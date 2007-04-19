Velocity4x
|Account: XXXXX
|Name: XXXXXXXXX
|Currency: USD
|2007 May 1, 00:36
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|180653
|2007.04.19 20:20
|balance
|CC order #1174578158870
|1000.00
|180654
|2007.04.19 20:21
|balance
|CC Fee lh
|-27.27
|180723
|2007.04.20 00:00
|buy
|0.29
|eurusd
|1.3623
|1.3593
|1.3633
|2007.04.20 00:58
|1.3360
|0.00
|0.00
|0.00
|5.80
|180828
|2007.04.20 00:58
|sell
|0.29
|eurusd
|1.3625
|1.3655
|1.3615
|2007.04.20 01:57
|1.3423
|0.00
|0.00
|0.00
|11.60
|180886
|2007.04.20 01:57
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3621
|1.3591
|1.3631
|2007.04.20 02:48
|1.3420
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|181793
|2007.04.20 02:48
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3620
|1.3650
|1.3610
|2007.04.20 03:12
|1.3371
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|182035
|2007.04.20 03:12
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3616
|1.3586
|1.3626
|2007.04.20 04:03
|1.3361
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|182743
|2007.04.20 04:03
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3616
|1.3646
|1.3606
|2007.04.20 05:24
|1.3353
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|182761
|2007.04.20 05:24
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3616
|1.3586
|1.3626
|2007.04.20 07:01
|1.3355
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|182902
|2007.04.20 07:01
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3617
|1.3647
|1.3607
|2007.04.20 08:03
|1.3360
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|182935
|2007.04.20 18:04
|buy
|0.29
|eurusd
|1.3602
|1.3572
|1.3612
|2007.04.20 18:16
|1.3358
|0.00
|0.00
|0.00
|11.60
|183002
|2007.04.20 18:16
|sell
|0.29
|eurusd
|1.3606
|1.3636
|1.3596
|2007.04.20 18:28
|1.3358
|0.00
|0.00
|0.00
|11.60
|183116
|2007.04.20 18:28
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3602
|1.3572
|1.3612
|2007.04.20 19:08
|1.3390
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|183427
|2007.04.20 19:08
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3602
|1.3632
|1.3592
|2007.04.20 19:30
|1.3422
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|183494
|2007.04.20 19:30
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3599
|1.3569
|1.3609
|2007.04.20 20:02
|1.3416
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|183501
|2007.04.20 20:02
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3601
|1.3631
|1.3591
|2007.04.20 20:32
|1.3421
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|184651
|2007.04.20 20:32
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3599
|1.3569
|1.3609
|2007.04.22 23:00
|1.3430
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|184760
|2007.04.22 23:53
|sell
|0.31
|eurusd
|1.3604
|1.3634
|1.3594
|2007.04.23 00:24
|1.3434
|0.00
|0.00
|0.00
|13.39
|184906
|2007.04.23 00:24
|buy
|0.31
|eurusd
|1.3600
|1.3570
|1.3610
|2007.04.23 00:54
|1.3422
|0.00
|0.00
|0.00
|6.20
|185111
|2007.04.23 00:54
|sell
|0.31
|eurusd
|1.3602
|1.3632
|1.3592
|2007.04.23 01:02
|1.3421
|0.00
|0.00
|0.00
|12.40
|185211
|2007.04.23 01:02
|buy
|0.32
|eurusd
|1.3598
|1.3568
|1.3608
|2007.04.23 01:09
|1.3421
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|185274
|2007.04.23 01:09
|sell
|0.32
|eurusd
|1.3602
|1.3632
|1.3592
|2007.04.23 01:31
|1.3418
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|185305
|2007.04.23 01:31
|buy
|0.33
|eurusd
|1.3597
|1.3567
|1.3607
|2007.04.23 03:14
|1.3423
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|185331
|2007.04.23 03:14
|sell
|0.32
|eurusd
|1.3596
|1.3626
|1.3586
|2007.04.23 03:56
|1.3425
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|186171
|2007.04.23 03:56
|buy
|0.33
|eurusd
|1.3593
|1.3563
|1.3603
|2007.04.23 05:10
|1.3430
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.20
|186183
|2007.04.23 05:10
|sell
|0.32
|eurusd
|1.3589
|1.3619
|1.3579
|2007.04.23 06:22
|1.3426
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|186300
|2007.04.23 06:22
|buy
|0.32
|eurusd
|1.3589
