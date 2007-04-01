Interbank FX, LLC

Account: 1421413 Name: Guernica Currency: USD 2007 April 25, 18:43
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
298501312007.04.01 20:30balanceDeposit10 000.00
307188602007.04.06 18:58buy1.00eurusdm1.33791.31991.34142007.04.09 22:151.33540.000.00-1.21-25.00
307189482007.04.06 18:58sell1.00eurusdm1.33761.35561.33412007.04.09 22:231.33570.000.001.0819.00
308155602007.04.09 22:35sell1.00eurusdm1.33531.35331.33182007.04.10 07:491.34120.000.000.00-59.00
308295242007.04.10 00:57sell2.00eurusdm1.33711.35331.33362007.04.10 07:481.34110.000.000.00-80.00
308427412007.04.10 01:52sell4.00eurusdm1.33891.35331.33542007.04.10 07:471.34100.000.000.00-84.00
308504122007.04.10 02:25sell8.00eurusdm1.34081.35341.33732007.04.10 07:471.34110.000.000.00-24.00
308556202007.04.10 02:40sell16.00eurusdm1.34261.35341.33912007.04.10 07:471.34100.000.000.00256.00
309003752007.04.10 08:01sell1.00eurusdm1.34061.35861.33712007.04.10 17:201.34310.000.000.00-25.00
309314062007.04.10 11:55sell2.00eurusdm1.34241.35861.33892007.04.10 17:201.34320.000.000.00-16.00
309595452007.04.10 14:39sell4.00eurusdm1.34451.35891.34102007.04.10 17:201.34310.000.000.0056.00
309824652007.04.10 17:30sell1.00eurusdm1.34271.36071.33922007.04.12 02:111.34530.000.002.16-26.00
312136782007.04.12 01:36sell4.00eurusdm1.34451.35551.34102007.04.12 02:111.34520.000.000.00-28.00
312188112007.04.12 01:47sell8.00eurusdm1.34631.35551.34282007.04.12 02:111.34530.000.000.0080.00
312263102007.04.12 02:35buy2.01eurusdm1.34631.34871.35422007.04.12 14:451.34880.000.000.0050.25
312825982007.04.12 09:43buy4.02eurusdm1.34451.34881.35432007.04.12 14:451.34880.000.000.00172.86
313393992007.04.12 14:45buy2.05eurusdm1.34901.35231.35782007.04.13 07:461.35230.000.00-1.2467.65
315124822007.04.13 10:09buy2.07eurusdm1.35341.34061.35692007.04.13 15:391.35100.000.000.00-49.68
315699342007.04.13 14:41buy4.14eurusdm1.35161.34061.35512007.04.13 15:391.35090.000.000.00-28.98
315867942007.04.13 15:18buy8.28eurusdm1.34971.34051.35322007.04.13 15:391.35100.000.000.00107.64
316082982007.04.13 17:21sell2.07eurusdm1.35161.36441.34812007.04.16 05:451.35450.000.001.12-60.03
316120712007.04.13 17:48sell4.14eurusdm1.35341.36441.34992007.04.16 05:451.35450.000.002.24-45.54
316399722007.04.15 22:45sell4.16eurusdm1.35731.36651.35382007.04.16 05:451.35450.000.000.00116.48
316841672007.04.16 05:45sell1.04eurusdm1.35441.36721.35092007.04.17 00:181.35370.000.000.567.28
317146752007.04.16 09:27sell2.08eurusdm1.35621.35371.34822007.04.17 00:181.35370.000.001.1252.00
318194492007.04.17 05:31buy1.04eurusdm1.35451.35841.36392007.04.17 12:541.35840.000.000.0040.56
319417532007.04.17 19:39buy1.05eurusdm1.35721.35901.36452007.04.18 07:211.35900.000.00-0.6418.90
320118792007.04.18 07:21buy1.05eurusdm1.35921.34641.36272007.04.18 22:161.36030.000.00-1.9111.55
320637042007.04.18 12:05buy2.10eurusdm1.35741.36031.36582007.04.18 22:161.36030.000.00-3.8160.90
321363892007.04.18 23:10buy1.06eurusdm1.36171.34891.36522007.04.19 08:481.35880.000.000.00-30.74
321490632007.04.19 01:12buy2.12eurusdm1.35951.34851.36302007.04.19 08:471.35890.000.000.00-12.72
321967602007.04.19 06:28buy4.24eurusdm1.35771.34851.36122007.04.19 08:471.35900.000.000.0055.12
322486522007.04.19 11:01sell1.06eurusdm1.35901.37181.35552007.04.20 07:421.36100.000.000.57-21.20
322608732007.04.19 12:37sell2.12eurusdm1.36081.37181.35732007.04.20 07:411.36120.000.001.14-8.48
323209962007.04.19 22:08sell4.24eurusdm1.36261.37181.35912007.04.20 07:411.36130.000.000.0055.12
323863332007.04.20 08:37sell1.06eurusdm1.36051.35851.35302007.04.23 07:281.35850.000.000.5721.20
