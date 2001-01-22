Strategy Tester Report
SimbaSystem1.3.offical

SymbolGBPUSD (Great British Pound vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2001.01.03 08:30 - 2007.04.06 03:45
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersUseSATLFilter=true; ChandDist_Min=35; ChandDist_Max=100; UseChandIfTouched=false; WPR_Period=90; WPR_TopLevel=-5; WPR_BottomLevel=-95; TPPips=355; atr_for_tp=false; atr_period=14; atr_multiplier=100; AllowReentries=false; MaximumRisk=0;
Bars in test456027Ticks modelled6584718Modelling quality89.98%
Initial deposit10000.00
Total net profit52617.22Gross profit144114.06Gross loss-91496.84
Profit factor1.58Expected payoff135.26
Absolute drawdown2199.00Maximal drawdown5107.00 (30.57%)Relative drawdown35.20% (4237.00)
Total trades389Short positions (won %)184 (32.61%)Long positions (won %)205 (33.17%)
Profit trades (% of total)128 (32.90%)Loss trades (% of total)261 (67.10%)
Largestprofit trade3520.00loss trade-1530.00
Averageprofit trade1125.89loss trade-350.56
Maximumconsecutive wins (profit in money)5 (4415.98)consecutive losses (loss in money)13 (-3061.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)7321.01 (4)consecutive loss (count of losses)-3061.00 (13)
Averageconsecutive wins2consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12001.01.22 07:10sell11.001.46510.00001.4299
22001.01.22 18:00close11.001.46520.00001.4299-10.009990.00
32001.01.23 21:40buy21.001.46900.00001.5042
42001.01.24 11:00close21.001.46500.00001.5042-401.009589.00
52001.01.25 08:00sell31.001.45500.00001.4198
62001.01.25 17:00close31.001.45850.00001.4198-350.009239.00
72001.01.31 04:25buy41.001.46160.00001.4968
82001.02.02 12:00close41.001.47660.00001.49681496.0010735.00
92001.02.08 09:55sell51.001.45410.00001.4189
102001.02.09 17:00close51.001.44770.00001.4189640.0011375.00
112001.02.13 03:40buy61.001.45210.00001.4873
122001.02.13 09:00close61.001.44890.00001.4873-320.0011055.00
132001.02.15 20:05sell71.001.45010.00001.4149
142001.02.16 08:00close71.001.45300.00001.4149-290.0010765.00
152001.02.20 00:40sell81.001.44710.00001.4119
162001.02.20 16:00close81.001.44110.00001.4119600.0011365.00
172001.02.26 09:40buy91.001.45240.00001.4876
182001.02.26 14:00close91.001.44880.00001.4876-360.0011005.00
192001.02.27 23:55sell101.001.44390.00001.4087
202001.02.28 11:00close101.001.44490.00001.4087-100.0010905.00
212001.03.08 03:15sell111.001.46150.00001.4263
222001.03.08 10:00close111.001.46460.00001.4263-310.0010595.00
232001.03.15 04:35sell121.001.44620.00001.4110
242001.03.19 12:00close121.001.43330.00001.41101290.0011885.00
252001.03.21 08:30buy131.001.43430.00001.4695
262001.03.21 11:00close131.001.42660.00001.4695-770.0011115.00
272001.03.27 07:30buy141.001.43440.00001.4696
282001.03.27 18:00close141.001.43020.00001.4696-420.0010695.00
292001.04.04 05:25buy151.001.43250.00001.4677
302001.04.04 10:00close151.001.42970.00001.4677-280.0010415.00
312001.04.09 23:40buy161.001.44390.00001.4791
322001.04.10 12:00close161.001.44260.00001.4791-131.0010284.00
332001.04.11 05:45sell171.001.43340.00001.3982
342001.04.11 12:00close171.001.43730.00001.3982-390.009894.00
352001.04.18 00:40sell181.001.43190.00001.3967
362001.04.18 19:00close181.001.43180.00001.396710.009904.00
372001.04.20 06:50buy191.001.44380.00001.4790
382001.04.20 14:00close191.001.44040.00001.4790-340.009564.00
392001.04.30 06:45sell201.001.43510.00001.3999
402001.05.01 17:00close201.001.43250.00001.3999260.009824.00
412001.05.09 04:05sell211.001.42700.00001.3918
422001.05.10 14:00close211.001.42710.00001.3918-10.009814.00
432001.05.16 03:55buy221.001.42270.00001.4579
442001.05.18 10:00close221.001.42810.00001.4579536.0010350.00
452001.05.23 03:35sell231.001.42800.00001.3928
462001.05.25 10:00close231.001.41430.00001.39281370.0011720.00
472001.05.31 03:05buy241.001.42570.00001.4609
482001.05.31 09:00close241.001.42100.00001.4609-470.0011250.00
492001.06.01 05:30sell251.001.41860.00001.3834
502001.06.04 00:00close251.001.41880.00001.3834-20.0011230.00
512001.06.07 07:20sell261.001.39140.00001.3562
522001.06.07 22:00close261.001.39130.00001.356210.0011240.00
532001.06.12 05:05sell271.001.37390.00001.3387
542001.06.12 11:00close271.001.37890.00001.3387-500.0010740.00
552001.06.14 03:00buy281.001.38950.00001.4247
562001.06.18 13:00close281.001.40250.00001.42471298.0012038.00
572001.06.22 02:30buy291.001.41470.00001.4499
582001.06.22 15:00close291.001.41010.00001.4499-460.0011578.00
592001.06.29 04:45sell301.001.40890.00001.3737
602001.06.29 19:00close301.001.41170.00001.3737-280.0011298.00
612001.07.03 02:50buy311.001.41570.00001.4509
622001.07.03 10:00close311.001.41340.00001.4509-230.0011068.00
632001.07.04 00:25sell321.001.40740.00001.3722
642001.07.05 12:00close321.001.40810.00001.3722-70.0010998.00
652001.07.05 23:50sell331.001.40280.00001.3676
662001.07.06 10:00close331.001.40320.00001.3676-40.0010958.00
672001.07.09 02:55buy341.001.40990.00001.4451
682001.07.09 12:00close341.001.40740.00001.4451-250.0010708.00
692001.07.11 04:25buy351.001.41090.00001.4461
702001.07.11 18:00close351.001.41190.00001.4461100.0010808.00
712001.07.19 08:50buy361.001.41890.00001.4541
722001.07.19 15:00close361.001.41500.00001.4541-390.0010418.00
732001.08.10 02:30buy371.001.42530.00001.4605
742001.08.10 13:00close371.001.42490.00001.4605-40.0010378.00
752001.08.31 01:25buy381.001.45700.00001.4922
762001.08.31 15:00close381.001.45470.00001.4922-230.0010148.00
772001.09.06 03:20buy391.001.45630.00001.4915
782001.09.06 10:00close391.001.45120.00001.4915-510.009638.00
