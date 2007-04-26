Interbank FX, LLC

Account: 1446504 Name: quotingcurrencies Currency: USD 2007 May 2, 22:34
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
329756342007.04.26 10:02sell0.02eurusdm1.36010.00001.35832007.05.02 03:181.35830.000.000.040.36
329847822007.04.26 15:58sell0.02eurusdm1.35830.00001.35652007.05.02 03:221.35650.000.000.040.36
331366512007.05.01 15:44sell0.64usdchfm1.21510.00001.21332007.05.02 14:251.21330.000.00-0.609.49
331366662007.05.02 03:42sell1.28usdchfm1.21690.00001.21512007.05.02 05:431.21510.000.000.0018.96
331492322007.04.27 15:17sell0.02eurusdm1.36010.00001.35832007.05.02 03:181.35830.000.000.030.36
331821992007.05.02 03:18sell0.02eurusdm1.35830.00001.35652007.05.02 03:221.35650.000.000.000.36
331873452007.04.27 15:37buy0.02eurusdm1.36290.00001.35932007.05.02 05:561.35930.000.00-0.03-0.72
331874972007.04.27 19:12buy0.02eurusdm1.36470.00001.35932007.05.02 05:561.35930.000.00-0.03-1.08
331875512007.04.30 06:27buy0.02eurusdm1.36110.00001.35932007.05.02 05:561.35930.000.00-0.02-0.36
331875592007.04.30 07:27buy0.04eurusdm1.35930.00001.35932007.05.02 05:561.35930.000.00-0.040.00
331875712007.05.02 03:18buy0.08eurusdm1.35750.00001.35932007.05.02 05:561.35930.000.000.001.44
332718872007.04.30 09:24buy0.02eurusdm1.36110.00001.35932007.05.02 05:561.35930.000.00-0.02-0.36
332718962007.04.30 12:48buy0.02eurusdm1.36290.00001.35932007.05.02 05:561.35930.000.00-0.02-0.72
332719032007.04.30 13:56buy0.02eurusdm1.36470.00001.35932007.05.02 05:561.35930.000.00-0.02-1.08
332719092007.04.30 15:16buy0.02eurusdm1.36650.00001.35932007.05.02 05:561.35930.000.00-0.02-1.44
332790212007.04.30 08:05buy0.03usdjpym119.680.00119.482007.05.01 14:08119.480.000.000.04-0.50
332790222007.04.30 14:16buy0.03usdjpym119.480.00119.482007.05.01 14:08119.480.000.000.040.00
332790252007.05.01 13:12buy0.06usdjpym119.280.00119.482007.05.01 14:08119.480.000.000.001.00
333468802007.04.30 15:00buy0.03eurjpym163.02162.02163.222007.05.01 03:23163.220.000.000.030.50
333502062007.04.30 15:10sell0.03usdjpym119.340.00119.342007.05.01 13:06119.340.000.00-0.040.00
333502182007.04.30 18:59sell0.03usdjpym119.540.00119.342007.05.01 13:06119.340.000.00-0.040.50
333585892007.04.30 15:46buy0.02usdchfm1.20650.00001.20832007.05.01 06:301.20830.000.000.020.30
333629022007.05.01 06:27buy0.02usdchfm1.20830.00001.20832007.05.01 14:011.20830.000.000.000.00
333970722007.04.30 22:08sell0.03eurjpym162.87163.87163.072007.05.01 07:28163.070.000.000.00-0.50
333970752007.04.30 23:35sell0.03eurjpym163.07164.07163.072007.05.01 07:28163.070.000.000.000.00
333970772007.05.01 03:47sell0.06eurjpym163.27164.27163.072007.05.01 07:28163.070.000.000.001.00
334182082007.05.01 03:23buy0.03eurjpym163.25162.25163.252007.05.01 11:33163.250.000.000.000.00
