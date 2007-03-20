|Account: 1408773
|Name: AFX
|Currency: USD
|2007 April 20, 18:19
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|28369268
|2007.03.18 23:53
|balance
|Deposit
|1 000.00
|28373754
|2007.03.19 00:35
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9408
|0.0000
|1.9388
|2007.03.19 01:33
|1.9408
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|28374280
|2007.03.19 00:38
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9416
|0.0000
|1.9436
|2007.03.19 08:05
|1.9436
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|28377086
|2007.03.19 00:56
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9429
|0.0000
|1.9409
|2007.03.19 01:32
|1.9409
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|28385332
|2007.03.19 01:33
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9403
|0.0000
|1.9383
|2007.03.19 10:19
|1.9423
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|28393050
|2007.03.19 02:30
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9423
|0.0000
|1.9403
|2007.03.19 10:19
|1.9423
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|28429630
|2007.03.19 08:05
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9442
|0.0000
|1.9462
|2007.03.19 11:51
|1.9443
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|28430254
|2007.03.19 08:07
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9443
|0.0000
|1.9423
|2007.03.19 10:19
|1.9423
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|28452252
|2007.03.19 10:19
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9422
|0.0000
|1.9442
|2007.03.19 11:51
|1.9442
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|28452354
|2007.03.19 10:19
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9420
|0.0000
|1.9400
|2007.03.19 17:15
|1.9439
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.95
|28464076
|2007.03.19 11:25
|buy
|0.05
|usdjpym
|117.53
|0.00
|117.73
|2007.03.19 14:54
|117.53
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|28464137
|2007.03.19 11:26
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2123
|0.0000
|1.2143
|2007.03.19 15:59
|1.2123
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|28464224
|2007.03.19 11:28
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3290
|0.0000
|1.3270
|2007.03.20 02:35
|1.3291
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.05
|28464807
|2007.03.19 11:33
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9440
|0.0000
|1.9420
|2007.03.19 17:15
|1.9439
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|28467529
|2007.03.19 11:52
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9448
|0.0000
|1.9468
|2007.03.19 13:10
|1.9468
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|28468722
|2007.03.19 12:00
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3295
|0.0000
|1.3315
|2007.03.20 12:45
|1.3295
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.00
|28468846
|2007.03.19 12:00
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2120
|0.0000
|1.2100
|2007.03.19 21:18
|1.2122
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.08
|28468926
|2007.03.19 12:00
|sell
|0.05
|usdjpym
|117.45
|0.00
|117.25
|2007.03.19 19:57
|117.44
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|28480882
|2007.03.19 13:01
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9460
|0.0000
|1.9440
|2007.03.19 17:14
|1.9440
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|28483578
|2007.03.19 13:10
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9473
|0.0000
|1.9493
|2007.03.19 21:58
|1.9450
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.15
|28484998
|2007.03.19 13:18
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.33
|0.00
|117.53
|2007.03.19 14:54
|117.53
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|28485602
|2007.03.19 13:20
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2103
|0.0000
|1.2123
|2007.03.19 15:59
|1.2123
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|28489366
|2007.03.19 13:43
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9453
|0.0000
|1.9473
|2007.03.19 21:57
|1.9452
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.10
|28499771
|2007.03.19 14:54
|buy
|0.05
|usdjpym
|117.54
|0.00
|117.74
|2007.03.19 16:13
|117.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|28507538
|2007.03.19 15:59
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2129
|0.0000
|1.2149
|2007.03.20 02:46
|1.2149
|0.00
|0.00
|0.04
|0.82
|28508463
|2007.03.19 16:04
|sell
|0.10
|usdjpym
|117.65
|0.00
|117.45
|2007.03.19 19:57
|117.45
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|28510393
|2007.03.19 16:13
|buy
|0.05
|usdjpym
|117.74
|0.00
|117.94
|2007.03.19 23:18
|117.52
|0.00
|0.00
|0.07
|-0.94
|28512720
|2007.03.19 16:27
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2141
|0.0000
|1.2121
|2007.03.19 21:18
|1.2121
|0.00
|0.00
|-0.09
|1.65
|28520402
|2007.03.19 17:15
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9434
|0.0000
|1.9414
|2007.03.20 08:38
|1.9471
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.85
|28521378
|2007.03.19 17:22
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9433
|0.0000
|1.9453
|2007.03.19 21:57
|1.9453
|0.00
|0.00
|-0.02
|4.00
|28532964
|2007.03.19 19:14
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.53
|0.00
|117.73
|2007.03.19 23:18
|117.53
|0.00
|0.00
|0.14
|0.00
|28537589
|2007.03.19 19:57
|sell
|0.05
|usdjpym
|117.43
|0.00
|117.23
|2007.03.19 22:29
|117.44
|0.00
|0.00
|-0.07
|-0.04
|28543627
|2007.03.19 21:19
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2119
|0.0000
|1.2099
|2007.03.20 11:13
|1.2139
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.82
|28545452
|2007.03.19 21:46
|sell
|0.10
|usdjpym
|117.64
|0.00
|117.44
|2007.03.19 22:29
|117.44
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|28546251
|2007.03.19 21:58
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9455
|0.0000
|1.9475
|2007.03.20 07:32
|1.9475
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|28548153
|2007.03.19 22:31
|sell
|0.05
|usdjpym
|117.41
|0.00
|117.21
|2007.03.20 12:47
|117.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.77
|28549239
|2007.03.19 22:40
|buy
|0.20
|usdjpym
|117.33
|0.00
|117.53
|2007.03.19 23:17
|117.53
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|28549570
|2007.03.19 22:40
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9454
|0.0000
|1.9434
|2007.03.20 08:38
|1.9471
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|28551813
|2007.03.19 23:05
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3310
|0.0000
|1.3290
|2007.03.20 02:35
|1.3290
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|28552704
|2007.03.19 23:18
|buy
|0.05
|usdjpym
|117.53
|0.00
|117.73
|2007.03.20 00:39
|117.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|28555948
|2007.03.19 23:46
|sell
|0.10
|usdjpym
|117.61
|0.00
|117.41
|2007.03.20 12:47
|117.61
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|28562244
|2007.03.20 00:39
|buy
|0.05
|usdjpym
|117.75
|0.00
|117.95
|2007.03.20 01:04
|117.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|28564112
|2007.03.20 00:54
|sell
|0.20
|usdjpym
|117.81
|0.00
|117.61
|2007.03.20 12:47
|117.61
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|28566638
|2007.03.20 01:05
|buy
|0.05
|usdjpym
|117.99
|0.00
|118.19
|2007.03.20 09:52
|117.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|28575196
|2007.03.20 02:01
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.78
|0.00
|117.98
|2007.03.20 09:51
|117.98
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|28579584
|2007.03.20 02:35
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3290
|0.0000
|1.3270
|2007.03.21 13:02
|1.3292
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.10
|28581213
|2007.03.20 02:45
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2139
|0.0000
|1.2119
|2007.03.20 11:13
|1.2139
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|28581891
|2007.03.20 02:47
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2155
|0.0000
|1.2175
|2007.03.20 10:12
|1.2154
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|28594836
|2007.03.20 05:45
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2135
|0.0000
|1.2155
|2007.03.20 10:10
|1.2155
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|28603704
|2007.03.20 07:31
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9474
|0.0000
|1.9454
|2007.03.20 08:38
|1.9474
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|28603735
|2007.03.20 07:32
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9478
|0.0000
|1.9498
|2007.03.20 09:30
|1.9494
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|28610197
|2007.03.20 08:20
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9494
|0.0000
|1.9474
|2007.03.20 08:38
|1.9474
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|28612587
|2007.03.20 08:38
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9467
|0.0000
|1.9447
|2007.03.20 09:22
|1.9447
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|28614672
|2007.03.20 09:17
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9454
|0.0000
|1.9474
|2007.03.20 09:30
|1.9474
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|28615195
|2007.03.20 09:22
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9441
|0.0000
|1.9421
|2007.03.20 13:23
|1.9573
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.60
|28616395
|2007.03.20 09:30
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9491
|0.0000
|1.9471
|2007.03.20 13:23
|1.9574
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.30
|28616548
|2007.03.20 09:30
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9495
|0.0000
|1.9515
|2007.03.20 09:33
|1.9515
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|28617395
|2007.03.20 09:33
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9511
|0.0000
|1.9491
|2007.03.20 13:23
|1.9575
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|28617521
|2007.03.20 09:33
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9522
|0.0000
|1.9542
|2007.03.20 09:50
|1.9522
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|28618689
|2007.03.20 09:39
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9502
|0.0000
|1.9522
|2007.03.20 09:50
|1.9522
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|28619604
|2007.03.20 09:50
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9524
|0.0000
|1.9544
|2007.03.20 09:55
|1.9544
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|28620171
|2007.03.20 09:52
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9535
|0.0000
|1.9515
|2007.03.20 13:23
|1.9575
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|28620304
|2007.03.20 09:52
|buy
|0.05
|usdjpym
|117.95
|0.00
|118.15
|2007.03.20 14:10
|117.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|28621025
|2007.03.20 09:55
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9547
|0.0000
|1.9567
|2007.03.20 11:24
|1.9567
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|28622290
|2007.03.20 10:02
|sell
|0.80
|gbpusdm
|1.9555
|0.0000
|1.9535
|2007.03.20 13:23
|1.9576
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.80
|28623248
|2007.03.20 10:10
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3275
|0.0000
|1.3295
|2007.03.20 12:45
|1.3295
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|28623683
|2007.03.20 10:12
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2159
|0.0000
|1.2179
|2007.03.20 15:59
|1.2137
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.91
|28625327
|2007.03.20 10:30
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2159
|0.0000
|1.2139
|2007.03.20 11:13
|1.2139
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|28625663
|2007.03.20 10:34
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.75
|0.00
|117.95
|2007.03.20 14:10
|117.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.58
|28630969
|2007.03.20 11:13
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2134
|0.0000
|1.2114
|2007.03.20 13:03
|1.2114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|28630964
|2007.03.20 11:13
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2139
|0.0000
|1.2159
|2007.03.20 15:59
|1.2135
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|28632162
|2007.03.20 11:24
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9572
|0.0000
|1.9592
|2007.03.20 12:48
|1.9592
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|28632796
|2007.03.20 11:28
|sell
|1.60
|gbpusdm
|1.9575
|0.0000
|1.9555
|2007.03.20 13:23
|1.9575
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|28645418
|2007.03.20 12:45
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3298
|0.0000
|1.3318
|2007.03.20 19:17
|1.3318
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|28646373
|2007.03.20 12:48
|sell
|0.05
|usdjpym
|117.57
|0.00
|117.37
|2007.03.20 13:02
|117.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|28646646
|2007.03.20 12:48
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9596
|0.0000
|1.9616
|2007.03.20 16:35
|1.9595
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|28648138
|2007.03.20 12:56
|buy
|0.20
|usdjpym
|117.55
|0.00
|117.75
|2007.03.20 14:10
|117.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.75
|28649144
|2007.03.20 13:01
|sell
|3.20
|gbpusdm
|1.9595
|0.0000
|1.9575
|2007.03.20 13:23
|1.9575
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|28650081
|2007.03.20 13:04
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2109
|0.0000
|1.2089
|2007.03.21 18:28
|1.2110
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.04
|28650255
|2007.03.20 13:04
|sell
|0.05
|usdjpym
|117.31
|0.00
|117.11
|2007.03.20 13:24
|117.11
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|28650330
|2007.03.20 13:04
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2115
|0.0000
|1.2135
|2007.03.20 15:58
|1.2135
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|28650682
|2007.03.20 13:05
|buy
|0.40
|usdjpym
|117.35
|0.00
|117.55
|2007.03.20 14:10
|117.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|28654617
|2007.03.20 13:23
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9576
|0.0000
|1.9596
|2007.03.20 16:34
|1.9596
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|28654876
|2007.03.20 13:23
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9568
|0.0000
|1.9548
|2007.03.20 14:01
|1.9568
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|28655136
|2007.03.20 13:24
|buy
|0.80
|usdjpym
|117.13
|0.00
|117.33
|2007.03.20 14:10
|117.33
|0.00
|0.00
|0.00
|13.64
|28655191
|2007.03.20 13:24
|sell
|0.05
|usdjpym
|117.10
|0.00
|116.90
|2007.03.20 15:21
|117.10
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|28659751
|2007.03.20 13:52
|sell
|0.10
|usdjpym
|117.30
|0.00
|117.10
|2007.03.20 15:21
|117.10
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|28660107
|2007.03.20 13:54
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9588
|0.0000
|1.9568
|2007.03.20 14:01
|1.9568
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|28661464
|2007.03.20 14:01
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9566
|0.0000
|1.9546
|2007.03.21 08:19
|1.9622
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|28662700
|2007.03.20 14:10
|buy
|0.05
|usdjpym
|117.36
|0.00
|117.56
|2007.03.20 16:14
|117.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|28665617
|2007.03.20 14:36
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2129
|0.0000
|1.2109
|2007.03.21 18:24
|1.2109
|0.00
|0.00
|-0.09
|1.65
|28669355
|2007.03.20 15:06
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.15
|0.00
|117.35
|2007.03.20 16:14
|117.35
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|28670905
|2007.03.20 15:21
|sell
|0.05
|usdjpym
|117.07
|0.00
|116.87
|2007.03.20 17:51
|117.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|28674420
|2007.03.20 15:52
|sell
|0.10
|usdjpym
|117.27
|0.00
|117.07
|2007.03.20 17:51
|117.07
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|28674839
|2007.03.20 15:54
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9586
|0.0000
|1.9566
|2007.03.21 08:19
|1.9623
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.70
|28675495
|2007.03.20 15:59
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2140
|0.0000
|1.2160
|2007.03.21 09:47
|1.2141
|0.00
|0.00
|0.04
|0.04
|28677700
|2007.03.20 16:14
|buy
|0.05
|usdjpym
|117.39
|0.00
|117.59
|2007.03.20 18:53
|117.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.77
|28680144
|2007.03.20 16:36
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9602
|0.0000
|1.9622
|2007.03.20 18:00
|1.9622
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|28683818
|2007.03.20 17:04
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9606
|0.0000
|1.9586
|2007.03.21 08:19
|1.9624
|0.00
|0.00
|0.01
|-3.60
|28687935
|2007.03.20 17:33
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.19
|0.00
|117.39
|2007.03.20 18:53
|117.19
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|28688980
|2007.03.20 17:43
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3310
|0.0000
|1.3290
|2007.03.21 13:02
|1.3290
|0.00
|0.00
|0.05
|2.00
|28689170
|2007.03.20 17:44
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2120
|0.0000
|1.2140
|2007.03.21 09:47
|1.2140
|0.00
|0.00
|0.09
|1.65
|28689921
|2007.03.20 17:51
|sell
|0.05
|usdjpym
|117.03
|0.00
|116.83
|2007.03.21 18:29
|117.47
|0.00
|0.00
|-0.07
|-1.87
|28690989
|2007.03.20 17:56
|buy
|0.20
|usdjpym
|116.99
|0.00
|117.19
|2007.03.20 18:53
|117.19
|0.00
|0.00
|0.00
|3.41
|28696071
|2007.03.20 18:53
|buy
|0.05
|usdjpym
|117.24
|0.00
|117.44
|2007.03.21 07:04
|117.44
|0.00
|0.00
|0.07
|0.85
|28696523
|2007.03.20 18:58
|sell
|0.10
|usdjpym
|117.23
|0.00
|117.03
|2007.03.21 18:28
|117.43
|0.00
|0.00
|-0.14
|-1.70
|28698835
|2007.03.20 19:17
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3320
|0.0000
|1.3340
|2007.03.21 18:18
|1.3340
|0.00
|0.00
|-0.03
|1.00
|28700537
|2007.03.20 19:35
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9618
|0.0000
|1.9638
|2007.03.21 07:35
|1.9638
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|28736372
|2007.03.21 06:41
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9626
|0.0000
|1.9606
|2007.03.21 08:18
|1.9627
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|28739642
|2007.03.21 07:04
|sell
|0.20
|usdjpym
|117.43
|0.00
|117.23
|2007.03.21 18:24
|117.23
|0.00
|0.00
|0.00
|3.41
|28739661
|2007.03.21 07:04
|buy
|0.05
|usdjpym
|117.47
|0.00
|117.67
|2007.03.21 08:52
|117.67
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|28745307
|2007.03.21 07:35
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9643
|0.0000
|1.9663
|2007.03.21 09:54
|1.9584
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.95
|28747930
|2007.03.21 07:52
|sell
|0.80
|gbpusdm
|1.9646
|0.0000
|1.9626
|2007.03.21 08:18
|1.9626
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|28753555
|2007.03.21 08:19
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9619
|0.0000
|1.9599
|2007.03.21 09:30
|1.9599
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|28753886
|2007.03.21 08:21
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9623
|0.0000
|1.9643
|2007.03.21 09:54
|1.9585
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.80
|28757089
|2007.03.21 08:44
|sell
|0.40
|usdjpym
|117.64
|0.00
|117.44
|2007.03.21 18:22
|117.44
|0.00
|0.00
|0.00
|6.81
|28758188
|2007.03.21 08:52
|buy
|0.05
|usdjpym
|117.70
|0.00
|117.90
|2007.03.21 12:48
|117.90
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|28763597
|2007.03.21 09:30
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9580
|0.0000
|1.9560
|2007.03.21 09:38
|1.9560
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|28763734
|2007.03.21 09:31
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9585
|0.0000
|1.9605
|2007.03.21 09:53
|1.9585
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|28765611
|2007.03.21 09:37
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9565
|0.0000
|1.9585
|2007.03.21 09:53
|1.9585
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|28765946
|2007.03.21 09:38
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9554
|0.0000
|1.9534
|2007.03.21 11:25
|1.9593
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.95
|28766908
|2007.03.21 09:45
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9574
|0.0000
|1.9554
|2007.03.21 11:24
|1.9595
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|28767193
|2007.03.21 09:47
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3300
|0.0000
|1.3320
|2007.03.21 18:16
|1.3320
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|28767275
|2007.03.21 09:47
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2145
|0.0000
|1.2165
|2007.03.21 17:43
|1.2165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|28769378
|2007.03.21 09:59
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9594
|0.0000
|1.9574
|2007.03.21 11:24
|1.9594
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|28769569
|2007.03.21 10:00
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9601
|0.0000
|1.9621
|2007.03.21 10:37
|1.9621
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|28775294
|2007.03.21 10:37
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9614
|0.0000
|1.9594
|2007.03.21 11:24
|1.9594
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|28775403
|2007.03.21 10:37
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9624
|0.0000
|1.9644
|2007.03.21 18:24
|1.9644
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|28778889
|2007.03.21 11:06
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9604
|0.0000
|1.9624
|2007.03.21 18:18
|1.9624
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|28781133
|2007.03.21 11:25
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9588
|0.0000
|1.9568
|2007.03.21 19:05
|1.9657
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.45
|28783036
|2007.03.21 11:45
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9584
|0.0000
|1.9604
|2007.03.21 18:16
|1.9604
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|28790037
|2007.03.21 12:46
|sell
|0.80
|usdjpym
|117.84
|0.00
|117.64
|2007.03.21 18:17
|117.64
|0.00
|0.00
|0.00
|13.60
|28790542
|2007.03.21 12:48
|buy
|0.05
|usdjpym
|117.93
|0.00
|118.13
|2007.03.21 19:05
|117.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.62
|28791677
|2007.03.21 12:55
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2149
|0.0000
|1.2129
|2007.03.21 18:18
|1.2129
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|28793052
|2007.03.21 13:03
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3291
|0.0000
|1.3271
|2007.03.22 02:25
|1.3388
|0.00
|0.00
|0.08
|-4.85
|28825305
|2007.03.21 17:43
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2168
|0.0000
|1.2188
|2007.03.22 10:53
|1.2115
|0.00
|0.00
|0.13
|-2.19
|28830506
|2007.03.21 18:27
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9657
|0.0000
|1.9637
|2007.03.21 19:05
|1.9657
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|28830774
|2007.03.21 18:27
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3363
|0.0000
|1.3343
|2007.03.22 02:25
|1.3387
|0.00
|0.00
|0.16
|-2.40
|28831078
|2007.03.21 18:28
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.37
|0.00
|117.57
|2007.03.21 19:05
|117.57
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|28831282
|2007.03.21 18:28
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3365
|0.0000
|1.3385
|2007.03.21 18:54
|1.3385
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|28831789
|2007.03.21 18:29
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2112
|0.0000
|1.2092
|2007.03.21 18:33
|1.2092
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|28832143
|2007.03.21 18:29
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9649
|0.0000
|1.9669
|2007.03.21 18:33
|1.9669
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|28832337
|2007.03.21 18:29
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2117
|0.0000
|1.2137
|2007.03.22 10:53
|1.2116
|0.00
|0.00
|0.27
|-0.08
|28832406
|2007.03.21 18:29
|sell
|0.05
|usdjpym
|117.47
|0.00
|117.27
|2007.03.21 22:03
|117.47
|0.00
|0.00
|-0.21
|0.00
|28835058
|2007.03.21 18:33
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2097
|0.0000
|1.2117
|2007.03.22 10:53
|1.2117
|0.00
|0.00
|0.53
|3.30
|28835395
|2007.03.21 18:34
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2086
|0.0000
|1.2066
|2007.03.22 14:09
|1.2107
|0.00
|0.00
|-0.14
|-0.87
|28835532
|2007.03.21 18:34
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9680
