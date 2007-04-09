|Account: 1429149
|Name: jco
|Currency: USD
|2007 May 1, 14:06
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|30804825
|2007.04.09 19:42
|balance
|Deposit
|3 000.00
|30848308
|2007.04.10 02:09
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3403
|1.3424
|1.3479
|2007.04.10 02:57
|1.3424
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|3256
|RB26DETT[sl]
|30859215
|2007.04.10 02:57
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3426
|1.3246
|1.3461
|2007.04.10 13:06
|1.3430
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|3256
|RB26DETT
|30899145
|2007.04.10 07:55
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3408
|1.3429
|1.3484
|2007.04.10 13:06
|1.3429
|0.00
|0.00
|0.00
|2.52
|3256
|RB26DETT[sl]
|31041207
|2007.04.11 04:03
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3418
|1.3598
|1.3383
|2007.04.12 08:49
|1.3449
|0.00
|0.00
|0.10
|-1.86
|3256
|RB26DETT
|31137602
|2007.04.11 14:57
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3437
|1.3599
|1.3402
|2007.04.12 08:49
|1.3450
|0.00
|0.00
|0.19
|-1.56
|3256
|RB26DETT
|31216228
|2007.04.12 01:43
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3460
|1.3604
|1.3425
|2007.04.12 08:49
|1.3449
|0.00
|0.00
|0.00
|2.64
|3256
|RB26DETT
|31278389
|2007.04.12 09:05
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3452
|1.3632
|1.3417
|2007.04.13 14:41
|1.3515
|0.00
|0.00
|0.03
|-3.78
|3256
|RB26DETT
|31319589
|2007.04.12 13:35
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3470
|1.3632
|1.3435
|2007.04.13 14:41
|1.3516
|0.00
|0.00
|0.06
|-5.52
|3256
|RB26DETT
|31330811
|2007.04.12 14:18
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3488
|1.3632
|1.3453
|2007.04.13 14:41
|1.3517
|0.00
|0.00
|0.13
|-6.96
|3256
|RB26DETT
|31416910
|2007.04.13 00:44
|sell
|0.48
|eurusdm
|1.3506
|1.3632
|1.3471
|2007.04.13 14:41
|1.3517
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.28
|3256
|RB26DETT
|31473833
|2007.04.13 06:37
|sell
|0.96
|eurusdm
|1.3524
|1.3632
|1.3489
|2007.04.13 14:41
|1.3518
|0.00
|0.00
|0.00
|5.76
|3256
|RB26DETT
|31516061
|2007.04.13 10:27
|sell
|1.92
|eurusdm
|1.3542
|1.3632
|1.3507
|2007.04.13 14:40
|1.3519
|0.00
|0.00
|0.00
|44.16
|3256
|RB26DETT
|31677767
|2007.04.16 04:30
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3552
|1.3732
|1.3517
|2007.04.17 16:20
|1.3563
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.66
|3256
|RB26DETT
|31882544
|2007.04.17 12:43
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3570
|1.3732
|1.3535
|2007.04.17 16:20
|1.3562
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|3256
|RB26DETT
|31886933
|2007.04.17 12:47
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3588
|1.3732
|1.3553
|2007.04.17 16:19
|1.3561
|0.00
|0.00
|0.00
|6.48
|3256
|RB26DETT
|31973028
|2007.04.18 01:15
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3591
|1.3411
|1.3626
|2007.04.18 22:16
|1.3604
|0.00
|0.00
|-0.11
|0.78
|3256
|RB26DETT
|32064131
|2007.04.18 12:05
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3572
|1.3603
|1.3658
|2007.04.18 22:16
|1.3603
|0.00
|0.00
|-0.22
|3.72
|3256
|RB26DETT[sl]
|32149148
|2007.04.19 01:13
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3594
|1.3573
|1.3518
|2007.04.19 07:02
|1.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|3256
|RB26DETT[sl]
|32248658
|2007.04.19 11:01
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3590
|1.3770
|1.3555
|2007.04.20 13:06
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.03
|-1.08
|3256
|RB26DETT
|32260883
|2007.04.19 12:37
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3608
|1.3770
|1.3573
|2007.04.20 13:06
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.06
|0.12
|3256
|RB26DETT
|32320992
|2007.04.19 22:08
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3626
|1.3607
|1.3552
|2007.04.20 13:06
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|4.56
|3256
|RB26DETT[sl]
|32465473
|2007.04.23 01:33
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3590
|1.3570
