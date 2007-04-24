|Account: 7010656
|Name: Kame House
|Currency: USD
|2007 May 1, 05:10
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3462933
|2007.04.24 17:08
|balance
|Deposit
|10 000.00
|3462955
|2007.04.24 17:09
|sell stop
|0.01
|eurjpy
|159.40
|0.00
|159.10
|2007.05.01 05:08
|163.09
|cancelled
|3462956
|2007.04.24 17:09
|sell stop
|0.01
|eurjpy
|159.60
|0.00
|159.30
|2007.05.01 05:08
|163.09
|cancelled
|3462958
|2007.04.24 17:09
|sell stop
|0.01
|eurjpy
|159.80
|0.00
|159.50
|2007.05.01 05:08
|163.09
|cancelled
|3462959
|2007.04.24 17:09
|sell stop
|0.01
|eurjpy
|160.00
|0.00
|159.70
|2007.05.01 05:08
|163.09
|cancelled
|3462960
|2007.04.24 17:09
|sell stop
|0.01
|eurjpy
|160.20
|0.00
|159.90
|2007.05.01 05:08
|163.09
|cancelled
|3462961
|2007.04.24 17:09
|sell stop
|0.01
|eurjpy
|160.40
|0.00
|160.10
|2007.05.01 05:08
|163.09
|cancelled
|3462962
|2007.04.24 17:09
|sell stop
|0.01
|eurjpy
|160.60
|0.00
|160.30
|2007.05.01 05:08
|163.09
|cancelled
|3462963
|2007.04.24 17:09
|sell stop
|0.01
|eurjpy
|160.80
|0.00
|160.50
|2007.05.01 05:08
|163.09
|cancelled
|3462965
|2007.04.24 17:09
|sell stop
|0.01
|eurjpy
|161.00
|0.00
|160.70
|2007.05.01 05:08
|163.09
|cancelled
|3462966
|2007.04.24 17:09
|buy limit
|0.01
|eurjpy
|161.20
|0.00
|161.50
|2007.04.24 18:30
|161.47
|cancelled
|3462967
|2007.04.24 20:34
|buy
|0.01
|eurjpy
|161.60
|0.00
|161.90
|2007.04.25 12:45
|161.90
|0.00
|0.00
|0.10
|2.53
|3462968
|2007.04.25 00:11
|buy
|0.01
|eurjpy
|161.80
|0.00
|162.10
|2007.04.26 09:08
|162.10
|0.00
|0.00
|0.31
|2.53
|3462969
|2007.04.25 12:53
|buy
|0.01
|eurjpy
|162.00
|0.00
|162.30
|2007.04.26 09:39
|162.30
|0.00
|0.00
|0.31
|2.53
|3462970
|2007.04.26 09:09
|buy
|0.01
|eurjpy
|162.20
|0.00
|162.50
|2007.04.26 12:07
|162.50
|0.00
|0.00
|0.00
|2.51
|3462971
|2007.04.26 11:59
|buy
|0.01
|eurjpy
|162.40
|0.00
|162.70
|2007.04.26 20:16
|162.70
|0.00
|0.00
|0.00
|2.51
|3462972
|2007.04.26 20:06
|buy
|0.01
|eurjpy
|162.60
|0.00
|162.90
|2007.04.27 17:09
|162.90
|0.00
|0.00
|0.10
|2.52
|3462981
|2007.04.26 20:21
|buy
|0.01
|eurjpy
|162.80
|0.00
|163.10
|2007.04.27 17:50
|163.10
|0.00
|0.00
|0.10
|2.51
|3462983
|2007.04.27 17:37
|buy
|0.01
|eurjpy
|163.00
|0.00
|163.30
|2007.05.01 05:09
|163.10
|0.00
|0.00
|0.20
|0.83
|3462984
|2007.04.27 17:54
|buy
|0.01
|eurjpy
|163.20
|0.00
|163.50
|2007.05.01 05:09
|163.10
|0.00
|0.00
|0.20
|-0.84
|3463009
|2007.04.24 17:10
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|235.40
|0.00
|235.10
|2007.05.01 05:08
|239.00
|cancelled
|3463011
|2007.04.24 17:10
