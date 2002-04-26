Strategy Tester Report
MrsPacMan

SymbolGBPUSD (Great Britan vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2002.04.26 00:00 - 2007.04.26 00:00 (2002.04.26 - 2007.04.26)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersSystemWideParms="** MrsPacMan Systemwide Parameters **"; PacManSuperCell=false; SuperCellnumber="increase progression to 300%"; SuperCell=3; SuperPacManSettings="Full Time SuperMrsPacMan 210% or 225%"; SuperPacMan2.25=false; SuperPacMan2.1=false; LotSize=0.1; UseFiboLotSizeProgression=true; UseMoneyMgmt=true; reverseOrder=" true= close order when momentom reverses "; ReverseOrder=false; hedge=true; HedgeNumber=3; EquityProtectionLevel=0; Nonmajic=" set to 1 to close all account orders profit"; nonmajic="set to 0 to close on single pair profit"; testExit="set to 1 to close all open orders on account ea or not "; NonMagic=0; TestExit=0; LongShort=" Set LScombined=true to exit on long+short profit, false = individual"; LScombined=false; TargetEquityToCloseAndReset=0.15; RiskPercent=1.25; JMA_Volume=100; CCI_PeroidFast=55; L_cciblock=250; S_cciblock=-250; LongTradeParms="** MsPacMan Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=30; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=5; LongPips=33; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** MsPacMan Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=30; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=5; ShortPips=33; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0; LongMagicNumber=0; ShortMagicNumber=0;
Bars in test36154Ticks modelled10849163Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit-9890.57Gross profit5593.34Gross loss-15483.91
Profit factor0.36Expected payoff-48.25
Absolute drawdown9890.57Maximal drawdown12538.36 (99.13%)Relative drawdown99.13% (12538.36)
Total trades205Short positions (won %)121 (58.68%)Long positions (won %)84 (72.62%)
Profit trades (% of total)132 (64.39%)Loss trades (% of total)73 (35.61%)
Largestprofit trade540.00loss trade-8156.16
Averageprofit trade42.37loss trade-212.11
Maximumconsecutive wins (profit in money)9 (169.50)consecutive losses (loss in money)4 (-12538.36)
Maximalconsecutive profit (count of wins)574.00 (3)consecutive loss (count of losses)-12538.36 (4)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12002.04.26 15:00sell10.101.45300.00001.4500
22002.04.26 15:35close10.101.45150.00001.450015.0010015.00
32002.04.26 15:35sell20.101.45130.00001.4483
42002.04.26 16:17sell30.101.45470.00001.4517
52002.04.26 23:23sell40.201.45810.00001.4551
62002.04.26 23:24buy50.101.45820.00001.4612
72002.04.29 10:33close50.101.45980.00001.461215.7310030.73
82002.04.29 10:33buy60.101.45980.00001.4628
92002.04.29 11:44close60.101.46150.00001.462817.0010047.73
102002.04.29 11:44buy70.101.46200.00001.4650
112002.04.29 11:44sell80.601.46160.00001.4586
122002.04.29 12:08close70.101.46360.00001.465016.0010063.73
132002.04.29 16:31close80.601.45900.00001.4586156.0010219.73
142002.04.29 16:31close40.201.45920.00001.4551-21.9210197.81
