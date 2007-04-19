Velocity4x

Account: XXXXX Name: XXXXXXXXX Currency: USD 2007 May 1, 00:36
Closed Transactions:
TicketOpen Time TypeLots Item PriceS / L T / PClose Time PriceCommission TaxesSwap Profit
180653 2007.04.19 20:20 balance CC order #1174578158870 1000.00
180654 2007.04.19 20:21 balance CC Fee lh -27.27
180723 2007.04.20 00:00 buy0.29 eurusd 1.3623 1.3593 1.3633 2007.04.20 00:58 1.3360 0.00 0.00 0.005.80
180828 2007.04.20 00:58 sell0.29 eurusd 1.3625 1.3655 1.3615 2007.04.20 01:57 1.3423 0.00 0.00 0.0011.60
180886 2007.04.20 01:57 buy0.30 eurusd 1.3621 1.3591 1.3631 2007.04.20 02:48 1.3420 0.00 0.00 0.00-3.00
181793 2007.04.20 02:48 sell0.30 eurusd 1.3620 1.3650 1.3610 2007.04.20 03:12 1.3371 0.00 0.00 0.0012.00
182035 2007.04.20 03:12 buy0.30 eurusd 1.3616 1.3586 1.3626 2007.04.20 04:03 1.3361 0.00 0.00 0.000.00
182743 2007.04.20 04:03 sell0.30 eurusd 1.3616 1.3646 1.3606 2007.04.20 05:24 1.3353 0.00 0.00 0.000.00
182761 2007.04.20 05:24 buy0.30 eurusd 1.3616 1.3586 1.3626 2007.04.20 07:01 1.3355 0.00 0.00 0.003.00
182902 2007.04.20 07:01 sell0.30 eurusd 1.3617 1.3647 1.3607 2007.04.20 08:03 1.3360 0.00 0.00 0.00-36.00
182935 2007.04.20 18:04 buy0.29 eurusd 1.3602 1.3572 1.3612 2007.04.20 18:16 1.3358 0.00 0.00 0.0011.60
183002 2007.04.20 18:16 sell0.29 eurusd 1.3606 1.3636 1.3596 2007.04.20 18:28 1.3358 0.00 0.00 0.0011.60
183116 2007.04.20 18:28 buy0.30 eurusd 1.3602 1.3572 1.3612 2007.04.20 19:08 1.3390 0.00 0.00 0.000.00
183427 2007.04.20 19:08 sell0.30 eurusd 1.3602 1.3632 1.3592 2007.04.20 19:30 1.3422 0.00 0.00 0.009.00
183494 2007.04.20 19:30 buy0.30 eurusd 1.3599 1.3569 1.3609 2007.04.20 20:02 1.3416 0.00 0.00 0.006.00
183501 2007.04.20 20:02 sell0.30 eurusd 1.3601 1.3631 1.3591 2007.04.20 20:32 1.3421 0.00 0.00 0.006.00
184651 2007.04.20 20:32 buy0.30 eurusd 1.3599 1.3569 1.3609 2007.04.22 23:00 1.3430 0.00 0.00 0.0015.00
184760 2007.04.22 23:53 sell0.31 eurusd 1.3604 1.3634 1.3594 2007.04.23 00:24 1.3434 0.00 0.00 0.0013.39
184906 2007.04.23 00:24 buy0.31 eurusd 1.3600 1.3570 1.3610 2007.04.23 00:54 1.3422 0.00 0.00 0.006.20
185111 2007.04.23 00:54 sell0.31 eurusd 1.3602 1.3632 1.3592 2007.04.23 01:02 1.3421 0.00 0.00 0.0012.40
185211 2007.04.23 01:02 buy0.32 eurusd 1.3598 1.3568 1.3608 2007.04.23 01:09 1.3421 0.00 0.00 0.0012.80
