|Account: 1414788
|Name: cc
|Currency: USD
|2007 April 25, 11:22
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|29132678
|2007.03.25 11:16
|balance
|Deposit
|250.00
|29163156
|2007.03.26 07:07
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9600
|1.9600
|0.0000
|2007.03.26 07:30
|1.9600
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
|29162647
|2007.03.26 07:00
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2200
|1.2204
|0.0000
|2007.03.26 10:05
|1.2204
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
|29167423
|2007.03.26 08:37
|buy
|0.01
|audjpym
|95.25
|95.45
|0.00
|2007.03.26 13:06
|95.45
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
|29168300
|2007.03.26 11:25
|buy
|0.01
|eurjpym
|157.00
|157.22
|0.00
|2007.03.26 14:01
|157.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
|29168572
|2007.03.26 13:27
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9650
|1.9683
|0.0000
|2007.03.26 14:04
|1.9683
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
|29168578
|2007.03.26 13:52
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9675
|1.9695
|0.0000
|2007.03.26 14:10
|1.9695
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
|29168382
|2007.03.26 12:55
|buy
|0.01
|audusdm
|0.8075
|0.8096
|0.0000
|2007.03.26 14:27
|0.8096
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
|29178644
|2007.03.26 13:45
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2200
|1.2134
|0.0000
|2007.03.26 14:38
|1.2134
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
|29168018
|2007.03.26 14:00
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2175
|1.2135
|0.0000
|2007.03.26 14:39
|1.2135
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
|29168105
|2007.03.26 14:08
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2150
|1.2137
|0.0000
|2007.03.26 14:39
|1.2137
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
|29167714
|2007.03.26 14:03
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.00
|117.83
|0.00
|2007.03.26 14:41
|117.83
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
|29164071
|2007.03.26 06:39
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9625
|1.9687
|0.0000
|2007.03.26 14:59
|1.9687
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
|29168650
|2007.03.26 14:07
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3325
|1.3330
|0.0000
|2007.03.26 15:16
|1.3330
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
|29211000
|2007.03.26 16:35
|buy
|0.01
|gbpjpym
|232.25
|232.45
|0.00
|2007.03.26 20:03
|232.45
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
|29168325
|2007.03.26 13:52
|buy
|0.01
|eurjpym
|157.25
|157.47
|0.00
|2007.03.26 21:45
|157.47
|0.00
|0.00
|0.01
|0.19
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
|29167433
|2007.03.26 12:01
|buy
|0.01
|audjpym
|95.50
|95.70
|0.00
|2007.03.26 22:54
|95.70
|0.00
|0.00
|0.01
|0.17
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
|29211001
|2007.03.26 18:46
|buy
|0.01
|gbpjpym
|232.50
|232.70
|0.00
|2007.03.26 22:58
|232.70
|0.00
|0.00
|0.02
|0.17
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
|29209732
|2007.03.26 18:06
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.00
|118.21
|0.00
|2007.03.26 23:29
|118.21
|0.00
|0.00
|0.01
|0.18
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
|29209598
|2007.03.26 20:53
|buy
|0.01
|eurjpym
|157.50
|157.70
|0.00
|2007.03.26 23:42
|157.70
|0.00
|0.00
|0.01
|0.17
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
|29230891
|2007.03.27 00:47
|sell
|0.01
|gbpjpym
|232.50
|232.39
|0.00
|2007.03.27 07:50
|232.39
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
|29168380
|2007.03.26 07:36
|buy
|0.01
|audusdm
|0.8050
|0.8076
|0.0000
|2007.03.27 08:23
|0.8076
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
|29168527
|2007.03.26 14:23
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.1600
|1.1578
|0.0000
|2007.03.27 08:41
|1.1578
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
|29209121
|2007.03.26 15:38
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9675
|1.9655
|0.0000
|2007.03.27 09:16
|1.9655
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
|29224562
|2007.03.27 06:35
|sell
|0.01
|gbpjpym
|232.25
|232.05
|0.00
|2007.03.27 09:33
|232.05
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
|29264807
|2007.03.27 08:53
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9650
|1.9631
|0.0000
|2007.03.27 09:33
|1.9631
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
|29279124
|2007.03.27 10:01
|buy
|0.01
|gbpjpym
|232.25
|232.45
|0.00
|2007.03.27 11:55
|232.45
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
|29288540
|2007.03.27 12:34
|sell
|0.01
|gbpjpym
|232.25
|232.05
|0.00
|2007.03.27 13:39
|232.05
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
|29211080
|2007.03.26 14:57
|sell
|0.01
|gbpjpym
|232.00
|231.80
|0.00
|2007.03.27 14:17
|231.80
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.17
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
|29279128
|2007.03.27 10:15
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9650
|1.9670
|0.0000
|2007.03.27 14:21
|1.9670
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
|29232132
|2007.03.27 06:51
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.00
|117.80
|0.00
|2007.03.27 15:35
|117.80
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
|29264591
|2007.03.27 14:11
|sell
|0.01
|gbpjpym
|231.75
|231.52
|0.00
|2007.03.27 21:12
|231.52
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.20
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
|29230667
|2007.03.27 05:23
|sell
|0.01
|audjpym
|95.50
|95.29
|0.00
|2007.03.27 21:18
|95.29
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.18
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
|29264561
|2007.03.28 01:20
|sell
|0.01
|gbpjpym
|231.25
|231.05
|0.00
|2007.03.28 01:28
|231.05
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
|29167766
|2007.03.26 14:07
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.75
|117.55
|0.00
|2007.03.28 01:28
|117.55
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.17
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
|29198825
|2007.03.26 14:06
|sell
|0.01
|eurjpym
|157.00
|156.78
|0.00
|2007.03.28 01:31
|156.78
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.18
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
|29264558
|2007.03.27 14:32
|sell
|0.01
|gbpjpym
|231.50
|231.08
|0.00
|2007.03.28 01:33
|231.08
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.36
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
|29164701
|2007.03.26 06:57
|sell
|0.01
|audjpym
|95.00
|94.80
|0.00
|2007.03.28 01:53
|94.80
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.17
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
|29264563
|2007.03.28 01:26
|sell
|0.01
|gbpjpym
|231.00
|230.80
|0.00
|2007.03.28 01:59
|230.80
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
|29264565
|2007.03.28 01:30
|sell
|0.01
|gbpjpym
|230.75
|230.55
|0.00
|2007.03.28 04:31
|230.55
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
|29264599
|2007.03.28 04:25
|sell
|0.01
|gbpjpym
|230.50
|230.28
|0.00
|2007.03.28 04:44
|230.28
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
|29173956
|2007.03.26 08:43
|sell
|0.01
|eurjpym
|156.75
|156.55
|0.00
|2007.03.28 04:44
|156.55
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.17
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
|29264531
|2007.03.28 01:30
|sell
|0.01
|audjpym
|94.75
|94.53
|0.00
|2007.03.28 04:51
|94.53
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
|29264941
|2007.03.28 01:27
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.50
|117.29
|0.00
|2007.03.28 05:54
|117.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
|29264702
|2007.03.27 08:23
|sell
|0.01
|audusdm
|0.8075
|0.8055
|0.0000
|2007.03.28 06:25
|0.8055
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
|29230513
|2007.03.27 06:51
|sell
|0.01
|eurjpym
|157.25
|156.70
|0.00
|2007.03.28 07:13
|156.70
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.47
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
|29233633
|2007.03.27 00:46
|sell
|0.01
|eurjpym
|157.50
|156.70
|0.00
|2007.03.28 07:13
|156.70
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.69
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
|29168633
|2007.03.26 14:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3300
|1.3334
|0.0000
|2007.03.28 07:34
|1.3334
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.34
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
|29310155
|2007.03.27 14:39
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9650
|1.9631
|0.0000
|2007.03.28 08:50
|1.9631
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
|29191633
|2007.03.26 14:08
|sell
|0.01
|audjpym
|95.25
|94.65
|0.00
|2007.03.28 09:36
|94.65
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.51
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
|29168156
|2007.03.26 14:24
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2125
|1.2104
|0.0000
|2007.03.28 11:48
|1.2104
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.17
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
|29264559
|2007.03.28 04:36
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.25
|117.05
|0.00
|2007.03.28 12:32
|117.05
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
|29278591
|2007.03.28 05:10
|sell
|0.01
|gbpjpym
|230.00
|229.80
|0.00
|2007.03.28 12:36
|229.80
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
|29264571
|2007.03.28 04:35
|sell
|0.01
|gbpjpym
|230.25
|230.05
|0.00
|2007.03.28 12:50
|230.05
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
|29264678
|2007.03.28 04:36
|sell
|0.01
|eurjpym
|156.50
|156.30
|0.00
|2007.03.28 12:55
|156.30
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
|29400899
|2007.03.28 10:43
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9650
|1.9670
|0.0000
|2007.03.28 13:40
|1.9670
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
|29264574
|2007.03.28 12:34
|sell
|0.01
|gbpjpym
|229.75
|229.53
|0.00
|2007.03.28 14:04
|229.53
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
|29264679
|2007.03.28 10:29
|sell
|0.01
|eurjpym
|156.25
|156.05
|0.00
|2007.03.28 14:13
|156.05
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
|29264562
|2007.03.28 12:31
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.00
|116.80
|0.00
|2007.03.28 14:13
|116.80
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
|29264536
|2007.03.28 13:17
|sell
|0.01
|audjpym
|94.25
|94.04
|0.00
|2007.03.28 14:36
|94.04
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
|29355423
|2007.03.28 14:35
|sell
|0.01
|gbpjpym
|229.25
|229.05
|0.00
|2007.03.28 14:42
|229.05
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
|29264564
|2007.03.28 13:54
|sell
|0.01
|usdjpym
|116.75
|116.52
|0.00
|2007.03.28 14:49
|116.52
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
|29264681
|2007.03.28 13:51
|sell
|0.01
|eurjpym
|156.00
|155.78
|0.00
|2007.03.28 14:49
|155.78
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
|29264533
|2007.03.28 04:26
|sell
|0.01
|audjpym
|94.50
|94.16
|0.00
|2007.03.28 15:06
|94.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
|29264575
|2007.03.28 13:58
|sell
|0.01
|gbpjpym
|229.50
|229.25
|0.00
|2007.03.28 15:07
|229.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
|29418440
|2007.03.28 15:29
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2125
|1.2145
|0.0000
|2007.03.28 16:08
|1.2145
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
|29436124
|2007.03.28 14:58
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9650
|1.9630
|0.0000
|2007.03.28 16:19
|1.9630
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
|29449230
|2007.03.28 15:07
|buy
|0.01
|gbpjpym
|229.25
|229.45
|0.00
|2007.03.28 16:30
|229.45
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
|29495804
|2007.03.28 20:49
|buy
|0.02
|gbpjpym
|229.25
|229.75
|0.00
|2007.03.29 00:33
|229.75
|0.00
|0.00
|0.12
|0.85
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29515239
|2007.03.29 00:56
|buy
|0.02
|gbpjpym
|229.25
|229.75
|0.00
|2007.03.29 01:47
|229.75
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29440345
|2007.03.28 14:13
|buy
|0.01
|gbpjpym
|229.75
|230.25
|0.00
|2007.03.29 04:15
|230.25
|0.00
|0.00
|0.06
|0.42
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
|29485817
|2007.03.28 18:56
|buy
|0.01
|nzdjpym
|83.00
|83.50
|0.00
|2007.03.29 04:19
|83.50
|0.00
|0.00
|0.03
|0.43
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29514528
|2007.03.29 00:54
|buy
|0.02
|eurjpym
|155.50
|156.00
|0.00
|2007.03.29 04:40
|156.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29454807
|2007.03.28 16:21
|buy
|0.01
|gbpjpym
|229.50
|230.01
|0.00
|2007.03.29 04:42
|230.01
|0.00
|0.00
|0.06
|0.43
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
|29450996
|2007.03.28 15:20
|buy
|0.01
|usdjpym
|116.75
|117.25
|0.00
|2007.03.29 06:32
|117.25
|0.00
|0.00
|0.04
|0.43
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
|29447985
|2007.03.28 15:09
|buy
|0.01
|audjpym
|94.25
|94.75
|0.00
|2007.03.29 06:41
|94.75
|0.00
|0.00
|0.03
|0.42
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
|29427718
|2007.03.28 12:48
|buy
|0.01
|gbpjpym
|230.00
|230.50
|0.00
|2007.03.29 06:47
|230.50
|0.00
|0.00
|0.06
|0.42
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
