Interbank FX, LLC

Account: 18504 Name: Jorge Heli Morales Martinez Currency: USD 2007 April 25, 12:55
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
155972182007.04.17 05:31buy0.04eurusdm1.35451.35841.36392007.04.17 12:541.35840.000.000.001.56
 772188RB26DETT[sl]
156364972007.04.18 01:15buy0.04eurusdm1.35911.34111.36262007.04.18 20:311.36060.000.000.000.60
 772188RB26DETT
156569822007.04.18 12:05buy0.08eurusdm1.35711.35981.36532007.04.18 20:311.36060.000.000.002.80
 772188RB26DETT
156787622007.04.19 01:12sell0.04eurusdm1.35981.35731.35182007.04.19 07:021.35730.000.000.001.00
 772188RB26DETT[sl]
157001102007.04.19 11:01sell0.04eurusdm1.35891.37701.35552007.04.20 11:231.36050.000.000.02-0.64
 772188RB26DETT
157043072007.04.19 12:36sell0.08eurusdm1.36071.37691.35722007.04.20 11:231.36050.000.000.040.16
 772188RB26DETT
157262012007.04.19 22:07sell0.16eurusdm1.36251.37691.35902007.04.20 11:231.36050.000.000.003.20
 772188RB26DETT
157633082007.04.23 08:56sell0.04eurusdm1.35641.37441.35292007.04.24 02:531.35590.000.000.000.20
 772188RB26DETT
157712092007.04.23 15:42sell0.08eurusdm1.35821.35591.35042007.04.24 02:531.35590.000.000.001.84
 772188RB26DETT[sl]
157854282007.04.24 04:02sell0.04eurusdm1.35591.37391.35242007.04.25 12:391.36320.000.000.02-2.92
 772188RB26DETT
157927172007.04.24 10:47sell0.08eurusdm1.35771.37401.35432007.04.25 12:401.36330.000.000.04-4.48
 772188RB26DETT
157969522007.04.24 14:00sell0.16eurusdm1.35961.37401.35612007.04.25 12:401.36330.000.000.09-5.92
 772188RB26DETT
157983582007.04.24 14:19sell0.32eurusdm1.36141.37401.35792007.04.25 12:401.36330.000.000.17-6.08
 772188RB26DETT
157995602007.04.24 14:32sell0.64eurusdm1.36321.37401.35972007.04.25 12:401.36330.000.000.35-0.64
 772188RB26DETT
158107312007.04.25 06:36sell1.28eurusdm1.36491.37401.36152007.04.25 12:391.36320.000.000.0021.76
 772188RB26DETT
  0.00 0.00 0.73 12.44
Closed P/L: 13.17
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 13.17 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 1 888.39 Equity: 1 888.39 Free Margin: 1 888.39
 
Details:
Graph
Gross Profit: 33.16 Gross Loss: 19.99 Total Net Profit: 13.17
Profit Factor: 1.66 Expected Payoff: 0.88  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 19.37 (1.02%) Relative Drawdown ($): 1.02% (19.37)
 
Total Trades: 15 Short Positions (won %): 12 (50.00%) Long Positions (won %): 3 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 9 (60.00%) Loss trades (% of total): 6 (40.00%)
Largest profit trade: 21.76 loss trade: -5.91
Average profit trade: 3.68 loss trade: -3.33
Maximum consecutive wins ($): 5 (27.20) consecutive losses ($): 5 (-19.37)
Maximal consecutive profit (count): 27.20 (5) consecutive loss (count): -19.37 (5)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 3