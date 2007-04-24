|Account:
|Name:
|Currency: USD
|2007 April 26, 14:03
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|12429531
|2007.04.24 09:48
|buy
|0.35
|eurusd
|1.3563
|1.3625
|1.3680
|2007.04.24 14:38
|1.3625
|0.00
|0.00
|0.00
|217.00
|12426752
|2007.04.23 18:20
|buy
|0.35
|eurusd
|1.3576
|1.3448
|1.3611
|2007.04.24 07:29
|1.3573
|0.00
|0.00
|-2.12
|-10.50
|12428172
|2007.04.24 01:56
|buy
|0.70
|eurusd
|1.3558
|1.3448
|1.3593
|2007.04.24 07:29
|1.3574
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|12415854
|2007.04.20 09:57
|buy
|0.35
|eurusd
|1.3610
|1.3482
|1.3645
|2007.04.23 15:34
|1.3574
|0.00
|0.00
|-2.12
|-126.00
|12416970
|2007.04.20 13:35
|buy
|0.70
|eurusd
|1.3593
|1.3482
|1.3627
|2007.04.23 15:33
|1.3573
|0.00
|0.00
|-4.24
|-140.00
|12423887
|2007.04.23 06:48
|buy
|1.40
|eurusd
|1.3575
|1.3483
|1.3610
|2007.04.23 15:33
|1.3574
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|12424664
|2007.04.23 09:06
|buy
|2.80
|eurusd
|1.3557
|1.3483
|1.3592
|2007.04.23 15:33
|1.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|448.00
|12414031
|2007.04.20 02:05
|sell
|0.35
|eurusd
|1.3618
|1.3746
|1.3583
|2007.04.20 07:34
|1.3618
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|12414708
|2007.04.20 06:14
|sell
|0.70
|eurusd
|1.3635
|1.3746
|1.3601
|2007.04.20 07:34
|1.3619
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|12411191
|2007.04.19 13:08
|buy
|0.35
|eurusd
|1.3589
|1.3617
|1.3672
|2007.04.20 00:58
|1.3617
|0.00
|0.00
|-2.12
|98.00
|12408748
|2007.04.19 04:36
|buy
|0.34
|eurusd
|1.3594
|1.3466
|1.3629
|2007.04.19 08:57
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.80
|12409214
|2007.04.19 06:28
|buy
|0.68
|eurusd
|1.3577
|1.3466
|1.3611
|2007.04.19 08:57
|1.3593
|0.00
|0.00
|0.00
|108.80
|12407017
|2007.04.18 22:20
|buy
|0.34
|eurusd
|1.3607
|1.3479
|1.3642
|2007.04.19 03:44
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.20
|12407788
|2007.04.19 02:20
|buy
|0.68
|eurusd
|1.3589
|1.3479
|1.3624
|2007.04.19 03:44
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|108.80
|12400864
|2007.04.18 02:42
|buy
|0.34
|eurusd
|1.3586
|1.3605
|1.3660
|2007.04.18 09:05
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|64.60
|12398174
|2007.04.17 13:47
|buy
|0.34
|eurusd
|1.3579
|1.3451
|1.3614
|2007.04.18 00:36
|1.3579
|0.00
|0.00
|-2.06
|0.00
|12398901
|2007.04.17 16:19
|buy
|0.68
|eurusd
|1.3561
|1.3451
|1.3596
|2007.04.18 00:35
|1.3578
|0.00
|0.00
|-4.11
|115.60
|12391130
|2007.04.16 08:39
|buy
|0.34
|eurusd
|1.3554
|1.3425
|1.3588
|2007.04.17 12:30
|1.3554
|0.00
|0.00
|-2.06
|0.00
|12393704
|2007.04.16 20:20
|buy
|0.68
|eurusd
|1.3536
|1.3426
|1.3571
|2007.04.17 12:30
|1.3555
