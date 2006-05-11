Strategy Tester Report
PacManJr_GBP$ Beta1

SymbolGBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.05.03 00:00 - 2007.03.23 00:00 (2006.05.03 - 2007.03.23)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersSystemWideParms="** PacManJr_GBP$ Systemwide Parameters All Preset**"; UseNoDayTrade=false; NoTradeDay=5; risk="Risk and Lot sizing All Preset"; ItRsi=" Set to true to use I_trend/Rsi signals "; ITRSI=true; LongMagicNumber=0; ShortMagicNumber=0;
Bars in test10489Ticks modelled1584316Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit-1968.66Gross profit3594.56Gross loss-5563.22
Profit factor0.65Expected payoff-4.17
Absolute drawdown1968.66Maximal drawdown2221.17 (21.66%)Relative drawdown21.66% (2221.17)
Total trades472Short positions (won %)201 (94.53%)Long positions (won %)271 (95.94%)
Profit trades (% of total)450 (95.34%)Loss trades (% of total)22 (4.66%)
Largestprofit trade60.00loss trade-455.66
Averageprofit trade7.99loss trade-252.87
Maximumconsecutive wins (profit in money)73 (509.38)consecutive losses (loss in money)2 (-134.25)
Maximalconsecutive profit (count of wins)509.38 (73)consecutive loss (count of losses)-455.66 (1)
Averageconsecutive wins21consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.05.03 04:00buy10.101.83811.79311.8441
22006.05.03 04:12modify10.101.83811.83821.8441
32006.05.03 04:12close10.101.83931.83821.844112.0010012.00
42006.05.03 04:12buy20.101.83951.79451.8455
52006.05.03 04:29modify20.101.83951.83951.8455
62006.05.03 04:35s/l20.101.83951.83951.84550.0010012.00
72006.05.03 04:35buy30.101.83991.79491.8459
82006.05.03 05:26modify30.101.83991.84011.8459
92006.05.03 05:27s/l30.101.84011.84011.84592.0010014.00
102006.05.03 09:00buy40.101.84341.79841.8494
112006.05.03 09:27modify40.101.84341.84341.8494
122006.05.03 09:28s/l40.101.84341.84341.84940.0010014.00
132006.05.03 11:00sell50.101.83781.88281.8318
142006.05.03 11:05modify50.101.83781.83741.8318
152006.05.03 11:06s/l50.101.83741.83741.83184.0010018.00
162006.05.03 11:06sell60.101.83701.88201.8310
172006.05.03 11:27modify60.101.83701.83681.8310
182006.05.03 11:28s/l60.101.83681.83681.83102.0010020.00
192006.05.03 11:28sell70.101.83641.88141.8304
202006.05.03 15:00buy80.101.84121.79621.8472
212006.05.03 18:04modify80.101.84121.84131.8472
222006.05.03 18:04modify80.101.84121.84161.8472
232006.05.03 18:04modify80.101.84121.84191.8472
242006.05.03 18:04modify80.101.84121.84241.8472
252006.05.03 18:05modify80.101.84121.84251.8472
262006.05.03 18:05modify80.101.84121.84261.8472
272006.05.03 18:05s/l80.101.84261.84261.847214.0010034.00
282006.05.03 19:00buy90.101.84441.79941.8504
292006.05.03 19:04modify90.101.84441.84461.8504
302006.05.03 19:04modify90.101.84441.84491.8504
312006.05.03 19:04modify90.101.84441.84531.8504
322006.05.03 19:04modify90.101.84441.84551.8504
332006.05.03 19:04modify90.101.84441.84591.8504
342006.05.03 19:05modify90.101.84441.84601.8504
352006.05.03 19:05modify90.101.84441.84631.8504
362006.05.03 19:06s/l90.101.84631.84631.850419.0010053.00
372006.05.03 19:06buy100.101.84671.80171.8527
382006.05.03 19:10modify100.101.84671.84711.8527
392006.05.03 19:11s/l100.101.84711.84711.85274.0010057.00
402006.05.03 19:11buy110.101.84751.80251.8535
412006.05.04 09:35modify70.101.83641.83621.8304
422006.05.04 09:35modify70.101.83641.83591.8304
432006.05.04 09:35modify70.101.83641.83531.8304
442006.05.04 09:36modify70.101.83641.83511.8304
452006.05.04 09:36modify70.101.83641.83501.8304
462006.05.04 09:36s/l70.101.83501.83501.830413.7510070.75
472006.05.04 09:36sell120.101.83481.87981.8288
482006.05.04 09:37modify120.101.83481.83481.8288
492006.05.04 09:38s/l120.101.83481.83481.82880.0010070.75
502006.05.04 09:38sell130.101.83441.87941.8284
512006.05.04 17:22modify110.101.84751.84761.8535
522006.05.04 17:22modify110.101.84751.84781.8535
532006.05.04 17:22modify110.101.84751.84801.8535
542006.05.04 17:22modify110.101.84751.84821.8535
552006.05.04 17:22s/l110.101.84821.84821.85356.5910077.34
562006.05.04 17:22buy140.101.84851.80351.8545
572006.05.04 17:46modify140.101.84851.84881.8545
582006.05.04 17:47s/l140.101.84881.84881.85453.0010080.34
592006.05.04 17:47buy150.101.84911.80411.8551
602006.05.04 20:24modify150.101.84911.84921.8551
612006.05.04 20:24modify150.101.84911.84941.8551
622006.05.04 20:26s/l150.101.84941.84941.85513.0010083.34
632006.05.05 07:00buy160.101.85161.80661.8576
642006.05.05 08:09modify160.101.85161.85161.8576
652006.05.05 08:09modify160.101.85161.85171.8576
662006.05.05 08:09s/l160.101.85171.85171.85761.0010084.34
672006.05.05 08:09buy170.101.85211.80711.8581
682006.05.05 15:31modify170.101.85211.85231.8581
692006.05.05 15:31s/l170.101.85231.85231.85812.0010086.34
702006.05.05 18:00buy180.101.86001.81501.8660
712006.05.08 01:00modify180.101.86001.86201.8660
722006.05.08 01:00modify180.101.86001.86211.8660
732006.05.08 01:02modify180.101.86001.86221.8660
742006.05.08 01:06s/l180.101.86221.86221.866021.8610108.20
752006.05.08 05:00buy190.101.86081.81581.8668
762006.05.08 05:30modify190.101.86081.86091.8668
772006.05.08 05:30modify190.101.86081.86111.8668
782006.05.08 05:31modify190.101.86081.86121.8668
792006.05.08 05:31modify190.101.86081.86131.8668
802006.05.08 05:36s/l190.101.86131.86131.86685.0010113.20
812006.05.08 05:36buy200.101.86161.81661.8676
822006.05.08 08:29modify200.101.86161.86171.8676
832006.05.08 08:29modify200.101.86161.86211.8676
842006.05.08 08:30s/l200.101.86211.86211.86765.0010118.20
852006.05.08 13:00buy210.101.86671.82171.8727
862006.05.09 17:20modify210.101.86671.86691.8727
872006.05.09 17:20modify210.101.86671.86701.8727
882006.05.09 17:20s/l210.101.86701.86701.87272.8610121.06
892006.05.09 19:08buy220.101.86461.81961.8706
902006.05.09 19:45modify220.101.86461.86471.8706
912006.05.09 19:45modify220.101.86461.86481.8706
922006.05.09 19:45s/l220.101.86481.86481.87062.0010123.06
932006.05.09 19:45buy230.101.86511.82011.8711
942006.05.09 19:52modify230.101.86511.86521.8711
952006.05.09 19:58s/l230.101.86521.86521.87111.0010124.06
962006.05.09 19:58buy240.101.86551.82051.8715
972006.05.09 21:14modify240.101.86551.86571.8715
982006.05.09 21:15modify240.101.86551.86581.8715
992006.05.09 21:15modify240.101.86551.86601.8715
1002006.05.09 21:16modify240.101.86551.86611.8715
1012006.05.09 21:16modify240.101.86551.86631.8715
1022006.05.09 21:17modify240.101.86551.86661.8715
1032006.05.09 21:18modify240.101.86551.86671.8715
1042006.05.09 21:19s/l240.101.86671.86671.871512.0010136.06
1052006.05.09 21:19buy250.101.86701.82201.8730
1062006.05.10 02:14modify250.101.86701.86711.8730
1072006.05.10 02:14s/l250.101.86711.86711.87300.8610136.92
1082006.05.10 02:14buy260.101.86741.82241.8734
1092006.05.10 09:50modify260.101.86741.86751.8734
1102006.05.10 09:51modify260.101.86741.86781.8734
1112006.05.10 09:51modify260.101.86741.86821.8734
1122006.05.10 09:51modify260.101.86741.86861.8734
1132006.05.10 09:52modify260.101.86741.86901.8734
1142006.05.10 09:52modify260.101.86741.86921.8734
1152006.05.10 09:52modify260.101.86741.86941.8734
1162006.05.10 09:53s/l260.101.86941.86941.873420.0010156.92
1172006.05.10 21:00buy270.101.86501.82001.8710
1182006.05.10 21:12modify270.101.86501.86521.8710
1192006.05.10 21:12modify270.101.86501.86561.8710
1202006.05.10 21:12modify270.101.86501.86601.8710
1212006.05.10 21:13modify270.101.86501.86611.8710
1222006.05.10 21:13modify270.101.86501.86661.8710
1232006.05.10 21:13modify270.101.86501.86701.8710
1242006.05.10 21:14s/l270.101.86701.86701.871020.0010176.92
1252006.05.10 21:14buy280.101.86741.82241.8734
1262006.05.10 21:14modify280.101.86741.86741.8734
1272006.05.10 21:14modify280.101.86741.86781.8734
1282006.05.10 21:15s/l280.101.86781.86781.87344.0010180.92
1292006.05.10 21:15buy290.101.86801.82301.8740
1302006.05.10 21:44modify290.101.86801.86811.8740
1312006.05.10 21:44modify290.101.86801.86851.8740
1322006.05.10 21:45modify290.101.86801.86911.8740
1332006.05.10 21:45modify290.101.86801.86921.8740
1342006.05.10 21:45s/l290.101.86921.86921.874012.0010192.92
1352006.05.10 23:00buy300.101.86671.82171.8727
1362006.05.11 13:28modify300.101.86671.86691.8727
1372006.05.11 13:29modify300.101.86671.86701.8727
1382006.05.11 13:29modify300.101.86671.86711.8727
1392006.05.11 13:29s/l300.101.86711.86711.87273.5910196.51
1402006.05.11 13:29buy310.101.86751.82251.8735
1412006.05.11 15:31modify310.101.86751.86781.8735
1422006.05.11 15:32modify310.101.86751.86791.8735
1432006.05.11 15:32modify310.101.86751.86801.8735
1442006.05.11 15:32s/l310.101.86801.86801.87355.0010201.51
1452006.05.11 15:32buy320.101.86841.82341.8744
1462006.05.11 15:33modify320.101.86841.86861.8744
1472006.05.11 15:33modify320.101.86841.86901.8744
1482006.05.11 15:33modify320.101.86841.86931.8744
1492006.05.11 15:33modify320.101.86841.86971.8744
1502006.05.11 15:33s/l320.101.86971.86971.874413.0010214.51
1512006.05.11 15:33buy330.101.87001.82501.8760
1522006.05.11 15:35modify330.101.87001.87031.8760
1532006.05.11 15:36s/l330.101.87031.87031.87603.0010217.51
1542006.05.11 15:36buy340.101.87061.82561.8766
1552006.05.11 16:50modify340.101.87061.87071.8766
1562006.05.11 16:50modify340.101.87061.87101.8766
1572006.05.11 16:51s/l340.101.87101.87101.87664.0010221.51
1582006.05.11 17:00buy350.101.87271.82771.8787
1592006.05.11 17:10modify350.101.87271.87281.8787
1602006.05.11 17:10s/l350.101.87281.87281.87871.0010222.51
1612006.05.11 17:10buy360.101.87301.82801.8790
1622006.05.11 17:11modify360.101.87301.87311.8790
1632006.05.11 17:12modify360.101.87301.87361.8790
1642006.05.11 17:12modify360.101.87301.87401.8790
1652006.05.11 17:12modify360.101.87301.87451.8790
1662006.05.11 17:13s/l360.101.87451.87451.879015.0010237.51
1672006.05.11 17:13buy370.101.87471.82971.8807
1682006.05.11 17:33modify370.101.87471.87491.8807
1692006.05.11 17:33modify370.101.87471.87531.8807
1702006.05.11 17:33modify370.101.87471.87571.8807
1712006.05.11 17:34s/l370.101.87571.87571.880710.0010247.51
1722006.05.11 17:34buy380.101.87611.83111.8821
1732006.05.11 17:34modify380.101.87611.87611.8821
1742006.05.11 17:34modify380.101.87611.87651.8821
1752006.05.11 17:35s/l380.101.87651.87651.88214.0010251.51
1762006.05.11 17:35buy390.101.87691.83191.8829
1772006.05.11 17:35modify390.101.87691.87701.8829
1782006.05.11 17:36s/l390.101.87701.87701.88291.0010252.51
1792006.05.11 17:36buy400.101.87741.83241.8834
1802006.05.11 17:36modify400.101.87741.87741.8834
1812006.05.11 17:36modify400.101.87741.87761.8834
1822006.05.11 17:36modify400.101.87741.87791.8834
1832006.05.11 17:37modify400.101.87741.87801.8834
1842006.05.11 17:37s/l130.101.87941.87941.8284-450.589801.93
1852006.05.11 17:37close400.101.87901.87801.883416.009817.93
1862006.05.11 17:37buy410.101.87971.83471.8857
1872006.05.11 17:39modify410.101.87971.87971.8857
1882006.05.11 17:39s/l410.101.87971.87971.88570.009817.93
1892006.05.11 17:39buy420.101.88011.83511.8861
1902006.05.11 17:47modify420.101.88011.88011.8861
1912006.05.11 17:48modify420.101.88011.88031.8861
1922006.05.11 17:48modify420.101.88011.88041.8861
1932006.05.11 17:48close420.101.88131.88041.886112.009829.93
1942006.05.11 17:48buy430.101.88141.83641.8874
1952006.05.11 18:36modify430.101.88141.88141.8874
1962006.05.11 18:36close430.101.88261.88141.887412.009841.93
1972006.05.12 12:00buy440.101.89241.84741.8984
1982006.05.12 12:01modify440.101.89241.89251.8984
1992006.05.12 12:01close440.101.89371.89251.898413.009854.93
2002006.05.12 12:01buy450.101.89401.84901.9000
2012006.05.12 12:31modify450.101.89401.89401.9000
2022006.05.12 12:33s/l450.101.89401.89401.90000.009854.93
2032006.05.12 12:33buy460.101.89421.84921.9002
2042006.05.12 12:35modify460.101.89421.89421.9002
2052006.05.12 12:35modify460.101.89421.89431.9002
2062006.05.12 12:35close460.101.89541.89431.900212.009866.93
2072006.05.12 12:35buy470.101.89571.85071.9017
2082006.05.12 12:38modify470.101.89571.89581.9017
2092006.05.12 12:38s/l470.101.89581.89581.90171.009867.93
2102006.05.12 12:38buy480.101.89621.85121.9022
2112006.05.12 12:39modify480.101.89621.89621.9022
2122006.05.12 12:39modify480.101.89621.89641.9022
2132006.05.12 12:39close480.101.89751.89641.902213.009880.93
2142006.05.12 12:39buy490.101.89771.85271.9037
2152006.05.12 12:41modify490.101.89771.89781.9037
2162006.05.12 12:41close490.101.89901.89781.903713.009893.93
2172006.05.12 12:41buy500.101.89921.85421.9052
2182006.05.12 12:42modify500.101.89921.89931.9052
2192006.05.12 12:43s/l500.101.89931.89931.90521.009894.93
2202006.05.12 12:43buy510.101.89971.85471.9057
2212006.05.15 13:39sell520.101.88261.92761.8766
2222006.05.15 13:43modify520.101.88261.88261.8766
2232006.05.15 13:43modify520.101.88261.88231.8766
2242006.05.15 13:44modify520.101.88261.88221.8766
2252006.05.15 13:47s/l520.101.88221.88221.87664.009898.93
2262006.05.15 13:47sell530.101.88211.92711.8761
2272006.05.15 13:49modify530.101.88211.88191.8761
2282006.05.15 13:51s/l530.101.88191.88191.87612.009900.93
2292006.05.15 13:51sell540.101.88151.92651.8755
2302006.05.15 13:53modify540.101.88151.88111.8755
2312006.05.15 13:56modify540.101.88151.88091.8755
2322006.05.15 13:56modify540.101.88151.88051.8755
2332006.05.15 13:57modify540.101.88151.88011.8755
2342006.05.15 13:57modify540.101.88151.88001.8755
2352006.05.15 13:57s/l540.101.88001.88001.875515.009915.93
2362006.05.15 13:57sell550.101.87971.92471.8737
2372006.05.15 19:59modify550.101.87971.87941.8737
2382006.05.15 20:00s/l550.101.87941.87941.87373.009918.93
2392006.05.15 22:50sell560.101.87821.92321.8722
2402006.05.15 23:36modify560.101.87821.87811.8722
2412006.05.15 23:36modify560.101.87821.87801.8722
2422006.05.15 23:40modify560.101.87821.87771.8722
2432006.05.15 23:40modify560.101.87821.87761.8722
2442006.05.15 23:40s/l560.101.87761.87761.87226.009924.93
2452006.05.16 01:22sell570.101.87851.92351.8725
2462006.05.16 01:58modify570.101.87851.87851.8725
2472006.05.16 01:59modify570.101.87851.87841.8725
2482006.05.16 01:59modify570.101.87851.87831.8725
2492006.05.16 01:59modify570.101.87851.87801.8725
2502006.05.16 01:59modify570.101.87851.87761.8725
2512006.05.16 01:59modify570.101.87851.87741.8725
2522006.05.16 01:59modify570.101.87851.87701.8725
2532006.05.16 02:01modify570.101.87851.87691.8725
2542006.05.16 02:01modify570.101.87851.87681.8725
2552006.05.16 02:03s/l570.101.87681.87681.872517.009941.93
2562006.05.16 12:01sell580.101.87781.92281.8718
2572006.05.16 12:01modify580.101.87781.87761.8718
2582006.05.16 12:02s/l580.101.87761.87761.87182.009943.93
2592006.05.16 12:02sell590.101.87721.92221.8712
2602006.05.16 12:03modify590.101.87721.87691.8712
2612006.05.16 12:04s/l590.101.87691.87691.87123.009946.93
2622006.05.16 12:04sell600.101.87671.92171.8707
2632006.05.16 12:21modify600.101.87671.87661.8707
2642006.05.16 12:21modify600.101.87671.87621.8707
2652006.05.16 12:21modify600.101.87671.87571.8707
2662006.05.16 12:22s/l600.101.87571.87571.870710.009956.93
2672006.05.16 12:22sell610.101.87531.92031.8693
2682006.05.17 11:53modify510.101.89971.89971.9057
2692006.05.17 11:53modify510.101.89971.89981.9057
2702006.05.17 11:53s/l510.101.89981.89981.90570.599957.52
2712006.05.17 15:00buy620.101.89701.85201.9030
2722006.05.17 15:41modify620.101.89701.89711.9030
2732006.05.17 15:41modify620.101.89701.89721.9030
2742006.05.17 15:41modify620.101.89701.89751.9030
2752006.05.17 15:42modify620.101.89701.89761.9030
2762006.05.17 15:42modify620.101.89701.89771.9030
2772006.05.17 15:42modify620.101.89701.89801.9030
2782006.05.17 15:42modify620.101.89701.89821.9030
2792006.05.17 15:42modify620.101.89701.89851.9030
2802006.05.17 15:43modify620.101.89701.89881.9030
2812006.05.17 15:43modify620.101.89701.89931.9030
2822006.05.17 15:43modify620.101.89701.89941.9030
2832006.05.17 15:43modify620.101.89701.89971.9030
2842006.05.17 15:43modify620.101.89701.90011.9030
2852006.05.17 15:43modify620.101.89701.90021.9030
2862006.05.17 15:43modify620.101.89701.90061.9030
2872006.05.17 15:43modify620.101.89701.90101.9030
2882006.05.17 15:44s/l620.101.90101.90101.903040.009997.52
2892006.05.17 17:06buy630.101.89331.84831.8993
2902006.05.18 23:48modify630.101.89331.89341.8993
2912006.05.18 23:48modify630.101.89331.89371.8993
2922006.05.18 23:48modify630.101.89331.89421.8993
2932006.05.18 23:50s/l630.101.89421.89421.89938.5910006.10
2942006.05.19 02:18buy640.101.89411.84911.9001
2952006.05.19 02:31modify640.101.89411.89411.9001
2962006.05.19 02:31modify640.101.89411.89431.9001
2972006.05.19 02:32s/l640.101.89431.89431.90012.0010008.10
2982006.05.19 02:32buy650.101.89471.84971.9007
2992006.05.19 03:01modify650.101.89471.89491.9007
3002006.05.19 03:03s/l650.101.89491.89491.90072.0010010.10
3012006.05.19 06:00buy660.101.89221.84721.8982
3022006.05.19 12:46modify610.101.87531.87481.8693
3032006.05.19 12:46modify610.101.87531.87461.8693
3042006.05.19 12:46modify610.101.87531.87401.8693
3052006.05.19 12:46modify610.101.87531.87381.8693
3062006.05.19 12:46modify610.101.87531.87331.8693
3072006.05.19 12:46modify610.101.87531.87281.8693
3082006.05.19 12:46s/l610.101.87281.87281.869324.5910034.69
3092006.05.22 08:45sell670.101.86971.91471.8637
3102006.05.22 08:47modify670.101.86971.86951.8637
3112006.05.22 08:48modify670.101.86971.86941.8637
3122006.05.22 08:49modify670.101.86971.86931.8637
3132006.05.22 08:50modify670.101.86971.86921.8637
3142006.05.22 08:50modify670.101.86971.86901.8637
3152006.05.22 08:50modify670.101.86971.86861.8637
3162006.05.22 08:51s/l670.101.86861.86861.863711.0010045.69
3172006.05.22 08:51sell680.101.86841.91341.8624
3182006.05.22 09:43modify680.101.86841.86811.8624
3192006.05.22 09:43modify680.101.86841.86741.8624
3202006.05.22 09:44s/l680.101.86741.86741.862410.0010055.69
3212006.05.22 15:13sell690.101.87411.91911.8681
3222006.05.24 08:50modify690.101.87411.87411.8681
3232006.05.24 08:51s/l690.101.87411.87411.8681-0.1710055.52
