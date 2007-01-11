|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs. United States Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2007.01.09 07:00 - 2007.04.27 22:00 (2006.01.01 - 2007.04.25)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|SystemWideParms="** PacManJr_GBP$ Systemwide Parameters All Preset**"; UseNoDayTrade=true; NoTradeDay=5; risk="Risk and Lot sizing All Preset"; LotStep=4; LotSize=0.1; LScombined=true; eTargetEquityToCloseAndReset=0.12; RiskPercent=0.5; MA_Volume=80; ItRsi=" Set to true to use I_trend/Rsi signals "; ITRSI=true; Trl1=8; Trl5=40; LongMaxTrades=4; ShortMaxTrades=4; LongMagicNumber=0; ShortMagicNumber=0;
|Bars in test
|1974
|Ticks modelled
|313274
|Modelling quality
|85.41%
|Initial deposit
|3600.00
|Total net profit
|4104.17
|Gross profit
|6548.84
|Gross loss
|-2444.67
|Profit factor
|2.68
|Expected payoff
|8.68
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|157.50 (2.15%)
|Relative drawdown
|2.19% (147.70)
|Total trades
|473
|Short positions (won %)
|137 (73.72%)
|Long positions (won %)
|336 (88.10%)
|Profit trades (% of total)
|397 (83.93%)
|Loss trades (% of total)
|76 (16.07%)
|Largest
|profit trade
|179.20
|loss trade
|-95.20
|Average
|profit trade
|16.50
|loss trade
|-32.17
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|63 (770.68)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-157.50)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|825.78 (50)
|consecutive loss (count of losses)
|-157.50 (2)
|Average
|consecutive wins
|6
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.01.09 12:00
|buy
|1
|0.04
|1.9427
|1.8977
|1.9487
|2
|2007.01.10 02:59
|buy
|2
|0.16
|1.9361
|1.8746
|1.9421
|3
|2007.01.10 03:00
|close
|2
|0.16
|1.9400
|1.8746
|1.9421
|62.40
|3662.40
|4
|2007.01.10 03:00
|close
|1
|0.04
|1.9400
|1.8977
|1.9487
|-10.86
|3651.54
|5
|2007.01.10 14:12
|sell
|3
|0.04
|1.9373
|1.9823
|1.9313
|6
|2007.01.10 15:59
|close
|3
|0.04
|1.9349
|1.9823
|1.9313
|9.60
|3661.14
|7
|2007.01.10 15:59
|sell
|4
|0.04
|1.9361
|1.9811
|1.9301
|8
|2007.01.10 17:01
|close
|4
|0.04
|1.9324
|1.9811
|1.9301
|14.80
|3675.94
|9
|2007.01.10 17:02
|sell
|5
|0.04
|1.9321
|1.9771
|1.9261
|10
|2007.01.11 05:00
|sell
|6
|0.16
|1.9392
|2.0007
|1.9332
|11
|2007.01.11 05:01
|close
|6
|0.16
|1.9341
|2.0007
|1.9332
|81.60
|3757.54
|12
|2007.01.11 05:01
|close
|5
|0.04
|1.9341
|1.9771
|1.9261
|-8.10
|3749.44
|13
|2007.01.11 11:00
|buy
|7
|0.04
|1.9353
|1.8903
|1.9413
|14
|2007.01.11 11:00
|close
|7
|0.04
|1.9412
|1.8903
|1.9413
|23.60
|3773.04
|15
|2007.01.11 11:01
|buy
|8
|0.04
|1.9412
|1.8962
|1.9472
|16
|2007.01.11 11:08
|modify
|8
|0.04
|1.9412
|1.9413
|1.9472
|17
|2007.01.11 11:09
|s/l
|8
|0.04
|1.9413
|1.9413
|1.9472
|0.40
|3773.44
|18
|2007.01.11 11:09
|buy
|9
|0.04
|1.9412
|1.8962
|1.9472
|19
|2007.01.11 11:11
|modify
|9
|0.04
|1.9412
|1.9414
|1.9472
|20
|2007.01.11 11:12
|s/l
|9
|0.04
|1.9414
|1.9414
|1.9472
|0.80
|3774.24
|21
|2007.01.11 11:12
|buy
|10
|0.04
|1.9412
|1.8962
|1.9472
|22
|2007.01.11 11:12
|modify
|10
|0.04
|1.9412
|1.9415
|1.9472
|23
|2007.01.11 11:13
|s/l
|10
|0.04
|1.9415
|1.9415
|1.9472
|1.20
|3775.44
|24
|2007.01.11 11:13
|buy
|11
|0.04
|1.9412
|1.8962
|1.9472
|25
|2007.01.11 11:13
|close
|11
|0.04
|1.9428
|1.8962
|1.9472
|6.40
|3781.84
|26
|2007.01.11 11:14
|buy
|12
|0.04
|1.9412
|1.8962
|1.9472
|27
|2007.01.11 11:14
|close
|12
|0.04
|1.9427
|1.8962
|1.9472
|6.00
|3787.84
|28
|2007.01.11 11:15
|buy
|13
|0.04
|1.9412
|1.8962
|1.9472
|29
|2007.01.11 11:15
|close
|13
|0.04
|1.9428
|1.8962
|1.9472
|6.40
|3794.24
|30
|2007.01.11 11:16
|buy
|14
|0.04
|1.9412
|1.8962
|1.9472
|31
|2007.01.11 11:16
|close
|14
|0.04
|1.9424
|1.8962
|1.9472
|4.80
|3799.04
|32
|2007.01.11 11:17
|buy
|15
|0.04
|1.9412
|1.8962
|1.9472
|33
|2007.01.11 11:19
|close
|15
|0.04
|1.9424
|1.8962
|1.9472
|4.80
|3803.84
|34
|2007.01.11 11:20
|buy
|16
|0.04
|1.9412
|1.8962
|1.9472
|35
|2007.01.11 11:20
|close
|16
|0.04
|1.9425
|1.8962
|1.9472
|5.20
|3809.04
|36
|2007.01.11 11:20
|buy
|17
|0.04
|1.9412
|1.8962
|1.9472
|37
|2007.01.11 12:00
|close
|17
|0.04
|1.9437
|1.8962
|1.9472
|10.00
|3819.04
|38
|2007.01.11 13:00
|buy
|18
|0.04
|1.9391
|1.8941
|1.9451
|39
|2007.01.11 13:00
|close
|18
|0.04
|1.9442
|1.8941
|1.9451
|20.40
|3839.44
|40
|2007.01.11 13:01
|buy
|19
|0.04
|1.9399
|1.8949
|1.9459
|41
|2007.01.11 13:01
|close
|19
|0.04
|1.9440
|1.8949
|1.9459
|16.40
|3855.84
|42
|2007.01.11 13:02
|buy
|20
|0.04
|1.9399
|1.8949
|1.9459
|43
|2007.01.11 13:02
|close
|20
|0.04
|1.9440
|1.8949
|1.9459
|16.40
|3872.24
|44
|2007.01.11 13:03
|buy
|21
|0.04
|1.9399
|1.8949
|1.9459
|45
|2007.01.11 13:03
|close
|21
|0.04
|1.9441
|1.8949
|1.9459
|16.80
|3889.04
|46
|2007.01.11 13:04
|buy
|22
|0.04
|1.9399
|1.8949
|1.9459
|47
|2007.01.11 13:04
|close
|22
|0.04
|1.9442
|1.8949
|1.9459
|17.20
|3906.24
|48
|2007.01.11 13:05
|buy
|23
|0.04
|1.9399
|1.8949
|1.9459
|49
|2007.01.11 13:05
|close
|23
|0.04
|1.9442
|1.8949
|1.9459
|17.20
|3923.44
|50
|2007.01.11 13:06
|buy
|24
|0.04
|1.9399
|1.8949
|1.9459
|51
|2007.01.11 13:06
|close
|24
|0.04
|1.9442
|1.8949
|1.9459
|17.20
|3940.64
|52
|2007.01.11 13:07
|buy
|25
|0.04
|1.9399
|1.8949
|1.9459
|53
|2007.01.11 13:07
|close
|25
|0.04
|1.9440
|1.8949
|1.9459
|16.40
|3957.04
|54
|2007.01.11 13:08
|buy
|26
|0.04
|1.9399
|1.8949
|1.9459
|55
|2007.01.11 13:08
|close
|26
|0.04
|1.9438
|1.8949
|1.9459
|15.60
|3972.64
|56
|2007.01.11 13:09
|buy
|27
|0.04
|1.9399
|1.8949
|1.9459
|57
|2007.01.11 13:09
|close
|27
|0.04
|1.9438
|1.8949
|1.9459
|15.60
|3988.24
|58
|2007.01.11 13:10
|buy
|28
|0.04
|1.9399
|1.8949
|1.9459
|59
|2007.01.11 13:10
|close
|28
|0.04
|1.9438
|1.8949
|1.9459
|15.60
|4003.84
|60
|2007.01.11 13:12
|buy
|29
|0.04
|1.9399
|1.8949
|1.9459
|61
|2007.01.11 13:12
|close
|29
|0.04
|1.9439
|1.8949
|1.9459
|16.00
|4019.84
|62
|2007.01.11 13:13
|buy
|30
|0.04
|1.9399
|1.8949
|1.9459
|63
|2007.01.11 13:13
|close
|30
|0.04
|1.9439
|1.8949
|1.9459
|16.00
|4035.84
|64
|2007.01.11 13:14
|buy
|31
|0.04
|1.9399
|1.8949
|1.9459
|65
|2007.01.11 13:14
|close
|31
|0.04
|1.9441
|1.8949
|1.9459
|16.80
|4052.64
|66
|2007.01.11 13:15
|buy
|32
|0.04
|1.9399
|1.8949
|1.9459
|67
|2007.01.11 13:15
|close
|32
|0.04
|1.9445
|1.8949
|1.9459
|18.40
|4071.04
|68
|2007.01.11 13:16
|buy
|33
|0.04
|1.9399
|1.8949
|1.9459
|69
|2007.01.11 13:16
|close
|33
|0.04
|1.9446
|1.8949
|1.9459
|18.80
|4089.84
|70
|2007.01.11 13:17
|buy
|34
|0.04
|1.9399
|1.8949
|1.9459
|71
|2007.01.11 13:17
|close
|34
|0.04
|1.9446
|1.8949
|1.9459
|18.80
|4108.64
|72
|2007.01.11 13:18
|buy
|35
|0.04
|1.9399
|1.8949
|1.9459
|73
|2007.01.11 13:18
|close
|35
|0.04
|1.9447
|1.8949
|1.9459
|19.20
|4127.84
|74
|2007.01.11 13:19
|buy
|36
|0.04
|1.9399
|1.8949
|1.9459
|75
|2007.01.11 13:19
|close
|36
|0.04
|1.9446
|1.8949
|1.9459
|18.80
|4146.64
|76
|2007.01.11 13:20
|buy
|37
|0.04
|1.9399
|1.8949
|1.9459
|77
|2007.01.11 13:20
|close
|37
|0.04
|1.9445
|1.8949
|1.9459
|18.40
|4165.04
|78
|2007.01.11 13:21
|buy
|38
|0.04
|1.9399
|1.8949
|1.9459
|79
|2007.01.11 13:21
|close
|38
|0.04
|1.9442
|1.8949
|1.9459
|17.20
|4182.24
|80
|2007.01.11 13:23
|buy
|39
|0.04
|1.9399
|1.8949
|1.9459
|81
|2007.01.11 13:23
|close
|39
|0.04
|1.9440
|1.8949
|1.9459
|16.40
|4198.64
|82
|2007.01.11 13:24
|buy
|40
|0.04
|1.9399
|1.8949
|1.9459
|83
|2007.01.11 13:24
|close
|40
|0.04
|1.9440
|1.8949
|1.9459
|16.40
|4215.04
|84
|2007.01.11 13:27
|buy
|41
|0.04
|1.9399
|1.8949
|1.9459
|85
|2007.01.11 13:27
|close
|41
|0.04
|1.9441
|1.8949
|1.9459
|16.80
|4231.84
|86
|2007.01.11 13:28
|buy
|42
|0.04
|1.9399
|1.8949
|1.9459
|87
|2007.01.11 13:28
|close
|42
|0.04
|1.9439
|1.8949
|1.9459
|16.00
|4247.84
|88
|2007.01.11 13:33
|buy
|43
|0.04
|1.9399
|1.8949
|1.9459
|89
|2007.01.11 13:33
|close
|43
|0.04
|1.9440
|1.8949
|1.9459
|16.40
|4264.24
|90
|2007.01.11 13:35
|buy
|44
|0.04
|1.9399
|1.8949
|1.9459
|91
|2007.01.11 13:35
|close
|44
|0.04
|1.9442
|1.8949
|1.9459
|17.20
|4281.44
|92
|2007.01.11 13:38
|buy
|45
|0.04
|1.9399
|1.8949
|1.9459
|93
|2007.01.11 13:38
|close
|45
|0.04
|1.9441
|1.8949
|1.9459
|16.80
|4298.24
|94
|2007.01.11 13:40
|buy
|46
|0.04
|1.9399
|1.8949
|1.9459
|95
|2007.01.11 13:40
|close
|46
|0.04
|1.9443
|1.8949
|1.9459
|17.60
|4315.84
|96
|2007.01.11 13:40
|buy
|47
|0.04
|1.9399
|1.8949
|1.9459
|97
|2007.01.11 14:00
|close
|47
|0.04
|1.9452
|1.8949
|1.9459
|21.20
|4337.04
|98
|2007.01.11 18:01
|buy
|48
|0.04
|1.9441
|1.8991
|1.9501
|99
|2007.01.11 20:59
|modify
|48
|0.04
|1.9441
|1.9444
|1.9501
|100
|2007.01.11 21:00
|modify
|48
|0.04
|1.9441
|1.9445
|1.9501
|101
|2007.01.11 21:00
|s/l
|48
|0.04
|1.9445
|1.9445
|1.9501
|1.60
|4338.64
|102
|2007.01.11 23:00
|buy
|49
|0.04
|1.9457
|1.9007
|1.9517
|103
|2007.01.12 02:00
|close
|49
|0.04
|1.9472
|1.9007
|1.9517
|5.94
|4344.58
|104
|2007.01.15 00:00
|buy
|50
|0.04
|1.9598
|1.9148
|1.9658
|105
|2007.01.15 00:02
|close
|50
|0.04
|1.9613
|1.9148
|1.9658
|6.00
|4350.58
|106
|2007.01.15 00:03
|buy
|51
|0.04
|1.9600
|1.9150
|1.9660
|107
|2007.01.15 00:03
|modify
|51
|0.04
|1.9600
|1.9605
|1.9660
|108
|2007.01.15 00:05
|s/l
|51
|0.04
|1.9605
|1.9605
|1.9660
|2.00
|4352.58
|109
|2007.01.15 00:05
|buy
|52
|0.04
|1.9600
|1.9150
|1.9660
|110
|2007.01.15 00:05
|modify
|52
|0.04
|1.9600
|1.9605
|1.9660
|111
|2007.01.15 00:05
|s/l
|52
|0.04
|1.9605
|1.9605
|1.9660
|2.00
|4354.58
|112
|2007.01.15 00:05
|buy
|53
|0.04
|1.9600
|1.9150
|1.9660
|113
|2007.01.15 03:00
|close
|53
|0.04
|1.9615
|1.9150
|1.9660
|6.00
|4360.58
|114
|2007.01.15 04:00
|buy
|54
|0.04
|1.9587
|1.9137
|1.9647
|115
|2007.01.15 04:00
|close
|54
|0.04
|1.9632
|1.9137
|1.9647
|18.00
|4378.58
|116
|2007.01.15 04:01
|buy
|55
|0.04
|1.9597
|1.9147
|1.9657
|117
|2007.01.15 04:01
|close
|55
|0.04
|1.9633
|1.9147
|1.9657
|14.40
|4392.98
|118
|2007.01.15 04:02
|buy
|56
|0.04
|1.9597
|1.9147
|1.9657
|119
|2007.01.15 04:02
|close
|56
|0.04
|1.9635
|1.9147
|1.9657
|15.20
|4408.18
|120
|2007.01.15 04:03
|buy
|57
|0.04
|1.9597
|1.9147
|1.9657
|121
|2007.01.15 04:03
|close
|57
|0.04
|1.9639
|1.9147
|1.9657
|16.80
|4424.98
|122
|2007.01.15 04:04
|buy
|58
|0.04
|1.9597
|1.9147
|1.9657
|123
|2007.01.15 04:04
|close
|58
|0.04
|1.9642
|1.9147
|1.9657
|18.00
|4442.98
|124
|2007.01.15 04:04
|buy
|59
|0.04
|1.9597
|1.9147
|1.9657
|125
|2007.01.15 05:00
|close
|59
|0.04
|1.9652
|1.9147
|1.9657
|22.00
|4464.98
|126
|2007.01.15 12:00
|buy
|60
|0.04
|1.9658
|1.9208
|1.9718
|127
|2007.01.16 02:07
|modify
|60
|0.04
|1.9658
|1.9660
|1.9718
|128
|2007.01.16 02:08
|s/l
|60
|0.04
|1.9660
|1.9660
|1.9718
|0.74
|4465.72
|129
|2007.01.16 04:00
|buy
|61
|0.04
|1.9638
|1.9188
|1.9698
|130
|2007.01.16 04:00
|modify
|61
|0.04
|1.9638
|1.9640
|1.9698
|131
|2007.01.16 04:02
|close
|61
|0.04
|1.9653
|1.9640
|1.9698
|6.00
|4471.72
|132
|2007.01.16 04:03
|buy
|62
|0.04
|1.9647
|1.9197
|1.9707
|133
|2007.01.16 04:03
|modify
|62
|0.04
|1.9647
|1.9647
|1.9707
|134
|2007.01.16 04:04
|s/l
|62
|0.04
|1.9647
|1.9647
|1.9707
|0.00
|4471.72
|135
|2007.01.16 04:04
|buy
|63
|0.04
|1.9647
|1.9197
|1.9707
|136
|2007.01.16 04:04
|modify
|63
|0.04
|1.9647
|1.9650
|1.9707
|137
|2007.01.16 04:04
|s/l
|63
|0.04
|1.9650
|1.9650
|1.9707
|1.20
|4472.92
|138
|2007.01.16 04:04
|buy
|64
|0.04
|1.9647
|1.9197
|1.9707
|139
|2007.01.16 05:00
|modify
|64
|0.04
|1.9647
|1.9650
|1.9707
|140
|2007.01.16 05:01
|s/l
|64
|0.04
|1.9650
|1.9650
|1.9707
|1.20
|4474.12
|141
|2007.01.16 05:01
|buy
|65
|0.04
|1.9648
|1.9198
|1.9708
|142
|2007.01.16 06:00
|modify
|65
|0.04
|1.9648
|1.9650
|1.9708
|143
|2007.01.16 06:01
|modify
|65
|0.04
|1.9648
|1.9652
|1.9708
|144
|2007.01.16 06:02
|s/l
|65
|0.04
|1.9652
|1.9652
|1.9708
|1.60
|4475.72
|145
|2007.01.16 06:02
|buy
|66
|0.04
|1.9655
|1.9205
|1.9715
|146
|2007.01.16 07:00
|close
|66
|0.04
|1.9669
|1.9205
|1.9715
|5.60
|4481.32
|147
|2007.01.16 13:00
|buy
|67
|0.04
|1.9662
|1.9212
|1.9722
|148
|2007.01.16 14:59
|modify
|67
|0.04
|1.9662
|1.9662
|1.9722
|149
|2007.01.16 15:59
|s/l
|67
|0.04
|1.9662
|1.9662
|1.9722
|0.00
|4481.32
|150
|2007.01.16 23:00
|sell
|68
|0.04
|1.9608
|2.0058
|1.9548
|151
|2007.01.17 08:00
|buy
|69
|0.04
|1.9664
|1.9214
|1.9724
|152
|2007.01.17 09:00
|sell
|70
|0.16
|1.9671
|2.0286
|1.9611
|153
|2007.01.17 09:01
|modify
|69
|0.04
|1.9664
|1.9669
|1.9724
|154
|2007.01.17 09:02
|s/l
|69
|0.04
|1.9669
|1.9669
|1.9724
|2.00
|4483.32
|155
|2007.01.17 09:59
|close
|70
|0.16
|1.9648
|2.0286
|1.9611
|36.80
|4520.12
|156
|2007.01.17 09:59
|close
|68
|0.04
|1.9648
|2.0058
|1.9548
|-16.03
|4504.09
|157
|2007.01.17 12:00
|buy
|71
|0.05
|1.9722
|1.9272
|1.9782
|158
|2007.01.17 12:59
|buy
|72
|0.16
|1.9656
|1.9041
|1.9716
|159
|2007.01.17 13:00
|close
|72
|0.16
|1.9709
|1.9041
|1.9716
|84.80
|4588.89
|160
|2007.01.17 13:00
|close
|71
|0.05
|1.9709
|1.9272
|1.9782
|-6.50
|4582.39
|161
|2007.01.17 13:01
|buy
|73
|0.05
|1.9666
|1.9216
|1.9726
|162
|2007.01.17 13:01
|close
|73
|0.05
|1.9708
|1.9216
|1.9726
|21.00
|4603.39
|163
|2007.01.17 13:02
|buy
|74
|0.05
|1.9666
|1.9216
|1.9726
|164
|2007.01.17 13:02
|close
|74
|0.05
|1.9705
|1.9216
|1.9726
|19.50
|4622.89
|165
|2007.01.17 13:03
|buy
|75
|0.05
|1.9666
|1.9216
|1.9726
|166
|2007.01.17 13:03
|close
|75
|0.05
|1.9709
|1.9216
|1.9726
|21.50
|4644.39
|167
|2007.01.17 13:04
|buy
|76
|0.05
|1.9666
|1.9216
|1.9726
|168
|2007.01.17 13:04
|close
|76
|0.05
|1.9710
|1.9216
|1.9726
|22.00
|4666.39
|169
|2007.01.17 13:05
|buy
|77
|0.05
|1.9666
|1.9216
|1.9726
|170
|2007.01.17 13:05
|close
|77
|0.05
|1.9710
|1.9216
|1.9726
|22.00
|4688.39
|171
|2007.01.17 13:07
|buy
|78
|0.05
|1.9666
|1.9216
|1.9726
|172
|2007.01.17 13:07
|close
|78
|0.05
|1.9711
|1.9216
|1.9726
|22.50
|4710.89
|173
|2007.01.17 13:08
|buy
|79
|0.05
|1.9666
|1.9216
|1.9726
|174
|2007.01.17 13:08
|close
|79
|0.05
|1.9712
|1.9216
|1.9726
|23.00
|4733.89
|175
|2007.01.17 13:09
|buy
|80
|0.05
|1.9666
|1.9216
|1.9726
|176
|2007.01.17 13:09
|close
|80
|0.05
|1.9714
|1.9216
|1.9726
|24.00
|4757.89
|177
|2007.01.17 13:11
|buy
|81
|0.05
|1.9666
|1.9216
|1.9726
|178
|2007.01.17 13:11
|close
|81
|0.05
|1.9708
|1.9216
|1.9726
|21.00
|4778.89
|179
|2007.01.17 13:12
|buy
|82
|0.05
|1.9666
|1.9216
|1.9726
|180
|2007.01.17 13:12
|close
|82
|0.05
|1.9709
|1.9216
|1.9726
|21.50
|4800.39
|181
|2007.01.17 13:13
|buy
|83
|0.05
|1.9666
|1.9216
|1.9726
|182
|2007.01.17 13:13
|close
|83
|0.05
|1.9709
|1.9216
|1.9726
|21.50
|4821.89
|183
|2007.01.17 13:14
|buy
|84
|0.05
|1.9666
|1.9216
|1.9726
|184
|2007.01.17 13:14
|close
|84
|0.05
|1.9708
|1.9216
|1.9726
|21.00
|4842.89
|185
|2007.01.17 13:15
|buy
|85
|0.05
|1.9666
|1.9216
|1.9726
|186
|2007.01.17 13:15
|close
|85
|0.05
|1.9708
|1.9216
|1.9726
|21.00
|4863.89
|187
|2007.01.17 13:16
|buy
|86
|0.05
|1.9666
|1.9216
|1.9726
|188
|2007.01.17 13:16
|close
|86
|0.05
|1.9710
|1.9216
|1.9726
|22.00
|4885.89
|189
