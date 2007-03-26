Interbank FX, LLC

Account: 1414788 Name: cc Currency: USD 2007 April 25, 11:22
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
291326782007.03.25 11:16balanceDeposit250.00
291631562007.03.26 07:07sell0.01gbpusdm1.96001.96000.00002007.03.26 07:301.96000.000.000.000.00
 20070325狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
291626472007.03.26 07:00buy0.01usdchfm1.22001.22040.00002007.03.26 10:051.22040.000.000.000.03
 20070325狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
291674232007.03.26 08:37buy0.01audjpym95.2595.450.002007.03.26 13:0695.450.000.000.000.17
 20070325狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
291683002007.03.26 11:25buy0.01eurjpym157.00157.220.002007.03.26 14:01157.220.000.000.000.19
 20070325狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
291685722007.03.26 13:27buy0.01gbpusdm1.96501.96830.00002007.03.26 14:041.96830.000.000.000.33
 20070325狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
291685782007.03.26 13:52buy0.01gbpusdm1.96751.96950.00002007.03.26 14:101.96950.000.000.000.20
 20070325狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
291683822007.03.26 12:55buy0.01audusdm0.80750.80960.00002007.03.26 14:270.80960.000.000.000.21
 20070325狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
291786442007.03.26 13:45sell0.01usdchfm1.22001.21340.00002007.03.26 14:381.21340.000.000.000.54
 20070325狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
291680182007.03.26 14:00sell0.01usdchfm1.21751.21350.00002007.03.26 14:391.21350.000.000.000.33
 20070325狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
291681052007.03.26 14:08sell0.01usdchfm1.21501.21370.00002007.03.26 14:391.21370.000.000.000.11
 20070325狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
291677142007.03.26 14:03sell0.01usdjpym118.00117.830.002007.03.26 14:41117.830.000.000.000.14
 20070325狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
291640712007.03.26 06:39buy0.01gbpusdm1.96251.96870.00002007.03.26 14:591.96870.000.000.000.62
 20070325狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
291686502007.03.26 14:07buy0.01eurusdm1.33251.33300.00002007.03.26 15:161.33300.000.000.000.05
 20070325狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
292110002007.03.26 16:35buy0.01gbpjpym232.25232.450.002007.03.26 20:03232.450.000.000.000.17
 20070325狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
291683252007.03.26 13:52buy0.01eurjpym157.25157.470.002007.03.26 21:45157.470.000.000.010.19
 20070325狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
291674332007.03.26 12:01buy0.01audjpym95.5095.700.002007.03.26 22:5495.700.000.000.010.17
 20070325狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
292110012007.03.26 18:46buy0.01gbpjpym232.50232.700.002007.03.26 22:58232.700.000.000.020.17
 20070325狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
292097322007.03.26 18:06buy0.01usdjpym118.00118.210.002007.03.26 23:29118.210.000.000.010.18
 20070325狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
292095982007.03.26 20:53buy0.01eurjpym157.50157.700.002007.03.26 23:42157.700.000.000.010.17
 20070325狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
292308912007.03.27 00:47sell0.01gbpjpym232.50232.390.002007.03.27 07:50232.390.000.000.000.09
 20070325狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
291683802007.03.26 07:36buy0.01audusdm0.80500.80760.00002007.03.27 08:230.80760.000.000.000.26
 20070325狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
291685272007.03.26 14:23sell0.01usdcadm1.16001.15780.00002007.03.27 08:411.15780.000.000.000.19
 20070325狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
292091212007.03.26 15:38sell0.01gbpusdm1.96751.96550.00002007.03.27 09:161.96550.000.000.000.20
 20070325狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
292245622007.03.27 06:35sell0.01gbpjpym232.25232.050.002007.03.27 09:33232.050.000.000.000.17
 20070325狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
292648072007.03.27 08:53sell0.01gbpusdm1.96501.96310.00002007.03.27 09:331.96310.000.000.000.19
 20070325狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
292791242007.03.27 10:01buy0.01gbpjpym232.25232.450.002007.03.27 11:55232.450.000.000.000.17
 20070325狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
292885402007.03.27 12:34sell0.01gbpjpym232.25232.050.002007.03.27 13:39232.050.000.000.000.17
 20070325狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
292110802007.03.26 14:57sell0.01gbpjpym232.00231.800.002007.03.27 14:17231.800.000.00-0.030.17
 20070325狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
292791282007.03.27 10:15buy0.01gbpusdm1.96501.96700.00002007.03.27 14:211.96700.000.000.000.20
 20070325狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
292321322007.03.27 06:51sell0.01usdjpym118.00117.800.002007.03.27 15:35117.800.000.000.000.17
 20070325狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
292645912007.03.27 14:11sell0.01gbpjpym231.75231.520.002007.03.27 21:12231.520.000.00-0.030.20
 20070325狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
292306672007.03.27 05:23sell0.01audjpym95.5095.290.002007.03.27 21:1895.290.000.00-0.010.18
 20070325狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
292645612007.03.28 01:20sell0.01gbpjpym231.25231.050.002007.03.28 01:28231.050.000.000.000.17
 20070325狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
291677662007.03.26 14:07sell0.01usdjpym117.75117.550.002007.03.28 01:28117.550.000.00-0.020.17
 20070325狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
291988252007.03.26 14:06sell0.01eurjpym157.00156.780.002007.03.28 01:31156.780.000.00-0.020.18
 20070325狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
292645582007.03.27 14:32sell0.01gbpjpym231.50231.080.002007.03.28 01:33231.080.000.00-0.030.36
 20070325狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
291647012007.03.26 06:57sell0.01audjpym95.0094.800.002007.03.28 01:5394.800.000.00-0.020.17
 20070325狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
292645632007.03.28 01:26sell0.01gbpjpym231.00230.800.002007.03.28 01:59230.800.000.000.000.17
 20070325狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
292645652007.03.28 01:30sell0.01gbpjpym230.75230.550.002007.03.28 04:31230.550.000.000.000.17
 20070325狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
292645992007.03.28 04:25sell0.01gbpjpym230.50230.280.002007.03.28 04:44230.280.000.000.000.19
 20070325狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
291739562007.03.26 08:43sell0.01eurjpym156.75156.550.002007.03.28 04:44156.550.000.00-0.020.17
 20070325狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
292645312007.03.28 01:30sell0.01audjpym94.7594.530.002007.03.28 04:5194.530.000.000.000.19
 20070325狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
292649412007.03.28 01:27sell0.01usdjpym117.50117.290.002007.03.28 05:54117.290.000.000.000.18
 20070325狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
292647022007.03.27 08:23sell0.01audusdm0.80750.80550.00002007.03.28 06:250.80550.000.000.000.20
 20070325狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
292305132007.03.27 06:51sell0.01eurjpym157.25156.700.002007.03.28 07:13156.700.000.00-0.010.47
 20070325狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
292336332007.03.27 00:46sell0.01eurjpym157.50156.700.002007.03.28 07:13156.700.000.00-0.010.69
 20070325狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
291686332007.03.26 14:00buy0.01eurusdm1.33001.33340.00002007.03.28 07:341.33340.000.00-0.020.34
 20070325狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
293101552007.03.27 14:39sell0.01gbpusdm1.96501.96310.00002007.03.28 08:501.96310.000.000.000.19
 20070325狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
291916332007.03.26 14:08sell0.01audjpym95.2594.650.002007.03.28 09:3694.650.000.00-0.020.51
 20070325狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
291681562007.03.26 14:24sell0.01usdchfm1.21251.21040.00002007.03.28 11:481.21040.000.00-0.020.17
 20070325狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
292645592007.03.28 04:36sell0.01usdjpym117.25117.050.002007.03.28 12:32117.050.000.000.000.17
 20070325狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
292785912007.03.28 05:10sell0.01gbpjpym230.00229.800.002007.03.28 12:36229.800.000.000.000.18
 20070325狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
292645712007.03.28 04:35sell0.01gbpjpym230.25230.050.002007.03.28 12:50230.050.000.000.000.17
 20070325狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
292646782007.03.28 04:36sell0.01eurjpym156.50156.300.002007.03.28 12:55156.300.000.000.000.17
 20070325狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
294008992007.03.28 10:43buy0.01gbpusdm1.96501.96700.00002007.03.28 13:401.96700.000.000.000.20
 20070325狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
292645742007.03.28 12:34sell0.01gbpjpym229.75229.530.002007.03.28 14:04229.530.000.000.000.19
 20070325狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
292646792007.03.28 10:29sell0.01eurjpym156.25156.050.002007.03.28 14:13156.050.000.000.000.17
 20070325狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
292645622007.03.28 12:31sell0.01usdjpym117.00116.800.002007.03.28 14:13116.800.000.000.000.17
 20070325狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
292645362007.03.28 13:17sell0.01audjpym94.2594.040.002007.03.28 14:3694.040.000.000.000.18
 20070325狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
293554232007.03.28 14:35sell0.01gbpjpym229.25229.050.002007.03.28 14:42229.050.000.000.000.17
 20070325狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
292645642007.03.28 13:54sell0.01usdjpym116.75116.520.002007.03.28 14:49116.520.000.000.000.20
 20070325狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
292646812007.03.28 13:51sell0.01eurjpym156.00155.780.002007.03.28 14:49155.780.000.000.000.19
 20070325狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
292645332007.03.28 04:26sell0.01audjpym94.5094.160.002007.03.28 15:0694.160.000.000.000.29
 20070325狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
292645752007.03.28 13:58sell0.01gbpjpym229.50229.250.002007.03.28 15:07229.250.000.000.000.21
 20070325狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
294184402007.03.28 15:29buy0.01usdchfm1.21251.21450.00002007.03.28 16:081.21450.000.000.000.16
 20070325狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
294361242007.03.28 14:58sell0.01gbpusdm1.96501.96300.00002007.03.28 16:191.96300.000.000.000.20
 20070325狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
294492302007.03.28 15:07buy0.01gbpjpym229.25229.450.002007.03.28 16:30229.450.000.000.000.17
 20070325狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
294958042007.03.28 20:49buy0.02gbpjpym229.25229.750.002007.03.29 00:33229.750.000.000.120.85
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
295152392007.03.29 00:56buy0.02gbpjpym229.25229.750.002007.03.29 01:47229.750.000.000.000.85
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
