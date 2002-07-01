|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2002.04.26 00:00 - 2007.04.26 00:00 (2002.04.26 - 2007.04.26)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|SystemWideParms="** MrsPacMan Systemwide Parameters **"; PacManSuperCell=false; SuperCellnumber="increase progression to 300%"; SuperCell=3; SuperPacManSettings="Full Time SuperMrsPacMan 210% or 225%"; SuperPacMan2.25=false; SuperPacMan2.1=false; LotSize=0.1; UseFiboLotSizeProgression=true; UseMoneyMgmt=true; reverseOrder=" true= close order when momentom reverses "; ReverseOrder=false; hedge=true; HedgeNumber=4; EquityProtectionLevel=0; Nonmajic=" set to 1 to close all account orders profit"; nonmajic="set to 0 to close on single pair profit"; testExit="set to 1 to close all open orders on account ea or not "; NonMagic=0; TestExit=0; LongShort=" Set LScombined=true to exit on long+short profit, false = individual"; LScombined=true; TargetEquityToCloseAndReset=0.15; RiskPercent=1.25; JMA_Volume=100; CCI_PeroidFast=55; L_cciblock=250; S_cciblock=-250; LongTradeParms="** MsPacMan Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=23; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=5; LongPips=26; LongAccountProtection=true; LongOrderstoProtect=2; ShortTradeParms="** MsPacMan Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=23; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=5; ShortPips=26; ShortAccountProtection=true; ShortOrderstoProtect=2; LongMagicNumber=0; ShortMagicNumber=0;
|Bars in test
|36195
|Ticks modelled
|9463976
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-9262.79
|Gross profit
|65534.33
|Gross loss
|-74797.12
|Profit factor
|0.88
|Expected payoff
|-9.99
|Absolute drawdown
|9262.79
|Maximal drawdown
|45043.29 (98.39%)
|Relative drawdown
|98.39% (45043.29)
|Total trades
|927
|Short positions (won %)
|473 (58.99%)
|Long positions (won %)
|454 (65.42%)
|Profit trades (% of total)
|576 (62.14%)
|Loss trades (% of total)
|351 (37.86%)
|Largest
|profit trade
|3105.00
|loss trade
|-29984.85
|Average
|profit trade
|113.77
|loss trade
|-213.10
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|19 (477.34)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-44204.20)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|3105.00 (1)
|consecutive loss (count of losses)
|-44204.20 (5)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2002.04.30 13:00
|sell
|1
|0.10
|0.9009
|0.0000
|0.8986
|2
|2002.04.30 18:20
|close
|1
|0.10
|0.8993
|0.0000
|0.8986
|16.00
|10016.00
|3
|2002.05.01 13:00
|buy
|2
|0.10
|0.9014
|0.0000
|0.9037
|4
|2002.05.01 17:47
|close
|2
|0.10
|0.9036
|0.0000
|0.9037
|22.00
|10038.00
|5
|2002.05.02 14:00
|sell
|3
|0.10
|0.9039
|0.0000
|0.9016
|6
|2002.05.02 17:59
|close
|3
|0.10
|0.9023
|0.0000
|0.9016
|16.00
|10054.00
|7
|2002.05.02 18:00
|sell
|4
|0.10
|0.9027
|0.0000
|0.9004
|8
|2002.05.03 10:50
|sell
|5
|0.10
|0.9053
|0.0000
|0.9030
|9
|2002.05.03 14:28
|sell
|6
|0.20
|0.9079
|0.0000
|0.9056
|10
|2002.05.03 16:24
|sell
|7
|0.60
|0.9108
|0.0000
|0.9085
|11
|2002.05.03 16:24
|buy
|8
|0.10
|0.9107
|0.0000
|0.9130
|12
|2002.05.03 17:07
|t/p
|8
|0.10
|0.9130
|0.0000
|0.9130
|23.00
|10077.00
|13
|2002.05.03 17:07
|buy
|9
|0.10
|0.9132
|0.0000
|0.9155
|14
|2002.05.03 17:07
|sell
|10
|3.00
|0.9136
|0.0000
|0.9113
|15
|2002.05.03 17:14
|close
|10
|3.00
|0.9120
|0.0000
|0.9113
|480.00
|10557.00
|16
|2002.05.03 17:14
|close
|9
|0.10
|0.9118
|0.0000
|0.9155
|-14.00
|10543.00
|17
|2002.05.03 17:14
|close
|7
|0.60
|0.9120
|0.0000
|0.9085
|-72.00
|10471.00
|18
|2002.05.03 17:14
|close
|6
|0.20
|0.9120
|0.0000
|0.9056
|-82.00
|10389.00
|19
|2002.05.03 17:14
|close
|5
|0.10
|0.9120
|0.0000
|0.9030
|-67.00
|10322.00
|20
|2002.05.03 17:14
|close
|4
|0.10
|0.9120
|0.0000
|0.9004
|-92.85
|10229.15
|21
|2002.05.03 17:14
|buy
|11
|0.10
|0.9123
|0.0000
|0.9146
|22
|2002.05.03 17:43
|close
|11
|0.10
|0.9139
|0.0000
|0.9146
|16.00
|10245.15
|23
|2002.05.07 15:00
|sell
|12
|0.10
|0.9125
|0.0000
|0.9102
|24
|2002.05.07 18:52
|sell
|13
|0.10
|0.9151
|0.0000
|0.9128
|25
|2002.05.08 02:36
|close
|13
|0.10
|0.9130
|0.0000
|0.9128
|21.15
|10266.30
|26
|2002.05.08 02:36
|close
|12
|0.10
|0.9130
|0.0000
|0.9102
|-4.85
|10261.45
|27
|2002.05.09 19:00
|buy
|14
|0.10
|0.9092
|0.0000
|0.9115
|28
|2002.05.09 19:02
|close
|14
|0.10
|0.9111
|0.0000
|0.9115
|19.00
|10280.45
|29
|2002.05.09 19:02
|buy
|15
|0.10
|0.9112
|0.0000
|0.9135
|30
|2002.05.09 19:49
|buy
|16
|0.10
|0.9086
|0.0000
|0.9109
|31
|2002.05.10 04:07
|t/p
|16
|0.10
|0.9109
|0.0000
|0.9109
|22.63
|10303.08
|32
|2002.05.10 04:07
|close
|15
|0.10
|0.9109
|0.0000
|0.9135
|-3.37
|10299.71
|33
|2002.05.13 18:00
|sell
|17
|0.10
|0.9108
|0.0000
|0.9085
|34
|2002.05.14 07:33
|close
|17
|0.10
|0.9092
|0.0000
|0.9085
|16.15
|10315.86
|35
|2002.05.15 18:00
|buy
|18
|0.10
|0.9074
|0.0000
|0.9097
|36
|2002.05.15 19:06
|close
|18
|0.10
|0.9090
|0.0000
|0.9097
|16.00
|10331.86
|37
|2002.05.15 19:06
|buy
|19
|0.10
|0.9093
|0.0000
|0.9116
|38
|2002.05.15 21:47
|close
|19
|0.10
|0.9109
|0.0000
|0.9116
|16.00
|10347.86
|39
|2002.05.21 05:00
|sell
|20
|0.10
|0.9186
|0.0000
|0.9163
|40
|2002.05.21 05:10
|close
|20
|0.10
|0.9170
|0.0000
|0.9163
|16.00
|10363.86
|41
|2002.05.21 05:10
|sell
|21
|0.10
|0.9171
|0.0000
|0.9148
|42
|2002.05.21 10:31
|sell
|22
|0.10
|0.9199
|0.0000
|0.9176
|43
|2002.05.21 15:54
|close
|22
|0.10
|0.9177
|0.0000
|0.9176
|22.00
|10385.86
|44
|2002.05.21 15:54
|close
|21
|0.10
|0.9177
|0.0000
|0.9148
|-6.00
|10379.86
|45
|2002.05.21 17:00
|sell
|23
|0.10
|0.9183
|0.0000
|0.9160
|46
|2002.05.21 20:41
|sell
|24
|0.10
|0.9211
|0.0000
|0.9188
|47
|2002.05.22 00:55
|close
|24
|0.10
|0.9189
|0.0000
|0.9188
|22.15
|10402.01
|48
|2002.05.22 00:55
|close
|23
|0.10
|0.9189
|0.0000
|0.9160
|-5.85
|10396.16
|49
|2002.05.23 11:00
|sell
|25
|0.10
|0.9242
|0.0000
|0.9219
|50
|2002.05.23 11:31
|sell
|26
|0.10
|0.9270
|0.0000
|0.9247
|51
|2002.05.23 12:34
|close
|26
|0.10
|0.9248
|0.0000
|0.9247
|22.00
|10418.16
|52
|2002.05.23 12:34
|close
|25
|0.10
|0.9248
|0.0000
|0.9219
|-6.00
|10412.16
|53
|2002.05.23 14:00
|sell
|27
|0.10
|0.9231
|0.0000
|0.9208
|54
|2002.05.23 15:11
|close
|27
|0.10
|0.9215
|0.0000
|0.9208
|16.00
|10428.16
|55
|2002.05.23 17:00
|sell
|28
|0.10
|0.9212
|0.0000
|0.9189
|56
|2002.05.23 19:08
|sell
|29
|0.10
|0.9239
|0.0000
|0.9216
|57
|2002.05.23 21:42
|close
|29
|0.10
|0.9217
|0.0000
|0.9216
|22.00
|10450.16
|58
|2002.05.23 21:42
|close
|28
|0.10
|0.9217
|0.0000
|0.9189
|-5.00
|10445.16
|59
|2002.05.24 19:00
|buy
|30
|0.10
|0.9222
|0.0000
|0.9245
|60
|2002.05.25 00:02
|buy
|31
|0.10
|0.9196
|0.0000
|0.9219
|61
|2002.05.27 03:35
|close
|31
|0.10
|0.9217
|0.0000
|0.9219
|20.63
|10465.79
|62
|2002.05.27 03:35
|close
|30
|0.10
|0.9217
|0.0000
|0.9245
|-5.37
|10460.42
|63
|2002.05.27 05:00
|buy
|32
|0.10
|0.9209
|0.0000
|0.9232
|64
|2002.05.27 11:04
|close
|32
|0.10
|0.9225
|0.0000
|0.9232
|16.00
|10476.42
|65
|2002.05.27 14:00
|sell
|33
|0.10
|0.9198
|0.0000
|0.9175
|66
|2002.05.27 21:00
|buy
|34
|0.10
|0.9212
|0.0000
|0.9235
|67
|2002.05.28 10:20
|sell
|35
|0.10
|0.9224
|0.0000
|0.9201
|68
|2002.05.28 10:51
|t/p
|34
|0.10
|0.9235
|0.0000
|0.9235
|22.63
|10499.05
|69
|2002.05.28 11:01
|sell
|36
|0.20
|0.9250
|0.0000
|0.9227
|70
|2002.05.28 12:27
|sell
|37
|0.60
|0.9277
|0.0000
|0.9254
|71
|2002.05.28 12:27
|buy
|38
|0.10
|0.9276
|0.0000
|0.9299
|72
|2002.05.28 14:03
|t/p
|37
|0.60
|0.9254
|0.0000
|0.9254
|138.00
|10637.05
|73
|2002.05.28 14:03
|close
|36
|0.20
|0.9254
|0.0000
|0.9227
|-8.00
|10629.05
|74
|2002.05.28 14:03
|close
|35
|0.10
|0.9254
|0.0000
|0.9201
|-30.00
|10599.05
|75
|2002.05.28 14:03
|close
|33
|0.10
|0.9254
|0.0000
|0.9175
|-55.85
|10543.20
|76
|2002.05.28 14:14
|buy
|39
|0.10
|0.9250
|0.0000
|0.9273
|77
|2002.05.28 17:05
|close
|39
|0.10
|0.9271
|0.0000
|0.9273
|21.00
|10564.20
|78
|2002.05.28 17:05
|close
|38
|0.10
|0.9271
|0.0000
|0.9299
|-5.00
|10559.20
|79
|2002.05.31 19:00
|sell
|40
|0.10
|0.9341
|0.0000
|0.9318
|80
|2002.05.31 19:29
|close
|40
|0.10
|0.9323
|0.0000
|0.9318
|18.00
|10577.20
|81
|2002.05.31 19:29
|sell
|41
|0.10
|0.9322
|0.0000
|0.9299
|82
|2002.05.31 19:50
|close
|41
|0.10
|0.9306
|0.0000
|0.9299
|16.00
|10593.20
|83
|2002.05.31 19:50
|sell
|42
|0.10
|0.9305
|0.0000
|0.9282
|84
|2002.05.31 20:09
|close
|42
|0.10
|0.9288
|0.0000
|0.9282
|17.00
|10610.20
|85
|2002.06.03 19:00
|buy
|43
|0.10
|0.9392
|0.0000
|0.9415
|86
|2002.06.03 23:21
|close
|43
|0.10
|0.9408
|0.0000
|0.9415
|16.00
|10626.20
|87
|2002.06.05 00:00
|sell
|44
|0.10
|0.9393
|0.0000
|0.9370
|88
|2002.06.05 05:30
|sell
|45
|0.10
|0.9420
|0.0000
|0.9397
|89
|2002.06.05 08:55
|close
|45
|0.10
|0.9398
|0.0000
|0.9397
|22.00
|10648.20
|90
|2002.06.05 08:55
|close
|44
|0.10
|0.9398
|0.0000
|0.9370
|-5.00
|10643.20
|91
|2002.06.05 11:00
|sell
|46
|0.10
|0.9384
|0.0000
|0.9361
|92
|2002.06.05 12:18
|close
|46
|0.10
|0.9368
|0.0000
|0.9361
|16.00
|10659.20
|93
|2002.06.05 12:18
|sell
|47
|0.10
|0.9367
|0.0000
|0.9344
|94
|2002.06.05 13:29
|sell
|48
|0.10
|0.9393
|0.0000
|0.9370
|95
|2002.06.05 14:31
|close
|48
|0.10
|0.9371
|0.0000
|0.9370
|22.00
|10681.20
|96
|2002.06.05 14:31
|close
|47
|0.10
|0.9371
|0.0000
|0.9344
|-4.00
|10677.20
|97
|2002.06.05 23:00
|buy
|49
|0.10
|0.9397
|0.0000
|0.9420
|98
|2002.06.06 07:57
|buy
|50
|0.10
|0.9371
|0.0000
|0.9394
|99
|2002.06.06 09:30
|buy
|51
|0.40
|0.9344
|0.0000
|0.9367
|100
|2002.06.06 11:16
|close
|51
|0.40
|0.9361
|0.0000
|0.9367
|68.00
|10745.20
|101
|2002.06.06 11:16
|close
|50
|0.10
|0.9361
|0.0000
|0.9394
|-10.00
|10735.20
|102
|2002.06.06 11:16
|close
|49
|0.10
|0.9361
|0.0000
|0.9420
|-37.11
|10698.09
|103
|2002.06.06 18:00
|buy
|52
|0.10
|0.9453
|0.0000
|0.9476
|104
|2002.06.06 18:33
|close
|52
|0.10
|0.9471
|0.0000
|0.9476
|18.00
|10716.09
|105
|2002.06.06 18:33
|buy
|53
|0.10
|0.9472
|0.0000
|0.9495
|106
|2002.06.06 20:13
|buy
|54
|0.10
|0.9444
|0.0000
|0.9467
|107
|2002.06.06 23:30
|t/p
|54
|0.10
|0.9467
|0.0000
|0.9467
|23.00
|10739.09
|108
|2002.06.06 23:30
|close
|53
|0.10
|0.9467
|0.0000
|0.9495
|-5.00
|10734.09
|109
|2002.06.07 20:00
|sell
|55
|0.10
|0.9438
|0.0000
|0.9415
|110
|2002.06.10 05:26
|close
|55
|0.10
|0.9417
|0.0000
|0.9415
|21.15
|10755.24
|111
|2002.06.10 14:00
|buy
|56
|0.10
|0.9457
|0.0000
|0.9480
|112
|2002.06.10 15:50
|close
|56
|0.10
|0.9475
|0.0000
|0.9480
|18.00
|10773.24
|113
|2002.06.10 21:00
|sell
|57
|0.10
|0.9429
|0.0000
|0.9406
|114
|2002.06.11 01:00
|buy
|58
|0.10
|0.9443
|0.0000
|0.9466
|115
|2002.06.11 07:01
|sell
|59
|0.10
|0.9455
|0.0000
|0.9432
|116
|2002.06.11 09:18
|t/p
|59
|0.10
|0.9432
|0.0000
|0.9432
|23.00
|10796.24
|117
|2002.06.11 09:18
|close
|57
|0.10
|0.9432
|0.0000
|0.9406
|-2.85
|10793.39
|118
|2002.06.11 10:36
|close
|58
|0.10
|0.9460
|0.0000
|0.9466
|17.00
|10810.39
|119
|2002.06.11 21:00
|buy
|60
|0.10
|0.9463
|0.0000
|0.9486
|120
|2002.06.11 22:35
|close
|60
|0.10
|0.9480
|0.0000
|0.9486
|17.00
|10827.39
|121
|2002.06.12 16:00
|sell
|61
|0.10
|0.9458
|0.0000
|0.9435
|122
|2002.06.12 16:37
|sell
|62
|0.10
|0.9484
|0.0000
|0.9461
|123
|2002.06.12 17:22
|t/p
|62
|0.10
|0.9461
|0.0000
|0.9461
|23.00
|10850.39
|124
|2002.06.12 17:22
|close
|61
|0.10
|0.9459
|0.0000
|0.9435
|-1.00
|10849.39
|125
|2002.06.12 22:00
|sell
|63
|0.10
|0.9447
|0.0000
|0.9424
|126
|2002.06.12 23:29
|close
|63
|0.10
|0.9427
|0.0000
|0.9424
|20.00
|10869.39
|127
|2002.06.13 18:00
|buy
|64
|0.10
|0.9460
|0.0000
|0.9483
|128
|2002.06.13 19:18
|buy
|65
|0.10
|0.9432
|0.0000
|0.9455
|129
|2002.06.14 08:32
|t/p
|65
|0.10
|0.9455
|0.0000
|0.9455
|22.63
|10892.02
|130
|2002.06.14 08:32
|close
|64
|0.10
|0.9456
|0.0000
|0.9483
|-4.37
|10887.65
|131
|2002.06.14 12:00
|buy
|66
|0.10
|0.9455
|0.0000
|0.9478
|132
|2002.06.14 12:46
|close
|66
|0.10
|0.9472
|0.0000
|0.9478
|17.00
|10904.65
|133
|2002.06.14 12:46
|buy
|67
|0.10
|0.9473
|0.0000
|0.9496
|134
|2002.06.14 13:41
|close
|67
|0.10
|0.9492
|0.0000
|0.9496
|19.00
|10923.65
|135
|2002.06.14 23:00
|sell
|68
|0.10
|0.9456
|0.0000
|0.9433
|136
|2002.06.17 11:55
|close
|68
|0.10
|0.9439
|0.0000
|0.9433
|17.15
|10940.80
|137
|2002.06.17 12:00
|sell
|69
|0.10
|0.9437
|0.0000
|0.9414
|138
|2002.06.17 15:28
|close
|69
|0.10
|0.9420
|0.0000
|0.9414
|17.00
|10957.80
|139
|2002.06.17 15:28
|sell
|70
|0.10
|0.9420
|0.0000
|0.9397
|140
|2002.06.17 17:36
|sell
|71
|0.10
|0.9446
|0.0000
|0.9423
|141
|2002.06.18 02:00
|buy
|72
|0.10
|0.9448
|0.0000
|0.9471
|142
|2002.06.18 05:53
|t/p
|72
|0.10
|0.9471
|0.0000
|0.9471
|23.00
|10980.80
|143
|2002.06.18 05:53
|sell
|73
|0.20
|0.9472
|0.0000
|0.9449
|144
|2002.06.18 14:53
|sell
|74
|0.60
|0.9500
|0.0000
|0.9477
|145
|2002.06.18 14:54
|buy
|75
|0.10
|0.9495
|0.0000
|0.9518
|146
|2002.06.18 15:56
|t/p
|74
|0.60
|0.9477
|0.0000
|0.9477
|138.00
|11118.80
|147
|2002.06.18 15:56
|close
|73
|0.20
|0.9477
|0.0000
|0.9449
|-10.00
|11108.80
|148
|2002.06.18 15:56
|close
|71
|0.10
|0.9477
|0.0000
|0.9423
|-30.85
|11077.95
|149
|2002.06.18 15:56
|close
|70
|0.10
|0.9477
|0.0000
|0.9397
|-56.85
|11021.10
|150
|2002.06.18 20:57
|close
|75
|0.10
|0.9512
|0.0000
|0.9518
|17.00
|11038.10
|151
|2002.06.24 23:00
|sell
|76
|0.10
|0.9712
|0.0000
|0.9689
|152
|2002.06.25 00:05
|close
|76
|0.10
|0.9695
|0.0000
|0.9689
|17.15
|11055.25
|153
|2002.06.25 00:05
|sell
|77
|0.10
|0.9696
|0.0000
|0.9673
|154
|2002.06.25 04:22
|close
|77
|0.10
|0.9679
|0.0000
|0.9673
|17.00
|11072.25
|155
|2002.06.25 21:00
|buy
|78
|0.10
|0.9776
|0.0000
|0.9799
|156
|2002.06.25 23:14
|close
|78
|0.10
|0.9793
|0.0000
|0.9799
|17.00
|11089.25
|157
|2002.06.26 23:00
|sell
|79
|0.10
|0.9815
|0.0000
|0.9792
|158
|2002.06.26 23:54
|close
|79
|0.10
|0.9796
|0.0000
|0.9792
|19.00
|11108.25
|159
|2002.06.26 23:54
|sell
|80
|0.10
|0.9796
|0.0000
|0.9773
|160
|2002.06.27 00:03
|sell
|81
|0.10
|0.9823
|0.0000
|0.9800
|161
|2002.06.27 04:49
|sell
|82
|0.20
|0.9850
|0.0000
|0.9827
|162
|2002.06.27 13:32
|t/p
|82
|0.20
|0.9827
|0.0000
|0.9827
|46.00
|11154.25
|163
|2002.06.27 13:32
|close
|81
|0.10
|0.9827
|0.0000
|0.9800
|-4.00
|11150.25
|164
|2002.06.27 13:32
|close
|80
|0.10
|0.9827
|0.0000
|0.9773
|-30.55
|11119.70
|165
|2002.06.27 15:00
|sell
|83
|0.10
|0.9828
|0.0000
|0.9805
|166
|2002.06.27 15:25
|close
|83
|0.10
|0.9811
|0.0000
|0.9805
|17.00
|11136.70
|167
|2002.06.27 15:25
|sell
|84
|0.10
|0.9811
|0.0000
|0.9788
|168
|2002.06.27 16:18
|sell
|85
|0.10
|0.9837
|0.0000
|0.9814
|169
|2002.06.27 16:52
|sell
|86
|0.20
|0.9864
|0.0000
|0.9841
|170
|2002.06.27 17:14
|t/p
|86
|0.20
|0.9841
|0.0000
|0.9841
|46.00
|11182.70
|171
|2002.06.27 17:14
|close
|85
|0.10
|0.9841
|0.0000
|0.9814
|-4.00
|11178.70
|172
|2002.06.27 17:14
|close
|84
|0.10
|0.9841
|0.0000
|0.9788
|-30.00
|11148.70
|173
|2002.06.28 19:00
|sell
|87
|0.10
|0.9860
|0.0000
|0.9837
|174
|2002.06.28 19:33
|sell
|88
|0.10
|0.9888
|0.0000
|0.9865
|175
|2002.06.28 21:56
|sell
|89
|0.20
|0.9916
|0.0000
|0.9893
|176
|2002.07.01 05:02
|sell
|90
|0.60
|0.9943
|0.0000
|0.9920
|177
|2002.07.01 05:03
|buy
|91
|0.10
|0.9942
|0.0000
|0.9965
|178
|2002.07.01 09:52
|t/p
|91
|0.10
|0.9965
|0.0000
|0.9965
|23.00
|11171.70
|179
|2002.07.01 09:52
|buy
|92
|0.10
|0.9968
|0.0000
|0.9991
|180
|2002.07.01 09:54
|sell
|93
|3.00
|0.9969
|0.0000
|0.9946
|181
|2002.07.01 10:33
|close
|93
|3.00
|0.9956
|0.0000
|0.9946
|390.00
|11561.70
|182
|2002.07.01 10:33
|close
|92
|0.10
|0.9954
|0.0000
|0.9991
|-14.00
|11547.70
|183
|2002.07.01 10:33
|close
|90
|0.60
|0.9956
|0.0000
|0.9920
|-78.00
|11469.70
|184
|2002.07.01 10:33
|close
|89
|0.20
|0.9956
|0.0000
|0.9893
|-79.70
|11390.00
|185
|2002.07.01 10:33
|close
|88
|0.10
|0.9956
|0.0000
|0.9865
|-67.85
|11322.15
|186
|2002.07.01 10:33
|close
|87
|0.10
|0.9956
|0.0000
|0.9837
|-95.85
|11226.30
|187
|2002.07.01 10:33
|buy
|94
|0.10
|0.9957
|0.0000
|0.9980
|188
|2002.07.01 11:50
|buy
|95
|0.10
|0.9930
|0.0000
|0.9953
|189
|2002.07.01 13:16
|buy
|96
|0.40
|0.9904
|0.0000
|0.9927
|190
|2002.07.01 15:00
|sell
|97
|0.10
|0.9911
|0.0000
|0.9888
|191
|2002.07.01 16:23
|t/p
|97
|0.10
|0.9888
|0.0000
|0.9888
|23.00
|11249.30
|192
|2002.07.01 17:23
|buy
|98
|2.70
|0.9876
|0.0000
|0.9899
|193
|2002.07.01 17:23
|sell
|99
|0.10
|0.9875
|0.0000
|0.9852
|194
|2002.07.01 17:33
|close
|99
|0.10
|0.9887
|0.0000
|0.9852
|-12.00
|11237.30
|195
|2002.07.01 17:33
|close
|98
|2.70
|0.9885
|0.0000
|0.9899
|243.00
|11480.30
|196
|2002.07.01 17:33
|close
|96
|0.40
|0.9885
|0.0000
|0.9927
|-76.00
|11404.30
|197
|2002.07.01 17:33
|close
|95
|0.10
|0.9885
|0.0000
|0.9953
|-45.00
|11359.30
|198
|2002.07.01 17:33
|close
|94
|0.10
|0.9885
|0.0000
|0.9980
|-72.00
|11287.30
|199
|2002.07.01 19:00
|sell
|100
|0.10
|0.9886
|0.0000
|0.9863
|200
|2002.07.01 21:18
|close
|100
|0.10
|0.9868
|0.0000
|0.9863
|18.00
|11305.30
|201
|2002.07.02 02:00
|buy
|101
|0.10
|0.9919
|0.0000
|0.9942
|202
|2002.07.02 03:40
|buy
|102
|0.10
|0.9893
|0.0000
|0.9916
|203
|2002.07.02 04:34
|buy
|103
|0.40
|0.9865
|0.0000
|0.9888
|204
|2002.07.02 05:24
|close
|103
|0.40
|0.9882
|0.0000
|0.9888
|68.00
|11373.30
|205
|2002.07.02 05:24
|close
|102
|0.10
|0.9882
|0.0000
|0.9916
|-11.00
|11362.30
|206
|2002.07.02 05:24
|close
|101
|0.10
|0.9882
|0.0000
|0.9942
|-37.00
|11325.30
|207
|2002.07.04 18:00
|buy
|104
|0.10
|0.9794
|0.0000
|0.9817
|208
|2002.07.04 21:44
|buy
|105
|0.10
|0.9767
|0.0000
|0.9790
