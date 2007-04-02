|Account: 00000
|Name: (nohills)
|Currency: USD
|2007 April 27, 23:15
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2909709
|2007.04.02 08:03
|balance
|Deposit
|5 000.00
|2926917
|2007.04.06 02:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3425
|1.3605
|1.3390
|2007.04.06 14:30
|1.3390
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|772188
|RB26DETT[tp]
|2932346
|2007.04.10 04:33
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3421
|1.3547
|1.3386
|2007.04.10 09:55
|1.3407
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|772188
|RB26DETT
|2932239
|2007.04.10 04:03
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3403
|1.3547
|1.3368
|2007.04.10 09:55
|1.3408
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|772188
|RB26DETT
|2929941
|2007.04.09 01:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3367
|1.3547
|1.3332
|2007.04.10 09:56
|1.3409
|0.00
|0.00
|0.20
|-42.00
|772188
|RB26DETT
|2932168
|2007.04.10 03:47
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3385
|1.3547
|1.3350
|2007.04.10 09:56
|1.3409
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|772188
|RB26DETT
|2934035
|2007.04.10 14:48
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3435
|1.3582
|1.3403
|2007.04.10 20:14
|1.3424
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|772188
|RB26DETT
|2933825
|2007.04.10 13:54
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3420
|1.3582
|1.3385
|2007.04.10 20:14
|1.3426
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|772188
|RB26DETT
|2933294
|2007.04.10 10:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3402
|1.3582
|1.3367
|2007.04.10 20:15
|1.3424
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|772188
|RB26DETT
|2938725
|2007.04.12 03:42
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3461
|1.3553
|1.3426
|2007.04.12 10:49
|1.3449
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|772188
|RB26DETT
|2938655
|2007.04.12 03:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3443
|1.3553
|1.3408
|2007.04.12 10:49
|1.3449
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|772188
|RB26DETT
|2935269
|2007.04.11 02:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3425
|1.3553
|1.3390
|2007.04.12 10:49
|1.3450
|0.00
|0.00
|0.60
|-25.00
|772188
|RB26DETT
|2941411
|2007.04.12 16:20
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3483
|1.3578
|1.3451
|2007.04.12 18:32
|1.3472
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|772188
|RB26DETT
|2941018
|2007.04.12 15:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3468
|1.3578
|1.3433
|2007.04.12 18:32
|1.3474
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|772188
|RB26DETT
|2940085
|2007.04.12 11:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3450
|1.3578
|1.3415
|2007.04.12 18:32
|1.3475
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|772188
|RB26DETT
|2944183
|2007.04.13 07:20
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3494
|1.3384
|1.3529
|2007.04.13 09:18
|1.3529
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|772188
|RB26DETT[tp]
|2943794
|2007.04.13 03:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3512
|1.3384
|1.3547
|2007.04.13 09:18
|1.3529
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|772188
|RB26DETT
|2962088
|2007.04.17 14:47
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3585
|1.3677
|1.3550
|2007.04.17 15:46
|1.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|772188
|RB26DETT
|2961973
|2007.04.17 14:42
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3567
|1.3677
|1.3532
|2007.04.17 15:46
|1.3575
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|772188
|RB26DETT
|2954026
|2007.04.16 06:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3549
|1.3677
|1.3514
|2007.04.17 15:46
|1.3576
|0.00
|0.00
|0.20
|-27.00
|772188
|RB26DETT
|2966998
|2007.04.18 14:05
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3571
|1.3461
|1.3606
|2007.04.18 22:31
