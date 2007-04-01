Interbank FX, LLC

Account: 1421413 Name: Guernica Currency: USD 2007 April 27, 19:19
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
298501312007.04.01 20:30balanceDeposit10 000.00
307188602007.04.06 18:58buy1.00eurusdm1.33791.31991.34142007.04.09 22:151.33540.000.00-1.21-25.00
 772188RB26DETT
307189482007.04.06 18:58sell1.00eurusdm1.33761.35561.33412007.04.09 22:231.33570.000.001.0819.00
 772189RB26DETT
308155602007.04.09 22:35sell1.00eurusdm1.33531.35331.33182007.04.10 07:491.34120.000.000.00-59.00
 772188RB26DETT
308295242007.04.10 00:57sell2.00eurusdm1.33711.35331.33362007.04.10 07:481.34110.000.000.00-80.00
 772188RB26DETT
308427412007.04.10 01:52sell4.00eurusdm1.33891.35331.33542007.04.10 07:471.34100.000.000.00-84.00
 772188RB26DETT
308504122007.04.10 02:25sell8.00eurusdm1.34081.35341.33732007.04.10 07:471.34110.000.000.00-24.00
 772188RB26DETT
308556202007.04.10 02:40sell16.00eurusdm1.34261.35341.33912007.04.10 07:471.34100.000.000.00256.00
 772188RB26DETT
309003752007.04.10 08:01sell1.00eurusdm1.34061.35861.33712007.04.10 17:201.34310.000.000.00-25.00
 772188RB26DETT
309314062007.04.10 11:55sell2.00eurusdm1.34241.35861.33892007.04.10 17:201.34320.000.000.00-16.00
 772188RB26DETT
309595452007.04.10 14:39sell4.00eurusdm1.34451.35891.34102007.04.10 17:201.34310.000.000.0056.00
 772188RB26DETT
309824652007.04.10 17:30sell1.00eurusdm1.34271.36071.33922007.04.12 02:111.34530.000.002.16-26.00
 772188RB26DETT
312136782007.04.12 01:36sell4.00eurusdm1.34451.35551.34102007.04.12 02:111.34520.000.000.00-28.00
 772188RB26DETT
312188112007.04.12 01:47sell8.00eurusdm1.34631.35551.34282007.04.12 02:111.34530.000.000.0080.00
 772188RB26DETT
312263102007.04.12 02:35buy2.01eurusdm1.34631.34871.35422007.04.12 14:451.34880.000.000.0050.25
 772188RB26DETT
312825982007.04.12 09:43buy4.02eurusdm1.34451.34881.35432007.04.12 14:451.34880.000.000.00172.86
 772188RB26DETT[sl]
313393992007.04.12 14:45buy2.05eurusdm1.34901.35231.35782007.04.13 07:461.35230.000.00-1.2467.65
 772188RB26DETT[sl]
315124822007.04.13 10:09buy2.07eurusdm1.35341.34061.35692007.04.13 15:391.35100.000.000.00-49.68
 772188RB26DETT
315699342007.04.13 14:41buy4.14eurusdm1.35161.34061.35512007.04.13 15:391.35090.000.000.00-28.98
 772188RB26DETT
315867942007.04.13 15:18buy8.28eurusdm1.34971.34051.35322007.04.13 15:391.35100.000.000.00107.64
 772188RB26DETT
316082982007.04.13 17:21sell2.07eurusdm1.35161.36441.34812007.04.16 05:451.35450.000.001.12-60.03
 772188RB26DETT
316120712007.04.13 17:48sell4.14eurusdm1.35341.36441.34992007.04.16 05:451.35450.000.002.24-45.54
 772188RB26DETT
316399722007.04.15 22:45sell4.16eurusdm1.35731.36651.35382007.04.16 05:451.35450.000.000.00116.48
 772188RB26DETT
316841672007.04.16 05:45sell1.04eurusdm1.35441.36721.35092007.04.17 00:181.35370.000.000.567.28
 772188RB26DETT
317146752007.04.16 09:27sell2.08eurusdm1.35621.35371.34822007.04.17 00:181.35370.000.001.1252.00
 772188RB26DETT[sl]
318194492007.04.17 05:31buy1.04eurusdm1.35451.35841.36392007.04.17 12:541.35840.000.000.0040.56
 772188RB26DETT[sl]
319417532007.04.17 19:39buy1.05eurusdm1.35721.35901.36452007.04.18 07:211.35900.000.00-0.6418.90
 772188RB26DETT[sl]
320118792007.04.18 07:21buy1.05eurusdm1.35921.34641.36272007.04.18 22:161.36030.000.00-1.9111.55
 772188RB26DETT
320637042007.04.18 12:05buy2.10eurusdm1.35741.36031.36582007.04.18 22:161.36030.000.00-3.8160.90
 772188RB26DETT[sl]
321363892007.04.18 23:10buy1.06eurusdm1.36171.34891.36522007.04.19 08:481.35880.000.000.00-30.74
 772188RB26DETT