|209
|2002.07.04 22:12
|close
|105
|0.10
|0.9789
|0.0000
|0.9790
|22.00
|11347.30
|210
|2002.07.04 22:12
|close
|104
|0.10
|0.9789
|0.0000
|0.9817
|-5.00
|11342.30
|211
|2002.07.05 00:00
|buy
|106
|0.10
|0.9799
|0.0000
|0.9822
|212
|2002.07.05 02:47
|buy
|107
|0.10
|0.9773
|0.0000
|0.9796
|213
|2002.07.05 03:56
|buy
|108
|0.40
|0.9742
|0.0000
|0.9765
|214
|2002.07.05 05:20
|close
|108
|0.40
|0.9760
|0.0000
|0.9765
|72.00
|11414.30
|215
|2002.07.05 05:20
|close
|107
|0.10
|0.9760
|0.0000
|0.9796
|-13.00
|11401.30
|216
|2002.07.05 05:20
|close
|106
|0.10
|0.9760
|0.0000
|0.9822
|-39.00
|11362.30
|217
|2002.07.10 05:00
|sell
|109
|0.10
|0.9895
|0.0000
|0.9872
|218
|2002.07.10 09:02
|sell
|110
|0.10
|0.9922
|0.0000
|0.9899
|219
|2002.07.10 09:40
|sell
|111
|0.20
|0.9948
|0.0000
|0.9925
|220
|2002.07.10 12:16
|t/p
|111
|0.20
|0.9925
|0.0000
|0.9925
|46.00
|11408.30
|221
|2002.07.10 12:16
|close
|110
|0.10
|0.9924
|0.0000
|0.9899
|-2.00
|11406.30
|222
|2002.07.10 12:16
|close
|109
|0.10
|0.9924
|0.0000
|0.9872
|-29.00
|11377.30
|223
|2002.07.10 17:00
|sell
|112
|0.10
|0.9908
|0.0000
|0.9885
|224
|2002.07.10 17:07
|close
|112
|0.10
|0.9890
|0.0000
|0.9885
|18.00
|11395.30
|225
|2002.07.10 17:07
|sell
|113
|0.10
|0.9887
|0.0000
|0.9864
|226
|2002.07.10 17:14
|close
|113
|0.10
|0.9868
|0.0000
|0.9864
|19.00
|11414.30
|227
|2002.07.10 17:14
|sell
|114
|0.10
|0.9867
|0.0000
|0.9844
|228
|2002.07.10 17:35
|sell
|115
|0.10
|0.9894
|0.0000
|0.9871
|229
|2002.07.10 18:05
|t/p
|115
|0.10
|0.9871
|0.0000
|0.9871
|23.00
|11437.30
|230
|2002.07.10 18:05
|close
|114
|0.10
|0.9871
|0.0000
|0.9844
|-4.00
|11433.30
|231
|2002.07.10 19:00
|sell
|116
|0.10
|0.9886
|0.0000
|0.9863
|232
|2002.07.10 21:22
|sell
|117
|0.10
|0.9913
|0.0000
|0.9890
|233
|2002.07.10 21:52
|t/p
|117
|0.10
|0.9890
|0.0000
|0.9890
|23.00
|11456.30
|234
|2002.07.10 21:52
|close
|116
|0.10
|0.9889
|0.0000
|0.9863
|-3.00
|11453.30
|235
|2002.07.11 20:00
|buy
|118
|0.10
|0.9907
|0.0000
|0.9930
|236
|2002.07.11 20:16
|close
|118
|0.10
|0.9925
|0.0000
|0.9930
|18.00
|11471.30
|237
|2002.07.11 20:16
|buy
|119
|0.10
|0.9928
|0.0000
|0.9951
|238
|2002.07.11 21:04
|buy
|120
|0.10
|0.9901
|0.0000
|0.9924
|239
|2002.07.12 00:29
|buy
|121
|0.40
|0.9874
|0.0000
|0.9897
|240
|2002.07.12 10:38
|close
|121
|0.40
|0.9892
|0.0000
|0.9897
|72.00
|11543.30
|241
|2002.07.12 10:38
|close
|120
|0.10
|0.9892
|0.0000
|0.9924
|-9.37
|11533.93
|242
|2002.07.12 10:38
|close
|119
|0.10
|0.9892
|0.0000
|0.9951
|-36.37
|11497.56
|243
|2002.07.12 12:00
|buy
|122
|0.10
|0.9890
|0.0000
|0.9913
|244
|2002.07.12 16:47
|close
|122
|0.10
|0.9909
|0.0000
|0.9913
|19.00
|11516.56
|245
|2002.07.17 14:00
|sell
|123
|0.10
|1.0075
|0.0000
|1.0052
|246
|2002.07.17 14:14
|close
|123
|0.10
|1.0057
|0.0000
|1.0052
|18.00
|11534.56
|247
|2002.07.17 14:14
|sell
|124
|0.10
|1.0058
|0.0000
|1.0035
|248
|2002.07.17 16:47
|close
|124
|0.10
|1.0038
|0.0000
|1.0035
|20.00
|11554.56
|249
|2002.07.17 22:00
|buy
|125
|0.10
|1.0098
|0.0000
|1.0121
|250
|2002.07.17 22:34
|buy
|126
|0.10
|1.0072
|0.0000
|1.0095
|251
|2002.07.18 07:38
|t/p
|126
|0.10
|1.0095
|0.0000
|1.0095
|21.89
|11576.45
|252
|2002.07.18 07:38
|close
|125
|0.10
|1.0095
|0.0000
|1.0121
|-4.11
|11572.34
|253
|2002.07.18 22:00
|buy
|127
|0.10
|1.0100
|0.0000
|1.0123
|254
|2002.07.18 23:59
|close
|127
|0.10
|1.0118
|0.0000
|1.0123
|18.00
|11590.34
|255
|2002.07.18 23:59
|buy
|128
|0.10
|1.0116
|0.0000
|1.0139
|256
|2002.07.19 03:26
|close
|128
|0.10
|1.0136
|0.0000
|1.0139
|19.63
|11609.97
|257
|2002.07.22 01:00
|sell
|129
|0.10
|1.0112
|0.0000
|1.0089
|258
|2002.07.22 01:30
|close
|129
|0.10
|1.0091
|0.0000
|1.0089
|21.00
|11630.97
|259
|2002.07.22 01:30
|sell
|130
|0.10
|1.0093
|0.0000
|1.0070
|260
|2002.07.22 01:53
|close
|130
|0.10
|1.0074
|0.0000
|1.0070
|19.00
|11649.97
|261
|2002.07.22 01:53
|sell
|131
|0.10
|1.0074
|0.0000
|1.0051
|262
|2002.07.22 02:30
|sell
|132
|0.10
|1.0102
|0.0000
|1.0079
|263
|2002.07.22 03:14
|sell
|133
|0.20
|1.0129
|0.0000
|1.0106
|264
|2002.07.22 03:50
|t/p
|133
|0.20
|1.0106
|0.0000
|1.0106
|46.00
|11695.97
|265
|2002.07.22 03:50
|close
|132
|0.10
|1.0106
|0.0000
|1.0079
|-4.00
|11691.97
|266
|2002.07.22 03:50
|close
|131
|0.10
|1.0106
|0.0000
|1.0051
|-32.00
|11659.97
|267
|2002.07.22 05:00
|sell
|134
|0.10
|1.0092
|0.0000
|1.0069
|268
|2002.07.22 05:05
|close
|134
|0.10
|1.0070
|0.0000
|1.0069
|22.00
|11681.97
|269
|2002.07.22 05:05
|sell
|135
|0.10
|1.0070
|0.0000
|1.0047
|270
|2002.07.22 06:22
|sell
|136
|0.10
|1.0096
|0.0000
|1.0073
|271
|2002.07.22 09:25
|sell
|137
|0.20
|1.0123
|0.0000
|1.0100
|272
|2002.07.22 10:09
|t/p
|137
|0.20
|1.0100
|0.0000
|1.0100
|46.00
|11727.97
|273
|2002.07.22 10:09
|close
|136
|0.10
|1.0099
|0.0000
|1.0073
|-3.00
|11724.97
|274
|2002.07.22 10:09
|close
|135
|0.10
|1.0099
|0.0000
|1.0047
|-29.00
|11695.97
|275
|2002.07.24 18:00
|buy
|138
|0.10
|0.9936
|0.0000
|0.9959
|276
|2002.07.24 18:56
|close
|138
|0.10
|0.9955
|0.0000
|0.9959
|19.00
|11714.97
|277
|2002.07.24 18:56
|buy
|139
|0.10
|0.9956
|0.0000
|0.9979
|278
|2002.07.24 19:41
|close
|139
|0.10
|0.9974
|0.0000
|0.9979
|18.00
|11732.97
|279
|2002.07.24 19:41
|buy
|140
|0.10
|0.9977
|0.0000
|1.0000
|280
|2002.07.24 22:17
|buy
|141
|0.10
|0.9950
|0.0000
|0.9973
|281
|2002.07.25 04:56
|t/p
|141
|0.10
|0.9973
|0.0000
|0.9973
|21.89
|11754.86
|282
|2002.07.25 04:56
|close
|140
|0.10
|0.9973
|0.0000
|1.0000
|-5.11
|11749.75
|283
|2002.07.26 11:00
|sell
|142
|0.10
|1.0005
|0.0000
|0.9982
|284
|2002.07.26 15:47
|close
|142
|0.10
|0.9987
|0.0000
|0.9982
|18.00
|11767.75
|285
|2002.07.26 16:00
|sell
|143
|0.10
|0.9975
|0.0000
|0.9952
|286
|2002.07.26 16:03
|close
|143
|0.10
|0.9956
|0.0000
|0.9952
|19.00
|11786.75
|287
|2002.07.26 16:03
|sell
|144
|0.10
|0.9962
|0.0000
|0.9939
|288
|2002.07.26 16:49
|close
|144
|0.10
|0.9943
|0.0000
|0.9939
|19.00
|11805.75
|289
|2002.07.26 16:49
|sell
|145
|0.10
|0.9943
|0.0000
|0.9920
|290
|2002.07.26 16:59
|close
|145
|0.10
|0.9925
|0.0000
|0.9920
|18.00
|11823.75
|291
|2002.07.26 16:59
|sell
|146
|0.10
|0.9924
|0.0000
|0.9901
|292
|2002.07.26 17:42
|close
|146
|0.10
|0.9904
|0.0000
|0.9901
|20.00
|11843.75
|293
|2002.07.30 16:00
|buy
|147
|0.10
|0.9851
|0.0000
|0.9874
|294
|2002.07.30 16:18
|close
|147
|0.10
|0.9869
|0.0000
|0.9874
|18.00
|11861.75
|295
|2002.07.30 16:18
|buy
|148
|0.10
|0.9868
|0.0000
|0.9891
|296
|2002.07.30 17:01
|close
|148
|0.10
|0.9888
|0.0000
|0.9891
|20.00
|11881.75
|297
|2002.07.31 01:00
|sell
|149
|0.10
|0.9832
|0.0000
|0.9809
|298
|2002.07.31 09:24
|close
|149
|0.10
|0.9813
|0.0000
|0.9809
|19.00
|11900.75
|299
|2002.08.01 19:00
|buy
|150
|0.10
|0.9849
|0.0000
|0.9872
|300
|2002.08.02 02:39
|close
|150
|0.10
|0.9869
|0.0000
|0.9872
|19.63
|11920.38
|301
|2002.08.05 05:00
|sell
|151
|0.10
|0.9842
|0.0000
|0.9819
|302
|2002.08.05 09:09
|close
|151
|0.10
|0.9823
|0.0000
|0.9819
|19.00
|11939.38
|303
|2002.08.05 09:09
|sell
|152
|0.10
|0.9823
|0.0000
|0.9800
|304
|2002.08.05 11:40
|sell
|153
|0.10
|0.9850
|0.0000
|0.9827
|305
|2002.08.05 17:02
|sell
|154
|0.20
|0.9876
|0.0000
|0.9853
|306
|2002.08.05 17:28
|t/p
|154
|0.20
|0.9853
|0.0000
|0.9853
|46.00
|11985.38
|307
|2002.08.05 17:28
|close
|153
|0.10
|0.9853
|0.0000
|0.9827
|-3.00
|11982.38
|308
|2002.08.05 17:28
|close
|152
|0.10
|0.9853
|0.0000
|0.9800
|-30.00
|11952.38
|309
|2002.08.07 17:00
|buy
|155
|0.10
|0.9706
|0.0000
|0.9729
|310
|2002.08.07 18:20
|close
|155
|0.10
|0.9727
|0.0000
|0.9729
|21.00
|11973.38
|311
|2002.08.07 19:00
|buy
|156
|0.10
|0.9732
|0.0000
|0.9755
|312
|2002.08.07 19:05
|close
|156
|0.10
|0.9750
|0.0000
|0.9755
|18.00
|11991.38
|313
|2002.08.07 19:05
|buy
|157
|0.10
|0.9748
|0.0000
|0.9771
|314
|2002.08.08 02:49
|close
|157
|0.10
|0.9767
|0.0000
|0.9771
|17.89
|12009.27
|315
|2002.08.08 12:00
|sell
|158
|0.20
|0.9693
|0.0000
|0.9670
|316
|2002.08.08 12:45
|sell
|159
|0.10
|0.9720
|0.0000
|0.9697
|317
|2002.08.08 13:21
|t/p
|159
|0.10
|0.9697
|0.0000
|0.9697
|23.00
|12032.27
|318
|2002.08.08 13:21
|close
|158
|0.20
|0.9697
|0.0000
|0.9670
|-8.00
|12024.27
|319
|2002.08.08 14:00
|sell
|160
|0.20
|0.9678
|0.0000
|0.9655
|320
|2002.08.08 14:26
|close
|160
|0.20
|0.9668
|0.0000
|0.9655
|20.00
|12044.27
|321
|2002.08.08 14:26
|sell
|161
|0.20
|0.9667
|0.0000
|0.9644
|322
|2002.08.08 14:41
|sell
|162
|0.10
|0.9693
|0.0000
|0.9670
|323
|2002.08.08 18:28
|t/p
|162
|0.10
|0.9670
|0.0000
|0.9670
|23.00
|12067.27
|324
|2002.08.08 18:28
|close
|161
|0.20
|0.9670
|0.0000
|0.9644
|-6.00
|12061.27
|325
|2002.08.09 12:00
|buy
|163
|0.20
|0.9719
|0.0000
|0.9742
|326
|2002.08.09 12:21
|close
|163
|0.20
|0.9729
|0.0000
|0.9742
|20.00
|12081.27
|327
|2002.08.09 12:21
|buy
|164
|0.20
|0.9729
|0.0000
|0.9752
|328
|2002.08.09 12:23
|close
|164
|0.20
|0.9739
|0.0000
|0.9752
|20.00
|12101.27
|329
|2002.08.09 12:23
|buy
|165
|0.20
|0.9743
|0.0000
|0.9766
|330
|2002.08.09 13:17
|buy
|166
|0.20
|0.9715
|0.0000
|0.9738
|331
|2002.08.09 15:03
|close
|166
|0.20
|0.9734
|0.0000
|0.9738
|38.00
|12139.27
|332
|2002.08.09 15:03
|close
|165
|0.20
|0.9734
|0.0000
|0.9766
|-18.00
|12121.27
|333
|2002.08.14 23:00
|sell
|167
|0.20
|0.9784
|0.0000
|0.9761
|334
|2002.08.15 00:46
|close
|167
|0.20
|0.9772
|0.0000
|0.9761
|24.90
|12146.17
|335
|2002.08.15 00:46
|sell
|168
|0.20
|0.9771
|0.0000
|0.9748
|336
|2002.08.15 02:56
|sell
|169
|0.20
|0.9798
|0.0000
|0.9775
|337
|2002.08.15 05:31
|close
|169
|0.20
|0.9779
|0.0000
|0.9775
|38.00
|12184.17
|338
|2002.08.15 05:31
|close
|168
|0.20
|0.9779
|0.0000
|0.9748
|-16.00
|12168.17
|339
|2002.08.15 19:00
|buy
|170
|0.20
|0.9816
|0.0000
|0.9839
|340
|2002.08.15 19:01
|close
|170
|0.20
|0.9826
|0.0000
|0.9839
|20.00
|12188.17
|341
|2002.08.15 19:01
|buy
|171
|0.20
|0.9826
|0.0000
|0.9849
|342
|2002.08.15 19:02
|close
|171
|0.20
|0.9837
|0.0000
|0.9849
|22.00
|12210.17
|343
|2002.08.15 19:02
|buy
|172
|0.20
|0.9843
|0.0000
|0.9866
|344
|2002.08.15 23:25
|buy
|173
|0.20
|0.9816
|0.0000
|0.9839
|345
|2002.08.16 10:18
|buy
|174
|0.80
|0.9789
|0.0000
|0.9812
|346
|2002.08.16 11:47
|close
|174
|0.80
|0.9806
|0.0000
|0.9812
|136.00
|12346.17
|347
|2002.08.16 11:47
|close
|173
|0.20
|0.9806
|0.0000
|0.9839
|-20.74
|12325.43
|348
|2002.08.16 11:47
|close
|172
|0.20
|0.9806
|0.0000
|0.9866
|-74.74
|12250.69
|349
|2002.08.16 12:00
|sell
|175
|0.20
|0.9793
|0.0000
|0.9770
|350
|2002.08.16 12:40
|sell
|176
|0.20
|0.9819
|0.0000
|0.9796
|351
|2002.08.16 15:53
|sell
|177
|0.40
|0.9845
|0.0000
|0.9822
|352
|2002.08.16 18:20
|close
|177
|0.40
|0.9823
|0.0000
|0.9822
|88.00
|12338.69
|353
|2002.08.16 18:20
|close
|176
|0.20
|0.9823
|0.0000
|0.9796
|-8.00
|12330.69
|354
|2002.08.16 18:20
|close
|175
|0.20
|0.9823
|0.0000
|0.9770
|-60.00
|12270.69
|355
|2002.08.19 14:00
|sell
|178
|0.20
|0.9804
|0.0000
|0.9781
|356
|2002.08.19 14:42
|close
|178
|0.20
|0.9792
|0.0000
|0.9781
|24.00
|12294.69
|357
|2002.08.19 14:42
|sell
|179
|0.20
|0.9792
|0.0000
|0.9769
|358
|2002.08.19 15:24
|close
|179
|0.20
|0.9782
|0.0000
|0.9769
|20.00
|12314.69
|359
|2002.08.19 15:24
|sell
|180
|0.20
|0.9781
|0.0000
|0.9758
|360
|2002.08.19 17:02
|close
|180
|0.20
|0.9769
|0.0000
|0.9758
|24.00
|12338.69
|361
|2002.08.20 12:00
|buy
|181
|0.20
|0.9803
|0.0000
|0.9826
|362
|2002.08.20 13:07
|buy
|182
|0.20
|0.9776
|0.0000
|0.9799
|363
|2002.08.20 15:06
|close
|182
|0.20
|0.9796
|0.0000
|0.9799
|40.00
|12378.69
|364
|2002.08.20 15:06
|close
|181
|0.20
|0.9796
|0.0000
|0.9826
|-14.00
|12364.69
|365
|2002.08.20 22:00
|buy
|183
|0.20
|0.9789
|0.0000
|0.9812
|366
|2002.08.20 23:25
|close
|183
|0.20
|0.9800
|0.0000
|0.9812
|22.00
|12386.69
|367
|2002.08.20 23:25
|buy
|184
|0.20
|0.9801
|0.0000
|0.9824
|368
|2002.08.21 03:15
|close
|184
|0.20
|0.9812
|0.0000
|0.9824
|21.26
|12407.95
|369
|2002.08.21 15:00
|sell
|185
|0.20
|0.9770
|0.0000
|0.9747
|370
|2002.08.21 15:11
|close
|185
|0.20
|0.9760
|0.0000
|0.9747
|20.00
|12427.95
|371
|2002.08.21 15:11
|sell
|186
|0.20
|0.9758
|0.0000
|0.9735
|372
|2002.08.21 16:35
|sell
|187
|0.20
|0.9785
|0.0000
|0.9762
|373
|2002.08.21 18:01
|sell
|188
|0.40
|0.9813
|0.0000
|0.9790
|374
|2002.08.21 19:04
|t/p
|188
|0.40
|0.9790
|0.0000
|0.9790
|92.00
|12519.95
|375
|2002.08.21 19:04
|close
|187
|0.20
|0.9790
|0.0000
|0.9762
|-10.00
|12509.95
|376
|2002.08.21 19:04
|close
|186
|0.20
|0.9790
|0.0000
|0.9735
|-64.00
|12445.95
|377
|2002.08.22 05:00
|sell
|189
|0.20
|0.9779
|0.0000
|0.9756
|378
|2002.08.22 05:23
|close
|189
|0.20
|0.9769
|0.0000
|0.9756
|20.00
|12465.95
|379
|2002.08.22 05:23
|sell
|190
|0.20
|0.9768
|0.0000
|0.9745
|380
|2002.08.22 10:01
|close
|190
|0.20
|0.9758
|0.0000
|0.9745
|20.00
|12485.95
|381
|2002.08.23 19:00
|buy
|191
|0.20
|0.9730
|0.0000
|0.9753
|382
|2002.08.26 03:07
|close
|191
|0.20
|0.9740
|0.0000
|0.9753
|19.26
|12505.21
|383
|2002.08.26 09:00
|sell
|192
|0.20
|0.9709
|0.0000
|0.9686
|384
|2002.08.26 09:20
|close
|192
|0.20
|0.9698
|0.0000
|0.9686
|22.00
|12527.21
|385
|2002.08.26 09:20
|sell
|193
|0.20
|0.9698
|0.0000
|0.9675
|386
|2002.08.26 09:46
|close
|193
|0.20
|0.9688
|0.0000
|0.9675
|20.00
|12547.21
|387
|2002.08.26 09:46
|sell
|194
|0.20
|0.9688
|0.0000
|0.9665
|388
|2002.08.26 12:18
|sell
|195
|0.20
|0.9714
|0.0000
|0.9691
|389
|2002.08.26 15:03
|close
|195
|0.20
|0.9695
|0.0000
|0.9691
|38.00
|12585.21
|390
|2002.08.26 15:03
|close
|194
|0.20
|0.9695
|0.0000
|0.9665
|-14.00
|12571.21
|391
|2002.08.26 19:00
|buy
|196
|0.20
|0.9733
|0.0000
|0.9756
|392
|2002.08.27 01:42
|buy
|197
|0.20
|0.9705
|0.0000
|0.9728
|393
|2002.08.27 03:38
|close
|197
|0.20
|0.9724
|0.0000
|0.9728
|38.00
|12609.21
|394
|2002.08.27 03:38
|close
|196
|0.20
|0.9724
|0.0000
|0.9756
|-18.74
|12590.47
|395
|2002.08.28 22:00
|sell
|198
|0.20
|0.9802
|0.0000
|0.9779
|396
|2002.08.29 00:00
|close
|198
|0.20
|0.9791
|0.0000
|0.9779
|22.90
|12613.37
|397
|2002.08.29 00:00
|sell
|199
|0.20
|0.9790
|0.0000
|0.9767
|398
|2002.08.29 01:52
|close
|199
|0.20
|0.9780
|0.0000
|0.9767
|20.00
|12633.37
|399
|2002.08.29 02:00
|sell
|200
|0.20
|0.9783
|0.0000
|0.9760
|400
|2002.08.29 05:43
|sell
|201
|0.20
|0.9809
|0.0000
|0.9786
|401
|2002.08.29 07:13
|sell
|202
|0.40
|0.9835
|0.0000
|0.9812
|402
|2002.08.29 10:34
|sell
|203
|1.20
|0.9862
|0.0000
|0.9839
|403
|2002.08.29 10:34
|buy
|204
|0.20
|0.9863
|0.0000
|0.9886
|404
|2002.08.29 16:59
|t/p
|204
|0.20
|0.9886
|0.0000
|0.9886
|46.00
|12679.37
|405
|2002.08.29 16:59
|buy
|205
|0.10
|0.9888
|0.0000
|0.9911
|406
|2002.08.29 17:02
|sell
|206
|3.00
|0.9888
|0.0000
|0.9865
|407
|2002.08.29 17:13
|close
|206
|3.00
|0.9868
|0.0000
|0.9865
|600.00
|13279.37
|408
|2002.08.29 17:13
|close
|205
|0.10
|0.9866
|0.0000
|0.9911
|-22.00
|13257.37
|409
|2002.08.29 17:13
|close
|203
|1.20
|0.9868
|0.0000
|0.9839
|-72.00
|13185.37
|410
|2002.08.29 17:13
|close
|202
|0.40
|0.9868
|0.0000
|0.9812
|-132.00
|13053.37
|411
|2002.08.29 17:13
|close
|201
|0.20
|0.9868
|0.0000
|0.9786
|-118.00
|12935.37
|412
|2002.08.29 17:13
|close
|200
|0.20
|0.9868
|0.0000
|0.9760
|-170.00
|12765.37
|413
|2002.08.29 17:14
|buy
|207
|0.20
|0.9870
|0.0000
|0.9893
|414
|2002.08.29 17:44
|buy
|208
|0.20
|0.9842
|0.0000
|0.9865
|415
|2002.08.30 10:15
|close
|208
|0.20
|0.9861
|0.0000
|0.9865
|37.26
|12802.63
|416
|2002.08.30 10:15
|close
|207
|0.20
|0.9861
|0.0000
|0.9893
|-18.74
|12783.89
|417
|2002.08.30 19:00
|sell
|209
|0.20
|0.9808
|0.0000
|0.9785
|418
|2002.09.02 08:50
|close
|209
|0.20
|0.9798
|0.0000
|0.9785
|20.30
|12804.19
|419
|2002.09.02 14:00
|buy
|210
|0.20
|0.9823
|0.0000
|0.9846
|420
|2002.09.02 16:16
|close
|210
|0.20
|0.9833
|0.0000
|0.9846
|20.00
|12824.19
|421
|2002.09.02 16:16
|buy
|211
|0.20
|0.9833
|0.0000
|0.9856
|422
|2002.09.02 17:45
|close
|211
|0.20
|0.9843
|0.0000
|0.9856
|20.00
|12844.19
|423
|2002.09.02 18:00
|buy
|212
|0.20
|0.9846
|0.0000
|0.9869
|424
|2002.09.02 18:41
|close
|212
|0.20
|0.9857
|0.0000
|0.9869
|22.00
|12866.19
|425
|2002.09.02 18:41
|buy
|213
|0.20
|0.9858
|0.0000
|0.9881
|426
|2002.09.02 23:59
|buy
|214
|0.20
|0.9831
|0.0000
|0.9854
|427
|2002.09.03 03:07
|close
|214
|0.20
|0.9850
|0.0000
|0.9854
|37.26
|12903.45
|428
|2002.09.03 03:07
|close
|213
|0.20
|0.9850
|0.0000
|0.9881
|-16.74
|12886.71
|429
|2002.09.04 21:00
|sell
|215
|0.20
|0.9922
|0.0000
|0.9899
|430
|2002.09.04 21:16
|close
|215
|0.20
|0.9912
|0.0000
|0.9899
|20.00
|12906.71
|431
|2002.09.04 21:16
|sell
|216
|0.20
|0.9909
|0.0000
|0.9886
|432
|2002.09.05 06:57
|sell
|217
|0.20
|0.9935
|0.0000
|0.9912
|433
|2002.09.05 09:59
|sell
|218
|0.40
|0.9962
|0.0000
|0.9939
|434
|2002.09.05 12:09
|sell
|219
|1.20
|0.9989
|0.0000
|0.9966
|435
|2002.09.05 12:10
|buy
|220
|0.20
|0.9987
|0.0000
|1.0010
|436
|2002.09.05 12:59
|close
|220
|0.20
|0.9965
|0.0000
|1.0010
|-44.00
|12862.71
|437
|2002.09.05 12:59
|close
|219
|1.20
|0.9967
|0.0000
|0.9966
|264.00
|13126.71
|438
|2002.09.05 12:59
|close
|218
|0.40
|0.9967
|0.0000
|0.9939
|-20.00
|13106.71
|439
|2002.09.05 12:59
|close
|217
|0.20
|0.9967
|0.0000
|0.9912
|-64.00
|13042.71
|440
|2002.09.05 12:59
|close
|216
|0.20
|0.9967
|0.0000
|0.9886
|-115.10
|12927.61
|441
|2002.09.05 12:59
|buy
|221
|0.20
|0.9971
|0.0000
|0.9994
|442
|2002.09.05 13:13
|close
|221
|0.20
|0.9981
|0.0000
|0.9994
|20.00
|12947.61
|443
|2002.09.05 19:00
|sell
|222
|0.20
|0.9915
|0.0000
|0.9892
|444
|2002.09.06 01:31
|close
|222
|0.20
|0.9905
|0.0000
|0.9892
|20.30
|12967.91
|445
|2002.09.10 07:00
|buy
|223
|0.20
|0.9823
|0.0000
|0.9846