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|235.60
|0.00
|235.30
|2007.05.01 05:08
|239.00
|cancelled
|3463012
|2007.04.24 17:10
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|235.80
|0.00
|235.50
|2007.05.01 05:08
|239.00
|cancelled
|3463013
|2007.04.24 17:10
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|236.00
|0.00
|235.70
|2007.05.01 05:08
|239.00
|cancelled
|3463014
|2007.04.24 17:10
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|236.20
|0.00
|235.90
|2007.05.01 05:08
|239.00
|cancelled
|3463015
|2007.04.24 17:10
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|236.40
|0.00
|236.10
|2007.05.01 05:08
|239.00
|cancelled
|3463016
|2007.04.24 17:10
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|236.60
|0.00
|236.30
|2007.05.01 05:08
|239.00
|cancelled
|3463019
|2007.04.24 17:10
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|236.80
|0.00
|236.50
|2007.05.01 05:08
|239.00
|cancelled
|3463020
|2007.04.25 04:05
|sell
|0.01
|gbpjpy
|237.00
|0.00
|236.70
|2007.05.01 05:08
|239.09
|0.00
|0.00
|-0.81
|-17.48
|3463022
|2007.04.24 17:23
|sell
|0.01
|gbpjpy
|237.20
|0.00
|236.90
|2007.05.01 05:08
|239.09
|0.00
|0.00
|-1.08
|-15.81
|3463023
|2007.04.25 11:02
|buy
|0.01
|gbpjpy
|237.60
|0.00
|237.90
|2007.04.25 12:53
|237.90
|0.00
|0.00
|0.00
|2.53
|3463024
|2007.04.25 12:23
|buy
|0.01
|gbpjpy
|237.80
|0.00
|238.10
|2007.04.26 08:58
|238.10
|0.00
|0.00
|0.00
|2.53
|3463032
|2007.04.25 12:53
|buy
|0.01
|gbpjpy
|238.00
|0.00
|238.30
|2007.04.26 09:27
|238.30
|0.00
|0.00
|0.00
|2.52
|3463033
|2007.04.26 09:07
|buy
|0.01
|gbpjpy
|238.20
|0.00
|238.50
|2007.04.26 10:47
|238.50
|0.00
|0.00
|0.00
|2.52
|3463037
|2007.04.26 09:28
|buy
|0.01
|gbpjpy
|238.40
|0.00
|238.70
|2007.04.26 12:08
|238.70
|0.00
|0.00
|0.00
|2.52
|3463038
|2007.04.26 12:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|238.60
|0.00
|238.90
|2007.04.27 17:21
|238.90
|0.00
|0.00
|0.25
|2.52
|3463039
|2007.04.26 12:08
|buy
|0.01
|gbpjpy
|238.80
|0.00
|239.10
|2007.04.27 17:50
|239.10
|0.00
|0.00
|0.25
|2.52
|3463041
|2007.04.27 17:26
|buy
|0.01
|gbpjpy
|239.00
|0.00
|239.30
|2007.04.27 18:04
|239.30
|0.00
|0.00
|0.00
|2.51
|3463042
|2007.04.27 17:50
|buy
|0.01
|gbpjpy
|239.20
|0.00
|239.50
|2007.05.01 05:09
|239.01
|0.00
|0.00
|0.50
|-1.59
|3463077
|2007.04.24 17:12
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|235.20
|0.00
|234.90
|2007.05.01 05:08
|239.00
|cancelled
|3463095
|2007.04.27 18:07
|buy
|0.01
|gbpjpy
|239.40
|0.00
|239.70
|2007.05.01 05:09
|239.01
|0.00
|0.00
|0.50
|-3.26
|3463279
|2007.04.24 17:22
|sell stop
|0.01
|eurjpy
|159.20
|0.00
|158.90
|2007.05.01 05:08
|163.08