|2007.01.17 13:17
|buy
|87
|0.05
|1.9666
|1.9216
|1.9726
|190
|2007.01.17 13:17
|close
|87
|0.05
|1.9711
|1.9216
|1.9726
|22.50
|4908.39
|191
|2007.01.17 13:20
|buy
|88
|0.05
|1.9666
|1.9216
|1.9726
|192
|2007.01.17 13:20
|close
|88
|0.05
|1.9708
|1.9216
|1.9726
|21.00
|4929.39
|193
|2007.01.17 13:21
|buy
|89
|0.05
|1.9666
|1.9216
|1.9726
|194
|2007.01.17 13:21
|close
|89
|0.05
|1.9710
|1.9216
|1.9726
|22.00
|4951.39
|195
|2007.01.17 13:22
|buy
|90
|0.05
|1.9666
|1.9216
|1.9726
|196
|2007.01.17 13:22
|close
|90
|0.05
|1.9710
|1.9216
|1.9726
|22.00
|4973.39
|197
|2007.01.17 13:23
|buy
|91
|0.05
|1.9666
|1.9216
|1.9726
|198
|2007.01.17 13:23
|close
|91
|0.05
|1.9709
|1.9216
|1.9726
|21.50
|4994.89
|199
|2007.01.17 13:24
|buy
|92
|0.05
|1.9666
|1.9216
|1.9726
|200
|2007.01.17 13:24
|close
|92
|0.05
|1.9709
|1.9216
|1.9726
|21.50
|5016.39
|201
|2007.01.17 13:24
|buy
|93
|0.05
|1.9666
|1.9216
|1.9726
|202
|2007.01.17 14:00
|close
|93
|0.05
|1.9706
|1.9216
|1.9726
|20.00
|5036.39
|203
|2007.01.17 14:01
|buy
|94
|0.05
|1.9674
|1.9224
|1.9734
|204
|2007.01.17 14:01
|close
|94
|0.05
|1.9709
|1.9224
|1.9734
|17.50
|5053.89
|205
|2007.01.17 14:02
|buy
|95
|0.05
|1.9674
|1.9224
|1.9734
|206
|2007.01.17 14:02
|close
|95
|0.05
|1.9711
|1.9224
|1.9734
|18.50
|5072.39
|207
|2007.01.17 14:05
|buy
|96
|0.05
|1.9674
|1.9224
|1.9734
|208
|2007.01.17 14:05
|close
|96
|0.05
|1.9709
|1.9224
|1.9734
|17.50
|5089.89
|209
|2007.01.17 14:07
|buy
|97
|0.05
|1.9674
|1.9224
|1.9734
|210
|2007.01.17 14:07
|close
|97
|0.05
|1.9701
|1.9224
|1.9734
|13.50
|5103.39
|211
|2007.01.17 14:08
|buy
|98
|0.05
|1.9674
|1.9224
|1.9734
|212
|2007.01.17 14:08
|close
|98
|0.05
|1.9704
|1.9224
|1.9734
|15.00
|5118.39
|213
|2007.01.17 14:09
|buy
|99
|0.05
|1.9674
|1.9224
|1.9734
|214
|2007.01.17 14:09
|close
|99
|0.05
|1.9701
|1.9224
|1.9734
|13.50
|5131.89
|215
|2007.01.17 14:10
|buy
|100
|0.05
|1.9674
|1.9224
|1.9734
|216
|2007.01.17 14:10
|close
|100
|0.05
|1.9692
|1.9224
|1.9734
|9.00
|5140.89
|217
|2007.01.17 14:12
|buy
|101
|0.05
|1.9674
|1.9224
|1.9734
|218
|2007.01.17 14:12
|close
|101
|0.05
|1.9693
|1.9224
|1.9734
|9.50
|5150.39
|219
|2007.01.17 14:13
|buy
|102
|0.05
|1.9674
|1.9224
|1.9734
|220
|2007.01.17 14:13
|close
|102
|0.05
|1.9695
|1.9224
|1.9734
|10.50
|5160.89
|221
|2007.01.17 14:14
|buy
|103
|0.05
|1.9674
|1.9224
|1.9734
|222
|2007.01.17 14:14
|close
|103
|0.05
|1.9695
|1.9224
|1.9734
|10.50
|5171.39
|223
|2007.01.17 14:17
|buy
|104
|0.05
|1.9674
|1.9224
|1.9734
|224
|2007.01.17 14:17
|close
|104
|0.05
|1.9690
|1.9224
|1.9734
|8.00
|5179.39
|225
|2007.01.17 14:18
|buy
|105
|0.05
|1.9674
|1.9224
|1.9734
|226
|2007.01.17 14:18
|close
|105
|0.05
|1.9690
|1.9224
|1.9734
|8.00
|5187.39
|227
|2007.01.17 14:18
|buy
|106
|0.05
|1.9674
|1.9224
|1.9734
|228
|2007.01.17 15:01
|close
|106
|0.05
|1.9689
|1.9224
|1.9734
|7.50
|5194.89
|229
|2007.01.17 15:11
|buy
|107
|0.05
|1.9686
|1.9236
|1.9746
|230
|2007.01.17 15:53
|modify
|107
|0.05
|1.9686
|1.9686
|1.9746
|231
|2007.01.17 15:54
|s/l
|107
|0.05
|1.9686
|1.9686
|1.9746
|0.00
|5194.89
|232
|2007.01.17 15:54
|buy
|108
|0.05
|1.9686
|1.9236
|1.9746
|233
|2007.01.17 15:54
|modify
|108
|0.05
|1.9686
|1.9686
|1.9746
|234
|2007.01.17 15:57
|s/l
|108
|0.05
|1.9686
|1.9686
|1.9746
|0.00
|5194.89
|235
|2007.01.17 15:57
|buy
|109
|0.05
|1.9686
|1.9236
|1.9746
|236
|2007.01.17 15:57
|modify
|109
|0.05
|1.9686
|1.9688
|1.9746
|237
|2007.01.17 15:58
|s/l
|109
|0.05
|1.9688
|1.9688
|1.9746
|1.00
|5195.89
|238
|2007.01.17 15:58
|buy
|110
|0.05
|1.9686
|1.9236
|1.9746
|239
|2007.01.17 15:58
|modify
|110
|0.05
|1.9686
|1.9687
|1.9746
|240
|2007.01.17 15:59
|s/l
|110
|0.05
|1.9687
|1.9687
|1.9746
|0.50
|5196.39
|241
|2007.01.17 15:59
|buy
|111
|0.05
|1.9686
|1.9236
|1.9746
|242
|2007.01.17 16:00
|modify
|111
|0.05
|1.9686
|1.9688
|1.9746
|243
|2007.01.17 16:04
|modify
|111
|0.05
|1.9686
|1.9689
|1.9746
|244
|2007.01.17 16:54
|modify
|111
|0.05
|1.9686
|1.9690
|1.9746
|245
|2007.01.17 16:59
|s/l
|111
|0.05
|1.9690
|1.9690
|1.9746
|2.00
|5198.39
|246
|2007.01.17 17:00
|buy
|112
|0.05
|1.9693
|1.9243
|1.9753
|247
|2007.01.17 17:32
|modify
|112
|0.05
|1.9693
|1.9694
|1.9753
|248
|2007.01.17 17:32
|modify
|112
|0.05
|1.9693
|1.9695
|1.9753
|249
|2007.01.17 17:33
|modify
|112
|0.05
|1.9693
|1.9696
|1.9753
|250
|2007.01.17 17:35
|modify
|112
|0.05
|1.9693
|1.9697
|1.9753
|251
|2007.01.17 17:35
|close
|112
|0.05
|1.9707
|1.9697
|1.9753
|7.00
|5205.39
|252
|2007.01.17 17:35
|buy
|113
|0.05
|1.9710
|1.9260
|1.9770
|253
|2007.01.17 18:59
|modify
|113
|0.05
|1.9710
|1.9710
|1.9770
|254
|2007.01.17 19:00
|modify
|113
|0.05
|1.9710
|1.9711
|1.9770
|255
|2007.01.17 20:00
|s/l
|113
|0.05
|1.9711
|1.9711
|1.9770
|0.50
|5205.89
|256
|2007.01.17 23:00
|buy
|114
|0.05
|1.9701
|1.9251
|1.9761
|257
|2007.01.17 23:00
|close
|114
|0.05
|1.9735
|1.9251
|1.9761
|17.00
|5222.89
|258
|2007.01.17 23:01
|buy
|115
|0.05
|1.9704
|1.9254
|1.9764
|259
|2007.01.17 23:01
|close
|115
|0.05
|1.9737
|1.9254
|1.9764
|16.50
|5239.39
|260
|2007.01.17 23:02
|buy
|116
|0.05
|1.9704
|1.9254
|1.9764
|261
|2007.01.17 23:02
|close
|116
|0.05
|1.9738
|1.9254
|1.9764
|17.00
|5256.39
|262
|2007.01.17 23:03
|buy
|117
|0.05
|1.9704
|1.9254
|1.9764
|263
|2007.01.17 23:03
|close
|117
|0.05
|1.9739
|1.9254
|1.9764
|17.50
|5273.89
|264
|2007.01.17 23:05
|buy
|118
|0.05
|1.9704
|1.9254
|1.9764
|265
|2007.01.17 23:05
|close
|118
|0.05
|1.9735
|1.9254
|1.9764
|15.50
|5289.39
|266
|2007.01.17 23:05
|buy
|119
|0.05
|1.9704
|1.9254
|1.9764
|267
|2007.01.18 00:02
|close
|119
|0.05
|1.9729
|1.9254
|1.9764
|12.28
|5301.67
|268
|2007.01.18 02:00
|buy
|120
|0.05
|1.9729
|1.9279
|1.9789
|269
|2007.01.18 03:00
|close
|120
|0.05
|1.9745
|1.9279
|1.9789
|8.00
|5309.67
|270
|2007.01.18 13:00
|buy
|121
|0.05
|1.9726
|1.9276
|1.9786
|271
|2007.01.18 14:59
|sell
|122
|0.05
|1.9684
|2.0134
|1.9624
|272
|2007.01.18 15:04
|modify
|121
|0.05
|1.9726
|1.9727
|1.9786
|273
|2007.01.18 15:05
|s/l
|121
|0.05
|1.9727
|1.9727
|1.9786
|0.50
|5310.17
|274
|2007.01.18 15:15
|sell
|123
|0.20
|1.9740
|2.0355
|1.9680
|275
|2007.01.18 15:17
|close
|123
|0.20
|1.9691
|2.0355
|1.9680
|98.00
|5408.17
|276
|2007.01.18 15:17
|close
|122
|0.05
|1.9691
|2.0134
|1.9624
|-3.50
|5404.67
|277
|2007.01.18 17:04
|buy
|124
|0.05
|1.9740
|1.9290
|1.9800
|278
|2007.01.18 21:05
|modify
|124
|0.05
|1.9740
|1.9741
|1.9800
|279
|2007.01.18 21:06
|s/l
|124
|0.05
|1.9741
|1.9741
|1.9800
|0.50
|5405.17
|280
|2007.01.18 21:06
|buy
|125
|0.05
|1.9738
|1.9288
|1.9798
|281
|2007.01.18 21:06
|close
|125
|0.05
|1.9756
|1.9288
|1.9798
|9.00
|5414.17
|282
|2007.01.18 21:07
|buy
|126
|0.05
|1.9738
|1.9288
|1.9798
|283
|2007.01.18 21:07
|close
|126
|0.05
|1.9757
|1.9288
|1.9798
|9.50
|5423.67
|284
|2007.01.18 21:07
|buy
|127
|0.05
|1.9738
|1.9288
|1.9798
|285
|2007.01.18 22:00
|modify
|127
|0.05
|1.9738
|1.9739
|1.9798
|286
|2007.01.18 22:01
|close
|127
|0.05
|1.9756
|1.9739
|1.9798
|9.00
|5432.67
|287
|2007.01.18 22:02
|buy
|128
|0.05
|1.9751
|1.9301
|1.9811
|288
|2007.01.18 23:00
|modify
|128
|0.05
|1.9751
|1.9751
|1.9811
|289
|2007.01.18 23:02
|s/l
|128
|0.05
|1.9751
|1.9751
|1.9811
|0.00
|5432.67
|290
|2007.01.18 23:02
|buy
|129
|0.05
|1.9752
|1.9302
|1.9812
|291
|2007.01.18 23:05
|modify
|129
|0.05
|1.9752
|1.9754
|1.9812
|292
|2007.01.18 23:06
|s/l
|129
|0.05
|1.9754
|1.9754
|1.9812
|1.00
|5433.67
|293
|2007.01.18 23:06
|buy
|130
|0.05
|1.9752
|1.9302
|1.9812
|294
|2007.01.18 23:08
|modify
|130
|0.05
|1.9752
|1.9754
|1.9812
|295
|2007.01.18 23:10
|s/l
|130
|0.05
|1.9754
|1.9754
|1.9812
|1.00
|5434.67
|296
|2007.01.18 23:10
|buy
|131
|0.05
|1.9752
|1.9302
|1.9812
|297
|2007.01.18 23:10
|modify
|131
|0.05
|1.9752
|1.9753
|1.9812
|298
|2007.01.18 23:11
|s/l
|131
|0.05
|1.9753
|1.9753
|1.9812
|0.50
|5435.17
|299
|2007.01.18 23:11
|buy
|132
|0.05
|1.9752
|1.9302
|1.9812
|300
|2007.01.19 00:01
|modify
|132
|0.05
|1.9752
|1.9753
|1.9812
|301
|2007.01.19 00:02
|s/l
|132
|0.05
|1.9753
|1.9753
|1.9812
|0.43
|5435.59
|302
|2007.01.22 16:00
|buy
|133
|0.05
|1.9762
|1.9312
|1.9822
|303
|2007.01.22 19:06
|modify
|133
|0.05
|1.9762
|1.9762
|1.9822
|304
|2007.01.22 19:07
|modify
|133
|0.05
|1.9762
|1.9764
|1.9822
|305
|2007.01.22 19:09
|modify
|133
|0.05
|1.9762
|1.9765
|1.9822
|306
|2007.01.22 19:11
|modify
|133
|0.05
|1.9762
|1.9766
|1.9822
|307
|2007.01.22 19:13
|modify
|133
|0.05
|1.9762
|1.9767
|1.9822
|308
|2007.01.22 19:13
|close
|133
|0.05
|1.9776
|1.9767
|1.9822
|7.00
|5442.59
|309
|2007.01.22 19:13
|buy
|134
|0.05
|1.9779
|1.9329
|1.9839
|310
|2007.01.23 03:00
|close
|134
|0.05
|1.9808
|1.9329
|1.9839
|14.43
|5457.02
|311
|2007.01.23 22:00
|sell
|135
|0.05
|1.9814
|2.0264
|1.9754
|312
|2007.01.24 08:26
|close
|135
|0.05
|1.9759
|2.0264
|1.9754
|27.46
|5484.48
|313
|2007.01.24 08:59
|sell
|136
|0.05
|1.9773
|2.0223
|1.9713
|314
|2007.01.24 09:27
|close
|136
|0.05
|1.9738
|2.0223
|1.9713
|17.50
|5501.98
|315
|2007.01.24 11:44
|sell
|137
|0.06
|1.9703
|2.0153
|1.9643
|316
|2007.01.24 12:00
|sell
|138
|0.20
|1.9758
|2.0373
|1.9698
|317
|2007.01.24 12:51
|close
|138
|0.20
|1.9740
|2.0373
|1.9698
|36.00
|5537.98
|318
|2007.01.24 12:51
|close
|137
|0.06
|1.9740
|2.0153
|1.9643
|-22.20
|5515.78
|319
|2007.01.24 14:45
|sell
|139
|0.06
|1.9723
|2.0173
|1.9663
|320
|2007.01.24 15:59
|close
|139
|0.06
|1.9683
|2.0173
|1.9663
|24.00
|5539.78
|321
|2007.01.25 04:59
|sell
|140
|0.06
|1.9661
|2.0111
|1.9601
|322
|2007.01.25 13:00
|buy
|141
|0.06
|1.9713
|1.9263
|1.9773
|323
|2007.01.25 21:00
|buy
|142
|0.24
|1.9639
|1.9024
|1.9699
|324
|2007.01.25 21:00
|modify
|140
|0.06
|1.9661
|1.9647
|1.9601
|325
|2007.01.25 21:03
|s/l
|140
|0.06
|1.9647
|1.9647
|1.9601
|8.40
|5548.18
|326
|2007.01.25 21:24
|close
|142
|0.24
|1.9657
|1.9024
|1.9699
|43.20
|5591.38
|327
|2007.01.25 21:24
|close
|141
|0.06
|1.9657
|1.9263
|1.9773
|-33.60
|5557.78
|328
|2007.01.29 02:03
|sell
|143
|0.06
|1.9578
|2.0028
|1.9518
|329
|2007.01.29 09:45
|modify
|143
|0.06
|1.9578
|1.9575
|1.9518
|330
|2007.01.29 09:53
|s/l
|143
|0.06
|1.9575
|1.9575
|1.9518
|1.80
|5559.58
|331
|2007.01.29 13:59
|sell
|144
|0.06
|1.9566
|2.0016
|1.9506
|332
|2007.01.29 18:25
|buy
|145
|0.06
|1.9615
|1.9165
|1.9675
|333
|2007.01.29 21:00
|modify
|145
|0.06
|1.9615
|1.9631
|1.9675
|334
|2007.01.29 21:00
|sell
|146
|0.24
|1.9639
|2.0254
|1.9579
|335
|2007.01.29 21:04
|s/l
|145
|0.06
|1.9631
|1.9631
|1.9675
|9.60
|5569.18
|336
|2007.01.29 21:04
|close
|146
|0.24
|1.9597
|2.0254
|1.9579
|100.80
|5669.98
|337
|2007.01.29 21:04
|close
|144
|0.06
|1.9597
|2.0016
|1.9506
|-18.60
|5651.38
|338
|2007.01.29 21:04
|buy
|147
|0.06
|1.9644
|1.9194
|1.9704
|339
|2007.01.30 03:00
|close
|147
|0.06
|1.9662
|1.9194
|1.9704
|10.71
|5662.09
|340
|2007.01.30 05:00
|buy
|148
|0.06
|1.9640
|1.9190
|1.9700
|341
|2007.01.30 07:00
|modify
|148
|0.06
|1.9640
|1.9641
|1.9700
|342
|2007.01.30 07:01
|s/l
|148
|0.06
|1.9641
|1.9641
|1.9700
|0.60
|5662.69
|343
|2007.01.30 13:59
|buy
|149
|0.06
|1.9653
|1.9203
|1.9713
|344
|2007.01.30 17:59
|sell
|150
|0.06
|1.9612
|2.0062
|1.9552
|345
|2007.01.31 09:20
|buy
|151
|0.24
|1.9574
|1.8959
|1.9634
|346
|2007.01.31 09:20
|modify
|150
|0.06
|1.9612
|1.9582
|1.9552
|347
|2007.01.31 10:00
|t/p
|150
|0.06
|1.9552
|1.9582
|1.9552
|35.95
|5698.64
|348
|2007.01.31 11:07
|close
|151
|0.24
|1.9593
|1.8959
|1.9634
|45.60
|5744.24
|349
|2007.01.31 11:07
|close
|149
|0.06
|1.9593
|1.9203
|1.9713
|-36.09
|5708.15
|350
|2007.01.31 19:00
|buy
|152
|0.06
|1.9613
|1.9163
|1.9673
|351
|2007.01.31 19:00
|close
|152
|0.06
|1.9632
|1.9163
|1.9673
|11.40
|5719.55
|352
|2007.01.31 19:02
|buy
|153
|0.06
|1.9629
|1.9179
|1.9689
|353
|2007.01.31 19:02
|modify
|153
|0.06
|1.9629
|1.9629
|1.9689
|354
|2007.01.31 19:03
|s/l
|153
|0.06
|1.9629
|1.9629
|1.9689
|0.00
|5719.55
|355
|2007.01.31 19:03
|buy
|154
|0.06
|1.9629
|1.9179
|1.9689
|356
|2007.01.31 19:03
|modify
|154
|0.06
|1.9629
|1.9631
|1.9689
|357
|2007.01.31 19:04
|s/l
|154
|0.06
|1.9631
|1.9631
|1.9689
|1.20
|5720.75
|358
|2007.01.31 19:04
|buy
|155
|0.06
|1.9629
|1.9179
|1.9689
|359
|2007.01.31 19:04
|close
|155
|0.06
|1.9641
|1.9179
|1.9689
|7.20
|5727.95
|360
|2007.01.31 19:05
|buy
|156
|0.06
|1.9629
|1.9179
|1.9689
|361
|2007.01.31 19:05
|modify
|156
|0.06
|1.9629
|1.9629
|1.9689
|362
|2007.01.31 19:06
|s/l
|156
|0.06
|1.9629
|1.9629
|1.9689
|0.00
|5727.95
|363
|2007.01.31 19:06
|buy
|157
|0.06
|1.9629
|1.9179
|1.9689
|364
|2007.01.31 19:06
|modify
|157
|0.06
|1.9629
|1.9630
|1.9689
|365
|2007.01.31 19:08
|s/l
|157
|0.06
|1.9630
|1.9630
|1.9689
|0.60
|5728.55
|366
|2007.01.31 19:08
|buy
|158
|0.06
|1.9629
|1.9179
|1.9689
|367
|2007.01.31 19:08
|modify
|158
|0.06
|1.9629
|1.9632
|1.9689
|368
|2007.01.31 19:23
|s/l
|158
|0.06
|1.9632
|1.9632
|1.9689
|1.80
|5730.35
|369
|2007.01.31 19:23
|buy
|159
|0.06
|1.9629
|1.9179
|1.9689
|370
|2007.01.31 19:23
|modify
|159
|0.06
|1.9629
|1.9629
|1.9689
|371
|2007.01.31 19:28
|s/l
|159
|0.06
|1.9629
|1.9629
|1.9689
|0.00
|5730.35
|372
|2007.01.31 19:28
|buy
|160
|0.06
|1.9629
|1.9179
|1.9689
|373
|2007.01.31 20:04
|modify
|160
|0.06
|1.9629
|1.9632
|1.9689
|374
|2007.01.31 20:05
|s/l
|160
|0.06
|1.9632
|1.9632
|1.9689
|1.80
|5732.15
|375
|2007.01.31 20:05
|buy
|161
|0.06
|1.9631
|1.9181
|1.9691
|376
|2007.01.31 20:05
|modify
|161
|0.06
|1.9631
|1.9633
|1.9691
|377
|2007.01.31 20:06
|s/l
|161
|0.06
|1.9633
|1.9633
|1.9691
|1.20
|5733.35
|378
|2007.01.31 20:06
|buy
|162
|0.06
|1.9631
|1.9181
|1.9691
|379
|2007.01.31 20:06
|close
|162
|0.06
|1.9648
|1.9181
|1.9691
|10.20
|5743.55
|380
|2007.01.31 20:08
|buy
|163
|0.06
|1.9631
|1.9181
|1.9691
|381
|2007.01.31 20:08
|close
|163
|0.06
|1.9649
|1.9181
|1.9691
|10.80
|5754.35
|382
|2007.01.31 20:11
|buy
|164
|0.06
|1.9631
|1.9181
|1.9691
|383
|2007.01.31 20:11
|close
|164
|0.06
|1.9650
|1.9181
|1.9691
|11.40
|5765.75
|384
|2007.01.31 20:12
|buy
|165
|0.06
|1.9631
|1.9181
|1.9691
|385
|2007.01.31 20:12
|close
|165
|0.06
|1.9651
|1.9181
|1.9691
|12.00
|5777.75
|386
|2007.01.31 20:14
|buy
|166
|0.06
|1.9631
|1.9181
|1.9691
|387
|2007.01.31 20:14
|close
|166
|0.06
|1.9652
|1.9181
|1.9691
|12.60
|5790.35
|388
|2007.01.31 20:16
|buy
|167
|0.06
|1.9631
|1.9181
|1.9691
|389
|2007.01.31 20:16
|close
|167
|0.06
|1.9652
|1.9181
|1.9691
|12.60
|5802.95
|390
|2007.01.31 20:20
|buy
|168
|0.06
|1.9631
|1.9181
|1.9691
|391
|2007.01.31 20:20
|close
|168
|0.06
|1.9649
|1.9181
|1.9691
|10.80
|5813.75
|392
|2007.01.31 20:28
|buy
|169
|0.06
|1.9631
|1.9181
|1.9691
|393
|2007.01.31 20:28
|close
|169
|0.06
|1.9648
|1.9181
|1.9691
|10.20
|5823.95
|394
|2007.01.31 20:29
|buy
|170
|0.06
|1.9631
|1.9181
|1.9691
|395
|2007.01.31 20:29
|close
|170
|0.06
|1.9648
|1.9181
|1.9691
|10.20
|5834.15
|396
|2007.01.31 20:29
|buy
|171
|0.06
|1.9631
|1.9181
|1.9691
|397
|2007.01.31 21:01
|modify
|171
|0.06
|1.9631
|1.9634
|1.9691
|398
|2007.01.31 21:01
|close
|171
|0.06
|1.9643
|1.9634