|446
|2002.09.10 07:55
|close
|223
|0.20
|0.9834
|0.0000
|0.9846
|22.00
|12989.91
|447
|2002.09.10 07:55
|buy
|224
|0.20
|0.9835
|0.0000
|0.9858
|448
|2002.09.10 10:10
|buy
|225
|0.20
|0.9808
|0.0000
|0.9831
|449
|2002.09.10 10:58
|buy
|226
|0.80
|0.9779
|0.0000
|0.9802
|450
|2002.09.10 13:49
|buy
|227
|5.40
|0.9750
|0.0000
|0.9773
|451
|2002.09.10 13:50
|sell
|228
|0.20
|0.9751
|0.0000
|0.9728
|452
|2002.09.10 13:51
|close
|228
|0.20
|0.9761
|0.0000
|0.9728
|-20.00
|12969.91
|453
|2002.09.10 13:51
|close
|227
|5.40
|0.9759
|0.0000
|0.9773
|486.00
|13455.91
|454
|2002.09.10 13:51
|close
|226
|0.80
|0.9759
|0.0000
|0.9802
|-160.00
|13295.91
|455
|2002.09.10 13:51
|close
|225
|0.20
|0.9759
|0.0000
|0.9831
|-98.00
|13197.91
|456
|2002.09.10 13:51
|close
|224
|0.20
|0.9759
|0.0000
|0.9858
|-152.00
|13045.91
|457
|2002.09.11 23:00
|buy
|229
|0.20
|0.9758
|0.0000
|0.9781
|458
|2002.09.12 00:16
|close
|229
|0.20
|0.9768
|0.0000
|0.9781
|17.78
|13063.69
|459
|2002.09.12 00:17
|buy
|230
|0.20
|0.9766
|0.0000
|0.9789
|460
|2002.09.12 05:02
|close
|230
|0.20
|0.9776
|0.0000
|0.9789
|20.00
|13083.69
|461
|2002.09.12 05:02
|buy
|231
|0.20
|0.9776
|0.0000
|0.9799
|462
|2002.09.12 09:00
|buy
|232
|0.20
|0.9750
|0.0000
|0.9773
|463
|2002.09.12 09:49
|close
|232
|0.20
|0.9768
|0.0000
|0.9773
|36.00
|13119.69
|464
|2002.09.12 09:49
|close
|231
|0.20
|0.9768
|0.0000
|0.9799
|-16.00
|13103.69
|465
|2002.09.13 19:00
|sell
|233
|0.20
|0.9747
|0.0000
|0.9724
|466
|2002.09.13 19:06
|close
|233
|0.20
|0.9737
|0.0000
|0.9724
|20.00
|13123.69
|467
|2002.09.13 19:06
|sell
|234
|0.20
|0.9737
|0.0000
|0.9714
|468
|2002.09.13 19:07
|close
|234
|0.20
|0.9724
|0.0000
|0.9714
|26.00
|13149.69
|469
|2002.09.13 19:07
|sell
|235
|0.20
|0.9724
|0.0000
|0.9701
|470
|2002.09.13 19:34
|close
|235
|0.20
|0.9712
|0.0000
|0.9701
|24.00
|13173.69
|471
|2002.09.13 19:34
|sell
|236
|0.20
|0.9712
|0.0000
|0.9689
|472
|2002.09.16 01:13
|close
|236
|0.20
|0.9702
|0.0000
|0.9689
|20.30
|13193.99
|473
|2002.09.17 19:00
|buy
|237
|0.20
|0.9689
|0.0000
|0.9712
|474
|2002.09.17 19:21
|close
|237
|0.20
|0.9699
|0.0000
|0.9712
|20.00
|13213.99
|475
|2002.09.17 19:22
|buy
|238
|0.20
|0.9698
|0.0000
|0.9721
|476
|2002.09.17 21:57
|close
|238
|0.20
|0.9709
|0.0000
|0.9721
|22.00
|13235.99
|477
|2002.09.17 21:57
|buy
|239
|0.20
|0.9713
|0.0000
|0.9736
|478
|2002.09.17 22:48
|close
|239
|0.20
|0.9724
|0.0000
|0.9736
|22.00
|13257.99
|479
|2002.09.17 22:48
|buy
|240
|0.20
|0.9725
|0.0000
|0.9748
|480
|2002.09.17 23:23
|close
|240
|0.20
|0.9735
|0.0000
|0.9748
|20.00
|13277.99
|481
|2002.09.17 23:23
|buy
|241
|0.20
|0.9734
|0.0000
|0.9757
|482
|2002.09.17 23:47
|close
|241
|0.20
|0.9744
|0.0000
|0.9757
|20.00
|13297.99
|483
|2002.09.17 23:48
|buy
|242
|0.20
|0.9745
|0.0000
|0.9768
|484
|2002.09.18 08:51
|buy
|243
|0.20
|0.9716
|0.0000
|0.9739
|485
|2002.09.18 09:18
|buy
|244
|0.80
|0.9688
|0.0000
|0.9711
|486
|2002.09.18 09:36
|close
|244
|0.80
|0.9704
|0.0000
|0.9711
|128.00
|13425.99
|487
|2002.09.18 09:36
|close
|243
|0.20
|0.9704
|0.0000
|0.9739
|-24.00
|13401.99
|488
|2002.09.18 09:36
|close
|242
|0.20
|0.9704
|0.0000
|0.9768
|-82.74
|13319.25
|489
|2002.09.20 15:00
|sell
|245
|0.20
|0.9806
|0.0000
|0.9783
|490
|2002.09.20 15:03
|close
|245
|0.20
|0.9795
|0.0000
|0.9783
|22.00
|13341.25
|491
|2002.09.20 15:03
|sell
|246
|0.20
|0.9795
|0.0000
|0.9772
|492
|2002.09.20 17:39
|sell
|247
|0.20
|0.9824
|0.0000
|0.9801
|493
|2002.09.20 17:51
|sell
|248
|0.40
|0.9851
|0.0000
|0.9828
|494
|2002.09.20 19:13
|t/p
|248
|0.40
|0.9828
|0.0000
|0.9828
|92.00
|13433.25
|495
|2002.09.20 19:13
|close
|247
|0.20
|0.9827
|0.0000
|0.9801
|-6.00
|13427.25
|496
|2002.09.20 19:13
|close
|246
|0.20
|0.9827
|0.0000
|0.9772
|-64.00
|13363.25
|497
|2002.09.20 21:00
|sell
|249
|0.20
|0.9802
|0.0000
|0.9779
|498
|2002.09.21 00:09
|sell
|250
|0.20
|0.9828
|0.0000
|0.9805
|499
|2002.09.23 01:00
|close
|250
|0.20
|0.9809
|0.0000
|0.9805
|38.30
|13401.55
|500
|2002.09.23 01:00
|close
|249
|0.20
|0.9809
|0.0000
|0.9779
|-13.70
|13387.85
|501
|2002.09.23 13:00
|buy
|251
|0.20
|0.9846
|0.0000
|0.9869
|502
|2002.09.23 16:28
|buy
|252
|0.20
|0.9820
|0.0000
|0.9843
|503
|2002.09.23 17:28
|close
|252
|0.20
|0.9839
|0.0000
|0.9843
|38.00
|13425.85
|504
|2002.09.23 17:28
|close
|251
|0.20
|0.9839
|0.0000
|0.9869
|-14.00
|13411.85
|505
|2002.09.23 20:00
|sell
|253
|0.20
|0.9766
|0.0000
|0.9743
|506
|2002.09.23 20:10
|close
|253
|0.20
|0.9754
|0.0000
|0.9743
|24.00
|13435.85
|507
|2002.09.23 20:10
|sell
|254
|0.20
|0.9754
|0.0000
|0.9731
|508
|2002.09.23 22:04
|sell
|255
|0.20
|0.9781
|0.0000
|0.9758
|509
|2002.09.24 03:29
|close
|255
|0.20
|0.9762
|0.0000
|0.9758
|38.30
|13474.15
|510
|2002.09.24 03:29
|close
|254
|0.20
|0.9762
|0.0000
|0.9731
|-15.70
|13458.45
|511
|2002.09.24 17:00
|buy
|256
|0.20
|0.9834
|0.0000
|0.9857
|512
|2002.09.24 17:12
|buy
|257
|0.20
|0.9807
|0.0000
|0.9830
|513
|2002.09.24 18:14
|close
|257
|0.20
|0.9827
|0.0000
|0.9830
|40.00
|13498.45
|514
|2002.09.24 18:14
|close
|256
|0.20
|0.9827
|0.0000
|0.9857
|-14.00
|13484.45
|515
|2002.09.24 19:00
|buy
|258
|0.20
|0.9818
|0.0000
|0.9841
|516
|2002.09.24 19:15
|close
|258
|0.20
|0.9831
|0.0000
|0.9841
|26.00
|13510.45
|517
|2002.09.24 19:16
|buy
|259
|0.20
|0.9830
|0.0000
|0.9853
|518
|2002.09.24 20:33
|buy
|260
|0.20
|0.9802
|0.0000
|0.9825
|519
|2002.09.24 21:31
|close
|260
|0.20
|0.9823
|0.0000
|0.9825
|42.00
|13552.45
|520
|2002.09.24 21:31
|close
|259
|0.20
|0.9823
|0.0000
|0.9853
|-14.00
|13538.45
|521
|2002.09.25 14:00
|sell
|261
|0.20
|0.9783
|0.0000
|0.9760
|522
|2002.09.25 14:46
|close
|261
|0.20
|0.9771
|0.0000
|0.9760
|24.00
|13562.45
|523
|2002.09.25 14:46
|sell
|262
|0.20
|0.9771
|0.0000
|0.9748
|524
|2002.09.25 15:04
|close
|262
|0.20
|0.9757
|0.0000
|0.9748
|28.00
|13590.45
|525
|2002.09.25 16:00
|sell
|263
|0.20
|0.9785
|0.0000
|0.9762
|526
|2002.09.25 18:09
|sell
|264
|0.20
|0.9812
|0.0000
|0.9789
|527
|2002.09.25 18:37
|close
|264
|0.20
|0.9793
|0.0000
|0.9789
|38.00
|13628.45
|528
|2002.09.25 18:37
|close
|263
|0.20
|0.9793
|0.0000
|0.9762
|-16.00
|13612.45
|529
|2002.09.26 12:00
|buy
|265
|0.20
|0.9798
|0.0000
|0.9821
|530
|2002.09.26 15:38
|buy
|266
|0.20
|0.9770
|0.0000
|0.9793
|531
|2002.09.26 16:08
|close
|266
|0.20
|0.9790
|0.0000
|0.9793
|40.00
|13652.45
|532
|2002.09.26 16:08
|close
|265
|0.20
|0.9790
|0.0000
|0.9821
|-16.00
|13636.45
|533
|2002.09.27 13:00
|buy
|267
|0.20
|0.9786
|0.0000
|0.9809
|534
|2002.09.27 16:55
|buy
|268
|0.20
|0.9760
|0.0000
|0.9783
|535
|2002.09.27 18:23
|close
|268
|0.20
|0.9779
|0.0000
|0.9783
|38.00
|13674.45
|536
|2002.09.27 18:23
|close
|267
|0.20
|0.9779
|0.0000
|0.9809
|-14.00
|13660.45
|537
|2002.10.01 19:00
|sell
|269
|0.20
|0.9857
|0.0000
|0.9834
|538
|2002.10.01 20:28
|close
|269
|0.20
|0.9845
|0.0000
|0.9834
|24.00
|13684.45
|539
|2002.10.01 22:00
|sell
|270
|0.20
|0.9846
|0.0000
|0.9823
|540
|2002.10.01 22:35
|close
|270
|0.20
|0.9834
|0.0000
|0.9823
|24.00
|13708.45
|541
|2002.10.01 22:35
|sell
|271
|0.20
|0.9833
|0.0000
|0.9810
|542
|2002.10.02 01:41
|close
|271
|0.20
|0.9821
|0.0000
|0.9810
|24.30
|13732.75
|543
|2002.10.02 19:00
|buy
|272
|0.20
|0.9846
|0.0000
|0.9869
|544
|2002.10.02 20:21
|close
|272
|0.20
|0.9858
|0.0000
|0.9869
|24.00
|13756.75
|545
|2002.10.02 21:00
|buy
|273
|0.20
|0.9858
|0.0000
|0.9881
|546
|2002.10.02 22:41
|close
|273
|0.20
|0.9869
|0.0000
|0.9881
|22.00
|13778.75
|547
|2002.10.02 22:41
|buy
|274
|0.20
|0.9869
|0.0000
|0.9892
|548
|2002.10.03 09:29
|close
|274
|0.20
|0.9880
|0.0000
|0.9892
|19.78
|13798.53
|549
|2002.10.04 05:00
|sell
|275
|0.20
|0.9864
|0.0000
|0.9841
|550
|2002.10.04 09:41
|close
|275
|0.20
|0.9853
|0.0000
|0.9841
|22.00
|13820.53
|551
|2002.10.07 17:00
|buy
|276
|0.20
|0.9822
|0.0000
|0.9845
|552
|2002.10.07 22:55
|close
|276
|0.20
|0.9834
|0.0000
|0.9845
|24.00
|13844.53
|553
|2002.10.07 23:00
|buy
|277
|0.20
|0.9835
|0.0000
|0.9858
|554
|2002.10.08 07:29
|close
|277
|0.20
|0.9846
|0.0000
|0.9858
|21.26
|13865.79
|555
|2002.10.08 13:00
|sell
|278
|0.20
|0.9805
|0.0000
|0.9782
|556
|2002.10.08 15:26
|close
|278
|0.20
|0.9794
|0.0000
|0.9782
|22.00
|13887.79
|557
|2002.10.09 05:00
|buy
|279
|0.20
|0.9797
|0.0000
|0.9820
|558
|2002.10.09 12:36
|close
|279
|0.20
|0.9808
|0.0000
|0.9820
|22.00
|13909.79
|559
|2002.10.09 15:00
|buy
|280
|0.20
|0.9811
|0.0000
|0.9834
|560
|2002.10.09 15:28
|close
|280
|0.20
|0.9822
|0.0000
|0.9834
|22.00
|13931.79
|561
|2002.10.09 15:28
|buy
|281
|0.20
|0.9822
|0.0000
|0.9845
|562
|2002.10.09 15:46
|close
|281
|0.20
|0.9833
|0.0000
|0.9845
|22.00
|13953.79
|563
|2002.10.09 15:46
|buy
|282
|0.20
|0.9832
|0.0000
|0.9855
|564
|2002.10.09 16:29
|close
|282
|0.20
|0.9843
|0.0000
|0.9855
|22.00
|13975.79
|565
|2002.10.09 17:00
|buy
|283
|0.20
|0.9856
|0.0000
|0.9879
|566
|2002.10.09 17:06
|close
|283
|0.20
|0.9867
|0.0000
|0.9879
|22.00
|13997.79
|567
|2002.10.09 17:06
|buy
|284
|0.20
|0.9867
|0.0000
|0.9890
|568
|2002.10.09 18:35
|close
|284
|0.20
|0.9880
|0.0000
|0.9890
|26.00
|14023.79
|569
|2002.10.10 17:00
|sell
|285
|0.20
|0.9883
|0.0000
|0.9860
|570
|2002.10.10 17:16
|close
|285
|0.20
|0.9872
|0.0000
|0.9860
|22.00
|14045.79
|571
|2002.10.10 17:16
|sell
|286
|0.20
|0.9869
|0.0000
|0.9846
|572
|2002.10.10 17:35
|close
|286
|0.20
|0.9857
|0.0000
|0.9846
|24.00
|14069.79
|573
|2002.10.10 17:35
|sell
|287
|0.20
|0.9857
|0.0000
|0.9834
|574
|2002.10.11 10:00
|buy
|288
|0.20
|0.9877
|0.0000
|0.9900
|575
|2002.10.11 14:25
|buy
|289
|0.40
|0.9851
|0.0000
|0.9874
|576
|2002.10.11 14:44
|close
|289
|0.40
|0.9868
|0.0000
|0.9874
|68.00
|14137.79
|577
|2002.10.11 14:44
|close
|288
|0.20
|0.9868
|0.0000
|0.9900
|-18.00
|14119.79
|578
|2002.10.11 14:44
|close
|287
|0.20
|0.9870
|0.0000
|0.9834
|-25.70
|14094.09
|579
|2002.10.11 17:00
|sell
|290
|0.20
|0.9841
|0.0000
|0.9818
|580
|2002.10.11 18:19
|sell
|291
|0.20
|0.9867
|0.0000
|0.9844
|581
|2002.10.14 08:07
|sell
|292
|0.40
|0.9894
|0.0000
|0.9871
|582
|2002.10.14 14:32
|t/p
|292
|0.40
|0.9871
|0.0000
|0.9871
|92.00
|14186.09
|583
|2002.10.14 14:32
|close
|291
|0.20
|0.9871
|0.0000
|0.9844
|-7.70
|14178.39
|584
|2002.10.14 14:32
|close
|290
|0.20
|0.9871
|0.0000
|0.9818
|-59.70
|14118.69
|585
|2002.10.14 16:00
|sell
|293
|0.20
|0.9872
|0.0000
|0.9849
|586
|2002.10.14 18:42
|close
|293
|0.20
|0.9861
|0.0000
|0.9849
|22.00
|14140.69
|587
|2002.10.14 19:00
|sell
|294
|0.20
|0.9867
|0.0000
|0.9844
|588
|2002.10.14 20:09
|close
|294
|0.20
|0.9856
|0.0000
|0.9844
|22.00
|14162.69
|589
|2002.10.14 20:10
|sell
|295
|0.20
|0.9856
|0.0000
|0.9833
|590
|2002.10.15 04:53
|sell
|296
|0.20
|0.9883
|0.0000
|0.9860
|591
|2002.10.15 05:00
|buy
|297
|0.20
|0.9883
|0.0000
|0.9906
|592
|2002.10.15 10:48
|t/p
|296
|0.20
|0.9860
|0.0000
|0.9860
|46.00
|14208.69
|593
|2002.10.15 10:48
|close
|295
|0.20
|0.9858
|0.0000
|0.9833
|-3.70
|14204.99
|594
|2002.10.15 10:52
|buy
|298
|0.20
|0.9856
|0.0000
|0.9879
|595
|2002.10.15 11:42
|buy
|299
|0.80
|0.9830
|0.0000
|0.9853
|596
|2002.10.15 15:23
|buy
|300
|5.40
|0.9803
|0.0000
|0.9826
|597
|2002.10.15 15:23
|sell
|301
|0.20
|0.9803
|0.0000
|0.9780
|598
|2002.10.15 15:24
|close
|301
|0.20
|0.9813
|0.0000
|0.9780
|-20.00
|14184.99
|599
|2002.10.15 15:24
|close
|300
|5.40
|0.9811
|0.0000
|0.9826
|432.00
|14616.99
|600
|2002.10.15 15:24
|close
|299
|0.80
|0.9811
|0.0000
|0.9853
|-152.00
|14464.99
|601
|2002.10.15 15:24
|close
|298
|0.20
|0.9811
|0.0000
|0.9879
|-90.00
|14374.99
|602
|2002.10.15 15:24
|close
|297
|0.20
|0.9811
|0.0000
|0.9906
|-144.00
|14230.99
|603
|2002.10.16 18:00
|buy
|302
|0.20
|0.9824
|0.0000
|0.9847
|604
|2002.10.17 03:41
|buy
|303
|0.20
|0.9797
|0.0000
|0.9820
|605
|2002.10.17 09:54
|buy
|304
|0.80
|0.9771
|0.0000
|0.9794
|606
|2002.10.17 13:33
|buy
|305
|5.40
|0.9744
|0.0000
|0.9767
|607
|2002.10.17 13:33
|sell
|306
|0.20
|0.9746
|0.0000
|0.9723
|608
|2002.10.17 13:34
|close
|306
|0.20
|0.9754
|0.0000
|0.9723
|-16.00
|14214.99
|609
|2002.10.17 13:34
|close
|305
|5.40
|0.9752
|0.0000
|0.9767
|432.00
|14646.99
|610
|2002.10.17 13:34
|close
|304
|0.80
|0.9752
|0.0000
|0.9794
|-152.00
|14494.99
|611
|2002.10.17 13:34
|close
|303
|0.20
|0.9752
|0.0000
|0.9820
|-90.00
|14404.99
|612
|2002.10.17 13:34
|close
|302
|0.20
|0.9752
|0.0000
|0.9847
|-146.22
|14258.77
|613
|2002.10.18 17:00
|buy
|307
|0.20
|0.9730
|0.0000
|0.9753
|614
|2002.10.21 03:04
|buy
|308
|0.20
|0.9704
|0.0000
|0.9727
|615
|2002.10.21 05:45
|close
|308
|0.20
|0.9723
|0.0000
|0.9727
|38.00
|14296.77
|616
|2002.10.21 05:45
|close
|307
|0.20
|0.9723
|0.0000
|0.9753
|-14.74
|14282.03
|617
|2002.10.21 08:00
|buy
|309
|0.20
|0.9734
|0.0000
|0.9757
|618
|2002.10.21 11:21
|close
|309
|0.20
|0.9745
|0.0000
|0.9757
|22.00
|14304.03
|619
|2002.10.21 13:00
|buy
|310
|0.20
|0.9760
|0.0000
|0.9783
|620
|2002.10.21 15:46
|buy
|311
|0.20
|0.9734
|0.0000
|0.9757
|621
|2002.10.21 16:49
|close
|311
|0.20
|0.9753
|0.0000
|0.9757
|38.00
|14342.03
|622
|2002.10.21 16:49
|close
|310
|0.20
|0.9753
|0.0000
|0.9783
|-14.00
|14328.03
|623
|2002.10.22 07:00
|sell
|312
|0.20
|0.9733
|0.0000
|0.9710
|624
|2002.10.22 09:54
|close
|312
|0.20
|0.9722
|0.0000
|0.9710
|22.00
|14350.03
|625
|2002.10.23 17:00
|sell
|313
|0.20
|0.9754
|0.0000
|0.9731
|626
|2002.10.24 01:34
|close
|313
|0.20
|0.9743
|0.0000
|0.9731
|22.90
|14372.93
|627
|2002.10.24 23:00
|buy
|314
|0.20
|0.9783
|0.0000
|0.9806
|628
|2002.10.25 05:25
|close
|314
|0.20
|0.9794
|0.0000
|0.9806
|21.26
|14394.19
|629
|2002.10.25 15:00
|sell
|315
|0.20
|0.9763
|0.0000
|0.9740
|630
|2002.10.25 16:30
|sell
|316
|0.20
|0.9789
|0.0000
|0.9766
|631
|2002.10.25 16:59
|close
|316
|0.20
|0.9770
|0.0000
|0.9766
|38.00
|14432.19
|632
|2002.10.25 16:59
|close
|315
|0.20
|0.9770
|0.0000
|0.9740
|-14.00
|14418.19
|633
|2002.10.25 23:00
|sell
|317
|0.20
|0.9768
|0.0000
|0.9745
|634
|2002.10.26 00:04
|close
|317
|0.20
|0.9757
|0.0000
|0.9745
|22.00
|14440.19
|635
|2002.10.26 00:04
|sell
|318
|0.20
|0.9758
|0.0000
|0.9735
|636
|2002.10.28 06:48
|close
|318
|0.20
|0.9746
|0.0000
|0.9735
|24.30
|14464.49
|637
|2002.10.28 06:48
|sell
|319
|0.20
|0.9743
|0.0000
|0.9720
|638
|2002.10.28 08:44
|close
|319
|0.20
|0.9732
|0.0000
|0.9720
|22.00
|14486.49
|639
|2002.10.30 04:00
|sell
|320
|0.20
|0.9820
|0.0000
|0.9797
|640
|2002.10.30 20:58
|sell
|321
|0.20
|0.9846
|0.0000
|0.9823
|641
|2002.10.31 04:05
|sell
|322
|0.40
|0.9873
|0.0000
|0.9850
|642
|2002.10.31 17:51
|sell
|323
|1.20
|0.9901
|0.0000
|0.9878
|643
|2002.10.31 17:51
|buy
|324
|0.20
|0.9906
|0.0000
|0.9929
|644
|2002.10.31 18:33
|buy
|325
|1.60
|0.9879
|0.0000
|0.9902
|645
|2002.10.31 19:01
|t/p
|323
|1.20
|0.9878
|0.0000
|0.9878
|276.00
|14762.49
|646
|2002.10.31 19:01
|close
|322
|0.40
|0.9878
|0.0000
|0.9850
|-20.00
|14742.49
|647
|2002.10.31 19:01
|close
|321
|0.20
|0.9878
|0.0000
|0.9823
|-63.10
|14679.39
|648
|2002.10.31 19:01
|close
|320
|0.20
|0.9878
|0.0000
|0.9797
|-115.10
|14564.29
|649
|2002.10.31 19:03
|close
|325
|1.60
|0.9885
|0.0000
|0.9902
|96.00
|14660.29
|650
|2002.10.31 19:03
|close
|324
|0.20
|0.9885
|0.0000
|0.9929
|-42.00
|14618.29
|651
|2002.11.04 13:00
|sell
|326
|0.20
|0.9941
|0.0000
|0.9918
|652
|2002.11.04 20:12
|sell
|327
|0.20
|0.9967
|0.0000
|0.9944
|653
|2002.11.05 09:49
|sell
|328
|0.40
|0.9994
|0.0000
|0.9971
|654
|2002.11.05 10:18
|sell
|329
|1.20
|1.0020
|0.0000
|0.9997
|655
|2002.11.05 10:18
|buy
|330
|0.20
|1.0022
|0.0000
|1.0045
|656
|2002.11.05 18:52
|t/p
|329
|1.20
|0.9997
|0.0000
|0.9997
|276.00
|14894.29
|657
|2002.11.05 18:52
|buy
|331
|1.60
|0.9995
|0.0000
|1.0018
|658
|2002.11.05 18:52
|close
|328
|0.40
|0.9995
|0.0000
|0.9971
|-4.00
|14890.29
|659
|2002.11.05 18:52
|close
|327
|0.20
|0.9995
|0.0000
|0.9944
|-55.70
|14834.59
|660
|2002.11.05 18:52
|close
|326
|0.20
|0.9995
|0.0000
|0.9918
|-107.70
|14726.89
|661
|2002.11.05 18:57
|close
|331
|1.60
|1.0000
|0.0000
|1.0018
|80.00
|14806.89
|662
|2002.11.05 18:57
|close
|330
|0.20
|1.0000
|0.0000
|1.0045
|-44.00
|14762.89
|663
|2002.11.06 04:00
|sell
|332
|0.20
|0.9991
|0.0000
|0.9968
|664
|2002.11.06 07:40
|close
|332
|0.20
|0.9979
|0.0000
|0.9968
|24.00
|14786.89
|665
|2002.11.06 23:00
|buy
|333
|0.20
|1.0032
|0.0000
|1.0055
|666
|2002.11.07 00:27
|close
|333
|0.20
|1.0044
|0.0000
|1.0055
|21.78
|14808.67
|667
|2002.11.07 00:27
|buy
|334
|0.20
|1.0047
|0.0000
|1.0070
|668
|2002.11.07 01:46
|close
|334
|0.20
|1.0060
|0.0000
|1.0070
|26.00
|14834.67
|669
|2002.11.07 16:00
|sell
|335
|0.20
|1.0022
|0.0000
|0.9999
|670
|2002.11.07 16:50
|sell
|336
|0.20
|1.0049
|0.0000
|1.0026
|671
|2002.11.07 17:55
|sell
|337
|0.40
|1.0077
|0.0000
|1.0054
|672
|2002.11.08 10:04
|sell
|338
|1.20
|1.0104
|0.0000
|1.0081
|673
|2002.11.08 10:04
|buy
|339
|0.20
|1.0109
|0.0000
|1.0132
|674
|2002.11.08 13:44
|sell
|340
|6.00
|1.0131
|0.0000
|1.0108
|675
|2002.11.08 13:52
|close
|340
|6.00
|1.0118
|0.0000
|1.0108
|780.00
|15614.67
|676
|2002.11.08 13:52
|close
|339
|0.20
|1.0116
|0.0000
|1.0132
|14.00
|15628.67
|677
|2002.11.08 13:52
|close
|338
|1.20
|1.0118
|0.0000
|1.0081
|-168.00
|15460.67
|678
|2002.11.08 13:52
|close
|337
|0.40
|1.0118
|0.0000
|1.0054
|-163.40
|15297.27
|679
|2002.11.08 13:52
|close
|336
|0.20
|1.0118
|0.0000
|1.0026
|-137.70
|15159.57
|680
|2002.11.08 13:52
|close
|335
|0.20
|1.0118
|0.0000
|0.9999
|-191.70
|14967.87
|681
|2002.11.08 13:52
|buy
|341
|0.20
|1.0119
|0.0000
|1.0142
|682
|2002.11.08 15:25
|buy
|342
|0.20
|1.0091
|0.0000