|1.3515
|2007.04.23 08:40
|1.3570
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|3256
|RB26DETT[sl]
|32510593
|2007.04.23 08:40
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3568
|1.3748
|1.3533
|2007.04.25 16:55
|1.3640
|0.00
|0.00
|0.06
|-4.32
|3256
|RB26DETT
|32679797
|2007.04.24 11:38
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3586
|1.3748
|1.3551
|2007.04.25 16:55
|1.3641
|0.00
|0.00
|0.06
|-6.60
|3256
|RB26DETT
|32696108
|2007.04.24 14:01
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3605
|1.3749
|1.3570
|2007.04.25 16:55
|1.3640
|0.00
|0.00
|0.13
|-8.40
|3256
|RB26DETT
|32702822
|2007.04.24 14:22
|sell
|0.48
|eurusdm
|1.3623
|1.3749
|1.3588
|2007.04.25 16:55
|1.3641
|0.00
|0.00
|0.26
|-8.64
|3256
|RB26DETT
|32741537
|2007.04.24 20:45
|sell
|0.96
|eurusdm
|1.3641
|1.3749
|1.3606
|2007.04.25 16:55
|1.3642
|0.00
|0.00
|0.52
|-0.96
|3256
|RB26DETT
|32846980
|2007.04.25 14:12
|sell
|1.92
|eurusdm
|1.3660
|1.3750
|1.3625
|2007.04.25 16:55
|1.3641
|0.00
|0.00
|0.00
|36.48
|3256
|RB26DETT
|32921345
|2007.04.26 02:37
|buy
|0.07
|eurusdm
|1.3651
|1.3471
|1.3686
|2007.04.27 10:42
|1.3628
|0.00
|0.00
|-0.04
|-1.61
|3256
|RB26DETT
|32970884
|2007.04.26 09:19
|buy
|0.14
|eurusdm
|1.3633
|1.3471
|1.3668
|2007.04.27 10:41
|1.3629
|0.00
|0.00
|-0.08
|-0.56
|3256
|RB26DETT
|32976117
|2007.04.26 09:34
|buy
|0.28
|eurusdm
|1.3615
|1.3471
|1.3650
|2007.04.27 10:41
|1.3628
|0.00
|0.00
|-0.17
|3.64
|3256
|RB26DETT
|32996568
|2007.04.26 11:33
|buy
|0.56
|eurusdm
|1.3596
|1.3619
|1.3674
|2007.04.27 10:41
|1.3627
|0.00
|0.00
|-0.34
|17.36
|3256
|RB26DETT
|33134664
|2007.04.27 11:03
|buy
|0.07
|eurusdm
|1.3641
|1.3461
|1.3676
|2007.04.27 12:30
|1.3676
|0.00
|0.00
|0.00
|2.45
|3256
|RB26DETT[tp]
|33245048
|2007.04.30 05:02
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3633
|1.3602
|1.3547
|2007.04.30 07:38
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|2.17
|3256
|RB26DETT[sl]
|33408466
|2007.05.01 01:07
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3642
|1.3822
|1.3607
|2007.05.01 07:45
|1.3637
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|3256
|RB26DETT
|33439387
|2007.05.01 07:01
|sell
|0.14
|eurusdm
|1.3660
|1.3637
|1.3582
|2007.05.01 07:45
|1.3637
|0.00
|0.00
|0.00
|3.22
|3256
|RB26DETT[sl]
|30833147
|2007.04.10 01:06
|buy
|0.06
|gbpusdm
|1.9646
|1.9665
|1.9720
|2007.04.10 01:57
|1.9665
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|9874
|RB26DETT[sl]
|30848358
|2007.04.10 02:09
|buy
|0.06
|gbpusdm
|1.9682
|1.9700
|1.9755
|2007.04.10 08:39
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|9874
|RB26DETT[sl]
|30922171
|2007.04.10 10:55
|buy
|0.06
|gbpusdm
|1.9723
|1.9767
|1.9822
|2007.04.11 02:11
|1.9767
|0.00
|0.00
|0.00
|2.64
|9874
|RB26DETT[sl]
|31030166
|2007.04.11 02:12
|buy
|0.06
|gbpusdm
|1.9771
|1.9591
|1.9806
|2007.04.11 06:14
|1.9790
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|9874
|RB26DETT
|31041368
|2007.04.11 04:05
|buy
|0.12
|gbpusdm
|1.9753
|1.9591
|1.9788
|2007.04.11 06:13
|1.9788
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|9874
|RB26DETT[tp]
|31061395
|2007.04.11 06:16
|buy
|0.06
|gbpusdm
|1.9788
|1.9608
|1.9823
|2007.04.11 14:32
|1.9781
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|9874
|RB26DETT
|31083378
|2007.04.11 08:05
|buy
|0.12
|gbpusdm
|1.9769
|1.9607
|1.9804
|2007.04.11 14:31
|1.9779
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|9874
|RB26DETT
|31113948
|2007.04.11 12:26
|buy
|0.24
|gbpusdm
|1.9750
|1.9606
|1.9785
|2007.04.11 14:31
|1.9778
|0.00
|0.00
|0.00
|6.72
|9874
|RB26DETT
|31204002
|2007.04.12 01:00
|sell
|0.06
|gbpusdm
|1.9738
|1.9918
|1.9703
|2007.04.12 08:49
|1.9745
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|9874
|RB26DETT
|31215716
|2007.04.12 01:41
|sell
|0.12
|gbpusdm
|1.9761
|1.9923
|1.9726
|2007.04.12 08:49
|1.9744
|0.00
|0.00
|0.00
|2.04
|9874
|RB26DETT
|31254869
|2007.04.12 06:48
|sell
|0.24
|gbpusdm
|1.9779
|1.9752
|1.9697
|2007.04.12 08:49
|1.9743
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|9874
|RB26DETT
|31297692
|2007.04.12 11:37
|buy
|0.06
|gbpusdm
|1.9778
|1.9797
|1.9852
