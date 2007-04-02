Interbank FX, LLC

Account: 1420788 Name: Alpoim Currency: USD 2007 April 27, 19:21
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
298709882007.04.02 00:00buy0.10eurusdm1.33560.00001.33882007.04.02 12:251.33690.000.000.001.30
 10201RF1
298794942007.04.02 00:32buy0.20eurusdm1.33370.00001.33692007.04.02 12:251.33690.000.000.006.40
 10201RF1[tp]
299789552007.04.02 12:25buy0.10eurusdm1.33710.00001.34032007.04.04 10:271.33670.000.00-0.12-0.40
 10201RF1
301610682007.04.03 09:36buy0.20eurusdm1.33530.00001.33852007.04.04 10:271.33670.000.00-0.122.80
 10201RF1
302429352007.04.03 17:57buy0.40eurusdm1.33350.00001.33672007.04.04 10:261.33670.000.00-0.2412.80
 10201RF1[tp]
303589942007.04.04 10:27buy0.10eurusdm1.33680.00001.34002007.04.04 14:531.33680.000.000.000.00
 10201RF1
303636262007.04.04 11:00buy0.20eurusdm1.33501.33691.34212007.04.04 14:531.33690.000.000.003.80
 10201RF1[sl]
303762862007.04.04 12:30sell0.10eurusdm1.33551.35361.33232007.04.06 12:341.33790.000.000.21-2.40
 10202RF1
303925262007.04.04 14:34sell0.20eurusdm1.33731.35361.33412007.04.06 12:341.33820.000.000.43-1.80
 10202RF1
303961692007.04.04 14:53buy0.10eurusdm1.33701.34251.34772007.04.05 13:321.34250.000.00-0.185.50
 10201RF1[sl]
305353842007.04.05 13:09sell4.00eurusdm1.33911.35361.33592007.04.06 12:341.33800.000.002.1644.00
 10202RF1
305416892007.04.05 13:23sell8.00eurusdm1.34221.35491.33902007.04.06 12:321.33900.000.004.32256.00
 10202RF1[tp]
305537192007.04.05 13:54sell16.00eurusdm1.34401.35491.34082007.04.06 12:301.34080.000.008.64512.00
 10202RF1[tp]
306358142007.04.06 06:00sell0.20eurusdm1.34151.35961.33832007.04.06 12:331.33830.000.000.006.40
 10201RF1[tp]
306667262007.04.06 12:34sell0.20eurusdm1.33721.35531.33402007.04.09 07:461.33640.000.000.111.60
 10201RF1
306669412007.04.06 12:35buy1.00eurusdm1.33821.32011.34142007.04.10 02:321.34140.000.00-1.2132.00
 10202RF1[tp]
306707612007.04.06 12:38sell0.40eurusdm1.33901.33651.33132007.04.09 07:451.33650.000.000.2210.00
 10201RF1[sl]
307346502007.04.09 00:54buy0.20eurusdm1.33641.34001.34522007.04.10 02:331.34220.000.00-0.1211.60
 10202RF1
307582412007.04.09 09:00buy0.10eurusdm1.33781.34241.34762007.04.10 02:571.34240.000.00-0.064.60
 10201RF1[sl]
308027182007.04.09 19:00buy0.20eurusdm1.33601.34241.34762007.04.10 02:571.34240.000.00-0.1212.80
 10201RF1[sl]
308537292007.04.10 02:34sell0.10eurusdm1.34221.36031.33902007.04.11 12:451.34200.000.000.050.20
 10202RF1
308592222007.04.10 02:57buy0.10eurusdm1.34261.32461.34582007.04.10 13:061.34300.000.000.000.40
 10201RF1
308991112007.04.10 07:55buy0.20eurusdm1.34081.34291.34812007.04.10 13:061.34290.000.000.004.20
 10201RF1[sl]
309462322007.04.10 13:13sell0.20eurusdm1.34401.36031.34082007.04.11 12:451.34210.000.000.113.80
 10202RF1
310173772007.04.11 01:00sell0.10eurusdm1.34201.36001.33882007.04.11 16:071.34340.000.000.00-1.40
 10201RF1
311168362007.04.11 12:45buy0.40eurusdm1.34211.32761.34492007.04.12 01:411.34490.000.00-0.7311.20
 10202RF1[tp]
311377862007.04.11 14:57sell0.80eurusdm1.34381.35651.34102007.04.11 16:071.34330.000.000.004.00
 10201RF1