|1.9691
|7.20
|5841.35
|399
|2007.01.31 21:43
|buy
|172
|0.06
|1.9641
|1.9191
|1.9701
|400
|2007.01.31 23:59
|close
|172
|0.06
|1.9654
|1.9191
|1.9701
|7.80
|5849.15
|401
|2007.02.01 00:00
|buy
|173
|0.06
|1.9657
|1.9207
|1.9717
|402
|2007.02.01 06:01
|modify
|173
|0.06
|1.9657
|1.9658
|1.9717
|403
|2007.02.01 06:01
|s/l
|173
|0.06
|1.9658
|1.9658
|1.9717
|0.60
|5849.75
|404
|2007.02.01 06:01
|buy
|174
|0.06
|1.9647
|1.9197
|1.9707
|405
|2007.02.01 07:00
|close
|174
|0.06
|1.9682
|1.9197
|1.9707
|21.00
|5870.75
|406
|2007.02.01 13:00
|buy
|175
|0.06
|1.9668
|1.9218
|1.9728
|407
|2007.02.01 13:31
|modify
|175
|0.06
|1.9668
|1.9668
|1.9728
|408
|2007.02.01 13:31
|modify
|175
|0.06
|1.9668
|1.9669
|1.9728
|409
|2007.02.01 13:32
|modify
|175
|0.06
|1.9668
|1.9670
|1.9728
|410
|2007.02.01 13:32
|modify
|175
|0.06
|1.9668
|1.9671
|1.9728
|411
|2007.02.01 13:32
|close
|175
|0.06
|1.9680
|1.9671
|1.9728
|7.20
|5877.95
|412
|2007.02.01 13:32
|buy
|176
|0.06
|1.9683
|1.9233
|1.9743
|413
|2007.02.01 14:06
|modify
|176
|0.06
|1.9683
|1.9683
|1.9743
|414
|2007.02.01 14:15
|modify
|176
|0.06
|1.9683
|1.9684
|1.9743
|415
|2007.02.01 14:16
|s/l
|176
|0.06
|1.9684
|1.9684
|1.9743
|0.60
|5878.55
|416
|2007.02.01 14:16
|buy
|177
|0.06
|1.9688
|1.9238
|1.9748
|417
|2007.02.01 16:59
|modify
|177
|0.06
|1.9688
|1.9688
|1.9748
|418
|2007.02.01 17:00
|modify
|177
|0.06
|1.9688
|1.9689
|1.9748
|419
|2007.02.01 17:59
|s/l
|177
|0.06
|1.9689
|1.9689
|1.9748
|0.60
|5879.15
|420
|2007.02.01 17:59
|buy
|178
|0.06
|1.9709
|1.9259
|1.9769
|421
|2007.02.05 00:00
|sell
|179
|0.06
|1.9662
|2.0112
|1.9602
|422
|2007.02.05 00:21
|buy
|180
|0.24
|1.9652
|1.9037
|1.9712
|423
|2007.02.05 00:21
|modify
|179
|0.06
|1.9662
|1.9660
|1.9602
|424
|2007.02.05 01:15
|modify
|179
|0.06
|1.9662
|1.9658
|1.9602
|425
|2007.02.05 01:59
|s/l
|179
|0.06
|1.9658
|1.9658
|1.9602
|2.40
|5881.55
|426
|2007.02.05 03:59
|sell
|181
|0.06
|1.9650
|2.0100
|1.9590
|427
|2007.02.05 07:06
|modify
|181
|0.06
|1.9650
|1.9639
|1.9590
|428
|2007.02.05 08:59
|s/l
|181
|0.06
|1.9639
|1.9639
|1.9590
|6.60
|5888.15
|429
|2007.02.05 11:00
|buy
|182
|0.96
|1.9604
|1.9058
|1.9664
|430
|2007.02.05 20:59
|sell
|183
|0.06
|1.9593
|2.0043
|1.9533
|431
|2007.02.06 03:02
|close
|183
|0.06
|1.9626
|2.0043
|1.9533
|-19.85
|5868.30
|432
|2007.02.06 03:02
|close
|182
|0.96
|1.9622
|1.9058
|1.9664
|171.40
|6039.70
|433
|2007.02.06 03:02
|close
|180
|0.24
|1.9622
|1.9037
|1.9712
|-72.35
|5967.35
|434
|2007.02.06 03:02
|close
|178
|0.06
|1.9622
|1.9259
|1.9769
|-52.46
|5914.89
|435
|2007.02.06 04:00
|buy
|184
|0.06
|1.9615
|1.9165
|1.9675
|436
|2007.02.06 04:00
|close
|184
|0.06
|1.9630
|1.9165
|1.9675
|9.00
|5923.89
|437
|2007.02.06 04:01
|buy
|185
|0.06
|1.9616
|1.9166
|1.9676
|438
|2007.02.06 04:01
|close
|185
|0.06
|1.9628
|1.9166
|1.9676
|7.20
|5931.09
|439
|2007.02.06 04:02
|buy
|186
|0.06
|1.9616
|1.9166
|1.9676
|440
|2007.02.06 04:03
|modify
|186
|0.06
|1.9616
|1.9617
|1.9676
|441
|2007.02.06 04:03
|s/l
|186
|0.06
|1.9617
|1.9617
|1.9676
|0.60
|5931.69
|442
|2007.02.06 04:03
|buy
|187
|0.06
|1.9616
|1.9166
|1.9676
|443
|2007.02.06 05:00
|close
|187
|0.06
|1.9644
|1.9166
|1.9676
|16.80
|5948.49
|444
|2007.02.06 12:00
|buy
|188
|0.06
|1.9650
|1.9200
|1.9710
|445
|2007.02.06 12:19
|modify
|188
|0.06
|1.9650
|1.9650
|1.9710
|446
|2007.02.06 12:26
|modify
|188
|0.06
|1.9650
|1.9651
|1.9710
|447
|2007.02.06 12:26
|modify
|188
|0.06
|1.9650
|1.9652
|1.9710
|448
|2007.02.06 12:26
|modify
|188
|0.06
|1.9650
|1.9653
|1.9710
|449
|2007.02.06 12:27
|close
|188
|0.06
|1.9662
|1.9653
|1.9710
|7.20
|5955.69
|450
|2007.02.06 12:27
|buy
|189
|0.06
|1.9665
|1.9215
|1.9725
|451
|2007.02.06 12:38
|modify
|189
|0.06
|1.9665
|1.9665
|1.9725
|452
|2007.02.06 12:39
|modify
|189
|0.06
|1.9665
|1.9666
|1.9725
|453
|2007.02.06 12:39
|modify
|189
|0.06
|1.9665
|1.9667
|1.9725
|454
|2007.02.06 12:52
|s/l
|189
|0.06
|1.9667
|1.9667
|1.9725
|1.20
|5956.89
|455
|2007.02.06 14:00
|buy
|190
|0.06
|1.9686
|1.9236
|1.9746
|456
|2007.02.06 14:00
|close
|190
|0.06
|1.9702
|1.9236
|1.9746
|9.60
|5966.49
|457
|2007.02.06 14:01
|buy
|191
|0.06
|1.9698
|1.9248
|1.9758
|458
|2007.02.06 14:20
|modify
|191
|0.06
|1.9698
|1.9699
|1.9758
|459
|2007.02.06 14:24
|s/l
|191
|0.06
|1.9699
|1.9699
|1.9758
|0.60
|5967.09
|460
|2007.02.06 14:24
|buy
|192
|0.06
|1.9698
|1.9248
|1.9758
|461
|2007.02.06 14:24
|modify
|192
|0.06
|1.9698
|1.9699
|1.9758
|462
|2007.02.06 14:30
|s/l
|192
|0.06
|1.9699
|1.9699
|1.9758
|0.60
|5967.69
|463
|2007.02.06 14:30
|buy
|193
|0.06
|1.9698
|1.9248
|1.9758
|464
|2007.02.06 15:10
|modify
|193
|0.06
|1.9698
|1.9700
|1.9758
|465
|2007.02.06 15:15
|modify
|193
|0.06
|1.9698
|1.9701
|1.9758
|466
|2007.02.06 15:27
|close
|193
|0.06
|1.9710
|1.9701
|1.9758
|7.20
|5974.89
|467
|2007.02.06 17:00
|buy
|194
|0.06
|1.9697
|1.9247
|1.9757
|468
|2007.02.06 17:09
|close
|194
|0.06
|1.9709
|1.9247
|1.9757
|7.20
|5982.09
|469
|2007.02.06 17:10
|buy
|195
|0.06
|1.9697
|1.9247
|1.9757
|470
|2007.02.06 17:10
|close
|195
|0.06
|1.9710
|1.9247
|1.9757
|7.80
|5989.89
|471
|2007.02.06 17:11
|buy
|196
|0.06
|1.9697
|1.9247
|1.9757
|472
|2007.02.06 17:11
|close
|196
|0.06
|1.9710
|1.9247
|1.9757
|7.80
|5997.69
|473
|2007.02.06 17:12
|buy
|197
|0.06
|1.9697
|1.9247
|1.9757
|474
|2007.02.06 17:12
|close
|197
|0.06
|1.9711
|1.9247
|1.9757
|8.40
|6006.09
|475
|2007.02.06 17:15
|buy
|198
|0.06
|1.9697
|1.9247
|1.9757
|476
|2007.02.06 17:15
|close
|198
|0.06
|1.9711
|1.9247
|1.9757
|8.40
|6014.49
|477
|2007.02.06 17:26
|buy
|199
|0.06
|1.9697
|1.9247
|1.9757
|478
|2007.02.06 17:26
|close
|199
|0.06
|1.9712
|1.9247
|1.9757
|9.00
|6023.49
|479
|2007.02.06 17:30
|buy
|200
|0.06
|1.9697
|1.9247
|1.9757
|480
|2007.02.06 17:30
|close
|200
|0.06
|1.9713
|1.9247
|1.9757
|9.60
|6033.09
|481
|2007.02.06 17:35
|buy
|201
|0.06
|1.9697
|1.9247
|1.9757
|482
|2007.02.06 17:35
|close
|201
|0.06
|1.9711
|1.9247
|1.9757
|8.40
|6041.49
|483
|2007.02.06 17:39
|buy
|202
|0.06
|1.9697
|1.9247
|1.9757
|484
|2007.02.06 17:39
|close
|202
|0.06
|1.9715
|1.9247
|1.9757
|10.80
|6052.29
|485
|2007.02.06 17:46
|buy
|203
|0.06
|1.9697
|1.9247
|1.9757
|486
|2007.02.06 17:46
|close
|203
|0.06
|1.9714
|1.9247
|1.9757
|10.20
|6062.49
|487
|2007.02.06 17:50
|buy
|204
|0.06
|1.9697
|1.9247
|1.9757
|488
|2007.02.06 17:50
|close
|204
|0.06
|1.9712
|1.9247
|1.9757
|9.00
|6071.49
|489
|2007.02.06 17:51
|buy
|205
|0.06
|1.9697
|1.9247
|1.9757
|490
|2007.02.06 17:51
|close
|205
|0.06
|1.9711
|1.9247
|1.9757
|8.40
|6079.89
|491
|2007.02.06 17:53
|buy
|206
|0.06
|1.9697
|1.9247
|1.9757
|492
|2007.02.06 17:53
|close
|206
|0.06
|1.9713
|1.9247
|1.9757
|9.60
|6089.49
|493
|2007.02.06 17:59
|buy
|207
|0.06
|1.9697
|1.9247
|1.9757
|494
|2007.02.06 17:59
|close
|207
|0.06
|1.9711
|1.9247
|1.9757
|8.40
|6097.89
|495
|2007.02.06 17:59
|buy
|208
|0.06
|1.9697
|1.9247
|1.9757
|496
|2007.02.06 18:00
|modify
|208
|0.06
|1.9697
|1.9701
|1.9757
|497
|2007.02.06 18:03
|s/l
|208
|0.06
|1.9701
|1.9701
|1.9757
|2.40
|6100.29
|498
|2007.02.06 19:00
|buy
|209
|0.06
|1.9695
|1.9245
|1.9755
|499
|2007.02.06 19:02
|modify
|209
|0.06
|1.9695
|1.9698
|1.9755
|500
|2007.02.06 19:12
|modify
|209
|0.06
|1.9695
|1.9699
|1.9755
|501
|2007.02.06 19:17
|s/l
|209
|0.06
|1.9699
|1.9699
|1.9755
|2.40
|6102.69
|502
|2007.02.06 19:17
|buy
|210
|0.06
|1.9703
|1.9253
|1.9763
|503
|2007.02.07 00:59
|modify
|210
|0.06
|1.9703
|1.9703
|1.9763
|504
|2007.02.07 01:00
|s/l
|210
|0.06
|1.9703
|1.9703
|1.9763
|-0.09
|6102.60
|505
|2007.02.07 04:00
|buy
|211
|0.06
|1.9696
|1.9246
|1.9756
|506
|2007.02.07 06:00
|modify
|211
|0.06
|1.9696
|1.9697
|1.9756
|507
|2007.02.07 06:01
|modify
|211
|0.06
|1.9696
|1.9698
|1.9756
|508
|2007.02.07 06:02
|modify
|211
|0.06
|1.9696
|1.9699
|1.9756
|509
|2007.02.07 07:00
|close
|211
|0.06
|1.9713
|1.9699
|1.9756
|10.20
|6112.80
|510
|2007.02.07 13:00
|buy
|212
|0.06
|1.9713
|1.9263
|1.9773
|511
|2007.02.07 15:34
|modify
|212
|0.06
|1.9713
|1.9714
|1.9773
|512
|2007.02.07 15:34
|modify
|212
|0.06
|1.9713
|1.9715
|1.9773
|513
|2007.02.07 15:34
|modify
|212
|0.06
|1.9713
|1.9716
|1.9773
|514
|2007.02.07 15:34
|close
|212
|0.06
|1.9726
|1.9716
|1.9773
|7.80
|6120.60
|515
|2007.02.07 18:00
|buy
|213
|0.06
|1.9702
|1.9252
|1.9762
|516
|2007.02.07 21:16
|sell
|214
|0.06
|1.9691
|2.0141
|1.9631
|517
|2007.02.08 01:29
|modify
|213
|0.06
|1.9702
|1.9705
|1.9762
|518
|2007.02.08 01:29
|modify
|213
|0.06
|1.9702
|1.9706
|1.9762
|519
|2007.02.08 01:29
|s/l
|213
|0.06
|1.9706
|1.9706
|1.9762
|2.14
|6122.74
|520
|2007.02.08 06:00
|buy
|215
|0.06
|1.9721
|1.9271
|1.9781
|521
|2007.02.08 09:33
|modify
|214
|0.06
|1.9691
|1.9690
|1.9631
|522
|2007.02.08 09:33
|modify
|214
|0.06
|1.9691
|1.9689
|1.9631
|523
|2007.02.08 09:33
|modify
|214
|0.06
|1.9691
|1.9686
|1.9631
|524
|2007.02.08 09:34
|modify
|214
|0.06
|1.9691
|1.9685
|1.9631
|525
|2007.02.08 09:36
|s/l
|214
|0.06
|1.9685
|1.9685
|1.9631
|3.44
|6126.18
|526
|2007.02.08 10:42
|buy
|216
|0.24
|1.9665
|1.9050
|1.9725
|527
|2007.02.08 11:49
|close
|216
|0.24
|1.9679
|1.9050
|1.9725
|33.60
|6159.78
|528
|2007.02.08 11:49
|close
|215
|0.06
|1.9679
|1.9271
|1.9781
|-25.20
|6134.58
|529
|2007.02.08 13:16
|sell
|217
|0.06
|1.9671
|2.0121
|1.9611
|530
|2007.02.08 14:00
|modify
|217
|0.06
|1.9671
|1.9671
|1.9611
|531
|2007.02.08 14:00
|modify
|217
|0.06
|1.9671
|1.9670
|1.9611
|532
|2007.02.08 14:00
|modify
|217
|0.06
|1.9671
|1.9669
|1.9611
|533
|2007.02.08 14:00
|s/l
|217
|0.06
|1.9669
|1.9669
|1.9611
|1.20
|6135.78
|534
|2007.02.12 02:00
|buy
|218
|0.06
|1.9539
|1.9089
|1.9599
|535
|2007.02.12 03:31
|sell
|219
|0.06
|1.9517
|1.9967
|1.9457
|536
|2007.02.12 08:02
|modify
|218
|0.06
|1.9539
|1.9539
|1.9599
|537
|2007.02.12 08:02
|modify
|218
|0.06
|1.9539
|1.9541
|1.9599
|538
|2007.02.12 08:02
|modify
|218
|0.06
|1.9539
|1.9543
|1.9599
|539
|2007.02.12 08:13
|modify
|218
|0.06
|1.9539
|1.9544
|1.9599
|540
|2007.02.12 08:14
|modify
|218
|0.06
|1.9539
|1.9545
|1.9599
|541
|2007.02.12 08:14
|modify
|218
|0.06
|1.9539
|1.9548
|1.9599
|542
|2007.02.12 08:14
|modify
|218
|0.06
|1.9539
|1.9550
|1.9599
|543
|2007.02.12 08:14
|modify
|218
|0.06
|1.9539
|1.9552
|1.9599
|544
|2007.02.12 08:15
|modify
|218
|0.06
|1.9539
|1.9553
|1.9599
|545
|2007.02.12 08:15
|modify
|218
|0.06
|1.9539
|1.9554
|1.9599
|546
|2007.02.12 08:15
|modify
|218
|0.06
|1.9539
|1.9555
|1.9599
|547
|2007.02.12 08:16
|modify
|218
|0.06
|1.9539
|1.9556
|1.9599
|548
|2007.02.12 08:16
|modify
|218
|0.06
|1.9539
|1.9557
|1.9599
|549
|2007.02.12 08:16
|modify
|218
|0.06
|1.9539
|1.9558
|1.9599
|550
|2007.02.12 08:23
|s/l
|218
|0.06
|1.9558
|1.9558
|1.9599
|11.40
|6147.18
|551
|2007.02.12 10:12
|modify
|219
|0.06
|1.9517
|1.9517
|1.9457
|552
|2007.02.12 10:13
|modify
|219
|0.06
|1.9517
|1.9515
|1.9457
|553
|2007.02.12 10:15
|modify
|219
|0.06
|1.9517
|1.9514
|1.9457
|554
|2007.02.12 10:15
|modify
|219
|0.06
|1.9517
|1.9513
|1.9457
|555
|2007.02.12 10:15
|close
|219
|0.06
|1.9504
|1.9513
|1.9457
|7.80
|6154.98
|556
|2007.02.12 15:34
|sell
|220
|0.06
|1.9446
|1.9896
|1.9386
|557
|2007.02.13 05:00
|buy
|221
|0.06
|1.9494
|1.9044
|1.9554
|558
|2007.02.13 07:13
|sell
|222
|0.24
|1.9502
|2.0117
|1.9442
|559
|2007.02.13 09:08
|close
|222
|0.24
|1.9485
|2.0117
|1.9442
|40.80
|6195.78
|560
|2007.02.13 09:08
|close
|221
|0.06
|1.9481
|1.9044
|1.9554
|-7.80
|6187.98
|561
|2007.02.13 09:08
|close
|220
|0.06
|1.9485
|1.9896
|1.9386
|-23.45
|6164.53
|562
|2007.02.13 09:13
|sell
|223
|0.06
|1.9491
|1.9941
|1.9431
|563
|2007.02.13 11:23
|buy
|224
|0.06
|1.9512
|1.9062
|1.9572
|564
|2007.02.13 11:30
|modify
|223
|0.06
|1.9491
|1.9488
|1.9431
|565
|2007.02.13 11:30
|modify
|223
|0.06
|1.9491
|1.9484
|1.9431
|566
|2007.02.13 11:30
|modify
|223
|0.06
|1.9491
|1.9483
|1.9431
|567
|2007.02.13 11:30
|modify
|223
|0.06
|1.9491
|1.9479
|1.9431
|568
|2007.02.13 11:30
|modify
|223
|0.06
|1.9491
|1.9475
|1.9431
|569
|2007.02.13 11:30
|modify
|223
|0.06
|1.9491
|1.9472
|1.9431
|570
|2007.02.13 11:30
|modify
|223
|0.06
|1.9491
|1.9468
|1.9431
|571
|2007.02.13 11:30
|buy
|225
|0.24
|1.9456
|1.8841
|1.9516
|572
|2007.02.13 11:30
|modify
|223
|0.06
|1.9491
|1.9464
|1.9431
|573
|2007.02.13 11:30
|modify
|223
|0.06
|1.9491
|1.9459
|1.9431
|574
|2007.02.13 11:30
|modify
|223
|0.06
|1.9491
|1.9454
|1.9431
|575
|2007.02.13 11:30
|modify
|223
|0.06
|1.9491
|1.9450
|1.9431
|576
|2007.02.13 11:30
|modify
|223
|0.06
|1.9491
|1.9445
|1.9431
|577
|2007.02.13 11:30
|s/l
|223
|0.06
|1.9445
|1.9445
|1.9431
|27.60
|6192.13
|578
|2007.02.13 11:30
|sell
|226
|0.06
|1.9442
|1.9892
|1.9382
|579
|2007.02.13 11:35
|modify
|226
|0.06
|1.9442
|1.9441
|1.9382
|580
|2007.02.13 11:35
|modify
|226
|0.06
|1.9442
|1.9440
|1.9382
|581
|2007.02.13 11:35
|modify
|226
|0.06
|1.9442
|1.9439
|1.9382
|582
|2007.02.13 11:35
|modify
|226
|0.06
|1.9442
|1.9438
|1.9382
|583
|2007.02.13 11:35
|modify
|226
|0.06
|1.9442
|1.9437
|1.9382
|584
|2007.02.13 11:35
|modify
|226
|0.06
|1.9442
|1.9436
|1.9382
|585
|2007.02.13 11:35
|modify
|226
|0.06
|1.9442
|1.9434
|1.9382
|586
|2007.02.13 11:37
|s/l
|226
|0.06
|1.9434
|1.9434
|1.9382
|4.80
|6196.93
|587
|2007.02.13 11:37
|sell
|227
|0.06
|1.9430
|1.9880
|1.9370
|588
|2007.02.13 11:44
|modify
|227
|0.06
|1.9430
|1.9430
|1.9370
|589
|2007.02.13 11:44
|modify
|227
|0.06
|1.9430
|1.9428
|1.9370
|590
|2007.02.13 11:44
|modify
|227
|0.06
|1.9430
|1.9426
|1.9370
|591
|2007.02.13 11:44
|modify
|227
|0.06
|1.9430
|1.9423
|1.9370
|592
|2007.02.13 11:44
|modify
|227
|0.06
|1.9430
|1.9421
|1.9370
|593
|2007.02.13 11:45
|s/l
|227
|0.06
|1.9421
|1.9421
|1.9370
|5.40
|6202.33
|594
|2007.02.13 11:45
|sell
|228
|0.06
|1.9417
|1.9867
|1.9357
|595
|2007.02.13 12:14
|modify
|228
|0.06
|1.9417
|1.9417
|1.9357
|596
|2007.02.13 12:14
|s/l
|228
|0.06
|1.9417
|1.9417
|1.9357
|0.00
|6202.33
|597
|2007.02.13 13:12
|buy
|229
|0.96
|1.9408
|1.8862
|1.9468
|598
|2007.02.13 13:41
|close
|229
|0.96
|1.9423
|1.8862
|1.9468
|144.00
|6346.33
|599
|2007.02.13 13:41
|close
|225
|0.24
|1.9423
|1.8841
|1.9516
|-79.20
|6267.13
|600
|2007.02.13 13:41
|close
|224
|0.06
|1.9423
|1.9062
|1.9572
|-53.40
|6213.73
|601
|2007.02.13 17:14
|sell
|230
|0.06
|1.9424
|1.9874
|1.9364
|602
|2007.02.14 00:01
|buy
|231
|0.06
|1.9475
|1.9025
|1.9535
|603
|2007.02.14 01:23
|sell
|232
|0.24
|1.9479
|2.0094
|1.9419
|604
|2007.02.14 01:50
|close
|232
|0.24
|1.9461
|2.0094
|1.9419
|43.20
|6256.93
|605
|2007.02.14 01:50
|close
|231
|0.06
|1.9457
|1.9025
|1.9535
|-10.80
|6246.13
|606
|2007.02.14 01:50
|close
|230
|0.06
|1.9461
|1.9874
|1.9364
|-22.25
|6223.87
|607
|2007.02.14 03:00
|buy
|233
|0.06
|1.9473
|1.9023
|1.9533
|608
|2007.02.14 06:29
|modify
|233
|0.06
|1.9473
|1.9475
|1.9533
|609
|2007.02.14 06:39
|modify
|233
|0.06
|1.9473
|1.9476
|1.9533
|610
|2007.02.14 06:39
|modify
|233
|0.06
|1.9473
|1.9477
|1.9533
|611
|2007.02.14 06:39
|close
|233
|0.06
|1.9487
