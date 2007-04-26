|Account: 1446504
|Name: quotingcurrencies
|Currency: USD
|2007 May 2, 22:34
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|32975634
|2007.04.26 10:02
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3601
|0.0000
|1.3583
|2007.05.02 03:18
|1.3583
|0.00
|0.00
|0.04
|0.36
|32984782
|2007.04.26 15:58
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3583
|0.0000
|1.3565
|2007.05.02 03:22
|1.3565
|0.00
|0.00
|0.04
|0.36
|33136651
|2007.05.01 15:44
|sell
|0.64
|usdchfm
|1.2151
|0.0000
|1.2133
|2007.05.02 14:25
|1.2133
|0.00
|0.00
|-0.60
|9.49
|33136666
|2007.05.02 03:42
|sell
|1.28
|usdchfm
|1.2169
|0.0000
|1.2151
|2007.05.02 05:43
|1.2151
|0.00
|0.00
|0.00
|18.96
|33149232
|2007.04.27 15:17
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3601
|0.0000
|1.3583
|2007.05.02 03:18
|1.3583
|0.00
|0.00
|0.03
|0.36
|33182199
|2007.05.02 03:18
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3583
|0.0000
|1.3565
|2007.05.02 03:22
|1.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|33187345
|2007.04.27 15:37
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3629
|0.0000
|1.3593
|2007.05.02 05:56
|1.3593
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.72
|33187497
|2007.04.27 19:12
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3647
|0.0000
|1.3593
|2007.05.02 05:56
|1.3593
|0.00
|0.00
|-0.03
|-1.08
|33187551
|2007.04.30 06:27
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3611
|0.0000
|1.3593
|2007.05.02 05:56
|1.3593
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.36
|33187559
|2007.04.30 07:27
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3593
|0.0000
|1.3593
|2007.05.02 05:56
|1.3593
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.00
|33187571
|2007.05.02 03:18
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3575
|0.0000
|1.3593
|2007.05.02 05:56
|1.3593
|0.00
|0.00
|0.00
|1.44
|33271887
|2007.04.30 09:24
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3611
|0.0000
|1.3593
|2007.05.02 05:56
|1.3593
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.36
|33271896
|2007.04.30 12:48
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3629
|0.0000
|1.3593
|2007.05.02 05:56
|1.3593
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.72
|33271903
|2007.04.30 13:56
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3647
|0.0000
|1.3593
|2007.05.02 05:56
|1.3593
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.08
|33271909
|2007.04.30 15:16
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3665
|0.0000
|1.3593
|2007.05.02 05:56
|1.3593
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.44
|33279021
|2007.04.30 08:05
|buy
|0.03
|usdjpym
|119.68
|0.00
|119.48
|2007.05.01 14:08
|119.48
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.50
|33279022
|2007.04.30 14:16
|buy
|0.03
|usdjpym
|119.48
|0.00
|119.48
|2007.05.01 14:08
|119.48
|0.00
|0.00
|0.04
|0.00
|33279025
|2007.05.01 13:12
|buy
|0.06
|usdjpym
|119.28
|0.00
|119.48
|2007.05.01 14:08
|119.48
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|33346880
|2007.04.30 15:00
|buy
|0.03
|eurjpym
|163.02
|162.02
|163.22
|2007.05.01 03:23
|163.22
|0.00
|0.00
|0.03
|0.50
|33350206
|2007.04.30 15:10
|sell
|0.03
|usdjpym
|119.34
|0.00
|119.34
|2007.05.01 13:06
|119.34
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.00
|33350218
|2007.04.30 18:59
|sell
|0.03
|usdjpym
|119.54
|0.00
|119.34
|2007.05.01 13:06
|119.34