|0.00
|0.00
|-4.11
|129.20
|12388887
|2007.04.15 23:06
|buy
|0.34
|eurusd
|1.3576
|1.3448
|1.3611
|2007.04.16 06:41
|1.3560
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.40
|12389993
|2007.04.16 01:03
|buy
|0.68
|eurusd
|1.3559
|1.3448
|1.3593
|2007.04.16 06:41
|1.3559
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|12390707
|2007.04.16 06:16
|buy
|1.36
|eurusd
|1.3541
|1.3449
|1.3576
|2007.04.16 06:41
|1.3556
|0.00
|0.00
|0.00
|204.00
|12374007
|2007.04.11 19:27
|buy
|0.33
|usdjpy
|119.34
|117.54
|119.69
|2007.04.12 20:03
|119.09
|0.00
|0.00
|13.37
|-69.28
|12377942
|2007.04.12 13:00
|buy
|0.68
|usdjpy
|119.16
|117.54
|119.51
|2007.04.12 20:03
|119.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.97
|12378276
|2007.04.12 13:51
|buy
|1.36
|usdjpy
|118.98
|117.53
|119.32
|2007.04.12 20:03
|119.09
|0.00
|0.00
|0.00
|125.62
|12375792
|2007.04.12 02:23
|buy
|0.34
|eurusd
|1.3456
|1.3492
|1.3547
|2007.04.12 14:44
|1.3492
|0.00
|0.00
|0.00
|122.40
|12376242
|2007.04.12 03:29
|buy
|0.34
|eurjpy
|160.80
|159.00
|161.15
|2007.04.12 11:40
|160.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.24
|12377023
|2007.04.12 07:43
|buy
|0.68
|eurjpy
|160.62
|159.00
|160.97
|2007.04.12 11:40
|160.74
|0.00
|0.00
|0.00
|68.36
|12374027
|2007.04.11 19:33
|buy
|0.33
|eurjpy
|160.22
|160.59
|161.14
|2007.04.12 01:44
|160.59
|0.00
|0.00
|8.42
|102.32
|12373974
|2007.04.11 19:09
|buy
|0.33
|eurusd
|1.3427
|1.3457
|1.3512
|2007.04.12 01:42
|1.3457
|0.00
|0.00
|-5.99
|99.00
|12357018
|2007.04.10 18:18
|buy
|0.33
|eurusd
|1.3428
|1.3300
|1.3463
|2007.04.11 18:41
|1.3427
|0.00
|0.00
|-2.00
|-3.30
|12373697
|2007.04.11 18:13
|buy
|0.66
|eurusd
|1.3410
|1.3300
|1.3445
|2007.04.11 18:41
|1.3426
|0.00
|0.00
|0.00
|105.60
|12366239
|2007.04.11 04:58
|sell
|0.33
|eurjpy
|160.00
|161.80
|159.65
|2007.04.11 18:40
|160.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.36
|12372144
|2007.04.11 13:20
|sell
|0.66
|eurjpy
|160.18
|161.80
|159.83
|2007.04.11 18:40
|160.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.71
|12372238
|2007.04.11 13:24
|sell
|1.32
|eurjpy
|160.35
|161.80
|160.01
|2007.04.11 18:40
|160.24
|0.00
|0.00
|0.00
|121.67
|12366749
|2007.04.11 05:18
|buy
|0.33
|usdjpy
|119.18
|119.40
|119.95
|2007.04.11 14:23
|119.40
|0.00
|0.00
|0.00
|60.80
|12357790
|2007.04.11 00:52
|buy
|0.33
|usdjpy
|119.21
|117.41
|119.56
|2007.04.11 04:56
|119.22
|0.00
|0.00
|0.00
|2.77
|12359092
|2007.04.11 01:36
|buy
|0.66
|usdjpy
|119.02
|117.40
|119.37
|2007.04.11 04:56
|119.23
|0.00
|0.00
|0.00
|116.25
|12357829
|2007.04.11 01:13
|buy
|0.33
|eurjpy
|159.94
|158.14
|160.29
|2007.04.11 04:33
|159.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.54
|12358478
|2007.04.11 01:26
|buy
|0.66
|eurjpy
|159.76
|158.14
|160.11
