MoneyTec LLC

Account: 7010656 Name: Kame House Currency: USD 2007 May 1, 05:10
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
34629332007.04.24 17:08balanceDeposit10 000.00
34629552007.04.24 17:09sell stop0.01eurjpy159.400.00159.102007.05.01 05:08163.09cancelled
34629562007.04.24 17:09sell stop0.01eurjpy159.600.00159.302007.05.01 05:08163.09cancelled
34629582007.04.24 17:09sell stop0.01eurjpy159.800.00159.502007.05.01 05:08163.09cancelled
34629592007.04.24 17:09sell stop0.01eurjpy160.000.00159.702007.05.01 05:08163.09cancelled
34629602007.04.24 17:09sell stop0.01eurjpy160.200.00159.902007.05.01 05:08163.09cancelled
34629612007.04.24 17:09sell stop0.01eurjpy160.400.00160.102007.05.01 05:08163.09cancelled
34629622007.04.24 17:09sell stop0.01eurjpy160.600.00160.302007.05.01 05:08163.09cancelled
34629632007.04.24 17:09sell stop0.01eurjpy160.800.00160.502007.05.01 05:08163.09cancelled
34629652007.04.24 17:09sell stop0.01eurjpy161.000.00160.702007.05.01 05:08163.09cancelled
34629662007.04.24 17:09buy limit0.01eurjpy161.200.00161.502007.04.24 18:30161.47cancelled
34629672007.04.24 20:34buy0.01eurjpy161.600.00161.902007.04.25 12:45161.900.000.000.102.53
34629682007.04.25 00:11buy0.01eurjpy161.800.00162.102007.04.26 09:08162.100.000.000.312.53
34629692007.04.25 12:53buy0.01eurjpy162.000.00162.302007.04.26 09:39162.300.000.000.312.53
34629702007.04.26 09:09buy0.01eurjpy162.200.00162.502007.04.26 12:07162.500.000.000.002.51
34629712007.04.26 11:59buy0.01eurjpy162.400.00162.702007.04.26 20:16162.700.000.000.002.51
34629722007.04.26 20:06buy0.01eurjpy162.600.00162.902007.04.27 17:09162.900.000.000.102.52
34629812007.04.26 20:21buy0.01eurjpy162.800.00163.102007.04.27 17:50163.100.000.000.102.51
34629832007.04.27 17:37buy0.01eurjpy163.000.00163.302007.05.01 05:09163.100.000.000.200.83
34629842007.04.27 17:54buy0.01eurjpy163.200.00163.502007.05.01 05:09163.100.000.000.20-0.84
34630092007.04.24 17:10sell stop0.01gbpjpy235.400.00235.102007.05.01 05:08239.00cancelled
34630112007.04.24 17:10sell stop0.01gbpjpy235.600.00235.302007.05.01 05:08239.00cancelled
34630122007.04.24 17:10sell stop0.01gbpjpy235.800.00235.502007.05.01 05:08239.00cancelled
34630132007.04.24 17:10sell stop0.01gbpjpy236.000.00235.702007.05.01 05:08239.00cancelled
34630142007.04.24 17:10sell stop0.01gbpjpy236.200.00235.902007.05.01 05:08239.00cancelled
34630152007.04.24 17:10sell stop0.01gbpjpy236.400.00236.102007.05.01 05:08239.00cancelled
34630162007.04.24 17:10sell stop0.01gbpjpy236.600.00236.302007.05.01 05:08239.00cancelled
34630192007.04.24 17:10sell stop0.01gbpjpy236.800.00236.502007.05.01 05:08239.00cancelled
34630202007.04.25 04:05sell0.01gbpjpy237.000.00236.702007.05.01 05:08239.090.000.00-0.81-17.48
34630222007.04.24 17:23sell0.01gbpjpy237.200.00236.902007.05.01 05:08239.090.000.00-1.08-15.81
