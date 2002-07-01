Strategy Tester Report
MrsPacMan

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2002.04.26 00:00 - 2007.04.26 00:00 (2002.04.26 - 2007.04.26)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersSystemWideParms="** MrsPacMan Systemwide Parameters **"; PacManSuperCell=false; SuperCellnumber="increase progression to 300%"; SuperCell=3; SuperPacManSettings="Full Time SuperMrsPacMan 210% or 225%"; SuperPacMan2.25=false; SuperPacMan2.1=false; LotSize=0.1; UseFiboLotSizeProgression=true; UseMoneyMgmt=true; reverseOrder=" true= close order when momentom reverses "; ReverseOrder=false; hedge=true; HedgeNumber=4; EquityProtectionLevel=0; Nonmajic=" set to 1 to close all account orders profit"; nonmajic="set to 0 to close on single pair profit"; testExit="set to 1 to close all open orders on account ea or not "; NonMagic=0; TestExit=0; LongShort=" Set LScombined=true to exit on long+short profit, false = individual"; LScombined=true; TargetEquityToCloseAndReset=0.15; RiskPercent=1.25; JMA_Volume=100; CCI_PeroidFast=55; L_cciblock=250; S_cciblock=-250; LongTradeParms="** MsPacMan Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=23; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=5; LongPips=26; LongAccountProtection=true; LongOrderstoProtect=2; ShortTradeParms="** MsPacMan Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=23; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=5; ShortPips=26; ShortAccountProtection=true; ShortOrderstoProtect=2; LongMagicNumber=0; ShortMagicNumber=0;
Bars in test36195Ticks modelled9463976Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit-9262.79Gross profit65534.33Gross loss-74797.12
Profit factor0.88Expected payoff-9.99
Absolute drawdown9262.79Maximal drawdown45043.29 (98.39%)Relative drawdown98.39% (45043.29)
Total trades927Short positions (won %)473 (58.99%)Long positions (won %)454 (65.42%)
Profit trades (% of total)576 (62.14%)Loss trades (% of total)351 (37.86%)
Largestprofit trade3105.00loss trade-29984.85
Averageprofit trade113.77loss trade-213.10
Maximumconsecutive wins (profit in money)19 (477.34)consecutive losses (loss in money)5 (-44204.20)
Maximalconsecutive profit (count of wins)3105.00 (1)consecutive loss (count of losses)-44204.20 (5)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12002.04.30 13:00sell10.100.90090.00000.8986
22002.04.30 18:20close10.100.89930.00000.898616.0010016.00
32002.05.01 13:00buy20.100.90140.00000.9037
42002.05.01 17:47close20.100.90360.00000.903722.0010038.00
52002.05.02 14:00sell30.100.90390.00000.9016
62002.05.02 17:59close30.100.90230.00000.901616.0010054.00
72002.05.02 18:00sell40.100.90270.00000.9004
82002.05.03 10:50sell50.100.90530.00000.9030
92002.05.03 14:28sell60.200.90790.00000.9056
102002.05.03 16:24sell70.600.91080.00000.9085
112002.05.03 16:24buy80.100.91070.00000.9130
122002.05.03 17:07t/p80.100.91300.00000.913023.0010077.00
132002.05.03 17:07buy90.100.91320.00000.9155
142002.05.03 17:07sell103.000.91360.00000.9113
152002.05.03 17:14close103.000.91200.00000.9113480.0010557.00
162002.05.03 17:14close90.100.91180.00000.9155-14.0010543.00
172002.05.03 17:14close70.600.91200.00000.9085-72.0010471.00
182002.05.03 17:14close60.200.91200.00000.9056-82.0010389.00
192002.05.03 17:14close50.100.91200.00000.9030-67.0010322.00
202002.05.03 17:14close40.100.91200.00000.9004-92.8510229.15
212002.05.03 17:14buy110.100.91230.00000.9146
222002.05.03 17:43close110.100.91390.00000.914616.0010245.15
232002.05.07 15:00sell120.100.91250.00000.9102
242002.05.07 18:52sell130.100.91510.00000.9128
252002.05.08 02:36close130.100.91300.00000.912821.1510266.30
262002.05.08 02:36close120.100.91300.00000.9102-4.8510261.45
272002.05.09 19:00buy140.100.90920.00000.9115
282002.05.09 19:02close140.100.91110.00000.911519.0010280.45
292002.05.09 19:02buy150.100.91120.00000.9135
302002.05.09 19:49buy160.100.90860.00000.9109
312002.05.10 04:07t/p160.100.91090.00000.910922.6310303.08
322002.05.10 04:07close150.100.91090.00000.9135-3.3710299.71
332002.05.13 18:00sell170.100.91080.00000.9085
342002.05.14 07:33close170.100.90920.00000.908516.1510315.86
352002.05.15 18:00buy180.100.90740.00000.9097
362002.05.15 19:06close180.100.90900.00000.909716.0010331.86
372002.05.15 19:06buy190.100.90930.00000.9116
382002.05.15 21:47close190.100.91090.00000.911616.0010347.86
392002.05.21 05:00sell200.100.91860.00000.9163
402002.05.21 05:10close200.100.91700.00000.916316.0010363.86
412002.05.21 05:10sell210.100.91710.00000.9148
422002.05.21 10:31sell220.100.91990.00000.9176
432002.05.21 15:54close220.100.91770.00000.917622.0010385.86
442002.05.21 15:54close210.100.91770.00000.9148-6.0010379.86
452002.05.21 17:00sell230.100.91830.00000.9160
462002.05.21 20:41sell240.100.92110.00000.9188
472002.05.22 00:55close240.100.91890.00000.918822.1510402.01
482002.05.22 00:55close230.100.91890.00000.9160-5.8510396.16
492002.05.23 11:00sell250.100.92420.00000.9219
502002.05.23 11:31sell260.100.92700.00000.9247
512002.05.23 12:34close260.100.92480.00000.924722.0010418.16
522002.05.23 12:34close250.100.92480.00000.9219-6.0010412.16
532002.05.23 14:00sell270.100.92310.00000.9208
542002.05.23 15:11close270.100.92150.00000.920816.0010428.16
552002.05.23 17:00sell280.100.92120.00000.9189
562002.05.23 19:08sell290.100.92390.00000.9216
572002.05.23 21:42close290.100.92170.00000.921622.0010450.16
582002.05.23 21:42close280.100.92170.00000.9189-5.0010445.16
592002.05.24 19:00buy300.100.92220.00000.9245
602002.05.25 00:02buy310.100.91960.00000.9219
612002.05.27 03:35close310.100.92170.00000.921920.6310465.79
622002.05.27 03:35close300.100.92170.00000.9245-5.3710460.42
632002.05.27 05:00buy320.100.92090.00000.9232
642002.05.27 11:04close320.100.92250.00000.923216.0010476.42
652002.05.27 14:00sell330.100.91980.00000.9175
662002.05.27 21:00buy340.100.92120.00000.9235
672002.05.28 10:20sell350.100.92240.00000.9201
682002.05.28 10:51t/p340.100.92350.00000.923522.6310499.05
692002.05.28 11:01sell360.200.92500.00000.9227
702002.05.28 12:27sell370.600.92770.00000.9254
712002.05.28 12:27buy380.100.92760.00000.9299
722002.05.28 14:03t/p370.600.92540.00000.9254138.0010637.05
732002.05.28 14:03close360.200.92540.00000.9227-8.0010629.05
742002.05.28 14:03close350.100.92540.00000.9201-30.0010599.05
752002.05.28 14:03close330.100.92540.00000.9175-55.8510543.20
762002.05.28 14:14buy390.100.92500.00000.9273
772002.05.28 17:05close390.100.92710.00000.927321.0010564.20
782002.05.28 17:05close380.100.92710.00000.9299-5.0010559.20
792002.05.31 19:00sell400.100.93410.00000.9318
802002.05.31 19:29close400.100.93230.00000.931818.0010577.20
812002.05.31 19:29sell410.100.93220.00000.9299
822002.05.31 19:50close410.100.93060.00000.929916.0010593.20
832002.05.31 19:50sell420.100.93050.00000.9282
842002.05.31 20:09close420.100.92880.00000.928217.0010610.20
852002.06.03 19:00buy430.100.93920.00000.9415
862002.06.03 23:21close430.100.94080.00000.941516.0010626.20
872002.06.05 00:00sell440.100.93930.00000.9370
882002.06.05 05:30sell450.100.94200.00000.9397
892002.06.05 08:55close450.100.93980.00000.939722.0010648.20
902002.06.05 08:55close440.100.93980.00000.9370-5.0010643.20
912002.06.05 11:00sell460.100.93840.00000.9361
922002.06.05 12:18close460.100.93680.00000.936116.0010659.20
932002.06.05 12:18sell470.100.93670.00000.9344
942002.06.05 13:29sell480.100.93930.00000.9370
952002.06.05 14:31close480.100.93710.00000.937022.0010681.20
962002.06.05 14:31close470.100.93710.00000.9344-4.0010677.20
972002.06.05 23:00buy490.100.93970.00000.9420
982002.06.06 07:57buy500.100.93710.00000.9394
992002.06.06 09:30buy510.400.93440.00000.9367
1002002.06.06 11:16close510.400.93610.00000.936768.0010745.20
1012002.06.06 11:16close500.100.93610.00000.9394-10.0010735.20
1022002.06.06 11:16close490.100.93610.00000.9420-37.1110698.09
1032002.06.06 18:00buy520.100.94530.00000.9476
1042002.06.06 18:33close520.100.94710.00000.947618.0010716.09
1052002.06.06 18:33buy530.100.94720.00000.9495
1062002.06.06 20:13buy540.100.94440.00000.9467
1072002.06.06 23:30t/p540.100.94670.00000.946723.0010739.09
1082002.06.06 23:30close530.100.94670.00000.9495-5.0010734.09
1092002.06.07 20:00sell550.100.94380.00000.9415
1102002.06.10 05:26close550.100.94170.00000.941521.1510755.24
1112002.06.10 14:00buy560.100.94570.00000.9480
1122002.06.10 15:50close560.100.94750.00000.948018.0010773.24
1132002.06.10 21:00sell570.100.94290.00000.9406
1142002.06.11 01:00buy580.100.94430.00000.9466
1152002.06.11 07:01sell590.100.94550.00000.9432
1162002.06.11 09:18t/p590.100.94320.00000.943223.0010796.24
1172002.06.11 09:18close570.100.94320.00000.9406-2.8510793.39
1182002.06.11 10:36close580.100.94600.00000.946617.0010810.39
1192002.06.11 21:00buy600.100.94630.00000.9486
1202002.06.11 22:35close600.100.94800.00000.948617.0010827.39
1212002.06.12 16:00sell610.100.94580.00000.9435
1222002.06.12 16:37sell620.100.94840.00000.9461
1232002.06.12 17:22t/p620.100.94610.00000.946123.0010850.39
1242002.06.12 17:22close610.100.94590.00000.9435-1.0010849.39
1252002.06.12 22:00sell630.100.94470.00000.9424
1262002.06.12 23:29close630.100.94270.00000.942420.0010869.39
1272002.06.13 18:00buy640.100.94600.00000.9483
1282002.06.13 19:18buy650.100.94320.00000.9455
1292002.06.14 08:32t/p650.100.94550.00000.945522.6310892.02
1302002.06.14 08:32close640.100.94560.00000.9483-4.3710887.65
1312002.06.14 12:00buy660.100.94550.00000.9478
1322002.06.14 12:46close660.100.94720.00000.947817.0010904.65
1332002.06.14 12:46buy670.100.94730.00000.9496
1342002.06.14 13:41close670.100.94920.00000.949619.0010923.65
1352002.06.14 23:00sell680.100.94560.00000.9433
1362002.06.17 11:55close680.100.94390.00000.943317.1510940.80
1372002.06.17 12:00sell690.100.94370.00000.9414
1382002.06.17 15:28close690.100.94200.00000.941417.0010957.80
1392002.06.17 15:28sell700.100.94200.00000.9397
1402002.06.17 17:36sell710.100.94460.00000.9423
1412002.06.18 02:00buy720.100.94480.00000.9471
1422002.06.18 05:53t/p720.100.94710.00000.947123.0010980.80
1432002.06.18 05:53sell730.200.94720.00000.9449
1442002.06.18 14:53sell740.600.95000.00000.9477
1452002.06.18 14:54buy750.100.94950.00000.9518
1462002.06.18 15:56t/p740.600.94770.00000.9477138.0011118.80
1472002.06.18 15:56close730.200.94770.00000.9449-10.0011108.80
1482002.06.18 15:56close710.100.94770.00000.9423-30.8511077.95
1492002.06.18 15:56close700.100.94770.00000.9397-56.8511021.10
1502002.06.18 20:57close750.100.95120.00000.951817.0011038.10
1512002.06.24 23:00sell760.100.97120.00000.9689
1522002.06.25 00:05close760.100.96950.00000.968917.1511055.25
1532002.06.25 00:05sell770.100.96960.00000.9673
1542002.06.25 04:22close770.100.96790.00000.967317.0011072.25
1552002.06.25 21:00buy780.100.97760.00000.9799
1562002.06.25 23:14close780.100.97930.00000.979917.0011089.25
1572002.06.26 23:00sell790.100.98150.00000.9792
1582002.06.26 23:54close790.100.97960.00000.979219.0011108.25
1592002.06.26 23:54sell800.100.97960.00000.9773
1602002.06.27 00:03sell810.100.98230.00000.9800
1612002.06.27 04:49sell820.200.98500.00000.9827
1622002.06.27 13:32t/p820.200.98270.00000.982746.0011154.25
1632002.06.27 13:32close810.100.98270.00000.9800-4.0011150.25
1642002.06.27 13:32close800.100.98270.00000.9773-30.5511119.70
1652002.06.27 15:00sell830.100.98280.00000.9805
1662002.06.27 15:25close830.100.98110.00000.980517.0011136.70
1672002.06.27 15:25sell840.100.98110.00000.9788
1682002.06.27 16:18sell850.100.98370.00000.9814
1692002.06.27 16:52sell860.200.98640.00000.9841
1702002.06.27 17:14t/p860.200.98410.00000.984146.0011182.70
1712002.06.27 17:14close850.100.98410.00000.9814-4.0011178.70
1722002.06.27 17:14close840.100.98410.00000.9788-30.0011148.70
1732002.06.28 19:00sell870.100.98600.00000.9837
1742002.06.28 19:33sell880.100.98880.00000.9865
1752002.06.28 21:56sell890.200.99160.00000.9893
1762002.07.01 05:02sell900.600.99430.00000.9920
1772002.07.01 05:03buy910.100.99420.00000.9965
1782002.07.01 09:52t/p910.100.99650.00000.996523.0011171.70
1792002.07.01 09:52buy920.100.99680.00000.9991
1802002.07.01 09:54sell933.000.99690.00000.9946
1812002.07.01 10:33close933.000.99560.00000.9946390.0011561.70
1822002.07.01 10:33close920.100.99540.00000.9991-14.0011547.70
1832002.07.01 10:33close900.600.99560.00000.9920-78.0011469.70
1842002.07.01 10:33close890.200.99560.00000.9893-79.7011390.00
1852002.07.01 10:33close880.100.99560.00000.9865-67.8511322.15
1862002.07.01 10:33close870.100.99560.00000.9837-95.8511226.30
1872002.07.01 10:33buy940.100.99570.00000.9980
1882002.07.01 11:50buy950.100.99300.00000.9953
1892002.07.01 13:16buy960.400.99040.00000.9927
1902002.07.01 15:00sell970.100.99110.00000.9888
1912002.07.01 16:23t/p970.100.98880.00000.988823.0011249.30
1922002.07.01 17:23buy982.700.98760.00000.9899
1932002.07.01 17:23sell990.100.98750.00000.9852
1942002.07.01 17:33close990.100.98870.00000.9852-12.0011237.30
1952002.07.01 17:33close982.700.98850.00000.9899243.0011480.30
1962002.07.01 17:33close960.400.98850.00000.9927-76.0011404.30
1972002.07.01 17:33close950.100.98850.00000.9953-45.0011359.30
1982002.07.01 17:33close940.100.98850.00000.9980-72.0011287.30
1992002.07.01 19:00sell1000.100.98860.00000.9863
2002002.07.01 21:18close1000.100.98680.00000.986318.0011305.30
2012002.07.02 02:00buy1010.100.99190.00000.9942
2022002.07.02 03:40buy1020.100.98930.00000.9916