|29514222
|2007.03.29 01:43
|buy
|0.02
|eurjpym
|155.75
|156.25
|0.00
|2007.03.29 06:49
|156.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29485356
|2007.03.28 23:36
|buy
|0.01
|nzdjpym
|83.25
|83.75
|0.00
|2007.03.29 07:03
|83.75
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29487194
|2007.03.29 03:57
|buy
|0.02
|gbpjpym
|230.25
|230.75
|0.00
|2007.03.29 07:32
|230.75
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29451036
|2007.03.28 16:22
|buy
|0.01
|eurjpym
|156.00
|156.51
|0.00
|2007.03.29 08:07
|156.51
|0.00
|0.00
|0.03
|0.44
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
|29495182
|2007.03.29 03:17
|buy
|0.02
|audjpym
|94.50
|95.01
|0.00
|2007.03.29 08:32
|95.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29372643
|2007.03.28 06:18
|buy
|0.01
|gbpjpym
|230.50
|231.00
|0.00
|2007.03.29 12:32
|231.00
|0.00
|0.00
|0.06
|0.42
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
|29485357
|2007.03.29 04:00
|buy
|0.01
|nzdjpym
|83.50
|84.00
|0.00
|2007.03.29 12:38
|84.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29485683
|2007.03.29 03:57
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.25
|117.75
|0.00
|2007.03.29 12:39
|117.75
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29488633
|2007.03.29 06:54
|buy
|0.02
|gbpjpym
|230.75
|231.25
|0.00
|2007.03.29 14:18
|231.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29486547
|2007.03.29 07:31
|buy
|0.01
|eurjpym
|156.50
|157.01
|0.00
|2007.03.29 15:59
|157.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29485358
|2007.03.29 06:45
|buy
|0.01
|nzdjpym
|83.75
|84.25
|0.00
|2007.03.29 16:57
|84.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29495188
|2007.03.29 06:20
|buy
|0.02
|audjpym
|94.75
|95.25
|0.00
|2007.03.29 17:48
|95.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29500303
|2007.03.29 07:31
|buy
|0.02
|gbpjpym
|231.00
|231.63
|0.00
|2007.03.29 17:48
|231.63
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29485686
|2007.03.29 07:31
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.50
|118.00
|0.00
|2007.03.29 17:50
|118.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29372753
|2007.03.28 07:13
|buy
|0.01
|eurjpym
|156.75
|157.25
|0.00
|2007.03.29 18:08
|157.25
|0.00
|0.00
|0.03
|0.42
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
|29509838
|2007.03.29 12:36
|buy
|0.02
|gbpjpym
|231.25
|231.75
|0.00
|2007.03.29 23:44
|231.75
|0.00
|0.00
|0.04
|0.85
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29486545
|2007.03.29 06:16
|buy
|0.01
|eurjpym
|156.25
|156.95
|0.00
|2007.03.30 01:35
|156.95
|0.00
|0.00
|0.01
|0.59
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29441872
|2007.03.28 16:52
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.00
|117.68
|0.00
|2007.03.30 02:02
|117.68
|0.00
|0.00
|0.05
|0.58
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
|29624306
|2007.03.29 17:57
|sell
|0.02
|gbpjpym
|231.50
|231.00
|0.00
|2007.03.30 02:42
|231.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.85
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29547486
|2007.03.29 07:17
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.1600
|1.1549
|0.0000
|2007.03.30 08:15
|1.1549
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.88
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29264812
|2007.03.27 09:30
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9625
|1.9572
|0.0000
|2007.03.30 08:17
|1.9572
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
|29209737
|2007.03.26 15:16
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2150
|1.2200
|0.0000
|2007.03.30 08:37
|1.2200
|0.00
|0.00
|0.06
|0.41
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
|29532913
|2007.03.29 04:15
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9650
|1.9599
|0.0000
|2007.03.30 11:48
|1.9599
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29485688
|2007.03.29 12:36
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.75
|118.25
|0.00
|2007.03.30 12:44
|118.25
|0.00
|0.00
|0.01
|0.42
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29564061
|2007.03.29 12:32
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2175
|1.2225
|0.0000
|2007.03.30 12:44
|1.2225
|0.00
|0.00
|0.02
|0.82
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29486555
|2007.03.29 13:30
|buy
|0.01
|eurjpym
|157.00
|157.50
|0.00
|2007.03.30 13:13
|157.50
|0.00
|0.00
|0.01
|0.42
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29662545
|2007.03.30 02:42
|buy
|0.02
|gbpjpym
|231.00
|231.53
|0.00
|2007.03.30 13:13
|231.53
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29495189
|2007.03.29 06:55
|buy
|0.02
|audjpym
|95.00
|95.51
|0.00
|2007.03.30 13:15
|95.51
|0.00
|0.00
|0.02
|0.87
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29485359
|2007.03.29 12:32
|buy
|0.01
|nzdjpym
|84.00
|84.50
|0.00
|2007.03.30 13:21
|84.50
|0.00
|0.00
|0.01
|0.42
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29209024
|2007.03.27 06:12
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.1575
|1.1524
|0.0000
|2007.03.30 14:24
|1.1524
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.44
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
|29658888
|2007.03.30 01:52
|buy
|0.02
|gbpjpym
|231.25
|231.75
|0.00
|2007.03.30 14:44
|231.75
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29694097
|2007.03.30 11:48
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9600
|1.9652
|0.0000
|2007.03.30 15:18
|1.9652
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29735758
|2007.03.30 12:44
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3300
|1.3352
|0.0000
|2007.03.30 15:23
|1.3352
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29624356
|2007.03.29 17:50
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.00
|117.50
|0.00
|2007.03.30 15:29
|117.50
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.85
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29748325
|2007.03.30 13:21
|sell
|0.02
|nzdjpym
|84.50
|84.00
|0.00
|2007.03.30 15:47
|84.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29485694
|2007.03.29 08:53
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2150
|1.2100
|0.0000
|2007.03.30 15:50
|1.2100
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.41
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29486598
|2007.03.29 04:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9650
|1.9700
|0.0000
|2007.03.30 15:53
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29486767
|2007.03.28 19:24
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9625
|1.9675
|0.0000
|2007.03.30 15:55
|1.9675
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29707256
|2007.03.30 08:37
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2200
|1.2138
|0.0000
|2007.03.30 15:55
|1.2138
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29746795
|2007.03.30 13:13
|sell
|0.02
|eurjpym
|157.50
|157.00
|0.00
|2007.03.30 16:16
|157.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29799034
|2007.03.30 15:49
|buy
|0.02
|gbpjpym
|231.25
|231.75
|0.00
|2007.03.30 18:31
|231.75
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29798620
|2007.03.30 15:50
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2100
|1.2150
|0.0000
|2007.03.30 19:32
|1.2150
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29530017
|2007.03.29 14:39
|buy
|0.02
|gbpjpym
|231.50
|232.03
|0.00
|2007.04.02 00:11
|232.03
|0.00
|0.00
|0.08
|0.90
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29811299
|2007.03.30 16:16
|buy
|0.02
|eurjpym
|157.00
|157.51
|0.00
|2007.04.02 00:18
|157.51
|0.00
|0.00
|0.02
|0.87
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29702496
|2007.03.30 08:18
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9575
|1.9665
|0.0000
|2007.04.02 00:20
|1.9665
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29789860
|2007.03.30 15:29
|buy
|0.02
|usdjpym
|117.50
|118.01
|0.00
|2007.04.02 00:20
|118.01
|0.00
|0.00
|0.03
|0.86
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29383605
|2007.03.28 11:12
|buy
|0.01
|audusdm
|0.8075
|0.8125
|0.0000
|2007.04.02 01:50
|0.8125
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
|29277975
|2007.03.27 14:20
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9675
|1.9725
|0.0000
|2007.04.02 07:30
|1.9725
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
|29495191
|2007.03.29 13:30
|buy
|0.02
|audjpym
|95.25
|95.75
|0.00
|2007.04.02 07:43
|95.75
|0.00
|0.00
|0.04
|0.85
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29338799
|2007.03.27 23:11
|buy
|0.01
|gbpjpym
|231.75
|232.25
|0.00
|2007.04.02 08:05
|232.25
|0.00
|0.00
|0.10
|0.42
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
|29307672
|2007.03.27 14:24
|buy
|0.01
|gbpjpym
|232.00
|232.50
|0.00
|2007.04.02 09:14
|232.50
|0.00
|0.00
|0.12
|0.43
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
|29787856
|2007.03.30 15:34
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3375
|1.3353
|0.0000
|2007.04.02 09:49
|1.3353
|0.00
|0.00
|0.01
|0.44
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29788908
|2007.03.30 15:33
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2125
|1.2147
|0.0000
|2007.04.02 09:49
|1.2147
|0.00
|0.00
|0.02
|0.36
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29485360
|2007.03.29 14:11
|buy
|0.01
|nzdjpym
|84.25
|84.62
|0.00
|2007.04.02 10:26
|84.62
|0.00
|0.00
|0.02
|0.31
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29498573
|2007.03.30 12:23
|buy
|0.02
|audjpym
|95.50
|95.84
|0.00
|2007.04.02 10:44
|95.84
|0.00
|0.00
|0.02
|0.58
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29874535
|2007.04.02 00:18
|sell
|0.02
|eurjpym
|157.50
|157.29
|0.00
|2007.04.02 11:38
|157.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29209309
|2007.03.26 22:04
|buy
|0.01
|audjpym
|95.75
|95.96
|0.00
|2007.04.02 12:05
|95.96
|0.00
|0.00
|0.06
|0.18
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
|29955326
|2007.04.02 11:19
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9750
|1.9774
|0.0000
|2007.04.02 12:08
|1.9774
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29876345
|2007.04.02 00:21
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.00
|117.79
|0.00
|2007.04.02 12:23
|117.79
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29264861
|2007.03.27 08:07
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3350
|1.3371
|0.0000
|2007.04.02 13:01
|1.3371
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.21
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
|29487172
|2007.04.02 09:04
|buy
|0.02
|audusdm
|0.8150
|0.8170
|0.0000
|2007.04.02 13:30
|0.8170
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29530340
|2007.04.02 08:42
|buy
|0.02
|audjpym
|96.00
|96.21
|0.00
|2007.04.02 13:59
|96.21
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29504943
|2007.03.29 21:20
|buy
|0.02
|nzdjpym
|84.50
|84.71
|0.00
|2007.04.02 14:11
|84.71
|0.00
|0.00
|0.02
|0.36
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29842573
|2007.03.30 19:32
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2150
|1.2130
|0.0000
|2007.04.02 14:19
|1.2130
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.33
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29554010
|2007.04.02 00:16
|buy
|0.02
|gbpjpym
|232.25
|232.64
|0.00
|2007.04.02 14:40
|232.64
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29527616
|2007.03.29 14:20
|buy
|0.02
|eurjpym
|157.25
|157.47
|0.00
|2007.04.02 15:02
|157.47
|0.00
|0.00
|0.04
|0.37
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29487155
|2007.03.30 15:29
|buy
|0.02
|audusdm
|0.8125
|0.8146
|0.0000
|2007.04.03 03:35
|0.8146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29543157
|2007.03.29 23:30
|buy
|0.02
|eurjpym
|157.50
|157.71
|0.00
|2007.04.03 05:02
|157.71
|0.00
|0.00
|0.04
|0.36
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29209603
|2007.03.26 23:37
|buy
|0.01
|eurjpym
|157.75
|157.97
|0.00
|2007.04.03 06:26
|157.97
|0.00
|0.00
|0.07
|0.18
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
|29955336
|2007.04.02 11:51
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9775
|1.9797
|0.0000
|2007.04.03 06:26
|1.9797
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29319623
|2007.03.27 23:50
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.00
|118.21
|0.00
|2007.04.03 06:31
|118.21
|0.00
|0.00
|0.07
|0.18
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
|29167606
|2007.03.26 07:20
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.25
|118.46
|0.00
|2007.04.03 07:49
|118.46
|0.00
|0.00
|0.09
|0.18
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
|29168383
|2007.03.26 14:01
|buy
|0.01
|audusdm
|0.8100
|0.8136
|0.0000
|2007.04.03 07:56
|0.8136
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
|29486604
|2007.04.02 07:25
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9725
|1.9770
|0.0000
|2007.04.03 09:08
|1.9770
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29168581
|2007.03.26 14:07
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9700
|1.9770
|0.0000
|2007.04.03 09:08
|1.9770
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
|29970948
|2007.04.03 03:21
|sell
|0.01
|audusdm
|0.8150
|0.8129
|0.0000
|2007.04.03 09:58
|0.8129
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29265044
|2007.03.27 07:55
|buy
|0.01
|gbpjpym
|232.50
|234.31
|0.00
|2007.04.03 10:28
|234.31
|0.00
|0.00
|0.14
|1.52
