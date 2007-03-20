Interbank FX, LLC

Account: 1408773 Name: AFX Currency: USD 2007 April 20, 18:19
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
283692682007.03.18 23:53balanceDeposit1 000.00
283737542007.03.19 00:35sell0.05gbpusdm1.94080.00001.93882007.03.19 01:331.94080.000.000.000.00
283742802007.03.19 00:38buy0.05gbpusdm1.94160.00001.94362007.03.19 08:051.94360.000.000.001.00
283770862007.03.19 00:56sell0.10gbpusdm1.94290.00001.94092007.03.19 01:321.94090.000.000.002.00
283853322007.03.19 01:33sell0.05gbpusdm1.94030.00001.93832007.03.19 10:191.94230.000.000.00-1.00
283930502007.03.19 02:30sell0.10gbpusdm1.94230.00001.94032007.03.19 10:191.94230.000.000.000.00
284296302007.03.19 08:05buy0.05gbpusdm1.94420.00001.94622007.03.19 11:511.94430.000.000.000.05
284302542007.03.19 08:07sell0.20gbpusdm1.94430.00001.94232007.03.19 10:191.94230.000.000.004.00
284522522007.03.19 10:19buy0.10gbpusdm1.94220.00001.94422007.03.19 11:511.94420.000.000.002.00
284523542007.03.19 10:19sell0.05gbpusdm1.94200.00001.94002007.03.19 17:151.94390.000.000.00-0.95
284640762007.03.19 11:25buy0.05usdjpym117.530.00117.732007.03.19 14:54117.530.000.000.000.00
284641372007.03.19 11:26buy0.05usdchfm1.21230.00001.21432007.03.19 15:591.21230.000.000.000.00
284642242007.03.19 11:28sell0.05eurusdm1.32900.00001.32702007.03.20 02:351.32910.000.000.03-0.05
284648072007.03.19 11:33sell0.10gbpusdm1.94400.00001.94202007.03.19 17:151.94390.000.000.000.10
284675292007.03.19 11:52buy0.05gbpusdm1.94480.00001.94682007.03.19 13:101.94680.000.000.001.00
284687222007.03.19 12:00buy0.05eurusdm1.32950.00001.33152007.03.20 12:451.32950.000.00-0.030.00
284688462007.03.19 12:00sell0.05usdchfm1.21200.00001.21002007.03.19 21:181.21220.000.00-0.05-0.08
284689262007.03.19 12:00sell0.05usdjpym117.450.00117.252007.03.19 19:57117.440.000.000.000.04
284808822007.03.19 13:01sell0.20gbpusdm1.94600.00001.94402007.03.19 17:141.94400.000.000.004.00
284835782007.03.19 13:10buy0.05gbpusdm1.94730.00001.94932007.03.19 21:581.94500.000.00-0.01-1.15
284849982007.03.19 13:18buy0.10usdjpym117.330.00117.532007.03.19 14:54117.530.000.000.001.70
284856022007.03.19 13:20buy0.10usdchfm1.21030.00001.21232007.03.19 15:591.21230.000.000.001.65
284893662007.03.19 13:43buy0.10gbpusdm1.94530.00001.94732007.03.19 21:571.94520.000.00-0.01-0.10
284997712007.03.19 14:54buy0.05usdjpym117.540.00117.742007.03.19 16:13117.740.000.000.000.85
285075382007.03.19 15:59buy0.05usdchfm1.21290.00001.21492007.03.20 02:461.21490.000.000.040.82
285084632007.03.19 16:04sell0.10usdjpym117.650.00117.452007.03.19 19:57117.450.000.000.001.70
285103932007.03.19 16:13buy0.05usdjpym117.740.00117.942007.03.19 23:18117.520.000.000.07-0.94
285127202007.03.19 16:27sell0.10usdchfm1.21410.00001.21212007.03.19 21:181.21210.000.00-0.091.65
285204022007.03.19 17:15sell0.05gbpusdm1.94340.00001.94142007.03.20 08:381.94710.000.000.00-1.85
285213782007.03.19 17:22buy0.20gbpusdm1.94330.00001.94532007.03.19 21:571.94530.000.00-0.024.00
285329642007.03.19 19:14buy0.10usdjpym117.530.00117.732007.03.19 23:18117.530.000.000.140.00
285375892007.03.19 19:57sell0.05usdjpym117.430.00117.232007.03.19 22:29117.440.000.00-0.07-0.04
285436272007.03.19 21:19sell0.05usdchfm1.21190.00001.20992007.03.20 11:131.21390.000.000.00-0.82
285454522007.03.19 21:46sell0.10usdjpym117.640.00117.442007.03.19 22:29117.440.000.000.001.70
285462512007.03.19 21:58buy0.05gbpusdm1.94550.00001.94752007.03.20 07:321.94750.000.000.001.00
285481532007.03.19 22:31sell0.05usdjpym117.410.00117.212007.03.20 12:47117.590.000.000.00-0.77
285492392007.03.19 22:40buy0.20usdjpym117.330.00117.532007.03.19 23:17117.530.000.000.003.40
285495702007.03.19 22:40sell0.10gbpusdm1.94540.00001.94342007.03.20 08:381.94710.000.000.00-1.70
285518132007.03.19 23:05sell0.10eurusdm1.33100.00001.32902007.03.20 02:351.32900.000.000.002.00
285527042007.03.19 23:18buy0.05usdjpym117.530.00117.732007.03.20 00:39117.730.000.000.000.85
285559482007.03.19 23:46sell0.10usdjpym117.610.00117.412007.03.20 12:47117.610.000.000.000.00
285622442007.03.20 00:39buy0.05usdjpym117.750.00117.952007.03.20 01:04117.950.000.000.000.85
285641122007.03.20 00:54sell0.20usdjpym117.810.00117.612007.03.20 12:47117.610.000.000.003.40
285666382007.03.20 01:05buy0.05usdjpym117.990.00118.192007.03.20 09:52117.970.000.000.00-0.08
285751962007.03.20 02:01buy0.10usdjpym117.780.00117.982007.03.20 09:51117.980.000.000.001.70
285795842007.03.20 02:35sell0.05eurusdm1.32900.00001.32702007.03.21 13:021.32920.000.000.03-0.10
285812132007.03.20 02:45sell0.10usdchfm1.21390.00001.21192007.03.20 11:131.21390.000.000.000.00
285818912007.03.20 02:47buy0.05usdchfm1.21550.00001.21752007.03.20 10:121.21540.000.000.00-0.04
285948362007.03.20 05:45buy0.10usdchfm1.21350.00001.21552007.03.20 10:101.21550.000.000.001.65
286037042007.03.20 07:31sell0.20gbpusdm1.94740.00001.94542007.03.20 08:381.94740.000.000.000.00
286037352007.03.20 07:32buy0.05gbpusdm1.94780.00001.94982007.03.20 09:301.94940.000.000.000.80
286101972007.03.20 08:20sell0.40gbpusdm1.94940.00001.94742007.03.20 08:381.94740.000.000.008.00
286125872007.03.20 08:38sell0.05gbpusdm1.94670.00001.94472007.03.20 09:221.94470.000.000.001.00
286146722007.03.20 09:17buy0.10gbpusdm1.94540.00001.94742007.03.20 09:301.94740.000.000.002.00
286151952007.03.20 09:22sell0.05gbpusdm1.94410.00001.94212007.03.20 13:231.95730.000.000.00-6.60
286163952007.03.20 09:30sell0.10gbpusdm1.94910.00001.94712007.03.20 13:231.95740.000.000.00-8.30
286165482007.03.20 09:30buy0.05gbpusdm1.94950.00001.95152007.03.20 09:331.95150.000.000.001.00
286173952007.03.20 09:33sell0.20gbpusdm1.95110.00001.94912007.03.20 13:231.95750.000.000.00-12.80
286175212007.03.20 09:33buy0.05gbpusdm1.95220.00001.95422007.03.20 09:501.95220.000.000.000.00
286186892007.03.20 09:39buy0.10gbpusdm1.95020.00001.95222007.03.20 09:501.95220.000.000.002.00
286196042007.03.20 09:50buy0.05gbpusdm1.95240.00001.95442007.03.20 09:551.95440.000.000.001.00
286201712007.03.20 09:52sell0.40gbpusdm1.95350.00001.95152007.03.20 13:231.95750.000.000.00-16.00
286203042007.03.20 09:52buy0.05usdjpym117.950.00118.152007.03.20 14:10117.340.000.000.00-2.60
286210252007.03.20 09:55buy0.05gbpusdm1.95470.00001.95672007.03.20 11:241.95670.000.000.001.00
286222902007.03.20 10:02sell0.80gbpusdm1.95550.00001.95352007.03.20 13:231.95760.000.000.00-16.80
286232482007.03.20 10:10buy0.10eurusdm1.32750.00001.32952007.03.20 12:451.32950.000.000.002.00
286236832007.03.20 10:12buy0.05usdchfm1.21590.00001.21792007.03.20 15:591.21370.000.000.00-0.91
286253272007.03.20 10:30sell0.20usdchfm1.21590.00001.21392007.03.20 11:131.21390.000.000.003.30
286256632007.03.20 10:34buy0.10usdjpym117.750.00117.952007.03.20 14:10117.330.000.000.00-3.58
286309692007.03.20 11:13sell0.05usdchfm1.21340.00001.21142007.03.20 13:031.21140.000.000.000.83
286309642007.03.20 11:13buy0.10usdchfm1.21390.00001.21592007.03.20 15:591.21350.000.000.00-0.33
286321622007.03.20 11:24buy0.05gbpusdm1.95720.00001.95922007.03.20 12:481.95920.000.000.001.00
286327962007.03.20 11:28sell1.60gbpusdm1.95750.00001.95552007.03.20 13:231.95750.000.000.000.00
286454182007.03.20 12:45buy0.05eurusdm1.32980.00001.33182007.03.20 19:171.33180.000.000.001.00
286463732007.03.20 12:48sell0.05usdjpym117.570.00117.372007.03.20 13:02117.370.000.000.000.85
286466462007.03.20 12:48buy0.05gbpusdm1.95960.00001.96162007.03.20 16:351.95950.000.000.00-0.05
286481382007.03.20 12:56buy0.20usdjpym117.550.00117.752007.03.20 14:10117.330.000.000.00-3.75
286491442007.03.20 13:01sell3.20gbpusdm1.95950.00001.95752007.03.20 13:231.95750.000.000.0064.00
286500812007.03.20 13:04sell0.05usdchfm1.21090.00001.20892007.03.21 18:281.21100.000.00-0.05-0.04
286502552007.03.20 13:04sell0.05usdjpym117.310.00117.112007.03.20 13:24117.110.000.000.000.85
286503302007.03.20 13:04buy0.20usdchfm1.21150.00001.21352007.03.20 15:581.21350.000.000.003.30
286506822007.03.20 13:05buy0.40usdjpym117.350.00117.552007.03.20 14:10117.330.000.000.00-0.68
286546172007.03.20 13:23buy0.10gbpusdm1.95760.00001.95962007.03.20 16:341.95960.000.000.002.00
286548762007.03.20 13:23sell0.05gbpusdm1.95680.00001.95482007.03.20 14:011.95680.000.000.000.00
286551362007.03.20 13:24buy0.80usdjpym117.130.00117.332007.03.20 14:10117.330.000.000.0013.64
286551912007.03.20 13:24sell0.05usdjpym117.100.00116.902007.03.20 15:21117.100.000.000.000.00
286597512007.03.20 13:52sell0.10usdjpym117.300.00117.102007.03.20 15:21117.100.000.000.001.71
286601072007.03.20 13:54sell0.10gbpusdm1.95880.00001.95682007.03.20 14:011.95680.000.000.002.00
286614642007.03.20 14:01sell0.05gbpusdm1.95660.00001.95462007.03.21 08:191.96220.000.000.00-2.80
286627002007.03.20 14:10buy0.05usdjpym117.360.00117.562007.03.20 16:14117.350.000.000.00-0.04
286656172007.03.20 14:36sell0.10usdchfm1.21290.00001.21092007.03.21 18:241.21090.000.00-0.091.65
286693552007.03.20 15:06buy0.10usdjpym117.150.00117.352007.03.20 16:14117.350.000.000.001.70
286709052007.03.20 15:21sell0.05usdjpym117.070.00116.872007.03.20 17:51117.070.000.000.000.00
286744202007.03.20 15:52sell0.10usdjpym117.270.00117.072007.03.20 17:51117.070.000.000.001.71
286748392007.03.20 15:54sell0.10gbpusdm1.95860.00001.95662007.03.21 08:191.96230.000.000.00-3.70
286754952007.03.20 15:59buy0.05usdchfm1.21400.00001.21602007.03.21 09:471.21410.000.000.040.04
286777002007.03.20 16:14buy0.05usdjpym117.390.00117.592007.03.20 18:53117.210.000.000.00-0.77
286801442007.03.20 16:36buy0.05gbpusdm1.96020.00001.96222007.03.20 18:001.96220.000.000.001.00
286838182007.03.20 17:04sell0.20gbpusdm1.96060.00001.95862007.03.21 08:191.96240.000.000.01-3.60
286879352007.03.20 17:33buy0.10usdjpym117.190.00117.392007.03.20 18:53117.190.000.000.000.00
286889802007.03.20 17:43sell0.10eurusdm1.33100.00001.32902007.03.21 13:021.32900.000.000.052.00
286891702007.03.20 17:44buy0.10usdchfm1.21200.00001.21402007.03.21 09:471.21400.000.000.091.65
286899212007.03.20 17:51sell0.05usdjpym117.030.00116.832007.03.21 18:29117.470.000.00-0.07-1.87
286909892007.03.20 17:56buy0.20usdjpym116.990.00117.192007.03.20 18:53117.190.000.000.003.41
286960712007.03.20 18:53buy0.05usdjpym117.240.00117.442007.03.21 07:04117.440.000.000.070.85
286965232007.03.20 18:58sell0.10usdjpym117.230.00117.032007.03.21 18:28117.430.000.00-0.14-1.70
286988352007.03.20 19:17buy0.05eurusdm1.33200.00001.33402007.03.21 18:181.33400.000.00-0.031.00
287005372007.03.20 19:35buy0.05gbpusdm1.96180.00001.96382007.03.21 07:351.96380.000.000.001.00
287363722007.03.21 06:41sell0.40gbpusdm1.96260.00001.96062007.03.21 08:181.96270.000.000.00-0.40
287396422007.03.21 07:04sell0.20usdjpym117.430.00117.232007.03.21 18:24117.230.000.000.003.41
287396612007.03.21 07:04buy0.05usdjpym117.470.00117.672007.03.21 08:52117.670.000.000.000.85
287453072007.03.21 07:35buy0.05gbpusdm1.96430.00001.96632007.03.21 09:541.95840.000.000.00-2.95
287479302007.03.21 07:52sell0.80gbpusdm1.96460.00001.96262007.03.21 08:181.96260.000.000.0016.00
287535552007.03.21 08:19sell0.05gbpusdm1.96190.00001.95992007.03.21 09:301.95990.000.000.001.00
287538862007.03.21 08:21buy0.10gbpusdm1.96230.00001.96432007.03.21 09:541.95850.000.000.00-3.80
287570892007.03.21 08:44sell0.40usdjpym117.640.00117.442007.03.21 18:22117.440.000.000.006.81
287581882007.03.21 08:52buy0.05usdjpym117.700.00117.902007.03.21 12:48117.900.000.000.000.85
287635972007.03.21 09:30sell0.05gbpusdm1.95800.00001.95602007.03.21 09:381.95600.000.000.001.00
287637342007.03.21 09:31buy0.20gbpusdm1.95850.00001.96052007.03.21 09:531.95850.000.000.000.00
287656112007.03.21 09:37buy0.40gbpusdm1.95650.00001.95852007.03.21 09:531.95850.000.000.008.00
287659462007.03.21 09:38sell0.05gbpusdm1.95540.00001.95342007.03.21 11:251.95930.000.000.00-1.95
287669082007.03.21 09:45sell0.10gbpusdm1.95740.00001.95542007.03.21 11:241.95950.000.000.00-2.10
287671932007.03.21 09:47buy0.10eurusdm1.33000.00001.33202007.03.21 18:161.33200.000.000.002.00
287672752007.03.21 09:47buy0.05usdchfm1.21450.00001.21652007.03.21 17:431.21650.000.000.000.82
287693782007.03.21 09:59sell0.20gbpusdm1.95940.00001.95742007.03.21 11:241.95940.000.000.000.00
287695692007.03.21 10:00buy0.05gbpusdm1.96010.00001.96212007.03.21 10:371.96210.000.000.001.00
287752942007.03.21 10:37sell0.40gbpusdm1.96140.00001.95942007.03.21 11:241.95940.000.000.008.00
287754032007.03.21 10:37buy0.05gbpusdm1.96240.00001.96442007.03.21 18:241.96440.000.000.001.00
287788892007.03.21 11:06buy0.10gbpusdm1.96040.00001.96242007.03.21 18:181.96240.000.000.002.00
287811332007.03.21 11:25sell0.05gbpusdm1.95880.00001.95682007.03.21 19:051.96570.000.000.00-3.45
287830362007.03.21 11:45buy0.20gbpusdm1.95840.00001.96042007.03.21 18:161.96040.000.000.004.00
287900372007.03.21 12:46sell0.80usdjpym117.840.00117.642007.03.21 18:17117.640.000.000.0013.60
287905422007.03.21 12:48buy0.05usdjpym117.930.00118.132007.03.21 19:05117.550.000.000.00-1.62
287916772007.03.21 12:55sell0.20usdchfm1.21490.00001.21292007.03.21 18:181.21290.000.000.003.30
287930522007.03.21 13:03sell0.05eurusdm1.32910.00001.32712007.03.22 02:251.33880.000.000.08-4.85
288253052007.03.21 17:43buy0.05usdchfm1.21680.00001.21882007.03.22 10:531.21150.000.000.13-2.19
288305062007.03.21 18:27sell0.10gbpusdm1.96570.00001.96372007.03.21 19:051.96570.000.000.000.00
288307742007.03.21 18:27sell0.10eurusdm1.33630.00001.33432007.03.22 02:251.33870.000.000.16-2.40
288310782007.03.21 18:28buy0.10usdjpym117.370.00117.572007.03.21 19:05117.570.000.000.001.70
288312822007.03.21 18:28buy0.05eurusdm1.33650.00001.33852007.03.21 18:541.33850.000.000.001.00
288317892007.03.21 18:29sell0.05usdchfm1.21120.00001.20922007.03.21 18:331.20920.000.000.000.83
288321432007.03.21 18:29buy0.05gbpusdm1.96490.00001.96692007.03.21 18:331.96690.000.000.001.00
288323372007.03.21 18:29buy0.10usdchfm1.21170.00001.21372007.03.22 10:531.21160.000.000.27-0.08
288324062007.03.21 18:29sell0.05usdjpym117.470.00117.272007.03.21 22:03117.470.000.00-0.210.00
288350582007.03.21 18:33buy0.20usdchfm1.20970.00001.21172007.03.22 10:531.21170.000.000.533.30
288353952007.03.21 18:34sell0.05usdchfm1.20860.00001.20662007.03.22 14:091.21070.000.00-0.14-0.87
288355322007.03.21 18:34buy0.05gbpusdm1.96800.00001.97002007.03.21 19:471.96800.000.000.000.00
288356922007.03.21 18:34sell0.20gbpusdm1.96770.00001.96572007.03.21 19:051.96570.000.000.004.00
