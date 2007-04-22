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|Lots
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|Details:
|Gross Profit:
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|Profit Factor:
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|Largest
|profit trade:
|62.00
|loss trade:
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|Average
|profit trade:
|26.72
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|-27.30
|Maximum
|consecutive wins ($):
|5 (133.59)
|consecutive losses ($):
|1 (-27.30)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|133.59 (5)
|consecutive loss (count):
|-27.30 (1)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|1