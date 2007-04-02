|Account: 546043
|Name: Da P6simpleBeta2
|Currency: USD
|2007 April 20, 22:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|7849974
|2007.04.02 23:30
|balance
|Deposit
|10 000.00
|7850649
|2007.04.03 01:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9781
|1.9697
|1.9823
|2007.04.03 10:32
|1.9823
|0.00
|0.00
|0.00
|210.00
|7851216
|2007.04.03 02:50
|sell
|0.50
|usdjpy
|117.84
|118.24
|117.44
|2007.04.03 09:03
|118.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-169.15
|7858961
|2007.04.03 10:34
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2155
|1.2115
|1.2195
|2007.04.03 18:54
|1.2195
|0.00
|0.00
|0.00
|328.00
|7864386
|2007.04.03 13:46
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9760
|1.9676
|1.9802
|2007.04.05 14:00
|1.9676
|0.00
|0.00
|-3.65
|-420.00
|7875719
|2007.04.04 00:42
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2229
|1.2189
|1.2269
|2007.04.04 11:31
|1.2189
|0.00
|0.00
|0.00
|-328.16
|7879952
|2007.04.04 06:35
|sell
|0.50
|usdjpy
|118.88
|119.28
|118.48
|2007.04.05 16:58
|118.48
|0.00
|0.00
|-19.97
|168.80
|7892115
|2007.04.04 16:03
|buy
|0.90
|usdchf
|1.2197
|1.2157
|1.2237
|2007.04.05 16:13
|1.2157
|0.00
|0.00
|23.52
|-296.13
|7919189
|2007.04.05 17:30
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9717
|1.9633
|1.9759
|2007.04.09 14:23
|1.9633
|0.00
|0.00
|-2.20
|-420.00
|7921730
|2007.04.05 20:55
|buy
|0.90
|usdchf
|1.2147
|1.2107
|1.2187
|2007.04.06 15:30
|1.2187
|0.00
|0.00
|7.47
|295.40
|7954460
|2007.04.09 14:06
|sell
|0.40
|usdjpy
|119.30
|119.70
|118.90
|2007.04.10 04:45
|118.90
|0.00
|0.00
|-5.84
|134.57
|7954493
|2007.04.09 14:07
|sell
|0.90
|usdchf
|1.2224
|1.2264
|1.2184
|2007.04.09 19:29
|1.2264
|0.00
|0.00
|0.00
|-293.54
|7958508
|2007.04.09 16:47
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9619
|1.9535
|1.9661
|2007.04.10 04:41
|1.9661
|0.00
|0.00
|-1.00
|168.00
|7963195
|2007.04.09 21:55
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2268
|1.2228
|1.2308
|2007.04.10 04:52
|1.2228
|0.00
|0.00
|5.17
|-261.69
|7972937
|2007.04.10 06:15
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9680
|1.9764
|1.9638
|2007.04.11 05:00
|1.9764
|0.00
|0.00
|0.15
|-420.00
|7974090
|2007.04.10 07:03
|sell
|0.40
|usdjpy
|119.07
|119.47
|118.67
|2007.04.11 16:43
|119.47
|0.00
|0.00
|-5.84
|-133.92
|7979478
|2007.04.10 11:04
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2209
|1.2249
|1.2169
|2007.04.10 16:12
|1.2169
|0.00
|0.00
|0.00
|262.96
|7996358
|2007.04.10 19:35
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2160
|1.2200
|1.2120
|2007.04.11 10:44
|1.2200
|0.00
|0.00
|-8.84
|-262.30
|8008892
|2007.04.11 08:16
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9750
|1.9834
|1.9708
|2007.04.13 04:31
|1.9834
|0.00
|0.00
|1.07
|-336.00
|8024881
|2007.04.11 17:02
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2211
|1.2171
|1.2251
|2007.04.12 16:34
|1.2171
|0.00
|0.00
|16.49
|-262.92
|8059864
|2007.04.12 19:31
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2181
|1.2221
|1.2141
|2007.04.13 09:15
|1.2141
|0.00
|0.00
|-8.84
|263.57
|8067530
|2007.04.13 05:46
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9819
|1.9903
|1.9777
|2007.04.16 11:31
|1.9903
|0.00
|0.00
|0.12
|-336.00
|8083123
|2007.04.13 15:46