|2007.04.12 14:41
|1.9797
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|9874
|RB26DETT[sl]
|31469571
|2007.04.13 06:21
|buy
|0.06
|gbpusdm
|1.9843
|1.9862
|1.9917
|2007.04.13 10:39
|1.9862
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|9874
|RB26DETT[sl]
|31518833
|2007.04.13 10:39
|buy
|0.06
|gbpusdm
|1.9866
|1.9686
|1.9901
|2007.04.13 15:45
|1.9814
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.12
|9874
|RB26DETT
|31565914
|2007.04.13 14:36
|buy
|0.12
|gbpusdm
|1.9848
|1.9686
|1.9883
|2007.04.13 15:45
|1.9813
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|9874
|RB26DETT
|31568151
|2007.04.13 14:40
|buy
|0.24
|gbpusdm
|1.9828
|1.9684
|1.9863
|2007.04.13 15:45
|1.9812
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.84
|9874
|RB26DETT
|31586628
|2007.04.13 15:17
|buy
|0.48
|gbpusdm
|1.9809
|1.9683
|1.9844
|2007.04.13 15:45
|1.9811
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|9874
|RB26DETT
|31587320
|2007.04.13 15:19
|buy
|0.96
|gbpusdm
|1.9791
|1.9811
|1.9866
|2007.04.13 15:45
|1.9811
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|9874
|RB26DETT[sl]
|31665117
|2007.04.16 02:00
|buy
|0.06
|gbpusdm
|1.9882
|1.9900
|1.9955
|2007.04.16 08:44
|1.9900
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|9874
|RB26DETT[sl]
|31824319
|2007.04.17 06:25
|buy
|0.06
|gbpusdm
|1.9924
|1.9744
|1.9959
|2007.04.17 08:30
|1.9959
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|9874
|RB26DETT[tp]
|31854913
|2007.04.17 10:15
|buy
|0.06
|gbpusdm
|2.0002
|2.0020
|2.0075
|2007.04.17 10:39
|2.0020
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|9874
|RB26DETT[sl]
|31994924
|2007.04.18 05:37
|buy
|0.06
|gbpusdm
|2.0089
|2.0118
|2.0173
|2007.04.18 08:33
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|9874
|RB26DETT[sl]
|32053993
|2007.04.18 11:30
|sell
|0.06
|gbpusdm
|2.0079
|2.0051
|1.9996
|2007.04.18 12:09
|2.0051
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|9874
|RB26DETT[sl]
|32151329
|2007.04.19 01:46
|sell
|0.06
|gbpusdm
|2.0052
|1.9998
|1.9943
|2007.04.19 06:56
|1.9998
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|9874
|RB26DETT[sl]
|32207144
|2007.04.19 06:59
|sell
|0.06
|gbpusdm
|2.0003
|2.0183
|1.9968
|2007.04.19 10:38
|2.0019
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.96
|9874
|RB26DETT
|32210450
|2007.04.19 07:03
|sell
|0.12
|gbpusdm
|2.0022
|2.0184
|1.9987
|2007.04.19 10:38
|2.0018
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|9874
|RB26DETT
|32220063
|2007.04.19 07:43
|sell
|0.24
|gbpusdm
|2.0041
|2.0185
|2.0006
|2007.04.19 10:37
|2.0017
|0.00
|0.00
|0.00
|5.76
|9874
|RB26DETT
|32250550
|2007.04.19 11:15
|sell
|0.06
|gbpusdm
|1.9991
|2.0171
|1.9956
|2007.04.19 12:58
|2.0009
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.08
|9874
|RB26DETT
|32251790
|2007.04.19 11:22
|sell
|0.12
|gbpusdm
|2.0009
|2.0171
|1.9974
|2007.04.19 12:58
|2.0010
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|9874
|RB26DETT
|32260564
|2007.04.19 12:36
|sell
|0.24
|gbpusdm
|2.0032
|2.0176
|1.9997
|2007.04.19 12:58
|2.0008
|0.00
|0.00
|0.00
|5.76
|9874
|RB26DETT
|32345242
|2007.04.20 02:00
|sell
|0.06
|gbpusdm
|2.0026
|2.0206
|1.9991
|2007.04.20 07:53
|2.0046
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|9874
|RB26DETT
|32364681
|2007.04.20 06:12
|sell
|0.12
|gbpusdm
|2.0045
|2.0207
|2.0010
|2007.04.20 07:53
|2.0045
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9874
|RB26DETT
|32368198
|2007.04.20 06:21
|sell
|0.24
|gbpusdm
|2.0064
|2.0045
|1.9990
|2007.04.20 07:53
|2.0045
|0.00
|0.00
|0.00
|4.56
|9874
|RB26DETT[sl]
|32384801
|2007.04.20 08:30
|sell
|0.06
|gbpusdm
|2.0024
|2.0006
|1.9951
|2007.04.20 08:48
|2.0006
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|9874
|RB26DETT[sl]
|32404662
|2007.04.20 11:25
|sell
|0.06
|gbpusdm
|2.0033
|2.0213
|1.9998
|2007.04.23 06:44
|1.9998
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|9874
|RB26DETT[tp]
|32447463
|2007.04.22 22:00
|sell
|0.12
|gbpusdm
|2.0054
|2.0011
|1.9956
|2007.04.23 06:44
|1.9997
|0.00
|0.00
|0.00
|6.84
|9874
|RB26DETT
|32505238
|2007.04.23 08:05
|sell
|0.06
|gbpusdm
