buy920.051.96661.92161.9726
2002007.01.17 13:24close920.051.97091.92161.972621.505016.39
2012007.01.17 13:24buy930.051.96661.92161.9726
2022007.01.17 14:00close930.051.97061.92161.972620.005036.39
2032007.01.17 14:01buy940.051.96741.92241.9734
2042007.01.17 14:01close940.051.97091.92241.973417.505053.89
2052007.01.17 14:02buy950.051.96741.92241.9734
2062007.01.17 14:02close950.051.97111.92241.973418.505072.39
2072007.01.17 14:05buy960.051.96741.92241.9734
2082007.01.17 14:05close960.051.97091.92241.973417.505089.89
2092007.01.17 14:07buy970.051.96741.92241.9734
2102007.01.17 14:07close970.051.97011.92241.973413.505103.39
2112007.01.17 14:08buy980.051.96741.92241.9734
2122007.01.17 14:08close980.051.97041.92241.973415.005118.39
2132007.01.17 14:09buy990.051.96741.92241.9734
2142007.01.17 14:09close990.051.97011.92241.973413.505131.89
2152007.01.17 14:10buy1000.051.96741.92241.9734
2162007.01.17 14:10close1000.051.96921.92241.97349.005140.89
2172007.01.17 14:12buy1010.051.96741.92241.9734
2182007.01.17 14:12close1010.051.96931.92241.97349.505150.39
2192007.01.17 14:13buy1020.051.96741.92241.9734
2202007.01.17 14:13close1020.051.96951.92241.973410.505160.89
2212007.01.17 14:14buy1030.051.96741.92241.9734
2222007.01.17 14:14close1030.051.96951.92241.973410.505171.39
2232007.01.17 14:17buy1040.051.96741.92241.9734
2242007.01.17 14:17close1040.051.96901.92241.97348.005179.39
2252007.01.17 14:18buy1050.051.96741.92241.9734
2262007.01.17 14:18close1050.051.96901.92241.97348.005187.39
2272007.01.17 14:18buy1060.051.96741.92241.9734
2282007.01.17 15:01close1060.051.96891.92241.97347.505194.89
2292007.01.17 15:11buy1070.051.96861.92361.9746
2302007.01.17 15:53modify1070.051.96861.96861.9746
2312007.01.17 15:54s/l1070.051.96861.96861.97460.005194.89
2322007.01.17 15:54buy1080.051.96861.92361.9746
2332007.01.17 15:54modify1080.051.96861.96861.9746
2342007.01.17 15:57s/l1080.051.96861.96861.97460.005194.89
2352007.01.17 15:57buy1090.051.96861.92361.9746
2362007.01.17 15:57modify1090.051.96861.96881.9746
2372007.01.17 15:58s/l1090.051.96881.96881.97461.005195.89
2382007.01.17 15:58buy1100.051.96861.92361.9746
2392007.01.17 15:58modify1100.051.96861.96871.9746
2402007.01.17 15:59s/l1100.051.96871.96871.97460.505196.39
2412007.01.17 15:59buy1110.051.96861.92361.9746
2422007.01.17 16:00modify1110.051.96861.96881.9746
2432007.01.17 16:04modify1110.051.96861.96891.9746
2442007.01.17 16:54modify1110.051.96861.96901.9746
2452007.01.17 16:59s/l1110.051.96901.96901.97462.005198.39
2462007.01.17 17:00buy1120.051.96931.92431.9753
2472007.01.17 17:32modify1120.051.96931.96941.9753
2482007.01.17 17:32modify1120.051.96931.96951.9753
2492007.01.17 17:33modify1120.051.96931.96961.9753
2502007.01.17 17:35modify1120.051.96931.96971.9753
2512007.01.17 17:35close1120.051.97071.96971.97537.005205.39
2522007.01.17 17:35buy1130.051.97101.92601.9770
2532007.01.17 18:59modify1130.051.97101.97101.9770
2542007.01.17 19:00modify1130.051.97101.97111.9770
2552007.01.17 20:00s/l1130.051.97111.97111.97700.505205.89
2562007.01.17 23:00buy1140.051.97011.92511.9761
2572007.01.17 23:00close1140.051.97351.92511.976117.005222.89
2582007.01.17 23:01buy1150.051.97041.92541.9764
2592007.01.17 23:01close1150.051.97371.92541.976416.505239.39
2602007.01.17 23:02buy1160.051.97041.92541.9764
2612007.01.17 23:02close1160.051.97381.92541.976417.005256.39
2622007.01.17 23:03buy1170.051.97041.92541.9764
2632007.01.17 23:03close1170.051.97391.92541.976417.505273.89
2642007.01.17 23:05buy1180.051.97041.92541.9764
2652007.01.17 23:05close1180.051.97351.92541.976415.505289.39
2662007.01.17 23:05buy1190.051.97041.92541.9764
2672007.01.18 00:02close1190.051.97291.92541.976412.285301.67
2682007.01.18 02:00buy1200.051.97291.92791.9789
2692007.01.18 03:00close1200.051.97451.92791.97898.005309.67
2702007.01.18 13:00buy1210.051.97261.92761.9786
2712007.01.18 14:59sell1220.051.96842.01341.9624
2722007.01.18 15:04modify1210.051.97261.97271.9786
2732007.01.18 15:05s/l1210.051.97271.97271.97860.505310.17
2742007.01.18 15:15sell1230.201.97402.03551.9680
2752007.01.18 15:17close1230.201.96912.03551.968098.005408.17
2762007.01.18 15:17close1220.051.96912.01341.9624-3.505404.67
2772007.01.18 17:04buy1240.051.97401.92901.9800
2782007.01.18 21:05modify1240.051.97401.97411.9800
2792007.01.18 21:06s/l1240.051.97411.97411.98000.505405.17
2802007.01.18 21:06buy1250.051.97381.92881.9798
2812007.01.18 21:06close1250.051.97561.92881.97989.005414.17
2822007.01.18 21:07buy1260.051.97381.92881.9798
2832007.01.18 21:07close1260.051.97571.92881.97989.505423.67
2842007.01.18 21:07buy1270.051.97381.92881.9798
2852007.01.18 22:00modify1270.051.97381.97391.9798
2862007.01.18 22:01close1270.051.97561.97391.97989.005432.67
2872007.01.18 22:02buy1280.051.97511.93011.9811
2882007.01.18 23:00modify1280.051.97511.97511.9811
2892007.01.18 23:02s/l1280.051.97511.97511.98110.005432.67
2902007.01.18 23:02buy1290.051.97521.93021.9812
2912007.01.18 23:05modify1290.051.97521.97541.9812
2922007.01.18 23:06s/l1290.051.97541.97541.98121.005433.67
2932007.01.18 23:06buy1300.051.97521.93021.9812
2942007.01.18 23:08modify1300.051.97521.97541.9812
2952007.01.18 23:10s/l1300.051.97541.97541.98121.005434.67
2962007.01.18 23:10buy1310.051.97521.93021.9812
2972007.01.18 23:10modify1310.051.97521.97531.9812
2982007.01.18 23:11s/l1310.051.97531.97531.98120.505435.17
2992007.01.18 23:11buy1320.051.97521.93021.9812
3002007.01.19 00:01modify1320.051.97521.97531.9812
3012007.01.19 00:02s/l1320.051.97531.97531.98120.435435.59
3022007.01.22 16:00buy1330.051.97621.93121.9822
3032007.01.22 19:06modify1330.051.97621.97621.9822
3042007.01.22 19:07modify1330.051.97621.97641.9822
3052007.01.22 19:09modify1330.051.97621.97651.9822
3062007.01.22 19:11modify1330.051.97621.97661.9822
3072007.01.22 19:13modify1330.051.97621.97671.9822
3082007.01.22 19:13close1330.051.97761.97671.98227.005442.59
3092007.01.22 19:13buy1340.051.97791.93291.9839
3102007.01.23 03:00close1340.051.98081.93291.983914.435457.02
3112007.01.23 22:00sell1350.051.98142.02641.9754
3122007.01.24 08:26close1350.051.97592.02641.975427.465484.48
3132007.01.24 08:59sell1360.051.97732.02231.9713
3142007.01.24 09:27close1360.051.97382.02231.971317.505501.98
3152007.01.24 11:44sell1370.061.97032.01531.9643
3162007.01.24 12:00sell1380.201.97582.03731.9698
3172007.01.24 12:51close1380.201.97402.03731.969836.005537.98
3182007.01.24 12:51close1370.061.97402.01531.9643-22.205515.78
3192007.01.24 14:45sell1390.061.97232.01731.9663
3202007.01.24 15:59close1390.061.96832.01731.966324.005539.78
3212007.01.25 04:59sell1400.061.96612.01111.9601
3222007.01.25 13:00buy1410.061.97131.92631.9773
3232007.01.25 21:00buy1420.241.96391.90241.9699
3242007.01.25 21:00modify1400.061.96611.96471.9601
3252007.01.25 21:03s/l1400.061.96471.96471.96018.405548.18
3262007.01.25 21:24close1420.241.96571.90241.969943.205591.38
3272007.01.25 21:24close1410.061.96571.92631.9773-33.605557.78
3282007.01.29 02:03sell1430.061.95782.00281.9518
3292007.01.29 09:45modify1430.061.95781.95751.9518
3302007.01.29 09:53s/l1430.061.95751.95751.95181.805559.58
3312007.01.29 13:59sell1440.061.95662.00161.9506
3322007.01.29 18:25buy1450.061.96151.91651.9675
3332007.01.29 21:00modify1450.061.96151.96311.9675
3342007.01.29 21:00sell1460.241.96392.02541.9579
3352007.01.29 21:04s/l1450.061.96311.96311.96759.605569.18
3362007.01.29 21:04close1460.241.95972.02541.9579100.805669.98
3372007.01.29 21:04close1440.061.95972.00161.9506-18.605651.38
3382007.01.29 21:04buy1470.061.96441.91941.9704
3392007.01.30 03:00close1470.061.96621.91941.970410.715662.09
3402007.01.30 05:00buy1480.061.96401.91901.9700
3412007.01.30 07:00modify1480.061.96401.96411.9700
3422007.01.30 07:01s/l1480.061.96411.96411.97000.605662.69
3432007.01.30 13:59buy1490.061.96531.92031.9713
3442007.01.30 17:59sell1500.061.96122.00621.9552
3452007.01.31 09:20buy1510.241.95741.89591.9634
3462007.01.31 09:20modify1500.061.96121.95821.9552
3472007.01.31 10:00t/p1500.061.95521.95821.955235.955698.64
3482007.01.31 11:07close1510.241.95931.89591.963445.605744.24
3492007.01.31 11:07close1490.061.95931.92031.9713-36.095708.15
3502007.01.31 19:00buy1520.061.96131.91631.9673
3512007.01.31 19:00close1520.061.96321.91631.967311.405719.55
3522007.01.31 19:02buy1530.061.96291.91791.9689
3532007.01.31 19:02modify1530.061.96291.96291.9689
3542007.01.31 19:03s/l1530.061.96291.96291.96890.005719.55
3552007.01.31 19:03buy1540.061.96291.91791.9689
3562007.01.31 19:03modify1540.061.96291.96311.9689
3572007.01.31 19:04s/l1540.061.96311.96311.96891.205720.75
3582007.01.31 19:04buy1550.061.96291.91791.9689
3592007.01.31 19:04close1550.061.96411.91791.96897.205727.95
3602007.01.31 19:05buy1560.061.96291.91791.9689
3612007.01.31 19:05modify1560.061.96291.96291.9689
3622007.01.31 19:06s/l1560.061.96291.96291.96890.005727.95
3632007.01.31 19:06buy1570.061.96291.91791.9689
3642007.01.31 19:06modify1570.061.96291.96301.9689
3652007.01.31 19:08s/l1570.061.96301.96301.96890.605728.55
3662007.01.31 19:08buy1580.061.96291.91791.9689
3672007.01.31 19:08modify1580.061.96291.96321.9689
3682007.01.31 19:23s/l1580.061.96321.96321.96891.805730.35
3692007.01.31 19:23buy1590.061.96291.91791.9689
3702007.01.31 19:23modify1590.061.96291.96291.9689
3712007.01.31 19:28s/l1590.061.96291.96291.96890.005730.35
3722007.01.31 19:28buy1600.061.96291.91791.9689
3732007.01.31 20:04modify1600.061.96291.96321.9689
3742007.01.31 20:05s/l1600.061.96321.96321.96891.805732.15
3752007.01.31 20:05buy1610.061.96311.91811.9691
3762007.01.31 20:05modify1610.061.96311.96331.9691
3772007.01.31 20:06s/l1610.061.96331.96331.96911.205733.35
3782007.01.31 20:06buy1620.061.96311.91811.9691
3792007.01.31 20:06close1620.061.96481.91811.969110.205743.55
3802007.01.31 20:08buy1630.061.96311.91811.9691
3812007.01.31 20:08close1630.061.96491.91811.969110.805754.35
3822007.01.31 20:11buy1640.061.96311.91811.9691