294403452007.03.28 14:13buy0.01gbpjpym229.75230.250.002007.03.29 04:15230.250.000.000.060.42
 20070325狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
294858172007.03.28 18:56buy0.01nzdjpym83.0083.500.002007.03.29 04:1983.500.000.000.030.43
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
295145282007.03.29 00:54buy0.02eurjpym155.50156.000.002007.03.29 04:40156.000.000.000.000.86
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
294548072007.03.28 16:21buy0.01gbpjpym229.50230.010.002007.03.29 04:42230.010.000.000.060.43
 20070325狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
294509962007.03.28 15:20buy0.01usdjpym116.75117.250.002007.03.29 06:32117.250.000.000.040.43
 20070325狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
294479852007.03.28 15:09buy0.01audjpym94.2594.750.002007.03.29 06:4194.750.000.000.030.42
 20070325狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
294277182007.03.28 12:48buy0.01gbpjpym230.00230.500.002007.03.29 06:47230.500.000.000.060.42
 20070325狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
295142222007.03.29 01:43buy0.02eurjpym155.75156.250.002007.03.29 06:49156.250.000.000.000.86
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
294853562007.03.28 23:36buy0.01nzdjpym83.2583.750.002007.03.29 07:0383.750.000.000.000.43
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
294871942007.03.29 03:57buy0.02gbpjpym230.25230.750.002007.03.29 07:32230.750.000.000.000.85
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
294510362007.03.28 16:22buy0.01eurjpym156.00156.510.002007.03.29 08:07156.510.000.000.030.44
 20070325狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
294951822007.03.29 03:17buy0.02audjpym94.5095.010.002007.03.29 08:3295.010.000.000.000.87
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
293726432007.03.28 06:18buy0.01gbpjpym230.50231.000.002007.03.29 12:32231.000.000.000.060.42
 20070325狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
294853572007.03.29 04:00buy0.01nzdjpym83.5084.000.002007.03.29 12:3884.000.000.000.000.42
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
294856832007.03.29 03:57buy0.01usdjpym117.25117.750.002007.03.29 12:39117.750.000.000.000.42
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
294886332007.03.29 06:54buy0.02gbpjpym230.75231.250.002007.03.29 14:18231.250.000.000.000.85
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
294865472007.03.29 07:31buy0.01eurjpym156.50157.010.002007.03.29 15:59157.010.000.000.000.43
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
294853582007.03.29 06:45buy0.01nzdjpym83.7584.250.002007.03.29 16:5784.250.000.000.000.42
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
294951882007.03.29 06:20buy0.02audjpym94.7595.250.002007.03.29 17:4895.250.000.000.000.85
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
295003032007.03.29 07:31buy0.02gbpjpym231.00231.630.002007.03.29 17:48231.630.000.000.001.06
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
294856862007.03.29 07:31buy0.01usdjpym117.50118.000.002007.03.29 17:50118.000.000.000.000.42
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
293727532007.03.28 07:13buy0.01eurjpym156.75157.250.002007.03.29 18:08157.250.000.000.030.42
 20070325狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
295098382007.03.29 12:36buy0.02gbpjpym231.25231.750.002007.03.29 23:44231.750.000.000.040.85
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
294865452007.03.29 06:16buy0.01eurjpym156.25156.950.002007.03.30 01:35156.950.000.000.010.59
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
294418722007.03.28 16:52buy0.01usdjpym117.00117.680.002007.03.30 02:02117.680.000.000.050.58
 20070325狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
296243062007.03.29 17:57sell0.02gbpjpym231.50231.000.002007.03.30 02:42231.000.000.00-0.050.85
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
295474862007.03.29 07:17sell0.02usdcadm1.16001.15490.00002007.03.30 08:151.15490.000.00-0.010.88
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
292648122007.03.27 09:30sell0.01gbpusdm1.96251.95720.00002007.03.30 08:171.95720.000.000.000.53
 20070325狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
292097372007.03.26 15:16buy0.01usdchfm1.21501.22000.00002007.03.30 08:371.22000.000.000.060.41
 20070325狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
295329132007.03.29 04:15sell0.02gbpusdm1.96501.95990.00002007.03.30 11:481.95990.000.000.001.02
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
294856882007.03.29 12:36buy0.01usdjpym117.75118.250.002007.03.30 12:44118.250.000.000.010.42
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
295640612007.03.29 12:32buy0.02usdchfm1.21751.22250.00002007.03.30 12:441.22250.000.000.020.82
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
294865552007.03.29 13:30buy0.01eurjpym157.00157.500.002007.03.30 13:13157.500.000.000.010.42
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
296625452007.03.30 02:42buy0.02gbpjpym231.00231.530.002007.03.30 13:13231.530.000.000.000.90
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
294951892007.03.29 06:55buy0.02audjpym95.0095.510.002007.03.30 13:1595.510.000.000.020.87
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
294853592007.03.29 12:32buy0.01nzdjpym84.0084.500.002007.03.30 13:2184.500.000.000.010.42
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
292090242007.03.27 06:12sell0.01usdcadm1.15751.15240.00002007.03.30 14:241.15240.000.00-0.010.44
 20070325狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
296588882007.03.30 01:52buy0.02gbpjpym231.25231.750.002007.03.30 14:44231.750.000.000.000.84
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
296940972007.03.30 11:48buy0.02gbpusdm1.96001.96520.00002007.03.30 15:181.96520.000.000.001.04
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
297357582007.03.30 12:44buy0.02eurusdm1.33001.33520.00002007.03.30 15:231.33520.000.000.001.04
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
296243562007.03.29 17:50sell0.02usdjpym118.00117.500.002007.03.30 15:29117.500.000.00-0.030.85
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
297483252007.03.30 13:21sell0.02nzdjpym84.5084.000.002007.03.30 15:4784.000.000.000.000.85
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
294856942007.03.29 08:53sell0.01usdchfm1.21501.21000.00002007.03.30 15:501.21000.000.00-0.010.41
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
294865982007.03.29 04:00buy0.01gbpusdm1.96501.97000.00002007.03.30 15:531.97000.000.000.000.50
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
294867672007.03.28 19:24buy0.01gbpusdm1.96251.96750.00002007.03.30 15:551.96750.000.000.000.50
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
297072562007.03.30 08:37sell0.02usdchfm1.22001.21380.00002007.03.30 15:551.21380.000.000.001.02
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
297467952007.03.30 13:13sell0.02eurjpym157.50157.000.002007.03.30 16:16157.000.000.000.000.85
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
297990342007.03.30 15:49buy0.02gbpjpym231.25231.750.002007.03.30 18:31231.750.000.000.000.85
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
297986202007.03.30 15:50buy0.02usdchfm1.21001.21500.00002007.03.30 19:321.21500.000.000.000.82
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
295300172007.03.29 14:39buy0.02gbpjpym231.50232.030.002007.04.02 00:11232.030.000.000.080.90
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
298112992007.03.30 16:16buy0.02eurjpym157.00157.510.002007.04.02 00:18157.510.000.000.020.87
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
297024962007.03.30 08:18buy0.02gbpusdm1.95751.96650.00002007.04.02 00:201.96650.000.000.001.80
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
297898602007.03.30 15:29buy0.02usdjpym117.50118.010.002007.04.02 00:20118.010.000.000.030.86
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
293836052007.03.28 11:12buy0.01audusdm0.80750.81250.00002007.04.02 01:500.81250.000.000.000.50
 20070325狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
292779752007.03.27 14:20buy0.01gbpusdm1.96751.97250.00002007.04.02 07:301.97250.000.000.000.50
 20070325狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
294951912007.03.29 13:30buy0.02audjpym95.2595.750.002007.04.02 07:4395.750.000.000.040.85
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
293387992007.03.27 23:11buy0.01gbpjpym231.75232.250.002007.04.02 08:05232.250.000.000.100.42
 20070325狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
293076722007.03.27 14:24buy0.01gbpjpym232.00232.500.002007.04.02 09:14232.500.000.000.120.43
 20070325狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
297878562007.03.30 15:34sell0.02eurusdm1.33751.33530.00002007.04.02 09:491.33530.000.000.010.44
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
297889082007.03.30 15:33buy0.02usdchfm1.21251.21470.00002007.04.02 09:491.21470.000.000.020.36
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
294853602007.03.29 14:11buy0.01nzdjpym84.2584.620.002007.04.02 10:2684.620.000.000.020.31
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
294985732007.03.30 12:23buy0.02audjpym95.5095.840.002007.04.02 10:4495.840.000.000.020.58
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
298745352007.04.02 00:18sell0.02eurjpym157.50157.290.002007.04.02 11:38157.290.000.000.000.36
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
292093092007.03.26 22:04buy0.01audjpym95.7595.960.002007.04.02 12:0595.960.000.000.060.18
 20070325狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
299553262007.04.02 11:19buy0.01gbpusdm1.97501.97740.00002007.04.02 12:081.97740.000.000.000.24
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
298763452007.04.02 00:21sell0.02usdjpym118.00117.790.002007.04.02 12:23117.790.000.000.000.36
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
292648612007.03.27 08:07buy0.01eurusdm1.33501.33710.00002007.04.02 13:011.33710.000.00-0.050.21
 20070325狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
294871722007.04.02 09:04buy0.02audusdm0.81500.81700.00002007.04.02 13:300.81700.000.000.000.40
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
295303402007.04.02 08:42buy0.02audjpym96.0096.210.002007.04.02 13:5996.210.000.000.000.36
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
295049432007.03.29 21:20buy0.02nzdjpym84.5084.710.002007.04.02 14:1184.710.000.000.020.36
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
298425732007.03.30 19:32sell0.02usdchfm1.21501.21300.00002007.04.02 14:191.21300.000.00-0.020.33
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
295540102007.04.02 00:16buy0.02gbpjpym232.25232.640.002007.04.02 14:40232.640.000.000.000.67
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
295276162007.03.29 14:20buy0.02eurjpym157.25157.470.002007.04.02 15:02157.470.000.000.040.37
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
294871552007.03.30 15:29buy0.02audusdm0.81250.81460.00002007.04.03 03:350.81460.000.000.000.42
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
295431572007.03.29 23:30buy0.02eurjpym157.50157.710.002007.04.03 05:02157.710.000.000.040.36
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
