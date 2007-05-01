Interbank FX, LLC

Account: 1452885 Name: v1v2 mini5% Currency: USD 2007 May 4, 15:44
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
335553312007.05.01 19:24balanceDeposit10 000.00
335556142007.05.01 19:32buy0.17eurusd1.36141.34141.36412007.05.02 14:261.36040.000.00-1.03-17.00
335556182007.05.01 19:32sell0.17eurusd1.36121.38121.35852007.05.02 03:181.35850.000.000.9245.90
335557012007.05.01 19:32buy0.17usdjpy119.77117.77120.042007.05.02 03:42120.040.000.002.3038.23
335557032007.05.01 19:32sell0.17usdjpy119.74121.74119.472007.05.02 05:55119.680.000.00-2.438.52
335733782007.05.02 01:11buy0.34eurusd1.35941.34141.36212007.05.02 14:261.36080.000.000.0047.60
335823632007.05.02 03:19sell0.34usdjpy119.95121.75119.682007.05.02 05:55119.680.000.000.0076.70
335826082007.05.02 03:19buy0.68eurusd1.35731.34131.36002007.05.02 14:251.36000.000.000.00183.60
335828012007.05.02 03:19sell0.17eurusd1.35701.37701.35432007.05.02 22:021.35830.000.002.75-22.10
335872732007.05.02 03:42buy0.17usdjpy120.08118.08120.352007.05.02 07:04119.910.000.000.00-24.10
335991092007.05.02 05:47buy0.34usdjpy119.86118.06120.132007.05.02 07:04119.910.000.000.0014.18
335998082007.05.02 05:51sell0.34eurusd1.35901.37701.35632007.05.02 22:021.35820.000.005.5127.20
336014812007.05.02 05:55sell0.17usdjpy119.70121.70119.432007.05.03 16:15120.250.000.00-7.29-77.75
336023622007.05.02 05:59buy0.68usdjpy119.64118.04119.912007.05.02 07:03119.910.000.000.00153.11
336131902007.05.02 07:03sell0.34usdjpy119.90121.70119.632007.05.04 12:30120.150.000.00-19.45-70.74
336132842007.05.02 07:04buy0.18usdjpy119.93117.93120.202007.05.02 10:59120.200.000.000.0040.43
336248492007.05.02 08:59sell0.72usdjpy120.11121.71119.842007.05.03 16:15120.250.000.00-30.89-83.83
336342882007.05.02 10:59buy0.18usdjpy120.23118.23120.502007.05.02 15:59120.050.000.000.00-26.99
336488382007.05.02 12:36buy0.36usdjpy120.03118.23120.302007.05.02 15:59120.040.000.000.003.00
336667472007.05.02 14:26buy0.18eurusd1.36091.34091.36362007.05.02 16:031.35960.000.000.00-23.40
336686952007.05.02 14:32sell0.72eurusd1.36101.37701.35832007.05.02 22:011.35830.000.0011.66194.40
336777912007.05.02 16:00buy0.18usdjpy120.08118.08120.352007.05.02 16:03120.050.000.000.00-4.50
336780372007.05.02 16:04buy0.18usdjpy120.07118.07120.342007.05.02 16:48120.050.000.000.00-3.00
336780462007.05.02 16:04buy0.18eurusd1.35991.33991.36262007.05.02 16:481.35990.000.000.000.00
336819772007.05.02 16:48buy0.18eurusd1.36021.34021.36292007.05.02 17:111.36030.000.000.001.80
336820142007.05.02 16:48buy0.18usdjpy120.09118.09120.362007.05.02 17:14120.040.000.000.00-7.50
336834222007.05.02 17:11buy0.18eurusd1.36041.34041.36312007.05.03 06:011.36110.000.00-3.2712.60
336835752007.05.02 17:14buy0.18usdjpy120.06118.06120.332007.05.03 14:02120.330.000.007.2940.39
336966672007.05.02 21:57buy0.36eurusd1.35841.34041.36112007.05.03 06:011.36110.000.000.0097.20
336972182007.05.02 22:02sell0.18eurusd1.35801.37801.35532007.05.03 12:571.35940.000.000.00-25.20
337110862007.05.03 03:54sell0.36eurusd1.36001.37801.35732007.05.03 12:571.35930.000.000.0025.20
337186882007.05.03 06:01buy0.19eurusd1.36141.34141.36412007.05.03 16:141.35700.000.000.00-83.60
337440712007.05.03 12:29sell0.76eurusd1.36211.37811.35942007.05.03 12:551.35940.000.000.00205.20
337505782007.05.03 12:55buy0.38eurusd1.35941.34141.36212007.05.03 16:141.35700.000.000.00-91.20
337511702007.05.03 12:57sell0.19eurusd1.35921.37921.35652007.05.03 14:011.35650.000.000.0051.30
337583152007.05.03 13:46buy0.76eurusd1.35741.34141.36012007.05.03 21:411.35510.000.00-4.60-174.80
