|Account: 1452885
|Name: v1v2 mini5%
|Currency: USD
|2007 May 4, 15:44
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|33555331
|2007.05.01 19:24
|balance
|Deposit
|10 000.00
|33555614
|2007.05.01 19:32
|buy
|0.17
|eurusd
|1.3614
|1.3414
|1.3641
|2007.05.02 14:26
|1.3604
|0.00
|0.00
|-1.03
|-17.00
|33555618
|2007.05.01 19:32
|sell
|0.17
|eurusd
|1.3612
|1.3812
|1.3585
|2007.05.02 03:18
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.92
|45.90
|33555701
|2007.05.01 19:32
|buy
|0.17
|usdjpy
|119.77
|117.77
|120.04
|2007.05.02 03:42
|120.04
|0.00
|0.00
|2.30
|38.23
|33555703
|2007.05.01 19:32
|sell
|0.17
|usdjpy
|119.74
|121.74
|119.47
|2007.05.02 05:55
|119.68
|0.00
|0.00
|-2.43
|8.52
|33573378
|2007.05.02 01:11
|buy
|0.34
|eurusd
|1.3594
|1.3414
|1.3621
|2007.05.02 14:26
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|47.60
|33582363
|2007.05.02 03:19
|sell
|0.34
|usdjpy
|119.95
|121.75
|119.68
|2007.05.02 05:55
|119.68
|0.00
|0.00
|0.00
|76.70
|33582608
|2007.05.02 03:19
|buy
|0.68
|eurusd
|1.3573
|1.3413
|1.3600
|2007.05.02 14:25
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|183.60
|33582801
|2007.05.02 03:19
|sell
|0.17
|eurusd
|1.3570
|1.3770
|1.3543
|2007.05.02 22:02
|1.3583
|0.00
|0.00
|2.75
|-22.10
|33587273
|2007.05.02 03:42
|buy
|0.17
|usdjpy
|120.08
|118.08
|120.35
|2007.05.02 07:04
|119.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.10
|33599109
|2007.05.02 05:47
|buy
|0.34
|usdjpy
|119.86
|118.06
|120.13
|2007.05.02 07:04
|119.91
|0.00
|0.00
|0.00
|14.18
|33599808
|2007.05.02 05:51
|sell
|0.34
|eurusd
|1.3590
|1.3770
|1.3563
|2007.05.02 22:02
|1.3582
|0.00
|0.00
|5.51
|27.20
|33601481
|2007.05.02 05:55
|sell
|0.17
|usdjpy
|119.70
|121.70
|119.43
|2007.05.03 16:15
|120.25
|0.00
|0.00
|-7.29
|-77.75
|33602362
|2007.05.02 05:59
|buy
|0.68
|usdjpy
|119.64
|118.04
|119.91
|2007.05.02 07:03
|119.91
|0.00
|0.00
|0.00
|153.11
|33613190
|2007.05.02 07:03
|sell
|0.34
|usdjpy
|119.90
|121.70
|119.63
|2007.05.04 12:30
|120.15
|0.00
|0.00
|-19.45
|-70.74
|33613284
|2007.05.02 07:04
|buy
|0.18
|usdjpy
|119.93
|117.93
|120.20
|2007.05.02 10:59
|120.20
|0.00
|0.00
|0.00
|40.43
|33624849
|2007.05.02 08:59
|sell
|0.72
|usdjpy
|120.11
|121.71
|119.84
|2007.05.03 16:15
|120.25
|0.00
|0.00
|-30.89
|-83.83
|33634288
|2007.05.02 10:59
|buy
|0.18
|usdjpy
|120.23
|118.23
|120.50
|2007.05.02 15:59
|120.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.99
|33648838
|2007.05.02 12:36
|buy
|0.36
|usdjpy
|120.03
|118.23
|120.30
|2007.05.02 15:59
|120.04
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|33666747
|2007.05.02 14:26
|buy
|0.18
|eurusd
|1.3609
|1.3409
|1.3636
|2007.05.02 16:03
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.40
|33668695
|2007.05.02 14:32
|sell
|0.72
|eurusd
|1.3610
|1.3770
|1.3583
|2007.05.02 22:01
|1.3583
|0.00
|0.00
|11.66
|194.40
|33677791
|2007.05.02 16:00
|buy
|0.18
|usdjpy
|120.08
|118.08
|120.35
|2007.05.02 16:03
|120.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.50
|33678037
|2007.05.02 16:04
|buy
|0.18
|usdjpy
|120.07
|118.07
|120.34
|2007.05.02 16:48
|120.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|33678046
|2007.05.02 16:04
|buy
|0.18
|eurusd
|1.3599
|1.3399
|1.3626
|2007.05.02 16:48
|1.3599
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|33681977