|1.9477
|1.9533
|8.40
|6232.27
|612
|2007.02.14 08:00
|buy
|234
|0.06
|1.9466
|1.9016
|1.9526
|613
|2007.02.14 08:31
|modify
|234
|0.06
|1.9466
|1.9467
|1.9526
|614
|2007.02.14 08:44
|s/l
|234
|0.06
|1.9467
|1.9467
|1.9526
|0.60
|6232.87
|615
|2007.02.15 04:00
|buy
|235
|0.06
|1.9641
|1.9191
|1.9701
|616
|2007.02.15 08:47
|modify
|235
|0.06
|1.9641
|1.9641
|1.9701
|617
|2007.02.15 08:47
|modify
|235
|0.06
|1.9641
|1.9642
|1.9701
|618
|2007.02.15 08:48
|modify
|235
|0.06
|1.9641
|1.9644
|1.9701
|619
|2007.02.15 08:48
|close
|235
|0.06
|1.9655
|1.9644
|1.9701
|8.40
|6241.27
|620
|2007.02.15 14:35
|sell
|236
|0.06
|1.9567
|2.0017
|1.9507
|621
|2007.02.15 17:17
|modify
|236
|0.06
|1.9567
|1.9566
|1.9507
|622
|2007.02.15 17:17
|modify
|236
|0.06
|1.9567
|1.9565
|1.9507
|623
|2007.02.15 17:17
|close
|236
|0.06
|1.9554
|1.9565
|1.9507
|7.80
|6249.07
|624
|2007.02.15 18:09
|sell
|237
|0.06
|1.9526
|1.9976
|1.9466
|625
|2007.02.15 23:43
|modify
|237
|0.06
|1.9526
|1.9525
|1.9466
|626
|2007.02.15 23:43
|modify
|237
|0.06
|1.9526
|1.9522
|1.9466
|627
|2007.02.15 23:45
|close
|237
|0.06
|1.9513
|1.9522
|1.9466
|7.80
|6256.87
|628
|2007.02.19 00:00
|buy
|238
|0.06
|1.9547
|1.9097
|1.9607
|629
|2007.02.19 00:07
|modify
|238
|0.06
|1.9547
|1.9547
|1.9607
|630
|2007.02.19 00:07
|modify
|238
|0.06
|1.9547
|1.9549
|1.9607
|631
|2007.02.19 00:07
|modify
|238
|0.06
|1.9547
|1.9550
|1.9607
|632
|2007.02.19 00:07
|modify
|238
|0.06
|1.9547
|1.9551
|1.9607
|633
|2007.02.19 00:07
|close
|238
|0.06
|1.9561
|1.9551
|1.9607
|8.40
|6265.27
|634
|2007.02.19 00:07
|buy
|239
|0.06
|1.9564
|1.9114
|1.9624
|635
|2007.02.19 10:14
|buy
|240
|0.24
|1.9508
|1.8893
|1.9568
|636
|2007.02.19 11:49
|close
|240
|0.24
|1.9522
|1.8893
|1.9568
|33.60
|6298.87
|637
|2007.02.19 11:49
|close
|239
|0.06
|1.9522
|1.9114
|1.9624
|-25.20
|6273.67
|638
|2007.02.19 12:00
|buy
|241
|0.06
|1.9527
|1.9077
|1.9587
|639
|2007.02.19 12:18
|sell
|242
|0.06
|1.9504
|1.9954
|1.9444
|640
|2007.02.19 12:18
|modify
|242
|0.06
|1.9504
|1.9502
|1.9444
|641
|2007.02.19 12:18
|modify
|242
|0.06
|1.9504
|1.9498
|1.9444
|642
|2007.02.19 12:18
|modify
|242
|0.06
|1.9504
|1.9494
|1.9444
|643
|2007.02.19 12:18
|modify
|242
|0.06
|1.9504
|1.9490
|1.9444
|644
|2007.02.19 12:18
|modify
|242
|0.06
|1.9504
|1.9486
|1.9444
|645
|2007.02.19 12:18
|s/l
|242
|0.06
|1.9486
|1.9486
|1.9444
|10.80
|6284.47
|646
|2007.02.19 12:18
|sell
|243
|0.06
|1.9484
|1.9934
|1.9424
|647
|2007.02.19 12:19
|modify
|243
|0.06
|1.9484
|1.9483
|1.9424
|648
|2007.02.19 12:19
|modify
|243
|0.06
|1.9484
|1.9482
|1.9424
|649
|2007.02.19 12:19
|modify
|243
|0.06
|1.9484
|1.9481
|1.9424
|650
|2007.02.19 12:19
|modify
|243
|0.06
|1.9484
|1.9480
|1.9424
|651
|2007.02.19 12:19
|buy
|244
|0.24
|1.9470
|1.8855
|1.9530
|652
|2007.02.19 12:19
|modify
|243
|0.06
|1.9484
|1.9478
|1.9424
|653
|2007.02.19 12:20
|s/l
|243
|0.06
|1.9478
|1.9478
|1.9424
|3.60
|6288.07
|654
|2007.02.19 12:20
|sell
|245
|0.06
|1.9476
|1.9926
|1.9416
|655
|2007.02.19 12:21
|modify
|245
|0.06
|1.9476
|1.9475
|1.9416
|656
|2007.02.19 12:21
|modify
|245
|0.06
|1.9476
|1.9474
|1.9416
|657
|2007.02.19 12:22
|modify
|245
|0.06
|1.9476
|1.9473
|1.9416
|658
|2007.02.19 12:22
|modify
|245
|0.06
|1.9476
|1.9472
|1.9416
|659
|2007.02.19 12:22
|modify
|245
|0.06
|1.9476
|1.9470
|1.9416
|660
|2007.02.19 12:23
|modify
|245
|0.06
|1.9476
|1.9469
|1.9416
|661
|2007.02.19 12:23
|modify
|245
|0.06
|1.9476
|1.9468
|1.9416
|662
|2007.02.19 12:23
|modify
|245
|0.06
|1.9476
|1.9467
|1.9416
|663
|2007.02.19 12:23
|modify
|245
|0.06
|1.9476
|1.9466
|1.9416
|664
|2007.02.19 12:23
|modify
|245
|0.06
|1.9476
|1.9464
|1.9416
|665
|2007.02.19 12:24
|modify
|245
|0.06
|1.9476
|1.9463
|1.9416
|666
|2007.02.19 12:24
|modify
|245
|0.06
|1.9476
|1.9462
|1.9416
|667
|2007.02.19 12:24
|modify
|245
|0.06
|1.9476
|1.9461
|1.9416
|668
|2007.02.19 12:24
|modify
|245
|0.06
|1.9476
|1.9460
|1.9416
|669
|2007.02.19 12:24
|modify
|245
|0.06
|1.9476
|1.9458
|1.9416
|670
|2007.02.19 12:24
|modify
|245
|0.06
|1.9476
|1.9457
|1.9416
|671
|2007.02.19 12:24
|modify
|245
|0.06
|1.9476
|1.9456
|1.9416
|672
|2007.02.19 12:24
|modify
|245
|0.06
|1.9476
|1.9455
|1.9416
|673
|2007.02.19 12:24
|modify
|245
|0.06
|1.9476
|1.9453
|1.9416
|674
|2007.02.19 12:25
|s/l
|245
|0.06
|1.9453
|1.9453
|1.9416
|13.80
|6301.87
|675
|2007.02.19 12:25
|sell
|246
|0.06
|1.9449
|1.9899
|1.9389
|676
|2007.02.19 12:30
|modify
|246
|0.06
|1.9449
|1.9449
|1.9389
|677
|2007.02.19 12:31
|modify
|246
|0.06
|1.9449
|1.9448
|1.9389
|678
|2007.02.19 12:31
|modify
|246
|0.06
|1.9449
|1.9443
|1.9389
|679
|2007.02.19 12:31
|modify
|246
|0.06
|1.9449
|1.9442
|1.9389
|680
|2007.02.19 12:32
|s/l
|246
|0.06
|1.9442
|1.9442
|1.9389
|4.20
|6306.07
|681
|2007.02.19 12:32
|sell
|247
|0.06
|1.9438
|1.9888
|1.9378
|682
|2007.02.19 18:21
|sell
|248
|0.24
|1.9493
|2.0108
|1.9433
|683
|2007.02.19 19:52
|t/p
|244
|0.24
|1.9530
|1.8855
|1.9530
|144.00
|6450.07
|684
|2007.02.19 19:52
|close
|241
|0.06
|1.9530
|1.9077
|1.9587
|1.80
|6451.87
|685
|2007.02.19 19:52
|buy
|249
|0.06
|1.9535
|1.9085
|1.9595
|686
|2007.02.20 04:09
|sell
|250
|0.96
|1.9542
|2.0088
|1.9482
|687
|2007.02.20 04:16
|modify
|249
|0.06
|1.9535
|1.9537
|1.9595
|688
|2007.02.20 04:19
|modify
|249
|0.06
|1.9535
|1.9538
|1.9595
|689
|2007.02.20 04:29
|modify
|249
|0.06
|1.9535
|1.9539
|1.9595
|690
|2007.02.20 04:36
|s/l
|249
|0.06
|1.9539
|1.9539
|1.9595
|2.31
|6454.19
|691
|2007.02.20 06:00
|buy
|251
|0.06
|1.9545
|1.9095
|1.9605
|692
|2007.02.20 08:26
|close
|251
|0.06
|1.9520
|1.9095
|1.9605
|-15.00
|6439.19
|693
|2007.02.20 08:26
|close
|250
|0.96
|1.9524
|2.0088
|1.9482
|172.80
|6611.99
|694
|2007.02.20 08:26
|close
|248
|0.24
|1.9524
|2.0108
|1.9433
|-74.61
|6537.38
|695
|2007.02.20 08:26
|close
|247
|0.06
|1.9524
|1.9888
|1.9378
|-51.65
|6485.73
|696
|2007.02.20 12:59
|sell
|252
|0.06
|1.9482
|1.9932
|1.9422
|697
|2007.02.20 15:00
|buy
|253
|0.06
|1.9515
|1.9065
|1.9575
|698
|2007.02.20 15:14
|modify
|253
|0.06
|1.9515
|1.9516
|1.9575
|699
|2007.02.20 15:14
|modify
|253
|0.06
|1.9515
|1.9517
|1.9575
|700
|2007.02.20 15:22
|modify
|253
|0.06
|1.9515
|1.9519
|1.9575
|701
|2007.02.20 15:22
|modify
|253
|0.06
|1.9515
|1.9520
|1.9575
|702
|2007.02.20 15:22
|modify
|253
|0.06
|1.9515
|1.9521
|1.9575
|703
|2007.02.20 15:22
|modify
|253
|0.06
|1.9515
|1.9522
|1.9575
|704
|2007.02.20 15:22
|modify
|253
|0.06
|1.9515
|1.9524
|1.9575
|705
|2007.02.20 15:23
|modify
|253
|0.06
|1.9515
|1.9525
|1.9575
|706
|2007.02.20 15:25
|s/l
|253
|0.06
|1.9525
|1.9525
|1.9575
|6.00
|6491.73
|707
|2007.02.20 15:25
|buy
|254
|0.06
|1.9529
|1.9079
|1.9589
|708
|2007.02.20 16:42
|modify
|254
|0.06
|1.9529
|1.9530
|1.9589
|709
|2007.02.20 16:42
|sell
|255
|0.24
|1.9538
|2.0153
|1.9478
|710
|2007.02.20 16:43
|modify
|254
|0.06
|1.9529
|1.9531
|1.9589
|711
|2007.02.20 16:43
|modify
|254
|0.06
|1.9529
|1.9532
|1.9589
|712
|2007.02.20 16:43
|modify
|254
|0.06
|1.9529
|1.9533
|1.9589
|713
|2007.02.20 16:43
|modify
|254
|0.06
|1.9529
|1.9534
|1.9589
|714
|2007.02.20 16:44
|modify
|254
|0.06
|1.9529
|1.9535
|1.9589
|715
|2007.02.20 16:46
|modify
|254
|0.06
|1.9529
|1.9536
|1.9589
|716
|2007.02.20 16:46
|modify
|254
|0.06
|1.9529
|1.9538
|1.9589
|717
|2007.02.20 16:46
|modify
|254
|0.06
|1.9529
|1.9539
|1.9589
|718
|2007.02.20 16:53
|s/l
|254
|0.06
|1.9539
|1.9539
|1.9589
|6.00
|6497.73
|719
|2007.02.20 17:01
|buy
|256
|0.06
|1.9541
|1.9091
|1.9601
|720
|2007.02.20 17:27
|modify
|256
|0.06
|1.9541
|1.9541
|1.9601
|721
|2007.02.20 17:27
|modify
|256
|0.06
|1.9541
|1.9542
|1.9601
|722
|2007.02.20 17:27
|modify
|256
|0.06
|1.9541
|1.9544
|1.9601
|723
|2007.02.20 17:27
|modify
|256
|0.06
|1.9541
|1.9545
|1.9601
|724
|2007.02.20 17:27
|modify
|256
|0.06
|1.9541
|1.9547
|1.9601
|725
|2007.02.20 17:28
|modify
|256
|0.06
|1.9541
|1.9549
|1.9601
|726
|2007.02.20 17:28
|modify
|256
|0.06
|1.9541
|1.9550
|1.9601
|727
|2007.02.20 17:28
|modify
|256
|0.06
|1.9541
|1.9551
|1.9601
|728
|2007.02.20 17:28
|modify
|256
|0.06
|1.9541
|1.9554
|1.9601
|729
|2007.02.20 17:30
|modify
|256
|0.06
|1.9541
|1.9555
|1.9601
|730
|2007.02.20 17:31
|s/l
|256
|0.06
|1.9555
|1.9555
|1.9601
|8.40
|6506.13
|731
|2007.02.20 17:31
|buy
|257
|0.06
|1.9559
|1.9109
|1.9619
|732
|2007.02.20 17:55
|modify
|257
|0.06
|1.9559
|1.9560
|1.9619
|733
|2007.02.20 17:55
|modify
|257
|0.06
|1.9559
|1.9563
|1.9619
|734
|2007.02.20 17:55
|modify
|257
|0.06
|1.9559
|1.9564
|1.9619
|735
|2007.02.20 17:55
|modify
|257
|0.06
|1.9559
|1.9565
|1.9619
|736
|2007.02.20 17:56
|modify
|257
|0.06
|1.9559
|1.9567
|1.9619
|737
|2007.02.20 18:00
|s/l
|257
|0.06
|1.9567
|1.9567
|1.9619
|4.80
|6510.93
|738
|2007.02.20 19:03
|buy
|258
|0.06
|1.9555
|1.9105
|1.9615
|739
|2007.02.21 02:09
|modify
|258
|0.06
|1.9555
|1.9556
|1.9615
|740
|2007.02.21 02:09
|modify
|258
|0.06
|1.9555
|1.9558
|1.9615
|741
|2007.02.21 02:16
|s/l
|258
|0.06
|1.9558
|1.9558
|1.9615
|1.71
|6512.64
|742
|2007.02.21 09:09
|buy
|259
|0.06
|1.9552
|1.9102
|1.9612
|743
|2007.02.21 09:15
|modify
|259
|0.06
|1.9552
|1.9554
|1.9612
|744
|2007.02.21 09:15
|modify
|259
|0.06
|1.9552
|1.9555
|1.9612
|745
|2007.02.21 09:16
|modify
|259
|0.06
|1.9552
|1.9556
|1.9612
|746
|2007.02.21 09:16
|modify
|259
|0.06
|1.9552
|1.9561
|1.9612
|747
|2007.02.21 09:17
|s/l
|259
|0.06
|1.9561
|1.9561
|1.9612
|5.40
|6518.04
|748
|2007.02.21 09:17
|buy
|260
|0.06
|1.9565
|1.9115
|1.9625
|749
|2007.02.21 10:00
|modify
|260
|0.06
|1.9565
|1.9565
|1.9625
|750
|2007.02.21 10:01
|modify
|260
|0.06
|1.9565
|1.9566
|1.9625
|751
|2007.02.21 10:01
|modify
|260
|0.06
|1.9565
|1.9567
|1.9625
|752
|2007.02.21 10:01
|modify
|260
|0.06
|1.9565
|1.9568
|1.9625
|753
|2007.02.21 10:01
|modify
|260
|0.06
|1.9565
|1.9569
|1.9625
|754
|2007.02.21 10:01
|modify
|260
|0.06
|1.9565
|1.9571
|1.9625
|755
|2007.02.21 10:01
|modify
|260
|0.06
|1.9565
|1.9573
|1.9625
|756
|2007.02.21 10:01
|modify
|260
|0.06
|1.9565
|1.9574
|1.9625
|757
|2007.02.21 10:01
|modify
|260
|0.06
|1.9565
|1.9575
|1.9625
|758
|2007.02.21 10:01
|modify
|260
|0.06
|1.9565
|1.9577
|1.9625
|759
|2007.02.21 10:01
|modify
|260
|0.06
|1.9565
|1.9578
|1.9625
|760
|2007.02.21 10:01
|modify
|260
|0.06
|1.9565
|1.9579
|1.9625
|761
|2007.02.21 10:01
|sell
|261
|0.96
|1.9587
|2.0133
|1.9527
|762
|2007.02.21 10:01
|modify
|260
|0.06
|1.9565
|1.9581
|1.9625
|763
|2007.02.21 10:04
|s/l
|260
|0.06
|1.9581
|1.9581
|1.9625
|9.60
|6527.64
|764
|2007.02.21 10:22
|close
|261
|0.96
|1.9571
|2.0133
|1.9527
|153.60
|6681.24
|765
|2007.02.21 10:22
|close
|255
|0.24
|1.9571
|2.0153
|1.9478
|-79.41
|6601.83
|766
|2007.02.21 10:22
|close
|252
|0.06
|1.9571
|1.9932
|1.9422
|-53.45
|6548.38
|767
|2007.02.21 11:30
|sell
|262
|0.07
|1.9529
|1.9979
|1.9469
|768
|2007.02.21 11:34
|modify
|262
|0.07
|1.9529
|1.9528
|1.9469
|769
|2007.02.21 11:34
|modify
|262
|0.07
|1.9529
|1.9527
|1.9469
|770
|2007.02.21 11:34
|modify
|262
|0.07
|1.9529
|1.9526
|1.9469
|771
|2007.02.21 11:34
|close
|262
|0.07
|1.9516
|1.9526
|1.9469
|9.10
|6557.48
|772
|2007.02.21 11:34
|sell
|263
|0.07
|1.9513
|1.9963
|1.9453
|773
|2007.02.21 11:57
|modify
|263
|0.07
|1.9513
|1.9513
|1.9453
|774
|2007.02.21 11:57
|modify
|263
|0.07
|1.9513
|1.9512
|1.9453
|775
|2007.02.21 11:57
|close
|263
|0.07
|1.9501
|1.9512
|1.9453
|8.40
|6565.88
|776
|2007.02.21 11:57
|sell
|264
|0.07
|1.9498
|1.9948
|1.9438
|777
|2007.02.21 15:00
|buy
|265
|0.07
|1.9543
|1.9093
|1.9603
|778
|2007.02.22 09:51
|modify
|264
|0.07
|1.9498
|1.9497
|1.9438
|779
|2007.02.22 09:51
|buy
|266
|0.28
|1.9487
|1.8872
|1.9547
|780
|2007.02.22 09:51
|modify
|264
|0.07
|1.9498
|1.9495
|1.9438
|781
|2007.02.22 09:51
|modify
|264
|0.07
|1.9498
|1.9493
|1.9438
|782
|2007.02.22 09:51
|modify
|264
|0.07
|1.9498
|1.9488
|1.9438
|783
|2007.02.22 09:52
|s/l
|264
|0.07
|1.9488
|1.9488
|1.9438
|6.82
|6572.69
|784
|2007.02.22 11:28
|close
|266
|0.28
|1.9501
|1.8872
|1.9547
|39.20
|6611.89
|785
|2007.02.22 11:28
|close
|265
|0.07
|1.9501
|1.9093
|1.9603
|-29.71
|6582.19
|786
|2007.02.22 13:26
|sell
|267
|0.07
|1.9487
|1.9937
|1.9427
|787
|2007.02.22 18:14
|sell
|268
|0.28
|1.9543
|2.0158
|1.9483
|788
|2007.02.22 19:16
|sell
|269
|0.96
|1.9591
|2.0137
|1.9531
|789
|2007.02.22 19:36
|close
|269
|0.96
|1.9574
|2.0137
|1.9531
|163.20
|6745.39
|790
|2007.02.22 19:36
|close
|268
|0.28
|1.9574
|2.0158
|1.9483
|-86.80
|6658.59
|791
|2007.02.22 19:36
|close
|267
|0.07
|1.9574
|1.9937
|1.9427
|-60.90
|6597.69
|792
|2007.02.22 23:00
|buy
|270
|0.07
|1.9567
|1.9117
|1.9627
|793
|2007.02.23 09:27
|modify
|270
|0.07
|1.9567
|1.9567
|1.9627
|794
|2007.02.23 09:27
|modify
|270
|0.07
|1.9567
|1.9569
|1.9627
|795
|2007.02.23 09:27
|close
|270
|0.07
|1.9579
|1.9569
|1.9627
|8.30
|6605.98
|796
|2007.02.26 00:00
|buy
|271
|0.07
|1.9643
|1.9193
|1.9703
|797
|2007.02.26 01:03
|modify
|271
|0.07
|1.9643
|1.9644
|1.9703
|798
|2007.02.26 01:10
|s/l
|271
|0.07
|1.9644
|1.9644
|1.9703
|0.70
|6606.68
|799
|2007.02.26 03:00
|buy
|272
|0.07
|1.9648
|1.9198
|1.9708
|800
|2007.02.26 09:01
|sell
|273
|0.07
|1.9617
|2.0067
|1.9557
|801
|2007.02.26 10:00
|modify
|272
|0.07
|1.9648
|1.9648
|1.9708
|802
|2007.02.26 10:00
|modify
|272
|0.07
|1.9648
|1.9649
|1.9708
|803
|2007.02.26 10:07
|s/l
|272
|0.07
|1.9649
|1.9649
|1.9708
|0.70
|6607.38
|804
|2007.02.26 12:00
|buy
|274
|0.07
|1.9634
|1.9184
|1.9694
|805
|2007.02.26 17:50
|modify
|274
|0.07
|1.9634
|1.9635
|1.9694
|806
|2007.02.26 17:50
|modify
|274
|0.07
|1.9634
|1.9636
|1.9694
|807
|2007.02.26 17:50
|modify
|274
|0.07
|1.9634
|1.9637
|1.9694
|808
|2007.02.26 17:53
|s/l
|274
|0.07
|1.9637
|1.9637
|1.9694
|2.10
|6609.48
|809
|2007.02.26 19:00
|buy
|275
|0.07
|1.9631
|1.9181
|1.9691
|810
|2007.02.26 21:50
|modify
|275
|0.07
|1.9631
|1.9631
|1.9691
|811
|2007.02.26 21:50
|modify
|275
|0.07
|1.9631
|1.9632
|1.9691
|812
|2007.02.26 21:50
|modify
|275
|0.07
|1.9631
|1.9633
|1.9691
|813
|2007.02.26 21:51
|modify
|275
|0.07
|1.9631
|1.9634
|1.9691
|814
|2007.02.26 21:52
|modify
|275
|0.07
|1.9631
|1.9635
|1.9691
|815
|2007.02.26 21:52
|modify
|275
|0.07
|1.9631
|1.9637
|1.9691
|816
|2007.02.26 21:56
|s/l
|275
|0.07
|1.9637
|1.9637
|1.9691
|4.20
|6613.68
|817
|2007.02.26 21:56
|buy
|276
|0.07
|1.9641
|1.9191
|1.9701
|818
|2007.02.27 02:39
|modify
|276
|0.07
|1.9641
|1.9641
|1.9701
|819
|2007.02.27 02:39
|modify
|276
|0.07
|1.9641
|1.9643
|1.9701
|820
|2007.02.27 02:40
|s/l
|276
|0.07
|1.9643
|1.9643
|1.9701
|1.30
|6614.98
|821
|2007.02.27 04:00
|buy
|277
|0.07
|1.9634
|1.9184
|1.9694
|822
|2007.02.27 05:00
|modify
|277
|0.07
|1.9634
|1.9635
|1.9694
|823
|2007.02.27 05:00
|modify
|277
|0.07
|1.9634
|1.9636
|1.9694
|824
|2007.02.27 05:20
|s/l
|277
|0.07
|1.9636
|1.9636
|1.9694
|1.40
|6616.38
|825
|2007.02.27 05:21
|buy
|278
|0.07
|1.9642
|1.9192
|1.9702
|826
|2007.02.27 09:33
|modify
|273
|0.07
|1.9617
|1.9617
|1.9557
|827
|2007.02.27 09:33
|modify
|273
|0.07
|1.9617