|2007.04.11 04:33
|159.90
|0.00
|0.00
|0.00
|77.53
|12353650
|2007.04.10 04:46
|buy
|0.33
|usdjpy
|119.01
|119.19
|119.74
|2007.04.11 00:38
|119.19
|0.00
|0.00
|4.46
|49.84
|12354451
|2007.04.10 09:18
|buy
|0.33
|eurjpy
|159.82
|160.01
|160.56
|2007.04.10 23:53
|160.01
|0.00
|0.00
|2.81
|52.63
|12353827
|2007.04.10 05:48
|buy
|0.33
|eurusd
|1.3418
|1.3445
|1.3500
|2007.04.10 15:13
|1.3445
|0.00
|0.00
|0.00
|89.10
|12353098
|2007.04.10 02:43
|sell
|0.33
|eurjpy
|159.49
|161.30
|159.15
|2007.04.10 08:21
|159.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.16
|12353305
|2007.04.10 03:30
|sell
|0.66
|eurjpy
|159.68
|161.30
|159.33
|2007.04.10 08:21
|159.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.54
|12353947
|2007.04.10 06:19
|sell
|1.32
|eurjpy
|159.86
|161.30
|159.51
|2007.04.10 08:21
|159.69
|0.00
|0.00
|0.00
|188.35
|12351111
|2007.04.09 19:34
|buy
|0.33
|eurusd
|1.3358
|1.3424
|1.3479
|2007.04.10 02:57
|1.3424
|0.00
|0.00
|-2.00
|217.80
|12352179
|2007.04.10 01:27
|buy
|0.33
|eurjpy
|159.32
|157.52
|159.67
|2007.04.10 01:52
|159.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.65
|12352400
|2007.04.10 01:48
|buy
|0.66
|eurjpy
|159.14
|157.52
|159.49
|2007.04.10 01:52
|159.20
|0.00
|0.00
|0.00
|33.32
|12351190
|2007.04.09 20:11
|buy
|0.33
|eurjpy
|159.37
|157.57
|159.72
|2007.04.10 01:05
|159.36
|0.00
|0.00
|2.81
|-2.77
|12351880
|2007.04.10 00:48
|buy
|0.66
|eurjpy
|159.19
|157.57
|159.54
|2007.04.10 01:05
|159.35
|0.00
|0.00
|0.00
|88.65
|12332511
|2007.04.08 22:04
|buy
|0.32
|usdjpy
|119.29
|117.49
|119.64
|2007.04.10 01:05
|119.11
|0.00
|0.00
|4.32
|-48.36
|12351847
|2007.04.10 00:46
|buy
|0.66
|usdjpy
|119.12
|117.49
|119.46
|2007.04.10 01:04
|119.12
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|12332574
|2007.04.08 22:55
|buy
|0.32
|eurjpy
|159.59
|157.79
|159.94
|2007.04.09 14:20
|159.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.41
|12335454
|2007.04.09 05:44
|buy
|0.64
|eurjpy
|159.41
|157.79
|159.76
|2007.04.09 14:19
|159.58
|0.00
|0.00
|0.00
|91.16
|12332568
|2007.04.08 22:45
|buy
|0.32
|eurusd
|1.3376
|1.3248
|1.3411
|2007.04.09 08:25
|1.3370
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.20
|12337013
|2007.04.09 06:32
|buy
|0.64
|eurusd
|1.3357
|1.3247
|1.3392
|2007.04.09 08:24
|1.3369
|0.00
|0.00
|0.00
|76.80
|12328944
|2007.04.05 18:43
|buy
|0.32
|eurjpy
|159.29
|157.49
|159.64
|2007.04.06 03:56
|159.46
|0.00
|0.00
|2.72
|45.77
|12328914
|2007.04.05 18:13
|buy
|0.32
|usdjpy
|118.66
|116.86
|119.01
|2007.04.06 03:56
|118.83
|0.00
|0.00
|4.32
|45.78
|12323642
|2007.04.04 18:14
|buy
|0.32
|eurusd
|1.3370
|1.3425
|1.3480
|2007.04.05 13:32
|1.3425
|0.00
|0.00
|-5.81
|176.00
|12324697
|2007.04.05 04:38
|sell
|0.32
|usdjpy
|118.68
|120.48
|118.33
|2007.04.05 13:12