|2007.05.02 16:48
|buy
|0.18
|eurusd
|1.3602
|1.3402
|1.3629
|2007.05.02 17:11
|1.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|33682014
|2007.05.02 16:48
|buy
|0.18
|usdjpy
|120.09
|118.09
|120.36
|2007.05.02 17:14
|120.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.50
|33683422
|2007.05.02 17:11
|buy
|0.18
|eurusd
|1.3604
|1.3404
|1.3631
|2007.05.03 06:01
|1.3611
|0.00
|0.00
|-3.27
|12.60
|33683575
|2007.05.02 17:14
|buy
|0.18
|usdjpy
|120.06
|118.06
|120.33
|2007.05.03 14:02
|120.33
|0.00
|0.00
|7.29
|40.39
|33696667
|2007.05.02 21:57
|buy
|0.36
|eurusd
|1.3584
|1.3404
|1.3611
|2007.05.03 06:01
|1.3611
|0.00
|0.00
|0.00
|97.20
|33697218
|2007.05.02 22:02
|sell
|0.18
|eurusd
|1.3580
|1.3780
|1.3553
|2007.05.03 12:57
|1.3594
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.20
|33711086
|2007.05.03 03:54
|sell
|0.36
|eurusd
|1.3600
|1.3780
|1.3573
|2007.05.03 12:57
|1.3593
|0.00
|0.00
|0.00
|25.20
|33718688
|2007.05.03 06:01
|buy
|0.19
|eurusd
|1.3614
|1.3414
|1.3641
|2007.05.03 16:14
|1.3570
|0.00
|0.00
|0.00
|-83.60
|33744071
|2007.05.03 12:29
|sell
|0.76
|eurusd
|1.3621
|1.3781
|1.3594
|2007.05.03 12:55
|1.3594
|0.00
|0.00
|0.00
|205.20
|33750578
|2007.05.03 12:55
|buy
|0.38
|eurusd
|1.3594
|1.3414
|1.3621
|2007.05.03 16:14
|1.3570
|0.00
|0.00
|0.00
|-91.20
|33751170
|2007.05.03 12:57
|sell
|0.19
|eurusd
|1.3592
|1.3792
|1.3565
|2007.05.03 14:01
|1.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|51.30
|33758315
|2007.05.03 13:46
|buy
|0.76
|eurusd
|1.3574
|1.3414
|1.3601
|2007.05.03 21:41
|1.3551
|0.00
|0.00
|-4.60
|-174.80
|33761698
|2007.05.03 14:01
|sell
|0.19
|eurusd
|1.3560
|1.3760
|1.3533
|2007.05.03 16:14
|1.3572
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.80
|33762577
|2007.05.03 14:01
|sell
|1.52
|usdjpy
|120.31
|121.71
|120.04
|2007.05.03 16:15
|120.25
|0.00
|0.00
|0.00
|75.84
|33763219
|2007.05.03 14:02
|buy
|0.19
|usdjpy
|120.36
|118.36
|120.63
|2007.05.03 16:15
|120.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.13
|33766573
|2007.05.03 14:24
|buy
|1.52
|eurusd
|1.3554
|1.3414
|1.3581
|2007.05.03 16:14
|1.3570
|0.00
|0.00
|0.00
|243.20
|33780146
|2007.05.03 16:14
|sell
|0.19
|eurusd
|1.3570
|1.3770
|1.3543
|2007.05.04 01:36
|1.3543
|0.00
|0.00
|1.03
|51.30
|33780209
|2007.05.03 16:15
|buy
|0.19
|usdjpy
|120.25
|118.25
|120.52
|2007.05.03 21:39
|120.40
|0.00
|0.00
|2.57
|23.67
|33780210
|2007.05.03 16:15
|sell
|0.38
|usdjpy
|120.22
|122.02
|119.95
|2007.05.04 12:30
|120.11
|0.00
|0.00
|-5.43
|34.80
|33787739
|2007.05.03 18:29
|buy
|0.38
|eurusd
|1.3554
|1.3374
|1.3581
|2007.05.03 21:41
|1.3551
|0.00
|0.00
|-2.30
|-11.40
|33788203
|2007.05.03 18:32
|sell
|0.76
|usdjpy
|120.42
|122.02
|120.15
|2007.05.04 12:30
|120.15
|0.00
|0.00
|-10.87
|170.79
|33800594
|2007.05.03 21:40
|buy
|0.19
|usdjpy
|120.42
|118.42
|120.69
|2007.05.04 00:15
|120.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.89
|33800650
|2007.05.03 21:41
|buy
|0.19
|eurusd
|1.3552
|1.3352
|1.3579
|2007.05.04 00:16
|1.3550
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.80
|33807021
|2007.05.04 00:16
|buy
|0.19
|eurusd
|1.3553
|1.3353
|1.3580
|2007.05.04 12:30
|1.3580
|0.00
|0.00
|0.00
|51.30
|33807047
|2007.05.04 00:16
|buy
|0.19
|usdjpy
|120.41
|118.41
|120.68
|2007.05.04 13:01