|0.0000
|1.9700
|2007.03.21 19:47
|1.9680
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|28835692
|2007.03.21 18:34
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9677
|0.0000
|1.9657
|2007.03.21 19:05
|1.9657
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|28843019
|2007.03.21 18:54
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3383
|0.0000
|1.3363
|2007.03.22 02:25
|1.3388
|0.00
|0.00
|0.32
|-1.00
|28843179
|2007.03.21 18:54
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3387
|0.0000
|1.3407
|2007.03.21 23:51
|1.3407
|0.00
|0.00
|-0.09
|1.00
|28846023
|2007.03.21 19:05
|buy
|0.05
|usdjpym
|117.57
|0.00
|117.77
|2007.03.22 09:13
|117.56
|0.00
|0.00
|0.20
|-0.04
|28846093
|2007.03.21 19:05
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9660
|0.0000
|1.9680
|2007.03.21 19:47
|1.9680
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|28846280
|2007.03.21 19:05
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9652
|0.0000
|1.9632
|2007.03.22 06:39
|1.9673
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.05
|28849209
|2007.03.21 19:27
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9672
|0.0000
|1.9652
|2007.03.22 06:39
|1.9672
|0.00
|0.00
|0.01
|0.00
|28854619
|2007.03.21 20:20
|sell
|0.10
|usdjpym
|117.67
|0.00
|117.47
|2007.03.21 22:03
|117.47
|0.00
|0.00
|-0.43
|1.70
|28857034
|2007.03.21 20:44
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9690
|0.0000
|1.9710
|2007.03.21 23:44
|1.9690
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.00
|28860645
|2007.03.21 22:03
|sell
|0.05
|usdjpym
|117.44
|0.00
|117.24
|2007.03.22 12:05
|117.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.89
|28862011
|2007.03.21 22:17
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9670
|0.0000
|1.9690
|2007.03.21 23:44
|1.9690
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|28867461
|2007.03.21 23:44
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9693
|0.0000
|1.9713
|2007.03.22 09:30
|1.9713
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|28868474
|2007.03.21 23:51
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3407
|0.0000
|1.3387
|2007.03.22 02:25
|1.3387
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|28868640
|2007.03.21 23:52
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3411
|0.0000
|1.3431
|2007.03.22 14:09
|1.3370
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.05
|28869030
|2007.03.21 23:52
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9692
|0.0000
|1.9672
|2007.03.22 06:39
|1.9672
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|28874386
|2007.03.22 00:19
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3391
|0.0000
|1.3411
|2007.03.22 14:09
|1.3370
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|28882982
|2007.03.22 02:25
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3385
|0.0000
|1.3365
|2007.03.22 08:30
|1.3365
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|28895492
|2007.03.22 06:37
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9673
|0.0000
|1.9693
|2007.03.22 09:30
|1.9693
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|28895651
|2007.03.22 06:39
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9670
|0.0000
|1.9650
|2007.03.22 09:50
|1.9696
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|28897051
|2007.03.22 06:55
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.36
|0.00
|117.56
|2007.03.22 09:13
|117.56
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|28900844
|2007.03.22 07:14
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3371
|0.0000
|1.3391
|2007.03.22 14:09
|1.3371
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|28908155
|2007.03.22 08:30
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3363
|0.0000
|1.3343
|2007.03.22 16:31
|1.3343
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|28909250
|2007.03.22 08:49
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2106
|0.0000
|1.2086
|2007.03.22 14:09
|1.2106
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|28910757
|2007.03.22 09:13
|buy
|0.05
|usdjpym
|117.60
|0.00
|117.80
|2007.03.22 10:46
|117.80
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|28911843
|2007.03.22 09:31
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9716
|0.0000
|1.9696
|2007.03.22 09:49
|1.9696
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|28911919
|2007.03.22 09:31
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9721
|0.0000
|1.9741
|2007.03.22 14:09
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.05
|28913635
|2007.03.22 09:40
|sell
|0.10
|usdjpym
|117.65
|0.00
|117.45
|2007.03.22 12:05
|117.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|28915086
|2007.03.22 09:45
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9701
|0.0000
|1.9721
|2007.03.22 14:09
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|28917440
|2007.03.22 10:00
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9703
|0.0000
|1.9683
|2007.03.22 11:46
|1.9683
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|28922226
|2007.03.22 10:46
|buy
|0.05
|usdjpym
|117.83
|0.00
|118.03
|2007.03.22 12:40
|117.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|28922740
|2007.03.22 10:49
|sell
|0.20
|usdjpym
|117.86
|0.00
|117.66
|2007.03.22 12:05
|117.66
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|28923290
|2007.03.22 10:53
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2119
|0.0000
|1.2139
|2007.03.22 12:42
|1.2139
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|28923799
|2007.03.22 10:55
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3351
|0.0000
|1.3371
|2007.03.22 14:09
|1.3371
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|28930213
|2007.03.22 11:46
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9680
|0.0000
|1.9660
|2007.03.22 15:12
|1.9680
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|28932171
|2007.03.22 12:05
|sell
|0.05
|usdjpym
|117.62
|0.00
|117.42
|2007.03.22 14:10
|117.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|28932496
|2007.03.22 12:07
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.61
|0.00
|117.81
|2007.03.22 12:40
|117.81
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|28933293
|2007.03.22 12:13
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9681
|0.0000
|1.9701
|2007.03.22 14:08
|1.9701
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|28937811
|2007.03.22 12:40
|buy
|0.05
|usdjpym
|117.84
|0.00
|118.04
|2007.03.22 16:04
|117.84
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|28937855
|2007.03.22 12:41
|sell
|0.10
|usdjpym
|117.83
|0.00
|117.63
|2007.03.22 14:10
|117.63
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|28937971
|2007.03.22 12:41
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2126
|0.0000
|1.2106
|2007.03.22 14:08
|1.2106
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|28938822
|2007.03.22 12:42
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2143
|0.0000
|1.2163
|2007.03.22 16:30
|1.2127
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|28943769
|2007.03.22 13:01
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2123
|0.0000
|1.2143
|2007.03.22 16:30
|1.2123
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|28953677
|2007.03.22 14:09
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9700
|0.0000
|1.9680
|2007.03.22 15:12
|1.9680
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|28953873
|2007.03.22 14:09
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2102
|0.0000
|1.2082
|2007.03.22 19:11
|1.2143
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.69
|28953973
|2007.03.22 14:09
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9705
|0.0000
|1.9725
|2007.03.22 19:00
|1.9647
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.90
|28953975
|2007.03.22 14:09
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.64
|0.00
|117.84
|2007.03.22 16:04
|117.84
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|28954003
|2007.03.22 14:09
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2103
|0.0000
|1.2123
|2007.03.22 16:30
|1.2123
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|28954152
|2007.03.22 14:09
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3372
|0.0000
|1.3392
|2007.03.23 12:17
|1.3328
|0.00
|0.00
|-0.03
|-2.20
|28954282
|2007.03.22 14:10
|sell
|0.05
|usdjpym
|117.60
|0.00
|117.40
|2007.03.22 22:22
|118.03
|0.00
|0.00
|-0.07
|-1.82
|28960988
|2007.03.22 15:07
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2122
|0.0000
|1.2102
|2007.03.22 19:11
|1.2142
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.65
|28961228
|2007.03.22 15:09
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9685
|0.0000
|1.9705
|2007.03.22 19:00
|1.9648
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.70
|28961682
|2007.03.22 15:12
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9676
|0.0000
|1.9656
|2007.03.22 16:31
|1.9656
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|28962106
|2007.03.22 15:13
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3352
|0.0000
|1.3372
|2007.03.23 12:17
|1.3327
|0.00
|0.00
|-0.06
|-2.50
|28965497
|2007.03.22 15:50
|sell
|0.10
|usdjpym
|117.80
|0.00
|117.60
|2007.03.22 22:21
|118.04
|0.00
|0.00
|-0.14
|-2.03
|28967482
|2007.03.22 16:04
|buy
|0.05
|usdjpym
|117.85
|0.00
|118.05
|2007.03.22 16:32
|118.05
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|28970684
|2007.03.22 16:30
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2131
|0.0000
|1.2151
|2007.03.22 16:42
|1.2151
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|28971677
|2007.03.22 16:33
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3341
|0.0000
|1.3321
|2007.03.22 17:15
|1.3321
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|28971960
|2007.03.22 16:33
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9650
|0.0000
|1.9670
|2007.03.22 19:00
|1.9650
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|28972061
|2007.03.22 16:33
|sell
|0.20
|usdjpym
|118.04
|0.00
|117.84
|2007.03.22 22:21
|118.05
|0.00
|0.00
|-0.29
|-0.17
|28972094
|2007.03.22 16:33
|buy
|0.05
|usdjpym
|118.07
|0.00
|118.27
|2007.03.22 16:43
|118.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|28972203
|2007.03.22 16:33
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9648
|0.0000
|1.9628
|2007.03.22 16:43
|1.9628
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|28974581
|2007.03.22 16:39
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2142
|0.0000
|1.2122
|2007.03.22 19:11
|1.2142
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|28975656
|2007.03.22 16:42
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2155
|0.0000
|1.2175
|2007.03.22 17:16
|1.2175
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|28976338
|2007.03.22 16:43
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3332
|0.0000
|1.3352
|2007.03.23 12:17
|1.3326
|0.00
|0.00
|-0.12
|-1.20
|28976547
|2007.03.22 16:43
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.2162
|0.0000
|1.2142
|2007.03.22 19:11
|1.2142
|0.00
|0.00
|0.00
|6.59
|28976777
|2007.03.22 16:43
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9630
|0.0000
|1.9650
|2007.03.22 19:00
|1.9650
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|28976971
|2007.03.22 16:44
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9628
|0.0000
|1.9608
|2007.03.23 04:03
|1.9628
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|28977147
|2007.03.22 16:44
|buy
|0.05
|usdjpym
|118.28
|0.00
|118.48
|2007.03.22 17:16
|118.28
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|28982497
|2007.03.22 17:01
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.08
|0.00
|118.28
|2007.03.22 17:16
|118.28
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|28984348
|2007.03.22 17:12
|sell
|0.40
|usdjpym
|118.25
|0.00
|118.05
|2007.03.22 22:21
|118.05
|0.00
|0.00
|-0.57
|6.78
|28985699
|2007.03.22 17:16
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3315
|0.0000
|1.3295
|2007.03.23 09:12
|1.3316
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.05
|28985862
|2007.03.22 17:16
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2180
|0.0000
|1.2200
|2007.03.23 11:23
|1.2161
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.78
|28986237
|2007.03.22 17:16
|buy
|0.05
|usdjpym
|118.31
|0.00
|118.51
|2007.03.23 03:47
|118.11
|0.00
|0.00
|0.07
|-0.85
|28991340
|2007.03.22 17:40
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2160
|0.0000
|1.2180
|2007.03.23 11:23
|1.2160
|0.00
|0.00
|0.09
|0.00
|28994710
|2007.03.22 18:19
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9648
|0.0000
|1.9628
|2007.03.23 04:03
|1.9628
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|28998012
|2007.03.22 19:01
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9652
|0.0000
|1.9672
|2007.03.23 06:32
|1.9652
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|28998549
|2007.03.22 19:05
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.11
|0.00
|118.31
|2007.03.23 03:47
|118.12
|0.00
|0.00
|0.14
|0.08
|28998889
|2007.03.22 19:11
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2138
|0.0000
|1.2118
|2007.03.23 12:10
|1.2137
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.04
|28998907
|2007.03.22 19:12
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2140
|0.0000
|1.2160
|2007.03.23 11:22
|1.2160
|0.00
|0.00
|0.18
|3.29
|28999800
|2007.03.22 19:28
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3335
|0.0000
|1.3315
|2007.03.23 09:12
|1.3315
|0.00
|0.00
|0.05
|2.00
|29006145
|2007.03.22 22:22
|sell
|0.05
|usdjpym
|117.98
|0.00
|117.78
|2007.03.23 07:56
|117.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|29020036
|2007.03.23 01:35
|buy
|0.20
|usdjpym
|117.91
|0.00
|118.11
|2007.03.23 03:47
|118.11
|0.00
|0.00
|0.00
|3.39
|29025682
|2007.03.23 03:46
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9632
|0.0000
|1.9652
|2007.03.23 06:32
|1.9652
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|29025783
|2007.03.23 03:47
|buy
|0.05
|usdjpym
|118.15
|0.00
|118.35
|2007.03.23 14:05
|117.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.57
|29027438
|2007.03.23 04:03
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9624
|0.0000
|1.9604
|2007.03.23 08:54
|1.9663
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.95
|29028971
|2007.03.23 04:21
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.18
|0.00
|117.98
|2007.03.23 07:56
|117.98
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|29036041
|2007.03.23 06:31
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9644
|0.0000
|1.9624
|2007.03.23 08:54
|1.9667
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|29036281
|2007.03.23 06:32
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9653
|0.0000
|1.9673
|2007.03.23 08:26
|1.9673
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|29043678
|2007.03.23 07:57
|sell
|0.05
|usdjpym
|117.93
|0.00
|117.73
|2007.03.23 09:09
|117.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|29043692
|2007.03.23 07:57
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.95
|0.00
|118.15
|2007.03.23 14:05
|117.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.36
|29044772
|2007.03.23 08:02
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9664
|0.0000
|1.9644
|2007.03.23 08:54
|1.9669
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|29047506
|2007.03.23 08:26
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9677
|0.0000
|1.9697
|2007.03.23 09:27
|1.9647
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|29048861
|2007.03.23 08:40
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9689
|0.0000
|1.9669
|2007.03.23 08:54
|1.9669
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|29051907
|2007.03.23 09:00
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9664
|0.0000
|1.9644
|2007.03.23 09:10
|1.9644
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|29052435
|2007.03.23 09:02
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9657
|0.0000
|1.9677
|2007.03.23 09:27
|1.9652
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|29052913
|2007.03.23 09:04
|buy
|0.20
|usdjpym
|117.75
|0.00
|117.95
|2007.03.23 14:05
|117.75
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|29053414
|2007.03.23 09:09
|sell
|0.05
|usdjpym
|117.70
|0.00
|117.50
|2007.03.23 12:57
|117.50
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|29053869
|2007.03.23 09:10
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9635
|0.0000
|1.9615
|2007.03.23 09:14
|1.9615
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|29054920
|2007.03.23 09:12
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3312
|0.0000
|1.3292
|2007.03.23 14:01
|1.3316
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|29057104
|2007.03.23 09:18
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9627
|0.0000
|1.9607
|2007.03.23 14:01
|1.9639
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|29057127
|2007.03.23 09:18
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9633
|0.0000
|1.9653
|2007.03.23 09:27
|1.9653
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|29057140
|2007.03.23 09:18
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3306
|0.0000
|1.3326
|2007.03.23 12:17
|1.3326
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|29059745
|2007.03.23 09:27
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9648
|0.0000
|1.9628
|2007.03.23 14:01
|1.9635
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|29064097
|2007.03.23 10:00
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9646
|0.0000
|1.9666
|2007.03.23 12:10
|1.9666
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|29073165
|2007.03.23 11:09
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2158
|0.0000
|1.2138
|2007.03.23 12:10
|1.2138
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|29074650
|2007.03.23 11:23
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2165
|0.0000
|1.2185
|2007.03.23 14:01
|1.2147
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.74
|29078090
|2007.03.23 12:08
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2145
|0.0000
|1.2165
|2007.03.23 14:00
|1.2149
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|29078712
|2007.03.23 12:10
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2133
|0.0000
|1.2113
|2007.03.26 13:47
|1.2201
|0.00
|0.00
|-0.05
|-2.79
|29078775
|2007.03.23 12:10
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9668
|0.0000
|1.9688
|2007.03.23 15:27
|1.9621
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.35
|29080036
|2007.03.23 12:18
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3329
|0.0000
|1.3349
|2007.03.26 13:32
|1.3285
|0.00
|0.00
|-0.03
|-2.20
|29080548
|2007.03.23 12:22
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2125
|0.0000
|1.2145
|2007.03.23 14:00
|1.2145
|0.00
|0.00
|0.00
|3.29
|29080862
|2007.03.23 12:25
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3332
|0.0000
|1.3312
|2007.03.23 14:00
|1.3312
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|29082436
|2007.03.23 12:33
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9670
|0.0000
|1.9650
|2007.03.23 14:00
|1.9650
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|29084157
|2007.03.23 12:44
|buy
|0.40
|usdjpym
|117.55
|0.00
|117.75
|2007.03.23 14:04
|117.75
|0.00
|0.00
|0.00
|6.79
|29085460
|2007.03.23 12:57
|sell
|0.05
|usdjpym
|117.46
|0.00
|117.26
|2007.03.26 01:02
|117.90
|0.00
|0.00
|-0.07
|-1.87
|29093017
|2007.03.23 14:01
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9638
|0.0000
|1.9658
|2007.03.23 15:27
|1.9620
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|29093216
|2007.03.23 14:01
|sell
|0.10
|usdjpym
|117.68
|0.00
|117.48
|2007.03.26 01:02
|117.88
|0.00
|0.00
|-0.14
|-1.70
|29093406
|2007.03.23 14:01
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2151
|0.0000
|1.2171
|2007.03.23 14:22
|1.2171
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|29093451
|2007.03.23 14:01
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3314
|0.0000
|1.3294
|2007.03.23 14:39
|1.3294
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|29093488
|2007.03.23 14:01
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9635
|0.0000
|1.9615
|2007.03.23 14:17
|1.9615
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|29094412
|2007.03.23 14:03
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2153
|0.0000
|1.2133
|2007.03.26 13:46
|1.2200
|0.00
|0.00
|-0.09
|-3.85
|29094984
|2007.03.23 14:05
|buy
|0.05
|usdjpym
|117.82
|0.00
|118.02
|2007.03.23 16:55
|118.02
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|29097773
|2007.03.23 14:17
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3309
|0.0000
|1.3329
|2007.03.26 13:32
|1.3284
|0.00
|0.00
|-0.06
|-2.50
|29098146
|2007.03.23 14:17
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9618
|0.0000
|1.9638
|2007.03.23 15:27
|1.9618
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|29098486
|2007.03.23 14:17
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9611
|0.0000
|1.9591
|2007.03.23 14:44
|1.9591
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|29100101
|2007.03.23 14:24
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2175
|0.0000
|1.2195
|2007.03.25 22:15
|1.2195
|0.00
|0.00
|0.04
|0.82
|29102861
|2007.03.23 14:40
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2178
|0.0000
|1.2158
|2007.03.26 13:46
|1.2199
|0.00
|0.00
|-0.19
|-3.44
|29102987
|2007.03.23 14:40
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3294
|0.0000
|1.3274
|2007.03.25 22:47
|1.3274
|0.00
|0.00
|0.03
|1.00
|29103506
|2007.03.23 14:41
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9598
|0.0000
|1.9618
|2007.03.23 15:27
|1.9618
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|29103658
|2007.03.23 14:42
|sell
|0.20
|usdjpym
|117.89
|0.00
|117.69
|2007.03.26 01:02
|117.89
|0.00
|0.00
|-0.29
|0.00
|29104348
|2007.03.23 14:44
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3289
|0.0000
|1.3309
|2007.03.26 13:32
|1.3284
|0.00
|0.00
|-0.12
|-1.00
|29104641
|2007.03.23 14:45
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9588
|0.0000
|1.9568
|2007.03.23 19:20
|1.9612
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|29106697
|2007.03.23 14:52
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9612
|0.0000
|1.9592
|2007.03.23 19:19
|1.9611
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|29112131
|2007.03.23 15:27
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9626
|0.0000
|1.9646
|2007.03.25 23:10
|1.9602
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|29115755
|2007.03.23 16:01
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9632
|0.0000
|1.9612
|2007.03.23 19:19
|1.9612
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|29120758
|2007.03.23 16:55
|buy
|0.05
|usdjpym
|118.05
|0.00
|118.25
|2007.03.26 06:14
|118.04
|0.00
|0.00
|0.07
|-0.04
|29130019
|2007.03.23 19:20
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9609
|0.0000
|1.9589
|2007.03.25 22:47
|1.9589
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|29133999
|2007.03.25 22:01
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9606
|0.0000
|1.9626
|2007.03.25 23:10
|1.9601
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|29135533
|2007.03.25 22:15
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2199
|0.0000
|1.2219
|2007.03.26 09:23
|1.2219
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|29136496
|2007.03.25 22:32
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.2199
|0.0000
|1.2179
|2007.03.26 13:46
|1.2199
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|29137738
|2007.03.25 22:50
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9577
|0.0000
|1.9557
|2007.03.26 06:37
|1.9617
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|29137854
|2007.03.25 22:50
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3260
|0.0000
|1.3240
|2007.03.26 07:07
|1.3259
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|29137963
|2007.03.25 22:50
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3264
|0.0000
|1.3284
|2007.03.26 13:31
|1.3284
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|29138105
|2007.03.25 22:50
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9582
|0.0000
|1.9602
|2007.03.25 23:10
|1.9602
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|29139333
|2007.03.25 22:59
|sell
|0.40
|usdjpym
|118.09
|0.00
|117.89
|2007.03.26 01:02
|117.89
|0.00
|0.00
|0.00
|6.79
|29140585
|2007.03.25 23:08
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9597
|0.0000
|1.9577
|2007.03.26 06:37
|1.9618
