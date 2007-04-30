Interbank FX, LLC

Account: 1420788 Name: Alpoim Currency: USD 2007 May 2, 20:41
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
333653072007.04.30 16:00sell1.00eurusdm1.36590.00001.36292007.05.01 07:311.36290.000.000.5430.00
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333654012007.04.30 16:00buy0.50eurusdm1.36601.34051.36952007.05.02 13:321.35900.000.00-0.60-35.00
 10203RF1
333657782007.04.30 16:02sell0.50eurusdm1.36571.39121.36222007.05.01 14:271.36220.000.000.2717.50
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333950462007.04.30 21:44buy1.00eurusdm1.36421.34051.36772007.05.02 13:321.35910.000.00-0.61-51.00
 10203RF1
334387962007.05.01 07:00buy1.00eurusdm1.36580.00001.36882007.05.01 08:531.36450.000.000.00-13.00
 10201RF1
334454122007.05.01 07:29buy2.00eurusdm1.36390.00001.36692007.05.01 08:531.36460.000.000.0014.00
 10201RF1
334530852007.05.01 08:00buy1.00eurusdm1.36391.36611.37112007.05.01 13:571.36610.000.000.0022.00
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334654752007.05.01 09:31sell1.00eurusdm1.36370.00001.36072007.05.01 14:011.36500.000.000.00-13.00
 10201RF1
334864552007.05.01 12:21sell2.00eurusdm1.36550.00001.36252007.05.01 14:001.36480.000.000.0014.00
 10201RF1
335033072007.05.01 13:57sell2.00eurusdm1.36610.00001.36312007.05.01 14:201.36310.000.000.0060.00
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335165042007.05.01 14:26buy2.00eurusdm1.36241.34051.36592007.05.02 13:321.35900.000.00-1.21-68.00
 10203RF1
335224982007.05.01 14:46buy4.00eurusdm1.36061.34051.36412007.05.02 13:321.35910.000.00-2.42-60.00
 10203RF1
335284502007.05.01 15:02sell2.00eurusdm1.35940.00001.35642007.05.01 15:381.36050.000.000.00-22.00
 10201RF1
335284682007.05.01 15:02buy0.50eurusdm1.35951.33401.36302007.05.02 14:401.36010.000.00-0.303.00
 10204RF1
335285232007.05.01 15:02buy2.00eurusdm1.35960.00001.36262007.05.02 05:411.35830.000.00-1.21-26.00
 10202RF1
335328712007.05.01 15:20sell4.00eurusdm1.36120.00001.35822007.05.01 15:371.36050.000.000.0028.00
 10201RF1
335369262007.05.01 15:41sell2.00eurusdm1.35960.00001.35662007.05.01 20:331.36080.000.000.00-24.00
 10201RF1
335520362007.05.01 18:37sell4.00eurusdm1.36140.00001.35842007.05.01 20:321.36070.000.000.0028.00
 10201RF1
335597672007.05.01 21:05sell2.00eurusdm1.36070.00001.35772007.05.02 03:181.35770.000.000.0060.00
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335814512007.05.02 03:14buy8.00eurusdm1.35881.34051.36232007.05.02 13:311.35900.000.000.0016.00
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335822032007.05.02 03:19buy1.00eurusdm1.35751.36001.36552007.05.02 14:401.36000.000.000.0025.00
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335824762007.05.02 03:19buy4.00eurusdm1.35740.00001.36042007.05.02 05:411.35820.000.000.0032.00
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335838342007.05.02 03:21buy16.00eurusdm1.35701.35891.36442007.05.02 13:311.35890.000.000.00304.00
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336594262007.05.02 14:00buy0.50eurusdm1.35961.33411.36312007.05.02 14:401.36020.000.000.003.00
 10203RF1
336594932007.05.02 14:00buy2.00eurusdm1.35950.00001.36302007.05.02 14:141.35860.000.000.00-18.00
 10201RF1
336595072007.05.02 14:00sell2.00eurusdm1.35890.00001.35542007.05.02 14:461.36000.000.000.00-22.00
 10202RF1
336622632007.05.02 14:08buy1.00eurusdm1.35781.36011.36562007.05.02 14:401.36010.000.000.0023.00
 10203RF1[sl]
336624142007.05.02 14:08buy4.00eurusdm1.35770.00001.36122007.05.02 14:141.35850.000.000.0032.00
 10201RF1
336683562007.05.02 14:31sell4.00eurusdm1.36070.00001.35722007.05.02 14:461.36000.000.000.0028.00
 10202RF1
  0.00 0.00 -5.54 387.50
Closed P/L: 381.96
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
336639272007.05.02 14:15buy2.00eurusdm1.35890.00001.3624 1.35920.000.000.006.00
 10201RF1
336699342007.05.02 14:40buy0.50eurusdm1.36031.33481.3638 1.35920.000.000.00-5.50
 10203RF1
336699482007.05.02 14:40sell0.50eurusdm1.36021.38571.3567 1.35940.000.000.004.00
 10204RF1
336705642007.05.02 14:46sell2.00eurusdm1.35990.00001.3564 1.35940.000.000.0010.00
 10202RF1
  0.00 0.00 0.00 14.50
 Floating P/L: 14.50
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 381.96 Floating P/L: 14.50 Margin: 125.00
Balance: 5 338.27 Equity: 5 352.77 Free Margin: 5 227.77
 
Details:
Graph
Gross Profit: 740.01 Gross Loss: 358.05 Total Net Profit: 381.96
Profit Factor: 2.07 Expected Payoff: 13.17  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 218.84 (3.99%) Relative Drawdown: 3.99% (218.84)
 
Total Trades: 29 Short Positions (won %): 12 (66.67%) Long Positions (won %): 17 (58.82%)
Profit Trades (% of total): 18 (62.07%) Loss trades (% of total): 11 (37.93%)
Largest profit trade: 304.00 loss trade: -69.21
Average profit trade: 41.11 loss trade: -32.55
Maximum consecutive wins ($): 5 (81.70) consecutive losses ($): 4 (-218.84)
Maximal consecutive profit (count): 320.00 (2) consecutive loss (count): -218.84 (4)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 1