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2089
|1.2129
|1.2049
|2007.04.13 17:40
|1.2129
|0.00
|0.00
|0.00
|-263.83
|8094572
|2007.04.13 21:19
|buy
|0.70
|usdchf
|1.2141
|1.2101
|1.2181
|2007.04.17 13:49
|1.2101
|0.00
|0.00
|9.99
|-231.40
|8096614
|2007.04.16 00:22
|sell
|0.30
|usdjpy
|119.48
|119.88
|119.08
|2007.04.16 03:16
|119.08
|0.00
|0.00
|0.00
|100.77
|8102815
|2007.04.16 05:40
|sell
|0.30
|usdjpy
|119.23
|119.63
|118.83
|2007.04.16 10:07
|119.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.31
|8117960
|2007.04.16 17:45
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9902
|1.9818
|1.9944
|2007.04.17 11:30
|1.9944
|0.00
|0.00
|-0.60
|168.00
|8121392
|2007.04.16 23:23
|sell
|0.30
|usdjpy
|119.76
|120.16
|119.36
|2007.04.17 09:02
|119.36
|0.00
|0.00
|-4.17
|100.54
|8133972
|2007.04.17 13:17
|sell
|0.40
|usdjpy
|119.37
|119.77
|118.97
|2007.04.17 18:42
|118.97
|0.00
|0.00
|0.00
|134.49
|8135508
|2007.04.17 14:00
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0010
|2.0094
|1.9968
|2007.04.18 08:39
|2.0094
|0.00
|0.00
|-0.36
|-336.00
|8145283
|2007.04.17 18:19
|sell
|0.70
|usdchf
|1.2097
|1.2137
|1.2057
|2007.04.18 09:53
|1.2057
|0.00
|0.00
|-6.92
|232.23
|8166679
|2007.04.18 14:15
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0107
|2.0191
|2.0065
|2007.04.18 14:54
|2.0065
|0.00
|0.00
|0.00
|168.00
|8169926
|2007.04.18 15:16
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2061
|1.2101
|1.2021
|2007.04.19 06:39
|1.2021
|0.00
|0.00
|-22.73
|266.20
|8188443
|2007.04.19 06:41
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2019
|1.1979
|1.2059
|2007.04.19 19:13
|1.2059
|0.00
|0.00
|0.00
|265.36
|8196171
|2007.04.19 10:31
|sell
|0.40
|usdjpy
|118.01
|118.41
|117.61
|2007.04.19 17:01
|118.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-135.11
|8213916
|2007.04.19 19:16
|sell
|0.40
|usdjpy
|118.50
|118.90
|118.10
|2007.04.20 16:26
|118.90
|0.00
|0.00
|-5.56
|-134.57
|0.00
|0.00
|-32.54
|-1 874.14
|Closed P/L:
|-1 906.68
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|8174268
|2007.04.18 17:00
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0054
|1.9970
|2.0096
|2.0033
|0.00
|0.00
|-2.41
|-84.00
|8225384
|2007.04.20 10:48
|sell
|0.70
|usdchf
|1.2066
|1.2106
|1.2026
|1.2081
|0.00
|0.00
|-6.92
|-86.91
|8234181
|2007.04.20 18:50
|sell
|0.40
|usdjpy
|118.83
|119.23
|118.43
|118.75
|0.00
|0.00
|-5.56
|26.95
|0.00
|0.00
|-14.89
|-143.96
|Floating P/L:
|-158.85
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-1 906.68
|Floating P/L:
|-158.85
|Margin:
|951.08
|Balance:
|8 093.32
|Equity:
|7 934.47
|Free Margin:
|6 983.39
|Details:
|Gross Profit:
|3 204.29
|Gross Loss:
|5 110.97
|Total Net Profit:
|-1 906.68
|Profit Factor:
|0.63
|Expected Payoff:
|-54.48
|Absolute Drawdown:
|2 533.58
|Maximal Drawdown:
|2 902.43 (27.99%)
|Relative Drawdown:
|27.99% (2 902.43)
|Total Trades:
|35
|Short Positions (won %):
|22 (45.45%)
|Long Positions (won %):
|13 (46.15%)
|Profit Trades (% of total):
|16 (45.71%)
|Loss trades (% of total):
|19 (54.29%)
|Largest
|profit trade:
|328.00
|loss trade:
|-423.65
|Average
|profit trade:
|200.27
|loss trade:
|-269.00
|Maximum
|consecutive wins ($):
|3 (636.78)
|consecutive losses ($):
|5 (-1 412.11)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|636.78 (3)
|consecutive loss (count):
|-1 412.11 (5)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2