152002.04.29 16:31close30.101.45920.00001.4517-44.9610152.85
162002.04.29 16:31close20.101.45920.00001.4483-78.9610073.89
172002.04.29 16:32buy90.101.45970.00001.4627
182002.04.29 20:00sell100.101.45790.00001.4549
192002.04.30 09:43buy110.201.45640.00001.4594
202002.04.30 09:54close110.201.45820.00001.459436.0010109.89
212002.04.30 09:54close90.101.45810.00001.4627-16.2710093.62
222002.04.30 10:53close100.101.45620.00001.454917.0410110.66
232002.04.30 11:00sell120.101.45660.00001.4536
242002.05.01 00:00buy130.101.45830.00001.4613
252002.05.01 17:48close130.101.46020.00001.461319.0010129.66
262002.05.01 17:48sell140.101.45990.00001.4569
272002.05.01 18:04sell150.201.46330.00001.4603
282002.05.01 18:04buy160.101.46320.00001.4662
292002.05.01 18:07close160.101.46490.00001.466217.0010146.66
302002.05.01 18:07buy170.101.46510.00001.4681
312002.05.01 19:02buy180.501.46160.00001.4646
322002.05.01 19:05close180.501.46250.00001.464645.0010191.66
332002.05.01 19:05close170.101.46240.00001.4681-27.0010164.66
342002.05.01 19:05buy190.101.46310.00001.4661
352002.05.01 19:17close190.101.46480.00001.466117.0010181.66
362002.05.01 19:17buy200.101.46500.00001.4680
372002.05.02 00:13close200.101.46670.00001.468016.1910197.85
382002.05.02 00:13buy210.101.46690.00001.4699
392002.05.02 03:55sell220.601.46680.00001.4638
402002.05.02 13:02close220.601.46420.00001.4638156.0010353.85
412002.05.02 13:02close150.201.46410.00001.4603-15.7610338.09
422002.05.02 13:02close140.101.46410.00001.4569-41.8810296.21
432002.05.02 13:02close120.101.46410.00001.4536-74.8410221.37
442002.05.02 13:10buy230.101.46340.00001.4664
452002.05.02 15:00sell240.101.46190.00001.4589
462002.05.02 16:28sell250.101.46530.00001.4623
472002.05.02 18:07close250.101.46260.00001.462327.0010248.37
482002.05.02 18:07close240.101.46270.00001.4589-8.0010240.37
492002.05.02 23:00sell260.101.46290.00001.4599
502002.05.03 10:31close260.101.46110.00001.459918.0410258.41
512002.05.03 14:40close230.101.46620.00001.466427.7310286.14
522002.05.03 14:40close210.101.46600.00001.4699-9.2710276.87
532002.05.03 14:40buy270.101.46650.00001.4695
542002.05.03 15:33close270.101.46810.00001.469516.0010292.87
552002.05.06 18:00sell280.101.46730.00001.4643
562002.05.07 11:29close280.101.46550.00001.464318.0410310.91
572002.05.07 12:00sell290.101.46770.00001.4647
582002.05.07 13:56close290.101.46610.00001.464716.0010326.91
592002.05.07 23:00buy300.101.46800.00001.4710
602002.05.08 03:56buy310.101.46440.00001.4674
612002.05.08 08:17close310.101.46700.00001.467426.0010352.91
622002.05.08 08:17close300.101.46660.00001.4710-14.2710338.64
632002.05.09 21:00buy320.101.46010.00001.4631
642002.05.10 05:04close320.101.46170.00001.463115.7310354.37
652002.05.10 20:00sell330.101.46060.00001.4576
662002.05.10 22:56sell340.101.46400.00001.4610
672002.05.13 14:24close340.101.46130.00001.461027.0410381.41
682002.05.13 14:24close330.101.46150.00001.4576-8.9610372.45
692002.05.13 17:00sell350.101.46090.00001.4579
702002.05.13 17:23close350.101.45920.00001.457917.0010389.45
712002.05.13 17:23sell360.101.45890.00001.4559
722002.05.13 20:16close360.101.45720.00001.455917.0010406.45