334182092007.05.01 07:29buy0.03eurjpym163.05162.05163.252007.05.01 11:33163.250.000.000.000.51
334351052007.05.01 07:39buy0.02usdchfm1.21010.00001.20832007.05.01 14:011.20830.000.000.00-0.30
334351112007.05.01 13:15buy0.02usdchfm1.20650.00001.20832007.05.01 14:011.20830.000.000.000.30
334450662007.05.01 07:28sell0.03eurjpym163.04164.04163.042007.05.01 13:06163.040.000.000.000.00
334450702007.05.01 11:33sell0.03eurjpym163.24164.24163.042007.05.01 13:06163.040.000.000.000.51
334811422007.05.01 11:33buy0.03eurjpym163.27162.27163.072007.05.01 15:22163.070.000.000.00-0.50
334811502007.05.01 13:03buy0.03eurjpym163.07162.07163.072007.05.01 15:22163.070.000.000.000.00
334811522007.05.01 13:18buy0.06eurjpym162.87161.87163.072007.05.01 15:22163.070.000.000.001.00
334945742007.05.01 13:07sell0.03usdjpym119.300.00119.102007.05.01 13:18119.100.000.000.000.50
334947282007.05.01 13:07sell0.03eurjpym163.06164.06162.862007.05.01 13:18162.860.000.000.000.51
334971982007.05.01 14:01buy0.02usdchfm1.20830.00001.21012007.05.01 14:211.21010.000.000.000.30
334979932007.05.01 13:18sell0.03eurjpym162.83163.83162.832007.05.01 14:52162.830.000.000.000.00
334980012007.05.01 14:09sell0.03eurjpym163.03164.03162.832007.05.01 14:52162.830.000.000.000.50
334980822007.05.01 13:18sell0.03usdjpym119.090.00119.892007.05.02 05:45119.890.000.00-0.04-2.00
334980832007.05.01 14:00sell0.03usdjpym119.290.00119.892007.05.02 05:45119.890.000.00-0.04-1.50
334980862007.05.01 14:08sell0.06usdjpym119.490.00119.892007.05.02 05:45119.890.000.00-0.09-2.00
334980902007.05.01 14:40sell0.12usdjpym119.690.00119.892007.05.02 05:45119.890.000.00-0.17-2.00
334981022007.05.02 01:12sell0.24usdjpym119.890.00119.892007.05.02 05:45119.890.000.000.000.00
334981032007.05.02 03:42sell0.48usdjpym120.090.00119.892007.05.02 05:45119.890.000.000.008.01
335081362007.05.01 14:18buy0.02usdchfm1.21010.00001.21192007.05.01 14:461.21190.000.000.000.30
335114852007.05.01 14:09buy0.03usdjpym119.480.00119.682007.05.01 14:40119.680.000.000.000.50
335151882007.05.01 14:41buy0.02usdchfm1.21190.00001.21372007.05.01 14:491.21370.000.000.000.30
335207142007.05.01 14:40buy0.03usdjpym119.710.00119.912007.05.02 01:12119.910.000.000.040.50
335224282007.05.01 14:47buy0.02usdchfm1.21370.00001.21552007.05.01 15:441.21550.000.000.000.30
335241392007.05.01 15:44buy0.02usdchfm1.21550.00001.21732007.05.02 09:581.21730.000.000.020.30
335246652007.05.01 14:53sell0.03eurjpym162.82163.82162.822007.05.02 03:21162.820.000.00-0.030.00
335246722007.05.01 15:20sell0.03eurjpym163.02164.02162.822007.05.02 03:21162.820.000.00-0.030.50
335336272007.05.01 15:22buy0.03eurjpym163.11162.11163.112007.05.01 20:26163.110.000.000.000.00
335336302007.05.01 17:13buy0.03eurjpym162.91161.91163.112007.05.01 20:26163.110.000.000.000.50
335383702007.05.01 18:56buy0.02usdchfm1.21370.00001.21732007.05.02 09:581.21730.000.000.020.59
335535042007.05.02 02:13buy0.02usdchfm1.21550.00001.21732007.05.02 09:581.21730.000.000.000.30