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|29140963
|2007.03.25 23:11
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9607
|0.0000
|1.9627
|2007.03.26 04:59
|1.9607
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|29142440
|2007.03.25 23:33
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3280
|0.0000
|1.3260
|2007.03.26 07:07
|1.3260
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|29144820
|2007.03.26 00:10
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9587
|0.0000
|1.9607
|2007.03.26 04:59
|1.9607
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|29147926
|2007.03.26 01:02
|sell
|0.05
|usdjpym
|117.86
|0.00
|117.66
|2007.03.26 14:03
|118.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.85
|29148010
|2007.03.26 01:03
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.85
|0.00
|118.05
|2007.03.26 06:14
|118.05
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|29157466
|2007.03.26 04:59
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9612
|0.0000
|1.9632
|2007.03.26 05:51
|1.9632
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|29158043
|2007.03.26 05:04
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9617
|0.0000
|1.9597
|2007.03.26 06:37
|1.9617
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|29160787
|2007.03.26 05:51
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9636
|0.0000
|1.9656
|2007.03.26 10:55
|1.9617
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.95
|29160991
|2007.03.26 05:52
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9637
|0.0000
|1.9617
|2007.03.26 06:36
|1.9617
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|29162841
|2007.03.26 06:14
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.07
|0.00
|117.87
|2007.03.26 14:03
|118.05
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|29162869
|2007.03.26 06:14
|buy
|0.05
|usdjpym
|118.11
|0.00
|118.31
|2007.03.26 09:23
|118.31
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|29164217
|2007.03.26 06:37
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9614
|0.0000
|1.9594
|2007.03.26 07:12
|1.9594
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|29165554
|2007.03.26 07:04
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9616
|0.0000
|1.9636
|2007.03.26 10:54
|1.9615
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|29166281
|2007.03.26 07:08
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3258
|0.0000
|1.3238
|2007.03.26 08:56
|1.3258
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|29166893
|2007.03.26 07:12
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9596
|0.0000
|1.9616
|2007.03.26 10:54
|1.9616
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|29166929
|2007.03.26 07:12
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9591
|0.0000
|1.9571
|2007.03.26 08:43
|1.9592
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|29169885
|2007.03.26 07:36
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9611
|0.0000
|1.9591
|2007.03.26 08:43
|1.9591
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|29171246
|2007.03.26 07:53
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3278
|0.0000
|1.3258
|2007.03.26 08:56
|1.3258
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|29174521
|2007.03.26 08:43
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9589
|0.0000
|1.9569
|2007.03.26 15:00
|1.9687
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.90
|29175343
|2007.03.26 08:56
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3257
|0.0000
|1.3237
|2007.03.28 07:35
|1.3335
|0.00
|0.00
|0.06
|-3.90
|29175790
|2007.03.26 09:03
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9609
|0.0000
|1.9589
|2007.03.26 15:00
|1.9688
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.90
|29176359
|2007.03.26 09:12
|sell
|0.20
|usdjpym
|118.27
|0.00
|118.07
|2007.03.26 14:02
|118.07
|0.00
|0.00
|0.00
|3.39
|29177054
|2007.03.26 09:24
|sell
|0.80
|usdchfm
|1.2219
|0.0000
|1.2199
|2007.03.26 13:46
|1.2199
|0.00
|0.00
|0.00
|13.12
|29177060
|2007.03.26 09:24
|buy
|0.05
|usdjpym
|118.32
|0.00
|118.52
|2007.03.26 18:48
|117.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.48
|29177092
|2007.03.26 09:24
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2221
|0.0000
|1.2241
|2007.03.26 15:17
|1.2145
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.13
|29180166
|2007.03.26 10:55
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9620
|0.0000
|1.9640
|2007.03.26 13:26
|1.9640
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|29188679
|2007.03.26 12:48
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9629
|0.0000
|1.9609
|2007.03.26 15:00
|1.9687
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.60
|29190820
|2007.03.26 13:11
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3277
|0.0000
|1.3257
|2007.03.28 07:35
|1.3334
|0.00
|0.00
|0.10
|-5.70
|29191935
|2007.03.26 13:26
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9644
|0.0000
|1.9664
|2007.03.26 13:31
|1.9664
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|29192047
|2007.03.26 13:27
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9649
|0.0000
|1.9629
|2007.03.26 15:00
|1.9686
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.80
|29192831
|2007.03.26 13:31
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9669
|0.0000
|1.9689
|2007.03.26 14:01
|1.9689
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|29193322
|2007.03.26 13:32
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3286
|0.0000
|1.3306
|2007.03.26 14:00
|1.3306
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|29194933
|2007.03.26 13:45
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2201
|0.0000
|1.2221
|2007.03.26 15:17
|1.2146
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.53
|29195297
|2007.03.26 13:47
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2198
|0.0000
|1.2178
|2007.03.26 14:01
|1.2178
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|29195645
|2007.03.26 13:52
|sell
|0.80
|gbpusdm
|1.9669
|0.0000
|1.9649
|2007.03.26 14:59
|1.9687
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.40
|29198696
|2007.03.26 14:02
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3317
|0.0000
|1.3297
|2007.03.28 07:35
|1.3334
|0.00
|0.00
|0.22
|-3.40
|29199109
|2007.03.26 14:02
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9694
|0.0000
|1.9714
|2007.03.26 14:21
|1.9714
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|29199377
|2007.03.26 14:03
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3320
|0.0000
|1.3340
|2007.03.26 14:24
|1.3340
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|29199427
|2007.03.26 14:03
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2163
|0.0000
|1.2143
|2007.03.26 14:16
|1.2143
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|29199479
|2007.03.26 14:03
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2167
|0.0000
|1.2187
|2007.03.26 15:17
|1.2147
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.29
|29199520
|2007.03.26 14:03
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.06
|0.00
|118.26
|2007.03.26 18:47
|117.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|29199597
|2007.03.26 14:03
|sell
|0.05
|usdjpym
|118.00
|0.00
|117.80
|2007.03.26 14:07
|117.80
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|29199757
|2007.03.26 14:03
|sell
|1.60
|gbpusdm
|1.9689
|0.0000
|1.9669
|2007.03.26 14:59
|1.9689
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|29202286
|2007.03.26 14:08
|buy
|0.20
|usdjpym
|117.79
|0.00
|117.99
|2007.03.26 18:47
|117.99
|0.00
|0.00
|0.00
|3.39
|29202405
|2007.03.26 14:08
|sell
|0.05
|usdjpym
|117.78
|0.00
|117.58
|2007.03.27 06:55
|117.96
|0.00
|0.00
|-0.07
|-0.76
|29203984
|2007.03.26 14:13
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.2147
|0.0000
|1.2167
|2007.03.26 15:17
|1.2146
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|29204393
|2007.03.26 14:16
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2134
|0.0000
|1.2114
|2007.03.27 08:41
|1.2134
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.00
|29205374
|2007.03.26 14:18
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3337
|0.0000
|1.3317
|2007.03.28 07:35
|1.3335
|0.00
|0.00
|0.44
|0.80
|29205734
|2007.03.26 14:20
|sell
|3.20
|gbpusdm
|1.9709
|0.0000
|1.9689
|2007.03.26 14:59
|1.9689
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|29206176
|2007.03.26 14:21
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9718
|0.0000
|1.9738
|2007.03.26 17:00
|1.9698
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|29206962
|2007.03.26 14:25
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3343
|0.0000
|1.3363
|2007.03.27 14:21
|1.3363
|0.00
|0.00
|-0.03
|1.00
|29206983
|2007.03.26 14:25
|buy
|0.80
|usdchfm
|1.2126
|0.0000
|1.2146
|2007.03.26 15:16
|1.2146
|0.00
|0.00
|0.00
|13.17
|29210565
|2007.03.26 14:49
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9698
|0.0000
|1.9718
|2007.03.26 17:00
|1.9697
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|29211451
|2007.03.26 15:00
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9684
|0.0000
|1.9664
|2007.03.27 08:47
|1.9664
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|29212790
|2007.03.26 15:17
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2150
|0.0000
|1.2170
|2007.03.28 07:35
|1.2133
|0.00
|0.00
|0.08
|-0.70
|29213753
|2007.03.26 15:34
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2154
|0.0000
|1.2134
|2007.03.27 08:40
|1.2134
|0.00
|0.00
|-0.09
|1.65
|29214192
|2007.03.26 15:39
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9678
|0.0000
|1.9698
|2007.03.26 17:00
|1.9698
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|29217339
|2007.03.26 17:03
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9704
|0.0000
|1.9724
|2007.03.27 09:46
|1.9643
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.05
|29220154
|2007.03.26 18:31
|sell
|0.10
|usdjpym
|117.98
|0.00
|117.78
|2007.03.27 06:55
|117.98
|0.00
|0.00
|-0.14
|0.00
|29220583
|2007.03.26 18:48
|buy
|0.05
|usdjpym
|118.00
|0.00
|118.20
|2007.03.26 23:18
|118.20
|0.00
|0.00
|0.07
|0.85
|29231134
|2007.03.26 23:06
|sell
|0.20
|usdjpym
|118.18
|0.00
|117.98
|2007.03.27 06:55
|117.98
|0.00
|0.00
|0.00
|3.39
|29231453
|2007.03.26 23:18
|buy
|0.05
|usdjpym
|118.22
|0.00
|118.42
|2007.03.27 08:42
|118.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|29237030
|2007.03.27 00:18
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9684
|0.0000
|1.9704
|2007.03.27 09:46
|1.9644
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|29258973
|2007.03.27 06:51
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.02
|0.00
|118.22
|2007.03.27 08:42
|118.22
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|29259626
|2007.03.27 06:56
|sell
|0.05
|usdjpym
|117.95
|0.00
|117.75
|2007.03.27 12:38
|118.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.89
|29271742
|2007.03.27 08:39
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.15
|0.00
|117.95
|2007.03.27 12:38
|118.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|29271965
|2007.03.27 08:41
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2131
|0.0000
|1.2111
|2007.03.27 14:18
|1.2131
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|29272170
|2007.03.27 08:42
|buy
|0.05
|usdjpym
|118.25
|0.00
|118.45
|2007.03.28 07:40
|117.44
|0.00
|0.00
|0.07
|-3.45
|29273169
|2007.03.27 08:47
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9664
|0.0000
|1.9684
|2007.03.27 09:45
|1.9644
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|29273182
|2007.03.27 08:47
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9661
|0.0000
|1.9641
|2007.03.27 09:04
|1.9641
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|29276423
|2007.03.27 09:03
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9644
|0.0000
|1.9664
|2007.03.27 09:45
|1.9644
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|29276625
|2007.03.27 09:04
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9637
|0.0000
|1.9617
|2007.03.27 14:11
|1.9636
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|29278979
|2007.03.27 09:31
|buy
|0.80
|gbpusdm
|1.9624
|0.0000
|1.9644
|2007.03.27 09:45
|1.9644
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|29280112
|2007.03.27 10:00
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9643
|0.0000
|1.9663
|2007.03.27 14:20
|1.9663
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|29283894
|2007.03.27 10:49
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2151
|0.0000
|1.2131
|2007.03.27 14:18
|1.2131
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|29286407
|2007.03.27 11:26
|sell
|0.20
|usdjpym
|118.36
|0.00
|118.16
|2007.03.27 12:38
|118.16
|0.00
|0.00
|0.00
|3.39
|29287827
|2007.03.27 11:48
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9657
|0.0000
|1.9637
|2007.03.27 14:11
|1.9637
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|29292682
|2007.03.27 12:38
|sell
|0.05
|usdjpym
|118.12
|0.00
|117.92
|2007.03.27 14:14
|117.92
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|29303345
|2007.03.27 14:00
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.04
|0.00
|118.24
|2007.03.28 07:40
|117.45
|0.00
|0.00
|0.14
|-5.02
|29305849
|2007.03.27 14:11
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9633
|0.0000
|1.9613
|2007.03.27 14:40
|1.9654
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.05
|29306539
|2007.03.27 14:14
|sell
|0.05
|usdjpym
|117.90
|0.00
|117.70
|2007.03.27 21:15
|117.70
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.85
|29307626
|2007.03.27 14:17
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9653
|0.0000
|1.9633
|2007.03.27 14:39
|1.9653
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|29308230
|2007.03.27 14:18
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2130
|0.0000
|1.2150
|2007.03.28 07:34
|1.2133
|0.00
|0.00
|0.09
|0.25
|29308357
|2007.03.27 14:18
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2126
|0.0000
|1.2106
|2007.03.28 04:25
|1.2106
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.83
|29309037
|2007.03.27 14:20
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9667
|0.0000
|1.9687
|2007.03.28 09:52
|1.9638
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.45
|29309210
|2007.03.27 14:20
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3357
|0.0000
|1.3337
|2007.03.28 07:34
|1.3337
|0.00
|0.00
|0.43
|16.00
|29309623
|2007.03.27 14:21
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9673
|0.0000
|1.9653
|2007.03.27 14:39
|1.9653
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|29309753
|2007.03.27 14:21
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3364
|0.0000
|1.3384
|2007.03.27 21:07
|1.3362
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.10
|29311667
|2007.03.27 14:30
|buy
|0.20
|usdjpym
|117.84
|0.00
|118.04
|2007.03.28 07:40
|117.45
|0.00
|0.00
|0.27
|-6.64
|29314178
|2007.03.27 14:41
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9646
|0.0000
|1.9626
|2007.03.28 04:31
|1.9646
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|29318941
|2007.03.27 15:30
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9666
|0.0000
|1.9646
|2007.03.28 04:30
|1.9646
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|29326773
|2007.03.27 17:15
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3344
|0.0000
|1.3364
|2007.03.27 21:07
|1.3364
|0.00
|0.00
|-0.06
|2.00
|29337886
|2007.03.27 21:08
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3365
|0.0000
|1.3385
|2007.03.28 09:52
|1.3346
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.95
|29338203
|2007.03.27 21:09
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2110
|0.0000
|1.2130
|2007.03.28 07:34
|1.2130
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|29339421
|2007.03.27 21:15
|sell
|0.05
|usdjpym
|117.67
|0.00
|117.47
|2007.03.28 01:23
|117.67
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|29340263
|2007.03.27 21:18
|sell
|0.10
|usdjpym
|117.87
|0.00
|117.67
|2007.03.28 01:23
|117.67
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|29355969
|2007.03.28 01:23
|sell
|0.05
|usdjpym
|117.62
|0.00
|117.42
|2007.03.28 01:30
|117.42
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|29356024
|2007.03.28 01:23
|buy
|0.40
|usdjpym
|117.64
|0.00
|117.84
|2007.03.28 07:40
|117.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.81
|29357888
|2007.03.28 01:30
|buy
|0.80
|usdjpym
|117.44
|0.00
|117.64
|2007.03.28 07:40
|117.45
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|29357946
|2007.03.28 01:30
|sell
|0.05
|usdjpym
|117.39
|0.00
|117.19
|2007.03.28 04:38
|117.19
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|29361000
|2007.03.28 02:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3345
|0.0000
|1.3365
|2007.03.28 09:52
|1.3345
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|29369480
|2007.03.28 04:25
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2103
|0.0000
|1.2083
|2007.03.28 11:43
|1.2103
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|29370486
|2007.03.28 04:31
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9647
|0.0000
|1.9667
|2007.03.28 09:52
|1.9637
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|29370536
|2007.03.28 04:31
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9641
|0.0000
|1.9621
|2007.03.28 08:30
|1.9621
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|29371588
|2007.03.28 04:37
|buy
|1.60
|usdjpym
|117.24
|0.00
|117.44
|2007.03.28 07:39
|117.44
|0.00
|0.00
|0.00
|27.25
|29372037
|2007.03.28 04:38
|sell
|0.05
|usdjpym
|117.16
|0.00
|116.96
|2007.03.28 12:17
|117.15
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|29382857
|2007.03.28 06:18
|sell
|0.10
|usdjpym
|117.36
|0.00
|117.16
|2007.03.28 12:17
|117.16
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|29383956
|2007.03.28 06:32
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2123
|0.0000
|1.2103
|2007.03.28 11:43
|1.2103
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|29390621
|2007.03.28 07:35
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2137
|0.0000
|1.2157
|2007.03.28 14:30
|1.2112
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.03
|29390775
|2007.03.28 07:35
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3332
|0.0000
|1.3312
|2007.03.28 15:20
|1.3347
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.75
|29391931
|2007.03.28 07:40
|buy
|0.05
|usdjpym
|117.48
|0.00
|117.68
|2007.03.28 15:07
|116.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.56
|29397083
|2007.03.28 08:30
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9618
|0.0000
|1.9638
|2007.03.28 09:52
|1.9638
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|29397133
|2007.03.28 08:30
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9610
|0.0000
|1.9590
|2007.03.28 14:58
|1.9656
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|29398912
|2007.03.28 08:37
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3325
|0.0000
|1.3345
|2007.03.28 09:52
|1.3345
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|29405747
|2007.03.28 09:44
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2117
|0.0000
|1.2137
|2007.03.28 14:30
|1.2114
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|29406521
|2007.03.28 09:52
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9630
|0.0000
|1.9610
|2007.03.28 14:58
|1.9654
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|29406716
|2007.03.28 09:52
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9641
|0.0000
|1.9661
|2007.03.28 12:31
|1.9661
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|29406864
|2007.03.28 09:52
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3348
|0.0000
|1.3368
|2007.03.28 14:16
|1.3368
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|29410413
|2007.03.28 10:27
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.28
|0.00
|117.48
|2007.03.28 15:07
|116.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.40
|29417480
|2007.03.28 11:43
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2097
|0.0000
|1.2077
|2007.03.28 14:34
|1.2097
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|29417532
|2007.03.28 11:43
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3352
|0.0000
|1.3332
|2007.03.28 15:20
|1.3349
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|29421794
|2007.03.28 12:18
|sell
|0.05
|usdjpym
|117.11
|0.00
|116.91
|2007.03.28 12:35
|116.91
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|29424754
|2007.03.28 12:30
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9653
|0.0000
|1.9633
|2007.03.28 14:58
|1.9653
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|29425110
|2007.03.28 12:30
|buy
|0.20
|usdjpym
|117.08
|0.00
|117.28
|2007.03.28 15:07
|116.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.37
|29425544
|2007.03.28 12:31
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9667
|0.0000
|1.9687
|2007.03.29 04:01
|1.9645
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.10
|29427468
|2007.03.28 12:35
|sell
|0.05
|usdjpym
|116.87
|0.00
|116.67
|2007.03.28 14:34
|116.67
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|29427916
|2007.03.28 12:36
|buy
|0.40
|usdjpym
|116.88
|0.00
|117.08
|2007.03.28 15:07
|116.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.57
|29429263
|2007.03.28 12:47
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2097
|0.0000
|1.2117
|2007.03.28 14:30
|1.2117
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|29434813
|2007.03.28 13:29
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9673
|0.0000
|1.9653
|2007.03.28 14:58
|1.9653
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|29442509
|2007.03.28 14:16
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3370
|0.0000
|1.3390
|2007.03.29 06:55
|1.3326
|0.00
|0.00
|-0.09
|-2.20
|29444989
|2007.03.28 14:30
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2117
|0.0000
|1.2097
|2007.03.28 14:34
|1.2097
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|29445109
|2007.03.28 14:30
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2115
|0.0000
|1.2135
|2007.03.28 15:20
|1.2117
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|29446428
|2007.03.28 14:34
|buy
|0.80
|usdjpym
|116.65
|0.00
|116.85
|2007.03.28 15:07
|116.65
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|29446455
|2007.03.28 14:34
|sell
|0.05
|usdjpym
|116.63
|0.00
|116.43
|2007.03.28 14:44
|116.43
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|29446558
|2007.03.28 14:34
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2091
|0.0000
|1.2071
|2007.03.29 08:54
|1.2150
|0.00
|0.00
|-0.14
|-2.43
|29446644
|2007.03.28 14:34
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2094
|0.0000
|1.2114
|2007.03.28 15:20
|1.2114
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|29446769
|2007.03.28 14:34
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3372
|0.0000
|1.3352
|2007.03.28 15:20
|1.3352
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|29449505
|2007.03.28 14:44
|buy
|1.60
|usdjpym
|116.45
|0.00
|116.65
|2007.03.28 15:07
|116.65
|0.00
|0.00
|0.00
|27.43
|29449683
|2007.03.28 14:44
|sell
|0.05
|usdjpym
|116.40
|0.00
|116.20
|2007.03.29 00:53
|116.78
|0.00
|0.00
|-0.21
|-1.63
|29452447
|2007.03.28 14:58
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9652
|0.0000
|1.9632
|2007.03.28 15:30
|1.9632
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|29454695
|2007.03.28 15:06
|sell
|0.10
|usdjpym
|116.61
|0.00
|116.41
|2007.03.29 00:53
|116.80
|0.00
|0.00
|-0.43
|-1.63
|29455069
|2007.03.28 15:07
|buy
|0.05
|usdjpym
|116.67
|0.00
|116.87
|2007.03.28 16:05
|116.87
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|29456022
|2007.03.28 15:11
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2111
|0.0000
|1.2091
|2007.03.29 08:54
|1.2151
|0.00
|0.00
|-0.28
|-3.29
|29456626
|2007.03.28 15:14
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9647
|0.0000
|1.9667
|2007.03.29 04:01
|1.9646
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.10
|29457999
|2007.03.28 15:20
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3348
|0.0000
|1.3368
|2007.03.29 06:54
|1.3327
|0.00
|0.00
|-0.18
|-2.10
|29458049
|2007.03.28 15:21
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2119
|0.0000
|1.2139
|2007.03.28 15:41
|1.2139
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|29458133
|2007.03.28 15:21
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3351
|0.0000
|1.3331
|2007.03.28 15:37
|1.3331
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|29460564
|2007.03.28 15:31