292096032007.03.26 23:37buy0.01eurjpym157.75157.970.002007.04.03 06:26157.970.000.000.070.18
 20070325狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
299553362007.04.02 11:51buy0.01gbpusdm1.97751.97970.00002007.04.03 06:261.97970.000.000.000.22
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
293196232007.03.27 23:50buy0.01usdjpym118.00118.210.002007.04.03 06:31118.210.000.000.070.18
 20070325狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
291676062007.03.26 07:20buy0.01usdjpym118.25118.460.002007.04.03 07:49118.460.000.000.090.18
 20070325狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
291683832007.03.26 14:01buy0.01audusdm0.81000.81360.00002007.04.03 07:560.81360.000.000.000.36
 20070325狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
294866042007.04.02 07:25buy0.01gbpusdm1.97251.97700.00002007.04.03 09:081.97700.000.000.000.45
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
291685812007.03.26 14:07buy0.01gbpusdm1.97001.97700.00002007.04.03 09:081.97700.000.000.000.70
 20070325狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
299709482007.04.03 03:21sell0.01audusdm0.81500.81290.00002007.04.03 09:580.81290.000.000.000.21
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
292650442007.03.27 07:55buy0.01gbpjpym232.50234.310.002007.04.03 10:28234.310.000.000.141.52
 20070325狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
292110122007.03.26 23:37buy0.01gbpjpym233.00234.310.002007.04.03 10:28234.310.000.000.141.10
 20070325狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
292110102007.03.26 21:38buy0.01gbpjpym232.75234.280.002007.04.03 10:28234.280.000.000.141.29
 20070325狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
299750312007.04.02 12:08sell0.01gbpusdm1.97751.97510.00002007.04.03 10:381.97510.000.000.000.24
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
297841182007.03.30 18:56buy0.02usdchfm1.21501.21710.00002007.04.03 10:541.21710.000.000.040.35
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
296900182007.03.30 08:17buy0.02usdcadm1.15501.15730.00002007.04.03 11:571.15730.000.000.000.40
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
299573542007.04.02 21:18buy0.01nzdjpym85.2585.470.002007.04.03 12:1585.470.000.000.000.19
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
301677352007.04.03 11:59buy0.01gbpjpym234.50234.710.002007.04.03 12:27234.710.000.000.000.18
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
299554262007.04.03 07:44buy0.01usdjpym118.50118.710.002007.04.03 12:34118.710.000.000.000.18
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
301240052007.04.03 07:05sell0.01gbpusdm1.98001.97790.00002007.04.03 13:121.97790.000.000.000.21
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
299554462007.04.02 12:26buy0.01audjpym96.2596.460.002007.04.03 13:2696.460.000.000.010.18
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
299993272007.04.03 07:44buy0.01eurjpym158.50158.730.002007.04.03 14:18158.730.000.000.000.20
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
301677412007.04.03 12:24buy0.01gbpjpym234.75234.970.002007.04.03 15:49234.970.000.000.000.18
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
299554532007.04.03 07:11buy0.01eurjpym158.25158.460.002007.04.03 17:58158.460.000.000.000.17
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
292646442007.03.27 11:49buy0.01eurjpym158.00158.380.002007.04.03 18:04158.380.000.000.070.32
 20070325狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
294856092007.03.30 07:55buy0.01usdchfm1.22001.22230.00002007.04.03 18:081.22230.000.000.020.19
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
297818022007.03.30 15:24sell0.02eurusdm1.33501.33290.00002007.04.03 18:091.33290.000.000.020.42
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
302121912007.04.03 15:02sell0.02eurjpym158.75158.500.002007.04.03 18:45158.500.000.000.000.42
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
302229162007.04.03 15:56sell0.02gbpjpym235.00234.770.002007.04.03 18:45234.770.000.000.000.38
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
302128692007.04.03 15:03sell0.02gbpusdm1.97751.97530.00002007.04.03 21:101.97530.000.000.000.44
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
301996052007.04.03 13:39sell0.02gbpjpym234.75234.530.002007.04.03 22:46234.530.000.00-0.050.37
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
301970892007.04.03 13:27sell0.01gbpjpym234.70234.490.002007.04.03 23:10234.490.000.00-0.030.18
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
299573322007.04.02 13:08buy0.01nzdjpym85.0085.270.002007.04.03 23:3085.270.000.000.020.22
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
295310772007.04.02 07:57buy0.02nzdjpym84.7585.270.002007.04.03 23:3085.270.000.000.040.88
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
298535502007.04.01 22:30buy0.02nzdjpym84.0085.240.002007.04.03 23:3085.240.000.000.042.09
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
301833662007.04.03 12:12sell0.01nzdjpym85.5085.280.002007.04.03 23:3085.280.000.00-0.010.18
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
297824592007.03.30 15:51sell0.02audusdm0.81000.80740.00002007.04.03 23:310.80740.000.000.000.52
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
302011842007.04.03 18:15sell0.02gbpjpym234.50234.270.002007.04.03 23:33234.270.000.00-0.050.38
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
301825622007.04.03 13:21sell0.01audjpym96.5095.930.002007.04.03 23:3595.930.000.00-0.010.48
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
301142772007.04.03 07:57sell0.01audjpym96.2595.980.002007.04.03 23:3895.980.000.00-0.010.23
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
301835692007.04.03 12:15sell0.01eurjpym158.50158.270.002007.04.03 23:38158.270.000.00-0.010.19
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
299553992007.04.03 09:18sell0.01audusdm0.81250.80860.00002007.04.03 23:500.80860.000.000.000.39
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
299694882007.04.03 09:14sell0.01gbpusdm1.97501.97300.00002007.04.04 02:061.97300.000.000.000.20
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
302893482007.04.04 00:30buy0.02gbpjpym234.25234.470.002007.04.04 03:34234.470.000.000.000.37
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
302800122007.04.03 23:38buy0.02eurjpym158.25158.470.002007.04.04 04:06158.470.000.000.000.37
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
302795982007.04.04 03:26buy0.02audjpym96.2596.460.002007.04.04 04:4396.460.000.000.000.35
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
302792032007.04.04 02:51buy0.02audusdm0.81000.81220.00002007.04.04 05:220.81220.000.000.000.44
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
301315072007.04.03 07:36sell0.01eurusdm1.33751.33540.00002007.04.04 07:361.33540.000.000.010.21
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
297807122007.04.02 00:32buy0.02usdchfm1.21751.21960.00002007.04.04 07:371.21960.000.000.040.34
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
302848402007.04.03 23:55buy0.02nzdjpym85.2585.460.002007.04.04 08:1785.460.000.000.000.35
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
302462912007.04.03 18:07sell0.02usdchfm1.22251.22030.00002007.04.04 08:521.22030.000.00-0.020.36
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
302765242007.04.03 23:12buy0.02gbpjpym234.50234.720.002007.04.04 10:17234.720.000.000.000.37
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
301805252007.04.03 11:57sell0.01usdcadm1.15751.15540.00002007.04.04 10:351.15540.000.000.000.18
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
302448742007.04.03 18:45buy0.02eurjpym158.50158.720.002007.04.04 11:00158.720.000.000.020.37
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
303583202007.04.04 10:24sell0.02gbpjpym234.75234.540.002007.04.04 12:25234.540.000.000.000.35
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
303396942007.04.04 07:58sell0.02gbpusdm1.97501.97250.00002007.04.04 12:431.97250.000.000.000.50
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
303155792007.04.04 04:14sell0.02gbpjpym234.50234.290.002007.04.04 13:32234.290.000.000.000.35
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
297872932007.03.30 18:12buy0.02usdjpym117.75118.620.002007.04.04 14:38118.620.000.000.091.47
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
303391772007.04.04 07:33buy0.02eurusdm1.33501.33710.00002007.04.04 14:421.33710.000.000.000.42
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
300903252007.04.03 04:12buy0.01audusdm0.81500.81700.00002007.04.04 14:540.81700.000.000.000.20
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
301675722007.04.03 12:21buy0.01audjpym96.7596.990.002007.04.04 15:1296.990.000.000.010.20
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
303873862007.04.04 14:07buy0.02gbpjpym234.25234.470.002007.04.04 15:27234.470.000.000.000.37
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
303646492007.04.04 11:03sell0.02usdjpym119.00118.790.002007.04.04 16:08118.790.000.000.000.35
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
296970912007.03.30 08:28sell0.02eurgbpm0.68000.67760.00002007.04.05 08:300.67760.000.000.060.95
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
301680532007.04.03 10:36buy0.01nzdjpym85.5085.720.002007.04.05 09:5285.720.000.000.040.18
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
303997572007.04.04 15:27sell0.02gbpjpym234.50234.290.002007.04.05 10:12234.290.000.00-0.160.36
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
303901742007.04.04 14:25sell0.02gbpusdm1.97501.97280.00002007.04.05 10:121.97280.000.000.000.44
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
301677702007.04.03 10:28sell0.01gbpjpym234.25234.030.002007.04.05 11:01234.030.000.00-0.110.18
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
294872582007.03.30 07:08sell0.02usdcadm1.15501.15290.00002007.04.05 11:121.15290.000.00-0.050.37
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
303392132007.04.04 14:35buy0.02audjpym97.0097.210.002007.04.05 11:3997.210.000.000.060.35
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
305050142007.04.05 11:01buy0.02gbpjpym234.00234.220.002007.04.05 11:41234.220.000.000.000.37
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
299576502007.04.02 10:08sell0.01gbpusdm1.97251.97040.00002007.04.05 12:011.97040.000.000.000.21
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
297909852007.03.30 15:31sell0.02gbpusdm1.97001.96790.00002007.04.05 12:341.96790.000.000.000.42
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
305122512007.04.05 11:33sell0.02gbpjpym234.25234.030.002007.04.05 12:37234.030.000.000.000.37
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
303392582007.04.04 09:56buy0.02eurjpym158.75158.970.002007.04.05 12:54158.970.000.000.050.37
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
303392632007.04.05 11:59buy0.02eurjpym159.00159.220.002007.04.05 13:28159.220.000.000.000.37
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
305231522007.04.05 13:13buy0.02gbpusdm1.97001.97230.00002007.04.05 13:321.97230.000.000.000.46
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
294863822007.03.30 15:48buy0.01eurusdm1.34001.34250.00002007.04.05 13:321.34250.000.00-0.050.25
