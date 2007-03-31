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Account: 7005537 Name: corcione Currency: USD 2007 April 30, 22:32
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Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
35063042007.04.30 09:05sell0.20eurusd1.36190.00001.3589 1.36530.000.000.00-68.00
35100602007.04.30 16:29sell0.30eurusd1.36350.00001.3605 1.36530.000.000.00-54.00
35110752007.04.30 18:00sell0.45eurusd1.36500.00001.3620 1.36530.000.000.00-13.50
35114322007.04.30 18:16sell0.68eurusd1.36650.00001.3635 1.36530.000.000.0081.60
  0.00 0.00 0.00 -53.90
 Floating P/L: -53.90
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 5 849.51 Floating P/L: -53.90 Margin: 741.63
Balance: 15 849.51 Equity: 15 795.61 Free Margin: 15 107.88
 
Details:
Graph
Gross Profit: 7 701.09 Gross Loss: 1 851.58 Total Net Profit: 5 849.51
Profit Factor: 4.16 Expected Payoff: 67.24  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 465.17 (3.60%)  
 
Total Trades: 87 Short Positions (won %): 63 (57.14%) Long Positions (won %): 24 (83.33%)
Profit Trades (% of total): 56 (64.37%) Loss trades (% of total): 31 (35.63%)
Largest profit trade: 687.00 loss trade: -132.02
Average profit trade: 137.52 loss trade: -59.73
Maximum consecutive wins ($): 9 (1 227.81) consecutive losses ($): 4 (-465.17)
Maximal consecutive profit (count): 1 227.81 (9) consecutive loss (count): -465.17 (4)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2