|118.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.32
|12326371
|2007.04.05 12:00
|sell
|0.64
|usdjpy
|118.87
|120.50
|118.53
|2007.04.05 13:12
|118.81
|0.00
|0.00
|0.00
|32.32
|12325435
|2007.04.05 08:31
|buy
|0.32
|eurjpy
|158.79
|156.99
|159.14
|2007.04.05 11:06
|158.84
|0.00
|0.00
|0.00
|13.46
|12325549
|2007.04.05 09:55
|buy
|0.64
|eurjpy
|158.60
|156.98
|158.95
|2007.04.05 11:06
|158.85
|0.00
|0.00
|0.00
|134.64
|12321211
|2007.04.04 11:54
|buy
|0.32
|eurjpy
|158.68
|156.88
|159.03
|2007.04.05 08:02
|158.70
|0.00
|0.00
|8.16
|5.39
|12324519
|2007.04.05 02:14
|buy
|0.64
|eurjpy
|158.50
|156.88
|158.85
|2007.04.05 08:02
|158.71
|0.00
|0.00
|0.00
|113.20
|12323653
|2007.04.04 18:22
|buy
|0.32
|usdjpy
|118.75
|116.95
|119.10
|2007.04.05 04:35
|118.71
|0.00
|0.00
|12.96
|-10.78
|12324515
|2007.04.05 02:14
|buy
|0.64
|usdjpy
|118.57
|116.95
|118.92
|2007.04.05 04:35
|118.70
|0.00
|0.00
|0.00
|70.09
|12320681
|2007.04.04 10:06
|sell
|0.31
|usdjpy
|118.91
|118.67
|118.12
|2007.04.04 14:58
|118.67
|0.00
|0.00
|0.00
|62.69
|12320924
|2007.04.04 10:56
|buy
|0.32
|eurusd
|1.3365
|1.3237
|1.3400
|2007.04.04 14:00
|1.3361
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|12321014
|2007.04.04 11:01
|buy
|0.64
|eurusd
|1.3346
|1.3236
|1.3381
|2007.04.04 14:00
|1.3362
|0.00
|0.00
|0.00
|102.40
|12320462
|2007.04.04 08:12
|buy
|0.31
|eurjpy
|158.55
|158.85
|159.40
|2007.04.04 10:56
|158.85
|0.00
|0.00
|0.00
|78.19
|12318666
|2007.04.03 21:27
|buy
|0.31
|eurusd
|1.3332
|1.3363
|1.3418
|2007.04.04 10:56
|1.3363
|0.00
|0.00
|0.00
|96.10
|12319217
|2007.04.04 00:16
|buy
|0.31
|usdjpy
|118.86
|117.06
|119.21
|2007.04.04 08:39
|118.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.05
|12320503
|2007.04.04 08:17
|buy
|0.62
|usdjpy
|118.67
|117.05
|119.02
|2007.04.04 08:39
|118.80
|0.00
|0.00
|0.00
|67.85
|12319926
|2007.04.04 05:03
|buy
|0.31
|eurjpy
|158.56
|156.76
|158.91
|2007.04.04 06:53
|158.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.21
|12320061
|2007.04.04 06:02
|buy
|0.62
|eurjpy
|158.38
|156.76
|158.73
|2007.04.04 06:53
|158.53
|0.00
|0.00
|0.00
|78.19
|12319276
|2007.04.04 00:27
|buy
|0.31
|eurjpy
|158.17
|158.44
|158.99
|2007.04.04 04:14
|158.44
|0.00
|0.00
|0.00
|70.43
|12316987
|2007.04.03 14:40
|buy
|0.31
|eurjpy
|158.73
|156.93
|159.08
|2007.04.03 23:50
|158.31
|0.00
|0.00
|2.64
|-109.52
|12317964
|2007.04.03 17:55
|buy
|0.62
|eurjpy
|158.54
|156.91
|158.88
|2007.04.03 23:50
|158.32
|0.00
|0.00
|5.27
|-114.73
|12318776
|2007.04.03 22:33
|buy
|1.24
|eurjpy
|158.35
|156.91
|158.70
|2007.04.03 23:50
|158.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.86
|12319001
|2007.04.03 23:34
|buy
|2.48
|eurjpy
|158.17
|156.91
|158.52
|2007.04.03 23:50
|158.34
|0.00
|0.00
|0.00
|354.55
|12318445
