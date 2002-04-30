|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2002.04.26 00:00 - 2007.04.26 00:00 (2002.04.26 - 2007.04.26)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|SystemWideParms="** MrsPacMan Systemwide Parameters **"; PacManSuperCell=false; SuperCellnumber="increase progression to 300%"; SuperCell=3; SuperPacManSettings="Full Time SuperMrsPacMan 210% or 225%"; SuperPacMan2.25=false; SuperPacMan2.1=false; LotSize=0.1; UseFiboLotSizeProgression=true; UseMoneyMgmt=true; reverseOrder=" true= close order when momentom reverses "; ReverseOrder=false; hedge=true; HedgeNumber=3; EquityProtectionLevel=0; Nonmajic=" set to 1 to close all account orders profit"; nonmajic="set to 0 to close on single pair profit"; testExit="set to 1 to close all open orders on account ea or not "; NonMagic=0; TestExit=0; LongShort=" Set LScombined=true to exit on long+short profit, false = individual"; LScombined=false; TargetEquityToCloseAndReset=0.15; RiskPercent=1.25; JMA_Volume=100; CCI_PeroidFast=55; L_cciblock=250; S_cciblock=-250; LongTradeParms="** MsPacMan Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=30; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=5; LongPips=33; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** MsPacMan Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=30; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=5; ShortPips=33; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0; LongMagicNumber=0; ShortMagicNumber=0;
|Bars in test
|36195
|Ticks modelled
|9463976
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-9825.82
|Gross profit
|2007.64
|Gross loss
|-11833.46
|Profit factor
|0.17
|Expected payoff
|-106.80
|Absolute drawdown
|9825.82
|Maximal drawdown
|11095.35 (98.45%)
|Relative drawdown
|98.45% (11095.35)
|Total trades
|92
|Short positions (won %)
|39 (58.97%)
|Long positions (won %)
|53 (86.79%)
|Profit trades (% of total)
|69 (75.00%)
|Loss trades (% of total)
|23 (25.00%)
|Largest
|profit trade
|514.50
|loss trade
|-7897.50
|Average
|profit trade
|29.10
|loss trade
|-514.50
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|10 (209.78)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-11095.35)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|604.50 (6)
|consecutive loss (count of losses)
|-11095.35 (5)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2002.04.30 13:00
|sell
|1
|0.10
|0.9009
|0.0000
|0.8979
|2
|2002.04.30 18:20
|close
|1
|0.10
|0.8993
|0.0000
|0.8979
|16.00
|10016.00
|3