792001.09.07 07:50buy401.001.45580.00001.4910
802001.09.07 12:00close401.001.45070.00001.4910-510.009128.00
812001.09.12 02:30buy411.001.46870.00001.5039
822001.09.12 11:00close411.001.46510.00001.5039-360.008768.00
832001.09.18 02:40sell421.001.46690.00001.4317
842001.09.19 17:00close421.001.46840.00001.4317-150.008618.00
852001.10.05 02:10buy431.001.47580.00001.5110
862001.10.08 10:00close431.001.47550.00001.5110-31.008587.00
872001.10.08 20:50sell441.001.47480.00001.4396
882001.10.12 08:00close441.001.44640.00001.43962840.0011427.00
892001.10.15 08:30buy451.001.45140.00001.4866
902001.10.15 17:00close451.001.44700.00001.4866-440.0010987.00
912001.10.17 03:50buy461.001.44760.00001.4828
922001.10.17 12:00close461.001.44550.00001.4828-210.0010777.00
932001.10.22 07:40sell471.001.43450.00001.3993
942001.10.23 22:00close471.001.42570.00001.3993880.0011657.00
952001.10.25 03:10buy481.001.42800.00001.4632
962001.10.25 11:00close481.001.42570.00001.4632-230.0011427.00
972001.11.14 05:35sell491.001.44240.00001.4072
982001.11.14 17:00close491.001.44270.00001.4072-30.0011397.00
992001.11.16 01:30sell501.001.43220.00001.3970
1002001.11.16 10:00close501.001.43450.00001.3970-230.0011167.00
1012001.11.20 01:40sell511.001.41410.00001.3789
1022001.11.20 09:00close511.001.41730.00001.3789-320.0010847.00
1032001.12.03 09:45sell521.001.42460.00001.3894
1042001.12.03 21:00close521.001.42540.00001.3894-80.0010767.00
1052001.12.06 02:14sell531.001.41650.00001.3813
1062001.12.06 14:00close531.001.41910.00001.3813-260.0010507.00
1072001.12.11 03:39buy541.001.43350.00001.4687
1082001.12.11 13:00close541.001.43230.00001.4687-120.0010387.00
1092001.12.13 07:55buy551.001.44580.00001.4810
1102001.12.13 19:00close551.001.44270.00001.4810-310.0010077.00
1112001.12.14 04:50sell561.001.44250.00001.4073
1122001.12.14 10:00close561.001.44780.00001.4073-530.009547.00
1132001.12.17 06:29buy571.001.45310.00001.4883
1142001.12.17 15:00close571.001.45460.00001.4883150.009697.00
1152001.12.18 06:50buy581.001.45900.00001.4942
1162001.12.18 13:00close581.001.45430.00001.4942-470.009227.00
1172001.12.24 08:40sell591.001.43990.00001.4047
1182001.12.24 16:00close591.001.44290.00001.4047-300.008927.00
1192001.12.27 07:30buy601.001.44860.00001.4838
1202001.12.28 09:00close601.001.44830.00001.4838-31.008896.00
1212002.01.02 09:05buy611.001.45160.00001.4868
1222002.01.02 12:00close611.001.44860.00001.4868-300.008596.00
1232002.01.23 00:50sell621.001.42980.00001.3946
1242002.01.23 08:00close621.001.43240.00001.3946-260.008336.00
1252002.01.28 04:19sell631.001.41040.00001.3752
1262002.01.29 14:00close631.001.41120.00001.3752-80.008256.00
1272002.02.13 05:24buy641.001.43200.00001.4672
1282002.02.13 14:00close641.001.43120.00001.4672-80.008176.00
1292002.02.25 04:25buy651.001.43140.00001.4666
1302002.02.25 12:00close651.001.42910.00001.4666-230.007946.00
1312002.02.26 02:40sell661.001.42600.00001.3908
1322002.02.27 14:00close661.001.41900.00001.3908700.008646.00
1332002.03.05 01:10buy671.001.42250.00001.4577
1342002.03.05 12:00close671.001.42120.00001.4577-130.008516.00
1352002.03.11 05:30sell681.001.42180.00001.3866
1362002.03.13 16:00close681.001.41430.00001.3866750.009266.00
1372002.04.02 01:45buy691.001.44000.00001.4752
1382002.04.02 10:00close691.001.43710.00001.4752-290.008976.00
1392002.05.06 08:15buy701.001.46760.00001.5028
1402002.05.07 13:00close701.001.46570.00001.5028-191.008785.00
1412002.06.12 03:30buy711.001.47140.00001.5066
1422002.06.12 15:00close711.001.47030.00001.5066-110.008675.00
1432002.06.26 17:45buy721.001.52240.00001.5576
1442002.06.27 10:00close721.001.52360.00001.5576117.008792.00
1452002.06.28 04:55buy731.001.52760.00001.5628
1462002.06.28 17:00close731.001.52410.00001.5628-350.008442.00
1472002.07.08 13:25buy741.001.53090.00001.5661
1482002.07.10 15:00close741.001.54590.00001.56611498.009940.00
1492002.07.24 00:45sell751.001.56630.00001.5311
1502002.07.24 14:00close751.001.56760.00001.5311-130.009810.00
1512002.07.25 11:55buy761.001.57430.00001.6095
1522002.07.26 16:00close761.001.57270.00001.6095-161.009649.00
1532002.07.29 02:40sell771.001.56750.00001.5323
1542002.07.30 12:00close771.001.56460.00001.5323290.009939.00
1552002.08.07 02:10sell781.001.54000.00001.5048
1562002.08.08 02:00close781.001.54110.00001.5048-110.009829.00
1572002.08.13 02:20buy791.001.53050.00001.5657
1582002.08.13 10:00close791.001.52560.00001.5657-490.009339.00
1592002.08.20 04:35sell801.001.52770.00001.4925
1602002.08.20 20:00close801.001.52930.00001.4925-160.009179.00
1612002.08.28 03:00buy811.001.53150.00001.5667
1622002.08.30 17:00close811.001.54620.00001.56671466.0010645.00
1632002.09.04 05:59buy821.001.56350.00001.5987
1642002.09.05 19:00close821.001.56570.00001.5987217.0010862.00
1652002.09.09 05:30sell831.001.55930.00001.5241
1662002.09.10 05:00close831.001.56070.00001.5241-140.0010722.00
1672002.09.10 18:45sell841.001.55510.00001.5199
1682002.09.11 10:00close841.001.55730.00001.5199-220.0010502.00
1692002.09.13 03:50buy851.001.55970.00001.5949
1702002.09.13 19:00close851.001.55140.00001.5949-830.009672.00
1712002.09.20 05:35buy861.001.55580.00001.5910
1722002.09.20 11:00close861.001.55100.00001.5910-480.009192.00
1732002.09.24 08:20sell871.001.55110.00001.5159
1742002.09.24 13:00close871.001.55380.00001.5159-270.008922.00
1752002.09.25 07:20buy881.001.55980.00001.5950
1762002.09.25 13:00close881.001.55820.00001.5950-160.008762.00
1772002.09.26 03:55sell891.001.55930.00001.5241
1782002.09.27 20:00close891.001.55950.00001.5241-20.008742.00
1792002.10.02 07:15sell901.001.56550.00001.5303
1802002.10.02 16:00close901.001.56720.00001.5303-170.008572.00
1812002.10.07 08:25sell911.001.56550.00001.5303