732002.05.15 18:00buy370.101.45610.00001.4591
742002.05.15 19:06close370.101.45780.00001.459117.0010423.45
752002.05.16 20:00sell380.101.45710.00001.4541
762002.05.17 03:04close380.101.45550.00001.454116.0410439.49
772002.05.17 12:00sell390.101.45520.00001.4522
782002.05.17 15:27sell400.101.45860.00001.4556
792002.05.17 17:35sell410.201.46190.00001.4589
802002.05.17 17:35buy420.101.46210.00001.4651
812002.05.17 19:12close410.201.45900.00001.458958.0010497.49
822002.05.17 19:12close400.101.45910.00001.4556-5.0010492.49
832002.05.17 19:12close390.101.45910.00001.4522-39.0010453.49
842002.05.17 19:15buy430.101.45880.00001.4618
852002.05.17 21:41close430.101.46130.00001.461825.0010478.49
862002.05.17 21:41close420.101.46100.00001.4651-11.0010467.49
872002.05.20 17:00sell440.101.45820.00001.4552
882002.05.21 05:25close440.101.45660.00001.455216.0410483.53
892002.05.21 22:00buy450.101.46020.00001.4632
902002.05.22 06:34close450.101.46180.00001.463215.7310499.26
912002.05.22 19:00sell460.101.45880.00001.4558
922002.05.23 06:46close460.101.45720.00001.455816.1210515.38
932002.05.23 06:46sell470.101.45690.00001.4539
942002.05.23 11:31sell480.101.46050.00001.4575
952002.05.23 14:00buy490.101.45930.00001.4623
962002.05.23 15:11close480.101.45790.00001.457526.0010541.38
972002.05.23 15:11close470.101.45780.00001.4539-9.0010532.38
982002.05.23 15:32buy500.101.45600.00001.4590
992002.05.23 15:56buy510.401.45270.00001.4557
1002002.05.23 15:56sell520.101.45250.00001.4495
1012002.05.23 18:32close510.401.45470.00001.455780.0010612.38
1022002.05.23 18:32close500.101.45460.00001.4590-14.0010598.38
1032002.05.23 18:32close490.101.45460.00001.4623-47.0010551.38
1042002.05.23 19:44sell530.101.45580.00001.4528
1052002.05.24 03:48close530.101.45320.00001.452826.0410577.42
1062002.05.24 03:48close520.101.45360.00001.4495-10.9610566.46
1072002.05.24 19:00buy540.101.45830.00001.4613
1082002.05.27 10:45buy550.101.45500.00001.4580
1092002.05.27 14:00sell560.101.45510.00001.4521
1102002.05.27 16:52close550.101.45760.00001.458026.0010592.46
1112002.05.27 16:52close540.101.45740.00001.4613-9.2710583.19
1122002.05.28 10:54sell570.101.45870.00001.4557
1132002.05.28 17:08sell580.201.46220.00001.4592
1142002.05.28 17:08buy590.101.46260.00001.4656
1152002.05.28 21:15t/p580.201.45920.00001.459260.0010643.19
1162002.05.28 21:15buy600.501.45920.00001.4622
1172002.05.28 21:15close570.101.45920.00001.4557-5.0010638.19
1182002.05.28 21:15close560.101.45920.00001.4521-40.9610597.23
1192002.05.28 21:45close600.501.46010.00001.462245.0010642.23
1202002.05.28 21:45close590.101.45990.00001.4656-27.0010615.23
1212002.05.29 06:00sell610.101.45810.00001.4551
1222002.05.29 12:23sell620.101.46140.00001.4584
1232002.05.30 09:50sell630.201.46510.00001.4621
1242002.05.30 09:50buy640.101.46540.00001.4684
1252002.05.30 10:41close640.101.46710.00001.468417.0010632.23
1262002.05.30 10:41buy650.101.46740.00001.4704
1272002.05.30 20:45sell660.601.46850.00001.4655
1282002.05.30 20:46close650.101.46900.00001.470416.0010648.23
1292002.05.30 21:53close660.601.46570.00001.4655168.0010816.23
1302002.05.30 21:53close630.201.46560.00001.4621-10.0010806.23