288430192007.03.21 18:54sell0.20eurusdm1.33830.00001.33632007.03.22 02:251.33880.000.000.32-1.00
288431792007.03.21 18:54buy0.05eurusdm1.33870.00001.34072007.03.21 23:511.34070.000.00-0.091.00
288460232007.03.21 19:05buy0.05usdjpym117.570.00117.772007.03.22 09:13117.560.000.000.20-0.04
288460932007.03.21 19:05buy0.10gbpusdm1.96600.00001.96802007.03.21 19:471.96800.000.000.002.00
288462802007.03.21 19:05sell0.05gbpusdm1.96520.00001.96322007.03.22 06:391.96730.000.000.00-1.05
288492092007.03.21 19:27sell0.10gbpusdm1.96720.00001.96522007.03.22 06:391.96720.000.000.010.00
288546192007.03.21 20:20sell0.10usdjpym117.670.00117.472007.03.21 22:03117.470.000.00-0.431.70
288570342007.03.21 20:44buy0.05gbpusdm1.96900.00001.97102007.03.21 23:441.96900.000.00-0.010.00
288606452007.03.21 22:03sell0.05usdjpym117.440.00117.242007.03.22 12:05117.650.000.000.00-0.89
288620112007.03.21 22:17buy0.10gbpusdm1.96700.00001.96902007.03.21 23:441.96900.000.000.002.00
288674612007.03.21 23:44buy0.05gbpusdm1.96930.00001.97132007.03.22 09:301.97130.000.000.001.00
288684742007.03.21 23:51sell0.40eurusdm1.34070.00001.33872007.03.22 02:251.33870.000.000.008.00
288686402007.03.21 23:52buy0.05eurusdm1.34110.00001.34312007.03.22 14:091.33700.000.000.00-2.05
288690302007.03.21 23:52sell0.20gbpusdm1.96920.00001.96722007.03.22 06:391.96720.000.000.004.00
288743862007.03.22 00:19buy0.10eurusdm1.33910.00001.34112007.03.22 14:091.33700.000.000.00-2.10
288829822007.03.22 02:25sell0.05eurusdm1.33850.00001.33652007.03.22 08:301.33650.000.000.001.00
288954922007.03.22 06:37buy0.10gbpusdm1.96730.00001.96932007.03.22 09:301.96930.000.000.002.00
288956512007.03.22 06:39sell0.05gbpusdm1.96700.00001.96502007.03.22 09:501.96960.000.000.00-1.30
288970512007.03.22 06:55buy0.10usdjpym117.360.00117.562007.03.22 09:13117.560.000.000.001.70
289008442007.03.22 07:14buy0.20eurusdm1.33710.00001.33912007.03.22 14:091.33710.000.000.000.00
289081552007.03.22 08:30sell0.05eurusdm1.33630.00001.33432007.03.22 16:311.33430.000.000.001.00
289092502007.03.22 08:49sell0.10usdchfm1.21060.00001.20862007.03.22 14:091.21060.000.000.000.00
289107572007.03.22 09:13buy0.05usdjpym117.600.00117.802007.03.22 10:46117.800.000.000.000.85
289118432007.03.22 09:31sell0.10gbpusdm1.97160.00001.96962007.03.22 09:491.96960.000.000.002.00
289119192007.03.22 09:31buy0.05gbpusdm1.97210.00001.97412007.03.22 14:091.97000.000.000.00-1.05
289136352007.03.22 09:40sell0.10usdjpym117.650.00117.452007.03.22 12:05117.660.000.000.00-0.08
289150862007.03.22 09:45buy0.10gbpusdm1.97010.00001.97212007.03.22 14:091.97000.000.000.00-0.10
289174402007.03.22 10:00sell0.05gbpusdm1.97030.00001.96832007.03.22 11:461.96830.000.000.001.00
289222262007.03.22 10:46buy0.05usdjpym117.830.00118.032007.03.22 12:40117.810.000.000.00-0.08
289227402007.03.22 10:49sell0.20usdjpym117.860.00117.662007.03.22 12:05117.660.000.000.003.40
289232902007.03.22 10:53buy0.05usdchfm1.21190.00001.21392007.03.22 12:421.21390.000.000.000.82
289237992007.03.22 10:55buy0.40eurusdm1.33510.00001.33712007.03.22 14:091.33710.000.000.008.00
289302132007.03.22 11:46sell0.05gbpusdm1.96800.00001.96602007.03.22 15:121.96800.000.000.000.00
289321712007.03.22 12:05sell0.05usdjpym117.620.00117.422007.03.22 14:10117.630.000.000.00-0.04
289324962007.03.22 12:07buy0.10usdjpym117.610.00117.812007.03.22 12:40117.810.000.000.001.70
289332932007.03.22 12:13buy0.20gbpusdm1.96810.00001.97012007.03.22 14:081.97010.000.000.004.00
289378112007.03.22 12:40buy0.05usdjpym117.840.00118.042007.03.22 16:04117.840.000.000.000.00
289378552007.03.22 12:41sell0.10usdjpym117.830.00117.632007.03.22 14:10117.630.000.000.001.70
289379712007.03.22 12:41sell0.20usdchfm1.21260.00001.21062007.03.22 14:081.21060.000.000.003.30
289388222007.03.22 12:42buy0.05usdchfm1.21430.00001.21632007.03.22 16:301.21270.000.000.00-0.66
289437692007.03.22 13:01buy0.10usdchfm1.21230.00001.21432007.03.22 16:301.21230.000.000.000.00
289536772007.03.22 14:09sell0.10gbpusdm1.97000.00001.96802007.03.22 15:121.96800.000.000.002.00
289538732007.03.22 14:09sell0.05usdchfm1.21020.00001.20822007.03.22 19:111.21430.000.000.00-1.69
289539732007.03.22 14:09buy0.05gbpusdm1.97050.00001.97252007.03.22 19:001.96470.000.000.00-2.90
289539752007.03.22 14:09buy0.10usdjpym117.640.00117.842007.03.22 16:04117.840.000.000.001.70
289540032007.03.22 14:09buy0.20usdchfm1.21030.00001.21232007.03.22 16:301.21230.000.000.003.30
289541522007.03.22 14:09buy0.05eurusdm1.33720.00001.33922007.03.23 12:171.33280.000.00-0.03-2.20
289542822007.03.22 14:10sell0.05usdjpym117.600.00117.402007.03.22 22:22118.030.000.00-0.07-1.82
289609882007.03.22 15:07sell0.10usdchfm1.21220.00001.21022007.03.22 19:111.21420.000.000.00-1.65
289612282007.03.22 15:09buy0.10gbpusdm1.96850.00001.97052007.03.22 19:001.96480.000.000.00-3.70
289616822007.03.22 15:12sell0.05gbpusdm1.96760.00001.96562007.03.22 16:311.96560.000.000.001.00
289621062007.03.22 15:13buy0.10eurusdm1.33520.00001.33722007.03.23 12:171.33270.000.00-0.06-2.50
289654972007.03.22 15:50sell0.10usdjpym117.800.00117.602007.03.22 22:21118.040.000.00-0.14-2.03
289674822007.03.22 16:04buy0.05usdjpym117.850.00118.052007.03.22 16:32118.050.000.000.000.85
289706842007.03.22 16:30buy0.05usdchfm1.21310.00001.21512007.03.22 16:421.21510.000.000.000.82
289716772007.03.22 16:33sell0.05eurusdm1.33410.00001.33212007.03.22 17:151.33210.000.000.001.00
289719602007.03.22 16:33buy0.20gbpusdm1.96500.00001.96702007.03.22 19:001.96500.000.000.000.00
289720612007.03.22 16:33sell0.20usdjpym118.040.00117.842007.03.22 22:21118.050.000.00-0.29-0.17
289720942007.03.22 16:33buy0.05usdjpym118.070.00118.272007.03.22 16:43118.270.000.000.000.85
289722032007.03.22 16:33sell0.05gbpusdm1.96480.00001.96282007.03.22 16:431.96280.000.000.001.00
289745812007.03.22 16:39sell0.20usdchfm1.21420.00001.21222007.03.22 19:111.21420.000.000.000.00
289756562007.03.22 16:42buy0.05usdchfm1.21550.00001.21752007.03.22 17:161.21750.000.000.000.82
289763382007.03.22 16:43buy0.20eurusdm1.33320.00001.33522007.03.23 12:171.33260.000.00-0.12-1.20
289765472007.03.22 16:43sell0.40usdchfm1.21620.00001.21422007.03.22 19:111.21420.000.000.006.59
289767772007.03.22 16:43buy0.40gbpusdm1.96300.00001.96502007.03.22 19:001.96500.000.000.008.00
289769712007.03.22 16:44sell0.05gbpusdm1.96280.00001.96082007.03.23 04:031.96280.000.000.000.00
289771472007.03.22 16:44buy0.05usdjpym118.280.00118.482007.03.22 17:16118.280.000.000.000.00
289824972007.03.22 17:01buy0.10usdjpym118.080.00118.282007.03.22 17:16118.280.000.000.001.69
289843482007.03.22 17:12sell0.40usdjpym118.250.00118.052007.03.22 22:21118.050.000.00-0.576.78
289856992007.03.22 17:16sell0.05eurusdm1.33150.00001.32952007.03.23 09:121.33160.000.000.03-0.05
289858622007.03.22 17:16buy0.05usdchfm1.21800.00001.22002007.03.23 11:231.21610.000.000.04-0.78
289862372007.03.22 17:16buy0.05usdjpym118.310.00118.512007.03.23 03:47118.110.000.000.07-0.85
289913402007.03.22 17:40buy0.10usdchfm1.21600.00001.21802007.03.23 11:231.21600.000.000.090.00
289947102007.03.22 18:19sell0.10gbpusdm1.96480.00001.96282007.03.23 04:031.96280.000.000.002.00
289980122007.03.22 19:01buy0.05gbpusdm1.96520.00001.96722007.03.23 06:321.96520.000.000.000.00
289985492007.03.22 19:05buy0.10usdjpym118.110.00118.312007.03.23 03:47118.120.000.000.140.08
289988892007.03.22 19:11sell0.05usdchfm1.21380.00001.21182007.03.23 12:101.21370.000.00-0.050.04
289989072007.03.22 19:12buy0.20usdchfm1.21400.00001.21602007.03.23 11:221.21600.000.000.183.29
289998002007.03.22 19:28sell0.10eurusdm1.33350.00001.33152007.03.23 09:121.33150.000.000.052.00
290061452007.03.22 22:22sell0.05usdjpym117.980.00117.782007.03.23 07:56117.990.000.000.00-0.04
290200362007.03.23 01:35buy0.20usdjpym117.910.00118.112007.03.23 03:47118.110.000.000.003.39
290256822007.03.23 03:46buy0.10gbpusdm1.96320.00001.96522007.03.23 06:321.96520.000.000.002.00
290257832007.03.23 03:47buy0.05usdjpym118.150.00118.352007.03.23 14:05117.780.000.000.00-1.57
290274382007.03.23 04:03sell0.05gbpusdm1.96240.00001.96042007.03.23 08:541.96630.000.000.00-1.95
290289712007.03.23 04:21sell0.10usdjpym118.180.00117.982007.03.23 07:56117.980.000.000.001.70
290360412007.03.23 06:31sell0.10gbpusdm1.96440.00001.96242007.03.23 08:541.96670.000.000.00-2.30
290362812007.03.23 06:32buy0.05gbpusdm1.96530.00001.96732007.03.23 08:261.96730.000.000.001.00
290436782007.03.23 07:57sell0.05usdjpym117.930.00117.732007.03.23 09:09117.730.000.000.000.85
290436922007.03.23 07:57buy0.10usdjpym117.950.00118.152007.03.23 14:05117.790.000.000.00-1.36
290447722007.03.23 08:02sell0.20gbpusdm1.96640.00001.96442007.03.23 08:541.96690.000.000.00-1.00
290475062007.03.23 08:26buy0.05gbpusdm1.96770.00001.96972007.03.23 09:271.96470.000.000.00-1.50
290488612007.03.23 08:40sell0.40gbpusdm1.96890.00001.96692007.03.23 08:541.96690.000.000.008.00
290519072007.03.23 09:00sell0.05gbpusdm1.96640.00001.96442007.03.23 09:101.96440.000.000.001.00
290524352007.03.23 09:02buy0.10gbpusdm1.96570.00001.96772007.03.23 09:271.96520.000.000.00-0.50
290529132007.03.23 09:04buy0.20usdjpym117.750.00117.952007.03.23 14:05117.750.000.000.000.00
290534142007.03.23 09:09sell0.05usdjpym117.700.00117.502007.03.23 12:57117.500.000.000.000.85
290538692007.03.23 09:10sell0.05gbpusdm1.96350.00001.96152007.03.23 09:141.96150.000.000.001.00
290549202007.03.23 09:12sell0.05eurusdm1.33120.00001.32922007.03.23 14:011.33160.000.000.00-0.20
290571042007.03.23 09:18sell0.05gbpusdm1.96270.00001.96072007.03.23 14:011.96390.000.000.00-0.60
290571272007.03.23 09:18buy0.20gbpusdm1.96330.00001.96532007.03.23 09:271.96530.000.000.004.00
290571402007.03.23 09:18buy0.40eurusdm1.33060.00001.33262007.03.23 12:171.33260.000.000.008.00
290597452007.03.23 09:27sell0.10gbpusdm1.96480.00001.96282007.03.23 14:011.96350.000.000.001.30
290640972007.03.23 10:00buy0.05gbpusdm1.96460.00001.96662007.03.23 12:101.96660.000.000.001.00
290731652007.03.23 11:09sell0.10usdchfm1.21580.00001.21382007.03.23 12:101.21380.000.000.001.65
290746502007.03.23 11:23buy0.05usdchfm1.21650.00001.21852007.03.23 14:011.21470.000.000.00-0.74
290780902007.03.23 12:08buy0.10usdchfm1.21450.00001.21652007.03.23 14:001.21490.000.000.000.33
290787122007.03.23 12:10sell0.05usdchfm1.21330.00001.21132007.03.26 13:471.22010.000.00-0.05-2.79
290787752007.03.23 12:10buy0.05gbpusdm1.96680.00001.96882007.03.23 15:271.96210.000.000.00-2.35
290800362007.03.23 12:18buy0.05eurusdm1.33290.00001.33492007.03.26 13:321.32850.000.00-0.03-2.20
290805482007.03.23 12:22buy0.20usdchfm1.21250.00001.21452007.03.23 14:001.21450.000.000.003.29
290808622007.03.23 12:25sell0.10eurusdm1.33320.00001.33122007.03.23 14:001.33120.000.000.002.00
290824362007.03.23 12:33sell0.20gbpusdm1.96700.00001.96502007.03.23 14:001.96500.000.000.004.00
290841572007.03.23 12:44buy0.40usdjpym117.550.00117.752007.03.23 14:04117.750.000.000.006.79
290854602007.03.23 12:57sell0.05usdjpym117.460.00117.262007.03.26 01:02117.900.000.00-0.07-1.87
290930172007.03.23 14:01buy0.10gbpusdm1.96380.00001.96582007.03.23 15:271.96200.000.000.00-1.80
290932162007.03.23 14:01sell0.10usdjpym117.680.00117.482007.03.26 01:02117.880.000.00-0.14-1.70
290934062007.03.23 14:01buy0.05usdchfm1.21510.00001.21712007.03.23 14:221.21710.000.000.000.82
290934512007.03.23 14:01sell0.05eurusdm1.33140.00001.32942007.03.23 14:391.32940.000.000.001.00
290934882007.03.23 14:01sell0.05gbpusdm1.96350.00001.96152007.03.23 14:171.96150.000.000.001.00
290944122007.03.23 14:03sell0.10usdchfm1.21530.00001.21332007.03.26 13:461.22000.000.00-0.09-3.85
290949842007.03.23 14:05buy0.05usdjpym117.820.00118.022007.03.23 16:55118.020.000.000.000.85
290977732007.03.23 14:17buy0.10eurusdm1.33090.00001.33292007.03.26 13:321.32840.000.00-0.06-2.50
290981462007.03.23 14:17buy0.20gbpusdm1.96180.00001.96382007.03.23 15:271.96180.000.000.000.00
290984862007.03.23 14:17sell0.05gbpusdm1.96110.00001.95912007.03.23 14:441.95910.000.000.001.00
291001012007.03.23 14:24buy0.05usdchfm1.21750.00001.21952007.03.25 22:151.21950.000.000.040.82
291028612007.03.23 14:40sell0.20usdchfm1.21780.00001.21582007.03.26 13:461.21990.000.00-0.19-3.44
291029872007.03.23 14:40sell0.05eurusdm1.32940.00001.32742007.03.25 22:471.32740.000.000.031.00
291035062007.03.23 14:41buy0.40gbpusdm1.95980.00001.96182007.03.23 15:271.96180.000.000.008.00
291036582007.03.23 14:42sell0.20usdjpym117.890.00117.692007.03.26 01:02117.890.000.00-0.290.00
291043482007.03.23 14:44buy0.20eurusdm1.32890.00001.33092007.03.26 13:321.32840.000.00-0.12-1.00
291046412007.03.23 14:45sell0.05gbpusdm1.95880.00001.95682007.03.23 19:201.96120.000.000.00-1.20
291066972007.03.23 14:52sell0.10gbpusdm1.96120.00001.95922007.03.23 19:191.96110.000.000.000.10
291121312007.03.23 15:27buy0.05gbpusdm1.96260.00001.96462007.03.25 23:101.96020.000.000.00-1.20
291157552007.03.23 16:01sell0.20gbpusdm1.96320.00001.96122007.03.23 19:191.96120.000.000.004.00
291207582007.03.23 16:55buy0.05usdjpym118.050.00118.252007.03.26 06:14118.040.000.000.07-0.04
291300192007.03.23 19:20sell0.05gbpusdm1.96090.00001.95892007.03.25 22:471.95890.000.000.001.00
291339992007.03.25 22:01buy0.10gbpusdm1.96060.00001.96262007.03.25 23:101.96010.000.000.00-0.50
291355332007.03.25 22:15buy0.05usdchfm1.21990.00001.22192007.03.26 09:231.22190.000.000.000.82
291364962007.03.25 22:32sell0.40usdchfm1.21990.00001.21792007.03.26 13:461.21990.000.000.000.00
291377382007.03.25 22:50sell0.05gbpusdm1.95770.00001.95572007.03.26 06:371.96170.000.000.00-2.00
291378542007.03.25 22:50sell0.05eurusdm1.32600.00001.32402007.03.26 07:071.32590.000.000.000.05
291379632007.03.25 22:50buy0.40eurusdm1.32640.00001.32842007.03.26 13:311.32840.000.000.008.00
291381052007.03.25 22:50buy0.20gbpusdm1.95820.00001.96022007.03.25 23:101.96020.000.000.004.00
291393332007.03.25 22:59sell0.40usdjpym118.090.00117.892007.03.26 01:02117.890.000.000.006.79
291405852007.03.25 23:08sell0.10gbpusdm1.95970.00001.95772007.03.26 06:371.96180.000.000.00-2.10
291409632007.03.25 23:11buy0.05gbpusdm1.96070.00001.96272007.03.26 04:591.96070.000.000.000.00
291424402007.03.25 23:33sell0.10eurusdm1.32800.00001.32602007.03.26 07:071.32600.000.000.002.00
291448202007.03.26 00:10buy0.10gbpusdm1.95870.00001.96072007.03.26 04:591.96070.000.000.002.00
291479262007.03.26 01:02sell0.05usdjpym117.860.00117.662007.03.26 14:03118.060.000.000.00-0.85
291480102007.03.26 01:03buy0.10usdjpym117.850.00118.052007.03.26 06:14118.050.000.000.001.69
