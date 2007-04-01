|Account: 1421413
|Name: Guernica
|Currency: USD
|2007 April 26, 13:15
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|29850131
|2007.04.01 20:30
|balance
|Deposit
|10 000.00
|30718860
|2007.04.06 18:58
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3379
|1.3199
|1.3414
|2007.04.09 22:15
|1.3354
|0.00
|0.00
|-1.21
|-25.00
|30718948
|2007.04.06 18:58
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3376
|1.3556
|1.3341
|2007.04.09 22:23
|1.3357
|0.00
|0.00
|1.08
|19.00
|30815560
|2007.04.09 22:35
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3353
|1.3533
|1.3318
|2007.04.10 07:49
|1.3412
|0.00
|0.00
|0.00
|-59.00
|30829524
|2007.04.10 00:57
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3371
|1.3533
|1.3336
|2007.04.10 07:48
|1.3411
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|30842741
|2007.04.10 01:52
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3389
|1.3533
|1.3354
|2007.04.10 07:47
|1.3410
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|30850412
|2007.04.10 02:25
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.3408
|1.3534
|1.3373
|2007.04.10 07:47
|1.3411
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|30855620
|2007.04.10 02:40
|sell
|16.00
|eurusdm
|1.3426
|1.3534
|1.3391
|2007.04.10 07:47
|1.3410
|0.00
|0.00
|0.00
|256.00
|30900375
|2007.04.10 08:01
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3406
|1.3586
|1.3371
|2007.04.10 17:20
|1.3431
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|30931406
|2007.04.10 11:55
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3424
|1.3586
|1.3389
|2007.04.10 17:20
|1.3432
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|30959545
|2007.04.10 14:39
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3445
|1.3589
|1.3410
|2007.04.10 17:20
|1.3431
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|30982465
|2007.04.10 17:30
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3427
|1.3607
|1.3392
|2007.04.12 02:11
|1.3453
|0.00
|0.00
|2.16
|-26.00
|31213678
|2007.04.12 01:36
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3445
|1.3555
|1.3410
|2007.04.12 02:11
|1.3452
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|31218811
|2007.04.12 01:47
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.3463
|1.3555
|1.3428
|2007.04.12 02:11
|1.3453
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|31226310
|2007.04.12 02:35
|buy
|2.01
|eurusdm
|1.3463
|1.3487
|1.3542
|2007.04.12 14:45
|1.3488
|0.00
|0.00
|0.00
|50.25
|31282598
|2007.04.12 09:43
|buy
|4.02
|eurusdm
|1.3445
|1.3488
|1.3543
|2007.04.12 14:45
|1.3488
|0.00
|0.00
|0.00
|172.86
|31339399
|2007.04.12 14:45
|buy
|2.05
|eurusdm
|1.3490
|1.3523
|1.3578
|2007.04.13 07:46
|1.3523
|0.00
|0.00
|-1.24
|67.65
|31512482
|2007.04.13 10:09
|buy
|2.07
|eurusdm
|1.3534
|1.3406
|1.3569
|2007.04.13 15:39
|1.3510
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.68
|31569934
|2007.04.13 14:41
|buy
|4.14
|eurusdm
|1.3516
|1.3406
|1.3551
|2007.04.13 15:39
|1.3509
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.98
|31586794
|2007.04.13 15:18
|buy
|8.28
|eurusdm
|1.3497
|1.3405
|1.3532
|2007.04.13 15:39
|1.3510
|0.00
|0.00
|0.00
|107.64
|31608298
|2007.04.13 17:21
|sell
|2.07
|eurusdm
|1.3516
|1.3644
|1.3481
|2007.04.16 05:45
|1.3545
|0.00
|0.00
|1.12
|-60.03
|31612071
|2007.04.13 17:48
|sell
|4.14
|eurusdm
|1.3534
|1.3644
|1.3499
|2007.04.16 05:45
|1.3545
|0.00
|0.00
|2.24
|-45.54
|31639972
|2007.04.15 22:45
|sell
|4.16
|eurusdm