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9627
|0.0000
|1.9607
|2007.03.29 12:37
|1.9623
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|29461404
|2007.03.28 15:35
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2131
|0.0000
|1.2111
|2007.03.29 08:54
|1.2152
|0.00
|0.00
|-0.56
|-3.46
|29461940
|2007.03.28 15:37
|sell
|0.20
|usdjpym
|116.82
|0.00
|116.62
|2007.03.29 00:53
|116.81
|0.00
|0.00
|-0.86
|0.17
|29462167
|2007.03.28 15:37
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3330
|0.0000
|1.3310
|2007.03.28 19:53
|1.3310
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|29462802
|2007.03.28 15:41
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2143
|0.0000
|1.2163
|2007.03.28 19:12
|1.2163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|29464394
|2007.03.28 15:53
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9627
|0.0000
|1.9647
|2007.03.29 04:01
|1.9647
|0.00
|0.00
|-0.02
|4.00
|29466559
|2007.03.28 16:04
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.2151
|0.0000
|1.2131
|2007.03.29 08:53
|1.2151
|0.00
|0.00
|-1.13
|0.00
|29466919
|2007.03.28 16:05
|buy
|0.05
|usdjpym
|116.89
|0.00
|117.09
|2007.03.29 00:10
|117.09
|0.00
|0.00
|0.20
|0.85
|29482900
|2007.03.28 18:27
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3328
|0.0000
|1.3348
|2007.03.29 06:54
|1.3327
|0.00
|0.00
|-0.36
|-0.20
|29487730
|2007.03.28 19:12
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2166
|0.0000
|1.2186
|2007.03.29 12:31
|1.2163
|0.00
|0.00
|0.13
|-0.12
|29488938
|2007.03.28 19:27
|sell
|0.80
|usdchfm
|1.2171
|0.0000
|1.2151
|2007.03.29 08:53
|1.2151
|0.00
|0.00
|-2.26
|13.17
|29492416
|2007.03.28 19:54
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3308
|0.0000
|1.3288
|2007.03.29 12:32
|1.3331
|0.00
|0.00
|0.08
|-1.15
|29507489
|2007.03.29 00:03
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3308
|0.0000
|1.3328
|2007.03.29 06:54
|1.3328
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|29507653
|2007.03.29 00:03
|sell
|0.40
|usdjpym
|117.02
|0.00
|116.82
|2007.03.29 00:53
|116.82
|0.00
|0.00
|0.00
|6.85
|29509246
|2007.03.29 00:10
|buy
|0.05
|usdjpym
|117.12
|0.00
|117.32
|2007.03.29 01:25
|116.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.94
|29513900
|2007.03.29 00:51
|buy
|0.10
|usdjpym
|116.92
|0.00
|117.12
|2007.03.29 01:25
|116.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|29514487
|2007.03.29 00:53
|sell
|0.05
|usdjpym
|116.74
|0.00
|116.54
|2007.03.30 01:36
|117.80
|0.00
|0.00
|-0.07
|-4.50
|29515001
|2007.03.29 00:55
|buy
|0.20
|usdjpym
|116.71
|0.00
|116.91
|2007.03.29 01:25
|116.91
|0.00
|0.00
|0.00
|3.42
|29518582
|2007.03.29 01:25
|buy
|0.05
|usdjpym
|116.92
|0.00
|117.12
|2007.03.29 03:17
|117.12
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|29519509
|2007.03.29 01:42
|sell
|0.10
|usdjpym
|116.95
|0.00
|116.75
|2007.03.30 01:36
|117.81
|0.00
|0.00
|-0.14
|-7.30
|29527004
|2007.03.29 03:18
|buy
|0.05
|usdjpym
|117.17
|0.00
|117.37
|2007.03.29 06:37
|117.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|29527047
|2007.03.29 03:18
|sell
|0.20
|usdjpym
|117.15
|0.00
|116.95
|2007.03.30 01:36
|117.80
|0.00
|0.00
|-0.29
|-11.04
|29531242
|2007.03.29 04:01
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9650
|0.0000
|1.9670
|2007.03.30 03:29
|1.9644
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|29531249
|2007.03.29 04:01
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9647
|0.0000
|1.9627
|2007.03.29 12:36
|1.9627
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|29545506
|2007.03.29 06:37
|sell
|0.40
|usdjpym
|117.36
|0.00
|117.16
|2007.03.30 01:36
|117.81
|0.00
|0.00
|-0.57
|-15.28
|29545559
|2007.03.29 06:37
|buy
|0.05
|usdjpym
|117.39
|0.00
|117.59
|2007.03.29 12:31
|117.59
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|29548574
|2007.03.29 06:55
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3327
|0.0000
|1.3347
|2007.03.29 10:41
|1.3347
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|29551459
|2007.03.29 07:11
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3328
|0.0000
|1.3308
|2007.03.29 12:32
|1.3331
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|29564498
|2007.03.29 08:54
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2145
|0.0000
|1.2125
|2007.03.29 16:09
|1.2167
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|29566263
|2007.03.29 09:26
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2146
|0.0000
|1.2166
|2007.03.29 12:31
|1.2166
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|29570537
|2007.03.29 10:41
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3349
|0.0000
|1.3369
|2007.03.30 14:59
|1.3309
|0.00
|0.00
|-0.03
|-2.00
|29570707
|2007.03.29 10:41
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3350
|0.0000
|1.3330
|2007.03.29 12:32
|1.3330
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|29580801
|2007.03.29 12:31
|sell
|0.80
|usdjpym
|117.56
|0.00
|117.36
|2007.03.30 01:35
|117.82
|0.00
|0.00
|-1.14
|-17.65
|29580975
|2007.03.29 12:31
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2165
|0.0000
|1.2145
|2007.03.29 16:09
|1.2165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|29581015
|2007.03.29 12:31
|buy
|0.05
|usdjpym
|117.63
|0.00
|117.83
|2007.03.29 12:36
|117.83
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|29581134
|2007.03.29 12:31
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2170
|0.0000
|1.2190
|2007.03.30 07:53
|1.2190
|0.00
|0.00
|0.04
|0.82
|29581822
|2007.03.29 12:32
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3328
|0.0000
|1.3308
|2007.03.30 10:47
|1.3308
|0.00
|0.00
|0.03
|1.00
|29581937
|2007.03.29 12:32
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3329
|0.0000
|1.3349
|2007.03.30 14:59
|1.3308
|0.00
|0.00
|-0.06
|-2.10
|29583636
|2007.03.29 12:37
|buy
|0.05
|usdjpym
|117.84
|0.00
|118.04
|2007.03.29 17:42
|118.04
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|29583805
|2007.03.29 12:37
|sell
|1.60
|usdjpym
|117.82
|0.00
|117.62
|2007.03.30 01:35
|117.81
|0.00
|0.00
|-2.29
|1.36
|29584088
|2007.03.29 12:37
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9624
|0.0000
|1.9644
|2007.03.30 03:29
|1.9644
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|29584173
|2007.03.29 12:37
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9619
|0.0000
|1.9599
|2007.03.29 18:22
|1.9620
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|29587219
|2007.03.29 12:48
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2185
|0.0000
|1.2165
|2007.03.29 16:09
|1.2165
|0.00
|0.00
|0.00
|3.29
|29615126
|2007.03.29 16:09
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2162
|0.0000
|1.2142
|2007.03.30 03:29
|1.2162
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.00
|29615489
|2007.03.29 16:12
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9639
|0.0000
|1.9619
|2007.03.29 18:22
|1.9619
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|29623776
|2007.03.29 17:42
|sell
|3.20
|usdjpym
|118.02
|0.00
|117.82
|2007.03.30 01:35
|117.82
|0.00
|0.00
|-4.58
|54.32
|29623845
|2007.03.29 17:42
|buy
|0.05
|usdjpym
|118.07
|0.00
|118.27
|2007.03.30 04:29
|117.84
|0.00
|0.00
|0.07
|-0.98
|29626986
|2007.03.29 18:23
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9620
|0.0000
|1.9600
|2007.03.30 07:18
|1.9622
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|29638354
|2007.03.29 21:48
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2182
|0.0000
|1.2162
|2007.03.30 03:29
|1.2162
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|29657648
|2007.03.30 01:25
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.86
|0.00
|118.06
|2007.03.30 04:29
|117.86
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|29658910
|2007.03.30 01:36
|sell
|0.05
|usdjpym
|117.78
|0.00
|117.58
|2007.03.30 02:26
|117.58
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|29662783
|2007.03.30 02:17
|buy
|0.20
|usdjpym
|117.66
|0.00
|117.86
|2007.03.30 04:29
|117.86
|0.00
|0.00
|0.00
|3.39
|29664115
|2007.03.30 02:26
|sell
|0.05
|usdjpym
|117.55
|0.00
|117.35
|2007.03.30 15:00
|118.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.29
|29669551
|2007.03.30 03:29
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9642
|0.0000
|1.9622
|2007.03.30 07:18
|1.9622
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|29669705
|2007.03.30 03:29
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9649
|0.0000
|1.9669
|2007.03.30 09:53
|1.9583
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|29669751
|2007.03.30 03:30
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2157
|0.0000
|1.2137
|2007.03.30 13:03
|1.2207
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.05
|29671551
|2007.03.30 03:45
|sell
|0.10
|usdjpym
|117.75
|0.00
|117.55
|2007.03.30 15:00
|118.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.88
|29673087
|2007.03.30 04:03
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9629
|0.0000
|1.9649
|2007.03.30 09:53
|1.9582
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.70
|29675535
|2007.03.30 04:29
|buy
|0.05
|usdjpym
|117.86
|0.00
|118.06
|2007.03.30 07:02
|117.86
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|29681104
|2007.03.30 05:42
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.66
|0.00
|117.86
|2007.03.30 07:02
|117.86
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|29688612
|2007.03.30 07:02
|buy
|0.05
|usdjpym
|117.91
|0.00
|118.16
|2007.03.30 12:35
|118.16
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|29689191
|2007.03.30 07:04
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2177
|0.0000
|1.2153
|2007.03.30 13:03
|1.2205
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.29
|29690585
|2007.03.30 07:18
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9614
|0.0000
|1.9594
|2007.03.30 07:33
|1.9594
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|29690894
|2007.03.30 07:18
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9604
|0.0000
|1.9624
|2007.03.30 09:53
|1.9583
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|29692673
|2007.03.30 07:26
|sell
|0.20
|usdjpym
|117.95
|0.00
|117.70
|2007.03.30 15:00
|118.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|29693947
|2007.03.30 07:33
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9590
|0.0000
|1.9570
|2007.03.30 07:53
|1.9570
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|29695378
|2007.03.30 07:37
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9584
|0.0000
|1.9604
|2007.03.30 09:53
|1.9583
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|29698242
|2007.03.30 07:53
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9555
|0.0000
|1.9535
|2007.03.30 12:32
|1.9575
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|29698392
|2007.03.30 07:53
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2193
|0.0000
|1.2217
|2007.03.30 12:38
|1.2217
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|29698493
|2007.03.30 07:54
|buy
|0.80
|gbpusdm
|1.9563
|0.0000
|1.9583
|2007.03.30 09:53
|1.9583
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|29699628
|2007.03.30 07:56
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2197
|0.0000
|1.2173
|2007.03.30 13:03
|1.2207
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.64
|29705704
|2007.03.30 08:20
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9575
|0.0000
|1.9555
|2007.03.30 12:31
|1.9574
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|29706370
|2007.03.30 08:22
|sell
|0.40
|usdjpym
|118.15
|0.00
|117.90
|2007.03.30 15:00
|118.08
|0.00
|0.00
|0.00
|2.37
|29714491
|2007.03.30 09:53
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9588
|0.0000
|1.9608
|2007.03.30 13:38
|1.9588
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|29719682
|2007.03.30 10:47
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3309
|0.0000
|1.3329
|2007.03.30 14:59
|1.3309
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|29719759
|2007.03.30 10:47
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3308
|0.0000
|1.3288
|2007.03.30 12:40
|1.3295
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|29725737
|2007.03.30 11:48
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9595
|0.0000
|1.9575
|2007.03.30 12:31
|1.9575
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|29732562
|2007.03.30 12:29
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3328
|0.0000
|1.3308
|2007.03.30 12:38
|1.3308
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|29733737
|2007.03.30 12:32
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9569
|0.0000
|1.9549
|2007.03.30 14:03
|1.9569
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|29734249
|2007.03.30 12:35
|buy
|0.05
|usdjpym
|118.19
|0.00
|118.44
|2007.03.30 15:57
|117.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.77
|29734758
|2007.03.30 12:38
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9568
|0.0000
|1.9588
|2007.03.30 13:38
|1.9588
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|29735092
|2007.03.30 12:40
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2236
|0.0000
|1.2260
|2007.03.30 15:57
|1.2121
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.74
|29735501
|2007.03.30 12:40
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.2232
|0.0000
|1.2208
|2007.03.30 13:03
|1.2208
|0.00
|0.00
|0.00
|7.86
|29735658
|2007.03.30 12:40
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3289
|0.0000
|1.3269
|2007.03.30 14:08
|1.3289
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|29742729
|2007.03.30 12:51
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3309
|0.0000
|1.3289
|2007.03.30 14:08
|1.3289
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|29744170
|2007.03.30 12:56
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2216
|0.0000
|1.2240
|2007.03.30 15:56
|1.2128
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.26
|29745801
|2007.03.30 13:03
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2202
|0.0000
|1.2178
|2007.03.30 15:13
|1.2199
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|29747251
|2007.03.30 13:12
|sell
|0.80
|usdjpym
|118.36
|0.00
|118.11
|2007.03.30 14:59
|118.11
|0.00
|0.00
|0.00
|16.93
|29750285
|2007.03.30 13:38
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9592
|0.0000
|1.9612
|2007.03.30 14:39
|1.9592
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|29750336
|2007.03.30 13:39
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9589
|0.0000
|1.9569
|2007.03.30 14:03
|1.9569
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|29753160
|2007.03.30 13:46
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9572
|0.0000
|1.9592
|2007.03.30 14:39
|1.9592
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|29757646
|2007.03.30 14:03
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9564
|0.0000
|1.9544
|2007.03.30 15:57
|1.9693
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.45
|29758182
|2007.03.30 14:04
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2222
|0.0000
|1.2198
|2007.03.30 15:13
|1.2198
|0.00
|0.00
|0.00
|1.97
|29759119
|2007.03.30 14:08
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3289
|0.0000
|1.3309
|2007.03.30 14:59
|1.3309
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|29759287
|2007.03.30 14:08
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3288
|0.0000
|1.3268
|2007.03.30 15:57
|1.3374
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.30
|29764681
|2007.03.30 14:36
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9584
|0.0000
|1.9564
|2007.03.30 15:57
|1.9695
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.10
|29765486
|2007.03.30 14:39
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9597
|0.0000
|1.9617
|2007.03.30 15:07
|1.9617
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|29770329
|2007.03.30 14:59
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3310
|0.0000
|1.3290
|2007.03.30 15:57
|1.3376
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.60
|29770489
|2007.03.30 14:59
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9613
|0.0000
|1.9593
|2007.03.30 15:57
|1.9693
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|29770683
|2007.03.30 15:00
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3313
|0.0000
|1.3333
|2007.03.30 15:15
|1.3333
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|29770990
|2007.03.30 15:00
|sell
|0.05
|usdjpym
|118.06
|0.00
|117.81
|2007.03.30 15:14
|117.81
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|29772915
|2007.03.30 15:08
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9634
|0.0000
|1.9654
|2007.03.30 15:17
|1.9654
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|29773305
|2007.03.30 15:08
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.99
|0.00
|118.24
|2007.03.30 15:56
|117.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.23
|29774697
|2007.03.30 15:13
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9633
|0.0000
|1.9613
|2007.03.30 15:57
|1.9694
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.40
|29774983
|2007.03.30 15:13
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2194
|0.0000
|1.2170
|2007.03.30 15:17
|1.2170
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|29775051
|2007.03.30 15:13
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2196
|0.0000
|1.2220
|2007.03.30 15:56
|1.2131
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.72
|29776107
|2007.03.30 15:15
|buy
|0.20
|usdjpym
|117.71
|0.00
|117.96
|2007.03.30 15:56
|117.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.87
|29776308
|2007.03.30 15:15
|sell
|0.05
|usdjpym
|117.71
|0.00
|117.46
|2007.03.30 15:29
|117.46
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|29776593
|2007.03.30 15:16
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3333
|0.0000
|1.3313
|2007.03.30 15:57
|1.3377
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.80
|29776694
|2007.03.30 15:16
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3335
|0.0000
|1.3355
|2007.03.30 15:21
|1.3355
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|29777369
|2007.03.30 15:17
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.2176
|0.0000
|1.2200
|2007.03.30 15:56
|1.2131
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.84
|29778001
|2007.03.30 15:17
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2157
|0.0000
|1.2133
|2007.03.30 15:27
|1.2133
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|29778183
|2007.03.30 15:18
|sell
|0.80
|gbpusdm
|1.9658
|0.0000
|1.9638
|2007.03.30 15:56
|1.9692
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.20
|29778233
|2007.03.30 15:18
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9662
|0.0000
|1.9682
|2007.03.30 15:21
|1.9682
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|29780067
|2007.03.30 15:20
|sell
|1.60
|gbpusdm
|1.9678
|0.0000
|1.9658
|2007.03.30 15:56
|1.9686
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|29781001
|2007.03.30 15:21
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3355
|0.0000
|1.3375
|2007.03.30 15:27
|1.3375
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|29781140
|2007.03.30 15:21
|buy
|0.80
|usdchfm
|1.2150
|0.0000
|1.2174
|2007.03.30 15:56
|1.2127
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.17
|29781229
|2007.03.30 15:21
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3353
|0.0000
|1.3333
|2007.03.30 15:57
|1.3377
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.60
|29781291
|2007.03.30 15:22
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9685
|0.0000
|1.9705
|2007.03.30 15:30
|1.9705
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|29785400
|2007.03.30 15:27
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2129
|0.0000
|1.2105
|2007.03.30 15:29
|1.2105
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|29785845
|2007.03.30 15:27
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3373
|0.0000
|1.3353
|2007.03.30 15:56
|1.3373
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|29786026
|2007.03.30 15:27
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3377
|0.0000
|1.3397
|2007.03.30 15:48
|1.3397
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|29786577
|2007.03.30 15:27
|sell
|3.20
|gbpusdm
|1.9698
|0.0000
|1.9678
|2007.03.30 15:55
|1.9678
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|29786672
|2007.03.30 15:27
|buy
|1.60
|usdchfm
|1.2129
|0.0000
|1.2153
|2007.03.30 15:55
|1.2129
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|29788154
|2007.03.30 15:28
|buy
|0.40
|usdjpym
|117.50
|0.00
|117.75
|2007.03.30 15:56
|117.55
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|29789102
|2007.03.30 15:29
|sell
|0.05
|usdjpym
|117.41
|0.00
|117.16
|2007.03.30 15:46
|117.35
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|29789648
|2007.03.30 15:29
|buy
|3.20
|usdchfm
|1.2109
|0.0000
|1.2133
|2007.03.30 15:55
|1.2133
|0.00
|0.00
|0.00
|63.29
|29790195
|2007.03.30 15:29
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2099
|0.0000
|1.2075
|2007.03.30 15:48
|1.2094
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|29790763
|2007.03.30 15:30
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9711
|0.0000
|1.9731
|2007.03.30 15:48
|1.9711
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|29792409
|2007.03.30 15:32
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9691
|0.0000
|1.9711
|2007.03.30 15:47
|1.9711
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|29792464
|2007.03.30 15:32
|sell
|0.10
|usdjpym
|117.61
|0.00
|117.36
|2007.03.30 15:46
|117.36
|0.00
|0.00
|0.00
|2.13
|29792962
|2007.03.30 15:33
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2119
|0.0000
|1.2095
|2007.03.30 15:48
|1.2095
|0.00
|0.00
|0.00
|1.98
|29796841
|2007.03.30 15:44
|sell
|1.60
|eurusdm
|1.3393
|0.0000
|1.3373
|2007.03.30 15:55
|1.3373
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|29798056
|2007.03.30 15:46
|sell
|0.05
|usdjpym
|117.32
|0.00
|117.07
|2007.04.05 13:59
|118.50
|0.00
|0.00
|-0.42
|-4.98
|29798671
|2007.03.30 15:48
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2091
|0.0000
|1.2067
|2007.04.02 14:09
|1.2128
|0.00
|0.00
|-0.05
|-1.53
|29798708
|2007.03.30 15:48
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9713
|0.0000
|1.9733
|2007.04.02 06:33
|1.9709
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|29798720
|2007.03.30 15:48
|buy
|0.80
|usdjpym
|117.30
|0.00
|117.55
|2007.03.30 15:55
|117.55
|0.00
|0.00
|0.00
|17.01
|29798868
|2007.03.30 15:48
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3399
|0.0000
|1.3419
|2007.04.02 12:52
|1.3371
|0.00
|0.00
|-0.03
|-1.40
|29799490
|2007.03.30 15:49
|buy
|6.40
|usdchfm
|1.2089
|0.0000
|1.2113
|2007.03.30 15:55
|1.2113
|0.00
|0.00
|0.00
|126.80
|29801028
|2007.03.30 15:51
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2111
|0.0000
|1.2087
|2007.04.02 14:09
|1.2129
|0.00
|0.00
|-0.09
|-1.48
|29802631
|2007.03.30 15:55
|sell
|0.10
|usdjpym
|117.52
|0.00
|117.27
|2007.04.05 13:58
|118.47
|0.00
|0.00
|-0.85
|-8.02
|29803904
|2007.03.30 15:56
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2131
|0.0000
|1.2107
|2007.04.02 14:09
|1.2128
|0.00
|0.00
|-0.19
|0.49
|29804048
|2007.03.30 15:56
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3371
|0.0000
|1.3391
|2007.04.02 12:52
|1.3371
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.00
|29804102
|2007.03.30 15:56
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9689
|0.0000
|1.9709
|2007.04.02 06:33
|1.9709
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|29806111
|2007.03.30 16:00
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3373
|0.0000
|1.3353
|2007.03.30 19:20
|1.3353
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|29806226
|2007.03.30 16:00
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2126
|0.0000
|1.2150
|2007.03.30 18:57
|1.2150
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|29806991
|2007.03.30 16:01
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9685
|0.0000
|1.9665
|2007.04.02 14:34
|1.9774
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.45
|29813847
|2007.03.30 16:23
|buy
|0.05
|usdjpym
|117.58
|0.00
|117.83
|2007.03.30 19:19
|117.83
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|29833311
|2007.03.30 18:12
|sell
|0.20
|usdjpym
|117.72
|0.00
|117.47
|2007.04.05 13:58
|118.48
|0.00
|0.00
|-1.73
|-12.83
|29841388
|2007.03.30 18:57
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2154
|0.0000
|1.2178
|2007.04.03 05:33
|1.2159
|0.00
|0.00
|0.08
|0.21
|29841503
|2007.03.30 18:57
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.2151
|0.0000
|1.2127
|2007.04.02 14:09
|1.2127
|0.00