291574662007.03.26 04:59buy0.05gbpusdm1.96120.00001.96322007.03.26 05:511.96320.000.000.001.00
291580432007.03.26 05:04sell0.20gbpusdm1.96170.00001.95972007.03.26 06:371.96170.000.000.000.00
291607872007.03.26 05:51buy0.05gbpusdm1.96360.00001.96562007.03.26 10:551.96170.000.000.00-0.95
291609912007.03.26 05:52sell0.40gbpusdm1.96370.00001.96172007.03.26 06:361.96170.000.000.008.00
291628412007.03.26 06:14sell0.10usdjpym118.070.00117.872007.03.26 14:03118.050.000.000.000.17
291628692007.03.26 06:14buy0.05usdjpym118.110.00118.312007.03.26 09:23118.310.000.000.000.85
291642172007.03.26 06:37sell0.05gbpusdm1.96140.00001.95942007.03.26 07:121.95940.000.000.001.00
291655542007.03.26 07:04buy0.10gbpusdm1.96160.00001.96362007.03.26 10:541.96150.000.000.00-0.10
291662812007.03.26 07:08sell0.05eurusdm1.32580.00001.32382007.03.26 08:561.32580.000.000.000.00
291668932007.03.26 07:12buy0.20gbpusdm1.95960.00001.96162007.03.26 10:541.96160.000.000.004.00
291669292007.03.26 07:12sell0.05gbpusdm1.95910.00001.95712007.03.26 08:431.95920.000.000.00-0.05
291698852007.03.26 07:36sell0.10gbpusdm1.96110.00001.95912007.03.26 08:431.95910.000.000.002.00
291712462007.03.26 07:53sell0.10eurusdm1.32780.00001.32582007.03.26 08:561.32580.000.000.002.00
291745212007.03.26 08:43sell0.05gbpusdm1.95890.00001.95692007.03.26 15:001.96870.000.000.00-4.90
291753432007.03.26 08:56sell0.05eurusdm1.32570.00001.32372007.03.28 07:351.33350.000.000.06-3.90
291757902007.03.26 09:03sell0.10gbpusdm1.96090.00001.95892007.03.26 15:001.96880.000.000.00-7.90
291763592007.03.26 09:12sell0.20usdjpym118.270.00118.072007.03.26 14:02118.070.000.000.003.39
291770542007.03.26 09:24sell0.80usdchfm1.22190.00001.21992007.03.26 13:461.21990.000.000.0013.12
291770602007.03.26 09:24buy0.05usdjpym118.320.00118.522007.03.26 18:48117.970.000.000.00-1.48
291770922007.03.26 09:24buy0.05usdchfm1.22210.00001.22412007.03.26 15:171.21450.000.000.00-3.13
291801662007.03.26 10:55buy0.05gbpusdm1.96200.00001.96402007.03.26 13:261.96400.000.000.001.00
291886792007.03.26 12:48sell0.20gbpusdm1.96290.00001.96092007.03.26 15:001.96870.000.000.00-11.60
291908202007.03.26 13:11sell0.10eurusdm1.32770.00001.32572007.03.28 07:351.33340.000.000.10-5.70
291919352007.03.26 13:26buy0.05gbpusdm1.96440.00001.96642007.03.26 13:311.96640.000.000.001.00
291920472007.03.26 13:27sell0.40gbpusdm1.96490.00001.96292007.03.26 15:001.96860.000.000.00-14.80
291928312007.03.26 13:31buy0.05gbpusdm1.96690.00001.96892007.03.26 14:011.96890.000.000.001.00
291933222007.03.26 13:32buy0.05eurusdm1.32860.00001.33062007.03.26 14:001.33060.000.000.001.00
291949332007.03.26 13:45buy0.10usdchfm1.22010.00001.22212007.03.26 15:171.21460.000.000.00-4.53
291952972007.03.26 13:47sell0.05usdchfm1.21980.00001.21782007.03.26 14:011.21780.000.000.000.82
291956452007.03.26 13:52sell0.80gbpusdm1.96690.00001.96492007.03.26 14:591.96870.000.000.00-14.40
291986962007.03.26 14:02sell0.20eurusdm1.33170.00001.32972007.03.28 07:351.33340.000.000.22-3.40
291991092007.03.26 14:02buy0.05gbpusdm1.96940.00001.97142007.03.26 14:211.97140.000.000.001.00
291993772007.03.26 14:03buy0.05eurusdm1.33200.00001.33402007.03.26 14:241.33400.000.000.001.00
291994272007.03.26 14:03sell0.05usdchfm1.21630.00001.21432007.03.26 14:161.21430.000.000.000.82
291994792007.03.26 14:03buy0.20usdchfm1.21670.00001.21872007.03.26 15:171.21470.000.000.00-3.29
291995202007.03.26 14:03buy0.10usdjpym118.060.00118.262007.03.26 18:47117.980.000.000.00-0.68
291995972007.03.26 14:03sell0.05usdjpym118.000.00117.802007.03.26 14:07117.800.000.000.000.85
291997572007.03.26 14:03sell1.60gbpusdm1.96890.00001.96692007.03.26 14:591.96890.000.000.000.00
292022862007.03.26 14:08buy0.20usdjpym117.790.00117.992007.03.26 18:47117.990.000.000.003.39
292024052007.03.26 14:08sell0.05usdjpym117.780.00117.582007.03.27 06:55117.960.000.00-0.07-0.76
292039842007.03.26 14:13buy0.40usdchfm1.21470.00001.21672007.03.26 15:171.21460.000.000.00-0.33
292043932007.03.26 14:16sell0.05usdchfm1.21340.00001.21142007.03.27 08:411.21340.000.00-0.050.00
292053742007.03.26 14:18sell0.40eurusdm1.33370.00001.33172007.03.28 07:351.33350.000.000.440.80
292057342007.03.26 14:20sell3.20gbpusdm1.97090.00001.96892007.03.26 14:591.96890.000.000.0064.00
292061762007.03.26 14:21buy0.05gbpusdm1.97180.00001.97382007.03.26 17:001.96980.000.000.00-1.00
292069622007.03.26 14:25buy0.05eurusdm1.33430.00001.33632007.03.27 14:211.33630.000.00-0.031.00
292069832007.03.26 14:25buy0.80usdchfm1.21260.00001.21462007.03.26 15:161.21460.000.000.0013.17
292105652007.03.26 14:49buy0.10gbpusdm1.96980.00001.97182007.03.26 17:001.96970.000.000.00-0.10
292114512007.03.26 15:00sell0.05gbpusdm1.96840.00001.96642007.03.27 08:471.96640.000.000.001.00
292127902007.03.26 15:17buy0.05usdchfm1.21500.00001.21702007.03.28 07:351.21330.000.000.08-0.70
292137532007.03.26 15:34sell0.10usdchfm1.21540.00001.21342007.03.27 08:401.21340.000.00-0.091.65
292141922007.03.26 15:39buy0.20gbpusdm1.96780.00001.96982007.03.26 17:001.96980.000.000.004.00
292173392007.03.26 17:03buy0.05gbpusdm1.97040.00001.97242007.03.27 09:461.96430.000.000.00-3.05
292201542007.03.26 18:31sell0.10usdjpym117.980.00117.782007.03.27 06:55117.980.000.00-0.140.00
292205832007.03.26 18:48buy0.05usdjpym118.000.00118.202007.03.26 23:18118.200.000.000.070.85
292311342007.03.26 23:06sell0.20usdjpym118.180.00117.982007.03.27 06:55117.980.000.000.003.39
292314532007.03.26 23:18buy0.05usdjpym118.220.00118.422007.03.27 08:42118.220.000.000.000.00
292370302007.03.27 00:18buy0.10gbpusdm1.96840.00001.97042007.03.27 09:461.96440.000.000.00-4.00
292589732007.03.27 06:51buy0.10usdjpym118.020.00118.222007.03.27 08:42118.220.000.000.001.69
292596262007.03.27 06:56sell0.05usdjpym117.950.00117.752007.03.27 12:38118.160.000.000.00-0.89
292717422007.03.27 08:39sell0.10usdjpym118.150.00117.952007.03.27 12:38118.170.000.000.00-0.17
292719652007.03.27 08:41sell0.05usdchfm1.21310.00001.21112007.03.27 14:181.21310.000.000.000.00
292721702007.03.27 08:42buy0.05usdjpym118.250.00118.452007.03.28 07:40117.440.000.000.07-3.45
292731692007.03.27 08:47buy0.20gbpusdm1.96640.00001.96842007.03.27 09:451.96440.000.000.00-4.00
292731822007.03.27 08:47sell0.05gbpusdm1.96610.00001.96412007.03.27 09:041.96410.000.000.001.00
292764232007.03.27 09:03buy0.40gbpusdm1.96440.00001.96642007.03.27 09:451.96440.000.000.000.00
292766252007.03.27 09:04sell0.05gbpusdm1.96370.00001.96172007.03.27 14:111.96360.000.000.000.05
292789792007.03.27 09:31buy0.80gbpusdm1.96240.00001.96442007.03.27 09:451.96440.000.000.0016.00
292801122007.03.27 10:00buy0.05gbpusdm1.96430.00001.96632007.03.27 14:201.96630.000.000.001.00
292838942007.03.27 10:49sell0.10usdchfm1.21510.00001.21312007.03.27 14:181.21310.000.000.001.65
292864072007.03.27 11:26sell0.20usdjpym118.360.00118.162007.03.27 12:38118.160.000.000.003.39
292878272007.03.27 11:48sell0.10gbpusdm1.96570.00001.96372007.03.27 14:111.96370.000.000.002.00
292926822007.03.27 12:38sell0.05usdjpym118.120.00117.922007.03.27 14:14117.920.000.000.000.85
293033452007.03.27 14:00buy0.10usdjpym118.040.00118.242007.03.28 07:40117.450.000.000.14-5.02
293058492007.03.27 14:11sell0.05gbpusdm1.96330.00001.96132007.03.27 14:401.96540.000.000.00-1.05
293065392007.03.27 14:14sell0.05usdjpym117.900.00117.702007.03.27 21:15117.700.000.00-0.070.85
293076262007.03.27 14:17sell0.10gbpusdm1.96530.00001.96332007.03.27 14:391.96530.000.000.000.00
293082302007.03.27 14:18buy0.10usdchfm1.21300.00001.21502007.03.28 07:341.21330.000.000.090.25
293083572007.03.27 14:18sell0.05usdchfm1.21260.00001.21062007.03.28 04:251.21060.000.00-0.050.83
293090372007.03.27 14:20buy0.05gbpusdm1.96670.00001.96872007.03.28 09:521.96380.000.000.00-1.45
293092102007.03.27 14:20sell0.80eurusdm1.33570.00001.33372007.03.28 07:341.33370.000.000.4316.00
293096232007.03.27 14:21sell0.20gbpusdm1.96730.00001.96532007.03.27 14:391.96530.000.000.004.00
293097532007.03.27 14:21buy0.05eurusdm1.33640.00001.33842007.03.27 21:071.33620.000.00-0.03-0.10
293116672007.03.27 14:30buy0.20usdjpym117.840.00118.042007.03.28 07:40117.450.000.000.27-6.64
293141782007.03.27 14:41sell0.05gbpusdm1.96460.00001.96262007.03.28 04:311.96460.000.000.000.00
293189412007.03.27 15:30sell0.10gbpusdm1.96660.00001.96462007.03.28 04:301.96460.000.000.002.00
293267732007.03.27 17:15buy0.10eurusdm1.33440.00001.33642007.03.27 21:071.33640.000.00-0.062.00
293378862007.03.27 21:08buy0.05eurusdm1.33650.00001.33852007.03.28 09:521.33460.000.000.00-0.95
293382032007.03.27 21:09buy0.20usdchfm1.21100.00001.21302007.03.28 07:341.21300.000.000.003.30
293394212007.03.27 21:15sell0.05usdjpym117.670.00117.472007.03.28 01:23117.670.000.000.000.00
293402632007.03.27 21:18sell0.10usdjpym117.870.00117.672007.03.28 01:23117.670.000.000.001.70
293559692007.03.28 01:23sell0.05usdjpym117.620.00117.422007.03.28 01:30117.420.000.000.000.85
293560242007.03.28 01:23buy0.40usdjpym117.640.00117.842007.03.28 07:40117.440.000.000.00-6.81
293578882007.03.28 01:30buy0.80usdjpym117.440.00117.642007.03.28 07:40117.450.000.000.000.68
293579462007.03.28 01:30sell0.05usdjpym117.390.00117.192007.03.28 04:38117.190.000.000.000.85
293610002007.03.28 02:00buy0.10eurusdm1.33450.00001.33652007.03.28 09:521.33450.000.000.000.00
293694802007.03.28 04:25sell0.05usdchfm1.21030.00001.20832007.03.28 11:431.21030.000.000.000.00
293704862007.03.28 04:31buy0.10gbpusdm1.96470.00001.96672007.03.28 09:521.96370.000.000.00-1.00
293705362007.03.28 04:31sell0.05gbpusdm1.96410.00001.96212007.03.28 08:301.96210.000.000.001.00
293715882007.03.28 04:37buy1.60usdjpym117.240.00117.442007.03.28 07:39117.440.000.000.0027.25
293720372007.03.28 04:38sell0.05usdjpym117.160.00116.962007.03.28 12:17117.150.000.000.000.04
293828572007.03.28 06:18sell0.10usdjpym117.360.00117.162007.03.28 12:17117.160.000.000.001.71
293839562007.03.28 06:32sell0.10usdchfm1.21230.00001.21032007.03.28 11:431.21030.000.000.001.65
293906212007.03.28 07:35buy0.05usdchfm1.21370.00001.21572007.03.28 14:301.21120.000.000.00-1.03
293907752007.03.28 07:35sell0.05eurusdm1.33320.00001.33122007.03.28 15:201.33470.000.000.00-0.75
293919312007.03.28 07:40buy0.05usdjpym117.480.00117.682007.03.28 15:07116.650.000.000.00-3.56
293970832007.03.28 08:30buy0.20gbpusdm1.96180.00001.96382007.03.28 09:521.96380.000.000.004.00
293971332007.03.28 08:30sell0.05gbpusdm1.96100.00001.95902007.03.28 14:581.96560.000.000.00-2.30
293989122007.03.28 08:37buy0.20eurusdm1.33250.00001.33452007.03.28 09:521.33450.000.000.004.00
294057472007.03.28 09:44buy0.10usdchfm1.21170.00001.21372007.03.28 14:301.21140.000.000.00-0.25
294065212007.03.28 09:52sell0.10gbpusdm1.96300.00001.96102007.03.28 14:581.96540.000.000.00-2.40
294067162007.03.28 09:52buy0.05gbpusdm1.96410.00001.96612007.03.28 12:311.96610.000.000.001.00
294068642007.03.28 09:52buy0.05eurusdm1.33480.00001.33682007.03.28 14:161.33680.000.000.001.00
294104132007.03.28 10:27buy0.10usdjpym117.280.00117.482007.03.28 15:07116.650.000.000.00-5.40
294174802007.03.28 11:43sell0.05usdchfm1.20970.00001.20772007.03.28 14:341.20970.000.000.000.00
294175322007.03.28 11:43sell0.10eurusdm1.33520.00001.33322007.03.28 15:201.33490.000.000.000.30
294217942007.03.28 12:18sell0.05usdjpym117.110.00116.912007.03.28 12:35116.910.000.000.000.86
294247542007.03.28 12:30sell0.20gbpusdm1.96530.00001.96332007.03.28 14:581.96530.000.000.000.00
294251102007.03.28 12:30buy0.20usdjpym117.080.00117.282007.03.28 15:07116.650.000.000.00-7.37
294255442007.03.28 12:31buy0.05gbpusdm1.96670.00001.96872007.03.29 04:011.96450.000.00-0.01-1.10
294274682007.03.28 12:35sell0.05usdjpym116.870.00116.672007.03.28 14:34116.670.000.000.000.86
294279162007.03.28 12:36buy0.40usdjpym116.880.00117.082007.03.28 15:07116.630.000.000.00-8.57
294292632007.03.28 12:47buy0.20usdchfm1.20970.00001.21172007.03.28 14:301.21170.000.000.003.30
294348132007.03.28 13:29sell0.40gbpusdm1.96730.00001.96532007.03.28 14:581.96530.000.000.008.00
294425092007.03.28 14:16buy0.05eurusdm1.33700.00001.33902007.03.29 06:551.33260.000.00-0.09-2.20
294449892007.03.28 14:30sell0.10usdchfm1.21170.00001.20972007.03.28 14:341.20970.000.000.001.65
294451092007.03.28 14:30buy0.05usdchfm1.21150.00001.21352007.03.28 15:201.21170.000.000.000.08
294464282007.03.28 14:34buy0.80usdjpym116.650.00116.852007.03.28 15:07116.650.000.000.000.00
294464552007.03.28 14:34sell0.05usdjpym116.630.00116.432007.03.28 14:44116.430.000.000.000.86
294465582007.03.28 14:34sell0.05usdchfm1.20910.00001.20712007.03.29 08:541.21500.000.00-0.14-2.43
294466442007.03.28 14:34buy0.10usdchfm1.20940.00001.21142007.03.28 15:201.21140.000.000.001.65
294467692007.03.28 14:34sell0.20eurusdm1.33720.00001.33522007.03.28 15:201.33520.000.000.004.00
294495052007.03.28 14:44buy1.60usdjpym116.450.00116.652007.03.28 15:07116.650.000.000.0027.43
294496832007.03.28 14:44sell0.05usdjpym116.400.00116.202007.03.29 00:53116.780.000.00-0.21-1.63
294524472007.03.28 14:58sell0.05gbpusdm1.96520.00001.96322007.03.28 15:301.96320.000.000.001.00
294546952007.03.28 15:06sell0.10usdjpym116.610.00116.412007.03.29 00:53116.800.000.00-0.43-1.63
294550692007.03.28 15:07buy0.05usdjpym116.670.00116.872007.03.28 16:05116.870.000.000.000.86
294560222007.03.28 15:11sell0.10usdchfm1.21110.00001.20912007.03.29 08:541.21510.000.00-0.28-3.29
294566262007.03.28 15:14buy0.10gbpusdm1.96470.00001.96672007.03.29 04:011.96460.000.00-0.01-0.10
294579992007.03.28 15:20buy0.10eurusdm1.33480.00001.33682007.03.29 06:541.33270.000.00-0.18-2.10
294580492007.03.28 15:21buy0.05usdchfm1.21190.00001.21392007.03.28 15:411.21390.000.000.000.82
294581332007.03.28 15:21sell0.05eurusdm1.33510.00001.33312007.03.28 15:371.33310.000.000.001.00
294605642007.03.28 15:31sell0.05gbpusdm1.96270.00001.96072007.03.29 12:371.96230.000.000.000.20
294614042007.03.28 15:35sell0.20usdchfm1.21310.00001.21112007.03.29 08:541.21520.000.00-0.56-3.46
294619402007.03.28 15:37sell0.20usdjpym116.820.00116.622007.03.29 00:53116.810.000.00-0.860.17
294621672007.03.28 15:37sell0.05eurusdm1.33300.00001.33102007.03.28 19:531.33100.000.000.001.00
294628022007.03.28 15:41buy0.05usdchfm1.21430.00001.21632007.03.28 19:121.21630.000.000.000.82
294643942007.03.28 15:53buy0.20gbpusdm1.96270.00001.96472007.03.29 04:011.96470.000.00-0.024.00
294665592007.03.28 16:04sell0.40usdchfm1.21510.00001.21312007.03.29 08:531.21510.000.00-1.130.00
294669192007.03.28 16:05buy0.05usdjpym116.890.00117.092007.03.29 00:10117.090.000.000.200.85