2032002.07.02 04:34buy1030.400.98650.00000.9888
2042002.07.02 05:24close1030.400.98820.00000.988868.0011373.30
2052002.07.02 05:24close1020.100.98820.00000.9916-11.0011362.30
2062002.07.02 05:24close1010.100.98820.00000.9942-37.0011325.30
2072002.07.04 18:00buy1040.100.97940.00000.9817
2082002.07.04 21:44buy1050.100.97670.00000.9790
2092002.07.04 22:12close1050.100.97890.00000.979022.0011347.30
2102002.07.04 22:12close1040.100.97890.00000.9817-5.0011342.30
2112002.07.05 00:00buy1060.100.97990.00000.9822
2122002.07.05 02:47buy1070.100.97730.00000.9796
2132002.07.05 03:56buy1080.400.97420.00000.9765
2142002.07.05 05:20close1080.400.97600.00000.976572.0011414.30
2152002.07.05 05:20close1070.100.97600.00000.9796-13.0011401.30
2162002.07.05 05:20close1060.100.97600.00000.9822-39.0011362.30
2172002.07.10 05:00sell1090.100.98950.00000.9872
2182002.07.10 09:02sell1100.100.99220.00000.9899
2192002.07.10 09:40sell1110.200.99480.00000.9925
2202002.07.10 12:16t/p1110.200.99250.00000.992546.0011408.30
2212002.07.10 12:16close1100.100.99240.00000.9899-2.0011406.30
2222002.07.10 12:16close1090.100.99240.00000.9872-29.0011377.30
2232002.07.10 17:00sell1120.100.99080.00000.9885
2242002.07.10 17:07close1120.100.98900.00000.988518.0011395.30
2252002.07.10 17:07sell1130.100.98870.00000.9864
2262002.07.10 17:14close1130.100.98680.00000.986419.0011414.30
2272002.07.10 17:14sell1140.100.98670.00000.9844
2282002.07.10 17:35sell1150.100.98940.00000.9871
2292002.07.10 18:05t/p1150.100.98710.00000.987123.0011437.30
2302002.07.10 18:05close1140.100.98710.00000.9844-4.0011433.30
2312002.07.10 19:00sell1160.100.98860.00000.9863
2322002.07.10 21:22sell1170.100.99130.00000.9890
2332002.07.10 21:52t/p1170.100.98900.00000.989023.0011456.30
2342002.07.10 21:52close1160.100.98890.00000.9863-3.0011453.30
2352002.07.11 20:00buy1180.100.99070.00000.9930
2362002.07.11 20:16close1180.100.99250.00000.993018.0011471.30
2372002.07.11 20:16buy1190.100.99280.00000.9951
2382002.07.11 21:04buy1200.100.99010.00000.9924
2392002.07.12 00:29buy1210.400.98740.00000.9897
2402002.07.12 10:38close1210.400.98920.00000.989772.0011543.30
2412002.07.12 10:38close1200.100.98920.00000.9924-9.3711533.93
2422002.07.12 10:38close1190.100.98920.00000.9951-36.3711497.56
2432002.07.12 12:00buy1220.100.98900.00000.9913
2442002.07.12 16:47close1220.100.99090.00000.991319.0011516.56
2452002.07.17 14:00sell1230.101.00750.00001.0052
2462002.07.17 14:14close1230.101.00570.00001.005218.0011534.56
2472002.07.17 14:14sell1240.101.00580.00001.0035
2482002.07.17 16:47close1240.101.00380.00001.003520.0011554.56
2492002.07.17 22:00buy1250.101.00980.00001.0121
2502002.07.17 22:34buy1260.101.00720.00001.0095
2512002.07.18 07:38t/p1260.101.00950.00001.009521.8911576.45
2522002.07.18 07:38close1250.101.00950.00001.0121-4.1111572.34
2532002.07.18 22:00buy1270.101.01000.00001.0123
2542002.07.18 23:59close1270.101.01180.00001.012318.0011590.34
2552002.07.18 23:59buy1280.101.01160.00001.0139
2562002.07.19 03:26close1280.101.01360.00001.013919.6311609.97
2572002.07.22 01:00sell1290.101.01120.00001.0089
2582002.07.22 01:30close1290.101.00910.00001.008921.0011630.97
2592002.07.22 01:30sell1300.101.00930.00001.0070
2602002.07.22 01:53close1300.101.00740.00001.007019.0011649.97
2612002.07.22 01:53sell1310.101.00740.00001.0051
2622002.07.22 02:30sell1320.101.01020.00001.0079
2632002.07.22 03:14sell1330.201.01290.00001.0106
2642002.07.22 03:50t/p1330.201.01060.00001.010646.0011695.97
2652002.07.22 03:50close1320.101.01060.00001.0079-4.0011691.97
2662002.07.22 03:50close1310.101.01060.00001.0051-32.0011659.97
2672002.07.22 05:00sell1340.101.00920.00001.0069
2682002.07.22 05:05close1340.101.00700.00001.006922.0011681.97
2692002.07.22 05:05sell1350.101.00700.00001.0047
2702002.07.22 06:22sell1360.101.00960.00001.0073
2712002.07.22 09:25sell1370.201.01230.00001.0100
2722002.07.22 10:09t/p1370.201.01000.00001.010046.0011727.97
2732002.07.22 10:09close1360.101.00990.00001.0073-3.0011724.97
2742002.07.22 10:09close1350.101.00990.00001.0047-29.0011695.97
2752002.07.24 18:00buy1380.100.99360.00000.9959
2762002.07.24 18:56close1380.100.99550.00000.995919.0011714.97
2772002.07.24 18:56buy1390.100.99560.00000.9979
2782002.07.24 19:41close1390.100.99740.00000.997918.0011732.97
2792002.07.24 19:41buy1400.100.99770.00001.0000
2802002.07.24 22:17buy1410.100.99500.00000.9973
2812002.07.25 04:56t/p1410.100.99730.00000.997321.8911754.86
2822002.07.25 04:56close1400.100.99730.00001.0000-5.1111749.75
2832002.07.26 11:00sell1420.101.00050.00000.9982
2842002.07.26 15:47close1420.100.99870.00000.998218.0011767.75
2852002.07.26 16:00sell1430.100.99750.00000.9952
2862002.07.26 16:03close1430.100.99560.00000.995219.0011786.75
2872002.07.26 16:03sell1440.100.99620.00000.9939
2882002.07.26 16:49close1440.100.99430.00000.993919.0011805.75
2892002.07.26 16:49sell1450.100.99430.00000.9920
2902002.07.26 16:59close1450.100.99250.00000.992018.0011823.75
2912002.07.26 16:59sell1460.100.99240.00000.9901
2922002.07.26 17:42close1460.100.99040.00000.990120.0011843.75
2932002.07.30 16:00buy1470.100.98510.00000.9874
2942002.07.30 16:18close1470.100.98690.00000.987418.0011861.75
2952002.07.30 16:18buy1480.100.98680.00000.9891
2962002.07.30 17:01close1480.100.98880.00000.989120.0011881.75
2972002.07.31 01:00sell1490.100.98320.00000.9809
2982002.07.31 09:24close1490.100.98130.00000.980919.0011900.75
2992002.08.01 19:00buy1500.100.98490.00000.9872
3002002.08.02 02:39close1500.100.98690.00000.987219.6311920.38
3012002.08.05 05:00sell1510.100.98420.00000.9819
3022002.08.05 09:09close1510.100.98230.00000.981919.0011939.38
3032002.08.05 09:09sell1520.100.98230.00000.9800
3042002.08.05 11:40sell1530.100.98500.00000.9827
3052002.08.05 17:02sell1540.200.98760.00000.9853
3062002.08.05 17:28t/p1540.200.98530.00000.985346.0011985.38
3072002.08.05 17:28close1530.100.98530.00000.9827-3.0011982.38
3082002.08.05 17:28close1520.100.98530.00000.9800-30.0011952.38
3092002.08.07 17:00buy1550.100.97060.00000.9729
3102002.08.07 18:20close1550.100.97270.00000.972921.0011973.38
3112002.08.07 19:00buy1560.100.97320.00000.9755
3122002.08.07 19:05close1560.100.97500.00000.975518.0011991.38
3132002.08.07 19:05buy1570.100.97480.00000.9771
3142002.08.08 02:49close1570.100.97670.00000.977117.8912009.27
3152002.08.08 12:00sell1580.200.96930.00000.9670
3162002.08.08 12:45sell1590.100.97200.00000.9697
3172002.08.08 13:21t/p1590.100.96970.00000.969723.0012032.27
3182002.08.08 13:21close1580.200.96970.00000.9670-8.0012024.27
3192002.08.08 14:00sell1600.200.96780.00000.9655
3202002.08.08 14:26close1600.200.96680.00000.965520.0012044.27
3212002.08.08 14:26sell1610.200.96670.00000.9644
3222002.08.08 14:41sell1620.100.96930.00000.9670
3232002.08.08 18:28t/p1620.100.96700.00000.967023.0012067.27
3242002.08.08 18:28close1610.200.96700.00000.9644-6.0012061.27
3252002.08.09 12:00buy1630.200.97190.00000.9742
3262002.08.09 12:21close1630.200.97290.00000.974220.0012081.27
3272002.08.09 12:21buy1640.200.97290.00000.9752
3282002.08.09 12:23close1640.200.97390.00000.975220.0012101.27
3292002.08.09 12:23buy1650.200.97430.00000.9766
3302002.08.09 13:17buy1660.200.97150.00000.9738
3312002.08.09 15:03close1660.200.97340.00000.973838.0012139.27
3322002.08.09 15:03close1650.200.97340.00000.9766-18.0012121.27
3332002.08.14 23:00sell1670.200.97840.00000.9761
3342002.08.15 00:46close1670.200.97720.00000.976124.9012146.17
3352002.08.15 00:46sell1680.200.97710.00000.9748
3362002.08.15 02:56sell1690.200.97980.00000.9775
3372002.08.15 05:31close1690.200.97790.00000.977538.0012184.17
3382002.08.15 05:31close1680.200.97790.00000.9748-16.0012168.17
3392002.08.15 19:00buy1700.200.98160.00000.9839
3402002.08.15 19:01close1700.200.98260.00000.983920.0012188.17
3412002.08.15 19:01buy1710.200.98260.00000.9849
3422002.08.15 19:02close1710.200.98370.00000.984922.0012210.17
3432002.08.15 19:02buy1720.200.98430.00000.9866
3442002.08.15 23:25buy1730.200.98160.00000.9839
3452002.08.16 10:18buy1740.800.97890.00000.9812
3462002.08.16 11:47close1740.800.98060.00000.9812136.0012346.17
3472002.08.16 11:47close1730.200.98060.00000.9839-20.7412325.43
3482002.08.16 11:47close1720.200.98060.00000.9866-74.7412250.69
3492002.08.16 12:00sell1750.200.97930.00000.9770
3502002.08.16 12:40sell1760.200.98190.00000.9796
3512002.08.16 15:53sell1770.400.98450.00000.9822
3522002.08.16 18:20close1770.400.98230.00000.982288.0012338.69
3532002.08.16 18:20close1760.200.98230.00000.9796-8.0012330.69
3542002.08.16 18:20close1750.200.98230.00000.9770-60.0012270.69
3552002.08.19 14:00sell1780.200.98040.00000.9781
3562002.08.19 14:42close1780.200.97920.00000.978124.0012294.69
3572002.08.19 14:42sell1790.200.97920.00000.9769
3582002.08.19 15:24close1790.200.97820.00000.976920.0012314.69
3592002.08.19 15:24sell1800.200.97810.00000.9758
3602002.08.19 17:02close1800.200.97690.00000.975824.0012338.69
3612002.08.20 12:00buy1810.200.98030.00000.9826
3622002.08.20 13:07buy1820.200.97760.00000.9799
3632002.08.20 15:06close1820.200.97960.00000.979940.0012378.69
3642002.08.20 15:06close1810.200.97960.00000.9826-14.0012364.69
3652002.08.20 22:00buy1830.200.97890.00000.9812
3662002.08.20 23:25close1830.200.98000.00000.981222.0012386.69
3672002.08.20 23:25buy1840.200.98010.00000.9824
3682002.08.21 03:15close1840.200.98120.00000.982421.2612407.95
3692002.08.21 15:00sell1850.200.97700.00000.9747
3702002.08.21 15:11close1850.200.97600.00000.974720.0012427.95
3712002.08.21 15:11sell1860.200.97580.00000.9735
3722002.08.21 16:35sell1870.200.97850.00000.9762
3732002.08.21 18:01sell1880.400.98130.00000.9790
3742002.08.21 19:04t/p1880.400.97900.00000.979092.0012519.95
3752002.08.21 19:04close1870.200.97900.00000.9762-10.0012509.95
3762002.08.21 19:04close1860.200.97900.00000.9735-64.0012445.95
3772002.08.22 05:00sell1890.200.97790.00000.9756
3782002.08.22 05:23close1890.200.97690.00000.975620.0012465.95
3792002.08.22 05:23sell1900.200.97680.00000.9745
3802002.08.22 10:01close1900.200.97580.00000.974520.0012485.95
3812002.08.23 19:00buy1910.200.97300.00000.9753
3822002.08.26 03:07close1910.200.97400.00000.975319.2612505.21
3832002.08.26 09:00sell1920.200.97090.00000.9686
3842002.08.26 09:20close1920.200.96980.00000.968622.0012527.21
3852002.08.26 09:20sell1930.200.96980.00000.9675
3862002.08.26 09:46close1930.200.96880.00000.967520.0012547.21
3872002.08.26 09:46sell1940.200.96880.00000.9665
3882002.08.26 12:18sell1950.200.97140.00000.9691
3892002.08.26 15:03close1950.200.96950.00000.969138.0012585.21
3902002.08.26 15:03close1940.200.96950.00000.9665-14.0012571.21
3912002.08.26 19:00buy1960.200.97330.00000.9756
3922002.08.27 01:42buy1970.200.97050.00000.9728
3932002.08.27 03:38close1970.200.97240.00000.972838.0012609.21
3942002.08.27 03:38close1960.200.97240.00000.9756-18.7412590.47
3952002.08.28 22:00sell1980.200.98020.00000.9779
3962002.08.29 00:00close1980.200.97910.00000.977922.9012613.37
3972002.08.29 00:00sell1990.200.97900.00000.9767
3982002.08.29 01:52close1990.200.97800.00000.976720.0012633.37
3992002.08.29 02:00sell2000.200.97830.00000.9760
4002002.08.29 05:43sell2010.200.98090.00000.9786
4012002.08.29 07:13sell2020.400.98350.00000.9812
4022002.08.29 10:34sell2031.200.98620.00000.9839
4032002.08.29 10:34buy2040.200.98630.00000.9886
4042002.08.29 16:59t/p2040.200.98860.00000.988646.0012679.37
4052002.08.29 16:59buy2050.100.98880.00000.9911
4062002.08.29 17:02sell2063.000.98880.00000.9865
4072002.08.29 17:13close2063.000.98680.00000.9865600.0013279.37
4082002.08.29 17:13close2050.100.98660.00000.9911-22.0013257.37
4092002.08.29 17:13close2031.200.98680.00000.9839-72.0013185.37
4102002.08.29 17:13close2020.400.98680.00000.9812-132.0013053.37
4112002.08.29 17:13close2010.200.98680.00000.9786-118.0012935.37
4122002.08.29 17:13close2000.200.98680.00000.9760-170.0012765.37
4132002.08.29 17:14buy2070.200.98700.00000.9893
4142002.08.29 17:44buy2080.200.98420.00000.9865
4152002.08.30 10:15close2080.200.98610.00000.986537.2612802.63
4162002.08.30 10:15close2070.200.98610.00000.9893-18.7412783.89
4172002.08.30 19:00sell2090.200.98080.00000.9785
4182002.09.02 08:50close2090.200.97980.00000.978520.3012804.19
4192002.09.02 14:00buy2100.200.98230.00000.9846
4202002.09.02 16:16close2100.200.98330.00000.984620.0012824.19
4212002.09.02 16:16buy2110.200.98330.00000.9856
4222002.09.02 17:45close2110.200.98430.00000.985620.0012844.19
4232002.09.02 18:00buy2120.200.98460.00000.9869
4242002.09.02 18:41close2120.200.98570.00000.986922.0012866.19
4252002.09.02 18:41buy2130.200.98580.00000.9881
4262002.09.02 23:59buy2140.200.98310.00000.9854
4272002.09.03 03:07close2140.200.98500.00000.985437.2612903.45
4282002.09.03 03:07close2130.200.98500.00000.9881-16.7412886.71
4292002.09.04 21:00sell2150.200.99220.00000.9899
4302002.09.04 21:16close2150.200.99120.00000.989920.0012906.71
4312002.09.04 21:16sell2160.200.99090.00000.9886
4322002.09.05 06:57sell2170.200.99350.00000.9912
4332002.09.05 09:59sell2180.400.99620.00000.9939
4342002.09.05 12:09sell2191.200.99890.00000.9966
4352002.09.05 12:10buy2200.200.99870.00001.0010
4362002.09.05 12:59close2200.200.99650.00001.0010-44.0012862.71
4372002.09.05 12:59close2191.200.99670.00000.9966264.0013126.71
4382002.09.05 12:59close2180.400.99670.00000.9939-20.0013106.71
4392002.09.05 12:59close2170.200.99670.00000.9912-64.0013042.71
4402002.09.05 12:59close2160.200.99670.00000.9886-115.1012927.61