|1.9616
|1.9557
|828
|2007.02.27 09:33
|modify
|273
|0.07
|1.9617
|1.9615
|1.9557
|829
|2007.02.27 09:33
|modify
|273
|0.07
|1.9617
|1.9614
|1.9557
|830
|2007.02.27 09:33
|modify
|273
|0.07
|1.9617
|1.9613
|1.9557
|831
|2007.02.27 09:33
|modify
|273
|0.07
|1.9617
|1.9610
|1.9557
|832
|2007.02.27 09:33
|modify
|273
|0.07
|1.9617
|1.9609
|1.9557
|833
|2007.02.27 09:33
|modify
|273
|0.07
|1.9617
|1.9608
|1.9557
|834
|2007.02.27 09:33
|modify
|273
|0.07
|1.9617
|1.9606
|1.9557
|835
|2007.02.27 09:35
|s/l
|273
|0.07
|1.9606
|1.9606
|1.9557
|7.64
|6624.02
|836
|2007.02.27 10:18
|modify
|278
|0.07
|1.9642
|1.9644
|1.9702
|837
|2007.02.27 10:18
|close
|278
|0.07
|1.9654
|1.9644
|1.9702
|8.40
|6632.42
|838
|2007.02.27 12:00
|buy
|279
|0.07
|1.9651
|1.9201
|1.9711
|839
|2007.02.27 15:48
|modify
|279
|0.07
|1.9651
|1.9651
|1.9711
|840
|2007.02.27 15:49
|s/l
|279
|0.07
|1.9651
|1.9651
|1.9711
|0.00
|6632.42
|841
|2007.02.27 15:49
|buy
|280
|0.07
|1.9655
|1.9205
|1.9715
|842
|2007.02.27 16:44
|modify
|280
|0.07
|1.9655
|1.9656
|1.9715
|843
|2007.02.27 16:44
|modify
|280
|0.07
|1.9655
|1.9657
|1.9715
|844
|2007.02.27 16:44
|modify
|280
|0.07
|1.9655
|1.9658
|1.9715
|845
|2007.02.27 16:45
|close
|280
|0.07
|1.9667
|1.9658
|1.9715
|8.40
|6640.82
|846
|2007.02.27 17:10
|sell
|281
|0.07
|1.9624
|2.0074
|1.9564
|847
|2007.02.27 19:00
|buy
|282
|0.07
|1.9662
|1.9212
|1.9722
|848
|2007.02.27 19:12
|modify
|282
|0.07
|1.9662
|1.9662
|1.9722
|849
|2007.02.27 19:13
|modify
|282
|0.07
|1.9662
|1.9663
|1.9722
|850
|2007.02.27 19:14
|modify
|282
|0.07
|1.9662
|1.9664
|1.9722
|851
|2007.02.27 19:16
|s/l
|282
|0.07
|1.9664
|1.9664
|1.9722
|1.40
|6642.22
|852
|2007.02.27 19:16
|buy
|283
|0.07
|1.9668
|1.9218
|1.9728
|853
|2007.02.27 22:12
|modify
|281
|0.07
|1.9624
|1.9623
|1.9564
|854
|2007.02.27 22:12
|modify
|281
|0.07
|1.9624
|1.9621
|1.9564
|855
|2007.02.27 22:12
|buy
|284
|0.28
|1.9612
|1.8997
|1.9672
|856
|2007.02.27 22:12
|modify
|281
|0.07
|1.9624
|1.9620
|1.9564
|857
|2007.02.27 22:18
|s/l
|281
|0.07
|1.9620
|1.9620
|1.9564
|2.80
|6645.02
|858
|2007.02.28 00:46
|close
|284
|0.28
|1.9626
|1.8997
|1.9672
|38.79
|6683.81
|859
|2007.02.28 00:46
|close
|283
|0.07
|1.9626
|1.9218
|1.9728
|-29.50
|6654.31
|860
|2007.02.28 01:00
|buy
|285
|0.07
|1.9646
|1.9196
|1.9706
|861
|2007.02.28 09:07
|buy
|286
|0.28
|1.9588
|1.8973
|1.9648
|862
|2007.02.28 09:49
|close
|286
|0.28
|1.9602
|1.8973
|1.9648
|39.20
|6693.51
|863
|2007.02.28 09:49
|close
|285
|0.07
|1.9602
|1.9196
|1.9706
|-30.80
|6662.71
|864
|2007.02.28 17:31
|sell
|287
|0.07
|1.9577
|2.0027
|1.9517
|865
|2007.02.28 19:00
|buy
|288
|0.07
|1.9615
|1.9165
|1.9675
|866
|2007.02.28 21:24
|modify
|288
|0.07
|1.9615
|1.9616
|1.9675
|867
|2007.02.28 21:25
|modify
|288
|0.07
|1.9615
|1.9617
|1.9675
|868
|2007.02.28 21:27
|modify
|288
|0.07
|1.9615
|1.9619
|1.9675
|869
|2007.02.28 21:27
|modify
|288
|0.07
|1.9615
|1.9620
|1.9675
|870
|2007.02.28 21:27
|modify
|288
|0.07
|1.9615
|1.9621
|1.9675
|871
|2007.02.28 21:28
|modify
|288
|0.07
|1.9615
|1.9622
|1.9675
|872
|2007.02.28 21:29
|modify
|288
|0.07
|1.9615
|1.9623
|1.9675
|873
|2007.02.28 21:30
|modify
|288
|0.07
|1.9615
|1.9625
|1.9675
|874
|2007.02.28 21:30
|sell
|289
|0.28
|1.9633
|2.0248
|1.9573
|875
|2007.02.28 21:33
|modify
|288
|0.07
|1.9615
|1.9627
|1.9675
|876
|2007.02.28 21:35
|modify
|288
|0.07
|1.9615
|1.9628
|1.9675
|877
|2007.02.28 21:35
|modify
|288
|0.07
|1.9615
|1.9630
|1.9675
|878
|2007.02.28 21:36
|modify
|288
|0.07
|1.9615
|1.9632
|1.9675
|879
|2007.02.28 21:39
|s/l
|288
|0.07
|1.9632
|1.9632
|1.9675
|11.90
|6674.61
|880
|2007.02.28 21:39
|buy
|290
|0.07
|1.9636
|1.9186
|1.9696
|881
|2007.03.01 01:38
|modify
|290
|0.07
|1.9636
|1.9637
|1.9696
|882
|2007.03.01 01:38
|modify
|290
|0.07
|1.9636
|1.9638
|1.9696
|883
|2007.03.01 01:38
|modify
|290
|0.07
|1.9636
|1.9639
|1.9696
|884
|2007.03.01 01:38
|modify
|290
|0.07
|1.9636
|1.9641
|1.9696
|885
|2007.03.01 01:38
|modify
|290
|0.07
|1.9636
|1.9642
|1.9696
|886
|2007.03.01 01:45
|s/l
|290
|0.07
|1.9642
|1.9642
|1.9696
|3.89
|6678.50
|887
|2007.03.01 03:00
|buy
|291
|0.07
|1.9645
|1.9195
|1.9705
|888
|2007.03.01 08:47
|close
|291
|0.07
|1.9607
|1.9195
|1.9705
|-26.60
|6651.90
|889
|2007.03.01 08:47
|close
|289
|0.28
|1.9611
|2.0248
|1.9573
|60.87
|6712.77
|890
|2007.03.01 08:47
|close
|287
|0.07
|1.9611
|2.0027
|1.9517
|-23.98
|6688.79
|891
|2007.03.01 08:47
|sell
|292
|0.07
|1.9605
|2.0055
|1.9545
|892
|2007.03.01 08:51
|modify
|292
|0.07
|1.9605
|1.9603
|1.9545
|893
|2007.03.01 08:54
|close
|292
|0.07
|1.9593
|1.9603
|1.9545
|8.40
|6697.19
|894
|2007.03.01 08:54
|sell
|293
|0.07
|1.9590
|2.0040
|1.9530
|895
|2007.03.01 09:06
|modify
|293
|0.07
|1.9590
|1.9590
|1.9530
|896
|2007.03.01 09:06
|modify
|293
|0.07
|1.9590
|1.9589
|1.9530
|897
|2007.03.01 09:06
|close
|293
|0.07
|1.9578
|1.9589
|1.9530
|8.40
|6705.59
|898
|2007.03.01 12:00
|buy
|294
|0.07
|1.9623
|1.9173
|1.9683
|899
|2007.03.01 13:00
|sell
|295
|0.07
|1.9611
|2.0061
|1.9551
|900
|2007.03.01 13:17
|modify
|294
|0.07
|1.9623
|1.9623
|1.9683
|901
|2007.03.01 13:17
|modify
|294
|0.07
|1.9623
|1.9625
|1.9683
|902
|2007.03.01 13:18
|modify
|294
|0.07
|1.9623
|1.9626
|1.9683
|903
|2007.03.01 13:22
|modify
|294
|0.07
|1.9623
|1.9627
|1.9683
|904
|2007.03.01 13:22
|modify
|294
|0.07
|1.9623
|1.9628
|1.9683
|905
|2007.03.01 13:24
|modify
|294
|0.07
|1.9623
|1.9630
|1.9683
|906
|2007.03.01 13:24
|modify
|294
|0.07
|1.9623
|1.9632
|1.9683
|907
|2007.03.01 13:24
|modify
|294
|0.07
|1.9623
|1.9634
|1.9683
|908
|2007.03.01 13:26
|s/l
|294
|0.07
|1.9634
|1.9634
|1.9683
|7.70
|6713.29
|909
|2007.03.01 17:00
|modify
|295
|0.07
|1.9611
|1.9610
|1.9551
|910
|2007.03.01 17:00
|modify
|295
|0.07
|1.9611
|1.9608
|1.9551
|911
|2007.03.01 17:00
|close
|295
|0.07
|1.9599
|1.9608
|1.9551
|8.40
|6721.69
|912
|2007.03.01 17:00
|sell
|296
|0.07
|1.9591
|2.0041
|1.9531
|913
|2007.03.01 17:01
|modify
|296
|0.07
|1.9591
|1.9590
|1.9531
|914
|2007.03.01 17:01
|close
|296
|0.07
|1.9579
|1.9590
|1.9531
|8.40
|6730.09
|915
|2007.03.01 17:01
|sell
|297
|0.07
|1.9576
|2.0026
|1.9516
|916
|2007.03.01 18:03
|modify
|297
|0.07
|1.9576
|1.9573
|1.9516
|917
|2007.03.01 18:03
|close
|297
|0.07
|1.9563
|1.9573
|1.9516
|9.10
|6739.19
|918
|2007.03.01 20:03
|sell
|298
|0.07
|1.9561
|2.0011
|1.9501
|919
|2007.03.02 08:43
|modify
|298
|0.07
|1.9561
|1.9560
|1.9501
|920
|2007.03.02 08:43
|modify
|298
|0.07
|1.9561
|1.9558
|1.9501
|921
|2007.03.02 08:43
|close
|298
|0.07
|1.9548
|1.9558
|1.9501
|9.04
|6748.23
|922
|2007.03.05 01:27
|sell
|299
|0.07
|1.9418
|1.9868
|1.9358
|923
|2007.03.05 01:29
|modify
|299
|0.07
|1.9418
|1.9417
|1.9358
|924
|2007.03.05 01:30
|modify
|299
|0.07
|1.9418
|1.9416
|1.9358
|925
|2007.03.05 01:30
|modify
|299
|0.07
|1.9418
|1.9415
|1.9358
|926
|2007.03.05 01:30
|close
|299
|0.07
|1.9406
|1.9415
|1.9358
|8.40
|6756.63
|927
|2007.03.05 01:30
|sell
|300
|0.07
|1.9403
|1.9853
|1.9343
|928
|2007.03.05 01:38
|modify
|300
|0.07
|1.9403
|1.9402
|1.9343
|929
|2007.03.05 01:38
|modify
|300
|0.07
|1.9403
|1.9401
|1.9343
|930
|2007.03.05 01:38
|close
|300
|0.07
|1.9389
|1.9401
|1.9343
|9.80
|6766.43
|931
|2007.03.05 01:38
|sell
|301
|0.07
|1.9388
|1.9838
|1.9328
|932
|2007.03.05 01:40
|modify
|301
|0.07
|1.9388
|1.9388
|1.9328
|933
|2007.03.05 01:40
|modify
|301
|0.07
|1.9388
|1.9386
|1.9328
|934
|2007.03.05 01:40
|close
|301
|0.07
|1.9375
|1.9386
|1.9328
|9.10
|6775.53
|935
|2007.03.05 01:40
|sell
|302
|0.07
|1.9373
|1.9823
|1.9313
|936
|2007.03.05 01:43
|modify
|302
|0.07
|1.9373
|1.9372
|1.9313
|937
|2007.03.05 01:43
|modify
|302
|0.07
|1.9373
|1.9370
|1.9313
|938
|2007.03.05 01:43
|close
|302
|0.07
|1.9361
|1.9370
|1.9313
|8.40
|6783.93
|939
|2007.03.05 01:43
|sell
|303
|0.07
|1.9358
|1.9808
|1.9298
|940
|2007.03.05 01:55
|modify
|303
|0.07
|1.9358
|1.9357
|1.9298
|941
|2007.03.05 01:55
|close
|303
|0.07
|1.9346
|1.9357
|1.9298
|8.40
|6792.33
|942
|2007.03.05 01:55
|sell
|304
|0.07
|1.9343
|1.9793
|1.9283
|943
|2007.03.05 02:03
|modify
|304
|0.07
|1.9343
|1.9342
|1.9283
|944
|2007.03.05 02:03
|modify
|304
|0.07
|1.9343
|1.9340
|1.9283
|945
|2007.03.05 02:04
|close
|304
|0.07
|1.9331
|1.9340
|1.9283
|8.40
|6800.73
|946
|2007.03.05 08:30
|sell
|305
|0.07
|1.9271
|1.9721
|1.9211
|947
|2007.03.05 09:10
|modify
|305
|0.07
|1.9271
|1.9269
|1.9211
|948
|2007.03.05 09:10
|close
|305
|0.07
|1.9258
|1.9269
|1.9211
|9.10
|6809.83
|949
|2007.03.05 13:53
|sell
|306
|0.07
|1.9215
|1.9665
|1.9155
|950
|2007.03.05 14:46
|modify
|306
|0.07
|1.9215
|1.9215
|1.9155
|951
|2007.03.05 14:48
|modify
|306
|0.07
|1.9215
|1.9214
|1.9155
|952
|2007.03.05 14:49
|s/l
|306
|0.07
|1.9214
|1.9214
|1.9155
|0.70
|6810.53
|953
|2007.03.05 15:11
|sell
|307
|0.07
|1.9186
|1.9636
|1.9126
|954
|2007.03.05 16:51
|sell
|308
|0.28
|1.9242
|1.9857
|1.9182
|955
|2007.03.05 18:49
|close
|308
|0.28
|1.9227
|1.9857
|1.9182
|42.00
|6852.53
|956
|2007.03.05 18:49
|close
|307
|0.07
|1.9227
|1.9636
|1.9126
|-28.70
|6823.83
|957
|2007.03.05 23:03
|sell
|309
|0.07
|1.9218
|1.9668
|1.9158
|958
|2007.03.05 23:32
|modify
|309
|0.07
|1.9218
|1.9217
|1.9158
|959
|2007.03.05 23:33
|modify
|309
|0.07
|1.9218
|1.9216
|1.9158
|960
|2007.03.05 23:37
|modify
|309
|0.07
|1.9218
|1.9215
|1.9158
|961
|2007.03.06 00:15
|close
|309
|0.07
|1.9206
|1.9215
|1.9158
|8.34
|6832.16
|962
|2007.03.06 04:35
|buy
|310
|0.07
|1.9263
|1.8813
|1.9323
|963
|2007.03.06 04:49
|modify
|310
|0.07
|1.9263
|1.9263
|1.9323
|964
|2007.03.06 04:49
|modify
|310
|0.07
|1.9263
|1.9264
|1.9323
|965
|2007.03.06 04:49
|modify
|310
|0.07
|1.9263
|1.9266
|1.9323
|966
|2007.03.06 04:49
|close
|310
|0.07
|1.9275
|1.9266
|1.9323
|8.40
|6840.56
|967
|2007.03.06 04:49
|buy
|311
|0.07
|1.9281
|1.8831
|1.9341
|968
|2007.03.06 06:18
|modify
|311
|0.07
|1.9281
|1.9281
|1.9341
|969
|2007.03.06 06:18
|modify
|311
|0.07
|1.9281
|1.9284
|1.9341
|970
|2007.03.06 06:18
|close
|311
|0.07
|1.9294
|1.9284
|1.9341
|9.10
|6849.66
|971
|2007.03.06 06:18
|buy
|312
|0.07
|1.9301
|1.8851
|1.9361
|972
|2007.03.06 08:43
|buy
|313
|0.28
|1.9246
|1.8631
|1.9306
|973
|2007.03.06 08:43
|sell
|314
|0.07
|1.9241
|1.9691
|1.9181
|974
|2007.03.06 09:27
|close
|314
|0.07
|1.9269
|1.9691
|1.9181
|-19.60
|6830.06
|975
|2007.03.06 09:27
|close
|313
|0.28
|1.9265
|1.8631
|1.9306
|53.20
|6883.26
|976
|2007.03.06 09:27
|close
|312
|0.07
|1.9265
|1.8851
|1.9361
|-25.20
|6858.06
|977
|2007.03.06 12:00
|buy
|315
|0.07
|1.9276
|1.8826
|1.9336
|978
|2007.03.06 13:50
|modify
|315
|0.07
|1.9276
|1.9277
|1.9336
|979
|2007.03.06 13:50
|modify
|315
|0.07
|1.9276
|1.9278
|1.9336
|980
|2007.03.06 13:51
|modify
|315
|0.07
|1.9276
|1.9279
|1.9336
|981
|2007.03.06 13:53
|s/l
|315
|0.07
|1.9279
|1.9279
|1.9336
|2.10
|6860.16
|982
|2007.03.06 17:00
|buy
|316
|0.07
|1.9263
|1.8813
|1.9323
|983
|2007.03.06 18:16
|modify
|316
|0.07
|1.9263
|1.9263
|1.9323
|984
|2007.03.06 18:19
|modify
|316
|0.07
|1.9263
|1.9264
|1.9323
|985
|2007.03.06 18:32
|s/l
|316
|0.07
|1.9264
|1.9264
|1.9323
|0.70
|6860.86
|986
|2007.03.06 19:00
|buy
|317
|0.07
|1.9272
|1.8822
|1.9332
|987
|2007.03.06 21:28
|modify
|317
|0.07
|1.9272
|1.9273
|1.9332
|988
|2007.03.06 21:28
|modify
|317
|0.07
|1.9272
|1.9275
|1.9332
|989
|2007.03.06 21:28
|close
|317
|0.07
|1.9284
|1.9275
|1.9332
|8.40
|6869.26
|990
|2007.03.06 23:00
|buy
|318
|0.07
|1.9317
|1.8867
|1.9377
|991
|2007.03.07 00:29
|modify
|318
|0.07
|1.9317
|1.9317
|1.9377
|992
|2007.03.07 00:30
|modify
|318
|0.07
|1.9317
|1.9319
|1.9377
|993
|2007.03.07 00:32
|modify
|318
|0.07
|1.9317
|1.9320
|1.9377
|994
|2007.03.07 00:58
|close
|318
|0.07
|1.9329
|1.9320
|1.9377
|8.30
|6877.56
|995
|2007.03.07 00:58
|buy
|319
|0.07
|1.9334
|1.8884
|1.9394
|996
|2007.03.07 01:00
|modify
|319
|0.07
|1.9334
|1.9335
|1.9394
|997
|2007.03.07 01:01
|modify
|319
|0.07
|1.9334
|1.9336
|1.9394
|998
|2007.03.07 01:01
|modify
|319
|0.07
|1.9334
|1.9337
|1.9394
|999
|2007.03.07 01:02
|close
|319
|0.07
|1.9346
|1.9337
|1.9394
|8.40
|6885.96
|1000
|2007.03.07 01:02
|buy
|320
|0.07
|1.9351
|1.8901
|1.9411
|1001
|2007.03.07 03:30
|buy
|321
|0.28
|1.9296
|1.8681
|1.9356
|1002
|2007.03.07 03:39
|close
|321
|0.28
|1.9310
|1.8681
|1.9356
|39.20
|6925.16
|1003
|2007.03.07 03:39
|close
|320
|0.07
|1.9310
|1.8901
|1.9411
|-28.70
|6896.46
|1004
|2007.03.07 05:22
|sell
|322
|0.07
|1.9284
|1.9734
|1.9224
|1005
|2007.03.07 05:24
|modify
|322
|0.07
|1.9284
|1.9283
|1.9224
|1006
|2007.03.07 05:25
|modify
|322
|0.07
|1.9284
|1.9282
|1.9224
|1007
|2007.03.07 05:25
|modify
|322
|0.07
|1.9284
|1.9281
|1.9224
|1008
|2007.03.07 05:25
|close
|322
|0.07
|1.9271
|1.9281
|1.9224
|9.10
|6905.56
|1009
|2007.03.07 05:25
|sell
|323
|0.07
|1.9268
|1.9718
|1.9208
|1010
|2007.03.07 09:00
|buy
|324
|0.07
|1.9302
|1.8852
|1.9362
|1011
|2007.03.07 09:41
|modify
|324
|0.07
|1.9302
|1.9302
|1.9362
|1012
|2007.03.07 09:41
|modify
|324
|0.07
|1.9302
|1.9305
|1.9362
|1013
|2007.03.07 09:41
|modify
|324
|0.07
|1.9302
|1.9309
|1.9362
|1014
|2007.03.07 09:41
|modify
|324
|0.07
|1.9302
|1.9310
|1.9362
|1015
|2007.03.07 09:41
|modify
|324
|0.07
|1.9302
|1.9312
|1.9362
|1016
|2007.03.07 09:42
|modify
|324
|0.07
|1.9302
|1.9313
|1.9362
|1017
|2007.03.07 09:42
|modify
|324
|0.07
|1.9302
|1.9314
|1.9362
|1018
|2007.03.07 09:42
|modify
|324
|0.07
|1.9302
|1.9315
|1.9362
|1019
|2007.03.07 09:43
|s/l
|324
|0.07
|1.9315
|1.9315
|1.9362
|9.10
|6914.66
|1020
|2007.03.07 09:54
|buy
|325
|0.07
|1.9308
|1.8858
|1.9368
|1021
|2007.03.07 17:24
|modify
|325
|0.07
|1.9308
|1.9308
|1.9368
|1022
|2007.03.07 17:27
|s/l
|325
|0.07
|1.9308
|1.9308
|1.9368
|0.00
|6914.66
|1023
|2007.03.07 17:27
|buy
|326
|0.07
|1.9312
|1.8862
|1.9372
|1024
|2007.03.07 19:39
|modify
|326
|0.07
|1.9312
|1.9313
|1.9372
|1025
|2007.03.07 19:44
|s/l
|326
|0.07
|1.9313
|1.9313
|1.9372
|0.70
|6915.36
|1026
|2007.03.07 19:44
|buy
|327
|0.07
|1.9317
|1.8867
|1.9377
|1027
|2007.03.07 21:12
|sell
|328
|0.28
|1.9324
|1.9939
|1.9264
|1028
|2007.03.07 21:12
|modify
|327
|0.07
|1.9317
|1.9317
|1.9377
|1029
|2007.03.07 21:12
|modify
|327
|0.07
|1.9317
|1.9318
|1.9377
|1030
|2007.03.07 21:15
|modify
|327
|0.07
|1.9317
|1.9320
|1.9377
|1031
|2007.03.07 21:24
|modify
|327
|0.07
|1.9317
|1.9323
|1.9377
|1032
|2007.03.07 21:25
|modify
|327
|0.07
|1.9317
|1.9324
|1.9377
|1033
|2007.03.07 21:25
|modify
|327
|0.07
|1.9317
|1.9325
|1.9377
|1034
|2007.03.07 21:25
|modify
|327
|0.07
|1.9317
|1.9326
|1.9377
|1035
|2007.03.07 21:25
|modify
|327
|0.07
|1.9317
|1.9327
|1.9377
|1036
|2007.03.07 21:26
|modify
|327
|0.07
|1.9317
|1.9328
|1.9377
|1037
|2007.03.07 21:27
|modify
|327
|0.07
|1.9317
|1.9329
|1.9377
|1038
|2007.03.07 21:43
|modify
|327
|0.07
|1.9317
|1.9330
|1.9377
|1039
|2007.03.07 21:44
|modify
|327
|0.07
|1.9317
|1.9331
|1.9377
|1040
|2007.03.07 21:45
|modify
|327
|0.07
|1.9317
|1.9332
|1.9377
|1041
|2007.03.07 21:48
|s/l
|327
|0.07
|1.9332
|1.9332
|1.9377
|10.50
|6925.86