3242006.05.24 08:51sell700.101.87401.91901.8680
3252006.05.24 17:09modify700.101.87401.87401.8680
3262006.05.24 17:09modify700.101.87401.87361.8680
3272006.05.24 17:09modify700.101.87401.87341.8680
3282006.05.24 17:09modify700.101.87401.87301.8680
3292006.05.24 17:09modify700.101.87401.87251.8680
3302006.05.24 17:09s/l700.101.87251.87251.868015.0010070.52
3312006.05.24 23:23sell710.101.87131.91631.8653
3322006.05.24 23:26modify710.101.87131.87121.8653
3332006.05.24 23:27modify710.101.87131.87111.8653
3342006.05.24 23:27modify710.101.87131.87081.8653
3352006.05.24 23:33modify710.101.87131.87051.8653
3362006.05.24 23:34modify710.101.87131.87041.8653
3372006.05.24 23:34modify710.101.87131.87011.8653
3382006.05.24 23:34modify710.101.87131.86981.8653
3392006.05.24 23:35s/l710.101.86981.86981.865315.0010085.52
3402006.05.24 23:35sell720.101.86951.91451.8635
3412006.05.25 00:05modify720.101.86951.86941.8635
3422006.05.25 00:05modify720.101.86951.86931.8635
3432006.05.25 00:05s/l720.101.86931.86931.86351.7510087.27
3442006.05.25 14:27sell730.101.86861.91361.8626
3452006.05.25 15:12modify730.101.86861.86851.8626
3462006.05.25 15:12modify730.101.86861.86811.8626
3472006.05.25 15:13s/l730.101.86811.86811.86265.0010092.27
3482006.05.25 17:12sell740.101.86921.91421.8632
3492006.05.26 06:17modify740.101.86921.86911.8632
3502006.05.26 06:18modify740.101.86921.86851.8632
3512006.05.26 06:18modify740.101.86921.86841.8632
3522006.05.26 06:18s/l740.101.86841.86841.86327.9210100.19
3532006.05.26 06:18sell750.101.86821.91321.8622
3542006.05.26 15:12modify750.101.86821.86801.8622
3552006.05.26 15:12modify750.101.86821.86751.8622
3562006.05.26 15:12modify750.101.86821.86681.8622
3572006.05.26 15:13s/l750.101.86681.86681.862214.0010114.19
3582006.05.29 01:00sell760.101.85801.90301.8520
3592006.05.29 01:12modify760.101.85801.85791.8520
3602006.05.29 01:12modify760.101.85801.85741.8520
3612006.05.29 01:13modify760.101.85801.85731.8520
3622006.05.29 01:23s/l760.101.85731.85731.85207.0010121.19
3632006.05.29 01:23sell770.101.85711.90211.8511
3642006.06.07 10:34modify770.101.85711.85691.8511
3652006.06.07 10:34modify770.101.85711.85631.8511
3662006.06.07 10:34s/l770.101.85631.85631.85117.2510128.45
3672006.06.07 12:06sell780.101.86011.90511.8541
3682006.06.07 14:46modify780.101.86011.86001.8541
3692006.06.07 14:47modify780.101.86011.85981.8541
3702006.06.07 14:47modify780.101.86011.85941.8541
3712006.06.07 14:56s/l780.101.85941.85941.85417.0010135.45
3722006.06.07 16:21sell790.101.85731.90231.8513
3732006.06.07 16:33modify790.101.85731.85711.8513
3742006.06.07 16:34modify790.101.85731.85701.8513
3752006.06.07 16:35modify790.101.85731.85691.8513
3762006.06.07 16:36s/l790.101.85691.85691.85134.0010139.45
3772006.06.07 16:36sell800.101.85671.90171.8507
3782006.06.07 16:45modify800.101.85671.85671.8507
3792006.06.07 16:45modify800.101.85671.85601.8507
3802006.06.07 16:46modify800.101.85671.85561.8507
3812006.06.07 16:46modify800.101.85671.85511.8507
3822006.06.07 16:47s/l800.101.85511.85511.850716.0010155.45
3832006.06.07 16:47sell810.101.85471.89971.8487
3842006.06.07 16:47modify810.101.85471.85461.8487
3852006.06.07 16:49s/l810.101.85461.85461.84871.0010156.45
3862006.06.07 16:49sell820.101.85461.89961.8486
3872006.06.07 16:50modify820.101.85461.85451.8486
3882006.06.07 16:50modify820.101.85461.85441.8486
3892006.06.07 16:50s/l820.101.85441.85441.84862.0010158.45
3902006.06.07 16:50sell830.101.85401.89901.8480
3912006.06.08 09:35modify830.101.85401.85381.8480
3922006.06.08 09:35modify830.101.85401.85341.8480
3932006.06.08 09:35modify830.101.85401.85281.8480
3942006.06.08 09:36s/l830.101.85281.85281.848011.7510170.20
3952006.06.08 10:43s/l660.101.84721.84721.8982-452.769717.44
3962006.06.09 15:31sell840.101.84201.88701.8360
3972006.06.09 15:31close840.101.84071.88701.836013.009730.44
3982006.06.09 15:31sell850.101.83961.88461.8336
3992006.06.09 15:34modify850.101.83961.83931.8336
4002006.06.09 15:34s/l850.101.83931.83931.83363.009733.44
4012006.06.09 15:34sell860.101.83901.88401.8330
4022006.06.09 15:35modify860.101.83901.83891.8330
4032006.06.09 15:36modify860.101.83901.83871.8330
4042006.06.09 15:36close860.101.83751.83871.833015.009748.44
4052006.06.09 15:36sell870.101.83731.88231.8313
4062006.06.09 17:00buy880.101.84531.80031.8513
4072006.06.09 17:04modify880.101.84531.84531.8513
4082006.06.09 17:04s/l880.101.84531.84531.85130.009748.44
4092006.06.09 17:04buy890.101.84551.80051.8515
4102006.06.09 17:07modify890.101.84551.84551.8515
4112006.06.09 17:07s/l890.101.84551.84551.85150.009748.44
4122006.06.09 17:07buy900.101.84591.80091.8519
4132006.06.09 17:09modify900.101.84591.84601.8519
4142006.06.09 17:09modify900.101.84591.84631.8519
4152006.06.09 17:10modify900.101.84591.84651.8519
4162006.06.09 17:11modify900.101.84591.84661.8519
4172006.06.09 17:11modify900.101.84591.84681.8519
4182006.06.09 17:11modify900.101.84591.84691.8519
4192006.06.09 17:11modify900.101.84591.84721.8519
4202006.06.09 17:11modify900.101.84591.84741.8519
4212006.06.09 17:11modify900.101.84591.84771.8519
4222006.06.09 17:12modify900.101.84591.84781.8519
4232006.06.09 17:12modify900.101.84591.84791.8519
4242006.06.09 17:12s/l900.101.84791.84791.851920.009768.44
4252006.06.09 17:12buy910.101.84821.80321.8542
4262006.06.13 20:09modify870.101.83731.83721.8313
4272006.06.13 20:11s/l870.101.83721.83721.83130.839769.27
4282006.06.13 20:11sell920.101.83681.88181.8308
4292006.06.13 20:15modify920.101.83681.83681.8308
4302006.06.13 20:15modify920.101.83681.83631.8308
4312006.06.13 20:15modify920.101.83681.83571.8308
4322006.06.13 20:16modify920.101.83681.83551.8308
4332006.06.13 20:16modify920.101.83681.83511.8308
4342006.06.13 20:17s/l920.101.83511.83511.830817.009786.27
4352006.06.13 20:17sell930.101.83471.87971.8287
4362006.06.13 20:18modify930.101.83471.83431.8287
4372006.06.13 20:19s/l930.101.83431.83431.82874.009790.27
4382006.06.13 20:19sell940.101.83411.87911.8281
4392006.06.13 20:28modify940.101.83411.83381.8281
4402006.06.13 20:29s/l940.101.83381.83381.82813.009793.27
4412006.06.13 20:29sell950.101.83351.87851.8275
4422006.06.13 23:43modify950.101.83351.83321.8275
4432006.06.13 23:45modify950.101.83351.83291.8275
4442006.06.13 23:48modify950.101.83351.83281.8275
4452006.06.13 23:52s/l950.101.83281.83281.82757.009800.27
4462006.06.14 06:31sell960.101.83501.88001.8290
4472006.06.14 07:26modify960.101.83501.83481.8290
4482006.06.14 07:26s/l960.101.83481.83481.82902.009802.27
4492006.06.14 07:26sell970.101.83451.87951.8285
4502006.06.14 16:29modify910.101.84821.84831.8542
4512006.06.14 16:29modify910.101.84821.84861.8542
4522006.06.14 16:29modify910.101.84821.84901.8542
4532006.06.14 16:30modify910.101.84821.84921.8542
4542006.06.14 16:30modify910.101.84821.84931.8542
4552006.06.14 16:30s/l910.101.84931.84931.854210.599812.86
4562006.06.14 17:00buy980.101.84751.80251.8535
4572006.06.14 17:02modify980.101.84751.84751.8535
4582006.06.14 17:02modify980.101.84751.84781.8535
4592006.06.14 17:03modify980.101.84751.84811.8535
4602006.06.14 17:03modify980.101.84751.84831.8535
4612006.06.14 17:05s/l980.101.84831.84831.85358.009820.86
4622006.06.14 17:05buy990.101.84851.80351.8545
4632006.06.14 18:40modify990.101.84851.84861.8545
4642006.06.14 18:45s/l990.101.84861.84861.85451.009821.86
4652006.06.14 20:00buy1000.101.84851.80351.8545
4662006.06.15 14:03modify1000.101.84851.84861.8545
4672006.06.15 14:04s/l1000.101.84861.84861.85450.599822.44
4682006.06.15 14:04buy1010.101.84881.80381.8548
4692006.06.15 14:54modify1010.101.84881.84891.8548
4702006.06.15 14:55s/l1010.101.84891.84891.85481.009823.44
4712006.06.15 14:55buy1020.101.84901.80401.8550
4722006.06.15 14:57modify1020.101.84901.84901.8550
4732006.06.15 14:57s/l1020.101.84901.84901.85500.009823.44
4742006.06.15 14:57buy1030.101.84931.80431.8553
4752006.06.15 15:27modify1030.101.84931.84931.8553
4762006.06.15 15:28modify1030.101.84931.84951.8553
4772006.06.15 15:28modify1030.101.84931.85001.8553
4782006.06.15 15:28modify1030.101.84931.85011.8553
4792006.06.15 15:28modify1030.101.84931.85041.8553
4802006.06.15 15:28s/l1030.101.85041.85041.855311.009834.44
4812006.06.15 18:01buy1040.101.85101.80601.8570
4822006.06.16 03:11modify1040.101.85101.85111.8570
4832006.06.16 03:11modify1040.101.85101.85121.8570
4842006.06.16 03:30modify1040.101.85101.85141.8570
4852006.06.16 03:31s/l1040.101.85141.85141.85703.869838.31
4862006.06.16 04:00buy1050.101.85311.80811.8591
4872006.06.16 09:11modify1050.101.85311.85311.8591
4882006.06.16 09:13s/l1050.101.85311.85311.85910.009838.31
4892006.06.16 11:00buy1060.101.85401.80901.8600
4902006.06.16 11:10modify1060.101.85401.85431.8600
4912006.06.16 11:10modify1060.101.85401.85481.8600
4922006.06.16 11:10modify1060.101.85401.85531.8600
4932006.06.16 11:11modify1060.101.85401.85541.8600
4942006.06.16 11:11modify1060.101.85401.85551.8600
4952006.06.16 11:11s/l1060.101.85551.85551.860015.009853.31
4962006.06.16 11:11buy1070.101.85561.81061.8616
4972006.06.22 13:48modify970.101.83451.83431.8285
4982006.06.22 13:48modify970.101.83451.83381.8285
4992006.06.22 13:49modify970.101.83451.83371.8285
5002006.06.22 13:51modify970.101.83451.83351.8285
5012006.06.22 13:52s/l970.101.83351.83351.82859.179862.48
5022006.06.23 12:41sell1080.101.82291.86791.8169
5032006.06.23 13:16modify1080.101.82291.82261.8169
5042006.06.23 13:17modify1080.101.82291.82251.8169
5052006.06.23 13:19s/l1080.101.82251.82251.81694.009866.48
5062006.06.23 13:19sell1090.101.82221.86721.8162
5072006.06.23 14:48modify1090.101.82221.82221.8162
5082006.06.23 14:48modify1090.101.82221.82171.8162
5092006.06.23 14:48modify1090.101.82221.82121.8162
5102006.06.23 14:49s/l1090.101.82121.82121.816210.009876.48
5112006.06.23 20:39sell1100.101.81951.86451.8135
5122006.06.23 22:32modify1100.101.81951.81941.8135
5132006.06.23 22:35modify1100.101.81951.81931.8135
5142006.06.23 22:35modify1100.101.81951.81891.8135
5152006.06.23 22:36modify1100.101.81951.81871.8135
5162006.06.23 22:37s/l1100.101.81871.81871.81358.009884.48
5172006.06.23 22:37sell1110.101.81841.86341.8124
5182006.06.23 23:30modify1110.101.81841.81841.8124
5192006.06.23 23:34s/l1110.101.81841.81841.81240.009884.48
5202006.06.26 07:00sell1120.101.81841.86341.8124
5212006.06.26 09:30modify1120.101.81841.81831.8124
5222006.06.26 09:31s/l1120.101.81831.81831.81241.009885.48
5232006.06.26 09:31sell1130.101.81811.86311.8121
5242006.06.26 18:05modify1130.101.81811.81791.8121
5252006.06.26 18:05modify1130.101.81811.81731.8121
5262006.06.26 18:06s/l1130.101.81731.81731.81218.009893.48
5272006.06.27 09:33sell1140.101.82221.86721.8162
5282006.06.27 11:19modify1140.101.82221.82201.8162
5292006.06.27 11:20s/l1140.101.82201.82201.81622.009895.48
5302006.06.27 13:14sell1150.101.82121.86621.8152
5312006.06.27 13:20modify1150.101.82121.82101.8152
5322006.06.27 13:21modify1150.101.82121.82091.8152
5332006.06.27 13:21modify1150.101.82121.82041.8152
5342006.06.27 13:22modify1150.101.82121.82011.8152
5352006.06.27 13:22modify1150.101.82121.82001.8152
5362006.06.27 13:22s/l1150.101.82001.82001.815212.009907.48
5372006.06.27 13:22sell1160.101.81971.86471.8137
5382006.06.27 14:43modify1160.101.81971.81971.8137
5392006.06.27 14:45s/l1160.101.81971.81971.81370.009907.48
5402006.06.27 19:02sell1170.101.82261.86761.8166
5412006.06.27 23:10modify1170.101.82261.82261.8166
5422006.06.27 23:10modify1170.101.82261.82231.8166
5432006.06.27 23:13s/l1170.101.82231.82231.81663.009910.48
5442006.06.27 23:13sell1180.101.82191.86691.8159
5452006.06.28 01:04modify1180.101.82191.82191.8159
5462006.06.28 01:49modify1180.101.82191.82181.8159
5472006.06.28 01:49modify1180.101.82191.82171.8159
5482006.06.28 01:50modify1180.101.82191.82161.8159
5492006.06.28 01:50modify1180.101.82191.82151.8159
5502006.06.28 01:50modify1180.101.82191.82141.8159
5512006.06.28 02:01s/l1180.101.82141.82141.81594.929915.40
5522006.06.28 15:03sell1190.101.82111.86611.8151
5532006.06.28 15:29modify1190.101.82111.82051.8151
5542006.06.28 15:30s/l1190.101.82051.82051.81516.009921.40
5552006.06.28 15:30sell1200.101.82021.86521.8142
5562006.06.28 15:56modify1200.101.82021.82021.8142
5572006.06.28 15:56modify1200.101.82021.81981.8142
5582006.06.28 15:57modify1200.101.82021.81971.8142
5592006.06.28 15:57modify1200.101.82021.81931.8142
5602006.06.28 15:58s/l1200.101.81931.81931.81429.009930.40
5612006.06.28 15:58sell1210.101.81891.86391.8129
5622006.06.28 17:24modify1210.101.81891.81881.8129
5632006.06.28 17:25s/l1210.101.81881.81881.81291.009931.40
5642006.06.28 23:07sell1220.101.81761.86261.8116
5652006.06.29 04:31modify1220.101.81761.81751.8116
5662006.06.29 04:33modify1220.101.81761.81741.8116
5672006.06.29 04:34modify1220.101.81761.81731.8116
5682006.06.29 04:51modify1220.101.81761.81721.8116
5692006.06.29 04:57modify1220.101.81761.81711.8116
5702006.06.29 04:59modify1220.101.81761.81701.8116
5712006.06.29 05:06s/l1220.101.81701.81701.81165.759937.15
5722006.06.29 14:19s/l1070.101.81061.81061.8616-451.799485.35
5732006.06.30 00:00buy1230.101.82821.78321.8342
5742006.06.30 03:59modify1230.101.82821.82831.8342
5752006.06.30 04:00s/l1230.101.82831.82831.83421.009486.35
5762006.06.30 21:00buy1240.101.84771.80271.8537
5772006.06.30 21:11modify1240.101.84771.84771.8537
5782006.06.30 21:14modify1240.101.84771.84791.8537
5792006.06.30 21:18modify1240.101.84771.84801.8537
5802006.06.30 21:18close1240.101.84901.84801.853713.009499.35
5812006.07.03 06:00buy1250.101.84681.80181.8528
5822006.07.03 09:35modify1250.101.84681.84691.8528
5832006.07.03 09:36close1250.101.84801.84691.852812.009511.35
5842006.07.03 13:07sell1260.101.84261.88761.8366
5852006.07.03 18:15modify1260.101.84261.84231.8366
5862006.07.03 18:16close1260.101.84131.84231.836613.009524.35
5872006.07.04 03:00buy1270.101.84361.79861.8496
5882006.07.04 03:47modify1270.101.84361.84371.8496
5892006.07.04 03:48modify1270.101.84361.84381.8496
5902006.07.04 03:48close1270.101.84481.84381.849612.009536.35
5912006.07.04 03:48buy1280.101.84511.80011.8511
5922006.07.04 09:28modify1280.101.84511.84511.8511
5932006.07.04 09:29modify1280.101.84511.84521.8511
5942006.07.04 09:31modify1280.101.84511.84541.8511
5952006.07.04 09:32close1280.101.84631.84541.851112.009548.35
5962006.07.04 09:32buy1290.101.84651.80151.8525
5972006.07.04 11:59modify1290.101.84651.84661.8525
5982006.07.04 11:59modify1290.101.84651.84671.8525
5992006.07.04 11:59s/l1290.101.84671.84671.85252.009550.35
6002006.07.04 12:00buy1300.101.84711.80211.8531
6012006.07.04 16:18modify1300.101.84711.84731.8531
6022006.07.04 16:18modify1300.101.84711.84741.8531
6032006.07.04 16:18s/l1300.101.84741.84741.85313.009553.35
6042006.07.04 17:00buy1310.101.84761.80261.8536
6052006.07.05 01:00sell1320.101.84431.88931.8383
6062006.07.05 01:12modify1320.101.84431.84411.8383
6072006.07.05 01:13modify1320.101.84431.84401.8383
6082006.07.05 01:19s/l1320.101.84401.84401.83833.009556.35
6092006.07.05 01:19sell1330.101.84381.88881.8378
6102006.07.05 04:17modify1330.101.84381.84371.8378
6112006.07.05 05:27s/l1330.101.84371.84371.83781.009557.35
6122006.07.05 08:35modify1310.101.84761.84771.8536
6132006.07.05 08:37s/l1310.101.84771.84771.85360.869558.21
6142006.07.05 14:00buy1340.101.84631.80131.8523
6152006.07.05 14:29modify1340.101.84631.84661.8523
6162006.07.05 14:29close1340.101.84761.84661.852313.009571.21
6172006.07.05 14:30buy1350.101.84781.80281.8538
6182006.07.06 03:48sell1360.101.83481.87981.8288
6192006.07.06 11:47modify1360.101.83481.83481.8288
6202006.07.06 11:49s/l1360.101.83481.83481.82880.009571.21
6212006.07.06 14:19sell1370.101.83361.87861.8276
6222006.07.07 15:31modify1350.101.84781.84811.8538
6232006.07.07 15:31modify1350.101.84781.84851.8538
6242006.07.07 15:31s/l1350.101.84851.84851.85386.459577.66
6252006.07.10 05:00buy1380.101.85131.80631.8573
6262006.07.10 10:24modify1380.101.85131.85141.8573
6272006.07.10 10:24modify1380.101.85131.85151.8573
6282006.07.10 10:24s/l1380.101.85151.85151.85732.009579.66
6292006.07.11 05:00buy1390.101.84491.79991.8509
6302006.07.11 21:41modify1390.101.84491.84511.8509
6312006.07.11 21:42modify1390.101.84491.84531.8509
6322006.07.11 21:42modify1390.101.84491.84571.8509
6332006.07.11 21:42modify1390.101.84491.84601.8509
6342006.07.11 21:44modify1390.101.84491.84621.8509
6352006.07.11 21:48modify1390.101.84491.84641.8509
6362006.07.11 21:52s/l1390.101.84641.84641.850915.009594.66
6372006.07.11 22:00buy1400.101.84671.80171.8527
6382006.07.12 09:37modify1400.101.84671.84711.8527
6392006.07.12 09:38modify1400.101.84671.84741.8527
6402006.07.12 09:38modify1400.101.84671.84751.8527
6412006.07.12 09:38s/l1400.101.84751.84751.85277.869602.52
6422006.07.12 11:00buy1410.101.84731.80231.8533
6432006.07.12 17:05modify1370.101.83361.83321.8276
6442006.07.12 17:06s/l1370.101.83321.83321.82763.679606.19
6452006.07.13 02:56sell1420.101.83411.87911.8281
6462006.07.17 11:01modify1420.101.83411.83401.8281
6472006.07.17 11:01modify1420.101.83411.83371.8281
6482006.07.17 11:01modify1420.101.83411.83331.8281
6492006.07.17 11:02s/l1420.101.83331.83331.82817.839614.03
6502006.07.18 08:10sell1430.101.81851.86351.8125
6512006.07.20 13:37modify1410.101.84731.84731.8533
6522006.07.20 13:38modify1410.101.84731.84741.8533
6532006.07.20 13:39s/l1410.101.84741.84741.8533-0.389613.65
6542006.07.20 16:01buy1440.101.85081.80581.8568
6552006.07.20 17:33modify1440.101.85081.85101.8568
6562006.07.20 17:34s/l1440.101.85101.85101.85682.009615.65
6572006.07.20 17:34buy1450.101.85121.80621.8572
6582006.07.21 10:12modify1450.101.85121.85121.8572
6592006.07.21 10:12modify1450.101.85121.85131.8572
6602006.07.21 10:12s/l1450.101.85131.85131.85720.869616.51
6612006.07.21 13:00buy1460.101.85521.81021.8612
6622006.07.21 13:23modify1460.101.85521.85561.8612
6632006.07.21 13:23modify1460.101.85521.85611.8612
6642006.07.21 13:23modify1460.101.85521.85671.8612
6652006.07.21 13:24modify1460.101.85521.85691.8612