|0.00
|-0.38
|7.92
|29844996
|2007.03.30 19:19
|buy
|0.05
|usdjpym
|117.88
|0.00
|118.13
|2007.04.03 03:41
|117.93
|0.00
|0.00
|0.14
|0.21
|29845528
|2007.03.30 19:20
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3351
|0.0000
|1.3331
|2007.04.03 17:35
|1.3352
|0.00
|0.00
|0.06
|-0.05
|29918433
|2007.04.02 05:58
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3351
|0.0000
|1.3371
|2007.04.02 12:52
|1.3371
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|29918952
|2007.04.02 06:01
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.67
|0.00
|117.92
|2007.04.03 03:41
|117.92
|0.00
|0.00
|0.14
|2.12
|29923685
|2007.04.02 06:32
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9705
|0.0000
|1.9685
|2007.04.02 14:34
|1.9773
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.80
|29924024
|2007.04.02 06:33
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9714
|0.0000
|1.9734
|2007.04.02 07:29
|1.9734
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|29934958
|2007.04.02 07:25
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9729
|0.0000
|1.9709
|2007.04.02 14:34
|1.9772
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.60
|29936563
|2007.04.02 07:29
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9738
|0.0000
|1.9758
|2007.04.02 11:11
|1.9738
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|29942309
|2007.04.02 07:58
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9718
|0.0000
|1.9738
|2007.04.02 11:11
|1.9738
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|29964803
|2007.04.02 11:11
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9742
|0.0000
|1.9762
|2007.04.02 11:49
|1.9762
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|29967055
|2007.04.02 11:30
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9750
|0.0000
|1.9730
|2007.04.02 14:34
|1.9771
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.40
|29971025
|2007.04.02 11:49
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9768
|0.0000
|1.9788
|2007.04.02 13:07
|1.9788
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|29971491
|2007.04.02 11:51
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2134
|0.0000
|1.2158
|2007.04.03 05:33
|1.2158
|0.00
|0.00
|0.09
|1.97
|29971627
|2007.04.02 11:51
|sell
|0.80
|gbpusdm
|1.9771
|0.0000
|1.9751
|2007.04.02 14:33
|1.9771
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|29984129
|2007.04.02 12:52
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3375
|0.0000
|1.3395
|2007.04.03 07:22
|1.3375
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.00
|29984277
|2007.04.02 12:53
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3372
|0.0000
|1.3352
|2007.04.03 17:35
|1.3352
|0.00
|0.00
|0.05
|2.00
|29987527
|2007.04.02 13:07
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9793
|0.0000
|1.9813
|2007.04.02 15:45
|1.9788
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|29988264
|2007.04.02 13:11
|sell
|1.60
|gbpusdm
|1.9791
|0.0000
|1.9771
|2007.04.02 14:33
|1.9771
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|30001849
|2007.04.02 14:09
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2125
|0.0000
|1.2101
|2007.04.04 07:35
|1.2208
|0.00
|0.00
|-0.10
|-3.40
|30007804
|2007.04.02 14:33
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9768
|0.0000
|1.9788
|2007.04.02 15:45
|1.9788
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|30008048
|2007.04.02 14:34
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9771
|0.0000
|1.9751
|2007.04.03 07:59
|1.9790
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.95
|30022566
|2007.04.02 15:45
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9790
|0.0000
|1.9810
|2007.04.03 07:12
|1.9810
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|30028433
|2007.04.02 16:27
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9791
|0.0000
|1.9771
|2007.04.03 07:59
|1.9791
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|30040525
|2007.04.02 18:07
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2145
|0.0000
|1.2121
|2007.04.04 07:35
|1.2208
|0.00
|0.00
|-0.18
|-5.16
|30087613
|2007.04.03 03:41
|sell
|0.40
|usdjpym
|117.92
|0.00
|117.67
|2007.04.05 13:58
|118.48
|0.00
|0.00
|-2.29
|-18.91
|30087762
|2007.04.03 03:42
|buy
|0.05
|usdjpym
|117.95
|0.00
|118.20
|2007.04.03 06:03
|118.20
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|30101240
|2007.04.03 05:21
|sell
|0.80
|usdjpym
|118.12
|0.00
|117.87
|2007.04.05 13:58
|118.47
|0.00
|0.00
|-4.57
|-23.63
|30103652
|2007.04.03 05:33
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2162
|0.0000
|1.2186
|2007.04.03 09:10
|1.2186
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|30109009
|2007.04.03 05:57
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3355
|0.0000
|1.3375
|2007.04.03 07:22
|1.3375
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|30110546
|2007.04.03 06:03
|buy
|0.05
|usdjpym
|118.24
|0.00
|118.49
|2007.04.03 07:44
|118.49
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|30126329
|2007.04.03 07:11
|sell
|1.60
|usdjpym
|118.33
|0.00
|118.08
|2007.04.05 13:58
|118.45
|0.00
|0.00
|-9.15
|-16.21
|30126685
|2007.04.03 07:12
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9814
|0.0000
|1.9834
|2007.04.03 13:12
|1.9774
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|30126900
|2007.04.03 07:12
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9813
|0.0000
|1.9793
|2007.04.03 07:59
|1.9793
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|30129724
|2007.04.03 07:23
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3379
|0.0000
|1.3399
|2007.04.04 07:37
|1.3356
|0.00
|0.00
|-0.03
|-1.15
|30135158
|2007.04.03 07:45
|sell
|3.20
|usdjpym
|118.53
|0.00
|118.28
|2007.04.05 13:58
|118.48
|0.00
|0.00
|-18.31
|13.50
|30135289
|2007.04.03 07:45
|buy
|0.05
|usdjpym
|118.56
|0.00
|118.81
|2007.04.03 12:25
|118.81
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|30135610
|2007.04.03 07:45
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2165
|0.0000
|1.2141
|2007.04.04 07:35
|1.2207
|0.00
|0.00
|-0.19
|-6.88
|30140594
|2007.04.03 07:59
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9794
|0.0000
|1.9814
|2007.04.03 13:12
|1.9774
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|30140760
|2007.04.03 07:59
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9786
|0.0000
|1.9766
|2007.04.03 09:08
|1.9766
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|30152791
|2007.04.03 09:08
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9774
|0.0000
|1.9794
|2007.04.03 13:12
|1.9774
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|30152949
|2007.04.03 09:09
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9762
|0.0000
|1.9742
|2007.04.03 16:50
|1.9762
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|30153712
|2007.04.03 09:09
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.2185
|0.0000
|1.2161
|2007.04.04 07:35
|1.2208
|0.00
|0.00
|-0.38
|-7.54
|30153847
|2007.04.03 09:10
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2190
|0.0000
|1.2214
|2007.04.03 17:48
|1.2214
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|30154725
|2007.04.03 09:11
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3359
|0.0000
|1.3379
|2007.04.04 07:37
|1.3359
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.00
|30156502
|2007.04.03 09:14
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9754
|0.0000
|1.9774
|2007.04.03 13:12
|1.9774
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|30185610
|2007.04.03 12:20
|sell
|6.40
|usdjpym
|118.73
|0.00
|118.48
|2007.04.05 13:58
|118.48
|0.00
|0.00
|-36.61
|135.04
|30187219
|2007.04.03 12:25
|buy
|0.05
|usdjpym
|118.84
|0.00
|119.09
|2007.04.04 09:55
|118.89
|0.00
|0.00
|0.07
|0.21
|30195230
|2007.04.03 13:12
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9779
|0.0000
|1.9799
|2007.04.04 07:14
|1.9758
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.05
|30197101
|2007.04.03 13:24
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9782
|0.0000
|1.9762
|2007.04.03 16:49
|1.9762
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|30232704
|2007.04.03 16:50
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9758
|0.0000
|1.9738
|2007.04.03 17:57
|1.9738
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|30233810
|2007.04.03 17:01
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9759
|0.0000
|1.9779
|2007.04.04 07:14
|1.9756
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|30237421
|2007.04.03 17:35
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3350
|0.0000
|1.3330
|2007.04.03 17:57
|1.3330
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|30237553
|2007.04.03 17:35
|sell
|0.80
|usdchfm
|1.2206
|0.0000
|1.2182
|2007.04.04 07:34
|1.2207
|0.00
|0.00
|-0.75
|-0.66
|30240331
|2007.04.03 17:48
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2218
|0.0000
|1.2242
|2007.04.05 21:25
|1.2156
|0.00
|0.00
|0.21
|-2.55
|30242088
|2007.04.03 17:55
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3339
|0.0000
|1.3359
|2007.04.04 07:37
|1.3359
|0.00
|0.00
|-0.12
|4.00
|30243278
|2007.04.03 17:57
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3330
|0.0000
|1.3310
|2007.04.04 11:00
|1.3353
|0.00
|0.00
|0.03
|-1.15
|30243527
|2007.04.03 17:58
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9735
|0.0000
|1.9755
|2007.04.04 07:14
|1.9755
|0.00
|0.00
|-0.01
|4.00
|30243713
|2007.04.03 17:58
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9732
|0.0000
|1.9712
|2007.04.04 11:00
|1.9732
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|30244972
|2007.04.03 18:01
|sell
|1.60
|usdchfm
|1.2229
|0.0000
|1.2205
|2007.04.04 07:34
|1.2205
|0.00
|0.00
|-1.50
|31.46
|30338586
|2007.04.04 07:14
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9752
|0.0000
|1.9732
|2007.04.04 11:00
|1.9732
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|30338862
|2007.04.04 07:14
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9763
|0.0000
|1.9783
|2007.04.04 14:19
|1.9748
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.75
|30341331
|2007.04.04 07:34
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3350
|0.0000
|1.3330
|2007.04.04 11:00
|1.3351
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|30341576
|2007.04.04 07:35
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2203
|0.0000
|1.2179
|2007.04.04 14:38
|1.2179
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|30342367
|2007.04.04 07:37
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3360
|0.0000
|1.3380
|2007.04.04 13:04
|1.3359
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|30347004
|2007.04.04 08:16
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2198
|0.0000
|1.2222
|2007.04.05 21:25
|1.2155
|0.00
|0.00
|0.36
|-3.54
|30347425
|2007.04.04 08:17
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.64
|0.00
|118.89
|2007.04.04 09:55
|118.89
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|30355108
|2007.04.04 09:55
|buy
|0.05
|usdjpym
|118.91
|0.00
|119.16
|2007.04.05 12:30
|118.97
|0.00
|0.00
|0.20
|0.25
|30359263
|2007.04.04 10:28
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3370
|0.0000
|1.3350
|2007.04.04 11:00
|1.3350
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|30362571
|2007.04.04 10:59
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9743
|0.0000
|1.9763
|2007.04.04 14:19
|1.9744
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|30363289
|2007.04.04 11:00
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3351
|0.0000
|1.3331
|2007.04.06 12:36
|1.3390
|0.00
|0.00
|0.11
|-1.95
|30363702
|2007.04.04 11:00
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9727
|0.0000
|1.9707
|2007.04.04 19:04
|1.9750
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.15
|30364996
|2007.04.04 11:03
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3340
|0.0000
|1.3360
|2007.04.04 13:04
|1.3360
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|30377525
|2007.04.04 12:42
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9723
|0.0000
|1.9743
|2007.04.04 14:19
|1.9743
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|30380759
|2007.04.04 13:04
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3362
|0.0000
|1.3382
|2007.04.05 11:20
|1.3382
|0.00
|0.00
|-0.09
|1.00
|30387364
|2007.04.04 14:04
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.71
|0.00
|118.96
|2007.04.05 12:30
|118.96
|0.00
|0.00
|0.41
|2.10
|30389584
|2007.04.04 14:19
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9749
|0.0000
|1.9729
|2007.04.04 19:03
|1.9749
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|30389623
|2007.04.04 14:20
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9754
|0.0000
|1.9774
|2007.04.05 11:17
|1.9725
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.45
|30390358
|2007.04.04 14:22
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3371
|0.0000
|1.3351
|2007.04.06 12:36
|1.3390
|0.00
|0.00
|0.21
|-1.90
|30393217
|2007.04.04 14:39
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2176
|0.0000
|1.2152
|2007.04.05 13:11
|1.2170
|0.00
|0.00
|-0.14
|0.25
|30396742
|2007.04.04 14:59
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9769
|0.0000
|1.9749
|2007.04.04 19:03
|1.9749
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|30403813
|2007.04.04 16:01
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2196
|0.0000
|1.2172
|2007.04.05 13:10
|1.2172
|0.00
|0.00
|-0.28
|1.97
|30419692
|2007.04.04 19:04
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9745
|0.0000
|1.9725
|2007.04.05 06:13
|1.9743
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|30430609
|2007.04.04 22:42
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9765
|0.0000
|1.9745
|2007.04.05 06:13
|1.9745
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|30464008
|2007.04.05 06:13
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9738
|0.0000
|1.9718
|2007.04.05 08:30
|1.9735
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|30469506
|2007.04.05 06:55
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9758
|0.0000
|1.9738
|2007.04.05 08:30
|1.9738
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|30482835
|2007.04.05 08:30
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9730
|0.0000
|1.9710
|2007.04.05 10:58
|1.9710
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|30486866
|2007.04.05 08:50
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9734
|0.0000
|1.9754
|2007.04.05 11:17
|1.9726
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|30503159
|2007.04.05 10:58
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9706
|0.0000
|1.9686
|2007.04.05 11:00
|1.9686
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|30503449
|2007.04.05 10:58
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9706
|0.0000
|1.9726
|2007.04.05 11:17
|1.9726
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|30505156
|2007.04.05 11:01
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9684
|0.0000
|1.9664
|2007.04.05 11:55
|1.9704
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|30506410
|2007.04.05 11:02
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9705
|0.0000
|1.9685
|2007.04.05 11:55
|1.9706
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|30511394
|2007.04.05 11:17
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9725
|0.0000
|1.9705
|2007.04.05 11:55
|1.9705
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|30511620
|2007.04.05 11:17
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9730
|0.0000
|1.9750
|2007.04.05 13:23
|1.9719
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.55
|30513270
|2007.04.05 11:20
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3384
|0.0000
|1.3404
|2007.04.05 13:12
|1.3404
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|30517729
|2007.04.05 11:44
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9709
|0.0000
|1.9729
|2007.04.05 13:23
|1.9719
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|30519882
|2007.04.05 11:55
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9699
|0.0000
|1.9679
|2007.04.05 12:32
|1.9679
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|30523809
|2007.04.05 12:12
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9689
|0.0000
|1.9709
|2007.04.05 13:21
|1.9709
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|30528806
|2007.04.05 12:31
|buy
|0.05
|usdjpym
|119.01
|0.00
|119.26
|2007.04.06 04:13
|118.86
|0.00
|0.00
|0.07
|-0.63
|30529498
|2007.04.05 12:33
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9672
|0.0000
|1.9652
|2007.04.05 16:02
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|30533835
|2007.04.05 12:58
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.81
|0.00
|119.06
|2007.04.06 04:13
|118.85
|0.00
|0.00
|0.14
|0.34
|30535391
|2007.04.05 13:09
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3391
|0.0000
|1.3371
|2007.04.06 12:35
|1.3385
|0.00
|0.00
|0.11
|1.20
|30536022
|2007.04.05 13:10
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2178
|0.0000
|1.2202
|2007.04.05 21:25
|1.2156
|0.00
|0.00
|0.18
|-3.62
|30536737
|2007.04.05 13:12
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2167
|0.0000
|1.2143
|2007.04.05 13:23
|1.2143
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|30536912
|2007.04.05 13:12
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9692
|0.0000
|1.9672
|2007.04.05 16:02
|1.9699
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|30537094
|2007.04.05 13:13
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3406
|0.0000
|1.3426
|2007.04.05 13:26
|1.3426
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|30537515
|2007.04.05 13:14
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.2158
|0.0000
|1.2182
|2007.04.05 21:24
|1.2155
|0.00
|0.00
|0.36
|-0.99
|30541378
|2007.04.05 13:23
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3422
|0.0000
|1.3402
|2007.04.06 12:31
|1.3402
|0.00
|0.00
|0.22
|8.00
|30541694
|2007.04.05 13:23
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2139
|0.0000
|1.2115
|2007.04.10 00:38
|1.2256
|0.00
|0.00
|-0.15
|-4.77
|30542115
|2007.04.05 13:23
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9720
|0.0000
|1.9700
|2007.04.05 16:02
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|30542391
|2007.04.05 13:23
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9724
|0.0000
|1.9744
|2007.04.09 19:24
|1.9615
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.45
|30544585
|2007.04.05 13:26
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3433
|0.0000
|1.3453
|2007.04.10 00:47
|1.3365
|0.00
|0.00
|-0.09
|-3.40
|30544727
|2007.04.05 13:27
|buy
|0.80
|usdchfm
|1.2132
|0.0000
|1.2156
|2007.04.05 21:24
|1.2156
|0.00
|0.00
|0.71
|15.79
|30545185
|2007.04.05 13:27
|buy
|0.20
|usdjpym
|118.61
|0.00
|118.86
|2007.04.06 04:13
|118.86
|0.00
|0.00
|0.27
|4.21
|30555410
|2007.04.05 13:59
|sell
|0.05
|usdjpym
|118.46
|0.00
|118.21
|2007.04.10 01:37
|118.96
|0.00
|0.00
|-0.21
|-2.10
|30572267
|2007.04.05 16:00
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.66
|0.00
|118.41
|2007.04.10 01:37
|118.95
|0.00
|0.00
|-0.42
|-2.44
|30572700
|2007.04.05 16:01
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9704
|0.0000
|1.9724
|2007.04.09 19:24
|1.9616
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.80
|30572883
|2007.04.05 16:02
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9695
|0.0000
|1.9675
|2007.04.06 06:38
|1.9697
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|30582743
|2007.04.05 17:44
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9715
|0.0000
|1.9695
|2007.04.06 06:38
|1.9695
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|30602821
|2007.04.05 21:25
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2159
|0.0000
|1.2183
|2007.04.06 12:30
|1.2183
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|30628220
|2007.04.06 04:13
|buy
|0.05
|usdjpym
|118.88
|0.00
|119.13
|2007.04.06 12:31
|119.13
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|30628223
|2007.04.06 04:14
|sell
|0.20
|usdjpym
|118.86
|0.00
|118.61
|2007.04.10 01:37
|118.96
|0.00
|0.00
|-0.58
|-1.68
|30630975
|2007.04.06 04:54
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2159
|0.0000
|1.2135
|2007.04.10 00:38
|1.2257
|0.00
|0.00
|-0.18
|-8.00
|30639364
|2007.04.06 06:38
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3413
|0.0000
|1.3433
|2007.04.10 00:47
|1.3366
|0.00
|0.00
|-0.12
|-4.70
|30639571
|2007.04.06 06:38
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9694
|0.0000
|1.9674
|2007.04.06 12:13
|1.9694
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|30648595
|2007.04.06 09:01
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9714
|0.0000
|1.9694
|2007.04.06 12:13
|1.9694
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|30659536
|2007.04.06 12:14
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9683
|0.0000
|1.9663
|2007.04.06 12:31
|1.9663
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|30665382
|2007.04.06 12:32
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9684
|0.0000
|1.9704
|2007.04.09 19:24
|1.9615
|0.00
|0.00
|-0.01
|-13.80
|30666229
|2007.04.06 12:34
|buy
|0.05
|usdjpym
|119.30
|0.00
|119.55
|2007.04.06 13:49
|119.34
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|30666990
|2007.04.06 12:35
|sell
|0.40
|usdjpym
|119.21
|0.00
|118.96
|2007.04.10 01:37
|118.96
|0.00
|0.00
|-1.14
|8.41
|30667332
|2007.04.06 12:35
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2200
|0.0000
|1.2176
|2007.04.10 00:37
|1.2256
|0.00
|0.00
|-0.38
|-9.14
|30667697
|2007.04.06 12:35
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3386
|0.0000
|1.3406
|2007.04.10 00:47
|1.3365
|0.00
|0.00
|-0.24
|-4.20
|30667841
|2007.04.06 12:35
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9646
|0.0000
|1.9626
|2007.04.06 12:43
|1.9646
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|30667996
|2007.04.06 12:36
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9654
|0.0000
|1.9674
|2007.04.09 19:21
|1.9616
|0.00
|0.00
|-0.02
|-15.20
|30668383
|2007.04.06 12:36
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3383
|0.0000
|1.3363
|2007.04.09 00:54
|1.3363
|0.00
|0.00
|0.03
|1.00
|30668503
|2007.04.06 12:36
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2208
|0.0000
|1.2232
|2007.04.09 06:11
|1.2232
|0.00
|0.00
|0.04
|0.98
|30670113
|2007.04.06 12:38
|buy
|0.10
|usdjpym
|119.10
|0.00
|119.35
|2007.04.06 13:49
|119.35
|0.00
|0.00
|0.00
|2.09
|30671895
|2007.04.06 12:39
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9666
|0.0000
|1.9646
|2007.04.06 12:43
|1.9646
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|30674859
|2007.04.06 12:43
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9642
|0.0000
|1.9622
|2007.04.09 12:45
|1.9622
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|30691091
|2007.04.06 13:50
|buy
|0.05
|usdjpym
|119.37
|0.00
|119.62
|2007.04.10 11:05
|119.22
|0.00
|0.00
|0.14
|-0.63
|30695040
|2007.04.06 14:11
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.2220
|0.0000
|1.2196
|2007.04.10 00:37
|1.2256
|0.00
|0.00
|-0.76
|-11.75
|30695328
|2007.04.06 14:12
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3366
|0.0000
|1.3386
|2007.04.10 00:47
|1.3366
|0.00
|0.00
|-0.48
|0.00
|30734731
|2007.04.09 00:55
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3360
|0.0000
|1.3340
|2007.04.11 00:30
|1.3421
|0.00
|0.00
|0.06
|-3.05
|30749073
|2007.04.09 06:42
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2237
|0.0000
|1.2261
|2007.04.09 16:29
|1.2261
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|30764248
|2007.04.09 11:23
|buy
|0.80
|gbpusdm
|1.9634
|0.0000
|1.9654
|2007.04.09 19:20
|1.9615
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.20
|30769682
|2007.04.09 12:45
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9618
|0.0000
|1.9598
|2007.04.09 16:49
|1.9598
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|30770875
|2007.04.09 12:48
|sell
|0.80
|usdchfm
|1.2240
|0.0000
|1.2216
|2007.04.10 00:36
|1.2257
|0.00
|0.00
|-0.75
|-11.10
|30773551
|2007.04.09 13:12
|buy
|1.60
|gbpusdm
|1.9614
|0.0000
|1.9634
|2007.04.09 19:20
|1.9614
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|30788519
|2007.04.09 16:29
|sell
|1.60
|usdchfm
|1.2261
|0.0000
|1.2237
|2007.04.10 00:35
|1.2256
|0.00
|0.00
|-1.50
|6.53
|30788626
|2007.04.09 16:29
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2266
|0.0000
|1.2290
|2007.04.11 07:32
|1.2184
|0.00
|0.00
|0.08
|-3.37
|30793480
|2007.04.09 16:43
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3346
|0.0000
|1.3366
|2007.04.10 00:47
