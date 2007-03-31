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Account: 7005537 Name: corcione Currency: USD 2007 April 30, 22:32

Closed Transactions:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit

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3233857 buy 0.30 eurusd 1.3358 0.0000 1.3386 1.3369 0.00 0.00 0.00 33.00

3232852 buy 0.20 eurusd 1.3377 0.0000 1.3405 1.3369 0.00 0.00 0.00 -16.00

3271609 buy 0.68 eurusd 1.3325 0.0000 1.3355 1.3355 0.00 0.00 -4.09 204.00

3271306 buy 0.45 eurusd 1.3340 0.0000 1.3370 1.3361 0.00 0.00 -2.71 94.50

3255085 buy 0.30 eurusd 1.3356 0.0000 1.3386 1.3360 0.00 0.00 -1.80 12.00

3241163 buy 0.20 eurusd 1.3372 0.0000 1.3400 1.3361 0.00 0.00 -2.41 -22.00

3278556 buy 0.30 eurusd 1.3348 1.3371 1.3421 1.3371 0.00 0.00 0.00 69.00

3278173 buy 0.20 eurusd 1.3363 0.0000 1.3393 1.3371 0.00 0.00 0.00 16.00

3285422 buy 0.30 eurusd 1.3357 1.3374 1.3424 1.3374 0.00 0.00 0.00 51.00

3280491 buy 0.20 eurusd 1.3373 0.0000 1.3403 1.3374 0.00 0.00 -3.62 2.00

3287965 buy 0.20 eurusd 1.3377 1.3400 1.3450 1.3400 0.00 0.00 0.00 46.00

3289513 buy 0.20 eurusd 1.3402 1.3425 1.3475 1.3425 0.00 0.00 0.00 46.00

3297278 buy 0.45 eurusd 1.3387 0.0000 1.3417 1.3417 0.00 0.00 -5.42 135.00

3305470 buy 1.02 eurusd 1.3356 1.3406 1.3456 1.3417 0.00 0.00 -6.15 622.20

3299680 buy 0.68 eurusd 1.3372 1.3404 1.3454 1.3418 0.00 0.00 -8.20 312.80

3295725 buy 0.30 eurusd 1.3413 0.0000 1.3443 1.3419 0.00 0.00 -3.62 18.00

3290097 buy 0.20 eurusd 1.3428 0.0000 1.3458 1.3420 0.00 0.00 -3.63 -16.00

3318739 buy 0.30 eurusd 1.3409 1.3429 1.3479 1.3429 0.00 0.00 0.00 60.00

3315709 buy 0.20 eurusd 1.3424 0.0000 1.3454 1.3429 0.00 0.00 0.00 10.00

3332937 buy 0.30 eurusd 1.3416 1.3457 1.3507 1.3457 0.00 0.00 -5.45 123.00

3321613 buy 0.20 eurusd 1.3431 1.3456 1.3506 1.3456 0.00 0.00 -4.84 50.00

3344769 buy 0.30 eurusd 1.3443 1.3459 1.3509 1.3459 0.00 0.00 0.00 48.00

3340897 buy 0.20 eurusd 1.3458 0.0000 1.3488 1.3458 0.00 0.00 0.00 0.00

3372843 sell 2.29 eurusd 1.3548 0.0000 1.3518 1.3518 0.00 0.00 0.00 687.00

3357789 sell 1.53 eurusd 1.3533 0.0000 1.3503 1.3518 0.00 0.00 0.00 229.50

3351809 sell 1.02 eurusd 1.3518 0.0000 1.3488 1.3515 0.00 0.00 0.00 30.60

3347062 sell 0.68 eurusd 1.3502 0.0000 1.3472 1.3516 0.00 0.00 3.35 -95.20

3346721 sell 0.45 eurusd 1.3487 0.0000 1.3457 1.3515 0.00 0.00 2.22 -126.00

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3345722 sell 0.20 eurusd 1.3457 0.0000 1.3427 1.3517 0.00 0.00 0.98 -120.00

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3385159 sell 0.20 eurusd 1.3541 0.0000 1.3511 1.3528 0.00 0.00 0.99 26.00

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3407963 sell 0.68 eurusd 1.3603 0.0000 1.3573 1.3573 0.00 0.00 0.00 204.00

3405809 sell 0.45 eurusd 1.3588 0.0000 1.3558 1.3573 0.00 0.00 0.00 67.50

3403893 sell 0.30 eurusd 1.3572 0.0000 1.3542 1.3571 0.00 0.00 1.49 3.00

3402551 sell 0.20 eurusd 1.3557 0.0000 1.3527 1.3569 0.00 0.00 0.99 -24.00

3418143 sell 0.68 eurusd 1.3613 0.0000 1.3583 1.3583 0.00 0.00 10.13 204.00

3417495 sell 0.45 eurusd 1.3597 0.0000 1.3567 1.3584 0.00 0.00 6.71 58.50

3411641 sell 0.30 eurusd 1.3581 0.0000 1.3551 1.3582 0.00 0.00 4.47 -3.00

3411461 sell 0.20 eurusd 1.3566 0.0000 1.3536 1.3581 0.00 0.00 2.98 -30.00

3421307 sell 0.30 eurusd 1.3596 0.0000 1.3566 1.3566 0.00 0.00 0.00 90.00

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3426142 sell 0.68 eurusd 1.3611 0.0000 1.3581 1.3596 0.00 0.00 3.38 102.00