1822002.10.08 04:00close911.001.56770.00001.5303-220.008352.00
1832002.10.10 02:35buy921.001.56380.00001.5990
1842002.10.10 14:00close921.001.56320.00001.5990-60.008292.00
1852002.10.16 01:55sell931.001.55310.00001.5179
1862002.10.16 16:00close931.001.55510.00001.5179-200.008092.00
1872002.10.29 01:44buy941.001.55830.00001.5935
1882002.10.29 15:00close941.001.55730.00001.5935-100.007992.00
1892002.11.01 04:10buy951.001.56410.00001.5993
1902002.11.04 09:00close951.001.56220.00001.5993-191.007801.00
1912002.11.07 06:00buy961.001.56340.00001.5986
1922002.11.11 15:00close961.001.58980.00001.59862638.0010439.00
1932002.11.27 01:30sell971.001.55270.00001.5175
1942002.11.27 12:00close971.001.55060.00001.5175210.0010649.00
1952002.12.03 02:00buy981.001.55600.00001.5912
1962002.12.04 18:00close981.001.56890.00001.59121289.0011938.00
1972002.12.13 01:50buy991.001.57940.00001.6146
1982002.12.19 07:00close991.001.59950.00001.61462004.0013942.00
1992003.01.03 02:05sell1001.001.59530.00001.5601
2002003.01.03 14:00close1001.001.59690.00001.5601-160.0013782.00
2012003.01.06 07:35buy1011.001.60900.00001.6442
2022003.01.06 18:00close1011.001.60740.00001.6442-160.0013622.00
2032003.01.09 08:35buy1021.001.61240.00001.6476
2042003.01.09 13:00close1021.001.60900.00001.6476-340.0013282.00
2052003.01.14 03:59sell1031.001.60080.00001.5656
2062003.01.14 12:00close1031.001.60600.00001.5656-520.0012762.00
2072003.01.17 02:00buy1041.001.60900.00001.6442
2082003.01.20 01:00close1041.001.61120.00001.6442219.0012981.00
2092003.01.22 07:00buy1051.001.61610.00001.6513
2102003.01.22 11:00close1051.001.61050.00001.6513-560.0012421.00
2112003.01.23 04:20buy1061.001.61680.00001.6520
2122003.01.27 16:00close1061.001.63050.00001.65201368.0013789.00
2132003.01.31 06:35buy1071.001.65330.00001.6885
2142003.01.31 16:00close1071.001.64720.00001.6885-610.0013179.00
2152003.02.06 05:04sell1081.001.64250.00001.6073
2162003.02.06 13:00close1081.001.64750.00001.6073-500.0012679.00
2172003.02.11 05:29sell1091.001.62630.00001.5911
2182003.02.12 11:00close1091.001.62120.00001.5911510.0013189.00
2192003.02.19 04:19sell1101.001.59290.00001.5577
2202003.02.19 10:00close1101.001.59500.00001.5577-210.0012979.00
2212003.02.24 08:45sell1111.001.57860.00001.5434
2222003.02.24 16:00close1111.001.58200.00001.5434-340.0012639.00
2232003.02.26 03:30sell1121.001.57520.00001.5400
2242003.02.26 14:04close1121.001.57650.00001.5400-130.0012509.00
2252003.03.03 06:50sell1131.001.57540.00001.5402
2262003.03.03 17:00close1131.001.58070.00001.5402-530.0011979.00
2272003.03.06 01:45buy1141.001.60040.00001.6356
2282003.03.07 00:04close1141.001.59900.00001.6356-141.0011838.00
2292003.03.14 03:59sell1151.001.60210.00001.5669
2302003.03.17 17:39t/p1151.001.56690.00001.56693520.0015358.00
2312003.03.18 08:15sell1161.001.56990.00001.5347
2322003.03.19 17:00close1161.001.56350.00001.5347640.0015998.00
2332003.03.24 00:00buy1171.001.56450.00001.5997
2342003.03.25 17:00close1171.001.57160.00001.5997709.0016707.00
2352003.03.28 05:14sell1181.001.56590.00001.5307
2362003.03.28 16:00close1181.001.56670.00001.5307-80.0016627.00
2372003.04.03 02:05sell1191.001.56830.00001.5331
2382003.04.03 17:00close1191.001.57030.00001.5331-200.0016427.00
2392003.04.07 20:55sell1201.001.55140.00001.5162
2402003.04.08 03:00close1201.001.55540.00001.5162-400.0016027.00
2412003.04.10 08:25buy1211.001.56450.00001.5997
2422003.04.11 15:00close1211.001.56760.00001.5997309.0016336.00
2432003.04.18 03:10sell1221.001.57270.00001.5375
2442003.04.18 10:00close1221.001.57560.00001.5375-290.0016046.00
2452003.04.25 00:54buy1231.001.59290.00001.6281
2462003.04.25 07:00close1231.001.59100.00001.6281-190.0015856.00
2472003.04.29 05:35sell1241.001.58880.00001.5536
2482003.04.29 11:00close1241.001.59280.00001.5536-400.0015456.00
2492003.05.02 05:20buy1251.001.60990.00001.6451
2502003.05.02 11:00close1251.001.60760.00001.6451-230.0015226.00
2512003.05.07 03:35buy1261.001.61350.00001.6487
2522003.05.07 11:00close1261.001.60910.00001.6487-440.0014786.00
2532003.05.08 04:50sell1271.001.59690.00001.5617
2542003.05.08 11:00close1271.001.60070.00001.5617-380.0014406.00
2552003.05.15 00:05buy1281.001.61640.00001.6516
2562003.05.16 09:00close1281.001.61980.00001.6516339.0014745.00
2572003.05.19 20:30buy1291.001.63160.00001.6668
2582003.05.20 09:00close1291.001.63090.00001.6668-71.0014674.00
2592003.05.21 05:30buy1301.001.64040.00001.6756
2602003.05.21 21:00close1301.001.63550.00001.6756-490.0014184.00
2612003.05.30 05:14buy1311.001.65200.00001.6872
2622003.05.30 11:00close1311.001.64750.00001.6872-450.0013734.00
2632003.06.02 16:25sell1321.001.63160.00001.5964
2642003.06.02 20:00close1321.001.63800.00001.5964-640.0013094.00
2652003.06.04 01:45sell1331.001.62880.00001.5936
2662003.06.04 10:00close1331.001.63120.00001.5936-240.0012854.00
2672003.06.10 04:55sell1341.001.64760.00001.6124
2682003.06.10 10:00close1341.001.65320.00001.6124-560.0012294.00
2692003.06.11 23:19buy1351.001.66640.00001.7016
2702003.06.12 15:00close1351.001.66810.00001.7016167.0012461.00
2712003.06.16 20:40buy1361.001.67890.00001.7141
2722003.06.17 14:00close1361.001.67810.00001.7141-81.0012380.00
2732003.06.18 00:15buy1371.001.68320.00001.7184
2742003.06.18 09:00close1371.001.68300.00001.7184-20.0012360.00
2752003.06.19 18:10sell1381.001.67720.00001.6420
2762003.06.20 05:04close1381.001.68150.00001.6420-430.0011930.00
2772003.06.23 05:05sell1391.001.66330.00001.6281
2782003.06.23 17:00close1391.001.66660.00001.6281-330.0011600.00
2792003.06.27 06:35sell1401.001.66220.00001.6270
2802003.06.30 18:00close1401.001.65310.00001.6270910.0012510.00