|1.0114
|683
|2002.11.08 16:26
|close
|342
|0.20
|1.0111
|0.0000
|1.0114
|40.00
|15007.87
|684
|2002.11.08 16:26
|close
|341
|0.20
|1.0111
|0.0000
|1.0142
|-16.00
|14991.87
|685
|2002.11.11 19:00
|sell
|343
|0.20
|1.0115
|0.0000
|1.0092
|686
|2002.11.11 19:10
|close
|343
|0.20
|1.0103
|0.0000
|1.0092
|24.00
|15015.87
|687
|2002.11.11 19:10
|sell
|344
|0.20
|1.0100
|0.0000
|1.0077
|688
|2002.11.12 03:09
|close
|344
|0.20
|1.0087
|0.0000
|1.0077
|26.30
|15042.17
|689
|2002.11.12 14:00
|buy
|345
|0.20
|1.0108
|0.0000
|1.0131
|690
|2002.11.12 14:42
|buy
|346
|0.20
|1.0081
|0.0000
|1.0104
|691
|2002.11.12 16:12
|close
|346
|0.20
|1.0102
|0.0000
|1.0104
|42.00
|15084.17
|692
|2002.11.12 16:12
|close
|345
|0.20
|1.0102
|0.0000
|1.0131
|-12.00
|15072.17
|693
|2002.11.12 21:00
|buy
|347
|0.20
|1.0117
|0.0000
|1.0140
|694
|2002.11.12 22:36
|close
|347
|0.20
|1.0130
|0.0000
|1.0140
|26.00
|15098.17
|695
|2002.11.12 22:36
|buy
|348
|0.20
|1.0131
|0.0000
|1.0154
|696
|2002.11.13 09:53
|buy
|349
|0.20
|1.0102
|0.0000
|1.0125
|697
|2002.11.13 12:00
|sell
|350
|0.20
|1.0092
|0.0000
|1.0069
|698
|2002.11.13 12:10
|buy
|351
|1.80
|1.0075
|0.0000
|1.0098
|699
|2002.11.13 12:11
|close
|351
|1.80
|1.0085
|0.0000
|1.0098
|180.00
|15278.17
|700
|2002.11.13 12:11
|close
|350
|0.20
|1.0087
|0.0000
|1.0069
|10.00
|15288.17
|701
|2002.11.13 12:11
|close
|349
|0.20
|1.0085
|0.0000
|1.0125
|-34.00
|15254.17
|702
|2002.11.13 12:11
|close
|348
|0.20
|1.0085
|0.0000
|1.0154
|-92.74
|15161.43
|703
|2002.11.13 12:11
|sell
|352
|0.20
|1.0083
|0.0000
|1.0060
|704
|2002.11.13 12:37
|close
|352
|0.20
|1.0070
|0.0000
|1.0060
|26.00
|15187.43
|705
|2002.11.13 12:38
|sell
|353
|0.20
|1.0069
|0.0000
|1.0046
|706
|2002.11.13 14:14
|close
|353
|0.20
|1.0054
|0.0000
|1.0046
|30.00
|15217.43
|707
|2002.11.15 20:00
|buy
|354
|0.20
|1.0089
|0.0000
|1.0112
|708
|2002.11.15 23:49
|close
|354
|0.20
|1.0101
|0.0000
|1.0112
|24.00
|15241.43
|709
|2002.11.18 16:00
|sell
|355
|0.20
|1.0073
|0.0000
|1.0050
|710
|2002.11.18 18:31
|sell
|356
|0.20
|1.0100
|0.0000
|1.0077
|711
|2002.11.18 18:57
|close
|356
|0.20
|1.0080
|0.0000
|1.0077
|40.00
|15281.43
|712
|2002.11.18 18:57
|close
|355
|0.20
|1.0080
|0.0000
|1.0050
|-14.00
|15267.43
|713
|2002.11.21 16:00
|buy
|357
|0.20
|1.0031
|0.0000
|1.0054
|714
|2002.11.21 17:25
|buy
|358
|0.20
|1.0004
|0.0000
|1.0027
|715
|2002.11.21 23:17
|close
|358
|0.20
|1.0024
|0.0000
|1.0027
|40.00
|15307.43
|716
|2002.11.21 23:17
|close
|357
|0.20
|1.0024
|0.0000
|1.0054
|-14.00
|15293.43
|717
|2002.11.22 02:00
|buy
|359
|0.20
|1.0029
|0.0000
|1.0052
|718
|2002.11.22 17:19
|buy
|360
|0.20
|1.0001
|0.0000
|1.0024
|719
|2002.11.22 18:48
|buy
|361
|0.80
|0.9975
|0.0000
|0.9998
|720
|2002.11.25 02:59
|buy
|362
|5.40
|0.9948
|0.0000
|0.9971
|721
|2002.11.25 02:59
|sell
|363
|0.20
|0.9949
|0.0000
|0.9926
|722
|2002.11.25 08:15
|close
|363
|0.20
|0.9959
|0.0000
|0.9926
|-20.00
|15273.43
|723
|2002.11.25 08:15
|close
|362
|5.40
|0.9957
|0.0000
|0.9971
|486.00
|15759.43
|724
|2002.11.25 08:15
|close
|361
|0.80
|0.9957
|0.0000
|0.9998
|-146.96
|15612.47
|725
|2002.11.25 08:15
|close
|360
|0.20
|0.9957
|0.0000
|1.0024
|-88.74
|15523.73
|726
|2002.11.25 08:15
|close
|359
|0.20
|0.9957
|0.0000
|1.0052
|-144.74
|15378.99
|727
|2002.11.26 22:00
|buy
|364
|0.20
|0.9927
|0.0000
|0.9950
|728
|2002.11.26 23:20
|close
|364
|0.20
|0.9940
|0.0000
|0.9950
|26.00
|15404.99
|729
|2002.11.26 23:20
|buy
|365
|0.20
|0.9936
|0.0000
|0.9959
|730
|2002.11.27 12:00
|sell
|366
|0.20
|0.9918
|0.0000
|0.9895
|731
|2002.11.27 14:35
|buy
|367
|0.40
|0.9909
|0.0000
|0.9932
|732
|2002.11.27 15:00
|close
|367
|0.40
|0.9925
|0.0000
|0.9932
|64.00
|15468.99
|733
|2002.11.27 15:00
|close
|366
|0.20
|0.9927
|0.0000
|0.9895
|-18.00
|15450.99
|734
|2002.11.27 15:00
|close
|365
|0.20
|0.9925
|0.0000
|0.9959
|-22.74
|15428.25
|735
|2002.11.28 14:00
|buy
|368
|0.20
|0.9934
|0.0000
|0.9957
|736
|2002.11.28 16:15
|close
|368
|0.20
|0.9948
|0.0000
|0.9957
|28.00
|15456.25
|737
|2002.11.29 14:00
|sell
|369
|0.20
|0.9933
|0.0000
|0.9910
|738
|2002.11.29 15:11
|close
|369
|0.20
|0.9921
|0.0000
|0.9910
|24.00
|15480.25
|739
|2002.11.29 15:11
|sell
|370
|0.20
|0.9918
|0.0000
|0.9895
|740
|2002.11.29 16:53
|sell
|371
|0.20
|0.9945
|0.0000
|0.9922
|741
|2002.12.02 03:50
|close
|371
|0.20
|0.9925
|0.0000
|0.9922
|40.30
|15520.55
|742
|2002.12.02 03:50
|close
|370
|0.20
|0.9925
|0.0000
|0.9895
|-13.70
|15506.85
|743
|2002.12.02 07:00
|sell
|372
|0.20
|0.9924
|0.0000
|0.9901
|744
|2002.12.02 13:00
|close
|372
|0.20
|0.9910
|0.0000
|0.9901
|28.00
|15534.85
|745
|2002.12.02 20:00
|buy
|373
|0.20
|0.9949
|0.0000
|0.9972
|746
|2002.12.02 20:02
|close
|373
|0.20
|0.9962
|0.0000
|0.9972
|26.00
|15560.85
|747
|2002.12.02 20:02
|buy
|374
|0.20
|0.9963
|0.0000
|0.9986
|748
|2002.12.02 21:05
|close
|374
|0.20
|0.9975
|0.0000
|0.9986
|24.00
|15584.85
|749
|2002.12.02 22:00
|buy
|375
|0.20
|0.9970
|0.0000
|0.9993
|750
|2002.12.03 13:35
|close
|375
|0.20
|0.9982
|0.0000
|0.9993
|23.26
|15608.11
|751
|2002.12.05 06:00
|sell
|376
|0.20
|0.9997
|0.0000
|0.9974
|752
|2002.12.05 14:59
|sell
|377
|0.20
|1.0025
|0.0000
|1.0002
|753
|2002.12.05 15:04
|close
|377
|0.20
|1.0005
|0.0000
|1.0002
|40.00
|15648.11
|754
|2002.12.05 15:04
|close
|376
|0.20
|1.0005
|0.0000
|0.9974
|-16.00
|15632.11
|755
|2002.12.05 17:00
|sell
|378
|0.20
|0.9997
|0.0000
|0.9974
|756
|2002.12.05 19:36
|close
|378
|0.20
|0.9985
|0.0000
|0.9974
|24.00
|15656.11
|757
|2002.12.05 19:36
|sell
|379
|0.20
|0.9984
|0.0000
|0.9961
|758
|2002.12.05 22:17
|sell
|380
|0.20
|1.0011
|0.0000
|0.9988
|759
|2002.12.06 15:33
|sell
|381
|0.40
|1.0038
|0.0000
|1.0015
|760
|2002.12.06 16:01
|sell
|382
|1.20
|1.0065
|0.0000
|1.0042
|761
|2002.12.06 16:01
|buy
|383
|0.20
|1.0065
|0.0000
|1.0088
|762
|2002.12.06 16:04
|t/p
|383
|0.20
|1.0088
|0.0000
|1.0088
|46.00
|15702.11
|763
|2002.12.06 16:04
|buy
|384
|0.20
|1.0091
|0.0000
|1.0114
|764
|2002.12.06 16:04
|sell
|385
|6.00
|1.0093
|0.0000
|1.0070
|765
|2002.12.06 16:08
|close
|385
|6.00
|1.0080
|0.0000
|1.0070
|780.00
|16482.11
|766
|2002.12.06 16:08
|close
|384
|0.20
|1.0078
|0.0000
|1.0114
|-26.00
|16456.11
|767
|2002.12.06 16:08
|close
|382
|1.20
|1.0080
|0.0000
|1.0042
|-180.00
|16276.11
|768
|2002.12.06 16:08
|close
|381
|0.40
|1.0080
|0.0000
|1.0015
|-168.00
|16108.11
|769
|2002.12.06 16:08
|close
|380
|0.20
|1.0080
|0.0000
|0.9988
|-137.70
|15970.41
|770
|2002.12.06 16:08
|close
|379
|0.20
|1.0080
|0.0000
|0.9961
|-191.70
|15778.71
|771
|2002.12.06 16:08
|buy
|386
|0.20
|1.0085
|0.0000
|1.0108
|772
|2002.12.06 16:14
|close
|386
|0.20
|1.0099
|0.0000
|1.0108
|28.00
|15806.71
|773
|2002.12.09 18:00
|sell
|387
|0.20
|1.0077
|0.0000
|1.0054
|774
|2002.12.09 21:34
|sell
|388
|0.20
|1.0104
|0.0000
|1.0081
|775
|2002.12.10 10:58
|sell
|389
|0.40
|1.0132
|0.0000
|1.0109
|776
|2002.12.10 15:00
|t/p
|389
|0.40
|1.0109
|0.0000
|1.0109
|92.00
|15898.71
|777
|2002.12.10 15:00
|close
|388
|0.20
|1.0109
|0.0000
|1.0081
|-9.70
|15889.01
|778
|2002.12.10 15:00
|close
|387
|0.20
|1.0109
|0.0000
|1.0054
|-63.70
|15825.31
|779
|2002.12.10 19:00
|sell
|390
|0.20
|1.0076
|0.0000
|1.0053
|780
|2002.12.11 02:19
|close
|390
|0.20
|1.0062
|0.0000
|1.0053
|28.30
|15853.61
|781
|2002.12.11 20:00
|buy
|391
|0.20
|1.0088
|0.0000
|1.0111
|782
|2002.12.12 07:16
|close
|391
|0.20
|1.0102
|0.0000
|1.0111
|25.78
|15879.39
|783
|2002.12.16 18:00
|sell
|392
|0.20
|1.0200
|0.0000
|1.0177
|784
|2002.12.16 20:15
|sell
|393
|0.20
|1.0227
|0.0000
|1.0204
|785
|2002.12.17 04:23
|sell
|394
|0.40
|1.0256
|0.0000
|1.0233
|786
|2002.12.17 05:15
|sell
|395
|1.20
|1.0283
|0.0000
|1.0260
|787
|2002.12.17 05:15
|buy
|396
|0.20
|1.0282
|0.0000
|1.0305
|788
|2002.12.17 10:04
|t/p
|396
|0.20
|1.0305
|0.0000
|1.0305
|46.00
|15925.39
|789
|2002.12.17 10:04
|buy
|397
|0.20
|1.0309
|0.0000
|1.0332
|790
|2002.12.17 10:05
|sell
|398
|6.00
|1.0310
|0.0000
|1.0287
|791
|2002.12.17 10:32
|close
|398
|6.00
|1.0296
|0.0000
|1.0287
|840.00
|16765.39
|792
|2002.12.17 10:32
|close
|397
|0.20
|1.0294
|0.0000
|1.0332
|-30.00
|16735.39
|793
|2002.12.17 10:32
|close
|395
|1.20
|1.0296
|0.0000
|1.0260
|-156.00
|16579.39
|794
|2002.12.17 10:32
|close
|394
|0.40
|1.0296
|0.0000
|1.0233
|-160.00
|16419.39
|795
|2002.12.17 10:32
|close
|393
|0.20
|1.0296
|0.0000
|1.0204
|-137.70
|16281.69
|796
|2002.12.17 10:32
|close
|392
|0.20
|1.0296
|0.0000
|1.0177
|-191.70
|16089.99
|797
|2002.12.17 10:32
|buy
|399
|0.20
|1.0298
|0.0000
|1.0321
|798
|2002.12.17 10:39
|close
|399
|0.20
|1.0312
|0.0000
|1.0321
|28.00
|16117.99
|799
|2002.12.18 04:00
|sell
|400
|0.20
|1.0281
|0.0000
|1.0258
|800
|2002.12.18 05:45
|close
|400
|0.20
|1.0268
|0.0000
|1.0258
|26.00
|16143.99
|801
|2002.12.18 09:00
|sell
|401
|0.20
|1.0269
|0.0000
|1.0246
|802
|2002.12.18 09:29
|close
|401
|0.20
|1.0254
|0.0000
|1.0246
|30.00
|16173.99
|803
|2002.12.18 09:29
|sell
|402
|0.20
|1.0254
|0.0000
|1.0231
|804
|2002.12.18 14:49
|close
|402
|0.20
|1.0238
|0.0000
|1.0231
|32.00
|16205.99
|805
|2002.12.19 01:00
|buy
|403
|0.20
|1.0286
|0.0000
|1.0309
|806
|2002.12.19 02:35
|buy
|404
|0.20
|1.0259
|0.0000
|1.0282
|807
|2002.12.19 13:07
|close
|404
|0.20
|1.0279
|0.0000
|1.0282
|40.00
|16245.99
|808
|2002.12.19 13:07
|close
|403
|0.20
|1.0279
|0.0000
|1.0309
|-14.00
|16231.99
|809
|2002.12.19 14:00
|buy
|405
|0.20
|1.0284
|0.0000
|1.0307
|810
|2002.12.19 16:39
|buy
|406
|0.20
|1.0257
|0.0000
|1.0280
|811
|2002.12.19 17:09
|buy
|407
|0.80
|1.0230
|0.0000
|1.0253
|812
|2002.12.19 17:35
|close
|407
|0.80
|1.0246
|0.0000
|1.0253
|128.00
|16359.99
|813
|2002.12.19 17:35
|close
|406
|0.20
|1.0246
|0.0000
|1.0280
|-22.00
|16337.99
|814
|2002.12.19 17:35
|close
|405
|0.20
|1.0246
|0.0000
|1.0307
|-76.00
|16261.99
|815
|2002.12.20 01:00
|buy
|408
|0.20
|1.0270
|0.0000
|1.0293
|816
|2002.12.20 03:41
|buy
|409
|0.20
|1.0242
|0.0000
|1.0265
|817
|2002.12.20 05:10
|close
|409
|0.20
|1.0263
|0.0000
|1.0265
|42.00
|16303.99
|818
|2002.12.20 05:10
|close
|408
|0.20
|1.0263
|0.0000
|1.0293
|-14.00
|16289.99
|819
|2002.12.20 09:00
|buy
|410
|0.20
|1.0269
|0.0000
|1.0292
|820
|2002.12.23 08:53
|close
|410
|0.20
|1.0282
|0.0000
|1.0292
|25.26
|16315.25
|821
|2002.12.23 20:00
|sell
|411
|0.20
|1.0247
|0.0000
|1.0224
|822
|2002.12.23 20:16
|close
|411
|0.20
|1.0234
|0.0000
|1.0224
|26.00
|16341.25
|823
|2002.12.23 20:16
|sell
|412
|0.20
|1.0234
|0.0000
|1.0211
|824
|2002.12.23 20:26
|sell
|413
|0.20
|1.0261
|0.0000
|1.0238
|825
|2002.12.24 11:00
|buy
|414
|0.20
|1.0274
|0.0000
|1.0297
|826
|2002.12.24 12:15
|sell
|415
|0.40
|1.0288
|0.0000
|1.0265
|827
|2002.12.24 12:21
|t/p
|414
|0.20
|1.0297
|0.0000
|1.0297
|46.00
|16387.25
|828
|2002.12.24 15:31
|sell
|416
|1.20
|1.0316
|0.0000
|1.0293
|829
|2002.12.24 15:31
|buy
|417
|0.20
|1.0318
|0.0000
|1.0341
|830
|2002.12.24 16:11
|t/p
|416
|1.20
|1.0293
|0.0000
|1.0293
|276.00
|16663.25
|831
|2002.12.24 16:11
|buy
|418
|1.60
|1.0292
|0.0000
|1.0315
|832
|2002.12.24 16:11
|close
|415
|0.40
|1.0292
|0.0000
|1.0265
|-16.00
|16647.25
|833
|2002.12.24 16:11
|close
|413
|0.20
|1.0292
|0.0000
|1.0238
|-61.70
|16585.55
|834
|2002.12.24 16:11
|close
|412
|0.20
|1.0292
|0.0000
|1.0211
|-115.70
|16469.85
|835
|2002.12.24 16:12
|close
|418
|1.60
|1.0297
|0.0000
|1.0315
|80.00
|16549.85
|836
|2002.12.24 16:12
|close
|417
|0.20
|1.0297
|0.0000
|1.0341
|-42.00
|16507.85
|837
|2003.01.02 08:00
|sell
|419
|0.20
|1.0476
|0.0000
|1.0453
|838
|2003.01.02 09:38
|close
|419
|0.20
|1.0460
|0.0000
|1.0453
|32.00
|16539.85
|839
|2003.01.03 17:00
|buy
|420
|0.20
|1.0400
|0.0000
|1.0423
|840
|2003.01.03 17:19
|close
|420
|0.20
|1.0414
|0.0000
|1.0423
|28.00
|16567.85
|841
|2003.01.03 17:19
|buy
|421
|0.20
|1.0414
|0.0000
|1.0437
|842
|2003.01.03 17:44
|close
|421
|0.20
|1.0427
|0.0000
|1.0437
|26.00
|16593.85
|843
|2003.01.03 17:44
|buy
|422
|0.20
|1.0427
|0.0000
|1.0450
|844
|2003.01.03 19:22
|close
|422
|0.20
|1.0440
|0.0000
|1.0450
|26.00
|16619.85
|845
|2003.01.03 19:22
|buy
|423
|0.20
|1.0440
|0.0000
|1.0463
|846
|2003.01.03 19:47
|buy
|424
|0.20
|1.0414
|0.0000
|1.0437
|847
|2003.01.03 23:45
|close
|424
|0.20
|1.0434
|0.0000
|1.0437
|40.00
|16659.85
|848
|2003.01.03 23:45
|close
|423
|0.20
|1.0434
|0.0000
|1.0463
|-12.00
|16647.85
|849
|2003.01.03 23:45
|buy
|425
|0.20
|1.0434
|0.0000
|1.0457
|850
|2003.01.06 06:43
|close
|425
|0.20
|1.0448
|0.0000
|1.0457
|27.26
|16675.11
|851
|2003.01.07 04:00
|sell
|426
|0.20
|1.0441
|0.0000
|1.0418
|852
|2003.01.07 10:02
|close
|426
|0.20
|1.0428
|0.0000
|1.0418
|26.00
|16701.11
|853
|2003.01.08 21:00
|buy
|427
|0.20
|1.0494
|0.0000
|1.0517
|854
|2003.01.08 23:28
|close
|427
|0.20
|1.0508
|0.0000
|1.0517
|28.00
|16729.11
|855
|2003.01.09 19:00
|sell
|428
|0.20
|1.0473
|0.0000
|1.0450
|856
|2003.01.09 19:11
|close
|428
|0.20
|1.0460
|0.0000
|1.0450
|26.00
|16755.11
|857
|2003.01.09 19:11
|sell
|429
|0.20
|1.0453
|0.0000
|1.0430
|858
|2003.01.09 19:13
|sell
|430
|0.20
|1.0479
|0.0000
|1.0456
|859
|2003.01.10 05:38
|sell
|431
|0.40
|1.0507
|0.0000
|1.0484
|860
|2003.01.10 15:31
|sell
|432
|1.20
|1.0534
|0.0000
|1.0511
|861
|2003.01.10 15:31
|buy
|433
|0.20
|1.0539
|0.0000
|1.0562
|862
|2003.01.10 15:35
|sell
|434
|6.00
|1.0560
|0.0000
|1.0537
|863
|2003.01.10 15:36
|close
|434
|6.00
|1.0545
|0.0000
|1.0537
|900.00
|17655.11
|864
|2003.01.10 15:36
|close
|433
|0.20
|1.0543
|0.0000
|1.0562
|8.00
|17663.11
|865
|2003.01.10 15:36
|close
|432
|1.20
|1.0545
|0.0000
|1.0511
|-132.00
|17531.11
|866
|2003.01.10 15:36
|close
|431
|0.40
|1.0545
|0.0000
|1.0484
|-152.00
|17379.11
|867
|2003.01.10 15:36
|close
|430
|0.20
|1.0545
|0.0000
|1.0456
|-131.70
|17247.41
|868
|2003.01.10 15:36
|close
|429
|0.20
|1.0545
|0.0000
|1.0430
|-183.70
|17063.71
|869
|2003.01.10 15:36
|buy
|435
|0.20
|1.0546
|0.0000
|1.0569
|870
|2003.01.10 15:39
|close
|435
|0.20
|1.0559
|0.0000
|1.0569
|26.00
|17089.71
|871
|2003.01.13 14:00
|sell
|436
|0.20
|1.0544
|0.0000
|1.0521
|872
|2003.01.13 15:51
|close
|436
|0.20
|1.0531
|0.0000
|1.0521
|26.00
|17115.71
|873
|2003.01.14 00:00
|sell
|437
|0.20
|1.0539
|0.0000
|1.0516
|874
|2003.01.14 08:02
|sell
|438
|0.20
|1.0566
|0.0000
|1.0543
|875
|2003.01.14 10:53
|sell
|439
|0.40
|1.0593
|0.0000
|1.0570
|876
|2003.01.14 14:01
|t/p
|439
|0.40
|1.0570
|0.0000
|1.0570
|92.00
|17207.71
|877
|2003.01.14 14:01
|close
|438
|0.20
|1.0570
|0.0000
|1.0543
|-8.00
|17199.71
|878
|2003.01.14 14:01
|close
|437
|0.20
|1.0570
|0.0000
|1.0516
|-62.00
|17137.71
|879
|2003.01.15 00:00
|sell
|440
|0.20
|1.0553
|0.0000
|1.0530
|880
|2003.01.15 09:13
|close
|440
|0.20
|1.0537
|0.0000
|1.0530
|32.00
|17169.71
|881
|2003.01.15 20:00
|buy
|441
|0.20
|1.0572
|0.0000
|1.0595
|882
|2003.01.15 21:48
|buy
|442
|0.20
|1.0542
|0.0000
|1.0565
|883
|2003.01.15 23:59
|close
|442
|0.20
|1.0564
|0.0000
|1.0565
|44.00
|17213.71
|884
|2003.01.15 23:59
|close
|441
|0.20
|1.0564
|0.0000
|1.0595
|-16.00
|17197.71
|885
|2003.01.20 07:00
|sell
|443
|0.20
|1.0645
|0.0000
|1.0622
|886
|2003.01.20 16:24
|sell
|444
|0.20
|1.0672
|0.0000
|1.0649
|887
|2003.01.21 05:12
|close
|444
|0.20
|1.0652
|0.0000
|1.0649
|40.30
|17238.01
|888
|2003.01.21 05:12
|close
|443
|0.20
|1.0652
|0.0000
|1.0622
|-13.70
|17224.31
|889
|2003.01.21 06:00
|sell
|445
|0.20
|1.0653
|0.0000
|1.0630
|890
|2003.01.21 08:43
|close
|445
|0.20
|1.0640
|0.0000
|1.0630
|26.00
|17250.31
|891
|2003.01.21 11:00
|sell
|446
|0.20
|1.0644
|0.0000
|1.0621
|892
|2003.01.21 17:44
|sell
|447
|0.20
|1.0673
|0.0000
|1.0650
|893
|2003.01.21 18:00
|buy
|448
|0.20
|1.0681
|0.0000
|1.0704
|894
|2003.01.21 19:27
|sell
|449
|0.40
|1.0699
|0.0000
|1.0676
|895
|2003.01.21 19:27
|t/p
|448
|0.20
|1.0704
|0.0000
|1.0704
|46.00
|17296.31
|896
|2003.01.21 19:36
|sell
|450
|1.20
|1.0726
|0.0000
|1.0703
|897
|2003.01.21 19:36
|buy
|451
|0.20
|1.0729
|0.0000
|1.0752
|898
|2003.01.22 10:36
|t/p
|450
|1.20
|1.0703
|0.0000
|1.0703
|277.80
|17574.11
|899
|2003.01.22 10:36
|close
|449
|0.40
|1.0703
|0.0000
|1.0676
|-15.40
|17558.71
|900
|2003.01.22 10:36
|close
|447
|0.20
|1.0703
|0.0000
|1.0650
|-59.70
|17499.01
|901
|2003.01.22 10:36
|close
|446
|0.20
|1.0703
|0.0000
|1.0621
|-117.70
|17381.31
|902
|2003.01.22 10:36
|buy
|452
|0.20
|1.0699
|0.0000
|1.0722
|903
|2003.01.22 15:00
|sell
|453
|0.20
|1.0706
|0.0000
|1.0683
|904
|2003.01.22 15:07
|t/p
|452
|0.20
|1.0722
|0.0000
|1.0722
|46.00
|17427.31
|905
|2003.01.22 15:07
|close
|451
|0.20
|1.0723
|0.0000
|1.0752
|-12.74
|17414.57
|906
|2003.01.22 16:19
|close
|453
|0.20
|1.0692
|0.0000
|1.0683
|28.00
|17442.57
|907
|2003.01.23 06:00
|sell
|454
|0.20
|1.0715
|0.0000
|1.0692
|908
|2003.01.23 11:43
|sell
|455
|0.20
|1.0741
|0.0000
|1.0718
|909
|2003.01.23 11:59
|sell
|456
|0.40
|1.0768
|0.0000
|1.0745
|910
|2003.01.23 12:26
|t/p
|456
|0.40
|1.0745
|0.0000
|1.0745
|92.00
|17534.57
|911
|2003.01.23 12:26
|close
|455
|0.20
|1.0744
|0.0000
|1.0718
|-6.00
|17528.57
|912
|2003.01.23 12:26
|close
|454
|0.20
|1.0744
|0.0000
|1.0692
|-58.00
|17470.57
|913
|2003.01.27 19:00
|sell
|457
|0.20
|1.0840
|0.0000
|1.0817
|914
|2003.01.27 19:16
|sell
|458
|0.20
|1.0868
|0.0000
|1.0845
|915
|2003.01.27 19:56
|close
|458
|0.20
|1.0846
|0.0000
|1.0845
|44.00
|17514.57
|916
|2003.01.27 19:56
|close
|457
|0.20
|1.0846
|0.0000
|1.0817
|-12.00
|17502.57
|917
|2003.01.27 19:57
|sell
|459
|0.20
|1.0846
|0.0000
|1.0823
|918
|2003.01.27 20:28
|close
|459
|0.20
|1.0832
|0.0000
|1.0823
|28.00
|17530.57
|919
|2003.01.28 04:00