1312002.05.30 21:53close620.101.46560.00001.4584-41.8810764.35
1322002.05.30 21:53close610.101.46560.00001.4551-74.8810689.47
1332002.05.30 21:53buy670.101.46590.00001.4689
1342002.05.31 07:35close670.101.46780.00001.468918.7310708.20
1352002.05.31 19:00sell680.101.46230.00001.4593
1362002.05.31 19:42close680.101.46060.00001.459317.0010725.20
1372002.05.31 19:42sell690.101.46030.00001.4573
1382002.05.31 20:03close690.101.45860.00001.457317.0010742.20
1392002.06.03 19:00buy700.101.46250.00001.4655
1402002.06.04 09:44close700.101.46450.00001.465519.7310761.93
1412002.06.04 18:00sell710.101.46350.00001.4605
1422002.06.04 18:09close710.101.46170.00001.460518.0010779.93
1432002.06.04 18:09sell720.101.46140.00001.4584
1442002.06.04 21:55close720.101.45960.00001.458418.0010797.93
1452002.06.04 22:00sell730.101.46030.00001.4573
1462002.06.05 00:05close730.101.45860.00001.457317.0410814.97
1472002.06.05 00:06sell740.101.45840.00001.4554
1482002.06.05 12:22close740.101.45650.00001.455419.0010833.97
1492002.06.05 23:00buy750.101.45950.00001.4625
1502002.06.06 06:14buy760.101.45620.00001.4592
1512002.06.06 14:54close760.101.45870.00001.459225.0010858.97
1522002.06.06 14:54close750.101.45850.00001.4625-10.8110848.16
1532002.06.06 17:00buy770.101.45870.00001.4617
1542002.06.06 17:20close770.101.46070.00001.461720.0010868.16
1552002.06.06 17:20buy780.101.46120.00001.4642
1562002.06.07 14:31close780.101.46290.00001.464216.7310884.89
1572002.06.08 00:00sell790.101.45990.00001.4569
1582002.06.10 04:08close790.101.45810.00001.456918.0410902.93
1592002.06.10 15:00buy800.101.46170.00001.4647
1602002.06.11 09:57close800.101.46350.00001.464717.7310920.66
1612002.06.12 18:00sell810.101.47100.00001.4680
1622002.06.13 05:55close810.101.46910.00001.468019.1210939.78
1632002.06.13 07:00sell820.101.46920.00001.4662
1642002.06.13 15:35sell830.101.47260.00001.4696
1652002.06.13 19:21close830.101.47000.00001.469626.0010965.78
1662002.06.13 19:21close820.101.47020.00001.4662-10.0010955.78
1672002.06.19 19:00sell840.101.48790.00001.4849
1682002.06.19 22:00sell850.101.49120.00001.4882
1692002.06.20 14:23sell860.201.49460.00001.4916
1702002.06.20 14:24buy870.101.49450.00001.4975
1712002.06.20 15:35close870.101.49620.00001.497517.0010972.78
1722002.06.20 15:35buy880.101.49680.00001.4998
1732002.06.20 17:49sell890.601.49790.00001.4949
1742002.06.20 17:50close880.101.49850.00001.499817.0010989.78
1752002.06.20 23:29sell903.001.50130.00001.4983
1762002.06.20 23:29buy910.101.50150.00001.5045
1772002.06.20 23:31close903.001.49950.00001.4983540.0011529.78
1782002.06.20 23:31close890.601.49960.00001.4949-102.0011427.78
1792002.06.20 23:31close860.201.49960.00001.4916-100.0011327.78
1802002.06.20 23:31close850.101.49960.00001.4882-83.8811243.90
1812002.06.20 23:31close840.101.49960.00001.4849-116.8811127.02
1822002.06.20 23:48buy920.101.49820.00001.5012
1832002.06.21 07:35close920.101.50080.00001.501225.7311152.75
1842002.06.21 07:36close910.101.50040.00001.5045-11.2711141.48
1852002.06.21 15:00sell930.101.49560.00001.4926
1862002.06.21 17:19sell940.101.49900.00001.4960
1872002.06.21 21:54close940.101.49640.00001.496026.0011167.48
