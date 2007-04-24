Interbank FX, LLC

Account: Name: Currency: USD 2007 April 26, 14:03
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
124295312007.04.24 09:48buy0.35eurusd1.35631.36251.36802007.04.24 14:381.36250.000.000.00217.00
124267522007.04.23 18:20buy0.35eurusd1.35761.34481.36112007.04.24 07:291.35730.000.00-2.12-10.50
124281722007.04.24 01:56buy0.70eurusd1.35581.34481.35932007.04.24 07:291.35740.000.000.00112.00
124158542007.04.20 09:57buy0.35eurusd1.36101.34821.36452007.04.23 15:341.35740.000.00-2.12-126.00
124169702007.04.20 13:35buy0.70eurusd1.35931.34821.36272007.04.23 15:331.35730.000.00-4.24-140.00
124238872007.04.23 06:48buy1.40eurusd1.35751.34831.36102007.04.23 15:331.35740.000.000.00-14.00
124246642007.04.23 09:06buy2.80eurusd1.35571.34831.35922007.04.23 15:331.35730.000.000.00448.00
124140312007.04.20 02:05sell0.35eurusd1.36181.37461.35832007.04.20 07:341.36180.000.000.000.00
124147082007.04.20 06:14sell0.70eurusd1.36351.37461.36012007.04.20 07:341.36190.000.000.00112.00
124111912007.04.19 13:08buy0.35eurusd1.35891.36171.36722007.04.20 00:581.36170.000.00-2.1298.00
124087482007.04.19 04:36buy0.34eurusd1.35941.34661.36292007.04.19 08:571.35920.000.000.00-6.80
124092142007.04.19 06:28buy0.68eurusd1.35771.34661.36112007.04.19 08:571.35930.000.000.00108.80
124070172007.04.18 22:20buy0.34eurusd1.36071.34791.36422007.04.19 03:441.36040.000.000.00-10.20
124077882007.04.19 02:20buy0.68eurusd1.35891.34791.36242007.04.19 03:441.36050.000.000.00108.80
124008642007.04.18 02:42buy0.34eurusd1.35861.36051.36602007.04.18 09:051.36050.000.000.0064.60
123981742007.04.17 13:47buy0.34eurusd1.35791.34511.36142007.04.18 00:361.35790.000.00-2.060.00
123989012007.04.17 16:19buy0.68eurusd1.35611.34511.35962007.04.18 00:351.35780.000.00-4.11115.60
123911302007.04.16 08:39buy0.34eurusd1.35541.34251.35882007.04.17 12:301.35540.000.00-2.060.00
123937042007.04.16 20:20buy0.68eurusd1.35361.34261.35712007.04.17 12:301.35550.000.00-4.11129.20
123888872007.04.15 23:06buy0.34eurusd1.35761.34481.36112007.04.16 06:411.35600.000.000.00-54.40
123899932007.04.16 01:03buy0.68eurusd1.35591.34481.35932007.04.16 06:411.35590.000.000.000.00
123907072007.04.16 06:16buy1.36eurusd1.35411.34491.35762007.04.16 06:411.35560.000.000.00204.00
123740072007.04.11 19:27buy0.33usdjpy119.34117.54119.692007.04.12 20:03119.090.000.0013.37-69.28
123779422007.04.12 13:00buy0.68usdjpy119.16117.54119.512007.04.12 20:03119.090.000.000.00-39.97
123782762007.04.12 13:51buy1.36usdjpy118.98117.53119.322007.04.12 20:03119.090.000.000.00125.62
123757922007.04.12 02:23buy0.34eurusd1.34561.34921.35472007.04.12 14:441.34920.000.000.00122.40
123762422007.04.12 03:29buy0.34eurjpy160.80159.00161.152007.04.12 11:40160.750.000.000.00-14.24
123770232007.04.12 07:43buy0.68eurjpy160.62159.00160.972007.04.12 11:40160.740.000.000.0068.36
123740272007.04.11 19:33buy0.33eurjpy160.22160.59161.142007.04.12 01:44160.590.000.008.42102.32