311509062007.04.11 17:00sell0.40eurusdm1.34281.35731.34002007.04.12 02:111.34530.000.000.65-10.00
 10201RF1
312137742007.04.12 01:36sell0.80eurusdm1.34461.35731.34182007.04.12 02:111.34520.000.000.00-4.80
 10201RF1
312190502007.04.12 01:48sell1.60eurusdm1.34641.35731.34362007.04.12 02:111.34530.000.000.0017.60
 10201RF1
315803372007.04.13 15:00sell0.01eurusdm1.35111.36561.34832007.04.16 06:211.35530.000.000.01-0.42
 10201RF1
315803602007.04.13 15:00buy0.01eurusdm1.35131.33681.35412007.04.15 22:001.35410.000.00-0.010.28
 10202RF1[tp]
315808042007.04.13 15:01sell0.40eurusdm1.35121.35871.34722007.04.13 15:131.35040.000.000.003.20
 10203RF1
315816222007.04.13 15:04sell0.80eurusdm1.35171.35881.34772007.04.13 15:131.35060.000.000.008.80
 10203RF1
315846542007.04.13 15:14sell0.40eurusdm1.35011.35761.34612007.04.13 15:191.34960.000.000.002.00
 10203RF1
315854902007.04.13 15:15sell0.80eurusdm1.35061.35771.34662007.04.13 15:191.34900.000.000.0012.80
 10203RF1
315879322007.04.13 15:19sell0.40eurusdm1.34931.35681.34532007.04.13 15:261.35010.000.000.00-3.20
 10203RF1
315881942007.04.13 15:19sell0.80eurusdm1.34981.35691.34582007.04.13 15:261.35000.000.000.00-1.60
 10203RF1
315893422007.04.13 15:21sell1.60eurusdm1.35031.35701.34632007.04.13 15:261.35010.000.000.003.20
 10203RF1
315896052007.04.13 15:21sell3.20eurusdm1.35081.35711.34682007.04.13 15:261.35010.000.000.0022.40
 10203RF1
315916992007.04.13 15:27sell0.50eurusdm1.35001.35751.34602007.04.13 16:201.35160.000.000.00-8.00
 10203RF1
315928002007.04.13 15:30sell1.00eurusdm1.35051.35761.34652007.04.13 16:191.35150.000.000.00-10.00
 10203RF1
315956942007.04.13 15:39sell2.00eurusdm1.35101.35771.34702007.04.13 16:191.35160.000.000.00-12.00
 10203RF1
315970072007.04.13 15:43sell4.00eurusdm1.35151.35781.34752007.04.13 16:191.35150.000.000.000.00
 10203RF1
315993912007.04.13 15:56sell8.00eurusdm1.35191.35781.34792007.04.13 16:191.35140.000.000.0040.00
 10203RF1
316034192007.04.13 16:21sell0.50eurusdm1.35131.35881.34732007.04.16 22:401.35270.000.000.54-7.00
 10203RF1
316048712007.04.13 16:33sell1.00eurusdm1.35181.35891.34782007.04.16 22:401.35280.000.001.08-10.00
 10203RF1
316098832007.04.13 17:38sell2.00eurusdm1.35221.35891.34822007.04.16 22:401.35270.000.002.16-10.00
 10203RF1
316105172007.04.13 17:41sell4.00eurusdm1.35271.35901.34872007.04.16 22:401.35280.000.004.32-4.00
 10203RF1
316105622007.04.13 17:41sell0.02eurusdm1.35301.36571.35022007.04.16 06:211.35520.000.000.01-0.44
 10201RF1
316118542007.04.13 17:48sell8.00eurusdm1.35321.35911.34922007.04.16 22:401.35270.000.008.6440.00
 10203RF1
316402282007.04.15 22:46sell0.04eurusdm1.35721.35511.34962007.04.16 06:211.35510.000.000.000.84
 10201RF1[sl]
316691322007.04.16 02:58buy0.01eurusdm1.35641.34541.35992007.04.17 12:311.35560.000.00-0.01-0.08
 10202RF1
316839722007.04.16 05:44buy0.02eurusdm1.35461.34541.35812007.04.17 12:311.35560.000.00-0.010.20
 10202RF1
317235762007.04.16 11:00sell0.01eurusdm1.35561.35371.34822007.04.17 00:181.35370.000.000.010.19
 10201RF1[sl]
318000652007.04.16 22:33buy0.04eurusdm1.35281.34541.35632007.04.17 12:311.35630.000.000.001.40
 10202RF1[tp]