2812003.07.03 05:09buy1411.001.66450.00001.6997
2822003.07.03 12:00close1411.001.66140.00001.6997-310.0012200.00
2832003.07.04 03:09buy1421.001.66810.00001.7033
2842003.07.04 09:00close1421.001.66870.00001.703360.0012260.00
2852003.07.09 02:50sell1431.001.63560.00001.6004
2862003.07.09 21:00close1431.001.63470.00001.600490.0012350.00
2872003.07.15 07:40sell1441.001.61240.00001.5772
2882003.07.16 21:00close1441.001.59560.00001.57721680.0014030.00
2892003.07.21 08:50sell1451.001.58440.00001.5492
2902003.07.21 11:00close1451.001.58860.00001.5492-420.0013610.00
2912003.07.22 02:20buy1461.001.59730.00001.6325
2922003.07.22 23:04close1461.001.59610.00001.6325-120.0013490.00
2932003.07.24 02:44buy1471.001.60710.00001.6423
2942003.07.29 13:00close1471.001.62490.00001.64231777.0015267.00
2952003.08.01 01:30sell1481.001.61080.00001.5756
2962003.08.04 01:04close1481.001.61120.00001.5756-40.0015227.00
2972003.08.18 01:50sell1491.001.59780.00001.5626
2982003.08.20 09:00close1491.001.58830.00001.5626950.0016177.00
2992003.08.21 03:00buy1501.001.59190.00001.6271
3002003.08.21 09:00close1501.001.58720.00001.6271-470.0015707.00
3012003.08.22 02:00sell1511.001.57910.00001.5439
3022003.08.25 12:00close1511.001.57760.00001.5439150.0015857.00
3032003.08.27 23:35buy1521.001.57140.00001.6066
3042003.08.28 09:00close1521.001.56730.00001.6066-413.0015444.00
3052003.08.29 05:25buy1531.001.57660.00001.6118
3062003.08.29 19:00close1531.001.57630.00001.6118-30.0015414.00
3072003.09.02 01:55sell1541.001.57120.00001.5360
3082003.09.02 12:00close1541.001.56770.00001.5360350.0015764.00
3092003.09.08 08:15buy1551.001.58750.00001.6227
3102003.09.08 22:00close1551.001.58300.00001.6227-450.0015314.00
3112003.09.15 07:20buy1561.001.60330.00001.6385
3122003.09.15 20:00close1561.001.60130.00001.6385-200.0015114.00
3132003.09.17 04:05sell1571.001.58850.00001.5533
3142003.09.17 11:00close1571.001.59390.00001.5533-540.0014574.00
3152003.09.18 03:35buy1581.001.60730.00001.6425
3162003.09.22 00:00t/p1581.001.64250.00001.64253518.0018092.00
3172003.09.22 08:30buy1591.001.64440.00001.6796
3182003.09.24 08:00close1591.001.65000.00001.6796558.0018650.00
3192003.09.30 01:20buy1601.001.66330.00001.6985
3202003.09.30 17:00close1601.001.66310.00001.6985-20.0018630.00
3212003.10.03 00:00buy1611.001.66900.00001.7042
3222003.10.03 12:00close1611.001.66790.00001.7042-110.0018520.00
3232003.10.06 09:00sell1621.001.66180.00001.6266
3242003.10.06 14:00close1621.001.66600.00001.6266-420.0018100.00
3252003.10.08 02:15sell1631.001.66360.00001.6284
3262003.10.09 09:00close1631.001.66790.00001.6284-430.0017670.00
3272003.10.10 03:50buy1641.001.66360.00001.6988
3282003.10.13 08:00close1641.001.66260.00001.6988-101.0017569.00
3292003.10.14 00:25buy1651.001.66400.00001.6992
3302003.10.14 07:00close1651.001.65730.00001.6992-670.0016899.00
3312003.10.15 03:10buy1661.001.67000.00001.7052
3322003.10.15 15:00close1661.001.66440.00001.7052-560.0016339.00
3332003.10.21 07:20sell1671.001.67160.00001.6364
3342003.10.21 17:00close1671.001.67680.00001.6364-520.0015819.00
3352003.10.23 06:55buy1681.001.69210.00001.7273
3362003.10.27 05:00close1681.001.69160.00001.7273-52.0015767.00
3372003.10.31 04:55sell1691.001.69640.00001.6612
3382003.11.04 13:00close1691.001.67670.00001.66121970.0017737.00
3392003.11.10 08:50buy1701.001.67280.00001.7080
3402003.11.11 00:00close1701.001.66790.00001.7080-491.0017246.00
3412003.11.27 02:55buy1711.001.71010.00001.7453
3422003.12.02 01:00close1711.001.71850.00001.7453837.0018083.00
3432003.12.05 06:25sell1721.001.72230.00001.6871
3442003.12.05 15:00close1721.001.72540.00001.6871-310.0017773.00
3452003.12.15 07:30sell1731.001.74340.00001.7082
3462003.12.15 16:00close1731.001.74790.00001.7082-450.0017323.00
3472003.12.19 01:50buy1741.001.76900.00001.8042
3482003.12.19 12:00close1741.001.76640.00001.8042-260.0017063.00
3492003.12.22 19:25sell1751.001.76380.00001.7286
3502003.12.23 13:00close1751.001.76520.00001.7286-140.0016923.00
3512003.12.26 09:20buy1761.001.77250.00001.8077
3522003.12.26 19:00close1761.001.77100.00001.8077-150.0016773.00
3532004.01.07 00:05buy1771.001.82070.00001.8559
3542004.01.07 10:00close1771.001.81390.00001.8559-680.0016093.00
3552004.01.16 01:10sell1781.001.82460.00001.7894
3562004.01.19 10:18t/p1781.001.78940.00001.78943520.0019613.00
3572004.01.20 04:05sell1791.001.78410.00001.7489
3582004.01.20 09:00close1791.001.79290.00001.7489-880.0018733.00
3592004.01.21 02:15buy1801.001.81490.00001.8501
3602004.01.23 10:33t/p1801.001.85010.00001.85013516.0022249.00
3612004.02.04 01:10buy1811.001.83600.00001.8712
3622004.02.04 16:00close1811.001.83230.00001.8712-370.0021879.00
3632004.02.09 00:15buy1821.001.84230.00001.8775
3642004.02.11 17:17t/p1821.001.87750.00001.87753518.0025397.00
3652004.02.16 09:20sell1831.001.88700.00001.8518
3662004.02.16 16:00close1831.001.89020.00001.8518-320.0025077.00
3672004.02.19 04:40sell1841.001.89170.00001.8565
3682004.02.20 01:00close1841.001.89890.00001.8565-720.0024357.00
3692004.02.23 08:45sell1851.001.85950.00001.8243
3702004.02.23 16:00close1851.001.86510.00001.8243-560.0023797.00
3712004.02.25 02:00buy1861.001.88840.00001.9236
3722004.02.25 17:00close1861.001.88200.00001.9236-640.0023157.00
3732004.02.27 03:05sell1871.001.86340.00001.8282
3742004.02.27 16:00close1871.001.86010.00001.8282330.0023487.00
3752004.03.09 10:10buy1881.001.85220.00001.8874
3762004.03.09 11:00close1881.001.83690.00001.8874-1530.0021957.00
3772004.03.31 15:05buy1891.001.83180.00001.8670
3782004.04.02 09:00close1891.001.84980.00001.86701796.0023753.00
3792004.04.05 21:20sell1901.001.81880.00001.7836
3802004.04.06 03:00close1901.001.82470.00001.7836-590.0023163.00