1882002.06.21 21:55close930.101.49650.00001.4926-9.0011158.48
1892002.06.22 00:00sell950.101.49750.00001.4945
1902002.06.24 01:53close950.101.49570.00001.494518.0411176.52
1912002.06.25 00:00sell960.101.50140.00001.4984
1922002.06.25 04:12close960.101.49970.00001.498417.0011193.52
1932002.06.25 06:00sell970.101.49950.00001.4965
1942002.06.25 12:21sell980.101.50290.00001.4999
1952002.06.25 15:43close980.101.50030.00001.499926.0011219.52
1962002.06.25 15:43close970.101.50050.00001.4965-10.0011209.52
1972002.06.25 19:00sell990.101.50000.00001.4970
1982002.06.25 20:27sell1000.101.50330.00001.5003
1992002.06.25 21:00buy1010.101.50710.00001.5101
2002002.06.25 21:00sell1020.201.50670.00001.5037
2012002.06.25 23:56close1010.101.50880.00001.510117.0011226.52
2022002.06.25 23:58buy1030.101.50910.00001.5121
2032002.06.26 02:05sell1040.601.51000.00001.5070
2042002.06.26 02:25close1030.101.51100.00001.512118.7311245.25
2052002.06.26 02:42sell1053.001.51330.00001.5103
2062002.06.26 02:42buy1060.101.51360.00001.5166
2072002.06.26 03:07close1053.001.51170.00001.5103480.0011725.25
2082002.06.26 03:07close1040.601.51160.00001.5070-96.0011629.25
2092002.06.26 03:07close1020.201.51160.00001.5037-97.9211531.33
2102002.06.26 03:07close1000.101.51160.00001.5003-82.9611448.37
2112002.06.26 03:07close990.101.51160.00001.4970-115.9611332.41
2122002.06.26 05:14close1060.101.51530.00001.516617.0011349.41
2132002.06.27 13:00sell1070.101.52050.00001.5175
2142002.06.27 13:11close1070.101.51850.00001.517520.0011369.41
2152002.06.27 13:12sell1080.101.51830.00001.5153
2162002.06.27 14:36sell1090.101.52180.00001.5188
2172002.06.27 15:31close1090.101.51910.00001.518827.0011396.41
2182002.06.27 15:31close1080.101.51930.00001.5153-10.0011386.41
2192002.06.27 15:31sell1100.101.51930.00001.5163
2202002.06.27 16:29sell1110.101.52280.00001.5198
2212002.06.27 18:15sell1120.201.52630.00001.5233
2222002.06.27 18:16buy1130.101.52640.00001.5294
2232002.06.27 18:27close1130.101.52820.00001.529418.0011404.41
2242002.06.27 18:27buy1140.101.52870.00001.5317
2252002.06.27 18:39buy1150.501.52540.00001.5284
2262002.06.27 18:43close1150.501.52630.00001.528445.0011449.41
2272002.06.27 18:43close1140.101.52580.00001.5317-29.0011420.41
2282002.06.27 18:43buy1160.101.52630.00001.5293
2292002.06.27 18:53close1160.101.52820.00001.529319.0011439.41
2302002.06.27 18:53buy1170.101.52850.00001.5315
2312002.06.27 22:23sell1180.601.52970.00001.5267
2322002.06.27 23:44close1170.101.53040.00001.531519.0011458.41
2332002.06.28 06:09close1180.601.52710.00001.5267156.2411614.65
2342002.06.28 06:09close1120.201.52690.00001.5233-11.9211602.73
2352002.06.28 06:09close1110.101.52690.00001.5198-40.9611561.77
2362002.06.28 06:09close1100.101.52690.00001.5163-75.9611485.81
2372002.06.28 06:09buy1190.101.52710.00001.5301
2382002.06.28 10:29close1190.101.52890.00001.530118.0011503.81
2392002.06.28 19:00sell1200.101.52460.00001.5216
2402002.06.28 19:45sell1210.101.52790.00001.5249
2412002.06.28 21:09sell1220.201.53130.00001.5283
2422002.06.28 21:09buy1230.101.53160.00001.5346
2432002.06.28 23:47close1230.101.53340.00001.534618.0011521.81
