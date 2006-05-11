|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.05.03 00:00 - 2007.03.23 00:00 (2006.05.03 - 2007.03.23)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|SystemWideParms="** PacManJr_GBP$ Systemwide Parameters All Preset**"; UseNoDayTrade=false; NoTradeDay=5; risk="Risk and Lot sizing All Preset"; ItRsi=" Set to true to use I_trend/Rsi signals "; ITRSI=true; LongMagicNumber=0; ShortMagicNumber=0;
|Bars in test
|10489
|Ticks modelled
|1584316
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-1968.66
|Gross profit
|3594.56
|Gross loss
|-5563.22
|Profit factor
|0.65
|Expected payoff
|-4.17
|Absolute drawdown
|1968.66
|Maximal drawdown
|2221.17 (21.66%)
|Relative drawdown
|21.66% (2221.17)
|Total trades
|472
|Short positions (won %)
|201 (94.53%)
|Long positions (won %)
|271 (95.94%)
|Profit trades (% of total)
|450 (95.34%)
|Loss trades (% of total)
|22 (4.66%)
|Largest
|profit trade
|60.00
|loss trade
|-455.66
|Average
|profit trade
|7.99
|loss trade
|-252.87
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|73 (509.38)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-134.25)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|509.38 (73)
|consecutive loss (count of losses)
|-455.66 (1)
|Average
|consecutive wins
|21
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.05.03 04:00
|buy
|1
|0.10
|1.8381
|1.7931
|1.8441
|2
|2006.05.03 04:12
|modify
|1
|0.10
|1.8381
|1.8382
|1.8441
|3
|2006.05.03 04:12
|close
|1
|0.10
|1.8393
|1.8382
|1.8441
|12.00
|10012.00
|4
|2006.05.03 04:12
|buy
|2
|0.10
|1.8395
|1.7945
|1.8455
|5
|2006.05.03 04:29
|modify
|2
|0.10
|1.8395
|1.8395
|1.8455
|6
|2006.05.03 04:35
|s/l
|2
|0.10
|1.8395
|1.8395
|1.8455
|0.00
|10012.00
|7
|2006.05.03 04:35
|buy
|3
|0.10
|1.8399
|1.7949
|1.8459
|8
|2006.05.03 05:26
|modify
|3
|0.10
|1.8399
|1.8401
|1.8459
|9
|2006.05.03 05:27
|s/l
|3
|0.10
|1.8401
|1.8401
|1.8459
|2.00
|10014.00
|10
|2006.05.03 09:00
|buy
|4
|0.10
|1.8434
|1.7984
|1.8494
|11
|2006.05.03 09:27
|modify
|4
|0.10
|1.8434
|1.8434
|1.8494
|12
|2006.05.03 09:28
|s/l
|4
|0.10
|1.8434
|1.8434
|1.8494
|0.00
|10014.00
|13
|2006.05.03 11:00
|sell
|5
|0.10
|1.8378
|1.8828
|1.8318
|14
|2006.05.03 11:05
|modify
|5
|0.10
|1.8378
|1.8374
|1.8318
|15
|2006.05.03 11:06
|s/l
|5
|0.10
|1.8374
|1.8374
|1.8318
|4.00
|10018.00
|16
|2006.05.03 11:06
|sell
|6
|0.10
|1.8370
|1.8820
|1.8310
|17
|2006.05.03 11:27
|modify
|6
|0.10
|1.8370
|1.8368
|1.8310
|18
|2006.05.03 11:28
|s/l
|6
|0.10
|1.8368
|1.8368
|1.8310
|2.00
|10020.00
|19
|2006.05.03 11:28
|sell
|7
|0.10
|1.8364
|1.8814
|1.8304
|20
|2006.05.03 15:00
|buy
|8
|0.10
|1.8412
|1.7962
|1.8472
|21
|2006.05.03 18:04
|modify
|8
|0.10
|1.8412
|1.8413
|1.8472
|22
|2006.05.03 18:04
|modify
|8
|0.10
|1.8412
|1.8416
|1.8472
|23
|2006.05.03 18:04
|modify
|8
|0.10
|1.8412
|1.8419
|1.8472
|24
|2006.05.03 18:04
|modify
|8
|0.10
|1.8412
|1.8424
|1.8472
|25
|2006.05.03 18:05
|modify
|8
|0.10
|1.8412
|1.8425
|1.8472
|26
|2006.05.03 18:05
|modify
|8
|0.10
|1.8412
|1.8426
|1.8472
|27
|2006.05.03 18:05
|s/l
|8
|0.10
|1.8426
|1.8426
|1.8472
|14.00
|10034.00
|28
|2006.05.03 19:00
|buy
|9
|0.10
|1.8444
|1.7994
|1.8504
|29
|2006.05.03 19:04
|modify
|9
|0.10
|1.8444
|1.8446
|1.8504
|30
|2006.05.03 19:04
|modify
|9
|0.10
|1.8444
|1.8449
|1.8504
|31
|2006.05.03 19:04
|modify
|9
|0.10
|1.8444
|1.8453
|1.8504
|32
|2006.05.03 19:04
|modify
|9
|0.10
|1.8444
|1.8455
|1.8504
|33
|2006.05.03 19:04
|modify
|9
|0.10
|1.8444
|1.8459
|1.8504
|34
|2006.05.03 19:05
|modify
|9
|0.10
|1.8444
|1.8460
|1.8504
|35
|2006.05.03 19:05
|modify
|9
|0.10
|1.8444
|1.8463
|1.8504
|36
|2006.05.03 19:06
|s/l
|9
|0.10
|1.8463
|1.8463
|1.8504
|19.00
|10053.00
|37
|2006.05.03 19:06
|buy
|10
|0.10
|1.8467
|1.8017
|1.8527
|38
|2006.05.03 19:10
|modify
|10
|0.10
|1.8467
|1.8471
|1.8527
|39
|2006.05.03 19:11
|s/l
|10
|0.10
|1.8471
|1.8471
|1.8527
|4.00
|10057.00
|40
|2006.05.03 19:11
|buy
|11
|0.10
|1.8475
|1.8025
|1.8535
|41
|2006.05.04 09:35
|modify
|7
|0.10
|1.8364
|1.8362
|1.8304
|42
|2006.05.04 09:35
|modify
|7
|0.10
|1.8364
|1.8359
|1.8304
|43
|2006.05.04 09:35
|modify
|7
|0.10
|1.8364
|1.8353
|1.8304
|44
|2006.05.04 09:36
|modify
|7
|0.10
|1.8364
|1.8351
|1.8304
|45
|2006.05.04 09:36
|modify
|7
|0.10
|1.8364
|1.8350
|1.8304
|46
|2006.05.04 09:36
|s/l
|7
|0.10
|1.8350
|1.8350
|1.8304
|13.75
|10070.75
|47
|2006.05.04 09:36
|sell
|12
|0.10
|1.8348
|1.8798
|1.8288
|48
|2006.05.04 09:37
|modify
|12
|0.10
|1.8348
|1.8348
|1.8288
|49
|2006.05.04 09:38
|s/l
|12
|0.10
|1.8348
|1.8348
|1.8288
|0.00
|10070.75
|50
|2006.05.04 09:38
|sell
|13
|0.10
|1.8344
|1.8794
|1.8284
|51
|2006.05.04 17:22
|modify
|11
|0.10
|1.8475
|1.8476
|1.8535
|52
|2006.05.04 17:22
|modify
|11
|0.10
|1.8475
|1.8478
|1.8535
|53
|2006.05.04 17:22
|modify
|11
|0.10
|1.8475
|1.8480
|1.8535
|54
|2006.05.04 17:22
|modify
|11
|0.10
|1.8475
|1.8482
|1.8535
|55
|2006.05.04 17:22
|s/l
|11
|0.10
|1.8482
|1.8482
|1.8535
|6.59
|10077.34
|56
|2006.05.04 17:22
|buy
|14
|0.10
|1.8485
|1.8035
|1.8545
|57
|2006.05.04 17:46
|modify
|14
|0.10
|1.8485
|1.8488
|1.8545
|58
|2006.05.04 17:47
|s/l
|14
|0.10
|1.8488
|1.8488
|1.8545
|3.00
|10080.34
|59
|2006.05.04 17:47
|buy
|15
|0.10
|1.8491
|1.8041
|1.8551
|60
|2006.05.04 20:24
|modify
|15
|0.10
|1.8491
|1.8492
|1.8551
|61
|2006.05.04 20:24
|modify
|15
|0.10
|1.8491
|1.8494
|1.8551
|62
|2006.05.04 20:26
|s/l
|15
|0.10
|1.8494
|1.8494
|1.8551
|3.00
|10083.34
|63
|2006.05.05 07:00
|buy
|16
|0.10
|1.8516
|1.8066
|1.8576
|64
|2006.05.05 08:09
|modify
|16
|0.10
|1.8516
|1.8516
|1.8576
|65
|2006.05.05 08:09
|modify
|16
|0.10
|1.8516
|1.8517
|1.8576
|66
|2006.05.05 08:09
|s/l
|16
|0.10
|1.8517
|1.8517
|1.8576
|1.00
|10084.34
|67
|2006.05.05 08:09
|buy
|17
|0.10
|1.8521
|1.8071
|1.8581
|68
|2006.05.05 15:31
|modify
|17
|0.10
|1.8521
|1.8523
|1.8581
|69
|2006.05.05 15:31
|s/l
|17
|0.10
|1.8523
|1.8523
|1.8581
|2.00
|10086.34
|70
|2006.05.05 18:00
|buy
|18
|0.10
|1.8600
|1.8150
|1.8660
|71
|2006.05.08 01:00
|modify
|18
|0.10
|1.8600
|1.8620
|1.8660
|72
|2006.05.08 01:00
|modify
|18
|0.10
|1.8600
|1.8621
|1.8660
|73
|2006.05.08 01:02
|modify
|18
|0.10
|1.8600
|1.8622
|1.8660
|74
|2006.05.08 01:06
|s/l
|18
|0.10
|1.8622
|1.8622
|1.8660
|21.86
|10108.20
|75
|2006.05.08 05:00
|buy
|19
|0.10
|1.8608
|1.8158
|1.8668
|76
|2006.05.08 05:30
|modify
|19
|0.10
|1.8608
|1.8609
|1.8668
|77
|2006.05.08 05:30
|modify
|19
|0.10
|1.8608
|1.8611
|1.8668
|78
|2006.05.08 05:31
|modify
|19
|0.10
|1.8608
|1.8612
|1.8668
|79
|2006.05.08 05:31
|modify
|19
|0.10
|1.8608
|1.8613
|1.8668
|80
|2006.05.08 05:36
|s/l
|19
|0.10
|1.8613
|1.8613
|1.8668
|5.00
|10113.20
|81
|2006.05.08 05:36
|buy
|20
|0.10
|1.8616
|1.8166
|1.8676
|82
|2006.05.08 08:29
|modify
|20
|0.10
|1.8616
|1.8617
|1.8676
|83
|2006.05.08 08:29
|modify
|20
|0.10
|1.8616
|1.8621
|1.8676
|84
|2006.05.08 08:30
|s/l
|20
|0.10
|1.8621
|1.8621
|1.8676
|5.00
|10118.20
|85
|2006.05.08 13:00
|buy
|21
|0.10
|1.8667
|1.8217
|1.8727
|86
|2006.05.09 17:20
|modify
|21
|0.10
|1.8667
|1.8669
|1.8727
|87
|2006.05.09 17:20
|modify
|21
|0.10
|1.8667
|1.8670
|1.8727
|88
|2006.05.09 17:20
|s/l
|21
|0.10
|1.8670
|1.8670
|1.8727
|2.86
|10121.06
|89
|2006.05.09 19:08
|buy
|22
|0.10
|1.8646
|1.8196
|1.8706
|90
|2006.05.09 19:45
|modify
|22
|0.10
|1.8646
|1.8647
|1.8706
|91
|2006.05.09 19:45
|modify
|22
|0.10
|1.8646
|1.8648
|1.8706
|92
|2006.05.09 19:45
|s/l
|22
|0.10
|1.8648
|1.8648
|1.8706
|2.00
|10123.06
|93
|2006.05.09 19:45
|buy
|23
|0.10
|1.8651
|1.8201
|1.8711
|94
|2006.05.09 19:52
|modify
|23
|0.10
|1.8651
|1.8652
|1.8711
|95
|2006.05.09 19:58
|s/l
|23
|0.10
|1.8652
|1.8652
|1.8711
|1.00
|10124.06
|96
|2006.05.09 19:58
|buy
|24
|0.10
|1.8655
|1.8205
|1.8715
|97
|2006.05.09 21:14
|modify
|24
|0.10
|1.8655
|1.8657
|1.8715
|98
|2006.05.09 21:15
|modify
|24
|0.10
|1.8655
|1.8658
|1.8715
|99
|2006.05.09 21:15
|modify
|24
|0.10
|1.8655
|1.8660
|1.8715
|100
|2006.05.09 21:16
|modify
|24
|0.10
|1.8655
|1.8661
|1.8715
|101
|2006.05.09 21:16
|modify
|24
|0.10
|1.8655
|1.8663
|1.8715
|102
|2006.05.09 21:17
|modify
|24
|0.10
|1.8655
|1.8666
|1.8715
|103
|2006.05.09 21:18
|modify
|24
|0.10
|1.8655
|1.8667
|1.8715
|104
|2006.05.09 21:19
|s/l
|24
|0.10
|1.8667
|1.8667
|1.8715
|12.00
|10136.06
|105
|2006.05.09 21:19
|buy
|25
|0.10
|1.8670
|1.8220
|1.8730
|106
|2006.05.10 02:14
|modify
|25
|0.10
|1.8670
|1.8671
|1.8730
|107
|2006.05.10 02:14
|s/l
|25
|0.10
|1.8671
|1.8671
|1.8730
|0.86
|10136.92
|108
|2006.05.10 02:14
|buy
|26
|0.10
|1.8674
|1.8224
|1.8734
|109
|2006.05.10 09:50
|modify
|26
|0.10
|1.8674
|1.8675
|1.8734
|110
|2006.05.10 09:51
|modify
|26
|0.10
|1.8674
|1.8678
|1.8734
|111
|2006.05.10 09:51
|modify
|26
|0.10
|1.8674
|1.8682
|1.8734
|112
|2006.05.10 09:51
|modify
|26
|0.10
|1.8674
|1.8686
|1.8734
|113
|2006.05.10 09:52
|modify
|26
|0.10
|1.8674
|1.8690
|1.8734
|114
|2006.05.10 09:52
|modify
|26
|0.10
|1.8674
|1.8692
|1.8734
|115
|2006.05.10 09:52
|modify
|26
|0.10
|1.8674
|1.8694
|1.8734
|116
|2006.05.10 09:53
|s/l
|26
|0.10
|1.8694
|1.8694
|1.8734
|20.00
|10156.92
|117
|2006.05.10 21:00
|buy
|27
|0.10
|1.8650
|1.8200
|1.8710
|118
|2006.05.10 21:12
|modify
|27
|0.10
|1.8650
|1.8652
|1.8710
|119
|2006.05.10 21:12
|modify
|27
|0.10
|1.8650
|1.8656
|1.8710
|120
|2006.05.10 21:12
|modify
|27
|0.10
|1.8650
|1.8660
|1.8710
|121
|2006.05.10 21:13
|modify
|27
|0.10
|1.8650
|1.8661
|1.8710
|122
|2006.05.10 21:13
|modify
|27
|0.10
|1.8650
|1.8666
|1.8710
|123
|2006.05.10 21:13
|modify
|27
|0.10
|1.8650
|1.8670
|1.8710
|124
|2006.05.10 21:14
|s/l
|27
|0.10
|1.8670
|1.8670
|1.8710
|20.00
|10176.92
|125
|2006.05.10 21:14
|buy
|28
|0.10
|1.8674
|1.8224
|1.8734
|126
|2006.05.10 21:14
|modify
|28
|0.10
|1.8674
|1.8674
|1.8734
|127
|2006.05.10 21:14
|modify
|28
|0.10
|1.8674
|1.8678
|1.8734
|128
|2006.05.10 21:15
|s/l
|28
|0.10
|1.8678
|1.8678
|1.8734
|4.00
|10180.92
|129
|2006.05.10 21:15
|buy
|29
|0.10
|1.8680
|1.8230
|1.8740
|130
|2006.05.10 21:44
|modify
|29
|0.10
|1.8680
|1.8681
|1.8740
|131
|2006.05.10 21:44
|modify
|29
|0.10
|1.8680
|1.8685
|1.8740
|132
|2006.05.10 21:45
|modify
|29
|0.10
|1.8680
|1.8691
|1.8740
|133
|2006.05.10 21:45
|modify
|29
|0.10
|1.8680
|1.8692
|1.8740
|134
|2006.05.10 21:45
|s/l
|29
|0.10
|1.8692
|1.8692
|1.8740
|12.00
|10192.92
|135
|2006.05.10 23:00
|buy
|30
|0.10
|1.8667
|1.8217
|1.8727
|136
|2006.05.11 13:28
|modify
|30
|0.10
|1.8667
|1.8669
|1.8727
|137
|2006.05.11 13:29
|modify
|30
|0.10
|1.8667
|1.8670
|1.8727
|138
|2006.05.11 13:29
|modify
|30
|0.10
|1.8667
|1.8671
|1.8727
|139
|2006.05.11 13:29
|s/l
|30
|0.10
|1.8671
|1.8671
|1.8727
|3.59
|10196.51
|140
|2006.05.11 13:29
|buy
|31
|0.10
|1.8675
|1.8225
|1.8735
|141
|2006.05.11 15:31
|modify
|31
|0.10
|1.8675
|1.8678
|1.8735
|142
|2006.05.11 15:32
|modify
|31
|0.10
|1.8675
|1.8679
|1.8735
|143
|2006.05.11 15:32
|modify
|31
|0.10
|1.8675
|1.8680
|1.8735
|144
|2006.05.11 15:32
|s/l
|31
|0.10
|1.8680
|1.8680
|1.8735
|5.00
|10201.51
|145
|2006.05.11 15:32
|buy
|32
|0.10
|1.8684
|1.8234
|1.8744
|146
|2006.05.11 15:33
|modify
|32
|0.10
|1.8684
|1.8686
|1.8744
|147
|2006.05.11 15:33
|modify
|32
|0.10
|1.8684
|1.8690
|1.8744
|148
|2006.05.11 15:33
|modify
|32
|0.10
|1.8684
|1.8693
|1.8744
|149
|2006.05.11 15:33
|modify
|32
|0.10
|1.8684
|1.8697
|1.8744
|150
|2006.05.11 15:33
|s/l
|32
|0.10
|1.8697
|1.8697
|1.8744
|13.00
|10214.51
|151
|2006.05.11 15:33
|buy
|33
|0.10
|1.8700
|1.8250
|1.8760
|152
|2006.05.11 15:35
|modify
|33
|0.10
|1.8700
|1.8703
|1.8760
|153
|2006.05.11 15:36
|s/l
|33
|0.10
|1.8703
|1.8703
|1.8760
|3.00
|10217.51
|154
|2006.05.11 15:36
|buy
|34
|0.10
|1.8706
|1.8256
|1.8766
|155
|2006.05.11 16:50
|modify
|34
|0.10
|1.8706
|1.8707
|1.8766
|156
|2006.05.11 16:50
|modify
|34
|0.10
|1.8706
|1.8710
|1.8766
|157
|2006.05.11 16:51
|s/l
|34
|0.10
|1.8710
|1.8710
|1.8766
|4.00
|10221.51
|158
|2006.05.11 17:00
|buy
|35
|0.10
|1.8727
|1.8277
|1.8787
|159
|2006.05.11 17:10
|modify
|35
|0.10
|1.8727
|1.8728
|1.8787
|160
|2006.05.11 17:10
|s/l
|35
|0.10
|1.8728
|1.8728
|1.8787
|1.00
|10222.51
|161
|2006.05.11 17:10
|buy
|36
|0.10
|1.8730
|1.8280
|1.8790
|162
|2006.05.11 17:11
|modify
|36
|0.10
|1.8730
|1.8731
|1.8790
|163
|2006.05.11 17:12
|modify
|36
|0.10
|1.8730
|1.8736
|1.8790
|164
|2006.05.11 17:12
|modify
|36
|0.10
|1.8730
|1.8740
|1.8790
|165
|2006.05.11 17:12
|modify
|36
|0.10
|1.8730
|1.8745
|1.8790
|166
|2006.05.11 17:13
|s/l
|36
|0.10
|1.8745
|1.8745
|1.8790
|15.00
|10237.51
|167
|2006.05.11 17:13
|buy
|37
|0.10
|1.8747
|1.8297
|1.8807
|168
|2006.05.11 17:33
|modify
|37
|0.10
|1.8747
|1.8749
|1.8807
|169
|2006.05.11 17:33
|modify
|37
|0.10
|1.8747
|1.8753
|1.8807
|170
|2006.05.11 17:33
|modify
|37
|0.10
|1.8747
|1.8757
|1.8807
|171
|2006.05.11 17:34
|s/l
|37
|0.10
|1.8757
|1.8757
|1.8807
|10.00
|10247.51
|172
|2006.05.11 17:34
|buy
|38
|0.10
|1.8761
|1.8311
|1.8821
|173
|2006.05.11 17:34
|modify
|38
|0.10
|1.8761
|1.8761
|1.8821
|174
|2006.05.11 17:34
|modify
|38
|0.10
|1.8761
|1.8765
|1.8821
|175
|2006.05.11 17:35
|s/l
|38
|0.10
|1.8765
|1.8765
|1.8821
|4.00
|10251.51
|176
|2006.05.11 17:35
|buy
|39
|0.10
|1.8769
|1.8319
|1.8829
|177
|2006.05.11 17:35
|modify
|39
|0.10
|1.8769
|1.8770
|1.8829
|178
|2006.05.11 17:36
|s/l
|39
|0.10
|1.8770
|1.8770
|1.8829
|1.00
|10252.51
|179
|2006.05.11 17:36
|buy
|40
|0.10
|1.8774
|1.8324
|1.8834
|180
|2006.05.11 17:36
|modify
|40
|0.10
|1.8774
|1.8774
|1.8834
|181
|2006.05.11 17:36
|modify
|40
|0.10
|1.8774
|1.8776
|1.8834
|182
|2006.05.11 17:36
|modify
|40
|0.10
|1.8774
|1.8779
|1.8834
|183
|2006.05.11 17:37
|modify
|40
|0.10
|1.8774
|1.8780
|1.8834
|184
|2006.05.11 17:37
|s/l
|13
|0.10
|1.8794
|1.8794
|1.8284
|-450.58
|9801.93
|185
|2006.05.11 17:37
|close
|40
|0.10
|1.8790
|1.8780
|1.8834
|16.00
|9817.93
|186
|2006.05.11 17:37
|buy
|41
|0.10
|1.8797
|1.8347
|1.8857
|187
|2006.05.11 17:39
|modify
|41
|0.10
|1.8797
|1.8797
|1.8857
|188
|2006.05.11 17:39
|s/l
|41
|0.10
|1.8797
|1.8797
|1.8857
|0.00
|9817.93
|189
|2006.05.11 17:39
|buy
|42
|0.10
|1.8801
|1.8351
|1.8861
|190
|2006.05.11 17:47
|modify
|42
|0.10
|1.8801
|1.8801
|1.8861
|191
|2006.05.11 17:48
|modify
|42
|0.10
|1.8801
|1.8803
|1.8861
|192
|2006.05.11 17:48
|modify
|42
|0.10
|1.8801
|1.8804
|1.8861
|193
|2006.05.11 17:48
|close
|42
|0.10
|1.8813
|1.8804
|1.8861
|12.00
|9829.93
|194
|2006.05.11 17:48
|buy
|43
|0.10
|1.8814
|1.8364
|1.8874
|195
|2006.05.11 18:36
|modify
|43
|0.10
|1.8814
|1.8814
|1.8874
|196
|2006.05.11 18:36
|close
|43
|0.10
|1.8826
|1.8814
|1.8874
|12.00
|9841.93
|197
|2006.05.12 12:00
|buy
|44
|0.10
|1.8924
|1.8474
|1.8984
|198
|2006.05.12 12:01
|modify
|44
|0.10
|1.8924
|1.8925
|1.8984
|199
|2006.05.12 12:01
|close
|44
|0.10
|1.8937
|1.8925
|1.8984
|13.00
|9854.93
|200
|2006.05.12 12:01
|buy
|45
|0.10
|1.8940
|1.8490
|1.9000
|201
|2006.05.12 12:31
|modify
|45
|0.10
|1.8940
|1.8940
|1.9000
|202
|2006.05.12 12:33
|s/l
|45
|0.10
|1.8940
|1.8940
|1.9000
|0.00
|9854.93
|203
|2006.05.12 12:33
|buy
|46
|0.10
|1.8942
|1.8492
|1.9002
|204
|2006.05.12 12:35
|modify
|46
|0.10
|1.8942
|1.8942
|1.9002
|205
|2006.05.12 12:35
|modify
|46
|0.10
|1.8942
|1.8943
|1.9002
|206
|2006.05.12 12:35
|close
|46
|0.10
|1.8954
|1.8943
|1.9002
|12.00
|9866.93
|207
|2006.05.12 12:35
|buy
|47
|0.10
|1.8957
|1.8507
|1.9017
|208
|2006.05.12 12:38
|modify
|47
|0.10
|1.8957
|1.8958
|1.9017
|209
|2006.05.12 12:38
|s/l
|47
|0.10
|1.8958
|1.8958
|1.9017
|1.00
|9867.93
|210
|2006.05.12 12:38
|buy
|48
|0.10
|1.8962
|1.8512
|1.9022
|211
|2006.05.12 12:39
|modify
|48
|0.10
|1.8962
|1.8962
|1.9022
|212
|2006.05.12 12:39
|modify
|48
|0.10
|1.8962
|1.8964
|1.9022
|213
|2006.05.12 12:39
|close
|48
|0.10
|1.8975
|1.8964
|1.9022
|13.00
|9880.93
|214
|2006.05.12 12:39
|buy
|49
|0.10
|1.8977
|1.8527
|1.9037
|215
|2006.05.12 12:41
|modify
|49
|0.10
|1.8977
|1.8978
|1.9037
|216
|2006.05.12 12:41
|close
|49
|0.10
|1.8990
|1.8978
|1.9037
|13.00
|9893.93
|217
|2006.05.12 12:41
|buy
|50
|0.10
|1.8992
|1.8542
|1.9052
|218
|2006.05.12 12:42
|modify
|50
|0.10
|1.8992
|1.8993
|1.9052
|219
|2006.05.12 12:43
|s/l
|50
|0.10
|1.8993
|1.8993
|1.9052
|1.00
|9894.93
|220
|2006.05.12 12:43
|buy
|51
|0.10
|1.8997
|1.8547
|1.9057
|221
|2006.05.15 13:39
|sell
|52
|0.10
|1.8826
|1.9276
|1.8766
|222
|2006.05.15 13:43
|modify
|52
|0.10
|1.8826
|1.8826
|1.8766
|223
|2006.05.15 13:43
|modify
|52
|0.10
|1.8826
|1.8823
|1.8766
|224
|2006.05.15 13:44
|modify
|52
|0.10
|1.8826
|1.8822
|1.8766
|225
|2006.05.15 13:47
|s/l
|52
|0.10
|1.8822
|1.8822
|1.8766
|4.00
|9898.93
|226
|2006.05.15 13:47
|sell
|53
|0.10
|1.8821
|1.9271
|1.8761
|227
|2006.05.15 13:49
|modify
|53
|0.10
|1.8821
|1.8819
|1.8761
|228
|2006.05.15 13:51
|s/l
|53
|0.10
|1.8819
|1.8819
|1.8761
|2.00
|9900.93
|229
|2006.05.15 13:51
|sell
|54
|0.10
|1.8815
|1.9265
|1.8755
|230
|2006.05.15 13:53
|modify
|54
|0.10
|1.8815
|1.8811
|1.8755
|231
|2006.05.15 13:56
|modify
|54
|0.10
|1.8815
|1.8809
|1.8755
|232
|2006.05.15 13:56
|modify
|54
|0.10
|1.8815
|1.8805
|1.8755
|233
|2006.05.15 13:57
|modify
|54
|0.10
|1.8815
|1.8801
|1.8755
|234
|2006.05.15 13:57
|modify
|54
|0.10
|1.8815
|1.8800
|1.8755
|235
|2006.05.15 13:57
|s/l
|54
|0.10
|1.8800
|1.8800
|1.8755
|15.00
|9915.93
|236
|2006.05.15 13:57
|sell
|55
|0.10
|1.8797
|1.9247
|1.8737
|237
|2006.05.15 19:59
|modify
|55
|0.10
|1.8797
|1.8794
|1.8737
|238
|2006.05.15 20:00
|s/l
|55
|0.10
|1.8794
|1.8794
|1.8737
|3.00
|9918.93
|239
|2006.05.15 22:50
|sell
|56
|0.10
|1.8782
|1.9232
|1.8722
|240
|2006.05.15 23:36
|modify
|56
|0.10
|1.8782
|1.8781
|1.8722
|241
|2006.05.15 23:36
|modify
|56
|0.10
|1.8782
|1.8780
|1.8722
|242
|2006.05.15 23:40
|modify
|56
|0.10
|1.8782
|1.8777
|1.8722
|243
|2006.05.15 23:40
|modify
|56
|0.10
|1.8782
|1.8776
|1.8722
|244
|2006.05.15 23:40
|s/l
|56
|0.10
|1.8776
|1.8776
|1.8722
|6.00
|9924.93
|245
|2006.05.16 01:22
|sell
|57
|0.10
|1.8785
|1.9235
|1.8725
|246
|2006.05.16 01:58
|modify
|57
|0.10
|1.8785
|1.8785
|1.8725
|247
|2006.05.16 01:59
|modify
|57
|0.10
|1.8785
|1.8784
|1.8725
|248
|2006.05.16 01:59
|modify
|57
|0.10
|1.8785
|1.8783
|1.8725
|249
|2006.05.16 01:59
|modify
|57
|0.10
|1.8785
|1.8780
|1.8725
|250
|2006.05.16 01:59
|modify
|57
|0.10
|1.8785
|1.8776
|1.8725
|251
|2006.05.16 01:59
|modify
|57
|0.10
|1.8785
|1.8774
|1.8725
|252
|2006.05.16 01:59
|modify
|57
|0.10
|1.8785
|1.8770
|1.8725
|253
|2006.05.16 02:01
|modify
|57
|0.10
|1.8785
|1.8769
|1.8725
|254
|2006.05.16 02:01
|modify
|57
|0.10
|1.8785
|1.8768
|1.8725
|255
|2006.05.16 02:03
|s/l
|57
|0.10
|1.8768
|1.8768
|1.8725
|17.00
|9941.93
|256
|2006.05.16 12:01
|sell
|58
|0.10
|1.8778
|1.9228
|1.8718
|257
|2006.05.16 12:01
|modify
|58
|0.10
|1.8778
|1.8776
|1.8718
|258
|2006.05.16 12:02
|s/l
|58
|0.10
|1.8776
|1.8776
|1.8718
|2.00
|9943.93
|259
|2006.05.16 12:02
|sell
|59
|0.10
|1.8772
|1.9222
|1.8712
|260
|2006.05.16 12:03
|modify
|59
|0.10
|1.8772
|1.8769
|1.8712
|261
|2006.05.16 12:04
|s/l
|59
|0.10
|1.8769
|1.8769
|1.8712
|3.00
|9946.93
|262
|2006.05.16 12:04
|sell
|60
|0.10
|1.8767
|1.9217
|1.8707
|263
|2006.05.16 12:21
|modify
|60
|0.10
|1.8767
|1.8766
|1.8707
|264
|2006.05.16 12:21
|modify
|60
|0.10
|1.8767
|1.8762
|1.8707
|265
|2006.05.16 12:21
|modify
|60
|0.10
|1.8767
|1.8757
|1.8707
|266
|2006.05.16 12:22
|s/l
|60
|0.10
|1.8757
|1.8757
|1.8707
|10.00
|9956.93
|267
|2006.05.16 12:22
|sell
|61
|0.10
|1.8753
|1.9203
|1.8693
|268
|2006.05.17 11:53
|modify
|51
|0.10
|1.8997
|1.8997
|1.9057
|269
|2006.05.17 11:53
|modify
|51
|0.10
|1.8997
|1.8998
|1.9057
|270
|2006.05.17 11:53
|s/l
|51
|0.10
|1.8998
|1.8998
|1.9057
|0.59
|9957.52
|271
|2006.05.17 15:00
|buy
|62
|0.10
|1.8970
|1.8520
|1.9030
|272
|2006.05.17 15:41
|modify
|62
|0.10
|1.8970
|1.8971
|1.9030
|273
|2006.05.17 15:41
|modify
|62
|0.10
|1.8970
|1.8972
|1.9030
|274
|2006.05.17 15:41
|modify
|62
|0.10
|1.8970
|1.8975
|1.9030
|275
|2006.05.17 15:42
|modify
|62
|0.10
|1.8970
|1.8976
|1.9030
|276
|2006.05.17 15:42
|modify
|62
|0.10
|1.8970
|1.8977
|1.9030
|277
|2006.05.17 15:42
|modify
|62
|0.10
|1.8970
|1.8980
|1.9030
|278
|2006.05.17 15:42
|modify
|62
|0.10
|1.8970
|1.8982
|1.9030
|279
|2006.05.17 15:42
|modify
|62
|0.10
|1.8970
|1.8985
|1.9030
|280
|2006.05.17 15:43
|modify
|62
|0.10
|1.8970
|1.8988
|1.9030
|281
|2006.05.17 15:43
|modify
|62
|0.10
|1.8970
|1.8993
|1.9030
|282
|2006.05.17 15:43
|modify
|62
|0.10
|1.8970
|1.8994
|1.9030
|283
|2006.05.17 15:43
|modify
|62
|0.10
|1.8970
|1.8997
|1.9030
|284
|2006.05.17 15:43
|modify
|62
|0.10
|1.8970
|1.9001
|1.9030
|285
|2006.05.17 15:43
|modify
|62
|0.10
|1.8970
|1.9002
|1.9030
|286
|2006.05.17 15:43
|modify
|62
|0.10
|1.8970
|1.9006
|1.9030
|287
|2006.05.17 15:43
|modify
|62
|0.10
|1.8970
|1.9010
|1.9030
|288
|2006.05.17 15:44
|s/l
|62
|0.10
|1.9010
|1.9010
|1.9030
|40.00
|9997.52
|289
|2006.05.17 17:06
|buy
|63
|0.10
|1.8933
|1.8483
|1.8993
|290
|2006.05.18 23:48
|modify
|63
|0.10
|1.8933
|1.8934
|1.8993
|291
|2006.05.18 23:48
|modify
|63
|0.10
|1.8933
|1.8937
|1.8993
|292
|2006.05.18 23:48
|modify
|63
|0.10
|1.8933
|1.8942
|1.8993
|293
|2006.05.18 23:50
|s/l
|63
|0.10
|1.8942
|1.8942
|1.8993
|8.59
|10006.10
|294
|2006.05.19 02:18
|buy
|64
|0.10
|1.8941
|1.8491
|1.9001
|295
|2006.05.19 02:31
|modify
|64
|0.10
|1.8941
|1.8941
|1.9001
|296
|2006.05.19 02:31
|modify
|64
|0.10
|1.8941
|1.8943
|1.9001
|297
|2006.05.19 02:32
|s/l
|64
|0.10
|1.8943
|1.8943
|1.9001
|2.00
|10008.10
|298
|2006.05.19 02:32
|buy
|65
|0.10
|1.8947
|1.8497
|1.9007
|299
|2006.05.19 03:01
|modify
|65
|0.10
|1.8947
|1.8949
|1.9007
|300
|2006.05.19 03:03
|s/l
|65
|0.10
|1.8949
|1.8949
|1.9007
|2.00
|10010.10
|301
|2006.05.19 06:00
|buy
|66
|0.10
|1.8922
|1.8472
|1.8982
|302
|2006.05.19 12:46
|modify
|61
|0.10
|1.8753
|1.8748
|1.8693
|303
|2006.05.19 12:46
|modify
|61
|0.10
|1.8753
|1.8746
|1.8693
|304
|2006.05.19 12:46
|modify
|61
|0.10
|1.8753
|1.8740
|1.8693
|305
|2006.05.19 12:46
|modify
|61
|0.10
|1.8753
|1.8738
|1.8693
|306
|2006.05.19 12:46
|modify
|61
|0.10
|1.8753
|1.8733
|1.8693
|307
|2006.05.19 12:46
|modify
|61
|0.10
|1.8753
|1.8728
|1.8693
|308
|2006.05.19 12:46
|s/l
|61
|0.10
|1.8728
|1.8728
|1.8693
|24.59
|10034.69
|309
|2006.05.22 08:45
|sell
|67
|0.10
|1.8697
|1.9147
|1.8637
|310
|2006.05.22 08:47
|modify
|67
|0.10
|1.8697
|1.8695
|1.8637
|311
|2006.05.22 08:48
|modify
|67
|0.10
|1.8697
|1.8694
|1.8637
|312
|2006.05.22 08:49
|modify
|67
|0.10
|1.8697
|1.8693
|1.8637
|313
|2006.05.22 08:50
|modify
|67
|0.10
|1.8697
|1.8692
|1.8637
|314
|2006.05.22 08:50
|modify
|67
|0.10
|1.8697
|1.8690
|1.8637
|315
|2006.05.22 08:50
|modify
|67
|0.10
|1.8697
|1.8686
|1.8637
|316
|2006.05.22 08:51
|s/l
|67
|0.10
|1.8686
|1.8686
|1.8637
|11.00
|10045.69
|317
|2006.05.22 08:51
|sell
|68
|0.10
|1.8684
|1.9134
|1.8624
|318
|2006.05.22 09:43
|modify
|68
|0.10
|1.8684
|1.8681
|1.8624
|319
|2006.05.22 09:43
|modify
|68
|0.10
|1.8684
|1.8674
|1.8624
|320
|2006.05.22 09:44
|s/l
|68
|0.10
|1.8674
|1.8674
|1.8624
|10.00
|10055.69
|321
|2006.05.22 15:13
|sell
|69
|0.10
|1.8741
|1.9191
|1.8681
|322
|2006.05.24 08:50
|modify
|69
|0.10
|1.8741
|1.8741
|1.8681
|323
|2006.05.24 08:51
|s/l
|69
|0.10
|1.8741
|1.8741
|1.8681
|-0.17
|10055.52
|324
|2006.05.24 08:51
|sell
|70
|0.10
|1.8740
|1.9190
|1.8680
|325
|2006.05.24 17:09
|modify
|70