|2002.05.01 13:00
|buy
|2
|0.10
|0.9014
|0.0000
|0.9044
|4
|2002.05.01 17:48
|close
|2
|0.10
|0.9034
|0.0000
|0.9044
|20.00
|10036.00
|5
|2002.05.02 14:00
|sell
|3
|0.10
|0.9039
|0.0000
|0.9009
|6
|2002.05.02 17:59
|close
|3
|0.10
|0.9023
|0.0000
|0.9009
|16.00
|10052.00
|7
|2002.05.02 18:00
|sell
|4
|0.10
|0.9027
|0.0000
|0.8997
|8
|2002.05.03 11:15
|sell
|5
|0.10
|0.9060
|0.0000
|0.9030
|9
|2002.05.03 15:32
|sell
|6
|0.20
|0.9094
|0.0000
|0.9064
|10
|2002.05.03 15:32
|buy
|7
|0.10
|0.9097
|0.0000
|0.9127
|11
|2002.05.03 17:05
|close
|7
|0.10
|0.9116
|0.0000
|0.9127
|19.00
|10071.00
|12
|2002.05.03 17:05
|buy
|8
|0.10
|0.9117
|0.0000
|0.9147
|13
|2002.05.03 17:07
|sell
|9
|0.60
|0.9130
|0.0000
|0.9100
|14
|2002.05.03 17:07
|close
|8
|0.10
|0.9136
|0.0000
|0.9147
|19.00
|10090.00
|15
|2002.05.03 19:45
|sell
|10
|3.00
|0.9165
|0.0000
|0.9135
|16
|2002.05.03 19:45
|buy
|11
|0.10
|0.9170
|0.0000
|0.9200
|17
|2002.05.06 10:22
|close
|10
|3.00
|0.9148
|0.0000
|0.9135
|514.50
|10604.50
|18
|2002.05.06 10:22
|close
|9
|0.60
|0.9149
|0.0000
|0.9100
|-113.10
|10491.40
|19
|2002.05.06 10:22
|close
|6
|0.20
|0.9149
|0.0000
|0.9064
|-109.70
|10381.70
|20
|2002.05.06 10:22
|close
|5
|0.10
|0.9149
|0.0000
|0.9030
|-88.85
|10292.85
|21
|2002.05.06 10:22
|close
|4
|0.10
|0.9149
|0.0000
|0.8997
|-121.70
|10171.15
|22
|2002.05.06 15:40
|buy
|12
|0.10
|0.9136
|0.0000
|0.9166
|23
|2002.05.06 17:28
|close
|12
|0.10
|0.9162
|0.0000
|0.9166
|26.00
|10197.15
|24
|2002.05.06 17:28
|close
|11
|0.10
|0.9161
|0.0000
|0.9200
|-9.37
|10187.78
|25
|2002.05.07 15:00
|sell
|13
|0.10
|0.9125
|0.0000
|0.9095
|26
|2002.05.07 21:45
|sell
|14
|0.10
|0.9159
|0.0000
|0.9129
|27
|2002.05.08 01:34
|close
|14
|0.10
|0.9133
|0.0000
|0.9129
|26.15
|10213.93
|28
|2002.05.08 01:34
|close
|13
|0.10
|0.9138
|0.0000
|0.9095
|-12.85
|10201.08
|29
|2002.05.09 19:00
|buy
|15
|0.10
|0.9092
|0.0000
|0.9122
|30
|2002.05.09 19:02
|close
|15
|0.10
|0.9108
|0.0000
|0.9122
|16.00
|10217.08
|31
|2002.05.09 19:02
|buy
|16
|0.10
|0.9106
|0.0000
|0.9136
|32
|2002.05.10 05:26
|close
|16
|0.10
|0.9123
|0.0000
|0.9136
|16.63
|10233.71
|33
|2002.05.13 18:00
|sell
|17
|0.10
|0.9108
|0.0000
|0.9078
|34
|2002.05.14 07:33
|close
|17
|0.10
|0.9092
|0.0000
|0.9078
|16.15
|10249.86
|35
|2002.05.15 18:00
|buy
|18
|0.10
|0.9074
|0.0000
|0.9104
|36
|2002.05.15 19:06
|close
|18
|0.10
|0.9090
|0.0000
|0.9104
|16.00
|10265.86
|37
|2002.05.15 19:06
|buy
|19
|0.10
|0.9093
|0.0000
|0.9123
|38
|2002.05.15 21:47
|close
|19
|0.10
|0.9109
|0.0000
|0.9123
|16.00
|10281.86
|39
|2002.05.21 05:00
|sell
|20
|0.10
|0.9186
|0.0000
|0.9156
|40