|sell
|460
|0.20
|1.0837
|0.0000
|1.0814
|920
|2003.01.28 08:31
|close
|460
|0.20
|1.0823
|0.0000
|1.0814
|28.00
|17558.57
|921
|2003.01.28 08:31
|sell
|461
|0.20
|1.0822
|0.0000
|1.0799
|922
|2003.01.28 09:28
|close
|461
|0.20
|1.0808
|0.0000
|1.0799
|28.00
|17586.57
|923
|2003.01.28 20:00
|buy
|462
|0.20
|1.0833
|0.0000
|1.0856
|924
|2003.01.29 03:33
|close
|462
|0.20
|1.0848
|0.0000
|1.0856
|29.26
|17615.83
|925
|2003.01.29 04:00
|buy
|463
|0.20
|1.0876
|0.0000
|1.0899
|926
|2003.01.29 05:13
|buy
|464
|0.20
|1.0849
|0.0000
|1.0872
|927
|2003.01.29 06:27
|close
|464
|0.20
|1.0870
|0.0000
|1.0872
|42.00
|17657.83
|928
|2003.01.29 06:27
|close
|463
|0.20
|1.0870
|0.0000
|1.0899
|-12.00
|17645.83
|929
|2003.01.29 21:00
|sell
|465
|0.20
|1.0831
|0.0000
|1.0808
|930
|2003.01.30 01:47
|close
|465
|0.20
|1.0816
|0.0000
|1.0808
|30.90
|17676.73
|931
|2003.01.30 01:47
|sell
|466
|0.20
|1.0816
|0.0000
|1.0793
|932
|2003.01.30 09:53
|close
|466
|0.20
|1.0799
|0.0000
|1.0793
|34.00
|17710.73
|933
|2003.01.31 00:00
|buy
|467
|0.20
|1.0821
|0.0000
|1.0844
|934
|2003.01.31 16:32
|buy
|468
|0.20
|1.0795
|0.0000
|1.0818
|935
|2003.01.31 17:00
|buy
|469
|0.80
|1.0764
|0.0000
|1.0787
|936
|2003.01.31 17:56
|buy
|470
|5.40
|1.0737
|0.0000
|1.0760
|937
|2003.01.31 17:56
|sell
|471
|0.20
|1.0736
|0.0000
|1.0713
|938
|2003.01.31 18:05
|close
|471
|0.20
|1.0748
|0.0000
|1.0713
|-24.00
|17686.73
|939
|2003.01.31 18:05
|close
|470
|5.40
|1.0746
|0.0000
|1.0760
|486.00
|18172.73
|940
|2003.01.31 18:05
|close
|469
|0.80
|1.0746
|0.0000
|1.0787
|-144.00
|18028.73
|941
|2003.01.31 18:05
|close
|468
|0.20
|1.0746
|0.0000
|1.0818
|-98.00
|17930.73
|942
|2003.01.31 18:05
|close
|467
|0.20
|1.0746
|0.0000
|1.0844
|-150.00
|17780.73
|943
|2003.02.03 21:00
|buy
|472
|0.20
|1.0771
|0.0000
|1.0794
|944
|2003.02.03 22:17
|close
|472
|0.20
|1.0785
|0.0000
|1.0794
|28.00
|17808.73
|945
|2003.02.03 23:00
|buy
|473
|0.20
|1.0782
|0.0000
|1.0805
|946
|2003.02.04 00:18
|close
|473
|0.20
|1.0797
|0.0000
|1.0805
|29.26
|17837.99
|947
|2003.02.04 00:18
|buy
|474
|0.20
|1.0798
|0.0000
|1.0821
|948
|2003.02.04 03:08
|buy
|475
|0.20
|1.0771
|0.0000
|1.0794
|949
|2003.02.04 08:04
|close
|475
|0.20
|1.0793
|0.0000
|1.0794
|44.00
|17881.99
|950
|2003.02.04 08:04
|close
|474
|0.20
|1.0793
|0.0000
|1.0821
|-10.00
|17871.99
|951
|2003.02.05 18:00
|sell
|476
|0.20
|1.0819
|0.0000
|1.0796
|952
|2003.02.05 18:16
|sell
|477
|0.20
|1.0846
|0.0000
|1.0823
|953
|2003.02.05 19:08
|t/p
|477
|0.20
|1.0823
|0.0000
|1.0823
|46.00
|17917.99
|954
|2003.02.05 19:08
|close
|476
|0.20
|1.0822
|0.0000
|1.0796
|-6.00
|17911.99
|955
|2003.02.05 21:00
|sell
|478
|0.20
|1.0784
|0.0000
|1.0761
|956
|2003.02.05 21:22
|sell
|479
|0.20
|1.0813
|0.0000
|1.0790
|957
|2003.02.05 22:53
|close
|479
|0.20
|1.0791
|0.0000
|1.0790
|44.00
|17955.99
|958
|2003.02.05 22:53
|close
|478
|0.20
|1.0791
|0.0000
|1.0761
|-14.00
|17941.99
|959
|2003.02.05 22:53
|sell
|480
|0.20
|1.0792
|0.0000
|1.0769
|960
|2003.02.05 23:52
|close
|480
|0.20
|1.0778
|0.0000
|1.0769
|28.00
|17969.99
|961
|2003.02.06 17:00
|buy
|481
|0.20
|1.0844
|0.0000
|1.0867
|962
|2003.02.06 22:34
|close
|481
|0.20
|1.0860
|0.0000
|1.0867
|32.00
|18001.99
|963
|2003.02.07 05:00
|sell
|482
|0.20
|1.0818
|0.0000
|1.0795
|964
|2003.02.07 08:50
|close
|482
|0.20
|1.0803
|0.0000
|1.0795
|30.00
|18031.99
|965
|2003.02.07 20:00
|buy
|483
|0.20
|1.0808
|0.0000
|1.0831
|966
|2003.02.07 20:17
|close
|483
|0.20
|1.0822
|0.0000
|1.0831
|28.00
|18059.99
|967
|2003.02.07 20:17
|buy
|484
|0.20
|1.0825
|0.0000
|1.0848
|968
|2003.02.07 22:21
|close
|484
|0.20
|1.0839
|0.0000
|1.0848
|28.00
|18087.99
|969
|2003.02.07 23:00
|buy
|485
|0.20
|1.0830
|0.0000
|1.0853
|970
|2003.02.10 03:21
|buy
|486
|0.20
|1.0803
|0.0000
|1.0826
|971
|2003.02.10 09:51
|t/p
|486
|0.20
|1.0826
|0.0000
|1.0826
|46.00
|18133.99
|972
|2003.02.10 09:51
|close
|485
|0.20
|1.0826
|0.0000
|1.0853
|-8.74
|18125.25
|973
|2003.02.11 21:00
|buy
|487
|0.20
|1.0734
|0.0000
|1.0757
|974
|2003.02.11 23:45
|close
|487
|0.20
|1.0749
|0.0000
|1.0757
|30.00
|18155.25
|975
|2003.02.11 23:45
|buy
|488
|0.20
|1.0749
|0.0000
|1.0772
|976
|2003.02.12 09:45
|buy
|489
|0.20
|1.0721
|0.0000
|1.0744
|977
|2003.02.12 10:41
|close
|489
|0.20
|1.0742
|0.0000
|1.0744
|42.00
|18197.25
|978
|2003.02.12 10:41
|close
|488
|0.20
|1.0742
|0.0000
|1.0772
|-14.74
|18182.51
|979
|2003.02.12 19:00
|sell
|490
|0.20
|1.0721
|0.0000
|1.0698
|980
|2003.02.12 20:57
|close
|490
|0.20
|1.0705
|0.0000
|1.0698
|32.00
|18214.51
|981
|2003.02.12 20:57
|sell
|491
|0.20
|1.0705
|0.0000
|1.0682
|982
|2003.02.13 03:48
|sell
|492
|0.20
|1.0732
|0.0000
|1.0709
|983
|2003.02.13 05:52
|sell
|493
|0.40
|1.0759
|0.0000
|1.0736
|984
|2003.02.13 07:00
|buy
|494
|0.20
|1.0760
|0.0000
|1.0783
|985
|2003.02.13 09:25
|t/p
|494
|0.20
|1.0783
|0.0000
|1.0783
|46.00
|18260.51
|986
|2003.02.13 09:26
|sell
|495
|1.20
|1.0788
|0.0000
|1.0765
|987
|2003.02.13 09:26
|buy
|496
|0.20
|1.0791
|0.0000
|1.0814
|988
|2003.02.13 14:24
|t/p
|495
|1.20
|1.0765
|0.0000
|1.0765
|276.00
|18536.51
|989
|2003.02.13 14:24
|buy
|497
|1.60
|1.0763
|0.0000
|1.0786
|990
|2003.02.13 14:24
|close
|493
|0.40
|1.0763
|0.0000
|1.0736
|-16.00
|18520.51
|991
|2003.02.13 14:24
|close
|492
|0.20
|1.0763
|0.0000
|1.0709
|-62.00
|18458.51
|992
|2003.02.13 14:24
|close
|491
|0.20
|1.0763
|0.0000
|1.0682
|-115.10
|18343.41
|993
|2003.02.13 14:29
|close
|497
|1.60
|1.0768
|0.0000
|1.0786
|80.00
|18423.41
|994
|2003.02.13 14:29
|close
|496
|0.20
|1.0768
|0.0000
|1.0814
|-46.00
|18377.41
|995
|2003.02.14 20:00
|sell
|498
|0.20
|1.0774
|0.0000
|1.0751
|996
|2003.02.14 21:29
|sell
|499
|0.20
|1.0800
|0.0000
|1.0777
|997
|2003.02.17 01:00
|t/p
|499
|0.20
|1.0777
|0.0000
|1.0777
|46.30
|18423.71
|998
|2003.02.17 01:00
|close
|498
|0.20
|1.0775
|0.0000
|1.0751
|-1.70
|18422.01
|999
|2003.02.18 06:00
|buy
|500
|0.20
|1.0749
|0.0000
|1.0772
|1000
|2003.02.18 10:29
|buy
|501
|0.20
|1.0719
|0.0000
|1.0742
|1001
|2003.02.18 17:44
|buy
|502
|0.80
|1.0692
|0.0000
|1.0715
|1002
|2003.02.18 18:17
|close
|502
|0.80
|1.0711
|0.0000
|1.0715
|152.00
|18574.01
|1003
|2003.02.18 18:17
|close
|501
|0.20
|1.0711
|0.0000
|1.0742
|-16.00
|18558.01
|1004
|2003.02.18 18:17
|close
|500
|0.20
|1.0711
|0.0000
|1.0772
|-76.00
|18482.01
|1005
|2003.02.19 07:00
|buy
|503
|0.20
|1.0712
|0.0000
|1.0735
|1006
|2003.02.19 08:06
|close
|503
|0.20
|1.0726
|0.0000
|1.0735
|28.00
|18510.01
|1007
|2003.02.19 11:00
|buy
|504
|0.20
|1.0726
|0.0000
|1.0749
|1008
|2003.02.19 17:13
|close
|504
|0.20
|1.0741
|0.0000
|1.0749
|30.00
|18540.01
|1009
|2003.02.19 17:13
|buy
|505
|0.20
|1.0742
|0.0000
|1.0765
|1010
|2003.02.19 20:33
|close
|505
|0.20
|1.0756
|0.0000
|1.0765
|28.00
|18568.01
|1011
|2003.02.21 19:00
|sell
|506
|0.20
|1.0788
|0.0000
|1.0765
|1012
|2003.02.21 20:35
|close
|506
|0.20
|1.0770
|0.0000
|1.0765
|36.00
|18604.01
|1013
|2003.02.21 20:35
|sell
|507
|0.20
|1.0769
|0.0000
|1.0746
|1014
|2003.02.21 21:40
|close
|507
|0.20
|1.0754
|0.0000
|1.0746
|30.00
|18634.01
|1015
|2003.02.21 21:40
|sell
|508
|0.20
|1.0751
|0.0000
|1.0728
|1016
|2003.02.21 23:50
|sell
|509
|0.20
|1.0778
|0.0000
|1.0755
|1017
|2003.02.24 01:00
|t/p
|508
|0.20
|1.0728
|0.0000
|1.0728
|46.30
|18680.31
|1018
|2003.02.24 01:00
|t/p
|509
|0.20
|1.0755
|0.0000
|1.0755
|46.30
|18726.61
|1019
|2003.02.24 19:00
|buy
|510
|0.20
|1.0786
|0.0000
|1.0809
|1020
|2003.02.24 19:28
|close
|510
|0.20
|1.0801
|0.0000
|1.0809
|30.00
|18756.61
|1021
|2003.02.24 19:28
|buy
|511
|0.20
|1.0805
|0.0000
|1.0828
|1022
|2003.02.25 11:03
|close
|511
|0.20
|1.0820
|0.0000
|1.0828
|29.26
|18785.87
|1023
|2003.02.25 17:00
|sell
|512
|0.20
|1.0792
|0.0000
|1.0769
|1024
|2003.02.25 17:01
|sell
|513
|0.20
|1.0820
|0.0000
|1.0797
|1025
|2003.02.25 17:22
|t/p
|513
|0.20
|1.0797
|0.0000
|1.0797
|46.00
|18831.87
|1026
|2003.02.25 17:22
|close
|512
|0.20
|1.0797
|0.0000
|1.0769
|-10.00
|18821.87
|1027
|2003.02.25 17:22
|sell
|514
|0.20
|1.0796
|0.0000
|1.0773
|1028
|2003.02.25 17:25
|close
|514
|0.20
|1.0780
|0.0000
|1.0773
|32.00
|18853.87
|1029
|2003.02.25 17:25
|sell
|515
|0.20
|1.0780
|0.0000
|1.0757
|1030
|2003.02.25 17:35
|close
|515
|0.20
|1.0763
|0.0000
|1.0757
|34.00
|18887.87
|1031
|2003.02.25 17:35
|sell
|516
|0.20
|1.0763
|0.0000
|1.0740
|1032
|2003.02.25 17:57
|close
|516
|0.20
|1.0748
|0.0000
|1.0740
|30.00
|18917.87
|1033
|2003.02.25 17:57
|sell
|517
|0.20
|1.0747
|0.0000
|1.0724
|1034
|2003.02.25 18:09
|sell
|518
|0.20
|1.0774
|0.0000
|1.0751
|1035
|2003.02.25 23:45
|t/p
|518
|0.20
|1.0751
|0.0000
|1.0751
|46.00
|18963.87
|1036
|2003.02.25 23:45
|close
|517
|0.20
|1.0751
|0.0000
|1.0724
|-8.00
|18955.87
|1037
|2003.02.25 23:45
|sell
|519
|0.20
|1.0750
|0.0000
|1.0727
|1038
|2003.02.26 10:01
|close
|519
|0.20
|1.0735
|0.0000
|1.0727
|30.30
|18986.17
|1039
|2003.02.27 19:00
|sell
|520
|0.20
|1.0765
|0.0000
|1.0742
|1040
|2003.02.27 19:47
|close
|520
|0.20
|1.0750
|0.0000
|1.0742
|30.00
|19016.17
|1041
|2003.02.27 19:47
|sell
|521
|0.20
|1.0749
|0.0000
|1.0726
|1042
|2003.02.28 12:47
|sell
|522
|0.20
|1.0776
|0.0000
|1.0753
|1043
|2003.02.28 13:31
|sell
|523
|0.40
|1.0802
|0.0000
|1.0779
|1044
|2003.02.28 14:00
|buy
|524
|0.20
|1.0798
|0.0000
|1.0821
|1045
|2003.02.28 15:42
|t/p
|523
|0.40
|1.0779
|0.0000
|1.0779
|92.00
|19108.17
|1046
|2003.02.28 15:42
|close
|522
|0.20
|1.0777
|0.0000
|1.0753
|-2.00
|19106.17
|1047
|2003.02.28 15:42
|close
|521
|0.20
|1.0777
|0.0000
|1.0726
|-55.70
|19050.47
|1048
|2003.02.28 15:45
|buy
|525
|0.20
|1.0771
|0.0000
|1.0794
|1049
|2003.02.28 16:05
|close
|525
|0.20
|1.0792
|0.0000
|1.0794
|42.00
|19092.47
|1050
|2003.02.28 16:05
|close
|524
|0.20
|1.0792
|0.0000
|1.0821
|-12.00
|19080.47
|1051
|2003.02.28 16:05
|buy
|526
|0.20
|1.0793
|0.0000
|1.0816
|1052
|2003.02.28 21:50
|close
|526
|0.20
|1.0808
|0.0000
|1.0816
|30.00
|19110.47
|1053
|2003.03.03 05:00
|sell
|527
|0.20
|1.0776
|0.0000
|1.0753
|1054
|2003.03.03 10:15
|sell
|528
|0.20
|1.0802
|0.0000
|1.0779
|1055
|2003.03.03 17:35
|sell
|529
|0.40
|1.0830
|0.0000
|1.0807
|1056
|2003.03.03 19:54
|sell
|530
|1.20
|1.0857
|0.0000
|1.0834
|1057
|2003.03.03 19:54
|buy
|531
|0.20
|1.0861
|0.0000
|1.0884
|1058
|2003.03.03 20:25
|t/p
|531
|0.20
|1.0884
|0.0000
|1.0884
|46.00
|19156.47
|1059
|2003.03.03 20:25
|buy
|532
|0.20
|1.0887
|0.0000
|1.0910
|1060
|2003.03.03 20:25
|sell
|533
|6.00
|1.0885
|0.0000
|1.0862
|1061
|2003.03.04 02:15
|t/p
|532
|0.20
|1.0910
|0.0000
|1.0910
|45.26
|19201.73
|1062
|2003.03.04 02:15
|buy
|534
|0.20
|1.0912
|0.0000
|1.0935
|1063
|2003.03.04 10:17
|t/p
|534
|0.20
|1.0935
|0.0000
|1.0935
|46.00
|19247.73
|1064
|2003.03.04 10:17
|buy
|535
|0.20
|1.0940
|0.0000
|1.0963
|1065
|2003.03.04 10:43
|buy
|536
|2.60
|1.0914
|0.0000
|1.0937
|1066
|2003.03.05 00:36
|t/p
|536
|2.60
|1.0937
|0.0000
|1.0937
|588.38
|19836.11
|1067
|2003.03.05 00:36
|close
|535
|0.20
|1.0941
|0.0000
|1.0963
|1.26
|19837.37
|1068
|2003.03.05 00:36
|buy
|537
|0.20
|1.0942
|0.0000
|1.0965
|1069
|2003.03.05 00:44
|t/p
|537
|0.20
|1.0965
|0.0000
|1.0965
|46.00
|19883.37
|1070
|2003.03.05 00:44
|buy
|538
|0.20
|1.0969
|0.0000
|1.0992
|1071
|2003.03.05 10:28
|t/p
|538
|0.20
|1.0992
|0.0000
|1.0992
|46.00
|19929.37
|1072
|2003.03.05 10:28
|buy
|539
|0.10
|1.0994
|0.0000
|1.1017
|1073
|2003.03.05 11:16
|buy
|540
|2.60
|1.0967
|0.0000
|1.0990
|1074
|2003.03.05 18:13
|t/p
|540
|2.60
|1.0990
|0.0000
|1.0990
|598.00
|20527.37
|1075
|2003.03.05 18:13
|close
|539
|0.10
|1.0992
|0.0000
|1.1017
|-2.00
|20525.37
|1076
|2003.03.05 18:14
|buy
|541
|0.10
|1.0993
|0.0000
|1.1016
|1077
|2003.03.05 18:44
|buy
|542
|2.60
|1.0965
|0.0000
|1.0988
|1078
|2003.03.05 19:24
|t/p
|542
|2.60
|1.0988
|0.0000
|1.0988
|598.00
|21123.37
|1079
|2003.03.05 19:24
|close
|541
|0.10
|1.0988
|0.0000
|1.1016
|-5.00
|21118.37
|1080
|2003.03.05 19:24
|buy
|543
|0.20
|1.0987
|0.0000
|1.1010
|1081
|2003.03.05 20:16
|buy
|544
|2.60
|1.0959
|0.0000
|1.0982
|1082
|2003.03.05 21:15
|t/p
|544
|2.60
|1.0982
|0.0000
|1.0982
|598.00
|21716.37
|1083
|2003.03.05 21:15
|close
|543
|0.20
|1.0982
|0.0000
|1.1010
|-10.00
|21706.37
|1084
|2003.03.05 21:15
|buy
|545
|0.20
|1.0983
|0.0000
|1.1006
|1085
|2003.03.05 23:19
|buy
|546
|2.60
|1.0957
|0.0000
|1.0980
|1086
|2003.03.06 15:35
|t/p
|546
|2.60
|1.0980
|0.0000
|1.0980
|569.14
|22275.51
|1087
|2003.03.06 15:35
|close
|545
|0.20
|1.0980
|0.0000
|1.1006
|-8.22
|22267.29
|1088
|2003.03.06 15:35
|buy
|547
|0.20
|1.0981
|0.0000
|1.1004
|1089
|2003.03.06 16:10
|t/p
|547
|0.20
|1.1004
|0.0000
|1.1004
|46.00
|22313.29
|1090
|2003.03.06 16:10
|buy
|548
|0.10
|1.1011
|0.0000
|1.1034
|1091
|2003.03.06 16:23
|buy
|549
|2.60
|1.0983
|0.0000
|1.1006
|1092
|2003.03.06 19:21
|t/p
|549
|2.60
|1.1006
|0.0000
|1.1006
|598.00
|22911.29
|1093
|2003.03.06 19:21
|close
|548
|0.10
|1.1007
|0.0000
|1.1034
|-4.00
|22907.29
|1094
|2003.03.06 19:21
|buy
|550
|0.20
|1.1007
|0.0000
|1.1030
|1095
|2003.03.06 19:29
|buy
|551
|2.60
|1.0980
|0.0000
|1.1003
|1096
|2003.03.07 08:21
|t/p
|551
|2.60
|1.1003
|0.0000
|1.1003
|588.38
|23495.67
|1097
|2003.03.07 08:21
|close
|550
|0.20
|1.1003
|0.0000
|1.1030
|-8.74
|23486.93
|1098
|2003.03.07 08:21
|buy
|552
|0.20
|1.1003
|0.0000
|1.1026
|1099
|2003.03.07 08:57
|t/p
|552
|0.20
|1.1026
|0.0000
|1.1026
|46.00
|23532.93
|1100
|2003.03.07 08:57
|buy
|553
|0.10
|1.1029
|0.0000
|1.1052
|1101
|2003.03.07 15:31
|t/p
|553
|0.10
|1.1052
|0.0000
|1.1052
|23.00
|23555.93
|1102
|2003.03.07 15:31
|buy
|554
|0.10
|1.1056
|0.0000
|1.1079
|1103
|2003.03.07 17:04
|buy
|555
|1.30
|1.1029
|0.0000
|1.1052
|1104
|2003.03.07 17:37
|t/p
|555
|1.30
|1.1052
|0.0000
|1.1052
|299.00
|23854.93
|1105
|2003.03.07 17:37
|close
|554
|0.10
|1.1052
|0.0000
|1.1079
|-4.00
|23850.93
|1106
|2003.03.07 17:37
|buy
|556
|0.10
|1.1051
|0.0000
|1.1074
|1107
|2003.03.07 18:39
|buy
|557
|1.30
|1.1024
|0.0000
|1.1047
|1108
|2003.03.10 09:11
|t/p
|557
|1.30
|1.1047
|0.0000
|1.1047
|294.19
|24145.12
|1109
|2003.03.10 09:11
|close
|556
|0.10
|1.1047
|0.0000
|1.1074
|-4.37
|24140.75
|1110
|2003.03.10 09:11
|buy
|558
|0.10
|1.1048
|0.0000
|1.1071
|1111
|2003.03.11 08:45
|buy
|559
|2.60
|1.1020
|0.0000
|1.1043
|1112
|2003.03.11 11:42
|t/p
|559
|2.60
|1.1043
|0.0000
|1.1043
|598.00
|24738.75
|1113
|2003.03.11 11:42
|close
|558
|0.10
|1.1045
|0.0000
|1.1071
|-3.37
|24735.38
|1114
|2003.03.11 11:42
|buy
|560
|0.10
|1.1044
|0.0000
|1.1067
|1115
|2003.03.11 12:19
|t/p
|560
|0.10
|1.1067
|0.0000
|1.1067
|23.00
|24758.38
|1116
|2003.03.11 12:19
|buy
|561
|0.10
|1.1070
|0.0000
|1.1093
|1117
|2003.03.11 17:06
|buy
|562
|1.30
|1.1039
|0.0000
|1.1062
|1118
|2003.03.11 18:05
|t/p
|562
|1.30
|1.1062
|0.0000
|1.1062
|299.00
|25057.38
|1119
|2003.03.11 18:05
|close
|561
|0.10
|1.1062
|0.0000
|1.1093
|-8.00
|25049.38
|1120
|2003.03.11 18:05
|buy
|563
|0.10
|1.1063
|0.0000
|1.1086
|1121
|2003.03.11 18:44
|buy
|564
|2.60
|1.1037
|0.0000
|1.1060
|1122
|2003.03.12 14:27
|t/p
|564
|2.60
|1.1060
|0.0000
|1.1060
|588.38
|25637.76
|1123
|2003.03.12 14:27
|close
|563
|0.10
|1.1060
|0.0000
|1.1086
|-3.37
|25634.39
|1124
|2003.03.12 14:27
|buy
|565
|0.10
|1.1059
|0.0000
|1.1082
|1125
|2003.03.12 14:56
|buy
|566
|2.60
|1.1030
|0.0000
|1.1053
|1126
|2003.03.13 03:52
|t/p
|533
|6.00
|1.0862
|0.0000
|1.0862
|1488.00
|27122.39
|1127
|2003.03.13 03:52
|close
|530
|1.20
|1.0862
|0.0000
|1.0834
|-38.40
|27083.99
|1128
|2003.03.13 03:52
|close
|529
|0.40
|1.0862
|0.0000
|1.0807
|-120.80
|26963.19
|1129
|2003.03.13 03:52
|close
|528
|0.20
|1.0862
|0.0000
|1.0779
|-116.40
|26846.79
|1130
|2003.03.13 03:52
|close
|527
|0.20
|1.0862
|0.0000
|1.0753
|-168.40
|26678.39
|1131
|2003.03.13 03:52
|buy
|567
|1.20
|1.0865
|0.0000
|1.0888
|1132
|2003.03.13 04:07
|t/p
|567
|1.20
|1.0888
|0.0000
|1.0888
|276.00
|26954.39
|1133
|2003.03.13 04:07
|close
|566
|2.60
|1.0888
|0.0000
|1.1053
|-3720.86
|23233.53
|1134
|2003.03.13 04:07
|close
|565
|0.10
|1.0888
|0.0000
|1.1082
|-172.11
|23061.42
|1135
|2003.03.17 04:00
|buy
|568
|0.30
|1.0813
|0.0000
|1.0836
|1136
|2003.03.17 07:55
|close
|568
|0.30
|1.0825
|0.0000
|1.0836
|36.00
|23097.42
|1137
|2003.03.17 07:56
|buy
|569
|0.30
|1.0829
|0.0000
|1.0852
|1138
|2003.03.17 10:00
|close
|569
|0.30
|1.0842
|0.0000
|1.0852
|39.00
|23136.42
|1139
|2003.03.20 11:00
|buy
|570
|0.30
|1.0628
|0.0000
|1.0651
|1140
|2003.03.20 15:09
|buy
|571
|0.30
|1.0596
|0.0000
|1.0619
|1141
|2003.03.20 16:02
|t/p
|571
|0.30
|1.0619
|0.0000
|1.0619
|69.00
|23205.42
|1142
|2003.03.20 16:02
|close
|570
|0.30
|1.0620
|0.0000
|1.0651
|-24.00
|23181.42
|1143
|2003.03.21 04:00
|sell
|572
|0.30
|1.0602
|0.0000
|1.0579
|1144
|2003.03.21 11:18
|close
|572
|0.30
|1.0590
|0.0000
|1.0579
|36.00
|23217.42
|1145
|2003.03.24 04:00
|buy
|573
|0.30
|1.0590
|0.0000
|1.0613
|1146
|2003.03.24 05:28
|close
|573
|0.30
|1.0602
|0.0000
|1.0613
|36.00
|23253.42
|1147
|2003.03.24 05:28
|buy
|574
|0.30
|1.0601
|0.0000
|1.0624
|1148
|2003.03.24 07:10
|close
|574
|0.30
|1.0613
|0.0000
|1.0624
|36.00
|23289.42
|1149
|2003.03.25 21:00
|sell
|575
|0.30
|1.0645
|0.0000
|1.0622
|1150
|2003.03.26 09:38
|close
|575
|0.30
|1.0633
|0.0000
|1.0622
|36.45
|23325.87
|1151
|2003.03.26 16:00
|buy
|576
|0.30
|1.0672
|0.0000
|1.0695
|1152
|2003.03.26 16:01
|close
|576
|0.30
|1.0684
|0.0000
|1.0695
|36.00
|23361.87
|1153
|2003.03.26 16:01
|buy
|577
|0.30
|1.0689
|0.0000
|1.0712
|1154
|2003.03.26 16:11
|close
|577
|0.30
|1.0701
|0.0000
|1.0712
|36.00
|23397.87