|2.0005
|2.0185
|1.9970
|2007.04.24 01:43
|2.0000
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|9874
|RB26DETT
|32568827
|2007.04.23 15:36
|sell
|0.12
|gbpusdm
|2.0024
|2.0000
|1.9945
|2007.04.24 01:43
|2.0000
|0.00
|0.00
|0.00
|2.88
|9874
|RB26DETT[sl]
|32614835
|2007.04.24 01:43
|sell
|0.06
|gbpusdm
|1.9997
|2.0177
|1.9962
|2007.04.24 02:23
|1.9962
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|9874
|RB26DETT[tp]
|32639790
|2007.04.24 05:02
|sell
|0.06
|gbpusdm
|1.9973
|2.0153
|1.9938
|2007.04.24 18:21
|1.9994
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.26
|9874
|RB26DETT
|32665765
|2007.04.24 10:00
|sell
|0.12
|gbpusdm
|1.9991
|2.0153
|1.9956
|2007.04.24 18:21
|1.9994
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|9874
|RB26DETT
|32669030
|2007.04.24 10:17
|sell
|0.24
|gbpusdm
|2.0009
|2.0153
|1.9974
|2007.04.24 18:21
|1.9995
|0.00
|0.00
|0.00
|3.36
|9874
|RB26DETT
|32701623
|2007.04.24 14:20
|sell
|0.48
|gbpusdm
|2.0028
|2.0005
|1.9950
|2007.04.24 18:20
|1.9995
|0.00
|0.00
|0.00
|15.84
|9874
|RB26DETT
|32775407
|2007.04.25 03:34
|buy
|0.06
|gbpusdm
|2.0036
|1.9856
|2.0071
|2007.04.25 14:20
|2.0038
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|9874
|RB26DETT
|32830931
|2007.04.25 12:40
|buy
|0.12
|gbpusdm
|2.0017
|2.0038
|2.0093
|2007.04.25 14:20
|2.0038
|0.00
|0.00
|0.00
|2.52
|9874
|RB26DETT[sl]
|32917242
|2007.04.26 02:03
|buy
|0.07
|gbpusdm
|2.0032
|1.9852
|2.0067
|2007.04.27 10:40
|1.9971
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.27
|9874
|RB26DETT
|32972133
|2007.04.26 09:26
|buy
|0.14
|gbpusdm
|2.0014
|1.9852
|2.0049
|2007.04.27 10:40
|1.9970
|0.00
|0.00
|-0.01
|-6.16
|9874
|RB26DETT
|32974798
|2007.04.26 09:33
|buy
|0.28
|gbpusdm
|1.9995
|1.9851
|2.0030
|2007.04.27 10:40
|1.9969
|0.00
|0.00
|-0.01
|-7.28
|9874
|RB26DETT
|32982504
|2007.04.26 10:00
|buy
|0.56
|gbpusdm
|1.9977
|1.9851
|2.0012
|2007.04.27 10:39
|1.9967
|0.00
|0.00
|-0.02
|-5.60
|9874
|RB26DETT
|32994231
|2007.04.26 11:29
|buy
|1.12
|gbpusdm
|1.9958
|1.9850
|1.9993
|2007.04.27 10:39
|1.9969
|0.00
|0.00
|-0.04
|12.32
|9874
|RB26DETT
|32995599
|2007.04.26 11:31
|buy
|2.24
|gbpusdm
|1.9940
|1.9961
|2.0016
|2007.04.27 10:39
|1.9970
|0.00
|0.00
|-0.09
|67.20
|9874
|RB26DETT
|33136700
|2007.04.27 11:13
|buy
|0.07
|gbpusdm
|1.9999
|2.0029
|2.0084
|2007.04.27 12:31
|2.0029
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|9874
|RB26DETT[sl]
|33245282
|2007.04.30 05:04
|sell
|0.07
|gbpusdm
|1.9943
|2.0123
|1.9908
|2007.04.30 07:32
|1.9933
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|9874
|RB26DETT
|33262183
|2007.04.30 06:47
|sell
|0.14
|gbpusdm
|1.9961
|1.9933
|1.9878
|2007.04.30 07:32
|1.9933
|0.00
|0.00
|0.00
|3.92
|9874
|RB26DETT[sl]
|33288762
|2007.04.30 08:54
|sell
|0.07
|gbpusdm
|1.9896
|2.0076
|1.9861
|2007.05.01 13:13
|2.0076
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.60
|9874
|RB26DETT[sl]
|33295021
|2007.04.30 09:21
|sell
|0.14
|gbpusdm
|1.9914
|2.0076
|1.9879
|2007.05.01 13:13
|2.0076
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.68
|9874
|RB26DETT[sl]
|33300463
|2007.04.30 09:59
|sell
|0.28
|gbpusdm
|1.9932
|2.0076
|1.9897
|2007.05.01 13:13
|2.0076
|0.00
|0.00
|0.01
|-40.32
|9874
|RB26DETT[sl]
|33323006
|2007.04.30 12:48
|sell
|0.56
|gbpusdm
|1.9951
|2.0077
|1.9916
|2007.05.01 13:13
|2.0077
|0.00
|0.00
|0.02
|-70.56
|9874
|RB26DETT[sl]
|33341724
|2007.04.30 14:35
|sell
|1.12
|gbpusdm
|1.9971
|2.0079
|1.9936
|2007.05.01 13:13
|2.0075
|0.00
|0.00
|0.03
|-116.48
|9874
|RB26DETT
|33344212
|2007.04.30 14:49
|sell
|2.24
|gbpusdm
|1.9990
|2.0080
|1.9955
|2007.05.01 13:13
|2.0076
|0.00
|0.00
|0.07
|-192.64
|9874
|RB26DETT
|30839405
|2007.04.10 01:41
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.2236
|1.2206
|1.2151
|2007.04.10 02:57
|1.2206
|0.00
|0.00
|0.00
|1.47
|772188
|RB26DETT[sl]
|30859260
|2007.04.10 02:57
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.2202
|1.2172
|1.2117
|2007.04.10 13:46
|1.2172
|0.00
|0.00
|0.00
|1.48
|772188
|RB26DETT[sl]
|31024687
|2007.04.11 01:47
|buy
|0.06
|usdchfm
|1.2181
|1.2204
|1.2259
|2007.04.11 10:59
|1.2204