|2007.04.03 19:52
|buy
|0.31
|usdjpy
|118.96
|117.16
|119.31
|2007.04.03 23:39
|118.93
|0.00
|0.00
|4.19
|-7.82
|12318971
|2007.04.03 23:31
|buy
|0.62
|usdjpy
|118.78
|117.15
|119.12
|2007.04.03 23:39
|118.92
|0.00
|0.00
|0.00
|72.99
|12315975
|2007.04.03 10:23
|buy
|0.31
|usdjpy
|118.62
|118.80
|119.35
|2007.04.03 18:15
|118.80
|0.00
|0.00
|0.00
|46.97
|12316238
|2007.04.03 12:14
|sell
|0.31
|eurusd
|1.3358
|1.3331
|1.3276
|2007.04.03 18:14
|1.3331
|0.00
|0.00
|0.00
|83.70
|12315974
|2007.04.03 10:22
|buy
|0.31
|eurjpy
|158.43
|158.62
|159.17
|2007.04.03 13:57
|158.62
|0.00
|0.00
|0.00
|49.63
|12309708
|2007.04.02 11:37
|sell
|0.31
|eurusd
|1.3358
|1.3487
|1.3324
|2007.04.03 05:49
|1.3360
|0.00
|0.00
|1.67
|-6.20
|12310243
|2007.04.02 12:57
|sell
|0.62
|eurusd
|1.3377
|1.3487
|1.3342
|2007.04.03 05:49
|1.3361
|0.00
|0.00
|3.35
|99.20
|12305964
|2007.04.02 01:24
|sell
|0.31
|eurusd
|1.3344
|1.3472
|1.3309
|2007.04.02 07:05
|1.3345
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.10
|12308572
|2007.04.02 05:03
|sell
|0.62
|eurusd
|1.3362
|1.3472
|1.3327
|2007.04.02 07:05
|1.3346
|0.00
|0.00
|0.00
|99.20
|12297403
|2007.03.30 07:56
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3316
|1.3206
|1.3326
|2007.03.30 12:21
|1.3326
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|12288216
|2007.03.29 20:04
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3335
|1.3155
|1.3326
|2007.03.30 12:21
|1.3326
|0.00
|0.00
|-1.82
|-27.00
|12297068
|2007.03.30 07:20
|buy
|0.30
|eurjpy
|157.16
|155.36
|157.51
|2007.03.30 11:21
|157.19
|0.00
|0.00
|0.00
|7.62
|12297408
|2007.03.30 07:56
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3313
|1.3419
|1.3303
|2007.03.30 10:47
|1.3308
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|12297474
|2007.03.30 08:03
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3319
|1.3419
|1.3309
|2007.03.30 10:47
|1.3309
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|12294709
|2007.03.30 04:02
|sell
|0.30
|usdjpy
|117.78
|119.58
|117.43
|2007.03.30 10:29
|117.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.32
|12297103
|2007.03.30 07:27
|sell
|0.60
|usdjpy
|117.96
|119.59
|117.62
|2007.03.30 10:29
|117.96
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|12297584
|2007.03.30 08:22
|sell
|1.20
|usdjpy
|118.14
|119.58
|117.79
|2007.03.30 10:29
|117.96
|0.00
|0.00
|0.00
|183.11
|12297191
|2007.03.30 07:37
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3321
|1.3427
|1.3311
|2007.03.30 07:56
|1.3318
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|12297282
|2007.03.30 07:46
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3328
|1.3428
|1.3318
|2007.03.30 07:56
|1.3318
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|12296969
|2007.03.30 07:04