3832007.01.31 20:11close1640.061.96501.91811.969111.405765.75
3842007.01.31 20:12buy1650.061.96311.91811.9691
3852007.01.31 20:12close1650.061.96511.91811.969112.005777.75
3862007.01.31 20:14buy1660.061.96311.91811.9691
3872007.01.31 20:14close1660.061.96521.91811.969112.605790.35
3882007.01.31 20:16buy1670.061.96311.91811.9691
3892007.01.31 20:16close1670.061.96521.91811.969112.605802.95
3902007.01.31 20:20buy1680.061.96311.91811.9691
3912007.01.31 20:20close1680.061.96491.91811.969110.805813.75
3922007.01.31 20:28buy1690.061.96311.91811.9691
3932007.01.31 20:28close1690.061.96481.91811.969110.205823.95
3942007.01.31 20:29buy1700.061.96311.91811.9691
3952007.01.31 20:29close1700.061.96481.91811.969110.205834.15
3962007.01.31 20:29buy1710.061.96311.91811.9691
3972007.01.31 21:01modify1710.061.96311.96341.9691
3982007.01.31 21:01close1710.061.96431.96341.96917.205841.35
3992007.01.31 21:43buy1720.061.96411.91911.9701
4002007.01.31 23:59close1720.061.96541.91911.97017.805849.15
4012007.02.01 00:00buy1730.061.96571.92071.9717
4022007.02.01 06:01modify1730.061.96571.96581.9717
4032007.02.01 06:01s/l1730.061.96581.96581.97170.605849.75
4042007.02.01 06:01buy1740.061.96471.91971.9707
4052007.02.01 07:00close1740.061.96821.91971.970721.005870.75
4062007.02.01 13:00buy1750.061.96681.92181.9728
4072007.02.01 13:31modify1750.061.96681.96681.9728
4082007.02.01 13:31modify1750.061.96681.96691.9728
4092007.02.01 13:32modify1750.061.96681.96701.9728
4102007.02.01 13:32modify1750.061.96681.96711.9728
4112007.02.01 13:32close1750.061.96801.96711.97287.205877.95
4122007.02.01 13:32buy1760.061.96831.92331.9743
4132007.02.01 14:06modify1760.061.96831.96831.9743
4142007.02.01 14:15modify1760.061.96831.96841.9743
4152007.02.01 14:16s/l1760.061.96841.96841.97430.605878.55
4162007.02.01 14:16buy1770.061.96881.92381.9748
4172007.02.01 16:59modify1770.061.96881.96881.9748
4182007.02.01 17:00modify1770.061.96881.96891.9748
4192007.02.01 17:59s/l1770.061.96891.96891.97480.605879.15
4202007.02.01 17:59buy1780.061.97091.92591.9769
4212007.02.05 00:00sell1790.061.96622.01121.9602
4222007.02.05 00:21buy1800.241.96521.90371.9712
4232007.02.05 00:21modify1790.061.96621.96601.9602
4242007.02.05 01:15modify1790.061.96621.96581.9602
4252007.02.05 01:59s/l1790.061.96581.96581.96022.405881.55
4262007.02.05 03:59sell1810.061.96502.01001.9590
4272007.02.05 07:06modify1810.061.96501.96391.9590
4282007.02.05 08:59s/l1810.061.96391.96391.95906.605888.15
4292007.02.05 11:00buy1820.961.96041.90581.9664
4302007.02.05 20:59sell1830.061.95932.00431.9533
4312007.02.06 03:02close1830.061.96262.00431.9533-19.855868.30
4322007.02.06 03:02close1820.961.96221.90581.9664171.406039.70
4332007.02.06 03:02close1800.241.96221.90371.9712-72.355967.35
4342007.02.06 03:02close1780.061.96221.92591.9769-52.465914.89
4352007.02.06 04:00buy1840.061.96151.91651.9675
4362007.02.06 04:00close1840.061.96301.91651.96759.005923.89
4372007.02.06 04:01buy1850.061.96161.91661.9676
4382007.02.06 04:01close1850.061.96281.91661.96767.205931.09
4392007.02.06 04:02buy1860.061.96161.91661.9676
4402007.02.06 04:03modify1860.061.96161.96171.9676
4412007.02.06 04:03s/l1860.061.96171.96171.96760.605931.69
4422007.02.06 04:03buy1870.061.96161.91661.9676
4432007.02.06 05:00close1870.061.96441.91661.967616.805948.49
4442007.02.06 12:00buy1880.061.96501.92001.9710
4452007.02.06 12:19modify1880.061.96501.96501.9710
4462007.02.06 12:26modify1880.061.96501.96511.9710
4472007.02.06 12:26modify1880.061.96501.96521.9710
4482007.02.06 12:26modify1880.061.96501.96531.9710
4492007.02.06 12:27close1880.061.96621.96531.97107.205955.69
4502007.02.06 12:27buy1890.061.96651.92151.9725
4512007.02.06 12:38modify1890.061.96651.96651.9725
4522007.02.06 12:39modify1890.061.96651.96661.9725
4532007.02.06 12:39modify1890.061.96651.96671.9725
4542007.02.06 12:52s/l1890.061.96671.96671.97251.205956.89
4552007.02.06 14:00buy1900.061.96861.92361.9746
4562007.02.06 14:00close1900.061.97021.92361.97469.605966.49
4572007.02.06 14:01buy1910.061.96981.92481.9758
4582007.02.06 14:20modify1910.061.96981.96991.9758
4592007.02.06 14:24s/l1910.061.96991.96991.97580.605967.09
4602007.02.06 14:24buy1920.061.96981.92481.9758
4612007.02.06 14:24modify1920.061.96981.96991.9758
4622007.02.06 14:30s/l1920.061.96991.96991.97580.605967.69
4632007.02.06 14:30buy1930.061.96981.92481.9758
4642007.02.06 15:10modify1930.061.96981.97001.9758
4652007.02.06 15:15modify1930.061.96981.97011.9758
4662007.02.06 15:27close1930.061.97101.97011.97587.205974.89
4672007.02.06 17:00buy1940.061.96971.92471.9757
4682007.02.06 17:09close1940.061.97091.92471.97577.205982.09
4692007.02.06 17:10buy1950.061.96971.92471.9757
4702007.02.06 17:10close1950.061.97101.92471.97577.805989.89
4712007.02.06 17:11buy1960.061.96971.92471.9757
4722007.02.06 17:11close1960.061.97101.92471.97577.805997.69
4732007.02.06 17:12buy1970.061.96971.92471.9757
4742007.02.06 17:12close1970.061.97111.92471.97578.406006.09
4752007.02.06 17:15buy1980.061.96971.92471.9757
4762007.02.06 17:15close1980.061.97111.92471.97578.406014.49
4772007.02.06 17:26buy1990.061.96971.92471.9757
4782007.02.06 17:26close1990.061.97121.92471.97579.006023.49
4792007.02.06 17:30buy2000.061.96971.92471.9757
4802007.02.06 17:30close2000.061.97131.92471.97579.606033.09
4812007.02.06 17:35buy2010.061.96971.92471.9757
4822007.02.06 17:35close2010.061.97111.92471.97578.406041.49
4832007.02.06 17:39buy2020.061.96971.92471.9757
4842007.02.06 17:39close2020.061.97151.92471.975710.806052.29
4852007.02.06 17:46buy2030.061.96971.92471.9757
4862007.02.06 17:46close2030.061.97141.92471.975710.206062.49
4872007.02.06 17:50buy2040.061.96971.92471.9757
4882007.02.06 17:50close2040.061.97121.92471.97579.006071.49
4892007.02.06 17:51buy2050.061.96971.92471.9757
4902007.02.06 17:51close2050.061.97111.92471.97578.406079.89
4912007.02.06 17:53buy2060.061.96971.92471.9757
4922007.02.06 17:53close2060.061.97131.92471.97579.606089.49
4932007.02.06 17:59buy2070.061.96971.92471.9757
4942007.02.06 17:59close2070.061.97111.92471.97578.406097.89
4952007.02.06 17:59buy2080.061.96971.92471.9757
4962007.02.06 18:00modify2080.061.96971.97011.9757
4972007.02.06 18:03s/l2080.061.97011.97011.97572.406100.29
4982007.02.06 19:00buy2090.061.96951.92451.9755
4992007.02.06 19:02modify2090.061.96951.96981.9755
5002007.02.06 19:12modify2090.061.96951.96991.9755
5012007.02.06 19:17s/l2090.061.96991.96991.97552.406102.69
5022007.02.06 19:17buy2100.061.97031.92531.9763
5032007.02.07 00:59modify2100.061.97031.97031.9763
5042007.02.07 01:00s/l2100.061.97031.97031.9763-0.096102.60
5052007.02.07 04:00buy2110.061.96961.92461.9756
5062007.02.07 06:00modify2110.061.96961.96971.9756
5072007.02.07 06:01modify2110.061.96961.96981.9756
5082007.02.07 06:02modify2110.061.96961.96991.9756
5092007.02.07 07:00close2110.061.97131.96991.975610.206112.80
5102007.02.07 13:00buy2120.061.97131.92631.9773
5112007.02.07 15:34modify2120.061.97131.97141.9773
5122007.02.07 15:34modify2120.061.97131.97151.9773
5132007.02.07 15:34modify2120.061.97131.97161.9773
5142007.02.07 15:34close2120.061.97261.97161.97737.806120.60
5152007.02.07 18:00buy2130.061.97021.92521.9762
5162007.02.07 21:16sell2140.061.96912.01411.9631
5172007.02.08 01:29modify2130.061.97021.97051.9762
5182007.02.08 01:29modify2130.061.97021.97061.9762
5192007.02.08 01:29s/l2130.061.97061.97061.97622.146122.74
5202007.02.08 06:00buy2150.061.97211.92711.9781
5212007.02.08 09:33modify2140.061.96911.96901.9631
5222007.02.08 09:33modify2140.061.96911.96891.9631
5232007.02.08 09:33modify2140.061.96911.96861.9631
5242007.02.08 09:34modify2140.061.96911.96851.9631
5252007.02.08 09:36s/l2140.061.96851.96851.96313.446126.18
5262007.02.08 10:42buy2160.241.96651.90501.9725
5272007.02.08 11:49close2160.241.96791.90501.972533.606159.78
5282007.02.08 11:49close2150.061.96791.92711.9781-25.206134.58
5292007.02.08 13:16sell2170.061.96712.01211.9611
5302007.02.08 14:00modify2170.061.96711.96711.9611
5312007.02.08 14:00modify2170.061.96711.96701.9611
5322007.02.08 14:00modify2170.061.96711.96691.9611
5332007.02.08 14:00s/l2170.061.96691.96691.96111.206135.78
5342007.02.12 02:00buy2180.061.95391.90891.9599
5352007.02.12 03:31sell2190.061.95171.99671.9457
5362007.02.12 08:02modify2180.061.95391.95391.9599
5372007.02.12 08:02modify2180.061.95391.95411.9599
5382007.02.12 08:02modify2180.061.95391.95431.9599
5392007.02.12 08:13modify2180.061.95391.95441.9599
5402007.02.12 08:14modify2180.061.95391.95451.9599
5412007.02.12 08:14modify2180.061.95391.95481.9599
5422007.02.12 08:14modify2180.061.95391.95501.9599
5432007.02.12 08:14modify2180.061.95391.95521.9599
5442007.02.12 08:15modify2180.061.95391.95531.9599
5452007.02.12 08:15modify2180.061.95391.95541.9599
5462007.02.12 08:15modify2180.061.95391.95551.9599
5472007.02.12 08:16modify2180.061.95391.95561.9599
5482007.02.12 08:16modify2180.061.95391.95571.9599
5492007.02.12 08:16modify2180.061.95391.95581.9599
5502007.02.12 08:23s/l2180.061.95581.95581.959911.406147.18
5512007.02.12 10:12modify2190.061.95171.95171.9457
5522007.02.12 10:13modify2190.061.95171.95151.9457
5532007.02.12 10:15modify2190.061.95171.95141.9457
5542007.02.12 10:15modify2190.061.95171.95131.9457
5552007.02.12 10:15close2190.061.95041.95131.94577.806154.98
5562007.02.12 15:34sell2200.061.94461.98961.9386
5572007.02.13 05:00buy2210.061.94941.90441.9554
5582007.02.13 07:13sell2220.241.95022.01171.9442
5592007.02.13 09:08close2220.241.94852.01171.944240.806195.78
5602007.02.13 09:08close2210.061.94811.90441.9554-7.806187.98
5612007.02.13 09:08close2200.061.94851.98961.9386-23.456164.53
5622007.02.13 09:13sell2230.061.94911.99411.9431
5632007.02.13 11:23buy2240.061.95121.90621.9572
5642007.02.13 11:30modify2230.061.94911.94881.9431
5652007.02.13 11:30modify2230.061.94911.94841.9431
5662007.02.13 11:30modify2230.061.94911.94831.9431
5672007.02.13 11:30modify2230.061.94911.94791.9431