324474902007.04.22 22:00sell1.06usdchfm1.20661.22761.20312007.04.23 14:431.21100.000.000.00-38.51
325067902007.04.23 08:16sell2.12usdchfm1.20861.22761.20512007.04.23 14:431.21090.000.000.00-40.27
325098332007.04.23 08:34sell1.06eurusdm1.35611.37591.35262007.04.24 02:531.35590.000.000.572.12
325218532007.04.23 10:40sell4.24usdchfm1.21061.22761.20712007.04.23 14:421.21100.000.000.00-14.00
325402282007.04.23 12:08sell1.06usdcadm1.12241.14341.11892007.04.24 07:021.12190.000.00-0.374.72
325429472007.04.23 12:29sell8.48usdchfm1.21261.22761.20912007.04.23 14:421.21090.000.000.00119.05
325632932007.04.23 15:01sell1.07usdchfm1.21011.20721.20172007.04.24 11:421.20720.000.00-1.0125.70
325690782007.04.23 15:38sell2.14eurusdm1.35791.35591.35042007.04.24 02:531.35590.000.001.1642.80
326233792007.04.24 02:29sell2.14usdcadm1.12441.12201.11652007.04.24 07:021.12200.000.000.0045.78
326349112007.04.24 04:02sell1.07eurusdm1.35591.37571.35242007.04.25 12:401.36310.000.000.58-77.04
326614052007.04.24 09:23sell1.07usdcadm1.12131.14231.11782007.04.24 14:321.12110.000.000.001.91
326741442007.04.24 10:47sell2.14eurusdm1.35781.37581.35432007.04.25 12:401.36320.000.001.16-115.56
326920102007.04.24 13:30sell2.16usdcadm1.12331.12121.11572007.04.24 14:311.12120.000.000.0040.46
326963432007.04.24 14:01sell1.08usdchfm1.20341.22441.19992007.04.25 06:371.19990.000.00-1.0231.50
326965592007.04.24 14:01sell4.32eurusdm1.36011.37631.35662007.04.25 12:401.36330.000.002.33-138.24
327021042007.04.24 14:21sell8.64eurusdm1.36191.37631.35842007.04.25 12:401.36320.000.004.67-112.32
327362632007.04.24 20:04sell17.28eurusdm1.36381.37641.36032007.04.25 12:391.36310.000.009.33120.96
327910102007.04.25 06:37sell1.08usdchfm1.20051.22151.19702007.04.25 14:191.20180.000.000.00-11.68
327961072007.04.25 07:16sell2.16usdchfm1.20251.22151.19902007.04.25 14:191.20170.000.000.0014.38
328174222007.04.25 10:39sell34.56eurusdm1.36561.37641.36212007.04.25 12:391.36360.000.000.00691.20
328306152007.04.25 12:40sell4.56usdchfm1.20481.20171.19622007.04.25 14:191.20170.000.000.00117.63
  0.00 0.00 19.15 1 334.73
Closed P/L: 1 353.88
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
327237432007.04.24 17:14buy1.08usdcadm1.12291.10191.1264 1.11490.000.000.24-77.50
327725292007.04.25 02:50buy2.16usdcadm1.12091.10191.1244 1.11490.000.000.00-116.24
328358302007.04.25 13:01buy4.48usdcadm1.11891.10191.1224 1.11490.000.000.00-160.73
328452012007.04.25 14:05buy8.96usdcadm1.11691.10191.1204 1.11490.000.000.00-160.73
328562082007.04.25 15:16buy18.24usdcadm1.11491.10191.1184 1.11490.000.000.000.00
328589482007.04.25 15:57sell1.14usdchfm1.20221.22321.1987 1.20450.000.000.00-21.77
328704332007.04.25 18:00sell1.14eurusdm1.36421.38401.3607 1.36430.000.000.00-1.14
328715482007.04.25 18:08sell2.28usdchfm1.20421.22321.2007 1.20450.000.000.00-5.68
  0.00 0.00 0.24 -543.79
 Floating P/L: -543.55
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 353.88 Floating P/L: -543.55 Margin: 1 974.00
Balance: 11 353.88 Equity: 10 810.33 Free Margin: 8 836.33
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 511.11 Gross Loss: 1 157.23 Total Net Profit: 1 353.88
Profit Factor: 2.17 Expected Payoff: 24.18  
Absolute Drawdown: 26.21 Maximal Drawdown (%): 434.42 (3.72%) Relative Drawdown ($): 3.72% (434.42)
 
Total Trades: 56 Short Positions (won %): 42 (52.38%) Long Positions (won %): 14 (64.29%)
Profit Trades (% of total): 31 (55.36%) Loss trades (% of total): 25 (44.64%)
Largest profit trade: 691.20 loss trade: -135.91
Average profit trade: 81.00 loss trade: -46.29
Maximum consecutive wins ($): 10 (1 015.81) consecutive losses ($): 4 (-434.42)
Maximal consecutive profit (count): 1 015.81 (10) consecutive loss (count): -434.42 (4)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2