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.50
|33358589
|2007.04.30 15:46
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2065
|0.0000
|1.2083
|2007.05.01 06:30
|1.2083
|0.00
|0.00
|0.02
|0.30
|33362902
|2007.05.01 06:27
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2083
|0.0000
|1.2083
|2007.05.01 14:01
|1.2083
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|33397072
|2007.04.30 22:08
|sell
|0.03
|eurjpym
|162.87
|163.87
|163.07
|2007.05.01 07:28
|163.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|33397075
|2007.04.30 23:35
|sell
|0.03
|eurjpym
|163.07
|164.07
|163.07
|2007.05.01 07:28
|163.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|33397077
|2007.05.01 03:47
|sell
|0.06
|eurjpym
|163.27
|164.27
|163.07
|2007.05.01 07:28
|163.07
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|33418208
|2007.05.01 03:23
|buy
|0.03
|eurjpym
|163.25
|162.25
|163.25
|2007.05.01 11:33
|163.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|33418209
|2007.05.01 07:29
|buy
|0.03
|eurjpym
|163.05
|162.05
|163.25
|2007.05.01 11:33
|163.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|33435105
|2007.05.01 07:39
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2101
|0.0000
|1.2083
|2007.05.01 14:01
|1.2083
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|33435111
|2007.05.01 13:15
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2065
|0.0000
|1.2083
|2007.05.01 14:01
|1.2083
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|33445066
|2007.05.01 07:28
|sell
|0.03
|eurjpym
|163.04
|164.04
|163.04
|2007.05.01 13:06
|163.04
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|33445070
|2007.05.01 11:33
|sell
|0.03
|eurjpym
|163.24
|164.24
|163.04
|2007.05.01 13:06
|163.04
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|33481142
|2007.05.01 11:33
|buy
|0.03
|eurjpym
|163.27
|162.27
|163.07
|2007.05.01 15:22
|163.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|33481150
|2007.05.01 13:03
|buy
|0.03
|eurjpym
|163.07
|162.07
|163.07
|2007.05.01 15:22
|163.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|33481152
|2007.05.01 13:18
|buy
|0.06
|eurjpym
|162.87
|161.87
|163.07
|2007.05.01 15:22
|163.07
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|33494574
|2007.05.01 13:07
|sell
|0.03
|usdjpym
|119.30
|0.00
|119.10
|2007.05.01 13:18
|119.10
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|33494728
|2007.05.01 13:07
|sell
|0.03
|eurjpym
|163.06
|164.06
|162.86
|2007.05.01 13:18
|162.86
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|33497198
|2007.05.01 14:01
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2083
|0.0000
|1.2101
|2007.05.01 14:21
|1.2101
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|33497993
|2007.05.01 13:18
|sell
|0.03
|eurjpym
|162.83
|163.83
|162.83
|2007.05.01 14:52
|162.83
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|33498001
|2007.05.01 14:09
|sell
|0.03
|eurjpym
|163.03
|164.03
|162.83
|2007.05.01 14:52
|162.83
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|33498082
|2007.05.01 13:18
|sell
|0.03
|usdjpym
|119.09
|0.00
|119.89
|2007.05.02 05:45
|119.89
|0.00
|0.00
|-0.04
|-2.00
|33498083
|2007.05.01 14:00
|sell
|0.03
|usdjpym
|119.29
|0.00
|119.89
|2007.05.02 05:45
|119.89
|0.00
|0.00
|-0.04
|-1.50
|33498086
|2007.05.01 14:08
|sell
|0.06
|usdjpym
|119.49
|0.00
|119.89
|2007.05.02 05:45
|119.89
|0.00
|0.00
|-0.09
|-2.00
|33498090
|2007.05.01 14:40
|sell
|0.12
|usdjpym
|119.69
|0.00
|119.89
|2007.05.02 05:45
|119.89
|0.00
|0.00
|-0.17
|-2.00