34630232007.04.25 11:02buy0.01gbpjpy237.600.00237.902007.04.25 12:53237.900.000.000.002.53
34630242007.04.25 12:23buy0.01gbpjpy237.800.00238.102007.04.26 08:58238.100.000.000.002.53
34630322007.04.25 12:53buy0.01gbpjpy238.000.00238.302007.04.26 09:27238.300.000.000.002.52
34630332007.04.26 09:07buy0.01gbpjpy238.200.00238.502007.04.26 10:47238.500.000.000.002.52
34630372007.04.26 09:28buy0.01gbpjpy238.400.00238.702007.04.26 12:08238.700.000.000.002.52
34630382007.04.26 12:00buy0.01gbpjpy238.600.00238.902007.04.27 17:21238.900.000.000.252.52
34630392007.04.26 12:08buy0.01gbpjpy238.800.00239.102007.04.27 17:50239.100.000.000.252.52
34630412007.04.27 17:26buy0.01gbpjpy239.000.00239.302007.04.27 18:04239.300.000.000.002.51
34630422007.04.27 17:50buy0.01gbpjpy239.200.00239.502007.05.01 05:09239.010.000.000.50-1.59
34630772007.04.24 17:12sell stop0.01gbpjpy235.200.00234.902007.05.01 05:08239.00cancelled
34630952007.04.27 18:07buy0.01gbpjpy239.400.00239.702007.05.01 05:09239.010.000.000.50-3.26
34632792007.04.24 17:22sell stop0.01eurjpy159.200.00158.902007.05.01 05:08163.08cancelled
34634372007.04.24 18:25buy0.01gbpjpy237.400.00237.702007.04.25 12:20237.700.000.000.252.53
34634402007.04.24 17:28buy0.01eurjpy161.400.00161.702007.04.24 22:00161.700.000.000.002.53
34637342007.04.24 17:57sell stop0.01gbpjpy235.000.00234.702007.05.01 05:07239.00cancelled
34639152007.04.24 18:30sell stop0.01eurjpy161.200.00160.902007.05.01 05:08163.08cancelled
34639422007.04.24 18:33buy stop0.01eurjpy163.400.00163.702007.05.01 05:08163.12cancelled
34653412007.04.25 03:37sell0.01eurjpy161.400.00161.102007.05.01 05:09163.150.000.00-0.77-14.64
34653422007.04.24 22:00buy stop0.01eurjpy163.600.00163.902007.05.01 05:08163.11cancelled
34679802007.04.25 04:47buy stop0.01gbpjpy237.200.00237.502007.04.25 04:52237.12cancelled
34680602007.04.25 05:20buy0.01gbpjpy237.200.00237.502007.04.25 11:02237.500.000.000.002.53
34702912007.04.25 12:15buy stop0.01gbpjpy239.600.00239.902007.05.01 05:07239.09cancelled
34703082007.04.25 12:21buy limit0.01gbpjpy237.400.00237.702007.04.25 13:00237.87cancelled
34703792007.04.25 12:41buy stop0.01eurjpy163.800.00164.102007.05.01 05:08163.12cancelled
34704052007.04.25 12:45sell stop0.01eurjpy161.600.00161.302007.05.01 05:08163.08cancelled
34704222007.04.25 12:46buy stop0.01gbpjpy239.800.00240.102007.05.01 05:07239.09cancelled
34704692007.04.25 17:05buy0.01gbpjpy237.600.00237.902007.04.26 08:34237.900.000.000.002.53
34705042007.04.25 13:00sell stop0.01gbpjpy237.400.00237.102007.04.25 13:14237.67cancelled
34705852007.04.25 17:10sell0.01gbpjpy237.400.00237.102007.05.01 05:07239.090.000.00-0.81-14.14
34775412007.04.25 19:52sell stop0.01eurjpy161.800.00161.502007.04.25 19:55161.85cancelled
34778992007.04.25 20:20sell stop0.01gbpjpy237.600.00237.302007.04.25 20:29237.73cancelled