|cancelled
|3463437
|2007.04.24 18:25
|buy
|0.01
|gbpjpy
|237.40
|0.00
|237.70
|2007.04.25 12:20
|237.70
|0.00
|0.00
|0.25
|2.53
|3463440
|2007.04.24 17:28
|buy
|0.01
|eurjpy
|161.40
|0.00
|161.70
|2007.04.24 22:00
|161.70
|0.00
|0.00
|0.00
|2.53
|3463734
|2007.04.24 17:57
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|235.00
|0.00
|234.70
|2007.05.01 05:07
|239.00
|cancelled
|3463915
|2007.04.24 18:30
|sell stop
|0.01
|eurjpy
|161.20
|0.00
|160.90
|2007.05.01 05:08
|163.08
|cancelled
|3463942
|2007.04.24 18:33
|buy stop
|0.01
|eurjpy
|163.40
|0.00
|163.70
|2007.05.01 05:08
|163.12
|cancelled
|3465341
|2007.04.25 03:37
|sell
|0.01
|eurjpy
|161.40
|0.00
|161.10
|2007.05.01 05:09
|163.15
|0.00
|0.00
|-0.77
|-14.64
|3465342
|2007.04.24 22:00
|buy stop
|0.01
|eurjpy
|163.60
|0.00
|163.90
|2007.05.01 05:08
|163.11
|cancelled
|3467980
|2007.04.25 04:47
|buy stop
|0.01
|gbpjpy
|237.20
|0.00
|237.50
|2007.04.25 04:52
|237.12
|cancelled
|3468060
|2007.04.25 05:20
|buy
|0.01
|gbpjpy
|237.20
|0.00
|237.50
|2007.04.25 11:02
|237.50
|0.00
|0.00
|0.00
|2.53
|3470291
|2007.04.25 12:15
|buy stop
|0.01
|gbpjpy
|239.60
|0.00
|239.90
|2007.05.01 05:07
|239.09
|cancelled
|3470308
|2007.04.25 12:21
|buy limit
|0.01
|gbpjpy
|237.40
|0.00
|237.70
|2007.04.25 13:00
|237.87
|cancelled
|3470379
|2007.04.25 12:41
|buy stop
|0.01
|eurjpy
|163.80
|0.00
|164.10
|2007.05.01 05:08
|163.12
|cancelled
|3470405
|2007.04.25 12:45
|sell stop
|0.01
|eurjpy
|161.60
|0.00
|161.30
|2007.05.01 05:08
|163.08
|cancelled
|3470422
|2007.04.25 12:46
|buy stop
|0.01
|gbpjpy
|239.80
|0.00
|240.10
|2007.05.01 05:07
|239.09
|cancelled
|3470469
|2007.04.25 17:05
|buy
|0.01
|gbpjpy
|237.60
|0.00
|237.90
|2007.04.26 08:34
|237.90
|0.00
|0.00
|0.00
|2.53
|3470504
|2007.04.25 13:00
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|237.40
|0.00
|237.10
|2007.04.25 13:14
|237.67
|cancelled
|3470585
|2007.04.25 17:10
|sell
|0.01
|gbpjpy
|237.40
|0.00
|237.10
|2007.05.01 05:07
|239.09
|0.00
|0.00
|-0.81
|-14.14
|3477541
|2007.04.25 19:52
|sell stop
|0.01
|eurjpy
|161.80
|0.00
|161.50
|2007.04.25 19:55
|161.85
|cancelled
|3477899
|2007.04.25 20:20
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|237.60
|0.00
|237.30
|2007.04.25 20:29
|237.73
|cancelled
|3477919
|2007.04.26 00:21
|sell
|0.01
|eurjpy
|161.80
|0.00
|161.50
|2007.05.01 05:08
|163.12
|0.00
|0.00
|-0.39
|-11.04
|3478055
|2007.04.25 21:24
|sell
|0.01
|gbpjpy
|237.60
|0.00
|237.30
|2007.05.01 05:07
|239.09
|0.00
|0.00
|-0.81
|-12.46
|3482610
|2007.04.26 08:58
|buy stop
|0.01
|gbpjpy
|240.00
|0.00
|240.30
|2007.05.01 05:07
|239.09
|cancelled
|3482667
|2007.04.26 08:59
|buy limit