|2002.05.21 05:10
|close
|20
|0.10
|0.9170
|0.0000
|0.9156
|16.00
|10297.86
|41
|2002.05.21 05:10
|sell
|21
|0.10
|0.9171
|0.0000
|0.9141
|42
|2002.05.21 10:40
|sell
|22
|0.10
|0.9207
|0.0000
|0.9177
|43
|2002.05.21 15:53
|close
|22
|0.10
|0.9181
|0.0000
|0.9177
|26.00
|10323.86
|44
|2002.05.21 15:53
|close
|21
|0.10
|0.9182
|0.0000
|0.9141
|-11.00
|10312.86
|45
|2002.05.21 17:00
|sell
|23
|0.10
|0.9183
|0.0000
|0.9153
|46
|2002.05.22 05:58
|sell
|24
|0.10
|0.9217
|0.0000
|0.9187
|47
|2002.05.22 08:55
|close
|24
|0.10
|0.9192
|0.0000
|0.9187
|25.00
|10337.86
|48
|2002.05.22 08:55
|close
|23
|0.10
|0.9196
|0.0000
|0.9153
|-12.85
|10325.01
|49
|2002.05.23 11:00
|sell
|25
|0.10
|0.9242
|0.0000
|0.9212
|50
|2002.05.23 14:56
|close
|25
|0.10
|0.9226
|0.0000
|0.9212
|16.00
|10341.01
|51
|2002.05.23 14:56
|sell
|26
|0.10
|0.9227
|0.0000
|0.9197
|52
|2002.05.23 15:15
|close
|26
|0.10
|0.9211
|0.0000
|0.9197
|16.00
|10357.01
|53
|2002.05.23 17:00
|sell
|27
|0.10
|0.9212
|0.0000
|0.9182
|54
|2002.05.24 05:58
|close
|27
|0.10
|0.9196
|0.0000
|0.9182
|16.15
|10373.16
|55
|2002.05.24 19:00
|buy
|28
|0.10
|0.9222
|0.0000
|0.9252
|56
|2002.05.27 10:43
|buy
|29
|0.10
|0.9189
|0.0000
|0.9219
|57
|2002.05.27 11:01
|close
|29
|0.10
|0.9218
|0.0000
|0.9219
|29.00
|10402.16
|58
|2002.05.27 11:01
|close
|28
|0.10
|0.9215
|0.0000
|0.9252
|-7.37
|10394.79
|59
|2002.05.27 14:00
|sell
|30
|0.10
|0.9198
|0.0000
|0.9168
|60
|2002.05.27 21:00
|buy
|31
|0.10
|0.9212
|0.0000
|0.9242
|61
|2002.05.28 10:23
|close
|31
|0.10
|0.9228
|0.0000
|0.9242
|15.63
|10410.42
|62
|2002.05.28 10:33
|sell
|32
|0.10
|0.9231
|0.0000
|0.9201
|63
|2002.05.28 11:54
|sell
|33
|0.20
|0.9265
|0.0000
|0.9235
|64
|2002.05.28 11:55
|buy
|34
|0.10
|0.9259
|0.0000
|0.9289
|65
|2002.05.28 12:26
|close
|34
|0.10
|0.9276
|0.0000
|0.9289
|17.00
|10427.42
|66
|2002.05.28 12:27
|buy
|35
|0.10
|0.9276
|0.0000
|0.9306
|67
|2002.05.28 17:12
|close
|35
|0.10
|0.9292
|0.0000
|0.9306
|16.00
|10443.42
|68
|2002.05.28 17:12
|buy
|36
|0.10
|0.9290
|0.0000
|0.9320
|69
|2002.05.28 17:47
|sell
|37
|0.60
|0.9300
|0.0000
|0.9270
|70
|2002.05.28 18:09
|close
|36
|0.10
|0.9307
|0.0000
|0.9320
|17.00
|10460.42
|71
|2002.05.29 10:59
|close
|37
|0.60
|0.9274
|0.0000
|0.9270
|156.90
|10617.32
|72
|2002.05.29 10:59
|close
|33
|0.20
|0.9275
|0.0000
|0.9235
|-19.70
|10597.62
|73
|2002.05.29 10:59
|close
|32
|0.10
|0.9275
|0.0000
|0.9201
|-43.85
|10553.77
|74
|2002.05.29 10:59
|close
|30
|0.10
|0.9275
|0.0000
|0.9168
|-76.70
|10477.07
|75
|2002.05.29 11:00
|buy
|38
|0.10
|0.9276
|0.0000
|0.9306
|76
|2002.05.29 11:51
|close
|38
|0.10
|0.9293
|0.0000
