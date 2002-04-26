|Symbol
|GBPUSD (Great Britan vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2002.04.26 00:00 - 2007.04.26 00:00 (2002.04.26 - 2007.04.26)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|SystemWideParms="** MrsPacMan Systemwide Parameters **"; PacManSuperCell=false; SuperCellnumber="increase progression to 300%"; SuperCell=3; SuperPacManSettings="Full Time SuperMrsPacMan 210% or 225%"; SuperPacMan2.25=false; SuperPacMan2.1=false; LotSize=0.1; UseFiboLotSizeProgression=true; UseMoneyMgmt=true; reverseOrder=" true= close order when momentom reverses "; ReverseOrder=false; hedge=true; HedgeNumber=3; EquityProtectionLevel=0; Nonmajic=" set to 1 to close all account orders profit"; nonmajic="set to 0 to close on single pair profit"; testExit="set to 1 to close all open orders on account ea or not "; NonMagic=0; TestExit=0; LongShort=" Set LScombined=true to exit on long+short profit, false = individual"; LScombined=false; TargetEquityToCloseAndReset=0.15; RiskPercent=1.25; JMA_Volume=100; CCI_PeroidFast=55; L_cciblock=250; S_cciblock=-250; LongTradeParms="** MsPacMan Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=30; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=5; LongPips=33; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** MsPacMan Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=30; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=5; ShortPips=33; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0; LongMagicNumber=0; ShortMagicNumber=0;
|Bars in test
|36154
|Ticks modelled
|10849163
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-9890.57
|Gross profit
|5593.34
|Gross loss
|-15483.91
|Profit factor
|0.36
|Expected payoff
|-48.25
|Absolute drawdown
|9890.57
|Maximal drawdown
|12538.36 (99.13%)
|Relative drawdown
|99.13% (12538.36)
|Total trades
|205
|Short positions (won %)
|121 (58.68%)
|Long positions (won %)
|84 (72.62%)
|Profit trades (% of total)
|132 (64.39%)
|Loss trades (% of total)
|73 (35.61%)
|Largest
|profit trade
|540.00
|loss trade
|-8156.16
|Average
|profit trade
|42.37
|loss trade
|-212.11
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|9 (169.50)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-12538.36)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|574.00 (3)
|consecutive loss (count of losses)
|-12538.36 (4)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2002.04.26 15:00
|sell
|1
|0.10
|1.4530
|0.0000
|1.4500
|2
|2002.04.26 15:35
|close
|1
|0.10
|1.4515
|0.0000
|1.4500
|15.00
|10015.00
|3
|2002.04.26 15:35
|sell
|2
|0.10
|1.4513
|0.0000
|1.4483
|4
|2002.04.26 16:17
|sell
|3
|0.10
|1.4547
|0.0000
|1.4517
|5
|2002.04.26 23:23
|sell
|4
|0.20
|1.4581
|0.0000
|1.4551
|6
|2002.04.26 23:24
|buy
|5
|0.10
|1.4582
|0.0000
|1.4612
|7
|2002.04.29 10:33
|close
|5
|0.10
|1.4598
|0.0000
|1.4612
|15.73
|10030.73
|8
|2002.04.29 10:33
|buy
|6
|0.10
|1.4598
|0.0000
|1.4628
|9
|2002.04.29 11:44
|close
|6
|0.10
|1.4615
|0.0000
|1.4628
|17.00
|10047.73
|10
|2002.04.29 11:44
|buy
|7
|0.10
|1.4620
|0.0000
|1.4650
|11
|2002.04.29 11:44
|sell
|8
|0.60
|1.4616
|0.0000
|1.4586
|12
|2002.04.29 12:08
|close
|7
|0.10
|1.4636
|0.0000
|1.4650
|16.00
|10063.73
|13
|2002.04.29 16:31
|close
|8
|0.60
|1.4590
|0.0000
|1.4586
|156.00
|10219.73
|14
|2002.04.29 16:31
|close
|4
|0.20
|1.4592
|0.0000
|1.4551
|-21.92
|10197.81
|15
|2002.04.29 16:31
|close
|3
|0.10
|1.4592
|0.0000
|1.4517
|-44.96
|10152.85
|16
|2002.04.29 16:31
|close
|2
|0.10
|1.4592
|0.0000
|1.4483
|-78.96
|10073.89
|17
|2002.04.29 16:32
|buy
|9
|0.10
|1.4597
|0.0000
|1.4627
|18
|2002.04.29 20:00
|sell
|10
|0.10
|1.4579
|0.0000
|1.4549
|19
|2002.04.30 09:43
|buy
|11
|0.20
|1.4564
|0.0000
|1.4594
|20
|2002.04.30 09:54
|close
|11
|0.20
|1.4582
|0.0000
|1.4594
|36.00
|10109.89
|21
|2002.04.30 09:54
|close
|9
|0.10
|1.4581
|0.0000
|1.4627
|-16.27
|10093.62
|22
|2002.04.30 10:53
|close
|10
|0.10
|1.4562
|0.0000
|1.4549
|17.04
|10110.66