123739742007.04.11 19:09buy0.33eurusd1.34271.34571.35122007.04.12 01:421.34570.000.00-5.9999.00
123570182007.04.10 18:18buy0.33eurusd1.34281.33001.34632007.04.11 18:411.34270.000.00-2.00-3.30
123736972007.04.11 18:13buy0.66eurusd1.34101.33001.34452007.04.11 18:411.34260.000.000.00105.60
123662392007.04.11 04:58sell0.33eurjpy160.00161.80159.652007.04.11 18:40160.240.000.000.00-66.36
123721442007.04.11 13:20sell0.66eurjpy160.18161.80159.832007.04.11 18:40160.250.000.000.00-38.71
123722382007.04.11 13:24sell1.32eurjpy160.35161.80160.012007.04.11 18:40160.240.000.000.00121.67
123667492007.04.11 05:18buy0.33usdjpy119.18119.40119.952007.04.11 14:23119.400.000.000.0060.80
123577902007.04.11 00:52buy0.33usdjpy119.21117.41119.562007.04.11 04:56119.220.000.000.002.77
123590922007.04.11 01:36buy0.66usdjpy119.02117.40119.372007.04.11 04:56119.230.000.000.00116.25
123578292007.04.11 01:13buy0.33eurjpy159.94158.14160.292007.04.11 04:33159.920.000.000.00-5.54
123584782007.04.11 01:26buy0.66eurjpy159.76158.14160.112007.04.11 04:33159.900.000.000.0077.53
123536502007.04.10 04:46buy0.33usdjpy119.01119.19119.742007.04.11 00:38119.190.000.004.4649.84
123544512007.04.10 09:18buy0.33eurjpy159.82160.01160.562007.04.10 23:53160.010.000.002.8152.63
123538272007.04.10 05:48buy0.33eurusd1.34181.34451.35002007.04.10 15:131.34450.000.000.0089.10
123530982007.04.10 02:43sell0.33eurjpy159.49161.30159.152007.04.10 08:21159.700.000.000.00-58.16
123533052007.04.10 03:30sell0.66eurjpy159.68161.30159.332007.04.10 08:21159.690.000.000.00-5.54
123539472007.04.10 06:19sell1.32eurjpy159.86161.30159.512007.04.10 08:21159.690.000.000.00188.35
123511112007.04.09 19:34buy0.33eurusd1.33581.34241.34792007.04.10 02:571.34240.000.00-2.00217.80
123521792007.04.10 01:27buy0.33eurjpy159.32157.52159.672007.04.10 01:52159.170.000.000.00-41.65
123524002007.04.10 01:48buy0.66eurjpy159.14157.52159.492007.04.10 01:52159.200.000.000.0033.32
123511902007.04.09 20:11buy0.33eurjpy159.37157.57159.722007.04.10 01:05159.360.000.002.81-2.77
123518802007.04.10 00:48buy0.66eurjpy159.19157.57159.542007.04.10 01:05159.350.000.000.0088.65
123325112007.04.08 22:04buy0.32usdjpy119.29117.49119.642007.04.10 01:05119.110.000.004.32-48.36
123518472007.04.10 00:46buy0.66usdjpy119.12117.49119.462007.04.10 01:04119.120.000.000.000.00
123325742007.04.08 22:55buy0.32eurjpy159.59157.79159.942007.04.09 14:20159.540.000.000.00-13.41
123354542007.04.09 05:44buy0.64eurjpy159.41157.79159.762007.04.09 14:19159.580.000.000.0091.16
123325682007.04.08 22:45buy0.32eurusd1.33761.32481.34112007.04.09 08:251.33700.000.000.00-19.20
123370132007.04.09 06:32buy0.64eurusd1.33571.32471.33922007.04.09 08:241.33690.000.000.0076.80
123289442007.04.05 18:43buy0.32eurjpy159.29157.49159.642007.04.06 03:56159.460.000.002.7245.77
123289142007.04.05 18:13buy0.32usdjpy118.66116.86119.012007.04.06 03:56118.830.000.004.3245.78
123236422007.04.04 18:14buy0.32eurusd1.33701.34251.34802007.04.05 13:321.34250.000.00-5.81176.00
123246972007.04.05 04:38sell0.32usdjpy118.68120.48118.332007.04.05 13:12118.800.000.000.00-32.32