|0.10
|1.8740
|1.8740
|1.8680
|326
|2006.05.24 17:09
|modify
|70
|0.10
|1.8740
|1.8736
|1.8680
|327
|2006.05.24 17:09
|modify
|70
|0.10
|1.8740
|1.8734
|1.8680
|328
|2006.05.24 17:09
|modify
|70
|0.10
|1.8740
|1.8730
|1.8680
|329
|2006.05.24 17:09
|modify
|70
|0.10
|1.8740
|1.8725
|1.8680
|330
|2006.05.24 17:09
|s/l
|70
|0.10
|1.8725
|1.8725
|1.8680
|15.00
|10070.52
|331
|2006.05.24 23:23
|sell
|71
|0.10
|1.8713
|1.9163
|1.8653
|332
|2006.05.24 23:26
|modify
|71
|0.10
|1.8713
|1.8712
|1.8653
|333
|2006.05.24 23:27
|modify
|71
|0.10
|1.8713
|1.8711
|1.8653
|334
|2006.05.24 23:27
|modify
|71
|0.10
|1.8713
|1.8708
|1.8653
|335
|2006.05.24 23:33
|modify
|71
|0.10
|1.8713
|1.8705
|1.8653
|336
|2006.05.24 23:34
|modify
|71
|0.10
|1.8713
|1.8704
|1.8653
|337
|2006.05.24 23:34
|modify
|71
|0.10
|1.8713
|1.8701
|1.8653
|338
|2006.05.24 23:34
|modify
|71
|0.10
|1.8713
|1.8698
|1.8653
|339
|2006.05.24 23:35
|s/l
|71
|0.10
|1.8698
|1.8698
|1.8653
|15.00
|10085.52
|340
|2006.05.24 23:35
|sell
|72
|0.10
|1.8695
|1.9145
|1.8635
|341
|2006.05.25 00:05
|modify
|72
|0.10
|1.8695
|1.8694
|1.8635
|342
|2006.05.25 00:05
|modify
|72
|0.10
|1.8695
|1.8693
|1.8635
|343
|2006.05.25 00:05
|s/l
|72
|0.10
|1.8693
|1.8693
|1.8635
|1.75
|10087.27
|344
|2006.05.25 14:27
|sell
|73
|0.10
|1.8686
|1.9136
|1.8626
|345
|2006.05.25 15:12
|modify
|73
|0.10
|1.8686
|1.8685
|1.8626
|346
|2006.05.25 15:12
|modify
|73
|0.10
|1.8686
|1.8681
|1.8626
|347
|2006.05.25 15:13
|s/l
|73
|0.10
|1.8681
|1.8681
|1.8626
|5.00
|10092.27
|348
|2006.05.25 17:12
|sell
|74
|0.10
|1.8692
|1.9142
|1.8632
|349
|2006.05.26 06:17
|modify
|74
|0.10
|1.8692
|1.8691
|1.8632
|350
|2006.05.26 06:18
|modify
|74
|0.10
|1.8692
|1.8685
|1.8632
|351
|2006.05.26 06:18
|modify
|74
|0.10
|1.8692
|1.8684
|1.8632
|352
|2006.05.26 06:18
|s/l
|74
|0.10
|1.8684
|1.8684
|1.8632
|7.92
|10100.19
|353
|2006.05.26 06:18
|sell
|75
|0.10
|1.8682
|1.9132
|1.8622
|354
|2006.05.26 15:12
|modify
|75
|0.10
|1.8682
|1.8680
|1.8622
|355
|2006.05.26 15:12
|modify
|75
|0.10
|1.8682
|1.8675
|1.8622
|356
|2006.05.26 15:12
|modify
|75
|0.10
|1.8682
|1.8668
|1.8622
|357
|2006.05.26 15:13
|s/l
|75
|0.10
|1.8668
|1.8668
|1.8622
|14.00
|10114.19
|358
|2006.05.29 01:00
|sell
|76
|0.10
|1.8580
|1.9030
|1.8520
|359
|2006.05.29 01:12
|modify
|76
|0.10
|1.8580
|1.8579
|1.8520
|360
|2006.05.29 01:12
|modify
|76
|0.10
|1.8580
|1.8574
|1.8520
|361
|2006.05.29 01:13
|modify
|76
|0.10
|1.8580
|1.8573
|1.8520
|362
|2006.05.29 01:23
|s/l
|76
|0.10
|1.8573
|1.8573
|1.8520
|7.00
|10121.19
|363
|2006.05.29 01:23
|sell
|77
|0.10
|1.8571
|1.9021
|1.8511
|364
|2006.06.07 10:34
|modify
|77
|0.10
|1.8571
|1.8569
|1.8511
|365
|2006.06.07 10:34
|modify
|77
|0.10
|1.8571
|1.8563
|1.8511
|366
|2006.06.07 10:34
|s/l
|77
|0.10
|1.8563
|1.8563
|1.8511
|7.25
|10128.45
|367
|2006.06.07 12:06
|sell
|78
|0.10
|1.8601
|1.9051
|1.8541
|368
|2006.06.07 14:46
|modify
|78
|0.10
|1.8601
|1.8600
|1.8541
|369
|2006.06.07 14:47
|modify
|78
|0.10
|1.8601
|1.8598
|1.8541
|370
|2006.06.07 14:47
|modify
|78
|0.10
|1.8601
|1.8594
|1.8541
|371
|2006.06.07 14:56
|s/l
|78
|0.10
|1.8594
|1.8594
|1.8541
|7.00
|10135.45
|372
|2006.06.07 16:21
|sell
|79
|0.10
|1.8573
|1.9023
|1.8513
|373
|2006.06.07 16:33
|modify
|79
|0.10
|1.8573
|1.8571
|1.8513
|374
|2006.06.07 16:34
|modify
|79
|0.10
|1.8573
|1.8570
|1.8513
|375
|2006.06.07 16:35
|modify
|79
|0.10
|1.8573
|1.8569
|1.8513
|376
|2006.06.07 16:36
|s/l
|79
|0.10
|1.8569
|1.8569
|1.8513
|4.00
|10139.45
|377
|2006.06.07 16:36
|sell
|80
|0.10
|1.8567
|1.9017
|1.8507
|378
|2006.06.07 16:45
|modify
|80
|0.10
|1.8567
|1.8567
|1.8507
|379
|2006.06.07 16:45
|modify
|80
|0.10
|1.8567
|1.8560
|1.8507
|380
|2006.06.07 16:46
|modify
|80
|0.10
|1.8567
|1.8556
|1.8507
|381
|2006.06.07 16:46
|modify
|80
|0.10
|1.8567
|1.8551
|1.8507
|382
|2006.06.07 16:47
|s/l
|80
|0.10
|1.8551
|1.8551
|1.8507
|16.00
|10155.45
|383
|2006.06.07 16:47
|sell
|81
|0.10
|1.8547
|1.8997
|1.8487
|384
|2006.06.07 16:47
|modify
|81
|0.10
|1.8547
|1.8546
|1.8487
|385
|2006.06.07 16:49
|s/l
|81
|0.10
|1.8546
|1.8546
|1.8487
|1.00
|10156.45
|386
|2006.06.07 16:49
|sell
|82
|0.10
|1.8546
|1.8996
|1.8486
|387
|2006.06.07 16:50
|modify
|82
|0.10
|1.8546
|1.8545
|1.8486
|388
|2006.06.07 16:50
|modify
|82
|0.10
|1.8546
|1.8544
|1.8486
|389
|2006.06.07 16:50
|s/l
|82
|0.10
|1.8544
|1.8544
|1.8486
|2.00
|10158.45
|390
|2006.06.07 16:50
|sell
|83
|0.10
|1.8540
|1.8990
|1.8480
|391
|2006.06.08 09:35
|modify
|83
|0.10
|1.8540
|1.8538
|1.8480
|392
|2006.06.08 09:35
|modify
|83
|0.10
|1.8540
|1.8534
|1.8480
|393
|2006.06.08 09:35
|modify
|83
|0.10
|1.8540
|1.8528
|1.8480
|394
|2006.06.08 09:36
|s/l
|83
|0.10
|1.8528
|1.8528
|1.8480
|11.75
|10170.20
|395
|2006.06.08 10:43
|s/l
|66
|0.10
|1.8472
|1.8472
|1.8982
|-452.76
|9717.44
|396
|2006.06.09 15:31
|sell
|84
|0.10
|1.8420
|1.8870
|1.8360
|397
|2006.06.09 15:31
|close
|84
|0.10
|1.8407
|1.8870
|1.8360
|13.00
|9730.44
|398
|2006.06.09 15:31
|sell
|85
|0.10
|1.8396
|1.8846
|1.8336
|399
|2006.06.09 15:34
|modify
|85
|0.10
|1.8396
|1.8393
|1.8336
|400
|2006.06.09 15:34
|s/l
|85
|0.10
|1.8393
|1.8393
|1.8336
|3.00
|9733.44
|401
|2006.06.09 15:34
|sell
|86
|0.10
|1.8390
|1.8840
|1.8330
|402
|2006.06.09 15:35
|modify
|86
|0.10
|1.8390
|1.8389
|1.8330
|403
|2006.06.09 15:36
|modify
|86
|0.10
|1.8390
|1.8387
|1.8330
|404
|2006.06.09 15:36
|close
|86
|0.10
|1.8375
|1.8387
|1.8330
|15.00
|9748.44
|405
|2006.06.09 15:36
|sell
|87
|0.10
|1.8373
|1.8823
|1.8313
|406
|2006.06.09 17:00
|buy
|88
|0.10
|1.8453
|1.8003
|1.8513
|407
|2006.06.09 17:04
|modify
|88
|0.10
|1.8453
|1.8453
|1.8513
|408
|2006.06.09 17:04
|s/l
|88
|0.10
|1.8453
|1.8453
|1.8513
|0.00
|9748.44
|409
|2006.06.09 17:04
|buy
|89
|0.10
|1.8455
|1.8005
|1.8515
|410
|2006.06.09 17:07
|modify
|89
|0.10
|1.8455
|1.8455
|1.8515
|411
|2006.06.09 17:07
|s/l
|89
|0.10
|1.8455
|1.8455
|1.8515
|0.00
|9748.44
|412
|2006.06.09 17:07
|buy
|90
|0.10
|1.8459
|1.8009
|1.8519
|413
|2006.06.09 17:09
|modify
|90
|0.10
|1.8459
|1.8460
|1.8519
|414
|2006.06.09 17:09
|modify
|90
|0.10
|1.8459
|1.8463
|1.8519
|415
|2006.06.09 17:10
|modify
|90
|0.10
|1.8459
|1.8465
|1.8519
|416
|2006.06.09 17:11
|modify
|90
|0.10
|1.8459
|1.8466
|1.8519
|417
|2006.06.09 17:11
|modify
|90
|0.10
|1.8459
|1.8468
|1.8519
|418
|2006.06.09 17:11
|modify
|90
|0.10
|1.8459
|1.8469
|1.8519
|419
|2006.06.09 17:11
|modify
|90
|0.10
|1.8459
|1.8472
|1.8519
|420
|2006.06.09 17:11
|modify
|90
|0.10
|1.8459
|1.8474
|1.8519
|421
|2006.06.09 17:11
|modify
|90
|0.10
|1.8459
|1.8477
|1.8519
|422
|2006.06.09 17:12
|modify
|90
|0.10
|1.8459
|1.8478
|1.8519
|423
|2006.06.09 17:12
|modify
|90
|0.10
|1.8459
|1.8479
|1.8519
|424
|2006.06.09 17:12
|s/l
|90
|0.10
|1.8479
|1.8479
|1.8519
|20.00
|9768.44
|425
|2006.06.09 17:12
|buy
|91
|0.10
|1.8482
|1.8032
|1.8542
|426
|2006.06.13 20:09
|modify
|87
|0.10
|1.8373
|1.8372
|1.8313
|427
|2006.06.13 20:11
|s/l
|87
|0.10
|1.8372
|1.8372
|1.8313
|0.83
|9769.27
|428
|2006.06.13 20:11
|sell
|92
|0.10
|1.8368
|1.8818
|1.8308
|429
|2006.06.13 20:15
|modify
|92
|0.10
|1.8368
|1.8368
|1.8308
|430
|2006.06.13 20:15
|modify
|92
|0.10
|1.8368
|1.8363
|1.8308
|431
|2006.06.13 20:15
|modify
|92
|0.10
|1.8368
|1.8357
|1.8308
|432
|2006.06.13 20:16
|modify
|92
|0.10
|1.8368
|1.8355
|1.8308
|433
|2006.06.13 20:16
|modify
|92
|0.10
|1.8368
|1.8351
|1.8308
|434
|2006.06.13 20:17
|s/l
|92
|0.10
|1.8351
|1.8351
|1.8308
|17.00
|9786.27
|435
|2006.06.13 20:17
|sell
|93
|0.10
|1.8347
|1.8797
|1.8287
|436
|2006.06.13 20:18
|modify
|93
|0.10
|1.8347
|1.8343
|1.8287
|437
|2006.06.13 20:19
|s/l
|93
|0.10
|1.8343
|1.8343
|1.8287
|4.00
|9790.27
|438
|2006.06.13 20:19
|sell
|94
|0.10
|1.8341
|1.8791
|1.8281
|439
|2006.06.13 20:28
|modify
|94
|0.10
|1.8341
|1.8338
|1.8281
|440
|2006.06.13 20:29
|s/l
|94
|0.10
|1.8338
|1.8338
|1.8281
|3.00
|9793.27
|441
|2006.06.13 20:29
|sell
|95
|0.10
|1.8335
|1.8785
|1.8275
|442
|2006.06.13 23:43
|modify
|95
|0.10
|1.8335
|1.8332
|1.8275
|443
|2006.06.13 23:45
|modify
|95
|0.10
|1.8335
|1.8329
|1.8275
|444
|2006.06.13 23:48
|modify
|95
|0.10
|1.8335
|1.8328
|1.8275
|445
|2006.06.13 23:52
|s/l
|95
|0.10
|1.8328
|1.8328
|1.8275
|7.00
|9800.27
|446
|2006.06.14 06:31
|sell
|96
|0.10
|1.8350
|1.8800
|1.8290
|447
|2006.06.14 07:26
|modify
|96
|0.10
|1.8350
|1.8348
|1.8290
|448
|2006.06.14 07:26
|s/l
|96
|0.10
|1.8348
|1.8348
|1.8290
|2.00
|9802.27
|449
|2006.06.14 07:26
|sell
|97
|0.10
|1.8345
|1.8795
|1.8285
|450
|2006.06.14 16:29
|modify
|91
|0.10
|1.8482
|1.8483
|1.8542
|451
|2006.06.14 16:29
|modify
|91
|0.10
|1.8482
|1.8486
|1.8542
|452
|2006.06.14 16:29
|modify
|91
|0.10
|1.8482
|1.8490
|1.8542
|453
|2006.06.14 16:30
|modify
|91
|0.10
|1.8482
|1.8492
|1.8542
|454
|2006.06.14 16:30
|modify
|91
|0.10
|1.8482
|1.8493
|1.8542
|455
|2006.06.14 16:30
|s/l
|91
|0.10
|1.8493
|1.8493
|1.8542
|10.59
|9812.86
|456
|2006.06.14 17:00
|buy
|98
|0.10
|1.8475
|1.8025
|1.8535
|457
|2006.06.14 17:02
|modify
|98
|0.10
|1.8475
|1.8475
|1.8535
|458
|2006.06.14 17:02
|modify
|98
|0.10
|1.8475
|1.8478
|1.8535
|459
|2006.06.14 17:03
|modify
|98
|0.10
|1.8475
|1.8481
|1.8535
|460
|2006.06.14 17:03
|modify
|98
|0.10
|1.8475
|1.8483
|1.8535
|461
|2006.06.14 17:05
|s/l
|98
|0.10
|1.8483
|1.8483
|1.8535
|8.00
|9820.86
|462
|2006.06.14 17:05
|buy
|99
|0.10
|1.8485
|1.8035
|1.8545
|463
|2006.06.14 18:40
|modify
|99
|0.10
|1.8485
|1.8486
|1.8545
|464
|2006.06.14 18:45
|s/l
|99
|0.10
|1.8486
|1.8486
|1.8545
|1.00
|9821.86
|465
|2006.06.14 20:00
|buy
|100
|0.10
|1.8485
|1.8035
|1.8545
|466
|2006.06.15 14:03
|modify
|100
|0.10
|1.8485
|1.8486
|1.8545
|467
|2006.06.15 14:04
|s/l
|100
|0.10
|1.8486
|1.8486
|1.8545
|0.59
|9822.44
|468
|2006.06.15 14:04
|buy
|101
|0.10
|1.8488
|1.8038
|1.8548
|469
|2006.06.15 14:54
|modify
|101
|0.10
|1.8488
|1.8489
|1.8548
|470
|2006.06.15 14:55
|s/l
|101
|0.10
|1.8489
|1.8489
|1.8548
|1.00
|9823.44
|471
|2006.06.15 14:55
|buy
|102
|0.10
|1.8490
|1.8040
|1.8550
|472
|2006.06.15 14:57
|modify
|102
|0.10
|1.8490
|1.8490
|1.8550
|473
|2006.06.15 14:57
|s/l
|102
|0.10
|1.8490
|1.8490
|1.8550
|0.00
|9823.44
|474
|2006.06.15 14:57
|buy
|103
|0.10
|1.8493
|1.8043
|1.8553
|475
|2006.06.15 15:27
|modify
|103
|0.10
|1.8493
|1.8493
|1.8553
|476
|2006.06.15 15:28
|modify
|103
|0.10
|1.8493
|1.8495
|1.8553
|477
|2006.06.15 15:28
|modify
|103
|0.10
|1.8493
|1.8500
|1.8553
|478
|2006.06.15 15:28
|modify
|103
|0.10
|1.8493
|1.8501
|1.8553
|479
|2006.06.15 15:28
|modify
|103
|0.10
|1.8493
|1.8504
|1.8553
|480
|2006.06.15 15:28
|s/l
|103
|0.10
|1.8504
|1.8504
|1.8553
|11.00
|9834.44
|481
|2006.06.15 18:01
|buy
|104
|0.10
|1.8510
|1.8060
|1.8570
|482
|2006.06.16 03:11
|modify
|104
|0.10
|1.8510
|1.8511
|1.8570
|483
|2006.06.16 03:11
|modify
|104
|0.10
|1.8510
|1.8512
|1.8570
|484
|2006.06.16 03:30
|modify
|104
|0.10
|1.8510
|1.8514
|1.8570
|485
|2006.06.16 03:31
|s/l
|104
|0.10
|1.8514
|1.8514
|1.8570
|3.86
|9838.31
|486
|2006.06.16 04:00
|buy
|105
|0.10
|1.8531
|1.8081
|1.8591
|487
|2006.06.16 09:11
|modify
|105
|0.10
|1.8531
|1.8531
|1.8591
|488
|2006.06.16 09:13
|s/l
|105
|0.10
|1.8531
|1.8531
|1.8591
|0.00
|9838.31
|489
|2006.06.16 11:00
|buy
|106
|0.10
|1.8540
|1.8090
|1.8600
|490
|2006.06.16 11:10
|modify
|106
|0.10
|1.8540
|1.8543
|1.8600
|491
|2006.06.16 11:10
|modify
|106
|0.10
|1.8540
|1.8548
|1.8600
|492
|2006.06.16 11:10
|modify
|106
|0.10
|1.8540
|1.8553
|1.8600
|493
|2006.06.16 11:11
|modify
|106
|0.10
|1.8540
|1.8554
|1.8600
|494
|2006.06.16 11:11
|modify
|106
|0.10
|1.8540
|1.8555
|1.8600
|495
|2006.06.16 11:11
|s/l
|106
|0.10
|1.8555
|1.8555
|1.8600
|15.00
|9853.31
|496
|2006.06.16 11:11
|buy
|107
|0.10
|1.8556
|1.8106
|1.8616
|497
|2006.06.22 13:48
|modify
|97
|0.10
|1.8345
|1.8343
|1.8285
|498
|2006.06.22 13:48
|modify
|97
|0.10
|1.8345
|1.8338
|1.8285
|499
|2006.06.22 13:49
|modify
|97
|0.10
|1.8345
|1.8337
|1.8285
|500
|2006.06.22 13:51
|modify
|97
|0.10
|1.8345
|1.8335
|1.8285
|501
|2006.06.22 13:52
|s/l
|97
|0.10
|1.8335
|1.8335
|1.8285
|9.17
|9862.48
|502
|2006.06.23 12:41
|sell
|108
|0.10
|1.8229
|1.8679
|1.8169
|503
|2006.06.23 13:16
|modify
|108
|0.10
|1.8229
|1.8226
|1.8169
|504
|2006.06.23 13:17
|modify
|108
|0.10
|1.8229
|1.8225
|1.8169
|505
|2006.06.23 13:19
|s/l
|108
|0.10
|1.8225
|1.8225
|1.8169
|4.00
|9866.48
|506
|2006.06.23 13:19
|sell
|109
|0.10
|1.8222
|1.8672
|1.8162
|507
|2006.06.23 14:48
|modify
|109
|0.10
|1.8222
|1.8222
|1.8162
|508
|2006.06.23 14:48
|modify
|109
|0.10
|1.8222
|1.8217
|1.8162
|509
|2006.06.23 14:48
|modify
|109
|0.10
|1.8222
|1.8212
|1.8162
|510
|2006.06.23 14:49
|s/l
|109
|0.10
|1.8212
|1.8212
|1.8162
|10.00
|9876.48
|511
|2006.06.23 20:39
|sell
|110
|0.10
|1.8195
|1.8645
|1.8135
|512
|2006.06.23 22:32
|modify
|110
|0.10
|1.8195
|1.8194
|1.8135
|513
|2006.06.23 22:35
|modify
|110
|0.10
|1.8195
|1.8193
|1.8135
|514
|2006.06.23 22:35
|modify
|110
|0.10
|1.8195
|1.8189
|1.8135
|515
|2006.06.23 22:36
|modify
|110
|0.10
|1.8195
|1.8187
|1.8135
|516
|2006.06.23 22:37
|s/l
|110
|0.10
|1.8187
|1.8187
|1.8135
|8.00
|9884.48
|517
|2006.06.23 22:37
|sell
|111
|0.10
|1.8184
|1.8634
|1.8124
|518
|2006.06.23 23:30
|modify
|111
|0.10
|1.8184
|1.8184
|1.8124
|519
|2006.06.23 23:34
|s/l
|111
|0.10
|1.8184
|1.8184
|1.8124
|0.00
|9884.48
|520
|2006.06.26 07:00
|sell
|112
|0.10
|1.8184
|1.8634
|1.8124
|521
|2006.06.26 09:30
|modify
|112
|0.10
|1.8184
|1.8183
|1.8124
|522
|2006.06.26 09:31
|s/l
|112
|0.10
|1.8183
|1.8183
|1.8124
|1.00
|9885.48
|523
|2006.06.26 09:31
|sell
|113
|0.10
|1.8181
|1.8631
|1.8121
|524
|2006.06.26 18:05
|modify
|113
|0.10
|1.8181
|1.8179
|1.8121
|525
|2006.06.26 18:05
|modify
|113
|0.10
|1.8181
|1.8173
|1.8121
|526
|2006.06.26 18:06
|s/l
|113
|0.10
|1.8173
|1.8173
|1.8121
|8.00
|9893.48
|527
|2006.06.27 09:33
|sell
|114
|0.10
|1.8222
|1.8672
|1.8162
|528
|2006.06.27 11:19
|modify
|114
|0.10
|1.8222
|1.8220
|1.8162
|529
|2006.06.27 11:20
|s/l
|114
|0.10
|1.8220
|1.8220
|1.8162
|2.00
|9895.48
|530
|2006.06.27 13:14
|sell
|115
|0.10
|1.8212
|1.8662
|1.8152
|531
|2006.06.27 13:20
|modify
|115
|0.10
|1.8212
|1.8210
|1.8152
|532
|2006.06.27 13:21
|modify
|115
|0.10
|1.8212
|1.8209
|1.8152
|533
|2006.06.27 13:21
|modify
|115
|0.10
|1.8212
|1.8204
|1.8152
|534
|2006.06.27 13:22
|modify
|115
|0.10
|1.8212
|1.8201
|1.8152
|535
|2006.06.27 13:22
|modify
|115
|0.10
|1.8212
|1.8200
|1.8152
|536
|2006.06.27 13:22
|s/l
|115
|0.10
|1.8200
|1.8200
|1.8152
|12.00
|9907.48
|537
|2006.06.27 13:22
|sell
|116
|0.10
|1.8197
|1.8647
|1.8137
|538
|2006.06.27 14:43
|modify
|116
|0.10
|1.8197
|1.8197
|1.8137
|539
|2006.06.27 14:45
|s/l
|116
|0.10
|1.8197
|1.8197
|1.8137
|0.00
|9907.48
|540
|2006.06.27 19:02
|sell
|117
|0.10
|1.8226
|1.8676
|1.8166
|541
|2006.06.27 23:10
|modify
|117
|0.10
|1.8226
|1.8226
|1.8166
|542
|2006.06.27 23:10
|modify
|117
|0.10
|1.8226
|1.8223
|1.8166
|543
|2006.06.27 23:13
|s/l
|117
|0.10
|1.8223
|1.8223
|1.8166
|3.00
|9910.48
|544
|2006.06.27 23:13
|sell
|118
|0.10
|1.8219
|1.8669
|1.8159
|545
|2006.06.28 01:04
|modify
|118
|0.10
|1.8219
|1.8219
|1.8159
|546
|2006.06.28 01:49
|modify
|118
|0.10
|1.8219
|1.8218
|1.8159
|547
|2006.06.28 01:49
|modify
|118
|0.10
|1.8219
|1.8217
|1.8159
|548
|2006.06.28 01:50
|modify
|118
|0.10
|1.8219
|1.8216
|1.8159
|549
|2006.06.28 01:50
|modify
|118
|0.10
|1.8219
|1.8215
|1.8159
|550
|2006.06.28 01:50
|modify
|118
|0.10
|1.8219
|1.8214
|1.8159
|551
|2006.06.28 02:01
|s/l
|118
|0.10
|1.8214
|1.8214
|1.8159
|4.92
|9915.40
|552
|2006.06.28 15:03
|sell
|119
|0.10
|1.8211
|1.8661
|1.8151
|553
|2006.06.28 15:29
|modify
|119
|0.10
|1.8211
|1.8205
|1.8151
|554
|2006.06.28 15:30
|s/l
|119
|0.10
|1.8205
|1.8205
|1.8151
|6.00
|9921.40
|555
|2006.06.28 15:30
|sell
|120
|0.10
|1.8202
|1.8652
|1.8142
|556
|2006.06.28 15:56
|modify
|120
|0.10
|1.8202
|1.8202
|1.8142
|557
|2006.06.28 15:56
|modify
|120
|0.10
|1.8202
|1.8198
|1.8142
|558
|2006.06.28 15:57
|modify
|120
|0.10
|1.8202
|1.8197
|1.8142
|559
|2006.06.28 15:57
|modify
|120
|0.10
|1.8202
|1.8193
|1.8142
|560
|2006.06.28 15:58
|s/l
|120
|0.10
|1.8193
|1.8193
|1.8142
|9.00
|9930.40
|561
|2006.06.28 15:58
|sell
|121
|0.10
|1.8189
|1.8639
|1.8129
|562
|2006.06.28 17:24
|modify
|121
|0.10
|1.8189
|1.8188
|1.8129
|563
|2006.06.28 17:25
|s/l
|121
|0.10
|1.8188
|1.8188
|1.8129
|1.00
|9931.40
|564
|2006.06.28 23:07
|sell
|122
|0.10
|1.8176
|1.8626
|1.8116
|565
|2006.06.29 04:31
|modify
|122
|0.10
|1.8176
|1.8175
|1.8116
|566
|2006.06.29 04:33
|modify
|122
|0.10
|1.8176
|1.8174
|1.8116
|567
|2006.06.29 04:34
|modify
|122
|0.10
|1.8176
|1.8173
|1.8116
|568
|2006.06.29 04:51
|modify
|122
|0.10
|1.8176
|1.8172
|1.8116
|569
|2006.06.29 04:57
|modify
|122
|0.10
|1.8176
|1.8171
|1.8116
|570
|2006.06.29 04:59
|modify
|122
|0.10
|1.8176
|1.8170
|1.8116
|571
|2006.06.29 05:06
|s/l
|122
|0.10
|1.8170
|1.8170
|1.8116
|5.75
|9937.15
|572
|2006.06.29 14:19
|s/l
|107
|0.10
|1.8106
|1.8106
|1.8616
|-451.79
|9485.35
|573
|2006.06.30 00:00
|buy
|123
|0.10
|1.8282
|1.7832
|1.8342
|574
|2006.06.30 03:59
|modify
|123
|0.10
|1.8282
|1.8283
|1.8342
|575
|2006.06.30 04:00
|s/l
|123
|0.10
|1.8283
|1.8283
|1.8342
|1.00
|9486.35
|576
|2006.06.30 21:00
|buy
|124
|0.10
|1.8477
|1.8027
|1.8537
|577
|2006.06.30 21:11
|modify
|124
|0.10
|1.8477
|1.8477
|1.8537
|578
|2006.06.30 21:14
|modify
|124
|0.10
|1.8477
|1.8479
|1.8537
|579
|2006.06.30 21:18
|modify
|124
|0.10
|1.8477
|1.8480
|1.8537
|580
|2006.06.30 21:18
|close
|124
|0.10
|1.8490
|1.8480
|1.8537
|13.00
|9499.35
|581
|2006.07.03 06:00
|buy
|125
|0.10
|1.8468
|1.8018
|1.8528
|582
|2006.07.03 09:35
|modify
|125
|0.10
|1.8468
|1.8469
|1.8528
|583
|2006.07.03 09:36
|close
|125
|0.10
|1.8480
|1.8469
|1.8528
|12.00
|9511.35
|584
|2006.07.03 13:07
|sell
|126
|0.10
|1.8426
|1.8876
|1.8366
|585
|2006.07.03 18:15
|modify
|126
|0.10
|1.8426
|1.8423
|1.8366
|586
|2006.07.03 18:16
|close
|126
|0.10
|1.8413
|1.8423
|1.8366
|13.00
|9524.35
|587
|2006.07.04 03:00
|buy
|127
|0.10
|1.8436
|1.7986
|1.8496
|588
|2006.07.04 03:47
|modify
|127
|0.10
|1.8436
|1.8437
|1.8496
|589
|2006.07.04 03:48
|modify
|127
|0.10
|1.8436
|1.8438
|1.8496
|590
|2006.07.04 03:48
|close
|127
|0.10
|1.8448
|1.8438
|1.8496
|12.00
|9536.35
|591
|2006.07.04 03:48
|buy
|128
|0.10
|1.8451
|1.8001
|1.8511
|592
|2006.07.04 09:28
|modify
|128
|0.10
|1.8451
|1.8451
|1.8511
|593
|2006.07.04 09:29
|modify
|128
|0.10
|1.8451
|1.8452
|1.8511
|594
|2006.07.04 09:31
|modify
|128
|0.10
|1.8451
|1.8454
|1.8511
|595
|2006.07.04 09:32
|close
|128
|0.10
|1.8463
|1.8454
|1.8511
|12.00
|9548.35
|596
|2006.07.04 09:32
|buy
|129
|0.10
|1.8465
|1.8015
|1.8525
|597
|2006.07.04 11:59
|modify
|129
|0.10
|1.8465
|1.8466
|1.8525
|598
|2006.07.04 11:59
|modify
|129
|0.10
|1.8465
|1.8467
|1.8525
|599
|2006.07.04 11:59
|s/l
|129
|0.10
|1.8467
|1.8467
|1.8525
|2.00
|9550.35
|600
|2006.07.04 12:00
|buy
|130
|0.10
|1.8471
|1.8021
|1.8531
|601
|2006.07.04 16:18
|modify
|130
|0.10
|1.8471
|1.8473
|1.8531
|602
|2006.07.04 16:18
|modify
|130
|0.10
|1.8471
|1.8474
|1.8531
|603
|2006.07.04 16:18
|s/l
|130
|0.10
|1.8474
|1.8474
|1.8531
|3.00
|9553.35
|604
|2006.07.04 17:00
|buy
|131
|0.10
|1.8476
|1.8026
|1.8536
|605
|2006.07.05 01:00
|sell
|132
|0.10
|1.8443
|1.8893
|1.8383
|606
|2006.07.05 01:12
|modify
|132
|0.10
|1.8443
|1.8441
|1.8383
|607
|2006.07.05 01:13
|modify
|132
|0.10
|1.8443
|1.8440
|1.8383
|608
|2006.07.05 01:19
|s/l
|132
|0.10
|1.8440
|1.8440
|1.8383
|3.00
|9556.35
|609
|2006.07.05 01:19
|sell
|133
|0.10
|1.8438
|1.8888
|1.8378
|610
|2006.07.05 04:17
|modify
|133
|0.10
|1.8438
|1.8437
|1.8378
|611
|2006.07.05 05:27
|s/l
|133
|0.10
|1.8437
|1.8437
|1.8378
|1.00
|9557.35
|612
|2006.07.05 08:35
|modify
|131
|0.10
|1.8476
|1.8477
|1.8536
|613
|2006.07.05 08:37
|s/l
|131
|0.10
|1.8477
|1.8477
|1.8536
|0.86
|9558.21
|614
|2006.07.05 14:00
|buy
|134
|0.10
|1.8463
|1.8013
|1.8523
|615
|2006.07.05 14:29
|modify
|134
|0.10
|1.8463
|1.8466
|1.8523
|616
|2006.07.05 14:29
|close
|134
|0.10
|1.8476
|1.8466
|1.8523
|13.00
|9571.21
|617
|2006.07.05 14:30
|buy
|135
|0.10
|1.8478
|1.8028
|1.8538
|618
|2006.07.06 03:48
|sell
|136
|0.10
|1.8348
|1.8798
|1.8288
|619
|2006.07.06 11:47
|modify
|136
|0.10
|1.8348
|1.8348
|1.8288
|620
|2006.07.06 11:49
|s/l
|136
|0.10
|1.8348
|1.8348
|1.8288
|0.00
|9571.21
|621
|2006.07.06 14:19
|sell
|137
|0.10
|1.8336
|1.8786
|1.8276
|622
|2006.07.07 15:31
|modify
|135
|0.10
|1.8478
|1.8481
|1.8538
|623
|2006.07.07 15:31
|modify
|135
|0.10
|1.8478
|1.8485
|1.8538
|624
|2006.07.07 15:31
|s/l
|135
|0.10
|1.8485
|1.8485
|1.8538
|6.45
|9577.66
|625
|2006.07.10 05:00
|buy
|138
|0.10
|1.8513
|1.8063
|1.8573
|626
|2006.07.10 10:24
|modify
|138
|0.10
|1.8513
|1.8514
|1.8573
|627
|2006.07.10 10:24
|modify
|138
|0.10
|1.8513
|1.8515
|1.8573
|628
|2006.07.10 10:24
|s/l
|138
|0.10
|1.8515
|1.8515
|1.8573
|2.00
|9579.66
|629
|2006.07.11 05:00
|buy
|139
|0.10
|1.8449
|1.7999
|1.8509
|630
|2006.07.11 21:41
|modify
|139
|0.10
|1.8449
|1.8451
|1.8509
|631
|2006.07.11 21:42
|modify
|139
|0.10
|1.8449
|1.8453
|1.8509
|632
|2006.07.11 21:42
|modify
|139
|0.10
|1.8449
|1.8457
|1.8509
|633
|2006.07.11 21:42
|modify
|139
|0.10
|1.8449
|1.8460
|1.8509
|634
|2006.07.11 21:44
|modify
|139
|0.10
|1.8449
|1.8462
|1.8509
|635
|2006.07.11 21:48
|modify
|139
|0.10
|1.8449
|1.8464
|1.8509
|636
|2006.07.11 21:52
|s/l
|139
|0.10
|1.8464
|1.8464
|1.8509
|15.00
|9594.66
|637
|2006.07.11 22:00
|buy
|140
|0.10
|1.8467
|1.8017
|1.8527
|638
|2006.07.12 09:37
|modify
|140
|0.10
|1.8467
|1.8471
|1.8527
|639
|2006.07.12 09:38
|modify
|140
|0.10
|1.8467
|1.8474
|1.8527
|640
|2006.07.12 09:38
|modify
|140
|0.10
|1.8467
|1.8475
|1.8527
|641
|2006.07.12 09:38
|s/l
|140
|0.10
|1.8475
|1.8475
|1.8527
|7.86
|9602.52
|642
|2006.07.12 11:00
|buy
|141
|0.10
|1.8473
|1.8023
|1.8533
|643
|2006.07.12 17:05
|modify
|137
|0.10
|1.8336
|1.8332
|1.8276
|644
|2006.07.12 17:06
|s/l
|137
|0.10
|1.8332
|1.8332
|1.8276
|3.67
|9606.19
|645
|2006.07.13 02:56
|sell
|142
|0.10
|1.8341
|1.8791
|1.8281
|646
|2006.07.17 11:01
|modify
|142
|0.10
|1.8341
|1.8340
|1.8281
|647
|2006.07.17 11:01
|modify
|142
|0.10
|1.8341
|1.8337
|1.8281
|648
|2006.07.17 11:01
|modify
|142
|0.10
|1.8341
|1.8333
|1.8281
|649
|2006.07.17 11:02
|s/l
|142
|0.10
|1.8333
|1.8333
|1.8281
|7.83
|9614.03
|650
|2006.07.18 08:10
|sell
|143
|0.10
|1.8185
|1.8635
|1.8125
|651
|2006.07.20 13:37
|modify
|141
|0.10
|1.8473
|1.8473
|1.8533
|652
|2006.07.20 13:38
|modify
|141
|0.10
|1.8473
|1.8474
|1.8533
|653
|2006.07.20 13:39
|s/l
|141
|0.10
|1.8474
|1.8474
|1.8533
|-0.38
|9613.65
|654
|2006.07.20 16:01
|buy
|144
|0.10
|1.8508
|1.8058
|1.8568
|655
|2006.07.20 17:33
|modify
|144
|0.10
|1.8508
|1.8510
|1.8568
|656
|2006.07.20 17:34
|s/l
|144
|0.10
|1.8510
|1.8510
|1.8568
|2.00
|9615.65
|657
|2006.07.20 17:34
|buy
|145
|0.10
|1.8512
|1.8062
|1.8572
|658
|2006.07.21 10:12
|modify
|145
|0.10
|1.8512
|1.8512
|1.8572
|659
|2006.07.21 10:12
|modify
|145
|0.10
|1.8512
|1.8513
|1.8572
|660
|2006.07.21 10:12
|s/l
|145
|0.10
|1.8513
|1.8513
|1.8572
|0.86
|9616.51
|661
|2006.07.21 13:00
|buy
|146
|0.10
|1.8552
|1.8102
|1.8612
|662
|2006.07.21 13:23
|modify
|146
|0.10
|1.8552
|1.8556
|1.8612
|663
|2006.07.21 13:23
|modify
|146
|0.10
|1.8552
|1.8561
|1.8612
|664
|2006.07.21 13:23
|modify
|146
|0.10
|1.8552
|1.8567
|1.8612
|665
|2006.07.21 13:24