|1.3573
|1.3665
|1.3538
|2007.04.16 05:45
|1.3545
|0.00
|0.00
|0.00
|116.48
|31684167
|2007.04.16 05:45
|sell
|1.04
|eurusdm
|1.3544
|1.3672
|1.3509
|2007.04.17 00:18
|1.3537
|0.00
|0.00
|0.56
|7.28
|31714675
|2007.04.16 09:27
|sell
|2.08
|eurusdm
|1.3562
|1.3537
|1.3482
|2007.04.17 00:18
|1.3537
|0.00
|0.00
|1.12
|52.00
|31819449
|2007.04.17 05:31
|buy
|1.04
|eurusdm
|1.3545
|1.3584
|1.3639
|2007.04.17 12:54
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|40.56
|31941753
|2007.04.17 19:39
|buy
|1.05
|eurusdm
|1.3572
|1.3590
|1.3645
|2007.04.18 07:21
|1.3590
|0.00
|0.00
|-0.64
|18.90
|32011879
|2007.04.18 07:21
|buy
|1.05
|eurusdm
|1.3592
|1.3464
|1.3627
|2007.04.18 22:16
|1.3603
|0.00
|0.00
|-1.91
|11.55
|32063704
|2007.04.18 12:05
|buy
|2.10
|eurusdm
|1.3574
|1.3603
|1.3658
|2007.04.18 22:16
|1.3603
|0.00
|0.00
|-3.81
|60.90
|32136389
|2007.04.18 23:10
|buy
|1.06
|eurusdm
|1.3617
|1.3489
|1.3652
|2007.04.19 08:48
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.74
|32149063
|2007.04.19 01:12
|buy
|2.12
|eurusdm
|1.3595
|1.3485
|1.3630
|2007.04.19 08:47
|1.3589
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.72
|32196760
|2007.04.19 06:28
|buy
|4.24
|eurusdm
|1.3577
|1.3485
|1.3612
|2007.04.19 08:47
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|55.12
|32248652
|2007.04.19 11:01
|sell
|1.06
|eurusdm
|1.3590
|1.3718
|1.3555
|2007.04.20 07:42
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.57
|-21.20
|32260873
|2007.04.19 12:37
|sell
|2.12
|eurusdm
|1.3608
|1.3718
|1.3573
|2007.04.20 07:41
|1.3612
|0.00
|0.00
|1.14
|-8.48
|32320996
|2007.04.19 22:08
|sell
|4.24
|eurusdm
|1.3626
|1.3718
|1.3591
|2007.04.20 07:41
|1.3613
|0.00
|0.00
|0.00
|55.12
|32386333
|2007.04.20 08:37
|sell
|1.06
|eurusdm
|1.3605
|1.3585
|1.3530
|2007.04.23 07:28
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.57
|21.20
|32447490
|2007.04.22 22:00
|sell
|1.06
|usdchfm
|1.2066
|1.2276
|1.2031
|2007.04.23 14:43
|1.2110
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.51
|32506790
|2007.04.23 08:16
|sell
|2.12
|usdchfm
|1.2086
|1.2276
|1.2051
|2007.04.23 14:43
|1.2109
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.27
|32509833
|2007.04.23 08:34
|sell
|1.06
|eurusdm
|1.3561
|1.3759
|1.3526
|2007.04.24 02:53
|1.3559
|0.00
|0.00
|0.57
|2.12
|32521853
|2007.04.23 10:40
|sell
|4.24
|usdchfm
|1.2106
|1.2276
|1.2071
|2007.04.23 14:42
|1.2110
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|32540228
|2007.04.23 12:08
|sell
|1.06
|usdcadm
|1.1224
|1.1434
|1.1189
|2007.04.24 07:02
|1.1219
|0.00
|0.00
|-0.37
|4.72
|32542947
|2007.04.23 12:29
|sell
|8.48
|usdchfm
|1.2126
|1.2276
|1.2091
|2007.04.23 14:42
|1.2109
|0.00
|0.00
|0.00
|119.05
|32563293
|2007.04.23 15:01
|sell
|1.07
|usdchfm
|1.2101
|1.2072
|1.2017
|2007.04.24 11:42
|1.2072
|0.00
|0.00
|-1.01
|25.70
|32569078
|2007.04.23 15:38
|sell
|2.14
|eurusdm
|1.3579
|1.3559
|1.3504
|2007.04.24 02:53
|1.3559
|0.00
|0.00
|1.16
|42.80
|32623379
|2007.04.24 02:29
|sell
|2.14
|usdcadm
|1.1244
|1.1220
|1.1165
|2007.04.24 07:02
|1.1220
|0.00
|0.00
|0.00
|45.78
|32634911
|2007.04.24 04:02
|sell
|1.07
|eurusdm
|1.3559
|1.3757
|1.3524
|2007.04.25 12:40
|1.3631
|0.00
|0.00
|0.58
|-77.04
|32661405
|2007.04.24 09:23
|sell
|1.07
|usdcadm
|1.1213
|1.1423
|1.1178
|2007.04.24 14:32
|1.1211
|0.00
|0.00
|0.00
|1.91
|32674144
|2007.04.24 10:47
|sell
|2.14
|eurusdm
|1.3578
|1.3758
|1.3543
|2007.04.25 12:40
|1.3632
|0.00
|0.00
|1.16
|-115.56
|32692010
|2007.04.24 13:30
|sell
|2.16
|usdcadm
|1.1233
|1.1212
|1.1157
|2007.04.24 14:31
|1.1212
|0.00
|0.00
|0.00
|40.46
|32696343