321490632007.04.19 01:12buy2.12eurusdm1.35951.34851.36302007.04.19 08:471.35890.000.000.00-12.72
 772188RB26DETT
321967602007.04.19 06:28buy4.24eurusdm1.35771.34851.36122007.04.19 08:471.35900.000.000.0055.12
 772188RB26DETT
322486522007.04.19 11:01sell1.06eurusdm1.35901.37181.35552007.04.20 07:421.36100.000.000.57-21.20
 772188RB26DETT
322608732007.04.19 12:37sell2.12eurusdm1.36081.37181.35732007.04.20 07:411.36120.000.001.14-8.48
 772188RB26DETT
323209962007.04.19 22:08sell4.24eurusdm1.36261.37181.35912007.04.20 07:411.36130.000.000.0055.12
 772188RB26DETT
323863332007.04.20 08:37sell1.06eurusdm1.36051.35851.35302007.04.23 07:281.35850.000.000.5721.20
 772188RB26DETT[sl]
324474902007.04.22 22:00sell1.06usdchfm1.20661.22761.20312007.04.23 14:431.21100.000.000.00-38.51
 772189RB26DETT
325067902007.04.23 08:16sell2.12usdchfm1.20861.22761.20512007.04.23 14:431.21090.000.000.00-40.27
 772189RB26DETT
325098332007.04.23 08:34sell1.06eurusdm1.35611.37591.35262007.04.24 02:531.35590.000.000.572.12
 772188RB26DETT
325218532007.04.23 10:40sell4.24usdchfm1.21061.22761.20712007.04.23 14:421.21100.000.000.00-14.00
 772189RB26DETT
325402282007.04.23 12:08sell1.06usdcadm1.12241.14341.11892007.04.24 07:021.12190.000.00-0.374.72
 772190RB26DETT
325429472007.04.23 12:29sell8.48usdchfm1.21261.22761.20912007.04.23 14:421.21090.000.000.00119.05
 772189RB26DETT
325632932007.04.23 15:01sell1.07usdchfm1.21011.20721.20172007.04.24 11:421.20720.000.00-1.0125.70
 772189RB26DETT[sl]
325690782007.04.23 15:38sell2.14eurusdm1.35791.35591.35042007.04.24 02:531.35590.000.001.1642.80
 772188RB26DETT[sl]
326233792007.04.24 02:29sell2.14usdcadm1.12441.12201.11652007.04.24 07:021.12200.000.000.0045.78
 772190RB26DETT[sl]
326349112007.04.24 04:02sell1.07eurusdm1.35591.37571.35242007.04.25 12:401.36310.000.000.58-77.04
 772188RB26DETT
326614052007.04.24 09:23sell1.07usdcadm1.12131.14231.11782007.04.24 14:321.12110.000.000.001.91
 772190RB26DETT
326741442007.04.24 10:47sell2.14eurusdm1.35781.37581.35432007.04.25 12:401.36320.000.001.16-115.56
 772188RB26DETT
326920102007.04.24 13:30sell2.16usdcadm1.12331.12121.11572007.04.24 14:311.12120.000.000.0040.46
 772190RB26DETT[sl]
326963432007.04.24 14:01sell1.08usdchfm1.20341.22441.19992007.04.25 06:371.19990.000.00-1.0231.50
 772189RB26DETT[tp]
326965592007.04.24 14:01sell4.32eurusdm1.36011.37631.35662007.04.25 12:401.36330.000.002.33-138.24
 772188RB26DETT
327021042007.04.24 14:21sell8.64eurusdm1.36191.37631.35842007.04.25 12:401.36320.000.004.67-112.32
 772188RB26DETT
327237432007.04.24 17:14buy1.08usdcadm1.12291.10191.12642007.04.26 08:171.11650.000.000.97-61.91
 772190RB26DETT
327362632007.04.24 20:04sell17.28eurusdm1.36381.37641.36032007.04.25 12:391.36310.000.009.33120.96
 772188RB26DETT
327725292007.04.25 02:50buy2.16usdcadm1.12091.10191.12442007.04.26 08:171.11660.000.001.46-83.18
 772190RB26DETT
327910102007.04.25 06:37sell1.08usdchfm1.20051.22151.19702007.04.25 14:191.20180.000.000.00-11.68
 772189RB26DETT
327961072007.04.25 07:16sell2.16usdchfm1.20251.22151.19902007.04.25 14:191.20170.000.000.0014.38
 772189RB26DETT
328174222007.04.25 10:39sell34.56eurusdm1.36561.37641.36212007.04.25 12:391.36360.000.000.00691.20
 772188RB26DETT
328306152007.04.25 12:40sell4.56usdchfm1.20481.20171.19622007.04.25 14:191.20170.000.000.00117.63
 772189RB26DETT[sl]
328358302007.04.25 13:01buy4.48usdcadm1.11891.10191.12242007.04.26 08:161.11670.000.003.02-88.26
 772190RB26DETT
328452012007.04.25 14:05buy8.96usdcadm1.11691.10191.12042007.04.26 08:161.11660.000.006.05-24.07
 772190RB26DETT
328562082007.04.25 15:16buy18.24usdcadm1.11491.10191.11842007.04.26 08:161.11670.000.0012.31294.01