294829002007.03.28 18:27buy0.20eurusdm1.33280.00001.33482007.03.29 06:541.33270.000.00-0.36-0.20
294877302007.03.28 19:12buy0.05usdchfm1.21660.00001.21862007.03.29 12:311.21630.000.000.13-0.12
294889382007.03.28 19:27sell0.80usdchfm1.21710.00001.21512007.03.29 08:531.21510.000.00-2.2613.17
294924162007.03.28 19:54sell0.05eurusdm1.33080.00001.32882007.03.29 12:321.33310.000.000.08-1.15
295074892007.03.29 00:03buy0.40eurusdm1.33080.00001.33282007.03.29 06:541.33280.000.000.008.00
295076532007.03.29 00:03sell0.40usdjpym117.020.00116.822007.03.29 00:53116.820.000.000.006.85
295092462007.03.29 00:10buy0.05usdjpym117.120.00117.322007.03.29 01:25116.900.000.000.00-0.94
295139002007.03.29 00:51buy0.10usdjpym116.920.00117.122007.03.29 01:25116.910.000.000.00-0.09
295144872007.03.29 00:53sell0.05usdjpym116.740.00116.542007.03.30 01:36117.800.000.00-0.07-4.50
295150012007.03.29 00:55buy0.20usdjpym116.710.00116.912007.03.29 01:25116.910.000.000.003.42
295185822007.03.29 01:25buy0.05usdjpym116.920.00117.122007.03.29 03:17117.120.000.000.000.86
295195092007.03.29 01:42sell0.10usdjpym116.950.00116.752007.03.30 01:36117.810.000.00-0.14-7.30
295270042007.03.29 03:18buy0.05usdjpym117.170.00117.372007.03.29 06:37117.370.000.000.000.85
295270472007.03.29 03:18sell0.20usdjpym117.150.00116.952007.03.30 01:36117.800.000.00-0.29-11.04
295312422007.03.29 04:01buy0.05gbpusdm1.96500.00001.96702007.03.30 03:291.96440.000.000.00-0.30
295312492007.03.29 04:01sell0.10gbpusdm1.96470.00001.96272007.03.29 12:361.96270.000.000.002.00
295455062007.03.29 06:37sell0.40usdjpym117.360.00117.162007.03.30 01:36117.810.000.00-0.57-15.28
295455592007.03.29 06:37buy0.05usdjpym117.390.00117.592007.03.29 12:31117.590.000.000.000.85
295485742007.03.29 06:55buy0.05eurusdm1.33270.00001.33472007.03.29 10:411.33470.000.000.001.00
295514592007.03.29 07:11sell0.10eurusdm1.33280.00001.33082007.03.29 12:321.33310.000.000.00-0.30
295644982007.03.29 08:54sell0.05usdchfm1.21450.00001.21252007.03.29 16:091.21670.000.000.00-0.90
295662632007.03.29 09:26buy0.10usdchfm1.21460.00001.21662007.03.29 12:311.21660.000.000.001.64
295705372007.03.29 10:41buy0.05eurusdm1.33490.00001.33692007.03.30 14:591.33090.000.00-0.03-2.00
295707072007.03.29 10:41sell0.20eurusdm1.33500.00001.33302007.03.29 12:321.33300.000.000.004.00
295808012007.03.29 12:31sell0.80usdjpym117.560.00117.362007.03.30 01:35117.820.000.00-1.14-17.65
295809752007.03.29 12:31sell0.10usdchfm1.21650.00001.21452007.03.29 16:091.21650.000.000.000.00
295810152007.03.29 12:31buy0.05usdjpym117.630.00117.832007.03.29 12:36117.830.000.000.000.85
295811342007.03.29 12:31buy0.05usdchfm1.21700.00001.21902007.03.30 07:531.21900.000.000.040.82
295818222007.03.29 12:32sell0.05eurusdm1.33280.00001.33082007.03.30 10:471.33080.000.000.031.00
295819372007.03.29 12:32buy0.10eurusdm1.33290.00001.33492007.03.30 14:591.33080.000.00-0.06-2.10
295836362007.03.29 12:37buy0.05usdjpym117.840.00118.042007.03.29 17:42118.040.000.000.000.85
295838052007.03.29 12:37sell1.60usdjpym117.820.00117.622007.03.30 01:35117.810.000.00-2.291.36
295840882007.03.29 12:37buy0.10gbpusdm1.96240.00001.96442007.03.30 03:291.96440.000.000.002.00
295841732007.03.29 12:37sell0.05gbpusdm1.96190.00001.95992007.03.29 18:221.96200.000.000.00-0.05
295872192007.03.29 12:48sell0.20usdchfm1.21850.00001.21652007.03.29 16:091.21650.000.000.003.29
296151262007.03.29 16:09sell0.05usdchfm1.21620.00001.21422007.03.30 03:291.21620.000.00-0.050.00
296154892007.03.29 16:12sell0.10gbpusdm1.96390.00001.96192007.03.29 18:221.96190.000.000.002.00
296237762007.03.29 17:42sell3.20usdjpym118.020.00117.822007.03.30 01:35117.820.000.00-4.5854.32
296238452007.03.29 17:42buy0.05usdjpym118.070.00118.272007.03.30 04:29117.840.000.000.07-0.98
296269862007.03.29 18:23sell0.05gbpusdm1.96200.00001.96002007.03.30 07:181.96220.000.000.00-0.10
296383542007.03.29 21:48sell0.10usdchfm1.21820.00001.21622007.03.30 03:291.21620.000.000.001.64
296576482007.03.30 01:25buy0.10usdjpym117.860.00118.062007.03.30 04:29117.860.000.000.000.00
296589102007.03.30 01:36sell0.05usdjpym117.780.00117.582007.03.30 02:26117.580.000.000.000.85
296627832007.03.30 02:17buy0.20usdjpym117.660.00117.862007.03.30 04:29117.860.000.000.003.39
296641152007.03.30 02:26sell0.05usdjpym117.550.00117.352007.03.30 15:00118.090.000.000.00-2.29
296695512007.03.30 03:29sell0.10gbpusdm1.96420.00001.96222007.03.30 07:181.96220.000.000.002.00
296697052007.03.30 03:29buy0.05gbpusdm1.96490.00001.96692007.03.30 09:531.95830.000.000.00-3.30
296697512007.03.30 03:30sell0.05usdchfm1.21570.00001.21372007.03.30 13:031.22070.000.000.00-2.05
296715512007.03.30 03:45sell0.10usdjpym117.750.00117.552007.03.30 15:00118.090.000.000.00-2.88
296730872007.03.30 04:03buy0.10gbpusdm1.96290.00001.96492007.03.30 09:531.95820.000.000.00-4.70
296755352007.03.30 04:29buy0.05usdjpym117.860.00118.062007.03.30 07:02117.860.000.000.000.00
296811042007.03.30 05:42buy0.10usdjpym117.660.00117.862007.03.30 07:02117.860.000.000.001.70
296886122007.03.30 07:02buy0.05usdjpym117.910.00118.162007.03.30 12:35118.160.000.000.001.06
296891912007.03.30 07:04sell0.10usdchfm1.21770.00001.21532007.03.30 13:031.22050.000.000.00-2.29
296905852007.03.30 07:18sell0.05gbpusdm1.96140.00001.95942007.03.30 07:331.95940.000.000.001.00
296908942007.03.30 07:18buy0.20gbpusdm1.96040.00001.96242007.03.30 09:531.95830.000.000.00-4.20
296926732007.03.30 07:26sell0.20usdjpym117.950.00117.702007.03.30 15:00118.080.000.000.00-2.20
296939472007.03.30 07:33sell0.05gbpusdm1.95900.00001.95702007.03.30 07:531.95700.000.000.001.00
296953782007.03.30 07:37buy0.40gbpusdm1.95840.00001.96042007.03.30 09:531.95830.000.000.00-0.40
296982422007.03.30 07:53sell0.05gbpusdm1.95550.00001.95352007.03.30 12:321.95750.000.000.00-1.00
296983922007.03.30 07:53buy0.05usdchfm1.21930.00001.22172007.03.30 12:381.22170.000.000.000.98
296984932007.03.30 07:54buy0.80gbpusdm1.95630.00001.95832007.03.30 09:531.95830.000.000.0016.00
296996282007.03.30 07:56sell0.20usdchfm1.21970.00001.21732007.03.30 13:031.22070.000.000.00-1.64
297057042007.03.30 08:20sell0.10gbpusdm1.95750.00001.95552007.03.30 12:311.95740.000.000.000.10
297063702007.03.30 08:22sell0.40usdjpym118.150.00117.902007.03.30 15:00118.080.000.000.002.37
297144912007.03.30 09:53buy0.05gbpusdm1.95880.00001.96082007.03.30 13:381.95880.000.000.000.00
297196822007.03.30 10:47buy0.20eurusdm1.33090.00001.33292007.03.30 14:591.33090.000.000.000.00
297197592007.03.30 10:47sell0.05eurusdm1.33080.00001.32882007.03.30 12:401.32950.000.000.000.65
297257372007.03.30 11:48sell0.20gbpusdm1.95950.00001.95752007.03.30 12:311.95750.000.000.004.00
297325622007.03.30 12:29sell0.10eurusdm1.33280.00001.33082007.03.30 12:381.33080.000.000.002.00
297337372007.03.30 12:32sell0.05gbpusdm1.95690.00001.95492007.03.30 14:031.95690.000.000.000.00
297342492007.03.30 12:35buy0.05usdjpym118.190.00118.442007.03.30 15:57117.540.000.000.00-2.77
297347582007.03.30 12:38buy0.10gbpusdm1.95680.00001.95882007.03.30 13:381.95880.000.000.002.00
297350922007.03.30 12:40buy0.05usdchfm1.22360.00001.22602007.03.30 15:571.21210.000.000.00-4.74
297355012007.03.30 12:40sell0.40usdchfm1.22320.00001.22082007.03.30 13:031.22080.000.000.007.86
297356582007.03.30 12:40sell0.05eurusdm1.32890.00001.32692007.03.30 14:081.32890.000.000.000.00
297427292007.03.30 12:51sell0.10eurusdm1.33090.00001.32892007.03.30 14:081.32890.000.000.002.00
297441702007.03.30 12:56buy0.10usdchfm1.22160.00001.22402007.03.30 15:561.21280.000.000.00-7.26
297458012007.03.30 13:03sell0.05usdchfm1.22020.00001.21782007.03.30 15:131.21990.000.000.000.12
297472512007.03.30 13:12sell0.80usdjpym118.360.00118.112007.03.30 14:59118.110.000.000.0016.93
297502852007.03.30 13:38buy0.05gbpusdm1.95920.00001.96122007.03.30 14:391.95920.000.000.000.00
297503362007.03.30 13:39sell0.10gbpusdm1.95890.00001.95692007.03.30 14:031.95690.000.000.002.00
297531602007.03.30 13:46buy0.10gbpusdm1.95720.00001.95922007.03.30 14:391.95920.000.000.002.00
297576462007.03.30 14:03sell0.05gbpusdm1.95640.00001.95442007.03.30 15:571.96930.000.000.00-6.45
297581822007.03.30 14:04sell0.10usdchfm1.22220.00001.21982007.03.30 15:131.21980.000.000.001.97
297591192007.03.30 14:08buy0.40eurusdm1.32890.00001.33092007.03.30 14:591.33090.000.000.008.00
297592872007.03.30 14:08sell0.05eurusdm1.32880.00001.32682007.03.30 15:571.33740.000.000.00-4.30
297646812007.03.30 14:36sell0.10gbpusdm1.95840.00001.95642007.03.30 15:571.96950.000.000.00-11.10
297654862007.03.30 14:39buy0.05gbpusdm1.95970.00001.96172007.03.30 15:071.96170.000.000.001.00
297703292007.03.30 14:59sell0.10eurusdm1.33100.00001.32902007.03.30 15:571.33760.000.000.00-6.60
297704892007.03.30 14:59sell0.20gbpusdm1.96130.00001.95932007.03.30 15:571.96930.000.000.00-16.00
297706832007.03.30 15:00buy0.05eurusdm1.33130.00001.33332007.03.30 15:151.33330.000.000.001.00
297709902007.03.30 15:00sell0.05usdjpym118.060.00117.812007.03.30 15:14117.810.000.000.001.06
297729152007.03.30 15:08buy0.05gbpusdm1.96340.00001.96542007.03.30 15:171.96540.000.000.001.00
297733052007.03.30 15:08buy0.10usdjpym117.990.00118.242007.03.30 15:56117.610.000.000.00-3.23
297746972007.03.30 15:13sell0.40gbpusdm1.96330.00001.96132007.03.30 15:571.96940.000.000.00-24.40
297749832007.03.30 15:13sell0.05usdchfm1.21940.00001.21702007.03.30 15:171.21700.000.000.000.99
297750512007.03.30 15:13buy0.20usdchfm1.21960.00001.22202007.03.30 15:561.21310.000.000.00-10.72
297761072007.03.30 15:15buy0.20usdjpym117.710.00117.962007.03.30 15:56117.600.000.000.00-1.87
297763082007.03.30 15:15sell0.05usdjpym117.710.00117.462007.03.30 15:29117.460.000.000.001.06
297765932007.03.30 15:16sell0.20eurusdm1.33330.00001.33132007.03.30 15:571.33770.000.000.00-8.80
297766942007.03.30 15:16buy0.05eurusdm1.33350.00001.33552007.03.30 15:211.33550.000.000.001.00
297773692007.03.30 15:17buy0.40usdchfm1.21760.00001.22002007.03.30 15:561.21310.000.000.00-14.84
297780012007.03.30 15:17sell0.05usdchfm1.21570.00001.21332007.03.30 15:271.21330.000.000.000.99
297781832007.03.30 15:18sell0.80gbpusdm1.96580.00001.96382007.03.30 15:561.96920.000.000.00-27.20
297782332007.03.30 15:18buy0.05gbpusdm1.96620.00001.96822007.03.30 15:211.96820.000.000.001.00
297800672007.03.30 15:20sell1.60gbpusdm1.96780.00001.96582007.03.30 15:561.96860.000.000.00-12.80
297810012007.03.30 15:21buy0.05eurusdm1.33550.00001.33752007.03.30 15:271.33750.000.000.001.00
297811402007.03.30 15:21buy0.80usdchfm1.21500.00001.21742007.03.30 15:561.21270.000.000.00-15.17
297812292007.03.30 15:21sell0.40eurusdm1.33530.00001.33332007.03.30 15:571.33770.000.000.00-9.60
297812912007.03.30 15:22buy0.05gbpusdm1.96850.00001.97052007.03.30 15:301.97050.000.000.001.00
297854002007.03.30 15:27sell0.05usdchfm1.21290.00001.21052007.03.30 15:291.21050.000.000.000.99
297858452007.03.30 15:27sell0.80eurusdm1.33730.00001.33532007.03.30 15:561.33730.000.000.000.00
297860262007.03.30 15:27buy0.05eurusdm1.33770.00001.33972007.03.30 15:481.33970.000.000.001.00
297865772007.03.30 15:27sell3.20gbpusdm1.96980.00001.96782007.03.30 15:551.96780.000.000.0064.00
297866722007.03.30 15:27buy1.60usdchfm1.21290.00001.21532007.03.30 15:551.21290.000.000.000.00
297881542007.03.30 15:28buy0.40usdjpym117.500.00117.752007.03.30 15:56117.550.000.000.001.70
297891022007.03.30 15:29sell0.05usdjpym117.410.00117.162007.03.30 15:46117.350.000.000.000.26
297896482007.03.30 15:29buy3.20usdchfm1.21090.00001.21332007.03.30 15:551.21330.000.000.0063.29
297901952007.03.30 15:29sell0.05usdchfm1.20990.00001.20752007.03.30 15:481.20940.000.000.000.21
297907632007.03.30 15:30buy0.05gbpusdm1.97110.00001.97312007.03.30 15:481.97110.000.000.000.00
297924092007.03.30 15:32buy0.10gbpusdm1.96910.00001.97112007.03.30 15:471.97110.000.000.002.00
297924642007.03.30 15:32sell0.10usdjpym117.610.00117.362007.03.30 15:46117.360.000.000.002.13
297929622007.03.30 15:33sell0.10usdchfm1.21190.00001.20952007.03.30 15:481.20950.000.000.001.98
297968412007.03.30 15:44sell1.60eurusdm1.33930.00001.33732007.03.30 15:551.33730.000.000.0032.00
297980562007.03.30 15:46sell0.05usdjpym117.320.00117.072007.04.05 13:59118.500.000.00-0.42-4.98
297986712007.03.30 15:48sell0.05usdchfm1.20910.00001.20672007.04.02 14:091.21280.000.00-0.05-1.53
297987082007.03.30 15:48buy0.05gbpusdm1.97130.00001.97332007.04.02 06:331.97090.000.000.00-0.20
297987202007.03.30 15:48buy0.80usdjpym117.300.00117.552007.03.30 15:55117.550.000.000.0017.01
297988682007.03.30 15:48buy0.05eurusdm1.33990.00001.34192007.04.02 12:521.33710.000.00-0.03-1.40
297994902007.03.30 15:49buy6.40usdchfm1.20890.00001.21132007.03.30 15:551.21130.000.000.00126.80
298010282007.03.30 15:51sell0.10usdchfm1.21110.00001.20872007.04.02 14:091.21290.000.00-0.09-1.48
298026312007.03.30 15:55sell0.10usdjpym117.520.00117.272007.04.05 13:58118.470.000.00-0.85-8.02
298039042007.03.30 15:56sell0.20usdchfm1.21310.00001.21072007.04.02 14:091.21280.000.00-0.190.49
298040482007.03.30 15:56buy0.10eurusdm1.33710.00001.33912007.04.02 12:521.33710.000.00-0.060.00
298041022007.03.30 15:56buy0.10gbpusdm1.96890.00001.97092007.04.02 06:331.97090.000.000.002.00
298061112007.03.30 16:00sell0.05eurusdm1.33730.00001.33532007.03.30 19:201.33530.000.000.001.00
298062262007.03.30 16:00buy0.05usdchfm1.21260.00001.21502007.03.30 18:571.21500.000.000.000.99
298069912007.03.30 16:01sell0.05gbpusdm1.96850.00001.96652007.04.02 14:341.97740.000.000.00-4.45
298138472007.03.30 16:23buy0.05usdjpym117.580.00117.832007.03.30 19:19117.830.000.000.001.07
298333112007.03.30 18:12sell0.20usdjpym117.720.00117.472007.04.05 13:58118.480.000.00-1.73-12.83
298413882007.03.30 18:57buy0.05usdchfm1.21540.00001.21782007.04.03 05:331.21590.000.000.080.21
298415032007.03.30 18:57sell0.40usdchfm1.21510.00001.21272007.04.02 14:091.21270.000.00-0.387.92
298449962007.03.30 19:19buy0.05usdjpym117.880.00118.132007.04.03 03:41117.930.000.000.140.21
298455282007.03.30 19:20sell0.05eurusdm1.33510.00001.33312007.04.03 17:351.33520.000.000.06-0.05
299184332007.04.02 05:58buy0.20eurusdm1.33510.00001.33712007.04.02 12:521.33710.000.000.004.00
299189522007.04.02 06:01buy0.10usdjpym117.670.00117.922007.04.03 03:41117.920.000.000.142.12
299236852007.04.02 06:32sell0.10gbpusdm1.97050.00001.96852007.04.02 14:341.97730.000.000.00-6.80
299240242007.04.02 06:33buy0.05gbpusdm1.97140.00001.97342007.04.02 07:291.97340.000.000.001.00
299349582007.04.02 07:25sell0.20gbpusdm1.97290.00001.97092007.04.02 14:341.97720.000.000.00-8.60