|33498102
|2007.05.02 01:12
|sell
|0.24
|usdjpym
|119.89
|0.00
|119.89
|2007.05.02 05:45
|119.89
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|33498103
|2007.05.02 03:42
|sell
|0.48
|usdjpym
|120.09
|0.00
|119.89
|2007.05.02 05:45
|119.89
|0.00
|0.00
|0.00
|8.01
|33508136
|2007.05.01 14:18
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2101
|0.0000
|1.2119
|2007.05.01 14:46
|1.2119
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|33511485
|2007.05.01 14:09
|buy
|0.03
|usdjpym
|119.48
|0.00
|119.68
|2007.05.01 14:40
|119.68
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|33515188
|2007.05.01 14:41
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2119
|0.0000
|1.2137
|2007.05.01 14:49
|1.2137
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|33520714
|2007.05.01 14:40
|buy
|0.03
|usdjpym
|119.71
|0.00
|119.91
|2007.05.02 01:12
|119.91
|0.00
|0.00
|0.04
|0.50
|33522428
|2007.05.01 14:47
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2137
|0.0000
|1.2155
|2007.05.01 15:44
|1.2155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|33524139
|2007.05.01 15:44
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2155
|0.0000
|1.2173
|2007.05.02 09:58
|1.2173
|0.00
|0.00
|0.02
|0.30
|33524665
|2007.05.01 14:53
|sell
|0.03
|eurjpym
|162.82
|163.82
|162.82
|2007.05.02 03:21
|162.82
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.00
|33524672
|2007.05.01 15:20
|sell
|0.03
|eurjpym
|163.02
|164.02
|162.82
|2007.05.02 03:21
|162.82
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.50
|33533627
|2007.05.01 15:22
|buy
|0.03
|eurjpym
|163.11
|162.11
|163.11
|2007.05.01 20:26
|163.11
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|33533630
|2007.05.01 17:13
|buy
|0.03
|eurjpym
|162.91
|161.91
|163.11
|2007.05.01 20:26
|163.11
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|33538370
|2007.05.01 18:56
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2137
|0.0000
|1.2173
|2007.05.02 09:58
|1.2173
|0.00
|0.00
|0.02
|0.59
|33553504
|2007.05.02 02:13
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2155
|0.0000
|1.2173
|2007.05.02 09:58
|1.2173
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|33557887
|2007.05.01 20:26
|buy
|0.03
|eurjpym
|163.15
|162.15
|162.95
|2007.05.02 08:37
|162.95
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.50
|33557889
|2007.05.01 21:28
|buy
|0.03
|eurjpym
|162.95
|161.95
|162.95
|2007.05.02 08:37
|162.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|33557890
|2007.05.02 05:53
|buy
|0.06
|eurjpym
|162.75
|161.75
|162.95
|2007.05.02 08:37
|162.95
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|33573825
|2007.05.02 01:13
|buy
|0.03
|usdjpym
|119.90
|0.00
|120.10
|2007.05.02 03:42
|120.10
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|33584404
|2007.05.02 03:22
|sell
|0.02
|eurjpym
|162.77
|163.77
|162.77
|2007.05.02 05:53
|162.77
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|33584421
|2007.05.02 03:43
|sell
|0.02
|eurjpym
|162.97
|163.97
|162.77
|2007.05.02 05:53
|162.77
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|33584796
|2007.05.02 05:41
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3583
|0.0000
|1.3565
|2007.05.02 10:53
|1.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|33584809
|2007.05.02 14:25
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3601
|0.0000
|1.3583
|2007.05.02 22:01
|1.3583
|0.00
|0.00
|0.06
|0.72
|33587667
|2007.05.02 03:43
|buy
|0.02
|usdjpym
|120.15
|0.00
|119.95
|2007.05.02 07:23