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
|29211012
|2007.03.26 23:37
|buy
|0.01
|gbpjpym
|233.00
|234.31
|0.00
|2007.04.03 10:28
|234.31
|0.00
|0.00
|0.14
|1.10
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
|29211010
|2007.03.26 21:38
|buy
|0.01
|gbpjpym
|232.75
|234.28
|0.00
|2007.04.03 10:28
|234.28
|0.00
|0.00
|0.14
|1.29
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
|29975031
|2007.04.02 12:08
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9775
|1.9751
|0.0000
|2007.04.03 10:38
|1.9751
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29784118
|2007.03.30 18:56
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2150
|1.2171
|0.0000
|2007.04.03 10:54
|1.2171
|0.00
|0.00
|0.04
|0.35
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29690018
|2007.03.30 08:17
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1550
|1.1573
|0.0000
|2007.04.03 11:57
|1.1573
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29957354
|2007.04.02 21:18
|buy
|0.01
|nzdjpym
|85.25
|85.47
|0.00
|2007.04.03 12:15
|85.47
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|30167735
|2007.04.03 11:59
|buy
|0.01
|gbpjpym
|234.50
|234.71
|0.00
|2007.04.03 12:27
|234.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29955426
|2007.04.03 07:44
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.50
|118.71
|0.00
|2007.04.03 12:34
|118.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|30124005
|2007.04.03 07:05
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9800
|1.9779
|0.0000
|2007.04.03 13:12
|1.9779
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29955446
|2007.04.02 12:26
|buy
|0.01
|audjpym
|96.25
|96.46
|0.00
|2007.04.03 13:26
|96.46
|0.00
|0.00
|0.01
|0.18
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29999327
|2007.04.03 07:44
|buy
|0.01
|eurjpym
|158.50
|158.73
|0.00
|2007.04.03 14:18
|158.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|30167741
|2007.04.03 12:24
|buy
|0.01
|gbpjpym
|234.75
|234.97
|0.00
|2007.04.03 15:49
|234.97
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29955453
|2007.04.03 07:11
|buy
|0.01
|eurjpym
|158.25
|158.46
|0.00
|2007.04.03 17:58
|158.46
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29264644
|2007.03.27 11:49
|buy
|0.01
|eurjpym
|158.00
|158.38
|0.00
|2007.04.03 18:04
|158.38
|0.00
|0.00
|0.07
|0.32
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
|29485609
|2007.03.30 07:55
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2200
|1.2223
|0.0000
|2007.04.03 18:08
|1.2223
|0.00
|0.00
|0.02
|0.19
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29781802
|2007.03.30 15:24
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3350
|1.3329
|0.0000
|2007.04.03 18:09
|1.3329
|0.00
|0.00
|0.02
|0.42
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|30212191
|2007.04.03 15:02
|sell
|0.02
|eurjpym
|158.75
|158.50
|0.00
|2007.04.03 18:45
|158.50
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|30222916
|2007.04.03 15:56
|sell
|0.02
|gbpjpym
|235.00
|234.77
|0.00
|2007.04.03 18:45
|234.77
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|30212869
|2007.04.03 15:03
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9775
|1.9753
|0.0000
|2007.04.03 21:10
|1.9753
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|30199605
|2007.04.03 13:39
|sell
|0.02
|gbpjpym
|234.75
|234.53
|0.00
|2007.04.03 22:46
|234.53
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.37
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|30197089
|2007.04.03 13:27
|sell
|0.01
|gbpjpym
|234.70
|234.49
|0.00
|2007.04.03 23:10
|234.49
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.18
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29957332
|2007.04.02 13:08
|buy
|0.01
|nzdjpym
|85.00
|85.27
|0.00
|2007.04.03 23:30
|85.27
|0.00
|0.00
|0.02
|0.22
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29531077
|2007.04.02 07:57
|buy
|0.02
|nzdjpym
|84.75
|85.27
|0.00
|2007.04.03 23:30
|85.27
|0.00
|0.00
|0.04
|0.88
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29853550
|2007.04.01 22:30
|buy
|0.02
|nzdjpym
|84.00
|85.24
|0.00
|2007.04.03 23:30
|85.24
|0.00
|0.00
|0.04
|2.09
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|30183366
|2007.04.03 12:12
|sell
|0.01
|nzdjpym
|85.50
|85.28
|0.00
|2007.04.03 23:30
|85.28
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.18
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29782459
|2007.03.30 15:51
|sell
|0.02
|audusdm
|0.8100
|0.8074
|0.0000
|2007.04.03 23:31
|0.8074
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|30201184
|2007.04.03 18:15
|sell
|0.02
|gbpjpym
|234.50
|234.27
|0.00
|2007.04.03 23:33
|234.27
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.38
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|30182562
|2007.04.03 13:21
|sell
|0.01
|audjpym
|96.50
|95.93
|0.00
|2007.04.03 23:35
|95.93
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.48
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|30114277
|2007.04.03 07:57
|sell
|0.01
|audjpym
|96.25
|95.98
|0.00
|2007.04.03 23:38
|95.98
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.23
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|30183569
|2007.04.03 12:15
|sell
|0.01
|eurjpym
|158.50
|158.27
|0.00
|2007.04.03 23:38
|158.27
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.19
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29955399
|2007.04.03 09:18
|sell
|0.01
|audusdm
|0.8125
|0.8086
|0.0000
|2007.04.03 23:50
|0.8086
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29969488
|2007.04.03 09:14
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9750
|1.9730
|0.0000
|2007.04.04 02:06
|1.9730
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|30289348
|2007.04.04 00:30
|buy
|0.02
|gbpjpym
|234.25
|234.47
|0.00
|2007.04.04 03:34
|234.47
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|30280012
|2007.04.03 23:38
|buy
|0.02
|eurjpym
|158.25
|158.47
|0.00
|2007.04.04 04:06
|158.47
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|30279598
|2007.04.04 03:26
|buy
|0.02
|audjpym
|96.25
|96.46
|0.00
|2007.04.04 04:43
|96.46
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|30279203
|2007.04.04 02:51
|buy
|0.02
|audusdm
|0.8100
|0.8122
|0.0000
|2007.04.04 05:22
|0.8122
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|30131507
|2007.04.03 07:36
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3375
|1.3354
|0.0000
|2007.04.04 07:36
|1.3354
|0.00
|0.00
|0.01
|0.21
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29780712
|2007.04.02 00:32
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2175
|1.2196
|0.0000
|2007.04.04 07:37
|1.2196
|0.00
|0.00
|0.04
|0.34
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|30284840
|2007.04.03 23:55
|buy
|0.02
|nzdjpym
|85.25
|85.46
|0.00
|2007.04.04 08:17
|85.46
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|30246291
|2007.04.03 18:07
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2225
|1.2203
|0.0000
|2007.04.04 08:52
|1.2203
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.36
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|30276524
|2007.04.03 23:12
|buy
|0.02
|gbpjpym
|234.50
|234.72
|0.00
|2007.04.04 10:17
|234.72
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|30180525
|2007.04.03 11:57
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.1575
|1.1554
|0.0000
|2007.04.04 10:35
|1.1554
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|30244874
|2007.04.03 18:45
|buy
|0.02
|eurjpym
|158.50
|158.72
|0.00
|2007.04.04 11:00
|158.72
|0.00
|0.00
|0.02
|0.37
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|30358320
|2007.04.04 10:24
|sell
|0.02
|gbpjpym
|234.75
|234.54
|0.00
|2007.04.04 12:25
|234.54
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|30339694
|2007.04.04 07:58
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9750
|1.9725
|0.0000
|2007.04.04 12:43
|1.9725
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|30315579
|2007.04.04 04:14
|sell
|0.02
|gbpjpym
|234.50
|234.29
|0.00
|2007.04.04 13:32
|234.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|29787293
|2007.03.30 18:12
|buy
|0.02
|usdjpym
|117.75
|118.62
|0.00
|2007.04.04 14:38
|118.62
|0.00
|0.00
|0.09
|1.47
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|30339177
|2007.04.04 07:33
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3350
|1.3371
|0.0000
|2007.04.04 14:42
|1.3371
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|30090325
|2007.04.03 04:12
|buy
|0.01
|audusdm
|0.8150
|0.8170
|0.0000
|2007.04.04 14:54
|0.8170
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|30167572
|2007.04.03 12:21
|buy
|0.01
|audjpym
|96.75
|96.99
|0.00
|2007.04.04 15:12
|96.99
|0.00
|0.00
|0.01
|0.20
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|30387386
|2007.04.04 14:07
|buy
|0.02
|gbpjpym
|234.25
|234.47
|0.00
|2007.04.04 15:27
|234.47
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|30364649
|2007.04.04 11:03
|sell
|0.02
|usdjpym
|119.00
|118.79
|0.00
|2007.04.04 16:08
|118.79
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|29697091
|2007.03.30 08:28
|sell
|0.02
|eurgbpm
|0.6800
|0.6776
|0.0000
|2007.04.05 08:30
|0.6776
|0.00
|0.00
|0.06
|0.95
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|30168053
|2007.04.03 10:36
|buy
|0.01
|nzdjpym
|85.50
|85.72
|0.00
|2007.04.05 09:52
|85.72
|0.00
|0.00
|0.04
|0.18
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|30399757
|2007.04.04 15:27
|sell
|0.02
|gbpjpym
|234.50
|234.29
|0.00
|2007.04.05 10:12
|234.29
|0.00
|0.00
|-0.16
|0.36
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|30390174
|2007.04.04 14:25
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9750
|1.9728
|0.0000
|2007.04.05 10:12
|1.9728
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|30167770
|2007.04.03 10:28
|sell
|0.01
|gbpjpym
|234.25
|234.03
|0.00
|2007.04.05 11:01
|234.03
|0.00
|0.00
|-0.11
|0.18
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29487258
|2007.03.30 07:08
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.1550
|1.1529
|0.0000
|2007.04.05 11:12
|1.1529
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.37
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|30339213
|2007.04.04 14:35
|buy
|0.02
|audjpym
|97.00
|97.21
|0.00
|2007.04.05 11:39
|97.21
|0.00
|0.00
|0.06
|0.35
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|30505014
|2007.04.05 11:01
|buy
|0.02
|gbpjpym
|234.00
|234.22
|0.00
|2007.04.05 11:41
|234.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|29957650
|2007.04.02 10:08
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9725
|1.9704
|0.0000
|2007.04.05 12:01
|1.9704
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29790985
|2007.03.30 15:31
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9700
|1.9679
|0.0000
|2007.04.05 12:34
|1.9679
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|30512251
|2007.04.05 11:33
|sell
|0.02
|gbpjpym
|234.25
|234.03
|0.00
|2007.04.05 12:37
|234.03
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|30339258
|2007.04.04 09:56
|buy
|0.02
|eurjpym
|158.75
|158.97
|0.00
|2007.04.05 12:54
|158.97
|0.00
|0.00
|0.05
|0.37
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|30339263
|2007.04.05 11:59
|buy
|0.02
|eurjpym
|159.00
|159.22
|0.00
|2007.04.05 13:28
|159.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|30523152
|2007.04.05 13:13
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9700
|1.9723
|0.0000
|2007.04.05 13:32
|1.9723
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|29486382
|2007.03.30 15:48
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3400
|1.3425
|0.0000
|2007.04.05 13:32
|1.3425
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.25
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|30187032
|2007.04.03 12:29
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.75
|118.54
|0.00
|2007.04.05 13:59
|118.54
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.18
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|30339684
|2007.04.05 11:00
|sell
|0.02
|gbpjpym
|234.00
|233.77
|0.00
|2007.04.05 14:00
|233.77
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|29487360
|2007.03.30 07:25
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.1525
|1.1504
|0.0000
|2007.04.05 14:01
|1.1504
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.37
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|30167542
|2007.04.03 10:47
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2175
|1.2151
|0.0000
|2007.04.05 16:04
|1.2151
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.20
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|30544273
|2007.04.05 13:31
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9725
|1.9704
|0.0000
|2007.04.05 16:05
|1.9704
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|30532759
|2007.04.05 13:13
|buy
|0.02
|gbpjpym
|234.00
|234.21
|0.00
|2007.04.06 05:11
|234.21
|0.00
|0.00
|0.04
|0.35
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|30339160
|2007.04.04 07:36
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2200
|1.2171
|0.0000
|2007.04.06 06:25
|1.2171
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.48
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|30631223
|2007.04.06 05:05
|sell
|0.02
|gbpjpym
|234.25
|234.00
|0.00
|2007.04.06 06:42
|234.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|29264862
|2007.03.28 15:01
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3375