4412002.09.05 12:59buy2210.200.99710.00000.9994
4422002.09.05 13:13close2210.200.99810.00000.999420.0012947.61
4432002.09.05 19:00sell2220.200.99150.00000.9892
4442002.09.06 01:31close2220.200.99050.00000.989220.3012967.91
4452002.09.10 07:00buy2230.200.98230.00000.9846
4462002.09.10 07:55close2230.200.98340.00000.984622.0012989.91
4472002.09.10 07:55buy2240.200.98350.00000.9858
4482002.09.10 10:10buy2250.200.98080.00000.9831
4492002.09.10 10:58buy2260.800.97790.00000.9802
4502002.09.10 13:49buy2275.400.97500.00000.9773
4512002.09.10 13:50sell2280.200.97510.00000.9728
4522002.09.10 13:51close2280.200.97610.00000.9728-20.0012969.91
4532002.09.10 13:51close2275.400.97590.00000.9773486.0013455.91
4542002.09.10 13:51close2260.800.97590.00000.9802-160.0013295.91
4552002.09.10 13:51close2250.200.97590.00000.9831-98.0013197.91
4562002.09.10 13:51close2240.200.97590.00000.9858-152.0013045.91
4572002.09.11 23:00buy2290.200.97580.00000.9781
4582002.09.12 00:16close2290.200.97680.00000.978117.7813063.69
4592002.09.12 00:17buy2300.200.97660.00000.9789
4602002.09.12 05:02close2300.200.97760.00000.978920.0013083.69
4612002.09.12 05:02buy2310.200.97760.00000.9799
4622002.09.12 09:00buy2320.200.97500.00000.9773
4632002.09.12 09:49close2320.200.97680.00000.977336.0013119.69
4642002.09.12 09:49close2310.200.97680.00000.9799-16.0013103.69
4652002.09.13 19:00sell2330.200.97470.00000.9724
4662002.09.13 19:06close2330.200.97370.00000.972420.0013123.69
4672002.09.13 19:06sell2340.200.97370.00000.9714
4682002.09.13 19:07close2340.200.97240.00000.971426.0013149.69
4692002.09.13 19:07sell2350.200.97240.00000.9701
4702002.09.13 19:34close2350.200.97120.00000.970124.0013173.69
4712002.09.13 19:34sell2360.200.97120.00000.9689
4722002.09.16 01:13close2360.200.97020.00000.968920.3013193.99
4732002.09.17 19:00buy2370.200.96890.00000.9712
4742002.09.17 19:21close2370.200.96990.00000.971220.0013213.99
4752002.09.17 19:22buy2380.200.96980.00000.9721
4762002.09.17 21:57close2380.200.97090.00000.972122.0013235.99
4772002.09.17 21:57buy2390.200.97130.00000.9736
4782002.09.17 22:48close2390.200.97240.00000.973622.0013257.99
4792002.09.17 22:48buy2400.200.97250.00000.9748
4802002.09.17 23:23close2400.200.97350.00000.974820.0013277.99
4812002.09.17 23:23buy2410.200.97340.00000.9757
4822002.09.17 23:47close2410.200.97440.00000.975720.0013297.99
4832002.09.17 23:48buy2420.200.97450.00000.9768
4842002.09.18 08:51buy2430.200.97160.00000.9739
4852002.09.18 09:18buy2440.800.96880.00000.9711
4862002.09.18 09:36close2440.800.97040.00000.9711128.0013425.99
4872002.09.18 09:36close2430.200.97040.00000.9739-24.0013401.99
4882002.09.18 09:36close2420.200.97040.00000.9768-82.7413319.25
4892002.09.20 15:00sell2450.200.98060.00000.9783
4902002.09.20 15:03close2450.200.97950.00000.978322.0013341.25
4912002.09.20 15:03sell2460.200.97950.00000.9772
4922002.09.20 17:39sell2470.200.98240.00000.9801
4932002.09.20 17:51sell2480.400.98510.00000.9828
4942002.09.20 19:13t/p2480.400.98280.00000.982892.0013433.25
4952002.09.20 19:13close2470.200.98270.00000.9801-6.0013427.25
4962002.09.20 19:13close2460.200.98270.00000.9772-64.0013363.25
4972002.09.20 21:00sell2490.200.98020.00000.9779
4982002.09.21 00:09sell2500.200.98280.00000.9805
4992002.09.23 01:00close2500.200.98090.00000.980538.3013401.55
5002002.09.23 01:00close2490.200.98090.00000.9779-13.7013387.85
5012002.09.23 13:00buy2510.200.98460.00000.9869
5022002.09.23 16:28buy2520.200.98200.00000.9843
5032002.09.23 17:28close2520.200.98390.00000.984338.0013425.85
5042002.09.23 17:28close2510.200.98390.00000.9869-14.0013411.85
5052002.09.23 20:00sell2530.200.97660.00000.9743
5062002.09.23 20:10close2530.200.97540.00000.974324.0013435.85
5072002.09.23 20:10sell2540.200.97540.00000.9731
5082002.09.23 22:04sell2550.200.97810.00000.9758
5092002.09.24 03:29close2550.200.97620.00000.975838.3013474.15
5102002.09.24 03:29close2540.200.97620.00000.9731-15.7013458.45
5112002.09.24 17:00buy2560.200.98340.00000.9857
5122002.09.24 17:12buy2570.200.98070.00000.9830
5132002.09.24 18:14close2570.200.98270.00000.983040.0013498.45
5142002.09.24 18:14close2560.200.98270.00000.9857-14.0013484.45
5152002.09.24 19:00buy2580.200.98180.00000.9841
5162002.09.24 19:15close2580.200.98310.00000.984126.0013510.45
5172002.09.24 19:16buy2590.200.98300.00000.9853
5182002.09.24 20:33buy2600.200.98020.00000.9825
5192002.09.24 21:31close2600.200.98230.00000.982542.0013552.45
5202002.09.24 21:31close2590.200.98230.00000.9853-14.0013538.45
5212002.09.25 14:00sell2610.200.97830.00000.9760
5222002.09.25 14:46close2610.200.97710.00000.976024.0013562.45
5232002.09.25 14:46sell2620.200.97710.00000.9748
5242002.09.25 15:04close2620.200.97570.00000.974828.0013590.45
5252002.09.25 16:00sell2630.200.97850.00000.9762
5262002.09.25 18:09sell2640.200.98120.00000.9789
5272002.09.25 18:37close2640.200.97930.00000.978938.0013628.45
5282002.09.25 18:37close2630.200.97930.00000.9762-16.0013612.45
5292002.09.26 12:00buy2650.200.97980.00000.9821
5302002.09.26 15:38buy2660.200.97700.00000.9793
5312002.09.26 16:08close2660.200.97900.00000.979340.0013652.45
5322002.09.26 16:08close2650.200.97900.00000.9821-16.0013636.45
5332002.09.27 13:00buy2670.200.97860.00000.9809
5342002.09.27 16:55buy2680.200.97600.00000.9783
5352002.09.27 18:23close2680.200.97790.00000.978338.0013674.45
5362002.09.27 18:23close2670.200.97790.00000.9809-14.0013660.45
5372002.10.01 19:00sell2690.200.98570.00000.9834
5382002.10.01 20:28close2690.200.98450.00000.983424.0013684.45
5392002.10.01 22:00sell2700.200.98460.00000.9823
5402002.10.01 22:35close2700.200.98340.00000.982324.0013708.45
5412002.10.01 22:35sell2710.200.98330.00000.9810
5422002.10.02 01:41close2710.200.98210.00000.981024.3013732.75
5432002.10.02 19:00buy2720.200.98460.00000.9869
5442002.10.02 20:21close2720.200.98580.00000.986924.0013756.75
5452002.10.02 21:00buy2730.200.98580.00000.9881
5462002.10.02 22:41close2730.200.98690.00000.988122.0013778.75
5472002.10.02 22:41buy2740.200.98690.00000.9892
5482002.10.03 09:29close2740.200.98800.00000.989219.7813798.53
5492002.10.04 05:00sell2750.200.98640.00000.9841
5502002.10.04 09:41close2750.200.98530.00000.984122.0013820.53
5512002.10.07 17:00buy2760.200.98220.00000.9845
5522002.10.07 22:55close2760.200.98340.00000.984524.0013844.53
5532002.10.07 23:00buy2770.200.98350.00000.9858
5542002.10.08 07:29close2770.200.98460.00000.985821.2613865.79
5552002.10.08 13:00sell2780.200.98050.00000.9782
5562002.10.08 15:26close2780.200.97940.00000.978222.0013887.79
5572002.10.09 05:00buy2790.200.97970.00000.9820
5582002.10.09 12:36close2790.200.98080.00000.982022.0013909.79
5592002.10.09 15:00buy2800.200.98110.00000.9834
5602002.10.09 15:28close2800.200.98220.00000.983422.0013931.79
5612002.10.09 15:28buy2810.200.98220.00000.9845
5622002.10.09 15:46close2810.200.98330.00000.984522.0013953.79
5632002.10.09 15:46buy2820.200.98320.00000.9855
5642002.10.09 16:29close2820.200.98430.00000.985522.0013975.79
5652002.10.09 17:00buy2830.200.98560.00000.9879
5662002.10.09 17:06close2830.200.98670.00000.987922.0013997.79
5672002.10.09 17:06buy2840.200.98670.00000.9890
5682002.10.09 18:35close2840.200.98800.00000.989026.0014023.79
5692002.10.10 17:00sell2850.200.98830.00000.9860
5702002.10.10 17:16close2850.200.98720.00000.986022.0014045.79
5712002.10.10 17:16sell2860.200.98690.00000.9846
5722002.10.10 17:35close2860.200.98570.00000.984624.0014069.79
5732002.10.10 17:35sell2870.200.98570.00000.9834
5742002.10.11 10:00buy2880.200.98770.00000.9900
5752002.10.11 14:25buy2890.400.98510.00000.9874
5762002.10.11 14:44close2890.400.98680.00000.987468.0014137.79
5772002.10.11 14:44close2880.200.98680.00000.9900-18.0014119.79
5782002.10.11 14:44close2870.200.98700.00000.9834-25.7014094.09
5792002.10.11 17:00sell2900.200.98410.00000.9818
5802002.10.11 18:19sell2910.200.98670.00000.9844
5812002.10.14 08:07sell2920.400.98940.00000.9871
5822002.10.14 14:32t/p2920.400.98710.00000.987192.0014186.09
5832002.10.14 14:32close2910.200.98710.00000.9844-7.7014178.39
5842002.10.14 14:32close2900.200.98710.00000.9818-59.7014118.69
5852002.10.14 16:00sell2930.200.98720.00000.9849
5862002.10.14 18:42close2930.200.98610.00000.984922.0014140.69
5872002.10.14 19:00sell2940.200.98670.00000.9844
5882002.10.14 20:09close2940.200.98560.00000.984422.0014162.69
5892002.10.14 20:10sell2950.200.98560.00000.9833
5902002.10.15 04:53sell2960.200.98830.00000.9860
5912002.10.15 05:00buy2970.200.98830.00000.9906
5922002.10.15 10:48t/p2960.200.98600.00000.986046.0014208.69
5932002.10.15 10:48close2950.200.98580.00000.9833-3.7014204.99
5942002.10.15 10:52buy2980.200.98560.00000.9879
5952002.10.15 11:42buy2990.800.98300.00000.9853
5962002.10.15 15:23buy3005.400.98030.00000.9826
5972002.10.15 15:23sell3010.200.98030.00000.9780
5982002.10.15 15:24close3010.200.98130.00000.9780-20.0014184.99
5992002.10.15 15:24close3005.400.98110.00000.9826432.0014616.99
6002002.10.15 15:24close2990.800.98110.00000.9853-152.0014464.99
6012002.10.15 15:24close2980.200.98110.00000.9879-90.0014374.99
6022002.10.15 15:24close2970.200.98110.00000.9906-144.0014230.99
6032002.10.16 18:00buy3020.200.98240.00000.9847
6042002.10.17 03:41buy3030.200.97970.00000.9820
6052002.10.17 09:54buy3040.800.97710.00000.9794
6062002.10.17 13:33buy3055.400.97440.00000.9767
6072002.10.17 13:33sell3060.200.97460.00000.9723
6082002.10.17 13:34close3060.200.97540.00000.9723-16.0014214.99
6092002.10.17 13:34close3055.400.97520.00000.9767432.0014646.99
6102002.10.17 13:34close3040.800.97520.00000.9794-152.0014494.99
6112002.10.17 13:34close3030.200.97520.00000.9820-90.0014404.99
6122002.10.17 13:34close3020.200.97520.00000.9847-146.2214258.77
6132002.10.18 17:00buy3070.200.97300.00000.9753
6142002.10.21 03:04buy3080.200.97040.00000.9727
6152002.10.21 05:45close3080.200.97230.00000.972738.0014296.77
6162002.10.21 05:45close3070.200.97230.00000.9753-14.7414282.03
6172002.10.21 08:00buy3090.200.97340.00000.9757
6182002.10.21 11:21close3090.200.97450.00000.975722.0014304.03
6192002.10.21 13:00buy3100.200.97600.00000.9783
6202002.10.21 15:46buy3110.200.97340.00000.9757
6212002.10.21 16:49close3110.200.97530.00000.975738.0014342.03
6222002.10.21 16:49close3100.200.97530.00000.9783-14.0014328.03
6232002.10.22 07:00sell3120.200.97330.00000.9710
6242002.10.22 09:54close3120.200.97220.00000.971022.0014350.03
6252002.10.23 17:00sell3130.200.97540.00000.9731
6262002.10.24 01:34close3130.200.97430.00000.973122.9014372.93
6272002.10.24 23:00buy3140.200.97830.00000.9806
6282002.10.25 05:25close3140.200.97940.00000.980621.2614394.19
6292002.10.25 15:00sell3150.200.97630.00000.9740
6302002.10.25 16:30sell3160.200.97890.00000.9766
6312002.10.25 16:59close3160.200.97700.00000.976638.0014432.19
6322002.10.25 16:59close3150.200.97700.00000.9740-14.0014418.19
6332002.10.25 23:00sell3170.200.97680.00000.9745
6342002.10.26 00:04close3170.200.97570.00000.974522.0014440.19
6352002.10.26 00:04sell3180.200.97580.00000.9735
6362002.10.28 06:48close3180.200.97460.00000.973524.3014464.49
6372002.10.28 06:48sell3190.200.97430.00000.9720
6382002.10.28 08:44close3190.200.97320.00000.972022.0014486.49
6392002.10.30 04:00sell3200.200.98200.00000.9797
6402002.10.30 20:58sell3210.200.98460.00000.9823
6412002.10.31 04:05sell3220.400.98730.00000.9850
6422002.10.31 17:51sell3231.200.99010.00000.9878
6432002.10.31 17:51buy3240.200.99060.00000.9929
6442002.10.31 18:33buy3251.600.98790.00000.9902
6452002.10.31 19:01t/p3231.200.98780.00000.9878276.0014762.49
6462002.10.31 19:01close3220.400.98780.00000.9850-20.0014742.49
6472002.10.31 19:01close3210.200.98780.00000.9823-63.1014679.39
6482002.10.31 19:01close3200.200.98780.00000.9797-115.1014564.29
6492002.10.31 19:03close3251.600.98850.00000.990296.0014660.29
6502002.10.31 19:03close3240.200.98850.00000.9929-42.0014618.29
6512002.11.04 13:00sell3260.200.99410.00000.9918
6522002.11.04 20:12sell3270.200.99670.00000.9944
6532002.11.05 09:49sell3280.400.99940.00000.9971
6542002.11.05 10:18sell3291.201.00200.00000.9997
6552002.11.05 10:18buy3300.201.00220.00001.0045
6562002.11.05 18:52t/p3291.200.99970.00000.9997276.0014894.29
6572002.11.05 18:52buy3311.600.99950.00001.0018
6582002.11.05 18:52close3280.400.99950.00000.9971-4.0014890.29
6592002.11.05 18:52close3270.200.99950.00000.9944-55.7014834.59
6602002.11.05 18:52close3260.200.99950.00000.9918-107.7014726.89
6612002.11.05 18:57close3311.601.00000.00001.001880.0014806.89
6622002.11.05 18:57close3300.201.00000.00001.0045-44.0014762.89
6632002.11.06 04:00sell3320.200.99910.00000.9968
6642002.11.06 07:40close3320.200.99790.00000.996824.0014786.89
6652002.11.06 23:00buy3330.201.00320.00001.0055
6662002.11.07 00:27close3330.201.00440.00001.005521.7814808.67
6672002.11.07 00:27buy3340.201.00470.00001.0070
6682002.11.07 01:46close3340.201.00600.00001.007026.0014834.67
6692002.11.07 16:00sell3350.201.00220.00000.9999
6702002.11.07 16:50sell3360.201.00490.00001.0026
6712002.11.07 17:55sell3370.401.00770.00001.0054
6722002.11.08 10:04sell3381.201.01040.00001.0081
6732002.11.08 10:04buy3390.201.01090.00001.0132
6742002.11.08 13:44sell3406.001.01310.00001.0108
6752002.11.08 13:52close3406.001.01180.00001.0108780.0015614.67
6762002.11.08 13:52close3390.201.01160.00001.013214.0015628.67
6772002.11.08 13:52close3381.201.01180.00001.0081-168.0015460.67
6782002.11.08 13:52close3370.401.01180.00001.0054-163.4015297.27
6792002.11.08 13:52close3360.201.01180.00001.0026-137.7015159.57