5682007.02.13 11:30modify2230.061.94911.94751.9431
5692007.02.13 11:30modify2230.061.94911.94721.9431
5702007.02.13 11:30modify2230.061.94911.94681.9431
5712007.02.13 11:30buy2250.241.94561.88411.9516
5722007.02.13 11:30modify2230.061.94911.94641.9431
5732007.02.13 11:30modify2230.061.94911.94591.9431
5742007.02.13 11:30modify2230.061.94911.94541.9431
5752007.02.13 11:30modify2230.061.94911.94501.9431
5762007.02.13 11:30modify2230.061.94911.94451.9431
5772007.02.13 11:30s/l2230.061.94451.94451.943127.606192.13
5782007.02.13 11:30sell2260.061.94421.98921.9382
5792007.02.13 11:35modify2260.061.94421.94411.9382
5802007.02.13 11:35modify2260.061.94421.94401.9382
5812007.02.13 11:35modify2260.061.94421.94391.9382
5822007.02.13 11:35modify2260.061.94421.94381.9382
5832007.02.13 11:35modify2260.061.94421.94371.9382
5842007.02.13 11:35modify2260.061.94421.94361.9382
5852007.02.13 11:35modify2260.061.94421.94341.9382
5862007.02.13 11:37s/l2260.061.94341.94341.93824.806196.93
5872007.02.13 11:37sell2270.061.94301.98801.9370
5882007.02.13 11:44modify2270.061.94301.94301.9370
5892007.02.13 11:44modify2270.061.94301.94281.9370
5902007.02.13 11:44modify2270.061.94301.94261.9370
5912007.02.13 11:44modify2270.061.94301.94231.9370
5922007.02.13 11:44modify2270.061.94301.94211.9370
5932007.02.13 11:45s/l2270.061.94211.94211.93705.406202.33
5942007.02.13 11:45sell2280.061.94171.98671.9357
5952007.02.13 12:14modify2280.061.94171.94171.9357
5962007.02.13 12:14s/l2280.061.94171.94171.93570.006202.33
5972007.02.13 13:12buy2290.961.94081.88621.9468
5982007.02.13 13:41close2290.961.94231.88621.9468144.006346.33
5992007.02.13 13:41close2250.241.94231.88411.9516-79.206267.13
6002007.02.13 13:41close2240.061.94231.90621.9572-53.406213.73
6012007.02.13 17:14sell2300.061.94241.98741.9364
6022007.02.14 00:01buy2310.061.94751.90251.9535
6032007.02.14 01:23sell2320.241.94792.00941.9419
6042007.02.14 01:50close2320.241.94612.00941.941943.206256.93
6052007.02.14 01:50close2310.061.94571.90251.9535-10.806246.13
6062007.02.14 01:50close2300.061.94611.98741.9364-22.256223.87
6072007.02.14 03:00buy2330.061.94731.90231.9533
6082007.02.14 06:29modify2330.061.94731.94751.9533
6092007.02.14 06:39modify2330.061.94731.94761.9533
6102007.02.14 06:39modify2330.061.94731.94771.9533
6112007.02.14 06:39close2330.061.94871.94771.95338.406232.27
6122007.02.14 08:00buy2340.061.94661.90161.9526
6132007.02.14 08:31modify2340.061.94661.94671.9526
6142007.02.14 08:44s/l2340.061.94671.94671.95260.606232.87
6152007.02.15 04:00buy2350.061.96411.91911.9701
6162007.02.15 08:47modify2350.061.96411.96411.9701
6172007.02.15 08:47modify2350.061.96411.96421.9701
6182007.02.15 08:48modify2350.061.96411.96441.9701
6192007.02.15 08:48close2350.061.96551.96441.97018.406241.27
6202007.02.15 14:35sell2360.061.95672.00171.9507
6212007.02.15 17:17modify2360.061.95671.95661.9507
6222007.02.15 17:17modify2360.061.95671.95651.9507
6232007.02.15 17:17close2360.061.95541.95651.95077.806249.07
6242007.02.15 18:09sell2370.061.95261.99761.9466
6252007.02.15 23:43modify2370.061.95261.95251.9466
6262007.02.15 23:43modify2370.061.95261.95221.9466
6272007.02.15 23:45close2370.061.95131.95221.94667.806256.87
6282007.02.19 00:00buy2380.061.95471.90971.9607
6292007.02.19 00:07modify2380.061.95471.95471.9607
6302007.02.19 00:07modify2380.061.95471.95491.9607
6312007.02.19 00:07modify2380.061.95471.95501.9607
6322007.02.19 00:07modify2380.061.95471.95511.9607
6332007.02.19 00:07close2380.061.95611.95511.96078.406265.27
6342007.02.19 00:07buy2390.061.95641.91141.9624
6352007.02.19 10:14buy2400.241.95081.88931.9568
6362007.02.19 11:49close2400.241.95221.88931.956833.606298.87
6372007.02.19 11:49close2390.061.95221.91141.9624-25.206273.67
6382007.02.19 12:00buy2410.061.95271.90771.9587
6392007.02.19 12:18sell2420.061.95041.99541.9444
6402007.02.19 12:18modify2420.061.95041.95021.9444
6412007.02.19 12:18modify2420.061.95041.94981.9444
6422007.02.19 12:18modify2420.061.95041.94941.9444
6432007.02.19 12:18modify2420.061.95041.94901.9444
6442007.02.19 12:18modify2420.061.95041.94861.9444
6452007.02.19 12:18s/l2420.061.94861.94861.944410.806284.47
6462007.02.19 12:18sell2430.061.94841.99341.9424
6472007.02.19 12:19modify2430.061.94841.94831.9424
6482007.02.19 12:19modify2430.061.94841.94821.9424
6492007.02.19 12:19modify2430.061.94841.94811.9424
6502007.02.19 12:19modify2430.061.94841.94801.9424
6512007.02.19 12:19buy2440.241.94701.88551.9530
6522007.02.19 12:19modify2430.061.94841.94781.9424
6532007.02.19 12:20s/l2430.061.94781.94781.94243.606288.07
6542007.02.19 12:20sell2450.061.94761.99261.9416
6552007.02.19 12:21modify2450.061.94761.94751.9416
6562007.02.19 12:21modify2450.061.94761.94741.9416
6572007.02.19 12:22modify2450.061.94761.94731.9416
6582007.02.19 12:22modify2450.061.94761.94721.9416
6592007.02.19 12:22modify2450.061.94761.94701.9416
6602007.02.19 12:23modify2450.061.94761.94691.9416
6612007.02.19 12:23modify2450.061.94761.94681.9416
6622007.02.19 12:23modify2450.061.94761.94671.9416
6632007.02.19 12:23modify2450.061.94761.94661.9416
6642007.02.19 12:23modify2450.061.94761.94641.9416
6652007.02.19 12:24modify2450.061.94761.94631.9416
6662007.02.19 12:24modify2450.061.94761.94621.9416
6672007.02.19 12:24modify2450.061.94761.94611.9416
6682007.02.19 12:24modify2450.061.94761.94601.9416
6692007.02.19 12:24modify2450.061.94761.94581.9416
6702007.02.19 12:24modify2450.061.94761.94571.9416
6712007.02.19 12:24modify2450.061.94761.94561.9416
6722007.02.19 12:24modify2450.061.94761.94551.9416
6732007.02.19 12:24modify2450.061.94761.94531.9416
6742007.02.19 12:25s/l2450.061.94531.94531.941613.806301.87
6752007.02.19 12:25sell2460.061.94491.98991.9389
6762007.02.19 12:30modify2460.061.94491.94491.9389
6772007.02.19 12:31modify2460.061.94491.94481.9389
6782007.02.19 12:31modify2460.061.94491.94431.9389
6792007.02.19 12:31modify2460.061.94491.94421.9389
6802007.02.19 12:32s/l2460.061.94421.94421.93894.206306.07
6812007.02.19 12:32sell2470.061.94381.98881.9378
6822007.02.19 18:21sell2480.241.94932.01081.9433
6832007.02.19 19:52t/p2440.241.95301.88551.9530144.006450.07
6842007.02.19 19:52close2410.061.95301.90771.95871.806451.87
6852007.02.19 19:52buy2490.061.95351.90851.9595
6862007.02.20 04:09sell2500.961.95422.00881.9482
6872007.02.20 04:16modify2490.061.95351.95371.9595
6882007.02.20 04:19modify2490.061.95351.95381.9595
6892007.02.20 04:29modify2490.061.95351.95391.9595
6902007.02.20 04:36s/l2490.061.95391.95391.95952.316454.19
6912007.02.20 06:00buy2510.061.95451.90951.9605
6922007.02.20 08:26close2510.061.95201.90951.9605-15.006439.19
6932007.02.20 08:26close2500.961.95242.00881.9482172.806611.99
6942007.02.20 08:26close2480.241.95242.01081.9433-74.616537.38
6952007.02.20 08:26close2470.061.95241.98881.9378-51.656485.73
6962007.02.20 12:59sell2520.061.94821.99321.9422
6972007.02.20 15:00buy2530.061.95151.90651.9575
6982007.02.20 15:14modify2530.061.95151.95161.9575
6992007.02.20 15:14modify2530.061.95151.95171.9575
7002007.02.20 15:22modify2530.061.95151.95191.9575
7012007.02.20 15:22modify2530.061.95151.95201.9575
7022007.02.20 15:22modify2530.061.95151.95211.9575
7032007.02.20 15:22modify2530.061.95151.95221.9575
7042007.02.20 15:22modify2530.061.95151.95241.9575
7052007.02.20 15:23modify2530.061.95151.95251.9575
7062007.02.20 15:25s/l2530.061.95251.95251.95756.006491.73
7072007.02.20 15:25buy2540.061.95291.90791.9589
7082007.02.20 16:42modify2540.061.95291.95301.9589
7092007.02.20 16:42sell2550.241.95382.01531.9478
7102007.02.20 16:43modify2540.061.95291.95311.9589
7112007.02.20 16:43modify2540.061.95291.95321.9589
7122007.02.20 16:43modify2540.061.95291.95331.9589
7132007.02.20 16:43modify2540.061.95291.95341.9589
7142007.02.20 16:44modify2540.061.95291.95351.9589
7152007.02.20 16:46modify2540.061.95291.95361.9589
7162007.02.20 16:46modify2540.061.95291.95381.9589
7172007.02.20 16:46modify2540.061.95291.95391.9589
7182007.02.20 16:53s/l2540.061.95391.95391.95896.006497.73
7192007.02.20 17:01buy2560.061.95411.90911.9601
7202007.02.20 17:27modify2560.061.95411.95411.9601
7212007.02.20 17:27modify2560.061.95411.95421.9601
7222007.02.20 17:27modify2560.061.95411.95441.9601
7232007.02.20 17:27modify2560.061.95411.95451.9601
7242007.02.20 17:27modify2560.061.95411.95471.9601
7252007.02.20 17:28modify2560.061.95411.95491.9601
7262007.02.20 17:28modify2560.061.95411.95501.9601
7272007.02.20 17:28modify2560.061.95411.95511.9601
7282007.02.20 17:28modify2560.061.95411.95541.9601
7292007.02.20 17:30modify2560.061.95411.95551.9601
7302007.02.20 17:31s/l2560.061.95551.95551.96018.406506.13
7312007.02.20 17:31buy2570.061.95591.91091.9619
7322007.02.20 17:55modify2570.061.95591.95601.9619
7332007.02.20 17:55modify2570.061.95591.95631.9619
7342007.02.20 17:55modify2570.061.95591.95641.9619
7352007.02.20 17:55modify2570.061.95591.95651.9619
7362007.02.20 17:56modify2570.061.95591.95671.9619
7372007.02.20 18:00s/l2570.061.95671.95671.96194.806510.93
7382007.02.20 19:03buy2580.061.95551.91051.9615
7392007.02.21 02:09modify2580.061.95551.95561.9615
7402007.02.21 02:09modify2580.061.95551.95581.9615
7412007.02.21 02:16s/l2580.061.95581.95581.96151.716512.64
7422007.02.21 09:09buy2590.061.95521.91021.9612
7432007.02.21 09:15modify2590.061.95521.95541.9612
7442007.02.21 09:15modify2590.061.95521.95551.9612
7452007.02.21 09:16modify2590.061.95521.95561.9612
7462007.02.21 09:16modify2590.061.95521.95611.9612
7472007.02.21 09:17s/l2590.061.95611.95611.96125.406518.04
7482007.02.21 09:17buy2600.061.95651.91151.9625
7492007.02.21 10:00modify2600.061.95651.95651.9625
7502007.02.21 10:01modify2600.061.95651.95661.9625
7512007.02.21 10:01modify2600.061.95651.95671.9625
7522007.02.21 10:01modify2600.061.95651.95681.9625
7532007.02.21 10:01modify2600.061.95651.95691.9625
7542007.02.21 10:01modify2600.061.95651.95711.9625
7552007.02.21 10:01modify2600.061.95651.95731.9625