3812004.04.14 23:25sell1911.001.79180.00001.7566
3822004.04.15 10:00close1911.001.79640.00001.7566-460.0022703.00
3832004.04.15 20:05sell1921.001.78890.00001.7537
3842004.04.16 07:00close1921.001.79480.00001.7537-590.0022113.00
3852004.04.22 08:10sell1931.001.77450.00001.7393
3862004.04.23 08:00close1931.001.77660.00001.7393-210.0021903.00
3872004.04.27 01:20buy1941.001.78540.00001.8206
3882004.04.28 13:00close1941.001.78510.00001.8206-31.0021872.00
3892004.05.04 02:50sell1951.001.77300.00001.7378
3902004.05.04 10:00close1951.001.77880.00001.7378-580.0021292.00
3912004.05.04 18:40buy1961.001.78690.00001.8221
3922004.05.05 14:00close1961.001.79130.00001.8221439.0021731.00
3932004.05.10 22:15sell1971.001.77690.00001.7417
3942004.05.12 11:00close1971.001.76770.00001.7417920.0022651.00
3952004.05.17 02:00buy1981.001.75760.00001.7928
3962004.05.18 09:00close1981.001.76270.00001.7928509.0023160.00
3972004.05.20 01:20buy1991.001.78120.00001.8164
3982004.05.20 07:00close1991.001.77460.00001.8164-660.0022500.00
3992004.05.21 21:40buy2001.001.78720.00001.8224
4002004.05.27 07:17t/p2001.001.82240.00001.82243514.0026014.00
4012004.06.10 09:25sell2011.001.82980.00001.7946
4022004.06.10 18:00close2011.001.83870.00001.7946-890.0025124.00
4032004.06.11 03:55buy2021.001.83670.00001.8719
4042004.06.11 08:00close2021.001.83080.00001.8719-590.0024534.00
4052004.06.18 02:40buy2031.001.83270.00001.8679
4062004.06.18 07:00close2031.001.82700.00001.8679-570.0123963.99
4072004.06.22 01:10sell2041.001.83420.00001.7990
4082004.06.23 09:00close2041.001.82790.00001.7990630.0024593.99
4092004.06.30 04:25sell2051.001.80950.00001.7743
4102004.06.30 13:00close2051.001.81180.00001.7743-230.0024363.99
4112004.07.05 09:45buy2061.001.83130.00001.8665
4122004.07.05 19:00close2061.001.82860.00001.8665-270.0024093.99
4132004.07.07 02:35buy2071.001.83940.00001.8746
4142004.07.08 11:00close2071.001.84970.00001.87461027.0125121.00
4152004.07.13 23:45sell2081.001.85780.00001.8226
4162004.07.16 13:00close2081.001.85580.00001.8226200.0025321.00
4172004.07.19 09:05buy2091.001.87290.00001.9081
4182004.07.19 20:00close2091.001.86880.00001.9081-410.0024911.00
4192004.07.21 09:35sell2101.001.85330.00001.8181
4202004.07.22 12:00close2101.001.84360.00001.8181970.0025881.00
4212004.07.28 02:35sell2111.001.82330.00001.7881
4222004.07.28 23:00close2111.001.82510.00001.7881-180.0025701.00
4232004.08.02 23:55buy2121.001.82530.00001.8605
4242004.08.03 09:00close2121.001.82210.00001.8605-321.0025380.00
4252004.08.09 09:35buy2131.001.84160.00001.8768
4262004.08.10 11:00close2131.001.83610.00001.8768-551.0024829.00
4272004.08.11 09:00sell2141.001.82940.00001.7942
4282004.08.12 02:00close2141.001.83250.00001.7942-310.0224518.98
4292004.08.16 07:25buy2151.001.84160.00001.8768
4302004.08.17 02:15close2151.001.83950.00001.8768-210.9924307.99
4312004.08.18 05:45sell2161.001.82890.00001.7937
4322004.08.19 12:00close2161.001.82830.00001.793760.0124368.00
4332004.08.23 16:00sell2171.001.81800.00001.7828
4342004.08.25 10:00close2171.001.79950.00001.78281849.9926217.99
4352004.09.03 06:05sell2181.001.79140.00001.7562
4362004.09.06 13:00close2181.001.78060.00001.75621080.0127298.00
4372004.09.09 07:25buy2191.001.78560.00001.8208
4382004.09.09 12:00close2191.001.78340.00001.8208-219.9927078.01
4392004.09.16 03:00sell2201.001.77780.00001.7426
4402004.09.16 11:00close2201.001.78290.00001.7426-510.0026568.01
4412004.09.27 09:35buy2211.001.80480.00001.8400
4422004.09.29 09:00close2211.001.80970.00001.8400488.0027056.01
4432004.09.30 00:30sell2221.001.80070.00001.7655
4442004.09.30 14:00close2221.001.80780.00001.7655-709.9926346.02
4452004.10.01 04:05buy2231.001.81000.00001.8452
4462004.10.01 11:10close2231.001.80090.00001.8452-910.0025436.02
4472004.10.01 20:10sell2241.001.79840.00001.7632
4482004.10.05 10:00close2241.001.78670.00001.76321170.0026606.02
4492004.10.18 07:30buy2251.001.80320.00001.8384
4502004.10.18 17:00close2251.001.80030.00001.8384-290.0026316.02
4512004.10.20 02:00buy2261.001.80280.00001.8380
4522004.10.22 12:00close2261.001.82260.00001.83801976.0028292.02
4532004.10.26 02:10buy2271.001.83990.00001.8751
4542004.10.26 13:00close2271.001.83670.00001.8751-319.9927972.03
4552004.10.27 07:00sell2281.001.83610.00001.8009
4562004.10.27 14:00close2281.001.84120.00001.8009-510.0127462.02
4572004.10.28 04:55sell2291.001.83160.00001.7964
4582004.10.28 16:00close2291.001.83170.00001.7964-9.9927452.03
4592004.11.11 01:40sell2301.001.84760.00001.8124
4602004.11.12 03:00close2301.001.84660.00001.8124100.0027552.03
4612004.11.15 09:25buy2311.001.85440.00001.8896
4622004.11.15 17:00close2311.001.84890.00001.8896-550.0027002.03
4632004.11.17 01:35buy2321.001.85190.00001.8871
4642004.11.18 11:00close2321.001.85630.00001.8871436.9927439.02
4652004.11.19 06:05sell2331.001.85190.00001.8167
4662004.11.19 11:00close2331.001.85600.00001.8167-410.0027029.02
4672004.11.23 21:00buy2341.001.86800.00001.9032
4682004.11.26 07:28t/p2341.001.90320.00001.90323515.0030544.02
4692004.12.08 18:55sell2351.001.93340.00001.8982
4702004.12.13 05:00close2351.001.91870.00001.89821470.0032014.02
4712004.12.14 01:30buy2361.001.92210.00001.9573
4722004.12.16 16:00close2361.001.94000.00001.95731786.0133800.03
4732004.12.22 01:05sell2371.001.92900.00001.8938
4742004.12.23 21:00close2371.001.92350.00001.8938550.0034350.03
4752004.12.28 01:25buy2381.001.93230.00001.9675
4762004.12.28 17:00close2381.001.92880.00001.9675-350.0034000.03
4772004.12.29 22:30sell2391.001.91850.00001.8833
4782004.12.30 10:00close2391.001.92360.00001.8833-510.0033490.03
4792005.01.04 03:10sell2401.001.90610.00001.8709
4802005.01.05 17:00close2401.001.88810.00001.87091800.0035290.03