34779192007.04.26 00:21sell0.01eurjpy161.800.00161.502007.05.01 05:08163.120.000.00-0.39-11.04
34780552007.04.25 21:24sell0.01gbpjpy237.600.00237.302007.05.01 05:07239.090.000.00-0.81-12.46
34826102007.04.26 08:58buy stop0.01gbpjpy240.000.00240.302007.05.01 05:07239.09cancelled
34826672007.04.26 08:59buy limit0.01gbpjpy237.800.00238.102007.04.26 10:15238.24cancelled
34827642007.04.26 09:08buy stop0.01eurjpy164.000.00164.302007.05.01 05:08163.12cancelled
34828622007.04.26 09:27buy stop0.01gbpjpy240.200.00240.502007.05.01 05:07239.09cancelled
34828742007.04.26 09:28buy limit0.01gbpjpy238.000.00238.302007.04.26 12:06238.63cancelled
34829512007.04.26 09:40buy limit0.01eurjpy162.000.00162.302007.04.26 11:26162.31cancelled
34831042007.04.26 14:43sell0.01gbpjpy237.800.00237.502007.04.26 17:02237.500.000.000.002.52
34832972007.04.26 13:00buy0.01gbpjpy238.200.00238.502007.04.27 13:37238.500.000.000.252.51
34834492007.04.26 11:10buy stop0.01eurjpy164.200.00164.502007.05.01 05:08163.12cancelled
34835652007.04.26 11:26sell stop0.01eurjpy162.000.00161.702007.04.26 11:27162.25cancelled
34835722007.04.26 11:27buy limit0.01eurjpy162.000.00162.302007.04.26 11:28162.34cancelled
34835762007.04.26 11:28sell stop0.01eurjpy162.000.00161.702007.05.01 05:08163.08cancelled
34837602007.04.26 12:01buy stop0.01gbpjpy240.400.00240.702007.05.01 05:07239.09cancelled
34838582007.04.26 12:06sell stop0.01gbpjpy238.000.00237.702007.04.26 12:07238.52cancelled
34838652007.04.26 12:07buy limit0.01gbpjpy238.000.00238.302007.04.26 12:08238.79cancelled
34838912007.04.26 12:45buy0.01eurjpy162.200.00162.502007.04.26 18:45162.500.000.000.002.51
34838942007.04.26 12:07buy stop0.01eurjpy164.400.00164.702007.05.01 05:08163.12cancelled
34839402007.04.26 12:08sell stop0.01gbpjpy238.000.00237.702007.04.26 12:12238.49cancelled
34839412007.04.26 12:33buy0.01gbpjpy238.400.00238.702007.04.27 13:41238.700.000.000.252.51
34839422007.04.26 12:08buy stop0.01gbpjpy240.600.00240.902007.05.01 05:07239.09cancelled
34839552007.04.26 12:12buy limit0.01gbpjpy238.000.00238.302007.04.26 12:15238.66cancelled
34839802007.04.26 13:02sell0.01gbpjpy238.000.00237.702007.04.26 16:49237.700.000.000.002.51
34869132007.04.26 17:02sell0.01eurjpy162.200.00161.902007.05.01 05:08163.120.000.00-0.39-7.70
34878032007.04.26 18:38buy0.01gbpjpy238.000.00238.302007.04.27 03:55238.300.000.000.252.51
34880642007.04.26 18:00sell0.01gbpjpy237.800.00237.502007.04.27 10:18237.500.000.00-0.272.51
34895922007.04.26 20:16buy stop0.01eurjpy164.600.00164.902007.05.01 05:08163.12cancelled
34896082007.04.26 20:17buy limit0.01eurjpy162.400.00162.702007.04.26 21:00162.76cancelled
34899932007.04.27 01:11sell0.01eurjpy162.400.00162.102007.05.01 05:08163.120.000.00-0.26-6.03