6662006.07.21 13:24modify1460.101.85521.85731.8612
6672006.07.21 13:25modify1460.101.85521.85751.8612
6682006.07.21 13:25modify1460.101.85521.85761.8612
6692006.07.21 13:25s/l1460.101.85761.85761.861224.009640.51
6702006.07.21 13:25buy1470.101.85801.81301.8640
6712006.07.21 14:23modify1470.101.85801.85801.8640
6722006.07.21 14:25s/l1470.101.85801.85801.86400.009640.51
6732006.07.21 18:00buy1480.101.85981.81481.8658
6742006.07.27 11:32modify1480.101.85981.86021.8658
6752006.07.27 11:33modify1480.101.85981.86041.8658
6762006.07.27 11:34s/l1480.101.86041.86041.86585.179645.68
6772006.07.27 12:00buy1490.101.86051.81551.8665
6782006.07.27 12:16modify1490.101.86051.86061.8665
6792006.07.27 12:16modify1490.101.86051.86101.8665
6802006.07.27 12:16s/l1490.101.86101.86101.86655.009650.68
6812006.07.27 13:45s/l1430.101.86351.86351.8125-450.919199.77
6822006.07.27 14:00buy1500.101.86321.81821.8692
6832006.07.27 16:07modify1500.101.86321.86331.8692
6842006.07.27 16:08modify1500.101.86321.86351.8692
6852006.07.27 16:08close1500.101.86461.86351.869214.009213.77
6862006.07.27 19:01buy1510.101.86331.81831.8693
6872006.07.27 23:06sell1520.101.85731.90231.8513
6882006.07.28 02:34modify1520.101.85731.85701.8513
6892006.07.28 02:37modify1520.101.85731.85681.8513
6902006.07.28 02:39modify1520.101.85731.85671.8513
6912006.07.28 02:42modify1520.101.85731.85651.8513
6922006.07.28 02:44modify1520.101.85731.85641.8513
6932006.07.28 02:48s/l1520.101.85641.85641.85138.929222.69
6942006.07.28 02:48sell1530.101.85601.90101.8500
6952006.07.28 04:19modify1530.101.85601.85561.8500
6962006.07.28 04:20s/l1530.101.85561.85561.85004.009226.69
6972006.07.28 07:35sell1540.101.85591.90091.8499
6982006.07.28 15:30modify1540.101.85591.85571.8499
6992006.07.28 15:31s/l1540.101.85571.85571.84992.009228.69
7002006.07.28 15:34modify1510.101.86331.86331.8693
7012006.07.28 15:34close1510.101.86451.86331.869311.869240.55
7022006.07.28 18:00buy1550.101.86591.82091.8719
7032006.07.31 12:04modify1550.101.86591.86601.8719
7042006.07.31 12:05modify1550.101.86591.86611.8719
7052006.07.31 12:05close1550.101.86711.86611.871911.869252.41
7062006.07.31 14:00buy1560.101.86491.81991.8709
7072006.07.31 14:14modify1560.101.86491.86511.8709
7082006.07.31 14:15close1560.101.86611.86511.870912.009264.41
7092006.07.31 14:15buy1570.101.86641.82141.8724
7102006.07.31 14:55modify1570.101.86641.86651.8724
7112006.07.31 14:55close1570.101.86771.86651.872413.009277.41
7122006.07.31 14:55buy1580.101.86781.82281.8738
7132006.07.31 16:18modify1580.101.86781.86781.8738
7142006.07.31 16:18modify1580.101.86781.86801.8738
7152006.07.31 16:19modify1580.101.86781.86811.8738
7162006.07.31 16:20s/l1580.101.86811.86811.87383.009280.41
7172006.07.31 18:00buy1590.101.86701.82201.8730
7182006.07.31 18:25modify1590.101.86701.86711.8730
7192006.07.31 18:25modify1590.101.86701.86721.8730
7202006.07.31 18:26close1590.101.86841.86721.873014.009294.41
7212006.07.31 18:26buy1600.101.86871.82371.8747
7222006.08.01 07:54sell1610.101.86451.90951.8585
7232006.08.01 08:03modify1610.101.86451.86451.8585
7242006.08.01 08:03modify1610.101.86451.86441.8585
7252006.08.01 08:04s/l1610.101.86441.86441.85851.009295.41
7262006.08.01 18:23modify1600.101.86871.86901.8747
7272006.08.01 18:23close1600.101.86991.86901.874711.869307.27
7282006.08.01 19:00buy1620.101.87141.82641.8774
7292006.08.01 19:07modify1620.101.87141.87161.8774
7302006.08.01 19:08close1620.101.87261.87161.877412.009319.27
7312006.08.01 19:08buy1630.101.87291.82791.8789
7322006.08.01 19:13modify1630.101.87291.87301.8789
7332006.08.01 19:13close1630.101.87411.87301.878912.009331.27
7342006.08.01 19:13buy1640.101.87431.82931.8803
7352006.08.01 19:17modify1640.101.87431.87431.8803
7362006.08.01 19:17modify1640.101.87431.87461.8803
7372006.08.01 19:18s/l1640.101.87461.87461.88033.009334.27
7382006.08.01 19:18buy1650.101.87491.82991.8809
7392006.08.01 19:58modify1650.101.87491.87511.8809
7402006.08.01 19:59s/l1650.101.87511.87511.88092.009336.27
7412006.08.01 19:59buy1660.101.87541.83041.8814
7422006.08.01 20:13modify1660.101.87541.87541.8814
7432006.08.01 20:13s/l1660.101.87541.87541.88140.009336.27
7442006.08.02 11:00buy1670.101.87681.83181.8828
7452006.08.02 15:16modify1670.101.87681.87711.8828
7462006.08.02 15:16s/l1670.101.87711.87711.88283.009339.27
7472006.08.02 19:00buy1680.101.87841.83341.8844
7482006.08.03 03:24sell1690.101.87541.92041.8694
7492006.08.03 03:38modify1690.101.87541.87521.8694
7502006.08.03 03:39s/l1690.101.87521.87521.86942.009341.27
7512006.08.03 03:39sell1700.101.87491.91991.8689
7522006.08.03 04:12modify1700.101.87491.87481.8689
7532006.08.03 04:13s/l1700.101.87481.87481.86891.009342.27
7542006.08.03 07:00sell1710.101.87571.92071.8697
7552006.08.03 07:13modify1710.101.87571.87561.8697
7562006.08.03 07:13modify1710.101.87571.87541.8697
7572006.08.03 07:13modify1710.101.87571.87521.8697
7582006.08.03 07:13s/l1710.101.87521.87521.86975.009347.27
7592006.08.03 07:13sell1720.101.87491.91991.8689
7602006.08.03 11:04modify1720.101.87491.87481.8689
7612006.08.03 11:04modify1720.101.87491.87441.8689
7622006.08.03 11:04modify1720.101.87491.87421.8689
7632006.08.03 11:04modify1720.101.87491.87371.8689
7642006.08.03 11:05s/l1720.101.87371.87371.868912.009359.27
7652006.08.03 14:01modify1680.101.87841.87861.8844
7662006.08.03 14:01close1680.101.87991.87861.884414.599373.86
7672006.08.04 01:00buy1730.101.88841.84341.8944
7682006.08.04 10:36modify1730.101.88841.88841.8944
7692006.08.04 10:36s/l1730.101.88841.88841.89440.009373.86
7702006.08.04 13:00buy1740.101.89191.84691.8979
7712006.08.04 15:13modify1740.101.89191.89211.8979
7722006.08.04 15:14modify1740.101.89191.89221.8979
7732006.08.04 15:14close1740.101.89311.89221.897912.009385.86
7742006.08.07 05:00buy1750.101.90831.86331.9143
7752006.08.07 10:58modify1750.101.90831.90831.9143
7762006.08.07 10:58s/l1750.101.90831.90831.91430.009385.86
7772006.08.07 12:00buy1760.101.90841.86341.9144
7782006.08.07 13:31modify1760.101.90841.90851.9144
7792006.08.07 13:31modify1760.101.90841.90861.9144
7802006.08.07 13:31modify1760.101.90841.90871.9144
7812006.08.07 13:31s/l1760.101.90871.90871.91443.009388.86
7822006.08.07 13:31buy1770.101.90911.86411.9151
7832006.08.07 13:46modify1770.101.90911.90921.9151
7842006.08.07 13:47modify1770.101.90911.90941.9151
7852006.08.07 13:49s/l1770.101.90941.90941.91513.009391.86
7862006.08.07 13:49buy1780.101.90981.86481.9158
7872006.08.07 15:59modify1780.101.90981.90981.9158
7882006.08.07 15:59modify1780.101.90981.91001.9158
7892006.08.07 16:01modify1780.101.90981.91011.9158
7902006.08.07 16:02close1780.101.91101.91011.915812.009403.86
7912006.08.07 16:02buy1790.101.91111.86611.9171
7922006.08.07 20:51sell1800.101.90571.95071.8997
7932006.08.08 00:59modify1800.101.90571.90551.8997
7942006.08.08 00:59modify1800.101.90571.90491.8997
7952006.08.08 01:02s/l1800.101.90491.90491.89977.929411.78
7962006.08.08 05:04sell1810.101.90461.94961.8986
7972006.08.08 06:10modify1810.101.90461.90461.8986
7982006.08.08 06:17modify1810.101.90461.90451.8986
7992006.08.08 06:45s/l1810.101.90451.90451.89861.009412.78
8002006.08.08 21:15modify1790.101.91111.91131.9171
8012006.08.08 21:15close1790.101.91271.91131.917115.869428.64
8022006.08.08 21:15buy1820.101.91361.86861.9196
8032006.08.08 21:17modify1820.101.91361.91371.9196
8042006.08.08 21:18s/l1820.101.91371.91371.91961.009429.64
8052006.08.08 21:18buy1830.101.91361.86861.9196
8062006.08.08 21:18modify1830.101.91361.91371.9196
8072006.08.08 21:19modify1830.101.91361.91381.9196
8082006.08.08 21:19s/l1830.101.91381.91381.91962.009431.64
8092006.08.08 21:19buy1840.101.91421.86921.9202
8102006.08.09 01:00sell1850.101.90631.95131.9003
8112006.08.09 01:24modify1850.101.90631.90631.9003
8122006.08.09 01:25modify1850.101.90631.90621.9003
8132006.08.09 01:25modify1850.101.90631.90601.9003
8142006.08.09 01:25modify1850.101.90631.90561.9003
8152006.08.09 01:25modify1850.101.90631.90521.9003
8162006.08.09 01:26modify1850.101.90631.90501.9003
8172006.08.09 01:43modify1850.101.90631.90491.9003
8182006.08.09 01:44modify1850.101.90631.90481.9003
8192006.08.09 01:45modify1850.101.90631.90471.9003
8202006.08.09 01:46modify1850.101.90631.90461.9003
8212006.08.09 01:47modify1850.101.90631.90451.9003
8222006.08.09 01:47modify1850.101.90631.90421.9003
8232006.08.09 01:48modify1850.101.90631.90411.9003
8242006.08.09 01:48modify1850.101.90631.90381.9003
8252006.08.09 01:48modify1850.101.90631.90351.9003
8262006.08.09 01:49modify1850.101.90631.90311.9003
8272006.08.09 01:49modify1850.101.90631.90251.9003
8282006.08.09 01:50modify1850.101.90631.90241.9003
8292006.08.09 01:50modify1850.101.90631.90181.9003
8302006.08.09 01:50modify1850.101.90631.90161.9003
8312006.08.09 01:50t/p1850.101.90031.90161.900360.009491.64
8322006.08.09 01:50sell1860.101.89991.94491.8939
8332006.08.09 01:51modify1860.101.89991.89981.8939
8342006.08.09 01:52s/l1860.101.89981.89981.89391.009492.64
8352006.08.09 01:52sell1870.101.89951.94451.8935
8362006.08.09 01:58modify1870.101.89951.89941.8935
8372006.08.09 01:58modify1870.101.89951.89931.8935
8382006.08.09 01:58s/l1870.101.89931.89931.89352.009494.64
8392006.08.09 01:58sell1880.101.89891.94391.8929
8402006.08.09 02:00modify1880.101.89891.89891.8929
8412006.08.09 02:06s/l1880.101.89891.89891.89290.009494.64
8422006.08.09 08:27sell1890.101.90051.94551.8945
8432006.08.10 11:10modify1890.101.90051.90041.8945
8442006.08.10 11:11s/l1890.101.90041.90041.89450.759495.39
8452006.08.10 13:07sell1900.101.90131.94631.8953
8462006.08.10 15:40modify1900.101.90131.90121.8953
8472006.08.10 15:41s/l1900.101.90121.90121.89531.009496.39
8482006.08.10 17:03sell1910.101.89931.94431.8933
8492006.08.10 17:16modify1910.101.89931.89931.8933
8502006.08.10 17:16modify1910.101.89931.89881.8933
8512006.08.10 17:17s/l1910.101.89881.89881.89335.009501.39
8522006.08.10 17:17sell1920.101.89841.94341.8924
8532006.08.10 17:17modify1920.101.89841.89831.8924
8542006.08.10 17:17modify1920.101.89841.89801.8924
8552006.08.10 17:17modify1920.101.89841.89771.8924
8562006.08.10 17:17modify1920.101.89841.89711.8924
8572006.08.10 17:18s/l1920.101.89711.89711.892413.009514.39
8582006.08.10 17:18sell1930.101.89691.94191.8909
8592006.08.10 17:25modify1930.101.89691.89671.8909
8602006.08.10 17:25modify1930.101.89691.89661.8909
8612006.08.10 17:25modify1930.101.89691.89611.8909
8622006.08.10 17:25modify1930.101.89691.89561.8909
8632006.08.10 17:25modify1930.101.89691.89541.8909
8642006.08.10 17:25modify1930.101.89691.89471.8909
8652006.08.10 17:25modify1930.101.89691.89411.8909
8662006.08.10 17:25s/l1930.101.89411.89411.890928.009542.39
8672006.08.10 17:25sell1940.101.89371.93871.8877
8682006.08.10 17:36modify1940.101.89371.89321.8877
8692006.08.10 17:37s/l1940.101.89321.89321.88775.009547.39
8702006.08.10 17:37sell1950.101.89301.93801.8870
8712006.08.10 17:37modify1950.101.89301.89281.8870
8722006.08.10 17:38s/l1950.101.89281.89281.88702.009549.39
8732006.08.10 17:38sell1960.101.89241.93741.8864
8742006.08.10 17:38modify1960.101.89241.89231.8864
8752006.08.10 17:38modify1960.101.89241.89191.8864
8762006.08.10 17:38s/l1960.101.89191.89191.88645.009554.39
8772006.08.10 17:38sell1970.101.89151.93651.8855
8782006.08.10 17:51modify1970.101.89151.89141.8855
8792006.08.10 17:52s/l1970.101.89141.89141.88551.009555.39
8802006.08.10 17:52sell1980.101.89131.93631.8853
8812006.08.10 18:15modify1980.101.89131.89131.8853
8822006.08.10 18:16modify1980.101.89131.89101.8853
8832006.08.10 18:16modify1980.101.89131.89071.8853
8842006.08.10 18:17modify1980.101.89131.89011.8853
8852006.08.10 18:17modify1980.101.89131.88991.8853
8862006.08.10 18:17s/l1980.101.88991.88991.885314.009569.39
8872006.08.11 05:37sell1990.101.89371.93871.8877
8882006.08.11 09:19modify1990.101.89371.89351.8877
8892006.08.11 09:19modify1990.101.89371.89311.8877
8902006.08.11 09:21modify1990.101.89371.89301.8877
8912006.08.11 09:22modify1990.101.89371.89271.8877
8922006.08.11 09:23modify1990.101.89371.89261.8877
8932006.08.11 09:23modify1990.101.89371.89231.8877
8942006.08.11 09:24s/l1990.101.89231.89231.887714.009583.39
8952006.08.11 14:02sell2000.101.89531.94031.8893
8962006.08.11 14:11modify2000.101.89531.89521.8893
8972006.08.11 14:12s/l2000.101.89521.89521.88931.009584.39
8982006.08.11 14:12sell2010.101.89481.93981.8888
8992006.08.11 14:21modify2010.101.89481.89481.8888
9002006.08.11 14:24modify2010.101.89481.89471.8888
9012006.08.11 14:27s/l2010.101.89471.89471.88881.009585.39
9022006.08.11 14:27sell2020.101.89431.93931.8883
9032006.08.11 15:31modify2020.101.89431.89391.8883
9042006.08.11 15:31modify2020.101.89431.89341.8883
9052006.08.11 15:31modify2020.101.89431.89331.8883
9062006.08.11 15:31modify2020.101.89431.89261.8883
9072006.08.11 15:31modify2020.101.89431.89201.8883
9082006.08.11 15:31modify2020.101.89431.89131.8883
9092006.08.11 15:31s/l2020.101.89131.89131.888330.009615.39
9102006.08.11 19:00sell2030.101.89481.93981.8888
9112006.08.11 19:03modify2030.101.89481.89471.8888
9122006.08.11 19:04s/l2030.101.89471.89471.88881.009616.39
9132006.08.11 19:04sell2040.101.89431.93931.8883
9142006.08.11 19:29modify2040.101.89431.89401.8883
9152006.08.11 19:30modify2040.101.89431.89391.8883
9162006.08.11 19:31modify2040.101.89431.89381.8883
9172006.08.11 19:31modify2040.101.89431.89361.8883
9182006.08.11 19:31modify2040.101.89431.89321.8883
9192006.08.11 19:32modify2040.101.89431.89301.8883
9202006.08.11 19:36modify2040.101.89431.89291.8883
9212006.08.11 19:37modify2040.101.89431.89271.8883
9222006.08.11 19:38modify2040.101.89431.89241.8883
9232006.08.11 19:41s/l2040.101.89241.89241.888319.009635.39
9242006.08.11 19:41sell2050.101.89221.93721.8862
9252006.08.11 20:01modify2050.101.89221.89221.8862
9262006.08.11 20:01modify2050.101.89221.89211.8862
9272006.08.11 20:02modify2050.101.89221.89191.8862
9282006.08.11 20:02modify2050.101.89221.89161.8862
9292006.08.11 20:03modify2050.101.89221.89121.8862
9302006.08.11 20:05s/l2050.101.89121.89121.886210.009645.39
9312006.08.11 21:16sell2060.101.89001.93501.8840
9322006.08.14 11:29modify2060.101.89001.88971.8840
9332006.08.14 11:30s/l2060.101.88971.88971.88402.929648.31
9342006.08.14 15:06sell2070.101.88551.93051.8795
9352006.08.14 15:21modify2070.101.88551.88531.8795
9362006.08.14 15:22s/l2070.101.88531.88531.87952.009650.31
9372006.08.14 15:22sell2080.101.88501.93001.8790
9382006.08.17 20:59modify2080.101.88501.88471.8790
9392006.08.17 20:59modify2080.101.88501.88411.8790
9402006.08.17 20:59s/l2080.101.88411.88411.87908.599658.89
9412006.08.18 14:14sell2090.101.88261.92761.8766
9422006.08.18 14:18modify2090.101.88261.88231.8766
9432006.08.18 14:19s/l2090.101.88231.88231.87663.009661.89
9442006.08.18 14:19sell2100.101.88211.92711.8761
9452006.08.18 14:21modify2100.101.88211.88201.8761
9462006.08.18 14:21modify2100.101.88211.88191.8761
9472006.08.18 14:22s/l2100.101.88191.88191.87612.009663.89
9482006.08.18 14:22sell2110.101.88151.92651.8755
9492006.08.18 14:29modify2110.101.88151.88141.8755
9502006.08.18 14:29modify2110.101.88151.88101.8755
9512006.08.18 14:29modify2110.101.88151.88051.8755
9522006.08.18 14:30s/l2110.101.88051.88051.875510.009673.89
9532006.08.18 14:30sell2120.101.88011.92511.8741
9542006.08.18 14:32modify2120.101.88011.88011.8741
9552006.08.18 14:33s/l2120.101.88011.88011.87410.009673.89
9562006.08.18 14:33sell2130.101.87981.92481.8738
9572006.08.18 14:50modify2130.101.87981.87971.8738
9582006.08.18 14:50modify2130.101.87981.87921.8738
9592006.08.18 14:51s/l2130.101.87921.87921.87386.009679.89
9602006.08.18 14:51sell2140.101.87881.92381.8728
9612006.08.18 17:25modify2140.101.87881.87871.8728
9622006.08.18 17:26s/l2140.101.87871.87871.87281.009680.89
9632006.08.18 21:14sell2150.101.87941.92441.8734
9642006.09.07 13:47modify2150.101.87941.87921.8734
9652006.09.07 13:48s/l2150.101.87921.87921.87340.349681.24
9662006.09.07 13:48sell2160.101.87881.92381.8728
9672006.09.07 14:06modify2160.101.87881.87881.8728
9682006.09.07 14:06modify2160.101.87881.87851.8728
9692006.09.07 14:06modify2160.101.87881.87781.8728
9702006.09.07 14:07s/l2160.101.87781.87781.872810.009691.24
9712006.09.07 21:41sell2170.101.87521.92021.8692
9722006.09.07 23:20modify2170.101.87521.87501.8692
9732006.09.07 23:20s/l2170.101.87501.87501.86922.009693.24
9742006.09.07 23:20sell2180.101.87471.91971.8687
9752006.09.08 03:21modify2180.101.87471.87471.8687
9762006.09.08 03:21modify2180.101.87471.87461.8687
9772006.09.08 03:21s/l2180.101.87461.87461.86870.929694.16
9782006.09.08 06:29sell2190.101.87361.91861.8676
9792006.09.08 10:17modify2190.101.87361.87351.8676
9802006.09.08 10:17modify2190.101.87361.87301.8676
9812006.09.08 10:19modify2190.101.87361.87281.8676
9822006.09.08 10:19s/l2190.101.87281.87281.86768.009702.16
9832006.09.08 10:19sell2200.101.87241.91741.8664
9842006.09.08 10:28modify2200.101.87241.87241.8664
9852006.09.08 10:29s/l2200.101.87241.87241.86640.009702.16
9862006.09.08 10:29sell2210.101.87211.91711.8661
9872006.09.08 10:35modify2210.101.87211.87201.8661
9882006.09.08 10:36s/l2210.101.87201.87201.86611.009703.16
9892006.09.08 10:36sell2220.101.87171.91671.8657
9902006.09.08 12:55modify2220.101.87171.87161.8657
9912006.09.08 12:55modify2220.101.87171.87121.8657
9922006.09.08 12:56s/l2220.101.87121.87121.86575.009708.16
9932006.09.08 12:56sell2230.101.87091.91591.8649
9942006.09.08 13:20modify2230.101.87091.87091.8649
9952006.09.08 13:21modify2230.101.87091.87081.8649
9962006.09.08 13:21s/l2230.101.87081.87081.86491.009709.16
9972006.09.08 13:21sell2240.101.87041.91541.8644
9982006.09.08 14:10s/l1840.101.86921.86921.9202-454.559254.60
9992006.09.08 14:10modify2240.101.87041.87011.8644
10002006.09.08 14:10close2240.101.86891.87011.864415.009269.60
10012006.09.08 14:10sell2250.101.86871.91371.8627
10022006.09.08 15:37modify2250.101.86871.86861.8627
10032006.09.08 15:37close2250.101.86731.86861.862714.009283.60
10042006.09.08 17:24sell2260.101.86301.90801.8570