|120.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.15
|33813158
|2007.05.04 01:36
|sell
|0.19
|eurusd
|1.3541
|1.3741
|1.3514
|2007.05.04 12:35
|1.3554
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.70
|33832234
|2007.05.04 06:04
|sell
|0.38
|eurusd
|1.3561
|1.3741
|1.3534
|2007.05.04 13:01
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|-117.80
|33872896
|2007.05.04 12:30
|buy
|0.38
|usdjpy
|120.21
|118.41
|120.48
|2007.05.04 13:01
|120.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.99
|33873362
|2007.05.04 12:30
|buy
|0.19
|eurusd
|1.3587
|1.3387
|1.3614
|2007.05.04 12:58
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|17.10
|33873666
|2007.05.04 12:30
|sell
|0.19
|usdjpy
|120.04
|122.04
|119.77
|2007.05.04 13:01
|120.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.17
|33874194
|2007.05.04 12:30
|sell
|0.76
|eurusd
|1.3581
|1.3741
|1.3554
|2007.05.04 12:35
|1.3554
|0.00
|0.00
|0.00
|205.20
|33876125
|2007.05.04 12:32
|sell
|0.38
|usdjpy
|120.25
|122.05
|119.98
|2007.05.04 12:58
|119.98
|0.00
|0.00
|0.00
|85.51
|33877768
|2007.05.04 12:34
|buy
|0.38
|eurusd
|1.3567
|1.3387
|1.3594
|2007.05.04 12:58
|1.3594
|0.00
|0.00
|0.00
|102.60
|33886796
|2007.05.04 12:58
|buy
|0.76
|usdjpy
|120.00
|118.40
|120.27
|2007.05.04 13:01
|120.03
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|33887112
|2007.05.04 12:59
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3598
|1.3398
|1.3625
|2007.05.04 13:01
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|0.00
|0.00
|-53.53
|1 264.33
|Closed P/L:
|1 210.80
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|33881993
|2007.05.04 12:43
|sell
|0.38
|eurusd
|1.3581
|1.3761
|1.3554
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.60
|33888489
|2007.05.04 13:01
|buy
|0.19
|usdjpy
|120.06
|118.06
|120.33
|120.15
|0.00
|0.00
|0.00
|14.23
|33888492
|2007.05.04 13:01
|sell
|0.19
|usdjpy
|120.03
|122.03
|119.76
|120.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.71
|33888510
|2007.05.04 13:01
|buy
|0.19
|eurusd
|1.3591
|1.3391
|1.3618
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.50
|33892315
|2007.05.04 13:36
|sell
|0.38
|eurusd
|1.3601
|1.3781
|1.3574
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|49.40
|33901154
|2007.05.04 14:30
|sell
|0.38
|usdjpy
|120.23
|122.03
|119.96
|120.18
|0.00
|0.00
|0.00
|15.81
|0.00
|0.00
|0.00
|19.63
|Floating P/L:
|19.63
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 210.80
|Floating P/L:
|19.63
|Margin:
|665.00
|Balance:
|11 210.80
|Equity:
|11 230.43
|Free Margin:
|10 565.43
|Details:
|Gross Profit:
|2 356.15
|Gross Loss:
|1 145.35
|Total Net Profit:
|1 210.80
|Profit Factor:
|2.06
|Expected Payoff:
|20.88
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|347.40 (3.10%)
|Relative Drawdown:
|3.10% (347.40)
|Total Trades:
|58
|Short Positions (won %):
|23 (60.87%)
|Long Positions (won %):
|35 (51.43%)
|Profit Trades (% of total):
|32 (55.17%)
|Loss trades (% of total):
|26 (44.83%)
|Largest
|profit trade:
|243.20
|loss trade:
|-179.40
|Average
|profit trade:
|73.63
|loss trade:
|-44.05
|Maximum
|consecutive wins ($):
|5 (323.25)
|consecutive losses ($):
|4 (-204.79)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|344.44 (4)
|consecutive loss (count):
|-204.79 (4)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2