2442002.06.28 23:47buy1240.101.53370.00001.5367
2452002.07.01 09:53sell1250.601.53480.00001.5318
2462002.07.01 10:51close1250.601.53210.00001.5318162.0011683.81
2472002.07.01 10:51close1220.201.53230.00001.5283-19.9211663.89
2482002.07.01 10:51close1210.101.53230.00001.5249-43.9611619.93
2492002.07.01 10:51close1200.101.53230.00001.5216-76.9611542.97
2502002.07.01 11:45buy1260.101.53040.00001.5334
2512002.07.01 15:11close1260.101.53300.00001.533426.0011568.97
2522002.07.01 15:11close1240.101.53270.00001.5367-10.2711558.70
2532002.07.01 19:00sell1270.101.53090.00001.5279
2542002.07.02 07:29close1270.101.52910.00001.527918.0411576.74
2552002.07.02 07:29sell1280.101.52900.00001.5260
2562002.07.02 08:33close1280.101.52720.00001.526018.0011594.74
2572002.07.02 19:00buy1290.101.53020.00001.5332
2582002.07.02 19:13close1290.101.53200.00001.533218.0011612.74
2592002.07.02 19:13buy1300.101.53200.00001.5350
2602002.07.02 22:16close1300.101.53390.00001.535019.0011631.74
2612002.07.02 22:16buy1310.101.53410.00001.5371
2622002.07.02 22:35close1310.101.53590.00001.537118.0011649.74
2632002.07.02 22:35buy1320.101.53590.00001.5389
2642002.07.03 02:25buy1330.101.53240.00001.5354
2652002.07.03 06:00sell1340.101.53150.00001.5285
2662002.07.03 09:21close1340.101.52930.00001.528522.0011671.74
2672002.07.03 09:21buy1350.401.52890.00001.5319
2682002.07.03 09:21sell1360.101.52830.00001.5253
2692002.07.03 10:22close1360.101.52650.00001.525318.0011689.74
2702002.07.03 10:22sell1370.101.52630.00001.5233
2712002.07.03 10:45close1370.101.52450.00001.523318.0011707.74
2722002.07.03 10:45sell1380.101.52440.00001.5214
2732002.07.03 10:45buy1392.701.52460.00001.5276
2742002.07.03 11:50close1392.701.52580.00001.5276324.0012031.74
2752002.07.03 11:50close1350.401.52570.00001.5319-128.0011903.74
2762002.07.03 11:50close1330.101.52570.00001.5354-67.0011836.74
2772002.07.03 11:50close1320.101.52570.00001.5389-102.2711734.47
2782002.07.03 12:56sell1400.101.52790.00001.5249
2792002.07.03 14:00close1400.101.52510.00001.524928.0011762.47
2802002.07.03 14:00close1380.101.52530.00001.5214-9.0011753.47
2812002.07.05 21:00buy1410.101.52370.00001.5267
2822002.07.08 03:18close1410.101.52550.00001.526717.7311771.20
2832002.07.10 20:00sell1420.101.54550.00001.5425
2842002.07.10 21:22sell1430.101.54900.00001.5460
2852002.07.11 10:23close1430.101.54630.00001.546027.1211798.32
2862002.07.11 10:23close1420.101.54640.00001.5425-8.8811789.44
2872002.07.11 12:00sell1440.101.54440.00001.5414
2882002.07.11 12:53close1440.101.54260.00001.541418.0011807.44
2892002.07.11 12:53sell1450.101.54230.00001.5393
2902002.07.11 16:46sell1460.101.54570.00001.5427
2912002.07.11 17:42sell1470.201.54930.00001.5463
2922002.07.11 17:42buy1480.101.54960.00001.5526
2932002.07.11 18:21close1480.101.55140.00001.552618.0011825.44
2942002.07.11 18:21buy1490.101.55170.00001.5547
2952002.07.11 18:29sell1500.601.55260.00001.5496
2962002.07.11 18:47close1490.101.55350.00001.554718.0011843.44
2972002.07.11 18:49sell1513.001.55600.00001.5530
2982002.07.11 18:49buy1520.101.55620.00001.5592
2992002.07.11 21:10close1513.001.55450.00001.5530450.0012293.44