318006162007.04.16 22:40sell0.50eurusdm1.35261.35661.34912007.04.17 00:401.35320.000.000.00-3.00
 10203RF1
318054252007.04.17 00:14sell1.00eurusdm1.35311.35671.34962007.04.17 00:391.35330.000.000.00-2.00
 10203RF1
318062492007.04.17 00:19sell2.00eurusdm1.35361.35681.35012007.04.17 00:391.35320.000.000.008.00
 10203RF1
318146252007.04.17 03:31sell0.01eurusdm1.35341.36441.34992007.04.17 11:571.35500.000.000.00-0.16
 10201RF1
318146652007.04.17 03:33sell0.50eurusdm1.35331.35731.34982007.04.17 05:531.35440.000.000.00-5.50
 10203RF1
318162912007.04.17 04:30sell1.00eurusdm1.35381.35741.35032007.04.17 05:531.35430.000.000.00-5.00
 10203RF1
318178402007.04.17 05:10sell2.00eurusdm1.35421.35741.35072007.04.17 05:531.35440.000.000.00-4.00
 10203RF1
318202202007.04.17 05:40sell4.00eurusdm1.35471.35751.35122007.04.17 05:531.35430.000.000.0016.00
 10203RF1
318532902007.04.17 10:00sell1.00eurusdm1.35330.00001.34982007.04.17 10:571.35420.000.000.00-9.00
 10203RF1
318547922007.04.17 10:14sell2.00eurusdm1.35380.00001.35032007.04.17 10:571.35430.000.000.00-10.00
 10203RF1
318576542007.04.17 10:27sell4.00eurusdm1.35420.00001.35072007.04.17 10:571.35420.000.000.000.00
 10203RF1
318626562007.04.17 10:50sell8.00eurusdm1.35470.00001.35122007.04.17 10:571.35430.000.000.0032.00
 10203RF1
318710092007.04.17 11:56sell2.00eurusdm1.35520.00001.35172007.04.17 11:571.35500.000.000.004.00
 10201RF1
318717952007.04.17 12:00buy1.00eurusdm1.35501.35841.36392007.04.17 12:541.35840.000.000.0034.00
 10201RF1[sl]
318718192007.04.17 12:00buy1.00eurusdm1.35510.00001.35862007.04.17 12:081.35500.000.000.00-1.00
 10203RF1
318723792007.04.17 12:04buy2.00eurusdm1.35460.00001.35812007.04.17 12:081.35490.000.000.006.00
 10203RF1
318730742007.04.17 12:08buy1.00eurusdm1.35510.00001.35862007.04.17 12:311.35540.000.000.003.00
 10203RF1
318749592007.04.17 12:23buy2.00eurusdm1.35460.00001.35812007.04.17 12:301.35550.000.000.0018.00
 10203RF1
318782262007.04.17 12:32buy1.00eurusdm1.35600.00001.35952007.04.17 12:341.35580.000.000.00-2.00
 10203RF1
318784072007.04.17 12:32sell1.00eurusdm1.35530.00001.35182007.04.17 13:091.35820.000.000.00-29.00
 10202RF1
318795382007.04.17 12:33buy2.00eurusdm1.35560.00001.35912007.04.17 12:341.35590.000.000.006.00
 10203RF1
318797802007.04.17 12:34buy1.00eurusdm1.35631.35841.36392007.04.17 12:541.35840.000.000.0021.00
 10203RF1[sl]
318829572007.04.17 12:44sell2.00eurusdm1.35720.00001.35372007.04.17 13:091.35810.000.000.00-18.00
 10202RF1
318874512007.04.17 12:47sell4.00eurusdm1.35900.00001.35552007.04.17 13:091.35790.000.000.0044.00
 10202RF1
318905232007.04.17 12:54buy1.00eurusdm1.35850.00001.36202007.04.17 13:101.35820.000.000.00-3.00
 10203RF1
318905752007.04.17 12:55buy1.00eurusdm1.35870.00001.36222007.04.17 15:411.35750.000.000.00-12.00
 10201RF1
318927462007.04.17 13:05buy2.00eurusdm1.35800.00001.36152007.04.17 13:101.35830.000.000.006.00
 10203RF1
319146922007.04.17 15:19buy2.00eurusdm1.35690.00001.36042007.04.17 15:401.35760.000.000.0014.00
 10201RF1
319387472007.04.17 19:08buy1.00eurusdm1.35681.35911.36462007.04.18 07:211.35910.000.00-0.6123.00
 10201RF1[sl]
319387992007.04.17 19:09buy1.00eurusdm1.35680.00001.36032007.04.17 20:551.35670.000.000.00-1.00
 10203RF1