|1.3559
|1.3599
|2007.04.23 07:22
|1.3458
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.60
|186918
|2007.04.23 07:22
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3586
|1.3616
|1.3576
|2007.04.23 07:44
|1.3460
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|186949
|2007.04.23 07:44
|buy
|0.32
|eurusd
|1.3582
|1.3552
|1.3592
|2007.04.23 07:59
|1.3466
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|187771
|2007.04.23 07:59
|sell
|0.32
|eurusd
|1.3583
|1.3613
|1.3573
|2007.04.23 08:05
|1.3479
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|187796
|2007.04.23 18:24
|buy
|0.33
|eurusd
|1.3574
|1.3544
|1.3584
|2007.04.23 18:37
|1.3482
|0.00
|0.00
|0.00
|16.50
|187929
|2007.04.23 18:37
|sell
|0.33
|eurusd
|1.3579
|1.3609
|1.3569
|2007.04.23 19:21
|1.3485
|0.00
|0.00
|0.00
|16.50
|188012
|2007.04.23 19:21
|buy
|0.34
|eurusd
|1.3574
|1.3544
|1.3584
|2007.04.23 19:58
|1.3483
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|188073
|2007.04.23 19:58
|sell
|0.34
|eurusd
|1.3575
|1.3605
|1.3565
|2007.04.23 22:45
|1.3488
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|188099
|2007.04.23 22:45
|buy
|0.34
|eurusd
|1.3576
|1.3546
|1.3586
|2007.04.23 23:30
|1.3522
|0.00
|0.00
|0.00
|10.20
|188254
|2007.04.23 23:30
|sell
|0.34
|eurusd
|1.3579
|1.3609
|1.3569
|2007.04.24 00:55
|1.3508
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.31
|188305
|2007.04.24 00:55
|buy
|0.34
|eurusd
|1.3580
|1.3550
|1.3590
|2007.04.24 03:26
|1.3514
|0.00
|0.00
|0.00
|-102.00
|188306
|2007.04.24 03:26
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3552
|1.3522
|1.3562
|2007.04.24 03:52
|1.3512
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|188381
|2007.04.24 03:52
|sell
|0.31
|eurusd
|1.3556
|1.3586
|1.3546
|2007.04.24 04:59
|1.3510
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.40
|188488
|2007.04.24 04:59
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3560
|1.3530
|1.3570
|2007.04.24 05:17
|1.3506
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|189810
|2007.04.24 05:17
|sell
|0.31
|eurusd
|1.3564
|1.3594
|1.3554
|2007.04.24 06:04
|1.3515
|0.00
|0.00
|0.00
|6.20
|189822
|2007.04.24 06:04
|buy
|0.31
|eurusd
|1.3562
|1.3532
|1.3572
|2007.04.24 06:40
|1.3533
|0.00
|0.00
|0.00
|12.40
|189910
|2007.04.24 06:40
|sell
|0.31
|eurusd
|1.3566
|1.3596
|1.3556
|2007.04.24 07:00
|1.3566
|0.00
|0.00
|0.00
|6.20
|190179
|2007.04.24 07:00
|buy
|0.32
|eurusd
|1.3564
|1.3534
|1.3574
|2007.04.24 07:37
|1.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.60
|190361
|2007.04.24 07:37
|sell
|0.31
|eurusd
|1.3561
|1.3591
|1.3551
|2007.04.24 08:41
|1.3560
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.70
|190419
|2007.04.24 18:09
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3622
|1.3652
|1.3612
|2007.04.24 22:38
|1.3551
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|191335
|2007.04.24 22:38
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3638
|1.3608
|1.3648
|2007.04.25 00:16
|1.3548
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|191341
|2007.04.25 00:16
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3637
|1.3667
|1.3627
|2007.04.25 00:52
|1.3548
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|191389
|2007.04.25 00:52
|buy
|0.31
|eurusd
|1.3635
|1.3605
|1.3645
|2007.04.25 02:17
|1.3532
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.50
|191828
|2007.04.25 02:17
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3630
|1.3660
|1.3620
|2007.04.25 03:24
|1.3536
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|192045
|2007.04.25 03:24
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3633
|1.3603
|1.3643
|2007.04.25 03:32
|1.3541
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|192073
|2007.04.25 03:32
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3636
|1.3666
|1.3626
|2007.04.25 05:05
|1.3540
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|194119
|2007.04.25 05:05
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3635
|1.3605
|1.3645
|2007.04.25 06:42
|1.3562
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|194135
|2007.04.25 06:42