335578872007.05.01 20:26buy0.03eurjpym163.15162.15162.952007.05.02 08:37162.950.000.000.03-0.50
335578892007.05.01 21:28buy0.03eurjpym162.95161.95162.952007.05.02 08:37162.950.000.000.000.00
335578902007.05.02 05:53buy0.06eurjpym162.75161.75162.952007.05.02 08:37162.950.000.000.001.00
335738252007.05.02 01:13buy0.03usdjpym119.900.00120.102007.05.02 03:42120.100.000.000.000.50
335844042007.05.02 03:22sell0.02eurjpym162.77163.77162.772007.05.02 05:53162.770.000.000.000.00
335844212007.05.02 03:43sell0.02eurjpym162.97163.97162.772007.05.02 05:53162.770.000.000.000.34
335847962007.05.02 05:41sell0.02eurusdm1.35830.00001.35652007.05.02 10:531.35650.000.000.000.36
335848092007.05.02 14:25sell0.04eurusdm1.36010.00001.35832007.05.02 22:011.35830.000.000.060.72
335876672007.05.02 03:43buy0.02usdjpym120.150.00119.952007.05.02 07:23119.950.000.000.00-0.33
335876772007.05.02 05:38buy0.02usdjpym119.950.00119.952007.05.02 07:23119.950.000.000.000.00
335876812007.05.02 05:52buy0.04usdjpym119.750.00119.952007.05.02 07:23119.950.000.000.000.67
335995322007.05.02 05:49sell0.03usdjpym119.850.00119.652007.05.02 05:59119.650.000.000.000.50
336018872007.05.02 05:57buy0.02eurusdm1.35930.00001.35932007.05.02 13:061.35930.000.000.000.00
336019372007.05.02 07:10buy0.02eurusdm1.35750.00001.35932007.05.02 13:061.35930.000.000.000.36
336025432007.05.02 05:59sell0.03usdjpym119.620.00120.022007.05.02 12:36120.020.000.000.00-1.00
336025542007.05.02 06:19sell0.03usdjpym119.820.00120.022007.05.02 12:36120.020.000.000.00-0.50
336025592007.05.02 08:55sell0.06usdjpym120.020.00120.022007.05.02 12:36120.020.000.000.000.00
336025722007.05.02 11:02sell0.12usdjpym120.220.00120.022007.05.02 12:36120.020.000.000.002.00
336147322007.05.02 12:15buy0.02eurusdm1.35930.00001.36112007.05.02 14:261.36110.000.000.000.36
336159232007.05.02 07:23buy0.03usdjpym119.980.00120.182007.05.02 09:59120.180.000.000.000.50
336223342007.05.02 08:37buy0.03eurjpym162.98161.98163.182007.05.02 09:56163.180.000.000.000.50
336287272007.05.02 14:26buy0.08usdchfm1.21190.00001.21372007.05.02 14:541.21370.000.000.001.19
336288302007.05.02 09:59buy0.03usdjpym120.210.00120.212007.05.02 14:02120.210.000.000.000.00
336288322007.05.02 12:36buy0.03usdjpym120.010.00120.212007.05.02 14:02120.210.000.000.000.50
  0.00 0.00 -0.87 42.97
Closed P/L: 42.10
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
336010102007.05.02 05:54sell0.03eurjpym162.72163.72163.12 163.340.000.00-0.10-1.55
336010122007.05.02 08:08sell0.03eurjpym162.92163.92163.12 163.340.000.00-0.10-1.05
336010142007.05.02 09:52sell0.06eurjpym163.12164.12163.12 163.340.000.00-0.20-1.10
336010182007.05.02 13:54sell0.12eurjpym163.32164.32163.12 163.340.000.00-0.40-0.20
336283402007.05.02 09:56buy0.03eurjpym163.22162.22163.42 163.300.000.000.080.20
331822032007.05.02 03:21sell0.02eurusdm1.35650.00001.3547 1.35860.000.000.03-0.42