3002002.07.11 21:10close1500.601.55490.00001.5496-138.0012155.44
3012002.07.11 21:10close1470.201.55490.00001.5463-112.0012043.44
3022002.07.11 21:10close1460.101.55490.00001.5427-92.0011951.44
3032002.07.11 21:10close1450.101.55490.00001.5393-126.0011825.44
3042002.07.11 21:55close1520.101.55810.00001.559219.0011844.44
3052002.07.12 14:00sell1530.101.54860.00001.5456
3062002.07.12 16:48sell1540.101.55190.00001.5489
3072002.07.12 17:34close1540.101.54930.00001.548926.0011870.44
3082002.07.12 17:34close1530.101.54970.00001.5456-11.0011859.44
3092002.07.17 14:00sell1550.101.56460.00001.5616
3102002.07.17 14:13close1550.101.56280.00001.561618.0011877.44
3112002.07.17 14:13sell1560.101.56280.00001.5598
3122002.07.17 15:26sell1570.101.56630.00001.5633
3132002.07.17 15:55close1570.101.56360.00001.563327.0011904.44
3142002.07.17 15:55close1560.101.56410.00001.5598-13.0011891.44
3152002.07.17 22:00buy1580.101.57250.00001.5755
3162002.07.18 02:12buy1590.101.56920.00001.5722
3172002.07.18 10:30buy1600.401.56590.00001.5689
3182002.07.18 10:30sell1610.101.56580.00001.5628
3192002.07.18 11:31close1610.101.56370.00001.562821.0011912.44
3202002.07.18 11:31sell1620.101.56350.00001.5605
3212002.07.18 15:49sell1630.101.56690.00001.5639
3222002.07.18 16:15close1600.401.56800.00001.568984.0011996.44
3232002.07.18 16:15close1590.101.56790.00001.5722-13.0011983.44
3242002.07.18 16:15close1580.101.56790.00001.5755-46.8111936.63
3252002.07.18 17:57sell1640.201.57030.00001.5673
3262002.07.18 17:57buy1650.101.57110.00001.5741
3272002.07.18 19:35buy1660.501.56760.00001.5706
3282002.07.18 19:35t/p1640.201.56730.00001.567360.0011996.63
3292002.07.18 19:35close1630.101.56700.00001.5639-1.0011995.63
3302002.07.18 19:35close1620.101.56700.00001.5605-35.0011960.63
3312002.07.18 20:14close1660.501.56850.00001.570645.0012005.63
3322002.07.18 20:14close1650.101.56810.00001.5741-30.0011975.63
3332002.07.18 21:00buy1670.101.56910.00001.5721
3342002.07.18 21:40close1670.101.57090.00001.572118.0011993.63
3352002.07.18 21:40buy1680.101.57120.00001.5742
3362002.07.18 23:25close1680.101.57300.00001.574218.0012011.63
3372002.07.18 23:25buy1690.201.57330.00001.5763
3382002.07.19 00:29close1690.201.57430.00001.576319.4612031.09
3392002.07.19 00:29buy1700.201.57420.00001.5772
3402002.07.19 03:23close1700.201.57520.00001.577220.0012051.09
3412002.07.22 05:00sell1710.201.57370.00001.5707
3422002.07.22 05:04close1710.201.57270.00001.570720.0012071.09
3432002.07.22 05:05sell1720.201.57240.00001.5694
3442002.07.22 08:22sell1730.101.57570.00001.5727
3452002.07.22 10:30t/p1730.101.57270.00001.572730.0012101.09
3462002.07.22 10:30close1720.201.57270.00001.5694-6.0012095.09
3472002.07.23 05:00sell1740.201.57300.00001.5700
3482002.07.23 05:02close1740.201.57170.00001.570026.0012121.09
3492002.07.23 05:02sell1750.201.57140.00001.5684
3502002.07.23 07:40close1750.201.57040.00001.568420.0012141.09
3512002.07.24 15:00buy1760.201.56780.00001.5708
3522002.07.24 15:38close1760.201.56880.00001.570820.0012161.09
3532002.07.24 15:38buy1770.201.56900.00001.5720
3542002.07.24 15:40close1770.201.57020.00001.572024.0012185.09
3552002.07.24 15:40buy1780.201.57040.00001.5734