 772190RB26DETT
328589482007.04.25 15:57sell1.14usdchfm1.20221.22321.19872007.04.27 08:141.20600.000.00-4.28-35.92
 772189RB26DETT
328704332007.04.25 18:00sell1.14eurusdm1.36421.36151.35602007.04.26 09:481.36150.000.001.8530.78
 772188RB26DETT[sl]
328715482007.04.25 18:08sell2.28usdchfm1.20421.22321.20072007.04.27 08:131.20590.000.00-8.57-32.14
 772189RB26DETT
329684982007.04.26 09:04buy1.14usdcadm1.11721.12041.12592007.04.26 11:581.12040.000.000.0032.56
 772190RB26DETT[sl]
329735292007.04.26 09:31sell4.56usdchfm1.20621.22321.20272007.04.27 08:131.20610.000.00-4.293.78
 772189RB26DETT
329837252007.04.26 10:02sell1.00eurusdm1.36021.38001.35672007.04.27 15:051.36200.000.000.54-18.00
 772188RB26DETT
329964012007.04.26 11:33sell8.00usdchfm1.20821.22321.20472007.04.27 08:131.20620.000.00-7.52132.65
 772189RB26DETT
330555402007.04.26 19:32buy0.50usdcadm1.12141.09741.12492007.04.27 15:051.11520.000.000.11-27.80
 772190RB26DETT
331182872007.04.27 08:23sell0.50usdchfm1.20631.20241.19692007.04.27 12:311.20240.000.000.0016.22
 772189RB26DETT[sl]
331232882007.04.27 09:26buy1.00usdcadm1.11881.09731.12232007.04.27 15:051.11520.000.000.00-32.28
 772190RB26DETT
331266322007.04.27 10:07sell1.00eurusdm1.36221.38121.35872007.04.27 15:051.36210.000.000.001.00
 772188RB26DETT
331358032007.04.27 11:10sell2.00eurusdm1.36421.38121.36072007.04.27 15:051.36250.000.000.0034.00
 772188RB26DETT
331459682007.04.27 12:30sell4.00eurusdm1.36741.36351.35802007.04.27 15:051.36270.000.000.00188.00
 772188RB26DETT
331475332007.04.27 12:31sell0.50usdchfm1.20151.22251.19802007.04.27 15:051.20730.000.000.00-24.02
 772189RB26DETT
331487332007.04.27 12:31buy2.00usdcadm1.11621.09721.11972007.04.27 15:051.11500.000.000.00-21.52
 772190RB26DETT
331553682007.04.27 12:50buy4.00usdcadm1.11371.09721.11722007.04.27 15:051.11500.000.000.0046.64
 772190RB26DETT
331624012007.04.27 14:02sell1.00usdchfm1.20351.22251.20002007.04.27 15:051.20680.000.000.00-27.35
 772189RB26DETT
331722922007.04.27 15:05sell2.00usdchfm1.20641.22341.20292007.04.27 15:051.20690.000.000.00-8.29
 772189RB26DETT
  0.00 0.00 20.80 1 629.63
Closed P/L: 1 650.43
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
331946992007.04.27 16:45sell0.50eurusdm1.36201.38301.3585 1.36440.000.000.00-12.00
 772188RB26DETT
331955992007.04.27 16:50buy0.50usdchfm1.20911.18811.2126 1.20630.000.000.00-11.61
 772189RB26DETT
332012922007.04.27 18:40buy1.00usdchfm1.20711.18811.2106 1.20630.000.000.00-6.63
 772189RB26DETT
332016672007.04.27 18:42sell1.00eurusdm1.36401.38301.3605 1.36440.000.000.00-4.00
 772188RB26DETT
332019482007.04.27 18:45sell0.50usdcadm1.11501.13901.1115 1.11600.000.000.00-4.48
 772190RB26DETT
  0.00 0.00 0.00 -38.72
 Floating P/L: -38.72
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 650.43 Floating P/L: -38.72 Margin: 175.00
Balance: 11 650.43 Equity: 11 611.71 Free Margin: 11 436.71
 
Details:
Graph
Gross Profit: 3 293.61 Gross Loss: 1 643.18 Total Net Profit: 1 650.43
Profit Factor: 2.00 Expected Payoff: 20.89  
Absolute Drawdown: 26.21 Maximal Drawdown (%): 434.42 (3.72%) Relative Drawdown ($): 3.72% (434.42)
 
Total Trades: 79 Short Positions (won %): 55 (50.91%) Long Positions (won %): 24 (50.00%)
Profit Trades (% of total): 40 (50.63%) Loss trades (% of total): 39 (49.37%)
Largest profit trade: 691.20 loss trade: -135.91
Average profit trade: 82.34 loss trade: -42.13
Maximum consecutive wins ($): 10 (1 015.81) consecutive losses ($): 5 (-113.46)
Maximal consecutive profit (count): 1 015.81 (10) consecutive loss (count): -434.42 (4)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2