10052006.09.11 11:05buy2270.101.86821.82321.8742
10062006.09.11 11:09modify2270.101.86821.86821.8742
10072006.09.11 11:10modify2270.101.86821.86831.8742
10082006.09.11 11:10modify2270.101.86821.86861.8742
10092006.09.11 11:10modify2270.101.86821.86881.8742
10102006.09.11 11:11s/l2270.101.86881.86881.87426.009289.60
10112006.09.11 11:11buy2280.101.86921.82421.8752
10122006.09.11 11:12modify2280.101.86921.86921.8752
10132006.09.11 11:12modify2280.101.86921.86961.8752
10142006.09.11 11:12modify2280.101.86921.87001.8752
10152006.09.11 11:13s/l2280.101.87001.87001.87528.009297.60
10162006.09.11 11:13buy2290.101.87011.82511.8761
10172006.09.11 11:15modify2290.101.87011.87011.8761
10182006.09.11 11:17s/l2290.101.87011.87011.87610.009297.60
10192006.09.11 11:17buy2300.101.87051.82551.8765
10202006.09.11 17:09modify2260.101.86301.86291.8570
10212006.09.11 17:09modify2260.101.86301.86241.8570
10222006.09.11 17:10modify2260.101.86301.86221.8570
10232006.09.11 17:10modify2260.101.86301.86181.8570
10242006.09.11 17:11s/l2260.101.86181.86181.857011.929309.52
10252006.09.11 23:08sell2310.101.86481.90981.8588
10262006.09.12 01:04modify2310.101.86481.86481.8588
10272006.09.12 01:04modify2310.101.86481.86471.8588
10282006.09.12 01:04modify2310.101.86481.86461.8588
10292006.09.12 01:04s/l2310.101.86461.86461.85881.929311.44
10302006.09.12 01:04sell2320.101.86431.90931.8583
10312006.09.12 01:05modify2320.101.86431.86421.8583
10322006.09.12 01:06s/l2320.101.86421.86421.85831.009312.44
10332006.09.12 01:06sell2330.101.86451.90951.8585
10342006.09.12 11:34modify2300.101.87051.87061.8765
10352006.09.12 11:34modify2300.101.87051.87091.8765
10362006.09.12 11:35s/l2300.101.87091.87091.87653.869316.30
10372006.09.12 13:00buy2340.101.87351.82851.8795
10382006.09.12 13:05modify2340.101.87351.87361.8795
10392006.09.12 13:05modify2340.101.87351.87371.8795
10402006.09.12 13:05s/l2340.101.87371.87371.87952.009318.30
10412006.09.12 13:05buy2350.101.87401.82901.8800
10422006.09.12 13:15modify2350.101.87401.87401.8800
10432006.09.12 13:16s/l2350.101.87401.87401.88000.009318.30
10442006.09.12 13:16buy2360.101.87441.82941.8804
10452006.09.12 13:52modify2360.101.87441.87451.8804
10462006.09.12 13:52modify2360.101.87441.87461.8804
10472006.09.12 13:52s/l2360.101.87461.87461.88042.009320.30
10482006.09.12 13:52buy2370.101.87481.82981.8808
10492006.09.12 15:31modify2370.101.87481.87491.8808
10502006.09.12 15:31modify2370.101.87481.87501.8808
10512006.09.12 15:31modify2370.101.87481.87551.8808
10522006.09.12 15:31modify2370.101.87481.87601.8808
10532006.09.12 15:31s/l2370.101.87601.87601.880812.009332.30
10542006.09.12 22:00buy2380.101.87491.82991.8809
10552006.09.12 23:06modify2380.101.87491.87501.8809
10562006.09.12 23:07modify2380.101.87491.87511.8809
10572006.09.12 23:15modify2380.101.87491.87521.8809
10582006.09.12 23:18modify2380.101.87491.87531.8809
10592006.09.12 23:23modify2380.101.87491.87541.8809
10602006.09.12 23:29s/l2380.101.87541.87541.88095.009337.30
10612006.09.12 23:29buy2390.101.87581.83081.8818
10622006.09.13 18:50modify2390.101.87581.87591.8818
10632006.09.13 18:50modify2390.101.87581.87631.8818
10642006.09.13 18:51modify2390.101.87581.87641.8818
10652006.09.13 18:51s/l2390.101.87641.87641.88185.869343.16
10662006.09.13 18:51buy2400.101.87681.83181.8828
10672006.09.13 19:02modify2400.101.87681.87701.8828
10682006.09.13 19:02modify2400.101.87681.87721.8828
10692006.09.13 19:03s/l2400.101.87721.87721.88284.009347.16
10702006.09.13 19:03buy2410.101.87751.83251.8835
10712006.09.14 02:34modify2410.101.87751.87751.8835
10722006.09.14 02:48s/l2410.101.87751.87751.8835-0.419346.75
10732006.09.14 06:02buy2420.101.87791.83291.8839
10742006.09.14 10:22modify2420.101.87791.87811.8839
10752006.09.14 10:22modify2420.101.87791.87861.8839
10762006.09.14 10:24s/l2420.101.87861.87861.88397.009353.75
10772006.09.15 00:00buy2430.101.88691.84191.8929
10782006.09.15 08:13modify2430.101.88691.88701.8929
10792006.09.15 08:14modify2430.101.88691.88711.8929
10802006.09.15 08:16modify2430.101.88691.88721.8929
10812006.09.15 08:16s/l2430.101.88721.88721.89293.009356.75
10822006.09.15 08:16buy2440.101.88761.84261.8936
10832006.09.15 09:27modify2440.101.88761.88761.8936
10842006.09.15 09:29s/l2440.101.88761.88761.89360.009356.75
10852006.09.18 06:18buy2450.101.88051.83551.8865
10862006.09.18 07:52modify2450.101.88051.88061.8865
10872006.09.18 07:56modify2450.101.88051.88081.8865
10882006.09.18 07:57modify2450.101.88051.88101.8865
10892006.09.18 07:58s/l2450.101.88101.88101.88655.009361.75
10902006.09.18 11:00buy2460.101.88401.83901.8900
10912006.09.19 15:40modify2460.101.88401.88401.8900
10922006.09.19 15:40modify2460.101.88401.88421.8900
10932006.09.19 15:40modify2460.101.88401.88431.8900
10942006.09.19 15:40modify2460.101.88401.88441.8900
10952006.09.19 15:41modify2460.101.88401.88451.8900
10962006.09.19 15:41modify2460.101.88401.88461.8900
10972006.09.19 15:41modify2460.101.88401.88471.8900
10982006.09.19 15:41modify2460.101.88401.88481.8900
10992006.09.19 15:41modify2460.101.88401.88491.8900
11002006.09.19 15:41modify2460.101.88401.88501.8900
11012006.09.19 15:41modify2460.101.88401.88511.8900
11022006.09.19 15:42s/l2460.101.88511.88511.890010.869372.61
11032006.09.19 23:53buy2470.101.88301.83801.8890
11042006.09.20 06:53modify2470.101.88301.88311.8890
11052006.09.20 07:10modify2470.101.88301.88321.8890
11062006.09.20 07:19s/l2470.101.88321.88321.88901.869374.47
11072006.09.20 13:00buy2480.101.88301.83801.8890
11082006.09.20 14:19modify2480.101.88301.88311.8890
11092006.09.20 14:54s/l2480.101.88311.88311.88901.009375.47
11102006.09.20 14:54buy2490.101.88341.83841.8894
11112006.09.20 15:59modify2490.101.88341.88351.8894
11122006.09.20 16:01modify2490.101.88341.88361.8894
11132006.09.20 16:01modify2490.101.88341.88381.8894
11142006.09.20 16:01modify2490.101.88341.88391.8894
11152006.09.20 16:02modify2490.101.88341.88401.8894
11162006.09.20 16:02modify2490.101.88341.88411.8894
11172006.09.20 16:02modify2490.101.88341.88431.8894
11182006.09.20 16:02modify2490.101.88341.88461.8894
11192006.09.20 16:02modify2490.101.88341.88481.8894
11202006.09.20 16:03modify2490.101.88341.88491.8894
11212006.09.20 16:03modify2490.101.88341.88521.8894
11222006.09.20 16:03modify2490.101.88341.88541.8894
11232006.09.20 16:03modify2490.101.88341.88551.8894
11242006.09.20 16:04s/l2490.101.88551.88551.889421.009396.47
11252006.09.21 02:17buy2500.101.88791.84291.8939
11262006.09.21 02:57modify2500.101.88791.88791.8939
11272006.09.21 03:12modify2500.101.88791.88801.8939
11282006.09.21 03:12modify2500.101.88791.88811.8939
11292006.09.21 03:18modify2500.101.88791.88821.8939
11302006.09.21 03:18modify2500.101.88791.88831.8939
11312006.09.21 03:19modify2500.101.88791.88841.8939
11322006.09.21 03:24modify2500.101.88791.88851.8939
11332006.09.21 03:24modify2500.101.88791.88861.8939
11342006.09.21 03:25modify2500.101.88791.88881.8939
11352006.09.21 03:27modify2500.101.88791.88891.8939
11362006.09.21 03:42modify2500.101.88791.88901.8939
11372006.09.21 03:43modify2500.101.88791.88911.8939
11382006.09.21 03:44modify2500.101.88791.88921.8939
11392006.09.21 03:44modify2500.101.88791.88941.8939
11402006.09.21 03:45modify2500.101.88791.88951.8939
11412006.09.21 03:48modify2500.101.88791.88961.8939
11422006.09.21 03:48modify2500.101.88791.89041.8939
11432006.09.21 03:50s/l2500.101.89041.89041.893925.009421.47
11442006.09.21 04:00buy2510.101.89091.84591.8969
11452006.09.21 04:50modify2510.101.89091.89101.8969
11462006.09.21 04:50modify2510.101.89091.89121.8969
11472006.09.21 04:50modify2510.101.89091.89131.8969
11482006.09.21 04:53modify2510.101.89091.89141.8969
11492006.09.21 05:08s/l2510.101.89141.89141.89695.009426.47
11502006.09.21 12:00buy2520.101.89441.84941.9004
11512006.09.21 12:38modify2520.101.89441.89441.9004
11522006.09.21 12:38modify2520.101.89441.89451.9004
11532006.09.21 12:40s/l2520.101.89451.89451.90041.009427.47
11542006.09.21 12:40buy2530.101.89491.84991.9009
11552006.09.21 12:59modify2530.101.89491.89521.9009
11562006.09.21 13:00modify2530.101.89491.89531.9009
11572006.09.21 13:00modify2530.101.89491.89541.9009
11582006.09.21 13:00s/l2530.101.89541.89541.90095.009432.47
11592006.09.21 13:00buy2540.101.89571.85071.9017
11602006.09.21 13:25modify2540.101.89571.89571.9017
11612006.09.21 13:27modify2540.101.89571.89581.9017
11622006.09.21 13:27modify2540.101.89571.89601.9017
11632006.09.21 13:33modify2540.101.89571.89611.9017
11642006.09.21 13:33modify2540.101.89571.89621.9017
11652006.09.21 13:33modify2540.101.89571.89631.9017
11662006.09.21 13:33modify2540.101.89571.89641.9017
11672006.09.21 13:33modify2540.101.89571.89651.9017
11682006.09.21 13:33modify2540.101.89571.89661.9017
11692006.09.21 13:33modify2540.101.89571.89671.9017
11702006.09.21 13:35modify2540.101.89571.89681.9017
11712006.09.21 13:35modify2540.101.89571.89691.9017
11722006.09.21 13:35modify2540.101.89571.89701.9017
11732006.09.21 13:35modify2540.101.89571.89711.9017
11742006.09.21 13:35modify2540.101.89571.89721.9017
11752006.09.21 13:35modify2540.101.89571.89731.9017
11762006.09.21 13:35modify2540.101.89571.89741.9017
11772006.09.21 13:35modify2540.101.89571.89751.9017
11782006.09.21 13:35modify2540.101.89571.89761.9017
11792006.09.21 13:35modify2540.101.89571.89771.9017
11802006.09.21 13:36s/l2540.101.89771.89771.901720.009452.47
11812006.09.21 13:36buy2550.101.89811.85311.9041
11822006.09.21 15:21modify2550.101.89811.89811.9041
11832006.09.21 15:21modify2550.101.89811.89821.9041
11842006.09.21 15:22modify2550.101.89811.89841.9041
11852006.09.21 15:22modify2550.101.89811.89851.9041
11862006.09.21 15:23modify2550.101.89811.89861.9041
11872006.09.21 15:30s/l2550.101.89861.89861.90415.009457.47
11882006.09.21 19:00buy2560.101.89701.85201.9030
11892006.09.21 19:00modify2560.101.89701.89721.9030
11902006.09.21 19:00modify2560.101.89701.89731.9030
11912006.09.21 19:00modify2560.101.89701.89741.9030
11922006.09.21 19:01modify2560.101.89701.89751.9030
11932006.09.21 19:01s/l2560.101.89751.89751.90305.009462.47
11942006.09.21 19:01buy2570.101.89791.85291.9039
11952006.09.21 19:02modify2570.101.89791.89791.9039
11962006.09.21 19:02modify2570.101.89791.89801.9039
11972006.09.21 19:02modify2570.101.89791.89811.9039
11982006.09.21 19:02modify2570.101.89791.89821.9039
11992006.09.21 19:02modify2570.101.89791.89831.9039
12002006.09.21 19:02modify2570.101.89791.89841.9039
12012006.09.21 19:02modify2570.101.89791.89851.9039
12022006.09.21 19:03s/l2570.101.89851.89851.90396.009468.47
12032006.09.21 19:03buy2580.101.89861.85361.9046
12042006.09.21 19:03modify2580.101.89861.89871.9046
12052006.09.21 19:03modify2580.101.89861.89881.9046
12062006.09.21 19:04modify2580.101.89861.89891.9046
12072006.09.21 19:05modify2580.101.89861.89901.9046
12082006.09.21 19:06modify2580.101.89861.89911.9046
12092006.09.21 19:07modify2580.101.89861.89931.9046
12102006.09.21 19:09s/l2580.101.89931.89931.90467.009475.47
12112006.09.21 19:09buy2590.101.89971.85471.9057
12122006.09.21 19:14modify2590.101.89971.89971.9057
12132006.09.21 19:14modify2590.101.89971.89991.9057
12142006.09.21 19:14modify2590.101.89971.90001.9057
12152006.09.21 19:14modify2590.101.89971.90011.9057
12162006.09.21 19:14modify2590.101.89971.90021.9057
12172006.09.21 19:14modify2590.101.89971.90041.9057
12182006.09.21 19:15modify2590.101.89971.90051.9057
12192006.09.21 19:15modify2590.101.89971.90061.9057
12202006.09.21 19:15modify2590.101.89971.90071.9057
12212006.09.21 19:15modify2590.101.89971.90081.9057
12222006.09.21 19:15modify2590.101.89971.90091.9057
12232006.09.21 19:15modify2590.101.89971.90101.9057
12242006.09.21 19:15modify2590.101.89971.90111.9057
12252006.09.21 19:16modify2590.101.89971.90121.9057
12262006.09.21 19:16modify2590.101.89971.90131.9057
12272006.09.21 19:16modify2590.101.89971.90141.9057
12282006.09.21 19:16modify2590.101.89971.90151.9057
12292006.09.21 19:16modify2590.101.89971.90161.9057
12302006.09.21 19:18s/l2590.101.90161.90161.905719.009494.47
12312006.09.21 19:18buy2600.101.90201.85701.9080
12322006.09.21 22:19modify2600.101.90201.90201.9080
12332006.09.21 22:19modify2600.101.90201.90211.9080
12342006.09.21 22:20s/l2600.101.90211.90211.90801.009495.47
12352006.09.21 22:20buy2610.101.90251.85751.9085
12362006.09.22 03:10modify2610.101.90251.90251.9085
12372006.09.22 03:10modify2610.101.90251.90261.9085
12382006.09.22 03:10modify2610.101.90251.90281.9085
12392006.09.22 03:10modify2610.101.90251.90291.9085
12402006.09.22 03:14modify2610.101.90251.90301.9085
12412006.09.22 03:16s/l2610.101.90301.90301.90854.869500.33
12422006.09.22 06:00buy2620.101.90211.85711.9081
12432006.09.22 06:52modify2620.101.90211.90211.9081
12442006.09.22 06:53modify2620.101.90211.90221.9081
12452006.09.22 06:53modify2620.101.90211.90231.9081
12462006.09.22 06:53s/l2620.101.90231.90231.90812.009502.33
12472006.09.22 09:00buy2630.101.90261.85761.9086
12482006.09.22 10:02modify2630.101.90261.90271.9086
12492006.09.22 10:03modify2630.101.90261.90281.9086
12502006.09.22 10:03modify2630.101.90261.90291.9086
12512006.09.22 10:03modify2630.101.90261.90301.9086
12522006.09.22 10:03modify2630.101.90261.90311.9086
12532006.09.22 10:04modify2630.101.90261.90321.9086
12542006.09.22 10:04modify2630.101.90261.90331.9086
12552006.09.22 10:04modify2630.101.90261.90341.9086
12562006.09.22 10:04modify2630.101.90261.90351.9086
12572006.09.22 10:05modify2630.101.90261.90361.9086
12582006.09.22 10:05modify2630.101.90261.90371.9086
12592006.09.22 10:06modify2630.101.90261.90391.9086
12602006.09.22 10:06modify2630.101.90261.90401.9086
12612006.09.22 10:08s/l2630.101.90401.90401.908614.009516.33
12622006.09.22 12:00buy2640.101.90581.86081.9118
12632006.09.25 09:33modify2640.101.90581.90581.9118
12642006.09.25 09:33modify2640.101.90581.90591.9118
12652006.09.25 09:33modify2640.101.90581.90611.9118
12662006.09.25 09:33modify2640.101.90581.90621.9118
12672006.09.25 09:34modify2640.101.90581.90631.9118
12682006.09.25 09:34modify2640.101.90581.90641.9118
12692006.09.25 09:34s/l2640.101.90641.90641.91185.869522.19
12702006.09.25 09:34buy2650.101.90681.86181.9128
12712006.09.29 15:45modify2330.101.86451.86441.8585
12722006.09.29 15:45modify2330.101.86451.86431.8585
12732006.09.29 15:46s/l2330.101.86431.86431.85850.439522.62
12742006.09.29 21:22sell2660.101.87061.91561.8646
12752006.10.02 04:13modify2660.101.87061.87061.8646
12762006.10.02 04:13modify2660.101.87061.87051.8646
12772006.10.02 04:14modify2660.101.87061.87041.8646
12782006.10.02 04:25modify2660.101.87061.87031.8646
12792006.10.02 04:25modify2660.101.87061.87021.8646
12802006.10.02 04:53modify2660.101.87061.87011.8646
12812006.10.02 04:58modify2660.101.87061.87001.8646
12822006.10.02 04:59modify2660.101.87061.86991.8646
12832006.10.02 05:00modify2660.101.87061.86981.8646
12842006.10.02 05:12s/l2660.101.86981.86981.86467.929530.54
12852006.10.02 07:02sell2670.101.87001.91501.8640
12862006.10.02 10:10modify2670.101.87001.86991.8640
12872006.10.02 10:13s/l2670.101.86991.86991.86401.009531.54
12882006.10.02 15:08sell2680.101.87091.91591.8649
12892006.10.06 17:21modify2680.101.87091.87091.8649
12902006.10.06 17:21modify2680.101.87091.87061.8649
12912006.10.06 17:24s/l2680.101.87061.87061.86492.509534.04
12922006.10.06 17:24sell2690.101.87021.91521.8642
12932006.10.06 17:36modify2690.101.87021.87011.8642
12942006.10.06 17:36modify2690.101.87021.87001.8642
12952006.10.06 17:36modify2690.101.87021.86971.8642
12962006.10.06 17:36modify2690.101.87021.86961.8642
12972006.10.06 17:36modify2690.101.87021.86931.8642
12982006.10.06 17:38modify2690.101.87021.86901.8642
12992006.10.06 17:38modify2690.101.87021.86881.8642
13002006.10.06 17:38modify2690.101.87021.86851.8642
13012006.10.06 17:39modify2690.101.87021.86841.8642
13022006.10.06 17:39s/l2690.101.86841.86841.864218.009552.04
13032006.10.06 17:39sell2700.101.86801.91301.8620
13042006.10.09 10:19modify2700.101.86801.86801.8620
13052006.10.09 10:19modify2700.101.86801.86781.8620
13062006.10.09 10:19modify2700.101.86801.86761.8620
13072006.10.09 10:19modify2700.101.86801.86731.8620
13082006.10.09 10:20modify2700.101.86801.86701.8620
13092006.10.09 10:22s/l2700.101.86701.86701.86209.929561.96
13102006.10.09 13:20sell2710.101.86591.91091.8599
13112006.10.09 15:34modify2710.101.86591.86571.8599
13122006.10.09 15:35s/l2710.101.86571.86571.85992.009563.96
13132006.10.09 15:35sell2720.101.86531.91031.8593
13142006.10.09 15:41modify2720.101.86531.86521.8593
13152006.10.09 15:42s/l2720.101.86521.86521.85931.009564.96
13162006.10.09 15:42sell2730.101.86481.90981.8588
13172006.10.09 16:55modify2730.101.86481.86481.8588
13182006.10.09 16:55modify2730.101.86481.86461.8588
13192006.10.09 16:59s/l2730.101.86461.86461.85882.009566.96
13202006.10.10 00:48sell2740.101.86641.91141.8604
13212006.10.10 03:16modify2740.101.86641.86631.8604
13222006.10.10 03:25s/l2740.101.86631.86631.86041.009567.96
13232006.10.10 03:25sell2750.101.86601.91101.8600
13242006.10.10 06:02modify2750.101.86601.86601.8600
13252006.10.10 06:24s/l2750.101.86601.86601.86000.009567.96
13262006.10.10 11:22s/l2650.101.86181.86181.9128-452.079115.89
13272006.10.11 09:23sell2760.101.85441.89941.8484
13282006.10.11 09:42modify2760.101.85441.85441.8484
13292006.10.11 09:42modify2760.101.85441.85431.8484
13302006.10.11 09:42modify2760.101.85441.85421.8484
13312006.10.11 09:43close2760.101.85331.85421.848411.009126.89
13322006.10.11 09:43sell2770.101.85281.89781.8468
13332006.10.11 12:00buy2780.101.85801.81301.8640
13342006.10.11 14:28modify2780.101.85801.85801.8640
13352006.10.11 14:33s/l2780.101.85801.85801.86400.009126.89
13362006.10.11 14:33buy2790.101.85831.81331.8643
13372006.10.12 10:05modify2790.101.85831.85841.8643
13382006.10.12 10:05modify2790.101.85831.85881.8643
13392006.10.12 10:05modify2790.101.85831.85901.8643
13402006.10.12 10:05modify2790.101.85831.85921.8643