3562002.07.24 15:50close1780.201.57150.00001.573422.0012207.09
3572002.07.24 15:50buy1790.201.57180.00001.5748
3582002.07.24 15:52close1790.201.57310.00001.574826.0012233.09
3592002.07.24 15:52buy1800.201.57330.00001.5763
3602002.07.24 16:00close1800.201.57450.00001.576324.0012257.09
3612002.07.26 12:00sell1810.201.57720.00001.5742
3622002.07.26 14:01sell1820.201.58060.00001.5776
3632002.07.26 15:52close1820.201.57810.00001.577650.0012307.09
3642002.07.26 15:52close1810.201.57830.00001.5742-22.0012285.09
3652002.07.26 18:00sell1830.201.56630.00001.5633
3662002.07.26 18:16close1830.201.56510.00001.563324.0012309.09
3672002.07.26 18:16sell1840.201.56480.00001.5618
3682002.07.26 18:17close1840.201.56380.00001.561820.0012329.09
3692002.07.26 18:17sell1850.201.56360.00001.5606
3702002.07.26 18:25close1850.201.56240.00001.560624.0012353.09
3712002.07.26 18:25sell1860.201.56220.00001.5592
3722002.07.26 19:33sell1870.201.56560.00001.5626
3732002.07.29 12:53close1870.201.56330.00001.562646.0812399.17
3742002.07.29 12:53close1860.201.56350.00001.5592-25.9212373.25
3752002.07.31 12:00sell1880.201.56500.00001.5620
3762002.07.31 14:24close1880.201.56380.00001.562024.0012397.25
3772002.07.31 14:24sell1890.201.56360.00001.5606
3782002.07.31 14:56close1890.201.56250.00001.560622.0012419.25
3792002.07.31 14:56sell1900.201.56220.00001.5592
3802002.07.31 15:56close1900.201.56110.00001.559222.0012441.25
3812002.08.01 23:00buy1910.201.56200.00001.5650
3822002.08.02 02:40close1910.201.56300.00001.565019.4612460.71
3832002.08.02 04:00buy1920.201.56350.00001.5665
3842002.08.02 10:35close1920.201.56450.00001.566520.0012480.71
3852002.08.05 11:00sell1930.201.56440.00001.5614
3862002.08.05 11:31close1930.201.56290.00001.561430.0012510.71
3872002.08.05 11:31sell1940.201.56270.00001.5597
3882002.08.05 13:18close1940.201.56170.00001.559720.0012530.71
3892002.08.05 13:18sell1950.201.56140.00001.5584
3902002.08.05 16:26sell1960.201.56470.00001.5617
3912002.08.05 18:59sell1970.401.56800.00001.5650
3922002.08.05 18:59buy1980.201.56830.00001.5713
3932002.08.05 20:09close1970.401.56510.00001.5650116.0012646.71
3942002.08.05 20:09close1960.201.56520.00001.5617-10.0012636.71
3952002.08.05 20:09close1950.201.56520.00001.5584-76.0012560.71
3962002.08.05 20:09buy1990.201.56480.00001.5678
3972002.08.05 21:43buy2000.801.56150.00001.5645
3982002.08.05 21:43sell2010.201.56100.00001.5580
3992002.08.06 01:35close2010.201.56000.00001.558020.0812580.79
4002002.08.06 01:35sell2020.201.55980.00001.5568
4012002.08.06 02:20close2020.201.55860.00001.556824.0012604.79
4022002.08.06 02:20sell2030.201.55830.00001.5553
4032002.08.06 03:06close2030.201.55720.00001.555322.0012626.79
4042002.08.06 03:06sell2040.101.55690.00001.5539
4052002.08.06 03:06buy2052.701.55690.00001.5599
4062002.08.06 09:50close2040.101.55480.00001.553921.0012647.79
4072002.08.08 13:29close at stop2052.701.52680.00001.5599-8156.164491.63
4082002.08.08 13:29close at stop2000.801.52680.00001.5645-2786.801704.83
4092002.08.08 13:29close at stop1990.201.52680.00001.5678-762.70942.13
4102002.08.08 13:29close at stop1980.201.52680.00001.5713-832.70109.43