6802002.11.08 13:52close3350.201.01180.00000.9999-191.7014967.87
6812002.11.08 13:52buy3410.201.01190.00001.0142
6822002.11.08 15:25buy3420.201.00910.00001.0114
6832002.11.08 16:26close3420.201.01110.00001.011440.0015007.87
6842002.11.08 16:26close3410.201.01110.00001.0142-16.0014991.87
6852002.11.11 19:00sell3430.201.01150.00001.0092
6862002.11.11 19:10close3430.201.01030.00001.009224.0015015.87
6872002.11.11 19:10sell3440.201.01000.00001.0077
6882002.11.12 03:09close3440.201.00870.00001.007726.3015042.17
6892002.11.12 14:00buy3450.201.01080.00001.0131
6902002.11.12 14:42buy3460.201.00810.00001.0104
6912002.11.12 16:12close3460.201.01020.00001.010442.0015084.17
6922002.11.12 16:12close3450.201.01020.00001.0131-12.0015072.17
6932002.11.12 21:00buy3470.201.01170.00001.0140
6942002.11.12 22:36close3470.201.01300.00001.014026.0015098.17
6952002.11.12 22:36buy3480.201.01310.00001.0154
6962002.11.13 09:53buy3490.201.01020.00001.0125
6972002.11.13 12:00sell3500.201.00920.00001.0069
6982002.11.13 12:10buy3511.801.00750.00001.0098
6992002.11.13 12:11close3511.801.00850.00001.0098180.0015278.17
7002002.11.13 12:11close3500.201.00870.00001.006910.0015288.17
7012002.11.13 12:11close3490.201.00850.00001.0125-34.0015254.17
7022002.11.13 12:11close3480.201.00850.00001.0154-92.7415161.43
7032002.11.13 12:11sell3520.201.00830.00001.0060
7042002.11.13 12:37close3520.201.00700.00001.006026.0015187.43
7052002.11.13 12:38sell3530.201.00690.00001.0046
7062002.11.13 14:14close3530.201.00540.00001.004630.0015217.43
7072002.11.15 20:00buy3540.201.00890.00001.0112
7082002.11.15 23:49close3540.201.01010.00001.011224.0015241.43
7092002.11.18 16:00sell3550.201.00730.00001.0050
7102002.11.18 18:31sell3560.201.01000.00001.0077
7112002.11.18 18:57close3560.201.00800.00001.007740.0015281.43
7122002.11.18 18:57close3550.201.00800.00001.0050-14.0015267.43
7132002.11.21 16:00buy3570.201.00310.00001.0054
7142002.11.21 17:25buy3580.201.00040.00001.0027
7152002.11.21 23:17close3580.201.00240.00001.002740.0015307.43
7162002.11.21 23:17close3570.201.00240.00001.0054-14.0015293.43
7172002.11.22 02:00buy3590.201.00290.00001.0052
7182002.11.22 17:19buy3600.201.00010.00001.0024
7192002.11.22 18:48buy3610.800.99750.00000.9998
7202002.11.25 02:59buy3625.400.99480.00000.9971
7212002.11.25 02:59sell3630.200.99490.00000.9926
7222002.11.25 08:15close3630.200.99590.00000.9926-20.0015273.43
7232002.11.25 08:15close3625.400.99570.00000.9971486.0015759.43
7242002.11.25 08:15close3610.800.99570.00000.9998-146.9615612.47
7252002.11.25 08:15close3600.200.99570.00001.0024-88.7415523.73
7262002.11.25 08:15close3590.200.99570.00001.0052-144.7415378.99
7272002.11.26 22:00buy3640.200.99270.00000.9950
7282002.11.26 23:20close3640.200.99400.00000.995026.0015404.99
7292002.11.26 23:20buy3650.200.99360.00000.9959
7302002.11.27 12:00sell3660.200.99180.00000.9895
7312002.11.27 14:35buy3670.400.99090.00000.9932
7322002.11.27 15:00close3670.400.99250.00000.993264.0015468.99
7332002.11.27 15:00close3660.200.99270.00000.9895-18.0015450.99
7342002.11.27 15:00close3650.200.99250.00000.9959-22.7415428.25
7352002.11.28 14:00buy3680.200.99340.00000.9957
7362002.11.28 16:15close3680.200.99480.00000.995728.0015456.25
7372002.11.29 14:00sell3690.200.99330.00000.9910
7382002.11.29 15:11close3690.200.99210.00000.991024.0015480.25
7392002.11.29 15:11sell3700.200.99180.00000.9895
7402002.11.29 16:53sell3710.200.99450.00000.9922
7412002.12.02 03:50close3710.200.99250.00000.992240.3015520.55
7422002.12.02 03:50close3700.200.99250.00000.9895-13.7015506.85
7432002.12.02 07:00sell3720.200.99240.00000.9901
7442002.12.02 13:00close3720.200.99100.00000.990128.0015534.85
7452002.12.02 20:00buy3730.200.99490.00000.9972
7462002.12.02 20:02close3730.200.99620.00000.997226.0015560.85
7472002.12.02 20:02buy3740.200.99630.00000.9986
7482002.12.02 21:05close3740.200.99750.00000.998624.0015584.85
7492002.12.02 22:00buy3750.200.99700.00000.9993
7502002.12.03 13:35close3750.200.99820.00000.999323.2615608.11
7512002.12.05 06:00sell3760.200.99970.00000.9974
7522002.12.05 14:59sell3770.201.00250.00001.0002
7532002.12.05 15:04close3770.201.00050.00001.000240.0015648.11
7542002.12.05 15:04close3760.201.00050.00000.9974-16.0015632.11
7552002.12.05 17:00sell3780.200.99970.00000.9974
7562002.12.05 19:36close3780.200.99850.00000.997424.0015656.11
7572002.12.05 19:36sell3790.200.99840.00000.9961
7582002.12.05 22:17sell3800.201.00110.00000.9988
7592002.12.06 15:33sell3810.401.00380.00001.0015
7602002.12.06 16:01sell3821.201.00650.00001.0042
7612002.12.06 16:01buy3830.201.00650.00001.0088
7622002.12.06 16:04t/p3830.201.00880.00001.008846.0015702.11
7632002.12.06 16:04buy3840.201.00910.00001.0114
7642002.12.06 16:04sell3856.001.00930.00001.0070
7652002.12.06 16:08close3856.001.00800.00001.0070780.0016482.11
7662002.12.06 16:08close3840.201.00780.00001.0114-26.0016456.11
7672002.12.06 16:08close3821.201.00800.00001.0042-180.0016276.11
7682002.12.06 16:08close3810.401.00800.00001.0015-168.0016108.11
7692002.12.06 16:08close3800.201.00800.00000.9988-137.7015970.41
7702002.12.06 16:08close3790.201.00800.00000.9961-191.7015778.71
7712002.12.06 16:08buy3860.201.00850.00001.0108
7722002.12.06 16:14close3860.201.00990.00001.010828.0015806.71
7732002.12.09 18:00sell3870.201.00770.00001.0054
7742002.12.09 21:34sell3880.201.01040.00001.0081
7752002.12.10 10:58sell3890.401.01320.00001.0109
7762002.12.10 15:00t/p3890.401.01090.00001.010992.0015898.71
7772002.12.10 15:00close3880.201.01090.00001.0081-9.7015889.01
7782002.12.10 15:00close3870.201.01090.00001.0054-63.7015825.31
7792002.12.10 19:00sell3900.201.00760.00001.0053
7802002.12.11 02:19close3900.201.00620.00001.005328.3015853.61
7812002.12.11 20:00buy3910.201.00880.00001.0111
7822002.12.12 07:16close3910.201.01020.00001.011125.7815879.39
7832002.12.16 18:00sell3920.201.02000.00001.0177
7842002.12.16 20:15sell3930.201.02270.00001.0204
7852002.12.17 04:23sell3940.401.02560.00001.0233
7862002.12.17 05:15sell3951.201.02830.00001.0260
7872002.12.17 05:15buy3960.201.02820.00001.0305
7882002.12.17 10:04t/p3960.201.03050.00001.030546.0015925.39
7892002.12.17 10:04buy3970.201.03090.00001.0332
7902002.12.17 10:05sell3986.001.03100.00001.0287
7912002.12.17 10:32close3986.001.02960.00001.0287840.0016765.39
7922002.12.17 10:32close3970.201.02940.00001.0332-30.0016735.39
7932002.12.17 10:32close3951.201.02960.00001.0260-156.0016579.39
7942002.12.17 10:32close3940.401.02960.00001.0233-160.0016419.39
7952002.12.17 10:32close3930.201.02960.00001.0204-137.7016281.69
7962002.12.17 10:32close3920.201.02960.00001.0177-191.7016089.99
7972002.12.17 10:32buy3990.201.02980.00001.0321
7982002.12.17 10:39close3990.201.03120.00001.032128.0016117.99
7992002.12.18 04:00sell4000.201.02810.00001.0258
8002002.12.18 05:45close4000.201.02680.00001.025826.0016143.99
8012002.12.18 09:00sell4010.201.02690.00001.0246
8022002.12.18 09:29close4010.201.02540.00001.024630.0016173.99
8032002.12.18 09:29sell4020.201.02540.00001.0231
8042002.12.18 14:49close4020.201.02380.00001.023132.0016205.99
8052002.12.19 01:00buy4030.201.02860.00001.0309
8062002.12.19 02:35buy4040.201.02590.00001.0282
8072002.12.19 13:07close4040.201.02790.00001.028240.0016245.99
8082002.12.19 13:07close4030.201.02790.00001.0309-14.0016231.99
8092002.12.19 14:00buy4050.201.02840.00001.0307
8102002.12.19 16:39buy4060.201.02570.00001.0280
8112002.12.19 17:09buy4070.801.02300.00001.0253
8122002.12.19 17:35close4070.801.02460.00001.0253128.0016359.99
8132002.12.19 17:35close4060.201.02460.00001.0280-22.0016337.99
8142002.12.19 17:35close4050.201.02460.00001.0307-76.0016261.99
8152002.12.20 01:00buy4080.201.02700.00001.0293
8162002.12.20 03:41buy4090.201.02420.00001.0265
8172002.12.20 05:10close4090.201.02630.00001.026542.0016303.99
8182002.12.20 05:10close4080.201.02630.00001.0293-14.0016289.99
8192002.12.20 09:00buy4100.201.02690.00001.0292
8202002.12.23 08:53close4100.201.02820.00001.029225.2616315.25
8212002.12.23 20:00sell4110.201.02470.00001.0224
8222002.12.23 20:16close4110.201.02340.00001.022426.0016341.25
8232002.12.23 20:16sell4120.201.02340.00001.0211
8242002.12.23 20:26sell4130.201.02610.00001.0238
8252002.12.24 11:00buy4140.201.02740.00001.0297
8262002.12.24 12:15sell4150.401.02880.00001.0265
8272002.12.24 12:21t/p4140.201.02970.00001.029746.0016387.25
8282002.12.24 15:31sell4161.201.03160.00001.0293
8292002.12.24 15:31buy4170.201.03180.00001.0341
8302002.12.24 16:11t/p4161.201.02930.00001.0293276.0016663.25
8312002.12.24 16:11buy4181.601.02920.00001.0315
8322002.12.24 16:11close4150.401.02920.00001.0265-16.0016647.25
8332002.12.24 16:11close4130.201.02920.00001.0238-61.7016585.55
8342002.12.24 16:11close4120.201.02920.00001.0211-115.7016469.85
8352002.12.24 16:12close4181.601.02970.00001.031580.0016549.85
8362002.12.24 16:12close4170.201.02970.00001.0341-42.0016507.85
8372003.01.02 08:00sell4190.201.04760.00001.0453
8382003.01.02 09:38close4190.201.04600.00001.045332.0016539.85
8392003.01.03 17:00buy4200.201.04000.00001.0423
8402003.01.03 17:19close4200.201.04140.00001.042328.0016567.85
8412003.01.03 17:19buy4210.201.04140.00001.0437
8422003.01.03 17:44close4210.201.04270.00001.043726.0016593.85
8432003.01.03 17:44buy4220.201.04270.00001.0450
8442003.01.03 19:22close4220.201.04400.00001.045026.0016619.85
8452003.01.03 19:22buy4230.201.04400.00001.0463
8462003.01.03 19:47buy4240.201.04140.00001.0437
8472003.01.03 23:45close4240.201.04340.00001.043740.0016659.85
8482003.01.03 23:45close4230.201.04340.00001.0463-12.0016647.85
8492003.01.03 23:45buy4250.201.04340.00001.0457
8502003.01.06 06:43close4250.201.04480.00001.045727.2616675.11
8512003.01.07 04:00sell4260.201.04410.00001.0418
8522003.01.07 10:02close4260.201.04280.00001.041826.0016701.11
8532003.01.08 21:00buy4270.201.04940.00001.0517
8542003.01.08 23:28close4270.201.05080.00001.051728.0016729.11
8552003.01.09 19:00sell4280.201.04730.00001.0450
8562003.01.09 19:11close4280.201.04600.00001.045026.0016755.11
8572003.01.09 19:11sell4290.201.04530.00001.0430
8582003.01.09 19:13sell4300.201.04790.00001.0456
8592003.01.10 05:38sell4310.401.05070.00001.0484
8602003.01.10 15:31sell4321.201.05340.00001.0511
8612003.01.10 15:31buy4330.201.05390.00001.0562
8622003.01.10 15:35sell4346.001.05600.00001.0537
8632003.01.10 15:36close4346.001.05450.00001.0537900.0017655.11
8642003.01.10 15:36close4330.201.05430.00001.05628.0017663.11
8652003.01.10 15:36close4321.201.05450.00001.0511-132.0017531.11
8662003.01.10 15:36close4310.401.05450.00001.0484-152.0017379.11
8672003.01.10 15:36close4300.201.05450.00001.0456-131.7017247.41
8682003.01.10 15:36close4290.201.05450.00001.0430-183.7017063.71
8692003.01.10 15:36buy4350.201.05460.00001.0569
8702003.01.10 15:39close4350.201.05590.00001.056926.0017089.71
8712003.01.13 14:00sell4360.201.05440.00001.0521
8722003.01.13 15:51close4360.201.05310.00001.052126.0017115.71
8732003.01.14 00:00sell4370.201.05390.00001.0516
8742003.01.14 08:02sell4380.201.05660.00001.0543
8752003.01.14 10:53sell4390.401.05930.00001.0570
8762003.01.14 14:01t/p4390.401.05700.00001.057092.0017207.71
8772003.01.14 14:01close4380.201.05700.00001.0543-8.0017199.71
8782003.01.14 14:01close4370.201.05700.00001.0516-62.0017137.71
8792003.01.15 00:00sell4400.201.05530.00001.0530
8802003.01.15 09:13close4400.201.05370.00001.053032.0017169.71
8812003.01.15 20:00buy4410.201.05720.00001.0595
8822003.01.15 21:48buy4420.201.05420.00001.0565
8832003.01.15 23:59close4420.201.05640.00001.056544.0017213.71
8842003.01.15 23:59close4410.201.05640.00001.0595-16.0017197.71
8852003.01.20 07:00sell4430.201.06450.00001.0622
8862003.01.20 16:24sell4440.201.06720.00001.0649
8872003.01.21 05:12close4440.201.06520.00001.064940.3017238.01
8882003.01.21 05:12close4430.201.06520.00001.0622-13.7017224.31
8892003.01.21 06:00sell4450.201.06530.00001.0630
8902003.01.21 08:43close4450.201.06400.00001.063026.0017250.31
8912003.01.21 11:00sell4460.201.06440.00001.0621
8922003.01.21 17:44sell4470.201.06730.00001.0650
8932003.01.21 18:00buy4480.201.06810.00001.0704
8942003.01.21 19:27sell4490.401.06990.00001.0676
8952003.01.21 19:27t/p4480.201.07040.00001.070446.0017296.31
8962003.01.21 19:36sell4501.201.07260.00001.0703
8972003.01.21 19:36buy4510.201.07290.00001.0752
8982003.01.22 10:36t/p4501.201.07030.00001.0703277.8017574.11
8992003.01.22 10:36close4490.401.07030.00001.0676-15.4017558.71
9002003.01.22 10:36close4470.201.07030.00001.0650-59.7017499.01
9012003.01.22 10:36close4460.201.07030.00001.0621-117.7017381.31
9022003.01.22 10:36buy4520.201.06990.00001.0722
9032003.01.22 15:00sell4530.201.07060.00001.0683
9042003.01.22 15:07t/p4520.201.07220.00001.072246.0017427.31
9052003.01.22 15:07close4510.201.07230.00001.0752-12.7417414.57
9062003.01.22 16:19close4530.201.06920.00001.068328.0017442.57
9072003.01.23 06:00sell4540.201.07150.00001.0692
9082003.01.23 11:43sell4550.201.07410.00001.0718
9092003.01.23 11:59sell4560.401.07680.00001.0745
9102003.01.23 12:26t/p4560.401.07450.00001.074592.0017534.57
9112003.01.23 12:26close4550.201.07440.00001.0718-6.0017528.57
9122003.01.23 12:26close4540.201.07440.00001.0692-58.0017470.57
9132003.01.27 19:00sell4570.201.08400.00001.0817
9142003.01.27 19:16sell4580.201.08680.00001.0845
9152003.01.27 19:56close4580.201.08460.00001.084544.0017514.57
9162003.01.27 19:56close4570.201.08460.00001.0817-12.0017502.57