|modify
|146
|0.10
|1.8552
|1.8569
|1.8612
|666
|2006.07.21 13:24
|modify
|146
|0.10
|1.8552
|1.8573
|1.8612
|667
|2006.07.21 13:25
|modify
|146
|0.10
|1.8552
|1.8575
|1.8612
|668
|2006.07.21 13:25
|modify
|146
|0.10
|1.8552
|1.8576
|1.8612
|669
|2006.07.21 13:25
|s/l
|146
|0.10
|1.8576
|1.8576
|1.8612
|24.00
|9640.51
|670
|2006.07.21 13:25
|buy
|147
|0.10
|1.8580
|1.8130
|1.8640
|671
|2006.07.21 14:23
|modify
|147
|0.10
|1.8580
|1.8580
|1.8640
|672
|2006.07.21 14:25
|s/l
|147
|0.10
|1.8580
|1.8580
|1.8640
|0.00
|9640.51
|673
|2006.07.21 18:00
|buy
|148
|0.10
|1.8598
|1.8148
|1.8658
|674
|2006.07.27 11:32
|modify
|148
|0.10
|1.8598
|1.8602
|1.8658
|675
|2006.07.27 11:33
|modify
|148
|0.10
|1.8598
|1.8604
|1.8658
|676
|2006.07.27 11:34
|s/l
|148
|0.10
|1.8604
|1.8604
|1.8658
|5.17
|9645.68
|677
|2006.07.27 12:00
|buy
|149
|0.10
|1.8605
|1.8155
|1.8665
|678
|2006.07.27 12:16
|modify
|149
|0.10
|1.8605
|1.8606
|1.8665
|679
|2006.07.27 12:16
|modify
|149
|0.10
|1.8605
|1.8610
|1.8665
|680
|2006.07.27 12:16
|s/l
|149
|0.10
|1.8610
|1.8610
|1.8665
|5.00
|9650.68
|681
|2006.07.27 13:45
|s/l
|143
|0.10
|1.8635
|1.8635
|1.8125
|-450.91
|9199.77
|682
|2006.07.27 14:00
|buy
|150
|0.10
|1.8632
|1.8182
|1.8692
|683
|2006.07.27 16:07
|modify
|150
|0.10
|1.8632
|1.8633
|1.8692
|684
|2006.07.27 16:08
|modify
|150
|0.10
|1.8632
|1.8635
|1.8692
|685
|2006.07.27 16:08
|close
|150
|0.10
|1.8646
|1.8635
|1.8692
|14.00
|9213.77
|686
|2006.07.27 19:01
|buy
|151
|0.10
|1.8633
|1.8183
|1.8693
|687
|2006.07.27 23:06
|sell
|152
|0.10
|1.8573
|1.9023
|1.8513
|688
|2006.07.28 02:34
|modify
|152
|0.10
|1.8573
|1.8570
|1.8513
|689
|2006.07.28 02:37
|modify
|152
|0.10
|1.8573
|1.8568
|1.8513
|690
|2006.07.28 02:39
|modify
|152
|0.10
|1.8573
|1.8567
|1.8513
|691
|2006.07.28 02:42
|modify
|152
|0.10
|1.8573
|1.8565
|1.8513
|692
|2006.07.28 02:44
|modify
|152
|0.10
|1.8573
|1.8564
|1.8513
|693
|2006.07.28 02:48
|s/l
|152
|0.10
|1.8564
|1.8564
|1.8513
|8.92
|9222.69
|694
|2006.07.28 02:48
|sell
|153
|0.10
|1.8560
|1.9010
|1.8500
|695
|2006.07.28 04:19
|modify
|153
|0.10
|1.8560
|1.8556
|1.8500
|696
|2006.07.28 04:20
|s/l
|153
|0.10
|1.8556
|1.8556
|1.8500
|4.00
|9226.69
|697
|2006.07.28 07:35
|sell
|154
|0.10
|1.8559
|1.9009
|1.8499
|698
|2006.07.28 15:30
|modify
|154
|0.10
|1.8559
|1.8557
|1.8499
|699
|2006.07.28 15:31
|s/l
|154
|0.10
|1.8557
|1.8557
|1.8499
|2.00
|9228.69
|700
|2006.07.28 15:34
|modify
|151
|0.10
|1.8633
|1.8633
|1.8693
|701
|2006.07.28 15:34
|close
|151
|0.10
|1.8645
|1.8633
|1.8693
|11.86
|9240.55
|702
|2006.07.28 18:00
|buy
|155
|0.10
|1.8659
|1.8209
|1.8719
|703
|2006.07.31 12:04
|modify
|155
|0.10
|1.8659
|1.8660
|1.8719
|704
|2006.07.31 12:05
|modify
|155
|0.10
|1.8659
|1.8661
|1.8719
|705
|2006.07.31 12:05
|close
|155
|0.10
|1.8671
|1.8661
|1.8719
|11.86
|9252.41
|706
|2006.07.31 14:00
|buy
|156
|0.10
|1.8649
|1.8199
|1.8709
|707
|2006.07.31 14:14
|modify
|156
|0.10
|1.8649
|1.8651
|1.8709
|708
|2006.07.31 14:15
|close
|156
|0.10
|1.8661
|1.8651
|1.8709
|12.00
|9264.41
|709
|2006.07.31 14:15
|buy
|157
|0.10
|1.8664
|1.8214
|1.8724
|710
|2006.07.31 14:55
|modify
|157
|0.10
|1.8664
|1.8665
|1.8724
|711
|2006.07.31 14:55
|close
|157
|0.10
|1.8677
|1.8665
|1.8724
|13.00
|9277.41
|712
|2006.07.31 14:55
|buy
|158
|0.10
|1.8678
|1.8228
|1.8738
|713
|2006.07.31 16:18
|modify
|158
|0.10
|1.8678
|1.8678
|1.8738
|714
|2006.07.31 16:18
|modify
|158
|0.10
|1.8678
|1.8680
|1.8738
|715
|2006.07.31 16:19
|modify
|158
|0.10
|1.8678
|1.8681
|1.8738
|716
|2006.07.31 16:20
|s/l
|158
|0.10
|1.8681
|1.8681
|1.8738
|3.00
|9280.41
|717
|2006.07.31 18:00
|buy
|159
|0.10
|1.8670
|1.8220
|1.8730
|718
|2006.07.31 18:25
|modify
|159
|0.10
|1.8670
|1.8671
|1.8730
|719
|2006.07.31 18:25
|modify
|159
|0.10
|1.8670
|1.8672
|1.8730
|720
|2006.07.31 18:26
|close
|159
|0.10
|1.8684
|1.8672
|1.8730
|14.00
|9294.41
|721
|2006.07.31 18:26
|buy
|160
|0.10
|1.8687
|1.8237
|1.8747
|722
|2006.08.01 07:54
|sell
|161
|0.10
|1.8645
|1.9095
|1.8585
|723
|2006.08.01 08:03
|modify
|161
|0.10
|1.8645
|1.8645
|1.8585
|724
|2006.08.01 08:03
|modify
|161
|0.10
|1.8645
|1.8644
|1.8585
|725
|2006.08.01 08:04
|s/l
|161
|0.10
|1.8644
|1.8644
|1.8585
|1.00
|9295.41
|726
|2006.08.01 18:23
|modify
|160
|0.10
|1.8687
|1.8690
|1.8747
|727
|2006.08.01 18:23
|close
|160
|0.10
|1.8699
|1.8690
|1.8747
|11.86
|9307.27
|728
|2006.08.01 19:00
|buy
|162
|0.10
|1.8714
|1.8264
|1.8774
|729
|2006.08.01 19:07
|modify
|162
|0.10
|1.8714
|1.8716
|1.8774
|730
|2006.08.01 19:08
|close
|162
|0.10
|1.8726
|1.8716
|1.8774
|12.00
|9319.27
|731
|2006.08.01 19:08
|buy
|163
|0.10
|1.8729
|1.8279
|1.8789
|732
|2006.08.01 19:13
|modify
|163
|0.10
|1.8729
|1.8730
|1.8789
|733
|2006.08.01 19:13
|close
|163
|0.10
|1.8741
|1.8730
|1.8789
|12.00
|9331.27
|734
|2006.08.01 19:13
|buy
|164
|0.10
|1.8743
|1.8293
|1.8803
|735
|2006.08.01 19:17
|modify
|164
|0.10
|1.8743
|1.8743
|1.8803
|736
|2006.08.01 19:17
|modify
|164
|0.10
|1.8743
|1.8746
|1.8803
|737
|2006.08.01 19:18
|s/l
|164
|0.10
|1.8746
|1.8746
|1.8803
|3.00
|9334.27
|738
|2006.08.01 19:18
|buy
|165
|0.10
|1.8749
|1.8299
|1.8809
|739
|2006.08.01 19:58
|modify
|165
|0.10
|1.8749
|1.8751
|1.8809
|740
|2006.08.01 19:59
|s/l
|165
|0.10
|1.8751
|1.8751
|1.8809
|2.00
|9336.27
|741
|2006.08.01 19:59
|buy
|166
|0.10
|1.8754
|1.8304
|1.8814
|742
|2006.08.01 20:13
|modify
|166
|0.10
|1.8754
|1.8754
|1.8814
|743
|2006.08.01 20:13
|s/l
|166
|0.10
|1.8754
|1.8754
|1.8814
|0.00
|9336.27
|744
|2006.08.02 11:00
|buy
|167
|0.10
|1.8768
|1.8318
|1.8828
|745
|2006.08.02 15:16
|modify
|167
|0.10
|1.8768
|1.8771
|1.8828
|746
|2006.08.02 15:16
|s/l
|167
|0.10
|1.8771
|1.8771
|1.8828
|3.00
|9339.27
|747
|2006.08.02 19:00
|buy
|168
|0.10
|1.8784
|1.8334
|1.8844
|748
|2006.08.03 03:24
|sell
|169
|0.10
|1.8754
|1.9204
|1.8694
|749
|2006.08.03 03:38
|modify
|169
|0.10
|1.8754
|1.8752
|1.8694
|750
|2006.08.03 03:39
|s/l
|169
|0.10
|1.8752
|1.8752
|1.8694
|2.00
|9341.27
|751
|2006.08.03 03:39
|sell
|170
|0.10
|1.8749
|1.9199
|1.8689
|752
|2006.08.03 04:12
|modify
|170
|0.10
|1.8749
|1.8748
|1.8689
|753
|2006.08.03 04:13
|s/l
|170
|0.10
|1.8748
|1.8748
|1.8689
|1.00
|9342.27
|754
|2006.08.03 07:00
|sell
|171
|0.10
|1.8757
|1.9207
|1.8697
|755
|2006.08.03 07:13
|modify
|171
|0.10
|1.8757
|1.8756
|1.8697
|756
|2006.08.03 07:13
|modify
|171
|0.10
|1.8757
|1.8754
|1.8697
|757
|2006.08.03 07:13
|modify
|171
|0.10
|1.8757
|1.8752
|1.8697
|758
|2006.08.03 07:13
|s/l
|171
|0.10
|1.8752
|1.8752
|1.8697
|5.00
|9347.27
|759
|2006.08.03 07:13
|sell
|172
|0.10
|1.8749
|1.9199
|1.8689
|760
|2006.08.03 11:04
|modify
|172
|0.10
|1.8749
|1.8748
|1.8689
|761
|2006.08.03 11:04
|modify
|172
|0.10
|1.8749
|1.8744
|1.8689
|762
|2006.08.03 11:04
|modify
|172
|0.10
|1.8749
|1.8742
|1.8689
|763
|2006.08.03 11:04
|modify
|172
|0.10
|1.8749
|1.8737
|1.8689
|764
|2006.08.03 11:05
|s/l
|172
|0.10
|1.8737
|1.8737
|1.8689
|12.00
|9359.27
|765
|2006.08.03 14:01
|modify
|168
|0.10
|1.8784
|1.8786
|1.8844
|766
|2006.08.03 14:01
|close
|168
|0.10
|1.8799
|1.8786
|1.8844
|14.59
|9373.86
|767
|2006.08.04 01:00
|buy
|173
|0.10
|1.8884
|1.8434
|1.8944
|768
|2006.08.04 10:36
|modify
|173
|0.10
|1.8884
|1.8884
|1.8944
|769
|2006.08.04 10:36
|s/l
|173
|0.10
|1.8884
|1.8884
|1.8944
|0.00
|9373.86
|770
|2006.08.04 13:00
|buy
|174
|0.10
|1.8919
|1.8469
|1.8979
|771
|2006.08.04 15:13
|modify
|174
|0.10
|1.8919
|1.8921
|1.8979
|772
|2006.08.04 15:14
|modify
|174
|0.10
|1.8919
|1.8922
|1.8979
|773
|2006.08.04 15:14
|close
|174
|0.10
|1.8931
|1.8922
|1.8979
|12.00
|9385.86
|774
|2006.08.07 05:00
|buy
|175
|0.10
|1.9083
|1.8633
|1.9143
|775
|2006.08.07 10:58
|modify
|175
|0.10
|1.9083
|1.9083
|1.9143
|776
|2006.08.07 10:58
|s/l
|175
|0.10
|1.9083
|1.9083
|1.9143
|0.00
|9385.86
|777
|2006.08.07 12:00
|buy
|176
|0.10
|1.9084
|1.8634
|1.9144
|778
|2006.08.07 13:31
|modify
|176
|0.10
|1.9084
|1.9085
|1.9144
|779
|2006.08.07 13:31
|modify
|176
|0.10
|1.9084
|1.9086
|1.9144
|780
|2006.08.07 13:31
|modify
|176
|0.10
|1.9084
|1.9087
|1.9144
|781
|2006.08.07 13:31
|s/l
|176
|0.10
|1.9087
|1.9087
|1.9144
|3.00
|9388.86
|782
|2006.08.07 13:31
|buy
|177
|0.10
|1.9091
|1.8641
|1.9151
|783
|2006.08.07 13:46
|modify
|177
|0.10
|1.9091
|1.9092
|1.9151
|784
|2006.08.07 13:47
|modify
|177
|0.10
|1.9091
|1.9094
|1.9151
|785
|2006.08.07 13:49
|s/l
|177
|0.10
|1.9094
|1.9094
|1.9151
|3.00
|9391.86
|786
|2006.08.07 13:49
|buy
|178
|0.10
|1.9098
|1.8648
|1.9158
|787
|2006.08.07 15:59
|modify
|178
|0.10
|1.9098
|1.9098
|1.9158
|788
|2006.08.07 15:59
|modify
|178
|0.10
|1.9098
|1.9100
|1.9158
|789
|2006.08.07 16:01
|modify
|178
|0.10
|1.9098
|1.9101
|1.9158
|790
|2006.08.07 16:02
|close
|178
|0.10
|1.9110
|1.9101
|1.9158
|12.00
|9403.86
|791
|2006.08.07 16:02
|buy
|179
|0.10
|1.9111
|1.8661
|1.9171
|792
|2006.08.07 20:51
|sell
|180
|0.10
|1.9057
|1.9507
|1.8997
|793
|2006.08.08 00:59
|modify
|180
|0.10
|1.9057
|1.9055
|1.8997
|794
|2006.08.08 00:59
|modify
|180
|0.10
|1.9057
|1.9049
|1.8997
|795
|2006.08.08 01:02
|s/l
|180
|0.10
|1.9049
|1.9049
|1.8997
|7.92
|9411.78
|796
|2006.08.08 05:04
|sell
|181
|0.10
|1.9046
|1.9496
|1.8986
|797
|2006.08.08 06:10
|modify
|181
|0.10
|1.9046
|1.9046
|1.8986
|798
|2006.08.08 06:17
|modify
|181
|0.10
|1.9046
|1.9045
|1.8986
|799
|2006.08.08 06:45
|s/l
|181
|0.10
|1.9045
|1.9045
|1.8986
|1.00
|9412.78
|800
|2006.08.08 21:15
|modify
|179
|0.10
|1.9111
|1.9113
|1.9171
|801
|2006.08.08 21:15
|close
|179
|0.10
|1.9127
|1.9113
|1.9171
|15.86
|9428.64
|802
|2006.08.08 21:15
|buy
|182
|0.10
|1.9136
|1.8686
|1.9196
|803
|2006.08.08 21:17
|modify
|182
|0.10
|1.9136
|1.9137
|1.9196
|804
|2006.08.08 21:18
|s/l
|182
|0.10
|1.9137
|1.9137
|1.9196
|1.00
|9429.64
|805
|2006.08.08 21:18
|buy
|183
|0.10
|1.9136
|1.8686
|1.9196
|806
|2006.08.08 21:18
|modify
|183
|0.10
|1.9136
|1.9137
|1.9196
|807
|2006.08.08 21:19
|modify
|183
|0.10
|1.9136
|1.9138
|1.9196
|808
|2006.08.08 21:19
|s/l
|183
|0.10
|1.9138
|1.9138
|1.9196
|2.00
|9431.64
|809
|2006.08.08 21:19
|buy
|184
|0.10
|1.9142
|1.8692
|1.9202
|810
|2006.08.09 01:00
|sell
|185
|0.10
|1.9063
|1.9513
|1.9003
|811
|2006.08.09 01:24
|modify
|185
|0.10
|1.9063
|1.9063
|1.9003
|812
|2006.08.09 01:25
|modify
|185
|0.10
|1.9063
|1.9062
|1.9003
|813
|2006.08.09 01:25
|modify
|185
|0.10
|1.9063
|1.9060
|1.9003
|814
|2006.08.09 01:25
|modify
|185
|0.10
|1.9063
|1.9056
|1.9003
|815
|2006.08.09 01:25
|modify
|185
|0.10
|1.9063
|1.9052
|1.9003
|816
|2006.08.09 01:26
|modify
|185
|0.10
|1.9063
|1.9050
|1.9003
|817
|2006.08.09 01:43
|modify
|185
|0.10
|1.9063
|1.9049
|1.9003
|818
|2006.08.09 01:44
|modify
|185
|0.10
|1.9063
|1.9048
|1.9003
|819
|2006.08.09 01:45
|modify
|185
|0.10
|1.9063
|1.9047
|1.9003
|820
|2006.08.09 01:46
|modify
|185
|0.10
|1.9063
|1.9046
|1.9003
|821
|2006.08.09 01:47
|modify
|185
|0.10
|1.9063
|1.9045
|1.9003
|822
|2006.08.09 01:47
|modify
|185
|0.10
|1.9063
|1.9042
|1.9003
|823
|2006.08.09 01:48
|modify
|185
|0.10
|1.9063
|1.9041
|1.9003
|824
|2006.08.09 01:48
|modify
|185
|0.10
|1.9063
|1.9038
|1.9003
|825
|2006.08.09 01:48
|modify
|185
|0.10
|1.9063
|1.9035
|1.9003
|826
|2006.08.09 01:49
|modify
|185
|0.10
|1.9063
|1.9031
|1.9003
|827
|2006.08.09 01:49
|modify
|185
|0.10
|1.9063
|1.9025
|1.9003
|828
|2006.08.09 01:50
|modify
|185
|0.10
|1.9063
|1.9024
|1.9003
|829
|2006.08.09 01:50
|modify
|185
|0.10
|1.9063
|1.9018
|1.9003
|830
|2006.08.09 01:50
|modify
|185
|0.10
|1.9063
|1.9016
|1.9003
|831
|2006.08.09 01:50
|t/p
|185
|0.10
|1.9003
|1.9016
|1.9003
|60.00
|9491.64
|832
|2006.08.09 01:50
|sell
|186
|0.10
|1.8999
|1.9449
|1.8939
|833
|2006.08.09 01:51
|modify
|186
|0.10
|1.8999
|1.8998
|1.8939
|834
|2006.08.09 01:52
|s/l
|186
|0.10
|1.8998
|1.8998
|1.8939
|1.00
|9492.64
|835
|2006.08.09 01:52
|sell
|187
|0.10
|1.8995
|1.9445
|1.8935
|836
|2006.08.09 01:58
|modify
|187
|0.10
|1.8995
|1.8994
|1.8935
|837
|2006.08.09 01:58
|modify
|187
|0.10
|1.8995
|1.8993
|1.8935
|838
|2006.08.09 01:58
|s/l
|187
|0.10
|1.8993
|1.8993
|1.8935
|2.00
|9494.64
|839
|2006.08.09 01:58
|sell
|188
|0.10
|1.8989
|1.9439
|1.8929
|840
|2006.08.09 02:00
|modify
|188
|0.10
|1.8989
|1.8989
|1.8929
|841
|2006.08.09 02:06
|s/l
|188
|0.10
|1.8989
|1.8989
|1.8929
|0.00
|9494.64
|842
|2006.08.09 08:27
|sell
|189
|0.10
|1.9005
|1.9455
|1.8945
|843
|2006.08.10 11:10
|modify
|189
|0.10
|1.9005
|1.9004
|1.8945
|844
|2006.08.10 11:11
|s/l
|189
|0.10
|1.9004
|1.9004
|1.8945
|0.75
|9495.39
|845
|2006.08.10 13:07
|sell
|190
|0.10
|1.9013
|1.9463
|1.8953
|846
|2006.08.10 15:40
|modify
|190
|0.10
|1.9013
|1.9012
|1.8953
|847
|2006.08.10 15:41
|s/l
|190
|0.10
|1.9012
|1.9012
|1.8953
|1.00
|9496.39
|848
|2006.08.10 17:03
|sell
|191
|0.10
|1.8993
|1.9443
|1.8933
|849
|2006.08.10 17:16
|modify
|191
|0.10
|1.8993
|1.8993
|1.8933
|850
|2006.08.10 17:16
|modify
|191
|0.10
|1.8993
|1.8988
|1.8933
|851
|2006.08.10 17:17
|s/l
|191
|0.10
|1.8988
|1.8988
|1.8933
|5.00
|9501.39
|852
|2006.08.10 17:17
|sell
|192
|0.10
|1.8984
|1.9434
|1.8924
|853
|2006.08.10 17:17
|modify
|192
|0.10
|1.8984
|1.8983
|1.8924
|854
|2006.08.10 17:17
|modify
|192
|0.10
|1.8984
|1.8980
|1.8924
|855
|2006.08.10 17:17
|modify
|192
|0.10
|1.8984
|1.8977
|1.8924
|856
|2006.08.10 17:17
|modify
|192
|0.10
|1.8984
|1.8971
|1.8924
|857
|2006.08.10 17:18
|s/l
|192
|0.10
|1.8971
|1.8971
|1.8924
|13.00
|9514.39
|858
|2006.08.10 17:18
|sell
|193
|0.10
|1.8969
|1.9419
|1.8909
|859
|2006.08.10 17:25
|modify
|193
|0.10
|1.8969
|1.8967
|1.8909
|860
|2006.08.10 17:25
|modify
|193
|0.10
|1.8969
|1.8966
|1.8909
|861
|2006.08.10 17:25
|modify
|193
|0.10
|1.8969
|1.8961
|1.8909
|862
|2006.08.10 17:25
|modify
|193
|0.10
|1.8969
|1.8956
|1.8909
|863
|2006.08.10 17:25
|modify
|193
|0.10
|1.8969
|1.8954
|1.8909
|864
|2006.08.10 17:25
|modify
|193
|0.10
|1.8969
|1.8947
|1.8909
|865
|2006.08.10 17:25
|modify
|193
|0.10
|1.8969
|1.8941
|1.8909
|866
|2006.08.10 17:25
|s/l
|193
|0.10
|1.8941
|1.8941
|1.8909
|28.00
|9542.39
|867
|2006.08.10 17:25
|sell
|194
|0.10
|1.8937
|1.9387
|1.8877
|868
|2006.08.10 17:36
|modify
|194
|0.10
|1.8937
|1.8932
|1.8877
|869
|2006.08.10 17:37
|s/l
|194
|0.10
|1.8932
|1.8932
|1.8877
|5.00
|9547.39
|870
|2006.08.10 17:37
|sell
|195
|0.10
|1.8930
|1.9380
|1.8870
|871
|2006.08.10 17:37
|modify
|195
|0.10
|1.8930
|1.8928
|1.8870
|872
|2006.08.10 17:38
|s/l
|195
|0.10
|1.8928
|1.8928
|1.8870
|2.00
|9549.39
|873
|2006.08.10 17:38
|sell
|196
|0.10
|1.8924
|1.9374
|1.8864
|874
|2006.08.10 17:38
|modify
|196
|0.10
|1.8924
|1.8923
|1.8864
|875
|2006.08.10 17:38
|modify
|196
|0.10
|1.8924
|1.8919
|1.8864
|876
|2006.08.10 17:38
|s/l
|196
|0.10
|1.8919
|1.8919
|1.8864
|5.00
|9554.39
|877
|2006.08.10 17:38
|sell
|197
|0.10
|1.8915
|1.9365
|1.8855
|878
|2006.08.10 17:51
|modify
|197
|0.10
|1.8915
|1.8914
|1.8855
|879
|2006.08.10 17:52
|s/l
|197
|0.10
|1.8914
|1.8914
|1.8855
|1.00
|9555.39
|880
|2006.08.10 17:52
|sell
|198
|0.10
|1.8913
|1.9363
|1.8853
|881
|2006.08.10 18:15
|modify
|198
|0.10
|1.8913
|1.8913
|1.8853
|882
|2006.08.10 18:16
|modify
|198
|0.10
|1.8913
|1.8910
|1.8853
|883
|2006.08.10 18:16
|modify
|198
|0.10
|1.8913
|1.8907
|1.8853
|884
|2006.08.10 18:17
|modify
|198
|0.10
|1.8913
|1.8901
|1.8853
|885
|2006.08.10 18:17
|modify
|198
|0.10
|1.8913
|1.8899
|1.8853
|886
|2006.08.10 18:17
|s/l
|198
|0.10
|1.8899
|1.8899
|1.8853
|14.00
|9569.39
|887
|2006.08.11 05:37
|sell
|199
|0.10
|1.8937
|1.9387
|1.8877
|888
|2006.08.11 09:19
|modify
|199
|0.10
|1.8937
|1.8935
|1.8877
|889
|2006.08.11 09:19
|modify
|199
|0.10
|1.8937
|1.8931
|1.8877
|890
|2006.08.11 09:21
|modify
|199
|0.10
|1.8937
|1.8930
|1.8877
|891
|2006.08.11 09:22
|modify
|199
|0.10
|1.8937
|1.8927
|1.8877
|892
|2006.08.11 09:23
|modify
|199
|0.10
|1.8937
|1.8926
|1.8877
|893
|2006.08.11 09:23
|modify
|199
|0.10
|1.8937
|1.8923
|1.8877
|894
|2006.08.11 09:24
|s/l
|199
|0.10
|1.8923
|1.8923
|1.8877
|14.00
|9583.39
|895
|2006.08.11 14:02
|sell
|200
|0.10
|1.8953
|1.9403
|1.8893
|896
|2006.08.11 14:11
|modify
|200
|0.10
|1.8953
|1.8952
|1.8893
|897
|2006.08.11 14:12
|s/l
|200
|0.10
|1.8952
|1.8952
|1.8893
|1.00
|9584.39
|898
|2006.08.11 14:12
|sell
|201
|0.10
|1.8948
|1.9398
|1.8888
|899
|2006.08.11 14:21
|modify
|201
|0.10
|1.8948
|1.8948
|1.8888
|900
|2006.08.11 14:24
|modify
|201
|0.10
|1.8948
|1.8947
|1.8888
|901
|2006.08.11 14:27
|s/l
|201
|0.10
|1.8947
|1.8947
|1.8888
|1.00
|9585.39
|902
|2006.08.11 14:27
|sell
|202
|0.10
|1.8943
|1.9393
|1.8883
|903
|2006.08.11 15:31
|modify
|202
|0.10
|1.8943
|1.8939
|1.8883
|904
|2006.08.11 15:31
|modify
|202
|0.10
|1.8943
|1.8934
|1.8883
|905
|2006.08.11 15:31
|modify
|202
|0.10
|1.8943
|1.8933
|1.8883
|906
|2006.08.11 15:31
|modify
|202
|0.10
|1.8943
|1.8926
|1.8883
|907
|2006.08.11 15:31
|modify
|202
|0.10
|1.8943
|1.8920
|1.8883
|908
|2006.08.11 15:31
|modify
|202
|0.10
|1.8943
|1.8913
|1.8883
|909
|2006.08.11 15:31
|s/l
|202
|0.10
|1.8913
|1.8913
|1.8883
|30.00
|9615.39
|910
|2006.08.11 19:00
|sell
|203
|0.10
|1.8948
|1.9398
|1.8888
|911
|2006.08.11 19:03
|modify
|203
|0.10
|1.8948
|1.8947
|1.8888
|912
|2006.08.11 19:04
|s/l
|203
|0.10
|1.8947
|1.8947
|1.8888
|1.00
|9616.39
|913
|2006.08.11 19:04
|sell
|204
|0.10
|1.8943
|1.9393
|1.8883
|914
|2006.08.11 19:29
|modify
|204
|0.10
|1.8943
|1.8940
|1.8883
|915
|2006.08.11 19:30
|modify
|204
|0.10
|1.8943
|1.8939
|1.8883
|916
|2006.08.11 19:31
|modify
|204
|0.10
|1.8943
|1.8938
|1.8883
|917
|2006.08.11 19:31
|modify
|204
|0.10
|1.8943
|1.8936
|1.8883
|918
|2006.08.11 19:31
|modify
|204
|0.10
|1.8943
|1.8932
|1.8883
|919
|2006.08.11 19:32
|modify
|204
|0.10
|1.8943
|1.8930
|1.8883
|920
|2006.08.11 19:36
|modify
|204
|0.10
|1.8943
|1.8929
|1.8883
|921
|2006.08.11 19:37
|modify
|204
|0.10
|1.8943
|1.8927
|1.8883
|922
|2006.08.11 19:38
|modify
|204
|0.10
|1.8943
|1.8924
|1.8883
|923
|2006.08.11 19:41
|s/l
|204
|0.10
|1.8924
|1.8924
|1.8883
|19.00
|9635.39
|924
|2006.08.11 19:41
|sell
|205
|0.10
|1.8922
|1.9372
|1.8862
|925
|2006.08.11 20:01
|modify
|205
|0.10
|1.8922
|1.8922
|1.8862
|926
|2006.08.11 20:01
|modify
|205
|0.10
|1.8922
|1.8921
|1.8862
|927
|2006.08.11 20:02
|modify
|205
|0.10
|1.8922
|1.8919
|1.8862
|928
|2006.08.11 20:02
|modify
|205
|0.10
|1.8922
|1.8916
|1.8862
|929
|2006.08.11 20:03
|modify
|205
|0.10
|1.8922
|1.8912
|1.8862
|930
|2006.08.11 20:05
|s/l
|205
|0.10
|1.8912
|1.8912
|1.8862
|10.00
|9645.39
|931
|2006.08.11 21:16
|sell
|206
|0.10
|1.8900
|1.9350
|1.8840
|932
|2006.08.14 11:29
|modify
|206
|0.10
|1.8900
|1.8897
|1.8840
|933
|2006.08.14 11:30
|s/l
|206
|0.10
|1.8897
|1.8897
|1.8840
|2.92
|9648.31
|934
|2006.08.14 15:06
|sell
|207
|0.10
|1.8855
|1.9305
|1.8795
|935
|2006.08.14 15:21
|modify
|207
|0.10
|1.8855
|1.8853
|1.8795
|936
|2006.08.14 15:22
|s/l
|207
|0.10
|1.8853
|1.8853
|1.8795
|2.00
|9650.31
|937
|2006.08.14 15:22
|sell
|208
|0.10
|1.8850
|1.9300
|1.8790
|938
|2006.08.17 20:59
|modify
|208
|0.10
|1.8850
|1.8847
|1.8790
|939
|2006.08.17 20:59
|modify
|208
|0.10
|1.8850
|1.8841
|1.8790
|940
|2006.08.17 20:59
|s/l
|208
|0.10
|1.8841
|1.8841
|1.8790
|8.59
|9658.89
|941
|2006.08.18 14:14
|sell
|209
|0.10
|1.8826
|1.9276
|1.8766
|942
|2006.08.18 14:18
|modify
|209
|0.10
|1.8826
|1.8823
|1.8766
|943
|2006.08.18 14:19
|s/l
|209
|0.10
|1.8823
|1.8823
|1.8766
|3.00
|9661.89
|944
|2006.08.18 14:19
|sell
|210
|0.10
|1.8821
|1.9271
|1.8761
|945
|2006.08.18 14:21
|modify
|210
|0.10
|1.8821
|1.8820
|1.8761
|946
|2006.08.18 14:21
|modify
|210
|0.10
|1.8821
|1.8819
|1.8761
|947
|2006.08.18 14:22
|s/l
|210
|0.10
|1.8819
|1.8819
|1.8761
|2.00
|9663.89
|948
|2006.08.18 14:22
|sell
|211
|0.10
|1.8815
|1.9265
|1.8755
|949
|2006.08.18 14:29
|modify
|211
|0.10
|1.8815
|1.8814
|1.8755
|950
|2006.08.18 14:29
|modify
|211
|0.10
|1.8815
|1.8810
|1.8755
|951
|2006.08.18 14:29
|modify
|211
|0.10
|1.8815
|1.8805
|1.8755
|952
|2006.08.18 14:30
|s/l
|211
|0.10
|1.8805
|1.8805
|1.8755
|10.00
|9673.89
|953
|2006.08.18 14:30
|sell
|212
|0.10
|1.8801
|1.9251
|1.8741
|954
|2006.08.18 14:32
|modify
|212
|0.10
|1.8801
|1.8801
|1.8741
|955
|2006.08.18 14:33
|s/l
|212
|0.10
|1.8801
|1.8801
|1.8741
|0.00
|9673.89
|956
|2006.08.18 14:33
|sell
|213
|0.10
|1.8798
|1.9248
|1.8738
|957
|2006.08.18 14:50
|modify
|213
|0.10
|1.8798
|1.8797
|1.8738
|958
|2006.08.18 14:50
|modify
|213
|0.10
|1.8798
|1.8792
|1.8738
|959
|2006.08.18 14:51
|s/l
|213
|0.10
|1.8792
|1.8792
|1.8738
|6.00
|9679.89
|960
|2006.08.18 14:51
|sell
|214
|0.10
|1.8788
|1.9238
|1.8728
|961
|2006.08.18 17:25
|modify
|214
|0.10
|1.8788
|1.8787
|1.8728
|962
|2006.08.18 17:26
|s/l
|214
|0.10
|1.8787
|1.8787
|1.8728
|1.00
|9680.89
|963
|2006.08.18 21:14
|sell
|215
|0.10
|1.8794
|1.9244
|1.8734
|964
|2006.09.07 13:47
|modify
|215
|0.10
|1.8794
|1.8792
|1.8734
|965
|2006.09.07 13:48
|s/l
|215
|0.10
|1.8792
|1.8792
|1.8734
|0.34
|9681.24
|966
|2006.09.07 13:48
|sell
|216
|0.10
|1.8788
|1.9238
|1.8728
|967
|2006.09.07 14:06
|modify
|216
|0.10
|1.8788
|1.8788
|1.8728
|968
|2006.09.07 14:06
|modify
|216
|0.10
|1.8788
|1.8785
|1.8728
|969
|2006.09.07 14:06
|modify
|216
|0.10
|1.8788
|1.8778
|1.8728
|970
|2006.09.07 14:07
|s/l
|216
|0.10
|1.8778
|1.8778
|1.8728
|10.00
|9691.24
|971
|2006.09.07 21:41
|sell
|217
|0.10
|1.8752
|1.9202
|1.8692
|972
|2006.09.07 23:20
|modify
|217
|0.10
|1.8752
|1.8750
|1.8692
|973
|2006.09.07 23:20
|s/l
|217
|0.10
|1.8750
|1.8750
|1.8692
|2.00
|9693.24
|974
|2006.09.07 23:20
|sell
|218
|0.10
|1.8747
|1.9197
|1.8687
|975
|2006.09.08 03:21
|modify
|218
|0.10
|1.8747
|1.8747
|1.8687
|976
|2006.09.08 03:21
|modify
|218
|0.10
|1.8747
|1.8746
|1.8687
|977
|2006.09.08 03:21
|s/l
|218
|0.10
|1.8746
|1.8746
|1.8687
|0.92
|9694.16
|978
|2006.09.08 06:29
|sell
|219
|0.10
|1.8736
|1.9186
|1.8676
|979
|2006.09.08 10:17
|modify
|219
|0.10
|1.8736
|1.8735
|1.8676
|980
|2006.09.08 10:17
|modify
|219
|0.10
|1.8736
|1.8730
|1.8676
|981
|2006.09.08 10:19
|modify
|219
|0.10
|1.8736
|1.8728
|1.8676
|982
|2006.09.08 10:19
|s/l
|219
|0.10
|1.8728
|1.8728
|1.8676
|8.00
|9702.16
|983
|2006.09.08 10:19
|sell
|220
|0.10
|1.8724
|1.9174
|1.8664
|984
|2006.09.08 10:28
|modify
|220
|0.10
|1.8724
|1.8724
|1.8664
|985
|2006.09.08 10:29
|s/l
|220
|0.10
|1.8724
|1.8724
|1.8664
|0.00
|9702.16
|986
|2006.09.08 10:29
|sell
|221
|0.10
|1.8721
|1.9171
|1.8661
|987
|2006.09.08 10:35
|modify
|221
|0.10
|1.8721
|1.8720
|1.8661
|988
|2006.09.08 10:36
|s/l
|221
|0.10
|1.8720
|1.8720
|1.8661
|1.00
|9703.16
|989
|2006.09.08 10:36
|sell
|222
|0.10
|1.8717
|1.9167
|1.8657
|990
|2006.09.08 12:55
|modify
|222
|0.10
|1.8717
|1.8716
|1.8657
|991
|2006.09.08 12:55
|modify
|222
|0.10
|1.8717
|1.8712
|1.8657
|992
|2006.09.08 12:56
|s/l
|222
|0.10
|1.8712
|1.8712
|1.8657
|5.00
|9708.16
|993
|2006.09.08 12:56
|sell
|223
|0.10
|1.8709
|1.9159
|1.8649
|994
|2006.09.08 13:20
|modify
|223
|0.10
|1.8709
|1.8709
|1.8649
|995
|2006.09.08 13:21
|modify
|223
|0.10
|1.8709
|1.8708
|1.8649
|996
|2006.09.08 13:21
|s/l
|223
|0.10
|1.8708
|1.8708
|1.8649
|1.00
|9709.16
|997
|2006.09.08 13:21
|sell
|224
|0.10
|1.8704
|1.9154
|1.8644
|998
|2006.09.08 14:10
|s/l
|184
|0.10
|1.8692
|1.8692
|1.9202
|-454.55
|9254.60
|999
|2006.09.08 14:10
|modify
|224
|0.10
|1.8704
|1.8701
|1.8644
|1000
|2006.09.08 14:10
|close
|224
|0.10
|1.8689
|1.8701
|1.8644
|15.00
|9269.60
|1001
|2006.09.08 14:10
|sell
|225
|0.10
|1.8687
|1.9137
|1.8627
|1002