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|772188
|RB26DETT[tp]
|2964556
|2007.04.18 03:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3589
|1.3456
|1.3619
|2007.04.18 22:31
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|772188
|RB26DETT
|2969256
|2007.04.19 04:41
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3577
|1.3485
|1.3612
|2007.04.19 05:26
|1.3589
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|772188
|RB26DETT
|2969106
|2007.04.19 03:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3595
|1.3485
|1.3630
|2007.04.19 05:26
|1.3589
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|772188
|RB26DETT
|2968841
|2007.04.19 01:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3613
|1.3485
|1.3648
|2007.04.19 05:26
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|772188
|RB26DETT
|2972408
|2007.04.20 00:06
|sell
|0.44
|eurusd
|1.3622
|1.3714
|1.3587
|2007.04.20 04:13
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|52.80
|772188
|RB26DETT
|2969588
|2007.04.19 07:15
|sell
|0.11
|eurusd
|1.3586
|1.3714
|1.3551
|2007.04.20 04:13
|1.3611
|0.00
|0.00
|0.22
|-27.50
|772188
|RB26DETT
|2971040
|2007.04.19 14:36
|sell
|0.22
|eurusd
|1.3604
|1.3714
|1.3569
|2007.04.20 04:13
|1.3612
|0.00
|0.00
|0.44
|-17.60
|772188
|RB26DETT
|2973683
|2007.04.20 10:50
|sell
|0.11
|eurusd
|1.3607
|1.3735
|1.3572
|2007.04.23 09:58
|1.3572
|0.00
|0.00
|0.22
|38.50
|772188
|RB26DETT[tp]
|2981528
|2007.04.24 22:00
|sell
|1.76
|eurusd
|1.3633
|1.3689
|1.3598
|2007.04.26 11:33
|1.3618
|0.00
|0.00
|14.08
|264.00
|772188
|RB26DETT
|2980766
|2007.04.24 16:21
|sell
|0.88
|eurusd
|1.3615
|1.3689
|1.3580
|2007.04.26 11:33
|1.3624
|0.00
|0.00
|7.04
|-79.20
|772188
|RB26DETT
|2980559
|2007.04.24 16:00
|sell
|0.44
|eurusd
|1.3597
|1.3689
|1.3562
|2007.04.26 11:33
|1.3617
|0.00
|0.00
|3.52
|-88.00
|772188
|RB26DETT
|2978114
|2007.04.23 17:42
|sell
|0.22
|eurusd
|1.3576
|1.3689
|1.3544
|2007.04.26 11:33
|1.3616
|0.00
|0.00
|2.20
|-88.00
|772188
|RB26DETT
|2976727
|2007.04.23 10:31
|sell
|0.11
|eurusd
|1.3559
|1.3687
|1.3524
|2007.04.26 11:33
|1.3617
|0.00
|0.00
|1.10
|-63.80
|772188
|RB26DETT
|2985412
|2007.04.26 11:33
|sell
|0.11
|eurusd
|1.3620
|1.3748
|1.3585
|2007.04.26 17:58
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|38.50
|772188
|RB26DETT[tp]
|2989740
|2007.04.27 14:30
|sell
|1.76
|eurusd
|1.3661
|1.3717
|1.3626
|2007.04.27 17:04
|1.3645
|0.00
|0.00
|0.00
|281.60
|772188
|RB26DETT
|2989541
|2007.04.27 13:11
|sell
|0.88
|eurusd
|1.3642
|1.3716
|1.3607
|2007.04.27 17:04
|1.3646
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.20
|772188
|RB26DETT
|2989296
|2007.04.27 12:09
|sell
|0.44
|eurusd
|1.3624
|1.3716
|1.3589
|2007.04.27 17:04
|1.3647
|0.00
|0.00
|0.00
|-101.20
|772188
|RB26DETT
|2988563
|2007.04.27 10:12
|sell
|0.22
|eurusd
|1.3606
|1.3716
|1.3571
|2007.04.27 17:04
|1.3646
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.00
|772188
|RB26DETT
|2988101
|2007.04.27 08:03
|sell
|0.11
|eurusd
|1.3588
|1.3716
|1.3553
|2007.04.27 17:04
|1.3646
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.80
|772188
|RB26DETT
|0.00
|0.00
|29.82
|278.10
|Closed P/L:
|307.92
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|307.92
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|5 307.92
|Equity:
|5 307.92
|Free Margin:
|5 307.92
|Details:
|Gross Profit:
|1 242.70
|Gross Loss:
|934.78
|Total Net Profit:
|307.92
|Profit Factor:
|1.33
|Expected Payoff:
|7.90
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|305.14 (5.47%)
|Relative Drawdown:
|5.47% (305.14)
|Total Trades:
|39
|Short Positions (won %):
|32 (34.38%)
|Long Positions (won %):
|7 (71.43%)
|Profit Trades (% of total):
|16 (41.03%)
|Loss trades (% of total):
|23 (58.97%)
|Largest
|profit trade:
|281.60
|loss trade:
|-101.20
|Average
|profit trade:
|77.67
|loss trade:
|-40.64
|Maximum
|consecutive wins ($):
|3 (135.00)
|consecutive losses ($):
|4 (-305.14)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|320.10 (2)
|consecutive loss (count):
|-305.14 (4)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|3