|119.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|33587677
|2007.05.02 05:38
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.95
|0.00
|119.95
|2007.05.02 07:23
|119.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|33587681
|2007.05.02 05:52
|buy
|0.04
|usdjpym
|119.75
|0.00
|119.95
|2007.05.02 07:23
|119.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|33599532
|2007.05.02 05:49
|sell
|0.03
|usdjpym
|119.85
|0.00
|119.65
|2007.05.02 05:59
|119.65
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|33601887
|2007.05.02 05:57
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3593
|0.0000
|1.3593
|2007.05.02 13:06
|1.3593
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|33601937
|2007.05.02 07:10
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3575
|0.0000
|1.3593
|2007.05.02 13:06
|1.3593
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|33602543
|2007.05.02 05:59
|sell
|0.03
|usdjpym
|119.62
|0.00
|120.02
|2007.05.02 12:36
|120.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|33602554
|2007.05.02 06:19
|sell
|0.03
|usdjpym
|119.82
|0.00
|120.02
|2007.05.02 12:36
|120.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|33602559
|2007.05.02 08:55
|sell
|0.06
|usdjpym
|120.02
|0.00
|120.02
|2007.05.02 12:36
|120.02
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|33602572
|2007.05.02 11:02
|sell
|0.12
|usdjpym
|120.22
|0.00
|120.02
|2007.05.02 12:36
|120.02
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|33614732
|2007.05.02 12:15
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3593
|0.0000
|1.3611
|2007.05.02 14:26
|1.3611
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|33615923
|2007.05.02 07:23
|buy
|0.03
|usdjpym
|119.98
|0.00
|120.18
|2007.05.02 09:59
|120.18
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|33622334
|2007.05.02 08:37
|buy
|0.03
|eurjpym
|162.98
|161.98
|163.18
|2007.05.02 09:56
|163.18
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|33628727
|2007.05.02 14:26
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2119
|0.0000
|1.2137
|2007.05.02 14:54
|1.2137
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|33628830
|2007.05.02 09:59
|buy
|0.03
|usdjpym
|120.21
|0.00
|120.21
|2007.05.02 14:02
|120.21
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|33628832
|2007.05.02 12:36
|buy
|0.03
|usdjpym
|120.01
|0.00
|120.21
|2007.05.02 14:02
|120.21
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|0.00
|0.00
|-0.87
|42.97
|Closed P/L:
|42.10
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|33601010
|2007.05.02 05:54
|sell
|0.03
|eurjpym
|162.72
|163.72
|163.12
|163.34
|0.00
|0.00
|-0.10
|-1.55
|33601012
|2007.05.02 08:08
|sell
|0.03
|eurjpym
|162.92
|163.92
|163.12
|163.34
|0.00
|0.00
|-0.10
|-1.05
|33601014
|2007.05.02 09:52
|sell
|0.06
|eurjpym
|163.12
|164.12
|163.12
|163.34
|0.00
|0.00
|-0.20
|-1.10
|33601018
|2007.05.02 13:54
|sell
|0.12
|eurjpym
|163.32
|164.32
|163.12
|163.34
|0.00
|0.00
|-0.40
|-0.20
|33628340
|2007.05.02 09:56
|buy
|0.03
|eurjpym
|163.22
|162.22
|163.42
|163.30
|0.00
|0.00
|0.08
|0.20
|33182203
|2007.05.02 03:21
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3565
|0.0000
|1.3547
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.42
|33598066
|2007.05.02 10:44
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3565
|0.0000
|1.3547
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.42
|33652746
|2007.05.02 14:26
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3611
|0.0000
|1.3611
|1.3584
|0.00
|0.00
|-0.04
|-0.54