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|772188
|RB26DETT[sl]
|31204026
|2007.04.12 01:00
|buy
|0.06
|usdchfm
|1.2238
|1.2058
|1.2273
|2007.04.12 08:49
|1.2202
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.77
|772188
|RB26DETT
|31213772
|2007.04.12 01:36
|buy
|0.12
|usdchfm
|1.2218
|1.2056
|1.2253
|2007.04.12 08:49
|1.2201
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.67
|772188
|RB26DETT
|31243811
|2007.04.12 05:25
|buy
|0.24
|usdchfm
|1.2200
|1.2056
|1.2235
|2007.04.12 08:49
|1.2201
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|772188
|RB26DETT
|31281271
|2007.04.12 09:33
|buy
|0.06
|usdchfm
|1.2207
|1.2027
|1.2242
|2007.04.12 16:31
|1.2177
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.48
|772188
|RB26DETT
|31297509
|2007.04.12 11:37
|buy
|0.12
|usdchfm
|1.2188
|1.2026
|1.2223
|2007.04.12 16:31
|1.2177
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.08
|772188
|RB26DETT
|31319716
|2007.04.12 13:35
|buy
|0.24
|usdchfm
|1.2170
|1.2026
|1.2205
|2007.04.12 16:31
|1.2175
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|772188
|RB26DETT
|31324721
|2007.04.12 13:51
|buy
|0.48
|usdchfm
|1.2152
|1.2026
|1.2187
|2007.04.12 16:30
|1.2174
|0.00
|0.00
|0.00
|8.67
|772188
|RB26DETT
|31438890
|2007.04.13 02:35
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.2144
|1.2117
|1.2062
|2007.04.13 07:46
|1.2117
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|772188
|RB26DETT[sl]
|31486691
|2007.04.13 07:46
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.2112
|1.2085
|1.2030
|2007.04.13 10:40
|1.2085
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|772188
|RB26DETT[sl]
|31530894
|2007.04.13 11:54
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.2076
|1.2256
|1.2041
|2007.04.13 17:42
|1.2150
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.65
|772188
|RB26DETT
|31542674
|2007.04.13 12:40
|sell
|0.12
|usdchfm
|1.2094
|1.2256
|1.2059
|2007.04.13 17:42
|1.2149
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.43
|772188
|RB26DETT
|31566038
|2007.04.13 14:36
|sell
|0.24
|usdchfm
|1.2112
|1.2256
|1.2077
|2007.04.13 17:42
|1.2150
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.51
|772188
|RB26DETT
|31569469
|2007.04.13 14:41
|sell
|0.48
|usdchfm
|1.2130
|1.2256
|1.2095
|2007.04.13 17:42
|1.2151
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.30
|772188
|RB26DETT
|31576021
|2007.04.13 14:56
|sell
|0.96
|usdchfm
|1.2148
|1.2256
|1.2113
|2007.04.13 17:42
|1.2150
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.58
|772188
|RB26DETT
|31584481
|2007.04.13 15:13
|sell
|1.92
|usdchfm
|1.2170
|1.2260
|1.2135
|2007.04.13 17:42
|1.2149
|0.00
|0.00
|0.00
|33.19
|772188
|RB26DETT
|31674999
|2007.04.16 04:03
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.2129
|1.2309
|1.2094
|2007.04.17 07:03
|1.2128
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.05
|772188
|RB26DETT
|31795344
|2007.04.16 21:28
|sell
|0.12
|usdchfm
|1.2148
|1.2128
|1.2073
|2007.04.17 07:03
|1.2128
|0.00
|0.00
|0.00
|1.98
|772188
|RB26DETT[sl]
|31837206
|2007.04.17 08:31
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.2112
|1.2078
|1.2023
|2007.04.17 12:53
|1.2078
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|772188
|RB26DETT[sl]
|31974713
|2007.04.18 01:26
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.2061
|1.2038
|1.1983
|2007.04.18 09:05
|1.2038
|0.00
|0.00
|0.00
|1.15
|772188
|RB26DETT[sl]
|32165424
|2007.04.19 03:37
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.2024
|1.2204
|1.1989
|2007.04.19 12:46
|1.2020
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|772188
|RB26DETT
|32204476
|2007.04.19 06:49
|sell
|0.12
|usdchfm
|1.2042
|1.2019
|1.1964
|2007.04.19 12:45
|1.2019
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|772188
|RB26DETT[sl]
|32345507
|2007.04.20 02:03
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.2048
|1.2228
|1.2013
|2007.04.23 06:04
|1.2071
|0.00
|0.00
|-0.06
|-1.14
|772188
|RB26DETT
|32378046
|2007.04.20 07:43
|sell
|0.12
|usdchfm
|1.2067
|1.2229
|1.2032
|2007.04.23 06:04
|1.2070
|0.00
|0.00
|-0.11
|-0.30
|772188
|RB26DETT
|32416726