13412006.10.12 10:07modify2790.101.85831.85931.8643
13422006.10.12 10:08modify2790.101.85831.85941.8643
13432006.10.12 10:09modify2790.101.85831.85991.8643
13442006.10.12 10:09modify2790.101.85831.86001.8643
13452006.10.12 10:09s/l2790.101.86001.86001.864316.599143.47
13462006.10.12 17:06buy2800.101.85711.81211.8631
13472006.10.12 22:02modify2800.101.85711.85711.8631
13482006.10.12 22:02modify2800.101.85711.85721.8631
13492006.10.12 22:15modify2800.101.85711.85731.8631
13502006.10.12 22:17modify2800.101.85711.85741.8631
13512006.10.12 22:18modify2800.101.85711.85751.8631
13522006.10.12 22:20modify2800.101.85711.85761.8631
13532006.10.12 22:48s/l2800.101.85761.85761.86315.009148.47
13542006.10.12 23:01buy2810.101.85851.81351.8645
13552006.10.12 23:49modify2810.101.85851.85861.8645
13562006.10.12 23:56s/l2810.101.85861.85861.86451.009149.47
13572006.10.12 23:56buy2820.101.85901.81401.8650
13582006.10.13 04:14modify2820.101.85901.85921.8650
13592006.10.13 04:15modify2820.101.85901.85931.8650
13602006.10.13 04:15modify2820.101.85901.85941.8650
13612006.10.13 04:15modify2820.101.85901.85961.8650
13622006.10.13 04:15modify2820.101.85901.85981.8650
13632006.10.13 04:16modify2820.101.85901.85991.8650
13642006.10.13 04:16modify2820.101.85901.86021.8650
13652006.10.13 04:16modify2820.101.85901.86041.8650
13662006.10.13 04:16modify2820.101.85901.86061.8650
13672006.10.13 04:16modify2820.101.85901.86071.8650
13682006.10.13 04:16modify2820.101.85901.86091.8650
13692006.10.13 04:17modify2820.101.85901.86121.8650
13702006.10.13 04:17modify2820.101.85901.86131.8650
13712006.10.13 04:17modify2820.101.85901.86141.8650
13722006.10.13 04:18s/l2820.101.86141.86141.865023.869173.34
13732006.10.13 12:00buy2830.101.86171.81671.8677
13742006.10.16 15:40modify2830.101.86171.86181.8677
13752006.10.16 15:41modify2830.101.86171.86191.8677
13762006.10.16 15:42modify2830.101.86171.86201.8677
13772006.10.16 15:42modify2830.101.86171.86221.8677
13782006.10.16 15:42modify2830.101.86171.86251.8677
13792006.10.16 15:42modify2830.101.86171.86271.8677
13802006.10.16 15:42modify2830.101.86171.86311.8677
13812006.10.16 15:42modify2830.101.86171.86341.8677
13822006.10.16 15:42modify2830.101.86171.86361.8677
13832006.10.16 15:45s/l2830.101.86361.86361.867718.869192.20
13842006.10.16 15:45buy2840.101.86381.81881.8698
13852006.10.16 16:31modify2840.101.86381.86381.8698
13862006.10.16 16:38s/l2840.101.86381.86381.86980.009192.20
13872006.10.16 17:00buy2850.101.86381.81881.8698
13882006.10.17 11:31modify2850.101.86381.86381.8698
13892006.10.17 11:31modify2850.101.86381.86411.8698
13902006.10.17 11:31modify2850.101.86381.86451.8698
13912006.10.17 11:32s/l2850.101.86451.86451.86986.869199.06
13922006.10.17 23:03buy2860.101.87101.82601.8770
13932006.10.18 01:10modify2860.101.87101.87121.8770
13942006.10.18 01:17modify2860.101.87101.87131.8770
13952006.10.18 01:18modify2860.101.87101.87141.8770
13962006.10.18 01:18modify2860.101.87101.87161.8770
13972006.10.18 01:23s/l2860.101.87161.87161.87705.869204.92
13982006.10.18 02:00buy2870.101.87181.82681.8778
13992006.10.18 09:36modify2870.101.87181.87181.8778
14002006.10.18 09:36modify2870.101.87181.87191.8778
14012006.10.18 09:36modify2870.101.87181.87201.8778
14022006.10.18 09:36modify2870.101.87181.87231.8778
14032006.10.18 09:38s/l2870.101.87231.87231.87785.009209.92
14042006.10.18 11:00buy2880.101.87301.82801.8790
14052006.10.19 17:34modify2880.101.87301.87311.8790
14062006.10.19 17:34modify2880.101.87301.87321.8790
14072006.10.19 17:34modify2880.101.87301.87331.8790
14082006.10.19 17:34modify2880.101.87301.87341.8790
14092006.10.19 17:35modify2880.101.87301.87351.8790
14102006.10.19 17:35modify2880.101.87301.87361.8790
14112006.10.19 17:35modify2880.101.87301.87371.8790
14122006.10.19 17:35modify2880.101.87301.87381.8790
14132006.10.19 17:35modify2880.101.87301.87391.8790
14142006.10.19 17:35modify2880.101.87301.87401.8790
14152006.10.19 17:35modify2880.101.87301.87411.8790
14162006.10.19 17:35modify2880.101.87301.87421.8790
14172006.10.19 17:35modify2880.101.87301.87431.8790
14182006.10.19 17:36modify2880.101.87301.87441.8790
14192006.10.19 17:36modify2880.101.87301.87451.8790
14202006.10.19 17:36modify2880.101.87301.87461.8790
14212006.10.19 17:36modify2880.101.87301.87471.8790
14222006.10.19 17:36modify2880.101.87301.87481.8790
14232006.10.19 17:36modify2880.101.87301.87491.8790
14242006.10.19 17:36modify2880.101.87301.87501.8790
14252006.10.19 17:36modify2880.101.87301.87511.8790
14262006.10.19 17:36modify2880.101.87301.87521.8790
14272006.10.19 17:37modify2880.101.87301.87531.8790
14282006.10.19 17:37modify2880.101.87301.87541.8790
14292006.10.19 17:39s/l2880.101.87541.87541.879023.599233.51
14302006.10.19 17:39buy2890.101.87561.83061.8816
14312006.10.19 17:43modify2890.101.87561.87561.8816
14322006.10.19 17:44modify2890.101.87561.87591.8816
14332006.10.19 17:44modify2890.101.87561.87601.8816
14342006.10.19 17:44modify2890.101.87561.87611.8816
14352006.10.19 17:48s/l2890.101.87611.87611.88165.009238.51
14362006.10.19 17:48buy2900.101.87651.83151.8825
14372006.10.19 19:00modify2900.101.87651.87661.8825
14382006.10.19 19:00modify2900.101.87651.87681.8825
14392006.10.19 19:00modify2900.101.87651.87691.8825
14402006.10.19 19:00modify2900.101.87651.87711.8825
14412006.10.19 19:00modify2900.101.87651.87721.8825
14422006.10.19 19:00s/l2900.101.87721.87721.88257.009245.51
14432006.10.20 11:00buy2910.101.87821.83321.8842
14442006.10.20 11:30modify2910.101.87821.87821.8842
14452006.10.20 11:30modify2910.101.87821.87831.8842
14462006.10.20 11:30modify2910.101.87821.87851.8842
14472006.10.20 11:32modify2910.101.87821.87871.8842
14482006.10.20 11:32modify2910.101.87821.87881.8842
14492006.10.20 11:33modify2910.101.87821.87901.8842
14502006.10.20 11:33modify2910.101.87821.87911.8842
14512006.10.20 11:33modify2910.101.87821.87931.8842
14522006.10.20 11:33modify2910.101.87821.87941.8842
14532006.10.20 11:33modify2910.101.87821.87951.8842
14542006.10.20 11:34s/l2910.101.87951.87951.884213.009258.51
14552006.10.20 11:34buy2920.101.87991.83491.8859
14562006.10.20 11:39modify2920.101.87991.87991.8859
14572006.10.20 11:39modify2920.101.87991.88001.8859
14582006.10.20 11:39modify2920.101.87991.88011.8859
14592006.10.20 11:39modify2920.101.87991.88021.8859
14602006.10.20 11:50s/l2920.101.88021.88021.88593.009261.51
14612006.10.20 11:50buy2930.101.88061.83561.8866
14622006.10.20 11:52modify2930.101.88061.88071.8866
14632006.10.20 11:52modify2930.101.88061.88111.8866
14642006.10.20 11:52modify2930.101.88061.88121.8866
14652006.10.20 11:58modify2930.101.88061.88131.8866
14662006.10.20 11:58modify2930.101.88061.88141.8866
14672006.10.20 11:58modify2930.101.88061.88151.8866
14682006.10.20 12:00modify2930.101.88061.88161.8866
14692006.10.20 12:01modify2930.101.88061.88171.8866
14702006.10.20 12:06s/l2930.101.88171.88171.886611.009272.51
14712006.10.20 14:00buy2940.101.88261.83761.8886
14722006.10.20 14:23modify2940.101.88261.88271.8886
14732006.10.20 14:23modify2940.101.88261.88291.8886
14742006.10.20 14:23modify2940.101.88261.88311.8886
14752006.10.20 14:23modify2940.101.88261.88331.8886
14762006.10.20 14:24modify2940.101.88261.88351.8886
14772006.10.20 14:26modify2940.101.88261.88361.8886
14782006.10.20 14:27modify2940.101.88261.88371.8886
14792006.10.20 14:28modify2940.101.88261.88381.8886
14802006.10.20 14:28modify2940.101.88261.88391.8886
14812006.10.20 14:33modify2940.101.88261.88401.8886
14822006.10.20 14:33modify2940.101.88261.88411.8886
14832006.10.20 14:33modify2940.101.88261.88421.8886
14842006.10.20 14:35modify2940.101.88261.88431.8886
14852006.10.20 14:35modify2940.101.88261.88441.8886
14862006.10.20 14:35modify2940.101.88261.88451.8886
14872006.10.20 14:42modify2940.101.88261.88461.8886
14882006.10.20 14:50s/l2940.101.88461.88461.888620.009292.51
14892006.10.20 14:50buy2950.101.88501.84001.8910
14902006.10.20 16:30modify2950.101.88501.88521.8910
14912006.10.20 16:34s/l2950.101.88521.88521.89102.009294.51
14922006.10.20 19:00buy2960.101.88261.83761.8886
14932006.10.20 19:42modify2960.101.88261.88271.8886
14942006.10.20 19:42modify2960.101.88261.88281.8886
14952006.10.20 19:46modify2960.101.88261.88301.8886
14962006.10.20 19:47modify2960.101.88261.88311.8886
14972006.10.20 19:47modify2960.101.88261.88321.8886
14982006.10.20 19:47modify2960.101.88261.88331.8886
14992006.10.20 19:48modify2960.101.88261.88341.8886
15002006.10.20 19:49modify2960.101.88261.88351.8886
15012006.10.20 19:49modify2960.101.88261.88361.8886
15022006.10.20 19:51s/l2960.101.88361.88361.888610.009304.51
15032006.10.20 19:51buy2970.101.88401.83901.8900
15042006.10.26 13:17modify2970.101.88401.88401.8900
15052006.10.26 13:17modify2970.101.88401.88411.8900
15062006.10.26 13:17modify2970.101.88401.88421.8900
15072006.10.26 13:32s/l2970.101.88421.88421.89001.179305.68
15082006.10.27 02:02buy2980.101.89041.84541.8964
15092006.10.27 03:21modify2980.101.89041.89041.8964
15102006.10.27 03:33s/l2980.101.89041.89041.89640.009305.68
15112006.10.27 15:00buy2990.101.89141.84641.8974
15122006.10.27 15:06modify2990.101.89141.89141.8974
15132006.10.27 15:06modify2990.101.89141.89151.8974
15142006.10.27 15:13s/l2990.101.89151.89151.89741.009306.68
15152006.10.27 15:13buy3000.101.89191.84691.8979
15162006.10.27 16:30modify3000.101.89191.89191.8979
15172006.10.27 16:30modify3000.101.89191.89211.8979
15182006.10.27 16:30modify3000.101.89191.89221.8979
15192006.10.27 16:30modify3000.101.89191.89231.8979
15202006.10.27 16:30modify3000.101.89191.89251.8979
15212006.10.27 16:30modify3000.101.89191.89261.8979
15222006.10.27 16:30modify3000.101.89191.89281.8979
15232006.10.27 16:30modify3000.101.89191.89291.8979
15242006.10.27 16:30modify3000.101.89191.89311.8979
15252006.10.27 16:31s/l3000.101.89311.89311.897912.009318.68
15262006.10.27 17:06s/l2770.101.89781.89781.8468-451.498867.19
15272006.10.27 21:00buy3010.101.89741.85241.9034
15282006.10.30 05:47modify3010.101.89741.89741.9034
15292006.10.30 05:47modify3010.101.89741.89751.9034
15302006.10.30 05:50s/l3010.101.89751.89751.90340.868868.05
15312006.10.30 06:00buy3020.101.89791.85291.9039
15322006.10.30 09:56modify3020.101.89791.89791.9039
15332006.10.30 09:58modify3020.101.89791.89801.9039
15342006.10.30 09:58modify3020.101.89791.89811.9039
15352006.10.30 10:01s/l3020.101.89811.89811.90392.008870.05
15362006.10.30 14:00buy3030.101.90011.85511.9061
15372006.10.30 14:47modify3030.101.90011.90011.9061
15382006.10.30 14:48modify3030.101.90011.90021.9061
15392006.10.30 14:48modify3030.101.90011.90031.9061
15402006.10.30 14:48close3030.101.90121.90031.906111.008881.05
15412006.10.30 14:48buy3040.101.90151.85651.9075
15422006.10.30 15:43modify3040.101.90151.90161.9075
15432006.10.30 15:43modify3040.101.90151.90171.9075
15442006.10.30 15:43close3040.101.90261.90171.907511.008892.05
15452006.10.30 19:00buy3050.101.90251.85751.9085
15462006.10.31 01:26sell3060.101.89881.94381.8928
15472006.10.31 10:25modify3060.101.89881.89881.8928
15482006.10.31 10:25modify3060.101.89881.89861.8928
15492006.10.31 10:25modify3060.101.89881.89851.8928
15502006.10.31 10:25modify3060.101.89881.89821.8928
15512006.10.31 10:26modify3060.101.89881.89811.8928
15522006.10.31 10:27modify3060.101.89881.89801.8928
15532006.10.31 10:28modify3060.101.89881.89791.8928
15542006.10.31 10:29modify3060.101.89881.89781.8928
15552006.10.31 10:29modify3060.101.89881.89771.8928
15562006.10.31 10:30modify3060.101.89881.89761.8928
15572006.10.31 10:30modify3060.101.89881.89751.8928
15582006.10.31 10:30modify3060.101.89881.89731.8928
15592006.10.31 10:31s/l3060.101.89731.89731.892815.008907.05
15602006.10.31 13:33sell3070.101.89921.94421.8932
15612006.10.31 13:40modify3070.101.89921.89921.8932
15622006.10.31 13:42s/l3070.101.89921.89921.89320.008907.05
15632006.10.31 13:42sell3080.101.89881.94381.8928
15642006.10.31 13:52modify3080.101.89881.89881.8928
15652006.10.31 13:52modify3080.101.89881.89871.8928
15662006.10.31 13:56modify3080.101.89881.89861.8928
15672006.10.31 13:56modify3080.101.89881.89851.8928
15682006.10.31 13:56modify3080.101.89881.89831.8928
15692006.10.31 13:57modify3080.101.89881.89821.8928
15702006.10.31 13:57modify3080.101.89881.89801.8928
15712006.10.31 13:57modify3080.101.89881.89781.8928
15722006.10.31 14:00modify3080.101.89881.89771.8928
15732006.10.31 14:00modify3080.101.89881.89751.8928
15742006.10.31 14:00modify3080.101.89881.89721.8928
15752006.10.31 14:00modify3080.101.89881.89681.8928
15762006.10.31 14:01s/l3080.101.89681.89681.892820.008927.05
15772006.10.31 18:07modify3050.101.90251.90251.9085
15782006.10.31 18:08close3050.101.90371.90251.908511.868938.91
15792006.10.31 18:08buy3090.101.90461.85961.9106
15802006.10.31 18:11modify3090.101.90461.90461.9106
15812006.10.31 18:11modify3090.101.90461.90471.9106
15822006.10.31 18:11modify3090.101.90461.90481.9106
15832006.10.31 18:12close3090.101.90611.90481.910615.008953.91
15842006.10.31 18:12buy3100.101.90661.86161.9126
15852006.10.31 18:30modify3100.101.90661.90661.9126
15862006.10.31 18:31modify3100.101.90661.90671.9126
15872006.10.31 18:32close3100.101.90781.90671.912612.008965.91
15882006.10.31 18:32buy3110.101.90811.86311.9141
15892006.10.31 18:33modify3110.101.90811.90811.9141
15902006.10.31 18:33modify3110.101.90811.90821.9141
15912006.10.31 18:35modify3110.101.90811.90831.9141
15922006.10.31 18:35close3110.101.90921.90831.914111.008976.91
15932006.10.31 18:35buy3120.101.90951.86451.9155
15942006.11.01 13:21modify3120.101.90951.90951.9155
15952006.11.01 13:25s/l3120.101.90951.90951.9155-0.148976.78
15962006.11.01 14:00buy3130.101.90941.86441.9154
15972006.11.01 18:01modify3130.101.90941.90951.9154
15982006.11.01 18:01s/l3130.101.90951.90951.91541.008977.78
15992006.11.01 18:01buy3140.101.90991.86491.9159
16002006.11.01 18:01modify3140.101.90991.90991.9159
16012006.11.01 18:01modify3140.101.90991.91001.9159
16022006.11.01 18:01close3140.101.91101.91001.915911.008988.78
16032006.11.01 18:01buy3150.101.91131.86631.9173
16042006.11.01 18:03modify3150.101.91131.91141.9173
16052006.11.01 18:03modify3150.101.91131.91151.9173
16062006.11.01 18:03close3150.101.91241.91151.917311.008999.78
16072006.11.01 18:03buy3160.101.91291.86791.9189
16082006.11.02 01:44sell3170.101.90681.95181.9008
16092006.11.02 09:48modify3170.101.90681.90681.9008
16102006.11.02 09:52modify3170.101.90681.90671.9008
16112006.11.02 09:52modify3170.101.90681.90651.9008
16122006.11.02 09:56modify3170.101.90681.90631.9008
16132006.11.02 09:56modify3170.101.90681.90621.9008
16142006.11.02 09:56modify3170.101.90681.90601.9008
16152006.11.02 09:56modify3170.101.90681.90591.9008
16162006.11.02 09:56modify3170.101.90681.90561.9008
16172006.11.02 10:06modify3170.101.90681.90551.9008
16182006.11.02 10:09s/l3170.101.90551.90551.900813.009012.78
16192006.11.03 03:54sell3180.101.90701.95201.9010
16202006.11.03 10:39modify3180.101.90701.90691.9010
16212006.11.03 10:40modify3180.101.90701.90681.9010
16222006.11.03 10:40modify3180.101.90701.90671.9010
16232006.11.03 10:42modify3180.101.90701.90651.9010
16242006.11.03 10:42modify3180.101.90701.90641.9010
16252006.11.03 10:42modify3180.101.90701.90611.9010
16262006.11.03 10:43s/l3180.101.90611.90611.90109.009021.78
16272006.11.03 10:43sell3190.101.90581.95081.8998
16282006.11.03 16:31modify3190.101.90581.90571.8998
16292006.11.03 16:31modify3190.101.90581.90561.8998
16302006.11.03 16:31modify3190.101.90581.90551.8998
16312006.11.03 16:31modify3190.101.90581.90541.8998
16322006.11.03 16:31modify3190.101.90581.90531.8998
16332006.11.03 16:31modify3190.101.90581.90521.8998
16342006.11.03 16:31modify3190.101.90581.90501.8998
16352006.11.03 16:31modify3190.101.90581.90461.8998
16362006.11.03 16:31modify3190.101.90581.90441.8998
16372006.11.03 16:31modify3190.101.90581.90421.8998
16382006.11.03 16:31modify3190.101.90581.90391.8998
16392006.11.03 16:31modify3190.101.90581.90371.8998
16402006.11.03 16:31modify3190.101.90581.90321.8998
16412006.11.03 16:31modify3190.101.90581.90281.8998
16422006.11.03 16:31s/l3190.101.90281.90281.899830.009051.78
16432006.11.03 16:31sell3200.101.90241.94741.8964
16442006.11.03 16:36modify3200.101.90241.90241.8964
16452006.11.03 16:36modify3200.101.90241.90231.8964
16462006.11.03 16:36modify3200.101.90241.90221.8964
16472006.11.03 16:36modify3200.101.90241.90211.8964
16482006.11.03 16:38modify3200.101.90241.90201.8964
16492006.11.03 16:38modify3200.101.90241.90171.8964
16502006.11.03 16:38modify3200.101.90241.90151.8964
16512006.11.03 16:38modify3200.101.90241.90131.8964
16522006.11.03 16:38modify3200.101.90241.90081.8964
16532006.11.03 16:38s/l3200.101.90081.90081.896416.009067.78
16542006.11.03 16:38sell3210.101.90051.94551.8945
16552006.11.03 16:39modify3210.101.90051.90051.8945
16562006.11.03 16:40modify3210.101.90051.90031.8945
16572006.11.03 16:40modify3210.101.90051.90021.8945
16582006.11.03 16:40s/l3210.101.90021.90021.89453.009070.78
16592006.11.03 16:40sell3220.101.89981.94481.8938
16602006.11.03 16:45modify3220.101.89981.89961.8938
16612006.11.03 16:46s/l3220.101.89961.89961.89382.009072.78
16622006.11.03 16:46sell3230.101.89931.94431.8933
16632006.11.03 16:54modify3230.101.89931.89931.8933
16642006.11.03 16:56s/l3230.101.89931.89931.89330.009072.78
16652006.11.03 16:56sell3240.101.89891.94391.8929
16662006.11.03 18:01modify3240.101.89891.89891.8929
16672006.11.03 18:01modify3240.101.89891.89871.8929
16682006.11.03 18:01modify3240.101.89891.89861.8929
16692006.11.03 18:02s/l3240.101.89861.89861.89293.009075.78
16702006.11.06 08:31sell3250.101.89971.94471.8937
16712006.11.06 11:09modify3250.101.89971.89961.8937
16722006.11.06 11:13modify3250.101.89971.89941.8937
16732006.11.06 11:14modify3250.101.89971.89931.8937
16742006.11.06 11:22modify3250.101.89971.89921.8937
16752006.11.06 11:22modify3250.101.89971.89911.8937
16762006.11.06 11:22modify3250.101.89971.89891.8937
16772006.11.06 11:23modify3250.101.89971.89871.8937