|23
|2002.04.30 11:00
|sell
|12
|0.10
|1.4566
|0.0000
|1.4536
|24
|2002.05.01 00:00
|buy
|13
|0.10
|1.4583
|0.0000
|1.4613
|25
|2002.05.01 17:48
|close
|13
|0.10
|1.4602
|0.0000
|1.4613
|19.00
|10129.66
|26
|2002.05.01 17:48
|sell
|14
|0.10
|1.4599
|0.0000
|1.4569
|27
|2002.05.01 18:04
|sell
|15
|0.20
|1.4633
|0.0000
|1.4603
|28
|2002.05.01 18:04
|buy
|16
|0.10
|1.4632
|0.0000
|1.4662
|29
|2002.05.01 18:07
|close
|16
|0.10
|1.4649
|0.0000
|1.4662
|17.00
|10146.66
|30
|2002.05.01 18:07
|buy
|17
|0.10
|1.4651
|0.0000
|1.4681
|31
|2002.05.01 19:02
|buy
|18
|0.50
|1.4616
|0.0000
|1.4646
|32
|2002.05.01 19:05
|close
|18
|0.50
|1.4625
|0.0000
|1.4646
|45.00
|10191.66
|33
|2002.05.01 19:05
|close
|17
|0.10
|1.4624
|0.0000
|1.4681
|-27.00
|10164.66
|34
|2002.05.01 19:05
|buy
|19
|0.10
|1.4631
|0.0000
|1.4661
|35
|2002.05.01 19:17
|close
|19
|0.10
|1.4648
|0.0000
|1.4661
|17.00
|10181.66
|36
|2002.05.01 19:17
|buy
|20
|0.10
|1.4650
|0.0000
|1.4680
|37
|2002.05.02 00:13
|close
|20
|0.10
|1.4667
|0.0000
|1.4680
|16.19
|10197.85
|38
|2002.05.02 00:13
|buy
|21
|0.10
|1.4669
|0.0000
|1.4699
|39
|2002.05.02 03:55
|sell
|22
|0.60
|1.4668
|0.0000
|1.4638
|40
|2002.05.02 13:02
|close
|22
|0.60
|1.4642
|0.0000
|1.4638
|156.00
|10353.85
|41
|2002.05.02 13:02
|close
|15
|0.20
|1.4641
|0.0000
|1.4603
|-15.76
|10338.09
|42
|2002.05.02 13:02
|close
|14
|0.10
|1.4641
|0.0000
|1.4569
|-41.88
|10296.21
|43
|2002.05.02 13:02
|close
|12
|0.10
|1.4641
|0.0000
|1.4536
|-74.84
|10221.37
|44
|2002.05.02 13:10
|buy
|23
|0.10
|1.4634
|0.0000
|1.4664
|45
|2002.05.02 15:00
|sell
|24
|0.10
|1.4619
|0.0000
|1.4589
|46
|2002.05.02 16:28
|sell
|25
|0.10
|1.4653
|0.0000
|1.4623
|47
|2002.05.02 18:07
|close
|25
|0.10
|1.4626
|0.0000
|1.4623
|27.00
|10248.37
|48
|2002.05.02 18:07
|close
|24
|0.10
|1.4627
|0.0000
|1.4589
|-8.00
|10240.37
|49
|2002.05.02 23:00
|sell
|26
|0.10
|1.4629
|0.0000
|1.4599
|50
|2002.05.03 10:31
|close
|26
|0.10
|1.4611
|0.0000
|1.4599
|18.04
|10258.41
|51
|2002.05.03 14:40
|close
|23
|0.10
|1.4662
|0.0000
|1.4664
|27.73
|10286.14
|52
|2002.05.03 14:40
|close
|21
|0.10
|1.4660
|0.0000
|1.4699
|-9.27
|10276.87
|53
|2002.05.03 14:40
|buy
|27
|0.10
|1.4665
|0.0000
|1.4695
|54
|2002.05.03 15:33
|close
|27
|0.10
|1.4681
|0.0000
|1.4695
|16.00
|10292.87
|55
|2002.05.06 18:00
|sell
|28
|0.10
|1.4673
|0.0000
|1.4643
|56
|2002.05.07 11:29
|close
|28
|0.10
|1.4655
|0.0000
|1.4643
|18.04
|10310.91
|57
|2002.05.07 12:00
|sell
|29
|0.10
|1.4677
|0.0000
|1.4647
|58
|2002.05.07 13:56
|close
|29
|0.10
|1.4661
|0.0000
|1.4647
|16.00
|10326.91
|59
|2002.05.07 23:00
|buy
|30
|0.10
|1.4680
|0.0000
|1.4710
|60
|2002.05.08 03:56
|buy
|31
|0.10
|1.4644
|0.0000
|1.4674
|61
|2002.05.08 08:17
|close
|31
|0.10
|1.4670
|0.0000
|1.4674
|26.00
|10352.91
|62
|2002.05.08 08:17
|close
|30
|0.10
|1.4666
|0.0000
|1.4710
|-14.27
|10338.64
|63
|2002.05.09 21:00
|buy
|32
|0.10
|1.4601
|0.0000
|1.4631
|64
|2002.05.10 05:04
|close
|32
|0.10
|1.4617
|0.0000
|1.4631
|15.73
|10354.37
|65
|2002.05.10 20:00
|sell
|33
|0.10
|1.4606
|0.0000
|1.4576
|66
|2002.05.10 22:56
|sell
|34
|0.10
|1.4640
|0.0000
|1.4610
|67
|2002.05.13 14:24
|close
|34
|0.10
|1.4613
|0.0000
|1.4610
|27.04
|10381.41
|68
|2002.05.13 14:24
|close
|33
|0.10
|1.4615
|0.0000
|1.4576
|-8.96
|10372.45
|69
|2002.05.13 17:00
|sell
|35
|0.10
|1.4609
|0.0000
|1.4579
|70
|2002.05.13 17:23
|close
|35
|0.10
|1.4592
|0.0000
|1.4579
|17.00
|10389.45
|71
|2002.05.13 17:23
|sell
|36
|0.10
|1.4589
|0.0000
|1.4559
|72
|2002.05.13 20:16
|close
|36
|0.10
|1.4572
|0.0000
|1.4559
|17.00
|10406.45
|73
|2002.05.15 18:00
|buy
|37
|0.10
|1.4561
|0.0000
|1.4591
|74
|2002.05.15 19:06
|close
|37
|0.10
|1.4578
|0.0000
|1.4591
|17.00
|10423.45
|75
|2002.05.16 20:00
|sell
|38
|0.10
|1.4571
|0.0000
|1.4541
|76
|2002.05.17 03:04
|close
|38
|0.10
|1.4555
|0.0000
|1.4541
|16.04
|10439.49
|77
|2002.05.17 12:00
|sell
|39
|0.10
|1.4552
|0.0000
|1.4522
|78
|2002.05.17 15:27
|sell
|40
|0.10
|1.4586
|0.0000
|1.4556
|79
|2002.05.17 17:35
|sell
|41
|0.20
|1.4619
|0.0000
|1.4589