|1.3397
|0.0000
|2007.04.06 12:31
|1.3397
|0.00
|0.00
|-0.09
|0.22
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
|30402751
|2007.04.05 09:22
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.1575
|1.1537
|0.0000
|2007.04.06 12:33
|1.1537
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.66
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|30542524
|2007.04.05 16:00
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2150
|1.2197
|0.0000
|2007.04.06 12:38
|1.2197
|0.00
|0.00
|0.02
|0.77
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|30554942
|2007.04.05 16:26
|buy
|0.02
|usdjpym
|118.75
|119.21
|0.00
|2007.04.06 12:45
|119.21
|0.00
|0.00
|0.03
|0.77
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|30544754
|2007.04.05 13:32
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3425
|1.3380
|0.0000
|2007.04.06 12:45
|1.3380
|0.00
|0.00
|0.01
|0.90
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|30540786
|2007.04.05 16:01
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9700
|1.9654
|0.0000
|2007.04.06 12:52
|1.9654
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|30244751
|2007.04.03 18:22
|buy
|0.02
|audusdm
|0.8125
|0.8155
|0.0000
|2007.04.06 14:04
|0.8155
|0.00
|0.00
|0.01
|0.60
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|30540968
|2007.04.06 06:41
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2175
|1.2221
|0.0000
|2007.04.09 08:25
|1.2221
|0.00
|0.00
|0.02
|0.75
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|30347077
|2007.04.04 08:19
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2200
|1.2245
|0.0000
|2007.04.09 14:01
|1.2245
|0.00
|0.00
|0.09
|0.73
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|29167967
|2007.03.26 12:22
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2225
|1.2271
|0.0000
|2007.04.09 17:30
|1.2271
|0.00
|0.00
|0.14
|0.37
|
|20070325
|狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
|29777577
|2007.03.30 15:18
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9650
|1.9605
|0.0000
|2007.04.09 17:43
|1.9605
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|30538335
|2007.04.05 13:17
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3400
|1.3354
|0.0000
|2007.04.09 17:51
|1.3354
|0.00
|0.00
|0.02
|0.92
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|30339108
|2007.04.05 11:00
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9675
|1.9630
|0.0000
|2007.04.10 00:35
|1.9630
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|30794840
|2007.04.09 16:59
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9600
|1.9645
|0.0000
|2007.04.10 01:02
|1.9645
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|29955374
|2007.04.02 12:51
|buy
|0.01
|audusdm
|0.8175
|0.8222
|0.0000
|2007.04.10 01:42
|0.8222
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|30339215
|2007.04.04 15:37
|buy
|0.02
|audjpym
|97.25
|97.71
|0.00
|2007.04.10 01:44
|97.71
|0.00
|0.00
|0.12
|0.78
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|30788427
|2007.04.10 00:47
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2250
|1.2205
|0.0000
|2007.04.10 02:57
|1.2205
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|30339274
|2007.04.05 13:13
|buy
|0.02
|eurjpym
|159.25
|159.72
|0.00
|2007.04.10 04:06
|159.72
|0.00
|0.00
|0.06
|0.79
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|30339231
|2007.04.04 23:45
|buy
|0.02
|audjpym
|97.50
|97.96
|0.00
|2007.04.10 04:11
|97.96
|0.00
|0.00
|0.06
|0.77
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|30675015
|2007.04.06 12:46
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9650
|1.9696
|0.0000
|2007.04.10 05:55
|1.9696
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|30339631
|2007.04.04 14:00
|buy
|0.02
|eurgbpm
|0.6775
|0.6795
|0.0000
|2007.04.10 11:26
|0.6795
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.79
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|30639487
|2007.04.06 06:42
|buy
|0.02
|gbpjpym
|234.00
|234.88
|0.00
|2007.04.10 13:31
|234.88
|0.00
|0.00
|0.08
|1.48
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|30375297
|2007.04.04 12:23
|buy
|0.02
|gbpjpym
|234.50
|234.87
|0.00
|2007.04.10 13:33
|234.87
|0.00
|0.00
|0.24
|0.62
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|30497243
|2007.04.05 10:12
|buy
|0.02
|gbpjpym
|234.25
|234.87
|0.00
|2007.04.10 13:33
|234.87
|0.00
|0.00
|0.12
|1.04
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|30339715
|2007.04.05 08:11
|buy
|0.02
|nzdjpym
|86.00
|86.58
|0.00
|2007.04.11 01:26
|86.58
|0.00
|0.00
|0.08
|0.98
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|30339707
|2007.04.04 23:40
|buy
|0.02
|nzdjpym
|85.75
|86.58
|0.00
|2007.04.11 01:26
|86.58
|0.00
|0.00
|0.08
|1.39
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|30339944
|2007.04.05 22:03
|buy
|0.02
|eurjpym
|159.50
|159.68
|0.00
|2007.04.11 01:36
|159.68
|0.00
|0.00
|0.06
|0.30
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|30666497
|2007.04.06 12:34
|buy stop
|0.02
|usdjpym
|120.50
|0.00
|0.00
|2007.04.11 16:48
|119.43
|cancelled
|
|20070325
|cancelled
|30649635
|2007.04.06 09:24
|sell stop
|0.02
|usdjpym
|118.00
|0.00
|0.00
|2007.04.11 16:48
|119.40
|cancelled
|
|20070325
|cancelled
|30649634
|2007.04.06 09:24
|buy stop
|0.02
|usdjpym
|120.00
|0.00
|0.00
|2007.04.11 16:48
|119.43
|cancelled
|
|20070325
|cancelled
|30777781
|2007.04.09 13:59
|buy stop
|0.02
|usdchfm
|1.2400
|0.0000
|0.0000
|2007.04.11 16:48
|1.2205
|cancelled
|
|20070325
|cancelled
|30667219
|2007.04.06 12:35
|buy stop
|0.02
|usdchfm
|1.2350
|0.0000
|0.0000
|2007.04.11 16:48
|1.2205
|cancelled
|
|20070325
|cancelled
|30649648
|2007.04.06 09:24
|sell stop
|0.02
|usdchfm
|1.2050
|0.0000
|0.0000
|2007.04.11 16:48
|1.2201
|cancelled
|
|20070325
|cancelled
|30649639
|2007.04.06 09:24
|buy stop
|0.02
|usdchfm
|1.2300
|0.0000
|0.0000
|2007.04.11 16:48
|1.2205
|cancelled
|
|20070325
|cancelled
|30697704
|2007.04.06 14:31
|sell stop
|0.02
|usdcadm
|1.1350
|0.0000
|0.0000
|2007.04.11 16:48
|1.1440
|cancelled
|
|20070325
|cancelled
|30649630
|2007.04.06 09:23
|sell stop
|0.02
|usdcadm
|1.1400
|0.0000
|0.0000
|2007.04.11 16:48
|1.1440
|cancelled
|
|20070325
|cancelled
|30649628
|2007.04.06 09:23
|buy stop
|0.02
|usdcadm
|1.1650
|0.0000
|0.0000
|2007.04.11 16:48
|1.1445
|cancelled
|
|20070325
|cancelled
|30649627
|2007.04.06 09:23
|buy stop
|0.02
|usdcadm
|1.1550
|0.0000
|0.0000
|2007.04.11 16:48
|1.1445
|cancelled
|
|20070325
|cancelled
|30839173
|2007.04.10 01:40
|sell stop
|0.02
|gbpusdm
|1.9650
|0.0000
|0.0000
|2007.04.11 16:48
|1.9765
|cancelled
|
|20070325
|cancelled
|30792601
|2007.04.09 16:42
|sell stop
|0.02
|gbpusdm
|1.9450
|0.0000
|0.0000
|2007.04.11 16:48
|1.9765
|cancelled
|
|20070325
|cancelled
|30666052
|2007.04.06 12:34
|sell stop
|0.02
|gbpusdm
|1.9500
|0.0000
|0.0000
|2007.04.11 16:48
|1.9765
|cancelled
|
|20070325
|cancelled
|30649621
|2007.04.06 09:23
|buy stop
|0.02
|gbpusdm
|1.9850
|0.0000
|0.0000
|2007.04.11 16:48
|1.9769
|cancelled
|
|20070325
|cancelled
|30850380
|2007.04.10 02:25
|sell stop
|0.02
|eurusdm
|1.3400
|0.0000
|0.0000
|2007.04.11 16:48
|1.3426
|cancelled
|
|20070325
|cancelled
|30665301
|2007.04.06 12:32
|sell stop
|0.02
|eurusdm
|1.3250
|0.0000
|0.0000
|2007.04.11 16:48
|1.3426
|cancelled
|
|20070325
|cancelled
|30792713
|2007.04.09 16:42
|sell stop
|0.02
|eurusdm
|1.3200
|0.0000
|0.0000
|2007.04.11 16:48
|1.3426
|cancelled
|
|20070325
|cancelled
|30649663
|2007.04.06 09:24
|buy stop
|0.02
|eurusdm
|1.3550
|0.0000
|0.0000
|2007.04.11 16:48
|1.3428
|cancelled
|
|20070325
|cancelled
|30649658
|2007.04.06 09:24
|buy stop
|0.02
|eurusdm
|1.3500
|0.0000
|0.0000
|2007.04.11 16:48
|1.3428
|cancelled
|
|20070325
|cancelled
|30982833
|2007.04.10 17:32
|buy stop
|0.02
|eurjpym
|161.50
|0.00
|0.00
|2007.04.11 16:48
|160.37
|cancelled
|
|20070325
|cancelled
|30659395
|2007.04.06 12:13
|buy stop
|0.02
|eurjpym
|161.00
|0.00
|0.00
|2007.04.11 16:48
|160.37
|cancelled
|
|20070325
|cancelled
|30649673
|2007.04.06 09:24
|buy stop
|0.02
|eurjpym
|160.50
|0.00
|0.00
|2007.04.11 16:48
|160.37
|cancelled
|
|20070325
|cancelled
|30982873
|2007.04.10 17:32
|buy stop
|0.02
|audusdm
|0.8400
|0.0000
|0.0000
|2007.04.11 16:48
|0.8252
|cancelled
|
|20070325
|cancelled
|30982792
|2007.04.10 17:32
|buy stop
|0.02
|audusdm
|67.3650
|0.0000
|0.0000
|2007.04.11 16:48
|0.8252
|cancelled
|
|20070325
|cancelled
|30836959
|2007.04.10 01:32
|sell stop
|0.02
|audusdm
|0.8200
|0.0000
|0.0000
|2007.04.11 16:48
|0.8247
|cancelled
|
|20070325
|cancelled
|30694638
|2007.04.06 14:08
|sell stop
|0.02
|audusdm
|0.8000
|0.0000
|0.0000
|2007.04.11 16:48
|0.8247
|cancelled
|
|20070325
|cancelled
|30830068
|2007.04.10 00:58
|buy stop
|0.02
|audusdm
|0.8350
|0.0000
|0.0000
|2007.04.11 16:48
|0.8252
|cancelled
|
|20070325
|cancelled
|30649624
|2007.04.06 09:23
|buy stop
|0.02
|audusdm
|0.8300
|0.0000
|0.0000
|2007.04.11 16:48
|0.8252
|cancelled
|
|20070325
|cancelled
|30649626
|2007.04.06 09:23
|sell stop
|0.02
|audusdm
|0.8100
|0.0000
|0.0000
|2007.04.11 16:48
|0.8247
|cancelled
|
|20070325
|cancelled
|30867248
|2007.04.10 04:02
|buy stop
|0.02
|audjpym
|99.50
|0.00
|0.00
|2007.04.11 16:48
|98.55
|cancelled
|
|20070325
|cancelled
|30825491
|2007.04.10 00:36
|sell stop
|0.02
|audjpym
|97.50
|0.00
|0.00
|2007.04.11 16:49
|98.47
|cancelled
|
|20070325
|cancelled
|30671865
|2007.04.06 12:39
|buy stop
|0.02
|audjpym
|99.00
|0.00
|0.00
|2007.04.11 16:49
|98.55
|cancelled
|
|20070325
|cancelled
|31148239
|2007.04.11 16:50
|buy stop
|0.01
|eurjpym
|160.62
|0.00
|160.72
|2007.04.11 16:50
|160.37
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|31148236
|2007.04.11 16:50
|buy stop
|0.01
|eurjpym
|160.50
|0.00
|160.60
|2007.04.11 16:50
|160.37
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|31148238
|2007.04.11 16:50
|buy stop
|0.01
|eurjpym
|160.56
|0.00
|160.66
|2007.04.11 16:50
|160.37
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|31148235
|2007.04.11 16:50
|buy stop
|0.01
|eurjpym
|160.44
|0.00
|160.54
|2007.04.11 16:50
|160.37
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|31148233
|2007.04.11 16:50
|buy limit
|0.01
|eurjpym
|160.26
|0.00
|160.36
|2007.04.11 16:50
|160.37
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|31148234
|2007.04.11 16:50
|buy limit
|0.01
|eurjpym
|160.32
|0.00
|160.42
|2007.04.11 16:50
|160.37
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|31148232
|2007.04.11 16:49
|buy stop
|0.01
|gbpusdm
|1.9794
|0.0000
|1.9804
|2007.04.11 16:50
|1.9771
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|31148231
|2007.04.11 16:49
|buy stop
|0.01
|gbpusdm
|1.9788
|0.0000
|1.9798
|2007.04.11 16:50
|1.9771
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|31148230
|2007.04.11 16:49
|buy stop
|0.01
|gbpusdm
|1.9782
|0.0000
|1.9792
|2007.04.11 16:50
|1.9771
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|31148228
|2007.04.11 16:49
|buy limit
|0.01
|gbpusdm
|1.9764
|0.0000
|1.9774
|2007.04.11 16:50
|1.9771
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|31148229
|2007.04.11 16:49
|buy stop
|0.01
|gbpusdm
|1.9776
|0.0000
|1.9786
|2007.04.11 16:50
|1.9771
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|31148226
|2007.04.11 16:49
|buy limit
|0.01
|gbpusdm
|1.9752
|0.0000
|1.9762
|2007.04.11 16:50
|1.9771
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|31148227
|2007.04.11 16:49
|buy limit
|0.01
|gbpusdm
|1.9758
|0.0000
|1.9768
|2007.04.11 16:50
|1.9771
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|31148224
|2007.04.11 16:49
|buy limit
|0.01
|gbpusdm
|1.9746
|0.0000
|1.9756
|2007.04.11 16:50
|1.9771
|cancelled
|
|11111
|cancelled
|30503052
|2007.04.05 11:17
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9725
|1.9770
|0.0000
|2007.04.11 17:27
|1.9770
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|30649669
|2007.04.10 04:01
|buy
|0.02
|audjpym
|98.00
|98.46
|0.00
|2007.04.11 18:10
|98.46
|0.00
|0.00
|0.02
|0.77
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|30659280
|2007.04.06 12:18
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9700
|1.9733
|0.0000
|2007.04.11 18:13
|1.9733
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|30201106
|2007.04.03 20:05
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.00
|119.46
|0.00
|2007.04.11 18:14
|119.46
|0.00
|0.00
|0.23
|0.77
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|30201213
|2007.04.03 14:47
|buy
|0.02
|gbpjpym
|235.00
|235.65
|0.00
|2007.04.11 18:41
|235.65
|0.00
|0.00
|0.32
|1.09
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|30248200
|2007.04.03 18:45
|buy
|0.02
|gbpjpym
|234.75
|235.65
|0.00
|2007.04.11 18:41
|235.65
|0.00
|0.00
|0.32
|1.50
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|30649629
|2007.04.11 10:57
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.1450
|1.1405
|0.0000
|2007.04.11 23:05
|1.1405
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.79
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|30649672
|2007.04.10 11:05
|buy
|0.02
|eurjpym
|160.00
|160.64
|0.00
|2007.04.12 07:11
|160.64
|0.00
|0.00
|0.07
|1.07
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|30339197
|2007.04.05 13:22
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3425
|1.3471
|0.0000
|2007.04.12 07:20
|1.3471
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.92
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|30667502
|2007.04.10 01:52