9172003.01.27 19:57sell4590.201.08460.00001.0823
9182003.01.27 20:28close4590.201.08320.00001.082328.0017530.57
9192003.01.28 04:00sell4600.201.08370.00001.0814
9202003.01.28 08:31close4600.201.08230.00001.081428.0017558.57
9212003.01.28 08:31sell4610.201.08220.00001.0799
9222003.01.28 09:28close4610.201.08080.00001.079928.0017586.57
9232003.01.28 20:00buy4620.201.08330.00001.0856
9242003.01.29 03:33close4620.201.08480.00001.085629.2617615.83
9252003.01.29 04:00buy4630.201.08760.00001.0899
9262003.01.29 05:13buy4640.201.08490.00001.0872
9272003.01.29 06:27close4640.201.08700.00001.087242.0017657.83
9282003.01.29 06:27close4630.201.08700.00001.0899-12.0017645.83
9292003.01.29 21:00sell4650.201.08310.00001.0808
9302003.01.30 01:47close4650.201.08160.00001.080830.9017676.73
9312003.01.30 01:47sell4660.201.08160.00001.0793
9322003.01.30 09:53close4660.201.07990.00001.079334.0017710.73
9332003.01.31 00:00buy4670.201.08210.00001.0844
9342003.01.31 16:32buy4680.201.07950.00001.0818
9352003.01.31 17:00buy4690.801.07640.00001.0787
9362003.01.31 17:56buy4705.401.07370.00001.0760
9372003.01.31 17:56sell4710.201.07360.00001.0713
9382003.01.31 18:05close4710.201.07480.00001.0713-24.0017686.73
9392003.01.31 18:05close4705.401.07460.00001.0760486.0018172.73
9402003.01.31 18:05close4690.801.07460.00001.0787-144.0018028.73
9412003.01.31 18:05close4680.201.07460.00001.0818-98.0017930.73
9422003.01.31 18:05close4670.201.07460.00001.0844-150.0017780.73
9432003.02.03 21:00buy4720.201.07710.00001.0794
9442003.02.03 22:17close4720.201.07850.00001.079428.0017808.73
9452003.02.03 23:00buy4730.201.07820.00001.0805
9462003.02.04 00:18close4730.201.07970.00001.080529.2617837.99
9472003.02.04 00:18buy4740.201.07980.00001.0821
9482003.02.04 03:08buy4750.201.07710.00001.0794
9492003.02.04 08:04close4750.201.07930.00001.079444.0017881.99
9502003.02.04 08:04close4740.201.07930.00001.0821-10.0017871.99
9512003.02.05 18:00sell4760.201.08190.00001.0796
9522003.02.05 18:16sell4770.201.08460.00001.0823
9532003.02.05 19:08t/p4770.201.08230.00001.082346.0017917.99
9542003.02.05 19:08close4760.201.08220.00001.0796-6.0017911.99
9552003.02.05 21:00sell4780.201.07840.00001.0761
9562003.02.05 21:22sell4790.201.08130.00001.0790
9572003.02.05 22:53close4790.201.07910.00001.079044.0017955.99
9582003.02.05 22:53close4780.201.07910.00001.0761-14.0017941.99
9592003.02.05 22:53sell4800.201.07920.00001.0769
9602003.02.05 23:52close4800.201.07780.00001.076928.0017969.99
9612003.02.06 17:00buy4810.201.08440.00001.0867
9622003.02.06 22:34close4810.201.08600.00001.086732.0018001.99
9632003.02.07 05:00sell4820.201.08180.00001.0795
9642003.02.07 08:50close4820.201.08030.00001.079530.0018031.99
9652003.02.07 20:00buy4830.201.08080.00001.0831
9662003.02.07 20:17close4830.201.08220.00001.083128.0018059.99
9672003.02.07 20:17buy4840.201.08250.00001.0848
9682003.02.07 22:21close4840.201.08390.00001.084828.0018087.99
9692003.02.07 23:00buy4850.201.08300.00001.0853
9702003.02.10 03:21buy4860.201.08030.00001.0826
9712003.02.10 09:51t/p4860.201.08260.00001.082646.0018133.99
9722003.02.10 09:51close4850.201.08260.00001.0853-8.7418125.25
9732003.02.11 21:00buy4870.201.07340.00001.0757
9742003.02.11 23:45close4870.201.07490.00001.075730.0018155.25
9752003.02.11 23:45buy4880.201.07490.00001.0772
9762003.02.12 09:45buy4890.201.07210.00001.0744
9772003.02.12 10:41close4890.201.07420.00001.074442.0018197.25
9782003.02.12 10:41close4880.201.07420.00001.0772-14.7418182.51
9792003.02.12 19:00sell4900.201.07210.00001.0698
9802003.02.12 20:57close4900.201.07050.00001.069832.0018214.51
9812003.02.12 20:57sell4910.201.07050.00001.0682
9822003.02.13 03:48sell4920.201.07320.00001.0709
9832003.02.13 05:52sell4930.401.07590.00001.0736
9842003.02.13 07:00buy4940.201.07600.00001.0783
9852003.02.13 09:25t/p4940.201.07830.00001.078346.0018260.51
9862003.02.13 09:26sell4951.201.07880.00001.0765
9872003.02.13 09:26buy4960.201.07910.00001.0814
9882003.02.13 14:24t/p4951.201.07650.00001.0765276.0018536.51
9892003.02.13 14:24buy4971.601.07630.00001.0786
9902003.02.13 14:24close4930.401.07630.00001.0736-16.0018520.51
9912003.02.13 14:24close4920.201.07630.00001.0709-62.0018458.51
9922003.02.13 14:24close4910.201.07630.00001.0682-115.1018343.41
9932003.02.13 14:29close4971.601.07680.00001.078680.0018423.41
9942003.02.13 14:29close4960.201.07680.00001.0814-46.0018377.41
9952003.02.14 20:00sell4980.201.07740.00001.0751
9962003.02.14 21:29sell4990.201.08000.00001.0777
9972003.02.17 01:00t/p4990.201.07770.00001.077746.3018423.71
9982003.02.17 01:00close4980.201.07750.00001.0751-1.7018422.01
9992003.02.18 06:00buy5000.201.07490.00001.0772
10002003.02.18 10:29buy5010.201.07190.00001.0742
10012003.02.18 17:44buy5020.801.06920.00001.0715
10022003.02.18 18:17close5020.801.07110.00001.0715152.0018574.01
10032003.02.18 18:17close5010.201.07110.00001.0742-16.0018558.01
10042003.02.18 18:17close5000.201.07110.00001.0772-76.0018482.01
10052003.02.19 07:00buy5030.201.07120.00001.0735
10062003.02.19 08:06close5030.201.07260.00001.073528.0018510.01
10072003.02.19 11:00buy5040.201.07260.00001.0749
10082003.02.19 17:13close5040.201.07410.00001.074930.0018540.01
10092003.02.19 17:13buy5050.201.07420.00001.0765
10102003.02.19 20:33close5050.201.07560.00001.076528.0018568.01
10112003.02.21 19:00sell5060.201.07880.00001.0765
10122003.02.21 20:35close5060.201.07700.00001.076536.0018604.01
10132003.02.21 20:35sell5070.201.07690.00001.0746
10142003.02.21 21:40close5070.201.07540.00001.074630.0018634.01
10152003.02.21 21:40sell5080.201.07510.00001.0728
10162003.02.21 23:50sell5090.201.07780.00001.0755
10172003.02.24 01:00t/p5080.201.07280.00001.072846.3018680.31
10182003.02.24 01:00t/p5090.201.07550.00001.075546.3018726.61
10192003.02.24 19:00buy5100.201.07860.00001.0809
10202003.02.24 19:28close5100.201.08010.00001.080930.0018756.61
10212003.02.24 19:28buy5110.201.08050.00001.0828
10222003.02.25 11:03close5110.201.08200.00001.082829.2618785.87
10232003.02.25 17:00sell5120.201.07920.00001.0769
10242003.02.25 17:01sell5130.201.08200.00001.0797
10252003.02.25 17:22t/p5130.201.07970.00001.079746.0018831.87
10262003.02.25 17:22close5120.201.07970.00001.0769-10.0018821.87
10272003.02.25 17:22sell5140.201.07960.00001.0773
10282003.02.25 17:25close5140.201.07800.00001.077332.0018853.87
10292003.02.25 17:25sell5150.201.07800.00001.0757
10302003.02.25 17:35close5150.201.07630.00001.075734.0018887.87
10312003.02.25 17:35sell5160.201.07630.00001.0740
10322003.02.25 17:57close5160.201.07480.00001.074030.0018917.87
10332003.02.25 17:57sell5170.201.07470.00001.0724
10342003.02.25 18:09sell5180.201.07740.00001.0751
10352003.02.25 23:45t/p5180.201.07510.00001.075146.0018963.87
10362003.02.25 23:45close5170.201.07510.00001.0724-8.0018955.87
10372003.02.25 23:45sell5190.201.07500.00001.0727
10382003.02.26 10:01close5190.201.07350.00001.072730.3018986.17
10392003.02.27 19:00sell5200.201.07650.00001.0742
10402003.02.27 19:47close5200.201.07500.00001.074230.0019016.17
10412003.02.27 19:47sell5210.201.07490.00001.0726
10422003.02.28 12:47sell5220.201.07760.00001.0753
10432003.02.28 13:31sell5230.401.08020.00001.0779
10442003.02.28 14:00buy5240.201.07980.00001.0821
10452003.02.28 15:42t/p5230.401.07790.00001.077992.0019108.17
10462003.02.28 15:42close5220.201.07770.00001.0753-2.0019106.17
10472003.02.28 15:42close5210.201.07770.00001.0726-55.7019050.47
10482003.02.28 15:45buy5250.201.07710.00001.0794
10492003.02.28 16:05close5250.201.07920.00001.079442.0019092.47
10502003.02.28 16:05close5240.201.07920.00001.0821-12.0019080.47
10512003.02.28 16:05buy5260.201.07930.00001.0816
10522003.02.28 21:50close5260.201.08080.00001.081630.0019110.47
10532003.03.03 05:00sell5270.201.07760.00001.0753
10542003.03.03 10:15sell5280.201.08020.00001.0779
10552003.03.03 17:35sell5290.401.08300.00001.0807
10562003.03.03 19:54sell5301.201.08570.00001.0834
10572003.03.03 19:54buy5310.201.08610.00001.0884
10582003.03.03 20:25t/p5310.201.08840.00001.088446.0019156.47
10592003.03.03 20:25buy5320.201.08870.00001.0910
10602003.03.03 20:25sell5336.001.08850.00001.0862
10612003.03.04 02:15t/p5320.201.09100.00001.091045.2619201.73
10622003.03.04 02:15buy5340.201.09120.00001.0935
10632003.03.04 10:17t/p5340.201.09350.00001.093546.0019247.73
10642003.03.04 10:17buy5350.201.09400.00001.0963
10652003.03.04 10:43buy5362.601.09140.00001.0937
10662003.03.05 00:36t/p5362.601.09370.00001.0937588.3819836.11
10672003.03.05 00:36close5350.201.09410.00001.09631.2619837.37
10682003.03.05 00:36buy5370.201.09420.00001.0965
10692003.03.05 00:44t/p5370.201.09650.00001.096546.0019883.37
10702003.03.05 00:44buy5380.201.09690.00001.0992
10712003.03.05 10:28t/p5380.201.09920.00001.099246.0019929.37
10722003.03.05 10:28buy5390.101.09940.00001.1017
10732003.03.05 11:16buy5402.601.09670.00001.0990
10742003.03.05 18:13t/p5402.601.09900.00001.0990598.0020527.37
10752003.03.05 18:13close5390.101.09920.00001.1017-2.0020525.37
10762003.03.05 18:14buy5410.101.09930.00001.1016
10772003.03.05 18:44buy5422.601.09650.00001.0988
10782003.03.05 19:24t/p5422.601.09880.00001.0988598.0021123.37
10792003.03.05 19:24close5410.101.09880.00001.1016-5.0021118.37
10802003.03.05 19:24buy5430.201.09870.00001.1010
10812003.03.05 20:16buy5442.601.09590.00001.0982
10822003.03.05 21:15t/p5442.601.09820.00001.0982598.0021716.37
10832003.03.05 21:15close5430.201.09820.00001.1010-10.0021706.37
10842003.03.05 21:15buy5450.201.09830.00001.1006
10852003.03.05 23:19buy5462.601.09570.00001.0980
10862003.03.06 15:35t/p5462.601.09800.00001.0980569.1422275.51
10872003.03.06 15:35close5450.201.09800.00001.1006-8.2222267.29
10882003.03.06 15:35buy5470.201.09810.00001.1004
10892003.03.06 16:10t/p5470.201.10040.00001.100446.0022313.29
10902003.03.06 16:10buy5480.101.10110.00001.1034
10912003.03.06 16:23buy5492.601.09830.00001.1006
10922003.03.06 19:21t/p5492.601.10060.00001.1006598.0022911.29
10932003.03.06 19:21close5480.101.10070.00001.1034-4.0022907.29
10942003.03.06 19:21buy5500.201.10070.00001.1030
10952003.03.06 19:29buy5512.601.09800.00001.1003
10962003.03.07 08:21t/p5512.601.10030.00001.1003588.3823495.67
10972003.03.07 08:21close5500.201.10030.00001.1030-8.7423486.93
10982003.03.07 08:21buy5520.201.10030.00001.1026
10992003.03.07 08:57t/p5520.201.10260.00001.102646.0023532.93
11002003.03.07 08:57buy5530.101.10290.00001.1052
11012003.03.07 15:31t/p5530.101.10520.00001.105223.0023555.93
11022003.03.07 15:31buy5540.101.10560.00001.1079
11032003.03.07 17:04buy5551.301.10290.00001.1052
11042003.03.07 17:37t/p5551.301.10520.00001.1052299.0023854.93
11052003.03.07 17:37close5540.101.10520.00001.1079-4.0023850.93
11062003.03.07 17:37buy5560.101.10510.00001.1074
11072003.03.07 18:39buy5571.301.10240.00001.1047
11082003.03.10 09:11t/p5571.301.10470.00001.1047294.1924145.12
11092003.03.10 09:11close5560.101.10470.00001.1074-4.3724140.75
11102003.03.10 09:11buy5580.101.10480.00001.1071
11112003.03.11 08:45buy5592.601.10200.00001.1043
11122003.03.11 11:42t/p5592.601.10430.00001.1043598.0024738.75
11132003.03.11 11:42close5580.101.10450.00001.1071-3.3724735.38
11142003.03.11 11:42buy5600.101.10440.00001.1067
11152003.03.11 12:19t/p5600.101.10670.00001.106723.0024758.38
11162003.03.11 12:19buy5610.101.10700.00001.1093
11172003.03.11 17:06buy5621.301.10390.00001.1062
11182003.03.11 18:05t/p5621.301.10620.00001.1062299.0025057.38
11192003.03.11 18:05close5610.101.10620.00001.1093-8.0025049.38
11202003.03.11 18:05buy5630.101.10630.00001.1086
11212003.03.11 18:44buy5642.601.10370.00001.1060
11222003.03.12 14:27t/p5642.601.10600.00001.1060588.3825637.76
11232003.03.12 14:27close5630.101.10600.00001.1086-3.3725634.39
11242003.03.12 14:27buy5650.101.10590.00001.1082
11252003.03.12 14:56buy5662.601.10300.00001.1053
11262003.03.13 03:52t/p5336.001.08620.00001.08621488.0027122.39
11272003.03.13 03:52close5301.201.08620.00001.0834-38.4027083.99
11282003.03.13 03:52close5290.401.08620.00001.0807-120.8026963.19
11292003.03.13 03:52close5280.201.08620.00001.0779-116.4026846.79
11302003.03.13 03:52close5270.201.08620.00001.0753-168.4026678.39
11312003.03.13 03:52buy5671.201.08650.00001.0888
11322003.03.13 04:07t/p5671.201.08880.00001.0888276.0026954.39
11332003.03.13 04:07close5662.601.08880.00001.1053-3720.8623233.53
11342003.03.13 04:07close5650.101.08880.00001.1082-172.1123061.42
11352003.03.17 04:00buy5680.301.08130.00001.0836
11362003.03.17 07:55close5680.301.08250.00001.083636.0023097.42
11372003.03.17 07:56buy5690.301.08290.00001.0852
11382003.03.17 10:00close5690.301.08420.00001.085239.0023136.42
11392003.03.20 11:00buy5700.301.06280.00001.0651
11402003.03.20 15:09buy5710.301.05960.00001.0619
11412003.03.20 16:02t/p5710.301.06190.00001.061969.0023205.42
11422003.03.20 16:02close5700.301.06200.00001.0651-24.0023181.42
11432003.03.21 04:00sell5720.301.06020.00001.0579
11442003.03.21 11:18close5720.301.05900.00001.057936.0023217.42
11452003.03.24 04:00buy5730.301.05900.00001.0613
11462003.03.24 05:28close5730.301.06020.00001.061336.0023253.42
11472003.03.24 05:28buy5740.301.06010.00001.0624
11482003.03.24 07:10close5740.301.06130.00001.062436.0023289.42
11492003.03.25 21:00sell5750.301.06450.00001.0622
11502003.03.26 09:38close5750.301.06330.00001.062236.4523325.87
11512003.03.26 16:00buy5760.301.06720.00001.0695
11522003.03.26 16:01close5760.301.06840.00001.069536.0023361.87
11532003.03.26 16:01buy5770.301.06890.00001.0712