|2007.04.20 13:18
|sell
|0.24
|usdchfm
|1.2086
|1.2230
|1.2051
|2007.04.23 06:04
|1.2069
|0.00
|0.00
|-0.23
|3.38
|772188
|RB26DETT
|32501832
|2007.04.23 07:31
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.2067
|1.2247
|1.2032
|2007.04.23 15:04
|1.2100
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.64
|772188
|RB26DETT
|32506776
|2007.04.23 08:16
|sell
|0.12
|usdchfm
|1.2086
|1.2248
|1.2051
|2007.04.23 15:04
|1.2099
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.29
|772188
|RB26DETT
|32521804
|2007.04.23 10:40
|sell
|0.24
|usdchfm
|1.2104
|1.2248
|1.2069
|2007.04.23 15:04
|1.2100
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|772188
|RB26DETT
|32536827
|2007.04.23 11:48
|sell
|0.48
|usdchfm
|1.2122
|1.2248
|1.2087
|2007.04.23 15:03
|1.2099
|0.00
|0.00
|0.00
|9.12
|772188
|RB26DETT
|32632153
|2007.04.24 03:30
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.2087
|1.2040
|1.1985
|2007.04.24 14:13
|1.2040
|0.00
|0.00
|0.00
|2.34
|772188
|RB26DETT[sl]
|32790899
|2007.04.25 06:37
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.1998
|1.2178
|1.1963
|2007.04.25 14:19
|1.2018
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|772188
|RB26DETT
|32793773
|2007.04.25 06:54
|sell
|0.12
|usdchfm
|1.2017
|1.2179
|1.1982
|2007.04.25 14:19
|1.2017
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|772188
|RB26DETT
|32798153
|2007.04.25 07:30
|sell
|0.24
|usdchfm
|1.2035
|1.2179
|1.2000
|2007.04.25 14:19
|1.2016
|0.00
|0.00
|0.00
|3.79
|772188
|RB26DETT
|32831169
|2007.04.25 12:41
|sell
|0.48
|usdchfm
|1.2054
|1.2016
|1.1961
|2007.04.25 14:19
|1.2016
|0.00
|0.00
|0.00
|15.18
|772188
|RB26DETT[sl]
|32917331
|2007.04.26 02:03
|sell
|0.07
|usdchfm
|1.2041
|1.2221
|1.2006
|2007.04.27 08:25
|1.2065
|0.00
|0.00
|-0.07
|-1.39
|772188
|RB26DETT
|32971028
|2007.04.26 09:19
|sell
|0.14
|usdchfm
|1.2059
|1.2221
|1.2024
|2007.04.27 08:25
|1.2066
|0.00
|0.00
|-0.13
|-0.81
|772188
|RB26DETT
|32978022
|2007.04.26 09:40
|sell
|0.28
|usdchfm
|1.2077
|1.2221
|1.2042
|2007.04.27 08:25
|1.2067
|0.00
|0.00
|-0.26
|2.32
|772188
|RB26DETT
|33005032
|2007.04.26 12:20
|sell
|0.56
|usdchfm
|1.2095
|1.2068
|1.2013
|2007.04.27 08:25
|1.2068
|0.00
|0.00
|-0.53
|12.53
|772188
|RB26DETT[sl]
|33134711
|2007.04.27 11:03
|sell
|0.07
|usdchfm
|1.2045
|1.2024
|1.1969
|2007.04.27 12:31
|1.2024
|0.00
|0.00
|0.00
|1.22
|772188
|RB26DETT[sl]
|33235300
|2007.04.30 02:32
|sell
|0.07
|usdchfm
|1.2039
|1.2219
|1.2004
|2007.04.30 14:29
|1.2066
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.57
|772188
|RB26DETT
|33250593
|2007.04.30 06:01
|sell
|0.14
|usdchfm
|1.2057
|1.2219
|1.2022
|2007.04.30 14:29
|1.2067
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.16
|772188
|RB26DETT
|33258221
|2007.04.30 06:30
|sell
|0.28
|usdchfm
|1.2075
|1.2219
|1.2040
|2007.04.30 14:29
|1.2068
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|772188
|RB26DETT
|33284818
|2007.04.30 08:35
|sell
|0.56
|usdchfm
|1.2093
|1.2067
|1.2012
|2007.04.30 14:29
|1.2067
|0.00
|0.00
|0.00
|12.07
|772188
|RB26DETT[sl]
|33438902
|2007.05.01 07:00
|sell
|0.07
|usdchfm
|1.2073
|1.2253
|1.2038
|2007.05.01 13:56
|1.2065
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|772188
|RB26DETT
|33446368
|2007.05.01 07:30
|sell
|0.14
|usdchfm
|1.2091
|1.2065
|1.2010
|2007.05.01 13:56
|1.2065
|0.00
|0.00
|0.00
|3.02
|772188
|RB26DETT[sl]
|30834823
|2007.04.10 01:16
|sell
|0.06
|usdjpym
|119.03
|120.83
|118.68
|2007.04.11 02:14
|118.99
|0.00
|0.00
|-0.09
|0.20
|14587
|RB26DETT
|30923799
|2007.04.10 11:04
|sell
|0.12
|usdjpym
|119.22
|118.99
|118.44
|2007.04.11 02:14
|118.99
|0.00
|0.00
|-0.17
|2.32
|14587
|RB26DETT[sl]
|31044637
|2007.04.11 04:30
|buy
|0.06
|usdjpym
|119.16
|119.40
|119.95
|2007.04.11 14:23
|119.40
|0.00
|0.00
|0.00
|1.21
|14587
|RB26DETT[sl]
|31232180
|2007.04.12 03:19
|buy
|0.06
|usdjpym
|119.44
|117.64
|119.79
|2007.04.12 20:19
|119.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.61
|14587
|RB26DETT
|31261807
|2007.04.12 07:34
|buy
|0.12
|usdjpym
|119.25
|117.63
|119.60
|2007.04.12 20:18
|119.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.21