|0.9306
|17.00
|10494.07
|77
|2002.05.31 19:00
|sell
|39
|0.10
|0.9341
|0.0000
|0.9311
|78
|2002.05.31 19:29
|close
|39
|0.10
|0.9323
|0.0000
|0.9311
|18.00
|10512.07
|79
|2002.05.31 19:29
|sell
|40
|0.10
|0.9322
|0.0000
|0.9292
|80
|2002.05.31 19:50
|close
|40
|0.10
|0.9306
|0.0000
|0.9292
|16.00
|10528.07
|81
|2002.05.31 19:50
|sell
|41
|0.10
|0.9305
|0.0000
|0.9275
|82
|2002.05.31 20:10
|close
|41
|0.10
|0.9288
|0.0000
|0.9275
|17.00
|10545.07
|83
|2002.06.03 19:00
|buy
|42
|0.10
|0.9392
|0.0000
|0.9422
|84
|2002.06.03 23:25
|close
|42
|0.10
|0.9408
|0.0000
|0.9422
|16.00
|10561.07
|85
|2002.06.05 00:00
|sell
|43
|0.10
|0.9393
|0.0000
|0.9363
|86
|2002.06.05 11:39
|close
|43
|0.10
|0.9375
|0.0000
|0.9363
|18.00
|10579.07
|87
|2002.06.05 11:39
|sell
|44
|0.10
|0.9374
|0.0000
|0.9344
|88
|2002.06.05 16:19
|close
|44
|0.10
|0.9357
|0.0000
|0.9344
|17.00
|10596.07
|89
|2002.06.05 23:00
|buy
|45
|0.10
|0.9397
|0.0000
|0.9427
|90
|2002.06.06 09:09
|buy
|46
|0.10
|0.9363
|0.0000
|0.9393
|91
|2002.06.06 13:02
|close
|46
|0.10
|0.9388
|0.0000
|0.9393
|25.00
|10621.07
|92
|2002.06.06 13:02
|close
|45
|0.10
|0.9387
|0.0000
|0.9427
|-11.11
|10609.96
|93
|2002.06.06 18:00
|buy
|47
|0.10
|0.9453
|0.0000
|0.9483
|94
|2002.06.06 18:33
|close
|47
|0.10
|0.9471
|0.0000
|0.9483
|18.00
|10627.96
|95
|2002.06.06 18:33
|buy
|48
|0.10
|0.9472
|0.0000
|0.9502
|96
|2002.06.07 09:25
|close
|48
|0.10
|0.9489
|0.0000
|0.9502
|16.63
|10644.59
|97
|2002.06.07 20:00
|sell
|49
|0.10
|0.9438
|0.0000
|0.9408
|98
|2002.06.10 05:26
|close
|49
|0.10
|0.9422
|0.0000
|0.9408
|16.15
|10660.74
|99
|2002.06.10 14:00
|buy
|50
|0.10
|0.9457
|0.0000
|0.9487
|100
|2002.06.10 15:49
|close
|50
|0.10
|0.9473
|0.0000
|0.9487
|16.00
|10676.74
|101
|2002.06.10 21:00
|sell
|51
|0.10
|0.9429
|0.0000
|0.9399
|102
|2002.06.11 01:00
|buy
|52
|0.10
|0.9443
|0.0000
|0.9473
|103
|2002.06.11 10:36
|close
|52
|0.10
|0.9460
|0.0000
|0.9473
|17.00
|10693.74
|104
|2002.06.11 10:36
|sell
|53
|0.10
|0.9463
|0.0000
|0.9433
|105
|2002.06.11 13:17
|close
|53
|0.10
|0.9437
|0.0000
|0.9433
|26.00
|10719.74
|106
|2002.06.11 13:17
|close
|51
|0.10
|0.9439
|0.0000
|0.9399
|-9.85
|10709.89
|107
|2002.06.11 21:00
|buy
|54
|0.10
|0.9463
|0.0000
|0.9493
|108
|2002.06.11 22:35
|close
|54
|0.10
|0.9480
|0.0000
|0.9493
|17.00
|10726.89
|109
|2002.06.12 16:00
|sell
|55
|0.10
|0.9458
|0.0000
|0.9428
|110
|2002.06.12 17:33
|close
|55
|0.10
|0.9441
|0.0000
|0.9428
|17.00
|10743.89
|111
|2002.06.12 22:00
|sell
|56
|0.10
|0.9447
|0.0000
|0.9417
|112
|2002.06.13 00:38
|close
|56
|0.10
|0.9430
|0.0000
|0.9417
|17.45
|10761.34
|113