7562007.02.21 10:01modify2600.061.95651.95741.9625
7572007.02.21 10:01modify2600.061.95651.95751.9625
7582007.02.21 10:01modify2600.061.95651.95771.9625
7592007.02.21 10:01modify2600.061.95651.95781.9625
7602007.02.21 10:01modify2600.061.95651.95791.9625
7612007.02.21 10:01sell2610.961.95872.01331.9527
7622007.02.21 10:01modify2600.061.95651.95811.9625
7632007.02.21 10:04s/l2600.061.95811.95811.96259.606527.64
7642007.02.21 10:22close2610.961.95712.01331.9527153.606681.24
7652007.02.21 10:22close2550.241.95712.01531.9478-79.416601.83
7662007.02.21 10:22close2520.061.95711.99321.9422-53.456548.38
7672007.02.21 11:30sell2620.071.95291.99791.9469
7682007.02.21 11:34modify2620.071.95291.95281.9469
7692007.02.21 11:34modify2620.071.95291.95271.9469
7702007.02.21 11:34modify2620.071.95291.95261.9469
7712007.02.21 11:34close2620.071.95161.95261.94699.106557.48
7722007.02.21 11:34sell2630.071.95131.99631.9453
7732007.02.21 11:57modify2630.071.95131.95131.9453
7742007.02.21 11:57modify2630.071.95131.95121.9453
7752007.02.21 11:57close2630.071.95011.95121.94538.406565.88
7762007.02.21 11:57sell2640.071.94981.99481.9438
7772007.02.21 15:00buy2650.071.95431.90931.9603
7782007.02.22 09:51modify2640.071.94981.94971.9438
7792007.02.22 09:51buy2660.281.94871.88721.9547
7802007.02.22 09:51modify2640.071.94981.94951.9438
7812007.02.22 09:51modify2640.071.94981.94931.9438
7822007.02.22 09:51modify2640.071.94981.94881.9438
7832007.02.22 09:52s/l2640.071.94881.94881.94386.826572.69
7842007.02.22 11:28close2660.281.95011.88721.954739.206611.89
7852007.02.22 11:28close2650.071.95011.90931.9603-29.716582.19
7862007.02.22 13:26sell2670.071.94871.99371.9427
7872007.02.22 18:14sell2680.281.95432.01581.9483
7882007.02.22 19:16sell2690.961.95912.01371.9531
7892007.02.22 19:36close2690.961.95742.01371.9531163.206745.39
7902007.02.22 19:36close2680.281.95742.01581.9483-86.806658.59
7912007.02.22 19:36close2670.071.95741.99371.9427-60.906597.69
7922007.02.22 23:00buy2700.071.95671.91171.9627
7932007.02.23 09:27modify2700.071.95671.95671.9627
7942007.02.23 09:27modify2700.071.95671.95691.9627
7952007.02.23 09:27close2700.071.95791.95691.96278.306605.98
7962007.02.26 00:00buy2710.071.96431.91931.9703
7972007.02.26 01:03modify2710.071.96431.96441.9703
7982007.02.26 01:10s/l2710.071.96441.96441.97030.706606.68
7992007.02.26 03:00buy2720.071.96481.91981.9708
8002007.02.26 09:01sell2730.071.96172.00671.9557
8012007.02.26 10:00modify2720.071.96481.96481.9708
8022007.02.26 10:00modify2720.071.96481.96491.9708
8032007.02.26 10:07s/l2720.071.96491.96491.97080.706607.38
8042007.02.26 12:00buy2740.071.96341.91841.9694
8052007.02.26 17:50modify2740.071.96341.96351.9694
8062007.02.26 17:50modify2740.071.96341.96361.9694
8072007.02.26 17:50modify2740.071.96341.96371.9694
8082007.02.26 17:53s/l2740.071.96371.96371.96942.106609.48
8092007.02.26 19:00buy2750.071.96311.91811.9691
8102007.02.26 21:50modify2750.071.96311.96311.9691
8112007.02.26 21:50modify2750.071.96311.96321.9691
8122007.02.26 21:50modify2750.071.96311.96331.9691
8132007.02.26 21:51modify2750.071.96311.96341.9691
8142007.02.26 21:52modify2750.071.96311.96351.9691
8152007.02.26 21:52modify2750.071.96311.96371.9691
8162007.02.26 21:56s/l2750.071.96371.96371.96914.206613.68
8172007.02.26 21:56buy2760.071.96411.91911.9701
8182007.02.27 02:39modify2760.071.96411.96411.9701
8192007.02.27 02:39modify2760.071.96411.96431.9701
8202007.02.27 02:40s/l2760.071.96431.96431.97011.306614.98
8212007.02.27 04:00buy2770.071.96341.91841.9694
8222007.02.27 05:00modify2770.071.96341.96351.9694
8232007.02.27 05:00modify2770.071.96341.96361.9694
8242007.02.27 05:20s/l2770.071.96361.96361.96941.406616.38
8252007.02.27 05:21buy2780.071.96421.91921.9702
8262007.02.27 09:33modify2730.071.96171.96171.9557
8272007.02.27 09:33modify2730.071.96171.96161.9557
8282007.02.27 09:33modify2730.071.96171.96151.9557
8292007.02.27 09:33modify2730.071.96171.96141.9557
8302007.02.27 09:33modify2730.071.96171.96131.9557
8312007.02.27 09:33modify2730.071.96171.96101.9557
8322007.02.27 09:33modify2730.071.96171.96091.9557
8332007.02.27 09:33modify2730.071.96171.96081.9557
8342007.02.27 09:33modify2730.071.96171.96061.9557
8352007.02.27 09:35s/l2730.071.96061.96061.95577.646624.02
8362007.02.27 10:18modify2780.071.96421.96441.9702
8372007.02.27 10:18close2780.071.96541.96441.97028.406632.42
8382007.02.27 12:00buy2790.071.96511.92011.9711
8392007.02.27 15:48modify2790.071.96511.96511.9711
8402007.02.27 15:49s/l2790.071.96511.96511.97110.006632.42
8412007.02.27 15:49buy2800.071.96551.92051.9715
8422007.02.27 16:44modify2800.071.96551.96561.9715
8432007.02.27 16:44modify2800.071.96551.96571.9715
8442007.02.27 16:44modify2800.071.96551.96581.9715
8452007.02.27 16:45close2800.071.96671.96581.97158.406640.82
8462007.02.27 17:10sell2810.071.96242.00741.9564
8472007.02.27 19:00buy2820.071.96621.92121.9722
8482007.02.27 19:12modify2820.071.96621.96621.9722
8492007.02.27 19:13modify2820.071.96621.96631.9722
8502007.02.27 19:14modify2820.071.96621.96641.9722
8512007.02.27 19:16s/l2820.071.96641.96641.97221.406642.22
8522007.02.27 19:16buy2830.071.96681.92181.9728
8532007.02.27 22:12modify2810.071.96241.96231.9564
8542007.02.27 22:12modify2810.071.96241.96211.9564
8552007.02.27 22:12buy2840.281.96121.89971.9672
8562007.02.27 22:12modify2810.071.96241.96201.9564
8572007.02.27 22:18s/l2810.071.96201.96201.95642.806645.02
8582007.02.28 00:46close2840.281.96261.89971.967238.796683.81
8592007.02.28 00:46close2830.071.96261.92181.9728-29.506654.31
8602007.02.28 01:00buy2850.071.96461.91961.9706
8612007.02.28 09:07buy2860.281.95881.89731.9648
8622007.02.28 09:49close2860.281.96021.89731.964839.206693.51
8632007.02.28 09:49close2850.071.96021.91961.9706-30.806662.71
8642007.02.28 17:31sell2870.071.95772.00271.9517
8652007.02.28 19:00buy2880.071.96151.91651.9675
8662007.02.28 21:24modify2880.071.96151.96161.9675
8672007.02.28 21:25modify2880.071.96151.96171.9675
8682007.02.28 21:27modify2880.071.96151.96191.9675
8692007.02.28 21:27modify2880.071.96151.96201.9675
8702007.02.28 21:27modify2880.071.96151.96211.9675
8712007.02.28 21:28modify2880.071.96151.96221.9675
8722007.02.28 21:29modify2880.071.96151.96231.9675
8732007.02.28 21:30modify2880.071.96151.96251.9675
8742007.02.28 21:30sell2890.281.96332.02481.9573
8752007.02.28 21:33modify2880.071.96151.96271.9675
8762007.02.28 21:35modify2880.071.96151.96281.9675
8772007.02.28 21:35modify2880.071.96151.96301.9675
8782007.02.28 21:36modify2880.071.96151.96321.9675
8792007.02.28 21:39s/l2880.071.96321.96321.967511.906674.61
8802007.02.28 21:39buy2900.071.96361.91861.9696
8812007.03.01 01:38modify2900.071.96361.96371.9696
8822007.03.01 01:38modify2900.071.96361.96381.9696
8832007.03.01 01:38modify2900.071.96361.96391.9696
8842007.03.01 01:38modify2900.071.96361.96411.9696
8852007.03.01 01:38modify2900.071.96361.96421.9696
8862007.03.01 01:45s/l2900.071.96421.96421.96963.896678.50
8872007.03.01 03:00buy2910.071.96451.91951.9705
8882007.03.01 08:47close2910.071.96071.91951.9705-26.606651.90
8892007.03.01 08:47close2890.281.96112.02481.957360.876712.77
8902007.03.01 08:47close2870.071.96112.00271.9517-23.986688.79
8912007.03.01 08:47sell2920.071.96052.00551.9545
8922007.03.01 08:51modify2920.071.96051.96031.9545
8932007.03.01 08:54close2920.071.95931.96031.95458.406697.19
8942007.03.01 08:54sell2930.071.95902.00401.9530
8952007.03.01 09:06modify2930.071.95901.95901.9530
8962007.03.01 09:06modify2930.071.95901.95891.9530
8972007.03.01 09:06close2930.071.95781.95891.95308.406705.59
8982007.03.01 12:00buy2940.071.96231.91731.9683
8992007.03.01 13:00sell2950.071.96112.00611.9551
9002007.03.01 13:17modify2940.071.96231.96231.9683
9012007.03.01 13:17modify2940.071.96231.96251.9683
9022007.03.01 13:18modify2940.071.96231.96261.9683
9032007.03.01 13:22modify2940.071.96231.96271.9683
9042007.03.01 13:22modify2940.071.96231.96281.9683
9052007.03.01 13:24modify2940.071.96231.96301.9683
9062007.03.01 13:24modify2940.071.96231.96321.9683
9072007.03.01 13:24modify2940.071.96231.96341.9683
9082007.03.01 13:26s/l2940.071.96341.96341.96837.706713.29
9092007.03.01 17:00modify2950.071.96111.96101.9551
9102007.03.01 17:00modify2950.071.96111.96081.9551
9112007.03.01 17:00close2950.071.95991.96081.95518.406721.69
9122007.03.01 17:00sell2960.071.95912.00411.9531
9132007.03.01 17:01modify2960.071.95911.95901.9531
9142007.03.01 17:01close2960.071.95791.95901.95318.406730.09
9152007.03.01 17:01sell2970.071.95762.00261.9516
9162007.03.01 18:03modify2970.071.95761.95731.9516
9172007.03.01 18:03close2970.071.95631.95731.95169.106739.19
9182007.03.01 20:03sell2980.071.95612.00111.9501
9192007.03.02 08:43modify2980.071.95611.95601.9501
9202007.03.02 08:43modify2980.071.95611.95581.9501
9212007.03.02 08:43close2980.071.95481.95581.95019.046748.23
9222007.03.05 01:27sell2990.071.94181.98681.9358
9232007.03.05 01:29modify2990.071.94181.94171.9358
9242007.03.05 01:30modify2990.071.94181.94161.9358
9252007.03.05 01:30modify2990.071.94181.94151.9358
9262007.03.05 01:30close2990.071.94061.94151.93588.406756.63
9272007.03.05 01:30sell3000.071.94031.98531.9343
9282007.03.05 01:38modify3000.071.94031.94021.9343
9292007.03.05 01:38modify3000.071.94031.94011.9343
9302007.03.05 01:38close3000.071.93891.94011.93439.806766.43
9312007.03.05 01:38sell3010.071.93881.98381.9328
9322007.03.05 01:40modify3010.071.93881.93881.9328
9332007.03.05 01:40modify3010.071.93881.93861.9328
9342007.03.05 01:40close3010.071.93751.93861.93289.106775.53
9352007.03.05 01:40sell3020.071.93731.98231.9313
9362007.03.05 01:43modify3020.071.93731.93721.9313
9372007.03.05 01:43modify3020.071.93731.93701.9313
9382007.03.05 01:43close3020.071.93611.93701.93138.406783.93
9392007.03.05 01:43sell3030.071.93581.98081.9298
9402007.03.05 01:55modify3030.071.93581.93571.9298
9412007.03.05 01:55close3030.071.93461.93571.92988.406792.33
9422007.03.05 01:55sell3040.071.93431.97931.9283