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
301870322007.04.03 12:29sell0.01usdjpym118.75118.540.002007.04.05 13:59118.540.000.00-0.050.18
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
303396842007.04.05 11:00sell0.02gbpjpym234.00233.770.002007.04.05 14:00233.770.000.000.000.39
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
294873602007.03.30 07:25sell0.02usdcadm1.15251.15040.00002007.04.05 14:011.15040.000.00-0.050.37
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
301675422007.04.03 10:47sell0.01usdchfm1.21751.21510.00002007.04.05 16:041.21510.000.00-0.040.20
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
305442732007.04.05 13:31sell0.02gbpusdm1.97251.97040.00002007.04.05 16:051.97040.000.000.000.42
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
305327592007.04.05 13:13buy0.02gbpjpym234.00234.210.002007.04.06 05:11234.210.000.000.040.35
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
303391602007.04.04 07:36sell0.02usdchfm1.22001.21710.00002007.04.06 06:251.21710.000.00-0.080.48
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
306312232007.04.06 05:05sell0.02gbpjpym234.25234.000.002007.04.06 06:42234.000.000.000.000.42
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
292648622007.03.28 15:01buy0.01eurusdm1.33751.33970.00002007.04.06 12:311.33970.000.00-0.090.22
 20070325狗熊1.8.2BSSS by JerryHaoFX[sl]
304027512007.04.05 09:22sell0.02usdcadm1.15751.15370.00002007.04.06 12:331.15370.000.00-0.010.66
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
305425242007.04.05 16:00buy0.02usdchfm1.21501.21970.00002007.04.06 12:381.21970.000.000.020.77
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
305549422007.04.05 16:26buy0.02usdjpym118.75119.210.002007.04.06 12:45119.210.000.000.030.77
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
305447542007.04.05 13:32sell0.02eurusdm1.34251.33800.00002007.04.06 12:451.33800.000.000.010.90
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
305407862007.04.05 16:01sell0.02gbpusdm1.97001.96540.00002007.04.06 12:521.96540.000.000.000.92
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
302447512007.04.03 18:22buy0.02audusdm0.81250.81550.00002007.04.06 14:040.81550.000.000.010.60
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
305409682007.04.06 06:41buy0.02usdchfm1.21751.22210.00002007.04.09 08:251.22210.000.000.020.75
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
303470772007.04.04 08:19buy0.02usdchfm1.22001.22450.00002007.04.09 14:011.22450.000.000.090.73
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
291679672007.03.26 12:22buy0.01usdchfm1.22251.22710.00002007.04.09 17:301.22710.000.000.140.37
 20070325狗熊1.8.2BSSS系统 by JerryH[sl]
297775772007.03.30 15:18sell0.02gbpusdm1.96501.96050.00002007.04.09 17:431.96050.000.000.000.90
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
305383352007.04.05 13:17sell0.02eurusdm1.34001.33540.00002007.04.09 17:511.33540.000.000.020.92
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
303391082007.04.05 11:00sell0.02gbpusdm1.96751.96300.00002007.04.10 00:351.96300.000.000.000.90
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
307948402007.04.09 16:59buy0.02gbpusdm1.96001.96450.00002007.04.10 01:021.96450.000.000.000.90
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
299553742007.04.02 12:51buy0.01audusdm0.81750.82220.00002007.04.10 01:420.82220.000.000.000.47
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
303392152007.04.04 15:37buy0.02audjpym97.2597.710.002007.04.10 01:4497.710.000.000.120.78
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
307884272007.04.10 00:47sell0.02usdchfm1.22501.22050.00002007.04.10 02:571.22050.000.000.000.74
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
303392742007.04.05 13:13buy0.02eurjpym159.25159.720.002007.04.10 04:06159.720.000.000.060.79
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
303392312007.04.04 23:45buy0.02audjpym97.5097.960.002007.04.10 04:1197.960.000.000.060.77
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
306750152007.04.06 12:46buy0.02gbpusdm1.96501.96960.00002007.04.10 05:551.96960.000.000.000.92
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
303396312007.04.04 14:00buy0.02eurgbpm0.67750.67950.00002007.04.10 11:260.67950.000.00-0.070.79
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
306394872007.04.06 06:42buy0.02gbpjpym234.00234.880.002007.04.10 13:31234.880.000.000.081.48
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
303752972007.04.04 12:23buy0.02gbpjpym234.50234.870.002007.04.10 13:33234.870.000.000.240.62
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
304972432007.04.05 10:12buy0.02gbpjpym234.25234.870.002007.04.10 13:33234.870.000.000.121.04
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
303397152007.04.05 08:11buy0.02nzdjpym86.0086.580.002007.04.11 01:2686.580.000.000.080.98
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
303397072007.04.04 23:40buy0.02nzdjpym85.7586.580.002007.04.11 01:2686.580.000.000.081.39
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
303399442007.04.05 22:03buy0.02eurjpym159.50159.680.002007.04.11 01:36159.680.000.000.060.30
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
306664972007.04.06 12:34buy stop0.02usdjpym120.500.000.002007.04.11 16:48119.43cancelled
 20070325cancelled
306496352007.04.06 09:24sell stop0.02usdjpym118.000.000.002007.04.11 16:48119.40cancelled
 20070325cancelled
306496342007.04.06 09:24buy stop0.02usdjpym120.000.000.002007.04.11 16:48119.43cancelled
 20070325cancelled
307777812007.04.09 13:59buy stop0.02usdchfm1.24000.00000.00002007.04.11 16:481.2205cancelled
 20070325cancelled
306672192007.04.06 12:35buy stop0.02usdchfm1.23500.00000.00002007.04.11 16:481.2205cancelled
 20070325cancelled
306496482007.04.06 09:24sell stop0.02usdchfm1.20500.00000.00002007.04.11 16:481.2201cancelled
 20070325cancelled
306496392007.04.06 09:24buy stop0.02usdchfm1.23000.00000.00002007.04.11 16:481.2205cancelled
 20070325cancelled
306977042007.04.06 14:31sell stop0.02usdcadm1.13500.00000.00002007.04.11 16:481.1440cancelled
 20070325cancelled
306496302007.04.06 09:23sell stop0.02usdcadm1.14000.00000.00002007.04.11 16:481.1440cancelled
 20070325cancelled
306496282007.04.06 09:23buy stop0.02usdcadm1.16500.00000.00002007.04.11 16:481.1445cancelled
 20070325cancelled
306496272007.04.06 09:23buy stop0.02usdcadm1.15500.00000.00002007.04.11 16:481.1445cancelled
 20070325cancelled
308391732007.04.10 01:40sell stop0.02gbpusdm1.96500.00000.00002007.04.11 16:481.9765cancelled
 20070325cancelled
307926012007.04.09 16:42sell stop0.02gbpusdm1.94500.00000.00002007.04.11 16:481.9765cancelled
 20070325cancelled
306660522007.04.06 12:34sell stop0.02gbpusdm1.95000.00000.00002007.04.11 16:481.9765cancelled
 20070325cancelled
306496212007.04.06 09:23buy stop0.02gbpusdm1.98500.00000.00002007.04.11 16:481.9769cancelled
 20070325cancelled
308503802007.04.10 02:25sell stop0.02eurusdm1.34000.00000.00002007.04.11 16:481.3426cancelled
 20070325cancelled
306653012007.04.06 12:32sell stop0.02eurusdm1.32500.00000.00002007.04.11 16:481.3426cancelled
 20070325cancelled
307927132007.04.09 16:42sell stop0.02eurusdm1.32000.00000.00002007.04.11 16:481.3426cancelled
 20070325cancelled
306496632007.04.06 09:24buy stop0.02eurusdm1.35500.00000.00002007.04.11 16:481.3428cancelled
 20070325cancelled
306496582007.04.06 09:24buy stop0.02eurusdm1.35000.00000.00002007.04.11 16:481.3428cancelled
 20070325cancelled
309828332007.04.10 17:32buy stop0.02eurjpym161.500.000.002007.04.11 16:48160.37cancelled
 20070325cancelled
306593952007.04.06 12:13buy stop0.02eurjpym161.000.000.002007.04.11 16:48160.37cancelled
 20070325cancelled
306496732007.04.06 09:24buy stop0.02eurjpym160.500.000.002007.04.11 16:48160.37cancelled
 20070325cancelled
309828732007.04.10 17:32buy stop0.02audusdm0.84000.00000.00002007.04.11 16:480.8252cancelled
 20070325cancelled
309827922007.04.10 17:32buy stop0.02audusdm67.36500.00000.00002007.04.11 16:480.8252cancelled
 20070325cancelled
308369592007.04.10 01:32sell stop0.02audusdm0.82000.00000.00002007.04.11 16:480.8247cancelled
 20070325cancelled
306946382007.04.06 14:08sell stop0.02audusdm0.80000.00000.00002007.04.11 16:480.8247cancelled
 20070325cancelled
308300682007.04.10 00:58buy stop0.02audusdm0.83500.00000.00002007.04.11 16:480.8252cancelled
 20070325cancelled
306496242007.04.06 09:23buy stop0.02audusdm0.83000.00000.00002007.04.11 16:480.8252cancelled
 20070325cancelled
306496262007.04.06 09:23sell stop0.02audusdm0.81000.00000.00002007.04.11 16:480.8247cancelled
 20070325cancelled
308672482007.04.10 04:02buy stop0.02audjpym99.500.000.002007.04.11 16:4898.55cancelled
 20070325cancelled
308254912007.04.10 00:36sell stop0.02audjpym97.500.000.002007.04.11 16:4998.47cancelled
 20070325cancelled
306718652007.04.06 12:39buy stop0.02audjpym99.000.000.002007.04.11 16:4998.55cancelled
 20070325cancelled
311482392007.04.11 16:50buy stop0.01eurjpym160.620.00160.722007.04.11 16:50160.37cancelled
 11111cancelled
311482362007.04.11 16:50buy stop0.01eurjpym160.500.00160.602007.04.11 16:50160.37cancelled
 11111cancelled
311482382007.04.11 16:50buy stop0.01eurjpym160.560.00160.662007.04.11 16:50160.37cancelled
 11111cancelled
311482352007.04.11 16:50buy stop0.01eurjpym160.440.00160.542007.04.11 16:50160.37cancelled
 11111cancelled
311482332007.04.11 16:50buy limit0.01eurjpym160.260.00160.362007.04.11 16:50160.37cancelled
 11111cancelled
311482342007.04.11 16:50buy limit0.01eurjpym160.320.00160.422007.04.11 16:50160.37cancelled
 11111cancelled
311482322007.04.11 16:49buy stop0.01gbpusdm1.97940.00001.98042007.04.11 16:501.9771cancelled
 11111cancelled
311482312007.04.11 16:49buy stop0.01gbpusdm1.97880.00001.97982007.04.11 16:501.9771cancelled
 11111cancelled
311482302007.04.11 16:49buy stop0.01gbpusdm1.97820.00001.97922007.04.11 16:501.9771cancelled
 11111cancelled
311482282007.04.11 16:49buy limit0.01gbpusdm1.97640.00001.97742007.04.11 16:501.9771cancelled
 11111cancelled
311482292007.04.11 16:49buy stop0.01gbpusdm1.97760.00001.97862007.04.11 16:501.9771cancelled
 11111cancelled
311482262007.04.11 16:49buy limit0.01gbpusdm1.97520.00001.97622007.04.11 16:501.9771cancelled
 11111cancelled
311482272007.04.11 16:49buy limit0.01gbpusdm1.97580.00001.97682007.04.11 16:501.9771cancelled
 11111cancelled
311482242007.04.11 16:49buy limit0.01gbpusdm1.97460.00001.97562007.04.11 16:501.9771cancelled
 11111cancelled
305030522007.04.05 11:17buy0.02gbpusdm1.97251.97700.00002007.04.11 17:271.97700.000.000.000.90
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
306496692007.04.10 04:01buy0.02audjpym98.0098.460.002007.04.11 18:1098.460.000.000.020.77
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
306592802007.04.06 12:18buy0.02gbpusdm1.97001.97330.00002007.04.11 18:131.97330.000.000.000.66
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
302011062007.04.03 20:05buy0.02usdjpym119.00119.460.002007.04.11 18:14119.460.000.000.230.77
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
302012132007.04.03 14:47buy0.02gbpjpym235.00235.650.002007.04.11 18:41235.650.000.000.321.09
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