|1155
|2003.03.26 16:11
|buy
|578
|0.30
|1.0702
|0.0000
|1.0725
|1156
|2003.03.26 16:48
|buy
|579
|0.30
|1.0675
|0.0000
|1.0698
|1157
|2003.03.26 18:39
|close
|579
|0.30
|1.0696
|0.0000
|1.0698
|63.00
|23460.87
|1158
|2003.03.26 18:39
|close
|578
|0.30
|1.0696
|0.0000
|1.0725
|-18.00
|23442.87
|1159
|2003.03.27 21:00
|sell
|580
|0.30
|1.0684
|0.0000
|1.0661
|1160
|2003.03.28 03:29
|close
|580
|0.30
|1.0670
|0.0000
|1.0661
|42.45
|23485.32
|1161
|2003.03.28 04:00
|sell
|581
|0.30
|1.0676
|0.0000
|1.0653
|1162
|2003.03.28 09:14
|sell
|582
|0.30
|1.0703
|0.0000
|1.0680
|1163
|2003.03.28 10:47
|sell
|583
|0.60
|1.0731
|0.0000
|1.0708
|1164
|2003.03.28 11:00
|buy
|584
|0.30
|1.0736
|0.0000
|1.0759
|1165
|2003.03.28 15:48
|sell
|585
|1.80
|1.0757
|0.0000
|1.0734
|1166
|2003.03.28 15:49
|t/p
|584
|0.30
|1.0759
|0.0000
|1.0759
|69.00
|23554.32
|1167
|2003.03.28 15:49
|buy
|586
|0.30
|1.0762
|0.0000
|1.0785
|1168
|2003.03.28 19:44
|sell
|587
|9.00
|1.0784
|0.0000
|1.0761
|1169
|2003.03.28 19:46
|t/p
|586
|0.30
|1.0785
|0.0000
|1.0785
|69.00
|23623.32
|1170
|2003.03.28 19:46
|buy
|588
|0.30
|1.0787
|0.0000
|1.0810
|1171
|2003.03.28 22:58
|close
|588
|0.30
|1.0769
|0.0000
|1.0810
|-54.00
|23569.32
|1172
|2003.03.28 22:58
|close
|587
|9.00
|1.0771
|0.0000
|1.0761
|1170.00
|24739.32
|1173
|2003.03.28 22:58
|close
|585
|1.80
|1.0771
|0.0000
|1.0734
|-252.00
|24487.32
|1174
|2003.03.28 22:58
|close
|583
|0.60
|1.0771
|0.0000
|1.0708
|-240.00
|24247.32
|1175
|2003.03.28 22:58
|close
|582
|0.30
|1.0771
|0.0000
|1.0680
|-204.00
|24043.32
|1176
|2003.03.28 22:58
|close
|581
|0.30
|1.0771
|0.0000
|1.0653
|-285.00
|23758.32
|1177
|2003.03.28 22:58
|buy
|589
|0.30
|1.0773
|0.0000
|1.0796
|1178
|2003.03.28 23:21
|close
|589
|0.30
|1.0787
|0.0000
|1.0796
|42.00
|23800.32
|1179
|2003.04.02 09:00
|sell
|590
|0.30
|1.0886
|0.0000
|1.0863
|1180
|2003.04.02 09:07
|close
|590
|0.30
|1.0873
|0.0000
|1.0863
|39.00
|23839.32
|1181
|2003.04.02 09:07
|sell
|591
|0.30
|1.0873
|0.0000
|1.0850
|1182
|2003.04.02 09:18
|close
|591
|0.30
|1.0858
|0.0000
|1.0850
|45.00
|23884.32
|1183
|2003.04.02 09:18
|sell
|592
|0.30
|1.0859
|0.0000
|1.0836
|1184
|2003.04.02 10:17
|close
|592
|0.30
|1.0847
|0.0000
|1.0836
|36.00
|23920.32
|1185
|2003.04.04 02:00
|buy
|593
|0.30
|1.0764
|0.0000
|1.0787
|1186
|2003.04.04 04:32
|buy
|594
|0.30
|1.0737
|0.0000
|1.0760
|1187
|2003.04.04 09:52
|buy
|595
|1.20
|1.0710
|0.0000
|1.0733
|1188
|2003.04.04 10:11
|close
|595
|1.20
|1.0727
|0.0000
|1.0733
|204.00
|24124.32
|1189
|2003.04.04 10:11
|close
|594
|0.30
|1.0727
|0.0000
|1.0760
|-30.00
|24094.32
|1190
|2003.04.04 10:11
|close
|593
|0.30
|1.0727
|0.0000
|1.0787
|-111.00
|23983.32
|1191
|2003.04.08 00:00
|buy
|596
|0.30
|1.0699
|0.0000
|1.0722
|1192
|2003.04.08 04:27
|buy
|597
|0.30
|1.0673
|0.0000
|1.0696
|1193
|2003.04.08 05:11
|buy
|598
|1.20
|1.0644
|0.0000
|1.0667
|1194
|2003.04.08 05:22
|close
|598
|1.20
|1.0660
|0.0000
|1.0667
|192.00
|24175.32
|1195
|2003.04.08 05:22
|close
|597
|0.30
|1.0660
|0.0000
|1.0696
|-39.00
|24136.32
|1196
|2003.04.08 05:22
|close
|596
|0.30
|1.0660
|0.0000
|1.0722
|-117.00
|24019.32
|1197
|2003.04.09 19:00
|sell
|599
|0.30
|1.0721
|0.0000
|1.0698
|1198
|2003.04.09 19:09
|sell
|600
|0.30
|1.0748
|0.0000
|1.0725
|1199
|2003.04.09 19:49
|sell
|601
|0.60
|1.0776
|0.0000
|1.0753
|1200
|2003.04.09 20:16
|t/p
|601
|0.60
|1.0753
|0.0000
|1.0753
|138.00
|24157.32
|1201
|2003.04.09 20:16
|close
|600
|0.30
|1.0752
|0.0000
|1.0725
|-12.00
|24145.32
|1202
|2003.04.09 20:16
|close
|599
|0.30
|1.0752
|0.0000
|1.0698
|-93.00
|24052.32
|1203
|2003.04.11 05:00
|sell
|602
|0.30
|1.0774
|0.0000
|1.0751
|1204
|2003.04.11 11:48
|close
|602
|0.30
|1.0761
|0.0000
|1.0751
|39.00
|24091.32
|1205
|2003.04.11 14:00
|sell
|603
|0.30
|1.0742
|0.0000
|1.0719
|1206
|2003.04.11 15:26
|close
|603
|0.30
|1.0727
|0.0000
|1.0719
|45.00
|24136.32
|1207
|2003.04.15 12:00
|sell
|604
|0.30
|1.0753
|0.0000
|1.0730
|1208
|2003.04.15 12:26
|close
|604
|0.30
|1.0740
|0.0000
|1.0730
|39.00
|24175.32
|1209
|2003.04.15 12:26
|sell
|605
|0.30
|1.0739
|0.0000
|1.0716
|1210
|2003.04.15 12:50
|sell
|606
|0.30
|1.0766
|0.0000
|1.0743
|1211
|2003.04.15 15:19
|sell
|607
|0.60
|1.0793
|0.0000
|1.0770
|1212
|2003.04.15 20:29
|sell
|608
|1.80
|1.0821
|0.0000
|1.0798
|1213
|2003.04.15 20:29
|buy
|609
|0.30
|1.0822
|0.0000
|1.0845
|1214
|2003.04.15 23:23
|t/p
|608
|1.80
|1.0798
|0.0000
|1.0798
|414.00
|24589.32
|1215
|2003.04.15 23:23
|close
|607
|0.60
|1.0798
|0.0000
|1.0770
|-30.00
|24559.32
|1216
|2003.04.15 23:23
|close
|606
|0.30
|1.0798
|0.0000
|1.0743
|-96.00
|24463.32
|1217
|2003.04.15 23:23
|close
|605
|0.30
|1.0798
|0.0000
|1.0716
|-177.00
|24286.32
|1218
|2003.04.15 23:23
|buy
|610
|0.30
|1.0796
|0.0000
|1.0819
|1219
|2003.04.16 08:18
|close
|610
|0.30
|1.0816
|0.0000
|1.0819
|58.89
|24345.21
|1220
|2003.04.16 08:18
|close
|609
|0.30
|1.0816
|0.0000
|1.0845
|-19.11
|24326.10
|1221
|2003.04.17 21:00
|sell
|611
|0.30
|1.0878
|0.0000
|1.0855
|1222
|2003.04.21 01:08
|sell
|612
|0.30
|1.0909
|0.0000
|1.0886
|1223
|2003.04.21 03:00
|buy
|613
|0.30
|1.0905
|0.0000
|1.0928
|1224
|2003.04.21 09:22
|t/p
|612
|0.30
|1.0886
|0.0000
|1.0886
|69.00
|24395.10
|1225
|2003.04.21 09:22
|close
|611
|0.30
|1.0885
|0.0000
|1.0855
|-20.10
|24375.00
|1226
|2003.04.21 09:23
|buy
|614
|0.30
|1.0879
|0.0000
|1.0902
|1227
|2003.04.21 10:57
|close
|614
|0.30
|1.0900
|0.0000
|1.0902
|63.00
|24438.00
|1228
|2003.04.21 10:57
|close
|613
|0.30
|1.0900
|0.0000
|1.0928
|-15.00
|24423.00
|1229
|2003.04.23 15:00
|sell
|615
|0.30
|1.0948
|0.0000
|1.0925
|1230
|2003.04.23 15:29
|close
|615
|0.30
|1.0935
|0.0000
|1.0925
|39.00
|24462.00
|1231
|2003.04.23 15:29
|sell
|616
|0.30
|1.0934
|0.0000
|1.0911
|1232
|2003.04.23 18:41
|sell
|617
|0.30
|1.0962
|0.0000
|1.0939
|1233
|2003.04.23 19:10
|t/p
|617
|0.30
|1.0939
|0.0000
|1.0939
|69.00
|24531.00
|1234
|2003.04.23 19:10
|close
|616
|0.30
|1.0939
|0.0000
|1.0911
|-15.00
|24516.00
|1235
|2003.04.23 20:00
|sell
|618
|0.30
|1.0937
|0.0000
|1.0914
|1236
|2003.04.23 21:08
|sell
|619
|0.30
|1.0964
|0.0000
|1.0941
|1237
|2003.04.24 08:23
|sell
|620
|0.60
|1.0991
|0.0000
|1.0968
|1238
|2003.04.24 09:20
|sell
|621
|1.80
|1.1020
|0.0000
|1.0997
|1239
|2003.04.24 09:20
|buy
|622
|0.30
|1.1016
|0.0000
|1.1039
|1240
|2003.04.24 15:35
|t/p
|621
|1.80
|1.0997
|0.0000
|1.0997
|414.00
|24930.00
|1241
|2003.04.24 15:35
|close
|620
|0.60
|1.0993
|0.0000
|1.0968
|-12.00
|24918.00
|1242
|2003.04.24 15:35
|close
|619
|0.30
|1.0993
|0.0000
|1.0941
|-85.65
|24832.35
|1243
|2003.04.24 15:35
|close
|618
|0.30
|1.0993
|0.0000
|1.0914
|-166.65
|24665.70
|1244
|2003.04.24 15:37
|buy
|623
|0.30
|1.0989
|0.0000
|1.1012
|1245
|2003.04.24 15:50
|close
|623
|0.30
|1.1009
|0.0000
|1.1012
|60.00
|24725.70
|1246
|2003.04.24 15:50
|close
|622
|0.30
|1.1009
|0.0000
|1.1039
|-21.00
|24704.70
|1247
|2003.04.25 12:00
|sell
|624
|0.30
|1.0994
|0.0000
|1.0971
|1248
|2003.04.25 13:51
|close
|624
|0.30
|1.0981
|0.0000
|1.0971
|39.00
|24743.70
|1249
|2003.04.25 13:51
|sell
|625
|0.30
|1.0981
|0.0000
|1.0958
|1250
|2003.04.25 13:54
|close
|625
|0.30
|1.0968
|0.0000
|1.0958
|39.00
|24782.70
|1251
|2003.04.25 13:54
|sell
|626
|0.30
|1.0968
|0.0000
|1.0945
|1252
|2003.04.25 15:32
|sell
|627
|0.30
|1.0995
|0.0000
|1.0972
|1253
|2003.04.25 16:00
|close
|627
|0.30
|1.0975
|0.0000
|1.0972
|60.00
|24842.70
|1254
|2003.04.25 16:00
|close
|626
|0.30
|1.0975
|0.0000
|1.0945
|-21.00
|24821.70
|1255
|2003.04.28 14:00
|sell
|628
|0.30
|1.1037
|0.0000
|1.1014
|1256
|2003.04.28 14:18
|close
|628
|0.30
|1.1024
|0.0000
|1.1014
|39.00
|24860.70
|1257
|2003.04.28 14:18
|sell
|629
|0.30
|1.1021
|0.0000
|1.0998
|1258
|2003.04.28 17:42
|close
|629
|0.30
|1.1008
|0.0000
|1.0998
|39.00
|24899.70
|1259
|2003.04.29 19:00
|buy
|630
|0.30
|1.1017
|0.0000
|1.1040
|1260
|2003.04.29 19:16
|close
|630
|0.30
|1.1030
|0.0000
|1.1040
|39.00
|24938.70
|1261
|2003.04.29 19:16
|buy
|631
|0.30
|1.1029
|0.0000
|1.1052
|1262
|2003.04.29 19:50
|close
|631
|0.30
|1.1042
|0.0000
|1.1052
|39.00
|24977.70
|1263
|2003.04.29 19:50
|buy
|632
|0.30
|1.1042
|0.0000
|1.1065
|1264
|2003.04.29 20:51
|close
|632
|0.30
|1.1055
|0.0000
|1.1065
|39.00
|25016.70
|1265
|2003.04.29 20:51
|buy
|633
|0.30
|1.1054
|0.0000
|1.1077
|1266
|2003.04.29 21:14
|close
|633
|0.30
|1.1068
|0.0000
|1.1077
|42.00
|25058.70
|1267
|2003.04.29 21:15
|buy
|634
|0.30
|1.1068
|0.0000
|1.1091
|1268
|2003.04.29 23:53
|close
|634
|0.30
|1.1082
|0.0000
|1.1091
|42.00
|25100.70
|1269
|2003.05.02 20:00
|sell
|635
|0.30
|1.1224
|0.0000
|1.1201
|1270
|2003.05.05 09:00
|close
|635
|0.30
|1.1211
|0.0000
|1.1201
|39.45
|25140.15
|1271
|2003.05.05 11:00
|sell
|636
|0.30
|1.1211
|0.0000
|1.1188
|1272
|2003.05.05 15:39
|sell
|637
|0.30
|1.1238
|0.0000
|1.1215
|1273
|2003.05.05 17:09
|sell
|638
|0.60
|1.1264
|0.0000
|1.1241
|1274
|2003.05.05 18:04
|sell
|639
|1.80
|1.1293
|0.0000
|1.1270
|1275
|2003.05.05 18:04
|buy
|640
|0.30
|1.1294
|0.0000
|1.1317
|1276
|2003.05.05 18:52
|t/p
|639
|1.80
|1.1270
|0.0000
|1.1270
|414.00
|25554.15
|1277
|2003.05.05 18:52
|close
|638
|0.60
|1.1270
|0.0000
|1.1241
|-36.00
|25518.15
|1278
|2003.05.05 18:52
|close
|637
|0.30
|1.1270
|0.0000
|1.1215
|-96.00
|25422.15
|1279
|2003.05.05 18:52
|close
|636
|0.30
|1.1270
|0.0000
|1.1188
|-177.00
|25245.15
|1280
|2003.05.06 10:03
|close
|640
|0.30
|1.1307
|0.0000
|1.1317
|37.89
|25283.04
|1281
|2003.05.07 18:00
|sell
|641
|0.30
|1.1355
|0.0000
|1.1332
|1282
|2003.05.07 18:41
|close
|641
|0.30
|1.1338
|0.0000
|1.1332
|51.00
|25334.04
|1283
|2003.05.07 18:41
|sell
|642
|0.30
|1.1339
|0.0000
|1.1316
|1284
|2003.05.07 19:13
|sell
|643
|0.30
|1.1367
|0.0000
|1.1344
|1285
|2003.05.07 19:41
|close
|643
|0.30
|1.1345
|0.0000
|1.1344
|66.00
|25400.04
|1286
|2003.05.07 19:41
|close
|642
|0.30
|1.1345
|0.0000
|1.1316
|-18.00
|25382.04
|1287
|2003.05.07 19:41
|sell
|644
|0.30
|1.1344
|0.0000
|1.1321
|1288
|2003.05.07 21:00
|sell
|645
|0.30
|1.1371
|0.0000
|1.1348
|1289
|2003.05.08 00:33
|close
|645
|0.30
|1.1351
|0.0000
|1.1348
|61.35
|25443.39
|1290
|2003.05.08 00:33
|close
|644
|0.30
|1.1351
|0.0000
|1.1321
|-19.65
|25423.74
|1291
|2003.05.08 02:00
|sell
|646
|0.30
|1.1353
|0.0000
|1.1330
|1292
|2003.05.08 04:40
|close
|646
|0.30
|1.1340
|0.0000
|1.1330
|39.00
|25462.74
|1293
|2003.05.09 17:00
|sell
|647
|0.30
|1.1472
|0.0000
|1.1449
|1294
|2003.05.09 17:20
|sell
|648
|0.30
|1.1500
|0.0000
|1.1477
|1295
|2003.05.12 01:00
|sell
|649
|0.60
|1.1531
|0.0000
|1.1508
|1296
|2003.05.12 01:16
|sell
|650
|1.80
|1.1560
|0.0000
|1.1537
|1297
|2003.05.12 01:16
|buy
|651
|0.30
|1.1565
|0.0000
|1.1588
|1298
|2003.05.12 06:58
|t/p
|651
|0.30
|1.1588
|0.0000
|1.1588
|69.00
|25531.74
|1299
|2003.05.12 06:58
|buy
|652
|0.30
|1.1591
|0.0000
|1.1614
|1300
|2003.05.12 06:58
|sell
|653
|9.00
|1.1589
|0.0000
|1.1566
|1301
|2003.05.12 07:03
|close
|653
|9.00
|1.1575
|0.0000
|1.1566
|1260.00
|26791.74
|1302
|2003.05.12 07:03
|close
|652
|0.30
|1.1573
|0.0000
|1.1614
|-54.00
|26737.74
|1303
|2003.05.12 07:03
|close
|650
|1.80
|1.1575
|0.0000
|1.1537
|-270.00
|26467.74
|1304
|2003.05.12 07:03
|close
|649
|0.60
|1.1575
|0.0000
|1.1508
|-264.00
|26203.74
|1305
|2003.05.12 07:03
|close
|648
|0.30
|1.1575
|0.0000
|1.1477
|-224.55
|25979.19
|1306
|2003.05.12 07:03
|close
|647
|0.30
|1.1575
|0.0000
|1.1449
|-308.55
|25670.64
|1307
|2003.05.12 07:04
|buy
|654
|0.30
|1.1576
|0.0000
|1.1599
|1308
|2003.05.12 10:19
|close
|654
|0.30
|1.1589
|0.0000
|1.1599
|39.00
|25709.64
|1309
|2003.05.12 23:00
|sell
|655
|0.30
|1.1541
|0.0000
|1.1518
|1310
|2003.05.12 23:23
|close
|655
|0.30
|1.1525
|0.0000
|1.1518
|48.00
|25757.64
|1311
|2003.05.12 23:23
|sell
|656
|0.30
|1.1525
|0.0000
|1.1502
|1312
|2003.05.12 23:39
|sell
|657
|0.30
|1.1553
|0.0000
|1.1530
|1313
|2003.05.13 02:47
|close
|657
|0.30
|1.1532
|0.0000
|1.1530
|63.45
|25821.09
|1314
|2003.05.13 02:47
|close
|656
|0.30
|1.1532
|0.0000
|1.1502
|-20.55
|25800.54
|1315
|2003.05.13 05:00
|sell
|658
|0.30
|1.1512
|0.0000
|1.1489
|1316
|2003.05.13 05:07
|close
|658
|0.30
|1.1499
|0.0000
|1.1489
|39.00
|25839.54
|1317
|2003.05.13 05:07
|sell
|659
|0.30
|1.1498
|0.0000
|1.1475
|1318
|2003.05.13 07:09
|sell
|660
|0.30
|1.1524
|0.0000
|1.1501
|1319
|2003.05.13 07:14
|sell
|661
|0.60
|1.1551
|0.0000
|1.1528
|1320
|2003.05.13 09:22
|t/p
|661
|0.60
|1.1528
|0.0000
|1.1528
|138.00
|25977.54
|1321
|2003.05.13 09:22
|close
|660
|0.30
|1.1524
|0.0000
|1.1501
|0.00
|25977.54
|1322
|2003.05.13 09:22
|close
|659
|0.30
|1.1524
|0.0000
|1.1475
|-78.00
|25899.54
|1323
|2003.05.14 02:00
|buy
|662
|0.30
|1.1532
|0.0000
|1.1555
|1324
|2003.05.14 03:15
|buy
|663
|0.30
|1.1503
|0.0000
|1.1526
|1325
|2003.05.14 09:59
|buy
|664
|1.20
|1.1476
|0.0000
|1.1499
|1326
|2003.05.14 10:43
|close
|664
|1.20
|1.1494
|0.0000
|1.1499
|216.00
|26115.54
|1327
|2003.05.14 10:43
|close
|663
|0.30
|1.1494
|0.0000
|1.1526
|-27.00
|26088.54
|1328
|2003.05.14 10:43
|close
|662
|0.30
|1.1494
|0.0000
|1.1555
|-114.00
|25974.54
|1329
|2003.05.14 22:00
|buy
|665
|0.30
|1.1509
|0.0000
|1.1532
|1330
|2003.05.15 00:30
|buy
|666
|0.30
|1.1483
|0.0000
|1.1506
|1331
|2003.05.15 05:09
|buy
|667
|1.20
|1.1454
|0.0000
|1.1477
|1332
|2003.05.15 05:34
|buy
|668
|8.10
|1.1427
|0.0000
|1.1450
|1333
|2003.05.15 05:34
|sell
|669
|0.30
|1.1426
|0.0000
|1.1403
|1334
|2003.05.15 05:36
|close
|669
|0.30
|1.1439
|0.0000
|1.1403
|-39.00
|25935.54
|1335
|2003.05.15 05:36
|close
|668
|8.10
|1.1437
|0.0000
|1.1450
|810.00
|26745.54
|1336
|2003.05.15 05:36
|close
|667
|1.20
|1.1437
|0.0000
|1.1477
|-204.00
|26541.54
|1337
|2003.05.15 05:36
|close
|666
|0.30
|1.1437
|0.0000
|1.1506
|-138.00
|26403.54
|1338
|2003.05.15 05:36
|close
|665
|0.30
|1.1437
|0.0000
|1.1532
|-219.33
|26184.21
|1339
|2003.05.16 14:00
|buy
|670
|0.30
|1.1438
|0.0000
|1.1461
|1340
|2003.05.16 14:34
|close
|670
|0.30
|1.1454
|0.0000
|1.1461
|48.00
|26232.21
|1341
|2003.05.16 14:34
|buy
|671
|0.30
|1.1454
|0.0000
|1.1477
|1342
|2003.05.16 14:36
|close
|671
|0.30
|1.1471
|0.0000
|1.1477
|51.00
|26283.21
|1343
|2003.05.16 14:36
|buy
|672
|0.30
|1.1470
|0.0000
|1.1493
|1344
|2003.05.16 14:59
|close
|672
|0.30
|1.1487
|0.0000
|1.1493
|51.00
|26334.21
|1345
|2003.05.16 14:59
|buy
|673
|0.30
|1.1486
|0.0000
|1.1509
|1346
|2003.05.16 15:03
|close
|673
|0.30
|1.1500
|0.0000
|1.1509
|42.00
|26376.21
|1347
|2003.05.20 02:00
|sell
|674
|0.30
|1.1643
|0.0000
|1.1620
|1348
|2003.05.20 02:35
|close
|674
|0.30
|1.1629
|0.0000
|1.1620
|42.00
|26418.21
|1349
|2003.05.20 02:35
|sell
|675
|0.30
|1.1630
|0.0000
|1.1607
|1350
|2003.05.20 04:09
|sell
|676
|0.30
|1.1657
|0.0000
|1.1634
|1351
|2003.05.20 08:48
|sell
|677
|0.60
|1.1684
|0.0000
|1.1661
|1352
|2003.05.20 09:37
|t/p
|677
|0.60
|1.1661
|0.0000
|1.1661
|138.00
|26556.21
|1353
|2003.05.20 09:37
|close
|676
|0.30
|1.1659
|0.0000
|1.1634
|-6.00
|26550.21
|1354
|2003.05.20 09:37
|close
|675
|0.30
|1.1659
|0.0000
|1.1607
|-87.00
|26463.21
|1355
|2003.05.20 13:00
|sell
|678
|0.30
|1.1624
|0.0000
|1.1601
|1356
|2003.05.20 13:50
|sell
|679
|0.30
|1.1651
|0.0000
|1.1628
|1357
|2003.05.20 16:45
|sell
|680
|0.60
|1.1678
|0.0000
|1.1655
|1358
|2003.05.20 17:30
|t/p
|680
|0.60
|1.1655
|0.0000
|1.1655
|138.00
|26601.21
|1359
|2003.05.20 17:30
|close
|679
|0.30
|1.1655
|0.0000
|1.1628
|-12.00
|26589.21
|1360
|2003.05.20 17:30
|close
|678
|0.30
|1.1655
|0.0000
|1.1601
|-93.00
|26496.21
|1361
|2003.05.21 22:00
|sell
|681
|0.30
|1.1669
|0.0000
|1.1646
|1362
|2003.05.21 23:39
|close
|681
|0.30
|1.1650
|0.0000
|1.1646
|57.00
|26553.21
|1363
|2003.05.22 00:00
|sell
|682
|0.30
|1.1646
|0.0000
|1.1623
|1364
|2003.05.22 00:23
|close
|682
|0.30
|1.1632
|0.0000
|1.1623
|42.00
|26595.21
|1365
|2003.05.22 00:23
|sell
|683
|0.30
|1.1631
|0.0000
|1.1608
|1366
|2003.05.22 02:15
|sell
|684
|0.30
|1.1659
|0.0000
|1.1636
|1367
|2003.05.22 04:14
|t/p
|684
|0.30
|1.1636
|0.0000
|1.1636
|69.00
|26664.21
|1368
|2003.05.22 04:14
|close
|683
|0.30
|1.1634
|0.0000
|1.1608
|-9.00
|26655.21
|1369
|2003.05.22 15:00
|buy
|685
|0.30
|1.1719
|0.0000
|1.1742
|1370
|2003.05.22 16:29
|buy
|686
|0.30
|1.1690
|0.0000
|1.1713
|1371
|2003.05.22 17:25
|t/p
|686
|0.30
|1.1713
|0.0000
|1.1713
|69.00
|26724.21
|1372
|2003.05.22 17:25
|close
|685
|0.30
|1.1715
|0.0000
|1.1742
|-12.00
|26712.21
|1373
|2003.05.23 05:00
|sell
|687
|0.30
|1.1689
|0.0000
|1.1666
|1374
|2003.05.23 07:45
|close
|687
|0.30
|1.1675
|0.0000
|1.1666
|42.00
|26754.21
|1375
|2003.05.23 07:45
|sell
|688
|0.30
|1.1674
|0.0000
|1.1651
|1376
|2003.05.23 10:23
|sell
|689
|0.30
|1.1701
|0.0000
|1.1678
|1377
|2003.05.23 11:04
|sell
|690
|0.60
|1.1727
|0.0000
|1.1704
|1378
|2003.05.23 11:06
|sell
|691
|1.80
|1.1756
|0.0000
|1.1733
|1379
|2003.05.23 11:06
|buy
|692
|0.30
|1.1755
|0.0000
|1.1778
|1380
|2003.05.23 11:09
|t/p
|692
|0.30
|1.1778
|0.0000
|1.1778
|69.00
|26823.21
|1381
|2003.05.23 11:09
|buy
|693
|0.30
|1.1781
|0.0000
|1.1804
|1382
|2003.05.23 11:09
|sell
|694
|9.00
|1.1783
|0.0000
|1.1760
|1383
|2003.05.23 11:14
|close
|694
|9.00
|1.1768
|0.0000
|1.1760
|1350.00
|28173.21
|1384
|2003.05.23 11:14
|close
|693
|0.30
|1.1766
|0.0000
|1.1804
|-45.00
|28128.21
|1385
|2003.05.23 11:14
|close
|691
|1.80
|1.1768
|0.0000
|1.1733
|-216.00
|27912.21
|1386
|2003.05.23 11:14
|close
|690
|0.60
|1.1768
|0.0000
|1.1704
|-246.00
|27666.21
|1387
|2003.05.23 11:14
|close
|689
|0.30
|1.1768
|0.0000
|1.1678
|-201.00
|27465.21
|1388
|2003.05.23 11:14