|33667228
|2007.05.02 19:56
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3593
|0.0000
|1.3611
|1.3584
|0.00
|0.00
|-0.04
|-0.18
|33136574
|2007.04.27 12:30
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2025
|0.0000
|1.2007
|1.2146
|0.00
|0.00
|-0.12
|-1.99
|33136576
|2007.04.27 12:30
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2007
|0.0000
|1.1989
|1.2146
|0.00
|0.00
|-0.12
|-2.29
|33136606
|2007.05.01 14:41
|sell
|0.16
|usdchfm
|1.2115
|0.0000
|1.2097
|1.2146
|0.00
|0.00
|-0.60
|-4.08
|33136622
|2007.05.01 14:47
|sell
|0.32
|usdchfm
|1.2133
|0.0000
|1.2115
|1.2146
|0.00
|0.00
|-1.20
|-3.42
|33182548
|2007.04.29 21:34
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2043
|0.0000
|1.2025
|1.2146
|0.00
|0.00
|-0.10
|-1.70
|33553507
|2007.05.02 03:42
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2173
|0.0000
|1.2155
|1.2142
|0.00
|0.00
|0.05
|-0.51
|33628719
|2007.05.02 10:57
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2191
|0.0000
|1.2155
|1.2142
|0.00
|0.00
|0.05
|-0.81
|33628725
|2007.05.02 12:25
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2155
|0.0000
|1.2155
|1.2142
|0.00
|0.00
|0.05
|-0.21
|33628726
|2007.05.02 13:55
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2137
|0.0000
|1.2155
|1.2142
|0.00
|0.00
|0.11
|0.16
|33658619
|2007.05.02 14:07
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2155
|0.0000
|1.2173
|1.2142
|0.00
|0.00
|0.05
|-0.21
|33648969
|2007.05.02 12:36
|sell
|0.03
|usdjpym
|119.99
|0.00
|119.99
|120.23
|0.00
|0.00
|-0.13
|-0.60
|33648982
|2007.05.02 14:02
|sell
|0.03
|usdjpym
|120.19
|0.00
|119.99
|120.23
|0.00
|0.00
|-0.13
|-0.10
|33660668
|2007.05.02 14:02
|buy
|0.03
|usdjpym
|120.24
|0.00
|120.24
|120.20
|0.00
|0.00
|0.12
|-0.10
|33660670
|2007.05.02 14:25
|buy
|0.03
|usdjpym
|120.04
|0.00
|120.24
|120.20
|0.00
|0.00
|0.12
|0.40
|0.00
|0.00
|-2.59
|-20.72
|Floating P/L:
|-23.31
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|33601019
|2007.05.02 05:54
|sell limit
|0.24
|eurjpym
|163.52
|164.52
|163.32
|163.30
|33601024
|2007.05.02 05:54
|sell limit
|0.48
|eurjpym
|163.72
|164.72
|163.52
|163.30
|33601026
|2007.05.02 05:54
|sell limit
|0.96
|eurjpym
|163.92
|164.92
|163.72
|163.30
|33601028
|2007.05.02 05:54
|sell limit
|1.92
|eurjpym
|164.12
|165.12
|163.92
|163.30
|33628344
|2007.05.02 09:56
|buy limit
|0.03
|eurjpym
|163.02
|162.02
|163.22
|163.34
|33628348
|2007.05.02 09:56
|buy limit
|0.06
|eurjpym
|162.82
|161.82
|163.02
|163.34
|33628352
|2007.05.02 09:56
|buy limit
|0.12
|eurjpym
|162.62
|161.62
|162.82
|163.34
|33628354
|2007.05.02 09:56
|buy limit
|0.24
|eurjpym
|162.42
|161.42
|162.62
|163.34
|33628355
|2007.05.02 09:56
|buy limit
|0.48
|eurjpym
|162.22
|161.22
|162.42
|163.34
|33628356
|2007.05.02 09:56
|buy limit
|0.96
|eurjpym
|162.02
|161.02
|162.22
|163.34
|33628357
|2007.05.02 09:56
|buy limit
|1.92
|eurjpym
|161.82
|160.82
|162.02
|163.34
|33584832
|2007.05.02 03:23
|sell limit
|0.08
|eurusdm
|1.3619
|0.0000
|1.3601
|1.3584
|33584841
|2007.05.02 03:23
|sell limit
|0.16
|eurusdm
|1.3637
|0.0000
|1.3619
|1.3584
|33584848
|2007.05.02 03:23
|sell limit
|0.32
|eurusdm
|1.3655
|0.0000
|1.3637
|1.3584
|33584849
|2007.05.02 03:23
|sell limit
|0.64
|eurusdm
|1.3673
|0.0000
|1.3655
|1.3584
|33584855
|2007.05.02 03:23
|sell limit
|1.28
|eurusdm
|1.3691
|0.0000
|1.3673
|1.3584
|33598071
|2007.05.02 05:41
|sell stop
|0.02
|eurusdm
|1.3547
|0.0000
|1.3529
|1.3584
|33598086
|2007.05.02 05:41
|sell stop
|0.02
|eurusdm
|1.3529
|0.0000
|1.3511
|1.3584
|33598110