|2002.06.13 18:00
|buy
|57
|0.10
|0.9460
|0.0000
|0.9490
|114
|2002.06.13 19:21
|buy
|58
|0.10
|0.9426
|0.0000
|0.9456
|115
|2002.06.14 08:32
|t/p
|58
|0.10
|0.9456
|0.0000
|0.9456
|29.63
|10790.97
|116
|2002.06.14 08:32
|close
|57
|0.10
|0.9456
|0.0000
|0.9490
|-4.37
|10786.60
|117
|2002.06.14 12:00
|buy
|59
|0.10
|0.9455
|0.0000
|0.9485
|118
|2002.06.14 12:46
|close
|59
|0.10
|0.9472
|0.0000
|0.9485
|17.00
|10803.60
|119
|2002.06.14 12:46
|buy
|60
|0.10
|0.9473
|0.0000
|0.9503
|120
|2002.06.14 13:41
|close
|60
|0.10
|0.9492
|0.0000
|0.9503
|19.00
|10822.60
|121
|2002.06.14 23:00
|sell
|61
|0.10
|0.9456
|0.0000
|0.9426
|122
|2002.06.17 11:55
|close
|61
|0.10
|0.9439
|0.0000
|0.9426
|17.15
|10839.75
|123
|2002.06.17 12:00
|sell
|62
|0.10
|0.9437
|0.0000
|0.9407
|124
|2002.06.17 15:28
|close
|62
|0.10
|0.9420
|0.0000
|0.9407
|17.00
|10856.75
|125
|2002.06.17 15:28
|sell
|63
|0.10
|0.9420
|0.0000
|0.9390
|126
|2002.06.18 02:00
|buy
|64
|0.10
|0.9448
|0.0000
|0.9478
|127
|2002.06.18 04:47
|sell
|65
|0.10
|0.9453
|0.0000
|0.9423
|128
|2002.06.18 05:02
|close
|64
|0.10
|0.9465
|0.0000
|0.9478
|17.00
|10873.75
|129
|2002.06.18 14:38
|sell
|66
|0.20
|0.9487
|0.0000
|0.9457
|130
|2002.06.18 14:38
|buy
|67
|0.10
|0.9485
|0.0000
|0.9515
|131
|2002.06.18 17:39
|close
|67
|0.10
|0.9502
|0.0000
|0.9515
|17.00
|10890.75
|132
|2002.06.18 17:39
|buy
|68
|0.10
|0.9500
|0.0000
|0.9530
|133
|2002.06.18 21:01
|close
|68
|0.10
|0.9517
|0.0000
|0.9530
|17.00
|10907.75
|134
|2002.06.18 21:01
|buy
|69
|0.10
|0.9520
|0.0000
|0.9550
|135
|2002.06.18 21:02
|sell
|70
|0.60
|0.9521
|0.0000
|0.9491
|136
|2002.06.19 02:28
|close
|69
|0.10
|0.9539
|0.0000
|0.9550
|18.63
|10926.38
|137
|2002.06.19 11:16
|sell
|71
|3.00
|0.9554
|0.0000
|0.9524
|138
|2002.06.19 11:16
|buy
|72
|0.10
|0.9555
|0.0000
|0.9585
|139
|2002.06.19 12:43
|close
|72
|0.10
|0.9573
|0.0000
|0.9585
|18.00
|10944.38
|140
|2002.06.19 12:43
|buy
|73
|0.10
|0.9574
|0.0000
|0.9604
|141
|2002.06.19 19:00
|buy
|74
|1.30
|0.9541
|0.0000
|0.9571
|142
|2002.06.19 19:00
|close
|74
|1.30
|0.9545
|0.0000
|0.9571
|52.00
|10996.38
|143
|2002.06.19 19:00
|close
|73
|0.10
|0.9544
|0.0000
|0.9604
|-30.00
|10966.38
|144
|2002.06.19 19:01
|buy
|75
|0.10
|0.9543
|0.0000
|0.9573
|145
|2002.06.19 19:21
|close
|75
|0.10
|0.9560
|0.0000
|0.9573
|17.00
|10983.38
|146
|2002.06.19 19:21
|buy
|76
|0.10
|0.9559
|0.0000
|0.9589
|147
|2002.06.19 22:25
|close
|76
|0.10
|0.9577
|0.0000
|0.9589
|18.00
|11001.38
|148
|2002.06.19 22:25
|buy
|77
|0.10
|0.9578
|0.0000
|0.9608
|149
|2002.06.20 12:31
|close
|77
|0.10
|0.9595
|0.0000
|0.9608
|15.89
|11017.27