185274 2007.04.23 01:09 sell0.32 eurusd 1.3602 1.3632 1.3592 2007.04.23 01:31 1.3418 0.00 0.00 0.0016.00
185305 2007.04.23 01:31 buy0.33 eurusd 1.3597 1.3567 1.3607 2007.04.23 03:14 1.3423 0.00 0.00 0.00-3.30
185331 2007.04.23 03:14 sell0.32 eurusd 1.3596 1.3626 1.3586 2007.04.23 03:56 1.3425 0.00 0.00 0.009.60
186171 2007.04.23 03:56 buy0.33 eurusd 1.3593 1.3563 1.3603 2007.04.23 05:10 1.3430 0.00 0.00 0.00-13.20
186183 2007.04.23 05:10 sell0.32 eurusd 1.3589 1.3619 1.3579 2007.04.23 06:22 1.3426 0.00 0.00 0.000.00
186300 2007.04.23 06:22 buy0.32 eurusd 1.3589 1.3559 1.3599 2007.04.23 07:22 1.3458 0.00 0.00 0.00-9.60
186918 2007.04.23 07:22 sell0.01 eurusd 1.3586 1.3616 1.3576 2007.04.23 07:44 1.3460 0.00 0.00 0.000.40
186949 2007.04.23 07:44 buy0.32 eurusd 1.3582 1.3552 1.3592 2007.04.23 07:59 1.3466 0.00 0.00 0.003.20
187771 2007.04.23 07:59 sell0.32 eurusd 1.3583 1.3613 1.3573 2007.04.23 08:05 1.3479 0.00 0.00 0.0016.00
187796 2007.04.23 18:24 buy0.33 eurusd 1.3574 1.3544 1.3584 2007.04.23 18:37 1.3482 0.00 0.00 0.0016.50
187929 2007.04.23 18:37 sell0.33 eurusd 1.3579 1.3609 1.3569 2007.04.23 19:21 1.3485 0.00 0.00 0.0016.50
188012 2007.04.23 19:21 buy0.34 eurusd 1.3574 1.3544 1.3584 2007.04.23 19:58 1.3483 0.00 0.00 0.003.40
188073 2007.04.23 19:58 sell0.34 eurusd 1.3575 1.3605 1.3565 2007.04.23 22:45 1.3488 0.00 0.00 0.00-3.40
188099 2007.04.23 22:45 buy0.34 eurusd 1.3576 1.3546 1.3586 2007.04.23 23:30 1.3522 0.00 0.00 0.0010.20
188254 2007.04.23 23:30 sell0.34 eurusd 1.3579 1.3609 1.3569 2007.04.24 00:55 1.3508 0.00 0.00 0.00-2.31
188305 2007.04.24 00:55 buy0.34 eurusd 1.3580 1.3550 1.3590 2007.04.24 03:26 1.3514 0.00 0.00 0.00-102.00
188306 2007.04.24 03:26 buy0.01 eurusd 1.3552 1.3522 1.3562 2007.04.24 03:52 1.3512 0.00 0.00 0.000.40
188381 2007.04.24 03:52 sell0.31 eurusd 1.3556 1.3586 1.3546 2007.04.24 04:59 1.3510 0.00 0.00 0.00-12.40
188488 2007.04.24 04:59 buy0.30 eurusd 1.3560 1.3530 1.3570 2007.04.24 05:17 1.3506 0.00 0.00 0.0012.00
189810 2007.04.24 05:17 sell0.31 eurusd 1.3564 1.3594 1.3554 2007.04.24 06:04 1.3515 0.00 0.00 0.006.20
189822 2007.04.24 06:04 buy0.31 eurusd 1.3562 1.3532 1.3572 2007.04.24 06:40 1.3533 0.00 0.00 0.0012.40
189910 2007.04.24 06:40 sell0.31 eurusd 1.3566 1.3596 1.3556 2007.04.24 07:00 1.3566 0.00 0.00 0.006.20
190179 2007.04.24 07:00 buy0.32 eurusd 1.3564 1.3534 1.3574 2007.04.24 07:37 1.3565 0.00 0.00 0.00-9.60