9432007.03.05 02:03modify3040.071.93431.93421.9283
9442007.03.05 02:03modify3040.071.93431.93401.9283
9452007.03.05 02:04close3040.071.93311.93401.92838.406800.73
9462007.03.05 08:30sell3050.071.92711.97211.9211
9472007.03.05 09:10modify3050.071.92711.92691.9211
9482007.03.05 09:10close3050.071.92581.92691.92119.106809.83
9492007.03.05 13:53sell3060.071.92151.96651.9155
9502007.03.05 14:46modify3060.071.92151.92151.9155
9512007.03.05 14:48modify3060.071.92151.92141.9155
9522007.03.05 14:49s/l3060.071.92141.92141.91550.706810.53
9532007.03.05 15:11sell3070.071.91861.96361.9126
9542007.03.05 16:51sell3080.281.92421.98571.9182
9552007.03.05 18:49close3080.281.92271.98571.918242.006852.53
9562007.03.05 18:49close3070.071.92271.96361.9126-28.706823.83
9572007.03.05 23:03sell3090.071.92181.96681.9158
9582007.03.05 23:32modify3090.071.92181.92171.9158
9592007.03.05 23:33modify3090.071.92181.92161.9158
9602007.03.05 23:37modify3090.071.92181.92151.9158
9612007.03.06 00:15close3090.071.92061.92151.91588.346832.16
9622007.03.06 04:35buy3100.071.92631.88131.9323
9632007.03.06 04:49modify3100.071.92631.92631.9323
9642007.03.06 04:49modify3100.071.92631.92641.9323
9652007.03.06 04:49modify3100.071.92631.92661.9323
9662007.03.06 04:49close3100.071.92751.92661.93238.406840.56
9672007.03.06 04:49buy3110.071.92811.88311.9341
9682007.03.06 06:18modify3110.071.92811.92811.9341
9692007.03.06 06:18modify3110.071.92811.92841.9341
9702007.03.06 06:18close3110.071.92941.92841.93419.106849.66
9712007.03.06 06:18buy3120.071.93011.88511.9361
9722007.03.06 08:43buy3130.281.92461.86311.9306
9732007.03.06 08:43sell3140.071.92411.96911.9181
9742007.03.06 09:27close3140.071.92691.96911.9181-19.606830.06
9752007.03.06 09:27close3130.281.92651.86311.930653.206883.26
9762007.03.06 09:27close3120.071.92651.88511.9361-25.206858.06
9772007.03.06 12:00buy3150.071.92761.88261.9336
9782007.03.06 13:50modify3150.071.92761.92771.9336
9792007.03.06 13:50modify3150.071.92761.92781.9336
9802007.03.06 13:51modify3150.071.92761.92791.9336
9812007.03.06 13:53s/l3150.071.92791.92791.93362.106860.16
9822007.03.06 17:00buy3160.071.92631.88131.9323
9832007.03.06 18:16modify3160.071.92631.92631.9323
9842007.03.06 18:19modify3160.071.92631.92641.9323
9852007.03.06 18:32s/l3160.071.92641.92641.93230.706860.86
9862007.03.06 19:00buy3170.071.92721.88221.9332
9872007.03.06 21:28modify3170.071.92721.92731.9332
9882007.03.06 21:28modify3170.071.92721.92751.9332
9892007.03.06 21:28close3170.071.92841.92751.93328.406869.26
9902007.03.06 23:00buy3180.071.93171.88671.9377
9912007.03.07 00:29modify3180.071.93171.93171.9377
9922007.03.07 00:30modify3180.071.93171.93191.9377
9932007.03.07 00:32modify3180.071.93171.93201.9377
9942007.03.07 00:58close3180.071.93291.93201.93778.306877.56
9952007.03.07 00:58buy3190.071.93341.88841.9394
9962007.03.07 01:00modify3190.071.93341.93351.9394
9972007.03.07 01:01modify3190.071.93341.93361.9394
9982007.03.07 01:01modify3190.071.93341.93371.9394
9992007.03.07 01:02close3190.071.93461.93371.93948.406885.96
10002007.03.07 01:02buy3200.071.93511.89011.9411
10012007.03.07 03:30buy3210.281.92961.86811.9356
10022007.03.07 03:39close3210.281.93101.86811.935639.206925.16
10032007.03.07 03:39close3200.071.93101.89011.9411-28.706896.46
10042007.03.07 05:22sell3220.071.92841.97341.9224
10052007.03.07 05:24modify3220.071.92841.92831.9224
10062007.03.07 05:25modify3220.071.92841.92821.9224
10072007.03.07 05:25modify3220.071.92841.92811.9224
10082007.03.07 05:25close3220.071.92711.92811.92249.106905.56
10092007.03.07 05:25sell3230.071.92681.97181.9208
10102007.03.07 09:00buy3240.071.93021.88521.9362
10112007.03.07 09:41modify3240.071.93021.93021.9362
10122007.03.07 09:41modify3240.071.93021.93051.9362
10132007.03.07 09:41modify3240.071.93021.93091.9362
10142007.03.07 09:41modify3240.071.93021.93101.9362
10152007.03.07 09:41modify3240.071.93021.93121.9362
10162007.03.07 09:42modify3240.071.93021.93131.9362
10172007.03.07 09:42modify3240.071.93021.93141.9362
10182007.03.07 09:42modify3240.071.93021.93151.9362
10192007.03.07 09:43s/l3240.071.93151.93151.93629.106914.66
10202007.03.07 09:54buy3250.071.93081.88581.9368
10212007.03.07 17:24modify3250.071.93081.93081.9368
10222007.03.07 17:27s/l3250.071.93081.93081.93680.006914.66
10232007.03.07 17:27buy3260.071.93121.88621.9372
10242007.03.07 19:39modify3260.071.93121.93131.9372
10252007.03.07 19:44s/l3260.071.93131.93131.93720.706915.36
10262007.03.07 19:44buy3270.071.93171.88671.9377
10272007.03.07 21:12sell3280.281.93241.99391.9264
10282007.03.07 21:12modify3270.071.93171.93171.9377
10292007.03.07 21:12modify3270.071.93171.93181.9377
10302007.03.07 21:15modify3270.071.93171.93201.9377
10312007.03.07 21:24modify3270.071.93171.93231.9377
10322007.03.07 21:25modify3270.071.93171.93241.9377
10332007.03.07 21:25modify3270.071.93171.93251.9377
10342007.03.07 21:25modify3270.071.93171.93261.9377
10352007.03.07 21:25modify3270.071.93171.93271.9377
10362007.03.07 21:26modify3270.071.93171.93281.9377
10372007.03.07 21:27modify3270.071.93171.93291.9377
10382007.03.07 21:43modify3270.071.93171.93301.9377
10392007.03.07 21:44modify3270.071.93171.93311.9377
10402007.03.07 21:45modify3270.071.93171.93321.9377
10412007.03.07 21:48s/l3270.071.93321.93321.937710.506925.86
10422007.03.07 21:48buy3290.071.93361.88861.9396
10432007.03.08 00:34close3290.071.92981.88861.9396-26.916898.96
10442007.03.08 00:34close3280.281.93021.99391.926460.876959.82
10452007.03.08 00:34close3230.071.93021.97181.9208-23.986935.84
10462007.03.08 03:02sell3300.071.92831.97331.9223
10472007.03.08 05:00buy3310.071.93151.88651.9375
10482007.03.08 05:09modify3310.071.93151.93161.9375
10492007.03.08 05:09modify3310.071.93151.93171.9375
10502007.03.08 05:11s/l3310.071.93171.93171.93751.406937.24
10512007.03.08 05:11buy3320.071.93211.88711.9381
10522007.03.08 07:03modify3320.071.93211.93211.9381
10532007.03.08 07:03modify3320.071.93211.93231.9381
10542007.03.08 07:03modify3320.071.93211.93241.9381
10552007.03.08 07:04modify3320.071.93211.93251.9381
10562007.03.08 07:04modify3320.071.93211.93261.9381
10572007.03.08 07:04modify3320.071.93211.93271.9381
10582007.03.08 07:05modify3320.071.93211.93281.9381
10592007.03.08 07:05modify3320.071.93211.93291.9381
10602007.03.08 07:05modify3320.071.93211.93301.9381
10612007.03.08 07:05sell3330.281.93381.99531.9278
10622007.03.08 07:05modify3320.071.93211.93311.9381
10632007.03.08 07:05modify3320.071.93211.93321.9381
10642007.03.08 07:05modify3320.071.93211.93331.9381
10652007.03.08 07:05modify3320.071.93211.93341.9381
10662007.03.08 07:06modify3320.071.93211.93351.9381
10672007.03.08 07:06modify3320.071.93211.93361.9381
10682007.03.08 07:07s/l3320.071.93361.93361.938110.506947.74
10692007.03.08 07:07buy3340.071.93401.88901.9400
10702007.03.08 09:14close3340.071.93151.88901.9400-17.506930.24
10712007.03.08 09:14close3330.281.93191.99531.927853.206983.44
10722007.03.08 09:14close3300.071.93191.97331.9223-25.206958.24
10732007.03.08 13:00buy3350.071.93521.89021.9412
10742007.03.08 14:46buy3360.281.92971.86821.9357
10752007.03.08 18:13close3360.281.93111.86821.935739.206997.44
10762007.03.08 18:13close3350.071.93111.89021.9412-28.706968.74
10772007.03.08 19:17sell3370.071.92851.97351.9225
10782007.03.09 10:50modify3370.071.92851.92851.9225
10792007.03.09 10:54s/l3370.071.92851.92851.9225-0.066968.68
10802007.03.12 02:00buy3380.071.93491.88991.9409
10812007.03.12 02:49modify3380.071.93491.93501.9409
10822007.03.12 02:50modify3380.071.93491.93521.9409
10832007.03.12 02:50close3380.071.93611.93521.94098.406977.08
10842007.03.12 02:50buy3390.071.93671.89171.9427
10852007.03.12 02:58modify3390.071.93671.93671.9427
10862007.03.12 02:58modify3390.071.93671.93691.9427
10872007.03.12 02:59modify3390.071.93671.93701.9427
10882007.03.12 03:02s/l3390.071.93701.93701.94272.106979.18
10892007.03.12 07:00buy3400.071.93441.88941.9404
10902007.03.12 09:55modify3400.071.93441.93451.9404
10912007.03.12 09:56modify3400.071.93441.93461.9404
10922007.03.12 09:56modify3400.071.93441.93471.9404
10932007.03.12 09:58close3400.071.93561.93471.94048.406987.58
10942007.03.13 17:01buy3410.071.93411.88911.9401
10952007.03.13 19:03sell3420.071.93041.97541.9244
10962007.03.13 22:49modify3420.071.93041.93031.9244
10972007.03.13 23:36modify3420.071.93041.93021.9244
10982007.03.13 23:36modify3420.071.93041.93011.9244
10992007.03.13 23:36modify3420.071.93041.93001.9244
11002007.03.13 23:37modify3420.071.93041.92991.9244
11012007.03.13 23:37modify3420.071.93041.92981.9244
11022007.03.13 23:39modify3420.071.93041.92971.9244
11032007.03.13 23:47buy3430.281.92861.86711.9346
11042007.03.13 23:47modify3420.071.93041.92941.9244
11052007.03.13 23:51modify3420.071.93041.92931.9244
11062007.03.13 23:58s/l3420.071.92931.92931.92447.706995.28
11072007.03.13 23:58sell3440.071.92911.97411.9231
11082007.03.14 00:22modify3440.071.92911.92911.9231
11092007.03.14 00:32s/l3440.071.92911.92911.9231-0.066995.22
11102007.03.14 02:19sell3450.071.92751.97251.9215
11112007.03.14 04:19close3450.071.93111.97251.9215-25.206970.02
11122007.03.14 04:19close3430.281.93071.86711.934658.397028.41
11132007.03.14 04:19close3410.071.93071.88911.9401-23.907004.51
11142007.03.14 07:03buy3460.071.93031.88531.9363
11152007.03.14 07:53sell3470.071.92841.97341.9224
11162007.03.14 07:54modify3470.071.92841.92831.9224
11172007.03.14 07:54modify3470.071.92841.92821.9224
11182007.03.14 07:54modify3470.071.92841.92791.9224
11192007.03.14 07:54modify3470.071.92841.92761.9224
11202007.03.14 07:55s/l3470.071.92761.92761.92245.607010.11
11212007.03.14 07:55sell3480.071.92721.97221.9212
11222007.03.14 09:42modify3480.071.92721.92711.9212
11232007.03.14 09:42modify3480.071.92721.92691.9212
11242007.03.14 09:42modify3480.071.92721.92661.9212
11252007.03.14 09:43modify3480.071.92721.92641.9212
11262007.03.14 09:43modify3480.071.92721.92631.9212
