|Account: 1420788
|Name: Alpoim
|Currency: USD
|2007 May 2, 20:41
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|33365307
|2007.04.30 16:00
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3659
|0.0000
|1.3629
|2007.05.01 07:31
|1.3629
|0.00
|0.00
|0.54
|30.00
|10202
|RF1[tp]
|33365401
|2007.04.30 16:00
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.3660
|1.3405
|1.3695
|2007.05.02 13:32
|1.3590
|0.00
|0.00
|-0.60
|-35.00
|10203
|RF1
|33365778
|2007.04.30 16:02
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3657
|1.3912
|1.3622
|2007.05.01 14:27
|1.3622
|0.00
|0.00
|0.27
|17.50
|10204
|RF1[tp]
|33395046
|2007.04.30 21:44
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3642
|1.3405
|1.3677
|2007.05.02 13:32
|1.3591
|0.00
|0.00
|-0.61
|-51.00
|10203
|RF1
|33438796
|2007.05.01 07:00
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3658
|0.0000
|1.3688
|2007.05.01 08:53
|1.3645
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|10201
|RF1
|33445412
|2007.05.01 07:29
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3639
|0.0000
|1.3669
|2007.05.01 08:53
|1.3646
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|10201
|RF1
|33453085
|2007.05.01 08:00
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3639
|1.3661
|1.3711
|2007.05.01 13:57
|1.3661
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|10202
|RF1[sl]
|33465475
|2007.05.01 09:31
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3637
|0.0000
|1.3607
|2007.05.01 14:01
|1.3650
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|10201
|RF1
|33486455
|2007.05.01 12:21
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3655
|0.0000
|1.3625
|2007.05.01 14:00
|1.3648
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|10201
|RF1
|33503307
|2007.05.01 13:57
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3661
|0.0000
|1.3631
|2007.05.01 14:20
|1.3631
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|10202
|RF1[tp]
|33516504
|2007.05.01 14:26
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3624
|1.3405
|1.3659
|2007.05.02 13:32
|1.3590
|0.00
|0.00
|-1.21
|-68.00
|10203
|RF1
|33522498
|2007.05.01 14:46
|buy
|4.00
|eurusdm
|1.3606
|1.3405
|1.3641
|2007.05.02 13:32
|1.3591
|0.00
|0.00
|-2.42
|-60.00
|10203
|RF1
|33528450
|2007.05.01 15:02
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3594
|0.0000
|1.3564
|2007.05.01 15:38
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|10201
|RF1
|33528468
|2007.05.01 15:02
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.3595
|1.3340
|1.3630
|2007.05.02 14:40
|1.3601
|0.00
|0.00
|-0.30
|3.00
|10204
|RF1
|33528523
|2007.05.01 15:02
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3596
|0.0000
|1.3626
|2007.05.02 05:41
|1.3583
|0.00
|0.00
|-1.21
|-26.00
|10202
|RF1
|33532871
|2007.05.01 15:20
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3612
|0.0000
|1.3582
|2007.05.01 15:37
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|10201
|RF1
|33536926
|2007.05.01 15:41
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3596
|0.0000
|1.3566
|2007.05.01 20:33
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|10201
|RF1
|33552036
|2007.05.01 18:37
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3614
|0.0000
|1.3584
|2007.05.01 20:32
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|10201
|RF1
|33559767
|2007.05.01 21:05
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3607
|0.0000
|1.3577
|2007.05.02 03:18
|1.3577
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|10201
|RF1[tp]
|33581451
|2007.05.02 03:14
|buy
|8.00
|eurusdm
|1.3588
|1.3405
|1.3623
|2007.05.02 13:31
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|10203
|RF1
|33582203
|2007.05.02 03:19
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3575
|1.3600
|1.3655
|2007.05.02 14:40
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|10204
|RF1[sl]
|33582476
|2007.05.02 03:19
|buy
|4.00
|eurusdm
|1.3574
|0.0000
|1.3604
|2007.05.02 05:41
|1.3582
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|10202
|RF1
|33583834
|2007.05.02 03:21
|buy
|16.00
|eurusdm
|1.3570
|1.3589
|1.3644
|2007.05.02 13:31
|1.3589
|0.00
|0.00
|0.00
|304.00
|10203
|RF1[sl]
|33659426
|2007.05.02 14:00
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.3596
|1.3341
|1.3631
|2007.05.02 14:40
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|10203
|RF1
|33659493
|2007.05.02 14:00
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3595
|0.0000
|1.3630
|2007.05.02 14:14
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|10201
|RF1
|33659507
|2007.05.02 14:00
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3589
|0.0000
|1.3554
|2007.05.02 14:46
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|10202
|RF1
|33662263
|2007.05.02 14:08
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3578
|1.3601
|1.3656
|2007.05.02 14:40
|1.3601
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|10203
|RF1[sl]
|33662414
|2007.05.02 14:08
|buy
|4.00
|eurusdm
|1.3577
|0.0000
|1.3612
|2007.05.02 14:14
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|10201
|RF1
|33668356
|2007.05.02 14:31
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3607
|0.0000
|1.3572
|2007.05.02 14:46
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|10202
|RF1
|0.00
|0.00
|-5.54
|387.50
|Closed P/L:
|381.96
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|33663927
|2007.05.02 14:15
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3589
|0.0000
|1.3624
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|10201
|RF1
|33669934
|2007.05.02 14:40
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.3603
|1.3348
|1.3638
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.50
|10203
|RF1
|33669948
|2007.05.02 14:40
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3602
|1.3857
|1.3567
|1.3594
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|10204
|RF1
|33670564
|2007.05.02 14:46
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3599
|0.0000
|1.3564
|1.3594
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|10202
|RF1
|0.00
|0.00
|0.00
|14.50
|Floating P/L:
|14.50
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|381.96
|Floating P/L:
|14.50
|Margin:
|125.00
|Balance:
|5 338.27
|Equity:
|5 352.77
|Free Margin:
|5 227.77
|Details:
|Gross Profit:
|740.01
|Gross Loss:
|358.05
|Total Net Profit:
|381.96
|Profit Factor:
|2.07
|Expected Payoff:
|13.17
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|218.84 (3.99%)
|Relative Drawdown:
|3.99% (218.84)
|Total Trades:
|29
|Short Positions (won %):
|12 (66.67%)
|Long Positions (won %):
|17 (58.82%)
|Profit Trades (% of total):
|18 (62.07%)
|Loss trades (% of total):
|11 (37.93%)
|Largest
|profit trade:
|304.00
|loss trade:
|-69.21
|Average
|profit trade:
|41.11
|loss trade:
|-32.55
|Maximum
|consecutive wins ($):
|5 (81.70)
|consecutive losses ($):
|4 (-218.84)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|320.00 (2)
|consecutive loss (count):
|-218.84 (4)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|1