302482002007.04.03 18:45buy0.02gbpjpym234.75235.650.002007.04.11 18:41235.650.000.000.321.50
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
306496292007.04.11 10:57sell0.02usdcadm1.14501.14050.00002007.04.11 23:051.14050.000.00-0.020.79
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
306496722007.04.10 11:05buy0.02eurjpym160.00160.640.002007.04.12 07:11160.640.000.000.071.07
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
303391972007.04.05 13:22buy0.02eurusdm1.34251.34710.00002007.04.12 07:201.34710.000.00-0.080.92
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
306675022007.04.10 01:52buy0.02eurusdm1.34001.34610.00002007.04.12 07:461.34610.000.00-0.051.22
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
299554472007.04.03 07:38buy0.01audjpym96.5098.160.002007.04.12 14:0498.160.000.000.111.39
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
302427662007.04.03 18:48buy0.02gbpusdm1.97501.97970.00002007.04.12 14:241.97970.000.000.000.94
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
306729462007.04.10 02:38sell0.02usdchfm1.22001.21540.00002007.04.12 14:291.21540.000.00-0.080.76
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
301687332007.04.03 13:07buy0.01gbpusdm1.97751.98270.00002007.04.13 01:351.98270.000.000.000.52
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
311486022007.04.11 19:42sell0.02usdcadm1.14001.13460.00002007.04.13 01:421.13460.000.00-0.030.95
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
306496502007.04.10 15:04buy0.02eurusdm1.34501.35100.00002007.04.13 01:441.35100.000.00-0.061.20
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
306496232007.04.10 09:40buy0.02audusdm0.82500.83110.00002007.04.13 05:200.83110.000.000.011.22
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
299553442007.04.02 13:27buy0.01gbpusdm1.98001.98470.00002007.04.13 07:161.98470.000.000.000.47
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
302795682007.04.03 23:38buy0.02audjpym96.0098.450.002007.04.13 08:4498.450.000.000.224.15
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
312582952007.04.12 09:42sell0.02eurjpym160.50160.030.002007.04.13 08:48160.030.000.00-0.020.80
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
300504392007.04.02 19:59sell0.01usdchfm1.21501.21050.00002007.04.13 08:511.21050.000.00-0.130.37
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
306262772007.04.06 06:17sell0.02usdjpym118.75118.290.002007.04.13 10:03118.290.000.00-0.210.78
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
299554412007.04.02 14:00sell0.01usdchfm1.21251.20780.00002007.04.13 11:511.20780.000.00-0.130.39
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
306668592007.04.10 01:33sell0.02usdjpym119.00118.530.002007.04.13 12:06118.530.000.00-0.150.79
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
311486312007.04.12 14:39buy0.02eurusdm1.35001.35470.00002007.04.13 14:001.35470.000.00-0.010.94
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
294872612007.03.30 15:28sell0.02usdcadm1.15001.13840.00002007.04.13 15:131.13840.000.00-0.122.04
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
307948962007.04.09 17:34buy0.02eurusdm1.33501.35020.00002007.04.13 15:131.35020.000.00-0.073.04
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
314706472007.04.13 06:50sell0.02gbpusdm1.98501.98010.00002007.04.13 15:191.98010.000.000.000.98
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
311486512007.04.12 01:41buy0.02eurjpym160.50161.010.002007.04.13 15:30161.010.000.000.020.85
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
315105072007.04.13 12:30buy0.02usdchfm1.21001.21450.00002007.04.13 17:421.21450.000.000.000.74
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
311486472007.04.11 16:55buy stop0.02audjpym99.500.000.002007.04.15 22:0099.66deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
315869562007.04.13 15:19buy0.02eurusdm1.35001.35580.00002007.04.15 22:051.35580.000.00-0.011.16
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
295294692007.03.29 04:42sell0.02gbpjpym230.000.000.002007.04.15 22:05237.430.000.00-0.82-12.45
 20070325so: 29.7%/10.9/36.8
295816002007.03.29 12:32sell0.02gbpjpym231.000.000.002007.04.15 22:05237.430.000.00-0.82-10.77
 20070325so: 28.4%/10.2/35.8
295468552007.03.29 06:47sell0.02gbpjpym230.500.000.002007.04.15 22:05237.430.000.00-0.82-11.61
 20070325so: 28.0%/10.2/36.3
295296842007.03.29 04:40sell0.02eurjpym156.000.000.002007.04.15 22:05161.980.000.00-0.34-10.01
 20070325so: 26.9%/9.5/35.3
311485752007.04.11 16:54buy stop0.02audusdm0.83500.00000.00002007.04.15 22:050.8350deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
295585002007.03.29 08:08sell0.02eurjpym156.500.000.002007.04.15 22:05162.040.000.00-0.34-9.28
 20070325so: 23.2%/7.9/34.3
295006042007.03.28 22:40sell0.02nzdjpym83.000.000.002007.04.15 22:0588.410.000.00-0.46-9.06
 20070325so: 23.9%/7.9/33.3
298734182007.04.02 00:11sell0.02gbpjpym232.000.000.002007.04.15 22:05237.430.000.00-0.72-9.09
 20070325so: 23.5%/7.9/33.8
295591582007.03.29 08:13sell0.02audjpym95.000.000.002007.04.15 22:0599.730.000.00-0.46-7.92
 20070325so: 24.8%/7.7/31.3
295338362007.03.29 04:19sell0.02nzdjpym83.500.000.002007.04.15 22:0588.410.000.00-0.46-8.22
 20070325so: 24.5%/7.8/31.8
297465572007.03.30 13:14sell0.02gbpjpym231.500.000.002007.04.15 22:05237.430.000.00-0.77-9.92
 20070325so: 27.3%/9.5/34.8
295984772007.03.29 16:14sell0.02eurjpym157.000.000.002007.04.15 22:05162.050.000.00-0.34-8.46
 20070325so: 24.1%/7.8/32.3
295337472007.03.29 04:40sell0.02audjpym94.500.000.002007.04.15 22:0599.730.000.00-0.46-8.76
 20070325so: 24.3%/8.0/32.8
294710222007.03.28 17:18sell0.01gbpjpym229.250.000.002007.04.15 22:05237.430.000.00-0.54-6.84
 20070325so: 26.6%/7.8/29.5
293568132007.03.28 14:41sell0.01gbpjpym229.000.000.002007.04.15 22:05237.430.000.00-0.54-7.05
 20070325so: 25.9%/7.7/29.8
297465712007.03.30 13:31sell0.02audjpym95.500.000.002007.04.15 22:0599.720.000.00-0.43-7.06
 20070325so: 26.1%/7.9/30.3
295932572007.03.29 13:28sell0.02nzdjpym84.000.000.002007.04.15 22:0588.410.000.00-0.46-7.38
 20070325so: 25.7%/7.9/30.8
294789232007.03.28 17:53sell0.01gbpjpym229.500.000.002007.04.15 22:05237.430.000.00-0.54-6.64
 20070325so: 27.8%/7.9/28.5
303468622007.04.05 14:28sell0.02gbpjpym233.500.000.002007.04.15 22:05237.430.000.00-0.46-6.58
 20070325so: 28.0%/7.9/28.3
302012192007.04.03 23:18sell0.02eurjpym158.250.000.002007.04.15 22:05162.050.000.00-0.26-6.36
 20070325so: 28.6%/7.9/27.8
302011802007.04.03 23:30sell0.02audjpym95.750.000.002007.04.15 22:0599.720.000.00-0.34-6.65
 20070325so: 26.8%/7.9/29.3
294784742007.03.28 17:53sell0.01gbpjpym229.500.000.002007.04.15 22:05237.430.000.00-0.54-6.63
 20070325so: 27.3%/7.9/28.8
303396852007.04.05 11:00sell0.02gbpjpym233.750.000.002007.04.15 22:05237.390.000.00-0.46-6.10
 20070325so: 29.6%/8.1/27.3
303203622007.04.04 04:47sell0.02eurjpym158.500.000.002007.04.15 22:05162.050.000.00-0.26-5.94
 20070325so: 29.8%/8.0/26.8
311486452007.04.12 22:41buy0.02audjpym99.0099.520.002007.04.15 22:0599.520.000.000.020.87
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
306067572007.04.05 22:11sell0.02gbpjpym234.000.000.002007.04.15 22:06237.360.000.00-0.41-5.63
 20070325so: 29.9%/7.9/26.3
302010982007.04.03 23:30sell0.02audusdm0.80750.00000.00002007.04.15 22:060.83520.000.00-0.02-5.54
 20070325so: 29.7%/7.7/25.8
303574162007.04.04 11:00sell0.02eurjpym158.750.000.002007.04.15 22:06162.050.000.00-0.26-5.52
 20070325so: 29.9%/7.5/25.3
294865602007.03.28 20:48sell0.01eurjpym155.500.000.002007.04.15 22:06162.050.000.00-0.19-5.48
 20070325so: 29.8%/7.4/24.8
302022892007.04.03 23:30sell0.02nzdjpym85.250.000.002007.04.15 22:0688.420.000.00-0.34-5.30
 20070325so: 30.0%/7.2/24.0
303232702007.04.04 05:22sell0.02audjpym96.500.000.002007.04.15 22:0699.730.000.00-0.34-5.41
 20070325so: 29.6%/7.3/24.5
292646822007.03.28 14:35sell0.01eurjpym155.750.000.002007.04.15 22:06162.060.000.00-0.19-5.28
 20070325so: 30.0%/7.0/23.5
305265332007.04.05 12:40sell0.02eurjpym159.000.000.002007.04.15 22:06162.070.000.00-0.19-5.14
 20070325so: 29.8%/6.9/23.3
303879222007.04.04 14:09sell0.02audjpym96.750.000.002007.04.15 22:2699.850.000.00-0.34-5.19
 20070325so: 30.0%/6.7/22.3
303943792007.04.04 14:43sell0.02nzdjpym85.500.000.002007.04.15 22:2688.610.000.00-0.34-5.20
 20070325so: 29.5%/6.7/22.8
305493962007.04.05 13:37sell0.02eurjpym159.250.000.002007.04.15 22:27162.280.000.00-0.19-5.07
 20070325so: 29.9%/6.5/21.8
305012412007.04.05 10:58sell0.02nzdjpym85.750.000.002007.04.15 22:2988.650.000.00-0.26-4.85
 20070325so: 29.9%/6.3/21.0
292645372007.03.28 13:58sell0.01audjpym94.000.000.002007.04.15 22:2999.880.000.00-0.22-4.92
 20070325so: 29.5%/6.3/21.3
303986512007.04.04 15:20sell0.02audjpym97.000.000.002007.04.15 22:2999.900.000.00-0.34-4.85
 20070325so: 29.7%/6.1/20.5
311485712007.04.12 22:36buy0.02audusdm0.83000.83460.00002007.04.15 22:300.83460.000.000.000.92
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
306773752007.04.06 12:48sell0.02eurjpym159.500.000.002007.04.15 22:33162.370.000.00-0.17-4.80
 20070325so: 29.7%/5.9/20.0
303234892007.04.04 05:15sell0.02audusdm0.81250.00000.00002007.04.15 22:330.83500.000.00-0.02-4.50
 20070325so: 29.8%/5.8/19.5
305152392007.04.05 11:32sell0.02audjpym97.250.000.002007.04.15 22:3999.940.000.00-0.26-4.50
 20070325so: 29.9%/5.7/19.0
295086952007.03.29 00:36sell0.02usdjpym117.000.000.002007.04.15 22:39119.690.000.00-0.48-4.49
 20070325so: 29.8%/5.5/18.5
303419892007.04.04 07:41sell0.02eurusdm1.33500.00000.00002007.04.15 22:441.35750.000.000.12-4.50
 20070325so: 29.8%/5.4/18.0
299566242007.04.02 10:00sell0.01eurjpym157.250.000.002007.04.15 22:44162.380.000.00-0.14-4.29
 20070325so: 29.9%/5.2/17.5
306496252007.04.06 14:05sell0.02audusdm0.81500.00000.00002007.04.15 22:440.83550.000.00-0.01-4.10
 20070325so: 30.0%/5.2/17.3
316420092007.04.15 22:55sell stop0.02audusdm0.83500.00000.00002007.04.15 22:570.8350deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
316365802007.04.15 22:29sell stop0.02usdjpym119.500.000.002007.04.15 22:57119.50deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
303567932007.04.04 12:30buy0.02usdcadm1.15750.00000.00002007.04.15 22:591.13610.000.000.02-3.77
 20070325so: 29.6%/4.7/16.0
300143952007.04.02 15:00sell0.01eurjpym157.500.000.002007.04.15 22:59162.240.000.00-0.14-3.96
 20070325so: 29.2%/4.7/16.3
305132562007.04.05 11:23sell0.02eurusdm1.33750.00000.00002007.04.15 22:591.35760.000.000.09-4.02
 20070325so: 29.6%/5.0/16.8
313248512007.04.12 14:29buy0.02usdjpym119.00119.460.002007.04.15 23:01119.460.000.000.060.77
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
311486532007.04.15 22:00buy0.02eurjpym161.50162.010.002007.04.15 23:19162.010.000.000.000.86
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
316275802007.04.15 22:09sell stop0.02eurjpym162.000.000.002007.04.15 23:19162.00deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
311486522007.04.13 14:35buy0.02eurjpym161.00161.900.002007.04.15 23:25161.900.000.000.021.51
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
316242882007.04.15 22:01sell stop0.02audjpym99.500.000.002007.04.15 23:2899.49deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
316517882007.04.15 23:38sell stop0.02audjpym99.500.000.002007.04.16 00:0199.50deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