|2006.09.08 15:37
|modify
|225
|0.10
|1.8687
|1.8686
|1.8627
|1003
|2006.09.08 15:37
|close
|225
|0.10
|1.8673
|1.8686
|1.8627
|14.00
|9283.60
|1004
|2006.09.08 17:24
|sell
|226
|0.10
|1.8630
|1.9080
|1.8570
|1005
|2006.09.11 11:05
|buy
|227
|0.10
|1.8682
|1.8232
|1.8742
|1006
|2006.09.11 11:09
|modify
|227
|0.10
|1.8682
|1.8682
|1.8742
|1007
|2006.09.11 11:10
|modify
|227
|0.10
|1.8682
|1.8683
|1.8742
|1008
|2006.09.11 11:10
|modify
|227
|0.10
|1.8682
|1.8686
|1.8742
|1009
|2006.09.11 11:10
|modify
|227
|0.10
|1.8682
|1.8688
|1.8742
|1010
|2006.09.11 11:11
|s/l
|227
|0.10
|1.8688
|1.8688
|1.8742
|6.00
|9289.60
|1011
|2006.09.11 11:11
|buy
|228
|0.10
|1.8692
|1.8242
|1.8752
|1012
|2006.09.11 11:12
|modify
|228
|0.10
|1.8692
|1.8692
|1.8752
|1013
|2006.09.11 11:12
|modify
|228
|0.10
|1.8692
|1.8696
|1.8752
|1014
|2006.09.11 11:12
|modify
|228
|0.10
|1.8692
|1.8700
|1.8752
|1015
|2006.09.11 11:13
|s/l
|228
|0.10
|1.8700
|1.8700
|1.8752
|8.00
|9297.60
|1016
|2006.09.11 11:13
|buy
|229
|0.10
|1.8701
|1.8251
|1.8761
|1017
|2006.09.11 11:15
|modify
|229
|0.10
|1.8701
|1.8701
|1.8761
|1018
|2006.09.11 11:17
|s/l
|229
|0.10
|1.8701
|1.8701
|1.8761
|0.00
|9297.60
|1019
|2006.09.11 11:17
|buy
|230
|0.10
|1.8705
|1.8255
|1.8765
|1020
|2006.09.11 17:09
|modify
|226
|0.10
|1.8630
|1.8629
|1.8570
|1021
|2006.09.11 17:09
|modify
|226
|0.10
|1.8630
|1.8624
|1.8570
|1022
|2006.09.11 17:10
|modify
|226
|0.10
|1.8630
|1.8622
|1.8570
|1023
|2006.09.11 17:10
|modify
|226
|0.10
|1.8630
|1.8618
|1.8570
|1024
|2006.09.11 17:11
|s/l
|226
|0.10
|1.8618
|1.8618
|1.8570
|11.92
|9309.52
|1025
|2006.09.11 23:08
|sell
|231
|0.10
|1.8648
|1.9098
|1.8588
|1026
|2006.09.12 01:04
|modify
|231
|0.10
|1.8648
|1.8648
|1.8588
|1027
|2006.09.12 01:04
|modify
|231
|0.10
|1.8648
|1.8647
|1.8588
|1028
|2006.09.12 01:04
|modify
|231
|0.10
|1.8648
|1.8646
|1.8588
|1029
|2006.09.12 01:04
|s/l
|231
|0.10
|1.8646
|1.8646
|1.8588
|1.92
|9311.44
|1030
|2006.09.12 01:04
|sell
|232
|0.10
|1.8643
|1.9093
|1.8583
|1031
|2006.09.12 01:05
|modify
|232
|0.10
|1.8643
|1.8642
|1.8583
|1032
|2006.09.12 01:06
|s/l
|232
|0.10
|1.8642
|1.8642
|1.8583
|1.00
|9312.44
|1033
|2006.09.12 01:06
|sell
|233
|0.10
|1.8645
|1.9095
|1.8585
|1034
|2006.09.12 11:34
|modify
|230
|0.10
|1.8705
|1.8706
|1.8765
|1035
|2006.09.12 11:34
|modify
|230
|0.10
|1.8705
|1.8709
|1.8765
|1036
|2006.09.12 11:35
|s/l
|230
|0.10
|1.8709
|1.8709
|1.8765
|3.86
|9316.30
|1037
|2006.09.12 13:00
|buy
|234
|0.10
|1.8735
|1.8285
|1.8795
|1038
|2006.09.12 13:05
|modify
|234
|0.10
|1.8735
|1.8736
|1.8795
|1039
|2006.09.12 13:05
|modify
|234
|0.10
|1.8735
|1.8737
|1.8795
|1040
|2006.09.12 13:05
|s/l
|234
|0.10
|1.8737
|1.8737
|1.8795
|2.00
|9318.30
|1041
|2006.09.12 13:05
|buy
|235
|0.10
|1.8740
|1.8290
|1.8800
|1042
|2006.09.12 13:15
|modify
|235
|0.10
|1.8740
|1.8740
|1.8800
|1043
|2006.09.12 13:16
|s/l
|235
|0.10
|1.8740
|1.8740
|1.8800
|0.00
|9318.30
|1044
|2006.09.12 13:16
|buy
|236
|0.10
|1.8744
|1.8294
|1.8804
|1045
|2006.09.12 13:52
|modify
|236
|0.10
|1.8744
|1.8745
|1.8804
|1046
|2006.09.12 13:52
|modify
|236
|0.10
|1.8744
|1.8746
|1.8804
|1047
|2006.09.12 13:52
|s/l
|236
|0.10
|1.8746
|1.8746
|1.8804
|2.00
|9320.30
|1048
|2006.09.12 13:52
|buy
|237
|0.10
|1.8748
|1.8298
|1.8808
|1049
|2006.09.12 15:31
|modify
|237
|0.10
|1.8748
|1.8749
|1.8808
|1050
|2006.09.12 15:31
|modify
|237
|0.10
|1.8748
|1.8750
|1.8808
|1051
|2006.09.12 15:31
|modify
|237
|0.10
|1.8748
|1.8755
|1.8808
|1052
|2006.09.12 15:31
|modify
|237
|0.10
|1.8748
|1.8760
|1.8808
|1053
|2006.09.12 15:31
|s/l
|237
|0.10
|1.8760
|1.8760
|1.8808
|12.00
|9332.30
|1054
|2006.09.12 22:00
|buy
|238
|0.10
|1.8749
|1.8299
|1.8809
|1055
|2006.09.12 23:06
|modify
|238
|0.10
|1.8749
|1.8750
|1.8809
|1056
|2006.09.12 23:07
|modify
|238
|0.10
|1.8749
|1.8751
|1.8809
|1057
|2006.09.12 23:15
|modify
|238
|0.10
|1.8749
|1.8752
|1.8809
|1058
|2006.09.12 23:18
|modify
|238
|0.10
|1.8749
|1.8753
|1.8809
|1059
|2006.09.12 23:23
|modify
|238
|0.10
|1.8749
|1.8754
|1.8809
|1060
|2006.09.12 23:29
|s/l
|238
|0.10
|1.8754
|1.8754
|1.8809
|5.00
|9337.30
|1061
|2006.09.12 23:29
|buy
|239
|0.10
|1.8758
|1.8308
|1.8818
|1062
|2006.09.13 18:50
|modify
|239
|0.10
|1.8758
|1.8759
|1.8818
|1063
|2006.09.13 18:50
|modify
|239
|0.10
|1.8758
|1.8763
|1.8818
|1064
|2006.09.13 18:51
|modify
|239
|0.10
|1.8758
|1.8764
|1.8818
|1065
|2006.09.13 18:51
|s/l
|239
|0.10
|1.8764
|1.8764
|1.8818
|5.86
|9343.16
|1066
|2006.09.13 18:51
|buy
|240
|0.10
|1.8768
|1.8318
|1.8828
|1067
|2006.09.13 19:02
|modify
|240
|0.10
|1.8768
|1.8770
|1.8828
|1068
|2006.09.13 19:02
|modify
|240
|0.10
|1.8768
|1.8772
|1.8828
|1069
|2006.09.13 19:03
|s/l
|240
|0.10
|1.8772
|1.8772
|1.8828
|4.00
|9347.16
|1070
|2006.09.13 19:03
|buy
|241
|0.10
|1.8775
|1.8325
|1.8835
|1071
|2006.09.14 02:34
|modify
|241
|0.10
|1.8775
|1.8775
|1.8835
|1072
|2006.09.14 02:48
|s/l
|241
|0.10
|1.8775
|1.8775
|1.8835
|-0.41
|9346.75
|1073
|2006.09.14 06:02
|buy
|242
|0.10
|1.8779
|1.8329
|1.8839
|1074
|2006.09.14 10:22
|modify
|242
|0.10
|1.8779
|1.8781
|1.8839
|1075
|2006.09.14 10:22
|modify
|242
|0.10
|1.8779
|1.8786
|1.8839
|1076
|2006.09.14 10:24
|s/l
|242
|0.10
|1.8786
|1.8786
|1.8839
|7.00
|9353.75
|1077
|2006.09.15 00:00
|buy
|243
|0.10
|1.8869
|1.8419
|1.8929
|1078
|2006.09.15 08:13
|modify
|243
|0.10
|1.8869
|1.8870
|1.8929
|1079
|2006.09.15 08:14
|modify
|243
|0.10
|1.8869
|1.8871
|1.8929
|1080
|2006.09.15 08:16
|modify
|243
|0.10
|1.8869
|1.8872
|1.8929
|1081
|2006.09.15 08:16
|s/l
|243
|0.10
|1.8872
|1.8872
|1.8929
|3.00
|9356.75
|1082
|2006.09.15 08:16
|buy
|244
|0.10
|1.8876
|1.8426
|1.8936
|1083
|2006.09.15 09:27
|modify
|244
|0.10
|1.8876
|1.8876
|1.8936
|1084
|2006.09.15 09:29
|s/l
|244
|0.10
|1.8876
|1.8876
|1.8936
|0.00
|9356.75
|1085
|2006.09.18 06:18
|buy
|245
|0.10
|1.8805
|1.8355
|1.8865
|1086
|2006.09.18 07:52
|modify
|245
|0.10
|1.8805
|1.8806
|1.8865
|1087
|2006.09.18 07:56
|modify
|245
|0.10
|1.8805
|1.8808
|1.8865
|1088
|2006.09.18 07:57
|modify
|245
|0.10
|1.8805
|1.8810
|1.8865
|1089
|2006.09.18 07:58
|s/l
|245
|0.10
|1.8810
|1.8810
|1.8865
|5.00
|9361.75
|1090
|2006.09.18 11:00
|buy
|246
|0.10
|1.8840
|1.8390
|1.8900
|1091
|2006.09.19 15:40
|modify
|246
|0.10
|1.8840
|1.8840
|1.8900
|1092
|2006.09.19 15:40
|modify
|246
|0.10
|1.8840
|1.8842
|1.8900
|1093
|2006.09.19 15:40
|modify
|246
|0.10
|1.8840
|1.8843
|1.8900
|1094
|2006.09.19 15:40
|modify
|246
|0.10
|1.8840
|1.8844
|1.8900
|1095
|2006.09.19 15:41
|modify
|246
|0.10
|1.8840
|1.8845
|1.8900
|1096
|2006.09.19 15:41
|modify
|246
|0.10
|1.8840
|1.8846
|1.8900
|1097
|2006.09.19 15:41
|modify
|246
|0.10
|1.8840
|1.8847
|1.8900
|1098
|2006.09.19 15:41
|modify
|246
|0.10
|1.8840
|1.8848
|1.8900
|1099
|2006.09.19 15:41
|modify
|246
|0.10
|1.8840
|1.8849
|1.8900
|1100
|2006.09.19 15:41
|modify
|246
|0.10
|1.8840
|1.8850
|1.8900
|1101
|2006.09.19 15:41
|modify
|246
|0.10
|1.8840
|1.8851
|1.8900
|1102
|2006.09.19 15:42
|s/l
|246
|0.10
|1.8851
|1.8851
|1.8900
|10.86
|9372.61
|1103
|2006.09.19 23:53
|buy
|247
|0.10
|1.8830
|1.8380
|1.8890
|1104
|2006.09.20 06:53
|modify
|247
|0.10
|1.8830
|1.8831
|1.8890
|1105
|2006.09.20 07:10
|modify
|247
|0.10
|1.8830
|1.8832
|1.8890
|1106
|2006.09.20 07:19
|s/l
|247
|0.10
|1.8832
|1.8832
|1.8890
|1.86
|9374.47
|1107
|2006.09.20 13:00
|buy
|248
|0.10
|1.8830
|1.8380
|1.8890
|1108
|2006.09.20 14:19
|modify
|248
|0.10
|1.8830
|1.8831
|1.8890
|1109
|2006.09.20 14:54
|s/l
|248
|0.10
|1.8831
|1.8831
|1.8890
|1.00
|9375.47
|1110
|2006.09.20 14:54
|buy
|249
|0.10
|1.8834
|1.8384
|1.8894
|1111
|2006.09.20 15:59
|modify
|249
|0.10
|1.8834
|1.8835
|1.8894
|1112
|2006.09.20 16:01
|modify
|249
|0.10
|1.8834
|1.8836
|1.8894
|1113
|2006.09.20 16:01
|modify
|249
|0.10
|1.8834
|1.8838
|1.8894
|1114
|2006.09.20 16:01
|modify
|249
|0.10
|1.8834
|1.8839
|1.8894
|1115
|2006.09.20 16:02
|modify
|249
|0.10
|1.8834
|1.8840
|1.8894
|1116
|2006.09.20 16:02
|modify
|249
|0.10
|1.8834
|1.8841
|1.8894
|1117
|2006.09.20 16:02
|modify
|249
|0.10
|1.8834
|1.8843
|1.8894
|1118
|2006.09.20 16:02
|modify
|249
|0.10
|1.8834
|1.8846
|1.8894
|1119
|2006.09.20 16:02
|modify
|249
|0.10
|1.8834
|1.8848
|1.8894
|1120
|2006.09.20 16:03
|modify
|249
|0.10
|1.8834
|1.8849
|1.8894
|1121
|2006.09.20 16:03
|modify
|249
|0.10
|1.8834
|1.8852
|1.8894
|1122
|2006.09.20 16:03
|modify
|249
|0.10
|1.8834
|1.8854
|1.8894
|1123
|2006.09.20 16:03
|modify
|249
|0.10
|1.8834
|1.8855
|1.8894
|1124
|2006.09.20 16:04
|s/l
|249
|0.10
|1.8855
|1.8855
|1.8894
|21.00
|9396.47
|1125
|2006.09.21 02:17
|buy
|250
|0.10
|1.8879
|1.8429
|1.8939
|1126
|2006.09.21 02:57
|modify
|250
|0.10
|1.8879
|1.8879
|1.8939
|1127
|2006.09.21 03:12
|modify
|250
|0.10
|1.8879
|1.8880
|1.8939
|1128
|2006.09.21 03:12
|modify
|250
|0.10
|1.8879
|1.8881
|1.8939
|1129
|2006.09.21 03:18
|modify
|250
|0.10
|1.8879
|1.8882
|1.8939
|1130
|2006.09.21 03:18
|modify
|250
|0.10
|1.8879
|1.8883
|1.8939
|1131
|2006.09.21 03:19
|modify
|250
|0.10
|1.8879
|1.8884
|1.8939
|1132
|2006.09.21 03:24
|modify
|250
|0.10
|1.8879
|1.8885
|1.8939
|1133
|2006.09.21 03:24
|modify
|250
|0.10
|1.8879
|1.8886
|1.8939
|1134
|2006.09.21 03:25
|modify
|250
|0.10
|1.8879
|1.8888
|1.8939
|1135
|2006.09.21 03:27
|modify
|250
|0.10
|1.8879
|1.8889
|1.8939
|1136
|2006.09.21 03:42
|modify
|250
|0.10
|1.8879
|1.8890
|1.8939
|1137
|2006.09.21 03:43
|modify
|250
|0.10
|1.8879
|1.8891
|1.8939
|1138
|2006.09.21 03:44
|modify
|250
|0.10
|1.8879
|1.8892
|1.8939
|1139
|2006.09.21 03:44
|modify
|250
|0.10
|1.8879
|1.8894
|1.8939
|1140
|2006.09.21 03:45
|modify
|250
|0.10
|1.8879
|1.8895
|1.8939
|1141
|2006.09.21 03:48
|modify
|250
|0.10
|1.8879
|1.8896
|1.8939
|1142
|2006.09.21 03:48
|modify
|250
|0.10
|1.8879
|1.8904
|1.8939
|1143
|2006.09.21 03:50
|s/l
|250
|0.10
|1.8904
|1.8904
|1.8939
|25.00
|9421.47
|1144
|2006.09.21 04:00
|buy
|251
|0.10
|1.8909
|1.8459
|1.8969
|1145
|2006.09.21 04:50
|modify
|251
|0.10
|1.8909
|1.8910
|1.8969
|1146
|2006.09.21 04:50
|modify
|251
|0.10
|1.8909
|1.8912
|1.8969
|1147
|2006.09.21 04:50
|modify
|251
|0.10
|1.8909
|1.8913
|1.8969
|1148
|2006.09.21 04:53
|modify
|251
|0.10
|1.8909
|1.8914
|1.8969
|1149
|2006.09.21 05:08
|s/l
|251
|0.10
|1.8914
|1.8914
|1.8969
|5.00
|9426.47
|1150
|2006.09.21 12:00
|buy
|252
|0.10
|1.8944
|1.8494
|1.9004
|1151
|2006.09.21 12:38
|modify
|252
|0.10
|1.8944
|1.8944
|1.9004
|1152
|2006.09.21 12:38
|modify
|252
|0.10
|1.8944
|1.8945
|1.9004
|1153
|2006.09.21 12:40
|s/l
|252
|0.10
|1.8945
|1.8945
|1.9004
|1.00
|9427.47
|1154
|2006.09.21 12:40
|buy
|253
|0.10
|1.8949
|1.8499
|1.9009
|1155
|2006.09.21 12:59
|modify
|253
|0.10
|1.8949
|1.8952
|1.9009
|1156
|2006.09.21 13:00
|modify
|253
|0.10
|1.8949
|1.8953
|1.9009
|1157
|2006.09.21 13:00
|modify
|253
|0.10
|1.8949
|1.8954
|1.9009
|1158
|2006.09.21 13:00
|s/l
|253
|0.10
|1.8954
|1.8954
|1.9009
|5.00
|9432.47
|1159
|2006.09.21 13:00
|buy
|254
|0.10
|1.8957
|1.8507
|1.9017
|1160
|2006.09.21 13:25
|modify
|254
|0.10
|1.8957
|1.8957
|1.9017
|1161
|2006.09.21 13:27
|modify
|254
|0.10
|1.8957
|1.8958
|1.9017
|1162
|2006.09.21 13:27
|modify
|254
|0.10
|1.8957
|1.8960
|1.9017
|1163
|2006.09.21 13:33
|modify
|254
|0.10
|1.8957
|1.8961
|1.9017
|1164
|2006.09.21 13:33
|modify
|254
|0.10
|1.8957
|1.8962
|1.9017
|1165
|2006.09.21 13:33
|modify
|254
|0.10
|1.8957
|1.8963
|1.9017
|1166
|2006.09.21 13:33
|modify
|254
|0.10
|1.8957
|1.8964
|1.9017
|1167
|2006.09.21 13:33
|modify
|254
|0.10
|1.8957
|1.8965
|1.9017
|1168
|2006.09.21 13:33
|modify
|254
|0.10
|1.8957
|1.8966
|1.9017
|1169
|2006.09.21 13:33
|modify
|254
|0.10
|1.8957
|1.8967
|1.9017
|1170
|2006.09.21 13:35
|modify
|254
|0.10
|1.8957
|1.8968
|1.9017
|1171
|2006.09.21 13:35
|modify
|254
|0.10
|1.8957
|1.8969
|1.9017
|1172
|2006.09.21 13:35
|modify
|254
|0.10
|1.8957
|1.8970
|1.9017
|1173
|2006.09.21 13:35
|modify
|254
|0.10
|1.8957
|1.8971
|1.9017
|1174
|2006.09.21 13:35
|modify
|254
|0.10
|1.8957
|1.8972
|1.9017
|1175
|2006.09.21 13:35
|modify
|254
|0.10
|1.8957
|1.8973
|1.9017
|1176
|2006.09.21 13:35
|modify
|254
|0.10
|1.8957
|1.8974
|1.9017
|1177
|2006.09.21 13:35
|modify
|254
|0.10
|1.8957
|1.8975
|1.9017
|1178
|2006.09.21 13:35
|modify
|254
|0.10
|1.8957
|1.8976
|1.9017
|1179
|2006.09.21 13:35
|modify
|254
|0.10
|1.8957
|1.8977
|1.9017
|1180
|2006.09.21 13:36
|s/l
|254
|0.10
|1.8977
|1.8977
|1.9017
|20.00
|9452.47
|1181
|2006.09.21 13:36
|buy
|255
|0.10
|1.8981
|1.8531
|1.9041
|1182
|2006.09.21 15:21
|modify
|255
|0.10
|1.8981
|1.8981
|1.9041
|1183
|2006.09.21 15:21
|modify
|255
|0.10
|1.8981
|1.8982
|1.9041
|1184
|2006.09.21 15:22
|modify
|255
|0.10
|1.8981
|1.8984
|1.9041
|1185
|2006.09.21 15:22
|modify
|255
|0.10
|1.8981
|1.8985
|1.9041
|1186
|2006.09.21 15:23
|modify
|255
|0.10
|1.8981
|1.8986
|1.9041
|1187
|2006.09.21 15:30
|s/l
|255
|0.10
|1.8986
|1.8986
|1.9041
|5.00
|9457.47
|1188
|2006.09.21 19:00
|buy
|256
|0.10
|1.8970
|1.8520
|1.9030
|1189
|2006.09.21 19:00
|modify
|256
|0.10
|1.8970
|1.8972
|1.9030
|1190
|2006.09.21 19:00
|modify
|256
|0.10
|1.8970
|1.8973
|1.9030
|1191
|2006.09.21 19:00
|modify
|256
|0.10
|1.8970
|1.8974
|1.9030
|1192
|2006.09.21 19:01
|modify
|256
|0.10
|1.8970
|1.8975
|1.9030
|1193
|2006.09.21 19:01
|s/l
|256
|0.10
|1.8975
|1.8975
|1.9030
|5.00
|9462.47
|1194
|2006.09.21 19:01
|buy
|257
|0.10
|1.8979
|1.8529
|1.9039
|1195
|2006.09.21 19:02
|modify
|257
|0.10
|1.8979
|1.8979
|1.9039
|1196
|2006.09.21 19:02
|modify
|257
|0.10
|1.8979
|1.8980
|1.9039
|1197
|2006.09.21 19:02
|modify
|257
|0.10
|1.8979
|1.8981
|1.9039
|1198
|2006.09.21 19:02
|modify
|257
|0.10
|1.8979
|1.8982
|1.9039
|1199
|2006.09.21 19:02
|modify
|257
|0.10
|1.8979
|1.8983
|1.9039
|1200
|2006.09.21 19:02
|modify
|257
|0.10
|1.8979
|1.8984
|1.9039
|1201
|2006.09.21 19:02
|modify
|257
|0.10
|1.8979
|1.8985
|1.9039
|1202
|2006.09.21 19:03
|s/l
|257
|0.10
|1.8985
|1.8985
|1.9039
|6.00
|9468.47
|1203
|2006.09.21 19:03
|buy
|258
|0.10
|1.8986
|1.8536
|1.9046
|1204
|2006.09.21 19:03
|modify
|258
|0.10
|1.8986
|1.8987
|1.9046
|1205
|2006.09.21 19:03
|modify
|258
|0.10
|1.8986
|1.8988
|1.9046
|1206
|2006.09.21 19:04
|modify
|258
|0.10
|1.8986
|1.8989
|1.9046
|1207
|2006.09.21 19:05
|modify
|258
|0.10
|1.8986
|1.8990
|1.9046
|1208
|2006.09.21 19:06
|modify
|258
|0.10
|1.8986
|1.8991
|1.9046
|1209
|2006.09.21 19:07
|modify
|258
|0.10
|1.8986
|1.8993
|1.9046
|1210
|2006.09.21 19:09
|s/l
|258
|0.10
|1.8993
|1.8993
|1.9046
|7.00
|9475.47
|1211
|2006.09.21 19:09
|buy
|259
|0.10
|1.8997
|1.8547
|1.9057
|1212
|2006.09.21 19:14
|modify
|259
|0.10
|1.8997
|1.8997
|1.9057
|1213
|2006.09.21 19:14
|modify
|259
|0.10
|1.8997
|1.8999
|1.9057
|1214
|2006.09.21 19:14
|modify
|259
|0.10
|1.8997
|1.9000
|1.9057
|1215
|2006.09.21 19:14
|modify
|259
|0.10
|1.8997
|1.9001
|1.9057
|1216
|2006.09.21 19:14
|modify
|259
|0.10
|1.8997
|1.9002
|1.9057
|1217
|2006.09.21 19:14
|modify
|259
|0.10
|1.8997
|1.9004
|1.9057
|1218
|2006.09.21 19:15
|modify
|259
|0.10
|1.8997
|1.9005
|1.9057
|1219
|2006.09.21 19:15
|modify
|259
|0.10
|1.8997
|1.9006
|1.9057
|1220
|2006.09.21 19:15
|modify
|259
|0.10
|1.8997
|1.9007
|1.9057
|1221
|2006.09.21 19:15
|modify
|259
|0.10
|1.8997
|1.9008
|1.9057
|1222
|2006.09.21 19:15
|modify
|259
|0.10
|1.8997
|1.9009
|1.9057
|1223
|2006.09.21 19:15
|modify
|259
|0.10
|1.8997
|1.9010
|1.9057
|1224
|2006.09.21 19:15
|modify
|259
|0.10
|1.8997
|1.9011
|1.9057
|1225
|2006.09.21 19:16
|modify
|259
|0.10
|1.8997
|1.9012
|1.9057
|1226
|2006.09.21 19:16
|modify
|259
|0.10
|1.8997
|1.9013
|1.9057
|1227
|2006.09.21 19:16
|modify
|259
|0.10
|1.8997
|1.9014
|1.9057
|1228
|2006.09.21 19:16
|modify
|259
|0.10
|1.8997
|1.9015
|1.9057
|1229
|2006.09.21 19:16
|modify
|259
|0.10
|1.8997
|1.9016
|1.9057
|1230
|2006.09.21 19:18
|s/l
|259
|0.10
|1.9016
|1.9016
|1.9057
|19.00
|9494.47
|1231
|2006.09.21 19:18
|buy
|260
|0.10
|1.9020
|1.8570
|1.9080
|1232
|2006.09.21 22:19
|modify
|260
|0.10
|1.9020
|1.9020
|1.9080
|1233
|2006.09.21 22:19
|modify
|260
|0.10
|1.9020
|1.9021
|1.9080
|1234
|2006.09.21 22:20
|s/l
|260
|0.10
|1.9021
|1.9021
|1.9080
|1.00
|9495.47
|1235
|2006.09.21 22:20
|buy
|261
|0.10
|1.9025
|1.8575
|1.9085
|1236
|2006.09.22 03:10
|modify
|261
|0.10
|1.9025
|1.9025
|1.9085
|1237
|2006.09.22 03:10
|modify
|261
|0.10
|1.9025
|1.9026
|1.9085
|1238
|2006.09.22 03:10
|modify
|261
|0.10
|1.9025
|1.9028
|1.9085
|1239
|2006.09.22 03:10
|modify
|261
|0.10
|1.9025
|1.9029
|1.9085
|1240
|2006.09.22 03:14
|modify
|261
|0.10
|1.9025
|1.9030
|1.9085
|1241
|2006.09.22 03:16
|s/l
|261
|0.10
|1.9030
|1.9030
|1.9085
|4.86
|9500.33
|1242
|2006.09.22 06:00
|buy
|262
|0.10
|1.9021
|1.8571
|1.9081
|1243
|2006.09.22 06:52
|modify
|262
|0.10
|1.9021
|1.9021
|1.9081
|1244
|2006.09.22 06:53
|modify
|262
|0.10
|1.9021
|1.9022
|1.9081
|1245
|2006.09.22 06:53
|modify
|262
|0.10
|1.9021
|1.9023
|1.9081
|1246
|2006.09.22 06:53
|s/l
|262
|0.10
|1.9023
|1.9023
|1.9081
|2.00
|9502.33
|1247
|2006.09.22 09:00
|buy
|263
|0.10
|1.9026
|1.8576
|1.9086
|1248
|2006.09.22 10:02
|modify
|263
|0.10
|1.9026
|1.9027
|1.9086
|1249
|2006.09.22 10:03
|modify
|263
|0.10
|1.9026
|1.9028
|1.9086
|1250
|2006.09.22 10:03
|modify
|263
|0.10
|1.9026
|1.9029
|1.9086
|1251
|2006.09.22 10:03
|modify
|263
|0.10
|1.9026
|1.9030
|1.9086
|1252
|2006.09.22 10:03
|modify
|263
|0.10
|1.9026
|1.9031
|1.9086
|1253
|2006.09.22 10:04
|modify
|263
|0.10
|1.9026
|1.9032
|1.9086
|1254
|2006.09.22 10:04
|modify
|263
|0.10
|1.9026
|1.9033
|1.9086
|1255
|2006.09.22 10:04
|modify
|263
|0.10
|1.9026
|1.9034
|1.9086
|1256
|2006.09.22 10:04
|modify
|263
|0.10
|1.9026
|1.9035
|1.9086
|1257
|2006.09.22 10:05
|modify
|263
|0.10
|1.9026
|1.9036
|1.9086
|1258
|2006.09.22 10:05
|modify
|263
|0.10
|1.9026
|1.9037
|1.9086
|1259
|2006.09.22 10:06
|modify
|263
|0.10
|1.9026
|1.9039
|1.9086
|1260
|2006.09.22 10:06
|modify
|263
|0.10
|1.9026
|1.9040
|1.9086
|1261
|2006.09.22 10:08
|s/l
|263
|0.10
|1.9040
|1.9040
|1.9086
|14.00
|9516.33
|1262
|2006.09.22 12:00
|buy
|264
|0.10
|1.9058
|1.8608
|1.9118
|1263
|2006.09.25 09:33
|modify
|264
|0.10
|1.9058
|1.9058
|1.9118
|1264
|2006.09.25 09:33
|modify
|264
|0.10
|1.9058
|1.9059
|1.9118
|1265
|2006.09.25 09:33
|modify
|264
|0.10
|1.9058
|1.9061
|1.9118
|1266
|2006.09.25 09:33
|modify
|264
|0.10
|1.9058
|1.9062
|1.9118
|1267
|2006.09.25 09:34
|modify
|264
|0.10
|1.9058
|1.9063
|1.9118
|1268
|2006.09.25 09:34
|modify
|264
|0.10
|1.9058
|1.9064
|1.9118
|1269
|2006.09.25 09:34
|s/l
|264
|0.10
|1.9064
|1.9064
|1.9118
|5.86
|9522.19
|1270
|2006.09.25 09:34
|buy
|265
|0.10
|1.9068
|1.8618
|1.9128
|1271
|2006.09.29 15:45
|modify
|233
|0.10
|1.8645
|1.8644
|1.8585
|1272
|2006.09.29 15:45
|modify
|233
|0.10
|1.8645
|1.8643
|1.8585
|1273
|2006.09.29 15:46
|s/l
|233
|0.10
|1.8643
|1.8643
|1.8585
|0.43
|9522.62
|1274
|2006.09.29 21:22
|sell
|266
|0.10
|1.8706
|1.9156
|1.8646
|1275
|2006.10.02 04:13
|modify
|266
|0.10
|1.8706
|1.8706
|1.8646
|1276
|2006.10.02 04:13
|modify
|266
|0.10
|1.8706
|1.8705
|1.8646
|1277
|2006.10.02 04:14
|modify
|266
|0.10
|1.8706
|1.8704
|1.8646
|1278
|2006.10.02 04:25
|modify
|266
|0.10
|1.8706
|1.8703
|1.8646
|1279
|2006.10.02 04:25
|modify
|266
|0.10
|1.8706
|1.8702
|1.8646
|1280
|2006.10.02 04:53
|modify
|266
|0.10
|1.8706
|1.8701
|1.8646
|1281
|2006.10.02 04:58
|modify
|266
|0.10
|1.8706
|1.8700
|1.8646
|1282
|2006.10.02 04:59
|modify
|266
|0.10
|1.8706
|1.8699
|1.8646
|1283
|2006.10.02 05:00
|modify
|266
|0.10
|1.8706
|1.8698
|1.8646
|1284
|2006.10.02 05:12
|s/l
|266
|0.10
|1.8698
|1.8698
|1.8646
|7.92
|9530.54
|1285
|2006.10.02 07:02
|sell
|267
|0.10
|1.8700
|1.9150
|1.8640
|1286
|2006.10.02 10:10
|modify
|267
|0.10
|1.8700
|1.8699
|1.8640
|1287
|2006.10.02 10:13
|s/l
|267
|0.10
|1.8699
|1.8699
|1.8640
|1.00
|9531.54
|1288
|2006.10.02 15:08
|sell
|268
|0.10
|1.8709
|1.9159
|1.8649
|1289
|2006.10.06 17:21
|modify
|268
|0.10
|1.8709
|1.8709
|1.8649
|1290
|2006.10.06 17:21
|modify
|268
|0.10
|1.8709
|1.8706
|1.8649
|1291
|2006.10.06 17:24
|s/l
|268
|0.10
|1.8706
|1.8706
|1.8649
|2.50
|9534.04
|1292
|2006.10.06 17:24
|sell
|269
|0.10
|1.8702
|1.9152
|1.8642
|1293
|2006.10.06 17:36
|modify
|269
|0.10
|1.8702
|1.8701
|1.8642
|1294
|2006.10.06 17:36
|modify
|269
|0.10
|1.8702
|1.8700
|1.8642
|1295
|2006.10.06 17:36
|modify
|269
|0.10
|1.8702
|1.8697
|1.8642
|1296
|2006.10.06 17:36
|modify
|269
|0.10
|1.8702
|1.8696
|1.8642
|1297
|2006.10.06 17:36
|modify
|269
|0.10
|1.8702
|1.8693
|1.8642
|1298
|2006.10.06 17:38
|modify
|269
|0.10
|1.8702
|1.8690
|1.8642
|1299
|2006.10.06 17:38
|modify
|269
|0.10
|1.8702
|1.8688
|1.8642
|1300
|2006.10.06 17:38
|modify
|269
|0.10
|1.8702
|1.8685
|1.8642
|1301
|2006.10.06 17:39
|modify
|269
|0.10
|1.8702
|1.8684
|1.8642
|1302
|2006.10.06 17:39
|s/l
|269
|0.10
|1.8684
|1.8684
|1.8642
|18.00
|9552.04
|1303
|2006.10.06 17:39
|sell
|270
|0.10
|1.8680
|1.9130
|1.8620
|1304
|2006.10.09 10:19
|modify
|270
|0.10
|1.8680
|1.8680
|1.8620
|1305
|2006.10.09 10:19
|modify
|270
|0.10
|1.8680
|1.8678
|1.8620
|1306
|2006.10.09 10:19
|modify
|270
|0.10
|1.8680
|1.8676
|1.8620
|1307
|2006.10.09 10:19
|modify
|270
|0.10
|1.8680
|1.8673
|1.8620
|1308
|2006.10.09 10:20
|modify
|270
|0.10
|1.8680
|1.8670
|1.8620
|1309
|2006.10.09 10:22
|s/l
|270
|0.10
|1.8670
|1.8670
|1.8620
|9.92
|9561.96
|1310
|2006.10.09 13:20
|sell
|271
|0.10
|1.8659
|1.9109
|1.8599
|1311
|2006.10.09 15:34
|modify
|271
|0.10
|1.8659
|1.8657
|1.8599
|1312
|2006.10.09 15:35
|s/l
|271
|0.10
|1.8657
|1.8657
|1.8599
|2.00
|9563.96
|1313
|2006.10.09 15:35
|sell
|272
|0.10
|1.8653
|1.9103
|1.8593
|1314
|2006.10.09 15:41
|modify
|272
|0.10
|1.8653
|1.8652
|1.8593
|1315
|2006.10.09 15:42
|s/l
|272
|0.10
|1.8652
|1.8652
|1.8593
|1.00
|9564.96
|1316
|2006.10.09 15:42
|sell
|273
|0.10
|1.8648
|1.9098
|1.8588
|1317
|2006.10.09 16:55
|modify
|273
|0.10
|1.8648
|1.8648
|1.8588
|1318
|2006.10.09 16:55
|modify
|273
|0.10
|1.8648
|1.8646
|1.8588
|1319
|2006.10.09 16:59
|s/l
|273
|0.10
|1.8646
|1.8646
|1.8588
|2.00
|9566.96
|1320
|2006.10.10 00:48
|sell
|274
|0.10
|1.8664
|1.9114
|1.8604
|1321
|2006.10.10 03:16
|modify
|274
|0.10
|1.8664
|1.8663
|1.8604
|1322
|2006.10.10 03:25
|s/l
|274
|0.10
|1.8663
|1.8663
|1.8604
|1.00
|9567.96
|1323
|2006.10.10 03:25
|sell
|275
|0.10
|1.8660
|1.9110
|1.8600
|1324
|2006.10.10 06:02
|modify
|275
|0.10
|1.8660
|1.8660
|1.8600
|1325
|2006.10.10 06:24
|s/l
|275
|0.10
|1.8660
|1.8660
|1.8600
|0.00
|9567.96
|1326
|2006.10.10 11:22
|s/l
|265
|0.10
|1.8618
|1.8618
|1.9128
|-452.07
|9115.89
|1327
|2006.10.11 09:23
|sell
|276
|0.10
|1.8544
|1.8994
|1.8484
|1328
|2006.10.11 09:42
|modify
|276
|0.10
|1.8544
|1.8544
|1.8484
|1329
|2006.10.11 09:42
|modify
|276
|0.10
|1.8544
|1.8543
|1.8484
|1330
|2006.10.11 09:42
|modify
|276
|0.10
|1.8544
|1.8542
|1.8484
|1331
|2006.10.11 09:43
|close
|276
|0.10
|1.8533
|1.8542
|1.8484
|11.00
|9126.89
|1332
|2006.10.11 09:43
|sell
|277
|0.10
|1.8528
|1.8978
|1.8468
|1333
|2006.10.11 12:00
|buy
|278
|0.10
|1.8580
|1.8130
|1.8640
|1334
|2006.10.11 14:28
|modify
|278
|0.10
|1.8580
|1.8580
|1.8640
|1335
|2006.10.11 14:33
|s/l
|278
|0.10
|1.8580
|1.8580
|1.8640
|0.00
|9126.89
|1336
|2006.10.11 14:33
|buy
|279
|0.10
|1.8583
|1.8133
|1.8643
|1337
|2006.10.12 10:05
|modify
|279
|0.10
|1.8583
|1.8584
|1.8643
|1338
|2006.10.12 10:05
|modify
|279
|0.10
|1.8583
|1.8588