299365632007.04.02 07:29buy0.05gbpusdm1.97380.00001.97582007.04.02 11:111.97380.000.000.000.00
299423092007.04.02 07:58buy0.10gbpusdm1.97180.00001.97382007.04.02 11:111.97380.000.000.002.00
299648032007.04.02 11:11buy0.05gbpusdm1.97420.00001.97622007.04.02 11:491.97620.000.000.001.00
299670552007.04.02 11:30sell0.40gbpusdm1.97500.00001.97302007.04.02 14:341.97710.000.000.00-8.40
299710252007.04.02 11:49buy0.05gbpusdm1.97680.00001.97882007.04.02 13:071.97880.000.000.001.00
299714912007.04.02 11:51buy0.10usdchfm1.21340.00001.21582007.04.03 05:331.21580.000.000.091.97
299716272007.04.02 11:51sell0.80gbpusdm1.97710.00001.97512007.04.02 14:331.97710.000.000.000.00
299841292007.04.02 12:52buy0.05eurusdm1.33750.00001.33952007.04.03 07:221.33750.000.00-0.030.00
299842772007.04.02 12:53sell0.10eurusdm1.33720.00001.33522007.04.03 17:351.33520.000.000.052.00
299875272007.04.02 13:07buy0.05gbpusdm1.97930.00001.98132007.04.02 15:451.97880.000.000.00-0.25
299882642007.04.02 13:11sell1.60gbpusdm1.97910.00001.97712007.04.02 14:331.97710.000.000.0032.00
300018492007.04.02 14:09sell0.05usdchfm1.21250.00001.21012007.04.04 07:351.22080.000.00-0.10-3.40
300078042007.04.02 14:33buy0.10gbpusdm1.97680.00001.97882007.04.02 15:451.97880.000.000.002.00
300080482007.04.02 14:34sell0.05gbpusdm1.97710.00001.97512007.04.03 07:591.97900.000.000.00-0.95
300225662007.04.02 15:45buy0.05gbpusdm1.97900.00001.98102007.04.03 07:121.98100.000.000.001.00
300284332007.04.02 16:27sell0.10gbpusdm1.97910.00001.97712007.04.03 07:591.97910.000.000.000.00
300405252007.04.02 18:07sell0.10usdchfm1.21450.00001.21212007.04.04 07:351.22080.000.00-0.18-5.16
300876132007.04.03 03:41sell0.40usdjpym117.920.00117.672007.04.05 13:58118.480.000.00-2.29-18.91
300877622007.04.03 03:42buy0.05usdjpym117.950.00118.202007.04.03 06:03118.200.000.000.001.06
301012402007.04.03 05:21sell0.80usdjpym118.120.00117.872007.04.05 13:58118.470.000.00-4.57-23.63
301036522007.04.03 05:33buy0.05usdchfm1.21620.00001.21862007.04.03 09:101.21860.000.000.000.98
301090092007.04.03 05:57buy0.10eurusdm1.33550.00001.33752007.04.03 07:221.33750.000.000.002.00
301105462007.04.03 06:03buy0.05usdjpym118.240.00118.492007.04.03 07:44118.490.000.000.001.05
301263292007.04.03 07:11sell1.60usdjpym118.330.00118.082007.04.05 13:58118.450.000.00-9.15-16.21
301266852007.04.03 07:12buy0.05gbpusdm1.98140.00001.98342007.04.03 13:121.97740.000.000.00-2.00
301269002007.04.03 07:12sell0.20gbpusdm1.98130.00001.97932007.04.03 07:591.97930.000.000.004.00
301297242007.04.03 07:23buy0.05eurusdm1.33790.00001.33992007.04.04 07:371.33560.000.00-0.03-1.15
301351582007.04.03 07:45sell3.20usdjpym118.530.00118.282007.04.05 13:58118.480.000.00-18.3113.50
301352892007.04.03 07:45buy0.05usdjpym118.560.00118.812007.04.03 12:25118.810.000.000.001.05
301356102007.04.03 07:45sell0.20usdchfm1.21650.00001.21412007.04.04 07:351.22070.000.00-0.19-6.88
301405942007.04.03 07:59buy0.10gbpusdm1.97940.00001.98142007.04.03 13:121.97740.000.000.00-2.00
301407602007.04.03 07:59sell0.05gbpusdm1.97860.00001.97662007.04.03 09:081.97660.000.000.001.00
301527912007.04.03 09:08buy0.20gbpusdm1.97740.00001.97942007.04.03 13:121.97740.000.000.000.00
301529492007.04.03 09:09sell0.05gbpusdm1.97620.00001.97422007.04.03 16:501.97620.000.000.000.00
301537122007.04.03 09:09sell0.40usdchfm1.21850.00001.21612007.04.04 07:351.22080.000.00-0.38-7.54
301538472007.04.03 09:10buy0.05usdchfm1.21900.00001.22142007.04.03 17:481.22140.000.000.000.98
301547252007.04.03 09:11buy0.10eurusdm1.33590.00001.33792007.04.04 07:371.33590.000.00-0.060.00
301565022007.04.03 09:14buy0.40gbpusdm1.97540.00001.97742007.04.03 13:121.97740.000.000.008.00
301856102007.04.03 12:20sell6.40usdjpym118.730.00118.482007.04.05 13:58118.480.000.00-36.61135.04
301872192007.04.03 12:25buy0.05usdjpym118.840.00119.092007.04.04 09:55118.890.000.000.070.21
301952302007.04.03 13:12buy0.05gbpusdm1.97790.00001.97992007.04.04 07:141.97580.000.000.00-1.05
301971012007.04.03 13:24sell0.10gbpusdm1.97820.00001.97622007.04.03 16:491.97620.000.000.002.00
302327042007.04.03 16:50sell0.05gbpusdm1.97580.00001.97382007.04.03 17:571.97380.000.000.001.00
302338102007.04.03 17:01buy0.10gbpusdm1.97590.00001.97792007.04.04 07:141.97560.000.000.00-0.30
302374212007.04.03 17:35sell0.05eurusdm1.33500.00001.33302007.04.03 17:571.33300.000.000.001.00
302375532007.04.03 17:35sell0.80usdchfm1.22060.00001.21822007.04.04 07:341.22070.000.00-0.75-0.66
302403312007.04.03 17:48buy0.05usdchfm1.22180.00001.22422007.04.05 21:251.21560.000.000.21-2.55
302420882007.04.03 17:55buy0.20eurusdm1.33390.00001.33592007.04.04 07:371.33590.000.00-0.124.00
302432782007.04.03 17:57sell0.05eurusdm1.33300.00001.33102007.04.04 11:001.33530.000.000.03-1.15
302435272007.04.03 17:58buy0.20gbpusdm1.97350.00001.97552007.04.04 07:141.97550.000.00-0.014.00
302437132007.04.03 17:58sell0.05gbpusdm1.97320.00001.97122007.04.04 11:001.97320.000.000.000.00
302449722007.04.03 18:01sell1.60usdchfm1.22290.00001.22052007.04.04 07:341.22050.000.00-1.5031.46
303385862007.04.04 07:14sell0.10gbpusdm1.97520.00001.97322007.04.04 11:001.97320.000.000.002.00
303388622007.04.04 07:14buy0.05gbpusdm1.97630.00001.97832007.04.04 14:191.97480.000.000.00-0.75
303413312007.04.04 07:34sell0.10eurusdm1.33500.00001.33302007.04.04 11:001.33510.000.000.00-0.10
303415762007.04.04 07:35sell0.05usdchfm1.22030.00001.21792007.04.04 14:381.21790.000.000.000.99
303423672007.04.04 07:37buy0.05eurusdm1.33600.00001.33802007.04.04 13:041.33590.000.000.00-0.05
303470042007.04.04 08:16buy0.10usdchfm1.21980.00001.22222007.04.05 21:251.21550.000.000.36-3.54
303474252007.04.04 08:17buy0.10usdjpym118.640.00118.892007.04.04 09:55118.890.000.000.002.10
303551082007.04.04 09:55buy0.05usdjpym118.910.00119.162007.04.05 12:30118.970.000.000.200.25
303592632007.04.04 10:28sell0.20eurusdm1.33700.00001.33502007.04.04 11:001.33500.000.000.004.00
303625712007.04.04 10:59buy0.10gbpusdm1.97430.00001.97632007.04.04 14:191.97440.000.000.000.10
303632892007.04.04 11:00sell0.05eurusdm1.33510.00001.33312007.04.06 12:361.33900.000.000.11-1.95
303637022007.04.04 11:00sell0.05gbpusdm1.97270.00001.97072007.04.04 19:041.97500.000.000.00-1.15
303649962007.04.04 11:03buy0.10eurusdm1.33400.00001.33602007.04.04 13:041.33600.000.000.002.00
303775252007.04.04 12:42buy0.20gbpusdm1.97230.00001.97432007.04.04 14:191.97430.000.000.004.00
303807592007.04.04 13:04buy0.05eurusdm1.33620.00001.33822007.04.05 11:201.33820.000.00-0.091.00
303873642007.04.04 14:04buy0.10usdjpym118.710.00118.962007.04.05 12:30118.960.000.000.412.10
303895842007.04.04 14:19sell0.10gbpusdm1.97490.00001.97292007.04.04 19:031.97490.000.000.000.00
303896232007.04.04 14:20buy0.05gbpusdm1.97540.00001.97742007.04.05 11:171.97250.000.00-0.01-1.45
303903582007.04.04 14:22sell0.10eurusdm1.33710.00001.33512007.04.06 12:361.33900.000.000.21-1.90
303932172007.04.04 14:39sell0.05usdchfm1.21760.00001.21522007.04.05 13:111.21700.000.00-0.140.25
303967422007.04.04 14:59sell0.20gbpusdm1.97690.00001.97492007.04.04 19:031.97490.000.000.004.00
304038132007.04.04 16:01sell0.10usdchfm1.21960.00001.21722007.04.05 13:101.21720.000.00-0.281.97
304196922007.04.04 19:04sell0.05gbpusdm1.97450.00001.97252007.04.05 06:131.97430.000.000.000.10
304306092007.04.04 22:42sell0.10gbpusdm1.97650.00001.97452007.04.05 06:131.97450.000.000.002.00
304640082007.04.05 06:13sell0.05gbpusdm1.97380.00001.97182007.04.05 08:301.97350.000.000.000.15
304695062007.04.05 06:55sell0.10gbpusdm1.97580.00001.97382007.04.05 08:301.97380.000.000.002.00
304828352007.04.05 08:30sell0.05gbpusdm1.97300.00001.97102007.04.05 10:581.97100.000.000.001.00
304868662007.04.05 08:50buy0.10gbpusdm1.97340.00001.97542007.04.05 11:171.97260.000.000.00-0.80
305031592007.04.05 10:58sell0.05gbpusdm1.97060.00001.96862007.04.05 11:001.96860.000.000.001.00
305034492007.04.05 10:58buy0.20gbpusdm1.97060.00001.97262007.04.05 11:171.97260.000.000.004.00
305051562007.04.05 11:01sell0.05gbpusdm1.96840.00001.96642007.04.05 11:551.97040.000.000.00-1.00
305064102007.04.05 11:02sell0.10gbpusdm1.97050.00001.96852007.04.05 11:551.97060.000.000.00-0.10
305113942007.04.05 11:17sell0.20gbpusdm1.97250.00001.97052007.04.05 11:551.97050.000.000.004.00
305116202007.04.05 11:17buy0.05gbpusdm1.97300.00001.97502007.04.05 13:231.97190.000.000.00-0.55
305132702007.04.05 11:20buy0.05eurusdm1.33840.00001.34042007.04.05 13:121.34040.000.000.001.00
305177292007.04.05 11:44buy0.10gbpusdm1.97090.00001.97292007.04.05 13:231.97190.000.000.001.00
305198822007.04.05 11:55sell0.05gbpusdm1.96990.00001.96792007.04.05 12:321.96790.000.000.001.00
305238092007.04.05 12:12buy0.20gbpusdm1.96890.00001.97092007.04.05 13:211.97090.000.000.004.00
305288062007.04.05 12:31buy0.05usdjpym119.010.00119.262007.04.06 04:13118.860.000.000.07-0.63
305294982007.04.05 12:33sell0.05gbpusdm1.96720.00001.96522007.04.05 16:021.97000.000.000.00-1.40
305338352007.04.05 12:58buy0.10usdjpym118.810.00119.062007.04.06 04:13118.850.000.000.140.34
305353912007.04.05 13:09sell0.20eurusdm1.33910.00001.33712007.04.06 12:351.33850.000.000.111.20
305360222007.04.05 13:10buy0.20usdchfm1.21780.00001.22022007.04.05 21:251.21560.000.000.18-3.62
305367372007.04.05 13:12sell0.05usdchfm1.21670.00001.21432007.04.05 13:231.21430.000.000.000.99
305369122007.04.05 13:12sell0.10gbpusdm1.96920.00001.96722007.04.05 16:021.96990.000.000.00-0.70
305370942007.04.05 13:13buy0.05eurusdm1.34060.00001.34262007.04.05 13:261.34260.000.000.001.00
305375152007.04.05 13:14buy0.40usdchfm1.21580.00001.21822007.04.05 21:241.21550.000.000.36-0.99
305413782007.04.05 13:23sell0.40eurusdm1.34220.00001.34022007.04.06 12:311.34020.000.000.228.00
305416942007.04.05 13:23sell0.05usdchfm1.21390.00001.21152007.04.10 00:381.22560.000.00-0.15-4.77
305421152007.04.05 13:23sell0.20gbpusdm1.97200.00001.97002007.04.05 16:021.97000.000.000.004.00
305423912007.04.05 13:23buy0.05gbpusdm1.97240.00001.97442007.04.09 19:241.96150.000.000.00-5.45
305445852007.04.05 13:26buy0.05eurusdm1.34330.00001.34532007.04.10 00:471.33650.000.00-0.09-3.40
305447272007.04.05 13:27buy0.80usdchfm1.21320.00001.21562007.04.05 21:241.21560.000.000.7115.79
305451852007.04.05 13:27buy0.20usdjpym118.610.00118.862007.04.06 04:13118.860.000.000.274.21
305554102007.04.05 13:59sell0.05usdjpym118.460.00118.212007.04.10 01:37118.960.000.00-0.21-2.10
305722672007.04.05 16:00sell0.10usdjpym118.660.00118.412007.04.10 01:37118.950.000.00-0.42-2.44
305727002007.04.05 16:01buy0.10gbpusdm1.97040.00001.97242007.04.09 19:241.96160.000.000.00-8.80
305728832007.04.05 16:02sell0.05gbpusdm1.96950.00001.96752007.04.06 06:381.96970.000.000.00-0.10
305827432007.04.05 17:44sell0.10gbpusdm1.97150.00001.96952007.04.06 06:381.96950.000.000.002.00
306028212007.04.05 21:25buy0.05usdchfm1.21590.00001.21832007.04.06 12:301.21830.000.000.000.99
306282202007.04.06 04:13buy0.05usdjpym118.880.00119.132007.04.06 12:31119.130.000.000.001.05
306282232007.04.06 04:14sell0.20usdjpym118.860.00118.612007.04.10 01:37118.960.000.00-0.58-1.68
306309752007.04.06 04:54sell0.10usdchfm1.21590.00001.21352007.04.10 00:381.22570.000.00-0.18-8.00
306393642007.04.06 06:38buy0.10eurusdm1.34130.00001.34332007.04.10 00:471.33660.000.00-0.12-4.70
306395712007.04.06 06:38sell0.05gbpusdm1.96940.00001.96742007.04.06 12:131.96940.000.000.000.00
306485952007.04.06 09:01sell0.10gbpusdm1.97140.00001.96942007.04.06 12:131.96940.000.000.002.00
306595362007.04.06 12:14sell0.05gbpusdm1.96830.00001.96632007.04.06 12:311.96630.000.000.001.00
306653822007.04.06 12:32buy0.20gbpusdm1.96840.00001.97042007.04.09 19:241.96150.000.00-0.01-13.80
306662292007.04.06 12:34buy0.05usdjpym119.300.00119.552007.04.06 13:49119.340.000.000.000.17
306669902007.04.06 12:35sell0.40usdjpym119.210.00118.962007.04.10 01:37118.960.000.00-1.148.41
306673322007.04.06 12:35sell0.20usdchfm1.22000.00001.21762007.04.10 00:371.22560.000.00-0.38-9.14
306676972007.04.06 12:35buy0.20eurusdm1.33860.00001.34062007.04.10 00:471.33650.000.00-0.24-4.20
306678412007.04.06 12:35sell0.05gbpusdm1.96460.00001.96262007.04.06 12:431.96460.000.000.000.00
306679962007.04.06 12:36buy0.40gbpusdm1.96540.00001.96742007.04.09 19:211.96160.000.00-0.02-15.20
306683832007.04.06 12:36sell0.05eurusdm1.33830.00001.33632007.04.09 00:541.33630.000.000.031.00
306685032007.04.06 12:36buy0.05usdchfm1.22080.00001.22322007.04.09 06:111.22320.000.000.040.98
306701132007.04.06 12:38buy0.10usdjpym119.100.00119.352007.04.06 13:49119.350.000.000.002.09
306718952007.04.06 12:39sell0.10gbpusdm1.96660.00001.96462007.04.06 12:431.96460.000.000.002.00
306748592007.04.06 12:43sell0.05gbpusdm1.96420.00001.96222007.04.09 12:451.96220.000.000.001.00
306910912007.04.06 13:50buy0.05usdjpym119.370.00119.622007.04.10 11:05119.220.000.000.14-0.63
306950402007.04.06 14:11sell0.40usdchfm1.22200.00001.21962007.04.10 00:371.22560.000.00-0.76-11.75
306953282007.04.06 14:12buy0.40eurusdm1.33660.00001.33862007.04.10 00:471.33660.000.00-0.480.00
307347312007.04.09 00:55sell0.05eurusdm1.33600.00001.33402007.04.11 00:301.34210.000.000.06-3.05
307490732007.04.09 06:42buy0.05usdchfm1.22370.00001.22612007.04.09 16:291.22610.000.000.000.98
307642482007.04.09 11:23buy0.80gbpusdm1.96340.00001.96542007.04.09 19:201.96150.000.000.00-15.20
307696822007.04.09 12:45sell0.05gbpusdm1.96180.00001.95982007.04.09 16:491.95980.000.000.001.00
307708752007.04.09 12:48sell0.80usdchfm1.22400.00001.22162007.04.10 00:361.22570.000.00-0.75-11.10
307735512007.04.09 13:12buy1.60gbpusdm1.96140.00001.96342007.04.09 19:201.96140.000.000.000.00
307885192007.04.09 16:29sell1.60usdchfm1.22610.00001.22372007.04.10 00:351.22560.000.00-1.506.53
307886262007.04.09 16:29buy0.05usdchfm1.22660.00001.22902007.04.11 07:321.21840.000.000.08-3.37
307934802007.04.09 16:43buy0.80eurusdm1.33460.00001.33662007.04.10 00:471.33660.000.00-0.4816.00
307943542007.04.09 16:49sell0.05gbpusdm1.95950.00001.95752007.04.10 07:521.96800.000.000.00-4.25
307951002007.04.09 16:53buy3.20gbpusdm1.95940.00001.96142007.04.09 19:201.96140.000.000.0064.00
307952352007.04.09 16:53sell3.20usdchfm1.22810.00001.22572007.04.10 00:351.22570.000.00-3.0162.66
308038892007.04.09 19:20sell0.10gbpusdm1.96170.00001.95972007.04.10 07:521.96790.000.000.00-6.20
308041612007.04.09 19:27buy0.05gbpusdm1.96180.00001.96382007.04.10 00:521.96380.000.000.001.00
308259022007.04.10 00:37buy0.10usdjpym119.170.00119.422007.04.10 11:05119.220.000.000.000.42