319388332007.04.17 19:10sell1.00eurusdm1.35660.00001.35312007.04.18 11:551.35890.000.000.54-23.00
 10202RF1
319474462007.04.17 20:45buy2.00eurusdm1.35630.00001.35982007.04.17 20:531.35660.000.000.006.00
 10203RF1
319671742007.04.18 00:37sell2.00eurusdm1.35840.00001.35492007.04.18 11:551.35900.000.000.00-12.00
 10202RF1
320322572007.04.18 08:56sell4.00eurusdm1.36020.00001.35672007.04.18 11:551.35910.000.000.0044.00
 10202RF1
320797022007.04.18 13:00sell1.00eurusdm1.35780.00001.35432007.04.18 13:461.35890.000.000.00-11.00
 10203RF1
320817792007.04.18 13:20sell2.00eurusdm1.35820.00001.35472007.04.18 13:451.35880.000.000.00-12.00
 10203RF1
320825732007.04.18 13:22sell4.00eurusdm1.35870.00001.35522007.04.18 13:451.35870.000.000.000.00
 10203RF1
320854232007.04.18 13:40sell8.00eurusdm1.35920.00001.35572007.04.18 13:441.35880.000.000.0032.00
 10203RF1
321524072007.04.19 02:00sell1.00eurusdm1.35940.00001.35592007.04.19 12:461.36040.000.000.00-10.00
 10201RF1
321525562007.04.19 02:01buy1.00eurusdm1.35950.00001.36302007.04.19 07:431.35850.000.000.00-10.00
 10202RF1
321595832007.04.19 02:45sell1.00eurusdm1.35810.00001.35462007.04.19 04:281.35960.000.000.00-15.00
 10203RF1
321612612007.04.19 02:57sell2.00eurusdm1.35860.00001.35512007.04.19 04:281.35950.000.000.00-18.00
 10203RF1
321636922007.04.19 03:19sell4.00eurusdm1.35910.00001.35562007.04.19 04:281.35960.000.000.00-20.00
 10203RF1
321655292007.04.19 03:38sell8.00eurusdm1.35960.00001.35612007.04.19 04:281.35950.000.000.008.00
 10203RF1
321668482007.04.19 03:42sell16.00eurusdm1.36000.00001.35652007.04.19 04:281.35960.000.000.0064.00
 10203RF1
321967592007.04.19 06:28buy2.00eurusdm1.35770.00001.36122007.04.19 07:431.35840.000.000.0014.00
 10202RF1
322233752007.04.19 08:00buy1.00eurusdm1.35851.36041.36592007.04.19 12:451.36040.000.000.0019.00
 10202RF1[sl]
322272102007.04.19 08:20sell1.00eurusdm1.35830.00001.35482007.04.19 09:031.35910.000.000.00-8.00
 10203RF1
322300062007.04.19 08:42sell2.00eurusdm1.35880.00001.35532007.04.19 09:031.35900.000.000.00-4.00
 10203RF1
322318222007.04.19 08:57sell4.00eurusdm1.35930.00001.35582007.04.19 09:031.35890.000.000.0016.00
 10203RF1
322483202007.04.19 11:00sell1.00eurusdm1.35860.00001.35512007.04.19 11:551.35890.000.000.00-3.00
 10203RF1
322490272007.04.19 11:02sell2.00eurusdm1.35910.00001.35562007.04.19 11:551.35880.000.000.006.00
 10203RF1
322553152007.04.19 11:55sell1.00eurusdm1.35860.00001.35512007.04.19 12:251.35970.000.000.00-11.00
 10203RF1
322562052007.04.19 12:02sell2.00eurusdm1.35910.00001.35562007.04.19 12:251.35980.000.000.00-14.00
 10203RF1
322568882007.04.19 12:08sell4.00eurusdm1.35960.00001.35612007.04.19 12:241.35970.000.000.00-4.00
 10203RF1
322572152007.04.19 12:10sell8.00eurusdm1.36000.00001.35652007.04.19 12:241.35960.000.000.0032.00
 10203RF1
322613032007.04.19 12:38sell2.00eurusdm1.36120.00001.35772007.04.19 12:461.36050.000.000.0014.00
 10201RF1
322758882007.04.19 14:00sell1.00eurusdm1.35860.00001.35512007.04.19 14:391.35960.000.000.00-10.00
 10201RF1
322759132007.04.19 14:00buy1.00eurusdm1.35891.36171.36722007.04.20 00:581.36170.000.00-0.6128.00
 10202RF1[sl]
322829852007.04.19 14:30sell2.00eurusdm1.36040.00001.35692007.04.19 14:391.35970.000.000.0014.00