123263712007.04.05 12:00sell0.64usdjpy118.87120.50118.532007.04.05 13:12118.810.000.000.0032.32
123254352007.04.05 08:31buy0.32eurjpy158.79156.99159.142007.04.05 11:06158.840.000.000.0013.46
123255492007.04.05 09:55buy0.64eurjpy158.60156.98158.952007.04.05 11:06158.850.000.000.00134.64
123212112007.04.04 11:54buy0.32eurjpy158.68156.88159.032007.04.05 08:02158.700.000.008.165.39
123245192007.04.05 02:14buy0.64eurjpy158.50156.88158.852007.04.05 08:02158.710.000.000.00113.20
123236532007.04.04 18:22buy0.32usdjpy118.75116.95119.102007.04.05 04:35118.710.000.0012.96-10.78
123245152007.04.05 02:14buy0.64usdjpy118.57116.95118.922007.04.05 04:35118.700.000.000.0070.09
123206812007.04.04 10:06sell0.31usdjpy118.91118.67118.122007.04.04 14:58118.670.000.000.0062.69
123209242007.04.04 10:56buy0.32eurusd1.33651.32371.34002007.04.04 14:001.33610.000.000.00-12.80
123210142007.04.04 11:01buy0.64eurusd1.33461.32361.33812007.04.04 14:001.33620.000.000.00102.40
123204622007.04.04 08:12buy0.31eurjpy158.55158.85159.402007.04.04 10:56158.850.000.000.0078.19
123186662007.04.03 21:27buy0.31eurusd1.33321.33631.34182007.04.04 10:561.33630.000.000.0096.10
123192172007.04.04 00:16buy0.31usdjpy118.86117.06119.212007.04.04 08:39118.810.000.000.00-13.05
123205032007.04.04 08:17buy0.62usdjpy118.67117.05119.022007.04.04 08:39118.800.000.000.0067.85
123199262007.04.04 05:03buy0.31eurjpy158.56156.76158.912007.04.04 06:53158.540.000.000.00-5.21
123200612007.04.04 06:02buy0.62eurjpy158.38156.76158.732007.04.04 06:53158.530.000.000.0078.19
123192762007.04.04 00:27buy0.31eurjpy158.17158.44158.992007.04.04 04:14158.440.000.000.0070.43
123169872007.04.03 14:40buy0.31eurjpy158.73156.93159.082007.04.03 23:50158.310.000.002.64-109.52
123179642007.04.03 17:55buy0.62eurjpy158.54156.91158.882007.04.03 23:50158.320.000.005.27-114.73
123187762007.04.03 22:33buy1.24eurjpy158.35156.91158.702007.04.03 23:50158.330.000.000.00-20.86
123190012007.04.03 23:34buy2.48eurjpy158.17156.91158.522007.04.03 23:50158.340.000.000.00354.55
123184452007.04.03 19:52buy0.31usdjpy118.96117.16119.312007.04.03 23:39118.930.000.004.19-7.82
123189712007.04.03 23:31buy0.62usdjpy118.78117.15119.122007.04.03 23:39118.920.000.000.0072.99
123159752007.04.03 10:23buy0.31usdjpy118.62118.80119.352007.04.03 18:15118.800.000.000.0046.97
123162382007.04.03 12:14sell0.31eurusd1.33581.33311.32762007.04.03 18:141.33310.000.000.0083.70
123159742007.04.03 10:22buy0.31eurjpy158.43158.62159.172007.04.03 13:57158.620.000.000.0049.63
123097082007.04.02 11:37sell0.31eurusd1.33581.34871.33242007.04.03 05:491.33600.000.001.67-6.20
123102432007.04.02 12:57sell0.62eurusd1.33771.34871.33422007.04.03 05:491.33610.000.003.3599.20
123059642007.04.02 01:24sell0.31eurusd1.33441.34721.33092007.04.02 07:051.33450.000.000.00-3.10
123085722007.04.02 05:03sell0.62eurusd1.33621.34721.33272007.04.02 07:051.33460.000.000.0099.20
122974032007.03.30 07:56buy0.60eurusd1.33161.32061.33262007.03.30 12:211.33260.000.000.0060.00