|0.01
|gbpjpy
|237.80
|0.00
|238.10
|2007.04.26 10:15
|238.24
|cancelled
|3482764
|2007.04.26 09:08
|buy stop
|0.01
|eurjpy
|164.00
|0.00
|164.30
|2007.05.01 05:08
|163.12
|cancelled
|3482862
|2007.04.26 09:27
|buy stop
|0.01
|gbpjpy
|240.20
|0.00
|240.50
|2007.05.01 05:07
|239.09
|cancelled
|3482874
|2007.04.26 09:28
|buy limit
|0.01
|gbpjpy
|238.00
|0.00
|238.30
|2007.04.26 12:06
|238.63
|cancelled
|3482951
|2007.04.26 09:40
|buy limit
|0.01
|eurjpy
|162.00
|0.00
|162.30
|2007.04.26 11:26
|162.31
|cancelled
|3483104
|2007.04.26 14:43
|sell
|0.01
|gbpjpy
|237.80
|0.00
|237.50
|2007.04.26 17:02
|237.50
|0.00
|0.00
|0.00
|2.52
|3483297
|2007.04.26 13:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|238.20
|0.00
|238.50
|2007.04.27 13:37
|238.50
|0.00
|0.00
|0.25
|2.51
|3483449
|2007.04.26 11:10
|buy stop
|0.01
|eurjpy
|164.20
|0.00
|164.50
|2007.05.01 05:08
|163.12
|cancelled
|3483565
|2007.04.26 11:26
|sell stop
|0.01
|eurjpy
|162.00
|0.00
|161.70
|2007.04.26 11:27
|162.25
|cancelled
|3483572
|2007.04.26 11:27
|buy limit
|0.01
|eurjpy
|162.00
|0.00
|162.30
|2007.04.26 11:28
|162.34
|cancelled
|3483576
|2007.04.26 11:28
|sell stop
|0.01
|eurjpy
|162.00
|0.00
|161.70
|2007.05.01 05:08
|163.08
|cancelled
|3483760
|2007.04.26 12:01
|buy stop
|0.01
|gbpjpy
|240.40
|0.00
|240.70
|2007.05.01 05:07
|239.09
|cancelled
|3483858
|2007.04.26 12:06
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|238.00
|0.00
|237.70
|2007.04.26 12:07
|238.52
|cancelled
|3483865
|2007.04.26 12:07
|buy limit
|0.01
|gbpjpy
|238.00
|0.00
|238.30
|2007.04.26 12:08
|238.79
|cancelled
|3483891
|2007.04.26 12:45
|buy
|0.01
|eurjpy
|162.20
|0.00
|162.50
|2007.04.26 18:45
|162.50
|0.00
|0.00
|0.00
|2.51
|3483894
|2007.04.26 12:07
|buy stop
|0.01
|eurjpy
|164.40
|0.00
|164.70
|2007.05.01 05:08
|163.12
|cancelled
|3483940
|2007.04.26 12:08
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|238.00
|0.00
|237.70
|2007.04.26 12:12
|238.49
|cancelled
|3483941
|2007.04.26 12:33
|buy
|0.01
|gbpjpy
|238.40
|0.00
|238.70
|2007.04.27 13:41
|238.70
|0.00
|0.00
|0.25
|2.51
|3483942
|2007.04.26 12:08
|buy stop
|0.01
|gbpjpy
|240.60
|0.00
|240.90
|2007.05.01 05:07
|239.09
|cancelled
|3483955
|2007.04.26 12:12
|buy limit
|0.01
|gbpjpy
|238.00
|0.00
|238.30
|2007.04.26 12:15
|238.66
|cancelled
|3483980
|2007.04.26 13:02
|sell
|0.01
|gbpjpy
|238.00
|0.00
|237.70
|2007.04.26 16:49
|237.70
|0.00
|0.00
|0.00
|2.51
|3486913
|2007.04.26 17:02
|sell
|0.01
|eurjpy
|162.20
|0.00
|161.90
|2007.05.01 05:08
|163.12
|0.00
|0.00
|-0.39
|-7.70
|3487803
|2007.04.26 18:38
|buy
|0.01
|gbpjpy
|238.00
|0.00
|238.30
|2007.04.27 03:55
|238.30
|0.00