|1.3366
|0.00
|0.00
|-0.48
|16.00
|30794354
|2007.04.09 16:49
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9595
|0.0000
|1.9575
|2007.04.10 07:52
|1.9680
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.25
|30795100
|2007.04.09 16:53
|buy
|3.20
|gbpusdm
|1.9594
|0.0000
|1.9614
|2007.04.09 19:20
|1.9614
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|30795235
|2007.04.09 16:53
|sell
|3.20
|usdchfm
|1.2281
|0.0000
|1.2257
|2007.04.10 00:35
|1.2257
|0.00
|0.00
|-3.01
|62.66
|30803889
|2007.04.09 19:20
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9617
|0.0000
|1.9597
|2007.04.10 07:52
|1.9679
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.20
|30804161
|2007.04.09 19:27
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9618
|0.0000
|1.9638
|2007.04.10 00:52
|1.9638
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|30825902
|2007.04.10 00:37
|buy
|0.10
|usdjpym
|119.17
|0.00
|119.42
|2007.04.10 11:05
|119.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|30826280
|2007.04.10 00:38
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2253
|0.0000
|1.2229
|2007.04.10 01:53
|1.2229
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|30827480
|2007.04.10 00:47
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3368
|0.0000
|1.3388
|2007.04.10 01:52
|1.3388
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|30828422
|2007.04.10 00:51
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9637
|0.0000
|1.9617
|2007.04.10 07:52
|1.9678
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.20
|30828537
|2007.04.10 00:52
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9642
|0.0000
|1.9662
|2007.04.10 01:45
|1.9662
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|30830300
|2007.04.10 00:58
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2246
|0.0000
|1.2270
|2007.04.11 07:32
|1.2186
|0.00
|0.00
|0.09
|-4.92
|30830772
|2007.04.10 00:59
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3380
|0.0000
|1.3360
|2007.04.11 00:30
|1.3422
|0.00
|0.00
|0.05
|-4.20
|30838230
|2007.04.10 01:37
|buy
|0.20
|usdjpym
|118.97
|0.00
|119.22
|2007.04.10 11:04
|119.22
|0.00
|0.00
|0.00
|4.19
|30838417
|2007.04.10 01:37
|sell
|0.05
|usdjpym
|118.94
|0.00
|118.69
|2007.04.11 01:57
|118.89
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.21
|30839198
|2007.04.10 01:40
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9657
|0.0000
|1.9637
|2007.04.10 07:52
|1.9676
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.60
|30840508
|2007.04.10 01:45
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9666
|0.0000
|1.9686
|2007.04.10 02:25
|1.9686
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|30842768
|2007.04.10 01:52
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3390
|0.0000
|1.3410
|2007.04.10 02:32
|1.3410
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|30844025
|2007.04.10 01:53
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2225
|0.0000
|1.2201
|2007.04.10 02:39
|1.2201
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|30845234
|2007.04.10 01:58
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2226
|0.0000
|1.2250
|2007.04.11 07:32
|1.2185
|0.00
|0.00
|0.18
|-6.73
|30846514
|2007.04.10 02:03
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3400
|0.0000
|1.3380
|2007.04.11 00:30
|1.3421
|0.00
|0.00
|0.11
|-4.20
|30847650
|2007.04.10 02:05
|sell
|0.80
|gbpusdm
|1.9678
|0.0000
|1.9658
|2007.04.10 07:52
|1.9679
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|30850470
|2007.04.10 02:25
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9689
|0.0000
|1.9709
|2007.04.10 05:06
|1.9690
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|30852552
|2007.04.10 02:33
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3420
|0.0000
|1.3440
|2007.04.10 12:48
|1.3440
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|30852890
|2007.04.10 02:33
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3420
|0.0000
|1.3400
|2007.04.11 00:29
|1.3420
|0.00
|0.00
|0.22
|0.00
|30854043
|2007.04.10 02:35
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.2205
|0.0000
|1.2229
|2007.04.11 07:32
|1.2186
|0.00
|0.00
|0.36
|-6.24
|30855330
|2007.04.10 02:39
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2197
|0.0000
|1.2173
|2007.04.10 12:17
|1.2173
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|30865406
|2007.04.10 03:47
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9669
|0.0000
|1.9689
|2007.04.10 05:06
|1.9689
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|30873001
|2007.04.10 05:06
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9695
|0.0000
|1.9715
|2007.04.10 09:20
|1.9715
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|30878762
|2007.04.10 05:51
|sell
|1.60
|gbpusdm
|1.9699
|0.0000
|1.9679
|2007.04.10 07:52
|1.9679
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|30898854
|2007.04.10 07:52
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9677
|0.0000
|1.9657
|2007.04.10 14:07
|1.9719
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|30899653
|2007.04.10 07:58
|sell
|0.10
|usdjpym
|119.14
|0.00
|118.89
|2007.04.11 01:57
|118.89
|0.00
|0.00
|-0.14
|2.10
|30902251
|2007.04.10 08:10
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9699
|0.0000
|1.9679
|2007.04.10 14:07
|1.9719
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|30912433
|2007.04.10 09:20
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9720
|0.0000
|1.9740
|2007.04.10 11:30
|1.9740
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|30922193
|2007.04.10 10:55
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9719
|0.0000
|1.9699
|2007.04.10 14:07
|1.9719
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|30924034
|2007.04.10 11:05
|buy
|0.05
|usdjpym
|119.27
|0.00
|119.52
|2007.04.11 12:25
|119.32
|0.00
|0.00
|0.07
|0.21
|30927695
|2007.04.10 11:30
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9739
|0.0000
|1.9719
|2007.04.10 14:07
|1.9719
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|30927712
|2007.04.10 11:30
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9744
|0.0000
|1.9764
|2007.04.11 01:49
|1.9744
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|30933045
|2007.04.10 12:02
|buy
|0.80
|usdchfm
|1.2185
|0.0000
|1.2209
|2007.04.11 07:32
|1.2186
|0.00
|0.00
|0.71
|0.66
|30935887
|2007.04.10 12:18
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2169
|0.0000
|1.2145
|2007.04.11 14:57
|1.2186
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.70
|30940968
|2007.04.10 12:46
|buy
|0.10
|usdjpym
|119.07
|0.00
|119.32
|2007.04.11 12:25
|119.32
|0.00
|0.00
|0.14
|2.10
|30941635
|2007.04.10 12:48
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3440
|0.0000
|1.3460
|2007.04.11 14:57
|1.3440
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.00
|30946060
|2007.04.10 13:13
|buy
|1.60
|usdchfm
|1.2164
|0.0000
|1.2188
|2007.04.11 07:31
|1.2188
|0.00
|0.00
|1.42
|31.51
|30946214
|2007.04.10 13:13
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3440
|0.0000
|1.3420
|2007.04.11 00:29
|1.3420
|0.00
|0.00
|0.43
|16.00
|30955030
|2007.04.10 14:07
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9724
|0.0000
|1.9744
|2007.04.11 01:49
|1.9744
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|30955253
|2007.04.10 14:07
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9715
|0.0000
|1.9695
|2007.04.10 15:56
|1.9714
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|30958934
|2007.04.10 14:33
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9735
|0.0000
|1.9715
|2007.04.10 15:55
|1.9715
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|30973048
|2007.04.10 15:56
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9707
|0.0000
|1.9687
|2007.04.11 04:07
|1.9744
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.85
|30974613
|2007.04.10 16:04
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9727
|0.0000
|1.9707
|2007.04.11 04:07
|1.9745
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|31014294
|2007.04.11 00:30
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3420
|0.0000
|1.3400
|2007.04.11 18:05
|1.3418
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|31019184
|2007.04.11 01:15
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3420
|0.0000
|1.3440
|2007.04.11 14:57
|1.3440
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|31025148
|2007.04.11 01:50
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9747
|0.0000
|1.9767
|2007.04.11 02:04
|1.9767
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|31025269
|2007.04.11 01:50
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9747
|0.0000
|1.9727
|2007.04.11 04:06
|1.9747
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|31027066
|2007.04.11 01:57
|sell
|0.05
|usdjpym
|118.88
|0.00
|118.63
|2007.04.11 18:43
|119.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.51
|31028640
|2007.04.11 02:04
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9767
|0.0000
|1.9747
|2007.04.11 04:06
|1.9747
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|31028667
|2007.04.11 02:04
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9772
|0.0000
|1.9792
|2007.04.11 05:39
|1.9763
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.45
|31035958
|2007.04.11 03:10
|sell
|0.10
|usdjpym
|119.09
|0.00
|118.84
|2007.04.11 18:43
|119.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.17
|31041726
|2007.04.11 04:06
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9744
|0.0000
|1.9764
|2007.04.11 05:39
|1.9764
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|31041845
|2007.04.11 04:07
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9741
|0.0000
|1.9721
|2007.04.11 07:32
|1.9782
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.05
|31052673
|2007.04.11 05:39
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9761
|0.0000
|1.9741
|2007.04.11 07:32
|1.9786
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|31052753
|2007.04.11 05:39
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9768
|0.0000
|1.9788
|2007.04.11 06:13
|1.9788
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|31060271
|2007.04.11 06:14
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9791
|0.0000
|1.9771
|2007.04.11 07:31
|1.9787
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|31060329
|2007.04.11 06:14
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9794
|0.0000
|1.9814
|2007.04.11 07:25
|1.9814
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|31073711
|2007.04.11 07:20
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9811
|0.0000
|1.9791
|2007.04.11 07:31
|1.9791
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|31074817
|2007.04.11 07:25
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9817
|0.0000
|1.9837
|2007.04.11 14:29
|1.9776
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.05
|31076171
|2007.04.11 07:31
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9796
|0.0000
|1.9816
|2007.04.11 14:29
|1.9775
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|31076812
|2007.04.11 07:32
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9779
|0.0000
|1.9759
|2007.04.11 12:25
|1.9759
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|31077081
|2007.04.11 07:33
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2189
|0.0000
|1.2213
|2007.04.11 10:46
|1.2213
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|31078635
|2007.04.11 07:42
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2190
|0.0000
|1.2166
|2007.04.11 14:57
|1.2185
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|31082709
|2007.04.11 08:03
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9776
|0.0000
|1.9796
|2007.04.11 14:28
|1.9776
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|31101184
|2007.04.11 10:43
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2210
|0.0000
|1.2186
|2007.04.11 14:56
|1.2186
|0.00
|0.00
|0.00
|3.94
|31101921
|2007.04.11 10:46
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2217
|0.0000
|1.2241
|2007.04.11 18:13
|1.2223
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|31113235
|2007.04.11 12:24
|sell
|0.20
|usdjpym
|119.29
|0.00
|119.04
|2007.04.11 18:43
|119.24
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|31113795
|2007.04.11 12:25
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9755
|0.0000
|1.9735
|2007.04.11 18:05
|1.9754
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|31113837
|2007.04.11 12:25
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9756
|0.0000
|1.9776
|2007.04.11 14:28
|1.9776
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|31113980
|2007.04.11 12:26
|buy
|0.05
|usdjpym
|119.34
|0.00
|119.59
|2007.04.13 12:10
|118.57
|0.00
|0.00
|0.27
|-3.25
|31130277
|2007.04.11 14:09
|sell
|0.40
|usdjpym
|119.50
|0.00
|119.25
|2007.04.11 18:43
|119.25
|0.00
|0.00
|0.00
|8.39
|31133027
|2007.04.11 14:28
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9775
|0.0000
|1.9755
|2007.04.11 18:04
|1.9755
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|31133221
|2007.04.11 14:29
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9779
|0.0000
|1.9799
|2007.04.12 01:44
|1.9755
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.20
|31135356
|2007.04.11 14:45
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2197
|0.0000
|1.2221
|2007.04.11 18:13
|1.2221
|0.00
|0.00
|0.00
|1.97
|31137865
|2007.04.11 14:57
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2181
|0.0000
|1.2157
|2007.04.11 23:41
|1.2201
|0.00
|0.00
|-0.14
|-0.82
|31138061
|2007.04.11 14:57
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3441
|0.0000
|1.3461
|2007.04.11 22:43
|1.3436
|0.00
|0.00
|-0.09
|-0.25
|31138086
|2007.04.11 14:57
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3440
|0.0000
|1.3420
|2007.04.11 18:04
|1.3420
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|31147942
|2007.04.11 16:47
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2201
|0.0000
|1.2177
|2007.04.11 23:40
|1.2200
|0.00
|0.00
|-0.28
|0.08
|31159563
|2007.04.11 18:04
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9759
|0.0000
|1.9779
|2007.04.12 01:43
|1.9756
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.30
|31159759
|2007.04.11 18:05
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9747
|0.0000
|1.9727
|2007.04.12 07:45
|1.9766
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.95
|31160123
|2007.04.11 18:05
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3417
|0.0000
|1.3437
|2007.04.11 22:42
|1.3437
|0.00
|0.00
|-0.18
|2.00
|31160429
|2007.04.11 18:05
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3417
|0.0000
|1.3397
|2007.04.12 16:01
|1.3477
|0.00
|0.00
|0.08
|-3.00
|31162603
|2007.04.11 18:13
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2223
|0.0000
|1.2199
|2007.04.11 23:40
|1.2199
|0.00
|0.00
|-0.56
|3.93
|31162708
|2007.04.11 18:13
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9739
|0.0000
|1.9759
|2007.04.11 23:00
|1.9759
|0.00
|0.00
|-0.02
|4.00
|31162760
|2007.04.11 18:13
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2226
|0.0000
|1.2250
|2007.04.12 01:00
|1.2230
|0.00
|0.00
|0.13
|0.16
|31167323
|2007.04.11 18:41
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2206
|0.0000
|1.2230
|2007.04.12 00:59
|1.2230
|0.00
|0.00
|0.27
|1.96
|31168432
|2007.04.11 18:43
|sell
|0.05
|usdjpym
|119.22
|0.00
|118.97
|2007.04.12 13:00
|119.16
|0.00
|0.00
|-0.21
|0.25
|31188348
|2007.04.11 22:42
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3437
|0.0000
|1.3417
|2007.04.12 16:01
|1.3478
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.10
|31188518
|2007.04.11 22:43
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3439
|0.0000
|1.3459
|2007.04.12 01:42
|1.3459
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|31193054
|2007.04.11 23:42
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2198
|0.0000
|1.2174
|2007.04.12 01:36
|1.2220
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|31195430
|2007.04.12 00:01
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2220
|0.0000
|1.2196
|2007.04.12 01:36
|1.2217
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|31203936
|2007.04.12 01:00
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2236
|0.0000
|1.2260
|2007.04.12 16:31
|1.2178
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.38
|31204189
|2007.04.12 01:00
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9739
|0.0000
|1.9759
|2007.04.12 01:41
|1.9759
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|31206538
|2007.04.12 01:02
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2241
|0.0000
|1.2217
|2007.04.12 01:36
|1.2217
|0.00
|0.00
|0.00
|3.93
|31214120
|2007.04.12 01:36
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2215
|0.0000
|1.2191
|2007.04.12 06:06
|1.2191
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|31215740
|2007.04.12 01:41
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2213
|0.0000
|1.2237
|2007.04.12 16:31
|1.2176
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.04
|31216246
|2007.04.12 01:43
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3461
|0.0000
|1.3481
|2007.04.12 13:48
|1.3481
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|31216674
|2007.04.12 01:43
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3460
|0.0000
|1.3440
|2007.04.12 16:01
|1.3479
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.80
|31217037
|2007.04.12 01:44
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9757
|0.0000
|1.9777
|2007.04.12 06:18
|1.9777
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|31221196
|2007.04.12 01:58
|sell
|0.10
|usdjpym
|119.42
|0.00
|119.17
|2007.04.12 13:00
|119.17
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|31244575
|2007.04.12 05:28
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2193
|0.0000
|1.2217
|2007.04.12 16:31
|1.2177
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.63
|31249269
|2007.04.12 06:07
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2187
|0.0000
|1.2163
|2007.04.12 12:36
|1.2183
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|31249929
|2007.04.12 06:10
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9767
|0.0000
|1.9747
|2007.04.12 07:45
|1.9767
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|31251335
|2007.04.12 06:18
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9781
|0.0000
|1.9801
|2007.04.12 11:55
|1.9779
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|31255816
|2007.04.12 06:52
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9787
|0.0000
|1.9767
|2007.04.12 07:45
|1.9767
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|31263596
|2007.04.12 07:45
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9763
|0.0000
|1.9743
|2007.04.12 08:49
|1.9743
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|31270675
|2007.04.12 08:30
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9760
|0.0000
|1.9780
|2007.04.12 11:55
|1.9780
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|31274405
|2007.04.12 08:49
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9739
|0.0000
|1.9719
|2007.04.12 15:21
|1.9776
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.85
|31277265
|2007.04.12 08:58
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2207
|0.0000
|1.2183
|2007.04.12 12:36
|1.2183
|0.00
|0.00
|0.00
|1.97
|31288975
|2007.04.12 10:39
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9759
|0.0000
|1.9739
|2007.04.12 15:21
|1.9775
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|31301720
|2007.04.12 11:55
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9779
|0.0000
|1.9759
|2007.04.12 15:20
|1.9778
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|31301910
|2007.04.12 11:55
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9782
|0.0000
|1.9802
|2007.04.12 14:23
|1.9802
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|31308158
|2007.04.12 12:36
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2180
|0.0000
|1.2156
|2007.04.12 13:48
|1.2156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|31313359
|2007.04.12 13:00
|sell
|0.05
|usdjpym
|119.13
|0.00
|118.88
|2007.04.12 13:55
|118.88
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|31313482
|2007.04.12 13:00
|buy
|0.10
|usdjpym
|119.14
|0.00
|119.39
|2007.04.13 12:09
|118.57
|0.00
|0.00
|0.14
|-4.81
|31319310
|2007.04.12 13:34
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.2173
|0.0000
|1.2197
|2007.04.12 16:31
|1.2176
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|31322159
|2007.04.12 13:46
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3480
|0.0000
|1.3460
|2007.04.12 16:00
|1.3480
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|31323252
|2007.04.12 13:48
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3482
|0.0000
|1.3502
|2007.04.12 14:40
|1.3502
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|31323348
|2007.04.12 13:48
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2152
|0.0000
|1.2128
|2007.04.13 00:44
|1.2148
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.16
|31324526
|2007.04.12 13:51
|buy
|0.80
|usdchfm
|1.2153
|0.0000
|1.2177
|2007.04.12 16:31
|1.2177
|0.00
|0.00
|0.00
|15.77
|31324856
|2007.04.12 13:52
|buy
|0.20
|usdjpym
|118.94
|0.00
|119.19
|2007.04.13 12:09
|118.56
|0.00
|0.00
|0.27
|-6.41
|31326110
|2007.04.12 13:55
|sell
|0.05
|usdjpym
|118.86
|0.00
|118.61
|2007.04.13 02:45
|118.81
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.21
|31330801
|2007.04.12 14:18
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9799
|0.0000
|1.9779
|2007.04.12 15:20
|1.9779
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|31333128
|2007.04.12 14:23
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9806
|0.0000
|1.9826
|2007.04.12 18:44
|1.9784
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|31336975
|2007.04.12 14:40
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3500
|0.0000
|1.3480
|2007.04.12 16:00
|1.3480
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|31337174
|2007.04.12 14:40
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3500
|0.0000
|1.3520
|2007.04.13 00:38
|1.3500
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.00
|31345481
|2007.04.12 15:20
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9786
|0.0000
|1.9806
|2007.04.12 18:43
|1.9785
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|31346012
|2007.04.12 15:21
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9773
|0.0000
|1.9753
|2007.04.13 02:27
|1.9816
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.15
|31352214
|2007.04.12 16:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3480
|0.0000
|1.3500
|2007.04.13 00:38
|1.3500
|0.00
|0.00
|-0.06
|2.00
|31352816
|2007.04.12 16:01
|sell
|0.10
|usdjpym
|119.06
|0.00
|118.81
|2007.04.13 02:45
|118.81
|0.00
|0.00
|-0.14
|2.10
|31352939
|2007.04.12 16:02
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3476
|0.0000
|1.3456
|2007.04.13 14:41
|1.3515
|0.00
|0.00
|0.03
|-1.95
|31356104
|2007.04.12 16:27
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2172
|0.0000
|1.2148
|2007.04.13 00:44
|1.2148
|0.00
|0.00
|-0.09
|1.98
|31356800
|2007.04.12 16:31
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9766
|0.0000
|1.9786
|2007.04.12 18:43
|1.9786
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|31357129
|2007.04.12 16:31
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2185
|0.0000
|1.2209
|2007.04.13 14:37
|1.2110
|0.00
|0.00
|0.04
|-3.10
|31370391
|2007.04.12 18:23
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2165
|0.0000
|1.2189
|2007.04.13 14:36
|1.2111
|0.00
|0.00
|0.09
|-4.46
|31373171
|2007.04.12 18:47
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9787
|0.0000
|1.9807
|2007.04.13 00:44
|1.9807
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|31379107
|2007.04.12 19:42
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9793
|0.0000
|1.9773
|2007.04.13 02:27
|1.9817
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|31414495
|2007.04.13 00:35
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3496
|0.0000
|1.3476
|2007.04.13 14:41
|1.3514
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|31415197
|2007.04.13 00:38
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3499
|0.0000
|1.3519
|2007.04.13 01:23
|1.3519
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|31417029
|2007.04.13 00:44
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9811
|0.0000
|1.9831
|2007.04.13 01:31
|1.9831
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|31417535
|2007.04.13 00:44
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2145