|1.8643
|1339
|2006.10.12 10:05
|modify
|279
|0.10
|1.8583
|1.8590
|1.8643
|1340
|2006.10.12 10:05
|modify
|279
|0.10
|1.8583
|1.8592
|1.8643
|1341
|2006.10.12 10:07
|modify
|279
|0.10
|1.8583
|1.8593
|1.8643
|1342
|2006.10.12 10:08
|modify
|279
|0.10
|1.8583
|1.8594
|1.8643
|1343
|2006.10.12 10:09
|modify
|279
|0.10
|1.8583
|1.8599
|1.8643
|1344
|2006.10.12 10:09
|modify
|279
|0.10
|1.8583
|1.8600
|1.8643
|1345
|2006.10.12 10:09
|s/l
|279
|0.10
|1.8600
|1.8600
|1.8643
|16.59
|9143.47
|1346
|2006.10.12 17:06
|buy
|280
|0.10
|1.8571
|1.8121
|1.8631
|1347
|2006.10.12 22:02
|modify
|280
|0.10
|1.8571
|1.8571
|1.8631
|1348
|2006.10.12 22:02
|modify
|280
|0.10
|1.8571
|1.8572
|1.8631
|1349
|2006.10.12 22:15
|modify
|280
|0.10
|1.8571
|1.8573
|1.8631
|1350
|2006.10.12 22:17
|modify
|280
|0.10
|1.8571
|1.8574
|1.8631
|1351
|2006.10.12 22:18
|modify
|280
|0.10
|1.8571
|1.8575
|1.8631
|1352
|2006.10.12 22:20
|modify
|280
|0.10
|1.8571
|1.8576
|1.8631
|1353
|2006.10.12 22:48
|s/l
|280
|0.10
|1.8576
|1.8576
|1.8631
|5.00
|9148.47
|1354
|2006.10.12 23:01
|buy
|281
|0.10
|1.8585
|1.8135
|1.8645
|1355
|2006.10.12 23:49
|modify
|281
|0.10
|1.8585
|1.8586
|1.8645
|1356
|2006.10.12 23:56
|s/l
|281
|0.10
|1.8586
|1.8586
|1.8645
|1.00
|9149.47
|1357
|2006.10.12 23:56
|buy
|282
|0.10
|1.8590
|1.8140
|1.8650
|1358
|2006.10.13 04:14
|modify
|282
|0.10
|1.8590
|1.8592
|1.8650
|1359
|2006.10.13 04:15
|modify
|282
|0.10
|1.8590
|1.8593
|1.8650
|1360
|2006.10.13 04:15
|modify
|282
|0.10
|1.8590
|1.8594
|1.8650
|1361
|2006.10.13 04:15
|modify
|282
|0.10
|1.8590
|1.8596
|1.8650
|1362
|2006.10.13 04:15
|modify
|282
|0.10
|1.8590
|1.8598
|1.8650
|1363
|2006.10.13 04:16
|modify
|282
|0.10
|1.8590
|1.8599
|1.8650
|1364
|2006.10.13 04:16
|modify
|282
|0.10
|1.8590
|1.8602
|1.8650
|1365
|2006.10.13 04:16
|modify
|282
|0.10
|1.8590
|1.8604
|1.8650
|1366
|2006.10.13 04:16
|modify
|282
|0.10
|1.8590
|1.8606
|1.8650
|1367
|2006.10.13 04:16
|modify
|282
|0.10
|1.8590
|1.8607
|1.8650
|1368
|2006.10.13 04:16
|modify
|282
|0.10
|1.8590
|1.8609
|1.8650
|1369
|2006.10.13 04:17
|modify
|282
|0.10
|1.8590
|1.8612
|1.8650
|1370
|2006.10.13 04:17
|modify
|282
|0.10
|1.8590
|1.8613
|1.8650
|1371
|2006.10.13 04:17
|modify
|282
|0.10
|1.8590
|1.8614
|1.8650
|1372
|2006.10.13 04:18
|s/l
|282
|0.10
|1.8614
|1.8614
|1.8650
|23.86
|9173.34
|1373
|2006.10.13 12:00
|buy
|283
|0.10
|1.8617
|1.8167
|1.8677
|1374
|2006.10.16 15:40
|modify
|283
|0.10
|1.8617
|1.8618
|1.8677
|1375
|2006.10.16 15:41
|modify
|283
|0.10
|1.8617
|1.8619
|1.8677
|1376
|2006.10.16 15:42
|modify
|283
|0.10
|1.8617
|1.8620
|1.8677
|1377
|2006.10.16 15:42
|modify
|283
|0.10
|1.8617
|1.8622
|1.8677
|1378
|2006.10.16 15:42
|modify
|283
|0.10
|1.8617
|1.8625
|1.8677
|1379
|2006.10.16 15:42
|modify
|283
|0.10
|1.8617
|1.8627
|1.8677
|1380
|2006.10.16 15:42
|modify
|283
|0.10
|1.8617
|1.8631
|1.8677
|1381
|2006.10.16 15:42
|modify
|283
|0.10
|1.8617
|1.8634
|1.8677
|1382
|2006.10.16 15:42
|modify
|283
|0.10
|1.8617
|1.8636
|1.8677
|1383
|2006.10.16 15:45
|s/l
|283
|0.10
|1.8636
|1.8636
|1.8677
|18.86
|9192.20
|1384
|2006.10.16 15:45
|buy
|284
|0.10
|1.8638
|1.8188
|1.8698
|1385
|2006.10.16 16:31
|modify
|284
|0.10
|1.8638
|1.8638
|1.8698
|1386
|2006.10.16 16:38
|s/l
|284
|0.10
|1.8638
|1.8638
|1.8698
|0.00
|9192.20
|1387
|2006.10.16 17:00
|buy
|285
|0.10
|1.8638
|1.8188
|1.8698
|1388
|2006.10.17 11:31
|modify
|285
|0.10
|1.8638
|1.8638
|1.8698
|1389
|2006.10.17 11:31
|modify
|285
|0.10
|1.8638
|1.8641
|1.8698
|1390
|2006.10.17 11:31
|modify
|285
|0.10
|1.8638
|1.8645
|1.8698
|1391
|2006.10.17 11:32
|s/l
|285
|0.10
|1.8645
|1.8645
|1.8698
|6.86
|9199.06
|1392
|2006.10.17 23:03
|buy
|286
|0.10
|1.8710
|1.8260
|1.8770
|1393
|2006.10.18 01:10
|modify
|286
|0.10
|1.8710
|1.8712
|1.8770
|1394
|2006.10.18 01:17
|modify
|286
|0.10
|1.8710
|1.8713
|1.8770
|1395
|2006.10.18 01:18
|modify
|286
|0.10
|1.8710
|1.8714
|1.8770
|1396
|2006.10.18 01:18
|modify
|286
|0.10
|1.8710
|1.8716
|1.8770
|1397
|2006.10.18 01:23
|s/l
|286
|0.10
|1.8716
|1.8716
|1.8770
|5.86
|9204.92
|1398
|2006.10.18 02:00
|buy
|287
|0.10
|1.8718
|1.8268
|1.8778
|1399
|2006.10.18 09:36
|modify
|287
|0.10
|1.8718
|1.8718
|1.8778
|1400
|2006.10.18 09:36
|modify
|287
|0.10
|1.8718
|1.8719
|1.8778
|1401
|2006.10.18 09:36
|modify
|287
|0.10
|1.8718
|1.8720
|1.8778
|1402
|2006.10.18 09:36
|modify
|287
|0.10
|1.8718
|1.8723
|1.8778
|1403
|2006.10.18 09:38
|s/l
|287
|0.10
|1.8723
|1.8723
|1.8778
|5.00
|9209.92
|1404
|2006.10.18 11:00
|buy
|288
|0.10
|1.8730
|1.8280
|1.8790
|1405
|2006.10.19 17:34
|modify
|288
|0.10
|1.8730
|1.8731
|1.8790
|1406
|2006.10.19 17:34
|modify
|288
|0.10
|1.8730
|1.8732
|1.8790
|1407
|2006.10.19 17:34
|modify
|288
|0.10
|1.8730
|1.8733
|1.8790
|1408
|2006.10.19 17:34
|modify
|288
|0.10
|1.8730
|1.8734
|1.8790
|1409
|2006.10.19 17:35
|modify
|288
|0.10
|1.8730
|1.8735
|1.8790
|1410
|2006.10.19 17:35
|modify
|288
|0.10
|1.8730
|1.8736
|1.8790
|1411
|2006.10.19 17:35
|modify
|288
|0.10
|1.8730
|1.8737
|1.8790
|1412
|2006.10.19 17:35
|modify
|288
|0.10
|1.8730
|1.8738
|1.8790
|1413
|2006.10.19 17:35
|modify
|288
|0.10
|1.8730
|1.8739
|1.8790
|1414
|2006.10.19 17:35
|modify
|288
|0.10
|1.8730
|1.8740
|1.8790
|1415
|2006.10.19 17:35
|modify
|288
|0.10
|1.8730
|1.8741
|1.8790
|1416
|2006.10.19 17:35
|modify
|288
|0.10
|1.8730
|1.8742
|1.8790
|1417
|2006.10.19 17:35
|modify
|288
|0.10
|1.8730
|1.8743
|1.8790
|1418
|2006.10.19 17:36
|modify
|288
|0.10
|1.8730
|1.8744
|1.8790
|1419
|2006.10.19 17:36
|modify
|288
|0.10
|1.8730
|1.8745
|1.8790
|1420
|2006.10.19 17:36
|modify
|288
|0.10
|1.8730
|1.8746
|1.8790
|1421
|2006.10.19 17:36
|modify
|288
|0.10
|1.8730
|1.8747
|1.8790
|1422
|2006.10.19 17:36
|modify
|288
|0.10
|1.8730
|1.8748
|1.8790
|1423
|2006.10.19 17:36
|modify
|288
|0.10
|1.8730
|1.8749
|1.8790
|1424
|2006.10.19 17:36
|modify
|288
|0.10
|1.8730
|1.8750
|1.8790
|1425
|2006.10.19 17:36
|modify
|288
|0.10
|1.8730
|1.8751
|1.8790
|1426
|2006.10.19 17:36
|modify
|288
|0.10
|1.8730
|1.8752
|1.8790
|1427
|2006.10.19 17:37
|modify
|288
|0.10
|1.8730
|1.8753
|1.8790
|1428
|2006.10.19 17:37
|modify
|288
|0.10
|1.8730
|1.8754
|1.8790
|1429
|2006.10.19 17:39
|s/l
|288
|0.10
|1.8754
|1.8754
|1.8790
|23.59
|9233.51
|1430
|2006.10.19 17:39
|buy
|289
|0.10
|1.8756
|1.8306
|1.8816
|1431
|2006.10.19 17:43
|modify
|289
|0.10
|1.8756
|1.8756
|1.8816
|1432
|2006.10.19 17:44
|modify
|289
|0.10
|1.8756
|1.8759
|1.8816
|1433
|2006.10.19 17:44
|modify
|289
|0.10
|1.8756
|1.8760
|1.8816
|1434
|2006.10.19 17:44
|modify
|289
|0.10
|1.8756
|1.8761
|1.8816
|1435
|2006.10.19 17:48
|s/l
|289
|0.10
|1.8761
|1.8761
|1.8816
|5.00
|9238.51
|1436
|2006.10.19 17:48
|buy
|290
|0.10
|1.8765
|1.8315
|1.8825
|1437
|2006.10.19 19:00
|modify
|290
|0.10
|1.8765
|1.8766
|1.8825
|1438
|2006.10.19 19:00
|modify
|290
|0.10
|1.8765
|1.8768
|1.8825
|1439
|2006.10.19 19:00
|modify
|290
|0.10
|1.8765
|1.8769
|1.8825
|1440
|2006.10.19 19:00
|modify
|290
|0.10
|1.8765
|1.8771
|1.8825
|1441
|2006.10.19 19:00
|modify
|290
|0.10
|1.8765
|1.8772
|1.8825
|1442
|2006.10.19 19:00
|s/l
|290
|0.10
|1.8772
|1.8772
|1.8825
|7.00
|9245.51
|1443
|2006.10.20 11:00
|buy
|291
|0.10
|1.8782
|1.8332
|1.8842
|1444
|2006.10.20 11:30
|modify
|291
|0.10
|1.8782
|1.8782
|1.8842
|1445
|2006.10.20 11:30
|modify
|291
|0.10
|1.8782
|1.8783
|1.8842
|1446
|2006.10.20 11:30
|modify
|291
|0.10
|1.8782
|1.8785
|1.8842
|1447
|2006.10.20 11:32
|modify
|291
|0.10
|1.8782
|1.8787
|1.8842
|1448
|2006.10.20 11:32
|modify
|291
|0.10
|1.8782
|1.8788
|1.8842
|1449
|2006.10.20 11:33
|modify
|291
|0.10
|1.8782
|1.8790
|1.8842
|1450
|2006.10.20 11:33
|modify
|291
|0.10
|1.8782
|1.8791
|1.8842
|1451
|2006.10.20 11:33
|modify
|291
|0.10
|1.8782
|1.8793
|1.8842
|1452
|2006.10.20 11:33
|modify
|291
|0.10
|1.8782
|1.8794
|1.8842
|1453
|2006.10.20 11:33
|modify
|291
|0.10
|1.8782
|1.8795
|1.8842
|1454
|2006.10.20 11:34
|s/l
|291
|0.10
|1.8795
|1.8795
|1.8842
|13.00
|9258.51
|1455
|2006.10.20 11:34
|buy
|292
|0.10
|1.8799
|1.8349
|1.8859
|1456
|2006.10.20 11:39
|modify
|292
|0.10
|1.8799
|1.8799
|1.8859
|1457
|2006.10.20 11:39
|modify
|292
|0.10
|1.8799
|1.8800
|1.8859
|1458
|2006.10.20 11:39
|modify
|292
|0.10
|1.8799
|1.8801
|1.8859
|1459
|2006.10.20 11:39
|modify
|292
|0.10
|1.8799
|1.8802
|1.8859
|1460
|2006.10.20 11:50
|s/l
|292
|0.10
|1.8802
|1.8802
|1.8859
|3.00
|9261.51
|1461
|2006.10.20 11:50
|buy
|293
|0.10
|1.8806
|1.8356
|1.8866
|1462
|2006.10.20 11:52
|modify
|293
|0.10
|1.8806
|1.8807
|1.8866
|1463
|2006.10.20 11:52
|modify
|293
|0.10
|1.8806
|1.8811
|1.8866
|1464
|2006.10.20 11:52
|modify
|293
|0.10
|1.8806
|1.8812
|1.8866
|1465
|2006.10.20 11:58
|modify
|293
|0.10
|1.8806
|1.8813
|1.8866
|1466
|2006.10.20 11:58
|modify
|293
|0.10
|1.8806
|1.8814
|1.8866
|1467
|2006.10.20 11:58
|modify
|293
|0.10
|1.8806
|1.8815
|1.8866
|1468
|2006.10.20 12:00
|modify
|293
|0.10
|1.8806
|1.8816
|1.8866
|1469
|2006.10.20 12:01
|modify
|293
|0.10
|1.8806
|1.8817
|1.8866
|1470
|2006.10.20 12:06
|s/l
|293
|0.10
|1.8817
|1.8817
|1.8866
|11.00
|9272.51
|1471
|2006.10.20 14:00
|buy
|294
|0.10
|1.8826
|1.8376
|1.8886
|1472
|2006.10.20 14:23
|modify
|294
|0.10
|1.8826
|1.8827
|1.8886
|1473
|2006.10.20 14:23
|modify
|294
|0.10
|1.8826
|1.8829
|1.8886
|1474
|2006.10.20 14:23
|modify
|294
|0.10
|1.8826
|1.8831
|1.8886
|1475
|2006.10.20 14:23
|modify
|294
|0.10
|1.8826
|1.8833
|1.8886
|1476
|2006.10.20 14:24
|modify
|294
|0.10
|1.8826
|1.8835
|1.8886
|1477
|2006.10.20 14:26
|modify
|294
|0.10
|1.8826
|1.8836
|1.8886
|1478
|2006.10.20 14:27
|modify
|294
|0.10
|1.8826
|1.8837
|1.8886
|1479
|2006.10.20 14:28
|modify
|294
|0.10
|1.8826
|1.8838
|1.8886
|1480
|2006.10.20 14:28
|modify
|294
|0.10
|1.8826
|1.8839
|1.8886
|1481
|2006.10.20 14:33
|modify
|294
|0.10
|1.8826
|1.8840
|1.8886
|1482
|2006.10.20 14:33
|modify
|294
|0.10
|1.8826
|1.8841
|1.8886
|1483
|2006.10.20 14:33
|modify
|294
|0.10
|1.8826
|1.8842
|1.8886
|1484
|2006.10.20 14:35
|modify
|294
|0.10
|1.8826
|1.8843
|1.8886
|1485
|2006.10.20 14:35
|modify
|294
|0.10
|1.8826
|1.8844
|1.8886
|1486
|2006.10.20 14:35
|modify
|294
|0.10
|1.8826
|1.8845
|1.8886
|1487
|2006.10.20 14:42
|modify
|294
|0.10
|1.8826
|1.8846
|1.8886
|1488
|2006.10.20 14:50
|s/l
|294
|0.10
|1.8846
|1.8846
|1.8886
|20.00
|9292.51
|1489
|2006.10.20 14:50
|buy
|295
|0.10
|1.8850
|1.8400
|1.8910
|1490
|2006.10.20 16:30
|modify
|295
|0.10
|1.8850
|1.8852
|1.8910
|1491
|2006.10.20 16:34
|s/l
|295
|0.10
|1.8852
|1.8852
|1.8910
|2.00
|9294.51
|1492
|2006.10.20 19:00
|buy
|296
|0.10
|1.8826
|1.8376
|1.8886
|1493
|2006.10.20 19:42
|modify
|296
|0.10
|1.8826
|1.8827
|1.8886
|1494
|2006.10.20 19:42
|modify
|296
|0.10
|1.8826
|1.8828
|1.8886
|1495
|2006.10.20 19:46
|modify
|296
|0.10
|1.8826
|1.8830
|1.8886
|1496
|2006.10.20 19:47
|modify
|296
|0.10
|1.8826
|1.8831
|1.8886
|1497
|2006.10.20 19:47
|modify
|296
|0.10
|1.8826
|1.8832
|1.8886
|1498
|2006.10.20 19:47
|modify
|296
|0.10
|1.8826
|1.8833
|1.8886
|1499
|2006.10.20 19:48
|modify
|296
|0.10
|1.8826
|1.8834
|1.8886
|1500
|2006.10.20 19:49
|modify
|296
|0.10
|1.8826
|1.8835
|1.8886
|1501
|2006.10.20 19:49
|modify
|296
|0.10
|1.8826
|1.8836
|1.8886
|1502
|2006.10.20 19:51
|s/l
|296
|0.10
|1.8836
|1.8836
|1.8886
|10.00
|9304.51
|1503
|2006.10.20 19:51
|buy
|297
|0.10
|1.8840
|1.8390
|1.8900
|1504
|2006.10.26 13:17
|modify
|297
|0.10
|1.8840
|1.8840
|1.8900
|1505
|2006.10.26 13:17
|modify
|297
|0.10
|1.8840
|1.8841
|1.8900
|1506
|2006.10.26 13:17
|modify
|297
|0.10
|1.8840
|1.8842
|1.8900
|1507
|2006.10.26 13:32
|s/l
|297
|0.10
|1.8842
|1.8842
|1.8900
|1.17
|9305.68
|1508
|2006.10.27 02:02
|buy
|298
|0.10
|1.8904
|1.8454
|1.8964
|1509
|2006.10.27 03:21
|modify
|298
|0.10
|1.8904
|1.8904
|1.8964
|1510
|2006.10.27 03:33
|s/l
|298
|0.10
|1.8904
|1.8904
|1.8964
|0.00
|9305.68
|1511
|2006.10.27 15:00
|buy
|299
|0.10
|1.8914
|1.8464
|1.8974
|1512
|2006.10.27 15:06
|modify
|299
|0.10
|1.8914
|1.8914
|1.8974
|1513
|2006.10.27 15:06
|modify
|299
|0.10
|1.8914
|1.8915
|1.8974
|1514
|2006.10.27 15:13
|s/l
|299
|0.10
|1.8915
|1.8915
|1.8974
|1.00
|9306.68
|1515
|2006.10.27 15:13
|buy
|300
|0.10
|1.8919
|1.8469
|1.8979
|1516
|2006.10.27 16:30
|modify
|300
|0.10
|1.8919
|1.8919
|1.8979
|1517
|2006.10.27 16:30
|modify
|300
|0.10
|1.8919
|1.8921
|1.8979
|1518
|2006.10.27 16:30
|modify
|300
|0.10
|1.8919
|1.8922
|1.8979
|1519
|2006.10.27 16:30
|modify
|300
|0.10
|1.8919
|1.8923
|1.8979
|1520
|2006.10.27 16:30
|modify
|300
|0.10
|1.8919
|1.8925
|1.8979
|1521
|2006.10.27 16:30
|modify
|300
|0.10
|1.8919
|1.8926
|1.8979
|1522
|2006.10.27 16:30
|modify
|300
|0.10
|1.8919
|1.8928
|1.8979
|1523
|2006.10.27 16:30
|modify
|300
|0.10
|1.8919
|1.8929
|1.8979
|1524
|2006.10.27 16:30
|modify
|300
|0.10
|1.8919
|1.8931
|1.8979
|1525
|2006.10.27 16:31
|s/l
|300
|0.10
|1.8931
|1.8931
|1.8979
|12.00
|9318.68
|1526
|2006.10.27 17:06
|s/l
|277
|0.10
|1.8978
|1.8978
|1.8468
|-451.49
|8867.19
|1527
|2006.10.27 21:00
|buy
|301
|0.10
|1.8974
|1.8524
|1.9034
|1528
|2006.10.30 05:47
|modify
|301
|0.10
|1.8974
|1.8974
|1.9034
|1529
|2006.10.30 05:47
|modify
|301
|0.10
|1.8974
|1.8975
|1.9034
|1530
|2006.10.30 05:50
|s/l
|301
|0.10
|1.8975
|1.8975
|1.9034
|0.86
|8868.05
|1531
|2006.10.30 06:00
|buy
|302
|0.10
|1.8979
|1.8529
|1.9039
|1532
|2006.10.30 09:56
|modify
|302
|0.10
|1.8979
|1.8979
|1.9039
|1533
|2006.10.30 09:58
|modify
|302
|0.10
|1.8979
|1.8980
|1.9039
|1534
|2006.10.30 09:58
|modify
|302
|0.10
|1.8979
|1.8981
|1.9039
|1535
|2006.10.30 10:01
|s/l
|302
|0.10
|1.8981
|1.8981
|1.9039
|2.00
|8870.05
|1536
|2006.10.30 14:00
|buy
|303
|0.10
|1.9001
|1.8551
|1.9061
|1537
|2006.10.30 14:47
|modify
|303
|0.10
|1.9001
|1.9001
|1.9061
|1538
|2006.10.30 14:48
|modify
|303
|0.10
|1.9001
|1.9002
|1.9061
|1539
|2006.10.30 14:48
|modify
|303
|0.10
|1.9001
|1.9003
|1.9061
|1540
|2006.10.30 14:48
|close
|303
|0.10
|1.9012
|1.9003
|1.9061
|11.00
|8881.05
|1541
|2006.10.30 14:48
|buy
|304
|0.10
|1.9015
|1.8565
|1.9075
|1542
|2006.10.30 15:43
|modify
|304
|0.10
|1.9015
|1.9016
|1.9075
|1543
|2006.10.30 15:43
|modify
|304
|0.10
|1.9015
|1.9017
|1.9075
|1544
|2006.10.30 15:43
|close
|304
|0.10
|1.9026
|1.9017
|1.9075
|11.00
|8892.05
|1545
|2006.10.30 19:00
|buy
|305
|0.10
|1.9025
|1.8575
|1.9085
|1546
|2006.10.31 01:26
|sell
|306
|0.10
|1.8988
|1.9438
|1.8928
|1547
|2006.10.31 10:25
|modify
|306
|0.10
|1.8988
|1.8988
|1.8928
|1548
|2006.10.31 10:25
|modify
|306
|0.10
|1.8988
|1.8986
|1.8928
|1549
|2006.10.31 10:25
|modify
|306
|0.10
|1.8988
|1.8985
|1.8928
|1550
|2006.10.31 10:25
|modify
|306
|0.10
|1.8988
|1.8982
|1.8928
|1551
|2006.10.31 10:26
|modify
|306
|0.10
|1.8988
|1.8981
|1.8928
|1552
|2006.10.31 10:27
|modify
|306
|0.10
|1.8988
|1.8980
|1.8928
|1553
|2006.10.31 10:28
|modify
|306
|0.10
|1.8988
|1.8979
|1.8928
|1554
|2006.10.31 10:29
|modify
|306
|0.10
|1.8988
|1.8978
|1.8928
|1555
|2006.10.31 10:29
|modify
|306
|0.10
|1.8988
|1.8977
|1.8928
|1556
|2006.10.31 10:30
|modify
|306
|0.10
|1.8988
|1.8976
|1.8928
|1557
|2006.10.31 10:30
|modify
|306
|0.10
|1.8988
|1.8975
|1.8928
|1558
|2006.10.31 10:30
|modify
|306
|0.10
|1.8988
|1.8973
|1.8928
|1559
|2006.10.31 10:31
|s/l
|306
|0.10
|1.8973
|1.8973
|1.8928
|15.00
|8907.05
|1560
|2006.10.31 13:33
|sell
|307
|0.10
|1.8992
|1.9442
|1.8932
|1561
|2006.10.31 13:40
|modify
|307
|0.10
|1.8992
|1.8992
|1.8932
|1562
|2006.10.31 13:42
|s/l
|307
|0.10
|1.8992
|1.8992
|1.8932
|0.00
|8907.05
|1563
|2006.10.31 13:42
|sell
|308
|0.10
|1.8988
|1.9438
|1.8928
|1564
|2006.10.31 13:52
|modify
|308
|0.10
|1.8988
|1.8988
|1.8928
|1565
|2006.10.31 13:52
|modify
|308
|0.10
|1.8988
|1.8987
|1.8928
|1566
|2006.10.31 13:56
|modify
|308
|0.10
|1.8988
|1.8986
|1.8928
|1567
|2006.10.31 13:56
|modify
|308
|0.10
|1.8988
|1.8985
|1.8928
|1568
|2006.10.31 13:56
|modify
|308
|0.10
|1.8988
|1.8983
|1.8928
|1569
|2006.10.31 13:57
|modify
|308
|0.10
|1.8988
|1.8982
|1.8928
|1570
|2006.10.31 13:57
|modify
|308
|0.10
|1.8988
|1.8980
|1.8928
|1571
|2006.10.31 13:57
|modify
|308
|0.10
|1.8988
|1.8978
|1.8928
|1572
|2006.10.31 14:00
|modify
|308
|0.10
|1.8988
|1.8977
|1.8928
|1573
|2006.10.31 14:00
|modify
|308
|0.10
|1.8988
|1.8975
|1.8928
|1574
|2006.10.31 14:00
|modify
|308
|0.10
|1.8988
|1.8972
|1.8928
|1575
|2006.10.31 14:00
|modify
|308
|0.10
|1.8988
|1.8968
|1.8928
|1576
|2006.10.31 14:01
|s/l
|308
|0.10
|1.8968
|1.8968
|1.8928
|20.00
|8927.05
|1577
|2006.10.31 18:07
|modify
|305
|0.10
|1.9025
|1.9025
|1.9085
|1578
|2006.10.31 18:08
|close
|305
|0.10
|1.9037
|1.9025
|1.9085
|11.86
|8938.91
|1579
|2006.10.31 18:08
|buy
|309
|0.10
|1.9046
|1.8596
|1.9106
|1580
|2006.10.31 18:11
|modify
|309
|0.10
|1.9046
|1.9046
|1.9106
|1581
|2006.10.31 18:11
|modify
|309
|0.10
|1.9046
|1.9047
|1.9106
|1582
|2006.10.31 18:11
|modify
|309
|0.10
|1.9046
|1.9048
|1.9106
|1583
|2006.10.31 18:12
|close
|309
|0.10
|1.9061
|1.9048
|1.9106
|15.00
|8953.91
|1584
|2006.10.31 18:12
|buy
|310
|0.10
|1.9066
|1.8616
|1.9126
|1585
|2006.10.31 18:30
|modify
|310
|0.10
|1.9066
|1.9066
|1.9126
|1586
|2006.10.31 18:31
|modify
|310
|0.10
|1.9066
|1.9067
|1.9126
|1587
|2006.10.31 18:32
|close
|310
|0.10
|1.9078
|1.9067
|1.9126
|12.00
|8965.91
|1588
|2006.10.31 18:32
|buy
|311
|0.10
|1.9081
|1.8631
|1.9141
|1589
|2006.10.31 18:33
|modify
|311
|0.10
|1.9081
|1.9081
|1.9141
|1590
|2006.10.31 18:33
|modify
|311
|0.10
|1.9081
|1.9082
|1.9141
|1591
|2006.10.31 18:35
|modify
|311
|0.10
|1.9081
|1.9083
|1.9141
|1592
|2006.10.31 18:35
|close
|311
|0.10
|1.9092
|1.9083
|1.9141
|11.00
|8976.91
|1593
|2006.10.31 18:35
|buy
|312
|0.10
|1.9095
|1.8645
|1.9155
|1594
|2006.11.01 13:21
|modify
|312
|0.10
|1.9095
|1.9095
|1.9155
|1595
|2006.11.01 13:25
|s/l
|312
|0.10
|1.9095
|1.9095
|1.9155
|-0.14
|8976.78
|1596
|2006.11.01 14:00
|buy
|313
|0.10
|1.9094
|1.8644
|1.9154
|1597
|2006.11.01 18:01
|modify
|313
|0.10
|1.9094
|1.9095
|1.9154
|1598
|2006.11.01 18:01
|s/l
|313
|0.10
|1.9095
|1.9095
|1.9154
|1.00
|8977.78
|1599
|2006.11.01 18:01
|buy
|314
|0.10
|1.9099
|1.8649
|1.9159
|1600
|2006.11.01 18:01
|modify
|314
|0.10
|1.9099
|1.9099
|1.9159
|1601
|2006.11.01 18:01
|modify
|314
|0.10
|1.9099
|1.9100
|1.9159
|1602
|2006.11.01 18:01
|close
|314
|0.10
|1.9110
|1.9100
|1.9159
|11.00
|8988.78
|1603
|2006.11.01 18:01
|buy
|315
|0.10
|1.9113
|1.8663
|1.9173
|1604
|2006.11.01 18:03
|modify
|315
|0.10
|1.9113
|1.9114
|1.9173
|1605
|2006.11.01 18:03
|modify
|315
|0.10
|1.9113
|1.9115
|1.9173
|1606
|2006.11.01 18:03
|close
|315
|0.10
|1.9124
|1.9115
|1.9173
|11.00
|8999.78
|1607
|2006.11.01 18:03
|buy
|316
|0.10
|1.9129
|1.8679
|1.9189
|1608
|2006.11.02 01:44
|sell
|317
|0.10
|1.9068
|1.9518
|1.9008
|1609
|2006.11.02 09:48
|modify
|317
|0.10
|1.9068
|1.9068
|1.9008
|1610
|2006.11.02 09:52
|modify
|317
|0.10
|1.9068
|1.9067
|1.9008
|1611
|2006.11.02 09:52
|modify
|317
|0.10
|1.9068
|1.9065
|1.9008
|1612
|2006.11.02 09:56
|modify
|317
|0.10
|1.9068
|1.9063
|1.9008
|1613
|2006.11.02 09:56
|modify
|317
|0.10
|1.9068
|1.9062
|1.9008
|1614
|2006.11.02 09:56
|modify
|317
|0.10
|1.9068
|1.9060
|1.9008
|1615
|2006.11.02 09:56
|modify
|317
|0.10
|1.9068
|1.9059
|1.9008
|1616
|2006.11.02 09:56
|modify
|317
|0.10
|1.9068
|1.9056
|1.9008
|1617
|2006.11.02 10:06
|modify
|317
|0.10
|1.9068
|1.9055
|1.9008
|1618
|2006.11.02 10:09
|s/l
|317
|0.10
|1.9055
|1.9055
|1.9008
|13.00
|9012.78
|1619
|2006.11.03 03:54
|sell
|318
|0.10
|1.9070
|1.9520
|1.9010
|1620
|2006.11.03 10:39
|modify
|318
|0.10
|1.9070
|1.9069
|1.9010
|1621
|2006.11.03 10:40
|modify
|318
|0.10
|1.9070
|1.9068
|1.9010
|1622
|2006.11.03 10:40
|modify
|318
|0.10
|1.9070
|1.9067
|1.9010
|1623
|2006.11.03 10:42
|modify
|318
|0.10
|1.9070
|1.9065
|1.9010
|1624
|2006.11.03 10:42
|modify
|318
|0.10
|1.9070
|1.9064
|1.9010
|1625
|2006.11.03 10:42
|modify
|318
|0.10
|1.9070
|1.9061
|1.9010
|1626
|2006.11.03 10:43
|s/l
|318
|0.10
|1.9061
|1.9061
|1.9010
|9.00
|9021.78
|1627
|2006.11.03 10:43
|sell
|319
|0.10
|1.9058
|1.9508
|1.8998
|1628
|2006.11.03 16:31
|modify
|319
|0.10
|1.9058
|1.9057
|1.8998
|1629
|2006.11.03 16:31
|modify
|319
|0.10
|1.9058
|1.9056
|1.8998
|1630
|2006.11.03 16:31
|modify
|319
|0.10
|1.9058
|1.9055
|1.8998
|1631
|2006.11.03 16:31
|modify
|319
|0.10
|1.9058
|1.9054
|1.8998
|1632
|2006.11.03 16:31
|modify
|319
|0.10
|1.9058
|1.9053
|1.8998
|1633
|2006.11.03 16:31
|modify
|319
|0.10
|1.9058
|1.9052
|1.8998
|1634
|2006.11.03 16:31
|modify
|319
|0.10
|1.9058
|1.9050
|1.8998
|1635
|2006.11.03 16:31
|modify
|319
|0.10
|1.9058
|1.9046
|1.8998
|1636
|2006.11.03 16:31
|modify
|319
|0.10
|1.9058
|1.9044
|1.8998
|1637
|2006.11.03 16:31
|modify
|319
|0.10
|1.9058
|1.9042
|1.8998
|1638
|2006.11.03 16:31
|modify
|319
|0.10
|1.9058
|1.9039
|1.8998
|1639
|2006.11.03 16:31
|modify
|319
|0.10
|1.9058
|1.9037
|1.8998
|1640
|2006.11.03 16:31
|modify
|319
|0.10
|1.9058
|1.9032
|1.8998
|1641
|2006.11.03 16:31
|modify
|319
|0.10
|1.9058
|1.9028
|1.8998
|1642
|2006.11.03 16:31
|s/l
|319
|0.10
|1.9028
|1.9028
|1.8998
|30.00
|9051.78
|1643
|2006.11.03 16:31
|sell
|320
|0.10
|1.9024
|1.9474
|1.8964
|1644
|2006.11.03 16:36
|modify
|320
|0.10
|1.9024
|1.9024
|1.8964
|1645
|2006.11.03 16:36
|modify
|320
|0.10
|1.9024
|1.9023
|1.8964
|1646
|2006.11.03 16:36
|modify
|320
|0.10
|1.9024
|1.9022
|1.8964
|1647
|2006.11.03 16:36
|modify
|320
|0.10
|1.9024
|1.9021
|1.8964
|1648
|2006.11.03 16:38
|modify
|320
|0.10
|1.9024
|1.9020
|1.8964
|1649
|2006.11.03 16:38
|modify
|320
|0.10
|1.9024
|1.9017
|1.8964
|1650
|2006.11.03 16:38
|modify
|320
|0.10
|1.9024
|1.9015
|1.8964
|1651
|2006.11.03 16:38
|modify
|320
|0.10
|1.9024
|1.9013
|1.8964
|1652
|2006.11.03 16:38
|modify
|320
|0.10
|1.9024
|1.9008
|1.8964
|1653
|2006.11.03 16:38
|s/l
|320
|0.10
|1.9008
|1.9008
|1.8964
|16.00
|9067.78
|1654
|2006.11.03 16:38
|sell
|321
|0.10
|1.9005
|1.9455
|1.8945
|1655
|2006.11.03 16:39
|modify
|321
|0.10
|1.9005
|1.9005
|1.8945
|1656
|2006.11.03 16:40
|modify
|321
|0.10
|1.9005
|1.9003
|1.8945
|1657
|2006.11.03 16:40
|modify
|321
|0.10
|1.9005
|1.9002
|1.8945
|1658
|2006.11.03 16:40
|s/l
|321
|0.10
|1.9002
|1.9002
|1.8945
|3.00
|9070.78
|1659
|2006.11.03 16:40
|sell
|322
|0.10
|1.8998
|1.9448
|1.8938
|1660
|2006.11.03 16:45
|modify
|322
|0.10
|1.8998
|1.8996
|1.8938
|1661
|2006.11.03 16:46
|s/l
|322
|0.10
|1.8996
|1.8996
|1.8938
|2.00
|9072.78
|1662
|2006.11.03 16:46
|sell
|323
|0.10
|1.8993
|1.9443
|1.8933
|1663
|2006.11.03 16:54
|modify
|323
|0.10
|1.8993
|1.8993
|1.8933
|1664
|2006.11.03 16:56
|s/l
|323
|0.10
|1.8993
|1.8993
|1.8933
|0.00
|9072.78
|1665
|2006.11.03 16:56
|sell
|324
|0.10
|1.8989
|1.9439
|1.8929
|1666
|2006.11.03 18:01
|modify
|324
|0.10
|1.8989
|1.8989
|1.8929
|1667
|2006.11.03 18:01
|modify
|324
|0.10
|1.8989
|1.8987
|1.8929
|1668
|2006.11.03 18:01
|modify
|324
|0.10
|1.8989
|1.8986
|1.8929
|1669
|2006.11.03 18:02
|s/l
|324
|0.10
|1.8986
|1.8986
|1.8929
|3.00
|9075.78
|1670
|2006.11.06 08:31
|sell
|325
|0.10
|1.8997
|1.9447
|1.8937
|1671
|2006.11.06 11:09
|modify
|325
|0.10
|1.8997
|1.8996
|1.8937
|1672
|2006.11.06 11:13
|modify
|325
|0.10
|1.8997
|1.8994
|1.8937
|1673
|2006.11.06 11:14
|modify
|325
|0.10
|1.8997
|1.8993
|1.8937
|1674
|2006.11.06 11:22
|modify
|325
|0.10
|1.8997
|1.8992
|1.8937
|1675
|2006.11.06 11:22
|modify
|325
|0.10
|1.8997
|1.8991
|1.8937
|1676
|2006.11.06 11:22