|80
|2002.05.17 17:35
|buy
|42
|0.10
|1.4621
|0.0000
|1.4651
|81
|2002.05.17 19:12
|close
|41
|0.20
|1.4590
|0.0000
|1.4589
|58.00
|10497.49
|82
|2002.05.17 19:12
|close
|40
|0.10
|1.4591
|0.0000
|1.4556
|-5.00
|10492.49
|83
|2002.05.17 19:12
|close
|39
|0.10
|1.4591
|0.0000
|1.4522
|-39.00
|10453.49
|84
|2002.05.17 19:15
|buy
|43
|0.10
|1.4588
|0.0000
|1.4618
|85
|2002.05.17 21:41
|close
|43
|0.10
|1.4613
|0.0000
|1.4618
|25.00
|10478.49
|86
|2002.05.17 21:41
|close
|42
|0.10
|1.4610
|0.0000
|1.4651
|-11.00
|10467.49
|87
|2002.05.20 17:00
|sell
|44
|0.10
|1.4582
|0.0000
|1.4552
|88
|2002.05.21 05:25
|close
|44
|0.10
|1.4566
|0.0000
|1.4552
|16.04
|10483.53
|89
|2002.05.21 22:00
|buy
|45
|0.10
|1.4602
|0.0000
|1.4632
|90
|2002.05.22 06:34
|close
|45
|0.10
|1.4618
|0.0000
|1.4632
|15.73
|10499.26
|91
|2002.05.22 19:00
|sell
|46
|0.10
|1.4588
|0.0000
|1.4558
|92
|2002.05.23 06:46
|close
|46
|0.10
|1.4572
|0.0000
|1.4558
|16.12
|10515.38
|93
|2002.05.23 06:46
|sell
|47
|0.10
|1.4569
|0.0000
|1.4539
|94
|2002.05.23 11:31
|sell
|48
|0.10
|1.4605
|0.0000
|1.4575
|95
|2002.05.23 14:00
|buy
|49
|0.10
|1.4593
|0.0000
|1.4623
|96
|2002.05.23 15:11
|close
|48
|0.10
|1.4579
|0.0000
|1.4575
|26.00
|10541.38
|97
|2002.05.23 15:11
|close
|47
|0.10
|1.4578
|0.0000
|1.4539
|-9.00
|10532.38
|98
|2002.05.23 15:32
|buy
|50
|0.10
|1.4560
|0.0000
|1.4590
|99
|2002.05.23 15:56
|buy
|51
|0.40
|1.4527
|0.0000
|1.4557
|100
|2002.05.23 15:56
|sell
|52
|0.10
|1.4525
|0.0000
|1.4495
|101
|2002.05.23 18:32
|close
|51
|0.40
|1.4547
|0.0000
|1.4557
|80.00
|10612.38
|102
|2002.05.23 18:32
|close
|50
|0.10
|1.4546
|0.0000
|1.4590
|-14.00
|10598.38
|103
|2002.05.23 18:32
|close
|49
|0.10
|1.4546
|0.0000
|1.4623
|-47.00
|10551.38
|104
|2002.05.23 19:44
|sell
|53
|0.10
|1.4558
|0.0000
|1.4528
|105
|2002.05.24 03:48
|close
|53
|0.10
|1.4532
|0.0000
|1.4528
|26.04
|10577.42
|106
|2002.05.24 03:48
|close
|52
|0.10
|1.4536
|0.0000
|1.4495
|-10.96
|10566.46
|107
|2002.05.24 19:00
|buy
|54
|0.10
|1.4583
|0.0000
|1.4613
|108
|2002.05.27 10:45
|buy
|55
|0.10
|1.4550
|0.0000
|1.4580
|109
|2002.05.27 14:00
|sell
|56
|0.10
|1.4551
|0.0000
|1.4521
|110
|2002.05.27 16:52
|close
|55
|0.10
|1.4576
|0.0000
|1.4580
|26.00
|10592.46
|111
|2002.05.27 16:52
|close
|54
|0.10
|1.4574
|0.0000
|1.4613
|-9.27
|10583.19
|112
|2002.05.28 10:54
|sell
|57
|0.10
|1.4587
|0.0000
|1.4557
|113
|2002.05.28 17:08
|sell
|58
|0.20
|1.4622
|0.0000
|1.4592
|114
|2002.05.28 17:08
|buy
|59
|0.10
|1.4626
|0.0000
|1.4656
|115
|2002.05.28 21:15
|t/p
|58
|0.20
|1.4592
|0.0000
|1.4592
|60.00
|10643.19
|116
|2002.05.28 21:15
|buy
|60
|0.50
|1.4592
|0.0000
|1.4622
|117
|2002.05.28 21:15
|close
|57
|0.10
|1.4592
|0.0000
|1.4557
|-5.00
|10638.19
|118
|2002.05.28 21:15
|close
|56
|0.10
|1.4592
|0.0000
|1.4521
|-40.96
|10597.23
|119
|2002.05.28 21:45
|close
|60
|0.50
|1.4601
|0.0000
|1.4622
|45.00
|10642.23
|120
|2002.05.28 21:45
|close
|59
|0.10
|1.4599
|0.0000
|1.4656
|-27.00
|10615.23
|121
|2002.05.29 06:00
|sell
|61
|0.10
|1.4581
|0.0000
|1.4551
|122
|2002.05.29 12:23
|sell
|62
|0.10
|1.4614
|0.0000
|1.4584
|123
|2002.05.30 09:50
|sell
|63
|0.20
|1.4651
|0.0000
|1.4621
|124
|2002.05.30 09:50
|buy
|64
|0.10
|1.4654
|0.0000
|1.4684
|125
|2002.05.30 10:41
|close
|64
|0.10
|1.4671
|0.0000
|1.4684
|17.00
|10632.23
|126
|2002.05.30 10:41
|buy
|65
|0.10
|1.4674
|0.0000
|1.4704
|127
|2002.05.30 20:45
|sell
|66
|0.60
|1.4685
|0.0000
|1.4655
|128
|2002.05.30 20:46
|close
|65
|0.10
|1.4690
|0.0000
|1.4704
|16.00
|10648.23
|129
|2002.05.30 21:53
|close
|66
|0.60
|1.4657
|0.0000
|1.4655
|168.00
|10816.23
|130
|2002.05.30 21:53
|close
|63
|0.20
|1.4656
|0.0000
|1.4621
|-10.00
|10806.23
|131
|2002.05.30 21:53
|close
|62
|0.10
|1.4656
|0.0000
|1.4584
|-41.88
|10764.35
|132
|2002.05.30 21:53
|close
|61
|0.10
|1.4656
|0.0000
|1.4551
|-74.88
|10689.47
|133
|2002.05.30 21:53
|buy
|67
|0.10
|1.4659
|0.0000
|1.4689
|134
|2002.05.31 07:35
|close
|67
|0.10
|1.4678
|0.0000
|1.4689
|18.73
|10708.20
|135
|2002.05.31 19:00
|sell
|68
|0.10
|1.4623