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3400
|1.3461
|0.0000
|2007.04.12 07:46
|1.3461
|0.00
|0.00
|-0.05
|1.22
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|29955447
|2007.04.03 07:38
|buy
|0.01
|audjpym
|96.50
|98.16
|0.00
|2007.04.12 14:04
|98.16
|0.00
|0.00
|0.11
|1.39
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|30242766
|2007.04.03 18:48
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9750
|1.9797
|0.0000
|2007.04.12 14:24
|1.9797
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|30672946
|2007.04.10 02:38
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2200
|1.2154
|0.0000
|2007.04.12 14:29
|1.2154
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.76
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|30168733
|2007.04.03 13:07
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9775
|1.9827
|0.0000
|2007.04.13 01:35
|1.9827
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|31148602
|2007.04.11 19:42
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.1400
|1.1346
|0.0000
|2007.04.13 01:42
|1.1346
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.95
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|30649650
|2007.04.10 15:04
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3450
|1.3510
|0.0000
|2007.04.13 01:44
|1.3510
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.20
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|30649623
|2007.04.10 09:40
|buy
|0.02
|audusdm
|0.8250
|0.8311
|0.0000
|2007.04.13 05:20
|0.8311
|0.00
|0.00
|0.01
|1.22
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|29955344
|2007.04.02 13:27
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9800
|1.9847
|0.0000
|2007.04.13 07:16
|1.9847
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|30279568
|2007.04.03 23:38
|buy
|0.02
|audjpym
|96.00
|98.45
|0.00
|2007.04.13 08:44
|98.45
|0.00
|0.00
|0.22
|4.15
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|31258295
|2007.04.12 09:42
|sell
|0.02
|eurjpym
|160.50
|160.03
|0.00
|2007.04.13 08:48
|160.03
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.80
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|30050439
|2007.04.02 19:59
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2150
|1.2105
|0.0000
|2007.04.13 08:51
|1.2105
|0.00
|0.00
|-0.13
|0.37
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|30626277
|2007.04.06 06:17
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.75
|118.29
|0.00
|2007.04.13 10:03
|118.29
|0.00
|0.00
|-0.21
|0.78
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|29955441
|2007.04.02 14:00
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2125
|1.2078
|0.0000
|2007.04.13 11:51
|1.2078
|0.00
|0.00
|-0.13
|0.39
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|30666859
|2007.04.10 01:33
|sell
|0.02
|usdjpym
|119.00
|118.53
|0.00
|2007.04.13 12:06
|118.53
|0.00
|0.00
|-0.15
|0.79
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|31148631
|2007.04.12 14:39
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3500
|1.3547
|0.0000
|2007.04.13 14:00
|1.3547
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.94
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|29487261
|2007.03.30 15:28
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.1500
|1.1384
|0.0000
|2007.04.13 15:13
|1.1384
|0.00
|0.00
|-0.12
|2.04
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|30794896
|2007.04.09 17:34
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3350
|1.3502
|0.0000
|2007.04.13 15:13
|1.3502
|0.00
|0.00
|-0.07
|3.04
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|31470647
|2007.04.13 06:50
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9850
|1.9801
|0.0000
|2007.04.13 15:19
|1.9801
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|31148651
|2007.04.12 01:41
|buy
|0.02
|eurjpym
|160.50
|161.01
|0.00
|2007.04.13 15:30
|161.01
|0.00
|0.00
|0.02
|0.85
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|31510507
|2007.04.13 12:30
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2100
|1.2145
|0.0000
|2007.04.13 17:42
|1.2145
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|31148647
|2007.04.11 16:55
|buy stop
|0.02
|audjpym
|99.50
|0.00
|0.00
|2007.04.15 22:00
|99.66
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31586956
|2007.04.13 15:19
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3500
|1.3558
|0.0000
|2007.04.15 22:05
|1.3558
|0.00
|0.00
|-0.01
|1.16
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|29529469
|2007.03.29 04:42
|sell
|0.02
|gbpjpym
|230.00
|0.00
|0.00
|2007.04.15 22:05
|237.43
|0.00
|0.00
|-0.82
|-12.45
|
|20070325
|so: 29.7%/10.9/36.8
|29581600
|2007.03.29 12:32
|sell
|0.02
|gbpjpym
|231.00
|0.00
|0.00
|2007.04.15 22:05
|237.43
|0.00
|0.00
|-0.82
|-10.77
|
|20070325
|so: 28.4%/10.2/35.8
|29546855
|2007.03.29 06:47
|sell
|0.02
|gbpjpym
|230.50
|0.00
|0.00
|2007.04.15 22:05
|237.43
|0.00
|0.00
|-0.82
|-11.61
|
|20070325
|so: 28.0%/10.2/36.3
|29529684
|2007.03.29 04:40
|sell
|0.02
|eurjpym
|156.00
|0.00
|0.00
|2007.04.15 22:05
|161.98
|0.00
|0.00
|-0.34
|-10.01
|
|20070325
|so: 26.9%/9.5/35.3
|31148575
|2007.04.11 16:54
|buy stop
|0.02
|audusdm
|0.8350
|0.0000
|0.0000
|2007.04.15 22:05
|0.8350
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|29558500
|2007.03.29 08:08
|sell
|0.02
|eurjpym
|156.50
|0.00
|0.00
|2007.04.15 22:05
|162.04
|0.00
|0.00
|-0.34
|-9.28
|
|20070325
|so: 23.2%/7.9/34.3
|29500604
|2007.03.28 22:40
|sell
|0.02
|nzdjpym
|83.00
|0.00
|0.00
|2007.04.15 22:05
|88.41
|0.00
|0.00
|-0.46
|-9.06
|
|20070325
|so: 23.9%/7.9/33.3
|29873418
|2007.04.02 00:11
|sell
|0.02
|gbpjpym
|232.00
|0.00
|0.00
|2007.04.15 22:05
|237.43
|0.00
|0.00
|-0.72
|-9.09
|
|20070325
|so: 23.5%/7.9/33.8
|29559158
|2007.03.29 08:13
|sell
|0.02
|audjpym
|95.00
|0.00
|0.00
|2007.04.15 22:05
|99.73
|0.00
|0.00
|-0.46
|-7.92
|
|20070325
|so: 24.8%/7.7/31.3
|29533836
|2007.03.29 04:19
|sell
|0.02
|nzdjpym
|83.50
|0.00
|0.00
|2007.04.15 22:05
|88.41
|0.00
|0.00
|-0.46
|-8.22
|
|20070325
|so: 24.5%/7.8/31.8
|29746557
|2007.03.30 13:14
|sell
|0.02
|gbpjpym
|231.50
|0.00
|0.00
|2007.04.15 22:05
|237.43
|0.00
|0.00
|-0.77
|-9.92
|
|20070325
|so: 27.3%/9.5/34.8
|29598477
|2007.03.29 16:14
|sell
|0.02
|eurjpym
|157.00
|0.00
|0.00
|2007.04.15 22:05
|162.05
|0.00
|0.00
|-0.34
|-8.46
|
|20070325
|so: 24.1%/7.8/32.3
|29533747
|2007.03.29 04:40
|sell
|0.02
|audjpym
|94.50
|0.00
|0.00
|2007.04.15 22:05
|99.73
|0.00
|0.00
|-0.46
|-8.76
|
|20070325
|so: 24.3%/8.0/32.8
|29471022
|2007.03.28 17:18
|sell
|0.01
|gbpjpym
|229.25
|0.00
|0.00
|2007.04.15 22:05
|237.43
|0.00
|0.00
|-0.54
|-6.84
|
|20070325
|so: 26.6%/7.8/29.5
|29356813
|2007.03.28 14:41
|sell
|0.01
|gbpjpym
|229.00
|0.00
|0.00
|2007.04.15 22:05
|237.43
|0.00
|0.00
|-0.54
|-7.05
|
|20070325
|so: 25.9%/7.7/29.8
|29746571
|2007.03.30 13:31
|sell
|0.02
|audjpym
|95.50
|0.00
|0.00
|2007.04.15 22:05
|99.72
|0.00
|0.00
|-0.43
|-7.06
|
|20070325
|so: 26.1%/7.9/30.3
|29593257
|2007.03.29 13:28
|sell
|0.02
|nzdjpym
|84.00
|0.00
|0.00
|2007.04.15 22:05
|88.41
|0.00
|0.00
|-0.46
|-7.38
|
|20070325
|so: 25.7%/7.9/30.8
|29478923
|2007.03.28 17:53
|sell
|0.01
|gbpjpym
|229.50
|0.00
|0.00
|2007.04.15 22:05
|237.43
|0.00
|0.00
|-0.54
|-6.64
|
|20070325
|so: 27.8%/7.9/28.5
|30346862
|2007.04.05 14:28
|sell
|0.02
|gbpjpym
|233.50
|0.00
|0.00
|2007.04.15 22:05
|237.43
|0.00
|0.00
|-0.46
|-6.58
|
|20070325
|so: 28.0%/7.9/28.3
|30201219
|2007.04.03 23:18
|sell
|0.02
|eurjpym
|158.25
|0.00
|0.00
|2007.04.15 22:05
|162.05
|0.00
|0.00
|-0.26
|-6.36
|
|20070325
|so: 28.6%/7.9/27.8
|30201180
|2007.04.03 23:30
|sell
|0.02
|audjpym
|95.75
|0.00
|0.00
|2007.04.15 22:05
|99.72
|0.00
|0.00
|-0.34
|-6.65
|
|20070325
|so: 26.8%/7.9/29.3
|29478474
|2007.03.28 17:53
|sell
|0.01
|gbpjpym
|229.50
|0.00
|0.00
|2007.04.15 22:05
|237.43
|0.00
|0.00
|-0.54
|-6.63
|
|20070325
|so: 27.3%/7.9/28.8
|30339685
|2007.04.05 11:00
|sell
|0.02
|gbpjpym
|233.75
|0.00
|0.00
|2007.04.15 22:05
|237.39
|0.00
|0.00
|-0.46
|-6.10
|
|20070325
|so: 29.6%/8.1/27.3
|30320362
|2007.04.04 04:47
|sell
|0.02
|eurjpym
|158.50
|0.00
|0.00
|2007.04.15 22:05
|162.05
|0.00
|0.00
|-0.26
|-5.94
|
|20070325
|so: 29.8%/8.0/26.8
|31148645
|2007.04.12 22:41
|buy
|0.02
|audjpym
|99.00
|99.52
|0.00
|2007.04.15 22:05
|99.52
|0.00
|0.00
|0.02
|0.87
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|30606757
|2007.04.05 22:11
|sell
|0.02
|gbpjpym
|234.00
|0.00
|0.00
|2007.04.15 22:06
|237.36
|0.00
|0.00
|-0.41
|-5.63
|
|20070325
|so: 29.9%/7.9/26.3
|30201098
|2007.04.03 23:30
|sell
|0.02
|audusdm
|0.8075
|0.0000
|0.0000
|2007.04.15 22:06
|0.8352
|0.00
|0.00
|-0.02
|-5.54
|
|20070325
|so: 29.7%/7.7/25.8
|30357416
|2007.04.04 11:00
|sell
|0.02
|eurjpym
|158.75
|0.00
|0.00
|2007.04.15 22:06
|162.05
|0.00
|0.00
|-0.26
|-5.52
|
|20070325
|so: 29.9%/7.5/25.3
|29486560
|2007.03.28 20:48
|sell
|0.01
|eurjpym
|155.50
|0.00
|0.00
|2007.04.15 22:06
|162.05
|0.00
|0.00
|-0.19
|-5.48
|
|20070325
|so: 29.8%/7.4/24.8
|30202289
|2007.04.03 23:30
|sell
|0.02
|nzdjpym
|85.25
|0.00
|0.00
|2007.04.15 22:06
|88.42
|0.00
|0.00
|-0.34
|-5.30
|
|20070325
|so: 30.0%/7.2/24.0
|30323270
|2007.04.04 05:22
|sell
|0.02
|audjpym
|96.50
|0.00
|0.00
|2007.04.15 22:06
|99.73
|0.00
|0.00
|-0.34
|-5.41
|
|20070325
|so: 29.6%/7.3/24.5
|29264682
|2007.03.28 14:35
|sell
|0.01
|eurjpym
|155.75
|0.00
|0.00
|2007.04.15 22:06
|162.06
|0.00
|0.00
|-0.19
|-5.28
|
|20070325
|so: 30.0%/7.0/23.5
|30526533
|2007.04.05 12:40
|sell
|0.02
|eurjpym
|159.00
|0.00
|0.00
|2007.04.15 22:06
|162.07
|0.00
|0.00
|-0.19
|-5.14
|
|20070325
|so: 29.8%/6.9/23.3
|30387922
|2007.04.04 14:09
|sell
|0.02
|audjpym
|96.75
|0.00
|0.00
|2007.04.15 22:26
|99.85
|0.00
|0.00
|-0.34
|-5.19
|
|20070325
|so: 30.0%/6.7/22.3
|30394379
|2007.04.04 14:43
|sell
|0.02
|nzdjpym
|85.50
|0.00
|0.00
|2007.04.15 22:26
|88.61
|0.00
|0.00
|-0.34
|-5.20
|
|20070325
|so: 29.5%/6.7/22.8
|30549396
|2007.04.05 13:37
|sell
|0.02
|eurjpym
|159.25
|0.00
|0.00
|2007.04.15 22:27
|162.28
|0.00
|0.00
|-0.19
|-5.07
|
|20070325
|so: 29.9%/6.5/21.8
|30501241
|2007.04.05 10:58
|sell
|0.02
|nzdjpym
|85.75
|0.00
|0.00
|2007.04.15 22:29
|88.65
|0.00
|0.00
|-0.26
|-4.85
|
|20070325
|so: 29.9%/6.3/21.0
|29264537
|2007.03.28 13:58
|sell
|0.01
|audjpym
|94.00
|0.00
|0.00
|2007.04.15 22:29
|99.88
|0.00
|0.00
|-0.22
|-4.92
|
|20070325
|so: 29.5%/6.3/21.3
|30398651
|2007.04.04 15:20
|sell
|0.02
|audjpym
|97.00
|0.00
|0.00
|2007.04.15 22:29
|99.90
|0.00
|0.00
|-0.34
|-4.85
|
|20070325
|so: 29.7%/6.1/20.5
|31148571
|2007.04.12 22:36
|buy
|0.02
|audusdm
|0.8300
|0.8346
|0.0000
|2007.04.15 22:30
|0.8346
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|30677375
|2007.04.06 12:48
|sell
|0.02
|eurjpym
|159.50
|0.00
|0.00
|2007.04.15 22:33
|162.37
|0.00
|0.00
|-0.17
|-4.80
|
|20070325
|so: 29.7%/5.9/20.0
|30323489
|2007.04.04 05:15
|sell
|0.02
|audusdm
|0.8125
|0.0000
|0.0000
|2007.04.15 22:33
|0.8350
|0.00
|0.00
|-0.02
|-4.50
|
|20070325
|so: 29.8%/5.8/19.5
|30515239
|2007.04.05 11:32
|sell
|0.02
|audjpym
|97.25
|0.00
|0.00
|2007.04.15 22:39
|99.94
|0.00
|0.00
|-0.26
|-4.50
|
|20070325
|so: 29.9%/5.7/19.0
|29508695
|2007.03.29 00:36
|sell
|0.02
|usdjpym
|117.00
|0.00
|0.00
|2007.04.15 22:39
|119.69
|0.00
|0.00
|-0.48
|-4.49
|
|20070325
|so: 29.8%/5.5/18.5
|30341989
|2007.04.04 07:41
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3350
|0.0000
|0.0000
|2007.04.15 22:44
|1.3575
|0.00
|0.00
|0.12
|-4.50
|
|20070325
|so: 29.8%/5.4/18.0
|29956624
|2007.04.02 10:00
|sell
|0.01
|eurjpym
|157.25
|0.00
|0.00
|2007.04.15 22:44
|162.38
|0.00
|0.00
|-0.14
|-4.29
|
|20070325
|so: 29.9%/5.2/17.5
|30649625
|2007.04.06 14:05
|sell
|0.02
|audusdm
|0.8150
|0.0000
|0.0000
|2007.04.15 22:44
|0.8355
|0.00
|0.00
|-0.01
|-4.10
|
|20070325
|so: 30.0%/5.2/17.3
|31642009
|2007.04.15 22:55
|sell stop
|0.02
|audusdm
|0.8350
|0.0000
|0.0000
|2007.04.15 22:57
|0.8350
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31636580
|2007.04.15 22:29
|sell stop
|0.02
|usdjpym
|119.50
|0.00
|0.00
|2007.04.15 22:57
|119.50
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|30356793
|2007.04.04 12:30
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1575
|0.0000
|0.0000
|2007.04.15 22:59
|1.1361
|0.00
|0.00
|0.02
|-3.77
|
|20070325
|so: 29.6%/4.7/16.0
|30014395
|2007.04.02 15:00
|sell
|0.01
|eurjpym
|157.50
|0.00
|0.00
|2007.04.15 22:59
|162.24
|0.00
|0.00
|-0.14
|-3.96
|
|20070325
|so: 29.2%/4.7/16.3
|30513256
|2007.04.05 11:23
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3375
|0.0000
|0.0000
|2007.04.15 22:59
|1.3576
|0.00
|0.00
|0.09
|-4.02
|
|20070325
|so: 29.6%/5.0/16.8
|31324851
|2007.04.12 14:29
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.00
|119.46
|0.00
|2007.04.15 23:01
|119.46
|0.00
|0.00
|0.06
|0.77
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|31148653
|2007.04.15 22:00
|buy
|0.02
|eurjpym
|161.50
|162.01
|0.00
|2007.04.15 23:19
|162.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|31627580
|2007.04.15 22:09
|sell stop
|0.02
|eurjpym
|162.00
|0.00
|0.00
|2007.04.15 23:19
|162.00
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31148652
|2007.04.13 14:35
|buy
|0.02
|eurjpym
|161.00
|161.90
|0.00
|2007.04.15 23:25
|161.90
|0.00
|0.00
|0.02
|1.51
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|31624288
|2007.04.15 22:01
|sell stop
|0.02
|audjpym
|99.50
|0.00
|0.00
|2007.04.15 23:28
|99.49
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31651788
|2007.04.15 23:38
|sell stop