337616982007.05.03 14:01sell0.19eurusd1.35601.37601.35332007.05.03 16:141.35720.000.000.00-22.80
337625772007.05.03 14:01sell1.52usdjpy120.31121.71120.042007.05.03 16:15120.250.000.000.0075.84
337632192007.05.03 14:02buy0.19usdjpy120.36118.36120.632007.05.03 16:15120.220.000.000.00-22.13
337665732007.05.03 14:24buy1.52eurusd1.35541.34141.35812007.05.03 16:141.35700.000.000.00243.20
337801462007.05.03 16:14sell0.19eurusd1.35701.37701.35432007.05.04 01:361.35430.000.001.0351.30
337802092007.05.03 16:15buy0.19usdjpy120.25118.25120.522007.05.03 21:39120.400.000.002.5723.67
337802102007.05.03 16:15sell0.38usdjpy120.22122.02119.952007.05.04 12:30120.110.000.00-5.4334.80
337877392007.05.03 18:29buy0.38eurusd1.35541.33741.35812007.05.03 21:411.35510.000.00-2.30-11.40
337882032007.05.03 18:32sell0.76usdjpy120.42122.02120.152007.05.04 12:30120.150.000.00-10.87170.79
338005942007.05.03 21:40buy0.19usdjpy120.42118.42120.692007.05.04 00:15120.370.000.000.00-7.89
338006502007.05.03 21:41buy0.19eurusd1.35521.33521.35792007.05.04 00:161.35500.000.000.00-3.80
338070212007.05.04 00:16buy0.19eurusd1.35531.33531.35802007.05.04 12:301.35800.000.000.0051.30
338070472007.05.04 00:16buy0.19usdjpy120.41118.41120.682007.05.04 13:01120.030.000.000.00-60.15
338131582007.05.04 01:36sell0.19eurusd1.35411.37411.35142007.05.04 12:351.35540.000.000.00-24.70
338322342007.05.04 06:04sell0.38eurusd1.35611.37411.35342007.05.04 13:011.35920.000.000.00-117.80
338728962007.05.04 12:30buy0.38usdjpy120.21118.41120.482007.05.04 13:01120.030.000.000.00-56.99
338733622007.05.04 12:30buy0.19eurusd1.35871.33871.36142007.05.04 12:581.35960.000.000.0017.10
338736662007.05.04 12:30sell0.19usdjpy120.04122.04119.772007.05.04 13:01120.060.000.000.00-3.17
338741942007.05.04 12:30sell0.76eurusd1.35811.37411.35542007.05.04 12:351.35540.000.000.00205.20
338761252007.05.04 12:32sell0.38usdjpy120.25122.05119.982007.05.04 12:58119.980.000.000.0085.51
338777682007.05.04 12:34buy0.38eurusd1.35671.33871.35942007.05.04 12:581.35940.000.000.00102.60
338867962007.05.04 12:58buy0.76usdjpy120.00118.40120.272007.05.04 13:01120.030.000.000.0019.00
338871122007.05.04 12:59buy0.20eurusd1.35981.33981.36252007.05.04 13:011.35900.000.000.00-16.00
  0.00 0.00 -53.53 1 264.33
Closed P/L: 1 210.80
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
338819932007.05.04 12:43sell0.38eurusd1.35811.37611.3554 1.35880.000.000.00-26.60
338884892007.05.04 13:01buy0.19usdjpy120.06118.06120.33 120.150.000.000.0014.23
338884922007.05.04 13:01sell0.19usdjpy120.03122.03119.76 120.180.000.000.00-23.71
338885102007.05.04 13:01buy0.19eurusd1.35911.33911.3618 1.35860.000.000.00-9.50
338923152007.05.04 13:36sell0.38eurusd1.36011.37811.3574 1.35880.000.000.0049.40
339011542007.05.04 14:30sell0.38usdjpy120.23122.03119.96 120.180.000.000.0015.81
  0.00 0.00 0.00 19.63
 Floating P/L: 19.63
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 210.80 Floating P/L: 19.63 Margin: 665.00
Balance: 11 210.80 Equity: 11 230.43 Free Margin: 10 565.43
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 356.15 Gross Loss: 1 145.35 Total Net Profit: 1 210.80
Profit Factor: 2.06 Expected Payoff: 20.88  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 347.40 (3.10%) Relative Drawdown: 3.10% (347.40)
 
Total Trades: 58 Short Positions (won %): 23 (60.87%) Long Positions (won %): 35 (51.43%)
Profit Trades (% of total): 32 (55.17%) Loss trades (% of total): 26 (44.83%)
Largest profit trade: 243.20 loss trade: -179.40
Average profit trade: 73.63 loss trade: -44.05
Maximum consecutive wins ($): 5 (323.25) consecutive losses ($): 4 (-204.79)
Maximal consecutive profit (count): 344.44 (4) consecutive loss (count): -204.79 (4)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2