|0.0000
|1.2121
|2007.04.13 06:43
|1.2121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|31426304
|2007.04.13 01:22
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3516
|0.0000
|1.3496
|2007.04.13 14:41
|1.3515
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|31427178
|2007.04.13 01:23
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9815
|0.0000
|1.9795
|2007.04.13 02:27
|1.9815
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|31427328
|2007.04.13 01:23
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3518
|0.0000
|1.3538
|2007.04.13 10:02
|1.3538
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|31429229
|2007.04.13 01:31
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9835
|0.0000
|1.9855
|2007.04.13 05:43
|1.9836
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|31430651
|2007.04.13 01:33
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9835
|0.0000
|1.9815
|2007.04.13 02:27
|1.9815
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|31437964
|2007.04.13 02:27
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9814
|0.0000
|1.9794
|2007.04.13 05:20
|1.9814
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|31440682
|2007.04.13 02:45
|sell
|0.05
|usdjpym
|118.79
|0.00
|118.54
|2007.04.13 08:24
|118.54
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|31442818
|2007.04.13 02:55
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2145
|0.0000
|1.2169
|2007.04.13 14:36
|1.2112
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.45
|31446711
|2007.04.13 03:25
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9834
|0.0000
|1.9814
|2007.04.13 05:20
|1.9814
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|31459360
|2007.04.13 05:20
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9815
|0.0000
|1.9835
|2007.04.13 05:42
|1.9835
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|31459568
|2007.04.13 05:20
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9809
|0.0000
|1.9789
|2007.04.13 14:35
|1.9852
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.15
|31461270
|2007.04.13 05:34
|buy
|0.40
|usdjpym
|118.74
|0.00
|118.99
|2007.04.13 12:09
|118.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.41
|31461966
|2007.04.13 05:38
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9829
|0.0000
|1.9809
|2007.04.13 14:35
|1.9853
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|31463293
|2007.04.13 05:43
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9840
|0.0000
|1.9860
|2007.04.13 06:27
|1.9860
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|31470159
|2007.04.13 06:23
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9850
|0.0000
|1.9830
|2007.04.13 14:35
|1.9850
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|31471029
|2007.04.13 06:27
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9864
|0.0000
|1.9884
|2007.04.13 08:29
|1.9864
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|31473490
|2007.04.13 06:36
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.2125
|0.0000
|1.2149
|2007.04.13 14:36
|1.2111
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.62
|31475145
|2007.04.13 06:44
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2116
|0.0000
|1.2092
|2007.04.13 10:02
|1.2092
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|31487377
|2007.04.13 07:48
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9844
|0.0000
|1.9864
|2007.04.13 08:29
|1.9864
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|31490527
|2007.04.13 08:06
|buy
|0.80
|usdchfm
|1.2105
|0.0000
|1.2129
|2007.04.13 14:36
|1.2109
|0.00
|0.00
|0.00
|2.64
|31493231
|2007.04.13 08:24
|sell
|0.05
|usdjpym
|118.50
|0.00
|118.25
|2007.04.13 08:46
|118.25
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|31493360
|2007.04.13 08:24
|buy
|0.80
|usdjpym
|118.53
|0.00
|118.78
|2007.04.13 12:09
|118.58
|0.00
|0.00
|0.00
|3.37
|31494194
|2007.04.13 08:29
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9868
|0.0000
|1.9888
|2007.04.13 14:44
|1.9848
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|31497534
|2007.04.13 08:43
|buy
|1.60
|usdjpym
|118.33
|0.00
|118.58
|2007.04.13 12:09
|118.58
|0.00
|0.00
|0.00
|33.73
|31498512
|2007.04.13 08:46
|sell
|0.05
|usdjpym
|118.21
|0.00
|117.96
|2007.04.13 15:31
|119.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.69
|31502051
|2007.04.13 09:04
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.41
|0.00
|118.16
|2007.04.13 15:31
|119.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.54
|31509936
|2007.04.13 09:58
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3536
|0.0000
|1.3516
|2007.04.13 14:41
|1.3516
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|31511308
|2007.04.13 10:02
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2087
|0.0000
|1.2063
|2007.04.13 17:51
|1.2143
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.31
|31511408
|2007.04.13 10:02
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3540
|0.0000
|1.3560
|2007.04.13 15:53
|1.3516
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|31515094
|2007.04.13 10:23
|buy
|1.60
|usdchfm
|1.2085
|0.0000
|1.2109
|2007.04.13 14:36
|1.2109
|0.00
|0.00
|0.00
|31.71
|31516841
|2007.04.13 10:29
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9870
|0.0000
|1.9850
|2007.04.13 14:35
|1.9850
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|31533917
|2007.04.13 12:10
|buy
|0.05
|usdjpym
|118.59
|0.00
|118.84
|2007.04.13 14:34
|118.84
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|31534160
|2007.04.13 12:10
|sell
|0.20
|usdjpym
|118.61
|0.00
|118.36
|2007.04.13 15:31
|119.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.07
|31559546
|2007.04.13 14:02
|sell
|0.40
|usdjpym
|118.81
|0.00
|118.56
|2007.04.13 15:30
|119.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.09
|31565135
|2007.04.13 14:35
|buy
|0.05
|usdjpym
|118.93
|0.00
|119.18
|2007.04.13 14:40
|119.18
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|31565582
|2007.04.13 14:35
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9849
|0.0000
|1.9829
|2007.04.13 14:40
|1.9829
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|31565650
|2007.04.13 14:36
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2107
|0.0000
|1.2083
|2007.04.13 17:51
|1.2144
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.05
|31565891
|2007.04.13 14:36
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9848
|0.0000
|1.9868
|2007.04.13 14:44
|1.9847
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|31566478
|2007.04.13 14:37
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2115
|0.0000
|1.2139
|2007.04.13 14:41
|1.2139
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|31566998
|2007.04.13 14:38
|sell
|0.80
|usdjpym
|119.08
|0.00
|118.83
|2007.04.13 15:30
|119.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.74
|31568036
|2007.04.13 14:40
|buy
|0.05
|usdjpym
|119.21
|0.00
|119.46
|2007.04.13 15:08
|119.46
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|31568512
|2007.04.13 14:40
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9822
|0.0000
|1.9802
|2007.04.13 15:16
|1.9822
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|31569114
|2007.04.13 14:41
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9827
|0.0000
|1.9847
|2007.04.13 14:44
|1.9847
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|31569192
|2007.04.13 14:41
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3517
|0.0000
|1.3537
|2007.04.13 15:53
|1.3517
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|31569361
|2007.04.13 14:41
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2128
|0.0000
|1.2104
|2007.04.13 17:49
|1.2143
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.47
|31569505
|2007.04.13 14:41
|sell
|1.60
|usdjpym
|119.28
|0.00
|119.03
|2007.04.13 15:30
|119.27
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|31570245
|2007.04.13 14:41
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3512
|0.0000
|1.3492
|2007.04.13 14:57
|1.3512
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|31570268
|2007.04.13 14:41
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2143
|0.0000
|1.2167
|2007.04.13 14:56
|1.2147
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|31572069
|2007.04.13 14:44
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2123
|0.0000
|1.2147
|2007.04.13 14:56
|1.2147
|0.00
|0.00
|0.00
|1.98
|31572175
|2007.04.13 14:44
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3532
|0.0000
|1.3512
|2007.04.13 14:57
|1.3512
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|31572236
|2007.04.13 14:44
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9842
|0.0000
|1.9822
|2007.04.13 15:16
|1.9822
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|31576066
|2007.04.13 14:56
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2153
|0.0000
|1.2177
|2007.04.13 15:18
|1.2177
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|31576102
|2007.04.13 14:56
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.2150
|0.0000
|1.2126
|2007.04.13 17:49
|1.2141
|0.00
|0.00
|0.00
|2.97
|31577066
|2007.04.13 14:57
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3509
|0.0000
|1.3489
|2007.04.13 15:18
|1.3489
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|31580190
|2007.04.13 15:00
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9830
|0.0000
|1.9850
|2007.04.13 15:21
|1.9812
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|31582468
|2007.04.13 15:09
|buy
|0.05
|usdjpym
|119.49
|0.00
|119.74
|2007.04.15 22:29
|119.56
|0.00
|0.00
|0.07
|0.29
|31582942
|2007.04.13 15:10
|sell
|3.20
|usdjpym
|119.48
|0.00
|119.23
|2007.04.13 15:30
|119.23
|0.00
|0.00
|0.00
|67.10
|31584464
|2007.04.13 15:13
|sell
|0.80
|usdchfm
|1.2170
|0.0000
|1.2146
|2007.04.13 17:49
|1.2146
|0.00
|0.00
|0.00
|15.81
|31585867
|2007.04.13 15:16
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9817
|0.0000
|1.9797
|2007.04.13 15:18
|1.9797
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|31587489
|2007.04.13 15:19
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9787
|0.0000
|1.9767
|2007.04.16 07:17
|1.9867
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|31587684
|2007.04.13 15:19
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9792
|0.0000
|1.9812
|2007.04.13 15:21
|1.9812
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|31587879
|2007.04.13 15:19
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2182
|0.0000
|1.2206
|2007.04.16 21:23
|1.2144
|0.00
|0.00
|0.08
|-1.56
|31587953
|2007.04.13 15:19
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3496
|0.0000
|1.3516
|2007.04.13 15:53
|1.3516
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|31588121
|2007.04.13 15:19
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3497
|0.0000
|1.3477
|2007.04.16 05:45
|1.3545
|0.00
|0.00
|0.03
|-2.40
|31588664
|2007.04.13 15:20
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9807
|0.0000
|1.9787
|2007.04.16 07:17
|1.9868
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.10
|31592685
|2007.04.13 15:30
|buy
|0.10
|usdjpym
|119.28
|0.00
|119.53
|2007.04.15 22:29
|119.53
|0.00
|0.00
|0.14
|2.09
|31593348
|2007.04.13 15:31
|sell
|0.05
|usdjpym
|119.31
|0.00
|119.06
|2007.04.15 23:28
|119.23
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.34
|31593942
|2007.04.13 15:32
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2162
|0.0000
|1.2186
|2007.04.16 21:23
|1.2145
|0.00
|0.00
|0.18
|-1.40
|31598591
|2007.04.13 15:53
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9827
|0.0000
|1.9807
|2007.04.16 07:16
|1.9867
|0.00
|0.00
|0.01
|-8.00
|31598652
|2007.04.13 15:53
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9832
|0.0000
|1.9852
|2007.04.13 17:48
|1.9852
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|31598815
|2007.04.13 15:53
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3517
|0.0000
|1.3497
|2007.04.16 05:45
|1.3546
|0.00
|0.00
|0.05
|-2.90
|31598829
|2007.04.13 15:53
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3518
|0.0000
|1.3538
|2007.04.13 17:49
|1.3538
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|31610630
|2007.04.13 17:41
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9847
|0.0000
|1.9827
|2007.04.16 07:16
|1.9866
|0.00
|0.00
|0.01
|-7.60
|31611776
|2007.04.13 17:48
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9857
|0.0000
|1.9877
|2007.04.15 22:25
|1.9877
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|31612299
|2007.04.13 17:49
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3537
|0.0000
|1.3517
|2007.04.16 05:44
|1.3546
|0.00
|0.00
|0.11
|-1.80
|31612369
|2007.04.13 17:49
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3541
|0.0000
|1.3561
|2007.04.15 22:00
|1.3561
|0.00
|0.00
|-0.03
|1.00
|31612734
|2007.04.13 17:49
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2142
|0.0000
|1.2166
|2007.04.16 21:22
|1.2144
|0.00
|0.00
|0.36
|0.33
|31613379
|2007.04.13 17:51
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2137
|0.0000
|1.2113
|2007.04.17 10:29
|1.2113
|0.00
|0.00
|-0.10
|0.99
|31617755
|2007.04.13 18:53
|sell
|0.80
|gbpusdm
|1.9867
|0.0000
|1.9847
|2007.04.16 07:16
|1.9868
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.80
|31623851
|2007.04.15 22:01
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3566
|0.0000
|1.3546
|2007.04.16 05:44
|1.3546
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|31625425
|2007.04.15 22:02
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3564
|0.0000
|1.3584
|2007.04.17 12:38
|1.3563
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.05
|31633938
|2007.04.15 22:20
|sell
|0.10
|usdjpym
|119.51
|0.00
|119.26
|2007.04.15 23:28
|119.26
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|31636288
|2007.04.15 22:27
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9882
|0.0000
|1.9902
|2007.04.16 08:32
|1.9902
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|31636612
|2007.04.15 22:29
|buy
|0.05
|usdjpym
|119.59
|0.00
|119.84
|2007.04.16 05:59
|119.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.67
|31646406
|2007.04.15 23:18
|buy
|0.10
|usdjpym
|119.39
|0.00
|119.64
|2007.04.16 05:59
|119.44
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|31649704
|2007.04.15 23:28
|sell
|0.05
|usdjpym
|119.22
|0.00
|118.97
|2007.04.17 00:19
|119.61
|0.00
|0.00
|-0.07
|-1.63
|31654772
|2007.04.16 00:01
|buy
|0.20
|usdjpym
|119.19
|0.00
|119.44
|2007.04.16 05:59
|119.44
|0.00
|0.00
|0.00
|4.19
|31668732
|2007.04.16 02:48
|sell
|1.60
|gbpusdm
|1.9887
|0.0000
|1.9867
|2007.04.16 07:16
|1.9867
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|31684145
|2007.04.16 05:45
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3543
|0.0000
|1.3523
|2007.04.17 16:20
|1.3562
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.95
|31685578
|2007.04.16 05:56
|sell
|0.10
|usdjpym
|119.42
|0.00
|119.17
|2007.04.17 00:19
|119.60
|0.00
|0.00
|-0.14
|-1.51
|31685882
|2007.04.16 05:59
|buy
|0.05
|usdjpym
|119.47
|0.00
|119.72
|2007.04.16 14:14
|119.72
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|31687974
|2007.04.16 06:15
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3544
|0.0000
|1.3564
|2007.04.17 12:38
|1.3564
|0.00
|0.00
|-0.06
|2.00
|31695859
|2007.04.16 07:17
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9865
|0.0000
|1.9845
|2007.04.16 12:21
|1.9908
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.15
|31704051
|2007.04.16 08:30
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9889
|0.0000
|1.9869
|2007.04.16 12:21
|1.9907
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|31705165
|2007.04.16 08:32
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9906
|0.0000
|1.9926
|2007.04.16 09:26
|1.9926
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|31706692
|2007.04.16 08:40
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9910
|0.0000
|1.9890
|2007.04.16 12:21
|1.9908
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|31713810
|2007.04.16 09:26
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9930
|0.0000
|1.9950
|2007.04.16 13:00
|1.9925
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|31714411
|2007.04.16 09:27
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9930
|0.0000
|1.9910
|2007.04.16 12:21
|1.9910
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|31714537
|2007.04.16 09:27
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.2121
|0.0000
|1.2145
|2007.04.16 21:22
|1.2145
|0.00
|0.00
|0.36
|7.90
|31731586
|2007.04.16 12:21
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9910
|0.0000
|1.9930
|2007.04.16 13:00
|1.9930
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|31731771
|2007.04.16 12:21
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9905
|0.0000
|1.9885
|2007.04.16 13:37
|1.9909
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|31739726
|2007.04.16 13:00
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9926
|0.0000
|1.9906
|2007.04.16 13:37
|1.9906
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|31740336
|2007.04.16 13:01
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9932
|0.0000
|1.9952
|2007.04.16 15:29
|1.9910
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|31745049
|2007.04.16 13:35
|sell
|0.20
|usdjpym
|119.62
|0.00
|119.37
|2007.04.17 00:19
|119.59
|0.00
|0.00
|-0.29
|0.50
|31745232
|2007.04.16 13:35
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9912
|0.0000
|1.9932
|2007.04.16 15:28
|1.9911
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|31745426
|2007.04.16 13:37
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9903
|0.0000
|1.9883
|2007.04.17 13:26
|2.0053
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.50
|31749293
|2007.04.16 14:05
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9892
|0.0000
|1.9912
|2007.04.16 15:28
|1.9912
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|31750261
|2007.04.16 14:14
|buy
|0.05
|usdjpym
|119.76
|0.00
|120.01
|2007.04.17 10:59
|119.42
|0.00
|0.00
|0.07
|-1.42
|31756853
|2007.04.16 15:06
|sell
|0.40
|usdjpym
|119.83
|0.00
|119.58
|2007.04.17 00:19
|119.58
|0.00
|0.00
|-0.57
|8.36
|31762495
|2007.04.16 15:29
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9913
|0.0000
|1.9933
|2007.04.17 05:31
|1.9913
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|31795080
|2007.04.16 21:24
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2149
|0.0000
|1.2173
|2007.04.17 14:53
|1.2094
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.27
|31795955
|2007.04.16 21:37
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9893
|0.0000
|1.9913
|2007.04.17 05:31
|1.9913
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|31806301
|2007.04.17 00:19
|sell
|0.05
|usdjpym
|119.57
|0.00
|119.32
|2007.04.17 06:25
|119.32
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|31807916
|2007.04.17 00:42
|buy
|0.10
|usdjpym
|119.56
|0.00
|119.81
|2007.04.17 10:59
|119.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.26
|31819344
|2007.04.17 05:31
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9919
|0.0000
|1.9939
|2007.04.17 08:30
|1.9939
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|31820022
|2007.04.17 05:37
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2129
|0.0000
|1.2153
|2007.04.17 14:53
|1.2095
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.81
|31822566
|2007.04.17 06:02
|buy
|0.20
|usdjpym
|119.36
|0.00
|119.61
|2007.04.17 10:59
|119.40
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|31824299
|2007.04.17 06:25
|sell
|0.05
|usdjpym
|119.30
|0.00
|119.05
|2007.04.17 15:41
|119.05
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|31824351
|2007.04.17 06:25
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9923
|0.0000
|1.9903
|2007.04.17 13:26
|2.0051
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|31829122
|2007.04.17 07:10
|buy
|0.40
|usdjpym
|119.15
|0.00
|119.40
|2007.04.17 10:59
|119.40
|0.00
|0.00
|0.00
|8.38
|31837287
|2007.04.17 08:31
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9985
|0.0000
|1.9965
|2007.04.17 13:25
|2.0050
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|31837381
|2007.04.17 08:32
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9992
|0.0000
|2.0012
|2007.04.17 10:23
|2.0012
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|31855572
|2007.04.17 10:20
|sell
|0.40
|gbpusdm
|2.0005
|0.0000
|1.9985
|2007.04.17 13:25
|2.0049
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.60
|31856826
|2007.04.17 10:23
|buy
|0.05
|gbpusdm
|2.0015
|0.0000
|2.0035
|2007.04.17 12:12
|2.0035
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|31858473
|2007.04.17 10:29
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2112
|0.0000
|1.2088
|2007.04.17 12:44
|1.2088
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|31858873
|2007.04.17 10:30
|sell
|0.80
|gbpusdm
|2.0026
|0.0000
|2.0006
|2007.04.17 13:25
|2.0048
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.60
|31861789
|2007.04.17 10:46
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2109
|0.0000
|1.2133
|2007.04.17 14:53
|1.2094
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.48
|31863855
|2007.04.17 11:00
|buy
|0.05
|usdjpym
|119.46
|0.00
|119.71
|2007.04.18 06:22
|118.87
|0.00
|0.00
|0.07
|-2.48
|31873675
|2007.04.17 12:12
|buy
|0.05
|gbpusdm
|2.0039
|0.0000
|2.0059
|2007.04.17 12:45
|2.0059
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|31877287
|2007.04.17 12:31
|sell
|1.60
|gbpusdm
|2.0049
|0.0000
|2.0029
|2007.04.17 13:25
|2.0049
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|31880977
|2007.04.17 12:38
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3563
|0.0000
|1.3543
|2007.04.17 16:19
|1.3563
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|31881118
|2007.04.17 12:38
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3566
|0.0000
|1.3586
|2007.04.17 12:47
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|31883340
|2007.04.17 12:44
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.2089
|0.0000
|1.2113
|2007.04.17 14:53
|1.2094
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|31883390
|2007.04.17 12:44
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2084
|0.0000
|1.2060
|2007.04.18 06:49
|1.2060
|0.00
|0.00
|-0.05
|1.00
|31884511
|2007.04.17 12:45
|buy
|0.05
|gbpusdm
|2.0063
|0.0000
|2.0083
|2007.04.17 15:48
|2.0061
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|31885263
|2007.04.17 12:45
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3583
|0.0000
|1.3563
|2007.04.17 16:19
|1.3563
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|31886639
|2007.04.17 12:47
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3591
|0.0000
|1.3611
|2007.04.18 01:24
|1.3591
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.00
|31888909
|2007.04.17 12:50
|sell
|3.20
|gbpusdm
|2.0070
|0.0000
|2.0050
|2007.04.17 13:25
|2.0050
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|31889149
|2007.04.17 12:51
|buy
|0.80
|usdchfm
|1.2069
|0.0000
|1.2093
|2007.04.17 14:52
|1.2093
|0.00
|0.00
|0.00
|15.88
|31889374
|2007.04.17 12:51
|buy
|0.10
|usdjpym
|119.25
|0.00
|119.50
|2007.04.18 06:21
|118.86
|0.00
|0.00
|0.14
|-3.28
|31897633
|2007.04.17 13:26
|sell
|0.05
|gbpusdm
|2.0048
|0.0000
|2.0028
|2007.04.17 16:19
|2.0047
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|31898256
|2007.04.17 13:29
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0041
|0.0000
|2.0061
|2007.04.17 15:48
|2.0061
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|31910738
|2007.04.17 14:53
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2097
|0.0000
|1.2121
|2007.04.18 12:07
|1.2052
|0.00
|0.00
|0.04
|-1.87
|31910831
|2007.04.17 14:53
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3571
|0.0000
|1.3591
|2007.04.18 01:24
|1.3591
|0.00
|0.00
|-0.06
|2.00
|31917866
|2007.04.17 15:41
|buy
|0.20
|usdjpym
|119.04
|0.00
|119.29
|2007.04.18 06:21
|118.87
|0.00
|0.00
|0.27
|-2.86
|31917897
|2007.04.17 15:41
|sell
|0.05
|usdjpym
|119.02
|0.00
|118.77
|2007.04.18 00:25
|118.77
|0.00
|0.00
|-0.07
|1.06
|31919624
|2007.04.17 15:48
|buy
|0.05
|gbpusdm
|2.0064
|0.0000
|2.0084
|2007.04.17 18:59
|2.0064
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|31920233
|2007.04.17 15:49
|sell
|0.10
|gbpusdm
|2.0068
|0.0000
|2.0048
|2007.04.17 16:19
|2.0048
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|31925003
|2007.04.17 16:19
|sell
|0.05
|gbpusdm
|2.0042
|0.0000
|2.0022
|2007.04.18 11:22
|2.0097
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.75
|31925118
|2007.04.17 16:20
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3561
|0.0000
|1.3541