|modify
|325
|0.10
|1.8997
|1.8989
|1.8937
|1677
|2006.11.06 11:23
|modify
|325
|0.10
|1.8997
|1.8987
|1.8937
|1678
|2006.11.06 11:27
|s/l
|325
|0.10
|1.8987
|1.8987
|1.8937
|10.00
|9085.78
|1679
|2006.11.06 14:03
|sell
|326
|0.10
|1.8960
|1.9410
|1.8900
|1680
|2006.11.10 11:57
|modify
|316
|0.10
|1.9129
|1.9130
|1.9189
|1681
|2006.11.10 11:57
|modify
|316
|0.10
|1.9129
|1.9132
|1.9189
|1682
|2006.11.10 11:57
|modify
|316
|0.10
|1.9129
|1.9136
|1.9189
|1683
|2006.11.10 11:57
|modify
|316
|0.10
|1.9129
|1.9142
|1.9189
|1684
|2006.11.10 11:58
|modify
|316
|0.10
|1.9129
|1.9146
|1.9189
|1685
|2006.11.10 11:59
|s/l
|316
|0.10
|1.9146
|1.9146
|1.9189
|15.48
|9101.26
|1686
|2006.11.10 21:19
|buy
|327
|0.10
|1.9133
|1.8683
|1.9193
|1687
|2006.11.13 03:48
|modify
|327
|0.10
|1.9133
|1.9134
|1.9193
|1688
|2006.11.13 03:48
|modify
|327
|0.10
|1.9133
|1.9135
|1.9193
|1689
|2006.11.13 03:48
|modify
|327
|0.10
|1.9133
|1.9136
|1.9193
|1690
|2006.11.13 03:49
|modify
|327
|0.10
|1.9133
|1.9137
|1.9193
|1691
|2006.11.13 03:51
|s/l
|327
|0.10
|1.9137
|1.9137
|1.9193
|3.86
|9105.12
|1692
|2006.11.13 06:00
|buy
|328
|0.10
|1.9143
|1.8693
|1.9203
|1693
|2006.11.14 18:11
|modify
|326
|0.10
|1.8960
|1.8959
|1.8900
|1694
|2006.11.14 18:11
|modify
|326
|0.10
|1.8960
|1.8957
|1.8900
|1695
|2006.11.14 18:11
|modify
|326
|0.10
|1.8960
|1.8954
|1.8900
|1696
|2006.11.14 18:11
|modify
|326
|0.10
|1.8960
|1.8953
|1.8900
|1697
|2006.11.14 18:11
|modify
|326
|0.10
|1.8960
|1.8949
|1.8900
|1698
|2006.11.14 18:12
|modify
|326
|0.10
|1.8960
|1.8948
|1.8900
|1699
|2006.11.14 18:12
|modify
|326
|0.10
|1.8960
|1.8946
|1.8900
|1700
|2006.11.14 18:12
|modify
|326
|0.10
|1.8960
|1.8944
|1.8900
|1701
|2006.11.14 18:12
|modify
|326
|0.10
|1.8960
|1.8941
|1.8900
|1702
|2006.11.14 18:14
|s/l
|326
|0.10
|1.8941
|1.8941
|1.8900
|18.34
|9123.46
|1703
|2006.11.14 18:14
|sell
|329
|0.10
|1.8937
|1.9387
|1.8877
|1704
|2006.11.14 18:42
|modify
|329
|0.10
|1.8937
|1.8934
|1.8877
|1705
|2006.11.14 18:43
|s/l
|329
|0.10
|1.8934
|1.8934
|1.8877
|3.00
|9126.46
|1706
|2006.11.14 18:43
|sell
|330
|0.10
|1.8930
|1.9380
|1.8870
|1707
|2006.11.15 09:19
|modify
|330
|0.10
|1.8930
|1.8930
|1.8870
|1708
|2006.11.15 09:23
|s/l
|330
|0.10
|1.8930
|1.8930
|1.8870
|-0.08
|9126.37
|1709
|2006.11.15 22:00
|sell
|331
|0.10
|1.8874
|1.9324
|1.8814
|1710
|2006.11.16 11:13
|modify
|331
|0.10
|1.8874
|1.8873
|1.8814
|1711
|2006.11.16 11:13
|modify
|331
|0.10
|1.8874
|1.8871
|1.8814
|1712
|2006.11.16 11:19
|modify
|331
|0.10
|1.8874
|1.8870
|1.8814
|1713
|2006.11.16 11:37
|modify
|331
|0.10
|1.8874
|1.8869
|1.8814
|1714
|2006.11.16 11:37
|modify
|331
|0.10
|1.8874
|1.8868
|1.8814
|1715
|2006.11.16 11:37
|modify
|331
|0.10
|1.8874
|1.8866
|1.8814
|1716
|2006.11.16 11:38
|modify
|331
|0.10
|1.8874
|1.8865
|1.8814
|1717
|2006.11.16 11:38
|modify
|331
|0.10
|1.8874
|1.8864
|1.8814
|1718
|2006.11.16 11:39
|modify
|331
|0.10
|1.8874
|1.8863
|1.8814
|1719
|2006.11.16 11:55
|s/l
|331
|0.10
|1.8863
|1.8863
|1.8814
|10.75
|9137.13
|1720
|2006.11.16 15:02
|sell
|332
|0.10
|1.8874
|1.9324
|1.8814
|1721
|2006.11.17 07:17
|modify
|332
|0.10
|1.8874
|1.8873
|1.8814
|1722
|2006.11.17 07:19
|modify
|332
|0.10
|1.8874
|1.8872
|1.8814
|1723
|2006.11.17 07:41
|modify
|332
|0.10
|1.8874
|1.8871
|1.8814
|1724
|2006.11.17 08:08
|s/l
|332
|0.10
|1.8871
|1.8871
|1.8814
|2.92
|9140.04
|1725
|2006.11.21 10:20
|sell
|333
|0.10
|1.8964
|1.9414
|1.8904
|1726
|2006.11.22 18:22
|modify
|328
|0.10
|1.9143
|1.9143
|1.9203
|1727
|2006.11.22 18:23
|modify
|328
|0.10
|1.9143
|1.9144
|1.9203
|1728
|2006.11.22 18:23
|modify
|328
|0.10
|1.9143
|1.9145
|1.9203
|1729
|2006.11.22 18:24
|modify
|328
|0.10
|1.9143
|1.9146
|1.9203
|1730
|2006.11.22 18:24
|modify
|328
|0.10
|1.9143
|1.9147
|1.9203
|1731
|2006.11.22 18:24
|modify
|328
|0.10
|1.9143
|1.9148
|1.9203
|1732
|2006.11.22 18:24
|modify
|328
|0.10
|1.9143
|1.9149
|1.9203
|1733
|2006.11.22 18:24
|modify
|328
|0.10
|1.9143
|1.9150
|1.9203
|1734
|2006.11.22 18:24
|modify
|328
|0.10
|1.9143
|1.9151
|1.9203
|1735
|2006.11.22 18:24
|modify
|328
|0.10
|1.9143
|1.9152
|1.9203
|1736
|2006.11.22 18:25
|modify
|328
|0.10
|1.9143
|1.9153
|1.9203
|1737
|2006.11.22 18:25
|modify
|328
|0.10
|1.9143
|1.9154
|1.9203
|1738
|2006.11.22 18:25
|modify
|328
|0.10
|1.9143
|1.9155
|1.9203
|1739
|2006.11.22 18:25
|modify
|328
|0.10
|1.9143
|1.9156
|1.9203
|1740
|2006.11.22 18:25
|modify
|328
|0.10
|1.9143
|1.9157
|1.9203
|1741
|2006.11.22 18:30
|s/l
|328
|0.10
|1.9157
|1.9157
|1.9203
|12.76
|9152.80
|1742
|2006.11.23 02:00
|buy
|334
|0.10
|1.9155
|1.8705
|1.9215
|1743
|2006.11.23 12:10
|modify
|334
|0.10
|1.9155
|1.9156
|1.9215
|1744
|2006.11.23 12:11
|modify
|334
|0.10
|1.9155
|1.9157
|1.9215
|1745
|2006.11.23 12:12
|modify
|334
|0.10
|1.9155
|1.9158
|1.9215
|1746
|2006.11.23 12:12
|modify
|334
|0.10
|1.9155
|1.9159
|1.9215
|1747
|2006.11.23 12:13
|s/l
|334
|0.10
|1.9159
|1.9159
|1.9215
|4.00
|9156.80
|1748
|2006.11.23 14:00
|buy
|335
|0.10
|1.9150
|1.8700
|1.9210
|1749
|2006.11.23 17:18
|modify
|335
|0.10
|1.9150
|1.9151
|1.9210
|1750
|2006.11.23 17:24
|modify
|335
|0.10
|1.9150
|1.9155
|1.9210
|1751
|2006.11.23 17:25
|s/l
|335
|0.10
|1.9155
|1.9155
|1.9210
|5.00
|9161.80
|1752
|2006.11.23 17:25
|buy
|336
|0.10
|1.9157
|1.8707
|1.9217
|1753
|2006.11.23 18:09
|modify
|336
|0.10
|1.9157
|1.9157
|1.9217
|1754
|2006.11.23 18:14
|modify
|336
|0.10
|1.9157
|1.9159
|1.9217
|1755
|2006.11.23 18:15
|modify
|336
|0.10
|1.9157
|1.9161
|1.9217
|1756
|2006.11.23 18:32
|s/l
|336
|0.10
|1.9161
|1.9161
|1.9217
|4.00
|9165.80
|1757
|2006.11.23 20:00
|buy
|337
|0.10
|1.9164
|1.8714
|1.9224
|1758
|2006.11.24 10:51
|modify
|337
|0.10
|1.9164
|1.9165
|1.9224
|1759
|2006.11.24 10:51
|modify
|337
|0.10
|1.9164
|1.9168
|1.9224
|1760
|2006.11.24 10:51
|modify
|337
|0.10
|1.9164
|1.9171
|1.9224
|1761
|2006.11.24 10:52
|modify
|337
|0.10
|1.9164
|1.9174
|1.9224
|1762
|2006.11.24 10:52
|s/l
|337
|0.10
|1.9174
|1.9174
|1.9224
|9.86
|9175.66
|1763
|2006.11.27 02:00
|buy
|338
|0.10
|1.9394
|1.8944
|1.9454
|1764
|2006.11.27 02:23
|modify
|338
|0.10
|1.9394
|1.9395
|1.9454
|1765
|2006.11.27 02:23
|modify
|338
|0.10
|1.9394
|1.9397
|1.9454
|1766
|2006.11.27 02:23
|modify
|338
|0.10
|1.9394
|1.9398
|1.9454
|1767
|2006.11.27 02:23
|modify
|338
|0.10
|1.9394
|1.9399
|1.9454
|1768
|2006.11.27 02:28
|s/l
|338
|0.10
|1.9399
|1.9399
|1.9454
|5.00
|9180.66
|1769
|2006.11.27 02:28
|buy
|339
|0.10
|1.9403
|1.8953
|1.9463
|1770
|2006.11.27 05:03
|s/l
|333
|0.10
|1.9414
|1.9414
|1.8904
|-450.50
|8730.17
|1771
|2006.11.28 10:53
|modify
|339
|0.10
|1.9403
|1.9403
|1.9463
|1772
|2006.11.28 10:53
|modify
|339
|0.10
|1.9403
|1.9404
|1.9463
|1773
|2006.11.28 10:53
|close
|339
|0.10
|1.9415
|1.9404
|1.9463
|11.86
|8742.03
|1774
|2006.11.28 13:00
|buy
|340
|0.10
|1.9451
|1.9001
|1.9511
|1775
|2006.11.28 16:30
|close
|340
|0.10
|1.9463
|1.9001
|1.9511
|12.00
|8754.03
|1776
|2006.11.29 15:00
|buy
|341
|0.10
|1.9500
|1.9050
|1.9560
|1777
|2006.11.29 15:12
|sell
|342
|0.10
|1.9480
|1.9930
|1.9420
|1778
|2006.11.29 15:43
|modify
|341
|0.10
|1.9500
|1.9500
|1.9560
|1779
|2006.11.29 15:44
|modify
|341
|0.10
|1.9500
|1.9501
|1.9560
|1780
|2006.11.29 15:44
|modify
|341
|0.10
|1.9500
|1.9503
|1.9560
|1781
|2006.11.29 15:46
|s/l
|341
|0.10
|1.9503
|1.9503
|1.9560
|3.00
|8757.03
|1782
|2006.11.29 18:00
|buy
|343
|0.10
|1.9522
|1.9072
|1.9582
|1783
|2006.11.29 18:00
|modify
|343
|0.10
|1.9522
|1.9524
|1.9582
|1784
|2006.11.29 18:00
|modify
|343
|0.10
|1.9522
|1.9527
|1.9582
|1785
|2006.11.29 18:00
|modify
|343
|0.10
|1.9522
|1.9529
|1.9582
|1786
|2006.11.29 18:00
|s/l
|343
|0.10
|1.9529
|1.9529
|1.9582
|7.00
|8764.03
|1787
|2006.11.29 18:00
|buy
|344
|0.10
|1.9523
|1.9073
|1.9583
|1788
|2006.11.29 21:23
|modify
|342
|0.10
|1.9480
|1.9478
|1.9420
|1789
|2006.11.29 21:23
|modify
|342
|0.10
|1.9480
|1.9477
|1.9420
|1790
|2006.11.29 21:23
|modify
|342
|0.10
|1.9480
|1.9474
|1.9420
|1791
|2006.11.29 21:23
|modify
|342
|0.10
|1.9480
|1.9472
|1.9420
|1792
|2006.11.29 21:23
|modify
|342
|0.10
|1.9480
|1.9469
|1.9420
|1793
|2006.11.29 21:23
|modify
|342
|0.10
|1.9480
|1.9463
|1.9420
|1794
|2006.11.29 21:24
|modify
|342
|0.10
|1.9480
|1.9460
|1.9420
|1795
|2006.11.29 21:24
|modify
|342
|0.10
|1.9480
|1.9457
|1.9420
|1796
|2006.11.29 21:24
|modify
|342
|0.10
|1.9480
|1.9455
|1.9420
|1797
|2006.11.29 21:24
|modify
|342
|0.10
|1.9480
|1.9452
|1.9420
|1798
|2006.11.29 21:25
|s/l
|342
|0.10
|1.9452
|1.9452
|1.9420
|28.00
|8792.03
|1799
|2006.11.29 21:25
|sell
|345
|0.10
|1.9448
|1.9898
|1.9388
|1800
|2006.11.29 23:54
|modify
|345
|0.10
|1.9448
|1.9448
|1.9388
|1801
|2006.11.29 23:54
|modify
|345
|0.10
|1.9448
|1.9446
|1.9388
|1802
|2006.11.29 23:55
|s/l
|345
|0.10
|1.9446
|1.9446
|1.9388
|2.00
|8794.03
|1803
|2006.11.29 23:55
|sell
|346
|0.10
|1.9444
|1.9894
|1.9384
|1804
|2006.11.30 10:15
|modify
|344
|0.10
|1.9523
|1.9523
|1.9583
|1805
|2006.11.30 10:21
|modify
|344
|0.10
|1.9523
|1.9524
|1.9583
|1806
|2006.11.30 10:22
|modify
|344
|0.10
|1.9523
|1.9525
|1.9583
|1807
|2006.11.30 10:22
|modify
|344
|0.10
|1.9523
|1.9526
|1.9583
|1808
|2006.11.30 10:22
|modify
|344
|0.10
|1.9523
|1.9531
|1.9583
|1809
|2006.11.30 10:22
|modify
|344
|0.10
|1.9523
|1.9532
|1.9583
|1810
|2006.11.30 10:22
|modify
|344
|0.10
|1.9523
|1.9535
|1.9583
|1811
|2006.11.30 10:22
|modify
|344
|0.10
|1.9523
|1.9540
|1.9583
|1812
|2006.11.30 10:23
|modify
|344
|0.10
|1.9523
|1.9548
|1.9583
|1813
|2006.11.30 10:23
|modify
|344
|0.10
|1.9523
|1.9549
|1.9583
|1814
|2006.11.30 10:23
|modify
|344
|0.10
|1.9523
|1.9550
|1.9583
|1815
|2006.11.30 10:23
|modify
|344
|0.10
|1.9523
|1.9551
|1.9583
|1816
|2006.11.30 10:23
|modify
|344
|0.10
|1.9523
|1.9552
|1.9583
|1817
|2006.11.30 10:23
|modify
|344
|0.10
|1.9523
|1.9553
|1.9583
|1818
|2006.11.30 10:23
|modify
|344
|0.10
|1.9523
|1.9554
|1.9583
|1819
|2006.11.30 10:25
|s/l
|344
|0.10
|1.9554
|1.9554
|1.9583
|30.59
|8824.61
|1820
|2006.11.30 15:00
|buy
|347
|0.10
|1.9565
|1.9115
|1.9625
|1821
|2006.11.30 16:03
|modify
|347
|0.10
|1.9565
|1.9565
|1.9625
|1822
|2006.11.30 16:04
|modify
|347
|0.10
|1.9565
|1.9566
|1.9625
|1823
|2006.11.30 16:09
|modify
|347
|0.10
|1.9565
|1.9567
|1.9625
|1824
|2006.11.30 16:09
|modify
|347
|0.10
|1.9565
|1.9568
|1.9625
|1825
|2006.11.30 16:09
|modify
|347
|0.10
|1.9565
|1.9569
|1.9625
|1826
|2006.11.30 16:09
|modify
|347
|0.10
|1.9565
|1.9570
|1.9625
|1827
|2006.11.30 16:09
|modify
|347
|0.10
|1.9565
|1.9571
|1.9625
|1828
|2006.11.30 16:09
|modify
|347
|0.10
|1.9565
|1.9572
|1.9625
|1829
|2006.11.30 16:09
|modify
|347
|0.10
|1.9565
|1.9573
|1.9625
|1830
|2006.11.30 16:10
|modify
|347
|0.10
|1.9565
|1.9576
|1.9625
|1831
|2006.11.30 16:14
|s/l
|347
|0.10
|1.9576
|1.9576
|1.9625
|11.00
|8835.61
|1832
|2006.11.30 16:14
|buy
|348
|0.10
|1.9580
|1.9130
|1.9640
|1833
|2006.11.30 17:57
|modify
|348
|0.10
|1.9580
|1.9580
|1.9640
|1834
|2006.11.30 17:57
|modify
|348
|0.10
|1.9580
|1.9583
|1.9640
|1835
|2006.11.30 17:57
|modify
|348
|0.10
|1.9580
|1.9585
|1.9640
|1836
|2006.11.30 17:57
|modify
|348
|0.10
|1.9580
|1.9588
|1.9640
|1837
|2006.11.30 17:57
|modify
|348
|0.10
|1.9580
|1.9590
|1.9640
|1838
|2006.11.30 17:57
|modify
|348
|0.10
|1.9580
|1.9593
|1.9640
|1839
|2006.11.30 17:57
|modify
|348
|0.10
|1.9580
|1.9595
|1.9640
|1840
|2006.11.30 17:57
|modify
|348
|0.10
|1.9580
|1.9597
|1.9640
|1841
|2006.11.30 17:58
|s/l
|348
|0.10
|1.9597
|1.9597
|1.9640
|17.00
|8852.61
|1842
|2006.12.01 07:00
|buy
|349
|0.10
|1.9681
|1.9231
|1.9741
|1843
|2006.12.01 09:22
|modify
|349
|0.10
|1.9681
|1.9681
|1.9741
|1844
|2006.12.01 09:22
|modify
|349
|0.10
|1.9681
|1.9682
|1.9741
|1845
|2006.12.01 09:22
|modify
|349
|0.10
|1.9681
|1.9683
|1.9741
|1846
|2006.12.01 09:24
|modify
|349
|0.10
|1.9681
|1.9684
|1.9741
|1847
|2006.12.01 09:25
|modify
|349
|0.10
|1.9681
|1.9685
|1.9741
|1848
|2006.12.01 09:26
|modify
|349
|0.10
|1.9681
|1.9686
|1.9741
|1849
|2006.12.01 09:26
|modify
|349
|0.10
|1.9681
|1.9687
|1.9741
|1850
|2006.12.01 09:26
|modify
|349
|0.10
|1.9681
|1.9688
|1.9741
|1851
|2006.12.01 09:26
|modify
|349
|0.10
|1.9681
|1.9694
|1.9741
|1852
|2006.12.01 09:26
|modify
|349
|0.10
|1.9681
|1.9696
|1.9741
|1853
|2006.12.01 09:26
|modify
|349
|0.10
|1.9681
|1.9699
|1.9741
|1854
|2006.12.01 09:26
|modify
|349
|0.10
|1.9681
|1.9701
|1.9741
|1855
|2006.12.01 09:26
|modify
|349
|0.10
|1.9681
|1.9705
|1.9741
|1856
|2006.12.01 09:27
|modify
|349
|0.10
|1.9681
|1.9706
|1.9741
|1857
|2006.12.01 09:27
|modify
|349
|0.10
|1.9681
|1.9707
|1.9741
|1858
|2006.12.01 09:28
|modify
|349
|0.10
|1.9681
|1.9708
|1.9741
|1859
|2006.12.01 09:28
|modify
|349
|0.10
|1.9681
|1.9709
|1.9741
|1860
|2006.12.01 09:28
|modify
|349
|0.10
|1.9681
|1.9711
|1.9741
|1861
|2006.12.01 09:28
|modify
|349
|0.10
|1.9681
|1.9714
|1.9741
|1862
|2006.12.01 09:28
|modify
|349
|0.10
|1.9681
|1.9715
|1.9741
|1863
|2006.12.01 09:28
|modify
|349
|0.10
|1.9681
|1.9717
|1.9741
|1864
|2006.12.01 09:29
|modify
|349
|0.10
|1.9681
|1.9718
|1.9741
|1865
|2006.12.01 09:29
|modify
|349
|0.10
|1.9681
|1.9721
|1.9741
|1866
|2006.12.01 09:29
|modify
|349
|0.10
|1.9681
|1.9722
|1.9741
|1867
|2006.12.01 09:29
|modify
|349
|0.10
|1.9681
|1.9724
|1.9741
|1868
|2006.12.01 09:29
|modify
|349
|0.10
|1.9681
|1.9728
|1.9741
|1869
|2006.12.01 09:30
|modify
|349
|0.10
|1.9681
|1.9729
|1.9741
|1870
|2006.12.01 09:30
|modify
|349
|0.10
|1.9681
|1.9730
|1.9741
|1871
|2006.12.01 09:30
|modify
|349
|0.10
|1.9681
|1.9731
|1.9741
|1872
|2006.12.01 09:30
|t/p
|349
|0.10
|1.9741
|1.9731
|1.9741
|60.00
|8912.61
|1873
|2006.12.01 14:00
|buy
|350
|0.10
|1.9666
|1.9216
|1.9726
|1874
|2006.12.01 14:17
|modify
|350
|0.10
|1.9666
|1.9666
|1.9726
|1875
|2006.12.01 14:21
|modify
|350
|0.10
|1.9666
|1.9667
|1.9726
|1876
|2006.12.01 14:21
|modify
|350
|0.10
|1.9666
|1.9669
|1.9726
|1877
|2006.12.01 14:22
|modify
|350
|0.10
|1.9666
|1.9670
|1.9726
|1878
|2006.12.01 14:22
|modify
|350
|0.10
|1.9666
|1.9671
|1.9726
|1879
|2006.12.01 14:22
|modify
|350
|0.10
|1.9666
|1.9672
|1.9726
|1880
|2006.12.01 14:22
|modify
|350
|0.10
|1.9666
|1.9673
|1.9726
|1881
|2006.12.01 14:23
|modify
|350
|0.10
|1.9666
|1.9678
|1.9726
|1882
|2006.12.01 14:27
|s/l
|350
|0.10
|1.9678
|1.9678
|1.9726
|12.00
|8924.61
|1883
|2006.12.01 14:27
|buy
|351
|0.10
|1.9682
|1.9232
|1.9742
|1884
|2006.12.01 16:02
|modify
|351
|0.10
|1.9682
|1.9682
|1.9742
|1885
|2006.12.01 16:02
|modify
|351
|0.10
|1.9682
|1.9683
|1.9742
|1886
|2006.12.01 16:02
|modify
|351
|0.10
|1.9682
|1.9684
|1.9742
|1887
|2006.12.01 16:02
|modify
|351
|0.10
|1.9682
|1.9686
|1.9742
|1888
|2006.12.01 16:02
|modify
|351
|0.10
|1.9682
|1.9687
|1.9742
|1889
|2006.12.01 16:10
|s/l
|351
|0.10
|1.9687
|1.9687
|1.9742
|5.00
|8929.61
|1890
|2006.12.01 16:10
|buy
|352
|0.10
|1.9691
|1.9241
|1.9751
|1891
|2006.12.01 17:14
|modify
|352
|0.10
|1.9691
|1.9691
|1.9751
|1892
|2006.12.01 17:14
|modify
|352
|0.10
|1.9691
|1.9693
|1.9751
|1893
|2006.12.01 17:14
|modify
|352
|0.10
|1.9691
|1.9694
|1.9751
|1894
|2006.12.01 17:15
|modify
|352
|0.10
|1.9691
|1.9696
|1.9751
|1895
|2006.12.01 17:15
|modify
|352
|0.10
|1.9691
|1.9697
|1.9751
|1896
|2006.12.01 17:16
|s/l
|352
|0.10
|1.9697
|1.9697
|1.9751
|6.00
|8935.61
|1897
|2006.12.01 20:06
|buy
|353
|0.10
|1.9800
|1.9350
|1.9860
|1898
|2006.12.01 20:18
|modify
|353
|0.10
|1.9800
|1.9801
|1.9860
|1899
|2006.12.01 20:20
|s/l
|353
|0.10
|1.9801
|1.9801
|1.9860
|1.00
|8936.61
|1900
|2006.12.01 20:20
|buy
|354
|0.10
|1.9805
|1.9355
|1.9865
|1901
|2006.12.04 02:00
|modify
|354
|0.10
|1.9805
|1.9824
|1.9865
|1902
|2006.12.04 02:00
|modify
|354
|0.10
|1.9805
|1.9827
|1.9865
|1903
|2006.12.04 02:04
|s/l
|354
|0.10
|1.9827
|1.9827
|1.9865
|21.86
|8958.48
|1904
|2006.12.04 02:04
|buy
|355
|0.10
|1.9831
|1.9381
|1.9891
|1905
|2007.01.04 11:49
|modify
|346
|0.10
|1.9444
|1.9440
|1.9384
|1906
|2007.01.04 11:49
|modify
|346
|0.10
|1.9444
|1.9437
|1.9384
|1907
|2007.01.04 11:49
|modify
|346
|0.10
|1.9444
|1.9432
|1.9384
|1908
|2007.01.04 11:51
|modify
|346
|0.10
|1.9444
|1.9431
|1.9384
|1909
|2007.01.04 11:51
|modify
|346
|0.10
|1.9444
|1.9430
|1.9384
|1910
|2007.01.04 11:51
|modify
|346
|0.10
|1.9444
|1.9429
|1.9384
|1911
|2007.01.04 11:51
|modify
|346
|0.10
|1.9444
|1.9428
|1.9384
|1912
|2007.01.04 11:51
|modify
|346
|0.10
|1.9444
|1.9427
|1.9384
|1913
|2007.01.04 11:51
|modify
|346
|0.10
|1.9444
|1.9426
|1.9384
|1914
|2007.01.04 11:51
|modify
|346
|0.10
|1.9444
|1.9425
|1.9384
|1915
|2007.01.04 11:51
|modify
|346
|0.10
|1.9444
|1.9423
|1.9384
|1916
|2007.01.04 11:52
|modify
|346
|0.10
|1.9444
|1.9422
|1.9384
|1917
|2007.01.04 11:52
|modify
|346
|0.10
|1.9444
|1.9421
|1.9384
|1918
|2007.01.04 11:52
|modify
|346
|0.10
|1.9444
|1.9419
|1.9384
|1919
|2007.01.04 11:54
|modify
|346
|0.10
|1.9444
|1.9418
|1.9384
|1920
|2007.01.04 11:54
|modify
|346
|0.10
|1.9444
|1.9417
|1.9384
|1921
|2007.01.04 11:54
|modify
|346
|0.10
|1.9444
|1.9415
|1.9384
|1922
|2007.01.04 11:54
|modify
|346
|0.10
|1.9444
|1.9414
|1.9384
|1923
|2007.01.04 11:54
|modify
|346
|0.10
|1.9444
|1.9412
|1.9384
|1924
|2007.01.04 11:57
|s/l
|346
|0.10
|1.9412
|1.9412
|1.9384
|28.85
|8987.33
|1925
|2007.01.04 11:57
|sell
|356
|0.10
|1.9408
|1.9858
|1.9348
|1926
|2007.01.04 12:33
|modify
|356
|0.10
|1.9408
|1.9408
|1.9348
|1927
|2007.01.04 12:35
|s/l
|356
|0.10
|1.9408
|1.9408
|1.9348
|0.00
|8987.33
|1928
|2007.01.04 16:30
|sell
|357
|0.10
|1.9432
|1.9882
|1.9372
|1929
|2007.01.05 03:29
|modify
|357
|0.10
|1.9432
|1.9432
|1.9372
|1930
|2007.01.05 03:30
|modify
|357
|0.10
|1.9432
|1.9431
|1.9372
|1931
|2007.01.05 03:35
|modify
|357
|0.10
|1.9432
|1.9430
|1.9372
|1932
|2007.01.05 03:38
|modify
|357
|0.10
|1.9432
|1.9429
|1.9372
|1933
|2007.01.05 03:38
|modify
|357
|0.10
|1.9432
|1.9427
|1.9372
|1934
|2007.01.05 03:40
|modify
|357
|0.10
|1.9432
|1.9426
|1.9372
|1935
|2007.01.05 03:44
|modify
|357
|0.10
|1.9432
|1.9425
|1.9372
|1936
|2007.01.05 03:44
|modify
|357
|0.10
|1.9432
|1.9424
|1.9372
|1937
|2007.01.05 03:46
|modify
|357
|0.10
|1.9432
|1.9423
|1.9372
|1938
|2007.01.05 03:47
|modify
|357
|0.10
|1.9432
|1.9422
|1.9372
|1939
|2007.01.05 03:48
|modify
|357
|0.10
|1.9432
|1.9421
|1.9372
|1940
|2007.01.05 03:48
|modify
|357
|0.10
|1.9432
|1.9419
|1.9372
|1941
|2007.01.05 03:49
|modify
|357
|0.10
|1.9432
|1.9418
|1.9372
|1942
|2007.01.05 03:50
|modify
|357
|0.10
|1.9432
|1.9415
|1.9372
|1943
|2007.01.05 03:51
|modify
|357
|0.10
|1.9432
|1.9414
|1.9372
|1944
|2007.01.05 03:53
|modify
|357
|0.10
|1.9432
|1.9413
|1.9372
|1945
|2007.01.05 03:58
|modify
|357
|0.10
|1.9432
|1.9412
|1.9372
|1946
|2007.01.05 03:59
|modify
|357
|0.10
|1.9432
|1.9411
|1.9372
|1947
|2007.01.05 04:04
|modify
|357
|0.10
|1.9432
|1.9410
|1.9372
|1948
|2007.01.05 04:17
|s/l
|357
|0.10
|1.9410
|1.9410
|1.9372
|21.92
|9009.25
|1949
|2007.01.05 06:01
|s/l
|355
|0.10
|1.9381
|1.9381
|1.9891
|-454.69
|8554.56
|1950
|2007.01.05 06:01
|sell
|358
|0.10
|1.9380
|1.9830
|1.9320
|1951
|2007.01.05 07:14
|modify
|358
|0.10
|1.9380
|1.9379
|1.9320
|1952
|2007.01.05 07:14
|modify
|358
|0.10
|1.9380
|1.9378
|1.9320
|1953
|2007.01.05 07:14
|close
|358
|0.10
|1.9369
|1.9378
|1.9320
|11.00
|8565.56
|1954
|2007.01.05 14:04
|sell
|359
|0.10
|1.9395
|1.9845
|1.9335
|1955
|2007.01.05 16:30
|modify
|359
|0.10
|1.9395
|1.9395
|1.9335
|1956
|2007.01.05 16:30
|modify
|359
|0.10
|1.9395
|1.9393
|1.9335
|1957
|2007.01.05 16:30
|s/l
|359
|0.10
|1.9393
|1.9393
|1.9335
|2.00
|8567.56
|1958
|2007.01.05 16:30
|sell
|360
|0.10
|1.9389
|1.9839
|1.9329
|1959
|2007.01.05 16:30
|close
|360
|0.10
|1.9378
|1.9839
|1.9329
|11.00
|8578.56
|1960
|2007.01.05 16:30
|sell
|361
|0.10
|1.9368
|1.9818
|1.9308
|1961
|2007.01.05 16:30
|modify
|361
|0.10
|1.9368
|1.9368
|1.9308
|1962
|2007.01.05 16:30
|close
|361
|0.10
|1.9354
|1.9368
|1.9308
|14.00
|8592.56
|1963
|2007.01.05 16:30
|sell
|362
|0.10
|1.9352
|1.9802
|1.9292
|1964
|2007.01.05 16:30
|close
|362
|0.10
|1.9339
|1.9802
|1.9292
|13.00
|8605.56
|1965
|2007.01.05 16:30
|sell
|363
|0.10
|1.9325
|1.9775
|1.9265
|1966
|2007.01.05 16:32
|modify
|363
|0.10
|1.9325
|1.9323
|1.9265
|1967
|2007.01.05 16:32
|close
|363
|0.10
|1.9312
|1.9323
|1.9265
|13.00
|8618.56
|1968
|2007.01.05 16:32
|sell
|364
|0.10
|1.9306
|1.9756
|1.9246
|1969
|2007.01.05 16:50
|modify
|364
|0.10
|1.9306
|1.9306
|1.9246
|1970
|2007.01.05 16:50
|modify
|364
|0.10
|1.9306
|1.9305
|1.9246
|1971
|2007.01.05 16:50
|close
|364
|0.10
|1.9295
|1.9305
|1.9246
|11.00
|8629.56
|1972
|2007.01.05 16:50
|sell
|365
|0.10
|1.9292
|1.9742
|1.9232
|1973
|2007.01.05 18:56
|modify
|365
|0.10
|1.9292
|1.9291
|1.9232
|1974
|2007.01.05 18:57
|modify
|365
|0.10
|1.9292
|1.9290
|1.9232
|1975
|2007.01.05 18:57
|close
|365
|0.10
|1.9281
|1.9290
|1.9232
|11.00
|8640.56
|1976
|2007.01.05 18:57
|sell
|366
|0.10
|1.9276
|1.9726
|1.9216
|1977
|2007.01.05 19:04
|modify
|366
|0.10
|1.9276
|1.9276
|1.9216
|1978
|2007.01.05 19:04
|modify
|366
|0.10
|1.9276
|1.9275
|1.9216
|1979
|2007.01.05 19:06
|s/l
|366
|0.10
|1.9275
|1.9275
|1.9216
|1.00
|8641.56
|1980
|2007.01.06 00:51
|sell
|367
|0.10
|1.9289
|1.9739
|1.9229
|1981
|2007.01.08 03:37
|modify
|367
|0.10
|1.9289
|1.9287
|1.9229
|1982
|2007.01.08 03:39
|close
|367
|0.10
|1.9278
|1.9287
|1.9229
|10.92
|8652.47
|1983
|2007.01.08 13:17
|sell
|368
|0.10
|1.9312
|1.9762
|1.9252
|1984
|2007.01.08 14:00
|buy
|369
|0.10
|1.9327
|1.8877
|1.9387
|1985
|2007.01.08 14:23
|modify
|369
|0.10
|1.9327
|1.9327
|1.9387
|1986
|2007.01.08 14:27
|s/l
|369
|0.10
|1.9327
|1.9327
|1.9387
|0.00
|8652.47
|1987
|2007.01.08 14:27
|buy
|370
|0.10
|1.9331
|1.8881
|1.9391
|1988
|2007.01.08 16:37
|modify
|368
|0.10
|1.9312
|1.9311
|1.9252
|1989
|2007.01.08 16:40
|modify
|368
|0.10
|1.9312
|1.9307
|1.9252
|1990
|2007.01.08 16:42
|s/l
|368
|0.10
|1.9307
|1.9307
|1.9252
|5.00
|8657.47
|1991
|2007.01.08 17:57
|modify
|370
|0.10
|1.9331
|1.9333
|1.9391
|1992
|2007.01.08 17:58
|close
|370
|0.10
|1.9344
|1.9333
|1.9391
|13.00
|8670.47
|1993
|2007.01.08 20:00
|buy
|371
|0.10
|1.9383
|1.8933
|1.9443
|1994
|2007.01.08 20:03
|modify
|371
|0.10
|1.9383
|1.9383
|1.9443
|1995
|2007.01.08 20:03
|modify
|371
|0.10
|1.9383
|1.9384
|1.9443
|1996
|2007.01.08 20:03
|close
|371
|0.10
|1.9396
|1.9384
|1.9443
|13.00
|8683.47
|1997
|2007.01.08 20:03
|buy
|372
|0.10
|1.9399
|1.8949
|1.9459
|1998
|2007.01.09 03:04
|modify
|372
|0.10
|1.9399
|1.9399
|1.9459
|1999
|2007.01.09 03:04
|modify
|372
|0.10
|1.9399
|1.9400
|1.9459
|2000
|2007.01.09 03:05
|modify
|372
|0.10
|1.9399
|1.9401
|1.9459
|2001
|2007.01.09 03:05
|close
|372
|0.10
|1.9410
|1.9401
|1.9459
|10.86
|8694.33
|2002
|2007.01.09 03:05
|buy
|373
|0.10
|1.9413
|1.8963
|1.9473
|2003
|2007.01.09 03:14
|modify
|373
|0.10
|1.9413
|1.9415
|1.9473
|2004
|2007.01.09 03:19
|close
|373
|0.10
|1.9424
|1.9415
|1.9473
|11.00
|8705.33
|2005
|2007.01.09 03:20
|buy
|374
|0.10
|1.9430
|1.8980
|1.9490
|2006
|2007.01.09 10:39
|modify
|374
|0.10
|1.9430
|1.9432
|1.9490
|2007
|2007.01.09 10:41
|close
|374
|0.10
|1.9442
|1.9432
|1.9490
|12.00
|8717.33
|2008
|2007.01.09 13:00
|buy
|375
|0.10
|1.9424
|1.8974
|1.9484
|2009
|2007.01.09 14:00
|modify
|375
|0.10
|1.9424
|1.9424
|1.9484
|2010
|2007.01.09 14:00
|modify
|375
|0.10
|1.9424
|1.9425
|1.9484
|2011
|2007.01.09 14:00
|modify
|375
|0.10
|1.9424
|1.9426
|1.9484
|2012
|2007.01.09 14:06