335980662007.05.02 10:44sell0.02eurusdm1.35650.00001.3547 1.35860.000.000.03-0.42
336527462007.05.02 14:26buy0.02eurusdm1.36110.00001.3611 1.35840.000.00-0.04-0.54
336672282007.05.02 19:56buy0.02eurusdm1.35930.00001.3611 1.35840.000.00-0.04-0.18
331365742007.04.27 12:30sell0.02usdchfm1.20250.00001.2007 1.21460.000.00-0.12-1.99
331365762007.04.27 12:30sell0.02usdchfm1.20070.00001.1989 1.21460.000.00-0.12-2.29
331366062007.05.01 14:41sell0.16usdchfm1.21150.00001.2097 1.21460.000.00-0.60-4.08
331366222007.05.01 14:47sell0.32usdchfm1.21330.00001.2115 1.21460.000.00-1.20-3.42
331825482007.04.29 21:34sell0.02usdchfm1.20430.00001.2025 1.21460.000.00-0.10-1.70
335535072007.05.02 03:42buy0.02usdchfm1.21730.00001.2155 1.21420.000.000.05-0.51
336287192007.05.02 10:57buy0.02usdchfm1.21910.00001.2155 1.21420.000.000.05-0.81
336287252007.05.02 12:25buy0.02usdchfm1.21550.00001.2155 1.21420.000.000.05-0.21
336287262007.05.02 13:55buy0.04usdchfm1.21370.00001.2155 1.21420.000.000.110.16
336586192007.05.02 14:07buy0.02usdchfm1.21550.00001.2173 1.21420.000.000.05-0.21
336489692007.05.02 12:36sell0.03usdjpym119.990.00119.99 120.230.000.00-0.13-0.60
336489822007.05.02 14:02sell0.03usdjpym120.190.00119.99 120.230.000.00-0.13-0.10
336606682007.05.02 14:02buy0.03usdjpym120.240.00120.24 120.200.000.000.12-0.10
336606702007.05.02 14:25buy0.03usdjpym120.040.00120.24 120.200.000.000.120.40
  0.00 0.00 -2.59 -20.72
 Floating P/L: -23.31
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
336010192007.05.02 05:54sell limit0.24eurjpym163.52164.52163.32 163.30
336010242007.05.02 05:54sell limit0.48eurjpym163.72164.72163.52 163.30
336010262007.05.02 05:54sell limit0.96eurjpym163.92164.92163.72 163.30
336010282007.05.02 05:54sell limit1.92eurjpym164.12165.12163.92 163.30
336283442007.05.02 09:56buy limit0.03eurjpym163.02162.02163.22 163.34
336283482007.05.02 09:56buy limit0.06eurjpym162.82161.82163.02 163.34
336283522007.05.02 09:56buy limit0.12eurjpym162.62161.62162.82 163.34
336283542007.05.02 09:56buy limit0.24eurjpym162.42161.42162.62 163.34
336283552007.05.02 09:56buy limit0.48eurjpym162.22161.22162.42 163.34
336283562007.05.02 09:56buy limit0.96eurjpym162.02161.02162.22 163.34
336283572007.05.02 09:56buy limit1.92eurjpym161.82160.82162.02 163.34
335848322007.05.02 03:23sell limit0.08eurusdm1.36190.00001.3601 1.3584
335848412007.05.02 03:23sell limit0.16eurusdm1.36370.00001.3619 1.3584
335848482007.05.02 03:23sell limit0.32eurusdm1.36550.00001.3637 1.3584
335848492007.05.02 03:23sell limit0.64eurusdm1.36730.00001.3655 1.3584
335848552007.05.02 03:23sell limit1.28eurusdm1.36910.00001.3673 1.3584
335980712007.05.02 05:41sell stop0.02eurusdm1.35470.00001.3529 1.3584
335980862007.05.02 05:41sell stop0.02eurusdm1.35290.00001.3511 1.3584
335981102007.05.02 05:41sell stop0.02eurusdm1.35110.00001.3493 1.3584