|2007.05.02 05:41
|sell stop
|0.02
|eurusdm
|1.3511
|0.0000
|1.3493
|1.3584
|33667265
|2007.05.02 14:27
|buy limit
|0.04
|eurusdm
|1.3575
|0.0000
|1.3593
|1.3586
|33667307
|2007.05.02 14:27
|buy limit
|0.08
|eurusdm
|1.3557
|0.0000
|1.3575
|1.3586
|33667363
|2007.05.02 14:27
|buy limit
|0.16
|eurusdm
|1.3539
|0.0000
|1.3557
|1.3586
|33667391
|2007.05.02 14:27
|buy limit
|0.32
|eurusdm
|1.3521
|0.0000
|1.3539
|1.3586
|33667411
|2007.05.02 14:27
|buy limit
|0.64
|eurusdm
|1.3503
|0.0000
|1.3521
|1.3586
|33667426
|2007.05.02 14:27
|buy limit
|1.28
|eurusdm
|1.3485
|0.0000
|1.3503
|1.3586
|33690157
|2007.05.02 19:56
|buy stop
|0.02
|eurusdm
|1.3611
|0.0000
|1.3629
|1.3586
|33690162
|2007.05.02 19:56
|buy stop
|0.02
|eurusdm
|1.3629
|0.0000
|1.3647
|1.3586
|33690164
|2007.05.02 19:56
|buy stop
|0.02
|eurusdm
|1.3647
|0.0000
|1.3665
|1.3586
|33690168
|2007.05.02 19:56
|buy stop
|0.02
|eurusdm
|1.3665
|0.0000
|1.3683
|1.3586
|33182556
|2007.04.27 15:19
|sell stop
|0.02
|usdchfm
|1.2025
|0.0000
|1.2007
|1.2142
|33628730
|2007.05.02 09:58
|buy limit
|0.16
|usdchfm
|1.2101
|0.0000
|1.2119
|1.2146
|33628733
|2007.05.02 09:58
|buy limit
|0.32
|usdchfm
|1.2083
|0.0000
|1.2101
|1.2146
|33628734
|2007.05.02 09:58
|buy limit
|0.64
|usdchfm
|1.2065
|0.0000
|1.2083
|1.2146
|33628735
|2007.05.02 09:58
|buy limit
|1.28
|usdchfm
|1.2047
|0.0000
|1.2065
|1.2146
|33658641
|2007.05.02 13:55
|buy stop
|0.02
|usdchfm
|1.2173
|0.0000
|1.2191
|1.2146
|33658654
|2007.05.02 13:55
|buy stop
|0.02
|usdchfm
|1.2191
|0.0000
|1.2209
|1.2146
|33658663
|2007.05.02 13:55
|buy stop
|0.02
|usdchfm
|1.2209
|0.0000
|1.2227
|1.2146
|33648996
|2007.05.02 12:36
|sell limit
|0.06
|usdjpym
|120.39
|0.00
|120.19
|120.20
|33649002
|2007.05.02 12:36
|sell limit
|0.12
|usdjpym
|120.59
|0.00
|120.39
|120.20
|33649010
|2007.05.02 12:36
|sell limit
|0.24
|usdjpym
|120.79
|0.00
|120.59
|120.20
|33649017
|2007.05.02 12:36
|sell limit
|0.48
|usdjpym
|120.99
|0.00
|120.79
|120.20
|33649030
|2007.05.02 12:36
|sell limit
|0.96
|usdjpym
|121.19
|0.00
|120.99
|120.20
|33649035
|2007.05.02 12:36
|sell limit
|1.92
|usdjpym
|121.39
|0.00
|121.19
|120.20
|33660678
|2007.05.02 14:02
|buy limit
|0.06
|usdjpym
|119.84
|0.00
|120.04
|120.23
|33660686
|2007.05.02 14:02
|buy limit
|0.12
|usdjpym
|119.64
|0.00
|119.84
|120.23
|33660687
|2007.05.02 14:02
|buy limit
|0.24
|usdjpym
|119.44
|0.00
|119.64
|120.23
|33660691
|2007.05.02 14:02
|buy limit
|0.48
|usdjpym
|119.24
|0.00
|119.44
|120.23
|33660694
|2007.05.02 14:02
|buy limit
|0.96
|usdjpym
|119.04
|0.00
|119.24
|120.23
|33660697
|2007.05.02 14:02
|buy limit
|1.92
|usdjpym
|118.84
|0.00
|119.04
|120.23
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|42.10
|Floating P/L:
|-23.31
|Margin:
|44.00
|Balance:
|327.40
|Equity:
|304.09
|Free Margin:
|260.09
|Details:
|Gross Profit:
|60.03
|Gross Loss:
|17.93
|Total Net Profit:
|42.10
|Profit Factor:
|3.35
|Expected Payoff:
|0.51
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|6.27 (1.98%)
|Relative Drawdown:
|1.98% (6.27)
|Total Trades:
|82
|Short Positions (won %):
|34 (73.53%)
|Long Positions (won %):
|48 (72.92%)
|Profit Trades (% of total):
|60 (73.17%)
|Loss trades (% of total):
|22 (26.83%)
|Largest
|profit trade:
|18.96
|loss trade:
|-2.17
|Average
|profit trade:
|1.00
|loss trade:
|-0.82
|Maximum
|consecutive wins ($):
|8 (2.90)
|consecutive losses ($):
|5 (-4.09)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|20.22 (4)
|consecutive loss (count):
|-5.75 (3)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2