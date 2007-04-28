Alpari Ltd

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Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 386.64 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 5 386.64 Equity: 5 386.64 Free Margin: 5 386.64
 
Details:
Graph
Gross Profit: 386.64 Gross Loss: 0.00 Total Net Profit: 386.64
Profit Factor: Expected Payoff: 42.96  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 0.00 (0.00%) Relative Drawdown: 0.00% (0.00)
 
Total Trades: 9 Short Positions (won %): 8 (100.00%) Long Positions (won %): 1 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 9 (100.00%) Loss trades (% of total): 0 (0.00%)
Largest profit trade: 100.80 loss trade: 0.00
Average profit trade: 42.96 loss trade: 0.00
Maximum consecutive wins ($): 9 (386.64) consecutive losses ($): 0 (0.00)
Maximal consecutive profit (count): 386.64 (9) consecutive loss (count): 0.00 (0)
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