|s/l
|375
|0.10
|1.9426
|1.9426
|1.9484
|2.00
|8719.33
|2013
|2007.01.09 17:21
|sell
|376
|0.10
|1.9395
|1.9845
|1.9335
|2014
|2007.01.10 03:04
|modify
|376
|0.10
|1.9395
|1.9393
|1.9335
|2015
|2007.01.10 03:07
|close
|376
|0.10
|1.9384
|1.9393
|1.9335
|10.92
|8730.25
|2016
|2007.01.10 03:07
|sell
|377
|0.10
|1.9379
|1.9829
|1.9319
|2017
|2007.01.10 03:14
|modify
|377
|0.10
|1.9379
|1.9377
|1.9319
|2018
|2007.01.10 03:15
|close
|377
|0.10
|1.9368
|1.9377
|1.9319
|11.00
|8741.25
|2019
|2007.01.10 03:15
|sell
|378
|0.10
|1.9365
|1.9815
|1.9305
|2020
|2007.01.10 03:19
|modify
|378
|0.10
|1.9365
|1.9365
|1.9305
|2021
|2007.01.10 03:19
|modify
|378
|0.10
|1.9365
|1.9363
|1.9305
|2022
|2007.01.10 03:19
|close
|378
|0.10
|1.9354
|1.9363
|1.9305
|11.00
|8752.25
|2023
|2007.01.10 03:19
|sell
|379
|0.10
|1.9348
|1.9798
|1.9288
|2024
|2007.01.10 10:00
|buy
|380
|0.10
|1.9396
|1.8946
|1.9456
|2025
|2007.01.10 10:45
|modify
|380
|0.10
|1.9396
|1.9397
|1.9456
|2026
|2007.01.10 10:46
|modify
|380
|0.10
|1.9396
|1.9399
|1.9456
|2027
|2007.01.10 11:03
|modify
|380
|0.10
|1.9396
|1.9400
|1.9456
|2028
|2007.01.10 11:03
|modify
|380
|0.10
|1.9396
|1.9401
|1.9456
|2029
|2007.01.10 11:03
|modify
|380
|0.10
|1.9396
|1.9402
|1.9456
|2030
|2007.01.10 11:03
|modify
|380
|0.10
|1.9396
|1.9405
|1.9456
|2031
|2007.01.10 11:06
|modify
|380
|0.10
|1.9396
|1.9406
|1.9456
|2032
|2007.01.10 11:12
|modify
|380
|0.10
|1.9396
|1.9407
|1.9456
|2033
|2007.01.10 11:12
|modify
|380
|0.10
|1.9396
|1.9408
|1.9456
|2034
|2007.01.10 11:13
|modify
|380
|0.10
|1.9396
|1.9409
|1.9456
|2035
|2007.01.10 11:13
|modify
|380
|0.10
|1.9396
|1.9410
|1.9456
|2036
|2007.01.10 11:22
|s/l
|380
|0.10
|1.9410
|1.9410
|1.9456
|14.00
|8766.25
|2037
|2007.01.10 18:13
|modify
|379
|0.10
|1.9348
|1.9348
|1.9288
|2038
|2007.01.10 18:13
|modify
|379
|0.10
|1.9348
|1.9346
|1.9288
|2039
|2007.01.10 18:13
|close
|379
|0.10
|1.9335
|1.9346
|1.9288
|13.00
|8779.25
|2040
|2007.01.10 18:13
|sell
|381
|0.10
|1.9334
|1.9784
|1.9274
|2041
|2007.01.10 18:26
|modify
|381
|0.10
|1.9334
|1.9334
|1.9274
|2042
|2007.01.10 18:26
|modify
|381
|0.10
|1.9334
|1.9333
|1.9274
|2043
|2007.01.10 18:26
|close
|381
|0.10
|1.9323
|1.9333
|1.9274
|11.00
|8790.25
|2044
|2007.01.10 18:26
|sell
|382
|0.10
|1.9320
|1.9770
|1.9260
|2045
|2007.01.11 12:00
|buy
|383
|0.10
|1.9353
|1.8903
|1.9413
|2046
|2007.01.11 12:19
|modify
|383
|0.10
|1.9353
|1.9354
|1.9413
|2047
|2007.01.11 12:20
|modify
|383
|0.10
|1.9353
|1.9355
|1.9413
|2048
|2007.01.11 12:20
|modify
|383
|0.10
|1.9353
|1.9357
|1.9413
|2049
|2007.01.11 12:21
|s/l
|383
|0.10
|1.9357
|1.9357
|1.9413
|4.00
|8794.25
|2050
|2007.01.11 12:21
|buy
|384
|0.10
|1.9361
|1.8911
|1.9421
|2051
|2007.01.11 12:30
|modify
|384
|0.10
|1.9361
|1.9361
|1.9421
|2052
|2007.01.11 12:30
|modify
|384
|0.10
|1.9361
|1.9364
|1.9421
|2053
|2007.01.11 12:30
|modify
|384
|0.10
|1.9361
|1.9367
|1.9421
|2054
|2007.01.11 12:30
|modify
|384
|0.10
|1.9361
|1.9369
|1.9421
|2055
|2007.01.11 12:30
|modify
|384
|0.10
|1.9361
|1.9373
|1.9421
|2056
|2007.01.11 12:36
|modify
|384
|0.10
|1.9361
|1.9374
|1.9421
|2057
|2007.01.11 12:36
|modify
|384
|0.10
|1.9361
|1.9375
|1.9421
|2058
|2007.01.11 12:36
|modify
|384
|0.10
|1.9361
|1.9377
|1.9421
|2059
|2007.01.11 12:37
|modify
|384
|0.10
|1.9361
|1.9378
|1.9421
|2060
|2007.01.11 12:37
|modify
|384
|0.10
|1.9361
|1.9379
|1.9421
|2061
|2007.01.11 12:37
|modify
|384
|0.10
|1.9361
|1.9380
|1.9421
|2062
|2007.01.11 12:37
|modify
|384
|0.10
|1.9361
|1.9381
|1.9421
|2063
|2007.01.11 12:39
|modify
|384
|0.10
|1.9361
|1.9382
|1.9421
|2064
|2007.01.11 12:40
|modify
|384
|0.10
|1.9361
|1.9383
|1.9421
|2065
|2007.01.11 12:40
|modify
|384
|0.10
|1.9361
|1.9384
|1.9421
|2066
|2007.01.11 12:40
|modify
|384
|0.10
|1.9361
|1.9385
|1.9421
|2067
|2007.01.11 12:40
|modify
|384
|0.10
|1.9361
|1.9387
|1.9421
|2068
|2007.01.11 12:40
|modify
|384
|0.10
|1.9361
|1.9388
|1.9421
|2069
|2007.01.11 12:41
|modify
|384
|0.10
|1.9361
|1.9389
|1.9421
|2070
|2007.01.11 12:41
|modify
|384
|0.10
|1.9361
|1.9390
|1.9421
|2071
|2007.01.11 12:41
|modify
|384
|0.10
|1.9361
|1.9391
|1.9421
|2072
|2007.01.11 12:41
|modify
|384
|0.10
|1.9361
|1.9392
|1.9421
|2073
|2007.01.11 12:41
|modify
|384
|0.10
|1.9361
|1.9394
|1.9421
|2074
|2007.01.11 12:41
|modify
|384
|0.10
|1.9361
|1.9396
|1.9421
|2075
|2007.01.11 12:41
|modify
|384
|0.10
|1.9361
|1.9397
|1.9421
|2076
|2007.01.11 12:41
|modify
|384
|0.10
|1.9361
|1.9399
|1.9421
|2077
|2007.01.11 12:42
|modify
|384
|0.10
|1.9361
|1.9400
|1.9421
|2078
|2007.01.11 12:42
|modify
|384
|0.10
|1.9361
|1.9401
|1.9421
|2079
|2007.01.11 12:44
|s/l
|384
|0.10
|1.9401
|1.9401
|1.9421
|40.00
|8834.25
|2080
|2007.01.11 12:44
|buy
|385
|0.10
|1.9404
|1.8954
|1.9464
|2081
|2007.01.11 15:00
|modify
|385
|0.10
|1.9404
|1.9419
|1.9464
|2082
|2007.01.11 15:00
|modify
|385
|0.10
|1.9404
|1.9435
|1.9464
|2083
|2007.01.11 15:00
|s/l
|385
|0.10
|1.9435
|1.9435
|1.9464
|31.00
|8865.25
|2084
|2007.01.11 20:00
|buy
|386
|0.10
|1.9441
|1.8991
|1.9501
|2085
|2007.01.11 21:17
|modify
|386
|0.10
|1.9441
|1.9441
|1.9501
|2086
|2007.01.11 21:21
|s/l
|386
|0.10
|1.9441
|1.9441
|1.9501
|0.00
|8865.25
|2087
|2007.01.11 22:00
|buy
|387
|0.10
|1.9458
|1.9008
|1.9518
|2088
|2007.01.12 07:54
|modify
|387
|0.10
|1.9458
|1.9458
|1.9518
|2089
|2007.01.12 07:58
|s/l
|387
|0.10
|1.9458
|1.9458
|1.9518
|-0.14
|8865.11
|2090
|2007.01.12 09:03
|buy
|388
|0.10
|1.9456
|1.9006
|1.9516
|2091
|2007.01.12 09:32
|modify
|388
|0.10
|1.9456
|1.9457
|1.9516
|2092
|2007.01.12 09:32
|modify
|388
|0.10
|1.9456
|1.9458
|1.9516
|2093
|2007.01.12 09:33
|modify
|388
|0.10
|1.9456
|1.9459
|1.9516
|2094
|2007.01.12 09:38
|modify
|388
|0.10
|1.9456
|1.9460
|1.9516
|2095
|2007.01.12 09:39
|modify
|388
|0.10
|1.9456
|1.9462
|1.9516
|2096
|2007.01.12 09:40
|modify
|388
|0.10
|1.9456
|1.9464
|1.9516
|2097
|2007.01.12 09:41
|modify
|388
|0.10
|1.9456
|1.9465
|1.9516
|2098
|2007.01.12 09:41
|modify
|388
|0.10
|1.9456
|1.9466
|1.9516
|2099
|2007.01.12 09:42
|modify
|388
|0.10
|1.9456
|1.9468
|1.9516
|2100
|2007.01.12 09:42
|modify
|388
|0.10
|1.9456
|1.9470
|1.9516
|2101
|2007.01.12 09:42
|modify
|388
|0.10
|1.9456
|1.9472
|1.9516
|2102
|2007.01.12 09:43
|modify
|388
|0.10
|1.9456
|1.9473
|1.9516
|2103
|2007.01.12 09:44
|s/l
|388
|0.10
|1.9473
|1.9473
|1.9516
|17.00
|8882.11
|2104
|2007.01.12 14:00
|buy
|389
|0.10
|1.9490
|1.9040
|1.9550
|2105
|2007.01.12 14:10
|modify
|389
|0.10
|1.9490
|1.9491
|1.9550
|2106
|2007.01.12 14:10
|modify
|389
|0.10
|1.9490
|1.9493
|1.9550
|2107
|2007.01.12 14:14
|s/l
|389
|0.10
|1.9493
|1.9493
|1.9550
|3.00
|8885.11
|2108
|2007.01.12 14:14
|buy
|390
|0.10
|1.9497
|1.9047
|1.9557
|2109
|2007.01.12 14:22
|modify
|390
|0.10
|1.9497
|1.9498
|1.9557
|2110
|2007.01.12 14:23
|s/l
|390
|0.10
|1.9498
|1.9498
|1.9557
|1.00
|8886.11
|2111
|2007.01.12 14:23
|buy
|391
|0.10
|1.9500
|1.9050
|1.9560
|2112
|2007.01.12 15:42
|modify
|391
|0.10
|1.9500
|1.9500
|1.9560
|2113
|2007.01.12 15:42
|modify
|391
|0.10
|1.9500
|1.9502
|1.9560
|2114
|2007.01.12 15:42
|modify
|391
|0.10
|1.9500
|1.9503
|1.9560
|2115
|2007.01.12 15:42
|modify
|391
|0.10
|1.9500
|1.9504
|1.9560
|2116
|2007.01.12 15:44
|s/l
|391
|0.10
|1.9504
|1.9504
|1.9560
|4.00
|8890.11
|2117
|2007.01.12 18:00
|buy
|392
|0.10
|1.9561
|1.9111
|1.9621
|2118
|2007.01.12 18:00
|modify
|392
|0.10
|1.9561
|1.9561
|1.9621
|2119
|2007.01.12 18:01
|modify
|392
|0.10
|1.9561
|1.9562
|1.9621
|2120
|2007.01.12 18:01
|modify
|392
|0.10
|1.9561
|1.9563
|1.9621
|2121
|2007.01.12 18:01
|modify
|392
|0.10
|1.9561
|1.9564
|1.9621
|2122
|2007.01.12 18:01
|modify
|392
|0.10
|1.9561
|1.9565
|1.9621
|2123
|2007.01.12 18:01
|modify
|392
|0.10
|1.9561
|1.9567
|1.9621
|2124
|2007.01.12 18:01
|modify
|392
|0.10
|1.9561
|1.9568
|1.9621
|2125
|2007.01.12 18:01
|modify
|392
|0.10
|1.9561
|1.9569
|1.9621
|2126
|2007.01.12 18:01
|modify
|392
|0.10
|1.9561
|1.9570
|1.9621
|2127
|2007.01.12 18:01
|modify
|392
|0.10
|1.9561
|1.9571
|1.9621
|2128
|2007.01.12 18:01
|modify
|392
|0.10
|1.9561
|1.9572
|1.9621
|2129
|2007.01.12 18:02
|s/l
|392
|0.10
|1.9572
|1.9572
|1.9621
|11.00
|8901.11
|2130
|2007.01.12 18:02
|buy
|393
|0.10
|1.9575
|1.9125
|1.9635
|2131
|2007.01.12 18:20
|modify
|393
|0.10
|1.9575
|1.9577
|1.9635
|2132
|2007.01.12 18:21
|s/l
|393
|0.10
|1.9577
|1.9577
|1.9635
|2.00
|8903.11
|2133
|2007.01.12 18:21
|buy
|394
|0.10
|1.9581
|1.9131
|1.9641
|2134
|2007.01.12 18:31
|modify
|394
|0.10
|1.9581
|1.9581
|1.9641
|2135
|2007.01.12 18:31
|modify
|394
|0.10
|1.9581
|1.9582
|1.9641
|2136
|2007.01.12 18:33
|modify
|394
|0.10
|1.9581
|1.9583
|1.9641
|2137
|2007.01.12 18:33
|modify
|394
|0.10
|1.9581
|1.9584
|1.9641
|2138
|2007.01.12 18:33
|modify
|394
|0.10
|1.9581
|1.9585
|1.9641
|2139
|2007.01.12 18:33
|modify
|394
|0.10
|1.9581
|1.9586
|1.9641
|2140
|2007.01.12 18:33
|modify
|394
|0.10
|1.9581
|1.9587
|1.9641
|2141
|2007.01.12 18:33
|modify
|394
|0.10
|1.9581
|1.9588
|1.9641
|2142
|2007.01.12 18:36
|s/l
|394
|0.10
|1.9588
|1.9588
|1.9641
|7.00
|8910.11
|2143
|2007.01.12 18:36
|buy
|395
|0.10
|1.9591
|1.9141
|1.9651
|2144
|2007.01.12 18:53
|modify
|395
|0.10
|1.9591
|1.9592
|1.9651
|2145
|2007.01.12 18:53
|modify
|395
|0.10
|1.9591
|1.9593
|1.9651
|2146
|2007.01.12 18:53
|modify
|395
|0.10
|1.9591
|1.9595
|1.9651
|2147
|2007.01.12 18:53
|modify
|395
|0.10
|1.9591
|1.9597
|1.9651
|2148
|2007.01.12 18:54
|modify
|395
|0.10
|1.9591
|1.9598
|1.9651
|2149
|2007.01.12 18:54
|s/l
|395
|0.10
|1.9598
|1.9598
|1.9651
|7.00
|8917.11
|2150
|2007.01.12 18:54
|buy
|396
|0.10
|1.9601
|1.9151
|1.9661
|2151
|2007.01.15 06:56
|modify
|396
|0.10
|1.9601
|1.9602
|1.9661
|2152
|2007.01.15 07:00
|modify
|396
|0.10
|1.9601
|1.9605
|1.9661
|2153
|2007.01.15 07:01
|modify
|396
|0.10
|1.9601
|1.9606
|1.9661
|2154
|2007.01.15 07:17
|s/l
|396
|0.10
|1.9606
|1.9606
|1.9661
|4.86
|8921.98
|2155
|2007.01.15 07:17
|buy
|397
|0.10
|1.9610
|1.9160
|1.9670
|2156
|2007.01.15 10:40
|modify
|397
|0.10
|1.9610
|1.9610
|1.9670
|2157
|2007.01.15 10:40
|modify
|397
|0.10
|1.9610
|1.9612
|1.9670
|2158
|2007.01.15 10:40
|modify
|397
|0.10
|1.9610
|1.9615
|1.9670
|2159
|2007.01.15 10:40
|modify
|397
|0.10
|1.9610
|1.9617
|1.9670
|2160
|2007.01.15 10:42
|modify
|397
|0.10
|1.9610
|1.9618
|1.9670
|2161
|2007.01.15 10:42
|modify
|397
|0.10
|1.9610
|1.9620
|1.9670
|2162
|2007.01.15 10:43
|s/l
|397
|0.10
|1.9620
|1.9620
|1.9670
|10.00
|8931.98
|2163
|2007.01.15 13:00
|buy
|398
|0.10
|1.9658
|1.9208
|1.9718
|2164
|2007.01.15 13:27
|modify
|398
|0.10
|1.9658
|1.9659
|1.9718
|2165
|2007.01.15 13:36
|s/l
|398
|0.10
|1.9659
|1.9659
|1.9718
|1.00
|8932.98
|2166
|2007.01.15 13:36
|buy
|399
|0.10
|1.9663
|1.9213
|1.9723
|2167
|2007.01.16 10:07
|modify
|399
|0.10
|1.9663
|1.9663
|1.9723
|2168
|2007.01.16 10:07
|modify
|399
|0.10
|1.9663
|1.9667
|1.9723
|2169
|2007.01.16 10:10
|modify
|399
|0.10
|1.9663
|1.9668
|1.9723
|2170
|2007.01.16 10:10
|modify
|399
|0.10
|1.9663
|1.9669
|1.9723
|2171
|2007.01.16 10:11
|s/l
|399
|0.10
|1.9669
|1.9669
|1.9723
|5.86
|8938.84
|2172
|2007.01.16 14:00
|buy
|400
|0.10
|1.9662
|1.9212
|1.9722
|2173
|2007.01.16 14:23
|modify
|400
|0.10
|1.9662
|1.9662
|1.9722
|2174
|2007.01.16 14:23
|modify
|400
|0.10
|1.9662
|1.9664
|1.9722
|2175
|2007.01.16 14:23
|modify
|400
|0.10
|1.9662
|1.9665
|1.9722
|2176
|2007.01.16 14:24
|modify
|400
|0.10
|1.9662
|1.9667
|1.9722
|2177
|2007.01.16 14:24
|modify
|400
|0.10
|1.9662
|1.9668
|1.9722
|2178
|2007.01.16 14:24
|modify
|400
|0.10
|1.9662
|1.9669
|1.9722
|2179
|2007.01.16 14:25
|modify
|400
|0.10
|1.9662
|1.9670
|1.9722
|2180
|2007.01.16 14:25
|modify
|400
|0.10
|1.9662
|1.9671
|1.9722
|2181
|2007.01.16 14:25
|modify
|400
|0.10
|1.9662
|1.9672
|1.9722
|2182
|2007.01.16 14:39
|s/l
|400
|0.10
|1.9672
|1.9672
|1.9722
|10.00
|8948.84
|2183
|2007.01.16 14:39
|buy
|401
|0.10
|1.9675
|1.9225
|1.9735
|2184
|2007.01.17 17:00
|modify
|401
|0.10
|1.9675
|1.9676
|1.9735
|2185
|2007.01.17 17:00
|modify
|401
|0.10
|1.9675
|1.9677
|1.9735
|2186
|2007.01.17 17:00
|modify
|401
|0.10
|1.9675
|1.9679
|1.9735
|2187
|2007.01.17 17:00
|modify
|401
|0.10
|1.9675
|1.9680
|1.9735
|2188
|2007.01.17 17:00
|modify
|401
|0.10
|1.9675
|1.9681
|1.9735
|2189
|2007.01.17 17:01
|s/l
|401
|0.10
|1.9681
|1.9681
|1.9735
|5.86
|8954.70
|2190
|2007.01.17 18:00
|buy
|402
|0.10
|1.9693
|1.9243
|1.9753
|2191
|2007.01.17 18:31
|modify
|402
|0.10
|1.9693
|1.9695
|1.9753
|2192
|2007.01.17 18:31
|modify
|402
|0.10
|1.9693
|1.9698
|1.9753
|2193
|2007.01.17 18:31
|modify
|402
|0.10
|1.9693
|1.9702
|1.9753
|2194
|2007.01.17 18:32
|modify
|402
|0.10
|1.9693
|1.9704
|1.9753
|2195
|2007.01.17 18:34
|s/l
|402
|0.10
|1.9704
|1.9704
|1.9753
|11.00
|8965.70
|2196
|2007.01.17 18:34
|buy
|403
|0.10
|1.9708
|1.9258
|1.9768
|2197
|2007.01.17 18:55
|modify
|403
|0.10
|1.9708
|1.9708
|1.9768
|2198
|2007.01.17 19:00
|s/l
|403
|0.10
|1.9708
|1.9708
|1.9768
|0.00
|8965.70
|2199
|2007.01.18 00:00
|buy
|404
|0.10
|1.9703
|1.9253
|1.9763
|2200
|2007.01.18 04:17
|modify
|404
|0.10
|1.9703
|1.9703
|1.9763
|2201
|2007.01.18 04:43
|modify
|404
|0.10
|1.9703
|1.9704
|1.9763
|2202
|2007.01.18 04:44
|modify
|404
|0.10
|1.9703
|1.9705
|1.9763
|2203
|2007.01.18 04:44
|modify
|404
|0.10
|1.9703
|1.9708
|1.9763
|2204
|2007.01.18 04:45
|modify
|404
|0.10
|1.9703
|1.9709
|1.9763
|2205
|2007.01.18 05:08
|modify
|404
|0.10
|1.9703
|1.9710
|1.9763
|2206
|2007.01.18 05:09
|modify
|404
|0.10
|1.9703
|1.9711
|1.9763
|2207
|2007.01.18 05:09
|modify
|404
|0.10
|1.9703
|1.9712
|1.9763
|2208
|2007.01.18 05:09
|modify
|404
|0.10
|1.9703
|1.9714
|1.9763
|2209
|2007.01.18 05:09
|modify
|404
|0.10
|1.9703
|1.9715
|1.9763
|2210
|2007.01.18 05:09
|modify
|404
|0.10
|1.9703
|1.9717
|1.9763
|2211
|2007.01.18 05:12
|s/l
|404
|0.10
|1.9717
|1.9717
|1.9763
|14.00
|8979.70
|2212
|2007.01.18 08:02
|buy
|405
|0.10
|1.9734
|1.9284
|1.9794
|2213
|2007.01.18 10:31
|modify
|405
|0.10
|1.9734
|1.9735
|1.9794
|2214
|2007.01.18 10:32
|modify
|405
|0.10
|1.9734
|1.9737
|1.9794
|2215
|2007.01.18 10:32
|modify
|405
|0.10
|1.9734
|1.9739
|1.9794
|2216
|2007.01.18 10:32
|modify
|405
|0.10
|1.9734
|1.9741
|1.9794
|2217
|2007.01.18 10:33
|modify
|405
|0.10
|1.9734
|1.9742
|1.9794
|2218
|2007.01.18 10:34
|modify
|405
|0.10
|1.9734
|1.9743
|1.9794
|2219
|2007.01.18 10:35
|s/l
|405
|0.10
|1.9743
|1.9743
|1.9794
|9.00
|8988.70
|2220
|2007.01.18 11:07
|s/l
|382
|0.10
|1.9770
|1.9770
|1.9260
|-450.83
|8537.87
|2221
|2007.01.18 14:00
|buy
|406
|0.10
|1.9725
|1.9275
|1.9785
|2222
|2007.01.18 15:04
|sell
|407
|0.10
|1.9705
|2.0155
|1.9645
|2223
|2007.01.18 15:08
|modify
|407
|0.10
|1.9705
|1.9701
|1.9645
|2224
|2007.01.18 15:09
|s/l
|407
|0.10
|1.9701
|1.9701
|1.9645
|4.00
|8541.87
|2225
|2007.01.18 15:09
|sell
|408
|0.10
|1.9697
|2.0147
|1.9637
|2226
|2007.01.18 15:25
|modify
|408
|0.10
|1.9697
|1.9697
|1.9637
|2227
|2007.01.18 15:25
|modify
|408
|0.10
|1.9697
|1.9695
|1.9637
|2228
|2007.01.18 15:25
|modify
|408
|0.10
|1.9697
|1.9692
|1.9637
|2229
|2007.01.18 15:29
|modify
|408
|0.10
|1.9697
|1.9689
|1.9637
|2230
|2007.01.18 15:32
|modify
|408
|0.10
|1.9697
|1.9688
|1.9637
|2231
|2007.01.18 15:35
|s/l
|408
|0.10
|1.9688
|1.9688
|1.9637
|9.00
|8550.87
|2232
|2007.01.18 15:35
|sell
|409
|0.10
|1.9687
|2.0137
|1.9627
|2233
|2007.01.18 16:30
|modify
|409
|0.10
|1.9687
|1.9686
|1.9627
|2234
|2007.01.18 16:30
|modify
|409
|0.10
|1.9687
|1.9685
|1.9627
|2235
|2007.01.18 16:30
|modify
|409
|0.10
|1.9687
|1.9683
|1.9627
|2236
|2007.01.18 16:30
|modify
|409
|0.10
|1.9687
|1.9681
|1.9627
|2237
|2007.01.18 16:30
|modify
|409
|0.10
|1.9687
|1.9680
|1.9627
|2238
|2007.01.18 16:30
|modify
|409
|0.10
|1.9687
|1.9677
|1.9627
|2239
|2007.01.18 16:30
|modify
|409
|0.10
|1.9687
|1.9674
|1.9627
|2240
|2007.01.18 16:31
|s/l
|409
|0.10
|1.9674
|1.9674
|1.9627
|13.00
|8563.87
|2241
|2007.01.18 17:35
|modify
|406
|0.10
|1.9725
|1.9726
|1.9785
|2242
|2007.01.18 17:35
|modify
|406
|0.10
|1.9725
|1.9727
|1.9785
|2243
|2007.01.18 17:35
|close
|406
|0.10
|1.9736
|1.9727
|1.9785
|11.00
|8574.87
|2244
|2007.01.18 20:00
|sell
|410
|0.10
|1.9701
|2.0151
|1.9641
|2245
|2007.01.18 21:00
|buy
|411
|0.10
|1.9720
|1.9270
|1.9780
|2246
|2007.01.18 22:25
|modify
|411
|0.10
|1.9720
|1.9720
|1.9780
|2247
|2007.01.18 22:25
|modify
|411
|0.10
|1.9720
|1.9721
|1.9780
|2248
|2007.01.18 22:25
|modify
|411
|0.10
|1.9720
|1.9723
|1.9780
|2249
|2007.01.18 22:26
|modify
|411
|0.10
|1.9720
|1.9726
|1.9780
|2250
|2007.01.18 23:03
|modify
|411
|0.10
|1.9720
|1.9727
|1.9780
|2251
|2007.01.18 23:04
|modify
|411
|0.10
|1.9720
|1.9729
|1.9780
|2252
|2007.01.18 23:05
|modify
|411
|0.10
|1.9720
|1.9730
|1.9780
|2253
|2007.01.18 23:12
|modify
|411
|0.10
|1.9720
|1.9731
|1.9780
|2254
|2007.01.18 23:12
|modify
|411
|0.10
|1.9720
|1.9732
|1.9780
|2255
|2007.01.18 23:14
|modify
|411
|0.10
|1.9720
|1.9733
|1.9780
|2256
|2007.01.18 23:15
|modify
|411
|0.10
|1.9720
|1.9734
|1.9780
|2257
|2007.01.18 23:15
|modify
|411
|0.10
|1.9720
|1.9735
|1.9780
|2258
|2007.01.18 23:23
|modify
|411
|0.10
|1.9720
|1.9737
|1.9780
|2259
|2007.01.18 23:25
|modify
|411
|0.10
|1.9720
|1.9739
|1.9780
|2260
|2007.01.18 23:44
|s/l
|411
|0.10
|1.9739
|1.9739
|1.9780
|19.00
|8593.87
|2261
|2007.01.18 23:44
|buy
|412
|0.10
|1.9743
|1.9293
|1.9803
|2262
|2007.01.19 05:05
|modify
|412
|0.10
|1.9743
|1.9745
|1.9803
|2263
|2007.01.19 05:05
|modify
|412
|0.10
|1.9743
|1.9746
|1.9803
|2264
|2007.01.19 05:05
|modify
|412
|0.10
|1.9743
|1.9747
|1.9803
|2265
|2007.01.19 05:05
|modify
|412
|0.10
|1.9743
|1.9749
|1.9803
|2266
|2007.01.19 05:06
|modify
|412
|0.10
|1.9743
|1.9750
|1.9803
|2267
|2007.01.19 05:07
|modify
|412
|0.10
|1.9743
|1.9751
|1.9803
|2268
|2007.01.19 05:08
|modify
|412
|0.10
|1.9743
|1.9753
|1.9803
|2269
|2007.01.19 05:46
|s/l
|412
|0.10
|1.9753
|1.9753
|1.9803
|9.86
|8603.73
|2270
|2007.01.19 05:46
|buy
|413
|0.10
|1.9757
|1.9307
|1.9817
|2271
|2007.01.19 12:30
|modify
|413
|0.10
|1.9757
|1.9760
|1.9817
|2272
|2007.01.19 12:30
|modify
|413
|0.10
|1.9757
|1.9764
|1.9817
|2273
|2007.01.19 12:30
|s/l
|413
|0.10
|1.9764
|1.9764
|1.9817
|7.00
|8610.73
|2274
|2007.01.19 15:21
|buy
|414
|0.10
|1.9742
|1.9292
|1.9802
|2275
|2007.01.19 15:40
|modify
|414
|0.10
|1.9742
|1.9742
|1.9802
|2276
|2007.01.19 15:41
|modify
|414
|0.10
|1.9742
|1.9744
|1.9802
|2277
|2007.01.19 15:41
|modify
|414
|0.10
|1.9742
|1.9745
|1.9802
|2278
|2007.01.19 15:41
|modify
|414
|0.10
|1.9742
|1.9747
|1.9802
|2279
|2007.01.19 15:45
|s/l
|414
|0.10
|1.9747
|1.9747
|1.9802
|5.00
|8615.73
|2280
|2007.01.19 15:45
|buy
|415
|0.10
|1.9751
|1.9301
|1.9811
|2281
|2007.01.19 20:00
|modify
|415
|0.10
|1.9751
|1.9751
|1.9811
|2282
|2007.01.19 20:00
|modify
|415
|0.10
|1.9751
|1.9752
|1.9811
|2283
|2007.01.19 20:00
|modify
|415
|0.10
|1.9751
|1.9754
|1.9811
|2284
|2007.01.19 20:13
|s/l
|415
|0.10
|1.9754
|1.9754
|1.9811
|3.00
|8618.73
|2285
|2007.01.19 20:13
|buy
|416
|0.10
|1.9758
|1.9308
|1.9818
|2286
|2007.01.22 19:02
|modify
|416
|0.10
|1.9758
|1.9759
|1.9818
|2287
|2007.01.22 19:03
|modify
|416
|0.10
|1.9758
|1.9761
|1.9818
|2288
|2007.01.22 19:03
|modify
|416
|0.10
|1.9758
|1.9762
|1.9818
|2289
|2007.01.22 19:03
|modify
|416
|0.10
|1.9758
|1.9763
|1.9818
|2290
|2007.01.22 19:03
|modify
|416
|0.10
|1.9758
|1.9764
|1.9818
|2291
|2007.01.22 19:03
|modify
|416
|0.10
|1.9758
|1.9766
|1.9818
|2292
|2007.01.22 19:03
|modify
|416
|0.10
|1.9758
|1.9767
|1.9818
|2293
|2007.01.22 19:03
|modify
|416
|0.10
|1.9758
|1.9768
|1.9818
|2294
|2007.01.22 19:03
|modify
|416
|0.10
|1.9758
|1.9770
|1.9818
|2295
|2007.01.22 19:03
|modify
|416
|0.10
|1.9758
|1.9772
|1.9818
|2296
|2007.01.22 19:03
|modify
|416
|0.10
|1.9758
|1.9773
|1.9818
|2297
|2007.01.22 19:04
|modify
|416
|0.10
|1.9758
|1.9774
|1.9818
|2298
|2007.01.22 19:05
|modify
|416
|0.10
|1.9758
|1.9775
|1.9818
|2299
|2007.01.22 19:05
|modify
|416
|0.10
|1.9758
|1.9778
|1.9818
|2300
|2007.01.22 19:07
|s/l
|416
|0.10
|1.9778
|1.9778
|1.9818
|19.86
|8638.60
|2301
|2007.01.22 22:01
|buy
|417
|0.10
|1.9759
|1.9309
|1.9819
|2302
|2007.01.22 22:52
|modify
|417
|0.10
|1.9759
|1.9760
|1.9819
|2303
|2007.01.22 22:53
|modify
|417
|0.10
|1.9759
|1.9761
|1.9819
|2304
|2007.01.22 22:59
|s/l
|417
|0.10
|1.9761
|1.9761
|1.9819
|2.00
|8640.60
|2305
|2007.01.22 22:59
|buy
|418
|0.10
|1.9764
|1.9314
|1.9824
|2306
|2007.01.23 03:08
|modify
|418
|0.10
|1.9764
|1.9764
|1.9824
|2307
|2007.01.23 03:09
|modify
|418
|0.10
|1.9764
|1.9765
|1.9824
|2308
|2007.01.23 03:12
|modify
|418
|0.10
|1.9764
|1.9766
|1.9824
|2309
|2007.01.23 03:13
|modify
|418
|0.10
|1.9764
|1.9767
|1.9824
|2310
|2007.01.23 03:13
|modify
|418
|0.10
|1.9764
|1.9768
|1.9824
|2311
|2007.01.23 03:13
|modify
|418
|0.10
|1.9764
|1.9770
|1.9824
|2312
|2007.01.23 03:13
|modify
|418
|0.10
|1.9764
|1.9771
|1.9824
|2313
|2007.01.23 03:14
|modify
|418
|0.10
|1.9764
|1.9772
|1.9824
|2314
|2007.01.23 03:15
|modify
|418
|0.10
|1.9764
|1.9774
|1.9824
|2315
|2007.01.23 03:16
|modify
|418
|0.10
|1.9764
|1.9776
|1.9824
|2316
|2007.01.23 03:16
|modify
|418
|0.10
|1.9764
|1.9777
|1.9824
|2317
|2007.01.23 03:19
|s/l
|418
|0.10
|1.9777
|1.9777
|1.9824
|12.86
|8653.46
|2318
|2007.01.23 21:00
|buy
|419
|0.10
|1.9845
|1.9395
|1.9905
|2319
|2007.01.24 16:50
|modify
|410
|0.10
|1.9701
|1.9699
|1.9641
|2320
|2007.01.24 16:50
|modify
|410
|0.10
|1.9701
|1.9696
|1.9641
|2321
|2007.01.24 16:52
|modify
|410
|0.10
|1.9701
|1.9694
|1.9641
|2322
|2007.01.24 16:52
|modify
|410
|0.10
|1.9701
|1.9692
|1.9641
|2323
|2007.01.24 16:52
|modify
|410
|0.10
|1.9701
|1.9691
|1.9641
|2324
|2007.01.24 16:55
|s/l
|410
|0.10
|1.9691
|1.9691
|1.9641
|9.67
|8663.13
|2325
|2007.01.25 02:15
|sell
|420
|0.10
|1.9671
|2.0121
|1.9611
|2326
|2007.01.25 05:59
|modify
|420
|0.10
|1.9671
|1.9671
|1.9611
|2327
|2007.01.25 06:00
|modify
|420
|0.10
|1.9671
|1.9669
|1.9611
|2328
|2007.01.25 06:02
|modify
|420
|0.10
|1.9671
|1.9668
|1.9611
|2329
|2007.01.25 06:02
|modify
|420
|0.10
|1.9671
|1.9667
|1.9611
|2330
|2007.01.25 06:03
|modify
|420
|0.10
|1.9671
|1.9666
|1.9611
|2331
|2007.01.25 06:03
|modify
|420
|0.10
|1.9671
|1.9665
|1.9611
|2332
|2007.01.25 06:06
|modify
|420
|0.10
|1.9671
|1.9664
|1.9611
|2333
|2007.01.25 06:07
|modify
|420
|0.10
|1.9671
|1.9663
|1.9611
|2334
|2007.01.25 06:11
|s/l
|420
|0.10
|1.9663
|1.9663
|1.9611
|8.00
|8671.13
|2335
|2007.01.25 21:25
|sell
|421
|0.10
|1.9685
|2.0135
|1.9625
|2336
|2007.01.25 22:03
|modify
|421
|0.10
|1.9685
|1.9684
|1.9625
|2337
|2007.01.25 22:03
|modify
|421
|0.10
|1.9685
|1.9682
|1.9625
|2338
|2007.01.25 22:03
|modify
|421
|0.10
|1.9685
|1.9679
|1.9625
|2339
|2007.01.25 22:03
|modify
|421
|0.10
|1.9685
|1.9674
|1.9625
|2340
|2007.01.25 22:04
|modify
|421
|0.10
|1.9685
|1.9673
|1.9625
|2341
|2007.01.25 22:04
|modify
|421
|0.10
|1.9685
|1.9672
|1.9625
|2342
|2007.01.25 22:04
|modify
|421
|0.10
|1.9685
|1.9670
|1.9625
|2343
|2007.01.25 22:04
|modify
|421
|0.10
|1.9685
|1.9669
|1.9625
|2344
|2007.01.25 22:04
|modify
|421
|0.10
|1.9685
|1.9667
|1.9625
|2345
|2007.01.25 22:04
|modify
|421
|0.10
|1.9685
|1.9666
|1.9625
|2346
|2007.01.25 22:04
|modify
|421
|0.10
|1.9685
|1.9665
|1.9625
|2347
|2007.01.25 22:04
|modify
|421
|0.10
|1.9685
|1.9663
|1.9625
|2348
|2007.01.25 22:05
|s/l
|421
|0.10
|1.9663
|1.9663
|1.9625
|22.00
|8693.13
|2349
|2007.01.25 22:05
|sell
|422
|0.10
|1.9659