314963482007.04.13 12:05buy0.02usdjpym118.50119.150.002007.04.16 00:01119.150.000.000.031.09
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
316560932007.04.16 00:10sell stop0.02audjpym99.500.000.002007.04.16 00:1599.50deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
316245782007.04.15 22:01sell stop0.02eurjpym161.500.000.002007.04.16 00:20161.50deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
306496712007.04.10 23:50buy0.02audjpym98.5099.370.002007.04.16 00:2199.370.000.000.101.46
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
315672022007.04.13 14:39sell stop0.02usdjpym119.000.000.002007.04.16 00:21119.00deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
316574192007.04.16 00:21buy stop0.02audjpym99.500.000.002007.04.16 00:2599.50deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
316581012007.04.16 00:25sell stop0.02eurjpym161.500.000.002007.04.16 01:21161.50deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
316636972007.04.16 01:27sell stop0.02eurjpym161.500.000.002007.04.16 01:46161.50deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
316591142007.04.16 00:35buy stop0.02audjpym99.500.000.002007.04.16 04:3899.50deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
316247432007.04.15 22:01sell stop0.02eurusdm1.35500.00000.00002007.04.16 04:411.3550deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
316804052007.04.16 05:04sell stop0.02eurusdm1.35500.00000.00002007.04.16 05:071.3550deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
316789332007.04.16 04:40buy stop0.02audjpym99.500.000.002007.04.16 06:4099.50deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
316915482007.04.16 06:41sell stop0.02eurjpym162.000.000.002007.04.16 06:42162.00deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
316913102007.04.16 06:40sell stop0.02eurusdm1.35500.00000.00002007.04.16 07:001.3550deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
316930072007.04.16 06:55sell stop0.02audjpym99.500.000.002007.04.16 07:0199.50deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
316934852007.04.16 06:59sell stop0.02usdjpym119.500.000.002007.04.16 07:04119.50deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
316942112007.04.16 07:05sell stop0.02usdjpym119.500.000.002007.04.16 07:14119.50deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
317017602007.04.16 08:13sell stop0.02eurjpym162.000.000.002007.04.16 08:14162.00deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
317015982007.04.16 08:12sell stop0.02usdjpym119.500.000.002007.04.16 08:17119.50deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
317012072007.04.16 08:06sell stop0.02audjpym99.500.000.002007.04.16 08:1799.50deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
311485672007.04.11 16:54buy stop0.02gbpusdm1.99000.00000.00002007.04.16 08:311.9901deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
317055102007.04.16 08:33sell stop0.02gbpusdm1.99000.00000.00002007.04.16 08:361.9900deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
311485662007.04.13 06:21buy0.02gbpusdm1.98501.98970.00002007.04.16 08:361.98970.000.000.000.94
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHao[sl]
308926682007.04.10 07:15sell0.02gbpusdm1.97000.00000.00002007.04.16 08:401.99140.000.000.00-4.28
 20070325so: 29.1%/4.5/15.5
294866242007.03.30 07:53sell0.01gbpusdm1.95500.00000.00002007.04.16 08:401.99140.000.000.00-3.64
 20070325so: 29.9%/4.5/15.0
300978672007.04.03 05:14sell0.01eurjpym157.750.000.002007.04.16 08:40161.990.000.00-0.13-3.54
 20070325so: 29.8%/4.4/14.8
295807482007.03.30 02:26sell0.02usdjpym117.500.000.002007.04.16 08:40119.520.000.00-0.45-3.38
 20070325so: 30.0%/4.3/14.5
311486542007.04.13 08:44sell0.02eurjpym160.000.000.002007.04.16 08:41162.020.000.00-0.02-3.38
 20070325so: 29.8%/4.2/14.0
317064402007.04.16 08:39sell stop0.02gbpusdm1.99000.00000.00002007.04.16 08:441.9900deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
317077762007.04.16 08:46buy stop0.02gbpusdm1.99000.00000.00002007.04.16 08:491.9900deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
317076812007.04.16 08:45sell stop0.02usdjpym119.500.000.002007.04.16 08:49119.50deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
305200762007.04.05 12:10buy0.02usdcadm1.15250.00000.00002007.04.16 08:561.13350.000.000.01-3.35
 20070325so: 29.9%/4.0/13.5
301155002007.04.03 06:25sell0.01eurjpym158.000.000.002007.04.16 08:56162.010.000.00-0.13-3.35
 20070325so: 29.7%/3.9/13.0
311485682007.04.11 18:05sell0.02gbpusdm1.97500.00000.00002007.04.16 08:561.99130.000.000.00-3.26
 20070325so: 30.0%/3.8/12.8
303978892007.04.04 16:01sell0.02audusdm0.81750.00000.00002007.04.16 08:560.83370.000.00-0.02-3.24
 20070325so: 29.9%/3.7/12.3
291696482007.03.26 07:50sell0.01gbpusdm1.96000.00000.00002007.04.16 08:581.99210.000.000.00-3.21
 20070325so: 30.0%/3.5/11.8
299793202007.04.02 12:43sell0.01nzdjpym84.750.000.002007.04.16 08:5888.490.000.00-0.16-3.13
 20070325so: 29.8%/3.4/11.5
299757852007.04.02 14:17sell0.01audjpym96.000.000.002007.04.16 09:0299.690.000.00-0.16-3.09
 20070325so: 30.0%/3.4/11.3
317107562007.04.16 09:02sell stop0.02usdjpym119.500.000.002007.04.16 09:08119.50deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
292705012007.03.28 04:34sell0.01audusdm0.80500.00000.00002007.04.16 09:120.83380.000.00-0.03-2.88
 20070325so: 30.0%/3.3/11.0
317070162007.04.16 08:41sell stop0.02audjpym99.500.000.002007.04.16 09:2399.50deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
305581552007.04.05 14:13buy0.02usdcadm1.15000.00000.00002007.04.16 09:271.13330.000.000.01-2.95
 20070325so: 29.9%/3.2/10.8
291715822007.03.26 07:58sell0.01eurusdm1.32750.00000.00002007.04.16 09:271.35630.000.000.18-2.88
 20070325so: 29.9%/3.1/10.3
314286202007.04.13 15:17sell0.02gbpusdm1.98000.00000.00002007.04.16 09:271.99360.000.000.00-2.72
 20070325so: 29.7%/3.0/10.0
317163522007.04.16 09:38sell stop0.02audjpym99.500.000.002007.04.16 09:4699.50deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
308841262007.04.10 06:23sell0.02audjpym98.000.000.002007.04.16 09:5499.690.000.00-0.17-2.83
 20070325so: 29.7%/2.8/9.5
294864102007.03.30 10:52sell0.01eurusdm1.33000.00000.00002007.04.16 09:541.35600.000.000.13-2.60
 20070325so: 30.0%/2.7/9.0
291845162007.03.26 12:08buy0.01usdcadm1.16250.00000.00002007.04.16 09:541.13330.000.000.03-2.58
 20070325so: 29.9%/2.6/8.8
315342032007.04.13 12:12sell0.02eurjpym160.500.000.002007.04.16 09:54162.040.000.00-0.02-2.57
 20070325so: 29.9%/2.5/8.5
292645662007.03.28 14:35sell0.01usdjpym116.500.000.002007.04.16 10:59119.530.000.00-0.22-2.53
 20070325so: 29.6%/2.4/8.0
292719672007.03.28 08:02buy0.01usdcadm1.16000.00000.00002007.04.16 10:591.13200.000.000.03-2.47
 20070325so: 29.9%/2.3/7.8
292660712007.03.28 08:36sell0.01eurusdm1.33250.00000.00002007.04.16 11:001.35590.000.000.16-2.34
 20070325so: 29.7%/2.2/7.5
312582622007.04.12 08:49sell0.02eurusdm1.34500.00000.00002007.04.16 11:071.35610.000.000.02-2.22
 20070325so: 29.9%/2.2/7.3
317246212007.04.16 11:10sell stop0.02eurjpym162.000.000.002007.04.16 11:19162.00deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
311915902007.04.11 23:29sell0.02audjpym98.500.000.002007.04.16 11:4399.800.000.00-0.06-2.18
 20070325so: 29.9%/2.0/6.8
317090282007.04.16 08:55sell stop0.02eurusdm1.35500.00000.00002007.04.16 11:551.3550deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
317277442007.04.16 11:43sell stop0.02eurjpym162.000.000.002007.04.16 11:57162.00deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
317277272007.04.16 11:43sell stop0.02usdjpym119.500.000.002007.04.16 12:02119.50deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
317089602007.04.16 08:54sell stop0.02gbpusdm1.99000.00000.00002007.04.16 12:231.9900deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
317342252007.04.16 12:30sell stop0.02gbpusdm1.99000.00000.00002007.04.16 12:301.9900deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
317346762007.04.16 12:31sell stop0.02usdjpym119.500.000.002007.04.16 12:35119.50deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
317364402007.04.16 12:42sell stop0.02usdjpym119.500.000.002007.04.16 12:59119.50deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
317403972007.04.16 13:01sell stop0.02eurusdm1.35500.00000.00002007.04.16 13:021.3550deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
317461882007.04.16 13:42sell stop0.02eurjpym162.000.000.002007.04.16 13:44162.00deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
306496362007.04.09 13:59buy0.02usdchfm1.22500.00000.00002007.04.16 13:501.21300.000.000.13-1.98
 20070325so: 29.9%/1.9/6.3
303391282007.04.05 02:23sell0.02usdjpym118.500.000.002007.04.16 13:50119.660.000.00-0.27-1.94
 20070325so: 29.0%/1.7/5.8
317349252007.04.16 12:32sell stop0.02gbpusdm1.99000.00000.00002007.04.16 14:021.9900deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
315874502007.04.13 15:19buy0.02gbpusdm1.98001.98880.00002007.04.16 14:051.98880.000.000.001.76
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
317488462007.04.16 14:03buy stop0.02gbpusdm1.99000.00000.00002007.04.16 14:071.9900deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
317499742007.04.16 14:12buy stop0.02gbpusdm1.99000.00000.00002007.04.16 14:251.9900deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
309839492007.04.11 00:00sell0.02audusdm0.82500.00000.00002007.04.16 14:400.83430.000.00-0.01-1.86
 20070325so: 29.9%/1.6/5.3
299557212007.04.02 09:59sell0.01usdjpym117.750.000.002007.04.16 14:40119.730.000.00-0.16-1.65
 20070325so: 29.9%/1.6/5.3
311817492007.04.11 22:47buy0.02usdcadm1.14000.00000.00002007.04.16 14:401.13120.000.000.00-1.56
 20070325so: 29.9%/1.6/5.3
315670092007.04.13 15:30sell0.02eurjpym161.000.000.002007.04.16 14:40162.220.000.00-0.02-2.04
 20070325so: 29.9%/1.6/5.3
294869152007.03.29 00:08sell0.02eurgbpm0.67750.00000.00002007.04.16 14:430.68100.000.000.16-1.40
 20070325so: 29.7%/1.4/4.8
317537062007.04.16 14:43sell stop0.02gbpusdm1.99000.00000.00002007.04.16 14:451.9900deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
317545572007.04.16 14:50sell stop0.02gbpusdm1.99000.00000.00002007.04.16 14:581.9900deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
316124552007.04.13 17:56sell0.02gbpusdm1.98500.00000.00002007.04.16 15:311.99190.000.000.00-1.38
 20070325so: 30.0%/1.3/4.5
301260282007.04.03 07:17sell0.01usdjpym118.250.000.002007.04.16 15:35119.770.000.00-0.15-1.27
 20070325so: 29.7%/1.2/4.0
309828052007.04.11 07:44buy0.02usdchfm1.22000.00000.00002007.04.16 15:351.21280.000.000.09-1.19
 20070325so: 29.8%/1.2/4.0
299576112007.04.03 05:57sell0.01eurgbpm0.67500.00000.00002007.04.16 15:390.68070.000.000.02-1.14
 20070325so: 29.9%/1.1/3.8
313316402007.04.12 14:26buy0.02usdchfm1.21500.00000.00002007.04.16 15:391.21300.000.000.04-0.33
 20070325so: 28.8%/1.1/3.8
314287112007.04.13 01:42buy0.02usdcadm1.13500.00000.00002007.04.16 15:391.13120.000.000.00-0.67
 20070325so: 29.1%/1.1/3.8
314287562007.04.13 15:14sell0.02eurusdm1.35000.00000.00002007.04.16 15:391.35500.000.000.01-1.00
 20070325so: 29.1%/1.1/3.8
292646302007.03.28 04:25sell0.01usdchfm1.21000.00000.00002007.04.16 15:391.21340.000.00-0.19-0.28
 20070325so: 28.3%/1.1/3.8