 10201RF1
322932522007.04.19 16:00buy1.00eurusdm1.36080.00001.36432007.04.20 14:221.35960.000.00-0.61-12.00
 10201RF1
322932672007.04.19 16:00buy1.00eurusdm1.36080.00001.36432007.04.19 16:261.36020.000.000.00-6.00
 10203RF1
322937012007.04.19 16:01buy2.00eurusdm1.36030.00001.36382007.04.19 16:261.36010.000.000.00-4.00
 10203RF1
322951642007.04.19 16:12buy4.00eurusdm1.35980.00001.36332007.04.19 16:251.36020.000.000.0016.00
 10203RF1
322998122007.04.19 17:00buy1.00eurusdm1.36080.00001.36432007.04.19 19:161.36050.000.000.00-3.00
 10203RF1
323022332007.04.19 17:34buy2.00eurusdm1.36030.00001.36382007.04.19 19:161.36060.000.000.006.00
 10203RF1
323089282007.04.19 19:30buy1.00eurusdm1.36100.00001.36452007.04.19 20:211.36070.000.000.00-3.00
 10203RF1
323096962007.04.19 19:45buy2.00eurusdm1.36050.00001.36402007.04.19 20:211.36080.000.000.006.00
 10203RF1
323689682007.04.20 06:27buy1.00eurusdm1.36300.00001.36652007.04.20 07:131.36230.000.000.00-7.00
 10203RF1
323730102007.04.20 07:04buy2.00eurusdm1.36250.00001.36602007.04.20 07:131.36240.000.000.00-2.00
 10203RF1
323740102007.04.20 07:12buy4.00eurusdm1.36200.00001.36552007.04.20 07:131.36240.000.000.0016.00
 10203RF1
323908882007.04.20 09:00sell1.00eurusdm1.36030.00001.35682007.04.20 11:081.36060.000.000.00-3.00
 10203RF1
323909052007.04.20 09:00buy1.00eurusdm1.36040.00001.36392007.04.23 10:121.35690.000.00-0.61-35.00
 10202RF1
323933252007.04.20 09:11sell2.00eurusdm1.36080.00001.35732007.04.20 11:081.36050.000.000.006.00
 10203RF1
324170472007.04.20 13:19sell1.00eurusdm1.35980.00001.35632007.04.20 17:401.36000.000.000.00-2.00
 10203RF1
324201052007.04.20 13:39buy2.00eurusdm1.35900.00001.36252007.04.20 14:211.35970.000.000.0014.00
 10201RF1
324248512007.04.20 14:22sell1.00eurusdm1.35950.00001.35602007.04.23 08:311.35600.000.000.5435.00
 10201RF1[tp]
324317612007.04.20 15:45sell2.00eurusdm1.36020.00001.35672007.04.20 17:401.35990.000.000.006.00
 10203RF1
324416012007.04.20 18:34sell1.00eurusdm1.35980.00001.35632007.04.20 19:321.35980.000.000.000.00
 10203RF1
324436782007.04.20 19:09sell2.00eurusdm1.36020.00001.35672007.04.20 19:321.35990.000.000.006.00
 10203RF1
324733552007.04.23 03:25buy2.00eurusdm1.35890.00001.36192007.04.23 10:111.35700.000.000.00-38.00
 10202RF1
325039562007.04.23 07:58buy4.00eurusdm1.35740.00001.36042007.04.23 10:101.35710.000.000.00-12.00
 10202RF1
325132022007.04.23 09:05buy8.00eurusdm1.35580.00001.35882007.04.23 10:101.35700.000.000.0096.00
 10202RF1
325724842007.04.23 16:00buy1.00eurusdm1.35800.00001.36102007.04.24 02:531.35600.000.00-0.61-20.00
 10201RF1
325725792007.04.23 16:00sell1.00eurusdm1.35780.00001.35482007.04.25 00:201.36260.000.001.08-48.00
 10202RF1
326131332007.04.24 01:34buy2.00eurusdm1.35650.00001.35952007.04.24 02:531.35600.000.000.00-10.00
 10201RF1
326260072007.04.24 02:44buy4.00eurusdm1.35500.00001.35802007.04.24 02:531.35590.000.000.0036.00
 10201RF1
326763572007.04.24 11:02buy2.00eurusdm1.35771.36241.36742007.04.24 14:391.36240.000.000.0094.00
 10201RF1[sl]
326946342007.04.24 13:56sell4.00eurusdm1.35930.00001.35632007.04.25 00:201.36240.000.002.16-124.00
 10202RF1