|0.0000
|1.4593
|136
|2002.05.31 19:42
|close
|68
|0.10
|1.4606
|0.0000
|1.4593
|17.00
|10725.20
|137
|2002.05.31 19:42
|sell
|69
|0.10
|1.4603
|0.0000
|1.4573
|138
|2002.05.31 20:03
|close
|69
|0.10
|1.4586
|0.0000
|1.4573
|17.00
|10742.20
|139
|2002.06.03 19:00
|buy
|70
|0.10
|1.4625
|0.0000
|1.4655
|140
|2002.06.04 09:44
|close
|70
|0.10
|1.4645
|0.0000
|1.4655
|19.73
|10761.93
|141
|2002.06.04 18:00
|sell
|71
|0.10
|1.4635
|0.0000
|1.4605
|142
|2002.06.04 18:09
|close
|71
|0.10
|1.4617
|0.0000
|1.4605
|18.00
|10779.93
|143
|2002.06.04 18:09
|sell
|72
|0.10
|1.4614
|0.0000
|1.4584
|144
|2002.06.04 21:55
|close
|72
|0.10
|1.4596
|0.0000
|1.4584
|18.00
|10797.93
|145
|2002.06.04 22:00
|sell
|73
|0.10
|1.4603
|0.0000
|1.4573
|146
|2002.06.05 00:05
|close
|73
|0.10
|1.4586
|0.0000
|1.4573
|17.04
|10814.97
|147
|2002.06.05 00:06
|sell
|74
|0.10
|1.4584
|0.0000
|1.4554
|148
|2002.06.05 12:22
|close
|74
|0.10
|1.4565
|0.0000
|1.4554
|19.00
|10833.97
|149
|2002.06.05 23:00
|buy
|75
|0.10
|1.4595
|0.0000
|1.4625
|150
|2002.06.06 06:14
|buy
|76
|0.10
|1.4562
|0.0000
|1.4592
|151
|2002.06.06 14:54
|close
|76
|0.10
|1.4587
|0.0000
|1.4592
|25.00
|10858.97
|152
|2002.06.06 14:54
|close
|75
|0.10
|1.4585
|0.0000
|1.4625
|-10.81
|10848.16
|153
|2002.06.06 17:00
|buy
|77
|0.10
|1.4587
|0.0000
|1.4617
|154
|2002.06.06 17:20
|close
|77
|0.10
|1.4607
|0.0000
|1.4617
|20.00
|10868.16
|155
|2002.06.06 17:20
|buy
|78
|0.10
|1.4612
|0.0000
|1.4642
|156
|2002.06.07 14:31
|close
|78
|0.10
|1.4629
|0.0000
|1.4642
|16.73
|10884.89
|157
|2002.06.08 00:00
|sell
|79
|0.10
|1.4599
|0.0000
|1.4569
|158
|2002.06.10 04:08
|close
|79
|0.10
|1.4581
|0.0000
|1.4569
|18.04
|10902.93
|159
|2002.06.10 15:00
|buy
|80
|0.10
|1.4617
|0.0000
|1.4647
|160
|2002.06.11 09:57
|close
|80
|0.10
|1.4635
|0.0000
|1.4647
|17.73
|10920.66
|161
|2002.06.12 18:00
|sell
|81
|0.10
|1.4710
|0.0000
|1.4680
|162
|2002.06.13 05:55
|close
|81
|0.10
|1.4691
|0.0000
|1.4680
|19.12
|10939.78
|163
|2002.06.13 07:00
|sell
|82
|0.10
|1.4692
|0.0000
|1.4662
|164
|2002.06.13 15:35
|sell
|83
|0.10
|1.4726
|0.0000
|1.4696
|165
|2002.06.13 19:21
|close
|83
|0.10
|1.4700
|0.0000
|1.4696
|26.00
|10965.78
|166
|2002.06.13 19:21
|close
|82
|0.10
|1.4702
|0.0000
|1.4662
|-10.00
|10955.78
|167
|2002.06.19 19:00
|sell
|84
|0.10
|1.4879
|0.0000
|1.4849
|168
|2002.06.19 22:00
|sell
|85
|0.10
|1.4912
|0.0000
|1.4882
|169
|2002.06.20 14:23
|sell
|86
|0.20
|1.4946
|0.0000
|1.4916
|170
|2002.06.20 14:24
|buy
|87
|0.10
|1.4945
|0.0000
|1.4975
|171
|2002.06.20 15:35
|close
|87
|0.10
|1.4962
|0.0000
|1.4975
|17.00
|10972.78
|172
|2002.06.20 15:35
|buy
|88
|0.10
|1.4968
|0.0000
|1.4998
|173
|2002.06.20 17:49
|sell
|89
|0.60
|1.4979
|0.0000
|1.4949
|174
|2002.06.20 17:50
|close
|88
|0.10
|1.4985
|0.0000
|1.4998
|17.00
|10989.78
|175
|2002.06.20 23:29
|sell
|90
|3.00
|1.5013
|0.0000
|1.4983
|176
|2002.06.20 23:29
|buy
|91
|0.10
|1.5015
|0.0000
|1.5045
|177
|2002.06.20 23:31
|close
|90
|3.00
|1.4995
|0.0000
|1.4983
|540.00
|11529.78
|178
|2002.06.20 23:31
|close
|89
|0.60
|1.4996
|0.0000
|1.4949
|-102.00
|11427.78
|179
|2002.06.20 23:31
|close
|86
|0.20
|1.4996
|0.0000
|1.4916
|-100.00
|11327.78
|180
|2002.06.20 23:31
|close
|85
|0.10
|1.4996
|0.0000
|1.4882
|-83.88
|11243.90
|181
|2002.06.20 23:31
|close
|84
|0.10
|1.4996
|0.0000
|1.4849
|-116.88
|11127.02
|182
|2002.06.20 23:48
|buy
|92
|0.10
|1.4982
|0.0000
|1.5012
|183
|2002.06.21 07:35
|close
|92
|0.10
|1.5008
|0.0000
|1.5012
|25.73
|11152.75
|184
|2002.06.21 07:36
|close
|91
|0.10
|1.5004
|0.0000
|1.5045
|-11.27
|11141.48
|185
|2002.06.21 15:00
|sell
|93
|0.10
|1.4956
|0.0000
|1.4926
|186
|2002.06.21 17:19
|sell
|94
|0.10
|1.4990
|0.0000
|1.4960
|187
|2002.06.21 21:54
|close
|94
|0.10
|1.4964
|0.0000
|1.4960
|26.00
|11167.48
|188
|2002.06.21 21:55
|close
|93
|0.10
|1.4965
|0.0000
|1.4926
|-9.00
|11158.48
|189
|2002.06.22 00:00
|sell
|95
|0.10
|1.4975
|0.0000
|1.4945
|190
|2002.06.24 01:53
|close
|95
|0.10
|1.4957
|0.0000
|1.4945
|18.04
|11176.52
|191
|2002.06.25 00:00
|sell