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3333
|1.3440
|1.3324
|2007.03.30 07:37
|1.3324
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|12296716
|2007.03.30 06:04
|buy
|0.30
|eurjpy
|156.97
|157.17
|157.72
|2007.03.30 07:07
|157.17
|0.00
|0.00
|0.00
|50.91
|12292715
|2007.03.30 02:02
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3334
|1.3228
|1.3344
|2007.03.30 04:29
|1.3344
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|12287816
|2007.03.29 18:04
|buy
|0.30
|usdjpy
|118.02
|116.21
|118.36
|2007.03.30 03:57
|117.77
|0.00
|0.00
|4.05
|-63.68
|12292456
|2007.03.30 01:35
|buy
|0.60
|usdjpy
|117.83
|116.21
|118.18
|2007.03.30 03:57
|117.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.47
|12292937
|2007.03.30 02:17
|buy
|1.20
|usdjpy
|117.64
|116.20
|117.99
|2007.03.30 03:57
|117.77
|0.00
|0.00
|0.00
|132.46
|12292485
|2007.03.30 01:39
|buy
|0.30
|eurjpy
|156.98
|155.18
|157.33
|2007.03.30 03:45
|157.04
|0.00
|0.00
|0.00
|15.29
|12292957
|2007.03.30 02:18
|buy
|0.60
|eurjpy
|156.79
|155.17
|157.14
|2007.03.30 03:44
|157.03
|0.00
|0.00
|0.00
|122.34
|12287829
|2007.03.29 18:11
|buy
|0.30
|eurjpy
|157.30
|155.50
|157.65
|2007.03.30 00:56
|157.33
|0.00
|0.00
|2.55
|7.62
|12291594
|2007.03.30 00:53
|buy
|0.60
|eurjpy
|157.12
|155.50
|157.47
|2007.03.30 00:56
|157.32
|0.00
|0.00
|0.00
|101.65
|0.00
|0.00
|47.51
|5 199.46
|Closed P/L:
|5 246.97
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|12432842
|2007.04.24 21:48
|buy
|0.35
|eurusd
|1.3640
|1.3512
|1.3675
|1.3608
|0.00
|0.00
|-6.35
|-112.00
|12439719
|2007.04.26 09:33
|buy
|0.70
|eurusd
|1.3621
|1.3511
|1.3656
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|-91.00
|12440196
|2007.04.26 10:02
|buy
|1.40
|eurusd
|1.3603
|1.3511
|1.3638
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|0.00
|0.00
|-6.35
|-133.00
|Floating P/L:
|-139.35
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|5 246.97
|Floating P/L:
|-139.35
|Margin:
|2 450.00
|Balance:
|35 218.97
|Equity:
|35 079.62
|Free Margin:
|32 629.62
|Details:
|Gross Profit:
|6 503.58
|Gross Loss:
|1 256.61
|Total Net Profit:
|5 246.97
|Profit Factor:
|5.18
|Expected Payoff:
|47.27
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|286.36 (0.81%)
|Total Trades:
|111
|Short Positions (won %):
|24 (66.67%)
|Long Positions (won %):
|87 (67.82%)
|Profit Trades (% of total):
|75 (67.57%)
|Loss trades (% of total):
|36 (32.43%)
|Largest
|profit trade:
|448.00
|loss trade:
|-144.24
|Average
|profit trade:
|86.71
|loss trade:
|-34.91
|Maximum
|consecutive wins ($):
|8 (442.13)
|consecutive losses ($):
|3 (-286.36)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|655.88 (4)
|consecutive loss (count):
|-286.36 (3)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|1