|14587
|RB26DETT
|31314576
|2007.04.12 13:04
|buy
|0.24
|usdjpym
|119.07
|117.63
|119.42
|2007.04.12 20:17
|119.14
|0.00
|0.00
|0.00
|1.41
|14587
|RB26DETT
|31326120
|2007.04.12 13:55
|buy
|0.48
|usdjpym
|118.88
|117.62
|119.23
|2007.04.12 20:17
|119.15
|0.00
|0.00
|0.00
|10.88
|14587
|RB26DETT
|31432612
|2007.04.13 01:43
|sell
|0.06
|usdjpym
|118.95
|118.70
|118.15
|2007.04.13 06:47
|118.70
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|14587
|RB26DETT[sl]
|31475740
|2007.04.13 06:47
|sell
|0.06
|usdjpym
|118.67
|118.34
|117.79
|2007.04.13 08:49
|118.34
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|14587
|RB26DETT[sl]
|31679236
|2007.04.16 04:42
|buy
|0.06
|usdjpym
|119.39
|119.67
|120.22
|2007.04.16 14:43
|119.67
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|14587
|RB26DETT[sl]
|31815519
|2007.04.17 04:00
|sell
|0.06
|usdjpym
|119.56
|119.27
|118.72
|2007.04.17 06:56
|119.27
|0.00
|0.00
|0.00
|1.46
|14587
|RB26DETT[sl]
|31827897
|2007.04.17 06:56
|sell
|0.06
|usdjpym
|119.24
|121.04
|118.89
|2007.04.17 14:08
|119.18
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|14587
|RB26DETT
|31863834
|2007.04.17 11:00
|sell
|0.12
|usdjpym
|119.42
|119.18
|118.63
|2007.04.17 14:08
|119.18
|0.00
|0.00
|0.00
|2.42
|14587
|RB26DETT[sl]
|31980732
|2007.04.18 02:26
|sell
|0.06
|usdjpym
|118.60
|118.41
|117.86
|2007.04.18 12:03
|118.40
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|14587
|RB26DETT
|32000000
|2007.04.18 06:13
|sell
|0.12
|usdjpym
|118.78
|118.40
|117.85
|2007.04.18 12:03
|118.40
|0.00
|0.00
|0.00
|3.85
|14587
|RB26DETT[sl]
|32158125
|2007.04.19 02:42
|sell
|0.06
|usdjpym
|118.08
|117.90
|117.35
|2007.04.19 05:14
|117.90
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|14587
|RB26DETT[sl]
|32183219
|2007.04.19 05:14
|sell
|0.06
|usdjpym
|117.88
|119.68
|117.53
|2007.04.19 08:20
|117.85
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|14587
|RB26DETT
|32209933
|2007.04.19 07:03
|sell
|0.12
|usdjpym
|118.06
|117.84
|117.29
|2007.04.19 08:20
|117.84
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|14587
|RB26DETT[sl]
|32249856
|2007.04.19 11:09
|sell
|0.06
|usdjpym
|117.84
|119.64
|117.49
|2007.04.20 10:44
|118.59
|0.00
|0.00
|-0.09
|-3.79
|14587
|RB26DETT
|32267052
|2007.04.19 13:07
|sell
|0.12
|usdjpym
|118.04
|119.66
|117.69
|2007.04.20 10:44
|118.58
|0.00
|0.00
|-0.17
|-5.46
|14587
|RB26DETT
|32273839
|2007.04.19 13:48
|sell
|0.24
|usdjpym
|118.24
|119.68
|117.89
|2007.04.20 10:44
|118.59
|0.00
|0.00
|-0.34
|-7.08
|14587
|RB26DETT
|32277118
|2007.04.19 14:02
|sell
|0.48
|usdjpym
|118.42
|119.68
|118.07
|2007.04.20 10:44
|118.58
|0.00
|0.00
|-0.69
|-6.48
|14587
|RB26DETT
|32338023
|2007.04.20 00:52
|sell
|0.96
|usdjpym
|118.61
|119.69
|118.26
|2007.04.20 10:43
|118.59
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|14587
|RB26DETT
|32367700
|2007.04.20 06:20
|sell
|1.92
|usdjpym
|118.79
|119.69
|118.44
|2007.04.20 10:43
|118.60
|0.00
|0.00
|0.00
|30.76
|14587
|RB26DETT
|32402525
|2007.04.20 10:54
|sell
|0.06
|usdjpym
|118.67
|120.47
|118.32
|2007.04.23 04:03
|118.64
|0.00
|0.00
|-0.09
|0.15
|14587
|RB26DETT
|32417928
|2007.04.20 13:26
|sell
|0.12
|usdjpym
|118.86
|118.64
|118.09
|2007.04.23 04:03
|118.64
|0.00
|0.00
|-0.17
|2.23
|14587
|RB26DETT[sl]
|32482830
|2007.04.23 05:01
|sell
|0.06
|usdjpym
|118.42
|120.22
|118.07
|2007.04.23 14:55
|118.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.77
|14587
|RB26DETT
|32523034
|2007.04.23 10:43
|sell
|0.12
|usdjpym
|118.61
|120.23
|118.26
|2007.04.23 14:55
|118.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.52
|14587
|RB26DETT
|32547197
|2007.04.23 13:05
|sell
|0.24
|usdjpym
|118.79
|120.23
|118.44
|2007.04.23 14:55
|118.77
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|14587
|RB26DETT
|32554943
|2007.04.23 13:53
|sell
|0.48
|usdjpym
|118.98
|120.24
|118.63
|2007.04.23 14:55
|118.77
|0.00
|0.00
|0.00
|8.49
|14587
|RB26DETT
|32619422
|2007.04.24 02:09
|sell
|0.06
|usdjpym
|118.25
|120.05
|117.90
|2007.04.24 14:30
|118.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.01
|14587
|RB26DETT
|32632080
|2007.04.24 03:30