|96
|0.10
|1.5014
|0.0000
|1.4984
|192
|2002.06.25 04:12
|close
|96
|0.10
|1.4997
|0.0000
|1.4984
|17.00
|11193.52
|193
|2002.06.25 06:00
|sell
|97
|0.10
|1.4995
|0.0000
|1.4965
|194
|2002.06.25 12:21
|sell
|98
|0.10
|1.5029
|0.0000
|1.4999
|195
|2002.06.25 15:43
|close
|98
|0.10
|1.5003
|0.0000
|1.4999
|26.00
|11219.52
|196
|2002.06.25 15:43
|close
|97
|0.10
|1.5005
|0.0000
|1.4965
|-10.00
|11209.52
|197
|2002.06.25 19:00
|sell
|99
|0.10
|1.5000
|0.0000
|1.4970
|198
|2002.06.25 20:27
|sell
|100
|0.10
|1.5033
|0.0000
|1.5003
|199
|2002.06.25 21:00
|buy
|101
|0.10
|1.5071
|0.0000
|1.5101
|200
|2002.06.25 21:00
|sell
|102
|0.20
|1.5067
|0.0000
|1.5037
|201
|2002.06.25 23:56
|close
|101
|0.10
|1.5088
|0.0000
|1.5101
|17.00
|11226.52
|202
|2002.06.25 23:58
|buy
|103
|0.10
|1.5091
|0.0000
|1.5121
|203
|2002.06.26 02:05
|sell
|104
|0.60
|1.5100
|0.0000
|1.5070
|204
|2002.06.26 02:25
|close
|103
|0.10
|1.5110
|0.0000
|1.5121
|18.73
|11245.25
|205
|2002.06.26 02:42
|sell
|105
|3.00
|1.5133
|0.0000
|1.5103
|206
|2002.06.26 02:42
|buy
|106
|0.10
|1.5136
|0.0000
|1.5166
|207
|2002.06.26 03:07
|close
|105
|3.00
|1.5117
|0.0000
|1.5103
|480.00
|11725.25
|208
|2002.06.26 03:07
|close
|104
|0.60
|1.5116
|0.0000
|1.5070
|-96.00
|11629.25
|209
|2002.06.26 03:07
|close
|102
|0.20
|1.5116
|0.0000
|1.5037
|-97.92
|11531.33
|210
|2002.06.26 03:07
|close
|100
|0.10
|1.5116
|0.0000
|1.5003
|-82.96
|11448.37
|211
|2002.06.26 03:07
|close
|99
|0.10
|1.5116
|0.0000
|1.4970
|-115.96
|11332.41
|212
|2002.06.26 05:14
|close
|106
|0.10
|1.5153
|0.0000
|1.5166
|17.00
|11349.41
|213
|2002.06.27 13:00
|sell
|107
|0.10
|1.5205
|0.0000
|1.5175
|214
|2002.06.27 13:11
|close
|107
|0.10
|1.5185
|0.0000
|1.5175
|20.00
|11369.41
|215
|2002.06.27 13:12
|sell
|108
|0.10
|1.5183
|0.0000
|1.5153
|216
|2002.06.27 14:36
|sell
|109
|0.10
|1.5218
|0.0000
|1.5188
|217
|2002.06.27 15:31
|close
|109
|0.10
|1.5191
|0.0000
|1.5188
|27.00
|11396.41
|218
|2002.06.27 15:31
|close
|108
|0.10
|1.5193
|0.0000
|1.5153
|-10.00
|11386.41
|219
|2002.06.27 15:31
|sell
|110
|0.10
|1.5193
|0.0000
|1.5163
|220
|2002.06.27 16:29
|sell
|111
|0.10
|1.5228
|0.0000
|1.5198
|221
|2002.06.27 18:15
|sell
|112
|0.20
|1.5263
|0.0000
|1.5233
|222
|2002.06.27 18:16
|buy
|113
|0.10
|1.5264
|0.0000
|1.5294
|223
|2002.06.27 18:27
|close
|113
|0.10
|1.5282
|0.0000
|1.5294
|18.00
|11404.41
|224
|2002.06.27 18:27
|buy
|114
|0.10
|1.5287
|0.0000
|1.5317
|225
|2002.06.27 18:39
|buy
|115
|0.50
|1.5254
|0.0000
|1.5284
|226
|2002.06.27 18:43
|close
|115
|0.50
|1.5263
|0.0000
|1.5284
|45.00
|11449.41
|227
|2002.06.27 18:43
|close
|114
|0.10
|1.5258
|0.0000
|1.5317
|-29.00
|11420.41
|228
|2002.06.27 18:43
|buy
|116
|0.10
|1.5263
|0.0000
|1.5293
|229
|2002.06.27 18:53
|close
|116
|0.10
|1.5282
|0.0000
|1.5293
|19.00
|11439.41
|230
|2002.06.27 18:53
|buy
|117
|0.10
|1.5285
|0.0000
|1.5315
|231
|2002.06.27 22:23
|sell
|118
|0.60
|1.5297
|0.0000
|1.5267
|232
|2002.06.27 23:44
|close
|117
|0.10
|1.5304
|0.0000
|1.5315
|19.00
|11458.41
|233
|2002.06.28 06:09
|close
|118
|0.60
|1.5271
|0.0000
|1.5267
|156.24
|11614.65
|234
|2002.06.28 06:09
|close
|112
|0.20
|1.5269
|0.0000
|1.5233
|-11.92
|11602.73
|235
|2002.06.28 06:09
|close
|111
|0.10
|1.5269
|0.0000
|1.5198
|-40.96
|11561.77
|236
|2002.06.28 06:09
|close
|110
|0.10
|1.5269
|0.0000
|1.5163
|-75.96
|11485.81
|237
|2002.06.28 06:09
|buy
|119
|0.10
|1.5271
|0.0000
|1.5301
|238
|2002.06.28 10:29
|close
|119
|0.10
|1.5289
|0.0000
|1.5301
|18.00
|11503.81
|239
|2002.06.28 19:00
|sell
|120
|0.10
|1.5246
|0.0000
|1.5216
|240
|2002.06.28 19:45
|sell
|121
|0.10
|1.5279
|0.0000
|1.5249
|241
|2002.06.28 21:09
|sell
|122
|0.20
|1.5313
|0.0000
|1.5283
|242
|2002.06.28 21:09
|buy
|123
|0.10
|1.5316
|0.0000
|1.5346
|243
|2002.06.28 23:47
|close
|123
|0.10
|1.5334
|0.0000
|1.5346
|18.00
|11521.81
|244
|2002.06.28 23:47
|buy
|124
|0.10
|1.5337
|0.0000
|1.5367
|245
|2002.07.01 09:53
|sell
|125
|0.60
|1.5348
|0.0000
|1.5318
|246
|2002.07.01 10:51
|close
|125
|0.60
|1.5321
|0.0000
|1.5318
|162.00
|11683.81