11272007.03.14 09:43modify3480.071.92721.92621.9212
11282007.03.14 09:43modify3480.071.92721.92601.9212
11292007.03.14 09:44modify3480.071.92721.92591.9212
11302007.03.14 09:44modify3480.071.92721.92581.9212
11312007.03.14 09:46s/l3480.071.92581.92581.92129.807019.91
11322007.03.14 09:48buy3490.281.92471.86321.9307
11332007.03.14 15:20sell3500.071.92241.96741.9164
11342007.03.14 15:40modify3500.071.92241.92241.9164
11352007.03.14 15:44s/l3500.071.92241.92241.91640.007019.91
11362007.03.14 15:44sell3510.071.92211.96711.9161
11372007.03.14 16:38close3510.071.92771.96711.9161-39.206980.71
11382007.03.14 16:38close3490.281.92731.86321.930772.807053.51
11392007.03.14 16:38close3460.071.92731.88531.9363-21.007032.51
11402007.03.14 21:01buy3520.071.93451.88951.9405
11412007.03.14 21:49modify3520.071.93451.93451.9405
11422007.03.14 21:54modify3520.071.93451.93461.9405
11432007.03.14 22:03s/l3520.071.93461.93461.94050.707033.21
11442007.03.14 22:11buy3530.071.93541.89041.9414
11452007.03.14 22:53modify3530.071.93541.93551.9414
11462007.03.14 22:53modify3530.071.93541.93561.9414
11472007.03.14 22:53modify3530.071.93541.93581.9414
11482007.03.14 22:53close3530.071.93671.93581.94149.107042.31
11492007.03.14 22:53buy3540.071.93731.89231.9433
11502007.03.15 02:40modify3540.071.93731.93751.9433
11512007.03.15 02:40modify3540.071.93731.93761.9433
11522007.03.15 02:40modify3540.071.93731.93771.9433
11532007.03.15 02:42close3540.071.93861.93771.94338.797051.10
11542007.03.15 06:04buy3550.071.93651.89151.9425
11552007.03.15 15:32modify3550.071.93651.93661.9425
11562007.03.15 15:32modify3550.071.93651.93671.9425
11572007.03.15 15:32modify3550.071.93651.93681.9425
11582007.03.15 15:32modify3550.071.93651.93691.9425
11592007.03.15 15:35s/l3550.071.93691.93691.94252.807053.90
11602007.03.15 18:00buy3560.071.93591.89091.9419
11612007.03.15 18:59modify3560.071.93591.93591.9419
11622007.03.15 19:00s/l3560.071.93591.93591.94190.007053.90
11632007.03.15 21:00buy3570.071.93631.89131.9423
11642007.03.15 22:51modify3570.071.93631.93631.9423
11652007.03.15 22:53modify3570.071.93631.93641.9423
11662007.03.15 22:54modify3570.071.93631.93661.9423
11672007.03.15 23:00s/l3570.071.93661.93661.94232.107056.00
11682007.03.15 23:01buy3580.071.93721.89221.9432
11692007.03.16 02:21modify3580.071.93721.93731.9432
11702007.03.16 02:22modify3580.071.93721.93741.9432
11712007.03.16 02:22modify3580.071.93721.93751.9432
11722007.03.16 02:24s/l3580.071.93751.93751.94322.007058.00
11732007.03.19 00:10sell3590.071.94141.98641.9354
11742007.03.19 01:06modify3590.071.94141.94141.9354
11752007.03.19 01:06modify3590.071.94141.94121.9354
11762007.03.19 01:06modify3590.071.94141.94111.9354
11772007.03.19 01:13close3590.071.94011.94111.93549.107067.10
11782007.03.19 15:00buy3600.071.94461.89961.9506
11792007.03.19 15:07modify3600.071.94461.94471.9506
11802007.03.19 15:07modify3600.071.94461.94481.9506
11812007.03.19 15:08modify3600.071.94461.94491.9506
11822007.03.19 15:08modify3600.071.94461.94501.9506
11832007.03.19 15:10s/l3600.071.94501.94501.95062.807069.90
11842007.03.19 15:10buy3610.071.94541.90041.9514
11852007.03.19 16:00modify3610.071.94541.94551.9514
11862007.03.19 16:02modify3610.071.94541.94561.9514
11872007.03.19 16:09modify3610.071.94541.94571.9514
11882007.03.19 16:09modify3610.071.94541.94581.9514
11892007.03.19 16:10close3610.071.94681.94581.95149.807079.70
11902007.03.19 17:00buy3620.071.94671.90171.9527
11912007.03.20 10:32modify3620.071.94671.94671.9527
11922007.03.20 10:32modify3620.071.94671.94681.9527
11932007.03.20 10:33modify3620.071.94671.94691.9527
11942007.03.20 10:33modify3620.071.94671.94701.9527
11952007.03.20 10:33modify3620.071.94671.94711.9527
11962007.03.20 10:33close3620.071.94801.94711.95279.007088.70
11972007.03.21 12:30sell3630.071.95742.00241.9514
11982007.03.21 12:30modify3630.071.95741.95721.9514
11992007.03.21 12:30s/l3630.071.95721.95721.95141.407090.10
12002007.03.21 12:30sell3640.071.95682.00181.9508
12012007.03.21 12:38modify3640.071.95681.95681.9508
12022007.03.21 12:38modify3640.071.95681.95661.9508
12032007.03.21 12:39s/l3640.071.95661.95661.95081.407091.50
12042007.03.21 12:39sell3650.071.95622.00121.9502
12052007.03.21 13:37sell3660.281.96182.02331.9558
12062007.03.21 14:00buy3670.071.96141.91641.9674
12072007.03.21 14:07close3670.071.95961.91641.9674-12.607078.90
12082007.03.21 14:07close3660.281.96002.02331.955850.407129.30
12092007.03.21 14:07close3650.071.96002.00121.9502-26.607102.70
12102007.03.21 14:10sell3680.071.96002.00501.9540
12112007.03.21 14:25modify3680.071.96001.95991.9540
12122007.03.21 14:25modify3680.071.96001.95981.9540
12132007.03.21 14:25close3680.071.95871.95981.95409.107111.80
12142007.03.21 14:25sell3690.071.95842.00341.9524
12152007.03.21 15:50modify3690.071.95841.95831.9524
12162007.03.21 15:50modify3690.071.95841.95821.9524
12172007.03.21 15:51modify3690.071.95841.95811.9524
12182007.03.21 15:52s/l3690.071.95811.95811.95242.107113.90
12192007.03.21 15:52sell3700.071.95772.00271.9517
12202007.03.21 19:09buy3710.071.96011.91511.9661
12212007.03.21 21:15modify3710.071.96011.96021.9661
12222007.03.21 21:15modify3710.071.96011.96031.9661
12232007.03.21 21:15modify3710.071.96011.96081.9661
12242007.03.21 21:15modify3710.071.96011.96131.9661
12252007.03.21 21:15s/l3710.071.96131.96131.96618.407122.30
12262007.03.21 21:16sell3720.281.96322.02471.9572
12272007.03.21 21:18close3720.281.96172.02471.957242.007164.30
12282007.03.21 21:18close3700.071.96172.00271.9517-28.007136.30
12292007.03.21 23:00buy3730.071.96851.92351.9745
12302007.03.22 02:54modify3730.071.96851.96871.9745
12312007.03.22 02:57s/l3730.071.96871.96871.97451.097137.39
12322007.03.22 05:00buy3740.071.96851.92351.9745
12332007.03.22 12:30modify3740.071.96851.96851.9745
12342007.03.22 12:30modify3740.071.96851.96861.9745
12352007.03.22 12:30modify3740.071.96851.96891.9745
12362007.03.22 12:30close3740.071.97001.96891.974510.507147.89
12372007.03.22 12:30buy3750.071.97061.92561.9766
12382007.03.22 12:30modify3750.071.97061.97071.9766
12392007.03.22 12:30modify3750.071.97061.97101.9766
12402007.03.22 12:30s/l3750.071.97101.97101.97662.807150.69
12412007.03.22 12:30buy3760.071.97141.92641.9774
12422007.03.22 12:32modify3760.071.97141.97151.9774
12432007.03.22 12:32modify3760.071.97141.97161.9774
12442007.03.22 12:32modify3760.071.97141.97171.9774
12452007.03.22 12:32modify3760.071.97141.97181.9774
12462007.03.22 12:33s/l3760.071.97181.97181.97742.807153.49
12472007.03.22 12:33buy3770.071.97221.92721.9782
12482007.03.22 19:31buy3780.281.96671.90521.9727
12492007.03.22 20:16buy3791.121.96181.90721.9678
12502007.03.22 20:40close3791.121.96331.90721.9678168.007321.49
12512007.03.22 20:40close3780.281.96331.90521.9727-95.207226.29
12522007.03.22 20:40close3770.071.96331.92721.9782-62.307163.99
12532007.03.26 00:15sell3800.071.96042.00541.9544
12542007.03.26 01:46modify3800.071.96041.96021.9544
12552007.03.26 01:47modify3800.071.96041.96011.9544
12562007.03.26 01:47modify3800.071.96041.96001.9544
12572007.03.26 01:47close3800.071.95901.96001.95449.807173.79
12582007.03.26 01:47sell3810.071.95892.00391.9529
12592007.03.26 01:47modify3810.071.95891.95861.9529
12602007.03.26 01:48close3810.071.95741.95861.952910.507184.29
12612007.03.26 01:48sell3820.071.95692.00191.9509
12622007.03.26 08:41sell3830.281.96252.02401.9565
12632007.03.26 10:07close3830.281.96112.02401.956539.207223.49
12642007.03.26 10:07close3820.071.96112.00191.9509-29.407194.09
12652007.03.26 10:07sell3840.071.96062.00561.9546
12662007.03.26 10:12modify3840.071.96061.96041.9546
12672007.03.26 10:12modify3840.071.96061.96021.9546
12682007.03.26 10:13close3840.071.95931.96021.95469.107203.19
12692007.03.26 10:13sell3850.071.95882.00381.9528
12702007.03.26 14:00buy3860.071.96201.91701.9680
12712007.03.26 15:48modify3860.071.96201.96201.9680
12722007.03.26 15:48modify3860.071.96201.96221.9680
12732007.03.26 15:48modify3860.071.96201.96241.9680
12742007.03.26 15:49modify3860.071.96201.96251.9680
12752007.03.26 15:57modify3860.071.96201.96271.9680
12762007.03.26 15:59modify3860.071.96201.96291.9680
12772007.03.26 15:59modify3860.071.96201.96301.9680
12782007.03.26 16:26modify3860.071.96201.96321.9680
12792007.03.26 16:26modify3860.071.96201.96331.9680
12802007.03.26 16:26modify3860.071.96201.96351.9680
12812007.03.26 16:27modify3860.071.96201.96361.9680
12822007.03.26 16:27sell3870.281.96442.02591.9584
12832007.03.26 16:27modify3860.071.96201.96371.9680
12842007.03.26 16:27modify3860.071.96201.96381.9680
12852007.03.26 16:27modify3860.071.96201.96391.9680
12862007.03.26 16:27modify3860.071.96201.96421.9680
12872007.03.26 16:27modify3860.071.96201.96431.9680
12882007.03.26 16:27modify3860.071.96201.96451.9680
12892007.03.26 16:27modify3860.071.96201.96471.9680
12902007.03.26 16:27modify3860.071.96201.96491.9680
12912007.03.26 16:31modify3860.071.96201.96501.9680
12922007.03.26 16:31modify3860.071.96201.96511.9680
12932007.03.26 16:31modify3860.071.96201.96531.9680
12942007.03.26 16:31modify3860.071.96201.96541.9680
12952007.03.26 16:31modify3860.071.96201.96561.9680
12962007.03.26 16:31modify3860.071.96201.96571.9680
12972007.03.26 16:31modify3860.071.96201.96591.9680
12982007.03.26 16:34s/l3860.071.96591.96591.968027.307230.49
12992007.03.26 16:34buy3880.071.96631.92131.9723
13002007.03.26 16:52modify3880.071.96631.96641.9723
13012007.03.26 16:54s/l3880.071.96641.96641.97230.707231.19
13022007.03.26 16:54buy3890.071.96681.92181.9728
13032007.03.26 17:00modify3890.071.96681.96681.9728
13042007.03.26 17:00modify3890.071.96681.96691.9728
13052007.03.26 17:00modify3890.071.96681.96711.9728
13062007.03.26 17:00modify3890.071.96681.96741.9728
13072007.03.26 17:00modify3890.071.96681.96761.9728
13082007.03.26 17:00modify3890.071.96681.96781.9728
13092007.03.26 17:00s/l3890.071.96781.96781.97287.007238.19
13102007.03.26 17:01sell3901.121.96922.02381.9632
