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|2007.05.02 11:04
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|2007.05.02 10:58
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|2007.05.02 10:58
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|2007.05.02 11:04
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|12693374
|2007.05.02 10:58
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|0.20
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|1.2173
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|2007.05.02 11:02
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|12693375
|2007.05.02 10:58
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|0.20
|usdchf
|1.2109
|1.2159
|1.2009
|2007.05.02 11:04
|1.2164
|cancelled
|0.00
|0.00
|0.00
|320.64
|Closed P/L:
|320.64
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|320.64
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|5 320.64
|Equity:
|5 320.64
|Free Margin:
|5 320.64
|Details:
|Gross Profit:
|320.64
|Gross Loss:
|0.00
|Total Net Profit:
|320.64
|Profit Factor:
|Expected Payoff:
|53.44
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|0.00 (0.00%)
|Relative Drawdown:
|0.00% (0.00)
|Total Trades:
|6
|Short Positions (won %):
|5 (100.00%)
|Long Positions (won %):
|1 (100.00%)
|Profit Trades (% of total):
|6 (100.00%)
|Loss trades (% of total):
|0 (0.00%)
|Largest
|profit trade:
|100.80
|loss trade:
|0.00
|Average
|profit trade:
|53.44
|loss trade:
|0.00
|Maximum
|consecutive wins ($):
|6 (320.64)
|consecutive losses ($):
|0 (0.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|320.64 (6)
|consecutive loss (count):
|0.00 (0)
|Average
|consecutive wins:
|6
|consecutive losses:
|0