|1042
|2007.03.07 21:48
|buy
|329
|0.07
|1.9336
|1.8886
|1.9396
|1043
|2007.03.08 00:34
|close
|329
|0.07
|1.9298
|1.8886
|1.9396
|-26.91
|6898.96
|1044
|2007.03.08 00:34
|close
|328
|0.28
|1.9302
|1.9939
|1.9264
|60.87
|6959.82
|1045
|2007.03.08 00:34
|close
|323
|0.07
|1.9302
|1.9718
|1.9208
|-23.98
|6935.84
|1046
|2007.03.08 03:02
|sell
|330
|0.07
|1.9283
|1.9733
|1.9223
|1047
|2007.03.08 05:00
|buy
|331
|0.07
|1.9315
|1.8865
|1.9375
|1048
|2007.03.08 05:09
|modify
|331
|0.07
|1.9315
|1.9316
|1.9375
|1049
|2007.03.08 05:09
|modify
|331
|0.07
|1.9315
|1.9317
|1.9375
|1050
|2007.03.08 05:11
|s/l
|331
|0.07
|1.9317
|1.9317
|1.9375
|1.40
|6937.24
|1051
|2007.03.08 05:11
|buy
|332
|0.07
|1.9321
|1.8871
|1.9381
|1052
|2007.03.08 07:03
|modify
|332
|0.07
|1.9321
|1.9321
|1.9381
|1053
|2007.03.08 07:03
|modify
|332
|0.07
|1.9321
|1.9323
|1.9381
|1054
|2007.03.08 07:03
|modify
|332
|0.07
|1.9321
|1.9324
|1.9381
|1055
|2007.03.08 07:04
|modify
|332
|0.07
|1.9321
|1.9325
|1.9381
|1056
|2007.03.08 07:04
|modify
|332
|0.07
|1.9321
|1.9326
|1.9381
|1057
|2007.03.08 07:04
|modify
|332
|0.07
|1.9321
|1.9327
|1.9381
|1058
|2007.03.08 07:05
|modify
|332
|0.07
|1.9321
|1.9328
|1.9381
|1059
|2007.03.08 07:05
|modify
|332
|0.07
|1.9321
|1.9329
|1.9381
|1060
|2007.03.08 07:05
|modify
|332
|0.07
|1.9321
|1.9330
|1.9381
|1061
|2007.03.08 07:05
|sell
|333
|0.28
|1.9338
|1.9953
|1.9278
|1062
|2007.03.08 07:05
|modify
|332
|0.07
|1.9321
|1.9331
|1.9381
|1063
|2007.03.08 07:05
|modify
|332
|0.07
|1.9321
|1.9332
|1.9381
|1064
|2007.03.08 07:05
|modify
|332
|0.07
|1.9321
|1.9333
|1.9381
|1065
|2007.03.08 07:05
|modify
|332
|0.07
|1.9321
|1.9334
|1.9381
|1066
|2007.03.08 07:06
|modify
|332
|0.07
|1.9321
|1.9335
|1.9381
|1067
|2007.03.08 07:06
|modify
|332
|0.07
|1.9321
|1.9336
|1.9381
|1068
|2007.03.08 07:07
|s/l
|332
|0.07
|1.9336
|1.9336
|1.9381
|10.50
|6947.74
|1069
|2007.03.08 07:07
|buy
|334
|0.07
|1.9340
|1.8890
|1.9400
|1070
|2007.03.08 09:14
|close
|334
|0.07
|1.9315
|1.8890
|1.9400
|-17.50
|6930.24
|1071
|2007.03.08 09:14
|close
|333
|0.28
|1.9319
|1.9953
|1.9278
|53.20
|6983.44
|1072
|2007.03.08 09:14
|close
|330
|0.07
|1.9319
|1.9733
|1.9223
|-25.20
|6958.24
|1073
|2007.03.08 13:00
|buy
|335
|0.07
|1.9352
|1.8902
|1.9412
|1074
|2007.03.08 14:46
|buy
|336
|0.28
|1.9297
|1.8682
|1.9357
|1075
|2007.03.08 18:13
|close
|336
|0.28
|1.9311
|1.8682
|1.9357
|39.20
|6997.44
|1076
|2007.03.08 18:13
|close
|335
|0.07
|1.9311
|1.8902
|1.9412
|-28.70
|6968.74
|1077
|2007.03.08 19:17
|sell
|337
|0.07
|1.9285
|1.9735
|1.9225
|1078
|2007.03.09 10:50
|modify
|337
|0.07
|1.9285
|1.9285
|1.9225
|1079
|2007.03.09 10:54
|s/l
|337
|0.07
|1.9285
|1.9285
|1.9225
|-0.06
|6968.68
|1080
|2007.03.12 02:00
|buy
|338
|0.07
|1.9349
|1.8899
|1.9409
|1081
|2007.03.12 02:49
|modify
|338
|0.07
|1.9349
|1.9350
|1.9409
|1082
|2007.03.12 02:50
|modify
|338
|0.07
|1.9349
|1.9352
|1.9409
|1083
|2007.03.12 02:50
|close
|338
|0.07
|1.9361
|1.9352
|1.9409
|8.40
|6977.08
|1084
|2007.03.12 02:50
|buy
|339
|0.07
|1.9367
|1.8917
|1.9427
|1085
|2007.03.12 02:58
|modify
|339
|0.07
|1.9367
|1.9367
|1.9427
|1086
|2007.03.12 02:58
|modify
|339
|0.07
|1.9367
|1.9369
|1.9427
|1087
|2007.03.12 02:59
|modify
|339
|0.07
|1.9367
|1.9370
|1.9427
|1088
|2007.03.12 03:02
|s/l
|339
|0.07
|1.9370
|1.9370
|1.9427
|2.10
|6979.18
|1089
|2007.03.12 07:00
|buy
|340
|0.07
|1.9344
|1.8894
|1.9404
|1090
|2007.03.12 09:55
|modify
|340
|0.07
|1.9344
|1.9345
|1.9404
|1091
|2007.03.12 09:56
|modify
|340
|0.07
|1.9344
|1.9346
|1.9404
|1092
|2007.03.12 09:56
|modify
|340
|0.07
|1.9344
|1.9347
|1.9404
|1093
|2007.03.12 09:58
|close
|340
|0.07
|1.9356
|1.9347
|1.9404
|8.40
|6987.58
|1094
|2007.03.13 17:01
|buy
|341
|0.07
|1.9341
|1.8891
|1.9401
|1095
|2007.03.13 19:03
|sell
|342
|0.07
|1.9304
|1.9754
|1.9244
|1096
|2007.03.13 22:49
|modify
|342
|0.07
|1.9304
|1.9303
|1.9244
|1097
|2007.03.13 23:36
|modify
|342
|0.07
|1.9304
|1.9302
|1.9244
|1098
|2007.03.13 23:36
|modify
|342
|0.07
|1.9304
|1.9301
|1.9244
|1099
|2007.03.13 23:36
|modify
|342
|0.07
|1.9304
|1.9300
|1.9244
|1100
|2007.03.13 23:37
|modify
|342
|0.07
|1.9304
|1.9299
|1.9244
|1101
|2007.03.13 23:37
|modify
|342
|0.07
|1.9304
|1.9298
|1.9244
|1102
|2007.03.13 23:39
|modify
|342
|0.07
|1.9304
|1.9297
|1.9244
|1103
|2007.03.13 23:47
|buy
|343
|0.28
|1.9286
|1.8671
|1.9346
|1104
|2007.03.13 23:47
|modify
|342
|0.07
|1.9304
|1.9294
|1.9244
|1105
|2007.03.13 23:51
|modify
|342
|0.07
|1.9304
|1.9293
|1.9244
|1106
|2007.03.13 23:58
|s/l
|342
|0.07
|1.9293
|1.9293
|1.9244
|7.70
|6995.28
|1107
|2007.03.13 23:58
|sell
|344
|0.07
|1.9291
|1.9741
|1.9231
|1108
|2007.03.14 00:22
|modify
|344
|0.07
|1.9291
|1.9291
|1.9231
|1109
|2007.03.14 00:32
|s/l
|344
|0.07
|1.9291
|1.9291
|1.9231
|-0.06
|6995.22
|1110
|2007.03.14 02:19
|sell
|345
|0.07
|1.9275
|1.9725
|1.9215
|1111
|2007.03.14 04:19
|close
|345
|0.07
|1.9311
|1.9725
|1.9215
|-25.20
|6970.02
|1112
|2007.03.14 04:19
|close
|343
|0.28
|1.9307
|1.8671
|1.9346
|58.39
|7028.41
|1113
|2007.03.14 04:19
|close
|341
|0.07
|1.9307
|1.8891
|1.9401
|-23.90
|7004.51
|1114
|2007.03.14 07:03
|buy
|346
|0.07
|1.9303
|1.8853
|1.9363
|1115
|2007.03.14 07:53
|sell
|347
|0.07
|1.9284
|1.9734
|1.9224
|1116
|2007.03.14 07:54
|modify
|347
|0.07
|1.9284
|1.9283
|1.9224
|1117
|2007.03.14 07:54
|modify
|347
|0.07
|1.9284
|1.9282
|1.9224
|1118
|2007.03.14 07:54
|modify
|347
|0.07
|1.9284
|1.9279
|1.9224
|1119
|2007.03.14 07:54
|modify
|347
|0.07
|1.9284
|1.9276
|1.9224
|1120
|2007.03.14 07:55
|s/l
|347
|0.07
|1.9276
|1.9276
|1.9224
|5.60
|7010.11
|1121
|2007.03.14 07:55
|sell
|348
|0.07
|1.9272
|1.9722
|1.9212
|1122
|2007.03.14 09:42
|modify
|348
|0.07
|1.9272
|1.9271
|1.9212
|1123
|2007.03.14 09:42
|modify
|348
|0.07
|1.9272
|1.9269
|1.9212
|1124
|2007.03.14 09:42
|modify
|348
|0.07
|1.9272
|1.9266
|1.9212
|1125
|2007.03.14 09:43
|modify
|348
|0.07
|1.9272
|1.9264
|1.9212
|1126
|2007.03.14 09:43
|modify
|348
|0.07
|1.9272
|1.9263
|1.9212
|1127
|2007.03.14 09:43
|modify
|348
|0.07
|1.9272
|1.9262
|1.9212
|1128
|2007.03.14 09:43
|modify
|348
|0.07
|1.9272
|1.9260
|1.9212
|1129
|2007.03.14 09:44
|modify
|348
|0.07
|1.9272
|1.9259
|1.9212
|1130
|2007.03.14 09:44
|modify
|348
|0.07
|1.9272
|1.9258
|1.9212
|1131
|2007.03.14 09:46
|s/l
|348
|0.07
|1.9258
|1.9258
|1.9212
|9.80
|7019.91
|1132
|2007.03.14 09:48
|buy
|349
|0.28
|1.9247
|1.8632
|1.9307
|1133
|2007.03.14 15:20
|sell
|350
|0.07
|1.9224
|1.9674
|1.9164
|1134
|2007.03.14 15:40
|modify
|350
|0.07
|1.9224
|1.9224
|1.9164
|1135
|2007.03.14 15:44
|s/l
|350
|0.07
|1.9224
|1.9224
|1.9164
|0.00
|7019.91
|1136
|2007.03.14 15:44
|sell
|351
|0.07
|1.9221
|1.9671
|1.9161
|1137
|2007.03.14 16:38
|close
|351
|0.07
|1.9277
|1.9671
|1.9161
|-39.20
|6980.71
|1138
|2007.03.14 16:38
|close
|349
|0.28
|1.9273
|1.8632
|1.9307
|72.80
|7053.51
|1139
|2007.03.14 16:38
|close
|346
|0.07
|1.9273
|1.8853
|1.9363
|-21.00
|7032.51
|1140
|2007.03.14 21:01
|buy
|352
|0.07
|1.9345
|1.8895
|1.9405
|1141
|2007.03.14 21:49
|modify
|352
|0.07
|1.9345
|1.9345
|1.9405
|1142
|2007.03.14 21:54
|modify
|352
|0.07
|1.9345
|1.9346
|1.9405
|1143
|2007.03.14 22:03
|s/l
|352
|0.07
|1.9346
|1.9346
|1.9405
|0.70
|7033.21
|1144
|2007.03.14 22:11
|buy
|353
|0.07
|1.9354
|1.8904
|1.9414
|1145
|2007.03.14 22:53
|modify
|353
|0.07
|1.9354
|1.9355
|1.9414
|1146
|2007.03.14 22:53
|modify
|353
|0.07
|1.9354
|1.9356
|1.9414
|1147
|2007.03.14 22:53
|modify
|353
|0.07
|1.9354
|1.9358
|1.9414
|1148
|2007.03.14 22:53
|close
|353
|0.07
|1.9367
|1.9358
|1.9414
|9.10
|7042.31
|1149
|2007.03.14 22:53
|buy
|354
|0.07
|1.9373
|1.8923
|1.9433
|1150
|2007.03.15 02:40
|modify
|354
|0.07
|1.9373
|1.9375
|1.9433
|1151
|2007.03.15 02:40
|modify
|354
|0.07
|1.9373
|1.9376
|1.9433
|1152
|2007.03.15 02:40
|modify
|354
|0.07
|1.9373
|1.9377
|1.9433
|1153
|2007.03.15 02:42
|close
|354
|0.07
|1.9386
|1.9377
|1.9433
|8.79
|7051.10
|1154
|2007.03.15 06:04
|buy
|355
|0.07
|1.9365
|1.8915
|1.9425
|1155
|2007.03.15 15:32
|modify
|355
|0.07
|1.9365
|1.9366
|1.9425
|1156
|2007.03.15 15:32
|modify
|355
|0.07
|1.9365
|1.9367
|1.9425
|1157
|2007.03.15 15:32
|modify
|355
|0.07
|1.9365
|1.9368
|1.9425
|1158
|2007.03.15 15:32
|modify
|355
|0.07
|1.9365
|1.9369
|1.9425
|1159
|2007.03.15 15:35
|s/l
|355
|0.07
|1.9369
|1.9369
|1.9425
|2.80
|7053.90
|1160
|2007.03.15 18:00
|buy
|356
|0.07
|1.9359
|1.8909
|1.9419
|1161
|2007.03.15 18:59
|modify
|356
|0.07
|1.9359
|1.9359
|1.9419
|1162
|2007.03.15 19:00
|s/l
|356
|0.07
|1.9359
|1.9359
|1.9419
|0.00
|7053.90
|1163
|2007.03.15 21:00
|buy
|357
|0.07
|1.9363
|1.8913
|1.9423
|1164
|2007.03.15 22:51
|modify
|357
|0.07
|1.9363
|1.9363
|1.9423
|1165
|2007.03.15 22:53
|modify
|357
|0.07
|1.9363
|1.9364
|1.9423
|1166
|2007.03.15 22:54
|modify
|357
|0.07
|1.9363
|1.9366
|1.9423
|1167
|2007.03.15 23:00
|s/l
|357
|0.07
|1.9366
|1.9366
|1.9423
|2.10
|7056.00
|1168
|2007.03.15 23:01
|buy
|358
|0.07
|1.9372
|1.8922
|1.9432
|1169
|2007.03.16 02:21
|modify
|358
|0.07
|1.9372
|1.9373
|1.9432
|1170
|2007.03.16 02:22
|modify
|358
|0.07
|1.9372
|1.9374
|1.9432
|1171
|2007.03.16 02:22
|modify
|358
|0.07
|1.9372
|1.9375
|1.9432
|1172
|2007.03.16 02:24
|s/l
|358
|0.07
|1.9375
|1.9375
|1.9432
|2.00
|7058.00
|1173
|2007.03.19 00:10
|sell
|359
|0.07
|1.9414
|1.9864
|1.9354
|1174
|2007.03.19 01:06
|modify
|359
|0.07
|1.9414
|1.9414
|1.9354
|1175
|2007.03.19 01:06
|modify
|359
|0.07
|1.9414
|1.9412
|1.9354
|1176
|2007.03.19 01:06
|modify
|359
|0.07
|1.9414
|1.9411
|1.9354
|1177
|2007.03.19 01:13
|close
|359
|0.07
|1.9401
|1.9411
|1.9354
|9.10
|7067.10
|1178
|2007.03.19 15:00
|buy
|360
|0.07
|1.9446
|1.8996
|1.9506
|1179
|2007.03.19 15:07
|modify
|360
|0.07
|1.9446
|1.9447
|1.9506
|1180
|2007.03.19 15:07
|modify
|360
|0.07
|1.9446
|1.9448
|1.9506
|1181
|2007.03.19 15:08
|modify
|360
|0.07
|1.9446
|1.9449
|1.9506
|1182
|2007.03.19 15:08
|modify
|360
|0.07
|1.9446
|1.9450
|1.9506
|1183
|2007.03.19 15:10
|s/l
|360
|0.07
|1.9450
|1.9450
|1.9506
|2.80
|7069.90
|1184
|2007.03.19 15:10
|buy
|361
|0.07
|1.9454
|1.9004
|1.9514
|1185
|2007.03.19 16:00
|modify
|361
|0.07
|1.9454
|1.9455
|1.9514
|1186
|2007.03.19 16:02
|modify
|361
|0.07
|1.9454
|1.9456
|1.9514
|1187
|2007.03.19 16:09
|modify
|361
|0.07
|1.9454
|1.9457
|1.9514
|1188
|2007.03.19 16:09
|modify
|361
|0.07
|1.9454
|1.9458
|1.9514
|1189
|2007.03.19 16:10
|close
|361
|0.07
|1.9468
|1.9458
|1.9514
|9.80
|7079.70
|1190
|2007.03.19 17:00
|buy
|362
|0.07
|1.9467
|1.9017
|1.9527
|1191
|2007.03.20 10:32
|modify
|362
|0.07
|1.9467
|1.9467
|1.9527
|1192
|2007.03.20 10:32
|modify
|362
|0.07
|1.9467
|1.9468
|1.9527
|1193
|2007.03.20 10:33
|modify
|362
|0.07
|1.9467
|1.9469
|1.9527
|1194
|2007.03.20 10:33
|modify
|362
|0.07
|1.9467
|1.9470
|1.9527
|1195
|2007.03.20 10:33
|modify
|362
|0.07
|1.9467
|1.9471
|1.9527
|1196
|2007.03.20 10:33
|close
|362
|0.07
|1.9480
|1.9471
|1.9527
|9.00
|7088.70
|1197
|2007.03.21 12:30
|sell
|363
|0.07
|1.9574
|2.0024
|1.9514
|1198
|2007.03.21 12:30
|modify
|363
|0.07
|1.9574
|1.9572
|1.9514
|1199
|2007.03.21 12:30
|s/l
|363
|0.07
|1.9572
|1.9572
|1.9514
|1.40
|7090.10
|1200
|2007.03.21 12:30
|sell
|364
|0.07
|1.9568
|2.0018
|1.9508
|1201
|2007.03.21 12:38
|modify
|364
|0.07
|1.9568
|1.9568
|1.9508
|1202
|2007.03.21 12:38
|modify
|364
|0.07
|1.9568
|1.9566
|1.9508
|1203
|2007.03.21 12:39
|s/l
|364
|0.07
|1.9566
|1.9566
|1.9508
|1.40
|7091.50
|1204
|2007.03.21 12:39
|sell
|365
|0.07
|1.9562
|2.0012
|1.9502
|1205
|2007.03.21 13:37
|sell
|366
|0.28
|1.9618
|2.0233
|1.9558
|1206
|2007.03.21 14:00
|buy
|367
|0.07
|1.9614
|1.9164
|1.9674
|1207
|2007.03.21 14:07
|close
|367
|0.07
|1.9596
|1.9164
|1.9674
|-12.60
|7078.90
|1208
|2007.03.21 14:07
|close
|366
|0.28
|1.9600
|2.0233
|1.9558
|50.40
|7129.30
|1209
|2007.03.21 14:07
|close
|365
|0.07
|1.9600
|2.0012
|1.9502
|-26.60
|7102.70
|1210
|2007.03.21 14:10
|sell
|368
|0.07
|1.9600
|2.0050
|1.9540
|1211
|2007.03.21 14:25
|modify
|368
|0.07
|1.9600
|1.9599
|1.9540
|1212
|2007.03.21 14:25
|modify
|368
|0.07
|1.9600
|1.9598
|1.9540
|1213
|2007.03.21 14:25
|close
|368
|0.07
|1.9587
|1.9598
|1.9540
|9.10
|7111.80
|1214
|2007.03.21 14:25
|sell
|369
|0.07
|1.9584
|2.0034
|1.9524
|1215
|2007.03.21 15:50
|modify
|369
|0.07
|1.9584
|1.9583
|1.9524
|1216
|2007.03.21 15:50
|modify
|369
|0.07
|1.9584
|1.9582
|1.9524
|1217
|2007.03.21 15:51
|modify
|369
|0.07
|1.9584
|1.9581
|1.9524
|1218
|2007.03.21 15:52
|s/l
|369
|0.07
|1.9581
|1.9581
|1.9524
|2.10
|7113.90
|1219
|2007.03.21 15:52
|sell
|370
|0.07
|1.9577
|2.0027
|1.9517
|1220
|2007.03.21 19:09
|buy
|371
|0.07
|1.9601
|1.9151
|1.9661
|1221
|2007.03.21 21:15
|modify
|371
|0.07
|1.9601
|1.9602
|1.9661
|1222
|2007.03.21 21:15
|modify
|371
|0.07
|1.9601
|1.9603
|1.9661
|1223
|2007.03.21 21:15
|modify
|371
|0.07
|1.9601
|1.9608
|1.9661
|1224
|2007.03.21 21:15
|modify
|371
|0.07
|1.9601
|1.9613
|1.9661
|1225
|2007.03.21 21:15
|s/l
|371
|0.07
|1.9613
|1.9613
|1.9661
|8.40
|7122.30
|1226
|2007.03.21 21:16
|sell
|372
|0.28
|1.9632
|2.0247
|1.9572
|1227
|2007.03.21 21:18
|close
|372
|0.28
|1.9617
|2.0247
|1.9572
|42.00
|7164.30
|1228
|2007.03.21 21:18
|close
|370
|0.07
|1.9617
|2.0027
|1.9517
|-28.00
|7136.30
|1229
|2007.03.21 23:00
|buy
|373
|0.07
|1.9685
|1.9235
|1.9745
|1230
|2007.03.22 02:54
|modify
|373
|0.07
|1.9685
|1.9687
|1.9745
|1231
|2007.03.22 02:57
|s/l
|373
|0.07
|1.9687
|1.9687
|1.9745
|1.09
|7137.39
|1232
|2007.03.22 05:00
|buy
|374
|0.07
|1.9685
|1.9235
|1.9745
|1233
|2007.03.22 12:30
|modify
|374
|0.07
|1.9685
|1.9685
|1.9745
|1234
|2007.03.22 12:30
|modify
|374
|0.07
|1.9685
|1.9686
|1.9745
|1235
|2007.03.22 12:30
|modify
|374
|0.07
|1.9685
|1.9689
|1.9745
|1236
|2007.03.22 12:30
|close
|374
|0.07
|1.9700
|1.9689
|1.9745
|10.50
|7147.89
|1237
|2007.03.22 12:30
|buy
|375
|0.07
|1.9706
|1.9256
|1.9766
|1238
|2007.03.22 12:30
|modify
|375
|0.07
|1.9706
|1.9707
|1.9766
|1239
|2007.03.22 12:30
|modify
|375
|0.07
|1.9706
|1.9710
|1.9766
|1240
|2007.03.22 12:30
|s/l
|375
|0.07
|1.9710
|1.9710
|1.9766
|2.80
|7150.69
|1241
|2007.03.22 12:30
|buy
|376
|0.07
|1.9714
|1.9264
|1.9774
|1242
|2007.03.22 12:32
|modify
|376
|0.07
|1.9714
|1.9715
|1.9774
|1243
|2007.03.22 12:32
|modify
|376
|0.07
|1.9714
|1.9716
|1.9774
|1244
|2007.03.22 12:32
|modify
|376
|0.07
|1.9714
|1.9717
|1.9774
|1245
|2007.03.22 12:32
|modify
|376
|0.07
|1.9714
|1.9718
|1.9774
|1246
|2007.03.22 12:33
|s/l
|376
|0.07
|1.9718
|1.9718
|1.9774
|2.80
|7153.49
|1247
|2007.03.22 12:33
|buy
|377
|0.07
|1.9722
|1.9272
|1.9782
|1248
|2007.03.22 19:31
|buy
|378
|0.28
|1.9667
|1.9052
|1.9727
|1249
|2007.03.22 20:16
|buy
|379
|1.12
|1.9618
|1.9072
|1.9678
|1250
|2007.03.22 20:40
|close
|379
|1.12
|1.9633
|1.9072
|1.9678
|168.00
|7321.49
|1251
|2007.03.22 20:40
|close
|378
|0.28
|1.9633
|1.9052
|1.9727
|-95.20
|7226.29
|1252
|2007.03.22 20:40
|close
|377
|0.07
|1.9633
|1.9272
|1.9782
|-62.30
|7163.99
