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|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
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|Details:
|Gross Profit:
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|Gross Loss:
|1 851.58
|Total Net Profit:
|5 849.51
|Profit Factor:
|4.16
|Expected Payoff:
|67.24
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|465.17 (3.60%)
|Total Trades:
|87
|Short Positions (won %):
|63 (57.14%)
|Long Positions (won %):
|24 (83.33%)
|Profit Trades (% of total):
|56 (64.37%)
|Loss trades (% of total):
|31 (35.63%)
|Largest
|profit trade:
|687.00
|loss trade:
|-132.02
|Average
|profit trade:
|137.52
|loss trade:
|-59.73
|Maximum
|consecutive wins ($):
|9 (1 227.81)
|consecutive losses ($):
|4 (-465.17)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 227.81 (9)
|consecutive loss (count):
|-465.17 (4)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2