|2007.04.24 14:01
|sell
|1.08
|usdchfm
|1.2034
|1.2244
|1.1999
|2007.04.25 06:37
|1.1999
|0.00
|0.00
|-1.02
|31.50
|32696559
|2007.04.24 14:01
|sell
|4.32
|eurusdm
|1.3601
|1.3763
|1.3566
|2007.04.25 12:40
|1.3633
|0.00
|0.00
|2.33
|-138.24
|32702104
|2007.04.24 14:21
|sell
|8.64
|eurusdm
|1.3619
|1.3763
|1.3584
|2007.04.25 12:40
|1.3632
|0.00
|0.00
|4.67
|-112.32
|32723743
|2007.04.24 17:14
|buy
|1.08
|usdcadm
|1.1229
|1.1019
|1.1264
|2007.04.26 08:17
|1.1165
|0.00
|0.00
|0.97
|-61.91
|32736263
|2007.04.24 20:04
|sell
|17.28
|eurusdm
|1.3638
|1.3764
|1.3603
|2007.04.25 12:39
|1.3631
|0.00
|0.00
|9.33
|120.96
|32772529
|2007.04.25 02:50
|buy
|2.16
|usdcadm
|1.1209
|1.1019
|1.1244
|2007.04.26 08:17
|1.1166
|0.00
|0.00
|1.46
|-83.18
|32791010
|2007.04.25 06:37
|sell
|1.08
|usdchfm
|1.2005
|1.2215
|1.1970
|2007.04.25 14:19
|1.2018
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.68
|32796107
|2007.04.25 07:16
|sell
|2.16
|usdchfm
|1.2025
|1.2215
|1.1990
|2007.04.25 14:19
|1.2017
|0.00
|0.00
|0.00
|14.38
|32817422
|2007.04.25 10:39
|sell
|34.56
|eurusdm
|1.3656
|1.3764
|1.3621
|2007.04.25 12:39
|1.3636
|0.00
|0.00
|0.00
|691.20
|32830615
|2007.04.25 12:40
|sell
|4.56
|usdchfm
|1.2048
|1.2017
|1.1962
|2007.04.25 14:19
|1.2017
|0.00
|0.00
|0.00
|117.63
|32835830
|2007.04.25 13:01
|buy
|4.48
|usdcadm
|1.1189
|1.1019
|1.1224
|2007.04.26 08:16
|1.1167
|0.00
|0.00
|3.02
|-88.26
|32845201
|2007.04.25 14:05
|buy
|8.96
|usdcadm
|1.1169
|1.1019
|1.1204
|2007.04.26 08:16
|1.1166
|0.00
|0.00
|6.05
|-24.07
|32856208
|2007.04.25 15:16
|buy
|18.24
|usdcadm
|1.1149
|1.1019
|1.1184
|2007.04.26 08:16
|1.1167
|0.00
|0.00
|12.31
|294.01
|32870433
|2007.04.25 18:00
|sell
|1.14
|eurusdm
|1.3642
|1.3615
|1.3560
|2007.04.26 09:48
|1.3615
|0.00
|0.00
|1.85
|30.78
|32968498
|2007.04.26 09:04
|buy
|1.14
|usdcadm
|1.1172
|1.1204
|1.1259
|2007.04.26 11:58
|1.1204
|0.00
|0.00
|0.00
|32.56
|0.00
|0.00
|44.81
|1 434.66
|Closed P/L:
|1 479.47
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|32858948
|2007.04.25 15:57
|sell
|1.14
|usdchfm
|1.2022
|1.2232
|1.1987
|1.2082
|0.00
|0.00
|-3.21
|-56.61
|32871548
|2007.04.25 18:08
|sell
|2.28
|usdchfm
|1.2042
|1.2232
|1.2007
|1.2082
|0.00
|0.00
|-6.43
|-75.48
|32973529
|2007.04.26 09:31
|sell
|4.56
|usdchfm
|1.2062
|1.2232
|1.2027
|1.2082
|0.00
|0.00
|0.00
|-75.48
|32983725
|2007.04.26 10:02
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3602
|1.3800
|1.3567
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|32996401
|2007.04.26 11:33
|sell
|8.00
|usdchfm
|1.2082
|1.2232
|1.2047
|1.2082
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.64
|-205.57
|Floating P/L:
|-215.21
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 479.47
|Floating P/L:
|-215.21
|Margin:
|849.00
|Balance:
|11 479.47
|Equity:
|11 264.26
|Free Margin:
|10 415.26
|Details:
|Gross Profit:
|2 882.62
|Gross Loss:
|1 403.15
|Total Net Profit:
|1 479.47
|Profit Factor:
|2.05
|Expected Payoff:
|23.48
|Absolute Drawdown:
|26.21
|Maximal Drawdown (%):
|434.42 (3.72%)
|Relative Drawdown ($):
|3.72% (434.42)
|Total Trades:
|63
|Short Positions (won %):
|43 (53.49%)
|Long Positions (won %):
|20 (55.00%)
|Profit Trades (% of total):
|34 (53.97%)
|Loss trades (% of total):
|29 (46.03%)
|Largest
|profit trade:
|691.20
|loss trade:
|-135.91
|Average
|profit trade:
|84.78
|loss trade:
|-48.38
|Maximum
|consecutive wins ($):
|10 (1 015.81)
|consecutive losses ($):
|4 (-434.42)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 015.81 (10)
|consecutive loss (count):
|-434.42 (4)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2