190361 2007.04.24 07:37 sell0.31 eurusd 1.3561 1.3591 1.3551 2007.04.24 08:41 1.3560 0.00 0.00 0.00-21.70
190419 2007.04.24 18:09 sell0.01 eurusd 1.3622 1.3652 1.3612 2007.04.24 22:38 1.3551 0.00 0.00 0.00-1.60
191335 2007.04.24 22:38 buy0.01 eurusd 1.3638 1.3608 1.3648 2007.04.25 00:16 1.3548 0.00 0.00 0.00-0.17
191341 2007.04.25 00:16 sell0.01 eurusd 1.3637 1.3667 1.3627 2007.04.25 00:52 1.3548 0.00 0.00 0.000.20
191389 2007.04.25 00:52 buy0.31 eurusd 1.3635 1.3605 1.3645 2007.04.25 02:17 1.3532 0.00 0.00 0.00-15.50
191828 2007.04.25 02:17 sell0.30 eurusd 1.3630 1.3660 1.3620 2007.04.25 03:24 1.3536 0.00 0.00 0.00-9.00
192045 2007.04.25 03:24 buy0.01 eurusd 1.3633 1.3603 1.3643 2007.04.25 03:32 1.3541 0.00 0.00 0.000.30
192073 2007.04.25 03:32 sell0.30 eurusd 1.3636 1.3666 1.3626 2007.04.25 05:05 1.3540 0.00 0.00 0.003.00
194119 2007.04.25 05:05 buy0.30 eurusd 1.3635 1.3605 1.3645 2007.04.25 06:42 1.3562 0.00 0.00 0.00-6.00
194135 2007.04.25 06:42 sell0.30 eurusd 1.3633 1.3663 1.3623 2007.04.25 07:53 1.3567 0.00 0.00 0.00-36.00
194234 2007.04.25 07:53 buy0.01 eurusd 1.3645 1.3615 1.3655 2007.04.25 08:07 1.3566 0.00 0.00 0.000.40
194258 2007.04.25 18:00 buy0.29 eurusd 1.3641 1.3611 1.3651 2007.04.25 18:27 1.3583 0.00 0.00 0.0011.60
194669 2007.04.25 18:27 sell0.29 eurusd 1.3645 1.3675 1.3635 2007.04.25 18:43 1.3583 0.00 0.00 0.008.70
194683 2007.04.25 18:43 buy0.29 eurusd 1.3642 1.3612 1.3652 2007.04.25 18:56 1.3590 0.00 0.00 0.0011.60
194723 2007.04.25 18:56 sell0.30 eurusd 1.3646 1.3676 1.3636 2007.04.25 19:03 1.3592 0.00 0.00 0.0012.00
194746 2007.04.25 19:03 buy0.30 eurusd 1.3642 1.3612 1.3652 2007.04.25 19:24 1.3593 0.00 0.00 0.003.00
194804 2007.04.25 19:24 sell0.30 eurusd 1.3643 1.3673 1.3633 2007.04.25 20:00 1.3595 0.00 0.00 0.009.00
194844 2007.04.25 20:00 buy0.30 eurusd 1.3640 1.3610 1.3650 2007.04.25 20:24 1.3597 0.00 0.00 0.006.00
194977 2007.04.25 20:24 sell0.31 eurusd 1.3642 1.3672 1.3632 2007.04.25 20:59 1.3599 0.00 0.00 0.0012.40
194990 2007.04.25 20:59 buy0.31 eurusd 1.3638 1.3608 1.3648 2007.04.25 21:30 1.3608 0.00 0.00 0.009.30
195871 2007.04.25 21:30 sell0.31 eurusd 1.3641 1.3671 1.3631 2007.04.25 23:48 1.3577 0.00 0.00 0.000.00
195898 2007.04.25 23:48 buy0.31 eurusd 1.3641 1.3611 1.3651 2007.04.26 00:16 1.3607 0.00 0.00 0.00-3.60
196021 2007.04.26 00:16 sell0.31 eurusd 1.3642 1.3672 1.3632 2007.04.26 00:37 1.3605 0.00 0.00 0.0015.50
