Strategy Tester Report
MrsPacMan

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2002.04.26 00:00 - 2007.04.26 00:00 (2002.04.26 - 2007.04.26)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersSystemWideParms="** MrsPacMan Systemwide Parameters **"; PacManSuperCell=false; SuperCellnumber="increase progression to 300%"; SuperCell=3; SuperPacManSettings="Full Time SuperMrsPacMan 210% or 225%"; SuperPacMan2.25=false; SuperPacMan2.1=false; LotSize=0.1; UseFiboLotSizeProgression=true; UseMoneyMgmt=true; reverseOrder=" true= close order when momentom reverses "; ReverseOrder=false; hedge=true; HedgeNumber=3; EquityProtectionLevel=0; Nonmajic=" set to 1 to close all account orders profit"; nonmajic="set to 0 to close on single pair profit"; testExit="set to 1 to close all open orders on account ea or not "; NonMagic=0; TestExit=0; LongShort=" Set LScombined=true to exit on long+short profit, false = individual"; LScombined=false; TargetEquityToCloseAndReset=0.15; RiskPercent=1.25; JMA_Volume=100; CCI_PeroidFast=55; L_cciblock=250; S_cciblock=-250; LongTradeParms="** MsPacMan Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=30; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=5; LongPips=33; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** MsPacMan Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=30; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=5; ShortPips=33; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0; LongMagicNumber=0; ShortMagicNumber=0;
Bars in test36195Ticks modelled9463976Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit-9825.82Gross profit2007.64Gross loss-11833.46
Profit factor0.17Expected payoff-106.80
Absolute drawdown9825.82Maximal drawdown11095.35 (98.45%)Relative drawdown98.45% (11095.35)
Total trades92Short positions (won %)39 (58.97%)Long positions (won %)53 (86.79%)
Profit trades (% of total)69 (75.00%)Loss trades (% of total)23 (25.00%)
Largestprofit trade514.50loss trade-7897.50
Averageprofit trade29.10loss trade-514.50
Maximumconsecutive wins (profit in money)10 (209.78)consecutive losses (loss in money)5 (-11095.35)
Maximalconsecutive profit (count of wins)604.50 (6)consecutive loss (count of losses)-11095.35 (5)
Averageconsecutive wins5consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12002.04.30 13:00sell10.100.90090.00000.8979
22002.04.30 18:20close10.100.89930.00000.897916.0010016.00
32002.05.01 13:00buy20.100.90140.00000.9044
42002.05.01 17:48close20.100.90340.00000.904420.0010036.00
52002.05.02 14:00sell30.100.90390.00000.9009
62002.05.02 17:59close30.100.90230.00000.900916.0010052.00
72002.05.02 18:00sell40.100.90270.00000.8997
82002.05.03 11:15sell50.100.90600.00000.9030
92002.05.03 15:32sell60.200.90940.00000.9064
102002.05.03 15:32buy70.100.90970.00000.9127
112002.05.03 17:05close70.100.91160.00000.912719.0010071.00
122002.05.03 17:05buy80.100.91170.00000.9147
132002.05.03 17:07sell90.600.91300.00000.9100
142002.05.03 17:07close80.100.91360.00000.914719.0010090.00
152002.05.03 19:45sell103.000.91650.00000.9135
162002.05.03 19:45buy110.100.91700.00000.9200
172002.05.06 10:22close103.000.91480.00000.9135514.5010604.50
182002.05.06 10:22close90.600.91490.00000.9100-113.1010491.40
192002.05.06 10:22close60.200.91490.00000.9064-109.7010381.70
202002.05.06 10:22close50.100.91490.00000.9030-88.8510292.85
212002.05.06 10:22close40.100.91490.00000.8997-121.7010171.15
222002.05.06 15:40buy120.100.91360.00000.9166
232002.05.06 17:28close120.100.91620.00000.916626.0010197.15
242002.05.06 17:28close110.100.91610.00000.9200-9.3710187.78
252002.05.07 15:00sell130.100.91250.00000.9095
262002.05.07 21:45sell140.100.91590.00000.9129
272002.05.08 01:34close140.100.91330.00000.912926.1510213.93
282002.05.08 01:34close130.100.91380.00000.9095-12.8510201.08
292002.05.09 19:00buy150.100.90920.00000.9122
302002.05.09 19:02close150.100.91080.00000.912216.0010217.08
312002.05.09 19:02buy160.100.91060.00000.9136
322002.05.10 05:26close160.100.91230.00000.913616.6310233.71
332002.05.13 18:00sell170.100.91080.00000.9078
342002.05.14 07:33close170.100.90920.00000.907816.1510249.86