4812005.01.13 01:35buy2411.001.89000.00001.9252
4822005.01.13 12:00close2411.001.88550.00001.9252-449.9934840.04
4832005.01.17 01:30sell2421.001.87090.00001.8357
4842005.01.18 12:00close2421.001.86850.00001.8357240.0135080.05
4852005.01.19 17:20buy2431.001.87470.00001.9099
4862005.01.20 09:00close2431.001.86930.00001.9099-543.0134537.04
4872005.01.24 03:00buy2441.001.87550.00001.9107
4882005.01.25 14:00close2441.001.87310.00001.9107-241.0034296.04
4892005.01.26 01:30sell2451.001.86620.00001.8310
4902005.01.26 11:00close2451.001.87660.00001.8310-1040.0033256.04
4912005.01.28 03:00buy2461.001.88730.00001.9225
4922005.01.28 13:00close2461.001.88260.00001.9225-470.0132786.03
4932005.02.07 07:40sell2471.001.87500.00001.8398
4942005.02.09 11:00close2471.001.86330.00001.83981170.0033956.03
4952005.02.11 00:15buy2481.001.86840.00001.9036
4962005.02.11 12:00close2481.001.86610.00001.9036-230.0033726.03
4972005.02.15 00:35buy2491.001.88690.00001.9221
4982005.02.16 12:00close2491.001.88820.00001.9221129.0033855.03
4992005.02.23 02:20buy2501.001.90680.00001.9420
5002005.03.01 16:00close2501.001.91770.00001.94201084.0134939.04
5012005.03.02 21:00sell2511.001.91300.00001.8778
5022005.03.04 15:00close2511.001.91210.00001.877890.0135029.05
5032005.03.07 03:59buy2521.001.92240.00001.9576
5042005.03.07 10:00close2521.001.91860.00001.9576-379.9934649.06
5052005.03.09 04:25buy2531.001.92740.00001.9626
5062005.03.09 14:00close2531.001.92400.00001.9626-339.9934309.07
5072005.03.15 03:20sell2541.001.91510.00001.8799
5082005.03.15 12:00close2541.001.91910.00001.8799-399.9933909.08
5092005.03.16 05:40sell2551.001.91340.00001.8782
5102005.03.16 09:00close2551.001.92020.00001.8782-679.9833229.10
5112005.03.17 02:15buy2561.001.92460.00001.9598
5122005.03.17 15:00close2561.001.91950.00001.9598-510.0032719.10
5132005.03.18 17:40sell2571.001.91770.00001.8825
5142005.03.21 00:04close2571.001.91990.00001.8825-219.9932499.11
5152005.03.24 04:30sell2581.001.87100.00001.8358
5162005.03.29 03:00close2581.001.86760.00001.8358340.0132839.12
5172005.03.30 21:15buy2591.001.87940.00001.9146
5182005.04.01 18:00close2591.001.87800.00001.9146-144.0032695.12
5192005.04.04 20:35sell2601.001.87590.00001.8407
5202005.04.05 16:00close2601.001.87800.00001.8407-210.0032485.12
5212005.04.11 03:25buy2611.001.88170.00001.9169
5222005.04.12 16:00close2611.001.88600.00001.9169428.9932914.11
5232005.04.18 03:30buy2621.001.88930.00001.9245
5242005.04.20 13:00close2621.001.91310.00001.92452378.0135292.12
5252005.04.22 08:00sell2631.001.90870.00001.8735
5262005.04.22 12:00close2631.001.91360.00001.8735-490.0034802.12
5272005.04.26 23:25sell2641.001.90570.00001.8705
5282005.04.27 15:00close2641.001.90880.00001.8705-310.0034492.12
5292005.04.28 22:55buy2651.001.90640.00001.9416
5302005.04.29 21:00close2651.001.90630.00001.9416-11.0134481.11
5312005.05.06 00:00buy2661.001.90330.00001.9385
5322005.05.06 10:00close2661.001.89650.00001.9385-679.9933801.12
5332005.05.27 01:35sell2671.001.82090.00001.7857
5342005.05.27 10:00close2671.001.82500.00001.7857-410.0033391.12
5352005.06.02 03:45sell2681.001.81210.00001.7769
5362005.06.02 10:00close2681.001.81810.00001.7769-599.9932791.13
5372005.06.07 03:35buy2691.001.82080.00001.8560
5382005.06.08 20:00close2691.001.82850.00001.8560769.0133560.14
5392005.06.10 02:10sell2701.001.82170.00001.7865
5402005.06.10 11:00close2701.001.82420.00001.7865-250.0033310.14
5412005.06.13 19:35sell2711.001.80600.00001.7708
5422005.06.14 11:00close2711.001.80960.00001.7708-359.9932950.15
5432005.06.16 02:15buy2721.001.82000.00001.8552
5442005.06.21 02:00close2721.001.82090.00001.855287.0033037.15
5452005.06.23 04:00sell2731.001.82280.00001.7876
5462005.06.24 12:00close2731.001.82170.00001.7876109.9933147.14
5472005.06.29 02:20sell2741.001.81730.00001.7821
5482005.06.30 08:00close2741.001.80840.00001.7821890.0034037.14
5492005.07.04 07:35sell2751.001.76340.00001.7282
5502005.07.08 16:00close2751.001.74170.00001.72822170.0036207.14
5512005.07.12 01:55buy2761.001.75530.00001.7905
5522005.07.13 10:00close2761.001.76690.00001.79051158.9937366.13
5532005.07.15 02:55sell2771.001.75800.00001.7228
5542005.07.15 09:00close2771.001.76270.00001.7228-469.9936896.14
5552005.07.18 04:50sell2781.001.75400.00001.7188
5562005.07.21 03:00close2781.001.74700.00001.7188699.9937596.13
5572005.07.22 02:35buy2791.001.75160.00001.7868
5582005.07.22 13:00close2791.001.74810.00001.7868-350.0037246.13
5592005.07.25 10:35sell2801.001.73840.00001.7032
5602005.07.25 17:00close2801.001.74400.00001.7032-560.0036686.13
5612005.08.01 00:05buy2811.001.75600.00001.7912
5622005.08.03 04:00close2811.001.76660.00001.79121058.0037744.13
5632005.08.05 22:10sell2821.001.77940.00001.7442
5642005.08.08 11:00close2821.001.78580.00001.7442-640.0037104.13
5652005.08.08 18:45buy2831.001.78570.00001.8209
5662005.08.09 13:00close2831.001.78240.00001.8209-331.0036773.13
5672005.08.15 02:45buy2841.001.81340.00001.8486
5682005.08.15 13:00close2841.001.80920.00001.8486-420.0036353.13
5692005.08.31 02:40sell2851.001.78680.00001.7516
5702005.08.31 15:00close2851.001.78980.00001.7516-300.0136053.12
5712005.09.01 04:40buy2861.001.80190.00001.8371
5722005.09.02 09:42t/p2861.001.83710.00001.83713519.0039572.12
5732005.09.05 01:30buy2871.001.83780.00001.8730
5742005.09.06 02:00close2871.001.84050.00001.8730269.0039841.12
5752005.09.13 07:55sell2881.001.82300.00001.7878
5762005.09.14 04:00close2881.001.82730.00001.7878-430.0039411.12
5772005.09.16 04:35sell2891.001.80760.00001.7724
5782005.09.16 07:00close2891.001.81280.00001.7724-520.0038891.12
5792005.09.22 03:50buy2901.001.80790.00001.8431