|1253
|2007.03.26 00:15
|sell
|380
|0.07
|1.9604
|2.0054
|1.9544
|1254
|2007.03.26 01:46
|modify
|380
|0.07
|1.9604
|1.9602
|1.9544
|1255
|2007.03.26 01:47
|modify
|380
|0.07
|1.9604
|1.9601
|1.9544
|1256
|2007.03.26 01:47
|modify
|380
|0.07
|1.9604
|1.9600
|1.9544
|1257
|2007.03.26 01:47
|close
|380
|0.07
|1.9590
|1.9600
|1.9544
|9.80
|7173.79
|1258
|2007.03.26 01:47
|sell
|381
|0.07
|1.9589
|2.0039
|1.9529
|1259
|2007.03.26 01:47
|modify
|381
|0.07
|1.9589
|1.9586
|1.9529
|1260
|2007.03.26 01:48
|close
|381
|0.07
|1.9574
|1.9586
|1.9529
|10.50
|7184.29
|1261
|2007.03.26 01:48
|sell
|382
|0.07
|1.9569
|2.0019
|1.9509
|1262
|2007.03.26 08:41
|sell
|383
|0.28
|1.9625
|2.0240
|1.9565
|1263
|2007.03.26 10:07
|close
|383
|0.28
|1.9611
|2.0240
|1.9565
|39.20
|7223.49
|1264
|2007.03.26 10:07
|close
|382
|0.07
|1.9611
|2.0019
|1.9509
|-29.40
|7194.09
|1265
|2007.03.26 10:07
|sell
|384
|0.07
|1.9606
|2.0056
|1.9546
|1266
|2007.03.26 10:12
|modify
|384
|0.07
|1.9606
|1.9604
|1.9546
|1267
|2007.03.26 10:12
|modify
|384
|0.07
|1.9606
|1.9602
|1.9546
|1268
|2007.03.26 10:13
|close
|384
|0.07
|1.9593
|1.9602
|1.9546
|9.10
|7203.19
|1269
|2007.03.26 10:13
|sell
|385
|0.07
|1.9588
|2.0038
|1.9528
|1270
|2007.03.26 14:00
|buy
|386
|0.07
|1.9620
|1.9170
|1.9680
|1271
|2007.03.26 15:48
|modify
|386
|0.07
|1.9620
|1.9620
|1.9680
|1272
|2007.03.26 15:48
|modify
|386
|0.07
|1.9620
|1.9622
|1.9680
|1273
|2007.03.26 15:48
|modify
|386
|0.07
|1.9620
|1.9624
|1.9680
|1274
|2007.03.26 15:49
|modify
|386
|0.07
|1.9620
|1.9625
|1.9680
|1275
|2007.03.26 15:57
|modify
|386
|0.07
|1.9620
|1.9627
|1.9680
|1276
|2007.03.26 15:59
|modify
|386
|0.07
|1.9620
|1.9629
|1.9680
|1277
|2007.03.26 15:59
|modify
|386
|0.07
|1.9620
|1.9630
|1.9680
|1278
|2007.03.26 16:26
|modify
|386
|0.07
|1.9620
|1.9632
|1.9680
|1279
|2007.03.26 16:26
|modify
|386
|0.07
|1.9620
|1.9633
|1.9680
|1280
|2007.03.26 16:26
|modify
|386
|0.07
|1.9620
|1.9635
|1.9680
|1281
|2007.03.26 16:27
|modify
|386
|0.07
|1.9620
|1.9636
|1.9680
|1282
|2007.03.26 16:27
|sell
|387
|0.28
|1.9644
|2.0259
|1.9584
|1283
|2007.03.26 16:27
|modify
|386
|0.07
|1.9620
|1.9637
|1.9680
|1284
|2007.03.26 16:27
|modify
|386
|0.07
|1.9620
|1.9638
|1.9680
|1285
|2007.03.26 16:27
|modify
|386
|0.07
|1.9620
|1.9639
|1.9680
|1286
|2007.03.26 16:27
|modify
|386
|0.07
|1.9620
|1.9642
|1.9680
|1287
|2007.03.26 16:27
|modify
|386
|0.07
|1.9620
|1.9643
|1.9680
|1288
|2007.03.26 16:27
|modify
|386
|0.07
|1.9620
|1.9645
|1.9680
|1289
|2007.03.26 16:27
|modify
|386
|0.07
|1.9620
|1.9647
|1.9680
|1290
|2007.03.26 16:27
|modify
|386
|0.07
|1.9620
|1.9649
|1.9680
|1291
|2007.03.26 16:31
|modify
|386
|0.07
|1.9620
|1.9650
|1.9680
|1292
|2007.03.26 16:31
|modify
|386
|0.07
|1.9620
|1.9651
|1.9680
|1293
|2007.03.26 16:31
|modify
|386
|0.07
|1.9620
|1.9653
|1.9680
|1294
|2007.03.26 16:31
|modify
|386
|0.07
|1.9620
|1.9654
|1.9680
|1295
|2007.03.26 16:31
|modify
|386
|0.07
|1.9620
|1.9656
|1.9680
|1296
|2007.03.26 16:31
|modify
|386
|0.07
|1.9620
|1.9657
|1.9680
|1297
|2007.03.26 16:31
|modify
|386
|0.07
|1.9620
|1.9659
|1.9680
|1298
|2007.03.26 16:34
|s/l
|386
|0.07
|1.9659
|1.9659
|1.9680
|27.30
|7230.49
|1299
|2007.03.26 16:34
|buy
|388
|0.07
|1.9663
|1.9213
|1.9723
|1300
|2007.03.26 16:52
|modify
|388
|0.07
|1.9663
|1.9664
|1.9723
|1301
|2007.03.26 16:54
|s/l
|388
|0.07
|1.9664
|1.9664
|1.9723
|0.70
|7231.19
|1302
|2007.03.26 16:54
|buy
|389
|0.07
|1.9668
|1.9218
|1.9728
|1303
|2007.03.26 17:00
|modify
|389
|0.07
|1.9668
|1.9668
|1.9728
|1304
|2007.03.26 17:00
|modify
|389
|0.07
|1.9668
|1.9669
|1.9728
|1305
|2007.03.26 17:00
|modify
|389
|0.07
|1.9668
|1.9671
|1.9728
|1306
|2007.03.26 17:00
|modify
|389
|0.07
|1.9668
|1.9674
|1.9728
|1307
|2007.03.26 17:00
|modify
|389
|0.07
|1.9668
|1.9676
|1.9728
|1308
|2007.03.26 17:00
|modify
|389
|0.07
|1.9668
|1.9678
|1.9728
|1309
|2007.03.26 17:00
|s/l
|389
|0.07
|1.9678
|1.9678
|1.9728
|7.00
|7238.19
|1310
|2007.03.26 17:01
|sell
|390
|1.12
|1.9692
|2.0238
|1.9632
|1311
|2007.03.26 19:00
|buy
|391
|0.07
|1.9694
|1.9244
|1.9754
|1312
|2007.03.26 21:49
|modify
|391
|0.07
|1.9694
|1.9695
|1.9754
|1313
|2007.03.26 22:03
|s/l
|391
|0.07
|1.9695
|1.9695
|1.9754
|0.70
|7238.89
|1314
|2007.03.27 04:00
|buy
|392
|0.07
|1.9688
|1.9238
|1.9748
|1315
|2007.03.27 04:44
|close
|392
|0.07
|1.9672
|1.9238
|1.9748
|-11.20
|7227.69
|1316
|2007.03.27 04:44
|close
|390
|1.12
|1.9676
|2.0238
|1.9632
|178.22
|7405.91
|1317
|2007.03.27 04:44
|close
|387
|0.28
|1.9676
|2.0259
|1.9584
|-89.84
|7316.07
|1318
|2007.03.27 04:44
|close
|385
|0.07
|1.9676
|2.0038
|1.9528
|-61.66
|7254.41
|1319
|2007.03.27 05:05
|buy
|393
|0.07
|1.9683
|1.9233
|1.9743
|1320
|2007.03.27 07:18
|modify
|393
|0.07
|1.9683
|1.9684
|1.9743
|1321
|2007.03.27 07:19
|modify
|393
|0.07
|1.9683
|1.9685
|1.9743
|1322
|2007.03.27 08:25
|s/l
|393
|0.07
|1.9685
|1.9685
|1.9743
|1.40
|7255.81
|1323
|2007.03.27 11:00
|buy
|394
|0.07
|1.9689
|1.9239
|1.9749
|1324
|2007.03.27 11:35
|sell
|395
|0.07
|1.9669
|2.0119
|1.9609
|1325
|2007.03.27 11:48
|modify
|395
|0.07
|1.9669
|1.9669
|1.9609
|1326
|2007.03.27 11:48
|modify
|395
|0.07
|1.9669
|1.9664
|1.9609
|1327
|2007.03.27 11:51
|modify
|395
|0.07
|1.9669
|1.9663
|1.9609
|1328
|2007.03.27 11:52
|modify
|395
|0.07
|1.9669
|1.9662
|1.9609
|1329
|2007.03.27 11:52
|modify
|395
|0.07
|1.9669
|1.9660
|1.9609
|1330
|2007.03.27 11:53
|s/l
|395
|0.07
|1.9660
|1.9660
|1.9609
|6.30
|7262.11
|1331
|2007.03.27 11:53
|sell
|396
|0.07
|1.9656
|2.0106
|1.9596
|1332
|2007.03.27 12:02
|modify
|396
|0.07
|1.9656
|1.9655
|1.9596
|1333
|2007.03.27 12:03
|modify
|396
|0.07
|1.9656
|1.9654
|1.9596
|1334
|2007.03.27 12:03
|modify
|396
|0.07
|1.9656
|1.9653
|1.9596
|1335
|2007.03.27 12:03
|modify
|396
|0.07
|1.9656
|1.9651
|1.9596
|1336
|2007.03.27 12:04
|modify
|396
|0.07
|1.9656
|1.9650
|1.9596
|1337
|2007.03.27 12:04
|modify
|396
|0.07
|1.9656
|1.9649
|1.9596
|1338
|2007.03.27 12:04
|modify
|396
|0.07
|1.9656
|1.9648
|1.9596
|1339
|2007.03.27 12:04
|modify
|396
|0.07
|1.9656
|1.9647
|1.9596
|1340
|2007.03.27 12:04
|modify
|396
|0.07
|1.9656
|1.9646
|1.9596
|1341
|2007.03.27 12:05
|modify
|396
|0.07
|1.9656
|1.9645
|1.9596
|1342
|2007.03.27 12:05
|modify
|396
|0.07
|1.9656
|1.9644
|1.9596
|1343
|2007.03.27 12:05
|modify
|396
|0.07
|1.9656
|1.9642
|1.9596
|1344
|2007.03.27 12:05
|buy
|397
|0.28
|1.9633
|1.9018
|1.9693
|1345
|2007.03.27 12:05
|modify
|396
|0.07
|1.9656
|1.9641
|1.9596
|1346
|2007.03.27 12:05
|modify
|396
|0.07
|1.9656
|1.9640
|1.9596
|1347
|2007.03.27 12:05
|modify
|396
|0.07
|1.9656
|1.9638
|1.9596
|1348
|2007.03.27 12:06
|s/l
|396
|0.07
|1.9638
|1.9638
|1.9596
|12.60
|7274.71
|1349
|2007.03.27 12:14
|close
|397
|0.28
|1.9648
|1.9018
|1.9693
|42.00
|7316.71
|1350
|2007.03.27 12:14
|close
|394
|0.07
|1.9648
|1.9239
|1.9749
|-28.70
|7288.01
|1351
|2007.03.28 02:00
|buy
|398
|0.07
|1.9670
|1.9220
|1.9730
|1352
|2007.03.28 04:40
|sell
|399
|0.07
|1.9649
|2.0099
|1.9589
|1353
|2007.03.28 07:31
|modify
|399
|0.07
|1.9649
|1.9649
|1.9589
|1354
|2007.03.28 07:31
|modify
|399
|0.07
|1.9649
|1.9648
|1.9589
|1355
|2007.03.28 07:31
|s/l
|399
|0.07
|1.9648
|1.9648
|1.9589
|0.70
|7288.71
|1356
|2007.03.28 09:00
|sell
|400
|0.07
|1.9630
|2.0080
|1.9570
|1357
|2007.03.28 11:30
|modify
|400
|0.07
|1.9630
|1.9629
|1.9570
|1358
|2007.03.28 11:30
|modify
|400
|0.07
|1.9630
|1.9627
|1.9570
|1359
|2007.03.28 11:30
|modify
|400
|0.07
|1.9630
|1.9625
|1.9570
|1360
|2007.03.28 11:30
|buy
|401
|0.28
|1.9614
|1.8999
|1.9674
|1361
|2007.03.28 11:30
|modify
|400
|0.07
|1.9630
|1.9622
|1.9570
|1362
|2007.03.28 11:30
|modify
|400
|0.07
|1.9630
|1.9618
|1.9570
|1363
|2007.03.28 11:30
|s/l
|400
|0.07
|1.9618
|1.9618
|1.9570
|8.40
|7297.11
|1364
|2007.03.28 12:51
|close
|401
|0.28
|1.9628
|1.8999
|1.9674
|39.20
|7336.31
|1365
|2007.03.28 12:51
|close
|398
|0.07
|1.9628
|1.9220
|1.9730
|-29.40
|7306.91
|1366
|2007.03.28 17:51
|buy
|402
|0.07
|1.9658
|1.9208
|1.9718
|1367
|2007.03.28 21:25
|sell
|403
|0.07
|1.9624
|2.0074
|1.9564
|1368
|2007.03.30 10:18
|modify
|403
|0.07
|1.9624
|1.9622
|1.9564
|1369
|2007.03.30 10:18
|modify
|403
|0.07
|1.9624
|1.9617
|1.9564
|1370
|2007.03.30 10:18
|modify
|403
|0.07
|1.9624
|1.9616
|1.9564
|1371
|2007.03.30 10:18
|modify
|403
|0.07
|1.9624
|1.9612
|1.9564
|1372
|2007.03.30 10:18
|buy
|404
|0.28
|1.9600
|1.8985
|1.9660
|1373
|2007.03.30 10:18
|modify
|403
|0.07
|1.9624
|1.9608
|1.9564
|1374
|2007.03.30 10:19
|s/l
|403
|0.07
|1.9608
|1.9608
|1.9564
|10.96
|7317.86
|1375
|2007.03.30 10:25
|close
|404
|0.28
|1.9615
|1.8985
|1.9660
|42.00
|7359.86
|1376
|2007.03.30 10:25
|close
|402
|0.07
|1.9615
|1.9208
|1.9718
|-30.51
|7329.35
|1377
|2007.04.02 00:00
|buy
|405
|0.07
|1.9693
|1.9243
|1.9753
|1378
|2007.04.02 09:31
|modify
|405
|0.07
|1.9693
|1.9694
|1.9753
|1379
|2007.04.02 09:31
|modify
|405
|0.07
|1.9693
|1.9695
|1.9753
|1380
|2007.04.02 09:32
|modify
|405
|0.07
|1.9693
|1.9696
|1.9753
|1381
|2007.04.02 09:32
|modify
|405
|0.07
|1.9693
|1.9697
|1.9753
|1382
|2007.04.02 09:33
|close
|405
|0.07
|1.9707
|1.9697
|1.9753
|9.80
|7339.15
|1383
|2007.04.03 11:47
|buy
|406
|0.07
|1.9799
|1.9349
|1.9859
|1384
|2007.04.03 12:08
|sell
|407
|0.07
|1.9759
|2.0209
|1.9699
|1385
|2007.04.03 12:14
|modify
|407
|0.07
|1.9759
|1.9759
|1.9699
|1386
|2007.04.03 12:19
|s/l
|407
|0.07
|1.9759
|1.9759
|1.9699
|0.00
|7339.15
|1387
|2007.04.03 12:19
|sell
|408
|0.07
|1.9755
|2.0205
|1.9695
|1388
|2007.04.03 13:37
|modify
|408
|0.07
|1.9755
|1.9753
|1.9695
|1389
|2007.04.03 13:38
|s/l
|408
|0.07
|1.9753
|1.9753
|1.9695
|1.40
|7340.55
|1390
|2007.04.03 15:25
|sell
|409
|0.07
|1.9750
|2.0200
|1.9690
|1391
|2007.04.03 20:56
|buy
|410
|0.28
|1.9744
|1.9129
|1.9804
|1392
|2007.04.03 20:57
|modify
|409
|0.07
|1.9750
|1.9749
|1.9690
|1393
|2007.04.03 20:57
|modify
|409
|0.07
|1.9750
|1.9748
|1.9690
|1394
|2007.04.03 20:57
|modify
|409
|0.07
|1.9750
|1.9746
|1.9690
|1395
|2007.04.03 20:57
|modify
|409
|0.07
|1.9750
|1.9744
|1.9690
|1396
|2007.04.03 20:57
|modify
|409
|0.07
|1.9750
|1.9741
|1.9690
|1397
|2007.04.03 20:59
|s/l
|409
|0.07
|1.9741
|1.9741
|1.9690
|6.30
|7346.85
|1398
|2007.04.03 20:59
|sell
|411
|0.07
|1.9737
|2.0187
|1.9677
|1399
|2007.04.04 04:57
|modify
|411
|0.07
|1.9737
|1.9737
|1.9677
|1400
|2007.04.04 04:59
|modify
|411
|0.07
|1.9737
|1.9736
|1.9677
|1401
|2007.04.04 04:59
|modify
|411
|0.07
|1.9737
|1.9735
|1.9677
|1402
|2007.04.04 04:59
|modify
|411
|0.07
|1.9737
|1.9734
|1.9677
|1403
|2007.04.04 04:59
|modify
|411
|0.07
|1.9737
|1.9732
|1.9677
|1404
|2007.04.04 04:59
|modify
|411
|0.07
|1.9737
|1.9730
|1.9677
|1405
|2007.04.04 05:01
|modify
|411
|0.07
|1.9737
|1.9729
|1.9677
|1406
|2007.04.04 05:06
|s/l
|411
|0.07
|1.9729
|1.9729
|1.9677
|5.54
|7352.39
|1407
|2007.04.04 09:43
|sell
|412
|0.07
|1.9734
|2.0184
|1.9674
|1408
|2007.04.04 10:36
|close
|412
|0.07
|1.9769
|2.0184
|1.9674
|-24.50
|7327.89
|1409
|2007.04.04 10:36
|close
|410
|0.28
|1.9765
|1.9129
|1.9804
|58.39
|7386.28
|1410
|2007.04.04 10:36
|close
|406
|0.07
|1.9765
|1.9349
|1.9859
|-23.90
|7362.38
|1411
|2007.04.04 13:06
|sell
|413
|0.07
|1.9741
|2.0191
|1.9681
|1412
|2007.04.04 14:00
|modify
|413
|0.07
|1.9741
|1.9740
|1.9681
|1413
|2007.04.04 14:00
|modify
|413
|0.07
|1.9741
|1.9739
|1.9681
|1414
|2007.04.04 14:01
|modify
|413
|0.07
|1.9741
|1.9738
|1.9681
|1415
|2007.04.04 14:01
|close
|413
|0.07
|1.9728
|1.9738
|1.9681
|9.10
|7371.48
|1416
|2007.04.04 15:42
|sell
|414
|0.07
|1.9721
|2.0171
|1.9661
|1417
|2007.04.04 20:00
|buy
|415
|0.07
|1.9764
|1.9314
|1.9824
|1418
|2007.04.05 13:58
|modify
|414
|0.07
|1.9721
|1.9720
|1.9661
|1419
|2007.04.05 13:58
|modify
|414
|0.07
|1.9721
|1.9719
|1.9661
|1420
|2007.04.05 13:58
|modify
|414
|0.07
|1.9721
|1.9718
|1.9661
|1421
|2007.04.05 13:58
|buy
|416
|0.28
|1.9709
|1.9094
|1.9769
|1422
|2007.04.05 13:58
|modify
|414
|0.07
|1.9721
|1.9717
|1.9661
|1423
|2007.04.05 13:58
|modify
|414
|0.07
|1.9721
|1.9716
|1.9661
|1424
|2007.04.05 13:58
|modify
|414
|0.07
|1.9721
|1.9714
|1.9661
|1425
|2007.04.05 13:58
|modify
|414
|0.07
|1.9721
|1.9713
|1.9661
|1426
|2007.04.05 13:58
|modify
|414
|0.07
|1.9721
|1.9711
|1.9661
|1427
|2007.04.05 13:58
|s/l
|414
|0.07
|1.9711
|1.9711
|1.9661
|6.82
|7378.30
|1428
|2007.04.05 13:58
|sell
|417
|0.07
|1.9708
|2.0158
|1.9648
|1429
|2007.04.05 14:00
|modify
|417
|0.07
|1.9708
|1.9708
|1.9648
|1430
|2007.04.05 14:00
|modify
|417
|0.07
|1.9708
|1.9706
|1.9648
|1431
|2007.04.05 14:00
|modify
|417
|0.07
|1.9708
|1.9704
|1.9648
|1432
|2007.04.05 14:00
|modify
|417
|0.07
|1.9708
|1.9702
|1.9648
|1433
|2007.04.05 14:00
|modify
|417
|0.07
|1.9708
|1.9700
|1.9648
|1434
|2007.04.05 14:00
|modify
|417
|0.07
|1.9708
|1.9698
|1.9648
|1435
|2007.04.05 14:00
|modify
|417
|0.07
|1.9708
|1.9695
|1.9648
|1436
|2007.04.05 14:00
|modify
|417
|0.07
|1.9708
|1.9692
|1.9648
|1437
|2007.04.05 14:00
|modify
|417
|0.07
|1.9708
|1.9690
|1.9648
|1438
|2007.04.05 14:00
|modify
|417
|0.07
|1.9708
|1.9687
|1.9648
|1439
|2007.04.05 14:00
|s/l
|417
|0.07
|1.9687
|1.9687
|1.9648
|14.70
|7393.00
|1440
|2007.04.05 14:17
|close
|416
|0.28
|1.9723
|1.9094
|1.9769
|39.20
|7432.20
|1441
|2007.04.05 14:17
|close
|415
|0.07
|1.9723
|1.9314
|1.9824
|-29.01
|7403.19
|1442
|2007.04.05 18:56
|sell
|418
|0.07
|1.9706
|2.0156
|1.9646
|1443
|2007.04.06 09:38
|modify
|418
|0.07
|1.9706
|1.9703
|1.9646
|1444
|2007.04.06 09:39
|s/l
|418
|0.07
|1.9703
|1.9703
|1.9646
|2.04
|7405.23
|1445
|2007.04.09 19:37
|sell
|419
|0.07
|1.9604
|2.0054
|1.9544
|1446
|2007.04.09 19:53
|modify
|419
|0.07
|1.9604
|1.9603
|1.9544
|1447
|2007.04.09 20:36
|s/l
|419
|0.07
|1.9603
|1.9603
|1.9544
|0.70
|7405.93
|1448
|2007.04.10 07:19
|buy
|420
|0.07
|1.9681
|1.9231
|1.9741
|1449
|2007.04.10 08:06
|modify
|420
|0.07
|1.9681
|1.9681
|1.9741
|1450
|2007.04.10 08:06
|modify
|420
|0.07
|1.9681
|1.9682
|1.9741
|1451
|2007.04.10 08:06
|modify
|420
|0.07
|1.9681
|1.9683
|1.9741
|1452
|2007.04.10 08:06
|modify
|420
|0.07
|1.9681
|1.9684
|1.9741
|1453
|2007.04.10 08:11
|s/l
|420
|0.07
|1.9684
|1.9684
|1.9741
|2.10
|7408.03
|1454
|2007.04.10 08:11
|buy
|421
|0.07
|1.9686
|1.9236
|1.9746
|1455
|2007.04.10 08:49
|modify
|421
|0.07
|1.9686
|1.9686
|1.9746
|1456
|2007.04.10 08:50
|modify
|421
|0.07
|1.9686
|1.9689
|1.9746
|1457
|2007.04.10 08:50
|modify
|421
|0.07
|1.9686
|1.9690
|1.9746
|1458
|2007.04.10 08:50
|close
|421
|0.07
|1.9700
|1.9690
|1.9746
|9.80
|7417.83
|1459
|2007.04.10 08:50
|buy
|422
|0.07
|1.9706
|1.9256
|1.9766
|1460
|2007.04.10 12:20
|modify
|422
|0.07
|1.9706
|1.9706
|1.9766
|1461
|2007.04.10 12:20
|modify
|422
|0.07
|1.9706
|1.9708
|1.9766
|1462
|2007.04.10 12:20
|modify
|422
|0.07
|1.9706
|1.9709
|1.9766
|1463
|2007.04.10 12:20
|s/l
|422
|0.07
|1.9709
|1.9709
|1.9766
|2.10
|7419.93
|1464
|2007.04.10 13:00
|buy
|423
|0.07
|1.9716
|1.9266
|1.9776
|1465
|2007.04.10 13:58
|modify
|423
|0.07
|1.9716
|1.9717