|close
|688
|0.30
|1.1768
|0.0000
|1.1651
|-282.00
|27183.21
|1389
|2003.05.23 11:14
|buy
|695
|0.30
|1.1770
|0.0000
|1.1793
|1390
|2003.05.23 11:24
|close
|695
|0.30
|1.1784
|0.0000
|1.1793
|42.00
|27225.21
|1391
|2003.05.27 21:00
|sell
|696
|0.30
|1.1872
|0.0000
|1.1849
|1392
|2003.05.27 21:56
|close
|696
|0.30
|1.1857
|0.0000
|1.1849
|45.00
|27270.21
|1393
|2003.05.27 21:56
|sell
|697
|0.30
|1.1856
|0.0000
|1.1833
|1394
|2003.05.27 22:09
|close
|697
|0.30
|1.1842
|0.0000
|1.1833
|42.00
|27312.21
|1395
|2003.05.27 22:09
|sell
|698
|0.30
|1.1844
|0.0000
|1.1821
|1396
|2003.05.27 22:55
|close
|698
|0.30
|1.1830
|0.0000
|1.1821
|42.00
|27354.21
|1397
|2003.05.27 22:55
|sell
|699
|0.30
|1.1829
|0.0000
|1.1806
|1398
|2003.05.27 23:26
|close
|699
|0.30
|1.1814
|0.0000
|1.1806
|45.00
|27399.21
|1399
|2003.05.28 00:00
|sell
|700
|0.30
|1.1814
|0.0000
|1.1791
|1400
|2003.05.28 06:21
|sell
|701
|0.30
|1.1842
|0.0000
|1.1819
|1401
|2003.05.28 09:51
|close
|701
|0.30
|1.1821
|0.0000
|1.1819
|63.00
|27462.21
|1402
|2003.05.28 09:51
|close
|700
|0.30
|1.1821
|0.0000
|1.1791
|-21.00
|27441.21
|1403
|2003.05.29 19:00
|buy
|702
|0.30
|1.1832
|0.0000
|1.1855
|1404
|2003.05.29 19:11
|close
|702
|0.30
|1.1847
|0.0000
|1.1855
|45.00
|27486.21
|1405
|2003.05.29 19:11
|buy
|703
|0.30
|1.1847
|0.0000
|1.1870
|1406
|2003.05.29 19:36
|close
|703
|0.30
|1.1862
|0.0000
|1.1870
|45.00
|27531.21
|1407
|2003.05.29 19:36
|buy
|704
|0.30
|1.1862
|0.0000
|1.1885
|1408
|2003.05.29 19:41
|close
|704
|0.30
|1.1876
|0.0000
|1.1885
|42.00
|27573.21
|1409
|2003.05.29 19:41
|buy
|705
|0.30
|1.1877
|0.0000
|1.1900
|1410
|2003.05.29 20:01
|close
|705
|0.30
|1.1891
|0.0000
|1.1900
|42.00
|27615.21
|1411
|2003.05.30 14:00
|sell
|706
|0.30
|1.1836
|0.0000
|1.1813
|1412
|2003.05.30 14:11
|close
|706
|0.30
|1.1822
|0.0000
|1.1813
|42.00
|27657.21
|1413
|2003.05.30 14:11
|sell
|707
|0.30
|1.1825
|0.0000
|1.1802
|1414
|2003.05.30 16:31
|close
|707
|0.30
|1.1808
|0.0000
|1.1802
|51.00
|27708.21
|1415
|2003.05.30 17:00
|sell
|708
|0.30
|1.1811
|0.0000
|1.1788
|1416
|2003.05.30 17:01
|close
|708
|0.30
|1.1796
|0.0000
|1.1788
|45.00
|27753.21
|1417
|2003.05.30 17:01
|sell
|709
|0.30
|1.1790
|0.0000
|1.1767
|1418
|2003.05.30 17:02
|close
|709
|0.30
|1.1775
|0.0000
|1.1767
|45.00
|27798.21
|1419
|2003.05.30 17:02
|sell
|710
|0.30
|1.1776
|0.0000
|1.1753
|1420
|2003.05.30 17:28
|close
|710
|0.30
|1.1760
|0.0000
|1.1753
|48.00
|27846.21
|1421
|2003.05.30 17:28
|sell
|711
|0.30
|1.1760
|0.0000
|1.1737
|1422
|2003.05.30 17:34
|close
|711
|0.30
|1.1743
|0.0000
|1.1737
|51.00
|27897.21
|1423
|2003.05.30 17:34
|sell
|712
|0.30
|1.1743
|0.0000
|1.1720
|1424
|2003.05.30 17:49
|sell
|713
|0.30
|1.1769
|0.0000
|1.1746
|1425
|2003.05.30 21:45
|sell
|714
|0.60
|1.1796
|0.0000
|1.1773
|1426
|2003.05.30 22:26
|t/p
|714
|0.60
|1.1773
|0.0000
|1.1773
|138.00
|28035.21
|1427
|2003.05.30 22:26
|close
|713
|0.30
|1.1772
|0.0000
|1.1746
|-9.00
|28026.21
|1428
|2003.05.30 22:26
|close
|712
|0.30
|1.1772
|0.0000
|1.1720
|-87.00
|27939.21
|1429
|2003.06.02 21:00
|buy
|715
|0.30
|1.1760
|0.0000
|1.1783
|1430
|2003.06.03 04:58
|buy
|716
|0.30
|1.1733
|0.0000
|1.1756
|1431
|2003.06.03 06:24
|t/p
|716
|0.30
|1.1756
|0.0000
|1.1756
|69.00
|28008.21
|1432
|2003.06.03 06:24
|close
|715
|0.30
|1.1757
|0.0000
|1.1783
|-10.11
|27998.10
|1433
|2003.06.03 15:00
|sell
|717
|0.30
|1.1725
|0.0000
|1.1702
|1434
|2003.06.03 15:21
|close
|717
|0.30
|1.1711
|0.0000
|1.1702
|42.00
|28040.10
|1435
|2003.06.03 15:21
|sell
|718
|0.40
|1.1710
|0.0000
|1.1687
|1436
|2003.06.03 16:17
|sell
|719
|0.30
|1.1739
|0.0000
|1.1716
|1437
|2003.06.03 16:28
|t/p
|719
|0.30
|1.1716
|0.0000
|1.1716
|69.00
|28109.10
|1438
|2003.06.03 16:28
|close
|718
|0.40
|1.1716
|0.0000
|1.1687
|-24.00
|28085.10
|1439
|2003.06.03 23:00
|buy
|720
|0.40
|1.1745
|0.0000
|1.1768
|1440
|2003.06.04 07:15
|buy
|721
|0.30
|1.1715
|0.0000
|1.1738
|1441
|2003.06.04 10:43
|t/p
|721
|0.30
|1.1738
|0.0000
|1.1738
|69.00
|28154.10
|1442
|2003.06.04 10:43
|close
|720
|0.40
|1.1740
|0.0000
|1.1768
|-21.48
|28132.62
|1443
|2003.06.05 14:00
|buy
|722
|0.40
|1.1681
|0.0000
|1.1704
|1444
|2003.06.05 14:09
|close
|722
|0.40
|1.1692
|0.0000
|1.1704
|44.00
|28176.62
|1445
|2003.06.05 14:09
|buy
|723
|0.40
|1.1689
|0.0000
|1.1712
|1446
|2003.06.05 14:26
|close
|723
|0.40
|1.1700
|0.0000
|1.1712
|44.00
|28220.62
|1447
|2003.06.05 14:26
|buy
|724
|0.40
|1.1700
|0.0000
|1.1723
|1448
|2003.06.05 14:29
|close
|724
|0.40
|1.1711
|0.0000
|1.1723
|44.00
|28264.62
|1449
|2003.06.05 14:29
|buy
|725
|0.40
|1.1715
|0.0000
|1.1738
|1450
|2003.06.05 14:44
|close
|725
|0.40
|1.1729
|0.0000
|1.1738
|56.00
|28320.62
|1451
|2003.06.05 14:44
|buy
|726
|0.40
|1.1730
|0.0000
|1.1753
|1452
|2003.06.05 15:00
|close
|726
|0.40
|1.1741
|0.0000
|1.1753
|44.00
|28364.62
|1453
|2003.06.06 17:00
|sell
|727
|0.40
|1.1730
|0.0000
|1.1707
|1454
|2003.06.06 17:02
|close
|727
|0.40
|1.1719
|0.0000
|1.1707
|44.00
|28408.62
|1455
|2003.06.06 17:02
|sell
|728
|0.40
|1.1719
|0.0000
|1.1696
|1456
|2003.06.06 17:03
|close
|728
|0.40
|1.1708
|0.0000
|1.1696
|44.00
|28452.62
|1457
|2003.06.06 17:03
|sell
|729
|0.40
|1.1708
|0.0000
|1.1685
|1458
|2003.06.06 17:14
|close
|729
|0.40
|1.1697
|0.0000
|1.1685
|44.00
|28496.62
|1459
|2003.06.06 17:14
|sell
|730
|0.40
|1.1698
|0.0000
|1.1675
|1460
|2003.06.06 17:15
|close
|730
|0.40
|1.1687
|0.0000
|1.1675
|44.00
|28540.62
|1461
|2003.06.06 17:15
|sell
|731
|0.40
|1.1687
|0.0000
|1.1664
|1462
|2003.06.06 17:24
|sell
|732
|0.40
|1.1716
|0.0000
|1.1693
|1463
|2003.06.06 17:59
|close
|732
|0.40
|1.1695
|0.0000
|1.1693
|84.00
|28624.62
|1464
|2003.06.06 17:59
|close
|731
|0.40
|1.1695
|0.0000
|1.1664
|-32.00
|28592.62
|1465
|2003.06.06 17:59
|sell
|733
|0.40
|1.1695
|0.0000
|1.1672
|1466
|2003.06.06 18:16
|sell
|734
|0.40
|1.1724
|0.0000
|1.1701
|1467
|2003.06.06 18:38
|close
|734
|0.40
|1.1704
|0.0000
|1.1701
|80.00
|28672.62
|1468
|2003.06.06 18:38
|close
|733
|0.40
|1.1704
|0.0000
|1.1672
|-36.00
|28636.62
|1469
|2003.06.06 19:00
|sell
|735
|0.40
|1.1695
|0.0000
|1.1672
|1470
|2003.06.06 19:37
|sell
|736
|0.40
|1.1722
|0.0000
|1.1699
|1471
|2003.06.06 19:57
|close
|736
|0.40
|1.1702
|0.0000
|1.1699
|80.00
|28716.62
|1472
|2003.06.06 19:57
|close
|735
|0.40
|1.1702
|0.0000
|1.1672
|-28.00
|28688.62
|1473
|2003.06.06 19:57
|sell
|737
|0.40
|1.1699
|0.0000
|1.1676
|1474
|2003.06.06 20:09
|sell
|738
|0.40
|1.1725
|0.0000
|1.1702
|1475
|2003.06.06 20:37
|close
|738
|0.40
|1.1706
|0.0000
|1.1702
|76.00
|28764.62
|1476
|2003.06.06 20:37
|close
|737
|0.40
|1.1706
|0.0000
|1.1676
|-28.00
|28736.62
|1477
|2003.06.06 20:37
|sell
|739
|0.40
|1.1706
|0.0000
|1.1683
|1478
|2003.06.06 22:20
|close
|739
|0.40
|1.1695
|0.0000
|1.1683
|44.00
|28780.62
|1479
|2003.06.09 17:00
|buy
|740
|0.40
|1.1755
|0.0000
|1.1778
|1480
|2003.06.09 17:05
|close
|740
|0.40
|1.1766
|0.0000
|1.1778
|44.00
|28824.62
|1481
|2003.06.09 17:05
|buy
|741
|0.40
|1.1765
|0.0000
|1.1788
|1482
|2003.06.09 17:30
|close
|741
|0.40
|1.1776
|0.0000
|1.1788
|44.00
|28868.62
|1483
|2003.06.09 17:30
|buy
|742
|0.40
|1.1776
|0.0000
|1.1799
|1484
|2003.06.09 18:08
|buy
|743
|0.40
|1.1749
|0.0000
|1.1772
|1485
|2003.06.09 18:09
|buy
|744
|1.60
|1.1722
|0.0000
|1.1745
|1486
|2003.06.09 18:12
|close
|744
|1.60
|1.1739
|0.0000
|1.1745
|272.00
|29140.62
|1487
|2003.06.09 18:12
|close
|743
|0.40
|1.1739
|0.0000
|1.1772
|-40.00
|29100.62
|1488
|2003.06.09 18:12
|close
|742
|0.40
|1.1739
|0.0000
|1.1799
|-148.00
|28952.62
|1489
|2003.06.09 18:12
|buy
|745
|0.40
|1.1739
|0.0000
|1.1762
|1490
|2003.06.09 18:23
|close
|745
|0.40
|1.1751
|0.0000
|1.1762
|48.00
|29000.62
|1491
|2003.06.09 18:23
|buy
|746
|0.40
|1.1752
|0.0000
|1.1775
|1492
|2003.06.09 21:23
|close
|746
|0.40
|1.1763
|0.0000
|1.1775
|44.00
|29044.62
|1493
|2003.06.11 09:00
|buy
|747
|0.40
|1.1712
|0.0000
|1.1735
|1494
|2003.06.11 09:04
|close
|747
|0.40
|1.1724
|0.0000
|1.1735
|48.00
|29092.62
|1495
|2003.06.11 09:04
|buy
|748
|0.40
|1.1724
|0.0000
|1.1747
|1496
|2003.06.11 09:13
|close
|748
|0.40
|1.1737
|0.0000
|1.1747
|52.00
|29144.62
|1497
|2003.06.11 09:13
|buy
|749
|0.40
|1.1738
|0.0000
|1.1761
|1498
|2003.06.11 09:58
|buy
|750
|0.40
|1.1711
|0.0000
|1.1734
|1499
|2003.06.11 12:01
|close
|750
|0.40
|1.1730
|0.0000
|1.1734
|76.00
|29220.62
|1500
|2003.06.11 12:01
|close
|749
|0.40
|1.1730
|0.0000
|1.1761
|-32.00
|29188.62
|1501
|2003.06.11 12:01
|buy
|751
|0.40
|1.1730
|0.0000
|1.1753
|1502
|2003.06.11 13:39
|close
|751
|0.40
|1.1741
|0.0000
|1.1753
|44.00
|29232.62
|1503
|2003.06.11 13:39
|buy
|752
|0.40
|1.1742
|0.0000
|1.1765
|1504
|2003.06.11 13:49
|close
|752
|0.40
|1.1753
|0.0000
|1.1765
|44.00
|29276.62
|1505
|2003.06.11 13:49
|buy
|753
|0.40
|1.1753
|0.0000
|1.1776
|1506
|2003.06.11 14:13
|close
|753
|0.40
|1.1764
|0.0000
|1.1776
|44.00
|29320.62
|1507
|2003.06.12 16:00
|sell
|754
|0.40
|1.1720
|0.0000
|1.1697
|1508
|2003.06.12 16:01
|close
|754
|0.40
|1.1709
|0.0000
|1.1697
|44.00
|29364.62
|1509
|2003.06.12 16:01
|sell
|755
|0.40
|1.1709
|0.0000
|1.1686
|1510
|2003.06.12 17:04
|sell
|756
|0.40
|1.1736
|0.0000
|1.1713
|1511
|2003.06.12 18:21
|sell
|757
|0.80
|1.1763
|0.0000
|1.1740
|1512
|2003.06.13 11:13
|sell
|758
|2.40
|1.1789
|0.0000
|1.1766
|1513
|2003.06.13 11:13
|buy
|759
|0.40
|1.1792
|0.0000
|1.1815
|1514
|2003.06.13 13:37
|t/p
|758
|2.40
|1.1766
|0.0000
|1.1766
|552.00
|29916.62
|1515
|2003.06.13 13:37
|buy
|760
|3.20
|1.1766
|0.0000
|1.1789
|1516
|2003.06.13 13:37
|close
|757
|0.80
|1.1766
|0.0000
|1.1740
|-22.80
|29893.82
|1517
|2003.06.13 13:37
|close
|756
|0.40
|1.1766
|0.0000
|1.1713
|-119.40
|29774.42
|1518
|2003.06.13 13:37
|close
|755
|0.40
|1.1766
|0.0000
|1.1686
|-227.40
|29547.02
|1519
|2003.06.13 13:39
|close
|760
|3.20
|1.1772
|0.0000
|1.1789
|192.00
|29739.02
|1520
|2003.06.13 13:39
|close
|759
|0.40
|1.1772
|0.0000
|1.1815
|-80.00
|29659.02
|1521
|2003.06.16 19:00
|sell
|761
|0.40
|1.1849
|0.0000
|1.1826
|1522
|2003.06.16 19:18
|close
|761
|0.40
|1.1837
|0.0000
|1.1826
|48.00
|29707.02
|1523
|2003.06.16 19:18
|sell
|762
|0.40
|1.1836
|0.0000
|1.1813
|1524
|2003.06.16 19:24
|close
|762
|0.40
|1.1823
|0.0000
|1.1813
|52.00
|29759.02
|1525
|2003.06.16 19:24
|sell
|763
|0.40
|1.1823
|0.0000
|1.1800
|1526
|2003.06.16 20:02
|sell
|764
|0.40
|1.1849
|0.0000
|1.1826
|1527
|2003.06.16 23:06
|close
|764
|0.40
|1.1830
|0.0000
|1.1826
|76.00
|29835.02
|1528
|2003.06.16 23:06
|close
|763
|0.40
|1.1830
|0.0000
|1.1800
|-28.00
|29807.02
|1529
|2003.06.16 23:06
|sell
|765
|0.40
|1.1831
|0.0000
|1.1808
|1530
|2003.06.17 01:01
|close
|765
|0.40
|1.1819
|0.0000
|1.1808
|48.60
|29855.62
|1531
|2003.06.17 01:02
|sell
|766
|0.40
|1.1821
|0.0000
|1.1798
|1532
|2003.06.17 06:37
|sell
|767
|0.40
|1.1847
|0.0000
|1.1824
|1533
|2003.06.17 10:31
|close
|767
|0.40
|1.1828
|0.0000
|1.1824
|76.00
|29931.62
|1534
|2003.06.17 10:31
|close
|766
|0.40
|1.1828
|0.0000
|1.1798
|-28.00
|29903.62
|1535
|2003.06.19 21:00
|buy
|768
|0.40
|1.1736
|0.0000
|1.1759
|1536
|2003.06.20 01:57
|buy
|769
|0.40
|1.1709
|0.0000
|1.1732
|1537
|2003.06.20 03:36
|close
|769
|0.40
|1.1729
|0.0000
|1.1732
|80.00
|29983.62
|1538
|2003.06.20 03:36
|close
|768
|0.40
|1.1729
|0.0000
|1.1759
|-29.48
|29954.14
|1539
|2003.06.20 13:00
|sell
|770
|0.40
|1.1694
|0.0000
|1.1671
|1540
|2003.06.20 13:44
|close
|770
|0.40
|1.1681
|0.0000
|1.1671
|52.00
|30006.14
|1541
|2003.06.20 13:44
|sell
|771
|0.40
|1.1678
|0.0000
|1.1655
|1542
|2003.06.20 14:36
|close
|771
|0.40
|1.1664
|0.0000
|1.1655
|56.00
|30062.14
|1543
|2003.06.24 14:00
|buy
|772
|0.40
|1.1574
|0.0000
|1.1597
|1544
|2003.06.24 16:42
|buy
|773
|0.40
|1.1547
|0.0000
|1.1570
|1545
|2003.06.24 17:19
|buy
|774
|1.60
|1.1521
|0.0000
|1.1544
|1546
|2003.06.24 17:39
|close
|774
|1.60
|1.1537
|0.0000
|1.1544
|256.00
|30318.14
|1547
|2003.06.24 17:39
|close
|773
|0.40
|1.1537
|0.0000
|1.1570
|-40.00
|30278.14
|1548
|2003.06.24 17:39
|close
|772
|0.40
|1.1537
|0.0000
|1.1597
|-148.00
|30130.14
|1549
|2003.06.25 14:00
|buy
|775
|0.40
|1.1539
|0.0000
|1.1562
|1550
|2003.06.25 15:08
|close
|775
|0.40
|1.1551
|0.0000
|1.1562
|48.00
|30178.14
|1551
|2003.06.25 17:00
|buy
|776
|0.40
|1.1557
|0.0000
|1.1580
|1552
|2003.06.25 17:07
|close
|776
|0.40
|1.1569
|0.0000
|1.1580
|48.00
|30226.14
|1553
|2003.06.25 17:07
|buy
|777
|0.40
|1.1568
|0.0000
|1.1591
|1554
|2003.06.25 18:42
|close
|777
|0.40
|1.1580
|0.0000
|1.1591
|48.00
|30274.14
|1555
|2003.06.26 01:00
|sell
|778
|0.40
|1.1534
|0.0000
|1.1511
|1556
|2003.06.26 03:24
|close
|778
|0.40
|1.1522
|0.0000
|1.1511
|48.00
|30322.14
|1557
|2003.06.30 07:00
|buy
|779
|0.40
|1.1440
|0.0000
|1.1463
|1558
|2003.06.30 10:30
|close
|779
|0.40
|1.1455
|0.0000
|1.1463
|60.00
|30382.14
|1559
|2003.06.30 12:00
|buy
|780
|0.40
|1.1436
|0.0000
|1.1459
|1560
|2003.06.30 12:36
|buy
|781
|0.40
|1.1408
|0.0000
|1.1431
|1561
|2003.06.30 13:21
|close
|781
|0.40
|1.1428
|0.0000
|1.1431
|80.00
|30462.14
|1562
|2003.06.30 13:21
|close
|780
|0.40
|1.1428
|0.0000
|1.1459
|-32.00
|30430.14
|1563
|2003.07.02 12:00
|sell
|782
|0.40
|1.1542
|0.0000
|1.1519
|1564
|2003.07.02 12:26
|close
|782
|0.40
|1.1530
|0.0000
|1.1519
|48.00
|30478.14
|1565
|2003.07.02 12:26
|sell
|783
|0.40
|1.1529
|0.0000
|1.1506
|1566
|2003.07.02 16:31
|close
|783
|0.40
|1.1517
|0.0000
|1.1506
|48.00
|30526.14
|1567
|2003.07.02 17:00
|sell
|784
|0.40
|1.1525
|0.0000
|1.1502
|1568
|2003.07.02 17:30
|sell
|785
|0.40
|1.1553
|0.0000
|1.1530
|1569
|2003.07.02 17:49
|close
|785
|0.40
|1.1533
|0.0000
|1.1530
|80.00
|30606.14
|1570
|2003.07.02 17:49
|close
|784
|0.40
|1.1533
|0.0000
|1.1502
|-32.00
|30574.14
|1571
|2003.07.02 17:49
|sell
|786
|0.40
|1.1532
|0.0000
|1.1509
|1572
|2003.07.02 17:55
|close
|786
|0.40
|1.1519
|0.0000
|1.1509
|52.00
|30626.14
|1573
|2003.07.02 17:55
|sell
|787
|0.40
|1.1516
|0.0000
|1.1493
|1574
|2003.07.02 21:32
|sell
|788
|0.40
|1.1545
|0.0000
|1.1522
|1575
|2003.07.03 03:07
|close
|788
|0.40
|1.1524
|0.0000
|1.1522
|85.80
|30711.94
|1576
|2003.07.03 03:07
|close
|787
|0.40
|1.1524
|0.0000
|1.1493
|-30.20
|30681.74
|1577
|2003.07.03 19:00
|buy
|789
|0.40
|1.1506
|0.0000
|1.1529
|1578
|2003.07.03 19:46
|buy
|790
|0.40
|1.1478
|0.0000
|1.1501
|1579
|2003.07.03 22:04
|close
|790
|0.40
|1.1498
|0.0000
|1.1501
|80.00
|30761.74
|1580
|2003.07.03 22:04
|close
|789
|0.40
|1.1498
|0.0000
|1.1529
|-32.00
|30729.74
|1581
|2003.07.04 20:00
|buy
|791
|0.40
|1.1497
|0.0000
|1.1520
|1582
|2003.07.07 02:01
|buy
|792
|0.40
|1.1470
|0.0000
|1.1493
|1583
|2003.07.07 09:37
|buy
|793
|1.60
|1.1443
|0.0000
|1.1466
|1584
|2003.07.07 09:54
|buy
|794
|10.80
|1.1416
|0.0000
|1.1439
|1585
|2003.07.07 09:54
|sell
|795
|0.40
|1.1415
|0.0000
|1.1392
|1586
|2003.07.07 09:57
|close
|795
|0.40
|1.1428
|0.0000
|1.1392
|-52.00
|30677.74
|1587
|2003.07.07 09:57
|close
|794
|10.80
|1.1426
|0.0000
|1.1439
|1080.00
|31757.74
|1588
|2003.07.07 09:57
|close
|793
|1.60
|1.1426
|0.0000
|1.1466
|-272.00
|31485.74
|1589
|2003.07.07 09:57
|close
|792
|0.40
|1.1426
|0.0000
|1.1493
|-176.00
|31309.74
|1590
|2003.07.07 09:57
|close
|791
|0.40
|1.1426
|0.0000
|1.1520
|-285.48
|31024.26
|1591
|2003.07.09 05:00
|buy
|796
|0.40
|1.1327
|0.0000
|1.1350
|1592
|2003.07.09 09:49
|close
|796
|0.40
|1.1339
|0.0000
|1.1350
|48.00
|31072.26
|1593
|2003.07.09 11:00
|buy
|797
|0.40
|1.1329
|0.0000
|1.1352
|1594
|2003.07.09 11:41
|close
|797
|0.40
|1.1342
|0.0000
|1.1352
|52.00
|31124.26
|1595
|2003.07.09 11:41
|buy
|798
|0.40
|1.1343
|0.0000
|1.1366
|1596
|2003.07.09 13:56
|close
|798
|0.40
|1.1358
|0.0000
|1.1366
|60.00
|31184.26
|1597
|2003.07.09 13:56
|buy
|799
|0.40
|1.1358
|0.0000
|1.1381
|1598
|2003.07.09 14:29
|close
|799
|0.40
|1.1370
|0.0000
|1.1381
|48.00
|31232.26
|1599
|2003.07.09 20:00
|sell
|800
|0.40
|1.1329
|0.0000
|1.1306
|1600
|2003.07.09 22:38
|sell
|801
|0.40
|1.1356
|0.0000
|1.1333
|1601
|2003.07.10 02:27
|close
|801
|0.40
|1.1336
|0.0000
|1.1333
|81.80
|31314.06
|1602
|2003.07.10 02:27
|close
|800
|0.40
|1.1336
|0.0000
|1.1306
|-26.20
|31287.86
|1603
|2003.07.10 14:00
|sell
|802
|0.40
|1.1332
|0.0000
|1.1309
|1604
|2003.07.10 15:05
|sell
|803
|0.40
|1.1359
|0.0000
|1.1336
|1605
|2003.07.10 15:17
|close
|803
|0.40
|1.1339
|0.0000
|1.1336
|80.00
|31367.86
|1606
|2003.07.10 15:17
|close
|802
|0.40
|1.1339
|0.0000
|1.1309
|-28.00
|31339.86
|1607
|2003.07.11 07:00
|sell
|804
|0.40
|1.1313
|0.0000
|1.1290
|1608
|2003.07.11 10:55
|sell
|805
|0.40
|1.1340
|0.0000
|1.1317
|1609
|2003.07.11 13:39
|close
|805
|0.40
|1.1320
|0.0000
|1.1317
|80.00
|31419.86
|1610
|2003.07.11 13:39
|close
|804
|0.40
|1.1320
|0.0000
|1.1290
|-28.00
|31391.86
|1611
|2003.07.14 16:00
|buy
|806
|0.40
|1.1306
|0.0000
|1.1329
|1612
|2003.07.14 17:20
|buy
|807
|0.40
|1.1280
|0.0000
|1.1303
|1613
|2003.07.14 18:17
|close
|807
|0.40
|1.1299
|0.0000
|1.1303
|76.00
|31467.86
|1614
|2003.07.14 18:17
|close
|806
|0.40
|1.1299
|0.0000
|1.1329
|-28.00
|31439.86
|1615
|2003.07.14 19:00
|buy
|808
|0.40
|1.1301
|0.0000
|1.1324
|1616
|2003.07.14 21:25
|buy
|809
|0.40
|1.1274
|0.0000
|1.1297
|1617
|2003.07.14 22:09
|t/p
|809
|0.40
|1.1297
|0.0000
|1.1297
|92.00
|31531.86
|1618
|2003.07.14 22:09
|close
|808
|0.40
|1.1297
|0.0000
|1.1324
|-16.00
|31515.86
|1619
|2003.07.15 11:00
|buy
|810
|0.40
|1.1287
|0.0000
|1.1310
|1620
|2003.07.15 12:01
|close
|810
|0.40
|1.1301
|0.0000
|1.1310
|56.00
|31571.86
|1621
|2003.07.15 12:01
|buy
|811
|0.40
|1.1307
|0.0000