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3633
|1.3663
|1.3623
|2007.04.25 07:53
|1.3567
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|194234
|2007.04.25 07:53
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3645
|1.3615
|1.3655
|2007.04.25 08:07
|1.3566
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|194258
|2007.04.25 18:00
|buy
|0.29
|eurusd
|1.3641
|1.3611
|1.3651
|2007.04.25 18:27
|1.3583
|0.00
|0.00
|0.00
|11.60
|194669
|2007.04.25 18:27
|sell
|0.29
|eurusd
|1.3645
|1.3675
|1.3635
|2007.04.25 18:43
|1.3583
|0.00
|0.00
|0.00
|8.70
|194683
|2007.04.25 18:43
|buy
|0.29
|eurusd
|1.3642
|1.3612
|1.3652
|2007.04.25 18:56
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|11.60
|194723
|2007.04.25 18:56
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3646
|1.3676
|1.3636
|2007.04.25 19:03
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|194746
|2007.04.25 19:03
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3642
|1.3612
|1.3652
|2007.04.25 19:24
|1.3593
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|194804
|2007.04.25 19:24
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3643
|1.3673
|1.3633
|2007.04.25 20:00
|1.3595
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|194844
|2007.04.25 20:00
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3640
|1.3610
|1.3650
|2007.04.25 20:24
|1.3597
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|194977
|2007.04.25 20:24
|sell
|0.31
|eurusd
|1.3642
|1.3672
|1.3632
|2007.04.25 20:59
|1.3599
|0.00
|0.00
|0.00
|12.40
|194990
|2007.04.25 20:59
|buy
|0.31
|eurusd
|1.3638
|1.3608
|1.3648
|2007.04.25 21:30
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|9.30
|195871
|2007.04.25 21:30
|sell
|0.31
|eurusd
|1.3641
|1.3671
|1.3631
|2007.04.25 23:48
|1.3577
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|195898
|2007.04.25 23:48
|buy
|0.31
|eurusd
|1.3641
|1.3611
|1.3651
|2007.04.26 00:16
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|196021
|2007.04.26 00:16
|sell
|0.31
|eurusd
|1.3642
|1.3672
|1.3632
|2007.04.26 00:37
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|15.50
|196064
|2007.04.26 00:37
|buy
|0.32
|eurusd
|1.3637
|1.3607
|1.3647
|2007.04.26 01:20
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|196066
|2007.04.26 01:20
|sell
|0.32
|eurusd
|1.3642
|1.3672
|1.3632
|2007.04.26 02:10
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|196121
|2007.04.26 02:10
|buy
|0.32
|eurusd
|1.3641
|1.3611
|1.3651
|2007.04.26 02:39
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|196147
|2007.04.26 02:39
|sell
|0.33
|eurusd
|1.3645
|1.3675
|1.3635
|2007.04.26 03:47
|1.3615
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|196178
|2007.04.26 03:47
|buy
|0.33
|eurusd
|1.3645
|1.3615
|1.3655
|2007.04.26 04:18
|1.3615
|0.00
|0.00
|0.00
|9.90
|196237
|2007.04.26 04:18
|sell
|0.33
|eurusd
|1.3648
|1.3678
|1.3638
|2007.04.26 06:44
|1.3611
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|196252
|2007.04.26 06:44
|buy
|0.33
|eurusd
|1.3647
|1.3617
|1.3657
|2007.04.26 06:58
|1.3581
|0.00
|0.00
|0.00
|13.20
|196464
|2007.04.26 06:58
|sell
|0.33
|eurusd
|1.3651
|1.3681
|1.3641
|2007.04.26 07:25
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|196508
|2007.04.26 07:25
|buy
|0.34
|eurusd
|1.3649
|1.3619
|1.3659
|2007.04.26 07:31
|1.3599
|0.00
|0.00
|0.00
|10.20
|196631
|2007.04.26 07:31
|sell
|0.34
|eurusd
|1.3652
|1.3682
|1.3642
|2007.04.26 07:53
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|13.60
|196674
|2007.04.26 07:53
|buy
|0.34
|eurusd
|1.3648
|1.3618
|1.3658
|2007.04.26 08:06
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|13.60
|196689
|2007.04.26 18:00
|sell
|0.35
|eurusd
|1.3602
|1.3632
|1.3592
|2007.04.26 19:46
|1.3571
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.50
|196833
|2007.04.26 19:46
|buy
|0.34
|eurusd
|1.3605
|1.3575
|1.3615
|2007.04.26 20:29
|1.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|196886
|2007.04.26 20:29
|sell
|0.34
|eurusd
|1.3606
|1.3636
|1.3596
|2007.04.26 20:45
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|13.60
|196901
|2007.04.26 20:45
|buy
|0.35