5802005.09.22 12:00close2901.001.80280.00001.8431-510.0138381.11
5812005.09.23 01:10sell2911.001.79230.00001.7571
5822005.09.30 09:27t/p2911.001.75710.00001.75713520.0041901.11
5832005.10.04 02:20sell2921.001.75590.00001.7207
5842005.10.04 14:00close2921.001.75890.00001.7207-300.0041601.11
5852005.10.06 10:35buy2931.001.76860.00001.8038
5862005.10.07 09:00close2931.001.77210.00001.8038348.9941950.10
5872005.10.10 08:35sell2941.001.76160.00001.7264
5882005.10.12 12:00close2941.001.74670.00001.72641490.0043440.10
5892005.10.14 02:25buy2951.001.75070.00001.7859
5902005.10.17 12:00close2951.001.75840.00001.7859769.0144209.11
5912005.10.20 05:10buy2961.001.76040.00001.7956
5922005.10.21 18:00close2961.001.76870.00001.7956829.0045038.11
5932005.10.26 02:05buy2971.001.78290.00001.8181
5942005.10.26 10:00close2971.001.77750.00001.8181-540.0044498.11
5952005.10.27 17:05buy2981.001.78250.00001.8177
5962005.10.28 12:00close2981.001.78140.00001.8177-111.0044387.11
5972005.10.31 08:05sell2991.001.77650.00001.7413
5982005.10.31 10:00close2991.001.78100.00001.7413-450.0043937.11
5992005.11.01 08:25sell3001.001.76980.00001.7346
6002005.11.02 15:00close3001.001.76990.00001.7346-10.0143927.10
6012005.11.03 07:25buy3011.001.77450.00001.8097
6022005.11.03 15:00close3011.001.77310.00001.8097-140.0043787.10
6032005.11.08 14:55sell3021.001.73820.00001.7030
6042005.11.08 20:00close3021.001.74420.00001.7030-600.0043187.10
6052005.11.17 01:05sell3031.001.71880.00001.6836
6062005.11.18 16:00close3031.001.72020.00001.6836-140.0143047.09
6072005.11.29 02:50buy3041.001.72400.00001.7592
6082005.11.29 14:00close3041.001.72410.00001.759210.0043057.09
6092005.11.30 06:20sell3051.001.71890.00001.6837
6102005.11.30 11:00close3051.001.72340.00001.6837-449.9942607.10
6112005.12.01 06:05buy3061.001.72800.00001.7632
6122005.12.02 13:00close3061.001.72640.00001.7632-161.0042446.10
6132005.12.09 01:40buy3071.001.75070.00001.7859
6142005.12.09 10:00close3071.001.74660.00001.7859-409.9942036.11
6152005.12.12 00:05buy3081.001.75080.00001.7860
6162005.12.13 11:00close3081.001.76850.00001.78601769.0043805.11
6172005.12.21 01:35sell3091.001.75700.00001.7218
6182005.12.27 12:00close3091.001.73610.00001.72182090.0045895.11
6192005.12.29 02:15sell3101.001.72100.00001.6858
6202005.12.29 12:00close3101.001.72190.00001.6858-90.0145805.10
6212005.12.30 22:35sell3111.001.72360.00001.6884
6222006.01.03 04:00close3111.001.72880.00001.6884-520.0045285.10
6232006.01.03 14:25buy3121.001.72610.00001.7613
6242006.01.04 17:11t/p3121.001.76130.00001.76133519.0048804.10
6252006.01.05 00:00buy3131.001.75610.00001.7913
6262006.01.05 10:00close3131.001.75230.00001.7913-380.0048424.10
6272006.01.09 01:30buy3141.001.76810.00001.8033
6282006.01.11 03:00close3141.001.76180.00001.8033-631.9947792.11
6292006.01.16 07:00buy3151.001.77530.00001.8105
6302006.01.16 12:00close3151.001.77020.00001.8105-510.0047282.11
6312006.01.17 20:35sell3161.001.76460.00001.7294
6322006.01.18 10:00close3161.001.76830.00001.7294-370.0046912.11
6332006.01.23 10:00buy3171.001.77490.00001.8101
6342006.01.25 23:00close3171.001.78370.00001.8101878.0047790.11
6352006.01.27 10:45sell3181.001.78120.00001.7460
6362006.01.27 15:00close3181.001.78620.00001.7460-499.9947290.12
6372006.02.03 00:45buy3191.001.77830.00001.8135
6382006.02.03 11:00close3191.001.77530.00001.8135-300.0046990.12
6392006.02.06 01:25sell3201.001.76360.00001.7284
6402006.02.10 07:00close3201.001.74660.00001.72841700.0048690.12
6412006.02.20 09:30buy3211.001.74290.00001.7781
6422006.02.22 12:00close3211.001.74100.00001.7781-191.9948498.13
6432006.02.27 17:40sell3221.001.74170.00001.7065
6442006.02.28 12:00close3221.001.74710.00001.7065-539.9847958.15
6452006.03.01 08:50buy3231.001.75360.00001.7888
6462006.03.01 18:00close3231.001.74720.00001.7888-640.0047318.15
6472006.03.08 03:00sell3241.001.73700.00001.7018
6482006.03.08 09:00close3241.001.74150.00001.7018-450.0046868.15
6492006.03.13 00:55sell3251.001.72760.00001.6924
6502006.03.13 18:00close3251.001.73110.00001.6924-350.0046518.15
6512006.03.14 08:45buy3261.001.73440.00001.7696
6522006.03.15 11:00close3261.001.74230.00001.7696789.0047307.15
6532006.03.16 05:30buy3271.001.74660.00001.7818
6542006.03.17 16:00close3271.001.75310.00001.7818649.0047956.15
6552006.03.22 00:00sell3281.001.74870.00001.7135
6562006.03.24 16:00close3281.001.73750.00001.71351120.0049076.15
6572006.04.19 07:30buy3291.001.78120.00001.8164
6582006.04.20 11:00close3291.001.78410.00001.8164287.0149363.16
6592006.04.21 03:55sell3301.001.77930.00001.7441
6602006.04.21 11:00close3301.001.78170.00001.7441-240.0049123.16
6612006.04.28 03:30buy3311.001.80110.00001.8363
6622006.05.01 15:09t/p3311.001.83630.00001.83633519.0052642.16
6632006.05.05 03:40buy3321.001.85100.00001.8862
6642006.05.08 16:00close3321.001.85880.00001.8862779.0153421.17
6652006.05.15 08:30buy3331.001.89270.00001.9279
6662006.05.15 11:00close3331.001.88470.00001.9279-800.0152621.16
6672006.05.19 05:55buy3341.001.89020.00001.9254
6682006.05.19 10:00close3341.001.88030.00001.9254-990.0051631.16
6692006.05.19 21:15sell3351.001.87800.00001.8428
6702006.05.22 16:00close3351.001.87780.00001.842819.9951651.15
6712006.05.23 01:10buy3361.001.88320.00001.9184
6722006.05.24 00:00close3361.001.87620.00001.9184-701.0050950.15
6732006.05.29 03:15sell3371.001.85960.00001.8244
6742006.05.29 12:00close3371.001.86360.00001.8244-400.0150550.14
6752006.05.31 01:05buy3381.001.88130.00001.9165
6762006.05.31 11:00close3381.001.87770.00001.9165-360.0050190.14
6772006.06.06 08:20sell3391.001.87310.00001.8379
6782006.06.08 14:33t/p3391.001.83790.00001.83793520.0053710.14