336672652007.05.02 14:27buy limit0.04eurusdm1.35750.00001.3593 1.3586
336673072007.05.02 14:27buy limit0.08eurusdm1.35570.00001.3575 1.3586
336673632007.05.02 14:27buy limit0.16eurusdm1.35390.00001.3557 1.3586
336673912007.05.02 14:27buy limit0.32eurusdm1.35210.00001.3539 1.3586
336674112007.05.02 14:27buy limit0.64eurusdm1.35030.00001.3521 1.3586
336674262007.05.02 14:27buy limit1.28eurusdm1.34850.00001.3503 1.3586
336901572007.05.02 19:56buy stop0.02eurusdm1.36110.00001.3629 1.3586
336901622007.05.02 19:56buy stop0.02eurusdm1.36290.00001.3647 1.3586
336901642007.05.02 19:56buy stop0.02eurusdm1.36470.00001.3665 1.3586
336901682007.05.02 19:56buy stop0.02eurusdm1.36650.00001.3683 1.3586
331825562007.04.27 15:19sell stop0.02usdchfm1.20250.00001.2007 1.2142
336287302007.05.02 09:58buy limit0.16usdchfm1.21010.00001.2119 1.2146
336287332007.05.02 09:58buy limit0.32usdchfm1.20830.00001.2101 1.2146
336287342007.05.02 09:58buy limit0.64usdchfm1.20650.00001.2083 1.2146
336287352007.05.02 09:58buy limit1.28usdchfm1.20470.00001.2065 1.2146
336586412007.05.02 13:55buy stop0.02usdchfm1.21730.00001.2191 1.2146
336586542007.05.02 13:55buy stop0.02usdchfm1.21910.00001.2209 1.2146
336586632007.05.02 13:55buy stop0.02usdchfm1.22090.00001.2227 1.2146
336489962007.05.02 12:36sell limit0.06usdjpym120.390.00120.19 120.20
336490022007.05.02 12:36sell limit0.12usdjpym120.590.00120.39 120.20
336490102007.05.02 12:36sell limit0.24usdjpym120.790.00120.59 120.20
336490172007.05.02 12:36sell limit0.48usdjpym120.990.00120.79 120.20
336490302007.05.02 12:36sell limit0.96usdjpym121.190.00120.99 120.20
336490352007.05.02 12:36sell limit1.92usdjpym121.390.00121.19 120.20
336606782007.05.02 14:02buy limit0.06usdjpym119.840.00120.04 120.23
336606862007.05.02 14:02buy limit0.12usdjpym119.640.00119.84 120.23
336606872007.05.02 14:02buy limit0.24usdjpym119.440.00119.64 120.23
336606912007.05.02 14:02buy limit0.48usdjpym119.240.00119.44 120.23
336606942007.05.02 14:02buy limit0.96usdjpym119.040.00119.24 120.23
336606972007.05.02 14:02buy limit1.92usdjpym118.840.00119.04 120.23
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 42.10 Floating P/L: -23.31 Margin: 44.00
Balance: 327.40 Equity: 304.09 Free Margin: 260.09
 
Details:
Graph
Gross Profit: 60.03 Gross Loss: 17.93 Total Net Profit: 42.10
Profit Factor: 3.35 Expected Payoff: 0.51  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 6.27 (1.98%) Relative Drawdown: 1.98% (6.27)
 
Total Trades: 82 Short Positions (won %): 34 (73.53%) Long Positions (won %): 48 (72.92%)
Profit Trades (% of total): 60 (73.17%) Loss trades (% of total): 22 (26.83%)
Largest profit trade: 18.96 loss trade: -2.17
Average profit trade: 1.00 loss trade: -0.82
Maximum consecutive wins ($): 8 (2.90) consecutive losses ($): 5 (-4.09)
Maximal consecutive profit (count): 20.22 (4) consecutive loss (count): -5.75 (3)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2