122882162007.03.29 20:04buy0.30eurusd1.33351.31551.33262007.03.30 12:211.33260.000.00-1.82-27.00
122970682007.03.30 07:20buy0.30eurjpy157.16155.36157.512007.03.30 11:21157.190.000.000.007.62
122974082007.03.30 07:56sell0.30eurusd1.33131.34191.33032007.03.30 10:471.33080.000.000.0015.00
122974742007.03.30 08:03sell0.60eurusd1.33191.34191.33092007.03.30 10:471.33090.000.000.0060.00
122947092007.03.30 04:02sell0.30usdjpy117.78119.58117.432007.03.30 10:29117.970.000.000.00-48.32
122971032007.03.30 07:27sell0.60usdjpy117.96119.59117.622007.03.30 10:29117.960.000.000.000.00
122975842007.03.30 08:22sell1.20usdjpy118.14119.58117.792007.03.30 10:29117.960.000.000.00183.11
122971912007.03.30 07:37sell0.30eurusd1.33211.34271.33112007.03.30 07:561.33180.000.000.009.00
122972822007.03.30 07:46sell0.60eurusd1.33281.34281.33182007.03.30 07:561.33180.000.000.0060.00
122969692007.03.30 07:04sell0.30eurusd1.33331.34401.33242007.03.30 07:371.33240.000.000.0027.00
122967162007.03.30 06:04buy0.30eurjpy156.97157.17157.722007.03.30 07:07157.170.000.000.0050.91
122927152007.03.30 02:02buy0.30eurusd1.33341.32281.33442007.03.30 04:291.33440.000.000.0030.00
122878162007.03.29 18:04buy0.30usdjpy118.02116.21118.362007.03.30 03:57117.770.000.004.05-63.68
122924562007.03.30 01:35buy0.60usdjpy117.83116.21118.182007.03.30 03:57117.780.000.000.00-25.47
122929372007.03.30 02:17buy1.20usdjpy117.64116.20117.992007.03.30 03:57117.770.000.000.00132.46
122924852007.03.30 01:39buy0.30eurjpy156.98155.18157.332007.03.30 03:45157.040.000.000.0015.29
122929572007.03.30 02:18buy0.60eurjpy156.79155.17157.142007.03.30 03:44157.030.000.000.00122.34
122878292007.03.29 18:11buy0.30eurjpy157.30155.50157.652007.03.30 00:56157.330.000.002.557.62
122915942007.03.30 00:53buy0.60eurjpy157.12155.50157.472007.03.30 00:56157.320.000.000.00101.65
  0.00 0.00 47.51 5 199.46
Closed P/L: 5 246.97
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
124328422007.04.24 21:48buy0.35eurusd1.36401.35121.3675 1.36080.000.00-6.35-112.00
124397192007.04.26 09:33buy0.70eurusd1.36211.35111.3656 1.36080.000.000.00-91.00
124401962007.04.26 10:02buy1.40eurusd1.36031.35111.3638 1.36080.000.000.0070.00
  0.00 0.00 -6.35 -133.00
 Floating P/L: -139.35
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 5 246.97 Floating P/L: -139.35 Margin: 2 450.00
Balance: 35 218.97 Equity: 35 079.62 Free Margin: 32 629.62
 
Details:
Graph
Gross Profit: 6 503.58 Gross Loss: 1 256.61 Total Net Profit: 5 246.97
Profit Factor: 5.18 Expected Payoff: 47.27  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 286.36 (0.81%)  
 
Total Trades: 111 Short Positions (won %): 24 (66.67%) Long Positions (won %): 87 (67.82%)
Profit Trades (% of total): 75 (67.57%) Loss trades (% of total): 36 (32.43%)
Largest profit trade: 448.00 loss trade: -144.24
Average profit trade: 86.71 loss trade: -34.91
Maximum consecutive wins ($): 8 (442.13) consecutive losses ($): 3 (-286.36)
Maximal consecutive profit (count): 655.88 (4) consecutive loss (count): -286.36 (3)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 1