6792006.06.14 03:30sell3401.001.83510.00001.7999
6802006.06.14 09:00close3401.001.84060.00001.7999-549.9953160.15
6812006.07.03 01:50buy3411.001.84670.00001.8819
6822006.07.03 18:00close3411.001.84050.00001.8819-620.0052540.15
6832006.07.06 01:45sell3421.001.83570.00001.8005
6842006.07.06 15:00close3421.001.83760.00001.8005-189.9952350.16
6852006.07.10 02:20buy3431.001.84790.00001.8831
6862006.07.10 12:00close3431.001.84360.00001.8831-430.0051920.16
6872006.07.13 03:10sell3441.001.83470.00001.7995
6882006.07.13 10:00close3441.001.83940.00001.7995-470.0051450.16
6892006.07.14 03:25buy3451.001.84080.00001.8760
6902006.07.14 09:00close3451.001.83740.00001.8760-340.0051110.16
6912006.07.17 00:40sell3461.001.83850.00001.8033
6922006.07.18 11:00close3461.001.82500.00001.80331350.0052460.16
6932006.07.20 21:50buy3471.001.84810.00001.8833
6942006.07.24 08:00close3471.001.85240.00001.8833427.9952888.15
6952006.07.26 01:45sell3481.001.84100.00001.8058
6962006.07.26 16:00close3481.001.84370.00001.8058-270.0052618.15
6972006.07.28 22:20buy3491.001.86260.00001.8978
6982006.08.03 11:00close3491.001.87170.00001.8978904.0053522.15
6992006.08.04 04:55buy3501.001.88600.00001.9212
7002006.08.07 09:00close3501.001.90520.00001.92121919.0155441.16
7012006.08.09 08:15sell3511.001.90450.00001.8693
7022006.08.09 18:00close3511.001.90900.00001.8693-450.0054991.16
7032006.08.11 00:45sell3521.001.89420.00001.8590
7042006.08.11 10:00close3521.001.89510.00001.8590-89.9954901.17
7052006.08.14 03:00sell3531.001.89330.00001.8581
7062006.08.15 15:00close3531.001.89480.00001.8581-149.9954751.18
7072006.08.15 22:05buy3541.001.89320.00001.9284
7082006.08.16 09:00close3541.001.89250.00001.9284-71.0054680.18
7092006.08.18 05:45sell3551.001.88600.00001.8508
7102006.08.21 04:00close3551.001.88620.00001.8508-20.0054660.18
7112006.08.21 21:05buy3561.001.89400.00001.9292
7122006.08.22 03:00close3561.001.89070.00001.9292-331.0054329.18
7132006.08.23 08:55sell3571.001.88890.00001.8537
7142006.08.23 10:00close3571.001.89240.00001.8537-350.0053979.18
7152006.08.25 04:40sell3581.001.88800.00001.8528
7162006.08.25 13:00close3581.001.88990.00001.8528-190.0053789.18
7172006.09.06 03:20sell3591.001.89480.00001.8596
7182006.09.12 06:00close3591.001.86850.00001.85962630.0056419.18
7192006.09.13 02:15buy3601.001.87240.00001.9076
7202006.09.15 10:00close3601.001.88480.00001.90761236.0057655.18
7212006.09.21 01:10buy3611.001.88690.00001.9221
7222006.09.25 00:00close3611.001.90070.00001.92211378.0059033.18
7232006.09.27 23:00sell3621.001.88920.00001.8540
7242006.10.02 09:00close3621.001.87260.00001.85401660.0060693.18
7252006.10.03 02:25buy3631.001.88640.00001.9216
7262006.10.04 04:00close3631.001.88420.00001.9216-221.0160472.17
7272006.10.09 21:15sell3641.001.86750.00001.8323
7282006.10.10 09:00close3641.001.86920.00001.8323-170.0060302.17
7292006.10.11 04:35sell3651.001.85510.00001.8199
7302006.10.11 11:00close3651.001.85800.00001.8199-290.0060012.17
7312006.10.18 02:45buy3661.001.86980.00001.9050
7322006.10.18 15:00close3661.001.86810.00001.9050-170.0059842.17
7332006.10.23 03:30buy3671.001.88230.00001.9175
7342006.10.23 10:00close3671.001.87790.00001.9175-440.0059402.17
7352006.10.30 01:10buy3681.001.89590.00001.9311
7362006.10.31 10:00close3681.001.89690.00001.931199.0159501.18
7372006.11.01 05:00buy3691.001.90740.00001.9426
7382006.11.02 09:00close3691.001.90460.00001.9426-283.0059218.18
7392006.11.06 00:10sell3701.001.90140.00001.8662
7402006.11.07 03:00close3701.001.90140.00001.86620.0059218.18
7412006.11.23 03:35buy3711.001.91370.00001.9489
7422006.11.28 15:36t/p3711.001.94890.00001.94893516.9962735.17
7432006.11.29 06:35buy3721.001.95150.00001.9867
7442006.11.29 20:00close3721.001.94580.00001.9867-569.9862165.19
7452006.12.01 00:35buy3731.001.96500.00002.0002
7462006.12.01 11:00close3731.001.96530.00002.000230.0062195.19
7472006.12.04 03:55buy3741.001.97860.00002.0138
7482006.12.04 15:00close3741.001.97480.00002.0138-380.0061815.19
7492006.12.11 08:45sell3751.001.95310.00001.9179
7502006.12.11 19:00close3751.001.95840.00001.9179-530.0061285.19
7512006.12.13 07:40buy3761.001.96960.00002.0048
7522006.12.13 15:00close3761.001.96540.00002.0048-420.0060865.19
7532006.12.18 04:35sell3771.001.95440.00001.9192
7542006.12.19 08:00close3771.001.94950.00001.9192489.9961355.18
7552007.01.03 00:50buy3781.001.97270.00002.0079
7562007.01.03 12:00close3781.001.96280.00002.0079-990.0160365.17
7572007.01.04 04:05sell3791.001.95220.00001.9170
7582007.01.08 10:00close3791.001.93410.00001.91701810.0162175.18
7592007.01.16 01:15buy3801.001.96320.00001.9984
7602007.01.16 16:00close3801.001.96140.00001.9984-180.0061995.18
7612007.01.26 08:25sell3811.001.96670.00001.9315
7622007.01.30 03:00close3811.001.96440.00001.9315230.0062225.18
7632007.02.01 04:00buy3821.001.96310.00001.9983
7642007.02.02 09:00close3821.001.96620.00001.9983309.0062534.18
7652007.02.07 02:10buy3831.001.96870.00002.0039
7662007.02.08 10:00close3831.001.96680.00002.0039-193.0062341.18
7672007.02.09 00:30sell3841.001.95900.00001.9238
7682007.02.12 08:00close3841.001.95570.00001.9238330.0062671.18
7692007.02.23 01:25buy3851.001.95630.00001.9915
7702007.02.28 09:00close3851.001.95880.00001.9915247.0062918.18
7712007.03.06 01:35sell3861.001.92430.00001.8891
7722007.03.06 22:00close3861.001.93170.00001.8891-739.9962178.19
7732007.03.22 07:45buy3871.001.96690.00002.0021
7742007.03.22 18:00close3871.001.96410.00002.0021-279.9861898.21
7752007.03.27 02:30buy3881.001.96790.00002.0031
7762007.03.27 11:00close3881.001.96620.00002.0031-170.0061728.21
7772007.04.02 02:20buy3891.001.96690.00002.0021
7782007.04.03 12:00close3891.001.97580.00002.0021889.0162617.22