|0.00
|0.25
|2.51
|3488064
|2007.04.26 18:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|237.80
|0.00
|237.50
|2007.04.27 10:18
|237.50
|0.00
|0.00
|-0.27
|2.51
|3489592
|2007.04.26 20:16
|buy stop
|0.01
|eurjpy
|164.60
|0.00
|164.90
|2007.05.01 05:08
|163.12
|cancelled
|3489608
|2007.04.26 20:17
|buy limit
|0.01
|eurjpy
|162.40
|0.00
|162.70
|2007.04.26 21:00
|162.76
|cancelled
|3489993
|2007.04.27 01:11
|sell
|0.01
|eurjpy
|162.40
|0.00
|162.10
|2007.05.01 05:08
|163.12
|0.00
|0.00
|-0.26
|-6.03
|3490890
|2007.04.26 23:51
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|238.00
|0.00
|237.70
|2007.04.26 23:52
|238.08
|cancelled
|3492114
|2007.04.27 03:56
|buy limit
|0.01
|gbpjpy
|238.00
|0.00
|238.30
|2007.04.27 04:18
|238.29
|cancelled
|3492179
|2007.04.27 06:03
|sell
|0.01
|gbpjpy
|238.00
|0.00
|237.70
|2007.04.27 09:13
|237.70
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|3493136
|2007.04.27 09:38
|buy
|0.01
|gbpjpy
|238.00
|0.00
|238.30
|2007.04.27 11:40
|238.30
|0.00
|0.00
|0.00
|2.51
|3493747
|2007.04.27 11:12
|sell
|0.01
|gbpjpy
|237.80
|0.00
|237.50
|2007.05.01 05:07
|239.09
|0.00
|0.00
|-0.54
|-10.79
|3494797
|2007.04.27 11:40
|buy limit
|0.01
|gbpjpy
|238.00
|0.00
|238.30
|2007.04.27 13:00
|238.38
|cancelled
|3495073
|2007.04.30 00:05
|sell
|0.01
|gbpjpy
|238.00
|0.00
|237.70
|2007.05.01 05:07
|239.09
|0.00
|0.00
|-0.27
|-9.12
|3495415
|2007.04.27 13:39
|buy limit
|0.01
|gbpjpy
|238.20
|0.00
|238.50
|2007.04.27 15:01
|238.63
|cancelled
|3495559
|2007.04.27 15:30
|buy
|0.01
|gbpjpy
|238.40
|0.00
|238.70
|2007.04.27 15:31
|238.70
|0.00
|0.00
|0.00
|2.52
|3495697
|2007.04.27 15:34
|sell
|0.01
|eurjpy
|162.60
|0.00
|162.30
|2007.05.01 05:08
|163.12
|0.00
|0.00
|-0.26
|-4.35
|3496338
|2007.04.27 15:34
|sell
|0.01
|gbpjpy
|238.20
|0.00
|237.90
|2007.04.30 00:06
|237.90
|0.00
|0.00
|-0.27
|2.51
|3497041
|2007.04.27 15:33
|buy
|0.01
|gbpjpy
|238.40
|0.00
|238.70
|2007.04.27 16:59
|238.70
|0.00
|0.00
|0.00
|2.52
|3498342
|2007.04.27 17:00
|buy limit
|0.01
|gbpjpy
|238.40
|0.00
|238.70
|2007.04.27 17:30
|238.99
|cancelled
|3498433
|2007.04.27 17:08
|buy stop
|0.01
|eurjpy
|164.80
|0.00
|165.10
|2007.05.01 05:08
|163.12
|cancelled
|3498505
|2007.04.27 17:16
|buy stop
|0.01
|gbpjpy
|240.80
|0.00
|241.10
|2007.05.01 05:07
|239.09
|cancelled
|3498535
|2007.04.27 17:21
|buy limit
|0.01
|gbpjpy
|238.60
|0.00
|238.90
|2007.04.27 19:00
|239.06
|cancelled
|3498599
|2007.04.30 00:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|238.40
|0.00
|238.10
|2007.04.30 00:05
|238.10
|0.00
|0.00
|0.00
|2.52
|3498848
|2007.04.27 22:05
|buy
|0.01
|gbpjpy
|238.80
|0.00
|239.10