|247
|2002.07.01 10:51
|close
|122
|0.20
|1.5323
|0.0000
|1.5283
|-19.92
|11663.89
|248
|2002.07.01 10:51
|close
|121
|0.10
|1.5323
|0.0000
|1.5249
|-43.96
|11619.93
|249
|2002.07.01 10:51
|close
|120
|0.10
|1.5323
|0.0000
|1.5216
|-76.96
|11542.97
|250
|2002.07.01 11:45
|buy
|126
|0.10
|1.5304
|0.0000
|1.5334
|251
|2002.07.01 15:11
|close
|126
|0.10
|1.5330
|0.0000
|1.5334
|26.00
|11568.97
|252
|2002.07.01 15:11
|close
|124
|0.10
|1.5327
|0.0000
|1.5367
|-10.27
|11558.70
|253
|2002.07.01 19:00
|sell
|127
|0.10
|1.5309
|0.0000
|1.5279
|254
|2002.07.02 07:29
|close
|127
|0.10
|1.5291
|0.0000
|1.5279
|18.04
|11576.74
|255
|2002.07.02 07:29
|sell
|128
|0.10
|1.5290
|0.0000
|1.5260
|256
|2002.07.02 08:33
|close
|128
|0.10
|1.5272
|0.0000
|1.5260
|18.00
|11594.74
|257
|2002.07.02 19:00
|buy
|129
|0.10
|1.5302
|0.0000
|1.5332
|258
|2002.07.02 19:13
|close
|129
|0.10
|1.5320
|0.0000
|1.5332
|18.00
|11612.74
|259
|2002.07.02 19:13
|buy
|130
|0.10
|1.5320
|0.0000
|1.5350
|260
|2002.07.02 22:16
|close
|130
|0.10
|1.5339
|0.0000
|1.5350
|19.00
|11631.74
|261
|2002.07.02 22:16
|buy
|131
|0.10
|1.5341
|0.0000
|1.5371
|262
|2002.07.02 22:35
|close
|131
|0.10
|1.5359
|0.0000
|1.5371
|18.00
|11649.74
|263
|2002.07.02 22:35
|buy
|132
|0.10
|1.5359
|0.0000
|1.5389
|264
|2002.07.03 02:25
|buy
|133
|0.10
|1.5324
|0.0000
|1.5354
|265
|2002.07.03 06:00
|sell
|134
|0.10
|1.5315
|0.0000
|1.5285
|266
|2002.07.03 09:21
|close
|134
|0.10
|1.5293
|0.0000
|1.5285
|22.00
|11671.74
|267
|2002.07.03 09:21
|buy
|135
|0.40
|1.5289
|0.0000
|1.5319
|268
|2002.07.03 09:21
|sell
|136
|0.10
|1.5283
|0.0000
|1.5253
|269
|2002.07.03 10:22
|close
|136
|0.10
|1.5265
|0.0000
|1.5253
|18.00
|11689.74
|270
|2002.07.03 10:22
|sell
|137
|0.10
|1.5263
|0.0000
|1.5233
|271
|2002.07.03 10:45
|close
|137
|0.10
|1.5245
|0.0000
|1.5233
|18.00
|11707.74
|272
|2002.07.03 10:45
|sell
|138
|0.10
|1.5244
|0.0000
|1.5214
|273
|2002.07.03 10:45
|buy
|139
|2.70
|1.5246
|0.0000
|1.5276
|274
|2002.07.03 11:50
|close
|139
|2.70
|1.5258
|0.0000
|1.5276
|324.00
|12031.74
|275
|2002.07.03 11:50
|close
|135
|0.40
|1.5257
|0.0000
|1.5319
|-128.00
|11903.74
|276
|2002.07.03 11:50
|close
|133
|0.10
|1.5257
|0.0000
|1.5354
|-67.00
|11836.74
|277
|2002.07.03 11:50
|close
|132
|0.10
|1.5257
|0.0000
|1.5389
|-102.27
|11734.47
|278
|2002.07.03 12:56
|sell
|140
|0.10
|1.5279
|0.0000
|1.5249
|279
|2002.07.03 14:00
|close
|140
|0.10
|1.5251
|0.0000
|1.5249
|28.00
|11762.47
|280
|2002.07.03 14:00
|close
|138
|0.10
|1.5253
|0.0000
|1.5214
|-9.00
|11753.47
|281
|2002.07.05 21:00
|buy
|141
|0.10
|1.5237
|0.0000
|1.5267
|282
|2002.07.08 03:18
|close
|141
|0.10
|1.5255
|0.0000
|1.5267
|17.73
|11771.20
|283
|2002.07.10 20:00
|sell
|142
|0.10
|1.5455
|0.0000
|1.5425
|284
|2002.07.10 21:22
|sell
|143
|0.10
|1.5490
|0.0000
|1.5460
|285
|2002.07.11 10:23
|close
|143
|0.10
|1.5463
|0.0000
|1.5460
|27.12
|11798.32
|286
|2002.07.11 10:23
|close
|142
|0.10
|1.5464
|0.0000
|1.5425
|-8.88
|11789.44
|287
|2002.07.11 12:00
|sell
|144
|0.10
|1.5444
|0.0000
|1.5414
|288
|2002.07.11 12:53
|close
|144
|0.10
|1.5426
|0.0000
|1.5414
|18.00
|11807.44
|289
|2002.07.11 12:53
|sell
|145
|0.10
|1.5423
|0.0000
|1.5393
|290
|2002.07.11 16:46
|sell
|146
|0.10
|1.5457
|0.0000
|1.5427
|291
|2002.07.11 17:42
|sell
|147
|0.20
|1.5493
|0.0000
|1.5463
|292
|2002.07.11 17:42
|buy
|148
|0.10
|1.5496
|0.0000
|1.5526
|293
|2002.07.11 18:21
|close
|148
|0.10
|1.5514
|0.0000
|1.5526
|18.00
|11825.44
|294
|2002.07.11 18:21
|buy
|149
|0.10
|1.5517
|0.0000
|1.5547
|295
|2002.07.11 18:29
|sell
|150
|0.60
|1.5526
|0.0000
|1.5496
|296
|2002.07.11 18:47
|close
|149
|0.10
|1.5535
|0.0000
|1.5547
|18.00
|11843.44
|297
|2002.07.11 18:49
|sell
|151
|3.00
|1.5560
|0.0000
|1.5530
|298
|2002.07.11 18:49
|buy
|152
|0.10
|1.5562
|0.0000
|1.5592
|299
|2002.07.11 21:10
|close
|151
|3.00
|1.5545
|0.0000
|1.5530
|450.00
|12293.44
|300
|2002.07.11 21:10
|close
|150
|0.60
|1.5549
|0.0000
|1.5496
|-138.00
|12155.44
|301
|2002.07.11 21:10
|close
|147
|0.20
|1.5549
|0.0000
|1.5463
