FXDD

Account: 546043 Name: Da P6simpleBeta2 Currency: USD 2007 April 20, 22:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
78499742007.04.02 23:30balanceDeposit10 000.00
78506492007.04.03 01:01buy0.50gbpusd1.97811.96971.98232007.04.03 10:321.98230.000.000.00210.00
78512162007.04.03 02:50sell0.50usdjpy117.84118.24117.442007.04.03 09:03118.240.000.000.00-169.15
78589612007.04.03 10:34buy1.00usdchf1.21551.21151.21952007.04.03 18:541.21950.000.000.00328.00
78643862007.04.03 13:46buy0.50gbpusd1.97601.96761.98022007.04.05 14:001.96760.000.00-3.65-420.00
78757192007.04.04 00:42buy1.00usdchf1.22291.21891.22692007.04.04 11:311.21890.000.000.00-328.16
78799522007.04.04 06:35sell0.50usdjpy118.88119.28118.482007.04.05 16:58118.480.000.00-19.97168.80
78921152007.04.04 16:03buy0.90usdchf1.21971.21571.22372007.04.05 16:131.21570.000.0023.52-296.13
79191892007.04.05 17:30buy0.50gbpusd1.97171.96331.97592007.04.09 14:231.96330.000.00-2.20-420.00
79217302007.04.05 20:55buy0.90usdchf1.21471.21071.21872007.04.06 15:301.21870.000.007.47295.40
79544602007.04.09 14:06sell0.40usdjpy119.30119.70118.902007.04.10 04:45118.900.000.00-5.84134.57
79544932007.04.09 14:07sell0.90usdchf1.22241.22641.21842007.04.09 19:291.22640.000.000.00-293.54
79585082007.04.09 16:47buy0.40gbpusd1.96191.95351.96612007.04.10 04:411.96610.000.00-1.00168.00
79631952007.04.09 21:55buy0.80usdchf1.22681.22281.23082007.04.10 04:521.22280.000.005.17-261.69
79729372007.04.10 06:15sell0.50gbpusd1.96801.97641.96382007.04.11 05:001.97640.000.000.15-420.00
79740902007.04.10 07:03sell0.40usdjpy119.07119.47118.672007.04.11 16:43119.470.000.00-5.84-133.92
79794782007.04.10 11:04sell0.80usdchf1.22091.22491.21692007.04.10 16:121.21690.000.000.00262.96
79963582007.04.10 19:35sell0.80usdchf1.21601.22001.21202007.04.11 10:441.22000.000.00-8.84-262.30
80088922007.04.11 08:16sell0.40gbpusd1.97501.98341.97082007.04.13 04:311.98340.000.001.07-336.00
80248812007.04.11 17:02buy0.80usdchf1.22111.21711.22512007.04.12 16:341.21710.000.0016.49-262.92
80598642007.04.12 19:31sell0.80usdchf1.21811.22211.21412007.04.13 09:151.21410.000.00-8.84263.57
80675302007.04.13 05:46sell0.40gbpusd1.98191.99031.97772007.04.16 11:311.99030.000.000.12-336.00
80831232007.04.13 15:46sell0.80usdchf1.20891.21291.20492007.04.13 17:401.21290.000.000.00-263.83
80945722007.04.13 21:19buy0.70usdchf1.21411.21011.21812007.04.17 13:491.21010.000.009.99-231.40
80966142007.04.16 00:22sell0.30usdjpy119.48119.88119.082007.04.16 03:16119.080.000.000.00100.77
81028152007.04.16 05:40sell0.30usdjpy119.23119.63118.832007.04.16 10:07119.630.000.000.00-100.31
81179602007.04.16 17:45buy0.40gbpusd1.99021.98181.99442007.04.17 11:301.99440.000.00-0.60168.00
81213922007.04.16 23:23sell0.30usdjpy119.76120.16119.362007.04.17 09:02119.360.000.00-4.17100.54
81339722007.04.17 13:17sell0.40usdjpy119.37119.77118.972007.04.17 18:42118.970.000.000.00134.49
81355082007.04.17 14:00sell0.40gbpusd2.00102.00941.99682007.04.18 08:392.00940.000.00-0.36-336.00
81452832007.04.17 18:19sell0.70usdchf1.20971.21371.20572007.04.18 09:531.20570.000.00-6.92232.23
81666792007.04.18 14:15sell0.40gbpusd2.01072.01912.00652007.04.18 14:542.00650.000.000.00168.00
81699262007.04.18 15:16sell0.80usdchf1.20611.21011.20212007.04.19 06:391.20210.000.00-22.73266.20
81884432007.04.19 06:41buy0.80usdchf1.20191.19791.20592007.04.19 19:131.20590.000.000.00265.36
81961712007.04.19 10:31sell0.40usdjpy118.01118.41117.612007.04.19 17:01118.410.000.000.00-135.11
82139162007.04.19 19:16sell0.40usdjpy118.50118.90118.102007.04.20 16:26118.900.000.00-5.56-134.57
  0.00 0.00 -32.54 -1 874.14
Closed P/L: -1 906.68
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
81742682007.04.18 17:00buy0.40gbpusd2.00541.99702.0096 2.00330.000.00-2.41-84.00
82253842007.04.20 10:48sell0.70usdchf1.20661.21061.2026 1.20810.000.00-6.92-86.91
82341812007.04.20 18:50sell0.40usdjpy118.83119.23118.43 118.750.000.00-5.5626.95
  0.00 0.00 -14.89 -143.96
 Floating P/L: -158.85
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -1 906.68 Floating P/L: -158.85 Margin: 951.08
Balance: 8 093.32 Equity: 7 934.47 Free Margin: 6 983.39
 
Details:
Graph
Gross Profit: 3 204.29 Gross Loss: 5 110.97 Total Net Profit: -1 906.68
Profit Factor: 0.63 Expected Payoff: -54.48  
Absolute Drawdown: 2 533.58 Maximal Drawdown: 2 902.43 (27.99%) Relative Drawdown: 27.99% (2 902.43)
 
Total Trades: 35 Short Positions (won %): 22 (45.45%) Long Positions (won %): 13 (46.15%)
Profit Trades (% of total): 16 (45.71%) Loss trades (% of total): 19 (54.29%)
Largest profit trade: 328.00 loss trade: -423.65
Average profit trade: 200.27 loss trade: -269.00
Maximum consecutive wins ($): 3 (636.78) consecutive losses ($): 5 (-1 412.11)
Maximal consecutive profit (count): 636.78 (3) consecutive loss (count): -1 412.11 (5)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2