326992392007.04.24 14:09sell8.00eurusdm1.36090.00001.35792007.04.25 00:191.36250.000.004.32-128.00
 10202RF1
327028772007.04.24 14:22sell16.00eurusdm1.36240.00001.35942007.04.25 00:181.36260.000.008.64-32.00
 10202RF1
327078272007.04.24 14:39buy2.00eurusdm1.36271.36481.36982007.04.25 10:591.36480.000.00-1.2142.00
 10201RF1[sl]
327393372007.04.24 20:32sell32.00eurusdm1.36400.00001.36102007.04.25 00:181.36270.000.0017.28416.00
 10202RF1
328753702007.04.25 19:00buy1.00eurusdm1.36410.00001.36712007.04.26 12:421.36070.000.00-1.82-34.00
 10202RF1
328753812007.04.25 19:00sell1.00eurusdm1.36380.00001.36082007.04.26 06:271.36490.000.001.62-11.00
 10201RF1
329431362007.04.26 06:14sell2.00eurusdm1.36530.00001.36232007.04.26 06:261.36470.000.000.0012.00
 10201RF1
329525962007.04.26 07:12sell1.00eurusdm1.36420.00001.36122007.04.26 09:371.36120.000.000.0030.00
 10201RF1[tp]
329737512007.04.26 09:31buy2.00eurusdm1.36260.00001.36562007.04.26 12:411.36080.000.000.00-36.00
 10202RF1
329773252007.04.26 09:38sell1.00eurusdm1.36100.00001.35802007.04.27 10:241.36220.000.000.54-12.00
 10201RF1
329783082007.04.26 09:40buy4.00eurusdm1.36110.00001.36412007.04.26 12:411.36080.000.000.00-12.00
 10202RF1
329965262007.04.26 11:33buy8.00eurusdm1.35960.00001.36262007.04.26 12:411.36080.000.000.0096.00
 10202RF1
330916372007.04.27 04:00sell1.00eurusdm1.36020.00001.35722007.04.27 15:041.36480.000.000.00-46.00
 10202RF1
331258702007.04.27 10:02sell2.00eurusdm1.36200.00001.35902007.04.27 15:041.36500.000.000.00-60.00
 10202RF1
331277812007.04.27 10:11sell2.00eurusdm1.36280.00001.35982007.04.27 10:241.36210.000.000.0014.00
 10201RF1
331292532007.04.27 10:25buy1.00eurusdm1.36220.00001.36522007.04.27 12:301.36520.000.000.0030.00
 10201RF1[tp]
331346762007.04.27 11:03sell4.00eurusdm1.36390.00001.36092007.04.27 15:041.36520.000.000.00-52.00
 10202RF1
331457932007.04.27 12:30sell8.00eurusdm1.36750.00001.36452007.04.27 15:041.36530.000.000.00176.00
 10202RF1
  0.00 0.00 61.38 1 656.11
Closed P/L: 1 717.49
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
332026932007.04.27 19:00sell1.00eurusdm1.36430.00001.3613 1.36430.000.000.000.00
 10202RF1
332027132007.04.27 19:00buy1.00eurusdm1.36430.00001.3673 1.36410.000.000.00-2.00
 10201RF1
  0.00 0.00 0.00 -2.00
 Floating P/L: -2.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 717.49 Floating P/L: -2.00 Margin: 50.00
Balance: 4 717.49 Equity: 4 715.49 Free Margin: 4 665.49
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 822.48 Gross Loss: 1 104.99 Total Net Profit: 1 717.49
Profit Factor: 2.55 Expected Payoff: 10.54  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 315.80 (6.45%) Relative Drawdown ($): 6.45% (315.80)
 
Total Trades: 163 Short Positions (won %): 99 (48.48%) Long Positions (won %): 64 (64.06%)
Profit Trades (% of total): 89 (54.60%) Loss trades (% of total): 74 (45.40%)
Largest profit trade: 520.64 loss trade: -123.68
Average profit trade: 31.71 loss trade: -14.93
Maximum consecutive wins ($): 11 (84.18) consecutive losses ($): 4 (-315.80)
Maximal consecutive profit (count): 842.64 (7) consecutive loss (count): -315.80 (4)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2