|0.02
|audjpym
|99.50
|0.00
|0.00
|2007.04.16 00:01
|99.50
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31496348
|2007.04.13 12:05
|buy
|0.02
|usdjpym
|118.50
|119.15
|0.00
|2007.04.16 00:01
|119.15
|0.00
|0.00
|0.03
|1.09
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|31656093
|2007.04.16 00:10
|sell stop
|0.02
|audjpym
|99.50
|0.00
|0.00
|2007.04.16 00:15
|99.50
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31624578
|2007.04.15 22:01
|sell stop
|0.02
|eurjpym
|161.50
|0.00
|0.00
|2007.04.16 00:20
|161.50
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|30649671
|2007.04.10 23:50
|buy
|0.02
|audjpym
|98.50
|99.37
|0.00
|2007.04.16 00:21
|99.37
|0.00
|0.00
|0.10
|1.46
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|31567202
|2007.04.13 14:39
|sell stop
|0.02
|usdjpym
|119.00
|0.00
|0.00
|2007.04.16 00:21
|119.00
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31657419
|2007.04.16 00:21
|buy stop
|0.02
|audjpym
|99.50
|0.00
|0.00
|2007.04.16 00:25
|99.50
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31658101
|2007.04.16 00:25
|sell stop
|0.02
|eurjpym
|161.50
|0.00
|0.00
|2007.04.16 01:21
|161.50
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31663697
|2007.04.16 01:27
|sell stop
|0.02
|eurjpym
|161.50
|0.00
|0.00
|2007.04.16 01:46
|161.50
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31659114
|2007.04.16 00:35
|buy stop
|0.02
|audjpym
|99.50
|0.00
|0.00
|2007.04.16 04:38
|99.50
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31624743
|2007.04.15 22:01
|sell stop
|0.02
|eurusdm
|1.3550
|0.0000
|0.0000
|2007.04.16 04:41
|1.3550
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31680405
|2007.04.16 05:04
|sell stop
|0.02
|eurusdm
|1.3550
|0.0000
|0.0000
|2007.04.16 05:07
|1.3550
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31678933
|2007.04.16 04:40
|buy stop
|0.02
|audjpym
|99.50
|0.00
|0.00
|2007.04.16 06:40
|99.50
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31691548
|2007.04.16 06:41
|sell stop
|0.02
|eurjpym
|162.00
|0.00
|0.00
|2007.04.16 06:42
|162.00
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31691310
|2007.04.16 06:40
|sell stop
|0.02
|eurusdm
|1.3550
|0.0000
|0.0000
|2007.04.16 07:00
|1.3550
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31693007
|2007.04.16 06:55
|sell stop
|0.02
|audjpym
|99.50
|0.00
|0.00
|2007.04.16 07:01
|99.50
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31693485
|2007.04.16 06:59
|sell stop
|0.02
|usdjpym
|119.50
|0.00
|0.00
|2007.04.16 07:04
|119.50
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31694211
|2007.04.16 07:05
|sell stop
|0.02
|usdjpym
|119.50
|0.00
|0.00
|2007.04.16 07:14
|119.50
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31701760
|2007.04.16 08:13
|sell stop
|0.02
|eurjpym
|162.00
|0.00
|0.00
|2007.04.16 08:14
|162.00
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31701598
|2007.04.16 08:12
|sell stop
|0.02
|usdjpym
|119.50
|0.00
|0.00
|2007.04.16 08:17
|119.50
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31701207
|2007.04.16 08:06
|sell stop
|0.02
|audjpym
|99.50
|0.00
|0.00
|2007.04.16 08:17
|99.50
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31148567
|2007.04.11 16:54
|buy stop
|0.02
|gbpusdm
|1.9900
|0.0000
|0.0000
|2007.04.16 08:31
|1.9901
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31705510
|2007.04.16 08:33
|sell stop
|0.02
|gbpusdm
|1.9900
|0.0000
|0.0000
|2007.04.16 08:36
|1.9900
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31148566
|2007.04.13 06:21
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9850
|1.9897
|0.0000
|2007.04.16 08:36
|1.9897
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
|30892668
|2007.04.10 07:15
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9700
|0.0000
|0.0000
|2007.04.16 08:40
|1.9914
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.28
|
|20070325
|so: 29.1%/4.5/15.5
|29486624
|2007.03.30 07:53
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9550
|0.0000
|0.0000
|2007.04.16 08:40
|1.9914
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.64
|
|20070325
|so: 29.9%/4.5/15.0
|30097867
|2007.04.03 05:14
|sell
|0.01
|eurjpym
|157.75
|0.00
|0.00
|2007.04.16 08:40
|161.99
|0.00
|0.00
|-0.13
|-3.54
|
|20070325
|so: 29.8%/4.4/14.8
|29580748
|2007.03.30 02:26
|sell
|0.02
|usdjpym
|117.50
|0.00
|0.00
|2007.04.16 08:40
|119.52
|0.00
|0.00
|-0.45
|-3.38
|
|20070325
|so: 30.0%/4.3/14.5
|31148654
|2007.04.13 08:44
|sell
|0.02
|eurjpym
|160.00
|0.00
|0.00
|2007.04.16 08:41
|162.02
|0.00
|0.00
|-0.02
|-3.38
|
|20070325
|so: 29.8%/4.2/14.0
|31706440
|2007.04.16 08:39
|sell stop
|0.02
|gbpusdm
|1.9900
|0.0000
|0.0000
|2007.04.16 08:44
|1.9900
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31707776
|2007.04.16 08:46
|buy stop
|0.02
|gbpusdm
|1.9900
|0.0000
|0.0000
|2007.04.16 08:49
|1.9900
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31707681
|2007.04.16 08:45
|sell stop
|0.02
|usdjpym
|119.50
|0.00
|0.00
|2007.04.16 08:49
|119.50
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|30520076
|2007.04.05 12:10
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1525
|0.0000
|0.0000
|2007.04.16 08:56
|1.1335
|0.00
|0.00
|0.01
|-3.35
|
|20070325
|so: 29.9%/4.0/13.5
|30115500
|2007.04.03 06:25
|sell
|0.01
|eurjpym
|158.00
|0.00
|0.00
|2007.04.16 08:56
|162.01
|0.00
|0.00
|-0.13
|-3.35
|
|20070325
|so: 29.7%/3.9/13.0
|31148568
|2007.04.11 18:05
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9750
|0.0000
|0.0000
|2007.04.16 08:56
|1.9913
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.26
|
|20070325
|so: 30.0%/3.8/12.8
|30397889
|2007.04.04 16:01
|sell
|0.02
|audusdm
|0.8175
|0.0000
|0.0000
|2007.04.16 08:56
|0.8337
|0.00
|0.00
|-0.02
|-3.24
|
|20070325
|so: 29.9%/3.7/12.3
|29169648
|2007.03.26 07:50
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9600
|0.0000
|0.0000
|2007.04.16 08:58
|1.9921
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.21
|
|20070325
|so: 30.0%/3.5/11.8
|29979320
|2007.04.02 12:43
|sell
|0.01
|nzdjpym
|84.75
|0.00
|0.00
|2007.04.16 08:58
|88.49
|0.00
|0.00
|-0.16
|-3.13
|
|20070325
|so: 29.8%/3.4/11.5
|29975785
|2007.04.02 14:17
|sell
|0.01
|audjpym
|96.00
|0.00
|0.00
|2007.04.16 09:02
|99.69
|0.00
|0.00
|-0.16
|-3.09
|
|20070325
|so: 30.0%/3.4/11.3
|31710756
|2007.04.16 09:02
|sell stop
|0.02
|usdjpym
|119.50
|0.00
|0.00
|2007.04.16 09:08
|119.50
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|29270501
|2007.03.28 04:34
|sell
|0.01
|audusdm
|0.8050
|0.0000
|0.0000
|2007.04.16 09:12
|0.8338
|0.00
|0.00
|-0.03
|-2.88
|
|20070325
|so: 30.0%/3.3/11.0
|31707016
|2007.04.16 08:41
|sell stop
|0.02
|audjpym
|99.50
|0.00
|0.00
|2007.04.16 09:23
|99.50
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|30558155
|2007.04.05 14:13
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1500
|0.0000
|0.0000
|2007.04.16 09:27
|1.1333
|0.00
|0.00
|0.01
|-2.95
|
|20070325
|so: 29.9%/3.2/10.8
|29171582
|2007.03.26 07:58
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3275
|0.0000
|0.0000
|2007.04.16 09:27
|1.3563
|0.00
|0.00
|0.18
|-2.88
|
|20070325
|so: 29.9%/3.1/10.3
|31428620
|2007.04.13 15:17
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9800
|0.0000
|0.0000
|2007.04.16 09:27
|1.9936
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.72
|
|20070325
|so: 29.7%/3.0/10.0
|31716352
|2007.04.16 09:38
|sell stop
|0.02
|audjpym
|99.50
|0.00
|0.00
|2007.04.16 09:46
|99.50
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|30884126
|2007.04.10 06:23
|sell
|0.02
|audjpym
|98.00
|0.00
|0.00
|2007.04.16 09:54
|99.69
|0.00
|0.00
|-0.17
|-2.83
|
|20070325
|so: 29.7%/2.8/9.5
|29486410
|2007.03.30 10:52
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3300
|0.0000
|0.0000
|2007.04.16 09:54
|1.3560
|0.00
|0.00
|0.13
|-2.60
|
|20070325
|so: 30.0%/2.7/9.0
|29184516
|2007.03.26 12:08
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1625
|0.0000
|0.0000
|2007.04.16 09:54
|1.1333
|0.00
|0.00
|0.03
|-2.58
|
|20070325
|so: 29.9%/2.6/8.8
|31534203
|2007.04.13 12:12
|sell
|0.02
|eurjpym
|160.50
|0.00
|0.00
|2007.04.16 09:54
|162.04
|0.00
|0.00
|-0.02
|-2.57
|
|20070325
|so: 29.9%/2.5/8.5
|29264566
|2007.03.28 14:35
|sell
|0.01
|usdjpym
|116.50
|0.00
|0.00
|2007.04.16 10:59
|119.53
|0.00
|0.00
|-0.22
|-2.53
|
|20070325
|so: 29.6%/2.4/8.0
|29271967
|2007.03.28 08:02
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.1600
|0.0000
|0.0000
|2007.04.16 10:59
|1.1320
|0.00
|0.00
|0.03
|-2.47
|
|20070325
|so: 29.9%/2.3/7.8
|29266071
|2007.03.28 08:36
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3325
|0.0000
|0.0000
|2007.04.16 11:00
|1.3559
|0.00
|0.00
|0.16
|-2.34
|
|20070325
|so: 29.7%/2.2/7.5
|31258262
|2007.04.12 08:49
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3450
|0.0000
|0.0000
|2007.04.16 11:07
|1.3561
|0.00
|0.00
|0.02
|-2.22
|
|20070325
|so: 29.9%/2.2/7.3
|31724621
|2007.04.16 11:10
|sell stop
|0.02
|eurjpym
|162.00
|0.00
|0.00
|2007.04.16 11:19
|162.00
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31191590
|2007.04.11 23:29
|sell
|0.02
|audjpym
|98.50
|0.00
|0.00
|2007.04.16 11:43
|99.80
|0.00
|0.00
|-0.06
|-2.18
|
|20070325
|so: 29.9%/2.0/6.8
|31709028
|2007.04.16 08:55
|sell stop
|0.02
|eurusdm
|1.3550
|0.0000
|0.0000
|2007.04.16 11:55
|1.3550
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31727744
|2007.04.16 11:43
|sell stop
|0.02
|eurjpym
|162.00
|0.00
|0.00
|2007.04.16 11:57
|162.00
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31727727
|2007.04.16 11:43
|sell stop
|0.02
|usdjpym
|119.50
|0.00
|0.00
|2007.04.16 12:02
|119.50
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31708960
|2007.04.16 08:54
|sell stop
|0.02
|gbpusdm
|1.9900
|0.0000
|0.0000
|2007.04.16 12:23
|1.9900
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31734225
|2007.04.16 12:30
|sell stop
|0.02
|gbpusdm
|1.9900
|0.0000
|0.0000
|2007.04.16 12:30
|1.9900
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31734676
|2007.04.16 12:31
|sell stop
|0.02
|usdjpym
|119.50
|0.00
|0.00
|2007.04.16 12:35
|119.50
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31736440
|2007.04.16 12:42
|sell stop
|0.02
|usdjpym
|119.50
|0.00
|0.00
|2007.04.16 12:59
|119.50
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31740397
|2007.04.16 13:01
|sell stop
|0.02
|eurusdm
|1.3550
|0.0000
|0.0000
|2007.04.16 13:02
|1.3550
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31746188
|2007.04.16 13:42
|sell stop
|0.02
|eurjpym
|162.00
|0.00
|0.00
|2007.04.16 13:44
|162.00
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|30649636
|2007.04.09 13:59
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2250
|0.0000
|0.0000
|2007.04.16 13:50
|1.2130
|0.00
|0.00
|0.13
|-1.98
|
|20070325
|so: 29.9%/1.9/6.3
|30339128
|2007.04.05 02:23
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.50
|0.00
|0.00
|2007.04.16 13:50
|119.66
|0.00
|0.00
|-0.27
|-1.94
|
|20070325
|so: 29.0%/1.7/5.8
|31734925
|2007.04.16 12:32
|sell stop
|0.02
|gbpusdm
|1.9900
|0.0000
|0.0000
|2007.04.16 14:02
|1.9900
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31587450
|2007.04.13 15:19
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9800
|1.9888
|0.0000
|2007.04.16 14:05
|1.9888
|0.00
|0.00
|0.00
|1.76
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|31748846
|2007.04.16 14:03
|buy stop
|0.02
|gbpusdm
|1.9900
|0.0000
|0.0000
|2007.04.16 14:07
|1.9900
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31749974
|2007.04.16 14:12
|buy stop
|0.02
|gbpusdm
|1.9900
|0.0000
|0.0000
|2007.04.16 14:25
|1.9900
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|30983949
|2007.04.11 00:00
|sell
|0.02
|audusdm
|0.8250
|0.0000
|0.0000
|2007.04.16 14:40
|0.8343
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.86
|
|20070325
|so: 29.9%/1.6/5.3
|29955721
|2007.04.02 09:59
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.75
|0.00
|0.00
|2007.04.16 14:40
|119.73
|0.00
|0.00
|-0.16
|-1.65
|
|20070325
|so: 29.9%/1.6/5.3
|31181749
|2007.04.11 22:47
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1400
|0.0000
|0.0000
|2007.04.16 14:40
|1.1312
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.56
|
|20070325
|so: 29.9%/1.6/5.3
|31567009
|2007.04.13 15:30
|sell
|0.02
|eurjpym
|161.00
|0.00
|0.00
|2007.04.16 14:40
|162.22
|0.00
|0.00
|-0.02
|-2.04
|
|20070325
|so: 29.9%/1.6/5.3
|29486915
|2007.03.29 00:08
|sell
|0.02
|eurgbpm
|0.6775
|0.0000
|0.0000
|2007.04.16 14:43
|0.6810
|0.00
|0.00
|0.16
|-1.40
|
|20070325
|so: 29.7%/1.4/4.8
|31753706
|2007.04.16 14:43
|sell stop
|0.02
|gbpusdm
|1.9900
|0.0000
|0.0000
|2007.04.16 14:45
|1.9900
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31754557
|2007.04.16 14:50
|sell stop
|0.02
|gbpusdm
|1.9900
|0.0000
|0.0000
|2007.04.16 14:58
|1.9900
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31612455
|2007.04.13 17:56
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9850
|0.0000
|0.0000
|2007.04.16 15:31
|1.9919
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.38
|
|20070325
|so: 30.0%/1.3/4.5
|30126028
|2007.04.03 07:17
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.25
|0.00
|0.00
|2007.04.16 15:35
|119.77
|0.00
|0.00
|-0.15
|-1.27
|
|20070325
|so: 29.7%/1.2/4.0
|30982805
|2007.04.11 07:44
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2200
|0.0000
|0.0000
|2007.04.16 15:35
|1.2128
|0.00
|0.00
|0.09
|-1.19
|
|20070325
|so: 29.8%/1.2/4.0
|29957611
|2007.04.03 05:57
|sell
|0.01
|eurgbpm