|2007.05.01 05:09
|239.01
|0.00
|0.00
|0.50
|1.76
|3498849
|2007.04.27 17:50
|buy stop
|0.01
|gbpjpy
|241.00
|0.00
|241.30
|2007.05.01 05:07
|239.09
|cancelled
|3498854
|2007.04.27 17:50
|buy stop
|0.01
|eurjpy
|165.00
|0.00
|165.30
|2007.05.01 05:08
|163.12
|cancelled
|3498865
|2007.04.27 17:51
|buy limit
|0.01
|eurjpy
|162.80
|0.00
|163.10
|2007.04.27 19:09
|162.98
|cancelled
|3499056
|2007.04.27 18:04
|buy stop
|0.01
|gbpjpy
|241.20
|0.00
|241.50
|2007.05.01 05:07
|239.09
|cancelled
|3499346
|2007.04.27 18:36
|buy
|0.01
|gbpjpy
|239.00
|0.00
|239.30
|2007.05.01 05:09
|239.01
|0.00
|0.00
|0.50
|0.09
|3500689
|2007.04.30 00:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|238.60
|0.00
|238.30
|2007.04.30 00:00
|238.30
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|3500756
|2007.04.30 00:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|162.80
|0.00
|162.50
|2007.04.30 00:06
|162.50
|0.00
|0.00
|0.00
|2.51
|3502427
|2007.04.30 00:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|163.00
|0.00
|162.70
|2007.04.30 00:00
|162.70
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|3504951
|2007.04.30 09:15
|sell
|0.01
|gbpjpy
|238.20
|0.00
|237.90
|2007.05.01 05:07
|239.09
|0.00
|0.00
|-0.27
|-7.44
|3505010
|2007.04.30 08:24
|sell
|0.01
|eurjpy
|162.80
|0.00
|162.50
|2007.04.30 09:29
|162.50
|0.00
|0.00
|0.00
|2.52
|3505039
|2007.04.30 05:17
|buy limit
|0.01
|gbpjpy
|238.40
|0.00
|238.70
|2007.04.30 05:35
|238.69
|cancelled
|3505208
|2007.04.30 05:36
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|238.40
|0.00
|238.10
|2007.04.30 05:37
|238.53
|cancelled
|3505213
|2007.04.30 05:37
|buy limit
|0.01
|gbpjpy
|238.40
|0.00
|238.70
|2007.04.30 05:44
|238.66
|cancelled
|3505235
|2007.04.30 07:44
|sell
|0.01
|gbpjpy
|238.40
|0.00
|238.10
|2007.04.30 09:25
|238.10
|0.00
|0.00
|0.00
|2.51
|3505278
|2007.04.30 06:15
|buy
|0.01
|gbpjpy
|238.60
|0.00
|238.90
|2007.04.30 17:59
|238.90
|0.00
|0.00
|0.00
|2.51
|3506495
|2007.04.30 09:26
|sell limit
|0.01
|gbpjpy
|238.40
|0.00
|238.10
|2007.04.30 09:30
|238.03
|cancelled
|3506541
|2007.04.30 09:30
|sell limit
|0.01
|eurjpy
|162.80
|0.00
|162.50
|2007.04.30 10:00
|162.50
|cancelled
|3506563
|2007.04.30 09:46
|buy
|0.01
|gbpjpy
|238.40
|0.00
|238.70
|2007.04.30 17:49
|238.70
|0.00
|0.00
|0.00
|2.51
|3506816
|2007.04.30 09:54
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|238.40
|0.00
|238.10
|2007.04.30 09:58
|238.46
|cancelled
|3506888
|2007.04.30 13:08
|buy
|0.01
|eurjpy
|162.80
|0.00
|163.10
|2007.04.30 18:20
|163.10
|0.00
|0.00
|0.00
|2.51
|3509421
|2007.04.30 15:32
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|238.40