|2.0109
|1.9599
|2350
|2007.01.25 22:28
|modify
|422
|0.10
|1.9659
|1.9654
|1.9599
|2351
|2007.01.25 22:33
|modify
|422
|0.10
|1.9659
|1.9651
|1.9599
|2352
|2007.01.25 22:33
|modify
|422
|0.10
|1.9659
|1.9650
|1.9599
|2353
|2007.01.25 22:33
|modify
|422
|0.10
|1.9659
|1.9648
|1.9599
|2354
|2007.01.25 22:33
|modify
|422
|0.10
|1.9659
|1.9647
|1.9599
|2355
|2007.01.25 22:34
|modify
|422
|0.10
|1.9659
|1.9645
|1.9599
|2356
|2007.01.25 22:42
|modify
|422
|0.10
|1.9659
|1.9643
|1.9599
|2357
|2007.01.25 22:43
|modify
|422
|0.10
|1.9659
|1.9642
|1.9599
|2358
|2007.01.25 22:43
|modify
|422
|0.10
|1.9659
|1.9641
|1.9599
|2359
|2007.01.25 22:43
|modify
|422
|0.10
|1.9659
|1.9640
|1.9599
|2360
|2007.01.25 22:43
|modify
|422
|0.10
|1.9659
|1.9639
|1.9599
|2361
|2007.01.25 22:45
|modify
|422
|0.10
|1.9659
|1.9638
|1.9599
|2362
|2007.01.25 22:46
|modify
|422
|0.10
|1.9659
|1.9637
|1.9599
|2363
|2007.01.25 22:47
|modify
|422
|0.10
|1.9659
|1.9635
|1.9599
|2364
|2007.01.25 22:49
|s/l
|422
|0.10
|1.9635
|1.9635
|1.9599
|24.00
|8717.13
|2365
|2007.01.25 22:49
|sell
|423
|0.10
|1.9631
|2.0081
|1.9571
|2366
|2007.01.26 11:16
|modify
|423
|0.10
|1.9631
|1.9631
|1.9571
|2367
|2007.01.26 11:16
|s/l
|423
|0.10
|1.9631
|1.9631
|1.9571
|-0.08
|8717.04
|2368
|2007.01.26 13:44
|sell
|424
|0.10
|1.9613
|2.0063
|1.9553
|2369
|2007.01.26 13:50
|modify
|424
|0.10
|1.9613
|1.9613
|1.9553
|2370
|2007.01.26 13:51
|modify
|424
|0.10
|1.9613
|1.9612
|1.9553
|2371
|2007.01.26 13:57
|s/l
|424
|0.10
|1.9612
|1.9612
|1.9553
|1.00
|8718.04
|2372
|2007.01.26 13:57
|sell
|425
|0.10
|1.9608
|2.0058
|1.9548
|2373
|2007.01.26 14:21
|modify
|425
|0.10
|1.9608
|1.9607
|1.9548
|2374
|2007.01.26 14:22
|modify
|425
|0.10
|1.9608
|1.9606
|1.9548
|2375
|2007.01.26 14:29
|modify
|425
|0.10
|1.9608
|1.9605
|1.9548
|2376
|2007.01.26 14:29
|modify
|425
|0.10
|1.9608
|1.9604
|1.9548
|2377
|2007.01.26 14:29
|modify
|425
|0.10
|1.9608
|1.9603
|1.9548
|2378
|2007.01.26 14:29
|modify
|425
|0.10
|1.9608
|1.9602
|1.9548
|2379
|2007.01.26 14:30
|modify
|425
|0.10
|1.9608
|1.9601
|1.9548
|2380
|2007.01.26 14:30
|modify
|425
|0.10
|1.9608
|1.9600
|1.9548
|2381
|2007.01.26 14:30
|modify
|425
|0.10
|1.9608
|1.9599
|1.9548
|2382
|2007.01.26 14:31
|s/l
|425
|0.10
|1.9599
|1.9599
|1.9548
|9.00
|8727.04
|2383
|2007.01.26 16:30
|sell
|426
|0.10
|1.9583
|2.0033
|1.9523
|2384
|2007.01.26 16:30
|modify
|426
|0.10
|1.9583
|1.9582
|1.9523
|2385
|2007.01.26 16:30
|modify
|426
|0.10
|1.9583
|1.9580
|1.9523
|2386
|2007.01.26 16:31
|s/l
|426
|0.10
|1.9580
|1.9580
|1.9523
|3.00
|8730.04
|2387
|2007.01.26 16:31
|sell
|427
|0.10
|1.9576
|2.0026
|1.9516
|2388
|2007.01.26 18:00
|modify
|427
|0.10
|1.9576
|1.9576
|1.9516
|2389
|2007.01.26 18:00
|modify
|427
|0.10
|1.9576
|1.9571
|1.9516
|2390
|2007.01.26 18:00
|s/l
|427
|0.10
|1.9571
|1.9571
|1.9516
|5.00
|8735.04
|2391
|2007.01.26 21:07
|sell
|428
|0.10
|1.9588
|2.0038
|1.9528
|2392
|2007.01.29 04:28
|modify
|428
|0.10
|1.9588
|1.9588
|1.9528
|2393
|2007.01.29 04:29
|modify
|428
|0.10
|1.9588
|1.9587
|1.9528
|2394
|2007.01.29 04:30
|modify
|428
|0.10
|1.9588
|1.9584
|1.9528
|2395
|2007.01.29 04:31
|s/l
|428
|0.10
|1.9584
|1.9584
|1.9528
|3.92
|8738.96
|2396
|2007.01.29 13:50
|sell
|429
|0.10
|1.9567
|2.0017
|1.9507
|2397
|2007.01.29 14:25
|modify
|429
|0.10
|1.9567
|1.9567
|1.9507
|2398
|2007.01.29 14:27
|s/l
|429
|0.10
|1.9567
|1.9567
|1.9507
|0.00
|8738.96
|2399
|2007.01.29 16:25
|sell
|430
|0.10
|1.9559
|2.0009
|1.9499
|2400
|2007.01.31 11:35
|modify
|430
|0.10
|1.9559
|1.9557
|1.9499
|2401
|2007.01.31 11:35
|modify
|430
|0.10
|1.9559
|1.9556
|1.9499
|2402
|2007.01.31 11:36
|modify
|430
|0.10
|1.9559
|1.9555
|1.9499
|2403
|2007.01.31 11:36
|modify
|430
|0.10
|1.9559
|1.9552
|1.9499
|2404
|2007.01.31 11:36
|modify
|430
|0.10
|1.9559
|1.9550
|1.9499
|2405
|2007.01.31 11:36
|modify
|430
|0.10
|1.9559
|1.9547
|1.9499
|2406
|2007.01.31 11:37
|modify
|430
|0.10
|1.9559
|1.9546
|1.9499
|2407
|2007.01.31 11:37
|modify
|430
|0.10
|1.9559
|1.9545
|1.9499
|2408
|2007.01.31 11:37
|modify
|430
|0.10
|1.9559
|1.9544
|1.9499
|2409
|2007.01.31 11:37
|modify
|430
|0.10
|1.9559
|1.9543
|1.9499
|2410
|2007.01.31 11:39
|modify
|430
|0.10
|1.9559
|1.9542
|1.9499
|2411
|2007.01.31 11:39
|modify
|430
|0.10
|1.9559
|1.9541
|1.9499
|2412
|2007.01.31 11:39
|modify
|430
|0.10
|1.9559
|1.9540
|1.9499
|2413
|2007.01.31 11:39
|modify
|430
|0.10
|1.9559
|1.9538
|1.9499
|2414
|2007.01.31 11:40
|modify
|430
|0.10
|1.9559
|1.9537
|1.9499
|2415
|2007.01.31 11:40
|modify
|430
|0.10
|1.9559
|1.9536
|1.9499
|2416
|2007.01.31 11:43
|s/l
|430
|0.10
|1.9536
|1.9536
|1.9499
|22.83
|8761.80
|2417
|2007.02.02 19:51
|sell
|431
|0.10
|1.9662
|2.0112
|1.9602
|2418
|2007.02.05 02:02
|modify
|431
|0.10
|1.9662
|1.9660
|1.9602
|2419
|2007.02.05 02:02
|modify
|431
|0.10
|1.9662
|1.9659
|1.9602
|2420
|2007.02.05 02:19
|modify
|431
|0.10
|1.9662
|1.9658
|1.9602
|2421
|2007.02.05 02:29
|s/l
|431
|0.10
|1.9658
|1.9658
|1.9602
|3.92
|8765.71
|2422
|2007.02.05 04:37
|sell
|432
|0.10
|1.9648
|2.0098
|1.9588
|2423
|2007.02.05 08:17
|modify
|432
|0.10
|1.9648
|1.9648
|1.9588
|2424
|2007.02.05 08:20
|modify
|432
|0.10
|1.9648
|1.9647
|1.9588
|2425
|2007.02.05 08:20
|modify
|432
|0.10
|1.9648
|1.9646
|1.9588
|2426
|2007.02.05 08:40
|modify
|432
|0.10
|1.9648
|1.9645
|1.9588
|2427
|2007.02.05 08:40
|modify
|432
|0.10
|1.9648
|1.9644
|1.9588
|2428
|2007.02.05 08:40
|modify
|432
|0.10
|1.9648
|1.9643
|1.9588
|2429
|2007.02.05 08:42
|modify
|432
|0.10
|1.9648
|1.9642
|1.9588
|2430
|2007.02.05 08:42
|modify
|432
|0.10
|1.9648
|1.9641
|1.9588
|2431
|2007.02.05 08:42
|modify
|432
|0.10
|1.9648
|1.9640
|1.9588
|2432
|2007.02.05 08:42
|modify
|432
|0.10
|1.9648
|1.9639
|1.9588
|2433
|2007.02.05 09:07
|modify
|432
|0.10
|1.9648
|1.9637
|1.9588
|2434
|2007.02.05 09:12
|s/l
|432
|0.10
|1.9637
|1.9637
|1.9588
|11.00
|8776.71
|2435
|2007.02.05 21:10
|sell
|433
|0.10
|1.9590
|2.0040
|1.9530
|2436
|2007.02.08 16:07
|modify
|433
|0.10
|1.9590
|1.9590
|1.9530
|2437
|2007.02.08 16:10
|s/l
|433
|0.10
|1.9590
|1.9590
|1.9530
|-0.41
|8776.30
|2438
|2007.02.12 04:31
|sell
|434
|0.10
|1.9515
|1.9965
|1.9455
|2439
|2007.02.12 11:15
|modify
|434
|0.10
|1.9515
|1.9515
|1.9455
|2440
|2007.02.12 11:15
|modify
|434
|0.10
|1.9515
|1.9514
|1.9455
|2441
|2007.02.12 11:15
|modify
|434
|0.10
|1.9515
|1.9513
|1.9455
|2442
|2007.02.12 11:15
|modify
|434
|0.10
|1.9515
|1.9510
|1.9455
|2443
|2007.02.12 11:17
|s/l
|434
|0.10
|1.9510
|1.9510
|1.9455
|5.00
|8781.30
|2444
|2007.02.12 16:34
|sell
|435
|0.10
|1.9446
|1.9896
|1.9386
|2445
|2007.02.13 12:31
|modify
|435
|0.10
|1.9446
|1.9445
|1.9386
|2446
|2007.02.13 12:32
|s/l
|435
|0.10
|1.9445
|1.9445
|1.9386
|0.92
|8782.22
|2447
|2007.02.13 12:32
|sell
|436
|0.10
|1.9442
|1.9892
|1.9382
|2448
|2007.02.13 12:35
|modify
|436
|0.10
|1.9442
|1.9440
|1.9382
|2449
|2007.02.13 12:35
|modify
|436
|0.10
|1.9442
|1.9438
|1.9382
|2450
|2007.02.13 12:35
|modify
|436
|0.10
|1.9442
|1.9437
|1.9382
|2451
|2007.02.13 12:35
|modify
|436
|0.10
|1.9442
|1.9433
|1.9382
|2452
|2007.02.13 12:36
|s/l
|436
|0.10
|1.9433
|1.9433
|1.9382
|9.00
|8791.22
|2453
|2007.02.13 12:36
|sell
|437
|0.10
|1.9429
|1.9879
|1.9369
|2454
|2007.02.13 12:44
|modify
|437
|0.10
|1.9429
|1.9427
|1.9369
|2455
|2007.02.13 12:44
|modify
|437
|0.10
|1.9429
|1.9425
|1.9369
|2456
|2007.02.13 12:44
|modify
|437
|0.10
|1.9429
|1.9421
|1.9369
|2457
|2007.02.13 12:45
|s/l
|437
|0.10
|1.9421
|1.9421
|1.9369
|8.00
|8799.22
|2458
|2007.02.13 12:45
|sell
|438
|0.10
|1.9417
|1.9867
|1.9357
|2459
|2007.02.13 14:12
|modify
|438
|0.10
|1.9417
|1.9416
|1.9357
|2460
|2007.02.13 14:12
|modify
|438
|0.10
|1.9417
|1.9414
|1.9357
|2461
|2007.02.13 14:12
|modify
|438
|0.10
|1.9417
|1.9412
|1.9357
|2462
|2007.02.13 14:21
|s/l
|438
|0.10
|1.9412
|1.9412
|1.9357
|5.00
|8804.22
|2463
|2007.02.13 18:14
|sell
|439
|0.10
|1.9427
|1.9877
|1.9367
|2464
|2007.03.02 17:15
|modify
|439
|0.10
|1.9427
|1.9427
|1.9367
|2465
|2007.03.02 17:15
|modify
|439
|0.10
|1.9427
|1.9426
|1.9367
|2466
|2007.03.02 17:15
|modify
|439
|0.10
|1.9427
|1.9425
|1.9367
|2467
|2007.03.02 17:19
|modify
|439
|0.10
|1.9427
|1.9424
|1.9367
|2468
|2007.03.02 17:19
|modify
|439
|0.10
|1.9427
|1.9423
|1.9367
|2469
|2007.03.02 17:20
|s/l
|439
|0.10
|1.9423
|1.9423
|1.9367
|2.43
|8806.64
|2470
|2007.03.05 02:38
|s/l
|419
|0.10
|1.9395
|1.9395
|1.9905
|-455.66
|8350.98
|2471
|2007.03.05 09:30
|sell
|440
|0.10
|1.9272
|1.9722
|1.9212
|2472
|2007.03.05 10:10
|modify
|440
|0.10
|1.9272
|1.9270
|1.9212
|2473
|2007.03.05 10:10
|close
|440
|0.10
|1.9259
|1.9270
|1.9212
|13.00
|8363.98
|2474
|2007.03.05 13:05
|sell
|441
|0.10
|1.9212
|1.9662
|1.9152
|2475
|2007.03.05 14:42
|modify
|441
|0.10
|1.9212
|1.9212
|1.9152
|2476
|2007.03.05 14:42
|modify
|441
|0.10
|1.9212
|1.9211
|1.9152
|2477
|2007.03.05 14:48
|s/l
|441
|0.10
|1.9211
|1.9211
|1.9152
|1.00
|8364.98
|2478
|2007.03.05 14:54
|sell
|442
|0.10
|1.9217
|1.9667
|1.9157
|2479
|2007.03.05 15:33
|modify
|442
|0.10
|1.9217
|1.9215
|1.9157
|2480
|2007.03.05 15:36
|s/l
|442
|0.10
|1.9215
|1.9215
|1.9157
|2.00
|8366.98
|2481
|2007.03.05 16:09
|sell
|443
|0.10
|1.9188
|1.9638
|1.9128
|2482
|2007.03.06 05:42
|buy
|444
|0.10
|1.9257
|1.8807
|1.9317
|2483
|2007.03.06 05:48
|modify
|444
|0.10
|1.9257
|1.9258
|1.9317
|2484
|2007.03.06 05:49
|modify
|444
|0.10
|1.9257
|1.9259
|1.9317
|2485
|2007.03.06 05:49
|modify
|444
|0.10
|1.9257
|1.9260
|1.9317
|2486
|2007.03.06 05:49
|modify
|444
|0.10
|1.9257
|1.9263
|1.9317
|2487
|2007.03.06 05:49
|modify
|444
|0.10
|1.9257
|1.9266
|1.9317
|2488
|2007.03.06 05:49
|modify
|444
|0.10
|1.9257
|1.9269
|1.9317
|2489
|2007.03.06 05:51
|s/l
|444
|0.10
|1.9269
|1.9269
|1.9317
|12.00
|8378.98
|2490
|2007.03.06 05:51
|buy
|445
|0.10
|1.9273
|1.8823
|1.9333
|2491
|2007.03.06 07:08
|modify
|445
|0.10
|1.9273
|1.9274
|1.9333
|2492
|2007.03.06 07:18
|modify
|445
|0.10
|1.9273
|1.9276
|1.9333
|2493
|2007.03.06 07:18
|modify
|445
|0.10
|1.9273
|1.9280
|1.9333
|2494
|2007.03.06 07:18
|modify
|445
|0.10
|1.9273
|1.9285
|1.9333
|2495
|2007.03.06 07:18
|modify
|445
|0.10
|1.9273
|1.9289
|1.9333
|2496
|2007.03.06 07:19
|modify
|445
|0.10
|1.9273
|1.9291
|1.9333
|2497
|2007.03.06 07:19
|modify
|445
|0.10
|1.9273
|1.9292
|1.9333
|2498
|2007.03.06 07:19
|modify
|445
|0.10
|1.9273
|1.9294
|1.9333
|2499
|2007.03.06 07:19
|modify
|445
|0.10
|1.9273
|1.9296
|1.9333
|2500
|2007.03.06 07:20
|s/l
|445
|0.10
|1.9296
|1.9296
|1.9333
|23.00
|8401.98
|2501
|2007.03.06 07:20
|buy
|446
|0.10
|1.9300
|1.8850
|1.9360
|2502
|2007.03.06 23:18
|modify
|446
|0.10
|1.9300
|1.9301
|1.9360
|2503
|2007.03.06 23:18
|modify
|446
|0.10
|1.9300
|1.9303
|1.9360
|2504
|2007.03.06 23:19
|modify
|446
|0.10
|1.9300
|1.9305
|1.9360
|2505
|2007.03.06 23:19
|modify
|446
|0.10
|1.9300
|1.9306
|1.9360
|2506
|2007.03.06 23:19
|modify
|446
|0.10
|1.9300
|1.9308
|1.9360
|2507
|2007.03.06 23:19
|modify
|446
|0.10
|1.9300
|1.9310
|1.9360
|2508
|2007.03.06 23:20
|modify
|446
|0.10
|1.9300
|1.9312
|1.9360
|2509
|2007.03.06 23:21
|modify
|446
|0.10
|1.9300
|1.9313
|1.9360
|2510
|2007.03.06 23:23
|s/l
|446
|0.10
|1.9313
|1.9313
|1.9360
|13.00
|8414.98
|2511
|2007.03.07 02:00
|buy
|447
|0.10
|1.9346
|1.8896
|1.9406
|2512
|2007.03.07 02:09
|modify
|447
|0.10
|1.9346
|1.9346
|1.9406
|2513
|2007.03.07 02:10
|modify
|447
|0.10
|1.9346
|1.9348
|1.9406
|2514
|2007.03.07 02:10
|modify
|447
|0.10
|1.9346
|1.9349
|1.9406
|2515
|2007.03.07 02:44
|s/l
|447
|0.10
|1.9349
|1.9349
|1.9406
|3.00
|8417.98
|2516
|2007.03.07 02:44
|buy
|448
|0.10
|1.9353
|1.8903
|1.9413
|2517
|2007.03.12 02:50
|modify
|448
|0.10
|1.9353
|1.9354
|1.9413
|2518
|2007.03.12 02:50
|modify
|448
|0.10
|1.9353
|1.9355
|1.9413
|2519
|2007.03.12 02:50
|modify
|448
|0.10
|1.9353
|1.9356
|1.9413
|2520
|2007.03.12 02:51
|modify
|448
|0.10
|1.9353
|1.9357
|1.9413
|2521
|2007.03.12 02:51
|modify
|448
|0.10
|1.9353
|1.9359
|1.9413
|2522
|2007.03.12 02:54
|s/l
|448
|0.10
|1.9359
|1.9359
|1.9413
|5.31
|8423.29
|2523
|2007.03.13 17:01
|buy
|449
|0.10
|1.9343
|1.8893
|1.9403
|2524
|2007.03.14 18:20
|modify
|449
|0.10
|1.9343
|1.9345
|1.9403
|2525
|2007.03.14 18:20
|modify
|449
|0.10
|1.9343
|1.9349
|1.9403
|2526
|2007.03.14 18:24
|s/l
|449
|0.10
|1.9349
|1.9349
|1.9403
|5.86
|8429.16
|2527
|2007.03.14 21:02
|buy
|450
|0.10
|1.9346
|1.8896
|1.9406
|2528
|2007.03.14 21:54
|modify
|450
|0.10
|1.9346
|1.9346
|1.9406
|2529
|2007.03.14 22:03
|s/l
|450
|0.10
|1.9346
|1.9346
|1.9406
|0.00
|8429.16
|2530
|2007.03.14 22:13
|buy
|451
|0.10
|1.9354
|1.8904
|1.9414
|2531
|2007.03.14 22:53
|modify
|451
|0.10
|1.9354
|1.9356
|1.9414
|2532
|2007.03.14 22:53
|modify
|451
|0.10
|1.9354
|1.9357
|1.9414
|2533
|2007.03.14 22:53
|modify
|451
|0.10
|1.9354
|1.9358
|1.9414
|2534
|2007.03.14 22:53
|modify
|451
|0.10
|1.9354
|1.9359
|1.9414
|2535
|2007.03.14 22:53
|modify
|451
|0.10
|1.9354
|1.9360
|1.9414
|2536
|2007.03.14 22:54
|modify
|451
|0.10
|1.9354
|1.9362
|1.9414
|2537
|2007.03.14 22:54
|modify
|451
|0.10
|1.9354
|1.9363
|1.9414
|2538
|2007.03.14 22:55
|modify
|451
|0.10
|1.9354
|1.9364
|1.9414
|2539
|2007.03.14 22:57
|s/l
|451
|0.10
|1.9364
|1.9364
|1.9414
|10.00
|8439.16
|2540
|2007.03.14 22:57
|buy
|452
|0.10
|1.9368
|1.8918
|1.9428
|2541
|2007.03.15 02:39
|modify
|452
|0.10
|1.9368
|1.9370
|1.9428
|2542
|2007.03.15 02:40
|modify
|452
|0.10
|1.9368
|1.9371
|1.9428
|2543
|2007.03.15 02:40
|modify
|452
|0.10
|1.9368
|1.9372
|1.9428
|2544
|2007.03.15 02:40
|modify
|452
|0.10
|1.9368
|1.9373
|1.9428
|2545
|2007.03.15 02:40
|modify
|452
|0.10
|1.9368
|1.9374
|1.9428
|2546
|2007.03.15 02:40
|modify
|452
|0.10
|1.9368
|1.9375
|1.9428
|2547
|2007.03.15 02:40
|modify
|452
|0.10
|1.9368
|1.9376
|1.9428
|2548
|2007.03.15 02:40
|modify
|452
|0.10
|1.9368
|1.9377
|1.9428
|2549
|2007.03.15 02:43
|modify
|452
|0.10
|1.9368
|1.9378
|1.9428
|2550
|2007.03.15 02:43
|modify
|452
|0.10
|1.9368
|1.9380
|1.9428
|2551
|2007.03.15 02:44
|modify
|452
|0.10
|1.9368
|1.9381
|1.9428
|2552
|2007.03.15 02:46
|modify
|452
|0.10
|1.9368
|1.9384
|1.9428
|2553
|2007.03.15 02:56
|s/l
|452
|0.10
|1.9384
|1.9384
|1.9428
|15.59
|8454.74
|2554
|2007.03.15 06:00
|buy
|453
|0.10
|1.9367
|1.8917
|1.9427
|2555
|2007.03.15 15:32
|modify
|453
|0.10
|1.9367
|1.9367
|1.9427
|2556
|2007.03.15 15:32
|modify
|453
|0.10
|1.9367
|1.9368
|1.9427
|2557
|2007.03.15 15:33
|modify
|453
|0.10
|1.9367
|1.9369
|1.9427
|2558
|2007.03.15 15:33
|modify
|453
|0.10
|1.9367
|1.9370
|1.9427
|2559
|2007.03.15 15:33
|s/l
|453
|0.10
|1.9370
|1.9370
|1.9427
|3.00
|8457.74
|2560
|2007.03.15 15:33
|buy
|454
|0.10
|1.9374
|1.8924
|1.9434
|2561
|2007.03.16 02:35
|modify
|454
|0.10
|1.9374
|1.9376
|1.9434
|2562
|2007.03.16 02:39
|s/l
|454
|0.10
|1.9376
|1.9376
|1.9434
|1.86
|8459.60
|2563
|2007.03.16 04:00
|buy
|455
|0.10
|1.9378
|1.8928
|1.9438
|2564
|2007.03.16 04:59
|modify
|455
|0.10
|1.9378
|1.9378
|1.9438
|2565
|2007.03.16 05:00
|modify
|455
|0.10
|1.9378
|1.9380
|1.9438
|2566
|2007.03.16 05:00
|modify
|455
|0.10
|1.9378
|1.9381
|1.9438
|2567
|2007.03.16 05:01
|modify
|455
|0.10
|1.9378
|1.9382
|1.9438
|2568
|2007.03.16 05:01
|modify
|455
|0.10
|1.9378
|1.9383
|1.9438
|2569
|2007.03.16 05:01
|modify
|455
|0.10
|1.9378
|1.9384
|1.9438
|2570
|2007.03.16 05:02
|modify
|455
|0.10
|1.9378
|1.9389
|1.9438
|2571
|2007.03.16 05:03
|modify
|455
|0.10
|1.9378
|1.9391
|1.9438
|2572
|2007.03.16 05:05
|modify
|455
|0.10
|1.9378
|1.9392
|1.9438
|2573
|2007.03.16 05:05
|modify
|455
|0.10
|1.9378
|1.9393
|1.9438
|2574
|2007.03.16 05:05
|modify
|455
|0.10
|1.9378
|1.9394
|1.9438
|2575
|2007.03.16 05:05
|modify
|455
|0.10
|1.9378
|1.9395
|1.9438
|2576
|2007.03.16 05:07
|s/l
|455
|0.10
|1.9395
|1.9395
|1.9438
|17.00
|8476.60
|2577
|2007.03.16 07:04
|buy
|456
|0.10
|1.9385
|1.8935
|1.9445
|2578
|2007.03.16 10:07
|modify
|456
|0.10
|1.9385
|1.9385
|1.9445
|2579
|2007.03.16 10:08
|modify
|456
|0.10
|1.9385
|1.9388
|1.9445
|2580
|2007.03.16 10:09
|modify
|456
|0.10
|1.9385
|1.9389
|1.9445
|2581
|2007.03.16 10:09
|modify
|456
|0.10
|1.9385
|1.9391
|1.9445
|2582
|2007.03.16 10:09
|modify
|456
|0.10
|1.9385
|1.9392
|1.9445
|2583
|2007.03.16 10:09
|modify
|456
|0.10
|1.9385
|1.9393
|1.9445
|2584
|2007.03.16 10:09
|modify
|456
|0.10
|1.9385
|1.9397
|1.9445
|2585
|2007.03.16 10:09
|modify
|456
|0.10
|1.9385
|1.9398
|1.9445
|2586
|2007.03.16 10:09
|modify
|456
|0.10
|1.9385
|1.9401
|1.9445
|2587
|2007.03.16 10:09
|modify
|456
|0.10
|1.9385
|1.9403
|1.9445
|2588
|2007.03.16 10:09
|modify
|456
|0.10
|1.9385
|1.9406
|1.9445
|2589
|2007.03.16 10:09
|s/l
|456
|0.10
|1.9406
|1.9406
|1.9445
|21.00
|8497.60
|2590
|2007.03.16 12:00
|buy
|457
|0.10
|1.9425
|1.8975
|1.9485
|2591
|2007.03.16 12:13
|modify
|457
|0.10
|1.9425
|1.9425
|1.9485
|2592
|2007.03.16 12:16
|modify
|457
|0.10
|1.9425
|1.9427
|1.9485
|2593
|2007.03.16 12:16
|modify
|457
|0.10
|1.9425
|1.9429
|1.9485
|2594
|2007.03.16 12:17
|modify
|457
|0.10
|1.9425
|1.9431
|1.9485
|2595
|2007.03.16 12:17
|modify
|457
|0.10
|1.9425
|1.9432
|1.9485
|2596
|2007.03.16 12:18
|modify
|457
|0.10
|1.9425
|1.9434
|1.9485
|2597
|2007.03.16 12:18
|modify
|457
|0.10
|1.9425
|1.9436
|1.9485
|2598
|2007.03.16 12:19
|modify
|457
|0.10
|1.9425
|1.9438
|1.9485
|2599
|2007.03.16 12:19
|modify
|457
|0.10
|1.9425
|1.9439
|1.9485
|2600
|2007.03.16 12:20
|modify
|457
|0.10
|1.9425
|1.9446
|1.9485
|2601
|2007.03.16 12:20
|modify
|457
|0.10
|1.9425
|1.9447
|1.9485
|2602
|2007.03.16 12:20
|s/l
|457
|0.10
|1.9447
|1.9447
|1.9485
|22.00
|8519.60
|2603
|2007.03.16 12:20
|buy
|458
|0.10
|1.9450
|1.9000
|1.9510
|2604
|2007.03.16 12:26
|modify
|458
|0.10
|1.9450
|1.9452
|1.9510
|2605
|2007.03.16 12:26
|modify
|458
|0.10
|1.9450
|1.9454
|1.9510
|2606
|2007.03.16 12:26
|modify
|458
|0.10
|1.9450
|1.9456
|1.9510
|2607
|2007.03.16 12:26
|modify
|458
|0.10
|1.9450
|1.9457
|1.9510
|2608
|2007.03.16 12:26
|modify
|458
|0.10
|1.9450
|1.9459
|1.9510
|2609
|2007.03.16 12:32
|s/l
|458
|0.10
|1.9459
|1.9459
|1.9510
|9.00
|8528.60
|2610
|2007.03.16 12:32
|buy
|459
|0.10
|1.9462
|1.9012
|1.9522
|2611
|2007.03.16 12:32
|modify
|459
|0.10
|1.9462
|1.9462
|1.9522
|2612
|2007.03.16 12:32
|modify
|459
|0.10
|1.9462
|1.9465
|1.9522
|2613
|2007.03.16 12:35
|s/l
|459
|0.10
|1.9465
|1.9465
|1.9522
|3.00
|8531.60
|2614
|2007.03.16 12:35
|buy
|460
|0.10
|1.9468
|1.9018
|1.9528
|2615
|2007.03.16 13:42
|modify
|460
|0.10
|1.9468
|1.9468
|1.9528
|2616
|2007.03.16 13:43
|modify
|460
|0.10
|1.9468
|1.9471
|1.9528
|2617
|2007.03.16 13:43
|modify
|460
|0.10
|1.9468
|1.9475
|1.9528
|2618
|2007.03.16 13:44
|modify
|460
|0.10
|1.9468
|1.9476
|1.9528
|2619
|2007.03.16 13:44
|modify
|460
|0.10
|1.9468
|1.9477
|1.9528
|2620
|2007.03.16 13:44
|modify
|460
|0.10
|1.9468
|1.9478
|1.9528
|2621
|2007.03.16 13:45
|s/l
|460
|0.10
|1.9478
|1.9478
|1.9528
|10.00
|8541.60
|2622
|2007.03.16 21:00
|buy
|461
|0.10
|1.9421
|1.8971
|1.9481
|2623
|2007.03.19 03:56
|modify
|461
|0.10
|1.9421
|1.9423
|1.9481
|2624
|2007.03.19 03:56
|modify
|461
|0.10
|1.9421
|1.9424
|1.9481
|2625
|2007.03.19 03:56
|s/l
|461
|0.10
|1.9424
|1.9424
|1.9481
|2.86
|8544.47
|2626
|2007.03.19 15:00
|buy
|462
|0.10
|1.9448
|1.8998
|1.9508
|2627
|2007.03.19 15:07
|modify
|462
|0.10
|1.9448
|1.9449
|1.9508
|2628
|2007.03.19 15:08
|modify
|462
|0.10
|1.9448
|1.9451
|1.9508
|2629
|2007.03.19 15:10
|s/l
|462
|0.10
|1.9451
|1.9451
|1.9508
|3.00
|8547.47
|2630
|2007.03.19 15:10
|buy
|463
|0.10
|1.9455
|1.9005
|1.9515
|2631
|2007.03.19 16:02
|modify
|463
|0.10
|1.9455
|1.9456
|1.9515
|2632
|2007.03.19 16:09
|modify
|463
|0.10
|1.9455
|1.9458
|1.9515
|2633
|2007.03.19 16:09
|modify
|463
|0.10
|1.9455
|1.9459
|1.9515
|2634
|2007.03.19 16:10
|modify
|463
|0.10
|1.9455
|1.9460
|1.9515
|2635
|2007.03.19 16:10
|modify
|463
|0.10
|1.9455
|1.9461
|1.9515
|2636
|2007.03.19 16:11
|modify
|463
|0.10
|1.9455
|1.9463
|1.9515
|2637
|2007.03.19 16:11
|modify
|463
|0.10
|1.9455
|1.9464
|1.9515
|2638
|2007.03.19 16:23
|s/l
|463
|0.10
|1.9464
|1.9464
|1.9515
|9.00
|8556.47
|2639
|2007.03.19 18:10
|buy
|464
|0.10
|1.9457
|1.9007
|1.9517
|2640
|2007.03.20 04:02
|modify
|464
|0.10
|1.9457
|1.9459
|1.9517
|2641
|2007.03.20 04:05
|s/l
|464
|0.10
|1.9459
|1.9459
|1.9517
|1.86
|8558.33
|2642
|2007.03.20 06:00
|buy
|465
|0.10
|1.9450
|1.9000
|1.9510
|2643
|2007.03.20 08:32
|modify
|465
|0.10
|1.9450
|1.9452
|1.9510
|2644
|2007.03.20 08:35
|modify
|465
|0.10
|1.9450
|1.9453
|1.9510
|2645
|2007.03.20 08:45
|modify
|465
|0.10
|1.9450
|1.9454
|1.9510
|2646
|2007.03.20 08:48
|s/l
|465
|0.10
|1.9454
|1.9454
|1.9510
|4.00
|8562.33
|2647
|2007.03.20 08:48
|buy
|466
|0.10
|1.9458
|1.9008
|1.9518
|2648
|2007.03.20 10:24
|modify
|466
|0.10
|1.9458
|1.9458
|1.9518
|2649
|2007.03.20 10:24
|modify
|466
|0.10
|1.9458
|1.9459
|1.9518
|2650
|2007.03.20 10:26
|s/l
|466
|0.10
|1.9459
|1.9459
|1.9518
|1.00
|8563.33
|2651
|2007.03.21 10:00
|s/l
|443
|0.10
|1.9638
|1.9638
|1.9128
|-451.32
|8112.00
|2652
|2007.03.21 14:00
|buy
|467
|0.10
|1.9615
|1.9165
|1.9675
|2653
|2007.03.21 14:25
|sell
|468
|0.10
|1.9590
|2.0040
|1.9530
|2654
|2007.03.21 15:45
|modify
|468
|0.10
|1.9590
|1.9588
|1.9530
|2655
|2007.03.21 15:50
|modify
|468
|0.10
|1.9590
|1.9587
|1.9530
|2656
|2007.03.21 15:50
|modify
|468
|0.10
|1.9590
|1.9582
|1.9530
|2657
|2007.03.21 15:51
|modify
|468
|0.10
|1.9590
|1.9581
|1.9530
|2658
|2007.03.21 15:52
|s/l
|468
|0.10
|1.9581
|1.9581
|1.9530
|9.00
|8121.00
|2659
|2007.03.21 15:52
|sell
|469
|0.10
|1.9577
|2.0027
|1.9517
|2660
|2007.03.21 21:16
|modify
|467
|0.10
|1.9615
|1.9617
|1.9675
|2661
|2007.03.21 21:16
|modify
|467
|0.10
|1.9615
|1.9619
|1.9675
|2662
|2007.03.21 21:16
|modify
|467
|0.10
|1.9615
|1.9620
|1.9675
|2663
|2007.03.21 21:16
|modify
|467
|0.10
|1.9615
|1.9622
|1.9675
|2664
|2007.03.21 21:16
|modify
|467
|0.10
|1.9615
|1.9624
|1.9675
|2665
|2007.03.21 21:16
|modify
|467
|0.10
|1.9615
|1.9625
|1.9675
|2666
|2007.03.21 21:16
|modify
|467
|0.10
|1.9615
|1.9628
|1.9675
|2667
|2007.03.21 21:16
|s/l
|467
|0.10
|1.9628
|1.9628
|1.9675
|13.00
|8134.00
|2668
|2007.03.21 23:00
|buy
|470
|0.10
|1.9685
|1.9235
|1.9745
|2669
|2007.03.22 02:54
|modify
|470
|0.10
|1.9685
|1.9686
|1.9745
|2670
|2007.03.22 02:57
|s/l
|470
|0.10
|1.9686
|1.9686
|1.9745
|0.59
|8134.59
|2671
|2007.03.22 05:00
|buy
|471
|0.10
|1.9685
|1.9235
|1.9745
|2672
|2007.03.22 12:30
|modify
|471
|0.10
|1.9685
|1.9705
|1.9745
|2673
|2007.03.22 12:31
|modify
|471
|0.10
|1.9685
|1.9707
|1.9745
|2674
|2007.03.22 12:31
|modify
|471
|0.10
|1.9685
|1.9708
|1.9745
|2675
|2007.03.22 12:31
|modify
|471
|0.10
|1.9685
|1.9709
|1.9745
|2676
|2007.03.22 12:31
|modify
|471
|0.10
|1.9685
|1.9710
|1.9745
|2677
|2007.03.22 12:31
|modify
|471
|0.10
|1.9685
|1.9711
|1.9745
|2678
|2007.03.22 12:32
|modify
|471
|0.10
|1.9685
|1.9712
|1.9745
|2679
|2007.03.22 12:32
|modify
|471
|0.10
|1.9685
|1.9713
|1.9745
|2680
|2007.03.22 12:32
|modify
|471
|0.10
|1.9685
|1.9715
|1.9745
|2681
|2007.03.22 12:32
|modify
|471
|0.10
|1.9685
|1.9716
|1.9745
|2682
|2007.03.22 12:33
|s/l
|471
|0.10
|1.9716
|1.9716
|1.9745
|31.00
|8165.59
|2683
|2007.03.22 14:12
|buy
|472
|0.10
|1.9707
|1.9257
|1.9767
|2684
|2007.03.22 23:59
|close at stop
|472
|0.10
|1.9649
|1.9257
|1.9767
|-58.00
|8107.59
|2685
|2007.03.22 23:59
|close at stop
|469
|0.10
|1.9653
|2.0027
|1.9517
|-76.25
|8031.34