3424584 sell 0.45 eurusd 1.3596 0.0000 1.3566 1.3597 0.00 0.00 2.24 -4.50

3423618 sell 0.30 eurusd 1.3580 0.0000 1.3550 1.3596 0.00 0.00 1.49 -48.00

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3439485 sell 0.20 eurusd 1.3596 0.0000 1.3566 1.3566 0.00 0.00 0.99 60.00

3470639 sell 2.29 eurusd 1.3657 0.0000 1.3627 1.3627 0.00 0.00 0.00 687.00

3465737 sell 1.53 eurusd 1.3641 0.0000 1.3611 1.3626 0.00 0.00 7.62 229.50

3463364 sell 1.02 eurusd 1.3626 0.0000 1.3596 1.3624 0.00 0.00 5.08 20.40

3462922 sell 0.68 eurusd 1.3611 0.0000 1.3581 1.3623 0.00 0.00 3.39 -81.60

3462449 sell 0.45 eurusd 1.3596 0.0000 1.3566 1.3624 0.00 0.00 2.24 -126.00

3454308 sell 0.30 eurusd 1.3580 0.0000 1.3550 1.3625 0.00 0.00 2.98 -135.00

3450601 sell 0.20 eurusd 1.3565 0.0000 1.3535 1.3624 0.00 0.00 1.99 -118.00

3473361 sell 0.45 eurusd 1.3655 0.0000 1.3625 1.3625 0.00 0.00 6.72 135.00

3472575 sell 0.30 eurusd 1.3639 0.0000 1.3609 1.3626 0.00 0.00 4.48 39.00

3472358 sell 0.20 eurusd 1.3623 0.0000 1.3593 1.3627 0.00 0.00 2.99 -8.00

3484381 sell 0.20 eurusd 1.3624 0.0000 1.3594 1.3594 0.00 0.00 0.00 60.00

3496722 sell 1.53 eurusd 1.3672 0.0000 1.3642 1.3642 0.00 0.00 0.00 459.00

3496680 sell 1.02 eurusd 1.3657 0.0000 1.3627 1.3642 0.00 0.00 0.00 153.00

3495832 sell 0.68 eurusd 1.3639 0.0000 1.3609 1.3641 0.00 0.00 0.00 -13.60

3495218 sell 0.45 eurusd 1.3623 0.0000 1.3593 1.3640 0.00 0.00 0.00 -76.50

3487142 sell 0.30 eurusd 1.3608 0.0000 1.3578 1.3638 0.00 0.00 1.49 -90.00

3486859 sell 0.20 eurusd 1.3593 0.0000 1.3563 1.3637 0.00 0.00 0.99 -88.00

3499182 sell 0.20 eurusd 1.3636 0.0000 1.3606 1.3606 0.00 0.00 0.00 60.00

3502201 sell 0.68 eurusd 1.3650 0.0000 1.3620 1.3620 0.00 0.00 3.39 204.00

3500816 sell 0.45 eurusd 1.3635 0.0000 1.3605 1.3620 0.00 0.00 2.24 67.50

3500207 sell 0.30 eurusd 1.3619 0.0000 1.3589 1.3621 0.00 0.00 1.49 -6.00

3499982 sell 0.20 eurusd 1.3604 0.0000 1.3574 1.3620 0.00 0.00 1.00 -32.00

3505485 sell 0.45 eurusd 1.3650 0.0000 1.3620 1.3620 0.00 0.00 0.00 135.00

3504903 sell 0.30 eurusd 1.3635 0.0000 1.3605 1.3621 0.00 0.00 0.00 42.00

3504228 sell 0.20 eurusd 1.3619 0.0000 1.3589 1.3622 0.00 0.00 0.00 -6.00

0.00 0.00 58.61 5 790.90

Closed P/L: 5 849.51

Open Trades:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

3506304 sell 0.20 eurusd 1.3619 0.0000 1.3589 1.3653 0.00 0.00 0.00 -68.00

3510060 sell 0.30 eurusd 1.3635 0.0000 1.3605 1.3653 0.00 0.00 0.00 -54.00

3511075 sell 0.45 eurusd 1.3650 0.0000 1.3620 1.3653 0.00 0.00 0.00 -13.50

3511432 sell 0.68 eurusd 1.3665 0.0000 1.3635 1.3653 0.00 0.00 0.00 81.60

0.00 0.00 0.00 -53.90

Floating P/L: -53.90

Working Orders:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price

No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: 5 849.51 Floating P/L: -53.90 Margin: 741.63

Balance: 15 849.51 Equity: 15 795.61 Free Margin: 15 107.88

Details:

Gross Profit: 7 701.09 Gross Loss: 1 851.58 Total Net Profit: 5 849.51

Profit Factor: 4.16 Expected Payoff: 67.24

Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 465.17 (3.60%)

Total Trades: 87 Short Positions (won %): 63 (57.14%) Long Positions (won %): 24 (83.33%)

Profit Trades (% of total): 56 (64.37%) Loss trades (% of total): 31 (35.63%)

Largest profit trade: 687.00 loss trade: -132.02

Average profit trade: 137.52 loss trade: -59.73

Maximum consecutive wins ($): 9 (1 227.81) consecutive losses ($): 4 (-465.17)

Maximal consecutive profit (count): 1 227.81 (9) consecutive loss (count): -465.17 (4)