|150
|2002.06.20 12:31
|buy
|78
|0.10
|0.9595
|0.0000
|0.9625
|151
|2002.06.20 15:32
|close
|78
|0.10
|0.9615
|0.0000
|0.9625
|20.00
|11037.27
|152
|2002.06.20 15:32
|buy
|79
|0.10
|0.9615
|0.0000
|0.9645
|153
|2002.06.20 15:40
|close
|79
|0.10
|0.9632
|0.0000
|0.9645
|17.00
|11054.27
|154
|2002.06.20 15:40
|buy
|80
|0.10
|0.9632
|0.0000
|0.9662
|155
|2002.06.20 17:53
|close
|80
|0.10
|0.9650
|0.0000
|0.9662
|18.00
|11072.27
|156
|2002.06.20 17:53
|buy
|81
|0.10
|0.9651
|0.0000
|0.9681
|157
|2002.06.20 23:24
|close
|81
|0.10
|0.9668
|0.0000
|0.9681
|17.00
|11089.27
|158
|2002.06.20 23:24
|buy
|82
|0.10
|0.9668
|0.0000
|0.9698
|159
|2002.06.21 01:07
|buy
|83
|1.30
|0.9634
|0.0000
|0.9664
|160
|2002.06.21 01:07
|close
|83
|1.30
|0.9639
|0.0000
|0.9664
|65.00
|11154.27
|161
|2002.06.21 01:07
|close
|82
|0.10
|0.9638
|0.0000
|0.9698
|-30.37
|11123.90
|162
|2002.06.21 01:07
|buy
|84
|0.10
|0.9638
|0.0000
|0.9668
|163
|2002.06.21 03:52
|close
|84
|0.10
|0.9655
|0.0000
|0.9668
|17.00
|11140.90
|164
|2002.06.21 03:52
|buy
|85
|0.10
|0.9655
|0.0000
|0.9685
|165
|2002.06.21 17:15
|close
|85
|0.10
|0.9672
|0.0000
|0.9685
|17.00
|11157.90
|166
|2002.06.21 17:15
|buy
|86
|0.10
|0.9672
|0.0000
|0.9702
|167
|2002.06.21 17:24
|close
|86
|0.10
|0.9689
|0.0000
|0.9702
|17.00
|11174.90
|168
|2002.06.21 17:24
|buy
|87
|0.10
|0.9690
|0.0000
|0.9720
|169
|2002.06.21 17:30
|close
|87
|0.10
|0.9707
|0.0000
|0.9720
|17.00
|11191.90
|170
|2002.06.21 17:30
|buy
|88
|0.10
|0.9705
|0.0000
|0.9735
|171
|2002.06.21 18:55
|close
|88
|0.10
|0.9722
|0.0000
|0.9735
|17.00
|11208.90
|172
|2002.06.21 18:55
|buy
|89
|0.10
|0.9720
|0.0000
|0.9750
|173
|2002.06.24 06:46
|buy
|90
|1.30
|0.9684
|0.0000
|0.9714
|174
|2002.06.24 06:47
|close
|90
|1.30
|0.9688
|0.0000
|0.9714
|52.00
|11260.90
|175
|2002.06.24 06:47
|close
|89
|0.10
|0.9695
|0.0000
|0.9750
|-25.37
|11235.53
|176
|2002.06.24 06:47
|buy
|91
|0.10
|0.9696
|0.0000
|0.9726
|177
|2002.06.24 08:44
|close
|91
|0.10
|0.9713
|0.0000
|0.9726
|17.00
|11252.53
|178
|2002.06.24 08:44
|buy
|92
|0.10
|0.9712
|0.0000
|0.9742
|179
|2002.06.24 10:16
|close
|92
|0.10
|0.9729
|0.0000
|0.9742
|17.00
|11269.53
|180
|2002.06.24 11:54
|close at stop
|71
|3.00
|0.9818
|0.0000
|0.9524
|-7897.50
|3372.03
|181
|2002.06.24 11:54
|close at stop
|70
|0.60
|0.9818
|0.0000
|0.9491
|-1776.60
|1595.43
|182
|2002.06.24 11:54
|close at stop
|66
|0.20
|0.9818
|0.0000
|0.9457
|-660.20
|935.23
|183
|2002.06.24 11:54
|close at stop
|65
|0.10
|0.9818
|0.0000
|0.9423
|-364.10
|571.13
|184
|2002.06.24 11:54
|close at stop
|63
|0.10
|0.9818
|0.0000
|0.9390
|-396.95
|174.18