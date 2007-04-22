Alpari Ltd

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Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
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Details:
Graph
Gross Profit: 133.59 Gross Loss: 27.30 Total Net Profit: 106.29
Profit Factor: 4.89 Expected Payoff: 17.72  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 27.30 (0.53%) Relative Drawdown: 0.53% (27.30)
 
Total Trades: 6 Short Positions (won %): 3 (100.00%) Long Positions (won %): 3 (66.67%)
Profit Trades (% of total): 5 (83.33%) Loss trades (% of total): 1 (16.67%)
Largest profit trade: 62.00 loss trade: -27.30
Average profit trade: 26.72 loss trade: -27.30
Maximum consecutive wins ($): 5 (133.59) consecutive losses ($): 1 (-27.30)
Maximal consecutive profit (count): 133.59 (5) consecutive loss (count): -27.30 (1)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 1