308262802007.04.10 00:38sell0.05usdchfm1.22530.00001.22292007.04.10 01:531.22290.000.000.000.98
308274802007.04.10 00:47buy0.05eurusdm1.33680.00001.33882007.04.10 01:521.33880.000.000.001.00
308284222007.04.10 00:51sell0.20gbpusdm1.96370.00001.96172007.04.10 07:521.96780.000.000.00-8.20
308285372007.04.10 00:52buy0.05gbpusdm1.96420.00001.96622007.04.10 01:451.96620.000.000.001.00
308303002007.04.10 00:58buy0.10usdchfm1.22460.00001.22702007.04.11 07:321.21860.000.000.09-4.92
308307722007.04.10 00:59sell0.10eurusdm1.33800.00001.33602007.04.11 00:301.34220.000.000.05-4.20
308382302007.04.10 01:37buy0.20usdjpym118.970.00119.222007.04.10 11:04119.220.000.000.004.19
308384172007.04.10 01:37sell0.05usdjpym118.940.00118.692007.04.11 01:57118.890.000.00-0.070.21
308391982007.04.10 01:40sell0.40gbpusdm1.96570.00001.96372007.04.10 07:521.96760.000.000.00-7.60
308405082007.04.10 01:45buy0.05gbpusdm1.96660.00001.96862007.04.10 02:251.96860.000.000.001.00
308427682007.04.10 01:52buy0.05eurusdm1.33900.00001.34102007.04.10 02:321.34100.000.000.001.00
308440252007.04.10 01:53sell0.05usdchfm1.22250.00001.22012007.04.10 02:391.22010.000.000.000.98
308452342007.04.10 01:58buy0.20usdchfm1.22260.00001.22502007.04.11 07:321.21850.000.000.18-6.73
308465142007.04.10 02:03sell0.20eurusdm1.34000.00001.33802007.04.11 00:301.34210.000.000.11-4.20
308476502007.04.10 02:05sell0.80gbpusdm1.96780.00001.96582007.04.10 07:521.96790.000.000.00-0.80
308504702007.04.10 02:25buy0.05gbpusdm1.96890.00001.97092007.04.10 05:061.96900.000.000.000.05
308525522007.04.10 02:33buy0.05eurusdm1.34200.00001.34402007.04.10 12:481.34400.000.000.001.00
308528902007.04.10 02:33sell0.40eurusdm1.34200.00001.34002007.04.11 00:291.34200.000.000.220.00
308540432007.04.10 02:35buy0.40usdchfm1.22050.00001.22292007.04.11 07:321.21860.000.000.36-6.24
308553302007.04.10 02:39sell0.05usdchfm1.21970.00001.21732007.04.10 12:171.21730.000.000.000.99
308654062007.04.10 03:47buy0.10gbpusdm1.96690.00001.96892007.04.10 05:061.96890.000.000.002.00
308730012007.04.10 05:06buy0.05gbpusdm1.96950.00001.97152007.04.10 09:201.97150.000.000.001.00
308787622007.04.10 05:51sell1.60gbpusdm1.96990.00001.96792007.04.10 07:521.96790.000.000.0032.00
308988542007.04.10 07:52sell0.05gbpusdm1.96770.00001.96572007.04.10 14:071.97190.000.000.00-2.10
308996532007.04.10 07:58sell0.10usdjpym119.140.00118.892007.04.11 01:57118.890.000.00-0.142.10
309022512007.04.10 08:10sell0.10gbpusdm1.96990.00001.96792007.04.10 14:071.97190.000.000.00-2.00
309124332007.04.10 09:20buy0.05gbpusdm1.97200.00001.97402007.04.10 11:301.97400.000.000.001.00
309221932007.04.10 10:55sell0.20gbpusdm1.97190.00001.96992007.04.10 14:071.97190.000.000.000.00
309240342007.04.10 11:05buy0.05usdjpym119.270.00119.522007.04.11 12:25119.320.000.000.070.21
309276952007.04.10 11:30sell0.40gbpusdm1.97390.00001.97192007.04.10 14:071.97190.000.000.008.00
309277122007.04.10 11:30buy0.05gbpusdm1.97440.00001.97642007.04.11 01:491.97440.000.000.000.00
309330452007.04.10 12:02buy0.80usdchfm1.21850.00001.22092007.04.11 07:321.21860.000.000.710.66
309358872007.04.10 12:18sell0.05usdchfm1.21690.00001.21452007.04.11 14:571.21860.000.00-0.05-0.70
309409682007.04.10 12:46buy0.10usdjpym119.070.00119.322007.04.11 12:25119.320.000.000.142.10
309416352007.04.10 12:48buy0.05eurusdm1.34400.00001.34602007.04.11 14:571.34400.000.00-0.030.00
309460602007.04.10 13:13buy1.60usdchfm1.21640.00001.21882007.04.11 07:311.21880.000.001.4231.51
309462142007.04.10 13:13sell0.80eurusdm1.34400.00001.34202007.04.11 00:291.34200.000.000.4316.00
309550302007.04.10 14:07buy0.10gbpusdm1.97240.00001.97442007.04.11 01:491.97440.000.000.002.00
309552532007.04.10 14:07sell0.05gbpusdm1.97150.00001.96952007.04.10 15:561.97140.000.000.000.05
309589342007.04.10 14:33sell0.10gbpusdm1.97350.00001.97152007.04.10 15:551.97150.000.000.002.00
309730482007.04.10 15:56sell0.05gbpusdm1.97070.00001.96872007.04.11 04:071.97440.000.000.00-1.85
309746132007.04.10 16:04sell0.10gbpusdm1.97270.00001.97072007.04.11 04:071.97450.000.000.00-1.80
310142942007.04.11 00:30sell0.05eurusdm1.34200.00001.34002007.04.11 18:051.34180.000.000.000.10
310191842007.04.11 01:15buy0.10eurusdm1.34200.00001.34402007.04.11 14:571.34400.000.000.002.00
310251482007.04.11 01:50buy0.05gbpusdm1.97470.00001.97672007.04.11 02:041.97670.000.000.001.00
310252692007.04.11 01:50sell0.20gbpusdm1.97470.00001.97272007.04.11 04:061.97470.000.000.000.00
310270662007.04.11 01:57sell0.05usdjpym118.880.00118.632007.04.11 18:43119.240.000.000.00-1.51
310286402007.04.11 02:04sell0.40gbpusdm1.97670.00001.97472007.04.11 04:061.97470.000.000.008.00
310286672007.04.11 02:04buy0.05gbpusdm1.97720.00001.97922007.04.11 05:391.97630.000.000.00-0.45
310359582007.04.11 03:10sell0.10usdjpym119.090.00118.842007.04.11 18:43119.230.000.000.00-1.17
310417262007.04.11 04:06buy0.10gbpusdm1.97440.00001.97642007.04.11 05:391.97640.000.000.002.00
310418452007.04.11 04:07sell0.05gbpusdm1.97410.00001.97212007.04.11 07:321.97820.000.000.00-2.05
310526732007.04.11 05:39sell0.10gbpusdm1.97610.00001.97412007.04.11 07:321.97860.000.000.00-2.50
310527532007.04.11 05:39buy0.05gbpusdm1.97680.00001.97882007.04.11 06:131.97880.000.000.001.00
310602712007.04.11 06:14sell0.20gbpusdm1.97910.00001.97712007.04.11 07:311.97870.000.000.000.80
310603292007.04.11 06:14buy0.05gbpusdm1.97940.00001.98142007.04.11 07:251.98140.000.000.001.00
310737112007.04.11 07:20sell0.40gbpusdm1.98110.00001.97912007.04.11 07:311.97910.000.000.008.00
310748172007.04.11 07:25buy0.05gbpusdm1.98170.00001.98372007.04.11 14:291.97760.000.000.00-2.05
310761712007.04.11 07:31buy0.10gbpusdm1.97960.00001.98162007.04.11 14:291.97750.000.000.00-2.10
310768122007.04.11 07:32sell0.05gbpusdm1.97790.00001.97592007.04.11 12:251.97590.000.000.001.00
310770812007.04.11 07:33buy0.05usdchfm1.21890.00001.22132007.04.11 10:461.22130.000.000.000.98
310786352007.04.11 07:42sell0.10usdchfm1.21900.00001.21662007.04.11 14:571.21850.000.000.000.41
310827092007.04.11 08:03buy0.20gbpusdm1.97760.00001.97962007.04.11 14:281.97760.000.000.000.00
311011842007.04.11 10:43sell0.20usdchfm1.22100.00001.21862007.04.11 14:561.21860.000.000.003.94
311019212007.04.11 10:46buy0.05usdchfm1.22170.00001.22412007.04.11 18:131.22230.000.000.000.25
311132352007.04.11 12:24sell0.20usdjpym119.290.00119.042007.04.11 18:43119.240.000.000.000.84
311137952007.04.11 12:25sell0.05gbpusdm1.97550.00001.97352007.04.11 18:051.97540.000.000.000.05
311138372007.04.11 12:25buy0.40gbpusdm1.97560.00001.97762007.04.11 14:281.97760.000.000.008.00
311139802007.04.11 12:26buy0.05usdjpym119.340.00119.592007.04.13 12:10118.570.000.000.27-3.25
311302772007.04.11 14:09sell0.40usdjpym119.500.00119.252007.04.11 18:43119.250.000.000.008.39
311330272007.04.11 14:28sell0.10gbpusdm1.97750.00001.97552007.04.11 18:041.97550.000.000.002.00
311332212007.04.11 14:29buy0.05gbpusdm1.97790.00001.97992007.04.12 01:441.97550.000.00-0.01-1.20
311353562007.04.11 14:45buy0.10usdchfm1.21970.00001.22212007.04.11 18:131.22210.000.000.001.97
311378652007.04.11 14:57sell0.05usdchfm1.21810.00001.21572007.04.11 23:411.22010.000.00-0.14-0.82
311380612007.04.11 14:57buy0.05eurusdm1.34410.00001.34612007.04.11 22:431.34360.000.00-0.09-0.25
311380862007.04.11 14:57sell0.10eurusdm1.34400.00001.34202007.04.11 18:041.34200.000.000.002.00
311479422007.04.11 16:47sell0.10usdchfm1.22010.00001.21772007.04.11 23:401.22000.000.00-0.280.08
311595632007.04.11 18:04buy0.10gbpusdm1.97590.00001.97792007.04.12 01:431.97560.000.00-0.01-0.30
311597592007.04.11 18:05sell0.05gbpusdm1.97470.00001.97272007.04.12 07:451.97660.000.000.00-0.95
311601232007.04.11 18:05buy0.10eurusdm1.34170.00001.34372007.04.11 22:421.34370.000.00-0.182.00
311604292007.04.11 18:05sell0.05eurusdm1.34170.00001.33972007.04.12 16:011.34770.000.000.08-3.00
311626032007.04.11 18:13sell0.20usdchfm1.22230.00001.21992007.04.11 23:401.21990.000.00-0.563.93
311627082007.04.11 18:13buy0.20gbpusdm1.97390.00001.97592007.04.11 23:001.97590.000.00-0.024.00
311627602007.04.11 18:13buy0.05usdchfm1.22260.00001.22502007.04.12 01:001.22300.000.000.130.16
311673232007.04.11 18:41buy0.10usdchfm1.22060.00001.22302007.04.12 00:591.22300.000.000.271.96
311684322007.04.11 18:43sell0.05usdjpym119.220.00118.972007.04.12 13:00119.160.000.00-0.210.25
311883482007.04.11 22:42sell0.10eurusdm1.34370.00001.34172007.04.12 16:011.34780.000.000.00-4.10
311885182007.04.11 22:43buy0.05eurusdm1.34390.00001.34592007.04.12 01:421.34590.000.000.001.00
311930542007.04.11 23:42sell0.05usdchfm1.21980.00001.21742007.04.12 01:361.22200.000.000.00-0.90
311954302007.04.12 00:01sell0.10usdchfm1.22200.00001.21962007.04.12 01:361.22170.000.000.000.25
312039362007.04.12 01:00buy0.05usdchfm1.22360.00001.22602007.04.12 16:311.21780.000.000.00-2.38
312041892007.04.12 01:00buy0.20gbpusdm1.97390.00001.97592007.04.12 01:411.97590.000.000.004.00
312065382007.04.12 01:02sell0.20usdchfm1.22410.00001.22172007.04.12 01:361.22170.000.000.003.93
312141202007.04.12 01:36sell0.05usdchfm1.22150.00001.21912007.04.12 06:061.21910.000.000.000.98
312157402007.04.12 01:41buy0.10usdchfm1.22130.00001.22372007.04.12 16:311.21760.000.000.00-3.04
312162462007.04.12 01:43buy0.05eurusdm1.34610.00001.34812007.04.12 13:481.34810.000.000.001.00
312166742007.04.12 01:43sell0.20eurusdm1.34600.00001.34402007.04.12 16:011.34790.000.000.00-3.80
312170372007.04.12 01:44buy0.05gbpusdm1.97570.00001.97772007.04.12 06:181.97770.000.000.001.00
312211962007.04.12 01:58sell0.10usdjpym119.420.00119.172007.04.12 13:00119.170.000.000.002.10
312445752007.04.12 05:28buy0.20usdchfm1.21930.00001.22172007.04.12 16:311.21770.000.000.00-2.63
312492692007.04.12 06:07sell0.05usdchfm1.21870.00001.21632007.04.12 12:361.21830.000.000.000.16
312499292007.04.12 06:10sell0.10gbpusdm1.97670.00001.97472007.04.12 07:451.97670.000.000.000.00
312513352007.04.12 06:18buy0.05gbpusdm1.97810.00001.98012007.04.12 11:551.97790.000.000.00-0.10
312558162007.04.12 06:52sell0.20gbpusdm1.97870.00001.97672007.04.12 07:451.97670.000.000.004.00
312635962007.04.12 07:45sell0.05gbpusdm1.97630.00001.97432007.04.12 08:491.97430.000.000.001.00
312706752007.04.12 08:30buy0.10gbpusdm1.97600.00001.97802007.04.12 11:551.97800.000.000.002.00
312744052007.04.12 08:49sell0.05gbpusdm1.97390.00001.97192007.04.12 15:211.97760.000.000.00-1.85
312772652007.04.12 08:58sell0.10usdchfm1.22070.00001.21832007.04.12 12:361.21830.000.000.001.97
312889752007.04.12 10:39sell0.10gbpusdm1.97590.00001.97392007.04.12 15:211.97750.000.000.00-1.60
313017202007.04.12 11:55sell0.20gbpusdm1.97790.00001.97592007.04.12 15:201.97780.000.000.000.20
313019102007.04.12 11:55buy0.05gbpusdm1.97820.00001.98022007.04.12 14:231.98020.000.000.001.00
313081582007.04.12 12:36sell0.05usdchfm1.21800.00001.21562007.04.12 13:481.21560.000.000.000.99
313133592007.04.12 13:00sell0.05usdjpym119.130.00118.882007.04.12 13:55118.880.000.000.001.05
313134822007.04.12 13:00buy0.10usdjpym119.140.00119.392007.04.13 12:09118.570.000.000.14-4.81
313193102007.04.12 13:34buy0.40usdchfm1.21730.00001.21972007.04.12 16:311.21760.000.000.000.99
313221592007.04.12 13:46sell0.40eurusdm1.34800.00001.34602007.04.12 16:001.34800.000.000.000.00
313232522007.04.12 13:48buy0.05eurusdm1.34820.00001.35022007.04.12 14:401.35020.000.000.001.00
313233482007.04.12 13:48sell0.05usdchfm1.21520.00001.21282007.04.13 00:441.21480.000.00-0.050.16
313245262007.04.12 13:51buy0.80usdchfm1.21530.00001.21772007.04.12 16:311.21770.000.000.0015.77
313248562007.04.12 13:52buy0.20usdjpym118.940.00119.192007.04.13 12:09118.560.000.000.27-6.41
313261102007.04.12 13:55sell0.05usdjpym118.860.00118.612007.04.13 02:45118.810.000.00-0.070.21
313308012007.04.12 14:18sell0.40gbpusdm1.97990.00001.97792007.04.12 15:201.97790.000.000.008.00
313331282007.04.12 14:23buy0.05gbpusdm1.98060.00001.98262007.04.12 18:441.97840.000.000.00-1.10
313369752007.04.12 14:40sell0.80eurusdm1.35000.00001.34802007.04.12 16:001.34800.000.000.0016.00
313371742007.04.12 14:40buy0.05eurusdm1.35000.00001.35202007.04.13 00:381.35000.000.00-0.030.00
313454812007.04.12 15:20buy0.10gbpusdm1.97860.00001.98062007.04.12 18:431.97850.000.000.00-0.10
313460122007.04.12 15:21sell0.05gbpusdm1.97730.00001.97532007.04.13 02:271.98160.000.000.00-2.15
313522142007.04.12 16:00buy0.10eurusdm1.34800.00001.35002007.04.13 00:381.35000.000.00-0.062.00
313528162007.04.12 16:01sell0.10usdjpym119.060.00118.812007.04.13 02:45118.810.000.00-0.142.10
313529392007.04.12 16:02sell0.05eurusdm1.34760.00001.34562007.04.13 14:411.35150.000.000.03-1.95
313561042007.04.12 16:27sell0.10usdchfm1.21720.00001.21482007.04.13 00:441.21480.000.00-0.091.98
313568002007.04.12 16:31buy0.20gbpusdm1.97660.00001.97862007.04.12 18:431.97860.000.000.004.00
313571292007.04.12 16:31buy0.05usdchfm1.21850.00001.22092007.04.13 14:371.21100.000.000.04-3.10
313703912007.04.12 18:23buy0.10usdchfm1.21650.00001.21892007.04.13 14:361.21110.000.000.09-4.46
313731712007.04.12 18:47buy0.05gbpusdm1.97870.00001.98072007.04.13 00:441.98070.000.000.001.00
313791072007.04.12 19:42sell0.10gbpusdm1.97930.00001.97732007.04.13 02:271.98170.000.000.00-2.40
314144952007.04.13 00:35sell0.10eurusdm1.34960.00001.34762007.04.13 14:411.35140.000.000.00-1.80
314151972007.04.13 00:38buy0.05eurusdm1.34990.00001.35192007.04.13 01:231.35190.000.000.001.00
314170292007.04.13 00:44buy0.05gbpusdm1.98110.00001.98312007.04.13 01:311.98310.000.000.001.00
314175352007.04.13 00:44sell0.05usdchfm1.21450.00001.21212007.04.13 06:431.21210.000.000.000.99
314263042007.04.13 01:22sell0.20eurusdm1.35160.00001.34962007.04.13 14:411.35150.000.000.000.20
314271782007.04.13 01:23sell0.20gbpusdm1.98150.00001.97952007.04.13 02:271.98150.000.000.000.00
314273282007.04.13 01:23buy0.05eurusdm1.35180.00001.35382007.04.13 10:021.35380.000.000.001.00
314292292007.04.13 01:31buy0.05gbpusdm1.98350.00001.98552007.04.13 05:431.98360.000.000.000.05
314306512007.04.13 01:33sell0.40gbpusdm1.98350.00001.98152007.04.13 02:271.98150.000.000.008.00
314379642007.04.13 02:27sell0.05gbpusdm1.98140.00001.97942007.04.13 05:201.98140.000.000.000.00
314406822007.04.13 02:45sell0.05usdjpym118.790.00118.542007.04.13 08:24118.540.000.000.001.05
314428182007.04.13 02:55buy0.20usdchfm1.21450.00001.21692007.04.13 14:361.21120.000.000.00-5.45
314467112007.04.13 03:25sell0.10gbpusdm1.98340.00001.98142007.04.13 05:201.98140.000.000.002.00