352002.05.15 18:00buy180.100.90740.00000.9104
362002.05.15 19:06close180.100.90900.00000.910416.0010265.86
372002.05.15 19:06buy190.100.90930.00000.9123
382002.05.15 21:47close190.100.91090.00000.912316.0010281.86
392002.05.21 05:00sell200.100.91860.00000.9156
402002.05.21 05:10close200.100.91700.00000.915616.0010297.86
412002.05.21 05:10sell210.100.91710.00000.9141
422002.05.21 10:40sell220.100.92070.00000.9177
432002.05.21 15:53close220.100.91810.00000.917726.0010323.86
442002.05.21 15:53close210.100.91820.00000.9141-11.0010312.86
452002.05.21 17:00sell230.100.91830.00000.9153
462002.05.22 05:58sell240.100.92170.00000.9187
472002.05.22 08:55close240.100.91920.00000.918725.0010337.86
482002.05.22 08:55close230.100.91960.00000.9153-12.8510325.01
492002.05.23 11:00sell250.100.92420.00000.9212
502002.05.23 14:56close250.100.92260.00000.921216.0010341.01
512002.05.23 14:56sell260.100.92270.00000.9197
522002.05.23 15:15close260.100.92110.00000.919716.0010357.01
532002.05.23 17:00sell270.100.92120.00000.9182
542002.05.24 05:58close270.100.91960.00000.918216.1510373.16
552002.05.24 19:00buy280.100.92220.00000.9252
562002.05.27 10:43buy290.100.91890.00000.9219
572002.05.27 11:01close290.100.92180.00000.921929.0010402.16
582002.05.27 11:01close280.100.92150.00000.9252-7.3710394.79
592002.05.27 14:00sell300.100.91980.00000.9168
602002.05.27 21:00buy310.100.92120.00000.9242
612002.05.28 10:23close310.100.92280.00000.924215.6310410.42
622002.05.28 10:33sell320.100.92310.00000.9201
632002.05.28 11:54sell330.200.92650.00000.9235
642002.05.28 11:55buy340.100.92590.00000.9289
652002.05.28 12:26close340.100.92760.00000.928917.0010427.42
662002.05.28 12:27buy350.100.92760.00000.9306
672002.05.28 17:12close350.100.92920.00000.930616.0010443.42
682002.05.28 17:12buy360.100.92900.00000.9320
692002.05.28 17:47sell370.600.93000.00000.9270
702002.05.28 18:09close360.100.93070.00000.932017.0010460.42
712002.05.29 10:59close370.600.92740.00000.9270156.9010617.32
722002.05.29 10:59close330.200.92750.00000.9235-19.7010597.62
732002.05.29 10:59close320.100.92750.00000.9201-43.8510553.77
742002.05.29 10:59close300.100.92750.00000.9168-76.7010477.07
752002.05.29 11:00buy380.100.92760.00000.9306
762002.05.29 11:51close380.100.92930.00000.930617.0010494.07
772002.05.31 19:00sell390.100.93410.00000.9311
782002.05.31 19:29close390.100.93230.00000.931118.0010512.07
792002.05.31 19:29sell400.100.93220.00000.9292
802002.05.31 19:50close400.100.93060.00000.929216.0010528.07
812002.05.31 19:50sell410.100.93050.00000.9275
822002.05.31 20:10close410.100.92880.00000.927517.0010545.07
832002.06.03 19:00buy420.100.93920.00000.9422
842002.06.03 23:25close420.100.94080.00000.942216.0010561.07
852002.06.05 00:00sell430.100.93930.00000.9363
862002.06.05 11:39close430.100.93750.00000.936318.0010579.07
872002.06.05 11:39sell440.100.93740.00000.9344
882002.06.05 16:19close440.100.93570.00000.934417.0010596.07
892002.06.05 23:00buy450.100.93970.00000.9427
902002.06.06 09:09buy460.100.93630.00000.9393
912002.06.06 13:02close460.100.93880.00000.939325.0010621.07
922002.06.06 13:02close450.100.93870.00000.9427-11.1110609.96
932002.06.06 18:00buy470.100.94530.00000.9483
942002.06.06 18:33close470.100.94710.00000.948318.0010627.96
952002.06.06 18:33buy480.100.94720.00000.9502
962002.06.07 09:25close480.100.94890.00000.950216.6310644.59
972002.06.07 20:00sell490.100.94380.00000.9408
982002.06.10 05:26close490.100.94220.00000.940816.1510660.74
992002.06.10 14:00buy500.100.94570.00000.9487
1002002.06.10 15:49close500.100.94730.00000.948716.0010676.74
1012002.06.10 21:00sell510.100.94290.00000.9399
1022002.06.11 01:00buy520.100.94430.00000.9473
1032002.06.11 10:36close520.100.94600.00000.947317.0010693.74
1042002.06.11 10:36sell530.100.94630.00000.9433
1052002.06.11 13:17close530.100.94370.00000.943326.0010719.74
1062002.06.11 13:17close510.100.94390.00000.9399-9.8510709.89
1072002.06.11 21:00buy540.100.94630.00000.9493
1082002.06.11 22:35close540.100.94800.00000.949317.0010726.89
1092002.06.12 16:00sell550.100.94580.00000.9428
1102002.06.12 17:33close550.100.94410.00000.942817.0010743.89
