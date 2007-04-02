Gimex Group

Account: 00000 Name: (nohills) Currency: USD 2007 April 27, 23:15
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
29097092007.04.02 08:03balanceDeposit5 000.00
29269172007.04.06 02:01sell0.10eurusd1.34251.36051.33902007.04.06 14:301.33900.000.000.0035.00
 772188RB26DETT[tp]
29323462007.04.10 04:33sell0.80eurusd1.34211.35471.33862007.04.10 09:551.34070.000.000.00112.00
 772188RB26DETT
29322392007.04.10 04:03sell0.40eurusd1.34031.35471.33682007.04.10 09:551.34080.000.000.00-20.00
 772188RB26DETT
29299412007.04.09 01:35sell0.10eurusd1.33671.35471.33322007.04.10 09:561.34090.000.000.20-42.00
 772188RB26DETT
29321682007.04.10 03:47sell0.20eurusd1.33851.35471.33502007.04.10 09:561.34090.000.000.00-48.00
 772188RB26DETT
29340352007.04.10 14:48sell0.40eurusd1.34351.35821.34032007.04.10 20:141.34240.000.000.0044.00
 772188RB26DETT
29338252007.04.10 13:54sell0.20eurusd1.34201.35821.33852007.04.10 20:141.34260.000.000.00-12.00
 772188RB26DETT
29332942007.04.10 10:02sell0.10eurusd1.34021.35821.33672007.04.10 20:151.34240.000.000.00-22.00
 772188RB26DETT
29387252007.04.12 03:42sell0.40eurusd1.34611.35531.34262007.04.12 10:491.34490.000.000.0048.00
 772188RB26DETT
29386552007.04.12 03:35sell0.20eurusd1.34431.35531.34082007.04.12 10:491.34490.000.000.00-12.00
 772188RB26DETT
29352692007.04.11 02:00sell0.10eurusd1.34251.35531.33902007.04.12 10:491.34500.000.000.60-25.00
 772188RB26DETT
29414112007.04.12 16:20sell0.40eurusd1.34831.35781.34512007.04.12 18:321.34720.000.000.0044.00
 772188RB26DETT
29410182007.04.12 15:35sell0.20eurusd1.34681.35781.34332007.04.12 18:321.34740.000.000.00-12.00
 772188RB26DETT
29400852007.04.12 11:13sell0.10eurusd1.34501.35781.34152007.04.12 18:321.34750.000.000.00-25.00
 772188RB26DETT
29441832007.04.13 07:20buy0.20eurusd1.34941.33841.35292007.04.13 09:181.35290.000.000.0070.00
 772188RB26DETT[tp]
29437942007.04.13 03:43buy0.10eurusd1.35121.33841.35472007.04.13 09:181.35290.000.000.0017.00
 772188RB26DETT
29620882007.04.17 14:47sell0.40eurusd1.35851.36771.35502007.04.17 15:461.35730.000.000.0048.00
 772188RB26DETT
29619732007.04.17 14:42sell0.20eurusd1.35671.36771.35322007.04.17 15:461.35750.000.000.00-16.00
 772188RB26DETT
29540262007.04.16 06:31sell0.10eurusd1.35491.36771.35142007.04.17 15:461.35760.000.000.20-27.00
 772188RB26DETT
29669982007.04.18 14:05buy0.20eurusd1.35711.34611.36062007.04.18 22:311.36060.000.000.0070.00
 772188RB26DETT[tp]
29645562007.04.18 03:16buy0.10eurusd1.35891.34561.36192007.04.18 22:311.36060.000.000.0017.00
 772188RB26DETT
29692562007.04.19 04:41buy0.40eurusd1.35771.34851.36122007.04.19 05:261.35890.000.000.0048.00
 772188RB26DETT
29691062007.04.19 03:12buy0.20eurusd1.35951.34851.36302007.04.19 05:261.35890.000.000.00-12.00
 772188RB26DETT
29688412007.04.19 01:15buy0.10eurusd1.36131.34851.36482007.04.19 05:261.35880.000.000.00-25.00
 772188RB26DETT
29724082007.04.20 00:06sell0.44eurusd1.36221.37141.35872007.04.20 04:131.36100.000.000.0052.80
 772188RB26DETT
29695882007.04.19 07:15sell0.11eurusd1.35861.37141.35512007.04.20 04:131.36110.000.000.22-27.50
 772188RB26DETT
29710402007.04.19 14:36sell0.22eurusd1.36041.37141.35692007.04.20 04:131.36120.000.000.44-17.60
 772188RB26DETT
29736832007.04.20 10:50sell0.11eurusd1.36071.37351.35722007.04.23 09:581.35720.000.000.2238.50
 772188RB26DETT[tp]
29815282007.04.24 22:00sell1.76eurusd1.36331.36891.35982007.04.26 11:331.36180.000.0014.08264.00
 772188RB26DETT
29807662007.04.24 16:21sell0.88eurusd1.36151.36891.35802007.04.26 11:331.36240.000.007.04-79.20
 772188RB26DETT
29805592007.04.24 16:00sell0.44eurusd1.35971.36891.35622007.04.26 11:331.36170.000.003.52-88.00
 772188RB26DETT
29781142007.04.23 17:42sell0.22eurusd1.35761.36891.35442007.04.26 11:331.36160.000.002.20-88.00
 772188RB26DETT
29767272007.04.23 10:31sell0.11eurusd1.35591.36871.35242007.04.26 11:331.36170.000.001.10-63.80
 772188RB26DETT
29854122007.04.26 11:33sell0.11eurusd1.36201.37481.35852007.04.26 17:581.35850.000.000.0038.50
 772188RB26DETT[tp]
29897402007.04.27 14:30sell1.76eurusd1.36611.37171.36262007.04.27 17:041.36450.000.000.00281.60
 772188RB26DETT
29895412007.04.27 13:11sell0.88eurusd1.36421.37161.36072007.04.27 17:041.36460.000.000.00-35.20
 772188RB26DETT
29892962007.04.27 12:09sell0.44eurusd1.36241.37161.35892007.04.27 17:041.36470.000.000.00-101.20
 772188RB26DETT
29885632007.04.27 10:12sell0.22eurusd1.36061.37161.35712007.04.27 17:041.36460.000.000.00-88.00
 772188RB26DETT
29881012007.04.27 08:03sell0.11eurusd1.35881.37161.35532007.04.27 17:041.36460.000.000.00-63.80
 772188RB26DETT
  0.00 0.00 29.82 278.10
Closed P/L: 307.92
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 307.92 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 5 307.92 Equity: 5 307.92 Free Margin: 5 307.92
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 242.70 Gross Loss: 934.78 Total Net Profit: 307.92
Profit Factor: 1.33 Expected Payoff: 7.90  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 305.14 (5.47%) Relative Drawdown: 5.47% (305.14)
 
Total Trades: 39 Short Positions (won %): 32 (34.38%) Long Positions (won %): 7 (71.43%)
Profit Trades (% of total): 16 (41.03%) Loss trades (% of total): 23 (58.97%)
Largest profit trade: 281.60 loss trade: -101.20
Average profit trade: 77.67 loss trade: -40.64
Maximum consecutive wins ($): 3 (135.00) consecutive losses ($): 4 (-305.14)
Maximal consecutive profit (count): 320.10 (2) consecutive loss (count): -305.14 (4)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 3