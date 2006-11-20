FXDD
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Account: Phoenix
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Name: Dion
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Currency: USD
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2007 April 23,
15:12
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Closed Transactions:
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Ticket
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Open Time
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Type
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Lots
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Item
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Price
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S / L
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T / P
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Close Time
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Price
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Commission
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Taxes
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Swap
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Profit
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2062510599
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2007.04.16 17:45
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buy
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0.10
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gbpusd
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1.9903
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1.9819
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1.9945
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2007.04.17 11:30
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1.9945
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0.00
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0.00
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-0.15
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42.00
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20061120
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FirstTrade[complete]
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Closed P/L:
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42.00
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Open Trades:
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Ticket
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Open Time
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Type
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Lots
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Item
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Price
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S / L
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T / P
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Price
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Commission
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Taxes
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Swap
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Profit
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No transactions
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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Floating P/L:
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0.00
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Working Orders:
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Ticket
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Open Time
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Type
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Lots
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Item
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Price
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S / L
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T / P
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Market Price
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No transactions
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Summary:
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Deposit/Withdrawal:
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Credit Facility:
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Closed Trade P/L:
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Floating P/L:
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Margin:
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0.00
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Balance:
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Equity:
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Free Margin:
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