|1.9776
|1466
|2007.04.10 13:58
|modify
|423
|0.07
|1.9716
|1.9718
|1.9776
|1467
|2007.04.10 13:58
|modify
|423
|0.07
|1.9716
|1.9719
|1.9776
|1468
|2007.04.10 13:59
|s/l
|423
|0.07
|1.9719
|1.9719
|1.9776
|2.10
|7422.03
|1469
|2007.04.10 13:59
|buy
|424
|0.07
|1.9722
|1.9272
|1.9782
|1470
|2007.04.10 14:11
|modify
|424
|0.07
|1.9722
|1.9722
|1.9782
|1471
|2007.04.10 14:16
|modify
|424
|0.07
|1.9722
|1.9723
|1.9782
|1472
|2007.04.10 14:20
|modify
|424
|0.07
|1.9722
|1.9724
|1.9782
|1473
|2007.04.10 14:20
|modify
|424
|0.07
|1.9722
|1.9725
|1.9782
|1474
|2007.04.10 14:25
|modify
|424
|0.07
|1.9722
|1.9726
|1.9782
|1475
|2007.04.10 14:25
|close
|424
|0.07
|1.9735
|1.9726
|1.9782
|9.10
|7431.13
|1476
|2007.04.10 14:25
|buy
|425
|0.07
|1.9738
|1.9288
|1.9798
|1477
|2007.04.10 15:19
|modify
|425
|0.07
|1.9738
|1.9739
|1.9798
|1478
|2007.04.10 15:19
|modify
|425
|0.07
|1.9738
|1.9740
|1.9798
|1479
|2007.04.10 15:20
|modify
|425
|0.07
|1.9738
|1.9741
|1.9798
|1480
|2007.04.10 15:25
|s/l
|425
|0.07
|1.9741
|1.9741
|1.9798
|2.10
|7433.23
|1481
|2007.04.10 17:00
|buy
|426
|0.07
|1.9739
|1.9289
|1.9799
|1482
|2007.04.11 04:51
|modify
|426
|0.07
|1.9739
|1.9740
|1.9799
|1483
|2007.04.11 04:51
|modify
|426
|0.07
|1.9739
|1.9741
|1.9799
|1484
|2007.04.11 04:54
|modify
|426
|0.07
|1.9739
|1.9742
|1.9799
|1485
|2007.04.11 04:54
|modify
|426
|0.07
|1.9739
|1.9743
|1.9799
|1486
|2007.04.11 04:54
|close
|426
|0.07
|1.9752
|1.9743
|1.9799
|9.00
|7442.23
|1487
|2007.04.11 12:00
|buy
|427
|0.07
|1.9781
|1.9331
|1.9841
|1488
|2007.04.11 13:02
|modify
|427
|0.07
|1.9781
|1.9783
|1.9841
|1489
|2007.04.11 13:05
|s/l
|427
|0.07
|1.9783
|1.9783
|1.9841
|1.40
|7443.63
|1490
|2007.04.11 13:05
|buy
|428
|0.07
|1.9787
|1.9337
|1.9847
|1491
|2007.04.12 04:01
|buy
|429
|0.28
|1.9731
|1.9116
|1.9791
|1492
|2007.04.12 04:36
|close
|429
|0.28
|1.9745
|1.9116
|1.9791
|39.20
|7482.83
|1493
|2007.04.12 04:36
|close
|428
|0.07
|1.9745
|1.9337
|1.9847
|-29.71
|7453.12
|1494
|2007.04.12 06:00
|buy
|430
|0.07
|1.9762
|1.9312
|1.9822
|1495
|2007.04.12 07:12
|sell
|431
|0.07
|1.9750
|2.0200
|1.9690
|1496
|2007.04.12 09:17
|modify
|430
|0.07
|1.9762
|1.9763
|1.9822
|1497
|2007.04.12 09:17
|modify
|430
|0.07
|1.9762
|1.9766
|1.9822
|1498
|2007.04.12 09:17
|modify
|430
|0.07
|1.9762
|1.9767
|1.9822
|1499
|2007.04.12 09:17
|modify
|430
|0.07
|1.9762
|1.9768
|1.9822
|1500
|2007.04.12 09:18
|modify
|430
|0.07
|1.9762
|1.9769
|1.9822
|1501
|2007.04.12 09:18
|modify
|430
|0.07
|1.9762
|1.9770
|1.9822
|1502
|2007.04.12 09:20
|s/l
|430
|0.07
|1.9770
|1.9770
|1.9822
|5.60
|7458.72
|1503
|2007.04.12 11:12
|buy
|432
|0.07
|1.9776
|1.9326
|1.9836
|1504
|2007.04.12 11:30
|modify
|431
|0.07
|1.9750
|1.9749
|1.9690
|1505
|2007.04.12 11:30
|s/l
|431
|0.07
|1.9749
|1.9749
|1.9690
|0.70
|7459.42
|1506
|2007.04.12 11:30
|sell
|433
|0.07
|1.9758
|2.0208
|1.9698
|1507
|2007.04.12 11:48
|modify
|433
|0.07
|1.9758
|1.9756
|1.9698
|1508
|2007.04.12 11:49
|modify
|433
|0.07
|1.9758
|1.9755
|1.9698
|1509
|2007.04.12 11:49
|modify
|433
|0.07
|1.9758
|1.9754
|1.9698
|1510
|2007.04.12 11:49
|modify
|433
|0.07
|1.9758
|1.9753
|1.9698
|1511
|2007.04.12 11:49
|modify
|433
|0.07
|1.9758
|1.9752
|1.9698
|1512
|2007.04.12 11:49
|modify
|433
|0.07
|1.9758
|1.9751
|1.9698
|1513
|2007.04.12 11:49
|modify
|433
|0.07
|1.9758
|1.9749
|1.9698
|1514
|2007.04.12 11:51
|s/l
|433
|0.07
|1.9749
|1.9749
|1.9698
|6.30
|7465.72
|1515
|2007.04.12 11:51
|sell
|434
|0.07
|1.9746
|2.0196
|1.9686
|1516
|2007.04.12 16:40
|modify
|432
|0.07
|1.9776
|1.9777
|1.9836
|1517
|2007.04.12 16:41
|modify
|432
|0.07
|1.9776
|1.9778
|1.9836
|1518
|2007.04.12 16:46
|modify
|432
|0.07
|1.9776
|1.9779
|1.9836
|1519
|2007.04.12 16:46
|modify
|432
|0.07
|1.9776
|1.9780
|1.9836
|1520
|2007.04.12 16:46
|modify
|432
|0.07
|1.9776
|1.9781
|1.9836
|1521
|2007.04.12 16:50
|modify
|432
|0.07
|1.9776
|1.9784
|1.9836
|1522
|2007.04.12 16:50
|modify
|432
|0.07
|1.9776
|1.9786
|1.9836
|1523
|2007.04.12 16:51
|modify
|432
|0.07
|1.9776
|1.9787
|1.9836
|1524
|2007.04.12 16:51
|modify
|432
|0.07
|1.9776
|1.9788
|1.9836
|1525
|2007.04.12 16:54
|s/l
|432
|0.07
|1.9788
|1.9788
|1.9836
|8.40
|7474.12
|1526
|2007.04.12 17:00
|buy
|435
|0.07
|1.9787
|1.9337
|1.9847
|1527
|2007.04.12 17:06
|modify
|435
|0.07
|1.9787
|1.9787
|1.9847
|1528
|2007.04.12 17:08
|s/l
|435
|0.07
|1.9787
|1.9787
|1.9847
|0.00
|7474.12
|1529
|2007.04.12 17:08
|buy
|436
|0.07
|1.9791
|1.9341
|1.9851
|1530
|2007.04.12 17:18
|modify
|436
|0.07
|1.9791
|1.9792
|1.9851
|1531
|2007.04.12 17:19
|s/l
|436
|0.07
|1.9792
|1.9792
|1.9851
|0.70
|7474.82
|1532
|2007.04.12 17:19
|buy
|437
|0.07
|1.9796
|1.9346
|1.9856
|1533
|2007.04.12 17:23
|sell
|438
|0.28
|1.9802
|2.0417
|1.9742
|1534
|2007.04.12 17:39
|modify
|437
|0.07
|1.9796
|1.9797
|1.9856
|1535
|2007.04.12 17:39
|modify
|437
|0.07
|1.9796
|1.9799
|1.9856
|1536
|2007.04.12 17:39
|modify
|437
|0.07
|1.9796
|1.9801
|1.9856
|1537
|2007.04.12 17:40
|s/l
|437
|0.07
|1.9801
|1.9801
|1.9856
|3.50
|7478.32
|1538
|2007.04.12 17:40
|buy
|439
|0.07
|1.9805
|1.9355
|1.9865
|1539
|2007.04.12 18:20
|close
|439
|0.07
|1.9778
|1.9355
|1.9865
|-18.90
|7459.42
|1540
|2007.04.12 18:20
|close
|438
|0.28
|1.9782
|2.0417
|1.9742
|56.00
|7515.42
|1541
|2007.04.12 18:20
|close
|434
|0.07
|1.9782
|2.0196
|1.9686
|-25.20
|7490.22
|1542
|2007.04.12 21:00
|buy
|440
|0.07
|1.9783
|1.9333
|1.9843
|1543
|2007.04.12 22:39
|modify
|440
|0.07
|1.9783
|1.9783
|1.9843
|1544
|2007.04.12 22:42
|modify
|440
|0.07
|1.9783
|1.9785
|1.9843
|1545
|2007.04.12 22:44
|modify
|440
|0.07
|1.9783
|1.9786
|1.9843
|1546
|2007.04.12 22:53
|s/l
|440
|0.07
|1.9786
|1.9786
|1.9843
|2.10
|7492.32
|1547
|2007.04.16 00:00
|buy
|441
|0.07
|1.9869
|1.9419
|1.9929
|1548
|2007.04.16 01:16
|modify
|441
|0.07
|1.9869
|1.9869
|1.9929
|1549
|2007.04.16 01:21
|modify
|441
|0.07
|1.9869
|1.9870
|1.9929
|1550
|2007.04.16 01:42
|modify
|441
|0.07
|1.9869
|1.9871
|1.9929
|1551
|2007.04.16 01:43
|modify
|441
|0.07
|1.9869
|1.9872
|1.9929
|1552
|2007.04.16 01:43
|modify
|441
|0.07
|1.9869
|1.9873
|1.9929
|1553
|2007.04.16 01:52
|close
|441
|0.07
|1.9882
|1.9873
|1.9929
|9.10
|7501.42
|1554
|2007.04.16 03:00
|buy
|442
|0.08
|1.9887
|1.9437
|1.9947
|1555
|2007.04.16 11:30
|modify
|442
|0.08
|1.9887
|1.9887
|1.9947
|1556
|2007.04.16 11:31
|modify
|442
|0.08
|1.9887
|1.9890
|1.9947
|1557
|2007.04.16 11:32
|close
|442
|0.08
|1.9899
|1.9890
|1.9947
|9.60
|7511.02
|1558
|2007.04.16 11:32
|buy
|443
|0.08
|1.9902
|1.9452
|1.9962
|1559
|2007.04.16 11:40
|modify
|443
|0.08
|1.9902
|1.9902
|1.9962
|1560
|2007.04.16 11:40
|modify
|443
|0.08
|1.9902
|1.9903
|1.9962
|1561
|2007.04.16 11:40
|modify
|443
|0.08
|1.9902
|1.9905
|1.9962
|1562
|2007.04.16 11:43
|s/l
|443
|0.08
|1.9905
|1.9905
|1.9962
|2.40
|7513.42
|1563
|2007.04.16 11:43
|buy
|444
|0.08
|1.9909
|1.9459
|1.9969
|1564
|2007.04.16 11:58
|modify
|444
|0.08
|1.9909
|1.9911
|1.9969
|1565
|2007.04.16 11:58
|modify
|444
|0.08
|1.9909
|1.9912
|1.9969
|1566
|2007.04.16 11:58
|s/l
|444
|0.08
|1.9912
|1.9912
|1.9969
|2.40
|7515.82
|1567
|2007.04.16 11:58
|buy
|445
|0.08
|1.9915
|1.9465
|1.9975
|1568
|2007.04.16 12:26
|modify
|445
|0.08
|1.9915
|1.9917
|1.9975
|1569
|2007.04.16 12:26
|modify
|445
|0.08
|1.9915
|1.9918
|1.9975
|1570
|2007.04.16 12:26
|close
|445
|0.08
|1.9927
|1.9918
|1.9975
|9.60
|7525.42
|1571
|2007.04.16 13:00
|buy
|446
|0.08
|1.9929
|1.9479
|1.9989
|1572
|2007.04.17 00:30
|sell
|447
|0.07
|1.9889
|2.0339
|1.9829
|1573
|2007.04.17 11:30
|modify
|446
|0.08
|1.9929
|1.9931
|1.9989
|1574
|2007.04.17 11:30
|modify
|446
|0.08
|1.9929
|1.9935
|1.9989
|1575
|2007.04.17 11:30
|modify
|446
|0.08
|1.9929
|1.9940
|1.9989
|1576
|2007.04.17 11:30
|sell
|448
|0.28
|1.9948
|2.0563
|1.9888
|1577
|2007.04.17 11:30
|modify
|446
|0.08
|1.9929
|1.9944
|1.9989
|1578
|2007.04.17 11:30
|modify
|446
|0.08
|1.9929
|1.9945
|1.9989
|1579
|2007.04.17 11:30
|modify
|446
|0.08
|1.9929
|1.9949
|1.9989
|1580
|2007.04.17 11:30
|modify
|446
|0.08
|1.9929
|1.9952
|1.9989
|1581
|2007.04.17 11:30
|modify
|446
|0.08
|1.9929
|1.9956
|1.9989
|1582
|2007.04.17 11:30
|modify
|446
|0.08
|1.9929
|1.9959
|1.9989
|1583
|2007.04.17 11:30
|modify
|446
|0.08
|1.9929
|1.9963
|1.9989
|1584
|2007.04.17 11:30
|modify
|446
|0.08
|1.9929
|1.9965
|1.9989
|1585
|2007.04.17 11:30
|modify
|446
|0.08
|1.9929
|1.9969
|1.9989
|1586
|2007.04.17 11:30
|modify
|446
|0.08
|1.9929
|1.9973
|1.9989
|1587
|2007.04.17 11:30
|modify
|446
|0.08
|1.9929
|1.9977
|1.9989
|1588
|2007.04.17 11:30
|t/p
|446
|0.08
|1.9989
|1.9977
|1.9989
|47.88
|7573.31
|1589
|2007.04.17 11:30
|buy
|449
|0.07
|1.9993
|1.9543
|2.0053
|1590
|2007.04.17 11:36
|sell
|450
|1.12
|1.9996
|2.0542
|1.9936
|1591
|2007.04.17 11:44
|modify
|449
|0.07
|1.9993
|1.9993
|2.0053
|1592
|2007.04.17 11:44
|modify
|449
|0.07
|1.9993
|1.9994
|2.0053
|1593
|2007.04.17 11:44
|s/l
|449
|0.07
|1.9994
|1.9994
|2.0053
|0.70
|7574.01
|1594
|2007.04.17 11:44
|buy
|451
|0.07
|1.9996
|1.9546
|2.0056
|1595
|2007.04.17 11:45
|close
|451
|0.07
|1.9976
|1.9546
|2.0056
|-14.00
|7560.01
|1596
|2007.04.17 11:45
|close
|450
|1.12
|1.9980
|2.0542
|1.9936
|179.20
|7739.21
|1597
|2007.04.17 11:45
|close
|448
|0.28
|1.9980
|2.0563
|1.9888
|-89.60
|7649.61
|1598
|2007.04.17 11:45
|close
|447
|0.07
|1.9980
|2.0339
|1.9829
|-63.70
|7585.91
|1599
|2007.04.17 11:45
|buy
|452
|0.08
|1.9978
|1.9528
|2.0038
|1600
|2007.04.17 11:48
|modify
|452
|0.08
|1.9978
|1.9979
|2.0038
|1601
|2007.04.17 11:51
|s/l
|452
|0.08
|1.9979
|1.9979
|2.0038
|0.80
|7586.71
|1602
|2007.04.17 11:51
|buy
|453
|0.08
|1.9983
|1.9533
|2.0043
|1603
|2007.04.17 12:17
|modify
|453
|0.08
|1.9983
|1.9983
|2.0043
|1604
|2007.04.17 12:17
|modify
|453
|0.08
|1.9983
|1.9985
|2.0043
|1605
|2007.04.17 12:18
|modify
|453
|0.08
|1.9983
|1.9986
|2.0043
|1606
|2007.04.17 12:18
|close
|453
|0.08
|1.9996
|1.9986
|2.0043
|10.40
|7597.11
|1607
|2007.04.18 08:00
|buy
|454
|0.08
|2.0089
|1.9639
|2.0149
|1608
|2007.04.18 09:33
|close
|454
|0.08
|2.0101
|1.9639
|2.0149
|9.60
|7606.71
|1609
|2007.04.18 13:01
|buy
|455
|0.08
|2.0119
|1.9669
|2.0179
|1610
|2007.04.18 14:54
|buy
|456
|0.32
|2.0064
|1.9449
|2.0124
|1611
|2007.04.18 23:29
|close
|456
|0.32
|2.0079
|1.9449
|2.0124
|48.00
|7654.71
|1612
|2007.04.18 23:29
|close
|455
|0.08
|2.0079
|1.9669
|2.0179
|-32.00
|7622.71
|1613
|2007.04.19 01:00
|buy
|457
|0.08
|2.0090
|1.9640
|2.0150
|1614
|2007.04.19 03:49
|sell
|458
|0.08
|2.0056
|2.0506
|1.9996
|1615
|2007.04.19 05:40
|modify
|458
|0.08
|2.0056
|2.0055
|1.9996
|1616
|2007.04.19 05:40
|modify
|458
|0.08
|2.0056
|2.0053
|1.9996
|1617
|2007.04.19 05:41
|modify
|458
|0.08
|2.0056
|2.0052
|1.9996
|1618
|2007.04.19 05:41
|modify
|458
|0.08
|2.0056
|2.0051
|1.9996
|1619
|2007.04.19 05:41
|modify
|458
|0.08
|2.0056
|2.0050
|1.9996
|1620
|2007.04.19 05:42
|modify
|458
|0.08
|2.0056
|2.0047
|1.9996
|1621
|2007.04.19 05:42
|buy
|459
|0.32
|2.0034
|1.9419
|2.0094
|1622
|2007.04.19 05:42
|modify
|458
|0.08
|2.0056
|2.0042
|1.9996
|1623
|2007.04.19 05:48
|s/l
|458
|0.08
|2.0042
|2.0042
|1.9996
|11.20
|7633.91
|1624
|2007.04.19 05:48
|sell
|460
|0.08
|2.0038
|2.0488
|1.9978
|1625
|2007.04.19 06:43
|close
|460
|0.08
|2.0055
|2.0488
|1.9978
|-13.60
|7620.31
|1626
|2007.04.19 06:43
|close
|459
|0.32
|2.0051
|1.9419
|2.0094
|54.40
|7674.71
|1627
|2007.04.19 06:43
|close
|457
|0.08
|2.0051
|1.9640
|2.0150
|-31.20
|7643.51
|1628
|2007.04.19 08:08
|sell
|461
|0.08
|2.0024
|2.0474
|1.9964
|1629
|2007.04.19 09:38
|modify
|461
|0.08
|2.0024
|2.0024
|1.9964
|1630
|2007.04.19 09:38
|modify
|461
|0.08
|2.0024
|2.0023
|1.9964
|1631
|2007.04.19 09:38
|modify
|461
|0.08
|2.0024
|2.0022
|1.9964
|1632
|2007.04.19 09:39
|modify
|461
|0.08
|2.0024
|2.0021
|1.9964
|1633
|2007.04.19 09:39
|close
|461
|0.08
|2.0012
|2.0021
|1.9964
|9.60
|7653.11
|1634
|2007.04.19 09:39
|sell
|462
|0.08
|2.0009
|2.0459
|1.9949
|1635
|2007.04.19 09:44
|modify
|462
|0.08
|2.0009
|2.0007
|1.9949
|1636
|2007.04.19 09:44
|close
|462
|0.08
|1.9997
|2.0007
|1.9949
|9.60
|7662.71
|1637
|2007.04.19 09:44
|sell
|463
|0.08
|1.9991
|2.0441
|1.9931
|1638
|2007.04.19 10:50
|sell
|464
|0.32
|2.0047
|2.0662
|1.9987
|1639
|2007.04.19 11:10
|close
|464
|0.32
|2.0031
|2.0662
|1.9987
|51.20
|7713.91
|1640
|2007.04.19 11:10
|close
|463
|0.08
|2.0031
|2.0441
|1.9931
|-32.00
|7681.91
|1641
|2007.04.19 14:14
|sell
|465
|0.08
|1.9994
|2.0444
|1.9934
|1642
|2007.04.20 09:14
|sell
|466
|0.32
|2.0049
|2.0664
|1.9989
|1643
|2007.04.20 10:42
|close
|466
|0.32
|2.0035
|2.0664
|1.9989
|44.80
|7726.71
|1644
|2007.04.20 10:42
|close
|465
|0.08
|2.0035
|2.0444
|1.9934
|-32.87
|7693.84
|1645
|2007.04.23 03:01
|sell
|467
|0.08
|2.0032
|2.0482
|1.9972
|1646
|2007.04.23 08:47
|modify
|467
|0.08
|2.0032
|2.0032
|1.9972
|1647
|2007.04.23 08:58
|modify
|467
|0.08
|2.0032
|2.0031
|1.9972
|1648
|2007.04.23 09:04
|modify
|467
|0.08
|2.0032
|2.0030
|1.9972
|1649
|2007.04.23 09:07
|modify
|467
|0.08
|2.0032
|2.0029
|1.9972
|1650
|2007.04.23 09:07
|close
|467
|0.08
|2.0020
|2.0029
|1.9972
|9.60
|7703.44
|1651
|2007.04.23 15:29
|sell
|468
|0.08
|1.9992
|2.0442
|1.9932
|1652
|2007.04.23 16:30
|modify
|468
|0.08
|1.9992
|1.9991
|1.9932
|1653
|2007.04.23 16:31
|modify
|468
|0.08
|1.9992
|1.9990
|1.9932
|1654
|2007.04.23 16:32
|close
|468
|0.08
|1.9980
|1.9990
|1.9932
|9.60
|7713.04
|1655
|2007.04.23 16:32
|sell
|469
|0.08
|1.9977
|2.0427
|1.9917
|1656
|2007.04.24 05:23
|modify
|469
|0.08
|1.9977
|1.9976
|1.9917
|1657
|2007.04.24 05:23
|modify
|469
|0.08
|1.9977
|1.9974
|1.9917
|1658
|2007.04.24 05:23
|close
|469
|0.08
|1.9963
|1.9974
|1.9917
|11.13
|7724.17
|1659
|2007.04.24 08:04
|sell
|470
|0.08
|1.9967
|2.0417
|1.9907
|1660
|2007.04.24 09:34
|modify
|470
|0.08
|1.9967
|1.9966
|1.9907
|1661
|2007.04.24 09:35
|s/l
|470
|0.08
|1.9966
|1.9966
|1.9907
|0.80
|7724.97
|1662
|2007.04.24 15:28
|buy
|471
|0.08
|2.0004
|1.9554
|2.0064
|1663
|2007.04.24 16:00
|sell
|472
|0.08
|1.9990
|2.0440
|1.9930
|1664
|2007.04.24 17:00
|modify
|471
|0.08
|2.0004
|2.0006
|2.0064
|1665
|2007.04.24 17:00
|modify
|471
|0.08
|2.0004
|2.0007
|2.0064
|1666
|2007.04.24 17:00
|modify
|471
|0.08
|2.0004
|2.0010
|2.0064
|1667
|2007.04.24 17:00
|modify
|471
|0.08
|2.0004
|2.0012
|2.0064
|1668
|2007.04.24 17:00
|modify
|471
|0.08
|2.0004
|2.0014
|2.0064
|1669
|2007.04.24 17:00
|modify
|471
|0.08
|2.0004
|2.0015
|2.0064
|1670
|2007.04.24 17:00
|modify
|471
|0.08
|2.0004
|2.0018
|2.0064
|1671
|2007.04.24 17:00
|modify
|471
|0.08
|2.0004
|2.0020
|2.0064
|1672
|2007.04.24 17:00
|modify
|471
|0.08
|2.0004
|2.0022
|2.0064
|1673
|2007.04.24 17:00
|s/l
|471
|0.08
|2.0022
|2.0022
|2.0064
|14.40
|7739.37
|1674
|2007.04.24 19:00
|buy
|473
|0.08
|2.0030
|1.9580
|2.0090
|1675
|2007.04.24 23:59
|close at stop
|473
|0.08
|2.0018
|1.9580
|2.0090
|-9.60
|7729.77
|1676
|2007.04.24 23:59
|close at stop
|472
|0.08
|2.0022
|2.0440
|1.9930
|-25.60
|7704.17