317614732007.04.16 15:25sell stop0.02gbpusdm1.99000.00000.00002007.04.16 15:541.9900deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
317665582007.04.16 15:58sell stop0.02gbpusdm1.99000.00000.00002007.04.16 16:131.9900deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
311486042007.04.11 16:55sell stop0.02usdcadm1.13000.00000.00002007.04.16 16:401.1300deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
317698932007.04.16 16:22sell stop0.02gbpusdm1.99000.00000.00002007.04.16 16:521.9900deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
311486382007.04.13 13:45buy0.02eurusdm1.35500.00000.00002007.04.16 17:061.35470.000.00-0.01-0.06
 20070325so: 30.0%/1.0/3.5
294868322007.03.29 18:56buy0.02eurgbpm0.68000.00000.00002007.04.16 17:470.68050.000.00-0.180.20
 20070325so: 29.7%/0.9/3.0
317793132007.04.16 17:34sell stop0.02gbpusdm1.99000.00000.00002007.04.16 17:491.9899deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
315767212007.04.13 15:06sell0.02usdchfm1.21500.00000.00002007.04.16 18:021.21380.000.00-0.020.20
 20070325so: 30.0%/0.7/2.5
317810482007.04.16 18:01buy stop0.02gbpusdm1.99000.00000.00002007.04.16 18:131.9900deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
317878742007.04.16 20:07sell stop0.02gbpusdm1.99000.00000.00002007.04.16 20:101.9900deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
317465882007.04.16 13:46sell stop0.02eurjpym162.000.000.002007.04.16 20:55162.00deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
312582832007.04.15 22:00buy0.02eurjpym162.000.000.002007.04.16 21:17161.990.000.000.02-0.02
 20070325so: 29.5%/0.6/2.0
317947332007.04.16 21:22sell stop0.02eurjpym162.000.000.002007.04.16 21:23162.00deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
317646232007.04.16 15:47buy stop0.02usdchfm1.21500.00000.00002007.04.16 21:281.2150deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
306496312007.04.11 14:07buy0.02usdjpym119.500.000.002007.04.16 21:43119.730.000.000.170.38
 20070325so: 29.3%/0.4/1.5
311486032007.04.12 17:45sell0.02usdcadm1.13500.00000.00002007.04.16 22:221.13330.000.00-0.030.30
 20070325so: 29.0%/0.3/1.0
317975142007.04.16 21:54buy stop0.02eurjpym162.000.000.002007.04.16 22:39162.00deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
318019872007.04.16 23:08sell stop0.02eurjpym162.000.000.002007.04.16 23:13162.00deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
318028522007.04.16 23:25sell stop0.02eurjpym162.000.000.002007.04.16 23:31162.00deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
318034722007.04.16 23:41sell stop0.02eurjpym162.000.000.002007.04.16 23:53162.00deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
317949982007.04.16 21:23buy stop0.02gbpusdm1.99000.00000.00002007.04.17 00:141.9900deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
317179362007.04.16 09:51sell stop0.02audjpym99.500.000.002007.04.17 00:1799.50deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
318075712007.04.17 00:38buy stop0.02gbpusdm1.99000.00000.00002007.04.17 00:531.9900deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
318054452007.04.17 00:14buy stop0.02eurjpym162.000.000.002007.04.17 02:16162.00deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
318127342007.04.17 02:25buy stop0.02eurjpym162.000.000.002007.04.17 02:52162.00deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
318139722007.04.17 03:07buy stop0.02eurjpym162.000.000.002007.04.17 04:47162.00deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
318120152007.04.17 02:10sell stop0.02audjpym99.500.000.002007.04.17 05:1199.50deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
317414092007.04.16 13:06sell stop0.02usdjpym119.500.000.002007.04.17 05:11119.50deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
318183302007.04.17 05:16sell stop0.02audjpym99.500.000.002007.04.17 05:2699.50deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
318182932007.04.17 05:15sell stop0.02usdjpym119.500.000.002007.04.17 05:26119.50deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
316653572007.04.16 02:03sell stop0.02eurjpym161.500.000.002007.04.17 06:48161.50deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
318271962007.04.17 06:51buy stop0.02eurjpym161.500.000.002007.04.17 06:56161.50deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
318288932007.04.17 07:07buy stop0.02eurjpym161.500.000.002007.04.17 07:49161.50deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
318327542007.04.17 07:56sell stop0.02eurjpym161.500.000.002007.04.17 08:03161.50deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
317842942007.04.16 19:04buy stop0.02eurusdm1.35500.00000.00002007.04.17 08:101.3550deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
313303212007.04.12 14:18buy stop0.02gbpusdm1.99500.00000.00002007.04.17 08:301.9960deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
314697202007.04.13 06:22buy stop0.02gbpusdm2.00000.00000.00002007.04.17 08:312.0000deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
318335332007.04.17 08:06sell stop0.02eurjpym161.500.000.002007.04.17 08:31161.50deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
318374372007.04.17 08:32buy stop0.02gbpusdm2.00000.00000.00002007.04.17 08:362.0000deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
318411062007.04.17 08:39buy stop0.02gbpusdm2.00000.00000.00002007.04.17 08:432.0000deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
318433692007.04.17 08:45buy stop0.02eurjpym161.500.000.002007.04.17 08:59161.50deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
318376632007.04.17 08:32buy stop0.02eurusdm1.35500.00000.00002007.04.17 09:001.3550deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
318468422007.04.17 09:02buy stop0.02eurjpym161.500.000.002007.04.17 09:14161.50deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
318425242007.04.17 08:44buy stop0.02gbpusdm2.00000.00000.00002007.04.17 09:182.0000deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
318489302007.04.17 09:20buy stop0.02eurjpym161.500.000.002007.04.17 09:46161.50deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
318491162007.04.17 09:22buy stop0.02gbpusdm2.00000.00000.00002007.04.17 10:132.0000deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
318215212007.04.17 05:56buy stop0.02audjpym99.500.000.002007.04.17 10:2999.50deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
317646292007.04.16 15:47sell stop0.02usdchfm1.21000.00000.00002007.04.17 10:491.2100deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
316591092007.04.16 00:35buy stop0.02audusdm0.83500.00000.00002007.04.17 11:320.8350deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
318467412007.04.17 09:01buy stop0.02eurusdm1.35500.00000.00002007.04.17 11:551.3550deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
318214642007.04.17 05:56buy stop0.02usdjpym119.500.000.002007.04.17 12:29119.50deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
318753652007.04.17 12:26buy stop0.02eurusdm1.35500.00000.00002007.04.17 12:291.3550deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
318632292007.04.17 10:56sell stop0.02usdchfm1.21000.00000.00002007.04.17 12:301.2096deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
311486492007.04.11 16:55buy stop0.02audjpym100.000.000.002007.04.17 12:36100.00deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
317728072007.04.16 16:47sell stop0.02usdcadm1.13000.00000.00002007.04.17 12:421.1300deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
318177142007.04.17 05:09buy stop0.02eurjpym162.000.000.002007.04.17 12:43162.00deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
318917312007.04.17 13:00buy stop0.02audjpym100.000.000.002007.04.17 13:03100.00deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
318844202007.04.17 12:45sell stop0.02gbpusdm2.00500.00000.00002007.04.17 13:092.0050deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
318962302007.04.17 13:20sell stop0.02usdcadm1.13000.00000.00002007.04.17 13:241.1300deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
318939152007.04.17 13:10sell stop0.02gbpusdm2.00500.00000.00002007.04.17 13:242.0050deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
319051412007.04.17 14:10buy stop0.02usdcadm1.13000.00000.00002007.04.17 14:201.1300deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
318822842007.04.17 12:42buy stop0.02usdchfm1.21000.00000.00002007.04.17 14:591.2100deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
319070112007.04.17 14:22buy stop0.02usdcadm1.13000.00000.00002007.04.17 15:071.1300deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
316579992007.04.16 00:24sell stop0.02usdjpym119.000.000.002007.04.17 15:41119.00deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
318542322007.04.17 10:12sell stop0.02eurjpym161.500.000.002007.04.17 15:42161.49deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
319204582007.04.17 15:51buy stop0.02usdcadm1.13000.00000.00002007.04.17 15:541.1300deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
319191882007.04.17 15:46buy stop0.02usdjpym119.000.000.002007.04.17 16:00119.00deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
319193042007.04.17 15:46buy stop0.02eurjpym161.500.000.002007.04.17 16:00161.50deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
318861222007.04.17 12:56sell0.02eurjpym162.00161.530.002007.04.17 16:00161.530.000.000.000.79
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
319226842007.04.17 16:02sell stop0.02eurjpym161.500.000.002007.04.17 16:03161.50deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
319223912007.04.17 16:00sell stop0.02usdjpym119.000.000.002007.04.17 16:04119.00deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
319231312007.04.17 16:08buy stop0.02usdjpym119.000.000.002007.04.17 16:19119.00deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
319159412007.04.17 15:27buy stop0.02usdchfm1.21000.00000.00002007.04.17 16:221.2100deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
319258922007.04.17 16:22sell stop0.02usdjpym119.000.000.002007.04.17 16:23118.99deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
319287462007.04.17 16:42buy stop0.02usdjpym119.000.000.002007.04.17 16:58119.00deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
319336492007.04.17 17:58buy stop0.02usdjpym119.000.000.002007.04.17 18:23119.00deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
319350662007.04.17 18:19sell stop0.02usdcadm1.13000.00000.00002007.04.17 18:381.1300deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
319274632007.04.17 16:31buy stop0.02usdchfm1.21000.00000.00002007.04.17 20:311.2100deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
319231512007.04.17 16:08buy stop0.02eurjpym161.500.000.002007.04.17 21:13161.50deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
319463702007.04.17 20:29sell stop0.02usdcadm1.13000.00000.00002007.04.17 21:211.1300deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
319524142007.04.17 21:31sell stop0.02usdcadm1.13000.00000.00002007.04.17 21:311.1300deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
319509512007.04.17 21:16buy stop0.02eurjpym161.500.000.002007.04.17 21:32161.50deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
319367512007.04.17 18:42buy stop0.02usdjpym119.000.000.002007.04.17 22:53119.00deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