|1.1330
|1622
|2003.07.15 12:40
|close
|811
|0.40
|1.1319
|0.0000
|1.1330
|48.00
|31619.86
|1623
|2003.07.15 12:40
|buy
|812
|0.40
|1.1318
|0.0000
|1.1341
|1624
|2003.07.15 13:03
|close
|812
|0.40
|1.1331
|0.0000
|1.1341
|52.00
|31671.86
|1625
|2003.07.15 14:00
|buy
|813
|0.40
|1.1334
|0.0000
|1.1357
|1626
|2003.07.15 15:32
|buy
|814
|0.40
|1.1307
|0.0000
|1.1330
|1627
|2003.07.15 16:47
|close
|814
|0.40
|1.1327
|0.0000
|1.1330
|80.00
|31751.86
|1628
|2003.07.15 16:47
|close
|813
|0.40
|1.1327
|0.0000
|1.1357
|-28.00
|31723.86
|1629
|2003.07.16 19:00
|buy
|815
|0.40
|1.1214
|0.0000
|1.1237
|1630
|2003.07.16 19:10
|close
|815
|0.40
|1.1226
|0.0000
|1.1237
|48.00
|31771.86
|1631
|2003.07.16 19:10
|buy
|816
|0.40
|1.1226
|0.0000
|1.1249
|1632
|2003.07.16 20:09
|buy
|817
|0.40
|1.1200
|0.0000
|1.1223
|1633
|2003.07.16 21:29
|close
|817
|0.40
|1.1220
|0.0000
|1.1223
|80.00
|31851.86
|1634
|2003.07.16 21:29
|close
|816
|0.40
|1.1220
|0.0000
|1.1249
|-24.00
|31827.86
|1635
|2003.07.16 21:30
|buy
|818
|0.40
|1.1220
|0.0000
|1.1243
|1636
|2003.07.17 02:05
|close
|818
|0.40
|1.1232
|0.0000
|1.1243
|43.56
|31871.42
|1637
|2003.07.17 02:05
|buy
|819
|0.40
|1.1233
|0.0000
|1.1256
|1638
|2003.07.17 04:27
|buy
|820
|0.40
|1.1206
|0.0000
|1.1229
|1639
|2003.07.17 06:34
|close
|820
|0.40
|1.1226
|0.0000
|1.1229
|80.00
|31951.42
|1640
|2003.07.17 06:34
|close
|819
|0.40
|1.1226
|0.0000
|1.1256
|-28.00
|31923.42
|1641
|2003.07.17 17:00
|sell
|821
|0.40
|1.1170
|0.0000
|1.1147
|1642
|2003.07.17 17:03
|close
|821
|0.40
|1.1158
|0.0000
|1.1147
|48.00
|31971.42
|1643
|2003.07.17 17:03
|sell
|822
|0.40
|1.1157
|0.0000
|1.1134
|1644
|2003.07.17 17:10
|sell
|823
|0.40
|1.1183
|0.0000
|1.1160
|1645
|2003.07.17 18:58
|close
|823
|0.40
|1.1164
|0.0000
|1.1160
|76.00
|32047.42
|1646
|2003.07.17 18:58
|close
|822
|0.40
|1.1164
|0.0000
|1.1134
|-28.00
|32019.42
|1647
|2003.07.17 18:58
|sell
|824
|0.40
|1.1164
|0.0000
|1.1141
|1648
|2003.07.17 19:41
|sell
|825
|0.40
|1.1194
|0.0000
|1.1171
|1649
|2003.07.17 20:05
|sell
|826
|0.80
|1.1220
|0.0000
|1.1197
|1650
|2003.07.17 21:04
|t/p
|826
|0.80
|1.1197
|0.0000
|1.1197
|184.00
|32203.42
|1651
|2003.07.17 21:04
|close
|825
|0.40
|1.1197
|0.0000
|1.1171
|-12.00
|32191.42
|1652
|2003.07.17 21:04
|close
|824
|0.40
|1.1197
|0.0000
|1.1141
|-132.00
|32059.42
|1653
|2003.07.18 00:00
|buy
|827
|0.40
|1.1211
|0.0000
|1.1234
|1654
|2003.07.18 01:19
|close
|827
|0.40
|1.1225
|0.0000
|1.1234
|56.00
|32115.42
|1655
|2003.07.18 01:19
|buy
|828
|0.40
|1.1226
|0.0000
|1.1249
|1656
|2003.07.18 01:26
|close
|828
|0.40
|1.1239
|0.0000
|1.1249
|52.00
|32167.42
|1657
|2003.07.18 01:26
|buy
|829
|0.40
|1.1240
|0.0000
|1.1263
|1658
|2003.07.18 02:03
|close
|829
|0.40
|1.1257
|0.0000
|1.1263
|68.00
|32235.42
|1659
|2003.07.18 14:00
|sell
|830
|0.40
|1.1193
|0.0000
|1.1170
|1660
|2003.07.18 17:04
|close
|830
|0.40
|1.1180
|0.0000
|1.1170
|52.00
|32287.42
|1661
|2003.07.22 21:00
|sell
|831
|0.40
|1.1324
|0.0000
|1.1301
|1662
|2003.07.23 05:48
|sell
|832
|0.40
|1.1351
|0.0000
|1.1328
|1663
|2003.07.23 10:25
|sell
|833
|0.80
|1.1378
|0.0000
|1.1355
|1664
|2003.07.23 13:32
|sell
|834
|2.40
|1.1405
|0.0000
|1.1382
|1665
|2003.07.23 13:32
|buy
|835
|0.40
|1.1410
|0.0000
|1.1433
|1666
|2003.07.23 17:11
|t/p
|835
|0.40
|1.1433
|0.0000
|1.1433
|92.00
|32379.42
|1667
|2003.07.23 17:11
|buy
|836
|0.40
|1.1436
|0.0000
|1.1459
|1668
|2003.07.23 17:11
|sell
|837
|12.00
|1.1434
|0.0000
|1.1411
|1669
|2003.07.23 18:02
|t/p
|836
|0.40
|1.1459
|0.0000
|1.1459
|92.00
|32471.42
|1670
|2003.07.23 18:02
|buy
|838
|0.30
|1.1462
|0.0000
|1.1485
|1671
|2003.07.23 18:58
|t/p
|838
|0.30
|1.1485
|0.0000
|1.1485
|69.00
|32540.42
|1672
|2003.07.23 18:58
|buy
|839
|0.30
|1.1488
|0.0000
|1.1511
|1673
|2003.07.24 10:10
|t/p
|839
|0.30
|1.1511
|0.0000
|1.1511
|65.67
|32606.09
|1674
|2003.07.24 10:10
|buy
|840
|0.20
|1.1509
|0.0000
|1.1532
|1675
|2003.07.24 12:03
|buy
|841
|3.90
|1.1479
|0.0000
|1.1502
|1676
|2003.07.24 14:02
|t/p
|841
|3.90
|1.1502
|0.0000
|1.1502
|897.00
|33503.09
|1677
|2003.07.24 14:02
|close
|840
|0.20
|1.1502
|0.0000
|1.1532
|-14.00
|33489.09
|1678
|2003.07.24 14:02
|buy
|842
|0.30
|1.1502
|0.0000
|1.1525
|1679
|2003.07.24 14:52
|buy
|843
|3.90
|1.1475
|0.0000
|1.1498
|1680
|2003.07.25 10:40
|t/p
|843
|3.90
|1.1498
|0.0000
|1.1498
|882.57
|34371.66
|1681
|2003.07.25 10:40
|close
|842
|0.30
|1.1499
|0.0000
|1.1525
|-10.11
|34361.55
|1682
|2003.07.25 10:40
|buy
|844
|0.30
|1.1500
|0.0000
|1.1523
|1683
|2003.07.25 14:16
|buy
|845
|3.90
|1.1472
|0.0000
|1.1495
|1684
|2003.07.25 15:04
|t/p
|845
|3.90
|1.1495
|0.0000
|1.1495
|897.00
|35258.55
|1685
|2003.07.25 15:04
|close
|844
|0.30
|1.1495
|0.0000
|1.1523
|-15.00
|35243.55
|1686
|2003.07.25 15:04
|buy
|846
|0.30
|1.1498
|0.0000
|1.1521
|1687
|2003.07.25 15:18
|buy
|847
|3.90
|1.1471
|0.0000
|1.1494
|1688
|2003.07.25 15:54
|t/p
|847
|3.90
|1.1494
|0.0000
|1.1494
|897.00
|36140.55
|1689
|2003.07.25 15:54
|close
|846
|0.30
|1.1494
|0.0000
|1.1521
|-12.00
|36128.55
|1690
|2003.07.25 15:54
|buy
|848
|0.30
|1.1493
|0.0000
|1.1516
|1691
|2003.07.25 17:04
|t/p
|848
|0.30
|1.1516
|0.0000
|1.1516
|69.00
|36197.55
|1692
|2003.07.25 17:04
|buy
|849
|0.30
|1.1518
|0.0000
|1.1541
|1693
|2003.07.25 17:08
|t/p
|849
|0.30
|1.1541
|0.0000
|1.1541
|69.00
|36266.55
|1694
|2003.07.25 17:11
|buy
|850
|0.20
|1.1532
|0.0000
|1.1555
|1695
|2003.07.25 18:49
|buy
|851
|3.90
|1.1503
|0.0000
|1.1526
|1696
|2003.07.25 21:12
|t/p
|851
|3.90
|1.1526
|0.0000
|1.1526
|897.00
|37163.55
|1697
|2003.07.25 21:12
|close
|850
|0.20
|1.1527
|0.0000
|1.1555
|-10.00
|37153.55
|1698
|2003.07.25 21:12
|buy
|852
|0.30
|1.1527
|0.0000
|1.1550
|1699
|2003.07.28 01:00
|buy
|853
|3.90
|1.1499
|0.0000
|1.1522
|1700
|2003.07.28 12:03
|t/p
|853
|3.90
|1.1522
|0.0000
|1.1522
|897.00
|38050.55
|1701
|2003.07.28 12:03
|close
|852
|0.30
|1.1522
|0.0000
|1.1550
|-16.11
|38034.44
|1702
|2003.07.28 12:03
|buy
|854
|0.30
|1.1522
|0.0000
|1.1545
|1703
|2003.07.28 12:27
|buy
|855
|3.90
|1.1495
|0.0000
|1.1518
|1704
|2003.07.28 19:33
|t/p
|855
|3.90
|1.1518
|0.0000
|1.1518
|897.00
|38931.44
|1705
|2003.07.28 19:33
|close
|854
|0.30
|1.1518
|0.0000
|1.1545
|-12.00
|38919.44
|1706
|2003.07.28 19:33
|buy
|856
|0.30
|1.1519
|0.0000
|1.1542
|1707
|2003.07.28 22:14
|buy
|857
|3.90
|1.1492
|0.0000
|1.1515
|1708
|2003.07.29 08:22
|t/p
|857
|3.90
|1.1515
|0.0000
|1.1515
|882.57
|39802.01
|1709
|2003.07.29 08:22
|close
|856
|0.30
|1.1515
|0.0000
|1.1542
|-13.11
|39788.90
|1710
|2003.07.29 08:22
|buy
|858
|0.30
|1.1514
|0.0000
|1.1537
|1711
|2003.07.29 09:56
|t/p
|858
|0.30
|1.1537
|0.0000
|1.1537
|69.00
|39857.90
|1712
|2003.07.29 09:56
|buy
|859
|0.30
|1.1539
|0.0000
|1.1562
|1713
|2003.07.29 10:10
|buy
|860
|3.90
|1.1512
|0.0000
|1.1535
|1714
|2003.07.29 17:14
|t/p
|860
|3.90
|1.1535
|0.0000
|1.1535
|897.00
|40754.90
|1715
|2003.07.29 17:14
|close
|859
|0.30
|1.1535
|0.0000
|1.1562
|-12.00
|40742.90
|1716
|2003.07.29 17:14
|buy
|861
|0.30
|1.1540
|0.0000
|1.1563
|1717
|2003.07.29 17:49
|buy
|862
|3.90
|1.1510
|0.0000
|1.1533
|1718
|2003.07.30 14:31
|t/p
|837
|12.00
|1.1411
|0.0000
|1.1411
|2886.00
|43628.90
|1719
|2003.07.30 14:31
|close
|834
|2.40
|1.1411
|0.0000
|1.1382
|-118.80
|43510.10
|1720
|2003.07.30 14:31
|close
|833
|0.80
|1.1411
|0.0000
|1.1355
|-255.60
|43254.50
|1721
|2003.07.30 14:31
|close
|832
|0.40
|1.1411
|0.0000
|1.1328
|-235.80
|43018.70
|1722
|2003.07.30 14:31
|close
|831
|0.40
|1.1411
|0.0000
|1.1301
|-343.20
|42675.50
|1723
|2003.07.30 14:31
|buy
|863
|2.00
|1.1412
|0.0000
|1.1435
|1724
|2003.07.30 16:20
|buy
|864
|13.50
|1.1384
|0.0000
|1.1407
|1725
|2003.07.30 16:20
|sell
|865
|0.50
|1.1381
|0.0000
|1.1358
|1726
|2003.07.30 16:34
|t/p
|864
|13.50
|1.1407
|0.0000
|1.1407
|3105.00
|45780.50
|1727
|2003.07.30 16:34
|close
|863
|2.00
|1.1407
|0.0000
|1.1435
|-100.00
|45680.50
|1728
|2003.07.30 16:34
|close
|862
|3.90
|1.1407
|0.0000
|1.1533
|-4031.43
|41649.07
|1729
|2003.07.30 16:34
|close
|861
|0.30
|1.1407
|0.0000
|1.1563
|-400.11
|41248.96
|1730
|2003.07.30 16:34
|sell
|866
|0.50
|1.1407
|0.0000
|1.1384
|1731
|2003.07.30 17:59
|close
|866
|0.50
|1.1387
|0.0000
|1.1384
|100.00
|41348.96
|1732
|2003.07.30 17:59
|close
|865
|0.50
|1.1387
|0.0000
|1.1358
|-30.00
|41318.96
|1733
|2003.08.01 20:00
|buy
|867
|0.50
|1.1254
|0.0000
|1.1277
|1734
|2003.08.01 21:40
|close
|867
|0.50
|1.1268
|0.0000
|1.1277
|70.00
|41388.96
|1735
|2003.08.01 21:40
|buy
|868
|0.50
|1.1271
|0.0000
|1.1294
|1736
|2003.08.02 00:23
|close
|868
|0.50
|1.1285
|0.0000
|1.1294
|70.00
|41458.96
|1737
|2003.08.02 00:23
|buy
|869
|0.50
|1.1285
|0.0000
|1.1308
|1738
|2003.08.04 10:31
|close
|869
|0.50
|1.1298
|0.0000
|1.1308
|63.15
|41522.11
|1739
|2003.08.05 16:00
|sell
|870
|0.50
|1.1316
|0.0000
|1.1293
|1740
|2003.08.05 17:18
|sell
|871
|0.50
|1.1345
|0.0000
|1.1322
|1741
|2003.08.05 22:51
|sell
|872
|1.00
|1.1373
|0.0000
|1.1350
|1742
|2003.08.05 23:27
|sell
|873
|3.00
|1.1400
|0.0000
|1.1377
|1743
|2003.08.05 23:27
|buy
|874
|0.50
|1.1402
|0.0000
|1.1425
|1744
|2003.08.06 10:06
|t/p
|874
|0.50
|1.1425
|0.0000
|1.1425
|113.15
|41635.26
|1745
|2003.08.06 10:06
|buy
|875
|0.50
|1.1428
|0.0000
|1.1451
|1746
|2003.08.06 10:06
|sell
|876
|15.00
|1.1426
|0.0000
|1.1403
|1747
|2003.08.06 10:41
|close
|876
|15.00
|1.1411
|0.0000
|1.1403
|2250.00
|43885.26
|1748
|2003.08.06 10:41
|close
|875
|0.50
|1.1409
|0.0000
|1.1451
|-95.00
|43790.26
|1749
|2003.08.06 10:41
|close
|873
|3.00
|1.1411
|0.0000
|1.1377
|-325.50
|43464.76
|1750
|2003.08.06 10:41
|close
|872
|1.00
|1.1411
|0.0000
|1.1350
|-378.50
|43086.26
|1751
|2003.08.06 10:41
|close
|871
|0.50
|1.1411
|0.0000
|1.1322
|-329.25
|42757.01
|1752
|2003.08.06 10:41
|close
|870
|0.50
|1.1411
|0.0000
|1.1293
|-474.25
|42282.76
|1753
|2003.08.06 10:41
|buy
|877
|0.50
|1.1412
|0.0000
|1.1435
|1754
|2003.08.06 13:36
|buy
|878
|0.50
|1.1385
|0.0000
|1.1408
|1755
|2003.08.06 16:03
|buy
|879
|2.00
|1.1359
|0.0000
|1.1382
|1756
|2003.08.06 16:16
|close
|879
|2.00
|1.1375
|0.0000
|1.1382
|320.00
|42602.76
|1757
|2003.08.06 16:16
|close
|878
|0.50
|1.1375
|0.0000
|1.1408
|-50.00
|42552.76
|1758
|2003.08.06 16:16
|close
|877
|0.50
|1.1375
|0.0000
|1.1435
|-185.00
|42367.76
|1759
|2003.08.06 17:00
|sell
|880
|0.50
|1.1376
|0.0000
|1.1353
|1760
|2003.08.06 18:27
|close
|880
|0.50
|1.1363
|0.0000
|1.1353
|65.00
|42432.76
|1761
|2003.08.06 19:00
|sell
|881
|0.50
|1.1359
|0.0000
|1.1336
|1762
|2003.08.06 20:49
|close
|881
|0.50
|1.1343
|0.0000
|1.1336
|80.00
|42512.76
|1763
|2003.08.06 20:49
|sell
|882
|0.50
|1.1342
|0.0000
|1.1319
|1764
|2003.08.06 21:17
|close
|882
|0.50
|1.1329
|0.0000
|1.1319
|65.00
|42577.76
|1765
|2003.08.06 22:00
|sell
|883
|0.50
|1.1347
|0.0000
|1.1324
|1766
|2003.08.06 23:39
|close
|883
|0.50
|1.1334
|0.0000
|1.1324
|65.00
|42642.76
|1767
|2003.08.07 00:00
|sell
|884
|0.50
|1.1335
|0.0000
|1.1312
|1768
|2003.08.07 09:25
|close
|884
|0.50
|1.1322
|0.0000
|1.1312
|65.00
|42707.76
|1769
|2003.08.07 14:00
|buy
|885
|0.50
|1.1355
|0.0000
|1.1378
|1770
|2003.08.07 14:21
|close
|885
|0.50
|1.1369
|0.0000
|1.1378
|70.00
|42777.76
|1771
|2003.08.07 14:21
|buy
|886
|0.50
|1.1369
|0.0000
|1.1392
|1772
|2003.08.07 16:25
|close
|886
|0.50
|1.1383
|0.0000
|1.1392
|70.00
|42847.76
|1773
|2003.08.07 18:00
|buy
|887
|0.50
|1.1409
|0.0000
|1.1432
|1774
|2003.08.07 19:25
|buy
|888
|0.50
|1.1382
|0.0000
|1.1405
|1775
|2003.08.08 05:00
|sell
|889
|0.50
|1.1360
|0.0000
|1.1337
|1776
|2003.08.08 05:37
|buy
|890
|4.50
|1.1355
|0.0000
|1.1378
|1777
|2003.08.08 06:53
|close
|890
|4.50
|1.1365
|0.0000
|1.1378
|450.00
|43297.76
|1778
|2003.08.08 06:53
|close
|889
|0.50
|1.1367
|0.0000
|1.1337
|-35.00
|43262.76
|1779
|2003.08.08 06:53
|close
|888
|0.50
|1.1365
|0.0000
|1.1405
|-86.85
|43175.91
|1780
|2003.08.08 06:53
|close
|887
|0.50
|1.1365
|0.0000
|1.1432
|-221.85
|42954.06
|1781
|2003.08.08 07:00
|sell
|891
|0.50
|1.1363
|0.0000
|1.1340
|1782
|2003.08.08 10:47
|close
|891
|0.50
|1.1349
|0.0000
|1.1340
|70.00
|43024.06
|1783
|2003.08.08 11:00
|sell
|892
|0.50
|1.1341
|0.0000
|1.1318
|1784
|2003.08.08 14:56
|close
|892
|0.50
|1.1327
|0.0000
|1.1318
|70.00
|43094.06
|1785
|2003.08.11 18:00
|buy
|893
|0.50
|1.1323
|0.0000
|1.1346
|1786
|2003.08.11 18:38
|close
|893
|0.50
|1.1336
|0.0000
|1.1346
|65.00
|43159.06
|1787
|2003.08.11 18:38
|buy
|894
|0.50
|1.1337
|0.0000
|1.1360
|1788
|2003.08.11 18:46
|close
|894
|0.50
|1.1350
|0.0000
|1.1360
|65.00
|43224.06
|1789
|2003.08.11 18:46
|buy
|895
|0.50
|1.1350
|0.0000
|1.1373
|1790
|2003.08.11 19:07
|close
|895
|0.50
|1.1363
|0.0000
|1.1373
|65.00
|43289.06
|1791
|2003.08.11 19:07
|buy
|896
|0.50
|1.1362
|0.0000
|1.1385
|1792
|2003.08.11 20:00
|close
|896
|0.50
|1.1375
|0.0000
|1.1385
|65.00
|43354.06
|1793
|2003.08.11 20:00
|buy
|897
|0.50
|1.1376
|0.0000
|1.1399
|1794
|2003.08.11 22:21
|buy
|898
|0.50
|1.1349
|0.0000
|1.1372
|1795
|2003.08.12 08:52
|close
|898
|0.50
|1.1370
|0.0000
|1.1372
|103.15
|43457.21
|1796
|2003.08.12 08:52
|close
|897
|0.50
|1.1370
|0.0000
|1.1399
|-31.85
|43425.36
|1797
|2003.08.12 14:00
|sell
|899
|0.50
|1.1325
|0.0000
|1.1302
|1798
|2003.08.12 14:30
|close
|899
|0.50
|1.1310
|0.0000
|1.1302
|75.00
|43500.36
|1799
|2003.08.12 14:30
|sell
|900
|0.50
|1.1310
|0.0000
|1.1287
|1800
|2003.08.12 15:32
|close
|900
|0.50
|1.1296
|0.0000
|1.1287
|70.00
|43570.36
|1801
|2003.08.13 20:00
|buy
|901
|0.50
|1.1314
|0.0000
|1.1337
|1802
|2003.08.14 00:03
|close
|901
|0.50
|1.1328
|0.0000
|1.1337
|64.45
|43634.81
|1803
|2003.08.14 15:00
|sell
|902
|0.50
|1.1277
|0.0000
|1.1254
|1804
|2003.08.14 15:32
|close
|902
|0.50
|1.1262
|0.0000
|1.1254
|75.00
|43709.81
|1805
|2003.08.14 15:32
|sell
|903
|0.50
|1.1262
|0.0000
|1.1239
|1806
|2003.08.14 16:43
|sell
|904
|0.50
|1.1291
|0.0000
|1.1268
|1807
|2003.08.14 17:47
|t/p
|904
|0.50
|1.1268
|0.0000
|1.1268
|115.00
|43824.81
|1808
|2003.08.14 17:47
|close
|903
|0.50
|1.1266
|0.0000
|1.1239
|-20.00
|43804.81
|1809
|2003.08.14 17:47
|sell
|905
|0.50
|1.1266
|0.0000
|1.1243
|1810
|2003.08.14 18:20
|close
|905
|0.50
|1.1252
|0.0000
|1.1243
|70.00
|43874.81
|1811
|2003.08.19 22:00
|buy
|906
|0.50
|1.1146
|0.0000
|1.1169
|1812
|2003.08.20 03:56
|buy
|907
|0.50
|1.1120
|0.0000
|1.1143
|1813
|2003.08.20 13:38
|buy
|908
|2.00
|1.1091
|0.0000
|1.1114
|1814
|2003.08.20 15:11
|close
|908
|2.00
|1.1109
|0.0000
|1.1114
|360.00
|44234.81
|1815
|2003.08.20 15:11
|close
|907
|0.50
|1.1109
|0.0000
|1.1143
|-55.00
|44179.81
|1816
|2003.08.20 15:11
|close
|906
|0.50
|1.1109
|0.0000
|1.1169
|-186.85
|43992.96
|1817
|2003.08.20 19:00
|buy
|909
|0.50
|1.1108
|0.0000
|1.1131
|1818
|2003.08.20 19:24
|close
|909
|0.50
|1.1122
|0.0000
|1.1131
|70.00
|44062.96
|1819
|2003.08.20 19:24
|buy
|910
|0.60
|1.1123
|0.0000
|1.1146
|1820
|2003.08.21 03:32
|buy
|911
|0.50
|1.1094
|0.0000
|1.1117
|1821
|2003.08.21 08:21
|buy
|912
|2.00
|1.1067
|0.0000
|1.1090
|1822
|2003.08.21 09:36
|buy
|913
|13.50
|1.1038
|0.0000
|1.1061
|1823
|2003.08.21 09:36
|sell
|914
|0.50
|1.1037
|0.0000
|1.1014
|1824
|2003.08.21 10:13
|t/p
|914
|0.50
|1.1014
|0.0000
|1.1014
|115.00
|44177.96
|1825
|2003.08.21 10:13
|sell
|915
|0.50
|1.1010
|0.0000
|1.0987
|1826
|2003.08.21 10:21
|t/p
|915
|0.50
|1.0987
|0.0000
|1.0987
|115.00
|44292.96
|1827
|2003.08.21 10:21
|sell
|916
|0.40
|1.0985
|0.0000
|1.0962
|1828
|2003.08.21 10:31
|sell
|917
|0.50
|1.1012
|0.0000
|1.0989
|1829
|2003.08.21 12:57
|t/p
|917
|0.50
|1.0989
|0.0000
|1.0989
|115.00
|44407.96
|1830
|2003.08.21 12:57
|close
|916
|0.40
|1.0988
|0.0000
|1.0962
|-12.00
|44395.96
|1831
|2003.08.21 12:57
|sell
|918
|0.40
|1.0987
|0.0000
|1.0964
|1832
|2003.08.21 15:08
|sell
|919
|0.50
|1.1014
|0.0000
|1.0991
|1833
|2003.08.21 15:31
|t/p
|919
|0.50
|1.0991
|0.0000
|1.0991
|115.00
|44510.96
|1834
|2003.08.21 15:31
|close
|918
|0.40
|1.0990
|0.0000
|1.0964
|-12.00
|44498.96
|1835
|2003.08.21 15:32
|sell
|920
|0.40
|1.0990
|0.0000
|1.0967
|1836
|2003.08.21 17:51
|t/p
|920
|0.40
|1.0967
|0.0000
|1.0967
|92.00
|44590.96
|1837
|2003.08.21 17:51
|sell
|921
|0.40
|1.0965
|0.0000
|1.0942
|1838
|2003.08.21 19:13
|t/p
|921
|0.40
|1.0942
|0.0000
|1.0942
|92.00
|44682.96
|1839
|2003.08.21 19:13
|sell
|922
|0.30
|1.0938
|0.0000
|1.0915
|1840
|2003.08.21 19:19
|t/p
|922
|0.30
|1.0915
|0.0000
|1.0915
|69.00
|44751.96
|1841
|2003.08.21 19:19
|sell
|923
|0.30
|1.0910
|0.0000
|1.0887
|1842
|2003.08.21 19:24
|sell
|924
|0.30
|1.0940
|0.0000
|1.0917
|1843
|2003.08.21 19:24
|buy
|925
|4.80
|1.0940
|0.0000
|1.0963
|1844
|2003.08.21 20:29
|t/p
|924
|0.30
|1.0917
|0.0000
|1.0917
|69.00
|44820.96
|1845
|2003.08.21 20:29
|close
|923
|0.30
|1.0916
|0.0000
|1.0887
|-18.00
|44802.96
|1846
|2003.08.21 21:20
|sell
|926
|0.30
|1.0924
|0.0000
|1.0901
|1847
|2003.08.22 09:29
|t/p
|926
|0.30
|1.0901
|0.0000
|1.0901
|69.45
|44872.41
|1848
|2003.08.22 09:48
|sell
|927
|0.30
|1.0925
|0.0000
|1.0902
|1849
|2003.08.22 15:09
|t/p
|927
|0.30
|1.0902
|0.0000
|1.0902
|69.00
|44941.41
|1850
|2003.08.26 02:11
|close at stop
|925
|4.80
|1.0817
|0.0000
|1.0963
|-5957.28
|38984.13
|1851
|2003.08.26 02:11
|close at stop
|913
|13.50
|1.0817
|0.0000
|1.1061
|-29984.85
|8999.28
|1852
|2003.08.26 02:11
|close at stop
|912
|2.00
|1.0817
|0.0000
|1.1090
|-5022.20
|3977.08
|1853
|2003.08.26 02:11
|close at stop
|911
|0.50
|1.0817
|0.0000
|1.1117
|-1390.55
|2586.53
|1854
|2003.08.26 02:11
|close at stop
|910
|0.60
|1.0817
|0.0000
|1.1146
|-1849.32
|737.21