|sell
|0.12
|usdjpym
|118.43
|120.05
|118.08
|2007.04.24 14:30
|118.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|14587
|RB26DETT
|32653988
|2007.04.24 07:45
|sell
|0.24
|usdjpym
|118.62
|120.06
|118.27
|2007.04.24 14:30
|118.47
|0.00
|0.00
|0.00
|3.04
|14587
|RB26DETT
|32664238
|2007.04.24 09:51
|sell
|0.48
|usdjpym
|118.81
|118.47
|117.92
|2007.04.24 14:30
|118.47
|0.00
|0.00
|0.00
|13.78
|14587
|RB26DETT[sl]
|32763953
|2007.04.25 01:05
|sell
|0.06
|usdjpym
|118.39
|120.19
|118.04
|2007.04.25 14:19
|118.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.61
|14587
|RB26DETT
|32812786
|2007.04.25 09:40
|sell
|0.12
|usdjpym
|118.58
|120.20
|118.23
|2007.04.25 14:19
|118.52
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|14587
|RB26DETT
|32828917
|2007.04.25 12:32
|sell
|0.24
|usdjpym
|118.76
|118.52
|117.97
|2007.04.25 14:19
|118.52
|0.00
|0.00
|0.00
|4.86
|14587
|RB26DETT[sl]
|32914761
|2007.04.26 01:37
|sell
|0.07
|usdjpym
|118.53
|120.33
|118.18
|2007.04.27 10:42
|119.46
|0.00
|0.00
|-0.10
|-5.45
|14587
|RB26DETT
|32941766
|2007.04.26 06:08
|sell
|0.14
|usdjpym
|118.72
|120.34
|118.37
|2007.04.27 10:41
|119.48
|0.00
|0.00
|-0.20
|-8.91
|14587
|RB26DETT
|32947017
|2007.04.26 06:39
|sell
|0.28
|usdjpym
|118.90
|120.34
|118.55
|2007.04.27 10:41
|119.47
|0.00
|0.00
|-0.40
|-13.36
|14587
|RB26DETT
|32966957
|2007.04.26 09:01
|sell
|0.56
|usdjpym
|119.09
|120.35
|118.74
|2007.04.27 10:40
|119.48
|0.00
|0.00
|-0.80
|-18.28
|14587
|RB26DETT
|32992308
|2007.04.26 11:04
|sell
|1.12
|usdjpym
|119.28
|120.36
|118.93
|2007.04.27 10:40
|119.49
|0.00
|0.00
|-1.60
|-19.68
|14587
|RB26DETT
|33007592
|2007.04.26 12:33
|sell
|2.24
|usdjpym
|119.47
|120.37
|119.12
|2007.04.27 10:39
|119.48
|0.00
|0.00
|-3.20
|-1.87
|14587
|RB26DETT
|33134061
|2007.04.27 11:00
|sell
|0.07
|usdjpym
|119.33
|119.14
|118.59
|2007.04.27 12:30
|119.14
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|14587
|RB26DETT[sl]
|33228002
|2007.04.30 01:02
|buy
|0.07
|usdjpym
|119.63
|117.83
|119.98
|2007.04.30 09:07
|119.64
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|14587
|RB26DETT
|33258424
|2007.04.30 06:31
|buy
|0.14
|usdjpym
|119.44
|119.64
|120.19
|2007.04.30 09:07
|119.64
|0.00
|0.00
|0.00
|2.34
|14587
|RB26DETT[sl]
|33292648
|2007.04.30 09:07
|buy
|0.07
|usdjpym
|119.68
|117.88
|120.03
|2007.05.01 08:13
|119.53
|0.00
|0.00
|0.09
|-0.88
|14587
|RB26DETT
|33332797
|2007.04.30 13:43
|buy
|0.14
|usdjpym
|119.50
|117.88
|119.85
|2007.05.01 08:13
|119.52
|0.00
|0.00
|0.19
|0.23
|14587
|RB26DETT
|33358623
|2007.04.30 15:30
|buy
|0.28
|usdjpym
|119.32
|119.52
|120.07
|2007.05.01 08:13
|119.52
|0.00
|0.00
|0.38
|4.69
|14587
|RB26DETT[sl]
|0.00
|0.00
|-8.24
|-119.87
|Closed P/L:
|-128.11
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|33451379
|2007.05.01 07:46
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3636
|1.3816
|1.3601
|1.3656
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|3256
|RB26DETT
|33486401
|2007.05.01 12:21
|sell
|0.14
|eurusdm
|1.3654
|1.3816
|1.3619
|1.3656
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|3256
|RB26DETT
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.68
|Floating P/L:
|-1.68
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-128.11
|Floating P/L:
|-1.68
|Margin:
|10.50
|Balance:
|2 871.89
|Equity:
|2 870.21
|Free Margin:
|2 859.71
|Details:
|Gross Profit:
|573.60
|Gross Loss:
|701.71
|Total Net Profit:
|-128.11
|Profit Factor:
|0.82
|Expected Payoff:
|-0.67
|Absolute Drawdown:
|131.59
|Maximal Drawdown (%):
|493.77 (14.69%)
|Relative Drawdown ($):
|14.69% (493.77)
|Total Trades:
|192
|Short Positions (won %):
|135 (58.52%)
|Long Positions (won %):
|57 (70.18%)
|Profit Trades (% of total):
|119 (61.98%)
|Loss trades (% of total):
|73 (38.02%)
|Largest
|profit trade:
|67.11
|loss trade:
|-192.57
|Average
|profit trade:
|4.82
|loss trade:
|-9.61
|Maximum
|consecutive wins ($):
|16 (29.69)
|consecutive losses ($):
|8 (-86.58)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|79.39 (2)
|consecutive loss (count):
|-455.94 (7)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|3