|-112.00
|12043.44
|302
|2002.07.11 21:10
|close
|146
|0.10
|1.5549
|0.0000
|1.5427
|-92.00
|11951.44
|303
|2002.07.11 21:10
|close
|145
|0.10
|1.5549
|0.0000
|1.5393
|-126.00
|11825.44
|304
|2002.07.11 21:55
|close
|152
|0.10
|1.5581
|0.0000
|1.5592
|19.00
|11844.44
|305
|2002.07.12 14:00
|sell
|153
|0.10
|1.5486
|0.0000
|1.5456
|306
|2002.07.12 16:48
|sell
|154
|0.10
|1.5519
|0.0000
|1.5489
|307
|2002.07.12 17:34
|close
|154
|0.10
|1.5493
|0.0000
|1.5489
|26.00
|11870.44
|308
|2002.07.12 17:34
|close
|153
|0.10
|1.5497
|0.0000
|1.5456
|-11.00
|11859.44
|309
|2002.07.17 14:00
|sell
|155
|0.10
|1.5646
|0.0000
|1.5616
|310
|2002.07.17 14:13
|close
|155
|0.10
|1.5628
|0.0000
|1.5616
|18.00
|11877.44
|311
|2002.07.17 14:13
|sell
|156
|0.10
|1.5628
|0.0000
|1.5598
|312
|2002.07.17 15:26
|sell
|157
|0.10
|1.5663
|0.0000
|1.5633
|313
|2002.07.17 15:55
|close
|157
|0.10
|1.5636
|0.0000
|1.5633
|27.00
|11904.44
|314
|2002.07.17 15:55
|close
|156
|0.10
|1.5641
|0.0000
|1.5598
|-13.00
|11891.44
|315
|2002.07.17 22:00
|buy
|158
|0.10
|1.5725
|0.0000
|1.5755
|316
|2002.07.18 02:12
|buy
|159
|0.10
|1.5692
|0.0000
|1.5722
|317
|2002.07.18 10:30
|buy
|160
|0.40
|1.5659
|0.0000
|1.5689
|318
|2002.07.18 10:30
|sell
|161
|0.10
|1.5658
|0.0000
|1.5628
|319
|2002.07.18 11:31
|close
|161
|0.10
|1.5637
|0.0000
|1.5628
|21.00
|11912.44
|320
|2002.07.18 11:31
|sell
|162
|0.10
|1.5635
|0.0000
|1.5605
|321
|2002.07.18 15:49
|sell
|163
|0.10
|1.5669
|0.0000
|1.5639
|322
|2002.07.18 16:15
|close
|160
|0.40
|1.5680
|0.0000
|1.5689
|84.00
|11996.44
|323
|2002.07.18 16:15
|close
|159
|0.10
|1.5679
|0.0000
|1.5722
|-13.00
|11983.44
|324
|2002.07.18 16:15
|close
|158
|0.10
|1.5679
|0.0000
|1.5755
|-46.81
|11936.63
|325
|2002.07.18 17:57
|sell
|164
|0.20
|1.5703
|0.0000
|1.5673
|326
|2002.07.18 17:57
|buy
|165
|0.10
|1.5711
|0.0000
|1.5741
|327
|2002.07.18 19:35
|buy
|166
|0.50
|1.5676
|0.0000
|1.5706
|328
|2002.07.18 19:35
|t/p
|164
|0.20
|1.5673
|0.0000
|1.5673
|60.00
|11996.63
|329
|2002.07.18 19:35
|close
|163
|0.10
|1.5670
|0.0000
|1.5639
|-1.00
|11995.63
|330
|2002.07.18 19:35
|close
|162
|0.10
|1.5670
|0.0000
|1.5605
|-35.00
|11960.63
|331
|2002.07.18 20:14
|close
|166
|0.50
|1.5685
|0.0000
|1.5706
|45.00
|12005.63
|332
|2002.07.18 20:14
|close
|165
|0.10
|1.5681
|0.0000
|1.5741
|-30.00
|11975.63
|333
|2002.07.18 21:00
|buy
|167
|0.10
|1.5691
|0.0000
|1.5721
|334
|2002.07.18 21:40
|close
|167
|0.10
|1.5709
|0.0000
|1.5721
|18.00
|11993.63
|335
|2002.07.18 21:40
|buy
|168
|0.10
|1.5712
|0.0000
|1.5742
|336
|2002.07.18 23:25
|close
|168
|0.10
|1.5730
|0.0000
|1.5742
|18.00
|12011.63
|337
|2002.07.18 23:25
|buy
|169
|0.20
|1.5733
|0.0000
|1.5763
|338
|2002.07.19 00:29
|close
|169
|0.20
|1.5743
|0.0000
|1.5763
|19.46
|12031.09
|339
|2002.07.19 00:29
|buy
|170
|0.20
|1.5742
|0.0000
|1.5772
|340
|2002.07.19 03:23
|close
|170
|0.20
|1.5752
|0.0000
|1.5772
|20.00
|12051.09
|341
|2002.07.22 05:00
|sell
|171
|0.20
|1.5737
|0.0000
|1.5707
|342
|2002.07.22 05:04
|close
|171
|0.20
|1.5727
|0.0000
|1.5707
|20.00
|12071.09
|343
|2002.07.22 05:05
|sell
|172
|0.20
|1.5724
|0.0000
|1.5694
|344
|2002.07.22 08:22
|sell
|173
|0.10
|1.5757
|0.0000
|1.5727
|345
|2002.07.22 10:30
|t/p
|173
|0.10
|1.5727
|0.0000
|1.5727
|30.00
|12101.09
|346
|2002.07.22 10:30
|close
|172
|0.20
|1.5727
|0.0000
|1.5694
|-6.00
|12095.09
|347
|2002.07.23 05:00
|sell
|174
|0.20
|1.5730
|0.0000
|1.5700
|348
|2002.07.23 05:02
|close
|174
|0.20
|1.5717
|0.0000
|1.5700
|26.00
|12121.09
|349
|2002.07.23 05:02
|sell
|175
|0.20
|1.5714
|0.0000
|1.5684
|350
|2002.07.23 07:40
|close
|175
|0.20
|1.5704
|0.0000
|1.5684
|20.00
|12141.09
|351
|2002.07.24 15:00
|buy
|176
|0.20
|1.5678
|0.0000
|1.5708
|352
|2002.07.24 15:38
|close
|176
|0.20
|1.5688
|0.0000
|1.5708
|20.00
|12161.09
|353
|2002.07.24 15:38
|buy
|177
|0.20
|1.5690
|0.0000
|1.5720
|354
|2002.07.24 15:40
|close
|177
|0.20
|1.5702
|0.0000
|1.5720
|24.00
|12185.09
|355
|2002.07.24 15:40
|buy
|178
|0.20
|1.5704
|0.0000
|1.5734
|356
|2002.07.24 15:50
|close
|178
|0.20