|0.6750
|0.0000
|0.0000
|2007.04.16 15:39
|0.6807
|0.00
|0.00
|0.02
|-1.14
|
|20070325
|so: 29.9%/1.1/3.8
|31331640
|2007.04.12 14:26
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2150
|0.0000
|0.0000
|2007.04.16 15:39
|1.2130
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.33
|
|20070325
|so: 28.8%/1.1/3.8
|31428711
|2007.04.13 01:42
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.1350
|0.0000
|0.0000
|2007.04.16 15:39
|1.1312
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.67
|
|20070325
|so: 29.1%/1.1/3.8
|31428756
|2007.04.13 15:14
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3500
|0.0000
|0.0000
|2007.04.16 15:39
|1.3550
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.00
|
|20070325
|so: 29.1%/1.1/3.8
|29264630
|2007.03.28 04:25
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2100
|0.0000
|0.0000
|2007.04.16 15:39
|1.2134
|0.00
|0.00
|-0.19
|-0.28
|
|20070325
|so: 28.3%/1.1/3.8
|31761473
|2007.04.16 15:25
|sell stop
|0.02
|gbpusdm
|1.9900
|0.0000
|0.0000
|2007.04.16 15:54
|1.9900
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31766558
|2007.04.16 15:58
|sell stop
|0.02
|gbpusdm
|1.9900
|0.0000
|0.0000
|2007.04.16 16:13
|1.9900
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31148604
|2007.04.11 16:55
|sell stop
|0.02
|usdcadm
|1.1300
|0.0000
|0.0000
|2007.04.16 16:40
|1.1300
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31769893
|2007.04.16 16:22
|sell stop
|0.02
|gbpusdm
|1.9900
|0.0000
|0.0000
|2007.04.16 16:52
|1.9900
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31148638
|2007.04.13 13:45
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3550
|0.0000
|0.0000
|2007.04.16 17:06
|1.3547
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.06
|
|20070325
|so: 30.0%/1.0/3.5
|29486832
|2007.03.29 18:56
|buy
|0.02
|eurgbpm
|0.6800
|0.0000
|0.0000
|2007.04.16 17:47
|0.6805
|0.00
|0.00
|-0.18
|0.20
|
|20070325
|so: 29.7%/0.9/3.0
|31779313
|2007.04.16 17:34
|sell stop
|0.02
|gbpusdm
|1.9900
|0.0000
|0.0000
|2007.04.16 17:49
|1.9899
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31576721
|2007.04.13 15:06
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2150
|0.0000
|0.0000
|2007.04.16 18:02
|1.2138
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.20
|
|20070325
|so: 30.0%/0.7/2.5
|31781048
|2007.04.16 18:01
|buy stop
|0.02
|gbpusdm
|1.9900
|0.0000
|0.0000
|2007.04.16 18:13
|1.9900
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31787874
|2007.04.16 20:07
|sell stop
|0.02
|gbpusdm
|1.9900
|0.0000
|0.0000
|2007.04.16 20:10
|1.9900
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31746588
|2007.04.16 13:46
|sell stop
|0.02
|eurjpym
|162.00
|0.00
|0.00
|2007.04.16 20:55
|162.00
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31258283
|2007.04.15 22:00
|buy
|0.02
|eurjpym
|162.00
|0.00
|0.00
|2007.04.16 21:17
|161.99
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.02
|
|20070325
|so: 29.5%/0.6/2.0
|31794733
|2007.04.16 21:22
|sell stop
|0.02
|eurjpym
|162.00
|0.00
|0.00
|2007.04.16 21:23
|162.00
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31764623
|2007.04.16 15:47
|buy stop
|0.02
|usdchfm
|1.2150
|0.0000
|0.0000
|2007.04.16 21:28
|1.2150
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|30649631
|2007.04.11 14:07
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.50
|0.00
|0.00
|2007.04.16 21:43
|119.73
|0.00
|0.00
|0.17
|0.38
|
|20070325
|so: 29.3%/0.4/1.5
|31148603
|2007.04.12 17:45
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.1350
|0.0000
|0.0000
|2007.04.16 22:22
|1.1333
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.30
|
|20070325
|so: 29.0%/0.3/1.0
|31797514
|2007.04.16 21:54
|buy stop
|0.02
|eurjpym
|162.00
|0.00
|0.00
|2007.04.16 22:39
|162.00
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31801987
|2007.04.16 23:08
|sell stop
|0.02
|eurjpym
|162.00
|0.00
|0.00
|2007.04.16 23:13
|162.00
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31802852
|2007.04.16 23:25
|sell stop
|0.02
|eurjpym
|162.00
|0.00
|0.00
|2007.04.16 23:31
|162.00
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31803472
|2007.04.16 23:41
|sell stop
|0.02
|eurjpym
|162.00
|0.00
|0.00
|2007.04.16 23:53
|162.00
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31794998
|2007.04.16 21:23
|buy stop
|0.02
|gbpusdm
|1.9900
|0.0000
|0.0000
|2007.04.17 00:14
|1.9900
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31717936
|2007.04.16 09:51
|sell stop
|0.02
|audjpym
|99.50
|0.00
|0.00
|2007.04.17 00:17
|99.50
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31807571
|2007.04.17 00:38
|buy stop
|0.02
|gbpusdm
|1.9900
|0.0000
|0.0000
|2007.04.17 00:53
|1.9900
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31805445
|2007.04.17 00:14
|buy stop
|0.02
|eurjpym
|162.00
|0.00
|0.00
|2007.04.17 02:16
|162.00
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31812734
|2007.04.17 02:25
|buy stop
|0.02
|eurjpym
|162.00
|0.00
|0.00
|2007.04.17 02:52
|162.00
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31813972
|2007.04.17 03:07
|buy stop
|0.02
|eurjpym
|162.00
|0.00
|0.00
|2007.04.17 04:47
|162.00
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31812015
|2007.04.17 02:10
|sell stop
|0.02
|audjpym
|99.50
|0.00
|0.00
|2007.04.17 05:11
|99.50
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31741409
|2007.04.16 13:06
|sell stop
|0.02
|usdjpym
|119.50
|0.00
|0.00
|2007.04.17 05:11
|119.50
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31818330
|2007.04.17 05:16
|sell stop
|0.02
|audjpym
|99.50
|0.00
|0.00
|2007.04.17 05:26
|99.50
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31818293
|2007.04.17 05:15
|sell stop
|0.02
|usdjpym
|119.50
|0.00
|0.00
|2007.04.17 05:26
|119.50
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31665357
|2007.04.16 02:03
|sell stop
|0.02
|eurjpym
|161.50
|0.00
|0.00
|2007.04.17 06:48
|161.50
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31827196
|2007.04.17 06:51
|buy stop
|0.02
|eurjpym
|161.50
|0.00
|0.00
|2007.04.17 06:56
|161.50
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31828893
|2007.04.17 07:07
|buy stop
|0.02
|eurjpym
|161.50
|0.00
|0.00
|2007.04.17 07:49
|161.50
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31832754
|2007.04.17 07:56
|sell stop
|0.02
|eurjpym
|161.50
|0.00
|0.00
|2007.04.17 08:03
|161.50
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31784294
|2007.04.16 19:04
|buy stop
|0.02
|eurusdm
|1.3550
|0.0000
|0.0000
|2007.04.17 08:10
|1.3550
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31330321
|2007.04.12 14:18
|buy stop
|0.02
|gbpusdm
|1.9950
|0.0000
|0.0000
|2007.04.17 08:30
|1.9960
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31469720
|2007.04.13 06:22
|buy stop
|0.02
|gbpusdm
|2.0000
|0.0000
|0.0000
|2007.04.17 08:31
|2.0000
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31833533
|2007.04.17 08:06
|sell stop
|0.02
|eurjpym
|161.50
|0.00
|0.00
|2007.04.17 08:31
|161.50
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31837437
|2007.04.17 08:32
|buy stop
|0.02
|gbpusdm
|2.0000
|0.0000
|0.0000
|2007.04.17 08:36
|2.0000
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31841106
|2007.04.17 08:39
|buy stop
|0.02
|gbpusdm
|2.0000
|0.0000
|0.0000
|2007.04.17 08:43
|2.0000
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31843369
|2007.04.17 08:45
|buy stop
|0.02
|eurjpym
|161.50
|0.00
|0.00
|2007.04.17 08:59
|161.50
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31837663
|2007.04.17 08:32
|buy stop
|0.02
|eurusdm
|1.3550
|0.0000
|0.0000
|2007.04.17 09:00
|1.3550
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31846842
|2007.04.17 09:02
|buy stop
|0.02
|eurjpym
|161.50
|0.00
|0.00
|2007.04.17 09:14
|161.50
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31842524
|2007.04.17 08:44
|buy stop
|0.02
|gbpusdm
|2.0000
|0.0000
|0.0000
|2007.04.17 09:18
|2.0000
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31848930
|2007.04.17 09:20
|buy stop
|0.02
|eurjpym
|161.50
|0.00
|0.00
|2007.04.17 09:46
|161.50
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31849116
|2007.04.17 09:22
|buy stop
|0.02
|gbpusdm
|2.0000
|0.0000
|0.0000
|2007.04.17 10:13
|2.0000
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31821521
|2007.04.17 05:56
|buy stop
|0.02
|audjpym
|99.50
|0.00
|0.00
|2007.04.17 10:29
|99.50
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31764629
|2007.04.16 15:47
|sell stop
|0.02
|usdchfm
|1.2100
|0.0000
|0.0000
|2007.04.17 10:49
|1.2100
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31659109
|2007.04.16 00:35
|buy stop
|0.02
|audusdm
|0.8350
|0.0000
|0.0000
|2007.04.17 11:32
|0.8350
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31846741
|2007.04.17 09:01
|buy stop
|0.02
|eurusdm
|1.3550
|0.0000
|0.0000
|2007.04.17 11:55
|1.3550
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31821464
|2007.04.17 05:56
|buy stop
|0.02
|usdjpym
|119.50
|0.00
|0.00
|2007.04.17 12:29
|119.50
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31875365
|2007.04.17 12:26
|buy stop
|0.02
|eurusdm
|1.3550
|0.0000
|0.0000
|2007.04.17 12:29
|1.3550
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31863229
|2007.04.17 10:56
|sell stop
|0.02
|usdchfm
|1.2100
|0.0000
|0.0000
|2007.04.17 12:30
|1.2096
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31148649
|2007.04.11 16:55
|buy stop
|0.02
|audjpym
|100.00
|0.00
|0.00
|2007.04.17 12:36
|100.00
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31772807
|2007.04.16 16:47
|sell stop
|0.02
|usdcadm
|1.1300
|0.0000
|0.0000
|2007.04.17 12:42
|1.1300
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31817714
|2007.04.17 05:09
|buy stop
|0.02
|eurjpym
|162.00
|0.00
|0.00
|2007.04.17 12:43
|162.00
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31891731
|2007.04.17 13:00
|buy stop
|0.02
|audjpym
|100.00
|0.00
|0.00
|2007.04.17 13:03
|100.00
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31884420
|2007.04.17 12:45
|sell stop
|0.02
|gbpusdm
|2.0050
|0.0000
|0.0000
|2007.04.17 13:09
|2.0050
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31896230
|2007.04.17 13:20
|sell stop
|0.02
|usdcadm
|1.1300
|0.0000
|0.0000
|2007.04.17 13:24
|1.1300
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31893915
|2007.04.17 13:10
|sell stop
|0.02
|gbpusdm
|2.0050
|0.0000
|0.0000
|2007.04.17 13:24
|2.0050
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31905141
|2007.04.17 14:10
|buy stop
|0.02
|usdcadm
|1.1300
|0.0000
|0.0000
|2007.04.17 14:20
|1.1300
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31882284
|2007.04.17 12:42
|buy stop
|0.02
|usdchfm
|1.2100
|0.0000
|0.0000
|2007.04.17 14:59
|1.2100
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31907011
|2007.04.17 14:22
|buy stop
|0.02
|usdcadm
|1.1300
|0.0000
|0.0000
|2007.04.17 15:07
|1.1300
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31657999
|2007.04.16 00:24
|sell stop
|0.02
|usdjpym
|119.00
|0.00
|0.00
|2007.04.17 15:41
|119.00
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31854232
|2007.04.17 10:12
|sell stop
|0.02
|eurjpym
|161.50
|0.00
|0.00
|2007.04.17 15:42
|161.49
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31920458
|2007.04.17 15:51
|buy stop
|0.02
|usdcadm
|1.1300
|0.0000
|0.0000
|2007.04.17 15:54
|1.1300
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31919188
|2007.04.17 15:46
|buy stop
|0.02
|usdjpym
|119.00
|0.00
|0.00
|2007.04.17 16:00
|119.00
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31919304
|2007.04.17 15:46
|buy stop
|0.02
|eurjpym
|161.50
|0.00
|0.00
|2007.04.17 16:00
|161.50
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31886122
|2007.04.17 12:56
|sell
|0.02
|eurjpym
|162.00
|161.53
|0.00
|2007.04.17 16:00
|161.53
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|31922684
|2007.04.17 16:02
|sell stop
|0.02
|eurjpym
|161.50
|0.00
|0.00
|2007.04.17 16:03
|161.50
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31922391
|2007.04.17 16:00
|sell stop
|0.02
|usdjpym
|119.00
|0.00
|0.00
|2007.04.17 16:04
|119.00
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31923131
|2007.04.17 16:08
|buy stop
|0.02
|usdjpym
|119.00
|0.00
|0.00
|2007.04.17 16:19
|119.00
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31915941
|2007.04.17 15:27
|buy stop
|0.02
|usdchfm
|1.2100
|0.0000
|0.0000
|2007.04.17 16:22
|1.2100
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31925892
|2007.04.17 16:22
|sell stop
|0.02
|usdjpym
|119.00
|0.00
|0.00
|2007.04.17 16:23
|118.99
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31928746
|2007.04.17 16:42
|buy stop
|0.02
|usdjpym
|119.00
|0.00
|0.00
|2007.04.17 16:58
|119.00
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31933649
|2007.04.17 17:58
|buy stop
|0.02
|usdjpym
|119.00
|0.00
|0.00
|2007.04.17 18:23
|119.00
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31935066
|2007.04.17 18:19
|sell stop
|0.02
|usdcadm
|1.1300
|0.0000
|0.0000
|2007.04.17 18:38
|1.1300
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31927463
|2007.04.17 16:31
|buy stop
|0.02
|usdchfm
|1.2100
|0.0000
|0.0000
|2007.04.17 20:31
|1.2100
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31923151
|2007.04.17 16:08
|buy stop
|0.02
|eurjpym
|161.50
|0.00
|0.00
|2007.04.17 21:13
|161.50
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31946370
|2007.04.17 20:29
|sell stop
|0.02
|usdcadm
|1.1300
|0.0000
|0.0000
|2007.04.17 21:21
|1.1300