16782006.11.06 11:27s/l3250.101.89871.89871.893710.009085.78
16792006.11.06 14:03sell3260.101.89601.94101.8900
16802006.11.10 11:57modify3160.101.91291.91301.9189
16812006.11.10 11:57modify3160.101.91291.91321.9189
16822006.11.10 11:57modify3160.101.91291.91361.9189
16832006.11.10 11:57modify3160.101.91291.91421.9189
16842006.11.10 11:58modify3160.101.91291.91461.9189
16852006.11.10 11:59s/l3160.101.91461.91461.918915.489101.26
16862006.11.10 21:19buy3270.101.91331.86831.9193
16872006.11.13 03:48modify3270.101.91331.91341.9193
16882006.11.13 03:48modify3270.101.91331.91351.9193
16892006.11.13 03:48modify3270.101.91331.91361.9193
16902006.11.13 03:49modify3270.101.91331.91371.9193
16912006.11.13 03:51s/l3270.101.91371.91371.91933.869105.12
16922006.11.13 06:00buy3280.101.91431.86931.9203
16932006.11.14 18:11modify3260.101.89601.89591.8900
16942006.11.14 18:11modify3260.101.89601.89571.8900
16952006.11.14 18:11modify3260.101.89601.89541.8900
16962006.11.14 18:11modify3260.101.89601.89531.8900
16972006.11.14 18:11modify3260.101.89601.89491.8900
16982006.11.14 18:12modify3260.101.89601.89481.8900
16992006.11.14 18:12modify3260.101.89601.89461.8900
17002006.11.14 18:12modify3260.101.89601.89441.8900
17012006.11.14 18:12modify3260.101.89601.89411.8900
17022006.11.14 18:14s/l3260.101.89411.89411.890018.349123.46
17032006.11.14 18:14sell3290.101.89371.93871.8877
17042006.11.14 18:42modify3290.101.89371.89341.8877
17052006.11.14 18:43s/l3290.101.89341.89341.88773.009126.46
17062006.11.14 18:43sell3300.101.89301.93801.8870
17072006.11.15 09:19modify3300.101.89301.89301.8870
17082006.11.15 09:23s/l3300.101.89301.89301.8870-0.089126.37
17092006.11.15 22:00sell3310.101.88741.93241.8814
17102006.11.16 11:13modify3310.101.88741.88731.8814
17112006.11.16 11:13modify3310.101.88741.88711.8814
17122006.11.16 11:19modify3310.101.88741.88701.8814
17132006.11.16 11:37modify3310.101.88741.88691.8814
17142006.11.16 11:37modify3310.101.88741.88681.8814
17152006.11.16 11:37modify3310.101.88741.88661.8814
17162006.11.16 11:38modify3310.101.88741.88651.8814
17172006.11.16 11:38modify3310.101.88741.88641.8814
17182006.11.16 11:39modify3310.101.88741.88631.8814
17192006.11.16 11:55s/l3310.101.88631.88631.881410.759137.13
17202006.11.16 15:02sell3320.101.88741.93241.8814
17212006.11.17 07:17modify3320.101.88741.88731.8814
17222006.11.17 07:19modify3320.101.88741.88721.8814
17232006.11.17 07:41modify3320.101.88741.88711.8814
17242006.11.17 08:08s/l3320.101.88711.88711.88142.929140.04
17252006.11.21 10:20sell3330.101.89641.94141.8904
17262006.11.22 18:22modify3280.101.91431.91431.9203
17272006.11.22 18:23modify3280.101.91431.91441.9203
17282006.11.22 18:23modify3280.101.91431.91451.9203
17292006.11.22 18:24modify3280.101.91431.91461.9203
17302006.11.22 18:24modify3280.101.91431.91471.9203
17312006.11.22 18:24modify3280.101.91431.91481.9203
17322006.11.22 18:24modify3280.101.91431.91491.9203
17332006.11.22 18:24modify3280.101.91431.91501.9203
17342006.11.22 18:24modify3280.101.91431.91511.9203
17352006.11.22 18:24modify3280.101.91431.91521.9203
17362006.11.22 18:25modify3280.101.91431.91531.9203
17372006.11.22 18:25modify3280.101.91431.91541.9203
17382006.11.22 18:25modify3280.101.91431.91551.9203
17392006.11.22 18:25modify3280.101.91431.91561.9203
17402006.11.22 18:25modify3280.101.91431.91571.9203
17412006.11.22 18:30s/l3280.101.91571.91571.920312.769152.80
17422006.11.23 02:00buy3340.101.91551.87051.9215
17432006.11.23 12:10modify3340.101.91551.91561.9215
17442006.11.23 12:11modify3340.101.91551.91571.9215
17452006.11.23 12:12modify3340.101.91551.91581.9215
17462006.11.23 12:12modify3340.101.91551.91591.9215
17472006.11.23 12:13s/l3340.101.91591.91591.92154.009156.80
17482006.11.23 14:00buy3350.101.91501.87001.9210
17492006.11.23 17:18modify3350.101.91501.91511.9210
17502006.11.23 17:24modify3350.101.91501.91551.9210
17512006.11.23 17:25s/l3350.101.91551.91551.92105.009161.80
17522006.11.23 17:25buy3360.101.91571.87071.9217
17532006.11.23 18:09modify3360.101.91571.91571.9217
17542006.11.23 18:14modify3360.101.91571.91591.9217
17552006.11.23 18:15modify3360.101.91571.91611.9217
17562006.11.23 18:32s/l3360.101.91611.91611.92174.009165.80
17572006.11.23 20:00buy3370.101.91641.87141.9224
17582006.11.24 10:51modify3370.101.91641.91651.9224
17592006.11.24 10:51modify3370.101.91641.91681.9224
17602006.11.24 10:51modify3370.101.91641.91711.9224
17612006.11.24 10:52modify3370.101.91641.91741.9224
17622006.11.24 10:52s/l3370.101.91741.91741.92249.869175.66
17632006.11.27 02:00buy3380.101.93941.89441.9454
17642006.11.27 02:23modify3380.101.93941.93951.9454
17652006.11.27 02:23modify3380.101.93941.93971.9454
17662006.11.27 02:23modify3380.101.93941.93981.9454
17672006.11.27 02:23modify3380.101.93941.93991.9454
17682006.11.27 02:28s/l3380.101.93991.93991.94545.009180.66
17692006.11.27 02:28buy3390.101.94031.89531.9463
17702006.11.27 05:03s/l3330.101.94141.94141.8904-450.508730.17
17712006.11.28 10:53modify3390.101.94031.94031.9463
17722006.11.28 10:53modify3390.101.94031.94041.9463
17732006.11.28 10:53close3390.101.94151.94041.946311.868742.03
17742006.11.28 13:00buy3400.101.94511.90011.9511
17752006.11.28 16:30close3400.101.94631.90011.951112.008754.03
17762006.11.29 15:00buy3410.101.95001.90501.9560
17772006.11.29 15:12sell3420.101.94801.99301.9420
17782006.11.29 15:43modify3410.101.95001.95001.9560
17792006.11.29 15:44modify3410.101.95001.95011.9560
17802006.11.29 15:44modify3410.101.95001.95031.9560
17812006.11.29 15:46s/l3410.101.95031.95031.95603.008757.03
17822006.11.29 18:00buy3430.101.95221.90721.9582
17832006.11.29 18:00modify3430.101.95221.95241.9582
17842006.11.29 18:00modify3430.101.95221.95271.9582
17852006.11.29 18:00modify3430.101.95221.95291.9582
17862006.11.29 18:00s/l3430.101.95291.95291.95827.008764.03
17872006.11.29 18:00buy3440.101.95231.90731.9583
17882006.11.29 21:23modify3420.101.94801.94781.9420
17892006.11.29 21:23modify3420.101.94801.94771.9420
17902006.11.29 21:23modify3420.101.94801.94741.9420
17912006.11.29 21:23modify3420.101.94801.94721.9420
17922006.11.29 21:23modify3420.101.94801.94691.9420
17932006.11.29 21:23modify3420.101.94801.94631.9420
17942006.11.29 21:24modify3420.101.94801.94601.9420
17952006.11.29 21:24modify3420.101.94801.94571.9420
17962006.11.29 21:24modify3420.101.94801.94551.9420
17972006.11.29 21:24modify3420.101.94801.94521.9420
17982006.11.29 21:25s/l3420.101.94521.94521.942028.008792.03
17992006.11.29 21:25sell3450.101.94481.98981.9388
18002006.11.29 23:54modify3450.101.94481.94481.9388
18012006.11.29 23:54modify3450.101.94481.94461.9388
18022006.11.29 23:55s/l3450.101.94461.94461.93882.008794.03
18032006.11.29 23:55sell3460.101.94441.98941.9384
18042006.11.30 10:15modify3440.101.95231.95231.9583
18052006.11.30 10:21modify3440.101.95231.95241.9583
18062006.11.30 10:22modify3440.101.95231.95251.9583
18072006.11.30 10:22modify3440.101.95231.95261.9583
18082006.11.30 10:22modify3440.101.95231.95311.9583
18092006.11.30 10:22modify3440.101.95231.95321.9583
18102006.11.30 10:22modify3440.101.95231.95351.9583
18112006.11.30 10:22modify3440.101.95231.95401.9583
18122006.11.30 10:23modify3440.101.95231.95481.9583
18132006.11.30 10:23modify3440.101.95231.95491.9583
18142006.11.30 10:23modify3440.101.95231.95501.9583
18152006.11.30 10:23modify3440.101.95231.95511.9583
18162006.11.30 10:23modify3440.101.95231.95521.9583
18172006.11.30 10:23modify3440.101.95231.95531.9583
18182006.11.30 10:23modify3440.101.95231.95541.9583
18192006.11.30 10:25s/l3440.101.95541.95541.958330.598824.61
18202006.11.30 15:00buy3470.101.95651.91151.9625
18212006.11.30 16:03modify3470.101.95651.95651.9625
18222006.11.30 16:04modify3470.101.95651.95661.9625
18232006.11.30 16:09modify3470.101.95651.95671.9625
18242006.11.30 16:09modify3470.101.95651.95681.9625
18252006.11.30 16:09modify3470.101.95651.95691.9625
18262006.11.30 16:09modify3470.101.95651.95701.9625
18272006.11.30 16:09modify3470.101.95651.95711.9625
18282006.11.30 16:09modify3470.101.95651.95721.9625
18292006.11.30 16:09modify3470.101.95651.95731.9625
18302006.11.30 16:10modify3470.101.95651.95761.9625
18312006.11.30 16:14s/l3470.101.95761.95761.962511.008835.61
18322006.11.30 16:14buy3480.101.95801.91301.9640
18332006.11.30 17:57modify3480.101.95801.95801.9640
18342006.11.30 17:57modify3480.101.95801.95831.9640
18352006.11.30 17:57modify3480.101.95801.95851.9640
18362006.11.30 17:57modify3480.101.95801.95881.9640
18372006.11.30 17:57modify3480.101.95801.95901.9640
18382006.11.30 17:57modify3480.101.95801.95931.9640
18392006.11.30 17:57modify3480.101.95801.95951.9640
18402006.11.30 17:57modify3480.101.95801.95971.9640
18412006.11.30 17:58s/l3480.101.95971.95971.964017.008852.61
18422006.12.01 07:00buy3490.101.96811.92311.9741
18432006.12.01 09:22modify3490.101.96811.96811.9741
18442006.12.01 09:22modify3490.101.96811.96821.9741
18452006.12.01 09:22modify3490.101.96811.96831.9741
18462006.12.01 09:24modify3490.101.96811.96841.9741
18472006.12.01 09:25modify3490.101.96811.96851.9741
18482006.12.01 09:26modify3490.101.96811.96861.9741
18492006.12.01 09:26modify3490.101.96811.96871.9741
18502006.12.01 09:26modify3490.101.96811.96881.9741
18512006.12.01 09:26modify3490.101.96811.96941.9741
18522006.12.01 09:26modify3490.101.96811.96961.9741
18532006.12.01 09:26modify3490.101.96811.96991.9741
18542006.12.01 09:26modify3490.101.96811.97011.9741
18552006.12.01 09:26modify3490.101.96811.97051.9741
18562006.12.01 09:27modify3490.101.96811.97061.9741
18572006.12.01 09:27modify3490.101.96811.97071.9741
18582006.12.01 09:28modify3490.101.96811.97081.9741
18592006.12.01 09:28modify3490.101.96811.97091.9741
18602006.12.01 09:28modify3490.101.96811.97111.9741
18612006.12.01 09:28modify3490.101.96811.97141.9741
18622006.12.01 09:28modify3490.101.96811.97151.9741
18632006.12.01 09:28modify3490.101.96811.97171.9741
18642006.12.01 09:29modify3490.101.96811.97181.9741
18652006.12.01 09:29modify3490.101.96811.97211.9741
18662006.12.01 09:29modify3490.101.96811.97221.9741
18672006.12.01 09:29modify3490.101.96811.97241.9741
18682006.12.01 09:29modify3490.101.96811.97281.9741
18692006.12.01 09:30modify3490.101.96811.97291.9741
18702006.12.01 09:30modify3490.101.96811.97301.9741
18712006.12.01 09:30modify3490.101.96811.97311.9741
18722006.12.01 09:30t/p3490.101.97411.97311.974160.008912.61
18732006.12.01 14:00buy3500.101.96661.92161.9726
18742006.12.01 14:17modify3500.101.96661.96661.9726
18752006.12.01 14:21modify3500.101.96661.96671.9726
18762006.12.01 14:21modify3500.101.96661.96691.9726
18772006.12.01 14:22modify3500.101.96661.96701.9726
18782006.12.01 14:22modify3500.101.96661.96711.9726
18792006.12.01 14:22modify3500.101.96661.96721.9726
18802006.12.01 14:22modify3500.101.96661.96731.9726
18812006.12.01 14:23modify3500.101.96661.96781.9726
18822006.12.01 14:27s/l3500.101.96781.96781.972612.008924.61
18832006.12.01 14:27buy3510.101.96821.92321.9742
18842006.12.01 16:02modify3510.101.96821.96821.9742
18852006.12.01 16:02modify3510.101.96821.96831.9742
18862006.12.01 16:02modify3510.101.96821.96841.9742
18872006.12.01 16:02modify3510.101.96821.96861.9742
18882006.12.01 16:02modify3510.101.96821.96871.9742
18892006.12.01 16:10s/l3510.101.96871.96871.97425.008929.61
18902006.12.01 16:10buy3520.101.96911.92411.9751
18912006.12.01 17:14modify3520.101.96911.96911.9751
18922006.12.01 17:14modify3520.101.96911.96931.9751
18932006.12.01 17:14modify3520.101.96911.96941.9751
18942006.12.01 17:15modify3520.101.96911.96961.9751
18952006.12.01 17:15modify3520.101.96911.96971.9751
18962006.12.01 17:16s/l3520.101.96971.96971.97516.008935.61
18972006.12.01 20:06buy3530.101.98001.93501.9860
18982006.12.01 20:18modify3530.101.98001.98011.9860
18992006.12.01 20:20s/l3530.101.98011.98011.98601.008936.61
19002006.12.01 20:20buy3540.101.98051.93551.9865
19012006.12.04 02:00modify3540.101.98051.98241.9865
19022006.12.04 02:00modify3540.101.98051.98271.9865
19032006.12.04 02:04s/l3540.101.98271.98271.986521.868958.48
19042006.12.04 02:04buy3550.101.98311.93811.9891
19052007.01.04 11:49modify3460.101.94441.94401.9384
19062007.01.04 11:49modify3460.101.94441.94371.9384
19072007.01.04 11:49modify3460.101.94441.94321.9384
19082007.01.04 11:51modify3460.101.94441.94311.9384
19092007.01.04 11:51modify3460.101.94441.94301.9384
19102007.01.04 11:51modify3460.101.94441.94291.9384
19112007.01.04 11:51modify3460.101.94441.94281.9384
19122007.01.04 11:51modify3460.101.94441.94271.9384
19132007.01.04 11:51modify3460.101.94441.94261.9384
19142007.01.04 11:51modify3460.101.94441.94251.9384
19152007.01.04 11:51modify3460.101.94441.94231.9384
19162007.01.04 11:52modify3460.101.94441.94221.9384
19172007.01.04 11:52modify3460.101.94441.94211.9384
19182007.01.04 11:52modify3460.101.94441.94191.9384
19192007.01.04 11:54modify3460.101.94441.94181.9384
19202007.01.04 11:54modify3460.101.94441.94171.9384
19212007.01.04 11:54modify3460.101.94441.94151.9384
19222007.01.04 11:54modify3460.101.94441.94141.9384
19232007.01.04 11:54modify3460.101.94441.94121.9384
19242007.01.04 11:57s/l3460.101.94121.94121.938428.858987.33
19252007.01.04 11:57sell3560.101.94081.98581.9348
19262007.01.04 12:33modify3560.101.94081.94081.9348
19272007.01.04 12:35s/l3560.101.94081.94081.93480.008987.33
19282007.01.04 16:30sell3570.101.94321.98821.9372
19292007.01.05 03:29modify3570.101.94321.94321.9372
19302007.01.05 03:30modify3570.101.94321.94311.9372
19312007.01.05 03:35modify3570.101.94321.94301.9372
19322007.01.05 03:38modify3570.101.94321.94291.9372
19332007.01.05 03:38modify3570.101.94321.94271.9372
19342007.01.05 03:40modify3570.101.94321.94261.9372
19352007.01.05 03:44modify3570.101.94321.94251.9372
19362007.01.05 03:44modify3570.101.94321.94241.9372
19372007.01.05 03:46modify3570.101.94321.94231.9372
19382007.01.05 03:47modify3570.101.94321.94221.9372
19392007.01.05 03:48modify3570.101.94321.94211.9372
19402007.01.05 03:48modify3570.101.94321.94191.9372
19412007.01.05 03:49modify3570.101.94321.94181.9372
19422007.01.05 03:50modify3570.101.94321.94151.9372
19432007.01.05 03:51modify3570.101.94321.94141.9372
19442007.01.05 03:53modify3570.101.94321.94131.9372
19452007.01.05 03:58modify3570.101.94321.94121.9372
19462007.01.05 03:59modify3570.101.94321.94111.9372
19472007.01.05 04:04modify3570.101.94321.94101.9372
19482007.01.05 04:17s/l3570.101.94101.94101.937221.929009.25
19492007.01.05 06:01s/l3550.101.93811.93811.9891-454.698554.56
19502007.01.05 06:01sell3580.101.93801.98301.9320
19512007.01.05 07:14modify3580.101.93801.93791.9320
19522007.01.05 07:14modify3580.101.93801.93781.9320
19532007.01.05 07:14close3580.101.93691.93781.932011.008565.56
19542007.01.05 14:04sell3590.101.93951.98451.9335
19552007.01.05 16:30modify3590.101.93951.93951.9335
19562007.01.05 16:30modify3590.101.93951.93931.9335
19572007.01.05 16:30s/l3590.101.93931.93931.93352.008567.56
19582007.01.05 16:30sell3600.101.93891.98391.9329
19592007.01.05 16:30close3600.101.93781.98391.932911.008578.56
19602007.01.05 16:30sell3610.101.93681.98181.9308
19612007.01.05 16:30modify3610.101.93681.93681.9308
19622007.01.05 16:30close3610.101.93541.93681.930814.008592.56
19632007.01.05 16:30sell3620.101.93521.98021.9292
19642007.01.05 16:30close3620.101.93391.98021.929213.008605.56
19652007.01.05 16:30sell3630.101.93251.97751.9265
19662007.01.05 16:32modify3630.101.93251.93231.9265
19672007.01.05 16:32close3630.101.93121.93231.926513.008618.56
19682007.01.05 16:32sell3640.101.93061.97561.9246
19692007.01.05 16:50modify3640.101.93061.93061.9246
19702007.01.05 16:50modify3640.101.93061.93051.9246
19712007.01.05 16:50close3640.101.92951.93051.924611.008629.56
19722007.01.05 16:50sell3650.101.92921.97421.9232
19732007.01.05 18:56modify3650.101.92921.92911.9232
19742007.01.05 18:57modify3650.101.92921.92901.9232
19752007.01.05 18:57close3650.101.92811.92901.923211.008640.56
19762007.01.05 18:57sell3660.101.92761.97261.9216
19772007.01.05 19:04modify3660.101.92761.92761.9216
19782007.01.05 19:04modify3660.101.92761.92751.9216
19792007.01.05 19:06s/l3660.101.92751.92751.92161.008641.56
19802007.01.06 00:51sell3670.101.92891.97391.9229
19812007.01.08 03:37modify3670.101.92891.92871.9229
19822007.01.08 03:39close3670.101.92781.92871.922910.928652.47
19832007.01.08 13:17sell3680.101.93121.97621.9252
19842007.01.08 14:00buy3690.101.93271.88771.9387
19852007.01.08 14:23modify3690.101.93271.93271.9387
19862007.01.08 14:27s/l3690.101.93271.93271.93870.008652.47
19872007.01.08 14:27buy3700.101.93311.88811.9391
19882007.01.08 16:37modify3680.101.93121.93111.9252
19892007.01.08 16:40modify3680.101.93121.93071.9252
19902007.01.08 16:42s/l3680.101.93071.93071.92525.008657.47
19912007.01.08 17:57modify3700.101.93311.93331.9391
19922007.01.08 17:58close3700.101.93441.93331.939113.008670.47
19932007.01.08 20:00buy3710.101.93831.89331.9443
19942007.01.08 20:03modify3710.101.93831.93831.9443
19952007.01.08 20:03modify3710.101.93831.93841.9443
19962007.01.08 20:03close3710.101.93961.93841.944313.008683.47
19972007.01.08 20:03buy3720.101.93991.89491.9459
19982007.01.09 03:04modify3720.101.93991.93991.9459
19992007.01.09 03:04modify3720.101.93991.94001.9459
20002007.01.09 03:05modify3720.101.93991.94011.9459
20012007.01.09 03:05close3720.101.94101.94011.945910.868694.33
20022007.01.09 03:05buy3730.101.94131.89631.9473
20032007.01.09 03:14modify3730.101.94131.94151.9473
20042007.01.09 03:19close3730.101.94241.94151.947311.008705.33
20052007.01.09 03:20buy3740.101.94301.89801.9490
20062007.01.09 10:39modify3740.101.94301.94321.9490
20072007.01.09 10:41close3740.101.94421.94321.949012.008717.33
20082007.01.09 13:00buy3750.101.94241.89741.9484
20092007.01.09 14:00modify3750.101.94241.94241.9484
20102007.01.09 14:00modify3750.101.94241.94251.9484
20112007.01.09 14:00modify3750.101.94241.94261.9484
20122007.01.09 14:06s/l3750.101.94261.94261.94842.008719.33