|2007.04.18 12:05
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.85
|31925392
|2007.04.17 16:20
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0044
|0.0000
|2.0064
|2007.04.17 18:59
|2.0064
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|31938036
|2007.04.17 18:59
|sell
|0.10
|gbpusdm
|2.0062
|0.0000
|2.0042
|2007.04.18 11:22
|2.0096
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|31938084
|2007.04.17 18:59
|buy
|0.05
|gbpusdm
|2.0067
|0.0000
|2.0087
|2007.04.18 05:39
|2.0087
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|31940785
|2007.04.17 19:28
|buy
|0.40
|usdjpym
|118.84
|0.00
|119.09
|2007.04.18 06:21
|118.88
|0.00
|0.00
|0.54
|1.35
|31964698
|2007.04.18 00:25
|sell
|0.05
|usdjpym
|118.73
|0.00
|118.48
|2007.04.18 11:43
|118.48
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|31966383
|2007.04.18 00:35
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2077
|0.0000
|1.2101
|2007.04.18 12:06
|1.2060
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.41
|31966818
|2007.04.18 00:36
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3581
|0.0000
|1.3561
|2007.04.18 12:05
|1.3577
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|31968045
|2007.04.18 00:40
|sell
|0.20
|gbpusdm
|2.0083
|0.0000
|2.0063
|2007.04.18 11:22
|2.0095
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|31974133
|2007.04.18 01:24
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3592
|0.0000
|1.3612
|2007.04.18 08:59
|1.3612
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|31980240
|2007.04.18 02:24
|buy
|0.80
|usdjpym
|118.64
|0.00
|118.89
|2007.04.18 06:21
|118.89
|0.00
|0.00
|0.00
|16.82
|31995274
|2007.04.18 05:39
|buy
|0.05
|gbpusdm
|2.0093
|0.0000
|2.0113
|2007.04.18 08:30
|2.0113
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|32002178
|2007.04.18 06:22
|buy
|0.05
|usdjpym
|118.89
|0.00
|119.14
|2007.04.18 17:22
|118.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|32006187
|2007.04.18 06:49
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2056
|0.0000
|1.2032
|2007.04.18 08:59
|1.2032
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|32006706
|2007.04.18 06:53
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2057
|0.0000
|1.2081
|2007.04.18 12:06
|1.2061
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|32010251
|2007.04.18 07:14
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3601
|0.0000
|1.3581
|2007.04.18 12:05
|1.3581
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|32014532
|2007.04.18 07:37
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.69
|0.00
|118.94
|2007.04.18 17:22
|118.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.43
|32024884
|2007.04.18 08:30
|sell
|0.40
|gbpusdm
|2.0114
|0.0000
|2.0094
|2007.04.18 11:22
|2.0094
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|32025020
|2007.04.18 08:30
|buy
|0.05
|gbpusdm
|2.0125
|0.0000
|2.0145
|2007.04.18 12:46
|2.0045
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|32033561
|2007.04.18 08:58
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.2037
|0.0000
|1.2061
|2007.04.18 12:06
|1.2061
|0.00
|0.00
|0.00
|7.96
|32034363
|2007.04.18 08:59
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3614
|0.0000
|1.3634
|2007.04.18 13:40
|1.3593
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.05
|32034477
|2007.04.18 08:59
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2027
|0.0000
|1.2003
|2007.04.18 13:40
|1.2042
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.62
|32047663
|2007.04.18 10:40
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0105
|0.0000
|2.0125
|2007.04.18 12:46
|2.0044
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.10
|32051998
|2007.04.18 11:22
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3594
|0.0000
|1.3614
|2007.04.18 13:40
|1.3593
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|32052232
|2007.04.18 11:23
|sell
|0.05
|gbpusdm
|2.0093
|0.0000
|2.0073
|2007.04.18 11:53
|2.0073
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|32053978
|2007.04.18 11:30
|buy
|0.20
|gbpusdm
|2.0084
|0.0000
|2.0104
|2007.04.18 12:46
|2.0043
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.20
|32055740
|2007.04.18 11:42
|buy
|0.20
|usdjpym
|118.49
|0.00
|118.74
|2007.04.18 17:22
|118.54
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|32055894
|2007.04.18 11:43
|sell
|0.05
|usdjpym
|118.46
|0.00
|118.21
|2007.04.18 14:08
|118.21
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|32058341
|2007.04.18 11:53
|sell
|0.05
|gbpusdm
|2.0069
|0.0000
|2.0049
|2007.04.18 12:05
|2.0049
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|32059203
|2007.04.18 11:54
|buy
|0.40
|gbpusdm
|2.0063
|0.0000
|2.0083
|2007.04.18 12:46
|2.0042
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.40
|32063005
|2007.04.18 12:05
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2047
|0.0000
|1.2023
|2007.04.18 13:40
|1.2043
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|32063120
|2007.04.18 12:05
|sell
|0.05
|gbpusdm
|2.0044
|0.0000
|2.0024
|2007.04.18 12:34
|2.0024
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|32063449
|2007.04.18 12:05
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3575
|0.0000
|1.3555
|2007.04.19 01:13
|1.3597
|0.00
|0.00
|0.08
|-1.10
|32063706
|2007.04.18 12:05
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3574
|0.0000
|1.3594
|2007.04.18 13:40
|1.3594
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|32064279
|2007.04.18 12:05
|buy
|0.80
|gbpusdm
|2.0042
|0.0000
|2.0062
|2007.04.18 12:45
|2.0041
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|32065068
|2007.04.18 12:07
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2054
|0.0000
|1.2078
|2007.04.19 06:49
|1.2038
|0.00
|0.00
|0.13
|-0.66
|32071509
|2007.04.18 12:33
|buy
|0.40
|usdjpym
|118.28
|0.00
|118.53
|2007.04.18 17:21
|118.53
|0.00
|0.00
|0.00
|8.43
|32072360
|2007.04.18 12:34
|buy
|1.60
|gbpusdm
|2.0021
|0.0000
|2.0041
|2007.04.18 12:45
|2.0041
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|32072466
|2007.04.18 12:34
|sell
|0.05
|gbpusdm
|2.0019
|0.0000
|1.9999
|2007.04.18 15:39
|2.0041
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|32072717
|2007.04.18 12:35
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2067
|0.0000
|1.2043
|2007.04.18 13:40
|1.2043
|0.00
|0.00
|0.00
|3.99
|32075218
|2007.04.18 12:45
|sell
|0.10
|gbpusdm
|2.0040
|0.0000
|2.0020
|2007.04.18 15:39
|2.0042
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|32078326
|2007.04.18 12:55
|sell
|0.20
|gbpusdm
|2.0061
|0.0000
|2.0041
|2007.04.18 15:39
|2.0041
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|32078556
|2007.04.18 12:55
|buy
|0.05
|gbpusdm
|2.0067
|0.0000
|2.0087
|2007.04.18 13:24
|2.0065
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|32081177
|2007.04.18 13:13
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0046
|0.0000
|2.0066
|2007.04.18 13:24
|2.0066
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|32083083
|2007.04.18 13:25
|buy
|0.05
|gbpusdm
|2.0070
|0.0000
|2.0090
|2007.04.18 20:12
|2.0070
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|32085501
|2007.04.18 13:40
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2039
|0.0000
|1.2015
|2007.04.18 20:30
|1.2034
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|32085703
|2007.04.18 13:40
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3594
|0.0000
|1.3614
|2007.04.18 20:10
|1.3594
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|32088913
|2007.04.18 14:08
|sell
|0.05
|usdjpym
|118.18
|0.00
|117.93
|2007.04.19 00:07
|118.36
|0.00
|0.00
|-0.21
|-0.76
|32091787
|2007.04.18 14:26
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.39
|0.00
|118.14
|2007.04.19 00:07
|118.35
|0.00
|0.00
|-0.43
|0.34
|32095517
|2007.04.18 15:04
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0050
|0.0000
|2.0070
|2007.04.18 20:12
|2.0070
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|32098022
|2007.04.18 15:34
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2059
|0.0000
|1.2035
|2007.04.18 20:30
|1.2035
|0.00
|0.00
|0.00
|1.99
|32098846
|2007.04.18 15:40
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3574
|0.0000
|1.3594
|2007.04.18 20:10
|1.3594
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|32099086
|2007.04.18 15:51
|sell
|0.05
|gbpusdm
|2.0041
|0.0000
|2.0021
|2007.04.19 00:49
|2.0063
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|32105629
|2007.04.18 17:22
|buy
|0.05
|usdjpym
|118.53
|0.00
|118.78
|2007.04.19 07:02
|117.93
|0.00
|0.00
|0.20
|-2.54
|32108948
|2007.04.18 18:16
|sell
|0.20
|usdjpym
|118.60
|0.00
|118.35
|2007.04.19 00:07
|118.35
|0.00
|0.00
|-0.86
|4.22
|32113121
|2007.04.18 19:12
|sell
|0.10
|gbpusdm
|2.0062
|0.0000
|2.0042
|2007.04.19 00:49
|2.0062
|0.00
|0.00
|0.01
|0.00
|32117919
|2007.04.18 20:12
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3596
|0.0000
|1.3576
|2007.04.19 01:13
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.16
|0.00
|32118017
|2007.04.18 20:12
|buy
|0.05
|gbpusdm
|2.0075
|0.0000
|2.0095
|2007.04.19 07:02
|2.0012
|0.00
|0.00
|-0.01
|-3.15
|32118066
|2007.04.18 20:12
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3597
|0.0000
|1.3617
|2007.04.18 23:13
|1.3617
|0.00
|0.00
|-0.09
|1.00
|32122956
|2007.04.18 20:30
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2032
|0.0000
|1.2008
|2007.04.19 03:45
|1.2008
|0.00
|0.00
|-0.14
|1.00
|32123279
|2007.04.18 20:31
|sell
|0.20
|gbpusdm
|2.0083
|0.0000
|2.0063
|2007.04.19 00:49
|2.0063
|0.00
|0.00
|0.02
|4.00
|32135100
|2007.04.18 22:37
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2034
|0.0000
|1.2058
|2007.04.19 06:49
|1.2038
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|32136829
|2007.04.18 23:12
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3616
|0.0000
|1.3596
|2007.04.19 01:12
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|32136973
|2007.04.18 23:13
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3619
|0.0000
|1.3639
|2007.04.19 09:14
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.15
|32140369
|2007.04.19 00:07
|sell
|0.05
|usdjpym
|118.32
|0.00
|118.07
|2007.04.19 02:40
|118.07
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|32140947
|2007.04.19 00:11
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.33
|0.00
|118.58
|2007.04.19 07:02
|117.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.22
|32145893
|2007.04.19 00:49
|sell
|0.05
|gbpusdm
|2.0058
|0.0000
|2.0038
|2007.04.19 02:42
|2.0038
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|32146747
|2007.04.19 00:54
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0054
|0.0000
|2.0074
|2007.04.19 07:02
|2.0013
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.10
|32149343
|2007.04.19 01:14
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3598
|0.0000
|1.3618
|2007.04.19 09:14
|1.3598
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|32149363
|2007.04.19 01:14
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3595
|0.0000
|1.3575
|2007.04.19 06:40
|1.3575
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|32154991
|2007.04.19 02:24
|buy
|0.20
|usdjpym
|118.13
|0.00
|118.38
|2007.04.19 07:02
|117.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.88
|32157413
|2007.04.19 02:40
|sell
|0.05
|usdjpym
|118.05
|0.00
|117.80
|2007.04.19 05:02
|117.80
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|32158546
|2007.04.19 02:42
|sell
|0.05
|gbpusdm
|2.0031
|0.0000
|2.0011
|2007.04.19 04:02
|2.0040
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.45
|32165673
|2007.04.19 03:38
|buy
|0.40
|usdjpym
|117.91
|0.00
|118.16
|2007.04.19 07:02
|117.97
|0.00
|0.00
|0.00
|2.03
|32166905
|2007.04.19 03:42
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2014
|0.0000
|1.2038
|2007.04.19 06:49
|1.2038
|0.00
|0.00
|0.00
|3.99
|32167389
|2007.04.19 03:45
|sell
|0.10
|gbpusdm
|2.0059
|0.0000
|2.0039
|2007.04.19 04:02
|2.0039
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|32167595
|2007.04.19 03:45
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2005
|0.0000
|1.1981
|2007.04.19 09:14
|1.2022
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.71
|32170906
|2007.04.19 04:02
|sell
|0.05
|gbpusdm
|2.0035
|0.0000
|2.0015
|2007.04.19 06:39
|2.0015
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|32179922
|2007.04.19 04:59
|buy
|0.20
|gbpusdm
|2.0033
|0.0000
|2.0053
|2007.04.19 07:02
|2.0012
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|32181366
|2007.04.19 05:03
|sell
|0.05
|usdjpym
|117.77
|0.00
|117.52
|2007.04.19 06:38
|117.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|32184187
|2007.04.19 05:20
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2025
|0.0000
|1.2001
|2007.04.19 09:14
|1.2023
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|32187875
|2007.04.19 05:41
|sell
|0.10
|usdjpym
|117.97
|0.00
|117.72
|2007.04.19 06:38
|117.72
|0.00
|0.00
|0.00
|2.12
|32196627
|2007.04.19 06:28
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3578
|0.0000
|1.3598
|2007.04.19 09:14
|1.3598
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|32198504
|2007.04.19 06:38
|sell
|0.05
|usdjpym
|117.71
|0.00
|117.46
|2007.04.19 07:11
|117.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|32198632
|2007.04.19 06:38
|buy
|0.80
|usdjpym
|117.71
|0.00
|117.96
|2007.04.19 07:02
|117.96
|0.00
|0.00
|0.00
|16.95
|32198908
|2007.04.19 06:39
|sell
|0.05
|gbpusdm
|2.0007
|0.0000
|1.9987
|2007.04.19 10:44
|2.0007
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|32199050
|2007.04.19 06:39
|buy
|0.40
|gbpusdm
|2.0009
|0.0000
|2.0029
|2007.04.19 07:02
|2.0010
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|32199442
|2007.04.19 06:40
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3574
|0.0000
|1.3554
|2007.04.20 07:42
|1.3613
|0.00
|0.00
|0.03
|-1.95
|32201755
|2007.04.19 06:44
|buy
|0.80
|gbpusdm
|1.9989
|0.0000
|2.0009
|2007.04.19 07:01
|2.0009
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|32204333
|2007.04.19 06:49
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2042
|0.0000
|1.2066
|2007.04.19 13:07
|1.2043
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|32204549
|2007.04.19 06:49
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2045
|0.0000
|1.2021
|2007.04.19 09:14
|1.2021
|0.00
|0.00
|0.00
|3.99
|32208793
|2007.04.19 07:02
|sell
|0.10
|usdjpym
|117.92
|0.00
|117.67
|2007.04.19 07:11
|117.86
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|32209241
|2007.04.19 07:02
|buy
|0.05
|usdjpym
|117.97
|0.00
|118.22
|2007.04.19 13:06
|118.02
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|32209271
|2007.04.19 07:02
|buy
|0.05
|gbpusdm
|2.0016
|0.0000
|2.0036
|2007.04.19 07:42
|2.0036
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|32210197
|2007.04.19 07:03
|sell
|0.20
|usdjpym
|118.12
|0.00
|117.87
|2007.04.19 07:11
|117.87
|0.00
|0.00
|0.00
|4.24
|32210636
|2007.04.19 07:03
|sell
|0.10
|gbpusdm
|2.0028
|0.0000
|2.0008
|2007.04.19 10:44
|2.0008
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|32219609
|2007.04.19 07:42
|buy
|0.05
|gbpusdm
|2.0040
|0.0000
|2.0060
|2007.04.19 11:26
|2.0011
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.45
|32223947
|2007.04.19 08:03
|sell
|0.05
|usdjpym
|117.91
|0.00
|117.66
|2007.04.19 14:59
|118.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.52
|32226727
|2007.04.19 08:18
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.77
|0.00
|118.02
|2007.04.19 13:05
|118.02
|0.00
|0.00
|0.00
|2.12
|32232032
|2007.04.19 08:58
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3594
|0.0000
|1.3574
|2007.04.20 07:42
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.05
|-1.60
|32232111
|2007.04.19 08:58
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2022
|0.0000
|1.2046
|2007.04.19 13:07
|1.2046
|0.00
|0.00
|0.00
|1.99
|32234240
|2007.04.19 09:15
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3599
|0.0000
|1.3619
|2007.04.19 22:02
|1.3619
|0.00
|0.00
|-0.03
|1.00
|32244518
|2007.04.19 10:38
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0019
|0.0000
|2.0039
|2007.04.19 11:26
|2.0013
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|32245601
|2007.04.19 10:44
|sell
|0.05
|gbpusdm
|2.0002
|0.0000
|1.9982
|2007.04.19 13:07
|2.0000
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|32250468
|2007.04.19 11:15
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9993
|0.0000
|2.0013
|2007.04.19 11:26
|2.0013
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|32252380
|2007.04.19 11:26
|buy
|0.05
|gbpusdm
|2.0014
|0.0000
|2.0034
|2007.04.19 12:38
|2.0034
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|32260002
|2007.04.19 12:34
|sell
|0.10
|gbpusdm
|2.0022
|0.0000
|2.0002
|2007.04.19 13:06
|2.0002
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|32261386
|2007.04.19 12:38
|buy
|0.05
|gbpusdm
|2.0040
|0.0000
|2.0060
|2007.04.20 06:11
|2.0042
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|32263728
|2007.04.19 12:50
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0020
|0.0000
|2.0040
|2007.04.20 06:11
|2.0040
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|32266921
|2007.04.19 13:06
|buy
|0.05
|usdjpym
|118.05
|0.00
|118.30
|2007.04.19 13:49
|118.30
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|32267329
|2007.04.19 13:07
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2047
|0.0000
|1.2071
|2007.04.20 08:25
|1.2071
|0.00
|0.00
|0.04
|0.99
|32267396
|2007.04.19 13:07
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.9997
|0.0000
|1.9977
|2007.04.20 02:21
|2.0019
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|32267591
|2007.04.19 13:08
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.11
|0.00
|117.86
|2007.04.19 14:59
|118.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.44
|32274201
|2007.04.19 13:49
|buy
|0.05
|usdjpym
|118.32
|0.00
|118.57
|2007.04.19 14:24
|118.57
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|32276444
|2007.04.19 14:01
|sell
|0.20
|usdjpym
|118.31
|0.00
|118.06
|2007.04.19 14:59
|118.26
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|32277618
|2007.04.19 14:03
|sell
|0.40
|usdjpym
|118.52
|0.00
|118.27
|2007.04.19 14:59
|118.27
|0.00
|0.00
|0.00
|8.46
|32281882
|2007.04.19 14:24
|buy
|0.05
|usdjpym
|118.60
|0.00
|118.85
|2007.04.20 00:55
|118.64
|0.00
|0.00
|0.07
|0.17
|32282740
|2007.04.19 14:29
|sell
|0.10
|gbpusdm
|2.0017
|0.0000
|1.9997
|2007.04.20 02:21
|2.0019
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|32285898
|2007.04.19 14:50
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.39
|0.00
|118.64
|2007.04.20 00:54
|118.64
|0.00
|0.00
|0.14
|2.11
|32318778
|2007.04.19 21:56
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3614
|0.0000
|1.3594
|2007.04.20 07:41
|1.3614
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|32324546
|2007.04.19 22:37
|sell
|0.20
|gbpusdm
|2.0038
|0.0000
|2.0018
|2007.04.20 02:21
|2.0018
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|32338650
|2007.04.20 00:55
|buy
|0.05
|usdjpym
|118.68
|0.00
|118.93
|2007.04.20 13:34
|118.93
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|32347253
|2007.04.20 02:21
|sell
|0.05
|gbpusdm
|2.0016
|0.0000
|1.9996
|2007.04.20 07:43
|2.0036
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|32354471
|2007.04.20 03:56
|sell
|0.10
|gbpusdm
|2.0036
|0.0000
|2.0016
|2007.04.20 07:43
|2.0037
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|32364566
|2007.04.20 06:11
|buy
|0.05
|gbpusdm
|2.0048
|0.0000
|2.0068
|2007.04.20 09:07
|2.0023
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.25
|32365488
|2007.04.20 06:14
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3634
|0.0000
|1.3614
|2007.04.20 07:41
|1.3614
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|32365753
|2007.04.20 06:14
|sell
|0.20
|gbpusdm
|2.0057
|0.0000
|2.0037
|2007.04.20 07:43
|2.0037
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|32377695
|2007.04.20 07:42
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3610
|0.0000
|1.3590
|2007.04.20 13:39
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|32378208
|2007.04.20 07:43
|sell
|0.05
|gbpusdm
|2.0032
|0.0000
|2.0012
|2007.04.20 08:46
|2.0012
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|32384418
|2007.04.20 08:30
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0026
|0.0000
|2.0046
|2007.04.20 09:07
|2.0021
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|32388413
|2007.04.20 08:46
|sell
|0.05
|gbpusdm
|2.0007
|0.0000
|1.9987
|2007.04.20 17:42
|2.0029
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|32389116
|2007.04.20 08:47
|buy
|0.20
|gbpusdm
|2.0001
|0.0000
|2.0021
|2007.04.20 09:07
|2.0021
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|32392675
|2007.04.20 09:07
|buy
|0.05
|gbpusdm
|2.0028
|0.0000
|2.0048
|2007.04.20 15:16
|2.0048
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|32393591
|2007.04.20 09:13
|sell
|0.10
|gbpusdm
|2.0028
|0.0000
|2.0008
|2007.04.20 17:41
|2.0030
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|32429717
|2007.04.20 15:16
|sell
|0.20
|gbpusdm
|2.0050
|0.0000
|2.0030
|2007.04.20 17:41
|2.0030
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|0.00
|0.00
|-96.21
|1 344.93
|Closed P/L:
|1 248.72
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|32319967
|2007.04.19 22:02
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3621
|0.0000
|1.3641
|1.3599
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|32413509
|2007.04.20 12:56
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3598
|0.0000
|1.3618
|1.3599
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|32420101
|2007.04.20 13:39
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3588
|0.0000
|1.3568
|1.3601
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|32429745
|2007.04.20 15:16
|buy
|0.05
|gbpusdm
|2.0054
|0.0000
|2.0074
|2.0030
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|32438396
|2007.04.20 17:35
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0033
|0.0000
|2.0053
|2.0030
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|32438827
|2007.04.20 17:42
|sell
|0.05
|gbpusdm
|2.0026
|0.0000
|2.0006
|2.0034
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|32234201
|2007.04.19 09:14
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2018
|0.0000
|1.1994
|1.2070
|0.00
|0.00
|-0.05
|-2.15
|32266031
|2007.04.19 13:02
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2038
|0.0000
|1.2014
|1.2070
|0.00
|0.00
|-0.09
|-2.65
|32295737
|2007.04.19 16:17
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2058
|0.0000
|1.2034
|1.2070
|0.00
|0.00
|-0.19
|-1.99
|32382815
|2007.04.20 08:25
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2075
|0.0000
|1.2099
|1.2066
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|32413641
|2007.04.20 12:56
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.2080
|0.0000
|1.2056
|1.2070
|0.00
|0.00
|0.00
|3.31
|32287398
|2007.04.19 15:00
|sell
|0.05
|usdjpym
|118.24
|0.00
|117.99
|118.78
|0.00
|0.00
|-0.07
|-2.27
|32294933
|2007.04.19 16:11
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.44
|0.00
|118.19
|118.78
|0.00
|0.00
|-0.14
|-2.86
|32338386
|2007.04.20 00:54
|sell
|0.20
|usdjpym
|118.64
|0.00
|118.39
|118.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.36
|32417889
|2007.04.20 13:26
|sell
|0.40
|usdjpym
|118.84
|0.00
|118.59
|118.78
|0.00
|0.00
|0.00
|2.02
|32419221
|2007.04.20 13:34
|buy
|0.05
|usdjpym
|118.95
|0.00
|119.20
|118.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|32429867
|2007.04.20 15:16
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.75
|0.00
|119.00
|118.75
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|-13.71
|Floating P/L:
|-14.25
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 248.72
|Floating P/L:
|-14.25
|Margin:
|45.00
|Balance:
|2 248.72
|Equity:
|2 234.47
|Free Margin:
|2 189.47
|Details:
|Gross Profit:
|2 671.60
|Gross Loss:
|1 422.88
|Total Net Profit:
|1 248.72
|Profit Factor:
|1.88
|Expected Payoff:
|1.07
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|186.15 (10.42%)
|Relative Drawdown:
|10.42% (186.15)
|Total Trades:
|1170
|Short Positions (won %):
|595 (61.01%)
|Long Positions (won %):
|575 (65.57%)
|Profit Trades (% of total):
|740 (63.25%)
|Loss trades (% of total):
|430 (36.75%)
|Largest
|profit trade:
|126.80
|loss trade:
|-28.20
|Average
|profit trade:
|3.61
|loss trade:
|-3.31
|Maximum
|consecutive wins ($):
|27 (324.86)
|consecutive losses ($):
|11 (-121.96)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|324.86 (27)
|consecutive loss (count):
|-121.96 (11)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2