|eurusd
|1.3602
|1.3572
|1.3612
|2007.04.26 23:02
|1.3580
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.50
|196923
|2007.04.26 23:02
|sell
|0.34
|eurusd
|1.3595
|1.3625
|1.3585
|2007.04.26 23:36
|1.3582
|0.00
|0.00
|0.00
|13.60
|196949
|2007.04.26 23:36
|buy
|0.35
|eurusd
|1.3591
|1.3561
|1.3601
|2007.04.27 00:06
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|198508
|2007.04.27 00:06
|sell
|0.35
|eurusd
|1.3592
|1.3622
|1.3582
|2007.04.27 00:55
|1.3599
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|198512
|2007.04.27 00:55
|buy
|0.35
|eurusd
|1.3592
|1.3562
|1.3602
|2007.04.27 01:03
|1.3601
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|198525
|2007.04.27 01:03
|sell
|0.35
|eurusd
|1.3596
|1.3626
|1.3586
|2007.04.27 01:24
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|198567
|2007.04.27 01:24
|buy
|0.35
|eurusd
|1.3592
|1.3562
|1.3602
|2007.04.27 01:37
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|198649
|2007.04.27 01:37
|sell
|0.36
|eurusd
|1.3595
|1.3625
|1.3585
|2007.04.27 02:00
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|198955
|2007.04.27 02:00
|buy
|0.36
|eurusd
|1.3596
|1.3566
|1.3606
|2007.04.27 02:03
|1.3611
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|198998
|2007.04.27 02:03
|sell
|0.36
|eurusd
|1.3600
|1.3630
|1.3590
|2007.04.27 02:13
|1.3623
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|199067
|2007.04.27 02:13
|buy
|0.36
|eurusd
|1.3596
|1.3566
|1.3606
|2007.04.27 02:32
|1.3624
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|199104
|2007.04.27 02:32
|sell
|0.37
|eurusd
|1.3598
|1.3628
|1.3588
|2007.04.27 03:09
|1.3622
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|199145
|2007.04.27 03:09
|buy
|0.37
|eurusd
|1.3598
|1.3568
|1.3608
|2007.04.27 03:31
|1.3619
|0.00
|0.00
|0.00
|22.20
|199198
|2007.04.27 03:31
|sell
|0.37
|eurusd
|1.3604
|1.3634
|1.3594
|2007.04.27 04:00
|1.3616
|0.00
|0.00
|0.00
|18.50
|199206
|2007.04.27 04:00
|buy
|0.38
|eurusd
|1.3599
|1.3569
|1.3609
|2007.04.27 04:34
|1.3615
|0.00
|0.00
|0.00
|15.20
|199238
|2007.04.27 04:34
|sell
|0.38
|eurusd
|1.3603
|1.3633
|1.3593
|2007.04.27 05:24
|1.3615
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|199268
|2007.04.27 05:24
|buy
|0.39
|eurusd
|1.3601
|1.3571
|1.3611
|2007.04.27 05:53
|1.3614
|0.00
|0.00
|0.00
|15.60
|199302
|2007.04.27 05:53
|sell
|0.39
|eurusd
|1.3605
|1.3635
|1.3595
|2007.04.27 06:20
|1.3612
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|199304
|2007.04.27 06:20
|buy
|0.39
|eurusd
|1.3603
|1.3573
|1.3613
|2007.04.27 07:27
|1.3616
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.40
|199311
|2007.04.27 07:27
|sell
|0.39
|eurusd
|1.3597
|1.3627
|1.3587
|2007.04.27 07:59
|1.3629
|0.00
|0.00
|0.00
|19.50
|199441
|2007.04.27 07:59
|buy
|0.39
|eurusd
|1.3592
|1.3562
|1.3602
|2007.04.27 08:22
|1.3616
|0.00
|0.00
|0.00
|15.60
|199527
|2007.04.27 18:00
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3618
|1.3588
|1.3628
|2007.04.27 18:09
|1.3613
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|199558
|2007.04.27 18:09
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3622
|1.3652
|1.3612
|2007.04.27 20:55
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|199693
|2007.04.27 20:55
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3650
|1.3680
|1.3640
|2007.04.30 20:52
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|199759
|2007.04.30 20:52
|buy
|0.37
|eurusd
|1.3649
|1.3619
|1.3659
|2007.04.30 22:23
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.40
|201063
|2007.04.30 22:23
|sell
|0.36
|eurusd
|1.3647
|1.3677
|1.3637
|2007.04.30 23:51
|1.3593
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|201252
|2007.04.30 23:51
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3652
|1.3622
|1.3662
|2007.04.30 23:59
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|
|0.00
|0.00
|0.00
|192.15
|Closed P/L:
|
192.15
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|972.73
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|192.15
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|1164.88
|Equity:
|1164.88
|Free Margin:
|1164.88