319533222007.04.17 21:45buy stop0.02eurjpym161.500.000.002007.04.17 22:53161.50deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
319573122007.04.17 22:56buy stop0.02eurjpym161.500.000.002007.04.17 23:04161.50deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
319526682007.04.17 21:35sell stop0.02usdcadm1.13000.00000.00002007.04.18 00:581.1299deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
319725082007.04.18 01:11buy stop0.02usdcadm1.13000.00000.00002007.04.18 01:151.1301deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
317533652007.04.16 14:40sell stop0.02eurjpym161.000.000.002007.04.18 03:05161.00deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
318368252007.04.17 08:31buy stop0.02gbpusdm2.01000.00000.00002007.04.18 05:582.0100deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
319606812007.04.17 23:47buy stop0.02eurjpym161.500.000.002007.04.18 06:16161.50deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
312582582007.04.12 07:08buy stop0.02eurusdm1.36000.00000.00002007.04.18 06:551.3600deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
311486282007.04.11 16:55sell stop0.02usdchfm1.20500.00000.00002007.04.18 07:131.2050deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
317468902007.04.16 13:50sell stop0.02usdjpym118.500.000.002007.04.18 11:42118.50deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
315673532007.04.13 14:39sell stop0.02audjpym99.000.000.002007.04.18 11:4499.00deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
318772322007.04.17 12:31sell stop0.02audusdm0.83500.00000.00002007.04.18 11:540.8350deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
303391092007.04.04 23:40buy0.02audusdm0.82000.83330.00002007.04.18 12:050.83330.000.000.012.66
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX[sl]
317277762007.04.16 11:43sell stop0.02audjpym98.500.000.002007.04.18 12:2598.49deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
317183242007.04.16 09:54sell stop0.02eurjpym160.500.000.002007.04.18 12:32160.50deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
311486112007.04.11 16:55sell stop0.02usdjpym118.000.000.002007.04.19 02:42118.00deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
318057712007.04.17 00:17sell stop0.02audjpym98.000.000.002007.04.19 06:1798.00deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
318267452007.04.17 06:49sell stop0.02eurjpym160.000.000.002007.04.19 06:18160.00deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
314286842007.04.13 01:30sell stop0.02audusdm0.83000.00000.00002007.04.19 06:390.8300deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
311486502007.04.11 16:55sell stop0.02audjpym97.500.000.002007.04.19 06:4197.49deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
318554222007.04.17 10:20sell stop0.02gbpusdm2.00000.00000.00002007.04.19 06:432.0000deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
311741272007.04.11 19:42sell stop0.02usdcadm1.12500.00000.00002007.04.19 11:001.1247deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
319607012007.04.17 23:47buy stop0.02usdjpym119.000.000.002007.04.23 00:08119.01deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
319473022007.04.17 20:42buy stop0.02usdchfm1.21000.00000.00002007.04.23 08:311.2100deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
318779042007.04.17 12:31sell stop0.02eurusdm1.35500.00000.00002007.04.23 10:581.3550deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
317533512007.04.16 14:40sell stop0.02audusdm0.82500.00000.00002007.04.24 02:090.8250deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
314287192007.04.13 01:30sell stop0.02usdcadm1.12000.00000.00002007.04.24 09:501.1200deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
314287542007.04.13 01:30buy stop0.02eurusdm1.36500.00000.00002007.04.25 06:341.3650deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
313245022007.04.12 13:51sell stop0.02usdchfm1.20000.00000.00002007.04.25 06:371.2000deleted [no money]
 20070325deleted [no money]
  0.00 0.00 -14.66 -233.98
Closed P/L: -248.64
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
318666842007.04.17 15:46sell0.02audjpym99.500.000.00 98.840.000.00-0.231.11
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
319339952007.04.17 18:10buy0.02audjpym99.500.000.00 98.760.000.000.16-1.24
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
317046292007.04.17 12:30buy0.02gbpusdm2.00500.00000.0000 2.00430.000.000.00-0.14
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
319055602007.04.17 14:17sell0.02gbpusdm2.00500.00000.0000 2.00470.000.000.000.06
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
  0.00 0.00 -0.07 -0.21
 Floating P/L: -0.28
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
314303552007.04.13 01:33buy stop0.02audjpym100.500.000.00 98.84狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
316242212007.04.15 22:01buy stop0.02audjpym101.000.000.00 98.84狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
318804272007.04.17 12:36buy stop0.02audjpym101.500.000.00 98.84狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
318950022007.04.17 13:15buy stop0.02audjpym100.000.000.00 98.84狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
311485792007.04.11 16:54buy stop0.02audusdm0.84000.00000.0000 0.8335狗熊1.8.2STEP25 by JerryHaoFX
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHaoFX
311485832007.04.11 16:54sell stop0.02audusdm0.82000.00000.0000 0.8330狗熊1.8.2STEP25 by JerryHaoFX
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHaoFX
311485932007.04.11 16:54sell stop0.02audusdm0.81000.00000.0000 0.8330狗熊1.8.2STEP25 by JerryHaoFX
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHaoFX
314286462007.04.13 01:30buy stop0.02audusdm0.84500.00000.0000 0.8335狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
316268542007.04.15 22:06buy stop0.02audusdm0.85000.00000.0000 0.8335狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
315651102007.04.13 14:35buy stop0.02eurjpym162.500.000.00 161.88狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
316244392007.04.15 22:01buy stop0.02eurjpym163.000.000.00 161.88狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
316248462007.04.15 22:01buy stop0.02eurjpym163.500.000.00 161.88狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
318974872007.04.17 13:25buy stop0.02eurjpym162.000.000.00 161.88狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
311486412007.04.11 16:55sell stop0.02eurusdm1.34000.00000.0000 1.3649狗熊1.8.2STEP25 by JerryHaoFX
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHaoFX
315573912007.04.13 14:00buy stop0.02eurusdm1.37000.00000.0000 1.3651狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
317243922007.04.16 11:07sell stop0.02eurusdm1.34500.00000.0000 1.3649狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
317646002007.04.16 15:47sell stop0.02eurusdm1.21500.00000.0000 1.3649狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
317646562007.04.16 15:47sell stop0.02eurusdm1.35000.00000.0000 1.3649狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
311485702007.04.11 16:54sell stop0.02gbpusdm1.96500.00000.0000 2.0043狗熊1.8.2STEP25 by JerryHaoFX
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHaoFX
317149792007.04.16 09:28sell stop0.02gbpusdm1.98000.00000.0000 2.0043狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
317321662007.04.16 12:24sell stop0.02gbpusdm1.97500.00000.0000 2.0043狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
317630802007.04.16 15:31sell stop0.02gbpusdm1.98500.00000.0000 2.0043狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
318186652007.04.17 05:23sell stop0.02gbpusdm1.99000.00000.0000 2.0043狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
318370222007.04.17 08:31sell stop0.02gbpusdm1.99500.00000.0000 2.0043狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
318403822007.04.17 08:36buy stop0.02gbpusdm2.01500.00000.0000 2.0047狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
318780932007.04.17 12:31buy stop0.02gbpusdm2.02000.00000.0000 2.0047狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
311485982007.04.11 16:55buy stop0.02usdcadm1.14500.00000.0000 1.1221狗熊1.8.2STEP25 by JerryHaoFX
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHaoFX
311486012007.04.11 16:55buy stop0.02usdcadm1.15500.00000.0000 1.1221狗熊1.8.2STEP25 by JerryHaoFX
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHaoFX
317533602007.04.16 14:40buy stop0.02usdcadm1.14000.00000.0000 1.1221狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
317646152007.04.16 15:47buy stop0.02usdcadm1.13500.00000.0000 1.1221狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
317720002007.04.16 16:40sell stop0.02usdcadm1.11500.00000.0000 1.1216狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
311486132007.04.11 16:55buy stop0.02usdchfm1.23000.00000.0000 1.2025狗熊1.8.2STEP25 by JerryHaoFX
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHaoFX
311486162007.04.11 16:55buy stop0.02usdchfm1.23500.00000.0000 1.2025狗熊1.8.2STEP25 by JerryHaoFX
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHaoFX
314964892007.04.13 08:41sell stop0.02usdchfm1.19500.00000.0000 1.2021狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
317468602007.04.16 13:50buy stop0.02usdchfm1.22500.00000.0000 1.2025狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
317639612007.04.16 15:35buy stop0.02usdchfm1.22000.00000.0000 1.2025狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
318058412007.04.17 00:18buy stop0.02usdchfm1.21500.00000.0000 1.2025狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
311486072007.04.11 16:55buy stop0.02usdjpym120.000.000.00 118.60狗熊1.8.2STEP25 by JerryHaoFX
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHaoFX
311486102007.04.11 16:55buy stop0.02usdjpym120.500.000.00 118.60狗熊1.8.2STEP25 by JerryHaoFX
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHaoFX
311598842007.04.11 18:05buy stop0.02usdjpym121.000.000.00 118.60狗熊1.8.2STEP25 by JerryHaoFX
 20070325狗熊1.8.2STEP25 by JerryHaoFX
318776012007.04.17 12:31buy stop0.02usdjpym119.500.000.00 118.60狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
319180472007.04.17 15:42sell stop0.02usdjpym117.500.000.00 118.57狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
 20070325狗熊1.8.2小明 by JerryHaoFX
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 250.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -248.64 Floating P/L: -0.28 Margin: 1.00
Balance: 1.36 Equity: 1.08 Free Margin: 0.08
 
Details:
Graph
Gross Profit: 168.42 Gross Loss: 417.06 Total Net Profit: -248.64
Profit Factor: 0.40 Expected Payoff: -0.64  
Absolute Drawdown: 253.12 Maximal Drawdown: 406.65 (100.77%) Relative Drawdown: 100.77% (406.65)
 
Total Trades: 390 Short Positions (won %): 196 (60.71%) Long Positions (won %): 194 (94.33%)
Profit Trades (% of total): 302 (77.44%) Loss trades (% of total): 88 (22.56%)
Largest profit trade: 4.37 loss trade: -13.27
Average profit trade: 0.56 loss trade: -4.74
Maximum consecutive wins ($): 286 (153.53) consecutive losses ($): 27 (-79.66)
Maximal consecutive profit (count): 153.53 (286) consecutive loss (count): -194.22 (22)
Average consecutive wins: 50 consecutive losses: 18