11542003.03.26 16:11close5770.301.07010.00001.071236.0023397.87
11552003.03.26 16:11buy5780.301.07020.00001.0725
11562003.03.26 16:48buy5790.301.06750.00001.0698
11572003.03.26 18:39close5790.301.06960.00001.069863.0023460.87
11582003.03.26 18:39close5780.301.06960.00001.0725-18.0023442.87
11592003.03.27 21:00sell5800.301.06840.00001.0661
11602003.03.28 03:29close5800.301.06700.00001.066142.4523485.32
11612003.03.28 04:00sell5810.301.06760.00001.0653
11622003.03.28 09:14sell5820.301.07030.00001.0680
11632003.03.28 10:47sell5830.601.07310.00001.0708
11642003.03.28 11:00buy5840.301.07360.00001.0759
11652003.03.28 15:48sell5851.801.07570.00001.0734
11662003.03.28 15:49t/p5840.301.07590.00001.075969.0023554.32
11672003.03.28 15:49buy5860.301.07620.00001.0785
11682003.03.28 19:44sell5879.001.07840.00001.0761
11692003.03.28 19:46t/p5860.301.07850.00001.078569.0023623.32
11702003.03.28 19:46buy5880.301.07870.00001.0810
11712003.03.28 22:58close5880.301.07690.00001.0810-54.0023569.32
11722003.03.28 22:58close5879.001.07710.00001.07611170.0024739.32
11732003.03.28 22:58close5851.801.07710.00001.0734-252.0024487.32
11742003.03.28 22:58close5830.601.07710.00001.0708-240.0024247.32
11752003.03.28 22:58close5820.301.07710.00001.0680-204.0024043.32
11762003.03.28 22:58close5810.301.07710.00001.0653-285.0023758.32
11772003.03.28 22:58buy5890.301.07730.00001.0796
11782003.03.28 23:21close5890.301.07870.00001.079642.0023800.32
11792003.04.02 09:00sell5900.301.08860.00001.0863
11802003.04.02 09:07close5900.301.08730.00001.086339.0023839.32
11812003.04.02 09:07sell5910.301.08730.00001.0850
11822003.04.02 09:18close5910.301.08580.00001.085045.0023884.32
11832003.04.02 09:18sell5920.301.08590.00001.0836
11842003.04.02 10:17close5920.301.08470.00001.083636.0023920.32
11852003.04.04 02:00buy5930.301.07640.00001.0787
11862003.04.04 04:32buy5940.301.07370.00001.0760
11872003.04.04 09:52buy5951.201.07100.00001.0733
11882003.04.04 10:11close5951.201.07270.00001.0733204.0024124.32
11892003.04.04 10:11close5940.301.07270.00001.0760-30.0024094.32
11902003.04.04 10:11close5930.301.07270.00001.0787-111.0023983.32
11912003.04.08 00:00buy5960.301.06990.00001.0722
11922003.04.08 04:27buy5970.301.06730.00001.0696
11932003.04.08 05:11buy5981.201.06440.00001.0667
11942003.04.08 05:22close5981.201.06600.00001.0667192.0024175.32
11952003.04.08 05:22close5970.301.06600.00001.0696-39.0024136.32
11962003.04.08 05:22close5960.301.06600.00001.0722-117.0024019.32
11972003.04.09 19:00sell5990.301.07210.00001.0698
11982003.04.09 19:09sell6000.301.07480.00001.0725
11992003.04.09 19:49sell6010.601.07760.00001.0753
12002003.04.09 20:16t/p6010.601.07530.00001.0753138.0024157.32
12012003.04.09 20:16close6000.301.07520.00001.0725-12.0024145.32
12022003.04.09 20:16close5990.301.07520.00001.0698-93.0024052.32
12032003.04.11 05:00sell6020.301.07740.00001.0751
12042003.04.11 11:48close6020.301.07610.00001.075139.0024091.32
12052003.04.11 14:00sell6030.301.07420.00001.0719
12062003.04.11 15:26close6030.301.07270.00001.071945.0024136.32
12072003.04.15 12:00sell6040.301.07530.00001.0730
12082003.04.15 12:26close6040.301.07400.00001.073039.0024175.32
12092003.04.15 12:26sell6050.301.07390.00001.0716
12102003.04.15 12:50sell6060.301.07660.00001.0743
12112003.04.15 15:19sell6070.601.07930.00001.0770
12122003.04.15 20:29sell6081.801.08210.00001.0798
12132003.04.15 20:29buy6090.301.08220.00001.0845
12142003.04.15 23:23t/p6081.801.07980.00001.0798414.0024589.32
12152003.04.15 23:23close6070.601.07980.00001.0770-30.0024559.32
12162003.04.15 23:23close6060.301.07980.00001.0743-96.0024463.32
12172003.04.15 23:23close6050.301.07980.00001.0716-177.0024286.32
12182003.04.15 23:23buy6100.301.07960.00001.0819
12192003.04.16 08:18close6100.301.08160.00001.081958.8924345.21
12202003.04.16 08:18close6090.301.08160.00001.0845-19.1124326.10
12212003.04.17 21:00sell6110.301.08780.00001.0855
12222003.04.21 01:08sell6120.301.09090.00001.0886
12232003.04.21 03:00buy6130.301.09050.00001.0928
12242003.04.21 09:22t/p6120.301.08860.00001.088669.0024395.10
12252003.04.21 09:22close6110.301.08850.00001.0855-20.1024375.00
12262003.04.21 09:23buy6140.301.08790.00001.0902
12272003.04.21 10:57close6140.301.09000.00001.090263.0024438.00
12282003.04.21 10:57close6130.301.09000.00001.0928-15.0024423.00
12292003.04.23 15:00sell6150.301.09480.00001.0925
12302003.04.23 15:29close6150.301.09350.00001.092539.0024462.00
12312003.04.23 15:29sell6160.301.09340.00001.0911
12322003.04.23 18:41sell6170.301.09620.00001.0939
12332003.04.23 19:10t/p6170.301.09390.00001.093969.0024531.00
12342003.04.23 19:10close6160.301.09390.00001.0911-15.0024516.00
12352003.04.23 20:00sell6180.301.09370.00001.0914
12362003.04.23 21:08sell6190.301.09640.00001.0941
12372003.04.24 08:23sell6200.601.09910.00001.0968
12382003.04.24 09:20sell6211.801.10200.00001.0997
12392003.04.24 09:20buy6220.301.10160.00001.1039
12402003.04.24 15:35t/p6211.801.09970.00001.0997414.0024930.00
12412003.04.24 15:35close6200.601.09930.00001.0968-12.0024918.00
12422003.04.24 15:35close6190.301.09930.00001.0941-85.6524832.35
12432003.04.24 15:35close6180.301.09930.00001.0914-166.6524665.70
12442003.04.24 15:37buy6230.301.09890.00001.1012
12452003.04.24 15:50close6230.301.10090.00001.101260.0024725.70
12462003.04.24 15:50close6220.301.10090.00001.1039-21.0024704.70
12472003.04.25 12:00sell6240.301.09940.00001.0971
12482003.04.25 13:51close6240.301.09810.00001.097139.0024743.70
12492003.04.25 13:51sell6250.301.09810.00001.0958
12502003.04.25 13:54close6250.301.09680.00001.095839.0024782.70
12512003.04.25 13:54sell6260.301.09680.00001.0945
12522003.04.25 15:32sell6270.301.09950.00001.0972
12532003.04.25 16:00close6270.301.09750.00001.097260.0024842.70
12542003.04.25 16:00close6260.301.09750.00001.0945-21.0024821.70
12552003.04.28 14:00sell6280.301.10370.00001.1014
12562003.04.28 14:18close6280.301.10240.00001.101439.0024860.70
12572003.04.28 14:18sell6290.301.10210.00001.0998
12582003.04.28 17:42close6290.301.10080.00001.099839.0024899.70
12592003.04.29 19:00buy6300.301.10170.00001.1040
12602003.04.29 19:16close6300.301.10300.00001.104039.0024938.70
12612003.04.29 19:16buy6310.301.10290.00001.1052
12622003.04.29 19:50close6310.301.10420.00001.105239.0024977.70
12632003.04.29 19:50buy6320.301.10420.00001.1065
12642003.04.29 20:51close6320.301.10550.00001.106539.0025016.70
12652003.04.29 20:51buy6330.301.10540.00001.1077
12662003.04.29 21:14close6330.301.10680.00001.107742.0025058.70
12672003.04.29 21:15buy6340.301.10680.00001.1091
12682003.04.29 23:53close6340.301.10820.00001.109142.0025100.70
12692003.05.02 20:00sell6350.301.12240.00001.1201
12702003.05.05 09:00close6350.301.12110.00001.120139.4525140.15
12712003.05.05 11:00sell6360.301.12110.00001.1188
12722003.05.05 15:39sell6370.301.12380.00001.1215
12732003.05.05 17:09sell6380.601.12640.00001.1241
12742003.05.05 18:04sell6391.801.12930.00001.1270
12752003.05.05 18:04buy6400.301.12940.00001.1317
12762003.05.05 18:52t/p6391.801.12700.00001.1270414.0025554.15
12772003.05.05 18:52close6380.601.12700.00001.1241-36.0025518.15
12782003.05.05 18:52close6370.301.12700.00001.1215-96.0025422.15
12792003.05.05 18:52close6360.301.12700.00001.1188-177.0025245.15
12802003.05.06 10:03close6400.301.13070.00001.131737.8925283.04
12812003.05.07 18:00sell6410.301.13550.00001.1332
12822003.05.07 18:41close6410.301.13380.00001.133251.0025334.04
12832003.05.07 18:41sell6420.301.13390.00001.1316
12842003.05.07 19:13sell6430.301.13670.00001.1344
12852003.05.07 19:41close6430.301.13450.00001.134466.0025400.04
12862003.05.07 19:41close6420.301.13450.00001.1316-18.0025382.04
12872003.05.07 19:41sell6440.301.13440.00001.1321
12882003.05.07 21:00sell6450.301.13710.00001.1348
12892003.05.08 00:33close6450.301.13510.00001.134861.3525443.39
12902003.05.08 00:33close6440.301.13510.00001.1321-19.6525423.74
12912003.05.08 02:00sell6460.301.13530.00001.1330
12922003.05.08 04:40close6460.301.13400.00001.133039.0025462.74
12932003.05.09 17:00sell6470.301.14720.00001.1449
12942003.05.09 17:20sell6480.301.15000.00001.1477
12952003.05.12 01:00sell6490.601.15310.00001.1508
12962003.05.12 01:16sell6501.801.15600.00001.1537
12972003.05.12 01:16buy6510.301.15650.00001.1588
12982003.05.12 06:58t/p6510.301.15880.00001.158869.0025531.74
12992003.05.12 06:58buy6520.301.15910.00001.1614
13002003.05.12 06:58sell6539.001.15890.00001.1566
13012003.05.12 07:03close6539.001.15750.00001.15661260.0026791.74
13022003.05.12 07:03close6520.301.15730.00001.1614-54.0026737.74
13032003.05.12 07:03close6501.801.15750.00001.1537-270.0026467.74
13042003.05.12 07:03close6490.601.15750.00001.1508-264.0026203.74
13052003.05.12 07:03close6480.301.15750.00001.1477-224.5525979.19
13062003.05.12 07:03close6470.301.15750.00001.1449-308.5525670.64
13072003.05.12 07:04buy6540.301.15760.00001.1599
13082003.05.12 10:19close6540.301.15890.00001.159939.0025709.64
13092003.05.12 23:00sell6550.301.15410.00001.1518
13102003.05.12 23:23close6550.301.15250.00001.151848.0025757.64
13112003.05.12 23:23sell6560.301.15250.00001.1502
13122003.05.12 23:39sell6570.301.15530.00001.1530
13132003.05.13 02:47close6570.301.15320.00001.153063.4525821.09
13142003.05.13 02:47close6560.301.15320.00001.1502-20.5525800.54
13152003.05.13 05:00sell6580.301.15120.00001.1489
13162003.05.13 05:07close6580.301.14990.00001.148939.0025839.54
13172003.05.13 05:07sell6590.301.14980.00001.1475
13182003.05.13 07:09sell6600.301.15240.00001.1501
13192003.05.13 07:14sell6610.601.15510.00001.1528
13202003.05.13 09:22t/p6610.601.15280.00001.1528138.0025977.54
13212003.05.13 09:22close6600.301.15240.00001.15010.0025977.54
13222003.05.13 09:22close6590.301.15240.00001.1475-78.0025899.54
13232003.05.14 02:00buy6620.301.15320.00001.1555
13242003.05.14 03:15buy6630.301.15030.00001.1526
13252003.05.14 09:59buy6641.201.14760.00001.1499
13262003.05.14 10:43close6641.201.14940.00001.1499216.0026115.54
13272003.05.14 10:43close6630.301.14940.00001.1526-27.0026088.54
13282003.05.14 10:43close6620.301.14940.00001.1555-114.0025974.54
13292003.05.14 22:00buy6650.301.15090.00001.1532
13302003.05.15 00:30buy6660.301.14830.00001.1506
13312003.05.15 05:09buy6671.201.14540.00001.1477
13322003.05.15 05:34buy6688.101.14270.00001.1450
13332003.05.15 05:34sell6690.301.14260.00001.1403
13342003.05.15 05:36close6690.301.14390.00001.1403-39.0025935.54
13352003.05.15 05:36close6688.101.14370.00001.1450810.0026745.54
13362003.05.15 05:36close6671.201.14370.00001.1477-204.0026541.54
13372003.05.15 05:36close6660.301.14370.00001.1506-138.0026403.54
13382003.05.15 05:36close6650.301.14370.00001.1532-219.3326184.21
13392003.05.16 14:00buy6700.301.14380.00001.1461
13402003.05.16 14:34close6700.301.14540.00001.146148.0026232.21
13412003.05.16 14:34buy6710.301.14540.00001.1477
13422003.05.16 14:36close6710.301.14710.00001.147751.0026283.21
13432003.05.16 14:36buy6720.301.14700.00001.1493
13442003.05.16 14:59close6720.301.14870.00001.149351.0026334.21
13452003.05.16 14:59buy6730.301.14860.00001.1509
13462003.05.16 15:03close6730.301.15000.00001.150942.0026376.21
13472003.05.20 02:00sell6740.301.16430.00001.1620
13482003.05.20 02:35close6740.301.16290.00001.162042.0026418.21
13492003.05.20 02:35sell6750.301.16300.00001.1607
13502003.05.20 04:09sell6760.301.16570.00001.1634
13512003.05.20 08:48sell6770.601.16840.00001.1661
13522003.05.20 09:37t/p6770.601.16610.00001.1661138.0026556.21
13532003.05.20 09:37close6760.301.16590.00001.1634-6.0026550.21
13542003.05.20 09:37close6750.301.16590.00001.1607-87.0026463.21
13552003.05.20 13:00sell6780.301.16240.00001.1601
13562003.05.20 13:50sell6790.301.16510.00001.1628
13572003.05.20 16:45sell6800.601.16780.00001.1655
13582003.05.20 17:30t/p6800.601.16550.00001.1655138.0026601.21
13592003.05.20 17:30close6790.301.16550.00001.1628-12.0026589.21
13602003.05.20 17:30close6780.301.16550.00001.1601-93.0026496.21
13612003.05.21 22:00sell6810.301.16690.00001.1646
13622003.05.21 23:39close6810.301.16500.00001.164657.0026553.21
13632003.05.22 00:00sell6820.301.16460.00001.1623
13642003.05.22 00:23close6820.301.16320.00001.162342.0026595.21
13652003.05.22 00:23sell6830.301.16310.00001.1608
13662003.05.22 02:15sell6840.301.16590.00001.1636
13672003.05.22 04:14t/p6840.301.16360.00001.163669.0026664.21
13682003.05.22 04:14close6830.301.16340.00001.1608-9.0026655.21
13692003.05.22 15:00buy6850.301.17190.00001.1742
13702003.05.22 16:29buy6860.301.16900.00001.1713
13712003.05.22 17:25t/p6860.301.17130.00001.171369.0026724.21
13722003.05.22 17:25close6850.301.17150.00001.1742-12.0026712.21
13732003.05.23 05:00sell6870.301.16890.00001.1666
13742003.05.23 07:45close6870.301.16750.00001.166642.0026754.21
13752003.05.23 07:45sell6880.301.16740.00001.1651
13762003.05.23 10:23sell6890.301.17010.00001.1678
13772003.05.23 11:04sell6900.601.17270.00001.1704
13782003.05.23 11:06sell6911.801.17560.00001.1733
13792003.05.23 11:06buy6920.301.17550.00001.1778
13802003.05.23 11:09t/p6920.301.17780.00001.177869.0026823.21
13812003.05.23 11:09buy6930.301.17810.00001.1804
13822003.05.23 11:09sell6949.001.17830.00001.1760
13832003.05.23 11:14close6949.001.17680.00001.17601350.0028173.21
13842003.05.23 11:14close6930.301.17660.00001.1804-45.0028128.21
13852003.05.23 11:14close6911.801.17680.00001.1733-216.0027912.21
13862003.05.23 11:14close6900.601.17680.00001.1704-246.0027666.21
13872003.05.23 11:14close6890.301.17680.00001.1678-201.0027465.21