314593602007.04.13 05:20buy0.10gbpusdm1.98150.00001.98352007.04.13 05:421.98350.000.000.002.00
314595682007.04.13 05:20sell0.05gbpusdm1.98090.00001.97892007.04.13 14:351.98520.000.000.00-2.15
314612702007.04.13 05:34buy0.40usdjpym118.740.00118.992007.04.13 12:09118.550.000.000.00-6.41
314619662007.04.13 05:38sell0.10gbpusdm1.98290.00001.98092007.04.13 14:351.98530.000.000.00-2.40
314632932007.04.13 05:43buy0.05gbpusdm1.98400.00001.98602007.04.13 06:271.98600.000.000.001.00
314701592007.04.13 06:23sell0.20gbpusdm1.98500.00001.98302007.04.13 14:351.98500.000.000.000.00
314710292007.04.13 06:27buy0.05gbpusdm1.98640.00001.98842007.04.13 08:291.98640.000.000.000.00
314734902007.04.13 06:36buy0.40usdchfm1.21250.00001.21492007.04.13 14:361.21110.000.000.00-4.62
314751452007.04.13 06:44sell0.05usdchfm1.21160.00001.20922007.04.13 10:021.20920.000.000.000.99
314873772007.04.13 07:48buy0.10gbpusdm1.98440.00001.98642007.04.13 08:291.98640.000.000.002.00
314905272007.04.13 08:06buy0.80usdchfm1.21050.00001.21292007.04.13 14:361.21090.000.000.002.64
314932312007.04.13 08:24sell0.05usdjpym118.500.00118.252007.04.13 08:46118.250.000.000.001.06
314933602007.04.13 08:24buy0.80usdjpym118.530.00118.782007.04.13 12:09118.580.000.000.003.37
314941942007.04.13 08:29buy0.05gbpusdm1.98680.00001.98882007.04.13 14:441.98480.000.000.00-1.00
314975342007.04.13 08:43buy1.60usdjpym118.330.00118.582007.04.13 12:09118.580.000.000.0033.73
314985122007.04.13 08:46sell0.05usdjpym118.210.00117.962007.04.13 15:31119.330.000.000.00-4.69
315020512007.04.13 09:04sell0.10usdjpym118.410.00118.162007.04.13 15:31119.310.000.000.00-7.54
315099362007.04.13 09:58sell0.40eurusdm1.35360.00001.35162007.04.13 14:411.35160.000.000.008.00
315113082007.04.13 10:02sell0.05usdchfm1.20870.00001.20632007.04.13 17:511.21430.000.000.00-2.31
315114082007.04.13 10:02buy0.05eurusdm1.35400.00001.35602007.04.13 15:531.35160.000.000.00-1.20
315150942007.04.13 10:23buy1.60usdchfm1.20850.00001.21092007.04.13 14:361.21090.000.000.0031.71
315168412007.04.13 10:29sell0.40gbpusdm1.98700.00001.98502007.04.13 14:351.98500.000.000.008.00
315339172007.04.13 12:10buy0.05usdjpym118.590.00118.842007.04.13 14:34118.840.000.000.001.05
315341602007.04.13 12:10sell0.20usdjpym118.610.00118.362007.04.13 15:31119.270.000.000.00-11.07
315595462007.04.13 14:02sell0.40usdjpym118.810.00118.562007.04.13 15:30119.260.000.000.00-15.09
315651352007.04.13 14:35buy0.05usdjpym118.930.00119.182007.04.13 14:40119.180.000.000.001.05
315655822007.04.13 14:35sell0.05gbpusdm1.98490.00001.98292007.04.13 14:401.98290.000.000.001.00
315656502007.04.13 14:36sell0.10usdchfm1.21070.00001.20832007.04.13 17:511.21440.000.000.00-3.05
315658912007.04.13 14:36buy0.10gbpusdm1.98480.00001.98682007.04.13 14:441.98470.000.000.00-0.10
315664782007.04.13 14:37buy0.05usdchfm1.21150.00001.21392007.04.13 14:411.21390.000.000.000.99
315669982007.04.13 14:38sell0.80usdjpym119.080.00118.832007.04.13 15:30119.270.000.000.00-12.74
315680362007.04.13 14:40buy0.05usdjpym119.210.00119.462007.04.13 15:08119.460.000.000.001.05
315685122007.04.13 14:40sell0.05gbpusdm1.98220.00001.98022007.04.13 15:161.98220.000.000.000.00
315691142007.04.13 14:41buy0.20gbpusdm1.98270.00001.98472007.04.13 14:441.98470.000.000.004.00
315691922007.04.13 14:41buy0.10eurusdm1.35170.00001.35372007.04.13 15:531.35170.000.000.000.00
315693612007.04.13 14:41sell0.20usdchfm1.21280.00001.21042007.04.13 17:491.21430.000.000.00-2.47
315695052007.04.13 14:41sell1.60usdjpym119.280.00119.032007.04.13 15:30119.270.000.000.001.34
315702452007.04.13 14:41sell0.05eurusdm1.35120.00001.34922007.04.13 14:571.35120.000.000.000.00
315702682007.04.13 14:41buy0.05usdchfm1.21430.00001.21672007.04.13 14:561.21470.000.000.000.16
315720692007.04.13 14:44buy0.10usdchfm1.21230.00001.21472007.04.13 14:561.21470.000.000.001.98
315721752007.04.13 14:44sell0.10eurusdm1.35320.00001.35122007.04.13 14:571.35120.000.000.002.00
315722362007.04.13 14:44sell0.10gbpusdm1.98420.00001.98222007.04.13 15:161.98220.000.000.002.00
315760662007.04.13 14:56buy0.05usdchfm1.21530.00001.21772007.04.13 15:181.21770.000.000.000.99
315761022007.04.13 14:56sell0.40usdchfm1.21500.00001.21262007.04.13 17:491.21410.000.000.002.97
315770662007.04.13 14:57sell0.05eurusdm1.35090.00001.34892007.04.13 15:181.34890.000.000.001.00
315801902007.04.13 15:00buy0.05gbpusdm1.98300.00001.98502007.04.13 15:211.98120.000.000.00-0.90
315824682007.04.13 15:09buy0.05usdjpym119.490.00119.742007.04.15 22:29119.560.000.000.070.29
315829422007.04.13 15:10sell3.20usdjpym119.480.00119.232007.04.13 15:30119.230.000.000.0067.10
315844642007.04.13 15:13sell0.80usdchfm1.21700.00001.21462007.04.13 17:491.21460.000.000.0015.81
315858672007.04.13 15:16sell0.05gbpusdm1.98170.00001.97972007.04.13 15:181.97970.000.000.001.00
315874892007.04.13 15:19sell0.05gbpusdm1.97870.00001.97672007.04.16 07:171.98670.000.000.00-4.00
315876842007.04.13 15:19buy0.10gbpusdm1.97920.00001.98122007.04.13 15:211.98120.000.000.002.00
315878792007.04.13 15:19buy0.05usdchfm1.21820.00001.22062007.04.16 21:231.21440.000.000.08-1.56
315879532007.04.13 15:19buy0.20eurusdm1.34960.00001.35162007.04.13 15:531.35160.000.000.004.00
315881212007.04.13 15:19sell0.05eurusdm1.34970.00001.34772007.04.16 05:451.35450.000.000.03-2.40
315886642007.04.13 15:20sell0.10gbpusdm1.98070.00001.97872007.04.16 07:171.98680.000.000.00-6.10
315926852007.04.13 15:30buy0.10usdjpym119.280.00119.532007.04.15 22:29119.530.000.000.142.09
315933482007.04.13 15:31sell0.05usdjpym119.310.00119.062007.04.15 23:28119.230.000.00-0.070.34
315939422007.04.13 15:32buy0.10usdchfm1.21620.00001.21862007.04.16 21:231.21450.000.000.18-1.40
315985912007.04.13 15:53sell0.20gbpusdm1.98270.00001.98072007.04.16 07:161.98670.000.000.01-8.00
315986522007.04.13 15:53buy0.05gbpusdm1.98320.00001.98522007.04.13 17:481.98520.000.000.001.00
315988152007.04.13 15:53sell0.10eurusdm1.35170.00001.34972007.04.16 05:451.35460.000.000.05-2.90
315988292007.04.13 15:53buy0.05eurusdm1.35180.00001.35382007.04.13 17:491.35380.000.000.001.00
316106302007.04.13 17:41sell0.40gbpusdm1.98470.00001.98272007.04.16 07:161.98660.000.000.01-7.60
316117762007.04.13 17:48buy0.05gbpusdm1.98570.00001.98772007.04.15 22:251.98770.000.000.001.00
316122992007.04.13 17:49sell0.20eurusdm1.35370.00001.35172007.04.16 05:441.35460.000.000.11-1.80
316123692007.04.13 17:49buy0.05eurusdm1.35410.00001.35612007.04.15 22:001.35610.000.00-0.031.00
316127342007.04.13 17:49buy0.20usdchfm1.21420.00001.21662007.04.16 21:221.21440.000.000.360.33
316133792007.04.13 17:51sell0.05usdchfm1.21370.00001.21132007.04.17 10:291.21130.000.00-0.100.99
316177552007.04.13 18:53sell0.80gbpusdm1.98670.00001.98472007.04.16 07:161.98680.000.000.02-0.80
316238512007.04.15 22:01sell0.40eurusdm1.35660.00001.35462007.04.16 05:441.35460.000.000.008.00
316254252007.04.15 22:02buy0.05eurusdm1.35640.00001.35842007.04.17 12:381.35630.000.00-0.03-0.05
316339382007.04.15 22:20sell0.10usdjpym119.510.00119.262007.04.15 23:28119.260.000.000.002.10
316362882007.04.15 22:27buy0.05gbpusdm1.98820.00001.99022007.04.16 08:321.99020.000.000.001.00
316366122007.04.15 22:29buy0.05usdjpym119.590.00119.842007.04.16 05:59119.430.000.000.00-0.67
316464062007.04.15 23:18buy0.10usdjpym119.390.00119.642007.04.16 05:59119.440.000.000.000.42
316497042007.04.15 23:28sell0.05usdjpym119.220.00118.972007.04.17 00:19119.610.000.00-0.07-1.63
316547722007.04.16 00:01buy0.20usdjpym119.190.00119.442007.04.16 05:59119.440.000.000.004.19
316687322007.04.16 02:48sell1.60gbpusdm1.98870.00001.98672007.04.16 07:161.98670.000.000.0032.00
316841452007.04.16 05:45sell0.05eurusdm1.35430.00001.35232007.04.17 16:201.35620.000.000.03-0.95
316855782007.04.16 05:56sell0.10usdjpym119.420.00119.172007.04.17 00:19119.600.000.00-0.14-1.51
316858822007.04.16 05:59buy0.05usdjpym119.470.00119.722007.04.16 14:14119.720.000.000.001.04
316879742007.04.16 06:15buy0.10eurusdm1.35440.00001.35642007.04.17 12:381.35640.000.00-0.062.00
316958592007.04.16 07:17sell0.05gbpusdm1.98650.00001.98452007.04.16 12:211.99080.000.000.00-2.15
317040512007.04.16 08:30sell0.10gbpusdm1.98890.00001.98692007.04.16 12:211.99070.000.000.00-1.80
317051652007.04.16 08:32buy0.05gbpusdm1.99060.00001.99262007.04.16 09:261.99260.000.000.001.00
317066922007.04.16 08:40sell0.20gbpusdm1.99100.00001.98902007.04.16 12:211.99080.000.000.000.40
317138102007.04.16 09:26buy0.05gbpusdm1.99300.00001.99502007.04.16 13:001.99250.000.000.00-0.25
317144112007.04.16 09:27sell0.40gbpusdm1.99300.00001.99102007.04.16 12:211.99100.000.000.008.00
317145372007.04.16 09:27buy0.40usdchfm1.21210.00001.21452007.04.16 21:221.21450.000.000.367.90
317315862007.04.16 12:21buy0.10gbpusdm1.99100.00001.99302007.04.16 13:001.99300.000.000.002.00
317317712007.04.16 12:21sell0.05gbpusdm1.99050.00001.98852007.04.16 13:371.99090.000.000.00-0.20
317397262007.04.16 13:00sell0.10gbpusdm1.99260.00001.99062007.04.16 13:371.99060.000.000.002.00
317403362007.04.16 13:01buy0.05gbpusdm1.99320.00001.99522007.04.16 15:291.99100.000.000.00-1.10
317450492007.04.16 13:35sell0.20usdjpym119.620.00119.372007.04.17 00:19119.590.000.00-0.290.50
317452322007.04.16 13:35buy0.10gbpusdm1.99120.00001.99322007.04.16 15:281.99110.000.000.00-0.10
317454262007.04.16 13:37sell0.05gbpusdm1.99030.00001.98832007.04.17 13:262.00530.000.000.00-7.50
317492932007.04.16 14:05buy0.20gbpusdm1.98920.00001.99122007.04.16 15:281.99120.000.000.004.00
317502612007.04.16 14:14buy0.05usdjpym119.760.00120.012007.04.17 10:59119.420.000.000.07-1.42
317568532007.04.16 15:06sell0.40usdjpym119.830.00119.582007.04.17 00:19119.580.000.00-0.578.36
317624952007.04.16 15:29buy0.05gbpusdm1.99130.00001.99332007.04.17 05:311.99130.000.000.000.00
317950802007.04.16 21:24buy0.05usdchfm1.21490.00001.21732007.04.17 14:531.20940.000.000.00-2.27
317959552007.04.16 21:37buy0.10gbpusdm1.98930.00001.99132007.04.17 05:311.99130.000.000.002.00
318063012007.04.17 00:19sell0.05usdjpym119.570.00119.322007.04.17 06:25119.320.000.000.001.05
318079162007.04.17 00:42buy0.10usdjpym119.560.00119.812007.04.17 10:59119.410.000.000.00-1.26
318193442007.04.17 05:31buy0.05gbpusdm1.99190.00001.99392007.04.17 08:301.99390.000.000.001.00
318200222007.04.17 05:37buy0.10usdchfm1.21290.00001.21532007.04.17 14:531.20950.000.000.00-2.81
318225662007.04.17 06:02buy0.20usdjpym119.360.00119.612007.04.17 10:59119.400.000.000.000.67
318242992007.04.17 06:25sell0.05usdjpym119.300.00119.052007.04.17 15:41119.050.000.000.001.05
318243512007.04.17 06:25sell0.10gbpusdm1.99230.00001.99032007.04.17 13:262.00510.000.000.00-12.80
318291222007.04.17 07:10buy0.40usdjpym119.150.00119.402007.04.17 10:59119.400.000.000.008.38
318372872007.04.17 08:31sell0.20gbpusdm1.99850.00001.99652007.04.17 13:252.00500.000.000.00-13.00
318373812007.04.17 08:32buy0.05gbpusdm1.99920.00002.00122007.04.17 10:232.00120.000.000.001.00
318555722007.04.17 10:20sell0.40gbpusdm2.00050.00001.99852007.04.17 13:252.00490.000.000.00-17.60
318568262007.04.17 10:23buy0.05gbpusdm2.00150.00002.00352007.04.17 12:122.00350.000.000.001.00
318584732007.04.17 10:29sell0.05usdchfm1.21120.00001.20882007.04.17 12:441.20880.000.000.000.99
318588732007.04.17 10:30sell0.80gbpusdm2.00260.00002.00062007.04.17 13:252.00480.000.000.00-17.60
318617892007.04.17 10:46buy0.20usdchfm1.21090.00001.21332007.04.17 14:531.20940.000.000.00-2.48
318638552007.04.17 11:00buy0.05usdjpym119.460.00119.712007.04.18 06:22118.870.000.000.07-2.48
318736752007.04.17 12:12buy0.05gbpusdm2.00390.00002.00592007.04.17 12:452.00590.000.000.001.00
318772872007.04.17 12:31sell1.60gbpusdm2.00490.00002.00292007.04.17 13:252.00490.000.000.000.00
318809772007.04.17 12:38sell0.10eurusdm1.35630.00001.35432007.04.17 16:191.35630.000.000.000.00
318811182007.04.17 12:38buy0.05eurusdm1.35660.00001.35862007.04.17 12:471.35860.000.000.001.00
318833402007.04.17 12:44buy0.40usdchfm1.20890.00001.21132007.04.17 14:531.20940.000.000.001.65
318833902007.04.17 12:44sell0.05usdchfm1.20840.00001.20602007.04.18 06:491.20600.000.00-0.051.00
318845112007.04.17 12:45buy0.05gbpusdm2.00630.00002.00832007.04.17 15:482.00610.000.000.00-0.10
318852632007.04.17 12:45sell0.20eurusdm1.35830.00001.35632007.04.17 16:191.35630.000.000.004.00
318866392007.04.17 12:47buy0.05eurusdm1.35910.00001.36112007.04.18 01:241.35910.000.00-0.030.00
318889092007.04.17 12:50sell3.20gbpusdm2.00700.00002.00502007.04.17 13:252.00500.000.000.0064.00
318891492007.04.17 12:51buy0.80usdchfm1.20690.00001.20932007.04.17 14:521.20930.000.000.0015.88
318893742007.04.17 12:51buy0.10usdjpym119.250.00119.502007.04.18 06:21118.860.000.000.14-3.28
318976332007.04.17 13:26sell0.05gbpusdm2.00480.00002.00282007.04.17 16:192.00470.000.000.000.05
318982562007.04.17 13:29buy0.10gbpusdm2.00410.00002.00612007.04.17 15:482.00610.000.000.002.00
319107382007.04.17 14:53buy0.05usdchfm1.20970.00001.21212007.04.18 12:071.20520.000.000.04-1.87
319108312007.04.17 14:53buy0.10eurusdm1.35710.00001.35912007.04.18 01:241.35910.000.00-0.062.00
319178662007.04.17 15:41buy0.20usdjpym119.040.00119.292007.04.18 06:21118.870.000.000.27-2.86
319178972007.04.17 15:41sell0.05usdjpym119.020.00118.772007.04.18 00:25118.770.000.00-0.071.06
319196242007.04.17 15:48buy0.05gbpusdm2.00640.00002.00842007.04.17 18:592.00640.000.000.000.00
319202332007.04.17 15:49sell0.10gbpusdm2.00680.00002.00482007.04.17 16:192.00480.000.000.002.00
319250032007.04.17 16:19sell0.05gbpusdm2.00420.00002.00222007.04.18 11:222.00970.000.000.00-2.75
319251182007.04.17 16:20sell0.05eurusdm1.35610.00001.35412007.04.18 12:051.35780.000.000.03-0.85
319253922007.04.17 16:20buy0.10gbpusdm2.00440.00002.00642007.04.17 18:592.00640.000.000.002.00
319380362007.04.17 18:59sell0.10gbpusdm2.00620.00002.00422007.04.18 11:222.00960.000.000.00-3.40
319380842007.04.17 18:59buy0.05gbpusdm2.00670.00002.00872007.04.18 05:392.00870.000.000.001.00
319407852007.04.17 19:28buy0.40usdjpym118.840.00119.092007.04.18 06:21118.880.000.000.541.35
319646982007.04.18 00:25sell0.05usdjpym118.730.00118.482007.04.18 11:43118.480.000.000.001.06
319663832007.04.18 00:35buy0.10usdchfm1.20770.00001.21012007.04.18 12:061.20600.000.000.00-1.41
319668182007.04.18 00:36sell0.10eurusdm1.35810.00001.35612007.04.18 12:051.35770.000.000.000.40
319680452007.04.18 00:40sell0.20gbpusdm2.00830.00002.00632007.04.18 11:222.00950.000.000.00-2.40
319741332007.04.18 01:24buy0.05eurusdm1.35920.00001.36122007.04.18 08:591.36120.000.000.001.00