13112007.03.26 19:00buy3910.071.96941.92441.9754
13122007.03.26 21:49modify3910.071.96941.96951.9754
13132007.03.26 22:03s/l3910.071.96951.96951.97540.707238.89
13142007.03.27 04:00buy3920.071.96881.92381.9748
13152007.03.27 04:44close3920.071.96721.92381.9748-11.207227.69
13162007.03.27 04:44close3901.121.96762.02381.9632178.227405.91
13172007.03.27 04:44close3870.281.96762.02591.9584-89.847316.07
13182007.03.27 04:44close3850.071.96762.00381.9528-61.667254.41
13192007.03.27 05:05buy3930.071.96831.92331.9743
13202007.03.27 07:18modify3930.071.96831.96841.9743
13212007.03.27 07:19modify3930.071.96831.96851.9743
13222007.03.27 08:25s/l3930.071.96851.96851.97431.407255.81
13232007.03.27 11:00buy3940.071.96891.92391.9749
13242007.03.27 11:35sell3950.071.96692.01191.9609
13252007.03.27 11:48modify3950.071.96691.96691.9609
13262007.03.27 11:48modify3950.071.96691.96641.9609
13272007.03.27 11:51modify3950.071.96691.96631.9609
13282007.03.27 11:52modify3950.071.96691.96621.9609
13292007.03.27 11:52modify3950.071.96691.96601.9609
13302007.03.27 11:53s/l3950.071.96601.96601.96096.307262.11
13312007.03.27 11:53sell3960.071.96562.01061.9596
13322007.03.27 12:02modify3960.071.96561.96551.9596
13332007.03.27 12:03modify3960.071.96561.96541.9596
13342007.03.27 12:03modify3960.071.96561.96531.9596
13352007.03.27 12:03modify3960.071.96561.96511.9596
13362007.03.27 12:04modify3960.071.96561.96501.9596
13372007.03.27 12:04modify3960.071.96561.96491.9596
13382007.03.27 12:04modify3960.071.96561.96481.9596
13392007.03.27 12:04modify3960.071.96561.96471.9596
13402007.03.27 12:04modify3960.071.96561.96461.9596
13412007.03.27 12:05modify3960.071.96561.96451.9596
13422007.03.27 12:05modify3960.071.96561.96441.9596
13432007.03.27 12:05modify3960.071.96561.96421.9596
13442007.03.27 12:05buy3970.281.96331.90181.9693
13452007.03.27 12:05modify3960.071.96561.96411.9596
13462007.03.27 12:05modify3960.071.96561.96401.9596
13472007.03.27 12:05modify3960.071.96561.96381.9596
13482007.03.27 12:06s/l3960.071.96381.96381.959612.607274.71
13492007.03.27 12:14close3970.281.96481.90181.969342.007316.71
13502007.03.27 12:14close3940.071.96481.92391.9749-28.707288.01
13512007.03.28 02:00buy3980.071.96701.92201.9730
13522007.03.28 04:40sell3990.071.96492.00991.9589
13532007.03.28 07:31modify3990.071.96491.96491.9589
13542007.03.28 07:31modify3990.071.96491.96481.9589
13552007.03.28 07:31s/l3990.071.96481.96481.95890.707288.71
13562007.03.28 09:00sell4000.071.96302.00801.9570
13572007.03.28 11:30modify4000.071.96301.96291.9570
13582007.03.28 11:30modify4000.071.96301.96271.9570
13592007.03.28 11:30modify4000.071.96301.96251.9570
13602007.03.28 11:30buy4010.281.96141.89991.9674
13612007.03.28 11:30modify4000.071.96301.96221.9570
13622007.03.28 11:30modify4000.071.96301.96181.9570
13632007.03.28 11:30s/l4000.071.96181.96181.95708.407297.11
13642007.03.28 12:51close4010.281.96281.89991.967439.207336.31
13652007.03.28 12:51close3980.071.96281.92201.9730-29.407306.91
13662007.03.28 17:51buy4020.071.96581.92081.9718
13672007.03.28 21:25sell4030.071.96242.00741.9564
13682007.03.30 10:18modify4030.071.96241.96221.9564
13692007.03.30 10:18modify4030.071.96241.96171.9564
13702007.03.30 10:18modify4030.071.96241.96161.9564
13712007.03.30 10:18modify4030.071.96241.96121.9564
13722007.03.30 10:18buy4040.281.96001.89851.9660
13732007.03.30 10:18modify4030.071.96241.96081.9564
13742007.03.30 10:19s/l4030.071.96081.96081.956410.967317.86
13752007.03.30 10:25close4040.281.96151.89851.966042.007359.86
13762007.03.30 10:25close4020.071.96151.92081.9718-30.517329.35
13772007.04.02 00:00buy4050.071.96931.92431.9753
13782007.04.02 09:31modify4050.071.96931.96941.9753
13792007.04.02 09:31modify4050.071.96931.96951.9753
13802007.04.02 09:32modify4050.071.96931.96961.9753
13812007.04.02 09:32modify4050.071.96931.96971.9753
13822007.04.02 09:33close4050.071.97071.96971.97539.807339.15
13832007.04.03 11:47buy4060.071.97991.93491.9859
13842007.04.03 12:08sell4070.071.97592.02091.9699
13852007.04.03 12:14modify4070.071.97591.97591.9699
13862007.04.03 12:19s/l4070.071.97591.97591.96990.007339.15
13872007.04.03 12:19sell4080.071.97552.02051.9695
13882007.04.03 13:37modify4080.071.97551.97531.9695
13892007.04.03 13:38s/l4080.071.97531.97531.96951.407340.55
13902007.04.03 15:25sell4090.071.97502.02001.9690
13912007.04.03 20:56buy4100.281.97441.91291.9804
13922007.04.03 20:57modify4090.071.97501.97491.9690
13932007.04.03 20:57modify4090.071.97501.97481.9690
13942007.04.03 20:57modify4090.071.97501.97461.9690
13952007.04.03 20:57modify4090.071.97501.97441.9690
13962007.04.03 20:57modify4090.071.97501.97411.9690
13972007.04.03 20:59s/l4090.071.97411.97411.96906.307346.85
13982007.04.03 20:59sell4110.071.97372.01871.9677
13992007.04.04 04:57modify4110.071.97371.97371.9677
14002007.04.04 04:59modify4110.071.97371.97361.9677
14012007.04.04 04:59modify4110.071.97371.97351.9677
14022007.04.04 04:59modify4110.071.97371.97341.9677
14032007.04.04 04:59modify4110.071.97371.97321.9677
14042007.04.04 04:59modify4110.071.97371.97301.9677
14052007.04.04 05:01modify4110.071.97371.97291.9677
14062007.04.04 05:06s/l4110.071.97291.97291.96775.547352.39
14072007.04.04 09:43sell4120.071.97342.01841.9674
14082007.04.04 10:36close4120.071.97692.01841.9674-24.507327.89
14092007.04.04 10:36close4100.281.97651.91291.980458.397386.28
14102007.04.04 10:36close4060.071.97651.93491.9859-23.907362.38
14112007.04.04 13:06sell4130.071.97412.01911.9681
14122007.04.04 14:00modify4130.071.97411.97401.9681
14132007.04.04 14:00modify4130.071.97411.97391.9681
14142007.04.04 14:01modify4130.071.97411.97381.9681
14152007.04.04 14:01close4130.071.97281.97381.96819.107371.48
14162007.04.04 15:42sell4140.071.97212.01711.9661
14172007.04.04 20:00buy4150.071.97641.93141.9824
14182007.04.05 13:58modify4140.071.97211.97201.9661
14192007.04.05 13:58modify4140.071.97211.97191.9661
14202007.04.05 13:58modify4140.071.97211.97181.9661
14212007.04.05 13:58buy4160.281.97091.90941.9769
14222007.04.05 13:58modify4140.071.97211.97171.9661
14232007.04.05 13:58modify4140.071.97211.97161.9661
14242007.04.05 13:58modify4140.071.97211.97141.9661
14252007.04.05 13:58modify4140.071.97211.97131.9661
14262007.04.05 13:58modify4140.071.97211.97111.9661
14272007.04.05 13:58s/l4140.071.97111.97111.96616.827378.30
14282007.04.05 13:58sell4170.071.97082.01581.9648
14292007.04.05 14:00modify4170.071.97081.97081.9648
14302007.04.05 14:00modify4170.071.97081.97061.9648
14312007.04.05 14:00modify4170.071.97081.97041.9648
14322007.04.05 14:00modify4170.071.97081.97021.9648
14332007.04.05 14:00modify4170.071.97081.97001.9648
14342007.04.05 14:00modify4170.071.97081.96981.9648
14352007.04.05 14:00modify4170.071.97081.96951.9648
14362007.04.05 14:00modify4170.071.97081.96921.9648
14372007.04.05 14:00modify4170.071.97081.96901.9648
14382007.04.05 14:00modify4170.071.97081.96871.9648
14392007.04.05 14:00s/l4170.071.96871.96871.964814.707393.00
14402007.04.05 14:17close4160.281.97231.90941.976939.207432.20
14412007.04.05 14:17close4150.071.97231.93141.9824-29.017403.19
14422007.04.05 18:56sell4180.071.97062.01561.9646
14432007.04.06 09:38modify4180.071.97061.97031.9646
14442007.04.06 09:39s/l4180.071.97031.97031.96462.047405.23
14452007.04.09 19:37sell4190.071.96042.00541.9544
14462007.04.09 19:53modify4190.071.96041.96031.9544
14472007.04.09 20:36s/l4190.071.96031.96031.95440.707405.93
14482007.04.10 07:19buy4200.071.96811.92311.9741
14492007.04.10 08:06modify4200.071.96811.96811.9741
14502007.04.10 08:06modify4200.071.96811.96821.9741
14512007.04.10 08:06modify4200.071.96811.96831.9741
14522007.04.10 08:06modify4200.071.96811.96841.9741
14532007.04.10 08:11s/l4200.071.96841.96841.97412.107408.03
14542007.04.10 08:11buy4210.071.96861.92361.9746
14552007.04.10 08:49modify4210.071.96861.96861.9746
14562007.04.10 08:50modify4210.071.96861.96891.9746
14572007.04.10 08:50modify4210.071.96861.96901.9746
14582007.04.10 08:50close4210.071.97001.96901.97469.807417.83
14592007.04.10 08:50buy4220.071.97061.92561.9766
14602007.04.10 12:20modify4220.071.97061.97061.9766
14612007.04.10 12:20modify4220.071.97061.97081.9766
14622007.04.10 12:20modify4220.071.97061.97091.9766
14632007.04.10 12:20s/l4220.071.97091.97091.97662.107419.93
14642007.04.10 13:00buy4230.071.97161.92661.9776
14652007.04.10 13:58modify4230.071.97161.97171.9776
14662007.04.10 13:58modify4230.071.97161.97181.9776
14672007.04.10 13:58modify4230.071.97161.97191.9776
14682007.04.10 13:59s/l4230.071.97191.97191.97762.107422.03
14692007.04.10 13:59buy4240.071.97221.92721.9782
14702007.04.10 14:11modify4240.071.97221.97221.9782
14712007.04.10 14:16modify4240.071.97221.97231.9782
14722007.04.10 14:20modify4240.071.97221.97241.9782
14732007.04.10 14:20modify4240.071.97221.97251.9782
14742007.04.10 14:25modify4240.071.97221.97261.9782
14752007.04.10 14:25close4240.071.97351.97261.97829.107431.13
14762007.04.10 14:25buy4250.071.97381.92881.9798
14772007.04.10 15:19modify4250.071.97381.97391.9798
14782007.04.10 15:19modify4250.071.97381.97401.9798
14792007.04.10 15:20modify4250.071.97381.97411.9798
14802007.04.10 15:25s/l4250.071.97411.97411.97982.107433.23
14812007.04.10 17:00buy4260.071.97391.92891.9799
14822007.04.11 04:51modify4260.071.97391.97401.9799
14832007.04.11 04:51modify4260.071.97391.97411.9799
14842007.04.11 04:54modify4260.071.97391.97421.9799
14852007.04.11 04:54modify4260.071.97391.97431.9799
14862007.04.11 04:54close4260.071.97521.97431.97999.007442.23
14872007.04.11 12:00buy4270.071.97811.93311.9841
14882007.04.11 13:02modify4270.071.97811.97831.9841
14892007.04.11 13:05s/l4270.071.97831.97831.98411.407443.63
14902007.04.11 13:05buy4280.071.97871.93371.9847
14912007.04.12 04:01buy4290.281.97311.91161.9791
14922007.04.12 04:36close4290.281.97451.91161.979139.207482.83
14932007.04.12 04:36close4280.071.97451.93371.9847-29.717453.12