20132007.01.09 17:21sell3760.101.93951.98451.9335
20142007.01.10 03:04modify3760.101.93951.93931.9335
20152007.01.10 03:07close3760.101.93841.93931.933510.928730.25
20162007.01.10 03:07sell3770.101.93791.98291.9319
20172007.01.10 03:14modify3770.101.93791.93771.9319
20182007.01.10 03:15close3770.101.93681.93771.931911.008741.25
20192007.01.10 03:15sell3780.101.93651.98151.9305
20202007.01.10 03:19modify3780.101.93651.93651.9305
20212007.01.10 03:19modify3780.101.93651.93631.9305
20222007.01.10 03:19close3780.101.93541.93631.930511.008752.25
20232007.01.10 03:19sell3790.101.93481.97981.9288
20242007.01.10 10:00buy3800.101.93961.89461.9456
20252007.01.10 10:45modify3800.101.93961.93971.9456
20262007.01.10 10:46modify3800.101.93961.93991.9456
20272007.01.10 11:03modify3800.101.93961.94001.9456
20282007.01.10 11:03modify3800.101.93961.94011.9456
20292007.01.10 11:03modify3800.101.93961.94021.9456
20302007.01.10 11:03modify3800.101.93961.94051.9456
20312007.01.10 11:06modify3800.101.93961.94061.9456
20322007.01.10 11:12modify3800.101.93961.94071.9456
20332007.01.10 11:12modify3800.101.93961.94081.9456
20342007.01.10 11:13modify3800.101.93961.94091.9456
20352007.01.10 11:13modify3800.101.93961.94101.9456
20362007.01.10 11:22s/l3800.101.94101.94101.945614.008766.25
20372007.01.10 18:13modify3790.101.93481.93481.9288
20382007.01.10 18:13modify3790.101.93481.93461.9288
20392007.01.10 18:13close3790.101.93351.93461.928813.008779.25
20402007.01.10 18:13sell3810.101.93341.97841.9274
20412007.01.10 18:26modify3810.101.93341.93341.9274
20422007.01.10 18:26modify3810.101.93341.93331.9274
20432007.01.10 18:26close3810.101.93231.93331.927411.008790.25
20442007.01.10 18:26sell3820.101.93201.97701.9260
20452007.01.11 12:00buy3830.101.93531.89031.9413
20462007.01.11 12:19modify3830.101.93531.93541.9413
20472007.01.11 12:20modify3830.101.93531.93551.9413
20482007.01.11 12:20modify3830.101.93531.93571.9413
20492007.01.11 12:21s/l3830.101.93571.93571.94134.008794.25
20502007.01.11 12:21buy3840.101.93611.89111.9421
20512007.01.11 12:30modify3840.101.93611.93611.9421
20522007.01.11 12:30modify3840.101.93611.93641.9421
20532007.01.11 12:30modify3840.101.93611.93671.9421
20542007.01.11 12:30modify3840.101.93611.93691.9421
20552007.01.11 12:30modify3840.101.93611.93731.9421
20562007.01.11 12:36modify3840.101.93611.93741.9421
20572007.01.11 12:36modify3840.101.93611.93751.9421
20582007.01.11 12:36modify3840.101.93611.93771.9421
20592007.01.11 12:37modify3840.101.93611.93781.9421
20602007.01.11 12:37modify3840.101.93611.93791.9421
20612007.01.11 12:37modify3840.101.93611.93801.9421
20622007.01.11 12:37modify3840.101.93611.93811.9421
20632007.01.11 12:39modify3840.101.93611.93821.9421
20642007.01.11 12:40modify3840.101.93611.93831.9421
20652007.01.11 12:40modify3840.101.93611.93841.9421
20662007.01.11 12:40modify3840.101.93611.93851.9421
20672007.01.11 12:40modify3840.101.93611.93871.9421
20682007.01.11 12:40modify3840.101.93611.93881.9421
20692007.01.11 12:41modify3840.101.93611.93891.9421
20702007.01.11 12:41modify3840.101.93611.93901.9421
20712007.01.11 12:41modify3840.101.93611.93911.9421
20722007.01.11 12:41modify3840.101.93611.93921.9421
20732007.01.11 12:41modify3840.101.93611.93941.9421
20742007.01.11 12:41modify3840.101.93611.93961.9421
20752007.01.11 12:41modify3840.101.93611.93971.9421
20762007.01.11 12:41modify3840.101.93611.93991.9421
20772007.01.11 12:42modify3840.101.93611.94001.9421
20782007.01.11 12:42modify3840.101.93611.94011.9421
20792007.01.11 12:44s/l3840.101.94011.94011.942140.008834.25
20802007.01.11 12:44buy3850.101.94041.89541.9464
20812007.01.11 15:00modify3850.101.94041.94191.9464
20822007.01.11 15:00modify3850.101.94041.94351.9464
20832007.01.11 15:00s/l3850.101.94351.94351.946431.008865.25
20842007.01.11 20:00buy3860.101.94411.89911.9501
20852007.01.11 21:17modify3860.101.94411.94411.9501
20862007.01.11 21:21s/l3860.101.94411.94411.95010.008865.25
20872007.01.11 22:00buy3870.101.94581.90081.9518
20882007.01.12 07:54modify3870.101.94581.94581.9518
20892007.01.12 07:58s/l3870.101.94581.94581.9518-0.148865.11
20902007.01.12 09:03buy3880.101.94561.90061.9516
20912007.01.12 09:32modify3880.101.94561.94571.9516
20922007.01.12 09:32modify3880.101.94561.94581.9516
20932007.01.12 09:33modify3880.101.94561.94591.9516
20942007.01.12 09:38modify3880.101.94561.94601.9516
20952007.01.12 09:39modify3880.101.94561.94621.9516
20962007.01.12 09:40modify3880.101.94561.94641.9516
20972007.01.12 09:41modify3880.101.94561.94651.9516
20982007.01.12 09:41modify3880.101.94561.94661.9516
20992007.01.12 09:42modify3880.101.94561.94681.9516
21002007.01.12 09:42modify3880.101.94561.94701.9516
21012007.01.12 09:42modify3880.101.94561.94721.9516
21022007.01.12 09:43modify3880.101.94561.94731.9516
21032007.01.12 09:44s/l3880.101.94731.94731.951617.008882.11
21042007.01.12 14:00buy3890.101.94901.90401.9550
21052007.01.12 14:10modify3890.101.94901.94911.9550
21062007.01.12 14:10modify3890.101.94901.94931.9550
21072007.01.12 14:14s/l3890.101.94931.94931.95503.008885.11
21082007.01.12 14:14buy3900.101.94971.90471.9557
21092007.01.12 14:22modify3900.101.94971.94981.9557
21102007.01.12 14:23s/l3900.101.94981.94981.95571.008886.11
21112007.01.12 14:23buy3910.101.95001.90501.9560
21122007.01.12 15:42modify3910.101.95001.95001.9560
21132007.01.12 15:42modify3910.101.95001.95021.9560
21142007.01.12 15:42modify3910.101.95001.95031.9560
21152007.01.12 15:42modify3910.101.95001.95041.9560
21162007.01.12 15:44s/l3910.101.95041.95041.95604.008890.11
21172007.01.12 18:00buy3920.101.95611.91111.9621
21182007.01.12 18:00modify3920.101.95611.95611.9621
21192007.01.12 18:01modify3920.101.95611.95621.9621
21202007.01.12 18:01modify3920.101.95611.95631.9621
21212007.01.12 18:01modify3920.101.95611.95641.9621
21222007.01.12 18:01modify3920.101.95611.95651.9621
21232007.01.12 18:01modify3920.101.95611.95671.9621
21242007.01.12 18:01modify3920.101.95611.95681.9621
21252007.01.12 18:01modify3920.101.95611.95691.9621
21262007.01.12 18:01modify3920.101.95611.95701.9621
21272007.01.12 18:01modify3920.101.95611.95711.9621
21282007.01.12 18:01modify3920.101.95611.95721.9621
21292007.01.12 18:02s/l3920.101.95721.95721.962111.008901.11
21302007.01.12 18:02buy3930.101.95751.91251.9635
21312007.01.12 18:20modify3930.101.95751.95771.9635
21322007.01.12 18:21s/l3930.101.95771.95771.96352.008903.11
21332007.01.12 18:21buy3940.101.95811.91311.9641
21342007.01.12 18:31modify3940.101.95811.95811.9641
21352007.01.12 18:31modify3940.101.95811.95821.9641
21362007.01.12 18:33modify3940.101.95811.95831.9641
21372007.01.12 18:33modify3940.101.95811.95841.9641
21382007.01.12 18:33modify3940.101.95811.95851.9641
21392007.01.12 18:33modify3940.101.95811.95861.9641
21402007.01.12 18:33modify3940.101.95811.95871.9641
21412007.01.12 18:33modify3940.101.95811.95881.9641
21422007.01.12 18:36s/l3940.101.95881.95881.96417.008910.11
21432007.01.12 18:36buy3950.101.95911.91411.9651
21442007.01.12 18:53modify3950.101.95911.95921.9651
21452007.01.12 18:53modify3950.101.95911.95931.9651
21462007.01.12 18:53modify3950.101.95911.95951.9651
21472007.01.12 18:53modify3950.101.95911.95971.9651
21482007.01.12 18:54modify3950.101.95911.95981.9651
21492007.01.12 18:54s/l3950.101.95981.95981.96517.008917.11
21502007.01.12 18:54buy3960.101.96011.91511.9661
21512007.01.15 06:56modify3960.101.96011.96021.9661
21522007.01.15 07:00modify3960.101.96011.96051.9661
21532007.01.15 07:01modify3960.101.96011.96061.9661
21542007.01.15 07:17s/l3960.101.96061.96061.96614.868921.98
21552007.01.15 07:17buy3970.101.96101.91601.9670
21562007.01.15 10:40modify3970.101.96101.96101.9670
21572007.01.15 10:40modify3970.101.96101.96121.9670
21582007.01.15 10:40modify3970.101.96101.96151.9670
21592007.01.15 10:40modify3970.101.96101.96171.9670
21602007.01.15 10:42modify3970.101.96101.96181.9670
21612007.01.15 10:42modify3970.101.96101.96201.9670
21622007.01.15 10:43s/l3970.101.96201.96201.967010.008931.98
21632007.01.15 13:00buy3980.101.96581.92081.9718
21642007.01.15 13:27modify3980.101.96581.96591.9718
21652007.01.15 13:36s/l3980.101.96591.96591.97181.008932.98
21662007.01.15 13:36buy3990.101.96631.92131.9723
21672007.01.16 10:07modify3990.101.96631.96631.9723
21682007.01.16 10:07modify3990.101.96631.96671.9723
21692007.01.16 10:10modify3990.101.96631.96681.9723
21702007.01.16 10:10modify3990.101.96631.96691.9723
21712007.01.16 10:11s/l3990.101.96691.96691.97235.868938.84
21722007.01.16 14:00buy4000.101.96621.92121.9722
21732007.01.16 14:23modify4000.101.96621.96621.9722
21742007.01.16 14:23modify4000.101.96621.96641.9722
21752007.01.16 14:23modify4000.101.96621.96651.9722
21762007.01.16 14:24modify4000.101.96621.96671.9722
21772007.01.16 14:24modify4000.101.96621.96681.9722
21782007.01.16 14:24modify4000.101.96621.96691.9722
21792007.01.16 14:25modify4000.101.96621.96701.9722
21802007.01.16 14:25modify4000.101.96621.96711.9722
21812007.01.16 14:25modify4000.101.96621.96721.9722
21822007.01.16 14:39s/l4000.101.96721.96721.972210.008948.84
21832007.01.16 14:39buy4010.101.96751.92251.9735
21842007.01.17 17:00modify4010.101.96751.96761.9735
21852007.01.17 17:00modify4010.101.96751.96771.9735
21862007.01.17 17:00modify4010.101.96751.96791.9735
21872007.01.17 17:00modify4010.101.96751.96801.9735
21882007.01.17 17:00modify4010.101.96751.96811.9735
21892007.01.17 17:01s/l4010.101.96811.96811.97355.868954.70
21902007.01.17 18:00buy4020.101.96931.92431.9753
21912007.01.17 18:31modify4020.101.96931.96951.9753
21922007.01.17 18:31modify4020.101.96931.96981.9753
21932007.01.17 18:31modify4020.101.96931.97021.9753
21942007.01.17 18:32modify4020.101.96931.97041.9753
21952007.01.17 18:34s/l4020.101.97041.97041.975311.008965.70
21962007.01.17 18:34buy4030.101.97081.92581.9768
21972007.01.17 18:55modify4030.101.97081.97081.9768
21982007.01.17 19:00s/l4030.101.97081.97081.97680.008965.70
21992007.01.18 00:00buy4040.101.97031.92531.9763
22002007.01.18 04:17modify4040.101.97031.97031.9763
22012007.01.18 04:43modify4040.101.97031.97041.9763
22022007.01.18 04:44modify4040.101.97031.97051.9763
22032007.01.18 04:44modify4040.101.97031.97081.9763
22042007.01.18 04:45modify4040.101.97031.97091.9763
22052007.01.18 05:08modify4040.101.97031.97101.9763
22062007.01.18 05:09modify4040.101.97031.97111.9763
22072007.01.18 05:09modify4040.101.97031.97121.9763
22082007.01.18 05:09modify4040.101.97031.97141.9763
22092007.01.18 05:09modify4040.101.97031.97151.9763
22102007.01.18 05:09modify4040.101.97031.97171.9763
22112007.01.18 05:12s/l4040.101.97171.97171.976314.008979.70
22122007.01.18 08:02buy4050.101.97341.92841.9794
22132007.01.18 10:31modify4050.101.97341.97351.9794
22142007.01.18 10:32modify4050.101.97341.97371.9794
22152007.01.18 10:32modify4050.101.97341.97391.9794
22162007.01.18 10:32modify4050.101.97341.97411.9794
22172007.01.18 10:33modify4050.101.97341.97421.9794
22182007.01.18 10:34modify4050.101.97341.97431.9794
22192007.01.18 10:35s/l4050.101.97431.97431.97949.008988.70
22202007.01.18 11:07s/l3820.101.97701.97701.9260-450.838537.87
22212007.01.18 14:00buy4060.101.97251.92751.9785
22222007.01.18 15:04sell4070.101.97052.01551.9645
22232007.01.18 15:08modify4070.101.97051.97011.9645
22242007.01.18 15:09s/l4070.101.97011.97011.96454.008541.87
22252007.01.18 15:09sell4080.101.96972.01471.9637
22262007.01.18 15:25modify4080.101.96971.96971.9637
22272007.01.18 15:25modify4080.101.96971.96951.9637
22282007.01.18 15:25modify4080.101.96971.96921.9637
22292007.01.18 15:29modify4080.101.96971.96891.9637
22302007.01.18 15:32modify4080.101.96971.96881.9637
22312007.01.18 15:35s/l4080.101.96881.96881.96379.008550.87
22322007.01.18 15:35sell4090.101.96872.01371.9627
22332007.01.18 16:30modify4090.101.96871.96861.9627
22342007.01.18 16:30modify4090.101.96871.96851.9627
22352007.01.18 16:30modify4090.101.96871.96831.9627
22362007.01.18 16:30modify4090.101.96871.96811.9627
22372007.01.18 16:30modify4090.101.96871.96801.9627
22382007.01.18 16:30modify4090.101.96871.96771.9627
22392007.01.18 16:30modify4090.101.96871.96741.9627
22402007.01.18 16:31s/l4090.101.96741.96741.962713.008563.87
22412007.01.18 17:35modify4060.101.97251.97261.9785
22422007.01.18 17:35modify4060.101.97251.97271.9785
22432007.01.18 17:35close4060.101.97361.97271.978511.008574.87
22442007.01.18 20:00sell4100.101.97012.01511.9641
22452007.01.18 21:00buy4110.101.97201.92701.9780
22462007.01.18 22:25modify4110.101.97201.97201.9780
22472007.01.18 22:25modify4110.101.97201.97211.9780
22482007.01.18 22:25modify4110.101.97201.97231.9780
22492007.01.18 22:26modify4110.101.97201.97261.9780
22502007.01.18 23:03modify4110.101.97201.97271.9780
22512007.01.18 23:04modify4110.101.97201.97291.9780
22522007.01.18 23:05modify4110.101.97201.97301.9780
22532007.01.18 23:12modify4110.101.97201.97311.9780
22542007.01.18 23:12modify4110.101.97201.97321.9780
22552007.01.18 23:14modify4110.101.97201.97331.9780
22562007.01.18 23:15modify4110.101.97201.97341.9780
22572007.01.18 23:15modify4110.101.97201.97351.9780
22582007.01.18 23:23modify4110.101.97201.97371.9780
22592007.01.18 23:25modify4110.101.97201.97391.9780
22602007.01.18 23:44s/l4110.101.97391.97391.978019.008593.87
22612007.01.18 23:44buy4120.101.97431.92931.9803
22622007.01.19 05:05modify4120.101.97431.97451.9803
22632007.01.19 05:05modify4120.101.97431.97461.9803
22642007.01.19 05:05modify4120.101.97431.97471.9803
22652007.01.19 05:05modify4120.101.97431.97491.9803
22662007.01.19 05:06modify4120.101.97431.97501.9803
22672007.01.19 05:07modify4120.101.97431.97511.9803
22682007.01.19 05:08modify4120.101.97431.97531.9803
22692007.01.19 05:46s/l4120.101.97531.97531.98039.868603.73
22702007.01.19 05:46buy4130.101.97571.93071.9817
22712007.01.19 12:30modify4130.101.97571.97601.9817
22722007.01.19 12:30modify4130.101.97571.97641.9817
22732007.01.19 12:30s/l4130.101.97641.97641.98177.008610.73
22742007.01.19 15:21buy4140.101.97421.92921.9802
22752007.01.19 15:40modify4140.101.97421.97421.9802
22762007.01.19 15:41modify4140.101.97421.97441.9802
22772007.01.19 15:41modify4140.101.97421.97451.9802
22782007.01.19 15:41modify4140.101.97421.97471.9802
22792007.01.19 15:45s/l4140.101.97471.97471.98025.008615.73
22802007.01.19 15:45buy4150.101.97511.93011.9811
22812007.01.19 20:00modify4150.101.97511.97511.9811
22822007.01.19 20:00modify4150.101.97511.97521.9811
22832007.01.19 20:00modify4150.101.97511.97541.9811
22842007.01.19 20:13s/l4150.101.97541.97541.98113.008618.73
22852007.01.19 20:13buy4160.101.97581.93081.9818
22862007.01.22 19:02modify4160.101.97581.97591.9818
22872007.01.22 19:03modify4160.101.97581.97611.9818
22882007.01.22 19:03modify4160.101.97581.97621.9818
22892007.01.22 19:03modify4160.101.97581.97631.9818
22902007.01.22 19:03modify4160.101.97581.97641.9818
22912007.01.22 19:03modify4160.101.97581.97661.9818
22922007.01.22 19:03modify4160.101.97581.97671.9818
22932007.01.22 19:03modify4160.101.97581.97681.9818
22942007.01.22 19:03modify4160.101.97581.97701.9818
22952007.01.22 19:03modify4160.101.97581.97721.9818
22962007.01.22 19:03modify4160.101.97581.97731.9818
22972007.01.22 19:04modify4160.101.97581.97741.9818
22982007.01.22 19:05modify4160.101.97581.97751.9818
22992007.01.22 19:05modify4160.101.97581.97781.9818
23002007.01.22 19:07s/l4160.101.97781.97781.981819.868638.60
23012007.01.22 22:01buy4170.101.97591.93091.9819
23022007.01.22 22:52modify4170.101.97591.97601.9819
23032007.01.22 22:53modify4170.101.97591.97611.9819
23042007.01.22 22:59s/l4170.101.97611.97611.98192.008640.60
23052007.01.22 22:59buy4180.101.97641.93141.9824
23062007.01.23 03:08modify4180.101.97641.97641.9824
23072007.01.23 03:09modify4180.101.97641.97651.9824
23082007.01.23 03:12modify4180.101.97641.97661.9824
23092007.01.23 03:13modify4180.101.97641.97671.9824
23102007.01.23 03:13modify4180.101.97641.97681.9824
23112007.01.23 03:13modify4180.101.97641.97701.9824
23122007.01.23 03:13modify4180.101.97641.97711.9824
23132007.01.23 03:14modify4180.101.97641.97721.9824
23142007.01.23 03:15modify4180.101.97641.97741.9824
23152007.01.23 03:16modify4180.101.97641.97761.9824
23162007.01.23 03:16modify4180.101.97641.97771.9824
23172007.01.23 03:19s/l4180.101.97771.97771.982412.868653.46
23182007.01.23 21:00buy4190.101.98451.93951.9905
23192007.01.24 16:50modify4100.101.97011.96991.9641
23202007.01.24 16:50modify4100.101.97011.96961.9641
23212007.01.24 16:52modify4100.101.97011.96941.9641
23222007.01.24 16:52modify4100.101.97011.96921.9641
23232007.01.24 16:52modify4100.101.97011.96911.9641
23242007.01.24 16:55s/l4100.101.96911.96911.96419.678663.13
23252007.01.25 02:15sell4200.101.96712.01211.9611
23262007.01.25 05:59modify4200.101.96711.96711.9611
23272007.01.25 06:00modify4200.101.96711.96691.9611
23282007.01.25 06:02modify4200.101.96711.96681.9611
23292007.01.25 06:02modify4200.101.96711.96671.9611
23302007.01.25 06:03modify4200.101.96711.96661.9611
23312007.01.25 06:03modify4200.101.96711.96651.9611
23322007.01.25 06:06modify4200.101.96711.96641.9611
23332007.01.25 06:07modify4200.101.96711.96631.9611
23342007.01.25 06:11s/l4200.101.96631.96631.96118.008671.13
23352007.01.25 21:25sell4210.101.96852.01351.9625
23362007.01.25 22:03modify4210.101.96851.96841.9625
23372007.01.25 22:03modify4210.101.96851.96821.9625
23382007.01.25 22:03modify4210.101.96851.96791.9625
23392007.01.25 22:03modify4210.101.96851.96741.9625
23402007.01.25 22:04modify4210.101.96851.96731.9625
23412007.01.25 22:04modify4210.101.96851.96721.9625
23422007.01.25 22:04modify4210.101.96851.96701.9625
23432007.01.25 22:04modify4210.101.96851.96691.9625
23442007.01.25 22:04modify4210.101.96851.96671.9625
23452007.01.25 22:04modify4210.101.96851.96661.9625
23462007.01.25 22:04modify4210.101.96851.96651.9625
23472007.01.25 22:04modify4210.101.96851.96631.9625
23482007.01.25 22:05s/l4210.101.96631.96631.962522.008693.13
23492007.01.25 22:05sell4220.101.96592.01091.9599