319802402007.04.18 02:24buy0.80usdjpym118.640.00118.892007.04.18 06:21118.890.000.000.0016.82
319952742007.04.18 05:39buy0.05gbpusdm2.00930.00002.01132007.04.18 08:302.01130.000.000.001.00
320021782007.04.18 06:22buy0.05usdjpym118.890.00119.142007.04.18 17:22118.510.000.000.00-1.60
320061872007.04.18 06:49sell0.05usdchfm1.20560.00001.20322007.04.18 08:591.20320.000.000.001.00
320067062007.04.18 06:53buy0.20usdchfm1.20570.00001.20812007.04.18 12:061.20610.000.000.000.66
320102512007.04.18 07:14sell0.20eurusdm1.36010.00001.35812007.04.18 12:051.35810.000.000.004.00
320145322007.04.18 07:37buy0.10usdjpym118.690.00118.942007.04.18 17:22118.520.000.000.00-1.43
320248842007.04.18 08:30sell0.40gbpusdm2.01140.00002.00942007.04.18 11:222.00940.000.000.008.00
320250202007.04.18 08:30buy0.05gbpusdm2.01250.00002.01452007.04.18 12:462.00450.000.000.00-4.00
320335612007.04.18 08:58buy0.40usdchfm1.20370.00001.20612007.04.18 12:061.20610.000.000.007.96
320343632007.04.18 08:59buy0.05eurusdm1.36140.00001.36342007.04.18 13:401.35930.000.000.00-1.05
320344772007.04.18 08:59sell0.05usdchfm1.20270.00001.20032007.04.18 13:401.20420.000.000.00-0.62
320476632007.04.18 10:40buy0.10gbpusdm2.01050.00002.01252007.04.18 12:462.00440.000.000.00-6.10
320519982007.04.18 11:22buy0.10eurusdm1.35940.00001.36142007.04.18 13:401.35930.000.000.00-0.10
320522322007.04.18 11:23sell0.05gbpusdm2.00930.00002.00732007.04.18 11:532.00730.000.000.001.00
320539782007.04.18 11:30buy0.20gbpusdm2.00840.00002.01042007.04.18 12:462.00430.000.000.00-8.20
320557402007.04.18 11:42buy0.20usdjpym118.490.00118.742007.04.18 17:22118.540.000.000.000.84
320558942007.04.18 11:43sell0.05usdjpym118.460.00118.212007.04.18 14:08118.210.000.000.001.06
320583412007.04.18 11:53sell0.05gbpusdm2.00690.00002.00492007.04.18 12:052.00490.000.000.001.00
320592032007.04.18 11:54buy0.40gbpusdm2.00630.00002.00832007.04.18 12:462.00420.000.000.00-8.40
320630052007.04.18 12:05sell0.10usdchfm1.20470.00001.20232007.04.18 13:401.20430.000.000.000.33
320631202007.04.18 12:05sell0.05gbpusdm2.00440.00002.00242007.04.18 12:342.00240.000.000.001.00
320634492007.04.18 12:05sell0.05eurusdm1.35750.00001.35552007.04.19 01:131.35970.000.000.08-1.10
320637062007.04.18 12:05buy0.20eurusdm1.35740.00001.35942007.04.18 13:401.35940.000.000.004.00
320642792007.04.18 12:05buy0.80gbpusdm2.00420.00002.00622007.04.18 12:452.00410.000.000.00-0.80
320650682007.04.18 12:07buy0.05usdchfm1.20540.00001.20782007.04.19 06:491.20380.000.000.13-0.66
320715092007.04.18 12:33buy0.40usdjpym118.280.00118.532007.04.18 17:21118.530.000.000.008.43
320723602007.04.18 12:34buy1.60gbpusdm2.00210.00002.00412007.04.18 12:452.00410.000.000.0032.00
320724662007.04.18 12:34sell0.05gbpusdm2.00190.00001.99992007.04.18 15:392.00410.000.000.00-1.10
320727172007.04.18 12:35sell0.20usdchfm1.20670.00001.20432007.04.18 13:401.20430.000.000.003.99
320752182007.04.18 12:45sell0.10gbpusdm2.00400.00002.00202007.04.18 15:392.00420.000.000.00-0.20
320783262007.04.18 12:55sell0.20gbpusdm2.00610.00002.00412007.04.18 15:392.00410.000.000.004.00
320785562007.04.18 12:55buy0.05gbpusdm2.00670.00002.00872007.04.18 13:242.00650.000.000.00-0.10
320811772007.04.18 13:13buy0.10gbpusdm2.00460.00002.00662007.04.18 13:242.00660.000.000.002.00
320830832007.04.18 13:25buy0.05gbpusdm2.00700.00002.00902007.04.18 20:122.00700.000.000.000.00
320855012007.04.18 13:40sell0.05usdchfm1.20390.00001.20152007.04.18 20:301.20340.000.000.000.21
320857032007.04.18 13:40buy0.05eurusdm1.35940.00001.36142007.04.18 20:101.35940.000.000.000.00
320889132007.04.18 14:08sell0.05usdjpym118.180.00117.932007.04.19 00:07118.360.000.00-0.21-0.76
320917872007.04.18 14:26sell0.10usdjpym118.390.00118.142007.04.19 00:07118.350.000.00-0.430.34
320955172007.04.18 15:04buy0.10gbpusdm2.00500.00002.00702007.04.18 20:122.00700.000.000.002.00
320980222007.04.18 15:34sell0.10usdchfm1.20590.00001.20352007.04.18 20:301.20350.000.000.001.99
320988462007.04.18 15:40buy0.10eurusdm1.35740.00001.35942007.04.18 20:101.35940.000.000.002.00
320990862007.04.18 15:51sell0.05gbpusdm2.00410.00002.00212007.04.19 00:492.00630.000.000.00-1.10
321056292007.04.18 17:22buy0.05usdjpym118.530.00118.782007.04.19 07:02117.930.000.000.20-2.54
321089482007.04.18 18:16sell0.20usdjpym118.600.00118.352007.04.19 00:07118.350.000.00-0.864.22
321131212007.04.18 19:12sell0.10gbpusdm2.00620.00002.00422007.04.19 00:492.00620.000.000.010.00
321179192007.04.18 20:12sell0.10eurusdm1.35960.00001.35762007.04.19 01:131.35960.000.000.160.00
321180172007.04.18 20:12buy0.05gbpusdm2.00750.00002.00952007.04.19 07:022.00120.000.00-0.01-3.15
321180662007.04.18 20:12buy0.05eurusdm1.35970.00001.36172007.04.18 23:131.36170.000.00-0.091.00
321229562007.04.18 20:30sell0.05usdchfm1.20320.00001.20082007.04.19 03:451.20080.000.00-0.141.00
321232792007.04.18 20:31sell0.20gbpusdm2.00830.00002.00632007.04.19 00:492.00630.000.000.024.00
321351002007.04.18 22:37buy0.10usdchfm1.20340.00001.20582007.04.19 06:491.20380.000.000.000.33
321368292007.04.18 23:12sell0.20eurusdm1.36160.00001.35962007.04.19 01:121.35960.000.000.004.00
321369732007.04.18 23:13buy0.05eurusdm1.36190.00001.36392007.04.19 09:141.35960.000.000.00-1.15
321403692007.04.19 00:07sell0.05usdjpym118.320.00118.072007.04.19 02:40118.070.000.000.001.06
321409472007.04.19 00:11buy0.10usdjpym118.330.00118.582007.04.19 07:02117.950.000.000.00-3.22
321458932007.04.19 00:49sell0.05gbpusdm2.00580.00002.00382007.04.19 02:422.00380.000.000.001.00
321467472007.04.19 00:54buy0.10gbpusdm2.00540.00002.00742007.04.19 07:022.00130.000.000.00-4.10
321493432007.04.19 01:14buy0.10eurusdm1.35980.00001.36182007.04.19 09:141.35980.000.000.000.00
321493632007.04.19 01:14sell0.05eurusdm1.35950.00001.35752007.04.19 06:401.35750.000.000.001.00
321549912007.04.19 02:24buy0.20usdjpym118.130.00118.382007.04.19 07:02117.960.000.000.00-2.88
321574132007.04.19 02:40sell0.05usdjpym118.050.00117.802007.04.19 05:02117.800.000.000.001.06
321585462007.04.19 02:42sell0.05gbpusdm2.00310.00002.00112007.04.19 04:022.00400.000.000.00-0.45
321656732007.04.19 03:38buy0.40usdjpym117.910.00118.162007.04.19 07:02117.970.000.000.002.03
321669052007.04.19 03:42buy0.20usdchfm1.20140.00001.20382007.04.19 06:491.20380.000.000.003.99
321673892007.04.19 03:45sell0.10gbpusdm2.00590.00002.00392007.04.19 04:022.00390.000.000.002.00
321675952007.04.19 03:45sell0.05usdchfm1.20050.00001.19812007.04.19 09:141.20220.000.000.00-0.71
321709062007.04.19 04:02sell0.05gbpusdm2.00350.00002.00152007.04.19 06:392.00150.000.000.001.00
321799222007.04.19 04:59buy0.20gbpusdm2.00330.00002.00532007.04.19 07:022.00120.000.000.00-4.20
321813662007.04.19 05:03sell0.05usdjpym117.770.00117.522007.04.19 06:38117.730.000.000.000.17
321841872007.04.19 05:20sell0.10usdchfm1.20250.00001.20012007.04.19 09:141.20230.000.000.000.17
321878752007.04.19 05:41sell0.10usdjpym117.970.00117.722007.04.19 06:38117.720.000.000.002.12
321966272007.04.19 06:28buy0.20eurusdm1.35780.00001.35982007.04.19 09:141.35980.000.000.004.00
321985042007.04.19 06:38sell0.05usdjpym117.710.00117.462007.04.19 07:11117.870.000.000.00-0.68
321986322007.04.19 06:38buy0.80usdjpym117.710.00117.962007.04.19 07:02117.960.000.000.0016.95
321989082007.04.19 06:39sell0.05gbpusdm2.00070.00001.99872007.04.19 10:442.00070.000.000.000.00
321990502007.04.19 06:39buy0.40gbpusdm2.00090.00002.00292007.04.19 07:022.00100.000.000.000.40
321994422007.04.19 06:40sell0.05eurusdm1.35740.00001.35542007.04.20 07:421.36130.000.000.03-1.95
322017552007.04.19 06:44buy0.80gbpusdm1.99890.00002.00092007.04.19 07:012.00090.000.000.0016.00
322043332007.04.19 06:49buy0.05usdchfm1.20420.00001.20662007.04.19 13:071.20430.000.000.000.04
322045492007.04.19 06:49sell0.20usdchfm1.20450.00001.20212007.04.19 09:141.20210.000.000.003.99
322087932007.04.19 07:02sell0.10usdjpym117.920.00117.672007.04.19 07:11117.860.000.000.000.51
322092412007.04.19 07:02buy0.05usdjpym117.970.00118.222007.04.19 13:06118.020.000.000.000.21
322092712007.04.19 07:02buy0.05gbpusdm2.00160.00002.00362007.04.19 07:422.00360.000.000.001.00
322101972007.04.19 07:03sell0.20usdjpym118.120.00117.872007.04.19 07:11117.870.000.000.004.24
322106362007.04.19 07:03sell0.10gbpusdm2.00280.00002.00082007.04.19 10:442.00080.000.000.002.00
322196092007.04.19 07:42buy0.05gbpusdm2.00400.00002.00602007.04.19 11:262.00110.000.000.00-1.45
322239472007.04.19 08:03sell0.05usdjpym117.910.00117.662007.04.19 14:59118.270.000.000.00-1.52
322267272007.04.19 08:18buy0.10usdjpym117.770.00118.022007.04.19 13:05118.020.000.000.002.12
322320322007.04.19 08:58sell0.10eurusdm1.35940.00001.35742007.04.20 07:421.36100.000.000.05-1.60
322321112007.04.19 08:58buy0.10usdchfm1.20220.00001.20462007.04.19 13:071.20460.000.000.001.99
322342402007.04.19 09:15buy0.05eurusdm1.35990.00001.36192007.04.19 22:021.36190.000.00-0.031.00
322445182007.04.19 10:38buy0.10gbpusdm2.00190.00002.00392007.04.19 11:262.00130.000.000.00-0.60
322456012007.04.19 10:44sell0.05gbpusdm2.00020.00001.99822007.04.19 13:072.00000.000.000.000.10
322504682007.04.19 11:15buy0.20gbpusdm1.99930.00002.00132007.04.19 11:262.00130.000.000.004.00
322523802007.04.19 11:26buy0.05gbpusdm2.00140.00002.00342007.04.19 12:382.00340.000.000.001.00
322600022007.04.19 12:34sell0.10gbpusdm2.00220.00002.00022007.04.19 13:062.00020.000.000.002.00
322613862007.04.19 12:38buy0.05gbpusdm2.00400.00002.00602007.04.20 06:112.00420.000.000.000.10
322637282007.04.19 12:50buy0.10gbpusdm2.00200.00002.00402007.04.20 06:112.00400.000.000.002.00
322669212007.04.19 13:06buy0.05usdjpym118.050.00118.302007.04.19 13:49118.300.000.000.001.06
322673292007.04.19 13:07buy0.05usdchfm1.20470.00001.20712007.04.20 08:251.20710.000.000.040.99
322673962007.04.19 13:07sell0.05gbpusdm1.99970.00001.99772007.04.20 02:212.00190.000.000.00-1.10
322675912007.04.19 13:08sell0.10usdjpym118.110.00117.862007.04.19 14:59118.280.000.000.00-1.44
322742012007.04.19 13:49buy0.05usdjpym118.320.00118.572007.04.19 14:24118.570.000.000.001.05
322764442007.04.19 14:01sell0.20usdjpym118.310.00118.062007.04.19 14:59118.260.000.000.000.85
322776182007.04.19 14:03sell0.40usdjpym118.520.00118.272007.04.19 14:59118.270.000.000.008.46
322818822007.04.19 14:24buy0.05usdjpym118.600.00118.852007.04.20 00:55118.640.000.000.070.17
322827402007.04.19 14:29sell0.10gbpusdm2.00170.00001.99972007.04.20 02:212.00190.000.000.00-0.20
322858982007.04.19 14:50buy0.10usdjpym118.390.00118.642007.04.20 00:54118.640.000.000.142.11
323187782007.04.19 21:56sell0.20eurusdm1.36140.00001.35942007.04.20 07:411.36140.000.000.000.00
323245462007.04.19 22:37sell0.20gbpusdm2.00380.00002.00182007.04.20 02:212.00180.000.000.004.00
323386502007.04.20 00:55buy0.05usdjpym118.680.00118.932007.04.20 13:34118.930.000.000.001.05
323472532007.04.20 02:21sell0.05gbpusdm2.00160.00001.99962007.04.20 07:432.00360.000.000.00-1.00
323544712007.04.20 03:56sell0.10gbpusdm2.00360.00002.00162007.04.20 07:432.00370.000.000.00-0.10
323645662007.04.20 06:11buy0.05gbpusdm2.00480.00002.00682007.04.20 09:072.00230.000.000.00-1.25
323654882007.04.20 06:14sell0.40eurusdm1.36340.00001.36142007.04.20 07:411.36140.000.000.008.00
323657532007.04.20 06:14sell0.20gbpusdm2.00570.00002.00372007.04.20 07:432.00370.000.000.004.00
323776952007.04.20 07:42sell0.05eurusdm1.36100.00001.35902007.04.20 13:391.35900.000.000.001.00
323782082007.04.20 07:43sell0.05gbpusdm2.00320.00002.00122007.04.20 08:462.00120.000.000.001.00
323844182007.04.20 08:30buy0.10gbpusdm2.00260.00002.00462007.04.20 09:072.00210.000.000.00-0.50
323884132007.04.20 08:46sell0.05gbpusdm2.00070.00001.99872007.04.20 17:422.00290.000.000.00-1.10
323891162007.04.20 08:47buy0.20gbpusdm2.00010.00002.00212007.04.20 09:072.00210.000.000.004.00
323926752007.04.20 09:07buy0.05gbpusdm2.00280.00002.00482007.04.20 15:162.00480.000.000.001.00
323935912007.04.20 09:13sell0.10gbpusdm2.00280.00002.00082007.04.20 17:412.00300.000.000.00-0.20
324297172007.04.20 15:16sell0.20gbpusdm2.00500.00002.00302007.04.20 17:412.00300.000.000.004.00
  0.00 0.00 -96.21 1 344.93
Closed P/L: 1 248.72
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
323199672007.04.19 22:02buy0.05eurusdm1.36210.00001.3641 1.35990.000.000.00-1.10
324135092007.04.20 12:56buy0.10eurusdm1.35980.00001.3618 1.35990.000.000.000.10
324201012007.04.20 13:39sell0.05eurusdm1.35880.00001.3568 1.36010.000.000.00-0.65
324297452007.04.20 15:16buy0.05gbpusdm2.00540.00002.0074 2.00300.000.000.00-1.20
324383962007.04.20 17:35buy0.10gbpusdm2.00330.00002.0053 2.00300.000.000.00-0.30
324388272007.04.20 17:42sell0.05gbpusdm2.00260.00002.0006 2.00340.000.000.00-0.40
322342012007.04.19 09:14sell0.05usdchfm1.20180.00001.1994 1.20700.000.00-0.05-2.15
322660312007.04.19 13:02sell0.10usdchfm1.20380.00001.2014 1.20700.000.00-0.09-2.65
322957372007.04.19 16:17sell0.20usdchfm1.20580.00001.2034 1.20700.000.00-0.19-1.99
323828152007.04.20 08:25buy0.05usdchfm1.20750.00001.2099 1.20660.000.000.00-0.37
324136412007.04.20 12:56sell0.40usdchfm1.20800.00001.2056 1.20700.000.000.003.31
322873982007.04.19 15:00sell0.05usdjpym118.240.00117.99 118.780.000.00-0.07-2.27
322949332007.04.19 16:11sell0.10usdjpym118.440.00118.19 118.780.000.00-0.14-2.86
323383862007.04.20 00:54sell0.20usdjpym118.640.00118.39 118.780.000.000.00-2.36
324178892007.04.20 13:26sell0.40usdjpym118.840.00118.59 118.780.000.000.002.02
324192212007.04.20 13:34buy0.05usdjpym118.950.00119.20 118.750.000.000.00-0.84
324298672007.04.20 15:16buy0.10usdjpym118.750.00119.00 118.750.000.000.000.00
  0.00 0.00 -0.54 -13.71
 Floating P/L: -14.25
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 248.72 Floating P/L: -14.25 Margin: 45.00
Balance: 2 248.72 Equity: 2 234.47 Free Margin: 2 189.47
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 671.60 Gross Loss: 1 422.88 Total Net Profit: 1 248.72
Profit Factor: 1.88 Expected Payoff: 1.07  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 186.15 (10.42%) Relative Drawdown: 10.42% (186.15)
 
Total Trades: 1170 Short Positions (won %): 595 (61.01%) Long Positions (won %): 575 (65.57%)
Profit Trades (% of total): 740 (63.25%) Loss trades (% of total): 430 (36.75%)
Largest profit trade: 126.80 loss trade: -28.20
Average profit trade: 3.61 loss trade: -3.31
Maximum consecutive wins ($): 27 (324.86) consecutive losses ($): 11 (-121.96)
Maximal consecutive profit (count): 324.86 (27) consecutive loss (count): -121.96 (11)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2