13882003.05.23 11:14close6880.301.17680.00001.1651-282.0027183.21
13892003.05.23 11:14buy6950.301.17700.00001.1793
13902003.05.23 11:24close6950.301.17840.00001.179342.0027225.21
13912003.05.27 21:00sell6960.301.18720.00001.1849
13922003.05.27 21:56close6960.301.18570.00001.184945.0027270.21
13932003.05.27 21:56sell6970.301.18560.00001.1833
13942003.05.27 22:09close6970.301.18420.00001.183342.0027312.21
13952003.05.27 22:09sell6980.301.18440.00001.1821
13962003.05.27 22:55close6980.301.18300.00001.182142.0027354.21
13972003.05.27 22:55sell6990.301.18290.00001.1806
13982003.05.27 23:26close6990.301.18140.00001.180645.0027399.21
13992003.05.28 00:00sell7000.301.18140.00001.1791
14002003.05.28 06:21sell7010.301.18420.00001.1819
14012003.05.28 09:51close7010.301.18210.00001.181963.0027462.21
14022003.05.28 09:51close7000.301.18210.00001.1791-21.0027441.21
14032003.05.29 19:00buy7020.301.18320.00001.1855
14042003.05.29 19:11close7020.301.18470.00001.185545.0027486.21
14052003.05.29 19:11buy7030.301.18470.00001.1870
14062003.05.29 19:36close7030.301.18620.00001.187045.0027531.21
14072003.05.29 19:36buy7040.301.18620.00001.1885
14082003.05.29 19:41close7040.301.18760.00001.188542.0027573.21
14092003.05.29 19:41buy7050.301.18770.00001.1900
14102003.05.29 20:01close7050.301.18910.00001.190042.0027615.21
14112003.05.30 14:00sell7060.301.18360.00001.1813
14122003.05.30 14:11close7060.301.18220.00001.181342.0027657.21
14132003.05.30 14:11sell7070.301.18250.00001.1802
14142003.05.30 16:31close7070.301.18080.00001.180251.0027708.21
14152003.05.30 17:00sell7080.301.18110.00001.1788
14162003.05.30 17:01close7080.301.17960.00001.178845.0027753.21
14172003.05.30 17:01sell7090.301.17900.00001.1767
14182003.05.30 17:02close7090.301.17750.00001.176745.0027798.21
14192003.05.30 17:02sell7100.301.17760.00001.1753
14202003.05.30 17:28close7100.301.17600.00001.175348.0027846.21
14212003.05.30 17:28sell7110.301.17600.00001.1737
14222003.05.30 17:34close7110.301.17430.00001.173751.0027897.21
14232003.05.30 17:34sell7120.301.17430.00001.1720
14242003.05.30 17:49sell7130.301.17690.00001.1746
14252003.05.30 21:45sell7140.601.17960.00001.1773
14262003.05.30 22:26t/p7140.601.17730.00001.1773138.0028035.21
14272003.05.30 22:26close7130.301.17720.00001.1746-9.0028026.21
14282003.05.30 22:26close7120.301.17720.00001.1720-87.0027939.21
14292003.06.02 21:00buy7150.301.17600.00001.1783
14302003.06.03 04:58buy7160.301.17330.00001.1756
14312003.06.03 06:24t/p7160.301.17560.00001.175669.0028008.21
14322003.06.03 06:24close7150.301.17570.00001.1783-10.1127998.10
14332003.06.03 15:00sell7170.301.17250.00001.1702
14342003.06.03 15:21close7170.301.17110.00001.170242.0028040.10
14352003.06.03 15:21sell7180.401.17100.00001.1687
14362003.06.03 16:17sell7190.301.17390.00001.1716
14372003.06.03 16:28t/p7190.301.17160.00001.171669.0028109.10
14382003.06.03 16:28close7180.401.17160.00001.1687-24.0028085.10
14392003.06.03 23:00buy7200.401.17450.00001.1768
14402003.06.04 07:15buy7210.301.17150.00001.1738
14412003.06.04 10:43t/p7210.301.17380.00001.173869.0028154.10
14422003.06.04 10:43close7200.401.17400.00001.1768-21.4828132.62
14432003.06.05 14:00buy7220.401.16810.00001.1704
14442003.06.05 14:09close7220.401.16920.00001.170444.0028176.62
14452003.06.05 14:09buy7230.401.16890.00001.1712
14462003.06.05 14:26close7230.401.17000.00001.171244.0028220.62
14472003.06.05 14:26buy7240.401.17000.00001.1723
14482003.06.05 14:29close7240.401.17110.00001.172344.0028264.62
14492003.06.05 14:29buy7250.401.17150.00001.1738
14502003.06.05 14:44close7250.401.17290.00001.173856.0028320.62
14512003.06.05 14:44buy7260.401.17300.00001.1753
14522003.06.05 15:00close7260.401.17410.00001.175344.0028364.62
14532003.06.06 17:00sell7270.401.17300.00001.1707
14542003.06.06 17:02close7270.401.17190.00001.170744.0028408.62
14552003.06.06 17:02sell7280.401.17190.00001.1696
14562003.06.06 17:03close7280.401.17080.00001.169644.0028452.62
14572003.06.06 17:03sell7290.401.17080.00001.1685
14582003.06.06 17:14close7290.401.16970.00001.168544.0028496.62
14592003.06.06 17:14sell7300.401.16980.00001.1675
14602003.06.06 17:15close7300.401.16870.00001.167544.0028540.62
14612003.06.06 17:15sell7310.401.16870.00001.1664
14622003.06.06 17:24sell7320.401.17160.00001.1693
14632003.06.06 17:59close7320.401.16950.00001.169384.0028624.62
14642003.06.06 17:59close7310.401.16950.00001.1664-32.0028592.62
14652003.06.06 17:59sell7330.401.16950.00001.1672
14662003.06.06 18:16sell7340.401.17240.00001.1701
14672003.06.06 18:38close7340.401.17040.00001.170180.0028672.62
14682003.06.06 18:38close7330.401.17040.00001.1672-36.0028636.62
14692003.06.06 19:00sell7350.401.16950.00001.1672
14702003.06.06 19:37sell7360.401.17220.00001.1699
14712003.06.06 19:57close7360.401.17020.00001.169980.0028716.62
14722003.06.06 19:57close7350.401.17020.00001.1672-28.0028688.62
14732003.06.06 19:57sell7370.401.16990.00001.1676
14742003.06.06 20:09sell7380.401.17250.00001.1702
14752003.06.06 20:37close7380.401.17060.00001.170276.0028764.62
14762003.06.06 20:37close7370.401.17060.00001.1676-28.0028736.62
14772003.06.06 20:37sell7390.401.17060.00001.1683
14782003.06.06 22:20close7390.401.16950.00001.168344.0028780.62
14792003.06.09 17:00buy7400.401.17550.00001.1778
14802003.06.09 17:05close7400.401.17660.00001.177844.0028824.62
14812003.06.09 17:05buy7410.401.17650.00001.1788
14822003.06.09 17:30close7410.401.17760.00001.178844.0028868.62
14832003.06.09 17:30buy7420.401.17760.00001.1799
14842003.06.09 18:08buy7430.401.17490.00001.1772
14852003.06.09 18:09buy7441.601.17220.00001.1745
14862003.06.09 18:12close7441.601.17390.00001.1745272.0029140.62
14872003.06.09 18:12close7430.401.17390.00001.1772-40.0029100.62
14882003.06.09 18:12close7420.401.17390.00001.1799-148.0028952.62
14892003.06.09 18:12buy7450.401.17390.00001.1762
14902003.06.09 18:23close7450.401.17510.00001.176248.0029000.62
14912003.06.09 18:23buy7460.401.17520.00001.1775
14922003.06.09 21:23close7460.401.17630.00001.177544.0029044.62
14932003.06.11 09:00buy7470.401.17120.00001.1735
14942003.06.11 09:04close7470.401.17240.00001.173548.0029092.62
14952003.06.11 09:04buy7480.401.17240.00001.1747
14962003.06.11 09:13close7480.401.17370.00001.174752.0029144.62
14972003.06.11 09:13buy7490.401.17380.00001.1761
14982003.06.11 09:58buy7500.401.17110.00001.1734
14992003.06.11 12:01close7500.401.17300.00001.173476.0029220.62
15002003.06.11 12:01close7490.401.17300.00001.1761-32.0029188.62
15012003.06.11 12:01buy7510.401.17300.00001.1753
15022003.06.11 13:39close7510.401.17410.00001.175344.0029232.62
15032003.06.11 13:39buy7520.401.17420.00001.1765
15042003.06.11 13:49close7520.401.17530.00001.176544.0029276.62
15052003.06.11 13:49buy7530.401.17530.00001.1776
15062003.06.11 14:13close7530.401.17640.00001.177644.0029320.62
15072003.06.12 16:00sell7540.401.17200.00001.1697
15082003.06.12 16:01close7540.401.17090.00001.169744.0029364.62
15092003.06.12 16:01sell7550.401.17090.00001.1686
15102003.06.12 17:04sell7560.401.17360.00001.1713
15112003.06.12 18:21sell7570.801.17630.00001.1740
15122003.06.13 11:13sell7582.401.17890.00001.1766
15132003.06.13 11:13buy7590.401.17920.00001.1815
15142003.06.13 13:37t/p7582.401.17660.00001.1766552.0029916.62
15152003.06.13 13:37buy7603.201.17660.00001.1789
15162003.06.13 13:37close7570.801.17660.00001.1740-22.8029893.82
15172003.06.13 13:37close7560.401.17660.00001.1713-119.4029774.42
15182003.06.13 13:37close7550.401.17660.00001.1686-227.4029547.02
15192003.06.13 13:39close7603.201.17720.00001.1789192.0029739.02
15202003.06.13 13:39close7590.401.17720.00001.1815-80.0029659.02
15212003.06.16 19:00sell7610.401.18490.00001.1826
15222003.06.16 19:18close7610.401.18370.00001.182648.0029707.02
15232003.06.16 19:18sell7620.401.18360.00001.1813
15242003.06.16 19:24close7620.401.18230.00001.181352.0029759.02
15252003.06.16 19:24sell7630.401.18230.00001.1800
15262003.06.16 20:02sell7640.401.18490.00001.1826
15272003.06.16 23:06close7640.401.18300.00001.182676.0029835.02
15282003.06.16 23:06close7630.401.18300.00001.1800-28.0029807.02
15292003.06.16 23:06sell7650.401.18310.00001.1808
15302003.06.17 01:01close7650.401.18190.00001.180848.6029855.62
15312003.06.17 01:02sell7660.401.18210.00001.1798
15322003.06.17 06:37sell7670.401.18470.00001.1824
15332003.06.17 10:31close7670.401.18280.00001.182476.0029931.62
15342003.06.17 10:31close7660.401.18280.00001.1798-28.0029903.62
15352003.06.19 21:00buy7680.401.17360.00001.1759
15362003.06.20 01:57buy7690.401.17090.00001.1732
15372003.06.20 03:36close7690.401.17290.00001.173280.0029983.62
15382003.06.20 03:36close7680.401.17290.00001.1759-29.4829954.14
15392003.06.20 13:00sell7700.401.16940.00001.1671
15402003.06.20 13:44close7700.401.16810.00001.167152.0030006.14
15412003.06.20 13:44sell7710.401.16780.00001.1655
15422003.06.20 14:36close7710.401.16640.00001.165556.0030062.14
15432003.06.24 14:00buy7720.401.15740.00001.1597
15442003.06.24 16:42buy7730.401.15470.00001.1570
15452003.06.24 17:19buy7741.601.15210.00001.1544
15462003.06.24 17:39close7741.601.15370.00001.1544256.0030318.14
15472003.06.24 17:39close7730.401.15370.00001.1570-40.0030278.14
15482003.06.24 17:39close7720.401.15370.00001.1597-148.0030130.14
15492003.06.25 14:00buy7750.401.15390.00001.1562
15502003.06.25 15:08close7750.401.15510.00001.156248.0030178.14
15512003.06.25 17:00buy7760.401.15570.00001.1580
15522003.06.25 17:07close7760.401.15690.00001.158048.0030226.14
15532003.06.25 17:07buy7770.401.15680.00001.1591
15542003.06.25 18:42close7770.401.15800.00001.159148.0030274.14
15552003.06.26 01:00sell7780.401.15340.00001.1511
15562003.06.26 03:24close7780.401.15220.00001.151148.0030322.14
15572003.06.30 07:00buy7790.401.14400.00001.1463
15582003.06.30 10:30close7790.401.14550.00001.146360.0030382.14
15592003.06.30 12:00buy7800.401.14360.00001.1459
15602003.06.30 12:36buy7810.401.14080.00001.1431
15612003.06.30 13:21close7810.401.14280.00001.143180.0030462.14
15622003.06.30 13:21close7800.401.14280.00001.1459-32.0030430.14
15632003.07.02 12:00sell7820.401.15420.00001.1519
15642003.07.02 12:26close7820.401.15300.00001.151948.0030478.14
15652003.07.02 12:26sell7830.401.15290.00001.1506
15662003.07.02 16:31close7830.401.15170.00001.150648.0030526.14
15672003.07.02 17:00sell7840.401.15250.00001.1502
15682003.07.02 17:30sell7850.401.15530.00001.1530
15692003.07.02 17:49close7850.401.15330.00001.153080.0030606.14
15702003.07.02 17:49close7840.401.15330.00001.1502-32.0030574.14
15712003.07.02 17:49sell7860.401.15320.00001.1509
15722003.07.02 17:55close7860.401.15190.00001.150952.0030626.14
15732003.07.02 17:55sell7870.401.15160.00001.1493
15742003.07.02 21:32sell7880.401.15450.00001.1522
15752003.07.03 03:07close7880.401.15240.00001.152285.8030711.94
15762003.07.03 03:07close7870.401.15240.00001.1493-30.2030681.74
15772003.07.03 19:00buy7890.401.15060.00001.1529
15782003.07.03 19:46buy7900.401.14780.00001.1501
15792003.07.03 22:04close7900.401.14980.00001.150180.0030761.74
15802003.07.03 22:04close7890.401.14980.00001.1529-32.0030729.74
15812003.07.04 20:00buy7910.401.14970.00001.1520
15822003.07.07 02:01buy7920.401.14700.00001.1493
15832003.07.07 09:37buy7931.601.14430.00001.1466
15842003.07.07 09:54buy79410.801.14160.00001.1439
15852003.07.07 09:54sell7950.401.14150.00001.1392
15862003.07.07 09:57close7950.401.14280.00001.1392-52.0030677.74
15872003.07.07 09:57close79410.801.14260.00001.14391080.0031757.74
15882003.07.07 09:57close7931.601.14260.00001.1466-272.0031485.74
15892003.07.07 09:57close7920.401.14260.00001.1493-176.0031309.74
15902003.07.07 09:57close7910.401.14260.00001.1520-285.4831024.26
15912003.07.09 05:00buy7960.401.13270.00001.1350
15922003.07.09 09:49close7960.401.13390.00001.135048.0031072.26
15932003.07.09 11:00buy7970.401.13290.00001.1352
15942003.07.09 11:41close7970.401.13420.00001.135252.0031124.26
15952003.07.09 11:41buy7980.401.13430.00001.1366
15962003.07.09 13:56close7980.401.13580.00001.136660.0031184.26
15972003.07.09 13:56buy7990.401.13580.00001.1381
15982003.07.09 14:29close7990.401.13700.00001.138148.0031232.26
15992003.07.09 20:00sell8000.401.13290.00001.1306
16002003.07.09 22:38sell8010.401.13560.00001.1333
16012003.07.10 02:27close8010.401.13360.00001.133381.8031314.06
16022003.07.10 02:27close8000.401.13360.00001.1306-26.2031287.86
16032003.07.10 14:00sell8020.401.13320.00001.1309
16042003.07.10 15:05sell8030.401.13590.00001.1336
16052003.07.10 15:17close8030.401.13390.00001.133680.0031367.86
16062003.07.10 15:17close8020.401.13390.00001.1309-28.0031339.86
16072003.07.11 07:00sell8040.401.13130.00001.1290
16082003.07.11 10:55sell8050.401.13400.00001.1317
16092003.07.11 13:39close8050.401.13200.00001.131780.0031419.86
16102003.07.11 13:39close8040.401.13200.00001.1290-28.0031391.86
16112003.07.14 16:00buy8060.401.13060.00001.1329
16122003.07.14 17:20buy8070.401.12800.00001.1303
16132003.07.14 18:17close8070.401.12990.00001.130376.0031467.86
16142003.07.14 18:17close8060.401.12990.00001.1329-28.0031439.86
16152003.07.14 19:00buy8080.401.13010.00001.1324
16162003.07.14 21:25buy8090.401.12740.00001.1297
16172003.07.14 22:09t/p8090.401.12970.00001.129792.0031531.86
16182003.07.14 22:09close8080.401.12970.00001.1324-16.0031515.86
16192003.07.15 11:00buy8100.401.12870.00001.1310
16202003.07.15 12:01close8100.401.13010.00001.131056.0031571.86
16212003.07.15 12:01buy8110.401.13070.00001.1330