14942007.04.12 06:00buy4300.071.97621.93121.9822
14952007.04.12 07:12sell4310.071.97502.02001.9690
14962007.04.12 09:17modify4300.071.97621.97631.9822
14972007.04.12 09:17modify4300.071.97621.97661.9822
14982007.04.12 09:17modify4300.071.97621.97671.9822
14992007.04.12 09:17modify4300.071.97621.97681.9822
15002007.04.12 09:18modify4300.071.97621.97691.9822
15012007.04.12 09:18modify4300.071.97621.97701.9822
15022007.04.12 09:20s/l4300.071.97701.97701.98225.607458.72
15032007.04.12 11:12buy4320.071.97761.93261.9836
15042007.04.12 11:30modify4310.071.97501.97491.9690
15052007.04.12 11:30s/l4310.071.97491.97491.96900.707459.42
15062007.04.12 11:30sell4330.071.97582.02081.9698
15072007.04.12 11:48modify4330.071.97581.97561.9698
15082007.04.12 11:49modify4330.071.97581.97551.9698
15092007.04.12 11:49modify4330.071.97581.97541.9698
15102007.04.12 11:49modify4330.071.97581.97531.9698
15112007.04.12 11:49modify4330.071.97581.97521.9698
15122007.04.12 11:49modify4330.071.97581.97511.9698
15132007.04.12 11:49modify4330.071.97581.97491.9698
15142007.04.12 11:51s/l4330.071.97491.97491.96986.307465.72
15152007.04.12 11:51sell4340.071.97462.01961.9686
15162007.04.12 16:40modify4320.071.97761.97771.9836
15172007.04.12 16:41modify4320.071.97761.97781.9836
15182007.04.12 16:46modify4320.071.97761.97791.9836
15192007.04.12 16:46modify4320.071.97761.97801.9836
15202007.04.12 16:46modify4320.071.97761.97811.9836
15212007.04.12 16:50modify4320.071.97761.97841.9836
15222007.04.12 16:50modify4320.071.97761.97861.9836
15232007.04.12 16:51modify4320.071.97761.97871.9836
15242007.04.12 16:51modify4320.071.97761.97881.9836
15252007.04.12 16:54s/l4320.071.97881.97881.98368.407474.12
15262007.04.12 17:00buy4350.071.97871.93371.9847
15272007.04.12 17:06modify4350.071.97871.97871.9847
15282007.04.12 17:08s/l4350.071.97871.97871.98470.007474.12
15292007.04.12 17:08buy4360.071.97911.93411.9851
15302007.04.12 17:18modify4360.071.97911.97921.9851
15312007.04.12 17:19s/l4360.071.97921.97921.98510.707474.82
15322007.04.12 17:19buy4370.071.97961.93461.9856
15332007.04.12 17:23sell4380.281.98022.04171.9742
15342007.04.12 17:39modify4370.071.97961.97971.9856
15352007.04.12 17:39modify4370.071.97961.97991.9856
15362007.04.12 17:39modify4370.071.97961.98011.9856
15372007.04.12 17:40s/l4370.071.98011.98011.98563.507478.32
15382007.04.12 17:40buy4390.071.98051.93551.9865
15392007.04.12 18:20close4390.071.97781.93551.9865-18.907459.42
15402007.04.12 18:20close4380.281.97822.04171.974256.007515.42
15412007.04.12 18:20close4340.071.97822.01961.9686-25.207490.22
15422007.04.12 21:00buy4400.071.97831.93331.9843
15432007.04.12 22:39modify4400.071.97831.97831.9843
15442007.04.12 22:42modify4400.071.97831.97851.9843
15452007.04.12 22:44modify4400.071.97831.97861.9843
15462007.04.12 22:53s/l4400.071.97861.97861.98432.107492.32
15472007.04.16 00:00buy4410.071.98691.94191.9929
15482007.04.16 01:16modify4410.071.98691.98691.9929
15492007.04.16 01:21modify4410.071.98691.98701.9929
15502007.04.16 01:42modify4410.071.98691.98711.9929
15512007.04.16 01:43modify4410.071.98691.98721.9929
15522007.04.16 01:43modify4410.071.98691.98731.9929
15532007.04.16 01:52close4410.071.98821.98731.99299.107501.42
15542007.04.16 03:00buy4420.081.98871.94371.9947
15552007.04.16 11:30modify4420.081.98871.98871.9947
15562007.04.16 11:31modify4420.081.98871.98901.9947
15572007.04.16 11:32close4420.081.98991.98901.99479.607511.02
15582007.04.16 11:32buy4430.081.99021.94521.9962
15592007.04.16 11:40modify4430.081.99021.99021.9962
15602007.04.16 11:40modify4430.081.99021.99031.9962
15612007.04.16 11:40modify4430.081.99021.99051.9962
15622007.04.16 11:43s/l4430.081.99051.99051.99622.407513.42
15632007.04.16 11:43buy4440.081.99091.94591.9969
15642007.04.16 11:58modify4440.081.99091.99111.9969
15652007.04.16 11:58modify4440.081.99091.99121.9969
15662007.04.16 11:58s/l4440.081.99121.99121.99692.407515.82
15672007.04.16 11:58buy4450.081.99151.94651.9975
15682007.04.16 12:26modify4450.081.99151.99171.9975
15692007.04.16 12:26modify4450.081.99151.99181.9975
15702007.04.16 12:26close4450.081.99271.99181.99759.607525.42
15712007.04.16 13:00buy4460.081.99291.94791.9989
15722007.04.17 00:30sell4470.071.98892.03391.9829
15732007.04.17 11:30modify4460.081.99291.99311.9989
15742007.04.17 11:30modify4460.081.99291.99351.9989
15752007.04.17 11:30modify4460.081.99291.99401.9989
15762007.04.17 11:30sell4480.281.99482.05631.9888
15772007.04.17 11:30modify4460.081.99291.99441.9989
15782007.04.17 11:30modify4460.081.99291.99451.9989
15792007.04.17 11:30modify4460.081.99291.99491.9989
15802007.04.17 11:30modify4460.081.99291.99521.9989
15812007.04.17 11:30modify4460.081.99291.99561.9989
15822007.04.17 11:30modify4460.081.99291.99591.9989
15832007.04.17 11:30modify4460.081.99291.99631.9989
15842007.04.17 11:30modify4460.081.99291.99651.9989
15852007.04.17 11:30modify4460.081.99291.99691.9989
15862007.04.17 11:30modify4460.081.99291.99731.9989
15872007.04.17 11:30modify4460.081.99291.99771.9989
15882007.04.17 11:30t/p4460.081.99891.99771.998947.887573.31
15892007.04.17 11:30buy4490.071.99931.95432.0053
15902007.04.17 11:36sell4501.121.99962.05421.9936
15912007.04.17 11:44modify4490.071.99931.99932.0053
15922007.04.17 11:44modify4490.071.99931.99942.0053
15932007.04.17 11:44s/l4490.071.99941.99942.00530.707574.01
15942007.04.17 11:44buy4510.071.99961.95462.0056
15952007.04.17 11:45close4510.071.99761.95462.0056-14.007560.01
15962007.04.17 11:45close4501.121.99802.05421.9936179.207739.21
15972007.04.17 11:45close4480.281.99802.05631.9888-89.607649.61
15982007.04.17 11:45close4470.071.99802.03391.9829-63.707585.91
15992007.04.17 11:45buy4520.081.99781.95282.0038
16002007.04.17 11:48modify4520.081.99781.99792.0038
16012007.04.17 11:51s/l4520.081.99791.99792.00380.807586.71
16022007.04.17 11:51buy4530.081.99831.95332.0043
16032007.04.17 12:17modify4530.081.99831.99832.0043
16042007.04.17 12:17modify4530.081.99831.99852.0043
16052007.04.17 12:18modify4530.081.99831.99862.0043
16062007.04.17 12:18close4530.081.99961.99862.004310.407597.11
16072007.04.18 08:00buy4540.082.00891.96392.0149
16082007.04.18 09:33close4540.082.01011.96392.01499.607606.71
16092007.04.18 13:01buy4550.082.01191.96692.0179
16102007.04.18 14:54buy4560.322.00641.94492.0124
16112007.04.18 23:29close4560.322.00791.94492.012448.007654.71
16122007.04.18 23:29close4550.082.00791.96692.0179-32.007622.71
16132007.04.19 01:00buy4570.082.00901.96402.0150
16142007.04.19 03:49sell4580.082.00562.05061.9996
16152007.04.19 05:40modify4580.082.00562.00551.9996
16162007.04.19 05:40modify4580.082.00562.00531.9996
16172007.04.19 05:41modify4580.082.00562.00521.9996
16182007.04.19 05:41modify4580.082.00562.00511.9996
16192007.04.19 05:41modify4580.082.00562.00501.9996
16202007.04.19 05:42modify4580.082.00562.00471.9996
16212007.04.19 05:42buy4590.322.00341.94192.0094
16222007.04.19 05:42modify4580.082.00562.00421.9996
16232007.04.19 05:48s/l4580.082.00422.00421.999611.207633.91
16242007.04.19 05:48sell4600.082.00382.04881.9978
16252007.04.19 06:43close4600.082.00552.04881.9978-13.607620.31
16262007.04.19 06:43close4590.322.00511.94192.009454.407674.71
16272007.04.19 06:43close4570.082.00511.96402.0150-31.207643.51
16282007.04.19 08:08sell4610.082.00242.04741.9964
16292007.04.19 09:38modify4610.082.00242.00241.9964
16302007.04.19 09:38modify4610.082.00242.00231.9964
16312007.04.19 09:38modify4610.082.00242.00221.9964
16322007.04.19 09:39modify4610.082.00242.00211.9964
16332007.04.19 09:39close4610.082.00122.00211.99649.607653.11
16342007.04.19 09:39sell4620.082.00092.04591.9949
16352007.04.19 09:44modify4620.082.00092.00071.9949
16362007.04.19 09:44close4620.081.99972.00071.99499.607662.71
16372007.04.19 09:44sell4630.081.99912.04411.9931
16382007.04.19 10:50sell4640.322.00472.06621.9987
16392007.04.19 11:10close4640.322.00312.06621.998751.207713.91
16402007.04.19 11:10close4630.082.00312.04411.9931-32.007681.91
16412007.04.19 14:14sell4650.081.99942.04441.9934
16422007.04.20 09:14sell4660.322.00492.06641.9989
16432007.04.20 10:42close4660.322.00352.06641.998944.807726.71
16442007.04.20 10:42close4650.082.00352.04441.9934-32.877693.84
16452007.04.23 03:01sell4670.082.00322.04821.9972
16462007.04.23 08:47modify4670.082.00322.00321.9972
16472007.04.23 08:58modify4670.082.00322.00311.9972
16482007.04.23 09:04modify4670.082.00322.00301.9972
16492007.04.23 09:07modify4670.082.00322.00291.9972
16502007.04.23 09:07close4670.082.00202.00291.99729.607703.44
16512007.04.23 15:29sell4680.081.99922.04421.9932
16522007.04.23 16:30modify4680.081.99921.99911.9932
16532007.04.23 16:31modify4680.081.99921.99901.9932
16542007.04.23 16:32close4680.081.99801.99901.99329.607713.04
16552007.04.23 16:32sell4690.081.99772.04271.9917
16562007.04.24 05:23modify4690.081.99771.99761.9917
16572007.04.24 05:23modify4690.081.99771.99741.9917
16582007.04.24 05:23close4690.081.99631.99741.991711.137724.17
16592007.04.24 08:04sell4700.081.99672.04171.9907
16602007.04.24 09:34modify4700.081.99671.99661.9907
16612007.04.24 09:35s/l4700.081.99661.99661.99070.807724.97
16622007.04.24 15:28buy4710.082.00041.95542.0064
16632007.04.24 16:00sell4720.081.99902.04401.9930
16642007.04.24 17:00modify4710.082.00042.00062.0064
16652007.04.24 17:00modify4710.082.00042.00072.0064
16662007.04.24 17:00modify4710.082.00042.00102.0064
16672007.04.24 17:00modify4710.082.00042.00122.0064
16682007.04.24 17:00modify4710.082.00042.00142.0064
16692007.04.24 17:00modify4710.082.00042.00152.0064
16702007.04.24 17:00modify4710.082.00042.00182.0064
16712007.04.24 17:00modify4710.082.00042.00202.0064
16722007.04.24 17:00modify4710.082.00042.00222.0064
16732007.04.24 17:00s/l4710.082.00222.00222.006414.407739.37
16742007.04.24 19:00buy4730.082.00301.95802.0090
16752007.04.24 23:59close at stop4730.082.00181.95802.0090-9.607729.77
16762007.04.24 23:59close at stop4720.082.00222.04401.9930-25.607704.17