23502007.01.25 22:28modify4220.101.96591.96541.9599
23512007.01.25 22:33modify4220.101.96591.96511.9599
23522007.01.25 22:33modify4220.101.96591.96501.9599
23532007.01.25 22:33modify4220.101.96591.96481.9599
23542007.01.25 22:33modify4220.101.96591.96471.9599
23552007.01.25 22:34modify4220.101.96591.96451.9599
23562007.01.25 22:42modify4220.101.96591.96431.9599
23572007.01.25 22:43modify4220.101.96591.96421.9599
23582007.01.25 22:43modify4220.101.96591.96411.9599
23592007.01.25 22:43modify4220.101.96591.96401.9599
23602007.01.25 22:43modify4220.101.96591.96391.9599
23612007.01.25 22:45modify4220.101.96591.96381.9599
23622007.01.25 22:46modify4220.101.96591.96371.9599
23632007.01.25 22:47modify4220.101.96591.96351.9599
23642007.01.25 22:49s/l4220.101.96351.96351.959924.008717.13
23652007.01.25 22:49sell4230.101.96312.00811.9571
23662007.01.26 11:16modify4230.101.96311.96311.9571
23672007.01.26 11:16s/l4230.101.96311.96311.9571-0.088717.04
23682007.01.26 13:44sell4240.101.96132.00631.9553
23692007.01.26 13:50modify4240.101.96131.96131.9553
23702007.01.26 13:51modify4240.101.96131.96121.9553
23712007.01.26 13:57s/l4240.101.96121.96121.95531.008718.04
23722007.01.26 13:57sell4250.101.96082.00581.9548
23732007.01.26 14:21modify4250.101.96081.96071.9548
23742007.01.26 14:22modify4250.101.96081.96061.9548
23752007.01.26 14:29modify4250.101.96081.96051.9548
23762007.01.26 14:29modify4250.101.96081.96041.9548
23772007.01.26 14:29modify4250.101.96081.96031.9548
23782007.01.26 14:29modify4250.101.96081.96021.9548
23792007.01.26 14:30modify4250.101.96081.96011.9548
23802007.01.26 14:30modify4250.101.96081.96001.9548
23812007.01.26 14:30modify4250.101.96081.95991.9548
23822007.01.26 14:31s/l4250.101.95991.95991.95489.008727.04
23832007.01.26 16:30sell4260.101.95832.00331.9523
23842007.01.26 16:30modify4260.101.95831.95821.9523
23852007.01.26 16:30modify4260.101.95831.95801.9523
23862007.01.26 16:31s/l4260.101.95801.95801.95233.008730.04
23872007.01.26 16:31sell4270.101.95762.00261.9516
23882007.01.26 18:00modify4270.101.95761.95761.9516
23892007.01.26 18:00modify4270.101.95761.95711.9516
23902007.01.26 18:00s/l4270.101.95711.95711.95165.008735.04
23912007.01.26 21:07sell4280.101.95882.00381.9528
23922007.01.29 04:28modify4280.101.95881.95881.9528
23932007.01.29 04:29modify4280.101.95881.95871.9528
23942007.01.29 04:30modify4280.101.95881.95841.9528
23952007.01.29 04:31s/l4280.101.95841.95841.95283.928738.96
23962007.01.29 13:50sell4290.101.95672.00171.9507
23972007.01.29 14:25modify4290.101.95671.95671.9507
23982007.01.29 14:27s/l4290.101.95671.95671.95070.008738.96
23992007.01.29 16:25sell4300.101.95592.00091.9499
24002007.01.31 11:35modify4300.101.95591.95571.9499
24012007.01.31 11:35modify4300.101.95591.95561.9499
24022007.01.31 11:36modify4300.101.95591.95551.9499
24032007.01.31 11:36modify4300.101.95591.95521.9499
24042007.01.31 11:36modify4300.101.95591.95501.9499
24052007.01.31 11:36modify4300.101.95591.95471.9499
24062007.01.31 11:37modify4300.101.95591.95461.9499
24072007.01.31 11:37modify4300.101.95591.95451.9499
24082007.01.31 11:37modify4300.101.95591.95441.9499
24092007.01.31 11:37modify4300.101.95591.95431.9499
24102007.01.31 11:39modify4300.101.95591.95421.9499
24112007.01.31 11:39modify4300.101.95591.95411.9499
24122007.01.31 11:39modify4300.101.95591.95401.9499
24132007.01.31 11:39modify4300.101.95591.95381.9499
24142007.01.31 11:40modify4300.101.95591.95371.9499
24152007.01.31 11:40modify4300.101.95591.95361.9499
24162007.01.31 11:43s/l4300.101.95361.95361.949922.838761.80
24172007.02.02 19:51sell4310.101.96622.01121.9602
24182007.02.05 02:02modify4310.101.96621.96601.9602
24192007.02.05 02:02modify4310.101.96621.96591.9602
24202007.02.05 02:19modify4310.101.96621.96581.9602
24212007.02.05 02:29s/l4310.101.96581.96581.96023.928765.71
24222007.02.05 04:37sell4320.101.96482.00981.9588
24232007.02.05 08:17modify4320.101.96481.96481.9588
24242007.02.05 08:20modify4320.101.96481.96471.9588
24252007.02.05 08:20modify4320.101.96481.96461.9588
24262007.02.05 08:40modify4320.101.96481.96451.9588
24272007.02.05 08:40modify4320.101.96481.96441.9588
24282007.02.05 08:40modify4320.101.96481.96431.9588
24292007.02.05 08:42modify4320.101.96481.96421.9588
24302007.02.05 08:42modify4320.101.96481.96411.9588
24312007.02.05 08:42modify4320.101.96481.96401.9588
24322007.02.05 08:42modify4320.101.96481.96391.9588
24332007.02.05 09:07modify4320.101.96481.96371.9588
24342007.02.05 09:12s/l4320.101.96371.96371.958811.008776.71
24352007.02.05 21:10sell4330.101.95902.00401.9530
24362007.02.08 16:07modify4330.101.95901.95901.9530
24372007.02.08 16:10s/l4330.101.95901.95901.9530-0.418776.30
24382007.02.12 04:31sell4340.101.95151.99651.9455
24392007.02.12 11:15modify4340.101.95151.95151.9455
24402007.02.12 11:15modify4340.101.95151.95141.9455
24412007.02.12 11:15modify4340.101.95151.95131.9455
24422007.02.12 11:15modify4340.101.95151.95101.9455
24432007.02.12 11:17s/l4340.101.95101.95101.94555.008781.30
24442007.02.12 16:34sell4350.101.94461.98961.9386
24452007.02.13 12:31modify4350.101.94461.94451.9386
24462007.02.13 12:32s/l4350.101.94451.94451.93860.928782.22
24472007.02.13 12:32sell4360.101.94421.98921.9382
24482007.02.13 12:35modify4360.101.94421.94401.9382
24492007.02.13 12:35modify4360.101.94421.94381.9382
24502007.02.13 12:35modify4360.101.94421.94371.9382
24512007.02.13 12:35modify4360.101.94421.94331.9382
24522007.02.13 12:36s/l4360.101.94331.94331.93829.008791.22
24532007.02.13 12:36sell4370.101.94291.98791.9369
24542007.02.13 12:44modify4370.101.94291.94271.9369
24552007.02.13 12:44modify4370.101.94291.94251.9369
24562007.02.13 12:44modify4370.101.94291.94211.9369
24572007.02.13 12:45s/l4370.101.94211.94211.93698.008799.22
24582007.02.13 12:45sell4380.101.94171.98671.9357
24592007.02.13 14:12modify4380.101.94171.94161.9357
24602007.02.13 14:12modify4380.101.94171.94141.9357
24612007.02.13 14:12modify4380.101.94171.94121.9357
24622007.02.13 14:21s/l4380.101.94121.94121.93575.008804.22
24632007.02.13 18:14sell4390.101.94271.98771.9367
24642007.03.02 17:15modify4390.101.94271.94271.9367
24652007.03.02 17:15modify4390.101.94271.94261.9367
24662007.03.02 17:15modify4390.101.94271.94251.9367
24672007.03.02 17:19modify4390.101.94271.94241.9367
24682007.03.02 17:19modify4390.101.94271.94231.9367
24692007.03.02 17:20s/l4390.101.94231.94231.93672.438806.64
24702007.03.05 02:38s/l4190.101.93951.93951.9905-455.668350.98
24712007.03.05 09:30sell4400.101.92721.97221.9212
24722007.03.05 10:10modify4400.101.92721.92701.9212
24732007.03.05 10:10close4400.101.92591.92701.921213.008363.98
24742007.03.05 13:05sell4410.101.92121.96621.9152
24752007.03.05 14:42modify4410.101.92121.92121.9152
24762007.03.05 14:42modify4410.101.92121.92111.9152
24772007.03.05 14:48s/l4410.101.92111.92111.91521.008364.98
24782007.03.05 14:54sell4420.101.92171.96671.9157
24792007.03.05 15:33modify4420.101.92171.92151.9157
24802007.03.05 15:36s/l4420.101.92151.92151.91572.008366.98
24812007.03.05 16:09sell4430.101.91881.96381.9128
24822007.03.06 05:42buy4440.101.92571.88071.9317
24832007.03.06 05:48modify4440.101.92571.92581.9317
24842007.03.06 05:49modify4440.101.92571.92591.9317
24852007.03.06 05:49modify4440.101.92571.92601.9317
24862007.03.06 05:49modify4440.101.92571.92631.9317
24872007.03.06 05:49modify4440.101.92571.92661.9317
24882007.03.06 05:49modify4440.101.92571.92691.9317
24892007.03.06 05:51s/l4440.101.92691.92691.931712.008378.98
24902007.03.06 05:51buy4450.101.92731.88231.9333
24912007.03.06 07:08modify4450.101.92731.92741.9333
24922007.03.06 07:18modify4450.101.92731.92761.9333
24932007.03.06 07:18modify4450.101.92731.92801.9333
24942007.03.06 07:18modify4450.101.92731.92851.9333
24952007.03.06 07:18modify4450.101.92731.92891.9333
24962007.03.06 07:19modify4450.101.92731.92911.9333
24972007.03.06 07:19modify4450.101.92731.92921.9333
24982007.03.06 07:19modify4450.101.92731.92941.9333
24992007.03.06 07:19modify4450.101.92731.92961.9333
25002007.03.06 07:20s/l4450.101.92961.92961.933323.008401.98
25012007.03.06 07:20buy4460.101.93001.88501.9360
25022007.03.06 23:18modify4460.101.93001.93011.9360
25032007.03.06 23:18modify4460.101.93001.93031.9360
25042007.03.06 23:19modify4460.101.93001.93051.9360
25052007.03.06 23:19modify4460.101.93001.93061.9360
25062007.03.06 23:19modify4460.101.93001.93081.9360
25072007.03.06 23:19modify4460.101.93001.93101.9360
25082007.03.06 23:20modify4460.101.93001.93121.9360
25092007.03.06 23:21modify4460.101.93001.93131.9360
25102007.03.06 23:23s/l4460.101.93131.93131.936013.008414.98
25112007.03.07 02:00buy4470.101.93461.88961.9406
25122007.03.07 02:09modify4470.101.93461.93461.9406
25132007.03.07 02:10modify4470.101.93461.93481.9406
25142007.03.07 02:10modify4470.101.93461.93491.9406
25152007.03.07 02:44s/l4470.101.93491.93491.94063.008417.98
25162007.03.07 02:44buy4480.101.93531.89031.9413
25172007.03.12 02:50modify4480.101.93531.93541.9413
25182007.03.12 02:50modify4480.101.93531.93551.9413
25192007.03.12 02:50modify4480.101.93531.93561.9413
25202007.03.12 02:51modify4480.101.93531.93571.9413
25212007.03.12 02:51modify4480.101.93531.93591.9413
25222007.03.12 02:54s/l4480.101.93591.93591.94135.318423.29
25232007.03.13 17:01buy4490.101.93431.88931.9403
25242007.03.14 18:20modify4490.101.93431.93451.9403
25252007.03.14 18:20modify4490.101.93431.93491.9403
25262007.03.14 18:24s/l4490.101.93491.93491.94035.868429.16
25272007.03.14 21:02buy4500.101.93461.88961.9406
25282007.03.14 21:54modify4500.101.93461.93461.9406
25292007.03.14 22:03s/l4500.101.93461.93461.94060.008429.16
25302007.03.14 22:13buy4510.101.93541.89041.9414
25312007.03.14 22:53modify4510.101.93541.93561.9414
25322007.03.14 22:53modify4510.101.93541.93571.9414
25332007.03.14 22:53modify4510.101.93541.93581.9414
25342007.03.14 22:53modify4510.101.93541.93591.9414
25352007.03.14 22:53modify4510.101.93541.93601.9414
25362007.03.14 22:54modify4510.101.93541.93621.9414
25372007.03.14 22:54modify4510.101.93541.93631.9414
25382007.03.14 22:55modify4510.101.93541.93641.9414
25392007.03.14 22:57s/l4510.101.93641.93641.941410.008439.16
25402007.03.14 22:57buy4520.101.93681.89181.9428
25412007.03.15 02:39modify4520.101.93681.93701.9428
25422007.03.15 02:40modify4520.101.93681.93711.9428
25432007.03.15 02:40modify4520.101.93681.93721.9428
25442007.03.15 02:40modify4520.101.93681.93731.9428
25452007.03.15 02:40modify4520.101.93681.93741.9428
25462007.03.15 02:40modify4520.101.93681.93751.9428
25472007.03.15 02:40modify4520.101.93681.93761.9428
25482007.03.15 02:40modify4520.101.93681.93771.9428
25492007.03.15 02:43modify4520.101.93681.93781.9428
25502007.03.15 02:43modify4520.101.93681.93801.9428
25512007.03.15 02:44modify4520.101.93681.93811.9428
25522007.03.15 02:46modify4520.101.93681.93841.9428
25532007.03.15 02:56s/l4520.101.93841.93841.942815.598454.74
25542007.03.15 06:00buy4530.101.93671.89171.9427
25552007.03.15 15:32modify4530.101.93671.93671.9427
25562007.03.15 15:32modify4530.101.93671.93681.9427
25572007.03.15 15:33modify4530.101.93671.93691.9427
25582007.03.15 15:33modify4530.101.93671.93701.9427
25592007.03.15 15:33s/l4530.101.93701.93701.94273.008457.74
25602007.03.15 15:33buy4540.101.93741.89241.9434
25612007.03.16 02:35modify4540.101.93741.93761.9434
25622007.03.16 02:39s/l4540.101.93761.93761.94341.868459.60
25632007.03.16 04:00buy4550.101.93781.89281.9438
25642007.03.16 04:59modify4550.101.93781.93781.9438
25652007.03.16 05:00modify4550.101.93781.93801.9438
25662007.03.16 05:00modify4550.101.93781.93811.9438
25672007.03.16 05:01modify4550.101.93781.93821.9438
25682007.03.16 05:01modify4550.101.93781.93831.9438
25692007.03.16 05:01modify4550.101.93781.93841.9438
25702007.03.16 05:02modify4550.101.93781.93891.9438
25712007.03.16 05:03modify4550.101.93781.93911.9438
25722007.03.16 05:05modify4550.101.93781.93921.9438
25732007.03.16 05:05modify4550.101.93781.93931.9438
25742007.03.16 05:05modify4550.101.93781.93941.9438
25752007.03.16 05:05modify4550.101.93781.93951.9438
25762007.03.16 05:07s/l4550.101.93951.93951.943817.008476.60
25772007.03.16 07:04buy4560.101.93851.89351.9445
25782007.03.16 10:07modify4560.101.93851.93851.9445
25792007.03.16 10:08modify4560.101.93851.93881.9445
25802007.03.16 10:09modify4560.101.93851.93891.9445
25812007.03.16 10:09modify4560.101.93851.93911.9445
25822007.03.16 10:09modify4560.101.93851.93921.9445
25832007.03.16 10:09modify4560.101.93851.93931.9445
25842007.03.16 10:09modify4560.101.93851.93971.9445
25852007.03.16 10:09modify4560.101.93851.93981.9445
25862007.03.16 10:09modify4560.101.93851.94011.9445
25872007.03.16 10:09modify4560.101.93851.94031.9445
25882007.03.16 10:09modify4560.101.93851.94061.9445
25892007.03.16 10:09s/l4560.101.94061.94061.944521.008497.60
25902007.03.16 12:00buy4570.101.94251.89751.9485
25912007.03.16 12:13modify4570.101.94251.94251.9485
25922007.03.16 12:16modify4570.101.94251.94271.9485
25932007.03.16 12:16modify4570.101.94251.94291.9485
25942007.03.16 12:17modify4570.101.94251.94311.9485
25952007.03.16 12:17modify4570.101.94251.94321.9485
25962007.03.16 12:18modify4570.101.94251.94341.9485
25972007.03.16 12:18modify4570.101.94251.94361.9485
25982007.03.16 12:19modify4570.101.94251.94381.9485
25992007.03.16 12:19modify4570.101.94251.94391.9485
26002007.03.16 12:20modify4570.101.94251.94461.9485
26012007.03.16 12:20modify4570.101.94251.94471.9485
26022007.03.16 12:20s/l4570.101.94471.94471.948522.008519.60
26032007.03.16 12:20buy4580.101.94501.90001.9510
26042007.03.16 12:26modify4580.101.94501.94521.9510
26052007.03.16 12:26modify4580.101.94501.94541.9510
26062007.03.16 12:26modify4580.101.94501.94561.9510
26072007.03.16 12:26modify4580.101.94501.94571.9510
26082007.03.16 12:26modify4580.101.94501.94591.9510
26092007.03.16 12:32s/l4580.101.94591.94591.95109.008528.60
26102007.03.16 12:32buy4590.101.94621.90121.9522
26112007.03.16 12:32modify4590.101.94621.94621.9522
26122007.03.16 12:32modify4590.101.94621.94651.9522
26132007.03.16 12:35s/l4590.101.94651.94651.95223.008531.60
26142007.03.16 12:35buy4600.101.94681.90181.9528
26152007.03.16 13:42modify4600.101.94681.94681.9528
26162007.03.16 13:43modify4600.101.94681.94711.9528
26172007.03.16 13:43modify4600.101.94681.94751.9528
26182007.03.16 13:44modify4600.101.94681.94761.9528
26192007.03.16 13:44modify4600.101.94681.94771.9528
26202007.03.16 13:44modify4600.101.94681.94781.9528
26212007.03.16 13:45s/l4600.101.94781.94781.952810.008541.60
26222007.03.16 21:00buy4610.101.94211.89711.9481
26232007.03.19 03:56modify4610.101.94211.94231.9481
26242007.03.19 03:56modify4610.101.94211.94241.9481
26252007.03.19 03:56s/l4610.101.94241.94241.94812.868544.47
26262007.03.19 15:00buy4620.101.94481.89981.9508
26272007.03.19 15:07modify4620.101.94481.94491.9508
26282007.03.19 15:08modify4620.101.94481.94511.9508
26292007.03.19 15:10s/l4620.101.94511.94511.95083.008547.47
26302007.03.19 15:10buy4630.101.94551.90051.9515
26312007.03.19 16:02modify4630.101.94551.94561.9515
26322007.03.19 16:09modify4630.101.94551.94581.9515
26332007.03.19 16:09modify4630.101.94551.94591.9515
26342007.03.19 16:10modify4630.101.94551.94601.9515
26352007.03.19 16:10modify4630.101.94551.94611.9515
26362007.03.19 16:11modify4630.101.94551.94631.9515
26372007.03.19 16:11modify4630.101.94551.94641.9515
26382007.03.19 16:23s/l4630.101.94641.94641.95159.008556.47
26392007.03.19 18:10buy4640.101.94571.90071.9517
26402007.03.20 04:02modify4640.101.94571.94591.9517
26412007.03.20 04:05s/l4640.101.94591.94591.95171.868558.33
26422007.03.20 06:00buy4650.101.94501.90001.9510
26432007.03.20 08:32modify4650.101.94501.94521.9510
26442007.03.20 08:35modify4650.101.94501.94531.9510
26452007.03.20 08:45modify4650.101.94501.94541.9510
26462007.03.20 08:48s/l4650.101.94541.94541.95104.008562.33
26472007.03.20 08:48buy4660.101.94581.90081.9518
26482007.03.20 10:24modify4660.101.94581.94581.9518
26492007.03.20 10:24modify4660.101.94581.94591.9518
26502007.03.20 10:26s/l4660.101.94591.94591.95181.008563.33
26512007.03.21 10:00s/l4430.101.96381.96381.9128-451.328112.00
26522007.03.21 14:00buy4670.101.96151.91651.9675
26532007.03.21 14:25sell4680.101.95902.00401.9530
26542007.03.21 15:45modify4680.101.95901.95881.9530
26552007.03.21 15:50modify4680.101.95901.95871.9530
26562007.03.21 15:50modify4680.101.95901.95821.9530
26572007.03.21 15:51modify4680.101.95901.95811.9530
26582007.03.21 15:52s/l4680.101.95811.95811.95309.008121.00
26592007.03.21 15:52sell4690.101.95772.00271.9517
26602007.03.21 21:16modify4670.101.96151.96171.9675
26612007.03.21 21:16modify4670.101.96151.96191.9675
26622007.03.21 21:16modify4670.101.96151.96201.9675
26632007.03.21 21:16modify4670.101.96151.96221.9675
26642007.03.21 21:16modify4670.101.96151.96241.9675
26652007.03.21 21:16modify4670.101.96151.96251.9675
26662007.03.21 21:16modify4670.101.96151.96281.9675
26672007.03.21 21:16s/l4670.101.96281.96281.967513.008134.00
26682007.03.21 23:00buy4700.101.96851.92351.9745
26692007.03.22 02:54modify4700.101.96851.96861.9745
26702007.03.22 02:57s/l4700.101.96861.96861.97450.598134.59
26712007.03.22 05:00buy4710.101.96851.92351.9745
26722007.03.22 12:30modify4710.101.96851.97051.9745
26732007.03.22 12:31modify4710.101.96851.97071.9745
26742007.03.22 12:31modify4710.101.96851.97081.9745
26752007.03.22 12:31modify4710.101.96851.97091.9745
26762007.03.22 12:31modify4710.101.96851.97101.9745
26772007.03.22 12:31modify4710.101.96851.97111.9745
26782007.03.22 12:32modify4710.101.96851.97121.9745
26792007.03.22 12:32modify4710.101.96851.97131.9745
26802007.03.22 12:32modify4710.101.96851.97151.9745
26812007.03.22 12:32modify4710.101.96851.97161.9745
26822007.03.22 12:33s/l4710.101.97161.97161.974531.008165.59
26832007.03.22 14:12buy4720.101.97071.92571.9767
26842007.03.22 23:59close at stop4720.101.96491.92571.9767-58.008107.59
26852007.03.22 23:59close at stop4690.101.96532.00271.9517-76.258031.34