196064 2007.04.26 00:37 buy0.32 eurusd 1.3637 1.3607 1.3647 2007.04.26 01:20 1.3609 0.00 0.00 0.0016.00
196066 2007.04.26 01:20 sell0.32 eurusd 1.3642 1.3672 1.3632 2007.04.26 02:10 1.3608 0.00 0.00 0.003.20
196121 2007.04.26 02:10 buy0.32 eurusd 1.3641 1.3611 1.3651 2007.04.26 02:39 1.3609 0.00 0.00 0.0012.80
196147 2007.04.26 02:39 sell0.33 eurusd 1.3645 1.3675 1.3635 2007.04.26 03:47 1.3615 0.00 0.00 0.000.00
196178 2007.04.26 03:47 buy0.33 eurusd 1.3645 1.3615 1.3655 2007.04.26 04:18 1.3615 0.00 0.00 0.009.90
196237 2007.04.26 04:18 sell0.33 eurusd 1.3648 1.3678 1.3638 2007.04.26 06:44 1.3611 0.00 0.00 0.003.30
196252 2007.04.26 06:44 buy0.33 eurusd 1.3647 1.3617 1.3657 2007.04.26 06:58 1.3581 0.00 0.00 0.0013.20
196464 2007.04.26 06:58 sell0.33 eurusd 1.3651 1.3681 1.3641 2007.04.26 07:25 1.3586 0.00 0.00 0.006.60
196508 2007.04.26 07:25 buy0.34 eurusd 1.3649 1.3619 1.3659 2007.04.26 07:31 1.3599 0.00 0.00 0.0010.20
196631 2007.04.26 07:31 sell0.34 eurusd 1.3652 1.3682 1.3642 2007.04.26 07:53 1.3590 0.00 0.00 0.0013.60
196674 2007.04.26 07:53 buy0.34 eurusd 1.3648 1.3618 1.3658 2007.04.26 08:06 1.3590 0.00 0.00 0.0013.60
196689 2007.04.26 18:00 sell0.35 eurusd 1.3602 1.3632 1.3592 2007.04.26 19:46 1.3571 0.00 0.00 0.00-10.50
196833 2007.04.26 19:46 buy0.34 eurusd 1.3605 1.3575 1.3615 2007.04.26 20:29 1.3573 0.00 0.00 0.003.40
196886 2007.04.26 20:29 sell0.34 eurusd 1.3606 1.3636 1.3596 2007.04.26 20:45 1.3578 0.00 0.00 0.0013.60
196901 2007.04.26 20:45 buy0.35 eurusd 1.3602 1.3572 1.3612 2007.04.26 23:02 1.3580 0.00 0.00 0.00-24.50
196923 2007.04.26 23:02 sell0.34 eurusd 1.3595 1.3625 1.3585 2007.04.26 23:36 1.3582 0.00 0.00 0.0013.60
196949 2007.04.26 23:36 buy0.35 eurusd 1.3591 1.3561 1.3601 2007.04.27 00:06 1.3596 0.00 0.00 0.000.98
198508 2007.04.27 00:06 sell0.35 eurusd 1.3592 1.3622 1.3582 2007.04.27 00:55 1.3599 0.00 0.00 0.000.00
198512 2007.04.27 00:55 buy0.35 eurusd 1.3592 1.3562 1.3602 2007.04.27 01:03 1.3601 0.00 0.00 0.0014.00
198525 2007.04.27 01:03 sell0.35 eurusd 1.3596 1.3626 1.3586 2007.04.27 01:24 1.3604 0.00 0.00 0.0014.00
198567 2007.04.27 01:24 buy0.35 eurusd 1.3592 1.3562 1.3602 2007.04.27 01:37 1.3607 0.00 0.00 0.0010.50
198649 2007.04.27 01:37 sell0.36 eurusd 1.3595 1.3625 1.3585 2007.04.27 02:00 1.3609 0.00 0.00 0.00-3.60
198955 2007.04.27 02:00 buy0.36 eurusd 1.3596 1.3566 1.3606 2007.04.27 02:03 1.3611 0.00 0.00 0.0014.40