1112002.06.12 22:00sell560.100.94470.00000.9417
1122002.06.13 00:38close560.100.94300.00000.941717.4510761.34
1132002.06.13 18:00buy570.100.94600.00000.9490
1142002.06.13 19:21buy580.100.94260.00000.9456
1152002.06.14 08:32t/p580.100.94560.00000.945629.6310790.97
1162002.06.14 08:32close570.100.94560.00000.9490-4.3710786.60
1172002.06.14 12:00buy590.100.94550.00000.9485
1182002.06.14 12:46close590.100.94720.00000.948517.0010803.60
1192002.06.14 12:46buy600.100.94730.00000.9503
1202002.06.14 13:41close600.100.94920.00000.950319.0010822.60
1212002.06.14 23:00sell610.100.94560.00000.9426
1222002.06.17 11:55close610.100.94390.00000.942617.1510839.75
1232002.06.17 12:00sell620.100.94370.00000.9407
1242002.06.17 15:28close620.100.94200.00000.940717.0010856.75
1252002.06.17 15:28sell630.100.94200.00000.9390
1262002.06.18 02:00buy640.100.94480.00000.9478
1272002.06.18 04:47sell650.100.94530.00000.9423
1282002.06.18 05:02close640.100.94650.00000.947817.0010873.75
1292002.06.18 14:38sell660.200.94870.00000.9457
1302002.06.18 14:38buy670.100.94850.00000.9515
1312002.06.18 17:39close670.100.95020.00000.951517.0010890.75
1322002.06.18 17:39buy680.100.95000.00000.9530
1332002.06.18 21:01close680.100.95170.00000.953017.0010907.75
1342002.06.18 21:01buy690.100.95200.00000.9550
1352002.06.18 21:02sell700.600.95210.00000.9491
1362002.06.19 02:28close690.100.95390.00000.955018.6310926.38
1372002.06.19 11:16sell713.000.95540.00000.9524
1382002.06.19 11:16buy720.100.95550.00000.9585
1392002.06.19 12:43close720.100.95730.00000.958518.0010944.38
1402002.06.19 12:43buy730.100.95740.00000.9604
1412002.06.19 19:00buy741.300.95410.00000.9571
1422002.06.19 19:00close741.300.95450.00000.957152.0010996.38
1432002.06.19 19:00close730.100.95440.00000.9604-30.0010966.38
1442002.06.19 19:01buy750.100.95430.00000.9573
1452002.06.19 19:21close750.100.95600.00000.957317.0010983.38
1462002.06.19 19:21buy760.100.95590.00000.9589
1472002.06.19 22:25close760.100.95770.00000.958918.0011001.38
1482002.06.19 22:25buy770.100.95780.00000.9608
1492002.06.20 12:31close770.100.95950.00000.960815.8911017.27
1502002.06.20 12:31buy780.100.95950.00000.9625
1512002.06.20 15:32close780.100.96150.00000.962520.0011037.27
1522002.06.20 15:32buy790.100.96150.00000.9645
1532002.06.20 15:40close790.100.96320.00000.964517.0011054.27
1542002.06.20 15:40buy800.100.96320.00000.9662
1552002.06.20 17:53close800.100.96500.00000.966218.0011072.27
1562002.06.20 17:53buy810.100.96510.00000.9681
1572002.06.20 23:24close810.100.96680.00000.968117.0011089.27
1582002.06.20 23:24buy820.100.96680.00000.9698
1592002.06.21 01:07buy831.300.96340.00000.9664
1602002.06.21 01:07close831.300.96390.00000.966465.0011154.27
1612002.06.21 01:07close820.100.96380.00000.9698-30.3711123.90
1622002.06.21 01:07buy840.100.96380.00000.9668
1632002.06.21 03:52close840.100.96550.00000.966817.0011140.90
1642002.06.21 03:52buy850.100.96550.00000.9685
1652002.06.21 17:15close850.100.96720.00000.968517.0011157.90
1662002.06.21 17:15buy860.100.96720.00000.9702
1672002.06.21 17:24close860.100.96890.00000.970217.0011174.90
1682002.06.21 17:24buy870.100.96900.00000.9720
1692002.06.21 17:30close870.100.97070.00000.972017.0011191.90
1702002.06.21 17:30buy880.100.97050.00000.9735
1712002.06.21 18:55close880.100.97220.00000.973517.0011208.90
1722002.06.21 18:55buy890.100.97200.00000.9750
1732002.06.24 06:46buy901.300.96840.00000.9714
1742002.06.24 06:47close901.300.96880.00000.971452.0011260.90
1752002.06.24 06:47close890.100.96950.00000.9750-25.3711235.53
1762002.06.24 06:47buy910.100.96960.00000.9726
1772002.06.24 08:44close910.100.97130.00000.972617.0011252.53
1782002.06.24 08:44buy920.100.97120.00000.9742
1792002.06.24 10:16close920.100.97290.00000.974217.0011269.53
1802002.06.24 11:54close at stop713.000.98180.00000.9524-7897.503372.03
1812002.06.24 11:54close at stop700.600.98180.00000.9491-1776.601595.43
1822002.06.24 11:54close at stop660.200.98180.00000.9457-660.20935.23
1832002.06.24 11:54close at stop650.100.98180.00000.9423-364.10571.13
1842002.06.24 11:54close at stop630.100.98180.00000.9390-396.95174.18