16222003.07.15 12:40close8110.401.13190.00001.133048.0031619.86
16232003.07.15 12:40buy8120.401.13180.00001.1341
16242003.07.15 13:03close8120.401.13310.00001.134152.0031671.86
16252003.07.15 14:00buy8130.401.13340.00001.1357
16262003.07.15 15:32buy8140.401.13070.00001.1330
16272003.07.15 16:47close8140.401.13270.00001.133080.0031751.86
16282003.07.15 16:47close8130.401.13270.00001.1357-28.0031723.86
16292003.07.16 19:00buy8150.401.12140.00001.1237
16302003.07.16 19:10close8150.401.12260.00001.123748.0031771.86
16312003.07.16 19:10buy8160.401.12260.00001.1249
16322003.07.16 20:09buy8170.401.12000.00001.1223
16332003.07.16 21:29close8170.401.12200.00001.122380.0031851.86
16342003.07.16 21:29close8160.401.12200.00001.1249-24.0031827.86
16352003.07.16 21:30buy8180.401.12200.00001.1243
16362003.07.17 02:05close8180.401.12320.00001.124343.5631871.42
16372003.07.17 02:05buy8190.401.12330.00001.1256
16382003.07.17 04:27buy8200.401.12060.00001.1229
16392003.07.17 06:34close8200.401.12260.00001.122980.0031951.42
16402003.07.17 06:34close8190.401.12260.00001.1256-28.0031923.42
16412003.07.17 17:00sell8210.401.11700.00001.1147
16422003.07.17 17:03close8210.401.11580.00001.114748.0031971.42
16432003.07.17 17:03sell8220.401.11570.00001.1134
16442003.07.17 17:10sell8230.401.11830.00001.1160
16452003.07.17 18:58close8230.401.11640.00001.116076.0032047.42
16462003.07.17 18:58close8220.401.11640.00001.1134-28.0032019.42
16472003.07.17 18:58sell8240.401.11640.00001.1141
16482003.07.17 19:41sell8250.401.11940.00001.1171
16492003.07.17 20:05sell8260.801.12200.00001.1197
16502003.07.17 21:04t/p8260.801.11970.00001.1197184.0032203.42
16512003.07.17 21:04close8250.401.11970.00001.1171-12.0032191.42
16522003.07.17 21:04close8240.401.11970.00001.1141-132.0032059.42
16532003.07.18 00:00buy8270.401.12110.00001.1234
16542003.07.18 01:19close8270.401.12250.00001.123456.0032115.42
16552003.07.18 01:19buy8280.401.12260.00001.1249
16562003.07.18 01:26close8280.401.12390.00001.124952.0032167.42
16572003.07.18 01:26buy8290.401.12400.00001.1263
16582003.07.18 02:03close8290.401.12570.00001.126368.0032235.42
16592003.07.18 14:00sell8300.401.11930.00001.1170
16602003.07.18 17:04close8300.401.11800.00001.117052.0032287.42
16612003.07.22 21:00sell8310.401.13240.00001.1301
16622003.07.23 05:48sell8320.401.13510.00001.1328
16632003.07.23 10:25sell8330.801.13780.00001.1355
16642003.07.23 13:32sell8342.401.14050.00001.1382
16652003.07.23 13:32buy8350.401.14100.00001.1433
16662003.07.23 17:11t/p8350.401.14330.00001.143392.0032379.42
16672003.07.23 17:11buy8360.401.14360.00001.1459
16682003.07.23 17:11sell83712.001.14340.00001.1411
16692003.07.23 18:02t/p8360.401.14590.00001.145992.0032471.42
16702003.07.23 18:02buy8380.301.14620.00001.1485
16712003.07.23 18:58t/p8380.301.14850.00001.148569.0032540.42
16722003.07.23 18:58buy8390.301.14880.00001.1511
16732003.07.24 10:10t/p8390.301.15110.00001.151165.6732606.09
16742003.07.24 10:10buy8400.201.15090.00001.1532
16752003.07.24 12:03buy8413.901.14790.00001.1502
16762003.07.24 14:02t/p8413.901.15020.00001.1502897.0033503.09
16772003.07.24 14:02close8400.201.15020.00001.1532-14.0033489.09
16782003.07.24 14:02buy8420.301.15020.00001.1525
16792003.07.24 14:52buy8433.901.14750.00001.1498
16802003.07.25 10:40t/p8433.901.14980.00001.1498882.5734371.66
16812003.07.25 10:40close8420.301.14990.00001.1525-10.1134361.55
16822003.07.25 10:40buy8440.301.15000.00001.1523
16832003.07.25 14:16buy8453.901.14720.00001.1495
16842003.07.25 15:04t/p8453.901.14950.00001.1495897.0035258.55
16852003.07.25 15:04close8440.301.14950.00001.1523-15.0035243.55
16862003.07.25 15:04buy8460.301.14980.00001.1521
16872003.07.25 15:18buy8473.901.14710.00001.1494
16882003.07.25 15:54t/p8473.901.14940.00001.1494897.0036140.55
16892003.07.25 15:54close8460.301.14940.00001.1521-12.0036128.55
16902003.07.25 15:54buy8480.301.14930.00001.1516
16912003.07.25 17:04t/p8480.301.15160.00001.151669.0036197.55
16922003.07.25 17:04buy8490.301.15180.00001.1541
16932003.07.25 17:08t/p8490.301.15410.00001.154169.0036266.55
16942003.07.25 17:11buy8500.201.15320.00001.1555
16952003.07.25 18:49buy8513.901.15030.00001.1526
16962003.07.25 21:12t/p8513.901.15260.00001.1526897.0037163.55
16972003.07.25 21:12close8500.201.15270.00001.1555-10.0037153.55
16982003.07.25 21:12buy8520.301.15270.00001.1550
16992003.07.28 01:00buy8533.901.14990.00001.1522
17002003.07.28 12:03t/p8533.901.15220.00001.1522897.0038050.55
17012003.07.28 12:03close8520.301.15220.00001.1550-16.1138034.44
17022003.07.28 12:03buy8540.301.15220.00001.1545
17032003.07.28 12:27buy8553.901.14950.00001.1518
17042003.07.28 19:33t/p8553.901.15180.00001.1518897.0038931.44
17052003.07.28 19:33close8540.301.15180.00001.1545-12.0038919.44
17062003.07.28 19:33buy8560.301.15190.00001.1542
17072003.07.28 22:14buy8573.901.14920.00001.1515
17082003.07.29 08:22t/p8573.901.15150.00001.1515882.5739802.01
17092003.07.29 08:22close8560.301.15150.00001.1542-13.1139788.90
17102003.07.29 08:22buy8580.301.15140.00001.1537
17112003.07.29 09:56t/p8580.301.15370.00001.153769.0039857.90
17122003.07.29 09:56buy8590.301.15390.00001.1562
17132003.07.29 10:10buy8603.901.15120.00001.1535
17142003.07.29 17:14t/p8603.901.15350.00001.1535897.0040754.90
17152003.07.29 17:14close8590.301.15350.00001.1562-12.0040742.90
17162003.07.29 17:14buy8610.301.15400.00001.1563
17172003.07.29 17:49buy8623.901.15100.00001.1533
17182003.07.30 14:31t/p83712.001.14110.00001.14112886.0043628.90
17192003.07.30 14:31close8342.401.14110.00001.1382-118.8043510.10
17202003.07.30 14:31close8330.801.14110.00001.1355-255.6043254.50
17212003.07.30 14:31close8320.401.14110.00001.1328-235.8043018.70
17222003.07.30 14:31close8310.401.14110.00001.1301-343.2042675.50
17232003.07.30 14:31buy8632.001.14120.00001.1435
17242003.07.30 16:20buy86413.501.13840.00001.1407
17252003.07.30 16:20sell8650.501.13810.00001.1358
17262003.07.30 16:34t/p86413.501.14070.00001.14073105.0045780.50
17272003.07.30 16:34close8632.001.14070.00001.1435-100.0045680.50
17282003.07.30 16:34close8623.901.14070.00001.1533-4031.4341649.07
17292003.07.30 16:34close8610.301.14070.00001.1563-400.1141248.96
17302003.07.30 16:34sell8660.501.14070.00001.1384
17312003.07.30 17:59close8660.501.13870.00001.1384100.0041348.96
17322003.07.30 17:59close8650.501.13870.00001.1358-30.0041318.96
17332003.08.01 20:00buy8670.501.12540.00001.1277
17342003.08.01 21:40close8670.501.12680.00001.127770.0041388.96
17352003.08.01 21:40buy8680.501.12710.00001.1294
17362003.08.02 00:23close8680.501.12850.00001.129470.0041458.96
17372003.08.02 00:23buy8690.501.12850.00001.1308
17382003.08.04 10:31close8690.501.12980.00001.130863.1541522.11
17392003.08.05 16:00sell8700.501.13160.00001.1293
17402003.08.05 17:18sell8710.501.13450.00001.1322
17412003.08.05 22:51sell8721.001.13730.00001.1350
17422003.08.05 23:27sell8733.001.14000.00001.1377
17432003.08.05 23:27buy8740.501.14020.00001.1425
17442003.08.06 10:06t/p8740.501.14250.00001.1425113.1541635.26
17452003.08.06 10:06buy8750.501.14280.00001.1451
17462003.08.06 10:06sell87615.001.14260.00001.1403
17472003.08.06 10:41close87615.001.14110.00001.14032250.0043885.26
17482003.08.06 10:41close8750.501.14090.00001.1451-95.0043790.26
17492003.08.06 10:41close8733.001.14110.00001.1377-325.5043464.76
17502003.08.06 10:41close8721.001.14110.00001.1350-378.5043086.26
17512003.08.06 10:41close8710.501.14110.00001.1322-329.2542757.01
17522003.08.06 10:41close8700.501.14110.00001.1293-474.2542282.76
17532003.08.06 10:41buy8770.501.14120.00001.1435
17542003.08.06 13:36buy8780.501.13850.00001.1408
17552003.08.06 16:03buy8792.001.13590.00001.1382
17562003.08.06 16:16close8792.001.13750.00001.1382320.0042602.76
17572003.08.06 16:16close8780.501.13750.00001.1408-50.0042552.76
17582003.08.06 16:16close8770.501.13750.00001.1435-185.0042367.76
17592003.08.06 17:00sell8800.501.13760.00001.1353
17602003.08.06 18:27close8800.501.13630.00001.135365.0042432.76
17612003.08.06 19:00sell8810.501.13590.00001.1336
17622003.08.06 20:49close8810.501.13430.00001.133680.0042512.76
17632003.08.06 20:49sell8820.501.13420.00001.1319
17642003.08.06 21:17close8820.501.13290.00001.131965.0042577.76
17652003.08.06 22:00sell8830.501.13470.00001.1324
17662003.08.06 23:39close8830.501.13340.00001.132465.0042642.76
17672003.08.07 00:00sell8840.501.13350.00001.1312
17682003.08.07 09:25close8840.501.13220.00001.131265.0042707.76
17692003.08.07 14:00buy8850.501.13550.00001.1378
17702003.08.07 14:21close8850.501.13690.00001.137870.0042777.76
17712003.08.07 14:21buy8860.501.13690.00001.1392
17722003.08.07 16:25close8860.501.13830.00001.139270.0042847.76
17732003.08.07 18:00buy8870.501.14090.00001.1432
17742003.08.07 19:25buy8880.501.13820.00001.1405
17752003.08.08 05:00sell8890.501.13600.00001.1337
17762003.08.08 05:37buy8904.501.13550.00001.1378
17772003.08.08 06:53close8904.501.13650.00001.1378450.0043297.76
17782003.08.08 06:53close8890.501.13670.00001.1337-35.0043262.76
17792003.08.08 06:53close8880.501.13650.00001.1405-86.8543175.91
17802003.08.08 06:53close8870.501.13650.00001.1432-221.8542954.06
17812003.08.08 07:00sell8910.501.13630.00001.1340
17822003.08.08 10:47close8910.501.13490.00001.134070.0043024.06
17832003.08.08 11:00sell8920.501.13410.00001.1318
17842003.08.08 14:56close8920.501.13270.00001.131870.0043094.06
17852003.08.11 18:00buy8930.501.13230.00001.1346
17862003.08.11 18:38close8930.501.13360.00001.134665.0043159.06
17872003.08.11 18:38buy8940.501.13370.00001.1360
17882003.08.11 18:46close8940.501.13500.00001.136065.0043224.06
17892003.08.11 18:46buy8950.501.13500.00001.1373
17902003.08.11 19:07close8950.501.13630.00001.137365.0043289.06
17912003.08.11 19:07buy8960.501.13620.00001.1385
17922003.08.11 20:00close8960.501.13750.00001.138565.0043354.06
17932003.08.11 20:00buy8970.501.13760.00001.1399
17942003.08.11 22:21buy8980.501.13490.00001.1372
17952003.08.12 08:52close8980.501.13700.00001.1372103.1543457.21
17962003.08.12 08:52close8970.501.13700.00001.1399-31.8543425.36
17972003.08.12 14:00sell8990.501.13250.00001.1302
17982003.08.12 14:30close8990.501.13100.00001.130275.0043500.36
17992003.08.12 14:30sell9000.501.13100.00001.1287
18002003.08.12 15:32close9000.501.12960.00001.128770.0043570.36
18012003.08.13 20:00buy9010.501.13140.00001.1337
18022003.08.14 00:03close9010.501.13280.00001.133764.4543634.81
18032003.08.14 15:00sell9020.501.12770.00001.1254
18042003.08.14 15:32close9020.501.12620.00001.125475.0043709.81
18052003.08.14 15:32sell9030.501.12620.00001.1239
18062003.08.14 16:43sell9040.501.12910.00001.1268
18072003.08.14 17:47t/p9040.501.12680.00001.1268115.0043824.81
18082003.08.14 17:47close9030.501.12660.00001.1239-20.0043804.81
18092003.08.14 17:47sell9050.501.12660.00001.1243
18102003.08.14 18:20close9050.501.12520.00001.124370.0043874.81
18112003.08.19 22:00buy9060.501.11460.00001.1169
18122003.08.20 03:56buy9070.501.11200.00001.1143
18132003.08.20 13:38buy9082.001.10910.00001.1114
18142003.08.20 15:11close9082.001.11090.00001.1114360.0044234.81
18152003.08.20 15:11close9070.501.11090.00001.1143-55.0044179.81
18162003.08.20 15:11close9060.501.11090.00001.1169-186.8543992.96
18172003.08.20 19:00buy9090.501.11080.00001.1131
18182003.08.20 19:24close9090.501.11220.00001.113170.0044062.96
18192003.08.20 19:24buy9100.601.11230.00001.1146
18202003.08.21 03:32buy9110.501.10940.00001.1117
18212003.08.21 08:21buy9122.001.10670.00001.1090
18222003.08.21 09:36buy91313.501.10380.00001.1061
18232003.08.21 09:36sell9140.501.10370.00001.1014
18242003.08.21 10:13t/p9140.501.10140.00001.1014115.0044177.96
18252003.08.21 10:13sell9150.501.10100.00001.0987
18262003.08.21 10:21t/p9150.501.09870.00001.0987115.0044292.96
18272003.08.21 10:21sell9160.401.09850.00001.0962
18282003.08.21 10:31sell9170.501.10120.00001.0989
18292003.08.21 12:57t/p9170.501.09890.00001.0989115.0044407.96
18302003.08.21 12:57close9160.401.09880.00001.0962-12.0044395.96
18312003.08.21 12:57sell9180.401.09870.00001.0964
18322003.08.21 15:08sell9190.501.10140.00001.0991
18332003.08.21 15:31t/p9190.501.09910.00001.0991115.0044510.96
18342003.08.21 15:31close9180.401.09900.00001.0964-12.0044498.96
18352003.08.21 15:32sell9200.401.09900.00001.0967
18362003.08.21 17:51t/p9200.401.09670.00001.096792.0044590.96
18372003.08.21 17:51sell9210.401.09650.00001.0942
18382003.08.21 19:13t/p9210.401.09420.00001.094292.0044682.96
18392003.08.21 19:13sell9220.301.09380.00001.0915
18402003.08.21 19:19t/p9220.301.09150.00001.091569.0044751.96
18412003.08.21 19:19sell9230.301.09100.00001.0887
18422003.08.21 19:24sell9240.301.09400.00001.0917
18432003.08.21 19:24buy9254.801.09400.00001.0963
18442003.08.21 20:29t/p9240.301.09170.00001.091769.0044820.96
18452003.08.21 20:29close9230.301.09160.00001.0887-18.0044802.96
18462003.08.21 21:20sell9260.301.09240.00001.0901
18472003.08.22 09:29t/p9260.301.09010.00001.090169.4544872.41
18482003.08.22 09:48sell9270.301.09250.00001.0902
18492003.08.22 15:09t/p9270.301.09020.00001.090269.0044941.41
18502003.08.26 02:11close at stop9254.801.08170.00001.0963-5957.2838984.13
18512003.08.26 02:11close at stop91313.501.08170.00001.1061-29984.858999.28
18522003.08.26 02:11close at stop9122.001.08170.00001.1090-5022.203977.08
18532003.08.26 02:11close at stop9110.501.08170.00001.1117-1390.552586.53
18542003.08.26 02:11close at stop9100.601.08170.00001.1146-1849.32737.21