|1.5715
|0.0000
|1.5734
|22.00
|12207.09
|357
|2002.07.24 15:50
|buy
|179
|0.20
|1.5718
|0.0000
|1.5748
|358
|2002.07.24 15:52
|close
|179
|0.20
|1.5731
|0.0000
|1.5748
|26.00
|12233.09
|359
|2002.07.24 15:52
|buy
|180
|0.20
|1.5733
|0.0000
|1.5763
|360
|2002.07.24 16:00
|close
|180
|0.20
|1.5745
|0.0000
|1.5763
|24.00
|12257.09
|361
|2002.07.26 12:00
|sell
|181
|0.20
|1.5772
|0.0000
|1.5742
|362
|2002.07.26 14:01
|sell
|182
|0.20
|1.5806
|0.0000
|1.5776
|363
|2002.07.26 15:52
|close
|182
|0.20
|1.5781
|0.0000
|1.5776
|50.00
|12307.09
|364
|2002.07.26 15:52
|close
|181
|0.20
|1.5783
|0.0000
|1.5742
|-22.00
|12285.09
|365
|2002.07.26 18:00
|sell
|183
|0.20
|1.5663
|0.0000
|1.5633
|366
|2002.07.26 18:16
|close
|183
|0.20
|1.5651
|0.0000
|1.5633
|24.00
|12309.09
|367
|2002.07.26 18:16
|sell
|184
|0.20
|1.5648
|0.0000
|1.5618
|368
|2002.07.26 18:17
|close
|184
|0.20
|1.5638
|0.0000
|1.5618
|20.00
|12329.09
|369
|2002.07.26 18:17
|sell
|185
|0.20
|1.5636
|0.0000
|1.5606
|370
|2002.07.26 18:25
|close
|185
|0.20
|1.5624
|0.0000
|1.5606
|24.00
|12353.09
|371
|2002.07.26 18:25
|sell
|186
|0.20
|1.5622
|0.0000
|1.5592
|372
|2002.07.26 19:33
|sell
|187
|0.20
|1.5656
|0.0000
|1.5626
|373
|2002.07.29 12:53
|close
|187
|0.20
|1.5633
|0.0000
|1.5626
|46.08
|12399.17
|374
|2002.07.29 12:53
|close
|186
|0.20
|1.5635
|0.0000
|1.5592
|-25.92
|12373.25
|375
|2002.07.31 12:00
|sell
|188
|0.20
|1.5650
|0.0000
|1.5620
|376
|2002.07.31 14:24
|close
|188
|0.20
|1.5638
|0.0000
|1.5620
|24.00
|12397.25
|377
|2002.07.31 14:24
|sell
|189
|0.20
|1.5636
|0.0000
|1.5606
|378
|2002.07.31 14:56
|close
|189
|0.20
|1.5625
|0.0000
|1.5606
|22.00
|12419.25
|379
|2002.07.31 14:56
|sell
|190
|0.20
|1.5622
|0.0000
|1.5592
|380
|2002.07.31 15:56
|close
|190
|0.20
|1.5611
|0.0000
|1.5592
|22.00
|12441.25
|381
|2002.08.01 23:00
|buy
|191
|0.20
|1.5620
|0.0000
|1.5650
|382
|2002.08.02 02:40
|close
|191
|0.20
|1.5630
|0.0000
|1.5650
|19.46
|12460.71
|383
|2002.08.02 04:00
|buy
|192
|0.20
|1.5635
|0.0000
|1.5665
|384
|2002.08.02 10:35
|close
|192
|0.20
|1.5645
|0.0000
|1.5665
|20.00
|12480.71
|385
|2002.08.05 11:00
|sell
|193
|0.20
|1.5644
|0.0000
|1.5614
|386
|2002.08.05 11:31
|close
|193
|0.20
|1.5629
|0.0000
|1.5614
|30.00
|12510.71
|387
|2002.08.05 11:31
|sell
|194
|0.20
|1.5627
|0.0000
|1.5597
|388
|2002.08.05 13:18
|close
|194
|0.20
|1.5617
|0.0000
|1.5597
|20.00
|12530.71
|389
|2002.08.05 13:18
|sell
|195
|0.20
|1.5614
|0.0000
|1.5584
|390
|2002.08.05 16:26
|sell
|196
|0.20
|1.5647
|0.0000
|1.5617
|391
|2002.08.05 18:59
|sell
|197
|0.40
|1.5680
|0.0000
|1.5650
|392
|2002.08.05 18:59
|buy
|198
|0.20
|1.5683
|0.0000
|1.5713
|393
|2002.08.05 20:09
|close
|197
|0.40
|1.5651
|0.0000
|1.5650
|116.00
|12646.71
|394
|2002.08.05 20:09
|close
|196
|0.20
|1.5652
|0.0000
|1.5617
|-10.00
|12636.71
|395
|2002.08.05 20:09
|close
|195
|0.20
|1.5652
|0.0000
|1.5584
|-76.00
|12560.71
|396
|2002.08.05 20:09
|buy
|199
|0.20
|1.5648
|0.0000
|1.5678
|397
|2002.08.05 21:43
|buy
|200
|0.80
|1.5615
|0.0000
|1.5645
|398
|2002.08.05 21:43
|sell
|201
|0.20
|1.5610
|0.0000
|1.5580
|399
|2002.08.06 01:35
|close
|201
|0.20
|1.5600
|0.0000
|1.5580
|20.08
|12580.79
|400
|2002.08.06 01:35
|sell
|202
|0.20
|1.5598
|0.0000
|1.5568
|401
|2002.08.06 02:20
|close
|202
|0.20
|1.5586
|0.0000
|1.5568
|24.00
|12604.79
|402
|2002.08.06 02:20
|sell
|203
|0.20
|1.5583
|0.0000
|1.5553
|403
|2002.08.06 03:06
|close
|203
|0.20
|1.5572
|0.0000
|1.5553
|22.00
|12626.79
|404
|2002.08.06 03:06
|sell
|204
|0.10
|1.5569
|0.0000
|1.5539
|405
|2002.08.06 03:06
|buy
|205
|2.70
|1.5569
|0.0000
|1.5599
|406
|2002.08.06 09:50
|close
|204
|0.10
|1.5548
|0.0000
|1.5539
|21.00
|12647.79
|407
|2002.08.08 13:29
|close at stop
|205
|2.70
|1.5268
|0.0000
|1.5599
|-8156.16
|4491.63
|408
|2002.08.08 13:29
|close at stop
|200
|0.80
|1.5268
|0.0000
|1.5645
|-2786.80
|1704.83
|409
|2002.08.08 13:29
|close at stop
|199
|0.20
|1.5268
|0.0000
|1.5678
|-762.70
|942.13
|410
|2002.08.08 13:29
|close at stop
|198
|0.20
|1.5268
|0.0000
|1.5713
|-832.70
|109.43