34908902007.04.26 23:51sell stop0.01gbpjpy238.000.00237.702007.04.26 23:52238.08cancelled
34921142007.04.27 03:56buy limit0.01gbpjpy238.000.00238.302007.04.27 04:18238.29cancelled
34921792007.04.27 06:03sell0.01gbpjpy238.000.00237.702007.04.27 09:13237.700.000.000.002.50
34931362007.04.27 09:38buy0.01gbpjpy238.000.00238.302007.04.27 11:40238.300.000.000.002.51
34937472007.04.27 11:12sell0.01gbpjpy237.800.00237.502007.05.01 05:07239.090.000.00-0.54-10.79
34947972007.04.27 11:40buy limit0.01gbpjpy238.000.00238.302007.04.27 13:00238.38cancelled
34950732007.04.30 00:05sell0.01gbpjpy238.000.00237.702007.05.01 05:07239.090.000.00-0.27-9.12
34954152007.04.27 13:39buy limit0.01gbpjpy238.200.00238.502007.04.27 15:01238.63cancelled
34955592007.04.27 15:30buy0.01gbpjpy238.400.00238.702007.04.27 15:31238.700.000.000.002.52
34956972007.04.27 15:34sell0.01eurjpy162.600.00162.302007.05.01 05:08163.120.000.00-0.26-4.35
34963382007.04.27 15:34sell0.01gbpjpy238.200.00237.902007.04.30 00:06237.900.000.00-0.272.51
34970412007.04.27 15:33buy0.01gbpjpy238.400.00238.702007.04.27 16:59238.700.000.000.002.52
34983422007.04.27 17:00buy limit0.01gbpjpy238.400.00238.702007.04.27 17:30238.99cancelled
34984332007.04.27 17:08buy stop0.01eurjpy164.800.00165.102007.05.01 05:08163.12cancelled
34985052007.04.27 17:16buy stop0.01gbpjpy240.800.00241.102007.05.01 05:07239.09cancelled
34985352007.04.27 17:21buy limit0.01gbpjpy238.600.00238.902007.04.27 19:00239.06cancelled
34985992007.04.30 00:00sell0.01gbpjpy238.400.00238.102007.04.30 00:05238.100.000.000.002.52
34988482007.04.27 22:05buy0.01gbpjpy238.800.00239.102007.05.01 05:09239.010.000.000.501.76
34988492007.04.27 17:50buy stop0.01gbpjpy241.000.00241.302007.05.01 05:07239.09cancelled
34988542007.04.27 17:50buy stop0.01eurjpy165.000.00165.302007.05.01 05:08163.12cancelled
34988652007.04.27 17:51buy limit0.01eurjpy162.800.00163.102007.04.27 19:09162.98cancelled
34990562007.04.27 18:04buy stop0.01gbpjpy241.200.00241.502007.05.01 05:07239.09cancelled
34993462007.04.27 18:36buy0.01gbpjpy239.000.00239.302007.05.01 05:09239.010.000.000.500.09
35006892007.04.30 00:00sell0.01gbpjpy238.600.00238.302007.04.30 00:00238.300.000.000.002.50
35007562007.04.30 00:00sell0.01eurjpy162.800.00162.502007.04.30 00:06162.500.000.000.002.51
35024272007.04.30 00:00sell0.01eurjpy163.000.00162.702007.04.30 00:00162.700.000.000.002.50
35049512007.04.30 09:15sell0.01gbpjpy238.200.00237.902007.05.01 05:07239.090.000.00-0.27-7.44
35050102007.04.30 08:24sell0.01eurjpy162.800.00162.502007.04.30 09:29162.500.000.000.002.52
35050392007.04.30 05:17buy limit0.01gbpjpy238.400.00238.702007.04.30 05:35238.69cancelled
35052082007.04.30 05:36sell stop0.01gbpjpy238.400.00238.102007.04.30 05:37238.53cancelled
35052132007.04.30 05:37buy limit0.01gbpjpy238.400.00238.702007.04.30 05:44238.66cancelled