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31952414
|2007.04.17 21:31
|sell stop
|0.02
|usdcadm
|1.1300
|0.0000
|0.0000
|2007.04.17 21:31
|1.1300
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31950951
|2007.04.17 21:16
|buy stop
|0.02
|eurjpym
|161.50
|0.00
|0.00
|2007.04.17 21:32
|161.50
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31936751
|2007.04.17 18:42
|buy stop
|0.02
|usdjpym
|119.00
|0.00
|0.00
|2007.04.17 22:53
|119.00
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31953322
|2007.04.17 21:45
|buy stop
|0.02
|eurjpym
|161.50
|0.00
|0.00
|2007.04.17 22:53
|161.50
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31957312
|2007.04.17 22:56
|buy stop
|0.02
|eurjpym
|161.50
|0.00
|0.00
|2007.04.17 23:04
|161.50
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31952668
|2007.04.17 21:35
|sell stop
|0.02
|usdcadm
|1.1300
|0.0000
|0.0000
|2007.04.18 00:58
|1.1299
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31972508
|2007.04.18 01:11
|buy stop
|0.02
|usdcadm
|1.1300
|0.0000
|0.0000
|2007.04.18 01:15
|1.1301
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31753365
|2007.04.16 14:40
|sell stop
|0.02
|eurjpym
|161.00
|0.00
|0.00
|2007.04.18 03:05
|161.00
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31836825
|2007.04.17 08:31
|buy stop
|0.02
|gbpusdm
|2.0100
|0.0000
|0.0000
|2007.04.18 05:58
|2.0100
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31960681
|2007.04.17 23:47
|buy stop
|0.02
|eurjpym
|161.50
|0.00
|0.00
|2007.04.18 06:16
|161.50
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31258258
|2007.04.12 07:08
|buy stop
|0.02
|eurusdm
|1.3600
|0.0000
|0.0000
|2007.04.18 06:55
|1.3600
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31148628
|2007.04.11 16:55
|sell stop
|0.02
|usdchfm
|1.2050
|0.0000
|0.0000
|2007.04.18 07:13
|1.2050
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31746890
|2007.04.16 13:50
|sell stop
|0.02
|usdjpym
|118.50
|0.00
|0.00
|2007.04.18 11:42
|118.50
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31567353
|2007.04.13 14:39
|sell stop
|0.02
|audjpym
|99.00
|0.00
|0.00
|2007.04.18 11:44
|99.00
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31877232
|2007.04.17 12:31
|sell stop
|0.02
|audusdm
|0.8350
|0.0000
|0.0000
|2007.04.18 11:54
|0.8350
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|30339109
|2007.04.04 23:40
|buy
|0.02
|audusdm
|0.8200
|0.8333
|0.0000
|2007.04.18 12:05
|0.8333
|0.00
|0.00
|0.01
|2.66
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
|31727776
|2007.04.16 11:43
|sell stop
|0.02
|audjpym
|98.50
|0.00
|0.00
|2007.04.18 12:25
|98.49
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31718324
|2007.04.16 09:54
|sell stop
|0.02
|eurjpym
|160.50
|0.00
|0.00
|2007.04.18 12:32
|160.50
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31148611
|2007.04.11 16:55
|sell stop
|0.02
|usdjpym
|118.00
|0.00
|0.00
|2007.04.19 02:42
|118.00
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31805771
|2007.04.17 00:17
|sell stop
|0.02
|audjpym
|98.00
|0.00
|0.00
|2007.04.19 06:17
|98.00
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31826745
|2007.04.17 06:49
|sell stop
|0.02
|eurjpym
|160.00
|0.00
|0.00
|2007.04.19 06:18
|160.00
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31428684
|2007.04.13 01:30
|sell stop
|0.02
|audusdm
|0.8300
|0.0000
|0.0000
|2007.04.19 06:39
|0.8300
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31148650
|2007.04.11 16:55
|sell stop
|0.02
|audjpym
|97.50
|0.00
|0.00
|2007.04.19 06:41
|97.49
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31855422
|2007.04.17 10:20
|sell stop
|0.02
|gbpusdm
|2.0000
|0.0000
|0.0000
|2007.04.19 06:43
|2.0000
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31174127
|2007.04.11 19:42
|sell stop
|0.02
|usdcadm
|1.1250
|0.0000
|0.0000
|2007.04.19 11:00
|1.1247
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31960701
|2007.04.17 23:47
|buy stop
|0.02
|usdjpym
|119.00
|0.00
|0.00
|2007.04.23 00:08
|119.01
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31947302
|2007.04.17 20:42
|buy stop
|0.02
|usdchfm
|1.2100
|0.0000
|0.0000
|2007.04.23 08:31
|1.2100
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31877904
|2007.04.17 12:31
|sell stop
|0.02
|eurusdm
|1.3550
|0.0000
|0.0000
|2007.04.23 10:58
|1.3550
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31753351
|2007.04.16 14:40
|sell stop
|0.02
|audusdm
|0.8250
|0.0000
|0.0000
|2007.04.24 02:09
|0.8250
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31428719
|2007.04.13 01:30
|sell stop
|0.02
|usdcadm
|1.1200
|0.0000
|0.0000
|2007.04.24 09:50
|1.1200
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31428754
|2007.04.13 01:30
|buy stop
|0.02
|eurusdm
|1.3650
|0.0000
|0.0000
|2007.04.25 06:34
|1.3650
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|31324502
|2007.04.12 13:51
|sell stop
|0.02
|usdchfm
|1.2000
|0.0000
|0.0000
|2007.04.25 06:37
|1.2000
|deleted [no money]
|
|20070325
|deleted [no money]
|
|0.00
|0.00
|-14.66
|-233.98
|Closed P/L:
|-248.64
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|31866684
|2007.04.17 15:46
|sell
|0.02
|audjpym
|99.50
|0.00
|0.00
|
|98.84
|0.00
|0.00
|-0.23
|1.11
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
|31933995
|2007.04.17 18:10
|buy
|0.02
|audjpym
|99.50
|0.00
|0.00
|
|98.76
|0.00
|0.00
|0.16
|-1.24
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
|31704629
|2007.04.17 12:30
|buy
|0.02
|gbpusdm
|2.0050
|0.0000
|0.0000
|
|2.0043
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
|31905560
|2007.04.17 14:17
|sell
|0.02
|gbpusdm
|2.0050
|0.0000
|0.0000
|
|2.0047
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
|
|0.00
|0.00
|-0.07
|-0.21
|
|Floating P/L:
|-0.28
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|31430355
|2007.04.13 01:33
|buy stop
|0.02
|audjpym
|100.50
|0.00
|0.00
|
|98.84
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
|31624221
|2007.04.15 22:01
|buy stop
|0.02
|audjpym
|101.00
|0.00
|0.00
|
|98.84
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
|31880427
|2007.04.17 12:36
|buy stop
|0.02
|audjpym
|101.50
|0.00
|0.00
|
|98.84
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
|31895002
|2007.04.17 13:15
|buy stop
|0.02
|audjpym
|100.00
|0.00
|0.00
|
|98.84
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
|31148579
|2007.04.11 16:54
|buy stop
|0.02
|audusdm
|0.8400
|0.0000
|0.0000
|
|0.8335
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHaoFX
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHaoFX
|31148583
|2007.04.11 16:54
|sell stop
|0.02
|audusdm
|0.8200
|0.0000
|0.0000
|
|0.8330
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHaoFX
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHaoFX
|31148593
|2007.04.11 16:54
|sell stop
|0.02
|audusdm
|0.8100
|0.0000
|0.0000
|
|0.8330
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHaoFX
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHaoFX
|31428646
|2007.04.13 01:30
|buy stop
|0.02
|audusdm
|0.8450
|0.0000
|0.0000
|
|0.8335
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
|31626854
|2007.04.15 22:06
|buy stop
|0.02
|audusdm
|0.8500
|0.0000
|0.0000
|
|0.8335
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
|31565110
|2007.04.13 14:35
|buy stop
|0.02
|eurjpym
|162.50
|0.00
|0.00
|
|161.88
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
|31624439
|2007.04.15 22:01
|buy stop
|0.02
|eurjpym
|163.00
|0.00
|0.00
|
|161.88
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
|31624846
|2007.04.15 22:01
|buy stop
|0.02
|eurjpym
|163.50
|0.00
|0.00
|
|161.88
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
|31897487
|2007.04.17 13:25
|buy stop
|0.02
|eurjpym
|162.00
|0.00
|0.00
|
|161.88
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
|31148641
|2007.04.11 16:55
|sell stop
|0.02
|eurusdm
|1.3400
|0.0000
|0.0000
|
|1.3649
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHaoFX
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHaoFX
|31557391
|2007.04.13 14:00
|buy stop
|0.02
|eurusdm
|1.3700
|0.0000
|0.0000
|
|1.3651
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
|31724392
|2007.04.16 11:07
|sell stop
|0.02
|eurusdm
|1.3450
|0.0000
|0.0000
|
|1.3649
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
|31764600
|2007.04.16 15:47
|sell stop
|0.02
|eurusdm
|1.2150
|0.0000
|0.0000
|
|1.3649
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
|31764656
|2007.04.16 15:47
|sell stop
|0.02
|eurusdm
|1.3500
|0.0000
|0.0000
|
|1.3649
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
|31148570
|2007.04.11 16:54
|sell stop
|0.02
|gbpusdm
|1.9650
|0.0000
|0.0000
|
|2.0043
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHaoFX
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHaoFX
|31714979
|2007.04.16 09:28
|sell stop
|0.02
|gbpusdm
|1.9800
|0.0000
|0.0000
|
|2.0043
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
|31732166
|2007.04.16 12:24
|sell stop
|0.02
|gbpusdm
|1.9750
|0.0000
|0.0000
|
|2.0043
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
|31763080
|2007.04.16 15:31
|sell stop
|0.02
|gbpusdm
|1.9850
|0.0000
|0.0000
|
|2.0043
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
|31818665
|2007.04.17 05:23
|sell stop
|0.02
|gbpusdm
|1.9900
|0.0000
|0.0000
|
|2.0043
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
|31837022
|2007.04.17 08:31
|sell stop
|0.02
|gbpusdm
|1.9950
|0.0000
|0.0000
|
|2.0043
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
|31840382
|2007.04.17 08:36
|buy stop
|0.02
|gbpusdm
|2.0150
|0.0000
|0.0000
|
|2.0047
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
|31878093
|2007.04.17 12:31
|buy stop
|0.02
|gbpusdm
|2.0200
|0.0000
|0.0000
|
|2.0047
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
|31148598
|2007.04.11 16:55
|buy stop
|0.02
|usdcadm
|1.1450
|0.0000
|0.0000
|
|1.1221
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHaoFX
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHaoFX
|31148601
|2007.04.11 16:55
|buy stop
|0.02
|usdcadm
|1.1550
|0.0000
|0.0000
|
|1.1221
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHaoFX
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHaoFX
|31753360
|2007.04.16 14:40
|buy stop
|0.02
|usdcadm
|1.1400
|0.0000
|0.0000
|
|1.1221
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
|31764615
|2007.04.16 15:47
|buy stop
|0.02
|usdcadm
|1.1350
|0.0000
|0.0000
|
|1.1221
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
|31772000
|2007.04.16 16:40
|sell stop
|0.02
|usdcadm
|1.1150
|0.0000
|0.0000
|
|1.1216
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
|31148613
|2007.04.11 16:55
|buy stop
|0.02
|usdchfm
|1.2300
|0.0000
|0.0000
|
|1.2025
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHaoFX
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHaoFX
|31148616
|2007.04.11 16:55
|buy stop
|0.02
|usdchfm
|1.2350
|0.0000
|0.0000
|
|1.2025
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHaoFX
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHaoFX
|31496489
|2007.04.13 08:41
|sell stop
|0.02
|usdchfm
|1.1950
|0.0000
|0.0000
|
|1.2021
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
|31746860
|2007.04.16 13:50
|buy stop
|0.02
|usdchfm
|1.2250
|0.0000
|0.0000
|
|1.2025
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
|31763961
|2007.04.16 15:35
|buy stop
|0.02
|usdchfm
|1.2200
|0.0000
|0.0000
|
|1.2025
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
|31805841
|2007.04.17 00:18
|buy stop
|0.02
|usdchfm
|1.2150
|0.0000
|0.0000
|
|1.2025
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
|31148607
|2007.04.11 16:55
|buy stop
|0.02
|usdjpym
|120.00
|0.00
|0.00
|
|118.60
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHaoFX
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHaoFX
|31148610
|2007.04.11 16:55
|buy stop
|0.02
|usdjpym
|120.50
|0.00
|0.00
|
|118.60
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHaoFX
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHaoFX
|31159884
|2007.04.11 18:05
|buy stop
|0.02
|usdjpym
|121.00
|0.00
|0.00
|
|118.60
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHaoFX
|
|20070325
|狗熊1.8.2STEP25 by JerryHaoFX
|31877601
|2007.04.17 12:31
|buy stop
|0.02
|usdjpym
|119.50
|0.00
|0.00
|
|118.60
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
|31918047
|2007.04.17 15:42
|sell stop
|0.02
|usdjpym
|117.50
|0.00
|0.00
|
|118.57
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
|
|20070325
|狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|250.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-248.64
|Floating P/L:
|-0.28
|Margin:
|1.00
|Balance:
|1.36
|Equity:
|1.08
|Free Margin:
|0.08
|
|Details:
|Gross Profit:
|168.42
|Gross Loss:
|417.06
|Total Net Profit:
|-248.64
|Profit Factor:
|0.40
|Expected Payoff:
|-0.64
|
|Absolute Drawdown:
|253.12
|Maximal Drawdown:
|406.65 (100.77%)
|Relative Drawdown:
|100.77% (406.65)
|
|Total Trades:
|390
|Short Positions (won %):
|196 (60.71%)
|Long Positions (won %):
|194 (94.33%)
|Profit Trades (% of total):
|302 (77.44%)
|Loss trades (% of total):
|88 (22.56%)
|Largest
|profit trade:
|4.37
|loss trade:
|-13.27
|Average
|profit trade:
|0.56
|loss trade:
|-4.74
|Maximum
|consecutive wins ($):
|286 (153.53)
|consecutive losses ($):
|27 (-79.66)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|153.53 (286)
|consecutive loss (count):
|-194.22 (22)
|Average
|consecutive wins:
|50
|consecutive losses:
|18