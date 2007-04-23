MoneyTec LLC

Account: 7010295 Name: Kame House Currency: USD 2007 May 4, 04:48
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
34454972007.04.23 05:01balanceDeposit1 000.00
34487842007.04.23 07:50buy0.10usdjpy118.49118.62119.692007.04.23 14:55118.620.000.000.0010.96
34497912007.04.23 09:48buy0.10gbpusd1.99812.00032.01012007.04.23 11:002.00030.000.000.0022.00
34518082007.04.23 13:57sell0.10usdchf1.21141.20991.19942007.04.23 21:321.20990.000.000.0012.40
34528182007.04.23 16:05sell0.10usdjpy118.81118.58117.612007.04.23 19:31118.580.000.000.0019.40
34543902007.04.23 18:44sell0.10audusd0.83460.83350.82262007.04.24 01:540.83350.000.00-0.2611.00
34544952007.04.23 19:02buy0.10usdjpy118.44118.53119.832007.04.24 00:13118.530.000.001.367.59
34570992007.04.24 04:30buy0.10audusd0.82960.83270.84012007.04.25 11:370.83270.000.000.0831.00
34574012007.04.24 04:58buy0.10audusd0.82660.82820.84012007.04.24 17:590.82820.000.000.0016.00
34605062007.04.24 12:51sell0.10usdjpy118.78118.67117.582007.04.24 17:05118.670.000.000.009.27
34627512007.04.24 17:01sell0.10eurusd1.36081.37381.34882007.04.26 12:501.36170.000.001.99-9.00
34629342007.04.24 17:08buy0.10usdchf1.20341.20431.21542007.04.25 15:511.20430.000.000.907.47
34633632007.04.24 17:22sell0.10gbpusd2.00422.00091.99222007.04.24 22:292.00090.000.000.0033.00
34634582007.04.24 17:25sell0.10audusd0.82960.82810.81662007.04.25 00:060.82810.000.00-0.2615.00
34695032007.04.25 09:51sell0.10audusd0.83270.83090.82222007.04.26 12:500.83060.000.00-0.7821.00
34722902007.04.25 15:40sell0.10usdjpy118.84118.58117.642007.04.25 17:20118.580.000.000.0021.93
34802972007.04.26 00:26sell0.10audusd0.83570.83490.82222007.04.26 05:390.83490.000.000.008.00
34829222007.04.26 09:39sell0.10usdjpy118.90119.70117.852007.04.26 12:50119.150.000.000.00-20.98
34839112007.04.26 12:08sell0.10usdjpy119.20119.70117.852007.04.26 12:50119.160.000.000.003.36
34844092007.04.26 12:33buy0.10gbpusd1.99931.98632.01132007.04.26 12:502.00040.000.000.0011.00
34846852007.04.26 12:37sell0.10usdchf1.20721.22021.19522007.04.26 12:511.20740.000.000.00-1.66
34847612007.04.26 12:42buy0.10audusd0.82970.82470.84322007.04.26 12:500.83040.000.000.007.00
35066302007.04.30 09:41sell0.10usdchf1.20771.22071.19572007.04.30 14:021.20870.000.000.00-8.27
35068432007.04.30 09:57buy0.10eurusd1.36051.34751.37252007.04.30 14:021.36150.000.000.0010.00
35104972007.04.30 17:19sell0.10audusd0.83060.84360.81862007.05.01 00:430.82980.000.00-0.268.00
35108382007.04.30 17:49sell0.10gbpusd1.99902.00711.98862007.05.01 00:431.99890.000.00-0.031.00
35112342007.04.30 18:07sell0.10eurusd1.36551.37851.35352007.05.01 00:431.36440.000.000.5011.00
35115362007.04.30 18:19sell0.10gbpusd2.00222.00121.98862007.04.30 18:542.00120.000.000.0010.00
35118082007.04.30 18:31buy0.10usdchf1.20441.20571.21642007.04.30 19:571.20570.000.000.0010.78
35199262007.05.01 14:15sell0.10audusd0.83140.84440.81942007.05.01 17:300.83020.000.000.0012.00
35212462007.05.01 16:13buy0.10usdjpy119.25119.27120.452007.05.01 17:04119.270.000.000.001.68
35225272007.05.01 17:21sell0.10usdchf1.21021.21821.19972007.05.02 13:521.21820.000.00-1.05-65.67
35229942007.05.01 17:40buy0.10gbpusd1.99941.98642.01142007.05.03 17:241.98640.000.00-0.17-130.00
35231492007.05.01 17:47sell0.10usdchf1.21321.21821.19972007.05.02 13:521.21820.000.00-1.05-41.04
35236882007.05.01 18:17sell0.10usdjpy119.76119.71118.742007.05.02 09:00119.710.000.00-1.484.18
35238702007.05.01 18:31buy0.10audusd0.82860.82040.83892007.05.04 04:300.82040.000.000.41-82.00
35240422007.05.01 18:44sell0.10usdchf1.21621.21601.20422007.05.01 20:131.21600.000.000.001.64
35281042007.05.02 04:13buy0.10audusd0.82510.82040.83892007.05.04 04:300.82040.000.000.33-47.00
35293632007.05.02 06:43sell0.10usdjpy120.13119.71118.742007.05.02 09:00119.710.000.000.0035.08
35303342007.05.02 08:59buy0.10usdjpy119.63119.83121.042007.05.02 11:14119.830.000.000.0016.69
35346542007.05.02 16:55buy0.10usdchf1.21361.21401.22562007.05.02 17:141.21400.000.000.003.29
35417602007.05.03 09:34buy0.10usdchf1.20981.21001.22182007.05.03 13:021.21000.000.000.001.65
35448922007.05.03 17:02buy0.10gbpusd1.98731.98781.99932007.05.03 20:401.98780.000.000.005.00
  0.00 0.00 0.23 -6.25
Closed P/L: -6.02
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
35229222007.05.01 17:38buy0.10eurusd1.36151.35271.3712 1.35430.000.00-3.06-72.00
35443262007.05.03 16:28sell0.10usdchf1.21331.22631.2013 1.21650.000.00-1.05-26.30
35446892007.05.03 17:00buy0.10eurusd1.35691.35271.3712 1.35430.000.00-0.61-26.00
  0.00 0.00 -4.72 -124.30
 Floating P/L: -129.02
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -6.02 Floating P/L: -129.02 Margin: 92.96
Balance: 993.98 Equity: 864.96 Free Margin: 901.02
 
Details:
Graph
Gross Profit: 399.14 Gross Loss: 405.16 Total Net Profit: -6.02
Profit Factor: 0.99 Expected Payoff: -0.14  
Absolute Drawdown: 6.02 Maximal Drawdown (%): 357.30 (26.44%)  
 
Total Trades: 42 Short Positions (won %): 24 (75.00%) Long Positions (won %): 18 (83.33%)
Profit Trades (% of total): 33 (78.57%) Loss trades (% of total): 9 (21.43%)
Largest profit trade: 35.08 loss trade: -130.17
Average profit trade: 12.10 loss trade: -45.02
Maximum consecutive wins ($): 16 (244.84) consecutive losses ($): 2 (-108.81)
Maximal consecutive profit (count): 244.84 (16) consecutive loss (count): -130.17 (1)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 2