35052352007.04.30 07:44sell0.01gbpjpy238.400.00238.102007.04.30 09:25238.100.000.000.002.51
35052782007.04.30 06:15buy0.01gbpjpy238.600.00238.902007.04.30 17:59238.900.000.000.002.51
35064952007.04.30 09:26sell limit0.01gbpjpy238.400.00238.102007.04.30 09:30238.03cancelled
35065412007.04.30 09:30sell limit0.01eurjpy162.800.00162.502007.04.30 10:00162.50cancelled
35065632007.04.30 09:46buy0.01gbpjpy238.400.00238.702007.04.30 17:49238.700.000.000.002.51
35068162007.04.30 09:54sell stop0.01gbpjpy238.400.00238.102007.04.30 09:58238.46cancelled
35068882007.04.30 13:08buy0.01eurjpy162.800.00163.102007.04.30 18:20163.100.000.000.002.51
35094212007.04.30 15:32sell stop0.01gbpjpy238.400.00238.102007.04.30 15:34238.48cancelled
35096392007.04.30 15:49sell stop0.01gbpjpy238.400.00238.102007.04.30 15:53238.51cancelled
35097762007.04.30 16:43sell0.01gbpjpy238.400.00238.102007.05.01 05:07239.090.000.00-0.27-5.77
35110202007.04.30 17:59buy limit0.01gbpjpy238.600.00238.902007.04.30 19:16239.02cancelled
35110342007.04.30 18:00sell stop0.01eurjpy162.800.00162.502007.04.30 18:01162.94cancelled
35111062007.04.30 18:02sell stop0.01eurjpy162.800.00162.502007.04.30 18:05162.88cancelled
35113942007.04.30 18:15sell stop0.01eurjpy162.800.00162.502007.05.01 05:08163.08cancelled
35124972007.04.30 19:16sell stop0.01gbpjpy238.600.00238.302007.04.30 19:26238.80cancelled
35125682007.04.30 19:26buy limit0.01gbpjpy238.600.00238.902007.04.30 19:27238.92cancelled
35125762007.05.01 00:37sell0.01gbpjpy238.600.00238.302007.05.01 05:07239.090.000.000.00-4.10
35140422007.04.30 23:30sell stop0.01gbpjpy238.800.00238.502007.04.30 23:38238.91cancelled
35140942007.04.30 23:42sell stop0.01gbpjpy238.800.00238.502007.04.30 23:43238.92cancelled
35141082007.05.01 00:05sell0.01gbpjpy238.800.00238.502007.05.01 05:07239.090.000.000.00-2.43
35150992007.05.01 04:01sell0.01eurjpy163.000.00162.702007.05.01 05:07163.120.000.000.00-1.01
  0.00 0.00 -2.65 -46.66
Closed P/L: -49.31
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -49.31 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 9 950.69 Equity: 9 950.69 Free Margin: 9 950.69
 
Details:
Graph
Gross Profit: 106.42 Gross Loss: 155.73 Total Net Profit: -49.31
Profit Factor: 0.68 Expected Payoff: -0.80  
Absolute Drawdown: 49.31 Maximal Drawdown (%): 151.85 (1.50%)  
 
Total Trades: 62 Short Positions (won %): 27 (40.74%) Long Positions (won %): 35 (91.43%)
Profit Trades (% of total): 43 (69.35%) Loss trades (% of total): 19 (30.65%)
Largest profit trade: 2.84 loss trade: -18.29
Average profit trade: 2.47 loss trade: -8.20
Maximum consecutive wins ($): 40 (102.54) consecutive losses ($): 15 (-135.83)
Maximal consecutive profit (count): 102.54 (40) consecutive loss (count): -135.83 (15)
Average consecutive wins: 14 consecutive losses: 6