198998 2007.04.27 02:03 sell0.36 eurusd 1.3600 1.3630 1.3590 2007.04.27 02:13 1.3623 0.00 0.00 0.0014.40
199067 2007.04.27 02:13 buy0.36 eurusd 1.3596 1.3566 1.3606 2007.04.27 02:32 1.3624 0.00 0.00 0.007.20
199104 2007.04.27 02:32 sell0.37 eurusd 1.3598 1.3628 1.3588 2007.04.27 03:09 1.3622 0.00 0.00 0.000.00
199145 2007.04.27 03:09 buy0.37 eurusd 1.3598 1.3568 1.3608 2007.04.27 03:31 1.3619 0.00 0.00 0.0022.20
199198 2007.04.27 03:31 sell0.37 eurusd 1.3604 1.3634 1.3594 2007.04.27 04:00 1.3616 0.00 0.00 0.0018.50
199206 2007.04.27 04:00 buy0.38 eurusd 1.3599 1.3569 1.3609 2007.04.27 04:34 1.3615 0.00 0.00 0.0015.20
199238 2007.04.27 04:34 sell0.38 eurusd 1.3603 1.3633 1.3593 2007.04.27 05:24 1.3615 0.00 0.00 0.007.60
199268 2007.04.27 05:24 buy0.39 eurusd 1.3601 1.3571 1.3611 2007.04.27 05:53 1.3614 0.00 0.00 0.0015.60
199302 2007.04.27 05:53 sell0.39 eurusd 1.3605 1.3635 1.3595 2007.04.27 06:20 1.3612 0.00 0.00 0.007.80
199304 2007.04.27 06:20 buy0.39 eurusd 1.3603 1.3573 1.3613 2007.04.27 07:27 1.3616 0.00 0.00 0.00-23.40
199311 2007.04.27 07:27 sell0.39 eurusd 1.3597 1.3627 1.3587 2007.04.27 07:59 1.3629 0.00 0.00 0.0019.50
199441 2007.04.27 07:59 buy0.39 eurusd 1.3592 1.3562 1.3602 2007.04.27 08:22 1.3616 0.00 0.00 0.0015.60
199527 2007.04.27 18:00 buy0.40 eurusd 1.3618 1.3588 1.3628 2007.04.27 18:09 1.3613 0.00 0.00 0.0016.00
199558 2007.04.27 18:09 sell0.40 eurusd 1.3622 1.3652 1.3612 2007.04.27 20:55 1.3609 0.00 0.00 0.00-120.00
199693 2007.04.27 20:55 sell0.01 eurusd 1.3650 1.3680 1.3640 2007.04.30 20:52 1.3608 0.00 0.00 0.000.13
199759 2007.04.30 20:52 buy0.37 eurusd 1.3649 1.3619 1.3659 2007.04.30 22:23 1.3610 0.00 0.00 0.00-7.40
201063 2007.04.30 22:23 sell0.36 eurusd 1.3647 1.3677 1.3637 2007.04.30 23:51 1.3593 0.00 0.00 0.00-18.00
201252 2007.04.30 23:51 buy0.01 eurusd 1.3652 1.3622 1.3662 2007.04.30 23:59 1.3588 0.00 0.00 0.000.20
0.00 0.00 0.00 192.15
Closed P/L: 192.15
Open Trades:
TicketOpen Time TypeLots Item PriceS / L T / P PriceCommission TaxesSwap Profit
No transactions
0.00 0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen Time TypeLots Item PriceS / L T / P Market Price
No transactions
Summary:
Deposit/Withdrawal: 972.73 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 192.15 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 1164.88 Equity: 1164.88 Free Margin: 1164.88