|0.00
|238.10
|2007.04.30 15:34
|238.48
|cancelled
|3509639
|2007.04.30 15:49
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|238.40
|0.00
|238.10
|2007.04.30 15:53
|238.51
|cancelled
|3509776
|2007.04.30 16:43
|sell
|0.01
|gbpjpy
|238.40
|0.00
|238.10
|2007.05.01 05:07
|239.09
|0.00
|0.00
|-0.27
|-5.77
|3511020
|2007.04.30 17:59
|buy limit
|0.01
|gbpjpy
|238.60
|0.00
|238.90
|2007.04.30 19:16
|239.02
|cancelled
|3511034
|2007.04.30 18:00
|sell stop
|0.01
|eurjpy
|162.80
|0.00
|162.50
|2007.04.30 18:01
|162.94
|cancelled
|3511106
|2007.04.30 18:02
|sell stop
|0.01
|eurjpy
|162.80
|0.00
|162.50
|2007.04.30 18:05
|162.88
|cancelled
|3511394
|2007.04.30 18:15
|sell stop
|0.01
|eurjpy
|162.80
|0.00
|162.50
|2007.05.01 05:08
|163.08
|cancelled
|3512497
|2007.04.30 19:16
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|238.60
|0.00
|238.30
|2007.04.30 19:26
|238.80
|cancelled
|3512568
|2007.04.30 19:26
|buy limit
|0.01
|gbpjpy
|238.60
|0.00
|238.90
|2007.04.30 19:27
|238.92
|cancelled
|3512576
|2007.05.01 00:37
|sell
|0.01
|gbpjpy
|238.60
|0.00
|238.30
|2007.05.01 05:07
|239.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.10
|3514042
|2007.04.30 23:30
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|238.80
|0.00
|238.50
|2007.04.30 23:38
|238.91
|cancelled
|3514094
|2007.04.30 23:42
|sell stop
|0.01
|gbpjpy
|238.80
|0.00
|238.50
|2007.04.30 23:43
|238.92
|cancelled
|3514108
|2007.05.01 00:05
|sell
|0.01
|gbpjpy
|238.80
|0.00
|238.50
|2007.05.01 05:07
|239.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.43
|3515099
|2007.05.01 04:01
|sell
|0.01
|eurjpy
|163.00
|0.00
|162.70
|2007.05.01 05:07
|163.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.01
|0.00
|0.00
|-2.65
|-46.66
|Closed P/L:
|-49.31
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-49.31
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|9 950.69
|Equity:
|9 950.69
|Free Margin:
|9 950.69
|Details:
|Gross Profit:
|106.42
|Gross Loss:
|155.73
|Total Net Profit:
|-49.31
|Profit Factor:
|0.68
|Expected Payoff:
|-0.80
|Absolute Drawdown:
|49.31
|Maximal Drawdown (%):
|151.85 (1.50%)
|Total Trades:
|62
|Short Positions (won %):
|27 (40.74%)
|Long Positions (won %):
|35 (91.43%)
|Profit Trades (% of total):
|43 (69.35%)
|Loss trades (% of total):
|19 (30.65%)
|Largest
|profit trade:
|2.84
|loss trade:
|-18.29
|Average
|profit trade:
|2.47
|loss trade:
|-8.20
|Maximum
|consecutive wins ($):
|40 (102.54)
|consecutive losses ($):
|15 (-135.83)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|102.54 (40)
|consecutive loss (count):
|-135.83 (15)
|Average
|consecutive wins:
|14
|consecutive losses:
|6