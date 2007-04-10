MTReport - 4.0

https://www.metatrader5.com


Net profit 1244.16Initial deposit 5000.00
Gross profit 1976.20Interest earned 29.56
Gross loss 761.60Commission paid 0.00
 
Total number of trades 47Percentage profitable 55.3%
Total number of pips 121Average pips per trade 2.6
 
Number of winning trades 26Number of losing trades 21
Average winning trade 76.01Average losing trade 36.27
Average winning pips 7.6Average losing pips 3.6
 
Return (18.0 days) 24.9%Maximum drawdown 4.0%

TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PricePipsProfitBalanceDd
307294572007.04.08 23:48sell 0.10eurusd1.33661.35461.33312007.04.10 08:021.3405-39 -39.00 4961.54
308402332007.04.10 01:44sell 0.20eurusd1.33841.35461.33492007.04.10 08:021.3406-22 -44.00 4917.54
308467242007.04.10 02:03sell 0.40eurusd1.34021.35461.33672007.04.10 08:021.3407-5 -20.00 4897.54
308528392007.04.10 02:33sell 0.80eurusd1.34201.35461.33852007.04.10 08:021.340614 112.00 5009.54
309464302007.04.10 13:13sell 0.40eurusd1.34401.35841.34052007.04.10 13:531.342812 48.00 5057.54
309008292007.04.10 08:02sell 0.10eurusd1.34041.35841.33692007.04.10 13:541.3428-24 -24.00 5033.54
309312202007.04.10 11:54sell 0.20eurusd1.34221.35841.33872007.04.10 13:541.3429-7 -14.00 5019.54
309591122007.04.10 14:35buy 0.10eurusd1.34401.32601.34752007.04.12 01:521.345515 15.00 5032.12
310136002007.04.11 00:26buy 0.20eurusd1.34221.34551.35102007.04.12 01:521.345533 66.00 5094.49
312263112007.04.12 02:35buy 0.11eurusd1.34631.34871.35422007.04.12 14:451.348926 28.60 5123.09
312825912007.04.12 09:43buy 0.22eurusd1.34451.34891.35442007.04.12 14:451.348944 96.80 5219.89
313392322007.04.12 14:45buy 0.11eurusd1.34901.35121.35672007.04.13 01:431.351222 24.20 5243.42
314327982007.04.13 01:43buy 0.11eurusd1.35141.35371.35922007.04.13 11:541.353723 25.30 5268.72
315577952007.04.13 14:00buy 0.11eurusd1.35551.34271.35902007.04.13 14:441.3532-23 -25.30 5243.42
315612522007.04.13 14:10buy 0.22eurusd1.35371.34271.35722007.04.13 14:441.3531-6 -13.20 5230.22
315687072007.04.13 14:40buy 0.44eurusd1.35181.34261.35532007.04.13 14:441.353012 52.80 5283.02
315844212007.04.13 15:13sell 0.11eurusd1.35011.36291.34662007.04.16 06:151.3544-43 -47.30 5236.31
315993842007.04.13 15:56sell 0.22eurusd1.35191.36291.34842007.04.16 06:151.3545-26 -57.20 5180.30
316123992007.04.13 17:49sell 0.44eurusd1.35391.36311.35042007.04.16 06:151.3544-5 -22.00 5160.68
316584992007.04.16 00:31sell 0.88eurusd1.35661.36401.35312007.04.16 06:151.354521 184.80 5345.48
318851902007.04.17 12:45sell 0.44eurusd1.35831.36751.35482007.04.17 14:471.357310 44.00 5389.48
317348922007.04.16 12:32sell 0.11eurusd1.35471.36751.35122007.04.17 14:481.3573-26 -28.60 5361.47
318813062007.04.17 12:39sell 0.22eurusd1.35651.36751.35302007.04.17 14:481.3574-9 -19.80 5341.67
319417572007.04.17 19:39buy 0.11eurusd1.35721.35901.36452007.04.18 07:211.359018 19.80 5360.80
320119152007.04.18 07:21buy 0.11eurusd1.35921.34641.36272007.04.19 00:171.360816 17.60 5376.40
320637212007.04.18 12:05buy 0.22eurusd1.35741.36081.36632007.04.19 00:171.360834 74.80 5447.21
321491532007.04.19 01:13sell 0.12eurusd1.35941.35731.35182007.04.19 07:021.357321 25.20 5472.41
323211382007.04.19 22:08sell 0.48eurusd1.36261.37181.35912007.04.20 02:561.361313 62.40 5534.81
322486702007.04.19 11:01sell 0.12eurusd1.35901.37181.35552007.04.20 02:571.3613-23 -27.60 5507.86
322609242007.04.19 12:37sell 0.24eurusd1.36081.37181.35732007.04.20 02:571.3612-4 -9.60 5499.56
323585892007.04.20 05:05sell 0.12eurusd1.36121.37401.35772007.04.20 13:061.36075 6.00 5505.56
323639962007.04.20 06:11sell 0.24eurusd1.36301.36071.35522007.04.20 13:061.360723 55.20 5560.76
324196202007.04.20 13:36sell 0.12eurusd1.35921.35701.35152007.04.23 08:401.357022 26.40 5587.81
326798402007.04.24 11:38sell 0.24eurusd1.35861.36961.35512007.04.25 00:201.3626-40 -96.00 5493.11*
326955282007.04.24 14:01sell 0.48eurusd1.36041.36961.35692007.04.25 00:201.3625-21 -100.80 5394.90*
327022282007.04.24 14:21sell 0.96eurusd1.36221.36961.35872007.04.25 00:201.3626-4 -38.40 5361.68*
327393472007.04.24 20:32sell 1.92eurusd1.36401.36961.36052007.04.25 00:201.362416 307.20 5679.25
325105792007.04.23 08:40sell 0.12eurusd1.35681.36961.35332007.04.25 00:231.3627-59 -70.80 5609.75
328469582007.04.25 14:12sell 0.48eurusd1.36601.37521.36252007.04.26 09:011.363525 120.00 5737.53
327622172007.04.25 00:55sell 0.12eurusd1.36241.37521.35892007.04.26 09:021.3634-10 -12.00 5727.47
327856782007.04.25 06:05sell 0.24eurusd1.36421.37521.36072007.04.26 09:021.36357 16.80 5748.16
329687212007.04.26 09:05sell 0.13eurusd1.36371.36151.35602007.04.26 09:481.361522 28.60 5776.76
329808452007.04.26 09:48sell 0.13eurusd1.36151.35961.35412007.04.26 16:051.359619 24.70 5801.46
330530852007.04.26 19:00sell 0.13eurusd1.36011.37291.35662007.04.27 15:051.3625-24 -31.20 5770.96
331257802007.04.27 10:02sell 0.26eurusd1.36191.37291.35842007.04.27 15:051.3627-8 -20.80 5750.16
331346132007.04.27 11:03sell 0.52eurusd1.36381.37301.36032007.04.27 15:051.362513 67.60 5817.76
331451902007.04.27 12:30sell 1.04eurusd1.36671.36351.35802007.04.27 15:051.362641 426.40 6244.16